|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
|Bars in test
|58833
|Ticks modelled
|767740
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1101476.28
|Gross profit
|1974422.61
|Gross loss
|-872946.33
|Profit factor
|2.26
|Expected payoff
|2993.14
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|195519.97 (17.32%)
|Relative drawdown
|34.66% (41121.51)
|Total trades
|368
|Short positions (won %)
|206 (64.56%)
|Long positions (won %)
|162 (75.93%)
|Profit trades (% of total)
|256 (69.57%)
|Loss trades (% of total)
|112 (30.43%)
|Largest
|profit trade
|77677.38
|loss trade
|-74010.14
|Average
|profit trade
|7712.59
|loss trade
|-7794.16
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (9496.37)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-98325.97)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|317565.57 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-109973.68 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 01:45
|sell
|1
|0.30
|113.74
|114.58
|112.90
|2
|2006.05.01 01:45
|sell
|2
|0.10
|113.74
|114.29
|113.24
|3
|2006.05.01 01:45
|sell
|3
|0.10
|113.74
|114.29
|112.74
|4
|2006.05.01 01:45
|sell
|4
|0.10
|113.74
|114.29
|112.24
|5
|2006.05.01 04:14
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.73
|112.90
|6
|2006.05.01 04:14
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.72
|112.90
|7
|2006.05.01 04:15
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.71
|112.90
|8
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.71
|112.90
|9
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.70
|112.90
|10
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.69
|112.90
|11
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.68
|112.90
|12
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.67
|112.90
|13
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.66
|112.90
|14
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.65
|112.90
|15
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.65
|112.90
|16
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.64
|112.90
|17
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.63
|112.90
|18
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.62
|112.90
|19
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.61
|112.90
|20
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.60
|112.90
|21
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.59
|112.90
|22
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.59
|112.90
|23
|2006.05.01 04:17
|t/p
|2
|0.10
|113.24
|114.29
|113.24
|44.16
|1044.16
|24
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.57
|112.90
|25
|2006.05.01 04:17
|modify
|4
|0.10
|113.74
|113.74
|112.24
|26
|2006.05.01 04:17
|modify
|3
|0.10
|113.74
|113.74
|112.74
|27
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.55
|112.90
|28
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.54
|112.90
|29
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.51
|112.90
|30
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.50
|112.90
|31
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.48
|112.90
|32
|2006.05.01 04:23
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.47
|112.90
|33
|2006.05.01 04:23
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.46
|112.90
|34
|2006.05.01 04:30
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.46
|112.90
|35
|2006.05.01 04:38
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.43
|112.90
|36
|2006.05.01 04:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.42
|112.90
|37
|2006.05.01 07:20
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.42
|112.90
|38
|2006.05.01 07:21
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.41
|112.90
|39
|2006.05.01 07:24
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.40
|112.90
|40
|2006.05.01 07:24
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.40
|112.90
|41
|2006.05.01 13:28
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.39
|112.90
|42
|2006.05.01 14:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.38
|112.90
|43
|2006.05.01 14:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.37
|112.90
|44
|2006.05.01 14:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.35
|112.90
|45
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.33
|112.90
|46
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.32
|112.90
|47
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.31
|112.90
|48
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.31
|112.90
|49
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.30
|112.90
|50
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.29
|112.90
|51
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.27
|112.90
|52
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.26
|112.90
|53
|2006.05.01 14:41
|t/p
|1
|0.30
|112.90
|113.26
|112.90
|223.27
|1267.43
|54
|2006.05.01 14:56
|t/p
|3
|0.10
|112.74
|113.74
|112.74
|88.70
|1356.13
|55
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|113.74
|112.99
|112.24
|56
|2006.05.01 15:00
|buy
|5
|0.40
|112.68
|111.84
|113.52
|57
|2006.05.01 16:11
|s/l
|4
|0.10
|112.99
|112.99
|112.24
|66.37
|1422.50
|58
|2006.05.01 17:35
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.73
|113.52
|59
|2006.05.01 17:35
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.74
|113.52
|60
|2006.05.01 17:35
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.75
|113.52
|61
|2006.05.01 17:35
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.76
|113.52
|62
|2006.05.01 17:35
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.76
|113.52
|63
|2006.05.01 17:38
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.78
|113.52
|64
|2006.05.01 17:38
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.78
|113.52
|65
|2006.05.01 17:41
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.79
|113.52
|66
|2006.05.01 17:45
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.79
|113.52
|67
|2006.05.01 17:45
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.80
|113.52
|68
|2006.05.01 17:45
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.80
|113.52
|69
|2006.05.01 19:44
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.81
|113.52
|70
|2006.05.01 19:47
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.82
|113.52
|71
|2006.05.01 19:48
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.83
|113.52
|72
|2006.05.01 20:05
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.84
|113.52
|73
|2006.05.01 20:05
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.86
|113.52
|74
|2006.05.01 20:08
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.87
|113.52
|75
|2006.05.01 20:15
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.88
|113.52
|76
|2006.05.01 20:15
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.90
|113.52
|77
|2006.05.01 20:57
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.92
|113.52
|78
|2006.05.01 21:09
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.93
|113.52
|79
|2006.05.01 21:09
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.93
|113.52
|80
|2006.05.01 21:12
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.94
|113.52
|81
|2006.05.01 21:12
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.97
|113.52
|82
|2006.05.01 21:14
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.98
|113.52
|83
|2006.05.01 21:14
|modify
|5
|0.40
|112.68
|112.99
|113.52
|84
|2006.05.01 21:17
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.01
|113.52
|85
|2006.05.01 21:17
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.02
|113.52
|86
|2006.05.01 21:18
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.03
|113.52
|87
|2006.05.01 21:18
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.04
|113.52
|88
|2006.05.01 21:18
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.05
|113.52
|89
|2006.05.01 21:18
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.06
|113.52
|90
|2006.05.01 21:18
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.07
|113.52
|91
|2006.05.01 21:19
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.07
|113.52
|92
|2006.05.01 21:19
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.09
|113.52
|93
|2006.05.01 21:19
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.10
|113.52
|94
|2006.05.01 21:19
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.14
|113.52
|95
|2006.05.01 21:19
|modify
|5
|0.40
|112.68
|113.15
|113.52
|96
|2006.05.01 21:19
|t/p
|5
|0.40
|113.52
|113.15
|113.52
|295.85
|1718.35
|97
|2006.05.02 05:45
|sell
|6
|0.50
|113.63
|114.47
|112.79
|98
|2006.05.02 05:45
|sell
|7
|0.10
|113.63
|114.18
|113.13
|99
|2006.05.02 05:45
|sell
|8
|0.10
|113.63
|114.18
|112.63
|100
|2006.05.02 05:45
|sell
|9
|0.10
|113.63
|114.18
|112.13
|101
|2006.05.02 08:53
|close
|9
|0.10
|113.95
|114.18
|112.13
|-28.08
|1690.27
|102
|2006.05.02 08:53
|close
|8
|0.10
|113.95
|114.18
|112.63
|-28.08
|1662.19
|103
|2006.05.02 14:21
|modify
|6
|0.50
|113.63
|113.62
|112.79
|104
|2006.05.02 14:21
|modify
|6
|0.50
|113.63
|113.61
|112.79
|105
|2006.05.02 14:22
|modify
|6
|0.50
|113.63
|113.60
|112.79
|106
|2006.05.02 14:22
|modify
|6
|0.50
|113.63
|113.58
|112.79
|107
|2006.05.02 14:22
|modify
|6
|0.50
|113.63
|113.58
|112.79
|108
|2006.05.02 15:03
|s/l
|6
|0.50
|113.58
|113.58
|112.79
|22.01
|1684.20
|109
|2006.05.02 16:30
|buy
|10
|0.50
|113.45
|112.61
|114.29
|110
|2006.05.02 20:48
|t/p
|7
|0.10
|113.13
|114.18
|113.13
|44.20
|1728.40
|111
|2006.05.03 01:15
|sell
|11
|0.10
|113.36
|113.91
|112.86
|112
|2006.05.03 01:15
|sell
|12
|0.10
|113.36
|113.91
|112.36
|113
|2006.05.03 01:15
|sell
|13
|0.10
|113.36
|113.91
|111.86
|114
|2006.05.03 01:20
|modify
|13
|0.10
|113.36
|113.36
|111.86
|115
|2006.05.03 01:20
|modify
|12
|0.10
|113.36
|113.36
|112.36
|116
|2006.05.03 01:29
|s/l
|12
|0.10
|113.36
|113.36
|112.36
|0.00
|1728.40
|117
|2006.05.03 01:29
|s/l
|13
|0.10
|113.36
|113.36
|111.86
|0.00
|1728.40
|118
|2006.05.03 20:03
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.46
|114.29
|119
|2006.05.03 20:03
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.46
|114.29
|120
|2006.05.03 20:03
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.47
|114.29
|121
|2006.05.03 20:04
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.49
|114.29
|122
|2006.05.04 01:40
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.50
|114.29
|123
|2006.05.04 01:40
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.51
|114.29
|124
|2006.05.04 05:46
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.52
|114.29
|125
|2006.05.04 05:55
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.53
|114.29
|126
|2006.05.04 05:55
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.53
|114.29
|127
|2006.05.04 05:55
|s/l
|11
|0.10
|113.91
|113.91
|112.86
|-52.93
|1675.47
|128
|2006.05.04 05:55
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.54
|114.29
|129
|2006.05.04 05:55
|sell
|14
|0.10
|113.89
|114.44
|113.39
|130
|2006.05.04 05:55
|sell
|15
|0.10
|113.89
|114.44
|112.89
|131
|2006.05.04 05:55
|sell
|16
|0.10
|113.89
|114.44
|112.39
|132
|2006.05.04 05:56
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.55
|114.29
|133
|2006.05.04 05:56
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.57
|114.29
|134
|2006.05.04 05:56
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.57
|114.29
|135
|2006.05.04 05:59
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.58
|114.29
|136
|2006.05.04 05:59
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.58
|114.29
|137
|2006.05.04 06:13
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.59
|114.29
|138
|2006.05.04 06:22
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.61
|114.29
|139
|2006.05.04 06:23
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.62
|114.29
|140
|2006.05.04 06:25
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.66
|114.29
|141
|2006.05.04 06:25
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.68
|114.29
|142
|2006.05.04 06:26
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.71
|114.29
|143
|2006.05.04 06:26
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.72
|114.29
|144
|2006.05.04 06:27
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.73
|114.29
|145
|2006.05.04 06:27
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.75
|114.29
|146
|2006.05.04 08:07
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.75
|114.29
|147
|2006.05.04 08:07
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.76
|114.29
|148
|2006.05.04 08:07
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.78
|114.29
|149
|2006.05.04 08:08
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.80
|114.29
|150
|2006.05.04 08:08
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.81
|114.29
|151
|2006.05.04 08:08
|close
|16
|0.10
|114.19
|114.44
|112.39
|-26.27
|1649.20
|152
|2006.05.04 08:08
|modify
|10
|0.50
|113.45
|113.81
|114.29
|153
|2006.05.04 08:08
|close
|15
|0.10
|114.19
|114.44
|112.89
|-26.27
|1622.93
|154
|2006.05.04 09:48
|s/l
|10
|0.50
|113.81
|113.81
|114.29
|184.21
|1807.14
|155
|2006.05.04 12:15
|sell
|17
|0.50
|114.00
|114.84
|113.16
|156
|2006.05.04 16:04
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.99
|113.16
|157
|2006.05.04 16:04
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.94
|113.16
|158
|2006.05.04 16:05
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.93
|113.16
|159
|2006.05.04 16:07
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.91
|113.16
|160
|2006.05.04 16:19
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.90
|113.16
|161
|2006.05.04 16:19
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.87
|113.16
|162
|2006.05.04 16:20
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.85
|113.16
|163
|2006.05.04 16:20
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.84
|113.16
|164
|2006.05.04 16:21
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.83
|113.16
|165
|2006.05.04 16:21
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.81
|113.16
|166
|2006.05.04 17:02
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.79
|113.16
|167
|2006.05.04 17:02
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.78
|113.16
|168
|2006.05.04 17:04
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.76
|113.16
|169
|2006.05.04 17:04
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.74
|113.16
|170
|2006.05.04 17:04
|t/p
|14
|0.10
|113.39
|114.44
|113.39
|44.10
|1851.24
|171
|2006.05.04 17:04
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.73
|113.16
|172
|2006.05.04 17:09
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.72
|113.16
|173
|2006.05.04 17:09
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.70
|113.16
|174
|2006.05.04 17:32
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.69
|113.16
|175
|2006.05.04 17:35
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.68
|113.16
|176
|2006.05.04 17:35
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.67
|113.16
|177
|2006.05.04 17:35
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.67
|113.16
|178
|2006.05.04 17:39
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.66
|113.16
|179
|2006.05.04 17:39
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.63
|113.16
|180
|2006.05.04 17:40
|modify
|17
|0.50
|114.00
|113.62
|113.16
|181
|2006.05.04 18:12
|s/l
|17
|0.50
|113.62
|113.62
|113.16
|167.18
|2018.42
|182
|2006.05.04 22:00
|sell
|18
|0.60
|113.59
|114.43
|112.75
|183
|2006.05.04 22:00
|sell
|19
|0.10
|113.59
|114.14
|113.09
|184
|2006.05.04 22:00
|sell
|20
|0.10
|113.59
|114.14
|112.59
|185
|2006.05.04 22:00
|sell
|21
|0.10
|113.59
|114.14
|112.09
|186
|2006.05.04 23:55
|modify
|21
|0.10
|113.59
|113.59
|112.09
|187
|2006.05.04 23:55
|modify
|20
|0.10
|113.59
|113.59
|112.59
|188
|2006.05.05 00:53
|s/l
|20
|0.10
|113.59
|113.59
|112.59
|-1.55
|2016.87
|189
|2006.05.05 00:53
|s/l
|21
|0.10
|113.59
|113.59
|112.09
|-1.55
|2015.32
|190
|2006.05.05 15:06
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.57
|112.75
|191
|2006.05.05 15:06
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.54
|112.75
|192
|2006.05.05 15:07
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.53
|112.75
|193
|2006.05.05 15:07
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.52
|112.75
|194
|2006.05.05 15:07
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.51
|112.75
|195
|2006.05.05 15:07
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.49
|112.75
|196
|2006.05.05 15:07
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.48
|112.75
|197
|2006.05.05 15:07
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.45
|112.75
|198
|2006.05.05 15:08
|t/p
|19
|0.10
|113.09
|114.14
|113.09
|42.67
|2058.00
|199
|2006.05.05 15:08
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.43
|112.75
|200
|2006.05.05 15:08
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.43
|112.75
|201
|2006.05.05 15:10
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.42
|112.75
|202
|2006.05.05 15:10
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.41
|112.75
|203
|2006.05.05 15:10
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.39
|112.75
|204
|2006.05.05 15:10
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.38
|112.75
|205
|2006.05.05 15:10
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.37
|112.75
|206
|2006.05.05 15:12
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.36
|112.75
|207
|2006.05.05 15:12
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.35
|112.75
|208
|2006.05.05 15:12
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.34
|112.75
|209
|2006.05.05 15:12
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.34
|112.75
|210
|2006.05.05 15:13
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.33
|112.75
|211
|2006.05.05 15:13
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.32
|112.75
|212
|2006.05.05 15:13
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.30
|112.75
|213
|2006.05.05 15:13
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.28
|112.75
|214
|2006.05.05 15:13
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.28
|112.75
|215
|2006.05.05 15:14
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.27
|112.75
|216
|2006.05.05 15:14
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.26
|112.75
|217
|2006.05.05 15:16
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.25
|112.75
|218
|2006.05.05 15:16
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.25
|112.75
|219
|2006.05.05 15:16
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.24
|112.75
|220
|2006.05.05 15:16
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.23
|112.75
|221
|2006.05.05 15:16
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.23
|112.75
|222
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.22
|112.75
|223
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.21
|112.75
|224
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.20
|112.75
|225
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.19
|112.75
|226
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.18
|112.75
|227
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.15
|112.75
|228
|2006.05.05 15:17
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.14
|112.75
|229
|2006.05.05 15:18
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.13
|112.75
|230
|2006.05.05 15:19
|modify
|18
|0.60
|113.59
|113.12
|112.75
|231
|2006.05.05 15:19
|t/p
|18
|0.60
|112.75
|113.12
|112.75
|437.76
|2495.75
|232
|2006.05.08 00:00
|sell
|22
|0.70
|112.57
|113.41
|111.73
|233
|2006.05.08 00:00
|sell
|23
|0.20
|112.57
|113.12
|112.07
|234
|2006.05.08 00:00
|sell
|24
|0.20
|112.57
|113.12
|111.57
|235
|2006.05.08 00:00
|sell
|25
|0.20
|112.57
|113.12
|111.07
|236
|2006.05.08 00:00
|t/p
|23
|0.20
|112.07
|113.12
|112.07
|89.32
|2585.07
|237
|2006.05.08 00:00
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.30
|111.73
|238
|2006.05.08 00:00
|modify
|25
|0.20
|112.57
|112.57
|111.07
|239
|2006.05.08 00:00
|modify
|24
|0.20
|112.57
|112.57
|111.57
|240
|2006.05.08 00:01
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.28
|111.73
|241
|2006.05.08 02:49
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.27
|111.73
|242
|2006.05.08 02:49
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.23
|111.73
|243
|2006.05.08 02:51
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.22
|111.73
|244
|2006.05.08 02:51
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.21
|111.73
|245
|2006.05.08 02:51
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.20
|111.73
|246
|2006.05.08 02:51
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.19
|111.73
|247
|2006.05.08 02:54
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.18
|111.73
|248
|2006.05.08 03:02
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.17
|111.73
|249
|2006.05.08 03:02
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.09
|111.73
|250
|2006.05.08 03:02
|t/p
|22
|0.70
|111.73
|112.09
|111.73
|526.37
|3111.44
|251
|2006.05.08 09:04
|t/p
|24
|0.20
|111.57
|112.57
|111.57
|179.40
|3290.84
|252
|2006.05.08 09:04
|modify
|25
|0.20
|112.57
|111.82
|111.07
|253
|2006.05.08 13:45
|t/p
|25
|0.20
|111.07
|111.82
|111.07
|270.13
|3560.97
|254
|2006.05.08 16:00
|sell
|26
|1.10
|111.50
|112.34
|110.66
|255
|2006.05.08 16:00
|sell
|27
|0.20
|111.50
|112.05
|111.00
|256
|2006.05.08 16:00
|sell
|28
|0.20
|111.50
|112.05
|110.50
|257
|2006.05.08 16:00
|sell
|29
|0.20
|111.50
|112.05
|110.00
|258
|2006.05.09 04:22
|close
|29
|0.20
|111.81
|112.05
|110.00
|-58.55
|3502.42
|259
|2006.05.09 04:29
|close
|28
|0.20
|111.81
|112.05
|110.50
|-58.55
|3443.88
|260
|2006.05.09 16:07
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.48
|110.66
|261
|2006.05.09 16:07
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.47
|110.66
|262
|2006.05.09 16:07
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.47
|110.66
|263
|2006.05.09 16:18
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.46
|110.66
|264
|2006.05.09 16:18
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.44
|110.66
|265
|2006.05.09 16:19
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.43
|110.66
|266
|2006.05.09 16:19
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.42
|110.66
|267
|2006.05.09 16:19
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.42
|110.66
|268
|2006.05.09 16:20
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.41
|110.66
|269
|2006.05.09 16:20
|t/p
|27
|0.20
|111.00
|112.05
|111.00
|87.03
|3530.91
|270
|2006.05.09 16:20
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.30
|110.66
|271
|2006.05.09 16:36
|modify
|26
|1.10
|111.50
|111.27
|110.66
|272
|2006.05.09 17:31
|s/l
|26
|1.10
|111.27
|111.27
|110.66
|210.32
|3741.23
|273
|2006.05.09 21:45
|sell
|30
|1.10
|111.15
|111.99
|110.31
|274
|2006.05.09 21:45
|sell
|31
|0.30
|111.15
|111.70
|110.65
|275
|2006.05.09 21:45
|sell
|32
|0.30
|111.15
|111.70
|110.15
|276
|2006.05.09 21:45
|sell
|33
|0.30
|111.15
|111.70
|109.65
|277
|2006.05.09 22:00
|modify
|33
|0.30
|111.15
|111.15
|109.65
|278
|2006.05.09 22:00
|modify
|32
|0.30
|111.15
|111.15
|110.15
|279
|2006.05.09 22:20
|s/l
|32
|0.30
|111.15
|111.15
|110.15
|0.00
|3741.23
|280
|2006.05.09 22:20
|s/l
|33
|0.30
|111.15
|111.15
|109.65
|0.00
|3741.23
|281
|2006.05.10 08:48
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.15
|110.31
|282
|2006.05.10 08:48
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.13
|110.31
|283
|2006.05.10 08:50
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.10
|110.31
|284
|2006.05.10 08:51
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.08
|110.31
|285
|2006.05.10 08:51
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.06
|110.31
|286
|2006.05.10 08:51
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.06
|110.31
|287
|2006.05.10 08:53
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.05
|110.31
|288
|2006.05.10 08:53
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.04
|110.31
|289
|2006.05.10 09:25
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.04
|110.31
|290
|2006.05.10 09:25
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.03
|110.31
|291
|2006.05.10 10:57
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.02
|110.31
|292
|2006.05.10 10:57
|modify
|30
|1.10
|111.15
|111.00
|110.31
|293
|2006.05.10 10:58
|t/p
|31
|0.30
|110.65
|111.70
|110.65
|130.93
|3872.17
|294
|2006.05.10 10:58
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.99
|110.31
|295
|2006.05.10 10:58
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.99
|110.31
|296
|2006.05.10 10:58
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.98
|110.31
|297
|2006.05.10 10:59
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.97
|110.31
|298
|2006.05.10 11:00
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.96
|110.31
|299
|2006.05.10 11:00
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.95
|110.31
|300
|2006.05.10 11:00
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.94
|110.31
|301
|2006.05.10 11:00
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.92
|110.31
|302
|2006.05.10 11:00
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.91
|110.31
|303
|2006.05.10 11:00
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.90
|110.31
|304
|2006.05.10 11:01
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.90
|110.31
|305
|2006.05.10 11:25
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.89
|110.31
|306
|2006.05.10 11:26
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.89
|110.31
|307
|2006.05.10 11:26
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.88
|110.31
|308
|2006.05.10 11:26
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.86
|110.31
|309
|2006.05.10 11:26
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.84
|110.31
|310
|2006.05.10 11:26
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.83
|110.31
|311
|2006.05.10 11:26
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.83
|110.31
|312
|2006.05.10 11:33
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.79
|110.31
|313
|2006.05.10 12:10
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.78
|110.31
|314
|2006.05.10 12:10
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.77
|110.31
|315
|2006.05.10 12:10
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.73
|110.31
|316
|2006.05.10 12:10
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.72
|110.31
|317
|2006.05.10 12:10
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.71
|110.31
|318
|2006.05.10 12:10
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.71
|110.31
|319
|2006.05.10 12:12
|modify
|30
|1.10
|111.15
|110.70
|110.31
|320
|2006.05.10 14:17
|s/l
|30
|1.10
|110.70
|110.70
|110.31
|430.12
|4302.29
|321
|2006.05.10 20:00
|buy
|34
|1.30
|110.45
|109.61
|111.29
|322
|2006.05.10 20:00
|buy
|35
|0.30
|110.45
|109.90
|110.95
|323
|2006.05.10 20:00
|buy
|36
|0.30
|110.45
|109.90
|111.45
|324
|2006.05.10 20:00
|buy
|37
|0.30
|110.45
|109.90
|111.95
|325
|2006.05.10 20:03
|modify
|37
|0.30
|110.45
|110.45
|111.95
|326
|2006.05.10 20:03
|modify
|36
|0.30
|110.45
|110.45
|111.45
|327
|2006.05.10 20:04
|s/l
|36
|0.30
|110.45
|110.45
|111.45
|0.00
|4302.29
|328
|2006.05.10 20:04
|s/l
|37
|0.30
|110.45
|110.45
|111.95
|0.00
|4302.29
|329
|2006.05.11 00:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.46
|111.29
|330
|2006.05.11 00:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.48
|111.29
|331
|2006.05.11 00:51
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.50
|111.29
|332
|2006.05.11 00:51
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.50
|111.29
|333
|2006.05.11 00:52
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.51
|111.29
|334
|2006.05.11 00:52
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.52
|111.29
|335
|2006.05.11 00:54
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.53
|111.29
|336
|2006.05.11 01:00
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.53
|111.29
|337
|2006.05.11 01:03
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.54
|111.29
|338
|2006.05.11 01:30
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.54
|111.29
|339
|2006.05.11 01:31
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.56
|111.29
|340
|2006.05.11 01:31
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.57
|111.29
|341
|2006.05.11 01:31
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.58
|111.29
|342
|2006.05.11 01:31
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.59
|111.29
|343
|2006.05.11 01:31
|t/p
|35
|0.30
|110.95
|109.90
|110.95
|146.92
|4449.21
|344
|2006.05.11 01:31
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.60
|111.29
|345
|2006.05.11 01:32
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.61
|111.29
|346
|2006.05.11 01:34
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.62
|111.29
|347
|2006.05.11 01:35
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.63
|111.29
|348
|2006.05.11 01:35
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.64
|111.29
|349
|2006.05.11 01:35
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.65
|111.29
|350
|2006.05.11 01:35
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.66
|111.29
|351
|2006.05.11 01:35
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.67
|111.29
|352
|2006.05.11 01:41
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.68
|111.29
|353
|2006.05.11 01:41
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.69
|111.29
|354
|2006.05.11 01:41
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.70
|111.29
|355
|2006.05.11 01:41
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.71
|111.29
|356
|2006.05.11 01:41
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.72
|111.29
|357
|2006.05.11 01:42
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.72
|111.29
|358
|2006.05.11 01:42
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.73
|111.29
|359
|2006.05.11 01:42
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.73
|111.29
|360
|2006.05.11 01:47
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.75
|111.29
|361
|2006.05.11 01:48
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.75
|111.29
|362
|2006.05.11 01:48
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.77
|111.29
|363
|2006.05.11 01:48
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.79
|111.29
|364
|2006.05.11 01:49
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.80
|111.29
|365
|2006.05.11 01:49
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.80
|111.29
|366
|2006.05.11 01:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.81
|111.29
|367
|2006.05.11 01:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.83
|111.29
|368
|2006.05.11 01:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.84
|111.29
|369
|2006.05.11 01:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.85
|111.29
|370
|2006.05.11 01:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.86
|111.29
|371
|2006.05.11 01:50
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.87
|111.29
|372
|2006.05.11 03:09
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.88
|111.29
|373
|2006.05.11 03:09
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.89
|111.29
|374
|2006.05.11 03:09
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.90
|111.29
|375
|2006.05.11 03:09
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.91
|111.29
|376
|2006.05.11 03:09
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.91
|111.29
|377
|2006.05.11 03:18
|modify
|34
|1.30
|110.45
|110.93
|111.29
|378
|2006.05.11 03:18
|t/p
|34
|1.30
|111.29
|110.93
|111.29
|1032.01
|5481.22
|379
|2006.05.11 10:00
|sell
|38
|1.60
|111.46
|112.30
