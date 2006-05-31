Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2_04

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
Bars in test58178Ticks modelled1241056Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit54158.24Gross profit120059.25Gross loss-65901.00
Profit factor1.82Expected payoff741.89
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown14444.78 (32.24%)Relative drawdown42.55% (971.56)
Total trades73Short positions (won %)38 (78.95%)Long positions (won %)35 (77.14%)
Profit trades (% of total)57 (78.08%)Loss trades (% of total)16 (21.92%)
Largestprofit trade12351.36loss trade-9170.62
Averageprofit trade2106.30loss trade-4118.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (7795.43)consecutive losses (loss in money)2 (-14444.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)22218.73 (4)consecutive loss (count of losses)-14444.78 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 03:30buy10.301.82341.81501.8374
22006.05.01 14:21modify10.301.82341.82341.8374
32006.05.01 14:22modify10.301.82341.82361.8374
42006.05.01 14:22modify10.301.82341.82381.8374
52006.05.01 14:22modify10.301.82341.82411.8374
62006.05.01 14:22modify10.301.82341.82451.8374
72006.05.01 14:30s/l10.301.82451.82451.837423.101023.10
82006.05.01 20:15buy20.301.82831.81991.8423
92006.05.02 10:40modify20.301.82831.82851.8423
102006.05.02 10:40modify20.301.82831.82891.8423
112006.05.02 10:40modify20.301.82831.82901.8423
122006.05.02 10:40modify20.301.82831.82911.8423
132006.05.02 10:41modify20.301.82831.82971.8423
142006.05.02 10:41modify20.301.82831.83011.8423
152006.05.02 10:41modify20.301.82831.83021.8423
162006.05.02 10:41modify20.301.82831.83031.8423
172006.05.02 10:41modify20.301.82831.83041.8423
182006.05.02 10:45modify20.301.82831.83041.8423
192006.05.02 10:45modify20.301.82831.83051.8423
202006.05.02 10:45modify20.301.82831.83061.8423
212006.05.02 10:45modify20.301.82831.83061.8423
222006.05.02 10:46modify20.301.82831.83071.8423
232006.05.02 10:46modify20.301.82831.83071.8423
242006.05.02 12:01modify20.301.82831.83081.8423
252006.05.02 12:01modify20.301.82831.83091.8423
262006.05.02 12:01modify20.301.82831.83111.8423
272006.05.02 12:01modify20.301.82831.83121.8423
282006.05.02 12:05modify20.301.82831.83141.8423
292006.05.02 12:06modify20.301.82831.83151.8423
302006.05.02 12:06modify20.301.82831.83201.8423
312006.05.02 12:06modify20.301.82831.83231.8423
322006.05.02 12:07modify20.301.82831.83251.8423
332006.05.02 12:07modify20.301.82831.83261.8423
342006.05.02 12:07modify20.301.82831.83281.8423
352006.05.02 12:13modify20.301.82831.83291.8423
362006.05.02 12:13modify20.301.82831.83331.8423
372006.05.02 12:13modify20.301.82831.83351.8423
382006.05.02 12:13modify20.301.82831.83381.8423
392006.05.02 12:13modify20.301.82831.83381.8423
402006.05.02 12:14modify20.301.82831.83391.8423
412006.05.02 12:14modify20.301.82831.83391.8423
422006.05.02 12:14modify20.301.82831.83401.8423
432006.05.02 12:14modify20.301.82831.83411.8423
442006.05.02 12:14modify20.301.82831.83411.8423
452006.05.02 12:15modify20.301.82831.83421.8423
462006.05.02 12:15modify20.301.82831.83421.8423
472006.05.02 13:00s/l20.301.83421.83421.8423123.001146.10
482006.05.05 02:15buy30.301.85161.84321.8656
492006.05.05 14:31modify30.301.85161.85171.8656
502006.05.05 14:31modify30.301.85161.85361.8656
512006.05.05 14:31modify30.301.85161.85451.8656
522006.05.05 14:31s/l30.301.85451.85451.865660.901207.00
532006.05.05 22:45buy40.401.85891.85051.8729
542006.05.08 10:26modify40.401.85891.85921.8729
552006.05.08 10:26modify40.401.85891.85941.8729
562006.05.08 10:26modify40.401.85891.85981.8729
572006.05.08 10:26modify40.401.85891.86011.8729
582006.05.08 10:26modify40.401.85891.86051.8729
592006.05.08 10:26modify40.401.85891.86061.8729
602006.05.08 10:26modify40.401.85891.86071.8729
612006.05.08 10:28modify40.401.85891.86081.8729
622006.05.08 10:28modify40.401.85891.86121.8729
632006.05.08 10:28modify40.401.85891.86141.8729
642006.05.08 10:28modify40.401.85891.86141.8729
652006.05.08 10:28modify40.401.85891.86151.8729
662006.05.08 10:29modify40.401.85891.86191.8729
672006.05.08 10:30modify40.401.85891.86191.8729
682006.05.08 10:30modify40.401.85891.86201.8729
692006.05.08 10:30modify40.401.85891.86221.8729
702006.05.08 10:30modify40.401.85891.86271.8729
712006.05.08 10:30modify40.401.85891.86281.8729
722006.05.08 10:30modify40.401.85891.86371.8729
732006.05.08 12:22s/l40.401.86371.86371.8729133.201340.19
742006.05.08 17:00buy50.401.85871.85031.8727
752006.05.09 15:53modify50.401.85871.85891.8727
762006.05.09 15:55modify50.401.85871.85901.8727
772006.05.09 15:55modify50.401.85871.85901.8727
782006.05.09 15:55modify50.401.85871.85911.8727
792006.05.09 15:56modify50.401.85871.85941.8727
802006.05.09 15:56modify50.401.85871.85951.8727
812006.05.09 16:06modify50.401.85871.85981.8727
822006.05.09 16:06modify50.401.85871.85991.8727
832006.05.09 16:06modify50.401.85871.86001.8727
842006.05.09 16:06modify50.401.85871.86011.8727
852006.05.09 16:07modify50.401.85871.86021.8727
862006.05.09 16:07modify50.401.85871.86061.8727
872006.05.09 16:07modify50.401.85871.86071.8727
882006.05.09 16:07modify50.401.85871.86081.8727
892006.05.09 16:07modify50.401.85871.86091.8727
902006.05.09 16:08modify50.401.85871.86111.8727
912006.05.09 16:08modify50.401.85871.86121.8727
922006.05.09 16:08modify50.401.85871.86131.8727
932006.05.09 16:08modify50.401.85871.86171.8727
942006.05.09 16:18modify50.401.85871.86181.8727
952006.05.09 16:19modify50.401.85871.86221.8727
962006.05.09 16:20modify50.401.85871.86231.8727
972006.05.09 16:34modify50.401.85871.86241.8727
982006.05.09 16:34modify50.401.85871.86261.8727
992006.05.09 16:35modify50.401.85871.86301.8727
1002006.05.09 16:35modify50.401.85871.86311.8727
1012006.05.09 16:35modify50.401.85871.86311.8727
1022006.05.09 16:36modify50.401.85871.86351.8727
1032006.05.09 16:36modify50.401.85871.86351.8727
1042006.05.09 16:36modify50.401.85871.86361.8727
1052006.05.09 17:31s/l50.401.86361.86361.8727136.001476.19
1062006.05.10 17:00sell60.401.86351.87191.8495
1072006.05.11 01:50modify60.401.86351.86341.8495
1082006.05.11 02:25modify60.401.86351.86331.8495
1092006.05.11 02:37modify60.401.86351.86331.8495
1102006.05.11 02:37modify60.401.86351.86311.8495
1112006.05.11 02:38modify60.401.86351.86301.8495
1122006.05.11 02:38modify60.401.86351.86281.8495
1132006.05.11 02:39modify60.401.86351.86271.8495
1142006.05.11 03:03modify60.401.86351.86271.8495
1152006.05.11 03:03modify60.401.86351.86261.8495
1162006.05.11 03:03modify60.401.86351.86251.8495
1172006.05.11 03:04modify60.401.86351.86241.8495
1182006.05.11 03:04modify60.401.86351.86231.8495
1192006.05.11 03:04modify60.401.86351.86221.8495
1202006.05.11 03:04modify60.401.86351.86211.8495
1212006.05.11 03:04modify60.401.86351.86211.8495
1222006.05.11 03:05modify60.401.86351.86201.8495
1232006.05.11 03:06modify60.401.86351.86201.8495
1242006.05.11 03:06modify60.401.86351.86191.8495
1252006.05.11 03:06modify60.401.86351.86181.8495
1262006.05.11 03:06modify60.401.86351.86171.8495
1272006.05.11 03:06modify60.401.86351.86151.8495
1282006.05.11 03:06modify60.401.86351.86141.8495
1292006.05.11 03:06modify60.401.86351.86121.8495
1302006.05.11 03:06modify60.401.86351.86121.8495
1312006.05.11 03:08modify60.401.86351.86111.8495
1322006.05.11 03:08modify60.401.86351.86101.8495
1332006.05.11 03:09modify60.401.86351.86091.8495
1342006.05.11 03:10modify60.401.86351.86081.8495
1352006.05.11 03:11modify60.401.86351.86071.8495
1362006.05.11 03:11modify60.401.86351.86061.8495
1372006.05.11 03:11modify60.401.86351.86061.8495
1382006.05.11 03:14modify60.401.86351.86051.8495
1392006.05.11 03:15modify60.401.86351.86041.8495
1402006.05.11 03:15modify60.401.86351.86021.8495
1412006.05.11 03:15modify60.401.86351.85991.8495
1422006.05.11 03:15modify60.401.86351.85991.8495
1432006.05.11 03:16modify60.401.86351.85971.8495
1442006.05.11 03:16modify60.401.86351.85961.8495
1452006.05.11 03:16modify60.401.86351.85951.8495
1462006.05.11 03:16modify60.401.86351.85951.8495
1472006.05.11 03:16modify60.401.86351.85931.8495
1482006.05.11 03:19modify60.401.86351.85901.8495
1492006.05.11 03:19modify60.401.86351.85891.8495
1502006.05.11 03:19modify60.401.86351.85881.8495
1512006.05.11 03:35modify60.401.86351.85871.8495
1522006.05.11 03:35modify60.401.86351.85841.8495
1532006.05.11 09:07s/l60.401.85841.85841.8495142.971619.16
1542006.05.11 23:45buy70.501.88241.87401.8964
1552006.05.12 07:47modify70.501.88241.88251.8964
1562006.05.12 07:47modify70.501.88241.88261.8964
1572006.05.12 07:49modify70.501.88241.88261.8964
1582006.05.12 07:53modify70.501.88241.88281.8964
1592006.05.12 07:53modify70.501.88241.88291.8964
1602006.05.12 07:53modify70.501.88241.88301.8964
1612006.05.12 07:53modify70.501.88241.88311.8964
1622006.05.12 07:54modify70.501.88241.88321.8964
1632006.05.12 07:54modify70.501.88241.88321.8964
1642006.05.12 07:55modify70.501.88241.88331.8964
1652006.05.12 07:55modify70.501.88241.88341.8964
1662006.05.12 09:26modify70.501.88241.88411.8964
1672006.05.12 09:26modify70.501.88241.88421.8964
1682006.05.12 09:26modify70.501.88241.88441.8964
1692006.05.12 09:26modify70.501.88241.88461.8964
1702006.05.12 09:26modify70.501.88241.88471.8964
1712006.05.12 09:27modify70.501.88241.88521.8964
1722006.05.12 09:29modify70.501.88241.88541.8964
1732006.05.12 09:29modify70.501.88241.88571.8964
1742006.05.12 09:29modify70.501.88241.88581.8964
1752006.05.12 09:30modify70.501.88241.88581.8964
1762006.05.12 09:33modify70.501.88241.88591.8964
1772006.05.12 09:34modify70.501.88241.88611.8964
1782006.05.12 09:34modify70.501.88241.88641.8964
1792006.05.12 10:21modify70.501.88241.88641.8964
1802006.05.12 10:21modify70.501.88241.88651.8964
1812006.05.12 10:21modify70.501.88241.88661.8964
1822006.05.12 10:21modify70.501.88241.88671.8964
1832006.05.12 10:21modify70.501.88241.88681.8964
1842006.05.12 10:21modify70.501.88241.88721.8964
1852006.05.12 10:59modify70.501.88241.88741.8964
1862006.05.12 11:00modify70.501.88241.88761.8964
1872006.05.12 11:00modify70.501.88241.88781.8964
1882006.05.12 11:00modify70.501.88241.88791.8964
1892006.05.12 11:00modify70.501.88241.88801.8964
1902006.05.12 11:00modify70.501.88241.88831.8964
1912006.05.12 11:28modify70.501.88241.88871.8964
1922006.05.12 11:29modify70.501.88241.88881.8964
1932006.05.12 11:29modify70.501.88241.88911.8964
1942006.05.12 11:30modify70.501.88241.88921.8964
1952006.05.12 11:30modify70.501.88241.88921.8964
1962006.05.12 11:30modify70.501.88241.88931.8964
1972006.05.12 11:30modify70.501.88241.88941.8964
1982006.05.12 11:34modify70.501.88241.88971.8964
1992006.05.12 11:34modify70.501.88241.88981.8964
2002006.05.12 11:34modify70.501.88241.89011.8964
2012006.05.12 11:34modify70.501.88241.89031.8964
2022006.05.12 11:34modify70.501.88241.89031.8964
2032006.05.12 11:37modify70.501.88241.89061.8964
2042006.05.12 11:37modify70.501.88241.89081.8964
2052006.05.12 11:37modify70.501.88241.89091.8964
2062006.05.12 11:37modify70.501.88241.89121.8964
2072006.05.12 11:37t/p70.501.89641.89121.8964488.502107.65
2082006.05.12 17:15buy80.601.89211.88371.9061
2092006.05.15 00:04modify80.601.89211.89231.9061
2102006.05.15 00:07modify80.601.89211.89241.9061
2112006.05.15 00:07modify80.601.89211.89241.9061
2122006.05.15 00:09modify80.601.89211.89261.9061
2132006.05.15 00:09modify80.601.89211.89271.9061
2142006.05.15 00:09modify80.601.89211.89271.9061
2152006.05.15 00:11modify80.601.89211.89311.9061
2162006.05.15 00:11modify80.601.89211.89321.9061
2172006.05.15 00:14modify80.601.89211.89331.9061
2182006.05.15 00:15modify80.601.89211.89341.9061
2192006.05.15 00:16modify80.601.89211.89351.9061
2202006.05.15 00:19modify80.601.89211.89361.9061
2212006.05.15 00:19modify80.601.89211.89371.9061
2222006.05.15 00:22modify80.601.89211.89381.9061
2232006.05.15 00:32modify80.601.89211.89391.9061
2242006.05.15 00:33modify80.601.89211.89401.9061
2252006.05.15 00:49modify80.601.89211.89411.9061
2262006.05.15 00:52modify80.601.89211.89421.9061
2272006.05.15 00:53modify80.601.89211.89421.9061
2282006.05.15 00:53modify80.601.89211.89441.9061
2292006.05.15 00:53modify80.601.89211.89441.9061
2302006.05.15 00:58modify80.601.89211.89451.9061
2312006.05.15 02:34s/l80.601.89451.89451.906198.992206.65
2322006.05.15 05:15buy90.701.89691.88851.9109
2332006.05.15 10:04s/l90.701.88851.88851.9109-411.601795.05
2342006.05.16 10:15buy100.501.88241.87401.8964
2352006.05.16 20:23modify100.501.88241.88241.8964
2362006.05.16 20:24modify100.501.88241.88261.8964
2372006.05.16 20:24modify100.501.88241.88291.8964
