Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
Bars in test58833Ticks modelled767740Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit1101476.28Gross profit1974422.61Gross loss-872946.33
Profit factor2.26Expected payoff2993.14
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown195519.97 (17.32%)Relative drawdown34.66% (41121.51)
Total trades368Short positions (won %)206 (64.56%)Long positions (won %)162 (75.93%)
Profit trades (% of total)256 (69.57%)Loss trades (% of total)112 (30.43%)
Largestprofit trade77677.38loss trade-74010.14
Averageprofit trade7712.59loss trade-7794.16
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (9496.37)consecutive losses (loss in money)9 (-98325.97)
Maximalconsecutive profit (count of wins)317565.57 (17)consecutive loss (count of losses)-109973.68 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 01:45sell10.30113.74114.58112.90
22006.05.01 01:45sell20.10113.74114.29113.24
32006.05.01 01:45sell30.10113.74114.29112.74
42006.05.01 01:45sell40.10113.74114.29112.24
52006.05.01 04:14modify10.30113.74113.73112.90
62006.05.01 04:14modify10.30113.74113.72112.90
72006.05.01 04:15modify10.30113.74113.71112.90
82006.05.01 04:16modify10.30113.74113.71112.90
92006.05.01 04:16modify10.30113.74113.70112.90
102006.05.01 04:16modify10.30113.74113.69112.90
112006.05.01 04:16modify10.30113.74113.68112.90
122006.05.01 04:16modify10.30113.74113.67112.90
132006.05.01 04:16modify10.30113.74113.66112.90
142006.05.01 04:16modify10.30113.74113.65112.90
152006.05.01 04:16modify10.30113.74113.65112.90
162006.05.01 04:17modify10.30113.74113.64112.90
172006.05.01 04:17modify10.30113.74113.63112.90
182006.05.01 04:17modify10.30113.74113.62112.90
192006.05.01 04:17modify10.30113.74113.61112.90
202006.05.01 04:17modify10.30113.74113.60112.90
212006.05.01 04:17modify10.30113.74113.59112.90
222006.05.01 04:17modify10.30113.74113.59112.90
232006.05.01 04:17t/p20.10113.24114.29113.2444.161044.16
242006.05.01 04:17modify10.30113.74113.57112.90
252006.05.01 04:17modify40.10113.74113.74112.24
262006.05.01 04:17modify30.10113.74113.74112.74
272006.05.01 04:22modify10.30113.74113.55112.90
282006.05.01 04:22modify10.30113.74113.54112.90
292006.05.01 04:22modify10.30113.74113.51112.90
302006.05.01 04:22modify10.30113.74113.50112.90
312006.05.01 04:22modify10.30113.74113.48112.90
322006.05.01 04:23modify10.30113.74113.47112.90
332006.05.01 04:23modify10.30113.74113.46112.90
342006.05.01 04:30modify10.30113.74113.46112.90
352006.05.01 04:38modify10.30113.74113.43112.90
362006.05.01 04:39modify10.30113.74113.42112.90
372006.05.01 07:20modify10.30113.74113.42112.90
382006.05.01 07:21modify10.30113.74113.41112.90
392006.05.01 07:24modify10.30113.74113.40112.90
402006.05.01 07:24modify10.30113.74113.40112.90
412006.05.01 13:28modify10.30113.74113.39112.90
422006.05.01 14:39modify10.30113.74113.38112.90
432006.05.01 14:39modify10.30113.74113.37112.90
442006.05.01 14:39modify10.30113.74113.35112.90
452006.05.01 14:40modify10.30113.74113.33112.90
462006.05.01 14:40modify10.30113.74113.32112.90
472006.05.01 14:40modify10.30113.74113.31112.90
482006.05.01 14:40modify10.30113.74113.31112.90
492006.05.01 14:41modify10.30113.74113.30112.90
502006.05.01 14:41modify10.30113.74113.29112.90
512006.05.01 14:41modify10.30113.74113.27112.90
522006.05.01 14:41modify10.30113.74113.26112.90
532006.05.01 14:41t/p10.30112.90113.26112.90223.271267.43
542006.05.01 14:56t/p30.10112.74113.74112.7488.701356.13
552006.05.01 14:56modify40.10113.74112.99112.24
562006.05.01 15:00buy50.40112.68111.84113.52
572006.05.01 16:11s/l40.10112.99112.99112.2466.371422.50
582006.05.01 17:35modify50.40112.68112.73113.52
592006.05.01 17:35modify50.40112.68112.74113.52
602006.05.01 17:35modify50.40112.68112.75113.52
612006.05.01 17:35modify50.40112.68112.76113.52
622006.05.01 17:35modify50.40112.68112.76113.52
632006.05.01 17:38modify50.40112.68112.78113.52
642006.05.01 17:38modify50.40112.68112.78113.52
652006.05.01 17:41modify50.40112.68112.79113.52
662006.05.01 17:45modify50.40112.68112.79113.52
672006.05.01 17:45modify50.40112.68112.80113.52
682006.05.01 17:45modify50.40112.68112.80113.52
692006.05.01 19:44modify50.40112.68112.81113.52
702006.05.01 19:47modify50.40112.68112.82113.52
712006.05.01 19:48modify50.40112.68112.83113.52
722006.05.01 20:05modify50.40112.68112.84113.52
732006.05.01 20:05modify50.40112.68112.86113.52
742006.05.01 20:08modify50.40112.68112.87113.52
752006.05.01 20:15modify50.40112.68112.88113.52
762006.05.01 20:15modify50.40112.68112.90113.52
772006.05.01 20:57modify50.40112.68112.92113.52
782006.05.01 21:09modify50.40112.68112.93113.52
792006.05.01 21:09modify50.40112.68112.93113.52
802006.05.01 21:12modify50.40112.68112.94113.52
812006.05.01 21:12modify50.40112.68112.97113.52
822006.05.01 21:14modify50.40112.68112.98113.52
832006.05.01 21:14modify50.40112.68112.99113.52
842006.05.01 21:17modify50.40112.68113.01113.52
852006.05.01 21:17modify50.40112.68113.02113.52
862006.05.01 21:18modify50.40112.68113.03113.52
872006.05.01 21:18modify50.40112.68113.04113.52
882006.05.01 21:18modify50.40112.68113.05113.52
892006.05.01 21:18modify50.40112.68113.06113.52
902006.05.01 21:18modify50.40112.68113.07113.52
912006.05.01 21:19modify50.40112.68113.07113.52
922006.05.01 21:19modify50.40112.68113.09113.52
932006.05.01 21:19modify50.40112.68113.10113.52
942006.05.01 21:19modify50.40112.68113.14113.52
952006.05.01 21:19modify50.40112.68113.15113.52
962006.05.01 21:19t/p50.40113.52113.15113.52295.851718.35
972006.05.02 05:45sell60.50113.63114.47112.79
982006.05.02 05:45sell70.10113.63114.18113.13
992006.05.02 05:45sell80.10113.63114.18112.63
1002006.05.02 05:45sell90.10113.63114.18112.13
1012006.05.02 08:53close90.10113.95114.18112.13-28.081690.27
1022006.05.02 08:53close80.10113.95114.18112.63-28.081662.19
1032006.05.02 14:21modify60.50113.63113.62112.79
1042006.05.02 14:21modify60.50113.63113.61112.79
1052006.05.02 14:22modify60.50113.63113.60112.79
1062006.05.02 14:22modify60.50113.63113.58112.79
1072006.05.02 14:22modify60.50113.63113.58112.79
1082006.05.02 15:03s/l60.50113.58113.58112.7922.011684.20
1092006.05.02 16:30buy100.50113.45112.61114.29
1102006.05.02 20:48t/p70.10113.13114.18113.1344.201728.40
1112006.05.03 01:15sell110.10113.36113.91112.86
1122006.05.03 01:15sell120.10113.36113.91112.36
1132006.05.03 01:15sell130.10113.36113.91111.86
1142006.05.03 01:20modify130.10113.36113.36111.86
1152006.05.03 01:20modify120.10113.36113.36112.36
1162006.05.03 01:29s/l120.10113.36113.36112.360.001728.40
1172006.05.03 01:29s/l130.10113.36113.36111.860.001728.40
1182006.05.03 20:03modify100.50113.45113.46114.29
1192006.05.03 20:03modify100.50113.45113.46114.29
1202006.05.03 20:03modify100.50113.45113.47114.29
1212006.05.03 20:04modify100.50113.45113.49114.29
1222006.05.04 01:40modify100.50113.45113.50114.29
1232006.05.04 01:40modify100.50113.45113.51114.29
1242006.05.04 05:46modify100.50113.45113.52114.29
1252006.05.04 05:55modify100.50113.45113.53114.29
1262006.05.04 05:55modify100.50113.45113.53114.29
1272006.05.04 05:55s/l110.10113.91113.91112.86-52.931675.47
1282006.05.04 05:55modify100.50113.45113.54114.29
1292006.05.04 05:55sell140.10113.89114.44113.39
1302006.05.04 05:55sell150.10113.89114.44112.89
1312006.05.04 05:55sell160.10113.89114.44112.39
1322006.05.04 05:56modify100.50113.45113.55114.29
1332006.05.04 05:56modify100.50113.45113.57114.29
1342006.05.04 05:56modify100.50113.45113.57114.29
1352006.05.04 05:59modify100.50113.45113.58114.29
1362006.05.04 05:59modify100.50113.45113.58114.29
1372006.05.04 06:13modify100.50113.45113.59114.29
1382006.05.04 06:22modify100.50113.45113.61114.29
1392006.05.04 06:23modify100.50113.45113.62114.29
1402006.05.04 06:25modify100.50113.45113.66114.29
1412006.05.04 06:25modify100.50113.45113.68114.29
1422006.05.04 06:26modify100.50113.45113.71114.29
1432006.05.04 06:26modify100.50113.45113.72114.29
1442006.05.04 06:27modify100.50113.45113.73114.29
1452006.05.04 06:27modify100.50113.45113.75114.29
1462006.05.04 08:07modify100.50113.45113.75114.29
1472006.05.04 08:07modify100.50113.45113.76114.29
1482006.05.04 08:07modify100.50113.45113.78114.29
1492006.05.04 08:08modify100.50113.45113.80114.29
1502006.05.04 08:08modify100.50113.45113.81114.29
1512006.05.04 08:08close160.10114.19114.44112.39-26.271649.20
1522006.05.04 08:08modify100.50113.45113.81114.29
1532006.05.04 08:08close150.10114.19114.44112.89-26.271622.93
1542006.05.04 09:48s/l100.50113.81113.81114.29184.211807.14
1552006.05.04 12:15sell170.50114.00114.84113.16
1562006.05.04 16:04modify170.50114.00113.99113.16
1572006.05.04 16:04modify170.50114.00113.94113.16
1582006.05.04 16:05modify170.50114.00113.93113.16
1592006.05.04 16:07modify170.50114.00113.91113.16
1602006.05.04 16:19modify170.50114.00113.90113.16
1612006.05.04 16:19modify170.50114.00113.87113.16
1622006.05.04 16:20modify170.50114.00113.85113.16
1632006.05.04 16:20modify170.50114.00113.84113.16
1642006.05.04 16:21modify170.50114.00113.83113.16
1652006.05.04 16:21modify170.50114.00113.81113.16
1662006.05.04 17:02modify170.50114.00113.79113.16
1672006.05.04 17:02modify170.50114.00113.78113.16
1682006.05.04 17:04modify170.50114.00113.76113.16
1692006.05.04 17:04modify170.50114.00113.74113.16
1702006.05.04 17:04t/p140.10113.39114.44113.3944.101851.24
1712006.05.04 17:04modify170.50114.00113.73113.16
1722006.05.04 17:09modify170.50114.00113.72113.16
1732006.05.04 17:09modify170.50114.00113.70113.16
1742006.05.04 17:32modify170.50114.00113.69113.16
1752006.05.04 17:35modify170.50114.00113.68113.16
1762006.05.04 17:35modify170.50114.00113.67113.16
1772006.05.04 17:35modify170.50114.00113.67113.16
1782006.05.04 17:39modify170.50114.00113.66113.16
1792006.05.04 17:39modify170.50114.00113.63113.16
1802006.05.04 17:40modify170.50114.00113.62113.16
1812006.05.04 18:12s/l170.50113.62113.62113.16167.182018.42
1822006.05.04 22:00sell180.60113.59114.43112.75
1832006.05.04 22:00sell190.10113.59114.14113.09
1842006.05.04 22:00sell200.10113.59114.14112.59
1852006.05.04 22:00sell210.10113.59114.14112.09
1862006.05.04 23:55modify210.10113.59113.59112.09
1872006.05.04 23:55modify200.10113.59113.59112.59
1882006.05.05 00:53s/l200.10113.59113.59112.59-1.552016.87
1892006.05.05 00:53s/l210.10113.59113.59112.09-1.552015.32
1902006.05.05 15:06modify180.60113.59113.57112.75
1912006.05.05 15:06modify180.60113.59113.54112.75
1922006.05.05 15:07modify180.60113.59113.53112.75
1932006.05.05 15:07modify180.60113.59113.52112.75
1942006.05.05 15:07modify180.60113.59113.51112.75
1952006.05.05 15:07modify180.60113.59113.49112.75
1962006.05.05 15:07modify180.60113.59113.48112.75
1972006.05.05 15:07modify180.60113.59113.45112.75
1982006.05.05 15:08t/p190.10113.09114.14113.0942.672058.00
1992006.05.05 15:08modify180.60113.59113.43112.75
2002006.05.05 15:08modify180.60113.59113.43112.75
2012006.05.05 15:10modify180.60113.59113.42112.75
2022006.05.05 15:10modify180.60113.59113.41112.75
2032006.05.05 15:10modify180.60113.59113.39112.75
2042006.05.05 15:10modify180.60113.59113.38112.75
2052006.05.05 15:10modify180.60113.59113.37112.75
2062006.05.05 15:12modify180.60113.59113.36112.75
2072006.05.05 15:12modify180.60113.59113.35112.75
2082006.05.05 15:12modify180.60113.59113.34112.75
2092006.05.05 15:12modify180.60113.59113.34112.75
2102006.05.05 15:13modify180.60113.59113.33112.75
2112006.05.05 15:13modify180.60113.59113.32112.75
2122006.05.05 15:13modify180.60113.59113.30112.75
2132006.05.05 15:13modify180.60113.59113.28112.75
2142006.05.05 15:13modify180.60113.59113.28112.75
2152006.05.05 15:14modify180.60113.59113.27112.75
2162006.05.05 15:14modify180.60113.59113.26112.75
2172006.05.05 15:16modify180.60113.59113.25112.75
2182006.05.05 15:16modify180.60113.59113.25112.75
2192006.05.05 15:16modify180.60113.59113.24112.75
2202006.05.05 15:16modify180.60113.59113.23112.75
2212006.05.05 15:16modify180.60113.59113.23112.75
2222006.05.05 15:17modify180.60113.59113.22112.75
2232006.05.05 15:17modify180.60113.59113.21112.75
2242006.05.05 15:17modify180.60113.59113.20112.75
2252006.05.05 15:17modify180.60113.59113.19112.75
2262006.05.05 15:17modify180.60113.59113.18112.75
2272006.05.05 15:17modify180.60113.59113.15112.75
2282006.05.05 15:17modify180.60113.59113.14112.75
2292006.05.05 15:18modify180.60113.59113.13112.75
2302006.05.05 15:19modify180.60113.59113.12112.75
2312006.05.05 15:19t/p180.60112.75113.12112.75437.762495.75
2322006.05.08 00:00sell220.70112.57113.41111.73
2332006.05.08 00:00sell230.20112.57113.12112.07
2342006.05.08 00:00sell240.20112.57113.12111.57
2352006.05.08 00:00sell250.20112.57113.12111.07
2362006.05.08 00:00t/p230.20112.07113.12112.0789.322585.07
2372006.05.08 00:00modify220.70112.57112.30111.73
2382006.05.08 00:00modify250.20112.57112.57111.07
2392006.05.08 00:00modify240.20112.57112.57111.57
2402006.05.08 00:01modify220.70112.57112.28111.73
2412006.05.08 02:49modify220.70112.57112.27111.73
2422006.05.08 02:49modify220.70112.57112.23111.73
2432006.05.08 02:51modify220.70112.57112.22111.73
2442006.05.08 02:51modify220.70112.57112.21111.73
2452006.05.08 02:51modify220.70112.57112.20111.73
2462006.05.08 02:51modify220.70112.57112.19111.73
2472006.05.08 02:54modify220.70112.57112.18111.73
2482006.05.08 03:02modify220.70112.57112.17111.73
2492006.05.08 03:02modify220.70112.57112.09111.73
2502006.05.08 03:02t/p220.70111.73112.09111.73526.373111.44
2512006.05.08 09:04t/p240.20111.57112.57111.57179.403290.84
2522006.05.08 09:04modify250.20112.57111.82111.07
2532006.05.08 13:45t/p250.20111.07111.82111.07270.133560.97
2542006.05.08 16:00sell261.10111.50112.34110.66
2552006.05.08 16:00sell270.20111.50112.05111.00
2562006.05.08 16:00sell280.20111.50112.05110.50
2572006.05.08 16:00sell290.20111.50112.05110.00
2582006.05.09 04:22close290.20111.81112.05110.00-58.553502.42
2592006.05.09 04:29close280.20111.81112.05110.50-58.553443.88
2602006.05.09 16:07modify261.10111.50111.48110.66
2612006.05.09 16:07modify261.10111.50111.47110.66
2622006.05.09 16:07modify261.10111.50111.47110.66
2632006.05.09 16:18modify261.10111.50111.46110.66
2642006.05.09 16:18modify261.10111.50111.44110.66
2652006.05.09 16:19modify261.10111.50111.43110.66
2662006.05.09 16:19modify261.10111.50111.42110.66
2672006.05.09 16:19modify261.10111.50111.42110.66
2682006.05.09 16:20modify261.10111.50111.41110.66
2692006.05.09 16:20t/p270.20111.00112.05111.0087.033530.91
2702006.05.09 16:20modify261.10111.50111.30110.66
2712006.05.09 16:36modify261.10111.50111.27110.66
2722006.05.09 17:31s/l261.10111.27111.27110.66210.323741.23
2732006.05.09 21:45sell301.10111.15111.99110.31
2742006.05.09 21:45sell310.30111.15111.70110.65
2752006.05.09 21:45sell320.30111.15111.70110.15
2762006.05.09 21:45sell330.30111.15111.70109.65
2772006.05.09 22:00modify330.30111.15111.15109.65
2782006.05.09 22:00modify320.30111.15111.15110.15
2792006.05.09 22:20s/l320.30111.15111.15110.150.003741.23
2802006.05.09 22:20s/l330.30111.15111.15109.650.003741.23
2812006.05.10 08:48modify301.10111.15111.15110.31
2822006.05.10 08:48modify301.10111.15111.13110.31
2832006.05.10 08:50modify301.10111.15111.10110.31
2842006.05.10 08:51modify301.10111.15111.08110.31
2852006.05.10 08:51modify301.10111.15111.06110.31
2862006.05.10 08:51modify301.10111.15111.06110.31
2872006.05.10 08:53modify301.10111.15111.05110.31
2882006.05.10 08:53modify301.10111.15111.04110.31
2892006.05.10 09:25modify301.10111.15111.04110.31
2902006.05.10 09:25modify301.10111.15111.03110.31
2912006.05.10 10:57modify301.10111.15111.02110.31
2922006.05.10 10:57modify301.10111.15111.00110.31
2932006.05.10 10:58t/p310.30110.65111.70110.65130.933872.17
2942006.05.10 10:58modify301.10111.15110.99110.31
2952006.05.10 10:58modify301.10111.15110.99110.31
2962006.05.10 10:58modify301.10111.15110.98110.31
2972006.05.10 10:59modify301.10111.15110.97110.31
2982006.05.10 11:00modify301.10111.15110.96110.31
2992006.05.10 11:00modify301.10111.15110.95110.31
3002006.05.10 11:00modify301.10111.15110.94110.31
3012006.05.10 11:00modify301.10111.15110.92110.31
3022006.05.10 11:00modify301.10111.15110.91110.31
3032006.05.10 11:00modify301.10111.15110.90110.31
3042006.05.10 11:01modify301.10111.15110.90110.31
3052006.05.10 11:25modify301.10111.15110.89110.31
3062006.05.10 11:26modify301.10111.15110.89110.31
3072006.05.10 11:26modify301.10111.15110.88110.31
3082006.05.10 11:26modify301.10111.15110.86110.31
3092006.05.10 11:26modify301.10111.15110.84110.31
3102006.05.10 11:26modify301.10111.15110.83110.31
3112006.05.10 11:26modify301.10111.15110.83110.31
3122006.05.10 11:33modify301.10111.15110.79110.31
3132006.05.10 12:10modify301.10111.15110.78110.31
3142006.05.10 12:10modify301.10111.15110.77110.31
3152006.05.10 12:10modify301.10111.15110.73110.31
3162006.05.10 12:10modify301.10111.15110.72110.31
3172006.05.10 12:10modify301.10111.15110.71110.31
3182006.05.10 12:10modify301.10111.15110.71110.31
3192006.05.10 12:12modify301.10111.15110.70110.31
3202006.05.10 14:17s/l301.10110.70110.70110.31430.124302.29
3212006.05.10 20:00buy341.30110.45109.61111.29
3222006.05.10 20:00buy350.30110.45109.90110.95
3232006.05.10 20:00buy360.30110.45109.90111.45
3242006.05.10 20:00buy370.30110.45109.90111.95
3252006.05.10 20:03modify370.30110.45110.45111.95
3262006.05.10 20:03modify360.30110.45110.45111.45
3272006.05.10 20:04s/l360.30110.45110.45111.450.004302.29
3282006.05.10 20:04s/l370.30110.45110.45111.950.004302.29
3292006.05.11 00:50modify341.30110.45110.46111.29
3302006.05.11 00:50modify341.30110.45110.48111.29
3312006.05.11 00:51modify341.30110.45110.50111.29
3322006.05.11 00:51modify341.30110.45110.50111.29
3332006.05.11 00:52modify341.30110.45110.51111.29
3342006.05.11 00:52modify341.30110.45110.52111.29
3352006.05.11 00:54modify341.30110.45110.53111.29
3362006.05.11 01:00modify341.30110.45110.53111.29
3372006.05.11 01:03modify341.30110.45110.54111.29
3382006.05.11 01:30modify341.30110.45110.54111.29
3392006.05.11 01:31modify341.30110.45110.56111.29
3402006.05.11 01:31modify341.30110.45110.57111.29
3412006.05.11 01:31modify341.30110.45110.58111.29
3422006.05.11 01:31modify341.30110.45110.59111.29
3432006.05.11 01:31t/p350.30110.95109.90110.95146.924449.21
3442006.05.11 01:31modify341.30110.45110.60111.29
3452006.05.11 01:32modify341.30110.45110.61111.29
3462006.05.11 01:34modify341.30110.45110.62111.29
3472006.05.11 01:35modify341.30110.45110.63111.29
3482006.05.11 01:35modify341.30110.45110.64111.29
3492006.05.11 01:35modify341.30110.45110.65111.29
3502006.05.11 01:35modify341.30110.45110.66111.29
3512006.05.11 01:35modify341.30110.45110.67111.29
3522006.05.11 01:41modify341.30110.45110.68111.29
3532006.05.11 01:41modify341.30110.45110.69111.29
3542006.05.11 01:41modify341.30110.45110.70111.29
3552006.05.11 01:41modify341.30110.45110.71111.29
3562006.05.11 01:41modify341.30110.45110.72111.29
3572006.05.11 01:42modify341.30110.45110.72111.29
3582006.05.11 01:42modify341.30110.45110.73111.29
3592006.05.11 01:42modify341.30110.45110.73111.29
3602006.05.11 01:47modify341.30110.45110.75111.29
3612006.05.11 01:48modify341.30110.45110.75111.29
3622006.05.11 01:48modify341.30110.45110.77111.29
3632006.05.11 01:48modify341.30110.45110.79111.29
3642006.05.11 01:49modify341.30110.45110.80111.29
3652006.05.11 01:49modify341.30110.45110.80111.29
3662006.05.11 01:50modify341.30110.45110.81111.29
3672006.05.11 01:50modify341.30110.45110.83111.29
3682006.05.11 01:50modify341.30110.45110.84111.29
3692006.05.11 01:50modify341.30110.45110.85111.29
3702006.05.11 01:50modify341.30110.45110.86111.29
3712006.05.11 01:50modify341.30110.45110.87111.29
3722006.05.11 03:09modify341.30110.45110.88111.29
3732006.05.11 03:09modify341.30110.45110.89111.29
3742006.05.11 03:09modify341.30110.45110.90111.29
3752006.05.11 03:09modify341.30110.45110.91111.29
3762006.05.11 03:09modify341.30110.45110.91111.29
3772006.05.11 03:18modify341.30110.45110.93111.29
3782006.05.11 03:18t/p341.30111.29110.93111.291032.015481.22
3792006.05.11 10:00sell381.60111.46112.30110.62
3802006.05.11 10:00sell390.40111.46112.01110.96
3812006.05.11 10:00sell400.40111.46112.01110.46
3822006.05.11 10:00sell410.40111.46112.01109.96
3832006.05.11 10:09modify410.40111.46111.46109.96
3842006.05.11 10:09modify400.40111.46111.46110.46
3852006.05.11 14:21modify381.60111.46111.45110.62
3862006.05.11 14:22modify381.60111.46111.44110.62
3872006.05.11 14:24modify381.60111.46111.44110.62
3882006.05.11 14:24modify381.60111.46111.43110.62
3892006.05.11 14:24modify381.60111.46111.42110.62
3902006.05.11 14:24modify381.60111.46111.40110.62
3912006.05.11 14:25modify381.60111.46111.39110.62
3922006.05.11 14:25modify381.60111.46111.37110.62
3932006.05.11 14:25modify381.60111.46111.36110.62
3942006.05.11 14:25modify381.60111.46111.35110.62
3952006.05.11 14:25modify381.60111.46111.34110.62