|110.62
|380
|2006.05.11 10:00
|sell
|39
|0.40
|111.46
|112.01
|110.96
|381
|2006.05.11 10:00
|sell
|40
|0.40
|111.46
|112.01
|110.46
|382
|2006.05.11 10:00
|sell
|41
|0.40
|111.46
|112.01
|109.96
|383
|2006.05.11 10:09
|modify
|41
|0.40
|111.46
|111.46
|109.96
|384
|2006.05.11 10:09
|modify
|40
|0.40
|111.46
|111.46
|110.46
|385
|2006.05.11 14:21
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.45
|110.62
|386
|2006.05.11 14:22
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.44
|110.62
|387
|2006.05.11 14:24
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.44
|110.62
|388
|2006.05.11 14:24
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.43
|110.62
|389
|2006.05.11 14:24
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.42
|110.62
|390
|2006.05.11 14:24
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.40
|110.62
|391
|2006.05.11 14:25
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.39
|110.62
|392
|2006.05.11 14:25
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.37
|110.62
|393
|2006.05.11 14:25
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.36
|110.62
|394
|2006.05.11 14:25
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.35
|110.62
|395
|2006.05.11 14:25
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.34
|110.62
|396
|2006.05.11 14:25
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.34
|110.62
|397
|2006.05.11 14:30
|t/p
|39
|0.40
|110.96
|112.01
|110.96
|180.33
|5661.55
|398
|2006.05.11 14:30
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.26
|110.62
|399
|2006.05.11 14:30
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.19
|110.62
|400
|2006.05.11 14:31
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.17
|110.62
|401
|2006.05.11 14:31
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.15
|110.62
|402
|2006.05.11 14:34
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.07
|110.62
|403
|2006.05.11 14:35
|modify
|38
|1.60
|111.46
|111.04
|110.62
|404
|2006.05.11 14:55
|s/l
|38
|1.60
|111.04
|111.04
|110.62
|605.07
|6266.62
|405
|2006.05.11 14:55
|buy
|42
|1.70
|111.06
|110.22
|111.90
|406
|2006.05.11 17:34
|t/p
|40
|0.40
|110.46
|111.46
|110.46
|362.19
|6628.81
|407
|2006.05.11 17:34
|modify
|41
|0.40
|111.46
|110.71
|109.96
|408
|2006.05.11 17:44
|s/l
|42
|1.70
|110.22
|110.22
|111.90
|-1295.59
|5333.22
|409
|2006.05.11 22:45
|sell
|43
|1.60
|110.66
|111.50
|109.82
|410
|2006.05.11 22:45
|s/l
|41
|0.40
|110.71
|110.71
|109.96
|270.91
|5604.13
|411
|2006.05.11 22:45
|sell
|44
|0.40
|110.71
|111.26
|110.21
|412
|2006.05.11 22:45
|sell
|45
|0.40
|110.71
|111.26
|109.71
|413
|2006.05.11 22:45
|sell
|46
|0.40
|110.71
|111.26
|109.21
|414
|2006.05.12 01:31
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.66
|109.82
|415
|2006.05.12 01:31
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.65
|109.82
|416
|2006.05.12 01:31
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.63
|109.82
|417
|2006.05.12 01:32
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.62
|109.82
|418
|2006.05.12 01:35
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.61
|109.82
|419
|2006.05.12 01:35
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.60
|109.82
|420
|2006.05.12 01:35
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.59
|109.82
|421
|2006.05.12 01:35
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.59
|109.82
|422
|2006.05.12 01:43
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.58
|109.82
|423
|2006.05.12 01:49
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.57
|109.82
|424
|2006.05.12 02:01
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.57
|109.82
|425
|2006.05.12 02:01
|t/p
|44
|0.40
|110.21
|111.26
|110.21
|175.29
|5779.43
|426
|2006.05.12 02:01
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.55
|109.82
|427
|2006.05.12 02:01
|modify
|46
|0.40
|110.71
|110.71
|109.21
|428
|2006.05.12 02:01
|modify
|45
|0.40
|110.71
|110.71
|109.71
|429
|2006.05.12 02:01
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.54
|109.82
|430
|2006.05.12 02:02
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.54
|109.82
|431
|2006.05.12 02:02
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.53
|109.82
|432
|2006.05.12 02:03
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.52
|109.82
|433
|2006.05.12 02:03
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.51
|109.82
|434
|2006.05.12 02:04
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.50
|109.82
|435
|2006.05.12 02:05
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.50
|109.82
|436
|2006.05.12 02:06
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.49
|109.82
|437
|2006.05.12 02:06
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.48
|109.82
|438
|2006.05.12 02:06
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.47
|109.82
|439
|2006.05.12 02:06
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.45
|109.82
|440
|2006.05.12 02:06
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.44
|109.82
|441
|2006.05.12 02:08
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.43
|109.82
|442
|2006.05.12 02:08
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.42
|109.82
|443
|2006.05.12 02:09
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.42
|109.82
|444
|2006.05.12 02:09
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.41
|109.82
|445
|2006.05.12 02:09
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.40
|109.82
|446
|2006.05.12 02:09
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.39
|109.82
|447
|2006.05.12 02:09
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.39
|109.82
|448
|2006.05.12 02:10
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.37
|109.82
|449
|2006.05.12 02:10
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.35
|109.82
|450
|2006.05.12 02:10
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.34
|109.82
|451
|2006.05.12 02:10
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.34
|109.82
|452
|2006.05.12 02:12
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.33
|109.82
|453
|2006.05.12 02:12
|modify
|43
|1.60
|110.66
|110.31
|109.82
|454
|2006.05.12 02:46
|s/l
|43
|1.60
|110.31
|110.31
|109.82
|482.84
|6262.27
|455
|2006.05.12 08:30
|buy
|47
|1.80
|110.02
|109.18
|110.86
|456
|2006.05.12 09:34
|t/p
|45
|0.40
|109.71
|110.71
|109.71
|358.43
|6620.70
|457
|2006.05.12 09:34
|modify
|46
|0.40
|110.71
|109.96
|109.21
|458
|2006.05.12 14:31
|s/l
|46
|0.40
|109.96
|109.96
|109.21
|266.60
|6887.31
|459
|2006.05.12 16:30
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.02
|110.86
|460
|2006.05.12 16:30
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.02
|110.86
|461
|2006.05.12 16:30
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.03
|110.86
|462
|2006.05.12 16:31
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.04
|110.86
|463
|2006.05.12 16:31
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.05
|110.86
|464
|2006.05.12 16:31
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.06
|110.86
|465
|2006.05.12 16:31
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.06
|110.86
|466
|2006.05.12 16:31
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.09
|110.86
|467
|2006.05.12 16:36
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.10
|110.86
|468
|2006.05.12 16:36
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.16
|110.86
|469
|2006.05.12 16:36
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.19
|110.86
|470
|2006.05.12 16:37
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.21
|110.86
|471
|2006.05.12 16:37
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.22
|110.86
|472
|2006.05.12 16:37
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.23
|110.86
|473
|2006.05.12 16:37
|modify
|47
|1.80
|110.02
|110.26
|110.86
|474
|2006.05.12 17:11
|s/l
|47
|1.80
|110.26
|110.26
|110.86
|391.80
|7279.11
|475
|2006.05.15 06:15
|sell
|48
|2.20
|109.66
|110.50
|108.82
|476
|2006.05.15 06:15
|sell
|49
|0.50
|109.66
|110.21
|109.16
|477
|2006.05.15 06:15
|sell
|50
|0.50
|109.66
|110.21
|108.66
|478
|2006.05.15 06:15
|sell
|51
|0.50
|109.66
|110.21
|108.16
|479
|2006.05.15 10:00
|close
|51
|0.50
|109.97
|110.21
|108.16
|-140.95
|7138.16
|480
|2006.05.15 10:04
|close
|50
|0.50
|109.97
|110.21
|108.66
|-140.95
|6997.21
|481
|2006.05.15 10:06
|s/l
|49
|0.50
|110.21
|110.21
|109.16
|-249.45
|6747.76
|482
|2006.05.15 10:06
|sell
|52
|0.30
|110.21
|110.76
|109.71
|483
|2006.05.15 10:06
|sell
|53
|0.30
|110.21
|110.76
|109.21
|484
|2006.05.15 10:06
|sell
|54
|0.30
|110.21
|110.76
|108.71
|485
|2006.05.15 10:20
|s/l
|48
|2.20
|110.50
|110.50
|108.82
|-1672.10
|5075.66
|486
|2006.05.15 10:20
|sell
|55
|1.20
|110.49
|111.33
|109.65
|487
|2006.05.15 10:20
|close
|54
|0.30
|110.52
|110.76
|108.71
|-84.15
|4991.51
|488
|2006.05.15 10:23
|close
|53
|0.30
|110.51
|110.76
|109.21
|-81.44
|4910.07
|489
|2006.05.15 11:35
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.48
|109.65
|490
|2006.05.15 11:35
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.47
|109.65
|491
|2006.05.15 11:35
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.47
|109.65
|492
|2006.05.15 11:36
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.46
|109.65
|493
|2006.05.15 11:36
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.45
|109.65
|494
|2006.05.15 11:36
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.45
|109.65
|495
|2006.05.15 11:37
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.43
|109.65
|496
|2006.05.15 11:37
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.42
|109.65
|497
|2006.05.15 11:37
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.41
|109.65
|498
|2006.05.15 11:38
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.40
|109.65
|499
|2006.05.15 11:38
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.39
|109.65
|500
|2006.05.15 11:38
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.38
|109.65
|501
|2006.05.15 11:38
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.37
|109.65
|502
|2006.05.15 11:38
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.36
|109.65
|503
|2006.05.15 11:50
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.35
|109.65
|504
|2006.05.15 11:50
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.34
|109.65
|505
|2006.05.15 11:50
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.34
|109.65
|506
|2006.05.15 11:51
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.32
|109.65
|507
|2006.05.15 11:51
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.29
|109.65
|508
|2006.05.15 11:51
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.26
|109.65
|509
|2006.05.15 11:52
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.25
|109.65
|510
|2006.05.15 11:52
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.24
|109.65
|511
|2006.05.15 11:52
|modify
|55
|1.20
|110.49
|110.22
|109.65
|512
|2006.05.15 12:42
|s/l
|55
|1.20
|110.22
|110.22
|109.65
|293.96
|5204.03
|513
|2006.05.15 17:00
|sell
|56
|1.50
|110.28
|111.12
|109.44
|514
|2006.05.15 23:00
|modify
|56
|1.50
|110.28
|110.16
|109.44
|515
|2006.05.15 23:00
|t/p
|52
|0.30
|109.71
|110.76
|109.71
|136.83
|5340.86
|516
|2006.05.15 23:00
|modify
|56
|1.50
|110.28
|109.98
|109.44
|517
|2006.05.15 23:00
|s/l
|56
|1.50
|109.98
|109.98
|109.44
|408.50
|5749.36
|518
|2006.05.15 23:15
|sell
|57
|1.70
|110.53
|111.37
|109.69
|519
|2006.05.15 23:15
|sell
|58
|0.40
|110.53
|111.08
|110.03
|520
|2006.05.15 23:15
|sell
|59
|0.40
|110.53
|111.08
|109.53
|521
|2006.05.15 23:15
|sell
|60
|0.40
|110.53
|111.08
|109.03
|522
|2006.05.15 23:22
|modify
|60
|0.40
|110.53
|110.53
|109.03
|523
|2006.05.15 23:22
|modify
|59
|0.40
|110.53
|110.53
|109.53
|524
|2006.05.16 00:00
|s/l
|59
|0.40
|110.53
|110.53
|109.53
|-6.20
|5743.16
|525
|2006.05.16 00:00
|s/l
|60
|0.40
|110.53
|110.53
|109.03
|-6.20
|5736.97
|526
|2006.05.16 05:20
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.52
|109.69
|527
|2006.05.16 05:20
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.51
|109.69
|528
|2006.05.16 05:20
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.51
|109.69
|529
|2006.05.16 05:20
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.50
|109.69
|530
|2006.05.16 05:21
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.49
|109.69
|531
|2006.05.16 05:21
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.48
|109.69
|532
|2006.05.16 05:21
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.48
|109.69
|533
|2006.05.16 05:37
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.47
|109.69
|534
|2006.05.16 05:37
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.46
|109.69
|535
|2006.05.16 05:38
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.46
|109.69
|536
|2006.05.16 05:38
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.45
|109.69
|537
|2006.05.16 05:39
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.44
|109.69
|538
|2006.05.16 05:39
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.43
|109.69
|539
|2006.05.16 05:52
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.42
|109.69
|540
|2006.05.16 05:52
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.39
|109.69
|541
|2006.05.16 05:53
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.38
|109.69
|542
|2006.05.16 05:53
|t/p
|58
|0.40
|110.03
|111.08
|110.03
|175.58
|5912.55
|543
|2006.05.16 05:53
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.37
|109.69
|544
|2006.05.16 05:53
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.36
|109.69
|545
|2006.05.16 05:54
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.35
|109.69
|546
|2006.05.16 05:54
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.34
|109.69
|547
|2006.05.16 05:59
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.33
|109.69
|548
|2006.05.16 07:43
|modify
|57
|1.70
|110.53
|110.31
|109.69
|549
|2006.05.16 08:09
|s/l
|57
|1.70
|110.31
|110.31
|109.69
|312.68
|6225.23
|550
|2006.05.16 11:00
|sell
|61
|1.90
|110.45
|111.29
|109.61
|551
|2006.05.16 11:00
|sell
|62
|0.40
|110.45
|111.00
|109.95
|552
|2006.05.16 11:00
|sell
|63
|0.40
|110.45
|111.00
|109.45
|553
|2006.05.16 11:00
|sell
|64
|0.40
|110.45
|111.00
|108.95
|554
|2006.05.16 11:13
|modify
|64
|0.40
|110.45
|110.45
|108.95
|555
|2006.05.16 11:13
|modify
|63
|0.40
|110.45
|110.45
|109.45
|556
|2006.05.16 11:13
|s/l
|63
|0.40
|110.45
|110.45
|109.45
|0.00
|6225.23
|557
|2006.05.16 11:13
|s/l
|64
|0.40
|110.45
|110.45
|108.95
|0.00
|6225.23
|558
|2006.05.16 14:31
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.40
|109.61
|559
|2006.05.16 14:33
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.40
|109.61
|560
|2006.05.16 14:33
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.39
|109.61
|561
|2006.05.16 14:35
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.38
|109.61
|562
|2006.05.16 14:36
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.37
|109.61
|563
|2006.05.16 14:42
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.36
|109.61
|564
|2006.05.16 14:42
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.34
|109.61
|565
|2006.05.16 14:42
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.33
|109.61
|566
|2006.05.16 14:43
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.32
|109.61
|567
|2006.05.16 14:43
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.30
|109.61
|568
|2006.05.16 14:44
|t/p
|62
|0.40
|109.95
|111.00
|109.95
|181.93
|6407.16
|569
|2006.05.16 14:44
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.28
|109.61
|570
|2006.05.16 14:44
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.27
|109.61
|571
|2006.05.16 14:44
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.25
|109.61
|572
|2006.05.16 14:44
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.24
|109.61
|573
|2006.05.16 14:44
|modify
|61
|1.90
|110.45
|110.20
|109.61
|574
|2006.05.16 15:42
|s/l
|61
|1.90
|110.20
|110.20
|109.61
|430.99
|6838.15
|575
|2006.05.16 20:30
|buy
|65
|2.10
|109.79
|108.95
|110.63
|576
|2006.05.16 20:30
|buy
|66
|0.50
|109.79
|109.24
|110.29
|577
|2006.05.16 20:30
|buy
|67
|0.50
|109.79
|109.24
|110.79
|578
|2006.05.16 20:30
|buy
|68
|0.50
|109.79
|109.24
|111.29
|579
|2006.05.17 02:04
|modify
|68
|0.50
|109.79
|109.79
|111.29
|580
|2006.05.17 02:04
|modify
|67
|0.50
|109.79
|109.79
|110.79
|581
|2006.05.17 02:12
|s/l
|67
|0.50
|109.79
|109.79
|110.79
|6.51
|6844.67
|582
|2006.05.17 02:12
|s/l
|68
|0.50
|109.79
|109.79
|111.29
|6.51
|6851.18
|583
|2006.05.17 09:08
|s/l
|66
|0.50
|109.24
|109.24
|110.29
|-245.25
|6605.93
|584
|2006.05.17 09:15
|buy
|69
|0.30
|109.15
|108.60
|109.65
|585
|2006.05.17 09:15
|buy
|70
|0.30
|109.15
|108.60
|110.15
|586
|2006.05.17 09:15
|buy
|71
|0.30
|109.15
|108.60
|110.65
|587
|2006.05.17 16:24
|t/p
|69
|0.30
|109.65
|108.60
|109.65
|136.78
|6742.71
|588
|2006.05.17 16:24
|modify
|71
|0.30
|109.15
|109.15
|110.65
|589
|2006.05.17 16:24
|modify
|70
|0.30
|109.15
|109.15
|110.15
|590
|2006.05.17 17:22
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.80
|110.63
|591
|2006.05.17 17:23
|t/p
|70
|0.30
|110.15
|109.15
|110.15
|272.33
|7015.04
|592
|2006.05.17 17:23
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.81
|110.63
|593
|2006.05.17 17:23
|modify
|71
|0.30
|109.15
|109.90
|110.65
|594
|2006.05.17 17:28
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.82
|110.63
|595
|2006.05.17 17:29
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.84
|110.63
|596
|2006.05.17 17:29
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.88
|110.63
|597
|2006.05.17 17:29
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.89
|110.63
|598
|2006.05.17 17:29
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.90
|110.63
|599
|2006.05.17 17:29
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.91
|110.63
|600
|2006.05.17 17:29
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.92
|110.63
|601
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.92
|110.63
|602
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.93
|110.63
|603
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.94
|110.63
|604
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.95
|110.63
|605
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.96
|110.63
|606
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|109.97
|110.63
|607
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.00
|110.63
|608
|2006.05.17 17:30
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.04
|110.63
|609
|2006.05.17 17:50
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.05
|110.63
|610
|2006.05.17 17:50
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.06
|110.63
|611
|2006.05.17 17:51
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.08
|110.63
|612
|2006.05.17 17:51
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.08
|110.63
|613
|2006.05.17 17:52
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.09
|110.63
|614
|2006.05.17 17:56
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.10
|110.63
|615
|2006.05.17 17:56
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.11
|110.63
|616
|2006.05.17 17:56
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.11
|110.63
|617
|2006.05.17 17:57
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.12
|110.63
|618
|2006.05.17 17:57
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.13
|110.63
|619
|2006.05.17 17:58
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.14
|110.63
|620
|2006.05.17 17:58
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.15
|110.63
|621
|2006.05.17 17:58
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.16
|110.63
|622
|2006.05.17 17:58
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.17
|110.63
|623
|2006.05.17 17:58
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.17
|110.63
|624
|2006.05.17 17:59
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.20
|110.63
|625
|2006.05.17 17:59
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.22
|110.63
|626
|2006.05.17 17:59
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.25
|110.63
|627
|2006.05.17 17:59
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.26
|110.63
|628
|2006.05.17 17:59
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.26
|110.63
|629
|2006.05.17 18:00
|modify
|65
|2.10
|109.79
|110.28
|110.63
|630
|2006.05.17 18:00
|t/p
|65
|2.10
|110.63
|110.28
|110.63
|1621.71
|8636.75
|631
|2006.05.17 18:00
|t/p
|71
|0.30
|110.65
|109.90
|110.65
|406.65
|9043.40
|632
|2006.05.18 03:30
|buy
|72
|2.70
|110.75
|109.91
|111.59
|633
|2006.05.18 03:30
|buy
|73
|0.60
|110.75
|110.20
|111.25
|634
|2006.05.18 03:30
|buy
|74
|0.60
|110.75
|110.20
|111.75
|635
|2006.05.18 03:30
|buy
|75
|0.60
|110.75
|110.20
|112.25
|636
|2006.05.18 13:21
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.76
|111.59
|637
|2006.05.18 13:21
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.76
|111.59
|638
|2006.05.18 13:22
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.77
|111.59
|639
|2006.05.18 13:22
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.78
|111.59
|640
|2006.05.18 13:23
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.79
|111.59
|641
|2006.05.18 13:23
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.79
|111.59
|642
|2006.05.18 13:23
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.80
|111.59
|643
|2006.05.18 13:23
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.81
|111.59
|644
|2006.05.18 13:23
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.81
|111.59
|645
|2006.05.18 13:35
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.82
|111.59
|646
|2006.05.18 13:35
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.84
|111.59
|647
|2006.05.18 13:36
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.85
|111.59
|648
|2006.05.18 13:46
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.85
|111.59
|649
|2006.05.18 13:46
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.86
|111.59
|650
|2006.05.18 13:47
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.86
|111.59
|651
|2006.05.18 13:48
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.87
|111.59
|652
|2006.05.18 13:49
|modify
|72
|2.70
|110.75
|110.88
|111.59
|653
|2006.05.18 15:06
|s/l
|72
|2.70
|110.88
|110.88
|111.59
|316.57
|9359.97
|654
|2006.05.18 15:35
|close
|75
|0.60
|110.45
|110.20
|112.25
|-162.97
|9197.00
|655
|2006.05.18 15:35
|close
|74
|0.60
|110.42
|110.20
|111.75
|-179.32
|9017.68
|656
|2006.05.19 00:30
|sell
|76
|2.50
|110.86
|111.70
|110.02
|657
|2006.05.19 01:52
|modify
|76
|2.50
|110.86
|110.82
|110.02
|658
|2006.05.19 01:52
|modify
|76
|2.50
|110.86
|110.82
|110.02
|659
|2006.05.19 01:53
|modify
|76
|2.50
|110.86
|110.81
|110.02
|660
|2006.05.19 02:50
|s/l
|76
|2.50
|110.81
|110.81
|110.02
|112.80
|9130.48
|661
|2006.05.19 09:32
|t/p
|73
|0.60
|111.25
|110.20
|111.25
|277.45
|9407.93
|662
|2006.05.22 02:45
|sell
|77
|2.80
|111.94
|112.78
|111.10
|663
|2006.05.22 02:45
|sell
|78
|0.70
|111.94
|112.49
|111.44
|664
|2006.05.22 02:45
|sell
|79
|0.70
|111.94
|112.49
|110.94
|665
|2006.05.22 02:45
|sell
|80
|0.70
|111.94
|112.49
|110.44
|666
|2006.05.22 04:29
|close
|80
|0.70
|112.25
|112.49
|110.44
|-193.32
|9214.61
|667
|2006.05.22 04:29
|close
|79
|0.70
|112.25
|112.49
|110.94
|-193.32
|9021.29
|668
|2006.05.22 08:02
|s/l
|78
|0.70
|112.49
|112.49
|111.44
|-342.22
|8679.07
|669
|2006.05.22 08:43
|s/l
|77
|2.80
|112.78
|112.78
|111.10
|-2085.11
|6593.96
|670
|2006.05.23 01:45
|sell
|81
|2.00
|111.67
|112.51
|110.83
|671
|2006.05.23 01:45
|sell
|82
|0.50
|111.67
|112.22
|111.17
|672
|2006.05.23 01:45
|sell
|83
|0.50
|111.67
|112.22
|110.67
|673
|2006.05.23 01:45
|sell
|84
|0.50
|111.67
|112.22
|110.17
|674
|2006.05.23 06:46
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.66
|110.83
|675
|2006.05.23 06:46
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.63
|110.83
|676
|2006.05.23 06:46
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.61
|110.83
|677
|2006.05.23 06:48
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.59
|110.83
|678
|2006.05.23 06:48
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.55
|110.83
|679
|2006.05.23 06:49
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.54
|110.83
|680
|2006.05.23 06:49
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.54
|110.83
|681
|2006.05.23 06:49
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.53
|110.83
|682
|2006.05.23 06:49
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.52
|110.83
|683
|2006.05.23 06:49
|t/p
|82
|0.50
|111.17
|112.22
|111.17
|224.90
|6818.86
|684
|2006.05.23 06:49
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.51
|110.83
|685
|2006.05.23 06:49
|modify
|84
|0.50
|111.67
|111.67
|110.17
|686
|2006.05.23 06:49
|modify
|83
|0.50
|111.67
|111.67
|110.67
|687
|2006.05.23 06:57
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.50
|110.83
|688
|2006.05.23 06:58
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.50
|110.83
|689
|2006.05.23 06:58
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.49
|110.83
|690
|2006.05.23 06:58
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.49
|110.83
|691
|2006.05.23 06:59
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.47
|110.83
|692
|2006.05.23 06:59
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.44
|110.83
|693
|2006.05.23 06:59
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.43
|110.83
|694
|2006.05.23 07:00
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.41
|110.83
|695
|2006.05.23 07:01
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.40
|110.83
|696
|2006.05.23 07:01
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.37
|110.83
|697
|2006.05.23 08:48
|modify
|81
|2.00
|111.67
|111.36
|110.83
|698
|2006.05.23 09:34
|s/l
|81
|2.00
|111.36
|111.36
|110.83
|556.65
|7375.51
|699
|2006.05.23 15:30
|sell
|85
|2.00
|111.44
|112.28
|110.60
|700
|2006.05.23 15:32
|s/l
|83
|0.50
|111.67
|111.67
|110.67
|0.00
|7375.51
|701
|2006.05.23 15:32
|s/l
|84
|0.50
|111.67
|111.67
|110.17
|0.00
|7375.51
|702
|2006.05.23 15:32
|sell
|86
|0.50
|111.64
|112.19
|111.14
|703
|2006.05.23 15:32
|sell
|87
|0.50
|111.64
|112.19
|110.64
|704
|2006.05.23 15:32
|sell
|88
|0.50
|111.64
|112.19
|110.14
|705
|2006.05.23 16:38
|t/p
|86
|0.50
|111.14
|112.19
|111.14
|224.96
|7600.47
|706
|2006.05.23 16:38
|modify
|88
|0.50
|111.64
|111.64
|110.14
|707
|2006.05.23 16:38
|modify
|87
|0.50
|111.64
|111.64
|110.64
|708
|2006.05.23 20:24
|modify
|85
|2.00
|111.44
|111.44
|110.60
|709
|2006.05.23 21:54
|s/l
|85
|2.00
|111.44
|111.44
|110.60
|0.01
|7600.48
|710
|2006.05.23 22:08
|s/l
|87
|0.50
|111.64
|111.64
|110.64
|0.00
|7600.48
|711
|2006.05.23 22:08
|s/l
|88
|0.50
|111.64
|111.64
|110.14
|0.00
|7600.48
|712
|2006.05.24 11:00
|buy
|89
|2.30
|111.86
|111.02
|112.70
|713
|2006.05.24 11:00
|buy
|90
|0.50
|111.86
|111.31
|112.36
|714
|2006.05.24 11:00
|buy
|91
|0.50
|111.86
|111.31
|112.86
|715
|2006.05.24 11:00
|buy
|92
|0.50
|111.86
|111.31
|113.36
|716
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.87
|112.70
|717
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.88
|112.70
|718
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.89
|112.70
|719
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.90
|112.70
|720
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.91
|112.70
|721
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.92
|112.70
|722
|2006.05.24 15:14
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.93
|112.70
|723
|2006.05.24 15:15
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.93
|112.70
|724
|2006.05.24 15:15
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.94
|112.70
|725
|2006.05.24 15:15
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.95
|112.70
|726
|2006.05.24 15:15
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.95
|112.70
|727
|2006.05.24 15:16
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.96
|112.70
|728
|2006.05.24 16:00
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.96
|112.70
|729
|2006.05.24 16:00
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.97
|112.70
|730
|2006.05.24 16:00
|modify
|89
|2.30
|111.86
|111.98
|112.70
|731
|2006.05.24 16:01
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.01
|112.70
|732
|2006.05.24 16:01
|t/p
|90
|0.50
|112.36
|111.31
|112.36
|222.44
|7822.92
|733
|2006.05.24 16:01
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.04
|112.70
|734
|2006.05.24 16:01
|modify
|92
|0.50
|111.86
|111.86
|113.36
|735
|2006.05.24 16:01
|modify
|91
|0.50
|111.86
|111.86
|112.86
|736
|2006.05.24 16:01
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.05
|112.70
|737
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.06
|112.70
|738
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.08
|112.70
|739
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.10
|112.70
|740
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.11
|112.70
|741
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.12
|112.70
|742
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.12
|112.70
|743
|2006.05.24 16:02
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.16
|112.70
|744
|2006.05.24 16:07
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.16
|112.70
|745
|2006.05.24 16:08
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.17
|112.70
|746
|2006.05.24 16:08
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.23
|112.70
|747
|2006.05.24 16:08
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.24
|112.70
|748
|2006.05.24 16:08
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.25
|112.70
|749
|2006.05.24 16:08
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.26
|112.70
|750
|2006.05.24 16:08
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.27
|112.70
|751
|2006.05.24 16:09
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.35
|112.70
|752
|2006.05.24 16:09
|modify
|89
|2.30
|111.86
|112.35
|112.70
|753
|2006.05.24 16:09
|t/p
|89
|2.30
|112.70
|112.35
|112.70
|1714.14
|9537.06
|754
|2006.05.24 16:15
|sell
|93
|2.70
|112.55
|113.39
|111.71
|755
|2006.05.24 17:25
|t/p
|91
|0.50
|112.86
|111.86
|112.86
|442.95
|9980.01
|756
|2006.05.24 17:25
|modify
|92
|0.50
|111.86
|112.61
|113.36
|757
|2006.05.24 19:42
|s/l
|92
|0.50
|112.61
|112.61
|113.36
|333.01
|10313.02
|758
|2006.05.25 00:15
|sell
|94
|0.70
|112.87
|113.42
|112.37
|759
|2006.05.25 00:15
|sell
|95
|0.70
|112.87
|113.42
|111.87
|760
|2006.05.25 00:15
|sell
|96
|0.70
|112.87
|113.42
|111.37
|761
|2006.05.25 13:11
|t/p
|94
|0.70
|112.37
|113.42
|112.37
|311.48
|10624.50
|762
|2006.05.25 13:11
|modify
|96
|0.70
|112.87
|112.87
|111.37
|763
|2006.05.25 13:11
|modify
|95
|0.70
|112.87
|112.87
|111.87
|764
|2006.05.25 13:44
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.55
|111.71
|765
|2006.05.25 13:52
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.54
|111.71
|766
|2006.05.25 13:52
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.54
|111.71
|767
|2006.05.25 13:54
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.53
|111.71
|768
|2006.05.25 13:59
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.52
|111.71
|769
|2006.05.25 13:59
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.51
|111.71
|770
|2006.05.25 14:00
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.50
|111.71
|771
|2006.05.25 14:00
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.50
|111.71
|772
|2006.05.25 14:00
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.49
|111.71
|773
|2006.05.25 14:31
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.49
|111.71
|774
|2006.05.25 14:32
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.47
|111.71
|775
|2006.05.25 14:32
