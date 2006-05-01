|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
|Bars in test
|58833
|Ticks modelled
|767909
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|60121.81
|Gross profit
|374942.62
|Gross loss
|-314820.81
|Profit factor
|1.19
|Expected payoff
|152.59
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|50650.34 (48.20%)
|Relative drawdown
|53.05% (7974.19)
|Total trades
|394
|Short positions (won %)
|217 (56.68%)
|Long positions (won %)
|177 (70.06%)
|Profit trades (% of total)
|247 (62.69%)
|Loss trades (% of total)
|147 (37.31%)
|Largest
|profit trade
|9308.73
|loss trade
|-17317.41
|Average
|profit trade
|1517.99
|loss trade
|-2141.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|22 (46443.94)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-13325.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|54115.03 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-30613.17 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 01:45
|sell
|1
|0.30
|113.74
|114.58
|113.32
|2
|2006.05.01 01:45
|sell
|2
|0.10
|113.74
|114.29
|113.24
|3
|2006.05.01 01:45
|sell
|3
|0.10
|113.74
|114.29
|112.74
|4
|2006.05.01 01:45
|sell
|4
|0.10
|113.74
|114.29
|112.24
|5
|2006.05.01 04:16
|t/p
|1
|0.30
|113.32
|114.58
|113.32
|111.20
|1111.20
|6
|2006.05.01 04:17
|t/p
|2
|0.10
|113.24
|114.29
|113.24
|44.16
|1155.36
|7
|2006.05.01 04:17
|modify
|4
|0.10
|113.74
|113.74
|112.24
|8
|2006.05.01 04:17
|modify
|3
|0.10
|113.74
|113.74
|112.74
|9
|2006.05.01 11:45
|sell
|5
|0.30
|113.24
|114.08
|112.82
|10
|2006.05.01 14:42
|t/p
|5
|0.30
|112.82
|114.08
|112.82
|111.69
|1267.05
|11
|2006.05.01 14:56
|t/p
|3
|0.10
|112.74
|113.74
|112.74
|88.70
|1355.75
|12
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|113.74
|112.99
|112.24
|13
|2006.05.01 15:00
|buy
|6
|0.40
|112.68
|111.84
|113.10
|14
|2006.05.01 16:11
|s/l
|4
|0.10
|112.99
|112.99
|112.24
|66.37
|1422.12
|15
|2006.05.01 17:35
|t/p
|6
|0.40
|113.10
|111.84
|113.10
|148.52
|1570.64
|16
|2006.05.02 05:45
|sell
|7
|0.50
|113.63
|114.47
|113.21
|17
|2006.05.02 05:45
|sell
|8
|0.10
|113.63
|114.18
|113.13
|18
|2006.05.02 05:45
|sell
|9
|0.10
|113.63
|114.18
|112.63
|19
|2006.05.02 05:45
|sell
|10
|0.10
|113.63
|114.18
|112.13
|20
|2006.05.02 08:53
|close
|10
|0.10
|113.95
|114.18
|112.13
|-28.08
|1542.56
|21
|2006.05.02 08:53
|close
|9
|0.10
|113.95
|114.18
|112.63
|-28.08
|1514.48
|22
|2006.05.02 16:53
|t/p
|7
|0.50
|113.21
|114.47
|113.21
|185.56
|1700.04
|23
|2006.05.02 20:48
|t/p
|8
|0.10
|113.13
|114.18
|113.13
|44.20
|1744.24
|24
|2006.05.03 01:15
|sell
|11
|0.50
|113.36
|114.20
|112.94
|25
|2006.05.03 01:15
|sell
|12
|0.10
|113.36
|113.91
|112.86
|26
|2006.05.03 01:15
|sell
|13
|0.10
|113.36
|113.91
|112.36
|27
|2006.05.03 01:15
|sell
|14
|0.10
|113.36
|113.91
|111.86
|28
|2006.05.03 01:20
|modify
|14
|0.10
|113.36
|113.36
|111.86
|29
|2006.05.03 01:20
|modify
|13
|0.10
|113.36
|113.36
|112.36
|30
|2006.05.03 01:29
|s/l
|13
|0.10
|113.36
|113.36
|112.36
|0.00
|1744.24
|31
|2006.05.03 01:29
|s/l
|14
|0.10
|113.36
|113.36
|111.86
|0.00
|1744.24
|32
|2006.05.03 08:34
|t/p
|11
|0.50
|112.94
|114.20
|112.94
|185.94
|1930.18
|33
|2006.05.03 08:34
|buy
|15
|0.60
|112.94
|112.10
|113.36
|34
|2006.05.03 10:21
|t/p
|15
|0.60
|113.36
|112.10
|113.36
|222.30
|2152.48
|35
|2006.05.03 12:30
|sell
|16
|0.60
|113.53
|114.37
|113.11
|36
|2006.05.04 05:55
|s/l
|12
|0.10
|113.91
|113.91
|112.86
|-52.93
|2099.55
|37
|2006.05.04 05:55
|sell
|17
|0.10
|113.89
|114.44
|113.39
|38
|2006.05.04 05:55
|sell
|18
|0.10
|113.89
|114.44
|112.89
|39
|2006.05.04 05:55
|sell
|19
|0.10
|113.89
|114.44
|112.39
|40
|2006.05.04 08:08
|close
|19
|0.10
|114.19
|114.44
|112.39
|-26.27
|2073.28
|41
|2006.05.04 08:08
|close
|18
|0.10
|114.19
|114.44
|112.89
|-26.27
|2047.01
|42
|2006.05.04 17:04
|t/p
|17
|0.10
|113.39
|114.44
|113.39
|44.10
|2091.11
|43
|2006.05.04 22:00
|sell
|20
|0.10
|113.59
|114.14
|113.09
|44
|2006.05.04 22:00
|sell
|21
|0.10
|113.59
|114.14
|112.59
|45
|2006.05.04 22:00
|sell
|22
|0.10
|113.59
|114.14
|112.09
|46
|2006.05.04 23:55
|modify
|22
|0.10
|113.59
|113.59
|112.09
|47
|2006.05.04 23:55
|modify
|21
|0.10
|113.59
|113.59
|112.59
|48
|2006.05.05 00:44
|close
|16
|0.60
|113.54
|114.37
|113.11
|-42.46
|2048.65
|49
|2006.05.05 00:53
|s/l
|21
|0.10
|113.59
|113.59
|112.59
|-1.55
|2047.10
|50
|2006.05.05 00:53
|s/l
|22
|0.10
|113.59
|113.59
|112.09
|-1.55
|2045.55
|51
|2006.05.05 01:45
|sell
|23
|0.60
|113.54
|114.38
|113.12
|52
|2006.05.05 15:07
|t/p
|23
|0.60
|113.12
|114.38
|113.12
|222.81
|2268.36
|53
|2006.05.05 15:08
|t/p
|20
|0.10
|113.09
|114.14
|113.09
|42.67
|2311.04
|54
|2006.05.08 00:00
|sell
|24
|0.70
|112.57
|113.41
|112.15
|55
|2006.05.08 00:00
|sell
|25
|0.20
|112.57
|113.12
|112.07
|56
|2006.05.08 00:00
|sell
|26
|0.20
|112.57
|113.12
|111.57
|57
|2006.05.08 00:00
|sell
|27
|0.20
|112.57
|113.12
|111.07
|58
|2006.05.08 00:00
|t/p
|24
|0.70
|112.15
|113.41
|112.15
|262.61
|2573.65
|59
|2006.05.08 00:00
|t/p
|25
|0.20
|112.07
|113.12
|112.07
|89.32
|2662.97
|60
|2006.05.08 00:00
|sell
|28
|0.70
|111.92
|112.76
|111.50
|61
|2006.05.08 00:00
|modify
|27
|0.20
|112.57
|112.57
|111.07
|62
|2006.05.08 00:00
|modify
|26
|0.20
|112.57
|112.57
|111.57
|63
|2006.05.08 09:04
|t/p
|26
|0.20
|111.57
|112.57
|111.57
|179.40
|2842.37
|64
|2006.05.08 09:04
|t/p
|28
|0.70
|111.50
|112.76
|111.50
|263.72
|3106.09
|65
|2006.05.08 09:04
|modify
|27
|0.20
|112.57
|111.82
|111.07
|66
|2006.05.08 13:45
|t/p
|27
|0.20
|111.07
|111.82
|111.07
|270.13
|3376.22
|67
|2006.05.08 16:00
|sell
|29
|1.00
|111.50
|112.34
|111.08
|68
|2006.05.08 16:00
|sell
|30
|0.20
|111.50
|112.05
|111.00
|69
|2006.05.08 16:00
|sell
|31
|0.20
|111.50
|112.05
|110.50
|70
|2006.05.08 16:00
|sell
|32
|0.20
|111.50
|112.05
|110.00
|71
|2006.05.09 04:22
|close
|32
|0.20
|111.81
|112.05
|110.00
|-58.55
|3317.67
|72
|2006.05.09 04:29
|close
|31
|0.20
|111.81
|112.05
|110.50
|-58.55
|3259.12
|73
|2006.05.09 16:19
|t/p
|29
|1.00
|111.08
|112.34
|111.08
|362.65
|3621.77
|74
|2006.05.09 16:20
|t/p
|30
|0.20
|111.00
|112.05
|111.00
|87.03
|3708.81
|75
|2006.05.09 21:45
|sell
|33
|1.10
|111.15
|111.99
|110.73
|76
|2006.05.09 21:45
|sell
|34
|0.30
|111.15
|111.70
|110.65
|77
|2006.05.09 21:45
|sell
|35
|0.30
|111.15
|111.70
|110.15
|78
|2006.05.09 21:45
|sell
|36
|0.30
|111.15
|111.70
|109.65
|79
|2006.05.09 22:00
|modify
|36
|0.30
|111.15
|111.15
|109.65
|80
|2006.05.09 22:00
|modify
|35
|0.30
|111.15
|111.15
|110.15
|81
|2006.05.09 22:20
|s/l
|35
|0.30
|111.15
|111.15
|110.15
|0.00
|3708.81
|82
|2006.05.09 22:20
|s/l
|36
|0.30
|111.15
|111.15
|109.65
|0.00
|3708.81
|83
|2006.05.10 08:51
|t/p
|33
|1.10
|110.73
|111.99
|110.73
|400.19
|4109.00
|84
|2006.05.10 10:58
|t/p
|34
|0.30
|110.65
|111.70
|110.65
|130.93
|4239.93
|85
|2006.05.10 20:00
|buy
|37
|1.30
|110.45
|109.61
|110.87
|86
|2006.05.10 20:00
|buy
|38
|0.30
|110.45
|109.90
|110.95
|87
|2006.05.10 20:00
|buy
|39
|0.30
|110.45
|109.90
|111.45
|88
|2006.05.10 20:00
|buy
|40
|0.30
|110.45
|109.90
|111.95
|89
|2006.05.10 20:03
|modify
|40
|0.30
|110.45
|110.45
|111.95
|90
|2006.05.10 20:03
|modify
|39
|0.30
|110.45
|110.45
|111.45
|91
|2006.05.10 20:04
|s/l
|39
|0.30
|110.45
|110.45
|111.45
|0.00
|4239.93
|92
|2006.05.10 20:04
|s/l
|40
|0.30
|110.45
|110.45
|111.95
|0.00
|4239.93
|93
|2006.05.11 00:52
|t/p
|37
|1.30
|110.87
|109.61
|110.87
|543.25
|4783.19
|94
|2006.05.11 01:00
|sell
|41
|1.40
|110.88
|111.72
|110.46
|95
|2006.05.11 01:31
|t/p
|38
|0.30
|110.95
|109.90
|110.95
|146.92
|4930.11
|96
|2006.05.11 10:00
|sell
|42
|0.30
|111.46
|112.01
|110.96
|97
|2006.05.11 10:00
|sell
|43
|0.30
|111.46
|112.01
|110.46
|98
|2006.05.11 10:00
|sell
|44
|0.30
|111.46
|112.01
|109.96
|99
|2006.05.11 10:09
|modify
|44
|0.30
|111.46
|111.46
|109.96
|100
|2006.05.11 10:09
|modify
|43
|0.30
|111.46
|111.46
|110.46
|101
|2006.05.11 14:30
|t/p
|42
|0.30
|110.96
|112.01
|110.96
|135.25
|5065.36
|102
|2006.05.11 17:34
|t/p
|41
|1.40
|110.46
|111.72
|110.46
|532.42
|5597.78
|103
|2006.05.11 17:34
|t/p
|43
|0.30
|110.46
|111.46
|110.46
|271.64
|5869.42
|104
|2006.05.11 17:34
|modify
|44
|0.30
|111.46
|110.71
|109.96
|105
|2006.05.11 22:45
|sell
|45
|1.70
|110.66
|111.50
|110.24
|106
|2006.05.11 22:45
|s/l
|44
|0.30
|110.71
|110.71
|109.96
|203.18
|6072.60
