|Account: 92774
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 November 9, 15:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3341001
|2006.11.07 01:06
|balance
|Deposit
|100 000.00
|3341121
|2006.11.07 01:27
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.53
|0.00
|224.15
|2006.11.07 08:26
|224.15
|0.00
|0.00
|0.00
|64.55
|3341005
|2006.11.07 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.33
|0.00
|223.95
|2006.11.07 08:26
|224.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15.29
|3345182
|2006.11.07 08:44
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3846
|0.0000
|2.3808
|2006.11.07 14:40
|2.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|60.88
|3341014
|2006.11.07 01:08
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3826
|0.0000
|2.3788
|2006.11.07 14:40
|2.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|15.23
|3341019
|2006.11.07 01:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.7710
|0.0000
|0.7748
|2006.11.07 15:33
|0.7748
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3346020
|2006.11.07 10:21
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.47
|0.00
|224.09
|2006.11.07 19:03
|224.09
|0.00
|0.00
|0.00
|129.46
|3345043
|2006.11.07 08:29
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.29
|0.00
|223.91
|2006.11.07 19:03
|224.10
|0.00
|0.00
|0.00
|32.37
|3345008
|2006.11.07 08:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.10
|0.00
|223.72
|2006.11.07 19:03
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|3343502
|2006.11.07 05:40
|buy
|0.20
|euraud
|1.6500
|0.0000
|1.6538
|2006.11.07 23:29
|1.6538
|0.00
|0.00
|-2.32
|58.76
|3341004
|2006.11.07 01:07
|buy
|0.10
|euraud
|1.6521
|0.0000
|1.6559
|2006.11.07 23:30
|1.6524
|0.00
|0.00
|-1.16
|2.32
|3354518
|2006.11.07 23:31
|buy
|0.20
|euraud
|1.6512
|0.0000
|1.6550
|2006.11.07 23:53
|1.6550
|0.00
|0.00
|0.00
|58.69
|3354506
|2006.11.07 23:30
|buy
|0.10
|euraud
|1.6532
|0.0000
|1.6570
|2006.11.07 23:53
|1.6551
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|3355126
|2006.11.08 00:41
|buy
|0.20
|euraud
|1.6537
|0.0000
|1.6575
|2006.11.08 06:06
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|58.62
|3354782
|2006.11.07 23:53
|buy
|0.10
|euraud
|1.6555
|0.0000
|1.6593
|2006.11.08 06:06
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|3353317
|2006.11.07 21:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3818
|0.0000
|2.3780
|2006.11.08 10:37
|2.3780
|0.00
|0.00
|-3.84
|61.01
|3348648
|2006.11.07 14:40
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3800
|0.0000
|2.3762
|2006.11.08 10:37
|2.3780
|0.00
|0.00
|-1.92
|16.05
|3356960
|2006.11.08 06:07
|buy
|0.10
|euraud
|1.6584
|0.0000
|1.6622
|2006.11.08 12:06
|1.6622
|0.00
|0.00
|0.00
|29.24
|3356208
|2006.11.08 04:04
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1313
|0.0000
|1.1275
|2006.11.08 17:13
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|67.42
|3341008
|2006.11.07 01:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1295
|0.0000
|1.1257
|2006.11.08 17:13
|1.1274
|0.00
|0.00
|-0.40
|18.63
|3366902
|2006.11.08 22:01
|buy
|1.60
|euraud
|1.6554
|0.0000
|1.6592
|2006.11.09 01:30
|1.6592
|0.00
|0.00
|-55.51
|467.18
|3364912
|2006.11.08 18:03
|buy
|0.80
|euraud
|1.6573
|0.0000
|1.6611
|2006.11.09 01:30
|1.6595
|0.00
|0.00
|-27.76
|135.20
|3363024
|2006.11.08 15:37
|buy
|0.40
|euraud
|1.6592
|0.0000
|1.6630
|2006.11.09 01:30
|1.6600
|0.00
|0.00
|-13.88
|24.59
|3360748
|2006.11.08 12:52
|buy
|0.20
|euraud
|1.6610
|0.0000
|1.6648
|2006.11.09 01:30
|1.6583
|0.00
|0.00
|-6.94
|-41.53
|3360322
|2006.11.08 12:06
|buy
|0.10
|euraud
|1.6628
|0.0000
|1.6666
|2006.11.09 01:30
