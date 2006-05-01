Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2_04

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
Bars in test58167Ticks modelled739297Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit345913.60Gross profit412815.61Gross loss-66902.01
Profit factor6.17Expected payoff3641.20
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown21843.13 (22.78%)Relative drawdown31.33% (1461.87)
Total trades95Short positions (won %)49 (87.76%)Long positions (won %)46 (91.30%)
Profit trades (% of total)85 (89.47%)Loss trades (% of total)10 (10.53%)
Largestprofit trade61235.11loss trade-20797.79
Averageprofit trade4856.65loss trade-6690.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (16668.68)consecutive losses (loss in money)2 (-21843.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)272882.16 (14)consecutive loss (count of losses)-21843.13 (2)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 01:45sell10.30113.74114.58112.90
22006.05.01 04:14modify10.30113.74113.73112.90
32006.05.01 04:14modify10.30113.74113.72112.90
42006.05.01 04:15modify10.30113.74113.71112.90
52006.05.01 04:16modify10.30113.74113.71112.90
62006.05.01 04:16modify10.30113.74113.70112.90
72006.05.01 04:16modify10.30113.74113.69112.90
82006.05.01 04:16modify10.30113.74113.68112.90
92006.05.01 04:16modify10.30113.74113.67112.90
102006.05.01 04:16modify10.30113.74113.66112.90
112006.05.01 04:16modify10.30113.74113.65112.90
122006.05.01 04:16modify10.30113.74113.65112.90
132006.05.01 04:17modify10.30113.74113.64112.90
142006.05.01 04:17modify10.30113.74113.63112.90
152006.05.01 04:17modify10.30113.74113.62112.90
162006.05.01 04:17modify10.30113.74113.61112.90
172006.05.01 04:17modify10.30113.74113.60112.90
182006.05.01 04:17modify10.30113.74113.59112.90
192006.05.01 04:17modify10.30113.74113.59112.90
202006.05.01 04:17modify10.30113.74113.57112.90
212006.05.01 04:22modify10.30113.74113.55112.90
222006.05.01 04:22modify10.30113.74113.54112.90
232006.05.01 04:22modify10.30113.74113.51112.90
242006.05.01 04:22modify10.30113.74113.50112.90
252006.05.01 04:22modify10.30113.74113.48112.90
262006.05.01 04:23modify10.30113.74113.47112.90
272006.05.01 04:23modify10.30113.74113.46112.90
282006.05.01 04:30modify10.30113.74113.46112.90
292006.05.01 04:38modify10.30113.74113.43112.90
302006.05.01 04:39modify10.30113.74113.42112.90
312006.05.01 07:20modify10.30113.74113.42112.90
322006.05.01 07:21modify10.30113.74113.41112.90
332006.05.01 07:24modify10.30113.74113.40112.90
342006.05.01 07:24modify10.30113.74113.40112.90
352006.05.01 13:28modify10.30113.74113.39112.90
362006.05.01 14:39modify10.30113.74113.38112.90
372006.05.01 14:39modify10.30113.74113.37112.90
382006.05.01 14:39modify10.30113.74113.35112.90
392006.05.01 14:40modify10.30113.74113.33112.90
402006.05.01 14:40modify10.30113.74113.32112.90
412006.05.01 14:40modify10.30113.74113.31112.90
422006.05.01 14:40modify10.30113.74113.31112.90
432006.05.01 14:41modify10.30113.74113.30112.90
442006.05.01 14:41modify10.30113.74113.29112.90
452006.05.01 14:41modify10.30113.74113.27112.90
462006.05.01 14:41modify10.30113.74113.26112.90
472006.05.01 14:41t/p10.30112.90113.26112.90223.271223.27
482006.05.01 15:00buy20.40112.68111.84113.52
492006.05.01 17:35modify20.40112.68112.73113.52
502006.05.01 17:35modify20.40112.68112.74113.52
512006.05.01 17:35modify20.40112.68112.75113.52
522006.05.01 17:35modify20.40112.68112.76113.52
532006.05.01 17:35modify20.40112.68112.76113.52
542006.05.01 17:38modify20.40112.68112.78113.52
552006.05.01 17:38modify20.40112.68112.78113.52
562006.05.01 17:41modify20.40112.68112.79113.52
572006.05.01 17:45modify20.40112.68112.79113.52
582006.05.01 17:45modify20.40112.68112.80113.52
592006.05.01 17:45modify20.40112.68112.80113.52
602006.05.01 19:44modify20.40112.68112.81113.52
612006.05.01 19:47modify20.40112.68112.82113.52
622006.05.01 19:48modify20.40112.68112.83113.52
632006.05.01 20:05modify20.40112.68112.84113.52
642006.05.01 20:05modify20.40112.68112.86113.52
652006.05.01 20:08modify20.40112.68112.87113.52
662006.05.01 20:15modify20.40112.68112.88113.52
672006.05.01 20:15modify20.40112.68112.90113.52
682006.05.01 20:57modify20.40112.68112.92113.52
692006.05.01 21:09modify20.40112.68112.93113.52
702006.05.01 21:09modify20.40112.68112.93113.52
712006.05.01 21:12modify20.40112.68112.94113.52
722006.05.01 21:12modify20.40112.68112.97113.52
732006.05.01 21:14modify20.40112.68112.98113.52
742006.05.01 21:14modify20.40112.68112.99113.52
752006.05.01 21:17modify20.40112.68113.01113.52
762006.05.01 21:17modify20.40112.68113.02113.52
772006.05.01 21:18modify20.40112.68113.03113.52
782006.05.01 21:18modify20.40112.68113.04113.52
792006.05.01 21:18modify20.40112.68113.05113.52
802006.05.01 21:18modify20.40112.68113.06113.52
812006.05.01 21:18modify20.40112.68113.07113.52
822006.05.01 21:19modify20.40112.68113.07113.52
832006.05.01 21:19modify20.40112.68113.09113.52
842006.05.01 21:19modify20.40112.68113.10113.52
852006.05.01 21:19modify20.40112.68113.14113.52
862006.05.01 21:19modify20.40112.68113.15113.52
872006.05.01 21:19t/p20.40113.52113.15113.52295.851519.12
882006.05.02 05:45sell30.50113.63114.47112.79
892006.05.02 14:21modify30.50113.63113.62112.79
902006.05.02 14:21modify30.50113.63113.61112.79
912006.05.02 14:22modify30.50113.63113.60112.79
922006.05.02 14:22modify30.50113.63113.58112.79
932006.05.02 14:22modify30.50113.63113.58112.79
942006.05.02 15:03s/l30.50113.58113.58112.7922.011541.13
952006.05.02 16:30buy40.50113.45112.61114.29
962006.05.03 20:03modify40.50113.45113.46114.29
972006.05.03 20:03modify40.50113.45113.46114.29
982006.05.03 20:03modify40.50113.45113.47114.29
992006.05.03 20:04modify40.50113.45113.49114.29
1002006.05.04 01:40modify40.50113.45113.50114.29
1012006.05.04 01:40modify40.50113.45113.51114.29
1022006.05.04 05:46modify40.50113.45113.52114.29
1032006.05.04 05:55modify40.50113.45113.53114.29
1042006.05.04 05:55modify40.50113.45113.53114.29
1052006.05.04 05:55modify40.50113.45113.54114.29
1062006.05.04 05:56modify40.50113.45113.55114.29
1072006.05.04 05:56modify40.50113.45113.57114.29
1082006.05.04 05:56modify40.50113.45113.57114.29
1092006.05.04 05:59modify40.50113.45113.58114.29
1102006.05.04 05:59modify40.50113.45113.58114.29
1112006.05.04 06:13modify40.50113.45113.59114.29
1122006.05.04 06:22modify40.50113.45113.61114.29
1132006.05.04 06:23modify40.50113.45113.62114.29
1142006.05.04 06:25modify40.50113.45113.66114.29
1152006.05.04 06:25modify40.50113.45113.68114.29
1162006.05.04 06:26modify40.50113.45113.71114.29
1172006.05.04 06:26modify40.50113.45113.72114.29
1182006.05.04 06:27modify40.50113.45113.73114.29
1192006.05.04 06:27modify40.50113.45113.75114.29
1202006.05.04 08:07modify40.50113.45113.75114.29
1212006.05.04 08:07modify40.50113.45113.76114.29
1222006.05.04 08:07modify40.50113.45113.78114.29
1232006.05.04 08:08modify40.50113.45113.80114.29
1242006.05.04 08:08modify40.50113.45113.81114.29
1252006.05.04 08:08modify40.50113.45113.81114.29
1262006.05.04 09:48s/l40.50113.81113.81114.29184.211725.34
1272006.05.04 12:15sell50.50114.00114.84113.16
1282006.05.04 16:04modify50.50114.00113.99113.16
1292006.05.04 16:04modify50.50114.00113.94113.16
1302006.05.04 16:05modify50.50114.00113.93113.16
1312006.05.04 16:07modify50.50114.00113.91113.16
1322006.05.04 16:19modify50.50114.00113.90113.16
1332006.05.04 16:19modify50.50114.00113.87113.16
1342006.05.04 16:20modify50.50114.00113.85113.16
1352006.05.04 16:20modify50.50114.00113.84113.16
1362006.05.04 16:21modify50.50114.00113.83113.16
1372006.05.04 16:21modify50.50114.00113.81113.16
1382006.05.04 17:02modify50.50114.00113.79113.16
1392006.05.04 17:02modify50.50114.00113.78113.16
1402006.05.04 17:04modify50.50114.00113.76113.16
1412006.05.04 17:04modify50.50114.00113.74113.16
1422006.05.04 17:04modify50.50114.00113.73113.16
1432006.05.04 17:09modify50.50114.00113.72113.16
1442006.05.04 17:09modify50.50114.00113.70113.16
1452006.05.04 17:32modify50.50114.00113.69113.16
1462006.05.04 17:35modify50.50114.00113.68113.16
1472006.05.04 17:35modify50.50114.00113.67113.16
1482006.05.04 17:35modify50.50114.00113.67113.16
1492006.05.04 17:39modify50.50114.00113.66113.16
1502006.05.04 17:39modify50.50114.00113.63113.16
1512006.05.04 17:40modify50.50114.00113.62113.16
1522006.05.04 18:12s/l50.50113.62113.62113.16167.181892.52
1532006.05.04 22:00sell60.60113.59114.43112.75
1542006.05.05 15:06modify60.60113.59113.57112.75
1552006.05.05 15:06modify60.60113.59113.54112.75
1562006.05.05 15:07modify60.60113.59113.53112.75
1572006.05.05 15:07modify60.60113.59113.52112.75
1582006.05.05 15:07modify60.60113.59113.51112.75
1592006.05.05 15:07modify60.60113.59113.49112.75
1602006.05.05 15:07modify60.60113.59113.48112.75
1612006.05.05 15:07modify60.60113.59113.45112.75
1622006.05.05 15:08modify60.60113.59113.43112.75
1632006.05.05 15:08modify60.60113.59113.43112.75
1642006.05.05 15:10modify60.60113.59113.42112.75
1652006.05.05 15:10modify60.60113.59113.41112.75
1662006.05.05 15:10modify60.60113.59113.39112.75
1672006.05.05 15:10modify60.60113.59113.38112.75
1682006.05.05 15:10modify60.60113.59113.37112.75
1692006.05.05 15:12modify60.60113.59113.36112.75
1702006.05.05 15:12modify60.60113.59113.35112.75
1712006.05.05 15:12modify60.60113.59113.34112.75
1722006.05.05 15:12modify60.60113.59113.34112.75
1732006.05.05 15:13modify60.60113.59113.33112.75
1742006.05.05 15:13modify60.60113.59113.32112.75
1752006.05.05 15:13modify60.60113.59113.30112.75
1762006.05.05 15:13modify60.60113.59113.28112.75
1772006.05.05 15:13modify60.60113.59113.28112.75
1782006.05.05 15:14modify60.60113.59113.27112.75
1792006.05.05 15:14modify60.60113.59113.26112.75
1802006.05.05 15:16modify60.60113.59113.25112.75
1812006.05.05 15:16modify60.60113.59113.25112.75
1822006.05.05 15:16modify60.60113.59113.24112.75
1832006.05.05 15:16modify60.60113.59113.23112.75
1842006.05.05 15:16modify60.60113.59113.23112.75
1852006.05.05 15:17modify60.60113.59113.22112.75
1862006.05.05 15:17modify60.60113.59113.21112.75
1872006.05.05 15:17modify60.60113.59113.20112.75
1882006.05.05 15:17modify60.60113.59113.19112.75
1892006.05.05 15:17modify60.60113.59113.18112.75
1902006.05.05 15:17modify60.60113.59113.15112.75
1912006.05.05 15:17modify60.60113.59113.14112.75
1922006.05.05 15:18modify60.60113.59113.13112.75
1932006.05.05 15:19modify60.60113.59113.12112.75
1942006.05.05 15:19t/p60.60112.75113.12112.75437.762330.28
1952006.05.08 00:00sell70.70112.57113.41111.73
1962006.05.08 00:00modify70.70112.57112.30111.73
1972006.05.08 00:01modify70.70112.57112.28111.73
1982006.05.08 02:49modify70.70112.57112.27111.73
1992006.05.08 02:49modify70.70112.57112.23111.73
2002006.05.08 02:51modify70.70112.57112.22111.73
2012006.05.08 02:51modify70.70112.57112.21111.73
2022006.05.08 02:51modify70.70112.57112.20111.73
2032006.05.08 02:51modify70.70112.57112.19111.73
2042006.05.08 02:54modify70.70112.57112.18111.73
2052006.05.08 03:02modify70.70112.57112.17111.73
2062006.05.08 03:02modify70.70112.57112.09111.73
2072006.05.08 03:02t/p70.70111.73112.09111.73526.372856.65
2082006.05.08 16:00sell80.90111.50112.34110.66
2092006.05.09 16:07modify80.90111.50111.48110.66
2102006.05.09 16:07modify80.90111.50111.47110.66
2112006.05.09 16:07modify80.90111.50111.47110.66
2122006.05.09 16:18modify80.90111.50111.46110.66
2132006.05.09 16:18modify80.90111.50111.44110.66
2142006.05.09 16:19modify80.90111.50111.43110.66
2152006.05.09 16:19modify80.90111.50111.42110.66
2162006.05.09 16:19modify80.90111.50111.42110.66
2172006.05.09 16:20modify80.90111.50111.41110.66
2182006.05.09 16:20modify80.90111.50111.30110.66
2192006.05.09 16:36modify80.90111.50111.27110.66
2202006.05.09 17:31s/l80.90111.27111.27110.66172.083028.73
2212006.05.09 21:45sell90.90111.15111.99110.31
2222006.05.10 08:48modify90.90111.15111.15110.31
2232006.05.10 08:48modify90.90111.15111.13110.31
2242006.05.10 08:50modify90.90111.15111.10110.31
2252006.05.10 08:51modify90.90111.15111.08110.31
2262006.05.10 08:51modify90.90111.15111.06110.31
2272006.05.10 08:51modify90.90111.15111.06110.31
2282006.05.10 08:53modify90.90111.15111.05110.31
2292006.05.10 08:53modify90.90111.15111.04110.31
2302006.05.10 09:25modify90.90111.15111.04110.31
2312006.05.10 09:25modify90.90111.15111.03110.31
2322006.05.10 10:57modify90.90111.15111.02110.31
2332006.05.10 10:57modify90.90111.15111.00110.31
2342006.05.10 10:58modify90.90111.15110.99110.31
2352006.05.10 10:58modify90.90111.15110.99110.31
2362006.05.10 10:58modify90.90111.15110.98110.31
2372006.05.10 10:59modify90.90111.15110.97110.31
2382006.05.10 11:00modify90.90111.15110.96110.31
2392006.05.10 11:00modify90.90111.15110.95110.31
2402006.05.10 11:00modify90.90111.15110.94110.31
2412006.05.10 11:00modify90.90111.15110.92110.31
2422006.05.10 11:00modify90.90111.15110.91110.31
2432006.05.10 11:00modify90.90111.15110.90110.31
2442006.05.10 11:01modify90.90111.15110.90110.31
2452006.05.10 11:25modify90.90111.15110.89110.31
2462006.05.10 11:26modify90.90111.15110.89110.31
2472006.05.10 11:26modify90.90111.15110.88110.31
2482006.05.10 11:26modify90.90111.15110.86110.31
2492006.05.10 11:26modify90.90111.15110.84110.31
2502006.05.10 11:26modify90.90111.15110.83110.31
2512006.05.10 11:26modify90.90111.15110.83110.31
2522006.05.10 11:33modify90.90111.15110.79110.31
2532006.05.10 12:10modify90.90111.15110.78110.31
