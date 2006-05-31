|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|58178
|Ticks modelled
|1241056
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|54158.24
|Gross profit
|120059.25
|Gross loss
|-65901.00
|Profit factor
|1.82
|Expected payoff
|741.89
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|14444.78 (32.24%)
|Relative drawdown
|42.55% (971.56)
|Total trades
|73
|Short positions (won %)
|38 (78.95%)
|Long positions (won %)
|35 (77.14%)
|Profit trades (% of total)
|57 (78.08%)
|Loss trades (% of total)
|16 (21.92%)
|Largest
|profit trade
|12351.36
|loss trade
|-9170.62
|Average
|profit trade
|2106.30
|loss trade
|-4118.81
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (7795.43)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-14444.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|22218.73 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-14444.78 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 03:30
|buy
|1
|0.30
|1.8234
|1.8150
|1.8374
|2
|2006.05.01 14:21
|modify
|1
|0.30
|1.8234
|1.8234
|1.8374
|3
|2006.05.01 14:22
|modify
|1
|0.30
|1.8234
|1.8236
|1.8374
|4
|2006.05.01 14:22
|modify
|1
|0.30
|1.8234
|1.8238
|1.8374
|5
|2006.05.01 14:22
|modify
|1
|0.30
|1.8234
|1.8241
|1.8374
|6
|2006.05.01 14:22
|modify
|1
|0.30
|1.8234
|1.8245
|1.8374
|7
|2006.05.01 14:30
|s/l
|1
|0.30
|1.8245
|1.8245
|1.8374
|23.10
|1023.10
|8
|2006.05.01 20:15
|buy
|2
|0.30
|1.8283
|1.8199
|1.8423
|9
|2006.05.02 10:40
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8285
|1.8423
|10
|2006.05.02 10:40
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8289
|1.8423
|11
|2006.05.02 10:40
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8290
|1.8423
|12
|2006.05.02 10:40
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8291
|1.8423
|13
|2006.05.02 10:41
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8297
|1.8423
|14
|2006.05.02 10:41
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8301
|1.8423
|15
|2006.05.02 10:41
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8302
|1.8423
|16
|2006.05.02 10:41
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8303
|1.8423
|17
|2006.05.02 10:41
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8304
|1.8423
|18
|2006.05.02 10:45
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8304
|1.8423
|19
|2006.05.02 10:45
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8305
|1.8423
|20
|2006.05.02 10:45
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8306
|1.8423
|21
|2006.05.02 10:45
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8306
|1.8423
|22
|2006.05.02 10:46
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8307
|1.8423
|23
|2006.05.02 10:46
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8307
|1.8423
|24
|2006.05.02 12:01
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8308
|1.8423
|25
|2006.05.02 12:01
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8309
|1.8423
|26
|2006.05.02 12:01
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8311
|1.8423
|27
|2006.05.02 12:01
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8312
|1.8423
|28
|2006.05.02 12:05
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8314
|1.8423
|29
|2006.05.02 12:06
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8315
|1.8423
|30
|2006.05.02 12:06
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8320
|1.8423
|31
|2006.05.02 12:06
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8323
|1.8423
|32
|2006.05.02 12:07
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8325
|1.8423
|33
|2006.05.02 12:07
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8326
|1.8423
|34
|2006.05.02 12:07
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8328
|1.8423
|35
|2006.05.02 12:13
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8329
|1.8423
|36
|2006.05.02 12:13
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8333
|1.8423
|37
|2006.05.02 12:13
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8335
|1.8423
|38
|2006.05.02 12:13
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8338
|1.8423
|39
|2006.05.02 12:13
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8338
|1.8423
|40
|2006.05.02 12:14
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8339
|1.8423
|41
|2006.05.02 12:14
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8339
|1.8423
|42
|2006.05.02 12:14
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8340
|1.8423
|43
|2006.05.02 12:14
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8341
|1.8423
|44
|2006.05.02 12:14
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8341
|1.8423
|45
|2006.05.02 12:15
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8342
|1.8423
|46
|2006.05.02 12:15
|modify
|2
|0.30
|1.8283
|1.8342
|1.8423
|47
|2006.05.02 13:00
|s/l
|2
|0.30
|1.8342
|1.8342
|1.8423
|123.00
|1146.10
|48
|2006.05.05 02:15
|buy
|3
|0.30
|1.8516
|1.8432
|1.8656
|49
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|0.30
|1.8516
|1.8517
|1.8656
|50
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|0.30
|1.8516
|1.8536
|1.8656
|51
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|0.30
|1.8516
|1.8545
|1.8656
|52
|2006.05.05 14:31
|s/l
|3
|0.30
|1.8545
|1.8545
|1.8656
|60.90
|1207.00
|53
|2006.05.05 22:45
|buy
|4
|0.40
|1.8589
|1.8505
|1.8729
|54
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8592
|1.8729
|55
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8594
|1.8729
|56
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8598
|1.8729
|57
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8601
|1.8729
|58
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8605
|1.8729
|59
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8606
|1.8729
|60
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8607
|1.8729
|61
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8608
|1.8729
|62
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8612
|1.8729
|63
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8614
|1.8729
|64
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8614
|1.8729
|65
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8615
|1.8729
|66
|2006.05.08 10:29
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8619
|1.8729
|67
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8619
|1.8729
|68
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8620
|1.8729
|69
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8622
|1.8729
|70
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8627
|1.8729
|71
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8628
|1.8729
|72
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.8589
|1.8637
|1.8729
|73
|2006.05.08 12:22
|s/l
|4
|0.40
|1.8637
|1.8637
|1.8729
|133.20
|1340.19
|74
|2006.05.08 17:00
|buy
|5
|0.40
|1.8587
|1.8503
|1.8727
|75
|2006.05.09 15:53
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8589
|1.8727
|76
|2006.05.09 15:55
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8590
|1.8727
|77
|2006.05.09 15:55
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8590
|1.8727
|78
|2006.05.09 15:55
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8591
|1.8727
|79
|2006.05.09 15:56
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8594
|1.8727
|80
|2006.05.09 15:56
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8595
|1.8727
|81
|2006.05.09 16:06
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8598
|1.8727
|82
|2006.05.09 16:06
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8599
|1.8727
|83
|2006.05.09 16:06
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8600
|1.8727
|84
|2006.05.09 16:06
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8601
|1.8727
|85
|2006.05.09 16:07
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8602
|1.8727
|86
|2006.05.09 16:07
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8606
|1.8727
|87
|2006.05.09 16:07
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8607
|1.8727
|88
|2006.05.09 16:07
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8608
|1.8727
|89
|2006.05.09 16:07
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8609
|1.8727
|90
|2006.05.09 16:08
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8611
|1.8727
|91
|2006.05.09 16:08
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8612
|1.8727
|92
|2006.05.09 16:08
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8613
|1.8727
|93
|2006.05.09 16:08
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8617
|1.8727
|94
|2006.05.09 16:18
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8618
|1.8727
|95
|2006.05.09 16:19
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8622
|1.8727
|96
|2006.05.09 16:20
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8623
|1.8727
|97
|2006.05.09 16:34
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8624
|1.8727
|98
|2006.05.09 16:34
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8626
|1.8727
|99
|2006.05.09 16:35
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8630
|1.8727
|100
|2006.05.09 16:35
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8631
|1.8727
|101
|2006.05.09 16:35
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8631
|1.8727
|102
|2006.05.09 16:36
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8635
|1.8727
|103
|2006.05.09 16:36
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8635
|1.8727
|104
|2006.05.09 16:36
|modify
|5
|0.40
|1.8587
|1.8636
|1.8727
|105
|2006.05.09 17:31
|s/l
|5
|0.40
|1.8636
|1.8636
|1.8727
|136.00
|1476.19
|106
|2006.05.10 17:00
|sell
|6
|0.40
|1.8635
|1.8719
|1.8495
|107
|2006.05.11 01:50
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8634
|1.8495
|108
|2006.05.11 02:25
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8633
|1.8495
|109
|2006.05.11 02:37
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8633
|1.8495
|110
|2006.05.11 02:37
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8631
|1.8495
|111
|2006.05.11 02:38
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8630
|1.8495
|112
|2006.05.11 02:38
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8628
|1.8495
|113
|2006.05.11 02:39
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8627
|1.8495
|114
|2006.05.11 03:03
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8627
|1.8495
|115
|2006.05.11 03:03
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8626
|1.8495
|116
|2006.05.11 03:03
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8625
|1.8495
|117
|2006.05.11 03:04
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8624
|1.8495
|118
|2006.05.11 03:04
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8623
|1.8495
|119
|2006.05.11 03:04
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8622
|1.8495
|120
|2006.05.11 03:04
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8621
|1.8495
|121
|2006.05.11 03:04
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8621
|1.8495
|122
|2006.05.11 03:05
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8620
|1.8495
|123
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8620
|1.8495
|124
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8619
|1.8495
|125
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8618
|1.8495
|126
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8617
|1.8495
|127
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8615
|1.8495
|128
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8614
|1.8495
|129
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8612
|1.8495
|130
|2006.05.11 03:06
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8612
|1.8495
|131
|2006.05.11 03:08
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8611
|1.8495
|132
|2006.05.11 03:08
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8610
|1.8495
|133
|2006.05.11 03:09
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8609
|1.8495
|134
|2006.05.11 03:10
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8608
|1.8495
|135
|2006.05.11 03:11
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8607
|1.8495
|136
|2006.05.11 03:11
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8606
|1.8495
|137
|2006.05.11 03:11
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8606
|1.8495
|138
|2006.05.11 03:14
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8605
|1.8495
|139
|2006.05.11 03:15
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8604
|1.8495
|140
|2006.05.11 03:15
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8602
|1.8495
|141
|2006.05.11 03:15
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8599
|1.8495
|142
|2006.05.11 03:15
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8599
|1.8495
|143
|2006.05.11 03:16
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8597
|1.8495
|144
|2006.05.11 03:16
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8596
|1.8495
|145
|2006.05.11 03:16
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8595
|1.8495
|146
|2006.05.11 03:16
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8595
|1.8495
|147
|2006.05.11 03:16
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8593
|1.8495
|148
|2006.05.11 03:19
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8590
|1.8495
|149
|2006.05.11 03:19
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8589
|1.8495
|150
|2006.05.11 03:19
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8588
|1.8495
|151
|2006.05.11 03:35
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8587
|1.8495
|152
|2006.05.11 03:35
|modify
|6
|0.40
|1.8635
|1.8584
|1.8495
|153
|2006.05.11 09:07
|s/l
|6
|0.40
|1.8584
|1.8584
|1.8495
|142.97
|1619.16
|154
|2006.05.11 23:45
|buy
|7
|0.50
|1.8824
|1.8740
|1.8964
|155
|2006.05.12 07:47
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8825
|1.8964
|156
|2006.05.12 07:47
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8826
|1.8964
|157
|2006.05.12 07:49
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8826
|1.8964
|158
|2006.05.12 07:53
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8828
|1.8964
|159
|2006.05.12 07:53
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8829
|1.8964
|160
|2006.05.12 07:53
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8830
|1.8964
|161
|2006.05.12 07:53
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8831
|1.8964
|162
|2006.05.12 07:54
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8832
|1.8964
|163
|2006.05.12 07:54
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8832
|1.8964
|164
|2006.05.12 07:55
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8833
|1.8964
|165
|2006.05.12 07:55
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8834
|1.8964
|166
|2006.05.12 09:26
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8841
|1.8964
|167
|2006.05.12 09:26
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8842
|1.8964
|168
|2006.05.12 09:26
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8844
|1.8964
|169
|2006.05.12 09:26
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8846
|1.8964
|170
|2006.05.12 09:26
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8847
|1.8964
|171
|2006.05.12 09:27
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8852
|1.8964
|172
|2006.05.12 09:29
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8854
|1.8964
|173
|2006.05.12 09:29
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8857
|1.8964
|174
|2006.05.12 09:29
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8858
|1.8964
|175
|2006.05.12 09:30
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8858
|1.8964
|176
|2006.05.12 09:33
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8859
|1.8964
|177
|2006.05.12 09:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8861
|1.8964
|178
|2006.05.12 09:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8864
|1.8964
|179
|2006.05.12 10:21
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8864
|1.8964
|180
|2006.05.12 10:21
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8865
|1.8964
|181
|2006.05.12 10:21
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8866
|1.8964
|182
|2006.05.12 10:21
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8867
|1.8964
|183
|2006.05.12 10:21
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8868
|1.8964
|184
|2006.05.12 10:21
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8872
|1.8964
|185
|2006.05.12 10:59
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8874
|1.8964
|186
|2006.05.12 11:00
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8876
|1.8964
|187
|2006.05.12 11:00
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8878
|1.8964
|188
|2006.05.12 11:00
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8879
|1.8964
|189
|2006.05.12 11:00
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8880
|1.8964
|190
|2006.05.12 11:00
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8883
|1.8964
|191
|2006.05.12 11:28
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8887
|1.8964
|192
|2006.05.12 11:29
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8888
|1.8964
|193
|2006.05.12 11:29
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8891
|1.8964
|194
|2006.05.12 11:30
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8892
|1.8964
|195
|2006.05.12 11:30
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8892
|1.8964
|196
|2006.05.12 11:30
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8893
|1.8964
|197
|2006.05.12 11:30
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8894
|1.8964
|198
|2006.05.12 11:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8897
|1.8964
|199
|2006.05.12 11:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8898
|1.8964
|200
|2006.05.12 11:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8901
|1.8964
|201
|2006.05.12 11:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8903
|1.8964
|202
|2006.05.12 11:34
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8903
|1.8964
|203
|2006.05.12 11:37
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8906
|1.8964
|204
|2006.05.12 11:37
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8908
|1.8964
|205
|2006.05.12 11:37
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8909
|1.8964
|206
|2006.05.12 11:37
|modify
|7
|0.50
|1.8824
|1.8912
|1.8964
|207
|2006.05.12 11:37
|t/p
|7
|0.50
|1.8964
|1.8912
|1.8964
|488.50
|2107.65
|208
|2006.05.12 17:15
|buy
|8
|0.60
|1.8921
|1.8837
|1.9061
|209
|2006.05.15 00:04
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8923
|1.9061
|210
|2006.05.15 00:07
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8924
|1.9061
|211
|2006.05.15 00:07
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8924
|1.9061
|212
|2006.05.15 00:09
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8926
|1.9061
|213
|2006.05.15 00:09
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8927
|1.9061
|214
|2006.05.15 00:09
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8927
|1.9061
|215
|2006.05.15 00:11
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8931
|1.9061
|216
|2006.05.15 00:11
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8932
|1.9061
|217
|2006.05.15 00:14
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8933
|1.9061
|218
|2006.05.15 00:15
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8934
|1.9061
|219
|2006.05.15 00:16
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8935
|1.9061
|220
|2006.05.15 00:19
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8936
|1.9061
|221
|2006.05.15 00:19
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8937
|1.9061
|222
|2006.05.15 00:22
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8938
|1.9061
|223
|2006.05.15 00:32
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8939
|1.9061
|224
|2006.05.15 00:33
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8940
|1.9061
|225
|2006.05.15 00:49
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8941
|1.9061
|226
|2006.05.15 00:52
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8942
|1.9061
|227
|2006.05.15 00:53
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8942
|1.9061
|228
|2006.05.15 00:53
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8944
|1.9061
|229
|2006.05.15 00:53
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8944
|1.9061
|230
|2006.05.15 00:58
|modify
|8
|0.60
|1.8921
|1.8945
|1.9061
|231
|2006.05.15 02:34
|s/l
|8
|0.60
|1.8945
|1.8945
|1.9061
|98.99
|2206.65
|232
|2006.05.15 05:15
|buy
|9
|0.70
|1.8969
|1.8885
|1.9109
|233
|2006.05.15 10:04
|s/l
|9
|0.70
|1.8885
|1.8885
|1.9109
|-411.60
|1795.05
|234
|2006.05.16 10:15
|buy
|10
|0.50
|1.8824
|1.8740
|1.8964
|235
|2006.05.16 20:23
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8824
|1.8964
|236
|2006.05.16 20:24
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8826
|1.8964
|237
|2006.05.16 20:24
