|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|30 Минут (M30) 2006.05.01 01:00 - 2006.10.31 00:00 (2006.05.01 - 2006.10.31)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|MaxTrades=3; Pips=7; TakeProfit=65; TrailingStop=20;
|Баров в истории
|17002
|Смоделировано тиков
|347343
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|2000.00
|Чистая прибыль
|120094.58
|Общая прибыль
|211296.01
|Общий убыток
|-91201.43
|Прибыльность
|2.32
|Матожидание выигрыша
|35.12
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка
|3525.25 (2.84%)
|Относительная просадка
|2.84% (3525.25)
|Всего сделок
|3420
|Короткие позиции (% выигравших)
|1661 (64.24%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1759 (64.87%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2208 (64.56%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1212 (35.44%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2860.00
|убыточная сделка
|-1656.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|95.70
|убыточная сделка
|-75.25
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|17 (1210.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-3480.25)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|5103.00 (6)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3480.25 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2006.05.01 01:00
|sell
|1
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2560
|2
|2006.05.01 02:56
|close
|1
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2560
|10.00
|2010.00
|3
|2006.05.01 02:56
|sell
|2
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|4
|2006.05.01 05:02
|sell
|3
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2560
|5
|2006.05.01 06:07
|sell
|4
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2569
|6
|2006.05.01 09:35
|close
|4
|0.40
|1.2626
|0.0000
|1.2569
|32.00
|2042.00
|7
|2006.05.01 09:35
|close
|3
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2560
|0.00
|2042.00
|8
|2006.05.01 09:35
|close
|2
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2547
|-14.00
|2028.00
|9
|2006.05.01 09:35
|sell
|5
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2560
|10
|2006.05.01 15:18
|sell
|6
|0.20
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|11
|2006.05.01 15:29
|close
|6
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2580
|34.00
|2062.00
|12
|2006.05.01 15:30
|close
|5
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2560
|-2.00
|2060.00
|13
|2006.05.01 15:30
|buy
|7
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2742
|14
|2006.05.01 15:49
|buy
|8
|0.20
|1.2670
|0.0000
|1.2735
|15
|2006.05.01 15:51
|buy
|9
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|16
|2006.05.01 16:29
|close
|9
|0.40
|1.2678
|0.0000
|1.2727
|64.00
|2124.00
|17
|2006.05.01 16:30
|close
|8
|0.20
|1.2677
|0.0000
|1.2735
|14.00
|2138.00
|18
|2006.05.01 16:30
|close
|7
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2742
|-15.00
|2123.00
|19
|2006.05.01 16:30
|buy
|10
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2731
|20
|2006.05.01 16:32
|buy
|11
|0.20
|1.2659
|0.0000
|1.2724
|21
|2006.05.01 16:38
|buy
|12
|0.40
|1.2650
|0.0000
|1.2715
|22
|2006.05.01 17:29
|close
|12
|0.40
|1.2669
|0.0000
|1.2715
|76.00
|2199.00
|23
|2006.05.01 17:30
|close
|11
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2724
|16.00
|2215.00
|24
|2006.05.01 17:30
|close
|10
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2731
|-53.00
|2162.00
|25
|2006.05.01 17:30
|sell
|13
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|26
|2006.05.01 20:02
|sell
|14
|0.20
|1.2620
|0.0000
|1.2555
|27
|2006.05.01 21:00
|close
|14
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2555
|14.00
|2176.00
|28
|2006.05.01 21:00
|close
|13
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|0.00
|2176.00
|29
|2006.05.01 21:01
|sell
|15
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2546
|30
|2006.05.01 22:00
|close
|15
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2546
|21.00
|2197.00
|31
|2006.05.01 22:00
|sell
|16
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|32
|2006.05.01 22:08
|sell
|17
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2532
|33
|2006.05.01 22:16
|close
|17
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2532
|16.00
|2213.00
|34
|2006.05.01 22:16
|close
|16
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2522
|-5.00
|2208.00
|35
|2006.05.01 22:16
|sell
|18
|0.10
|1.2589
|0.0000
|1.2524
|36
|2006.05.02 00:30
|close
|18
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2524
|14.65
|2222.65
|37
|2006.05.02 00:30
|sell
|19
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|38
|2006.05.02 01:31
|sell
|20
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|39
|2006.05.02 01:36
|close
|20
|0.20
|1.2574
|0.0000
|1.2516
|14.00
|2236.65
|40
|2006.05.02 01:36
|close
|19
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2506
|-4.00
|2232.65
|41
|2006.05.02 01:59
|sell
|21
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|42
|2006.05.02 01:59
|sell
|22
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2514
|43
|2006.05.02 02:30
|close
|22
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2514
|20.00
|2252.65
|44
|2006.05.02 02:30
|close
|21
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2506
|1.00
|2253.65
|45
|2006.05.02 02:30
|sell
|23
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|46
|2006.05.02 02:57
|sell
|24
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2508
|47
|2006.05.02 03:30
|close
|24
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2508
|12.00
|2265.65
|48
|2006.05.02 03:58
|close
|23
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2501
|-10.00
|2255.65
|49
|2006.05.02 03:59
|buy
|25
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2640
|50
|2006.05.02 09:59
|buy
|26
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2630
|51
|2006.05.02 10:29
|close
|26
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2630
|40.00
|2295.65
|52
|2006.05.02 10:29
|close
|25
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2640
|1.00
|2296.65
|53
|2006.05.02 10:30
|buy
|27
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2645
|54
|2006.05.02 10:30
|close
|27
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2645
|21.00
|2317.65
|55
|2006.05.02 10:30
|buy
|28
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2669
|56
|2006.05.02 10:59
|buy
|29
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|57
|2006.05.02 11:30
|modify
|29
|0.20
|1.2596
|1.2607
|1.2712
|58
|2006.05.02 11:30
|modify
|29
|0.20
|1.2596
|1.2608
|1.2713
|59
|2006.05.02 11:30
|modify
|29
|0.20
|1.2596
|1.2609
|1.2714
|60
|2006.05.02 11:30
|close
|29
|0.20
|1.2627
|1.2609
|1.2714
|62.00
|2379.65
|61
|2006.05.02 11:30
|close
|28
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2669
|22.00
|2401.65
|62
|2006.05.02 11:30
|buy
|30
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|63
|2006.05.02 11:59
|buy
|31
|0.20
|1.2621
|0.0000
|1.2686
|64
|2006.05.02 12:27
|close
|31
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2686
|24.00
|2425.65
|65
|2006.05.02 12:29
|close
|30
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2694
|-1.00
|2424.65
|66
|2006.05.02 12:30
|buy
|32
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|67
|2006.05.02 12:30
|close
|32
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2694
|16.00
|2440.65
|68
|2006.05.02 12:31
|buy
|33
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|69
|2006.05.02 12:59
|buy
|34
|0.20
|1.2640
|0.0000
|1.2705
|70
|2006.05.02 14:29
|buy
|35
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|71
|2006.05.02 14:34
|close
|35
|0.40
|1.2640
|0.0000
|1.2694
|44.00
|2484.65
|72
|2006.05.02 14:34
|close
|34
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2705
|-4.00
|2480.65
|73
|2006.05.02 14:34
|close
|33
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2712
|-8.00
|2472.65
|74
|2006.05.02 14:35
|buy
|36
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2708
|75
|2006.05.02 14:57
|buy
|37
|0.20
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|76
|2006.05.02 15:29
|close
|37
|0.20
|1.2645
|0.0000
|1.2701
|18.00
|2490.65
|77
|2006.05.02 15:30
|close
|36
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2708
|3.00
|2493.65
|78
|2006.05.02 15:30
|buy
|38
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2703
|79
|2006.05.02 16:08
|buy
|39
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2695
|80
|2006.05.02 16:21
|close
|39
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2695
|14.00
|2507.65
|81
|2006.05.02 16:21
|close
|38
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2703
|-2.00
|2505.65
|82
|2006.05.02 16:21
|buy
|40
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2705
|83
|2006.05.02 17:44
|close
|40
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2705
|11.00
|2516.65
|84
|2006.05.02 17:44
|buy
|41
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|85
|2006.05.02 17:59
|buy
|42
|0.20
|1.2645
|0.0000
|1.2710
|86
|2006.05.02 18:14
|buy
|43
|0.40
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|87
|2006.05.03 05:03
|close
|43
|0.40
|1.2644
|0.0000
|1.2702
|24.44
|2541.09
|88
|2006.05.03 05:04
|close
|42
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2710
|-5.78
|2535.31
|89
|2006.05.03 05:04
|close
|41
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2719
|-10.89
|2524.42
|90
|2006.05.03 05:04
|buy
|44
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|91
|2006.05.03 09:00
|close
|44
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2709
|10.00
|2534.42
|92
|2006.05.03 09:00
|buy
|45
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2722
|93
|2006.05.03 09:07
|buy
|46
|0.20
|1.2650
|0.0000
|1.2715
|94
|2006.05.03 09:30
|close
|46
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2715
|12.00
|2546.42
|95
|2006.05.03 09:59
|close
|45
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2722
|-4.00
|2542.42
|96
|2006.05.03 09:59
|buy
|47
|0.10
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|97
|2006.05.03 10:29
|buy
|48
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2707
|98
|2006.05.03 10:30
|buy
|49
|0.40
|1.2627
|0.0000
|1.2692
|99
|2006.05.03 10:39
|close
|49
|0.40
|1.2637
|0.0000
|1.2692
|40.00
|2582.42
|100
|2006.05.03 10:39
|close
|48
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2707
|-8.00
|2574.42
|101
|2006.05.03 10:39
|close
|47
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2721
|-19.00
|2555.42
|102
|2006.05.03 10:40
|sell
|50
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2571
|103
|2006.05.03 10:55
|sell
|51
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2578
|104
|2006.05.03 10:59
|close
|51
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2578
|40.00
|2595.42
|105
|2006.05.03 11:00
|close
|50
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2571
|12.00
|2607.42
|106
|2006.05.03 11:29
|sell
|52
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2565
|107
|2006.05.03 11:30
|sell
|53
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2574
|108
|2006.05.03 11:58
|close
|53
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2574
|14.00
|2621.42
|109
|2006.05.03 11:58
|close
|52
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2565
|-1.00
|2620.42
|110
|2006.05.03 11:59
|sell
|54
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2565
|111
|2006.05.03 11:59
|sell
|55
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2578
|112
|2006.05.03 12:30
|close
|55
|0.20
|1.2631
|0.0000
|1.2578
|24.00
|2644.42
|113
|2006.05.03 12:30
|close
|54
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2565
|0.00
|2644.42
|114
|2006.05.03 12:30
|sell
|56
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2563
|115
|2006.05.03 16:00
|close
|56
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2563
|13.00
|2657.42
|116
|2006.05.03 16:00
|sell
|57
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2546
|117
|2006.05.03 16:00
|sell
|58
|0.20
|1.2621
|0.0000
|1.2556
|118
|2006.05.03 16:02
|close
|58
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2556
|16.00
|2673.42
|119
|2006.05.03 16:02
|close
|57
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2546
|-3.00
|2670.42
|120
|2006.05.03 16:02
|sell
|59
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|121
|2006.05.03 16:29
|sell
|60
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2558
|122
|2006.05.03 16:30
|close
|60
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2558
|14.00
|2684.42
|123
|2006.05.03 16:30
|close
|59
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2547
|-3.00
|2681.42
|124
|2006.05.03 16:30
|sell
|61
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|125
|2006.05.03 16:59
|sell
|62
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2559
|126
|2006.05.03 17:00
|close
|62
|0.20
|1.2609
|0.0000
|1.2559
|30.00
|2711.42
|127
|2006.05.03 17:00
|close
|61
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2548
|4.00
|2715.42
|128
|2006.05.03 17:00
|sell
|63
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2542
|129
|2006.05.03 17:02
|sell
|64
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2549
|130
|2006.05.03 17:04
|sell
|65
|0.40
|1.2622
|0.0000
|1.2557
|131
|2006.05.03 17:29
|close
|65
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2557
|28.00
|2743.42
|132
|2006.05.03 17:30
|close
|64
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2549
|-4.00
|2739.42
|133
|2006.05.03 17:59
|close
|63
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2542
|-11.00
|2728.42
|134
|2006.05.03 17:59
|sell
|66
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2544
|135
|2006.05.03 18:00
|sell
|67
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2572
|136
|2006.05.03 18:03
|sell
|68
|0.40
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|137
|2006.05.03 18:24
|close
|68
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2580
|36.00
|2764.42
|138
|2006.05.03 18:24
|close
|67
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2572
|4.00
|2768.42
|139
|2006.05.03 18:24
|close
|66
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2544
|-31.00
|2737.42
|140
|2006.05.03 18:25
|buy
|69
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|141
|2006.05.03 19:21
|close
|69
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2704
|10.00
|2747.42
|142
|2006.05.03 19:21
|buy
|70
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2715
|143
|2006.05.03 19:29
|buy
|71
|0.20
|1.2641
|0.0000
|1.2706
|144
|2006.05.03 19:43
|buy
|72
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2699
|145
|2006.05.04 16:59
|close
|72
|0.40
|1.2647
|0.0000
|1.2699
|41.32
|2788.74
|146
|2006.05.04 16:59
|close
|71
|0.20
|1.2646
|0.0000
|1.2706
|4.66
|2793.40
|147
|2006.05.04 17:00
|close
|70
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2715
|-8.67
|2784.73
|148
|2006.05.04 17:00
|buy
|73
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|149
|2006.05.04 17:18
|buy
|74
|0.20
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|150
|2006.05.04 17:23
|close
|74
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2744
|12.00
|2796.73
|151
|2006.05.04 17:23
|close
|73
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2751
|-4.00
|2792.73
|152
|2006.05.04 17:23
|buy
|75
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2752
|153
|2006.05.04 17:30
|buy
|76
|0.20
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|154
|2006.05.04 17:30
|close
|76
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2744
|14.00
|2806.73
|155
|2006.05.04 17:30
|close
|75
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2752
|-2.00
|2804.73
|156
|2006.05.04 17:30
|buy
|77
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|157
|2006.05.04 18:04
|buy
|78
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|158
|2006.05.04 18:09
|close
|78
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2743
|14.00
|2818.73
|159
|2006.05.04 18:09
|close
|77
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2751
|-1.00
|2817.73
|160
|2006.05.04 18:09
|buy
|79
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2752
|161
|2006.05.04 18:11
|buy
|80
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|162
|2006.05.04 18:29
|close
|80
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2743
|16.00
|2833.73
|163
|2006.05.04 18:30
|close
|79
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2752
|1.00
|2834.73
|164
|2006.05.04 18:30
|buy
|81
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2742
|165
|2006.05.04 18:53
|close
|81
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2742
|11.00
|2845.73
|166
|2006.05.04 18:53
|buy
|82
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|167
|2006.05.04 19:29
|buy
|83
|0.20
|1.2677
|0.0000
|1.2742
|168
|2006.05.04 19:30
|close
|83
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2742
|20.00
|2865.73
|169
|2006.05.04 19:30
|close
|82
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2755
|-2.00
|2863.73
|170
|2006.05.04 19:30
|buy
|84
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|171
|2006.05.04 19:40
|buy
|85
|0.20
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|172
|2006.05.04 20:08
|close
|85
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2748
|12.00
|2875.73
|173
|2006.05.04 20:08
|close
|84
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|0.00
|2875.73
|174
|2006.05.04 20:13
|buy
|86
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|175
|2006.05.04 20:59
|buy
|87
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|176
|2006.05.04 21:00
|modify
|87
|0.20
|1.2686
|1.2694
|1.2799
|177
|2006.05.04 21:00
|close
|87
|0.20
|1.2712
|1.2694
|1.2799
|52.00
|2927.73
|178
|2006.05.04 21:00
|close
|86
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2759
|19.00
|2946.73
|179
|2006.05.04 21:01
|buy
|88
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2780
|180
|2006.05.04 23:29
|buy
|89
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2771
|181
|2006.05.04 23:31
|buy
|90
|0.40
|1.2697
|0.0000
|1.2762
|182
|2006.05.05 01:10
|close
|90
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2762
|24.44
|2971.17
|183
|2006.05.05 01:10
|close
|89
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2771
|-3.78
|2967.39
|184
|2006.05.05 01:10
|close
|88
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2780
|-9.89
|2957.50
|185
|2006.05.05 01:10
|sell
|91
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|186
|2006.05.05 03:00
|close
|91
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2640
|12.00
|2969.50
|187
|2006.05.05 03:00
|sell
|92
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|188
|2006.05.05 07:30
|sell
|93
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|189
|2006.05.05 08:30
|close
|93
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2635
|16.00
|2985.50
|190
|2006.05.05 08:51
|close
|92
