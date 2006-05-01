Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
Bars in test58833Ticks modelled767909Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit60121.81Gross profit374942.62Gross loss-314820.81
Profit factor1.19Expected payoff152.59
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown50650.34 (48.20%)Relative drawdown53.05% (7974.19)
Total trades394Short positions (won %)217 (56.68%)Long positions (won %)177 (70.06%)
Profit trades (% of total)247 (62.69%)Loss trades (% of total)147 (37.31%)
Largestprofit trade9308.73loss trade-17317.41
Averageprofit trade1517.99loss trade-2141.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)22 (46443.94)consecutive losses (loss in money)10 (-13325.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)54115.03 (14)consecutive loss (count of losses)-30613.17 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 01:45sell10.30113.74114.58113.32
22006.05.01 01:45sell20.10113.74114.29113.24
32006.05.01 01:45sell30.10113.74114.29112.74
42006.05.01 01:45sell40.10113.74114.29112.24
52006.05.01 04:16t/p10.30113.32114.58113.32111.201111.20
62006.05.01 04:17t/p20.10113.24114.29113.2444.161155.36
72006.05.01 04:17modify40.10113.74113.74112.24
82006.05.01 04:17modify30.10113.74113.74112.74
92006.05.01 11:45sell50.30113.24114.08112.82
102006.05.01 14:42t/p50.30112.82114.08112.82111.691267.05
112006.05.01 14:56t/p30.10112.74113.74112.7488.701355.75
122006.05.01 14:56modify40.10113.74112.99112.24
132006.05.01 15:00buy60.40112.68111.84113.10
142006.05.01 16:11s/l40.10112.99112.99112.2466.371422.12
152006.05.01 17:35t/p60.40113.10111.84113.10148.521570.64
162006.05.02 05:45sell70.50113.63114.47113.21
172006.05.02 05:45sell80.10113.63114.18113.13
182006.05.02 05:45sell90.10113.63114.18112.63
192006.05.02 05:45sell100.10113.63114.18112.13
202006.05.02 08:53close100.10113.95114.18112.13-28.081542.56
212006.05.02 08:53close90.10113.95114.18112.63-28.081514.48
222006.05.02 16:53t/p70.50113.21114.47113.21185.561700.04
232006.05.02 20:48t/p80.10113.13114.18113.1344.201744.24
242006.05.03 01:15sell110.50113.36114.20112.94
252006.05.03 01:15sell120.10113.36113.91112.86
262006.05.03 01:15sell130.10113.36113.91112.36
272006.05.03 01:15sell140.10113.36113.91111.86
282006.05.03 01:20modify140.10113.36113.36111.86
292006.05.03 01:20modify130.10113.36113.36112.36
302006.05.03 01:29s/l130.10113.36113.36112.360.001744.24
312006.05.03 01:29s/l140.10113.36113.36111.860.001744.24
322006.05.03 08:34t/p110.50112.94114.20112.94185.941930.18
332006.05.03 08:34buy150.60112.94112.10113.36
342006.05.03 10:21t/p150.60113.36112.10113.36222.302152.48
352006.05.03 12:30sell160.60113.53114.37113.11
362006.05.04 05:55s/l120.10113.91113.91112.86-52.932099.55
372006.05.04 05:55sell170.10113.89114.44113.39
382006.05.04 05:55sell180.10113.89114.44112.89
392006.05.04 05:55sell190.10113.89114.44112.39
402006.05.04 08:08close190.10114.19114.44112.39-26.272073.28
412006.05.04 08:08close180.10114.19114.44112.89-26.272047.01
422006.05.04 17:04t/p170.10113.39114.44113.3944.102091.11
432006.05.04 22:00sell200.10113.59114.14113.09
442006.05.04 22:00sell210.10113.59114.14112.59
452006.05.04 22:00sell220.10113.59114.14112.09
462006.05.04 23:55modify220.10113.59113.59112.09
472006.05.04 23:55modify210.10113.59113.59112.59
482006.05.05 00:44close160.60113.54114.37113.11-42.462048.65
492006.05.05 00:53s/l210.10113.59113.59112.59-1.552047.10
502006.05.05 00:53s/l220.10113.59113.59112.09-1.552045.55
512006.05.05 01:45sell230.60113.54114.38113.12
522006.05.05 15:07t/p230.60113.12114.38113.12222.812268.36
532006.05.05 15:08t/p200.10113.09114.14113.0942.672311.04
542006.05.08 00:00sell240.70112.57113.41112.15
552006.05.08 00:00sell250.20112.57113.12112.07
562006.05.08 00:00sell260.20112.57113.12111.57
572006.05.08 00:00sell270.20112.57113.12111.07
582006.05.08 00:00t/p240.70112.15113.41112.15262.612573.65
592006.05.08 00:00t/p250.20112.07113.12112.0789.322662.97
602006.05.08 00:00sell280.70111.92112.76111.50
612006.05.08 00:00modify270.20112.57112.57111.07
622006.05.08 00:00modify260.20112.57112.57111.57
632006.05.08 09:04t/p260.20111.57112.57111.57179.402842.37
642006.05.08 09:04t/p280.70111.50112.76111.50263.723106.09
652006.05.08 09:04modify270.20112.57111.82111.07
662006.05.08 13:45t/p270.20111.07111.82111.07270.133376.22
672006.05.08 16:00sell291.00111.50112.34111.08
682006.05.08 16:00sell300.20111.50112.05111.00
692006.05.08 16:00sell310.20111.50112.05110.50
702006.05.08 16:00sell320.20111.50112.05110.00
712006.05.09 04:22close320.20111.81112.05110.00-58.553317.67
722006.05.09 04:29close310.20111.81112.05110.50-58.553259.12
732006.05.09 16:19t/p291.00111.08112.34111.08362.653621.77
742006.05.09 16:20t/p300.20111.00112.05111.0087.033708.81
752006.05.09 21:45sell331.10111.15111.99110.73
762006.05.09 21:45sell340.30111.15111.70110.65
772006.05.09 21:45sell350.30111.15111.70110.15
782006.05.09 21:45sell360.30111.15111.70109.65
792006.05.09 22:00modify360.30111.15111.15109.65
802006.05.09 22:00modify350.30111.15111.15110.15
812006.05.09 22:20s/l350.30111.15111.15110.150.003708.81
822006.05.09 22:20s/l360.30111.15111.15109.650.003708.81
832006.05.10 08:51t/p331.10110.73111.99110.73400.194109.00
842006.05.10 10:58t/p340.30110.65111.70110.65130.934239.93
852006.05.10 20:00buy371.30110.45109.61110.87
862006.05.10 20:00buy380.30110.45109.90110.95
872006.05.10 20:00buy390.30110.45109.90111.45
882006.05.10 20:00buy400.30110.45109.90111.95
892006.05.10 20:03modify400.30110.45110.45111.95
902006.05.10 20:03modify390.30110.45110.45111.45
912006.05.10 20:04s/l390.30110.45110.45111.450.004239.93
922006.05.10 20:04s/l400.30110.45110.45111.950.004239.93
932006.05.11 00:52t/p371.30110.87109.61110.87543.254783.19
942006.05.11 01:00sell411.40110.88111.72110.46
952006.05.11 01:31t/p380.30110.95109.90110.95146.924930.11
962006.05.11 10:00sell420.30111.46112.01110.96
972006.05.11 10:00sell430.30111.46112.01110.46
982006.05.11 10:00sell440.30111.46112.01109.96
992006.05.11 10:09modify440.30111.46111.46109.96
1002006.05.11 10:09modify430.30111.46111.46110.46
1012006.05.11 14:30t/p420.30110.96112.01110.96135.255065.36
1022006.05.11 17:34t/p411.40110.46111.72110.46532.425597.78
1032006.05.11 17:34t/p430.30110.46111.46110.46271.645869.42
1042006.05.11 17:34modify440.30111.46110.71109.96
1052006.05.11 22:45sell451.70110.66111.50110.24
