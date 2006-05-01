|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|58167
|Ticks modelled
|739297
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|114433.59
|Gross profit
|325809.63
|Gross loss
|-211376.04
|Profit factor
|1.54
|Expected payoff
|1079.56
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|85488.01 (52.55%)
|Relative drawdown
|52.55% (85488.01)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|60 (78.33%)
|Long positions (won %)
|46 (89.13%)
|Profit trades (% of total)
|88 (83.02%)
|Loss trades (% of total)
|18 (16.98%)
|Largest
|profit trade
|16356.36
|loss trade
|-35539.01
|Average
|profit trade
|3702.38
|loss trade
|-11743.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (56732.73)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-58699.57)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|108777.82 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-58699.57 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 01:45
|sell
|1
|0.30
|113.74
|114.58
|113.32
|2
|2006.05.01 04:16
|t/p
|1
|0.30
|113.32
|114.58
|113.32
|111.20
|1111.20
|3
|2006.05.01 11:45
|sell
|2
|0.30
|113.24
|114.08
|112.82
|4
|2006.05.01 14:42
|t/p
|2
|0.30
|112.82
|114.08
|112.82
|111.69
|1222.89
|5
|2006.05.01 15:00
|buy
|3
|0.40
|112.68
|111.84
|113.10
|6
|2006.05.01 17:35
|t/p
|3
|0.40
|113.10
|111.84
|113.10
|148.52
|1371.41
|7
|2006.05.02 05:45
|sell
|4
|0.40
|113.63
|114.47
|113.21
|8
|2006.05.02 16:53
|t/p
|4
|0.40
|113.21
|114.47
|113.21
|148.45
|1519.86
|9
|2006.05.03 01:15
|sell
|5
|0.50
|113.36
|114.20
|112.94
|10
|2006.05.03 08:34
|t/p
|5
|0.50
|112.94
|114.20
|112.94
|185.94
|1705.80
|11
|2006.05.03 08:34
|buy
|6
|0.50
|112.94
|112.10
|113.36
|12
|2006.05.03 10:21
|t/p
|6
|0.50
|113.36
|112.10
|113.36
|185.25
|1891.05
|13
|2006.05.03 12:30
|sell
|7
|0.60
|113.53
|114.37
|113.11
|14
|2006.05.05 15:07
|t/p
|7
|0.60
|113.11
|114.37
|113.11
|185.65
|2076.70
|15
|2006.05.08 00:00
|sell
|8
|0.60
|112.57
|113.41
|112.15
|16
|2006.05.08 00:00
|t/p
|8
|0.60
|112.15
|113.41
|112.15
|225.10
|2301.80
|17
|2006.05.08 00:00
|sell
|9
|0.70
|111.92
|112.76
|111.50
|18
|2006.05.08 09:04
|t/p
|9
|0.70
|111.50
|112.76
|111.50
|263.72
|2565.52
|19
|2006.05.08 16:00
|sell
|10
|0.80
|111.50
|112.34
|111.08
|20
|2006.05.09 16:19
|t/p
|10
|0.80
|111.08
|112.34
|111.08
|290.12
|2855.64
|21
|2006.05.09 21:45
|sell
|11
|0.90
|111.15
|111.99
|110.73
|22
|2006.05.10 08:51
|t/p
|11
|0.90
|110.73
|111.99
|110.73
|327.43
|3183.07
|23
|2006.05.10 20:00
|buy
|12
|1.00
|110.45
|109.61
|110.87
|24
|2006.05.11 00:52
|t/p
|12
|1.00
|110.87
|109.61
|110.87
|417.90
|3600.97
|25