2382006.05.16 20:24modify100.501.88241.88301.8964
2392006.05.16 20:24modify100.501.88241.88311.8964
2402006.05.16 20:24modify100.501.88241.88371.8964
2412006.05.16 20:32modify100.501.88241.88431.8964
2422006.05.16 20:32modify100.501.88241.88431.8964
2432006.05.16 20:33modify100.501.88241.88441.8964
2442006.05.17 05:10modify100.501.88241.88461.8964
2452006.05.17 05:10modify100.501.88241.88481.8964
2462006.05.17 05:10modify100.501.88241.88501.8964
2472006.05.17 05:10modify100.501.88241.88521.8964
2482006.05.17 05:10modify100.501.88241.88531.8964
2492006.05.17 05:10modify100.501.88241.88551.8964
2502006.05.17 05:10modify100.501.88241.88551.8964
2512006.05.17 05:11modify100.501.88241.88601.8964
2522006.05.17 05:11modify100.501.88241.88631.8964
2532006.05.17 05:29modify100.501.88241.88651.8964
2542006.05.17 05:29modify100.501.88241.88681.8964
2552006.05.17 05:32modify100.501.88241.88711.8964
2562006.05.17 05:32modify100.501.88241.88741.8964
2572006.05.17 05:33modify100.501.88241.88751.8964
2582006.05.17 05:34modify100.501.88241.88781.8964
2592006.05.17 09:05modify100.501.88241.88781.8964
2602006.05.17 09:08modify100.501.88241.88791.8964
2612006.05.17 09:08modify100.501.88241.88811.8964
2622006.05.17 09:09modify100.501.88241.88821.8964
2632006.05.17 09:09modify100.501.88241.88831.8964
2642006.05.17 09:09modify100.501.88241.88841.8964
2652006.05.17 09:09modify100.501.88241.88861.8964
2662006.05.17 09:09modify100.501.88241.88871.8964
2672006.05.17 09:09modify100.501.88241.88891.8964
2682006.05.17 09:09modify100.501.88241.88911.8964
2692006.05.17 09:10modify100.501.88241.88911.8964
2702006.05.17 09:10modify100.501.88241.88921.8964
2712006.05.17 09:10modify100.501.88241.88941.8964
2722006.05.17 09:11modify100.501.88241.88951.8964
2732006.05.17 09:11modify100.501.88241.88961.8964
2742006.05.17 09:11modify100.501.88241.88981.8964
2752006.05.17 09:11modify100.501.88241.89001.8964
2762006.05.17 09:11modify100.501.88241.89021.8964
2772006.05.17 09:11modify100.501.88241.89031.8964
2782006.05.17 09:11modify100.501.88241.89061.8964
2792006.05.17 09:11modify100.501.88241.89061.8964
2802006.05.17 09:11modify100.501.88241.89071.8964
2812006.05.17 09:13modify100.501.88241.89081.8964
2822006.05.17 09:13modify100.501.88241.89091.8964
2832006.05.17 09:13modify100.501.88241.89101.8964
2842006.05.17 09:18modify100.501.88241.89111.8964
2852006.05.17 09:18modify100.501.88241.89121.8964
2862006.05.17 09:18modify100.501.88241.89131.8964
2872006.05.17 09:24t/p100.501.89641.89131.8964488.502283.54
2882006.05.19 05:45buy110.701.89201.88361.9060
2892006.05.19 09:23s/l110.701.88361.88361.9060-411.601871.94
2902006.05.23 00:45buy120.601.88591.87751.8999
2912006.05.23 23:59s/l120.601.87751.87751.8999-352.801519.14
2922006.05.24 05:00sell130.201.87921.88761.8652
2932006.05.24 07:45modify130.201.87921.87911.8652
2942006.05.24 07:45modify130.201.87921.87881.8652
2952006.05.24 07:46modify130.201.87921.87871.8652
2962006.05.24 07:49modify130.201.87921.87861.8652
2972006.05.24 07:49modify130.201.87921.87841.8652
2982006.05.24 08:43s/l130.201.87841.87841.865211.201530.34
2992006.05.25 16:30buy140.501.87161.86321.8856
3002006.05.25 23:54modify140.501.87161.87231.8856
3012006.05.25 23:59modify140.501.87161.87251.8856
3022006.05.26 03:24s/l140.501.87251.87251.885630.001560.34
3032006.05.26 10:30sell150.501.87241.88081.8584
3042006.05.26 14:11modify150.501.87241.87221.8584
3052006.05.26 14:11modify150.501.87241.87201.8584
3062006.05.26 14:11modify150.501.87241.87171.8584
3072006.05.26 14:11modify150.501.87241.87161.8584
3082006.05.26 14:11modify150.501.87241.87141.8584
3092006.05.26 14:11modify150.501.87241.87111.8584
3102006.05.26 14:31s/l150.501.87111.87111.858445.501605.84
3112006.05.26 22:30sell160.501.85681.86521.8428
3122006.05.30 04:52s/l160.501.86521.86521.8428-293.861311.98
3132006.05.31 07:00sell170.401.88291.89131.8689
3142006.05.31 10:31modify170.401.88291.88281.8689
3152006.05.31 10:31modify170.401.88291.88251.8689
3162006.05.31 10:33modify170.401.88291.88241.8689
3172006.05.31 10:33modify170.401.88291.88201.8689
3182006.05.31 10:34modify170.401.88291.88201.8689
3192006.05.31 10:34modify170.401.88291.88191.8689
3202006.05.31 10:34modify170.401.88291.88151.8689
3212006.05.31 13:36modify170.401.88291.88141.8689
3222006.05.31 13:36modify170.401.88291.88141.8689
3232006.05.31 13:37modify170.401.88291.88131.8689
3242006.05.31 13:37modify170.401.88291.88121.8689
3252006.05.31 13:37modify170.401.88291.88111.8689
3262006.05.31 13:37modify170.401.88291.88101.8689
3272006.05.31 13:37modify170.401.88291.88101.8689
3282006.05.31 13:58modify170.401.88291.88091.8689
3292006.05.31 14:09modify170.401.88291.88031.8689
3302006.05.31 14:43modify170.401.88291.88021.8689
3312006.05.31 14:44modify170.401.88291.88011.8689
3322006.05.31 14:44modify170.401.88291.88001.8689
3332006.05.31 14:44modify170.401.88291.87981.8689
3342006.05.31 14:44modify170.401.88291.87961.8689
3352006.05.31 14:44modify170.401.88291.87951.8689
3362006.05.31 14:45modify170.401.88291.87941.8689
3372006.05.31 14:45modify170.401.88291.87931.8689
3382006.05.31 14:45modify170.401.88291.87921.8689
3392006.05.31 14:45modify170.401.88291.87901.8689
3402006.05.31 14:45modify170.401.88291.87891.8689
3412006.05.31 14:58modify170.401.88291.87881.8689
3422006.05.31 14:58modify170.401.88291.87881.8689
3432006.05.31 15:32modify170.401.88291.87861.8689
3442006.05.31 15:33modify170.401.88291.87851.8689
3452006.05.31 15:33modify170.401.88291.87841.8689
3462006.05.31 15:33modify170.401.88291.87821.8689
3472006.05.31 15:35modify170.401.88291.87811.8689
3482006.05.31 15:36modify170.401.88291.87801.8689
3492006.05.31 15:36modify170.401.88291.87791.8689
3502006.05.31 15:36modify170.401.88291.87781.8689
3512006.05.31 16:41modify170.401.88291.87771.8689
3522006.05.31 16:47modify170.401.88291.87771.8689
3532006.05.31 16:47modify170.401.88291.87761.8689
3542006.05.31 16:49modify170.401.88291.87761.8689
3552006.05.31 16:50modify170.401.88291.87751.8689
3562006.05.31 16:50modify170.401.88291.87741.8689
3572006.05.31 16:50modify170.401.88291.87731.8689
3582006.05.31 16:50modify170.401.88291.87721.8689
3592006.05.31 16:50modify170.401.88291.87701.8689
3602006.05.31 16:50modify170.401.88291.87691.8689
3612006.05.31 16:54modify170.401.88291.87671.8689
3622006.05.31 16:56modify170.401.88291.87661.8689
3632006.05.31 16:56modify170.401.88291.87661.8689
3642006.05.31 16:59modify170.401.88291.87631.8689
3652006.05.31 16:59modify170.401.88291.87611.8689
3662006.05.31 16:59modify170.401.88291.87601.8689
3672006.05.31 20:33modify170.401.88291.87591.8689
3682006.05.31 20:33modify170.401.88291.87581.8689
3692006.05.31 20:34modify170.401.88291.87571.8689
3702006.05.31 20:34modify170.401.88291.87561.8689
3712006.05.31 20:57modify170.401.88291.87541.8689
3722006.05.31 20:58modify170.401.88291.87541.8689
3732006.05.31 20:58modify170.401.88291.87531.8689
3742006.05.31 20:58modify170.401.88291.87521.8689
3752006.05.31 20:59modify170.401.88291.87511.8689
3762006.05.31 20:59modify170.401.88291.87501.8689
3772006.05.31 20:59modify170.401.88291.87491.8689
3782006.05.31 20:59modify170.401.88291.87481.8689
3792006.05.31 20:59modify170.401.88291.87471.8689
3802006.05.31 20:59modify170.401.88291.87461.8689
3812006.05.31 20:59modify170.401.88291.87451.8689
3822006.05.31 20:59modify170.401.88291.87441.8689
3832006.05.31 20:59modify170.401.88291.87421.8689
3842006.05.31 21:00modify170.401.88291.87411.8689
3852006.05.31 21:00modify170.401.88291.87411.8689
3862006.05.31 21:00modify170.401.88291.87401.8689
3872006.05.31 21:00t/p170.401.86891.87401.8689392.001703.98
3882006.06.01 18:30sell180.501.86751.87591.8535
3892006.06.02 09:11modify180.501.86751.86751.8535
3902006.06.02 09:11modify180.501.86751.86741.8535
3912006.06.02 09:12modify180.501.86751.86731.8535
3922006.06.02 09:12modify180.501.86751.86721.8535
3932006.06.02 09:12modify180.501.86751.86711.8535
3942006.06.02 09:12modify180.501.86751.86701.8535
3952006.06.02 09:12modify180.501.86751.86671.8535
3962006.06.02 09:13modify180.501.86751.86641.8535
3972006.06.02 09:21modify180.501.86751.86641.8535
3982006.06.02 09:21modify180.501.86751.86631.8535
3992006.06.02 11:41s/l180.501.86631.86631.853542.071746.05
4002006.06.02 22:30buy190.501.88321.87481.8972
4012006.06.05 20:44s/l190.501.87481.87481.8972-295.511450.54
4022006.06.06 05:00sell200.401.87151.87991.8575
4032006.06.06 14:14modify200.401.87151.87131.8575
4042006.06.06 14:14modify200.401.87151.87111.8575
4052006.06.06 14:14modify200.401.87151.87081.8575
4062006.06.06 14:14modify200.401.87151.87071.8575
4072006.06.06 14:14modify200.401.87151.87061.8575
4082006.06.06 14:14modify200.401.87151.87051.8575
4092006.06.06 14:15modify200.401.87151.87041.8575
4102006.06.06 14:16modify200.401.87151.87021.8575
4112006.06.06 14:16modify200.401.87151.87011.8575
4122006.06.06 14:29modify200.401.87151.87001.8575
4132006.06.06 14:29modify200.401.87151.86961.8575
4142006.06.06 14:33modify200.401.87151.86951.8575
4152006.06.06 14:33modify200.401.87151.86941.8575
4162006.06.06 14:33modify200.401.87151.86931.8575
4172006.06.06 14:33modify200.401.87151.86921.8575
4182006.06.06 14:33modify200.401.87151.86901.8575
4192006.06.06 15:31modify200.401.87151.86901.8575
4202006.06.06 15:31modify200.401.87151.86881.8575
4212006.06.06 15:31modify200.401.87151.86871.8575
4222006.06.06 15:31modify200.401.87151.86851.8575
4232006.06.06 15:31modify200.401.87151.86841.8575
4242006.06.06 15:31modify200.401.87151.86831.8575
4252006.06.06 15:31modify200.401.87151.86821.8575
4262006.06.06 15:31modify200.401.87151.86821.8575
4272006.06.06 15:35modify200.401.87151.86811.8575
4282006.06.06 15:35modify200.401.87151.86781.8575
4292006.06.06 15:36modify200.401.87151.86771.8575
4302006.06.06 15:36modify200.401.87151.86761.8575
4312006.06.06 15:36modify200.401.87151.86761.8575
4322006.06.06 15:38modify200.401.87151.86751.8575
4332006.06.06 15:39modify200.401.87151.86721.8575
4342006.06.06 15:39modify200.401.87151.86711.8575
4352006.06.06 15:39modify200.401.87151.86711.8575
4362006.06.06 15:40modify200.401.87151.86701.8575
4372006.06.06 16:42modify200.401.87151.86701.8575
4382006.06.06 16:42modify200.401.87151.86681.8575
4392006.06.06 16:42modify200.401.87151.86671.8575
4402006.06.06 16:50modify200.401.87151.86661.8575
4412006.06.06 16:50modify200.401.87151.86651.8575
4422006.06.06 16:51modify200.401.87151.86641.8575
4432006.06.06 16:52modify200.401.87151.86631.8575
4442006.06.06 16:53modify200.401.87151.86621.8575
4452006.06.06 16:53modify200.401.87151.86601.8575
4462006.06.06 16:53modify200.401.87151.86591.8575
4472006.06.06 16:53modify200.401.87151.86581.8575
4482006.06.06 16:53modify200.401.87151.86571.8575
4492006.06.06 16:53modify200.401.87151.86561.8575
4502006.06.06 16:53modify200.401.87151.86551.8575
4512006.06.06 16:59modify200.401.87151.86551.8575
4522006.06.06 16:59modify200.401.87151.86531.8575
4532006.06.06 16:59modify200.401.87151.86491.8575
4542006.06.06 17:00modify200.401.87151.86491.8575
4552006.06.06 17:00modify200.401.87151.86481.8575
4562006.06.06 17:00modify200.401.87151.86481.8575
4572006.06.06 17:00modify200.401.87151.86471.8575
4582006.06.06 17:05modify200.401.87151.86441.8575
4592006.06.07 08:15modify200.401.87151.86431.8575
4602006.06.07 08:16modify200.401.87151.86401.8575
4612006.06.07 08:16modify200.401.87151.86391.8575
4622006.06.07 08:17modify200.401.87151.86381.8575
4632006.06.07 08:17modify200.401.87151.86361.8575
4642006.06.07 08:17modify200.401.87151.86351.8575
4652006.06.07 08:31modify200.401.87151.86331.8575
4662006.06.07 08:31modify200.401.87151.86301.8575
4672006.06.07 08:31modify200.401.87151.86281.8575
4682006.06.07 08:33modify200.401.87151.86261.8575
4692006.06.07 08:33t/p200.401.85751.86261.8575392.061842.60
4702006.06.07 13:15sell210.601.86231.87071.8483
4712006.06.07 15:20modify210.601.86231.86231.8483
4722006.06.07 15:22modify210.601.86231.86221.8483
4732006.06.07 15:22modify210.601.86231.86211.8483
4742006.06.07 15:22modify210.601.86231.86191.8483
4752006.06.07 15:25modify210.601.86231.86191.8483
4762006.06.07 15:25modify210.601.86231.86161.8483
4772006.06.07 15:25modify210.601.86231.86151.8483
4782006.06.07 15:25modify210.601.86231.86141.8483
4792006.06.07 15:32modify210.601.86231.86131.8483
4802006.06.07 15:33modify210.601.86231.86131.8483
4812006.06.07 15:33modify210.601.86231.86101.8483
4822006.06.07 15:38modify210.601.86231.86091.8483
4832006.06.07 15:38modify210.601.86231.86091.8483
4842006.06.07 15:44modify210.601.86231.86081.8483
4852006.06.07 15:44modify210.601.86231.86071.8483
4862006.06.07 15:45modify210.601.86231.86021.8483
