|Account: 1289983
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 November 8, 12:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14489639
|2006.10.30 14:40
|balance
|Deposit
|7 000.00
|14505556
|2006.10.30 22:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.8972
|2006.10.31 07:28
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14505974
|2006.10.30 22:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.96
|2006.10.31 07:47
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14527431
|2006.10.31 05:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2504
|0.0000
|1.2542
|2006.11.01 17:14
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.74
|14530938
|2006.10.31 05:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.39
|0.00
|117.77
|2006.10.31 07:47
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|14538253
|2006.10.31 07:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2667
|2006.11.01 20:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.07
|-5.20
|14548718
|2006.10.31 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.74
|0.00
|118.12
|2006.10.31 10:40
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|14550383
|2006.10.31 08:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8945
|2006.10.31 10:52
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14553810
|2006.10.31 08:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.8964
|2006.10.31 10:52
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|14555831
|2006.10.31 08:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.8982
|2006.10.31 10:52
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14555869
|2006.10.31 08:41
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.92
|2006.10.31 10:40
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|14569941
|2006.10.31 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8962
|0.0000
|1.8924
|2006.10.31 15:57
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|14572723
|2006.10.31 11:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8943
|2006.10.31 15:57
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|14582651
|2006.10.31 13:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.8961
|2006.10.31 15:57
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|14594426
|2006.10.31 15:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2723
|0.0000
|1.2685
|2006.11.01 20:11
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.60
|14594610
|2006.10.31 15:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.8984
|2006.10.31 15:57
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|14594946
|2006.10.31 15:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2517
|2006.11.01 17:13
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.20
|-5.63
|14596971
|2006.10.31 15:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|1.2703
|2006.11.01 20:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.29
|-6.40
|14597921
|2006.10.31 15:08
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2499
|2006.11.01 17:13
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.40
|-5.14
|14598176
|2006.10.31 15:08
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9003
|2006.10.31 15:57
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|14599382
|2006.10.31 15:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2721
|2006.11.01 20:11
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.58
|0.80
|14600147
|2006.10.31 15:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9021
|2006.10.31 15:57
|1.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|14601786
|2006.10.31 15:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.10.31 15:37
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|14603862
|2006.10.31 15:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2481
|2006.11.01 17:13
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.79
|0.64
|14608007
|2006.10.31 15:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2739
|2006.11.01 20:11
|1.2756
|0.00
|0.00
|1.15
|33.60
|14608092
|2006.10.31 15:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2463
|2006.11.01 17:13
|1.2445
|0.00
|0.00
|1.58
|25.71
|14609833
|2006.10.31 15:32
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9039
|2006.10.31 15:57
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|14611464
|2006.10.31 15:35
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9095
|0.0000
|1.9057
|2006.10.31 15:57
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|14643847
|2006.11.01 02:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.97
|0.00
|117.35
|2006.11.01 16:22
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|14658115
|2006.11.01 08:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9126
|2006.11.01 15:00
|1.9118
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14671479
|2006.11.01 13:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9108
|2006.11.01 15:00
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14679973
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|117.13
|2006.11.01 16:22
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|14680570
|2006.11.01 15:02
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2006.11.01 20:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|121.60
|14683101
|2006.11.01 15:05
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2407
|0.0000
|1.2445
|2006.11.01 17:13
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|97.71
|14685792
|2006.11.01 15:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9109
|0.0000
|1.9147
|2006.11.01 19:45
|1.9111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14687018
|2006.11.01 15:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9129
|2006.11.01 19:45
|1.9110
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14690587
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9111
|2006.11.01 19:45
|1.9111
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14694428
|2006.11.01 16:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.16
|0.00
|117.54
|2006.11.02 00:55
|117.34
|0.00
|0.00
|0.39
|1.53
|14696321
|2006.11.01 16:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.97
|0.00
|117.35
|2006.11.02 00:55
|117.35
|0.00
|0.00
|0.78
|6.48
|14705699
|2006.11.01 20:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2486
|2006.11.03 12:41
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.40
|1.44
|14715739
|2006.11.02 00:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2708
|2006.11.03 12:42
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.50
|14717384
|2006.11.02 01:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9021
|2006.11.02 07:37
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14722720
|2006.11.02 03:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9039
|2006.11.02 07:37
