|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|58167
|Ticks modelled
|739297
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|471249.31
|Gross profit
|785203.70
|Gross loss
|-313954.39
|Profit factor
|2.50
|Expected payoff
|4323.39
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|97560.64 (17.12%)
|Relative drawdown
|31.33% (1461.87)
|Total trades
|109
|Short positions (won %)
|59 (84.75%)
|Long positions (won %)
|50 (90.00%)
|Profit trades (% of total)
|95 (87.16%)
|Loss trades (% of total)
|14 (12.84%)
|Largest
|profit trade
|78462.00
|loss trade
|-74757.73
|Average
|profit trade
|8265.30
|loss trade
|-22425.31
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (370530.46)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-97560.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|370530.46 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-97560.64 (2)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 01:45
|sell
|1
|0.30
|113.74
|114.58
|112.90
|2
|2006.05.01 04:14
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.73
|112.90
|3
|2006.05.01 04:14
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.72
|112.90
|4
|2006.05.01 04:15
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.71
|112.90
|5
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.71
|112.90
|6
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.70
|112.90
|7
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.69
|112.90
|8
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.68
|112.90
|9
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.67
|112.90
|10
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.66
|112.90
|11
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.65
|112.90
|12
|2006.05.01 04:16
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.65
|112.90
|13
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.64
|112.90
|14
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.63
|112.90
|15
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.62
|112.90
|16
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.61
|112.90
|17
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.60
|112.90
|18
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.59
|112.90
|19
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.59
|112.90
|20
|2006.05.01 04:17
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.57
|112.90
|21
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.55
|112.90
|22
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.54
|112.90
|23
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.51
|112.90
|24
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.50
|112.90
|25
|2006.05.01 04:22
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.48
|112.90
|26
|2006.05.01 04:23
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.47
|112.90
|27
|2006.05.01 04:23
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.46
|112.90
|28
|2006.05.01 04:30
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.46
|112.90
|29
|2006.05.01 04:38
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.43
|112.90
|30
|2006.05.01 04:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.42
|112.90
|31
|2006.05.01 07:20
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.42
|112.90
|32
|2006.05.01 07:21
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.41
|112.90
|33
|2006.05.01 07:24
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.40
|112.90
|34
|2006.05.01 07:24
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.40
|112.90
|35
|2006.05.01 13:28
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.39
|112.90
|36
|2006.05.01 14:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.38
|112.90
|37
|2006.05.01 14:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.37
|112.90
|38
|2006.05.01 14:39
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.35
|112.90
|39
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.33
|112.90
|40
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.32
|112.90
|41
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.31
|112.90
|42
|2006.05.01 14:40
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.31
|112.90
|43
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.30
|112.90
|44
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.29
|112.90
|45
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.27
|112.90
|46
|2006.05.01 14:41
|modify
|1
|0.30
|113.74
|113.26
|112.90
|47
|2006.05.01 14:41
|t/p
|1
|0.30
|112.90
|113.26
|112.90
|223.27
|1223.27
|48
|2006.05.01 15:00
|buy
|2
|0.40
|112.68
|111.84
|113.52
|49
|2006.05.01 17:35
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.73
|113.52
|50
|2006.05.01 17:35
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.74
|113.52
|51
|2006.05.01 17:35
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.75
|113.52
|52
|2006.05.01 17:35
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.76
|113.52
|53
|2006.05.01 17:35
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.76
|113.52
|54
|2006.05.01 17:38
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.78
|113.52
|55
|2006.05.01 17:38
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.78
|113.52
|56
|2006.05.01 17:41
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.79
|113.52
|57
|2006.05.01 17:45
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.79
|113.52
|58
|2006.05.01 17:45
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.80
|113.52
|59
|2006.05.01 17:45
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.80
|113.52
|60
|2006.05.01 19:44
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.81
|113.52
|61
|2006.05.01 19:47
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.82
|113.52
|62
|2006.05.01 19:48
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.83
|113.52
|63
|2006.05.01 20:05
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.84
|113.52
|64
|2006.05.01 20:05
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.86
|113.52
|65
|2006.05.01 20:08
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.87
|113.52
|66
|2006.05.01 20:15
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.88
|113.52
|67
|2006.05.01 20:15
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.90
|113.52
|68
|2006.05.01 20:57
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.92
|113.52
|69
|2006.05.01 21:09
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.93
|113.52
|70
|2006.05.01 21:09
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.93
|113.52
|71
|2006.05.01 21:12
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.94
|113.52
|72
|2006.05.01 21:12
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.97
|113.52
|73
|2006.05.01 21:14
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.98
|113.52
|74
|2006.05.01 21:14
|modify
|2
|0.40
|112.68
|112.99
|113.52
|75
|2006.05.01 21:17
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.01
|113.52
|76
|2006.05.01 21:17
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.02
|113.52
|77
|2006.05.01 21:18
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.03
|113.52
|78
|2006.05.01 21:18
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.04
|113.52
|79
|2006.05.01 21:18
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.05
|113.52
|80
|2006.05.01 21:18
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.06
|113.52
|81
|2006.05.01 21:18
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.07
|113.52
|82
|2006.05.01 21:19
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.07
|113.52
|83
|2006.05.01 21:19
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.09
|113.52
|84
|2006.05.01 21:19
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.10
|113.52
|85
|2006.05.01 21:19
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.14
|113.52
|86
|2006.05.01 21:19
|modify
|2
|0.40
|112.68
|113.15
|113.52
|87
|2006.05.01 21:19
|t/p
|2
|0.40
|113.52
|113.15
|113.52
|295.85
|1519.12
|88
|2006.05.02 05:45
|sell
|3
|0.50
|113.63
|114.47
|112.79
|89
|2006.05.02 14:21
|modify
|3
|0.50
|113.63
|113.62
|112.79
|90
|2006.05.02 14:21
|modify
|3
|0.50
|113.63
|113.61
|112.79
|91
|2006.05.02 14:22
|modify
|3
|0.50
|113.63
|113.60
|112.79
|92
|2006.05.02 14:22
|modify
|3
|0.50
|113.63
|113.58
|112.79
|93
|2006.05.02 14:22
|modify
|3
|0.50
|113.63
|113.58
|112.79
|94
|2006.05.02 15:03
|s/l
|3
|0.50
|113.58
|113.58
|112.79
|22.01
|1541.13
|95
|2006.05.02 16:30
|buy
|4
|0.50
|113.45
|112.61
|114.29
|96
|2006.05.03 20:03
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.46
|114.29
|97
|2006.05.03 20:03
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.46
|114.29
|98
|2006.05.03 20:03
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.47
|114.29
|99
|2006.05.03 20:04
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.49
|114.29
|100
|2006.05.04 01:40
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.50
|114.29
|101
|2006.05.04 01:40
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.51
|114.29
|102
|2006.05.04 05:46
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.52
|114.29
|103
|2006.05.04 05:55
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.53
|114.29
|104
|2006.05.04 05:55
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.53
|114.29
|105
|2006.05.04 05:55
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.54
|114.29
|106
|2006.05.04 05:56
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.55
|114.29
|107
|2006.05.04 05:56
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.57
|114.29
|108
|2006.05.04 05:56
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.57
|114.29
|109
|2006.05.04 05:59
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.58
|114.29
|110
|2006.05.04 05:59
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.58
|114.29
|111
|2006.05.04 06:13
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.59
|114.29
|112
|2006.05.04 06:22
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.61
|114.29
|113
|2006.05.04 06:23
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.62
|114.29
|114
|2006.05.04 06:25
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.66
|114.29
|115
|2006.05.04 06:25
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.68
|114.29
|116
|2006.05.04 06:26
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.71
|114.29
|117
|2006.05.04 06:26
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.72
|114.29
|118
|2006.05.04 06:27
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.73
|114.29
|119
|2006.05.04 06:27
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.75
|114.29
|120
|2006.05.04 08:07
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.75
|114.29
|121
|2006.05.04 08:07
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.76
|114.29
|122
|2006.05.04 08:07
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.78
|114.29
|123
|2006.05.04 08:08
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.80
|114.29
|124
|2006.05.04 08:08
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.81
|114.29
|125
|2006.05.04 08:08
|modify
|4
|0.50
|113.45
|113.81
|114.29
|126
|2006.05.04 09:48
|s/l
|4
|0.50
|113.81
|113.81
|114.29
|184.21
|1725.34
|127
|2006.05.04 12:15
|sell
|5
|0.50
|114.00
|114.84
|113.16
|128
|2006.05.04 16:04
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.99
|113.16
|129
|2006.05.04 16:04
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.94
|113.16
|130
|2006.05.04 16:05
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.93
|113.16
|131
|2006.05.04 16:07
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.91
|113.16
|132
|2006.05.04 16:19
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.90
|113.16
|133
|2006.05.04 16:19
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.87
|113.16
|134
|2006.05.04 16:20
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.85
|113.16
|135
|2006.05.04 16:20
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.84
|113.16
|136
|2006.05.04 16:21
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.83
|113.16
|137
|2006.05.04 16:21
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.81
|113.16
|138
|2006.05.04 17:02
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.79
|113.16
|139
|2006.05.04 17:02
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.78
|113.16
|140
|2006.05.04 17:04
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.76
|113.16
|141
|2006.05.04 17:04
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.74
|113.16
|142
|2006.05.04 17:04
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.73
|113.16
|143
|2006.05.04 17:09
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.72
|113.16
|144
|2006.05.04 17:09
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.70
|113.16
|145
|2006.05.04 17:32
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.69
|113.16
|146
|2006.05.04 17:35
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.68
|113.16
|147
|2006.05.04 17:35
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.67
|113.16
|148
|2006.05.04 17:35
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.67
|113.16
|149
|2006.05.04 17:39
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.66
|113.16
|150
|2006.05.04 17:39
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.63
|113.16
|151
|2006.05.04 17:40
|modify
|5
|0.50
|114.00
|113.62
|113.16
|152
|2006.05.04 18:12
|s/l
|5
|0.50
|113.62
|113.62
|113.16
|167.18
|1892.52
|153
|2006.05.04 22:00
|sell
|6
|0.60
|113.59
|114.43
|112.75
|154
|2006.05.05 15:06
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.57
|112.75
|155
|2006.05.05 15:06
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.54
|112.75
|156
|2006.05.05 15:07
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.53
|112.75
|157
|2006.05.05 15:07
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.52
|112.75
|158
|2006.05.05 15:07
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.51
|112.75
|159
|2006.05.05 15:07
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.49
|112.75
|160
|2006.05.05 15:07
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.48
|112.75
|161
|2006.05.05 15:07
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.45
|112.75
|162
|2006.05.05 15:08
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.43
|112.75
|163
|2006.05.05 15:08
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.43
|112.75
|164
|2006.05.05 15:10
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.42
|112.75
|165
|2006.05.05 15:10
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.41
|112.75
|166
|2006.05.05 15:10
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.39
|112.75
|167
|2006.05.05 15:10
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.38
|112.75
|168
|2006.05.05 15:10
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.37
|112.75
|169
|2006.05.05 15:12
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.36
|112.75
|170
|2006.05.05 15:12
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.35
|112.75
|171
|2006.05.05 15:12
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.34
|112.75
|172
|2006.05.05 15:12
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.34
|112.75
|173
|2006.05.05 15:13
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.33
|112.75
|174
|2006.05.05 15:13
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.32
|112.75
|175
|2006.05.05 15:13
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.30
|112.75
|176
|2006.05.05 15:13
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.28
|112.75
|177
|2006.05.05 15:13
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.28
|112.75
|178
|2006.05.05 15:14
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.27
|112.75
|179
|2006.05.05 15:14
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.26
|112.75
|180
|2006.05.05 15:16
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.25
|112.75
|181
|2006.05.05 15:16
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.25
|112.75
|182
|2006.05.05 15:16
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.24
|112.75
|183
|2006.05.05 15:16
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.23
|112.75
|184
|2006.05.05 15:16
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.23
|112.75
|185
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.22
|112.75
|186
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.21
|112.75
|187
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.20
|112.75
|188
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.19
|112.75
|189
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.18
|112.75
|190
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.15
|112.75
|191
|2006.05.05 15:17
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.14
|112.75
|192
|2006.05.05 15:18
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.13
|112.75
|193
|2006.05.05 15:19
|modify
|6
|0.60
|113.59
|113.12
|112.75
|194
|2006.05.05 15:19
|t/p
|6
|0.60
|112.75
|113.12
|112.75
|437.76
|2330.28
|195
|2006.05.08 00:00
|sell
|7
|0.70
|112.57
|113.41
|111.73
|196
|2006.05.08 00:00
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.30
|111.73
|197
|2006.05.08 00:01
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.28
|111.73
|198
|2006.05.08 02:49
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.27
|111.73
|199
|2006.05.08 02:49
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.23
|111.73
|200
|2006.05.08 02:51
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.22
|111.73
|201
|2006.05.08 02:51
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.21
|111.73
|202
|2006.05.08 02:51
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.20
|111.73
|203
|2006.05.08 02:51
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.19
|111.73
|204
|2006.05.08 02:54
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.18
|111.73
|205
|2006.05.08 03:02
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.17
|111.73
|206
|2006.05.08 03:02
|modify
|7
|0.70
|112.57
|112.09
|111.73
|207
|2006.05.08 03:02
|t/p
|7
|0.70
|111.73
|112.09
|111.73
|526.37
|2856.65
|208
|2006.05.08 16:00
|sell
|8
|0.90
|111.50
|112.34
|110.66
|209
|2006.05.09 16:07
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.48
|110.66
|210
|2006.05.09 16:07
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.47
|110.66
|211
|2006.05.09 16:07
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.47
|110.66
|212
|2006.05.09 16:18
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.46
|110.66
|213
|2006.05.09 16:18
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.44
|110.66
|214
|2006.05.09 16:19
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.43
|110.66
|215
|2006.05.09 16:19
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.42
|110.66
|216
|2006.05.09 16:19
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.42
|110.66
|217
|2006.05.09 16:20
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.41
|110.66
|218
|2006.05.09 16:20
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.30
|110.66
|219
|2006.05.09 16:36
|modify
|8
|0.90
|111.50
|111.27
|110.66
|220
|2006.05.09 17:31
|s/l
|8
|0.90
|111.27
|111.27
|110.66
|172.08
|3028.73
|221
|2006.05.09 21:45
|sell
|9
|0.90
|111.15
|111.99
|110.31
|222
|2006.05.10 08:48
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.15
|110.31
|223
|2006.05.10 08:48
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.13
|110.31
|224
|2006.05.10 08:50
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.10
|110.31
|225
|2006.05.10 08:51
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.08
|110.31
|226
|2006.05.10 08:51
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.06
|110.31
|227
|2006.05.10 08:51
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.06
|110.31
|228
|2006.05.10 08:53
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.05
|110.31
|229
|2006.05.10 08:53
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.04
|110.31
|230
|2006.05.10 09:25
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.04
|110.31
|231
|2006.05.10 09:25
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.03
|110.31
|232
|2006.05.10 10:57
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.02
|110.31
|233
|2006.05.10 10:57
|modify
|9
|0.90
|111.15
|111.00
|110.31
|234
|2006.05.10 10:58
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.99
|110.31
|235
|2006.05.10 10:58
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.99
|110.31
|236
|2006.05.10 10:58
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.98
|110.31
|237
|2006.05.10 10:59
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.97
|110.31
|238
|2006.05.10 11:00
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.96
|110.31
|239
|2006.05.10 11:00
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.95
|110.31
|240
|2006.05.10 11:00
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.94
|110.31
|241
|2006.05.10 11:00
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.92
|110.31
|242
|2006.05.10 11:00
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.91
|110.31
|243
|2006.05.10 11:00
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.90
|110.31
|244
|2006.05.10 11:01
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.90
|110.31
|245
|2006.05.10 11:25
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.89
|110.31
|246
|2006.05.10 11:26
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.89
|110.31
|247
|2006.05.10 11:26
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.88
|110.31
|248
|2006.05.10 11:26
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.86
|110.31
|249
|2006.05.10 11:26
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.84
|110.31
|250
|2006.05.10 11:26
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.83
|110.31
|251
|2006.05.10 11:26
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.83
|110.31
|252
|2006.05.10 11:33
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.79
|110.31
|253
|2006.05.10 12:10
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.78
|110.31
|254
|2006.05.10 12:10
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.77
|110.31
|255
|2006.05.10 12:10
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.73
|110.31
|256
|2006.05.10 12:10
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.72
|110.31
|257
|2006.05.10 12:10
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.71
|110.31
|258
|2006.05.10 12:10
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.71
|110.31
|259
|2006.05.10 12:12
|modify
|9
|0.90
|111.15
|110.70
|110.31
|260
|2006.05.10 14:17
|s/l
|9
|0.90
|110.70
|110.70
|110.31
|351.91
|3380.64
|261
|2006.05.10 20:00
|buy
|10
|1.00
|110.45
|109.61
|111.29
|262
|2006.05.11 00:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.46
|111.29
|263
|2006.05.11 00:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.48
|111.29
|264
|2006.05.11 00:51
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.50
|111.29
|265
|2006.05.11 00:51
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.50
|111.29
|266
|2006.05.11 00:52
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.51
|111.29
|267
|2006.05.11 00:52
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.52
|111.29
|268
|2006.05.11 00:54
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.53
|111.29
|269
|2006.05.11 01:00
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.53
|111.29
|270
|2006.05.11 01:03
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.54
|111.29
|271
|2006.05.11 01:30
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.54
|111.29
|272
|2006.05.11 01:31
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.56
|111.29
|273
|2006.05.11 01:31
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.57
|111.29
|274
|2006.05.11 01:31
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.58
|111.29
|275
|2006.05.11 01:31
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.59
|111.29
|276
|2006.05.11 01:31
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.60
|111.29
|277
|2006.05.11 01:32
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.61
|111.29
|278
|2006.05.11 01:34
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.62
|111.29
|279
|2006.05.11 01:35
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.63
|111.29
|280
|2006.05.11 01:35
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.64
|111.29
|281
|2006.05.11 01:35
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.65
|111.29
|282
|2006.05.11 01:35
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.66
|111.29
|283
|2006.05.11 01:35
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.67
|111.29
|284
|2006.05.11 01:41
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.68
|111.29
|285
|2006.05.11 01:41
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.69
|111.29
|286
|2006.05.11 01:41
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.70
|111.29
|287
|2006.05.11 01:41
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.71