2542006.05.10 12:10modify90.90111.15110.77110.31
2552006.05.10 12:10modify90.90111.15110.73110.31
2562006.05.10 12:10modify90.90111.15110.72110.31
2572006.05.10 12:10modify90.90111.15110.71110.31
2582006.05.10 12:10modify90.90111.15110.71110.31
2592006.05.10 12:12modify90.90111.15110.70110.31
2602006.05.10 14:17s/l90.90110.70110.70110.31351.913380.64
2612006.05.10 20:00buy101.00110.45109.61111.29
2622006.05.11 00:50modify101.00110.45110.46111.29
2632006.05.11 00:50modify101.00110.45110.48111.29
2642006.05.11 00:51modify101.00110.45110.50111.29
2652006.05.11 00:51modify101.00110.45110.50111.29
2662006.05.11 00:52modify101.00110.45110.51111.29
2672006.05.11 00:52modify101.00110.45110.52111.29
2682006.05.11 00:54modify101.00110.45110.53111.29
2692006.05.11 01:00modify101.00110.45110.53111.29
2702006.05.11 01:03modify101.00110.45110.54111.29
2712006.05.11 01:30modify101.00110.45110.54111.29
2722006.05.11 01:31modify101.00110.45110.56111.29
2732006.05.11 01:31modify101.00110.45110.57111.29
2742006.05.11 01:31modify101.00110.45110.58111.29
2752006.05.11 01:31modify101.00110.45110.59111.29
2762006.05.11 01:31modify101.00110.45110.60111.29
2772006.05.11 01:32modify101.00110.45110.61111.29
2782006.05.11 01:34modify101.00110.45110.62111.29
2792006.05.11 01:35modify101.00110.45110.63111.29
2802006.05.11 01:35modify101.00110.45110.64111.29
2812006.05.11 01:35modify101.00110.45110.65111.29
2822006.05.11 01:35modify101.00110.45110.66111.29
2832006.05.11 01:35modify101.00110.45110.67111.29
2842006.05.11 01:41modify101.00110.45110.68111.29
2852006.05.11 01:41modify101.00110.45110.69111.29
2862006.05.11 01:41modify101.00110.45110.70111.29
2872006.05.11 01:41modify101.00110.45110.71111.29
2882006.05.11 01:41modify101.00110.45110.72111.29
2892006.05.11 01:42modify101.00110.45110.72111.29
2902006.05.11 01:42modify101.00110.45110.73111.29
2912006.05.11 01:42modify101.00110.45110.73111.29
2922006.05.11 01:47modify101.00110.45110.75111.29
2932006.05.11 01:48modify101.00110.45110.75111.29
2942006.05.11 01:48modify101.00110.45110.77111.29
2952006.05.11 01:48modify101.00110.45110.79111.29
2962006.05.11 01:49modify101.00110.45110.80111.29
2972006.05.11 01:49modify101.00110.45110.80111.29
2982006.05.11 01:50modify101.00110.45110.81111.29
2992006.05.11 01:50modify101.00110.45110.83111.29
3002006.05.11 01:50modify101.00110.45110.84111.29
3012006.05.11 01:50modify101.00110.45110.85111.29
3022006.05.11 01:50modify101.00110.45110.86111.29
3032006.05.11 01:50modify101.00110.45110.87111.29
3042006.05.11 03:09modify101.00110.45110.88111.29
3052006.05.11 03:09modify101.00110.45110.89111.29
3062006.05.11 03:09modify101.00110.45110.90111.29
3072006.05.11 03:09modify101.00110.45110.91111.29
3082006.05.11 03:09modify101.00110.45110.91111.29
3092006.05.11 03:18modify101.00110.45110.93111.29
3102006.05.11 03:18t/p101.00111.29110.93111.29793.864174.50
3112006.05.11 10:00sell111.30111.46112.30110.62
3122006.05.11 14:21modify111.30111.46111.45110.62
3132006.05.11 14:22modify111.30111.46111.44110.62
3142006.05.11 14:24modify111.30111.46111.44110.62
3152006.05.11 14:24modify111.30111.46111.43110.62
3162006.05.11 14:24modify111.30111.46111.42110.62
3172006.05.11 14:24modify111.30111.46111.40110.62
3182006.05.11 14:25modify111.30111.46111.39110.62
3192006.05.11 14:25modify111.30111.46111.37110.62
3202006.05.11 14:25modify111.30111.46111.36110.62
3212006.05.11 14:25modify111.30111.46111.35110.62
3222006.05.11 14:25modify111.30111.46111.34110.62
3232006.05.11 14:25modify111.30111.46111.34110.62
3242006.05.11 14:30modify111.30111.46111.26110.62
3252006.05.11 14:30modify111.30111.46111.19110.62
3262006.05.11 14:31modify111.30111.46111.17110.62
3272006.05.11 14:31modify111.30111.46111.15110.62
3282006.05.11 14:34modify111.30111.46111.07110.62
3292006.05.11 14:35modify111.30111.46111.04110.62
3302006.05.11 14:55s/l111.30111.04111.04110.62491.624666.12
3312006.05.11 14:55buy121.40111.06110.22111.90
3322006.05.11 17:44s/l121.40110.22110.22111.90-1066.963599.16
3332006.05.11 22:45sell131.10110.66111.50109.82
3342006.05.12 01:31modify131.10110.66110.66109.82
3352006.05.12 01:31modify131.10110.66110.65109.82
3362006.05.12 01:31modify131.10110.66110.63109.82
3372006.05.12 01:32modify131.10110.66110.62109.82
3382006.05.12 01:35modify131.10110.66110.61109.82
3392006.05.12 01:35modify131.10110.66110.60109.82
3402006.05.12 01:35modify131.10110.66110.59109.82
3412006.05.12 01:35modify131.10110.66110.59109.82
3422006.05.12 01:43modify131.10110.66110.58109.82
3432006.05.12 01:49modify131.10110.66110.57109.82
3442006.05.12 02:01modify131.10110.66110.57109.82
3452006.05.12 02:01modify131.10110.66110.55109.82
3462006.05.12 02:01modify131.10110.66110.54109.82
3472006.05.12 02:02modify131.10110.66110.54109.82
3482006.05.12 02:02modify131.10110.66110.53109.82
3492006.05.12 02:03modify131.10110.66110.52109.82
3502006.05.12 02:03modify131.10110.66110.51109.82
3512006.05.12 02:04modify131.10110.66110.50109.82
3522006.05.12 02:05modify131.10110.66110.50109.82
3532006.05.12 02:06modify131.10110.66110.49109.82
3542006.05.12 02:06modify131.10110.66110.48109.82
3552006.05.12 02:06modify131.10110.66110.47109.82
3562006.05.12 02:06modify131.10110.66110.45109.82
3572006.05.12 02:06modify131.10110.66110.44109.82
3582006.05.12 02:08modify131.10110.66110.43109.82
3592006.05.12 02:08modify131.10110.66110.42109.82
3602006.05.12 02:09modify131.10110.66110.42109.82
3612006.05.12 02:09modify131.10110.66110.41109.82
3622006.05.12 02:09modify131.10110.66110.40109.82
3632006.05.12 02:09modify131.10110.66110.39109.82
3642006.05.12 02:09modify131.10110.66110.39109.82
3652006.05.12 02:10modify131.10110.66110.37109.82
3662006.05.12 02:10modify131.10110.66110.35109.82
3672006.05.12 02:10modify131.10110.66110.34109.82
3682006.05.12 02:10modify131.10110.66110.34109.82
3692006.05.12 02:12modify131.10110.66110.33109.82
3702006.05.12 02:12modify131.10110.66110.31109.82
3712006.05.12 02:46s/l131.10110.31110.31109.82331.953931.11
3722006.05.12 08:30buy141.20110.02109.18110.86
3732006.05.12 16:30modify141.20110.02110.02110.86
3742006.05.12 16:30modify141.20110.02110.02110.86
3752006.05.12 16:30modify141.20110.02110.03110.86
3762006.05.12 16:31modify141.20110.02110.04110.86
3772006.05.12 16:31modify141.20110.02110.05110.86
3782006.05.12 16:31modify141.20110.02110.06110.86
3792006.05.12 16:31modify141.20110.02110.06110.86
3802006.05.12 16:31modify141.20110.02110.09110.86
3812006.05.12 16:36modify141.20110.02110.10110.86
3822006.05.12 16:36modify141.20110.02110.16110.86
3832006.05.12 16:36modify141.20110.02110.19110.86
3842006.05.12 16:37modify141.20110.02110.21110.86
3852006.05.12 16:37modify141.20110.02110.22110.86
3862006.05.12 16:37modify141.20110.02110.23110.86
3872006.05.12 16:37modify141.20110.02110.26110.86
3882006.05.12 17:11s/l141.20110.26110.26110.86261.204192.31
3892006.05.15 06:15sell151.30109.66110.50108.82
3902006.05.15 10:20s/l151.30110.50110.50108.82-988.063204.25
3912006.05.15 10:20sell161.00110.49111.33109.65
3922006.05.15 11:35modify161.00110.49110.48109.65
3932006.05.15 11:35modify161.00110.49110.47109.65
3942006.05.15 11:35modify161.00110.49110.47109.65
3952006.05.15 11:36modify161.00110.49110.46109.65
3962006.05.15 11:36modify161.00110.49110.45109.65
3972006.05.15 11:36modify161.00110.49110.45109.65
3982006.05.15 11:37modify161.00110.49110.43109.65
3992006.05.15 11:37modify161.00110.49110.42109.65
4002006.05.15 11:37modify161.00110.49110.41109.65
4012006.05.15 11:38modify161.00110.49110.40109.65
4022006.05.15 11:38modify161.00110.49110.39109.65
4032006.05.15 11:38modify161.00110.49110.38109.65
4042006.05.15 11:38modify161.00110.49110.37109.65
4052006.05.15 11:38modify161.00110.49110.36109.65
4062006.05.15 11:50modify161.00110.49110.35109.65
4072006.05.15 11:50modify161.00110.49110.34109.65
4082006.05.15 11:50modify161.00110.49110.34109.65
4092006.05.15 11:51modify161.00110.49110.32109.65
4102006.05.15 11:51modify161.00110.49110.29109.65
4112006.05.15 11:51modify161.00110.49110.26109.65
4122006.05.15 11:52modify161.00110.49110.25109.65
4132006.05.15 11:52modify161.00110.49110.24109.65
4142006.05.15 11:52modify161.00110.49110.22109.65
4152006.05.15 12:42s/l161.00110.22110.22109.65244.963449.21
4162006.05.15 17:00sell171.00110.28111.12109.44
4172006.05.15 23:00modify171.00110.28110.16109.44
4182006.05.15 23:00modify171.00110.28109.98109.44
4192006.05.15 23:00s/l171.00109.98109.98109.44272.333721.54
4202006.05.15 23:15sell181.10110.53111.37109.69
4212006.05.16 05:20modify181.10110.53110.52109.69
4222006.05.16 05:20modify181.10110.53110.51109.69
4232006.05.16 05:20modify181.10110.53110.51109.69
4242006.05.16 05:20modify181.10110.53110.50109.69
4252006.05.16 05:21modify181.10110.53110.49109.69
4262006.05.16 05:21modify181.10110.53110.48109.69
4272006.05.16 05:21modify181.10110.53110.48109.69
4282006.05.16 05:37modify181.10110.53110.47109.69
4292006.05.16 05:37modify181.10110.53110.46109.69
4302006.05.16 05:38modify181.10110.53110.46109.69
4312006.05.16 05:38modify181.10110.53110.45109.69
4322006.05.16 05:39modify181.10110.53110.44109.69
4332006.05.16 05:39modify181.10110.53110.43109.69
4342006.05.16 05:52modify181.10110.53110.42109.69
4352006.05.16 05:52modify181.10110.53110.39109.69
4362006.05.16 05:53modify181.10110.53110.38109.69
4372006.05.16 05:53modify181.10110.53110.37109.69
4382006.05.16 05:53modify181.10110.53110.36109.69
4392006.05.16 05:54modify181.10110.53110.35109.69
4402006.05.16 05:54modify181.10110.53110.34109.69
4412006.05.16 05:59modify181.10110.53110.33109.69
4422006.05.16 07:43modify181.10110.53110.31109.69
4432006.05.16 08:09s/l181.10110.31110.31109.69202.323923.87
4442006.05.16 11:00sell191.20110.45111.29109.61
4452006.05.16 14:31modify191.20110.45110.40109.61
4462006.05.16 14:33modify191.20110.45110.40109.61
4472006.05.16 14:33modify191.20110.45110.39109.61
4482006.05.16 14:35modify191.20110.45110.38109.61
4492006.05.16 14:36modify191.20110.45110.37109.61
4502006.05.16 14:42modify191.20110.45110.36109.61
4512006.05.16 14:42modify191.20110.45110.34109.61
4522006.05.16 14:42modify191.20110.45110.33109.61
4532006.05.16 14:43modify191.20110.45110.32109.61
4542006.05.16 14:43modify191.20110.45110.30109.61
4552006.05.16 14:44modify191.20110.45110.28109.61
4562006.05.16 14:44modify191.20110.45110.27109.61
4572006.05.16 14:44modify191.20110.45110.25109.61
4582006.05.16 14:44modify191.20110.45110.24109.61
4592006.05.16 14:44modify191.20110.45110.20109.61
4602006.05.16 15:42s/l191.20110.20110.20109.61272.214196.08
4612006.05.16 20:30buy201.30109.79108.95110.63
4622006.05.17 17:22modify201.30109.79109.80110.63
4632006.05.17 17:23modify201.30109.79109.81110.63
4642006.05.17 17:28modify201.30109.79109.82110.63
4652006.05.17 17:29modify201.30109.79109.84110.63
4662006.05.17 17:29modify201.30109.79109.88110.63
4672006.05.17 17:29modify201.30109.79109.89110.63
4682006.05.17 17:29modify201.30109.79109.90110.63
4692006.05.17 17:29modify201.30109.79109.91110.63
4702006.05.17 17:29modify201.30109.79109.92110.63
4712006.05.17 17:30modify201.30109.79109.92110.63
4722006.05.17 17:30modify201.30109.79109.93110.63
4732006.05.17 17:30modify201.30109.79109.94110.63
4742006.05.17 17:30modify201.30109.79109.95110.63
4752006.05.17 17:30modify201.30109.79109.96110.63
4762006.05.17 17:30modify201.30109.79109.97110.63
4772006.05.17 17:30modify201.30109.79110.00110.63
4782006.05.17 17:30modify201.30109.79110.04110.63
4792006.05.17 17:50modify201.30109.79110.05110.63
4802006.05.17 17:50modify201.30109.79110.06110.63
4812006.05.17 17:51modify201.30109.79110.08110.63
4822006.05.17 17:51modify201.30109.79110.08110.63
4832006.05.17 17:52modify201.30109.79110.09110.63
4842006.05.17 17:56modify201.30109.79110.10110.63
4852006.05.17 17:56modify201.30109.79110.11110.63
4862006.05.17 17:56modify201.30109.79110.11110.63
4872006.05.17 17:57modify201.30109.79110.12110.63
4882006.05.17 17:57modify201.30109.79110.13110.63
4892006.05.17 17:58modify201.30109.79110.14110.63
4902006.05.17 17:58modify201.30109.79110.15110.63
4912006.05.17 17:58modify201.30109.79110.16110.63
4922006.05.17 17:58modify201.30109.79110.17110.63
4932006.05.17 17:58modify201.30109.79110.17110.63
4942006.05.17 17:59modify201.30109.79110.20110.63
4952006.05.17 17:59modify201.30109.79110.22110.63
4962006.05.17 17:59modify201.30109.79110.25110.63
4972006.05.17 17:59modify201.30109.79110.26110.63
4982006.05.17 17:59modify201.30109.79110.26110.63
4992006.05.17 18:00modify201.30109.79110.28110.63
5002006.05.17 18:00t/p201.30110.63110.28110.631003.915199.99
5012006.05.18 03:30buy211.60110.75109.91111.59
5022006.05.18 13:21modify211.60110.75110.76111.59
5032006.05.18 13:21modify211.60110.75110.76111.59
5042006.05.18 13:22modify211.60110.75110.77111.59
5052006.05.18 13:22modify211.60110.75110.78111.59
5062006.05.18 13:23modify211.60110.75110.79111.59
5072006.05.18 13:23modify211.60110.75110.79111.59
5082006.05.18 13:23modify211.60110.75110.80111.59
5092006.05.18 13:23modify211.60110.75110.81111.59
5102006.05.18 13:23modify211.60110.75110.81111.59
5112006.05.18 13:35modify211.60110.75110.82111.59
5122006.05.18 13:35modify211.60110.75110.84111.59
5132006.05.18 13:36modify211.60110.75110.85111.59
5142006.05.18 13:46modify211.60110.75110.85111.59
5152006.05.18 13:46modify211.60110.75110.86111.59
5162006.05.18 13:47modify211.60110.75110.86111.59
5172006.05.18 13:48modify211.60110.75110.87111.59
5182006.05.18 13:49modify211.60110.75110.88111.59
5192006.05.18 15:06s/l211.60110.88110.88111.59187.595387.58