4872006.06.07 15:45modify210.601.86231.86001.8483
4882006.06.07 15:45modify210.601.86231.85971.8483
4892006.06.07 15:45modify210.601.86231.85931.8483
4902006.06.07 15:46modify210.601.86231.85901.8483
4912006.06.07 15:46modify210.601.86231.85881.8483
4922006.06.07 15:46modify210.601.86231.85851.8483
4932006.06.07 15:50modify210.601.86231.85841.8483
4942006.06.07 15:50modify210.601.86231.85821.8483
4952006.06.07 17:16s/l210.601.85821.85821.8483172.202014.80
4962006.06.08 20:30sell220.601.84241.85081.8284
4972006.06.09 14:35modify220.601.84241.84191.8284
4982006.06.09 15:18s/l220.601.84191.84191.828421.082035.88
4992006.06.12 05:15sell230.601.84141.84981.8274
5002006.06.13 19:08modify230.601.84141.84141.8274
5012006.06.13 19:09modify230.601.84141.84131.8274
5022006.06.13 19:12modify230.601.84141.84121.8274
5032006.06.13 19:14modify230.601.84141.84111.8274
5042006.06.13 19:14modify230.601.84141.84091.8274
5052006.06.13 19:14modify230.601.84141.84071.8274
5062006.06.13 19:14modify230.601.84141.84051.8274
5072006.06.13 19:14modify230.601.84141.83981.8274
5082006.06.13 19:14modify230.601.84141.83971.8274
5092006.06.13 19:15modify230.601.84141.83951.8274
5102006.06.13 19:15modify230.601.84141.83941.8274
5112006.06.13 19:17modify230.601.84141.83931.8274
5122006.06.13 19:17modify230.601.84141.83861.8274
5132006.06.13 19:17modify230.601.84141.83851.8274
5142006.06.13 19:17modify230.601.84141.83851.8274
5152006.06.13 19:17modify230.601.84141.83841.8274
5162006.06.13 19:25modify230.601.84141.83841.8274
5172006.06.13 19:27modify230.601.84141.83811.8274
5182006.06.13 19:27modify230.601.84141.83801.8274
5192006.06.13 22:21modify230.601.84141.83791.8274
5202006.06.13 22:21modify230.601.84141.83781.8274
5212006.06.13 22:27modify230.601.84141.83771.8274
5222006.06.13 22:31modify230.601.84141.83761.8274
5232006.06.13 22:31modify230.601.84141.83761.8274
5242006.06.13 22:42modify230.601.84141.83731.8274
5252006.06.13 22:42modify230.601.84141.83731.8274
5262006.06.13 22:44modify230.601.84141.83721.8274
5272006.06.13 22:45modify230.601.84141.83711.8274
5282006.06.13 22:47modify230.601.84141.83691.8274
5292006.06.14 06:54s/l230.601.83691.83691.8274189.172225.05
5302006.06.14 21:30buy240.701.84401.83561.8580
5312006.06.15 13:53modify240.701.84401.84411.8580
5322006.06.15 13:53modify240.701.84401.84421.8580
5332006.06.15 13:54modify240.701.84401.84421.8580
5342006.06.15 13:54modify240.701.84401.84431.8580
5352006.06.15 13:56modify240.701.84401.84441.8580
5362006.06.15 13:56modify240.701.84401.84441.8580
5372006.06.15 14:26modify240.701.84401.84451.8580
5382006.06.15 14:27modify240.701.84401.84461.8580
5392006.06.15 14:27modify240.701.84401.84491.8580
5402006.06.15 14:27modify240.701.84401.84531.8580
5412006.06.15 14:27modify240.701.84401.84541.8580
5422006.06.15 14:27modify240.701.84401.84551.8580
5432006.06.15 14:27modify240.701.84401.84561.8580
5442006.06.15 14:27modify240.701.84401.84561.8580
5452006.06.15 14:27modify240.701.84401.84571.8580
5462006.06.15 14:27modify240.701.84401.84571.8580
5472006.06.15 14:33s/l240.701.84571.84571.858076.982302.03
5482006.06.15 19:45buy250.701.84841.84001.8624
5492006.06.16 08:10modify250.701.84841.84851.8624
5502006.06.16 08:24modify250.701.84841.84881.8624
5512006.06.16 08:25modify250.701.84841.84901.8624
5522006.06.16 08:25modify250.701.84841.84901.8624
5532006.06.16 08:28modify250.701.84841.84911.8624
5542006.06.16 08:52modify250.701.84841.84911.8624
5552006.06.16 08:52modify250.701.84841.84921.8624
5562006.06.16 08:53modify250.701.84841.84931.8624
5572006.06.16 08:53modify250.701.84841.84951.8624
5582006.06.16 08:53modify250.701.84841.84971.8624
5592006.06.16 08:53modify250.701.84841.84991.8624
5602006.06.16 10:09modify250.701.84841.85001.8624
5612006.06.16 10:09modify250.701.84841.85041.8624
5622006.06.16 10:09modify250.701.84841.85061.8624
5632006.06.16 10:10modify250.701.84841.85081.8624
5642006.06.16 15:25s/l250.701.85081.85081.8624115.492417.52
5652006.06.16 22:45sell260.701.85011.85851.8361
5662006.06.19 03:13modify260.701.85011.84981.8361
5672006.06.19 03:13modify260.701.85011.84961.8361
5682006.06.19 03:13modify260.701.85011.84961.8361
5692006.06.19 03:14modify260.701.85011.84951.8361
5702006.06.19 03:16modify260.701.85011.84941.8361
5712006.06.19 03:16modify260.701.85011.84931.8361
5722006.06.19 03:20modify260.701.85011.84921.8361
5732006.06.19 03:20modify260.701.85011.84911.8361
5742006.06.19 03:24modify260.701.85011.84901.8361
5752006.06.19 03:29modify260.701.85011.84871.8361
5762006.06.19 03:30modify260.701.85011.84861.8361
5772006.06.19 03:30modify260.701.85011.84851.8361
5782006.06.19 03:30modify260.701.85011.84841.8361
5792006.06.19 03:30modify260.701.85011.84831.8361
5802006.06.19 03:30modify260.701.85011.84811.8361
5812006.06.19 03:30modify260.701.85011.84811.8361
5822006.06.19 03:35modify260.701.85011.84801.8361
5832006.06.19 03:37modify260.701.85011.84781.8361
5842006.06.19 03:37modify260.701.85011.84761.8361
5852006.06.19 03:37modify260.701.85011.84751.8361
5862006.06.19 03:37modify260.701.85011.84751.8361
5872006.06.19 03:38modify260.701.85011.84731.8361
5882006.06.19 13:32s/l260.701.84731.84731.8361137.302554.82
5892006.06.19 23:00sell270.801.84161.85001.8276
5902006.06.22 12:16modify270.801.84161.84101.8276
5912006.06.22 12:22modify270.801.84161.84091.8276
5922006.06.22 12:22modify270.801.84161.84091.8276
5932006.06.22 12:22modify270.801.84161.84081.8276
5942006.06.22 12:23modify270.801.84161.84081.8276
5952006.06.22 12:23modify270.801.84161.84061.8276
5962006.06.22 12:23modify270.801.84161.84051.8276
5972006.06.22 12:23modify270.801.84161.84041.8276
5982006.06.22 12:24modify270.801.84161.84031.8276
5992006.06.22 12:28modify270.801.84161.84031.8276
6002006.06.22 12:29modify270.801.84161.84021.8276
6012006.06.22 12:29modify270.801.84161.84011.8276
6022006.06.22 12:29modify270.801.84161.83971.8276
6032006.06.22 12:29modify270.801.84161.83951.8276
6042006.06.22 12:29modify270.801.84161.83941.8276
6052006.06.22 12:31modify270.801.84161.83931.8276
6062006.06.22 12:46modify270.801.84161.83921.8276
6072006.06.22 12:47modify270.801.84161.83891.8276
6082006.06.22 12:47modify270.801.84161.83871.8276
6092006.06.22 12:47modify270.801.84161.83851.8276
6102006.06.22 12:47modify270.801.84161.83821.8276
6112006.06.22 12:47modify270.801.84161.83801.8276
6122006.06.22 12:47modify270.801.84161.83771.8276
6132006.06.22 12:50modify270.801.84161.83751.8276
6142006.06.22 12:50modify270.801.84161.83751.8276
6152006.06.22 12:52modify270.801.84161.83731.8276
6162006.06.22 12:52modify270.801.84161.83721.8276
6172006.06.22 12:52modify270.801.84161.83721.8276
6182006.06.22 12:53modify270.801.84161.83671.8276
6192006.06.22 12:53modify270.801.84161.83661.8276
6202006.06.22 12:54modify270.801.84161.83651.8276
6212006.06.22 12:54modify270.801.84161.83601.8276
6222006.06.22 12:54modify270.801.84161.83591.8276
6232006.06.22 12:54modify270.801.84161.83581.8276
6242006.06.22 12:54modify270.801.84161.83561.8276
6252006.06.22 13:20modify270.801.84161.83551.8276
6262006.06.22 14:05modify270.801.84161.83551.8276
6272006.06.22 14:07modify270.801.84161.83541.8276
6282006.06.22 14:07modify270.801.84161.83531.8276
6292006.06.22 14:07modify270.801.84161.83521.8276
6302006.06.22 14:07modify270.801.84161.83491.8276
6312006.06.22 14:07modify270.801.84161.83461.8276
6322006.06.22 14:27modify270.801.84161.83461.8276
6332006.06.22 14:27modify270.801.84161.83451.8276
6342006.06.22 14:27modify270.801.84161.83451.8276
6352006.06.22 14:27modify270.801.84161.83441.8276
6362006.06.22 14:28modify270.801.84161.83441.8276
6372006.06.22 14:32modify270.801.84161.83431.8276
6382006.06.22 15:18modify270.801.84161.83391.8276
6392006.06.22 15:18modify270.801.84161.83391.8276
6402006.06.22 15:18modify270.801.84161.83381.8276
6412006.06.22 15:18modify270.801.84161.83371.8276
6422006.06.22 15:20modify270.801.84161.83281.8276
6432006.06.22 15:20t/p270.801.82761.83281.8276784.563339.38
6442006.06.22 20:00sell281.001.82791.83631.8139
6452006.06.23 11:49modify281.001.82791.82781.8139
6462006.06.23 11:50modify281.001.82791.82771.8139
6472006.06.23 12:08modify281.001.82791.82761.8139
6482006.06.23 12:08modify281.001.82791.82741.8139
6492006.06.23 12:09modify281.001.82791.82721.8139
6502006.06.23 12:09modify281.001.82791.82711.8139
6512006.06.23 12:09modify281.001.82791.82701.8139
6522006.06.23 12:15modify281.001.82791.82691.8139
6532006.06.23 12:15modify281.001.82791.82681.8139
6542006.06.23 12:15modify281.001.82791.82681.8139
6552006.06.23 12:16modify281.001.82791.82671.8139
6562006.06.23 13:17modify281.001.82791.82661.8139
6572006.06.23 13:18modify281.001.82791.82651.8139
6582006.06.23 13:47modify281.001.82791.82621.8139
6592006.06.23 13:47modify281.001.82791.82601.8139
6602006.06.23 13:47modify281.001.82791.82581.8139
6612006.06.23 13:48modify281.001.82791.82571.8139
6622006.06.23 13:48modify281.001.82791.82511.8139
6632006.06.23 13:48modify281.001.82791.82491.8139
6642006.06.23 13:48modify281.001.82791.82471.8139
6652006.06.23 13:48modify281.001.82791.82471.8139
6662006.06.23 13:49modify281.001.82791.82431.8139
6672006.06.23 13:50modify281.001.82791.82421.8139
6682006.06.23 13:50modify281.001.82791.82411.8139
6692006.06.23 13:51modify281.001.82791.82401.8139
6702006.06.23 13:51modify281.001.82791.82381.8139
6712006.06.23 13:51modify281.001.82791.82371.8139
6722006.06.23 13:51modify281.001.82791.82371.8139
6732006.06.23 13:52modify281.001.82791.82351.8139
6742006.06.23 13:52modify281.001.82791.82341.8139
6752006.06.23 13:52modify281.001.82791.82341.8139
6762006.06.23 13:53modify281.001.82791.82331.8139
6772006.06.23 13:53modify281.001.82791.82311.8139
6782006.06.23 13:53modify281.001.82791.82301.8139
6792006.06.23 13:53modify281.001.82791.82291.8139
6802006.06.23 13:53modify281.001.82791.82281.8139
6812006.06.23 14:11modify281.001.82791.82261.8139
6822006.06.23 14:11modify281.001.82791.82241.8139
6832006.06.23 14:11modify281.001.82791.82221.8139
6842006.06.23 14:11modify281.001.82791.82211.8139
6852006.06.23 14:11modify281.001.82791.82201.8139
6862006.06.23 14:11modify281.001.82791.82191.8139
6872006.06.23 14:11modify281.001.82791.82181.8139
6882006.06.23 14:11modify281.001.82791.82171.8139
6892006.06.23 14:11modify281.001.82791.82161.8139
6902006.06.23 14:16modify281.001.82791.82161.8139
6912006.06.23 14:16modify281.001.82791.82141.8139
6922006.06.23 14:16modify281.001.82791.82081.8139
6932006.06.23 14:20modify281.001.82791.82081.8139
6942006.06.23 14:20modify281.001.82791.82071.8139
6952006.06.23 14:20modify281.001.82791.82061.8139
6962006.06.23 14:20modify281.001.82791.82041.8139
6972006.06.23 14:43modify281.001.82791.82041.8139
6982006.06.23 14:43modify281.001.82791.82031.8139
6992006.06.23 14:43modify281.001.82791.82021.8139
7002006.06.23 14:43modify281.001.82791.82011.8139
7012006.06.23 14:44modify281.001.82791.82011.8139
7022006.06.23 14:44modify281.001.82791.82001.8139
7032006.06.23 14:44modify281.001.82791.81991.8139
7042006.06.23 14:48modify281.001.82791.81981.8139
7052006.06.23 14:48modify281.001.82791.81971.8139
7062006.06.23 14:48modify281.001.82791.81961.8139
7072006.06.23 14:48modify281.001.82791.81941.8139
7082006.06.23 14:48modify281.001.82791.81931.8139
7092006.06.23 14:48modify281.001.82791.81901.8139
7102006.06.23 14:49t/p281.001.81391.81901.8139980.144319.52
7112006.06.23 18:45sell291.301.82021.82861.8062
7122006.06.28 16:36modify291.301.82021.82011.8062
7132006.06.28 16:36modify291.301.82021.81991.8062
7142006.06.28 16:36modify291.301.82021.81941.8062
7152006.06.28 21:29s/l291.301.81941.81941.806273.354392.87
7162006.06.28 22:45sell301.301.81841.82681.8044
7172006.06.29 11:45modify301.301.81841.81831.8044
7182006.06.29 11:45modify301.301.81841.81811.8044
7192006.06.29 11:47modify301.301.81841.81811.8044
7202006.06.29 11:52modify301.301.81841.81781.8044
7212006.06.29 11:52modify301.301.81841.81771.8044
7222006.06.29 11:52modify301.301.81841.81761.8044
7232006.06.29 11:53modify301.301.81841.81741.8044
7242006.06.29 11:53modify301.301.81841.81731.8044
7252006.06.29 11:53modify301.301.81841.81731.8044
7262006.06.29 11:54modify301.301.81841.81711.8044
7272006.06.29 11:54modify301.301.81841.81701.8044
7282006.06.29 11:54modify301.301.81841.81691.8044
7292006.06.29 11:54modify301.301.81841.81681.8044
7302006.06.29 11:54modify301.301.81841.81671.8044
7312006.06.29 11:54modify301.301.81841.81671.8044
7322006.06.29 11:55modify301.301.81841.81661.8044
7332006.06.29 13:16modify301.301.81841.81661.8044
7342006.06.29 13:18modify301.301.81841.81651.8044
7352006.06.29 13:18modify301.301.81841.81641.8044
7362006.06.29 13:18modify301.301.81841.81631.8044