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.46
|111.71
|776
|2006.05.25 14:37
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.43
|111.71
|777
|2006.05.25 14:37
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.40
|111.71
|778
|2006.05.25 14:37
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.39
|111.71
|779
|2006.05.25 14:37
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.38
|111.71
|780
|2006.05.25 14:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.37
|111.71
|781
|2006.05.25 14:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.33
|111.71
|782
|2006.05.25 14:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.31
|111.71
|783
|2006.05.25 14:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.30
|111.71
|784
|2006.05.25 14:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.30
|111.71
|785
|2006.05.25 14:39
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.29
|111.71
|786
|2006.05.25 14:39
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.28
|111.71
|787
|2006.05.25 14:39
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.27
|111.71
|788
|2006.05.25 14:39
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.26
|111.71
|789
|2006.05.25 15:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.25
|111.71
|790
|2006.05.25 15:38
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.25
|111.71
|791
|2006.05.25 15:44
|t/p
|95
|0.70
|111.87
|112.87
|111.87
|625.84
|11250.34
|792
|2006.05.25 15:44
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.20
|111.71
|793
|2006.05.25 15:44
|modify
|96
|0.70
|112.87
|112.12
|111.37
|794
|2006.05.25 15:44
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.18
|111.71
|795
|2006.05.25 15:45
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.16
|111.71
|796
|2006.05.25 15:52
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.15
|111.71
|797
|2006.05.25 15:52
|modify
|93
|2.70
|112.55
|112.14
|111.71
|798
|2006.05.25 16:11
|s/l
|93
|2.70
|112.14
|112.14
|111.71
|861.45
|12111.79
|799
|2006.05.25 16:11
|s/l
|96
|0.70
|112.12
|112.12
|111.37
|468.04
|12579.83
|800
|2006.05.26 01:45
|buy
|97
|3.80
|111.76
|110.92
|112.60
|801
|2006.05.26 01:45
|buy
|98
|0.90
|111.76
|111.21
|112.26
|802
|2006.05.26 01:45
|buy
|99
|0.90
|111.76
|111.21
|112.76
|803
|2006.05.26 01:45
|buy
|100
|0.90
|111.76
|111.21
|113.26
|804
|2006.05.26 05:10
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.79
|112.60
|805
|2006.05.26 05:45
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.80
|112.60
|806
|2006.05.26 05:45
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.80
|112.60
|807
|2006.05.26 05:46
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.85
|112.60
|808
|2006.05.26 06:19
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.89
|112.60
|809
|2006.05.26 06:19
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.89
|112.60
|810
|2006.05.26 06:22
|modify
|97
|3.80
|111.76
|111.90
|112.60
|811
|2006.05.26 09:29
|s/l
|97
|3.80
|111.90
|111.90
|112.60
|475.41
|13055.24
|812
|2006.05.26 10:15
|buy
|101
|3.20
|111.93
|111.09
|112.77
|813
|2006.05.26 15:23
|t/p
|98
|0.90
|112.26
|111.21
|112.26
|400.78
|13456.02
|814
|2006.05.26 15:23
|modify
|100
|0.90
|111.76
|111.76
|113.26
|815
|2006.05.26 15:23
|modify
|99
|0.90
|111.76
|111.76
|112.76
|816
|2006.05.26 15:31
|modify
|101
|3.20
|111.93
|111.94
|112.77
|817
|2006.05.26 15:31
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.00
|112.77
|818
|2006.05.26 15:31
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.04
|112.77
|819
|2006.05.26 15:32
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.05
|112.77
|820
|2006.05.26 15:32
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.08
|112.77
|821
|2006.05.26 15:34
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.09
|112.77
|822
|2006.05.26 15:35
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.12
|112.77
|823
|2006.05.26 15:35
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.12
|112.77
|824
|2006.05.26 15:36
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.13
|112.77
|825
|2006.05.26 15:43
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.15
|112.77
|826
|2006.05.26 15:43
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.17
|112.77
|827
|2006.05.26 15:49
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.17
|112.77
|828
|2006.05.26 15:49
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.19
|112.77
|829
|2006.05.26 15:49
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.20
|112.77
|830
|2006.05.26 15:49
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.21
|112.77
|831
|2006.05.26 15:50
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.24
|112.77
|832
|2006.05.26 15:50
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.29
|112.77
|833
|2006.05.26 15:52
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.33
|112.77
|834
|2006.05.26 15:52
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.34
|112.77
|835
|2006.05.26 15:52
|modify
|101
|3.20
|111.93
|112.36
|112.77
|836
|2006.05.26 16:09
|s/l
|101
|3.20
|112.36
|112.36
|112.77
|1224.85
|14680.87
|837
|2006.05.26 22:35
|t/p
|99
|0.90
|112.76
|111.76
|112.76
|797.80
|15478.67
|838
|2006.05.26 22:35
|modify
|100
|0.90
|111.76
|112.51
|113.26
|839
|2006.05.29 00:24
|s/l
|100
|0.90
|112.51
|112.51
|113.26
|611.66
|16090.33
|840
|2006.05.29 01:45
|buy
|102
|4.80
|112.48
|111.64
|113.32
|841
|2006.05.29 01:45
|buy
|103
|1.10
|112.48
|111.93
|112.98
|842
|2006.05.29 01:45
|buy
|104
|1.10
|112.48
|111.93
|113.48
|843
|2006.05.29 01:45
|buy
|105
|1.10
|112.48
|111.93
|113.98
|844
|2006.05.29 11:34
|close
|105
|1.10
|112.17
|111.93
|113.98
|-304.00
|15786.33
|845
|2006.05.29 11:35
|close
|104
|1.10
|112.17
|111.93
|113.48
|-304.00
|15482.33
|846
|2006.05.30 05:33
|s/l
|103
|1.10
|111.93
|111.93
|112.98
|-526.23
|14956.10
|847
|2006.05.30 09:47
|s/l
|102
|4.80
|111.64
|111.64
|113.32
|-3549.41
|11406.68
|848
|2006.05.30 13:45
|sell
|106
|3.40
|112.17
|113.01
|111.33
|849
|2006.05.30 13:45
|sell
|107
|0.80
|112.17
|112.72
|111.67
|850
|2006.05.30 13:45
|sell
|108
|0.80
|112.17
|112.72
|111.17
|851
|2006.05.30 13:45
|sell
|109
|0.80
|112.17
|112.72
|110.67
|852
|2006.05.30 14:32
|close
|109
|0.80
|112.47
|112.72
|110.67
|-213.39
|11193.29
|853
|2006.05.30 14:32
|close
|108
|0.80
|112.47
|112.72
|111.17
|-213.39
|10979.90
|854
|2006.05.30 16:03
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.16
|111.33
|855
|2006.05.30 16:03
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.15
|111.33
|856
|2006.05.30 16:03
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.13
|111.33
|857
|2006.05.30 16:03
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.11
|111.33
|858
|2006.05.30 16:04
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.11
|111.33
|859
|2006.05.30 16:04
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.08
|111.33
|860
|2006.05.30 16:32
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.07
|111.33
|861
|2006.05.30 16:32
|modify
|106
|3.40
|112.17
|112.06
|111.33
|862
|2006.05.30 17:06
|s/l
|106
|3.40
|112.06
|112.06
|111.33
|333.72
|11313.62
|863
|2006.05.30 18:45
|buy
|110
|3.20
|112.06
|111.22
|112.90
|864
|2006.05.31 08:45
|t/p
|107
|0.80
|111.67
|112.72
|111.67
|345.84
|11659.46
|865
|2006.05.31 19:06
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.06
|112.90
|866
|2006.05.31 19:07
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.08
|112.90
|867
|2006.05.31 20:00
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.10
|112.90
|868
|2006.05.31 20:28
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.10
|112.90
|869
|2006.05.31 20:29
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.11
|112.90
|870
|2006.05.31 20:31
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.12
|112.90
|871
|2006.05.31 20:31
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.13
|112.90
|872
|2006.05.31 20:31
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.14
|112.90
|873
|2006.05.31 20:31
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.16
|112.90
|874
|2006.05.31 20:31
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.17
|112.90
|875
|2006.05.31 20:31
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.18
|112.90
|876
|2006.05.31 20:33
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.19
|112.90
|877
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.20
|112.90
|878
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.21
|112.90
|879
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.22
|112.90
|880
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.23
|112.90
|881
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.25
|112.90
|882
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.26
|112.90
|883
|2006.05.31 20:36
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.27
|112.90
|884
|2006.05.31 20:37
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.28
|112.90
|885
|2006.05.31 20:40
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.29
|112.90
|886
|2006.05.31 20:40
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.29
|112.90
|887
|2006.05.31 20:41
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.31
|112.90
|888
|2006.05.31 20:41
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.31
|112.90
|889
|2006.05.31 20:43
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.32
|112.90
|890
|2006.05.31 20:43
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.33
|112.90
|891
|2006.05.31 20:43
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.34
|112.90
|892
|2006.06.01 02:30
|sell
|111
|1.00
|112.60
|113.15
|112.10
|893
|2006.06.01 02:30
|sell
|112
|1.00
|112.60
|113.15
|111.60
|894
|2006.06.01 02:30
|sell
|113
|1.00
|112.60
|113.15
|111.10
|895
|2006.06.01 02:44
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.36
|112.90
|896
|2006.06.01 02:45
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.37
|112.90
|897
|2006.06.01 02:45
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.38
|112.90
|898
|2006.06.01 02:46
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.39
|112.90
|899
|2006.06.01 03:03
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.40
|112.90
|900
|2006.06.01 03:25
|modify
|113
|1.00
|112.60
|112.60
|111.10
|901
|2006.06.01 03:25
|modify
|112
|1.00
|112.60
|112.60
|111.60
|902
|2006.06.01 03:49
|s/l
|112
|1.00
|112.60
|112.60
|111.60
|0.00
|11659.46
|903
|2006.06.01 03:49
|s/l
|113
|1.00
|112.60
|112.60
|111.10
|0.00
|11659.46
|904
|2006.06.01 09:13
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.41
|112.90
|905
|2006.06.01 09:13
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.41
|112.90
|906
|2006.06.01 09:14
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.42
|112.90
|907
|2006.06.01 09:14
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.44
|112.90
|908
|2006.06.01 09:14
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.46
|112.90
|909
|2006.06.01 09:14
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.48
|112.90
|910
|2006.06.01 09:15
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.50
|112.90
|911
|2006.06.01 09:15
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.52
|112.90
|912
|2006.06.01 09:15
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.52
|112.90
|913
|2006.06.01 09:15
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.53
|112.90
|914
|2006.06.01 09:18
|modify
|110
|3.20
|112.06
|112.54
|112.90
|915
|2006.06.01 09:32
|t/p
|110
|3.20
|112.90
|112.54
|112.90
|2547.58
|14207.04
|916
|2006.06.01 10:00
|sell
|114
|3.90
|112.77
|113.61
|111.93
|917
|2006.06.01 12:41
|s/l
|111
|1.00
|113.15
|113.15
|112.10
|-486.08
|13720.96
|918
|2006.06.01 16:52
|modify
|114
|3.90
|112.77
|112.76
|111.93
|919
|2006.06.01 16:53
|modify
|114
|3.90
|112.77
|112.75
|111.93
|920
|2006.06.01 16:53
|modify
|114
|3.90
|112.77
|112.75
|111.93
|921
|2006.06.01 16:56
|modify
|114
|3.90
|112.77
|112.74
|111.93
|922
|2006.06.01 21:04
|s/l
|114
|3.90
|112.74
|112.74
|111.93
|103.76
|13824.72
|923
|2006.06.02 01:30
|buy
|115
|4.10
|112.56
|111.72
|113.40
|924
|2006.06.02 01:30
|buy
|116
|1.00
|112.56
|112.01
|113.06
|925
|2006.06.02 01:30
|buy
|117
|1.00
|112.56
|112.01
|113.56
|926
|2006.06.02 01:30
|buy
|118
|1.00
|112.56
|112.01
|114.06
|927
|2006.06.02 09:21
|modify
|115
|4.10
|112.56
|112.57
|113.40
|928
|2006.06.02 14:30
|s/l
|115
|4.10
|112.57
|112.57
|113.40
|36.42
|13861.14
|929
|2006.06.02 14:30
|close
|118
|1.00
|112.16
|112.01
|114.06
|-356.64
|13504.50
|930
|2006.06.02 14:30
|close
|117
|1.00
|112.19
|112.01
|113.56
|-329.80
|13174.70
|931
|2006.06.02 14:31
|s/l
|116
|1.00
|112.01
|112.01
|113.06
|-491.12
|12683.58
|932
|2006.06.02 14:45
|buy
|119
|3.80
|111.87
|111.03
|112.71
|933
|2006.06.02 14:45
|buy
|120
|0.90
|111.87
|111.32
|112.37
|934
|2006.06.02 14:45
|buy
|121
|0.90
|111.87
|111.32
|112.87
|935
|2006.06.02 14:45
|buy
|122
|0.90
|111.87
|111.32
|113.37
|936
|2006.06.02 15:17
|close
|122
|0.90
|111.56
|111.32
|113.37
|-250.09
|12433.49
|937
|2006.06.02 15:17
|close
|121
|0.90
|111.56
|111.32
|112.87
|-250.09
|12183.40
|938
|2006.06.05 22:15
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.88
|112.71
|939
|2006.06.05 22:28
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.90
|112.71
|940
|2006.06.05 22:29
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.92
|112.71
|941
|2006.06.05 22:29
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.94
|112.71
|942
|2006.06.06 00:36
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.95
|112.71
|943
|2006.06.06 00:37
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.96
|112.71
|944
|2006.06.06 00:37
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.96
|112.71
|945
|2006.06.06 00:37
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.97
|112.71
|946
|2006.06.06 00:37
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.98
|112.71
|947
|2006.06.06 00:41
|modify
|119
|3.80
|111.87
|111.99
|112.71
|948
|2006.06.06 00:41
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.00
|112.71
|949
|2006.06.06 00:46
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.00
|112.71
|950
|2006.06.06 00:46
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.01
|112.71
|951
|2006.06.06 00:46
|t/p
|120
|0.90
|112.37
|111.32
|112.37
|423.90
|12607.30
|952
|2006.06.06 00:46
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.02
|112.71
|953
|2006.06.06 01:32
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.03
|112.71
|954
|2006.06.06 01:33
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.03
|112.71
|955
|2006.06.06 01:42
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.04
|112.71
|956
|2006.06.06 01:46
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.05
|112.71
|957
|2006.06.06 02:59
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.08
|112.71
|958
|2006.06.06 03:02
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.09
|112.71
|959
|2006.06.06 03:09
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.10
|112.71
|960
|2006.06.06 03:10
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.11
|112.71
|961
|2006.06.06 03:10
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.12
|112.71
|962
|2006.06.06 06:14
|modify
|119
|3.80
|111.87
|112.15
|112.71
|963
|2006.06.06 09:01
|s/l
|119
|3.80
|112.15
|112.15
|112.71
|1047.89
|13655.20
|964
|2006.06.06 09:15
|buy
|123
|4.10
|112.13
|111.29
|112.97
|965
|2006.06.06 09:15
|buy
|124
|1.00
|112.13
|111.58
|112.63
|966
|2006.06.06 09:15
|buy
|125
|1.00
|112.13
|111.58
|113.13
|967
|2006.06.06 09:15
|buy
|126
|1.00
|112.13
|111.58
|113.63
|968
|2006.06.06 09:27
|modify
|126
|1.00
|112.13
|112.13
|113.63
|969
|2006.06.06 09:27
|modify
|125
|1.00
|112.13
|112.13
|113.13
|970
|2006.06.06 09:27
|s/l
|125
|1.00
|112.13
|112.13
|113.13
|0.00
|13655.20
|971
|2006.06.06 09:27
|s/l
|126
|1.00
|112.13
|112.13
|113.63
|0.00
|13655.20
|972
|2006.06.06 14:11
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.13
|112.97
|973
|2006.06.06 14:11
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.14
|112.97
|974
|2006.06.06 14:11
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.15
|112.97
|975
|2006.06.06 14:11
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.18
|112.97
|976
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.19
|112.97
|977
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.20
|112.97
|978
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.21
|112.97
|979
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.24
|112.97
|980
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.25
|112.97
|981
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.26
|112.97
|982
|2006.06.06 14:12
|t/p
|124
|1.00
|112.63
|111.58
|112.63
|443.89
|14099.09
|983
|2006.06.06 14:12
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.29
|112.97
|984
|2006.06.06 14:12
|sell
|127
|1.20
|112.64
|113.19
|112.14
|985
|2006.06.06 14:12
|sell
|128
|1.20
|112.64
|113.19
|111.64
|986
|2006.06.06 14:12
|sell
|129
|1.20
|112.64
|113.19
|111.14
|987
|2006.06.06 14:12
|modify
|129
|1.20
|112.64
|112.64
|111.14
|988
|2006.06.06 14:12
|modify
|128
|1.20
|112.64
|112.64
|111.64
|989
|2006.06.06 14:13
|s/l
|128
|1.20
|112.64
|112.64
|111.64
|0.00
|14099.09
|990
|2006.06.06 14:13
|s/l
|129
|1.20
|112.64
|112.64
|111.14
|0.00
|14099.09
|991
|2006.06.06 14:13
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.30
|112.97
|992
|2006.06.06 14:13
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.33
|112.97
|993
|2006.06.06 14:16
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.35
|112.97
|994
|2006.06.06 14:16
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.36
|112.97
|995
|2006.06.06 14:16
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.38
|112.97
|996
|2006.06.06 14:32
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.40
|112.97
|997
|2006.06.06 14:33
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.41
|112.97
|998
|2006.06.06 14:33
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.43
|112.97
|999
|2006.06.06 14:33
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.44
|112.97
|1000
|2006.06.06 14:34
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.47
|112.97
|1001
|2006.06.06 14:35
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.48
|112.97
|1002
|2006.06.06 14:48
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.49
|112.97
|1003
|2006.06.06 14:49
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.50
|112.97
|1004
|2006.06.06 14:50
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.50
|112.97
|1005
|2006.06.06 14:50
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.52
|112.97
|1006
|2006.06.06 14:50
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.54
|112.97
|1007
|2006.06.06 15:24
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.55
|112.97
|1008
|2006.06.06 15:26
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.57
|112.97
|1009
|2006.06.06 15:27
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.57
|112.97
|1010
|2006.06.06 15:27
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.58
|112.97
|1011
|2006.06.06 15:30
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.59
|112.97
|1012
|2006.06.06 15:30
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.60
|112.97
|1013
|2006.06.06 15:31
|modify
|123
|4.10
|112.13
|112.61
|112.97
|1014
|2006.06.06 15:36
|t/p
|123
|4.10
|112.97
|112.61
|112.97
|3048.59
|17147.68
|1015
|2006.06.06 16:38
|s/l
|127
|1.20
|113.19
|113.19
|112.14
|-583.09
|16564.59
|1016
|2006.06.07 03:15
|buy
|130
|5.00
|113.07
|112.23
|113.91
|1017
|2006.06.07 03:15
|buy
|131
|1.20
|113.07
|112.52
|113.57
|1018
|2006.06.07 03:15
|buy
|132
|1.20
|113.07
|112.52
|114.07
|1019
|2006.06.07 03:15
|buy
|133
|1.20
|113.07
|112.52
|114.57
|1020
|2006.06.07 08:39
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.08
|113.91
|1021
|2006.06.07 08:53
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.09
|113.91
|1022
|2006.06.07 08:54
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.10
|113.91
|1023
|2006.06.07 08:54
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.11
|113.91
|1024
|2006.06.07 08:55
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.12
|113.91
|1025
|2006.06.07 08:55
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.13
|113.91
|1026
|2006.06.07 09:00
|modify
|130
|5.00
|113.07
|113.14
|113.91
|1027
|2006.06.07 12:11
|s/l
|130
|5.00
|113.14
|113.14
|113.91
|309.37
|16873.96
|1028
|2006.06.07 15:32
|t/p
|131
|1.20
|113.57
|112.52
|113.57
|528.22
|17402.18
|1029
|2006.06.07 15:32
|modify
|133
|1.20
|113.07
|113.07
|114.57
|1030
|2006.06.07 15:32
|modify
|132
|1.20
|113.07
|113.07
|114.07
|1031
|2006.06.07 20:30
|buy
|134
|4.70
|113.47
|112.63
|114.31
|1032
|2006.06.08 08:34
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.48
|114.31
|1033
|2006.06.08 08:34
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.49
|114.31
|1034
|2006.06.08 09:03
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.50
|114.31
|1035
|2006.06.08 09:04
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.51
|114.31
|1036
|2006.06.08 09:04
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.52
|114.31
|1037
|2006.06.08 09:07
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.53
|114.31
|1038
|2006.06.08 09:07
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.53
|114.31
|1039
|2006.06.08 09:09
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.54
|114.31
|1040
|2006.06.08 09:19
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.54
|114.31
|1041
|2006.06.08 09:19
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.55
|114.31
|1042
|2006.06.08 09:20
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.56
|114.31
|1043
|2006.06.08 09:21
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.57
|114.31
|1044
|2006.06.08 09:22
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.58
|114.31
|1045
|2006.06.08 09:22
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.59
|114.31
|1046
|2006.06.08 09:22
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.60
|114.31
|1047
|2006.06.08 09:22
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.60
|114.31
|1048
|2006.06.08 09:24
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.61
|114.31
|1049
|2006.06.08 09:31
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.61
|114.31
|1050
|2006.06.08 09:41
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.62
|114.31
|1051
|2006.06.08 09:41
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.63
|114.31
|1052
|2006.06.08 09:59
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.64
|114.31
|1053
|2006.06.08 09:59
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.67
|114.31
|1054
|2006.06.08 13:47
|t/p
|132
|1.20
|114.07
|113.07
|114.07
|1098.60
|18500.77
|1055
|2006.06.08 13:47
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.75
|114.31
|1056
|2006.06.08 13:47
|modify
|133
|1.20
|113.07
|113.82
|114.57
|1057
|2006.06.08 13:53
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.82
|114.31
|1058
|2006.06.08 13:53
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.83
|114.31
|1059
|2006.06.08 13:53
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.84
|114.31
|1060
|2006.06.08 13:53
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.84
|114.31
|1061
|2006.06.08 13:53
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.88
|114.31
|1062
|2006.06.08 13:55
|modify
|134
|4.70
|113.47
|113.95
|114.31
|1063
|2006.06.08 14:04
|t/p
|134
|4.70
|114.31
|113.95
|114.31
|3636.80
|22137.57
|1064
|2006.06.08 14:04
|sell
|135
|6.70
|114.33
|115.17
|113.49
|1065
|2006.06.08 14:33
|t/p
|133
|1.20
|114.57
|113.82
|114.57
|1617.43
|23755.00
|1066
|2006.06.08 19:45
|buy
|136
|1.80
|114.16
|113.61
|114.66
|1067
|2006.06.08 19:45
|buy
|137
|1.80
|114.16
|113.61
|115.16
|1068
|2006.06.08 19:45
|buy
|138
|1.80
|114.16
|113.61
|115.66
|1069
|2006.06.09 00:20
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.33
|113.49
|1070
|2006.06.09 00:20
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.33
|113.49
|1071
|2006.06.09 00:23
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.32
|113.49
|1072
|2006.06.09 00:23
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.31
|113.49
|1073
|2006.06.09 00:24
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.29
|113.49
|1074
|2006.06.09 00:24
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.28
|113.49
|1075
|2006.06.09 00:29
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.27
|113.49
|1076
|2006.06.09 00:30
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.26
|113.49
|1077
|2006.06.09 00:32
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.25
|113.49
|1078
|2006.06.09 00:34
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.25
|113.49
|1079
|2006.06.09 00:38
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.23
|113.49
|1080
|2006.06.09 00:38
|close
|138
|1.80
|113.85
|113.61
|115.66
|-466.68
|23288.32
|1081
|2006.06.09 00:39
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.21
|113.49
|1082
|2006.06.09 00:39
|close
|137
|1.80
|113.83
|113.61
|115.16
|-498.39
|22789.93
|1083
|2006.06.09 00:39
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.20
|113.49
|1084
|2006.06.09 00:39
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.20
|113.49
|1085
|2006.06.09 02:10
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.19
|113.49
|1086
|2006.06.09 02:10
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.19
|113.49
|1087
|2006.06.09 02:13
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.18
|113.49
|1088
|2006.06.09 02:13
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.17
|113.49
|1089
|2006.06.09 02:13
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.16
|113.49
|1090
|2006.06.09 02:14
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.15
|113.49
|1091
|2006.06.09 02:14
|modify
|135
|6.70
|114.33
|114.13
|113.49
|1092
|2006.06.09 08:17
|s/l
|135
|6.70
|114.13
|114.13
|113.49
|1070.34
|23860.27
|1093
|2006.06.09 09:15
|buy
|139
|6.50
|113.83
|112.99
|114.67
|1094
|2006.06.09 14:31
|modify
|139
|6.50
|113.83
|113.86
|114.67
|1095
|2006.06.09 14:31
|modify
|139
|6.50
|113.83
|113.98
|114.67
|1096
|2006.06.09 15:17
|s/l
|139
|6.50
|113.98
|113.98
|114.67
|855.41
|24715.68
|1097
|2006.06.09 16:11
|s/l
|136
|1.80
|113.61
|113.61
|114.66
|-848.19
|23867.50
|1098
|2006.06.09 17:30
|buy
|140
|7.20
|113.85
|113.01
|114.69
|1099
|2006.06.09 17:30
|buy
|141
|1.70
|113.85
|113.30
|114.35
|1100
|2006.06.09 17:30
|buy
|142
|1.70
|113.85
|113.30
|114.85
|1101
|2006.06.09 17:30
|buy
|143
|1.70
|113.85
|113.30
|115.35
|1102
|2006.06.12 00:35
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.85
|114.69
|1103
|2006.06.12 00:41
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.86
|114.69
|1104
|2006.06.12 01:02
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.87
|114.69
|1105
|2006.06.12 01:02
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.90
|114.69
|1106
|2006.06.12 01:29
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.91
|114.69
|1107
|2006.06.12 01:30
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.92
|114.69
|1108
|2006.06.12 01:30
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.92
|114.69
|1109
|2006.06.12 01:30
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.93
|114.69
|1110
|2006.06.12 01:51
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.93
|114.69
|1111
|2006.06.12 01:51
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.95
|114.69
|1112
|2006.06.12 10:08
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.96
|114.69
|1113
|2006.06.12 10:08
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.96
|114.69
|1114
|2006.06.12 10:08
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.97
|114.69
|1115
|2006.06.12 11:22
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.97
|114.69
|1116
|2006.06.12 11:22
|modify
|140
|7.20
|113.85
|113.99
|114.69
|1117
|2006.06.12 11:23
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.00
|114.69
|1118
|2006.06.12 11:24
|t/p
|141
|1.70
|114.35
|113.30
|114.35
|765.40
|24632.90
|1119
|2006.06.12 11:24
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.01
|114.69
|1120
|2006.06.12 11:24
|modify
|143
|1.70
|113.85
|113.85
|115.35
|1121
|2006.06.12 11:24
|modify
|142
|1.70
|113.85
|113.85
|114.85
|1122
|2006.06.12 11:29
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.02
|114.69
|1123
|2006.06.12 11:39
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.03
|114.69
|1124
|2006.06.12 11:39
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.05
|114.69
|1125
|2006.06.12 11:39
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.07
|114.69
|1126
|2006.06.12 13:24
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.07
|114.69
|1127
|2006.06.12 13:25
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.08
|114.69
|1128
|2006.06.12 13:26
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.09
|114.69
|1129
|2006.06.12 13:27
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.10
|114.69
|1130
|2006.06.12 13:27
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.11
|114.69
|1131
|2006.06.12 13:27
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.11
|114.69
|1132
|2006.06.12 13:28
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.13
|114.69
|1133
|2006.06.12 13:28
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.14
|114.69
|1134
|2006.06.12 13:32
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.14
|114.69
|1135
|2006.06.12 13:39
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.15
|114.69
|1136
|2006.06.12 14:06
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.16
|114.69
|1137
|2006.06.12 14:06
|modify
|140
|7.20
|113.85
|114.22
|114.69
|1138
|2006.06.12 14:44
|s/l
|140
|7.20
|114.22
|114.22
|114.69
|2426.32
|27059.22
|1139
|2006.06.12 17:15
|buy
|144
|7.50
|114.35
|113.51
|115.19
|1140
|2006.06.13 08:45
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.36
|115.19
|1141
|2006.06.13 09:05
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.36
|115.19
|1142
|2006.06.13 09:05
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.37
|115.19
|1143
|2006.06.13 09:05
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.37
|115.19
|1144
|2006.06.13 09:06
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.38
|115.19
|1145
|2006.06.13 09:06
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.38
|115.19
|1146
|2006.06.13 09:06
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.39
|115.19
|1147
|2006.06.13 09:07
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.41
|115.19
|1148
|2006.06.13 09:07
|modify
|144
|7.50
|114.35
|114.41
|115.19
|1149
|2006.06.13 09:25
|s/l
|144
|7.50
|114.41
|114.41
|115.19
|491.01
|27550.23
|1150
|2006.06.13 12:00
|buy
|145
|7.80
|114.45
|113.61
|115.29
|1151
|2006.06.13 14:32
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.45
|115.29
|1152
|2006.06.13 16:06
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.47
|115.29
|1153
|2006.06.13 16:06
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.48
|115.29
|1154
|2006.06.13 16:06
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.49
|115.29
|1155
|2006.06.13 16:06
|t/p
|142
|1.70
|114.85
|113.85
|114.85
|1524.21
|29074.44
|1156
|2006.06.13 16:06
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.52
|115.29
|1157
|2006.06.13 16:06
|modify
|143
|1.70
|113.85
|114.60
|115.35
|1158
|2006.06.13 16:07
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.53
|115.29
|1159
|2006.06.13 16:08
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.54
|115.29
|1160
|2006.06.13 16:08
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.55
|115.29
|1161
|2006.06.13 16:08
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.56
|115.29
|1162
|2006.06.13 16:08