3962006.05.11 14:25modify381.60111.46111.34110.62
3972006.05.11 14:30t/p390.40110.96112.01110.96180.335661.55
3982006.05.11 14:30modify381.60111.46111.26110.62
3992006.05.11 14:30modify381.60111.46111.19110.62
4002006.05.11 14:31modify381.60111.46111.17110.62
4012006.05.11 14:31modify381.60111.46111.15110.62
4022006.05.11 14:34modify381.60111.46111.07110.62
4032006.05.11 14:35modify381.60111.46111.04110.62
4042006.05.11 14:55s/l381.60111.04111.04110.62605.076266.62
4052006.05.11 14:55buy421.70111.06110.22111.90
4062006.05.11 17:34t/p400.40110.46111.46110.46362.196628.81
4072006.05.11 17:34modify410.40111.46110.71109.96
4082006.05.11 17:44s/l421.70110.22110.22111.90-1295.595333.22
4092006.05.11 22:45sell431.60110.66111.50109.82
4102006.05.11 22:45s/l410.40110.71110.71109.96270.915604.13
4112006.05.11 22:45sell440.40110.71111.26110.21
4122006.05.11 22:45sell450.40110.71111.26109.71
4132006.05.11 22:45sell460.40110.71111.26109.21
4142006.05.12 01:31modify431.60110.66110.66109.82
4152006.05.12 01:31modify431.60110.66110.65109.82
4162006.05.12 01:31modify431.60110.66110.63109.82
4172006.05.12 01:32modify431.60110.66110.62109.82
4182006.05.12 01:35modify431.60110.66110.61109.82
4192006.05.12 01:35modify431.60110.66110.60109.82
4202006.05.12 01:35modify431.60110.66110.59109.82
4212006.05.12 01:35modify431.60110.66110.59109.82
4222006.05.12 01:43modify431.60110.66110.58109.82
4232006.05.12 01:49modify431.60110.66110.57109.82
4242006.05.12 02:01modify431.60110.66110.57109.82
4252006.05.12 02:01t/p440.40110.21111.26110.21175.295779.43
4262006.05.12 02:01modify431.60110.66110.55109.82
4272006.05.12 02:01modify460.40110.71110.71109.21
4282006.05.12 02:01modify450.40110.71110.71109.71
4292006.05.12 02:01modify431.60110.66110.54109.82
4302006.05.12 02:02modify431.60110.66110.54109.82
4312006.05.12 02:02modify431.60110.66110.53109.82
4322006.05.12 02:03modify431.60110.66110.52109.82
4332006.05.12 02:03modify431.60110.66110.51109.82
4342006.05.12 02:04modify431.60110.66110.50109.82
4352006.05.12 02:05modify431.60110.66110.50109.82
4362006.05.12 02:06modify431.60110.66110.49109.82
4372006.05.12 02:06modify431.60110.66110.48109.82
4382006.05.12 02:06modify431.60110.66110.47109.82
4392006.05.12 02:06modify431.60110.66110.45109.82
4402006.05.12 02:06modify431.60110.66110.44109.82
4412006.05.12 02:08modify431.60110.66110.43109.82
4422006.05.12 02:08modify431.60110.66110.42109.82
4432006.05.12 02:09modify431.60110.66110.42109.82
4442006.05.12 02:09modify431.60110.66110.41109.82
4452006.05.12 02:09modify431.60110.66110.40109.82
4462006.05.12 02:09modify431.60110.66110.39109.82
4472006.05.12 02:09modify431.60110.66110.39109.82
4482006.05.12 02:10modify431.60110.66110.37109.82
4492006.05.12 02:10modify431.60110.66110.35109.82
4502006.05.12 02:10modify431.60110.66110.34109.82
4512006.05.12 02:10modify431.60110.66110.34109.82
4522006.05.12 02:12modify431.60110.66110.33109.82
4532006.05.12 02:12modify431.60110.66110.31109.82
4542006.05.12 02:46s/l431.60110.31110.31109.82482.846262.27
4552006.05.12 08:30buy471.80110.02109.18110.86
4562006.05.12 09:34t/p450.40109.71110.71109.71358.436620.70
4572006.05.12 09:34modify460.40110.71109.96109.21
4582006.05.12 14:31s/l460.40109.96109.96109.21266.606887.31
4592006.05.12 16:30modify471.80110.02110.02110.86
4602006.05.12 16:30modify471.80110.02110.02110.86
4612006.05.12 16:30modify471.80110.02110.03110.86
4622006.05.12 16:31modify471.80110.02110.04110.86
4632006.05.12 16:31modify471.80110.02110.05110.86
4642006.05.12 16:31modify471.80110.02110.06110.86
4652006.05.12 16:31modify471.80110.02110.06110.86
4662006.05.12 16:31modify471.80110.02110.09110.86
4672006.05.12 16:36modify471.80110.02110.10110.86
4682006.05.12 16:36modify471.80110.02110.16110.86
4692006.05.12 16:36modify471.80110.02110.19110.86
4702006.05.12 16:37modify471.80110.02110.21110.86
4712006.05.12 16:37modify471.80110.02110.22110.86
4722006.05.12 16:37modify471.80110.02110.23110.86
4732006.05.12 16:37modify471.80110.02110.26110.86
4742006.05.12 17:11s/l471.80110.26110.26110.86391.807279.11
4752006.05.15 06:15sell482.20109.66110.50108.82
4762006.05.15 06:15sell490.50109.66110.21109.16
4772006.05.15 06:15sell500.50109.66110.21108.66
4782006.05.15 06:15sell510.50109.66110.21108.16
4792006.05.15 10:00close510.50109.97110.21108.16-140.957138.16
4802006.05.15 10:04close500.50109.97110.21108.66-140.956997.21
4812006.05.15 10:06s/l490.50110.21110.21109.16-249.456747.76
4822006.05.15 10:06sell520.30110.21110.76109.71
4832006.05.15 10:06sell530.30110.21110.76109.21
4842006.05.15 10:06sell540.30110.21110.76108.71
4852006.05.15 10:20s/l482.20110.50110.50108.82-1672.105075.66
4862006.05.15 10:20sell551.20110.49111.33109.65
4872006.05.15 10:20close540.30110.52110.76108.71-84.154991.51
4882006.05.15 10:23close530.30110.51110.76109.21-81.444910.07
4892006.05.15 11:35modify551.20110.49110.48109.65
4902006.05.15 11:35modify551.20110.49110.47109.65
4912006.05.15 11:35modify551.20110.49110.47109.65
4922006.05.15 11:36modify551.20110.49110.46109.65
4932006.05.15 11:36modify551.20110.49110.45109.65
4942006.05.15 11:36modify551.20110.49110.45109.65
4952006.05.15 11:37modify551.20110.49110.43109.65
4962006.05.15 11:37modify551.20110.49110.42109.65
4972006.05.15 11:37modify551.20110.49110.41109.65
4982006.05.15 11:38modify551.20110.49110.40109.65
4992006.05.15 11:38modify551.20110.49110.39109.65
5002006.05.15 11:38modify551.20110.49110.38109.65
5012006.05.15 11:38modify551.20110.49110.37109.65
5022006.05.15 11:38modify551.20110.49110.36109.65
5032006.05.15 11:50modify551.20110.49110.35109.65
5042006.05.15 11:50modify551.20110.49110.34109.65
5052006.05.15 11:50modify551.20110.49110.34109.65
5062006.05.15 11:51modify551.20110.49110.32109.65
5072006.05.15 11:51modify551.20110.49110.29109.65
5082006.05.15 11:51modify551.20110.49110.26109.65
5092006.05.15 11:52modify551.20110.49110.25109.65
5102006.05.15 11:52modify551.20110.49110.24109.65
5112006.05.15 11:52modify551.20110.49110.22109.65
5122006.05.15 12:42s/l551.20110.22110.22109.65293.965204.03
5132006.05.15 17:00sell561.50110.28111.12109.44
5142006.05.15 23:00modify561.50110.28110.16109.44
5152006.05.15 23:00t/p520.30109.71110.76109.71136.835340.86
5162006.05.15 23:00modify561.50110.28109.98109.44
5172006.05.15 23:00s/l561.50109.98109.98109.44408.505749.36
5182006.05.15 23:15sell571.70110.53111.37109.69
5192006.05.15 23:15sell580.40110.53111.08110.03
5202006.05.15 23:15sell590.40110.53111.08109.53
5212006.05.15 23:15sell600.40110.53111.08109.03
5222006.05.15 23:22modify600.40110.53110.53109.03
5232006.05.15 23:22modify590.40110.53110.53109.53
5242006.05.16 00:00s/l590.40110.53110.53109.53-6.205743.16
5252006.05.16 00:00s/l600.40110.53110.53109.03-6.205736.97
5262006.05.16 05:20modify571.70110.53110.52109.69
5272006.05.16 05:20modify571.70110.53110.51109.69
5282006.05.16 05:20modify571.70110.53110.51109.69
5292006.05.16 05:20modify571.70110.53110.50109.69
5302006.05.16 05:21modify571.70110.53110.49109.69
5312006.05.16 05:21modify571.70110.53110.48109.69
5322006.05.16 05:21modify571.70110.53110.48109.69
5332006.05.16 05:37modify571.70110.53110.47109.69
5342006.05.16 05:37modify571.70110.53110.46109.69
5352006.05.16 05:38modify571.70110.53110.46109.69
5362006.05.16 05:38modify571.70110.53110.45109.69
5372006.05.16 05:39modify571.70110.53110.44109.69
5382006.05.16 05:39modify571.70110.53110.43109.69
5392006.05.16 05:52modify571.70110.53110.42109.69
5402006.05.16 05:52modify571.70110.53110.39109.69
5412006.05.16 05:53modify571.70110.53110.38109.69
5422006.05.16 05:53t/p580.40110.03111.08110.03175.585912.55
5432006.05.16 05:53modify571.70110.53110.37109.69
5442006.05.16 05:53modify571.70110.53110.36109.69
5452006.05.16 05:54modify571.70110.53110.35109.69
5462006.05.16 05:54modify571.70110.53110.34109.69
5472006.05.16 05:59modify571.70110.53110.33109.69
5482006.05.16 07:43modify571.70110.53110.31109.69
5492006.05.16 08:09s/l571.70110.31110.31109.69312.686225.23
5502006.05.16 11:00sell611.90110.45111.29109.61
5512006.05.16 11:00sell620.40110.45111.00109.95
5522006.05.16 11:00sell630.40110.45111.00109.45
5532006.05.16 11:00sell640.40110.45111.00108.95
5542006.05.16 11:13modify640.40110.45110.45108.95
5552006.05.16 11:13modify630.40110.45110.45109.45
5562006.05.16 11:13s/l630.40110.45110.45109.450.006225.23
5572006.05.16 11:13s/l640.40110.45110.45108.950.006225.23
5582006.05.16 14:31modify611.90110.45110.40109.61
5592006.05.16 14:33modify611.90110.45110.40109.61
5602006.05.16 14:33modify611.90110.45110.39109.61
5612006.05.16 14:35modify611.90110.45110.38109.61
5622006.05.16 14:36modify611.90110.45110.37109.61
5632006.05.16 14:42modify611.90110.45110.36109.61
5642006.05.16 14:42modify611.90110.45110.34109.61
5652006.05.16 14:42modify611.90110.45110.33109.61
5662006.05.16 14:43modify611.90110.45110.32109.61
5672006.05.16 14:43modify611.90110.45110.30109.61
5682006.05.16 14:44t/p620.40109.95111.00109.95181.936407.16
5692006.05.16 14:44modify611.90110.45110.28109.61
5702006.05.16 14:44modify611.90110.45110.27109.61
5712006.05.16 14:44modify611.90110.45110.25109.61
5722006.05.16 14:44modify611.90110.45110.24109.61
5732006.05.16 14:44modify611.90110.45110.20109.61
5742006.05.16 15:42s/l611.90110.20110.20109.61430.996838.15
5752006.05.16 20:30buy652.10109.79108.95110.63
5762006.05.16 20:30buy660.50109.79109.24110.29
5772006.05.16 20:30buy670.50109.79109.24110.79
5782006.05.16 20:30buy680.50109.79109.24111.29
5792006.05.17 02:04modify680.50109.79109.79111.29
5802006.05.17 02:04modify670.50109.79109.79110.79
5812006.05.17 02:12s/l670.50109.79109.79110.796.516844.67
5822006.05.17 02:12s/l680.50109.79109.79111.296.516851.18
5832006.05.17 09:08s/l660.50109.24109.24110.29-245.256605.93
5842006.05.17 09:15buy690.30109.15108.60109.65
5852006.05.17 09:15buy700.30109.15108.60110.15
5862006.05.17 09:15buy710.30109.15108.60110.65
5872006.05.17 16:24t/p690.30109.65108.60109.65136.786742.71
5882006.05.17 16:24modify710.30109.15109.15110.65
5892006.05.17 16:24modify700.30109.15109.15110.15
5902006.05.17 17:22modify652.10109.79109.80110.63
5912006.05.17 17:23t/p700.30110.15109.15110.15272.337015.04
5922006.05.17 17:23modify652.10109.79109.81110.63
5932006.05.17 17:23modify710.30109.15109.90110.65
5942006.05.17 17:28modify652.10109.79109.82110.63
5952006.05.17 17:29modify652.10109.79109.84110.63
5962006.05.17 17:29modify652.10109.79109.88110.63
5972006.05.17 17:29modify652.10109.79109.89110.63
5982006.05.17 17:29modify652.10109.79109.90110.63
5992006.05.17 17:29modify652.10109.79109.91110.63
6002006.05.17 17:29modify652.10109.79109.92110.63
6012006.05.17 17:30modify652.10109.79109.92110.63
6022006.05.17 17:30modify652.10109.79109.93110.63
6032006.05.17 17:30modify652.10109.79109.94110.63
6042006.05.17 17:30modify652.10109.79109.95110.63
6052006.05.17 17:30modify652.10109.79109.96110.63
6062006.05.17 17:30modify652.10109.79109.97110.63
6072006.05.17 17:30modify652.10109.79110.00110.63
6082006.05.17 17:30modify652.10109.79110.04110.63
6092006.05.17 17:50modify652.10109.79110.05110.63
6102006.05.17 17:50modify652.10109.79110.06110.63
6112006.05.17 17:51modify652.10109.79110.08110.63
6122006.05.17 17:51modify652.10109.79110.08110.63
6132006.05.17 17:52modify652.10109.79110.09110.63
6142006.05.17 17:56modify652.10109.79110.10110.63
6152006.05.17 17:56modify652.10109.79110.11110.63
6162006.05.17 17:56modify652.10109.79110.11110.63
6172006.05.17 17:57modify652.10109.79110.12110.63
6182006.05.17 17:57modify652.10109.79110.13110.63
6192006.05.17 17:58modify652.10109.79110.14110.63
6202006.05.17 17:58modify652.10109.79110.15110.63
6212006.05.17 17:58modify652.10109.79110.16110.63
6222006.05.17 17:58modify652.10109.79110.17110.63
6232006.05.17 17:58modify652.10109.79110.17110.63
6242006.05.17 17:59modify652.10109.79110.20110.63
6252006.05.17 17:59modify652.10109.79110.22110.63
6262006.05.17 17:59modify652.10109.79110.25110.63
6272006.05.17 17:59modify652.10109.79110.26110.63
6282006.05.17 17:59modify652.10109.79110.26110.63
6292006.05.17 18:00modify652.10109.79110.28110.63
6302006.05.17 18:00t/p652.10110.63110.28110.631621.718636.75
6312006.05.17 18:00t/p710.30110.65109.90110.65406.659043.40
6322006.05.18 03:30buy722.70110.75109.91111.59
6332006.05.18 03:30buy730.60110.75110.20111.25
6342006.05.18 03:30buy740.60110.75110.20111.75
6352006.05.18 03:30buy750.60110.75110.20112.25
6362006.05.18 13:21modify722.70110.75110.76111.59
6372006.05.18 13:21modify722.70110.75110.76111.59
6382006.05.18 13:22modify722.70110.75110.77111.59
6392006.05.18 13:22modify722.70110.75110.78111.59
6402006.05.18 13:23modify722.70110.75110.79111.59
6412006.05.18 13:23modify722.70110.75110.79111.59
6422006.05.18 13:23modify722.70110.75110.80111.59
6432006.05.18 13:23modify722.70110.75110.81111.59
6442006.05.18 13:23modify722.70110.75110.81111.59
6452006.05.18 13:35modify722.70110.75110.82111.59
6462006.05.18 13:35modify722.70110.75110.84111.59
6472006.05.18 13:36modify722.70110.75110.85111.59
6482006.05.18 13:46modify722.70110.75110.85111.59
6492006.05.18 13:46modify722.70110.75110.86111.59
6502006.05.18 13:47modify722.70110.75110.86111.59
6512006.05.18 13:48modify722.70110.75110.87111.59
6522006.05.18 13:49modify722.70110.75110.88111.59
6532006.05.18 15:06s/l722.70110.88110.88111.59316.579359.97
6542006.05.18 15:35close750.60110.45110.20112.25-162.979197.00
6552006.05.18 15:35close740.60110.42110.20111.75-179.329017.68
6562006.05.19 00:30sell762.50110.86111.70110.02
6572006.05.19 01:52modify762.50110.86110.82110.02
6582006.05.19 01:52modify762.50110.86110.82110.02
6592006.05.19 01:53modify762.50110.86110.81110.02
6602006.05.19 02:50s/l762.50110.81110.81110.02112.809130.48
6612006.05.19 09:32t/p730.60111.25110.20111.25277.459407.93
6622006.05.22 02:45sell772.80111.94112.78111.10
6632006.05.22 02:45sell780.70111.94112.49111.44
6642006.05.22 02:45sell790.70111.94112.49110.94
6652006.05.22 02:45sell800.70111.94112.49110.44
6662006.05.22 04:29close800.70112.25112.49110.44-193.329214.61
6672006.05.22 04:29close790.70112.25112.49110.94-193.329021.29
6682006.05.22 08:02s/l780.70112.49112.49111.44-342.228679.07
6692006.05.22 08:43s/l772.80112.78112.78111.10-2085.116593.96
6702006.05.23 01:45sell812.00111.67112.51110.83
6712006.05.23 01:45sell820.50111.67112.22111.17
6722006.05.23 01:45sell830.50111.67112.22110.67
6732006.05.23 01:45sell840.50111.67112.22110.17
6742006.05.23 06:46modify812.00111.67111.66110.83
6752006.05.23 06:46modify812.00111.67111.63110.83
6762006.05.23 06:46modify812.00111.67111.61110.83
6772006.05.23 06:48modify812.00111.67111.59110.83
6782006.05.23 06:48modify812.00111.67111.55110.83
6792006.05.23 06:49modify812.00111.67111.54110.83
6802006.05.23 06:49modify812.00111.67111.54110.83
6812006.05.23 06:49modify812.00111.67111.53110.83
6822006.05.23 06:49modify812.00111.67111.52110.83
6832006.05.23 06:49t/p820.50111.17112.22111.17224.906818.86
6842006.05.23 06:49modify812.00111.67111.51110.83
6852006.05.23 06:49modify840.50111.67111.67110.17
6862006.05.23 06:49modify830.50111.67111.67110.67
6872006.05.23 06:57modify812.00111.67111.50110.83
6882006.05.23 06:58modify812.00111.67111.50110.83
6892006.05.23 06:58modify812.00111.67111.49110.83
6902006.05.23 06:58modify812.00111.67111.49110.83
6912006.05.23 06:59modify812.00111.67111.47110.83
6922006.05.23 06:59modify812.00111.67111.44110.83
6932006.05.23 06:59modify812.00111.67111.43110.83
6942006.05.23 07:00modify812.00111.67111.41110.83
6952006.05.23 07:01modify812.00111.67111.40110.83
6962006.05.23 07:01modify812.00111.67111.37110.83
6972006.05.23 08:48modify812.00111.67111.36110.83
6982006.05.23 09:34s/l812.00111.36111.36110.83556.657375.51
6992006.05.23 15:30sell852.00111.44112.28110.60
7002006.05.23 15:32s/l830.50111.67111.67110.670.007375.51
7012006.05.23 15:32s/l840.50111.67111.67110.170.007375.51
7022006.05.23 15:32sell860.50111.64112.19111.14
7032006.05.23 15:32sell870.50111.64112.19110.64
7042006.05.23 15:32sell880.50111.64112.19110.14
7052006.05.23 16:38t/p860.50111.14112.19111.14224.967600.47
7062006.05.23 16:38modify880.50111.64111.64110.14
7072006.05.23 16:38modify870.50111.64111.64110.64
7082006.05.23 20:24modify852.00111.44111.44110.60
7092006.05.23 21:54s/l852.00111.44111.44110.600.017600.48
7102006.05.23 22:08s/l870.50111.64111.64110.640.007600.48
7112006.05.23 22:08s/l880.50111.64111.64110.140.007600.48
7122006.05.24 11:00buy892.30111.86111.02112.70
7132006.05.24 11:00buy900.50111.86111.31112.36
7142006.05.24 11:00buy910.50111.86111.31112.86
7152006.05.24 11:00buy920.50111.86111.31113.36
7162006.05.24 15:14modify892.30111.86111.87112.70
7172006.05.24 15:14modify892.30111.86111.88112.70
7182006.05.24 15:14modify892.30111.86111.89112.70
7192006.05.24 15:14modify892.30111.86111.90112.70
7202006.05.24 15:14modify892.30111.86111.91112.70
7212006.05.24 15:14modify892.30111.86111.92112.70
7222006.05.24 15:14modify892.30111.86111.93112.70
7232006.05.24 15:15modify892.30111.86111.93112.70
7242006.05.24 15:15modify892.30111.86111.94112.70
7252006.05.24 15:15modify892.30111.86111.95112.70
7262006.05.24 15:15modify892.30111.86111.95112.70
7272006.05.24 15:16modify892.30111.86111.96112.70
7282006.05.24 16:00modify892.30111.86111.96112.70
7292006.05.24 16:00modify892.30111.86111.97112.70
7302006.05.24 16:00modify892.30111.86111.98112.70
7312006.05.24 16:01modify892.30111.86112.01112.70
7322006.05.24 16:01t/p900.50112.36111.31112.36222.447822.92
7332006.05.24 16:01modify892.30111.86112.04112.70
7342006.05.24 16:01modify920.50111.86111.86113.36
7352006.05.24 16:01modify910.50111.86111.86112.86
7362006.05.24 16:01modify892.30111.86112.05112.70
7372006.05.24 16:02modify892.30111.86112.06112.70
7382006.05.24 16:02modify892.30111.86112.08112.70
7392006.05.24 16:02modify892.30111.86112.10112.70
7402006.05.24 16:02modify892.30111.86112.11112.70
7412006.05.24 16:02modify892.30111.86112.12112.70
7422006.05.24 16:02modify892.30111.86112.12112.70
7432006.05.24 16:02modify892.30111.86112.16112.70
7442006.05.24 16:07modify892.30111.86112.16112.70
7452006.05.24 16:08modify892.30111.86112.17112.70
7462006.05.24 16:08modify892.30111.86112.23112.70
7472006.05.24 16:08modify892.30111.86112.24112.70
7482006.05.24 16:08modify892.30111.86112.25112.70
7492006.05.24 16:08modify892.30111.86112.26112.70
7502006.05.24 16:08modify892.30111.86112.27112.70
7512006.05.24 16:09modify892.30111.86112.35112.70
7522006.05.24 16:09modify892.30111.86112.35112.70
7532006.05.24 16:09t/p892.30112.70112.35112.701714.149537.06
7542006.05.24 16:15sell932.70112.55113.39111.71
7552006.05.24 17:25t/p910.50112.86111.86112.86442.959980.01
7562006.05.24 17:25modify920.50111.86112.61113.36
7572006.05.24 19:42s/l920.50112.61112.61113.36333.0110313.02
7582006.05.25 00:15sell940.70112.87113.42112.37
7592006.05.25 00:15sell950.70112.87113.42111.87
7602006.05.25 00:15sell960.70112.87113.42111.37
7612006.05.25 13:11t/p940.70112.37113.42112.37311.4810624.50
7622006.05.25 13:11modify960.70112.87112.87111.37
7632006.05.25 13:11modify950.70112.87112.87111.87
7642006.05.25 13:44modify932.70112.55112.55111.71
7652006.05.25 13:52modify932.70112.55112.54111.71
7662006.05.25 13:52modify932.70112.55112.54111.71
7672006.05.25 13:54modify932.70112.55112.53111.71
7682006.05.25 13:59modify932.70112.55112.52111.71
7692006.05.25 13:59modify932.70112.55112.51111.71
7702006.05.25 14:00modify932.70112.55112.50111.71
7712006.05.25 14:00modify932.70112.55112.50111.71
7722006.05.25 14:00modify932.70112.55112.49111.71
7732006.05.25 14:31modify932.70112.55112.49111.71
7742006.05.25 14:32modify932.70112.55112.47111.71
7752006.05.25 14:32modify932.70112.55112.46111.71
7762006.05.25 14:37modify932.70112.55112.43111.71
7772006.05.25 14:37modify932.70112.55112.40111.71
7782006.05.25 14:37modify932.70112.55112.39111.71
7792006.05.25 14:37modify932.70112.55112.38111.71
7802006.05.25 14:38modify932.70112.55112.37111.71
7812006.05.25 14:38modify932.70112.55112.33111.71
7822006.05.25 14:38modify932.70112.55112.31111.71
7832006.05.25 14:38modify932.70112.55112.30111.71
7842006.05.25 14:38modify932.70112.55112.30111.71
7852006.05.25 14:39modify932.70112.55112.29111.71
7862006.05.25 14:39modify932.70112.55112.28111.71
7872006.05.25 14:39modify932.70112.55112.27111.71
7882006.05.25 14:39modify932.70112.55112.26111.71
7892006.05.25 15:38modify932.70112.55112.25111.71
7902006.05.25 15:38modify932.70112.55112.25111.71
7912006.05.25 15:44t/p950.70111.87112.87111.87625.8411250.34
7922006.05.25 15:44modify932.70112.55112.20111.71
7932006.05.25 15:44modify960.70112.87112.12111.37
7942006.05.25 15:44modify932.70112.55112.18111.71
7952006.05.25 15:45modify932.70112.55112.16111.71
7962006.05.25 15:52modify932.70112.55112.15111.71
7972006.05.25 15:52modify932.70112.55112.14111.71
7982006.05.25 16:11s/l932.70112.14112.14111.71861.4512111.79
7992006.05.25 16:11s/l960.70112.12112.12111.37468.0412579.83
