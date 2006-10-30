Interbank FX, LLC

Account: 1289769 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 9, 14:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144773442006.10.30 12:48balanceDeposit7 000.00
145387872006.10.31 07:25buy0.08gbpusd1.89750.00001.90132006.10.31 08:381.90130.000.000.0030.40
145076522006.10.30 22:26buy0.04gbpusd1.89930.00001.90312006.10.31 08:381.90130.000.000.008.00
144844542006.10.30 13:42buy0.02gbpusd1.90110.00001.90492006.10.31 08:381.90140.000.00-0.070.60
144786302006.10.30 13:00buy0.01gbpusd1.90290.00001.90672006.10.31 08:381.90150.000.00-0.04-1.40
145699662006.10.31 11:00buy0.08gbpusd1.89650.00001.90032006.10.31 13:201.90030.000.000.0030.40
145687162006.10.31 10:52buy0.04gbpusd1.89830.00001.90212006.10.31 13:201.90020.000.000.007.60
145660512006.10.31 10:31buy0.02gbpusd1.90020.00001.90402006.10.31 13:201.90030.000.000.000.20
145545272006.10.31 08:38buy0.01gbpusd1.90200.00001.90582006.10.31 13:201.90040.000.000.00-1.60
145691732006.10.31 10:56sell0.16usdjpy118.030.00117.652006.10.31 15:00117.650.000.000.0051.68
145417142006.10.31 07:30buy0.04eurusd1.26920.00001.27302006.10.31 15:011.27300.000.000.0015.20
145409232006.10.31 07:28sell0.04usdchf1.25200.00001.24822006.10.31 15:011.24820.000.000.0012.18
145658872006.10.31 10:31sell0.08usdjpy117.840.00117.462006.10.31 15:02117.620.000.000.0014.96
145120542006.10.31 00:15sell0.04usdjpy117.650.00117.272006.10.31 15:02117.620.000.000.001.02
144819242006.10.30 13:30sell0.02usdchf1.25020.00001.24642006.10.31 15:021.24820.000.00-0.233.20
144841582006.10.30 13:38sell0.02usdjpy117.470.00117.092006.10.31 15:02117.650.000.00-0.29-3.06
144785612006.10.30 13:00sell0.01usdchf1.24840.00001.24462006.10.31 15:021.24850.000.00-0.12-0.08
144785662006.10.30 13:00sell0.01usdjpy117.280.00116.902006.10.31 15:02117.680.000.00-0.15-3.40
144817902006.10.30 13:30buy0.02eurusd1.27110.00001.27492006.10.31 15:021.27250.000.00-0.172.80
144775532006.10.30 12:51buy0.01eurusd1.27300.00001.27682006.10.31 15:021.27270.000.00-0.09-0.30
145956122006.10.31 15:02sell0.01usdchf1.24810.00001.24432006.10.31 15:221.24430.000.000.003.05
145956782006.10.31 15:02buy0.01eurusd1.27270.00001.27652006.10.31 15:251.27650.000.000.003.80
146225472006.10.31 16:44buy0.32usdjpy116.740.00117.122006.11.01 07:56117.120.000.004.16103.83
146122912006.10.31 15:37buy0.16usdjpy116.920.00117.302006.11.01 07:56117.120.000.002.0827.32
146078932006.10.31 15:30buy0.08usdjpy117.110.00117.492006.11.01 07:56117.110.000.001.040.00
145995952006.10.31 15:11buy0.04usdjpy117.300.00117.682006.11.01 07:56117.120.000.000.52-6.15
145969632006.10.31 15:06buy0.02usdjpy117.490.00117.872006.11.01 07:56117.110.000.000.26-6.49
145956392006.10.31 15:02buy0.01usdjpy117.670.00118.052006.11.01 07:56117.120.000.000.13-4.70
146542472006.11.01 07:52buy0.02eurusd1.27490.00001.27872006.11.01 15:001.27870.000.000.007.60
146715562006.11.01 13:17sell0.02usdchf1.24590.00001.24212006.11.01 15:001.24210.000.000.006.12
146548942006.11.01 07:56sell0.01usdjpy117.110.00116.732006.11.01 15:01116.730.000.000.003.26
146039022006.10.31 15:22sell0.01usdchf1.24410.00001.24032006.11.01 15:011.24150.000.00-0.122.09
146046412006.10.31 15:25buy0.01eurusd1.27670.00001.28052006.11.01 15:021.27970.000.00-0.093.00
146798472006.11.01 15:01sell0.64gbpusd1.91180.00001.90802006.11.01 15:151.90970.000.000.00134.40