|111.29
|288
|2006.05.11 01:41
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.72
|111.29
|289
|2006.05.11 01:42
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.72
|111.29
|290
|2006.05.11 01:42
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.73
|111.29
|291
|2006.05.11 01:42
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.73
|111.29
|292
|2006.05.11 01:47
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.75
|111.29
|293
|2006.05.11 01:48
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.75
|111.29
|294
|2006.05.11 01:48
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.77
|111.29
|295
|2006.05.11 01:48
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.79
|111.29
|296
|2006.05.11 01:49
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.80
|111.29
|297
|2006.05.11 01:49
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.80
|111.29
|298
|2006.05.11 01:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.81
|111.29
|299
|2006.05.11 01:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.83
|111.29
|300
|2006.05.11 01:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.84
|111.29
|301
|2006.05.11 01:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.85
|111.29
|302
|2006.05.11 01:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.86
|111.29
|303
|2006.05.11 01:50
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.87
|111.29
|304
|2006.05.11 03:09
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.88
|111.29
|305
|2006.05.11 03:09
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.89
|111.29
|306
|2006.05.11 03:09
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.90
|111.29
|307
|2006.05.11 03:09
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.91
|111.29
|308
|2006.05.11 03:09
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.91
|111.29
|309
|2006.05.11 03:18
|modify
|10
|1.00
|110.45
|110.93
|111.29
|310
|2006.05.11 03:18
|t/p
|10
|1.00
|111.29
|110.93
|111.29
|793.86
|4174.50
|311
|2006.05.11 10:00
|sell
|11
|1.30
|111.46
|112.30
|110.62
|312
|2006.05.11 14:21
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.45
|110.62
|313
|2006.05.11 14:22
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.44
|110.62
|314
|2006.05.11 14:24
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.44
|110.62
|315
|2006.05.11 14:24
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.43
|110.62
|316
|2006.05.11 14:24
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.42
|110.62
|317
|2006.05.11 14:24
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.40
|110.62
|318
|2006.05.11 14:25
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.39
|110.62
|319
|2006.05.11 14:25
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.37
|110.62
|320
|2006.05.11 14:25
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.36
|110.62
|321
|2006.05.11 14:25
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.35
|110.62
|322
|2006.05.11 14:25
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.34
|110.62
|323
|2006.05.11 14:25
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.34
|110.62
|324
|2006.05.11 14:30
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.26
|110.62
|325
|2006.05.11 14:30
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.19
|110.62
|326
|2006.05.11 14:31
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.17
|110.62
|327
|2006.05.11 14:31
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.15
|110.62
|328
|2006.05.11 14:34
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.07
|110.62
|329
|2006.05.11 14:35
|modify
|11
|1.30
|111.46
|111.04
|110.62
|330
|2006.05.11 14:55
|s/l
|11
|1.30
|111.04
|111.04
|110.62
|491.62
|4666.12
|331
|2006.05.11 14:55
|buy
|12
|1.40
|111.06
|110.22
|111.90
|332
|2006.05.11 17:44
|s/l
|12
|1.40
|110.22
|110.22
|111.90
|-1066.96
|3599.16
|333
|2006.05.11 22:45
|sell
|13
|1.10
|110.66
|111.50
|109.82
|334
|2006.05.12 01:31
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.66
|109.82
|335
|2006.05.12 01:31
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.65
|109.82
|336
|2006.05.12 01:31
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.63
|109.82
|337
|2006.05.12 01:32
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.62
|109.82
|338
|2006.05.12 01:35
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.61
|109.82
|339
|2006.05.12 01:35
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.60
|109.82
|340
|2006.05.12 01:35
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.59
|109.82
|341
|2006.05.12 01:35
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.59
|109.82
|342
|2006.05.12 01:43
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.58
|109.82
|343
|2006.05.12 01:49
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.57
|109.82
|344
|2006.05.12 02:01
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.57
|109.82
|345
|2006.05.12 02:01
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.55
|109.82
|346
|2006.05.12 02:01
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.54
|109.82
|347
|2006.05.12 02:02
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.54
|109.82
|348
|2006.05.12 02:02
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.53
|109.82
|349
|2006.05.12 02:03
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.52
|109.82
|350
|2006.05.12 02:03
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.51
|109.82
|351
|2006.05.12 02:04
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.50
|109.82
|352
|2006.05.12 02:05
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.50
|109.82
|353
|2006.05.12 02:06
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.49
|109.82
|354
|2006.05.12 02:06
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.48
|109.82
|355
|2006.05.12 02:06
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.47
|109.82
|356
|2006.05.12 02:06
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.45
|109.82
|357
|2006.05.12 02:06
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.44
|109.82
|358
|2006.05.12 02:08
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.43
|109.82
|359
|2006.05.12 02:08
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.42
|109.82
|360
|2006.05.12 02:09
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.42
|109.82
|361
|2006.05.12 02:09
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.41
|109.82
|362
|2006.05.12 02:09
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.40
|109.82
|363
|2006.05.12 02:09
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.39
|109.82
|364
|2006.05.12 02:09
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.39
|109.82
|365
|2006.05.12 02:10
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.37
|109.82
|366
|2006.05.12 02:10
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.35
|109.82
|367
|2006.05.12 02:10
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.34
|109.82
|368
|2006.05.12 02:10
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.34
|109.82
|369
|2006.05.12 02:12
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.33
|109.82
|370
|2006.05.12 02:12
|modify
|13
|1.10
|110.66
|110.31
|109.82
|371
|2006.05.12 02:46
|s/l
|13
|1.10
|110.31
|110.31
|109.82
|331.95
|3931.11
|372
|2006.05.12 08:30
|buy
|14
|1.20
|110.02
|109.18
|110.86
|373
|2006.05.12 16:30
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.02
|110.86
|374
|2006.05.12 16:30
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.02
|110.86
|375
|2006.05.12 16:30
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.03
|110.86
|376
|2006.05.12 16:31
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.04
|110.86
|377
|2006.05.12 16:31
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.05
|110.86
|378
|2006.05.12 16:31
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.06
|110.86
|379
|2006.05.12 16:31
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.06
|110.86
|380
|2006.05.12 16:31
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.09
|110.86
|381
|2006.05.12 16:36
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.10
|110.86
|382
|2006.05.12 16:36
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.16
|110.86
|383
|2006.05.12 16:36
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.19
|110.86
|384
|2006.05.12 16:37
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.21
|110.86
|385
|2006.05.12 16:37
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.22
|110.86
|386
|2006.05.12 16:37
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.23
|110.86
|387
|2006.05.12 16:37
|modify
|14
|1.20
|110.02
|110.26
|110.86
|388
|2006.05.12 17:11
|s/l
|14
|1.20
|110.26
|110.26
|110.86
|261.20
|4192.31
|389
|2006.05.15 06:15
|sell
|15
|1.30
|109.66
|110.50
|108.82
|390
|2006.05.15 10:20
|s/l
|15
|1.30
|110.50
|110.50
|108.82
|-988.06
|3204.25
|391
|2006.05.15 10:20
|sell
|16
|1.00
|110.49
|111.33
|109.65
|392
|2006.05.15 11:35
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.48
|109.65
|393
|2006.05.15 11:35
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.47
|109.65
|394
|2006.05.15 11:35
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.47
|109.65
|395
|2006.05.15 11:36
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.46
|109.65
|396
|2006.05.15 11:36
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.45
|109.65
|397
|2006.05.15 11:36
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.45
|109.65
|398
|2006.05.15 11:37
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.43
|109.65
|399
|2006.05.15 11:37
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.42
|109.65
|400
|2006.05.15 11:37
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.41
|109.65
|401
|2006.05.15 11:38
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.40
|109.65
|402
|2006.05.15 11:38
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.39
|109.65
|403
|2006.05.15 11:38
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.38
|109.65
|404
|2006.05.15 11:38
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.37
|109.65
|405
|2006.05.15 11:38
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.36
|109.65
|406
|2006.05.15 11:50
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.35
|109.65
|407
|2006.05.15 11:50
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.34
|109.65
|408
|2006.05.15 11:50
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.34
|109.65
|409
|2006.05.15 11:51
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.32
|109.65
|410
|2006.05.15 11:51
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.29
|109.65
|411
|2006.05.15 11:51
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.26
|109.65
|412
|2006.05.15 11:52
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.25
|109.65
|413
|2006.05.15 11:52
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.24
|109.65
|414
|2006.05.15 11:52
|modify
|16
|1.00
|110.49
|110.22
|109.65
|415
|2006.05.15 12:42
|s/l
|16
|1.00
|110.22
|110.22
|109.65
|244.96
|3449.21
|416
|2006.05.15 17:00
|sell
|17
|1.00
|110.28
|111.12
|109.44
|417
|2006.05.15 23:00
|modify
|17
|1.00
|110.28
|110.16
|109.44
|418
|2006.05.15 23:00
|modify
|17
|1.00
|110.28
|109.98
|109.44
|419
|2006.05.15 23:00
|s/l
|17
|1.00
|109.98
|109.98
|109.44
|272.33
|3721.54
|420
|2006.05.15 23:15
|sell
|18
|1.10
|110.53
|111.37
|109.69
|421
|2006.05.16 05:20
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.52
|109.69
|422
|2006.05.16 05:20
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.51
|109.69
|423
|2006.05.16 05:20
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.51
|109.69
|424
|2006.05.16 05:20
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.50
|109.69
|425
|2006.05.16 05:21
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.49
|109.69
|426
|2006.05.16 05:21
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.48
|109.69
|427
|2006.05.16 05:21
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.48
|109.69
|428
|2006.05.16 05:37
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.47
|109.69
|429
|2006.05.16 05:37
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.46
|109.69
|430
|2006.05.16 05:38
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.46
|109.69
|431
|2006.05.16 05:38
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.45
|109.69
|432
|2006.05.16 05:39
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.44
|109.69
|433
|2006.05.16 05:39
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.43
|109.69
|434
|2006.05.16 05:52
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.42
|109.69
|435
|2006.05.16 05:52
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.39
|109.69
|436
|2006.05.16 05:53
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.38
|109.69
|437
|2006.05.16 05:53
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.37
|109.69
|438
|2006.05.16 05:53
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.36
|109.69
|439
|2006.05.16 05:54
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.35
|109.69
|440
|2006.05.16 05:54
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.34
|109.69
|441
|2006.05.16 05:59
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.33
|109.69
|442
|2006.05.16 07:43
|modify
|18
|1.10
|110.53
|110.31
|109.69
|443
|2006.05.16 08:09
|s/l
|18
|1.10
|110.31
|110.31
|109.69
|202.32
|3923.87
|444
|2006.05.16 11:00
|sell
|19
|1.20
|110.45
|111.29
|109.61
|445
|2006.05.16 14:31
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.40
|109.61
|446
|2006.05.16 14:33
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.40
|109.61
|447
|2006.05.16 14:33
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.39
|109.61
|448
|2006.05.16 14:35
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.38
|109.61
|449
|2006.05.16 14:36
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.37
|109.61
|450
|2006.05.16 14:42
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.36
|109.61
|451
|2006.05.16 14:42
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.34
|109.61
|452
|2006.05.16 14:42
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.33
|109.61
|453
|2006.05.16 14:43
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.32
|109.61
|454
|2006.05.16 14:43
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.30
|109.61
|455
|2006.05.16 14:44
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.28
|109.61
|456
|2006.05.16 14:44
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.27
|109.61
|457
|2006.05.16 14:44
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.25
|109.61
|458
|2006.05.16 14:44
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.24
|109.61
|459
|2006.05.16 14:44
|modify
|19
|1.20
|110.45
|110.20
|109.61
|460
|2006.05.16 15:42
|s/l
|19
|1.20
|110.20
|110.20
|109.61
|272.21
|4196.08
|461
|2006.05.16 20:30
|buy
|20
|1.30
|109.79
|108.95
|110.63
|462
|2006.05.17 17:22
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.80
|110.63
|463
|2006.05.17 17:23
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.81
|110.63
|464
|2006.05.17 17:28
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.82
|110.63
|465
|2006.05.17 17:29
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.84
|110.63
|466
|2006.05.17 17:29
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.88
|110.63
|467
|2006.05.17 17:29
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.89
|110.63
|468
|2006.05.17 17:29
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.90
|110.63
|469
|2006.05.17 17:29
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.91
|110.63
|470
|2006.05.17 17:29
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.92
|110.63
|471
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.92
|110.63
|472
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.93
|110.63
|473
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.94
|110.63
|474
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.95
|110.63
|475
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.96
|110.63
|476
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|109.97
|110.63
|477
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.00
|110.63
|478
|2006.05.17 17:30
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.04
|110.63
|479
|2006.05.17 17:50
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.05
|110.63
|480
|2006.05.17 17:50
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.06
|110.63
|481
|2006.05.17 17:51
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.08
|110.63
|482
|2006.05.17 17:51
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.08
|110.63
|483
|2006.05.17 17:52
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.09
|110.63
|484
|2006.05.17 17:56
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.10
|110.63
|485
|2006.05.17 17:56
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.11
|110.63
|486
|2006.05.17 17:56
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.11
|110.63
|487
|2006.05.17 17:57
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.12
|110.63
|488
|2006.05.17 17:57
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.13
|110.63
|489
|2006.05.17 17:58
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.14
|110.63
|490
|2006.05.17 17:58
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.15
|110.63
|491
|2006.05.17 17:58
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.16
|110.63
|492
|2006.05.17 17:58
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.17
|110.63
|493
|2006.05.17 17:58
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.17
|110.63
|494
|2006.05.17 17:59
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.20
|110.63
|495
|2006.05.17 17:59
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.22
|110.63
|496
|2006.05.17 17:59
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.25
|110.63
|497
|2006.05.17 17:59
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.26
|110.63
|498
|2006.05.17 17:59
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.26
|110.63
|499
|2006.05.17 18:00
|modify
|20
|1.30
|109.79
|110.28
|110.63
|500
|2006.05.17 18:00
|t/p
|20
|1.30
|110.63
|110.28
|110.63
|1003.91
|5199.99
|501
|2006.05.18 03:30
|buy
|21
|1.60
|110.75
|109.91
|111.59
|502
|2006.05.18 13:21
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.76
|111.59
|503
|2006.05.18 13:21
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.76
|111.59
|504
|2006.05.18 13:22
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.77
|111.59
|505
|2006.05.18 13:22
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.78
|111.59
|506
|2006.05.18 13:23
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.79
|111.59
|507
|2006.05.18 13:23
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.79
|111.59
|508
|2006.05.18 13:23
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.80
|111.59
|509
|2006.05.18 13:23
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.81
|111.59
|510
|2006.05.18 13:23
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.81
|111.59
|511
|2006.05.18 13:35
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.82
|111.59
|512
|2006.05.18 13:35
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.84
|111.59
|513
|2006.05.18 13:36
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.85
|111.59
|514
|2006.05.18 13:46
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.85
|111.59
|515
|2006.05.18 13:46
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.86
|111.59
|516
|2006.05.18 13:47
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.86
|111.59
|517
|2006.05.18 13:48
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.87
|111.59
|518
|2006.05.18 13:49
|modify
|21
|1.60
|110.75
|110.88
|111.59
|519
|2006.05.18 15:06
|s/l
|21
|1.60
|110.88
|110.88
|111.59
|187.59
|5387.58
|520
|2006.05.19 00:30
|sell
|22
|1.60
|110.86
|111.70
|110.02
|521
|2006.05.19 01:52
|modify
|22
|1.60
|110.86
|110.82
|110.02
|522
|2006.05.19 01:52
|modify
|22
|1.60
|110.86
|110.82
|110.02
|523
|2006.05.19 01:53
|modify
|22
|1.60
|110.86
|110.81
|110.02
|524
|2006.05.19 02:50
|s/l
|22
|1.60
|110.81
|110.81
|110.02
|72.19
|5459.77
|525
|2006.05.22 02:45
|sell
|23
|1.60
|111.94
|112.78
|111.10
|526
|2006.05.22 08:43
|s/l
|23
|1.60
|112.78
|112.78
|111.10
|-1191.49
|4268.28
|527
|2006.05.23 01:45
|sell
|24
|1.30
|111.67
|112.51
|110.83
|528
|2006.05.23 06:46
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.66
|110.83
|529
|2006.05.23 06:46
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.63
|110.83
|530
|2006.05.23 06:46
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.61
|110.83
|531
|2006.05.23 06:48
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.59
|110.83
|532
|2006.05.23 06:48
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.55
|110.83
|533
|2006.05.23 06:49
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.54
|110.83
|534
|2006.05.23 06:49
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.54
|110.83
|535
|2006.05.23 06:49
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.53
|110.83
|536
|2006.05.23 06:49
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.52
|110.83
|537
|2006.05.23 06:49
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.51
|110.83
|538
|2006.05.23 06:57
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.50
|110.83
|539
|2006.05.23 06:58
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.50
|110.83
|540
|2006.05.23 06:58
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.49
|110.83
|541
|2006.05.23 06:58
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.49
|110.83
|542
|2006.05.23 06:59
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.47
|110.83
|543
|2006.05.23 06:59
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.44
|110.83
|544
|2006.05.23 06:59
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.43
|110.83
|545
|2006.05.23 07:00
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.41
|110.83
|546
|2006.05.23 07:01
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.40
|110.83
|547
|2006.05.23 07:01
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.37
|110.83
|548
|2006.05.23 08:48
|modify
|24
|1.30
|111.67
|111.36
|110.83
|549
|2006.05.23 09:34
|s/l
|24
|1.30
|111.36
|111.36
|110.83
|361.82
|4630.10
|550
|2006.05.23 15:30
|sell
|25
|1.40
|111.44
|112.28
|110.60
|551
|2006.05.23 20:24
|modify
|25
|1.40
|111.44
|111.44
|110.60
|552
|2006.05.23 21:54
|s/l
|25
|1.40
|111.44
|111.44
|110.60
|0.01
|4630.11
|553
|2006.05.24 11:00
|buy
|26
|1.40
|111.86
|111.02
|112.70
|554
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.87
|112.70
|555
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.88
|112.70
|556
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.89
|112.70
|557
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.90
|112.70
|558
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.91
|112.70
|559
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.92
|112.70
|560
|2006.05.24 15:14
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.93
|112.70
|561
|2006.05.24 15:15
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.93
|112.70
|562
|2006.05.24 15:15
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.94
|112.70
|563
|2006.05.24 15:15
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.95
|112.70
|564
|2006.05.24 15:15
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.95
|112.70
|565
|2006.05.24 15:16
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.96
|112.70
|566
|2006.05.24 16:00
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.96
|112.70
|567
|2006.05.24 16:00
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.97
|112.70
|568
|2006.05.24 16:00
|modify
|26
|1.40
|111.86
|111.98
|112.70
|569
|2006.05.24 16:01
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.01
|112.70
|570
|2006.05.24 16:01
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.04
|112.70
|571
|2006.05.24 16:01
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.05
|112.70
|572
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.06
|112.70
|573
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.08
|112.70
|574
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.10
|112.70
|575
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.11
|112.70
|576
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.12
|112.70
|577
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.12
|112.70
|578
|2006.05.24 16:02
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.16
|112.70
|579
|2006.05.24 16:07
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.16
|112.70
|580
|2006.05.24 16:08
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.17
|112.70
|581
|2006.05.24 16:08
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.23
|112.70
|582
|2006.05.24 16:08
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.24
|112.70
|583
|2006.05.24 16:08
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.25
|112.70
|584
|2006.05.24 16:08