7372006.06.29 13:18modify301.301.81841.81601.8044
7382006.06.29 13:18modify301.301.81841.81591.8044
7392006.06.29 13:18modify301.301.81841.81581.8044
7402006.06.29 13:18modify301.301.81841.81571.8044
7412006.06.29 13:18modify301.301.81841.81571.8044
7422006.06.29 17:43modify301.301.81841.81561.8044
7432006.06.29 17:43modify301.301.81841.81531.8044
7442006.06.29 17:44modify301.301.81841.81521.8044
7452006.06.29 17:44modify301.301.81841.81511.8044
7462006.06.29 17:44modify301.301.81841.81501.8044
7472006.06.29 19:37modify301.301.81841.81491.8044
7482006.06.29 19:37modify301.301.81841.81481.8044
7492006.06.29 19:37modify301.301.81841.81441.8044
7502006.06.29 20:16s/l301.301.81441.81441.8044364.554757.41
7512006.06.30 10:30buy311.401.83101.82261.8450
7522006.06.30 13:57modify311.401.83101.83111.8450
7532006.06.30 13:57modify311.401.83101.83121.8450
7542006.06.30 13:57modify311.401.83101.83131.8450
7552006.06.30 13:57modify311.401.83101.83131.8450
7562006.06.30 13:58modify311.401.83101.83141.8450
7572006.06.30 13:58modify311.401.83101.83171.8450
7582006.06.30 13:58modify311.401.83101.83181.8450
7592006.06.30 14:01modify311.401.83101.83181.8450
7602006.06.30 14:01modify311.401.83101.83191.8450
7612006.06.30 14:10modify311.401.83101.83191.8450
7622006.06.30 14:10modify311.401.83101.83201.8450
7632006.06.30 14:10modify311.401.83101.83201.8450
7642006.06.30 14:11modify311.401.83101.83211.8450
7652006.06.30 14:11modify311.401.83101.83221.8450
7662006.06.30 14:24modify311.401.83101.83231.8450
7672006.06.30 14:25modify311.401.83101.83241.8450
7682006.06.30 14:26modify311.401.83101.83251.8450
7692006.06.30 14:26modify311.401.83101.83251.8450
7702006.06.30 14:26modify311.401.83101.83261.8450
7712006.06.30 14:26modify311.401.83101.83271.8450
7722006.06.30 14:26modify311.401.83101.83281.8450
7732006.06.30 14:31modify311.401.83101.83331.8450
7742006.06.30 14:31modify311.401.83101.83431.8450
7752006.06.30 14:32modify311.401.83101.83451.8450
7762006.06.30 14:32modify311.401.83101.83451.8450
7772006.06.30 14:32modify311.401.83101.83471.8450
7782006.06.30 14:32modify311.401.83101.83471.8450
7792006.06.30 14:32modify311.401.83101.83601.8450
7802006.06.30 14:32modify311.401.83101.83771.8450
7812006.06.30 14:42modify311.401.83101.83821.8450
7822006.06.30 14:42modify311.401.83101.83851.8450
7832006.06.30 14:42modify311.401.83101.83871.8450
7842006.06.30 14:52modify311.401.83101.83881.8450
7852006.06.30 14:54modify311.401.83101.83881.8450
7862006.06.30 14:54modify311.401.83101.83891.8450
7872006.06.30 14:54modify311.401.83101.83911.8450
7882006.06.30 14:55modify311.401.83101.83921.8450
7892006.06.30 14:55modify311.401.83101.83931.8450
7902006.06.30 15:49modify311.401.83101.83941.8450
7912006.06.30 15:49modify311.401.83101.83961.8450
7922006.06.30 15:49modify311.401.83101.83981.8450
7932006.06.30 15:49modify311.401.83101.84001.8450
7942006.06.30 15:49t/p311.401.84501.84001.84501372.006129.41
7952006.07.03 23:45sell321.801.84221.85061.8282
7962006.07.05 15:15modify321.801.84221.84221.8282
7972006.07.05 15:15modify321.801.84221.84211.8282
7982006.07.05 15:15modify321.801.84221.84201.8282
7992006.07.05 15:21modify321.801.84221.84191.8282
8002006.07.05 15:21modify321.801.84221.84111.8282
8012006.07.05 15:47modify321.801.84221.84111.8282
8022006.07.05 15:47modify321.801.84221.84101.8282
8032006.07.05 15:47modify321.801.84221.84091.8282
8042006.07.05 15:48modify321.801.84221.84081.8282
8052006.07.05 15:48modify321.801.84221.84071.8282
8062006.07.05 15:48modify321.801.84221.84061.8282
8072006.07.05 15:48modify321.801.84221.84051.8282
8082006.07.05 15:48modify321.801.84221.84041.8282
8092006.07.05 15:51modify321.801.84221.84031.8282
8102006.07.05 15:51modify321.801.84221.84031.8282
8112006.07.05 15:51modify321.801.84221.84021.8282
8122006.07.05 15:51modify321.801.84221.84011.8282
8132006.07.05 15:52modify321.801.84221.83991.8282
8142006.07.05 15:52modify321.801.84221.83981.8282
8152006.07.05 16:10modify321.801.84221.83971.8282
8162006.07.05 16:10modify321.801.84221.83961.8282
8172006.07.05 16:10modify321.801.84221.83961.8282
8182006.07.05 16:11modify321.801.84221.83951.8282
8192006.07.05 16:11modify321.801.84221.83941.8282
8202006.07.05 16:13modify321.801.84221.83931.8282
8212006.07.05 16:13modify321.801.84221.83921.8282
8222006.07.05 16:13modify321.801.84221.83911.8282
8232006.07.05 16:13modify321.801.84221.83901.8282
8242006.07.05 16:13modify321.801.84221.83891.8282
8252006.07.05 16:13modify321.801.84221.83891.8282
8262006.07.05 16:14modify321.801.84221.83881.8282
8272006.07.05 16:15modify321.801.84221.83871.8282
8282006.07.05 16:16modify321.801.84221.83861.8282
8292006.07.05 16:20modify321.801.84221.83851.8282
8302006.07.05 16:20modify321.801.84221.83841.8282
8312006.07.05 16:20modify321.801.84221.83821.8282
8322006.07.05 16:20modify321.801.84221.83811.8282
8332006.07.05 16:20modify321.801.84221.83801.8282
8342006.07.05 16:20modify321.801.84221.83801.8282
8352006.07.05 16:37modify321.801.84221.83791.8282
8362006.07.06 14:33s/l321.801.83791.83791.8282543.076672.48
8372006.07.06 21:45buy332.001.83721.82881.8512
8382006.07.07 12:53modify332.001.83721.83721.8512
8392006.07.07 14:28modify332.001.83721.83731.8512
8402006.07.07 14:30modify332.001.83721.83821.8512
8412006.07.07 14:30modify332.001.83721.84001.8512
8422006.07.07 14:30modify332.001.83721.84051.8512
8432006.07.07 14:30modify332.001.83721.84141.8512
8442006.07.07 14:30modify332.001.83721.84231.8512
8452006.07.07 14:30modify332.001.83721.84291.8512
8462006.07.07 14:30modify332.001.83721.84401.8512
8472006.07.07 14:30modify332.001.83721.84401.8512
8482006.07.07 14:33modify332.001.83721.84461.8512
8492006.07.07 14:33modify332.001.83721.84461.8512
8502006.07.07 14:34modify332.001.83721.84561.8512
8512006.07.07 14:34modify332.001.83721.84581.8512
8522006.07.07 14:35t/p332.001.85121.84581.85121953.988626.46
8532006.07.10 20:30sell342.601.84171.85011.8277
8542006.07.12 14:31modify342.601.84171.84161.8277
8552006.07.12 14:31modify342.601.84171.84151.8277
8562006.07.12 14:31modify342.601.84171.84111.8277
8572006.07.12 14:31modify342.601.84171.84071.8277
8582006.07.12 14:31modify342.601.84171.84031.8277
8592006.07.12 14:31modify342.601.84171.83961.8277
8602006.07.12 14:31modify342.601.84171.83911.8277
8612006.07.12 14:31modify342.601.84171.83871.8277
8622006.07.12 14:31modify342.601.84171.83831.8277
8632006.07.12 14:31s/l342.601.83831.83831.8277619.519245.97
8642006.07.12 23:30sell352.801.83441.84281.8204
8652006.07.13 14:43s/l352.801.84281.84281.8204-1645.227600.75
8662006.07.14 13:00sell362.301.84111.84951.8271
8672006.07.14 15:52modify362.301.84111.84061.8271
8682006.07.14 15:55modify362.301.84111.84051.8271
8692006.07.14 15:55modify362.301.84111.84041.8271
8702006.07.14 15:55modify362.301.84111.84011.8271
8712006.07.14 15:59modify362.301.84111.84001.8271
8722006.07.14 16:00modify362.301.84111.83991.8271
8732006.07.14 16:00modify362.301.84111.83951.8271
8742006.07.14 16:01modify362.301.84111.83941.8271
8752006.07.14 16:01modify362.301.84111.83931.8271
8762006.07.14 16:01modify362.301.84111.83921.8271
8772006.07.14 16:01modify362.301.84111.83921.8271
8782006.07.17 09:57modify362.301.84111.83901.8271
8792006.07.17 09:58modify362.301.84111.83901.8271
8802006.07.17 09:58modify362.301.84111.83891.8271
8812006.07.17 09:58modify362.301.84111.83881.8271
8822006.07.17 09:59modify362.301.84111.83871.8271
8832006.07.17 10:00modify362.301.84111.83861.8271
8842006.07.17 10:00modify362.301.84111.83851.8271
8852006.07.17 10:00modify362.301.84111.83841.8271
8862006.07.17 10:00modify362.301.84111.83811.8271
8872006.07.17 10:00modify362.301.84111.83791.8271
8882006.07.17 10:00modify362.301.84111.83771.8271
8892006.07.17 10:00modify362.301.84111.83761.8271
8902006.07.17 10:00modify362.301.84111.83741.8271
8912006.07.17 10:00modify362.301.84111.83741.8271
8922006.07.17 10:01modify362.301.84111.83721.8271
8932006.07.17 10:01modify362.301.84111.83711.8271
8942006.07.17 10:01modify362.301.84111.83701.8271
8952006.07.17 10:02modify362.301.84111.83681.8271
8962006.07.17 10:02modify362.301.84111.83641.8271
8972006.07.17 10:02modify362.301.84111.83601.8271
8982006.07.17 10:02modify362.301.84111.83531.8271
8992006.07.17 10:02modify362.301.84111.83531.8271
9002006.07.17 10:05modify362.301.84111.83521.8271
9012006.07.17 10:05modify362.301.84111.83511.8271
9022006.07.17 10:05modify362.301.84111.83491.8271
9032006.07.17 10:05modify362.301.84111.83471.8271
9042006.07.17 10:05modify362.301.84111.83471.8271
9052006.07.17 10:06modify362.301.84111.83451.8271
9062006.07.17 10:06modify362.301.84111.83441.8271
9072006.07.17 10:06modify362.301.84111.83411.8271
9082006.07.17 10:06modify362.301.84111.83401.8271
9092006.07.17 10:06modify362.301.84111.83401.8271
9102006.07.17 10:12modify362.301.84111.83371.8271
9112006.07.17 10:12modify362.301.84111.83341.8271
9122006.07.17 10:12modify362.301.84111.83321.8271
9132006.07.17 10:15modify362.301.84111.83321.8271
9142006.07.17 10:15modify362.301.84111.83301.8271
9152006.07.17 10:15modify362.301.84111.83291.8271
9162006.07.17 10:15modify362.301.84111.83251.8271
9172006.07.17 10:15modify362.301.84111.83221.8271
9182006.07.17 10:16t/p362.301.82711.83221.82712254.329855.07
9192006.07.18 18:30buy373.001.82701.81861.8410
9202006.07.19 16:00modify373.001.82701.82721.8410
9212006.07.19 16:00modify373.001.82701.82781.8410
9222006.07.19 16:00modify373.001.82701.82841.8410
9232006.07.19 16:01modify373.001.82701.83321.8410
9242006.07.19 16:01s/l373.001.83321.83321.84101292.9711148.04
9252006.07.20 01:15buy383.301.84251.83411.8565
9262006.07.20 12:36modify383.301.84251.84261.8565
9272006.07.20 12:36modify383.301.84251.84261.8565
9282006.07.20 12:37modify383.301.84251.84271.8565
9292006.07.20 12:41modify383.301.84251.84271.8565
9302006.07.20 12:41modify383.301.84251.84281.8565
9312006.07.20 12:41modify383.301.84251.84291.8565
9322006.07.20 12:41modify383.301.84251.84301.8565
9332006.07.20 12:41modify383.301.84251.84311.8565
9342006.07.20 12:41modify383.301.84251.84321.8565
9352006.07.20 12:48modify383.301.84251.84331.8565
9362006.07.20 12:49modify383.301.84251.84331.8565
9372006.07.20 12:55modify383.301.84251.84341.8565
9382006.07.20 12:55modify383.301.84251.84351.8565
9392006.07.20 12:55modify383.301.84251.84371.8565
9402006.07.20 12:56modify383.301.84251.84381.8565
9412006.07.20 12:57modify383.301.84251.84381.8565
9422006.07.20 12:57modify383.301.84251.84391.8565
9432006.07.20 12:57modify383.301.84251.84411.8565
9442006.07.20 13:03modify383.301.84251.84421.8565
9452006.07.20 13:06modify383.301.84251.84431.8565
9462006.07.20 13:09modify383.301.84251.84451.8565
9472006.07.20 13:09modify383.301.84251.84461.8565
9482006.07.20 13:10modify383.301.84251.84481.8565
9492006.07.20 13:18modify383.301.84251.84491.8565
9502006.07.20 13:36modify383.301.84251.84511.8565
9512006.07.20 13:39modify383.301.84251.84521.8565
9522006.07.20 13:39modify383.301.84251.84531.8565
9532006.07.20 13:40modify383.301.84251.84531.8565
9542006.07.20 13:40modify383.301.84251.84541.8565
9552006.07.20 13:40modify383.301.84251.84551.8565
9562006.07.20 13:40modify383.301.84251.84561.8565
9572006.07.20 13:40modify383.301.84251.84571.8565
9582006.07.20 13:40modify383.301.84251.84571.8565
9592006.07.20 13:41modify383.301.84251.84581.8565
9602006.07.20 13:41modify383.301.84251.84591.8565
9612006.07.20 13:48modify383.301.84251.84601.8565
9622006.07.20 13:52modify383.301.84251.84621.8565
9632006.07.20 13:52modify383.301.84251.84681.8565
9642006.07.21 09:14modify383.301.84251.84681.8565
9652006.07.21 09:14modify383.301.84251.84691.8565
9662006.07.21 09:14modify383.301.84251.84701.8565
9672006.07.21 09:14modify383.301.84251.84711.8565
9682006.07.21 09:14modify383.301.84251.84721.8565
9692006.07.21 09:14modify383.301.84251.84731.8565
9702006.07.21 09:14modify383.301.84251.84781.8565
9712006.07.21 09:14modify383.301.84251.84791.8565
9722006.07.21 09:14modify383.301.84251.84801.8565
9732006.07.21 09:14modify383.301.84251.84801.8565
9742006.07.21 09:15modify383.301.84251.84811.8565
9752006.07.21 09:15modify383.301.84251.84821.8565
9762006.07.21 09:15modify383.301.84251.84841.8565
9772006.07.21 09:15modify383.301.84251.84851.8565
9782006.07.21 09:15modify383.301.84251.84921.8565
9792006.07.21 09:15modify383.301.84251.84941.8565
9802006.07.21 09:15modify383.301.84251.84951.8565
9812006.07.21 09:15modify383.301.84251.85021.8565
9822006.07.21 10:30modify383.301.84251.85031.8565
9832006.07.21 10:35modify383.301.84251.85051.8565
9842006.07.21 12:22modify383.301.84251.85071.8565
9852006.07.21 12:22modify383.301.84251.85111.8565
9862006.07.21 12:22modify383.301.84251.85131.8565