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2625
|-1.00
|2984.50
|191
|2006.05.05 08:52
|sell
|94
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|192
|2006.05.05 10:59
|sell
|95
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|193
|2006.05.05 11:00
|close
|95
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2638
|28.00
|3012.50
|194
|2006.05.05 11:00
|close
|94
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|0.00
|3012.50
|195
|2006.05.05 11:00
|sell
|96
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|196
|2006.05.05 14:00
|sell
|97
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|197
|2006.05.05 15:29
|close
|97
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2628
|14.00
|3026.50
|198
|2006.05.05 15:30
|close
|96
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2620
|5.00
|3031.50
|199
|2006.05.05 15:30
|buy
|98
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|200
|2006.05.05 15:30
|buy
|99
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|201
|2006.05.05 15:30
|modify
|99
|0.20
|1.2701
|1.2742
|1.2847
|202
|2006.05.05 15:30
|modify
|98
|0.10
|1.2724
|1.2742
|1.2847
|203
|2006.05.05 15:30
|modify
|98
|0.10
|1.2724
|1.2742
|1.2847
|204
|2006.05.05 15:30
|close
|99
|0.20
|1.2760
|1.2742
|1.2847
|118.00
|3149.50
|205
|2006.05.05 15:30
|close
|98
|0.10
|1.2761
|1.2742
|1.2847
|37.00
|3186.50
|206
|2006.05.05 15:30
|buy
|100
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|207
|2006.05.05 15:35
|buy
|101
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|208
|2006.05.05 15:40
|buy
|102
|0.40
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|209
|2006.05.05 16:01
|close
|102
|0.40
|1.2754
|0.0000
|1.2811
|32.00
|3218.50
|210
|2006.05.05 16:01
|close
|101
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|0.00
|3218.50
|211
|2006.05.05 16:01
|close
|100
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2826
|-8.00
|3210.50
|212
|2006.05.05 16:02
|buy
|103
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|213
|2006.05.05 16:05
|buy
|104
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|214
|2006.05.05 16:15
|close
|104
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2813
|12.00
|3222.50
|215
|2006.05.05 16:15
|close
|103
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2820
|-10.00
|3212.50
|216
|2006.05.05 16:15
|buy
|105
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|217
|2006.05.05 16:15
|close
|105
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2811
|12.00
|3224.50
|218
|2006.05.05 16:15
|buy
|106
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|219
|2006.05.05 16:15
|buy
|107
|0.20
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|220
|2006.05.05 16:15
|buy
|108
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|221
|2006.05.05 16:15
|close
|108
|0.40
|1.2751
|0.0000
|1.2808
|32.00
|3256.50
|222
|2006.05.05 16:15
|close
|107
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2817
|-8.00
|3248.50
|223
|2006.05.05 16:15
|close
|106
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2824
|-3.00
|3245.50
|224
|2006.05.05 16:15
|buy
|109
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|225
|2006.05.05 16:30
|close
|109
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2817
|10.00
|3255.50
|226
|2006.05.05 16:30
|buy
|110
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|227
|2006.05.05 16:33
|buy
|111
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|228
|2006.05.05 17:54
|buy
|112
|0.40
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|229
|2006.05.05 19:58
|close
|112
|0.40
|1.2741
|0.0000
|1.2800
|24.00
|3279.50
|230
|2006.05.05 19:58
|close
|111
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2808
|-8.00
|3271.50
|231
|2006.05.05 19:58
|close
|110
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2815
|-10.00
|3261.50
|232
|2006.05.05 19:59
|buy
|113
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|233
|2006.05.05 21:02
|buy
|114
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|234
|2006.05.08 02:31
|close
|114
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2801
|12.22
|3273.72
|235
|2006.05.08 02:32
|close
|113
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|-0.89
|3272.83
|236
|2006.05.08 02:32
|buy
|115
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|237
|2006.05.08 03:29
|buy
|116
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|238
|2006.05.08 03:30
|buy
|117
|0.40
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|239
|2006.05.08 08:03
|close
|117
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2794
|28.00
|3300.83
|240
|2006.05.08 08:03
|close
|116
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2804
|-4.00
|3296.83
|241
|2006.05.08 08:03
|close
|115
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2812
|-10.00
|3286.83
|242
|2006.05.08 08:03
|buy
|118
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|243
|2006.05.08 10:08
|close
|118
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2804
|13.00
|3299.83
|244
|2006.05.08 10:08
|buy
|119
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|245
|2006.05.08 11:00
|close
|119
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2820
|16.00
|3315.83
|246
|2006.05.08 11:00
|buy
|120
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2837
|247
|2006.05.08 12:28
|buy
|121
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2830
|248
|2006.05.08 12:29
|close
|121
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2830
|16.00
|3331.83
|249
|2006.05.08 12:30
|close
|120
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2837
|0.00
|3331.83
|250
|2006.05.08 12:59
|buy
|122
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|251
|2006.05.08 13:01
|buy
|123
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|252
|2006.05.08 13:21
|close
|123
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2828
|14.00
|3345.83
|253
|2006.05.08 13:21
|close
|122
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|0.00
|3345.83
|254
|2006.05.08 13:21
|buy
|124
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|255
|2006.05.08 13:29
|buy
|125
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2831
|256
|2006.05.08 15:00
|buy
|126
|0.40
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|257
|2006.05.09 17:00
|close
|126
|0.40
|1.2763
|0.0000
|1.2818
|36.44
|3382.27
|258
|2006.05.09 17:00
|close
|125
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2831
|-5.78
|3376.49
|259
|2006.05.09 17:00
|close
|124
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2840
|-12.89
|3363.60
|260
|2006.05.09 17:00
|buy
|127
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2830
|261
|2006.05.09 17:31
|buy
|128
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|262
|2006.05.09 18:59
|buy
|129
|0.40
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|263
|2006.05.09 19:00
|close
|129
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2812
|36.00
|3399.60
|264
|2006.05.09 19:00
|close
|128
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2822
|-4.00
|3395.60
|265
|2006.05.09 19:01
|close
|127
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2830
|-9.00
|3386.60
|266
|2006.05.09 19:01
|buy
|130
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|267
|2006.05.10 08:39
|close
|130
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2822
|10.11
|3396.71
|268
|2006.05.10 08:39
|buy
|131
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|269
|2006.05.10 09:30
|close
|131
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2836
|25.00
|3421.71
|270
|2006.05.10 09:31
|buy
|132
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2865
|271
|2006.05.10 09:39
|buy
|133
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2858
|272
|2006.05.10 10:00
|buy
|134
|0.40
|1.2784
|0.0000
|1.2849
|273
|2006.05.10 10:00
|close
|134
|0.40
|1.2791
|0.0000
|1.2849
|28.00
|3449.71
|274
|2006.05.10 10:00
|close
|133
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2858
|-2.00
|3447.71
|275
|2006.05.10 10:00
|close
|132
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2865
|-9.00
|3438.71
|276
|2006.05.10 10:00
|buy
|135
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2859
|277
|2006.05.10 10:15
|buy
|136
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2851
|278
|2006.05.10 10:29
|close
|136
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2851
|24.00
|3462.71
|279
|2006.05.10 10:30
|close
|135
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2859
|2.00
|3464.71
|280
|2006.05.10 10:30
|buy
|137
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2858
|281
|2006.05.10 11:00
|buy
|138
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2848
|282
|2006.05.10 13:03
|close
|138
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2848
|14.00
|3478.71
|283
|2006.05.10 13:03
|close
|137
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2858
|-3.00
|3475.71
|284
|2006.05.10 13:03
|buy
|139
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2857
|285
|2006.05.10 15:19
|buy
|140
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2848
|286
|2006.05.10 15:55
|close
|140
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2848
|14.00
|3489.71
|287
|2006.05.10 15:55
|close
|139
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2857
|-2.00
|3487.71
|288
|2006.05.10 15:55
|sell
|141
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2722
|289
|2006.05.10 16:29
|close
|141
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2722
|11.00
|3498.71
|290
|2006.05.10 16:30
|sell
|142
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|291
|2006.05.10 16:54
|sell
|143
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2724
|292
|2006.05.10 17:00
|sell
|144
|0.40
|1.2796
|0.0000
|1.2731
|293
|2006.05.10 19:00
|close
|144
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2731
|36.00
|3534.71
|294
|2006.05.10 19:00
|close
|143
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2724
|6.00
|3540.71
|295
|2006.05.10 19:00
|close
|142
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2709
|-12.00
|3528.71
|296
|2006.05.10 19:00
|sell
|145
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2718
|297
|2006.05.10 19:09
|sell
|146
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2727
|298
|2006.05.10 21:02
|sell
|147
|0.40
|1.2808
|0.0000
|1.2743
|299
|2006.05.10 21:29
|close
|147
|0.40
|1.2772
|0.0000
|1.2743
|144.00
|3672.71
|300
|2006.05.10 21:30
|close
|146
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2727
|44.00
|3716.71
|301
|2006.05.10 21:30
|close
|145
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2718
|-33.00
|3683.71
|302
|2006.05.10 21:31
|buy
|148
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2880
|303
|2006.05.10 22:00
|buy
|149
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2873
|304
|2006.05.10 23:00
|buy
|150
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2852
|305
|2006.05.11 17:30
|modify
|150
|0.40
|1.2787
|1.2804
|1.2909
|306
|2006.05.11 17:30
|modify
|150
|0.40
|1.2787
|1.2806
|1.2911
|307
|2006.05.11 17:30
|close
|150
|0.40
|1.2825
|1.2806
|1.2911
|141.32
|3825.03
|308
|2006.05.11 17:31
|close
|149
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2873
|30.66
|3855.69
|309
|2006.05.11 17:31
|close
|148
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2880
|8.33
|3864.02
|310
|2006.05.11 17:31
|buy
|151
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2893
|311
|2006.05.11 17:59
|buy
|152
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2886
|312
|2006.05.11 18:29
|close
|152
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2886
|20.00
|3884.02
|313
|2006.05.11 18:29
|close
|151
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2893
|-5.00
|3879.02
|314
|2006.05.11 18:30
|buy
|153
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2890
|315
|2006.05.11 18:30
|close
|153
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2890
|16.00
|3895.02
|316
|2006.05.11 18:30
|buy
|154
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2908
|317
|2006.05.11 18:46
|close
|154
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2908
|10.00
|3905.02
|318
|2006.05.11 18:46
|buy
|155
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2922
|319
|2006.05.11 19:20
|buy
|156
|0.20
|1.2850
|0.0000
|1.2915
|320
|2006.05.11 19:33
|buy
|157
|0.40
|1.2842
|0.0000
|1.2907
|321
|2006.05.11 19:46
|close
|157
|0.40
|1.2848
|0.0000
|1.2907
|24.00
|3929.02
|322
|2006.05.11 19:46
|close
|156
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2915
|-6.00
|3923.02
|323
|2006.05.11 19:46
|close
|155
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2922
|-13.00
|3910.02
|324
|2006.05.11 19:46
|buy
|158
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2915
|325
|2006.05.11 19:59
|close
|158
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2915
|11.00
|3921.02
|326
|2006.05.11 20:00
|buy
|159
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2931
|327
|2006.05.11 20:00
|buy
|160
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2918
|328
|2006.05.11 22:30
|buy
|161
|0.40
|1.2842
|0.0000
|1.2907
|329
|2006.05.12 01:39
|close
|161
|0.40
|1.2854
|0.0000
|1.2907
|44.44
|3965.46
|330
|2006.05.12 01:59
|close
|160
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2918
|0.22
|3965.68
|331
|2006.05.12 02:00
|close
|159
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2931
|-13.89
|3951.79
|332
|2006.05.12 02:01
|sell
|162
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2784
|333
|2006.05.12 02:03
|sell
|163
|0.20
|1.2856
|0.0000
|1.2791
|334
|2006.05.12 02:59
|close
|163
|0.20
|1.2850
|0.0000
|1.2791
|12.00
|3963.79
|335
|2006.05.12 03:00
|close
|162
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2784
|-2.00
|3961.79
|336
|2006.05.12 03:00
|sell
|164
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2788
|337
|2006.05.12 03:29
|sell
|165
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2798
|338
|2006.05.12 03:30
|close
|165
|0.20
|1.2856
|0.0000
|1.2798
|14.00
|3975.79
|339
|2006.05.12 03:31
|close
|164
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2788
|-2.00
|3973.79
|340
|2006.05.12 03:32
|sell
|166
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2788
|341
|2006.05.12 07:44
|sell
|167
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2796
|342
|2006.05.12 08:31
|sell
|168
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2809
|343
|2006.05.12 08:35
|close
|168
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2809
|36.00
|4009.79
|344
|2006.05.12 08:35
|close
|167
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2796
|-10.00
|3999.79
|345
|2006.05.12 08:35
|close
|166
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2788
|-14.00
|3985.79
|346
|2006.05.12 08:35
|buy
|169
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2933
|347
|2006.05.12 09:08
|close
|169
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2933
|12.00
|3997.79
|348
|2006.05.12 09:08
|buy
|170
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2946
|349
|2006.05.12 10:15
|close
|170
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2946
|11.00
|4008.79
|350
|2006.05.12 10:15
|buy
|171
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2961
|351
|2006.05.12 10:59
|buy
|172
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2952
|352
|2006.05.12 11:00
|close
|172
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2952
|26.00
|4034.79
|353
|2006.05.12 11:00
|close
|171
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2961
|0.00
|4034.79
|354
|2006.05.12 11:00
|buy
|173
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2968
|355
|2006.05.12 11:03
|buy
|174
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2961
|356
|2006.05.12 12:19
|close
|174
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2961
|12.00
|4046.79
|357
|2006.05.12 12:29
|close
|173
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2968
|-4.00
|4042.79
|358
|2006.05.12 12:30
|buy
|175
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2966
|359
|2006.05.12 12:30
|close
|175
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2966
|25.00
|4067.79
|360
|2006.05.12 12:30
|buy
|176
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2992
|361
|2006.05.12 12:34
|buy
|177
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.2985
|362
|2006.05.12 12:34
|buy
|178
|0.40
|1.2912
|0.0000
|1.2977
|363
|2006.05.12 12:37
|close
|178
|0.40
|1.2919
|0.0000
|1.2977
|28.00
|4095.79
|364
|2006.05.12 12:37
|close
|177
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2985
|-4.00
|4091.79
|365
|2006.05.12 12:37
|close
|176
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2992
|-8.00
|4083.79
|366
|2006.05.12 12:37
|buy
|179
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2986
|367
|2006.05.12 13:50
|buy
|180
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2977
|368
|2006.05.12 13:59
|close
|180
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2977
|14.00
|4097.79
|369
|2006.05.12 14:00
|close
|179
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2986
|0.00
|4097.79
|370
|2006.05.12 14:00
|buy
|181
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2985
|371
|2006.05.12 14:30
|buy
|182
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2977
|372
|2006.05.12 14:30
|buy
|183
|0.40
|1.2903
|0.0000
|1.2968
|373
|2006.05.12 14:30
|close
|183
|0.40
|1.2914
|0.0000
|1.2968
|44.00
|4141.79
|374
|2006.05.12 14:30
|close
|182
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.2977
|8.00
|4149.79
|375
|2006.05.12 14:30
|close
|181
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2985
|-7.00
|4142.79
|376
|2006.05.12 14:30
|sell
|184
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2851
|377
|2006.05.12 14:30
|close
|184
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2851
|10.00
|4152.79
|378
|2006.05.12 14:30
|sell
|185
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2835
|379
|2006.05.12 14:30
|sell
|186
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2849
|380
|2006.05.12 14:31
|close
|186
|0.20
|1.2903
|0.0000
|1.2849
|22.00
|4174.79
|381
|2006.05.12 14:59
|close
|185
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2835
|-3.00
|4171.79
|382
|2006.05.12 15:00
|sell
|187
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2834
|383
|2006.05.12 15:00
|sell
|188
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|384
|2006.05.12 15:00
|sell
|189
|0.40
|1.2915
|0.0000
|1.2850
|385
|2006.05.12 15:01
|close
|189
|0.40
|1.2908
|0.0000
|1.2850
|28.00
|4199.79
|386
|2006.05.12 15:01
|close
|188
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2842
|6.00
|4205.79
|387
|2006.05.12 15:01
|close
|187
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2834
|-11.00
|4194.79
|388
|2006.05.12 15:01
|sell
|190
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2846
|389
|2006.05.12 15:03
|close
|190
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2846