5202006.05.19 00:30sell221.60110.86111.70110.02
5212006.05.19 01:52modify221.60110.86110.82110.02
5222006.05.19 01:52modify221.60110.86110.82110.02
5232006.05.19 01:53modify221.60110.86110.81110.02
5242006.05.19 02:50s/l221.60110.81110.81110.0272.195459.77
5252006.05.22 02:45sell231.60111.94112.78111.10
5262006.05.22 08:43s/l231.60112.78112.78111.10-1191.494268.28
5272006.05.23 01:45sell241.30111.67112.51110.83
5282006.05.23 06:46modify241.30111.67111.66110.83
5292006.05.23 06:46modify241.30111.67111.63110.83
5302006.05.23 06:46modify241.30111.67111.61110.83
5312006.05.23 06:48modify241.30111.67111.59110.83
5322006.05.23 06:48modify241.30111.67111.55110.83
5332006.05.23 06:49modify241.30111.67111.54110.83
5342006.05.23 06:49modify241.30111.67111.54110.83
5352006.05.23 06:49modify241.30111.67111.53110.83
5362006.05.23 06:49modify241.30111.67111.52110.83
5372006.05.23 06:49modify241.30111.67111.51110.83
5382006.05.23 06:57modify241.30111.67111.50110.83
5392006.05.23 06:58modify241.30111.67111.50110.83
5402006.05.23 06:58modify241.30111.67111.49110.83
5412006.05.23 06:58modify241.30111.67111.49110.83
5422006.05.23 06:59modify241.30111.67111.47110.83
5432006.05.23 06:59modify241.30111.67111.44110.83
5442006.05.23 06:59modify241.30111.67111.43110.83
5452006.05.23 07:00modify241.30111.67111.41110.83
5462006.05.23 07:01modify241.30111.67111.40110.83
5472006.05.23 07:01modify241.30111.67111.37110.83
5482006.05.23 08:48modify241.30111.67111.36110.83
5492006.05.23 09:34s/l241.30111.36111.36110.83361.824630.10
5502006.05.23 15:30sell251.40111.44112.28110.60
5512006.05.23 20:24modify251.40111.44111.44110.60
5522006.05.23 21:54s/l251.40111.44111.44110.600.014630.11
5532006.05.24 11:00buy261.40111.86111.02112.70
5542006.05.24 15:14modify261.40111.86111.87112.70
5552006.05.24 15:14modify261.40111.86111.88112.70
5562006.05.24 15:14modify261.40111.86111.89112.70
5572006.05.24 15:14modify261.40111.86111.90112.70
5582006.05.24 15:14modify261.40111.86111.91112.70
5592006.05.24 15:14modify261.40111.86111.92112.70
5602006.05.24 15:14modify261.40111.86111.93112.70
5612006.05.24 15:15modify261.40111.86111.93112.70
5622006.05.24 15:15modify261.40111.86111.94112.70
5632006.05.24 15:15modify261.40111.86111.95112.70
5642006.05.24 15:15modify261.40111.86111.95112.70
5652006.05.24 15:16modify261.40111.86111.96112.70
5662006.05.24 16:00modify261.40111.86111.96112.70
5672006.05.24 16:00modify261.40111.86111.97112.70
5682006.05.24 16:00modify261.40111.86111.98112.70
5692006.05.24 16:01modify261.40111.86112.01112.70
5702006.05.24 16:01modify261.40111.86112.04112.70
5712006.05.24 16:01modify261.40111.86112.05112.70
5722006.05.24 16:02modify261.40111.86112.06112.70
5732006.05.24 16:02modify261.40111.86112.08112.70
5742006.05.24 16:02modify261.40111.86112.10112.70
5752006.05.24 16:02modify261.40111.86112.11112.70
5762006.05.24 16:02modify261.40111.86112.12112.70
5772006.05.24 16:02modify261.40111.86112.12112.70
5782006.05.24 16:02modify261.40111.86112.16112.70
5792006.05.24 16:07modify261.40111.86112.16112.70
5802006.05.24 16:08modify261.40111.86112.17112.70
5812006.05.24 16:08modify261.40111.86112.23112.70
5822006.05.24 16:08modify261.40111.86112.24112.70
5832006.05.24 16:08modify261.40111.86112.25112.70
5842006.05.24 16:08modify261.40111.86112.26112.70
5852006.05.24 16:08modify261.40111.86112.27112.70
5862006.05.24 16:09modify261.40111.86112.35112.70
5872006.05.24 16:09modify261.40111.86112.35112.70
5882006.05.24 16:09t/p261.40112.70112.35112.701043.385673.49
5892006.05.24 16:15sell271.70112.55113.39111.71
5902006.05.25 13:44modify271.70112.55112.55111.71
5912006.05.25 13:52modify271.70112.55112.54111.71
5922006.05.25 13:52modify271.70112.55112.54111.71
5932006.05.25 13:54modify271.70112.55112.53111.71
5942006.05.25 13:59modify271.70112.55112.52111.71
5952006.05.25 13:59modify271.70112.55112.51111.71
5962006.05.25 14:00modify271.70112.55112.50111.71
5972006.05.25 14:00modify271.70112.55112.50111.71
5982006.05.25 14:00modify271.70112.55112.49111.71
5992006.05.25 14:31modify271.70112.55112.49111.71
6002006.05.25 14:32modify271.70112.55112.47111.71
6012006.05.25 14:32modify271.70112.55112.46111.71
6022006.05.25 14:37modify271.70112.55112.43111.71
6032006.05.25 14:37modify271.70112.55112.40111.71
6042006.05.25 14:37modify271.70112.55112.39111.71
6052006.05.25 14:37modify271.70112.55112.38111.71
6062006.05.25 14:38modify271.70112.55112.37111.71
6072006.05.25 14:38modify271.70112.55112.33111.71
6082006.05.25 14:38modify271.70112.55112.31111.71
6092006.05.25 14:38modify271.70112.55112.30111.71
6102006.05.25 14:38modify271.70112.55112.30111.71
6112006.05.25 14:39modify271.70112.55112.29111.71
6122006.05.25 14:39modify271.70112.55112.28111.71
6132006.05.25 14:39modify271.70112.55112.27111.71
6142006.05.25 14:39modify271.70112.55112.26111.71
6152006.05.25 15:38modify271.70112.55112.25111.71
6162006.05.25 15:38modify271.70112.55112.25111.71
6172006.05.25 15:44modify271.70112.55112.20111.71
6182006.05.25 15:44modify271.70112.55112.18111.71
6192006.05.25 15:45modify271.70112.55112.16111.71
6202006.05.25 15:52modify271.70112.55112.15111.71
6212006.05.25 15:52modify271.70112.55112.14111.71
6222006.05.25 16:11s/l271.70112.14112.14111.71542.396215.88
6232006.05.26 01:45buy281.90111.76110.92112.60
6242006.05.26 05:10modify281.90111.76111.79112.60
6252006.05.26 05:45modify281.90111.76111.80112.60
6262006.05.26 05:45modify281.90111.76111.80112.60
6272006.05.26 05:46modify281.90111.76111.85112.60
6282006.05.26 06:19modify281.90111.76111.89112.60
6292006.05.26 06:19modify281.90111.76111.89112.60
6302006.05.26 06:22modify281.90111.76111.90112.60
6312006.05.26 09:29s/l281.90111.90111.90112.60237.716453.59
6322006.05.26 10:15buy291.90111.93111.09112.77
6332006.05.26 15:31modify291.90111.93111.94112.77
6342006.05.26 15:31modify291.90111.93112.00112.77
6352006.05.26 15:31modify291.90111.93112.04112.77
6362006.05.26 15:32modify291.90111.93112.05112.77
6372006.05.26 15:32modify291.90111.93112.08112.77
6382006.05.26 15:34modify291.90111.93112.09112.77
6392006.05.26 15:35modify291.90111.93112.12112.77
6402006.05.26 15:35modify291.90111.93112.12112.77
6412006.05.26 15:36modify291.90111.93112.13112.77
6422006.05.26 15:43modify291.90111.93112.15112.77
6432006.05.26 15:43modify291.90111.93112.17112.77
6442006.05.26 15:49modify291.90111.93112.17112.77
6452006.05.26 15:49modify291.90111.93112.19112.77
6462006.05.26 15:49modify291.90111.93112.20112.77
6472006.05.26 15:49modify291.90111.93112.21112.77
6482006.05.26 15:50modify291.90111.93112.24112.77
6492006.05.26 15:50modify291.90111.93112.29112.77
6502006.05.26 15:52modify291.90111.93112.33112.77
6512006.05.26 15:52modify291.90111.93112.34112.77
6522006.05.26 15:52modify291.90111.93112.36112.77
6532006.05.26 16:09s/l291.90112.36112.36112.77727.257180.84
6542006.05.29 01:45buy302.20112.48111.64113.32
6552006.05.30 09:47s/l302.20111.64111.64113.32-1626.825554.02
6562006.05.30 13:45sell311.70112.17113.01111.33
6572006.05.30 16:03modify311.70112.17112.16111.33
6582006.05.30 16:03modify311.70112.17112.15111.33
6592006.05.30 16:03modify311.70112.17112.13111.33
6602006.05.30 16:03modify311.70112.17112.11111.33
6612006.05.30 16:04modify311.70112.17112.11111.33
6622006.05.30 16:04modify311.70112.17112.08111.33
6632006.05.30 16:32modify311.70112.17112.07111.33
6642006.05.30 16:32modify311.70112.17112.06111.33
6652006.05.30 17:06s/l311.70112.06112.06111.33166.865720.88
6662006.05.30 18:45buy321.70112.06111.22112.90
6672006.05.31 19:06modify321.70112.06112.06112.90
6682006.05.31 19:07modify321.70112.06112.08112.90
6692006.05.31 20:00modify321.70112.06112.10112.90
6702006.05.31 20:28modify321.70112.06112.10112.90
6712006.05.31 20:29modify321.70112.06112.11112.90
6722006.05.31 20:31modify321.70112.06112.12112.90
6732006.05.31 20:31modify321.70112.06112.13112.90
6742006.05.31 20:31modify321.70112.06112.14112.90
6752006.05.31 20:31modify321.70112.06112.16112.90
6762006.05.31 20:31modify321.70112.06112.17112.90
6772006.05.31 20:31modify321.70112.06112.18112.90
6782006.05.31 20:33modify321.70112.06112.19112.90
6792006.05.31 20:36modify321.70112.06112.20112.90
6802006.05.31 20:36modify321.70112.06112.21112.90
6812006.05.31 20:36modify321.70112.06112.22112.90
6822006.05.31 20:36modify321.70112.06112.23112.90
6832006.05.31 20:36modify321.70112.06112.25112.90
6842006.05.31 20:36modify321.70112.06112.26112.90
6852006.05.31 20:36modify321.70112.06112.27112.90
6862006.05.31 20:37modify321.70112.06112.28112.90
6872006.05.31 20:40modify321.70112.06112.29112.90
6882006.05.31 20:40modify321.70112.06112.29112.90
6892006.05.31 20:41modify321.70112.06112.31112.90
6902006.05.31 20:41modify321.70112.06112.31112.90
6912006.05.31 20:43modify321.70112.06112.32112.90
6922006.05.31 20:43modify321.70112.06112.33112.90
6932006.05.31 20:43modify321.70112.06112.34112.90
6942006.06.01 02:44modify321.70112.06112.36112.90
6952006.06.01 02:45modify321.70112.06112.37112.90
6962006.06.01 02:45modify321.70112.06112.38112.90
6972006.06.01 02:46modify321.70112.06112.39112.90
6982006.06.01 03:03modify321.70112.06112.40112.90
6992006.06.01 09:13modify321.70112.06112.41112.90
7002006.06.01 09:13modify321.70112.06112.41112.90
7012006.06.01 09:14modify321.70112.06112.42112.90
7022006.06.01 09:14modify321.70112.06112.44112.90
7032006.06.01 09:14modify321.70112.06112.46112.90
7042006.06.01 09:14modify321.70112.06112.48112.90
7052006.06.01 09:15modify321.70112.06112.50112.90
7062006.06.01 09:15modify321.70112.06112.52112.90
7072006.06.01 09:15modify321.70112.06112.52112.90
7082006.06.01 09:15modify321.70112.06112.53112.90
7092006.06.01 09:18modify321.70112.06112.54112.90
7102006.06.01 09:32t/p321.70112.90112.54112.901353.407074.28
7112006.06.01 10:00sell332.10112.77113.61111.93
7122006.06.01 16:52modify332.10112.77112.76111.93
7132006.06.01 16:53modify332.10112.77112.75111.93
7142006.06.01 16:53modify332.10112.77112.75111.93
7152006.06.01 16:56modify332.10112.77112.74111.93
7162006.06.01 21:04s/l332.10112.74112.74111.9355.867130.14
7172006.06.02 01:30buy342.10112.56111.72113.40
7182006.06.02 09:21modify342.10112.56112.57113.40
7192006.06.02 14:30s/l342.10112.57112.57113.4018.657148.79
7202006.06.02 14:45buy352.10111.87111.03112.71
7212006.06.05 22:15modify352.10111.87111.88112.71
7222006.06.05 22:28modify352.10111.87111.90112.71
7232006.06.05 22:29modify352.10111.87111.92112.71
7242006.06.05 22:29modify352.10111.87111.94112.71
7252006.06.06 00:36modify352.10111.87111.95112.71
7262006.06.06 00:37modify352.10111.87111.96112.71
7272006.06.06 00:37modify352.10111.87111.96112.71
7282006.06.06 00:37modify352.10111.87111.97112.71
7292006.06.06 00:37modify352.10111.87111.98112.71
7302006.06.06 00:41modify352.10111.87111.99112.71
7312006.06.06 00:41modify352.10111.87112.00112.71
7322006.06.06 00:46modify352.10111.87112.00112.71
7332006.06.06 00:46modify352.10111.87112.01112.71
7342006.06.06 00:46modify352.10111.87112.02112.71
7352006.06.06 01:32modify352.10111.87112.03112.71
7362006.06.06 01:33modify352.10111.87112.03112.71
7372006.06.06 01:42modify352.10111.87112.04112.71
7382006.06.06 01:46modify352.10111.87112.05112.71
7392006.06.06 02:59modify352.10111.87112.08112.71
7402006.06.06 03:02modify352.10111.87112.09112.71
7412006.06.06 03:09modify352.10111.87112.10112.71
7422006.06.06 03:10modify352.10111.87112.11112.71
7432006.06.06 03:10modify352.10111.87112.12112.71
7442006.06.06 06:14modify352.10111.87112.15112.71
7452006.06.06 09:01s/l352.10112.15112.15112.71579.107727.89
7462006.06.06 09:15buy362.30112.13111.29112.97
7472006.06.06 14:11modify362.30112.13112.13112.97
7482006.06.06 14:11modify362.30112.13112.14112.97
7492006.06.06 14:11modify362.30112.13112.15112.97
7502006.06.06 14:11modify362.30112.13112.18112.97
7512006.06.06 14:12modify362.30112.13112.19112.97
7522006.06.06 14:12modify362.30112.13112.20112.97
7532006.06.06 14:12modify362.30112.13112.21112.97
7542006.06.06 14:12modify362.30112.13112.24112.97
7552006.06.06 14:12modify362.30112.13112.25112.97
7562006.06.06 14:12modify362.30112.13112.26112.97
7572006.06.06 14:12modify362.30112.13112.29112.97
7582006.06.06 14:13modify362.30112.13112.30112.97
7592006.06.06 14:13modify362.30112.13112.33112.97
7602006.06.06 14:16modify362.30112.13112.35112.97
7612006.06.06 14:16modify362.30112.13112.36112.97
7622006.06.06 14:16modify362.30112.13112.38112.97
7632006.06.06 14:32modify362.30112.13112.40112.97
7642006.06.06 14:33modify362.30112.13112.41112.97
7652006.06.06 14:33modify362.30112.13112.43112.97
7662006.06.06 14:33modify362.30112.13112.44112.97
7672006.06.06 14:34modify362.30112.13112.47112.97
7682006.06.06 14:35modify362.30112.13112.48112.97
7692006.06.06 14:48modify362.30112.13112.49112.97
7702006.06.06 14:49modify362.30112.13112.50112.97
7712006.06.06 14:50modify362.30112.13112.50112.97
7722006.06.06 14:50modify362.30112.13112.52112.97
7732006.06.06 14:50modify362.30112.13112.54112.97
7742006.06.06 15:24modify362.30112.13112.55112.97
7752006.06.06 15:26modify362.30112.13112.57112.97
7762006.06.06 15:27modify362.30112.13112.57112.97
7772006.06.06 15:27modify362.30112.13112.58112.97
7782006.06.06 15:30modify362.30112.13112.59112.97
7792006.06.06 15:30modify362.30112.13112.60112.97
7802006.06.06 15:31modify362.30112.13112.61112.97
7812006.06.06 15:36t/p362.30112.97112.61112.971710.199438.08
7822006.06.07 03:15buy372.80113.07112.23113.91
7832006.06.07 08:39modify372.80113.07113.08113.91
7842006.06.07 08:53modify372.80113.07113.09113.91