1062006.05.11 22:45s/l440.30110.71110.71109.96203.186072.60
1072006.05.11 22:45sell460.40110.71111.26110.21
1082006.05.11 22:45sell470.40110.71111.26109.71
1092006.05.11 22:45sell480.40110.71111.26109.21
1102006.05.12 01:35t/p451.70110.24111.50110.24621.346693.94
1112006.05.12 02:01t/p460.40110.21111.26110.21175.296869.23
1122006.05.12 02:01modify480.40110.71110.71109.21
1132006.05.12 02:01modify470.40110.71110.71109.71
1142006.05.12 08:30buy492.00110.02109.18110.44
1152006.05.12 09:34t/p470.40109.71110.71109.71358.437227.67
1162006.05.12 09:34modify480.40110.71109.96109.21
1172006.05.12 14:31s/l480.40109.96109.96109.21266.607494.27
1182006.05.12 16:31t/p492.00110.44109.18110.44760.608254.87
1192006.05.15 06:15sell502.50109.66110.50109.24
1202006.05.15 06:15sell510.60109.66110.21109.16
1212006.05.15 06:15sell520.60109.66110.21108.66
1222006.05.15 06:15sell530.60109.66110.21108.16
1232006.05.15 10:00close530.60109.97110.21108.16-169.148085.73
1242006.05.15 10:04close520.60109.97110.21108.66-169.147916.59
1252006.05.15 10:06s/l510.60110.21110.21109.16-299.347617.25
1262006.05.15 10:06sell540.40110.21110.76109.71
1272006.05.15 10:06sell550.40110.21110.76109.21
1282006.05.15 10:06sell560.40110.21110.76108.71
1292006.05.15 10:20s/l502.50110.50110.50109.24-1900.115717.14
1302006.05.15 10:20sell571.30110.49111.33110.07
1312006.05.15 10:20close560.40110.52110.76108.71-112.205604.94
1322006.05.15 10:23close550.40110.51110.76109.21-108.595496.35
1332006.05.15 11:37t/p571.30110.07111.33110.07496.105992.45
1342006.05.15 17:00sell581.70110.28111.12109.86
1352006.05.15 23:00t/p581.70109.86111.12109.86650.226642.67
1362006.05.15 23:00t/p540.40109.71110.76109.71182.436825.10
1372006.05.15 23:15sell592.00110.53111.37110.11
1382006.05.15 23:15sell600.50110.53111.08110.03
1392006.05.15 23:15sell610.50110.53111.08109.53
1402006.05.15 23:15sell620.50110.53111.08109.03
1412006.05.15 23:22modify620.50110.53110.53109.03
1422006.05.15 23:22modify610.50110.53110.53109.53
1432006.05.16 00:00s/l610.50110.53110.53109.53-7.746817.36
1442006.05.16 00:00s/l620.50110.53110.53109.03-7.746809.61
1452006.05.16 05:38t/p592.00110.11111.37110.11731.977541.59
1462006.05.16 05:53t/p600.50110.03111.08110.03219.507761.08
1472006.05.16 11:00sell632.30110.45111.29110.03
1482006.05.16 11:00sell640.50110.45111.00109.95
1492006.05.16 11:00sell650.50110.45111.00109.45
1502006.05.16 11:00sell660.50110.45111.00108.95
1512006.05.16 11:13modify660.50110.45110.45108.95
1522006.05.16 11:13modify650.50110.45110.45109.45
1532006.05.16 11:13s/l650.50110.45110.45109.450.007761.08
1542006.05.16 11:13s/l660.50110.45110.45108.950.007761.08
1552006.05.16 14:36t/p632.30110.03111.29110.03878.038639.11
1562006.05.16 14:44t/p640.50109.95111.00109.95227.418866.52
1572006.05.16 20:30buy672.70109.79108.95110.21
1582006.05.16 20:30buy680.60109.79109.24110.29
1592006.05.16 20:30buy690.60109.79109.24110.79
1602006.05.16 20:30buy700.60109.79109.24111.29
1612006.05.17 02:04modify700.60109.79109.79111.29
1622006.05.17 02:04modify690.60109.79109.79110.79
1632006.05.17 02:12s/l690.60109.79109.79110.797.818874.34
1642006.05.17 02:12s/l700.60109.79109.79111.297.818882.15
1652006.05.17 09:08s/l680.60109.24109.24110.29-294.318587.85
1662006.05.17 09:15buy710.40109.15108.60109.65
1672006.05.17 09:15buy720.40109.15108.60110.15
1682006.05.17 09:15buy730.40109.15108.60110.65
1692006.05.17 16:24t/p710.40109.65108.60109.65182.388770.23
1702006.05.17 16:24modify730.40109.15109.15110.65
1712006.05.17 16:24modify720.40109.15109.15110.15
1722006.05.17 17:23t/p720.40110.15109.15110.15363.119133.34
1732006.05.17 17:23modify730.40109.15109.90110.65
1742006.05.17 17:29t/p672.70110.21108.95110.211063.9210197.26
1752006.05.17 18:00t/p730.40110.65109.90110.65542.2110739.47
1762006.05.18 03:30buy743.20110.75109.91111.17
1772006.05.18 03:30buy750.80110.75110.20111.25
1782006.05.18 03:30buy760.80110.75110.20111.75
1792006.05.18 03:30buy770.80110.75110.20112.25
1802006.05.18 13:35t/p743.20111.17109.91111.171208.7411948.21
1812006.05.18 13:35sell783.10111.19112.03110.77
1822006.05.18 15:30t/p783.10110.77112.03110.771175.8313124.04
1832006.05.18 15:35close770.80110.45110.20112.25-217.2912906.75
1842006.05.18 15:35close760.80110.42110.20111.75-239.0912667.66
1852006.05.19 00:30sell793.60110.86111.70110.44
1862006.05.19 09:32t/p750.80111.25110.20111.25369.9413037.60
1872006.05.19 09:45s/l793.60111.70111.70110.44-2706.2810331.32
1882006.05.22 02:45sell803.10111.94112.78111.52
1892006.05.22 02:45sell810.70111.94112.49111.44
1902006.05.22 02:45sell820.70111.94112.49110.94
1912006.05.22 02:45sell830.70111.94112.49110.44
1922006.05.22 04:29close830.70112.25112.49110.44-193.3210138.00
1932006.05.22 04:29close820.70112.25112.49110.94-193.329944.68
1942006.05.22 08:02s/l810.70112.49112.49111.44-342.229602.46
1952006.05.22 08:43s/l803.10112.78112.78111.52-2308.517293.95
1962006.05.23 01:45sell842.20111.67112.51111.25
1972006.05.23 01:45sell850.50111.67112.22111.17
1982006.05.23 01:45sell860.50111.67112.22110.67
1992006.05.23 01:45sell870.50111.67112.22110.17
2002006.05.23 06:48t/p842.20111.25112.51111.25830.648124.59
2012006.05.23 06:49t/p850.50111.17112.22111.17224.908349.49
2022006.05.23 06:49modify870.50111.67111.67110.17
2032006.05.23 06:49modify860.50111.67111.67110.67
2042006.05.23 07:00buy882.40111.11110.27111.53
2052006.05.23 09:55t/p882.40111.53110.27111.53903.559253.04
2062006.05.23 15:30sell892.50111.44112.28111.02
2072006.05.23 15:32s/l860.50111.67111.67110.670.009253.04
2082006.05.23 15:32s/l870.50111.67111.67110.170.009253.04
2092006.05.23 15:32sell900.60111.64112.19111.14
2102006.05.23 15:32sell910.60111.64112.19110.64
2112006.05.23 15:32sell920.60111.64112.19110.14
2122006.05.23 16:38t/p900.60111.14112.19111.14269.959522.99
2132006.05.23 16:38modify920.60111.64111.64110.14
2142006.05.23 16:38modify910.60111.64111.64110.64
2152006.05.23 22:08s/l910.60111.64111.64110.640.009522.99
2162006.05.23 22:08s/l920.60111.64111.64110.140.009522.99
2172006.05.24 00:03s/l892.50112.28112.28111.02-1908.557614.44
2182006.05.24 11:00buy932.30111.86111.02112.28
2192006.05.24 11:00buy940.50111.86111.31112.36
2202006.05.24 11:00buy950.50111.86111.31112.86
2212006.05.24 11:00buy960.50111.86111.31113.36
2222006.05.24 15:15t/p932.30112.28111.02112.28860.278474.71
2232006.05.24 16:01t/p940.50112.36111.31112.36222.448697.15
2242006.05.24 16:01modify960.50111.86111.86113.36
2252006.05.24 16:01modify950.50111.86111.86112.86
