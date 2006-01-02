|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
|Bars in test
|58833
|Ticks modelled
|1203226
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-929.37
|Gross profit
|3392.04
|Gross loss
|-4321.41
|Profit factor
|0.78
|Expected payoff
|-5.37
|Absolute drawdown
|929.37
|Maximal drawdown
|1332.45 (94.97%)
|Relative drawdown
|94.97% (1332.45)
|Total trades
|173
|Short positions (won %)
|107 (51.40%)
|Long positions (won %)
|66 (51.52%)
|Profit trades (% of total)
|89 (51.45%)
|Loss trades (% of total)
|84 (48.55%)
|Largest
|profit trade
|127.96
|loss trade
|-302.22
|Average
|profit trade
|38.11
|loss trade
|-51.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (558.84)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-743.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|558.84 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-743.99 (14)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 02:32
|buy
|1
|0.30
|117.73
|116.89
|118.15
|2
|2006.01.02 02:32
|buy
|2
|0.10
|117.73
|117.18
|118.23
|3
|2006.01.02 02:32
|buy
|3
|0.10
|117.73
|117.18
|118.73
|4
|2006.01.02 02:32
|buy
|4
|0.10
|117.73
|117.18
|119.23
|5
|2006.01.03 03:05
|close
|4
|0.10
|117.39
|117.18
|119.23
|-27.70
|972.30
|6
|2006.01.03 03:05
|close
|3
|0.10
|117.40
|117.18
|118.73
|-26.85
|945.44
|7
|2006.01.03 05:25
|s/l
|2
|0.10
|117.18
|117.18
|118.23
|-45.68
|899.76
|8
|2006.01.03 14:15
|sell
|5
|0.10
|117.42
|117.97
|116.92
|9
|2006.01.03 14:15
|sell
|6
|0.10
|117.42
|117.97
|116.42
|10
|2006.01.03 14:15
|sell
|7
|0.10
|117.42
|117.97
|115.92
|11
|2006.01.03 14:33
|close
|1
|0.30
|117.51
|116.89
|118.15
|-52.39
|847.37
|12
|2006.01.03 14:33
|sell
|8
|0.20
|117.53
|118.37
|117.11
|13
|2006.01.03 15:49
|t/p
|8
|0.20
|117.11
|118.37
|117.11
|71.73
|919.10
|14
|2006.01.03 16:09
|t/p
|5
|0.10
|116.92
|117.97
|116.92
|42.76
|961.86
|15
|2006.01.03 16:09
|modify
|7
|0.10
|117.42
|117.42
|115.92
|16
|2006.01.03 16:09
|modify
|6
|0.10
|117.42
|117.42
|116.42
|17
|2006.01.03 17:31
|t/p
|6
|0.10
|116.42
|117.42
|116.42
|85.90
|1047.76
|18
|2006.01.03 17:31
|modify
|7
|0.10
|117.42
|116.67
|115.92
|19
|2006.01.04 00:54
|t/p
|7
|0.10
|115.92
|116.67
|115.92
|127.96
|1175.71
|20
|2006.01.04 02:30
|buy
|9
|0.40
|116.06
|115.22
|116.48
|21
|2006.01.04 02:30
|buy
|10
|0.10
|116.06
|115.51
|116.56
|22
|2006.01.04 02:30
|buy
|11
|0.10
|116.06
|115.51
|117.06
|23
|2006.01.04 02:30
|buy
|12
|0.10
|116.06
|115.51
|117.56
|24
|2006.01.04 03:15
|close
|12
|0.10
|115.71
|115.51
|117.56
|-30.25
|1145.46
|25
|2006.01.04 03:15
|close
|11
|0.10
|115.66
|115.51
|117.06
|-34.58
|1110.88
|26
|2006.01.05 16:05
|close
|9
|0.40
|116.03
|115.22
|116.48
|4.74
|1115.62
|27
|2006.01.05 16:45
|buy
|13
|0.30
|116.01
|115.17
|116.43
|28
|2006.01.06 14:47
|s/l
|10
|0.10
|115.51
|115.51
|116.56
|-42.60
|1073.02
|29
|2006.01.06 14:48
|s/l
|13
|0.30
|115.17
|115.17
|116.43
|-215.05
|857.97
|30
|2006.01.06 15:00
|buy
|14
|0.30
|114.88
|114.04
|115.30
|31
|2006.01.06 15:00
|buy
|15
|0.10
|114.88
|114.33
|115.38
|32
|2006.01.06 15:00
|buy
|16
|0.10
|114.88
|114.33
|115.88
|33
|2006.01.06 15:00
|buy
|17
|0.10
|114.88
|114.33
|116.38
|34
|2006.01.06 15:16
|close
|17
|0.10
|114.56
|114.33
|116.38
|-27.93
|830.04
|35
|2006.01.06 15:16
|close
|16
|0.10
|114.55
|114.33
|115.88
|-28.81
|801.23
|36
|2006.01.06 16:20
|s/l
|15
|0.10
|114.33
|114.33
|115.38
|-48.12
|753.11