7852006.06.07 08:54modify372.80113.07113.10113.91
7862006.06.07 08:54modify372.80113.07113.11113.91
7872006.06.07 08:55modify372.80113.07113.12113.91
7882006.06.07 08:55modify372.80113.07113.13113.91
7892006.06.07 09:00modify372.80113.07113.14113.91
7902006.06.07 12:11s/l372.80113.14113.14113.91173.249611.32
7912006.06.07 20:30buy382.90113.47112.63114.31
7922006.06.08 08:34modify382.90113.47113.48114.31
7932006.06.08 08:34modify382.90113.47113.49114.31
7942006.06.08 09:03modify382.90113.47113.50114.31
7952006.06.08 09:04modify382.90113.47113.51114.31
7962006.06.08 09:04modify382.90113.47113.52114.31
7972006.06.08 09:07modify382.90113.47113.53114.31
7982006.06.08 09:07modify382.90113.47113.53114.31
7992006.06.08 09:09modify382.90113.47113.54114.31
8002006.06.08 09:19modify382.90113.47113.54114.31
8012006.06.08 09:19modify382.90113.47113.55114.31
8022006.06.08 09:20modify382.90113.47113.56114.31
8032006.06.08 09:21modify382.90113.47113.57114.31
8042006.06.08 09:22modify382.90113.47113.58114.31
8052006.06.08 09:22modify382.90113.47113.59114.31
8062006.06.08 09:22modify382.90113.47113.60114.31
8072006.06.08 09:22modify382.90113.47113.60114.31
8082006.06.08 09:24modify382.90113.47113.61114.31
8092006.06.08 09:31modify382.90113.47113.61114.31
8102006.06.08 09:41modify382.90113.47113.62114.31
8112006.06.08 09:41modify382.90113.47113.63114.31
8122006.06.08 09:59modify382.90113.47113.64114.31
8132006.06.08 09:59modify382.90113.47113.67114.31
8142006.06.08 13:47modify382.90113.47113.75114.31
8152006.06.08 13:53modify382.90113.47113.82114.31
8162006.06.08 13:53modify382.90113.47113.83114.31
8172006.06.08 13:53modify382.90113.47113.84114.31
8182006.06.08 13:53modify382.90113.47113.84114.31
8192006.06.08 13:53modify382.90113.47113.88114.31
8202006.06.08 13:55modify382.90113.47113.95114.31
8212006.06.08 14:04t/p382.90114.31113.95114.312243.9811855.30
8222006.06.08 14:04sell393.60114.33115.17113.49
8232006.06.09 00:20modify393.60114.33114.33113.49
8242006.06.09 00:20modify393.60114.33114.33113.49
8252006.06.09 00:23modify393.60114.33114.32113.49
8262006.06.09 00:23modify393.60114.33114.31113.49
8272006.06.09 00:24modify393.60114.33114.29113.49
8282006.06.09 00:24modify393.60114.33114.28113.49
8292006.06.09 00:29modify393.60114.33114.27113.49
8302006.06.09 00:30modify393.60114.33114.26113.49
8312006.06.09 00:32modify393.60114.33114.25113.49
8322006.06.09 00:34modify393.60114.33114.25113.49
8332006.06.09 00:38modify393.60114.33114.23113.49
8342006.06.09 00:39modify393.60114.33114.21113.49
8352006.06.09 00:39modify393.60114.33114.20113.49
8362006.06.09 00:39modify393.60114.33114.20113.49
8372006.06.09 02:10modify393.60114.33114.19113.49
8382006.06.09 02:10modify393.60114.33114.19113.49
8392006.06.09 02:13modify393.60114.33114.18113.49
8402006.06.09 02:13modify393.60114.33114.17113.49
8412006.06.09 02:13modify393.60114.33114.16113.49
8422006.06.09 02:14modify393.60114.33114.15113.49
8432006.06.09 02:14modify393.60114.33114.13113.49
8442006.06.09 08:17s/l393.60114.13114.13113.49575.1112430.42
8452006.06.09 09:15buy403.70113.83112.99114.67
8462006.06.09 14:31modify403.70113.83113.86114.67
8472006.06.09 14:31modify403.70113.83113.98114.67
8482006.06.09 15:17s/l403.70113.98113.98114.67486.9312917.35
8492006.06.09 17:30buy413.90113.85113.01114.69
8502006.06.12 00:35modify413.90113.85113.85114.69
8512006.06.12 00:41modify413.90113.85113.86114.69
8522006.06.12 01:02modify413.90113.85113.87114.69
8532006.06.12 01:02modify413.90113.85113.90114.69
8542006.06.12 01:29modify413.90113.85113.91114.69
8552006.06.12 01:30modify413.90113.85113.92114.69
8562006.06.12 01:30modify413.90113.85113.92114.69
8572006.06.12 01:30modify413.90113.85113.93114.69
8582006.06.12 01:51modify413.90113.85113.93114.69
8592006.06.12 01:51modify413.90113.85113.95114.69
8602006.06.12 10:08modify413.90113.85113.96114.69
8612006.06.12 10:08modify413.90113.85113.96114.69
8622006.06.12 10:08modify413.90113.85113.97114.69
8632006.06.12 11:22modify413.90113.85113.97114.69
8642006.06.12 11:22modify413.90113.85113.99114.69
8652006.06.12 11:23modify413.90113.85114.00114.69
8662006.06.12 11:24modify413.90113.85114.01114.69
8672006.06.12 11:29modify413.90113.85114.02114.69
8682006.06.12 11:39modify413.90113.85114.03114.69
8692006.06.12 11:39modify413.90113.85114.05114.69
8702006.06.12 11:39modify413.90113.85114.07114.69
8712006.06.12 13:24modify413.90113.85114.07114.69
8722006.06.12 13:25modify413.90113.85114.08114.69
8732006.06.12 13:26modify413.90113.85114.09114.69
8742006.06.12 13:27modify413.90113.85114.10114.69
8752006.06.12 13:27modify413.90113.85114.11114.69
8762006.06.12 13:27modify413.90113.85114.11114.69
8772006.06.12 13:28modify413.90113.85114.13114.69
8782006.06.12 13:28modify413.90113.85114.14114.69
8792006.06.12 13:32modify413.90113.85114.14114.69
8802006.06.12 13:39modify413.90113.85114.15114.69
8812006.06.12 14:06modify413.90113.85114.16114.69
8822006.06.12 14:06modify413.90113.85114.22114.69
8832006.06.12 14:44s/l413.90114.22114.22114.691314.2614231.61
8842006.06.12 17:15buy424.30114.35113.51115.19
8852006.06.13 08:45modify424.30114.35114.36115.19
8862006.06.13 09:05modify424.30114.35114.36115.19
8872006.06.13 09:05modify424.30114.35114.37115.19
8882006.06.13 09:05modify424.30114.35114.37115.19
8892006.06.13 09:06modify424.30114.35114.38115.19
8902006.06.13 09:06modify424.30114.35114.38115.19
8912006.06.13 09:06modify424.30114.35114.39115.19
8922006.06.13 09:07modify424.30114.35114.41115.19
8932006.06.13 09:07modify424.30114.35114.41115.19
8942006.06.13 09:25s/l424.30114.41114.41115.19281.5214513.13
8952006.06.13 12:00buy434.40114.45113.61115.29
8962006.06.13 14:32modify434.40114.45114.45115.29
8972006.06.13 16:06modify434.40114.45114.47115.29
8982006.06.13 16:06modify434.40114.45114.48115.29
8992006.06.13 16:06modify434.40114.45114.49115.29
9002006.06.13 16:06modify434.40114.45114.52115.29
9012006.06.13 16:07modify434.40114.45114.53115.29
9022006.06.13 16:08modify434.40114.45114.54115.29
9032006.06.13 16:08modify434.40114.45114.55115.29
9042006.06.13 16:08modify434.40114.45114.56115.29
9052006.06.13 16:08modify434.40114.45114.58115.29
9062006.06.13 16:08modify434.40114.45114.59115.29
9072006.06.13 16:12modify434.40114.45114.60115.29
9082006.06.13 16:18modify434.40114.45114.64115.29
9092006.06.13 16:19modify434.40114.45114.64115.29
9102006.06.13 16:19modify434.40114.45114.66115.29
9112006.06.13 16:19modify434.40114.45114.70115.29
9122006.06.13 16:19modify434.40114.45114.76115.29
9132006.06.13 16:20modify434.40114.45114.78115.29
9142006.06.13 16:21modify434.40114.45114.79115.29
9152006.06.13 16:21modify434.40114.45114.80115.29
9162006.06.13 16:22modify434.40114.45114.81115.29
9172006.06.13 16:22modify434.40114.45114.82115.29
9182006.06.13 16:22modify434.40114.45114.84115.29
9192006.06.13 16:23modify434.40114.45114.85115.29
9202006.06.13 16:23modify434.40114.45114.86115.29
9212006.06.13 16:23modify434.40114.45114.87115.29
9222006.06.13 16:23modify434.40114.45114.88115.29
9232006.06.13 16:23modify434.40114.45114.89115.29
9242006.06.13 16:32modify434.40114.45114.90115.29
9252006.06.13 16:32modify434.40114.45114.91115.29
9262006.06.13 16:44modify434.40114.45114.92115.29
9272006.06.13 16:46modify434.40114.45114.93115.29
9282006.06.13 16:46t/p434.40115.29114.93115.293205.8317718.96
9292006.06.14 09:00buy445.30115.01114.17115.85
9302006.06.14 14:51modify445.30115.01115.02115.85
9312006.06.14 14:52modify445.30115.01115.03115.85
9322006.06.14 14:52modify445.30115.01115.03115.85
9332006.06.14 14:53modify445.30115.01115.04115.85
9342006.06.14 14:54modify445.30115.01115.05115.85
9352006.06.14 15:10s/l445.30115.05115.05115.85184.2617903.22
9362006.06.14 17:15buy455.40114.85114.01115.69
9372006.06.15 14:33modify455.40114.85114.85115.69
9382006.06.15 14:35modify455.40114.85114.86115.69
9392006.06.15 14:54s/l455.40114.86114.86115.69258.0018161.22
9402006.06.15 15:45buy465.40114.85114.01115.69
9412006.06.19 00:00modify465.40114.85114.87115.69
9422006.06.19 00:01modify465.40114.85114.88115.69
9432006.06.19 00:06modify465.40114.85114.89115.69
9442006.06.19 00:07modify465.40114.85114.90115.69
9452006.06.19 00:19modify465.40114.85114.92115.69
9462006.06.19 00:20modify465.40114.85114.93115.69
9472006.06.19 00:20modify465.40114.85114.93115.69
9482006.06.19 00:20modify465.40114.85114.94115.69
9492006.06.19 00:21modify465.40114.85114.95115.69
9502006.06.19 00:25modify465.40114.85114.96115.69
9512006.06.19 00:35modify465.40114.85114.97115.69
9522006.06.19 00:44modify465.40114.85114.98115.69
9532006.06.19 00:44modify465.40114.85114.99115.69
9542006.06.19 00:46modify465.40114.85115.01115.69
9552006.06.19 00:47modify465.40114.85115.02115.69
9562006.06.19 00:47modify465.40114.85115.03115.69
9572006.06.19 01:48modify465.40114.85115.04115.69
9582006.06.19 01:49modify465.40114.85115.05115.69
9592006.06.19 02:47modify465.40114.85115.06115.69
9602006.06.19 02:50modify465.40114.85115.07115.69
9612006.06.19 02:50modify465.40114.85115.07115.69
9622006.06.19 02:51modify465.40114.85115.08115.69
9632006.06.19 02:54modify465.40114.85115.10115.69
9642006.06.19 02:54modify465.40114.85115.10115.69
9652006.06.19 02:54modify465.40114.85115.11115.69
9662006.06.19 03:01modify465.40114.85115.12115.69
9672006.06.19 03:01modify465.40114.85115.14115.69
9682006.06.19 03:01modify465.40114.85115.15115.69
9692006.06.19 03:01modify465.40114.85115.17115.69
9702006.06.19 03:01modify465.40114.85115.21115.69
9712006.06.19 03:01modify465.40114.85115.22115.69
9722006.06.19 03:01modify465.40114.85115.24115.69
9732006.06.19 03:02modify465.40114.85115.27115.69
9742006.06.19 03:03modify465.40114.85115.29115.69
9752006.06.19 03:04modify465.40114.85115.31115.69
9762006.06.19 03:04modify465.40114.85115.31115.69
9772006.06.19 03:04modify465.40114.85115.33115.69
9782006.06.19 03:06modify465.40114.85115.33115.69
9792006.06.19 03:07t/p465.40115.69115.33115.694061.4822222.70
9802006.06.19 11:30buy476.70115.67114.83116.51
9812006.06.20 08:47s/l476.70114.83114.83116.51-4814.7517407.95
9822006.06.20 20:45buy485.20114.85114.01115.69
9832006.06.21 14:33modify485.20114.85114.85115.69
9842006.06.21 14:33modify485.20114.85114.86115.69
9852006.06.21 15:32s/l485.20114.86114.86115.69112.9917520.95
9862006.06.22 02:45buy495.30114.79113.95115.63
9872006.06.22 09:52modify495.30114.79114.82115.63
9882006.06.22 09:52modify495.30114.79114.83115.63
9892006.06.22 09:52modify495.30114.79114.84115.63
9902006.06.22 09:53modify495.30114.79114.85115.63
9912006.06.22 09:53modify495.30114.79114.85115.63
9922006.06.22 09:53modify495.30114.79114.86115.63
9932006.06.22 09:53modify495.30114.79114.87115.63
9942006.06.22 09:53modify495.30114.79114.88115.63
9952006.06.22 09:53modify495.30114.79114.88115.63
9962006.06.22 12:11modify495.30114.79114.89115.63
9972006.06.22 12:15modify495.30114.79114.89115.63
9982006.06.22 12:15modify495.30114.79114.93115.63
9992006.06.22 12:15modify495.30114.79114.94115.63
10002006.06.22 12:15modify495.30114.79114.96115.63
10012006.06.22 12:15modify495.30114.79114.99115.63
10022006.06.22 12:15modify495.30114.79115.01115.63
10032006.06.22 12:15modify495.30114.79115.03115.63
10042006.06.22 12:17modify495.30114.79115.04115.63
10052006.06.22 12:20modify495.30114.79115.04115.63
10062006.06.22 12:28modify495.30114.79115.05115.63
10072006.06.22 12:28modify495.30114.79115.07115.63
10082006.06.22 12:28modify495.30114.79115.08115.63
10092006.06.22 12:28modify495.30114.79115.08115.63
10102006.06.22 12:29modify495.30114.79115.09115.63
10112006.06.22 12:29modify495.30114.79115.10115.63
10122006.06.22 12:30modify495.30114.79115.10115.63
10132006.06.22 12:30modify495.30114.79115.11115.63
10142006.06.22 12:30modify495.30114.79115.12115.63
10152006.06.22 12:31modify495.30114.79115.13115.63
10162006.06.22 12:31modify495.30114.79115.14115.63
10172006.06.22 12:31modify495.30114.79115.15115.63
10182006.06.22 12:31modify495.30114.79115.18115.63
10192006.06.22 12:31modify495.30114.79115.20115.63
10202006.06.22 12:31modify495.30114.79115.21115.63
10212006.06.22 12:47modify495.30114.79115.21115.63
10222006.06.22 12:47modify495.30114.79115.22115.63
10232006.06.22 12:48modify495.30114.79115.25115.63
10242006.06.22 12:48t/p495.30115.63115.25115.633849.5521370.50
10252006.06.23 00:00buy506.40116.16115.32117.00
10262006.06.23 14:48modify506.40116.16116.18117.00
10272006.06.23 14:48modify506.40116.16116.18117.00
10282006.06.23 14:49modify506.40116.16116.19117.00
10292006.06.23 14:49modify506.40116.16116.20117.00
10302006.06.23 14:49modify506.40116.16116.23117.00
10312006.06.23 14:49modify506.40116.16116.23117.00
10322006.06.23 14:49modify506.40116.16116.24117.00
10332006.06.23 15:00s/l506.40116.24116.24117.00440.5421811.04
10342006.06.26 08:00sell516.50116.36117.20115.52
10352006.06.27 03:05modify516.50116.36116.34115.52
10362006.06.27 03:05modify516.50116.36116.31115.52
10372006.06.27 03:09modify516.50116.36116.30115.52
10382006.06.27 03:10modify516.50116.36116.29115.52
10392006.06.27 03:19modify516.50116.36116.28115.52
10402006.06.27 03:20modify516.50116.36116.27115.52
10412006.06.27 03:20modify516.50116.36116.25115.52
10422006.06.27 03:20modify516.50116.36116.24115.52
10432006.06.27 06:10s/l516.50116.24116.24115.52570.3022381.33
10442006.06.27 08:30sell526.70116.20117.04115.36
10452006.06.29 20:16modify526.70116.20116.19115.36
10462006.06.29 20:17modify526.70116.20116.18115.36
10472006.06.29 20:17modify526.70116.20116.15115.36
10482006.06.29 20:17modify526.70116.20116.10115.36
