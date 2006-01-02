Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
Bars in test58833Ticks modelled1203226Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-929.37Gross profit3392.04Gross loss-4321.41
Profit factor0.78Expected payoff-5.37
Absolute drawdown929.37Maximal drawdown1332.45 (94.97%)Relative drawdown94.97% (1332.45)
Total trades173Short positions (won %)107 (51.40%)Long positions (won %)66 (51.52%)
Profit trades (% of total)89 (51.45%)Loss trades (% of total)84 (48.55%)
Largestprofit trade127.96loss trade-302.22
Averageprofit trade38.11loss trade-51.45
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (558.84)consecutive losses (loss in money)14 (-743.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)558.84 (14)consecutive loss (count of losses)-743.99 (14)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 02:32buy10.30117.73116.89118.15
22006.01.02 02:32buy20.10117.73117.18118.23
32006.01.02 02:32buy30.10117.73117.18118.73
42006.01.02 02:32buy40.10117.73117.18119.23
52006.01.03 03:05close40.10117.39117.18119.23-27.70972.30
62006.01.03 03:05close30.10117.40117.18118.73-26.85945.44
72006.01.03 05:25s/l20.10117.18117.18118.23-45.68899.76
82006.01.03 14:15sell50.10117.42117.97116.92
92006.01.03 14:15sell60.10117.42117.97116.42
102006.01.03 14:15sell70.10117.42117.97115.92
112006.01.03 14:33close10.30117.51116.89118.15-52.39847.37
122006.01.03 14:33sell80.20117.53118.37117.11
132006.01.03 15:49t/p80.20117.11118.37117.1171.73919.10
142006.01.03 16:09t/p50.10116.92117.97116.9242.76961.86
152006.01.03 16:09modify70.10117.42117.42115.92
162006.01.03 16:09modify60.10117.42117.42116.42
172006.01.03 17:31t/p60.10116.42117.42116.4285.901047.76
182006.01.03 17:31modify70.10117.42116.67115.92
192006.01.04 00:54t/p70.10115.92116.67115.92127.961175.71
202006.01.04 02:30buy90.40116.06115.22116.48
212006.01.04 02:30buy100.10116.06115.51116.56
222006.01.04 02:30buy110.10116.06115.51117.06
232006.01.04 02:30buy120.10116.06115.51117.56
242006.01.04 03:15close120.10115.71115.51117.56-30.251145.46
252006.01.04 03:15close110.10115.66115.51117.06-34.581110.88
262006.01.05 16:05close90.40116.03115.22116.484.741115.62
272006.01.05 16:45buy130.30116.01115.17116.43
282006.01.06 14:47s/l100.10115.51115.51116.56-42.601073.02
292006.01.06 14:48s/l130.30115.17115.17116.43-215.05857.97
302006.01.06 15:00buy140.30114.88114.04115.30
312006.01.06 15:00buy150.10114.88114.33115.38
322006.01.06 15:00buy160.10114.88114.33115.88
332006.01.06 15:00buy170.10114.88114.33116.38
342006.01.06 15:16close170.10114.56114.33116.38-27.93830.04
352006.01.06 15:16close160.10114.55114.33115.88-28.81801.23
362006.01.06 16:20s/l150.10114.33114.33115.38-48.12753.11
372006.01.09 00:00close140.30114.54114.04115.30-85.28667.83
382006.01.09 09:00sell180.20114.28115.12113.86
392006.01.09 09:00sell190.10114.28114.83113.78
402006.01.09 09:00sell200.10114.28114.83113.28
412006.01.09 09:00sell210.10114.28114.83112.78