2262006.05.24 16:15sell972.50112.55113.39112.13
2272006.05.24 17:25t/p950.50112.86111.86112.86442.959140.10
2282006.05.24 17:25modify960.50111.86112.61113.36
2292006.05.24 19:42s/l960.50112.61112.61113.36333.019473.11
2302006.05.25 00:15sell980.60112.87113.42112.37
2312006.05.25 00:15sell990.60112.87113.42111.87
2322006.05.25 00:15sell1000.60112.87113.42111.37
2332006.05.25 13:11t/p980.60112.37113.42112.37266.989740.09
2342006.05.25 13:11modify1000.60112.87112.87111.37
2352006.05.25 13:11modify990.60112.87112.87111.87
2362006.05.25 14:32t/p972.50112.13113.39112.13820.3410560.43
2372006.05.25 15:44t/p990.60111.87112.87111.87536.4311096.86
2382006.05.25 15:44modify1000.60112.87112.12111.37
2392006.05.25 16:11s/l1000.60112.12112.12111.37401.1711498.03
2402006.05.26 01:45buy1013.40111.76110.92112.18
2412006.05.26 01:45buy1020.80111.76111.21112.26
2422006.05.26 01:45buy1030.80111.76111.21112.76
2432006.05.26 01:45buy1040.80111.76111.21113.26
2442006.05.26 05:46t/p1013.40112.18110.92112.181272.7212770.75
2452006.05.26 10:15buy1053.20111.93111.09112.35
2462006.05.26 15:23t/p1020.80112.26111.21112.26356.2513127.00
2472006.05.26 15:23modify1040.80111.76111.76113.26
2482006.05.26 15:23modify1030.80111.76111.76112.76
2492006.05.26 15:31t/p1053.20112.35111.09112.351195.8414322.84
2502006.05.26 15:31sell1064.10112.39113.23111.97
2512006.05.26 22:35t/p1030.80112.76111.76112.76709.1615032.00
2522006.05.26 22:35modify1040.80111.76112.51113.26
2532006.05.29 00:15close1064.10112.69113.23111.97-1155.0113876.99
2542006.05.29 00:24s/l1040.80112.51112.51113.26543.7014420.69
2552006.05.29 01:45buy1074.30112.48111.64112.90
2562006.05.29 01:45buy1081.00112.48111.93112.98
2572006.05.29 01:45buy1091.00112.48111.93113.48
2582006.05.29 01:45buy1101.00112.48111.93113.98
2592006.05.29 11:34close1101.00112.17111.93113.98-276.3714144.32
2602006.05.29 11:35close1091.00112.17111.93113.48-276.3713867.95
2612006.05.30 05:33s/l1081.00111.93111.93112.98-478.4013389.55
2622006.05.30 09:47s/l1074.30111.64111.64112.90-3179.6910209.87
2632006.05.30 13:45sell1113.10112.17113.01111.75
2642006.05.30 13:45sell1120.70112.17112.72111.67
2652006.05.30 13:45sell1130.70112.17112.72111.17
2662006.05.30 13:45sell1140.70112.17112.72110.67
2672006.05.30 14:32close1140.70112.47112.72110.67-186.7210023.15
2682006.05.30 14:32close1130.70112.47112.72111.17-186.729836.43
2692006.05.30 16:04t/p1113.10111.75113.01111.751165.3111001.74
2702006.05.30 18:45buy1153.10112.06111.22112.48
2712006.05.31 08:45t/p1120.70111.67112.72111.67302.6111304.35
2722006.05.31 20:31t/p1153.10112.48111.22112.481197.9112502.26
2732006.06.01 02:30sell1163.80112.60113.44112.18
2742006.06.01 02:30sell1170.90112.60113.15112.10
2752006.06.01 02:30sell1180.90112.60113.15111.60
2762006.06.01 02:30sell1190.90112.60113.15111.10
2772006.06.01 03:25modify1190.90112.60112.60111.10
2782006.06.01 03:25modify1180.90112.60112.60111.60
2792006.06.01 03:49s/l1180.90112.60112.60111.600.0012502.26
2802006.06.01 03:49s/l1190.90112.60112.60111.100.0012502.26
2812006.06.01 12:41s/l1170.90113.15113.15112.10-437.4712064.79
2822006.06.02 01:30buy1200.80112.56112.01113.06
2832006.06.02 01:30buy1210.80112.56112.01113.56
2842006.06.02 01:30buy1220.80112.56112.01114.06
2852006.06.02 14:30close1163.80112.67113.44112.18-294.9411769.85
2862006.06.02 14:30close1220.80112.16112.01114.06-285.3111484.54
2872006.06.02 14:30close1210.80112.19112.01113.56-263.8411220.70
2882006.06.02 14:31s/l1200.80112.01112.01113.06-392.8910827.81
2892006.06.02 14:45buy1233.20111.87111.03112.29
2902006.06.02 14:45buy1240.80111.87111.32112.37
2912006.06.02 14:45buy1250.80111.87111.32112.87
2922006.06.02 14:45buy1260.80111.87111.32113.37
2932006.06.02 15:17close1260.80111.56111.32113.37-222.3010605.51
2942006.06.02 15:17close1250.80111.56111.32112.87-222.3010383.21
2952006.06.05 00:00close1233.20111.65111.03112.29-588.859794.35
2962006.06.05 01:30sell1272.70111.65112.49111.23
2972006.06.06 00:46t/p1240.80112.37111.32112.37376.8110171.16
2982006.06.06 03:10s/l1272.70112.49112.49111.23-2057.828113.34
2992006.06.06 09:15buy1282.40112.13111.29112.55
3002006.06.06 09:15buy1290.60112.13111.58112.63
3012006.06.06 09:15buy1300.60112.13111.58113.13
3022006.06.06 09:15buy1310.60112.13111.58113.63
3032006.06.06 09:27modify1310.60112.13112.13113.63
3042006.06.06 09:27modify1300.60112.13112.13113.13
3052006.06.06 09:27s/l1300.60112.13112.13113.130.008113.34
3062006.06.06 09:27s/l1310.60112.13112.13113.630.008113.34
3072006.06.06 14:12t/p1282.40112.55111.29112.55895.619008.95
3082006.06.06 14:12sell1322.60112.55113.39112.13
3092006.06.06 14:12t/p1290.60112.63111.58112.63266.339275.28
3102006.06.06 14:12sell1330.60112.64113.19112.14
3112006.06.06 14:12sell1340.60112.64113.19111.64
3122006.06.06 14:12sell1350.60112.64113.19111.14
3132006.06.06 14:12modify1350.60112.64112.64111.14
3142006.06.06 14:12modify1340.60112.64112.64111.64
3152006.06.06 14:13s/l1340.60112.64112.64111.640.009275.28
3162006.06.06 14:13s/l1350.60112.64112.64111.140.009275.28
3172006.06.06 16:38s/l1330.60113.19113.19112.14-291.558983.73
3182006.06.06 16:47s/l1322.60113.39113.39112.13-1925.927057.81
3192006.06.07 03:15buy1362.10113.07112.23113.49
3202006.06.07 03:15buy1370.50113.07112.52113.57
3212006.06.07 03:15buy1380.50113.07112.52114.07
3222006.06.07 03:15buy1390.50113.07112.52114.57
3232006.06.07 15:32t/p1362.10113.49112.23113.49776.957834.76
3242006.06.07 15:32t/p1370.50113.57112.52113.57220.098054.85
3252006.06.07 15:32modify1390.50113.07113.07114.57
3262006.06.07 15:32modify1380.50113.07113.07114.07
3272006.06.07 20:30buy1402.20113.47112.63113.89
3282006.06.08 09:19t/p1402.20113.89112.63113.89897.208952.05
3292006.06.08 09:30sell1412.60113.92114.76113.50
3302006.06.08 13:47t/p1380.50114.07113.07114.07457.759409.80
3312006.06.08 13:47modify1390.50113.07113.82114.57
3322006.06.08 14:33t/p1390.50114.57113.82114.57673.9310083.72
3332006.06.08 19:45buy1420.70114.16113.61114.66
3342006.06.08 19:45buy1430.70114.16113.61115.16
3352006.06.08 19:45buy1440.70114.16113.61115.66
3362006.06.09 00:38close1440.70113.85113.61115.66-181.489902.24
3372006.06.09 00:39close1430.70113.83113.61115.16-193.819708.43
3382006.06.09 16:11s/l1420.70113.61113.61114.66-329.859378.57
3392006.06.09 17:30buy1450.70113.85113.30114.35
3402006.06.09 17:30buy1460.70113.85113.30114.85
3412006.06.09 17:30buy1470.70113.85113.30115.35
3422006.06.09 21:31close1412.60113.96114.76113.50-131.539247.04