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.58
|115.29
|1163
|2006.06.13 16:08
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.59
|115.29
|1164
|2006.06.13 16:12
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.60
|115.29
|1165
|2006.06.13 16:18
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.64
|115.29
|1166
|2006.06.13 16:19
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.64
|115.29
|1167
|2006.06.13 16:19
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.66
|115.29
|1168
|2006.06.13 16:19
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.70
|115.29
|1169
|2006.06.13 16:19
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.76
|115.29
|1170
|2006.06.13 16:20
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.78
|115.29
|1171
|2006.06.13 16:21
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.79
|115.29
|1172
|2006.06.13 16:21
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.80
|115.29
|1173
|2006.06.13 16:22
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.81
|115.29
|1174
|2006.06.13 16:22
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.82
|115.29
|1175
|2006.06.13 16:22
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.84
|115.29
|1176
|2006.06.13 16:23
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.85
|115.29
|1177
|2006.06.13 16:23
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.86
|115.29
|1178
|2006.06.13 16:23
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.87
|115.29
|1179
|2006.06.13 16:23
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.88
|115.29
|1180
|2006.06.13 16:23
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.89
|115.29
|1181
|2006.06.13 16:32
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.90
|115.29
|1182
|2006.06.13 16:32
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.91
|115.29
|1183
|2006.06.13 16:44
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.92
|115.29
|1184
|2006.06.13 16:46
|modify
|145
|7.80
|114.45
|114.93
|115.29
|1185
|2006.06.13 16:46
|t/p
|145
|7.80
|115.29
|114.93
|115.29
|5683.06
|34757.50
|1186
|2006.06.13 19:14
|t/p
|143
|1.70
|115.35
|114.60
|115.35
|2254.56
|37012.06
|1187
|2006.06.14 09:00
|buy
|146
|11.10
|115.01
|114.17
|115.85
|1188
|2006.06.14 09:00
|buy
|147
|2.60
|115.01
|114.46
|115.51
|1189
|2006.06.14 09:00
|buy
|148
|2.60
|115.01
|114.46
|116.01
|1190
|2006.06.14 09:00
|buy
|149
|2.60
|115.01
|114.46
|116.51
|1191
|2006.06.14 14:51
|modify
|146
|11.10
|115.01
|115.02
|115.85
|1192
|2006.06.14 14:52
|modify
|146
|11.10
|115.01
|115.03
|115.85
|1193
|2006.06.14 14:52
|modify
|146
|11.10
|115.01
|115.03
|115.85
|1194
|2006.06.14 14:53
|modify
|146
|11.10
|115.01
|115.04
|115.85
|1195
|2006.06.14 14:54
|modify
|146
|11.10
|115.01
|115.05
|115.85
|1196
|2006.06.14 15:10
|s/l
|146
|11.10
|115.05
|115.05
|115.85
|385.90
|37397.96
|1197
|2006.06.14 15:19
|close
|149
|2.60
|114.70
|114.46
|116.51
|-702.71
|36695.25
|1198
|2006.06.14 15:19
|close
|148
|2.60
|114.71
|114.46
|116.01
|-679.98
|36015.27
|1199
|2006.06.14 15:30
|s/l
|147
|2.60
|114.46
|114.46
|115.51
|-1249.34
|34765.93
|1200
|2006.06.14 17:15
|buy
|150
|10.40
|114.85
|114.01
|115.69
|1201
|2006.06.14 17:15
|buy
|151
|2.40
|114.85
|114.30
|115.35
|1202
|2006.06.14 17:15
|buy
|152
|2.40
|114.85
|114.30
|115.85
|1203
|2006.06.14 17:15
|buy
|153
|2.40
|114.85
|114.30
|116.35
|1204
|2006.06.15 14:33
|modify
|150
|10.40
|114.85
|114.85
|115.69
|1205
|2006.06.15 14:35
|modify
|150
|10.40
|114.85
|114.86
|115.69
|1206
|2006.06.15 14:54
|s/l
|150
|10.40
|114.86
|114.86
|115.69
|496.89
|35262.82
|1207
|2006.06.15 15:45
|buy
|154
|8.40
|114.85
|114.01
|115.69
|1208
|2006.06.19 00:00
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.87
|115.69
|1209
|2006.06.19 00:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.88
|115.69
|1210
|2006.06.19 00:06
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.89
|115.69
|1211
|2006.06.19 00:07
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.90
|115.69
|1212
|2006.06.19 00:19
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.92
|115.69
|1213
|2006.06.19 00:20
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.93
|115.69
|1214
|2006.06.19 00:20
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.93
|115.69
|1215
|2006.06.19 00:20
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.94
|115.69
|1216
|2006.06.19 00:21
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.95
|115.69
|1217
|2006.06.19 00:25
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.96
|115.69
|1218
|2006.06.19 00:35
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.97
|115.69
|1219
|2006.06.19 00:44
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.98
|115.69
|1220
|2006.06.19 00:44
|modify
|154
|8.40
|114.85
|114.99
|115.69
|1221
|2006.06.19 00:46
|t/p
|151
|2.40
|115.35
|114.30
|115.35
|1196.51
|36459.33
|1222
|2006.06.19 00:46
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.01
|115.69
|1223
|2006.06.19 00:46
|modify
|153
|2.40
|114.85
|114.85
|116.35
|1224
|2006.06.19 00:46
|modify
|152
|2.40
|114.85
|114.85
|115.85
|1225
|2006.06.19 00:47
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.02
|115.69
|1226
|2006.06.19 00:47
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.03
|115.69
|1227
|2006.06.19 01:48
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.04
|115.69
|1228
|2006.06.19 01:49
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.05
|115.69
|1229
|2006.06.19 02:47
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.06
|115.69
|1230
|2006.06.19 02:50
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.07
|115.69
|1231
|2006.06.19 02:50
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.07
|115.69
|1232
|2006.06.19 02:51
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.08
|115.69
|1233
|2006.06.19 02:54
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.10
|115.69
|1234
|2006.06.19 02:54
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.10
|115.69
|1235
|2006.06.19 02:54
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.11
|115.69
|1236
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.12
|115.69
|1237
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.14
|115.69
|1238
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.15
|115.69
|1239
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.17
|115.69
|1240
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.21
|115.69
|1241
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.22
|115.69
|1242
|2006.06.19 03:01
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.24
|115.69
|1243
|2006.06.19 03:02
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.27
|115.69
|1244
|2006.06.19 03:03
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.29
|115.69
|1245
|2006.06.19 03:04
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.31
|115.69
|1246
|2006.06.19 03:04
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.31
|115.69
|1247
|2006.06.19 03:04
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.33
|115.69
|1248
|2006.06.19 03:06
|modify
|154
|8.40
|114.85
|115.33
|115.69
|1249
|2006.06.19 03:07
|t/p
|154
|8.40
|115.69
|115.33
|115.69
|6317.86
|42777.19
|1250
|2006.06.19 11:30
|buy
|155
|12.50
|115.67
|114.83
|116.51
|1251
|2006.06.20 08:41
|s/l
|152
|2.40
|114.85
|114.85
|115.85
|187.55
|42964.74
|1252
|2006.06.20 08:41
|s/l
|153
|2.40
|114.85
|114.85
|116.35
|187.55
|43152.29
|1253
|2006.06.20 08:47
|s/l
|155
|12.50
|114.83
|114.83
|116.51
|-8982.75
|34169.54
|1254
|2006.06.20 20:45
|buy
|156
|10.30
|114.85
|114.01
|115.69
|1255
|2006.06.20 20:45
|buy
|157
|2.40
|114.85
|114.30
|115.35
|1256
|2006.06.20 20:45
|buy
|158
|2.40
|114.85
|114.30
|115.85
|1257
|2006.06.20 20:45
|buy
|159
|2.40
|114.85
|114.30
|116.35
|1258
|2006.06.21 04:20
|close
|159
|2.40
|114.54
|114.30
|116.35
|-618.29
|33551.24
|1259
|2006.06.21 04:20
|close
|158
|2.40
|114.54
|114.30
|115.85
|-618.29
|32932.95
|1260
|2006.06.21 14:33
|modify
|156
|10.30
|114.85
|114.85
|115.69
|1261
|2006.06.21 14:33
|modify
|156
|10.30
|114.85
|114.86
|115.69
|1262
|2006.06.21 15:32
|s/l
|156
|10.30
|114.86
|114.86
|115.69
|223.83
|33156.78
|1263
|2006.06.22 02:45
|buy
|160
|9.20
|114.79
|113.95
|115.63
|1264
|2006.06.22 09:52
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.82
|115.63
|1265
|2006.06.22 09:52
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.83
|115.63
|1266
|2006.06.22 09:52
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.84
|115.63
|1267
|2006.06.22 09:53
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.85
|115.63
|1268
|2006.06.22 09:53
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.85
|115.63
|1269
|2006.06.22 09:53
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.86
|115.63
|1270
|2006.06.22 09:53
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.87
|115.63
|1271
|2006.06.22 09:53
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.88
|115.63
|1272
|2006.06.22 09:53
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.88
|115.63
|1273
|2006.06.22 12:11
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.89
|115.63
|1274
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.89
|115.63
|1275
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.93
|115.63
|1276
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.94
|115.63
|1277
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.96
|115.63
|1278
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|114.99
|115.63
|1279
|2006.06.22 12:15
|t/p
|157
|2.40
|115.35
|114.30
|115.35
|1165.25
|34322.03
|1280
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.01
|115.63
|1281
|2006.06.22 12:15
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.03
|115.63
|1282
|2006.06.22 12:17
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.04
|115.63
|1283
|2006.06.22 12:20
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.04
|115.63
|1284
|2006.06.22 12:28
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.05
|115.63
|1285
|2006.06.22 12:28
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.07
|115.63
|1286
|2006.06.22 12:28
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.08
|115.63
|1287
|2006.06.22 12:28
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.08
|115.63
|1288
|2006.06.22 12:29
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.09
|115.63
|1289
|2006.06.22 12:29
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.10
|115.63
|1290
|2006.06.22 12:30
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.10
|115.63
|1291
|2006.06.22 12:30
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.11
|115.63
|1292
|2006.06.22 12:30
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.12
|115.63
|1293
|2006.06.22 12:31
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.13
|115.63
|1294
|2006.06.22 12:31
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.14
|115.63
|1295
|2006.06.22 12:31
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.15
|115.63
|1296
|2006.06.22 12:31
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.18
|115.63
|1297
|2006.06.22 12:31
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.20
|115.63
|1298
|2006.06.22 12:31
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.21
|115.63
|1299
|2006.06.22 12:47
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.21
|115.63
|1300
|2006.06.22 12:47
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.22
|115.63
|1301
|2006.06.22 12:48
|modify
|160
|9.20
|114.79
|115.25
|115.63
|1302
|2006.06.22 12:48
|t/p
|160
|9.20
|115.63
|115.25
|115.63
|6682.23
|41004.26
|1303
|2006.06.23 00:00
|buy
|161
|12.30
|116.16
|115.32
|117.00
|1304
|2006.06.23 00:00
|buy
|162
|2.90
|116.16
|115.61
|116.66
|1305
|2006.06.23 00:00
|buy
|163
|2.90
|116.16
|115.61
|117.16
|1306
|2006.06.23 00:00
|buy
|164
|2.90
|116.16
|115.61
|117.66
|1307
|2006.06.23 01:12
|modify
|164
|2.90
|116.16
|116.16
|117.66
|1308
|2006.06.23 01:12
|modify
|163
|2.90
|116.16
|116.16
|117.16
|1309
|2006.06.23 01:12
|s/l
|163
|2.90
|116.16
|116.16
|117.16
|0.00
|41004.26
|1310
|2006.06.23 01:12
|s/l
|164
|2.90
|116.16
|116.16
|117.66
|0.00
|41004.26
|1311
|2006.06.23 14:48
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.18
|117.00
|1312
|2006.06.23 14:48
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.18
|117.00
|1313
|2006.06.23 14:49
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.19
|117.00
|1314
|2006.06.23 14:49
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.20
|117.00
|1315
|2006.06.23 14:49
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.23
|117.00
|1316
|2006.06.23 14:49
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.23
|117.00
|1317
|2006.06.23 14:49
|modify
|161
|12.30
|116.16
|116.24
|117.00
|1318
|2006.06.23 15:00
|s/l
|161
|12.30
|116.24
|116.24
|117.00
|846.66
|41850.92
|1319
|2006.06.26 08:00
|sell
|165
|11.80
|116.36
|117.20
|115.52
|1320
|2006.06.27 03:05
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.34
|115.52
|1321
|2006.06.27 03:05
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.31
|115.52
|1322
|2006.06.27 03:09
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.30
|115.52
|1323
|2006.06.27 03:10
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.29
|115.52
|1324
|2006.06.27 03:19
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.28
|115.52
|1325
|2006.06.27 03:20
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.27
|115.52
|1326
|2006.06.27 03:20
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.25
|115.52
|1327
|2006.06.27 03:20
|modify
|165
|11.80
|116.36
|116.24
|115.52
|1328
|2006.06.27 06:10
|s/l
|165
|11.80
|116.24
|116.24
|115.52
|1035.30
|42886.22
|1329
|2006.06.27 08:30
|sell
|166
|12.00
|116.20
|117.04
|115.36
|1330
|2006.06.27 12:20
|t/p
|162
|2.90
|116.66
|115.61
|116.66
|1318.36
|44204.58
|1331
|2006.06.27 20:30
|sell
|167
|3.20
|116.22
|116.77
|115.72
|1332
|2006.06.27 20:30
|sell
|168
|3.20
|116.22
|116.77
|115.22
|1333
|2006.06.27 20:30
|sell
|169
|3.20
|116.22
|116.77
|114.72
|1334
|2006.06.28 03:03
|modify
|169
|3.20
|116.22
|116.22
|114.72
|1335
|2006.06.28 03:03
|modify
|168
|3.20
|116.22
|116.22
|115.22
|1336
|2006.06.28 03:05
|s/l
|168
|3.20
|116.22
|116.22
|115.22
|-49.56
|44155.02
|1337
|2006.06.28 03:05
|s/l
|169
|3.20
|116.22
|116.22
|114.72
|-49.56
|44105.46
|1338
|2006.06.29 20:16
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.19
|115.36
|1339
|2006.06.29 20:17
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.18
|115.36
|1340
|2006.06.29 20:17
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.15
|115.36
|1341
|2006.06.29 20:17
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.10
|115.36
|1342
|2006.06.29 20:21
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.09
|115.36
|1343
|2006.06.29 20:21
|t/p
|167
|3.20
|115.72
|116.77
|115.72
|1184.40
|45289.86
|1344
|2006.06.29 20:21
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.07
|115.36
|1345
|2006.06.29 20:21
|modify
|166
|12.00
|116.20
|116.05
|115.36
|1346
|2006.06.29 20:21
|modify
|166
|12.00
|116.20
|115.89
|115.36
|1347
|2006.06.29 20:21
|modify
|166
|12.00
|116.20
|115.88
|115.36
|1348
|2006.06.29 20:21
|modify
|166
|12.00
|116.20
|115.85
|115.36
|1349
|2006.06.29 20:22
|modify
|166
|12.00
|116.20
|115.84
|115.36
|1350
|2006.06.29 20:22
|modify
|166
|12.00
|116.20
|115.82
|115.36
|1351
|2006.06.29 20:22
|modify
|166
|12.00
|116.20
|115.80
|115.36
|1352
|2006.06.29 20:27
|t/p
|166
|12.00
|115.36
|115.80
|115.36
|7998.99
|53288.85
|1353
|2006.06.30 04:30
|buy
|170
|16.00
|114.89
|114.05
|115.73
|1354
|2006.06.30 04:30
|buy
|171
|3.70
|114.89
|114.34
|115.39
|1355
|2006.06.30 04:30
|buy
|172
|3.70
|114.89
|114.34
|115.89
|1356
|2006.06.30 04:30
|buy
|173
|3.70
|114.89
|114.34
|116.39
|1357
|2006.06.30 04:36
|modify
|173
|3.70
|114.89
|114.89
|116.39
|1358
|2006.06.30 04:36
|modify
|172
|3.70
|114.89
|114.89
|115.89
|1359
|2006.06.30 05:38
|s/l
|172
|3.70
|114.89
|114.89
|115.89
|0.00
|53288.85
|1360
|2006.06.30 05:38
|s/l
|173
|3.70
|114.89
|114.89
|116.39
|0.00
|53288.85
|1361
|2006.06.30 14:35
|s/l
|171
|3.70
|114.34
|114.34
|115.39
|-1779.78
|51509.07
|1362
|2006.06.30 14:45
|buy
|174
|2.60
|114.24
|113.69
|114.74
|1363
|2006.06.30 14:45
|buy
|175
|2.60
|114.24
|113.69
|115.24
|1364
|2006.06.30 14:45
|buy
|176
|2.60
|114.24
|113.69
|115.74
|1365
|2006.07.03 11:43
|t/p
|174
|2.60
|114.74
|113.69
|114.74
|1166.86
|52675.93
|1366
|2006.07.03 11:43
|modify
|176
|2.60
|114.24
|114.24
|115.74
|1367
|2006.07.03 11:43
|modify
|175
|2.60
|114.24
|114.24
|115.24
|1368
|2006.07.05 15:15
|t/p
|175
|2.60
|115.24
|114.24
|115.24
|2357.36
|55033.29
|1369
|2006.07.05 15:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|114.91
|115.73
|1370
|2006.07.05 15:15
|modify
|176
|2.60
|114.24
|114.99
|115.74
|1371
|2006.07.05 15:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|114.95
|115.73
|1372
|2006.07.05 15:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.02
|115.73
|1373
|2006.07.05 15:23
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.03
|115.73
|1374
|2006.07.05 15:40
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.03
|115.73
|1375
|2006.07.05 15:42
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.04
|115.73
|1376
|2006.07.05 15:42
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.05
|115.73
|1377
|2006.07.05 15:44
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.07
|115.73
|1378
|2006.07.05 15:45
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.09
|115.73
|1379
|2006.07.05 15:47
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.10
|115.73
|1380
|2006.07.05 15:48
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.11
|115.73
|1381
|2006.07.05 15:48
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.11
|115.73
|1382
|2006.07.05 15:48
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.12
|115.73
|1383
|2006.07.05 15:48
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.13
|115.73
|1384
|2006.07.05 15:48
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.13
|115.73
|1385
|2006.07.05 16:09
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.16
|115.73
|1386
|2006.07.05 16:09
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.18
|115.73
|1387
|2006.07.05 16:09
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.18
|115.73
|1388
|2006.07.05 16:10
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.19
|115.73
|1389
|2006.07.05 16:11
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.20
|115.73
|1390
|2006.07.05 16:11
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.22
|115.73
|1391
|2006.07.05 16:12
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.22
|115.73
|1392
|2006.07.05 16:13
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.23
|115.73
|1393
|2006.07.05 16:13
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.24
|115.73
|1394
|2006.07.05 16:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.24
|115.73
|1395
|2006.07.05 16:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.25
|115.73
|1396
|2006.07.05 16:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.26
|115.73
|1397
|2006.07.05 16:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.27
|115.73
|1398
|2006.07.05 16:15
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.28
|115.73
|1399
|2006.07.05 16:17
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.29
|115.73
|1400
|2006.07.05 16:34
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.29
|115.73
|1401
|2006.07.05 16:34
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.30
|115.73
|1402
|2006.07.05 16:34
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.30
|115.73
|1403
|2006.07.05 16:35
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.31
|115.73
|1404
|2006.07.05 16:36
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.32
|115.73
|1405
|2006.07.05 16:36
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.33
|115.73
|1406
|2006.07.05 16:38
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.34
|115.73
|1407
|2006.07.05 16:38
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.36
|115.73
|1408
|2006.07.05 16:39
|modify
|170
|16.00
|114.89
|115.37
|115.73
|1409
|2006.07.05 16:39
|t/p
|170
|16.00
|115.73
|115.37
|115.73
|12238.39
|67271.68
|1410
|2006.07.05 17:02
|t/p
|176
|2.60
|115.74
|114.99
|115.74
|3470.63
|70742.30
|1411
|2006.07.05 23:00
|sell
|177
|21.20
|115.71
|116.55
|114.87
|1412
|2006.07.05 23:00
|sell
|178
|5.00
|115.71
|116.26
|115.21
|1413
|2006.07.05 23:00
|sell
|179
|5.00
|115.71
|116.26
|114.71
|1414
|2006.07.05 23:00
|sell
|180
|5.00
|115.71
|116.26
|114.21
|1415
|2006.07.06 14:33
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.68
|114.87
|1416
|2006.07.06 14:34
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.65
|114.87
|1417
|2006.07.06 14:34
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.64
|114.87
|1418
|2006.07.06 14:57
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.62
|114.87
|1419
|2006.07.06 14:57
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.61
|114.87
|1420
|2006.07.06 14:57
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.60
|114.87
|1421
|2006.07.06 15:21
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.60
|114.87
|1422
|2006.07.06 15:21
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.56
|114.87
|1423
|2006.07.06 15:21
|t/p
|178
|5.00
|115.21
|116.26
|115.21
|1938.01
|72680.31
|1424
|2006.07.06 15:21
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.54
|114.87
|1425
|2006.07.06 15:21
|modify
|180
|5.00
|115.71
|115.71
|114.21
|1426
|2006.07.06 15:21
|modify
|179
|5.00
|115.71
|115.71
|114.71
|1427
|2006.07.06 15:22
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.53
|114.87
|1428
|2006.07.06 15:22
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.51
|114.87
|1429
|2006.07.06 15:22
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.50
|114.87
|1430
|2006.07.06 15:29
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.49
|114.87
|1431
|2006.07.06 16:07
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.49
|114.87
|1432
|2006.07.06 16:07
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.48
|114.87
|1433
|2006.07.06 16:08
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.46
|114.87
|1434
|2006.07.06 16:08
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.45
|114.87
|1435
|2006.07.06 16:08
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.44
|114.87
|1436
|2006.07.06 16:08
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.43
|114.87
|1437
|2006.07.06 16:08
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.43
|114.87
|1438
|2006.07.06 16:10
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.42
|114.87
|1439
|2006.07.06 16:10
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.41
|114.87
|1440
|2006.07.06 16:10
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.41
|114.87
|1441
|2006.07.06 16:14
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.40
|114.87
|1442
|2006.07.06 16:17
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.39
|114.87
|1443
|2006.07.06 16:17
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.39
|114.87
|1444
|2006.07.06 16:18
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.38
|114.87
|1445
|2006.07.06 16:18
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.37
|114.87
|1446
|2006.07.06 16:18
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.35
|114.87
|1447
|2006.07.06 16:18
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.34
|114.87
|1448
|2006.07.06 16:20
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.32
|114.87
|1449
|2006.07.06 16:20
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.31
|114.87
|1450
|2006.07.06 16:20
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.28
|114.87
|1451
|2006.07.06 16:21
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.28
|114.87
|1452
|2006.07.06 16:21
|modify
|177
|21.20
|115.71
|115.27
|114.87
|1453
|2006.07.06 19:16
|s/l
|177
|21.20
|115.27
|115.27
|114.87
|7106.56
|79786.88
|1454
|2006.07.06 21:15
|sell
|181
|22.10
|115.18
|116.02
|114.34
|1455
|2006.07.07 10:37
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.18
|114.34
|1456
|2006.07.07 10:37
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.17
|114.34
|1457
|2006.07.07 10:37
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.16
|114.34
|1458
|2006.07.07 10:37
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.16
|114.34
|1459
|2006.07.07 10:38
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.15
|114.34
|1460
|2006.07.07 10:38
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.14
|114.34
|1461
|2006.07.07 10:38
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.14
|114.34
|1462
|2006.07.07 10:40
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.13
|114.34
|1463
|2006.07.07 11:54
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.12
|114.34
|1464
|2006.07.07 11:54
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.11
|114.34
|1465
|2006.07.07 11:54
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.08
|114.34
|1466
|2006.07.07 12:03
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.07
|114.34
|1467
|2006.07.07 12:03
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.07
|114.34
|1468
|2006.07.07 12:08
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.06
|114.34
|1469
|2006.07.07 12:10
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.06
|114.34
|1470
|2006.07.07 12:10
|t/p
|179
|5.00
|114.71
|115.71
|114.71
|4049.82
|83836.70
|1471
|2006.07.07 12:10
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.04
|114.34
|1472
|2006.07.07 12:10
|modify
|180
|5.00
|115.71
|114.96
|114.21
|1473
|2006.07.07 12:10
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.03
|114.34
|1474
|2006.07.07 12:10
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.02
|114.34
|1475
|2006.07.07 12:10
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.02
|114.34
|1476
|2006.07.07 12:13
|modify
|181
|22.10
|115.18
|115.01
|114.34
|1477
|2006.07.07 12:13
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.99
|114.34
|1478
|2006.07.07 12:13
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.97
|114.34
|1479
|2006.07.07 12:14
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.96
|114.34
|1480
|2006.07.07 12:14
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.94
|114.34
|1481
|2006.07.07 14:30
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.85
|114.34
|1482
|2006.07.07 14:30
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.84
|114.34
|1483
|2006.07.07 14:30
|modify
|181
|22.10
|115.18
|114.78
|114.34
|1484
|2006.07.07 14:30
|t/p
|181
|22.10
|114.34
|114.78
|114.34
|15893.50
|99730.19
|1485
|2006.07.07 14:30
|t/p
|180
|5.00
|114.21
|114.96
|114.21
|6261.12
|105991.31
|1486
|2006.07.10 00:00
|sell
|182
|31.80
|113.87
|114.71
|113.03
|1487
|2006.07.10 00:00
|sell
|183
|7.40
|113.87
|114.42
|113.37
|1488
|2006.07.10 00:00
|sell
|184
|7.40
|113.87
|114.42
|112.87
|1489
|2006.07.10 00:00
|sell
|185
|7.40
|113.87
|114.42
|112.37
|1490
|2006.07.10 09:09
|modify
|182
|31.80
|113.87
|113.87
|113.03
|1491
|2006.07.10 09:09
|modify
|182
|31.80
|113.87
|113.86
|113.03
|1492
|2006.07.10 09:09
|modify
|182
|31.80
|113.87
|113.85
|113.03
|1493
|2006.07.10 10:24
|modify
|182
|31.80
|113.87
|113.84
|113.03
|1494
|2006.07.10 10:26
|modify
|182
|31.80
|113.87
|113.83
|113.03
|1495
|2006.07.10 11:17
|modify
|182
|31.80
|113.87
|113.77
|113.03
|1496
|2006.07.10 11:35
|s/l
|182
|31.80
|113.77
|113.77
|113.03
|2794.96
|108786.27
|1497
|2006.07.10 13:15
|sell
|186
|26.00
|113.84
|114.68
|113.00
|1498
|2006.07.10 15:36
|close
|185
|7.40
|114.19
|114.42
|112.37
|-2073.74
|106712.53
|1499
|2006.07.10 15:36
|close
|184
|7.40
|114.19
|114.42
|112.87
|-2073.72
|104638.81
|1500
|2006.07.11 01:10
|s/l
|183
|7.40
|114.42
|114.42
|113.37
|-3671.37
|100967.44
|1501
|2006.07.11 04:30
|buy
|187
|7.10
|113.98
|113.43
|114.48
|1502
|2006.07.11 04:30
|buy
|188
|7.10
|113.98
|113.43
|114.98
|1503
|2006.07.11 04:30
|buy
|189
|7.10
|113.98
|113.43
|115.48
|1504
|2006.07.11 15:02
|t/p
|187
|7.10
|114.48
|113.43
|114.48
|3100.98
|104068.42
|1505
|2006.07.11 15:02
|modify
|189
|7.10
|113.98
|113.98
|115.48
|1506
|2006.07.11 15:02
|modify
|188
|7.10
|113.98
|113.98
|114.98
|1507
|2006.07.11 15:14
|s/l
|186
|26.00
|114.68
|114.68
|113.00
|-19446.99
|84621.43
|1508
|2006.07.11 18:00
|buy
|190
|21.70
|114.17
|113.33
|115.01
|1509
|2006.07.12 09:55
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.17
|115.01
|1510
|2006.07.12 09:55
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.18
|115.01
|1511
|2006.07.12 09:56
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.19
|115.01
|1512
|2006.07.12 09:56
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.20
|115.01
|1513
|2006.07.12 09:56
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.22
|115.01
|1514
|2006.07.12 10:00
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.22
|115.01
|1515
|2006.07.12 10:02
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.23
|115.01
|1516
|2006.07.12 10:02
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.23
|115.01
|1517
|2006.07.12 10:08
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.24
|115.01
|1518
|2006.07.12 10:08
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.25
|115.01
|1519
|2006.07.12 10:08
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.26
|115.01
|1520
|2006.07.12 10:08
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.26
|115.01
|1521
|2006.07.12 10:10
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.27
|115.01
|1522
|2006.07.12 10:10
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.28
|115.01
|1523
|2006.07.12 10:11
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.28
|115.01
|1524
|2006.07.12 10:11
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.30
|115.01
|1525
|2006.07.12 10:11
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.31
|115.01
|1526
|2006.07.12 10:23
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.40
|115.01
|1527
|2006.07.12 10:34
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.45
|115.01
|1528
|2006.07.12 11:58
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.47
|115.01
|1529
|2006.07.12 11:59
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.47
|115.01
|1530
|2006.07.12 11:59
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.48
|115.01
|1531
|2006.07.12 11:59
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.50
|115.01
|1532
|2006.07.12 11:59
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.52
|115.01
|1533
|2006.07.12 12:31
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.53
|115.01
|1534
|2006.07.12 12:32
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.53
|115.01
|1535
|2006.07.12 12:38
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.54
|115.01
|1536
|2006.07.12 12:38
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.54
|115.01
|1537
|2006.07.12 12:39
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.55
|115.01
|1538
|2006.07.12 12:39
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.56
|115.01
|1539
|2006.07.12 12:40
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.57
|115.01
|1540
|2006.07.12 13:01
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.58
|115.01
|1541
|2006.07.12 13:11
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.59
|115.01
|1542
|2006.07.12 13:11
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.60
|115.01
|1543
|2006.07.12 13:11
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.60
|115.01
|1544
|2006.07.12 13:13
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.61
|115.01
|1545
|2006.07.12 13:13
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.62
|115.01
|1546
|2006.07.12 13:14