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8829
|1.8964
|238
|2006.05.16 20:24
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8830
|1.8964
|239
|2006.05.16 20:24
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8831
|1.8964
|240
|2006.05.16 20:24
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8837
|1.8964
|241
|2006.05.16 20:32
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8843
|1.8964
|242
|2006.05.16 20:32
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8843
|1.8964
|243
|2006.05.16 20:33
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8844
|1.8964
|244
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8846
|1.8964
|245
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8848
|1.8964
|246
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8850
|1.8964
|247
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8852
|1.8964
|248
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8853
|1.8964
|249
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8855
|1.8964
|250
|2006.05.17 05:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8855
|1.8964
|251
|2006.05.17 05:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8860
|1.8964
|252
|2006.05.17 05:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8863
|1.8964
|253
|2006.05.17 05:29
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8865
|1.8964
|254
|2006.05.17 05:29
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8868
|1.8964
|255
|2006.05.17 05:32
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8871
|1.8964
|256
|2006.05.17 05:32
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8874
|1.8964
|257
|2006.05.17 05:33
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8875
|1.8964
|258
|2006.05.17 05:34
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8878
|1.8964
|259
|2006.05.17 09:05
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8878
|1.8964
|260
|2006.05.17 09:08
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8879
|1.8964
|261
|2006.05.17 09:08
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8881
|1.8964
|262
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8882
|1.8964
|263
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8883
|1.8964
|264
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8884
|1.8964
|265
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8886
|1.8964
|266
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8887
|1.8964
|267
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8889
|1.8964
|268
|2006.05.17 09:09
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8891
|1.8964
|269
|2006.05.17 09:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8891
|1.8964
|270
|2006.05.17 09:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8892
|1.8964
|271
|2006.05.17 09:10
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8894
|1.8964
|272
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8895
|1.8964
|273
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8896
|1.8964
|274
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8898
|1.8964
|275
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8900
|1.8964
|276
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8902
|1.8964
|277
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8903
|1.8964
|278
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8906
|1.8964
|279
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8906
|1.8964
|280
|2006.05.17 09:11
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8907
|1.8964
|281
|2006.05.17 09:13
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8908
|1.8964
|282
|2006.05.17 09:13
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8909
|1.8964
|283
|2006.05.17 09:13
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8910
|1.8964
|284
|2006.05.17 09:18
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8911
|1.8964
|285
|2006.05.17 09:18
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8912
|1.8964
|286
|2006.05.17 09:18
|modify
|10
|0.50
|1.8824
|1.8913
|1.8964
|287
|2006.05.17 09:24
|t/p
|10
|0.50
|1.8964
|1.8913
|1.8964
|488.50
|2283.54
|288
|2006.05.19 05:45
|buy
|11
|0.70
|1.8920
|1.8836
|1.9060
|289
|2006.05.19 09:23
|s/l
|11
|0.70
|1.8836
|1.8836
|1.9060
|-411.60
|1871.94
|290
|2006.05.23 00:45
|buy
|12
|0.60
|1.8859
|1.8775
|1.8999
|291
|2006.05.23 23:59
|s/l
|12
|0.60
|1.8775
|1.8775
|1.8999
|-352.80
|1519.14
|292
|2006.05.24 05:00
|sell
|13
|0.20
|1.8792
|1.8876
|1.8652
|293
|2006.05.24 07:45
|modify
|13
|0.20
|1.8792
|1.8791
|1.8652
|294
|2006.05.24 07:45
|modify
|13
|0.20
|1.8792
|1.8788
|1.8652
|295
|2006.05.24 07:46
|modify
|13
|0.20
|1.8792
|1.8787
|1.8652
|296
|2006.05.24 07:49
|modify
|13
|0.20
|1.8792
|1.8786
|1.8652
|297
|2006.05.24 07:49
|modify
|13
|0.20
|1.8792
|1.8784
|1.8652
|298
|2006.05.24 08:43
|s/l
|13
|0.20
|1.8784
|1.8784
|1.8652
|11.20
|1530.34
|299
|2006.05.25 16:30
|buy
|14
|0.50
|1.8716
|1.8632
|1.8856
|300
|2006.05.25 23:54
|modify
|14
|0.50
|1.8716
|1.8723
|1.8856
|301
|2006.05.25 23:59
|modify
|14
|0.50
|1.8716
|1.8725
|1.8856
|302
|2006.05.26 03:24
|s/l
|14
|0.50
|1.8725
|1.8725
|1.8856
|30.00
|1560.34
|303
|2006.05.26 10:30
|sell
|15
|0.50
|1.8724
|1.8808
|1.8584
|304
|2006.05.26 14:11
|modify
|15
|0.50
|1.8724
|1.8722
|1.8584
|305
|2006.05.26 14:11
|modify
|15
|0.50
|1.8724
|1.8720
|1.8584
|306
|2006.05.26 14:11
|modify
|15
|0.50
|1.8724
|1.8717
|1.8584
|307
|2006.05.26 14:11
|modify
|15
|0.50
|1.8724
|1.8716
|1.8584
|308
|2006.05.26 14:11
|modify
|15
|0.50
|1.8724
|1.8714
|1.8584
|309
|2006.05.26 14:11
|modify
|15
|0.50
|1.8724
|1.8711
|1.8584
|310
|2006.05.26 14:31
|s/l
|15
|0.50
|1.8711
|1.8711
|1.8584
|45.50
|1605.84
|311
|2006.05.26 22:30
|sell
|16
|0.50
|1.8568
|1.8652
|1.8428
|312
|2006.05.30 04:52
|s/l
|16
|0.50
|1.8652
|1.8652
|1.8428
|-293.86
|1311.98
|313
|2006.05.31 07:00
|sell
|17
|0.40
|1.8829
|1.8913
|1.8689
|314
|2006.05.31 10:31
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8828
|1.8689
|315
|2006.05.31 10:31
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8825
|1.8689
|316
|2006.05.31 10:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8824
|1.8689
|317
|2006.05.31 10:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8820
|1.8689
|318
|2006.05.31 10:34
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8820
|1.8689
|319
|2006.05.31 10:34
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8819
|1.8689
|320
|2006.05.31 10:34
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8815
|1.8689
|321
|2006.05.31 13:36
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8814
|1.8689
|322
|2006.05.31 13:36
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8814
|1.8689
|323
|2006.05.31 13:37
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8813
|1.8689
|324
|2006.05.31 13:37
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8812
|1.8689
|325
|2006.05.31 13:37
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8811
|1.8689
|326
|2006.05.31 13:37
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8810
|1.8689
|327
|2006.05.31 13:37
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8810
|1.8689
|328
|2006.05.31 13:58
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8809
|1.8689
|329
|2006.05.31 14:09
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8803
|1.8689
|330
|2006.05.31 14:43
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8802
|1.8689
|331
|2006.05.31 14:44
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8801
|1.8689
|332
|2006.05.31 14:44
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8800
|1.8689
|333
|2006.05.31 14:44
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8798
|1.8689
|334
|2006.05.31 14:44
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8796
|1.8689
|335
|2006.05.31 14:44
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8795
|1.8689
|336
|2006.05.31 14:45
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8794
|1.8689
|337
|2006.05.31 14:45
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8793
|1.8689
|338
|2006.05.31 14:45
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8792
|1.8689
|339
|2006.05.31 14:45
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8790
|1.8689
|340
|2006.05.31 14:45
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8789
|1.8689
|341
|2006.05.31 14:58
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8788
|1.8689
|342
|2006.05.31 14:58
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8788
|1.8689
|343
|2006.05.31 15:32
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8786
|1.8689
|344
|2006.05.31 15:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8785
|1.8689
|345
|2006.05.31 15:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8784
|1.8689
|346
|2006.05.31 15:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8782
|1.8689
|347
|2006.05.31 15:35
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8781
|1.8689
|348
|2006.05.31 15:36
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8780
|1.8689
|349
|2006.05.31 15:36
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8779
|1.8689
|350
|2006.05.31 15:36
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8778
|1.8689
|351
|2006.05.31 16:41
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8777
|1.8689
|352
|2006.05.31 16:47
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8777
|1.8689
|353
|2006.05.31 16:47
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8776
|1.8689
|354
|2006.05.31 16:49
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8776
|1.8689
|355
|2006.05.31 16:50
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8775
|1.8689
|356
|2006.05.31 16:50
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8774
|1.8689
|357
|2006.05.31 16:50
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8773
|1.8689
|358
|2006.05.31 16:50
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8772
|1.8689
|359
|2006.05.31 16:50
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8770
|1.8689
|360
|2006.05.31 16:50
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8769
|1.8689
|361
|2006.05.31 16:54
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8767
|1.8689
|362
|2006.05.31 16:56
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8766
|1.8689
|363
|2006.05.31 16:56
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8766
|1.8689
|364
|2006.05.31 16:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8763
|1.8689
|365
|2006.05.31 16:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8761
|1.8689
|366
|2006.05.31 16:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8760
|1.8689
|367
|2006.05.31 20:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8759
|1.8689
|368
|2006.05.31 20:33
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8758
|1.8689
|369
|2006.05.31 20:34
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8757
|1.8689
|370
|2006.05.31 20:34
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8756
|1.8689
|371
|2006.05.31 20:57
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8754
|1.8689
|372
|2006.05.31 20:58
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8754
|1.8689
|373
|2006.05.31 20:58
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8753
|1.8689
|374
|2006.05.31 20:58
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8752
|1.8689
|375
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8751
|1.8689
|376
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8750
|1.8689
|377
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8749
|1.8689
|378
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8748
|1.8689
|379
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8747
|1.8689
|380
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8746
|1.8689
|381
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8745
|1.8689
|382
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8744
|1.8689
|383
|2006.05.31 20:59
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8742
|1.8689
|384
|2006.05.31 21:00
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8741
|1.8689
|385
|2006.05.31 21:00
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8741
|1.8689
|386
|2006.05.31 21:00
|modify
|17
|0.40
|1.8829
|1.8740
|1.8689
|387
|2006.05.31 21:00
|t/p
|17
|0.40
|1.8689
|1.8740
|1.8689
|392.00
|1703.98
|388
|2006.06.01 18:30
|sell
|18
|0.50
|1.8675
|1.8759
|1.8535
|389
|2006.06.02 09:11
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8675
|1.8535
|390
|2006.06.02 09:11
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8674
|1.8535
|391
|2006.06.02 09:12
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8673
|1.8535
|392
|2006.06.02 09:12
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8672
|1.8535
|393
|2006.06.02 09:12
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8671
|1.8535
|394
|2006.06.02 09:12
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8670
|1.8535
|395
|2006.06.02 09:12
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8667
|1.8535
|396
|2006.06.02 09:13
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8664
|1.8535
|397
|2006.06.02 09:21
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8664
|1.8535
|398
|2006.06.02 09:21
|modify
|18
|0.50
|1.8675
|1.8663
|1.8535
|399
|2006.06.02 11:41
|s/l
|18
|0.50
|1.8663
|1.8663
|1.8535
|42.07
|1746.05
|400
|2006.06.02 22:30
|buy
|19
|0.50
|1.8832
|1.8748
|1.8972
|401
|2006.06.05 20:44
|s/l
|19
|0.50
|1.8748
|1.8748
|1.8972
|-295.51
|1450.54
|402
|2006.06.06 05:00
|sell
|20
|0.40
|1.8715
|1.8799
|1.8575
|403
|2006.06.06 14:14
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8713
|1.8575
|404
|2006.06.06 14:14
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8711
|1.8575
|405
|2006.06.06 14:14
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8708
|1.8575
|406
|2006.06.06 14:14
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8707
|1.8575
|407
|2006.06.06 14:14
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8706
|1.8575
|408
|2006.06.06 14:14
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8705
|1.8575
|409
|2006.06.06 14:15
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8704
|1.8575
|410
|2006.06.06 14:16
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8702
|1.8575
|411
|2006.06.06 14:16
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8701
|1.8575
|412
|2006.06.06 14:29
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8700
|1.8575
|413
|2006.06.06 14:29
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8696
|1.8575
|414
|2006.06.06 14:33
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8695
|1.8575
|415
|2006.06.06 14:33
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8694
|1.8575
|416
|2006.06.06 14:33
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8693
|1.8575
|417
|2006.06.06 14:33
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8692
|1.8575
|418
|2006.06.06 14:33
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8690
|1.8575
|419
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8690
|1.8575
|420
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8688
|1.8575
|421
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8687
|1.8575
|422
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8685
|1.8575
|423
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8684
|1.8575
|424
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8683
|1.8575
|425
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8682
|1.8575
|426
|2006.06.06 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8682
|1.8575
|427
|2006.06.06 15:35
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8681
|1.8575
|428
|2006.06.06 15:35
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8678
|1.8575
|429
|2006.06.06 15:36
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8677
|1.8575
|430
|2006.06.06 15:36
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8676
|1.8575
|431
|2006.06.06 15:36
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8676
|1.8575
|432
|2006.06.06 15:38
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8675
|1.8575
|433
|2006.06.06 15:39
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8672
|1.8575
|434
|2006.06.06 15:39
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8671
|1.8575
|435
|2006.06.06 15:39
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8671
|1.8575
|436
|2006.06.06 15:40
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8670
|1.8575
|437
|2006.06.06 16:42
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8670
|1.8575
|438
|2006.06.06 16:42
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8668
|1.8575
|439
|2006.06.06 16:42
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8667
|1.8575
|440
|2006.06.06 16:50
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8666
|1.8575
|441
|2006.06.06 16:50
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8665
|1.8575
|442
|2006.06.06 16:51
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8664
|1.8575
|443
|2006.06.06 16:52
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8663
|1.8575
|444
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8662
|1.8575
|445
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8660
|1.8575
|446
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8659
|1.8575
|447
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8658
|1.8575
|448
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8657
|1.8575
|449
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8656
|1.8575
|450
|2006.06.06 16:53
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8655
|1.8575
|451
|2006.06.06 16:59
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8655
|1.8575
|452
|2006.06.06 16:59
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8653
|1.8575
|453
|2006.06.06 16:59
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8649
|1.8575
|454
|2006.06.06 17:00
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8649
|1.8575
|455
|2006.06.06 17:00
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8648
|1.8575
|456
|2006.06.06 17:00
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8648
|1.8575
|457
|2006.06.06 17:00
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8647
|1.8575
|458
|2006.06.06 17:05
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8644
|1.8575
|459
|2006.06.07 08:15
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8643
|1.8575
|460
|2006.06.07 08:16
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8640
|1.8575
|461
|2006.06.07 08:16
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8639
|1.8575
|462
|2006.06.07 08:17
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8638
|1.8575
|463
|2006.06.07 08:17
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8636
|1.8575
|464
|2006.06.07 08:17
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8635
|1.8575
|465
|2006.06.07 08:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8633
|1.8575
|466
|2006.06.07 08:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8630
|1.8575
|467
|2006.06.07 08:31
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8628
|1.8575
|468
|2006.06.07 08:33
|modify
|20
|0.40
|1.8715
|1.8626
|1.8575
|469
|2006.06.07 08:33
|t/p
|20
|0.40
|1.8575
|1.8626
|1.8575
|392.06
|1842.60
|470
|2006.06.07 13:15
|sell
|21
|0.60
|1.8623
|1.8707
|1.8483
|471
|2006.06.07 15:20
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8623
|1.8483
|472
|2006.06.07 15:22
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8622
|1.8483
|473
|2006.06.07 15:22
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8621
|1.8483
|474
|2006.06.07 15:22
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8619
|1.8483
|475
|2006.06.07 15:25
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8619
|1.8483
|476
|2006.06.07 15:25
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8616
|1.8483
|477
|2006.06.07 15:25
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8615
|1.8483
|478
|2006.06.07 15:25
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8614
|1.8483
|479
|2006.06.07 15:32
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8613
|1.8483
|480
|2006.06.07 15:33
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8613
|1.8483
|481
|2006.06.07 15:33
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8610
|1.8483
|482
|2006.06.07 15:38
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8609
|1.8483
|483
|2006.06.07 15:38
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8609
|1.8483
|484
|2006.06.07 15:44
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8608
|1.8483
|485
|2006.06.07 15:44
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8607
|1.8483
|486
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8602
|1.8483
|487
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8600
|1.8483
|488
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8597
|1.8483
|489
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8593
|1.8483
|490
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8590
|1.8483
|491