|12.00
|4206.79
|390
|2006.05.12 15:03
|sell
|191
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2833
|391
|2006.05.12 15:03
|sell
|192
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|392
|2006.05.12 15:03
|close
|192
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2842
|14.00
|4220.79
|393
|2006.05.12 15:04
|close
|191
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2833
|0.00
|4220.79
|394
|2006.05.12 15:04
|sell
|193
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2831
|395
|2006.05.12 15:29
|sell
|194
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2844
|396
|2006.05.12 15:32
|close
|194
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2844
|16.00
|4236.79
|397
|2006.05.12 15:32
|close
|193
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2831
|-3.00
|4233.79
|398
|2006.05.12 15:32
|sell
|195
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2832
|399
|2006.05.12 15:39
|sell
|196
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2839
|400
|2006.05.12 15:40
|sell
|197
|0.40
|1.2912
|0.0000
|1.2847
|401
|2006.05.12 15:40
|close
|197
|0.40
|1.2906
|0.0000
|1.2847
|24.00
|4257.79
|402
|2006.05.12 15:40
|close
|196
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2839
|-2.00
|4255.79
|403
|2006.05.12 15:40
|close
|195
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2832
|-7.00
|4248.79
|404
|2006.05.12 15:40
|sell
|198
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2839
|405
|2006.05.12 15:53
|sell
|199
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2860
|406
|2006.05.12 15:53
|close
|199
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2860
|22.00
|4270.79
|407
|2006.05.12 15:53
|close
|198
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2839
|-6.00
|4264.79
|408
|2006.05.12 15:53
|sell
|200
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2844
|409
|2006.05.12 15:53
|sell
|201
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2853
|410
|2006.05.12 15:53
|sell
|202
|0.40
|1.2925
|0.0000
|1.2860
|411
|2006.05.12 15:53
|close
|202
|0.40
|1.2906
|0.0000
|1.2860
|76.00
|4340.79
|412
|2006.05.12 15:53
|close
|201
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2853
|28.00
|4368.79
|413
|2006.05.12 15:53
|close
|200
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2844
|4.00
|4372.79
|414
|2006.05.12 15:53
|sell
|203
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2836
|415
|2006.05.12 15:53
|sell
|204
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2846
|416
|2006.05.12 15:53
|sell
|205
|0.40
|1.2918
|0.0000
|1.2853
|417
|2006.05.12 15:54
|close
|205
|0.40
|1.2900
|0.0000
|1.2853
|72.00
|4444.79
|418
|2006.05.12 15:54
|close
|204
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2846
|-30.00
|4414.79
|419
|2006.05.12 15:54
|close
|203
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2836
|-27.00
|4387.79
|420
|2006.05.12 15:54
|buy
|206
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2991
|421
|2006.05.12 15:54
|buy
|207
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2980
|422
|2006.05.12 15:54
|close
|207
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2980
|20.00
|4407.79
|423
|2006.05.12 15:54
|close
|206
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2991
|-17.00
|4390.79
|424
|2006.05.12 15:54
|sell
|208
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2841
|425
|2006.05.12 15:54
|sell
|209
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2860
|426
|2006.05.12 15:54
|close
|209
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2860
|58.00
|4448.79
|427
|2006.05.12 15:54
|close
|208
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2841
|-22.00
|4426.79
|428
|2006.05.12 15:54
|sell
|210
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2838
|429
|2006.05.12 15:54
|sell
|211
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2849
|430
|2006.05.12 15:54
|close
|211
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2849
|18.00
|4444.79
|431
|2006.05.12 15:54
|close
|210
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2838
|0.00
|4444.79
|432
|2006.05.12 15:54
|sell
|212
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2837
|433
|2006.05.12 15:54
|sell
|213
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2849
|434
|2006.05.12 15:54
|close
|213
|0.20
|1.2906
|0.0000
|1.2849
|16.00
|4460.79
|435
|2006.05.12 15:54
|close
|212
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2837
|-6.00
|4454.79
|436
|2006.05.12 15:54
|sell
|214
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2841
|437
|2006.05.12 15:54
|sell
|215
|0.20
|1.2921
|0.0000
|1.2856
|438
|2006.05.12 15:54
|close
|215
|0.20
|1.2908
|0.0000
|1.2856
|26.00
|4480.79
|439
|2006.05.12 15:54
|close
|214
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2841
|0.00
|4480.79
|440
|2006.05.12 15:54
|sell
|216
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2840
|441
|2006.05.12 15:54
|sell
|217
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2858
|442
|2006.05.12 15:54
|close
|217
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2858
|22.00
|4502.79
|443
|2006.05.12 15:54
|close
|216
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2840
|-9.00
|4493.79
|444
|2006.05.12 15:54
|sell
|218
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|445
|2006.05.12 15:54
|sell
|219
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.2851
|446
|2006.05.12 15:54
|sell
|220
|0.40
|1.2925
|0.0000
|1.2860
|447
|2006.05.12 15:54
|close
|220
|0.40
|1.2918
|0.0000
|1.2860
|28.00
|4521.79
|448
|2006.05.12 15:54
|close
|219
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.2851
|0.00
|4521.79
|449
|2006.05.12 15:54
|close
|218
|0.10
|1.2918
|0.0000
|1.2842
|-11.00
|4510.79
|450
|2006.05.12 15:54
|sell
|221
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2846
|451
|2006.05.12 15:54
|sell
|222
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2860
|452
|2006.05.12 15:54
|close
|222
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.2860
|18.00
|4528.79
|453
|2006.05.12 15:54
|close
|221
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2846
|-9.00
|4519.79
|454
|2006.05.12 15:54
|buy
|223
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2987
|455
|2006.05.12 15:54
|buy
|224
|0.20
|1.2913
|0.0000
|1.2978
|456
|2006.05.12 15:54
|close
|224
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2978
|32.00
|4551.79
|457
|2006.05.12 15:54
|close
|223
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2987
|-5.00
|4546.79
|458
|2006.05.12 15:54
|sell
|225
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2848
|459
|2006.05.12 16:00
|sell
|226
|0.20
|1.2921
|0.0000
|1.2856
|460
|2006.05.12 16:00
|close
|226
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2856
|12.00
|4558.79
|461
|2006.05.12 16:00
|close
|225
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2848
|20.00
|4578.79
|462
|2006.05.12 16:00
|sell
|227
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2840
|463
|2006.05.12 16:00
|close
|227
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2840
|16.00
|4594.79
|464
|2006.05.12 16:00
|sell
|228
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2822
|465
|2006.05.12 16:00
|sell
|229
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2830
|466
|2006.05.12 16:00
|close
|229
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2830
|12.00
|4606.79
|467
|2006.05.12 16:00
|close
|228
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2822
|1.00
|4607.79
|468
|2006.05.12 16:00
|sell
|230
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2820
|469
|2006.05.12 16:00
|sell
|231
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.2829
|470
|2006.05.12 16:01
|sell
|232
|0.40
|1.2904
|0.0000
|1.2839
|471
|2006.05.12 16:01
|close
|232
|0.40
|1.2896
|0.0000
|1.2839
|32.00
|4639.79
|472
|2006.05.12 16:01
|close
|231
|0.20
|1.2898
|0.0000
|1.2829
|-8.00
|4631.79
|473
|2006.05.12 16:01
|close
|230
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2820
|-14.00
|4617.79
|474
|2006.05.12 16:01
|sell
|233
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2830
|475
|2006.05.12 16:01
|sell
|234
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|476
|2006.05.12 16:02
|sell
|235
|0.40
|1.2915
|0.0000
|1.2850
|477
|2006.05.12 16:02
|close
|235
|0.40
|1.2908
|0.0000
|1.2850
|28.00
|4645.79
|478
|2006.05.12 16:02
|close
|234
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2842
|-4.00
|4641.79
|479
|2006.05.12 16:02
|close
|233
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2830
|-16.00
|4625.79
|480
|2006.05.12 16:02
|sell
|236
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2844
|481
|2006.05.12 16:03
|sell
|237
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.2852
|482
|2006.05.12 16:03
|close
|237
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2852
|12.00
|4637.79
|483
|2006.05.12 16:03
|close
|236
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2844
|-2.00
|4635.79
|484
|2006.05.12 16:03
|sell
|238
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|485
|2006.05.12 16:03
|sell
|239
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2849
|486
|2006.05.12 16:29
|close
|239
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2849
|18.00
|4653.79
|487
|2006.05.12 16:30
|close
|238
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2842
|3.00
|4656.79
|488
|2006.05.12 16:30
|sell
|240
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2823
|489
|2006.05.12 16:32
|sell
|241
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2831
|490
|2006.05.12 16:35
|close
|241
|0.20
|1.2890
|0.0000
|1.2831
|12.00
|4668.79
|491
|2006.05.12 16:35
|close
|240
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2823
|-1.00
|4667.79
|492
|2006.05.12 16:35
|sell
|242
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2821
|493
|2006.05.12 17:04
|sell
|243
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2830
|494
|2006.05.12 17:05
|close
|243
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2830
|14.00
|4681.79
|495
|2006.05.12 17:05
|close
|242
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2821
|-3.00
|4678.79
|496
|2006.05.12 17:06
|sell
|244
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2822
|497
|2006.05.12 17:13
|sell
|245
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2830
|498
|2006.05.12 17:27
|close
|245
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2830
|12.00
|4690.79
|499
|2006.05.12 17:27
|close
|244
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2822
|-2.00
|4688.79
|500
|2006.05.12 17:27
|sell
|246
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2822
|501
|2006.05.12 17:32
|close
|246
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2822
|13.00
|4701.79
|502
|2006.05.12 17:32
|sell
|247
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2806
|503
|2006.05.12 17:44
|sell
|248
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2814
|504
|2006.05.12 17:59
|sell
|249
|0.40
|1.2886
|0.0000
|1.2821
|505
|2006.05.12 18:30
|close
|249
|0.40
|1.2869
|0.0000
|1.2821
|68.00
|4769.79
|506
|2006.05.12 18:30
|close
|248
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2814
|20.00
|4789.79
|507
|2006.05.12 18:30
|close
|247
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2806
|3.00
|4792.79
|508
|2006.05.12 18:30
|sell
|250
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2799
|509
|2006.05.12 18:34
|sell
|251
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2808
|510
|2006.05.12 18:50
|sell
|252
|0.40
|1.2882
|0.0000
|1.2817
|511
|2006.05.12 19:29
|close
|252
|0.40
|1.2867
|0.0000
|1.2817
|60.00
|4852.79
|512
|2006.05.12 19:30
|close
|251
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2808
|14.00
|4866.79
|513
|2006.05.12 19:30
|close
|250
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2799
|-25.00
|4841.79
|514
|2006.05.12 19:31
|sell
|253
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2822
|515
|2006.05.12 20:00
|sell
|254
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2830
|516
|2006.05.12 20:30
|close
|254
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2830
|14.00
|4855.79
|517
|2006.05.12 20:56
|close
|253
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2822
|-8.00
|4847.79
|518
|2006.05.12 20:59
|sell
|255
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2827
|519
|2006.05.12 21:00
|sell
|256
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|520
|2006.05.12 21:34
|sell
|257
|0.40
|1.2915
|0.0000
|1.2850
|521
|2006.05.15 09:00
|close
|257
|0.40
|1.2906
|0.0000
|1.2850
|38.60
|4886.39
|522
|2006.05.15 09:00
|close
|256
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2842
|1.30
|4887.69
|523
|2006.05.15 09:00
|close
|255
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2827
|-14.35
|4873.34
|524
|2006.05.15 09:00
|sell
|258
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2839
|525
|2006.05.15 09:35
|close
|258
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2839
|10.00
|4883.34
|526
|2006.05.15 09:35
|sell
|259
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2827
|527
|2006.05.15 09:59
|sell
|260
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2839
|528
|2006.05.15 10:09
|close
|260
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2839
|46.00
|4929.34
|529
|2006.05.15 10:29
|close
|259
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2827
|-7.00
|4922.34
|530
|2006.05.15 10:30
|sell
|261
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2832
|531
|2006.05.15 10:52
|close
|261
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2832
|25.00
|4947.34
|532
|2006.05.15 10:59
|sell
|262
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2806
|533
|2006.05.15 11:00
|close
|262
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2806
|24.00
|4971.34
|534
|2006.05.15 11:00
|sell
|263
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2780
|535
|2006.05.15 11:21
|close
|263
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2780
|11.00
|4982.34
|536
|2006.05.15 11:21
|sell
|264
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2768
|537
|2006.05.15 11:38
|sell
|265
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2776
|538
|2006.05.15 11:50
|close
|265
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2776
|12.00
|4994.34
|539
|2006.05.15 11:50
|close
|264
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2768
|-4.00
|4990.34
|540
|2006.05.15 11:50
|sell
|266
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2770
|541
|2006.05.15 13:30
|close
|266
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2770
|21.00
|5011.34
|542
|2006.05.15 13:30
|sell
|267
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2745
|543
|2006.05.15 13:46
|sell
|268
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2754
|544
|2006.05.15 13:59
|sell
|269
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2762
|545
|2006.05.15 13:59
|close
|269
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2762
|80.00
|5091.34
|546
|2006.05.15 14:00
|close
|268
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2754
|22.00
|5113.34
|547
|2006.05.15 14:29
|close
|267
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2745
|-14.00
|5099.34
|548
|2006.05.15 14:29
|sell
|270
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2745
|549
|2006.05.15 14:30
|sell
|271
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2754
|550
|2006.05.15 14:37
|sell
|272
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2762
|551
|2006.05.15 16:03
|close
|272
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2762
|28.00
|5127.34
|552
|2006.05.15 16:03
|close
|271
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2754
|-4.00
|5123.34
|553
|2006.05.15 16:03
|close
|270
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2745
|-14.00
|5109.34
|554
|2006.05.15 16:03
|sell
|273
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2755
|555
|2006.05.15 16:18
|sell
|274
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2763
|556
|2006.05.15 16:26
|sell
|275
|0.40
|1.2836
|0.0000
|1.2771
|557
|2006.05.15 16:29
|close
|275
|0.40
|1.2816
|0.0000
|1.2771
|80.00
|5189.34
|558
|2006.05.15 16:30
|close
|274
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2763
|26.00
|5215.34
|559
|2006.05.15 16:30
|close
|273
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2755
|-15.00
|5200.34
|560
|2006.05.15 16:30
|buy
|276
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2902
|561
|2006.05.15 16:59
|buy
|277
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.2892
|562
|2006.05.15 17:00
|close
|277
|0.20
|1.2834
|0.0000
|1.2892
|14.00
|5214.34
|563
|2006.05.15 17:00
|close
|276
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2902
|-7.00
|5207.34
|564
|2006.05.15 17:00
|buy
|278
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2899
|565
|2006.05.15 17:05
|buy
|279
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2891
|566
|2006.05.15 17:14
|close
|279
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.2891
|12.00
|5219.34
|567
|2006.05.15 17:15
|close
|278
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2899
|-3.00
|5216.34
|568
|2006.05.15 17:15
|buy
|280
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2900
|569
|2006.05.15 17:18
|buy
|281
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2893
|570
|2006.05.15 18:59
|buy
|282
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2883
|571
|2006.05.15 18:59
|close
|282
|0.40
|1.2825
|0.0000
|1.2883
|28.00
|5244.34
|572
|2006.05.15 19:00
|close
|281
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2893
|-10.00
|5234.34
|573
|2006.05.15 19:00
|close
|280
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2900
|-20.00
|5214.34
|574
|2006.05.15 19:00
|sell
|283
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2742
|575
|2006.05.15 19:59
|close
|283
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2742
|11.00
|5225.34
|576
|2006.05.15 20:00
|sell
|284
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2729
|577
|2006.05.15 20:20
|sell
|285
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2742
|578
|2006.05.15 20:30
|close
|285
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2742
|16.00
|5241.34
|579
|2006.05.15 20:30
|close
|284
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2729
|-22.00
|5219.34
|580
|2006.05.15 20:32
|buy
|286
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2883
|581
|2006.05.15 20:55
|buy
|287
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2876
|582
|2006.05.15 22:30
|buy
|288
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2851
|583
|2006.05.16 00:08
|close
|288
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2851
|52.44
|5271.78
|584
|2006.05.16 00:09
|close
|287
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2876
|-25.78
|5246.00
|585
|2006.05.16 00:09
|close
|286
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2883