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.26
|112.70
|585
|2006.05.24 16:08
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.27
|112.70
|586
|2006.05.24 16:09
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.35
|112.70
|587
|2006.05.24 16:09
|modify
|26
|1.40
|111.86
|112.35
|112.70
|588
|2006.05.24 16:09
|t/p
|26
|1.40
|112.70
|112.35
|112.70
|1043.38
|5673.49
|589
|2006.05.24 16:15
|sell
|27
|1.70
|112.55
|113.39
|111.71
|590
|2006.05.25 13:44
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.55
|111.71
|591
|2006.05.25 13:52
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.54
|111.71
|592
|2006.05.25 13:52
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.54
|111.71
|593
|2006.05.25 13:54
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.53
|111.71
|594
|2006.05.25 13:59
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.52
|111.71
|595
|2006.05.25 13:59
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.51
|111.71
|596
|2006.05.25 14:00
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.50
|111.71
|597
|2006.05.25 14:00
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.50
|111.71
|598
|2006.05.25 14:00
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.49
|111.71
|599
|2006.05.25 14:31
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.49
|111.71
|600
|2006.05.25 14:32
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.47
|111.71
|601
|2006.05.25 14:32
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.46
|111.71
|602
|2006.05.25 14:37
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.43
|111.71
|603
|2006.05.25 14:37
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.40
|111.71
|604
|2006.05.25 14:37
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.39
|111.71
|605
|2006.05.25 14:37
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.38
|111.71
|606
|2006.05.25 14:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.37
|111.71
|607
|2006.05.25 14:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.33
|111.71
|608
|2006.05.25 14:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.31
|111.71
|609
|2006.05.25 14:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.30
|111.71
|610
|2006.05.25 14:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.30
|111.71
|611
|2006.05.25 14:39
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.29
|111.71
|612
|2006.05.25 14:39
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.28
|111.71
|613
|2006.05.25 14:39
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.27
|111.71
|614
|2006.05.25 14:39
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.26
|111.71
|615
|2006.05.25 15:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.25
|111.71
|616
|2006.05.25 15:38
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.25
|111.71
|617
|2006.05.25 15:44
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.20
|111.71
|618
|2006.05.25 15:44
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.18
|111.71
|619
|2006.05.25 15:45
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.16
|111.71
|620
|2006.05.25 15:52
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.15
|111.71
|621
|2006.05.25 15:52
|modify
|27
|1.70
|112.55
|112.14
|111.71
|622
|2006.05.25 16:11
|s/l
|27
|1.70
|112.14
|112.14
|111.71
|542.39
|6215.88
|623
|2006.05.26 01:45
|buy
|28
|1.90
|111.76
|110.92
|112.60
|624
|2006.05.26 05:10
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.79
|112.60
|625
|2006.05.26 05:45
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.80
|112.60
|626
|2006.05.26 05:45
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.80
|112.60
|627
|2006.05.26 05:46
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.85
|112.60
|628
|2006.05.26 06:19
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.89
|112.60
|629
|2006.05.26 06:19
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.89
|112.60
|630
|2006.05.26 06:22
|modify
|28
|1.90
|111.76
|111.90
|112.60
|631
|2006.05.26 09:29
|s/l
|28
|1.90
|111.90
|111.90
|112.60
|237.71
|6453.59
|632
|2006.05.26 10:15
|buy
|29
|1.90
|111.93
|111.09
|112.77
|633
|2006.05.26 15:31
|modify
|29
|1.90
|111.93
|111.94
|112.77
|634
|2006.05.26 15:31
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.00
|112.77
|635
|2006.05.26 15:31
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.04
|112.77
|636
|2006.05.26 15:32
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.05
|112.77
|637
|2006.05.26 15:32
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.08
|112.77
|638
|2006.05.26 15:34
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.09
|112.77
|639
|2006.05.26 15:35
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.12
|112.77
|640
|2006.05.26 15:35
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.12
|112.77
|641
|2006.05.26 15:36
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.13
|112.77
|642
|2006.05.26 15:43
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.15
|112.77
|643
|2006.05.26 15:43
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.17
|112.77
|644
|2006.05.26 15:49
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.17
|112.77
|645
|2006.05.26 15:49
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.19
|112.77
|646
|2006.05.26 15:49
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.20
|112.77
|647
|2006.05.26 15:49
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.21
|112.77
|648
|2006.05.26 15:50
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.24
|112.77
|649
|2006.05.26 15:50
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.29
|112.77
|650
|2006.05.26 15:52
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.33
|112.77
|651
|2006.05.26 15:52
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.34
|112.77
|652
|2006.05.26 15:52
|modify
|29
|1.90
|111.93
|112.36
|112.77
|653
|2006.05.26 16:09
|s/l
|29
|1.90
|112.36
|112.36
|112.77
|727.25
|7180.84
|654
|2006.05.29 01:45
|buy
|30
|2.20
|112.48
|111.64
|113.32
|655
|2006.05.30 09:47
|s/l
|30
|2.20
|111.64
|111.64
|113.32
|-1626.82
|5554.02
|656
|2006.05.30 13:45
|sell
|31
|1.70
|112.17
|113.01
|111.33
|657
|2006.05.30 16:03
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.16
|111.33
|658
|2006.05.30 16:03
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.15
|111.33
|659
|2006.05.30 16:03
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.13
|111.33
|660
|2006.05.30 16:03
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.11
|111.33
|661
|2006.05.30 16:04
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.11
|111.33
|662
|2006.05.30 16:04
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.08
|111.33
|663
|2006.05.30 16:32
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.07
|111.33
|664
|2006.05.30 16:32
|modify
|31
|1.70
|112.17
|112.06
|111.33
|665
|2006.05.30 17:06
|s/l
|31
|1.70
|112.06
|112.06
|111.33
|166.86
|5720.88
|666
|2006.05.30 18:45
|buy
|32
|1.70
|112.06
|111.22
|112.90
|667
|2006.05.31 19:06
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.06
|112.90
|668
|2006.05.31 19:07
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.08
|112.90
|669
|2006.05.31 20:00
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.10
|112.90
|670
|2006.05.31 20:28
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.10
|112.90
|671
|2006.05.31 20:29
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.11
|112.90
|672
|2006.05.31 20:31
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.12
|112.90
|673
|2006.05.31 20:31
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.13
|112.90
|674
|2006.05.31 20:31
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.14
|112.90
|675
|2006.05.31 20:31
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.16
|112.90
|676
|2006.05.31 20:31
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.17
|112.90
|677
|2006.05.31 20:31
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.18
|112.90
|678
|2006.05.31 20:33
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.19
|112.90
|679
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.20
|112.90
|680
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.21
|112.90
|681
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.22
|112.90
|682
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.23
|112.90
|683
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.25
|112.90
|684
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.26
|112.90
|685
|2006.05.31 20:36
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.27
|112.90
|686
|2006.05.31 20:37
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.28
|112.90
|687
|2006.05.31 20:40
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.29
|112.90
|688
|2006.05.31 20:40
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.29
|112.90
|689
|2006.05.31 20:41
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.31
|112.90
|690
|2006.05.31 20:41
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.31
|112.90
|691
|2006.05.31 20:43
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.32
|112.90
|692
|2006.05.31 20:43
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.33
|112.90
|693
|2006.05.31 20:43
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.34
|112.90
|694
|2006.06.01 02:44
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.36
|112.90
|695
|2006.06.01 02:45
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.37
|112.90
|696
|2006.06.01 02:45
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.38
|112.90
|697
|2006.06.01 02:46
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.39
|112.90
|698
|2006.06.01 03:03
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.40
|112.90
|699
|2006.06.01 09:13
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.41
|112.90
|700
|2006.06.01 09:13
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.41
|112.90
|701
|2006.06.01 09:14
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.42
|112.90
|702
|2006.06.01 09:14
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.44
|112.90
|703
|2006.06.01 09:14
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.46
|112.90
|704
|2006.06.01 09:14
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.48
|112.90
|705
|2006.06.01 09:15
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.50
|112.90
|706
|2006.06.01 09:15
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.52
|112.90
|707
|2006.06.01 09:15
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.52
|112.90
|708
|2006.06.01 09:15
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.53
|112.90
|709
|2006.06.01 09:18
|modify
|32
|1.70
|112.06
|112.54
|112.90
|710
|2006.06.01 09:32
|t/p
|32
|1.70
|112.90
|112.54
|112.90
|1353.40
|7074.28
|711
|2006.06.01 10:00
|sell
|33
|2.10
|112.77
|113.61
|111.93
|712
|2006.06.01 16:52
|modify
|33
|2.10
|112.77
|112.76
|111.93
|713
|2006.06.01 16:53
|modify
|33
|2.10
|112.77
|112.75
|111.93
|714
|2006.06.01 16:53
|modify
|33
|2.10
|112.77
|112.75
|111.93
|715
|2006.06.01 16:56
|modify
|33
|2.10
|112.77
|112.74
|111.93
|716
|2006.06.01 21:04
|s/l
|33
|2.10
|112.74
|112.74
|111.93
|55.86
|7130.14
|717
|2006.06.02 01:30
|buy
|34
|2.10
|112.56
|111.72
|113.40
|718
|2006.06.02 09:21
|modify
|34
|2.10
|112.56
|112.57
|113.40
|719
|2006.06.02 14:30
|s/l
|34
|2.10
|112.57
|112.57
|113.40
|18.65
|7148.79
|720
|2006.06.02 14:45
|buy
|35
|2.10
|111.87
|111.03
|112.71
|721
|2006.06.05 22:15
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.88
|112.71
|722
|2006.06.05 22:28
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.90
|112.71
|723
|2006.06.05 22:29
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.92
|112.71
|724
|2006.06.05 22:29
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.94
|112.71
|725
|2006.06.06 00:36
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.95
|112.71
|726
|2006.06.06 00:37
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.96
|112.71
|727
|2006.06.06 00:37
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.96
|112.71
|728
|2006.06.06 00:37
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.97
|112.71
|729
|2006.06.06 00:37
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.98
|112.71
|730
|2006.06.06 00:41
|modify
|35
|2.10
|111.87
|111.99
|112.71
|731
|2006.06.06 00:41
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.00
|112.71
|732
|2006.06.06 00:46
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.00
|112.71
|733
|2006.06.06 00:46
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.01
|112.71
|734
|2006.06.06 00:46
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.02
|112.71
|735
|2006.06.06 01:32
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.03
|112.71
|736
|2006.06.06 01:33
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.03
|112.71
|737
|2006.06.06 01:42
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.04
|112.71
|738
|2006.06.06 01:46
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.05
|112.71
|739
|2006.06.06 02:59
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.08
|112.71
|740
|2006.06.06 03:02
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.09
|112.71
|741
|2006.06.06 03:09
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.10
|112.71
|742
|2006.06.06 03:10
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.11
|112.71
|743
|2006.06.06 03:10
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.12
|112.71
|744
|2006.06.06 06:14
|modify
|35
|2.10
|111.87
|112.15
|112.71
|745
|2006.06.06 09:01
|s/l
|35
|2.10
|112.15
|112.15
|112.71
|579.10
|7727.89
|746
|2006.06.06 09:15
|buy
|36
|2.30
|112.13
|111.29
|112.97
|747
|2006.06.06 14:11
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.13
|112.97
|748
|2006.06.06 14:11
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.14
|112.97
|749
|2006.06.06 14:11
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.15
|112.97
|750
|2006.06.06 14:11
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.18
|112.97
|751
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.19
|112.97
|752
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.20
|112.97
|753
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.21
|112.97
|754
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.24
|112.97
|755
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.25
|112.97
|756
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.26
|112.97
|757
|2006.06.06 14:12
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.29
|112.97
|758
|2006.06.06 14:13
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.30
|112.97
|759
|2006.06.06 14:13
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.33
|112.97
|760
|2006.06.06 14:16
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.35
|112.97
|761
|2006.06.06 14:16
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.36
|112.97
|762
|2006.06.06 14:16
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.38
|112.97
|763
|2006.06.06 14:32
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.40
|112.97
|764
|2006.06.06 14:33
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.41
|112.97
|765
|2006.06.06 14:33
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.43
|112.97
|766
|2006.06.06 14:33
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.44
|112.97
|767
|2006.06.06 14:34
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.47
|112.97
|768
|2006.06.06 14:35
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.48
|112.97
|769
|2006.06.06 14:48
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.49
|112.97
|770
|2006.06.06 14:49
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.50
|112.97
|771
|2006.06.06 14:50
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.50
|112.97
|772
|2006.06.06 14:50
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.52
|112.97
|773
|2006.06.06 14:50
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.54
|112.97
|774
|2006.06.06 15:24
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.55
|112.97
|775
|2006.06.06 15:26
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.57
|112.97
|776
|2006.06.06 15:27
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.57
|112.97
|777
|2006.06.06 15:27
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.58
|112.97
|778
|2006.06.06 15:30
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.59
|112.97
|779
|2006.06.06 15:30
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.60
|112.97
|780
|2006.06.06 15:31
|modify
|36
|2.30
|112.13
|112.61
|112.97
|781
|2006.06.06 15:36
|t/p
|36
|2.30
|112.97
|112.61
|112.97
|1710.19
|9438.08
|782
|2006.06.07 03:15
|buy
|37
|2.80
|113.07
|112.23
|113.91
|783
|2006.06.07 08:39
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.08
|113.91
|784
|2006.06.07 08:53
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.09
|113.91
|785
|2006.06.07 08:54
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.10
|113.91
|786
|2006.06.07 08:54
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.11
|113.91
|787
|2006.06.07 08:55
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.12
|113.91
|788
|2006.06.07 08:55
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.13
|113.91
|789
|2006.06.07 09:00
|modify
|37
|2.80
|113.07
|113.14
|113.91
|790
|2006.06.07 12:11
|s/l
|37
|2.80
|113.14
|113.14
|113.91
|173.24
|9611.32
|791
|2006.06.07 20:30
|buy
|38
|2.90
|113.47
|112.63
|114.31
|792
|2006.06.08 08:34
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.48
|114.31
|793
|2006.06.08 08:34
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.49
|114.31
|794
|2006.06.08 09:03
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.50
|114.31
|795
|2006.06.08 09:04
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.51
|114.31
|796
|2006.06.08 09:04
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.52
|114.31
|797
|2006.06.08 09:07
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.53
|114.31
|798
|2006.06.08 09:07
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.53
|114.31
|799
|2006.06.08 09:09
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.54
|114.31
|800
|2006.06.08 09:19
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.54
|114.31
|801
|2006.06.08 09:19
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.55
|114.31
|802
|2006.06.08 09:20
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.56
|114.31
|803
|2006.06.08 09:21
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.57
|114.31
|804
|2006.06.08 09:22
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.58
|114.31
|805
|2006.06.08 09:22
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.59
|114.31
|806
|2006.06.08 09:22
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.60
|114.31
|807
|2006.06.08 09:22
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.60
|114.31
|808
|2006.06.08 09:24
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.61
|114.31
|809
|2006.06.08 09:31
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.61
|114.31
|810
|2006.06.08 09:41
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.62
|114.31
|811
|2006.06.08 09:41
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.63
|114.31
|812
|2006.06.08 09:59
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.64
|114.31
|813
|2006.06.08 09:59
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.67
|114.31
|814
|2006.06.08 13:47
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.75
|114.31
|815
|2006.06.08 13:53
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.82
|114.31
|816
|2006.06.08 13:53
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.83
|114.31
|817
|2006.06.08 13:53
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.84
|114.31
|818
|2006.06.08 13:53
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.84
|114.31
|819
|2006.06.08 13:53
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.88
|114.31
|820
|2006.06.08 13:55
|modify
|38
|2.90
|113.47
|113.95
|114.31
|821
|2006.06.08 14:04
|t/p
|38
|2.90
|114.31
|113.95
|114.31
|2243.98
|11855.30
|822
|2006.06.08 14:04
|sell
|39
|3.60
|114.33
|115.17
|113.49
|823
|2006.06.09 00:20
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.33
|113.49
|824
|2006.06.09 00:20
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.33
|113.49
|825
|2006.06.09 00:23
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.32
|113.49
|826
|2006.06.09 00:23
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.31
|113.49
|827
|2006.06.09 00:24
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.29
|113.49
|828
|2006.06.09 00:24
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.28
|113.49
|829
|2006.06.09 00:29
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.27
|113.49
|830
|2006.06.09 00:30
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.26
|113.49
|831
|2006.06.09 00:32
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.25
|113.49
|832
|2006.06.09 00:34
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.25
|113.49
|833
|2006.06.09 00:38
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.23
|113.49
|834
|2006.06.09 00:39
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.21
|113.49
|835
|2006.06.09 00:39
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.20
|113.49
|836
|2006.06.09 00:39
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.20
|113.49
|837
|2006.06.09 02:10
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.19
|113.49
|838
|2006.06.09 02:10
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.19
|113.49
|839
|2006.06.09 02:13
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.18
|113.49
|840
|2006.06.09 02:13
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.17
|113.49
|841
|2006.06.09 02:13
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.16
|113.49
|842
|2006.06.09 02:14
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.15
|113.49
|843
|2006.06.09 02:14
|modify
|39
|3.60
|114.33
|114.13
|113.49
|844
|2006.06.09 08:17
|s/l
|39
|3.60
|114.13
|114.13
|113.49
|575.11
|12430.42
|845
|2006.06.09 09:15
|buy
|40
|3.70
|113.83
|112.99
|114.67
|846
|2006.06.09 14:31
|modify
|40
|3.70
|113.83
|113.86
|114.67
|847
|2006.06.09 14:31
|modify
|40
|3.70
|113.83
|113.98
|114.67
|848
|2006.06.09 15:17
|s/l
|40
|3.70
|113.98
|113.98
|114.67
|486.93
|12917.35
|849
|2006.06.09 17:30
|buy
|41
|3.90
|113.85
|113.01
|114.69
|850
|2006.06.12 00:35
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.85
|114.69
|851
|2006.06.12 00:41
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.86
|114.69
|852
|2006.06.12 01:02
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.87
|114.69
|853
|2006.06.12 01:02
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.90
|114.69
|854
|2006.06.12 01:29
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.91
|114.69
|855
|2006.06.12 01:30
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.92
|114.69
|856
|2006.06.12 01:30
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.92
|114.69
|857
|2006.06.12 01:30
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.93
|114.69
|858
|2006.06.12 01:51
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.93
|114.69
|859
|2006.06.12 01:51
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.95
|114.69
|860
|2006.06.12 10:08
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.96
|114.69
|861
|2006.06.12 10:08
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.96
|114.69
|862
|2006.06.12 10:08
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.97
|114.69
|863
|2006.06.12 11:22
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.97
|114.69
|864
|2006.06.12 11:22
|modify
|41
|3.90
|113.85
|113.99
|114.69
|865
|2006.06.12 11:23
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.00
|114.69
|866
|2006.06.12 11:24
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.01
|114.69
|867
|2006.06.12 11:29
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.02
|114.69
|868
|2006.06.12 11:39
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.03
|114.69
|869
|2006.06.12 11:39
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.05
|114.69
|870
|2006.06.12 11:39
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.07
|114.69
|871
|2006.06.12 13:24
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.07
|114.69
|872
|2006.06.12 13:25
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.08
|114.69
|873
|2006.06.12 13:26
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.09
|114.69
|874
|2006.06.12 13:27
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.10
|114.69
|875
|2006.06.12 13:27
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.11
|114.69
|876
|2006.06.12 13:27
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.11
|114.69
|877
|2006.06.12 13:28
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.13
|114.69
|878
|2006.06.12 13:28
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.14
|114.69
|879
|2006.06.12 13:32
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.14
|114.69
|880
|2006.06.12 13:39