422006.01.09 17:30close210.10114.58114.83112.78-26.18641.65
432006.01.09 17:30close200.10114.59114.83113.28-27.05614.60
442006.01.10 21:00close180.20114.49115.12113.86-39.67574.93
452006.01.10 22:30buy220.10114.32113.48114.74
462006.01.11 06:25t/p220.10114.74113.48114.7437.86612.79
472006.01.11 06:26s/l190.10114.83114.83113.78-50.89561.90
482006.01.11 06:30sell230.20114.68115.52114.26
492006.01.11 06:30sell240.10114.68115.23114.18
502006.01.11 06:30sell250.10114.68115.23113.68
512006.01.11 06:30sell260.10114.68115.23113.18
522006.01.11 13:23t/p230.20114.26115.52114.2673.52635.42
532006.01.11 15:36t/p240.10114.18115.23114.1843.79679.21
542006.01.11 15:36modify260.10114.68114.68113.18
552006.01.11 15:36modify250.10114.68114.68113.68
562006.01.11 23:15sell270.20114.17115.01113.75
572006.01.12 10:10t/p270.20113.75115.01113.7564.90744.11
582006.01.12 10:10t/p250.10113.68114.68113.6883.53827.64
592006.01.12 10:10modify260.10114.68113.93113.18
602006.01.12 10:23s/l260.10113.93113.93113.1861.34888.98
612006.01.12 23:00sell280.30114.35115.19113.93
622006.01.12 23:00sell290.10114.35114.90113.85
632006.01.12 23:00sell300.10114.35114.90113.35
642006.01.12 23:00sell310.10114.35114.90112.85
652006.01.13 00:19close310.10114.65114.90112.85-27.66861.31
662006.01.13 00:19close300.10114.67114.90113.35-29.40831.91
672006.01.16 00:38t/p280.30113.93115.19113.93101.64933.55
682006.01.16 00:50t/p290.10113.85114.90113.8540.93974.48
692006.01.16 20:30buy320.30114.90114.06115.32
702006.01.16 20:30buy330.10114.90114.35115.40
712006.01.16 20:30buy340.10114.90114.35115.90
722006.01.16 20:30buy350.10114.90114.35116.40
732006.01.16 22:45modify350.10114.90114.90116.40
742006.01.16 22:45modify340.10114.90114.90115.90
752006.01.17 03:51s/l340.10114.90114.90115.901.26975.74
762006.01.17 03:51s/l350.10114.90114.90116.401.26977.00
772006.01.17 12:40t/p320.30115.32114.06115.32113.011090.01
782006.01.17 12:44t/p330.10115.40114.35115.4044.581134.58
792006.01.18 06:45buy360.30115.57114.73115.99
802006.01.18 06:45buy370.10115.57115.02116.07
812006.01.18 06:45buy380.10115.57115.02116.57
822006.01.18 06:45buy390.10115.57115.02117.07
832006.01.18 06:58modify390.10115.57115.57117.07
842006.01.18 06:58modify380.10115.57115.57116.57
852006.01.18 06:59s/l380.10115.57115.57116.570.001134.58
862006.01.18 06:59s/l390.10115.57115.57117.070.001134.58
872006.01.18 09:48s/l370.10115.02115.02116.07-47.821086.76
882006.01.18 16:15sell400.10115.19115.74114.69
892006.01.18 16:15sell410.10115.19115.74114.19
902006.01.18 16:15sell420.10115.19115.74113.69
912006.01.19 01:53close420.10115.50115.74113.69-31.321055.44
922006.01.19 18:45close360.30115.22114.73115.99-79.82975.62
932006.01.19 19:50close410.10115.50115.74114.19-31.32944.30
942006.01.20 01:45sell430.20115.60116.44115.18
952006.01.20 14:45t/p430.20115.18116.44115.1872.931017.23
962006.01.20 15:00buy440.30115.07114.23115.49
972006.01.20 17:05t/p440.30115.49114.23115.49109.091126.32
982006.01.20 22:30buy450.30115.28114.44115.70
992006.01.23 00:00close450.30115.16114.44115.70-27.491098.83