|-18.89
|5227.11
|586
|2006.05.16 00:09
|buy
|289
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2867
|587
|2006.05.16 01:35
|buy
|290
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2859
|588
|2006.05.16 02:00
|buy
|291
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2851
|589
|2006.05.16 02:01
|close
|291
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2851
|28.00
|5255.11
|590
|2006.05.16 02:02
|close
|290
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2859
|-4.00
|5251.11
|591
|2006.05.16 02:02
|close
|289
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2867
|-11.00
|5240.11
|592
|2006.05.16 02:03
|buy
|292
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2860
|593
|2006.05.16 03:00
|close
|292
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2860
|12.00
|5252.11
|594
|2006.05.16 03:00
|buy
|293
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2876
|595
|2006.05.16 03:08
|buy
|294
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2867
|596
|2006.05.16 03:14
|close
|294
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2867
|14.00
|5266.11
|597
|2006.05.16 03:14
|close
|293
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2876
|-4.00
|5262.11
|598
|2006.05.16 03:14
|buy
|295
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2874
|599
|2006.05.16 05:30
|close
|295
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2874
|11.00
|5273.11
|600
|2006.05.16 05:30
|buy
|296
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2889
|601
|2006.05.16 06:59
|close
|296
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2889
|14.00
|5287.11
|602
|2006.05.16 07:00
|buy
|297
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2904
|603
|2006.05.16 07:29
|buy
|298
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2893
|604
|2006.05.16 07:35
|buy
|299
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2885
|605
|2006.05.16 08:59
|close
|299
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2885
|28.00
|5315.11
|606
|2006.05.16 09:00
|close
|298
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2893
|-4.00
|5311.11
|607
|2006.05.16 09:00
|close
|297
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2904
|-25.00
|5286.11
|608
|2006.05.16 09:00
|sell
|300
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2746
|609
|2006.05.16 09:14
|sell
|301
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2754
|610
|2006.05.16 09:15
|sell
|302
|0.40
|1.2828
|0.0000
|1.2763
|611
|2006.05.16 09:17
|close
|302
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2763
|28.00
|5314.11
|612
|2006.05.16 09:18
|close
|301
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2754
|-2.00
|5312.11
|613
|2006.05.16 09:18
|close
|300
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2746
|-8.00
|5304.11
|614
|2006.05.16 09:19
|sell
|303
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2750
|615
|2006.05.16 09:29
|close
|303
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2750
|16.00
|5320.11
|616
|2006.05.16 09:30
|sell
|304
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2730
|617
|2006.05.16 09:30
|sell
|305
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2741
|618
|2006.05.16 09:43
|sell
|306
|0.40
|1.2813
|0.0000
|1.2748
|619
|2006.05.16 10:30
|close
|306
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2748
|24.00
|5344.11
|620
|2006.05.16 10:30
|close
|305
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2741
|-34.00
|5310.11
|621
|2006.05.16 10:30
|close
|304
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2730
|-27.00
|5283.11
|622
|2006.05.16 10:31
|buy
|307
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2886
|623
|2006.05.16 10:54
|buy
|308
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2878
|624
|2006.05.16 10:59
|close
|308
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2878
|18.00
|5301.11
|625
|2006.05.16 11:00
|close
|307
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2886
|2.00
|5303.11
|626
|2006.05.16 11:00
|buy
|309
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2888
|627
|2006.05.16 11:00
|buy
|310
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2880
|628
|2006.05.16 11:49
|buy
|311
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2872
|629
|2006.05.16 11:51
|close
|311
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2872
|28.00
|5331.11
|630
|2006.05.16 11:51
|close
|310
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2880
|0.00
|5331.11
|631
|2006.05.16 11:51
|close
|309
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2888
|-9.00
|5322.11
|632
|2006.05.16 11:52
|sell
|312
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2748
|633
|2006.05.16 12:29
|close
|312
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2748
|24.00
|5346.11
|634
|2006.05.16 12:30
|sell
|313
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2720
|635
|2006.05.16 12:30
|sell
|314
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2737
|636
|2006.05.16 12:42
|sell
|315
|0.40
|1.2810
|0.0000
|1.2745
|637
|2006.05.17 17:00
|close
|315
|0.40
|1.2789
|0.0000
|1.2745
|86.60
|5432.71
|638
|2006.05.17 17:00
|close
|314
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2737
|31.30
|5464.01
|639
|2006.05.17 17:00
|close
|313
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2720
|-3.35
|5460.66
|640
|2006.05.17 17:01
|sell
|316
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2722
|641
|2006.05.17 17:56
|close
|316
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2722
|33.00
|5493.66
|642
|2006.05.17 17:59
|sell
|317
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2719
|643
|2006.05.17 18:00
|close
|317
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2719
|16.00
|5509.66
|644
|2006.05.17 18:00
|sell
|318
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2679
|645
|2006.05.17 18:59
|close
|318
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2679
|22.00
|5531.66
|646
|2006.05.17 19:00
|sell
|319
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|647
|2006.05.17 19:04
|sell
|320
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|648
|2006.05.17 19:27
|close
|320
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2678
|22.00
|5553.66
|649
|2006.05.17 19:27
|close
|319
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2656
|-10.00
|5543.66
|650
|2006.05.17 19:27
|sell
|321
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|651
|2006.05.17 19:29
|sell
|322
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|652
|2006.05.17 19:59
|sell
|323
|0.40
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|653
|2006.05.17 20:09
|close
|323
|0.40
|1.2728
|0.0000
|1.2682
|76.00
|5619.66
|654
|2006.05.17 20:09
|close
|322
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2672
|18.00
|5637.66
|655
|2006.05.17 20:29
|close
|321
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2662
|-1.00
|5636.66
|656
|2006.05.17 20:29
|sell
|324
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|657
|2006.05.17 20:41
|close
|324
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2665
|11.00
|5647.66
|658
|2006.05.17 20:41
|sell
|325
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|659
|2006.05.17 20:45
|sell
|326
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|660
|2006.05.17 20:49
|sell
|327
|0.40
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|661
|2006.05.17 20:59
|close
|327
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2667
|48.00
|5695.66
|662
|2006.05.17 21:00
|close
|326
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2659
|6.00
|5701.66
|663
|2006.05.17 21:29
|close
|325
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2652
|-11.00
|5690.66
|664
|2006.05.17 21:29
|sell
|328
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|665
|2006.05.17 21:30
|sell
|329
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|666
|2006.05.17 21:54
|sell
|330
|0.40
|1.2746
|0.0000
|1.2681
|667
|2006.05.18 00:10
|close
|330
|0.40
|1.2735
|0.0000
|1.2681
|51.80
|5742.46
|668
|2006.05.18 00:10
|close
|329
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2673
|9.90
|5752.36
|669
|2006.05.18 00:10
|close
|328
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2640
|-28.05
|5724.31
|670
|2006.05.18 00:11
|buy
|331
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|671
|2006.05.18 03:06
|close
|331
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2800
|11.00
|5735.31
|672
|2006.05.18 03:06
|buy
|332
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|673
|2006.05.18 03:38
|close
|332
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2813
|12.00
|5747.31
|674
|2006.05.18 03:39
|buy
|333
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|675
|2006.05.18 03:59
|buy
|334
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|676
|2006.05.18 04:30
|close
|334
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2813
|32.00
|5779.31
|677
|2006.05.18 04:30
|close
|333
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2827
|3.00
|5782.31
|678
|2006.05.18 04:31
|buy
|335
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2834
|679
|2006.05.18 04:46
|buy
|336
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|680
|2006.05.18 07:50
|buy
|337
|0.40
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|681
|2006.05.18 10:00
|close
|337
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2817
|64.00
|5846.31
|682
|2006.05.18 10:00
|close
|336
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2826
|12.00
|5858.31
|683
|2006.05.18 10:01
|close
|335
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2834
|-1.00
|5857.31
|684
|2006.05.18 10:01
|buy
|338
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2835
|685
|2006.05.18 11:00
|close
|338
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2835
|21.00
|5878.31
|686
|2006.05.18 11:00
|buy
|339
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2860
|687
|2006.05.18 11:13
|buy
|340
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2853
|688
|2006.05.18 11:45
|close
|340
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2853
|12.00
|5890.31
|689
|2006.05.18 11:45
|close
|339
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2860
|-1.00
|5889.31
|690
|2006.05.18 11:45
|buy
|341
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2861
|691
|2006.05.18 12:04
|buy
|342
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2853
|692
|2006.05.18 13:04
|buy
|343
|0.40
|1.2779
|0.0000
|1.2844
|693
|2006.05.18 13:05
|close
|343
|0.40
|1.2788
|0.0000
|1.2844
|36.00
|5925.31
|694
|2006.05.18 13:05
|close
|342
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2853
|0.00
|5925.31
|695
|2006.05.18 13:05
|close
|341
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2861
|-12.00
|5913.31
|696
|2006.05.18 13:05
|buy
|344
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2851
|697
|2006.05.18 13:57
|buy
|345
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|698
|2006.05.18 14:04
|buy
|346
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2833
|699
|2006.05.18 14:19
|close
|346
|0.40
|1.2774
|0.0000
|1.2833
|24.00
|5937.31
|700
|2006.05.18 14:19
|close
|345
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2840
|-4.00
|5933.31
|701
|2006.05.18 14:19
|close
|344
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2851
|-13.00
|5920.31
|702
|2006.05.18 14:20
|sell
|347
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|703
|2006.05.18 14:33
|close
|347
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2709
|10.00
|5930.31
|704
|2006.05.18 14:33
|sell
|348
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|705
|2006.05.18 15:02
|sell
|349
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2710
|706
|2006.05.18 15:30
|sell
|350
|0.40
|1.2784
|0.0000
|1.2719
|707
|2006.05.18 15:59
|close
|350
|0.40
|1.2771
|0.0000
|1.2719
|52.00
|5982.31
|708
|2006.05.18 16:00
|close
|349
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2710
|10.00
|5992.31
|709
|2006.05.18 16:00
|close
|348
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2702
|-7.00
|5985.31
|710
|2006.05.18 16:00
|sell
|351
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|711
|2006.05.18 16:15
|sell
|352
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2732
|712
|2006.05.18 16:44
|sell
|353
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2740
|713
|2006.05.18 17:29
|close
|353
|0.40
|1.2792
|0.0000
|1.2740
|52.00
|6037.31
|714
|2006.05.18 17:30
|close
|352
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2732
|14.00
|6051.31
|715
|2006.05.18 17:30
|close
|351
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2702
|-53.00
|5998.31
|716
|2006.05.18 17:30
|buy
|354
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2883
|717
|2006.05.18 17:34
|buy
|355
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2874
|718
|2006.05.18 17:37
|close
|355
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2874
|14.00
|6012.31
|719
|2006.05.18 17:37
|close
|354
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2883
|-2.00
|6010.31
|720
|2006.05.18 17:37
|buy
|356
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2883
|721
|2006.05.18 17:52
|buy
|357
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2872
|722
|2006.05.18 17:52
|buy
|358
|0.40
|1.2799
|0.0000
|1.2864
|723
|2006.05.18 17:59
|close
|358
|0.40
|1.2809
|0.0000
|1.2864
|40.00
|6050.31
|724
|2006.05.18 18:00
|close
|357
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2872
|2.00
|6052.31
|725
|2006.05.18 18:29
|close
|356
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2883
|-4.00
|6048.31
|726
|2006.05.18 18:30
|buy
|359
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2883
|727
|2006.05.18 18:59
|buy
|360
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2859
|728
|2006.05.18 19:06
|close
|360
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2859
|52.00
|6100.31
|729
|2006.05.18 19:06
|close
|359
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2883
|2.00
|6102.31
|730
|2006.05.18 19:08
|buy
|361
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2888
|731
|2006.05.18 19:29
|buy
|362
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2880
|732
|2006.05.18 19:59
|close
|362
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2880
|18.00
|6120.31
|733
|2006.05.18 20:00
|close
|361
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2888
|2.00
|6122.31
|734
|2006.05.18 20:00
|buy
|363
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2884
|735
|2006.05.18 23:33
|modify
|363
|0.10
|1.2819
|1.2840
|1.2945
|736
|2006.05.18 23:33
|close
|363
|0.10
|1.2859
|1.2840
|1.2945
|40.00
|6162.31
|737
|2006.05.18 23:34
|buy
|364
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2926
|738
|2006.05.18 23:59
|buy
|365
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2911
|739
|2006.05.19 00:00
|close
|365
|0.20
|1.2856
|0.0000
|1.2911
|18.22
|6180.53
|740
|2006.05.19 00:00
|close
|364
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2926
|-6.89
|6173.64
|741
|2006.05.19 00:01
|buy
|366
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2924
|742
|2006.05.19 00:29
|close
|366
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2924
|10.00
|6183.64
|743
|2006.05.19 00:30
|buy
|367
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2936
|744
|2006.05.19 00:59
|buy
|368
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2920
|745
|2006.05.19 03:30
|buy
|369
|0.40
|1.2844
|0.0000
|1.2909
|746
|2006.05.22 21:00
|close
|369
|0.40
|1.2863
|0.0000
|1.2909
|72.44
|6256.08
|747
|2006.05.22 21:02
|close
|368
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2920
|18.22
|6274.30
|748
|2006.05.22 21:03
|close
|367
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2936
|-8.89
|6265.41
|749
|2006.05.22 21:04
|buy
|370
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2929
|750
|2006.05.22 21:29
|close
|370
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2929
|11.00
|6276.41
|751
|2006.05.22 21:30
|buy
|371
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2942
|752
|2006.05.22 21:38
|buy
|372
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2933
|753
|2006.05.23 00:44
|buy
|373
|0.40
|1.2860
|0.0000
|1.2925
|754
|2006.05.23 04:43
|close
|373
|0.40
|1.2867
|0.0000
|1.2925
|28.00
|6304.41
|755
|2006.05.23 04:48
|close
|372
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2933
|-7.78
|6296.63
|756
|2006.05.23 04:48
|close
|371
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2942
|-10.89
|6285.74
|757
|2006.05.23 04:48
|sell
|374
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2800
|758
|2006.05.23 07:59
|sell
|375
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2808
|759
|2006.05.23 08:29
|close
|375
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2808
|14.00
|6299.74
|760
|2006.05.23 08:29
|close
|374
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2800
|-2.00
|6297.74
|761
|2006.05.23 08:30
|sell
|376
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2798
|762
|2006.05.23 08:47
|close
|376
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2798
|10.00
|6307.74
|763
|2006.05.23 08:47
|sell
|377
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2787
|764
|2006.05.23 09:15
|sell
|378
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2795
|765
|2006.05.23 09:23
|close
|378
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2795
|12.00
|6319.74
|766
|2006.05.23 09:23
|close
|377
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2787
|-3.00
|6316.74
|767
|2006.05.23 09:24
|sell
|379
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2786
|768
|2006.05.23 10:30
|close
|379
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2786
|14.00
|6330.74
|769
|2006.05.23 10:30
|sell
|380
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2768
|770
|2006.05.23 11:31
|sell
|381
|0.20
|1.2842
|0.0000
|1.2777
|771
|2006.05.23 11:38
|sell
|382
|0.40
|1.2850
|0.0000
|1.2785
|772
|2006.05.23 11:45
|close
|382
|0.40
|1.2843
|0.0000
|1.2785
|28.00
|6358.74
|773
|2006.05.23 11:46
|close
|381
|0.20
|1.2842
|0.0000
|1.2777
|0.00
|6358.74
|774
|2006.05.23 11:46
|close
|380
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2768
|-7.00
|6351.74
|775
|2006.05.23 11:47
|sell
|383
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2773
|776
|2006.05.23 12:02
|sell
|384
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2781
|777
|2006.05.23 12:30
|close
|384
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2781
|12.00
|6363.74
|778
|2006.05.23 12:30
|close
|383
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2773
|-11.00
|6352.74
|779
|2006.05.23 12:31
|sell
|385
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2779
|780
|2006.05.23 14:59
|sell
|386
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2790
|781
|2006.05.23 15:00
|close
|386
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2790
|30.00
|6382.74
|782