|37
|2006.01.09 00:00
|close
|14
|0.30
|114.54
|114.04
|115.30
|-85.28
|667.83
|38
|2006.01.09 09:00
|sell
|18
|0.20
|114.28
|115.12
|113.86
|39
|2006.01.09 09:00
|sell
|19
|0.10
|114.28
|114.83
|113.78
|40
|2006.01.09 09:00
|sell
|20
|0.10
|114.28
|114.83
|113.28
|41
|2006.01.09 09:00
|sell
|21
|0.10
|114.28
|114.83
|112.78
|42
|2006.01.09 17:30
|close
|21
|0.10
|114.58
|114.83
|112.78
|-26.18
|641.65
|43
|2006.01.09 17:30
|close
|20
|0.10
|114.59
|114.83
|113.28
|-27.05
|614.60
|44
|2006.01.10 21:00
|close
|18
|0.20
|114.49
|115.12
|113.86
|-39.67
|574.93
|45
|2006.01.10 22:30
|buy
|22
|0.10
|114.32
|113.48
|114.74
|46
|2006.01.11 06:25
|t/p
|22
|0.10
|114.74
|113.48
|114.74
|37.86
|612.79
|47
|2006.01.11 06:26
|s/l
|19
|0.10
|114.83
|114.83
|113.78
|-50.89
|561.90
|48
|2006.01.11 06:30
|sell
|23
|0.20
|114.68
|115.52
|114.26
|49
|2006.01.11 06:30
|sell
|24
|0.10
|114.68
|115.23
|114.18
|50
|2006.01.11 06:30
|sell
|25
|0.10
|114.68
|115.23
|113.68
|51
|2006.01.11 06:30
|sell
|26
|0.10
|114.68
|115.23
|113.18
|52
|2006.01.11 13:23
|t/p
|23
|0.20
|114.26
|115.52
|114.26
|73.52
|635.42
|53
|2006.01.11 15:36
|t/p
|24
|0.10
|114.18
|115.23
|114.18
|43.79
|679.21
|54
|2006.01.11 15:36
|modify
|26
|0.10
|114.68
|114.68
|113.18
|55
|2006.01.11 15:36
|modify
|25
|0.10
|114.68
|114.68
|113.68
|56
|2006.01.11 23:15
|sell
|27
|0.20
|114.17
|115.01
|113.75
|57
|2006.01.12 10:10
|t/p
|27
|0.20
|113.75
|115.01
|113.75
|64.90
|744.11
|58
|2006.01.12 10:10
|t/p
|25
|0.10
|113.68
|114.68
|113.68
|83.53
|827.64
|59
|2006.01.12 10:10
|modify
|26
|0.10
|114.68
|113.93
|113.18
|60
|2006.01.12 10:23
|s/l
|26
|0.10
|113.93
|113.93
|113.18
|61.34
|888.98
|61
|2006.01.12 23:00
|sell
|28
|0.30
|114.35
|115.19
|113.93
|62
|2006.01.12 23:00
|sell
|29
|0.10
|114.35
|114.90
|113.85
|63
|2006.01.12 23:00
|sell
|30
|0.10
|114.35
|114.90
|113.35
|64
|2006.01.12 23:00
|sell
|31
|0.10
|114.35
|114.90
|112.85
|65
|2006.01.13 00:19
|close
|31
|0.10
|114.65
|114.90
|112.85
|-27.66
|861.31
|66
|2006.01.13 00:19
|close
|30
|0.10
|114.67
|114.90
|113.35
|-29.40
|831.91
|67
|2006.01.16 00:38
|t/p
|28
|0.30
|113.93
|115.19
|113.93
|101.64
|933.55
|68
|2006.01.16 00:50
|t/p
|29
|0.10
|113.85
|114.90
|113.85
|40.93
|974.48
|69
|2006.01.16 20:30
|buy
|32
|0.30
|114.90
|114.06
|115.32
|70
|2006.01.16 20:30
|buy
|33
|0.10
|114.90
|114.35
|115.40
|71
|2006.01.16 20:30
|buy
|34
|0.10
|114.90
|114.35
|115.90
|72
|2006.01.16 20:30
|buy
|35
|0.10
|114.90
|114.35
|116.40
|73
|2006.01.16 22:45
|modify
|35
|0.10
|114.90
|114.90
|116.40
|74
|2006.01.16 22:45
|modify
|34
|0.10
|114.90
|114.90
|115.90
|75
|2006.01.17 03:51
|s/l
|34
|0.10
|114.90
|114.90
|115.90
|1.26
|975.74
|76
|2006.01.17 03:51
|s/l
|35
|0.10
|114.90
|114.90
|116.40
|1.26
|977.00
|77
|2006.01.17 12:40
|t/p
|32
|0.30
|115.32
|114.06
|115.32
|113.01
|1090.01
|78
|2006.01.17 12:44
|t/p
|33
|0.10
|115.40
|114.35
|115.40
|44.58
|1134.58
|79
|2006.01.18 06:45
|buy
|36
|0.30
|115.57
|114.73
|115.99
|80
|2006.01.18 06:45
|buy
|37
|0.10
|115.57
|115.02
|116.07
|81
|2006.01.18 06:45
|buy
|38
|0.10
|115.57
|115.02
|116.57
|82
|2006.01.18 06:45
|buy
|39
|0.10
|115.57
|115.02
|117.07
|83
|2006.01.18 06:58
|modify
|39
|0.10
|115.57
|115.57
|117.07
|84
|2006.01.18 06:58
|modify
|38
|0.10
|115.57
|115.57
|116.57
|85
|2006.01.18 06:59
|s/l
|38
|0.10
|115.57
|115.57
|116.57
|0.00
|1134.58
|86
|2006.01.18 06:59
|s/l
|39
|0.10
|115.57
|115.57
|117.07
|0.00
|1134.58
|87
|2006.01.18 09:48
|s/l
|37
|0.10
|115.02
