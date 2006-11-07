MIG Investments SA

Account: 92774 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 9, 15:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
33410012006.11.07 01:06balanceDeposit100 000.00
33411212006.11.07 01:27sell0.20gbpjpy224.530.00224.152006.11.07 08:26224.150.000.000.0064.55
33410052006.11.07 01:07sell0.10gbpjpy224.330.00223.952006.11.07 08:26224.150.000.000.0015.29
33451822006.11.07 08:44sell0.20gbpchf2.38460.00002.38082006.11.07 14:402.38080.000.000.0060.88
33410142006.11.07 01:08sell0.10gbpchf2.38260.00002.37882006.11.07 14:402.38070.000.000.0015.23
33410192006.11.07 01:09buy0.10audusd0.77100.00000.77482006.11.07 15:330.77480.000.000.0038.00
33460202006.11.07 10:21sell0.40gbpjpy224.470.00224.092006.11.07 19:03224.090.000.000.00129.46
33450432006.11.07 08:29sell0.20gbpjpy224.290.00223.912006.11.07 19:03224.100.000.000.0032.37
33450082006.11.07 08:26sell0.10gbpjpy224.100.00223.722006.11.07 19:03224.120.000.000.00-1.70
33435022006.11.07 05:40buy0.20euraud1.65000.00001.65382006.11.07 23:291.65380.000.00-2.3258.76
33410042006.11.07 01:07buy0.10euraud1.65210.00001.65592006.11.07 23:301.65240.000.00-1.162.32
33545182006.11.07 23:31buy0.20euraud1.65120.00001.65502006.11.07 23:531.65500.000.000.0058.69
33545062006.11.07 23:30buy0.10euraud1.65320.00001.65702006.11.07 23:531.65510.000.000.0014.67
33551262006.11.08 00:41buy0.20euraud1.65370.00001.65752006.11.08 06:061.65750.000.000.0058.62
33547822006.11.07 23:53buy0.10euraud1.65550.00001.65932006.11.08 06:061.65730.000.000.0013.88
33533172006.11.07 21:00sell0.20gbpchf2.38180.00002.37802006.11.08 10:372.37800.000.00-3.8461.01
33486482006.11.07 14:40sell0.10gbpchf2.38000.00002.37622006.11.08 10:372.37800.000.00-1.9216.05
33569602006.11.08 06:07buy0.10euraud1.65840.00001.66222006.11.08 12:061.66220.000.000.0029.24
33562082006.11.08 04:04sell0.20usdcad1.13130.00001.12752006.11.08 17:131.12750.000.000.0067.42
33410082006.11.07 01:07sell0.10usdcad1.12950.00001.12572006.11.08 17:131.12740.000.00-0.4018.63
33669022006.11.08 22:01buy1.60euraud1.65540.00001.65922006.11.09 01:301.65920.000.00-55.51467.18
33649122006.11.08 18:03buy0.80euraud1.65730.00001.66112006.11.09 01:301.65950.000.00-27.76135.20
33630242006.11.08 15:37buy0.40euraud1.65920.00001.66302006.11.09 01:301.66000.000.00-13.8824.59
33607482006.11.08 12:52buy0.20euraud1.66100.00001.66482006.11.09 01:301.65830.000.00-6.94-41.53
33603222006.11.08 12:06buy0.10euraud1.66280.00001.66662006.11.09 01:301.65810.000.00-3.47-36.14
33673432006.11.08 22:46sell0.40audnzd1.15630.00001.15252006.11.09 01:411.15250.000.002.39101.26
33673362006.11.08 22:45sell0.20audnzd1.15440.00001.15062006.11.09 01:411.15280.000.001.2021.32
33669662006.11.08 22:07sell0.10audnzd1.15200.00001.14822006.11.09 01:411.15340.000.000.60-9.32
33681592006.11.09 01:30buy0.10euraud1.65910.00001.66292006.11.09 01:561.66290.000.000.0029.13
33669632006.11.08 22:06sell0.10nzdjpy78.790.0078.412006.11.09 08:3478.410.000.00-4.0732.25
33685222006.11.09 02:32buy0.20euraud1.66190.00001.66572006.11.09 08:361.66570.000.000.0058.29
33683062006.11.09 01:56buy0.10euraud1.66370.00001.66752006.11.09 08:361.66530.000.000.0012.27