|107
|2006.05.11 22:45
|sell
|46
|0.40
|110.71
|111.26
|110.21
|108
|2006.05.11 22:45
|sell
|47
|0.40
|110.71
|111.26
|109.71
|109
|2006.05.11 22:45
|sell
|48
|0.40
|110.71
|111.26
|109.21
|110
|2006.05.12 01:35
|t/p
|45
|1.70
|110.24
|111.50
|110.24
|621.34
|6693.94
|111
|2006.05.12 02:01
|t/p
|46
|0.40
|110.21
|111.26
|110.21
|175.29
|6869.23
|112
|2006.05.12 02:01
|modify
|48
|0.40
|110.71
|110.71
|109.21
|113
|2006.05.12 02:01
|modify
|47
|0.40
|110.71
|110.71
|109.71
|114
|2006.05.12 08:30
|buy
|49
|2.00
|110.02
|109.18
|110.44
|115
|2006.05.12 09:34
|t/p
|47
|0.40
|109.71
|110.71
|109.71
|358.43
|7227.67
|116
|2006.05.12 09:34
|modify
|48
|0.40
|110.71
|109.96
|109.21
|117
|2006.05.12 14:31
|s/l
|48
|0.40
|109.96
|109.96
|109.21
|266.60
|7494.27
|118
|2006.05.12 16:31
|t/p
|49
|2.00
|110.44
|109.18
|110.44
|760.60
|8254.87
|119
|2006.05.15 06:15
|sell
|50
|2.50
|109.66
|110.50
|109.24
|120
|2006.05.15 06:15
|sell
|51
|0.60
|109.66
|110.21
|109.16
|121
|2006.05.15 06:15
|sell
|52
|0.60
|109.66
|110.21
|108.66
|122
|2006.05.15 06:15
|sell
|53
|0.60
|109.66
|110.21
|108.16
|123
|2006.05.15 10:00
|close
|53
|0.60
|109.97
|110.21
|108.16
|-169.14
|8085.73
|124
|2006.05.15 10:04
|close
|52
|0.60
|109.97
|110.21
|108.66
|-169.14
|7916.59
|125
|2006.05.15 10:06
|s/l
|51
|0.60
|110.21
|110.21
|109.16
|-299.34
|7617.25
|126
|2006.05.15 10:06
|sell
|54
|0.40
|110.21
|110.76
|109.71
|127
|2006.05.15 10:06
|sell
|55
|0.40
|110.21
|110.76
|109.21
|128
|2006.05.15 10:06
|sell
|56
|0.40
|110.21
|110.76
|108.71
|129
|2006.05.15 10:20
|s/l
|50
|2.50
|110.50
|110.50
|109.24
|-1900.11
|5717.14
|130
|2006.05.15 10:20
|sell
|57
|1.30
|110.49
|111.33
|110.07
|131
|2006.05.15 10:20
|close
|56
|0.40
|110.52
|110.76
|108.71
|-112.20
|5604.94
|132
|2006.05.15 10:23
|close
|55
|0.40
|110.51
|110.76
|109.21
|-108.59
|5496.35
|133
|2006.05.15 11:37
|t/p
|57
|1.30
|110.07
|111.33
|110.07
|496.10
|5992.45
|134
|2006.05.15 17:00
|sell
|58
|1.70
|110.28
|111.12
|109.86
|135
|2006.05.15 23:00
|t/p
|58
|1.70
|109.86
|111.12
|109.86
|650.22
|6642.67
|136
|2006.05.15 23:00
|t/p
|54
|0.40
|109.71
|110.76
|109.71
|182.43
|6825.10
|137
|2006.05.15 23:15
|sell
|59
|2.00
|110.53
|111.37
|110.11
|138
|2006.05.15 23:15
|sell
|60
|0.50
|110.53
|111.08
|110.03
|139
|2006.05.15 23:15
|sell
|61
|0.50
|110.53
|111.08
|109.53
|140
|2006.05.15 23:15
|sell
|62
|0.50
|110.53
|111.08
|109.03
|141
|2006.05.15 23:22
|modify
|62
|0.50
|110.53
|110.53
|109.03
|142
|2006.05.15 23:22
|modify
|61
|0.50
|110.53
|110.53
|109.53
|143
|2006.05.16 00:00
|s/l
|61
|0.50
|110.53
|110.53
|109.53
|-7.74
|6817.36
|144
|2006.05.16 00:00
|s/l
|62
|0.50
|110.53
|110.53
|109.03
|-7.74
|6809.61
|145
|2006.05.16 05:38
|t/p
|59
|2.00
|110.11
|111.37
|110.11
|731.97
|7541.59
|146
|2006.05.16 05:53
|t/p
|60
|0.50
|110.03
|111.08
|110.03
|219.50
|7761.08
|147
|2006.05.16 11:00
|sell
|63
|2.30
|110.45
|111.29
|110.03
|148
|2006.05.16 11:00
|sell
|64
|0.50
|110.45
|111.00
|109.95
|149
|2006.05.16 11:00
|sell
|65
|0.50
|110.45
|111.00
|109.45
|150
|2006.05.16 11:00
|sell
|66
|0.50
|110.45
|111.00
|108.95
|151
|2006.05.16 11:13
|modify
|66
|0.50
|110.45
|110.45
|108.95
|152
|2006.05.16 11:13
|modify
|65
|0.50
|110.45
|110.45
|109.45
|153
|2006.05.16 11:13
|s/l
|65
|0.50
|110.45
|110.45
|109.45
|0.00
|7761.08
|154
|2006.05.16 11:13
|s/l
|66
|0.50
|110.45
|110.45
|108.95
|0.00
|7761.08
|155
|2006.05.16 14:36
|t/p
|63
|2.30
|110.03
|111.29
|110.03
|878.03
|8639.11
|156
|2006.05.16 14:44
|t/p
|64
|0.50
|109.95
|111.00
|109.95
|227.41
|8866.52
|157
|2006.05.16 20:30
|buy
|67
|2.70
|109.79
|108.95
|110.21
|158
|2006.05.16 20:30
|buy
|68
|0.60
|109.79
|109.24
|110.29
|159
|2006.05.16 20:30
|buy
|69
|0.60
|109.79
|109.24
|110.79
|160
|2006.05.16 20:30
|buy
|70
|0.60
|109.79
|109.24
|111.29
|161
|2006.05.17 02:04
|modify
|70
|0.60
|109.79
|109.79
|111.29
|162
|2006.05.17 02:04
|modify
|69
|0.60
|109.79
|109.79
|110.79
|163
|2006.05.17 02:12
|s/l
|69
|0.60
|109.79
|109.79
|110.79
|7.81
|8874.34
|164
|2006.05.17 02:12
|s/l
|70
|0.60
|109.79
|109.79
|111.29
|7.81
|8882.15
|165
|2006.05.17 09:08
|s/l
|68
|0.60
|109.24
|109.24
|110.29
|-294.31
|8587.85
|166
|2006.05.17 09:15
|buy
|71
|0.40
|109.15
|108.60
|109.65
|167
|2006.05.17 09:15
|buy
|72
|0.40
|109.15
|108.60
|110.15
|168
|2006.05.17 09:15
|buy
|73
|0.40
|109.15
|108.60
|110.65
|169
|2006.05.17 16:24
|t/p
|71
|0.40
|109.65
|108.60
|109.65
|182.38
|8770.23
|170
|2006.05.17 16:24
|modify
|73
|0.40
|109.15
|109.15
|110.65
|171
|2006.05.17 16:24
|modify
|72
|0.40
|109.15
|109.15
|110.15
|172
|2006.05.17 17:23
|t/p
|72
|0.40
|110.15
|109.15
|110.15
|363.11
|9133.34
|173
|2006.05.17 17:23
|modify
|73
|0.40
|109.15
|109.90
|110.65
|174
|2006.05.17 17:29
|t/p
|67
|2.70
|110.21
|108.95
|110.21
|1063.92
|10197.26
|175
|2006.05.17 18:00
|t/p
|73
|0.40
|110.65
|109.90
|110.65
|542.21
|10739.47
|176
|2006.05.18 03:30
|buy
|74
|3.20
|110.75
|109.91
|111.17
|177
|2006.05.18 03:30
|buy
|75
|0.80
|110.75
|110.20
|111.25
|178
|2006.05.18 03:30
|buy
|76
|0.80
|110.75
|110.20
|111.75
|179
|2006.05.18 03:30
|buy
|77
|0.80
|110.75
|110.20
|112.25
|180
|2006.05.18 13:35
|t/p
|74
|3.20
|111.17
|109.91
|111.17
|1208.74
|11948.21
|181
|2006.05.18 13:35
|sell
|78
|3.10
|111.19
|112.03
|110.77
|182
|2006.05.18 15:30
|t/p
|78
|3.10
|110.77
|112.03
|110.77
|1175.83
|13124.04
|183
|2006.05.18 15:35
|close
|77
|0.80
|110.45
|110.20
|112.25
|-217.29
|12906.75
|184
|2006.05.18 15:35
|close
|76
|0.80
|110.42
|110.20
|111.75
|-239.09
|12667.66
|185
|2006.05.19 00:30
|sell
|79
|3.60
|110.86
|111.70
|110.44
|186
|2006.05.19 09:32
|t/p
|75
|0.80
|111.25
|110.20
|111.25
|369.94
|13037.60
|187
|2006.05.19 09:45
|s/l
|79
|3.60
|111.70
|111.70
|110.44
|-2706.28
|10331.32
|188
|2006.05.22 02:45
|sell
|80
|3.10
|111.94
|112.78
|111.52
|189
|2006.05.22 02:45
|sell
|81
|0.70
|111.94
|112.49
|111.44
|190
|2006.05.22 02:45
|sell
|82
|0.70
|111.94
|112.49
|110.94
|191
|2006.05.22 02:45
|sell
|83
|0.70
|111.94
|112.49
|110.44
|192
|2006.05.22 04:29
|close
|83
|0.70
|112.25
|112.49
|110.44
|-193.32
|10138.00
|193
|2006.05.22 04:29
|close
|82
|0.70
|112.25
|112.49
|110.94
|-193.32
|9944.68
|194
|2006.05.22 08:02
|s/l
|81
|0.70
|112.49
|112.49
|111.44
|-342.22
|9602.46
|195
|2006.05.22 08:43
|s/l
|80
|3.10
|112.78
|112.78
|111.52
|-2308.51
|7293.95
|196
|2006.05.23 01:45
|sell
|84
|2.20
|111.67
|112.51
|111.25
|197
|2006.05.23 01:45
|sell
|85
|0.50
|111.67
|112.22
|111.17
|198
|2006.05.23 01:45
|sell
|86
|0.50
|111.67
|112.22
|110.67
|199
|2006.05.23 01:45
|sell
|87
|0.50
|111.67
|112.22
|110.17
|200
|2006.05.23 06:48
|t/p
|84
|2.20
|111.25
|112.51
|111.25
|830.64
|8124.59
|201
|2006.05.23 06:49
|t/p
|85
|0.50
|111.17
|112.22
|111.17
|224.90
|8349.49
|202
|2006.05.23 06:49
|modify
|87
|0.50
|111.67
|111.67
|110.17
|203
|2006.05.23 06:49
|modify
|86
|0.50
|111.67
|111.67
|110.67
|204
|2006.05.23 07:00
|buy
|88
|2.40
|111.11
|110.27
|111.53
|205
|2006.05.23 09:55
|t/p
|88
|2.40
|111.53
|110.27
|111.53
|903.55
|9253.04
|206
|2006.05.23 15:30
|sell
|89
|2.50
|111.44
|112.28
|111.02
|207
|2006.05.23 15:32
|s/l
|86
|0.50
|111.67
|111.67
|110.67
|0.00
|9253.04
|208
|2006.05.23 15:32
|s/l
|87
|0.50
|111.67
|111.67
|110.17
|0.00
|9253.04
|209
|2006.05.23 15:32
|sell
|90
|0.60
|111.64
|112.19
|111.14
|210
|2006.05.23 15:32
|sell
|91
|0.60
|111.64
|112.19
|110.64
|211
|2006.05.23 15:32
|sell
|92
|0.60
|111.64
|112.19
|110.14
|212
|2006.05.23 16:38
|t/p
|90
|0.60
|111.14
|112.19
|111.14
|269.95
|9522.99
|213
|2006.05.23 16:38
|modify
|92
|0.60
|111.64
|111.64
|110.14
|214
|2006.05.23 16:38
|modify
|91
|0.60
|111.64
|111.64
|110.64
|215
|2006.05.23 22:08
|s/l
|91
|0.60
|111.64
|111.64
|110.64
|0.00
|9522.99
|216
|2006.05.23 22:08
|s/l
|92
|0.60
|111.64
|111.64
|110.14
|0.00
|9522.99
|217
|2006.05.24 00:03
|s/l
|89
|2.50
|112.28
|112.28
|111.02
|-1908.55
|7614.44
|218
|2006.05.24 11:00
|buy
|93
|2.30
|111.86
|111.02
|112.28
|219
|2006.05.24 11:00
|buy
|94
|0.50
|111.86
|111.31
|112.36
|220
|2006.05.24 11:00
|buy
|95
|0.50
|111.86
|111.31
|112.86
|221
|2006.05.24 11:00
|buy
|96
|0.50
|111.86
|111.31
|113.36
|222
|2006.05.24 15:15
|t/p
|93
|2.30
|112.28
|111.02
|112.28
|860.27
|8474.71
|223
|2006.05.24 16:01
|t/p
|94
|0.50
|112.36
|111.31
|112.36
|222.44
|8697.15
|224
|2006.05.24 16:01
|modify
|96
|0.50
|111.86
|111.86
|113.36
|225
|2006.05.24 16:01
|modify
|95
|0.50
|111.86
|111.86