1002006.01.23 02:18t/p400.10114.69115.74114.6936.131134.96
1012006.01.23 11:00buy460.30114.31113.47114.73
1022006.01.23 11:00buy470.10114.31113.76114.81
1032006.01.23 11:00buy480.10114.31113.76115.31
1042006.01.23 11:00buy490.10114.31113.76115.81
1052006.01.23 11:04modify490.10114.31114.31115.81
1062006.01.23 11:04modify480.10114.31114.31115.31
1072006.01.23 11:09s/l480.10114.31114.31115.310.001134.96
1082006.01.23 11:09s/l490.10114.31114.31115.810.001134.96
1092006.01.23 19:06t/p460.30114.73113.47114.73109.821244.78
1102006.01.23 21:45buy500.30114.41113.57114.83
1112006.01.24 04:50t/p470.10114.81113.76114.8144.811289.58
1122006.01.24 04:53t/p500.30114.83113.57114.83113.501403.08
1132006.01.24 12:45sell510.40114.63115.47114.21
1142006.01.24 12:45sell520.10114.63115.18114.13
1152006.01.24 12:45sell530.10114.63115.18113.63
1162006.01.24 12:45sell540.10114.63115.18113.13
1172006.01.24 13:23modify540.10114.63114.63113.13
1182006.01.24 13:23modify530.10114.63114.63113.63
1192006.01.24 16:43s/l530.10114.63114.63113.630.001403.08
1202006.01.24 16:43s/l540.10114.63114.63113.130.001403.08
1212006.01.25 01:11s/l520.10115.18115.18114.13-49.241353.84
1222006.01.25 08:45buy550.10114.97114.42115.47
1232006.01.25 08:45buy560.10114.97114.42115.97
1242006.01.25 08:45buy570.10114.97114.42116.47
1252006.01.25 10:14close570.10114.67114.42116.47-26.161327.68
1262006.01.25 10:14close560.10114.67114.42115.97-26.161301.52
1272006.01.25 15:46s/l510.40115.47115.47114.21-296.941004.58
1282006.01.25 15:49t/p550.10115.47114.42115.4743.291047.87
1292006.01.26 08:00sell580.30115.68116.52115.26
1302006.01.26 08:00sell590.10115.68116.23115.18
1312006.01.26 08:00sell600.10115.68116.23114.68
1322006.01.26 08:00sell610.10115.68116.23114.18
1332006.01.26 08:39modify610.10115.68115.68114.18
1342006.01.26 08:39modify600.10115.68115.68114.68
1352006.01.26 09:21s/l600.10115.68115.68114.680.001047.87
1362006.01.26 09:21s/l610.10115.68115.68114.180.001047.87
1372006.01.26 16:41s/l590.10116.23116.23115.18-47.321000.55
1382006.01.26 17:30sell620.10116.16116.71115.66
1392006.01.26 17:30sell630.10116.16116.71115.16
1402006.01.26 17:30sell640.10116.16116.71114.66
1412006.01.26 20:19close640.10116.47116.71114.66-26.62973.93
1422006.01.26 20:20close630.10116.48116.71115.16-27.47946.46
1432006.01.26 20:20s/l580.30116.52116.52115.26-216.26730.20
1442006.01.27 02:15buy650.20116.27115.43116.69
1452006.01.27 11:53s/l620.10116.71116.71115.66-48.61681.59
1462006.01.27 11:53t/p650.20116.69115.43116.6971.99753.58
1472006.01.27 12:00sell660.20116.85117.69116.43
1482006.01.27 12:00sell670.10116.85117.40116.35
1492006.01.27 12:00sell680.10116.85117.40115.85
1502006.01.27 12:00sell690.10116.85117.40115.35
1512006.01.27 14:32t/p660.20116.43117.69116.4372.17825.75
1522006.01.27 14:42t/p670.10116.35117.40116.3542.98868.73
1532006.01.27 14:42modify690.10116.85116.85115.35
1542006.01.27 14:42modify680.10116.85116.85115.85
1552006.01.27 16:19s/l680.10116.85116.85115.850.00868.73
1562006.01.27 16:19s/l690.10116.85116.85115.350.00868.73