|2006.05.11 01:00
|sell
|13
|1.10
|110.88
|111.72
|110.46
|26
|2006.05.11 17:34
|t/p
|13
|1.10
|110.46
|111.72
|110.46
|418.32
|4019.29
|27
|2006.05.11 22:45
|sell
|14
|1.20
|110.66
|111.50
|110.24
|28
|2006.05.12 01:35
|t/p
|14
|1.20
|110.24
|111.50
|110.24
|438.60
|4457.90
|29
|2006.05.12 08:30
|buy
|15
|1.30
|110.02
|109.18
|110.44
|30
|2006.05.12 16:31
|t/p
|15
|1.30
|110.44
|109.18
|110.44
|494.39
|4952.29
|31
|2006.05.15 06:15
|sell
|16
|1.50
|109.66
|110.50
|109.24
|32
|2006.05.15 10:20
|s/l
|16
|1.50
|110.50
|110.50
|109.24
|-1140.06
|3812.23
|33
|2006.05.15 10:20
|sell
|17
|1.10
|110.49
|111.33
|110.07
|34
|2006.05.15 11:37
|t/p
|17
|1.10
|110.07
|111.33
|110.07
|419.77
|4232.00
|35
|2006.05.15 17:00
|sell
|18
|1.30
|110.28
|111.12
|109.86
|36
|2006.05.15 23:00
|t/p
|18
|1.30
|109.86
|111.12
|109.86
|497.22
|4729.22
|37
|2006.05.15 23:15
|sell
|19
|1.40
|110.53
|111.37
|110.11
|38
|2006.05.16 05:38
|t/p
|19
|1.40
|110.11
|111.37
|110.11
|512.38
|5241.59
|39
|2006.05.16 11:00
|sell
|20
|1.60
|110.45
|111.29
|110.03
|40
|2006.05.16 14:36
|t/p
|20
|1.60
|110.03
|111.29
|110.03
|610.80
|5852.39
|41
|2006.05.16 20:30
|buy
|21
|1.80
|109.79
|108.95
|110.21
|42
|2006.05.17 17:29
|t/p
|21
|1.80
|110.21
|108.95
|110.21
|709.27
|6561.67
|43
|2006.05.18 03:30
|buy
|22
|2.00
|110.75
|109.91
|111.17
|44
|2006.05.18 13:35
|t/p
|22
|2.00
|111.17
|109.91
|111.17
|755.46
|7317.13
|45
|2006.05.18 13:35
|sell
|23
|2.20
|111.19
|112.03
|110.77
|46
|2006.05.18 15:30
|t/p
|23
|2.20
|110.77
|112.03
|110.77
|834.47
|8151.60
|47
|2006.05.19 00:30
|sell
|24
|2.40
|110.86
|111.70
|110.44
|48
|2006.05.19 09:45
|s/l
|24
|2.40
|111.70
|111.70
|110.44
|-1804.19
|6347.41
|49
|2006.05.22 02:45
|sell
|25
|1.90
|111.94
|112.78
|111.52
|50
|2006.05.22 08:43
|s/l
|25
|1.90
|112.78
|112.78
|111.52
|-1414.89
|4932.52
|51
|2006.05.23 01:45
|sell
|26
|0.50
|111.67
|112.51
|111.25
|52
|2006.05.23 06:48
|t/p
|26
|0.50
|111.25
|112.51
|111.25
|188.78
|5121.30
|53
|2006.05.23 07:00
|buy
|27
|1.50
|111.11
|110.27
|111.53
|54
|2006.05.23 09:55
|t/p
|27
|1.50
|111.53
|110.27
|111.53
|564.72
|5686.02
|55
|2006.05.23 15:30
|sell
|28
|1.70
|111.44
|112.28
|111.02
|56
|2006.05.24 00:03
|s/l
|28
|1.70
|112.28
|112.28
|111.02
|-1297.82
|4388.20
|57
|2006.05.24 11:00
|buy
|29
|1.30
|111.86
|111.02
|112.28
|58
|2006.05.24 15:15
|t/p
|29
|1.30
|112.28
|111.02
|112.28
|486.24
|4874.44
|59
|2006.05.24 16:15
|sell
|30
|1.50
|112.55
|113.39
|112.13
|60
|2006.05.25 14:32
|t/p
|30
|1.50
|112.13
|113.39
|112.13
|492.20
|5366.64
|61
|2006.05.26 01:45
|buy
|31
|1.60
|111.76
|110.92
|112.18
|62
|2006.05.26 05:46
|t/p
|31
|1.60
|112.18
|110.92
|112.18
|598.93
|5965.57
|63
|2006.05.26 10:15
|buy
|32
|1.80
|111.93
|111.09