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8588
|1.8483
|492
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8585
|1.8483
|493
|2006.06.07 15:50
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8584
|1.8483
|494
|2006.06.07 15:50
|modify
|21
|0.60
|1.8623
|1.8582
|1.8483
|495
|2006.06.07 17:16
|s/l
|21
|0.60
|1.8582
|1.8582
|1.8483
|172.20
|2014.80
|496
|2006.06.08 20:30
|sell
|22
|0.60
|1.8424
|1.8508
|1.8284
|497
|2006.06.09 14:35
|modify
|22
|0.60
|1.8424
|1.8419
|1.8284
|498
|2006.06.09 15:18
|s/l
|22
|0.60
|1.8419
|1.8419
|1.8284
|21.08
|2035.88
|499
|2006.06.12 05:15
|sell
|23
|0.60
|1.8414
|1.8498
|1.8274
|500
|2006.06.13 19:08
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8414
|1.8274
|501
|2006.06.13 19:09
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8413
|1.8274
|502
|2006.06.13 19:12
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8412
|1.8274
|503
|2006.06.13 19:14
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8411
|1.8274
|504
|2006.06.13 19:14
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8409
|1.8274
|505
|2006.06.13 19:14
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8407
|1.8274
|506
|2006.06.13 19:14
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8405
|1.8274
|507
|2006.06.13 19:14
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8398
|1.8274
|508
|2006.06.13 19:14
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8397
|1.8274
|509
|2006.06.13 19:15
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8395
|1.8274
|510
|2006.06.13 19:15
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8394
|1.8274
|511
|2006.06.13 19:17
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8393
|1.8274
|512
|2006.06.13 19:17
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8386
|1.8274
|513
|2006.06.13 19:17
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8385
|1.8274
|514
|2006.06.13 19:17
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8385
|1.8274
|515
|2006.06.13 19:17
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8384
|1.8274
|516
|2006.06.13 19:25
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8384
|1.8274
|517
|2006.06.13 19:27
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8381
|1.8274
|518
|2006.06.13 19:27
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8380
|1.8274
|519
|2006.06.13 22:21
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8379
|1.8274
|520
|2006.06.13 22:21
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8378
|1.8274
|521
|2006.06.13 22:27
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8377
|1.8274
|522
|2006.06.13 22:31
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8376
|1.8274
|523
|2006.06.13 22:31
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8376
|1.8274
|524
|2006.06.13 22:42
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8373
|1.8274
|525
|2006.06.13 22:42
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8373
|1.8274
|526
|2006.06.13 22:44
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8372
|1.8274
|527
|2006.06.13 22:45
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8371
|1.8274
|528
|2006.06.13 22:47
|modify
|23
|0.60
|1.8414
|1.8369
|1.8274
|529
|2006.06.14 06:54
|s/l
|23
|0.60
|1.8369
|1.8369
|1.8274
|189.17
|2225.05
|530
|2006.06.14 21:30
|buy
|24
|0.70
|1.8440
|1.8356
|1.8580
|531
|2006.06.15 13:53
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8441
|1.8580
|532
|2006.06.15 13:53
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8442
|1.8580
|533
|2006.06.15 13:54
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8442
|1.8580
|534
|2006.06.15 13:54
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8443
|1.8580
|535
|2006.06.15 13:56
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8444
|1.8580
|536
|2006.06.15 13:56
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8444
|1.8580
|537
|2006.06.15 14:26
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8445
|1.8580
|538
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8446
|1.8580
|539
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8449
|1.8580
|540
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8453
|1.8580
|541
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8454
|1.8580
|542
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8455
|1.8580
|543
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8456
|1.8580
|544
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8456
|1.8580
|545
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8457
|1.8580
|546
|2006.06.15 14:27
|modify
|24
|0.70
|1.8440
|1.8457
|1.8580
|547
|2006.06.15 14:33
|s/l
|24
|0.70
|1.8457
|1.8457
|1.8580
|76.98
|2302.03
|548
|2006.06.15 19:45
|buy
|25
|0.70
|1.8484
|1.8400
|1.8624
|549
|2006.06.16 08:10
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8485
|1.8624
|550
|2006.06.16 08:24
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8488
|1.8624
|551
|2006.06.16 08:25
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8490
|1.8624
|552
|2006.06.16 08:25
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8490
|1.8624
|553
|2006.06.16 08:28
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8491
|1.8624
|554
|2006.06.16 08:52
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8491
|1.8624
|555
|2006.06.16 08:52
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8492
|1.8624
|556
|2006.06.16 08:53
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8493
|1.8624
|557
|2006.06.16 08:53
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8495
|1.8624
|558
|2006.06.16 08:53
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8497
|1.8624
|559
|2006.06.16 08:53
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8499
|1.8624
|560
|2006.06.16 10:09
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8500
|1.8624
|561
|2006.06.16 10:09
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8504
|1.8624
|562
|2006.06.16 10:09
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8506
|1.8624
|563
|2006.06.16 10:10
|modify
|25
|0.70
|1.8484
|1.8508
|1.8624
|564
|2006.06.16 15:25
|s/l
|25
|0.70
|1.8508
|1.8508
|1.8624
|115.49
|2417.52
|565
|2006.06.16 22:45
|sell
|26
|0.70
|1.8501
|1.8585
|1.8361
|566
|2006.06.19 03:13
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8498
|1.8361
|567
|2006.06.19 03:13
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8496
|1.8361
|568
|2006.06.19 03:13
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8496
|1.8361
|569
|2006.06.19 03:14
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8495
|1.8361
|570
|2006.06.19 03:16
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8494
|1.8361
|571
|2006.06.19 03:16
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8493
|1.8361
|572
|2006.06.19 03:20
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8492
|1.8361
|573
|2006.06.19 03:20
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8491
|1.8361
|574
|2006.06.19 03:24
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8490
|1.8361
|575
|2006.06.19 03:29
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8487
|1.8361
|576
|2006.06.19 03:30
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8486
|1.8361
|577
|2006.06.19 03:30
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8485
|1.8361
|578
|2006.06.19 03:30
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8484
|1.8361
|579
|2006.06.19 03:30
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8483
|1.8361
|580
|2006.06.19 03:30
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8481
|1.8361
|581
|2006.06.19 03:30
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8481
|1.8361
|582
|2006.06.19 03:35
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8480
|1.8361
|583
|2006.06.19 03:37
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8478
|1.8361
|584
|2006.06.19 03:37
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8476
|1.8361
|585
|2006.06.19 03:37
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8475
|1.8361
|586
|2006.06.19 03:37
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8475
|1.8361
|587
|2006.06.19 03:38
|modify
|26
|0.70
|1.8501
|1.8473
|1.8361
|588
|2006.06.19 13:32
|s/l
|26
|0.70
|1.8473
|1.8473
|1.8361
|137.30
|2554.82
|589
|2006.06.19 23:00
|sell
|27
|0.80
|1.8416
|1.8500
|1.8276
|590
|2006.06.22 12:16
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8410
|1.8276
|591
|2006.06.22 12:22
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8409
|1.8276
|592
|2006.06.22 12:22
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8409
|1.8276
|593
|2006.06.22 12:22
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8408
|1.8276
|594
|2006.06.22 12:23
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8408
|1.8276
|595
|2006.06.22 12:23
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8406
|1.8276
|596
|2006.06.22 12:23
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8405
|1.8276
|597
|2006.06.22 12:23
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8404
|1.8276
|598
|2006.06.22 12:24
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8403
|1.8276
|599
|2006.06.22 12:28
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8403
|1.8276
|600
|2006.06.22 12:29
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8402
|1.8276
|601
|2006.06.22 12:29
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8401
|1.8276
|602
|2006.06.22 12:29
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8397
|1.8276
|603
|2006.06.22 12:29
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8395
|1.8276
|604
|2006.06.22 12:29
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8394
|1.8276
|605
|2006.06.22 12:31
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8393
|1.8276
|606
|2006.06.22 12:46
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8392
|1.8276
|607
|2006.06.22 12:47
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8389
|1.8276
|608
|2006.06.22 12:47
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8387
|1.8276
|609
|2006.06.22 12:47
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8385
|1.8276
|610
|2006.06.22 12:47
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8382
|1.8276
|611
|2006.06.22 12:47
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8380
|1.8276
|612
|2006.06.22 12:47
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8377
|1.8276
|613
|2006.06.22 12:50
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8375
|1.8276
|614
|2006.06.22 12:50
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8375
|1.8276
|615
|2006.06.22 12:52
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8373
|1.8276
|616
|2006.06.22 12:52
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8372
|1.8276
|617
|2006.06.22 12:52
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8372
|1.8276
|618
|2006.06.22 12:53
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8367
|1.8276
|619
|2006.06.22 12:53
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8366
|1.8276
|620
|2006.06.22 12:54
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8365
|1.8276
|621
|2006.06.22 12:54
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8360
|1.8276
|622
|2006.06.22 12:54
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8359
|1.8276
|623
|2006.06.22 12:54
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8358
|1.8276
|624
|2006.06.22 12:54
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8356
|1.8276
|625
|2006.06.22 13:20
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8355
|1.8276
|626
|2006.06.22 14:05
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8355
|1.8276
|627
|2006.06.22 14:07
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8354
|1.8276
|628
|2006.06.22 14:07
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8353
|1.8276
|629
|2006.06.22 14:07
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8352
|1.8276
|630
|2006.06.22 14:07
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8349
|1.8276
|631
|2006.06.22 14:07
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8346
|1.8276
|632
|2006.06.22 14:27
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8346
|1.8276
|633
|2006.06.22 14:27
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8345
|1.8276
|634
|2006.06.22 14:27
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8345
|1.8276
|635
|2006.06.22 14:27
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8344
|1.8276
|636
|2006.06.22 14:28
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8344
|1.8276
|637
|2006.06.22 14:32
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8343
|1.8276
|638
|2006.06.22 15:18
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8339
|1.8276
|639
|2006.06.22 15:18
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8339
|1.8276
|640
|2006.06.22 15:18
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8338
|1.8276
|641
|2006.06.22 15:18
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8337
|1.8276
|642
|2006.06.22 15:20
|modify
|27
|0.80
|1.8416
|1.8328
|1.8276
|643
|2006.06.22 15:20
|t/p
|27
|0.80
|1.8276
|1.8328
|1.8276
|784.56
|3339.38
|644
|2006.06.22 20:00
|sell
|28
|1.00
|1.8279
|1.8363
|1.8139
|645
|2006.06.23 11:49
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8278
|1.8139
|646
|2006.06.23 11:50
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8277
|1.8139
|647
|2006.06.23 12:08
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8276
|1.8139
|648
|2006.06.23 12:08
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8274
|1.8139
|649
|2006.06.23 12:09
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8272
|1.8139
|650
|2006.06.23 12:09
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8271
|1.8139
|651
|2006.06.23 12:09
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8270
|1.8139
|652
|2006.06.23 12:15
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8269
|1.8139
|653
|2006.06.23 12:15
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8268
|1.8139
|654
|2006.06.23 12:15
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8268
|1.8139
|655
|2006.06.23 12:16
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8267
|1.8139
|656
|2006.06.23 13:17
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8266
|1.8139
|657
|2006.06.23 13:18
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8265
|1.8139
|658
|2006.06.23 13:47
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8262
|1.8139
|659
|2006.06.23 13:47
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8260
|1.8139
|660
|2006.06.23 13:47
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8258
|1.8139
|661
|2006.06.23 13:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8257
|1.8139
|662
|2006.06.23 13:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8251
|1.8139
|663
|2006.06.23 13:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8249
|1.8139
|664
|2006.06.23 13:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8247
|1.8139
|665
|2006.06.23 13:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8247
|1.8139
|666
|2006.06.23 13:49
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8243
|1.8139
|667
|2006.06.23 13:50
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8242
|1.8139
|668
|2006.06.23 13:50
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8241
|1.8139
|669
|2006.06.23 13:51
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8240
|1.8139
|670
|2006.06.23 13:51
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8238
|1.8139
|671
|2006.06.23 13:51
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8237
|1.8139
|672
|2006.06.23 13:51
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8237
|1.8139
|673
|2006.06.23 13:52
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8235
|1.8139
|674
|2006.06.23 13:52
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8234
|1.8139
|675
|2006.06.23 13:52
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8234
|1.8139
|676
|2006.06.23 13:53
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8233
|1.8139
|677
|2006.06.23 13:53
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8231
|1.8139
|678
|2006.06.23 13:53
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8230
|1.8139
|679
|2006.06.23 13:53
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8229
|1.8139
|680
|2006.06.23 13:53
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8228
|1.8139
|681
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8226
|1.8139
|682
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8224
|1.8139
|683
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8222
|1.8139
|684
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8221
|1.8139
|685
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8220
|1.8139
|686
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8219
|1.8139
|687
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8218
|1.8139
|688
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8217
|1.8139
|689
|2006.06.23 14:11
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8216
|1.8139
|690
|2006.06.23 14:16
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8216
|1.8139
|691
|2006.06.23 14:16
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8214
|1.8139
|692
|2006.06.23 14:16
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8208
|1.8139
|693
|2006.06.23 14:20
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8208
|1.8139
|694
|2006.06.23 14:20
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8207
|1.8139
|695
|2006.06.23 14:20
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8206
|1.8139
|696
|2006.06.23 14:20
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8204
|1.8139
|697
|2006.06.23 14:43
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8204
|1.8139
|698
|2006.06.23 14:43
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8203
|1.8139
|699
|2006.06.23 14:43
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8202
|1.8139
|700
|2006.06.23 14:43
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8201
|1.8139
|701
|2006.06.23 14:44
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8201
|1.8139
|702
|2006.06.23 14:44
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8200
|1.8139
|703
|2006.06.23 14:44
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8199
|1.8139
|704
|2006.06.23 14:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8198
|1.8139
|705
|2006.06.23 14:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8197
|1.8139
|706
|2006.06.23 14:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8196
|1.8139
|707
|2006.06.23 14:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8194
|1.8139
|708
|2006.06.23 14:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8193
|1.8139
|709
|2006.06.23 14:48
|modify
|28
|1.00
|1.8279
|1.8190
|1.8139
|710
|2006.06.23 14:49
|t/p
|28
|1.00
|1.8139
|1.8190
|1.8139
|980.14
|4319.52
|711
|2006.06.23 18:45
|sell
|29
|1.30
|1.8202
|1.8286
|1.8062
|712
|2006.06.28 16:36
|modify
|29
|1.30
|1.8202
|1.8201
|1.8062
|713
|2006.06.28 16:36
|modify
|29
|1.30
|1.8202
|1.8199
|1.8062
|714
|2006.06.28 16:36
|modify
|29
|1.30
|1.8202
|1.8194
|1.8062
|715
|2006.06.28 21:29
|s/l
|29
|1.30
|1.8194
|1.8194
|1.8062
|73.35
|4392.87
|716
|2006.06.28 22:45
|sell
|30
|1.30
|1.8184
|1.8268
|1.8044
|717
|2006.06.29 11:45
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8183
|1.8044
|718
|2006.06.29 11:45
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8181
|1.8044
|719
|2006.06.29 11:47
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8181
|1.8044
|720
|2006.06.29 11:52
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8178
|1.8044
|721
|2006.06.29 11:52
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8177
|1.8044
|722
|2006.06.29 11:52
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8176
|1.8044
|723
|2006.06.29 11:53
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8174
|1.8044
|724
|2006.06.29 11:53
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8173
|1.8044
|725
|2006.06.29 11:53
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8173
|1.8044
|726
|2006.06.29 11:54
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8171
|1.8044
|727
|2006.06.29 11:54
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8170
|1.8044
|728
|2006.06.29 11:54
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8169
|1.8044
|729
|2006.06.29 11:54
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8168
|1.8044
|730
|2006.06.29 11:54
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8167
|1.8044
|731
|2006.06.29 11:54
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8167
|1.8044
|732
|2006.06.29 11:55
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8166
|1.8044
|733
|2006.06.29 13:16
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8166
|1.8044
|734
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8165
|1.8044
|735
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8164
|1.8044
|736
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8163
