|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|58178
|Ticks modelled
|1241056
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|12136.11
|Gross profit
|41982.33
|Gross loss
|-29846.22
|Profit factor
|1.41
|Expected payoff
|131.91
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|6617.10 (41.91%)
|Relative drawdown
|41.91% (6617.10)
|Total trades
|92
|Short positions (won %)
|52 (75.00%)
|Long positions (won %)
|40 (87.50%)
|Profit trades (% of total)
|74 (80.43%)
|Loss trades (% of total)
|18 (19.57%)
|Largest
|profit trade
|1264.80
|loss trade
|-2791.89
|Average
|profit trade
|567.33
|loss trade
|-1658.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (1522.69)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-4525.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7698.66 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-4525.64 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 03:30
|buy
|1
|0.30
|1.8234
|1.8150
|1.8276
|2
|2006.05.01 06:09
|t/p
|1
|0.30
|1.8276
|1.8150
|1.8276
|88.20
|1088.20
|3
|2006.05.01 20:15
|buy
|2
|0.30
|1.8283
|1.8199
|1.8325
|4
|2006.05.02 10:37
|t/p
|2
|0.30
|1.8325
|1.8199
|1.8325
|87.30
|1175.50
|5
|2006.05.05 02:15
|buy
|3
|0.40
|1.8516
|1.8432
|1.8558
|6
|2006.05.05 14:30
|t/p
|3
|0.40
|1.8558
|1.8432
|1.8558
|117.60
|1293.10
|7
|2006.05.05 22:45
|buy
|4
|0.40
|1.8589
|1.8505
|1.8631
|8
|2006.05.08 10:24
|t/p
|4
|0.40
|1.8631
|1.8505
|1.8631
|116.40
|1409.49
|9
|2006.05.08 17:00
|buy
|5
|0.40
|1.8587
|1.8503
|1.8629
|10
|2006.05.09 15:30
|t/p
|5
|0.40
|1.8629
|1.8503
|1.8629
|116.40
|1525.89
|11
|2006.05.10 17:00
|sell
|6
|0.50
|1.8635
|1.8719
|1.8593
|12
|2006.05.11 01:49
|t/p
|6
|0.50
|1.8593
|1.8719
|1.8593
|147.21
|1673.10
|13
|2006.05.11 23:45
|buy
|7
|0.50
|1.8824
|1.8740
|1.8866
|14
|2006.05.12 02:14
|t/p
|7
|0.50
|1.8866
|1.8740
|1.8866
|145.50
|1818.59
|15
|2006.05.12 17:15
|buy
|8
|0.50
|1.8921
|1.8837
|1.8963
|16
|2006.05.15 00:00
|t/p
|8
|0.50
|1.8963
|1.8837
|1.8963
|145.50
|1964.09
|17
|2006.05.15 00:00
|sell
|9
|0.60
|1.8964
|1.9048
|1.8922
|18
|2006.05.15 08:32
|t/p
|9
|0.60
|1.8922
|1.9048
|1.8922
|176.40
|2140.49
|19
|2006.05.16 10:15
|buy
|10
|0.60
|1.8824
|1.8740
|1.8866
|20
|2006.05.16 14:36
|t/p
|10
|0.60
|1.8866
|1.8740
|1.8866
|176.40
|2316.89
|21
|2006.05.17 03:00
|buy
|11
|0.70