10492006.06.29 20:21modify526.70116.20116.09115.36
10502006.06.29 20:21modify526.70116.20116.07115.36
10512006.06.29 20:21modify526.70116.20116.05115.36
10522006.06.29 20:21modify526.70116.20115.89115.36
10532006.06.29 20:21modify526.70116.20115.88115.36
10542006.06.29 20:21modify526.70116.20115.85115.36
10552006.06.29 20:22modify526.70116.20115.84115.36
10562006.06.29 20:22modify526.70116.20115.82115.36
10572006.06.29 20:22modify526.70116.20115.80115.36
10582006.06.29 20:27t/p526.70115.36115.80115.364466.1026847.44
10592006.06.30 04:30buy538.10114.89114.05115.73
10602006.07.05 15:15modify538.10114.89114.91115.73
10612006.07.05 15:15modify538.10114.89114.95115.73
10622006.07.05 15:15modify538.10114.89115.02115.73
10632006.07.05 15:23modify538.10114.89115.03115.73
10642006.07.05 15:40modify538.10114.89115.03115.73
10652006.07.05 15:42modify538.10114.89115.04115.73
10662006.07.05 15:42modify538.10114.89115.05115.73
10672006.07.05 15:44modify538.10114.89115.07115.73
10682006.07.05 15:45modify538.10114.89115.09115.73
10692006.07.05 15:47modify538.10114.89115.10115.73
10702006.07.05 15:48modify538.10114.89115.11115.73
10712006.07.05 15:48modify538.10114.89115.11115.73
10722006.07.05 15:48modify538.10114.89115.12115.73
10732006.07.05 15:48modify538.10114.89115.13115.73
10742006.07.05 15:48modify538.10114.89115.13115.73
10752006.07.05 16:09modify538.10114.89115.16115.73
10762006.07.05 16:09modify538.10114.89115.18115.73
10772006.07.05 16:09modify538.10114.89115.18115.73
10782006.07.05 16:10modify538.10114.89115.19115.73
10792006.07.05 16:11modify538.10114.89115.20115.73
10802006.07.05 16:11modify538.10114.89115.22115.73
10812006.07.05 16:12modify538.10114.89115.22115.73
10822006.07.05 16:13modify538.10114.89115.23115.73
10832006.07.05 16:13modify538.10114.89115.24115.73
10842006.07.05 16:15modify538.10114.89115.24115.73
10852006.07.05 16:15modify538.10114.89115.25115.73
10862006.07.05 16:15modify538.10114.89115.26115.73
10872006.07.05 16:15modify538.10114.89115.27115.73
10882006.07.05 16:15modify538.10114.89115.28115.73
10892006.07.05 16:17modify538.10114.89115.29115.73
10902006.07.05 16:34modify538.10114.89115.29115.73
10912006.07.05 16:34modify538.10114.89115.30115.73
10922006.07.05 16:34modify538.10114.89115.30115.73
10932006.07.05 16:35modify538.10114.89115.31115.73
10942006.07.05 16:36modify538.10114.89115.32115.73
10952006.07.05 16:36modify538.10114.89115.33115.73
10962006.07.05 16:38modify538.10114.89115.34115.73
10972006.07.05 16:38modify538.10114.89115.36115.73
10982006.07.05 16:39modify538.10114.89115.37115.73
10992006.07.05 16:39t/p538.10115.73115.37115.736195.6833043.12
11002006.07.05 23:00sell549.90115.71116.55114.87
11012006.07.06 14:33modify549.90115.71115.68114.87
11022006.07.06 14:34modify549.90115.71115.65114.87
11032006.07.06 14:34modify549.90115.71115.64114.87
11042006.07.06 14:57modify549.90115.71115.62114.87
11052006.07.06 14:57modify549.90115.71115.61114.87
11062006.07.06 14:57modify549.90115.71115.60114.87
11072006.07.06 15:21modify549.90115.71115.60114.87
11082006.07.06 15:21modify549.90115.71115.56114.87
11092006.07.06 15:21modify549.90115.71115.54114.87
11102006.07.06 15:22modify549.90115.71115.53114.87
11112006.07.06 15:22modify549.90115.71115.51114.87
11122006.07.06 15:22modify549.90115.71115.50114.87
11132006.07.06 15:29modify549.90115.71115.49114.87
11142006.07.06 16:07modify549.90115.71115.49114.87
11152006.07.06 16:07modify549.90115.71115.48114.87
11162006.07.06 16:08modify549.90115.71115.46114.87
11172006.07.06 16:08modify549.90115.71115.45114.87
11182006.07.06 16:08modify549.90115.71115.44114.87
11192006.07.06 16:08modify549.90115.71115.43114.87
11202006.07.06 16:08modify549.90115.71115.43114.87
11212006.07.06 16:10modify549.90115.71115.42114.87
11222006.07.06 16:10modify549.90115.71115.41114.87
11232006.07.06 16:10modify549.90115.71115.41114.87
11242006.07.06 16:14modify549.90115.71115.40114.87
11252006.07.06 16:17modify549.90115.71115.39114.87
11262006.07.06 16:17modify549.90115.71115.39114.87
11272006.07.06 16:18modify549.90115.71115.38114.87
11282006.07.06 16:18modify549.90115.71115.37114.87
11292006.07.06 16:18modify549.90115.71115.35114.87
11302006.07.06 16:18modify549.90115.71115.34114.87
11312006.07.06 16:20modify549.90115.71115.32114.87
11322006.07.06 16:20modify549.90115.71115.31114.87
11332006.07.06 16:20modify549.90115.71115.28114.87
11342006.07.06 16:21modify549.90115.71115.28114.87
11352006.07.06 16:21modify549.90115.71115.27114.87
11362006.07.06 19:16s/l549.90115.27115.27114.873318.6336361.75
11372006.07.06 21:15sell5510.90115.18116.02114.34
11382006.07.07 10:37modify5510.90115.18115.18114.34
11392006.07.07 10:37modify5510.90115.18115.17114.34
11402006.07.07 10:37modify5510.90115.18115.16114.34
11412006.07.07 10:37modify5510.90115.18115.16114.34
11422006.07.07 10:38modify5510.90115.18115.15114.34
11432006.07.07 10:38modify5510.90115.18115.14114.34
11442006.07.07 10:38modify5510.90115.18115.14114.34
11452006.07.07 10:40modify5510.90115.18115.13114.34
11462006.07.07 11:54modify5510.90115.18115.12114.34
11472006.07.07 11:54modify5510.90115.18115.11114.34
11482006.07.07 11:54modify5510.90115.18115.08114.34
11492006.07.07 12:03modify5510.90115.18115.07114.34
11502006.07.07 12:03modify5510.90115.18115.07114.34
11512006.07.07 12:08modify5510.90115.18115.06114.34
11522006.07.07 12:10modify5510.90115.18115.06114.34
11532006.07.07 12:10modify5510.90115.18115.04114.34
11542006.07.07 12:10modify5510.90115.18115.03114.34
11552006.07.07 12:10modify5510.90115.18115.02114.34
11562006.07.07 12:10modify5510.90115.18115.02114.34
11572006.07.07 12:13modify5510.90115.18115.01114.34
11582006.07.07 12:13modify5510.90115.18114.99114.34
11592006.07.07 12:13modify5510.90115.18114.97114.34
11602006.07.07 12:14modify5510.90115.18114.96114.34
11612006.07.07 12:14modify5510.90115.18114.94114.34
11622006.07.07 14:30modify5510.90115.18114.85114.34
11632006.07.07 14:30modify5510.90115.18114.84114.34
11642006.07.07 14:30modify5510.90115.18114.78114.34
11652006.07.07 14:30t/p5510.90114.34114.78114.347838.8844200.63
11662006.07.10 00:00sell5613.30113.87114.71113.03
11672006.07.10 09:09modify5613.30113.87113.87113.03
11682006.07.10 09:09modify5613.30113.87113.86113.03
11692006.07.10 09:09modify5613.30113.87113.85113.03
11702006.07.10 10:24modify5613.30113.87113.84113.03
11712006.07.10 10:26modify5613.30113.87113.83113.03
11722006.07.10 11:17modify5613.30113.87113.77113.03
11732006.07.10 11:35s/l5613.30113.77113.77113.031168.9645369.59
11742006.07.10 13:15sell5713.60113.84114.68113.00
11752006.07.11 15:14s/l5713.60114.68114.68113.00-10172.2835197.31
11762006.07.11 18:00buy5810.60114.17113.33115.01
11772006.07.12 09:55modify5810.60114.17114.17115.01
11782006.07.12 09:55modify5810.60114.17114.18115.01
11792006.07.12 09:56modify5810.60114.17114.19115.01
11802006.07.12 09:56modify5810.60114.17114.20115.01
11812006.07.12 09:56modify5810.60114.17114.22115.01
11822006.07.12 10:00modify5810.60114.17114.22115.01
11832006.07.12 10:02modify5810.60114.17114.23115.01
11842006.07.12 10:02modify5810.60114.17114.23115.01
11852006.07.12 10:08modify5810.60114.17114.24115.01
11862006.07.12 10:08modify5810.60114.17114.25115.01
11872006.07.12 10:08modify5810.60114.17114.26115.01
11882006.07.12 10:08modify5810.60114.17114.26115.01
11892006.07.12 10:10modify5810.60114.17114.27115.01
11902006.07.12 10:10modify5810.60114.17114.28115.01
11912006.07.12 10:11modify5810.60114.17114.28115.01
11922006.07.12 10:11modify5810.60114.17114.30115.01
11932006.07.12 10:11modify5810.60114.17114.31115.01
11942006.07.12 10:23modify5810.60114.17114.40115.01
11952006.07.12 10:34modify5810.60114.17114.45115.01
11962006.07.12 11:58modify5810.60114.17114.47115.01
11972006.07.12 11:59modify5810.60114.17114.47115.01
11982006.07.12 11:59modify5810.60114.17114.48115.01
11992006.07.12 11:59modify5810.60114.17114.50115.01
12002006.07.12 11:59modify5810.60114.17114.52115.01
12012006.07.12 12:31modify5810.60114.17114.53115.01
12022006.07.12 12:32modify5810.60114.17114.53115.01
12032006.07.12 12:38modify5810.60114.17114.54115.01
12042006.07.12 12:38modify5810.60114.17114.54115.01
12052006.07.12 12:39modify5810.60114.17114.55115.01
12062006.07.12 12:39modify5810.60114.17114.56115.01
12072006.07.12 12:40modify5810.60114.17114.57115.01
12082006.07.12 13:01modify5810.60114.17114.58115.01
12092006.07.12 13:11modify5810.60114.17114.59115.01
12102006.07.12 13:11modify5810.60114.17114.60115.01
12112006.07.12 13:11modify5810.60114.17114.60115.01
12122006.07.12 13:13modify5810.60114.17114.61115.01
12132006.07.12 13:13modify5810.60114.17114.62115.01
12142006.07.12 13:14modify5810.60114.17114.63115.01
12152006.07.12 13:14modify5810.60114.17114.63115.01
12162006.07.12 13:16modify5810.60114.17114.65115.01
12172006.07.12 13:16t/p5810.60115.01114.65115.017879.3243076.63
12182006.07.12 23:00sell5912.90115.50116.34114.66
12192006.07.13 09:43modify5912.90115.50115.49114.66
12202006.07.13 09:46modify5912.90115.50115.49114.66
12212006.07.13 09:46modify5912.90115.50115.48114.66
12222006.07.13 10:00modify5912.90115.50115.46114.66
12232006.07.13 10:00modify5912.90115.50115.46114.66
12242006.07.13 10:01modify5912.90115.50115.44114.66
12252006.07.13 10:01modify5912.90115.50115.44114.66
12262006.07.13 10:03modify5912.90115.50115.43114.66
12272006.07.13 10:03modify5912.90115.50115.42114.66
12282006.07.13 10:03modify5912.90115.50115.40114.66
12292006.07.13 10:03modify5912.90115.50115.39114.66
12302006.07.13 10:04modify5912.90115.50115.39114.66
12312006.07.13 10:04modify5912.90115.50115.38114.66
12322006.07.13 10:08modify5912.90115.50115.37114.66
12332006.07.13 12:10s/l5912.90115.37115.37114.66854.2143930.85
12342006.07.13 17:30buy6013.20115.38114.54116.22
12352006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.38116.22
12362006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.40116.22
12372006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.41116.22
12382006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.44116.22
12392006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.45116.22
12402006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.47116.22
12412006.07.14 03:21modify6013.20115.38115.48116.22
12422006.07.14 03:23modify6013.20115.38115.48116.22
12432006.07.14 03:39modify6013.20115.38115.49116.22
12442006.07.14 03:39modify6013.20115.38115.50116.22
12452006.07.14 03:39modify6013.20115.38115.52116.22
12462006.07.14 03:39modify6013.20115.38115.52116.22
12472006.07.14 03:39modify6013.20115.38115.53116.22
12482006.07.14 03:40modify6013.20115.38115.54116.22
12492006.07.14 05:46modify6013.20115.38115.55116.22
12502006.07.14 05:46modify6013.20115.38115.58116.22
12512006.07.14 05:46modify6013.20115.38115.59116.22
12522006.07.14 05:46modify6013.20115.38115.60116.22
12532006.07.14 05:46modify6013.20115.38115.61116.22
12542006.07.14 05:46modify6013.20115.38115.62116.22
12552006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.62116.22
12562006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.63116.22
12572006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.68116.22
12582006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.71116.22
12592006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.73116.22
12602006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.74116.22
12612006.07.14 05:47modify6013.20115.38115.76116.22
12622006.07.14 06:08s/l6013.20115.76115.76116.224505.4348436.28
12632006.07.14 11:15sell6114.50115.76116.60114.92
12642006.07.17 10:01s/l6114.50116.60116.60114.92-10669.6637766.62
12652006.07.17 22:30sell6211.30117.22118.06116.38
12662006.07.18 08:04modify6211.30117.22117.21116.38
12672006.07.18 08:05modify6211.30117.22117.21116.38
12682006.07.18 08:05modify6211.30117.22117.20116.38
12692006.07.18 08:05modify6211.30117.22117.17116.38
12702006.07.18 09:14modify6211.30117.22117.17116.38
12712006.07.18 09:14modify6211.30117.22117.16116.38
12722006.07.18 09:14modify6211.30117.22117.15116.38
12732006.07.18 09:14modify6211.30117.22117.14116.38
12742006.07.18 09:14modify6211.30117.22117.13116.38
12752006.07.18 09:14modify6211.30117.22117.12116.38
12762006.07.18 09:15modify6211.30117.22117.11116.38
12772006.07.18 09:15modify6211.30117.22117.11116.38
12782006.07.18 09:17modify6211.30117.22117.10116.38
12792006.07.18 09:18modify6211.30117.22117.09116.38
12802006.07.18 09:18modify6211.30117.22117.08116.38
12812006.07.18 09:18modify6211.30117.22117.08116.38
12822006.07.18 11:01s/l6211.30117.08117.08116.381176.2438942.86
12832006.07.18 12:45buy6311.70116.86116.02117.70
12842006.07.18 16:31modify6311.70116.86116.89117.70
12852006.07.18 16:31modify6311.70116.86116.92117.70
12862006.07.18 16:38modify6311.70116.86116.93117.70
12872006.07.18 16:38modify6311.70116.86116.94117.70
12882006.07.18 16:38modify6311.70116.86116.95117.70
12892006.07.18 16:38modify6311.70116.86116.96117.70
12902006.07.18 16:38modify6311.70116.86116.97117.70
12912006.07.18 16:46modify6311.70116.86116.98117.70
12922006.07.18 16:46modify6311.70116.86116.99117.70
12932006.07.18 16:46modify6311.70116.86117.03117.70
12942006.07.18 16:47modify6311.70116.86117.03117.70
12952006.07.18 16:48modify6311.70116.86117.04117.70
12962006.07.18 16:48modify6311.70116.86117.04117.70
12972006.07.18 16:48modify6311.70116.86117.06117.70
12982006.07.18 16:50modify6311.70116.86117.08117.70
12992006.07.18 16:50modify6311.70116.86117.08117.70
13002006.07.18 17:56modify6311.70116.86117.09117.70
13012006.07.18 17:56modify6311.70116.86117.10117.70