|t/p
|188
|7.10
|114.98
|113.98
|114.98
|6267.46
|90888.89
|1547
|2006.07.12 13:14
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.63
|115.01
|1548
|2006.07.12 13:14
|modify
|189
|7.10
|113.98
|114.73
|115.48
|1549
|2006.07.12 13:14
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.63
|115.01
|1550
|2006.07.12 13:16
|modify
|190
|21.70
|114.17
|114.65
|115.01
|1551
|2006.07.12 13:16
|t/p
|190
|21.70
|115.01
|114.65
|115.01
|16130.30
|107019.20
|1552
|2006.07.12 14:31
|t/p
|189
|7.10
|115.48
|114.73
|115.48
|9314.05
|116333.25
|1553
|2006.07.12 23:00
|sell
|191
|34.90
|115.50
|116.34
|114.66
|1554
|2006.07.12 23:00
|sell
|192
|8.10
|115.50
|116.05
|115.00
|1555
|2006.07.12 23:00
|sell
|193
|8.10
|115.50
|116.05
|114.50
|1556
|2006.07.12 23:00
|sell
|194
|8.10
|115.50
|116.05
|114.00
|1557
|2006.07.13 09:43
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.49
|114.66
|1558
|2006.07.13 09:46
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.49
|114.66
|1559
|2006.07.13 09:46
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.48
|114.66
|1560
|2006.07.13 10:00
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.46
|114.66
|1561
|2006.07.13 10:00
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.46
|114.66
|1562
|2006.07.13 10:01
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.44
|114.66
|1563
|2006.07.13 10:01
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.44
|114.66
|1564
|2006.07.13 10:03
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.43
|114.66
|1565
|2006.07.13 10:03
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.42
|114.66
|1566
|2006.07.13 10:03
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.40
|114.66
|1567
|2006.07.13 10:03
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.39
|114.66
|1568
|2006.07.13 10:04
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.39
|114.66
|1569
|2006.07.13 10:04
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.38
|114.66
|1570
|2006.07.13 10:08
|modify
|191
|34.90
|115.50
|115.37
|114.66
|1571
|2006.07.13 12:10
|s/l
|191
|34.90
|115.37
|115.37
|114.66
|2311.03
|118644.27
|1572
|2006.07.13 17:30
|buy
|195
|28.70
|115.38
|114.54
|116.22
|1573
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.38
|116.22
|1574
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.40
|116.22
|1575
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.41
|116.22
|1576
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.44
|116.22
|1577
|2006.07.14 03:21
|close
|194
|8.10
|115.82
|116.05
|114.00
|-2739.77
|115904.50
|1578
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.45
|116.22
|1579
|2006.07.14 03:21
|close
|193
|8.10
|115.83
|116.05
|114.50
|-2809.50
|113095.00
|1580
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.47
|116.22
|1581
|2006.07.14 03:21
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.48
|116.22
|1582
|2006.07.14 03:23
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.48
|116.22
|1583
|2006.07.14 03:39
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.49
|116.22
|1584
|2006.07.14 03:39
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.50
|116.22
|1585
|2006.07.14 03:39
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.52
|116.22
|1586
|2006.07.14 03:39
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.52
|116.22
|1587
|2006.07.14 03:39
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.53
|116.22
|1588
|2006.07.14 03:40
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.54
|116.22
|1589
|2006.07.14 05:46
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.55
|116.22
|1590
|2006.07.14 05:46
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.58
|116.22
|1591
|2006.07.14 05:46
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.59
|116.22
|1592
|2006.07.14 05:46
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.60
|116.22
|1593
|2006.07.14 05:46
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.61
|116.22
|1594
|2006.07.14 05:46
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.62
|116.22
|1595
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.62
|116.22
|1596
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.63
|116.22
|1597
|2006.07.14 05:47
|s/l
|192
|8.10
|116.05
|116.05
|115.00
|-4340.34
|108754.66
|1598
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.68
|116.22
|1599
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.71
|116.22
|1600
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.73
|116.22
|1601
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.74
|116.22
|1602
|2006.07.14 05:47
|modify
|195
|28.70
|115.38
|115.76
|116.22
|1603
|2006.07.14 06:08
|s/l
|195
|28.70
|115.76
|115.76
|116.22
|9795.87
|118550.53
|1604
|2006.07.14 11:15
|sell
|196
|35.60
|115.76
|116.60
|114.92
|1605
|2006.07.14 11:15
|sell
|197
|8.30
|115.76
|116.31
|115.26
|1606
|2006.07.14 11:15
|sell
|198
|8.30
|115.76
|116.31
|114.76
|1607
|2006.07.14 11:15
|sell
|199
|8.30
|115.76
|116.31
|114.26
|1608
|2006.07.14 15:01
|close
|199
|8.30
|116.08
|116.31
|114.26
|-2288.06
|116262.47
|1609
|2006.07.14 15:01
|close
|198
|8.30
|116.08
|116.31
|114.76
|-2288.06
|113974.41
|1610
|2006.07.14 15:51
|s/l
|197
|8.30
|116.31
|116.31
|115.26
|-3923.85
|110050.56
|1611
|2006.07.17 02:00
|sell
|200
|5.60
|116.30
|116.85
|115.80
|1612
|2006.07.17 02:00
|sell
|201
|5.60
|116.30
|116.85
|115.30
|1613
|2006.07.17 02:00
|sell
|202
|5.60
|116.30
|116.85
|114.80
|1614
|2006.07.17 10:01
|s/l
|196
|35.60
|116.60
|116.60
|114.92
|-26195.83
|83854.72
|1615
|2006.07.17 10:01
|close
|202
|5.60
|116.61
|116.85
|114.80
|-1488.72
|82366.00
|1616
|2006.07.17 10:01
|close
|201
|5.60
|116.61
|116.85
|115.30
|-1488.71
|80877.29
|1617
|2006.07.17 10:38
|s/l
|200
|5.60
|116.85
|116.85
|115.80
|-2635.64
|78241.65
|1618
|2006.07.17 22:30
|sell
|203
|23.50
|117.22
|118.06
|116.38
|1619
|2006.07.17 22:30
|sell
|204
|5.50
|117.22
|117.77
|116.72
|1620
|2006.07.17 22:30
|sell
|205
|5.50
|117.22
|117.77
|116.22
|1621
|2006.07.17 22:30
|sell
|206
|5.50
|117.22
|117.77
|115.72
|1622
|2006.07.18 08:04
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.21
|116.38
|1623
|2006.07.18 08:05
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.21
|116.38
|1624
|2006.07.18 08:05
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.20
|116.38
|1625
|2006.07.18 08:05
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.17
|116.38
|1626
|2006.07.18 09:14
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.17
|116.38
|1627
|2006.07.18 09:14
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.16
|116.38
|1628
|2006.07.18 09:14
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.15
|116.38
|1629
|2006.07.18 09:14
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.14
|116.38
|1630
|2006.07.18 09:14
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.13
|116.38
|1631
|2006.07.18 09:14
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.12
|116.38
|1632
|2006.07.18 09:15
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.11
|116.38
|1633
|2006.07.18 09:15
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.11
|116.38
|1634
|2006.07.18 09:17
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.10
|116.38
|1635
|2006.07.18 09:18
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.09
|116.38
|1636
|2006.07.18 09:18
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.08
|116.38
|1637
|2006.07.18 09:18
|modify
|203
|23.50
|117.22
|117.08
|116.38
|1638
|2006.07.18 11:01
|s/l
|203
|23.50
|117.08
|117.08
|116.38
|2446.16
|80687.82
|1639
|2006.07.18 12:45
|buy
|207
|20.70
|116.86
|116.02
|117.70
|1640
|2006.07.18 16:31
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.89
|117.70
|1641
|2006.07.18 16:31
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.92
|117.70
|1642
|2006.07.18 16:38
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.93
|117.70
|1643
|2006.07.18 16:38
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.94
|117.70
|1644
|2006.07.18 16:38
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.95
|117.70
|1645
|2006.07.18 16:38
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.96
|117.70
|1646
|2006.07.18 16:38
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.97
|117.70
|1647
|2006.07.18 16:46
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.98
|117.70
|1648
|2006.07.18 16:46
|modify
|207
|20.70
|116.86
|116.99
|117.70
|1649
|2006.07.18 16:46
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.03
|117.70
|1650
|2006.07.18 16:47
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.03
|117.70
|1651
|2006.07.18 16:48
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.04
|117.70
|1652
|2006.07.18 16:48
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.04
|117.70
|1653
|2006.07.18 16:48
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.06
|117.70
|1654
|2006.07.18 16:50
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.08
|117.70
|1655
|2006.07.18 16:50
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.08
|117.70
|1656
|2006.07.18 17:56
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.09
|117.70
|1657
|2006.07.18 17:56
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.10
|117.70
|1658
|2006.07.18 17:57
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.11
|117.70
|1659
|2006.07.18 18:25
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.12
|117.70
|1660
|2006.07.18 18:25
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.13
|117.70
|1661
|2006.07.18 18:25
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.13
|117.70
|1662
|2006.07.18 18:32
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.14
|117.70
|1663
|2006.07.18 18:32
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.15
|117.70
|1664
|2006.07.18 18:32
|close
|206
|5.50
|117.53
|117.77
|115.72
|-1535.87
|79151.94
|1665
|2006.07.18 18:32
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.17
|117.70
|1666
|2006.07.18 18:32
|close
|205
|5.50
|117.55
|117.77
|116.22
|-1629.18
|77522.76
|1667
|2006.07.18 18:34
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.18
|117.70
|1668
|2006.07.18 18:35
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.19
|117.70
|1669
|2006.07.18 18:35
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.20
|117.70
|1670
|2006.07.18 18:37
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.21
|117.70
|1671
|2006.07.18 18:37
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.22
|117.70
|1672
|2006.07.18 18:44
|modify
|207
|20.70
|116.86
|117.23
|117.70
|1673
|2006.07.19 03:06
|s/l
|207
|20.70
|117.23
|117.23
|117.70
|6802.91
|84325.67
|1674
|2006.07.19 03:15
|buy
|208
|23.50
|117.27
|116.43
|118.11
|1675
|2006.07.19 11:58
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.28
|118.11
|1676
|2006.07.19 12:00
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.28
|118.11
|1677
|2006.07.19 12:00
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.29
|118.11
|1678
|2006.07.19 12:16
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.29
|118.11
|1679
|2006.07.19 12:20
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.31
|118.11
|1680
|2006.07.19 12:20
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.32
|118.11
|1681
|2006.07.19 12:20
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.32
|118.11
|1682
|2006.07.19 12:23
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.33
|118.11
|1683
|2006.07.19 12:24
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.34
|118.11
|1684
|2006.07.19 12:33
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.35
|118.11
|1685
|2006.07.19 14:16
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.35
|118.11
|1686
|2006.07.19 14:16
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.36
|118.11
|1687
|2006.07.19 14:30
|s/l
|204
|5.50
|117.77
|117.77
|116.72
|-2738.50
|81587.17
|1688
|2006.07.19 14:30
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.41
|118.11
|1689
|2006.07.19 14:33
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.43
|118.11
|1690
|2006.07.19 14:34
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.43
|118.11
|1691
|2006.07.19 14:34
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.44
|118.11
|1692
|2006.07.19 14:35
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.46
|118.11
|1693
|2006.07.19 14:35
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.47
|118.11
|1694
|2006.07.19 14:35
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.48
|118.11
|1695
|2006.07.19 14:35
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.48
|118.11
|1696
|2006.07.19 14:37
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.49
|118.11
|1697
|2006.07.19 14:37
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.50
|118.11
|1698
|2006.07.19 14:51
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.50
|118.11
|1699
|2006.07.19 14:56
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.51
|118.11
|1700
|2006.07.19 14:56
|modify
|208
|23.50
|117.27
|117.52
|118.11
|1701
|2006.07.19 16:00
|s/l
|208
|23.50
|117.52
|117.52
|118.11
|5002.65
|86589.82
|1702
|2006.07.20 00:30
|sell
|209
|26.00
|116.86
|117.70
|116.02
|1703
|2006.07.20 00:30
|sell
|210
|6.10
|116.86
|117.41
|116.36
|1704
|2006.07.20 00:30
|sell
|211
|6.10
|116.86
|117.41
|115.86
|1705
|2006.07.20 00:30
|sell
|212
|6.10
|116.86
|117.41
|115.36
|1706
|2006.07.21 09:36
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.81
|116.02
|1707
|2006.07.21 09:36
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.81
|116.02
|1708
|2006.07.21 09:36
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.79
|116.02
|1709
|2006.07.21 09:36
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.76
|116.02
|1710
|2006.07.21 09:36
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.75
|116.02
|1711
|2006.07.21 09:38
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.74
|116.02
|1712
|2006.07.21 09:38
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.74
|116.02
|1713
|2006.07.21 09:40
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.73
|116.02
|1714
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.72
|116.02
|1715
|2006.07.21 09:41
|t/p
|210
|6.10
|116.36
|117.41
|116.36
|2526.92
|89116.74
|1716
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.70
|116.02
|1717
|2006.07.21 09:41
|modify
|212
|6.10
|116.86
|116.86
|115.36
|1718
|2006.07.21 09:41
|modify
|211
|6.10
|116.86
|116.86
|115.86
|1719
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.69
|116.02
|1720
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.67
|116.02
|1721
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.66
|116.02
|1722
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.64
|116.02
|1723
|2006.07.21 09:41
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.64
|116.02
|1724
|2006.07.21 09:44
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.63
|116.02
|1725
|2006.07.21 09:46
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.62
|116.02
|1726
|2006.07.21 09:46
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.61
|116.02
|1727
|2006.07.21 09:46
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.60
|116.02
|1728
|2006.07.21 10:03
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.60
|116.02
|1729
|2006.07.21 10:03
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.59
|116.02
|1730
|2006.07.21 10:03
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.58
|116.02
|1731
|2006.07.21 10:03
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.56
|116.02
|1732
|2006.07.21 10:04
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.56
|116.02
|1733
|2006.07.21 10:04
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.55
|116.02
|1734
|2006.07.21 10:04
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.54
|116.02
|1735
|2006.07.21 10:04
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.53
|116.02
|1736
|2006.07.21 10:04
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.52
|116.02
|1737
|2006.07.21 10:07
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.51
|116.02
|1738
|2006.07.21 10:07
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.50
|116.02
|1739
|2006.07.21 10:07
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.49
|116.02
|1740
|2006.07.21 10:07
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.48
|116.02
|1741
|2006.07.21 10:07
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.47
|116.02
|1742
|2006.07.21 10:08
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.46
|116.02
|1743
|2006.07.21 10:10
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.45
|116.02
|1744
|2006.07.21 10:10
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.45
|116.02
|1745
|2006.07.21 10:11
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.44
|116.02
|1746
|2006.07.21 10:11
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.43
|116.02
|1747
|2006.07.21 10:13
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.42
|116.02
|1748
|2006.07.21 10:14
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.41
|116.02
|1749
|2006.07.21 10:14
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.40
|116.02
|1750
|2006.07.21 10:14
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.39
|116.02
|1751
|2006.07.21 10:50
|modify
|209
|26.00
|116.86
|116.39
|116.02
|1752
|2006.07.21 10:50
|t/p
|209
|26.00
|116.02
|116.39
|116.02
|18424.90
|107541.64
|1753
|2006.07.21 14:21
|t/p
|211
|6.10
|115.86
|116.86
|115.86
|5170.95
|112712.60
|1754
|2006.07.21 14:21
|modify
|212
|6.10
|116.86
|116.11
|115.36
|1755
|2006.07.21 15:43
|s/l
|212
|6.10
|116.11
|116.11
|115.36
|3845.75
|116558.35
|1756
|2006.07.24 00:00
|buy
|213
|35.00
|116.17
|115.33
|117.01
|1757
|2006.07.24 00:00
|buy
|214
|8.20
|116.17
|115.62
|116.67
|1758
|2006.07.24 00:00
|buy
|215
|8.20
|116.17
|115.62
|117.17
|1759
|2006.07.24 00:00
|buy
|216
|8.20
|116.17
|115.62
|117.67
|1760
|2006.07.24 02:52
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.18
|117.01
|1761
|2006.07.24 02:53
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.20
|117.01
|1762
|2006.07.24 03:02
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.21
|117.01
|1763
|2006.07.24 03:02
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.22
|117.01
|1764
|2006.07.24 03:22
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.22
|117.01
|1765
|2006.07.24 03:22
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.23
|117.01
|1766
|2006.07.24 03:22
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.24
|117.01
|1767
|2006.07.24 03:22
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.25
|117.01
|1768
|2006.07.24 03:22
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.25
|117.01
|1769
|2006.07.24 03:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.26
|117.01
|1770
|2006.07.24 03:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.27
|117.01
|1771
|2006.07.24 03:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.29
|117.01
|1772
|2006.07.24 03:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.30
|117.01
|1773
|2006.07.24 03:25
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.31
|117.01
|1774
|2006.07.24 03:25
|t/p
|214
|8.20
|116.67
|115.62
|116.67
|3513.89
|120072.24
|1775
|2006.07.24 03:25
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.33
|117.01
|1776
|2006.07.24 03:25
|modify
|216
|8.20
|116.17
|116.17
|117.67
|1777
|2006.07.24 03:25
|modify
|215
|8.20
|116.17
|116.17
|117.17
|1778
|2006.07.24 03:28
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.36
|117.01
|1779
|2006.07.24 03:28
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.36
|117.01
|1780
|2006.07.24 03:28
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.38
|117.01
|1781
|2006.07.24 03:28
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.38
|117.01
|1782
|2006.07.24 09:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.39
|117.01
|1783
|2006.07.24 09:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.42
|117.01
|1784
|2006.07.24 09:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.44
|117.01
|1785
|2006.07.24 09:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.46
|117.01
|1786
|2006.07.24 09:24
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.47
|117.01
|1787
|2006.07.24 09:25
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.47
|117.01
|1788
|2006.07.24 09:25
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.49
|117.01
|1789
|2006.07.24 19:42
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.50
|117.01
|1790
|2006.07.24 20:04
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.51
|117.01
|1791
|2006.07.24 20:04
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.52
|117.01
|1792
|2006.07.24 20:04
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.53
|117.01
|1793
|2006.07.24 20:07
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.54
|117.01
|1794
|2006.07.24 20:07
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.55
|117.01
|1795
|2006.07.24 20:07
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.56
|117.01
|1796
|2006.07.25 02:25
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.57
|117.01
|1797
|2006.07.25 02:25
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.58
|117.01
|1798
|2006.07.25 02:26
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.59
|117.01
|1799
|2006.07.25 02:26
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.60
|117.01
|1800
|2006.07.25 02:26
|modify
|213
|35.00
|116.17
|116.61
|117.01
|1801
|2006.07.25 06:44
|s/l
|213
|35.00
|116.61
|116.61
|117.01
|13663.38
|133735.62
|1802
|2006.07.25 14:30
|buy
|217
|37.40
|116.71
|115.87
|117.55
|1803
|2006.07.25 17:14
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.73
|117.55
|1804
|2006.07.25 17:15
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.74
|117.55
|1805
|2006.07.25 17:20
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.75
|117.55
|1806
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.75
|117.55
|1807
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.76
|117.55
|1808
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.77
|117.55
|1809
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.78
|117.55
|1810
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.79
|117.55
|1811
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.79
|117.55
|1812
|2006.07.25 17:21
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.80
|117.55
|1813
|2006.07.25 17:24
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.81
|117.55
|1814
|2006.07.25 17:24
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.81
|117.55
|1815
|2006.07.25 17:26
|t/p
|215
|8.20
|117.17
|116.17
|117.17
|7105.18
|140840.80
|1816
|2006.07.25 17:26
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.82
|117.55
|1817
|2006.07.25 17:26
|modify
|216
|8.20
|116.17
|116.92
|117.67
|1818
|2006.07.25 17:26
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.83
|117.55
|1819
|2006.07.25 17:27
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.84
|117.55
|1820
|2006.07.25 17:27
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.85
|117.55
|1821
|2006.07.25 17:27
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.86
|117.55
|1822
|2006.07.25 17:27
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.87
|117.55
|1823
|2006.07.25 17:32
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.88
|117.55
|1824
|2006.07.25 17:32
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.89
|117.55
|1825
|2006.07.25 17:32
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.89
|117.55
|1826
|2006.07.25 17:38
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.91
|117.55
|1827
|2006.07.25 17:58
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.92
|117.55
|1828
|2006.07.25 17:59
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.93
|117.55
|1829
|2006.07.25 17:59
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.94
|117.55
|1830
|2006.07.25 17:59
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.95
|117.55
|1831
|2006.07.25 17:59
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.95
|117.55
|1832
|2006.07.25 18:00
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.96
|117.55
|1833
|2006.07.25 18:00
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.97
|117.55
|1834
|2006.07.25 18:02
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.97
|117.55
|1835
|2006.07.25 18:02
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.98
|117.55
|1836
|2006.07.25 18:02
|modify
|217
|37.40
|116.71
|116.99
|117.55
|1837
|2006.07.25 18:02
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.00
|117.55
|1838
|2006.07.25 18:02
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.01
|117.55
|1839
|2006.07.25 18:02
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.01
|117.55
|1840
|2006.07.25 18:03
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.02
|117.55
|1841
|2006.07.25 18:03
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.02
|117.55
|1842
|2006.07.25 18:04
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.03
|117.55
|1843
|2006.07.25 18:04
|modify
|217
|37.40
|116.71
|117.04
|117.55
|1844
|2006.07.26 02:33
|s/l
|217
|37.40
|117.04
|117.04
|117.55
|11033.09
|151873.88
|1845
|2006.07.26 02:33
|buy
|218
|45.00
|117.06
|116.22
|117.90
|1846
|2006.07.26 08:42
|s/l
|216
|8.20
|116.92
|116.92
|117.67
|5474.05
|157347.94
|1847
|2006.07.26 08:45
|buy
|219
|10.80
|116.98
|116.43
|117.48
|1848
|2006.07.26 08:45
|buy
|220
|10.80
|116.98
|116.43
|117.98
|1849
|2006.07.26 08:45
|buy
|221
|10.80
|116.98
|116.43
|118.48
|1850
|2006.07.26 10:21
|close
|221
|10.80
|116.67
|116.43
|118.48
|-2869.62
|154478.32
|1851
|2006.07.26 10:21
|close
|220
|10.80
|116.67
|116.43
|117.98
|-2869.60
|151608.72
|1852
|2006.07.26 20:19
|s/l
|219
|10.80
|116.43
|116.43
|117.48
|-5102.65
|146506.07
|1853
|2006.07.26 20:25
|s/l
|218
|45.00
|116.22
|116.22
|117.90
|-32527.32
|113978.75
|1854
|2006.07.27 03:00
|sell
|222
|34.20
|116.30
|117.14
|115.46
|1855
|2006.07.27 03:00
|sell
|223
|8.00
|116.30
|116.85
|115.80
|1856
|2006.07.27 03:00
|sell
|224
|8.00
|116.30
|116.85
|115.30
|1857
|2006.07.27 03:00
|sell
|225
|8.00
|116.30
|116.85
|114.80
|1858
|2006.07.27 09:39
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.30
|115.46
|1859
|2006.07.27 09:39
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.30
|115.46
|1860
|2006.07.27 09:41
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.29
|115.46
|1861
|2006.07.27 10:27
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.28
|115.46
|1862
|2006.07.27 10:27
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.28
|115.46
|1863
|2006.07.27 10:29
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.26
|115.46
|1864
|2006.07.27 10:31
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.24
|115.46
|1865
|2006.07.27 10:31
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.23
|115.46
|1866
|2006.07.27 10:48
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.22
|115.46
|1867
|2006.07.27 10:48
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.21
|115.46
|1868
|2006.07.27 10:48
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.20
|115.46
|1869
|2006.07.27 10:49
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.18
|115.46
|1870
|2006.07.27 10:49
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.18
|115.46
|1871
|2006.07.27 10:49
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.17
|115.46
|1872
|2006.07.27 10:50
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.16
|115.46
|1873
|2006.07.27 10:50
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.16
|115.46
|1874
|2006.07.27 10:52
|t/p
|223
|8.00
|115.80
|116.85
|115.80
|3454.23
|117432.98
|1875
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.15
|115.46
|1876
|2006.07.27 10:52
|modify
|225
|8.00
|116.30
|116.30
|114.80
|1877
|2006.07.27 10:52
|modify
|224
|8.00
|116.30
|116.30
|115.30
|1878
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.14
|115.46
|1879
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.13
|115.46
|1880
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.12
|115.46
|1881
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.11
|115.46
|1882
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.10
|115.46
|1883
|2006.07.27 10:52
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.10
|115.46
|1884
|2006.07.27 10:53
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.09
|115.46
|1885
|2006.07.27 10:53
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.08
|115.46
|1886
|2006.07.27 11:01
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.07
|115.46
|1887
|2006.07.27 11:01
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.06
|115.46
|1888
|2006.07.27 11:01
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.06
|115.46
|1889
|2006.07.27 11:08
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.05
|115.46
|1890
|2006.07.27 11:08
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.05
|115.46
|1891
|2006.07.27 11:09
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.04
|115.46
|1892
|2006.07.27 11:09
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.03
|115.46
|1893
|2006.07.27 11:10
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.02
|115.46
|1894
|2006.07.27 11:10
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.01
|115.46
|1895
|2006.07.27 12:17
|modify
|222
|34.20
|116.30
|116.00
|115.46
|1896
|2006.07.27 12:17
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.98
|115.46
|1897
|2006.07.27 12:23
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.97
|115.46
|1898
|2006.07.27 12:23
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.97
|115.46
|1899
|2006.07.27 12:24
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.96
|115.46
|1900
|2006.07.27 12:24
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.94
|115.46
|1901
|2006.07.27 12:24
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.93
|115.46
|1902
|2006.07.27 12:24
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.92
|115.46
|1903
|2006.07.27 12:25
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.90
|115.46
|1904
|2006.07.27 12:29
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.88
|115.46
|1905
|2006.07.27 12:33
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.87
|115.46
|1906
|2006.07.27 12:36
|modify
|222
|34.20
|116.30
|115.86
|115.46
|1907
|2006.07.27 14:31
|s/l
|222
|34.20
|115.86
|115.86
|115.46
|12984.71
|130417.69
|1908
|2006.07.27 20:15
|sell
|226
|36.40
|115.78
|116.62
|114.94
|1909
|2006.07.28 08:01
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.77
|114.94
|1910
|2006.07.28 08:01
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.76
|114.94
|1911
|2006.07.28 08:02
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.75
|114.94
|1912
|2006.07.28 08:03
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.74
|114.94
|1913
|2006.07.28 08:03
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.74
|114.94
|1914
|2006.07.28 08:03
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.73
|114.94
|1915
|2006.07.28 08:03
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.72
|114.94
|1916
|2006.07.28 08:14
|modify
|226
|36.40
|115.78
|115.71
|114.94
|1917
|2006.07.28 10:17
|s/l
|226
|36.40
|115.71
|115.71
|114.94
|1637.63
|132055.31
|1918
|2006.07.28 11:45
|t/p
|224
|8.00
|115.30
|116.30
|115.30
|6814.52
|138869.83
|1919
|2006.07.28 11:45
|modify
|225
|8.00
|116.30
|115.55
|114.80
|1920
|2006.07.28 12:09
|s/l
|225
|8.00
|115.55
|115.55
|114.80
|5067.31
|143937.14
|1921
|2006.07.28 13:00
|sell
|227
|43.20
|115.67
|116.51
|114.83
|1922
|2006.07.28 13:00
|sell
|228
|10.10
|115.67
|116.22
|115.17
|1923
|2006.07.28 13:00
|sell
|229
|10.10
|115.67
|116.22
|114.67
|1924
|2006.07.28 13:00
|sell
|230
|10.10
|115.67
|116.22
|114.17
|1925
|2006.07.28 14:30
|modify
|227