|112.86
|226
|2006.05.24 16:15
|sell
|97
|2.50
|112.55
|113.39
|112.13
|227
|2006.05.24 17:25
|t/p
|95
|0.50
|112.86
|111.86
|112.86
|442.95
|9140.10
|228
|2006.05.24 17:25
|modify
|96
|0.50
|111.86
|112.61
|113.36
|229
|2006.05.24 19:42
|s/l
|96
|0.50
|112.61
|112.61
|113.36
|333.01
|9473.11
|230
|2006.05.25 00:15
|sell
|98
|0.60
|112.87
|113.42
|112.37
|231
|2006.05.25 00:15
|sell
|99
|0.60
|112.87
|113.42
|111.87
|232
|2006.05.25 00:15
|sell
|100
|0.60
|112.87
|113.42
|111.37
|233
|2006.05.25 13:11
|t/p
|98
|0.60
|112.37
|113.42
|112.37
|266.98
|9740.09
|234
|2006.05.25 13:11
|modify
|100
|0.60
|112.87
|112.87
|111.37
|235
|2006.05.25 13:11
|modify
|99
|0.60
|112.87
|112.87
|111.87
|236
|2006.05.25 14:32
|t/p
|97
|2.50
|112.13
|113.39
|112.13
|820.34
|10560.43
|237
|2006.05.25 15:44
|t/p
|99
|0.60
|111.87
|112.87
|111.87
|536.43
|11096.86
|238
|2006.05.25 15:44
|modify
|100
|0.60
|112.87
|112.12
|111.37
|239
|2006.05.25 16:11
|s/l
|100
|0.60
|112.12
|112.12
|111.37
|401.17
|11498.03
|240
|2006.05.26 01:45
|buy
|101
|3.40
|111.76
|110.92
|112.18
|241
|2006.05.26 01:45
|buy
|102
|0.80
|111.76
|111.21
|112.26
|242
|2006.05.26 01:45
|buy
|103
|0.80
|111.76
|111.21
|112.76
|243
|2006.05.26 01:45
|buy
|104
|0.80
|111.76
|111.21
|113.26
|244
|2006.05.26 05:46
|t/p
|101
|3.40
|112.18
|110.92
|112.18
|1272.72
|12770.75
|245
|2006.05.26 10:15
|buy
|105
|3.20
|111.93
|111.09
|112.35
|246
|2006.05.26 15:23
|t/p
|102
|0.80
|112.26
|111.21
|112.26
|356.25
|13127.00
|247
|2006.05.26 15:23
|modify
|104
|0.80
|111.76
|111.76
|113.26
|248
|2006.05.26 15:23
|modify
|103
|0.80
|111.76
|111.76
|112.76
|249
|2006.05.26 15:31
|t/p
|105
|3.20
|112.35
|111.09
|112.35
|1195.84
|14322.84
|250
|2006.05.26 15:31
|sell
|106
|4.10
|112.39
|113.23
|111.97
|251
|2006.05.26 22:35
|t/p
|103
|0.80
|112.76
|111.76
|112.76
|709.16
|15032.00
|252
|2006.05.26 22:35
|modify
|104
|0.80
|111.76
|112.51
|113.26
|253
|2006.05.29 00:15
|close
|106
|4.10
|112.69
|113.23
|111.97
|-1155.01
|13876.99
|254
|2006.05.29 00:24
|s/l
|104
|0.80
|112.51
|112.51
|113.26
|543.70
|14420.69
|255
|2006.05.29 01:45
|buy
|107
|4.30
|112.48
|111.64
|112.90
|256
|2006.05.29 01:45
|buy
|108
|1.00
|112.48
|111.93
|112.98
|257
|2006.05.29 01:45
|buy
|109
|1.00
|112.48
|111.93
|113.48
|258
|2006.05.29 01:45
|buy
|110
|1.00
|112.48
|111.93
|113.98
|259
|2006.05.29 11:34
|close
|110
|1.00
|112.17
|111.93
|113.98
|-276.37
|14144.32
|260
|2006.05.29 11:35
|close
|109
|1.00
|112.17
|111.93
|113.48
|-276.37
|13867.95
|261
|2006.05.30 05:33
|s/l
|108
|1.00
|111.93
|111.93
|112.98
|-478.40
|13389.55
|262
|2006.05.30 09:47
|s/l
|107
|4.30
|111.64
|111.64
|112.90
|-3179.69
|10209.87
|263
|2006.05.30 13:45
|sell
|111
|3.10
|112.17
|113.01
|111.75
|264
|2006.05.30 13:45
|sell
|112
|0.70
|112.17
|112.72
|111.67
|265
|2006.05.30 13:45
|sell
|113
|0.70
|112.17
|112.72
|111.17
|266
|2006.05.30 13:45
|sell
|114
|0.70
|112.17
|112.72
|110.67
|267
|2006.05.30 14:32
|close
|114
|0.70
|112.47
|112.72
|110.67
|-186.72
|10023.15
|268
|2006.05.30 14:32
|close
|113
|0.70
|112.47
|112.72
|111.17
|-186.72
|9836.43
|269
|2006.05.30 16:04
|t/p
|111
|3.10
|111.75
|113.01
|111.75
|1165.31
|11001.74
|270
|2006.05.30 18:45
|buy
|115
|3.10
|112.06
|111.22
|112.48
|271
|2006.05.31 08:45
|t/p
|112
|0.70
|111.67
|112.72
|111.67
|302.61
|11304.35
|272
|2006.05.31 20:31
|t/p
|115
|3.10
|112.48
|111.22
|112.48
|1197.91
|12502.26
|273
|2006.06.01 02:30
|sell
|116
|3.80
|112.60
|113.44
|112.18
|274
|2006.06.01 02:30
|sell
|117
|0.90
|112.60
|113.15
|112.10
|275
|2006.06.01 02:30
|sell
|118
|0.90
|112.60
|113.15
|111.60
|276
|2006.06.01 02:30
|sell
|119
|0.90
|112.60
|113.15
|111.10
|277
|2006.06.01 03:25
|modify
|119
|0.90
|112.60
|112.60
|111.10
|278
|2006.06.01 03:25
|modify
|118
|0.90
|112.60
|112.60
|111.60
|279
|2006.06.01 03:49
|s/l
|118
|0.90
|112.60
|112.60
|111.60
|0.00
|12502.26
|280
|2006.06.01 03:49
|s/l
|119
|0.90
|112.60
|112.60
|111.10
|0.00
|12502.26
|281
|2006.06.01 12:41
|s/l
|117
|0.90
|113.15
|113.15
|112.10
|-437.47
|12064.79
|282
|2006.06.02 01:30
|buy
|120
|0.80
|112.56
|112.01
|113.06
|283
|2006.06.02 01:30
|buy
|121
|0.80
|112.56
|112.01
|113.56
|284
|2006.06.02 01:30
|buy
|122
|0.80
|112.56
|112.01
|114.06
|285
|2006.06.02 14:30
|close
|116
|3.80
|112.67
|113.44
|112.18
|-294.94
|11769.85
|286
|2006.06.02 14:30
|close
|122
|0.80
|112.16
|112.01
|114.06
|-285.31
|11484.54
|287
|2006.06.02 14:30
|close
|121
|0.80
|112.19
|112.01
|113.56
|-263.84
|11220.70
|288
|2006.06.02 14:31
|s/l
|120
|0.80
|112.01
|112.01
|113.06
|-392.89
|10827.81
|289
|2006.06.02 14:45
|buy
|123
|3.20
|111.87
|111.03
|112.29
|290
|2006.06.02 14:45
|buy
|124
|0.80
|111.87
|111.32
|112.37
|291
|2006.06.02 14:45
|buy
|125
|0.80
|111.87
|111.32
|112.87
|292
|2006.06.02 14:45
|buy
|126
|0.80
|111.87
|111.32
|113.37
|293
|2006.06.02 15:17
|close
|126
|0.80
|111.56
|111.32
|113.37
|-222.30
|10605.51
|294
|2006.06.02 15:17
|close
|125
|0.80
|111.56
|111.32
|112.87
|-222.30
|10383.21
|295
|2006.06.05 00:00
|close
|123
|3.20
|111.65
|111.03
|112.29
|-588.85
|9794.35
|296
|2006.06.05 01:30
|sell
|127
|2.70
|111.65
|112.49
|111.23
|297
|2006.06.06 00:46
|t/p
|124
|0.80
|112.37
|111.32
|112.37
|376.81
|10171.16
|298
|2006.06.06 03:10
|s/l
|127
|2.70
|112.49
|112.49
|111.23
|-2057.82
|8113.34
|299
|2006.06.06 09:15
|buy
|128
|2.40
|112.13
|111.29
|112.55
|300
|2006.06.06 09:15
|buy
|129
|0.60
|112.13
|111.58
|112.63
|301
|2006.06.06 09:15
|buy
|130
|0.60
|112.13
|111.58
|113.13
|302
|2006.06.06 09:15
|buy
|131
|0.60
|112.13
|111.58
|113.63
|303
|2006.06.06 09:27
|modify
|131
|0.60
|112.13
|112.13
|113.63
|304
|2006.06.06 09:27
|modify
|130
|0.60
|112.13
|112.13
|113.13
|305
|2006.06.06 09:27
|s/l
|130
|0.60
|112.13
|112.13
|113.13
|0.00
|8113.34
|306
|2006.06.06 09:27
|s/l
|131
|0.60
|112.13
|112.13
|113.63
|0.00
|8113.34
|307
|2006.06.06 14:12
|t/p
|128
|2.40
|112.55
|111.29
|112.55
|895.61
|9008.95
|308
|2006.06.06 14:12
|sell
|132
|2.60
|112.55
|113.39
|112.13
|309
|2006.06.06 14:12
|t/p
|129
|0.60
|112.63
|111.58
|112.63
|266.33
|9275.28
|310
|2006.06.06 14:12
|sell
|133
|0.60
|112.64
|113.19
|112.14
|311
|2006.06.06 14:12
|sell
|134
|0.60
|112.64
|113.19
|111.64
|312
|2006.06.06 14:12
|sell
|135
|0.60
|112.64
|113.19
|111.14
|313
|2006.06.06 14:12
|modify
|135
|0.60
|112.64
|112.64
|111.14
|314
|2006.06.06 14:12
|modify
|134
|0.60
|112.64
|112.64
|111.64
|315
|2006.06.06 14:13
|s/l
|134
|0.60
|112.64
|112.64
|111.64
|0.00
|9275.28
|316
|2006.06.06 14:13
|s/l
|135
|0.60
|112.64
|112.64
|111.14
|0.00
|9275.28
|317
|2006.06.06 16:38
|s/l
|133
|0.60
|113.19
|113.19
|112.14
|-291.55
|8983.73
|318
|2006.06.06 16:47
|s/l
|132
|2.60
|113.39
|113.39
|112.13
|-1925.92
|7057.81
|319
|2006.06.07 03:15
|buy
|136
|2.10
|113.07
|112.23
|113.49
|320
|2006.06.07 03:15
|buy
|137
|0.50
|113.07
|112.52
|113.57
|321
|2006.06.07 03:15
|buy
|138
|0.50
|113.07
|112.52
|114.07
|322
|2006.06.07 03:15
|buy
|139
|0.50
|113.07
|112.52
|114.57
|323
|2006.06.07 15:32
|t/p
|136
|2.10
|113.49
|112.23
|113.49
|776.95
|7834.76
|324
|2006.06.07 15:32
|t/p
|137
|0.50
|113.57
|112.52
|113.57
|220.09
|8054.85
|325
|2006.06.07 15:32
|modify
|139
|0.50
|113.07
|113.07
|114.57
|326
|2006.06.07 15:32
|modify
|138
|0.50
|113.07
|113.07
|114.07
|327
|2006.06.07 20:30
|buy
|140
|2.20
|113.47
|112.63
|113.89
|328
|2006.06.08 09:19
|t/p
|140
|2.20
|113.89
|112.63
|113.89
|897.20
|8952.05
|329
|2006.06.08 09:30
|sell
|141
|2.60
|113.92
|114.76
|113.50
|330
|2006.06.08 13:47
|t/p
|138
|0.50
|114.07
|113.07
|114.07
|457.75
|9409.80
|331
|2006.06.08 13:47
|modify
|139
|0.50
|113.07
|113.82
|114.57
|332
|2006.06.08 14:33
|t/p
|139
|0.50
|114.57
|113.82
|114.57
|673.93
|10083.72
|333
|2006.06.08 19:45
|buy
|142
|0.70
|114.16
|113.61
|114.66
|334
|2006.06.08 19:45
|buy
|143
|0.70
|114.16
|113.61
|115.16
|335
|2006.06.08 19:45
|buy
|144
|0.70
|114.16
|113.61
|115.66
|336
|2006.06.09 00:38
|close
|144
|0.70
|113.85
|113.61
|115.66
|-181.48
|9902.24
|337
|2006.06.09 00:39
|close
|143
|0.70
|113.83
|113.61
|115.16
|-193.81
|9708.43
|338
|2006.06.09 16:11
|s/l
|142
|0.70
|113.61
|113.61
|114.66
|-329.85
|9378.57
|339
|2006.06.09 17:30
|buy
|145
|0.70
|113.85
|113.30
|114.35
|340
|2006.06.09 17:30
|buy
|146
|0.70
|113.85
|113.30
|114.85
|341
|2006.06.09 17:30
|buy
|147
|0.70
|113.85
|113.30
|115.35
|342
|2006.06.09 21:31
|close
|141
|2.60
|113.96
|114.76
|113.50