|1.8865
|1.8781
|1.8907
|22
|2006.05.17 05:11
|t/p
|11
|0.70
|1.8907
|1.8781
|1.8907
|205.80
|2522.69
|23
|2006.05.19 05:45
|buy
|12
|0.80
|1.8920
|1.8836
|1.8962
|24
|2006.05.19 09:23
|s/l
|12
|0.80
|1.8836
|1.8836
|1.8962
|-470.40
|2052.29
|25
|2006.05.23 00:45
|buy
|13
|0.60
|1.8859
|1.8775
|1.8901
|26
|2006.05.23 23:59
|s/l
|13
|0.60
|1.8775
|1.8775
|1.8901
|-352.80
|1699.49
|27
|2006.05.24 05:00
|sell
|14
|0.20
|1.8792
|1.8876
|1.8750
|28
|2006.05.24 07:44
|t/p
|14
|0.20
|1.8750
|1.8876
|1.8750
|58.80
|1758.29
|29
|2006.05.25 16:30
|buy
|15
|0.50
|1.8716
|1.8632
|1.8758
|30
|2006.05.25 23:44
|t/p
|15
|0.50
|1.8758
|1.8632
|1.8758
|147.00
|1905.29
|31
|2006.05.26 10:30
|sell
|16
|0.60
|1.8724
|1.8808
|1.8682
|32
|2006.05.26 14:10
|t/p
|16
|0.60
|1.8682
|1.8808
|1.8682
|176.40
|2081.69
|33
|2006.05.26 22:30
|sell
|17
|0.60
|1.8568
|1.8652
|1.8526
|34
|2006.05.30 04:52
|s/l
|17
|0.60
|1.8652
|1.8652
|1.8526
|-352.63
|1729.06
|35
|2006.05.31 07:00
|sell
|18
|0.50
|1.8829
|1.8913
|1.8787
|36
|2006.05.31 10:29
|t/p
|18
|0.50
|1.8787
|1.8913
|1.8787
|147.00
|1876.06
|37
|2006.06.01 18:30
|sell
|19
|0.60
|1.8675
|1.8759
|1.8633
|38
|2006.06.02 08:17
|t/p
|19
|0.60
|1.8633
|1.8759
|1.8633
|176.48
|2052.54
|39
|2006.06.02 22:30
|buy
|20
|0.60
|1.8832
|1.8748
|1.8874
|40
|2006.06.05 09:32
|t/p
|20
|0.60
|1.8874
|1.8748
|1.8874
|174.59
|2227.14
|41
|2006.06.06 05:00
|sell
|21
|0.70
|1.8715
|1.8799
|1.8673
|42
|2006.06.06 14:13
|t/p
|21
|0.70
|1.8673
|1.8799
|1.8673
|205.80
|2432.94
|43
|2006.06.07 13:15
|sell
|22
|0.70
|1.8623
|1.8707
|1.8581
|44
|2006.06.07 14:02
|t/p
|22
|0.70
|1.8581
|1.8707
|1.8581
|205.80
|2638.74
|45
|2006.06.08 20:30
|sell
|23
|0.80
|1.8424
|1.8508
|1.8382
|46
|2006.06.09 14:35
|t/p
|23
|0.80
|1.8382
|1.8508
|1.8382
|235.31
|2874.05
|47
|2006.06.12 05:15
|sell
|24
|0.90
|1.8414
|1.8498
|1.8372
|48
|2006.06.13 14:31
|t/p
|24
|0.90
|1.8372
|1.8498
|1.8372
|264.73
|3138.77
|49
|2006.06.14 03:15
|sell
|25
|0.90
|1.8347
|1.8431
|1.8305
|50
|2006.06.14 09:44
|s/l
|25
|0.90
|1.8431
|1.8431
|1.8305
|-529.20
|2609.57
|51
|2006.06.14 21:30
|buy
|26
|0.80
|1.8440
|1.8356
|1.8482
|52
|2006.06.15 11:51
|t/p
|26
|0.80
|1.8482
|1.8356
|1.8482
|227.98
|2837.55
|53
|2006.06.15 19:45
|buy
|27
|0.90
|1.8484
|1.8400
|1.8526
|54
|2006.06.16 02:45
|t/p
|27
|0.90
|1.8526
|1.8400