33674292006.11.08 22:58buy0.20eurcad1.44050.00001.44432006.11.09 08:551.44430.000.00-3.4567.25
33669482006.11.08 22:05buy0.10eurcad1.44230.00001.44612006.11.09 08:561.44450.000.00-1.7319.46
33455712006.11.07 09:19buy0.20eurjpy150.200.00150.582006.11.09 09:47150.580.000.006.1164.53
33410092006.11.07 01:08buy0.10eurjpy150.390.00150.772006.11.09 09:47150.550.000.003.0613.58
33666592006.11.08 21:31sell0.80gbpchf2.38330.00002.37952006.11.09 10:442.37950.000.00-46.02243.55
33627452006.11.08 15:18sell0.40gbpchf2.38140.00002.37762006.11.09 10:442.37930.000.00-23.0167.30
33620652006.11.08 14:41sell0.20gbpchf2.37950.00002.37572006.11.09 10:442.37960.000.00-11.51-1.61
33594792006.11.08 10:37sell0.10gbpchf2.37770.00002.37392006.11.09 10:442.37950.000.00-5.75-14.42
33669492006.11.08 22:05buy0.10chfjpy94.170.0094.552006.11.09 12:0294.550.000.000.2532.21
33712552006.11.09 09:47buy0.10eurjpy150.580.00150.962006.11.09 12:02150.960.000.000.0032.20
33703882006.11.09 08:36buy0.10euraud1.66620.00001.67002006.11.09 12:021.67000.000.000.0029.09
33728222006.11.09 12:03sell6.40gbpjpy225.220.00224.842006.11.09 13:00225.030.000.000.001 029.29
33727402006.11.09 12:02sell3.20gbpjpy225.030.00224.652006.11.09 13:01224.940.000.000.00243.78
33724592006.11.09 11:35sell1.60gbpjpy224.830.00224.452006.11.09 13:01224.910.000.000.00-108.34
33715792006.11.09 10:13sell0.80gbpjpy224.650.00224.272006.11.09 13:01224.930.000.000.00-189.59
33650282006.11.08 18:12sell0.40gbpjpy224.460.00224.082006.11.09 13:01224.950.000.00-30.53-165.89
33525722006.11.07 20:17sell0.20gbpjpy224.280.00223.902006.11.09 13:01224.960.000.00-20.36-115.12
33520242006.11.07 19:04sell0.10gbpjpy224.080.00223.702006.11.09 13:01224.950.000.00-10.18-73.65
33719622006.11.09 10:50sell0.20gbpchf2.38070.00002.37692006.11.09 13:162.37690.000.000.0060.83
33719042006.11.09 10:44sell0.10gbpchf2.37880.00002.37502006.11.09 13:162.37730.000.000.0012.01
33706142006.11.09 08:56buy0.10eurcad1.44510.00001.44892006.11.09 14:201.44890.000.000.0033.56
33729732006.11.09 12:11buy0.20eurjpy150.840.00151.222006.11.09 14:33151.220.000.000.0064.28
33727842006.11.09 12:02buy0.10eurjpy151.020.00151.402006.11.09 14:33151.230.000.000.0017.76
33718882006.11.09 10:43buy0.80audjpy90.250.0090.632006.11.09 14:3490.630.000.000.00257.04
33683302006.11.09 01:58buy0.40audjpy90.440.0090.822006.11.09 14:3590.620.000.000.0060.88
33681472006.11.09 01:30buy0.20audjpy90.630.0091.012006.11.09 14:3590.630.000.000.000.00
33669592006.11.08 22:06buy0.10audjpy90.840.0091.222006.11.09 14:3590.640.000.003.06-16.90
  0.00 0.00 -257.14 3 210.95
Closed P/L: 2 953.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
33669532006.11.08 22:05buy0.10audcad0.87150.00000.8753 0.86530.000.000.66-54.81
33681432006.11.09 01:30buy0.20audcad0.86950.00000.8733 0.86530.000.000.00-74.25
33682132006.11.09 01:40buy0.40audcad0.86770.00000.8715 0.86530.000.000.00-84.86
33682252006.11.09 01:41buy0.10audnzd1.15320.00001.1570 1.15330.000.000.000.67
33683482006.11.09 01:59buy0.20audnzd1.15140.00001.1552 1.15330.000.000.0025.19
33496792006.11.07 15:33buy0.10audusd0.77490.00000.7787 0.76540.000.000.20-95.00
33535882006.11.07 21:23buy0.20audusd0.77290.00000.7767 0.76540.000.000.40-150.00
