|Account: 1289769
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 November 9, 14:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14477344
|2006.10.30 12:48
|balance
|Deposit
|7 000.00
|14538787
|2006.10.31 07:25
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.9013
|2006.10.31 08:38
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|14507652
|2006.10.30 22:26
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9031
|2006.10.31 08:38
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14484454
|2006.10.30 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9049
|2006.10.31 08:38
|1.9014
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|14478630
|2006.10.30 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|1.9067
|2006.10.31 08:38
|1.9015
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.40
|14569966
|2006.10.31 11:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|1.9003
|2006.10.31 13:20
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|14568716
|2006.10.31 10:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.9021
|2006.10.31 13:20
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14566051
|2006.10.31 10:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9040
|2006.10.31 13:20
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14554527
|2006.10.31 08:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9058
|2006.10.31 13:20
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|14569173
|2006.10.31 10:56
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.03
|0.00
|117.65
|2006.10.31 15:00
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|51.68
|14541714
|2006.10.31 07:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2730
|2006.10.31 15:01
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14540923
|2006.10.31 07:28
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2482
|2006.10.31 15:01
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|14565887
|2006.10.31 10:31
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.84
|0.00
|117.46
|2006.10.31 15:02
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|14512054
|2006.10.31 00:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.65
|0.00
|117.27
|2006.10.31 15:02
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|14481924
|2006.10.30 13:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2464
|2006.10.31 15:02
|1.2482
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.20
|14484158
|2006.10.30 13:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.09
|2006.10.31 15:02
|117.65
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.06
|14478561
|2006.10.30 13:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2484
|0.0000
|1.2446
|2006.10.31 15:02
|1.2485
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.08
|14478566
|2006.10.30 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.28
|0.00
|116.90
|2006.10.31 15:02
|117.68
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.40
|14481790
|2006.10.30 13:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|2006.10.31 15:02
|1.2725
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.80
|14477553
|2006.10.30 12:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|2006.10.31 15:02
|1.2727
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.30
|14595612
|2006.10.31 15:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2443
|2006.10.31 15:22
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|14595678
|2006.10.31 15:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|1.2765
|2006.10.31 15:25
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14622547
|2006.10.31 16:44
|buy
|0.32
|usdjpy
|116.74
|0.00
|117.12
|2006.11.01 07:56
|117.12
|0.00
|0.00
|4.16
|103.83
|14612291
|2006.10.31 15:37
|buy
|0.16
|usdjpy
|116.92
|0.00
|117.30
|2006.11.01 07:56
|117.12
|0.00
|0.00
|2.08
|27.32
|14607893
|2006.10.31 15:30
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.11
|0.00
|117.49
|2006.11.01 07:56
|117.11
|0.00
|0.00
|1.04
|0.00
|14599595
|2006.10.31 15:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.30
|0.00
|117.68
|2006.11.01 07:56
|117.12
|0.00
|0.00
|0.52
|-6.15
|14596963
|2006.10.31 15:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.87
|2006.11.01 07:56
|117.11
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.49
|14595639
|2006.10.31 15:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.67
|0.00
|118.05
|2006.11.01 07:56
|117.12
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.70
|14654247
|2006.11.01 07:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2749
|0.0000
|1.2787
|2006.11.01 15:00
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14671556
|2006.11.01 13:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2459
|0.0000
|1.2421
|2006.11.01 15:00
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|14654894
|2006.11.01 07:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.11
|0.00
|116.73
|2006.11.01 15:01
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|14603902
|2006.10.31 15:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2403
|2006.11.01 15:01
|1.2415
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.09
|14604641
|2006.10.31 15:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2805
|2006.11.01 15:02
|1.2797
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.00
|14679847
|2006.11.01 15:01
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9118
|0.0000
|1.9080
|2006.11.01 15:15
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|14611471
|2006.10.31 15:35
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9095