|1.8526
|261.89
|3099.44
|55
|2006.06.16 22:45
|sell
|28
|0.90
|1.8501
|1.8585
|1.8459
|56
|2006.06.19 03:04
|t/p
|28
|0.90
|1.8459
|1.8585
|1.8459
|264.73
|3364.17
|57
|2006.06.19 09:45
|sell
|29
|1.00
|1.8450
|1.8534
|1.8408
|58
|2006.06.19 15:35
|t/p
|29
|1.00
|1.8408
|1.8534
|1.8408
|294.00
|3658.17
|59
|2006.06.19 23:00
|sell
|30
|1.10
|1.8416
|1.8500
|1.8374
|60
|2006.06.20 14:30
|t/p
|30
|1.10
|1.8374
|1.8500
|1.8374
|323.55
|3981.72
|61
|2006.06.21 17:30
|sell
|31
|1.20
|1.8435
|1.8519
|1.8393
|62
|2006.06.22 10:45
|t/p
|31
|1.20
|1.8393
|1.8519
|1.8393
|353.30
|4335.02
|63
|2006.06.22 20:00
|sell
|32
|1.30
|1.8279
|1.8363
|1.8237
|64
|2006.06.23 10:55
|t/p
|32
|1.30
|1.8237
|1.8363
|1.8237
|382.38
|4717.41
|65
|2006.06.23 18:45
|sell
|33
|1.40
|1.8202
|1.8286
|1.8160
|66
|2006.06.28 16:35
|t/p
|33
|1.40
|1.8160
|1.8286
|1.8160
|412.19
|5129.59
|67
|2006.06.28 22:45
|sell
|34
|1.50
|1.8184
|1.8268
|1.8142
|68
|2006.06.29 11:38
|t/p
|34
|1.50
|1.8142
|1.8268
|1.8142
|441.63
|5571.22
|69
|2006.06.29 16:45
|sell
|35
|1.70
|1.8134
|1.8218
|1.8092
|70
|2006.06.29 20:17
|s/l
|35
|1.70
|1.8218
|1.8218
|1.8092
|-999.60
|4571.62
|71
|2006.06.30 10:30
|buy
|36
|1.40
|1.8310
|1.8226
|1.8352
|72
|2006.06.30 13:42
|t/p
|36
|1.40
|1.8352
|1.8226
|1.8352
|411.60
|4983.22
|73
|2006.07.03 23:45
|sell
|37
|1.50
|1.8422
|1.8506
|1.8380
|74
|2006.07.05 14:31
|t/p
|37
|1.50
|1.8380
|1.8506
|1.8380
|441.42
|5424.64
|75
|2006.07.05 22:15
|sell
|38
|1.60
|1.8350
|1.8434
|1.8308
|76
|2006.07.07 14:30
|s/l
|38
|1.60
|1.8434
|1.8434
|1.8308
|-939.90
|4484.74
|77
|2006.07.10 20:30
|sell
|39
|1.30
|1.8417
|1.8501
|1.8375
|78
|2006.07.11 11:48
|t/p
|39
|1.30
|1.8375
|1.8501
|1.8375
|382.38
|4867.12
|79
|2006.07.11 16:15
|sell
|40
|1.50
|1.8408
|1.8492
|1.8366
|80
|2006.07.12 14:31
|t/p
|40
|1.50
|1.8366
|1.8492
|1.8366
|441.21
|5308.33
|81
|2006.07.12 23:30
|sell
|41
|1.60
|1.8344
|1.8428
|1.8302
|82
|2006.07.13 14:43
|s/l
|41
|1.60
|1.8428
|1.8428
|1.8302
|-940.13
|4368.20
|83
|2006.07.14 13:00
|sell
|42
|1.30
|1.8411
|1.8495
|1.8369
|84
|2006.07.14 15:17
|t/p
|42
|1.30
|1.8369
|1.8495
|1.8369
|382.20
|4750.40
|85
|2006.07.14 21:30
|sell
|43
|1.40
|1.8383
|1.8467
|1.8341
|86
|2006.07.17 09:57
|t/p
|43
|1.40
|1.8341
|1.8467
|1.8341
|411.80
|5162.20
|87
|2006.07.18 18:30
|buy
|44
|1.50
|1.8270