|112.35
|64
|2006.05.26 15:31
|t/p
|32
|1.80
|112.35
|111.09
|112.35
|672.66
|6638.23
|65
|2006.05.26 15:31
|sell
|33
|2.00
|112.39
|113.23
|111.97
|66
|2006.05.30 05:33
|t/p
|33
|2.00
|111.97
|113.23
|111.97
|688.38
|7326.61
|67
|2006.05.30 13:45
|sell
|34
|2.20
|112.17
|113.01
|111.75
|68
|2006.05.30 16:04
|t/p
|34
|2.20
|111.75
|113.01
|111.75
|827.00
|8153.61
|69
|2006.05.30 18:45
|buy
|35
|2.40
|112.06
|111.22
|112.48
|70
|2006.05.31 20:31
|t/p
|35
|2.40
|112.48
|111.22
|112.48
|927.42
|9081.03
|71
|2006.06.01 02:30
|sell
|36
|2.70
|112.60
|113.44
|112.18
|72
|2006.06.02 14:30
|t/p
|36
|2.70
|112.18
|113.44
|112.18
|969.96
|10050.99
|73
|2006.06.02 14:45
|buy
|37
|3.00
|111.87
|111.03
|112.29
|74
|2006.06.05 22:29
|t/p
|37
|3.00
|112.29
|111.03
|112.29
|1161.17
|11212.16
|75
|2006.06.06 09:15
|buy
|38
|3.40
|112.13
|111.29
|112.55
|76
|2006.06.06 14:12
|t/p
|38
|3.40
|112.55
|111.29
|112.55
|1268.77
|12480.93
|77
|2006.06.06 14:12
|sell
|39
|3.70
|112.55
|113.39
|112.13
|78
|2006.06.06 16:47
|s/l
|39
|3.70
|113.39
|113.39
|112.13
|-2740.74
|9740.19
|79
|2006.06.07 03:15
|buy
|40
|2.90
|113.07
|112.23
|113.49
|80
|2006.06.07 15:32
|t/p
|40
|2.90
|113.49
|112.23
|113.49
|1072.93
|10813.12
|81
|2006.06.07 20:30
|buy
|41
|3.20
|113.47
|112.63
|113.89
|82
|2006.06.08 09:19
|t/p
|41
|3.20
|113.89
|112.63
|113.89
|1305.01
|12118.13
|83
|2006.06.08 09:30
|sell
|42
|3.60
|113.92
|114.76
|113.50
|84
|2006.06.13 09:06
|s/l
|42
|3.60
|114.76
|114.76
|113.50
|-2802.33
|9315.80
|85
|2006.06.13 12:00
|buy
|43
|2.80
|114.45
|113.61
|114.87
|86
|2006.06.13 16:06
|t/p
|43
|2.80
|114.87
|113.61
|114.87
|1023.77
|10339.57
|87
|2006.06.14 09:00
|buy
|44
|3.10
|115.01
|114.17
|115.43
|88
|2006.06.19 02:54
|t/p
|44
|3.10
|115.43
|114.17
|115.43
|1329.63
|11669.20
|89
|2006.06.19 11:30
|buy
|45
|3.50
|115.67
|114.83
|116.09
|90
|2006.06.20 08:47
|s/l
|45
|3.50
|114.83
|114.83
|116.09
|-2515.17
|9154.04
|91
|2006.06.20 20:45
|buy
|46
|2.70
|114.85
|114.01
|115.27
|92
|2006.06.22 12:15
|t/p
|46
|2.70
|115.27
|114.01
|115.27
|1124.35
|10278.39
|93
|2006.06.23 00:00
|buy
|47
|3.10
|116.16
|115.32
|116.58
|94
|2006.06.23 14:49
|t/p
|47
|3.10
|116.58
|115.32
|116.58
|1116.83
|11395.22
|95
|2006.06.26 08:00
|sell
|48
|3.40
|116.36
|117.20
|115.94
|96
|2006.06.27 03:19
|t/p
|48
|3.40
|115.94
|117.20
|115.94
|1179.12
|12574.34
|97
|2006.06.27 08:30
|sell
|49
|3.80
|116.20
|117.04
|115.78
|98
|2006.06.29 20:17
|t/p
|49
|3.80
|115.78
|117.04
|115.78
|1143.41
|13717.75
|99
|2006.06.30 04:30
|buy
|50
|4.10
|114.89
|114.05
|115.31
|100
|2006.07.05 15:15
|t/p
|50
|4.10
|115.31
|114.05
|115.31
|1652.79
|15370.53
|101
|2006.07.05 23:00
|sell
|51
|4.60
|115.71
|116.55
|115.29
|102