13022006.07.18 17:57modify6311.70116.86117.11117.70
13032006.07.18 18:25modify6311.70116.86117.12117.70
13042006.07.18 18:25modify6311.70116.86117.13117.70
13052006.07.18 18:25modify6311.70116.86117.13117.70
13062006.07.18 18:32modify6311.70116.86117.14117.70
13072006.07.18 18:32modify6311.70116.86117.15117.70
13082006.07.18 18:32modify6311.70116.86117.17117.70
13092006.07.18 18:34modify6311.70116.86117.18117.70
13102006.07.18 18:35modify6311.70116.86117.19117.70
13112006.07.18 18:35modify6311.70116.86117.20117.70
13122006.07.18 18:37modify6311.70116.86117.21117.70
13132006.07.18 18:37modify6311.70116.86117.22117.70
13142006.07.18 18:44modify6311.70116.86117.23117.70
13152006.07.19 03:06s/l6311.70117.23117.23117.703845.1242787.98
13162006.07.19 03:15buy6412.80117.27116.43118.11
13172006.07.19 11:58modify6412.80117.27117.28118.11
13182006.07.19 12:00modify6412.80117.27117.28118.11
13192006.07.19 12:00modify6412.80117.27117.29118.11
13202006.07.19 12:16modify6412.80117.27117.29118.11
13212006.07.19 12:20modify6412.80117.27117.31118.11
13222006.07.19 12:20modify6412.80117.27117.32118.11
13232006.07.19 12:20modify6412.80117.27117.32118.11
13242006.07.19 12:23modify6412.80117.27117.33118.11
13252006.07.19 12:24modify6412.80117.27117.34118.11
13262006.07.19 12:33modify6412.80117.27117.35118.11
13272006.07.19 14:16modify6412.80117.27117.35118.11
13282006.07.19 14:16modify6412.80117.27117.36118.11
13292006.07.19 14:30modify6412.80117.27117.41118.11
13302006.07.19 14:33modify6412.80117.27117.43118.11
13312006.07.19 14:34modify6412.80117.27117.43118.11
13322006.07.19 14:34modify6412.80117.27117.44118.11
13332006.07.19 14:35modify6412.80117.27117.46118.11
13342006.07.19 14:35modify6412.80117.27117.47118.11
13352006.07.19 14:35modify6412.80117.27117.48118.11
13362006.07.19 14:35modify6412.80117.27117.48118.11
13372006.07.19 14:37modify6412.80117.27117.49118.11
13382006.07.19 14:37modify6412.80117.27117.50118.11
13392006.07.19 14:51modify6412.80117.27117.50118.11
13402006.07.19 14:56modify6412.80117.27117.51118.11
13412006.07.19 14:56modify6412.80117.27117.52118.11
13422006.07.19 16:00s/l6412.80117.52117.52118.112724.8445512.82
13432006.07.20 00:30sell6513.70116.86117.70116.02
13442006.07.21 09:36modify6513.70116.86116.81116.02
13452006.07.21 09:36modify6513.70116.86116.81116.02
13462006.07.21 09:36modify6513.70116.86116.79116.02
13472006.07.21 09:36modify6513.70116.86116.76116.02
13482006.07.21 09:36modify6513.70116.86116.75116.02
13492006.07.21 09:38modify6513.70116.86116.74116.02
13502006.07.21 09:38modify6513.70116.86116.74116.02
13512006.07.21 09:40modify6513.70116.86116.73116.02
13522006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.72116.02
13532006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.70116.02
13542006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.69116.02
13552006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.67116.02
13562006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.66116.02
13572006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.64116.02
13582006.07.21 09:41modify6513.70116.86116.64116.02
13592006.07.21 09:44modify6513.70116.86116.63116.02
13602006.07.21 09:46modify6513.70116.86116.62116.02
13612006.07.21 09:46modify6513.70116.86116.61116.02
13622006.07.21 09:46modify6513.70116.86116.60116.02
13632006.07.21 10:03modify6513.70116.86116.60116.02
13642006.07.21 10:03modify6513.70116.86116.59116.02
13652006.07.21 10:03modify6513.70116.86116.58116.02
13662006.07.21 10:03modify6513.70116.86116.56116.02
13672006.07.21 10:04modify6513.70116.86116.56116.02
13682006.07.21 10:04modify6513.70116.86116.55116.02
13692006.07.21 10:04modify6513.70116.86116.54116.02
13702006.07.21 10:04modify6513.70116.86116.53116.02
13712006.07.21 10:04modify6513.70116.86116.52116.02
13722006.07.21 10:07modify6513.70116.86116.51116.02
13732006.07.21 10:07modify6513.70116.86116.50116.02
13742006.07.21 10:07modify6513.70116.86116.49116.02
13752006.07.21 10:07modify6513.70116.86116.48116.02
13762006.07.21 10:07modify6513.70116.86116.47116.02
13772006.07.21 10:08modify6513.70116.86116.46116.02
13782006.07.21 10:10modify6513.70116.86116.45116.02
13792006.07.21 10:10modify6513.70116.86116.45116.02
13802006.07.21 10:11modify6513.70116.86116.44116.02
13812006.07.21 10:11modify6513.70116.86116.43116.02
13822006.07.21 10:13modify6513.70116.86116.42116.02
13832006.07.21 10:14modify6513.70116.86116.41116.02
13842006.07.21 10:14modify6513.70116.86116.40116.02
13852006.07.21 10:14modify6513.70116.86116.39116.02
13862006.07.21 10:50modify6513.70116.86116.39116.02
13872006.07.21 10:50t/p6513.70116.02116.39116.029708.5055221.32
13882006.07.24 00:00buy6616.60116.17115.33117.01
13892006.07.24 02:52modify6616.60116.17116.18117.01
13902006.07.24 02:53modify6616.60116.17116.20117.01
13912006.07.24 03:02modify6616.60116.17116.21117.01
13922006.07.24 03:02modify6616.60116.17116.22117.01
13932006.07.24 03:22modify6616.60116.17116.22117.01
13942006.07.24 03:22modify6616.60116.17116.23117.01
13952006.07.24 03:22modify6616.60116.17116.24117.01
13962006.07.24 03:22modify6616.60116.17116.25117.01
13972006.07.24 03:22modify6616.60116.17116.25117.01
13982006.07.24 03:24modify6616.60116.17116.26117.01
13992006.07.24 03:24modify6616.60116.17116.27117.01
14002006.07.24 03:24modify6616.60116.17116.29117.01
14012006.07.24 03:24modify6616.60116.17116.30117.01
14022006.07.24 03:25modify6616.60116.17116.31117.01
14032006.07.24 03:25modify6616.60116.17116.33117.01
14042006.07.24 03:28modify6616.60116.17116.36117.01
14052006.07.24 03:28modify6616.60116.17116.36117.01
14062006.07.24 03:28modify6616.60116.17116.38117.01
14072006.07.24 03:28modify6616.60116.17116.38117.01
14082006.07.24 09:24modify6616.60116.17116.39117.01
14092006.07.24 09:24modify6616.60116.17116.42117.01
14102006.07.24 09:24modify6616.60116.17116.44117.01
14112006.07.24 09:24modify6616.60116.17116.46117.01
14122006.07.24 09:24modify6616.60116.17116.47117.01
14132006.07.24 09:25modify6616.60116.17116.47117.01
14142006.07.24 09:25modify6616.60116.17116.49117.01
14152006.07.24 19:42modify6616.60116.17116.50117.01
14162006.07.24 20:04modify6616.60116.17116.51117.01
14172006.07.24 20:04modify6616.60116.17116.52117.01
14182006.07.24 20:04modify6616.60116.17116.53117.01
14192006.07.24 20:07modify6616.60116.17116.54117.01
14202006.07.24 20:07modify6616.60116.17116.55117.01
14212006.07.24 20:07modify6616.60116.17116.56117.01
14222006.07.25 02:25modify6616.60116.17116.57117.01
14232006.07.25 02:25modify6616.60116.17116.58117.01
14242006.07.25 02:26modify6616.60116.17116.59117.01
14252006.07.25 02:26modify6616.60116.17116.60117.01
14262006.07.25 02:26modify6616.60116.17116.61117.01
14272006.07.25 06:44s/l6616.60116.61116.61117.016480.3561701.67
14282006.07.25 14:30buy6718.50116.71115.87117.55
14292006.07.25 17:14modify6718.50116.71116.73117.55
14302006.07.25 17:15modify6718.50116.71116.74117.55
14312006.07.25 17:20modify6718.50116.71116.75117.55
14322006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.75117.55
14332006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.76117.55
14342006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.77117.55
14352006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.78117.55
14362006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.79117.55
14372006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.79117.55
14382006.07.25 17:21modify6718.50116.71116.80117.55
14392006.07.25 17:24modify6718.50116.71116.81117.55
14402006.07.25 17:24modify6718.50116.71116.81117.55
14412006.07.25 17:26modify6718.50116.71116.82117.55
14422006.07.25 17:26modify6718.50116.71116.83117.55
14432006.07.25 17:27modify6718.50116.71116.84117.55
14442006.07.25 17:27modify6718.50116.71116.85117.55
14452006.07.25 17:27modify6718.50116.71116.86117.55
14462006.07.25 17:27modify6718.50116.71116.87117.55
14472006.07.25 17:32modify6718.50116.71116.88117.55
14482006.07.25 17:32modify6718.50116.71116.89117.55
14492006.07.25 17:32modify6718.50116.71116.89117.55
14502006.07.25 17:38modify6718.50116.71116.91117.55
14512006.07.25 17:58modify6718.50116.71116.92117.55
14522006.07.25 17:59modify6718.50116.71116.93117.55
14532006.07.25 17:59modify6718.50116.71116.94117.55
14542006.07.25 17:59modify6718.50116.71116.95117.55
14552006.07.25 17:59modify6718.50116.71116.95117.55
14562006.07.25 18:00modify6718.50116.71116.96117.55
14572006.07.25 18:00modify6718.50116.71116.97117.55
14582006.07.25 18:02modify6718.50116.71116.97117.55
14592006.07.25 18:02modify6718.50116.71116.98117.55
14602006.07.25 18:02modify6718.50116.71116.99117.55
14612006.07.25 18:02modify6718.50116.71117.00117.55
14622006.07.25 18:02modify6718.50116.71117.01117.55
14632006.07.25 18:02modify6718.50116.71117.01117.55
14642006.07.25 18:03modify6718.50116.71117.02117.55
14652006.07.25 18:03modify6718.50116.71117.02117.55
14662006.07.25 18:04modify6718.50116.71117.03117.55
14672006.07.25 18:04modify6718.50116.71117.04117.55
14682006.07.26 02:33s/l6718.50117.04117.04117.555457.5467159.21
14692006.07.26 02:33buy6820.10117.06116.22117.90
14702006.07.26 20:25s/l6820.10116.22116.22117.90-14528.8752630.34
14712006.07.27 03:00sell6915.80116.30117.14115.46
14722006.07.27 09:39modify6915.80116.30116.30115.46
14732006.07.27 09:39modify6915.80116.30116.30115.46
14742006.07.27 09:41modify6915.80116.30116.29115.46
14752006.07.27 10:27modify6915.80116.30116.28115.46
14762006.07.27 10:27modify6915.80116.30116.28115.46
14772006.07.27 10:29modify6915.80116.30116.26115.46
14782006.07.27 10:31modify6915.80116.30116.24115.46
14792006.07.27 10:31modify6915.80116.30116.23115.46
14802006.07.27 10:48modify6915.80116.30116.22115.46
14812006.07.27 10:48modify6915.80116.30116.21115.46
14822006.07.27 10:48modify6915.80116.30116.20115.46
14832006.07.27 10:49modify6915.80116.30116.18115.46
14842006.07.27 10:49modify6915.80116.30116.18115.46
14852006.07.27 10:49modify6915.80116.30116.17115.46
14862006.07.27 10:50modify6915.80116.30116.16115.46
14872006.07.27 10:50modify6915.80116.30116.16115.46
14882006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.15115.46
14892006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.14115.46
14902006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.13115.46
14912006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.12115.46
14922006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.11115.46
14932006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.10115.46
14942006.07.27 10:52modify6915.80116.30116.10115.46
14952006.07.27 10:53modify6915.80116.30116.09115.46
14962006.07.27 10:53modify6915.80116.30116.08115.46
14972006.07.27 11:01modify6915.80116.30116.07115.46
14982006.07.27 11:01modify6915.80116.30116.06115.46
14992006.07.27 11:01modify6915.80116.30116.06115.46
15002006.07.27 11:08modify6915.80116.30116.05115.46
15012006.07.27 11:08modify6915.80116.30116.05115.46
15022006.07.27 11:09modify6915.80116.30116.04115.46
15032006.07.27 11:09modify6915.80116.30116.03115.46
15042006.07.27 11:10modify6915.80116.30116.02115.46
15052006.07.27 11:10modify6915.80116.30116.01115.46
15062006.07.27 12:17modify6915.80116.30116.00115.46
15072006.07.27 12:17modify6915.80116.30115.98115.46
15082006.07.27 12:23modify6915.80116.30115.97115.46
15092006.07.27 12:23modify6915.80116.30115.97115.46
15102006.07.27 12:24modify6915.80116.30115.96115.46
15112006.07.27 12:24modify6915.80116.30115.94115.46
15122006.07.27 12:24modify6915.80116.30115.93115.46
15132006.07.27 12:24modify6915.80116.30115.92115.46
15142006.07.27 12:25modify6915.80116.30115.90115.46
15152006.07.27 12:29modify6915.80116.30115.88115.46
15162006.07.27 12:33modify6915.80116.30115.87115.46
15172006.07.27 12:36modify6915.80116.30115.86115.46
15182006.07.27 14:31s/l6915.80115.86115.86115.465998.7958629.13
15192006.07.27 20:15sell7017.60115.78116.62114.94
15202006.07.28 08:01modify7017.60115.78115.77114.94
15212006.07.28 08:01modify7017.60115.78115.76114.94
15222006.07.28 08:02modify7017.60115.78115.75114.94
15232006.07.28 08:03modify7017.60115.78115.74114.94
15242006.07.28 08:03modify7017.60115.78115.74114.94
15252006.07.28 08:03modify7017.60115.78115.73114.94
15262006.07.28 08:03modify7017.60115.78115.72114.94
15272006.07.28 08:14modify7017.60115.78115.71114.94
15282006.07.28 10:17s/l7017.60115.71115.71114.94791.8259420.95
15292006.07.28 13:00sell7117.80115.67116.51114.83
15302006.07.28 14:30modify7117.80115.67115.60114.83
15312006.07.28 14:31modify7117.80115.67115.56114.83
15322006.07.28 14:31s/l7117.80115.56115.56114.831693.7461114.69
15332006.07.31 02:00buy7218.30114.69113.85115.53
15342006.08.01 14:43modify7218.30114.69114.70115.53
15352006.08.01 14:43modify7218.30114.69114.71115.53
15362006.08.01 14:43modify7218.30114.69114.72115.53
15372006.08.01 14:46modify7218.30114.69114.73115.53
15382006.08.01 15:01modify7218.30114.69114.74115.53
15392006.08.01 15:01modify7218.30114.69114.74115.53
15402006.08.01 15:01modify7218.30114.69114.78115.53
15412006.08.01 15:01modify7218.30114.69114.78115.53
15422006.08.01 15:01modify7218.30114.69114.79115.53
15432006.08.01 15:10modify7218.30114.69114.80115.53
15442006.08.01 15:11modify7218.30114.69114.81115.53
15452006.08.01 15:11modify7218.30114.69114.82115.53
15462006.08.01 16:01modify7218.30114.69114.87115.53
15472006.08.01 16:01modify7218.30114.69114.87115.53
15482006.08.01 16:02modify7218.30114.69114.88115.53
15492006.08.01 16:02modify7218.30114.69114.91115.53
15502006.08.01 16:03modify7218.30114.69114.91115.53