|43.20
|115.67
|115.60
|114.83
|1926
|2006.07.28 14:31
|modify
|227
|43.20
|115.67
|115.56
|114.83
|1927
|2006.07.28 14:31
|s/l
|227
|43.20
|115.56
|115.56
|114.83
|4110.65
|148047.79
|1928
|2006.07.28 14:35
|t/p
|228
|10.10
|115.17
|116.22
|115.17
|4386.72
|152434.51
|1929
|2006.07.28 14:35
|modify
|230
|10.10
|115.67
|115.67
|114.17
|1930
|2006.07.28 14:35
|modify
|229
|10.10
|115.67
|115.67
|114.67
|1931
|2006.07.28 16:45
|t/p
|229
|10.10
|114.67
|115.67
|114.67
|8808.66
|161243.17
|1932
|2006.07.28 16:45
|modify
|230
|10.10
|115.67
|114.92
|114.17
|1933
|2006.07.31 02:00
|buy
|231
|47.90
|114.69
|113.85
|115.53
|1934
|2006.08.01 14:37
|s/l
|230
|10.10
|114.92
|114.92
|114.17
|6278.69
|167521.86
|1935
|2006.08.01 14:37
|buy
|232
|12.90
|114.92
|114.37
|115.42
|1936
|2006.08.01 14:37
|buy
|233
|12.90
|114.92
|114.37
|115.92
|1937
|2006.08.01 14:37
|buy
|234
|12.90
|114.92
|114.37
|116.42
|1938
|2006.08.01 14:43
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.70
|115.53
|1939
|2006.08.01 14:43
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.71
|115.53
|1940
|2006.08.01 14:43
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.72
|115.53
|1941
|2006.08.01 14:46
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.73
|115.53
|1942
|2006.08.01 15:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.74
|115.53
|1943
|2006.08.01 15:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.74
|115.53
|1944
|2006.08.01 15:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.78
|115.53
|1945
|2006.08.01 15:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.78
|115.53
|1946
|2006.08.01 15:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.79
|115.53
|1947
|2006.08.01 15:10
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.80
|115.53
|1948
|2006.08.01 15:11
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.81
|115.53
|1949
|2006.08.01 15:11
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.82
|115.53
|1950
|2006.08.01 16:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.87
|115.53
|1951
|2006.08.01 16:01
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.87
|115.53
|1952
|2006.08.01 16:02
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.88
|115.53
|1953
|2006.08.01 16:02
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.91
|115.53
|1954
|2006.08.01 16:03
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.91
|115.53
|1955
|2006.08.01 16:04
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.92
|115.53
|1956
|2006.08.01 16:22
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.92
|115.53
|1957
|2006.08.01 16:26
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.93
|115.53
|1958
|2006.08.01 16:27
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.94
|115.53
|1959
|2006.08.01 16:27
|modify
|231
|47.90
|114.69
|114.98
|115.53
|1960
|2006.08.01 16:27
|modify
|231
|47.90
|114.69
|115.02
|115.53
|1961
|2006.08.01 16:27
|modify
|231
|47.90
|114.69
|115.02
|115.53
|1962
|2006.08.01 17:41
|s/l
|231
|47.90
|115.02
|115.02
|115.53
|14366.63
|181888.49
|1963
|2006.08.01 18:16
|close
|234
|12.90
|114.61
|114.37
|116.42
|-3489.22
|178399.27
|1964
|2006.08.01 18:16
|close
|233
|12.90
|114.60
|114.37
|115.92
|-3602.09
|174797.18
|1965
|2006.08.01 20:15
|buy
|235
|47.80
|114.73
|113.89
|115.57
|1966
|2006.08.02 02:31
|s/l
|232
|12.90
|114.37
|114.37
|115.42
|-6036.08
|168761.10
|1967
|2006.08.02 02:31
|buy
|236
|10.60
|114.39
|113.84
|114.89
|1968
|2006.08.02 02:31
|buy
|237
|10.60
|114.39
|113.84
|115.39
|1969
|2006.08.02 02:31
|buy
|238
|10.60
|114.39
|113.84
|115.89
|1970
|2006.08.03 03:15
|t/p
|236
|10.60
|114.89
|113.84
|114.89
|5027.27
|173788.37
|1971
|2006.08.03 03:15
|modify
|238
|10.60
|114.39
|114.39
|115.89
|1972
|2006.08.03 03:15
|modify
|237
|10.60
|114.39
|114.39
|115.39
|1973
|2006.08.03 11:18
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.73
|115.57
|1974
|2006.08.03 11:31
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.74
|115.57
|1975
|2006.08.03 11:31
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.76
|115.57
|1976
|2006.08.03 11:31
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.77
|115.57
|1977
|2006.08.03 11:32
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.78
|115.57
|1978
|2006.08.03 11:32
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.80
|115.57
|1979
|2006.08.03 11:32
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.81
|115.57
|1980
|2006.08.03 11:55
|modify
|235
|47.80
|114.73
|114.82
|115.57
|1981
|2006.08.03 14:30
|s/l
|235
|47.80
|114.82
|114.82
|115.57
|6237.30
|180025.67
|1982
|2006.08.03 16:30
|buy
|239
|50.70
|114.93
|114.09
|115.77
|1983
|2006.08.03 17:59
|modify
|239
|50.70
|114.93
|114.93
|115.77
|1984
|2006.08.03 18:01
|modify
|239
|50.70
|114.93
|114.95
|115.77
|1985
|2006.08.03 20:44
|s/l
|239
|50.70
|114.95
|114.95
|115.77
|882.19
|180907.86
|1986
|2006.08.04 06:45
|buy
|240
|52.00
|115.10
|114.26
|115.94
|1987
|2006.08.04 11:29
|t/p
|237
|10.60
|115.39
|114.39
|115.39
|9737.67
|190645.53
|1988
|2006.08.04 11:29
|modify
|238
|10.60
|114.39
|115.14
|115.89
|1989
|2006.08.04 12:57
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.10
|115.94
|1990
|2006.08.04 12:57
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.11
|115.94
|1991
|2006.08.04 12:57
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.13
|115.94
|1992
|2006.08.04 13:00
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.15
|115.94
|1993
|2006.08.04 13:00
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.17
|115.94
|1994
|2006.08.04 13:00
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.17
|115.94
|1995
|2006.08.04 13:13
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.18
|115.94
|1996
|2006.08.04 13:19
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.18
|115.94
|1997
|2006.08.04 13:19
|modify
|240
|52.00
|115.10
|115.19
|115.94
|1998
|2006.08.04 14:30
|s/l
|238
|10.60
|115.14
|115.14
|115.89
|7458.06
|198103.58
|1999
|2006.08.04 14:30
|s/l
|240
|52.00
|115.19
|115.19
|115.94
|4065.72
|202169.30
|2000
|2006.08.07 02:45
|buy
|241
|60.70
|114.36
|113.52
|115.20
|2001
|2006.08.07 02:45
|buy
|242
|14.10
|114.36
|113.81
|114.86
|2002
|2006.08.07 02:45
|buy
|243
|14.10
|114.36
|113.81
|115.36
|2003
|2006.08.07 02:45
|buy
|244
|14.10
|114.36
|113.81
|115.86
|2004
|2006.08.07 09:02
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.37
|115.20
|2005
|2006.08.07 09:34
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.38
|115.20
|2006
|2006.08.07 09:34
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.39
|115.20
|2007
|2006.08.07 09:37
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.40
|115.20
|2008
|2006.08.07 09:37
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.41
|115.20
|2009
|2006.08.07 10:51
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.43
|115.20
|2010
|2006.08.07 11:27
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.44
|115.20
|2011
|2006.08.07 11:35
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.45
|115.20
|2012
|2006.08.07 11:36
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.46
|115.20
|2013
|2006.08.07 11:36
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.47
|115.20
|2014
|2006.08.07 11:37
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.48
|115.20
|2015
|2006.08.07 11:38
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.49
|115.20
|2016
|2006.08.07 11:38
|t/p
|242
|14.10
|114.86
|113.81
|114.86
|6137.38
|208306.68
|2017
|2006.08.07 11:38
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.52
|115.20
|2018
|2006.08.07 11:38
|modify
|244
|14.10
|114.36
|114.36
|115.86
|2019
|2006.08.07 11:38
|modify
|243
|14.10
|114.36
|114.36
|115.36
|2020
|2006.08.07 11:38
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.54
|115.20
|2021
|2006.08.07 11:41
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.55
|115.20
|2022
|2006.08.07 11:41
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.56
|115.20
|2023
|2006.08.07 11:41
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.57
|115.20
|2024
|2006.08.07 11:41
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.58
|115.20
|2025
|2006.08.07 11:44
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.59
|115.20
|2026
|2006.08.07 11:44
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.60
|115.20
|2027
|2006.08.07 11:44
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.61
|115.20
|2028
|2006.08.07 11:45
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.61
|115.20
|2029
|2006.08.07 11:45
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.62
|115.20
|2030
|2006.08.07 11:45
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.62
|115.20
|2031
|2006.08.07 11:46
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.63
|115.20
|2032
|2006.08.07 11:57
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.64
|115.20
|2033
|2006.08.07 11:57
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.64
|115.20
|2034
|2006.08.07 11:59
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.67
|115.20
|2035
|2006.08.07 11:59
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.68
|115.20
|2036
|2006.08.07 14:03
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.68
|115.20
|2037
|2006.08.07 14:03
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.69
|115.20
|2038
|2006.08.07 14:06
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.70
|115.20
|2039
|2006.08.07 14:06
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.71
|115.20
|2040
|2006.08.07 14:06
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.71
|115.20
|2041
|2006.08.07 14:10
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.72
|115.20
|2042
|2006.08.07 20:00
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.73
|115.20
|2043
|2006.08.07 20:22
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.77
|115.20
|2044
|2006.08.07 20:22
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.78
|115.20
|2045
|2006.08.07 20:22
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.79
|115.20
|2046
|2006.08.07 20:22
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.80
|115.20
|2047
|2006.08.07 23:31
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.82
|115.20
|2048
|2006.08.07 23:33
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.82
|115.20
|2049
|2006.08.07 23:33
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.83
|115.20
|2050
|2006.08.07 23:34
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.84
|115.20
|2051
|2006.08.07 23:37
|modify
|241
|60.70
|114.36
|114.85
|115.20
|2052
|2006.08.07 23:41
|t/p
|241
|60.70
|115.20
|114.85
|115.20
|44256.57
|252563.25
|2053
|2006.08.08 07:00
|sell
|245
|73.40
|115.18
|116.02
|114.34
|2054
|2006.08.08 20:14
|modify
|245
|73.40
|115.18
|115.16
|114.34
|2055
|2006.08.08 20:14
|modify
|245
|73.40
|115.18
|114.97
|114.34
|2056
|2006.08.08 20:14
|s/l
|245
|73.40
|114.97
|114.97
|114.34
|13402.57
|265965.82
|2057
|2006.08.08 23:00
|sell
|246
|78.30
|115.29
|116.13
|114.45
|2058
|2006.08.08 23:53
|t/p
|243
|14.10
|115.36
|114.36
|115.36
|12405.18
|278371.00
|2059
|2006.08.08 23:53
|modify
|244
|14.10
|114.36
|115.11
|115.86
|2060
|2006.08.09 10:18
|s/l
|244
|14.10
|115.11
|115.11
|115.86
|9554.14
|287925.14
|2061
|2006.08.09 12:44
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.28
|114.45
|2062
|2006.08.09 12:44
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.27
|114.45
|2063
|2006.08.09 12:45
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.26
|114.45
|2064
|2006.08.09 12:45
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.23
|114.45
|2065
|2006.08.09 12:45
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.21
|114.45
|2066
|2006.08.09 12:45
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.19
|114.45
|2067
|2006.08.09 13:04
|modify
|246
|78.30
|115.29
|115.17
|114.45
|2068
|2006.08.09 15:46
|s/l
|246
|78.30
|115.17
|115.17
|114.45
|6944.96
|294870.10
|2069
|2006.08.09 17:15
|sell
|247
|88.50
|115.18
|116.02
|114.34
|2070
|2006.08.09 17:15
|sell
|248
|20.60
|115.18
|115.73
|114.68
|2071
|2006.08.09 17:15
|sell
|249
|20.60
|115.18
|115.73
|114.18
|2072
|2006.08.09 17:15
|sell
|250
|20.60
|115.18
|115.73
|113.68
|2073
|2006.08.10 10:04
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.18
|114.34
|2074
|2006.08.10 10:04
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.17
|114.34
|2075
|2006.08.10 10:04
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.16
|114.34
|2076
|2006.08.10 11:22
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.15
|114.34
|2077
|2006.08.10 11:22
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.13
|114.34
|2078
|2006.08.10 11:22
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.10
|114.34
|2079
|2006.08.10 11:22
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.10
|114.34
|2080
|2006.08.10 11:23
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.09
|114.34
|2081
|2006.08.10 13:47
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.08
|114.34
|2082
|2006.08.10 13:47
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.06
|114.34
|2083
|2006.08.10 14:06
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.06
|114.34
|2084
|2006.08.10 14:06
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.05
|114.34
|2085
|2006.08.10 14:06
|modify
|247
|88.50
|115.18
|115.05
|114.34
|2086
|2006.08.10 15:37
|s/l
|247
|88.50
|115.05
|115.05
|114.34
|5887.23
|300757.33
|2087
|2006.08.10 16:47
|close
|250
|20.60
|115.49
|115.73
|113.68
|-6486.64
|294270.69
|2088
|2006.08.10 16:47
|close
|249
|20.60
|115.51
|115.73
|114.18
|-6842.36
|287428.33
|2089
|2006.08.11 04:15
|sell
|251
|78.00
|115.47
|116.31
|114.63
|2090
|2006.08.11 08:20
|s/l
|248
|20.60
|115.73
|115.73
|114.68
|-11065.40
|276362.93
|2091
|2006.08.11 14:31
|s/l
|251
|78.00
|116.31
|116.31
|114.63
|-56327.38
|220035.55
|2092
|2006.08.11 19:00
|sell
|252
|66.00
|116.23
|117.07
|115.39
|2093
|2006.08.11 19:00
|sell
|253
|15.40
|116.23
|116.78
|115.73
|2094
|2006.08.11 19:00
|sell
|254
|15.40
|116.23
|116.78
|115.23
|2095
|2006.08.11 19:00
|sell
|255
|15.40
|116.23
|116.78
|114.73
|2096
|2006.08.14 09:21
|close
|255
|15.40
|116.54
|116.78
|114.73
|-4334.92
|215700.63
|2097
|2006.08.14 09:21
|close
|254
|15.40
|116.54
|116.78
|115.23
|-4334.95
|211365.69
|2098
|2006.08.15 16:01
|modify
|252
|66.00
|116.23
|116.23
|115.39
|2099
|2006.08.16 13:03
|s/l
|252
|66.00
|116.23
|116.23
|115.39
|-3066.34
|208299.34
|2100
|2006.08.16 13:15
|sell
|256
|57.40
|116.27
|117.11
|115.43
|2101
|2006.08.16 14:31
|modify
|256
|57.40
|116.27
|116.16
|115.43
|2102
|2006.08.16 14:31
|s/l
|256
|57.40
|116.16
|116.16
|115.43
|5429.83
|213729.17
|2103
|2006.08.16 15:19
|t/p
|253
|15.40
|115.73
|116.78
|115.73
|5937.87
|219667.05
|2104
|2006.08.16 22:15
|sell
|257
|65.90
|115.83
|116.67
|114.99
|2105
|2006.08.16 22:15
|sell
|258
|15.40
|115.83
|116.38
|115.33
|2106
|2006.08.16 22:15
|sell
|259
|15.40
|115.83
|116.38
|114.83
|2107
|2006.08.16 22:15
|sell
|260
|15.40
|115.83
|116.38
|114.33
|2108
|2006.08.16 23:08
|modify
|260
|15.40
|115.83
|115.83
|114.33
|2109
|2006.08.16 23:08
|modify
|259
|15.40
|115.83
|115.83
|114.83
|2110
|2006.08.16 23:10
|s/l
|259
|15.40
|115.83
|115.83
|114.83
|0.00
|219667.05
|2111
|2006.08.16 23:10
|s/l
|260
|15.40
|115.83
|115.83
|114.33
|0.00
|219667.05
|2112
|2006.08.17 09:17
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.82
|114.99
|2113
|2006.08.17 09:17
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.80
|114.99
|2114
|2006.08.17 09:19
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.79
|114.99
|2115
|2006.08.17 09:19
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.79
|114.99
|2116
|2006.08.17 09:19
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.78
|114.99
|2117
|2006.08.17 09:20
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.77
|114.99
|2118
|2006.08.17 09:20
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.76
|114.99
|2119
|2006.08.17 09:20
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.75
|114.99
|2120
|2006.08.17 09:20
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.75
|114.99
|2121
|2006.08.17 09:22
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.74
|114.99
|2122
|2006.08.17 09:22
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.73
|114.99
|2123
|2006.08.17 09:22
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.72
|114.99
|2124
|2006.08.17 09:22
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.71
|114.99
|2125
|2006.08.17 09:22
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.71
|114.99
|2126
|2006.08.17 09:25
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.70
|114.99
|2127
|2006.08.17 09:25
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.69
|114.99
|2128
|2006.08.17 09:25
|t/p
|258
|15.40
|115.33
|116.38
|115.33
|5960.95
|225628.00
|2129
|2006.08.17 09:25
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.68
|114.99
|2130
|2006.08.17 09:26
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.67
|114.99
|2131
|2006.08.17 09:26
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.67
|114.99
|2132
|2006.08.17 09:26
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.66
|114.99
|2133
|2006.08.17 09:26
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.66
|114.99
|2134
|2006.08.17 09:30
|buy
|261
|18.20
|115.38
|114.83
|115.88
|2135
|2006.08.17 09:30
|buy
|262
|18.20
|115.38
|114.83
|116.38
|2136
|2006.08.17 09:30
|buy
|263
|18.20
|115.38
|114.83
|116.88
|2137
|2006.08.17 09:47
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.64
|114.99
|2138
|2006.08.17 09:48
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.63
|114.99
|2139
|2006.08.17 10:36
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.59
|114.99
|2140
|2006.08.17 10:42
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.57
|114.99
|2141
|2006.08.17 10:43
|modify
|257
|65.90
|115.83
|115.56
|114.99
|2142
|2006.08.17 12:51
|modify
|263
|18.20
|115.38
|115.38
|116.88
|2143
|2006.08.17 12:51
|modify
|262
|18.20
|115.38
|115.38
|116.38
|2144
|2006.08.17 12:52
|s/l
|262
|18.20
|115.38
|115.38
|116.38
|0.00
|225628.00
|2145
|2006.08.17 12:52
|s/l
|263
|18.20
|115.38
|115.38
|116.88
|0.00
|225628.00
|2146
|2006.08.17 14:36
|s/l
|257
|65.90
|115.56
|115.56
|114.99
|12333.97
|237961.97
|2147
|2006.08.17 19:19
|t/p
|261
|18.20
|115.88
|114.83
|115.88
|7852.96
|245814.93
|2148
|2006.08.18 04:00
|sell
|264
|73.70
|116.03
|116.87
|115.19
|2149
|2006.08.18 04:00
|sell
|265
|17.20
|116.03
|116.58
|115.53
|2150
|2006.08.18 04:00
|sell
|266
|17.20
|116.03
|116.58
|115.03
|2151
|2006.08.18 04:00
|sell
|267
|17.20
|116.03
|116.58
|114.53
|2152
|2006.08.18 06:07
|modify
|267
|17.20
|116.03
|116.03
|114.53
|2153
|2006.08.18 06:07
|modify
|266
|17.20
|116.03
|116.03
|115.03
|2154
|2006.08.18 09:11
|s/l
|266
|17.20
|116.03
|116.03
|115.03
|0.00
|245814.93
|2155
|2006.08.18 09:11
|s/l
|267
|17.20
|116.03
|116.03
|114.53
|0.00
|245814.93
|2156
|2006.08.18 11:41
|modify
|264
|73.70
|116.03
|116.02
|115.19
|2157
|2006.08.18 11:42
|modify
|264
|73.70
|116.03
|116.01
|115.19
|2158
|2006.08.18 11:42
|modify
|264
|73.70
|116.03
|116.00
|115.19
|2159
|2006.08.18 11:42
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.98
|115.19
|2160
|2006.08.18 11:42
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.98
|115.19
|2161
|2006.08.18 11:43
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.97
|115.19
|2162
|2006.08.18 11:44
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.96
|115.19
|2163
|2006.08.18 11:44
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.94
|115.19
|2164
|2006.08.18 11:45
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.93
|115.19
|2165
|2006.08.18 11:56
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.92
|115.19
|2166
|2006.08.18 11:57
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.91
|115.19
|2167
|2006.08.18 11:58
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.90
|115.19
|2168
|2006.08.18 11:59
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.89
|115.19
|2169
|2006.08.18 12:02
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.88
|115.19
|2170
|2006.08.18 12:07
|t/p
|265
|17.20
|115.53
|116.58
|115.53
|7444.60
|253259.53
|2171
|2006.08.18 12:07
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.87
|115.19
|2172
|2006.08.18 12:07
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.85
|115.19
|2173
|2006.08.18 12:07
|modify
|264
|73.70
|116.03
|115.84
|115.19
|2174
|2006.08.18 13:14
|s/l
|264
|73.70
|115.84
|115.84
|115.19
|12087.17
|265346.70
|2175
|2006.08.18 19:00
|buy
|268
|79.60
|115.84
|115.00
|116.68
|2176
|2006.08.18 19:00
|buy
|269
|18.60
|115.84
|115.29
|116.34
|2177
|2006.08.18 19:00
|buy
|270
|18.60
|115.84
|115.29
|116.84
|2178
|2006.08.18 19:00
|buy
|271
|18.60
|115.84
|115.29
|117.34
|2179
|2006.08.18 19:14
|modify
|271
|18.60
|115.84
|115.84
|117.34
|2180
|2006.08.18 19:14
|modify
|270
|18.60
|115.84
|115.84
|116.84
|2181
|2006.08.18 19:20
|s/l
|270
|18.60
|115.84
|115.84
|116.84
|0.00
|265346.70
|2182
|2006.08.18 19:20
|s/l
|271
|18.60
|115.84
|115.84
|117.34
|0.00
|265346.70
|2183
|2006.08.22 04:26
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.84
|116.68
|2184
|2006.08.22 04:26
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.85
|116.68
|2185
|2006.08.22 04:26
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.86
|116.68
|2186
|2006.08.22 09:49
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.87
|116.68
|2187
|2006.08.22 09:50
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.88
|116.68
|2188
|2006.08.22 09:50
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.94
|116.68
|2189
|2006.08.22 09:50
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.96
|116.68
|2190
|2006.08.22 10:04
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.97
|116.68
|2191
|2006.08.22 10:04
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.98
|116.68
|2192
|2006.08.22 10:05
|modify
|268
|79.60
|115.84
|115.99
|116.68
|2193
|2006.08.22 14:05
|t/p
|269
|18.60
|116.34
|115.29
|116.34
|8477.61
|273824.32
|2194
|2006.08.22 14:05
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.00
|116.68
|2195
|2006.08.22 14:13
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.04
|116.68
|2196
|2006.08.22 14:13
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.06
|116.68
|2197
|2006.08.22 14:13
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.07
|116.68
|2198
|2006.08.22 14:14
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.08
|116.68
|2199
|2006.08.22 14:18
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.10
|116.68
|2200
|2006.08.22 14:19
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.11
|116.68
|2201
|2006.08.22 15:06
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.11
|116.68
|2202
|2006.08.22 15:09
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.12
|116.68
|2203
|2006.08.22 15:10
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.14
|116.68
|2204
|2006.08.22 15:15
|sell
|272
|23.70
|116.44
|116.99
|115.94
|2205
|2006.08.22 15:15
|sell
|273
|23.70
|116.44
|116.99
|115.44
|2206
|2006.08.22 15:15
|sell
|274
|23.70
|116.44
|116.99
|114.94
|2207
|2006.08.22 15:22
|modify
|274
|23.70
|116.44
|116.44
|114.94
|2208
|2006.08.22 15:22
|modify
|273
|23.70
|116.44
|116.44
|115.44
|2209
|2006.08.22 15:24
|s/l
|273
|23.70
|116.44
|116.44
|115.44
|0.00
|273824.32
|2210
|2006.08.22 15:24
|s/l
|274
|23.70
|116.44
|116.44
|114.94
|0.00
|273824.32
|2211
|2006.08.22 15:43
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.14
|116.68
|2212
|2006.08.22 15:44
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.15
|116.68
|2213
|2006.08.22 15:44
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.17
|116.68
|2214
|2006.08.22 15:54
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.17
|116.68
|2215
|2006.08.22 15:54
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.18
|116.68
|2216
|2006.08.22 16:25
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.19
|116.68
|2217
|2006.08.22 17:40
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.21
|116.68
|2218
|2006.08.22 17:40
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.22
|116.68
|2219
|2006.08.22 17:40
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.23
|116.68
|2220
|2006.08.22 17:40
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.24
|116.68
|2221
|2006.08.22 17:41
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.24
|116.68
|2222
|2006.08.22 17:41
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.26
|116.68
|2223
|2006.08.22 17:42
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.27
|116.68
|2224
|2006.08.22 17:42
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.30
|116.68
|2225
|2006.08.22 18:08
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.32
|116.68
|2226
|2006.08.22 18:12
|modify
|268
|79.60
|115.84
|116.32
|116.68
|2227
|2006.08.22 18:12
|t/p
|268
|79.60
|116.68
|116.32
|116.68
|59378.87
|333203.19
|2228
|2006.08.23 07:45
|buy
|275
|93.00
|116.39
|115.55
|117.23
|2229
|2006.08.25 07:28
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.40
|117.23
|2230
|2006.08.25 07:28
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.41
|117.23
|2231
|2006.08.25 07:28
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.42
|117.23
|2232
|2006.08.25 07:28
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.43
|117.23
|2233
|2006.08.25 07:31
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.44
|117.23
|2234
|2006.08.25 07:31
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.45
|117.23
|2235
|2006.08.25 07:31
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.47
|117.23
|2236
|2006.08.25 07:31
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.47
|117.23
|2237
|2006.08.25 07:34
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.48
|117.23
|2238
|2006.08.25 07:34
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.49
|117.23
|2239
|2006.08.25 07:48
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.50
|117.23
|2240
|2006.08.25 07:49
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.51
|117.23
|2241
|2006.08.25 07:49
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.52
|117.23
|2242
|2006.08.25 07:49
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.53
|117.23
|2243
|2006.08.25 07:49
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.54
|117.23
|2244
|2006.08.25 07:49
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.54
|117.23
|2245
|2006.08.25 07:50
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.55
|117.23
|2246
|2006.08.25 07:50
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.56
|117.23
|2247
|2006.08.25 07:50
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.56
|117.23
|2248
|2006.08.25 08:02
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.57
|117.23
|2249
|2006.08.25 08:03
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.58
|117.23
|2250
|2006.08.25 08:11
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.60
|117.23
|2251
|2006.08.25 08:12
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.61
|117.23
|2252
|2006.08.25 08:20
|s/l
|272
|23.70
|116.99
|116.99
|115.94
|-12976.35
|320226.84
|2253
|2006.08.25 08:20
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.62
|117.23
|2254
|2006.08.25 08:20
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.63
|117.23
|2255
|2006.08.25 08:20
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.63
|117.23
|2256
|2006.08.25 08:22
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.64
|117.23
|2257
|2006.08.25 08:22
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.65
|117.23
|2258
|2006.08.25 08:22
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.66
|117.23
|2259
|2006.08.25 08:22
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.67
|117.23
|2260
|2006.08.25 08:22
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.67
|117.23
|2261
|2006.08.25 08:22
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.69
|117.23
|2262
|2006.08.25 08:23
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.69
|117.23
|2263
|2006.08.25 08:24
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.71
|117.23
|2264
|2006.08.25 08:24
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.71
|117.23
|2265
|2006.08.25 08:24
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.74
|117.23
|2266
|2006.08.25 08:27
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.75
|117.23
|2267
|2006.08.25 08:27
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.75
|117.23
|2268
|2006.08.25 08:29
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.76
|117.23
|2269
|2006.08.25 08:29
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.77
|117.23
|2270
|2006.08.25 08:29
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.78
|117.23
|2271
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.79
|117.23
|2272
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.79
|117.23
|2273
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.80
|117.23
|2274
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.81
|117.23
|2275
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.82
|117.23
|2276
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.83
|117.23
|2277
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.83
|117.23
|2278
|2006.08.25 08:30
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.84
|117.23
|2279
|2006.08.25 08:33
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.84
|117.23
|2280
|2006.08.25 08:33
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.85
|117.23
|2281
|2006.08.25 08:33
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.86
|117.23
|2282
|2006.08.25 08:33
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.86
|117.23
|2283
|2006.08.25 08:40
|modify
|275
|93.00
|116.39
|116.87
|117.23
|2284
|2006.08.25 08:40
|t/p
|275
|93.00
|117.23
|116.87
|117.23
|71483.16
|391710.00
|2285
|2006.08.25 14:30
|sell
|276
|99.00
|117.34
|118.18
|116.50
|2286
|2006.08.25 14:30
|sell
|277
|29.30
|117.34
|117.89
|116.84
|2287
|2006.08.25 14:30
|sell
|278
|29.30
|117.34
|117.89
|116.34
|2288
|2006.08.25 14:30
|sell
|279
|29.30
|117.34
|117.89
|115.84
|2289
|2006.08.28 10:07
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.33
|116.50
|2290
|2006.08.28 10:08
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.32
|116.50
|2291
|2006.08.28 10:08
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.32
|116.50
|2292
|2006.08.28 10:09
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.31
|116.50
|2293
|2006.08.28 12:46
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.31
|116.50
|2294
|2006.08.28 12:47
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.29
|116.50
|2295
|2006.08.28 12:48
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.28
|116.50
|2296
|2006.08.28 12:48
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.27
|116.50
|2297
|2006.08.28 12:48
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.25
|116.50
|2298
|2006.08.28 12:48
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.25
|116.50
|2299
|2006.08.28 12:54
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.24
|116.50
|2300
|2006.08.28 12:54
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.24
|116.50
|2301
|2006.08.28 12:54
|modify
|276
|99.00
|117.34
|117.23
|116.50
|2302
|2006.08.28 17:11
|s/l
|276
|99.00
|117.23
|117.23
|116.50
|7755.15
|399465.15
|2303
|2006.08.28 21:15
|sell
|280
|96.20
|117.17
|118.01
|116.33
|2304
|2006.08.29 06:18
|t/p
|277
|29.30
|116.84
|117.89
|116.84
|11631.99
|411097.14
|2305
|2006.08.29 06:18
|modify
|279
|29.30
|117.34
|117.34
|115.84
|2306
|2006.08.29 06:18
|modify
|278
|29.30
|117.34
|117.34
|116.34
|2307
|2006.08.29 06:26
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.16
|116.33
|2308