|115.02
|116.07
|-47.82
|1086.76
|88
|2006.01.18 16:15
|sell
|40
|0.10
|115.19
|115.74
|114.69
|89
|2006.01.18 16:15
|sell
|41
|0.10
|115.19
|115.74
|114.19
|90
|2006.01.18 16:15
|sell
|42
|0.10
|115.19
|115.74
|113.69
|91
|2006.01.19 01:53
|close
|42
|0.10
|115.50
|115.74
|113.69
|-31.32
|1055.44
|92
|2006.01.19 18:45
|close
|36
|0.30
|115.22
|114.73
|115.99
|-79.82
|975.62
|93
|2006.01.19 19:50
|close
|41
|0.10
|115.50
|115.74
|114.19
|-31.32
|944.30
|94
|2006.01.20 01:45
|sell
|43
|0.20
|115.60
|116.44
|115.18
|95
|2006.01.20 14:45
|t/p
|43
|0.20
|115.18
|116.44
|115.18
|72.93
|1017.23
|96
|2006.01.20 15:00
|buy
|44
|0.30
|115.07
|114.23
|115.49
|97
|2006.01.20 17:05
|t/p
|44
|0.30
|115.49
|114.23
|115.49
|109.09
|1126.32
|98
|2006.01.20 22:30
|buy
|45
|0.30
|115.28
|114.44
|115.70
|99
|2006.01.23 00:00
|close
|45
|0.30
|115.16
|114.44
|115.70
|-27.49
|1098.83
|100
|2006.01.23 02:18
|t/p
|40
|0.10
|114.69
|115.74
|114.69
|36.13
|1134.96
|101
|2006.01.23 11:00
|buy
|46
|0.30
|114.31
|113.47
|114.73
|102
|2006.01.23 11:00
|buy
|47
|0.10
|114.31
|113.76
|114.81
|103
|2006.01.23 11:00
|buy
|48
|0.10
|114.31
|113.76
|115.31
|104
|2006.01.23 11:00
|buy
|49
|0.10
|114.31
|113.76
|115.81
|105
|2006.01.23 11:04
|modify
|49
|0.10
|114.31
|114.31
|115.81
|106
|2006.01.23 11:04
|modify
|48
|0.10
|114.31
|114.31
|115.31
|107
|2006.01.23 11:09
|s/l
|48
|0.10
|114.31
|114.31
|115.31
|0.00
|1134.96
|108
|2006.01.23 11:09
|s/l
|49
|0.10
|114.31
|114.31
|115.81
|0.00
|1134.96
|109
|2006.01.23 19:06
|t/p
|46
|0.30
|114.73
|113.47
|114.73
|109.82
|1244.78
|110
|2006.01.23 21:45
|buy
|50
|0.30
|114.41
|113.57
|114.83
|111
|2006.01.24 04:50
|t/p
|47
|0.10
|114.81
|113.76
|114.81
|44.81
|1289.58
|112
|2006.01.24 04:53
|t/p
|50
|0.30
|114.83
|113.57
|114.83
|113.50
|1403.08
|113
|2006.01.24 12:45
|sell
|51
|0.40
|114.63
|115.47
|114.21
|114
|2006.01.24 12:45
|sell
|52
|0.10
|114.63
|115.18
|114.13
|115
|2006.01.24 12:45
|sell
|53
|0.10
|114.63
|115.18
|113.63
|116
|2006.01.24 12:45
|sell
|54
|0.10
|114.63
|115.18
|113.13
|117
|2006.01.24 13:23
|modify
|54
|0.10
|114.63
|114.63
|113.13
|118
|2006.01.24 13:23
|modify
|53
|0.10
|114.63
|114.63
|113.63
|119
|2006.01.24 16:43
|s/l
|53
|0.10
|114.63
|114.63
|113.63
|0.00
|1403.08
|120
|2006.01.24 16:43
|s/l
|54
|0.10
|114.63
|114.63
|113.13
|0.00
|1403.08
|121
|2006.01.25 01:11
|s/l
|52
|0.10
|115.18
|115.18
|114.13
|-49.24
|1353.84
|122
|2006.01.25 08:45
|buy
|55
|0.10
|114.97
|114.42
|115.47
|123
|2006.01.25 08:45
|buy
|56
|0.10
|114.97
|114.42
|115.97
|124
|2006.01.25 08:45
|buy
|57
|0.10
|114.97
|114.42
|116.47
|125
|2006.01.25 10:14
|close
|57
|0.10
|114.67
|114.42
|116.47
|-26.16
|1327.68
|126
|2006.01.25 10:14
|close
|56
|0.10
|114.67
|114.42
|115.97
|-26.16
|1301.52
|127
|2006.01.25 15:46
|s/l
|51
|0.40
|115.47
|115.47
|114.21
|-296.94
|1004.58
|128
|2006.01.25 15:49
|t/p
|55
|0.10
|115.47
|114.42
|115.47
|43.29
|1047.87
|129
|2006.01.26 08:00
|sell
|58
|0.30
|115.68
|116.52
|115.26
|130
|2006.01.26 08:00
|sell
|59
|0.10
|115.68
|116.23
|115.18
|131
|2006.01.26 08:00
|sell
|60
|0.10
|115.68
|116.23
|114.68
|132
|2006.01.26 08:00
|sell
|61
|0.10
|115.68
|116.23
|114.18
|133
|2006.01.26 08:39
|modify
|61
|0.10
|115.68
|115.68
|114.18
|134
|2006.01.26 08:39
|modify
|60
|0.10
|115.68
|115.68
|114.68
|135
|2006.01.26 09:21
|s/l
|60
|0.10
|115.68
|115.68
|114.68
|0.00
|1047.87
|136
|2006.01.26 09:21
|s/l
|61
|0.10
|115.68
|115.68
|114.18
|0.00
|1047.87
|137
|2006.01.26 16:41
|s/l
|59