|1.8044
|737
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8160
|1.8044
|738
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8159
|1.8044
|739
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8158
|1.8044
|740
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8157
|1.8044
|741
|2006.06.29 13:18
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8157
|1.8044
|742
|2006.06.29 17:43
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8156
|1.8044
|743
|2006.06.29 17:43
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8153
|1.8044
|744
|2006.06.29 17:44
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8152
|1.8044
|745
|2006.06.29 17:44
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8151
|1.8044
|746
|2006.06.29 17:44
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8150
|1.8044
|747
|2006.06.29 19:37
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8149
|1.8044
|748
|2006.06.29 19:37
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8148
|1.8044
|749
|2006.06.29 19:37
|modify
|30
|1.30
|1.8184
|1.8144
|1.8044
|750
|2006.06.29 20:16
|s/l
|30
|1.30
|1.8144
|1.8144
|1.8044
|364.55
|4757.41
|751
|2006.06.30 10:30
|buy
|31
|1.40
|1.8310
|1.8226
|1.8450
|752
|2006.06.30 13:57
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8311
|1.8450
|753
|2006.06.30 13:57
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8312
|1.8450
|754
|2006.06.30 13:57
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8313
|1.8450
|755
|2006.06.30 13:57
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8313
|1.8450
|756
|2006.06.30 13:58
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8314
|1.8450
|757
|2006.06.30 13:58
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8317
|1.8450
|758
|2006.06.30 13:58
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8318
|1.8450
|759
|2006.06.30 14:01
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8318
|1.8450
|760
|2006.06.30 14:01
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8319
|1.8450
|761
|2006.06.30 14:10
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8319
|1.8450
|762
|2006.06.30 14:10
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8320
|1.8450
|763
|2006.06.30 14:10
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8320
|1.8450
|764
|2006.06.30 14:11
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8321
|1.8450
|765
|2006.06.30 14:11
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8322
|1.8450
|766
|2006.06.30 14:24
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8323
|1.8450
|767
|2006.06.30 14:25
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8324
|1.8450
|768
|2006.06.30 14:26
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8325
|1.8450
|769
|2006.06.30 14:26
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8325
|1.8450
|770
|2006.06.30 14:26
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8326
|1.8450
|771
|2006.06.30 14:26
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8327
|1.8450
|772
|2006.06.30 14:26
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8328
|1.8450
|773
|2006.06.30 14:31
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8333
|1.8450
|774
|2006.06.30 14:31
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8343
|1.8450
|775
|2006.06.30 14:32
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8345
|1.8450
|776
|2006.06.30 14:32
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8345
|1.8450
|777
|2006.06.30 14:32
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8347
|1.8450
|778
|2006.06.30 14:32
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8347
|1.8450
|779
|2006.06.30 14:32
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8360
|1.8450
|780
|2006.06.30 14:32
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8377
|1.8450
|781
|2006.06.30 14:42
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8382
|1.8450
|782
|2006.06.30 14:42
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8385
|1.8450
|783
|2006.06.30 14:42
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8387
|1.8450
|784
|2006.06.30 14:52
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8388
|1.8450
|785
|2006.06.30 14:54
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8388
|1.8450
|786
|2006.06.30 14:54
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8389
|1.8450
|787
|2006.06.30 14:54
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8391
|1.8450
|788
|2006.06.30 14:55
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8392
|1.8450
|789
|2006.06.30 14:55
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8393
|1.8450
|790
|2006.06.30 15:49
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8394
|1.8450
|791
|2006.06.30 15:49
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8396
|1.8450
|792
|2006.06.30 15:49
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8398
|1.8450
|793
|2006.06.30 15:49
|modify
|31
|1.40
|1.8310
|1.8400
|1.8450
|794
|2006.06.30 15:49
|t/p
|31
|1.40
|1.8450
|1.8400
|1.8450
|1372.00
|6129.41
|795
|2006.07.03 23:45
|sell
|32
|1.80
|1.8422
|1.8506
|1.8282
|796
|2006.07.05 15:15
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8422
|1.8282
|797
|2006.07.05 15:15
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8421
|1.8282
|798
|2006.07.05 15:15
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8420
|1.8282
|799
|2006.07.05 15:21
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8419
|1.8282
|800
|2006.07.05 15:21
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8411
|1.8282
|801
|2006.07.05 15:47
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8411
|1.8282
|802
|2006.07.05 15:47
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8410
|1.8282
|803
|2006.07.05 15:47
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8409
|1.8282
|804
|2006.07.05 15:48
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8408
|1.8282
|805
|2006.07.05 15:48
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8407
|1.8282
|806
|2006.07.05 15:48
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8406
|1.8282
|807
|2006.07.05 15:48
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8405
|1.8282
|808
|2006.07.05 15:48
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8404
|1.8282
|809
|2006.07.05 15:51
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8403
|1.8282
|810
|2006.07.05 15:51
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8403
|1.8282
|811
|2006.07.05 15:51
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8402
|1.8282
|812
|2006.07.05 15:51
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8401
|1.8282
|813
|2006.07.05 15:52
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8399
|1.8282
|814
|2006.07.05 15:52
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8398
|1.8282
|815
|2006.07.05 16:10
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8397
|1.8282
|816
|2006.07.05 16:10
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8396
|1.8282
|817
|2006.07.05 16:10
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8396
|1.8282
|818
|2006.07.05 16:11
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8395
|1.8282
|819
|2006.07.05 16:11
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8394
|1.8282
|820
|2006.07.05 16:13
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8393
|1.8282
|821
|2006.07.05 16:13
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8392
|1.8282
|822
|2006.07.05 16:13
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8391
|1.8282
|823
|2006.07.05 16:13
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8390
|1.8282
|824
|2006.07.05 16:13
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8389
|1.8282
|825
|2006.07.05 16:13
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8389
|1.8282
|826
|2006.07.05 16:14
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8388
|1.8282
|827
|2006.07.05 16:15
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8387
|1.8282
|828
|2006.07.05 16:16
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8386
|1.8282
|829
|2006.07.05 16:20
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8385
|1.8282
|830
|2006.07.05 16:20
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8384
|1.8282
|831
|2006.07.05 16:20
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8382
|1.8282
|832
|2006.07.05 16:20
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8381
|1.8282
|833
|2006.07.05 16:20
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8380
|1.8282
|834
|2006.07.05 16:20
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8380
|1.8282
|835
|2006.07.05 16:37
|modify
|32
|1.80
|1.8422
|1.8379
|1.8282
|836
|2006.07.06 14:33
|s/l
|32
|1.80
|1.8379
|1.8379
|1.8282
|543.07
|6672.48
|837
|2006.07.06 21:45
|buy
|33
|2.00
|1.8372
|1.8288
|1.8512
|838
|2006.07.07 12:53
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8372
|1.8512
|839
|2006.07.07 14:28
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8373
|1.8512
|840
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8382
|1.8512
|841
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8400
|1.8512
|842
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8405
|1.8512
|843
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8414
|1.8512
|844
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8423
|1.8512
|845
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8429
|1.8512
|846
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8440
|1.8512
|847
|2006.07.07 14:30
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8440
|1.8512
|848
|2006.07.07 14:33
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8446
|1.8512
|849
|2006.07.07 14:33
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8446
|1.8512
|850
|2006.07.07 14:34
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8456
|1.8512
|851
|2006.07.07 14:34
|modify
|33
|2.00
|1.8372
|1.8458
|1.8512
|852
|2006.07.07 14:35
|t/p
|33
|2.00
|1.8512
|1.8458
|1.8512
|1953.98
|8626.46
|853
|2006.07.10 20:30
|sell
|34
|2.60
|1.8417
|1.8501
|1.8277
|854
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8416
|1.8277
|855
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8415
|1.8277
|856
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8411
|1.8277
|857
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8407
|1.8277
|858
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8403
|1.8277
|859
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8396
|1.8277
|860
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8391
|1.8277
|861
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8387
|1.8277
|862
|2006.07.12 14:31
|modify
|34
|2.60
|1.8417
|1.8383
|1.8277
|863
|2006.07.12 14:31
|s/l
|34
|2.60
|1.8383
|1.8383
|1.8277
|619.51
|9245.97
|864
|2006.07.12 23:30
|sell
|35
|2.80
|1.8344
|1.8428
|1.8204
|865
|2006.07.13 14:43
|s/l
|35
|2.80
|1.8428
|1.8428
|1.8204
|-1645.22
|7600.75
|866
|2006.07.14 13:00
|sell
|36
|2.30
|1.8411
|1.8495
|1.8271
|867
|2006.07.14 15:52
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8406
|1.8271
|868
|2006.07.14 15:55
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8405
|1.8271
|869
|2006.07.14 15:55
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8404
|1.8271
|870
|2006.07.14 15:55
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8401
|1.8271
|871
|2006.07.14 15:59
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8400
|1.8271
|872
|2006.07.14 16:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8399
|1.8271
|873
|2006.07.14 16:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8395
|1.8271
|874
|2006.07.14 16:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8394
|1.8271
|875
|2006.07.14 16:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8393
|1.8271
|876
|2006.07.14 16:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8392
|1.8271
|877
|2006.07.14 16:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8392
|1.8271
|878
|2006.07.17 09:57
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8390
|1.8271
|879
|2006.07.17 09:58
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8390
|1.8271
|880
|2006.07.17 09:58
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8389
|1.8271
|881
|2006.07.17 09:58
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8388
|1.8271
|882
|2006.07.17 09:59
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8387
|1.8271
|883
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8386
|1.8271
|884
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8385
|1.8271
|885
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8384
|1.8271
|886
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8381
|1.8271
|887
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8379
|1.8271
|888
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8377
|1.8271
|889
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8376
|1.8271
|890
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8374
|1.8271
|891
|2006.07.17 10:00
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8374
|1.8271
|892
|2006.07.17 10:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8372
|1.8271
|893
|2006.07.17 10:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8371
|1.8271
|894
|2006.07.17 10:01
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8370
|1.8271
|895
|2006.07.17 10:02
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8368
|1.8271
|896
|2006.07.17 10:02
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8364
|1.8271
|897
|2006.07.17 10:02
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8360
|1.8271
|898
|2006.07.17 10:02
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8353
|1.8271
|899
|2006.07.17 10:02
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8353
|1.8271
|900
|2006.07.17 10:05
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8352
|1.8271
|901
|2006.07.17 10:05
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8351
|1.8271
|902
|2006.07.17 10:05
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8349
|1.8271
|903
|2006.07.17 10:05
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8347
|1.8271
|904
|2006.07.17 10:05
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8347
|1.8271
|905
|2006.07.17 10:06
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8345
|1.8271
|906
|2006.07.17 10:06
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8344
|1.8271
|907
|2006.07.17 10:06
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8341
|1.8271
|908
|2006.07.17 10:06
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8340
|1.8271
|909
|2006.07.17 10:06
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8340
|1.8271
|910
|2006.07.17 10:12
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8337
|1.8271
|911
|2006.07.17 10:12
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8334
|1.8271
|912
|2006.07.17 10:12
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8332
|1.8271
|913
|2006.07.17 10:15
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8332
|1.8271
|914
|2006.07.17 10:15
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8330
|1.8271
|915
|2006.07.17 10:15
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8329
|1.8271
|916
|2006.07.17 10:15
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8325
|1.8271
|917
|2006.07.17 10:15
|modify
|36
|2.30
|1.8411
|1.8322
|1.8271
|918
|2006.07.17 10:16
|t/p
|36
|2.30
|1.8271
|1.8322
|1.8271
|2254.32
|9855.07
|919
|2006.07.18 18:30
|buy
|37
|3.00
|1.8270
|1.8186
|1.8410
|920
|2006.07.19 16:00
|modify
|37
|3.00
|1.8270
|1.8272
|1.8410
|921
|2006.07.19 16:00
|modify
|37
|3.00
|1.8270
|1.8278
|1.8410
|922
|2006.07.19 16:00
|modify
|37
|3.00
|1.8270
|1.8284
|1.8410
|923
|2006.07.19 16:01
|modify
|37
|3.00
|1.8270
|1.8332
|1.8410
|924
|2006.07.19 16:01
|s/l
|37
|3.00
|1.8332
|1.8332
|1.8410
|1292.97
|11148.04
|925
|2006.07.20 01:15
|buy
|38
|3.30
|1.8425
|1.8341
|1.8565
|926
|2006.07.20 12:36
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8426
|1.8565
|927
|2006.07.20 12:36
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8426
|1.8565
|928
|2006.07.20 12:37
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8427
|1.8565
|929
|2006.07.20 12:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8427
|1.8565
|930
|2006.07.20 12:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8428
|1.8565
|931
|2006.07.20 12:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8429
|1.8565
|932
|2006.07.20 12:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8430
|1.8565
|933
|2006.07.20 12:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8431
|1.8565
|934
|2006.07.20 12:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8432
|1.8565
|935
|2006.07.20 12:48
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8433
|1.8565
|936
|2006.07.20 12:49
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8433
|1.8565
|937
|2006.07.20 12:55
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8434
|1.8565
|938
|2006.07.20 12:55
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8435
|1.8565
|939
|2006.07.20 12:55
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8437
|1.8565
|940
|2006.07.20 12:56
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8438
|1.8565
|941
|2006.07.20 12:57
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8438
|1.8565
|942
|2006.07.20 12:57
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8439
|1.8565
|943
|2006.07.20 12:57
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8441
|1.8565
|944
|2006.07.20 13:03
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8442
|1.8565
|945
|2006.07.20 13:06
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8443
|1.8565
|946
|2006.07.20 13:09
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8445
|1.8565
|947
|2006.07.20 13:09
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8446
|1.8565
|948
|2006.07.20 13:10
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8448
|1.8565
|949
|2006.07.20 13:18
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8449
|1.8565
|950
|2006.07.20 13:36
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8451
|1.8565
|951
|2006.07.20 13:39
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8452
|1.8565
|952
|2006.07.20 13:39
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8453
|1.8565
|953
|2006.07.20 13:40
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8453
|1.8565
|954
|2006.07.20 13:40
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8454
|1.8565
|955
|2006.07.20 13:40
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8455
|1.8565
|956
|2006.07.20 13:40
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8456
|1.8565
|957
|2006.07.20 13:40
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8457
|1.8565
|958
|2006.07.20 13:40
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8457
|1.8565
|959
|2006.07.20 13:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8458
|1.8565
|960
|2006.07.20 13:41
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8459
|1.8565
|961
|2006.07.20 13:48
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8460
|1.8565
|962
|2006.07.20 13:52
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8462
|1.8565
|963
|2006.07.20 13:52
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8468
|1.8565
|964
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8468
|1.8565
|965
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8469
|1.8565
|966
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8470
|1.8565
|967
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8471
|1.8565
|968
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8472
|1.8565
|969
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8473
|1.8565
|970
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8478
|1.8565
|971
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8479
|1.8565
|972
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8480
|1.8565
|973
|2006.07.21 09:14
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8480
|1.8565
|974
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8481
|1.8565
|975
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8482
|1.8565
|976
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8484
|1.8565
|977
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8485
|1.8565
|978
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8492
|1.8565
|979
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8494
|1.8565
|980
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8495
|1.8565
|981
|2006.07.21 09:15
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8502
|1.8565
|982
|2006.07.21 10:30
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8503
|1.8565
|983
|2006.07.21 10:35
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8505
|1.8565
|984
|2006.07.21 12:22
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8507
|1.8565
|985
|2006.07.21 12:22
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8511
|1.8565
|986
|2006.07.21 12:22
|modify
|38
|3.30