8002006.05.26 01:45buy973.80111.76110.92112.60
8012006.05.26 01:45buy980.90111.76111.21112.26
8022006.05.26 01:45buy990.90111.76111.21112.76
8032006.05.26 01:45buy1000.90111.76111.21113.26
8042006.05.26 05:10modify973.80111.76111.79112.60
8052006.05.26 05:45modify973.80111.76111.80112.60
8062006.05.26 05:45modify973.80111.76111.80112.60
8072006.05.26 05:46modify973.80111.76111.85112.60
8082006.05.26 06:19modify973.80111.76111.89112.60
8092006.05.26 06:19modify973.80111.76111.89112.60
8102006.05.26 06:22modify973.80111.76111.90112.60
8112006.05.26 09:29s/l973.80111.90111.90112.60475.4113055.24
8122006.05.26 10:15buy1013.20111.93111.09112.77
8132006.05.26 15:23t/p980.90112.26111.21112.26400.7813456.02
8142006.05.26 15:23modify1000.90111.76111.76113.26
8152006.05.26 15:23modify990.90111.76111.76112.76
8162006.05.26 15:31modify1013.20111.93111.94112.77
8172006.05.26 15:31modify1013.20111.93112.00112.77
8182006.05.26 15:31modify1013.20111.93112.04112.77
8192006.05.26 15:32modify1013.20111.93112.05112.77
8202006.05.26 15:32modify1013.20111.93112.08112.77
8212006.05.26 15:34modify1013.20111.93112.09112.77
8222006.05.26 15:35modify1013.20111.93112.12112.77
8232006.05.26 15:35modify1013.20111.93112.12112.77
8242006.05.26 15:36modify1013.20111.93112.13112.77
8252006.05.26 15:43modify1013.20111.93112.15112.77
8262006.05.26 15:43modify1013.20111.93112.17112.77
8272006.05.26 15:49modify1013.20111.93112.17112.77
8282006.05.26 15:49modify1013.20111.93112.19112.77
8292006.05.26 15:49modify1013.20111.93112.20112.77
8302006.05.26 15:49modify1013.20111.93112.21112.77
8312006.05.26 15:50modify1013.20111.93112.24112.77
8322006.05.26 15:50modify1013.20111.93112.29112.77
8332006.05.26 15:52modify1013.20111.93112.33112.77
8342006.05.26 15:52modify1013.20111.93112.34112.77
8352006.05.26 15:52modify1013.20111.93112.36112.77
8362006.05.26 16:09s/l1013.20112.36112.36112.771224.8514680.87
8372006.05.26 22:35t/p990.90112.76111.76112.76797.8015478.67
8382006.05.26 22:35modify1000.90111.76112.51113.26
8392006.05.29 00:24s/l1000.90112.51112.51113.26611.6616090.33
8402006.05.29 01:45buy1024.80112.48111.64113.32
8412006.05.29 01:45buy1031.10112.48111.93112.98
8422006.05.29 01:45buy1041.10112.48111.93113.48
8432006.05.29 01:45buy1051.10112.48111.93113.98
8442006.05.29 11:34close1051.10112.17111.93113.98-304.0015786.33
8452006.05.29 11:35close1041.10112.17111.93113.48-304.0015482.33
8462006.05.30 05:33s/l1031.10111.93111.93112.98-526.2314956.10
8472006.05.30 09:47s/l1024.80111.64111.64113.32-3549.4111406.68
8482006.05.30 13:45sell1063.40112.17113.01111.33
8492006.05.30 13:45sell1070.80112.17112.72111.67
8502006.05.30 13:45sell1080.80112.17112.72111.17
8512006.05.30 13:45sell1090.80112.17112.72110.67
8522006.05.30 14:32close1090.80112.47112.72110.67-213.3911193.29
8532006.05.30 14:32close1080.80112.47112.72111.17-213.3910979.90
8542006.05.30 16:03modify1063.40112.17112.16111.33
8552006.05.30 16:03modify1063.40112.17112.15111.33
8562006.05.30 16:03modify1063.40112.17112.13111.33
8572006.05.30 16:03modify1063.40112.17112.11111.33
8582006.05.30 16:04modify1063.40112.17112.11111.33
8592006.05.30 16:04modify1063.40112.17112.08111.33
8602006.05.30 16:32modify1063.40112.17112.07111.33
8612006.05.30 16:32modify1063.40112.17112.06111.33
8622006.05.30 17:06s/l1063.40112.06112.06111.33333.7211313.62
8632006.05.30 18:45buy1103.20112.06111.22112.90
8642006.05.31 08:45t/p1070.80111.67112.72111.67345.8411659.46
8652006.05.31 19:06modify1103.20112.06112.06112.90
8662006.05.31 19:07modify1103.20112.06112.08112.90
8672006.05.31 20:00modify1103.20112.06112.10112.90
8682006.05.31 20:28modify1103.20112.06112.10112.90
8692006.05.31 20:29modify1103.20112.06112.11112.90
8702006.05.31 20:31modify1103.20112.06112.12112.90
8712006.05.31 20:31modify1103.20112.06112.13112.90
8722006.05.31 20:31modify1103.20112.06112.14112.90
8732006.05.31 20:31modify1103.20112.06112.16112.90
8742006.05.31 20:31modify1103.20112.06112.17112.90
8752006.05.31 20:31modify1103.20112.06112.18112.90
8762006.05.31 20:33modify1103.20112.06112.19112.90
8772006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.20112.90
8782006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.21112.90
8792006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.22112.90
8802006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.23112.90
8812006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.25112.90
8822006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.26112.90
8832006.05.31 20:36modify1103.20112.06112.27112.90
8842006.05.31 20:37modify1103.20112.06112.28112.90
8852006.05.31 20:40modify1103.20112.06112.29112.90
8862006.05.31 20:40modify1103.20112.06112.29112.90
8872006.05.31 20:41modify1103.20112.06112.31112.90
8882006.05.31 20:41modify1103.20112.06112.31112.90
8892006.05.31 20:43modify1103.20112.06112.32112.90
8902006.05.31 20:43modify1103.20112.06112.33112.90
8912006.05.31 20:43modify1103.20112.06112.34112.90
8922006.06.01 02:30sell1111.00112.60113.15112.10
8932006.06.01 02:30sell1121.00112.60113.15111.60
8942006.06.01 02:30sell1131.00112.60113.15111.10
8952006.06.01 02:44modify1103.20112.06112.36112.90
8962006.06.01 02:45modify1103.20112.06112.37112.90
8972006.06.01 02:45modify1103.20112.06112.38112.90
8982006.06.01 02:46modify1103.20112.06112.39112.90
8992006.06.01 03:03modify1103.20112.06112.40112.90
9002006.06.01 03:25modify1131.00112.60112.60111.10
9012006.06.01 03:25modify1121.00112.60112.60111.60
9022006.06.01 03:49s/l1121.00112.60112.60111.600.0011659.46
9032006.06.01 03:49s/l1131.00112.60112.60111.100.0011659.46
9042006.06.01 09:13modify1103.20112.06112.41112.90
9052006.06.01 09:13modify1103.20112.06112.41112.90
9062006.06.01 09:14modify1103.20112.06112.42112.90
9072006.06.01 09:14modify1103.20112.06112.44112.90
9082006.06.01 09:14modify1103.20112.06112.46112.90
9092006.06.01 09:14modify1103.20112.06112.48112.90
9102006.06.01 09:15modify1103.20112.06112.50112.90
9112006.06.01 09:15modify1103.20112.06112.52112.90
9122006.06.01 09:15modify1103.20112.06112.52112.90
9132006.06.01 09:15modify1103.20112.06112.53112.90
9142006.06.01 09:18modify1103.20112.06112.54112.90
9152006.06.01 09:32t/p1103.20112.90112.54112.902547.5814207.04
9162006.06.01 10:00sell1143.90112.77113.61111.93
9172006.06.01 12:41s/l1111.00113.15113.15112.10-486.0813720.96
9182006.06.01 16:52modify1143.90112.77112.76111.93
9192006.06.01 16:53modify1143.90112.77112.75111.93
9202006.06.01 16:53modify1143.90112.77112.75111.93
9212006.06.01 16:56modify1143.90112.77112.74111.93
9222006.06.01 21:04s/l1143.90112.74112.74111.93103.7613824.72
9232006.06.02 01:30buy1154.10112.56111.72113.40
9242006.06.02 01:30buy1161.00112.56112.01113.06
9252006.06.02 01:30buy1171.00112.56112.01113.56
9262006.06.02 01:30buy1181.00112.56112.01114.06
9272006.06.02 09:21modify1154.10112.56112.57113.40
9282006.06.02 14:30s/l1154.10112.57112.57113.4036.4213861.14
9292006.06.02 14:30close1181.00112.16112.01114.06-356.6413504.50
9302006.06.02 14:30close1171.00112.19112.01113.56-329.8013174.70
9312006.06.02 14:31s/l1161.00112.01112.01113.06-491.1212683.58
9322006.06.02 14:45buy1193.80111.87111.03112.71
9332006.06.02 14:45buy1200.90111.87111.32112.37
9342006.06.02 14:45buy1210.90111.87111.32112.87
9352006.06.02 14:45buy1220.90111.87111.32113.37
9362006.06.02 15:17close1220.90111.56111.32113.37-250.0912433.49
9372006.06.02 15:17close1210.90111.56111.32112.87-250.0912183.40
9382006.06.05 22:15modify1193.80111.87111.88112.71
9392006.06.05 22:28modify1193.80111.87111.90112.71
9402006.06.05 22:29modify1193.80111.87111.92112.71
9412006.06.05 22:29modify1193.80111.87111.94112.71
9422006.06.06 00:36modify1193.80111.87111.95112.71
9432006.06.06 00:37modify1193.80111.87111.96112.71
9442006.06.06 00:37modify1193.80111.87111.96112.71
9452006.06.06 00:37modify1193.80111.87111.97112.71
9462006.06.06 00:37modify1193.80111.87111.98112.71
9472006.06.06 00:41modify1193.80111.87111.99112.71
9482006.06.06 00:41modify1193.80111.87112.00112.71
9492006.06.06 00:46modify1193.80111.87112.00112.71
9502006.06.06 00:46modify1193.80111.87112.01112.71
9512006.06.06 00:46t/p1200.90112.37111.32112.37423.9012607.30
9522006.06.06 00:46modify1193.80111.87112.02112.71
9532006.06.06 01:32modify1193.80111.87112.03112.71
9542006.06.06 01:33modify1193.80111.87112.03112.71
9552006.06.06 01:42modify1193.80111.87112.04112.71
9562006.06.06 01:46modify1193.80111.87112.05112.71
9572006.06.06 02:59modify1193.80111.87112.08112.71
9582006.06.06 03:02modify1193.80111.87112.09112.71
9592006.06.06 03:09modify1193.80111.87112.10112.71
9602006.06.06 03:10modify1193.80111.87112.11112.71
9612006.06.06 03:10modify1193.80111.87112.12112.71
9622006.06.06 06:14modify1193.80111.87112.15112.71
9632006.06.06 09:01s/l1193.80112.15112.15112.711047.8913655.20
9642006.06.06 09:15buy1234.10112.13111.29112.97
9652006.06.06 09:15buy1241.00112.13111.58112.63
9662006.06.06 09:15buy1251.00112.13111.58113.13
9672006.06.06 09:15buy1261.00112.13111.58113.63
9682006.06.06 09:27modify1261.00112.13112.13113.63
9692006.06.06 09:27modify1251.00112.13112.13113.13
9702006.06.06 09:27s/l1251.00112.13112.13113.130.0013655.20
9712006.06.06 09:27s/l1261.00112.13112.13113.630.0013655.20
9722006.06.06 14:11modify1234.10112.13112.13112.97
9732006.06.06 14:11modify1234.10112.13112.14112.97
9742006.06.06 14:11modify1234.10112.13112.15112.97
9752006.06.06 14:11modify1234.10112.13112.18112.97
9762006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.19112.97
9772006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.20112.97
9782006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.21112.97
9792006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.24112.97
9802006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.25112.97
9812006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.26112.97
9822006.06.06 14:12t/p1241.00112.63111.58112.63443.8914099.09
9832006.06.06 14:12modify1234.10112.13112.29112.97
9842006.06.06 14:12sell1271.20112.64113.19112.14
9852006.06.06 14:12sell1281.20112.64113.19111.64
9862006.06.06 14:12sell1291.20112.64113.19111.14
9872006.06.06 14:12modify1291.20112.64112.64111.14
9882006.06.06 14:12modify1281.20112.64112.64111.64
9892006.06.06 14:13s/l1281.20112.64112.64111.640.0014099.09
9902006.06.06 14:13s/l1291.20112.64112.64111.140.0014099.09
9912006.06.06 14:13modify1234.10112.13112.30112.97
9922006.06.06 14:13modify1234.10112.13112.33112.97
9932006.06.06 14:16modify1234.10112.13112.35112.97
9942006.06.06 14:16modify1234.10112.13112.36112.97
9952006.06.06 14:16modify1234.10112.13112.38112.97
9962006.06.06 14:32modify1234.10112.13112.40112.97
9972006.06.06 14:33modify1234.10112.13112.41112.97
9982006.06.06 14:33modify1234.10112.13112.43112.97
9992006.06.06 14:33modify1234.10112.13112.44112.97
10002006.06.06 14:34modify1234.10112.13112.47112.97
10012006.06.06 14:35modify1234.10112.13112.48112.97
10022006.06.06 14:48modify1234.10112.13112.49112.97
10032006.06.06 14:49modify1234.10112.13112.50112.97
10042006.06.06 14:50modify1234.10112.13112.50112.97
10052006.06.06 14:50modify1234.10112.13112.52112.97
10062006.06.06 14:50modify1234.10112.13112.54112.97
10072006.06.06 15:24modify1234.10112.13112.55112.97
10082006.06.06 15:26modify1234.10112.13112.57112.97
10092006.06.06 15:27modify1234.10112.13112.57112.97
10102006.06.06 15:27modify1234.10112.13112.58112.97
10112006.06.06 15:30modify1234.10112.13112.59112.97
10122006.06.06 15:30modify1234.10112.13112.60112.97
10132006.06.06 15:31modify1234.10112.13112.61112.97
10142006.06.06 15:36t/p1234.10112.97112.61112.973048.5917147.68
10152006.06.06 16:38s/l1271.20113.19113.19112.14-583.0916564.59
10162006.06.07 03:15buy1305.00113.07112.23113.91
10172006.06.07 03:15buy1311.20113.07112.52113.57
10182006.06.07 03:15buy1321.20113.07112.52114.07
10192006.06.07 03:15buy1331.20113.07112.52114.57
10202006.06.07 08:39modify1305.00113.07113.08113.91
10212006.06.07 08:53modify1305.00113.07113.09113.91
10222006.06.07 08:54modify1305.00113.07113.10113.91
10232006.06.07 08:54modify1305.00113.07113.11113.91
10242006.06.07 08:55modify1305.00113.07113.12113.91
10252006.06.07 08:55modify1305.00113.07113.13113.91
10262006.06.07 09:00modify1305.00113.07113.14113.91
10272006.06.07 12:11s/l1305.00113.14113.14113.91309.3716873.96
10282006.06.07 15:32t/p1311.20113.57112.52113.57528.2217402.18
10292006.06.07 15:32modify1331.20113.07113.07114.57
10302006.06.07 15:32modify1321.20113.07113.07114.07
10312006.06.07 20:30buy1344.70113.47112.63114.31
10322006.06.08 08:34modify1344.70113.47113.48114.31
10332006.06.08 08:34modify1344.70113.47113.49114.31
10342006.06.08 09:03modify1344.70113.47113.50114.31
10352006.06.08 09:04modify1344.70113.47113.51114.31
10362006.06.08 09:04modify1344.70113.47113.52114.31
10372006.06.08 09:07modify1344.70113.47113.53114.31
10382006.06.08 09:07modify1344.70113.47113.53114.31
10392006.06.08 09:09modify1344.70113.47113.54114.31
10402006.06.08 09:19modify1344.70113.47113.54114.31
10412006.06.08 09:19modify1344.70113.47113.55114.31
10422006.06.08 09:20modify1344.70113.47113.56114.31
10432006.06.08 09:21modify1344.70113.47113.57114.31
10442006.06.08 09:22modify1344.70113.47113.58114.31
10452006.06.08 09:22modify1344.70113.47113.59114.31
10462006.06.08 09:22modify1344.70113.47113.60114.31
10472006.06.08 09:22modify1344.70113.47113.60114.31
10482006.06.08 09:24modify1344.70113.47113.61114.31
10492006.06.08 09:31modify1344.70113.47113.61114.31
10502006.06.08 09:41modify1344.70113.47113.62114.31
10512006.06.08 09:41modify1344.70113.47113.63114.31
10522006.06.08 09:59modify1344.70113.47113.64114.31
10532006.06.08 09:59modify1344.70113.47113.67114.31
10542006.06.08 13:47t/p1321.20114.07113.07114.071098.6018500.77
10552006.06.08 13:47modify1344.70113.47113.75114.31
10562006.06.08 13:47modify1331.20113.07113.82114.57
10572006.06.08 13:53modify1344.70113.47113.82114.31
10582006.06.08 13:53modify1344.70113.47113.83114.31
10592006.06.08 13:53modify1344.70113.47113.84114.31
10602006.06.08 13:53modify1344.70113.47113.84114.31
10612006.06.08 13:53modify1344.70113.47113.88114.31
10622006.06.08 13:55modify1344.70113.47113.95114.31
10632006.06.08 14:04t/p1344.70114.31113.95114.313636.8022137.57
10642006.06.08 14:04sell1356.70114.33115.17113.49
10652006.06.08 14:33t/p1331.20114.57113.82114.571617.4323755.00
10662006.06.08 19:45buy1361.80114.16113.61114.66
10672006.06.08 19:45buy1371.80114.16113.61115.16
10682006.06.08 19:45buy1381.80114.16113.61115.66
10692006.06.09 00:20modify1356.70114.33114.33113.49
10702006.06.09 00:20modify1356.70114.33114.33113.49
10712006.06.09 00:23modify1356.70114.33114.32113.49
10722006.06.09 00:23modify1356.70114.33114.31113.49
10732006.06.09 00:24modify1356.70114.33114.29113.49
10742006.06.09 00:24modify1356.70114.33114.28113.49
10752006.06.09 00:29modify1356.70114.33114.27113.49
10762006.06.09 00:30modify1356.70114.33114.26113.49
10772006.06.09 00:32modify1356.70114.33114.25113.49
10782006.06.09 00:34modify1356.70114.33114.25113.49
10792006.06.09 00:38modify1356.70114.33114.23113.49
10802006.06.09 00:38close1381.80113.85113.61115.66-466.6823288.32
10812006.06.09 00:39modify1356.70114.33114.21113.49
10822006.06.09 00:39close1371.80113.83113.61115.16-498.3922789.93
10832006.06.09 00:39modify1356.70114.33114.20113.49
10842006.06.09 00:39modify1356.70114.33114.20113.49
10852006.06.09 02:10modify1356.70114.33114.19113.49
10862006.06.09 02:10modify1356.70114.33114.19113.49
10872006.06.09 02:13modify1356.70114.33114.18113.49
10882006.06.09 02:13modify1356.70114.33114.17113.49
10892006.06.09 02:13modify1356.70114.33114.16113.49
10902006.06.09 02:14modify1356.70114.33114.15113.49
10912006.06.09 02:14modify1356.70114.33114.13113.49
10922006.06.09 08:17s/l1356.70114.13114.13113.491070.3423860.27
10932006.06.09 09:15buy1396.50113.83112.99114.67
10942006.06.09 14:31modify1396.50113.83113.86114.67
10952006.06.09 14:31modify1396.50113.83113.98114.67
10962006.06.09 15:17s/l1396.50113.98113.98114.67855.4124715.68
10972006.06.09 16:11s/l1361.80113.61113.61114.66-848.1923867.50
10982006.06.09 17:30buy1407.20113.85113.01114.69
10992006.06.09 17:30buy1411.70113.85113.30114.35
11002006.06.09 17:30buy1421.70113.85113.30114.85
11012006.06.09 17:30buy1431.70113.85113.30115.35
11022006.06.12 00:35modify1407.20113.85113.85114.69
11032006.06.12 00:41modify1407.20113.85113.86114.69
11042006.06.12 01:02modify1407.20113.85113.87114.69
11052006.06.12 01:02modify1407.20113.85113.90114.69
11062006.06.12 01:29modify1407.20113.85113.91114.69
11072006.06.12 01:30modify1407.20113.85113.92114.69
11082006.06.12 01:30modify1407.20113.85113.92114.69
11092006.06.12 01:30modify1407.20113.85113.93114.69
11102006.06.12 01:51modify1407.20113.85113.93114.69
11112006.06.12 01:51modify1407.20113.85113.95114.69
11122006.06.12 10:08modify1407.20113.85113.96114.69
11132006.06.12 10:08modify1407.20113.85113.96114.69
11142006.06.12 10:08modify1407.20113.85113.97114.69
11152006.06.12 11:22modify1407.20113.85113.97114.69
11162006.06.12 11:22modify1407.20113.85113.99114.69
11172006.06.12 11:23modify1407.20113.85114.00114.69
11182006.06.12 11:24t/p1411.70114.35113.30114.35765.4024632.90
11192006.06.12 11:24modify1407.20113.85114.01114.69
11202006.06.12 11:24modify1431.70113.85113.85115.35
11212006.06.12 11:24modify1421.70113.85113.85114.85
11222006.06.12 11:29modify1407.20113.85114.02114.69
11232006.06.12 11:39modify1407.20113.85114.03114.69
11242006.06.12 11:39modify1407.20113.85114.05114.69
11252006.06.12 11:39modify1407.20113.85114.07114.69
11262006.06.12 13:24modify1407.20113.85114.07114.69
11272006.06.12 13:25modify1407.20113.85114.08114.69
11282006.06.12 13:26modify1407.20113.85114.09114.69
11292006.06.12 13:27modify1407.20113.85114.10114.69
11302006.06.12 13:27modify1407.20113.85114.11114.69
11312006.06.12 13:27modify1407.20113.85114.11114.69
11322006.06.12 13:28modify1407.20113.85114.13114.69
11332006.06.12 13:28modify1407.20113.85114.14114.69
11342006.06.12 13:32modify1407.20113.85114.14114.69
11352006.06.12 13:39modify1407.20113.85114.15114.69
11362006.06.12 14:06modify1407.20113.85114.16114.69
11372006.06.12 14:06modify1407.20113.85114.22114.69
11382006.06.12 14:44s/l1407.20114.22114.22114.692426.3227059.22
11392006.06.12 17:15buy1447.50114.35113.51115.19
11402006.06.13 08:45modify1447.50114.35114.36115.19
11412006.06.13 09:05modify1447.50114.35114.36115.19
11422006.06.13 09:05modify1447.50114.35114.37115.19
11432006.06.13 09:05modify1447.50114.35114.37115.19
11442006.06.13 09:06modify1447.50114.35114.38115.19
11452006.06.13 09:06modify1447.50114.35114.38115.19
11462006.06.13 09:06modify1447.50114.35114.39115.19
11472006.06.13 09:07modify1447.50114.35114.41115.19
11482006.06.13 09:07modify1447.50114.35114.41115.19
11492006.06.13 09:25s/l1447.50114.41114.41115.19491.0127550.23
11502006.06.13 12:00buy1457.80114.45113.61115.29
11512006.06.13 14:32modify1457.80114.45114.45115.29
11522006.06.13 16:06modify1457.80114.45114.47115.29
11532006.06.13 16:06modify1457.80114.45114.48115.29
11542006.06.13 16:06modify1457.80114.45114.49115.29
11552006.06.13 16:06t/p1421.70114.85113.85114.851524.2129074.44
11562006.06.13 16:06modify1457.80114.45114.52115.29
11572006.06.13 16:06modify1431.70113.85114.60115.35
11582006.06.13 16:07modify1457.80114.45114.53115.29
11592006.06.13 16:08modify1457.80114.45114.54115.29
11602006.06.13 16:08modify1457.80114.45114.55115.29
11612006.06.13 16:08modify1457.80114.45114.56115.29
11622006.06.13 16:08modify1457.80114.45114.58115.29
11632006.06.13 16:08modify1457.80114.45114.59115.29
11642006.06.13 16:12modify1457.80114.45114.60115.29
11652006.06.13 16:18modify1457.80114.45114.64115.29
11662006.06.13 16:19modify1457.80114.45114.64115.29
11672006.06.13 16:19modify1457.80114.45114.66115.29
11682006.06.13 16:19modify1457.80114.45114.70115.29
11692006.06.13 16:19modify1457.80114.45114.76115.29
11702006.06.13 16:20modify1457.80114.45114.78115.29
11712006.06.13 16:21modify1457.80114.45114.79115.29
11722006.06.13 16:21modify1457.80114.45114.80115.29
11732006.06.13 16:22modify1457.80114.45114.81115.29
11742006.06.13 16:22modify1457.80114.45114.82115.29
11752006.06.13 16:22modify1457.80114.45114.84115.29
11762006.06.13 16:23modify1457.80114.45114.85115.29
11772006.06.13 16:23modify1457.80114.45114.86115.29
11782006.06.13 16:23modify1457.80114.45114.87115.29
11792006.06.13 16:23modify1457.80114.45114.88115.29
11802006.06.13 16:23modify1457.80114.45114.89115.29
11812006.06.13 16:32modify1457.80114.45114.90115.29
11822006.06.13 16:32modify1457.80114.45114.91115.29
11832006.06.13 16:44modify1457.80114.45114.92115.29
11842006.06.13 16:46modify1457.80114.45114.93115.29
11852006.06.13 16:46t/p1457.80115.29114.93115.295683.0634757.50
11862006.06.13 19:14t/p1431.70115.35114.60115.352254.5637012.06
11872006.06.14 09:00buy14611.10115.01114.17115.85