|2006.07.06 14:57
|t/p
|51
|4.60
|115.29
|116.55
|115.29
|1462.33
|16832.86
|103
|2006.07.06 14:57
|buy
|52
|5.00
|115.27
|114.43
|115.69
|104
|2006.07.07 14:30
|s/l
|52
|5.00
|114.43
|114.43
|115.69
|-3606.21
|13226.65
|105
|2006.07.10 00:00
|sell
|53
|4.00
|113.87
|114.71
|113.45
|106
|2006.07.10 11:17
|t/p
|53
|4.00
|113.45
|114.71
|113.45
|1481.22
|14707.87
|107
|2006.07.10 13:15
|sell
|54
|4.40
|113.84
|114.68
|113.42
|108
|2006.07.11 15:14
|s/l
|54
|4.40
|114.68
|114.68
|113.42
|-3291.04
|11416.83
|109
|2006.07.11 18:00
|buy
|55
|3.40
|114.17
|113.33
|114.59
|110
|2006.07.12 10:08
|t/p
|55
|3.40
|114.59
|113.33
|114.59
|1290.35
|12707.18
|111
|2006.07.12 23:00
|sell
|56
|3.80
|115.50
|116.34
|115.08
|112
|2006.07.13 10:03
|t/p
|56
|3.80
|115.08
|116.34
|115.08
|1210.30
|13917.48
|113
|2006.07.13 17:30
|buy
|57
|4.20
|115.38
|114.54
|115.80
|114
|2006.07.14 03:21
|t/p
|57
|4.20
|115.80
|114.54
|115.80
|1578.01
|15495.49
|115
|2006.07.14 03:30
|sell
|58
|4.60
|115.73
|116.57
|115.31
|116
|2006.07.17 09:55
|s/l
|58
|4.60
|116.57
|116.57
|115.31
|-3385.71
|12109.78
|117
|2006.07.17 22:30
|sell
|59
|3.60
|117.22
|118.06
|116.80
|118
|2006.07.18 09:14
|t/p
|59
|3.60
|116.80
|118.06
|116.80
|1238.76
|13348.54
|119
|2006.07.18 09:15
|buy
|60
|4.00
|116.80
|115.96
|117.22
|120
|2006.07.18 16:31
|t/p
|60
|4.00
|117.22
|115.96
|117.22
|1432.96
|14781.50
|121
|2006.07.18 16:31
|sell
|61
|4.40
|117.24
|118.08
|116.82
|122
|2006.07.19 18:58
|t/p
|61
|4.40
|116.82
|118.08
|116.82
|1513.91
|16295.41
|123
|2006.07.20 00:30
|sell
|62
|4.90
|116.86
|117.70
|116.44
|124
|2006.07.21 09:36
|t/p
|62
|4.90
|116.44
|117.70
|116.44
|1691.55
|17986.96
|125
|2006.07.21 09:36
|buy
|63
|5.40
|116.44
|115.60
|116.86
|126
|2006.07.24 20:04
|t/p
|63
|5.40
|116.86
|115.60
|116.86
|2011.11
|19998.07
|127
|2006.07.25 03:30
|sell
|64
|6.00
|116.83
|117.67
|116.41
|128
|2006.07.26 20:20
|t/p
|64
|6.00
|116.41
|117.67
|116.41
|2072.39
|22070.46
|129
|2006.07.27 03:00
|sell
|65
|6.60
|116.30
|117.14
|115.88
|130
|2006.07.27 10:31
|t/p
|65
|6.60
|115.88
|117.14
|115.88
|2392.13
|24462.59
|131
|2006.07.27 20:15
|sell
|66
|7.30
|115.78
|116.62
|115.36
|132
|2006.07.28 11:42
|t/p
|66
|7.30
|115.36
|116.62
|115.36
|2544.94
|27007.53
|133
|2006.07.28 13:00
|sell
|67
|8.10
|115.67
|116.51
|115.25
|134
|2006.07.28 14:31
|t/p
|67
|8.10
|115.25
|116.51
|115.25
|2952.87
|29960.40
|135
|2006.07.31 02:00
|buy
|68
|9.00
|114.69
|113.85
|115.11
|136
|2006.08.01 15:01
|t/p
|68
|9.00
|115.11
|113.85
|115.11
|3400.47
|33360.87
|137
|2006.08.01 20:15
|buy
|69
|10.00
|114.73
|113.89
|115.15
|138
|2006.08.03 11:32
|t/p
|69
|10.00
|115.15
|113.89
|115.15
|4168.37
|37529.24
|139
|2006.08.03 16:30
|buy
|70
|11.30