|1.8425
|1.8513
|1.8565
|987
|2006.07.21 12:22
|t/p
|38
|3.30
|1.8565
|1.8513
|1.8565
|3224.07
|14372.10
|988
|2006.07.24 13:45
|sell
|39
|4.30
|1.8530
|1.8614
|1.8390
|989
|2006.07.25 02:22
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8529
|1.8390
|990
|2006.07.25 02:22
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8527
|1.8390
|991
|2006.07.25 02:22
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8525
|1.8390
|992
|2006.07.25 02:22
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8525
|1.8390
|993
|2006.07.25 02:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8522
|1.8390
|994
|2006.07.25 02:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8521
|1.8390
|995
|2006.07.25 02:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8520
|1.8390
|996
|2006.07.25 02:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8519
|1.8390
|997
|2006.07.25 02:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8510
|1.8390
|998
|2006.07.25 02:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8509
|1.8390
|999
|2006.07.25 02:26
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8507
|1.8390
|1000
|2006.07.25 02:26
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8507
|1.8390
|1001
|2006.07.25 02:27
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8506
|1.8390
|1002
|2006.07.25 02:35
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8505
|1.8390
|1003
|2006.07.25 02:36
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8504
|1.8390
|1004
|2006.07.25 02:36
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8499
|1.8390
|1005
|2006.07.25 02:36
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8498
|1.8390
|1006
|2006.07.25 03:25
|modify
|39
|4.30
|1.8530
|1.8497
|1.8390
|1007
|2006.07.25 07:19
|s/l
|39
|4.30
|1.8497
|1.8497
|1.8390
|993.90
|15366.01
|1008
|2006.07.26 00:45
|sell
|40
|4.60
|1.8401
|1.8485
|1.8261
|1009
|2006.07.26 18:05
|s/l
|40
|4.60
|1.8485
|1.8485
|1.8261
|-2704.80
|12661.21
|1010
|2006.07.27 03:45
|buy
|41
|3.80
|1.8541
|1.8457
|1.8681
|1011
|2006.07.27 10:23
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8543
|1.8681
|1012
|2006.07.27 10:24
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8544
|1.8681
|1013
|2006.07.27 10:26
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8545
|1.8681
|1014
|2006.07.27 10:29
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8546
|1.8681
|1015
|2006.07.27 10:31
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8546
|1.8681
|1016
|2006.07.27 10:31
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8547
|1.8681
|1017
|2006.07.27 10:31
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8548
|1.8681
|1018
|2006.07.27 10:31
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8550
|1.8681
|1019
|2006.07.27 10:31
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8552
|1.8681
|1020
|2006.07.27 10:31
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8556
|1.8681
|1021
|2006.07.27 10:32
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8557
|1.8681
|1022
|2006.07.27 10:32
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8558
|1.8681
|1023
|2006.07.27 10:32
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8558
|1.8681
|1024
|2006.07.27 11:15
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8559
|1.8681
|1025
|2006.07.27 11:15
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8560
|1.8681
|1026
|2006.07.27 11:15
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8561
|1.8681
|1027
|2006.07.27 11:15
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8562
|1.8681
|1028
|2006.07.27 11:15
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8562
|1.8681
|1029
|2006.07.27 11:15
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8563
|1.8681
|1030
|2006.07.27 11:20
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8566
|1.8681
|1031
|2006.07.27 11:21
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8567
|1.8681
|1032
|2006.07.27 11:21
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8568
|1.8681
|1033
|2006.07.27 11:21
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8570
|1.8681
|1034
|2006.07.27 11:21
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8572
|1.8681
|1035
|2006.07.27 11:21
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8572
|1.8681
|1036
|2006.07.27 12:24
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8573
|1.8681
|1037
|2006.07.27 12:24
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8574
|1.8681
|1038
|2006.07.27 12:25
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8575
|1.8681
|1039
|2006.07.27 12:46
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8576
|1.8681
|1040
|2006.07.27 12:46
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8576
|1.8681
|1041
|2006.07.27 12:48
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8577
|1.8681
|1042
|2006.07.27 12:49
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8579
|1.8681
|1043
|2006.07.27 12:49
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8580
|1.8681
|1044
|2006.07.27 12:49
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8581
|1.8681
|1045
|2006.07.27 12:49
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8582
|1.8681
|1046
|2006.07.27 12:49
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8583
|1.8681
|1047
|2006.07.27 12:49
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8583
|1.8681
|1048
|2006.07.27 12:50
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8586
|1.8681
|1049
|2006.07.27 12:51
|modify
|41
|3.80
|1.8541
|1.8588
|1.8681
|1050
|2006.07.27 14:30
|s/l
|41
|3.80
|1.8588
|1.8588
|1.8681
|1250.20
|13911.41
|1051
|2006.07.28 21:45
|buy
|42
|4.20
|1.8642
|1.8558
|1.8782
|1052
|2006.08.01 17:22
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8643
|1.8782
|1053
|2006.08.01 17:22
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8644
|1.8782
|1054
|2006.08.01 17:22
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8644
|1.8782
|1055
|2006.08.01 17:24
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8645
|1.8782
|1056
|2006.08.01 17:24
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8646
|1.8782
|1057
|2006.08.01 17:25
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8647
|1.8782
|1058
|2006.08.01 17:25
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8648
|1.8782
|1059
|2006.08.01 17:25
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8649
|1.8782
|1060
|2006.08.01 17:25
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8650
|1.8782
|1061
|2006.08.01 17:25
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8650
|1.8782
|1062
|2006.08.01 17:53
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8657
|1.8782
|1063
|2006.08.01 17:56
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8659
|1.8782
|1064
|2006.08.01 18:01
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8660
|1.8782
|1065
|2006.08.01 18:04
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8661
|1.8782
|1066
|2006.08.01 18:04
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8661
|1.8782
|1067
|2006.08.01 18:06
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8662
|1.8782
|1068
|2006.08.01 18:06
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8663
|1.8782
|1069
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8664
|1.8782
|1070
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8665
|1.8782
|1071
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8667
|1.8782
|1072
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8671
|1.8782
|1073
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8672
|1.8782
|1074
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8675
|1.8782
|1075
|2006.08.01 18:07
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8680
|1.8782
|1076
|2006.08.01 18:09
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8682
|1.8782
|1077
|2006.08.01 18:09
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8683
|1.8782
|1078
|2006.08.01 18:12
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8684
|1.8782
|1079
|2006.08.01 18:12
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8685
|1.8782
|1080
|2006.08.01 18:12
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8686
|1.8782
|1081
|2006.08.01 18:12
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8687
|1.8782
|1082
|2006.08.01 18:14
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8688
|1.8782
|1083
|2006.08.01 18:14
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8689
|1.8782
|1084
|2006.08.01 18:14
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8690
|1.8782
|1085
|2006.08.01 18:14
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8691
|1.8782
|1086
|2006.08.01 18:14
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8692
|1.8782
|1087
|2006.08.01 18:15
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8692
|1.8782
|1088
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8693
|1.8782
|1089
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8694
|1.8782
|1090
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8695
|1.8782
|1091
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8698
|1.8782
|1092
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8699
|1.8782
|1093
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8700
|1.8782
|1094
|2006.08.01 18:16
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8701
|1.8782
|1095
|2006.08.01 18:57
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8702
|1.8782
|1096
|2006.08.01 18:57
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8703
|1.8782
|1097
|2006.08.01 18:57
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8704
|1.8782
|1098
|2006.08.01 19:03
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8705
|1.8782
|1099
|2006.08.01 19:09
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8706
|1.8782
|1100
|2006.08.01 19:11
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8707
|1.8782
|1101
|2006.08.01 20:28
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8711
|1.8782
|1102
|2006.08.01 20:51
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8711
|1.8782
|1103
|2006.08.01 20:54
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8712
|1.8782
|1104
|2006.08.01 21:33
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8713
|1.8782
|1105
|2006.08.01 23:18
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8714
|1.8782
|1106
|2006.08.01 23:31
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8714
|1.8782
|1107
|2006.08.01 23:31
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8715
|1.8782
|1108
|2006.08.02 01:54
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8716
|1.8782
|1109
|2006.08.02 01:54
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8719
|1.8782
|1110
|2006.08.02 02:21
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8720
|1.8782
|1111
|2006.08.02 02:28
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8721
|1.8782
|1112
|2006.08.02 02:28
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8722
|1.8782
|1113
|2006.08.02 02:29
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8723
|1.8782
|1114
|2006.08.02 02:30
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8724
|1.8782
|1115
|2006.08.02 02:32
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8725
|1.8782
|1116
|2006.08.02 04:35
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8726
|1.8782
|1117
|2006.08.02 04:40
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8727
|1.8782
|1118
|2006.08.02 04:40
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8728
|1.8782
|1119
|2006.08.02 04:40
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8730
|1.8782
|1120
|2006.08.02 04:41
|modify
|42
|4.20
|1.8642
|1.8731
|1.8782
|1121
|2006.08.02 05:07
|t/p
|42
|4.20
|1.8782
|1.8731
|1.8782
|4078.07
|17989.48
|1122
|2006.08.03 19:45
|buy
|43
|5.40
|1.8868
|1.8784
|1.9008
|1123
|2006.08.04 10:43
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8868
|1.9008
|1124
|2006.08.04 10:43
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8869
|1.9008
|1125
|2006.08.04 10:43
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8871
|1.9008
|1126
|2006.08.04 10:43
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8872
|1.9008
|1127
|2006.08.04 10:43
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8874
|1.9008
|1128
|2006.08.04 10:43
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8875
|1.9008
|1129
|2006.08.04 10:44
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8875
|1.9008
|1130
|2006.08.04 14:12
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8876
|1.9008
|1131
|2006.08.04 14:14
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8877
|1.9008
|1132
|2006.08.04 14:19
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8877
|1.9008
|1133
|2006.08.04 14:27
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8878
|1.9008
|1134
|2006.08.04 14:28
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8879
|1.9008
|1135
|2006.08.04 14:28
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8880
|1.9008
|1136
|2006.08.04 14:28
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8881
|1.9008
|1137
|2006.08.04 14:28
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8882
|1.9008
|1138
|2006.08.04 14:28
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8882
|1.9008
|1139
|2006.08.04 14:29
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8883
|1.9008
|1140
|2006.08.04 14:29
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8890
|1.9008
|1141
|2006.08.04 14:29
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8891
|1.9008
|1142
|2006.08.04 14:29
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8892
|1.9008
|1143
|2006.08.04 14:29
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8893
|1.9008
|1144
|2006.08.04 14:29
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8896
|1.9008
|1145
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8916
|1.9008
|1146
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8917
|1.9008
|1147
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8918
|1.9008
|1148
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8919
|1.9008
|1149
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8922
|1.9008
|1150
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8929
|1.9008
|1151
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8935
|1.9008
|1152
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8940
|1.9008
|1153
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8942
|1.9008
|1154
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8951
|1.9008
|1155
|2006.08.04 14:30
|modify
|43
|5.40
|1.8868
|1.8956
|1.9008
|1156
|2006.08.04 14:30
|t/p
|43
|5.40
|1.9008
|1.8956
|1.9008
|5275.75
|23265.23
|1157
|2006.08.04 21:45
|buy
|44
|7.00
|1.9087
|1.9003
|1.9227
|1158
|2006.08.08 20:15
|modify
|44
|7.00
|1.9087
|1.9091
|1.9227
|1159
|2006.08.08 20:23
|s/l
|44
|7.00
|1.9091
|1.9091
|1.9227
|153.86
|23419.09
|1160
|2006.08.09 07:45
|sell
|45
|7.00
|1.9010
|1.9094
|1.8870
|1161
|2006.08.09 10:07
|s/l
|45
|7.00
|1.9094
|1.9094
|1.8870
|-4116.00
|19303.09
|1162
|2006.08.10 04:00
|sell
|46
|5.80
|1.9057
|1.9141
|1.8917
|1163
|2006.08.10 09:50
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9055
|1.8917
|1164
|2006.08.10 09:51
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9053
|1.8917
|1165
|2006.08.10 10:08
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9052
|1.8917
|1166
|2006.08.10 10:09
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9050
|1.8917
|1167
|2006.08.10 10:09
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9046
|1.8917
|1168
|2006.08.10 10:11
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9045
|1.8917
|1169
|2006.08.10 10:11
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9044
|1.8917
|1170
|2006.08.10 10:11
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9043
|1.8917
|1171
|2006.08.10 10:11
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9042
|1.8917
|1172
|2006.08.10 10:11
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9041
|1.8917
|1173
|2006.08.10 10:11
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9041
|1.8917
|1174
|2006.08.10 10:12
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9039
|1.8917
|1175
|2006.08.10 10:12
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9036
|1.8917
|1176
|2006.08.10 10:12
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9035
|1.8917
|1177
|2006.08.10 10:12
|modify
|46
|5.80
|1.9057
|1.9034
|1.8917
|1178
|2006.08.10 11:09
|s/l
|46
|5.80
|1.9034
|1.9034
|1.8917
|933.79
|20236.88
|1179
|2006.08.10 23:15
|sell
|47
|6.10
|1.8935
|1.9019
|1.8795
|1180
|2006.08.14 10:30
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8932
|1.8795
|1181
|2006.08.14 10:43
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8931
|1.8795
|1182
|2006.08.14 10:43
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8929
|1.8795
|1183
|2006.08.14 10:43
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8928
|1.8795
|1184
|2006.08.14 10:44
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8928
|1.8795
|1185
|2006.08.14 10:44
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8926
|1.8795
|1186
|2006.08.14 10:44
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8925
|1.8795
|1187
|2006.08.14 10:44
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8925
|1.8795
|1188
|2006.08.14 10:45
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8924
|1.8795
|1189
|2006.08.14 10:51
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8921
|1.8795
|1190
|2006.08.14 10:51
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8920
|1.8795
|1191
|2006.08.14 10:51
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8919
|1.8795
|1192
|2006.08.14 10:51
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8918
|1.8795
|1193
|2006.08.14 13:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8917
|1.8795
|1194
|2006.08.14 13:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8914
|1.8795
|1195
|2006.08.14 13:07
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8914
|1.8795
|1196
|2006.08.14 13:07
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8913
|1.8795
|1197
|2006.08.14 13:07
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8912
|1.8795
|1198
|2006.08.14 14:04
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8912
|1.8795
|1199
|2006.08.14 14:04
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8911
|1.8795
|1200
|2006.08.14 14:05
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8909
|1.8795
|1201
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8907
|1.8795
|1202
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8906
|1.8795
|1203
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8905
|1.8795
|1204
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8904
|1.8795
|1205
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8903
|1.8795
|1206
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8902
|1.8795
|1207
|2006.08.14 14:06
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8901
|1.8795
|1208
|2006.08.14 14:20
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8899
|1.8795
|1209
|2006.08.14 14:20
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8899
|1.8795
|1210
|2006.08.14 14:21
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8898
|1.8795
|1211
|2006.08.14 14:21
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8897
|1.8795
|1212
|2006.08.14 14:21
|modify
|47
|6.10
|1.8935
|1.8895
|1.8795
|1213
|2006.08.14 15:05
|s/l
|47
|6.10
|1.8895
|1.8895
|1.8795
|1709.72
|21946.59
|1214
|2006.08.14 21:30
|buy
|48
|6.60
|1.8882
|1.8798
|1.9022
|1215
|2006.08.15 14:30
|modify
|48
|6.60
|1.8882
|1.8895
|1.9022
|1216
|2006.08.15 14:30
|s/l
|48
|6.60
|1.8895
|1.8895
|1.9022
|580.75
|22527.35
|1217
|2006.08.15 20:15
|buy
|49
|6.80
|1.8944
|1.8860
|1.9084
|1218
|2006.08.16 15:06
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8945
|1.9084
|1219
|2006.08.16 15:06
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8946
|1.9084
|1220
|2006.08.16 15:07
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8947
|1.9084
|1221
|2006.08.16 15:07
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8947
|1.9084
|1222
|2006.08.16 15:15
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8963
|1.9084
|1223
|2006.08.16 15:16
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8965
|1.9084
|1224
|2006.08.16 15:16
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8967
|1.9084
|1225
|2006.08.16 15:16
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8971
|1.9084
|1226
|2006.08.16 15:16
|modify
|49
|6.80
|1.8944
|1.8973
|1.9084
|1227
|2006.08.16 19:37
|s/l
|49
|6.80
|1.8973
|1.8973
|1.9084
|1359.90
|23887.25
|1228
|2006.08.16 21:45
|buy
|50
|7.20
|1.8953
|1.8869
|1.9093
|1229
|2006.08.17 10:29
|modify
|50
|7.20
|1.8953
|1.8953
|1.9093
|1230
|2006.08.17 10:29
|modify
|50
|7.20
|1.8953
|1.8954
|1.9093
|1231
|2006.08.17 10:29
|modify
|50
|7.20
|1.8953
|1.8955
|1.9093
|1232
|2006.08.17 10:29
|modify
|50
|7.20
|1.8953