1572006.01.30 01:00buy700.30117.04116.20117.46
1582006.01.30 01:00buy710.10117.04116.49117.54
1592006.01.30 01:00buy720.10117.04116.49118.04
1602006.01.30 01:00buy730.10117.04116.49118.54
1612006.01.30 09:23t/p700.30117.46116.20117.46107.24975.97
1622006.01.30 09:23sell740.20117.50118.34117.08
1632006.01.30 09:49t/p710.10117.54116.49117.5442.531018.50
1642006.01.30 09:49modify730.10117.04117.04118.54
1652006.01.30 09:49modify720.10117.04117.04118.04
1662006.01.31 10:06s/l720.10117.04117.04118.041.261019.75
1672006.01.31 10:06s/l730.10117.04117.04118.541.261021.01
1682006.01.31 10:06t/p740.20117.08118.34117.0868.761089.77
1692006.01.31 15:15sell750.30117.26118.10116.84
1702006.01.31 15:15sell760.10117.26117.81116.76
1712006.01.31 15:15sell770.10117.26117.81116.26
1722006.01.31 15:15sell780.10117.26117.81115.76
1732006.01.31 18:14t/p750.30116.84118.10116.84107.841197.61
1742006.01.31 18:37t/p760.10116.76117.81116.7642.821240.43
1752006.01.31 18:37modify780.10117.26117.26115.76
1762006.01.31 18:37modify770.10117.26117.26116.26
1772006.01.31 20:16s/l770.10117.26117.26116.260.001240.43
1782006.01.31 20:16s/l780.10117.26117.26115.760.001240.43
1792006.02.01 02:15sell790.40117.35118.19116.93
1802006.02.01 02:15sell800.10117.35117.90116.85
1812006.02.01 02:15sell810.10117.35117.90116.35
1822006.02.01 02:15sell820.10117.35117.90115.85
1832006.02.01 10:21close820.10117.66117.90115.85-26.351214.08
1842006.02.01 10:21close810.10117.66117.90116.35-26.351187.73
1852006.02.01 17:06s/l800.10117.90117.90116.85-46.641141.09
1862006.02.01 17:15sell830.10117.85118.40117.35
1872006.02.01 17:15sell840.10117.85118.40116.85
1882006.02.01 17:15sell850.10117.85118.40116.35
1892006.02.01 20:23close850.10118.15118.40116.35-25.391115.70
1902006.02.01 22:22close840.10118.15118.40116.85-25.391090.31
1912006.02.02 02:14s/l790.40118.19118.19116.93-302.22788.09
1922006.02.02 02:14sell860.20118.16119.00117.74
1932006.02.02 06:34s/l830.10118.40118.40117.35-50.93737.16
1942006.02.02 12:30sell870.10118.53119.08118.03
1952006.02.02 12:30sell880.10118.53119.08117.53
1962006.02.02 12:30sell890.10118.53119.08117.03
1972006.02.03 14:14close860.20118.61119.00117.74-78.87658.29
1982006.02.03 14:35close890.10118.83119.08117.03-26.74631.54
1992006.02.03 14:35close880.10118.84119.08117.53-27.58603.96
2002006.02.03 14:57s/l870.10119.08119.08118.03-47.67556.29
2012006.02.03 20:30buy900.20118.96118.12119.38
2022006.02.03 20:30buy910.10118.96118.41119.46
2032006.02.03 20:30buy920.10118.96118.41119.96
2042006.02.03 20:30buy930.10118.96118.41120.46
2052006.02.06 00:00close900.20118.88118.12119.38-10.95545.34
2062006.02.06 01:36close930.10118.65118.41120.46-24.87520.47
2072006.02.06 01:36close920.10118.66118.41119.96-24.02496.44
2082006.02.06 09:30buy940.10118.59117.75119.01
2092006.02.06 16:03t/p940.10119.01117.75119.0135.29531.73
2102006.02.06 18:15sell950.10119.06119.90118.64
2112006.02.07 08:38t/p950.10118.64119.90118.6433.92565.65
2122006.02.07 08:49s/l910.10118.41118.41119.46-43.95521.70
2132006.02.07 16:00sell960.20117.87118.71117.45