|114.93
|114.09
|115.35
|140
|2006.08.04 11:18
|t/p
|70
|11.30
|115.35
|114.09
|115.35
|4261.24
|41790.48
|141
|2006.08.07 02:45
|buy
|71
|12.50
|114.36
|113.52
|114.78
|142
|2006.08.07 11:27
|t/p
|71
|12.50
|114.78
|113.52
|114.78
|4573.57
|46364.05
|143
|2006.08.07 20:30
|sell
|72
|13.90
|115.10
|115.94
|114.68
|144
|2006.08.08 20:14
|t/p
|72
|13.90
|114.68
|115.94
|114.68
|4878.07
|51242.11
|145
|2006.08.08 23:00
|sell
|73
|15.40
|115.29
|116.13
|114.87
|146
|2006.08.09 12:45
|t/p
|73
|15.40
|114.87
|116.13
|114.87
|5392.68
|56634.80
|147
|2006.08.09 17:15
|sell
|74
|17.00
|115.18
|116.02
|114.76
|148
|2006.08.10 11:22
|t/p
|74
|17.00
|114.76
|116.02
|114.76
|5432.34
|62067.14
|149
|2006.08.10 15:15
|buy
|75
|18.60
|114.87
|114.03
|115.29
|150
|2006.08.10 16:24
|t/p
|75
|18.60
|115.29
|114.03
|115.29
|6775.37
|68842.51
|151
|2006.08.11 04:15
|sell
|76
|20.70
|115.47
|116.31
|115.05
|152
|2006.08.11 14:31
|s/l
|76
|20.70
|116.31
|116.31
|115.05
|-14948.42
|53894.09
|153
|2006.08.11 19:00
|sell
|77
|16.20
|116.23
|117.07
|115.81
|154
|2006.08.16 14:31
|t/p
|77
|16.20
|115.81
|117.07
|115.81
|5122.42
|59016.51
|155
|2006.08.16 22:15
|sell
|78
|17.70
|115.83
|116.67
|115.41
|156
|2006.08.17 09:20
|t/p
|78
|17.70
|115.41
|116.67
|115.41
|5618.97
|64635.48
|157
|2006.08.17 09:30
|buy
|79
|19.40
|115.38
|114.54
|115.80
|158
|2006.08.17 19:00
|t/p
|79
|19.40
|115.80
|114.54
|115.80
|7036.27
|71671.75
|159
|2006.08.18 04:00
|sell
|80
|21.50
|116.03
|116.87
|115.61
|160
|2006.08.18 11:44
|t/p
|80
|21.50
|115.61
|116.87
|115.61
|7812.09
|79483.84
|161
|2006.08.18 11:44
|buy
|81
|23.80
|115.59
|114.75
|116.01
|162
|2006.08.22 00:11
|t/p
|81
|23.80
|116.01
|114.75
|116.01
|9236.44
|88720.28
|163
|2006.08.22 09:00
|buy
|82
|26.60
|116.10
|115.26
|116.52
|164
|2006.08.22 15:54
|t/p
|82
|26.60
|116.52
|115.26
|116.52
|9588.05
|98308.33
|165
|2006.08.23 07:45
|buy
|83
|29.50
|116.39
|115.55
|116.81
|166
|2006.08.25 07:31
|t/p
|83
|29.50
|116.81
|115.55
|116.81
|12142.89
|110451.23
|167
|2006.08.25 07:31
|sell
|84
|33.10
|116.82
|117.66
|116.40
|168
|2006.09.04 06:50
|t/p
|84
|33.10
|116.40
|117.66
|116.40
|7843.11
|118294.33
|169
|2006.09.04 19:15
|buy
|85
|35.50
|116.05
|115.21
|116.47
|170
|2006.09.06 13:16
|t/p
|85
|35.50
|116.47
|115.21
|116.47
|13725.18
|132019.52
|171
|2006.09.07 04:45
|sell
|86
|39.60
|116.77
|117.61
|116.35
|172
|2006.09.07 11:04
|t/p
|86
|39.60
|116.35
|117.61
|116.35
|14296.03
|146315.55
|173
|2006.09.07 21:30
|buy
|87
|43.90
|116.38
|115.54
|116.80
|174
|2006.09.08 15:05
|t/p
|87
|43.90
|116.80
|115.54
|116.80
|16356.36
|162671.91
|175
|2006.09.11 00:30
|sell
|88
|48.80
|117.01
|117.85
|116.59
|176
|2006.09.12 17:38
|s/l
|88
|48.80
|117.85
