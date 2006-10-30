Interbank FX, LLC

Account: 1289769 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 2, 13:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144773442006.10.30 12:48balanceDeposit7 000.00
145387872006.10.31 07:25buy0.08gbpusd1.89750.00001.90132006.10.31 08:381.90130.000.000.0030.40
145076522006.10.30 22:26buy0.04gbpusd1.89930.00001.90312006.10.31 08:381.90130.000.000.008.00
144844542006.10.30 13:42buy0.02gbpusd1.90110.00001.90492006.10.31 08:381.90140.000.00-0.070.60
144786302006.10.30 13:00buy0.01gbpusd1.90290.00001.90672006.10.31 08:381.90150.000.00-0.04-1.40
145699662006.10.31 11:00buy0.08gbpusd1.89650.00001.90032006.10.31 13:201.90030.000.000.0030.40
145687162006.10.31 10:52buy0.04gbpusd1.89830.00001.90212006.10.31 13:201.90020.000.000.007.60
145660512006.10.31 10:31buy0.02gbpusd1.90020.00001.90402006.10.31 13:201.90030.000.000.000.20
145545272006.10.31 08:38buy0.01gbpusd1.90200.00001.90582006.10.31 13:201.90040.000.000.00-1.60
145691732006.10.31 10:56sell0.16usdjpy118.030.00117.652006.10.31 15:00117.650.000.000.0051.68
145417142006.10.31 07:30buy0.04eurusd1.26920.00001.27302006.10.31 15:011.27300.000.000.0015.20
145409232006.10.31 07:28sell0.04usdchf1.25200.00001.24822006.10.31 15:011.24820.000.000.0012.18
145658872006.10.31 10:31sell0.08usdjpy117.840.00117.462006.10.31 15:02117.620.000.000.0014.96
145120542006.10.31 00:15sell0.04usdjpy117.650.00117.272006.10.31 15:02117.620.000.000.001.02
144819242006.10.30 13:30sell0.02usdchf1.25020.00001.24642006.10.31 15:021.24820.000.00-0.233.20
144841582006.10.30 13:38sell0.02usdjpy117.470.00117.092006.10.31 15:02117.650.000.00-0.29-3.06
144785612006.10.30 13:00sell0.01usdchf1.24840.00001.24462006.10.31 15:021.24850.000.00-0.12-0.08
144817902006.10.30 13:30buy0.02eurusd1.27110.00001.27492006.10.31 15:021.27250.000.00-0.172.80
144785662006.10.30 13:00sell0.01usdjpy117.280.00116.902006.10.31 15:02117.680.000.00-0.15-3.40
144775532006.10.30 12:51buy0.01eurusd1.27300.00001.27682006.10.31 15:021.27270.000.00-0.09-0.30
145956122006.10.31 15:02sell0.01usdchf1.24810.00001.24432006.10.31 15:221.24430.000.000.003.05
145956782006.10.31 15:02buy0.01eurusd1.27270.00001.27652006.10.31 15:251.27650.000.000.003.80
146225472006.10.31 16:44buy0.32usdjpy116.740.00117.122006.11.01 07:56117.120.000.004.16103.83
146122912006.10.31 15:37buy0.16usdjpy116.920.00117.302006.11.01 07:56117.120.000.002.0827.32
146078932006.10.31 15:30buy0.08usdjpy117.110.00117.492006.11.01 07:56117.110.000.001.040.00
145995952006.10.31 15:11buy0.04usdjpy117.300.00117.682006.11.01 07:56117.120.000.000.52-6.15
145969632006.10.31 15:06buy0.02usdjpy117.490.00117.872006.11.01 07:56117.110.000.000.26-6.49
145956392006.10.31 15:02buy0.01usdjpy117.670.00118.052006.11.01 07:56117.120.000.000.13-4.70
146542472006.11.01 07:52buy0.02eurusd1.27490.00001.27872006.11.01 15:001.27870.000.000.007.60
146715562006.11.01 13:17sell0.02usdchf1.24590.00001.24212006.11.01 15:001.24210.000.000.006.12
146548942006.11.01 07:56sell0.01usdjpy117.110.00116.732006.11.01 15:01116.730.000.000.003.26
146039022006.10.31 15:22sell0.01usdchf1.24410.00001.24032006.11.01 15:011.24150.000.00-0.122.09
146046412006.10.31 15:25buy0.01eurusd1.27670.00001.28052006.11.01 15:021.27970.000.00-0.093.00
146798472006.11.01 15:01sell0.64gbpusd1.91180.00001.90802006.11.01 15:151.90970.000.000.00134.40
146114712006.10.31 15:35sell0.32gbpusd1.90950.00001.90572006.11.01 15:151.90980.000.000.69-9.60