33569832006.11.08 06:07buy0.40audusd0.77110.00000.7749 0.76540.000.000.60-228.00
33573772006.11.08 07:28buy0.80audusd0.76930.00000.7731 0.76540.000.001.20-312.00
33682932006.11.09 01:55buy1.60audusd0.76750.00000.7713 0.76540.000.000.00-336.00
33410122006.11.07 01:08buy0.10eurchf1.59770.00001.6015 1.59710.000.001.60-4.80
33482712006.11.07 14:26buy0.20eurchf1.59570.00001.5995 1.59710.000.003.2022.39
33410102006.11.07 01:08buy0.10eurgbp0.67070.00000.6745 0.67260.000.00-3.4336.08
33669342006.11.08 22:04buy0.10nzdusd0.66910.00000.6729 0.66290.000.000.75-62.00
33673342006.11.08 22:45buy0.20nzdusd0.66710.00000.6709 0.66290.000.001.50-84.00
33644142006.11.08 17:13sell0.10usdcad1.12690.00001.1231 1.13160.000.00-1.20-41.53
33654442006.11.08 19:00sell0.20usdcad1.12870.00001.1249 1.13160.000.00-2.39-51.25
33686162006.11.09 02:52sell0.40usdcad1.13060.00001.1268 1.13160.000.000.00-35.35
33686562006.11.09 03:02buy0.40nzdusd0.66530.00000.6691 0.66290.000.000.00-96.00
33703392006.11.09 08:34sell0.10nzdjpy78.340.0077.96 78.570.000.000.00-19.43
33719432006.11.09 10:49buy3.20audusd0.76560.00000.7694 0.76540.000.000.00-64.00
33723522006.11.09 11:22buy0.80nzdusd0.66350.00000.6673 0.66290.000.000.00-48.00
33727552006.11.09 12:02buy0.10chfjpy94.620.0095.00 94.650.000.000.002.54
33728002006.11.09 12:03buy0.10euraud1.67060.00001.6744 1.66850.000.000.00-16.07
33728592006.11.09 12:04buy0.20euraud1.66880.00001.6726 1.66850.000.000.00-4.59
33735422006.11.09 13:01buy0.10gbpjpy224.970.00225.35 224.810.000.000.00-13.51
33738212006.11.09 13:16buy0.20gbpjpy224.790.00225.17 224.810.000.000.003.38
33738322006.11.09 13:16sell0.10gbpchf2.37630.00002.3725 2.37440.000.000.0015.20
33750452006.11.09 14:19sell0.80usdcad1.13240.00001.1286 1.13160.000.000.0056.56
33750492006.11.09 14:20buy0.10eurcad1.44950.00001.4533 1.44480.000.000.00-41.54
33752472006.11.09 14:30buy0.20eurcad1.44760.00001.4514 1.44480.000.000.00-49.50
33753022006.11.09 14:30sell0.20nzdjpy78.560.0078.18 78.570.000.000.00-1.69
33755252006.11.09 14:33buy0.10eurjpy151.290.00151.67 151.230.000.000.00-5.07
33756152006.11.09 14:35sell0.10audjpy90.630.0090.25 90.640.000.000.00-0.85
33759352006.11.09 14:39buy0.40eurcad1.44580.00001.4496 1.44480.000.000.00-35.36
33761172006.11.09 14:43buy0.80audcad0.86590.00000.8697 0.86530.000.000.00-42.43
  0.00 0.00 3.09 -1 889.88
 Floating P/L: -1 886.79
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 953.81 Floating P/L: -1 886.79 Margin: 5 872.21
Balance: 102 953.81 Equity: 101 067.02 Free Margin: 95 194.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 813.10 Gross Loss: 859.29 Total Net Profit: 2 953.81
Profit Factor: 4.44 Expected Payoff: 50.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 713.66 (0.69%) Relative Drawdown: 0.69% (713.66)
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 28 (67.86%) Long Positions (won %): 30 (90.00%)
Profit Trades (% of total): 46 (79.31%) Loss trades (% of total): 12 (20.69%)
Largest profit trade: 1 029.29 loss trade: -196.42
Average profit trade: 82.89 loss trade: -71.61
Maximum consecutive wins ($): 14 (919.47) consecutive losses ($): 5 (-713.66)
Maximal consecutive profit (count): 1 366.82 (5) consecutive loss (count): -713.66 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2