9872006.07.21 12:22t/p383.301.85651.85131.85653224.0714372.10
9882006.07.24 13:45sell394.301.85301.86141.8390
9892006.07.25 02:22modify394.301.85301.85291.8390
9902006.07.25 02:22modify394.301.85301.85271.8390
9912006.07.25 02:22modify394.301.85301.85251.8390
9922006.07.25 02:22modify394.301.85301.85251.8390
9932006.07.25 02:25modify394.301.85301.85221.8390
9942006.07.25 02:25modify394.301.85301.85211.8390
9952006.07.25 02:25modify394.301.85301.85201.8390
9962006.07.25 02:25modify394.301.85301.85191.8390
9972006.07.25 02:25modify394.301.85301.85101.8390
9982006.07.25 02:25modify394.301.85301.85091.8390
9992006.07.25 02:26modify394.301.85301.85071.8390
10002006.07.25 02:26modify394.301.85301.85071.8390
10012006.07.25 02:27modify394.301.85301.85061.8390
10022006.07.25 02:35modify394.301.85301.85051.8390
10032006.07.25 02:36modify394.301.85301.85041.8390
10042006.07.25 02:36modify394.301.85301.84991.8390
10052006.07.25 02:36modify394.301.85301.84981.8390
10062006.07.25 03:25modify394.301.85301.84971.8390
10072006.07.25 07:19s/l394.301.84971.84971.8390993.9015366.01
10082006.07.26 00:45sell404.601.84011.84851.8261
10092006.07.26 18:05s/l404.601.84851.84851.8261-2704.8012661.21
10102006.07.27 03:45buy413.801.85411.84571.8681
10112006.07.27 10:23modify413.801.85411.85431.8681
10122006.07.27 10:24modify413.801.85411.85441.8681
10132006.07.27 10:26modify413.801.85411.85451.8681
10142006.07.27 10:29modify413.801.85411.85461.8681
10152006.07.27 10:31modify413.801.85411.85461.8681
10162006.07.27 10:31modify413.801.85411.85471.8681
10172006.07.27 10:31modify413.801.85411.85481.8681
10182006.07.27 10:31modify413.801.85411.85501.8681
10192006.07.27 10:31modify413.801.85411.85521.8681
10202006.07.27 10:31modify413.801.85411.85561.8681
10212006.07.27 10:32modify413.801.85411.85571.8681
10222006.07.27 10:32modify413.801.85411.85581.8681
10232006.07.27 10:32modify413.801.85411.85581.8681
10242006.07.27 11:15modify413.801.85411.85591.8681
10252006.07.27 11:15modify413.801.85411.85601.8681
10262006.07.27 11:15modify413.801.85411.85611.8681
10272006.07.27 11:15modify413.801.85411.85621.8681
10282006.07.27 11:15modify413.801.85411.85621.8681
10292006.07.27 11:15modify413.801.85411.85631.8681
10302006.07.27 11:20modify413.801.85411.85661.8681
10312006.07.27 11:21modify413.801.85411.85671.8681
10322006.07.27 11:21modify413.801.85411.85681.8681
10332006.07.27 11:21modify413.801.85411.85701.8681
10342006.07.27 11:21modify413.801.85411.85721.8681
10352006.07.27 11:21modify413.801.85411.85721.8681
10362006.07.27 12:24modify413.801.85411.85731.8681
10372006.07.27 12:24modify413.801.85411.85741.8681
10382006.07.27 12:25modify413.801.85411.85751.8681
10392006.07.27 12:46modify413.801.85411.85761.8681
10402006.07.27 12:46modify413.801.85411.85761.8681
10412006.07.27 12:48modify413.801.85411.85771.8681
10422006.07.27 12:49modify413.801.85411.85791.8681
10432006.07.27 12:49modify413.801.85411.85801.8681
10442006.07.27 12:49modify413.801.85411.85811.8681
10452006.07.27 12:49modify413.801.85411.85821.8681
10462006.07.27 12:49modify413.801.85411.85831.8681
10472006.07.27 12:49modify413.801.85411.85831.8681
10482006.07.27 12:50modify413.801.85411.85861.8681
10492006.07.27 12:51modify413.801.85411.85881.8681
10502006.07.27 14:30s/l413.801.85881.85881.86811250.2013911.41
10512006.07.28 21:45buy424.201.86421.85581.8782
10522006.08.01 17:22modify424.201.86421.86431.8782
10532006.08.01 17:22modify424.201.86421.86441.8782
10542006.08.01 17:22modify424.201.86421.86441.8782
10552006.08.01 17:24modify424.201.86421.86451.8782
10562006.08.01 17:24modify424.201.86421.86461.8782
10572006.08.01 17:25modify424.201.86421.86471.8782
10582006.08.01 17:25modify424.201.86421.86481.8782
10592006.08.01 17:25modify424.201.86421.86491.8782
10602006.08.01 17:25modify424.201.86421.86501.8782
10612006.08.01 17:25modify424.201.86421.86501.8782
10622006.08.01 17:53modify424.201.86421.86571.8782
10632006.08.01 17:56modify424.201.86421.86591.8782
10642006.08.01 18:01modify424.201.86421.86601.8782
10652006.08.01 18:04modify424.201.86421.86611.8782
10662006.08.01 18:04modify424.201.86421.86611.8782
10672006.08.01 18:06modify424.201.86421.86621.8782
10682006.08.01 18:06modify424.201.86421.86631.8782
10692006.08.01 18:07modify424.201.86421.86641.8782
10702006.08.01 18:07modify424.201.86421.86651.8782
10712006.08.01 18:07modify424.201.86421.86671.8782
10722006.08.01 18:07modify424.201.86421.86711.8782
10732006.08.01 18:07modify424.201.86421.86721.8782
10742006.08.01 18:07modify424.201.86421.86751.8782
10752006.08.01 18:07modify424.201.86421.86801.8782
10762006.08.01 18:09modify424.201.86421.86821.8782
10772006.08.01 18:09modify424.201.86421.86831.8782
10782006.08.01 18:12modify424.201.86421.86841.8782
10792006.08.01 18:12modify424.201.86421.86851.8782
10802006.08.01 18:12modify424.201.86421.86861.8782
10812006.08.01 18:12modify424.201.86421.86871.8782
10822006.08.01 18:14modify424.201.86421.86881.8782
10832006.08.01 18:14modify424.201.86421.86891.8782
10842006.08.01 18:14modify424.201.86421.86901.8782
10852006.08.01 18:14modify424.201.86421.86911.8782
10862006.08.01 18:14modify424.201.86421.86921.8782
10872006.08.01 18:15modify424.201.86421.86921.8782
10882006.08.01 18:16modify424.201.86421.86931.8782
10892006.08.01 18:16modify424.201.86421.86941.8782
10902006.08.01 18:16modify424.201.86421.86951.8782
10912006.08.01 18:16modify424.201.86421.86981.8782
10922006.08.01 18:16modify424.201.86421.86991.8782
10932006.08.01 18:16modify424.201.86421.87001.8782
10942006.08.01 18:16modify424.201.86421.87011.8782
10952006.08.01 18:57modify424.201.86421.87021.8782
10962006.08.01 18:57modify424.201.86421.87031.8782
10972006.08.01 18:57modify424.201.86421.87041.8782
10982006.08.01 19:03modify424.201.86421.87051.8782
10992006.08.01 19:09modify424.201.86421.87061.8782
11002006.08.01 19:11modify424.201.86421.87071.8782
11012006.08.01 20:28modify424.201.86421.87111.8782
11022006.08.01 20:51modify424.201.86421.87111.8782
11032006.08.01 20:54modify424.201.86421.87121.8782
11042006.08.01 21:33modify424.201.86421.87131.8782
11052006.08.01 23:18modify424.201.86421.87141.8782
11062006.08.01 23:31modify424.201.86421.87141.8782
11072006.08.01 23:31modify424.201.86421.87151.8782
11082006.08.02 01:54modify424.201.86421.87161.8782
11092006.08.02 01:54modify424.201.86421.87191.8782
11102006.08.02 02:21modify424.201.86421.87201.8782
11112006.08.02 02:28modify424.201.86421.87211.8782
11122006.08.02 02:28modify424.201.86421.87221.8782
11132006.08.02 02:29modify424.201.86421.87231.8782
11142006.08.02 02:30modify424.201.86421.87241.8782
11152006.08.02 02:32modify424.201.86421.87251.8782
11162006.08.02 04:35modify424.201.86421.87261.8782
11172006.08.02 04:40modify424.201.86421.87271.8782
11182006.08.02 04:40modify424.201.86421.87281.8782
11192006.08.02 04:40modify424.201.86421.87301.8782
11202006.08.02 04:41modify424.201.86421.87311.8782
11212006.08.02 05:07t/p424.201.87821.87311.87824078.0717989.48
11222006.08.03 19:45buy435.401.88681.87841.9008
11232006.08.04 10:43modify435.401.88681.88681.9008
11242006.08.04 10:43modify435.401.88681.88691.9008
11252006.08.04 10:43modify435.401.88681.88711.9008
11262006.08.04 10:43modify435.401.88681.88721.9008
11272006.08.04 10:43modify435.401.88681.88741.9008
11282006.08.04 10:43modify435.401.88681.88751.9008
11292006.08.04 10:44modify435.401.88681.88751.9008
11302006.08.04 14:12modify435.401.88681.88761.9008
11312006.08.04 14:14modify435.401.88681.88771.9008
11322006.08.04 14:19modify435.401.88681.88771.9008
11332006.08.04 14:27modify435.401.88681.88781.9008
11342006.08.04 14:28modify435.401.88681.88791.9008
11352006.08.04 14:28modify435.401.88681.88801.9008
11362006.08.04 14:28modify435.401.88681.88811.9008
11372006.08.04 14:28modify435.401.88681.88821.9008
11382006.08.04 14:28modify435.401.88681.88821.9008
11392006.08.04 14:29modify435.401.88681.88831.9008
11402006.08.04 14:29modify435.401.88681.88901.9008
11412006.08.04 14:29modify435.401.88681.88911.9008
11422006.08.04 14:29modify435.401.88681.88921.9008
11432006.08.04 14:29modify435.401.88681.88931.9008
11442006.08.04 14:29modify435.401.88681.88961.9008
11452006.08.04 14:30modify435.401.88681.89161.9008
11462006.08.04 14:30modify435.401.88681.89171.9008
11472006.08.04 14:30modify435.401.88681.89181.9008
11482006.08.04 14:30modify435.401.88681.89191.9008
11492006.08.04 14:30modify435.401.88681.89221.9008
11502006.08.04 14:30modify435.401.88681.89291.9008
11512006.08.04 14:30modify435.401.88681.89351.9008
11522006.08.04 14:30modify435.401.88681.89401.9008
11532006.08.04 14:30modify435.401.88681.89421.9008
11542006.08.04 14:30modify435.401.88681.89511.9008
11552006.08.04 14:30modify435.401.88681.89561.9008
11562006.08.04 14:30t/p435.401.90081.89561.90085275.7523265.23
11572006.08.04 21:45buy447.001.90871.90031.9227
11582006.08.08 20:15modify447.001.90871.90911.9227
11592006.08.08 20:23s/l447.001.90911.90911.9227153.8623419.09
11602006.08.09 07:45sell457.001.90101.90941.8870
11612006.08.09 10:07s/l457.001.90941.90941.8870-4116.0019303.09
11622006.08.10 04:00sell465.801.90571.91411.8917
11632006.08.10 09:50modify465.801.90571.90551.8917
11642006.08.10 09:51modify465.801.90571.90531.8917
11652006.08.10 10:08modify465.801.90571.90521.8917
11662006.08.10 10:09modify465.801.90571.90501.8917
11672006.08.10 10:09modify465.801.90571.90461.8917
11682006.08.10 10:11modify465.801.90571.90451.8917
11692006.08.10 10:11modify465.801.90571.90441.8917
11702006.08.10 10:11modify465.801.90571.90431.8917
11712006.08.10 10:11modify465.801.90571.90421.8917
11722006.08.10 10:11modify465.801.90571.90411.8917
11732006.08.10 10:11modify465.801.90571.90411.8917
11742006.08.10 10:12modify465.801.90571.90391.8917
11752006.08.10 10:12modify465.801.90571.90361.8917
11762006.08.10 10:12modify465.801.90571.90351.8917
11772006.08.10 10:12modify465.801.90571.90341.8917
11782006.08.10 11:09s/l465.801.90341.90341.8917933.7920236.88
11792006.08.10 23:15sell476.101.89351.90191.8795
11802006.08.14 10:30modify476.101.89351.89321.8795
11812006.08.14 10:43modify476.101.89351.89311.8795
11822006.08.14 10:43modify476.101.89351.89291.8795
11832006.08.14 10:43modify476.101.89351.89281.8795
11842006.08.14 10:44modify476.101.89351.89281.8795
11852006.08.14 10:44modify476.101.89351.89261.8795
11862006.08.14 10:44modify476.101.89351.89251.8795
11872006.08.14 10:44modify476.101.89351.89251.8795
11882006.08.14 10:45modify476.101.89351.89241.8795
11892006.08.14 10:51modify476.101.89351.89211.8795
11902006.08.14 10:51modify476.101.89351.89201.8795
11912006.08.14 10:51modify476.101.89351.89191.8795
11922006.08.14 10:51modify476.101.89351.89181.8795
11932006.08.14 13:06modify476.101.89351.89171.8795
11942006.08.14 13:06modify476.101.89351.89141.8795
11952006.08.14 13:07modify476.101.89351.89141.8795
11962006.08.14 13:07modify476.101.89351.89131.8795
11972006.08.14 13:07modify476.101.89351.89121.8795
11982006.08.14 14:04modify476.101.89351.89121.8795
11992006.08.14 14:04modify476.101.89351.89111.8795
12002006.08.14 14:05modify476.101.89351.89091.8795
12012006.08.14 14:06modify476.101.89351.89071.8795
12022006.08.14 14:06modify476.101.89351.89061.8795
12032006.08.14 14:06modify476.101.89351.89051.8795
12042006.08.14 14:06modify476.101.89351.89041.8795
12052006.08.14 14:06modify476.101.89351.89031.8795
12062006.08.14 14:06modify476.101.89351.89021.8795
12072006.08.14 14:06modify476.101.89351.89011.8795
12082006.08.14 14:20modify476.101.89351.88991.8795
12092006.08.14 14:20modify476.101.89351.88991.8795
12102006.08.14 14:21modify476.101.89351.88981.8795
12112006.08.14 14:21modify476.101.89351.88971.8795
12122006.08.14 14:21modify476.101.89351.88951.8795
12132006.08.14 15:05s/l476.101.88951.88951.87951709.7221946.59
12142006.08.14 21:30buy486.601.88821.87981.9022
12152006.08.15 14:30modify486.601.88821.88951.9022
12162006.08.15 14:30s/l486.601.88951.88951.9022580.7522527.35
12172006.08.15 20:15buy496.801.89441.88601.9084
12182006.08.16 15:06modify496.801.89441.89451.9084
12192006.08.16 15:06modify496.801.89441.89461.9084
12202006.08.16 15:07modify496.801.89441.89471.9084
12212006.08.16 15:07modify496.801.89441.89471.9084
12222006.08.16 15:15modify496.801.89441.89631.9084
12232006.08.16 15:16modify496.801.89441.89651.9084
12242006.08.16 15:16modify496.801.89441.89671.9084
12252006.08.16 15:16modify496.801.89441.89711.9084
12262006.08.16 15:16modify496.801.89441.89731.9084
12272006.08.16 19:37s/l496.801.89731.89731.90841359.9023887.25
12282006.08.16 21:45buy507.201.89531.88691.9093
12292006.08.17 10:29modify507.201.89531.89531.9093
12302006.08.17 10:29modify507.201.89531.89541.9093