146114712006.10.31 15:35sell0.32gbpusd1.90950.00001.90572006.11.01 15:151.90980.000.000.69-9.60
146098302006.10.31 15:32sell0.16gbpusd1.90770.00001.90392006.11.01 15:161.90970.000.000.34-32.00
146001422006.10.31 15:12sell0.08gbpusd1.90590.00001.90212006.11.01 15:161.90980.000.000.17-31.20
145979722006.10.31 15:08sell0.04gbpusd1.90410.00001.90032006.11.01 15:161.90970.000.000.09-22.40
145946232006.10.31 15:00sell0.02gbpusd1.90220.00001.89842006.11.01 15:161.90930.000.000.04-14.20
145829052006.10.31 13:20sell0.01gbpusd1.90030.00001.89652006.11.01 15:161.90940.000.000.02-9.10
146905882006.11.01 15:52buy0.02gbpusd1.90730.00001.91112006.11.01 19:451.91110.000.000.007.60
146870792006.11.01 15:16buy0.01gbpusd1.90910.00001.91292006.11.01 19:451.91100.000.000.001.90
147341412006.11.02 08:00buy0.16gbpusd1.90380.00001.90762006.11.02 09:271.90760.000.000.0060.80
147293852006.11.02 06:56buy0.08gbpusd1.90560.00001.90942006.11.02 09:271.90750.000.000.0015.20
147109112006.11.01 22:44buy0.04gbpusd1.90740.00001.91122006.11.02 09:271.90740.000.000.000.00
147054522006.11.01 20:10buy0.02gbpusd1.90960.00001.91342006.11.02 09:271.90750.000.00-0.21-4.20
147034812006.11.01 19:45buy0.01gbpusd1.91140.00001.91522006.11.02 09:281.90740.000.00-0.11-4.00
147165042006.11.02 00:54sell0.16usdjpy117.340.00116.962006.11.02 09:40116.960.000.000.0051.98
146942842006.11.01 16:22sell0.08usdjpy117.150.00116.772006.11.02 09:40116.960.000.00-3.5013.00
146898902006.11.01 15:51sell0.04usdjpy116.970.00116.592006.11.02 09:40116.970.000.00-1.750.00
146810702006.11.01 15:03sell0.01usdjpy116.590.00116.212006.11.02 09:40116.970.000.00-0.44-3.25
146863552006.11.01 15:15sell0.02usdjpy116.780.00116.402006.11.02 09:40116.960.000.00-0.88-3.08
147180802006.11.02 01:17buy0.08eurusd1.27400.00001.27782006.11.02 16:311.27780.000.000.0030.40
147059092006.11.01 20:11buy0.04eurusd1.27580.00001.27962006.11.02 16:311.27780.000.00-1.048.00
146814212006.11.01 15:03buy0.01eurusd1.27950.00001.28332006.11.02 16:311.27800.000.00-0.26-1.50
146865322006.11.01 15:15buy0.02eurusd1.27770.00001.28152006.11.02 16:311.27790.000.00-0.520.40
147477692006.11.02 10:17sell0.02gbpusd1.90920.00001.90542006.11.03 07:421.90540.000.000.047.60
147403372006.11.02 09:28sell0.01gbpusd1.90740.00001.90362006.11.03 07:421.90550.000.000.021.90
148342702006.11.03 09:35sell0.08gbpusd1.91050.00001.90672006.11.03 12:401.90880.000.000.0013.60
146812042006.11.01 15:03sell0.01usdchf1.24080.00001.23702006.11.03 12:401.24690.000.00-0.47-4.89
146857702006.11.01 15:11sell0.02usdchf1.24260.00001.23882006.11.03 12:401.24700.000.00-0.92-7.06
148290012006.11.03 07:48sell0.02gbpusd1.90690.00001.90312006.11.03 12:401.90880.000.000.00-3.80
148319972006.11.03 08:48sell0.04gbpusd1.90870.00001.90492006.11.03 12:401.90880.000.000.00-0.40
147160352006.11.02 00:52sell0.08usdchf1.24620.00001.24242006.11.03 12:401.24700.000.00-0.92-5.13
148284352006.11.03 07:42sell0.01gbpusd1.90510.00001.90132006.11.03 12:401.90880.000.000.00-3.70
146946562006.11.01 16:27sell0.04usdchf1.24440.00001.24062006.11.03 12:401.24700.000.00-1.84-8.34
147427922006.11.02 09:40sell0.01usdjpy116.930.00116.552006.11.03 12:40117.210.000.00-0.15-2.39
147812722006.11.02 16:32buy0.01eurusd1.27830.00001.28212006.11.03 12:401.27680.000.00-0.09-1.50
147715492006.11.02 14:12sell0.02usdjpy117.120.00116.742006.11.03 12:40117.210.000.00-0.29-1.54
149160502006.11.06 00:02buy0.02usdjpy117.860.00118.242006.11.06 08:19118.240.000.000.006.43
148842402006.11.03 14:13buy0.01usdjpy118.040.00118.422006.11.06 08:19118.240.000.000.131.69