11882006.06.14 09:00buy1472.60115.01114.46115.51
11892006.06.14 09:00buy1482.60115.01114.46116.01
11902006.06.14 09:00buy1492.60115.01114.46116.51
11912006.06.14 14:51modify14611.10115.01115.02115.85
11922006.06.14 14:52modify14611.10115.01115.03115.85
11932006.06.14 14:52modify14611.10115.01115.03115.85
11942006.06.14 14:53modify14611.10115.01115.04115.85
11952006.06.14 14:54modify14611.10115.01115.05115.85
11962006.06.14 15:10s/l14611.10115.05115.05115.85385.9037397.96
11972006.06.14 15:19close1492.60114.70114.46116.51-702.7136695.25
11982006.06.14 15:19close1482.60114.71114.46116.01-679.9836015.27
11992006.06.14 15:30s/l1472.60114.46114.46115.51-1249.3434765.93
12002006.06.14 17:15buy15010.40114.85114.01115.69
12012006.06.14 17:15buy1512.40114.85114.30115.35
12022006.06.14 17:15buy1522.40114.85114.30115.85
12032006.06.14 17:15buy1532.40114.85114.30116.35
12042006.06.15 14:33modify15010.40114.85114.85115.69
12052006.06.15 14:35modify15010.40114.85114.86115.69
12062006.06.15 14:54s/l15010.40114.86114.86115.69496.8935262.82
12072006.06.15 15:45buy1548.40114.85114.01115.69
12082006.06.19 00:00modify1548.40114.85114.87115.69
12092006.06.19 00:01modify1548.40114.85114.88115.69
12102006.06.19 00:06modify1548.40114.85114.89115.69
12112006.06.19 00:07modify1548.40114.85114.90115.69
12122006.06.19 00:19modify1548.40114.85114.92115.69
12132006.06.19 00:20modify1548.40114.85114.93115.69
12142006.06.19 00:20modify1548.40114.85114.93115.69
12152006.06.19 00:20modify1548.40114.85114.94115.69
12162006.06.19 00:21modify1548.40114.85114.95115.69
12172006.06.19 00:25modify1548.40114.85114.96115.69
12182006.06.19 00:35modify1548.40114.85114.97115.69
12192006.06.19 00:44modify1548.40114.85114.98115.69
12202006.06.19 00:44modify1548.40114.85114.99115.69
12212006.06.19 00:46t/p1512.40115.35114.30115.351196.5136459.33
12222006.06.19 00:46modify1548.40114.85115.01115.69
12232006.06.19 00:46modify1532.40114.85114.85116.35
12242006.06.19 00:46modify1522.40114.85114.85115.85
12252006.06.19 00:47modify1548.40114.85115.02115.69
12262006.06.19 00:47modify1548.40114.85115.03115.69
12272006.06.19 01:48modify1548.40114.85115.04115.69
12282006.06.19 01:49modify1548.40114.85115.05115.69
12292006.06.19 02:47modify1548.40114.85115.06115.69
12302006.06.19 02:50modify1548.40114.85115.07115.69
12312006.06.19 02:50modify1548.40114.85115.07115.69
12322006.06.19 02:51modify1548.40114.85115.08115.69
12332006.06.19 02:54modify1548.40114.85115.10115.69
12342006.06.19 02:54modify1548.40114.85115.10115.69
12352006.06.19 02:54modify1548.40114.85115.11115.69
12362006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.12115.69
12372006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.14115.69
12382006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.15115.69
12392006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.17115.69
12402006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.21115.69
12412006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.22115.69
12422006.06.19 03:01modify1548.40114.85115.24115.69
12432006.06.19 03:02modify1548.40114.85115.27115.69
12442006.06.19 03:03modify1548.40114.85115.29115.69
12452006.06.19 03:04modify1548.40114.85115.31115.69
12462006.06.19 03:04modify1548.40114.85115.31115.69
12472006.06.19 03:04modify1548.40114.85115.33115.69
12482006.06.19 03:06modify1548.40114.85115.33115.69
12492006.06.19 03:07t/p1548.40115.69115.33115.696317.8642777.19
12502006.06.19 11:30buy15512.50115.67114.83116.51
12512006.06.20 08:41s/l1522.40114.85114.85115.85187.5542964.74
12522006.06.20 08:41s/l1532.40114.85114.85116.35187.5543152.29
12532006.06.20 08:47s/l15512.50114.83114.83116.51-8982.7534169.54
12542006.06.20 20:45buy15610.30114.85114.01115.69
12552006.06.20 20:45buy1572.40114.85114.30115.35
12562006.06.20 20:45buy1582.40114.85114.30115.85
12572006.06.20 20:45buy1592.40114.85114.30116.35
12582006.06.21 04:20close1592.40114.54114.30116.35-618.2933551.24
12592006.06.21 04:20close1582.40114.54114.30115.85-618.2932932.95
12602006.06.21 14:33modify15610.30114.85114.85115.69
12612006.06.21 14:33modify15610.30114.85114.86115.69
12622006.06.21 15:32s/l15610.30114.86114.86115.69223.8333156.78
12632006.06.22 02:45buy1609.20114.79113.95115.63
12642006.06.22 09:52modify1609.20114.79114.82115.63
12652006.06.22 09:52modify1609.20114.79114.83115.63
12662006.06.22 09:52modify1609.20114.79114.84115.63
12672006.06.22 09:53modify1609.20114.79114.85115.63
12682006.06.22 09:53modify1609.20114.79114.85115.63
12692006.06.22 09:53modify1609.20114.79114.86115.63
12702006.06.22 09:53modify1609.20114.79114.87115.63
12712006.06.22 09:53modify1609.20114.79114.88115.63
12722006.06.22 09:53modify1609.20114.79114.88115.63
12732006.06.22 12:11modify1609.20114.79114.89115.63
12742006.06.22 12:15modify1609.20114.79114.89115.63
12752006.06.22 12:15modify1609.20114.79114.93115.63
12762006.06.22 12:15modify1609.20114.79114.94115.63
12772006.06.22 12:15modify1609.20114.79114.96115.63
12782006.06.22 12:15modify1609.20114.79114.99115.63
12792006.06.22 12:15t/p1572.40115.35114.30115.351165.2534322.03
12802006.06.22 12:15modify1609.20114.79115.01115.63
12812006.06.22 12:15modify1609.20114.79115.03115.63
12822006.06.22 12:17modify1609.20114.79115.04115.63
12832006.06.22 12:20modify1609.20114.79115.04115.63
12842006.06.22 12:28modify1609.20114.79115.05115.63
12852006.06.22 12:28modify1609.20114.79115.07115.63
12862006.06.22 12:28modify1609.20114.79115.08115.63
12872006.06.22 12:28modify1609.20114.79115.08115.63
12882006.06.22 12:29modify1609.20114.79115.09115.63
12892006.06.22 12:29modify1609.20114.79115.10115.63
12902006.06.22 12:30modify1609.20114.79115.10115.63
12912006.06.22 12:30modify1609.20114.79115.11115.63
12922006.06.22 12:30modify1609.20114.79115.12115.63
12932006.06.22 12:31modify1609.20114.79115.13115.63
12942006.06.22 12:31modify1609.20114.79115.14115.63
12952006.06.22 12:31modify1609.20114.79115.15115.63
12962006.06.22 12:31modify1609.20114.79115.18115.63
12972006.06.22 12:31modify1609.20114.79115.20115.63
12982006.06.22 12:31modify1609.20114.79115.21115.63
12992006.06.22 12:47modify1609.20114.79115.21115.63
13002006.06.22 12:47modify1609.20114.79115.22115.63
13012006.06.22 12:48modify1609.20114.79115.25115.63
13022006.06.22 12:48t/p1609.20115.63115.25115.636682.2341004.26
13032006.06.23 00:00buy16112.30116.16115.32117.00
13042006.06.23 00:00buy1622.90116.16115.61116.66
13052006.06.23 00:00buy1632.90116.16115.61117.16
13062006.06.23 00:00buy1642.90116.16115.61117.66
13072006.06.23 01:12modify1642.90116.16116.16117.66
13082006.06.23 01:12modify1632.90116.16116.16117.16
13092006.06.23 01:12s/l1632.90116.16116.16117.160.0041004.26
13102006.06.23 01:12s/l1642.90116.16116.16117.660.0041004.26
13112006.06.23 14:48modify16112.30116.16116.18117.00
13122006.06.23 14:48modify16112.30116.16116.18117.00
13132006.06.23 14:49modify16112.30116.16116.19117.00
13142006.06.23 14:49modify16112.30116.16116.20117.00
13152006.06.23 14:49modify16112.30116.16116.23117.00
13162006.06.23 14:49modify16112.30116.16116.23117.00
13172006.06.23 14:49modify16112.30116.16116.24117.00
13182006.06.23 15:00s/l16112.30116.24116.24117.00846.6641850.92
13192006.06.26 08:00sell16511.80116.36117.20115.52
13202006.06.27 03:05modify16511.80116.36116.34115.52
13212006.06.27 03:05modify16511.80116.36116.31115.52
13222006.06.27 03:09modify16511.80116.36116.30115.52
13232006.06.27 03:10modify16511.80116.36116.29115.52
13242006.06.27 03:19modify16511.80116.36116.28115.52
13252006.06.27 03:20modify16511.80116.36116.27115.52
13262006.06.27 03:20modify16511.80116.36116.25115.52
13272006.06.27 03:20modify16511.80116.36116.24115.52
13282006.06.27 06:10s/l16511.80116.24116.24115.521035.3042886.22
13292006.06.27 08:30sell16612.00116.20117.04115.36
13302006.06.27 12:20t/p1622.90116.66115.61116.661318.3644204.58
13312006.06.27 20:30sell1673.20116.22116.77115.72
13322006.06.27 20:30sell1683.20116.22116.77115.22
13332006.06.27 20:30sell1693.20116.22116.77114.72
13342006.06.28 03:03modify1693.20116.22116.22114.72
13352006.06.28 03:03modify1683.20116.22116.22115.22
13362006.06.28 03:05s/l1683.20116.22116.22115.22-49.5644155.02
13372006.06.28 03:05s/l1693.20116.22116.22114.72-49.5644105.46
13382006.06.29 20:16modify16612.00116.20116.19115.36
13392006.06.29 20:17modify16612.00116.20116.18115.36
13402006.06.29 20:17modify16612.00116.20116.15115.36
13412006.06.29 20:17modify16612.00116.20116.10115.36
13422006.06.29 20:21modify16612.00116.20116.09115.36
13432006.06.29 20:21t/p1673.20115.72116.77115.721184.4045289.86
13442006.06.29 20:21modify16612.00116.20116.07115.36
13452006.06.29 20:21modify16612.00116.20116.05115.36
13462006.06.29 20:21modify16612.00116.20115.89115.36
13472006.06.29 20:21modify16612.00116.20115.88115.36
13482006.06.29 20:21modify16612.00116.20115.85115.36
13492006.06.29 20:22modify16612.00116.20115.84115.36
13502006.06.29 20:22modify16612.00116.20115.82115.36
13512006.06.29 20:22modify16612.00116.20115.80115.36
13522006.06.29 20:27t/p16612.00115.36115.80115.367998.9953288.85
13532006.06.30 04:30buy17016.00114.89114.05115.73
13542006.06.30 04:30buy1713.70114.89114.34115.39
13552006.06.30 04:30buy1723.70114.89114.34115.89
13562006.06.30 04:30buy1733.70114.89114.34116.39
13572006.06.30 04:36modify1733.70114.89114.89116.39
13582006.06.30 04:36modify1723.70114.89114.89115.89
13592006.06.30 05:38s/l1723.70114.89114.89115.890.0053288.85
13602006.06.30 05:38s/l1733.70114.89114.89116.390.0053288.85
13612006.06.30 14:35s/l1713.70114.34114.34115.39-1779.7851509.07
13622006.06.30 14:45buy1742.60114.24113.69114.74
13632006.06.30 14:45buy1752.60114.24113.69115.24
13642006.06.30 14:45buy1762.60114.24113.69115.74
13652006.07.03 11:43t/p1742.60114.74113.69114.741166.8652675.93
13662006.07.03 11:43modify1762.60114.24114.24115.74
13672006.07.03 11:43modify1752.60114.24114.24115.24
13682006.07.05 15:15t/p1752.60115.24114.24115.242357.3655033.29
13692006.07.05 15:15modify17016.00114.89114.91115.73
13702006.07.05 15:15modify1762.60114.24114.99115.74
13712006.07.05 15:15modify17016.00114.89114.95115.73
13722006.07.05 15:15modify17016.00114.89115.02115.73
13732006.07.05 15:23modify17016.00114.89115.03115.73
13742006.07.05 15:40modify17016.00114.89115.03115.73
13752006.07.05 15:42modify17016.00114.89115.04115.73
13762006.07.05 15:42modify17016.00114.89115.05115.73
13772006.07.05 15:44modify17016.00114.89115.07115.73
13782006.07.05 15:45modify17016.00114.89115.09115.73
13792006.07.05 15:47modify17016.00114.89115.10115.73
13802006.07.05 15:48modify17016.00114.89115.11115.73
13812006.07.05 15:48modify17016.00114.89115.11115.73
13822006.07.05 15:48modify17016.00114.89115.12115.73
13832006.07.05 15:48modify17016.00114.89115.13115.73
13842006.07.05 15:48modify17016.00114.89115.13115.73
13852006.07.05 16:09modify17016.00114.89115.16115.73
13862006.07.05 16:09modify17016.00114.89115.18115.73
13872006.07.05 16:09modify17016.00114.89115.18115.73
13882006.07.05 16:10modify17016.00114.89115.19115.73
13892006.07.05 16:11modify17016.00114.89115.20115.73
13902006.07.05 16:11modify17016.00114.89115.22115.73
13912006.07.05 16:12modify17016.00114.89115.22115.73
13922006.07.05 16:13modify17016.00114.89115.23115.73
13932006.07.05 16:13modify17016.00114.89115.24115.73
13942006.07.05 16:15modify17016.00114.89115.24115.73
13952006.07.05 16:15modify17016.00114.89115.25115.73
13962006.07.05 16:15modify17016.00114.89115.26115.73
13972006.07.05 16:15modify17016.00114.89115.27115.73
13982006.07.05 16:15modify17016.00114.89115.28115.73
13992006.07.05 16:17modify17016.00114.89115.29115.73
14002006.07.05 16:34modify17016.00114.89115.29115.73
14012006.07.05 16:34modify17016.00114.89115.30115.73
14022006.07.05 16:34modify17016.00114.89115.30115.73
14032006.07.05 16:35modify17016.00114.89115.31115.73
14042006.07.05 16:36modify17016.00114.89115.32115.73
14052006.07.05 16:36modify17016.00114.89115.33115.73
14062006.07.05 16:38modify17016.00114.89115.34115.73
14072006.07.05 16:38modify17016.00114.89115.36115.73
14082006.07.05 16:39modify17016.00114.89115.37115.73
14092006.07.05 16:39t/p17016.00115.73115.37115.7312238.3967271.68
14102006.07.05 17:02t/p1762.60115.74114.99115.743470.6370742.30
14112006.07.05 23:00sell17721.20115.71116.55114.87
14122006.07.05 23:00sell1785.00115.71116.26115.21
14132006.07.05 23:00sell1795.00115.71116.26114.71
14142006.07.05 23:00sell1805.00115.71116.26114.21
14152006.07.06 14:33modify17721.20115.71115.68114.87
14162006.07.06 14:34modify17721.20115.71115.65114.87
14172006.07.06 14:34modify17721.20115.71115.64114.87
14182006.07.06 14:57modify17721.20115.71115.62114.87
14192006.07.06 14:57modify17721.20115.71115.61114.87
14202006.07.06 14:57modify17721.20115.71115.60114.87
14212006.07.06 15:21modify17721.20115.71115.60114.87
14222006.07.06 15:21modify17721.20115.71115.56114.87
14232006.07.06 15:21t/p1785.00115.21116.26115.211938.0172680.31
14242006.07.06 15:21modify17721.20115.71115.54114.87
14252006.07.06 15:21modify1805.00115.71115.71114.21
14262006.07.06 15:21modify1795.00115.71115.71114.71
14272006.07.06 15:22modify17721.20115.71115.53114.87
14282006.07.06 15:22modify17721.20115.71115.51114.87
14292006.07.06 15:22modify17721.20115.71115.50114.87
14302006.07.06 15:29modify17721.20115.71115.49114.87
14312006.07.06 16:07modify17721.20115.71115.49114.87
14322006.07.06 16:07modify17721.20115.71115.48114.87
14332006.07.06 16:08modify17721.20115.71115.46114.87
14342006.07.06 16:08modify17721.20115.71115.45114.87
14352006.07.06 16:08modify17721.20115.71115.44114.87
14362006.07.06 16:08modify17721.20115.71115.43114.87
14372006.07.06 16:08modify17721.20115.71115.43114.87
14382006.07.06 16:10modify17721.20115.71115.42114.87
14392006.07.06 16:10modify17721.20115.71115.41114.87
14402006.07.06 16:10modify17721.20115.71115.41114.87
14412006.07.06 16:14modify17721.20115.71115.40114.87
14422006.07.06 16:17modify17721.20115.71115.39114.87
14432006.07.06 16:17modify17721.20115.71115.39114.87
14442006.07.06 16:18modify17721.20115.71115.38114.87
14452006.07.06 16:18modify17721.20115.71115.37114.87
14462006.07.06 16:18modify17721.20115.71115.35114.87
14472006.07.06 16:18modify17721.20115.71115.34114.87
14482006.07.06 16:20modify17721.20115.71115.32114.87
14492006.07.06 16:20modify17721.20115.71115.31114.87
14502006.07.06 16:20modify17721.20115.71115.28114.87
14512006.07.06 16:21modify17721.20115.71115.28114.87
14522006.07.06 16:21modify17721.20115.71115.27114.87
14532006.07.06 19:16s/l17721.20115.27115.27114.877106.5679786.88
14542006.07.06 21:15sell18122.10115.18116.02114.34
14552006.07.07 10:37modify18122.10115.18115.18114.34
14562006.07.07 10:37modify18122.10115.18115.17114.34
14572006.07.07 10:37modify18122.10115.18115.16114.34
14582006.07.07 10:37modify18122.10115.18115.16114.34
14592006.07.07 10:38modify18122.10115.18115.15114.34
14602006.07.07 10:38modify18122.10115.18115.14114.34
14612006.07.07 10:38modify18122.10115.18115.14114.34
14622006.07.07 10:40modify18122.10115.18115.13114.34
14632006.07.07 11:54modify18122.10115.18115.12114.34
14642006.07.07 11:54modify18122.10115.18115.11114.34
14652006.07.07 11:54modify18122.10115.18115.08114.34
14662006.07.07 12:03modify18122.10115.18115.07114.34
14672006.07.07 12:03modify18122.10115.18115.07114.34
14682006.07.07 12:08modify18122.10115.18115.06114.34
14692006.07.07 12:10modify18122.10115.18115.06114.34
14702006.07.07 12:10t/p1795.00114.71115.71114.714049.8283836.70
14712006.07.07 12:10modify18122.10115.18115.04114.34
14722006.07.07 12:10modify1805.00115.71114.96114.21
14732006.07.07 12:10modify18122.10115.18115.03114.34
14742006.07.07 12:10modify18122.10115.18115.02114.34
14752006.07.07 12:10modify18122.10115.18115.02114.34
14762006.07.07 12:13modify18122.10115.18115.01114.34
14772006.07.07 12:13modify18122.10115.18114.99114.34
14782006.07.07 12:13modify18122.10115.18114.97114.34
14792006.07.07 12:14modify18122.10115.18114.96114.34
14802006.07.07 12:14modify18122.10115.18114.94114.34
14812006.07.07 14:30modify18122.10115.18114.85114.34
14822006.07.07 14:30modify18122.10115.18114.84114.34
14832006.07.07 14:30modify18122.10115.18114.78114.34
14842006.07.07 14:30t/p18122.10114.34114.78114.3415893.5099730.19
14852006.07.07 14:30t/p1805.00114.21114.96114.216261.12105991.31
14862006.07.10 00:00sell18231.80113.87114.71113.03
14872006.07.10 00:00sell1837.40113.87114.42113.37
14882006.07.10 00:00sell1847.40113.87114.42112.87
14892006.07.10 00:00sell1857.40113.87114.42112.37
14902006.07.10 09:09modify18231.80113.87113.87113.03
14912006.07.10 09:09modify18231.80113.87113.86113.03
14922006.07.10 09:09modify18231.80113.87113.85113.03
14932006.07.10 10:24modify18231.80113.87113.84113.03
14942006.07.10 10:26modify18231.80113.87113.83113.03
14952006.07.10 11:17modify18231.80113.87113.77113.03
14962006.07.10 11:35s/l18231.80113.77113.77113.032794.96108786.27
14972006.07.10 13:15sell18626.00113.84114.68113.00
14982006.07.10 15:36close1857.40114.19114.42112.37-2073.74106712.53
14992006.07.10 15:36close1847.40114.19114.42112.87-2073.72104638.81
15002006.07.11 01:10s/l1837.40114.42114.42113.37-3671.37100967.44
15012006.07.11 04:30buy1877.10113.98113.43114.48
15022006.07.11 04:30buy1887.10113.98113.43114.98
15032006.07.11 04:30buy1897.10113.98113.43115.48
15042006.07.11 15:02t/p1877.10114.48113.43114.483100.98104068.42
15052006.07.11 15:02modify1897.10113.98113.98115.48
15062006.07.11 15:02modify1887.10113.98113.98114.98
15072006.07.11 15:14s/l18626.00114.68114.68113.00-19446.9984621.43
15082006.07.11 18:00buy19021.70114.17113.33115.01
15092006.07.12 09:55modify19021.70114.17114.17115.01
15102006.07.12 09:55modify19021.70114.17114.18115.01
15112006.07.12 09:56modify19021.70114.17114.19115.01
15122006.07.12 09:56modify19021.70114.17114.20115.01
15132006.07.12 09:56modify19021.70114.17114.22115.01
15142006.07.12 10:00modify19021.70114.17114.22115.01
15152006.07.12 10:02modify19021.70114.17114.23115.01
15162006.07.12 10:02modify19021.70114.17114.23115.01
15172006.07.12 10:08modify19021.70114.17114.24115.01
15182006.07.12 10:08modify19021.70114.17114.25115.01
15192006.07.12 10:08modify19021.70114.17114.26115.01
15202006.07.12 10:08modify19021.70114.17114.26115.01
15212006.07.12 10:10modify19021.70114.17114.27115.01
15222006.07.12 10:10modify19021.70114.17114.28115.01
15232006.07.12 10:11modify19021.70114.17114.28115.01
15242006.07.12 10:11modify19021.70114.17114.30115.01
15252006.07.12 10:11modify19021.70114.17114.31115.01
15262006.07.12 10:23modify19021.70114.17114.40115.01
15272006.07.12 10:34modify19021.70114.17114.45115.01
15282006.07.12 11:58modify19021.70114.17114.47115.01
15292006.07.12 11:59modify19021.70114.17114.47115.01
15302006.07.12 11:59modify19021.70114.17114.48115.01
15312006.07.12 11:59modify19021.70114.17114.50115.01
15322006.07.12 11:59modify19021.70114.17114.52115.01
15332006.07.12 12:31modify19021.70114.17114.53115.01
15342006.07.12 12:32modify19021.70114.17114.53115.01
15352006.07.12 12:38modify19021.70114.17114.54115.01
15362006.07.12 12:38modify19021.70114.17114.54115.01
15372006.07.12 12:39modify19021.70114.17114.55115.01
15382006.07.12 12:39modify19021.70114.17114.56115.01
15392006.07.12 12:40modify19021.70114.17114.57115.01
15402006.07.12 13:01modify19021.70114.17114.58115.01
15412006.07.12 13:11modify19021.70114.17114.59115.01
15422006.07.12 13:11modify19021.70114.17114.60115.01
15432006.07.12 13:11modify19021.70114.17114.60115.01
15442006.07.12 13:13modify19021.70114.17114.61115.01
15452006.07.12 13:13modify19021.70114.17114.62115.01
15462006.07.12 13:14t/p1887.10114.98113.98114.986267.4690888.89
15472006.07.12 13:14modify19021.70114.17114.63115.01
15482006.07.12 13:14modify1897.10113.98114.73115.48
15492006.07.12 13:14modify19021.70114.17114.63115.01
15502006.07.12 13:16modify19021.70114.17114.65115.01
15512006.07.12 13:16t/p19021.70115.01114.65115.0116130.30107019.20
15522006.07.12 14:31t/p1897.10115.48114.73115.489314.05116333.25
15532006.07.12 23:00sell19134.90115.50116.34114.66
15542006.07.12 23:00sell1928.10115.50116.05115.00
15552006.07.12 23:00sell1938.10115.50116.05114.50
15562006.07.12 23:00sell1948.10115.50116.05114.00
15572006.07.13 09:43modify19134.90115.50115.49114.66
15582006.07.13 09:46modify19134.90115.50115.49114.66
15592006.07.13 09:46modify19134.90115.50115.48114.66
15602006.07.13 10:00modify19134.90115.50115.46114.66
15612006.07.13 10:00modify19134.90115.50115.46114.66
15622006.07.13 10:01modify19134.90115.50115.44114.66
15632006.07.13 10:01modify19134.90115.50115.44114.66
15642006.07.13 10:03modify19134.90115.50115.43114.66
15652006.07.13 10:03modify19134.90115.50115.42114.66
15662006.07.13 10:03modify19134.90115.50115.40114.66
15672006.07.13 10:03modify19134.90115.50115.39114.66
15682006.07.13 10:04modify19134.90115.50115.39114.66
15692006.07.13 10:04modify19134.90115.50115.38114.66
15702006.07.13 10:08modify19134.90115.50115.37114.66