3432006.06.12 06:00buy1482.30114.15113.31114.57
3442006.06.12 11:24t/p1450.70114.35113.30114.35315.179562.21
3452006.06.12 11:24modify1470.70113.85113.85115.35
3462006.06.12 11:24modify1460.70113.85113.85114.85
3472006.06.13 07:05t/p1482.30114.57113.31114.57873.0410435.25
3482006.06.13 12:00buy1492.90114.45113.61114.87
3492006.06.13 16:06t/p1460.70114.85113.85114.85627.6111062.86
3502006.06.13 16:06t/p1492.90114.87113.61114.871060.3312123.19
3512006.06.13 16:06modify1470.70113.85114.60115.35
3522006.06.13 19:14t/p1470.70115.35114.60115.35928.3413051.53
3532006.06.14 09:00buy1503.90115.01114.17115.43
3542006.06.14 09:00buy1510.90115.01114.46115.51
3552006.06.14 09:00buy1520.90115.01114.46116.01
3562006.06.14 09:00buy1530.90115.01114.46116.51
3572006.06.14 15:19close1530.90114.70114.46116.51-243.2512808.28
3582006.06.14 15:19close1520.90114.71114.46116.01-235.3812572.90
3592006.06.14 15:30s/l1510.90114.46114.46115.51-432.4712140.43
3602006.06.14 17:15buy1540.80114.85114.30115.35
3612006.06.14 17:15buy1550.80114.85114.30115.85
3622006.06.14 17:15buy1560.80114.85114.30116.35
3632006.06.15 21:00close1503.90114.95114.17115.43-51.2112089.22
3642006.06.15 23:00buy1572.90114.78113.94115.20
3652006.06.19 00:00t/p1572.90115.20113.94115.201132.6513221.87
3662006.06.19 00:00sell1583.50115.22116.06114.80
3672006.06.19 00:46t/p1540.80115.35114.30115.35398.8413620.71
3682006.06.19 00:46modify1560.80114.85114.85116.35
3692006.06.19 00:46modify1550.80114.85114.85115.85
3702006.06.20 08:41s/l1550.80114.85114.85115.8562.5213683.23
3712006.06.20 08:41s/l1560.80114.85114.85116.3562.5213745.74
3722006.06.20 08:48t/p1583.50114.80116.06114.801226.2814972.02
3732006.06.20 20:45buy1594.50114.85114.01115.27
3742006.06.20 20:45buy1601.00114.85114.30115.35
3752006.06.20 20:45buy1611.00114.85114.30115.85
3762006.06.20 20:45buy1621.00114.85114.30116.35
3772006.06.21 04:20close1621.00114.54114.30116.35-257.6314714.40
3782006.06.21 04:20close1611.00114.54114.30115.85-257.6314456.77
3792006.06.22 08:45close1594.50114.84114.01115.27195.2514652.02
3802006.06.22 12:15t/p1601.00115.35114.30115.35485.5215137.54
3812006.06.23 00:00buy1634.50116.16115.32116.58
3822006.06.23 00:00buy1641.10116.16115.61116.66
3832006.06.23 00:00buy1651.10116.16115.61117.16
3842006.06.23 00:00buy1661.10116.16115.61117.66
3852006.06.23 01:12modify1661.10116.16116.16117.66
3862006.06.23 01:12modify1651.10116.16116.16117.16
3872006.06.23 01:12s/l1651.10116.16116.16117.160.0015137.54
3882006.06.23 01:12s/l1661.10116.16116.16117.660.0015137.54
3892006.06.23 14:49t/p1634.50116.58115.32116.581621.2016758.74
3902006.06.26 08:00sell1674.80116.36117.20115.94
3912006.06.27 03:19t/p1674.80115.94117.20115.941664.6418423.38
3922006.06.27 08:30sell1685.20116.20117.04115.78
3932006.06.27 12:20t/p1641.10116.66115.61116.66500.0618923.44
3942006.06.27 20:30sell1691.30116.22116.77115.72
3952006.06.27 20:30sell1701.30116.22116.77115.22
3962006.06.27 20:30sell1711.30116.22116.77114.72
3972006.06.28 03:03modify1711.30116.22116.22114.72
3982006.06.28 03:03modify1701.30116.22116.22115.22
3992006.06.28 03:05s/l1701.30116.22116.22115.22-20.1318903.30
4002006.06.28 03:05s/l1711.30116.22116.22114.72-20.1318883.17
4012006.06.28 20:30close1685.20116.47117.04115.78-1286.0317597.14
4022006.06.29 00:00sell1724.80116.42117.26116.00
4032006.06.29 20:16t/p1724.80116.00117.26116.001738.2319335.37
4042006.06.29 20:21t/p1691.30115.72116.77115.72481.1619816.53
4052006.06.30 04:30buy1735.90114.89114.05115.31
4062006.06.30 04:30buy1741.40114.89114.34115.39
4072006.06.30 04:30buy1751.40114.89114.34115.89
4082006.06.30 04:30buy1761.40114.89114.34116.39
4092006.06.30 04:36modify1761.40114.89114.89116.39
4102006.06.30 04:36modify1751.40114.89114.89115.89
4112006.06.30 05:38s/l1751.40114.89114.89115.890.0019816.53
4122006.06.30 05:38s/l1761.40114.89114.89116.390.0019816.53
4132006.06.30 14:35s/l1741.40114.34114.34115.39-673.4319143.10
4142006.06.30 14:45buy1771.00114.24113.69114.74
4152006.06.30 14:45buy1781.00114.24113.69115.24
4162006.06.30 14:45buy1791.00114.24113.69115.74
4172006.07.03 00:00close1735.90114.35114.05115.31-2709.3516433.76
4182006.07.03 00:00buy1804.10114.38113.54114.80
4192006.07.03 11:43t/p1771.00114.74113.69114.74448.7916882.55
4202006.07.03 11:43modify1791.00114.24114.24115.74
4212006.07.03 11:43modify1781.00114.24114.24115.24
4222006.07.03 11:47t/p1804.10114.80113.54114.801500.0018382.55
4232006.07.03 20:45sell1815.10114.67115.51114.25
4242006.07.05 08:45close1815.10114.85115.51114.25-957.2917425.26
4252006.07.05 15:15t/p1781.00115.24114.24115.24906.6818331.94
4262006.07.05 15:15modify1791.00114.24114.99115.74
4272006.07.05 17:02t/p1791.00115.74114.99115.741334.8519666.80
4282006.07.05 23:00sell1825.90115.71116.55115.29
4292006.07.05 23:00sell1831.40115.71116.26115.21
4302006.07.05 23:00sell1841.40115.71116.26114.71
4312006.07.05 23:00sell1851.40115.71116.26114.21
4322006.07.06 14:57t/p1825.90115.29116.55115.291875.6021542.40
4332006.07.06 14:57buy1865.60115.27114.43115.69
4342006.07.06 15:21t/p1831.40115.21116.26115.21542.6422085.04
4352006.07.06 15:21modify1851.40115.71115.71114.21
4362006.07.06 15:21modify1841.40115.71115.71114.71
4372006.07.07 12:10t/p1841.40114.71115.71114.711133.9523218.99
4382006.07.07 12:10modify1851.40115.71114.96114.21
4392006.07.07 14:30s/l1865.60114.43114.43115.69-4038.9619180.03
4402006.07.07 14:30t/p1851.40114.21114.96114.211753.1120933.14
4412006.07.10 00:00sell1876.30113.87114.71113.45
4422006.07.10 00:00sell1881.50113.87114.42113.37
4432006.07.10 00:00sell1891.50113.87114.42112.87
4442006.07.10 00:00sell1901.50113.87114.42112.37
4452006.07.10 11:17t/p1876.30113.45114.71113.452332.9223266.06
4462006.07.10 13:15sell1915.60113.84114.68113.42
4472006.07.10 15:36close1901.50114.19114.42112.37-420.3522845.71
4482006.07.10 15:36close1891.50114.19114.42112.87-420.3522425.36
4492006.07.11 01:10s/l1881.50114.42114.42113.37-744.1921681.17
4502006.07.11 04:30buy1921.50113.98113.43114.48
4512006.07.11 04:30buy1931.50113.98113.43114.98
4522006.07.11 04:30buy1941.50113.98113.43115.48
4532006.07.11 15:02t/p1921.50114.48113.43114.48655.1422336.31
4542006.07.11 15:02modify1941.50113.98113.98115.48
4552006.07.11 15:02modify1931.50113.98113.98114.98
4562006.07.11 15:14s/l1915.60114.68114.68113.42-4188.5818147.72
4572006.07.11 18:00buy1954.70114.17113.33114.59
4582006.07.12 10:08t/p1954.70114.59113.33114.591783.7319931.46