|1.8956
|1.9093
|1233
|2006.08.17 10:30
|modify
|50
|7.20
|1.8953
|1.8957
|1.9093
|1234
|2006.08.17 12:27
|s/l
|50
|7.20
|1.8957
|1.8957
|1.9093
|136.59
|24023.84
|1235
|2006.08.18 02:15
|sell
|51
|7.20
|1.8851
|1.8935
|1.8711
|1236
|2006.08.18 13:28
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8851
|1.8711
|1237
|2006.08.18 13:28
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8850
|1.8711
|1238
|2006.08.18 13:28
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8848
|1.8711
|1239
|2006.08.18 13:28
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8847
|1.8711
|1240
|2006.08.18 13:28
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8847
|1.8711
|1241
|2006.08.18 13:31
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8846
|1.8711
|1242
|2006.08.18 13:31
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8845
|1.8711
|1243
|2006.08.18 13:31
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8844
|1.8711
|1244
|2006.08.18 13:31
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8843
|1.8711
|1245
|2006.08.18 13:41
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8842
|1.8711
|1246
|2006.08.18 13:41
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8839
|1.8711
|1247
|2006.08.18 13:49
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8834
|1.8711
|1248
|2006.08.18 13:50
|modify
|51
|7.20
|1.8851
|1.8832
|1.8711
|1249
|2006.08.18 15:48
|s/l
|51
|7.20
|1.8832
|1.8832
|1.8711
|957.61
|24981.45
|1250
|2006.08.23 20:00
|buy
|52
|7.50
|1.8926
|1.8842
|1.9066
|1251
|2006.08.25 08:28
|s/l
|52
|7.50
|1.8842
|1.8842
|1.9066
|-4500.30
|20481.15
|1252
|2006.08.25 17:00
|buy
|53
|6.10
|1.8864
|1.8780
|1.9004
|1253
|2006.08.28 05:33
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8865
|1.9004
|1254
|2006.08.28 05:33
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8866
|1.9004
|1255
|2006.08.28 07:35
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8867
|1.9004
|1256
|2006.08.28 09:00
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8868
|1.9004
|1257
|2006.08.28 09:01
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8869
|1.9004
|1258
|2006.08.28 09:15
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8870
|1.9004
|1259
|2006.08.28 09:18
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8875
|1.9004
|1260
|2006.08.28 09:18
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8875
|1.9004
|1261
|2006.08.28 09:19
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8876
|1.9004
|1262
|2006.08.28 09:19
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8880
|1.9004
|1263
|2006.08.28 09:20
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8881
|1.9004
|1264
|2006.08.28 09:22
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8882
|1.9004
|1265
|2006.08.28 09:25
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8887
|1.9004
|1266
|2006.08.28 09:25
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8889
|1.9004
|1267
|2006.08.28 09:25
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8890
|1.9004
|1268
|2006.08.28 09:25
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8892
|1.9004
|1269
|2006.08.28 09:25
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8893
|1.9004
|1270
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8893
|1.9004
|1271
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8894
|1.9004
|1272
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8900
|1.9004
|1273
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8903
|1.9004
|1274
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8904
|1.9004
|1275
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8905
|1.9004
|1276
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8906
|1.9004
|1277
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8906
|1.9004
|1278
|2006.08.28 09:26
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8908
|1.9004
|1279
|2006.08.28 09:30
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8909
|1.9004
|1280
|2006.08.28 09:30
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8910
|1.9004
|1281
|2006.08.28 09:30
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8910
|1.9004
|1282
|2006.08.28 15:47
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8914
|1.9004
|1283
|2006.08.28 15:47
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8918
|1.9004
|1284
|2006.08.28 15:48
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8919
|1.9004
|1285
|2006.08.28 15:48
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8920
|1.9004
|1286
|2006.08.28 15:48
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8922
|1.9004
|1287
|2006.08.28 15:49
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8923
|1.9004
|1288
|2006.08.28 15:49
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8927
|1.9004
|1289
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8928
|1.9004
|1290
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8928
|1.9004
|1291
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8929
|1.9004
|1292
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8932
|1.9004
|1293
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8936
|1.9004
|1294
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8937
|1.9004
|1295
|2006.08.28 15:50
|modify
|53
|6.10
|1.8864
|1.8939
|1.9004
|1296
|2006.08.28 22:26
|s/l
|53
|6.10
|1.8939
|1.8939
|1.9004
|3184.13
|23665.28
|1297
|2006.08.29 03:15
|sell
|54
|7.10
|1.8962
|1.9046
|1.8822
|1298
|2006.08.29 17:44
|modify
|54
|7.10
|1.8962
|1.8953
|1.8822
|1299
|2006.08.29 17:45
|modify
|54
|7.10
|1.8962
|1.8951
|1.8822
|1300
|2006.08.29 20:05
|s/l
|54
|7.10
|1.8951
|1.8951
|1.8822
|546.64
|24211.92
|1301
|2006.08.29 22:30
|sell
|55
|7.30
|1.8983
|1.9067
|1.8843
|1302
|2006.08.31 08:22
|s/l
|55
|7.30
|1.9067
|1.9067
|1.8843
|-4288.31
|19923.61
|1303
|2006.08.31 22:45
|sell
|56
|6.00
|1.9046
|1.9130
|1.8906
|1304
|2006.09.01 14:30
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9041
|1.8906
|1305
|2006.09.01 14:31
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9035
|1.8906
|1306
|2006.09.01 14:31
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9032
|1.8906
|1307
|2006.09.01 14:31
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9030
|1.8906
|1308
|2006.09.01 14:32
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9025
|1.8906
|1309
|2006.09.01 14:52
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9022
|1.8906
|1310
|2006.09.01 14:52
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9021
|1.8906
|1311
|2006.09.01 14:52
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9019
|1.8906
|1312
|2006.09.01 14:52
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9017
|1.8906
|1313
|2006.09.01 14:52
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9015
|1.8906
|1314
|2006.09.01 14:53
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9011
|1.8906
|1315
|2006.09.01 14:53
|modify
|56
|6.00
|1.9046
|1.9010
|1.8906
|1316
|2006.09.01 16:01
|s/l
|56
|6.00
|1.9010
|1.9010
|1.8906
|1512.87
|21436.48
|1317
|2006.09.01 19:45
|sell
|57
|6.40
|1.9051
|1.9135
|1.8911
|1318
|2006.09.05 09:33
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9050
|1.8911
|1319
|2006.09.05 09:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9049
|1.8911
|1320
|2006.09.05 09:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9049
|1.8911
|1321
|2006.09.05 09:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9045
|1.8911
|1322
|2006.09.05 09:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9042
|1.8911
|1323
|2006.09.05 09:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9040
|1.8911
|1324
|2006.09.05 09:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9039
|1.8911
|1325
|2006.09.05 09:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9038
|1.8911
|1326
|2006.09.05 09:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9037
|1.8911
|1327
|2006.09.05 09:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9036
|1.8911
|1328
|2006.09.05 09:39
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9036
|1.8911
|1329
|2006.09.05 09:39
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9034
|1.8911
|1330
|2006.09.05 09:39
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9033
|1.8911
|1331
|2006.09.05 10:00
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9032
|1.8911
|1332
|2006.09.05 10:00
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9031
|1.8911
|1333
|2006.09.05 10:00
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9030
|1.8911
|1334
|2006.09.05 10:00
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9028
|1.8911
|1335
|2006.09.05 10:00
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9026
|1.8911
|1336
|2006.09.05 10:02
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9025
|1.8911
|1337
|2006.09.05 10:02
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9024
|1.8911
|1338
|2006.09.05 10:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9023
|1.8911
|1339
|2006.09.05 10:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9023
|1.8911
|1340
|2006.09.05 10:36
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9018
|1.8911
|1341
|2006.09.05 10:36
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9017
|1.8911
|1342
|2006.09.05 10:36
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9017
|1.8911
|1343
|2006.09.05 15:20
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9015
|1.8911
|1344
|2006.09.05 15:20
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9015
|1.8911
|1345
|2006.09.05 15:21
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9014
|1.8911
|1346
|2006.09.05 15:21
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9014
|1.8911
|1347
|2006.09.05 15:22
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9013
|1.8911
|1348
|2006.09.05 15:37
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9009
|1.8911
|1349
|2006.09.05 15:37
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9007
|1.8911
|1350
|2006.09.05 15:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9006
|1.8911
|1351
|2006.09.05 15:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9005
|1.8911
|1352
|2006.09.05 15:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9004
|1.8911
|1353
|2006.09.05 15:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9003
|1.8911
|1354
|2006.09.05 15:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9003
|1.8911
|1355
|2006.09.05 15:38
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9002
|1.8911
|1356
|2006.09.05 15:40
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.9000
|1.8911
|1357
|2006.09.05 15:40
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8999
|1.8911
|1358
|2006.09.05 15:45
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8999
|1.8911
|1359
|2006.09.05 15:45
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8998
|1.8911
|1360
|2006.09.05 16:21
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8998
|1.8911
|1361
|2006.09.05 16:21
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8997
|1.8911
|1362
|2006.09.05 16:21
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8995
|1.8911
|1363
|2006.09.05 16:21
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8992
|1.8911
|1364
|2006.09.05 16:22
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8991
|1.8911
|1365
|2006.09.05 16:22
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8990
|1.8911
|1366
|2006.09.05 16:22
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8989
|1.8911
|1367
|2006.09.05 16:23
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8986
|1.8911
|1368
|2006.09.05 16:23
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8985
|1.8911
|1369
|2006.09.05 16:23
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8983
|1.8911
|1370
|2006.09.05 16:27
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8982
|1.8911
|1371
|2006.09.05 16:27
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8982
|1.8911
|1372
|2006.09.05 16:30
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8981
|1.8911
|1373
|2006.09.05 16:30
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8980
|1.8911
|1374
|2006.09.05 16:30
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8980
|1.8911
|1375
|2006.09.05 16:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8979
|1.8911
|1376
|2006.09.05 16:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8978
|1.8911
|1377
|2006.09.05 16:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8977
|1.8911
|1378
|2006.09.05 16:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8976
|1.8911
|1379
|2006.09.05 16:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8975
|1.8911
|1380
|2006.09.05 16:31
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8974
|1.8911
|1381
|2006.09.05 16:50
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8973
|1.8911
|1382
|2006.09.05 16:50
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8973
|1.8911
|1383
|2006.09.05 16:55
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8971
|1.8911
|1384
|2006.09.05 16:55
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8969
|1.8911
|1385
|2006.09.05 16:55
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8967
|1.8911
|1386
|2006.09.05 16:55
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8966
|1.8911
|1387
|2006.09.06 10:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8964
|1.8911
|1388
|2006.09.06 10:34
|modify
|57
|6.40
|1.9051
|1.8961
|1.8911
|1389
|2006.09.06 10:34
|t/p
|57
|6.40
|1.8911
|1.8961
|1.8911
|6274.69
|27711.17
|1390
|2006.09.06 21:15
|sell
|58
|8.30
|1.8842
|1.8926
|1.8702
|1391
|2006.09.07 12:40
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8841
|1.8702
|1392
|2006.09.07 12:40
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8840
|1.8702
|1393
|2006.09.07 12:46
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8838
|1.8702
|1394
|2006.09.07 12:46
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8836
|1.8702
|1395
|2006.09.07 12:46
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8834
|1.8702
|1396
|2006.09.07 12:47
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8833
|1.8702
|1397
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8833
|1.8702
|1398
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8832
|1.8702
|1399
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8829
|1.8702
|1400
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8828
|1.8702
|1401
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8827
|1.8702
|1402
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8820
|1.8702
|1403
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8819
|1.8702
|1404
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8817
|1.8702
|1405
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8815
|1.8702
|1406
|2006.09.07 13:06
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8812
|1.8702
|1407
|2006.09.07 13:07
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8807
|1.8702
|1408
|2006.09.07 13:07
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8806
|1.8702
|1409
|2006.09.07 13:12
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8805
|1.8702
|1410
|2006.09.07 13:14
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8804
|1.8702
|1411
|2006.09.07 13:14
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8802
|1.8702
|1412
|2006.09.07 13:14
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8800
|1.8702
|1413
|2006.09.07 13:14
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8799
|1.8702
|1414
|2006.09.07 13:15
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8799
|1.8702
|1415
|2006.09.07 13:15
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8798
|1.8702
|1416
|2006.09.07 13:16
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8797
|1.8702
|1417
|2006.09.07 13:16
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8796
|1.8702
|1418
|2006.09.07 13:16
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8796
|1.8702
|1419
|2006.09.07 13:57
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8795
|1.8702
|1420
|2006.09.07 13:57
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8793
|1.8702
|1421
|2006.09.07 13:57
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8792
|1.8702
|1422
|2006.09.07 13:57
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8791
|1.8702
|1423
|2006.09.07 13:57
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8787
|1.8702
|1424
|2006.09.07 14:43
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8785
|1.8702
|1425
|2006.09.07 14:43
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8785
|1.8702
|1426
|2006.09.07 14:44
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8784
|1.8702
|1427
|2006.09.07 14:44
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8784
|1.8702
|1428
|2006.09.07 14:44
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8783
|1.8702
|1429
|2006.09.07 14:44
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8781
|1.8702
|1430
|2006.09.07 14:44
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8779
|1.8702
|1431
|2006.09.07 14:45
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8778
|1.8702
|1432
|2006.09.07 14:45
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8776
|1.8702
|1433
|2006.09.07 14:45
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8774
|1.8702
|1434
|2006.09.07 14:45
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8773
|1.8702
|1435
|2006.09.07 14:45
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8770
|1.8702
|1436
|2006.09.07 14:46
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8769
|1.8702
|1437
|2006.09.07 14:49
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8768
|1.8702
|1438
|2006.09.07 14:49
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8767
|1.8702
|1439
|2006.09.07 14:49
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8766
|1.8702
|1440
|2006.09.07 14:49
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8765
|1.8702
|1441
|2006.09.07 14:49
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8765
|1.8702
|1442
|2006.09.07 14:50
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8764
|1.8702
|1443
|2006.09.07 15:01
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8763
|1.8702
|1444
|2006.09.07 15:02
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8761
|1.8702
|1445
|2006.09.07 15:02
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8760
|1.8702
|1446
|2006.09.07 15:02
|modify
|58
|8.30
|1.8842
|1.8759
|1.8702
|1447
|2006.09.07 17:22
|s/l
|58
|8.30
|1.8759
|1.8759
|1.8702
|4825.80
|32536.96
|1448
|2006.09.07 19:45
|sell
|59
|9.80
|1.8773
|1.8857
|1.8633
|1449
|2006.09.08 09:16
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8773
|1.8633
|1450
|2006.09.08 09:16
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8772
|1.8633
|1451
|2006.09.08 09:17
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8771
|1.8633
|1452
|2006.09.08 09:18
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8770
|1.8633
|1453
|2006.09.08 09:18
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8770
|1.8633
|1454
|2006.09.08 09:22
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8769
|1.8633
|1455
|2006.09.08 09:24
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8768
|1.8633
|1456
|2006.09.08 09:27
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8765
|1.8633
|1457
|2006.09.08 09:34
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8764
|1.8633
|1458
|2006.09.08 09:36
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8763
|1.8633
|1459
|2006.09.08 09:36
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8762
|1.8633
|1460
|2006.09.08 11:30
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8761
|1.8633
|1461
|2006.09.08 11:31
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8761
|1.8633
|1462
|2006.09.08 11:31
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8760
|1.8633
|1463
|2006.09.08 11:54
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8758
|1.8633
|1464
|2006.09.08 11:54
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8754
|1.8633
|1465
|2006.09.08 12:19
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8752
|1.8633
|1466
|2006.09.08 12:19
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8751
|1.8633
|1467
|2006.09.08 12:20
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8750
|1.8633
|1468
|2006.09.08 13:08
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8750
|1.8633
|1469
|2006.09.08 13:08
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8749
|1.8633
|1470
|2006.09.08 13:09
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8749
|1.8633
|1471
|2006.09.08 13:09
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8748
|1.8633
|1472
|2006.09.08 13:09
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8747
|1.8633
|1473
|2006.09.08 13:09
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8744
|1.8633
|1474
|2006.09.08 13:09
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8740
|1.8633
|1475
|2006.09.08 13:09
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8739