|0.0000
|1.9057
|2006.11.01 15:15
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.69
|-9.60
|14609830
|2006.10.31 15:32
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9039
|2006.11.01 15:16
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.34
|-32.00
|14600142
|2006.10.31 15:12
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9021
|2006.11.01 15:16
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.17
|-31.20
|14597972
|2006.10.31 15:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9003
|2006.11.01 15:16
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.09
|-22.40
|14594623
|2006.10.31 15:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.8984
|2006.11.01 15:16
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.04
|-14.20
|14582905
|2006.10.31 13:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.8965
|2006.11.01 15:16
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.02
|-9.10
|14690588
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9111
|2006.11.01 19:45
|1.9111
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14687079
|2006.11.01 15:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9129
|2006.11.01 19:45
|1.9110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|14734141
|2006.11.02 08:00
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9076
|2006.11.02 09:27
|1.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|14729385
|2006.11.02 06:56
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9056
|0.0000
|1.9094
|2006.11.02 09:27
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14710911
|2006.11.01 22:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9112
|2006.11.02 09:27
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14705452
|2006.11.01 20:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9096
|0.0000
|1.9134
|2006.11.02 09:27
|1.9075
|0.00
|0.00
|-0.21
|-4.20
|14703481
|2006.11.01 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9114
|0.0000
|1.9152
|2006.11.02 09:28
|1.9074
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.00
|14716504
|2006.11.02 00:54
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.34
|0.00
|116.96
|2006.11.02 09:40
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|51.98
|14694284
|2006.11.01 16:22
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.15
|0.00
|116.77
|2006.11.02 09:40
|116.96
|0.00
|0.00
|-3.50
|13.00
|14689890
|2006.11.01 15:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.97
|0.00
|116.59
|2006.11.02 09:40
|116.97
|0.00
|0.00
|-1.75
|0.00
|14681070
|2006.11.01 15:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.21
|2006.11.02 09:40
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.44
|-3.25
|14686355
|2006.11.01 15:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.78
|0.00
|116.40
|2006.11.02 09:40
|116.96
|0.00
|0.00
|-0.88
|-3.08
|14718080
|2006.11.02 01:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2778
|2006.11.02 16:31
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|14705909
|2006.11.01 20:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2796
|2006.11.02 16:31
|1.2778
|0.00
|0.00
|-1.04
|8.00
|14681421
|2006.11.01 15:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2833
|2006.11.02 16:31
|1.2780
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.50
|14686532
|2006.11.01 15:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2815
|2006.11.02 16:31
|1.2779
|0.00
|0.00
|-0.52
|0.40
|14747769
|2006.11.02 10:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|1.9054
|2006.11.03 07:42
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.04
|7.60
|14740337
|2006.11.02 09:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9036
|2006.11.03 07:42
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.02
|1.90
|14834270
|2006.11.03 09:35
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|1.9067
|2006.11.03 12:40
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|14681204
|2006.11.01 15:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2370
|2006.11.03 12:40
|1.2469
|0.00
|0.00
|-0.47
|-4.89
|14685770
|2006.11.01 15:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|1.2388
|2006.11.03 12:40
|1.2470
|0.00
|0.00
|-0.92
|-7.06
|14829001
|2006.11.03 07:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9031
|2006.11.03 12:40
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|14831997
|2006.11.03 08:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9049
|2006.11.03 12:40
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14716035
|2006.11.02 00:52
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2424
|2006.11.03 12:40
|1.2470
|0.00
|0.00
|-0.92
|-5.13
|14828435
|2006.11.03 07:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9013
|2006.11.03 12:40
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|14694656
|2006.11.01 16:27
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2406
|2006.11.03 12:40
|1.2470
|0.00
|0.00
|-1.84
|-8.34
|14742792
|2006.11.02 09:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.55
|2006.11.03 12:40
|117.21
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.39
|14781272
|2006.11.02 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2006.11.03 12:40
|1.2768
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.50
|14771549
|2006.11.02 14:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.74
|2006.11.03 12:40
|117.21
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.54
|14916050
|2006.11.06 00:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.86
|0.00
|118.24
|2006.11.06 08:19