|2006.05.23 15:00
|close
|385
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2779
|4.00
|6386.74
|783
|2006.05.23 15:00
|sell
|387
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2770
|784
|2006.05.23 15:14
|sell
|388
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2779
|785
|2006.05.23 15:19
|close
|388
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2779
|16.00
|6402.74
|786
|2006.05.23 15:19
|close
|387
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2770
|-1.00
|6401.74
|787
|2006.05.23 15:19
|sell
|389
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2768
|788
|2006.05.23 16:16
|close
|389
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2768
|10.00
|6411.74
|789
|2006.05.23 16:17
|sell
|390
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2756
|790
|2006.05.23 16:19
|sell
|391
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2766
|791
|2006.05.23 16:27
|sell
|392
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2774
|792
|2006.05.23 16:29
|close
|392
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2774
|84.00
|6495.74
|793
|2006.05.23 16:30
|close
|391
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2766
|24.00
|6519.74
|794
|2006.05.23 16:59
|close
|390
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2756
|-11.00
|6508.74
|795
|2006.05.23 16:59
|sell
|393
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2762
|796
|2006.05.23 17:00
|sell
|394
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2779
|797
|2006.05.23 17:08
|close
|394
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2779
|30.00
|6538.74
|798
|2006.05.23 17:08
|close
|393
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2762
|4.00
|6542.74
|799
|2006.05.23 17:08
|sell
|395
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2758
|800
|2006.05.23 17:11
|sell
|396
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2766
|801
|2006.05.23 17:19
|sell
|397
|0.40
|1.2843
|0.0000
|1.2778
|802
|2006.05.23 23:29
|close
|397
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2778
|48.00
|6590.74
|803
|2006.05.23 23:29
|close
|396
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2766
|-4.00
|6586.74
|804
|2006.05.23 23:30
|close
|395
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2758
|-11.00
|6575.74
|805
|2006.05.23 23:31
|sell
|398
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2754
|806
|2006.05.24 00:30
|close
|398
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2754
|33.65
|6609.39
|807
|2006.05.24 00:30
|sell
|399
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2716
|808
|2006.05.24 02:34
|sell
|400
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2727
|809
|2006.05.24 02:53
|close
|400
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2727
|16.00
|6625.39
|810
|2006.05.24 02:53
|close
|399
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2716
|-7.00
|6618.39
|811
|2006.05.24 02:53
|sell
|401
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2718
|812
|2006.05.24 02:59
|sell
|402
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2726
|813
|2006.05.24 05:29
|sell
|403
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2733
|814
|2006.05.24 06:28
|close
|403
|0.40
|1.2788
|0.0000
|1.2733
|40.00
|6658.39
|815
|2006.05.24 06:29
|close
|402
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2726
|4.00
|6662.39
|816
|2006.05.24 06:30
|close
|401
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2718
|-5.00
|6657.39
|817
|2006.05.24 06:30
|sell
|404
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2718
|818
|2006.05.24 09:29
|sell
|405
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2730
|819
|2006.05.24 09:30
|sell
|406
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2753
|820
|2006.05.24 17:29
|close
|406
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2753
|152.00
|6809.39
|821
|2006.05.24 17:29
|close
|405
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2730
|4.00
|6813.39
|822
|2006.05.24 17:30
|close
|404
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2718
|-9.00
|6804.39
|823
|2006.05.24 17:36
|sell
|407
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|824
|2006.05.24 17:39
|sell
|408
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2691
|825
|2006.05.24 18:00
|close
|408
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2691
|20.00
|6824.39
|826
|2006.05.24 18:00
|close
|407
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|0.00
|6824.39
|827
|2006.05.24 18:01
|sell
|409
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|828
|2006.05.24 18:23
|sell
|410
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|829
|2006.05.24 18:29
|close
|410
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2686
|16.00
|6840.39
|830
|2006.05.24 18:30
|close
|409
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2678
|2.00
|6842.39
|831
|2006.05.24 18:30
|sell
|411
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2685
|832
|2006.05.24 20:39
|sell
|412
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|833
|2006.05.24 21:46
|sell
|413
|0.40
|1.2782
|0.0000
|1.2717
|834
|2006.05.24 22:59
|close
|413
|0.40
|1.2771
|0.0000
|1.2717
|44.00
|6886.39
|835
|2006.05.24 22:59
|close
|412
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2708
|-8.00
|6878.39
|836
|2006.05.24 23:00
|close
|411
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2685
|-28.00
|6850.39
|837
|2006.05.24 23:29
|sell
|414
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|838
|2006.05.25 01:30
|sell
|415
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2703
|839
|2006.05.25 04:00
|close
|415
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2703
|24.00
|6874.39
|840
|2006.05.25 04:00
|close
|414
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|1.95
|6876.34
|841
|2006.05.25 04:01
|sell
|416
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|842
|2006.05.25 04:29
|sell
|417
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|843
|2006.05.25 04:30
|close
|417
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2697
|16.00
|6892.34
|844
|2006.05.25 04:31
|close
|416
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2689
|1.00
|6893.34
|845
|2006.05.25 04:31
|sell
|418
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2687
|846
|2006.05.25 06:00
|sell
|419
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2695
|847
|2006.05.25 06:11
|close
|419
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2695
|12.00
|6905.34
|848
|2006.05.25 06:11
|close
|418
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2687
|-3.00
|6902.34
|849
|2006.05.25 06:13
|sell
|420
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|850
|2006.05.25 08:22
|sell
|421
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|851
|2006.05.25 09:00
|sell
|422
|0.40
|1.2783
|0.0000
|1.2718
|852
|2006.05.25 09:44
|close
|422
|0.40
|1.2770
|0.0000
|1.2718
|52.00
|6954.34
|853
|2006.05.25 09:44
|close
|421
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2694
|-30.00
|6924.34
|854
|2006.05.25 09:44
|close
|420
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2686
|-21.00
|6903.34
|855
|2006.05.25 09:44
|buy
|423
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|856
|2006.05.25 10:00
|close
|423
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2836
|10.00
|6913.34
|857
|2006.05.25 10:00
|buy
|424
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2837
|858
|2006.05.25 11:30
|close
|424
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2837
|18.00
|6931.34
|859
|2006.05.25 11:30
|buy
|425
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2858
|860
|2006.05.25 11:34
|buy
|426
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2849
|861
|2006.05.25 12:30
|close
|426
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2849
|14.00
|6945.34
|862
|2006.05.25 12:35
|close
|425
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2858
|-19.00
|6926.34
|863
|2006.05.25 12:35
|buy
|427
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2842
|864
|2006.05.25 13:19
|buy
|428
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2834
|865
|2006.05.25 14:04
|buy
|429
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|866
|2006.05.25 14:30
|close
|429
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2826
|28.00
|6954.34
|867
|2006.05.25 14:30
|close
|428
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2834
|-4.00
|6950.34
|868
|2006.05.25 14:30
|close
|427
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2842
|-12.00
|6938.34
|869
|2006.05.25 14:30
|sell
|430
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|870
|2006.05.25 15:30
|sell
|431
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|871
|2006.05.25 15:33
|sell
|432
|0.40
|1.2781
|0.0000
|1.2716
|872
|2006.05.25 15:34
|close
|432
|0.40
|1.2775
|0.0000
|1.2716
|24.00
|6962.34
|873
|2006.05.25 15:34
|close
|431
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2709
|-2.00
|6960.34
|874
|2006.05.25 15:34
|close
|430
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2702
|-10.00
|6950.34
|875
|2006.05.25 15:36
|buy
|433
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2841
|876
|2006.05.25 15:48
|close
|433
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2841
|11.00
|6961.34
|877
|2006.05.25 15:48
|buy
|434
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2852
|878
|2006.05.25 15:59
|buy
|435
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2838
|879
|2006.05.25 16:01
|close
|435
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2838
|16.00
|6977.34
|880
|2006.05.25 16:01
|close
|434
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2852
|-7.00
|6970.34
|881
|2006.05.25 16:01
|buy
|436
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2849
|882
|2006.05.25 16:02
|buy
|437
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2841
|883
|2006.05.25 16:10
|buy
|438
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2833
|884
|2006.05.25 16:22
|close
|438
|0.40
|1.2774
|0.0000
|1.2833
|24.00
|6994.34
|885
|2006.05.25 16:22
|close
|437
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2841
|0.00
|6994.34
|886
|2006.05.25 16:22
|close
|436
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2849
|-5.00
|6989.34
|887
|2006.05.25 16:22
|buy
|439
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2847
|888
|2006.05.25 16:27
|buy
|440
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2832
|889
|2006.05.25 16:27
|close
|440
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2832
|20.00
|7009.34
|890
|2006.05.25 16:27
|close
|439
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2847
|-6.00
|7003.34
|891
|2006.05.25 16:27
|buy
|441
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2843
|892
|2006.05.25 16:27
|buy
|442
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2834
|893
|2006.05.25 16:32
|close
|442
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2834
|14.00
|7017.34
|894
|2006.05.25 16:32
|close
|441
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2843
|-2.00
|7015.34
|895
|2006.05.25 16:32
|buy
|443
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2843
|896
|2006.05.25 17:29
|buy
|444
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2835
|897
|2006.05.25 17:30
|close
|444
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2835
|22.00
|7037.34
|898
|2006.05.25 17:31
|close
|443
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2843
|1.00
|7038.34
|899
|2006.05.25 17:31
|buy
|445
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2849
|900
|2006.05.25 19:00
|buy
|446
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2834
|901
|2006.05.25 20:48
|close
|446
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2834
|28.00
|7066.34
|902
|2006.05.25 20:59
|close
|445
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2849
|-3.00
|7063.34
|903
|2006.05.25 21:00
|buy
|447
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2850
|904
|2006.05.25 21:16
|close
|447
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2850
|12.00
|7075.34
|905
|2006.05.25 21:16
|buy
|448
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2864
|906
|2006.05.25 21:18
|buy
|449
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2855
|907
|2006.05.25 21:19
|close
|449
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2855
|14.00
|7089.34
|908
|2006.05.25 21:19
|close
|448
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2864
|-3.00
|7086.34
|909
|2006.05.25 21:19
|buy
|450
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2863
|910
|2006.05.25 22:31
|buy
|451
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2856
|911
|2006.05.25 23:59
|close
|451
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2856
|26.00
|7112.34
|912
|2006.05.25 23:59
|close
|450
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2863
|0.00
|7112.34
|913
|2006.05.26 00:00
|buy
|452
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2867
|914
|2006.05.26 00:30
|close
|452
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2867
|12.00
|7124.34
|915
|2006.05.26 00:31
|buy
|453
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2883
|916
|2006.05.26 00:39
|buy
|454
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2875
|917
|2006.05.26 00:59
|close
|454
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2875
|30.00
|7154.34
|918
|2006.05.26 01:00
|close
|453
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2883
|6.00
|7160.34
|919
|2006.05.26 01:29
|buy
|455
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2878
|920
|2006.05.26 02:00
|buy
|456
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2870
|921
|2006.05.26 02:57
|buy
|457
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2862
|922
|2006.05.26 10:30
|close
|457
|0.40
|1.2815
|0.0000
|1.2862
|72.00
|7232.34
|923
|2006.05.26 10:30
|close
|456
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2870
|18.00
|7250.34
|924
|2006.05.26 10:30
|close
|455
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2878
|0.00
|7250.34
|925
|2006.05.26 10:30
|buy
|458
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2880
|926
|2006.05.26 14:30
|buy
|459
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2872
|927
|2006.05.26 14:31
|close
|459
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2872
|12.00
|7262.34
|928
|2006.05.26 14:31
|close
|458
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2880
|-1.00
|7261.34
|929
|2006.05.26 14:31
|buy
|460
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2884
|930
|2006.05.26 14:31
|buy
|461
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2875
|931
|2006.05.26 15:20
|buy
|462
|0.40
|1.2803
|0.0000
|1.2868
|932
|2006.05.26 15:59
|close
|462
|0.40
|1.2813
|0.0000
|1.2868
|40.00
|7301.34
|933
|2006.05.26 16:00
|close
|461
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2875
|4.00
|7305.34
|934
|2006.05.26 16:29
|close
|460
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2884
|-44.00
|7261.34
|935
|2006.05.26 16:29
|sell
|463
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2712
|936
|2006.05.26 16:59
|close
|463
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2712
|48.00
|7309.34
|937
|2006.05.26 16:59
|sell
|464
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|938
|2006.05.26 17:00
|close
|464
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2671
|11.00
|7320.34
|939
|2006.05.26 17:00
|sell
|465
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|940
|2006.05.26 17:13
|sell
|466
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|941
|2006.05.26 17:17
|sell
|467
|0.40
|1.2741
|0.0000
|1.2676
|942
|2006.05.26 17:29
|close
|467
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2676
|132.00
|7452.34
|943
|2006.05.26 17:30
|close
|466
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2668
|52.00
|7504.34
|944
|2006.05.26 17:59
|close
|465
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2657
|-10.00
|7494.34
|945
|2006.05.26 17:59
|sell
|468
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|946
|2006.05.26 18:00
|sell
|469
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|947
|2006.05.26 19:31
|close
|469
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2673
|26.00
|7520.34
|948
|2006.05.26 19:33
|close
|468
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2652
|-10.00
|7510.34
|949
|2006.05.26 19:33
|sell
|470
|0.20
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|950
|2006.05.26 19:37
|sell
|471
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|951
|2006.05.26 19:59
|close
|471
|0.20
|1.2719
|0.0000
|1.2664
|20.00
|7530.34
|952
|2006.05.26 20:00
|close
|470
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2657
|2.00
|7532.34
|953
|2006.05.26 20:29
|sell
|472
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|954
|2006.05.26 21:29
|sell
|473
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|955
|2006.05.26 22:04
|close
|473
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2668
|16.00
|7548.34
|956
|2006.05.26 22:05
|close
|472
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|0.00
|7548.34
|957
|2006.05.26 22:06
|sell
|474
|0.20
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|958
|2006.05.26 22:27
|sell
|475
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|959
|2006.05.29 01:30
|sell
|476
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|960
|2006.06.01 15:11
|close
|476
|0.40
|1.2730
|0.0000
|1.2673
|45.00
|7593.34
|961
|2006.06.01 15:11
|close
|475
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2665
|5.80
|7599.14
|962
|2006.06.01 15:11
|close
|474
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2657
|-10.20
|7588.94
|963
|2006.06.01 15:11
|sell
|477
|0.20
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|964
|2006.06.01 15:17
|sell
|478
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|965
|2006.06.01 15:30
|sell
|479
|0.40
|1.2744
|0.0000
|1.2679
|966
|2006.06.01 15:35
|close
|479
|0.40
|1.2735
|0.0000
|1.2679
|36.00
|7624.94
|967
|2006.06.01 15:35
|close
|478
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2669
|-4.00
|7620.94
|968
|2006.06.01 15:35
|close
|477
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2661
|-22.00
|7598.94
|969
|2006.06.01 15:35
|sell
|480
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|970
|2006.06.01 15:38
|close
|480
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2670
|10.00
|7608.94
|971
|2006.06.01 15:38
|sell
|481
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|972
|2006.06.01 15:48
|sell
|482
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|973
|2006.06.01 16:00
|sell
|483
|0.40
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|974
|2006.06.08 14:37
|close
|483
|0.40
|1.2729
|0.0000
|1.2677
|70.20
|7679.14
|975
|2006.06.08 14:59
|close
|482
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2670
|1.10
|7680.24
|976
|2006.06.08 15:00
|close
|481