15712006.07.13 12:10s/l19134.90115.37115.37114.662311.03118644.27
15722006.07.13 17:30buy19528.70115.38114.54116.22
15732006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.38116.22
15742006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.40116.22
15752006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.41116.22
15762006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.44116.22
15772006.07.14 03:21close1948.10115.82116.05114.00-2739.77115904.50
15782006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.45116.22
15792006.07.14 03:21close1938.10115.83116.05114.50-2809.50113095.00
15802006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.47116.22
15812006.07.14 03:21modify19528.70115.38115.48116.22
15822006.07.14 03:23modify19528.70115.38115.48116.22
15832006.07.14 03:39modify19528.70115.38115.49116.22
15842006.07.14 03:39modify19528.70115.38115.50116.22
15852006.07.14 03:39modify19528.70115.38115.52116.22
15862006.07.14 03:39modify19528.70115.38115.52116.22
15872006.07.14 03:39modify19528.70115.38115.53116.22
15882006.07.14 03:40modify19528.70115.38115.54116.22
15892006.07.14 05:46modify19528.70115.38115.55116.22
15902006.07.14 05:46modify19528.70115.38115.58116.22
15912006.07.14 05:46modify19528.70115.38115.59116.22
15922006.07.14 05:46modify19528.70115.38115.60116.22
15932006.07.14 05:46modify19528.70115.38115.61116.22
15942006.07.14 05:46modify19528.70115.38115.62116.22
15952006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.62116.22
15962006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.63116.22
15972006.07.14 05:47s/l1928.10116.05116.05115.00-4340.34108754.66
15982006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.68116.22
15992006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.71116.22
16002006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.73116.22
16012006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.74116.22
16022006.07.14 05:47modify19528.70115.38115.76116.22
16032006.07.14 06:08s/l19528.70115.76115.76116.229795.87118550.53
16042006.07.14 11:15sell19635.60115.76116.60114.92
16052006.07.14 11:15sell1978.30115.76116.31115.26
16062006.07.14 11:15sell1988.30115.76116.31114.76
16072006.07.14 11:15sell1998.30115.76116.31114.26
16082006.07.14 15:01close1998.30116.08116.31114.26-2288.06116262.47
16092006.07.14 15:01close1988.30116.08116.31114.76-2288.06113974.41
16102006.07.14 15:51s/l1978.30116.31116.31115.26-3923.85110050.56
16112006.07.17 02:00sell2005.60116.30116.85115.80
16122006.07.17 02:00sell2015.60116.30116.85115.30
16132006.07.17 02:00sell2025.60116.30116.85114.80
16142006.07.17 10:01s/l19635.60116.60116.60114.92-26195.8383854.72
16152006.07.17 10:01close2025.60116.61116.85114.80-1488.7282366.00
16162006.07.17 10:01close2015.60116.61116.85115.30-1488.7180877.29
16172006.07.17 10:38s/l2005.60116.85116.85115.80-2635.6478241.65
16182006.07.17 22:30sell20323.50117.22118.06116.38
16192006.07.17 22:30sell2045.50117.22117.77116.72
16202006.07.17 22:30sell2055.50117.22117.77116.22
16212006.07.17 22:30sell2065.50117.22117.77115.72
16222006.07.18 08:04modify20323.50117.22117.21116.38
16232006.07.18 08:05modify20323.50117.22117.21116.38
16242006.07.18 08:05modify20323.50117.22117.20116.38
16252006.07.18 08:05modify20323.50117.22117.17116.38
16262006.07.18 09:14modify20323.50117.22117.17116.38
16272006.07.18 09:14modify20323.50117.22117.16116.38
16282006.07.18 09:14modify20323.50117.22117.15116.38
16292006.07.18 09:14modify20323.50117.22117.14116.38
16302006.07.18 09:14modify20323.50117.22117.13116.38
16312006.07.18 09:14modify20323.50117.22117.12116.38
16322006.07.18 09:15modify20323.50117.22117.11116.38
16332006.07.18 09:15modify20323.50117.22117.11116.38
16342006.07.18 09:17modify20323.50117.22117.10116.38
16352006.07.18 09:18modify20323.50117.22117.09116.38
16362006.07.18 09:18modify20323.50117.22117.08116.38
16372006.07.18 09:18modify20323.50117.22117.08116.38
16382006.07.18 11:01s/l20323.50117.08117.08116.382446.1680687.82
16392006.07.18 12:45buy20720.70116.86116.02117.70
16402006.07.18 16:31modify20720.70116.86116.89117.70
16412006.07.18 16:31modify20720.70116.86116.92117.70
16422006.07.18 16:38modify20720.70116.86116.93117.70
16432006.07.18 16:38modify20720.70116.86116.94117.70
16442006.07.18 16:38modify20720.70116.86116.95117.70
16452006.07.18 16:38modify20720.70116.86116.96117.70
16462006.07.18 16:38modify20720.70116.86116.97117.70
16472006.07.18 16:46modify20720.70116.86116.98117.70
16482006.07.18 16:46modify20720.70116.86116.99117.70
16492006.07.18 16:46modify20720.70116.86117.03117.70
16502006.07.18 16:47modify20720.70116.86117.03117.70
16512006.07.18 16:48modify20720.70116.86117.04117.70
16522006.07.18 16:48modify20720.70116.86117.04117.70
16532006.07.18 16:48modify20720.70116.86117.06117.70
16542006.07.18 16:50modify20720.70116.86117.08117.70
16552006.07.18 16:50modify20720.70116.86117.08117.70
16562006.07.18 17:56modify20720.70116.86117.09117.70
16572006.07.18 17:56modify20720.70116.86117.10117.70
16582006.07.18 17:57modify20720.70116.86117.11117.70
16592006.07.18 18:25modify20720.70116.86117.12117.70
16602006.07.18 18:25modify20720.70116.86117.13117.70
16612006.07.18 18:25modify20720.70116.86117.13117.70
16622006.07.18 18:32modify20720.70116.86117.14117.70
16632006.07.18 18:32modify20720.70116.86117.15117.70
16642006.07.18 18:32close2065.50117.53117.77115.72-1535.8779151.94
16652006.07.18 18:32modify20720.70116.86117.17117.70
16662006.07.18 18:32close2055.50117.55117.77116.22-1629.1877522.76
16672006.07.18 18:34modify20720.70116.86117.18117.70
16682006.07.18 18:35modify20720.70116.86117.19117.70
16692006.07.18 18:35modify20720.70116.86117.20117.70
16702006.07.18 18:37modify20720.70116.86117.21117.70
16712006.07.18 18:37modify20720.70116.86117.22117.70
16722006.07.18 18:44modify20720.70116.86117.23117.70
16732006.07.19 03:06s/l20720.70117.23117.23117.706802.9184325.67
16742006.07.19 03:15buy20823.50117.27116.43118.11
16752006.07.19 11:58modify20823.50117.27117.28118.11
16762006.07.19 12:00modify20823.50117.27117.28118.11
16772006.07.19 12:00modify20823.50117.27117.29118.11
16782006.07.19 12:16modify20823.50117.27117.29118.11
16792006.07.19 12:20modify20823.50117.27117.31118.11
16802006.07.19 12:20modify20823.50117.27117.32118.11
16812006.07.19 12:20modify20823.50117.27117.32118.11
16822006.07.19 12:23modify20823.50117.27117.33118.11
16832006.07.19 12:24modify20823.50117.27117.34118.11
16842006.07.19 12:33modify20823.50117.27117.35118.11
16852006.07.19 14:16modify20823.50117.27117.35118.11
16862006.07.19 14:16modify20823.50117.27117.36118.11
16872006.07.19 14:30s/l2045.50117.77117.77116.72-2738.5081587.17
16882006.07.19 14:30modify20823.50117.27117.41118.11
16892006.07.19 14:33modify20823.50117.27117.43118.11
16902006.07.19 14:34modify20823.50117.27117.43118.11
16912006.07.19 14:34modify20823.50117.27117.44118.11
16922006.07.19 14:35modify20823.50117.27117.46118.11
16932006.07.19 14:35modify20823.50117.27117.47118.11
16942006.07.19 14:35modify20823.50117.27117.48118.11
16952006.07.19 14:35modify20823.50117.27117.48118.11
16962006.07.19 14:37modify20823.50117.27117.49118.11
16972006.07.19 14:37modify20823.50117.27117.50118.11
16982006.07.19 14:51modify20823.50117.27117.50118.11
16992006.07.19 14:56modify20823.50117.27117.51118.11
17002006.07.19 14:56modify20823.50117.27117.52118.11
17012006.07.19 16:00s/l20823.50117.52117.52118.115002.6586589.82
17022006.07.20 00:30sell20926.00116.86117.70116.02
17032006.07.20 00:30sell2106.10116.86117.41116.36
17042006.07.20 00:30sell2116.10116.86117.41115.86
17052006.07.20 00:30sell2126.10116.86117.41115.36
17062006.07.21 09:36modify20926.00116.86116.81116.02
17072006.07.21 09:36modify20926.00116.86116.81116.02
17082006.07.21 09:36modify20926.00116.86116.79116.02
17092006.07.21 09:36modify20926.00116.86116.76116.02
17102006.07.21 09:36modify20926.00116.86116.75116.02
17112006.07.21 09:38modify20926.00116.86116.74116.02
17122006.07.21 09:38modify20926.00116.86116.74116.02
17132006.07.21 09:40modify20926.00116.86116.73116.02
17142006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.72116.02
17152006.07.21 09:41t/p2106.10116.36117.41116.362526.9289116.74
17162006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.70116.02
17172006.07.21 09:41modify2126.10116.86116.86115.36
17182006.07.21 09:41modify2116.10116.86116.86115.86
17192006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.69116.02
17202006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.67116.02
17212006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.66116.02
17222006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.64116.02
17232006.07.21 09:41modify20926.00116.86116.64116.02
17242006.07.21 09:44modify20926.00116.86116.63116.02
17252006.07.21 09:46modify20926.00116.86116.62116.02
17262006.07.21 09:46modify20926.00116.86116.61116.02
17272006.07.21 09:46modify20926.00116.86116.60116.02
17282006.07.21 10:03modify20926.00116.86116.60116.02
17292006.07.21 10:03modify20926.00116.86116.59116.02
17302006.07.21 10:03modify20926.00116.86116.58116.02
17312006.07.21 10:03modify20926.00116.86116.56116.02
17322006.07.21 10:04modify20926.00116.86116.56116.02
17332006.07.21 10:04modify20926.00116.86116.55116.02
17342006.07.21 10:04modify20926.00116.86116.54116.02
17352006.07.21 10:04modify20926.00116.86116.53116.02
17362006.07.21 10:04modify20926.00116.86116.52116.02
17372006.07.21 10:07modify20926.00116.86116.51116.02
17382006.07.21 10:07modify20926.00116.86116.50116.02
17392006.07.21 10:07modify20926.00116.86116.49116.02
17402006.07.21 10:07modify20926.00116.86116.48116.02
17412006.07.21 10:07modify20926.00116.86116.47116.02
17422006.07.21 10:08modify20926.00116.86116.46116.02
17432006.07.21 10:10modify20926.00116.86116.45116.02
17442006.07.21 10:10modify20926.00116.86116.45116.02
17452006.07.21 10:11modify20926.00116.86116.44116.02
17462006.07.21 10:11modify20926.00116.86116.43116.02
17472006.07.21 10:13modify20926.00116.86116.42116.02
17482006.07.21 10:14modify20926.00116.86116.41116.02
17492006.07.21 10:14modify20926.00116.86116.40116.02
17502006.07.21 10:14modify20926.00116.86116.39116.02
17512006.07.21 10:50modify20926.00116.86116.39116.02
17522006.07.21 10:50t/p20926.00116.02116.39116.0218424.90107541.64
17532006.07.21 14:21t/p2116.10115.86116.86115.865170.95112712.60
17542006.07.21 14:21modify2126.10116.86116.11115.36
17552006.07.21 15:43s/l2126.10116.11116.11115.363845.75116558.35
17562006.07.24 00:00buy21335.00116.17115.33117.01
17572006.07.24 00:00buy2148.20116.17115.62116.67
17582006.07.24 00:00buy2158.20116.17115.62117.17
17592006.07.24 00:00buy2168.20116.17115.62117.67
17602006.07.24 02:52modify21335.00116.17116.18117.01
17612006.07.24 02:53modify21335.00116.17116.20117.01
17622006.07.24 03:02modify21335.00116.17116.21117.01
17632006.07.24 03:02modify21335.00116.17116.22117.01
17642006.07.24 03:22modify21335.00116.17116.22117.01
17652006.07.24 03:22modify21335.00116.17116.23117.01
17662006.07.24 03:22modify21335.00116.17116.24117.01
17672006.07.24 03:22modify21335.00116.17116.25117.01
17682006.07.24 03:22modify21335.00116.17116.25117.01
17692006.07.24 03:24modify21335.00116.17116.26117.01
17702006.07.24 03:24modify21335.00116.17116.27117.01
17712006.07.24 03:24modify21335.00116.17116.29117.01
17722006.07.24 03:24modify21335.00116.17116.30117.01
17732006.07.24 03:25modify21335.00116.17116.31117.01
17742006.07.24 03:25t/p2148.20116.67115.62116.673513.89120072.24
17752006.07.24 03:25modify21335.00116.17116.33117.01
17762006.07.24 03:25modify2168.20116.17116.17117.67
17772006.07.24 03:25modify2158.20116.17116.17117.17
17782006.07.24 03:28modify21335.00116.17116.36117.01
17792006.07.24 03:28modify21335.00116.17116.36117.01
17802006.07.24 03:28modify21335.00116.17116.38117.01
17812006.07.24 03:28modify21335.00116.17116.38117.01
17822006.07.24 09:24modify21335.00116.17116.39117.01
17832006.07.24 09:24modify21335.00116.17116.42117.01
17842006.07.24 09:24modify21335.00116.17116.44117.01
17852006.07.24 09:24modify21335.00116.17116.46117.01
17862006.07.24 09:24modify21335.00116.17116.47117.01
17872006.07.24 09:25modify21335.00116.17116.47117.01
17882006.07.24 09:25modify21335.00116.17116.49117.01
17892006.07.24 19:42modify21335.00116.17116.50117.01
17902006.07.24 20:04modify21335.00116.17116.51117.01
17912006.07.24 20:04modify21335.00116.17116.52117.01
17922006.07.24 20:04modify21335.00116.17116.53117.01
17932006.07.24 20:07modify21335.00116.17116.54117.01
17942006.07.24 20:07modify21335.00116.17116.55117.01
17952006.07.24 20:07modify21335.00116.17116.56117.01
17962006.07.25 02:25modify21335.00116.17116.57117.01
17972006.07.25 02:25modify21335.00116.17116.58117.01
17982006.07.25 02:26modify21335.00116.17116.59117.01
17992006.07.25 02:26modify21335.00116.17116.60117.01
18002006.07.25 02:26modify21335.00116.17116.61117.01
18012006.07.25 06:44s/l21335.00116.61116.61117.0113663.38133735.62
18022006.07.25 14:30buy21737.40116.71115.87117.55
18032006.07.25 17:14modify21737.40116.71116.73117.55
18042006.07.25 17:15modify21737.40116.71116.74117.55
18052006.07.25 17:20modify21737.40116.71116.75117.55
18062006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.75117.55
18072006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.76117.55
18082006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.77117.55
18092006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.78117.55
18102006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.79117.55
18112006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.79117.55
18122006.07.25 17:21modify21737.40116.71116.80117.55
18132006.07.25 17:24modify21737.40116.71116.81117.55
18142006.07.25 17:24modify21737.40116.71116.81117.55
18152006.07.25 17:26t/p2158.20117.17116.17117.177105.18140840.80
18162006.07.25 17:26modify21737.40116.71116.82117.55
18172006.07.25 17:26modify2168.20116.17116.92117.67
18182006.07.25 17:26modify21737.40116.71116.83117.55
18192006.07.25 17:27modify21737.40116.71116.84117.55
18202006.07.25 17:27modify21737.40116.71116.85117.55
18212006.07.25 17:27modify21737.40116.71116.86117.55
18222006.07.25 17:27modify21737.40116.71116.87117.55
18232006.07.25 17:32modify21737.40116.71116.88117.55
18242006.07.25 17:32modify21737.40116.71116.89117.55
18252006.07.25 17:32modify21737.40116.71116.89117.55
18262006.07.25 17:38modify21737.40116.71116.91117.55
18272006.07.25 17:58modify21737.40116.71116.92117.55
18282006.07.25 17:59modify21737.40116.71116.93117.55
18292006.07.25 17:59modify21737.40116.71116.94117.55
18302006.07.25 17:59modify21737.40116.71116.95117.55
18312006.07.25 17:59modify21737.40116.71116.95117.55
18322006.07.25 18:00modify21737.40116.71116.96117.55
18332006.07.25 18:00modify21737.40116.71116.97117.55
18342006.07.25 18:02modify21737.40116.71116.97117.55
18352006.07.25 18:02modify21737.40116.71116.98117.55
18362006.07.25 18:02modify21737.40116.71116.99117.55
18372006.07.25 18:02modify21737.40116.71117.00117.55
18382006.07.25 18:02modify21737.40116.71117.01117.55
18392006.07.25 18:02modify21737.40116.71117.01117.55
18402006.07.25 18:03modify21737.40116.71117.02117.55
18412006.07.25 18:03modify21737.40116.71117.02117.55
18422006.07.25 18:04modify21737.40116.71117.03117.55
18432006.07.25 18:04modify21737.40116.71117.04117.55
18442006.07.26 02:33s/l21737.40117.04117.04117.5511033.09151873.88
18452006.07.26 02:33buy21845.00117.06116.22117.90
18462006.07.26 08:42s/l2168.20116.92116.92117.675474.05157347.94
18472006.07.26 08:45buy21910.80116.98116.43117.48
18482006.07.26 08:45buy22010.80116.98116.43117.98
18492006.07.26 08:45buy22110.80116.98116.43118.48
18502006.07.26 10:21close22110.80116.67116.43118.48-2869.62154478.32
18512006.07.26 10:21close22010.80116.67116.43117.98-2869.60151608.72
18522006.07.26 20:19s/l21910.80116.43116.43117.48-5102.65146506.07
18532006.07.26 20:25s/l21845.00116.22116.22117.90-32527.32113978.75
18542006.07.27 03:00sell22234.20116.30117.14115.46
18552006.07.27 03:00sell2238.00116.30116.85115.80
18562006.07.27 03:00sell2248.00116.30116.85115.30
18572006.07.27 03:00sell2258.00116.30116.85114.80
18582006.07.27 09:39modify22234.20116.30116.30115.46
18592006.07.27 09:39modify22234.20116.30116.30115.46
18602006.07.27 09:41modify22234.20116.30116.29115.46
18612006.07.27 10:27modify22234.20116.30116.28115.46
18622006.07.27 10:27modify22234.20116.30116.28115.46
18632006.07.27 10:29modify22234.20116.30116.26115.46
18642006.07.27 10:31modify22234.20116.30116.24115.46
18652006.07.27 10:31modify22234.20116.30116.23115.46
18662006.07.27 10:48modify22234.20116.30116.22115.46
18672006.07.27 10:48modify22234.20116.30116.21115.46
18682006.07.27 10:48modify22234.20116.30116.20115.46
18692006.07.27 10:49modify22234.20116.30116.18115.46
18702006.07.27 10:49modify22234.20116.30116.18115.46
18712006.07.27 10:49modify22234.20116.30116.17115.46
18722006.07.27 10:50modify22234.20116.30116.16115.46
18732006.07.27 10:50modify22234.20116.30116.16115.46
18742006.07.27 10:52t/p2238.00115.80116.85115.803454.23117432.98
18752006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.15115.46
18762006.07.27 10:52modify2258.00116.30116.30114.80
18772006.07.27 10:52modify2248.00116.30116.30115.30
18782006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.14115.46
18792006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.13115.46
18802006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.12115.46
18812006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.11115.46
18822006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.10115.46
18832006.07.27 10:52modify22234.20116.30116.10115.46
18842006.07.27 10:53modify22234.20116.30116.09115.46
18852006.07.27 10:53modify22234.20116.30116.08115.46
18862006.07.27 11:01modify22234.20116.30116.07115.46
18872006.07.27 11:01modify22234.20116.30116.06115.46
18882006.07.27 11:01modify22234.20116.30116.06115.46
18892006.07.27 11:08modify22234.20116.30116.05115.46
18902006.07.27 11:08modify22234.20116.30116.05115.46
18912006.07.27 11:09modify22234.20116.30116.04115.46
18922006.07.27 11:09modify22234.20116.30116.03115.46
18932006.07.27 11:10modify22234.20116.30116.02115.46
18942006.07.27 11:10modify22234.20116.30116.01115.46
18952006.07.27 12:17modify22234.20116.30116.00115.46
18962006.07.27 12:17modify22234.20116.30115.98115.46
18972006.07.27 12:23modify22234.20116.30115.97115.46
18982006.07.27 12:23modify22234.20116.30115.97115.46
18992006.07.27 12:24modify22234.20116.30115.96115.46
19002006.07.27 12:24modify22234.20116.30115.94115.46
19012006.07.27 12:24modify22234.20116.30115.93115.46
19022006.07.27 12:24modify22234.20116.30115.92115.46
19032006.07.27 12:25modify22234.20116.30115.90115.46
19042006.07.27 12:29modify22234.20116.30115.88115.46
19052006.07.27 12:33modify22234.20116.30115.87115.46
19062006.07.27 12:36modify22234.20116.30115.86115.46
19072006.07.27 14:31s/l22234.20115.86115.86115.4612984.71130417.69
19082006.07.27 20:15sell22636.40115.78116.62114.94
19092006.07.28 08:01modify22636.40115.78115.77114.94
19102006.07.28 08:01modify22636.40115.78115.76114.94
19112006.07.28 08:02modify22636.40115.78115.75114.94
19122006.07.28 08:03modify22636.40115.78115.74114.94
19132006.07.28 08:03modify22636.40115.78115.74114.94
19142006.07.28 08:03modify22636.40115.78115.73114.94
19152006.07.28 08:03modify22636.40115.78115.72114.94
19162006.07.28 08:14modify22636.40115.78115.71114.94
19172006.07.28 10:17s/l22636.40115.71115.71114.941637.63132055.31
19182006.07.28 11:45t/p2248.00115.30116.30115.306814.52138869.83
19192006.07.28 11:45modify2258.00116.30115.55114.80
19202006.07.28 12:09s/l2258.00115.55115.55114.805067.31143937.14
19212006.07.28 13:00sell22743.20115.67116.51114.83
19222006.07.28 13:00sell22810.10115.67116.22115.17
19232006.07.28 13:00sell22910.10115.67116.22114.67
19242006.07.28 13:00sell23010.10115.67116.22114.17
19252006.07.28 14:30modify22743.20115.67115.60114.83
19262006.07.28 14:31modify22743.20115.67115.56114.83
19272006.07.28 14:31s/l22743.20115.56115.56114.834110.65148047.79
19282006.07.28 14:35t/p22810.10115.17116.22115.174386.72152434.51
19292006.07.28 14:35modify23010.10115.67115.67114.17
19302006.07.28 14:35modify22910.10115.67115.67114.67
19312006.07.28 16:45t/p22910.10114.67115.67114.678808.66161243.17
19322006.07.28 16:45modify23010.10115.67114.92114.17
19332006.07.31 02:00buy23147.90114.69113.85115.53
19342006.08.01 14:37s/l23010.10114.92114.92114.176278.69167521.86
19352006.08.01 14:37buy23212.90114.92114.37115.42
19362006.08.01 14:37buy23312.90114.92114.37115.92
19372006.08.01 14:37buy23412.90114.92114.37116.42
19382006.08.01 14:43modify23147.90114.69114.70115.53
19392006.08.01 14:43modify23147.90114.69114.71115.53
19402006.08.01 14:43modify23147.90114.69114.72115.53
19412006.08.01 14:46modify23147.90114.69114.73115.53
19422006.08.01 15:01modify23147.90114.69114.74115.53