4592006.07.12 13:14t/p1931.50114.98113.98114.981324.1221255.57
4602006.07.12 13:14modify1941.50113.98114.73115.48
4612006.07.12 14:31t/p1941.50115.48114.73115.481967.7623223.33
4622006.07.12 23:00sell1967.00115.50116.34115.08
4632006.07.12 23:00sell1971.60115.50116.05115.00
4642006.07.12 23:00sell1981.60115.50116.05114.50
4652006.07.12 23:00sell1991.60115.50116.05114.00
4662006.07.13 10:03t/p1967.00115.08116.34115.082229.4925452.82
4672006.07.13 17:30buy2006.30115.38114.54115.80
4682006.07.14 03:21close1991.60115.82116.05114.00-541.1924911.63
4692006.07.14 03:21t/p2006.30115.80114.54115.802367.0227278.65
4702006.07.14 03:21close1981.60115.83116.05114.50-554.9626723.69
4712006.07.14 03:30sell2017.40115.73116.57115.31
4722006.07.14 05:47s/l1971.60116.05116.05115.00-857.3425866.34
4732006.07.14 11:15sell2021.80115.76116.31115.26
4742006.07.14 11:15sell2031.80115.76116.31114.76
4752006.07.14 11:15sell2041.80115.76116.31114.26
4762006.07.14 15:01close2041.80116.08116.31114.26-496.2125370.13
4772006.07.14 15:01close2031.80116.08116.31114.76-496.2124873.92
4782006.07.14 15:51s/l2021.80116.31116.31115.26-850.9624022.96
4792006.07.17 00:00close2017.40116.41116.57115.31-4437.2219585.74
4802006.07.17 02:00sell2055.90116.30117.14115.88
4812006.07.17 02:00sell2061.40116.30116.85115.80
4822006.07.17 02:00sell2071.40116.30116.85115.30
4832006.07.17 02:00sell2081.40116.30116.85114.80
4842006.07.17 10:01close2081.40116.61116.85114.80-372.1819213.56
4852006.07.17 10:01close2071.40116.61116.85115.30-372.1818841.38
4862006.07.17 10:38s/l2061.40116.85116.85115.80-658.9118182.47
4872006.07.17 12:02s/l2055.90117.14117.14115.88-4229.0313953.44
4882006.07.17 22:30sell2094.20117.22118.06116.80
4892006.07.17 22:30sell2101.00117.22117.77116.72
4902006.07.17 22:30sell2111.00117.22117.77116.22
4912006.07.17 22:30sell2121.00117.22117.77115.72
4922006.07.18 09:14t/p2094.20116.80118.06116.801445.2315398.67
4932006.07.18 09:15buy2134.00116.80115.96117.22
4942006.07.18 16:31t/p2134.00117.22115.96117.221432.9616831.63
4952006.07.18 16:31sell2144.10117.24118.08116.82
4962006.07.18 18:32close2121.00117.53117.77115.72-279.2516552.38
4972006.07.18 18:32close2111.00117.55117.77116.22-296.2216256.17
4982006.07.19 14:30s/l2101.00117.77117.77116.72-497.9115758.26
4992006.07.19 18:58t/p2144.10116.82118.08116.821410.6917168.95
5002006.07.20 00:30sell2155.20116.86117.70116.44
5012006.07.20 00:30sell2161.20116.86117.41116.36
5022006.07.20 00:30sell2171.20116.86117.41115.86
5032006.07.20 00:30sell2181.20116.86117.41115.36
5042006.07.21 09:36t/p2155.20116.44117.70116.441795.1118964.06
5052006.07.21 09:36buy2195.00116.44115.60116.86
5062006.07.21 09:41t/p2161.20116.36117.41116.36497.1019461.17
5072006.07.21 09:41modify2181.20116.86116.86115.36
5082006.07.21 09:41modify2171.20116.86116.86115.86
5092006.07.21 14:21t/p2171.20115.86116.86115.861017.2320478.40
5102006.07.21 14:21modify2181.20116.86116.11115.36
5112006.07.21 15:43s/l2181.20116.11116.11115.36756.5421234.94
5122006.07.24 00:00close2195.00116.14115.60116.86-1226.4320008.51
5132006.07.24 00:00buy2202.00116.17115.62116.67
5142006.07.24 00:00buy2212.00116.17115.62117.17
5152006.07.24 00:00buy2222.00116.17115.62117.67
5162006.07.24 00:00buy2234.20116.17115.33116.59
5172006.07.24 03:22t/p2234.20116.59115.33116.591513.0021521.51
5182006.07.24 03:25t/p2202.00116.67115.62116.67857.0522378.56
5192006.07.24 03:25modify2222.00116.17116.17117.67
5202006.07.24 03:25modify2212.00116.17116.17117.17
5212006.07.24 10:15sell2246.10116.71117.55116.29
5222006.07.25 17:26t/p2212.00117.17116.17117.171732.9724111.53
5232006.07.25 17:26modify2222.00116.17116.92117.67
5242006.07.25 22:15close2246.10117.24117.55116.29-2852.0721259.47
5252006.07.26 01:45buy2256.30117.17116.33117.59
5262006.07.26 08:42s/l2222.00116.92116.92117.671335.1422594.60
5272006.07.26 08:45buy2261.50116.98116.43117.48
5282006.07.26 08:45buy2271.50116.98116.43117.98
5292006.07.26 08:45buy2281.50116.98116.43118.48
5302006.07.26 10:21close2281.50116.67116.43118.48-398.5622196.04
5312006.07.26 10:21close2271.50116.67116.43117.98-398.5621797.48
5322006.07.26 20:19s/l2261.50116.43116.43117.48-708.7021088.78
5332006.07.26 20:22s/l2256.30116.33116.33117.59-4549.9116538.87
5342006.07.27 03:00sell2295.00116.30117.14115.88
5352006.07.27 03:00sell2301.20116.30116.85115.80
5362006.07.27 03:00sell2311.20116.30116.85115.30
5372006.07.27 03:00sell2321.20116.30116.85114.80
5382006.07.27 10:31t/p2295.00115.88117.14115.881812.2218351.09
5392006.07.27 10:52t/p2301.20115.80116.85115.80518.1418869.23
5402006.07.27 10:52modify2321.20116.30116.30114.80
5412006.07.27 10:52modify2311.20116.30116.30115.30
5422006.07.27 20:15sell2335.20115.78116.62115.36
5432006.07.28 11:42t/p2335.20115.36116.62115.361812.8320682.06
5442006.07.28 11:45t/p2311.20115.30116.30115.301022.1821704.25
5452006.07.28 11:45modify2321.20116.30115.55114.80
5462006.07.28 12:09s/l2321.20115.55115.55114.80760.0922464.34
5472006.07.28 13:00sell2346.70115.67116.51115.25
5482006.07.28 13:00sell2351.60115.67116.22115.17
5492006.07.28 13:00sell2361.60115.67116.22114.67
5502006.07.28 13:00sell2371.60115.67116.22114.17
5512006.07.28 14:31t/p2346.70115.25116.51115.252442.4924906.83
5522006.07.28 14:35t/p2351.60115.17116.22115.17694.9325601.76
5532006.07.28 14:35modify2371.60115.67115.67114.17
5542006.07.28 14:35modify2361.60115.67115.67114.67
5552006.07.28 16:45t/p2361.60114.67115.67114.671395.4326997.19
5562006.07.28 16:45modify2371.60115.67114.92114.17
5572006.07.31 02:00buy2388.00114.69113.85115.11
5582006.08.01 14:00close2388.00114.67113.85115.11-35.3826961.81
5592006.08.01 14:30buy2398.00114.74113.90115.16
5602006.08.01 14:37s/l2371.60114.92114.92114.17994.6427956.45
5612006.08.01 14:37buy2402.10114.92114.37115.42
5622006.08.01 14:37buy2412.10114.92114.37115.92
5632006.08.01 14:37buy2422.10114.92114.37116.42
5642006.08.01 15:11t/p2398.00115.16113.90115.162917.6830874.13
5652006.08.01 18:16close2422.10114.61114.37116.42-568.0130306.12
5662006.08.01 18:16close2412.10114.60114.37115.92-586.3929719.73
5672006.08.01 20:15buy2438.20114.73113.89115.15
5682006.08.02 02:31s/l2402.10114.37114.37115.42-982.6228737.11
5692006.08.02 02:31buy2441.80114.39113.84114.89
5702006.08.02 02:31buy2451.80114.39113.84115.39
5712006.08.02 02:31buy2461.80114.39113.84115.89
5722006.08.03 03:15t/p2441.80114.89113.84114.89853.6929590.80
5732006.08.03 03:15modify2461.80114.39114.39115.89
5742006.08.03 03:15modify2451.80114.39114.39115.39