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.15
|114.69
|881
|2006.06.12 14:06
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.16
|114.69
|882
|2006.06.12 14:06
|modify
|41
|3.90
|113.85
|114.22
|114.69
|883
|2006.06.12 14:44
|s/l
|41
|3.90
|114.22
|114.22
|114.69
|1314.26
|14231.61
|884
|2006.06.12 17:15
|buy
|42
|4.30
|114.35
|113.51
|115.19
|885
|2006.06.13 08:45
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.36
|115.19
|886
|2006.06.13 09:05
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.36
|115.19
|887
|2006.06.13 09:05
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.37
|115.19
|888
|2006.06.13 09:05
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.37
|115.19
|889
|2006.06.13 09:06
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.38
|115.19
|890
|2006.06.13 09:06
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.38
|115.19
|891
|2006.06.13 09:06
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.39
|115.19
|892
|2006.06.13 09:07
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.41
|115.19
|893
|2006.06.13 09:07
|modify
|42
|4.30
|114.35
|114.41
|115.19
|894
|2006.06.13 09:25
|s/l
|42
|4.30
|114.41
|114.41
|115.19
|281.52
|14513.13
|895
|2006.06.13 12:00
|buy
|43
|4.40
|114.45
|113.61
|115.29
|896
|2006.06.13 14:32
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.45
|115.29
|897
|2006.06.13 16:06
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.47
|115.29
|898
|2006.06.13 16:06
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.48
|115.29
|899
|2006.06.13 16:06
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.49
|115.29
|900
|2006.06.13 16:06
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.52
|115.29
|901
|2006.06.13 16:07
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.53
|115.29
|902
|2006.06.13 16:08
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.54
|115.29
|903
|2006.06.13 16:08
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.55
|115.29
|904
|2006.06.13 16:08
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.56
|115.29
|905
|2006.06.13 16:08
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.58
|115.29
|906
|2006.06.13 16:08
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.59
|115.29
|907
|2006.06.13 16:12
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.60
|115.29
|908
|2006.06.13 16:18
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.64
|115.29
|909
|2006.06.13 16:19
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.64
|115.29
|910
|2006.06.13 16:19
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.66
|115.29
|911
|2006.06.13 16:19
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.70
|115.29
|912
|2006.06.13 16:19
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.76
|115.29
|913
|2006.06.13 16:20
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.78
|115.29
|914
|2006.06.13 16:21
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.79
|115.29
|915
|2006.06.13 16:21
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.80
|115.29
|916
|2006.06.13 16:22
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.81
|115.29
|917
|2006.06.13 16:22
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.82
|115.29
|918
|2006.06.13 16:22
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.84
|115.29
|919
|2006.06.13 16:23
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.85
|115.29
|920
|2006.06.13 16:23
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.86
|115.29
|921
|2006.06.13 16:23
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.87
|115.29
|922
|2006.06.13 16:23
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.88
|115.29
|923
|2006.06.13 16:23
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.89
|115.29
|924
|2006.06.13 16:32
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.90
|115.29
|925
|2006.06.13 16:32
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.91
|115.29
|926
|2006.06.13 16:44
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.92
|115.29
|927
|2006.06.13 16:46
|modify
|43
|4.40
|114.45
|114.93
|115.29
|928
|2006.06.13 16:46
|t/p
|43
|4.40
|115.29
|114.93
|115.29
|3205.83
|17718.96
|929
|2006.06.14 09:00
|buy
|44
|5.30
|115.01
|114.17
|115.85
|930
|2006.06.14 14:51
|modify
|44
|5.30
|115.01
|115.02
|115.85
|931
|2006.06.14 14:52
|modify
|44
|5.30
|115.01
|115.03
|115.85
|932
|2006.06.14 14:52
|modify
|44
|5.30
|115.01
|115.03
|115.85
|933
|2006.06.14 14:53
|modify
|44
|5.30
|115.01
|115.04
|115.85
|934
|2006.06.14 14:54
|modify
|44
|5.30
|115.01
|115.05
|115.85
|935
|2006.06.14 15:10
|s/l
|44
|5.30
|115.05
|115.05
|115.85
|184.26
|17903.22
|936
|2006.06.14 17:15
|buy
|45
|5.40
|114.85
|114.01
|115.69
|937
|2006.06.15 14:33
|modify
|45
|5.40
|114.85
|114.85
|115.69
|938
|2006.06.15 14:35
|modify
|45
|5.40
|114.85
|114.86
|115.69
|939
|2006.06.15 14:54
|s/l
|45
|5.40
|114.86
|114.86
|115.69
|258.00
|18161.22
|940
|2006.06.15 15:45
|buy
|46
|5.40
|114.85
|114.01
|115.69
|941
|2006.06.19 00:00
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.87
|115.69
|942
|2006.06.19 00:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.88
|115.69
|943
|2006.06.19 00:06
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.89
|115.69
|944
|2006.06.19 00:07
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.90
|115.69
|945
|2006.06.19 00:19
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.92
|115.69
|946
|2006.06.19 00:20
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.93
|115.69
|947
|2006.06.19 00:20
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.93
|115.69
|948
|2006.06.19 00:20
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.94
|115.69
|949
|2006.06.19 00:21
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.95
|115.69
|950
|2006.06.19 00:25
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.96
|115.69
|951
|2006.06.19 00:35
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.97
|115.69
|952
|2006.06.19 00:44
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.98
|115.69
|953
|2006.06.19 00:44
|modify
|46
|5.40
|114.85
|114.99
|115.69
|954
|2006.06.19 00:46
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.01
|115.69
|955
|2006.06.19 00:47
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.02
|115.69
|956
|2006.06.19 00:47
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.03
|115.69
|957
|2006.06.19 01:48
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.04
|115.69
|958
|2006.06.19 01:49
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.05
|115.69
|959
|2006.06.19 02:47
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.06
|115.69
|960
|2006.06.19 02:50
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.07
|115.69
|961
|2006.06.19 02:50
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.07
|115.69
|962
|2006.06.19 02:51
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.08
|115.69
|963
|2006.06.19 02:54
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.10
|115.69
|964
|2006.06.19 02:54
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.10
|115.69
|965
|2006.06.19 02:54
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.11
|115.69
|966
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.12
|115.69
|967
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.14
|115.69
|968
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.15
|115.69
|969
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.17
|115.69
|970
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.21
|115.69
|971
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.22
|115.69
|972
|2006.06.19 03:01
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.24
|115.69
|973
|2006.06.19 03:02
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.27
|115.69
|974
|2006.06.19 03:03
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.29
|115.69
|975
|2006.06.19 03:04
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.31
|115.69
|976
|2006.06.19 03:04
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.31
|115.69
|977
|2006.06.19 03:04
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.33
|115.69
|978
|2006.06.19 03:06
|modify
|46
|5.40
|114.85
|115.33
|115.69
|979
|2006.06.19 03:07
|t/p
|46
|5.40
|115.69
|115.33
|115.69
|4061.48
|22222.70
|980
|2006.06.19 11:30
|buy
|47
|6.70
|115.67
|114.83
|116.51
|981
|2006.06.20 08:47
|s/l
|47
|6.70
|114.83
|114.83
|116.51
|-4814.75
|17407.95
|982
|2006.06.20 20:45
|buy
|48
|5.20
|114.85
|114.01
|115.69
|983
|2006.06.21 14:33
|modify
|48
|5.20
|114.85
|114.85
|115.69
|984
|2006.06.21 14:33
|modify
|48
|5.20
|114.85
|114.86
|115.69
|985
|2006.06.21 15:32
|s/l
|48
|5.20
|114.86
|114.86
|115.69
|112.99
|17520.95
|986
|2006.06.22 02:45
|buy
|49
|5.30
|114.79
|113.95
|115.63
|987
|2006.06.22 09:52
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.82
|115.63
|988
|2006.06.22 09:52
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.83
|115.63
|989
|2006.06.22 09:52
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.84
|115.63
|990
|2006.06.22 09:53
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.85
|115.63
|991
|2006.06.22 09:53
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.85
|115.63
|992
|2006.06.22 09:53
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.86
|115.63
|993
|2006.06.22 09:53
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.87
|115.63
|994
|2006.06.22 09:53
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.88
|115.63
|995
|2006.06.22 09:53
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.88
|115.63
|996
|2006.06.22 12:11
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.89
|115.63
|997
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.89
|115.63
|998
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.93
|115.63
|999
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.94
|115.63
|1000
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.96
|115.63
|1001
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|114.99
|115.63
|1002
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.01
|115.63
|1003
|2006.06.22 12:15
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.03
|115.63
|1004
|2006.06.22 12:17
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.04
|115.63
|1005
|2006.06.22 12:20
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.04
|115.63
|1006
|2006.06.22 12:28
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.05
|115.63
|1007
|2006.06.22 12:28
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.07
|115.63
|1008
|2006.06.22 12:28
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.08
|115.63
|1009
|2006.06.22 12:28
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.08
|115.63
|1010
|2006.06.22 12:29
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.09
|115.63
|1011
|2006.06.22 12:29
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.10
|115.63
|1012
|2006.06.22 12:30
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.10
|115.63
|1013
|2006.06.22 12:30
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.11
|115.63
|1014
|2006.06.22 12:30
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.12
|115.63
|1015
|2006.06.22 12:31
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.13
|115.63
|1016
|2006.06.22 12:31
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.14
|115.63
|1017
|2006.06.22 12:31
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.15
|115.63
|1018
|2006.06.22 12:31
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.18
|115.63
|1019
|2006.06.22 12:31
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.20
|115.63
|1020
|2006.06.22 12:31
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.21
|115.63
|1021
|2006.06.22 12:47
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.21
|115.63
|1022
|2006.06.22 12:47
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.22
|115.63
|1023
|2006.06.22 12:48
|modify
|49
|5.30
|114.79
|115.25
|115.63
|1024
|2006.06.22 12:48
|t/p
|49
|5.30
|115.63
|115.25
|115.63
|3849.55
|21370.50
|1025
|2006.06.23 00:00
|buy
|50
|6.40
|116.16
|115.32
|117.00
|1026
|2006.06.23 14:48
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.18
|117.00
|1027
|2006.06.23 14:48
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.18
|117.00
|1028
|2006.06.23 14:49
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.19
|117.00
|1029
|2006.06.23 14:49
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.20
|117.00
|1030
|2006.06.23 14:49
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.23
|117.00
|1031
|2006.06.23 14:49
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.23
|117.00
|1032
|2006.06.23 14:49
|modify
|50
|6.40
|116.16
|116.24
|117.00
|1033
|2006.06.23 15:00
|s/l
|50
|6.40
|116.24
|116.24
|117.00
|440.54
|21811.04
|1034
|2006.06.26 08:00
|sell
|51
|6.50
|116.36
|117.20
|115.52
|1035
|2006.06.27 03:05
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.34
|115.52
|1036
|2006.06.27 03:05
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.31
|115.52
|1037
|2006.06.27 03:09
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.30
|115.52
|1038
|2006.06.27 03:10
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.29
|115.52
|1039
|2006.06.27 03:19
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.28
|115.52
|1040
|2006.06.27 03:20
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.27
|115.52
|1041
|2006.06.27 03:20
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.25
|115.52
|1042
|2006.06.27 03:20
|modify
|51
|6.50
|116.36
|116.24
|115.52
|1043
|2006.06.27 06:10
|s/l
|51
|6.50
|116.24
|116.24
|115.52
|570.30
|22381.33
|1044
|2006.06.27 08:30
|sell
|52
|6.70
|116.20
|117.04
|115.36
|1045
|2006.06.29 20:16
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.19
|115.36
|1046
|2006.06.29 20:17
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.18
|115.36
|1047
|2006.06.29 20:17
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.15
|115.36
|1048
|2006.06.29 20:17
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.10
|115.36
|1049
|2006.06.29 20:21
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.09
|115.36
|1050
|2006.06.29 20:21
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.07
|115.36
|1051
|2006.06.29 20:21
|modify
|52
|6.70
|116.20
|116.05
|115.36
|1052
|2006.06.29 20:21
|modify
|52
|6.70
|116.20
|115.89
|115.36
|1053
|2006.06.29 20:21
|modify
|52
|6.70
|116.20
|115.88
|115.36
|1054
|2006.06.29 20:21
|modify
|52
|6.70
|116.20
|115.85
|115.36
|1055
|2006.06.29 20:22
|modify
|52
|6.70
|116.20
|115.84
|115.36
|1056
|2006.06.29 20:22
|modify
|52
|6.70
|116.20
|115.82
|115.36
|1057
|2006.06.29 20:22
|modify
|52
|6.70
|116.20
|115.80
|115.36
|1058
|2006.06.29 20:27
|t/p
|52
|6.70
|115.36
|115.80
|115.36
|4466.10
|26847.44
|1059
|2006.06.30 04:30
|buy
|53
|8.10
|114.89
|114.05
|115.73
|1060
|2006.07.05 15:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|114.91
|115.73
|1061
|2006.07.05 15:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|114.95
|115.73
|1062
|2006.07.05 15:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.02
|115.73
|1063
|2006.07.05 15:23
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.03
|115.73
|1064
|2006.07.05 15:40
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.03
|115.73
|1065
|2006.07.05 15:42
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.04
|115.73
|1066
|2006.07.05 15:42
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.05
|115.73
|1067
|2006.07.05 15:44
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.07
|115.73
|1068
|2006.07.05 15:45
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.09
|115.73
|1069
|2006.07.05 15:47
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.10
|115.73
|1070
|2006.07.05 15:48
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.11
|115.73
|1071
|2006.07.05 15:48
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.11
|115.73
|1072
|2006.07.05 15:48
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.12
|115.73
|1073
|2006.07.05 15:48
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.13
|115.73
|1074
|2006.07.05 15:48
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.13
|115.73
|1075
|2006.07.05 16:09
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.16
|115.73
|1076
|2006.07.05 16:09
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.18
|115.73
|1077
|2006.07.05 16:09
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.18
|115.73
|1078
|2006.07.05 16:10
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.19
|115.73
|1079
|2006.07.05 16:11
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.20
|115.73
|1080
|2006.07.05 16:11
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.22
|115.73
|1081
|2006.07.05 16:12
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.22
|115.73
|1082
|2006.07.05 16:13
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.23
|115.73
|1083
|2006.07.05 16:13
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.24
|115.73
|1084
|2006.07.05 16:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.24
|115.73
|1085
|2006.07.05 16:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.25
|115.73
|1086
|2006.07.05 16:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.26
|115.73
|1087
|2006.07.05 16:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.27
|115.73
|1088
|2006.07.05 16:15
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.28
|115.73
|1089
|2006.07.05 16:17
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.29
|115.73
|1090
|2006.07.05 16:34
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.29
|115.73
|1091
|2006.07.05 16:34
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.30
|115.73
|1092
|2006.07.05 16:34
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.30
|115.73
|1093
|2006.07.05 16:35
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.31
|115.73
|1094
|2006.07.05 16:36
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.32
|115.73
|1095
|2006.07.05 16:36
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.33
|115.73
|1096
|2006.07.05 16:38
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.34
|115.73
|1097
|2006.07.05 16:38
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.36
|115.73
|1098
|2006.07.05 16:39
|modify
|53
|8.10
|114.89
|115.37
|115.73
|1099
|2006.07.05 16:39
|t/p
|53
|8.10
|115.73
|115.37
|115.73
|6195.68
|33043.12
|1100
|2006.07.05 23:00
|sell
|54
|9.90
|115.71
|116.55
|114.87
|1101
|2006.07.06 14:33
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.68
|114.87
|1102
|2006.07.06 14:34
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.65
|114.87
|1103
|2006.07.06 14:34
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.64
|114.87
|1104
|2006.07.06 14:57
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.62
|114.87
|1105
|2006.07.06 14:57
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.61
|114.87
|1106
|2006.07.06 14:57
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.60
|114.87
|1107
|2006.07.06 15:21
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.60
|114.87
|1108
|2006.07.06 15:21
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.56
|114.87
|1109
|2006.07.06 15:21
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.54
|114.87
|1110
|2006.07.06 15:22
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.53
|114.87
|1111
|2006.07.06 15:22
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.51
|114.87
|1112
|2006.07.06 15:22
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.50
|114.87
|1113
|2006.07.06 15:29
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.49
|114.87
|1114
|2006.07.06 16:07
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.49
|114.87
|1115
|2006.07.06 16:07
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.48
|114.87
|1116
|2006.07.06 16:08
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.46
|114.87
|1117
|2006.07.06 16:08
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.45
|114.87
|1118
|2006.07.06 16:08
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.44
|114.87
|1119
|2006.07.06 16:08
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.43
|114.87
|1120
|2006.07.06 16:08
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.43
|114.87
|1121
|2006.07.06 16:10
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.42
|114.87
|1122
|2006.07.06 16:10
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.41
|114.87
|1123
|2006.07.06 16:10
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.41
|114.87
|1124
|2006.07.06 16:14
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.40
|114.87
|1125
|2006.07.06 16:17
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.39
|114.87
|1126
|2006.07.06 16:17
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.39
|114.87
|1127
|2006.07.06 16:18
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.38
|114.87
|1128
|2006.07.06 16:18
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.37
|114.87
|1129
|2006.07.06 16:18
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.35
|114.87
|1130
|2006.07.06 16:18
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.34
|114.87
|1131
|2006.07.06 16:20
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.32
|114.87
|1132
|2006.07.06 16:20
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.31
|114.87
|1133
|2006.07.06 16:20
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.28
|114.87
|1134
|2006.07.06 16:21
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.28
|114.87
|1135
|2006.07.06 16:21
|modify
|54
|9.90
|115.71
|115.27
|114.87
|1136
|2006.07.06 19:16
|s/l
|54
|9.90
|115.27
|115.27
|114.87
|3318.63
|36361.75
|1137
|2006.07.06 21:15
|sell
|55
|10.90
|115.18
|116.02
|114.34
|1138
|2006.07.07 10:37
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.18
|114.34
|1139
|2006.07.07 10:37
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.17
|114.34
|1140
|2006.07.07 10:37
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.16
|114.34
|1141
|2006.07.07 10:37
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.16
|114.34
|1142
|2006.07.07 10:38
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.15
|114.34
|1143
|2006.07.07 10:38
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.14
|114.34
|1144
|2006.07.07 10:38
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.14
|114.34
|1145
|2006.07.07 10:40
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.13
|114.34
|1146
|2006.07.07 11:54
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.12
|114.34
|1147
|2006.07.07 11:54
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.11
|114.34
|1148
|2006.07.07 11:54
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.08
|114.34
|1149
|2006.07.07 12:03
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.07
|114.34
|1150
|2006.07.07 12:03
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.07
|114.34
|1151
|2006.07.07 12:08
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.06
|114.34
|1152
|2006.07.07 12:10
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.06
|114.34
|1153
|2006.07.07 12:10
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.04
|114.34
|1154
|2006.07.07 12:10
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.03
|114.34
|1155
|2006.07.07 12:10
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.02
|114.34
|1156
|2006.07.07 12:10
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.02
|114.34
|1157
|2006.07.07 12:13
|modify
|55
|10.90
|115.18
|115.01
|114.34
|1158
|2006.07.07 12:13
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.99
|114.34
|1159
|2006.07.07 12:13
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.97
|114.34
|1160
|2006.07.07 12:14
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.96
|114.34
|1161
|2006.07.07 12:14
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.94
|114.34
|1162
|2006.07.07 14:30
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.85
|114.34
|1163
|2006.07.07 14:30
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.84
|114.34
|1164
|2006.07.07 14:30
|modify
|55
|10.90
|115.18
|114.78
|114.34
|1165
|2006.07.07 14:30
|t/p
|55
|10.90
|114.34
|114.78
|114.34
|7838.88
|44200.63
|1166
|2006.07.10 00:00
|sell
|56
|13.30
|113.87
|114.71
|113.03
|1167
|2006.07.10 09:09
|modify
|56
|13.30
|113.87
|113.87
|113.03
|1168
|2006.07.10 09:09
|modify
|56
|13.30
|113.87
|113.86
|113.03
|1169
|2006.07.10 09:09
|modify
|56
|13.30
|113.87
|113.85
|113.03
|1170
|2006.07.10 10:24
|modify
|56
|13.30
|113.87
|113.84
|113.03
|1171
|2006.07.10 10:26
|modify
|56
|13.30
|113.87
|113.83
|113.03
|1172
|2006.07.10 11:17
|modify
|56
|13.30
|113.87
|113.77
|113.03
|1173
|2006.07.10 11:35
|s/l
|56
|13.30
|113.77
|113.77
|113.03
|1168.96
|45369.59
|1174
|2006.07.10 13:15
|sell
|57
|13.60
|113.84
|114.68
|113.00
|1175
|2006.07.11 15:14
|s/l
|57
|13.60
|114.68
|114.68
|113.00
|-10172.28
|35197.31
|1176
|2006.07.11 18:00
|buy
|58
|10.60
|114.17
|113.33
|115.01
|1177
|2006.07.12 09:55
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.17