|1.8186
|1.8312
|88
|2006.07.19 16:00
|t/p
|44
|1.50
|1.8312
|1.8186
|1.8312
|436.49
|5598.68
|89
|2006.07.20 01:15
|buy
|45
|1.70
|1.8425
|1.8341
|1.8467
|90
|2006.07.20 03:24
|t/p
|45
|1.70
|1.8467
|1.8341
|1.8467
|499.80
|6098.48
|91
|2006.07.20 09:15
|buy
|46
|1.80
|1.8440
|1.8356
|1.8482
|92
|2006.07.20 12:48
|t/p
|46
|1.80
|1.8482
|1.8356
|1.8482
|529.20
|6627.68
|93
|2006.07.24 13:45
|sell
|47
|2.00
|1.8530
|1.8614
|1.8488
|94
|2006.07.24 17:06
|t/p
|47
|2.00
|1.8488
|1.8614
|1.8488
|588.00
|7215.68
|95
|2006.07.25 00:00
|sell
|48
|2.20
|1.8513
|1.8597
|1.8471
|96
|2006.07.25 02:25
|t/p
|48
|2.20
|1.8471
|1.8597
|1.8471
|646.80
|7862.48
|97
|2006.07.26 00:45
|sell
|49
|2.40
|1.8401
|1.8485
|1.8359
|98
|2006.07.26 18:05
|s/l
|49
|2.40
|1.8485
|1.8485
|1.8359
|-1411.20
|6451.28
|99
|2006.07.27 03:45
|buy
|50
|1.90
|1.8541
|1.8457
|1.8583
|100
|2006.07.27 09:10
|t/p
|50
|1.90
|1.8583
|1.8457
|1.8583
|558.60
|7009.88
|101
|2006.07.28 21:45
|buy
|51
|2.10
|1.8642
|1.8558
|1.8684
|102
|2006.07.31 15:18
|t/p
|51
|2.10
|1.8684
|1.8558
|1.8684
|611.08
|7620.96
|103
|2006.07.31 23:30
|buy
|52
|2.30
|1.8681
|1.8597
|1.8723
|104
|2006.08.01 18:07
|t/p
|52
|2.30
|1.8723
|1.8597
|1.8723
|669.28
|8290.24
|105
|2006.08.03 19:45
|buy
|53
|2.50
|1.8868
|1.8784
|1.8910
|106
|2006.08.04 10:08
|t/p
|53
|2.50
|1.8910
|1.8784
|1.8910
|727.48
|9017.72
|107
|2006.08.04 21:45
|buy
|54
|2.70
|1.9087
|1.9003
|1.9129
|108
|2006.08.08 20:14
|t/p
|54
|2.70
|1.9129
|1.9003
|1.9129
|777.55
|9795.26
|109
|2006.08.09 07:45
|sell
|55
|2.90
|1.9010
|1.9094
|1.8968
|110
|2006.08.09 10:07
|s/l
|55
|2.90
|1.9094
|1.9094
|1.8968
|-1705.20
|8090.06
|111
|2006.08.10 04:00
|sell
|56
|2.40
|1.9057
|1.9141
|1.9015
|112
|2006.08.10 09:49
|t/p
|56
|2.40
|1.9015
|1.9141
|1.9015
|705.60
|8795.66
|113
|2006.08.10 23:15
|sell
|57
|2.60
|1.8935
|1.9019
|1.8893
|114
|2006.08.11 14:33
|t/p
|57
|2.60
|1.8893
|1.9019
|1.8893
|764.76
|9560.43
|115
|2006.08.14 02:45
|sell
|58
|2.90
|1.8930
|1.9014
|1.8888
|116
|2006.08.14 10:29
|t/p
|58
|2.90
|1.8888
|1.9014
|1.8888
|852.60
|10413.03
|117
|2006.08.14 21:30
|buy
|59
|3.10
|1.8882
|1.8798
|1.8924
|118
|2006.08.15 07:25
|t/p
|59
|3.10
|1.8924
|1.8798
|1.8924
|902.07
|11315.09
|119
|2006.08.15 20:15
|buy
|60
|3.40
|1.8944
|1.8860
|1.8986
|120
|2006.08.16 14:31
|t/p
|60
|3.40
|1.8986