19432006.08.01 15:01modify23147.90114.69114.74115.53
19442006.08.01 15:01modify23147.90114.69114.78115.53
19452006.08.01 15:01modify23147.90114.69114.78115.53
19462006.08.01 15:01modify23147.90114.69114.79115.53
19472006.08.01 15:10modify23147.90114.69114.80115.53
19482006.08.01 15:11modify23147.90114.69114.81115.53
19492006.08.01 15:11modify23147.90114.69114.82115.53
19502006.08.01 16:01modify23147.90114.69114.87115.53
19512006.08.01 16:01modify23147.90114.69114.87115.53
19522006.08.01 16:02modify23147.90114.69114.88115.53
19532006.08.01 16:02modify23147.90114.69114.91115.53
19542006.08.01 16:03modify23147.90114.69114.91115.53
19552006.08.01 16:04modify23147.90114.69114.92115.53
19562006.08.01 16:22modify23147.90114.69114.92115.53
19572006.08.01 16:26modify23147.90114.69114.93115.53
19582006.08.01 16:27modify23147.90114.69114.94115.53
19592006.08.01 16:27modify23147.90114.69114.98115.53
19602006.08.01 16:27modify23147.90114.69115.02115.53
19612006.08.01 16:27modify23147.90114.69115.02115.53
19622006.08.01 17:41s/l23147.90115.02115.02115.5314366.63181888.49
19632006.08.01 18:16close23412.90114.61114.37116.42-3489.22178399.27
19642006.08.01 18:16close23312.90114.60114.37115.92-3602.09174797.18
19652006.08.01 20:15buy23547.80114.73113.89115.57
19662006.08.02 02:31s/l23212.90114.37114.37115.42-6036.08168761.10
19672006.08.02 02:31buy23610.60114.39113.84114.89
19682006.08.02 02:31buy23710.60114.39113.84115.39
19692006.08.02 02:31buy23810.60114.39113.84115.89
19702006.08.03 03:15t/p23610.60114.89113.84114.895027.27173788.37
19712006.08.03 03:15modify23810.60114.39114.39115.89
19722006.08.03 03:15modify23710.60114.39114.39115.39
19732006.08.03 11:18modify23547.80114.73114.73115.57
19742006.08.03 11:31modify23547.80114.73114.74115.57
19752006.08.03 11:31modify23547.80114.73114.76115.57
19762006.08.03 11:31modify23547.80114.73114.77115.57
19772006.08.03 11:32modify23547.80114.73114.78115.57
19782006.08.03 11:32modify23547.80114.73114.80115.57
19792006.08.03 11:32modify23547.80114.73114.81115.57
19802006.08.03 11:55modify23547.80114.73114.82115.57
19812006.08.03 14:30s/l23547.80114.82114.82115.576237.30180025.67
19822006.08.03 16:30buy23950.70114.93114.09115.77
19832006.08.03 17:59modify23950.70114.93114.93115.77
19842006.08.03 18:01modify23950.70114.93114.95115.77
19852006.08.03 20:44s/l23950.70114.95114.95115.77882.19180907.86
19862006.08.04 06:45buy24052.00115.10114.26115.94
19872006.08.04 11:29t/p23710.60115.39114.39115.399737.67190645.53
19882006.08.04 11:29modify23810.60114.39115.14115.89
19892006.08.04 12:57modify24052.00115.10115.10115.94
19902006.08.04 12:57modify24052.00115.10115.11115.94
19912006.08.04 12:57modify24052.00115.10115.13115.94
19922006.08.04 13:00modify24052.00115.10115.15115.94
19932006.08.04 13:00modify24052.00115.10115.17115.94
19942006.08.04 13:00modify24052.00115.10115.17115.94
19952006.08.04 13:13modify24052.00115.10115.18115.94
19962006.08.04 13:19modify24052.00115.10115.18115.94
19972006.08.04 13:19modify24052.00115.10115.19115.94
19982006.08.04 14:30s/l23810.60115.14115.14115.897458.06198103.58
19992006.08.04 14:30s/l24052.00115.19115.19115.944065.72202169.30
20002006.08.07 02:45buy24160.70114.36113.52115.20
20012006.08.07 02:45buy24214.10114.36113.81114.86
20022006.08.07 02:45buy24314.10114.36113.81115.36
20032006.08.07 02:45buy24414.10114.36113.81115.86
20042006.08.07 09:02modify24160.70114.36114.37115.20
20052006.08.07 09:34modify24160.70114.36114.38115.20
20062006.08.07 09:34modify24160.70114.36114.39115.20
20072006.08.07 09:37modify24160.70114.36114.40115.20
20082006.08.07 09:37modify24160.70114.36114.41115.20
20092006.08.07 10:51modify24160.70114.36114.43115.20
20102006.08.07 11:27modify24160.70114.36114.44115.20
20112006.08.07 11:35modify24160.70114.36114.45115.20
20122006.08.07 11:36modify24160.70114.36114.46115.20
20132006.08.07 11:36modify24160.70114.36114.47115.20
20142006.08.07 11:37modify24160.70114.36114.48115.20
20152006.08.07 11:38modify24160.70114.36114.49115.20
20162006.08.07 11:38t/p24214.10114.86113.81114.866137.38208306.68
20172006.08.07 11:38modify24160.70114.36114.52115.20
20182006.08.07 11:38modify24414.10114.36114.36115.86
20192006.08.07 11:38modify24314.10114.36114.36115.36
20202006.08.07 11:38modify24160.70114.36114.54115.20
20212006.08.07 11:41modify24160.70114.36114.55115.20
20222006.08.07 11:41modify24160.70114.36114.56115.20
20232006.08.07 11:41modify24160.70114.36114.57115.20
20242006.08.07 11:41modify24160.70114.36114.58115.20
20252006.08.07 11:44modify24160.70114.36114.59115.20
20262006.08.07 11:44modify24160.70114.36114.60115.20
20272006.08.07 11:44modify24160.70114.36114.61115.20
20282006.08.07 11:45modify24160.70114.36114.61115.20
20292006.08.07 11:45modify24160.70114.36114.62115.20
20302006.08.07 11:45modify24160.70114.36114.62115.20
20312006.08.07 11:46modify24160.70114.36114.63115.20
20322006.08.07 11:57modify24160.70114.36114.64115.20
20332006.08.07 11:57modify24160.70114.36114.64115.20
20342006.08.07 11:59modify24160.70114.36114.67115.20
20352006.08.07 11:59modify24160.70114.36114.68115.20
20362006.08.07 14:03modify24160.70114.36114.68115.20
20372006.08.07 14:03modify24160.70114.36114.69115.20
20382006.08.07 14:06modify24160.70114.36114.70115.20
20392006.08.07 14:06modify24160.70114.36114.71115.20
20402006.08.07 14:06modify24160.70114.36114.71115.20
20412006.08.07 14:10modify24160.70114.36114.72115.20
20422006.08.07 20:00modify24160.70114.36114.73115.20
20432006.08.07 20:22modify24160.70114.36114.77115.20
20442006.08.07 20:22modify24160.70114.36114.78115.20
20452006.08.07 20:22modify24160.70114.36114.79115.20
20462006.08.07 20:22modify24160.70114.36114.80115.20
20472006.08.07 23:31modify24160.70114.36114.82115.20
20482006.08.07 23:33modify24160.70114.36114.82115.20
20492006.08.07 23:33modify24160.70114.36114.83115.20
20502006.08.07 23:34modify24160.70114.36114.84115.20
20512006.08.07 23:37modify24160.70114.36114.85115.20
20522006.08.07 23:41t/p24160.70115.20114.85115.2044256.57252563.25
20532006.08.08 07:00sell24573.40115.18116.02114.34
20542006.08.08 20:14modify24573.40115.18115.16114.34
20552006.08.08 20:14modify24573.40115.18114.97114.34
20562006.08.08 20:14s/l24573.40114.97114.97114.3413402.57265965.82
20572006.08.08 23:00sell24678.30115.29116.13114.45
20582006.08.08 23:53t/p24314.10115.36114.36115.3612405.18278371.00
20592006.08.08 23:53modify24414.10114.36115.11115.86
20602006.08.09 10:18s/l24414.10115.11115.11115.869554.14287925.14
20612006.08.09 12:44modify24678.30115.29115.28114.45
20622006.08.09 12:44modify24678.30115.29115.27114.45
20632006.08.09 12:45modify24678.30115.29115.26114.45
20642006.08.09 12:45modify24678.30115.29115.23114.45
20652006.08.09 12:45modify24678.30115.29115.21114.45
20662006.08.09 12:45modify24678.30115.29115.19114.45
20672006.08.09 13:04modify24678.30115.29115.17114.45
20682006.08.09 15:46s/l24678.30115.17115.17114.456944.96294870.10
20692006.08.09 17:15sell24788.50115.18116.02114.34
20702006.08.09 17:15sell24820.60115.18115.73114.68
20712006.08.09 17:15sell24920.60115.18115.73114.18
20722006.08.09 17:15sell25020.60115.18115.73113.68
20732006.08.10 10:04modify24788.50115.18115.18114.34
20742006.08.10 10:04modify24788.50115.18115.17114.34
20752006.08.10 10:04modify24788.50115.18115.16114.34
20762006.08.10 11:22modify24788.50115.18115.15114.34
20772006.08.10 11:22modify24788.50115.18115.13114.34
20782006.08.10 11:22modify24788.50115.18115.10114.34
20792006.08.10 11:22modify24788.50115.18115.10114.34
20802006.08.10 11:23modify24788.50115.18115.09114.34
20812006.08.10 13:47modify24788.50115.18115.08114.34
20822006.08.10 13:47modify24788.50115.18115.06114.34
20832006.08.10 14:06modify24788.50115.18115.06114.34
20842006.08.10 14:06modify24788.50115.18115.05114.34
20852006.08.10 14:06modify24788.50115.18115.05114.34
20862006.08.10 15:37s/l24788.50115.05115.05114.345887.23300757.33
20872006.08.10 16:47close25020.60115.49115.73113.68-6486.64294270.69
20882006.08.10 16:47close24920.60115.51115.73114.18-6842.36287428.33
20892006.08.11 04:15sell25178.00115.47116.31114.63
20902006.08.11 08:20s/l24820.60115.73115.73114.68-11065.40276362.93
20912006.08.11 14:31s/l25178.00116.31116.31114.63-56327.38220035.55
20922006.08.11 19:00sell25266.00116.23117.07115.39
20932006.08.11 19:00sell25315.40116.23116.78115.73
20942006.08.11 19:00sell25415.40116.23116.78115.23
20952006.08.11 19:00sell25515.40116.23116.78114.73
20962006.08.14 09:21close25515.40116.54116.78114.73-4334.92215700.63
20972006.08.14 09:21close25415.40116.54116.78115.23-4334.95211365.69
20982006.08.15 16:01modify25266.00116.23116.23115.39
20992006.08.16 13:03s/l25266.00116.23116.23115.39-3066.34208299.34
21002006.08.16 13:15sell25657.40116.27117.11115.43
21012006.08.16 14:31modify25657.40116.27116.16115.43
21022006.08.16 14:31s/l25657.40116.16116.16115.435429.83213729.17
21032006.08.16 15:19t/p25315.40115.73116.78115.735937.87219667.05
21042006.08.16 22:15sell25765.90115.83116.67114.99
21052006.08.16 22:15sell25815.40115.83116.38115.33
21062006.08.16 22:15sell25915.40115.83116.38114.83
21072006.08.16 22:15sell26015.40115.83116.38114.33
21082006.08.16 23:08modify26015.40115.83115.83114.33
21092006.08.16 23:08modify25915.40115.83115.83114.83
21102006.08.16 23:10s/l25915.40115.83115.83114.830.00219667.05
21112006.08.16 23:10s/l26015.40115.83115.83114.330.00219667.05
21122006.08.17 09:17modify25765.90115.83115.82114.99
21132006.08.17 09:17modify25765.90115.83115.80114.99
21142006.08.17 09:19modify25765.90115.83115.79114.99
21152006.08.17 09:19modify25765.90115.83115.79114.99
21162006.08.17 09:19modify25765.90115.83115.78114.99
21172006.08.17 09:20modify25765.90115.83115.77114.99
21182006.08.17 09:20modify25765.90115.83115.76114.99
21192006.08.17 09:20modify25765.90115.83115.75114.99
21202006.08.17 09:20modify25765.90115.83115.75114.99
21212006.08.17 09:22modify25765.90115.83115.74114.99
21222006.08.17 09:22modify25765.90115.83115.73114.99
21232006.08.17 09:22modify25765.90115.83115.72114.99
21242006.08.17 09:22modify25765.90115.83115.71114.99
21252006.08.17 09:22modify25765.90115.83115.71114.99
21262006.08.17 09:25modify25765.90115.83115.70114.99
21272006.08.17 09:25modify25765.90115.83115.69114.99
21282006.08.17 09:25t/p25815.40115.33116.38115.335960.95225628.00
21292006.08.17 09:25modify25765.90115.83115.68114.99
21302006.08.17 09:26modify25765.90115.83115.67114.99
21312006.08.17 09:26modify25765.90115.83115.67114.99
21322006.08.17 09:26modify25765.90115.83115.66114.99
21332006.08.17 09:26modify25765.90115.83115.66114.99
21342006.08.17 09:30buy26118.20115.38114.83115.88
21352006.08.17 09:30buy26218.20115.38114.83116.38
21362006.08.17 09:30buy26318.20115.38114.83116.88
21372006.08.17 09:47modify25765.90115.83115.64114.99
21382006.08.17 09:48modify25765.90115.83115.63114.99
21392006.08.17 10:36modify25765.90115.83115.59114.99
21402006.08.17 10:42modify25765.90115.83115.57114.99
21412006.08.17 10:43modify25765.90115.83115.56114.99
21422006.08.17 12:51modify26318.20115.38115.38116.88
21432006.08.17 12:51modify26218.20115.38115.38116.38
21442006.08.17 12:52s/l26218.20115.38115.38116.380.00225628.00
21452006.08.17 12:52s/l26318.20115.38115.38116.880.00225628.00
21462006.08.17 14:36s/l25765.90115.56115.56114.9912333.97237961.97
21472006.08.17 19:19t/p26118.20115.88114.83115.887852.96245814.93
21482006.08.18 04:00sell26473.70116.03116.87115.19
21492006.08.18 04:00sell26517.20116.03116.58115.53
21502006.08.18 04:00sell26617.20116.03116.58115.03
21512006.08.18 04:00sell26717.20116.03116.58114.53
21522006.08.18 06:07modify26717.20116.03116.03114.53
21532006.08.18 06:07modify26617.20116.03116.03115.03
21542006.08.18 09:11s/l26617.20116.03116.03115.030.00245814.93
21552006.08.18 09:11s/l26717.20116.03116.03114.530.00245814.93
21562006.08.18 11:41modify26473.70116.03116.02115.19
21572006.08.18 11:42modify26473.70116.03116.01115.19
21582006.08.18 11:42modify26473.70116.03116.00115.19
21592006.08.18 11:42modify26473.70116.03115.98115.19
21602006.08.18 11:42modify26473.70116.03115.98115.19
21612006.08.18 11:43modify26473.70116.03115.97115.19
21622006.08.18 11:44modify26473.70116.03115.96115.19
21632006.08.18 11:44modify26473.70116.03115.94115.19
21642006.08.18 11:45modify26473.70116.03115.93115.19
21652006.08.18 11:56modify26473.70116.03115.92115.19
21662006.08.18 11:57modify26473.70116.03115.91115.19
21672006.08.18 11:58modify26473.70116.03115.90115.19
21682006.08.18 11:59modify26473.70116.03115.89115.19
21692006.08.18 12:02modify26473.70116.03115.88115.19
21702006.08.18 12:07t/p26517.20115.53116.58115.537444.60253259.53
21712006.08.18 12:07modify26473.70116.03115.87115.19
21722006.08.18 12:07modify26473.70116.03115.85115.19
21732006.08.18 12:07modify26473.70116.03115.84115.19
21742006.08.18 13:14s/l26473.70115.84115.84115.1912087.17265346.70
21752006.08.18 19:00buy26879.60115.84115.00116.68
21762006.08.18 19:00buy26918.60115.84115.29116.34
21772006.08.18 19:00buy27018.60115.84115.29116.84
21782006.08.18 19:00buy27118.60115.84115.29117.34
21792006.08.18 19:14modify27118.60115.84115.84117.34
21802006.08.18 19:14modify27018.60115.84115.84116.84
21812006.08.18 19:20s/l27018.60115.84115.84116.840.00265346.70
21822006.08.18 19:20s/l27118.60115.84115.84117.340.00265346.70
21832006.08.22 04:26modify26879.60115.84115.84116.68
21842006.08.22 04:26modify26879.60115.84115.85116.68
21852006.08.22 04:26modify26879.60115.84115.86116.68
21862006.08.22 09:49modify26879.60115.84115.87116.68
21872006.08.22 09:50modify26879.60115.84115.88116.68
21882006.08.22 09:50modify26879.60115.84115.94116.68
21892006.08.22 09:50modify26879.60115.84115.96116.68
21902006.08.22 10:04modify26879.60115.84115.97116.68
21912006.08.22 10:04modify26879.60115.84115.98116.68
21922006.08.22 10:05modify26879.60115.84115.99116.68
21932006.08.22 14:05t/p26918.60116.34115.29116.348477.61273824.32
21942006.08.22 14:05modify26879.60115.84116.00116.68
21952006.08.22 14:13modify26879.60115.84116.04116.68
21962006.08.22 14:13modify26879.60115.84116.06116.68
21972006.08.22 14:13modify26879.60115.84116.07116.68
21982006.08.22 14:14modify26879.60115.84116.08116.68
21992006.08.22 14:18modify26879.60115.84116.10116.68
22002006.08.22 14:19modify26879.60115.84116.11116.68
22012006.08.22 15:06modify26879.60115.84116.11116.68
22022006.08.22 15:09modify26879.60115.84116.12116.68
22032006.08.22 15:10modify26879.60115.84116.14116.68
22042006.08.22 15:15sell27223.70116.44116.99115.94
22052006.08.22 15:15sell27323.70116.44116.99115.44
22062006.08.22 15:15sell27423.70116.44116.99114.94
22072006.08.22 15:22modify27423.70116.44116.44114.94
22082006.08.22 15:22modify27323.70116.44116.44115.44
22092006.08.22 15:24s/l27323.70116.44116.44115.440.00273824.32
22102006.08.22 15:24s/l27423.70116.44116.44114.940.00273824.32
22112006.08.22 15:43modify26879.60115.84116.14116.68
22122006.08.22 15:44modify26879.60115.84116.15116.68
22132006.08.22 15:44modify26879.60115.84116.17116.68
22142006.08.22 15:54modify26879.60115.84116.17116.68
22152006.08.22 15:54modify26879.60115.84116.18116.68
22162006.08.22 16:25modify26879.60115.84116.19116.68
22172006.08.22 17:40modify26879.60115.84116.21116.68
22182006.08.22 17:40modify26879.60115.84116.22116.68
22192006.08.22 17:40modify26879.60115.84116.23116.68
22202006.08.22 17:40modify26879.60115.84116.24116.68
22212006.08.22 17:41modify26879.60115.84116.24116.68
22222006.08.22 17:41modify26879.60115.84116.26116.68
22232006.08.22 17:42modify26879.60115.84116.27116.68
22242006.08.22 17:42modify26879.60115.84116.30116.68
22252006.08.22 18:08modify26879.60115.84116.32116.68
22262006.08.22 18:12modify26879.60115.84116.32116.68
22272006.08.22 18:12t/p26879.60116.68116.32116.6859378.87333203.19
22282006.08.23 07:45buy27593.00116.39115.55117.23
22292006.08.25 07:28modify27593.00116.39116.40117.23
22302006.08.25 07:28modify27593.00116.39116.41117.23
22312006.08.25 07:28modify27593.00116.39116.42117.23
22322006.08.25 07:28modify27593.00116.39116.43117.23
22332006.08.25 07:31modify27593.00116.39116.44117.23
22342006.08.25 07:31modify27593.00116.39116.45117.23
22352006.08.25 07:31modify27593.00116.39116.47117.23
22362006.08.25 07:31modify27593.00116.39116.47117.23
22372006.08.25 07:34modify27593.00116.39116.48117.23
22382006.08.25 07:34modify27593.00116.39116.49117.23
22392006.08.25 07:48modify27593.00116.39116.50117.23
22402006.08.25 07:49modify27593.00116.39116.51117.23
22412006.08.25 07:49modify27593.00116.39116.52117.23
22422006.08.25 07:49modify27593.00116.39116.53117.23
22432006.08.25 07:49modify27593.00116.39116.54117.23
22442006.08.25 07:49modify27593.00116.39116.54117.23
22452006.08.25 07:50modify27593.00116.39116.55117.23
22462006.08.25 07:50modify27593.00116.39116.56117.23
22472006.08.25 07:50modify27593.00116.39116.56117.23
22482006.08.25 08:02modify27593.00116.39116.57117.23
22492006.08.25 08:03modify27593.00116.39116.58117.23
22502006.08.25 08:11modify27593.00116.39116.60117.23
22512006.08.25 08:12modify27593.00116.39116.61117.23
22522006.08.25 08:20s/l27223.70116.99116.99115.94-12976.35320226.84
22532006.08.25 08:20modify27593.00116.39116.62117.23
22542006.08.25 08:20modify27593.00116.39116.63117.23
22552006.08.25 08:20modify27593.00116.39116.63117.23
22562006.08.25 08:22modify27593.00116.39116.64117.23
22572006.08.25 08:22modify27593.00116.39116.65117.23
22582006.08.25 08:22modify27593.00116.39116.66117.23
22592006.08.25 08:22modify27593.00116.39116.67117.23
22602006.08.25 08:22modify27593.00116.39116.67117.23
22612006.08.25 08:22modify27593.00116.39116.69117.23
22622006.08.25 08:23modify27593.00116.39116.69117.23
22632006.08.25 08:24modify27593.00116.39116.71117.23
22642006.08.25 08:24modify27593.00116.39116.71117.23
22652006.08.25 08:24modify27593.00116.39116.74117.23
22662006.08.25 08:27modify27593.00116.39116.75117.23
22672006.08.25 08:27modify27593.00116.39116.75117.23
22682006.08.25 08:29modify27593.00116.39116.76117.23
22692006.08.25 08:29modify27593.00116.39116.77117.23
22702006.08.25 08:29modify27593.00116.39116.78117.23
22712006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.79117.23
22722006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.79117.23
22732006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.80117.23
22742006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.81117.23
22752006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.82117.23
22762006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.83117.23
22772006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.83117.23
22782006.08.25 08:30modify27593.00116.39116.84117.23
22792006.08.25 08:33modify27593.00116.39116.84117.23
22802006.08.25 08:33modify27593.00116.39116.85117.23
22812006.08.25 08:33modify27593.00116.39116.86117.23
22822006.08.25 08:33modify27593.00116.39116.86117.23
22832006.08.25 08:40modify27593.00116.39116.87117.23
22842006.08.25 08:40t/p27593.00117.23116.87117.2371483.16391710.00
22852006.08.25 14:30sell27699.00117.34118.18116.50
22862006.08.25 14:30sell27729.30117.34117.89116.84
22872006.08.25 14:30sell27829.30117.34117.89116.34
22882006.08.25 14:30sell27929.30117.34117.89115.84
22892006.08.28 10:07modify27699.00117.34117.33116.50
22902006.08.28 10:08modify27699.00117.34117.32116.50
22912006.08.28 10:08modify27699.00117.34117.32116.50
22922006.08.28 10:09modify27699.00117.34117.31116.50
22932006.08.28 12:46modify27699.00117.34117.31116.50
22942006.08.28 12:47modify27699.00117.34117.29116.50
22952006.08.28 12:48modify27699.00117.34117.28116.50
22962006.08.28 12:48modify27699.00117.34117.27116.50
22972006.08.28 12:48modify27699.00117.34117.25116.50
22982006.08.28 12:48modify27699.00117.34117.25116.50
22992006.08.28 12:54modify27699.00117.34117.24116.50
23002006.08.28 12:54modify27699.00117.34117.24116.50
23012006.08.28 12:54modify27699.00117.34117.23116.50
23022006.08.28 17:11s/l27699.00117.23117.23116.507755.15399465.15
23032006.08.28 21:15sell28096.20117.17118.01116.33
23042006.08.29 06:18t/p27729.30116.84117.89116.8411631.99411097.14
23052006.08.29 06:18modify27929.30117.34117.34115.84
23062006.08.29 06:18modify27829.30117.34117.34116.34
23072006.08.29 06:26modify28096.20117.17117.16116.33
23082006.08.29 06:26modify28096.20117.17117.15116.33
23092006.08.29 06:27modify28096.20117.17117.14116.33
23102006.08.29 06:27modify28096.20117.17117.14116.33
23112006.08.29 06:28modify28096.20117.17117.13116.33
23122006.08.29 06:29modify28096.20117.17117.11116.33
23132006.08.29 06:33modify28096.20117.17117.11116.33
23142006.08.29 06:33modify28096.20117.17117.10116.33
23152006.08.29 06:33modify28096.20117.17117.09116.33
23162006.08.29 06:33modify28096.20117.17117.08116.33
23172006.08.29 06:34modify28096.20117.17117.07116.33
23182006.08.29 06:34modify28096.20117.17117.06116.33
23192006.08.29 09:50modify28096.20117.17117.06116.33
23202006.08.29 09:50modify28096.20117.17117.05116.33