|117.85
|116.59
|-35539.01
|127132.90
|177
|2006.09.13 01:00
|buy
|89
|38.10
|117.83
|116.99
|118.25
|178
|2006.09.18 13:25
|t/p
|89
|38.10
|118.25
|116.99
|118.25
|16012.27
|143145.17
|179
|2006.09.18 17:15
|buy
|90
|42.90
|117.98
|117.14
|118.40
|180
|2006.09.19 14:45
|s/l
|90
|42.90
|117.14
|117.14
|118.40
|-30207.09
|112938.08
|181
|2006.09.20 02:30
|sell
|91
|33.90
|117.61
|118.45
|117.19
|182
|2006.09.20 08:55
|t/p
|91
|33.90
|117.19
|118.45
|117.19
|12150.54
|125088.62
|183
|2006.09.20 09:00
|buy
|92
|37.50
|117.13
|116.29
|117.55
|184
|2006.09.21 21:12
|s/l
|92
|37.50
|116.29
|116.29
|117.55
|-25626.91
|99461.71
|185
|2006.09.22 03:15
|sell
|93
|29.80
|116.38
|117.22
|115.96
|186
|2006.09.26 18:29
|s/l
|93
|29.80
|117.22
|117.22
|115.96
|-22277.80
|77183.90
|187
|2006.09.27 01:30
|buy
|94
|7.70
|117.03
|116.19
|117.45
|188
|2006.09.27 16:00
|t/p
|94
|7.70
|117.45
|116.19
|117.45
|2753.04
|79936.94
|189
|2006.09.27 23:45
|buy
|95
|24.00
|117.50
|116.66
|117.92
|190
|2006.09.28 16:56
|t/p
|95
|24.00
|117.92
|116.66
|117.92
|9485.18
|89422.12
|191
|2006.09.28 22:45
|buy
|96
|26.80
|117.82
|116.98
|118.24
|192
|2006.10.02 03:25
|t/p
|96
|26.80
|118.24
|116.98
|118.24
|10216.90
|99639.02
|193
|2006.10.02 04:45
|sell
|97
|29.90
|118.23
|119.07
|117.81
|194
|2006.10.02 15:35
|t/p
|97
|29.90
|117.81
|119.07
|117.81
|10659.53
|110298.55
|195
|2006.10.02 15:35
|buy
|98
|33.10
|117.81
|116.97
|118.23
|196
|2006.10.04 13:28
|t/p
|98
|33.10
|118.23
|116.97
|118.23
|12619.64
|122918.19
|197
|2006.10.04 13:28
|sell
|99
|36.90
|118.24
|119.08
|117.82
|198
|2006.10.04 23:17
|t/p
|99
|36.90
|117.82
|119.08
|117.82
|13155.08
|136073.27
|199
|2006.10.05 07:30
|buy
|100
|40.80
|117.61
|116.77
|118.03
|200
|2006.10.06 04:46
|t/p
|100
|40.80
|118.03
|116.77
|118.03
|15048.50
|151121.77
|201
|2006.10.06 11:45
|sell
|101
|45.30
|117.99
|118.83
|117.57
|202
|2006.10.06 15:53
|s/l
|101
|45.30
|118.83
|118.83
|117.57
|-32019.53
|119102.24
|203
|2006.10.06 21:45
|sell
|102
|35.70
|119.00
|119.84
|118.58
|204
|2006.10.11 20:43
|s/l
|102
|35.70
|119.84
|119.84
|118.58
|-26680.04
|92422.19
|205
|2006.10.12 02:00
|sell
|103
|9.20
|119.73
|120.57
|119.31
|206
|2006.10.12 09:10
|t/p
|103
|9.20
|119.31
|120.57
|119.31
|3239.44
|95661.63
|207
|2006.10.12 13:45
|sell
|104
|28.70
|119.60
|120.44
|119.18
|208
|2006.10.13 09:37
|t/p
|104
|28.70
|119.18
|120.44
|119.18
|9671.30
|105332.94
|209
|2006.10.13 11:45
|sell
|105
|31.60
|119.36
|120.20
|118.94
|210
|2006.10.17 08:52
|t/p
|105
|31.60
|118.94
|120.20
|118.94
|10179.72
|115512.65
|211
|2006.10.17 10:45
|buy
|106
|34.70
|118.77
|117.93
|119.19
|212
|2006.10.20 22:59
|close at stop
|106
|34.70
|118.69
|117.93
|119.19
|-79.07
|115433.59