148998342006.11.03 16:33sell0.02gbpusd1.90140.00001.89762006.11.06 08:571.89760.000.000.047.60
148842242006.11.03 14:13sell0.01gbpusd1.89960.00001.89582006.11.06 08:571.89760.000.000.022.00
149079802006.11.03 19:44buy0.02usdchf1.25370.00001.25752006.11.06 09:451.25750.000.000.206.04
148842842006.11.03 14:14buy0.01usdchf1.25550.00001.25932006.11.06 09:451.25740.000.000.101.51
150625622006.11.07 14:33sell1.28gbpusd1.91000.00001.90622006.11.07 16:111.90810.000.000.00243.20
150569462006.11.07 14:09sell0.64gbpusd1.90820.00001.90442006.11.07 16:111.90800.000.000.0012.80
150498532006.11.07 13:32sell0.32gbpusd1.90630.00001.90252006.11.07 16:111.90810.000.000.00-57.60
150005932006.11.07 04:40sell0.16gbpusd1.90450.00001.90072006.11.07 16:111.90820.000.000.00-59.20
149986222006.11.07 04:33sell0.08gbpusd1.90270.00001.89892006.11.07 16:121.90810.000.000.00-43.20
149850142006.11.07 01:26sell0.04gbpusd1.90090.00001.89712006.11.07 16:121.90800.000.000.00-28.40
149771942006.11.06 22:50sell0.02gbpusd1.89910.00001.89532006.11.07 16:121.90810.000.000.00-18.00
149382762006.11.06 08:57sell0.01gbpusd1.89730.00001.89352006.11.07 16:121.90820.000.000.02-10.90
150642952006.11.07 14:43sell0.64eurusd1.28080.00001.27702006.11.07 19:291.27900.000.000.00115.20
150558902006.11.07 14:03sell0.32eurusd1.27900.00001.27522006.11.07 19:291.27910.000.000.00-3.20
150058972006.11.07 05:02sell0.16eurusd1.27720.00001.27342006.11.07 19:291.27900.000.000.00-28.80
149944312006.11.07 04:16sell0.08eurusd1.27530.00001.27152006.11.07 19:291.27890.000.000.00-28.80
149842672006.11.07 01:24sell0.04eurusd1.27340.00001.26962006.11.07 19:301.27880.000.000.00-21.60
149070702006.11.03 19:26sell0.02eurusd1.27160.00001.26782006.11.07 19:301.27870.000.000.28-14.20
148841262006.11.03 14:13sell0.01eurusd1.26980.00001.26602006.11.07 19:301.27860.000.000.14-8.80
150570562006.11.07 14:10buy0.64usdchf1.24700.00001.25082006.11.07 19:541.24890.000.000.0097.37
150503222006.11.07 13:33buy0.32usdchf1.24890.00001.25272006.11.07 19:541.24900.000.000.002.56
150012492006.11.07 04:41buy0.16usdchf1.25070.00001.25452006.11.07 19:541.24910.000.000.00-20.49
149968122006.11.07 04:25buy0.08usdchf1.25250.00001.25632006.11.07 19:541.24900.000.000.00-22.42
150666732006.11.07 14:50buy0.32usdjpy117.320.00117.702006.11.07 19:54117.700.000.000.00103.31
149845492006.11.07 01:25buy0.04usdchf1.25430.00001.25812006.11.07 19:541.24910.000.000.00-16.65
150603702006.11.07 14:29buy0.16usdjpy117.500.00117.882006.11.07 19:55117.690.000.000.0025.83
149452492006.11.06 10:15buy0.02usdchf1.25610.00001.25992006.11.07 19:551.24920.000.000.20-11.05
149421492006.11.06 09:45buy0.01usdchf1.25790.00001.26172006.11.07 19:551.24920.000.000.10-6.96
150060122006.11.07 05:02buy0.08usdjpy117.690.00118.072006.11.07 19:55117.710.000.000.001.36
149983602006.11.07 04:31buy0.04usdjpy117.890.00118.272006.11.07 19:55117.720.000.000.00-5.78
149857752006.11.07 01:28buy0.02usdjpy118.080.00118.462006.11.07 19:55117.710.000.000.00-6.29
149358492006.11.06 08:19buy0.01usdjpy118.260.00118.642006.11.07 19:55117.700.000.000.13-4.76
150916032006.11.07 20:11buy0.04gbpusd1.90470.00001.90852006.11.08 09:051.90850.000.00-0.1415.20
150868712006.11.07 19:43buy0.02gbpusd1.90650.00001.91032006.11.08 09:051.90850.000.00-0.074.00
150768042006.11.07 16:12buy0.01gbpusd1.90830.00001.91212006.11.08 09:051.90840.000.00-0.040.10
150914802006.11.07 20:11buy0.02eurusd1.27690.00001.28072006.11.08 09:281.28070.000.00-0.177.60