5752006.08.03 08:15close2438.20114.72113.89115.15355.7329946.53
5762006.08.03 08:30sell2478.30114.76115.60114.34
5772006.08.04 11:29t/p2451.80115.39114.39115.391653.5631600.09
5782006.08.04 11:29modify2461.80114.39115.14115.89
5792006.08.04 14:30s/l2461.80115.14115.14115.891266.4632866.56
5802006.08.04 15:00t/p2478.30114.34115.60114.342920.2535786.81
5812006.08.07 02:45buy24810.70114.36113.52114.78
5822006.08.07 02:45buy2492.50114.36113.81114.86
5832006.08.07 02:45buy2502.50114.36113.81115.36
5842006.08.07 02:45buy2512.50114.36113.81115.86
5852006.08.07 11:27t/p24810.70114.78113.52114.783914.9739701.78
5862006.08.07 11:38t/p2492.50114.86113.81114.861088.1940789.97
5872006.08.07 11:38modify2512.50114.36114.36115.86
5882006.08.07 11:38modify2502.50114.36114.36115.36
5892006.08.07 20:30sell25211.70115.10115.94114.68
5902006.08.08 20:14t/p25211.70114.68115.94114.684106.0044895.97
5912006.08.08 23:00sell25313.20115.29116.13114.87
5922006.08.08 23:53t/p2502.50115.36114.36115.362199.5047095.47
5932006.08.08 23:53modify2512.50114.36115.11115.86
5942006.08.09 10:18s/l2512.50115.11115.11115.861693.9948789.46
5952006.08.09 12:45t/p25313.20114.87116.13114.874622.3153411.76
5962006.08.09 17:15sell25416.00115.18116.02114.76
5972006.08.09 17:15sell2553.70115.18115.73114.68
5982006.08.09 17:15sell2563.70115.18115.73114.18
5992006.08.09 17:15sell2573.70115.18115.73113.68
6002006.08.10 11:22t/p25416.00114.76116.02114.765112.7958524.55
6012006.08.10 15:15buy25815.00114.87114.03115.29
6022006.08.10 16:24t/p25815.00115.29114.03115.295464.0163988.56
6032006.08.10 16:47close2573.70115.49115.73113.68-1165.0862823.48
6042006.08.10 16:47close2563.70115.51115.73114.18-1228.9761594.52
6052006.08.11 04:15sell25917.00115.47116.31115.05
6062006.08.11 08:20s/l2553.70115.73115.73114.68-1987.4859607.03
6072006.08.11 14:31s/l25917.00116.31116.31115.05-12276.4847330.55
6082006.08.11 19:00sell26014.20116.23117.07115.81
6092006.08.11 19:00sell2613.30116.23116.78115.73
6102006.08.11 19:00sell2623.30116.23116.78115.23
6112006.08.11 19:00sell2633.30116.23116.78114.73
6122006.08.14 00:00close26014.20116.38117.07115.81-2050.0845280.47
6132006.08.14 02:30buy26410.50116.25115.41116.67
6142006.08.14 09:21close2633.30116.54116.78114.73-928.9144351.56
6152006.08.14 09:21close2623.30116.54116.78115.23-928.9243422.64
6162006.08.14 14:06t/p26410.50116.67115.41116.673779.5747202.21
6172006.08.14 17:15buy26513.00116.45115.61116.87
6182006.08.16 05:15close26513.00116.05115.61116.87-4142.1543060.07
6192006.08.16 07:45sell26612.00116.05116.89115.63
6202006.08.16 15:19t/p2613.30115.73116.78115.731272.4044332.47
6212006.08.16 22:15sell2673.40115.83116.38115.33
6222006.08.16 22:15sell2683.40115.83116.38114.83
6232006.08.16 22:15sell2693.40115.83116.38114.33
6242006.08.16 23:08modify2693.40115.83115.83114.33
6252006.08.16 23:08modify2683.40115.83115.83114.83
6262006.08.16 23:10s/l2683.40115.83115.83114.830.0044332.47
6272006.08.16 23:10s/l2693.40115.83115.83114.330.0044332.47
6282006.08.17 03:12t/p26612.00115.63116.89115.633801.1648133.63
6292006.08.17 09:25t/p2673.40115.33116.38115.331316.0549449.68
6302006.08.17 09:30buy27014.80115.38114.54115.80
6312006.08.17 09:30buy2713.50115.38114.83115.88
6322006.08.17 09:30buy2723.50115.38114.83116.38
6332006.08.17 09:30buy2733.50115.38114.83116.88
6342006.08.17 12:51modify2733.50115.38115.38116.88
6352006.08.17 12:51modify2723.50115.38115.38116.38
6362006.08.17 12:52s/l2723.50115.38115.38116.380.0049449.68
6372006.08.17 12:52s/l2733.50115.38115.38116.880.0049449.68
6382006.08.17 19:00t/p27014.80115.80114.54115.805367.8754817.55
6392006.08.17 19:19t/p2713.50115.88114.83115.881510.1956327.74
6402006.08.18 04:00sell27416.90116.03116.87115.61
6412006.08.18 04:00sell2753.90116.03116.58115.53
6422006.08.18 04:00sell2763.90116.03116.58115.03
6432006.08.18 04:00sell2773.90116.03116.58114.53
6442006.08.18 06:07modify2773.90116.03116.03114.53
6452006.08.18 06:07modify2763.90116.03116.03115.03
6462006.08.18 09:11s/l2763.90116.03116.03115.030.0056327.74
6472006.08.18 09:11s/l2773.90116.03116.03114.530.0056327.74
6482006.08.18 11:44t/p27416.90115.61116.87115.616140.6762468.41
6492006.08.18 11:44buy27818.00115.59114.75116.01
6502006.08.18 12:07t/p2753.90115.53116.58115.531688.0264156.43
6512006.08.18 19:00buy2795.00115.84115.29116.34
6522006.08.18 19:00buy2805.00115.84115.29116.84
6532006.08.18 19:00buy2815.00115.84115.29117.34
6542006.08.18 19:14modify2815.00115.84115.84117.34
6552006.08.18 19:14modify2805.00115.84115.84116.84
6562006.08.18 19:20s/l2805.00115.84115.84116.840.0064156.43
6572006.08.18 19:20s/l2815.00115.84115.84117.340.0064156.43
6582006.08.21 05:46close27818.00115.58114.75116.0178.7364235.16
6592006.08.21 05:46buy28217.40115.60114.76116.02
6602006.08.22 00:19t/p28217.40116.02114.76116.026524.4570759.61
6612006.08.22 09:00buy28320.10116.10115.26116.52
6622006.08.22 14:05t/p2795.00116.34115.29116.342278.9373038.54
6632006.08.22 15:15sell2845.90116.44116.99115.94
6642006.08.22 15:15sell2855.90116.44116.99115.44
6652006.08.22 15:15sell2865.90116.44116.99114.94
6662006.08.22 15:22modify2865.90116.44116.44114.94
6672006.08.22 15:22modify2855.90116.44116.44115.44
6682006.08.22 15:24s/l2855.90116.44116.44115.440.0073038.54
6692006.08.22 15:24s/l2865.90116.44116.44114.940.0073038.54
6702006.08.22 15:54t/p28320.10116.52115.26116.527245.1080283.64
6712006.08.23 07:45buy28722.40116.39115.55116.81
6722006.08.25 07:31t/p28722.40116.81115.55116.819220.3789504.01
6732006.08.25 07:31sell28824.30116.82117.66116.40
6742006.08.25 08:20s/l2845.90116.99116.99115.94-3230.4186273.60
6752006.08.25 14:30sell2895.10117.34117.89116.84
6762006.08.25 14:30sell2905.10117.34117.89116.34
6772006.08.25 14:30sell2915.10117.34117.89115.84
6782006.08.28 00:00close28824.30117.30117.66116.40-10320.0375953.58
6792006.08.28 01:00buy29218.20117.31116.47117.73
6802006.08.29 06:18t/p2895.10116.84117.89116.842024.6877978.26
6812006.08.29 06:18modify2915.10117.34117.34115.84
6822006.08.29 06:18modify2905.10117.34117.34116.34
6832006.08.29 13:00close29218.20116.77116.47117.73-8179.5469798.72
6842006.08.29 14:45buy29319.70116.62115.78117.04
6852006.08.30 09:17t/p29319.70117.04115.78117.047321.7277120.44
6862006.08.30 16:15sell29420.70117.03117.87116.61
6872006.08.31 02:15s/l2905.10117.34117.34116.34-473.9376646.51
6882006.08.31 02:15s/l2915.10117.34117.34115.84-473.9376172.57
6892006.08.31 03:15sell2955.10117.20117.75116.70
6902006.08.31 03:15sell2965.10117.20117.75116.20