|115.01
|1178
|2006.07.12 09:55
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.18
|115.01
|1179
|2006.07.12 09:56
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.19
|115.01
|1180
|2006.07.12 09:56
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.20
|115.01
|1181
|2006.07.12 09:56
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.22
|115.01
|1182
|2006.07.12 10:00
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.22
|115.01
|1183
|2006.07.12 10:02
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.23
|115.01
|1184
|2006.07.12 10:02
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.23
|115.01
|1185
|2006.07.12 10:08
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.24
|115.01
|1186
|2006.07.12 10:08
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.25
|115.01
|1187
|2006.07.12 10:08
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.26
|115.01
|1188
|2006.07.12 10:08
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.26
|115.01
|1189
|2006.07.12 10:10
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.27
|115.01
|1190
|2006.07.12 10:10
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.28
|115.01
|1191
|2006.07.12 10:11
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.28
|115.01
|1192
|2006.07.12 10:11
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.30
|115.01
|1193
|2006.07.12 10:11
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.31
|115.01
|1194
|2006.07.12 10:23
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.40
|115.01
|1195
|2006.07.12 10:34
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.45
|115.01
|1196
|2006.07.12 11:58
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.47
|115.01
|1197
|2006.07.12 11:59
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.47
|115.01
|1198
|2006.07.12 11:59
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.48
|115.01
|1199
|2006.07.12 11:59
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.50
|115.01
|1200
|2006.07.12 11:59
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.52
|115.01
|1201
|2006.07.12 12:31
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.53
|115.01
|1202
|2006.07.12 12:32
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.53
|115.01
|1203
|2006.07.12 12:38
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.54
|115.01
|1204
|2006.07.12 12:38
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.54
|115.01
|1205
|2006.07.12 12:39
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.55
|115.01
|1206
|2006.07.12 12:39
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.56
|115.01
|1207
|2006.07.12 12:40
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.57
|115.01
|1208
|2006.07.12 13:01
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.58
|115.01
|1209
|2006.07.12 13:11
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.59
|115.01
|1210
|2006.07.12 13:11
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.60
|115.01
|1211
|2006.07.12 13:11
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.60
|115.01
|1212
|2006.07.12 13:13
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.61
|115.01
|1213
|2006.07.12 13:13
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.62
|115.01
|1214
|2006.07.12 13:14
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.63
|115.01
|1215
|2006.07.12 13:14
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.63
|115.01
|1216
|2006.07.12 13:16
|modify
|58
|10.60
|114.17
|114.65
|115.01
|1217
|2006.07.12 13:16
|t/p
|58
|10.60
|115.01
|114.65
|115.01
|7879.32
|43076.63
|1218
|2006.07.12 23:00
|sell
|59
|12.90
|115.50
|116.34
|114.66
|1219
|2006.07.13 09:43
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.49
|114.66
|1220
|2006.07.13 09:46
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.49
|114.66
|1221
|2006.07.13 09:46
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.48
|114.66
|1222
|2006.07.13 10:00
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.46
|114.66
|1223
|2006.07.13 10:00
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.46
|114.66
|1224
|2006.07.13 10:01
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.44
|114.66
|1225
|2006.07.13 10:01
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.44
|114.66
|1226
|2006.07.13 10:03
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.43
|114.66
|1227
|2006.07.13 10:03
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.42
|114.66
|1228
|2006.07.13 10:03
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.40
|114.66
|1229
|2006.07.13 10:03
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.39
|114.66
|1230
|2006.07.13 10:04
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.39
|114.66
|1231
|2006.07.13 10:04
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.38
|114.66
|1232
|2006.07.13 10:08
|modify
|59
|12.90
|115.50
|115.37
|114.66
|1233
|2006.07.13 12:10
|s/l
|59
|12.90
|115.37
|115.37
|114.66
|854.21
|43930.85
|1234
|2006.07.13 17:30
|buy
|60
|13.20
|115.38
|114.54
|116.22
|1235
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.38
|116.22
|1236
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.40
|116.22
|1237
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.41
|116.22
|1238
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.44
|116.22
|1239
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.45
|116.22
|1240
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.47
|116.22
|1241
|2006.07.14 03:21
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.48
|116.22
|1242
|2006.07.14 03:23
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.48
|116.22
|1243
|2006.07.14 03:39
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.49
|116.22
|1244
|2006.07.14 03:39
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.50
|116.22
|1245
|2006.07.14 03:39
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.52
|116.22
|1246
|2006.07.14 03:39
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.52
|116.22
|1247
|2006.07.14 03:39
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.53
|116.22
|1248
|2006.07.14 03:40
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.54
|116.22
|1249
|2006.07.14 05:46
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.55
|116.22
|1250
|2006.07.14 05:46
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.58
|116.22
|1251
|2006.07.14 05:46
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.59
|116.22
|1252
|2006.07.14 05:46
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.60
|116.22
|1253
|2006.07.14 05:46
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.61
|116.22
|1254
|2006.07.14 05:46
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.62
|116.22
|1255
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.62
|116.22
|1256
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.63
|116.22
|1257
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.68
|116.22
|1258
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.71
|116.22
|1259
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.73
|116.22
|1260
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.74
|116.22
|1261
|2006.07.14 05:47
|modify
|60
|13.20
|115.38
|115.76
|116.22
|1262
|2006.07.14 06:08
|s/l
|60
|13.20
|115.76
|115.76
|116.22
|4505.43
|48436.28
|1263
|2006.07.14 11:15
|sell
|61
|14.50
|115.76
|116.60
|114.92
|1264
|2006.07.17 10:01
|s/l
|61
|14.50
|116.60
|116.60
|114.92
|-10669.66
|37766.62
|1265
|2006.07.17 22:30
|sell
|62
|11.30
|117.22
|118.06
|116.38
|1266
|2006.07.18 08:04
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.21
|116.38
|1267
|2006.07.18 08:05
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.21
|116.38
|1268
|2006.07.18 08:05
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.20
|116.38
|1269
|2006.07.18 08:05
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.17
|116.38
|1270
|2006.07.18 09:14
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.17
|116.38
|1271
|2006.07.18 09:14
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.16
|116.38
|1272
|2006.07.18 09:14
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.15
|116.38
|1273
|2006.07.18 09:14
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.14
|116.38
|1274
|2006.07.18 09:14
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.13
|116.38
|1275
|2006.07.18 09:14
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.12
|116.38
|1276
|2006.07.18 09:15
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.11
|116.38
|1277
|2006.07.18 09:15
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.11
|116.38
|1278
|2006.07.18 09:17
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.10
|116.38
|1279
|2006.07.18 09:18
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.09
|116.38
|1280
|2006.07.18 09:18
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.08
|116.38
|1281
|2006.07.18 09:18
|modify
|62
|11.30
|117.22
|117.08
|116.38
|1282
|2006.07.18 11:01
|s/l
|62
|11.30
|117.08
|117.08
|116.38
|1176.24
|38942.86
|1283
|2006.07.18 12:45
|buy
|63
|11.70
|116.86
|116.02
|117.70
|1284
|2006.07.18 16:31
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.89
|117.70
|1285
|2006.07.18 16:31
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.92
|117.70
|1286
|2006.07.18 16:38
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.93
|117.70
|1287
|2006.07.18 16:38
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.94
|117.70
|1288
|2006.07.18 16:38
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.95
|117.70
|1289
|2006.07.18 16:38
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.96
|117.70
|1290
|2006.07.18 16:38
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.97
|117.70
|1291
|2006.07.18 16:46
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.98
|117.70
|1292
|2006.07.18 16:46
|modify
|63
|11.70
|116.86
|116.99
|117.70
|1293
|2006.07.18 16:46
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.03
|117.70
|1294
|2006.07.18 16:47
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.03
|117.70
|1295
|2006.07.18 16:48
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.04
|117.70
|1296
|2006.07.18 16:48
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.04
|117.70
|1297
|2006.07.18 16:48
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.06
|117.70
|1298
|2006.07.18 16:50
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.08
|117.70
|1299
|2006.07.18 16:50
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.08
|117.70
|1300
|2006.07.18 17:56
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.09
|117.70
|1301
|2006.07.18 17:56
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.10
|117.70
|1302
|2006.07.18 17:57
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.11
|117.70
|1303
|2006.07.18 18:25
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.12
|117.70
|1304
|2006.07.18 18:25
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.13
|117.70
|1305
|2006.07.18 18:25
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.13
|117.70
|1306
|2006.07.18 18:32
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.14
|117.70
|1307
|2006.07.18 18:32
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.15
|117.70
|1308
|2006.07.18 18:32
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.17
|117.70
|1309
|2006.07.18 18:34
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.18
|117.70
|1310
|2006.07.18 18:35
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.19
|117.70
|1311
|2006.07.18 18:35
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.20
|117.70
|1312
|2006.07.18 18:37
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.21
|117.70
|1313
|2006.07.18 18:37
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.22
|117.70
|1314
|2006.07.18 18:44
|modify
|63
|11.70
|116.86
|117.23
|117.70
|1315
|2006.07.19 03:06
|s/l
|63
|11.70
|117.23
|117.23
|117.70
|3845.12
|42787.98
|1316
|2006.07.19 03:15
|buy
|64
|12.80
|117.27
|116.43
|118.11
|1317
|2006.07.19 11:58
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.28
|118.11
|1318
|2006.07.19 12:00
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.28
|118.11
|1319
|2006.07.19 12:00
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.29
|118.11
|1320
|2006.07.19 12:16
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.29
|118.11
|1321
|2006.07.19 12:20
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.31
|118.11
|1322
|2006.07.19 12:20
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.32
|118.11
|1323
|2006.07.19 12:20
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.32
|118.11
|1324
|2006.07.19 12:23
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.33
|118.11
|1325
|2006.07.19 12:24
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.34
|118.11
|1326
|2006.07.19 12:33
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.35
|118.11
|1327
|2006.07.19 14:16
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.35
|118.11
|1328
|2006.07.19 14:16
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.36
|118.11
|1329
|2006.07.19 14:30
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.41
|118.11
|1330
|2006.07.19 14:33
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.43
|118.11
|1331
|2006.07.19 14:34
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.43
|118.11
|1332
|2006.07.19 14:34
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.44
|118.11
|1333
|2006.07.19 14:35
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.46
|118.11
|1334
|2006.07.19 14:35
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.47
|118.11
|1335
|2006.07.19 14:35
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.48
|118.11
|1336
|2006.07.19 14:35
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.48
|118.11
|1337
|2006.07.19 14:37
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.49
|118.11
|1338
|2006.07.19 14:37
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.50
|118.11
|1339
|2006.07.19 14:51
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.50
|118.11
|1340
|2006.07.19 14:56
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.51
|118.11
|1341
|2006.07.19 14:56
|modify
|64
|12.80
|117.27
|117.52
|118.11
|1342
|2006.07.19 16:00
|s/l
|64
|12.80
|117.52
|117.52
|118.11
|2724.84
|45512.82
|1343
|2006.07.20 00:30
|sell
|65
|13.70
|116.86
|117.70
|116.02
|1344
|2006.07.21 09:36
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.81
|116.02
|1345
|2006.07.21 09:36
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.81
|116.02
|1346
|2006.07.21 09:36
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.79
|116.02
|1347
|2006.07.21 09:36
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.76
|116.02
|1348
|2006.07.21 09:36
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.75
|116.02
|1349
|2006.07.21 09:38
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.74
|116.02
|1350
|2006.07.21 09:38
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.74
|116.02
|1351
|2006.07.21 09:40
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.73
|116.02
|1352
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.72
|116.02
|1353
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.70
|116.02
|1354
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.69
|116.02
|1355
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.67
|116.02
|1356
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.66
|116.02
|1357
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.64
|116.02
|1358
|2006.07.21 09:41
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.64
|116.02
|1359
|2006.07.21 09:44
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.63
|116.02
|1360
|2006.07.21 09:46
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.62
|116.02
|1361
|2006.07.21 09:46
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.61
|116.02
|1362
|2006.07.21 09:46
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.60
|116.02
|1363
|2006.07.21 10:03
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.60
|116.02
|1364
|2006.07.21 10:03
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.59
|116.02
|1365
|2006.07.21 10:03
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.58
|116.02
|1366
|2006.07.21 10:03
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.56
|116.02
|1367
|2006.07.21 10:04
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.56
|116.02
|1368
|2006.07.21 10:04
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.55
|116.02
|1369
|2006.07.21 10:04
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.54
|116.02
|1370
|2006.07.21 10:04
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.53
|116.02
|1371
|2006.07.21 10:04
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.52
|116.02
|1372
|2006.07.21 10:07
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.51
|116.02
|1373
|2006.07.21 10:07
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.50
|116.02
|1374
|2006.07.21 10:07
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.49
|116.02
|1375
|2006.07.21 10:07
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.48
|116.02
|1376
|2006.07.21 10:07
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.47
|116.02
|1377
|2006.07.21 10:08
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.46
|116.02
|1378
|2006.07.21 10:10
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.45
|116.02
|1379
|2006.07.21 10:10
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.45
|116.02
|1380
|2006.07.21 10:11
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.44
|116.02
|1381
|2006.07.21 10:11
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.43
|116.02
|1382
|2006.07.21 10:13
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.42
|116.02
|1383
|2006.07.21 10:14
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.41
|116.02
|1384
|2006.07.21 10:14
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.40
|116.02
|1385
|2006.07.21 10:14
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.39
|116.02
|1386
|2006.07.21 10:50
|modify
|65
|13.70
|116.86
|116.39
|116.02
|1387
|2006.07.21 10:50
|t/p
|65
|13.70
|116.02
|116.39
|116.02
|9708.50
|55221.32
|1388
|2006.07.24 00:00
|buy
|66
|16.60
|116.17
|115.33
|117.01
|1389
|2006.07.24 02:52
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.18
|117.01
|1390
|2006.07.24 02:53
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.20
|117.01
|1391
|2006.07.24 03:02
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.21
|117.01
|1392
|2006.07.24 03:02
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.22
|117.01
|1393
|2006.07.24 03:22
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.22
|117.01
|1394
|2006.07.24 03:22
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.23
|117.01
|1395
|2006.07.24 03:22
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.24
|117.01
|1396
|2006.07.24 03:22
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.25
|117.01
|1397
|2006.07.24 03:22
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.25
|117.01
|1398
|2006.07.24 03:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.26
|117.01
|1399
|2006.07.24 03:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.27
|117.01
|1400
|2006.07.24 03:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.29
|117.01
|1401
|2006.07.24 03:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.30
|117.01
|1402
|2006.07.24 03:25
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.31
|117.01
|1403
|2006.07.24 03:25
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.33
|117.01
|1404
|2006.07.24 03:28
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.36
|117.01
|1405
|2006.07.24 03:28
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.36
|117.01
|1406
|2006.07.24 03:28
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.38
|117.01
|1407
|2006.07.24 03:28
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.38
|117.01
|1408
|2006.07.24 09:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.39
|117.01
|1409
|2006.07.24 09:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.42
|117.01
|1410
|2006.07.24 09:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.44
|117.01
|1411
|2006.07.24 09:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.46
|117.01
|1412
|2006.07.24 09:24
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.47
|117.01
|1413
|2006.07.24 09:25
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.47
|117.01
|1414
|2006.07.24 09:25
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.49
|117.01
|1415
|2006.07.24 19:42
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.50
|117.01
|1416
|2006.07.24 20:04
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.51
|117.01
|1417
|2006.07.24 20:04
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.52
|117.01
|1418
|2006.07.24 20:04
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.53
|117.01
|1419
|2006.07.24 20:07
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.54
|117.01
|1420
|2006.07.24 20:07
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.55
|117.01
|1421
|2006.07.24 20:07
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.56
|117.01
|1422
|2006.07.25 02:25
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.57
|117.01
|1423
|2006.07.25 02:25
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.58
|117.01
|1424
|2006.07.25 02:26
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.59
|117.01
|1425
|2006.07.25 02:26
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.60
|117.01
|1426
|2006.07.25 02:26
|modify
|66
|16.60
|116.17
|116.61
|117.01
|1427
|2006.07.25 06:44
|s/l
|66
|16.60
|116.61
|116.61
|117.01
|6480.35
|61701.67
|1428
|2006.07.25 14:30
|buy
|67
|18.50
|116.71
|115.87
|117.55
|1429
|2006.07.25 17:14
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.73
|117.55
|1430
|2006.07.25 17:15
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.74
|117.55
|1431
|2006.07.25 17:20
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.75
|117.55
|1432
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.75
|117.55
|1433
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.76
|117.55
|1434
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.77
|117.55
|1435
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.78
|117.55
|1436
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.79
|117.55
|1437
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.79
|117.55
|1438
|2006.07.25 17:21
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.80
|117.55
|1439
|2006.07.25 17:24
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.81
|117.55
|1440
|2006.07.25 17:24
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.81
|117.55
|1441
|2006.07.25 17:26
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.82
|117.55
|1442
|2006.07.25 17:26
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.83
|117.55
|1443
|2006.07.25 17:27
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.84
|117.55
|1444
|2006.07.25 17:27
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.85
|117.55
|1445
|2006.07.25 17:27
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.86
|117.55
|1446
|2006.07.25 17:27
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.87
|117.55
|1447
|2006.07.25 17:32
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.88
|117.55
|1448
|2006.07.25 17:32
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.89
|117.55
|1449
|2006.07.25 17:32
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.89
|117.55
|1450
|2006.07.25 17:38
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.91
|117.55
|1451
|2006.07.25 17:58
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.92
|117.55
|1452
|2006.07.25 17:59
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.93
|117.55
|1453
|2006.07.25 17:59
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.94
|117.55
|1454
|2006.07.25 17:59
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.95
|117.55
|1455
|2006.07.25 17:59
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.95
|117.55
|1456
|2006.07.25 18:00
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.96
|117.55
|1457
|2006.07.25 18:00
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.97
|117.55
|1458
|2006.07.25 18:02
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.97
|117.55
|1459
|2006.07.25 18:02
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.98
|117.55
|1460
|2006.07.25 18:02
|modify
|67
|18.50
|116.71
|116.99
|117.55
|1461
|2006.07.25 18:02
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.00
|117.55
|1462
|2006.07.25 18:02
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.01
|117.55
|1463
|2006.07.25 18:02
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.01
|117.55
|1464
|2006.07.25 18:03
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.02
|117.55
|1465
|2006.07.25 18:03
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.02
|117.55
|1466
|2006.07.25 18:04
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.03
|117.55
|1467
|2006.07.25 18:04
|modify