|0.10
|116.23
|116.23
|115.18
|-47.32
|1000.55
|138
|2006.01.26 17:30
|sell
|62
|0.10
|116.16
|116.71
|115.66
|139
|2006.01.26 17:30
|sell
|63
|0.10
|116.16
|116.71
|115.16
|140
|2006.01.26 17:30
|sell
|64
|0.10
|116.16
|116.71
|114.66
|141
|2006.01.26 20:19
|close
|64
|0.10
|116.47
|116.71
|114.66
|-26.62
|973.93
|142
|2006.01.26 20:20
|close
|63
|0.10
|116.48
|116.71
|115.16
|-27.47
|946.46
|143
|2006.01.26 20:20
|s/l
|58
|0.30
|116.52
|116.52
|115.26
|-216.26
|730.20
|144
|2006.01.27 02:15
|buy
|65
|0.20
|116.27
|115.43
|116.69
|145
|2006.01.27 11:53
|s/l
|62
|0.10
|116.71
|116.71
|115.66
|-48.61
|681.59
|146
|2006.01.27 11:53
|t/p
|65
|0.20
|116.69
|115.43
|116.69
|71.99
|753.58
|147
|2006.01.27 12:00
|sell
|66
|0.20
|116.85
|117.69
|116.43
|148
|2006.01.27 12:00
|sell
|67
|0.10
|116.85
|117.40
|116.35
|149
|2006.01.27 12:00
|sell
|68
|0.10
|116.85
|117.40
|115.85
|150
|2006.01.27 12:00
|sell
|69
|0.10
|116.85
|117.40
|115.35
|151
|2006.01.27 14:32
|t/p
|66
|0.20
|116.43
|117.69
|116.43
|72.17
|825.75
|152
|2006.01.27 14:42
|t/p
|67
|0.10
|116.35
|117.40
|116.35
|42.98
|868.73
|153
|2006.01.27 14:42
|modify
|69
|0.10
|116.85
|116.85
|115.35
|154
|2006.01.27 14:42
|modify
|68
|0.10
|116.85
|116.85
|115.85
|155
|2006.01.27 16:19
|s/l
|68
|0.10
|116.85
|116.85
|115.85
|0.00
|868.73
|156
|2006.01.27 16:19
|s/l
|69
|0.10
|116.85
|116.85
|115.35
|0.00
|868.73
|157
|2006.01.30 01:00
|buy
|70
|0.30
|117.04
|116.20
|117.46
|158
|2006.01.30 01:00
|buy
|71
|0.10
|117.04
|116.49
|117.54
|159
|2006.01.30 01:00
|buy
|72
|0.10
|117.04
|116.49
|118.04
|160
|2006.01.30 01:00
|buy
|73
|0.10
|117.04
|116.49
|118.54
|161
|2006.01.30 09:23
|t/p
|70
|0.30
|117.46
|116.20
|117.46
|107.24
|975.97
|162
|2006.01.30 09:23
|sell
|74
|0.20
|117.50
|118.34
|117.08
|163
|2006.01.30 09:49
|t/p
|71
|0.10
|117.54
|116.49
|117.54
|42.53
|1018.50
|164
|2006.01.30 09:49
|modify
|73
|0.10
|117.04
|117.04
|118.54
|165
|2006.01.30 09:49
|modify
|72
|0.10
|117.04
|117.04
|118.04
|166
|2006.01.31 10:06
|s/l
|72
|0.10
|117.04
|117.04
|118.04
|1.26
|1019.75
|167
|2006.01.31 10:06
|s/l
|73
|0.10
|117.04
|117.04
|118.54
|1.26
|1021.01
|168
|2006.01.31 10:06
|t/p
|74
|0.20
|117.08
|118.34
|117.08
|68.76
|1089.77
|169
|2006.01.31 15:15
|sell
|75
|0.30
|117.26
|118.10
|116.84
|170
|2006.01.31 15:15
|sell
|76
|0.10
|117.26
|117.81
|116.76
|171
|2006.01.31 15:15
|sell
|77
|0.10
|117.26
|117.81
|116.26
|172
|2006.01.31 15:15
|sell
|78
|0.10
|117.26
|117.81
|115.76
|173
|2006.01.31 18:14
|t/p
|75
|0.30
|116.84
|118.10
|116.84
|107.84
|1197.61
|174
|2006.01.31 18:37
|t/p
|76
|0.10
|116.76
|117.81
|116.76
|42.82
|1240.43
|175
|2006.01.31 18:37
|modify
|78
|0.10
|117.26
|117.26
|115.76
|176
|2006.01.31 18:37
|modify
|77
|0.10
|117.26
|117.26
|116.26
|177
|2006.01.31 20:16
|s/l
|77
|0.10
|117.26
|117.26
|116.26
|0.00
|1240.43
|178
|2006.01.31 20:16
|s/l
|78
|0.10
|117.26
|117.26
|115.76
|0.00
|1240.43
|179
|2006.02.01 02:15
|sell
|79
|0.40
|117.35
|118.19
|116.93
|180
|2006.02.01 02:15
|sell
|80
|0.10
|117.35
|117.90
|116.85
|181
|2006.02.01 02:15
|sell
|81
|0.10
|117.35
|117.90
|116.35
|182
|2006.02.01 02:15
|sell
|82
|0.10
|117.35
|117.90
|115.85
|183
|2006.02.01 10:21
|close
|82
|0.10
|117.66
|117.90
|115.85
|-26.35
|1214.08
|184
|2006.02.01 10:21
|close
|81
|0.10
|117.66
|117.90
|116.35
|-26.35
|1187.73
|185
|2006.02.01 17:06
|s/l
|80
|0.10
|117.90
|117.90
|116.85
|-46.64
|1141.09
|186
|2006.02.01 17:15
|sell
|83
|0.10
|117.85
|118.40
|117.35
|187