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|14884240
|2006.11.03 14:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.04
|0.00
|118.42
|2006.11.06 08:19
|118.24
|0.00
|0.00
|0.13
|1.69
|14899834
|2006.11.03 16:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.8976
|2006.11.06 08:57
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.04
|7.60
|14884224
|2006.11.03 14:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.8958
|2006.11.06 08:57
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.02
|2.00
|14907980
|2006.11.03 19:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2537
|0.0000
|1.2575
|2006.11.06 09:45
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.20
|6.04
|14884284
|2006.11.03 14:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2555
|0.0000
|1.2593
|2006.11.06 09:45
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.10
|1.51
|15062562
|2006.11.07 14:33
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9100
|0.0000
|1.9062
|2006.11.07 16:11
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|15056946
|2006.11.07 14:09
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9044
|2006.11.07 16:11
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|15049853
|2006.11.07 13:32
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9025
|2006.11.07 16:11
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|15000593
|2006.11.07 04:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|1.9007
|2006.11.07 16:11
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.20
|14998622
|2006.11.07 04:33
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|1.8989
|2006.11.07 16:12
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|14985014
|2006.11.07 01:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.8971
|2006.11.07 16:12
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.40
|14977194
|2006.11.06 22:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.8953
|2006.11.07 16:12
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|14938276
|2006.11.06 08:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8935
|2006.11.07 16:12
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.90
|15064295
|2006.11.07 14:43
|sell
|0.64
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|1.2770
|2006.11.07 19:29
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|15055890
|2006.11.07 14:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|2006.11.07 19:29
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|15005897
|2006.11.07 05:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2734
|2006.11.07 19:29
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|14994431
|2006.11.07 04:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2715
|2006.11.07 19:29
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|14984267
|2006.11.07 01:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2734
|0.0000
|1.2696
|2006.11.07 19:30
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|14907070
|2006.11.03 19:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2678
|2006.11.07 19:30
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.28
|-14.20
|14884126
|2006.11.03 14:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2660
|2006.11.07 19:30
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.14
|-8.80
|15057056
|2006.11.07 14:10
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2508
|2006.11.07 19:54
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|97.37
|15050322
|2006.11.07 13:33
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2527
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15001249
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2545
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.49
|14996812
|2006.11.07 04:25
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2563
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.42
|15066673
|2006.11.07 14:50
|buy
|0.32
|usdjpy
|117.32
|0.00
|117.70
|2006.11.07 19:54
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|103.31
|14984549
|2006.11.07 01:25
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2543
|0.0000
|1.2581
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.65
|15060370
|2006.11.07 14:29
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.50
|0.00
|117.88
|2006.11.07 19:55
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|14945249
|2006.11.06 10:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|1.2599
|2006.11.07 19:55
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.20
|-11.05
|14942149
|2006.11.06 09:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2579
|0.0000
|1.2617
|2006.11.07 19:55
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.96
|15006012
|2006.11.07 05:02
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.69
|0.00
|118.07
|2006.11.07 19:55
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|14998360
|2006.11.07 04:31
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.89
|0.00
|118.27
|2006.11.07 19:55
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.78
|14985775
|2006.11.07 01:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.08
|0.00
|118.46
|2006.11.07 19:55
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|14935849
|2006.11.06 08:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.26
|0.00
|118.64
|2006.11.07 19:55
|117.70
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.76
|15091603
|2006.11.07 20:11
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|1.9085
|2006.11.08 09:05
|1.9085
|0.00
|0.00
|-0.14
|15.20
|15086871