|67
|18.50
|116.71
|117.04
|117.55
|1468
|2006.07.26 02:33
|s/l
|67
|18.50
|117.04
|117.04
|117.55
|5457.54
|67159.21
|1469
|2006.07.26 02:33
|buy
|68
|20.10
|117.06
|116.22
|117.90
|1470
|2006.07.26 20:25
|s/l
|68
|20.10
|116.22
|116.22
|117.90
|-14528.87
|52630.34
|1471
|2006.07.27 03:00
|sell
|69
|15.80
|116.30
|117.14
|115.46
|1472
|2006.07.27 09:39
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.30
|115.46
|1473
|2006.07.27 09:39
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.30
|115.46
|1474
|2006.07.27 09:41
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.29
|115.46
|1475
|2006.07.27 10:27
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.28
|115.46
|1476
|2006.07.27 10:27
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.28
|115.46
|1477
|2006.07.27 10:29
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.26
|115.46
|1478
|2006.07.27 10:31
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.24
|115.46
|1479
|2006.07.27 10:31
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.23
|115.46
|1480
|2006.07.27 10:48
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.22
|115.46
|1481
|2006.07.27 10:48
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.21
|115.46
|1482
|2006.07.27 10:48
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.20
|115.46
|1483
|2006.07.27 10:49
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.18
|115.46
|1484
|2006.07.27 10:49
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.18
|115.46
|1485
|2006.07.27 10:49
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.17
|115.46
|1486
|2006.07.27 10:50
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.16
|115.46
|1487
|2006.07.27 10:50
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.16
|115.46
|1488
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.15
|115.46
|1489
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.14
|115.46
|1490
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.13
|115.46
|1491
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.12
|115.46
|1492
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.11
|115.46
|1493
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.10
|115.46
|1494
|2006.07.27 10:52
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.10
|115.46
|1495
|2006.07.27 10:53
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.09
|115.46
|1496
|2006.07.27 10:53
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.08
|115.46
|1497
|2006.07.27 11:01
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.07
|115.46
|1498
|2006.07.27 11:01
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.06
|115.46
|1499
|2006.07.27 11:01
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.06
|115.46
|1500
|2006.07.27 11:08
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.05
|115.46
|1501
|2006.07.27 11:08
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.05
|115.46
|1502
|2006.07.27 11:09
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.04
|115.46
|1503
|2006.07.27 11:09
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.03
|115.46
|1504
|2006.07.27 11:10
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.02
|115.46
|1505
|2006.07.27 11:10
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.01
|115.46
|1506
|2006.07.27 12:17
|modify
|69
|15.80
|116.30
|116.00
|115.46
|1507
|2006.07.27 12:17
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.98
|115.46
|1508
|2006.07.27 12:23
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.97
|115.46
|1509
|2006.07.27 12:23
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.97
|115.46
|1510
|2006.07.27 12:24
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.96
|115.46
|1511
|2006.07.27 12:24
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.94
|115.46
|1512
|2006.07.27 12:24
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.93
|115.46
|1513
|2006.07.27 12:24
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.92
|115.46
|1514
|2006.07.27 12:25
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.90
|115.46
|1515
|2006.07.27 12:29
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.88
|115.46
|1516
|2006.07.27 12:33
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.87
|115.46
|1517
|2006.07.27 12:36
|modify
|69
|15.80
|116.30
|115.86
|115.46
|1518
|2006.07.27 14:31
|s/l
|69
|15.80
|115.86
|115.86
|115.46
|5998.79
|58629.13
|1519
|2006.07.27 20:15
|sell
|70
|17.60
|115.78
|116.62
|114.94
|1520
|2006.07.28 08:01
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.77
|114.94
|1521
|2006.07.28 08:01
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.76
|114.94
|1522
|2006.07.28 08:02
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.75
|114.94
|1523
|2006.07.28 08:03
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.74
|114.94
|1524
|2006.07.28 08:03
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.74
|114.94
|1525
|2006.07.28 08:03
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.73
|114.94
|1526
|2006.07.28 08:03
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.72
|114.94
|1527
|2006.07.28 08:14
|modify
|70
|17.60
|115.78
|115.71
|114.94
|1528
|2006.07.28 10:17
|s/l
|70
|17.60
|115.71
|115.71
|114.94
|791.82
|59420.95
|1529
|2006.07.28 13:00
|sell
|71
|17.80
|115.67
|116.51
|114.83
|1530
|2006.07.28 14:30
|modify
|71
|17.80
|115.67
|115.60
|114.83
|1531
|2006.07.28 14:31
|modify
|71
|17.80
|115.67
|115.56
|114.83
|1532
|2006.07.28 14:31
|s/l
|71
|17.80
|115.56
|115.56
|114.83
|1693.74
|61114.69
|1533
|2006.07.31 02:00
|buy
|72
|18.30
|114.69
|113.85
|115.53
|1534
|2006.08.01 14:43
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.70
|115.53
|1535
|2006.08.01 14:43
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.71
|115.53
|1536
|2006.08.01 14:43
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.72
|115.53
|1537
|2006.08.01 14:46
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.73
|115.53
|1538
|2006.08.01 15:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.74
|115.53
|1539
|2006.08.01 15:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.74
|115.53
|1540
|2006.08.01 15:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.78
|115.53
|1541
|2006.08.01 15:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.78
|115.53
|1542
|2006.08.01 15:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.79
|115.53
|1543
|2006.08.01 15:10
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.80
|115.53
|1544
|2006.08.01 15:11
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.81
|115.53
|1545
|2006.08.01 15:11
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.82
|115.53
|1546
|2006.08.01 16:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.87
|115.53
|1547
|2006.08.01 16:01
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.87
|115.53
|1548
|2006.08.01 16:02
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.88
|115.53
|1549
|2006.08.01 16:02
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.91
|115.53
|1550
|2006.08.01 16:03
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.91
|115.53
|1551
|2006.08.01 16:04
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.92
|115.53
|1552
|2006.08.01 16:22
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.92
|115.53
|1553
|2006.08.01 16:26
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.93
|115.53
|1554
|2006.08.01 16:27
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.94
|115.53
|1555
|2006.08.01 16:27
|modify
|72
|18.30
|114.69
|114.98
|115.53
|1556
|2006.08.01 16:27
|modify
|72
|18.30
|114.69
|115.02
|115.53
|1557
|2006.08.01 16:27
|modify
|72
|18.30
|114.69
|115.02
|115.53
|1558
|2006.08.01 17:41
|s/l
|72
|18.30
|115.02
|115.02
|115.53
|5488.71
|66603.40
|1559
|2006.08.01 20:15
|buy
|73
|20.00
|114.73
|113.89
|115.57
|1560
|2006.08.03 11:18
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.73
|115.57
|1561
|2006.08.03 11:31
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.74
|115.57
|1562
|2006.08.03 11:31
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.76
|115.57
|1563
|2006.08.03 11:31
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.77
|115.57
|1564
|2006.08.03 11:32
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.78
|115.57
|1565
|2006.08.03 11:32
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.80
|115.57
|1566
|2006.08.03 11:32
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.81
|115.57
|1567
|2006.08.03 11:55
|modify
|73
|20.00
|114.73
|114.82
|115.57
|1568
|2006.08.03 14:30
|s/l
|73
|20.00
|114.82
|114.82
|115.57
|2609.75
|69213.15
|1569
|2006.08.03 16:30
|buy
|74
|20.80
|114.93
|114.09
|115.77
|1570
|2006.08.03 17:59
|modify
|74
|20.80
|114.93
|114.93
|115.77
|1571
|2006.08.03 18:01
|modify
|74
|20.80
|114.93
|114.95
|115.77
|1572
|2006.08.03 20:44
|s/l
|74
|20.80
|114.95
|114.95
|115.77
|361.92
|69575.07
|1573
|2006.08.04 06:45
|buy
|75
|20.90
|115.10
|114.26
|115.94
|1574
|2006.08.04 12:57
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.10
|115.94
|1575
|2006.08.04 12:57
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.11
|115.94
|1576
|2006.08.04 12:57
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.13
|115.94
|1577
|2006.08.04 13:00
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.15
|115.94
|1578
|2006.08.04 13:00
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.17
|115.94
|1579
|2006.08.04 13:00
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.17
|115.94
|1580
|2006.08.04 13:13
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.18
|115.94
|1581
|2006.08.04 13:19
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.18
|115.94
|1582
|2006.08.04 13:19
|modify
|75
|20.90
|115.10
|115.19
|115.94
|1583
|2006.08.04 14:30
|s/l
|75
|20.90
|115.19
|115.19
|115.94
|1634.10
|71209.17
|1584
|2006.08.07 02:45
|buy
|76
|21.40
|114.36
|113.52
|115.20
|1585
|2006.08.07 09:02
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.37
|115.20
|1586
|2006.08.07 09:34
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.38
|115.20
|1587
|2006.08.07 09:34
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.39
|115.20
|1588
|2006.08.07 09:37
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.40
|115.20
|1589
|2006.08.07 09:37
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.41
|115.20
|1590
|2006.08.07 10:51
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.43
|115.20
|1591
|2006.08.07 11:27
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.44
|115.20
|1592
|2006.08.07 11:35
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.45
|115.20
|1593
|2006.08.07 11:36
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.46
|115.20
|1594
|2006.08.07 11:36
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.47
|115.20
|1595
|2006.08.07 11:37
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.48
|115.20
|1596
|2006.08.07 11:38
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.49
|115.20
|1597
|2006.08.07 11:38
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.52
|115.20
|1598
|2006.08.07 11:38
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.54
|115.20
|1599
|2006.08.07 11:41
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.55
|115.20
|1600
|2006.08.07 11:41
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.56
|115.20
|1601
|2006.08.07 11:41
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.57
|115.20
|1602
|2006.08.07 11:41
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.58
|115.20
|1603
|2006.08.07 11:44
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.59
|115.20
|1604
|2006.08.07 11:44
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.60
|115.20
|1605
|2006.08.07 11:44
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.61
|115.20
|1606
|2006.08.07 11:45
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.61
|115.20
|1607
|2006.08.07 11:45
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.62
|115.20
|1608
|2006.08.07 11:45
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.62
|115.20
|1609
|2006.08.07 11:46
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.63
|115.20
|1610
|2006.08.07 11:57
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.64
|115.20
|1611
|2006.08.07 11:57
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.64
|115.20
|1612
|2006.08.07 11:59
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.67
|115.20
|1613
|2006.08.07 11:59
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.68
|115.20
|1614
|2006.08.07 14:03
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.68
|115.20
|1615
|2006.08.07 14:03
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.69
|115.20
|1616
|2006.08.07 14:06
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.70
|115.20
|1617
|2006.08.07 14:06
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.71
|115.20
|1618
|2006.08.07 14:06
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.71
|115.20
|1619
|2006.08.07 14:10
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.72
|115.20
|1620
|2006.08.07 20:00
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.73
|115.20
|1621
|2006.08.07 20:22
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.77
|115.20
|1622
|2006.08.07 20:22
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.78
|115.20
|1623
|2006.08.07 20:22
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.79
|115.20
|1624
|2006.08.07 20:22
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.80
|115.20
|1625
|2006.08.07 23:31
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.82
|115.20
|1626
|2006.08.07 23:33
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.82
|115.20
|1627
|2006.08.07 23:33
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.83
|115.20
|1628
|2006.08.07 23:34
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.84
|115.20
|1629
|2006.08.07 23:37
|modify
|76
|21.40
|114.36
|114.85
|115.20
|1630
|2006.08.07 23:41
|t/p
|76
|21.40
|115.20
|114.85
|115.20
|15602.81
|86811.98
|1631
|2006.08.08 07:00
|sell
|77
|26.00
|115.18
|116.02
|114.34
|1632
|2006.08.08 20:14
|modify
|77
|26.00
|115.18
|115.16
|114.34
|1633
|2006.08.08 20:14
|modify
|77
|26.00
|115.18
|114.97
|114.34
|1634
|2006.08.08 20:14
|s/l
|77
|26.00
|114.97
|114.97
|114.34
|4747.50
|91559.48
|1635
|2006.08.08 23:00
|sell
|78
|27.50
|115.29
|116.13
|114.45
|1636
|2006.08.09 12:44
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.28
|114.45
|1637
|2006.08.09 12:44
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.27
|114.45
|1638
|2006.08.09 12:45
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.26
|114.45
|1639
|2006.08.09 12:45
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.23
|114.45
|1640
|2006.08.09 12:45
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.21
|114.45
|1641
|2006.08.09 12:45
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.19
|114.45
|1642
|2006.08.09 13:04
|modify
|78
|27.50
|115.29
|115.17
|114.45
|1643
|2006.08.09 15:46
|s/l
|78
|27.50
|115.17
|115.17
|114.45
|2439.16
|93998.64
|1644
|2006.08.09 17:15
|sell
|79
|28.20
|115.18
|116.02
|114.34
|1645
|2006.08.10 10:04
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.18
|114.34
|1646
|2006.08.10 10:04
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.17
|114.34
|1647
|2006.08.10 10:04
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.16
|114.34
|1648
|2006.08.10 11:22
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.15
|114.34
|1649
|2006.08.10 11:22
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.13
|114.34
|1650
|2006.08.10 11:22
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.10
|114.34
|1651
|2006.08.10 11:22
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.10
|114.34
|1652
|2006.08.10 11:23
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.09
|114.34
|1653
|2006.08.10 13:47
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.08
|114.34
|1654
|2006.08.10 13:47
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.06
|114.34
|1655
|2006.08.10 14:06
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.06
|114.34
|1656
|2006.08.10 14:06
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.05
|114.34
|1657
|2006.08.10 14:06
|modify
|79
|28.20
|115.18
|115.05
|114.34
|1658
|2006.08.10 15:37
|s/l
|79
|28.20
|115.05
|115.05
|114.34
|1875.93
|95874.57
|1659
|2006.08.11 04:15
|sell
|80
|28.80
|115.47
|116.31
|114.63
|1660
|2006.08.11 14:31
|s/l
|80
|28.80
|116.31
|116.31
|114.63
|-20797.79
|75076.78
|1661
|2006.08.11 19:00
|sell
|81
|22.50
|116.23
|117.07
|115.39
|1662
|2006.08.15 16:01
|modify
|81
|22.50
|116.23
|116.23
|115.39
|1663
|2006.08.16 13:03
|s/l
|81
|22.50
|116.23
|116.23
|115.39
|-1045.34
|74031.44
|1664
|2006.08.16 13:15
|sell
|82
|22.20
|116.27
|117.11
|115.43
|1665
|2006.08.16 14:31
|modify
|82
|22.20
|116.27
|116.16
|115.43
|1666
|2006.08.16 14:31
|s/l
|82
|22.20
|116.16
|116.16
|115.43
|2100.04
|76131.48
|1667
|2006.08.16 22:15
|sell
|83
|22.80
|115.83
|116.67
|114.99
|1668
|2006.08.17 09:17
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.82
|114.99
|1669
|2006.08.17 09:17
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.80
|114.99
|1670
|2006.08.17 09:19
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.79
|114.99
|1671
|2006.08.17 09:19
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.79
|114.99
|1672
|2006.08.17 09:19
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.78
|114.99
|1673
|2006.08.17 09:20
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.77
|114.99
|1674
|2006.08.17 09:20
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.76
|114.99
|1675
|2006.08.17 09:20
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.75
|114.99
|1676
|2006.08.17 09:20
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.75
|114.99
|1677
|2006.08.17 09:22
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.74
|114.99
|1678
|2006.08.17 09:22
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.73
|114.99
|1679
|2006.08.17 09:22
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.72
|114.99
|1680
|2006.08.17 09:22
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.71
|114.99
|1681
|2006.08.17 09:22
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.71
|114.99
|1682
|2006.08.17 09:25
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.70
|114.99
|1683
|2006.08.17 09:25
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.69
|114.99
|1684
|2006.08.17 09:25
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.68
|114.99
|1685
|2006.08.17 09:26
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.67
|114.99
|1686
|2006.08.17 09:26
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.67
|114.99
|1687
|2006.08.17 09:26
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.66
|114.99
|1688
|2006.08.17 09:26
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.66
|114.99
|1689
|2006.08.17 09:47
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.64
|114.99
|1690
|2006.08.17 09:48
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.63
|114.99
|1691
|2006.08.17 10:36
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.59
|114.99
|1692
|2006.08.17 10:42
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.57
|114.99
|1693
|2006.08.17 10:43
|modify
|83
|22.80
|115.83
|115.56
|114.99
|1694
|2006.08.17 14:36
|s/l
|83
|22.80
|115.56
|115.56
|114.99
|4267.29
|80398.77
|1695
|2006.08.18 04:00
|sell
|84
|24.10
|116.03
|116.87
|115.19
|1696
|2006.08.18 11:41
|modify
|84
|24.10
|116.03
|116.02
|115.19
|1697
|2006.08.18 11:42
|modify
|84
|24.10
|116.03
|116.01
|115.19
|1698
|2006.08.18 11:42
|modify
|84
|24.10
|116.03
|116.00
|115.19
|1699
|2006.08.18 11:42
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.98
|115.19
|1700
|2006.08.18 11:42
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.98
|115.19
|1701
|2006.08.18 11:43
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.97
|115.19
|1702
|2006.08.18 11:44
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.96
|115.19
|1703
|2006.08.18 11:44
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.94
|115.19
|1704
|2006.08.18 11:45
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.93
|115.19
|1705
|2006.08.18 11:56
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.92
|115.19
|1706
|2006.08.18 11:57
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.91
|115.19
|1707
|2006.08.18 11:58
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.90
|115.19
|1708
|2006.08.18 11:59
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.89
|115.19
|1709
|2006.08.18 12:02
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.88
|115.19
|1710
|2006.08.18 12:07
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.87
|115.19
|1711
|2006.08.18 12:07
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.85
|115.19
|1712
|2006.08.18 12:07
|modify
|84
|24.10
|116.03
|115.84
|115.19
|1713
|2006.08.18 13:14
|s/l
|84
|24.10
|115.84
|115.84
|115.19
|3952.52
|84351.29
|1714
|2006.08.18 19:00
|buy
|85
|25.30
|115.84
|115.00
|116.68
|1715
|2006.08.22 04:26
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.84
|116.68
|1716
|2006.08.22 04:26
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.85
|116.68
|1717
|2006.08.22 04:26
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.86
|116.68
|1718
|2006.08.22 09:49
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.87
|116.68
|1719
|2006.08.22 09:50
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.88
|116.68
|1720
|2006.08.22 09:50
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.94
|116.68
|1721
|2006.08.22 09:50
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.96
|116.68
|1722
|2006.08.22 10:04
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.97
|116.68
|1723
|2006.08.22 10:04
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.98
|116.68
|1724
|2006.08.22 10:05
|modify
|85
|25.30
|115.84
|115.99
|116.68
|1725
|2006.08.22 14:05
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.00
|116.68
|1726
|2006.08.22 14:13
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.04
|116.68
|1727
|2006.08.22 14:13
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.06
|116.68
|1728
|2006.08.22 14:13
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.07
|116.68
|1729
|2006.08.22 14:14
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.08
|116.68
|1730
|2006.08.22 14:18
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.10
|116.68
|1731
|2006.08.22 14:19
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.11
|116.68
|1732
|2006.08.22 15:06
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.11
|116.68
|1733
|2006.08.22 15:09
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.12
|116.68
|1734
|2006.08.22 15:10
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.14
|116.68
|1735
|2006.08.22 15:43
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.14
|116.68
|1736
|2006.08.22 15:44
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.15
|116.68
|1737
|2006.08.22 15:44
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.17
|116.68
|1738
|2006.08.22 15:54
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.17
|116.68
|1739
|2006.08.22 15:54
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.18
|116.68
|1740
|2006.08.22 16:25
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.19
|116.68
|1741
|2006.08.22 17:40
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.21
|116.68
|1742
|2006.08.22 17:40
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.22
|116.68
|1743
|2006.08.22 17:40
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.23
|116.68
|1744
|2006.08.22 17:40
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.24
|116.68
|1745
|2006.08.22 17:41
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.24
|116.68
|1746
|2006.08.22 17:41
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.26
|116.68
|1747
|2006.08.22 17:42
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.27
|116.68
|1748
|2006.08.22 17:42
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.30
|116.68
|1749
|2006.08.22 18:08
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.32
|116.68
|1750
|2006.08.22 18:12
|modify
|85
|25.30
|115.84
|116.32
|116.68
|1751
|2006.08.22 18:12
|t/p
|85
|25.30
|116.68
|116.32
|116.68
|18872.93
|103224.22
|1752
|2006.08.23 07:45
|buy
|86
|31.00
|116.39
|115.55
|117.23
|1753
|2006.08.25 07:28
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.40
|117.23
|1754
|2006.08.25 07:28
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.41
|117.23
|1755
|2006.08.25 07:28
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.42
|117.23
|1756
|2006.08.25 07:28
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.43
|117.23
|1757
|2006.08.25 07:31
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.44
|117.23
|1758
|2006.08.25 07:31
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.45
|117.23
|1759
|2006.08.25 07:31
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.47
|117.23
|1760
|2006.08.25 07:31
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.47