|1.8633
|1476
|2006.09.08 13:13
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8738
|1.8633
|1477
|2006.09.08 13:13
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8736
|1.8633
|1478
|2006.09.08 14:36
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8728
|1.8633
|1479
|2006.09.08 14:36
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8726
|1.8633
|1480
|2006.09.08 14:36
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8723
|1.8633
|1481
|2006.09.08 14:37
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8722
|1.8633
|1482
|2006.09.08 14:37
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8721
|1.8633
|1483
|2006.09.08 14:38
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8720
|1.8633
|1484
|2006.09.08 14:44
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8719
|1.8633
|1485
|2006.09.08 14:44
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8713
|1.8633
|1486
|2006.09.08 14:44
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8710
|1.8633
|1487
|2006.09.08 14:45
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8709
|1.8633
|1488
|2006.09.08 14:45
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8708
|1.8633
|1489
|2006.09.08 14:51
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8708
|1.8633
|1490
|2006.09.08 15:00
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8707
|1.8633
|1491
|2006.09.08 15:00
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8706
|1.8633
|1492
|2006.09.08 15:00
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8705
|1.8633
|1493
|2006.09.08 15:00
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8704
|1.8633
|1494
|2006.09.08 15:02
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8704
|1.8633
|1495
|2006.09.08 15:02
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8702
|1.8633
|1496
|2006.09.08 15:02
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8700
|1.8633
|1497
|2006.09.08 15:02
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8697
|1.8633
|1498
|2006.09.08 15:02
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8697
|1.8633
|1499
|2006.09.08 15:04
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8696
|1.8633
|1500
|2006.09.08 15:04
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8695
|1.8633
|1501
|2006.09.08 15:05
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8694
|1.8633
|1502
|2006.09.08 15:05
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8692
|1.8633
|1503
|2006.09.08 16:20
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8692
|1.8633
|1504
|2006.09.08 16:22
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8691
|1.8633
|1505
|2006.09.08 16:23
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8690
|1.8633
|1506
|2006.09.08 16:23
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8689
|1.8633
|1507
|2006.09.08 16:23
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8687
|1.8633
|1508
|2006.09.08 16:23
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8686
|1.8633
|1509
|2006.09.08 16:23
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8685
|1.8633
|1510
|2006.09.08 16:23
|modify
|59
|9.80
|1.8773
|1.8684
|1.8633
|1511
|2006.09.08 16:23
|t/p
|59
|9.80
|1.8633
|1.8684
|1.8633
|9605.37
|42142.34
|1512
|2006.09.08 20:45
|sell
|60
|12.60
|1.8653
|1.8737
|1.8513
|1513
|2006.09.12 11:09
|s/l
|60
|12.60
|1.8737
|1.8737
|1.8513
|-7405.27
|34737.06
|1514
|2006.09.12 19:15
|buy
|61
|10.40
|1.8741
|1.8657
|1.8881
|1515
|2006.09.14 09:33
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8742
|1.8881
|1516
|2006.09.14 09:33
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8745
|1.8881
|1517
|2006.09.14 09:34
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8748
|1.8881
|1518
|2006.09.14 10:12
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8749
|1.8881
|1519
|2006.09.14 10:30
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8753
|1.8881
|1520
|2006.09.14 10:30
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8760
|1.8881
|1521
|2006.09.14 10:32
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8761
|1.8881
|1522
|2006.09.14 10:35
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8762
|1.8881
|1523
|2006.09.14 10:35
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8763
|1.8881
|1524
|2006.09.14 10:38
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8763
|1.8881
|1525
|2006.09.14 10:38
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8766
|1.8881
|1526
|2006.09.14 10:38
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8767
|1.8881
|1527
|2006.09.14 10:47
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8769
|1.8881
|1528
|2006.09.14 10:47
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8772
|1.8881
|1529
|2006.09.14 12:13
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8773
|1.8881
|1530
|2006.09.14 12:13
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8776
|1.8881
|1531
|2006.09.14 12:13
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8776
|1.8881
|1532
|2006.09.14 12:14
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8777
|1.8881
|1533
|2006.09.14 12:15
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8778
|1.8881
|1534
|2006.09.14 12:15
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8782
|1.8881
|1535
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8783
|1.8881
|1536
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8783
|1.8881
|1537
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8784
|1.8881
|1538
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8787
|1.8881
|1539
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8789
|1.8881
|1540
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8790
|1.8881
|1541
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8792
|1.8881
|1542
|2006.09.14 12:40
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8793
|1.8881
|1543
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8793
|1.8881
|1544
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8794
|1.8881
|1545
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8795
|1.8881
|1546
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8796
|1.8881
|1547
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8797
|1.8881
|1548
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8799
|1.8881
|1549
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8800
|1.8881
|1550
|2006.09.14 12:46
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8804
|1.8881
|1551
|2006.09.14 13:09
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8805
|1.8881
|1552
|2006.09.14 13:10
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8805
|1.8881
|1553
|2006.09.14 13:13
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8806
|1.8881
|1554
|2006.09.14 13:13
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8807
|1.8881
|1555
|2006.09.14 13:14
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8809
|1.8881
|1556
|2006.09.14 13:15
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8811
|1.8881
|1557
|2006.09.14 13:15
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8812
|1.8881
|1558
|2006.09.14 13:30
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8812
|1.8881
|1559
|2006.09.14 13:31
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8813
|1.8881
|1560
|2006.09.14 13:33
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8814
|1.8881
|1561
|2006.09.14 13:34
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8815
|1.8881
|1562
|2006.09.14 13:34
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8817
|1.8881
|1563
|2006.09.14 13:34
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8819
|1.8881
|1564
|2006.09.14 13:34
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8823
|1.8881
|1565
|2006.09.14 13:35
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8824
|1.8881
|1566
|2006.09.14 14:29
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8825
|1.8881
|1567
|2006.09.14 14:30
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8826
|1.8881
|1568
|2006.09.14 14:30
|modify
|61
|10.40
|1.8741
|1.8831
|1.8881
|1569
|2006.09.14 14:30
|t/p
|61
|10.40
|1.8881
|1.8831
|1.8881
|10066.78
|44803.85
|1570
|2006.09.14 22:00
|buy
|62
|13.40
|1.8869
|1.8785
|1.9009
|1571
|2006.09.15 15:34
|s/l
|62
|13.40
|1.8785
|1.8785
|1.9009
|-7919.53
|36884.31
|1572
|2006.09.18 18:00
|sell
|63
|11.10
|1.8771
|1.8855
|1.8631
|1573
|2006.09.19 14:31
|s/l
|63
|11.10
|1.8855
|1.8855
|1.8631
|-6525.25
|30359.07
|1574
|2006.09.19 19:45
|buy
|64
|3.00
|1.8813
|1.8729
|1.8953
|1575
|2006.09.20 15:03
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8816
|1.8953
|1576
|2006.09.20 15:08
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8817
|1.8953
|1577
|2006.09.20 15:08
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8819
|1.8953
|1578
|2006.09.20 15:08
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8820
|1.8953
|1579
|2006.09.20 15:08
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8821
|1.8953
|1580
|2006.09.20 15:13
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8821
|1.8953
|1581
|2006.09.20 15:13
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8823
|1.8953
|1582
|2006.09.20 15:13
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8825
|1.8953
|1583
|2006.09.20 15:15
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8826
|1.8953
|1584
|2006.09.20 15:15
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8827
|1.8953
|1585
|2006.09.20 15:15
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8827
|1.8953
|1586
|2006.09.20 15:17
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8828
|1.8953
|1587
|2006.09.20 15:17
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8829
|1.8953
|1588
|2006.09.20 15:27
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8831
|1.8953
|1589
|2006.09.20 15:28
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8832
|1.8953
|1590
|2006.09.20 16:06
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8834
|1.8953
|1591
|2006.09.20 16:06
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8836
|1.8953
|1592
|2006.09.20 16:57
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8837
|1.8953
|1593
|2006.09.20 16:58
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8839
|1.8953
|1594
|2006.09.20 16:58
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8840
|1.8953
|1595
|2006.09.20 16:58
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8841
|1.8953
|1596
|2006.09.20 16:58
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8842
|1.8953
|1597
|2006.09.20 16:59
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8843
|1.8953
|1598
|2006.09.20 16:59
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8844
|1.8953
|1599
|2006.09.20 17:46
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8845
|1.8953
|1600
|2006.09.20 17:49
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8846
|1.8953
|1601
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8847
|1.8953
|1602
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8848
|1.8953
|1603
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8849
|1.8953
|1604
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8850
|1.8953
|1605
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8851
|1.8953
|1606
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8853
|1.8953
|1607
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8854
|1.8953
|1608
|2006.09.20 17:50
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8854
|1.8953
|1609
|2006.09.20 20:13
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8855
|1.8953
|1610
|2006.09.20 20:20
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8857
|1.8953
|1611
|2006.09.20 20:20
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8858
|1.8953
|1612
|2006.09.20 20:20
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8860
|1.8953
|1613
|2006.09.20 20:20
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8861
|1.8953
|1614
|2006.09.20 20:20
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8863
|1.8953
|1615
|2006.09.20 20:20
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8863
|1.8953
|1616
|2006.09.20 20:21
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8864
|1.8953
|1617
|2006.09.20 20:21
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8876
|1.8953
|1618
|2006.09.20 20:21
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8877
|1.8953
|1619
|2006.09.20 20:21
|modify
|64
|3.00
|1.8813
|1.8878
|1.8953
|1620
|2006.09.20 21:34
|s/l
|64
|3.00
|1.8878
|1.8878
|1.8953
|1355.95
|31715.02
|1621
|2006.09.20 23:45
|buy
|65
|9.50
|1.8879
|1.8795
|1.9019
|1622
|2006.09.21 07:43
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8880
|1.9019
|1623
|2006.09.21 07:43
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8884
|1.9019
|1624
|2006.09.21 09:01
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8884
|1.9019
|1625
|2006.09.21 09:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8885
|1.9019
|1626
|2006.09.21 09:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8886
|1.9019
|1627
|2006.09.21 09:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8887
|1.9019
|1628
|2006.09.21 09:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8888
|1.9019
|1629
|2006.09.21 09:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8889
|1.9019
|1630
|2006.09.21 09:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8889
|1.9019
|1631
|2006.09.21 09:40
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8890
|1.9019
|1632
|2006.09.21 09:40
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8891
|1.9019
|1633
|2006.09.21 09:40
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8891
|1.9019
|1634
|2006.09.21 09:42
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8892
|1.9019
|1635
|2006.09.21 09:42
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8893
|1.9019
|1636
|2006.09.21 09:42
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8894
|1.9019
|1637
|2006.09.21 09:42
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8895
|1.9019
|1638
|2006.09.21 09:43
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8896
|1.9019
|1639
|2006.09.21 09:43
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8897
|1.9019
|1640
|2006.09.21 11:09
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8898
|1.9019
|1641
|2006.09.21 11:09
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8899
|1.9019
|1642
|2006.09.21 11:09
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8900
|1.9019
|1643
|2006.09.21 11:38
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8900
|1.9019
|1644
|2006.09.21 11:38
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8902
|1.9019
|1645
|2006.09.21 11:38
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8903
|1.9019
|1646
|2006.09.21 11:53
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8904
|1.9019
|1647
|2006.09.21 11:53
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8906
|1.9019
|1648
|2006.09.21 11:58
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8906
|1.9019
|1649
|2006.09.21 11:59
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8907
|1.9019
|1650
|2006.09.21 11:59
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8909
|1.9019
|1651
|2006.09.21 11:59
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8910
|1.9019
|1652
|2006.09.21 12:00
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8911
|1.9019
|1653
|2006.09.21 12:00
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8912
|1.9019
|1654
|2006.09.21 12:18
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8912
|1.9019
|1655
|2006.09.21 12:19
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8914
|1.9019
|1656
|2006.09.21 12:26
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8915
|1.9019
|1657
|2006.09.21 12:26
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8915
|1.9019
|1658
|2006.09.21 12:27
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8916
|1.9019
|1659
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8917
|1.9019
|1660
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8919
|1.9019
|1661
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8920
|1.9019
|1662
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8923
|1.9019
|1663
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8924
|1.9019
|1664
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8925
|1.9019
|1665
|2006.09.21 12:33
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8925
|1.9019
|1666
|2006.09.21 12:35
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8927
|1.9019
|1667
|2006.09.21 12:35
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8929
|1.9019
|1668
|2006.09.21 12:35
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8930
|1.9019
|1669
|2006.09.21 12:35
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8935
|1.9019
|1670
|2006.09.21 14:20
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8935
|1.9019
|1671
|2006.09.21 14:20
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8937
|1.9019
|1672
|2006.09.21 14:20
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8937
|1.9019
|1673
|2006.09.21 14:21
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8940
|1.9019
|1674
|2006.09.21 14:22
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8942
|1.9019
|1675
|2006.09.21 14:22
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8942
|1.9019
|1676
|2006.09.21 14:22
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8943
|1.9019
|1677
|2006.09.21 14:22
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8943
|1.9019
|1678
|2006.09.21 14:23
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8944
|1.9019
|1679
|2006.09.21 14:40
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8944
|1.9019
|1680
|2006.09.21 14:44
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8945
|1.9019
|1681
|2006.09.21 14:44
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8945
|1.9019
|1682
|2006.09.21 14:47
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8946
|1.9019
|1683
|2006.09.21 14:47
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8946
|1.9019
|1684
|2006.09.21 14:48
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8947
|1.9019
|1685
|2006.09.21 18:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8953
|1.9019
|1686
|2006.09.21 18:02
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8957
|1.9019
|1687
|2006.09.21 18:03
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8958
|1.9019
|1688
|2006.09.21 18:03
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8959
|1.9019
|1689
|2006.09.21 18:14
|modify
|65
|9.50
|1.8879
|1.8962
|1.9019
|1690
|2006.09.21 18:15
|t/p
|65
|9.50
|1.9019
|1.8962
|1.9019
|9224.22
|40939.23
|1691
|2006.09.22 14:15
|buy
|66
|12.30
|1.9029
|1.8945
|1.9169
|1692
|2006.09.26 10:59
|s/l
|66
|12.30
|1.8945
|1.8945
|1.9169
|-7306.45
|33632.79
|1693
|2006.09.27 22:00
|sell
|67
|10.10
|1.8884
|1.8968
|1.8744
|1694
|2006.09.28 08:45
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8883
|1.8744
|1695
|2006.09.28 08:45
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8882
|1.8744
|1696
|2006.09.28 08:46
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8880
|1.8744
|1697
|2006.09.28 08:47
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8879
|1.8744
|1698
|2006.09.28 08:48
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8879
|1.8744
|1699
|2006.09.28 08:48
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8878
|1.8744
|1700
|2006.09.28 08:48
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8877
|1.8744
|1701
|2006.09.28 08:49
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8876
|1.8744
|1702
|2006.09.28 09:12
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8875
|1.8744
|1703
|2006.09.28 09:12
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8872
|1.8744
|1704
|2006.09.28 09:12
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8869
|1.8744
|1705
|2006.09.28 09:13
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8868
|1.8744
|1706
|2006.09.28 09:13
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8866
|1.8744
|1707
|2006.09.28 09:13
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8865
|1.8744
|1708
|2006.09.28 09:13
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8864
|1.8744
|1709
|2006.09.28 09:44
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8861
|1.8744
|1710
|2006.09.28 09:44
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8860
|1.8744
|1711
|2006.09.28 09:44
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8859
|1.8744
|1712
|2006.09.28 09:44
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8858
|1.8744
|1713
|2006.09.28 10:00
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8854
|1.8744
|1714
|2006.09.28 10:03
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8853
|1.8744
|1715
|2006.09.28 10:25
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8852
|1.8744
|1716
|2006.09.28 10:25
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8849
|1.8744
|1717
|2006.09.28 10:25