|-131.53
|9247.04
|343
|2006.06.12 06:00
|buy
|148
|2.30
|114.15
|113.31
|114.57
|344
|2006.06.12 11:24
|t/p
|145
|0.70
|114.35
|113.30
|114.35
|315.17
|9562.21
|345
|2006.06.12 11:24
|modify
|147
|0.70
|113.85
|113.85
|115.35
|346
|2006.06.12 11:24
|modify
|146
|0.70
|113.85
|113.85
|114.85
|347
|2006.06.13 07:05
|t/p
|148
|2.30
|114.57
|113.31
|114.57
|873.04
|10435.25
|348
|2006.06.13 12:00
|buy
|149
|2.90
|114.45
|113.61
|114.87
|349
|2006.06.13 16:06
|t/p
|146
|0.70
|114.85
|113.85
|114.85
|627.61
|11062.86
|350
|2006.06.13 16:06
|t/p
|149
|2.90
|114.87
|113.61
|114.87
|1060.33
|12123.19
|351
|2006.06.13 16:06
|modify
|147
|0.70
|113.85
|114.60
|115.35
|352
|2006.06.13 19:14
|t/p
|147
|0.70
|115.35
|114.60
|115.35
|928.34
|13051.53
|353
|2006.06.14 09:00
|buy
|150
|3.90
|115.01
|114.17
|115.43
|354
|2006.06.14 09:00
|buy
|151
|0.90
|115.01
|114.46
|115.51
|355
|2006.06.14 09:00
|buy
|152
|0.90
|115.01
|114.46
|116.01
|356
|2006.06.14 09:00
|buy
|153
|0.90
|115.01
|114.46
|116.51
|357
|2006.06.14 15:19
|close
|153
|0.90
|114.70
|114.46
|116.51
|-243.25
|12808.28
|358
|2006.06.14 15:19
|close
|152
|0.90
|114.71
|114.46
|116.01
|-235.38
|12572.90
|359
|2006.06.14 15:30
|s/l
|151
|0.90
|114.46
|114.46
|115.51
|-432.47
|12140.43
|360
|2006.06.14 17:15
|buy
|154
|0.80
|114.85
|114.30
|115.35
|361
|2006.06.14 17:15
|buy
|155
|0.80
|114.85
|114.30
|115.85
|362
|2006.06.14 17:15
|buy
|156
|0.80
|114.85
|114.30
|116.35
|363
|2006.06.15 21:00
|close
|150
|3.90
|114.95
|114.17
|115.43
|-51.21
|12089.22
|364
|2006.06.15 23:00
|buy
|157
|2.90
|114.78
|113.94
|115.20
|365
|2006.06.19 00:00
|t/p
|157
|2.90
|115.20
|113.94
|115.20
|1132.65
|13221.87
|366
|2006.06.19 00:00
|sell
|158
|3.50
|115.22
|116.06
|114.80
|367
|2006.06.19 00:46
|t/p
|154
|0.80
|115.35
|114.30
|115.35
|398.84
|13620.71
|368
|2006.06.19 00:46
|modify
|156
|0.80
|114.85
|114.85
|116.35
|369
|2006.06.19 00:46
|modify
|155
|0.80
|114.85
|114.85
|115.85
|370
|2006.06.20 08:41
|s/l
|155
|0.80
|114.85
|114.85
|115.85
|62.52
|13683.23
|371
|2006.06.20 08:41
|s/l
|156
|0.80
|114.85
|114.85
|116.35
|62.52
|13745.74
|372
|2006.06.20 08:48
|t/p
|158
|3.50
|114.80
|116.06
|114.80
|1226.28
|14972.02
|373
|2006.06.20 20:45
|buy
|159
|4.50
|114.85
|114.01
|115.27
|374
|2006.06.20 20:45
|buy
|160
|1.00
|114.85
|114.30
|115.35
|375
|2006.06.20 20:45
|buy
|161
|1.00
|114.85
|114.30
|115.85
|376
|2006.06.20 20:45
|buy
|162
|1.00
|114.85
|114.30
|116.35
|377
|2006.06.21 04:20
|close
|162
|1.00
|114.54
|114.30
|116.35
|-257.63
|14714.40
|378
|2006.06.21 04:20
|close
|161
|1.00
|114.54
|114.30
|115.85
|-257.63
|14456.77
|379
|2006.06.22 08:45
|close
|159
|4.50
|114.84
|114.01
|115.27
|195.25
|14652.02
|380
|2006.06.22 12:15
|t/p
|160
|1.00
|115.35
|114.30
|115.35
|485.52
|15137.54
|381
|2006.06.23 00:00
|buy
|163
|4.50
|116.16
|115.32
|116.58
|382
|2006.06.23 00:00
|buy
|164
|1.10
|116.16
|115.61
|116.66
|383
|2006.06.23 00:00
|buy
|165
|1.10
|116.16
|115.61
|117.16
|384
|2006.06.23 00:00
|buy
|166
|1.10
|116.16
|115.61
|117.66
|385
|2006.06.23 01:12
|modify
|166
|1.10
|116.16
|116.16
|117.66
|386
|2006.06.23 01:12
|modify
|165
|1.10
|116.16
|116.16
|117.16
|387
|2006.06.23 01:12
|s/l
|165
|1.10
|116.16
|116.16
|117.16
|0.00
|15137.54
|388
|2006.06.23 01:12
|s/l
|166
|1.10
|116.16
|116.16
|117.66
|0.00
|15137.54
|389
|2006.06.23 14:49
|t/p
|163
|4.50
|116.58
|115.32
|116.58
|1621.20
|16758.74
|390
|2006.06.26 08:00
|sell
|167
|4.80
|116.36
|117.20
|115.94
|391
|2006.06.27 03:19
|t/p
|167
|4.80
|115.94
|117.20
|115.94
|1664.64
|18423.38
|392
|2006.06.27 08:30
|sell
|168
|5.20
|116.20
|117.04
|115.78
|393
|2006.06.27 12:20
|t/p
|164
|1.10
|116.66
|115.61
|116.66
|500.06
|18923.44
|394
|2006.06.27 20:30
|sell
|169
|1.30
|116.22
|116.77
|115.72
|395
|2006.06.27 20:30
|sell
|170
|1.30
|116.22
|116.77
|115.22
|396
|2006.06.27 20:30
|sell
|171
|1.30
|116.22
|116.77
|114.72
|397
|2006.06.28 03:03
|modify
|171
|1.30
|116.22
|116.22
|114.72
|398
|2006.06.28 03:03
|modify
|170
|1.30
|116.22
|116.22
|115.22
|399
|2006.06.28 03:05
|s/l
|170
|1.30
|116.22
|116.22
|115.22
|-20.13
|18903.30
|400
|2006.06.28 03:05
|s/l
|171
|1.30
|116.22
|116.22
|114.72
|-20.13
|18883.17
|401
|2006.06.28 20:30
|close
|168
|5.20
|116.47
|117.04
|115.78
|-1286.03
|17597.14
|402
|2006.06.29 00:00
|sell
|172
|4.80
|116.42
|117.26
|116.00
|403
|2006.06.29 20:16
|t/p
|172
|4.80
|116.00
|117.26
|116.00
|1738.23
|19335.37
|404
|2006.06.29 20:21
|t/p
|169
|1.30
|115.72
|116.77
|115.72
|481.16
|19816.53
|405
|2006.06.30 04:30
|buy
|173
|5.90
|114.89
|114.05
|115.31
|406
|2006.06.30 04:30
|buy
|174
|1.40
|114.89
|114.34
|115.39
|407
|2006.06.30 04:30
|buy
|175
|1.40
|114.89
|114.34
|115.89
|408
|2006.06.30 04:30
|buy
|176
|1.40
|114.89
|114.34
|116.39
|409
|2006.06.30 04:36
|modify
|176
|1.40
|114.89
|114.89
|116.39
|410
|2006.06.30 04:36
|modify
|175
|1.40
|114.89
|114.89
|115.89
|411
|2006.06.30 05:38
|s/l
|175
|1.40
|114.89
|114.89
|115.89
|0.00
|19816.53
|412
|2006.06.30 05:38
|s/l
|176
|1.40
|114.89
|114.89
|116.39
|0.00
|19816.53
|413
|2006.06.30 14:35
|s/l
|174
|1.40
|114.34
|114.34
|115.39
|-673.43
|19143.10
|414
|2006.06.30 14:45
|buy
|177
|1.00
|114.24
|113.69
|114.74
|415
|2006.06.30 14:45
|buy
|178
|1.00
|114.24
|113.69
|115.24
|416
|2006.06.30 14:45
|buy
|179
|1.00
|114.24
|113.69
|115.74
|417
|2006.07.03 00:00
|close
|173
|5.90
|114.35
|114.05
|115.31
|-2709.35
|16433.76
|418
|2006.07.03 00:00
|buy
|180
|4.10
|114.38
|113.54
|114.80
|419
|2006.07.03 11:43
|t/p
|177
|1.00
|114.74
|113.69
|114.74
|448.79
|16882.55
|420
|2006.07.03 11:43
|modify
|179
|1.00
|114.24
|114.24
|115.74
|421
|2006.07.03 11:43
|modify
|178
|1.00
|114.24
|114.24
|115.24
|422
|2006.07.03 11:47
|t/p
|180
|4.10
|114.80
|113.54
|114.80
|1500.00
|18382.55
|423
|2006.07.03 20:45
|sell
|181
|5.10
|114.67
|115.51
|114.25
|424
|2006.07.05 08:45
|close
|181
|5.10
|114.85
|115.51
|114.25
|-957.29
|17425.26
|425
|2006.07.05 15:15
|t/p
|178
|1.00
|115.24
|114.24
|115.24
|906.68
|18331.94
|426
|2006.07.05 15:15
|modify
|179
|1.00
|114.24
|114.99
|115.74
|427
|2006.07.05 17:02
|t/p
|179
|1.00
|115.74
|114.99
|115.74
|1334.85
|19666.80
|428
|2006.07.05 23:00
|sell
|182
|5.90
|115.71
|116.55
|115.29
|429
|2006.07.05 23:00
|sell
|183
|1.40
|115.71
|116.26
|115.21
|430
|2006.07.05 23:00
|sell
|184
|1.40
|115.71
|116.26
|114.71
|431
|2006.07.05 23:00
|sell
|185
|1.40
|115.71
|116.26
|114.21
|432
|2006.07.06 14:57
|t/p
|182
|5.90
|115.29
|116.55
|115.29
|1875.60
|21542.40
|433
|2006.07.06 14:57
|buy
|186
|5.60
|115.27
|114.43
|115.69
|434
|2006.07.06 15:21
|t/p
|183
|1.40
|115.21
|116.26
|115.21
|542.64
|22085.04
|435
|2006.07.06 15:21
|modify
|185
|1.40
|115.71
|115.71
|114.21
|436
|2006.07.06 15:21
|modify
|184
|1.40
|115.71
|115.71
|114.71
|437
|2006.07.07 12:10
|t/p
|184
|1.40
|114.71
|115.71
|114.71
|1133.95
|23218.99
|438
|2006.07.07 12:10
|modify
|185
|1.40
|115.71
|114.96
|114.21
|439
|2006.07.07 14:30
|s/l
|186
|5.60
|114.43
|114.43
|115.69
|-4038.96
|19180.03
|440
|2006.07.07 14:30
|t/p
|185
|1.40
|114.21
|114.96
|114.21
|1753.11
|20933.14
|441
|2006.07.10 00:00
|sell
|187
|6.30
|113.87
|114.71
|113.45
|442
|2006.07.10 00:00
|sell
|188
|1.50
|113.87
|114.42
|113.37
|443
|2006.07.10 00:00
|sell
|189
|1.50
|113.87
|114.42
|112.87
|444
|2006.07.10 00:00
|sell
|190
|1.50
|113.87
|114.42
|112.37
|445
|2006.07.10 11:17
|t/p
|187
|6.30
|113.45
|114.71
|113.45
|2332.92
|23266.06
|446
|2006.07.10 13:15
|sell
|191
|5.60
|113.84
|114.68
|113.42
|447
|2006.07.10 15:36
|close
|190
|1.50
|114.19
|114.42
|112.37
|-420.35
|22845.71
|448
|2006.07.10 15:36
|close
|189
|1.50
|114.19
|114.42
|112.87
|-420.35
|22425.36
|449
|2006.07.11 01:10
|s/l
|188
|1.50
|114.42
|114.42
|113.37
|-744.19
|21681.17
|450
|2006.07.11 04:30
|buy
|192
|1.50
|113.98
|113.43
|114.48
|451
|2006.07.11 04:30
|buy
|193
|1.50
|113.98
|113.43
|114.98
|452
|2006.07.11 04:30
|buy
|194
|1.50
|113.98
|113.43
|115.48
|453
|2006.07.11 15:02
|t/p
|192
|1.50
|114.48
|113.43
|114.48
|655.14
|22336.31
|454
|2006.07.11 15:02
|modify
|194
|1.50
|113.98
|113.98
|115.48
|455
|2006.07.11 15:02
|modify
|193
|1.50
|113.98
|113.98
|114.98
|456
|2006.07.11 15:14
|s/l
|191
|5.60
|114.68
|114.68
|113.42
|-4188.58
|18147.72
|457
|2006.07.11 18:00
|buy
|195
|4.70
|114.17
|113.33
|114.59
|458
|2006.07.12 10:08
|t/p
|195
|4.70
|114.59
|113.33
|114.59
|1783.73
|19931.46
|459