|117.23
|1761
|2006.08.25 07:34
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.48
|117.23
|1762
|2006.08.25 07:34
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.49
|117.23
|1763
|2006.08.25 07:48
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.50
|117.23
|1764
|2006.08.25 07:49
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.51
|117.23
|1765
|2006.08.25 07:49
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.52
|117.23
|1766
|2006.08.25 07:49
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.53
|117.23
|1767
|2006.08.25 07:49
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.54
|117.23
|1768
|2006.08.25 07:49
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.54
|117.23
|1769
|2006.08.25 07:50
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.55
|117.23
|1770
|2006.08.25 07:50
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.56
|117.23
|1771
|2006.08.25 07:50
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.56
|117.23
|1772
|2006.08.25 08:02
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.57
|117.23
|1773
|2006.08.25 08:03
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.58
|117.23
|1774
|2006.08.25 08:11
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.60
|117.23
|1775
|2006.08.25 08:12
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.61
|117.23
|1776
|2006.08.25 08:20
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.62
|117.23
|1777
|2006.08.25 08:20
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.63
|117.23
|1778
|2006.08.25 08:20
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.63
|117.23
|1779
|2006.08.25 08:22
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.64
|117.23
|1780
|2006.08.25 08:22
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.65
|117.23
|1781
|2006.08.25 08:22
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.66
|117.23
|1782
|2006.08.25 08:22
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.67
|117.23
|1783
|2006.08.25 08:22
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.67
|117.23
|1784
|2006.08.25 08:22
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.69
|117.23
|1785
|2006.08.25 08:23
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.69
|117.23
|1786
|2006.08.25 08:24
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.71
|117.23
|1787
|2006.08.25 08:24
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.71
|117.23
|1788
|2006.08.25 08:24
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.74
|117.23
|1789
|2006.08.25 08:27
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.75
|117.23
|1790
|2006.08.25 08:27
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.75
|117.23
|1791
|2006.08.25 08:29
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.76
|117.23
|1792
|2006.08.25 08:29
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.77
|117.23
|1793
|2006.08.25 08:29
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.78
|117.23
|1794
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.79
|117.23
|1795
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.79
|117.23
|1796
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.80
|117.23
|1797
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.81
|117.23
|1798
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.82
|117.23
|1799
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.83
|117.23
|1800
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.83
|117.23
|1801
|2006.08.25 08:30
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.84
|117.23
|1802
|2006.08.25 08:33
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.84
|117.23
|1803
|2006.08.25 08:33
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.85
|117.23
|1804
|2006.08.25 08:33
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.86
|117.23
|1805
|2006.08.25 08:33
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.86
|117.23
|1806
|2006.08.25 08:40
|modify
|86
|31.00
|116.39
|116.87
|117.23
|1807
|2006.08.25 08:40
|t/p
|86
|31.00
|117.23
|116.87
|117.23
|23827.73
|127051.95
|1808
|2006.08.25 14:30
|sell
|87
|38.10
|117.34
|118.18
|116.50
|1809
|2006.08.28 10:07
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.33
|116.50
|1810
|2006.08.28 10:08
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.32
|116.50
|1811
|2006.08.28 10:08
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.32
|116.50
|1812
|2006.08.28 10:09
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.31
|116.50
|1813
|2006.08.28 12:46
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.31
|116.50
|1814
|2006.08.28 12:47
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.29
|116.50
|1815
|2006.08.28 12:48
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.28
|116.50
|1816
|2006.08.28 12:48
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.27
|116.50
|1817
|2006.08.28 12:48
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.25
|116.50
|1818
|2006.08.28 12:48
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.25
|116.50
|1819
|2006.08.28 12:54
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.24
|116.50
|1820
|2006.08.28 12:54
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.24
|116.50
|1821
|2006.08.28 12:54
|modify
|87
|38.10
|117.34
|117.23
|116.50
|1822
|2006.08.28 17:11
|s/l
|87
|38.10
|117.23
|117.23
|116.50
|2984.55
|130036.50
|1823
|2006.08.28 21:15
|sell
|88
|39.00
|117.17
|118.01
|116.33
|1824
|2006.08.29 06:26
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.16
|116.33
|1825
|2006.08.29 06:26
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.15
|116.33
|1826
|2006.08.29 06:27
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.14
|116.33
|1827
|2006.08.29 06:27
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.14
|116.33
|1828
|2006.08.29 06:28
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.13
|116.33
|1829
|2006.08.29 06:29
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.11
|116.33
|1830
|2006.08.29 06:33
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.11
|116.33
|1831
|2006.08.29 06:33
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.10
|116.33
|1832
|2006.08.29 06:33
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.09
|116.33
|1833
|2006.08.29 06:33
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.08
|116.33
|1834
|2006.08.29 06:34
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.07
|116.33
|1835
|2006.08.29 06:34
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.06
|116.33
|1836
|2006.08.29 09:50
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.06
|116.33
|1837
|2006.08.29 09:50
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.05
|116.33
|1838
|2006.08.29 09:50
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.04
|116.33
|1839
|2006.08.29 09:50
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.03
|116.33
|1840
|2006.08.29 09:50
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.02
|116.33
|1841
|2006.08.29 09:50
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.01
|116.33
|1842
|2006.08.29 09:52
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.01
|116.33
|1843
|2006.08.29 09:53
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.00
|116.33
|1844
|2006.08.29 09:53
|modify
|88
|39.00
|117.17
|117.00
|116.33
|1845
|2006.08.29 09:53
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.99
|116.33
|1846
|2006.08.29 09:53
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.98
|116.33
|1847
|2006.08.29 10:02
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.97
|116.33
|1848
|2006.08.29 14:39
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.96
|116.33
|1849
|2006.08.29 14:41
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.95
|116.33
|1850
|2006.08.29 14:43
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.94
|116.33
|1851
|2006.08.29 14:43
|modify
|88
|39.00
|117.17
|116.94
|116.33
|1852
|2006.08.29 16:22
|s/l
|88
|39.00
|116.94
|116.94
|116.33
|7066.59
|137103.08
|1853
|2006.08.29 18:00
|sell
|89
|41.10
|116.92
|117.76
|116.08
|1854
|2006.08.29 20:57
|modify
|89
|41.10
|116.92
|116.91
|116.08
|1855
|2006.08.29 20:57
|modify
|89
|41.10
|116.92
|116.90
|116.08
|1856
|2006.08.29 20:58
|modify
|89
|41.10
|116.92
|116.89
|116.08
|1857
|2006.08.29 20:58
|modify
|89
|41.10
|116.92
|116.89
|116.08
|1858
|2006.08.29 20:58
|modify
|89
|41.10
|116.92
|116.88
|116.08
|1859
|2006.08.30 02:16
|s/l
|89
|41.10
|116.88
|116.88
|116.08
|769.95
|137873.04
|1860
|2006.08.30 06:45
|sell
|90
|41.40
|116.84
|117.68
|116.00
|1861
|2006.09.04 06:42
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.83
|116.00
|1862
|2006.09.04 06:43
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.81
|116.00
|1863
|2006.09.04 06:46
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.79
|116.00
|1864
|2006.09.04 06:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.79
|116.00
|1865
|2006.09.04 06:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.78
|116.00
|1866
|2006.09.04 06:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.76
|116.00
|1867
|2006.09.04 06:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.76
|116.00
|1868
|2006.09.04 06:50
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.75
|116.00
|1869
|2006.09.04 06:50
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.74
|116.00
|1870
|2006.09.04 06:50
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.73
|116.00
|1871
|2006.09.04 09:45
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.72
|116.00
|1872
|2006.09.04 09:45
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.71
|116.00
|1873
|2006.09.04 09:45
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.70
|116.00
|1874
|2006.09.04 09:45
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.69
|116.00
|1875
|2006.09.04 09:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.68
|116.00
|1876
|2006.09.04 09:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.68
|116.00
|1877
|2006.09.04 09:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.67
|116.00
|1878
|2006.09.04 09:47
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.66
|116.00
|1879
|2006.09.04 09:48
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.65
|116.00
|1880
|2006.09.04 09:48
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.64
|116.00
|1881
|2006.09.04 09:48
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.63
|116.00
|1882
|2006.09.04 09:49
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.62
|116.00
|1883
|2006.09.04 09:49
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.61
|116.00
|1884
|2006.09.04 09:51
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.61
|116.00
|1885
|2006.09.04 09:57
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.60
|116.00
|1886
|2006.09.04 09:57
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.59
|116.00
|1887
|2006.09.04 10:02
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.58
|116.00
|1888
|2006.09.04 10:02
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.57
|116.00
|1889
|2006.09.04 10:02
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.56
|116.00
|1890
|2006.09.04 10:03
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.55
|116.00
|1891
|2006.09.04 10:03
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.54
|116.00
|1892
|2006.09.04 10:15
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.54
|116.00
|1893
|2006.09.04 10:16
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.53
|116.00
|1894
|2006.09.04 10:17
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.53
|116.00
|1895
|2006.09.04 10:17
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.52
|116.00
|1896
|2006.09.04 10:17
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.51
|116.00
|1897
|2006.09.04 10:17
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.50
|116.00
|1898
|2006.09.04 12:15
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.50
|116.00
|1899
|2006.09.04 12:15
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.49
|116.00
|1900
|2006.09.04 12:15
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.49
|116.00
|1901
|2006.09.04 12:17
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.48
|116.00
|1902
|2006.09.04 12:19
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.47
|116.00
|1903
|2006.09.04 12:20
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.46
|116.00
|1904
|2006.09.04 12:20
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.46
|116.00
|1905
|2006.09.04 12:20
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.45
|116.00
|1906
|2006.09.04 12:20
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.43
|116.00
|1907
|2006.09.04 12:21
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.42
|116.00
|1908
|2006.09.04 13:56
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.38
|116.00
|1909
|2006.09.04 14:05
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.37
|116.00
|1910
|2006.09.04 14:05
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.37
|116.00
|1911
|2006.09.04 14:53
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.36
|116.00
|1912
|2006.09.04 15:04
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.36
|116.00
|1913
|2006.09.04 15:04
|modify
|90
|41.40
|116.84
|116.35
|116.00
|1914
|2006.09.04 15:04
|t/p
|90
|41.40
|116.00
|116.35
|116.00
|26775.87
|164648.91
|1915
|2006.09.04 19:15
|buy
|91
|49.40
|116.05
|115.21
|116.89
|1916
|2006.09.06 06:12
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.07
|116.89
|1917
|2006.09.06 06:13
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.08
|116.89
|1918
|2006.09.06 06:24
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.09
|116.89
|1919
|2006.09.06 06:25
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.10
|116.89
|1920
|2006.09.06 06:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.11
|116.89
|1921
|2006.09.06 13:16
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.13
|116.89
|1922
|2006.09.06 13:16
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.14
|116.89
|1923
|2006.09.06 13:16
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.15
|116.89
|1924
|2006.09.06 13:24
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.18
|116.89
|1925
|2006.09.06 13:24
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.18
|116.89
|1926
|2006.09.06 13:25
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.19
|116.89
|1927
|2006.09.06 13:25
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.19
|116.89
|1928
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.20
|116.89
|1929
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.21
|116.89
|1930
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.22
|116.89
|1931
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.24
|116.89
|1932
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.26
|116.89
|1933
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.27
|116.89
|1934
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.30
|116.89
|1935
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.30
|116.89
|1936
|2006.09.06 13:26
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.31
|116.89
|1937
|2006.09.06 13:28
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.32
|116.89
|1938
|2006.09.06 13:28
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.33
|116.89
|1939
|2006.09.06 14:30
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.35
|116.89
|1940
|2006.09.06 14:31
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.35
|116.89
|1941
|2006.09.06 14:31
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.36
|116.89
|1942
|2006.09.06 14:31
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.37
|116.89
|1943
|2006.09.06 17:23
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.38
|116.89
|1944
|2006.09.06 17:56
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.39
|116.89
|1945
|2006.09.06 18:02
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.41
|116.89
|1946
|2006.09.06 18:04
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.42
|116.89
|1947
|2006.09.06 18:06
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.43
|116.89
|1948
|2006.09.06 18:17
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.44
|116.89
|1949
|2006.09.06 18:18
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.45
|116.89
|1950
|2006.09.06 18:18
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.46
|116.89
|1951
|2006.09.06 18:20
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.47
|116.89
|1952
|2006.09.06 18:49
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.47
|116.89
|1953
|2006.09.06 18:56
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.48
|116.89
|1954
|2006.09.06 18:57
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.50
|116.89
|1955
|2006.09.06 18:57
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.52
|116.89
|1956
|2006.09.06 18:58
|modify
|91
|49.40
|116.05
|116.53
|116.89
|1957
|2006.09.07 09:40
|t/p
|91
|49.40
|116.89
|116.53
|116.89
|38716.97
|203365.88
|1958
|2006.09.07 10:45
|sell
|92
|61.00
|116.98
|117.82
|116.14
|1959
|2006.09.07 10:52
|modify
|92
|61.00
|116.98
|116.80
|116.14
|1960
|2006.09.07 10:52
|modify
|92
|61.00
|116.98
|116.75
|116.14
|1961
|2006.09.07 10:52
|modify
|92
|61.00
|116.98
|116.73
|116.14
|1962
|2006.09.07 10:52
|s/l
|92
|61.00
|116.73
|116.73
|116.14
|13026.65
|216392.53
|1963
|2006.09.07 10:52
|sell
|93
|64.90
|117.04
|117.88
|116.20
|1964
|2006.09.07 10:52
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.97
|116.20
|1965
|2006.09.07 10:52
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.80
|116.20
|1966
|2006.09.07 10:52
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.75
|116.20
|1967
|2006.09.07 10:56
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.73
|116.20
|1968
|2006.09.07 10:56
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.73
|116.20
|1969
|2006.09.07 11:01
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.72
|116.20
|1970
|2006.09.07 11:01
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.71
|116.20
|1971
|2006.09.07 11:04
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.69
|116.20
|1972
|2006.09.07 11:08
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.67
|116.20
|1973
|2006.09.07 11:08
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.63
|116.20
|1974
|2006.09.07 11:08
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.60
|116.20
|1975
|2006.09.07 11:10
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.60
|116.20
|1976
|2006.09.07 11:10
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.59
|116.20
|1977
|2006.09.07 11:10
|modify
|93
|64.90
|117.04
|116.57
|116.20
|1978
|2006.09.07 11:10
|t/p
|93
|64.90
|116.20
|116.57
|116.20
|46915.67
|263308.20
|1979
|2006.09.07 21:30
|buy
|94
|79.00
|116.38
|115.54
|117.22
|1980
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.38
|117.22
|1981
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.39
|117.22
|1982
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.40
|117.22
|1983
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.41
|117.22
|1984
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.43
|117.22
|1985
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.43
|117.22
|1986
|2006.09.08 14:45
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.44
|117.22
|1987
|2006.09.08 14:50
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.44
|117.22
|1988
|2006.09.08 15:05
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.46
|117.22
|1989
|2006.09.08 15:05
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.49
|117.22
|1990
|2006.09.08 17:06
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.49
|117.22
|1991
|2006.09.08 17:06
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.50
|117.22
|1992
|2006.09.08 17:06
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.51
|117.22
|1993
|2006.09.08 17:44
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.52
|117.22
|1994
|2006.09.08 17:46
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.53
|117.22
|1995
|2006.09.08 17:47
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.54
|117.22
|1996
|2006.09.08 17:47
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.55
|117.22
|1997
|2006.09.08 17:47
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.56
|117.22
|1998
|2006.09.08 17:54
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.57
|117.22
|1999
|2006.09.08 17:55
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.58
|117.22
|2000
|2006.09.08 18:07
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.59
|117.22
|2001
|2006.09.08 18:08
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.60
|117.22
|2002
|2006.09.08 18:11
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.61
|117.22
|2003
|2006.09.08 18:13
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.62
|117.22
|2004
|2006.09.08 18:23
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.63
|117.22
|2005
|2006.09.08 18:23
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.64
|117.22
|2006
|2006.09.08 18:33
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.66
|117.22
|2007
|2006.09.08 18:39
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.67
|117.22
|2008
|2006.09.11 00:31
|modify
|94
|79.00
|116.38
|116.68
|117.22
|2009
|2006.09.11 02:14
|s/l
|94
|79.00
|116.68
|116.68
|117.22
|22370.29
|285678.49
|2010
|2006.09.11 02:14
|buy
|95
|85.70
|116.71
|115.87
|117.55
|2011
|2006.09.11 08:15
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.72
|117.55
|2012
|2006.09.11 08:16
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.73
|117.55
|2013
|2006.09.11 08:16
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.74
|117.55
|2014
|2006.09.11 08:16
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.75
|117.55
|2015
|2006.09.11 08:16
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.76
|117.55
|2016
|2006.09.11 08:34
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.79
|117.55
|2017
|2006.09.11 09:03
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.80
|117.55
|2018
|2006.09.11 09:03
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.82
|117.55
|2019
|2006.09.11 09:03
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.82
|117.55
|2020
|2006.09.11 09:10
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.83
|117.55
|2021
|2006.09.11 09:10
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.85
|117.55
|2022
|2006.09.11 09:11
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.88
|117.55
|2023
|2006.09.11 09:11
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.89
|117.55
|2024
|2006.09.11 09:11
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.90
|117.55
|2025
|2006.09.11 09:11
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.91
|117.55
|2026
|2006.09.11 09:22
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.95
|117.55
|2027
|2006.09.11 09:22
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.96
|117.55
|2028
|2006.09.11 09:22
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.96
|117.55
|2029
|2006.09.11 09:23
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.97
|117.55
|2030
|2006.09.11 11:21
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.97
|117.55
|2031
|2006.09.11 11:21
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.98
|117.55
|2032
|2006.09.11 11:22
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.99
|117.55
|2033
|2006.09.11 12:51
|modify
|95
|85.70
|116.71
|116.99
|117.55
|2034
|2006.09.11 12:59
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.01
|117.55
|2035
|2006.09.11 13:10
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.02
|117.55
|2036
|2006.09.11 13:10
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.02
|117.55
|2037
|2006.09.11 14:26
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.03
|117.55
|2038
|2006.09.11 14:27
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.03
|117.55
|2039
|2006.09.11 14:27
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.04
|117.55
|2040
|2006.09.11 16:03
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.05
|117.55
|2041
|2006.09.11 16:03
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.06
|117.55
|2042
|2006.09.11 16:03
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.07
|117.55
|2043
|2006.09.11 16:08
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.08
|117.55
|2044
|2006.09.11 16:08
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.09
|117.55
|2045
|2006.09.11 16:09
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.10
|117.55
|2046
|2006.09.11 16:09
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.10
|117.55
|2047
|2006.09.11 16:10
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.11
|117.55
|2048
|2006.09.11 16:21
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.13
|117.55
|2049
|2006.09.11 16:26
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.14
|117.55
|2050
|2006.09.11 16:26
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.18
|117.55