2142006.02.07 16:00sell970.10117.87118.42117.37
2152006.02.07 16:00sell980.10117.87118.42116.87
2162006.02.07 16:00sell990.10117.87118.42116.37
2172006.02.07 20:37close990.10118.18118.42116.37-26.23495.47
2182006.02.07 20:37close980.10118.18118.42116.87-26.23469.24
2192006.02.08 13:27s/l970.10118.42118.42117.37-47.94421.30
2202006.02.08 17:29s/l960.20118.71118.71117.45-144.50276.80
2212006.02.08 22:45buy1000.10118.52117.68118.94
2222006.02.08 22:45buy1010.10118.52117.97119.02
2232006.02.10 06:30s/l1010.10117.97117.97119.02-41.59235.20
2242006.02.10 08:27s/l1000.10117.68117.68118.94-66.36168.84
2252006.02.13 02:30buy1020.10117.79116.95118.21
2262006.02.13 09:15sell1030.10117.94118.49117.44
2272006.02.13 10:25t/p1020.10118.21116.95118.2135.52204.36
2282006.02.13 16:00buy1040.10117.96117.12118.38
2292006.02.14 00:36t/p1030.10117.44118.49117.4441.09245.45
2302006.02.14 01:47buy1050.10117.45116.90117.95
2312006.02.14 07:46s/l1040.10117.12117.12118.38-70.46174.98
2322006.02.14 15:30sell1060.10117.46118.30117.04
2332006.02.15 16:14t/p1060.10117.04118.30117.0434.41209.39
2342006.02.15 16:17s/l1050.10116.90116.90117.95-45.79163.59
2352006.02.16 03:45sell1070.10117.85118.69117.43
2362006.02.16 05:45buy1080.10117.79117.24118.29
2372006.02.17 00:50t/p1070.10117.43118.69117.4334.28197.87
2382006.02.17 08:30buy1090.10117.95117.11118.37
2392006.02.17 10:00t/p1080.10118.29117.24118.2943.52241.39
2402006.02.17 10:00t/p1090.10118.37117.11118.3735.48276.87
2412006.02.17 11:30sell1100.10118.27119.11117.85
2422006.02.17 11:30sell1110.10118.27118.82117.77
2432006.02.17 13:59s/l1110.10118.82118.82117.77-46.29230.58
2442006.02.20 00:02close1100.10118.28119.11117.85-2.34228.23
2452006.02.20 02:00buy1120.10118.10117.26118.52
2462006.02.20 02:00buy1130.10118.10117.55118.60
2472006.02.21 02:47t/p1120.10118.52117.26118.5236.70264.93
2482006.02.21 03:49t/p1130.10118.60117.55118.6043.42308.35
2492006.02.21 09:45sell1140.10118.74119.58118.32
2502006.02.21 09:45sell1150.10118.74119.29118.24
2512006.02.21 09:45sell1160.10118.74119.29117.74
2522006.02.21 09:54modify1160.10118.74118.74117.74
2532006.02.21 09:56s/l1160.10118.74118.74117.740.00308.35
2542006.02.23 00:32t/p1140.10118.32119.58118.3229.52337.87
2552006.02.23 04:29t/p1150.10118.24119.29118.2436.31374.18
2562006.02.23 19:00sell1170.10117.10117.94116.68
2572006.02.23 19:00sell1180.10117.10117.65116.60
2582006.02.23 19:00sell1190.10117.10117.65116.10
2592006.02.23 19:05modify1190.10117.10117.10116.10
2602006.02.23 19:25s/l1190.10117.10117.10116.100.00374.18
2612006.02.24 01:17t/p1170.10116.68117.94116.6834.51408.69
2622006.02.24 01:26t/p1180.10116.60117.65116.6041.39450.07
2632006.02.24 08:00sell1200.10116.66117.50116.24
2642006.02.24 08:00sell1210.10116.66117.21116.16
2652006.02.24 08:00sell1220.10116.66117.21115.66
2662006.02.24 08:00sell1230.10116.66117.21115.16
2672006.02.24 08:16modify1230.10116.66116.66115.16
2682006.02.24 08:16modify1220.10116.66116.66115.66
2692006.02.24 08:50s/l1220.10116.66116.66115.660.00450.07
2702006.02.24 08:50s/l1230.10116.66116.66115.160.00450.07