|1.8860
|1.8986
|989.37
|12304.46
|121
|2006.08.16 21:45
|buy
|61
|3.70
|1.8953
|1.8869
|1.8995
|122
|2006.08.17 10:29
|t/p
|61
|3.70
|1.8995
|1.8869
|1.8995
|1054.39
|13358.85
|123
|2006.08.18 02:15
|sell
|62
|4.00
|1.8851
|1.8935
|1.8809
|124
|2006.08.18 13:24
|t/p
|62
|4.00
|1.8809
|1.8935
|1.8809
|1176.00
|14534.85
|125
|2006.08.23 20:00
|buy
|63
|4.40
|1.8926
|1.8842
|1.8968
|126
|2006.08.24 16:01
|t/p
|63
|4.40
|1.8968
|1.8842
|1.8968
|1253.87
|15788.72
|127
|2006.08.25 04:00
|sell
|64
|4.70
|1.8876
|1.8960
|1.8834
|128
|2006.08.28 09:26
|s/l
|64
|4.70
|1.8960
|1.8960
|1.8834
|-2762.94
|13025.78
|129
|2006.08.28 21:30
|buy
|65
|3.90
|1.8958
|1.8874
|1.9000
|130
|2006.08.29 09:19
|t/p
|65
|3.90
|1.9000
|1.8874
|1.9000
|1134.86
|14160.64
|131
|2006.08.29 14:30
|buy
|66
|4.20
|1.8994
|1.8910
|1.9036
|132
|2006.08.29 17:44
|s/l
|66
|4.20
|1.8910
|1.8910
|1.9036
|-2469.60
|11691.04
|133
|2006.08.29 22:30
|sell
|67
|3.50
|1.8983
|1.9067
|1.8941
|134
|2006.08.31 08:22
|s/l
|67
|3.50
|1.9067
|1.9067
|1.8941
|-2056.04
|9635.00
|135
|2006.08.31 22:45
|sell
|68
|1.00
|1.9046
|1.9130
|1.9004
|136
|2006.09.01 14:30
|t/p
|68
|1.00
|1.9004
|1.9130
|1.9004
|294.14
|9929.14
|137
|2006.09.01 19:45
|sell
|69
|3.00
|1.9051
|1.9135
|1.9009
|138
|2006.09.05 09:26
|t/p
|69
|3.00
|1.9009
|1.9135
|1.9009
|882.84
|10811.98
|139
|2006.09.05 23:15
|sell
|70
|3.20
|1.8943
|1.9027
|1.8901
|140
|2006.09.06 10:48
|t/p
|70
|3.20
|1.8901
|1.9027
|1.8901
|941.25
|11753.22
|141
|2006.09.06 21:15
|sell
|71
|3.50
|1.8842
|1.8926
|1.8800
|142
|2006.09.07 12:37
|t/p
|71
|3.50
|1.8800
|1.8926
|1.8800
|1030.47
|12783.69
|143
|2006.09.07 19:45
|sell
|72
|3.80
|1.8773
|1.8857
|1.8731
|144
|2006.09.08 03:01
|t/p
|72
|3.80
|1.8731
|1.8857
|1.8731
|1117.73
|13901.43
|145
|2006.09.08 20:45
|sell
|73
|4.20
|1.8653
|1.8737
|1.8611
|146
|2006.09.11 16:09
|t/p
|73
|4.20
|1.8611
|1.8737
|1.8611
|1235.39
|15136.81
|147
|2006.09.11 21:45
|sell
|74
|4.50
|1.8644
|1.8728
|1.8602
|148
|2006.09.12 10:40
|s/l
|74
|4.50
|1.8728
|1.8728
|1.8602
|-2645.37
|12491.44
|149
|2006.09.12 19:15
|buy
|75
|3.70
|1.8741
|1.8657
|1.8783
|150
|2006.09.14 09:21
|t/p
|75
|3.70
|1.8783
|1.8657
|1.8783
|1043.25
|13534.70
|151
|2006.09.14 22:00
|buy
|76
|4.10
|1.8869
|1.8785
|1.8911
|152
|2006.09.15 15:34
|s/l
|76
|4.10
|1.8785
|1.8785
|1.8911