6912006.08.31 03:15sell2975.10117.20117.75115.70
6922006.08.31 07:23close2975.10117.50117.75115.70-1302.1574870.42
6932006.08.31 07:23close2965.10117.50117.75116.20-1302.1473568.28
6942006.09.01 04:15close29420.70117.21117.87116.61-4461.3569106.94
6952006.09.01 04:15buy29819.20117.19116.35117.61
6962006.09.04 00:00close29819.20117.08116.35117.61-1553.8667553.08
6972006.09.04 01:00buy29919.00116.97116.13117.39
6982006.09.04 04:58t/p2955.10116.70117.75116.702027.2969580.37
6992006.09.04 10:17s/l29919.00116.13116.13117.39-13743.2255837.15
7002006.09.04 19:15buy30016.80116.05115.21116.47
7012006.09.04 19:15buy3013.90116.05115.50116.55
7022006.09.04 19:15buy3023.90116.05115.50117.05
7032006.09.04 19:15buy3033.90116.05115.50117.55
7042006.09.04 20:06modify3033.90116.05116.05117.55
7052006.09.04 20:06modify3023.90116.05116.05117.05
7062006.09.04 20:11s/l3023.90116.05116.05117.050.0055837.15
7072006.09.04 20:11s/l3033.90116.05116.05117.550.0055837.15
7082006.09.06 13:16t/p30016.80116.47115.21116.476495.3062332.45
7092006.09.06 13:26t/p3013.90116.55115.50116.551774.6964107.13
7102006.09.07 04:45sell30419.20116.77117.61116.35
7112006.09.07 04:45sell3054.50116.77117.32116.27
7122006.09.07 04:45sell3064.50116.77117.32115.77
7132006.09.07 04:45sell3074.50116.77117.32115.27
7142006.09.07 06:04modify3074.50116.77116.77115.27
7152006.09.07 06:04modify3064.50116.77116.77115.77
7162006.09.07 09:33s/l3064.50116.77116.77115.770.0064107.13
7172006.09.07 09:33s/l3074.50116.77116.77115.270.0064107.13
7182006.09.07 11:04t/p30419.20116.35117.61116.356931.4171038.54
7192006.09.07 11:08t/p3054.50116.27117.32116.271935.4972974.03
7202006.09.07 21:30buy30821.90116.38115.54116.80
7212006.09.07 21:30buy3095.10116.38115.83116.88
7222006.09.07 21:30buy3105.10116.38115.83117.38
7232006.09.07 21:30buy3115.10116.38115.83117.88
7242006.09.07 21:37modify3115.10116.38116.38117.88
7252006.09.07 21:37modify3105.10116.38116.38117.38
7262006.09.07 22:37s/l3105.10116.38116.38117.380.0072974.03
7272006.09.07 22:37s/l3115.10116.38116.38117.880.0072974.03
7282006.09.08 15:05t/p30821.90116.80115.54116.808159.5681133.59
7292006.09.08 17:47t/p3095.10116.88115.83116.882247.9683381.55
7302006.09.11 00:30sell31225.00117.01117.85116.59
7312006.09.11 00:30sell3135.80117.01117.56116.51
7322006.09.11 00:30sell3145.80117.01117.56116.01
7332006.09.11 00:30sell3155.80117.01117.56115.51
7342006.09.11 01:05modify3155.80117.01117.01115.51
7352006.09.11 01:05modify3145.80117.01117.01116.01
7362006.09.11 08:15s/l3145.80117.01117.01116.010.0083381.55
7372006.09.11 08:15s/l3155.80117.01117.01115.510.0083381.55
7382006.09.11 16:26s/l3135.80117.56117.56116.51-2713.5180668.04
7392006.09.11 23:45sell3164.20117.61118.16117.11
7402006.09.11 23:45sell3174.20117.61118.16116.61
7412006.09.11 23:45sell3184.20117.61118.16116.11
7422006.09.12 12:30close31225.00117.58117.85116.59-12506.7968161.25
7432006.09.12 12:45buy31916.70117.57116.73117.99
7442006.09.12 18:26close3184.20117.92118.16116.11-1169.1866992.07
7452006.09.12 18:26close3174.20117.92118.16116.61-1169.1965822.88
7462006.09.12 20:03t/p31916.70117.99116.73117.995941.5571764.43
7472006.09.12 20:08s/l3164.20118.16118.16117.11-2019.8669744.57
7482006.09.13 01:00buy32020.90117.83116.99118.25
7492006.09.13 01:00buy3214.90117.83117.28118.33
7502006.09.13 01:00buy3224.90117.83117.28118.83
7512006.09.13 01:00buy3234.90117.83117.28119.33
7522006.09.13 14:43close3234.90117.53117.28119.33-1250.7668493.81
7532006.09.13 14:43close3224.90117.53117.28118.83-1250.7667243.05
7542006.09.14 13:00close32020.90117.64116.99118.25-2559.0264684.04
7552006.09.14 14:30buy32417.50117.46116.62117.88
7562006.09.15 16:25s/l3214.90117.28117.28118.33-2042.8562641.19
7572006.09.15 17:15sell3254.90117.69118.24117.19
7582006.09.15 17:15sell3264.90117.69118.24116.69
7592006.09.15 17:15sell3274.90117.69118.24116.19
7602006.09.15 18:37t/p32417.50117.88116.62117.886462.5469103.73
7612006.09.15 18:45sell32815.60117.85118.69117.43
7622006.09.15 18:52close3274.90118.00118.24116.19-1287.2867816.45
7632006.09.15 18:52close3264.90118.01118.24116.69-1328.7066487.75
7642006.09.18 00:32close32815.60117.86118.69117.43-373.9966113.75
7652006.09.18 07:30buy32918.10117.88117.04118.30
7662006.09.18 11:13s/l3254.90118.24118.24117.19-2354.9663758.79
7672006.09.18 11:13sell3305.10118.22118.77117.72
7682006.09.18 11:13sell3315.10118.22118.77117.22
7692006.09.18 11:13sell3325.10118.22118.77116.72
7702006.09.19 09:40t/p3305.10117.72118.77117.722088.6465847.43
7712006.09.19 09:40modify3325.10118.22118.22116.72
7722006.09.19 09:40modify3315.10118.22118.22117.22
7732006.09.19 14:42t/p3315.10117.22118.22117.224272.1770119.61
7742006.09.19 14:42modify3325.10118.22117.47116.72
7752006.09.19 16:49s/l32918.10117.04117.04118.30-12755.8157363.80
7762006.09.19 17:09s/l3325.10117.47117.47116.723176.6160540.41
7772006.09.20 02:30sell33318.20117.61118.45117.19
7782006.09.20 02:30sell3344.20117.61118.16117.11
7792006.09.20 02:30sell3354.20117.61118.16116.61
7802006.09.20 02:30sell3364.20117.61118.16116.11
7812006.09.20 08:55t/p33318.20117.19118.45117.196523.3067063.71
7822006.09.20 09:00buy33717.90117.13116.29117.55
7832006.09.20 09:01t/p3344.20117.11118.16117.111793.1968856.90
7842006.09.20 09:01modify3364.20117.61117.61116.11
7852006.09.20 09:01modify3354.20117.61117.61116.61
7862006.09.21 18:15t/p3354.20116.61117.61116.613406.6072263.50
7872006.09.21 18:15modify3364.20117.61116.86116.11
7882006.09.21 21:00close33717.90116.36116.29117.55-11145.7261117.78
7892006.09.22 03:15sell33818.30116.38117.22115.96
7902006.09.25 00:00close33818.30116.49117.22115.96-2011.5059106.28
7912006.09.25 05:30buy33917.70116.36115.52116.78
7922006.09.26 16:13t/p33917.70116.78115.52116.786595.7965702.08
7932006.09.26 16:13sell34019.20116.79117.63116.37
7942006.09.26 16:13s/l3364.20116.86116.86116.112305.0068007.08
7952006.09.26 16:13sell3414.70116.84117.39116.34
7962006.09.26 16:13sell3424.70116.84117.39115.84
7972006.09.26 16:13sell3434.70116.84117.39115.34
7982006.09.26 16:46close3434.70117.19117.39115.34-1403.7266603.36
7992006.09.26 16:46close3424.70117.20117.39115.84-1443.6965159.67
8002006.09.27 12:29s/l3414.70117.39117.39116.34-2274.6662885.00
8012006.09.27 16:09s/l34019.20117.63117.63116.37-14005.8348879.18
8022006.09.27 23:45buy34414.70117.50116.66117.92
8032006.09.27 23:45buy3453.40117.50116.95118.00
8042006.09.27 23:45buy3463.40117.50116.95118.50