23212006.08.29 09:50modify28096.20117.17117.04116.33
23222006.08.29 09:50modify28096.20117.17117.03116.33
23232006.08.29 09:50modify28096.20117.17117.02116.33
23242006.08.29 09:50modify28096.20117.17117.01116.33
23252006.08.29 09:52modify28096.20117.17117.01116.33
23262006.08.29 09:53modify28096.20117.17117.00116.33
23272006.08.29 09:53modify28096.20117.17117.00116.33
23282006.08.29 09:53modify28096.20117.17116.99116.33
23292006.08.29 09:53modify28096.20117.17116.98116.33
23302006.08.29 10:02modify28096.20117.17116.97116.33
23312006.08.29 14:39modify28096.20117.17116.96116.33
23322006.08.29 14:41modify28096.20117.17116.95116.33
23332006.08.29 14:43modify28096.20117.17116.94116.33
23342006.08.29 14:43modify28096.20117.17116.94116.33
23352006.08.29 16:22s/l28096.20116.94116.94116.3317430.91428528.05
23362006.08.29 18:00sell28199.00116.92117.76116.08
23372006.08.29 20:57modify28199.00116.92116.91116.08
23382006.08.29 20:57modify28199.00116.92116.90116.08
23392006.08.29 20:58modify28199.00116.92116.89116.08
23402006.08.29 20:58modify28199.00116.92116.89116.08
23412006.08.29 20:58modify28199.00116.92116.88116.08
23422006.08.30 02:16s/l28199.00116.88116.88116.081854.63430382.68
23432006.08.30 06:45sell28299.00116.84117.68116.00
23442006.08.31 02:15s/l27829.30117.34117.34116.34-2722.79427659.89
23452006.08.31 02:15s/l27929.30117.34117.34115.84-2722.79424937.10
23462006.08.31 03:15sell28328.80117.20117.75116.70
23472006.08.31 03:15sell28428.80117.20117.75116.20
23482006.08.31 03:15sell28528.80117.20117.75115.70
23492006.08.31 07:23close28528.80117.50117.75115.70-7353.30417583.80
23502006.08.31 07:23close28428.80117.50117.75116.20-7353.27410230.53
23512006.09.04 04:58t/p28328.80116.70117.75116.7011448.28421678.81
23522006.09.04 06:42modify28299.00116.84116.83116.00
23532006.09.04 06:43modify28299.00116.84116.81116.00
23542006.09.04 06:46modify28299.00116.84116.79116.00
23552006.09.04 06:47modify28299.00116.84116.79116.00
23562006.09.04 06:47modify28299.00116.84116.78116.00
23572006.09.04 06:47modify28299.00116.84116.76116.00
23582006.09.04 06:47modify28299.00116.84116.76116.00
23592006.09.04 06:50modify28299.00116.84116.75116.00
23602006.09.04 06:50modify28299.00116.84116.74116.00
23612006.09.04 06:50modify28299.00116.84116.73116.00
23622006.09.04 09:45modify28299.00116.84116.72116.00
23632006.09.04 09:45modify28299.00116.84116.71116.00
23642006.09.04 09:45modify28299.00116.84116.70116.00
23652006.09.04 09:45modify28299.00116.84116.69116.00
23662006.09.04 09:47modify28299.00116.84116.68116.00
23672006.09.04 09:47modify28299.00116.84116.68116.00
23682006.09.04 09:47modify28299.00116.84116.67116.00
23692006.09.04 09:47modify28299.00116.84116.66116.00
23702006.09.04 09:48modify28299.00116.84116.65116.00
23712006.09.04 09:48modify28299.00116.84116.64116.00
23722006.09.04 09:48modify28299.00116.84116.63116.00
23732006.09.04 09:49modify28299.00116.84116.62116.00
23742006.09.04 09:49modify28299.00116.84116.61116.00
23752006.09.04 09:51modify28299.00116.84116.61116.00
23762006.09.04 09:57modify28299.00116.84116.60116.00
23772006.09.04 09:57modify28299.00116.84116.59116.00
23782006.09.04 10:02modify28299.00116.84116.58116.00
23792006.09.04 10:02modify28299.00116.84116.57116.00
23802006.09.04 10:02modify28299.00116.84116.56116.00
23812006.09.04 10:03modify28299.00116.84116.55116.00
23822006.09.04 10:03modify28299.00116.84116.54116.00
23832006.09.04 10:15modify28299.00116.84116.54116.00
23842006.09.04 10:16modify28299.00116.84116.53116.00
23852006.09.04 10:17modify28299.00116.84116.53116.00
23862006.09.04 10:17modify28299.00116.84116.52116.00
23872006.09.04 10:17modify28299.00116.84116.51116.00
23882006.09.04 10:17modify28299.00116.84116.50116.00
23892006.09.04 12:15modify28299.00116.84116.50116.00
23902006.09.04 12:15modify28299.00116.84116.49116.00
23912006.09.04 12:15modify28299.00116.84116.49116.00
23922006.09.04 12:17modify28299.00116.84116.48116.00
23932006.09.04 12:19modify28299.00116.84116.47116.00
23942006.09.04 12:20modify28299.00116.84116.46116.00
23952006.09.04 12:20modify28299.00116.84116.46116.00
23962006.09.04 12:20modify28299.00116.84116.45116.00
23972006.09.04 12:20modify28299.00116.84116.43116.00
23982006.09.04 12:21modify28299.00116.84116.42116.00
23992006.09.04 13:56modify28299.00116.84116.38116.00
24002006.09.04 14:05modify28299.00116.84116.37116.00
24012006.09.04 14:05modify28299.00116.84116.37116.00
24022006.09.04 14:53modify28299.00116.84116.36116.00
24032006.09.04 15:04modify28299.00116.84116.36116.00
24042006.09.04 15:04modify28299.00116.84116.35116.00
24052006.09.04 15:04t/p28299.00116.00116.35116.0064029.27485708.08
24062006.09.04 19:15buy28699.00116.05115.21116.89
24072006.09.04 19:15buy28733.00116.05115.50116.55
24082006.09.04 19:15buy28833.00116.05115.50117.05
24092006.09.04 19:15buy28933.00116.05115.50117.55
24102006.09.04 20:06modify28933.00116.05116.05117.55
24112006.09.04 20:06modify28833.00116.05116.05117.05
24122006.09.04 20:11s/l28833.00116.05116.05117.050.00485708.08
24132006.09.04 20:11s/l28933.00116.05116.05117.550.00485708.08
24142006.09.06 06:12modify28699.00116.05116.07116.89
24152006.09.06 06:13modify28699.00116.05116.08116.89
24162006.09.06 06:24modify28699.00116.05116.09116.89
24172006.09.06 06:25modify28699.00116.05116.10116.89
24182006.09.06 06:26modify28699.00116.05116.11116.89
24192006.09.06 13:16modify28699.00116.05116.13116.89
24202006.09.06 13:16modify28699.00116.05116.14116.89
24212006.09.06 13:16modify28699.00116.05116.15116.89
24222006.09.06 13:24modify28699.00116.05116.18116.89
24232006.09.06 13:24modify28699.00116.05116.18116.89
24242006.09.06 13:25modify28699.00116.05116.19116.89
24252006.09.06 13:25modify28699.00116.05116.19116.89
24262006.09.06 13:26t/p28733.00116.55115.50116.5515016.60500724.69
24272006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.20116.89
24282006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.21116.89
24292006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.22116.89
24302006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.24116.89
24312006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.26116.89
24322006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.27116.89
24332006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.30116.89
24342006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.30116.89
24352006.09.06 13:26modify28699.00116.05116.31116.89
24362006.09.06 13:28modify28699.00116.05116.32116.89
24372006.09.06 13:28modify28699.00116.05116.33116.89
24382006.09.06 14:30modify28699.00116.05116.35116.89
24392006.09.06 14:31modify28699.00116.05116.35116.89
24402006.09.06 14:31modify28699.00116.05116.36116.89
24412006.09.06 14:31modify28699.00116.05116.37116.89
24422006.09.06 17:23modify28699.00116.05116.38116.89
24432006.09.06 17:56modify28699.00116.05116.39116.89
24442006.09.06 18:02modify28699.00116.05116.41116.89
24452006.09.06 18:04modify28699.00116.05116.42116.89
24462006.09.06 18:06modify28699.00116.05116.43116.89
24472006.09.06 18:17modify28699.00116.05116.44116.89
24482006.09.06 18:18modify28699.00116.05116.45116.89
24492006.09.06 18:18modify28699.00116.05116.46116.89
24502006.09.06 18:20modify28699.00116.05116.47116.89
24512006.09.06 18:49modify28699.00116.05116.47116.89
24522006.09.06 18:56modify28699.00116.05116.48116.89
24532006.09.06 18:57modify28699.00116.05116.50116.89
24542006.09.06 18:57modify28699.00116.05116.52116.89
24552006.09.06 18:58modify28699.00116.05116.53116.89
24562006.09.07 04:45sell29033.00116.77117.32116.27
24572006.09.07 04:45sell29133.00116.77117.32115.77
24582006.09.07 04:45sell29233.00116.77117.32115.27
24592006.09.07 06:04modify29233.00116.77116.77115.27
24602006.09.07 06:04modify29133.00116.77116.77115.77
24612006.09.07 09:33s/l29133.00116.77116.77115.770.00500724.69
24622006.09.07 09:33s/l29233.00116.77116.77115.270.00500724.69
24632006.09.07 09:40t/p28699.00116.89116.53116.8977590.69578315.38
24642006.09.07 10:45sell29399.00116.98117.82116.14
24652006.09.07 10:52modify29399.00116.98116.80116.14
24662006.09.07 10:52modify29399.00116.98116.75116.14
24672006.09.07 10:52modify29399.00116.98116.73116.14
24682006.09.07 10:52s/l29399.00116.73116.73116.1421141.61599456.99
24692006.09.07 10:52sell29499.00117.04117.88116.20
24702006.09.07 10:52modify29499.00117.04116.97116.20
24712006.09.07 10:52modify29499.00117.04116.80116.20
24722006.09.07 10:52modify29499.00117.04116.75116.20
24732006.09.07 10:56modify29499.00117.04116.73116.20
24742006.09.07 10:56modify29499.00117.04116.73116.20
24752006.09.07 11:01modify29499.00117.04116.72116.20
24762006.09.07 11:01modify29499.00117.04116.71116.20
24772006.09.07 11:04modify29499.00117.04116.69116.20
24782006.09.07 11:08modify29499.00117.04116.67116.20
24792006.09.07 11:08modify29499.00117.04116.63116.20
24802006.09.07 11:08t/p29033.00116.27117.32116.2714193.55613650.54
24812006.09.07 11:08modify29499.00117.04116.60116.20
24822006.09.07 11:10modify29499.00117.04116.60116.20
24832006.09.07 11:10modify29499.00117.04116.59116.20
24842006.09.07 11:10modify29499.00117.04116.57116.20
24852006.09.07 11:10t/p29499.00116.20116.57116.2071566.27685216.81
24862006.09.07 21:30buy29599.00116.38115.54117.22
24872006.09.07 21:30buy29633.00116.38115.83116.88
24882006.09.07 21:30buy29733.00116.38115.83117.38
24892006.09.07 21:30buy29833.00116.38115.83117.88
24902006.09.07 21:37modify29833.00116.38116.38117.88
24912006.09.07 21:37modify29733.00116.38116.38117.38
24922006.09.07 22:37s/l29733.00116.38116.38117.380.00685216.81
24932006.09.07 22:37s/l29833.00116.38116.38117.880.00685216.81
24942006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.38117.22
24952006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.39117.22
24962006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.40117.22
24972006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.41117.22
24982006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.43117.22
24992006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.43117.22
25002006.09.08 14:45modify29599.00116.38116.44117.22
25012006.09.08 14:50modify29599.00116.38116.44117.22
25022006.09.08 15:05modify29599.00116.38116.46117.22
25032006.09.08 15:05modify29599.00116.38116.49117.22
25042006.09.08 17:06modify29599.00116.38116.49117.22
25052006.09.08 17:06modify29599.00116.38116.50117.22
25062006.09.08 17:06modify29599.00116.38116.51117.22
25072006.09.08 17:44modify29599.00116.38116.52117.22
25082006.09.08 17:46modify29599.00116.38116.53117.22
25092006.09.08 17:47t/p29633.00116.88115.83116.8814545.63699762.44
25102006.09.08 17:47modify29599.00116.38116.54117.22
25112006.09.08 17:47modify29599.00116.38116.55117.22
25122006.09.08 17:47modify29599.00116.38116.56117.22
25132006.09.08 17:54modify29599.00116.38116.57117.22
25142006.09.08 17:55modify29599.00116.38116.58117.22
25152006.09.08 18:07modify29599.00116.38116.59117.22
25162006.09.08 18:08modify29599.00116.38116.60117.22
25172006.09.08 18:11modify29599.00116.38116.61117.22
25182006.09.08 18:13modify29599.00116.38116.62117.22
25192006.09.08 18:23modify29599.00116.38116.63117.22
25202006.09.08 18:23modify29599.00116.38116.64117.22
25212006.09.08 18:33modify29599.00116.38116.66117.22
25222006.09.08 18:39modify29599.00116.38116.67117.22
25232006.09.11 00:30sell29933.00117.01117.56116.51
25242006.09.11 00:30sell30033.00117.01117.56116.01
25252006.09.11 00:30sell30133.00117.01117.56115.51
25262006.09.11 00:31modify29599.00116.38116.68117.22
25272006.09.11 01:05modify30133.00117.01117.01115.51
25282006.09.11 01:05modify30033.00117.01117.01116.01
25292006.09.11 02:14s/l29599.00116.68116.68117.2228033.66727796.10
25302006.09.11 02:14buy30299.00116.71115.87117.55
25312006.09.11 08:15s/l30033.00117.01117.01116.010.00727796.10
25322006.09.11 08:15s/l30133.00117.01117.01115.510.00727796.10
25332006.09.11 08:15modify30299.00116.71116.72117.55
25342006.09.11 08:16modify30299.00116.71116.73117.55
25352006.09.11 08:16modify30299.00116.71116.74117.55
25362006.09.11 08:16modify30299.00116.71116.75117.55
25372006.09.11 08:16modify30299.00116.71116.76117.55
25382006.09.11 08:34modify30299.00116.71116.79117.55
25392006.09.11 09:03modify30299.00116.71116.80117.55
25402006.09.11 09:03modify30299.00116.71116.82117.55
25412006.09.11 09:03modify30299.00116.71116.82117.55
25422006.09.11 09:10modify30299.00116.71116.83117.55
25432006.09.11 09:10modify30299.00116.71116.85117.55
25442006.09.11 09:11modify30299.00116.71116.88117.55
25452006.09.11 09:11modify30299.00116.71116.89117.55
25462006.09.11 09:11modify30299.00116.71116.90117.55
25472006.09.11 09:11modify30299.00116.71116.91117.55
25482006.09.11 09:22modify30299.00116.71116.95117.55
25492006.09.11 09:22modify30299.00116.71116.96117.55
25502006.09.11 09:22modify30299.00116.71116.96117.55
25512006.09.11 09:23modify30299.00116.71116.97117.55
25522006.09.11 11:21modify30299.00116.71116.97117.55
25532006.09.11 11:21modify30299.00116.71116.98117.55
25542006.09.11 11:22modify30299.00116.71116.99117.55
25552006.09.11 12:51modify30299.00116.71116.99117.55
25562006.09.11 12:59modify30299.00116.71117.01117.55
25572006.09.11 13:10modify30299.00116.71117.02117.55
25582006.09.11 13:10modify30299.00116.71117.02117.55
25592006.09.11 14:26modify30299.00116.71117.03117.55
25602006.09.11 14:27modify30299.00116.71117.03117.55
25612006.09.11 14:27modify30299.00116.71117.04117.55
25622006.09.11 16:03modify30299.00116.71117.05117.55
25632006.09.11 16:03modify30299.00116.71117.06117.55
25642006.09.11 16:03modify30299.00116.71117.07117.55
25652006.09.11 16:08modify30299.00116.71117.08117.55
25662006.09.11 16:08modify30299.00116.71117.09117.55
25672006.09.11 16:09modify30299.00116.71117.10117.55
25682006.09.11 16:09modify30299.00116.71117.10117.55
25692006.09.11 16:10modify30299.00116.71117.11117.55
25702006.09.11 16:21modify30299.00116.71117.13117.55
25712006.09.11 16:26modify30299.00116.71117.14117.55
25722006.09.11 16:26s/l29933.00117.56117.56116.51-15438.93712357.17
25732006.09.11 16:26modify30299.00116.71117.18117.55
25742006.09.11 16:26modify30299.00116.71117.19117.55
25752006.09.11 16:26t/p30299.00117.55117.19117.5570738.35783095.52
25762006.09.11 23:45sell30399.00117.61118.45116.77
25772006.09.11 23:45sell30433.00117.61118.16117.11
25782006.09.11 23:45sell30533.00117.61118.16116.61
25792006.09.11 23:45sell30633.00117.61118.16116.11
25802006.09.12 18:26close30633.00117.92118.16116.11-9186.44773909.08
25812006.09.12 18:26close30533.00117.92118.16116.61-9186.46764722.61
25822006.09.12 20:08s/l30433.00118.16118.16117.11-15870.33748852.28
25832006.09.13 01:00buy30733.00117.83117.28118.33
25842006.09.13 01:00buy30833.00117.83117.28118.83
25852006.09.13 01:00buy30933.00117.83117.28119.33
25862006.09.13 14:43close30933.00117.53117.28119.33-8423.50740428.78
25872006.09.13 14:43close30833.00117.53117.28118.83-8423.47732005.31
25882006.09.15 16:25s/l30733.00117.28117.28118.33-13757.94718247.37
25892006.09.15 17:15sell31033.00117.69118.24117.19
25902006.09.15 17:15sell31133.00117.69118.24116.69
25912006.09.15 17:15sell31233.00117.69118.24116.19
25922006.09.15 18:52close31233.00118.00118.24116.19-8669.46709577.91
25932006.09.15 18:52close31133.00118.01118.24116.69-8948.42700629.49
25942006.09.18 11:13s/l31033.00118.24118.24117.19-15859.93684769.55
25952006.09.18 11:13sell31333.00118.22118.77117.72
25962006.09.18 11:13sell31433.00118.22118.77117.22
25972006.09.18 11:13sell31533.00118.22118.77116.72
25982006.09.19 09:40t/p31333.00117.72118.77117.7213514.74698284.29
25992006.09.19 09:40modify31533.00118.22118.22116.72
26002006.09.19 09:40modify31433.00118.22118.22117.22
26012006.09.19 14:41modify30399.00117.61117.60116.77
26022006.09.19 14:41modify30399.00117.61117.58116.77
26032006.09.19 14:42t/p31433.00117.22118.22117.2227643.50725927.78
26042006.09.19 14:42modify30399.00117.61117.56116.77
26052006.09.19 14:42modify31533.00118.22117.47116.72
26062006.09.19 14:44modify30399.00117.61117.56116.77
26072006.09.19 14:44modify30399.00117.61117.54116.77
26082006.09.19 14:44modify30399.00117.61117.52116.77
26092006.09.19 14:45modify30399.00117.61117.51116.77
26102006.09.19 14:45modify30399.00117.61117.50116.77
26112006.09.19 14:47modify30399.00117.61117.49116.77
26122006.09.19 14:47modify30399.00117.61117.48116.77
26132006.09.19 14:47modify30399.00117.61117.48116.77
26142006.09.19 14:52modify30399.00117.61117.46116.77
26152006.09.19 14:52modify30399.00117.61117.45116.77
26162006.09.19 14:52modify30399.00117.61117.44116.77
26172006.09.19 16:46modify30399.00117.61117.43116.77
26182006.09.19 16:46modify30399.00117.61117.42116.77
26192006.09.19 16:46modify30399.00117.61117.42116.77
26202006.09.19 16:49modify30399.00117.61117.41116.77
26212006.09.19 16:51modify30399.00117.61117.40116.77
26222006.09.19 16:52modify30399.00117.61117.39116.77
26232006.09.19 16:52modify30399.00117.61117.38116.77
26242006.09.19 16:52modify30399.00117.61117.37116.77
26252006.09.19 17:09s/l30399.00117.37117.37116.777975.68733903.47
26262006.09.19 17:09s/l31533.00117.47117.47116.7220554.52754457.98
26272006.09.20 02:30sell31699.00117.61118.45116.77
26282006.09.20 02:30sell31733.00117.61118.16117.11
26292006.09.20 02:30sell31833.00117.61118.16116.61
26302006.09.20 02:30sell31933.00117.61118.16116.11
26312006.09.20 03:19modify31699.00117.61117.61116.77
26322006.09.20 03:20modify31699.00117.61117.60116.77
26332006.09.20 03:20modify31699.00117.61117.59116.77
26342006.09.20 03:20modify31699.00117.61117.58116.77
26352006.09.20 03:30modify31699.00117.61117.57116.77
26362006.09.20 08:23modify31699.00117.61117.57116.77
26372006.09.20 08:23modify31699.00117.61117.56116.77
26382006.09.20 08:55modify31699.00117.61117.55116.77
26392006.09.20 08:55modify31699.00117.61117.53116.77
26402006.09.20 08:56modify31699.00117.61117.50116.77
26412006.09.20 08:56modify31699.00117.61117.50116.77
26422006.09.20 08:56modify31699.00117.61117.48116.77
26432006.09.20 08:57modify31699.00117.61117.48116.77
26442006.09.20 08:57modify31699.00117.61117.47116.77
26452006.09.20 08:58modify31699.00117.61117.47116.77
26462006.09.20 09:00modify31699.00117.61117.46116.77
26472006.09.20 09:01t/p31733.00117.11118.16117.1114089.31768547.29
26482006.09.20 09:01modify31699.00117.61117.46116.77
26492006.09.20 09:01modify31933.00117.61117.61116.11
26502006.09.20 09:01modify31833.00117.61117.61116.61
26512006.09.20 09:01modify31699.00117.61117.45116.77
26522006.09.20 09:01modify31699.00117.61117.45116.77
26532006.09.20 09:02modify31699.00117.61117.44116.77
26542006.09.20 09:02modify31699.00117.61117.44116.77
26552006.09.20 09:11modify31699.00117.61117.42116.77
26562006.09.20 09:11modify31699.00117.61117.41116.77
26572006.09.20 09:11modify31699.00117.61117.35116.77
26582006.09.20 11:26s/l31699.00117.35117.35116.7721932.46790479.75
26592006.09.20 20:15sell32099.00117.39118.23116.55
26602006.09.21 09:19modify32099.00117.39117.38116.55
26612006.09.21 09:24modify32099.00117.39117.36116.55
26622006.09.21 09:24modify32099.00117.39117.34116.55
26632006.09.21 09:24modify32099.00117.39117.33116.55
26642006.09.21 12:19modify32099.00117.39117.30116.55
26652006.09.21 12:19modify32099.00117.39117.28116.55
26662006.09.21 12:19modify32099.00117.39117.28116.55
26672006.09.21 12:26modify32099.00117.39117.27116.55
26682006.09.21 12:26modify32099.00117.39117.27116.55
26692006.09.21 12:29modify32099.00117.39117.26116.55
26702006.09.21 12:30modify32099.00117.39117.25116.55
26712006.09.21 12:30modify32099.00117.39117.25116.55
26722006.09.21 12:30modify32099.00117.39117.24116.55
26732006.09.21 12:30modify32099.00117.39117.23116.55
26742006.09.21 12:30modify32099.00117.39117.23116.55
26752006.09.21 12:38modify32099.00117.39117.21116.55
26762006.09.21 12:39modify32099.00117.39117.20116.55
26772006.09.21 12:54modify32099.00117.39117.19116.55
26782006.09.21 13:00modify32099.00117.39117.18116.55
26792006.09.21 13:00modify32099.00117.39117.17116.55
26802006.09.21 13:00modify32099.00117.39117.16116.55
26812006.09.21 13:00modify32099.00117.39117.15116.55
26822006.09.21 13:00modify32099.00117.39117.13116.55
26832006.09.21 14:29modify32099.00117.39117.12116.55
26842006.09.21 14:29modify32099.00117.39117.12116.55
26852006.09.21 14:31modify32099.00117.39117.11116.55
26862006.09.21 14:45modify32099.00117.39117.10116.55
26872006.09.21 14:45modify32099.00117.39117.09116.55
26882006.09.21 14:46modify32099.00117.39117.08116.55
26892006.09.21 14:46modify32099.00117.39117.06116.55
26902006.09.21 15:08modify32099.00117.39117.06116.55
26912006.09.21 15:08modify32099.00117.39117.04116.55
26922006.09.21 15:08modify32099.00117.39117.04116.55
26932006.09.21 15:09modify32099.00117.39117.03116.55
26942006.09.21 18:03modify32099.00117.39117.03116.55
26952006.09.21 18:03modify32099.00117.39117.02116.55
26962006.09.21 18:03modify32099.00117.39117.01116.55