|-2423.14
|11111.56
|153
|2006.09.18 18:00
|sell
|77
|3.30
|1.8771
|1.8855
|1.8729
|154
|2006.09.19 14:31
|s/l
|77
|3.30
|1.8855
|1.8855
|1.8729
|-1939.94
|9171.62
|155
|2006.09.19 19:45
|buy
|78
|0.90
|1.8813
|1.8729
|1.8855
|156
|2006.09.20 15:03
|t/p
|78
|0.90
|1.8855
|1.8729
|1.8855
|261.89
|9433.51
|157
|2006.09.20 23:45
|buy
|79
|2.80
|1.8879
|1.8795
|1.8921
|158
|2006.09.21 03:54
|t/p
|79
|2.80
|1.8921
|1.8795
|1.8921
|797.92
|10231.42
|159
|2006.09.21 18:00
|buy
|80
|3.10
|1.8967
|1.8883
|1.9009
|160
|2006.09.21 18:03
|t/p
|80
|3.10
|1.9009
|1.8883
|1.9009
|911.40
|11142.82
|161
|2006.09.21 18:03
|buy
|81
|3.30
|1.9013
|1.8929
|1.9055
|162
|2006.09.22 09:22
|t/p
|81
|3.30
|1.9055
|1.8929
|1.9055
|960.27
|12103.09
|163
|2006.09.22 14:15
|buy
|82
|3.60
|1.9029
|1.8945
|1.9071
|164
|2006.09.25 08:34
|t/p
|82
|3.60
|1.9071
|1.8945
|1.9071
|1047.56
|13150.66
|165
|2006.09.27 22:00
|sell
|83
|3.90
|1.8884
|1.8968
|1.8842
|166
|2006.09.28 08:30
|t/p
|83
|3.90
|1.8842
|1.8968
|1.8842
|1148.24
|14298.89
|167
|2006.09.28 21:30
|sell
|84
|4.30
|1.8765
|1.8849
|1.8723
|168
|2006.09.29 08:53
|t/p
|84
|4.30
|1.8723
|1.8849
|1.8723
|1264.80
|15563.70
|169
|2006.10.02 23:45
|buy
|85
|4.70
|1.8868
|1.8784
|1.8910
|170
|2006.10.04 13:19
|s/l
|85
|4.70
|1.8784
|1.8784
|1.8910
|-2791.89
|12771.80
|171
|2006.10.04 18:45
|sell
|86
|3.80
|1.8839
|1.8923
|1.8797
|172
|2006.10.05 14:32
|t/p
|86
|3.80
|1.8797
|1.8923
|1.8797
|1118.80
|13890.60
|173
|2006.10.05 20:45
|sell
|87
|4.20
|1.8788
|1.8872
|1.8746
|174
|2006.10.06 08:41
|t/p
|87
|4.20
|1.8746
|1.8872
|1.8746
|1235.39
|15125.99
|175
|2006.10.06 13:30
|sell
|88
|4.50
|1.8764
|1.8848
|1.8722
|176
|2006.10.06 14:31
|s/l
|88
|4.50
|1.8848
|1.8848
|1.8722
|-2646.00
|12479.99
|177
|2006.10.09 19:30
|sell
|89
|3.70
|1.8659
|1.8743
|1.8617
|178
|2006.10.10 10:30
|t/p
|89
|3.70
|1.8617
|1.8743
|1.8617
|1088.32
|13568.30
|179
|2006.10.13 22:15
|sell
|90
|4.10
|1.8562
|1.8646
|1.8520
|180
|2006.10.16 14:43
|s/l
|90
|4.10
|1.8646
|1.8646
|1.8520
|-2410.23
|11158.08
|181
|2006.10.17 22:15
|buy
|91
|3.30
|1.8705
|1.8621
|1.8747
|182
|2006.10.19 16:35
|t/p
|91
|3.30
|1.8747
|1.8621
|1.8747
|930.47
|12088.55
|183
|2006.10.19 23:45
|buy
|92
|3.60
|1.8777
|1.8693
|1.8819
|184
|2006.10.20 10:52
|t/p
|92
|3.60
|1.8819
|1.8693
|1.8819
|1047.56
|13136.11