2712006.02.27 00:00close1200.10117.09117.50116.24-38.21411.86
2722006.02.27 02:54t/p1210.10116.16117.21116.1641.55453.40
2732006.02.27 12:15sell1240.10116.22117.06115.80
2742006.02.27 12:15sell1250.10116.22116.77115.72
2752006.02.27 12:15sell1260.10116.22116.77115.22
2762006.02.27 12:15sell1270.10116.22116.77114.72
2772006.02.27 12:18modify1270.10116.22116.22114.72
2782006.02.27 12:18modify1260.10116.22116.22115.22
2792006.02.27 12:19s/l1260.10116.22116.22115.220.00453.40
2802006.02.27 12:19s/l1270.10116.22116.22114.720.00453.40
2812006.02.28 17:18t/p1240.10115.80117.06115.8034.78488.18
2822006.02.28 23:00buy1280.10115.79114.95116.21
2832006.03.01 00:28t/p1250.10115.72116.77115.7240.23528.41
2842006.03.01 03:45sell1290.10115.84116.39115.34
2852006.03.01 03:45sell1300.10115.84116.39114.84
2862006.03.01 03:45sell1310.10115.84116.39114.34
2872006.03.01 04:16modify1310.10115.84115.84114.34
2882006.03.01 04:16modify1300.10115.84115.84114.84
2892006.03.01 07:46s/l1300.10115.84115.84114.840.00528.41
2902006.03.01 07:46s/l1310.10115.84115.84114.340.00528.41
2912006.03.01 11:41t/p1280.10116.21114.95116.2137.40565.81
2922006.03.01 16:30buy1320.10115.99115.15116.41
2932006.03.02 14:04s/l1290.10116.39116.39115.34-51.73514.08
2942006.03.02 14:04sell1330.10116.37116.92115.87
2952006.03.02 14:04sell1340.10116.37116.92115.37
2962006.03.02 14:04sell1350.10116.37116.92114.87
2972006.03.02 14:04t/p1320.10116.41115.15116.4139.85553.93
2982006.03.02 14:04sell1360.10116.41117.25115.99
2992006.03.02 16:34t/p1360.10115.99117.25115.9936.23590.16
3002006.03.02 16:41t/p1330.10115.87116.92115.8743.16633.32
3012006.03.02 16:41modify1350.10116.37116.37114.87
3022006.03.02 16:41modify1340.10116.37116.37115.37
3032006.03.02 17:30buy1370.10116.03115.19116.45
3042006.03.03 01:43s/l1340.10116.37116.37115.37-1.49631.82
3052006.03.03 01:43s/l1350.10116.37116.37114.87-1.49630.33
3062006.03.03 01:54t/p1370.10116.45115.19116.4537.32667.64
3072006.03.03 02:00sell1380.20116.61117.45116.19
3082006.03.03 02:00sell1390.10116.61117.16116.11
3092006.03.03 02:00sell1400.10116.61117.16115.61
3102006.03.03 02:00sell1410.10116.61117.16115.11
3112006.03.06 00:30t/p1380.20116.19117.45116.1969.33736.97
3122006.03.06 00:32t/p1390.10116.11117.16116.1141.59778.56
3132006.03.06 00:32modify1410.10116.61116.61115.11
3142006.03.06 00:32modify1400.10116.61116.61115.61
3152006.03.06 00:45buy1420.20116.15115.31116.57
3162006.03.06 01:39s/l1400.10116.61116.61115.61-1.49777.07
3172006.03.06 01:39s/l1410.10116.61116.61115.11-1.49775.57
3182006.03.06 01:39t/p1420.20116.57115.31116.5772.05847.62
3192006.03.06 04:15sell1430.30116.72117.56116.30
3202006.03.06 04:15sell1440.10116.72117.27116.22
3212006.03.06 04:15sell1450.10116.72117.27115.72
3222006.03.06 04:15sell1460.10116.72117.27115.22
3232006.03.06 04:34close1460.10117.03117.27115.22-26.49821.13
3242006.03.06 04:35close1450.10117.03117.27115.72-26.49794.64
3252006.03.06 11:42s/l1440.10117.27117.27116.22-46.90747.74
3262006.03.06 14:35s/l1430.30117.56117.56116.30-214.31533.43