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2662
|-16.90
|7663.34
|977
|2006.06.08 15:19
|sell
|484
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|978
|2006.06.08 15:29
|sell
|485
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|979
|2006.06.08 15:30
|close
|485
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2659
|248.00
|7911.34
|980
|2006.06.08 15:30
|close
|484
|0.20
|1.2664
|0.0000
|1.2649
|100.00
|8011.34
|981
|2006.06.08 15:30
|sell
|486
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|982
|2006.06.08 15:59
|sell
|487
|0.40
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|983
|2006.06.08 16:00
|close
|487
|0.40
|1.2674
|0.0000
|1.2620
|44.00
|8055.34
|984
|2006.06.08 16:08
|close
|486
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|0.00
|8055.34
|985
|2006.06.08 16:08
|sell
|488
|0.20
|1.2659
|0.0000
|1.2594
|986
|2006.06.08 16:30
|close
|488
|0.20
|1.2648
|0.0000
|1.2594
|22.00
|8077.34
|987
|2006.06.08 16:30
|sell
|489
|0.20
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|988
|2006.06.08 16:54
|close
|489
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2580
|14.00
|8091.34
|989
|2006.06.08 16:54
|sell
|490
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2573
|990
|2006.06.08 17:39
|sell
|491
|0.40
|1.2646
|0.0000
|1.2581
|991
|2006.06.08 17:59
|close
|491
|0.40
|1.2638
|0.0000
|1.2581
|32.00
|8123.34
|992
|2006.06.08 18:00
|close
|490
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2573
|-2.00
|8121.34
|993
|2006.06.08 18:29
|sell
|492
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2577
|994
|2006.06.08 18:30
|close
|492
|0.20
|1.2636
|0.0000
|1.2577
|12.00
|8133.34
|995
|2006.06.08 18:59
|sell
|493
|0.20
|1.2649
|0.0000
|1.2584
|996
|2006.06.08 19:29
|sell
|494
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2596
|997
|2006.06.08 19:59
|close
|494
|0.40
|1.2654
|0.0000
|1.2596
|28.00
|8161.34
|998
|2006.06.08 19:59
|close
|493
|0.20
|1.2654
|0.0000
|1.2584
|-10.00
|8151.34
|999
|2006.06.08 20:00
|buy
|495
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|1000
|2006.06.08 20:00
|buy
|496
|0.40
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|1001
|2006.06.08 22:00
|close
|496
|0.40
|1.2650
|0.0000
|1.2709
|24.00
|8175.34
|1002
|2006.06.08 22:29
|close
|495
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2721
|-18.00
|8157.34
|1003
|2006.06.08 22:30
|buy
|497
|0.20
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|1004
|2006.06.09 02:55
|buy
|498
|0.40
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|1005
|2006.06.09 03:30
|close
|498
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2709
|16.00
|8173.34
|1006
|2006.06.09 03:30
|close
|497
|0.20
|1.2641
|0.0000
|1.2716
|-21.78
|8151.56
|1007
|2006.06.09 03:30
|buy
|499
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2708
|1008
|2006.06.09 09:29
|buy
|500
|0.40
|1.2633
|0.0000
|1.2698
|1009
|2006.06.09 09:31
|close
|500
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2698
|60.00
|8211.56
|1010
|2006.06.09 09:31
|close
|499
|0.20
|1.2648
|0.0000
|1.2708
|10.00
|8221.56
|1011
|2006.06.09 09:31
|buy
|501
|0.20
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|1012
|2006.06.09 12:00
|close
|501
|0.20
|1.2664
|0.0000
|1.2716
|26.00
|8247.56
|1013
|2006.06.09 12:00
|buy
|502
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2731
|1014
|2006.06.09 13:30
|buy
|503
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|1015
|2006.06.09 13:47
|close
|503
|0.40
|1.2664
|0.0000
|1.2721
|32.00
|8279.56
|1016
|2006.06.09 13:47
|close
|502
|0.20
|1.2663
|0.0000
|1.2731
|-6.00
|8273.56
|1017
|2006.06.09 13:47
|buy
|504
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.2730
|1018
|2006.06.09 13:59
|buy
|505
|0.40
|1.2655
|0.0000
|1.2720
|1019
|2006.06.09 14:15
|close
|505
|0.40
|1.2660
|0.0000
|1.2720
|20.00
|8293.56
|1020
|2006.06.09 14:15
|close
|504
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2730
|-14.00
|8279.56
|1021
|2006.06.09 14:15
|buy
|506
|0.20
|1.2663
|0.0000
|1.2728
|1022
|2006.06.09 14:29
|buy
|507
|0.40
|1.2655
|0.0000
|1.2720
|1023
|2006.06.09 14:30
|close
|507
|0.40
|1.2660
|0.0000
|1.2720
|20.00
|8299.56
|1024
|2006.06.09 14:30
|close
|506
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2728
|-4.00
|8295.56
|1025
|2006.06.09 14:30
|buy
|508
|0.20
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|1026
|2006.06.09 15:00
|buy
|509
|0.40
|1.2652
|0.0000
|1.2717
|1027
|2006.06.09 15:29
|close
|509
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2717
|36.00
|8331.56
|1028
|2006.06.09 15:30
|close
|508
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2727
|-4.00
|8327.56
|1029
|2006.06.09 15:32
|buy
|510
|0.20
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|1030
|2006.06.09 15:40
|buy
|511
|0.40
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|1031
|2006.06.09 15:49
|close
|511
|0.40
|1.2659
|0.0000
|1.2719
|20.00
|8347.56
|1032
|2006.06.09 15:49
|close
|510
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2727
|-10.00
|8337.56
|1033
|2006.06.09 15:49
|buy
|512
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2723
|1034
|2006.06.09 15:59
|buy
|513
|0.40
|1.2606
|0.0000
|1.2671
|1035
|2006.06.09 16:00
|modify
|513
|0.40
|1.2606
|1.2639
|1.2744
|1036
|2006.06.09 16:00
|close
|513
|0.40
|1.2659
|1.2639
|1.2744
|212.00
|8549.56
|1037
|2006.06.09 16:00
|close
|512
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2723
|4.00
|8553.56
|1038
|2006.06.09 16:00
|buy
|514
|0.20
|1.2664
|0.0000
|1.2729
|1039
|2006.06.09 16:28
|buy
|515
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|1040
|2006.06.09 16:29
|close
|515
|0.40
|1.2666
|0.0000
|1.2721
|40.00
|8593.56
|1041
|2006.06.09 16:30
|close
|514
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2729
|6.00
|8599.56
|1042
|2006.06.09 16:30
|buy
|516
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2726
|1043
|2006.06.09 16:33
|close
|516
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2726
|12.00
|8611.56
|1044
|2006.06.09 16:33
|buy
|517
|0.20
|1.2673
|0.0000
|1.2738
|1045
|2006.06.09 16:38
|buy
|518
|0.40
|1.2663
|0.0000
|1.2728
|1046
|2006.06.09 16:42
|buy
|519
|0.80
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|1047
|2006.06.09 16:59
|close
|519
|0.80
|1.2662
|0.0000
|1.2719
|64.00
|8675.56
|1048
|2006.06.09 17:00
|close
|518
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2728
|-8.00
|8667.56
|1049
|2006.06.09 17:29
|close
|517
|0.20
|1.2652
|0.0000
|1.2738
|-42.00
|8625.56
|1050
|2006.06.09 17:29
|buy
|520
|0.20
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|1051
|2006.06.09 17:30
|buy
|521
|0.40
|1.2633
|0.0000
|1.2698
|1052
|2006.06.09 18:00
|close
|521
|0.40
|1.2645
|0.0000
|1.2698
|48.00
|8673.56
|1053
|2006.06.09 18:00
|close
|520
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2727
|-48.00
|8625.56
|1054
|2006.06.09 18:00
|sell
|522
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2572
|1055
|2006.06.09 18:29
|close
|522
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2572
|10.00
|8635.56
|1056
|2006.06.09 18:30
|sell
|523
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2565
|1057
|2006.06.09 18:30
|sell
|524
|0.40
|1.2638
|0.0000
|1.2573
|1058
|2006.06.09 21:43
|sell
|525
|0.80
|1.2646
|0.0000
|1.2581
|1059
|2006.06.09 21:58
|close
|525
|0.80
|1.2640
|0.0000
|1.2581
|48.00
|8683.56
|1060
|2006.06.09 21:58
|close
|524
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2573
|-12.00
|8671.56
|1061
|2006.06.09 21:59
|close
|523
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2565
|-24.00
|8647.56
|1062
|2006.06.09 21:59
|buy
|526
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2708
|1063
|2006.06.12 01:00
|buy
|527
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2680
|1064
|2006.06.12 04:00
|close
|527
|0.40
|1.2627
|0.0000
|1.2680
|48.00
|8695.56
|1065
|2006.06.12 04:00
|close
|526
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2708
|-31.78
|8663.78
|1066
|2006.06.12 04:01
|buy
|528
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2697
|1067
|2006.06.12 05:31
|buy
|529
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|1068
|2006.06.12 06:59
|close
|529
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2689
|20.00
|8683.78
|1069
|2006.06.12 07:00
|close
|528
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2697
|-8.00
|8675.78
|1070
|2006.06.12 07:00
|buy
|530
|0.20
|1.2631
|0.0000
|1.2696
|1071
|2006.06.12 10:36
|buy
|531
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2688
|1072
|2006.06.12 11:21
|buy
|532
|0.80
|1.2614
|0.0000
|1.2679
|1073
|2006.06.12 11:29
|close
|532
|0.80
|1.2623
|0.0000
|1.2679
|72.00
|8747.78
|1074
|2006.06.12 11:30
|close
|531
|0.40
|1.2622
|0.0000
|1.2688
|-4.00
|8743.78
|1075
|2006.06.12 11:31
|close
|530
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2696
|-38.00
|8705.78
|1076
|2006.06.12 11:31
|sell
|533
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|1077
|2006.06.12 12:30
|close
|533
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2548
|14.00
|8719.78
|1078
|2006.06.12 12:30
|sell
|534
|0.20
|1.2601
|0.0000
|1.2536
|1079
|2006.06.12 14:02
|close
|534
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2536
|26.00
|8745.78
|1080
|2006.06.12 14:02
|sell
|535
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2521
|1081
|2006.06.12 14:34
|close
|535
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2521
|10.00
|8755.78
|1082
|2006.06.12 14:34
|sell
|536
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2513
|1083
|2006.06.12 14:43
|sell
|537
|0.40
|1.2585
|0.0000
|1.2520
|1084
|2006.06.12 16:00
|sell
|538
|0.80
|1.2604
|0.0000
|1.2539
|1085
|2006.06.12 17:30
|close
|538
|0.80
|1.2592
|0.0000
|1.2539
|96.00
|8851.78
|1086
|2006.06.12 17:30
|close
|537
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2520
|-20.00
|8831.78
|1087
|2006.06.12 17:31
|close
|536
|0.20
|1.2591
|0.0000
|1.2513
|-26.00
|8805.78
|1088
|2006.06.12 17:31
|sell
|539
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|1089
|2006.06.12 19:30
|sell
|540
|0.40
|1.2596
|0.0000
|1.2531
|1090
|2006.06.12 21:03
|sell
|541
|0.80
|1.2606
|0.0000
|1.2541
|1091
|2006.06.12 22:56
|close
|541
|0.80
|1.2597
|0.0000
|1.2541
|72.00
|8877.78
|1092
|2006.06.12 22:59
|close
|540
|0.40
|1.2601
|0.0000
|1.2531
|-20.00
|8857.78
|1093
|2006.06.12 23:00
|close
|539
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2522
|-26.00
|8831.78
|1094
|2006.06.12 23:01
|sell
|542
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|1095
|2006.06.13 00:29
|close
|542
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2522
|13.30
|8845.08
|1096
|2006.06.13 00:30
|sell
|543
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2515
|1097
|2006.06.13 03:00
|sell
|544
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|1098
|2006.06.13 03:08
|close
|544
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2522
|16.00
|8861.08
|1099
|2006.06.13 03:08
|close
|543
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2515
|0.00
|8861.08
|1100
|2006.06.13 03:08
|sell
|545
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2513
|1101
|2006.06.13 03:29
|sell
|546
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2528
|1102
|2006.06.13 04:00
|close
|546
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2528
|48.00
|8909.08
|1103
|2006.06.13 04:00
|close
|545
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2513
|-4.00
|8905.08
|1104
|2006.06.13 04:01
|sell
|547
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2513
|1105
|2006.06.13 09:00
|close
|547
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2513
|22.00
|8927.08
|1106
|2006.06.13 09:00
|sell
|548
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2502
|1107
|2006.06.13 09:16
|sell
|549
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2510
|1108
|2006.06.13 09:43
|close
|549
|0.40
|1.2570
|0.0000
|1.2510
|20.00
|8947.08
|1109
|2006.06.13 09:44
|close
|548
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2502
|-8.00
|8939.08
|1110
|2006.06.13 09:44
|sell
|550
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1111
|2006.06.13 10:05
|sell
|551
|0.40
|1.2578
|0.0000
|1.2513
|1112
|2006.06.13 10:16
|sell
|552
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2520
|1113
|2006.06.13 10:30
|close
|552
|0.80
|1.2579
|0.0000
|1.2520
|48.00
|8987.08
|1114
|2006.06.13 10:30
|close
|551
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2513
|-8.00
|8979.08
|1115
|2006.06.13 10:35
|close
|550
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2504
|-24.00
|8955.08
|1116
|2006.06.13 10:35
|buy
|553
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|1117
|2006.06.13 11:00
|buy
|554
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1118
|2006.06.13 11:00
|close
|554
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2637
|20.00
|8975.08
|1119
|2006.06.13 11:00
|close
|553
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2646
|-18.00
|8957.08
|1120
|2006.06.13 11:00
|buy
|555
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|1121
|2006.06.13 11:00
|close
|555
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2642
|12.00
|8969.08
|1122
|2006.06.13 11:00
|buy
|556
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|1123
|2006.06.13 11:00
|buy
|557
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1124
|2006.06.13 11:01
|close
|557
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2637
|44.00
|9013.08
|1125
|2006.06.13 11:01
|close
|556
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2651
|-18.00
|8995.08
|1126
|2006.06.13 11:01
|sell
|558
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1127
|2006.06.13 11:06
|sell
|559
|0.40
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|1128
|2006.06.13 11:15
|close
|559
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2511
|16.00
|9011.08
|1129
|2006.06.13 11:16
|close
|558
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2504
|-8.00
|9003.08
|1130
|2006.06.13 11:16
|sell
|560
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1131
|2006.06.13 11:29
|sell
|561
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2518
|1132
|2006.06.13 12:29
|close
|561
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2518
|24.00
|9027.08
|1133
|2006.06.13 12:30
|close
|560
|0.20
|1.2576
|0.0000
|1.2506
|-10.00
|9017.08
|1134
|2006.06.13 12:33
|buy
|562
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|1135
|2006.06.13 12:47
|buy
|563
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2658
|1136
|2006.06.13 12:55
|buy
|564
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|1137
|2006.06.13 12:59
|close
|564
|0.80
|1.2593
|0.0000
|1.2651
|56.00
|9073.08
|1138
|2006.06.13 13:00
|close
|563
|0.40
|1.2592
|0.0000
|1.2658
|-4.00
|9069.08
|1139
|2006.06.13 13:05
|close
|562
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2665
|-28.00
|9041.08
|1140
|2006.06.13 13:05
|buy
|565
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1141
|2006.06.13 13:29
|close
|565
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2655
|20.00
|9061.08
|1142
|2006.06.13 13:30
|buy
|566
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.2667
|1143
|2006.06.13 13:30
|buy
|567
|0.40
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1144
|2006.06.13 14:30
|buy
|568
|0.80
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1145
|2006.06.13 16:08
|close
|568
|0.80
|1.2587
|0.0000
|1.2641
|88.00
|9149.08
|1146
|2006.06.13 16:08
|close
|567
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2649
|8.00
|9157.08
|1147
|2006.06.13 16:08
|close
|566
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2667
|-34.00
|9123.08
|1148
|2006.06.13 16:08
|buy
|569
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|1149
|2006.06.13 16:29
|buy
|570
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|1150
|2006.06.13 16:59
|close
|570
|0.40
|1.2598
|0.0000
|1.2642
|84.00
|9207.08
|1151
|2006.06.13 17:00
|close
|569
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2651
|28.00
|9235.08
|1152
|2006.06.13 17:06
|sell
|571
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2499
|1153
|2006.06.13 17:09
|sell
|572
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1154
|2006.06.13 17:23
|close
|572
|0.40
|1.2567
|0.0000
|1.2506
|16.00
|9251.08
|1155
|2006.06.13 17:23
|close
|571
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2499
|-12.00
|9239.08
|1156
|2006.06.13 17:23
|sell
|573
|0.20
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|1157
|2006.06.13 17:29
|sell
|574
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2510
|1158
|2006.06.13 17:31
|close
|574
|0.40
|1.2570
|0.0000
|1.2510
|20.00
|9259.08
|1159
|2006.06.13 17:31
|close
|573
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2501
|-14.00
|9245.08
|1160
|2006.06.13 17:31
|sell
|575
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1161
|2006.06.13 20:00
|close
|575
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2504
|40.00
|9285.08
|1162
|2006.06.13 20:00
|sell
|576
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1163
|2006.06.13 20:29
|close
|576
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2478
|18.00
|9303.08
|1164
|2006.06.13 20:30
|sell
|577
|0.20
|1.2532
|0.0000
|1.2467
|1165
|2006.06.13 20:30
|sell
|578
|0.40
|1.2544
|0.0000
|1.2479
|1166
|2006.06.13 22:23
|close
|578
|0.40
|1.2538
|0.0000
|1.2479
|24.00
|9327.08
|1167
|2006.06.13 22:23
|close
|577
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2467
|-14.00
|9313.08
|1168
|2006.06.13 22:23
|sell
|579
|0.20
|1.2535
|0.0000
|1.2470
|1169
|2006.06.13 22:59
|sell
|580
|0.40
|1.2542
|0.0000
|1.2477
|1170
|2006.06.13 23:00
|close
|580
|0.40
|1.2536
|0.0000
|1.2477
|24.00
|9337.08
|1171
|2006.06.13 23:00
|close
|579
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2470
|-4.00
|9333.08
|1172
|2006.06.13 23:01
|sell
|581
|0.20
|1.2535
|0.0000
|1.2470
|1173
|2006.06.13 23:07
|sell
|582
|0.40
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1174
|2006.06.13 23:22
|close
|582
|0.40
|1.2536
|0.0000
|1.2478
|28.00
|9361.08
|1175
|2006.06.13 23:22
|close
|581
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2470
|-12.00
|9349.08
|1176
|2006.06.13 23:22
|sell
|583
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1177
|2006.06.13 23:30
|close
|583
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2478
|12.00
|9361.08
|1178
|2006.06.13 23:42
|buy
|584
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|1179
|2006.06.14 03:12
|close
|584
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2608
|10.22
|9371.30
|1180
|2006.06.14 03:12
|buy
|585
|0.20
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|1181
|2006.06.14 07:29
|close
|585
|0.20
|1.2557
|0.0000
|1.2616
|12.00
|9383.30
|1182
|2006.06.14 07:29
|buy
|586
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2623
|1183
|2006.06.14 07:30
|close
|586
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2623