8052006.09.27 23:45buy3473.40117.50116.95119.00
8062006.09.28 16:56t/p34414.70117.92116.66117.925809.6754688.84
8072006.09.28 22:45buy34814.20117.82116.98118.24
8082006.09.29 08:53t/p3453.40118.00116.95118.001617.6956306.53
8092006.09.29 08:53modify3473.40117.50117.50119.00
8102006.09.29 08:53modify3463.40117.50117.50118.50
8112006.10.02 03:25t/p34814.20118.24116.98118.245413.4461719.97
8122006.10.02 04:45sell34917.90118.23119.07117.81
8132006.10.02 15:35t/p34917.90117.81119.07117.816381.4668101.43
8142006.10.02 15:35buy35019.00117.81116.97118.23
8152006.10.03 09:20s/l3463.40117.50117.50118.50265.6968367.12
8162006.10.03 09:20s/l3473.40117.50117.50119.00265.6968632.81
8172006.10.03 09:30buy3514.50117.53116.98118.03
8182006.10.03 09:30buy3524.50117.53116.98118.53
8192006.10.03 09:30buy3534.50117.53116.98119.03
8202006.10.04 00:24t/p3514.50118.03116.98118.031964.7470597.55
8212006.10.04 00:24modify3534.50117.53117.53119.03
8222006.10.04 00:24modify3524.50117.53117.53118.53
8232006.10.04 13:28t/p35019.00118.23116.97118.237243.8977841.44
8242006.10.04 13:28sell35422.30118.24119.08117.82
8252006.10.04 23:17t/p35422.30117.82119.08117.827950.0985791.53
8262006.10.05 07:30buy35523.30117.61116.77118.03
8272006.10.05 07:49s/l3524.50117.53117.53118.53234.4386025.96
8282006.10.05 07:49s/l3534.50117.53117.53119.03234.4386260.39
8292006.10.05 09:30buy3566.30117.64117.09118.14
8302006.10.05 09:30buy3576.30117.64117.09118.64
8312006.10.05 09:30buy3586.30117.64117.09119.14
8322006.10.06 04:46t/p35523.30118.03116.77118.038593.8794854.26
8332006.10.06 11:45sell35924.50117.99118.83117.57
8342006.10.06 14:34t/p3566.30118.14117.09118.142748.1597602.42
8352006.10.06 14:34modify3586.30117.64117.64119.14
8362006.10.06 14:34modify3576.30117.64117.64118.64
8372006.10.06 15:00t/p3576.30118.64117.64118.645391.79102994.21
8382006.10.06 15:00modify3586.30117.64118.39119.14
8392006.10.06 15:53s/l35924.50118.83118.83117.57-17317.4185676.80
8402006.10.06 21:45sell36026.00119.00119.84118.58
8412006.10.09 00:00close36026.00119.03119.84118.58-1057.9984618.81
8422006.10.09 03:00buy36125.50118.88118.04119.30
8432006.10.09 05:59t/p3586.30119.14118.39119.148095.2892714.09
8442006.10.09 12:45buy3627.10119.11118.56119.61
8452006.10.09 12:45buy3637.10119.11118.56120.11
8462006.10.09 12:45buy3647.10119.11118.56120.61
8472006.10.10 04:58t/p36125.50119.30118.04119.309308.73102022.82
8482006.10.10 05:00sell36525.30119.29120.13118.87
8492006.10.10 13:18t/p3627.10119.61118.56119.613059.21105082.03
8502006.10.10 13:18modify3647.10119.11119.11120.61
8512006.10.10 13:18modify3637.10119.11119.11120.11
8522006.10.11 17:00close36525.30119.61120.13118.87-7160.5397921.51
8532006.10.11 20:00buy36626.70119.55118.71119.97
8542006.10.13 08:00close36626.70119.33118.71119.97-3531.4194390.10
8552006.10.13 08:45sell36725.40119.40120.24118.98
8562006.10.13 09:37s/l3637.10119.11119.11120.11554.8294944.92
8572006.10.13 09:37s/l3647.10119.11119.11120.61554.8295499.74
8582006.10.13 11:45sell3687.00119.36119.91118.86
8592006.10.13 11:45sell3697.00119.36119.91118.36
8602006.10.13 11:45sell3707.00119.36119.91117.86
8612006.10.13 14:39close3707.00119.67119.91117.86-1813.3193686.43
8622006.10.13 14:39close3697.00119.67119.91118.36-1813.3291873.11
8632006.10.16 00:00close36725.40119.65120.24118.98-5700.5786172.55
8642006.10.16 02:00sell37123.00119.76120.60119.34
8652006.10.16 09:16t/p37123.00119.34120.60119.348094.5294267.07
8662006.10.16 19:00buy37226.50119.14118.30119.56
8672006.10.17 10:41t/p3687.00118.86119.91118.862729.3096996.37
8682006.10.17 10:45buy3736.20118.77118.22119.27
8692006.10.17 10:45buy3746.20118.77118.22119.77
8702006.10.17 10:45buy3756.20118.77118.22120.27
8712006.10.17 15:00modify3756.20118.77118.77120.27
8722006.10.17 15:00modify3746.20118.77118.77119.77
8732006.10.17 15:00s/l3746.20118.77118.77119.770.0096996.37
8742006.10.17 15:00s/l3756.20118.77118.77120.270.0096996.37
8752006.10.18 07:03close37226.50118.57118.30119.56-12049.0684947.31
8762006.10.18 21:00buy37623.80118.92118.08119.34
8772006.10.19 15:50s/l3736.20118.22118.22119.27-2561.6982385.61
8782006.10.19 16:45buy3774.50118.22117.67118.72
8792006.10.19 16:45buy3784.50118.22117.67119.22
8802006.10.19 16:45buy3794.50118.22117.67119.72
8812006.10.19 19:57s/l37623.80118.08118.08119.34-16002.4266383.20
8822006.10.20 10:30sell38016.40118.36119.20117.94
8832006.10.20 16:40t/p3774.50118.72117.67118.721953.6768336.87
8842006.10.20 16:40modify3794.50118.22118.22119.72
8852006.10.20 16:40modify3784.50118.22118.22119.22
8862006.10.23 00:00close38016.40118.73119.20117.94-5364.7162972.15
8872006.10.23 01:15buy38117.10118.60117.76119.02
8882006.10.23 10:35t/p38117.10119.02117.76119.026034.2869006.43
8892006.10.23 11:38t/p3784.50119.22118.22119.223891.4372897.86
8902006.10.23 11:38modify3794.50118.22118.97119.72
8912006.10.23 20:45buy38221.70119.30118.46119.72
8922006.10.25 08:45close38221.70119.23118.46119.72-708.6572189.21
8932006.10.25 10:45buy38321.40119.16118.32119.58
8942006.10.25 20:21s/l3794.50118.97118.97119.723071.9975261.20
8952006.10.25 21:30buy3845.10119.01118.46119.51
8962006.10.25 21:30buy3855.10119.01118.46120.01
8972006.10.25 21:30buy3865.10119.01118.46120.51
8982006.10.26 09:05close3865.10118.71118.46120.51-1089.6074171.60
8992006.10.26 09:05close3855.10118.71118.46120.01-1089.6073082.00
9002006.10.26 18:29s/l3845.10118.46118.46119.51-2169.0270912.97
9012006.10.26 18:49s/l38321.40118.32118.32119.58-14357.8456555.14
9022006.10.27 01:00sell38717.00118.36119.20117.94
9032006.10.27 01:00sell3884.00118.36118.91117.86
9042006.10.27 01:00sell3894.00118.36118.91117.36
9052006.10.27 01:00sell3904.00118.36118.91116.86
9062006.10.27 02:00close3904.00118.67118.91116.86-1044.9155510.23
9072006.10.27 02:00close3894.00118.68118.91117.36-1078.5354431.70
9082006.10.27 14:56t/p38717.00117.94119.20117.946053.9260485.62
9092006.10.27 14:57t/p3884.00117.86118.91117.861697.2262182.84
9102006.10.30 00:14sell39118.70117.58118.42117.16
9112006.10.30 00:14sell3924.30117.58118.13117.08
9122006.10.30 00:14sell3934.30117.58118.13116.58
9132006.10.30 00:14sell3944.30117.58118.13116.08
9142006.10.30 01:03modify3944.30117.58117.58116.08
9152006.10.30 01:03modify3934.30117.58117.58116.58
9162006.10.30 01:03s/l3934.30117.58117.58116.580.0062182.84
9172006.10.30 01:03s/l3944.30117.58117.58116.080.0062182.84
9182006.10.31 12:15close39118.70117.74118.42117.16-2830.7859352.06
9192006.10.31 17:32t/p3924.30117.08118.13117.081769.7561121.81