|2006.08.29 06:26
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.15
|116.33
|2309
|2006.08.29 06:27
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.14
|116.33
|2310
|2006.08.29 06:27
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.14
|116.33
|2311
|2006.08.29 06:28
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.13
|116.33
|2312
|2006.08.29 06:29
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.11
|116.33
|2313
|2006.08.29 06:33
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.11
|116.33
|2314
|2006.08.29 06:33
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.10
|116.33
|2315
|2006.08.29 06:33
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.09
|116.33
|2316
|2006.08.29 06:33
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.08
|116.33
|2317
|2006.08.29 06:34
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.07
|116.33
|2318
|2006.08.29 06:34
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.06
|116.33
|2319
|2006.08.29 09:50
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.06
|116.33
|2320
|2006.08.29 09:50
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.05
|116.33
|2321
|2006.08.29 09:50
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.04
|116.33
|2322
|2006.08.29 09:50
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.03
|116.33
|2323
|2006.08.29 09:50
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.02
|116.33
|2324
|2006.08.29 09:50
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.01
|116.33
|2325
|2006.08.29 09:52
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.01
|116.33
|2326
|2006.08.29 09:53
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.00
|116.33
|2327
|2006.08.29 09:53
|modify
|280
|96.20
|117.17
|117.00
|116.33
|2328
|2006.08.29 09:53
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.99
|116.33
|2329
|2006.08.29 09:53
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.98
|116.33
|2330
|2006.08.29 10:02
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.97
|116.33
|2331
|2006.08.29 14:39
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.96
|116.33
|2332
|2006.08.29 14:41
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.95
|116.33
|2333
|2006.08.29 14:43
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.94
|116.33
|2334
|2006.08.29 14:43
|modify
|280
|96.20
|117.17
|116.94
|116.33
|2335
|2006.08.29 16:22
|s/l
|280
|96.20
|116.94
|116.94
|116.33
|17430.91
|428528.05
|2336
|2006.08.29 18:00
|sell
|281
|99.00
|116.92
|117.76
|116.08
|2337
|2006.08.29 20:57
|modify
|281
|99.00
|116.92
|116.91
|116.08
|2338
|2006.08.29 20:57
|modify
|281
|99.00
|116.92
|116.90
|116.08
|2339
|2006.08.29 20:58
|modify
|281
|99.00
|116.92
|116.89
|116.08
|2340
|2006.08.29 20:58
|modify
|281
|99.00
|116.92
|116.89
|116.08
|2341
|2006.08.29 20:58
|modify
|281
|99.00
|116.92
|116.88
|116.08
|2342
|2006.08.30 02:16
|s/l
|281
|99.00
|116.88
|116.88
|116.08
|1854.63
|430382.68
|2343
|2006.08.30 06:45
|sell
|282
|99.00
|116.84
|117.68
|116.00
|2344
|2006.08.31 02:15
|s/l
|278
|29.30
|117.34
|117.34
|116.34
|-2722.79
|427659.89
|2345
|2006.08.31 02:15
|s/l
|279
|29.30
|117.34
|117.34
|115.84
|-2722.79
|424937.10
|2346
|2006.08.31 03:15
|sell
|283
|28.80
|117.20
|117.75
|116.70
|2347
|2006.08.31 03:15
|sell
|284
|28.80
|117.20
|117.75
|116.20
|2348
|2006.08.31 03:15
|sell
|285
|28.80
|117.20
|117.75
|115.70
|2349
|2006.08.31 07:23
|close
|285
|28.80
|117.50
|117.75
|115.70
|-7353.30
|417583.80
|2350
|2006.08.31 07:23
|close
|284
|28.80
|117.50
|117.75
|116.20
|-7353.27
|410230.53
|2351
|2006.09.04 04:58
|t/p
|283
|28.80
|116.70
|117.75
|116.70
|11448.28
|421678.81
|2352
|2006.09.04 06:42
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.83
|116.00
|2353
|2006.09.04 06:43
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.81
|116.00
|2354
|2006.09.04 06:46
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.79
|116.00
|2355
|2006.09.04 06:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.79
|116.00
|2356
|2006.09.04 06:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.78
|116.00
|2357
|2006.09.04 06:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.76
|116.00
|2358
|2006.09.04 06:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.76
|116.00
|2359
|2006.09.04 06:50
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.75
|116.00
|2360
|2006.09.04 06:50
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.74
|116.00
|2361
|2006.09.04 06:50
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.73
|116.00
|2362
|2006.09.04 09:45
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.72
|116.00
|2363
|2006.09.04 09:45
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.71
|116.00
|2364
|2006.09.04 09:45
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.70
|116.00
|2365
|2006.09.04 09:45
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.69
|116.00
|2366
|2006.09.04 09:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.68
|116.00
|2367
|2006.09.04 09:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.68
|116.00
|2368
|2006.09.04 09:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.67
|116.00
|2369
|2006.09.04 09:47
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.66
|116.00
|2370
|2006.09.04 09:48
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.65
|116.00
|2371
|2006.09.04 09:48
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.64
|116.00
|2372
|2006.09.04 09:48
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.63
|116.00
|2373
|2006.09.04 09:49
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.62
|116.00
|2374
|2006.09.04 09:49
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.61
|116.00
|2375
|2006.09.04 09:51
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.61
|116.00
|2376
|2006.09.04 09:57
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.60
|116.00
|2377
|2006.09.04 09:57
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.59
|116.00
|2378
|2006.09.04 10:02
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.58
|116.00
|2379
|2006.09.04 10:02
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.57
|116.00
|2380
|2006.09.04 10:02
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.56
|116.00
|2381
|2006.09.04 10:03
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.55
|116.00
|2382
|2006.09.04 10:03
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.54
|116.00
|2383
|2006.09.04 10:15
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.54
|116.00
|2384
|2006.09.04 10:16
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.53
|116.00
|2385
|2006.09.04 10:17
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.53
|116.00
|2386
|2006.09.04 10:17
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.52
|116.00
|2387
|2006.09.04 10:17
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.51
|116.00
|2388
|2006.09.04 10:17
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.50
|116.00
|2389
|2006.09.04 12:15
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.50
|116.00
|2390
|2006.09.04 12:15
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.49
|116.00
|2391
|2006.09.04 12:15
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.49
|116.00
|2392
|2006.09.04 12:17
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.48
|116.00
|2393
|2006.09.04 12:19
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.47
|116.00
|2394
|2006.09.04 12:20
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.46
|116.00
|2395
|2006.09.04 12:20
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.46
|116.00
|2396
|2006.09.04 12:20
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.45
|116.00
|2397
|2006.09.04 12:20
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.43
|116.00
|2398
|2006.09.04 12:21
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.42
|116.00
|2399
|2006.09.04 13:56
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.38
|116.00
|2400
|2006.09.04 14:05
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.37
|116.00
|2401
|2006.09.04 14:05
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.37
|116.00
|2402
|2006.09.04 14:53
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.36
|116.00
|2403
|2006.09.04 15:04
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.36
|116.00
|2404
|2006.09.04 15:04
|modify
|282
|99.00
|116.84
|116.35
|116.00
|2405
|2006.09.04 15:04
|t/p
|282
|99.00
|116.00
|116.35
|116.00
|64029.27
|485708.08
|2406
|2006.09.04 19:15
|buy
|286
|99.00
|116.05
|115.21
|116.89
|2407
|2006.09.04 19:15
|buy
|287
|33.00
|116.05
|115.50
|116.55
|2408
|2006.09.04 19:15
|buy
|288
|33.00
|116.05
|115.50
|117.05
|2409
|2006.09.04 19:15
|buy
|289
|33.00
|116.05
|115.50
|117.55
|2410
|2006.09.04 20:06
|modify
|289
|33.00
|116.05
|116.05
|117.55
|2411
|2006.09.04 20:06
|modify
|288
|33.00
|116.05
|116.05
|117.05
|2412
|2006.09.04 20:11
|s/l
|288
|33.00
|116.05
|116.05
|117.05
|0.00
|485708.08
|2413
|2006.09.04 20:11
|s/l
|289
|33.00
|116.05
|116.05
|117.55
|0.00
|485708.08
|2414
|2006.09.06 06:12
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.07
|116.89
|2415
|2006.09.06 06:13
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.08
|116.89
|2416
|2006.09.06 06:24
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.09
|116.89
|2417
|2006.09.06 06:25
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.10
|116.89
|2418
|2006.09.06 06:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.11
|116.89
|2419
|2006.09.06 13:16
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.13
|116.89
|2420
|2006.09.06 13:16
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.14
|116.89
|2421
|2006.09.06 13:16
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.15
|116.89
|2422
|2006.09.06 13:24
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.18
|116.89
|2423
|2006.09.06 13:24
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.18
|116.89
|2424
|2006.09.06 13:25
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.19
|116.89
|2425
|2006.09.06 13:25
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.19
|116.89
|2426
|2006.09.06 13:26
|t/p
|287
|33.00
|116.55
|115.50
|116.55
|15016.60
|500724.69
|2427
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.20
|116.89
|2428
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.21
|116.89
|2429
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.22
|116.89
|2430
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.24
|116.89
|2431
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.26
|116.89
|2432
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.27
|116.89
|2433
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.30
|116.89
|2434
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.30
|116.89
|2435
|2006.09.06 13:26
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.31
|116.89
|2436
|2006.09.06 13:28
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.32
|116.89
|2437
|2006.09.06 13:28
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.33
|116.89
|2438
|2006.09.06 14:30
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.35
|116.89
|2439
|2006.09.06 14:31
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.35
|116.89
|2440
|2006.09.06 14:31
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.36
|116.89
|2441
|2006.09.06 14:31
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.37
|116.89
|2442
|2006.09.06 17:23
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.38
|116.89
|2443
|2006.09.06 17:56
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.39
|116.89
|2444
|2006.09.06 18:02
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.41
|116.89
|2445
|2006.09.06 18:04
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.42
|116.89
|2446
|2006.09.06 18:06
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.43
|116.89
|2447
|2006.09.06 18:17
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.44
|116.89
|2448
|2006.09.06 18:18
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.45
|116.89
|2449
|2006.09.06 18:18
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.46
|116.89
|2450
|2006.09.06 18:20
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.47
|116.89
|2451
|2006.09.06 18:49
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.47
|116.89
|2452
|2006.09.06 18:56
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.48
|116.89
|2453
|2006.09.06 18:57
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.50
|116.89
|2454
|2006.09.06 18:57
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.52
|116.89
|2455
|2006.09.06 18:58
|modify
|286
|99.00
|116.05
|116.53
|116.89
|2456
|2006.09.07 04:45
|sell
|290
|33.00
|116.77
|117.32
|116.27
|2457
|2006.09.07 04:45
|sell
|291
|33.00
|116.77
|117.32
|115.77
|2458
|2006.09.07 04:45
|sell
|292
|33.00
|116.77
|117.32
|115.27
|2459
|2006.09.07 06:04
|modify
|292
|33.00
|116.77
|116.77
|115.27
|2460
|2006.09.07 06:04
|modify
|291
|33.00
|116.77
|116.77
|115.77
|2461
|2006.09.07 09:33
|s/l
|291
|33.00
|116.77
|116.77
|115.77
|0.00
|500724.69
|2462
|2006.09.07 09:33
|s/l
|292
|33.00
|116.77
|116.77
|115.27
|0.00
|500724.69
|2463
|2006.09.07 09:40
|t/p
|286
|99.00
|116.89
|116.53
|116.89
|77590.69
|578315.38
|2464
|2006.09.07 10:45
|sell
|293
|99.00
|116.98
|117.82
|116.14
|2465
|2006.09.07 10:52
|modify
|293
|99.00
|116.98
|116.80
|116.14
|2466
|2006.09.07 10:52
|modify
|293
|99.00
|116.98
|116.75
|116.14
|2467
|2006.09.07 10:52
|modify
|293
|99.00
|116.98
|116.73
|116.14
|2468
|2006.09.07 10:52
|s/l
|293
|99.00
|116.73
|116.73
|116.14
|21141.61
|599456.99
|2469
|2006.09.07 10:52
|sell
|294
|99.00
|117.04
|117.88
|116.20
|2470
|2006.09.07 10:52
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.97
|116.20
|2471
|2006.09.07 10:52
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.80
|116.20
|2472
|2006.09.07 10:52
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.75
|116.20
|2473
|2006.09.07 10:56
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.73
|116.20
|2474
|2006.09.07 10:56
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.73
|116.20
|2475
|2006.09.07 11:01
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.72
|116.20
|2476
|2006.09.07 11:01
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.71
|116.20
|2477
|2006.09.07 11:04
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.69
|116.20
|2478
|2006.09.07 11:08
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.67
|116.20
|2479
|2006.09.07 11:08
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.63
|116.20
|2480
|2006.09.07 11:08
|t/p
|290
|33.00
|116.27
|117.32
|116.27
|14193.55
|613650.54
|2481
|2006.09.07 11:08
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.60
|116.20
|2482
|2006.09.07 11:10
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.60
|116.20
|2483
|2006.09.07 11:10
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.59
|116.20
|2484
|2006.09.07 11:10
|modify
|294
|99.00
|117.04
|116.57
|116.20
|2485
|2006.09.07 11:10
|t/p
|294
|99.00
|116.20
|116.57
|116.20
|71566.27
|685216.81
|2486
|2006.09.07 21:30
|buy
|295
|99.00
|116.38
|115.54
|117.22
|2487
|2006.09.07 21:30
|buy
|296
|33.00
|116.38
|115.83
|116.88
|2488
|2006.09.07 21:30
|buy
|297
|33.00
|116.38
|115.83
|117.38
|2489
|2006.09.07 21:30
|buy
|298
|33.00
|116.38
|115.83
|117.88
|2490
|2006.09.07 21:37
|modify
|298
|33.00
|116.38
|116.38
|117.88
|2491
|2006.09.07 21:37
|modify
|297
|33.00
|116.38
|116.38
|117.38
|2492
|2006.09.07 22:37
|s/l
|297
|33.00
|116.38
|116.38
|117.38
|0.00
|685216.81
|2493
|2006.09.07 22:37
|s/l
|298
|33.00
|116.38
|116.38
|117.88
|0.00
|685216.81
|2494
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.38
|117.22
|2495
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.39
|117.22
|2496
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.40
|117.22
|2497
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.41
|117.22
|2498
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.43
|117.22
|2499
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.43
|117.22
|2500
|2006.09.08 14:45
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.44
|117.22
|2501
|2006.09.08 14:50
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.44
|117.22
|2502
|2006.09.08 15:05
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.46
|117.22
|2503
|2006.09.08 15:05
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.49
|117.22
|2504
|2006.09.08 17:06
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.49
|117.22
|2505
|2006.09.08 17:06
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.50
|117.22
|2506
|2006.09.08 17:06
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.51
|117.22
|2507
|2006.09.08 17:44
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.52
|117.22
|2508
|2006.09.08 17:46
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.53
|117.22
|2509
|2006.09.08 17:47
|t/p
|296
|33.00
|116.88
|115.83
|116.88
|14545.63
|699762.44
|2510
|2006.09.08 17:47
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.54
|117.22
|2511
|2006.09.08 17:47
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.55
|117.22
|2512
|2006.09.08 17:47
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.56
|117.22
|2513
|2006.09.08 17:54
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.57
|117.22
|2514
|2006.09.08 17:55
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.58
|117.22
|2515
|2006.09.08 18:07
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.59
|117.22
|2516
|2006.09.08 18:08
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.60
|117.22
|2517
|2006.09.08 18:11
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.61
|117.22
|2518
|2006.09.08 18:13
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.62
|117.22
|2519
|2006.09.08 18:23
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.63
|117.22
|2520
|2006.09.08 18:23
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.64
|117.22
|2521
|2006.09.08 18:33
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.66
|117.22
|2522
|2006.09.08 18:39
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.67
|117.22
|2523
|2006.09.11 00:30
|sell
|299
|33.00
|117.01
|117.56
|116.51
|2524
|2006.09.11 00:30
|sell
|300
|33.00
|117.01
|117.56
|116.01
|2525
|2006.09.11 00:30
|sell
|301
|33.00
|117.01
|117.56
|115.51
|2526
|2006.09.11 00:31
|modify
|295
|99.00
|116.38
|116.68
|117.22
|2527
|2006.09.11 01:05
|modify
|301
|33.00
|117.01
|117.01
|115.51
|2528
|2006.09.11 01:05
|modify
|300
|33.00
|117.01
|117.01
|116.01
|2529
|2006.09.11 02:14
|s/l
|295
|99.00
|116.68
|116.68
|117.22
|28033.66
|727796.10
|2530
|2006.09.11 02:14
|buy
|302
|99.00
|116.71
|115.87
|117.55
|2531
|2006.09.11 08:15
|s/l
|300
|33.00
|117.01
|117.01
|116.01
|0.00
|727796.10
|2532
|2006.09.11 08:15
|s/l
|301
|33.00
|117.01
|117.01
|115.51
|0.00
|727796.10
|2533
|2006.09.11 08:15
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.72
|117.55
|2534
|2006.09.11 08:16
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.73
|117.55
|2535
|2006.09.11 08:16
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.74
|117.55
|2536
|2006.09.11 08:16
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.75
|117.55
|2537
|2006.09.11 08:16
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.76
|117.55
|2538
|2006.09.11 08:34
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.79
|117.55
|2539
|2006.09.11 09:03
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.80
|117.55
|2540
|2006.09.11 09:03
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.82
|117.55
|2541
|2006.09.11 09:03
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.82
|117.55
|2542
|2006.09.11 09:10
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.83
|117.55
|2543
|2006.09.11 09:10
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.85
|117.55
|2544
|2006.09.11 09:11
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.88
|117.55
|2545
|2006.09.11 09:11
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.89
|117.55
|2546
|2006.09.11 09:11
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.90
|117.55
|2547
|2006.09.11 09:11
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.91
|117.55
|2548
|2006.09.11 09:22
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.95
|117.55
|2549
|2006.09.11 09:22
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.96
|117.55
|2550
|2006.09.11 09:22
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.96
|117.55
|2551
|2006.09.11 09:23
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.97
|117.55
|2552
|2006.09.11 11:21
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.97
|117.55
|2553
|2006.09.11 11:21
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.98
|117.55
|2554
|2006.09.11 11:22
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.99
|117.55
|2555
|2006.09.11 12:51
|modify
|302
|99.00
|116.71
|116.99
|117.55
|2556
|2006.09.11 12:59
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.01
|117.55
|2557
|2006.09.11 13:10
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.02
|117.55
|2558
|2006.09.11 13:10
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.02
|117.55
|2559
|2006.09.11 14:26
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.03
|117.55
|2560
|2006.09.11 14:27
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.03
|117.55
|2561
|2006.09.11 14:27
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.04
|117.55
|2562
|2006.09.11 16:03
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.05
|117.55
|2563
|2006.09.11 16:03
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.06
|117.55
|2564
|2006.09.11 16:03
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.07
|117.55
|2565
|2006.09.11 16:08
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.08
|117.55
|2566
|2006.09.11 16:08
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.09
|117.55
|2567
|2006.09.11 16:09
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.10
|117.55
|2568
|2006.09.11 16:09
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.10
|117.55
|2569
|2006.09.11 16:10
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.11
|117.55
|2570
|2006.09.11 16:21
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.13
|117.55
|2571
|2006.09.11 16:26
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.14
|117.55
|2572
|2006.09.11 16:26
|s/l
|299
|33.00
|117.56
|117.56
|116.51
|-15438.93
|712357.17
|2573
|2006.09.11 16:26
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.18
|117.55
|2574
|2006.09.11 16:26
|modify
|302
|99.00
|116.71
|117.19
|117.55
|2575
|2006.09.11 16:26
|t/p
|302
|99.00
|117.55
|117.19
|117.55
|70738.35
|783095.52
|2576
|2006.09.11 23:45
|sell
|303
|99.00
|117.61
|118.45
|116.77
|2577
|2006.09.11 23:45
|sell
|304
|33.00
|117.61
|118.16
|117.11
|2578
|2006.09.11 23:45
|sell
|305
|33.00
|117.61
|118.16
|116.61
|2579
|2006.09.11 23:45
|sell
|306
|33.00
|117.61
|118.16
|116.11
|2580
|2006.09.12 18:26
|close
|306
|33.00
|117.92
|118.16
|116.11
|-9186.44
|773909.08
|2581
|2006.09.12 18:26
|close
|305
|33.00
|117.92
|118.16
|116.61
|-9186.46
|764722.61
|2582
|2006.09.12 20:08
|s/l
|304
|33.00
|118.16
|118.16
|117.11
|-15870.33
|748852.28
|2583
|2006.09.13 01:00
|buy
|307
|33.00
|117.83
|117.28
|118.33
|2584
|2006.09.13 01:00
|buy
|308
|33.00
|117.83
|117.28
|118.83
|2585
|2006.09.13 01:00
|buy
|309
|33.00
|117.83
|117.28
|119.33
|2586
|2006.09.13 14:43
|close
|309
|33.00
|117.53
|117.28
|119.33
|-8423.50
|740428.78
|2587
|2006.09.13 14:43
|close
|308
|33.00
|117.53
|117.28
|118.83
|-8423.47
|732005.31
|2588
|2006.09.15 16:25
|s/l
|307
|33.00
|117.28
|117.28
|118.33
|-13757.94
|718247.37
|2589
|2006.09.15 17:15
|sell
|310
|33.00
|117.69
|118.24
|117.19
|2590
|2006.09.15 17:15
|sell
|311
|33.00
|117.69
|118.24
|116.69
|2591
|2006.09.15 17:15
|sell
|312
|33.00
|117.69
|118.24
|116.19
|2592
|2006.09.15 18:52
|close
|312
|33.00
|118.00
|118.24
|116.19
|-8669.46
|709577.91
|2593
|2006.09.15 18:52
|close
|311
|33.00
|118.01
|118.24
|116.69
|-8948.42
|700629.49
|2594
|2006.09.18 11:13
|s/l
|310
|33.00
|118.24
|118.24
|117.19
|-15859.93
|684769.55
|2595
|2006.09.18 11:13
|sell
|313
|33.00
|118.22
|118.77
|117.72
|2596
|2006.09.18 11:13
|sell
|314
|33.00
|118.22
|118.77
|117.22
|2597
|2006.09.18 11:13
|sell
|315
|33.00
|118.22
|118.77
|116.72
|2598
|2006.09.19 09:40
|t/p
|313
|33.00
|117.72
|118.77
|117.72
|13514.74
|698284.29
|2599
|2006.09.19 09:40
|modify
|315
|33.00
|118.22
|118.22
|116.72
|2600
|2006.09.19 09:40
|modify
|314
|33.00
|118.22
|118.22
|117.22
|2601
|2006.09.19 14:41
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.60
|116.77
|2602
|2006.09.19 14:41
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.58
|116.77
|2603
|2006.09.19 14:42
|t/p
|314
|33.00
|117.22
|118.22
|117.22
|27643.50
|725927.78
|2604
|2006.09.19 14:42
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.56
|116.77
|2605
|2006.09.19 14:42
|modify
|315
|33.00
|118.22
|117.47
|116.72
|2606
|2006.09.19 14:44
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.56
|116.77
|2607
|2006.09.19 14:44
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.54
|116.77
|2608
|2006.09.19 14:44
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.52
|116.77
|2609
|2006.09.19 14:45
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.51
|116.77
|2610
|2006.09.19 14:45
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.50
|116.77
|2611
|2006.09.19 14:47
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.49
|116.77
|2612
|2006.09.19 14:47
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2613
|2006.09.19 14:47
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2614
|2006.09.19 14:52
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.46
|116.77
|2615
|2006.09.19 14:52
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.45
|116.77
|2616
|2006.09.19 14:52
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.44
|116.77
|2617
|2006.09.19 16:46
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.43
|116.77
|2618
|2006.09.19 16:46
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.42
|116.77
|2619
|2006.09.19 16:46
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.42
|116.77
|2620
|2006.09.19 16:49
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.41
|116.77
|2621
|2006.09.19 16:51
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.40
|116.77
|2622
|2006.09.19 16:52
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.39
|116.77
|2623
|2006.09.19 16:52
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.38
|116.77
|2624
|2006.09.19 16:52
|modify
|303
|99.00
|117.61
|117.37
|116.77
|2625
|2006.09.19 17:09
|s/l
|303
|99.00
|117.37
|117.37
|116.77
|7975.68
|733903.47
|2626
|2006.09.19 17:09
|s/l
|315
|33.00
|117.47
|117.47
|116.72
|20554.52
|754457.98
|2627
|2006.09.20 02:30
|sell
|316
|99.00
|117.61
|118.45
|116.77
|2628
|2006.09.20 02:30
|sell
|317
|33.00
|117.61
|118.16
|117.11
|2629
|2006.09.20 02:30
|sell
|318
|33.00
|117.61
|118.16
|116.61
|2630
|2006.09.20 02:30
|sell
|319
|33.00
|117.61
|118.16
|116.11
|2631
|2006.09.20 03:19
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.61
|116.77
|2632
|2006.09.20 03:20
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.60
|116.77
|2633
|2006.09.20 03:20
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.59
|116.77
|2634
|2006.09.20 03:20
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.58
|116.77
|2635
|2006.09.20 03:30
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.57
|116.77
|2636
|2006.09.20 08:23
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.57
|116.77
|2637
|2006.09.20 08:23
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.56
|116.77
|2638
|2006.09.20 08:55
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.55
|116.77
|2639
|2006.09.20 08:55
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.53
|116.77
|2640
|2006.09.20 08:56
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.50
|116.77
|2641
|2006.09.20 08:56
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.50
|116.77
|2642
|2006.09.20 08:56
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2643
|2006.09.20 08:57
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2644
|2006.09.20 08:57
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.47
|116.77
|2645
|2006.09.20 08:58
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.47
|116.77
|2646
|2006.09.20 09:00
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.46
|116.77
|2647
|2006.09.20 09:01
|t/p
|317
|33.00
|117.11
|118.16
|117.11
|14089.31
|768547.29
|2648
|2006.09.20 09:01
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.46
|116.77
|2649
|2006.09.20 09:01
|modify
|319
|33.00
|117.61
|117.61
|116.11
|2650
|2006.09.20 09:01
|modify
|318
|33.00
|117.61
|117.61
|116.61
|2651
|2006.09.20 09:01
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.45
|116.77
|2652
|2006.09.20 09:01
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.45
|116.77
|2653
|2006.09.20 09:02
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.44
|116.77
|2654
|2006.09.20 09:02
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.44
|116.77
|2655
|2006.09.20 09:11
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.42
|116.77
|2656
|2006.09.20 09:11
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.41
|116.77
|2657
|2006.09.20 09:11
|modify
|316
|99.00
|117.61
|117.35
|116.77
|2658
|2006.09.20 11:26
|s/l
|316
|99.00
|117.35
|117.35
|116.77
|21932.46
|790479.75
|2659
|2006.09.20 20:15
|sell
|320
|99.00
|117.39
|118.23
|116.55
|2660
|2006.09.21 09:19
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.38
|116.55
|2661
|2006.09.21 09:24
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.36
|116.55
|2662
|2006.09.21 09:24
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.34
|116.55
|2663
|2006.09.21 09:24
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.33
|116.55
|2664
|2006.09.21 12:19
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.30
|116.55
|2665
|2006.09.21 12:19
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.28
|116.55
|2666
|2006.09.21 12:19
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.28
|116.55
|2667
|2006.09.21 12:26
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.27
|116.55
|2668
|2006.09.21 12:26
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.27
|116.55
|2669
|2006.09.21 12:29
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.26
|116.55
|2670
|2006.09.21 12:30
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.25
|116.55
|2671
|2006.09.21 12:30
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.25
|116.55
|2672
|2006.09.21 12:30
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.24
|116.55
|2673
|2006.09.21 12:30
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.23
|116.55
|2674
|2006.09.21 12:30
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.23
|116.55
|2675
|2006.09.21 12:38
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.21
|116.55
|2676
|2006.09.21 12:39
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.20
|116.55
|2677
|2006.09.21 12:54
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.19
|116.55
|2678
|2006.09.21 13:00
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.18
|116.55
|2679
|2006.09.21 13:00
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.17
|116.55
|2680
|2006.09.21 13:00
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.16
|116.55
|2681
|2006.09.21 13:00
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.15
|116.55
|2682
|2006.09.21 13:00
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.13
|116.55
|2683
|2006.09.21 14:29
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.12
|116.55
|2684
|2006.09.21 14:29
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.12
|116.55
|2685
|2006.09.21 14:31
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.11