12312006.08.17 10:29modify507.201.89531.89551.9093
12322006.08.17 10:29modify507.201.89531.89561.9093
12332006.08.17 10:30modify507.201.89531.89571.9093
12342006.08.17 12:27s/l507.201.89571.89571.9093136.5924023.84
12352006.08.18 02:15sell517.201.88511.89351.8711
12362006.08.18 13:28modify517.201.88511.88511.8711
12372006.08.18 13:28modify517.201.88511.88501.8711
12382006.08.18 13:28modify517.201.88511.88481.8711
12392006.08.18 13:28modify517.201.88511.88471.8711
12402006.08.18 13:28modify517.201.88511.88471.8711
12412006.08.18 13:31modify517.201.88511.88461.8711
12422006.08.18 13:31modify517.201.88511.88451.8711
12432006.08.18 13:31modify517.201.88511.88441.8711
12442006.08.18 13:31modify517.201.88511.88431.8711
12452006.08.18 13:41modify517.201.88511.88421.8711
12462006.08.18 13:41modify517.201.88511.88391.8711
12472006.08.18 13:49modify517.201.88511.88341.8711
12482006.08.18 13:50modify517.201.88511.88321.8711
12492006.08.18 15:48s/l517.201.88321.88321.8711957.6124981.45
12502006.08.23 20:00buy527.501.89261.88421.9066
12512006.08.25 08:28s/l527.501.88421.88421.9066-4500.3020481.15
12522006.08.25 17:00buy536.101.88641.87801.9004
12532006.08.28 05:33modify536.101.88641.88651.9004
12542006.08.28 05:33modify536.101.88641.88661.9004
12552006.08.28 07:35modify536.101.88641.88671.9004
12562006.08.28 09:00modify536.101.88641.88681.9004
12572006.08.28 09:01modify536.101.88641.88691.9004
12582006.08.28 09:15modify536.101.88641.88701.9004
12592006.08.28 09:18modify536.101.88641.88751.9004
12602006.08.28 09:18modify536.101.88641.88751.9004
12612006.08.28 09:19modify536.101.88641.88761.9004
12622006.08.28 09:19modify536.101.88641.88801.9004
12632006.08.28 09:20modify536.101.88641.88811.9004
12642006.08.28 09:22modify536.101.88641.88821.9004
12652006.08.28 09:25modify536.101.88641.88871.9004
12662006.08.28 09:25modify536.101.88641.88891.9004
12672006.08.28 09:25modify536.101.88641.88901.9004
12682006.08.28 09:25modify536.101.88641.88921.9004
12692006.08.28 09:25modify536.101.88641.88931.9004
12702006.08.28 09:26modify536.101.88641.88931.9004
12712006.08.28 09:26modify536.101.88641.88941.9004
12722006.08.28 09:26modify536.101.88641.89001.9004
12732006.08.28 09:26modify536.101.88641.89031.9004
12742006.08.28 09:26modify536.101.88641.89041.9004
12752006.08.28 09:26modify536.101.88641.89051.9004
12762006.08.28 09:26modify536.101.88641.89061.9004
12772006.08.28 09:26modify536.101.88641.89061.9004
12782006.08.28 09:26modify536.101.88641.89081.9004
12792006.08.28 09:30modify536.101.88641.89091.9004
12802006.08.28 09:30modify536.101.88641.89101.9004
12812006.08.28 09:30modify536.101.88641.89101.9004
12822006.08.28 15:47modify536.101.88641.89141.9004
12832006.08.28 15:47modify536.101.88641.89181.9004
12842006.08.28 15:48modify536.101.88641.89191.9004
12852006.08.28 15:48modify536.101.88641.89201.9004
12862006.08.28 15:48modify536.101.88641.89221.9004
12872006.08.28 15:49modify536.101.88641.89231.9004
12882006.08.28 15:49modify536.101.88641.89271.9004
12892006.08.28 15:50modify536.101.88641.89281.9004
12902006.08.28 15:50modify536.101.88641.89281.9004
12912006.08.28 15:50modify536.101.88641.89291.9004
12922006.08.28 15:50modify536.101.88641.89321.9004
12932006.08.28 15:50modify536.101.88641.89361.9004
12942006.08.28 15:50modify536.101.88641.89371.9004
12952006.08.28 15:50modify536.101.88641.89391.9004
12962006.08.28 22:26s/l536.101.89391.89391.90043184.1323665.28
12972006.08.29 03:15sell547.101.89621.90461.8822
12982006.08.29 17:44modify547.101.89621.89531.8822
12992006.08.29 17:45modify547.101.89621.89511.8822
13002006.08.29 20:05s/l547.101.89511.89511.8822546.6424211.92
13012006.08.29 22:30sell557.301.89831.90671.8843
13022006.08.31 08:22s/l557.301.90671.90671.8843-4288.3119923.61
13032006.08.31 22:45sell566.001.90461.91301.8906
13042006.09.01 14:30modify566.001.90461.90411.8906
13052006.09.01 14:31modify566.001.90461.90351.8906
13062006.09.01 14:31modify566.001.90461.90321.8906
13072006.09.01 14:31modify566.001.90461.90301.8906
13082006.09.01 14:32modify566.001.90461.90251.8906
13092006.09.01 14:52modify566.001.90461.90221.8906
13102006.09.01 14:52modify566.001.90461.90211.8906
13112006.09.01 14:52modify566.001.90461.90191.8906
13122006.09.01 14:52modify566.001.90461.90171.8906
13132006.09.01 14:52modify566.001.90461.90151.8906
13142006.09.01 14:53modify566.001.90461.90111.8906
13152006.09.01 14:53modify566.001.90461.90101.8906
13162006.09.01 16:01s/l566.001.90101.90101.89061512.8721436.48
13172006.09.01 19:45sell576.401.90511.91351.8911
13182006.09.05 09:33modify576.401.90511.90501.8911
13192006.09.05 09:34modify576.401.90511.90491.8911
13202006.09.05 09:34modify576.401.90511.90491.8911
13212006.09.05 09:34modify576.401.90511.90451.8911
13222006.09.05 09:34modify576.401.90511.90421.8911
13232006.09.05 09:38modify576.401.90511.90401.8911
13242006.09.05 09:38modify576.401.90511.90391.8911
13252006.09.05 09:38modify576.401.90511.90381.8911
13262006.09.05 09:38modify576.401.90511.90371.8911
13272006.09.05 09:38modify576.401.90511.90361.8911
13282006.09.05 09:39modify576.401.90511.90361.8911
13292006.09.05 09:39modify576.401.90511.90341.8911
13302006.09.05 09:39modify576.401.90511.90331.8911
13312006.09.05 10:00modify576.401.90511.90321.8911
13322006.09.05 10:00modify576.401.90511.90311.8911
13332006.09.05 10:00modify576.401.90511.90301.8911
13342006.09.05 10:00modify576.401.90511.90281.8911
13352006.09.05 10:00modify576.401.90511.90261.8911
13362006.09.05 10:02modify576.401.90511.90251.8911
13372006.09.05 10:02modify576.401.90511.90241.8911
13382006.09.05 10:31modify576.401.90511.90231.8911
13392006.09.05 10:34modify576.401.90511.90231.8911
13402006.09.05 10:36modify576.401.90511.90181.8911
13412006.09.05 10:36modify576.401.90511.90171.8911
13422006.09.05 10:36modify576.401.90511.90171.8911
13432006.09.05 15:20modify576.401.90511.90151.8911
13442006.09.05 15:20modify576.401.90511.90151.8911
13452006.09.05 15:21modify576.401.90511.90141.8911
13462006.09.05 15:21modify576.401.90511.90141.8911
13472006.09.05 15:22modify576.401.90511.90131.8911
13482006.09.05 15:37modify576.401.90511.90091.8911
13492006.09.05 15:37modify576.401.90511.90071.8911
13502006.09.05 15:38modify576.401.90511.90061.8911
13512006.09.05 15:38modify576.401.90511.90051.8911
13522006.09.05 15:38modify576.401.90511.90041.8911
13532006.09.05 15:38modify576.401.90511.90031.8911
13542006.09.05 15:38modify576.401.90511.90031.8911
13552006.09.05 15:38modify576.401.90511.90021.8911
13562006.09.05 15:40modify576.401.90511.90001.8911
13572006.09.05 15:40modify576.401.90511.89991.8911
13582006.09.05 15:45modify576.401.90511.89991.8911
13592006.09.05 15:45modify576.401.90511.89981.8911
13602006.09.05 16:21modify576.401.90511.89981.8911
13612006.09.05 16:21modify576.401.90511.89971.8911
13622006.09.05 16:21modify576.401.90511.89951.8911
13632006.09.05 16:21modify576.401.90511.89921.8911
13642006.09.05 16:22modify576.401.90511.89911.8911
13652006.09.05 16:22modify576.401.90511.89901.8911
13662006.09.05 16:22modify576.401.90511.89891.8911
13672006.09.05 16:23modify576.401.90511.89861.8911
13682006.09.05 16:23modify576.401.90511.89851.8911
13692006.09.05 16:23modify576.401.90511.89831.8911
13702006.09.05 16:27modify576.401.90511.89821.8911
13712006.09.05 16:27modify576.401.90511.89821.8911
13722006.09.05 16:30modify576.401.90511.89811.8911
13732006.09.05 16:30modify576.401.90511.89801.8911
13742006.09.05 16:30modify576.401.90511.89801.8911
13752006.09.05 16:31modify576.401.90511.89791.8911
13762006.09.05 16:31modify576.401.90511.89781.8911
13772006.09.05 16:31modify576.401.90511.89771.8911
13782006.09.05 16:31modify576.401.90511.89761.8911
13792006.09.05 16:31modify576.401.90511.89751.8911
13802006.09.05 16:31modify576.401.90511.89741.8911
13812006.09.05 16:50modify576.401.90511.89731.8911
13822006.09.05 16:50modify576.401.90511.89731.8911
13832006.09.05 16:55modify576.401.90511.89711.8911
13842006.09.05 16:55modify576.401.90511.89691.8911
13852006.09.05 16:55modify576.401.90511.89671.8911
13862006.09.05 16:55modify576.401.90511.89661.8911
13872006.09.06 10:34modify576.401.90511.89641.8911
13882006.09.06 10:34modify576.401.90511.89611.8911
13892006.09.06 10:34t/p576.401.89111.89611.89116274.6927711.17
13902006.09.06 21:15sell588.301.88421.89261.8702
13912006.09.07 12:40modify588.301.88421.88411.8702
13922006.09.07 12:40modify588.301.88421.88401.8702
13932006.09.07 12:46modify588.301.88421.88381.8702
13942006.09.07 12:46modify588.301.88421.88361.8702
13952006.09.07 12:46modify588.301.88421.88341.8702
13962006.09.07 12:47modify588.301.88421.88331.8702
13972006.09.07 13:06modify588.301.88421.88331.8702
13982006.09.07 13:06modify588.301.88421.88321.8702
13992006.09.07 13:06modify588.301.88421.88291.8702
14002006.09.07 13:06modify588.301.88421.88281.8702
14012006.09.07 13:06modify588.301.88421.88271.8702
14022006.09.07 13:06modify588.301.88421.88201.8702
14032006.09.07 13:06modify588.301.88421.88191.8702
14042006.09.07 13:06modify588.301.88421.88171.8702
14052006.09.07 13:06modify588.301.88421.88151.8702
14062006.09.07 13:06modify588.301.88421.88121.8702
14072006.09.07 13:07modify588.301.88421.88071.8702
14082006.09.07 13:07modify588.301.88421.88061.8702
14092006.09.07 13:12modify588.301.88421.88051.8702
14102006.09.07 13:14modify588.301.88421.88041.8702
14112006.09.07 13:14modify588.301.88421.88021.8702
14122006.09.07 13:14modify588.301.88421.88001.8702
14132006.09.07 13:14modify588.301.88421.87991.8702
14142006.09.07 13:15modify588.301.88421.87991.8702
14152006.09.07 13:15modify588.301.88421.87981.8702
14162006.09.07 13:16modify588.301.88421.87971.8702
14172006.09.07 13:16modify588.301.88421.87961.8702
14182006.09.07 13:16modify588.301.88421.87961.8702
14192006.09.07 13:57modify588.301.88421.87951.8702
14202006.09.07 13:57modify588.301.88421.87931.8702
14212006.09.07 13:57modify588.301.88421.87921.8702
14222006.09.07 13:57modify588.301.88421.87911.8702
14232006.09.07 13:57modify588.301.88421.87871.8702
14242006.09.07 14:43modify588.301.88421.87851.8702
14252006.09.07 14:43modify588.301.88421.87851.8702
14262006.09.07 14:44modify588.301.88421.87841.8702
14272006.09.07 14:44modify588.301.88421.87841.8702
14282006.09.07 14:44modify588.301.88421.87831.8702
14292006.09.07 14:44modify588.301.88421.87811.8702
14302006.09.07 14:44modify588.301.88421.87791.8702
14312006.09.07 14:45modify588.301.88421.87781.8702
14322006.09.07 14:45modify588.301.88421.87761.8702
14332006.09.07 14:45modify588.301.88421.87741.8702
14342006.09.07 14:45modify588.301.88421.87731.8702
14352006.09.07 14:45modify588.301.88421.87701.8702
14362006.09.07 14:46modify588.301.88421.87691.8702
14372006.09.07 14:49modify588.301.88421.87681.8702
14382006.09.07 14:49modify588.301.88421.87671.8702
14392006.09.07 14:49modify588.301.88421.87661.8702
14402006.09.07 14:49modify588.301.88421.87651.8702
14412006.09.07 14:49modify588.301.88421.87651.8702
14422006.09.07 14:50modify588.301.88421.87641.8702
14432006.09.07 15:01modify588.301.88421.87631.8702
14442006.09.07 15:02modify588.301.88421.87611.8702
14452006.09.07 15:02modify588.301.88421.87601.8702
14462006.09.07 15:02modify588.301.88421.87591.8702
14472006.09.07 17:22s/l588.301.87591.87591.87024825.8032536.96
14482006.09.07 19:45sell599.801.87731.88571.8633
14492006.09.08 09:16modify599.801.87731.87731.8633
14502006.09.08 09:16modify599.801.87731.87721.8633
14512006.09.08 09:17modify599.801.87731.87711.8633
14522006.09.08 09:18modify599.801.87731.87701.8633
14532006.09.08 09:18modify599.801.87731.87701.8633
14542006.09.08 09:22modify599.801.87731.87691.8633
14552006.09.08 09:24modify599.801.87731.87681.8633
14562006.09.08 09:27modify599.801.87731.87651.8633
14572006.09.08 09:34modify599.801.87731.87641.8633
14582006.09.08 09:36modify599.801.87731.87631.8633
14592006.09.08 09:36modify599.801.87731.87621.8633
14602006.09.08 11:30modify599.801.87731.87611.8633
14612006.09.08 11:31modify599.801.87731.87611.8633
14622006.09.08 11:31modify599.801.87731.87601.8633
14632006.09.08 11:54modify599.801.87731.87581.8633
14642006.09.08 11:54modify599.801.87731.87541.8633
14652006.09.08 12:19modify599.801.87731.87521.8633
14662006.09.08 12:19modify599.801.87731.87511.8633
14672006.09.08 12:20modify599.801.87731.87501.8633
14682006.09.08 13:08modify599.801.87731.87501.8633
14692006.09.08 13:08modify599.801.87731.87491.8633
14702006.09.08 13:09modify599.801.87731.87491.8633
14712006.09.08 13:09modify599.801.87731.87481.8633
14722006.09.08 13:09modify599.801.87731.87471.8633
14732006.09.08 13:09modify599.801.87731.87441.8633
14742006.09.08 13:09modify599.801.87731.87401.8633
14752006.09.08 13:09modify599.801.87731.87391.8633