|2006.02.01 17:15
|sell
|84
|0.10
|117.85
|118.40
|116.85
|188
|2006.02.01 17:15
|sell
|85
|0.10
|117.85
|118.40
|116.35
|189
|2006.02.01 20:23
|close
|85
|0.10
|118.15
|118.40
|116.35
|-25.39
|1115.70
|190
|2006.02.01 22:22
|close
|84
|0.10
|118.15
|118.40
|116.85
|-25.39
|1090.31
|191
|2006.02.02 02:14
|s/l
|79
|0.40
|118.19
|118.19
|116.93
|-302.22
|788.09
|192
|2006.02.02 02:14
|sell
|86
|0.20
|118.16
|119.00
|117.74
|193
|2006.02.02 06:34
|s/l
|83
|0.10
|118.40
|118.40
|117.35
|-50.93
|737.16
|194
|2006.02.02 12:30
|sell
|87
|0.10
|118.53
|119.08
|118.03
|195
|2006.02.02 12:30
|sell
|88
|0.10
|118.53
|119.08
|117.53
|196
|2006.02.02 12:30
|sell
|89
|0.10
|118.53
|119.08
|117.03
|197
|2006.02.03 14:14
|close
|86
|0.20
|118.61
|119.00
|117.74
|-78.87
|658.29
|198
|2006.02.03 14:35
|close
|89
|0.10
|118.83
|119.08
|117.03
|-26.74
|631.54
|199
|2006.02.03 14:35
|close
|88
|0.10
|118.84
|119.08
|117.53
|-27.58
|603.96
|200
|2006.02.03 14:57
|s/l
|87
|0.10
|119.08
|119.08
|118.03
|-47.67
|556.29
|201
|2006.02.03 20:30
|buy
|90
|0.20
|118.96
|118.12
|119.38
|202
|2006.02.03 20:30
|buy
|91
|0.10
|118.96
|118.41
|119.46
|203
|2006.02.03 20:30
|buy
|92
|0.10
|118.96
|118.41
|119.96
|204
|2006.02.03 20:30
|buy
|93
|0.10
|118.96
|118.41
|120.46
|205
|2006.02.06 00:00
|close
|90
|0.20
|118.88
|118.12
|119.38
|-10.95
|545.34
|206
|2006.02.06 01:36
|close
|93
|0.10
|118.65
|118.41
|120.46
|-24.87
|520.47
|207
|2006.02.06 01:36
|close
|92
|0.10
|118.66
|118.41
|119.96
|-24.02
|496.44
|208
|2006.02.06 09:30
|buy
|94
|0.10
|118.59
|117.75
|119.01
|209
|2006.02.06 16:03
|t/p
|94
|0.10
|119.01
|117.75
|119.01
|35.29
|531.73
|210
|2006.02.06 18:15
|sell
|95
|0.10
|119.06
|119.90
|118.64
|211
|2006.02.07 08:38
|t/p
|95
|0.10
|118.64
|119.90
|118.64
|33.92
|565.65
|212
|2006.02.07 08:49
|s/l
|91
|0.10
|118.41
|118.41
|119.46
|-43.95
|521.70
|213
|2006.02.07 16:00
|sell
|96
|0.20
|117.87
|118.71
|117.45
|214
|2006.02.07 16:00
|sell
|97
|0.10
|117.87
|118.42
|117.37
|215
|2006.02.07 16:00
|sell
|98
|0.10
|117.87
|118.42
|116.87
|216
|2006.02.07 16:00
|sell
|99
|0.10
|117.87
|118.42
|116.37
|217
|2006.02.07 20:37
|close
|99
|0.10
|118.18
|118.42
|116.37
|-26.23
|495.47
|218
|2006.02.07 20:37
|close
|98
|0.10
|118.18
|118.42
|116.87
|-26.23
|469.24
|219
|2006.02.08 13:27
|s/l
|97
|0.10
|118.42
|118.42
|117.37
|-47.94
|421.30
|220
|2006.02.08 17:29
|s/l
|96
|0.20
|118.71
|118.71
|117.45
|-144.50
|276.80
|221
|2006.02.08 22:45
|buy
|100
|0.10
|118.52
|117.68
|118.94
|222
|2006.02.08 22:45
|buy
|101
|0.10
|118.52
|117.97
|119.02
|223
|2006.02.10 06:30
|s/l
|101
|0.10
|117.97
|117.97
|119.02
|-41.59
|235.20
|224
|2006.02.10 08:27
|s/l
|100
|0.10
|117.68
|117.68
|118.94
|-66.36
|168.84
|225
|2006.02.13 02:30
|buy
|102
|0.10
|117.79
|116.95
|118.21
|226
|2006.02.13 09:15
|sell
|103
|0.10
|117.94
|118.49
|117.44
|227
|2006.02.13 10:25
|t/p
|102
|0.10
|118.21
|116.95
|118.21
|35.52
|204.36
|228
|2006.02.13 16:00
|buy
|104
|0.10
|117.96
|117.12
|118.38
|229
|2006.02.14 00:36
|t/p
|103
|0.10
|117.44
|118.49
|117.44
|41.09
|245.45
|230
|2006.02.14 01:47
|buy
|105
|0.10
|117.45
|116.90
|117.95
|231
|2006.02.14 07:46
|s/l
|104
|0.10
|117.12
|117.12
|118.38
|-70.46
|174.98
|232
|2006.02.14 15:30
|sell
|106
|0.10
|117.46
|118.30
|117.04
|233
|2006.02.15 16:14
|t/p
|106
|0.10
|117.04
|118.30
|117.04
|34.41
|209.39
|234
|2006.02.15 16:17
|s/l
|105
|0.10
|116.90
|116.90
|117.95
|-45.79
|163.59
|235
|2006.02.16 03:45
|sell
|107
|0.10
|117.85
|118.69