|18.00
|9401.30
|1184
|2006.06.14 07:30
|buy
|587
|0.20
|1.2568
|0.0000
|1.2633
|1185
|2006.06.14 09:00
|close
|587
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2633
|24.00
|9425.30
|1186
|2006.06.14 09:00
|buy
|588
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1187
|2006.06.14 09:05
|buy
|589
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|1188
|2006.06.14 09:25
|close
|589
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2642
|16.00
|9441.30
|1189
|2006.06.14 09:25
|close
|588
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2649
|-8.00
|9433.30
|1190
|2006.06.14 09:25
|buy
|590
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|1191
|2006.06.14 09:37
|close
|590
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2646
|12.00
|9445.30
|1192
|2006.06.14 09:37
|buy
|591
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1193
|2006.06.14 10:32
|close
|591
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2654
|14.00
|9459.30
|1194
|2006.06.14 10:32
|buy
|592
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2662
|1195
|2006.06.14 10:52
|buy
|593
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1196
|2006.06.14 10:56
|buy
|594
|0.80
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1197
|2006.06.14 11:28
|close
|594
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2647
|48.00
|9507.30
|1198
|2006.06.14 11:28
|close
|593
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2655
|-12.00
|9495.30
|1199
|2006.06.14 11:29
|close
|592
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2662
|-18.00
|9477.30
|1200
|2006.06.14 11:29
|buy
|595
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1201
|2006.06.14 11:29
|close
|595
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2655
|20.00
|9497.30
|1202
|2006.06.14 11:30
|buy
|596
|0.20
|1.2604
|0.0000
|1.2669
|1203
|2006.06.14 11:30
|buy
|597
|0.40
|1.2591
|0.0000
|1.2656
|1204
|2006.06.14 11:55
|buy
|598
|0.80
|1.2583
|0.0000
|1.2648
|1205
|2006.06.14 16:00
|modify
|598
|0.80
|1.2583
|1.2603
|1.2708
|1206
|2006.06.14 16:00
|modify
|598
|0.80
|1.2583
|1.2604
|1.2709
|1207
|2006.06.14 16:00
|modify
|598
|0.80
|1.2583
|1.2605
|1.2710
|1208
|2006.06.14 16:00
|modify
|598
|0.80
|1.2583
|1.2605
|1.2710
|1209
|2006.06.14 16:00
|modify
|597
|0.40
|1.2591
|1.2603
|1.2708
|1210
|2006.06.14 16:00
|close
|598
|0.80
|1.2622
|1.2605
|1.2710
|312.00
|9809.30
|1211
|2006.06.14 16:00
|close
|597
|0.40
|1.2620
|1.2603
|1.2708
|116.00
|9925.30
|1212
|2006.06.14 16:00
|close
|596
|0.20
|1.2620
|0.0000
|1.2669
|32.00
|9957.30
|1213
|2006.06.14 16:00
|buy
|599
|0.20
|1.2627
|0.0000
|1.2692
|1214
|2006.06.14 16:05
|close
|599
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2692
|10.00
|9967.30
|1215
|2006.06.14 16:05
|buy
|600
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|1216
|2006.06.14 16:16
|buy
|601
|0.40
|1.2630
|0.0000
|1.2695
|1217
|2006.06.14 16:29
|close
|601
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2695
|44.00
|10011.30
|1218
|2006.06.14 16:30
|close
|600
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2702
|10.00
|10021.30
|1219
|2006.06.14 16:37
|buy
|602
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|1220
|2006.06.14 18:03
|close
|602
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2689
|12.00
|10033.30
|1221
|2006.06.14 18:03
|buy
|603
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2697
|1222
|2006.06.14 18:19
|buy
|604
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|1223
|2006.06.14 18:42
|close
|604
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2689
|20.00
|10053.30
|1224
|2006.06.14 18:42
|close
|603
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2697
|-8.00
|10045.30
|1225
|2006.06.14 18:43
|buy
|605
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2697
|1226
|2006.06.14 19:22
|buy
|606
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|1227
|2006.06.14 20:08
|buy
|607
|0.80
|1.2616
|0.0000
|1.2681
|1228
|2006.06.15 09:03
|close
|607
|0.80
|1.2623
|0.0000
|1.2681
|34.64
|10079.94
|1229
|2006.06.15 09:03
|close
|606
|0.40
|1.2622
|0.0000
|1.2689
|-18.68
|10061.26
|1230
|2006.06.15 09:03
|close
|605
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2697
|-23.34
|10037.92
|1231
|2006.06.15 09:03
|buy
|608
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|1232
|2006.06.15 09:15
|buy
|609
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2680
|1233
|2006.06.15 09:59
|close
|609
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2680
|36.00
|10073.92
|1234
|2006.06.15 10:00
|close
|608
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2689
|-2.00
|10071.92
|1235
|2006.06.15 10:00
|sell
|610
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|1236
|2006.06.15 10:08
|sell
|611
|0.40
|1.2621
|0.0000
|1.2556
|1237
|2006.06.15 10:29
|close
|611
|0.40
|1.2614
|0.0000
|1.2556
|28.00
|10099.92
|1238
|2006.06.15 10:30
|close
|610
|0.20
|1.2615
|0.0000
|1.2548
|-4.00
|10095.92
|1239
|2006.06.15 10:59
|buy
|612
|0.20
|1.2618
|0.0000
|1.2683
|1240
|2006.06.15 11:37
|close
|612
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2683
|10.00
|10105.92
|1241
|2006.06.15 11:37
|buy
|613
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2691
|1242
|2006.06.15 11:54
|buy
|614
|0.40
|1.2618
|0.0000
|1.2683
|1243
|2006.06.15 13:53
|close
|614
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2683
|20.00
|10125.92
|1244
|2006.06.15 13:53
|close
|613
|0.20
|1.2618
|0.0000
|1.2691
|-16.00
|10109.92
|1245
|2006.06.15 13:53
|buy
|615
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2687
|1246
|2006.06.15 14:10
|buy
|616
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2680
|1247
|2006.06.15 14:19
|close
|616
|0.40
|1.2619
|0.0000
|1.2680
|16.00
|10125.92
|1248
|2006.06.15 14:19
|close
|615
|0.20
|1.2618
|0.0000
|1.2687
|-8.00
|10117.92
|1249
|2006.06.15 14:19
|buy
|617
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2687
|1250
|2006.06.15 14:30
|buy
|618
|0.40
|1.2614
|0.0000
|1.2679
|1251
|2006.06.15 14:30
|close
|618
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2679
|36.00
|10153.92
|1252
|2006.06.15 14:30
|close
|617
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2687
|6.00
|10159.92
|1253
|2006.06.15 14:30
|buy
|619
|0.20
|1.2627
|0.0000
|1.2692
|1254
|2006.06.15 14:30
|buy
|620
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2677
|1255
|2006.06.15 14:31
|buy
|621
|0.80
|1.2605
|0.0000
|1.2670
|1256
|2006.06.15 14:31
|close
|621
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.2670
|128.00
|10287.92
|1257
|2006.06.15 14:31
|close
|620
|0.40
|1.2610
|0.0000
|1.2677
|-8.00
|10279.92
|1258
|2006.06.15 14:31
|close
|619
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2692
|-28.00
|10251.92
|1259
|2006.06.15 14:32
|sell
|622
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|1260
|2006.06.15 14:33
|close
|622
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2547
|12.00
|10263.92
|1261
|2006.06.15 14:33
|sell
|623
|0.20
|1.2604
|0.0000
|1.2539
|1262
|2006.06.15 14:33
|sell
|624
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|1263
|2006.06.15 14:33
|close
|624
|0.40
|1.2603
|0.0000
|1.2547
|36.00
|10299.92
|1264
|2006.06.15 14:33
|close
|623
|0.20
|1.2604
|0.0000
|1.2539
|0.00
|10299.92
|1265
|2006.06.15 14:33
|sell
|625
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2535
|1266
|2006.06.15 14:59
|sell
|626
|0.40
|1.2618
|0.0000
|1.2553
|1267
|2006.06.15 15:00
|sell
|627
|0.80
|1.2626
|0.0000
|1.2561
|1268
|2006.06.15 15:59
|close
|627
|0.80
|1.2618
|0.0000
|1.2561
|64.00
|10363.92
|1269
|2006.06.15 16:00
|close
|626
|0.40
|1.2620
|0.0000
|1.2553
|-8.00
|10355.92
|1270
|2006.06.15 16:00
|close
|625
|0.20
|1.2646
|0.0000
|1.2535
|-92.00
|10263.92
|1271
|2006.06.15 16:00
|buy
|628
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|1272
|2006.06.15 16:02
|buy
|629
|0.40
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|1273
|2006.06.15 16:04
|buy
|630
|0.80
|1.2632
|0.0000
|1.2697
|1274
|2006.06.15 16:04
|close
|630
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2697
|40.00
|10303.92
|1275
|2006.06.15 16:04
|close
|629
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2704
|-12.00
|10291.92
|1276
|2006.06.15 16:04
|close
|628
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2712
|-20.00
|10271.92
|1277
|2006.06.15 16:04
|buy
|631
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|1278
|2006.06.15 16:04
|buy
|632
|0.40
|1.2631
|0.0000
|1.2696
|1279
|2006.06.15 16:13
|close
|632
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2696
|20.00
|10291.92
|1280
|2006.06.15 16:13
|close
|631
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2704
|-8.00
|10283.92
|1281
|2006.06.15 16:14
|buy
|633
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|1282
|2006.06.15 16:45
|buy
|634
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|1283
|2006.06.15 16:59
|close
|634
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2694
|48.00
|10331.92
|1284
|2006.06.15 17:00
|close
|633
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2702
|10.00
|10341.92
|1285
|2006.06.15 17:00
|sell
|635
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2561
|1286
|2006.06.15 17:29
|sell
|636
|0.40
|1.2633
|0.0000
|1.2568
|1287
|2006.06.15 17:57
|close
|636
|0.40
|1.2622
|0.0000
|1.2568
|44.00
|10385.92
|1288
|2006.06.15 17:59
|close
|635
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2561
|6.00
|10391.92
|1289
|2006.06.15 18:00
|sell
|637
|0.20
|1.2621
|0.0000
|1.2556
|1290
|2006.06.15 18:00
|close
|637
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2556
|18.00
|10409.92
|1291
|2006.06.15 18:00
|sell
|638
|0.20
|1.2610
|0.0000
|1.2545
|1292
|2006.06.15 18:00
|sell
|639
|0.40
|1.2617
|0.0000
|1.2552
|1293
|2006.06.15 18:27
|close
|639
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2552
|20.00
|10429.92
|1294
|2006.06.15 18:27
|close
|638
|0.20
|1.2615
|0.0000
|1.2545
|-10.00
|10419.92
|1295
|2006.06.15 18:27
|sell
|640
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|1296
|2006.06.15 18:30
|close
|640
|0.20
|1.2607
|0.0000
|1.2547
|10.00
|10429.92
|1297
|2006.06.15 18:30
|sell
|641
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|1298
|2006.06.15 20:00
|sell
|642
|0.40
|1.2621
|0.0000
|1.2556
|1299
|2006.06.15 20:10
|close
|642
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2556
|20.00
|10449.92
|1300
|2006.06.15 20:11
|close
|641
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2548
|-8.00
|10441.92
|1301
|2006.06.15 20:12
|sell
|643
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|1302
|2006.06.15 20:30
|sell
|644
|0.40
|1.2621
|0.0000
|1.2556
|1303
|2006.06.15 21:01
|close
|644
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2556
|20.00
|10461.92
|1304
|2006.06.15 21:01
|close
|643
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2548
|-6.00
|10455.92
|1305
|2006.06.15 21:02
|sell
|645
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|1306
|2006.06.15 22:59
|sell
|646
|0.40
|1.2619
|0.0000
|1.2554
|1307
|2006.06.15 23:28
|sell
|647
|0.80
|1.2627
|0.0000
|1.2562
|1308
|2006.06.19 03:30
|close
|647
|0.80
|1.2618
|0.0000
|1.2562
|82.40
|10538.32
|1309
|2006.06.19 03:31
|close
|646
|0.40
|1.2619
|0.0000
|1.2554
|5.20
|10543.52
|1310
|2006.06.19 03:32
|close
|645
|0.20
|1.2621
|0.0000
|1.2547
|-15.40
|10528.12
|1311
|2006.06.19 03:32
|sell
|648
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.2554
|1312
|2006.06.19 03:42
|sell
|649
|0.40
|1.2627
|0.0000
|1.2562
|1313
|2006.06.19 03:45
|close
|649
|0.40
|1.2622
|0.0000
|1.2562
|20.00
|10548.12
|1314
|2006.06.19 03:45
|close
|648
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2554
|-10.00
|10538.12
|1315
|2006.06.19 03:46
|sell
|650
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2560
|1316
|2006.06.19 03:47
|close
|650
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2560
|16.00
|10554.12
|1317
|2006.06.19 03:48
|sell
|651
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2546
|1318
|2006.06.19 03:55
|sell
|652
|0.40
|1.2619
|0.0000
|1.2554
|1319
|2006.06.19 03:59
|close
|652
|0.40
|1.2614
|0.0000
|1.2554
|20.00
|10574.12
|1320
|2006.06.19 04:00
|close
|651
|0.20
|1.2615
|0.0000
|1.2546
|-8.00
|10566.12
|1321
|2006.06.19 04:00
|sell
|653
|0.20
|1.2607
|0.0000
|1.2542
|1322
|2006.06.19 04:01
|close
|653
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2542
|20.00
|10586.12
|1323
|2006.06.19 04:01
|sell
|654
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2530
|1324
|2006.06.19 04:09
|sell
|655
|0.40
|1.2605
|0.0000
|1.2540
|1325
|2006.06.19 04:12
|sell
|656
|0.80
|1.2613
|0.0000
|1.2548
|1326
|2006.06.19 04:14
|close
|656
|0.80
|1.2607
|0.0000
|1.2548
|48.00
|10634.12
|1327
|2006.06.19 04:14
|close
|655
|0.40
|1.2605
|0.0000
|1.2540
|0.00
|10634.12
|1328
|2006.06.19 04:14
|close
|654
|0.20
|1.2601
|0.0000
|1.2530
|-12.00
|10622.12
|1329
|2006.06.19 04:14
|sell
|657
|0.20
|1.2599
|0.0000
|1.2534
|1330
|2006.06.19 04:17
|close
|657
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2534
|14.00
|10636.12
|1331
|2006.06.19 04:17
|sell
|658
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2523
|1332
|2006.06.19 04:17
|close
|658
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2523
|14.00
|10650.12
|1333
|2006.06.19 04:18
|sell
|659
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2515
|1334
|2006.06.19 04:19
|sell
|660
|0.40
|1.2591
|0.0000
|1.2526
|1335
|2006.06.19 04:19
|close
|660
|0.40
|1.2584
|0.0000
|1.2526
|28.00
|10678.12
|1336
|2006.06.19 04:20
|close
|659
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2515
|-6.00
|10672.12
|1337
|2006.06.19 04:20
|sell
|661
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2517
|1338
|2006.06.19 04:23
|sell
|662
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2525
|1339
|2006.06.19 04:24
|sell
|663
|0.80
|1.2597
|0.0000
|1.2532
|1340
|2006.06.19 04:26
|close
|663
|0.80
|1.2591
|0.0000
|1.2532
|48.00
|10720.12
|1341
|2006.06.19 04:26
|close
|662
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2525
|-12.00
|10708.12
|1342
|2006.06.19 04:26
|close
|661
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2517
|-26.00
|10682.12
|1343
|2006.06.19 04:26
|sell
|664
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|1344
|2006.06.19 04:30
|close
|664
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2522
|12.00
|10694.12
|1345
|2006.06.19 04:30
|sell
|665
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2512
|1346
|2006.06.19 04:47
|close
|665
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2512
|12.00
|10706.12
|1347
|2006.06.19 04:48
|sell
|666
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|1348
|2006.06.19 05:00
|sell
|667
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2512
|1349
|2006.06.19 06:09
|sell
|668
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2520
|1350
|2006.06.19 07:55
|close
|668
|0.80
|1.2579
|0.0000
|1.2520
|48.00
|10754.12
|1351
|2006.06.19 07:57
|close
|667
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2512
|-12.00
|10742.12
|1352
|2006.06.19 07:57
|close
|666
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2505
|-18.00
|10724.12
|1353
|2006.06.19 07:58
|sell
|669
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2512
|1354
|2006.06.19 08:00
|sell
|670
|0.40
|1.2585
|0.0000
|1.2520
|1355
|2006.06.19 08:31
|sell
|671
|0.80
|1.2593
|0.0000
|1.2528
|1356
|2006.06.19 09:23
|close
|671
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2528
|64.00
|10788.12
|1357
|2006.06.19 09:24
|close
|670
|0.40
|1.2584
|0.0000
|1.2520
|4.00
|10792.12
|1358
|2006.06.19 09:26
|close
|669
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2512
|-16.00
|10776.12
|1359
|2006.06.19 09:28
|buy
|672
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|1360
|2006.06.19 09:30
|close
|672
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2651
|12.00
|10788.12
|1361
|2006.06.19 09:30
|buy
|673
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.2659
|1362
|2006.06.19 09:31
|close
|673
|0.20
|1.2601
|0.0000
|1.2659
|14.00
|10802.12
|1363
|2006.06.19 09:32
|buy
|674
|0.20
|1.2605
|0.0000
|1.2670
|1364
|2006.06.19 09:52
|buy
|675
|0.40
|1.2597
|0.0000
|1.2662
|1365
|2006.06.19 09:53
|buy
|676
|0.80
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1366
|2006.06.19 09:59
|close
|676
|0.80
|1.2602
|0.0000
|1.2655
|96.00
|10898.12
|1367
|2006.06.19 10:00
|close
|675
|0.40
|1.2603
|0.0000
|1.2662
|24.00
|10922.12
|1368
|2006.06.19 10:00
|close
|674
|0.20
|1.2604
|0.0000
|1.2670
|-2.00
|10920.12
|1369
|2006.06.19 10:01
|buy
|677
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2673
|1370
|2006.06.19 10:22
|buy
|678
|0.40
|1.2598
|0.0000
|1.2663
|1371
|2006.06.19 10:33
|close
|678
|0.40
|1.2604
|0.0000
|1.2663
|24.00
|10944.12
|1372
|2006.06.19 10:34
|close
|677
|0.20
|1.2605
|0.0000
|1.2673
|-6.00
|10938.12
|1373
|2006.06.19 10:36
|buy
|679
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2671
|1374
|2006.06.19 10:51
|buy
|680
|0.40
|1.2597
|0.0000
|1.2662
|1375
|2006.06.19 10:52
|buy
|681
|0.80
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1376
|2006.06.19 11:01
|close
|681
|0.80
|1.2596
|0.0000
|1.2655
|48.00
|10986.12
|1377
|2006.06.19 11:01
|close
|680
|0.40
|1.2597
|0.0000
|1.2662
|0.00
|10986.12
|1378
|2006.06.19 11:02
|close
|679
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2671
|-20.00
|10966.12
|1379
|2006.06.19 11:02
|buy
|682
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|1380
|2006.06.19 11:09
|buy
|683
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2658
|1381
|2006.06.19 13:18
|buy
|684
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2650
|1382
|2006.06.19 14:30
|close
|684
|0.80
|1.2591
|0.0000
|1.2650
|48.00
|11014.12
|1383
|2006.06.19 14:31
|close
|683
|0.40
|1.2594
|0.0000
|1.2658
|4.00
|11018.12
|1384
|2006.06.19 14:31
|close
|682
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2665
|-14.00
|11004.12
|1385
|2006.06.19 14:32
|buy
|685
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|1386
|2006.06.19 14:46
|buy
|686
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|1387
|2006.06.19 14:59
|close
|686
|0.40
|1.2592
|0.0000
|1.2652
|20.00
|11024.12
|1388
|2006.06.19 15:00
|close
|685
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2660
|-4.00
|11020.12
|1389
|2006.06.19 15:01
|buy
|687
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2658
|1390
|2006.06.19 15:15
|buy
|688
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2648
|1391
|2006.06.19 15:16
|buy
|689
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1392
|2006.06.19 19:01
|close
|689
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2638
|56.00
|11076.12
|1393
|2006.06.19 19:01
|close
|688
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2648
|-16.00
|11060.12
|1394
|2006.06.19 19:03
|close
|687
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2658
|-30.00
|11030.12
|1395