3272006.03.07 00:00sell1470.20117.60118.44117.18
3282006.03.07 00:00sell1480.10117.60118.15117.10
3292006.03.07 00:00sell1490.10117.60118.15116.60
3302006.03.07 00:00sell1500.10117.60118.15116.10
3312006.03.07 09:31close1500.10117.90118.15116.10-25.45507.98
3322006.03.07 09:31close1490.10117.91118.15116.60-26.29481.69
3332006.03.08 12:00close1470.20117.83118.44117.18-42.03439.66
3342006.03.08 12:00sell1510.10117.82118.66117.40
3352006.03.09 06:48s/l1480.10118.15118.15117.10-52.52387.15
3362006.03.09 08:00sell1520.10117.85118.40117.35
3372006.03.09 08:00sell1530.10117.85118.40116.85
3382006.03.09 09:30t/p1510.10117.40118.66117.4031.30418.44
3392006.03.09 11:18t/p1520.10117.35118.40117.3542.62461.06
3402006.03.09 11:18modify1530.10117.85117.85116.85
3412006.03.09 16:00sell1540.10117.58118.42117.16
3422006.03.09 17:19s/l1530.10117.85117.85116.850.00461.06
3432006.03.09 19:03s/l1540.10118.42118.42117.16-70.92390.14
3442006.03.10 01:15buy1550.10118.15117.31118.57
3452006.03.10 01:15buy1560.10118.15117.60118.65
3462006.03.10 01:15buy1570.10118.15117.60119.15
3472006.03.10 02:03t/p1550.10118.57117.31118.5735.40425.54
3482006.03.10 02:15sell1580.10118.39119.23117.97
3492006.03.10 05:51t/p1560.10118.65117.60118.6542.14467.68
3502006.03.10 05:51modify1570.10118.15118.15119.15
3512006.03.10 08:29s/l1570.10118.15118.15119.150.00467.68
3522006.03.10 13:45sell1590.10118.29118.84117.79
3532006.03.10 13:45sell1600.10118.29118.84117.29
3542006.03.10 13:45sell1610.10118.29118.84116.79
3552006.03.10 14:30close1610.10118.62118.84116.79-27.82439.86
3562006.03.10 14:30close1600.10118.60118.84117.29-26.14413.72
3572006.03.10 15:23s/l1590.10118.84118.84117.79-46.28367.44
3582006.03.13 00:00close1580.10118.91119.23117.97-45.22322.22
3592006.03.13 00:15buy1620.10118.96118.12119.38
3602006.03.13 00:15buy1630.10118.96118.41119.46
3612006.03.13 00:15buy1640.10118.96118.41119.96
3622006.03.14 00:15close1640.10118.64118.41119.96-25.71296.51
3632006.03.14 01:53s/l1630.10118.41118.41119.46-45.19251.31
3642006.03.14 07:00buy1650.10118.50117.95119.00
3652006.03.14 12:15close1620.10118.45118.12119.38-41.80209.51
3662006.03.14 14:47s/l1650.10117.95117.95119.00-46.63162.88
3672006.03.14 22:45sell1660.10117.61118.45117.19
3682006.03.15 04:45buy1670.10117.47116.92117.97
3692006.03.15 15:26t/p1660.10117.19118.45117.1934.35197.23
3702006.03.16 01:00sell1680.10117.51118.35117.09
3712006.03.16 15:02t/p1680.10117.09118.35117.0935.87233.10
3722006.03.16 18:15s/l1670.10116.92116.92117.97-43.27189.82
3732006.03.17 01:45buy1690.10116.75115.91117.17
3742006.03.17 14:34s/l1690.10115.91115.91117.17-72.48117.34
3752006.03.20 01:00sell1700.10116.18117.02115.76
3762006.03.20 08:15buy1710.10116.28115.73116.78
3772006.03.20 14:52t/p1700.10115.76117.02115.7636.28153.62
3782006.03.20 14:52s/l1710.10115.73115.73116.78-47.52106.10
3792006.03.20 15:00buy1720.10115.65114.81116.07
3802006.03.20 15:49t/p1720.10116.07114.81116.0736.18142.28
3812006.03.21 00:30sell1730.10116.37117.21115.95
3822006.03.21 17:58s/l1730.10117.21117.21115.95-71.6570.63