|2006.11.07 19:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9103
|2006.11.08 09:05
|1.9085
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.00
|15076804
|2006.11.07 16:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9121
|2006.11.08 09:05
|1.9084
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.10
|15091480
|2006.11.07 20:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2807
|2006.11.08 09:28
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.17
|7.60
|15085675
|2006.11.07 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2825
|2006.11.08 09:28
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.00
|15088624
|2006.11.07 19:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2455
|2006.11.08 09:33
|1.2455
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.05
|15162941
|2006.11.08 14:37
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9055
|2006.11.08 16:15
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|15158407
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9073
|2006.11.08 16:15
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15150952
|2006.11.08 13:02
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|1.9091
|2006.11.08 16:15
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|15142680
|2006.11.08 10:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9071
|0.0000
|1.9109
|2006.11.08 16:15
|1.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|15136572
|2006.11.08 09:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9127
|2006.11.08 16:15
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|15160319
|2006.11.08 14:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2791
|2006.11.09 12:50
|1.2791
|0.00
|0.00
|-2.08
|30.40
|15153810
|2006.11.08 13:24
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2810
|2006.11.09 12:50
|1.2791
|0.00
|0.00
|-1.04
|7.60
|15147538
|2006.11.08 12:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2828
|2006.11.09 12:50
|1.2792
|0.00
|0.00
|-0.52
|0.40
|15139714
|2006.11.08 09:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|1.2846
|2006.11.09 12:50
|1.2791
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.70
|0.00
|0.00
|-8.33
|835.18
|Closed P/L:
|826.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15089050
|2006.11.07 19:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.69
|0.00
|117.31
|118.40
|0.00
|0.00
|-0.59
|-6.00
|15140388
|2006.11.08 09:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2414
|1.2511
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.72
|15148992
|2006.11.08 12:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2432
|1.2511
|0.00
|0.00
|-0.69
|-6.55
|15153633
|2006.11.08 13:22
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2451
|1.2511
|0.00
|0.00
|-1.38
|-7.03
|15158792
|2006.11.08 14:12
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2469
|1.2511
|0.00
|0.00
|-2.76
|-2.56
|15159517
|2006.11.08 14:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.87
|0.00
|117.49
|118.40
|0.00
|0.00
|-0.88
|-8.95
|15172783
|2006.11.08 16:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9061
|0.0000
|1.9099
|1.8988
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.30
|15200871
|2006.11.08 23:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9080
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|15236481
|2006.11.09 11:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.06
|0.00
|117.68
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.49
|15242387
|2006.11.09 12:18
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9061
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|15245807
|2006.11.09 12:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2832
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|15250696
|2006.11.09 13:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.25
|0.00
|117.87
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|15254173
|2006.11.09 13:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2814
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|15254272
|2006.11.09 13:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9005
|0.0000
|1.9043
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|15256212
|2006.11.09 13:42
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.43
|0.00
|118.05
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|15257342
|2006.11.09 13:43
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.9025
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15258430
|2006.11.09 13:47
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2796
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|-97.69
|Floating P/L:
|-104.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|826.85
|Floating P/L:
|-104.45
|Margin:
|840.00
|Balance:
|7 826.85
|Equity:
|7 722.40
|Free Margin:
|6 882.40
|Details:
|Gross Profit:
|1 458.40
|Gross Loss:
|631.55
|Total Net Profit:
|826.85
|Profit Factor:
|2.31
|Expected Payoff:
|7.07
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|217.28 (2.80%)
|Relative Drawdown:
|2.80% (217.28)
|Total Trades:
|117
|Short Positions (won %):
|54 (38.89%)
|Long Positions (won %):
|63 (63.49%)
|Profit Trades (% of total):
|61 (52.14%)
|Loss trades (% of total):
|56 (47.86%)
|Largest
|profit trade:
|243.20
|loss trade:
|-59.20
|Average
|profit trade:
|23.91
|loss trade:
|-11.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (109.32)
|consecutive losses ($):
|10 (-43.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|281.76 (8)
|consecutive loss (count):
|-217.28 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3