|2006.07.12 13:14
|t/p
|193
|1.50
|114.98
|113.98
|114.98
|1324.12
|21255.57
|460
|2006.07.12 13:14
|modify
|194
|1.50
|113.98
|114.73
|115.48
|461
|2006.07.12 14:31
|t/p
|194
|1.50
|115.48
|114.73
|115.48
|1967.76
|23223.33
|462
|2006.07.12 23:00
|sell
|196
|7.00
|115.50
|116.34
|115.08
|463
|2006.07.12 23:00
|sell
|197
|1.60
|115.50
|116.05
|115.00
|464
|2006.07.12 23:00
|sell
|198
|1.60
|115.50
|116.05
|114.50
|465
|2006.07.12 23:00
|sell
|199
|1.60
|115.50
|116.05
|114.00
|466
|2006.07.13 10:03
|t/p
|196
|7.00
|115.08
|116.34
|115.08
|2229.49
|25452.82
|467
|2006.07.13 17:30
|buy
|200
|6.30
|115.38
|114.54
|115.80
|468
|2006.07.14 03:21
|close
|199
|1.60
|115.82
|116.05
|114.00
|-541.19
|24911.63
|469
|2006.07.14 03:21
|t/p
|200
|6.30
|115.80
|114.54
|115.80
|2367.02
|27278.65
|470
|2006.07.14 03:21
|close
|198
|1.60
|115.83
|116.05
|114.50
|-554.96
|26723.69
|471
|2006.07.14 03:30
|sell
|201
|7.40
|115.73
|116.57
|115.31
|472
|2006.07.14 05:47
|s/l
|197
|1.60
|116.05
|116.05
|115.00
|-857.34
|25866.34
|473
|2006.07.14 11:15
|sell
|202
|1.80
|115.76
|116.31
|115.26
|474
|2006.07.14 11:15
|sell
|203
|1.80
|115.76
|116.31
|114.76
|475
|2006.07.14 11:15
|sell
|204
|1.80
|115.76
|116.31
|114.26
|476
|2006.07.14 15:01
|close
|204
|1.80
|116.08
|116.31
|114.26
|-496.21
|25370.13
|477
|2006.07.14 15:01
|close
|203
|1.80
|116.08
|116.31
|114.76
|-496.21
|24873.92
|478
|2006.07.14 15:51
|s/l
|202
|1.80
|116.31
|116.31
|115.26
|-850.96
|24022.96
|479
|2006.07.17 00:00
|close
|201
|7.40
|116.41
|116.57
|115.31
|-4437.22
|19585.74
|480
|2006.07.17 02:00
|sell
|205
|5.90
|116.30
|117.14
|115.88
|481
|2006.07.17 02:00
|sell
|206
|1.40
|116.30
|116.85
|115.80
|482
|2006.07.17 02:00
|sell
|207
|1.40
|116.30
|116.85
|115.30
|483
|2006.07.17 02:00
|sell
|208
|1.40
|116.30
|116.85
|114.80
|484
|2006.07.17 10:01
|close
|208
|1.40
|116.61
|116.85
|114.80
|-372.18
|19213.56
|485
|2006.07.17 10:01
|close
|207
|1.40
|116.61
|116.85
|115.30
|-372.18
|18841.38
|486
|2006.07.17 10:38
|s/l
|206
|1.40
|116.85
|116.85
|115.80
|-658.91
|18182.47
|487
|2006.07.17 12:02
|s/l
|205
|5.90
|117.14
|117.14
|115.88
|-4229.03
|13953.44
|488
|2006.07.17 22:30
|sell
|209
|4.20
|117.22
|118.06
|116.80
|489
|2006.07.17 22:30
|sell
|210
|1.00
|117.22
|117.77
|116.72
|490
|2006.07.17 22:30
|sell
|211
|1.00
|117.22
|117.77
|116.22
|491
|2006.07.17 22:30
|sell
|212
|1.00
|117.22
|117.77
|115.72
|492
|2006.07.18 09:14
|t/p
|209
|4.20
|116.80
|118.06
|116.80
|1445.23
|15398.67
|493
|2006.07.18 09:15
|buy
|213
|4.00
|116.80
|115.96
|117.22
|494
|2006.07.18 16:31
|t/p
|213
|4.00
|117.22
|115.96
|117.22
|1432.96
|16831.63
|495
|2006.07.18 16:31
|sell
|214
|4.10
|117.24
|118.08
|116.82
|496
|2006.07.18 18:32
|close
|212
|1.00
|117.53
|117.77
|115.72
|-279.25
|16552.38
|497
|2006.07.18 18:32
|close
|211
|1.00
|117.55
|117.77
|116.22
|-296.22
|16256.17
|498
|2006.07.19 14:30
|s/l
|210
|1.00
|117.77
|117.77
|116.72
|-497.91
|15758.26
|499
|2006.07.19 18:58
|t/p
|214
|4.10
|116.82
|118.08
|116.82
|1410.69
|17168.95
|500
|2006.07.20 00:30
|sell
|215
|5.20
|116.86
|117.70
|116.44
|501
|2006.07.20 00:30
|sell
|216
|1.20
|116.86
|117.41
|116.36
|502
|2006.07.20 00:30
|sell
|217
|1.20
|116.86
|117.41
|115.86
|503
|2006.07.20 00:30
|sell
|218
|1.20
|116.86
|117.41
|115.36
|504
|2006.07.21 09:36
|t/p
|215
|5.20
|116.44
|117.70
|116.44
|1795.11
|18964.06
|505
|2006.07.21 09:36
|buy
|219
|5.00
|116.44
|115.60
|116.86
|506
|2006.07.21 09:41
|t/p
|216
|1.20
|116.36
|117.41
|116.36
|497.10
|19461.17
|507
|2006.07.21 09:41
|modify
|218
|1.20
|116.86
|116.86
|115.36
|508
|2006.07.21 09:41
|modify
|217
|1.20
|116.86
|116.86
|115.86
|509
|2006.07.21 14:21
|t/p
|217
|1.20
|115.86
|116.86
|115.86
|1017.23
|20478.40
|510
|2006.07.21 14:21
|modify
|218
|1.20
|116.86
|116.11
|115.36
|511
|2006.07.21 15:43
|s/l
|218
|1.20
|116.11
|116.11
|115.36
|756.54
|21234.94
|512
|2006.07.24 00:00
|close
|219
|5.00
|116.14
|115.60
|116.86
|-1226.43
|20008.51
|513
|2006.07.24 00:00
|buy
|220
|2.00
|116.17
|115.62
|116.67
|514
|2006.07.24 00:00
|buy
|221
|2.00
|116.17
|115.62
|117.17
|515
|2006.07.24 00:00
|buy
|222
|2.00
|116.17
|115.62
|117.67
|516
|2006.07.24 00:00
|buy
|223
|4.20
|116.17
|115.33
|116.59
|517
|2006.07.24 03:22
|t/p
|223
|4.20
|116.59
|115.33
|116.59
|1513.00
|21521.51
|518
|2006.07.24 03:25
|t/p
|220
|2.00
|116.67
|115.62
|116.67
|857.05
|22378.56
|519
|2006.07.24 03:25
|modify
|222
|2.00
|116.17
|116.17
|117.67
|520
|2006.07.24 03:25
|modify
|221
|2.00
|116.17
|116.17
|117.17
|521
|2006.07.24 10:15
|sell
|224
|6.10
|116.71
|117.55
|116.29
|522
|2006.07.25 17:26
|t/p
|221
|2.00
|117.17
|116.17
|117.17
|1732.97
|24111.53
|523
|2006.07.25 17:26
|modify
|222
|2.00
|116.17
|116.92
|117.67
|524
|2006.07.25 22:15
|close
|224
|6.10
|117.24
|117.55
|116.29
|-2852.07
|21259.47
|525
|2006.07.26 01:45
|buy
|225
|6.30
|117.17
|116.33
|117.59
|526
|2006.07.26 08:42
|s/l
|222
|2.00
|116.92
|116.92
|117.67
|1335.14
|22594.60
|527
|2006.07.26 08:45
|buy
|226
|1.50
|116.98
|116.43
|117.48
|528
|2006.07.26 08:45
|buy
|227
|1.50
|116.98
|116.43
|117.98
|529
|2006.07.26 08:45
|buy
|228
|1.50
|116.98
|116.43
|118.48
|530
|2006.07.26 10:21
|close
|228
|1.50
|116.67
|116.43
|118.48
|-398.56
|22196.04
|531
|2006.07.26 10:21
|close
|227
|1.50
|116.67
|116.43
|117.98
|-398.56
|21797.48
|532
|2006.07.26 20:19
|s/l
|226
|1.50
|116.43
|116.43
|117.48
|-708.70
|21088.78
|533
|2006.07.26 20:22
|s/l
|225
|6.30
|116.33
|116.33
|117.59
|-4549.91
|16538.87
|534
|2006.07.27 03:00
|sell
|229
|5.00
|116.30
|117.14
|115.88
|535
|2006.07.27 03:00
|sell
|230
|1.20
|116.30
|116.85
|115.80
|536
|2006.07.27 03:00
|sell
|231
|1.20
|116.30
|116.85
|115.30
|537
|2006.07.27 03:00
|sell
|232
|1.20
|116.30
|116.85
|114.80
|538
|2006.07.27 10:31
|t/p
|229
|5.00
|115.88
|117.14
|115.88
|1812.22
|18351.09
|539
|2006.07.27 10:52
|t/p
|230
|1.20
|115.80
|116.85
|115.80
|518.14
|18869.23
|540
|2006.07.27 10:52
|modify
|232
|1.20
|116.30
|116.30
|114.80
|541
|2006.07.27 10:52
|modify
|231
|1.20
|116.30
|116.30
|115.30
|542
|2006.07.27 20:15
|sell
|233
|5.20
|115.78
|116.62
|115.36
|543
|2006.07.28 11:42
|t/p
|233
|5.20
|115.36
|116.62
|115.36
|1812.83
|20682.06
|544
|2006.07.28 11:45
|t/p
|231
|1.20
|115.30
|116.30
|115.30
|1022.18
|21704.25
|545
|2006.07.28 11:45
|modify
|232
|1.20
|116.30
|115.55
|114.80
|546
|2006.07.28 12:09
|s/l
|232
|1.20
|115.55
|115.55
|114.80
|760.09
|22464.34
|547
|2006.07.28 13:00
|sell
|234
|6.70
|115.67
|116.51
|115.25
|548
|2006.07.28 13:00
|sell
|235
|1.60
|115.67
|116.22
|115.17
|549
|2006.07.28 13:00
|sell
|236
|1.60
|115.67
|116.22
|114.67
|550
|2006.07.28 13:00
|sell
|237
|1.60
|115.67
|116.22
|114.17
|551
|2006.07.28 14:31
|t/p
|234
|6.70
|115.25
|116.51
|115.25
|2442.49
|24906.83
|552
|2006.07.28 14:35
|t/p
|235
|1.60
|115.17
|116.22
|115.17
|694.93
|25601.76
|553
|2006.07.28 14:35
|modify
|237
|1.60
|115.67
|115.67
|114.17
|554
|2006.07.28 14:35
|modify
|236
|1.60
|115.67
|115.67
|114.67
|555
|2006.07.28 16:45
|t/p
|236
|1.60
|114.67
|115.67
|114.67
|1395.43
|26997.19
|556
|2006.07.28 16:45
|modify
|237
|1.60
|115.67
|114.92
|114.17
|557
|2006.07.31 02:00
|buy
|238
|8.00
|114.69
|113.85
|115.11
|558
|2006.08.01 14:00
|close
|238
|8.00
|114.67
|113.85
|115.11
|-35.38
|26961.81
|559
|2006.08.01 14:30
|buy
|239
|8.00
|114.74
|113.90
|115.16
|560
|2006.08.01 14:37
|s/l
|237
|1.60
|114.92
|114.92
|114.17
|994.64
|27956.45
|561
|2006.08.01 14:37
|buy
|240
|2.10
|114.92
|114.37
|115.42
|562
|2006.08.01 14:37
|buy
|241
|2.10
|114.92
|114.37
|115.92
|563
|2006.08.01 14:37
|buy
|242
|2.10
|114.92
|114.37
|116.42
|564
|2006.08.01 15:11
|t/p
|239
|8.00
|115.16
|113.90
|115.16
|2917.68
|30874.13
|565
|2006.08.01 18:16
|close
|242
|2.10
|114.61
|114.37
|116.42
|-568.01
|30306.12
|566
|2006.08.01 18:16
|close
|241
|2.10
|114.60
|114.37
|115.92
|-586.39
|29719.73
|567
|2006.08.01 20:15
|buy
|243
|8.20
|114.73
|113.89
|115.15
|568
|2006.08.02 02:31
|s/l
|240
|2.10
|114.37
|114.37
|115.42
|-982.62
|28737.11
|569
|2006.08.02 02:31
|buy
|244
|1.80
|114.39
|113.84
|114.89
|570
|2006.08.02 02:31
|buy
|245
|1.80
|114.39
|113.84
|115.39
|571
|2006.08.02 02:31
|buy
|246
|1.80
|114.39
|113.84
|115.89
|572
|2006.08.03 03:15
|t/p
|244
|1.80
|114.89
|113.84
|114.89
|853.69
|29590.80
|573
|2006.08.03 03:15
|modify
|246
|1.80
|114.39
|114.39
|115.89
|574
|2006.08.03 03:15
|modify
|245
|1.80
|114.39
|114.39