|117.43
|236
|2006.02.16 05:45
|buy
|108
|0.10
|117.79
|117.24
|118.29
|237
|2006.02.17 00:50
|t/p
|107
|0.10
|117.43
|118.69
|117.43
|34.28
|197.87
|238
|2006.02.17 08:30
|buy
|109
|0.10
|117.95
|117.11
|118.37
|239
|2006.02.17 10:00
|t/p
|108
|0.10
|118.29
|117.24
|118.29
|43.52
|241.39
|240
|2006.02.17 10:00
|t/p
|109
|0.10
|118.37
|117.11
|118.37
|35.48
|276.87
|241
|2006.02.17 11:30
|sell
|110
|0.10
|118.27
|119.11
|117.85
|242
|2006.02.17 11:30
|sell
|111
|0.10
|118.27
|118.82
|117.77
|243
|2006.02.17 13:59
|s/l
|111
|0.10
|118.82
|118.82
|117.77
|-46.29
|230.58
|244
|2006.02.20 00:02
|close
|110
|0.10
|118.28
|119.11
|117.85
|-2.34
|228.23
|245
|2006.02.20 02:00
|buy
|112
|0.10
|118.10
|117.26
|118.52
|246
|2006.02.20 02:00
|buy
|113
|0.10
|118.10
|117.55
|118.60
|247
|2006.02.21 02:47
|t/p
|112
|0.10
|118.52
|117.26
|118.52
|36.70
|264.93
|248
|2006.02.21 03:49
|t/p
|113
|0.10
|118.60
|117.55
|118.60
|43.42
|308.35
|249
|2006.02.21 09:45
|sell
|114
|0.10
|118.74
|119.58
|118.32
|250
|2006.02.21 09:45
|sell
|115
|0.10
|118.74
|119.29
|118.24
|251
|2006.02.21 09:45
|sell
|116
|0.10
|118.74
|119.29
|117.74
|252
|2006.02.21 09:54
|modify
|116
|0.10
|118.74
|118.74
|117.74
|253
|2006.02.21 09:56
|s/l
|116
|0.10
|118.74
|118.74
|117.74
|0.00
|308.35
|254
|2006.02.23 00:32
|t/p
|114
|0.10
|118.32
|119.58
|118.32
|29.52
|337.87
|255
|2006.02.23 04:29
|t/p
|115
|0.10
|118.24
|119.29
|118.24
|36.31
|374.18
|256
|2006.02.23 19:00
|sell
|117
|0.10
|117.10
|117.94
|116.68
|257
|2006.02.23 19:00
|sell
|118
|0.10
|117.10
|117.65
|116.60
|258
|2006.02.23 19:00
|sell
|119
|0.10
|117.10
|117.65
|116.10
|259
|2006.02.23 19:05
|modify
|119
|0.10
|117.10
|117.10
|116.10
|260
|2006.02.23 19:25
|s/l
|119
|0.10
|117.10
|117.10
|116.10
|0.00
|374.18
|261
|2006.02.24 01:17
|t/p
|117
|0.10
|116.68
|117.94
|116.68
|34.51
|408.69
|262
|2006.02.24 01:26
|t/p
|118
|0.10
|116.60
|117.65
|116.60
|41.39
|450.07
|263
|2006.02.24 08:00
|sell
|120
|0.10
|116.66
|117.50
|116.24
|264
|2006.02.24 08:00
|sell
|121
|0.10
|116.66
|117.21
|116.16
|265
|2006.02.24 08:00
|sell
|122
|0.10
|116.66
|117.21
|115.66
|266
|2006.02.24 08:00
|sell
|123
|0.10
|116.66
|117.21
|115.16
|267
|2006.02.24 08:16
|modify
|123
|0.10
|116.66
|116.66
|115.16
|268
|2006.02.24 08:16
|modify
|122
|0.10
|116.66
|116.66
|115.66
|269
|2006.02.24 08:50
|s/l
|122
|0.10
|116.66
|116.66
|115.66
|0.00
|450.07
|270
|2006.02.24 08:50
|s/l
|123
|0.10
|116.66
|116.66
|115.16
|0.00
|450.07
|271
|2006.02.27 00:00
|close
|120
|0.10
|117.09
|117.50
|116.24
|-38.21
|411.86
|272
|2006.02.27 02:54
|t/p
|121
|0.10
|116.16
|117.21
|116.16
|41.55
|453.40
|273
|2006.02.27 12:15
|sell
|124
|0.10
|116.22
|117.06
|115.80
|274
|2006.02.27 12:15
|sell
|125
|0.10
|116.22
|116.77
|115.72
|275
|2006.02.27 12:15
|sell
|126
|0.10
|116.22
|116.77
|115.22
|276
|2006.02.27 12:15
|sell
|127
|0.10
|116.22
|116.77
|114.72
|277
|2006.02.27 12:18
|modify
|127
|0.10
|116.22
|116.22
|114.72
|278
|2006.02.27 12:18
|modify
|126
|0.10
|116.22
|116.22
|115.22
|279
|2006.02.27 12:19
|s/l
|126
|0.10
|116.22
|116.22
|115.22
|0.00
|453.40
|280
|2006.02.27 12:19
|s/l
|127
|0.10
|116.22
|116.22
|114.72
|0.00
|453.40
|281
|2006.02.28 17:18
|t/p
|124
|0.10
|115.80
|117.06
|115.80
|34.78
|488.18
|282
|2006.02.28 23:00
|buy
|128
|0.10
|115.79
|114.95
|116.21
|283
|2006.03.01 00:28
|t/p
|125
|0.10
|115.72
|116.77
|115.72
|40.23
|528.41
|284
|2006.03.01 03:45
|sell
|129
|0.10
|115.84
|116.39
|115.34
|285
|2006.03.01 03:45