14762006.09.08 13:13modify599.801.87731.87381.8633
14772006.09.08 13:13modify599.801.87731.87361.8633
14782006.09.08 14:36modify599.801.87731.87281.8633
14792006.09.08 14:36modify599.801.87731.87261.8633
14802006.09.08 14:36modify599.801.87731.87231.8633
14812006.09.08 14:37modify599.801.87731.87221.8633
14822006.09.08 14:37modify599.801.87731.87211.8633
14832006.09.08 14:38modify599.801.87731.87201.8633
14842006.09.08 14:44modify599.801.87731.87191.8633
14852006.09.08 14:44modify599.801.87731.87131.8633
14862006.09.08 14:44modify599.801.87731.87101.8633
14872006.09.08 14:45modify599.801.87731.87091.8633
14882006.09.08 14:45modify599.801.87731.87081.8633
14892006.09.08 14:51modify599.801.87731.87081.8633
14902006.09.08 15:00modify599.801.87731.87071.8633
14912006.09.08 15:00modify599.801.87731.87061.8633
14922006.09.08 15:00modify599.801.87731.87051.8633
14932006.09.08 15:00modify599.801.87731.87041.8633
14942006.09.08 15:02modify599.801.87731.87041.8633
14952006.09.08 15:02modify599.801.87731.87021.8633
14962006.09.08 15:02modify599.801.87731.87001.8633
14972006.09.08 15:02modify599.801.87731.86971.8633
14982006.09.08 15:02modify599.801.87731.86971.8633
14992006.09.08 15:04modify599.801.87731.86961.8633
15002006.09.08 15:04modify599.801.87731.86951.8633
15012006.09.08 15:05modify599.801.87731.86941.8633
15022006.09.08 15:05modify599.801.87731.86921.8633
15032006.09.08 16:20modify599.801.87731.86921.8633
15042006.09.08 16:22modify599.801.87731.86911.8633
15052006.09.08 16:23modify599.801.87731.86901.8633
15062006.09.08 16:23modify599.801.87731.86891.8633
15072006.09.08 16:23modify599.801.87731.86871.8633
15082006.09.08 16:23modify599.801.87731.86861.8633
15092006.09.08 16:23modify599.801.87731.86851.8633
15102006.09.08 16:23modify599.801.87731.86841.8633
15112006.09.08 16:23t/p599.801.86331.86841.86339605.3742142.34
15122006.09.08 20:45sell6012.601.86531.87371.8513
15132006.09.12 11:09s/l6012.601.87371.87371.8513-7405.2734737.06
15142006.09.12 19:15buy6110.401.87411.86571.8881
15152006.09.14 09:33modify6110.401.87411.87421.8881
15162006.09.14 09:33modify6110.401.87411.87451.8881
15172006.09.14 09:34modify6110.401.87411.87481.8881
15182006.09.14 10:12modify6110.401.87411.87491.8881
15192006.09.14 10:30modify6110.401.87411.87531.8881
15202006.09.14 10:30modify6110.401.87411.87601.8881
15212006.09.14 10:32modify6110.401.87411.87611.8881
15222006.09.14 10:35modify6110.401.87411.87621.8881
15232006.09.14 10:35modify6110.401.87411.87631.8881
15242006.09.14 10:38modify6110.401.87411.87631.8881
15252006.09.14 10:38modify6110.401.87411.87661.8881
15262006.09.14 10:38modify6110.401.87411.87671.8881
15272006.09.14 10:47modify6110.401.87411.87691.8881
15282006.09.14 10:47modify6110.401.87411.87721.8881
15292006.09.14 12:13modify6110.401.87411.87731.8881
15302006.09.14 12:13modify6110.401.87411.87761.8881
15312006.09.14 12:13modify6110.401.87411.87761.8881
15322006.09.14 12:14modify6110.401.87411.87771.8881
15332006.09.14 12:15modify6110.401.87411.87781.8881
15342006.09.14 12:15modify6110.401.87411.87821.8881
15352006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87831.8881
15362006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87831.8881
15372006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87841.8881
15382006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87871.8881
15392006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87891.8881
15402006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87901.8881
15412006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87921.8881
15422006.09.14 12:40modify6110.401.87411.87931.8881
15432006.09.14 12:46modify6110.401.87411.87931.8881
15442006.09.14 12:46modify6110.401.87411.87941.8881
15452006.09.14 12:46modify6110.401.87411.87951.8881
15462006.09.14 12:46modify6110.401.87411.87961.8881
15472006.09.14 12:46modify6110.401.87411.87971.8881
15482006.09.14 12:46modify6110.401.87411.87991.8881
15492006.09.14 12:46modify6110.401.87411.88001.8881
15502006.09.14 12:46modify6110.401.87411.88041.8881
15512006.09.14 13:09modify6110.401.87411.88051.8881
15522006.09.14 13:10modify6110.401.87411.88051.8881
15532006.09.14 13:13modify6110.401.87411.88061.8881
15542006.09.14 13:13modify6110.401.87411.88071.8881
15552006.09.14 13:14modify6110.401.87411.88091.8881
15562006.09.14 13:15modify6110.401.87411.88111.8881
15572006.09.14 13:15modify6110.401.87411.88121.8881
15582006.09.14 13:30modify6110.401.87411.88121.8881
15592006.09.14 13:31modify6110.401.87411.88131.8881
15602006.09.14 13:33modify6110.401.87411.88141.8881
15612006.09.14 13:34modify6110.401.87411.88151.8881
15622006.09.14 13:34modify6110.401.87411.88171.8881
15632006.09.14 13:34modify6110.401.87411.88191.8881
15642006.09.14 13:34modify6110.401.87411.88231.8881
15652006.09.14 13:35modify6110.401.87411.88241.8881
15662006.09.14 14:29modify6110.401.87411.88251.8881
15672006.09.14 14:30modify6110.401.87411.88261.8881
15682006.09.14 14:30modify6110.401.87411.88311.8881
15692006.09.14 14:30t/p6110.401.88811.88311.888110066.7844803.85
15702006.09.14 22:00buy6213.401.88691.87851.9009
15712006.09.15 15:34s/l6213.401.87851.87851.9009-7919.5336884.31
15722006.09.18 18:00sell6311.101.87711.88551.8631
15732006.09.19 14:31s/l6311.101.88551.88551.8631-6525.2530359.07
15742006.09.19 19:45buy643.001.88131.87291.8953
15752006.09.20 15:03modify643.001.88131.88161.8953
15762006.09.20 15:08modify643.001.88131.88171.8953
15772006.09.20 15:08modify643.001.88131.88191.8953
15782006.09.20 15:08modify643.001.88131.88201.8953
15792006.09.20 15:08modify643.001.88131.88211.8953
15802006.09.20 15:13modify643.001.88131.88211.8953
15812006.09.20 15:13modify643.001.88131.88231.8953
15822006.09.20 15:13modify643.001.88131.88251.8953
15832006.09.20 15:15modify643.001.88131.88261.8953
15842006.09.20 15:15modify643.001.88131.88271.8953
15852006.09.20 15:15modify643.001.88131.88271.8953
15862006.09.20 15:17modify643.001.88131.88281.8953
15872006.09.20 15:17modify643.001.88131.88291.8953
15882006.09.20 15:27modify643.001.88131.88311.8953
15892006.09.20 15:28modify643.001.88131.88321.8953
15902006.09.20 16:06modify643.001.88131.88341.8953
15912006.09.20 16:06modify643.001.88131.88361.8953
15922006.09.20 16:57modify643.001.88131.88371.8953
15932006.09.20 16:58modify643.001.88131.88391.8953
15942006.09.20 16:58modify643.001.88131.88401.8953
15952006.09.20 16:58modify643.001.88131.88411.8953
15962006.09.20 16:58modify643.001.88131.88421.8953
15972006.09.20 16:59modify643.001.88131.88431.8953
15982006.09.20 16:59modify643.001.88131.88441.8953
15992006.09.20 17:46modify643.001.88131.88451.8953
16002006.09.20 17:49modify643.001.88131.88461.8953
16012006.09.20 17:50modify643.001.88131.88471.8953
16022006.09.20 17:50modify643.001.88131.88481.8953
16032006.09.20 17:50modify643.001.88131.88491.8953
16042006.09.20 17:50modify643.001.88131.88501.8953
16052006.09.20 17:50modify643.001.88131.88511.8953
16062006.09.20 17:50modify643.001.88131.88531.8953
16072006.09.20 17:50modify643.001.88131.88541.8953
16082006.09.20 17:50modify643.001.88131.88541.8953
16092006.09.20 20:13modify643.001.88131.88551.8953
16102006.09.20 20:20modify643.001.88131.88571.8953
16112006.09.20 20:20modify643.001.88131.88581.8953
16122006.09.20 20:20modify643.001.88131.88601.8953
16132006.09.20 20:20modify643.001.88131.88611.8953
16142006.09.20 20:20modify643.001.88131.88631.8953
16152006.09.20 20:20modify643.001.88131.88631.8953
16162006.09.20 20:21modify643.001.88131.88641.8953
16172006.09.20 20:21modify643.001.88131.88761.8953
16182006.09.20 20:21modify643.001.88131.88771.8953
16192006.09.20 20:21modify643.001.88131.88781.8953
16202006.09.20 21:34s/l643.001.88781.88781.89531355.9531715.02
16212006.09.20 23:45buy659.501.88791.87951.9019
16222006.09.21 07:43modify659.501.88791.88801.9019
16232006.09.21 07:43modify659.501.88791.88841.9019
16242006.09.21 09:01modify659.501.88791.88841.9019
16252006.09.21 09:02modify659.501.88791.88851.9019
16262006.09.21 09:02modify659.501.88791.88861.9019
16272006.09.21 09:02modify659.501.88791.88871.9019
16282006.09.21 09:02modify659.501.88791.88881.9019
16292006.09.21 09:02modify659.501.88791.88891.9019
16302006.09.21 09:02modify659.501.88791.88891.9019
16312006.09.21 09:40modify659.501.88791.88901.9019
16322006.09.21 09:40modify659.501.88791.88911.9019
16332006.09.21 09:40modify659.501.88791.88911.9019
16342006.09.21 09:42modify659.501.88791.88921.9019
16352006.09.21 09:42modify659.501.88791.88931.9019
16362006.09.21 09:42modify659.501.88791.88941.9019
16372006.09.21 09:42modify659.501.88791.88951.9019
16382006.09.21 09:43modify659.501.88791.88961.9019
16392006.09.21 09:43modify659.501.88791.88971.9019
16402006.09.21 11:09modify659.501.88791.88981.9019
16412006.09.21 11:09modify659.501.88791.88991.9019
16422006.09.21 11:09modify659.501.88791.89001.9019
16432006.09.21 11:38modify659.501.88791.89001.9019
16442006.09.21 11:38modify659.501.88791.89021.9019
16452006.09.21 11:38modify659.501.88791.89031.9019
16462006.09.21 11:53modify659.501.88791.89041.9019
16472006.09.21 11:53modify659.501.88791.89061.9019
16482006.09.21 11:58modify659.501.88791.89061.9019
16492006.09.21 11:59modify659.501.88791.89071.9019
16502006.09.21 11:59modify659.501.88791.89091.9019
16512006.09.21 11:59modify659.501.88791.89101.9019
16522006.09.21 12:00modify659.501.88791.89111.9019
16532006.09.21 12:00modify659.501.88791.89121.9019
16542006.09.21 12:18modify659.501.88791.89121.9019
16552006.09.21 12:19modify659.501.88791.89141.9019
16562006.09.21 12:26modify659.501.88791.89151.9019
16572006.09.21 12:26modify659.501.88791.89151.9019
16582006.09.21 12:27modify659.501.88791.89161.9019
16592006.09.21 12:33modify659.501.88791.89171.9019
16602006.09.21 12:33modify659.501.88791.89191.9019
16612006.09.21 12:33modify659.501.88791.89201.9019
16622006.09.21 12:33modify659.501.88791.89231.9019
16632006.09.21 12:33modify659.501.88791.89241.9019
16642006.09.21 12:33modify659.501.88791.89251.9019
16652006.09.21 12:33modify659.501.88791.89251.9019
16662006.09.21 12:35modify659.501.88791.89271.9019
16672006.09.21 12:35modify659.501.88791.89291.9019
16682006.09.21 12:35modify659.501.88791.89301.9019
16692006.09.21 12:35modify659.501.88791.89351.9019
16702006.09.21 14:20modify659.501.88791.89351.9019
16712006.09.21 14:20modify659.501.88791.89371.9019
16722006.09.21 14:20modify659.501.88791.89371.9019
16732006.09.21 14:21modify659.501.88791.89401.9019
16742006.09.21 14:22modify659.501.88791.89421.9019
16752006.09.21 14:22modify659.501.88791.89421.9019
16762006.09.21 14:22modify659.501.88791.89431.9019
16772006.09.21 14:22modify659.501.88791.89431.9019
16782006.09.21 14:23modify659.501.88791.89441.9019
16792006.09.21 14:40modify659.501.88791.89441.9019
16802006.09.21 14:44modify659.501.88791.89451.9019
16812006.09.21 14:44modify659.501.88791.89451.9019
16822006.09.21 14:47modify659.501.88791.89461.9019
16832006.09.21 14:47modify659.501.88791.89461.9019
16842006.09.21 14:48modify659.501.88791.89471.9019
16852006.09.21 18:02modify659.501.88791.89531.9019
16862006.09.21 18:02modify659.501.88791.89571.9019
16872006.09.21 18:03modify659.501.88791.89581.9019
16882006.09.21 18:03modify659.501.88791.89591.9019
16892006.09.21 18:14modify659.501.88791.89621.9019
16902006.09.21 18:15t/p659.501.90191.89621.90199224.2240939.23
16912006.09.22 14:15buy6612.301.90291.89451.9169
16922006.09.26 10:59s/l6612.301.89451.89451.9169-7306.4533632.79
16932006.09.27 22:00sell6710.101.88841.89681.8744
16942006.09.28 08:45modify6710.101.88841.88831.8744
16952006.09.28 08:45modify6710.101.88841.88821.8744
16962006.09.28 08:46modify6710.101.88841.88801.8744
16972006.09.28 08:47modify6710.101.88841.88791.8744
16982006.09.28 08:48modify6710.101.88841.88791.8744
16992006.09.28 08:48modify6710.101.88841.88781.8744
17002006.09.28 08:48modify6710.101.88841.88771.8744
17012006.09.28 08:49modify6710.101.88841.88761.8744
17022006.09.28 09:12modify6710.101.88841.88751.8744
17032006.09.28 09:12modify6710.101.88841.88721.8744
17042006.09.28 09:12modify6710.101.88841.88691.8744
17052006.09.28 09:13modify6710.101.88841.88681.8744
17062006.09.28 09:13modify6710.101.88841.88661.8744
17072006.09.28 09:13modify6710.101.88841.88651.8744
17082006.09.28 09:13modify6710.101.88841.88641.8744
17092006.09.28 09:44modify6710.101.88841.88611.8744
17102006.09.28 09:44modify6710.101.88841.88601.8744
17112006.09.28 09:44modify6710.101.88841.88591.8744
17122006.09.28 09:44modify6710.101.88841.88581.8744
17132006.09.28 10:00modify6710.101.88841.88541.8744
17142006.09.28 10:03modify6710.101.88841.88531.8744
17152006.09.28 10:25modify6710.101.88841.88521.8744