|115.39
|575
|2006.08.03 08:15
|close
|243
|8.20
|114.72
|113.89
|115.15
|355.73
|29946.53
|576
|2006.08.03 08:30
|sell
|247
|8.30
|114.76
|115.60
|114.34
|577
|2006.08.04 11:29
|t/p
|245
|1.80
|115.39
|114.39
|115.39
|1653.56
|31600.09
|578
|2006.08.04 11:29
|modify
|246
|1.80
|114.39
|115.14
|115.89
|579
|2006.08.04 14:30
|s/l
|246
|1.80
|115.14
|115.14
|115.89
|1266.46
|32866.56
|580
|2006.08.04 15:00
|t/p
|247
|8.30
|114.34
|115.60
|114.34
|2920.25
|35786.81
|581
|2006.08.07 02:45
|buy
|248
|10.70
|114.36
|113.52
|114.78
|582
|2006.08.07 02:45
|buy
|249
|2.50
|114.36
|113.81
|114.86
|583
|2006.08.07 02:45
|buy
|250
|2.50
|114.36
|113.81
|115.36
|584
|2006.08.07 02:45
|buy
|251
|2.50
|114.36
|113.81
|115.86
|585
|2006.08.07 11:27
|t/p
|248
|10.70
|114.78
|113.52
|114.78
|3914.97
|39701.78
|586
|2006.08.07 11:38
|t/p
|249
|2.50
|114.86
|113.81
|114.86
|1088.19
|40789.97
|587
|2006.08.07 11:38
|modify
|251
|2.50
|114.36
|114.36
|115.86
|588
|2006.08.07 11:38
|modify
|250
|2.50
|114.36
|114.36
|115.36
|589
|2006.08.07 20:30
|sell
|252
|11.70
|115.10
|115.94
|114.68
|590
|2006.08.08 20:14
|t/p
|252
|11.70
|114.68
|115.94
|114.68
|4106.00
|44895.97
|591
|2006.08.08 23:00
|sell
|253
|13.20
|115.29
|116.13
|114.87
|592
|2006.08.08 23:53
|t/p
|250
|2.50
|115.36
|114.36
|115.36
|2199.50
|47095.47
|593
|2006.08.08 23:53
|modify
|251
|2.50
|114.36
|115.11
|115.86
|594
|2006.08.09 10:18
|s/l
|251
|2.50
|115.11
|115.11
|115.86
|1693.99
|48789.46
|595
|2006.08.09 12:45
|t/p
|253
|13.20
|114.87
|116.13
|114.87
|4622.31
|53411.76
|596
|2006.08.09 17:15
|sell
|254
|16.00
|115.18
|116.02
|114.76
|597
|2006.08.09 17:15
|sell
|255
|3.70
|115.18
|115.73
|114.68
|598
|2006.08.09 17:15
|sell
|256
|3.70
|115.18
|115.73
|114.18
|599
|2006.08.09 17:15
|sell
|257
|3.70
|115.18
|115.73
|113.68
|600
|2006.08.10 11:22
|t/p
|254
|16.00
|114.76
|116.02
|114.76
|5112.79
|58524.55
|601
|2006.08.10 15:15
|buy
|258
|15.00
|114.87
|114.03
|115.29
|602
|2006.08.10 16:24
|t/p
|258
|15.00
|115.29
|114.03
|115.29
|5464.01
|63988.56
|603
|2006.08.10 16:47
|close
|257
|3.70
|115.49
|115.73
|113.68
|-1165.08
|62823.48
|604
|2006.08.10 16:47
|close
|256
|3.70
|115.51
|115.73
|114.18
|-1228.97
|61594.52
|605
|2006.08.11 04:15
|sell
|259
|17.00
|115.47
|116.31
|115.05
|606
|2006.08.11 08:20
|s/l
|255
|3.70
|115.73
|115.73
|114.68
|-1987.48
|59607.03
|607
|2006.08.11 14:31
|s/l
|259
|17.00
|116.31
|116.31
|115.05
|-12276.48
|47330.55
|608
|2006.08.11 19:00
|sell
|260
|14.20
|116.23
|117.07
|115.81
|609
|2006.08.11 19:00
|sell
|261
|3.30
|116.23
|116.78
|115.73
|610
|2006.08.11 19:00
|sell
|262
|3.30
|116.23
|116.78
|115.23
|611
|2006.08.11 19:00
|sell
|263
|3.30
|116.23
|116.78
|114.73
|612
|2006.08.14 00:00
|close
|260
|14.20
|116.38
|117.07
|115.81
|-2050.08
|45280.47
|613
|2006.08.14 02:30
|buy
|264
|10.50
|116.25
|115.41
|116.67
|614
|2006.08.14 09:21
|close
|263
|3.30
|116.54
|116.78
|114.73
|-928.91
|44351.56
|615
|2006.08.14 09:21
|close
|262
|3.30
|116.54
|116.78
|115.23
|-928.92
|43422.64
|616
|2006.08.14 14:06
|t/p
|264
|10.50
|116.67
|115.41
|116.67
|3779.57
|47202.21
|617
|2006.08.14 17:15
|buy
|265
|13.00
|116.45
|115.61
|116.87
|618
|2006.08.16 05:15
|close
|265
|13.00
|116.05
|115.61
|116.87
|-4142.15
|43060.07
|619
|2006.08.16 07:45
|sell
|266
|12.00
|116.05
|116.89
|115.63
|620
|2006.08.16 15:19
|t/p
|261
|3.30
|115.73
|116.78
|115.73
|1272.40
|44332.47
|621
|2006.08.16 22:15
|sell
|267
|3.40
|115.83
|116.38
|115.33
|622
|2006.08.16 22:15
|sell
|268
|3.40
|115.83
|116.38
|114.83
|623
|2006.08.16 22:15
|sell
|269
|3.40
|115.83
|116.38
|114.33
|624
|2006.08.16 23:08
|modify
|269
|3.40
|115.83
|115.83
|114.33
|625
|2006.08.16 23:08
|modify
|268
|3.40
|115.83
|115.83
|114.83
|626
|2006.08.16 23:10
|s/l
|268
|3.40
|115.83
|115.83
|114.83
|0.00
|44332.47
|627
|2006.08.16 23:10
|s/l
|269
|3.40
|115.83
|115.83
|114.33
|0.00
|44332.47
|628
|2006.08.17 03:12
|t/p
|266
|12.00
|115.63
|116.89
|115.63
|3801.16
|48133.63
|629
|2006.08.17 09:25
|t/p
|267
|3.40
|115.33
|116.38
|115.33
|1316.05
|49449.68
|630
|2006.08.17 09:30
|buy
|270
|14.80
|115.38
|114.54
|115.80
|631
|2006.08.17 09:30
|buy
|271
|3.50
|115.38
|114.83
|115.88
|632
|2006.08.17 09:30
|buy
|272
|3.50
|115.38
|114.83
|116.38
|633
|2006.08.17 09:30
|buy
|273
|3.50
|115.38
|114.83
|116.88
|634
|2006.08.17 12:51
|modify
|273
|3.50
|115.38
|115.38
|116.88
|635
|2006.08.17 12:51
|modify
|272
|3.50
|115.38
|115.38
|116.38
|636
|2006.08.17 12:52
|s/l
|272
|3.50
|115.38
|115.38
|116.38
|0.00
|49449.68
|637
|2006.08.17 12:52
|s/l
|273
|3.50
|115.38
|115.38
|116.88
|0.00
|49449.68
|638
|2006.08.17 19:00
|t/p
|270
|14.80
|115.80
|114.54
|115.80
|5367.87
|54817.55
|639
|2006.08.17 19:19
|t/p
|271
|3.50
|115.88
|114.83
|115.88
|1510.19
|56327.74
|640
|2006.08.18 04:00
|sell
|274
|16.90
|116.03
|116.87
|115.61
|641
|2006.08.18 04:00
|sell
|275
|3.90
|116.03
|116.58
|115.53
|642
|2006.08.18 04:00
|sell
|276
|3.90
|116.03
|116.58
|115.03
|643
|2006.08.18 04:00
|sell
|277
|3.90
|116.03
|116.58
|114.53
|644
|2006.08.18 06:07
|modify
|277
|3.90
|116.03
|116.03
|114.53
|645
|2006.08.18 06:07
|modify
|276
|3.90
|116.03
|116.03
|115.03
|646
|2006.08.18 09:11
|s/l
|276
|3.90
|116.03
|116.03
|115.03
|0.00
|56327.74
|647
|2006.08.18 09:11
|s/l
|277
|3.90
|116.03
|116.03
|114.53
|0.00
|56327.74
|648
|2006.08.18 11:44
|t/p
|274
|16.90
|115.61
|116.87
|115.61
|6140.67
|62468.41
|649
|2006.08.18 11:44
|buy
|278
|18.00
|115.59
|114.75
|116.01
|650
|2006.08.18 12:07
|t/p
|275
|3.90
|115.53
|116.58
|115.53
|1688.02
|64156.43
|651
|2006.08.18 19:00
|buy
|279
|5.00
|115.84
|115.29
|116.34
|652
|2006.08.18 19:00
|buy
|280
|5.00
|115.84
|115.29
|116.84
|653
|2006.08.18 19:00
|buy
|281
|5.00
|115.84
|115.29
|117.34
|654
|2006.08.18 19:14
|modify
|281
|5.00
|115.84
|115.84
|117.34
|655
|2006.08.18 19:14
|modify
|280
|5.00
|115.84
|115.84
|116.84
|656
|2006.08.18 19:20
|s/l
|280
|5.00
|115.84
|115.84
|116.84
|0.00
|64156.43
|657
|2006.08.18 19:20
|s/l
|281
|5.00
|115.84
|115.84
|117.34
|0.00
|64156.43
|658
|2006.08.21 05:46
|close
|278
|18.00
|115.58
|114.75
|116.01
|78.73
|64235.16
|659
|2006.08.21 05:46
|buy
|282
|17.40
|115.60
|114.76
|116.02
|660
|2006.08.22 00:19
|t/p
|282
|17.40
|116.02
|114.76
|116.02
|6524.45
|70759.61
|661
|2006.08.22 09:00
|buy
|283
|20.10
|116.10
|115.26
|116.52
|662
|2006.08.22 14:05
|t/p
|279
|5.00
|116.34
|115.29
|116.34
|2278.93
|73038.54
|663
|2006.08.22 15:15
|sell
|284
|5.90
|116.44
|116.99
|115.94
|664
|2006.08.22 15:15
|sell
|285
|5.90
|116.44
|116.99
|115.44
|665
|2006.08.22 15:15
|sell
|286
|5.90
|116.44
|116.99
|114.94
|666
|2006.08.22 15:22
|modify
|286
|5.90
|116.44
|116.44
|114.94
|667
|2006.08.22 15:22
|modify
|285
|5.90
|116.44
|116.44
|115.44
|668
|2006.08.22 15:24
|s/l
|285
|5.90
|116.44
|116.44
|115.44
|0.00
|73038.54
|669
|2006.08.22 15:24
|s/l
|286
|5.90
|116.44
|116.44
|114.94
|0.00
|73038.54
|670
|2006.08.22 15:54
|t/p
|283
|20.10
|116.52
|115.26
|116.52
|7245.10
|80283.64
|671
|2006.08.23 07:45
|buy
|287
|22.40
|116.39
|115.55
|116.81
|672
|2006.08.25 07:31
|t/p
|287
|22.40
|116.81
|115.55
|116.81
|9220.37
|89504.01
|673
|2006.08.25 07:31
|sell
|288
|24.30
|116.82
|117.66
|116.40
|674
|2006.08.25 08:20
|s/l
|284
|5.90
|116.99
|116.99
|115.94
|-3230.41
|86273.60
|675
|2006.08.25 14:30
|sell
|289
|5.10
|117.34
|117.89
|116.84
|676
|2006.08.25 14:30
|sell
|290
|5.10
|117.34
|117.89
|116.34
|677
|2006.08.25 14:30
|sell
|291
|5.10
|117.34
|117.89
|115.84
|678
|2006.08.28 00:00
|close
|288
|24.30
|117.30
|117.66
|116.40
|-10320.03
|75953.58
|679
|2006.08.28 01:00
|buy
|292
|18.20
|117.31
|116.47
|117.73
|680
|2006.08.29 06:18
|t/p
|289
|5.10
|116.84
|117.89
|116.84
|2024.68
|77978.26
|681
|2006.08.29 06:18
|modify
|291
|5.10
|117.34
|117.34
|115.84
|682
|2006.08.29 06:18
|modify
|290
|5.10
|117.34
|117.34
|116.34
|683
|2006.08.29 13:00
|close
|292
|18.20
|116.77
|116.47
|117.73
|-8179.54
|69798.72
|684
|2006.08.29 14:45
|buy
|293
|19.70
|116.62
|115.78
|117.04
|685
|2006.08.30 09:17
|t/p
|293
|19.70
|117.04
|115.78
|117.04
|7321.72
|77120.44
|686
|2006.08.30 16:15
|sell
|294
|20.70
|117.03
|117.87
|116.61
|687
|2006.08.31 02:15
|s/l
|290
|5.10
|117.34
|117.34
|116.34
|-473.93
|76646.51
|688
|2006.08.31 02:15
|s/l
|291
|5.10
|117.34
|117.34
|115.84
|-473.93
|76172.57
|689
|2006.08.31 03:15
|sell
|295
|5.10
|117.20
|117.75
|116.70
|690
|2006.08.31 03:15