146098302006.10.31 15:32sell0.16gbpusd1.90770.00001.90392006.11.01 15:161.90970.000.000.34-32.00
146001422006.10.31 15:12sell0.08gbpusd1.90590.00001.90212006.11.01 15:161.90980.000.000.17-31.20
145979722006.10.31 15:08sell0.04gbpusd1.90410.00001.90032006.11.01 15:161.90970.000.000.09-22.40
145946232006.10.31 15:00sell0.02gbpusd1.90220.00001.89842006.11.01 15:161.90930.000.000.04-14.20
145829052006.10.31 13:20sell0.01gbpusd1.90030.00001.89652006.11.01 15:161.90940.000.000.02-9.10
146905882006.11.01 15:52buy0.02gbpusd1.90730.00001.91112006.11.01 19:451.91110.000.000.007.60
146870792006.11.01 15:16buy0.01gbpusd1.90910.00001.91292006.11.01 19:451.91100.000.000.001.90
147341412006.11.02 08:00buy0.16gbpusd1.90380.00001.90762006.11.02 09:271.90760.000.000.0060.80
147293852006.11.02 06:56buy0.08gbpusd1.90560.00001.90942006.11.02 09:271.90750.000.000.0015.20
147054522006.11.01 20:10buy0.02gbpusd1.90960.00001.91342006.11.02 09:271.90750.000.00-0.21-4.20
147109112006.11.01 22:44buy0.04gbpusd1.90740.00001.91122006.11.02 09:271.90740.000.000.000.00
147034812006.11.01 19:45buy0.01gbpusd1.91140.00001.91522006.11.02 09:281.90740.000.00-0.11-4.00
147165042006.11.02 00:54sell0.16usdjpy117.340.00116.962006.11.02 09:40116.960.000.000.0051.98
146942842006.11.01 16:22sell0.08usdjpy117.150.00116.772006.11.02 09:40116.960.000.00-3.5013.00
146898902006.11.01 15:51sell0.04usdjpy116.970.00116.592006.11.02 09:40116.970.000.00-1.750.00
146863552006.11.01 15:15sell0.02usdjpy116.780.00116.402006.11.02 09:40116.960.000.00-0.88-3.08
146810702006.11.01 15:03sell0.01usdjpy116.590.00116.212006.11.02 09:40116.970.000.00-0.44-3.25
  0.00 0.00 1.28 462.98
Closed P/L: 464.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
146814212006.11.01 15:03buy0.01eurusd1.27950.00001.2833 1.27700.000.00-0.26-2.50
146865322006.11.01 15:15buy0.02eurusd1.27770.00001.2815 1.27700.000.00-0.52-1.40
147059092006.11.01 20:11buy0.04eurusd1.27580.00001.2796 1.27700.000.00-1.044.80
147180802006.11.02 01:17buy0.08eurusd1.27400.00001.2778 1.27700.000.000.0024.00
146812042006.11.01 15:03sell0.01usdchf1.24080.00001.2370 1.24490.000.00-0.35-3.29
146857702006.11.01 15:11sell0.02usdchf1.24260.00001.2388 1.24490.000.00-0.69-3.70
146946562006.11.01 16:27sell0.04usdchf1.24440.00001.2406 1.24490.000.00-1.38-1.61
147160352006.11.02 00:52sell0.08usdchf1.24620.00001.2424 1.24490.000.000.008.35
147403372006.11.02 09:28sell0.01gbpusd1.90740.00001.9036 1.90970.000.000.00-2.30
147427922006.11.02 09:40sell0.01usdjpy116.930.00116.55 117.000.000.000.00-0.60
147477692006.11.02 10:17sell0.02gbpusd1.90920.00001.9054 1.90970.000.000.00-1.00
  0.00 0.00 -4.24 20.75
 Floating P/L: 16.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 464.26 Floating P/L: 16.51 Margin: 340.00
Balance: 7 464.26 Equity: 7 480.77 Free Margin: 7 140.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 626.29 Gross Loss: 162.03 Total Net Profit: 464.26
Profit Factor: 3.87 Expected Payoff: 9.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 117.15 (1.57%) Relative Drawdown: 1.57% (117.15)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 24 (50.00%) Long Positions (won %): 27 (70.37%)
Profit Trades (% of total): 31 (60.78%) Loss trades (% of total): 20 (39.22%)
Largest profit trade: 134.40 loss trade: -31.66
Average profit trade: 20.20 loss trade: -8.10
Maximum consecutive wins ($): 6 (156.26) consecutive losses ($): 6 (-117.15)
Maximal consecutive profit (count): 156.26 (6) consecutive loss (count): -117.15 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3