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14736893
|2006.11.02 08:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|1.9020
|2006.11.03 07:42
|1.9057
|0.00
|0.00
|0.02
|0.10
|14739634
|2006.11.02 09:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2726
|2006.11.03 12:41
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.40
|14740278
|2006.11.02 09:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9076
|0.0000
|1.9038
|2006.11.03 07:42
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.04
|4.00
|14743356
|2006.11.02 09:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.49
|2006.11.03 12:41
|117.21
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.90
|14747849
|2006.11.02 10:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9094
|0.0000
|1.9056
|2006.11.03 07:42
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.09
|15.20
|14764452
|2006.11.02 13:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.06
|0.00
|116.68
|2006.11.03 12:42
|117.20
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.39
|14781579
|2006.11.02 16:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2744
|2006.11.03 12:41
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.29
|4.40
|14829133
|2006.11.03 07:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9071
|0.0000
|1.9033
|2006.11.03 12:41
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|14832253
|2006.11.03 08:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9051
|2006.11.03 12:41
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14834331
|2006.11.03 09:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9069
|2006.11.03 12:41
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|14912361
|2006.11.05 22:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9061
|2006.11.07 01:26
|1.9009
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.40
|14913505
|2006.11.05 23:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2759
|2006.11.07 02:02
|1.2741
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.00
|14927525
|2006.11.06 04:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2551
|0.0000
|1.2589
|2006.11.07 19:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.16
|14927880
|2006.11.06 05:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9005
|0.0000
|1.9043
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|14935046
|2006.11.06 08:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|1.2741
|2006.11.07 02:02
|1.2741
|0.00
|0.00
|-0.17
|7.60
|14935192
|2006.11.06 08:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.9025
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.40
|14939736
|2006.11.06 09:30
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.9007
|2006.11.07 01:26
|1.9007
|0.00
|0.00
|-0.28
|30.40
|14994163
|2006.11.07 04:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2571
|2006.11.07 19:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|14999253
|2006.11.07 04:34
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2553
|2006.11.07 19:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|15040215
|2006.11.07 09:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9100
|2006.11.07 14:08
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|15042395
|2006.11.07 10:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9081
|2006.11.07 14:08
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|15049453
|2006.11.07 13:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2808
|2006.11.07 14:43
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|15049472
|2006.11.07 13:29
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2535
|2006.11.07 19:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|15053679
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2517
|2006.11.07 19:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|23.05
|15058546
|2006.11.07 14:18
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2498
|2006.11.07 19:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|97.30
|15119018
|2006.11.08 05:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2825
|2006.11.08 09:28
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|15126653
|2006.11.08 07:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2807
|2006.11.08 09:28
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|0.00
|0.00
|6.39
|589.63
|Closed P/L:
|596.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14929326
|2006.11.06 06:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.52
|117.53
|0.00
|0.00
|0.26
|-5.19
|14993120
|2006.11.07 04:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.98
|0.00
|118.34
|117.53
|0.00
|0.00
|0.26
|-7.66
|15001567
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.80
|0.00
|118.18
|117.53
|0.00
|0.00
|0.52
|-9.19
|15054162
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.99
|117.53
|0.00
|0.00
|1.04
|-5.45
|15064733
|2006.11.07 14:43
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.42
|0.00
|117.80
|117.53
|0.00
|0.00
|2.08
|14.97
|15125087
|2006.11.08 07:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2534
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|15126416
|2006.11.08 07:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|1.9012
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|15130262
|2006.11.08 07:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|1.9030
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15136216
|2006.11.08 09:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2478
|0.0000
|1.2516
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|15136676
|2006.11.08 09:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|1.9048
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|15139571
|2006.11.08 09:28
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2498
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|0.00
|0.00
|4.16
|-11.20
|Floating P/L:
|-7.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|596.02
|Floating P/L:
|-7.04
|Margin:
|450.00
|Balance:
|7 596.02
|Equity:
|7 588.98
|Free Margin:
|7 138.98
|Details:
|Gross Profit:
|876.91
|Gross Loss:
|280.89
|Total Net Profit:
|596.02
|Profit Factor:
|3.12
|Expected Payoff:
|8.64
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|220.20 (3.01%)
|Relative Drawdown:
|3.01% (220.20)
|Total Trades:
|69
|Short Positions (won %):
|32 (56.25%)
|Long Positions (won %):
|37 (81.08%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (69.57%)
|Loss trades (% of total):
|21 (30.43%)
|Largest
|profit trade:
|256.00
|loss trade:
|-57.60
|Average
|profit trade:
|18.27
|loss trade:
|-13.38
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (311.49)
|consecutive losses ($):
|6 (-220.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|311.49 (11)
|consecutive loss (count):
|-220.20 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3