|116.55
|2686
|2006.09.21 14:45
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.10
|116.55
|2687
|2006.09.21 14:45
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.09
|116.55
|2688
|2006.09.21 14:46
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.08
|116.55
|2689
|2006.09.21 14:46
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.06
|116.55
|2690
|2006.09.21 15:08
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.06
|116.55
|2691
|2006.09.21 15:08
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.04
|116.55
|2692
|2006.09.21 15:08
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.04
|116.55
|2693
|2006.09.21 15:09
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.03
|116.55
|2694
|2006.09.21 18:03
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.03
|116.55
|2695
|2006.09.21 18:03
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.02
|116.55
|2696
|2006.09.21 18:03
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.01
|116.55
|2697
|2006.09.21 18:04
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.00
|116.55
|2698
|2006.09.21 18:05
|modify
|320
|99.00
|117.39
|117.00
|116.55
|2699
|2006.09.21 18:05
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.99
|116.55
|2700
|2006.09.21 18:05
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.98
|116.55
|2701
|2006.09.21 18:05
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.98
|116.55
|2702
|2006.09.21 18:15
|t/p
|318
|33.00
|116.61
|117.61
|116.61
|26766.15
|817245.90
|2703
|2006.09.21 18:15
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.96
|116.55
|2704
|2006.09.21 18:15
|modify
|319
|33.00
|117.61
|116.86
|116.11
|2705
|2006.09.21 18:15
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.95
|116.55
|2706
|2006.09.21 18:16
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.94
|116.55
|2707
|2006.09.21 18:16
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.93
|116.55
|2708
|2006.09.21 18:32
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.93
|116.55
|2709
|2006.09.21 18:32
|modify
|320
|99.00
|117.39
|116.91
|116.55
|2710
|2006.09.21 18:33
|t/p
|320
|99.00
|116.55
|116.91
|116.55
|66763.66
|884009.57
|2711
|2006.09.22 03:15
|sell
|321
|99.00
|116.38
|117.22
|115.54
|2712
|2006.09.26 16:13
|s/l
|319
|33.00
|116.86
|116.86
|116.11
|18110.75
|902120.31
|2713
|2006.09.26 16:13
|sell
|322
|33.00
|116.84
|117.39
|116.34
|2714
|2006.09.26 16:13
|sell
|323
|33.00
|116.84
|117.39
|115.84
|2715
|2006.09.26 16:13
|sell
|324
|33.00
|116.84
|117.39
|115.34
|2716
|2006.09.26 16:46
|close
|324
|33.00
|117.19
|117.39
|115.34
|-9855.89
|892264.42
|2717
|2006.09.26 16:46
|close
|323
|33.00
|117.20
|117.39
|115.84
|-10136.57
|882127.85
|2718
|2006.09.26 18:29
|s/l
|321
|99.00
|117.22
|117.22
|115.54
|-74010.14
|808117.71
|2719
|2006.09.27 01:30
|buy
|325
|99.00
|117.03
|116.19
|117.87
|2720
|2006.09.27 12:29
|s/l
|322
|33.00
|117.39
|117.39
|116.34
|-15971.07
|792146.63
|2721
|2006.09.27 12:31
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.04
|117.87
|2722
|2006.09.27 14:20
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.05
|117.87
|2723
|2006.09.27 15:39
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.06
|117.87
|2724
|2006.09.27 15:40
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.07
|117.87
|2725
|2006.09.27 15:42
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.07
|117.87
|2726
|2006.09.27 15:42
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.08
|117.87
|2727
|2006.09.27 16:00
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.09
|117.87
|2728
|2006.09.27 16:00
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.12
|117.87
|2729
|2006.09.27 16:01
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.13
|117.87
|2730
|2006.09.27 16:03
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.13
|117.87
|2731
|2006.09.27 16:05
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.14
|117.87
|2732
|2006.09.27 16:05
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.15
|117.87
|2733
|2006.09.27 16:05
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.19
|117.87
|2734
|2006.09.27 16:05
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.20
|117.87
|2735
|2006.09.27 16:05
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.21
|117.87
|2736
|2006.09.27 16:06
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.21
|117.87
|2737
|2006.09.27 16:06
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.22
|117.87
|2738
|2006.09.27 16:06
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.23
|117.87
|2739
|2006.09.27 16:08
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.23
|117.87
|2740
|2006.09.27 16:09
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.27
|117.87
|2741
|2006.09.27 16:09
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.28
|117.87
|2742
|2006.09.27 16:09
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.28
|117.87
|2743
|2006.09.27 16:10
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.29
|117.87
|2744
|2006.09.27 23:45
|buy
|326
|33.00
|117.50
|116.95
|118.00
|2745
|2006.09.27 23:45
|buy
|327
|33.00
|117.50
|116.95
|118.50
|2746
|2006.09.27 23:45
|buy
|328
|33.00
|117.50
|116.95
|119.00
|2747
|2006.09.28 08:33
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.30
|117.87
|2748
|2006.09.28 08:34
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.31
|117.87
|2749
|2006.09.28 09:16
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.32
|117.87
|2750
|2006.09.28 09:20
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.32
|117.87
|2751
|2006.09.28 09:20
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.33
|117.87
|2752
|2006.09.28 09:20
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.35
|117.87
|2753
|2006.09.28 10:30
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.35
|117.87
|2754
|2006.09.28 10:30
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.36
|117.87
|2755
|2006.09.28 10:30
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.36
|117.87
|2756
|2006.09.28 10:31
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.38
|117.87
|2757
|2006.09.28 10:31
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.39
|117.87
|2758
|2006.09.28 14:35
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.40
|117.87
|2759
|2006.09.28 14:35
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.41
|117.87
|2760
|2006.09.28 14:37
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.44
|117.87
|2761
|2006.09.28 14:37
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.45
|117.87
|2762
|2006.09.28 14:37
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.47
|117.87
|2763
|2006.09.28 14:37
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.48
|117.87
|2764
|2006.09.28 15:23
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.49
|117.87
|2765
|2006.09.28 16:23
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.50
|117.87
|2766
|2006.09.28 16:23
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.51
|117.87
|2767
|2006.09.28 16:23
|modify
|325
|99.00
|117.03
|117.51
|117.87
|2768
|2006.09.28 16:24
|t/p
|325
|99.00
|117.87
|117.51
|117.87
|74420.43
|866567.06
|2769
|2006.09.28 22:45
|buy
|329
|99.00
|117.82
|116.98
|118.66
|2770
|2006.09.29 08:53
|t/p
|326
|33.00
|118.00
|116.95
|118.00
|15701.04
|882268.10
|2771
|2006.09.29 08:53
|modify
|328
|33.00
|117.50
|117.50
|119.00
|2772
|2006.09.29 08:53
|modify
|327
|33.00
|117.50
|117.50
|118.50
|2773
|2006.09.29 16:42
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.83
|118.66
|2774
|2006.09.29 22:28
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.84
|118.66
|2775
|2006.10.02 02:11
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.85
|118.66
|2776
|2006.10.02 02:11
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.86
|118.66
|2777
|2006.10.02 03:20
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.88
|118.66
|2778
|2006.10.02 03:25
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.89
|118.66
|2779
|2006.10.02 03:25
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.90
|118.66
|2780
|2006.10.02 03:26
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.91
|118.66
|2781
|2006.10.02 03:26
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.93
|118.66
|2782
|2006.10.02 03:26
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.96
|118.66
|2783
|2006.10.02 03:26
|modify
|329
|99.00
|117.82
|117.99
|118.66
|2784
|2006.10.02 03:33
|modify
|329
|99.00
|117.82
|118.01
|118.66
|2785
|2006.10.02 03:34
|modify
|329
|99.00
|117.82
|118.02
|118.66
|2786
|2006.10.02 03:35
|modify
|329
|99.00
|117.82
|118.03
|118.66
|2787
|2006.10.02 03:37
|modify
|329
|99.00
|117.82
|118.04
|118.66
|2788
|2006.10.02 15:05
|s/l
|329
|99.00
|118.04
|118.04
|118.66
|21031.56
|903299.66
|2789
|2006.10.02 15:05
|buy
|330
|99.00
|118.06
|117.22
|118.90
|2790
|2006.10.03 09:20
|s/l
|327
|33.00
|117.50
|117.50
|118.50
|2578.75
|905878.41
|2791
|2006.10.03 09:20
|s/l
|328
|33.00
|117.50
|117.50
|119.00
|2578.75
|908457.17
|2792
|2006.10.03 09:30
|buy
|331
|33.00
|117.53
|116.98
|118.03
|2793
|2006.10.03 09:30
|buy
|332
|33.00
|117.53
|116.98
|118.53
|2794
|2006.10.03 09:30
|buy
|333
|33.00
|117.53
|116.98
|119.03
|2795
|2006.10.04 00:24
|t/p
|331
|33.00
|118.03
|116.98
|118.03
|14408.10
|922865.27
|2796
|2006.10.04 00:24
|modify
|333
|33.00
|117.53
|117.53
|119.03
|2797
|2006.10.04 00:24
|modify
|332
|33.00
|117.53
|117.53
|118.53
|2798
|2006.10.05 07:49
|s/l
|332
|33.00
|117.53
|117.53
|118.53
|1719.17
|924584.44
|2799
|2006.10.05 07:49
|s/l
|333
|33.00
|117.53
|117.53
|119.03
|1719.17
|926303.60
|2800
|2006.10.05 09:30
|buy
|334
|33.00
|117.64
|117.09
|118.14
|2801
|2006.10.05 09:30
|buy
|335
|33.00
|117.64
|117.09
|118.64
|2802
|2006.10.05 09:30
|buy
|336
|33.00
|117.64
|117.09
|119.14
|2803
|2006.10.06 14:34
|t/p
|334
|33.00
|118.14
|117.09
|118.14
|14395.09
|940698.70
|2804
|2006.10.06 14:34
|modify
|336
|33.00
|117.64
|117.64
|119.14
|2805
|2006.10.06 14:34
|modify
|335
|33.00
|117.64
|117.64
|118.64
|2806
|2006.10.06 14:56
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.06
|118.90
|2807
|2006.10.06 14:56
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.08
|118.90
|2808
|2006.10.06 14:57
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.19
|118.90
|2809
|2006.10.06 14:57
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.20
|118.90
|2810
|2006.10.06 14:57
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.21
|118.90
|2811
|2006.10.06 14:57
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.21
|118.90
|2812
|2006.10.06 14:57
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.22
|118.90
|2813
|2006.10.06 14:58
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.23
|118.90
|2814
|2006.10.06 14:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.24
|118.90
|2815
|2006.10.06 14:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.25
|118.90
|2816
|2006.10.06 14:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.27
|118.90
|2817
|2006.10.06 14:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.28
|118.90
|2818
|2006.10.06 14:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.29
|118.90
|2819
|2006.10.06 15:00
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.29
|118.90
|2820
|2006.10.06 15:00
|t/p
|335
|33.00
|118.64
|117.64
|118.64
|28242.69
|968941.39
|2821
|2006.10.06 15:00
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.30
|118.90
|2822
|2006.10.06 15:00
|modify
|336
|33.00
|117.64
|118.39
|119.14
|2823
|2006.10.06 15:00
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.30
|118.90
|2824
|2006.10.06 15:08
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.34
|118.90
|2825
|2006.10.06 15:11
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.37
|118.90
|2826
|2006.10.06 15:11
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.38
|118.90
|2827
|2006.10.06 15:11
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.39
|118.90
|2828
|2006.10.06 15:53
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.40
|118.90
|2829
|2006.10.06 15:53
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.46
|118.90
|2830
|2006.10.06 15:53
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.46
|118.90
|2831
|2006.10.06 15:56
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.48
|118.90
|2832
|2006.10.06 15:57
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.51
|118.90
|2833
|2006.10.06 15:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.52
|118.90
|2834
|2006.10.06 15:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.53
|118.90
|2835
|2006.10.06 15:59
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.54
|118.90
|2836
|2006.10.06 16:06
|modify
|330
|99.00
|118.06
|118.54
|118.90
|2837
|2006.10.06 16:06
|t/p
|330
|99.00
|118.90
|118.54
|118.90
|77677.38
|1046618.76
|2838
|2006.10.06 21:45
|sell
|337
|99.00
|119.00
|119.84
|118.16
|2839
|2006.10.09 05:59
|t/p
|336
|33.00
|119.14
|118.39
|119.14
|42403.85
|1089022.62
|2840
|2006.10.09 12:45
|buy
|338
|33.00
|119.11
|118.56
|119.61
|2841
|2006.10.09 12:45
|buy
|339
|33.00
|119.11
|118.56
|120.11
|2842
|2006.10.09 12:45
|buy
|340
|33.00
|119.11
|118.56
|120.61
|2843
|2006.10.10 13:18
|t/p
|338
|33.00
|119.61
|118.56
|119.61
|14218.86
|1103241.48
|2844
|2006.10.10 13:18
|modify
|340
|33.00
|119.11
|119.11
|120.61
|2845
|2006.10.10 13:18
|modify
|339
|33.00
|119.11
|119.11
|120.11
|2846
|2006.10.11 20:43
|s/l
|337
|99.00
|119.84
|119.84
|118.16
|-73986.67
|1029254.81
|2847
|2006.10.12 02:00
|sell
|341
|99.00
|119.73
|120.57
|118.89
|2848
|2006.10.12 09:06
|modify
|341
|99.00
|119.73
|119.73
|118.89
|2849
|2006.10.12 09:09
|modify
|341
|99.00
|119.73
|119.71
|118.89
|2850
|2006.10.12 09:09
|modify
|341
|99.00
|119.73
|119.70
|118.89
|2851
|2006.10.12 09:09
|modify
|341
|99.00
|119.73
|119.70
|118.89
|2852
|2006.10.12 09:10
|modify
|341
|99.00
|119.73
|119.63
|118.89
|2853
|2006.10.12 13:36
|s/l
|341
|99.00
|119.63
|119.63
|118.89
|8275.79
|1037530.60
|2854
|2006.10.12 13:45
|sell
|342
|99.00
|119.60
|120.44
|118.76
|2855
|2006.10.13 02:12
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.59
|118.76
|2856
|2006.10.13 02:12
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.58
|118.76
|2857
|2006.10.13 02:12
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.57
|118.76
|2858
|2006.10.13 03:14
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.57
|118.76
|2859
|2006.10.13 03:14
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.56
|118.76
|2860
|2006.10.13 03:14
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.55
|118.76
|2861
|2006.10.13 04:55
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.53
|118.76
|2862
|2006.10.13 09:37
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.51
|118.76
|2863
|2006.10.13 09:37
|s/l
|339
|33.00
|119.11
|119.11
|120.11
|2578.75
|1040109.36
|2864
|2006.10.13 09:37
|s/l
|340
|33.00
|119.11
|119.11
|120.61
|2578.75
|1042688.11
|2865
|2006.10.13 09:37
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.49
|118.76
|2866
|2006.10.13 09:51
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.49
|118.76
|2867
|2006.10.13 09:51
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.48
|118.76
|2868
|2006.10.13 09:51
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.47
|118.76
|2869
|2006.10.13 09:51
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.46
|118.76
|2870
|2006.10.13 09:51
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.46
|118.76
|2871
|2006.10.13 09:52
|modify
|342
|99.00
|119.60
|119.44
|118.76
|2872
|2006.10.13 11:45
|sell
|343
|33.00
|119.36
|119.91
|118.86
|2873
|2006.10.13 11:45
|sell
|344
|33.00
|119.36
|119.91
|118.36
|2874
|2006.10.13 11:45
|sell
|345
|33.00
|119.36
|119.91
|117.86
|2875
|2006.10.13 11:57
|s/l
|342
|99.00
|119.44
|119.44
|118.76
|11726.44
|1054414.55
|2876
|2006.10.13 11:57
|sell
|346
|99.00
|119.43
|120.27
|118.59
|2877
|2006.10.13 14:39
|close
|345
|33.00
|119.67
|119.91
|117.86
|-8548.47
|1045866.08
|2878
|2006.10.13 14:39
|close
|344
|33.00
|119.67
|119.91
|118.36
|-8548.49
|1037317.59
|2879
|2006.10.16 14:58
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.42
|118.59
|2880
|2006.10.16 15:07
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.42
|118.59
|2881
|2006.10.16 15:07
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.41
|118.59
|2882
|2006.10.16 15:10
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.40
|118.59
|2883
|2006.10.16 15:10
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.39
|118.59
|2884
|2006.10.16 20:31
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.38
|118.59
|2885
|2006.10.17 00:55
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.36
|118.59
|2886
|2006.10.17 00:55
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.35
|118.59
|2887
|2006.10.17 00:56
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.35
|118.59
|2888
|2006.10.17 00:56
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.34
|118.59
|2889
|2006.10.17 01:02
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.33
|118.59
|2890
|2006.10.17 02:43
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.32
|118.59
|2891
|2006.10.17 02:47
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.32
|118.59
|2892
|2006.10.17 02:47
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.31
|118.59
|2893
|2006.10.17 02:47
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.30
|118.59
|2894
|2006.10.17 08:52
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.29
|118.59
|2895
|2006.10.17 08:52
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.28
|118.59
|2896
|2006.10.17 08:53
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.26
|118.59
|2897
|2006.10.17 08:53
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.25
|118.59
|2898
|2006.10.17 08:53
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.24
|118.59
|2899
|2006.10.17 09:59
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.22
|118.59
|2900
|2006.10.17 10:00
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.21
|118.59
|2901
|2006.10.17 10:41
|t/p
|343
|33.00
|118.86
|119.91
|118.86
|12866.68
|1050184.27
|2902
|2006.10.17 10:41
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.15
|118.59
|2903
|2006.10.17 10:43
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.07
|118.59
|2904
|2006.10.17 10:45
|buy
|347
|33.00
|118.77
|118.22
|119.27
|2905
|2006.10.17 10:45
|buy
|348
|33.00
|118.77
|118.22
|119.77
|2906
|2006.10.17 10:45
|buy
|349
|33.00
|118.77
|118.22
|120.27
|2907
|2006.10.17 10:48
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.07
|118.59
|2908
|2006.10.17 10:49
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.06
|118.59
|2909
|2006.10.17 11:02
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.06
|118.59
|2910
|2006.10.17 11:08
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.05
|118.59
|2911
|2006.10.17 11:09
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.04
|118.59
|2912
|2006.10.17 11:17
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.03
|118.59
|2913
|2006.10.17 11:18
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.02
|118.59
|2914
|2006.10.17 11:18
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.00
|118.59
|2915
|2006.10.17 11:35
|modify
|346
|99.00
|119.43
|119.00
|118.59
|2916
|2006.10.17 11:35
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.99
|118.59
|2917
|2006.10.17 11:46
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.99
|118.59
|2918
|2006.10.17 11:47
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.98
|118.59
|2919
|2006.10.17 11:58
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.97
|118.59
|2920
|2006.10.17 12:35
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.96
|118.59
|2921
|2006.10.17 15:00
|modify
|349
|33.00
|118.77
|118.77
|120.27
|2922
|2006.10.17 15:00
|modify
|348
|33.00
|118.77
|118.77
|119.77
|2923
|2006.10.17 15:00
|s/l
|348
|33.00
|118.77
|118.77
|119.77
|0.00
|1050184.27
|2924
|2006.10.17 15:00
|s/l
|349
|33.00
|118.77
|118.77
|120.27
|0.00
|1050184.27
|2925
|2006.10.17 15:23
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.96
|118.59
|2926
|2006.10.17 15:23
|modify
|346
|99.00
|119.43
|118.95
|118.59
|2927
|2006.10.17 15:23
|t/p
|346
|99.00
|118.59
|118.95
|118.59
|67057.33
|1117241.59
|2928
|2006.10.17 20:15
|sell
|350
|99.00
|118.92
|119.76
|118.08
|2929
|2006.10.17 23:50
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.91
|118.08
|2930
|2006.10.17 23:53
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.88
|118.08
|2931
|2006.10.17 23:54
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.87
|118.08
|2932
|2006.10.17 23:55
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.86
|118.08
|2933
|2006.10.17 23:57
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.86
|118.08
|2934
|2006.10.17 23:57
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.85
|118.08
|2935
|2006.10.17 23:58
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.85
|118.08
|2936
|2006.10.17 23:58
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.84
|118.08
|2937
|2006.10.17 23:58
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.84
|118.08
|2938
|2006.10.18 00:01
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.83
|118.08
|2939
|2006.10.18 00:01
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.82
|118.08
|2940
|2006.10.18 00:02
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.81
|118.08
|2941
|2006.10.18 00:03
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.80
|118.08
|2942
|2006.10.18 00:08
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.79
|118.08
|2943
|2006.10.18 00:09
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.78
|118.08
|2944
|2006.10.18 00:20
|modify
|350
|99.00
|118.92
|118.76
|118.08
|2945
|2006.10.18 02:41
|s/l
|350
|99.00
|118.76
|118.76
|118.08
|11803.46
|1129045.05
|2946
|2006.10.18 21:00
|buy
|351
|99.00
|118.92
|118.08
|119.76
|2947
|2006.10.19 15:50
|s/l
|347
|33.00
|118.22
|118.22
|119.27
|-13634.87
|1115410.18
|2948
|2006.10.19 16:45
|buy
|352
|33.00
|118.22
|117.67
|118.72
|2949
|2006.10.19 16:45
|buy
|353
|33.00
|118.22
|117.67
|119.22
|2950
|2006.10.19 16:45
|buy
|354
|33.00
|118.22
|117.67
|119.72
|2951
|2006.10.19 19:57
|s/l
|351
|99.00
|118.08
|118.08
|119.76
|-66564.66
|1048845.52
|2952
|2006.10.20 10:30
|sell
|355
|99.00
|118.36
|119.20
|117.52
|2953
|2006.10.20 16:40
|t/p
|352
|33.00
|118.72
|117.67
|118.72
|14326.86
|1063172.38
|2954
|2006.10.20 16:40
|modify
|354
|33.00
|118.22
|118.22
|119.72
|2955
|2006.10.20 16:40
|modify
|353
|33.00
|118.22
|118.22
|119.22
|2956
|2006.10.23 11:32
|s/l
|355
|99.00
|119.20
|119.20
|117.52
|-71292.56
|991879.82
|2957
|2006.10.23 11:38
|t/p
|353
|33.00
|119.22
|118.22
|119.22
|28537.18
|1020417.00
|2958
|2006.10.23 11:38
|modify
|354
|33.00
|118.22
|118.97
|119.72
|2959
|2006.10.23 20:45
|buy
|356
|99.00
|119.30
|118.46
|120.14
|2960
|2006.10.25 20:21
|s/l
|354
|33.00
|118.97
|118.97
|119.72
|22527.98
|1042944.98
|2961
|2006.10.25 21:30
|buy
|357
|33.00
|119.01
|118.46
|119.51
|2962
|2006.10.25 21:30
|buy
|358
|33.00
|119.01
|118.46
|120.01
|2963
|2006.10.25 21:30
|buy
|359
|33.00
|119.01
|118.46
|120.51
|2964
|2006.10.26 09:05
|close
|359
|33.00
|118.71
|118.46
|120.51
|-7050.39
|1035894.59
|2965
|2006.10.26 09:05
|close
|358
|33.00
|118.71
|118.46
|120.01
|-7050.36
|1028844.22
|2966
|2006.10.26 18:29
|s/l
|356
|99.00
|118.46
|118.46
|120.14
|-63765.88
|965078.34
|2967
|2006.10.26 18:29
|s/l
|357
|33.00
|118.46
|118.46
|119.51
|-14034.83
|951043.51
|2968
|2006.10.27 01:00
|sell
|360
|99.00
|118.36
|119.20
|117.52
|2969
|2006.10.27 01:00
|sell
|361
|33.00
|118.36
|118.91
|117.86
|2970
|2006.10.27 01:00
|sell
|362
|33.00
|118.36
|118.91
|117.36
|2971
|2006.10.27 01:00
|sell
|363
|33.00
|118.36
|118.91
|116.86
|2972
|2006.10.27 02:00
|close
|363
|33.00
|118.67
|118.91
|116.86
|-8620.53
|942422.98
|2973
|2006.10.27 02:00
|close
|362
|33.00
|118.68
|118.91
|117.36
|-8897.90
|933525.08
|2974
|2006.10.27 14:56
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.36
|117.52
|2975
|2006.10.27 14:56
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.34
|117.52
|2976
|2006.10.27 14:56
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.33
|117.52
|2977
|2006.10.27 14:56
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.32
|117.52
|2978
|2006.10.27 14:56
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.29
|117.52
|2979
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.28
|117.52
|2980
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.27
|117.52
|2981
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.25
|117.52
|2982
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.24
|117.52
|2983
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.23
|117.52
|2984
|2006.10.27 14:57
|t/p
|361
|33.00
|117.86
|118.91
|117.86
|14002.04
|947527.12
|2985
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.19
|117.52
|2986
|2006.10.27 14:57
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.16
|117.52
|2987
|2006.10.27 15:03
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.14
|117.52
|2988
|2006.10.27 15:03
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.12
|117.52
|2989
|2006.10.27 15:06
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.11
|117.52
|2990
|2006.10.27 15:06
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.10
|117.52
|2991
|2006.10.27 15:06
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.09
|117.52
|2992
|2006.10.27 15:06
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.04
|117.52
|2993
|2006.10.27 15:06
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.03
|117.52
|2994
|2006.10.27 15:06
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.02
|117.52
|2995
|2006.10.27 15:07
|modify
|360
|99.00
|118.36
|118.01
|117.52
|2996
|2006.10.27 15:07
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.96
|117.52
|2997
|2006.10.27 15:07
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.95
|117.52
|2998
|2006.10.27 15:07
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.94
|117.52
|2999
|2006.10.27 15:07
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.94
|117.52
|3000
|2006.10.27 15:08
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.92
|117.52
|3001
|2006.10.27 15:08
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.92
|117.52
|3002
|2006.10.27 15:11
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.90
|117.52
|3003
|2006.10.27 15:11
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.89
|117.52
|3004
|2006.10.27 15:11
|modify
|360
|99.00
|118.36
|117.88
|117.52
|3005
|2006.10.27 15:12
|t/p
|360
|99.00
|117.52
|117.88
|117.52
|70762.42
|1018289.54
|3006
|2006.10.30 00:14
|sell
|364
|99.00
|117.58
|118.42
|116.74
|3007
|2006.10.30 00:14
|sell
|365
|33.00
|117.58
|118.13
|117.08
|3008
|2006.10.30 00:14
|sell
|366
|33.00
|117.58
|118.13
|116.58
|3009
|2006.10.30 00:14
|sell
|367
|33.00
|117.58
|118.13
|116.08
|3010
|2006.10.30 01:03
|modify
|367
|33.00
|117.58
|117.58
|116.08
|3011
|2006.10.30 01:03
|modify
|366
|33.00
|117.58
|117.58
|116.58
|3012
|2006.10.30 01:03
|s/l
|366
|33.00
|117.58
|117.58
|116.58
|0.00
|1018289.54
|3013
|2006.10.30 01:03
|s/l
|367
|33.00
|117.58
|117.58
|116.08
|0.00
|1018289.54
|3014
|2006.10.30 04:49
|modify
|364
|99.00
|117.58
|117.58
|116.74
|3015
|2006.10.30 04:49
|modify
|364
|99.00
|117.58
|117.57
|116.74
|3016
|2006.10.30 10:05
|s/l
|364
|99.00
|117.57
|117.57
|116.74
|841.93
|1019131.47
|3017
|2006.10.30 12:45
|sell
|368
|99.00
|117.48
|118.32
|116.64
|3018
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.48
|116.64
|3019
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.46
|116.64
|3020
|2006.10.31 17:32
|t/p
|365
|33.00
|117.08
|118.13
|117.08
|13581.83
|1032713.29
|3021
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.43
|116.64
|3022
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.41
|116.64
|3023
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.40
|116.64
|3024
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.39
|116.64
|3025
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.39
|116.64
|3026
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.37
|116.64
|3027
|2006.10.31 17:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.36
|116.64
|3028
|2006.10.31 17:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.34
|116.64
|3029
|2006.10.31 17:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.33
|116.64
|3030
|2006.10.31 17:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.31
|116.64
|3031
|2006.10.31 17:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.28
|116.64
|3032
|2006.10.31 17:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.27
|116.64
|3033
|2006.10.31 17:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.27
|116.64
|3034
|2006.10.31 17:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.26
|116.64
|3035
|2006.10.31 17:39
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.25
|116.64
|3036
|2006.10.31 17:39
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.25
|116.64
|3037
|2006.10.31 17:39
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.24
|116.64
|3038
|2006.10.31 17:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.24
|116.64
|3039
|2006.10.31 17:46
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.23
|116.64
|3040
|2006.10.31 18:36
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.22
|116.64
|3041
|2006.10.31 18:36
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.21
|116.64
|3042
|2006.10.31 18:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.21
|116.64
|3043
|2006.10.31 18:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.20
|116.64
|3044
|2006.10.31 18:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.20
|116.64
|3045
|2006.10.31 18:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.19
|116.64
|3046
|2006.10.31 18:38
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.19
|116.64
|3047
|2006.10.31 18:44
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.18
|116.64
|3048
|2006.10.31 18:44
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.17
|116.64
|3049
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.17
|116.64
|3050
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.15
|116.64
|3051
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.14
|116.64
|3052
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.13
|116.64
|3053
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.10
|116.64
|3054
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.10
|116.64
|3055
|2006.10.31 18:45
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.09
|116.64
|3056
|2006.10.31 18:46
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.08
|116.64
|3057
|2006.10.31 19:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.07
|116.64
|3058
|2006.10.31 19:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.06
|116.64
|3059
|2006.10.31 19:37
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.06
|116.64
|3060
|2006.10.31 19:44
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.05
|116.64
|3061
|2006.10.31 19:44
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.05
|116.64
|3062
|2006.10.31 19:50
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.04
|116.64
|3063
|2006.10.31 19:52
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.04
|116.64
|3064
|2006.10.31 19:52
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.02
|116.64
|3065
|2006.10.31 19:52
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.01
|116.64
|3066
|2006.10.31 19:53
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.00
|116.64
|3067
|2006.10.31 19:53
|modify
|368
|99.00
|117.48
|117.00
|116.64
|3068
|2006.10.31 19:53
|t/p
|368
|99.00
|116.64
|117.00
|116.64
|69762.99
|1102476.28