|1.6581
|0.00
|0.00
|-3.47
|-36.14
|3367343
|2006.11.08 22:46
|sell
|0.40
|audnzd
|1.1563
|0.0000
|1.1525
|2006.11.09 01:41
|1.1525
|0.00
|0.00
|2.39
|101.26
|3367336
|2006.11.08 22:45
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1544
|0.0000
|1.1506
|2006.11.09 01:41
|1.1528
|0.00
|0.00
|1.20
|21.32
|3366966
|2006.11.08 22:07
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1520
|0.0000
|1.1482
|2006.11.09 01:41
|1.1534
|0.00
|0.00
|0.60
|-9.32
|3368159
|2006.11.09 01:30
|buy
|0.10
|euraud
|1.6591
|0.0000
|1.6629
|2006.11.09 01:56
|1.6629
|0.00
|0.00
|0.00
|29.13
|3366963
|2006.11.08 22:06
|sell
|0.10
|nzdjpy
|78.79
|0.00
|78.41
|2006.11.09 08:34
|78.41
|0.00
|0.00
|-4.07
|32.25
|3368522
|2006.11.09 02:32
|buy
|0.20
|euraud
|1.6619
|0.0000
|1.6657
|2006.11.09 08:36
|1.6657
|0.00
|0.00
|0.00
|58.29
|3368306
|2006.11.09 01:56
|buy
|0.10
|euraud
|1.6637
|0.0000
|1.6675
|2006.11.09 08:36
|1.6653
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|3367429
|2006.11.08 22:58
|buy
|0.20
|eurcad
|1.4405
|0.0000
|1.4443
|2006.11.09 08:55
|1.4443
|0.00
|0.00
|-3.45
|67.25
|3366948
|2006.11.08 22:05
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4423
|0.0000
|1.4461
|2006.11.09 08:56
|1.4445
|0.00
|0.00
|-1.73
|19.46
|3345571
|2006.11.07 09:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.20
|0.00
|150.58
|2006.11.09 09:47
|150.58
|0.00
|0.00
|6.11
|64.53
|3341009
|2006.11.07 01:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.39
|0.00
|150.77
|2006.11.09 09:47
|150.55
|0.00
|0.00
|3.06
|13.58
|3366659
|2006.11.08 21:31
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3833
|0.0000
|2.3795
|2006.11.09 10:44
|2.3795
|0.00
|0.00
|-46.02
|243.55
|3362745
|2006.11.08 15:18
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3814
|0.0000
|2.3776
|2006.11.09 10:44
|2.3793
|0.00
|0.00
|-23.01
|67.30
|3362065
|2006.11.08 14:41
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3795
|0.0000
|2.3757
|2006.11.09 10:44
|2.3796
|0.00
|0.00
|-11.51
|-1.61
|3359479
|2006.11.08 10:37
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3777
|0.0000
|2.3739
|2006.11.09 10:44
|2.3795
|0.00
|0.00
|-5.75
|-14.42
|3366949
|2006.11.08 22:05
|buy
|0.10
|chfjpy
|94.17
|0.00
|94.55
|2006.11.09 12:02
|94.55
|0.00
|0.00
|0.25
|32.21
|3371255
|2006.11.09 09:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.58
|0.00
|150.96
|2006.11.09 12:02
|150.96
|0.00
|0.00
|0.00
|32.20
|3370388
|2006.11.09 08:36
|buy
|0.10
|euraud
|1.6662
|0.0000
|1.6700
|2006.11.09 12:02
|1.6700
|0.00
|0.00
|0.00
|29.09
|3372822
|2006.11.09 12:03
|sell
|6.40
|gbpjpy
|225.22
|0.00
|224.84
|2006.11.09 13:00
|225.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1 029.29
|3372740
|2006.11.09 12:02
|sell
|3.20
|gbpjpy
|225.03
|0.00
|224.65
|2006.11.09 13:01
|224.94
|0.00
|0.00
|0.00
|243.78
|3372459
|2006.11.09 11:35
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.83
|0.00
|224.45
|2006.11.09 13:01
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.34
|3371579
|2006.11.09 10:13
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.65
|0.00
|224.27
|2006.11.09 13:01
|224.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.59
|3365028
|2006.11.08 18:12
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.46
|0.00
|224.08
|2006.11.09 13:01
|224.95
|0.00
|0.00
|-30.53
|-165.89
|3352572
|2006.11.07 20:17
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.28
|0.00
|223.90
|2006.11.09 13:01
|224.96
|0.00
|0.00
|-20.36
|-115.12
|3352024
|2006.11.07 19:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.08
|0.00
|223.70
|2006.11.09 13:01
|224.95
|0.00
|0.00
|-10.18
|-73.65
|3371962
|2006.11.09 10:50