|sell
|130
|0.10
|115.84
|116.39
|114.84
|286
|2006.03.01 03:45
|sell
|131
|0.10
|115.84
|116.39
|114.34
|287
|2006.03.01 04:16
|modify
|131
|0.10
|115.84
|115.84
|114.34
|288
|2006.03.01 04:16
|modify
|130
|0.10
|115.84
|115.84
|114.84
|289
|2006.03.01 07:46
|s/l
|130
|0.10
|115.84
|115.84
|114.84
|0.00
|528.41
|290
|2006.03.01 07:46
|s/l
|131
|0.10
|115.84
|115.84
|114.34
|0.00
|528.41
|291
|2006.03.01 11:41
|t/p
|128
|0.10
|116.21
|114.95
|116.21
|37.40
|565.81
|292
|2006.03.01 16:30
|buy
|132
|0.10
|115.99
|115.15
|116.41
|293
|2006.03.02 14:04
|s/l
|129
|0.10
|116.39
|116.39
|115.34
|-51.73
|514.08
|294
|2006.03.02 14:04
|sell
|133
|0.10
|116.37
|116.92
|115.87
|295
|2006.03.02 14:04
|sell
|134
|0.10
|116.37
|116.92
|115.37
|296
|2006.03.02 14:04
|sell
|135
|0.10
|116.37
|116.92
|114.87
|297
|2006.03.02 14:04
|t/p
|132
|0.10
|116.41
|115.15
|116.41
|39.85
|553.93
|298
|2006.03.02 14:04
|sell
|136
|0.10
|116.41
|117.25
|115.99
|299
|2006.03.02 16:34
|t/p
|136
|0.10
|115.99
|117.25
|115.99
|36.23
|590.16
|300
|2006.03.02 16:41
|t/p
|133
|0.10
|115.87
|116.92
|115.87
|43.16
|633.32
|301
|2006.03.02 16:41
|modify
|135
|0.10
|116.37
|116.37
|114.87
|302
|2006.03.02 16:41
|modify
|134
|0.10
|116.37
|116.37
|115.37
|303
|2006.03.02 17:30
|buy
|137
|0.10
|116.03
|115.19
|116.45
|304
|2006.03.03 01:43
|s/l
|134
|0.10
|116.37
|116.37
|115.37
|-1.49
|631.82
|305
|2006.03.03 01:43
|s/l
|135
|0.10
|116.37
|116.37
|114.87
|-1.49
|630.33
|306
|2006.03.03 01:54
|t/p
|137
|0.10
|116.45
|115.19
|116.45
|37.32
|667.64
|307
|2006.03.03 02:00
|sell
|138
|0.20
|116.61
|117.45
|116.19
|308
|2006.03.03 02:00
|sell
|139
|0.10
|116.61
|117.16
|116.11
|309
|2006.03.03 02:00
|sell
|140
|0.10
|116.61
|117.16
|115.61
|310
|2006.03.03 02:00
|sell
|141
|0.10
|116.61
|117.16
|115.11
|311
|2006.03.06 00:30
|t/p
|138
|0.20
|116.19
|117.45
|116.19
|69.33
|736.97
|312
|2006.03.06 00:32
|t/p
|139
|0.10
|116.11
|117.16
|116.11
|41.59
|778.56
|313
|2006.03.06 00:32
|modify
|141
|0.10
|116.61
|116.61
|115.11
|314
|2006.03.06 00:32
|modify
|140
|0.10
|116.61
|116.61
|115.61
|315
|2006.03.06 00:45
|buy
|142
|0.20
|116.15
|115.31
|116.57
|316
|2006.03.06 01:39
|s/l
|140
|0.10
|116.61
|116.61
|115.61
|-1.49
|777.07
|317
|2006.03.06 01:39
|s/l
|141
|0.10
|116.61
|116.61
|115.11
|-1.49
|775.57
|318
|2006.03.06 01:39
|t/p
|142
|0.20
|116.57
|115.31
|116.57
|72.05
|847.62
|319
|2006.03.06 04:15
|sell
|143
|0.30
|116.72
|117.56
|116.30
|320
|2006.03.06 04:15
|sell
|144
|0.10
|116.72
|117.27
|116.22
|321
|2006.03.06 04:15
|sell
|145
|0.10
|116.72
|117.27
|115.72
|322
|2006.03.06 04:15
|sell
|146
|0.10
|116.72
|117.27
|115.22
|323
|2006.03.06 04:34
|close
|146
|0.10
|117.03
|117.27
|115.22
|-26.49
|821.13
|324
|2006.03.06 04:35
|close
|145
|0.10
|117.03
|117.27
|115.72
|-26.49
|794.64
|325
|2006.03.06 11:42
|s/l
|144
|0.10
|117.27
|117.27
|116.22
|-46.90
|747.74
|326
|2006.03.06 14:35
|s/l
|143
|0.30
|117.56
|117.56
|116.30
|-214.31
|533.43
|327
|2006.03.07 00:00
|sell
|147
|0.20
|117.60
|118.44
|117.18
|328
|2006.03.07 00:00
|sell
|148
|0.10
|117.60
|118.15
|117.10
|329
|2006.03.07 00:00
|sell
|149
|0.10
|117.60
|118.15
|116.60
|330
|2006.03.07 00:00
|sell
|150
|0.10
|117.60
|118.15
|116.10
|331
|2006.03.07 09:31
|close
|150
|0.10
|117.90
|118.15
|116.10
|-25.45
|507.98
|332
|2006.03.07 09:31
|close
|149
|0.10
|117.91
|118.15
|116.60
|-26.29
|481.69
|333
|2006.03.08 12:00
|close
|147
|0.20
|117.83
|118.44
|117.18
|-42.03
|439.66
|334
|2006.03.08 12:00