26972006.09.21 18:04modify32099.00117.39117.00116.55
26982006.09.21 18:05modify32099.00117.39117.00116.55
26992006.09.21 18:05modify32099.00117.39116.99116.55
27002006.09.21 18:05modify32099.00117.39116.98116.55
27012006.09.21 18:05modify32099.00117.39116.98116.55
27022006.09.21 18:15t/p31833.00116.61117.61116.6126766.15817245.90
27032006.09.21 18:15modify32099.00117.39116.96116.55
27042006.09.21 18:15modify31933.00117.61116.86116.11
27052006.09.21 18:15modify32099.00117.39116.95116.55
27062006.09.21 18:16modify32099.00117.39116.94116.55
27072006.09.21 18:16modify32099.00117.39116.93116.55
27082006.09.21 18:32modify32099.00117.39116.93116.55
27092006.09.21 18:32modify32099.00117.39116.91116.55
27102006.09.21 18:33t/p32099.00116.55116.91116.5566763.66884009.57
27112006.09.22 03:15sell32199.00116.38117.22115.54
27122006.09.26 16:13s/l31933.00116.86116.86116.1118110.75902120.31
27132006.09.26 16:13sell32233.00116.84117.39116.34
27142006.09.26 16:13sell32333.00116.84117.39115.84
27152006.09.26 16:13sell32433.00116.84117.39115.34
27162006.09.26 16:46close32433.00117.19117.39115.34-9855.89892264.42
27172006.09.26 16:46close32333.00117.20117.39115.84-10136.57882127.85
27182006.09.26 18:29s/l32199.00117.22117.22115.54-74010.14808117.71
27192006.09.27 01:30buy32599.00117.03116.19117.87
27202006.09.27 12:29s/l32233.00117.39117.39116.34-15971.07792146.63
27212006.09.27 12:31modify32599.00117.03117.04117.87
27222006.09.27 14:20modify32599.00117.03117.05117.87
27232006.09.27 15:39modify32599.00117.03117.06117.87
27242006.09.27 15:40modify32599.00117.03117.07117.87
27252006.09.27 15:42modify32599.00117.03117.07117.87
27262006.09.27 15:42modify32599.00117.03117.08117.87
27272006.09.27 16:00modify32599.00117.03117.09117.87
27282006.09.27 16:00modify32599.00117.03117.12117.87
27292006.09.27 16:01modify32599.00117.03117.13117.87
27302006.09.27 16:03modify32599.00117.03117.13117.87
27312006.09.27 16:05modify32599.00117.03117.14117.87
27322006.09.27 16:05modify32599.00117.03117.15117.87
27332006.09.27 16:05modify32599.00117.03117.19117.87
27342006.09.27 16:05modify32599.00117.03117.20117.87
27352006.09.27 16:05modify32599.00117.03117.21117.87
27362006.09.27 16:06modify32599.00117.03117.21117.87
27372006.09.27 16:06modify32599.00117.03117.22117.87
27382006.09.27 16:06modify32599.00117.03117.23117.87
27392006.09.27 16:08modify32599.00117.03117.23117.87
27402006.09.27 16:09modify32599.00117.03117.27117.87
27412006.09.27 16:09modify32599.00117.03117.28117.87
27422006.09.27 16:09modify32599.00117.03117.28117.87
27432006.09.27 16:10modify32599.00117.03117.29117.87
27442006.09.27 23:45buy32633.00117.50116.95118.00
27452006.09.27 23:45buy32733.00117.50116.95118.50
27462006.09.27 23:45buy32833.00117.50116.95119.00
27472006.09.28 08:33modify32599.00117.03117.30117.87
27482006.09.28 08:34modify32599.00117.03117.31117.87
27492006.09.28 09:16modify32599.00117.03117.32117.87
27502006.09.28 09:20modify32599.00117.03117.32117.87
27512006.09.28 09:20modify32599.00117.03117.33117.87
27522006.09.28 09:20modify32599.00117.03117.35117.87
27532006.09.28 10:30modify32599.00117.03117.35117.87
27542006.09.28 10:30modify32599.00117.03117.36117.87
27552006.09.28 10:30modify32599.00117.03117.36117.87
27562006.09.28 10:31modify32599.00117.03117.38117.87
27572006.09.28 10:31modify32599.00117.03117.39117.87
27582006.09.28 14:35modify32599.00117.03117.40117.87
27592006.09.28 14:35modify32599.00117.03117.41117.87
27602006.09.28 14:37modify32599.00117.03117.44117.87
27612006.09.28 14:37modify32599.00117.03117.45117.87
27622006.09.28 14:37modify32599.00117.03117.47117.87
27632006.09.28 14:37modify32599.00117.03117.48117.87
27642006.09.28 15:23modify32599.00117.03117.49117.87
27652006.09.28 16:23modify32599.00117.03117.50117.87
27662006.09.28 16:23modify32599.00117.03117.51117.87
27672006.09.28 16:23modify32599.00117.03117.51117.87
27682006.09.28 16:24t/p32599.00117.87117.51117.8774420.43866567.06
27692006.09.28 22:45buy32999.00117.82116.98118.66
27702006.09.29 08:53t/p32633.00118.00116.95118.0015701.04882268.10
27712006.09.29 08:53modify32833.00117.50117.50119.00
27722006.09.29 08:53modify32733.00117.50117.50118.50
27732006.09.29 16:42modify32999.00117.82117.83118.66
27742006.09.29 22:28modify32999.00117.82117.84118.66
27752006.10.02 02:11modify32999.00117.82117.85118.66
27762006.10.02 02:11modify32999.00117.82117.86118.66
27772006.10.02 03:20modify32999.00117.82117.88118.66
27782006.10.02 03:25modify32999.00117.82117.89118.66
27792006.10.02 03:25modify32999.00117.82117.90118.66
27802006.10.02 03:26modify32999.00117.82117.91118.66
27812006.10.02 03:26modify32999.00117.82117.93118.66
27822006.10.02 03:26modify32999.00117.82117.96118.66
27832006.10.02 03:26modify32999.00117.82117.99118.66
27842006.10.02 03:33modify32999.00117.82118.01118.66
27852006.10.02 03:34modify32999.00117.82118.02118.66
27862006.10.02 03:35modify32999.00117.82118.03118.66
27872006.10.02 03:37modify32999.00117.82118.04118.66
27882006.10.02 15:05s/l32999.00118.04118.04118.6621031.56903299.66
27892006.10.02 15:05buy33099.00118.06117.22118.90
27902006.10.03 09:20s/l32733.00117.50117.50118.502578.75905878.41
27912006.10.03 09:20s/l32833.00117.50117.50119.002578.75908457.17
27922006.10.03 09:30buy33133.00117.53116.98118.03
27932006.10.03 09:30buy33233.00117.53116.98118.53
27942006.10.03 09:30buy33333.00117.53116.98119.03
27952006.10.04 00:24t/p33133.00118.03116.98118.0314408.10922865.27
27962006.10.04 00:24modify33333.00117.53117.53119.03
27972006.10.04 00:24modify33233.00117.53117.53118.53
27982006.10.05 07:49s/l33233.00117.53117.53118.531719.17924584.44
27992006.10.05 07:49s/l33333.00117.53117.53119.031719.17926303.60
28002006.10.05 09:30buy33433.00117.64117.09118.14
28012006.10.05 09:30buy33533.00117.64117.09118.64
28022006.10.05 09:30buy33633.00117.64117.09119.14
28032006.10.06 14:34t/p33433.00118.14117.09118.1414395.09940698.70
28042006.10.06 14:34modify33633.00117.64117.64119.14
28052006.10.06 14:34modify33533.00117.64117.64118.64
28062006.10.06 14:56modify33099.00118.06118.06118.90
28072006.10.06 14:56modify33099.00118.06118.08118.90
28082006.10.06 14:57modify33099.00118.06118.19118.90
28092006.10.06 14:57modify33099.00118.06118.20118.90
28102006.10.06 14:57modify33099.00118.06118.21118.90
28112006.10.06 14:57modify33099.00118.06118.21118.90
28122006.10.06 14:57modify33099.00118.06118.22118.90
28132006.10.06 14:58modify33099.00118.06118.23118.90
28142006.10.06 14:59modify33099.00118.06118.24118.90
28152006.10.06 14:59modify33099.00118.06118.25118.90
28162006.10.06 14:59modify33099.00118.06118.27118.90
28172006.10.06 14:59modify33099.00118.06118.28118.90
28182006.10.06 14:59modify33099.00118.06118.29118.90
28192006.10.06 15:00modify33099.00118.06118.29118.90
28202006.10.06 15:00t/p33533.00118.64117.64118.6428242.69968941.39
28212006.10.06 15:00modify33099.00118.06118.30118.90
28222006.10.06 15:00modify33633.00117.64118.39119.14
28232006.10.06 15:00modify33099.00118.06118.30118.90
28242006.10.06 15:08modify33099.00118.06118.34118.90
28252006.10.06 15:11modify33099.00118.06118.37118.90
28262006.10.06 15:11modify33099.00118.06118.38118.90
28272006.10.06 15:11modify33099.00118.06118.39118.90
28282006.10.06 15:53modify33099.00118.06118.40118.90
28292006.10.06 15:53modify33099.00118.06118.46118.90
28302006.10.06 15:53modify33099.00118.06118.46118.90
28312006.10.06 15:56modify33099.00118.06118.48118.90
28322006.10.06 15:57modify33099.00118.06118.51118.90
28332006.10.06 15:59modify33099.00118.06118.52118.90
28342006.10.06 15:59modify33099.00118.06118.53118.90
28352006.10.06 15:59modify33099.00118.06118.54118.90
28362006.10.06 16:06modify33099.00118.06118.54118.90
28372006.10.06 16:06t/p33099.00118.90118.54118.9077677.381046618.76
28382006.10.06 21:45sell33799.00119.00119.84118.16
28392006.10.09 05:59t/p33633.00119.14118.39119.1442403.851089022.62
28402006.10.09 12:45buy33833.00119.11118.56119.61
28412006.10.09 12:45buy33933.00119.11118.56120.11
28422006.10.09 12:45buy34033.00119.11118.56120.61
28432006.10.10 13:18t/p33833.00119.61118.56119.6114218.861103241.48
28442006.10.10 13:18modify34033.00119.11119.11120.61
28452006.10.10 13:18modify33933.00119.11119.11120.11
28462006.10.11 20:43s/l33799.00119.84119.84118.16-73986.671029254.81
28472006.10.12 02:00sell34199.00119.73120.57118.89
28482006.10.12 09:06modify34199.00119.73119.73118.89
28492006.10.12 09:09modify34199.00119.73119.71118.89
28502006.10.12 09:09modify34199.00119.73119.70118.89
28512006.10.12 09:09modify34199.00119.73119.70118.89
28522006.10.12 09:10modify34199.00119.73119.63118.89
28532006.10.12 13:36s/l34199.00119.63119.63118.898275.791037530.60
28542006.10.12 13:45sell34299.00119.60120.44118.76
28552006.10.13 02:12modify34299.00119.60119.59118.76
28562006.10.13 02:12modify34299.00119.60119.58118.76
28572006.10.13 02:12modify34299.00119.60119.57118.76
28582006.10.13 03:14modify34299.00119.60119.57118.76
28592006.10.13 03:14modify34299.00119.60119.56118.76
28602006.10.13 03:14modify34299.00119.60119.55118.76
28612006.10.13 04:55modify34299.00119.60119.53118.76
28622006.10.13 09:37modify34299.00119.60119.51118.76
28632006.10.13 09:37s/l33933.00119.11119.11120.112578.751040109.36
28642006.10.13 09:37s/l34033.00119.11119.11120.612578.751042688.11
28652006.10.13 09:37modify34299.00119.60119.49118.76
28662006.10.13 09:51modify34299.00119.60119.49118.76
28672006.10.13 09:51modify34299.00119.60119.48118.76
28682006.10.13 09:51modify34299.00119.60119.47118.76
28692006.10.13 09:51modify34299.00119.60119.46118.76
28702006.10.13 09:51modify34299.00119.60119.46118.76
28712006.10.13 09:52modify34299.00119.60119.44118.76
28722006.10.13 11:45sell34333.00119.36119.91118.86
28732006.10.13 11:45sell34433.00119.36119.91118.36
28742006.10.13 11:45sell34533.00119.36119.91117.86
28752006.10.13 11:57s/l34299.00119.44119.44118.7611726.441054414.55
28762006.10.13 11:57sell34699.00119.43120.27118.59
28772006.10.13 14:39close34533.00119.67119.91117.86-8548.471045866.08
28782006.10.13 14:39close34433.00119.67119.91118.36-8548.491037317.59
28792006.10.16 14:58modify34699.00119.43119.42118.59
28802006.10.16 15:07modify34699.00119.43119.42118.59
28812006.10.16 15:07modify34699.00119.43119.41118.59
28822006.10.16 15:10modify34699.00119.43119.40118.59
28832006.10.16 15:10modify34699.00119.43119.39118.59
28842006.10.16 20:31modify34699.00119.43119.38118.59
28852006.10.17 00:55modify34699.00119.43119.36118.59
28862006.10.17 00:55modify34699.00119.43119.35118.59
28872006.10.17 00:56modify34699.00119.43119.35118.59
28882006.10.17 00:56modify34699.00119.43119.34118.59
28892006.10.17 01:02modify34699.00119.43119.33118.59
28902006.10.17 02:43modify34699.00119.43119.32118.59
28912006.10.17 02:47modify34699.00119.43119.32118.59
28922006.10.17 02:47modify34699.00119.43119.31118.59
28932006.10.17 02:47modify34699.00119.43119.30118.59
28942006.10.17 08:52modify34699.00119.43119.29118.59
28952006.10.17 08:52modify34699.00119.43119.28118.59
28962006.10.17 08:53modify34699.00119.43119.26118.59
28972006.10.17 08:53modify34699.00119.43119.25118.59
28982006.10.17 08:53modify34699.00119.43119.24118.59
28992006.10.17 09:59modify34699.00119.43119.22118.59
29002006.10.17 10:00modify34699.00119.43119.21118.59
29012006.10.17 10:41t/p34333.00118.86119.91118.8612866.681050184.27
29022006.10.17 10:41modify34699.00119.43119.15118.59
29032006.10.17 10:43modify34699.00119.43119.07118.59
29042006.10.17 10:45buy34733.00118.77118.22119.27
29052006.10.17 10:45buy34833.00118.77118.22119.77
29062006.10.17 10:45buy34933.00118.77118.22120.27
29072006.10.17 10:48modify34699.00119.43119.07118.59
29082006.10.17 10:49modify34699.00119.43119.06118.59
29092006.10.17 11:02modify34699.00119.43119.06118.59
29102006.10.17 11:08modify34699.00119.43119.05118.59
29112006.10.17 11:09modify34699.00119.43119.04118.59
29122006.10.17 11:17modify34699.00119.43119.03118.59
29132006.10.17 11:18modify34699.00119.43119.02118.59
29142006.10.17 11:18modify34699.00119.43119.00118.59
29152006.10.17 11:35modify34699.00119.43119.00118.59
29162006.10.17 11:35modify34699.00119.43118.99118.59
29172006.10.17 11:46modify34699.00119.43118.99118.59
29182006.10.17 11:47modify34699.00119.43118.98118.59
29192006.10.17 11:58modify34699.00119.43118.97118.59
29202006.10.17 12:35modify34699.00119.43118.96118.59
29212006.10.17 15:00modify34933.00118.77118.77120.27
29222006.10.17 15:00modify34833.00118.77118.77119.77
29232006.10.17 15:00s/l34833.00118.77118.77119.770.001050184.27
29242006.10.17 15:00s/l34933.00118.77118.77120.270.001050184.27
29252006.10.17 15:23modify34699.00119.43118.96118.59
29262006.10.17 15:23modify34699.00119.43118.95118.59
29272006.10.17 15:23t/p34699.00118.59118.95118.5967057.331117241.59
29282006.10.17 20:15sell35099.00118.92119.76118.08
29292006.10.17 23:50modify35099.00118.92118.91118.08
29302006.10.17 23:53modify35099.00118.92118.88118.08
29312006.10.17 23:54modify35099.00118.92118.87118.08
29322006.10.17 23:55modify35099.00118.92118.86118.08
29332006.10.17 23:57modify35099.00118.92118.86118.08
29342006.10.17 23:57modify35099.00118.92118.85118.08
29352006.10.17 23:58modify35099.00118.92118.85118.08
29362006.10.17 23:58modify35099.00118.92118.84118.08
29372006.10.17 23:58modify35099.00118.92118.84118.08
29382006.10.18 00:01modify35099.00118.92118.83118.08
29392006.10.18 00:01modify35099.00118.92118.82118.08
29402006.10.18 00:02modify35099.00118.92118.81118.08
29412006.10.18 00:03modify35099.00118.92118.80118.08
29422006.10.18 00:08modify35099.00118.92118.79118.08
29432006.10.18 00:09modify35099.00118.92118.78118.08
29442006.10.18 00:20modify35099.00118.92118.76118.08
29452006.10.18 02:41s/l35099.00118.76118.76118.0811803.461129045.05
29462006.10.18 21:00buy35199.00118.92118.08119.76
29472006.10.19 15:50s/l34733.00118.22118.22119.27-13634.871115410.18
29482006.10.19 16:45buy35233.00118.22117.67118.72
29492006.10.19 16:45buy35333.00118.22117.67119.22
29502006.10.19 16:45buy35433.00118.22117.67119.72
29512006.10.19 19:57s/l35199.00118.08118.08119.76-66564.661048845.52
29522006.10.20 10:30sell35599.00118.36119.20117.52
29532006.10.20 16:40t/p35233.00118.72117.67118.7214326.861063172.38
29542006.10.20 16:40modify35433.00118.22118.22119.72
29552006.10.20 16:40modify35333.00118.22118.22119.22
29562006.10.23 11:32s/l35599.00119.20119.20117.52-71292.56991879.82
29572006.10.23 11:38t/p35333.00119.22118.22119.2228537.181020417.00
29582006.10.23 11:38modify35433.00118.22118.97119.72
29592006.10.23 20:45buy35699.00119.30118.46120.14
29602006.10.25 20:21s/l35433.00118.97118.97119.7222527.981042944.98
29612006.10.25 21:30buy35733.00119.01118.46119.51
29622006.10.25 21:30buy35833.00119.01118.46120.01
29632006.10.25 21:30buy35933.00119.01118.46120.51
29642006.10.26 09:05close35933.00118.71118.46120.51-7050.391035894.59
29652006.10.26 09:05close35833.00118.71118.46120.01-7050.361028844.22
29662006.10.26 18:29s/l35699.00118.46118.46120.14-63765.88965078.34
29672006.10.26 18:29s/l35733.00118.46118.46119.51-14034.83951043.51
29682006.10.27 01:00sell36099.00118.36119.20117.52
29692006.10.27 01:00sell36133.00118.36118.91117.86
29702006.10.27 01:00sell36233.00118.36118.91117.36
29712006.10.27 01:00sell36333.00118.36118.91116.86
29722006.10.27 02:00close36333.00118.67118.91116.86-8620.53942422.98
29732006.10.27 02:00close36233.00118.68118.91117.36-8897.90933525.08
29742006.10.27 14:56modify36099.00118.36118.36117.52
29752006.10.27 14:56modify36099.00118.36118.34117.52
29762006.10.27 14:56modify36099.00118.36118.33117.52
29772006.10.27 14:56modify36099.00118.36118.32117.52
29782006.10.27 14:56modify36099.00118.36118.29117.52
29792006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.28117.52
29802006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.27117.52
29812006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.25117.52
29822006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.24117.52
29832006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.23117.52
29842006.10.27 14:57t/p36133.00117.86118.91117.8614002.04947527.12
29852006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.19117.52
29862006.10.27 14:57modify36099.00118.36118.16117.52
29872006.10.27 15:03modify36099.00118.36118.14117.52
29882006.10.27 15:03modify36099.00118.36118.12117.52
29892006.10.27 15:06modify36099.00118.36118.11117.52
29902006.10.27 15:06modify36099.00118.36118.10117.52
29912006.10.27 15:06modify36099.00118.36118.09117.52
29922006.10.27 15:06modify36099.00118.36118.04117.52
29932006.10.27 15:06modify36099.00118.36118.03117.52
29942006.10.27 15:06modify36099.00118.36118.02117.52
29952006.10.27 15:07modify36099.00118.36118.01117.52
29962006.10.27 15:07modify36099.00118.36117.96117.52
29972006.10.27 15:07modify36099.00118.36117.95117.52
29982006.10.27 15:07modify36099.00118.36117.94117.52
29992006.10.27 15:07modify36099.00118.36117.94117.52
30002006.10.27 15:08modify36099.00118.36117.92117.52
30012006.10.27 15:08modify36099.00118.36117.92117.52
30022006.10.27 15:11modify36099.00118.36117.90117.52
30032006.10.27 15:11modify36099.00118.36117.89117.52
30042006.10.27 15:11modify36099.00118.36117.88117.52
30052006.10.27 15:12t/p36099.00117.52117.88117.5270762.421018289.54
30062006.10.30 00:14sell36499.00117.58118.42116.74
30072006.10.30 00:14sell36533.00117.58118.13117.08
30082006.10.30 00:14sell36633.00117.58118.13116.58
30092006.10.30 00:14sell36733.00117.58118.13116.08
30102006.10.30 01:03modify36733.00117.58117.58116.08
30112006.10.30 01:03modify36633.00117.58117.58116.58
30122006.10.30 01:03s/l36633.00117.58117.58116.580.001018289.54
30132006.10.30 01:03s/l36733.00117.58117.58116.080.001018289.54
30142006.10.30 04:49modify36499.00117.58117.58116.74
30152006.10.30 04:49modify36499.00117.58117.57116.74
30162006.10.30 10:05s/l36499.00117.57117.57116.74841.931019131.47
30172006.10.30 12:45sell36899.00117.48118.32116.64
30182006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.48116.64
30192006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.46116.64
30202006.10.31 17:32t/p36533.00117.08118.13117.0813581.831032713.29
30212006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.43116.64
30222006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.41116.64
30232006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.40116.64
30242006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.39116.64
30252006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.39116.64
30262006.10.31 17:32modify36899.00117.48117.37116.64
30272006.10.31 17:37modify36899.00117.48117.36116.64
30282006.10.31 17:37modify36899.00117.48117.34116.64
30292006.10.31 17:38modify36899.00117.48117.33116.64
30302006.10.31 17:38modify36899.00117.48117.31116.64
30312006.10.31 17:38modify36899.00117.48117.28116.64
30322006.10.31 17:38modify36899.00117.48117.27116.64
30332006.10.31 17:38modify36899.00117.48117.27116.64
30342006.10.31 17:38modify36899.00117.48117.26116.64
30352006.10.31 17:39modify36899.00117.48117.25116.64
30362006.10.31 17:39modify36899.00117.48117.25116.64
30372006.10.31 17:39modify36899.00117.48117.24116.64
30382006.10.31 17:45modify36899.00117.48117.24116.64
30392006.10.31 17:46modify36899.00117.48117.23116.64
30402006.10.31 18:36modify36899.00117.48117.22116.64
30412006.10.31 18:36modify36899.00117.48117.21116.64
30422006.10.31 18:37modify36899.00117.48117.21116.64
30432006.10.31 18:37modify36899.00117.48117.20116.64
30442006.10.31 18:37modify36899.00117.48117.20116.64
30452006.10.31 18:38modify36899.00117.48117.19116.64
30462006.10.31 18:38modify36899.00117.48117.19116.64
30472006.10.31 18:44modify36899.00117.48117.18116.64
30482006.10.31 18:44modify36899.00117.48117.17116.64
30492006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.17116.64
30502006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.15116.64
30512006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.14116.64
30522006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.13116.64
30532006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.10116.64
30542006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.10116.64
30552006.10.31 18:45modify36899.00117.48117.09116.64
30562006.10.31 18:46modify36899.00117.48117.08116.64
30572006.10.31 19:37modify36899.00117.48117.07116.64
30582006.10.31 19:37modify36899.00117.48117.06116.64
30592006.10.31 19:37modify36899.00117.48117.06116.64
30602006.10.31 19:44modify36899.00117.48117.05116.64
30612006.10.31 19:44modify36899.00117.48117.05116.64
30622006.10.31 19:50modify36899.00117.48117.04116.64
30632006.10.31 19:52modify36899.00117.48117.04116.64
30642006.10.31 19:52modify36899.00117.48117.02116.64
30652006.10.31 19:52modify36899.00117.48117.01116.64
30662006.10.31 19:53modify36899.00117.48117.00116.64
30672006.10.31 19:53modify36899.00117.48117.00116.64
30682006.10.31 19:53t/p36899.00116.64117.00116.6469762.991102476.28