17162006.09.28 10:25modify6710.101.88841.88491.8744
17172006.09.28 10:25modify6710.101.88841.88461.8744
17182006.09.28 10:25modify6710.101.88841.88431.8744
17192006.09.28 10:25modify6710.101.88841.88421.8744
17202006.09.28 10:30modify6710.101.88841.88421.8744
17212006.09.28 10:31modify6710.101.88841.88411.8744
17222006.09.28 10:31modify6710.101.88841.88391.8744
17232006.09.28 10:31modify6710.101.88841.88371.8744
17242006.09.28 11:49modify6710.101.88841.88341.8744
17252006.09.28 11:49modify6710.101.88841.88331.8744
17262006.09.28 11:49modify6710.101.88841.88331.8744
17272006.09.28 11:53modify6710.101.88841.88321.8744
17282006.09.28 11:55modify6710.101.88841.88301.8744
17292006.09.28 11:55modify6710.101.88841.88281.8744
17302006.09.28 11:55modify6710.101.88841.88271.8744
17312006.09.28 14:11modify6710.101.88841.88271.8744
17322006.09.28 14:11modify6710.101.88841.88261.8744
17332006.09.28 14:11modify6710.101.88841.88241.8744
17342006.09.28 14:11modify6710.101.88841.88221.8744
17352006.09.28 14:12modify6710.101.88841.88211.8744
17362006.09.28 14:18modify6710.101.88841.88211.8744
17372006.09.28 14:19modify6710.101.88841.88201.8744
17382006.09.28 14:19modify6710.101.88841.88201.8744
17392006.09.28 14:19modify6710.101.88841.88181.8744
17402006.09.28 14:20modify6710.101.88841.88141.8744
17412006.09.28 14:21modify6710.101.88841.88131.8744
17422006.09.28 14:21modify6710.101.88841.88121.8744
17432006.09.28 14:35modify6710.101.88841.88121.8744
17442006.09.28 14:37modify6710.101.88841.88091.8744
17452006.09.28 14:37modify6710.101.88841.88061.8744
17462006.09.28 14:37modify6710.101.88841.88051.8744
17472006.09.28 14:37modify6710.101.88841.88031.8744
17482006.09.28 14:37modify6710.101.88841.88021.8744
17492006.09.28 14:37modify6710.101.88841.88001.8744
17502006.09.28 16:23modify6710.101.88841.87981.8744
17512006.09.28 16:23modify6710.101.88841.87971.8744
17522006.09.28 16:23modify6710.101.88841.87971.8744
17532006.09.28 16:24modify6710.101.88841.87961.8744
17542006.09.28 16:24modify6710.101.88841.87951.8744
17552006.09.28 16:24modify6710.101.88841.87941.8744
17562006.09.28 16:24t/p6710.101.87441.87941.87449902.2443535.03
17572006.09.28 21:30sell6813.101.87651.88491.8625
17582006.09.29 08:54modify6813.101.87651.87641.8625
17592006.09.29 08:54modify6813.101.87651.87631.8625
17602006.09.29 08:54modify6813.101.87651.87591.8625
17612006.09.29 09:06modify6813.101.87651.87581.8625
17622006.09.29 09:06modify6813.101.87651.87581.8625
17632006.09.29 09:14modify6813.101.87651.87541.8625
17642006.09.29 09:15modify6813.101.87651.87541.8625
17652006.09.29 09:15modify6813.101.87651.87531.8625
17662006.09.29 09:16modify6813.101.87651.87511.8625
17672006.09.29 09:17modify6813.101.87651.87501.8625
17682006.09.29 09:17modify6813.101.87651.87501.8625
17692006.09.29 09:17modify6813.101.87651.87491.8625
17702006.09.29 09:17modify6813.101.87651.87481.8625
17712006.09.29 09:18modify6813.101.87651.87471.8625
17722006.09.29 09:19modify6813.101.87651.87471.8625
17732006.09.29 09:19modify6813.101.87651.87461.8625
17742006.09.29 09:19modify6813.101.87651.87461.8625
17752006.09.29 09:23modify6813.101.87651.87441.8625
17762006.09.29 09:24modify6813.101.87651.87421.8625
17772006.09.29 09:24modify6813.101.87651.87411.8625
17782006.09.29 09:24modify6813.101.87651.87401.8625
17792006.09.29 09:24modify6813.101.87651.87391.8625
17802006.09.29 09:31modify6813.101.87651.87381.8625
17812006.09.29 09:31modify6813.101.87651.87371.8625
17822006.09.29 09:32modify6813.101.87651.87321.8625
17832006.09.29 09:32modify6813.101.87651.87271.8625
17842006.09.29 09:32modify6813.101.87651.87251.8625
17852006.09.29 09:32modify6813.101.87651.87251.8625
17862006.09.29 09:34modify6813.101.87651.87241.8625
17872006.09.29 09:35modify6813.101.87651.87231.8625
17882006.09.29 09:35modify6813.101.87651.87221.8625
17892006.09.29 09:35modify6813.101.87651.87191.8625
17902006.09.29 10:13modify6813.101.87651.87191.8625
17912006.09.29 10:13modify6813.101.87651.87181.8625
17922006.09.29 11:03s/l6813.101.87181.87181.86254311.7447846.77
17932006.10.02 23:45buy6914.401.88681.87841.9008
17942006.10.04 13:19s/l6914.401.87841.87841.9008-8553.8939292.89
17952006.10.04 18:45sell7011.801.88391.89231.8699
17962006.10.05 14:59modify7011.801.88391.88391.8699
17972006.10.05 14:59modify7011.801.88391.88381.8699
17982006.10.05 15:00modify7011.801.88391.88371.8699
17992006.10.05 15:00modify7011.801.88391.88361.8699
18002006.10.05 15:36modify7011.801.88391.88351.8699
18012006.10.05 15:36modify7011.801.88391.88351.8699
18022006.10.05 15:37modify7011.801.88391.88341.8699
18032006.10.05 15:37modify7011.801.88391.88321.8699
18042006.10.05 15:37modify7011.801.88391.88301.8699
18052006.10.05 15:37modify7011.801.88391.88261.8699
18062006.10.05 15:37modify7011.801.88391.88261.8699
18072006.10.05 15:41modify7011.801.88391.88251.8699
18082006.10.05 15:49modify7011.801.88391.88231.8699
18092006.10.05 15:49modify7011.801.88391.88211.8699
18102006.10.05 15:49modify7011.801.88391.88181.8699
18112006.10.05 15:50modify7011.801.88391.88171.8699
18122006.10.05 15:50modify7011.801.88391.88141.8699
18132006.10.05 15:50modify7011.801.88391.88131.8699
18142006.10.05 15:51modify7011.801.88391.88101.8699
18152006.10.05 15:52modify7011.801.88391.88091.8699
18162006.10.05 15:52modify7011.801.88391.88081.8699
18172006.10.05 16:12modify7011.801.88391.88051.8699
18182006.10.05 16:13modify7011.801.88391.88041.8699
18192006.10.06 08:40modify7011.801.88391.88031.8699
18202006.10.06 08:40modify7011.801.88391.88011.8699
18212006.10.06 08:40modify7011.801.88391.88001.8699
18222006.10.06 08:41modify7011.801.88391.88001.8699
18232006.10.06 08:41modify7011.801.88391.87991.8699
18242006.10.06 08:41modify7011.801.88391.87981.8699
18252006.10.06 08:41modify7011.801.88391.87971.8699
18262006.10.06 08:41modify7011.801.88391.87961.8699
18272006.10.06 08:41modify7011.801.88391.87961.8699
18282006.10.06 08:45modify7011.801.88391.87951.8699
18292006.10.06 08:58modify7011.801.88391.87941.8699
18302006.10.06 09:00modify7011.801.88391.87911.8699
18312006.10.06 09:00modify7011.801.88391.87901.8699
18322006.10.06 09:00modify7011.801.88391.87871.8699
18332006.10.06 09:07modify7011.801.88391.87841.8699
18342006.10.06 13:50s/l7011.801.87841.87841.86994549.6343842.51
18352006.10.09 19:30sell7113.201.86591.87431.8519
18362006.10.10 10:30modify7113.201.86591.86591.8519
18372006.10.10 10:30modify7113.201.86591.86571.8519
18382006.10.10 10:31modify7113.201.86591.86551.8519
18392006.10.10 10:31modify7113.201.86591.86481.8519
18402006.10.10 10:31modify7113.201.86591.86461.8519
18412006.10.10 10:33modify7113.201.86591.86461.8519
18422006.10.10 10:33modify7113.201.86591.86421.8519
18432006.10.10 10:33modify7113.201.86591.86401.8519
18442006.10.10 10:33modify7113.201.86591.86381.8519
18452006.10.10 10:34modify7113.201.86591.86371.8519
18462006.10.10 10:34modify7113.201.86591.86351.8519
18472006.10.10 10:34modify7113.201.86591.86341.8519
18482006.10.10 10:34modify7113.201.86591.86321.8519
18492006.10.10 13:09modify7113.201.86591.86311.8519
18502006.10.10 13:09modify7113.201.86591.86301.8519
18512006.10.10 13:13modify7113.201.86591.86291.8519
18522006.10.10 13:13modify7113.201.86591.86261.8519
18532006.10.10 13:16modify7113.201.86591.86221.8519
18542006.10.10 13:16modify7113.201.86591.86201.8519
18552006.10.10 13:16modify7113.201.86591.86181.8519
18562006.10.10 13:16modify7113.201.86591.86161.8519
18572006.10.10 13:17modify7113.201.86591.86151.8519
18582006.10.10 13:17modify7113.201.86591.86141.8519
18592006.10.10 13:17modify7113.201.86591.86121.8519
18602006.10.10 13:18modify7113.201.86591.86111.8519
18612006.10.10 13:18modify7113.201.86591.86091.8519
18622006.10.10 13:18modify7113.201.86591.86081.8519
18632006.10.10 13:18modify7113.201.86591.86051.8519
18642006.10.10 13:48modify7113.201.86591.86051.8519
18652006.10.10 13:49modify7113.201.86591.86041.8519
18662006.10.10 15:04modify7113.201.86591.86021.8519
18672006.10.10 15:04modify7113.201.86591.86011.8519
18682006.10.10 15:04modify7113.201.86591.85981.8519
18692006.10.10 15:04modify7113.201.86591.85971.8519
18702006.10.10 15:04modify7113.201.86591.85971.8519
18712006.10.10 15:12modify7113.201.86591.85961.8519
18722006.10.10 15:36modify7113.201.86591.85951.8519
18732006.10.10 15:37modify7113.201.86591.85941.8519
18742006.10.10 15:37modify7113.201.86591.85911.8519
18752006.10.10 15:38modify7113.201.86591.85901.8519
18762006.10.10 15:38modify7113.201.86591.85891.8519
18772006.10.10 15:38modify7113.201.86591.85871.8519
18782006.10.10 15:38modify7113.201.86591.85861.8519
18792006.10.10 15:38modify7113.201.86591.85851.8519
18802006.10.10 15:38modify7113.201.86591.85831.8519
18812006.10.10 15:52modify7113.201.86591.85821.8519
18822006.10.10 15:52modify7113.201.86591.85811.8519
18832006.10.11 08:44modify7113.201.86591.85801.8519
18842006.10.11 08:44modify7113.201.86591.85791.8519
18852006.10.11 08:44modify7113.201.86591.85771.8519
18862006.10.11 08:44modify7113.201.86591.85761.8519
18872006.10.11 08:44modify7113.201.86591.85751.8519
18882006.10.11 08:47modify7113.201.86591.85751.8519
18892006.10.11 08:53modify7113.201.86591.85741.8519
18902006.10.11 08:53modify7113.201.86591.85711.8519
18912006.10.11 10:55s/l7113.201.85711.85711.85198134.9951977.50
18922006.10.13 22:15sell7215.601.85621.86461.8422
18932006.10.16 14:43s/l7215.601.86461.86461.8422-9170.6242806.88
18942006.10.17 22:15buy7312.801.87051.86211.8845
18952006.10.19 16:35modify7312.801.87051.87111.8845
18962006.10.19 16:35modify7312.801.87051.87151.8845
18972006.10.19 16:37modify7312.801.87051.87191.8845
18982006.10.19 18:00modify7312.801.87051.87201.8845
18992006.10.19 18:01modify7312.801.87051.87211.8845
19002006.10.19 18:01modify7312.801.87051.87301.8845
19012006.10.19 19:09modify7312.801.87051.87371.8845
19022006.10.19 19:20modify7312.801.87051.87401.8845
19032006.10.19 19:37modify7312.801.87051.87421.8845
19042006.10.19 19:47modify7312.801.87051.87431.8845
19052006.10.19 19:48modify7312.801.87051.87441.8845
19062006.10.19 20:09modify7312.801.87051.87451.8845
19072006.10.19 20:20modify7312.801.87051.87461.8845
19082006.10.19 20:21modify7312.801.87051.87471.8845
19092006.10.19 20:21modify7312.801.87051.87481.8845
19102006.10.20 10:31modify7312.801.87051.87491.8845
19112006.10.20 10:34modify7312.801.87051.87511.8845
19122006.10.20 10:34modify7312.801.87051.87531.8845
19132006.10.20 10:39modify7312.801.87051.87551.8845
19142006.10.20 10:40modify7312.801.87051.87571.8845
19152006.10.20 10:40modify7312.801.87051.87581.8845
19162006.10.20 10:40modify7312.801.87051.87591.8845
19172006.10.20 10:40modify7312.801.87051.87601.8845
19182006.10.20 10:40modify7312.801.87051.87601.8845
19192006.10.20 10:51modify7312.801.87051.87611.8845
19202006.10.20 10:52modify7312.801.87051.87631.8845
19212006.10.20 10:52modify7312.801.87051.87641.8845
19222006.10.20 10:52modify7312.801.87051.87661.8845
19232006.10.20 10:52modify7312.801.87051.87681.8845
19242006.10.20 10:52modify7312.801.87051.87691.8845
19252006.10.20 10:52modify7312.801.87051.87701.8845
19262006.10.20 10:55modify7312.801.87051.87701.8845
19272006.10.20 10:58modify7312.801.87051.87711.8845
19282006.10.20 10:59modify7312.801.87051.87711.8845
19292006.10.20 10:59modify7312.801.87051.87721.8845
19302006.10.20 10:59modify7312.801.87051.87731.8845
19312006.10.20 10:59modify7312.801.87051.87731.8845
19322006.10.20 11:00modify7312.801.87051.87741.8845
19332006.10.20 11:01modify7312.801.87051.87751.8845
19342006.10.20 11:01modify7312.801.87051.87751.8845
19352006.10.20 13:02modify7312.801.87051.87761.8845
19362006.10.20 13:02modify7312.801.87051.87781.8845
19372006.10.20 13:02modify7312.801.87051.87781.8845
19382006.10.20 13:03modify7312.801.87051.87791.8845
19392006.10.20 13:23modify7312.801.87051.87791.8845
19402006.10.20 13:23modify7312.801.87051.87801.8845
19412006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87811.8845
19422006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87831.8845
19432006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87841.8845
19442006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87881.8845
19452006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87891.8845
19462006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87911.8845
19472006.10.20 13:24modify7312.801.87051.87911.8845
19482006.10.20 13:25modify7312.801.87051.87921.8845
19492006.10.20 13:25modify7312.801.87051.87921.8845
19502006.10.20 13:25modify7312.801.87051.87931.8845
19512006.10.20 13:27modify7312.801.87051.87941.8845
19522006.10.20 13:27modify7312.801.87051.87951.8845
19532006.10.20 13:27t/p7312.801.88451.87951.884512351.3655158.24