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8846
|1.8744
|1718
|2006.09.28 10:25
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8843
|1.8744
|1719
|2006.09.28 10:25
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8842
|1.8744
|1720
|2006.09.28 10:30
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8842
|1.8744
|1721
|2006.09.28 10:31
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8841
|1.8744
|1722
|2006.09.28 10:31
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8839
|1.8744
|1723
|2006.09.28 10:31
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8837
|1.8744
|1724
|2006.09.28 11:49
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8834
|1.8744
|1725
|2006.09.28 11:49
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8833
|1.8744
|1726
|2006.09.28 11:49
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8833
|1.8744
|1727
|2006.09.28 11:53
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8832
|1.8744
|1728
|2006.09.28 11:55
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8830
|1.8744
|1729
|2006.09.28 11:55
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8828
|1.8744
|1730
|2006.09.28 11:55
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8827
|1.8744
|1731
|2006.09.28 14:11
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8827
|1.8744
|1732
|2006.09.28 14:11
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8826
|1.8744
|1733
|2006.09.28 14:11
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8824
|1.8744
|1734
|2006.09.28 14:11
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8822
|1.8744
|1735
|2006.09.28 14:12
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8821
|1.8744
|1736
|2006.09.28 14:18
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8821
|1.8744
|1737
|2006.09.28 14:19
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8820
|1.8744
|1738
|2006.09.28 14:19
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8820
|1.8744
|1739
|2006.09.28 14:19
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8818
|1.8744
|1740
|2006.09.28 14:20
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8814
|1.8744
|1741
|2006.09.28 14:21
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8813
|1.8744
|1742
|2006.09.28 14:21
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8812
|1.8744
|1743
|2006.09.28 14:35
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8812
|1.8744
|1744
|2006.09.28 14:37
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8809
|1.8744
|1745
|2006.09.28 14:37
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8806
|1.8744
|1746
|2006.09.28 14:37
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8805
|1.8744
|1747
|2006.09.28 14:37
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8803
|1.8744
|1748
|2006.09.28 14:37
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8802
|1.8744
|1749
|2006.09.28 14:37
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8800
|1.8744
|1750
|2006.09.28 16:23
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8798
|1.8744
|1751
|2006.09.28 16:23
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8797
|1.8744
|1752
|2006.09.28 16:23
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8797
|1.8744
|1753
|2006.09.28 16:24
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8796
|1.8744
|1754
|2006.09.28 16:24
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8795
|1.8744
|1755
|2006.09.28 16:24
|modify
|67
|10.10
|1.8884
|1.8794
|1.8744
|1756
|2006.09.28 16:24
|t/p
|67
|10.10
|1.8744
|1.8794
|1.8744
|9902.24
|43535.03
|1757
|2006.09.28 21:30
|sell
|68
|13.10
|1.8765
|1.8849
|1.8625
|1758
|2006.09.29 08:54
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8764
|1.8625
|1759
|2006.09.29 08:54
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8763
|1.8625
|1760
|2006.09.29 08:54
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8759
|1.8625
|1761
|2006.09.29 09:06
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8758
|1.8625
|1762
|2006.09.29 09:06
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8758
|1.8625
|1763
|2006.09.29 09:14
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8754
|1.8625
|1764
|2006.09.29 09:15
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8754
|1.8625
|1765
|2006.09.29 09:15
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8753
|1.8625
|1766
|2006.09.29 09:16
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8751
|1.8625
|1767
|2006.09.29 09:17
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8750
|1.8625
|1768
|2006.09.29 09:17
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8750
|1.8625
|1769
|2006.09.29 09:17
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8749
|1.8625
|1770
|2006.09.29 09:17
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8748
|1.8625
|1771
|2006.09.29 09:18
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8747
|1.8625
|1772
|2006.09.29 09:19
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8747
|1.8625
|1773
|2006.09.29 09:19
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8746
|1.8625
|1774
|2006.09.29 09:19
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8746
|1.8625
|1775
|2006.09.29 09:23
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8744
|1.8625
|1776
|2006.09.29 09:24
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8742
|1.8625
|1777
|2006.09.29 09:24
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8741
|1.8625
|1778
|2006.09.29 09:24
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8740
|1.8625
|1779
|2006.09.29 09:24
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8739
|1.8625
|1780
|2006.09.29 09:31
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8738
|1.8625
|1781
|2006.09.29 09:31
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8737
|1.8625
|1782
|2006.09.29 09:32
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8732
|1.8625
|1783
|2006.09.29 09:32
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8727
|1.8625
|1784
|2006.09.29 09:32
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8725
|1.8625
|1785
|2006.09.29 09:32
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8725
|1.8625
|1786
|2006.09.29 09:34
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8724
|1.8625
|1787
|2006.09.29 09:35
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8723
|1.8625
|1788
|2006.09.29 09:35
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8722
|1.8625
|1789
|2006.09.29 09:35
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8719
|1.8625
|1790
|2006.09.29 10:13
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8719
|1.8625
|1791
|2006.09.29 10:13
|modify
|68
|13.10
|1.8765
|1.8718
|1.8625
|1792
|2006.09.29 11:03
|s/l
|68
|13.10
|1.8718
|1.8718
|1.8625
|4311.74
|47846.77
|1793
|2006.10.02 23:45
|buy
|69
|14.40
|1.8868
|1.8784
|1.9008
|1794
|2006.10.04 13:19
|s/l
|69
|14.40
|1.8784
|1.8784
|1.9008
|-8553.89
|39292.89
|1795
|2006.10.04 18:45
|sell
|70
|11.80
|1.8839
|1.8923
|1.8699
|1796
|2006.10.05 14:59
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8839
|1.8699
|1797
|2006.10.05 14:59
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8838
|1.8699
|1798
|2006.10.05 15:00
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8837
|1.8699
|1799
|2006.10.05 15:00
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8836
|1.8699
|1800
|2006.10.05 15:36
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8835
|1.8699
|1801
|2006.10.05 15:36
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8835
|1.8699
|1802
|2006.10.05 15:37
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8834
|1.8699
|1803
|2006.10.05 15:37
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8832
|1.8699
|1804
|2006.10.05 15:37
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8830
|1.8699
|1805
|2006.10.05 15:37
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8826
|1.8699
|1806
|2006.10.05 15:37
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8826
|1.8699
|1807
|2006.10.05 15:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8825
|1.8699
|1808
|2006.10.05 15:49
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8823
|1.8699
|1809
|2006.10.05 15:49
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8821
|1.8699
|1810
|2006.10.05 15:49
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8818
|1.8699
|1811
|2006.10.05 15:50
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8817
|1.8699
|1812
|2006.10.05 15:50
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8814
|1.8699
|1813
|2006.10.05 15:50
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8813
|1.8699
|1814
|2006.10.05 15:51
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8810
|1.8699
|1815
|2006.10.05 15:52
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8809
|1.8699
|1816
|2006.10.05 15:52
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8808
|1.8699
|1817
|2006.10.05 16:12
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8805
|1.8699
|1818
|2006.10.05 16:13
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8804
|1.8699
|1819
|2006.10.06 08:40
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8803
|1.8699
|1820
|2006.10.06 08:40
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8801
|1.8699
|1821
|2006.10.06 08:40
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8800
|1.8699
|1822
|2006.10.06 08:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8800
|1.8699
|1823
|2006.10.06 08:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8799
|1.8699
|1824
|2006.10.06 08:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8798
|1.8699
|1825
|2006.10.06 08:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8797
|1.8699
|1826
|2006.10.06 08:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8796
|1.8699
|1827
|2006.10.06 08:41
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8796
|1.8699
|1828
|2006.10.06 08:45
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8795
|1.8699
|1829
|2006.10.06 08:58
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8794
|1.8699
|1830
|2006.10.06 09:00
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8791
|1.8699
|1831
|2006.10.06 09:00
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8790
|1.8699
|1832
|2006.10.06 09:00
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8787
|1.8699
|1833
|2006.10.06 09:07
|modify
|70
|11.80
|1.8839
|1.8784
|1.8699
|1834
|2006.10.06 13:50
|s/l
|70
|11.80
|1.8784
|1.8784
|1.8699
|4549.63
|43842.51
|1835
|2006.10.09 19:30
|sell
|71
|13.20
|1.8659
|1.8743
|1.8519
|1836
|2006.10.10 10:30
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8659
|1.8519
|1837
|2006.10.10 10:30
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8657
|1.8519
|1838
|2006.10.10 10:31
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8655
|1.8519
|1839
|2006.10.10 10:31
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8648
|1.8519
|1840
|2006.10.10 10:31
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8646
|1.8519
|1841
|2006.10.10 10:33
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8646
|1.8519
|1842
|2006.10.10 10:33
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8642
|1.8519
|1843
|2006.10.10 10:33
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8640
|1.8519
|1844
|2006.10.10 10:33
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8638
|1.8519
|1845
|2006.10.10 10:34
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8637
|1.8519
|1846
|2006.10.10 10:34
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8635
|1.8519
|1847
|2006.10.10 10:34
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8634
|1.8519
|1848
|2006.10.10 10:34
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8632
|1.8519
|1849
|2006.10.10 13:09
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8631
|1.8519
|1850
|2006.10.10 13:09
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8630
|1.8519
|1851
|2006.10.10 13:13
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8629
|1.8519
|1852
|2006.10.10 13:13
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8626
|1.8519
|1853
|2006.10.10 13:16
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8622
|1.8519
|1854
|2006.10.10 13:16
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8620
|1.8519
|1855
|2006.10.10 13:16
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8618
|1.8519
|1856
|2006.10.10 13:16
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8616
|1.8519
|1857
|2006.10.10 13:17
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8615
|1.8519
|1858
|2006.10.10 13:17
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8614
|1.8519
|1859
|2006.10.10 13:17
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8612
|1.8519
|1860
|2006.10.10 13:18
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8611
|1.8519
|1861
|2006.10.10 13:18
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8609
|1.8519
|1862
|2006.10.10 13:18
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8608
|1.8519
|1863
|2006.10.10 13:18
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8605
|1.8519
|1864
|2006.10.10 13:48
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8605
|1.8519
|1865
|2006.10.10 13:49
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8604
|1.8519
|1866
|2006.10.10 15:04
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8602
|1.8519
|1867
|2006.10.10 15:04
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8601
|1.8519
|1868
|2006.10.10 15:04
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8598
|1.8519
|1869
|2006.10.10 15:04
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8597
|1.8519
|1870
|2006.10.10 15:04
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8597
|1.8519
|1871
|2006.10.10 15:12
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8596
|1.8519
|1872
|2006.10.10 15:36
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8595
|1.8519
|1873
|2006.10.10 15:37
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8594
|1.8519
|1874
|2006.10.10 15:37
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8591
|1.8519
|1875
|2006.10.10 15:38
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8590
|1.8519
|1876
|2006.10.10 15:38
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8589
|1.8519
|1877
|2006.10.10 15:38
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8587
|1.8519
|1878
|2006.10.10 15:38
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8586
|1.8519
|1879
|2006.10.10 15:38
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8585
|1.8519
|1880
|2006.10.10 15:38
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8583
|1.8519
|1881
|2006.10.10 15:52
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8582
|1.8519
|1882
|2006.10.10 15:52
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8581
|1.8519
|1883
|2006.10.11 08:44
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8580
|1.8519
|1884
|2006.10.11 08:44
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8579
|1.8519
|1885
|2006.10.11 08:44
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8577
|1.8519
|1886
|2006.10.11 08:44
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8576
|1.8519
|1887
|2006.10.11 08:44
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8575
|1.8519
|1888
|2006.10.11 08:47
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8575
|1.8519
|1889
|2006.10.11 08:53
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8574
|1.8519
|1890
|2006.10.11 08:53
|modify
|71
|13.20
|1.8659
|1.8571
|1.8519
|1891
|2006.10.11 10:55
|s/l
|71
|13.20
|1.8571
|1.8571
|1.8519
|8134.99
|51977.50
|1892
|2006.10.13 22:15
|sell
|72
|15.60
|1.8562
|1.8646
|1.8422
|1893
|2006.10.16 14:43
|s/l
|72
|15.60
|1.8646
|1.8646
|1.8422
|-9170.62
|42806.88
|1894
|2006.10.17 22:15
|buy
|73
|12.80
|1.8705
|1.8621
|1.8845
|1895
|2006.10.19 16:35
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8711
|1.8845
|1896
|2006.10.19 16:35
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8715
|1.8845
|1897
|2006.10.19 16:37
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8719
|1.8845
|1898
|2006.10.19 18:00
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8720
|1.8845
|1899
|2006.10.19 18:01
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8721
|1.8845
|1900
|2006.10.19 18:01
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8730
|1.8845
|1901
|2006.10.19 19:09
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8737
|1.8845
|1902
|2006.10.19 19:20
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8740
|1.8845
|1903
|2006.10.19 19:37
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8742
|1.8845
|1904
|2006.10.19 19:47
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8743
|1.8845
|1905
|2006.10.19 19:48
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8744
|1.8845
|1906
|2006.10.19 20:09
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8745
|1.8845
|1907
|2006.10.19 20:20
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8746
|1.8845
|1908
|2006.10.19 20:21
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8747
|1.8845
|1909
|2006.10.19 20:21
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8748
|1.8845
|1910
|2006.10.20 10:31
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8749
|1.8845
|1911
|2006.10.20 10:34
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8751
|1.8845
|1912
|2006.10.20 10:34
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8753
|1.8845
|1913
|2006.10.20 10:39
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8755
|1.8845
|1914
|2006.10.20 10:40
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8757
|1.8845
|1915
|2006.10.20 10:40
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8758
|1.8845
|1916
|2006.10.20 10:40
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8759
|1.8845
|1917
|2006.10.20 10:40
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8760
|1.8845
|1918
|2006.10.20 10:40
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8760
|1.8845
|1919
|2006.10.20 10:51
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8761
|1.8845
|1920
|2006.10.20 10:52
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8763
|1.8845
|1921
|2006.10.20 10:52
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8764
|1.8845
|1922
|2006.10.20 10:52
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8766
|1.8845
|1923
|2006.10.20 10:52
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8768
|1.8845
|1924
|2006.10.20 10:52
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8769
|1.8845
|1925
|2006.10.20 10:52
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8770
|1.8845
|1926
|2006.10.20 10:55
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8770
|1.8845
|1927
|2006.10.20 10:58
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8771
|1.8845
|1928
|2006.10.20 10:59
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8771
|1.8845
|1929
|2006.10.20 10:59
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8772
|1.8845
|1930
|2006.10.20 10:59
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8773
|1.8845
|1931
|2006.10.20 10:59
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8773
|1.8845
|1932
|2006.10.20 11:00
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8774
|1.8845
|1933
|2006.10.20 11:01
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8775
|1.8845
|1934
|2006.10.20 11:01
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8775
|1.8845
|1935
|2006.10.20 13:02
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8776
|1.8845
|1936
|2006.10.20 13:02
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8778
|1.8845
|1937
|2006.10.20 13:02
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8778
|1.8845
|1938
|2006.10.20 13:03
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8779
|1.8845
|1939
|2006.10.20 13:23
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8779
|1.8845
|1940
|2006.10.20 13:23
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8780
|1.8845
|1941
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8781
|1.8845
|1942
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8783
|1.8845
|1943
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8784
|1.8845
|1944
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8788
|1.8845
|1945
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8789
|1.8845
|1946
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8791
|1.8845
|1947
|2006.10.20 13:24
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8791
|1.8845
|1948
|2006.10.20 13:25
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8792
|1.8845
|1949
|2006.10.20 13:25
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8792
|1.8845
|1950
|2006.10.20 13:25
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8793
|1.8845
|1951
|2006.10.20 13:27
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8794
|1.8845
|1952
|2006.10.20 13:27
|modify
|73
|12.80
|1.8705
|1.8795
|1.8845
|1953
|2006.10.20 13:27
|t/p
|73
|12.80
|1.8845
|1.8795
|1.8845
|12351.36
|55158.24