15512006.08.01 16:04modify7218.30114.69114.92115.53
15522006.08.01 16:22modify7218.30114.69114.92115.53
15532006.08.01 16:26modify7218.30114.69114.93115.53
15542006.08.01 16:27modify7218.30114.69114.94115.53
15552006.08.01 16:27modify7218.30114.69114.98115.53
15562006.08.01 16:27modify7218.30114.69115.02115.53
15572006.08.01 16:27modify7218.30114.69115.02115.53
15582006.08.01 17:41s/l7218.30115.02115.02115.535488.7166603.40
15592006.08.01 20:15buy7320.00114.73113.89115.57
15602006.08.03 11:18modify7320.00114.73114.73115.57
15612006.08.03 11:31modify7320.00114.73114.74115.57
15622006.08.03 11:31modify7320.00114.73114.76115.57
15632006.08.03 11:31modify7320.00114.73114.77115.57
15642006.08.03 11:32modify7320.00114.73114.78115.57
15652006.08.03 11:32modify7320.00114.73114.80115.57
15662006.08.03 11:32modify7320.00114.73114.81115.57
15672006.08.03 11:55modify7320.00114.73114.82115.57
15682006.08.03 14:30s/l7320.00114.82114.82115.572609.7569213.15
15692006.08.03 16:30buy7420.80114.93114.09115.77
15702006.08.03 17:59modify7420.80114.93114.93115.77
15712006.08.03 18:01modify7420.80114.93114.95115.77
15722006.08.03 20:44s/l7420.80114.95114.95115.77361.9269575.07
15732006.08.04 06:45buy7520.90115.10114.26115.94
15742006.08.04 12:57modify7520.90115.10115.10115.94
15752006.08.04 12:57modify7520.90115.10115.11115.94
15762006.08.04 12:57modify7520.90115.10115.13115.94
15772006.08.04 13:00modify7520.90115.10115.15115.94
15782006.08.04 13:00modify7520.90115.10115.17115.94
15792006.08.04 13:00modify7520.90115.10115.17115.94
15802006.08.04 13:13modify7520.90115.10115.18115.94
15812006.08.04 13:19modify7520.90115.10115.18115.94
15822006.08.04 13:19modify7520.90115.10115.19115.94
15832006.08.04 14:30s/l7520.90115.19115.19115.941634.1071209.17
15842006.08.07 02:45buy7621.40114.36113.52115.20
15852006.08.07 09:02modify7621.40114.36114.37115.20
15862006.08.07 09:34modify7621.40114.36114.38115.20
15872006.08.07 09:34modify7621.40114.36114.39115.20
15882006.08.07 09:37modify7621.40114.36114.40115.20
15892006.08.07 09:37modify7621.40114.36114.41115.20
15902006.08.07 10:51modify7621.40114.36114.43115.20
15912006.08.07 11:27modify7621.40114.36114.44115.20
15922006.08.07 11:35modify7621.40114.36114.45115.20
15932006.08.07 11:36modify7621.40114.36114.46115.20
15942006.08.07 11:36modify7621.40114.36114.47115.20
15952006.08.07 11:37modify7621.40114.36114.48115.20
15962006.08.07 11:38modify7621.40114.36114.49115.20
15972006.08.07 11:38modify7621.40114.36114.52115.20
15982006.08.07 11:38modify7621.40114.36114.54115.20
15992006.08.07 11:41modify7621.40114.36114.55115.20
16002006.08.07 11:41modify7621.40114.36114.56115.20
16012006.08.07 11:41modify7621.40114.36114.57115.20
16022006.08.07 11:41modify7621.40114.36114.58115.20
16032006.08.07 11:44modify7621.40114.36114.59115.20
16042006.08.07 11:44modify7621.40114.36114.60115.20
16052006.08.07 11:44modify7621.40114.36114.61115.20
16062006.08.07 11:45modify7621.40114.36114.61115.20
16072006.08.07 11:45modify7621.40114.36114.62115.20
16082006.08.07 11:45modify7621.40114.36114.62115.20
16092006.08.07 11:46modify7621.40114.36114.63115.20
16102006.08.07 11:57modify7621.40114.36114.64115.20
16112006.08.07 11:57modify7621.40114.36114.64115.20
16122006.08.07 11:59modify7621.40114.36114.67115.20
16132006.08.07 11:59modify7621.40114.36114.68115.20
16142006.08.07 14:03modify7621.40114.36114.68115.20
16152006.08.07 14:03modify7621.40114.36114.69115.20
16162006.08.07 14:06modify7621.40114.36114.70115.20
16172006.08.07 14:06modify7621.40114.36114.71115.20
16182006.08.07 14:06modify7621.40114.36114.71115.20
16192006.08.07 14:10modify7621.40114.36114.72115.20
16202006.08.07 20:00modify7621.40114.36114.73115.20
16212006.08.07 20:22modify7621.40114.36114.77115.20
16222006.08.07 20:22modify7621.40114.36114.78115.20
16232006.08.07 20:22modify7621.40114.36114.79115.20
16242006.08.07 20:22modify7621.40114.36114.80115.20
16252006.08.07 23:31modify7621.40114.36114.82115.20
16262006.08.07 23:33modify7621.40114.36114.82115.20
16272006.08.07 23:33modify7621.40114.36114.83115.20
16282006.08.07 23:34modify7621.40114.36114.84115.20
16292006.08.07 23:37modify7621.40114.36114.85115.20
16302006.08.07 23:41t/p7621.40115.20114.85115.2015602.8186811.98
16312006.08.08 07:00sell7726.00115.18116.02114.34
16322006.08.08 20:14modify7726.00115.18115.16114.34
16332006.08.08 20:14modify7726.00115.18114.97114.34
16342006.08.08 20:14s/l7726.00114.97114.97114.344747.5091559.48
16352006.08.08 23:00sell7827.50115.29116.13114.45
16362006.08.09 12:44modify7827.50115.29115.28114.45
16372006.08.09 12:44modify7827.50115.29115.27114.45
16382006.08.09 12:45modify7827.50115.29115.26114.45
16392006.08.09 12:45modify7827.50115.29115.23114.45
16402006.08.09 12:45modify7827.50115.29115.21114.45
16412006.08.09 12:45modify7827.50115.29115.19114.45
16422006.08.09 13:04modify7827.50115.29115.17114.45
16432006.08.09 15:46s/l7827.50115.17115.17114.452439.1693998.64
16442006.08.09 17:15sell7928.20115.18116.02114.34
16452006.08.10 10:04modify7928.20115.18115.18114.34
16462006.08.10 10:04modify7928.20115.18115.17114.34
16472006.08.10 10:04modify7928.20115.18115.16114.34
16482006.08.10 11:22modify7928.20115.18115.15114.34
16492006.08.10 11:22modify7928.20115.18115.13114.34
16502006.08.10 11:22modify7928.20115.18115.10114.34
16512006.08.10 11:22modify7928.20115.18115.10114.34
16522006.08.10 11:23modify7928.20115.18115.09114.34
16532006.08.10 13:47modify7928.20115.18115.08114.34
16542006.08.10 13:47modify7928.20115.18115.06114.34
16552006.08.10 14:06modify7928.20115.18115.06114.34
16562006.08.10 14:06modify7928.20115.18115.05114.34
16572006.08.10 14:06modify7928.20115.18115.05114.34
16582006.08.10 15:37s/l7928.20115.05115.05114.341875.9395874.57
16592006.08.11 04:15sell8028.80115.47116.31114.63
16602006.08.11 14:31s/l8028.80116.31116.31114.63-20797.7975076.78
16612006.08.11 19:00sell8122.50116.23117.07115.39
16622006.08.15 16:01modify8122.50116.23116.23115.39
16632006.08.16 13:03s/l8122.50116.23116.23115.39-1045.3474031.44
16642006.08.16 13:15sell8222.20116.27117.11115.43
16652006.08.16 14:31modify8222.20116.27116.16115.43
16662006.08.16 14:31s/l8222.20116.16116.16115.432100.0476131.48
16672006.08.16 22:15sell8322.80115.83116.67114.99
16682006.08.17 09:17modify8322.80115.83115.82114.99
16692006.08.17 09:17modify8322.80115.83115.80114.99
16702006.08.17 09:19modify8322.80115.83115.79114.99
16712006.08.17 09:19modify8322.80115.83115.79114.99
16722006.08.17 09:19modify8322.80115.83115.78114.99
16732006.08.17 09:20modify8322.80115.83115.77114.99
16742006.08.17 09:20modify8322.80115.83115.76114.99
16752006.08.17 09:20modify8322.80115.83115.75114.99
16762006.08.17 09:20modify8322.80115.83115.75114.99
16772006.08.17 09:22modify8322.80115.83115.74114.99
16782006.08.17 09:22modify8322.80115.83115.73114.99
16792006.08.17 09:22modify8322.80115.83115.72114.99
16802006.08.17 09:22modify8322.80115.83115.71114.99
16812006.08.17 09:22modify8322.80115.83115.71114.99
16822006.08.17 09:25modify8322.80115.83115.70114.99
16832006.08.17 09:25modify8322.80115.83115.69114.99
16842006.08.17 09:25modify8322.80115.83115.68114.99
16852006.08.17 09:26modify8322.80115.83115.67114.99
16862006.08.17 09:26modify8322.80115.83115.67114.99
16872006.08.17 09:26modify8322.80115.83115.66114.99
16882006.08.17 09:26modify8322.80115.83115.66114.99
16892006.08.17 09:47modify8322.80115.83115.64114.99
16902006.08.17 09:48modify8322.80115.83115.63114.99
16912006.08.17 10:36modify8322.80115.83115.59114.99
16922006.08.17 10:42modify8322.80115.83115.57114.99
16932006.08.17 10:43modify8322.80115.83115.56114.99
16942006.08.17 14:36s/l8322.80115.56115.56114.994267.2980398.77
16952006.08.18 04:00sell8424.10116.03116.87115.19
16962006.08.18 11:41modify8424.10116.03116.02115.19
16972006.08.18 11:42modify8424.10116.03116.01115.19
16982006.08.18 11:42modify8424.10116.03116.00115.19
16992006.08.18 11:42modify8424.10116.03115.98115.19
17002006.08.18 11:42modify8424.10116.03115.98115.19
17012006.08.18 11:43modify8424.10116.03115.97115.19
17022006.08.18 11:44modify8424.10116.03115.96115.19
17032006.08.18 11:44modify8424.10116.03115.94115.19
17042006.08.18 11:45modify8424.10116.03115.93115.19
17052006.08.18 11:56modify8424.10116.03115.92115.19
17062006.08.18 11:57modify8424.10116.03115.91115.19
17072006.08.18 11:58modify8424.10116.03115.90115.19
17082006.08.18 11:59modify8424.10116.03115.89115.19
17092006.08.18 12:02modify8424.10116.03115.88115.19
17102006.08.18 12:07modify8424.10116.03115.87115.19
17112006.08.18 12:07modify8424.10116.03115.85115.19
17122006.08.18 12:07modify8424.10116.03115.84115.19
17132006.08.18 13:14s/l8424.10115.84115.84115.193952.5284351.29
17142006.08.18 19:00buy8525.30115.84115.00116.68
17152006.08.22 04:26modify8525.30115.84115.84116.68
17162006.08.22 04:26modify8525.30115.84115.85116.68
17172006.08.22 04:26modify8525.30115.84115.86116.68
17182006.08.22 09:49modify8525.30115.84115.87116.68
17192006.08.22 09:50modify8525.30115.84115.88116.68
17202006.08.22 09:50modify8525.30115.84115.94116.68
17212006.08.22 09:50modify8525.30115.84115.96116.68
17222006.08.22 10:04modify8525.30115.84115.97116.68
17232006.08.22 10:04modify8525.30115.84115.98116.68
17242006.08.22 10:05modify8525.30115.84115.99116.68
17252006.08.22 14:05modify8525.30115.84116.00116.68
17262006.08.22 14:13modify8525.30115.84116.04116.68
17272006.08.22 14:13modify8525.30115.84116.06116.68
17282006.08.22 14:13modify8525.30115.84116.07116.68
17292006.08.22 14:14modify8525.30115.84116.08116.68
17302006.08.22 14:18modify8525.30115.84116.10116.68
17312006.08.22 14:19modify8525.30115.84116.11116.68
17322006.08.22 15:06modify8525.30115.84116.11116.68
17332006.08.22 15:09modify8525.30115.84116.12116.68
17342006.08.22 15:10modify8525.30115.84116.14116.68
17352006.08.22 15:43modify8525.30115.84116.14116.68
17362006.08.22 15:44modify8525.30115.84116.15116.68
17372006.08.22 15:44modify8525.30115.84116.17116.68
17382006.08.22 15:54modify8525.30115.84116.17116.68
17392006.08.22 15:54modify8525.30115.84116.18116.68
17402006.08.22 16:25modify8525.30115.84116.19116.68
17412006.08.22 17:40modify8525.30115.84116.21116.68
17422006.08.22 17:40modify8525.30115.84116.22116.68
17432006.08.22 17:40modify8525.30115.84116.23116.68
17442006.08.22 17:40modify8525.30115.84116.24116.68
17452006.08.22 17:41modify8525.30115.84116.24116.68
17462006.08.22 17:41modify8525.30115.84116.26116.68
17472006.08.22 17:42modify8525.30115.84116.27116.68
17482006.08.22 17:42modify8525.30115.84116.30116.68
17492006.08.22 18:08modify8525.30115.84116.32116.68
17502006.08.22 18:12modify8525.30115.84116.32116.68
17512006.08.22 18:12t/p8525.30116.68116.32116.6818872.93103224.22
17522006.08.23 07:45buy8631.00116.39115.55117.23
17532006.08.25 07:28modify8631.00116.39116.40117.23
17542006.08.25 07:28modify8631.00116.39116.41117.23
17552006.08.25 07:28modify8631.00116.39116.42117.23
17562006.08.25 07:28modify8631.00116.39116.43117.23
17572006.08.25 07:31modify8631.00116.39116.44117.23
17582006.08.25 07:31modify8631.00116.39116.45117.23
17592006.08.25 07:31modify8631.00116.39116.47117.23
17602006.08.25 07:31modify8631.00116.39116.47117.23
17612006.08.25 07:34modify8631.00116.39116.48117.23
17622006.08.25 07:34modify8631.00116.39116.49117.23
17632006.08.25 07:48modify8631.00116.39116.50117.23
17642006.08.25 07:49modify8631.00116.39116.51117.23
17652006.08.25 07:49modify8631.00116.39116.52117.23
17662006.08.25 07:49modify8631.00116.39116.53117.23
17672006.08.25 07:49modify8631.00116.39116.54117.23
17682006.08.25 07:49modify8631.00116.39116.54117.23
17692006.08.25 07:50modify8631.00116.39116.55117.23
17702006.08.25 07:50modify8631.00116.39116.56117.23
17712006.08.25 07:50modify8631.00116.39116.56117.23
17722006.08.25 08:02modify8631.00116.39116.57117.23
17732006.08.25 08:03modify8631.00116.39116.58117.23
17742006.08.25 08:11modify8631.00116.39116.60117.23
17752006.08.25 08:12modify8631.00116.39116.61117.23
17762006.08.25 08:20modify8631.00116.39116.62117.23
17772006.08.25 08:20modify8631.00116.39116.63117.23
17782006.08.25 08:20modify8631.00116.39116.63117.23
17792006.08.25 08:22modify8631.00116.39116.64117.23
17802006.08.25 08:22modify8631.00116.39116.65117.23
17812006.08.25 08:22modify8631.00116.39116.66117.23
17822006.08.25 08:22modify8631.00116.39116.67117.23
17832006.08.25 08:22modify8631.00116.39116.67117.23
17842006.08.25 08:22modify8631.00116.39116.69117.23
17852006.08.25 08:23modify8631.00116.39116.69117.23
17862006.08.25 08:24modify8631.00116.39116.71117.23
17872006.08.25 08:24modify8631.00116.39116.71117.23
17882006.08.25 08:24modify8631.00116.39116.74117.23
17892006.08.25 08:27modify8631.00116.39116.75117.23
17902006.08.25 08:27modify8631.00116.39116.75117.23
17912006.08.25 08:29modify8631.00116.39116.76117.23
17922006.08.25 08:29modify8631.00116.39116.77117.23
17932006.08.25 08:29modify8631.00116.39116.78117.23
17942006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.79117.23
17952006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.79117.23
17962006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.80117.23
17972006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.81117.23
17982006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.82117.23
17992006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.83117.23
18002006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.83117.23
18012006.08.25 08:30modify8631.00116.39116.84117.23
18022006.08.25 08:33modify8631.00116.39116.84117.23