150856752006.11.07 19:30buy0.01eurusd1.27870.00001.28252006.11.08 09:281.28070.000.00-0.092.00
150886242006.11.07 19:55sell0.01usdchf1.24930.00001.24552006.11.08 09:331.24550.000.00-0.123.05
151629412006.11.08 14:37buy0.16gbpusd1.90170.00001.90552006.11.08 16:151.90550.000.000.0060.80
151584072006.11.08 14:11buy0.08gbpusd1.90350.00001.90732006.11.08 16:151.90550.000.000.0016.00
151509522006.11.08 13:02buy0.04gbpusd1.90530.00001.90912006.11.08 16:151.90560.000.000.001.20
151426802006.11.08 10:00buy0.02gbpusd1.90710.00001.91092006.11.08 16:151.90570.000.000.00-2.80
151365722006.11.08 09:06buy0.01gbpusd1.90890.00001.91272006.11.08 16:151.90580.000.000.00-3.10
151603192006.11.08 14:15buy0.08eurusd1.27530.00001.27912006.11.09 12:501.27910.000.00-2.0830.40
151538102006.11.08 13:24buy0.04eurusd1.27720.00001.28102006.11.09 12:501.27910.000.00-1.047.60
151475382006.11.08 12:08buy0.02eurusd1.27900.00001.28282006.11.09 12:501.27920.000.00-0.520.40
151397142006.11.08 09:28buy0.01eurusd1.28080.00001.28462006.11.09 12:501.27910.000.00-0.26-1.70
  0.00 0.00 -8.33 835.18
Closed P/L: 826.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150890502006.11.07 19:55sell0.01usdjpy117.690.00117.31 118.400.000.00-0.59-6.00
151403882006.11.08 09:33sell0.01usdchf1.24520.00001.2414 1.25110.000.00-0.35-4.72
151489922006.11.08 12:37sell0.02usdchf1.24700.00001.2432 1.25110.000.00-0.69-6.55
151536332006.11.08 13:22sell0.04usdchf1.24890.00001.2451 1.25110.000.00-1.38-7.03
151587922006.11.08 14:12sell0.08usdchf1.25070.00001.2469 1.25110.000.00-2.76-2.56
151595172006.11.08 14:13sell0.02usdjpy117.870.00117.49 118.400.000.00-0.88-8.95
151727832006.11.08 16:15buy0.01gbpusd1.90610.00001.9099 1.89880.000.00-0.11-7.30
152008712006.11.08 23:44buy0.02gbpusd1.90420.00001.9080 1.89880.000.000.00-10.80
152364812006.11.09 11:02sell0.04usdjpy118.060.00117.68 118.400.000.000.00-11.49
152423872006.11.09 12:18buy0.04gbpusd1.90230.00001.9061 1.89880.000.000.00-14.00
152458072006.11.09 12:50buy0.01eurusd1.27940.00001.2832 1.27680.000.000.00-2.60
152506962006.11.09 13:30sell0.08usdjpy118.250.00117.87 118.400.000.000.00-10.14
152541732006.11.09 13:37buy0.02eurusd1.27760.00001.2814 1.27680.000.000.00-1.60
152542722006.11.09 13:37buy0.08gbpusd1.90050.00001.9043 1.89880.000.000.00-13.60
152562122006.11.09 13:42sell0.16usdjpy118.430.00118.05 118.400.000.000.004.05
152573422006.11.09 13:43buy0.16gbpusd1.89870.00001.9025 1.89880.000.000.001.60
152584302006.11.09 13:47buy0.04eurusd1.27580.00001.2796 1.27680.000.000.004.00
  0.00 0.00 -6.76 -97.69
 Floating P/L: -104.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 826.85 Floating P/L: -104.45 Margin: 840.00
Balance: 7 826.85 Equity: 7 722.40 Free Margin: 6 882.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 458.40 Gross Loss: 631.55 Total Net Profit: 826.85
Profit Factor: 2.31 Expected Payoff: 7.07  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 217.28 (2.80%) Relative Drawdown: 2.80% (217.28)
 
Total Trades: 117 Short Positions (won %): 54 (38.89%) Long Positions (won %): 63 (63.49%)
Profit Trades (% of total): 61 (52.14%) Loss trades (% of total): 56 (47.86%)
Largest profit trade: 243.20 loss trade: -59.20
Average profit trade: 23.91 loss trade: -11.28
Maximum consecutive wins ($): 9 (109.32) consecutive losses ($): 10 (-43.43)
Maximal consecutive profit (count): 281.76 (8) consecutive loss (count): -217.28 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3