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3807
|0.0000
|2.3769
|2006.11.09 13:16
|2.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|3371904
|2006.11.09 10:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3788
|0.0000
|2.3750
|2006.11.09 13:16
|2.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|3370614
|2006.11.09 08:56
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4451
|0.0000
|1.4489
|2006.11.09 14:20
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|33.56
|3372973
|2006.11.09 12:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.84
|0.00
|151.22
|2006.11.09 14:33
|151.22
|0.00
|0.00
|0.00
|64.28
|3372784
|2006.11.09 12:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.02
|0.00
|151.40
|2006.11.09 14:33
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.76
|3371888
|2006.11.09 10:43
|buy
|0.80
|audjpy
|90.25
|0.00
|90.63
|2006.11.09 14:34
|90.63
|0.00
|0.00
|0.00
|257.04
|3368330
|2006.11.09 01:58
|buy
|0.40
|audjpy
|90.44
|0.00
|90.82
|2006.11.09 14:35
|90.62
|0.00
|0.00
|0.00
|60.88
|3368147
|2006.11.09 01:30
|buy
|0.20
|audjpy
|90.63
|0.00
|91.01
|2006.11.09 14:35
|90.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3366959
|2006.11.08 22:06
|buy
|0.10
|audjpy
|90.84
|0.00
|91.22
|2006.11.09 14:35
|90.64
|0.00
|0.00
|3.06
|-16.90
|0.00
|0.00
|-257.14
|3 210.95
|Closed P/L:
|2 953.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3366953
|2006.11.08 22:05
|buy
|0.10
|audcad
|0.8715
|0.0000
|0.8753
|0.8653
|0.00
|0.00
|0.66
|-54.81
|3368143
|2006.11.09 01:30
|buy
|0.20
|audcad
|0.8695
|0.0000
|0.8733
|0.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.25
|3368213
|2006.11.09 01:40
|buy
|0.40
|audcad
|0.8677
|0.0000
|0.8715
|0.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.86
|3368225
|2006.11.09 01:41
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1532
|0.0000
|1.1570
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|3368348
|2006.11.09 01:59
|buy
|0.20
|audnzd
|1.1514
|0.0000
|1.1552
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|25.19
|3349679
|2006.11.07 15:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7749
|0.0000
|0.7787
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.20
|-95.00
|3353588
|2006.11.07 21:23
|buy
|0.20
|audusd
|0.7729
|0.0000
|0.7767
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.40
|-150.00
|3356983
|2006.11.08 06:07
|buy
|0.40
|audusd
|0.7711
|0.0000
|0.7749
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.60
|-228.00
|3357377
|2006.11.08 07:28
|buy
|0.80
|audusd
|0.7693
|0.0000
|0.7731
|0.7654
|0.00
|0.00
|1.20
|-312.00
|3368293
|2006.11.09 01:55
|buy
|1.60
|audusd
|0.7675
|0.0000
|0.7713
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|3341012
|2006.11.07 01:08
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5977
|0.0000
|1.6015
|1.5971
|0.00
|0.00
|1.60
|-4.80
|3348271
|2006.11.07 14:26
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5957
|0.0000
|1.5995
|1.5971
|0.00
|0.00
|3.20
|22.39
|3341010
|2006.11.07 01:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6707
|0.0000
|0.6745
|0.6726
|0.00
|0.00
|-3.43
|36.08
|3366934
|2006.11.08 22:04
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6691
|0.0000
|0.6729
|0.6629
|0.00
|0.00
|0.75
|-62.00
|3367334
|2006.11.08 22:45
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6671
|0.0000
|0.6709
|0.6629
|0.00
|0.00
|1.50
|-84.00
|3364414
|2006.11.08 17:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1269
|0.0000
|1.1231
|1.1316
|0.00
|0.00
|-1.20
|-41.53
|3365444
|2006.11.08 19:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1287
|0.0000
|1.1249
|1.1316
|0.00
|0.00
|-2.39
|-51.25