|sell
|151
|0.10
|117.82
|118.66
|117.40
|335
|2006.03.09 06:48
|s/l
|148
|0.10
|118.15
|118.15
|117.10
|-52.52
|387.15
|336
|2006.03.09 08:00
|sell
|152
|0.10
|117.85
|118.40
|117.35
|337
|2006.03.09 08:00
|sell
|153
|0.10
|117.85
|118.40
|116.85
|338
|2006.03.09 09:30
|t/p
|151
|0.10
|117.40
|118.66
|117.40
|31.30
|418.44
|339
|2006.03.09 11:18
|t/p
|152
|0.10
|117.35
|118.40
|117.35
|42.62
|461.06
|340
|2006.03.09 11:18
|modify
|153
|0.10
|117.85
|117.85
|116.85
|341
|2006.03.09 16:00
|sell
|154
|0.10
|117.58
|118.42
|117.16
|342
|2006.03.09 17:19
|s/l
|153
|0.10
|117.85
|117.85
|116.85
|0.00
|461.06
|343
|2006.03.09 19:03
|s/l
|154
|0.10
|118.42
|118.42
|117.16
|-70.92
|390.14
|344
|2006.03.10 01:15
|buy
|155
|0.10
|118.15
|117.31
|118.57
|345
|2006.03.10 01:15
|buy
|156
|0.10
|118.15
|117.60
|118.65
|346
|2006.03.10 01:15
|buy
|157
|0.10
|118.15
|117.60
|119.15
|347
|2006.03.10 02:03
|t/p
|155
|0.10
|118.57
|117.31
|118.57
|35.40
|425.54
|348
|2006.03.10 02:15
|sell
|158
|0.10
|118.39
|119.23
|117.97
|349
|2006.03.10 05:51
|t/p
|156
|0.10
|118.65
|117.60
|118.65
|42.14
|467.68
|350
|2006.03.10 05:51
|modify
|157
|0.10
|118.15
|118.15
|119.15
|351
|2006.03.10 08:29
|s/l
|157
|0.10
|118.15
|118.15
|119.15
|0.00
|467.68
|352
|2006.03.10 13:45
|sell
|159
|0.10
|118.29
|118.84
|117.79
|353
|2006.03.10 13:45
|sell
|160
|0.10
|118.29
|118.84
|117.29
|354
|2006.03.10 13:45
|sell
|161
|0.10
|118.29
|118.84
|116.79
|355
|2006.03.10 14:30
|close
|161
|0.10
|118.62
|118.84
|116.79
|-27.82
|439.86
|356
|2006.03.10 14:30
|close
|160
|0.10
|118.60
|118.84
|117.29
|-26.14
|413.72
|357
|2006.03.10 15:23
|s/l
|159
|0.10
|118.84
|118.84
|117.79
|-46.28
|367.44
|358
|2006.03.13 00:00
|close
|158
|0.10
|118.91
|119.23
|117.97
|-45.22
|322.22
|359
|2006.03.13 00:15
|buy
|162
|0.10
|118.96
|118.12
|119.38
|360
|2006.03.13 00:15
|buy
|163
|0.10
|118.96
|118.41
|119.46
|361
|2006.03.13 00:15
|buy
|164
|0.10
|118.96
|118.41
|119.96
|362
|2006.03.14 00:15
|close
|164
|0.10
|118.64
|118.41
|119.96
|-25.71
|296.51
|363
|2006.03.14 01:53
|s/l
|163
|0.10
|118.41
|118.41
|119.46
|-45.19
|251.31
|364
|2006.03.14 07:00
|buy
|165
|0.10
|118.50
|117.95
|119.00
|365
|2006.03.14 12:15
|close
|162
|0.10
|118.45
|118.12
|119.38
|-41.80
|209.51
|366
|2006.03.14 14:47
|s/l
|165
|0.10
|117.95
|117.95
|119.00
|-46.63
|162.88
|367
|2006.03.14 22:45
|sell
|166
|0.10
|117.61
|118.45
|117.19
|368
|2006.03.15 04:45
|buy
|167
|0.10
|117.47
|116.92
|117.97
|369
|2006.03.15 15:26
|t/p
|166
|0.10
|117.19
|118.45
|117.19
|34.35
|197.23
|370
|2006.03.16 01:00
|sell
|168
|0.10
|117.51
|118.35
|117.09
|371
|2006.03.16 15:02
|t/p
|168
|0.10
|117.09
|118.35
|117.09
|35.87
|233.10
|372
|2006.03.16 18:15
|s/l
|167
|0.10
|116.92
|116.92
|117.97
|-43.27
|189.82
|373
|2006.03.17 01:45
|buy
|169
|0.10
|116.75
|115.91
|117.17
|374
|2006.03.17 14:34
|s/l
|169
|0.10
|115.91
|115.91
|117.17
|-72.48
|117.34
|375
|2006.03.20 01:00
|sell
|170
|0.10
|116.18
|117.02
|115.76
|376
|2006.03.20 08:15
|buy
|171
|0.10
|116.28
|115.73
|116.78
|377
|2006.03.20 14:52
|t/p
|170
|0.10
|115.76
|117.02
|115.76
|36.28
|153.62
|378
|2006.03.20 14:52
|s/l
|171
|0.10
|115.73
|115.73
|116.78
|-47.52
|106.10
|379
|2006.03.20 15:00
|buy
|172
|0.10
|115.65
|114.81
|116.07
|380
|2006.03.20 15:49
|t/p
|172
|0.10
|116.07
|114.81
|116.07
|36.18
|142.28
|381
|2006.03.21 00:30
|sell
|173
|0.10
|116.37
|117.21
|115.95
|382
|2006.03.21 17:58
|s/l
|173
|0.10
|117.21
|117.21
|115.95
|-71.65
|70.63