|2051
|2006.09.11 16:26
|modify
|95
|85.70
|116.71
|117.19
|117.55
|2052
|2006.09.11 16:26
|t/p
|95
|85.70
|117.55
|117.19
|117.55
|61235.11
|346913.60
|2053
|2006.09.11 23:45
|sell
|96
|100.00
|117.61
|118.45
|116.77
|2054
|2006.09.19 14:41
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.60
|116.77
|2055
|2006.09.19 14:41
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.58
|116.77
|2056
|2006.09.19 14:42
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.56
|116.77
|2057
|2006.09.19 14:44
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.56
|116.77
|2058
|2006.09.19 14:44
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.54
|116.77
|2059
|2006.09.19 14:44
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.52
|116.77
|2060
|2006.09.19 14:45
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.51
|116.77
|2061
|2006.09.19 14:45
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.50
|116.77
|2062
|2006.09.19 14:47
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.49
|116.77
|2063
|2006.09.19 14:47
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2064
|2006.09.19 14:47
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2065
|2006.09.19 14:52
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.46
|116.77
|2066
|2006.09.19 14:52
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.45
|116.77
|2067
|2006.09.19 14:52
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.44
|116.77
|2068
|2006.09.19 16:46
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.43
|116.77
|2069
|2006.09.19 16:46
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.42
|116.77
|2070
|2006.09.19 16:46
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.42
|116.77
|2071
|2006.09.19 16:49
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.41
|116.77
|2072
|2006.09.19 16:51
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.40
|116.77
|2073
|2006.09.19 16:52
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.39
|116.77
|2074
|2006.09.19 16:52
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.38
|116.77
|2075
|2006.09.19 16:52
|modify
|96
|100.00
|117.61
|117.37
|116.77
|2076
|2006.09.19 17:09
|s/l
|96
|100.00
|117.37
|117.37
|116.77
|8056.25
|354969.85
|2077
|2006.09.20 02:30
|sell
|97
|100.00
|117.61
|118.45
|116.77
|2078
|2006.09.20 03:19
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.61
|116.77
|2079
|2006.09.20 03:20
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.60
|116.77
|2080
|2006.09.20 03:20
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.59
|116.77
|2081
|2006.09.20 03:20
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.58
|116.77
|2082
|2006.09.20 03:30
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.57
|116.77
|2083
|2006.09.20 08:23
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.57
|116.77
|2084
|2006.09.20 08:23
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.56
|116.77
|2085
|2006.09.20 08:55
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.55
|116.77
|2086
|2006.09.20 08:55
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.53
|116.77
|2087
|2006.09.20 08:56
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.50
|116.77
|2088
|2006.09.20 08:56
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.50
|116.77
|2089
|2006.09.20 08:56
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2090
|2006.09.20 08:57
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.48
|116.77
|2091
|2006.09.20 08:57
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.47
|116.77
|2092
|2006.09.20 08:58
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.47
|116.77
|2093
|2006.09.20 09:00
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.46
|116.77
|2094
|2006.09.20 09:01
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.46
|116.77
|2095
|2006.09.20 09:01
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.45
|116.77
|2096
|2006.09.20 09:01
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.45
|116.77
|2097
|2006.09.20 09:02
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.44
|116.77
|2098
|2006.09.20 09:02
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.44
|116.77
|2099
|2006.09.20 09:11
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.42
|116.77
|2100
|2006.09.20 09:11
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.41
|116.77
|2101
|2006.09.20 09:11
|modify
|97
|100.00
|117.61
|117.35
|116.77
|2102
|2006.09.20 11:26
|s/l
|97
|100.00
|117.35
|117.35
|116.77
|22154.00
|377123.85
|2103
|2006.09.20 20:15
|sell
|98
|100.00
|117.39
|118.23
|116.55
|2104
|2006.09.21 09:19
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.38
|116.55
|2105
|2006.09.21 09:24
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.36
|116.55
|2106
|2006.09.21 09:24
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.34
|116.55
|2107
|2006.09.21 09:24
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.33
|116.55
|2108
|2006.09.21 12:19
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.30
|116.55
|2109
|2006.09.21 12:19
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.28
|116.55
|2110
|2006.09.21 12:19
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.28
|116.55
|2111
|2006.09.21 12:26
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.27
|116.55
|2112
|2006.09.21 12:26
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.27
|116.55
|2113
|2006.09.21 12:29
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.26
|116.55
|2114
|2006.09.21 12:30
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.25
|116.55
|2115
|2006.09.21 12:30
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.25
|116.55
|2116
|2006.09.21 12:30
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.24
|116.55
|2117
|2006.09.21 12:30
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.23
|116.55
|2118
|2006.09.21 12:30
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.23
|116.55
|2119
|2006.09.21 12:38
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.21
|116.55
|2120
|2006.09.21 12:39
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.20
|116.55
|2121
|2006.09.21 12:54
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.19
|116.55
|2122
|2006.09.21 13:00
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.18
|116.55
|2123
|2006.09.21 13:00
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.17
|116.55
|2124
|2006.09.21 13:00
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.16
|116.55
|2125
|2006.09.21 13:00
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.15
|116.55
|2126
|2006.09.21 13:00
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.13
|116.55
|2127
|2006.09.21 14:29
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.12
|116.55
|2128
|2006.09.21 14:29
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.12
|116.55
|2129
|2006.09.21 14:31
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.11
|116.55
|2130
|2006.09.21 14:45
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.10
|116.55
|2131
|2006.09.21 14:45
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.09
|116.55
|2132
|2006.09.21 14:46
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.08
|116.55
|2133
|2006.09.21 14:46
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.06
|116.55
|2134
|2006.09.21 15:08
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.06
|116.55
|2135
|2006.09.21 15:08
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.04
|116.55
|2136
|2006.09.21 15:08
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.04
|116.55
|2137
|2006.09.21 15:09
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.03
|116.55
|2138
|2006.09.21 18:03
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.03
|116.55
|2139
|2006.09.21 18:03
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.02
|116.55
|2140
|2006.09.21 18:03
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.01
|116.55
|2141
|2006.09.21 18:04
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.00
|116.55
|2142
|2006.09.21 18:05
|modify
|98
|100.00
|117.39
|117.00
|116.55
|2143
|2006.09.21 18:05
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.99
|116.55
|2144
|2006.09.21 18:05
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.98
|116.55
|2145
|2006.09.21 18:05
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.98
|116.55
|2146
|2006.09.21 18:15
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.96
|116.55
|2147
|2006.09.21 18:15
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.95
|116.55
|2148
|2006.09.21 18:16
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.94
|116.55
|2149
|2006.09.21 18:16
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.93
|116.55
|2150
|2006.09.21 18:32
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.93
|116.55
|2151
|2006.09.21 18:32
|modify
|98
|100.00
|117.39
|116.91
|116.55
|2152
|2006.09.21 18:33
|t/p
|98
|100.00
|116.55
|116.91
|116.55
|67438.05
|444561.90
|2153
|2006.09.22 03:15
|sell
|99
|100.00
|116.38
|117.22
|115.54
|2154
|2006.09.26 18:29
|s/l
|99
|100.00
|117.22
|117.22
|115.54
|-74757.73
|369804.17
|2155
|2006.09.27 01:30
|buy
|100
|100.00
|117.03
|116.19
|117.87
|2156
|2006.09.27 12:31
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.04
|117.87
|2157
|2006.09.27 14:20
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.05
|117.87
|2158
|2006.09.27 15:39
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.06
|117.87
|2159
|2006.09.27 15:40
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.07
|117.87
|2160
|2006.09.27 15:42
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.07
|117.87
|2161
|2006.09.27 15:42
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.08
|117.87
|2162
|2006.09.27 16:00
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.09
|117.87
|2163
|2006.09.27 16:00
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.12
|117.87
|2164
|2006.09.27 16:01
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.13
|117.87
|2165
|2006.09.27 16:03
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.13
|117.87
|2166
|2006.09.27 16:05
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.14
|117.87
|2167
|2006.09.27 16:05
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.15
|117.87
|2168
|2006.09.27 16:05
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.19
|117.87
|2169
|2006.09.27 16:05
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.20
|117.87
|2170
|2006.09.27 16:05
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.21
|117.87
|2171
|2006.09.27 16:06
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.21
|117.87
|2172
|2006.09.27 16:06
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.22
|117.87
|2173
|2006.09.27 16:06
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.23
|117.87
|2174
|2006.09.27 16:08
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.23
|117.87
|2175
|2006.09.27 16:09
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.27
|117.87
|2176
|2006.09.27 16:09
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.28
|117.87
|2177
|2006.09.27 16:09
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.28
|117.87
|2178
|2006.09.27 16:10
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.29
|117.87
|2179
|2006.09.28 08:33
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.30
|117.87
|2180
|2006.09.28 08:34
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.31
|117.87
|2181
|2006.09.28 09:16
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.32
|117.87
|2182
|2006.09.28 09:20
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.32
|117.87
|2183
|2006.09.28 09:20
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.33
|117.87
|2184
|2006.09.28 09:20
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.35
|117.87
|2185
|2006.09.28 10:30
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.35
|117.87
|2186
|2006.09.28 10:30
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.36
|117.87
|2187
|2006.09.28 10:30
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.36
|117.87
|2188
|2006.09.28 10:31
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.38
|117.87
|2189
|2006.09.28 10:31
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.39
|117.87
|2190
|2006.09.28 14:35
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.40
|117.87
|2191
|2006.09.28 14:35
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.41
|117.87
|2192
|2006.09.28 14:37
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.44
|117.87
|2193
|2006.09.28 14:37
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.45
|117.87
|2194
|2006.09.28 14:37
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.47
|117.87
|2195
|2006.09.28 14:37
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.48
|117.87
|2196
|2006.09.28 15:23
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.49
|117.87
|2197
|2006.09.28 16:23
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.50
|117.87
|2198
|2006.09.28 16:23
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.51
|117.87
|2199
|2006.09.28 16:23
|modify
|100
|100.00
|117.03
|117.51
|117.87
|2200
|2006.09.28 16:24
|t/p
|100
|100.00
|117.87
|117.51
|117.87
|75172.15
|444976.32
|2201
|2006.09.28 22:45
|buy
|101
|100.00
|117.82
|116.98
|118.66
|2202
|2006.09.29 16:42
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.83
|118.66
|2203
|2006.09.29 22:28
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.84
|118.66
|2204
|2006.10.02 02:11
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.85
|118.66
|2205
|2006.10.02 02:11
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.86
|118.66
|2206
|2006.10.02 03:20
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.88
|118.66
|2207
|2006.10.02 03:25
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.89
|118.66
|2208
|2006.10.02 03:25
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.90
|118.66
|2209
|2006.10.02 03:26
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.91
|118.66
|2210
|2006.10.02 03:26
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.93
|118.66
|2211
|2006.10.02 03:26
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.96
|118.66
|2212
|2006.10.02 03:26
|modify
|101
|100.00
|117.82
|117.99
|118.66
|2213
|2006.10.02 03:33
|modify
|101
|100.00
|117.82
|118.01
|118.66
|2214
|2006.10.02 03:34
|modify
|101
|100.00
|117.82
|118.02
|118.66
|2215
|2006.10.02 03:35
|modify
|101
|100.00
|117.82
|118.03
|118.66
|2216
|2006.10.02 03:37
|modify
|101
|100.00
|117.82
|118.04
|118.66
|2217
|2006.10.02 15:05
|s/l
|101
|100.00
|118.04
|118.04
|118.66
|21244.00
|466220.32
|2218
|2006.10.02 15:05
|buy
|102
|100.00
|118.06
|117.22
|118.90
|2219
|2006.10.06 14:56
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.06
|118.90
|2220
|2006.10.06 14:56
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.08
|118.90
|2221
|2006.10.06 14:57
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.19
|118.90
|2222
|2006.10.06 14:57
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.20
|118.90
|2223
|2006.10.06 14:57
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.21
|118.90
|2224
|2006.10.06 14:57
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.21
|118.90
|2225
|2006.10.06 14:57
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.22
|118.90
|2226
|2006.10.06 14:58
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.23
|118.90
|2227
|2006.10.06 14:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.24
|118.90
|2228
|2006.10.06 14:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.25
|118.90
|2229
|2006.10.06 14:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.27
|118.90
|2230
|2006.10.06 14:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.28
|118.90
|2231
|2006.10.06 14:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.29
|118.90
|2232
|2006.10.06 15:00
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.29
|118.90
|2233
|2006.10.06 15:00
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.30
|118.90
|2234
|2006.10.06 15:00
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.30
|118.90
|2235
|2006.10.06 15:08
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.34
|118.90
|2236
|2006.10.06 15:11
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.37
|118.90
|2237
|2006.10.06 15:11
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.38
|118.90
|2238
|2006.10.06 15:11
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.39
|118.90
|2239
|2006.10.06 15:53
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.40
|118.90
|2240
|2006.10.06 15:53
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.46
|118.90
|2241
|2006.10.06 15:53
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.46
|118.90
|2242
|2006.10.06 15:56
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.48
|118.90
|2243
|2006.10.06 15:57
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.51
|118.90
|2244
|2006.10.06 15:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.52
|118.90
|2245
|2006.10.06 15:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.53
|118.90
|2246
|2006.10.06 15:59
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.54
|118.90
|2247
|2006.10.06 16:06
|modify
|102
|100.00
|118.06
|118.54
|118.90
|2248
|2006.10.06 16:06
|t/p
|102
|100.00
|118.90
|118.54
|118.90
|78462.00
|544682.32
|2249
|2006.10.06 21:45
|sell
|103
|100.00
|119.00
|119.84
|118.16
|2250
|2006.10.11 20:43
|s/l
|103
|100.00
|119.84
|119.84
|118.16
|-74734.01
|469948.31
|2251
|2006.10.12 02:00
|sell
|104
|100.00
|119.73
|120.57
|118.89
|2252
|2006.10.12 09:06
|modify
|104
|100.00
|119.73
|119.73
|118.89
|2253
|2006.10.12 09:09
|modify
|104
|100.00
|119.73
|119.71
|118.89
|2254
|2006.10.12 09:09
|modify
|104
|100.00
|119.73
|119.70
|118.89
|2255
|2006.10.12 09:09
|modify
|104
|100.00
|119.73
|119.70
|118.89
|2256
|2006.10.12 09:10
|modify
|104
|100.00
|119.73
|119.63
|118.89
|2257
|2006.10.12 13:36
|s/l
|104
|100.00
|119.63
|119.63
|118.89
|8359.39
|478307.70
|2258
|2006.10.12 13:45
|sell
|105
|100.00
|119.60
|120.44
|118.76
|2259
|2006.10.13 02:12
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.59
|118.76
|2260
|2006.10.13 02:12
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.58
|118.76
|2261
|2006.10.13 02:12
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.57
|118.76
|2262
|2006.10.13 03:14
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.57
|118.76
|2263
|2006.10.13 03:14
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.56
|118.76
|2264
|2006.10.13 03:14
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.55
|118.76
|2265
|2006.10.13 04:55
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.53
|118.76
|2266
|2006.10.13 09:37
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.51
|118.76
|2267
|2006.10.13 09:37
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.49
|118.76
|2268
|2006.10.13 09:51
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.49
|118.76
|2269
|2006.10.13 09:51
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.48
|118.76
|2270
|2006.10.13 09:51
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.47
|118.76
|2271
|2006.10.13 09:51
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.46
|118.76
|2272
|2006.10.13 09:51
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.46
|118.76
|2273
|2006.10.13 09:52
|modify
|105
|100.00
|119.60
|119.44
|118.76
|2274
|2006.10.13 11:57
|s/l
|105
|100.00
|119.44
|119.44
|118.76
|11844.88
|490152.58
|2275
|2006.10.13 11:57
|sell
|106
|100.00
|119.43
|120.27
|118.59
|2276
|2006.10.16 14:58
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.42
|118.59
|2277
|2006.10.16 15:07
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.42
|118.59
|2278
|2006.10.16 15:07
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.41
|118.59
|2279
|2006.10.16 15:10
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.40
|118.59
|2280
|2006.10.16 15:10
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.39
|118.59
|2281
|2006.10.16 20:31
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.38
|118.59
|2282
|2006.10.17 00:55
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.36
|118.59
|2283
|2006.10.17 00:55
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.35
|118.59
|2284
|2006.10.17 00:56
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.35
|118.59
|2285
|2006.10.17 00:56
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.34
|118.59
|2286
|2006.10.17 01:02
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.33
|118.59
|2287
|2006.10.17 02:43
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.32
|118.59
|2288
|2006.10.17 02:47
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.32
|118.59
|2289
|2006.10.17 02:47
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.31
|118.59
|2290
|2006.10.17 02:47
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.30
|118.59
|2291
|2006.10.17 08:52
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.29
|118.59
|2292
|2006.10.17 08:52
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.28
|118.59
|2293
|2006.10.17 08:53
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.26
|118.59
|2294
|2006.10.17 08:53
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.25
|118.59
|2295
|2006.10.17 08:53
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.24
|118.59
|2296
|2006.10.17 09:59
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.22
|118.59
|2297
|2006.10.17 10:00
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.21
|118.59
|2298
|2006.10.17 10:41
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.15
|118.59
|2299
|2006.10.17 10:43
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.07
|118.59
|2300
|2006.10.17 10:48
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.07
|118.59
|2301
|2006.10.17 10:49
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.06
|118.59
|2302
|2006.10.17 11:02
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.06
|118.59
|2303
|2006.10.17 11:08
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.05
|118.59
|2304
|2006.10.17 11:09
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.04
|118.59
|2305
|2006.10.17 11:17
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.03
|118.59
|2306
|2006.10.17 11:18
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.02
|118.59
|2307
|2006.10.17 11:18
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.00
|118.59
|2308
|2006.10.17 11:35
|modify
|106
|100.00
|119.43
|119.00
|118.59
|2309
|2006.10.17 11:35
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.99
|118.59
|2310
|2006.10.17 11:46
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.99
|118.59
|2311
|2006.10.17 11:47
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.98
|118.59
|2312
|2006.10.17 11:58
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.97
|118.59
|2313
|2006.10.17 12:35
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.96
|118.59
|2314
|2006.10.17 15:23
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.96
|118.59
|2315
|2006.10.17 15:23
|modify
|106
|100.00
|119.43
|118.95
|118.59
|2316
|2006.10.17 15:23
|t/p
|106
|100.00
|118.59
|118.95
|118.59
|67734.68
|557887.26
|2317
|2006.10.17 20:15
|sell
|107
|100.00
|118.92
|119.76
|118.08
|2318
|2006.10.17 23:50
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.91
|118.08
|2319
|2006.10.17 23:53
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.88
|118.08
|2320
|2006.10.17 23:54
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.87
|118.08
|2321
|2006.10.17 23:55
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.86
|118.08
|2322
|2006.10.17 23:57
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.86
|118.08
|2323
|2006.10.17 23:57
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.85
|118.08
|2324
|2006.10.17 23:58
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.85
|118.08
|2325
|2006.10.17 23:58
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.84
|118.08
|2326
|2006.10.17 23:58
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.84
|118.08
|2327
|2006.10.18 00:01
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.83
|118.08
|2328
|2006.10.18 00:01
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.82
|118.08
|2329
|2006.10.18 00:02
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.81
|118.08
|2330
|2006.10.18 00:03
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.80
|118.08
|2331
|2006.10.18 00:08
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.79
|118.08
|2332
|2006.10.18 00:09
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.78
|118.08
|2333
|2006.10.18 00:20
|modify
|107
|100.00
|118.92
|118.76
|118.08
|2334
|2006.10.18 02:41
|s/l
|107
|100.00
|118.76
|118.76
|118.08
|11922.69
|569809.95
|2335
|2006.10.18 21:00
|buy
|108
|100.00
|118.92
|118.08
|119.76
|2336
|2006.10.19 19:57
|s/l
|108
|100.00
|118.08
|118.08
|119.76
|-67237.04
|502572.91
|2337
|2006.10.20 10:30
|sell
|109
|100.00
|118.36
|119.20
|117.52
|2338
|2006.10.20 22:59
|close at stop
|109
|100.00
|118.72
|119.20
|117.52
|-30323.60
|472249.31