|3368616
|2006.11.09 02:52
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1306
|0.0000
|1.1268
|1.1316
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.35
|3368656
|2006.11.09 03:02
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.6653
|0.0000
|0.6691
|0.6629
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3370339
|2006.11.09 08:34
|sell
|0.10
|nzdjpy
|78.34
|0.00
|77.96
|78.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.43
|3371943
|2006.11.09 10:49
|buy
|3.20
|audusd
|0.7656
|0.0000
|0.7694
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3372352
|2006.11.09 11:22
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.6635
|0.0000
|0.6673
|0.6629
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3372755
|2006.11.09 12:02
|buy
|0.10
|chfjpy
|94.62
|0.00
|95.00
|94.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|3372800
|2006.11.09 12:03
|buy
|0.10
|euraud
|1.6706
|0.0000
|1.6744
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.07
|3372859
|2006.11.09 12:04
|buy
|0.20
|euraud
|1.6688
|0.0000
|1.6726
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.59
|3373542
|2006.11.09 13:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.97
|0.00
|225.35
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.51
|3373821
|2006.11.09 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.79
|0.00
|225.17
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|3373832
|2006.11.09 13:16
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3763
|0.0000
|2.3725
|2.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|3375045
|2006.11.09 14:19
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1324
|0.0000
|1.1286
|1.1316
|0.00
|0.00
|0.00
|56.56
|3375049
|2006.11.09 14:20
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4495
|0.0000
|1.4533
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.54
|3375247
|2006.11.09 14:30
|buy
|0.20
|eurcad
|1.4476
|0.0000
|1.4514
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|3375302
|2006.11.09 14:30
|sell
|0.20
|nzdjpy
|78.56
|0.00
|78.18
|78.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|3375525
|2006.11.09 14:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.29
|0.00
|151.67
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|3375615
|2006.11.09 14:35
|sell
|0.10
|audjpy
|90.63
|0.00
|90.25
|90.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3375935
|2006.11.09 14:39
|buy
|0.40
|eurcad
|1.4458
|0.0000
|1.4496
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.36
|3376117
|2006.11.09 14:43
|buy
|0.80
|audcad
|0.8659
|0.0000
|0.8697
|0.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.43
|0.00
|0.00
|3.09
|-1 889.88
|Floating P/L:
|-1 886.79
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 953.81
|Floating P/L:
|-1 886.79
|Margin:
|5 872.21
|Balance:
|102 953.81
|Equity:
|101 067.02
|Free Margin:
|95 194.81
|Details:
|Gross Profit:
|3 813.10
|Gross Loss:
|859.29
|Total Net Profit:
|2 953.81
|Profit Factor:
|4.44
|Expected Payoff:
|50.93
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|713.66 (0.69%)
|Relative Drawdown:
|0.69% (713.66)
|Total Trades:
|58
|Short Positions (won %):
|28 (67.86%)
|Long Positions (won %):
|30 (90.00%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (79.31%)
|Loss trades (% of total):
|12 (20.69%)
|Largest
|profit trade:
|1 029.29
|loss trade:
|-196.42
|Average
|profit trade:
|82.89
|loss trade:
|-71.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (919.47)
|consecutive losses ($):
|5 (-713.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 366.82 (5)
|consecutive loss (count):
|-713.66 (5)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2