|sell
|296
|5.10
|117.20
|117.75
|116.20
|691
|2006.08.31 03:15
|sell
|297
|5.10
|117.20
|117.75
|115.70
|692
|2006.08.31 07:23
|close
|297
|5.10
|117.50
|117.75
|115.70
|-1302.15
|74870.42
|693
|2006.08.31 07:23
|close
|296
|5.10
|117.50
|117.75
|116.20
|-1302.14
|73568.28
|694
|2006.09.01 04:15
|close
|294
|20.70
|117.21
|117.87
|116.61
|-4461.35
|69106.94
|695
|2006.09.01 04:15
|buy
|298
|19.20
|117.19
|116.35
|117.61
|696
|2006.09.04 00:00
|close
|298
|19.20
|117.08
|116.35
|117.61
|-1553.86
|67553.08
|697
|2006.09.04 01:00
|buy
|299
|19.00
|116.97
|116.13
|117.39
|698
|2006.09.04 04:58
|t/p
|295
|5.10
|116.70
|117.75
|116.70
|2027.29
|69580.37
|699
|2006.09.04 10:17
|s/l
|299
|19.00
|116.13
|116.13
|117.39
|-13743.22
|55837.15
|700
|2006.09.04 19:15
|buy
|300
|16.80
|116.05
|115.21
|116.47
|701
|2006.09.04 19:15
|buy
|301
|3.90
|116.05
|115.50
|116.55
|702
|2006.09.04 19:15
|buy
|302
|3.90
|116.05
|115.50
|117.05
|703
|2006.09.04 19:15
|buy
|303
|3.90
|116.05
|115.50
|117.55
|704
|2006.09.04 20:06
|modify
|303
|3.90
|116.05
|116.05
|117.55
|705
|2006.09.04 20:06
|modify
|302
|3.90
|116.05
|116.05
|117.05
|706
|2006.09.04 20:11
|s/l
|302
|3.90
|116.05
|116.05
|117.05
|0.00
|55837.15
|707
|2006.09.04 20:11
|s/l
|303
|3.90
|116.05
|116.05
|117.55
|0.00
|55837.15
|708
|2006.09.06 13:16
|t/p
|300
|16.80
|116.47
|115.21
|116.47
|6495.30
|62332.45
|709
|2006.09.06 13:26
|t/p
|301
|3.90
|116.55
|115.50
|116.55
|1774.69
|64107.13
|710
|2006.09.07 04:45
|sell
|304
|19.20
|116.77
|117.61
|116.35
|711
|2006.09.07 04:45
|sell
|305
|4.50
|116.77
|117.32
|116.27
|712
|2006.09.07 04:45
|sell
|306
|4.50
|116.77
|117.32
|115.77
|713
|2006.09.07 04:45
|sell
|307
|4.50
|116.77
|117.32
|115.27
|714
|2006.09.07 06:04
|modify
|307
|4.50
|116.77
|116.77
|115.27
|715
|2006.09.07 06:04
|modify
|306
|4.50
|116.77
|116.77
|115.77
|716
|2006.09.07 09:33
|s/l
|306
|4.50
|116.77
|116.77
|115.77
|0.00
|64107.13
|717
|2006.09.07 09:33
|s/l
|307
|4.50
|116.77
|116.77
|115.27
|0.00
|64107.13
|718
|2006.09.07 11:04
|t/p
|304
|19.20
|116.35
|117.61
|116.35
|6931.41
|71038.54
|719
|2006.09.07 11:08
|t/p
|305
|4.50
|116.27
|117.32
|116.27
|1935.49
|72974.03
|720
|2006.09.07 21:30
|buy
|308
|21.90
|116.38
|115.54
|116.80
|721
|2006.09.07 21:30
|buy
|309
|5.10
|116.38
|115.83
|116.88
|722
|2006.09.07 21:30
|buy
|310
|5.10
|116.38
|115.83
|117.38
|723
|2006.09.07 21:30
|buy
|311
|5.10
|116.38
|115.83
|117.88
|724
|2006.09.07 21:37
|modify
|311
|5.10
|116.38
|116.38
|117.88
|725
|2006.09.07 21:37
|modify
|310
|5.10
|116.38
|116.38
|117.38
|726
|2006.09.07 22:37
|s/l
|310
|5.10
|116.38
|116.38
|117.38
|0.00
|72974.03
|727
|2006.09.07 22:37
|s/l
|311
|5.10
|116.38
|116.38
|117.88
|0.00
|72974.03
|728
|2006.09.08 15:05
|t/p
|308
|21.90
|116.80
|115.54
|116.80
|8159.56
|81133.59
|729
|2006.09.08 17:47
|t/p
|309
|5.10
|116.88
|115.83
|116.88
|2247.96
|83381.55
|730
|2006.09.11 00:30
|sell
|312
|25.00
|117.01
|117.85
|116.59
|731
|2006.09.11 00:30
|sell
|313
|5.80
|117.01
|117.56
|116.51
|732
|2006.09.11 00:30
|sell
|314
|5.80
|117.01
|117.56
|116.01
|733
|2006.09.11 00:30
|sell
|315
|5.80
|117.01
|117.56
|115.51
|734
|2006.09.11 01:05
|modify
|315
|5.80
|117.01
|117.01
|115.51
|735
|2006.09.11 01:05
|modify
|314
|5.80
|117.01
|117.01
|116.01
|736
|2006.09.11 08:15
|s/l
|314
|5.80
|117.01
|117.01
|116.01
|0.00
|83381.55
|737
|2006.09.11 08:15
|s/l
|315
|5.80
|117.01
|117.01
|115.51
|0.00
|83381.55
|738
|2006.09.11 16:26
|s/l
|313
|5.80
|117.56
|117.56
|116.51
|-2713.51
|80668.04
|739
|2006.09.11 23:45
|sell
|316
|4.20
|117.61
|118.16
|117.11
|740
|2006.09.11 23:45
|sell
|317
|4.20
|117.61
|118.16
|116.61
|741
|2006.09.11 23:45
|sell
|318
|4.20
|117.61
|118.16
|116.11
|742
|2006.09.12 12:30
|close
|312
|25.00
|117.58
|117.85
|116.59
|-12506.79
|68161.25
|743
|2006.09.12 12:45
|buy
|319
|16.70
|117.57
|116.73
|117.99
|744
|2006.09.12 18:26
|close
|318
|4.20
|117.92
|118.16
|116.11
|-1169.18
|66992.07
|745
|2006.09.12 18:26
|close
|317
|4.20
|117.92
|118.16
|116.61
|-1169.19
|65822.88
|746
|2006.09.12 20:03
|t/p
|319
|16.70
|117.99
|116.73
|117.99
|5941.55
|71764.43
|747
|2006.09.12 20:08
|s/l
|316
|4.20
|118.16
|118.16
|117.11
|-2019.86
|69744.57
|748
|2006.09.13 01:00
|buy
|320
|20.90
|117.83
|116.99
|118.25
|749
|2006.09.13 01:00
|buy
|321
|4.90
|117.83
|117.28
|118.33
|750
|2006.09.13 01:00
|buy
|322
|4.90
|117.83
|117.28
|118.83
|751
|2006.09.13 01:00
|buy
|323
|4.90
|117.83
|117.28
|119.33
|752
|2006.09.13 14:43
|close
|323
|4.90
|117.53
|117.28
|119.33
|-1250.76
|68493.81
|753
|2006.09.13 14:43
|close
|322
|4.90
|117.53
|117.28
|118.83
|-1250.76
|67243.05
|754
|2006.09.14 13:00
|close
|320
|20.90
|117.64
|116.99
|118.25
|-2559.02
|64684.04
|755
|2006.09.14 14:30
|buy
|324
|17.50
|117.46
|116.62
|117.88
|756
|2006.09.15 16:25
|s/l
|321
|4.90
|117.28
|117.28
|118.33
|-2042.85
|62641.19
|757
|2006.09.15 17:15
|sell
|325
|4.90
|117.69
|118.24
|117.19
|758
|2006.09.15 17:15
|sell
|326
|4.90
|117.69
|118.24
|116.69
|759
|2006.09.15 17:15
|sell
|327
|4.90
|117.69
|118.24
|116.19
|760
|2006.09.15 18:37
|t/p
|324
|17.50
|117.88
|116.62
|117.88
|6462.54
|69103.73
|761
|2006.09.15 18:45
|sell
|328
|15.60
|117.85
|118.69
|117.43
|762
|2006.09.15 18:52
|close
|327
|4.90
|118.00
|118.24
|116.19
|-1287.28
|67816.45
|763
|2006.09.15 18:52
|close
|326
|4.90
|118.01
|118.24
|116.69
|-1328.70
|66487.75
|764
|2006.09.18 00:32
|close
|328
|15.60
|117.86
|118.69
|117.43
|-373.99
|66113.75
|765
|2006.09.18 07:30
|buy
|329
|18.10
|117.88
|117.04
|118.30
|766
|2006.09.18 11:13
|s/l
|325
|4.90
|118.24
|118.24
|117.19
|-2354.96
|63758.79
|767
|2006.09.18 11:13
|sell
|330
|5.10
|118.22
|118.77
|117.72
|768
|2006.09.18 11:13
|sell
|331
|5.10
|118.22
|118.77
|117.22
|769
|2006.09.18 11:13
|sell
|332
|5.10
|118.22
|118.77
|116.72
|770
|2006.09.19 09:40
|t/p
|330
|5.10
|117.72
|118.77
|117.72
|2088.64
|65847.43
|771
|2006.09.19 09:40
|modify
|332
|5.10
|118.22
|118.22
|116.72
|772
|2006.09.19 09:40
|modify
|331
|5.10
|118.22
|118.22
|117.22
|773
|2006.09.19 14:42
|t/p
|331
|5.10
|117.22
|118.22
|117.22
|4272.17
|70119.61
|774
|2006.09.19 14:42
|modify
|332
|5.10
|118.22
|117.47
|116.72
|775
|2006.09.19 16:49
|s/l
|329
|18.10
|117.04
|117.04
|118.30
|-12755.81
|57363.80
|776
|2006.09.19 17:09
|s/l
|332
|5.10
|117.47
|117.47
|116.72
|3176.61
|60540.41
|777
|2006.09.20 02:30
|sell
|333
|18.20
|117.61
|118.45
|117.19
|778
|2006.09.20 02:30
|sell
|334
|4.20
|117.61
|118.16
|117.11
|779
|2006.09.20 02:30
|sell
|335
|4.20
|117.61
|118.16
|116.61
|780
|2006.09.20 02:30
|sell
|336
|4.20
|117.61
|118.16
|116.11
|781
|2006.09.20 08:55
|t/p
|333
|18.20
|117.19
|118.45
|117.19
|6523.30
|67063.71
|782
|2006.09.20 09:00
|buy
|337
|17.90
|117.13
|116.29
|117.55
|783
|2006.09.20 09:01
|t/p
|334
|4.20
|117.11
|118.16
|117.11
|1793.19
|68856.90
|784
|2006.09.20 09:01
|modify
|336
|4.20
|117.61
|117.61
|116.11
|785
|2006.09.20 09:01
|modify
|335
|4.20
|117.61
|117.61
|116.61
|786
|2006.09.21 18:15
|t/p
|335
|4.20
|116.61
|117.61
|116.61
|3406.60
|72263.50
|787
|2006.09.21 18:15
|modify
|336
|4.20
|117.61
|116.86
|116.11
|788
|2006.09.21 21:00
|close
|337
|17.90
|116.36
|116.29
|117.55
|-11145.72
|61117.78
|789
|2006.09.22 03:15
|sell
|338
|18.30
|116.38
|117.22
|115.96
|790
|2006.09.25 00:00
|close
|338
|18.30
|116.49
|117.22
|115.96
|-2011.50
|59106.28
|791
|2006.09.25 05:30
|buy
|339
|17.70
|116.36
|115.52
|116.78
|792
|2006.09.26 16:13
|t/p
|339
|17.70
|116.78
|115.52
|116.78
|6595.79
|65702.08
|793
|2006.09.26 16:13
|sell
|340
|19.20
|116.79
|117.63
|116.37
|794
|2006.09.26 16:13
|s/l
|336
|4.20
|116.86
|116.86
|116.11
|2305.00
|68007.08
|795
|2006.09.26 16:13
|sell
|341
|4.70
|116.84
|117.39
|116.34
|796
|2006.09.26 16:13
|sell
|342
|4.70
|116.84
|117.39
|115.84
|797
|2006.09.26 16:13
|sell
|343
|4.70
|116.84
|117.39
|115.34
|798
|2006.09.26 16:46
|close
|343
|4.70
|117.19
|117.39
|115.34
|-1403.72
|66603.36
|799
|2006.09.26 16:46
|close
|342
|4.70
|117.20
|117.39
|115.84
|-1443.69
|65159.67
|800
|2006.09.27 12:29
|s/l
|341
|4.70
|117.39
|117.39
|116.34
|-2274.66
|62885.00
|801
|2006.09.27 16:09
|s/l
|340
|19.20
|117.63
|117.63
|116.37
|-14005.83
|48879.18
|802
|2006.09.27 23:45
|buy
|344
|14.70
|117.50
|116.66
|117.92
|803
|2006.09.27 23:45
|buy
|345
|3.40
|117.50
|116.95
|118.00
|804
|2006.09.27 23:45
|buy
|346
|3.40
|117.50
|116.95
|118.50
|805
|2006.09.27 23:45