18032006.08.25 08:33modify8631.00116.39116.85117.23
18042006.08.25 08:33modify8631.00116.39116.86117.23
18052006.08.25 08:33modify8631.00116.39116.86117.23
18062006.08.25 08:40modify8631.00116.39116.87117.23
18072006.08.25 08:40t/p8631.00117.23116.87117.2323827.73127051.95
18082006.08.25 14:30sell8738.10117.34118.18116.50
18092006.08.28 10:07modify8738.10117.34117.33116.50
18102006.08.28 10:08modify8738.10117.34117.32116.50
18112006.08.28 10:08modify8738.10117.34117.32116.50
18122006.08.28 10:09modify8738.10117.34117.31116.50
18132006.08.28 12:46modify8738.10117.34117.31116.50
18142006.08.28 12:47modify8738.10117.34117.29116.50
18152006.08.28 12:48modify8738.10117.34117.28116.50
18162006.08.28 12:48modify8738.10117.34117.27116.50
18172006.08.28 12:48modify8738.10117.34117.25116.50
18182006.08.28 12:48modify8738.10117.34117.25116.50
18192006.08.28 12:54modify8738.10117.34117.24116.50
18202006.08.28 12:54modify8738.10117.34117.24116.50
18212006.08.28 12:54modify8738.10117.34117.23116.50
18222006.08.28 17:11s/l8738.10117.23117.23116.502984.55130036.50
18232006.08.28 21:15sell8839.00117.17118.01116.33
18242006.08.29 06:26modify8839.00117.17117.16116.33
18252006.08.29 06:26modify8839.00117.17117.15116.33
18262006.08.29 06:27modify8839.00117.17117.14116.33
18272006.08.29 06:27modify8839.00117.17117.14116.33
18282006.08.29 06:28modify8839.00117.17117.13116.33
18292006.08.29 06:29modify8839.00117.17117.11116.33
18302006.08.29 06:33modify8839.00117.17117.11116.33
18312006.08.29 06:33modify8839.00117.17117.10116.33
18322006.08.29 06:33modify8839.00117.17117.09116.33
18332006.08.29 06:33modify8839.00117.17117.08116.33
18342006.08.29 06:34modify8839.00117.17117.07116.33
18352006.08.29 06:34modify8839.00117.17117.06116.33
18362006.08.29 09:50modify8839.00117.17117.06116.33
18372006.08.29 09:50modify8839.00117.17117.05116.33
18382006.08.29 09:50modify8839.00117.17117.04116.33
18392006.08.29 09:50modify8839.00117.17117.03116.33
18402006.08.29 09:50modify8839.00117.17117.02116.33
18412006.08.29 09:50modify8839.00117.17117.01116.33
18422006.08.29 09:52modify8839.00117.17117.01116.33
18432006.08.29 09:53modify8839.00117.17117.00116.33
18442006.08.29 09:53modify8839.00117.17117.00116.33
18452006.08.29 09:53modify8839.00117.17116.99116.33
18462006.08.29 09:53modify8839.00117.17116.98116.33
18472006.08.29 10:02modify8839.00117.17116.97116.33
18482006.08.29 14:39modify8839.00117.17116.96116.33
18492006.08.29 14:41modify8839.00117.17116.95116.33
18502006.08.29 14:43modify8839.00117.17116.94116.33
18512006.08.29 14:43modify8839.00117.17116.94116.33
18522006.08.29 16:22s/l8839.00116.94116.94116.337066.59137103.08
18532006.08.29 18:00sell8941.10116.92117.76116.08
18542006.08.29 20:57modify8941.10116.92116.91116.08
18552006.08.29 20:57modify8941.10116.92116.90116.08
18562006.08.29 20:58modify8941.10116.92116.89116.08
18572006.08.29 20:58modify8941.10116.92116.89116.08
18582006.08.29 20:58modify8941.10116.92116.88116.08
18592006.08.30 02:16s/l8941.10116.88116.88116.08769.95137873.04
18602006.08.30 06:45sell9041.40116.84117.68116.00
18612006.09.04 06:42modify9041.40116.84116.83116.00
18622006.09.04 06:43modify9041.40116.84116.81116.00
18632006.09.04 06:46modify9041.40116.84116.79116.00
18642006.09.04 06:47modify9041.40116.84116.79116.00
18652006.09.04 06:47modify9041.40116.84116.78116.00
18662006.09.04 06:47modify9041.40116.84116.76116.00
18672006.09.04 06:47modify9041.40116.84116.76116.00
18682006.09.04 06:50modify9041.40116.84116.75116.00
18692006.09.04 06:50modify9041.40116.84116.74116.00
18702006.09.04 06:50modify9041.40116.84116.73116.00
18712006.09.04 09:45modify9041.40116.84116.72116.00
18722006.09.04 09:45modify9041.40116.84116.71116.00
18732006.09.04 09:45modify9041.40116.84116.70116.00
18742006.09.04 09:45modify9041.40116.84116.69116.00
18752006.09.04 09:47modify9041.40116.84116.68116.00
18762006.09.04 09:47modify9041.40116.84116.68116.00
18772006.09.04 09:47modify9041.40116.84116.67116.00
18782006.09.04 09:47modify9041.40116.84116.66116.00
18792006.09.04 09:48modify9041.40116.84116.65116.00
18802006.09.04 09:48modify9041.40116.84116.64116.00
18812006.09.04 09:48modify9041.40116.84116.63116.00
18822006.09.04 09:49modify9041.40116.84116.62116.00
18832006.09.04 09:49modify9041.40116.84116.61116.00
18842006.09.04 09:51modify9041.40116.84116.61116.00
18852006.09.04 09:57modify9041.40116.84116.60116.00
18862006.09.04 09:57modify9041.40116.84116.59116.00
18872006.09.04 10:02modify9041.40116.84116.58116.00
18882006.09.04 10:02modify9041.40116.84116.57116.00
18892006.09.04 10:02modify9041.40116.84116.56116.00
18902006.09.04 10:03modify9041.40116.84116.55116.00
18912006.09.04 10:03modify9041.40116.84116.54116.00
18922006.09.04 10:15modify9041.40116.84116.54116.00
18932006.09.04 10:16modify9041.40116.84116.53116.00
18942006.09.04 10:17modify9041.40116.84116.53116.00
18952006.09.04 10:17modify9041.40116.84116.52116.00
18962006.09.04 10:17modify9041.40116.84116.51116.00
18972006.09.04 10:17modify9041.40116.84116.50116.00
18982006.09.04 12:15modify9041.40116.84116.50116.00
18992006.09.04 12:15modify9041.40116.84116.49116.00
19002006.09.04 12:15modify9041.40116.84116.49116.00
19012006.09.04 12:17modify9041.40116.84116.48116.00
19022006.09.04 12:19modify9041.40116.84116.47116.00
19032006.09.04 12:20modify9041.40116.84116.46116.00
19042006.09.04 12:20modify9041.40116.84116.46116.00
19052006.09.04 12:20modify9041.40116.84116.45116.00
19062006.09.04 12:20modify9041.40116.84116.43116.00
19072006.09.04 12:21modify9041.40116.84116.42116.00
19082006.09.04 13:56modify9041.40116.84116.38116.00
19092006.09.04 14:05modify9041.40116.84116.37116.00
19102006.09.04 14:05modify9041.40116.84116.37116.00
19112006.09.04 14:53modify9041.40116.84116.36116.00
19122006.09.04 15:04modify9041.40116.84116.36116.00
19132006.09.04 15:04modify9041.40116.84116.35116.00
19142006.09.04 15:04t/p9041.40116.00116.35116.0026775.87164648.91
19152006.09.04 19:15buy9149.40116.05115.21116.89
19162006.09.06 06:12modify9149.40116.05116.07116.89
19172006.09.06 06:13modify9149.40116.05116.08116.89
19182006.09.06 06:24modify9149.40116.05116.09116.89
19192006.09.06 06:25modify9149.40116.05116.10116.89
19202006.09.06 06:26modify9149.40116.05116.11116.89
19212006.09.06 13:16modify9149.40116.05116.13116.89
19222006.09.06 13:16modify9149.40116.05116.14116.89
19232006.09.06 13:16modify9149.40116.05116.15116.89
19242006.09.06 13:24modify9149.40116.05116.18116.89
19252006.09.06 13:24modify9149.40116.05116.18116.89
19262006.09.06 13:25modify9149.40116.05116.19116.89
19272006.09.06 13:25modify9149.40116.05116.19116.89
19282006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.20116.89
19292006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.21116.89
19302006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.22116.89
19312006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.24116.89
19322006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.26116.89
19332006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.27116.89
19342006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.30116.89
19352006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.30116.89
19362006.09.06 13:26modify9149.40116.05116.31116.89
19372006.09.06 13:28modify9149.40116.05116.32116.89
19382006.09.06 13:28modify9149.40116.05116.33116.89
19392006.09.06 14:30modify9149.40116.05116.35116.89
19402006.09.06 14:31modify9149.40116.05116.35116.89
19412006.09.06 14:31modify9149.40116.05116.36116.89
19422006.09.06 14:31modify9149.40116.05116.37116.89
19432006.09.06 17:23modify9149.40116.05116.38116.89
19442006.09.06 17:56modify9149.40116.05116.39116.89
19452006.09.06 18:02modify9149.40116.05116.41116.89
19462006.09.06 18:04modify9149.40116.05116.42116.89
19472006.09.06 18:06modify9149.40116.05116.43116.89
19482006.09.06 18:17modify9149.40116.05116.44116.89
19492006.09.06 18:18modify9149.40116.05116.45116.89
19502006.09.06 18:18modify9149.40116.05116.46116.89
19512006.09.06 18:20modify9149.40116.05116.47116.89
19522006.09.06 18:49modify9149.40116.05116.47116.89
19532006.09.06 18:56modify9149.40116.05116.48116.89
19542006.09.06 18:57modify9149.40116.05116.50116.89
19552006.09.06 18:57modify9149.40116.05116.52116.89
19562006.09.06 18:58modify9149.40116.05116.53116.89
19572006.09.07 09:40t/p9149.40116.89116.53116.8938716.97203365.88
19582006.09.07 10:45sell9261.00116.98117.82116.14
19592006.09.07 10:52modify9261.00116.98116.80116.14
19602006.09.07 10:52modify9261.00116.98116.75116.14
19612006.09.07 10:52modify9261.00116.98116.73116.14
19622006.09.07 10:52s/l9261.00116.73116.73116.1413026.65216392.53
19632006.09.07 10:52sell9364.90117.04117.88116.20
19642006.09.07 10:52modify9364.90117.04116.97116.20
19652006.09.07 10:52modify9364.90117.04116.80116.20
19662006.09.07 10:52modify9364.90117.04116.75116.20
19672006.09.07 10:56modify9364.90117.04116.73116.20
19682006.09.07 10:56modify9364.90117.04116.73116.20
19692006.09.07 11:01modify9364.90117.04116.72116.20
19702006.09.07 11:01modify9364.90117.04116.71116.20
19712006.09.07 11:04modify9364.90117.04116.69116.20
19722006.09.07 11:08modify9364.90117.04116.67116.20
19732006.09.07 11:08modify9364.90117.04116.63116.20
19742006.09.07 11:08modify9364.90117.04116.60116.20
19752006.09.07 11:10modify9364.90117.04116.60116.20
19762006.09.07 11:10modify9364.90117.04116.59116.20
19772006.09.07 11:10modify9364.90117.04116.57116.20
19782006.09.07 11:10t/p9364.90116.20116.57116.2046915.67263308.20
19792006.09.07 21:30buy9479.00116.38115.54117.22
19802006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.38117.22
19812006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.39117.22
19822006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.40117.22
19832006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.41117.22
19842006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.43117.22
19852006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.43117.22
19862006.09.08 14:45modify9479.00116.38116.44117.22
19872006.09.08 14:50modify9479.00116.38116.44117.22
19882006.09.08 15:05modify9479.00116.38116.46117.22
19892006.09.08 15:05modify9479.00116.38116.49117.22
19902006.09.08 17:06modify9479.00116.38116.49117.22
19912006.09.08 17:06modify9479.00116.38116.50117.22
19922006.09.08 17:06modify9479.00116.38116.51117.22
19932006.09.08 17:44modify9479.00116.38116.52117.22
19942006.09.08 17:46modify9479.00116.38116.53117.22
19952006.09.08 17:47modify9479.00116.38116.54117.22
19962006.09.08 17:47modify9479.00116.38116.55117.22
19972006.09.08 17:47modify9479.00116.38116.56117.22
19982006.09.08 17:54modify9479.00116.38116.57117.22
19992006.09.08 17:55modify9479.00116.38116.58117.22
20002006.09.08 18:07modify9479.00116.38116.59117.22
20012006.09.08 18:08modify9479.00116.38116.60117.22
20022006.09.08 18:11modify9479.00116.38116.61117.22
20032006.09.08 18:13modify9479.00116.38116.62117.22
20042006.09.08 18:23modify9479.00116.38116.63117.22
20052006.09.08 18:23modify9479.00116.38116.64117.22
20062006.09.08 18:33modify9479.00116.38116.66117.22
20072006.09.08 18:39modify9479.00116.38116.67117.22
20082006.09.11 00:31modify9479.00116.38116.68117.22
20092006.09.11 02:14s/l9479.00116.68116.68117.2222370.29285678.49
20102006.09.11 02:14buy9585.70116.71115.87117.55
20112006.09.11 08:15modify9585.70116.71116.72117.55
20122006.09.11 08:16modify9585.70116.71116.73117.55
20132006.09.11 08:16modify9585.70116.71116.74117.55
20142006.09.11 08:16modify9585.70116.71116.75117.55
20152006.09.11 08:16modify9585.70116.71116.76117.55
20162006.09.11 08:34modify9585.70116.71116.79117.55
20172006.09.11 09:03modify9585.70116.71116.80117.55
20182006.09.11 09:03modify9585.70116.71116.82117.55
20192006.09.11 09:03modify9585.70116.71116.82117.55
20202006.09.11 09:10modify9585.70116.71116.83117.55
20212006.09.11 09:10modify9585.70116.71116.85117.55
20222006.09.11 09:11modify9585.70116.71116.88117.55
20232006.09.11 09:11modify9585.70116.71116.89117.55
20242006.09.11 09:11modify9585.70116.71116.90117.55
20252006.09.11 09:11modify9585.70116.71116.91117.55
20262006.09.11 09:22modify9585.70116.71116.95117.55
20272006.09.11 09:22modify9585.70116.71116.96117.55
20282006.09.11 09:22modify9585.70116.71116.96117.55
20292006.09.11 09:23modify9585.70116.71116.97117.55
20302006.09.11 11:21modify9585.70116.71116.97117.55
20312006.09.11 11:21modify9585.70116.71116.98117.55
20322006.09.11 11:22modify9585.70116.71116.99117.55
20332006.09.11 12:51modify9585.70116.71116.99117.55
20342006.09.11 12:59modify9585.70116.71117.01117.55
20352006.09.11 13:10modify9585.70116.71117.02117.55
20362006.09.11 13:10modify9585.70116.71117.02117.55
20372006.09.11 14:26modify9585.70116.71117.03117.55
20382006.09.11 14:27modify9585.70116.71117.03117.55
20392006.09.11 14:27modify9585.70116.71117.04117.55
20402006.09.11 16:03modify9585.70116.71117.05117.55
20412006.09.11 16:03modify9585.70116.71117.06117.55
20422006.09.11 16:03modify9585.70116.71117.07117.55
20432006.09.11 16:08modify9585.70116.71117.08117.55
20442006.09.11 16:08modify9585.70116.71117.09117.55
20452006.09.11 16:09modify9585.70116.71117.10117.55
20462006.09.11 16:09modify9585.70116.71117.10117.55
20472006.09.11 16:10modify9585.70116.71117.11117.55
20482006.09.11 16:21modify9585.70116.71117.13117.55
20492006.09.11 16:26modify9585.70116.71117.14117.55
20502006.09.11 16:26modify9585.70116.71117.18117.55
20512006.09.11 16:26modify9585.70116.71117.19117.55
20522006.09.11 16:26t/p9585.70117.55117.19117.5561235.11346913.60