|buy
|347
|3.40
|117.50
|116.95
|119.00
|806
|2006.09.28 16:56
|t/p
|344
|14.70
|117.92
|116.66
|117.92
|5809.67
|54688.84
|807
|2006.09.28 22:45
|buy
|348
|14.20
|117.82
|116.98
|118.24
|808
|2006.09.29 08:53
|t/p
|345
|3.40
|118.00
|116.95
|118.00
|1617.69
|56306.53
|809
|2006.09.29 08:53
|modify
|347
|3.40
|117.50
|117.50
|119.00
|810
|2006.09.29 08:53
|modify
|346
|3.40
|117.50
|117.50
|118.50
|811
|2006.10.02 03:25
|t/p
|348
|14.20
|118.24
|116.98
|118.24
|5413.44
|61719.97
|812
|2006.10.02 04:45
|sell
|349
|17.90
|118.23
|119.07
|117.81
|813
|2006.10.02 15:35
|t/p
|349
|17.90
|117.81
|119.07
|117.81
|6381.46
|68101.43
|814
|2006.10.02 15:35
|buy
|350
|19.00
|117.81
|116.97
|118.23
|815
|2006.10.03 09:20
|s/l
|346
|3.40
|117.50
|117.50
|118.50
|265.69
|68367.12
|816
|2006.10.03 09:20
|s/l
|347
|3.40
|117.50
|117.50
|119.00
|265.69
|68632.81
|817
|2006.10.03 09:30
|buy
|351
|4.50
|117.53
|116.98
|118.03
|818
|2006.10.03 09:30
|buy
|352
|4.50
|117.53
|116.98
|118.53
|819
|2006.10.03 09:30
|buy
|353
|4.50
|117.53
|116.98
|119.03
|820
|2006.10.04 00:24
|t/p
|351
|4.50
|118.03
|116.98
|118.03
|1964.74
|70597.55
|821
|2006.10.04 00:24
|modify
|353
|4.50
|117.53
|117.53
|119.03
|822
|2006.10.04 00:24
|modify
|352
|4.50
|117.53
|117.53
|118.53
|823
|2006.10.04 13:28
|t/p
|350
|19.00
|118.23
|116.97
|118.23
|7243.89
|77841.44
|824
|2006.10.04 13:28
|sell
|354
|22.30
|118.24
|119.08
|117.82
|825
|2006.10.04 23:17
|t/p
|354
|22.30
|117.82
|119.08
|117.82
|7950.09
|85791.53
|826
|2006.10.05 07:30
|buy
|355
|23.30
|117.61
|116.77
|118.03
|827
|2006.10.05 07:49
|s/l
|352
|4.50
|117.53
|117.53
|118.53
|234.43
|86025.96
|828
|2006.10.05 07:49
|s/l
|353
|4.50
|117.53
|117.53
|119.03
|234.43
|86260.39
|829
|2006.10.05 09:30
|buy
|356
|6.30
|117.64
|117.09
|118.14
|830
|2006.10.05 09:30
|buy
|357
|6.30
|117.64
|117.09
|118.64
|831
|2006.10.05 09:30
|buy
|358
|6.30
|117.64
|117.09
|119.14
|832
|2006.10.06 04:46
|t/p
|355
|23.30
|118.03
|116.77
|118.03
|8593.87
|94854.26
|833
|2006.10.06 11:45
|sell
|359
|24.50
|117.99
|118.83
|117.57
|834
|2006.10.06 14:34
|t/p
|356
|6.30
|118.14
|117.09
|118.14
|2748.15
|97602.42
|835
|2006.10.06 14:34
|modify
|358
|6.30
|117.64
|117.64
|119.14
|836
|2006.10.06 14:34
|modify
|357
|6.30
|117.64
|117.64
|118.64
|837
|2006.10.06 15:00
|t/p
|357
|6.30
|118.64
|117.64
|118.64
|5391.79
|102994.21
|838
|2006.10.06 15:00
|modify
|358
|6.30
|117.64
|118.39
|119.14
|839
|2006.10.06 15:53
|s/l
|359
|24.50
|118.83
|118.83
|117.57
|-17317.41
|85676.80
|840
|2006.10.06 21:45
|sell
|360
|26.00
|119.00
|119.84
|118.58
|841
|2006.10.09 00:00
|close
|360
|26.00
|119.03
|119.84
|118.58
|-1057.99
|84618.81
|842
|2006.10.09 03:00
|buy
|361
|25.50
|118.88
|118.04
|119.30
|843
|2006.10.09 05:59
|t/p
|358
|6.30
|119.14
|118.39
|119.14
|8095.28
|92714.09
|844
|2006.10.09 12:45
|buy
|362
|7.10
|119.11
|118.56
|119.61
|845
|2006.10.09 12:45
|buy
|363
|7.10
|119.11
|118.56
|120.11
|846
|2006.10.09 12:45
|buy
|364
|7.10
|119.11
|118.56
|120.61
|847
|2006.10.10 04:58
|t/p
|361
|25.50
|119.30
|118.04
|119.30
|9308.73
|102022.82
|848
|2006.10.10 05:00
|sell
|365
|25.30
|119.29
|120.13
|118.87
|849
|2006.10.10 13:18
|t/p
|362
|7.10
|119.61
|118.56
|119.61
|3059.21
|105082.03
|850
|2006.10.10 13:18
|modify
|364
|7.10
|119.11
|119.11
|120.61
|851
|2006.10.10 13:18
|modify
|363
|7.10
|119.11
|119.11
|120.11
|852
|2006.10.11 17:00
|close
|365
|25.30
|119.61
|120.13
|118.87
|-7160.53
|97921.51
|853
|2006.10.11 20:00
|buy
|366
|26.70
|119.55
|118.71
|119.97
|854
|2006.10.13 08:00
|close
|366
|26.70
|119.33
|118.71
|119.97
|-3531.41
|94390.10
|855
|2006.10.13 08:45
|sell
|367
|25.40
|119.40
|120.24
|118.98
|856
|2006.10.13 09:37
|s/l
|363
|7.10
|119.11
|119.11
|120.11
|554.82
|94944.92
|857
|2006.10.13 09:37
|s/l
|364
|7.10
|119.11
|119.11
|120.61
|554.82
|95499.74
|858
|2006.10.13 11:45
|sell
|368
|7.00
|119.36
|119.91
|118.86
|859
|2006.10.13 11:45
|sell
|369
|7.00
|119.36
|119.91
|118.36
|860
|2006.10.13 11:45
|sell
|370
|7.00
|119.36
|119.91
|117.86
|861
|2006.10.13 14:39
|close
|370
|7.00
|119.67
|119.91
|117.86
|-1813.31
|93686.43
|862
|2006.10.13 14:39
|close
|369
|7.00
|119.67
|119.91
|118.36
|-1813.32
|91873.11
|863
|2006.10.16 00:00
|close
|367
|25.40
|119.65
|120.24
|118.98
|-5700.57
|86172.55
|864
|2006.10.16 02:00
|sell
|371
|23.00
|119.76
|120.60
|119.34
|865
|2006.10.16 09:16
|t/p
|371
|23.00
|119.34
|120.60
|119.34
|8094.52
|94267.07
|866
|2006.10.16 19:00
|buy
|372
|26.50
|119.14
|118.30
|119.56
|867
|2006.10.17 10:41
|t/p
|368
|7.00
|118.86
|119.91
|118.86
|2729.30
|96996.37
|868
|2006.10.17 10:45
|buy
|373
|6.20
|118.77
|118.22
|119.27
|869
|2006.10.17 10:45
|buy
|374
|6.20
|118.77
|118.22
|119.77
|870
|2006.10.17 10:45
|buy
|375
|6.20
|118.77
|118.22
|120.27
|871
|2006.10.17 15:00
|modify
|375
|6.20
|118.77
|118.77
|120.27
|872
|2006.10.17 15:00
|modify
|374
|6.20
|118.77
|118.77
|119.77
|873
|2006.10.17 15:00
|s/l
|374
|6.20
|118.77
|118.77
|119.77
|0.00
|96996.37
|874
|2006.10.17 15:00
|s/l
|375
|6.20
|118.77
|118.77
|120.27
|0.00
|96996.37
|875
|2006.10.18 07:03
|close
|372
|26.50
|118.57
|118.30
|119.56
|-12049.06
|84947.31
|876
|2006.10.18 21:00
|buy
|376
|23.80
|118.92
|118.08
|119.34
|877
|2006.10.19 15:50
|s/l
|373
|6.20
|118.22
|118.22
|119.27
|-2561.69
|82385.61
|878
|2006.10.19 16:45
|buy
|377
|4.50
|118.22
|117.67
|118.72
|879
|2006.10.19 16:45
|buy
|378
|4.50
|118.22
|117.67
|119.22
|880
|2006.10.19 16:45
|buy
|379
|4.50
|118.22
|117.67
|119.72
|881
|2006.10.19 19:57
|s/l
|376
|23.80
|118.08
|118.08
|119.34
|-16002.42
|66383.20
|882
|2006.10.20 10:30
|sell
|380
|16.40
|118.36
|119.20
|117.94
|883
|2006.10.20 16:40
|t/p
|377
|4.50
|118.72
|117.67
|118.72
|1953.67
|68336.87
|884
|2006.10.20 16:40
|modify
|379
|4.50
|118.22
|118.22
|119.72
|885
|2006.10.20 16:40
|modify
|378
|4.50
|118.22
|118.22
|119.22
|886
|2006.10.23 00:00
|close
|380
|16.40
|118.73
|119.20
|117.94
|-5364.71
|62972.15
|887
|2006.10.23 01:15
|buy
|381
|17.10
|118.60
|117.76
|119.02
|888
|2006.10.23 10:35
|t/p
|381
|17.10
|119.02
|117.76
|119.02
|6034.28
|69006.43
|889
|2006.10.23 11:38
|t/p
|378
|4.50
|119.22
|118.22
|119.22
|3891.43
|72897.86
|890
|2006.10.23 11:38
|modify
|379
|4.50
|118.22
|118.97
|119.72
|891
|2006.10.23 20:45
|buy
|382
|21.70
|119.30
|118.46
|119.72
|892
|2006.10.25 08:45
|close
|382
|21.70
|119.23
|118.46
|119.72
|-708.65
|72189.21
|893
|2006.10.25 10:45
|buy
|383
|21.40
|119.16
|118.32
|119.58
|894
|2006.10.25 20:21
|s/l
|379
|4.50
|118.97
|118.97
|119.72
|3071.99
|75261.20
|895
|2006.10.25 21:30
|buy
|384
|5.10
|119.01
|118.46
|119.51
|896
|2006.10.25 21:30
|buy
|385
|5.10
|119.01
|118.46
|120.01
|897
|2006.10.25 21:30
|buy
|386
|5.10
|119.01
|118.46
|120.51
|898
|2006.10.26 09:05
|close
|386
|5.10
|118.71
|118.46
|120.51
|-1089.60
|74171.60
|899
|2006.10.26 09:05
|close
|385
|5.10
|118.71
|118.46
|120.01
|-1089.60
|73082.00
|900
|2006.10.26 18:29
|s/l
|384
|5.10
|118.46
|118.46
|119.51
|-2169.02
|70912.97
|901
|2006.10.26 18:49
|s/l
|383
|21.40
|118.32
|118.32
|119.58
|-14357.84
|56555.14
|902
|2006.10.27 01:00
|sell
|387
|17.00
|118.36
|119.20
|117.94
|903
|2006.10.27 01:00
|sell
|388
|4.00
|118.36
|118.91
|117.86
|904
|2006.10.27 01:00
|sell
|389
|4.00
|118.36
|118.91
|117.36
|905
|2006.10.27 01:00
|sell
|390
|4.00
|118.36
|118.91
|116.86
|906
|2006.10.27 02:00
|close
|390
|4.00
|118.67
|118.91
|116.86
|-1044.91
|55510.23
|907
|2006.10.27 02:00
|close
|389
|4.00
|118.68
|118.91
|117.36
|-1078.53
|54431.70
|908
|2006.10.27 14:56
|t/p
|387
|17.00
|117.94
|119.20
|117.94
|6053.92
|60485.62
|909
|2006.10.27 14:57
|t/p
|388
|4.00
|117.86
|118.91
|117.86
|1697.22
|62182.84
|910
|2006.10.30 00:14
|sell
|391
|18.70
|117.58
|118.42
|117.16
|911
|2006.10.30 00:14
|sell
|392
|4.30
|117.58
|118.13
|117.08
|912
|2006.10.30 00:14
|sell
|393
|4.30
|117.58
|118.13
|116.58
|913
|2006.10.30 00:14
|sell
|394
|4.30
|117.58
|118.13
|116.08
|914
|2006.10.30 01:03
|modify
|394
|4.30
|117.58
|117.58
|116.08
|915
|2006.10.30 01:03
|modify
|393
|4.30
|117.58
|117.58
|116.58
|916
|2006.10.30 01:03
|s/l
|393
|4.30
|117.58
|117.58
|116.58
|0.00
|62182.84
|917
|2006.10.30 01:03
|s/l
|394
|4.30
|117.58
|117.58
|116.08
|0.00
|62182.84
|918
|2006.10.31 12:15
|close
|391
|18.70
|117.74
|118.42
|117.16
|-2830.78
|59352.06
|919
|2006.10.31 17:32
|t/p
|392
|4.30
|117.08
|118.13
|117.08
|1769.75
|61121.81