|2006.06.19 19:04
|buy
|690
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1396
|2006.06.19 19:27
|buy
|691
|0.40
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|1397
|2006.06.19 19:34
|close
|691
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2639
|20.00
|11050.12
|1398
|2006.06.19 19:35
|close
|690
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2647
|-4.00
|11046.12
|1399
|2006.06.19 19:37
|buy
|692
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1400
|2006.06.19 19:40
|buy
|693
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1401
|2006.06.19 20:02
|close
|693
|0.40
|1.2578
|0.0000
|1.2638
|20.00
|11066.12
|1402
|2006.06.19 20:04
|close
|692
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2647
|-6.00
|11060.12
|1403
|2006.06.19 20:05
|buy
|694
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2648
|1404
|2006.06.19 20:10
|buy
|695
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1405
|2006.06.19 21:30
|close
|695
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2638
|24.00
|11084.12
|1406
|2006.06.19 21:31
|close
|694
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2648
|-6.00
|11078.12
|1407
|2006.06.19 21:32
|buy
|696
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1408
|2006.06.19 21:55
|buy
|697
|0.40
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1409
|2006.06.19 22:32
|close
|697
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2641
|20.00
|11098.12
|1410
|2006.06.19 22:32
|close
|696
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2649
|-8.00
|11090.12
|1411
|2006.06.19 22:33
|buy
|698
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1412
|2006.06.19 22:52
|buy
|699
|0.40
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1413
|2006.06.19 23:01
|close
|699
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2641
|40.00
|11130.12
|1414
|2006.06.19 23:01
|close
|698
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2649
|2.00
|11132.12
|1415
|2006.06.19 23:02
|buy
|700
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1416
|2006.06.19 23:08
|buy
|701
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|1417
|2006.06.20 00:50
|buy
|702
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1418
|2006.06.20 01:31
|close
|702
|0.80
|1.2579
|0.0000
|1.2638
|48.00
|11180.12
|1419
|2006.06.20 01:32
|close
|701
|0.40
|1.2578
|0.0000
|1.2646
|-15.56
|11164.56
|1420
|2006.06.20 01:32
|close
|700
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2654
|-25.78
|11138.78
|1421
|2006.06.20 01:33
|buy
|703
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|1422
|2006.06.20 03:01
|buy
|704
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2636
|1423
|2006.06.20 03:31
|buy
|705
|0.80
|1.2563
|0.0000
|1.2628
|1424
|2006.06.20 04:07
|close
|705
|0.80
|1.2569
|0.0000
|1.2628
|48.00
|11186.78
|1425
|2006.06.20 04:07
|close
|704
|0.40
|1.2567
|0.0000
|1.2636
|-16.00
|11170.78
|1426
|2006.06.20 04:08
|close
|703
|0.20
|1.2566
|0.0000
|1.2644
|-26.00
|11144.78
|1427
|2006.06.20 04:08
|sell
|706
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2502
|1428
|2006.06.20 04:17
|close
|706
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2502
|12.00
|11156.78
|1429
|2006.06.20 04:17
|sell
|707
|0.20
|1.2559
|0.0000
|1.2494
|1430
|2006.06.20 04:31
|sell
|708
|0.40
|1.2567
|0.0000
|1.2502
|1431
|2006.06.20 04:46
|close
|708
|0.40
|1.2562
|0.0000
|1.2502
|20.00
|11176.78
|1432
|2006.06.20 04:46
|close
|707
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2494
|-8.00
|11168.78
|1433
|2006.06.20 04:46
|sell
|709
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1434
|2006.06.20 05:00
|sell
|710
|0.40
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1435
|2006.06.20 08:00
|sell
|711
|0.80
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|1436
|2006.06.20 08:11
|close
|711
|0.80
|1.2571
|0.0000
|1.2511
|40.00
|11208.78
|1437
|2006.06.20 08:11
|close
|710
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2504
|-12.00
|11196.78
|1438
|2006.06.20 08:11
|close
|709
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2496
|-20.00
|11176.78
|1439
|2006.06.20 08:12
|buy
|712
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1440
|2006.06.20 08:18
|close
|712
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2637
|10.00
|11186.78
|1441
|2006.06.20 08:19
|buy
|713
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|1442
|2006.06.20 08:30
|close
|713
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2642
|12.00
|11198.78
|1443
|2006.06.20 08:30
|buy
|714
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|1444
|2006.06.20 09:31
|close
|714
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2652
|10.00
|11208.78
|1445
|2006.06.20 09:31
|buy
|715
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1446
|2006.06.20 09:39
|buy
|716
|0.40
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1447
|2006.06.20 09:58
|close
|716
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2647
|20.00
|11228.78
|1448
|2006.06.20 09:58
|close
|715
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2655
|-4.00
|11224.78
|1449
|2006.06.20 09:58
|buy
|717
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1450
|2006.06.20 10:01
|close
|717
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2655
|10.00
|11234.78
|1451
|2006.06.20 10:01
|buy
|718
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|1452
|2006.06.20 10:06
|buy
|719
|0.40
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1453
|2006.06.20 10:27
|close
|719
|0.40
|1.2594
|0.0000
|1.2654
|20.00
|11254.78
|1454
|2006.06.20 10:28
|close
|718
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2661
|-2.00
|11252.78
|1455
|2006.06.20 10:28
|buy
|720
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|1456
|2006.06.20 10:29
|buy
|721
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|1457
|2006.06.20 11:06
|buy
|722
|0.80
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|1458
|2006.06.20 11:26
|close
|722
|0.80
|1.2584
|0.0000
|1.2643
|48.00
|11300.78
|1459
|2006.06.20 11:27
|close
|721
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2651
|-24.00
|11276.78
|1460
|2006.06.20 11:27
|close
|720
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2661
|-36.00
|11240.78
|1461
|2006.06.20 11:27
|sell
|723
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2514
|1462
|2006.06.20 11:29
|close
|723
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2514
|12.00
|11252.78
|1463
|2006.06.20 11:30
|sell
|724
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1464
|2006.06.20 12:33
|close
|724
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2506
|16.00
|11268.78
|1465
|2006.06.20 12:34
|sell
|725
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2493
|1466
|2006.06.20 12:54
|sell
|726
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|1467
|2006.06.20 12:59
|close
|726
|0.40
|1.2557
|0.0000
|1.2501
|36.00
|11304.78
|1468
|2006.06.20 13:00
|close
|725
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2493
|0.00
|11304.78
|1469
|2006.06.20 13:00
|sell
|727
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2491
|1470
|2006.06.20 13:02
|sell
|728
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2500
|1471
|2006.06.20 13:02
|close
|728
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2500
|24.00
|11328.78
|1472
|2006.06.20 13:03
|close
|727
|0.20
|1.2557
|0.0000
|1.2491
|-2.00
|11326.78
|1473
|2006.06.20 13:04
|sell
|729
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2488
|1474
|2006.06.20 13:12
|sell
|730
|0.40
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1475
|2006.06.20 13:17
|close
|730
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2496
|24.00
|11350.78
|1476
|2006.06.20 13:17
|close
|729
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2488
|-6.00
|11344.78
|1477
|2006.06.20 13:17
|sell
|731
|0.20
|1.2552
|0.0000
|1.2487
|1478
|2006.06.20 13:23
|sell
|732
|0.40
|1.2560
|0.0000
|1.2495
|1479
|2006.06.20 14:01
|sell
|733
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|1480
|2006.06.20 14:04
|close
|733
|0.80
|1.2561
|0.0000
|1.2507
|88.00
|11432.78
|1481
|2006.06.20 14:05
|close
|732
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2495
|-12.00
|11420.78
|1482
|2006.06.20 14:06
|close
|731
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2487
|-34.00
|11386.78
|1483
|2006.06.20 14:07
|sell
|734
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2500
|1484
|2006.06.20 15:01
|close
|734
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2500
|24.00
|11410.78
|1485
|2006.06.20 15:02
|sell
|735
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2484
|1486
|2006.06.20 15:08
|sell
|736
|0.40
|1.2556
|0.0000
|1.2491
|1487
|2006.06.20 15:15
|close
|736
|0.40
|1.2551
|0.0000
|1.2491
|20.00
|11430.78
|1488
|2006.06.20 15:15
|close
|735
|0.20
|1.2550
|0.0000
|1.2484
|-2.00
|11428.78
|1489
|2006.06.20 15:15
|sell
|737
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2483
|1490
|2006.06.20 15:20
|sell
|738
|0.40
|1.2558
|0.0000
|1.2493
|1491
|2006.06.20 15:25
|close
|738
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2493
|20.00
|11448.78
|1492
|2006.06.20 15:25
|close
|737
|0.20
|1.2554
|0.0000
|1.2483
|-12.00
|11436.78
|1493
|2006.06.20 15:25
|sell
|739
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2484
|1494
|2006.06.20 15:32
|close
|739
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2484
|20.00
|11456.78
|1495
|2006.06.20 15:32
|sell
|740
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2472
|1496
|2006.06.20 15:33
|sell
|741
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2487
|1497
|2006.06.20 15:33
|close
|741
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2487
|48.00
|11504.78
|1498
|2006.06.20 15:33
|close
|740
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2472
|-10.00
|11494.78
|1499
|2006.06.20 15:33
|sell
|742
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1500
|2006.06.20 15:33
|sell
|743
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2494
|1501
|2006.06.20 15:35
|close
|743
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2494
|28.00
|11522.78
|1502
|2006.06.20 15:35
|close
|742
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2478
|-20.00
|11502.78
|1503
|2006.06.20 15:35
|sell
|744
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2484
|1504
|2006.06.20 15:36
|sell
|745
|0.40
|1.2557
|0.0000
|1.2492
|1505
|2006.06.20 15:39
|sell
|746
|0.80
|1.2565
|0.0000
|1.2500
|1506
|2006.06.20 15:40
|close
|746
|0.80
|1.2559
|0.0000
|1.2500
|48.00
|11550.78
|1507
|2006.06.20 15:40
|close
|745
|0.40
|1.2561
|0.0000
|1.2492
|-16.00
|11534.78
|1508
|2006.06.20 15:40
|close
|744
|0.20
|1.2560
|0.0000
|1.2484
|-22.00
|11512.78
|1509
|2006.06.20 15:40
|sell
|747
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1510
|2006.06.20 15:44
|close
|747
|0.20
|1.2550
|0.0000
|1.2496
|22.00
|11534.78
|1511
|2006.06.20 15:44
|sell
|748
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2483
|1512
|2006.06.20 15:46
|sell
|749
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2490
|1513
|2006.06.20 15:50
|sell
|750
|0.80
|1.2564
|0.0000
|1.2499
|1514
|2006.06.20 15:54
|close
|750
|0.80
|1.2556
|0.0000
|1.2499
|64.00
|11598.78
|1515
|2006.06.20 15:54
|close
|749
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2490
|0.00
|11598.78
|1516
|2006.06.20 15:54
|close
|748
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2483
|-16.00
|11582.78
|1517
|2006.06.20 15:54
|sell
|751
|0.20
|1.2552
|0.0000
|1.2487
|1518
|2006.06.20 15:55
|close
|751
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2487
|12.00
|11594.78
|1519
|2006.06.20 15:55
|sell
|752
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2481
|1520
|2006.06.20 15:55
|close
|752
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2481
|12.00
|11606.78
|1521
|2006.06.20 15:55
|sell
|753
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2474
|1522
|2006.06.20 15:57
|sell
|754
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2482
|1523
|2006.06.20 15:59
|sell
|755
|0.80
|1.2564
|0.0000
|1.2499
|1524
|2006.06.22 17:28
|close
|755
|0.80
|1.2554
|0.0000
|1.2499
|100.80
|11707.58
|1525
|2006.06.22 17:28
|close
|754
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2482
|-13.60
|11693.98
|1526
|2006.06.22 17:29
|close
|753
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2474
|-46.80
|11647.18
|1527
|2006.06.22 17:30
|sell
|756
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2498
|1528
|2006.06.22 17:30
|sell
|757
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1529
|2006.06.22 17:54
|close
|757
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2506
|20.00
|11667.18
|1530
|2006.06.22 17:55
|close
|756
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2498
|-4.00
|11663.18
|1531
|2006.06.22 17:55
|sell
|758
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1532
|2006.06.22 17:59
|sell
|759
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2508
|1533
|2006.06.22 18:16
|sell
|760
|0.80
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|1534
|2006.06.22 18:23
|close
|760
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2516
|56.00
|11719.18
|1535
|2006.06.22 18:23
|close
|759
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2508
|0.00
|11719.18
|1536
|2006.06.22 18:24
|close
|758
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2496
|-22.00
|11697.18
|1537
|2006.06.22 18:25
|sell
|761
|0.20
|1.2568
|0.0000
|1.2503
|1538
|2006.06.22 18:29
|sell
|762
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|1539
|2006.06.22 18:31
|sell
|763
|0.80
|1.2589
|0.0000
|1.2524
|1540
|2006.06.22 18:56
|close
|763
|0.80
|1.2582
|0.0000
|1.2524
|56.00
|11753.18
|1541
|2006.06.22 18:56
|close
|762
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|0.00
|11753.18
|1542
|2006.06.22 18:58
|close
|761
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2503
|-24.00
|11729.18
|1543
|2006.06.22 18:58
|buy
|764
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|1544
|2006.06.22 19:01
|close
|764
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2646
|18.00
|11747.18
|1545
|2006.06.22 19:02
|buy
|765
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|1546
|2006.06.22 19:19
|buy
|766
|0.40
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|1547
|2006.06.22 19:24
|buy
|767
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2645
|1548
|2006.06.22 19:29
|close
|767
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2645
|64.00
|11811.18
|1549
|2006.06.22 19:30
|close
|766
|0.40
|1.2589
|0.0000
|1.2653
|4.00
|11815.18
|1550
|2006.06.22 19:32
|close
|765
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2660
|-14.00
|11801.18
|1551
|2006.06.22 19:35
|buy
|768
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1552
|2006.06.22 19:51
|buy
|769
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|1553
|2006.06.22 19:56
|buy
|770
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1554
|2006.06.22 20:31
|close
|770
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2637
|104.00
|11905.18
|1555
|2006.06.22 20:31
|close
|769
|0.40
|1.2584
|0.0000
|1.2644
|20.00
|11925.18
|1556
|2006.06.22 20:32
|close
|768
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2654
|-8.00
|11917.18
|1557
|2006.06.22 20:32
|buy
|771
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|1558
|2006.06.22 20:53
|buy
|772
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|1559
|2006.06.22 21:40
|close
|772
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2644
|28.00
|11945.18
|1560
|2006.06.22 21:42
|close
|771
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|0.00
|11945.18
|1561
|2006.06.22 21:43
|buy
|773
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1562
|2006.06.22 22:51
|buy
|774
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|1563
|2006.06.23 00:48
|buy
|775
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1564
|2006.06.23 01:35
|close
|775
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2638
|56.00
|12001.18
|1565
|2006.06.23 01:37
|close
|774
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|-3.56
|11997.62
|1566
|2006.06.23 01:38
|close
|773
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2654
|-19.78
|11977.84
|1567
|2006.06.23 01:39
|buy
|776
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1568
|2006.06.23 03:46
|buy
|777
|0.40
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1569
|2006.06.23 04:14
|buy
|778
|0.80
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|1570
|2006.06.23 07:31
|close
|778
|0.80
|1.2576
|0.0000
|1.2634
|56.00
|12033.84
|1571
|2006.06.23 07:32
|close
|777
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2641
|4.00
|12037.84
|1572
|2006.06.23 07:33
|close
|776
|0.20
|1.2576
|0.0000
|1.2649
|-16.00
|12021.84
|1573
|2006.06.23 07:35
|buy
|779
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|1574
|2006.06.23 08:09
|buy
|780
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2636
|1575
|2006.06.23 09:01
|close
|780
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2636
|32.00
|12053.84
|1576
|2006.06.23 09:01
|close
|779
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|0.00
|12053.84
|1577
|2006.06.23 09:01
|buy
|781
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1578
|2006.06.23 09:06
|buy
|782
|0.40
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|1579
|2006.06.23 09:31
|close
|782
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2639
|52.00
|12105.84
|1580
|2006.06.23 09:31
|close
|781
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2647
|6.00
|12111.84
|1581
|2006.06.23 09:31
|buy
|783
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|1582
|2006.06.23 09:39
|buy
|784
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|1583
|2006.06.23 10:06
|buy
|785
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1584
|2006.06.23 10:31
|close
|785
|0.80
|1.2581
|0.0000
|1.2637
|72.00
|12183.84
|1585
|2006.06.23 10:31
|close
|784
|0.40
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|0.00
|12183.84
|1586
|2006.06.23 10:31
|close
|783
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2652
|-14.00
|12169.84
|1587
|2006.06.23 10:31
|buy
|786
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2645
|1588
|2006.06.23 10:33
|buy
|787
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1589
|2006.06.23 11:02
|buy
|788
|0.80
|1.2565
|0.0000
|1.2630
|1590
|2006.06.26 10:00
|close
|788
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2630
|64.88
|12234.72
|1591
|2006.06.26 10:01
|close
|787
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|-3.56
|12231.16
|1592
|2006.06.26 10:01
|close
|786
|0.20
|1.2575
|0.0000
|1.2645
|-11.78
|12219.38
|1593
|2006.06.26 10:01
|buy
|789
|0.20
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|1594
|2006.06.26 10:04
|buy
|790
|0.40
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|1595
|2006.06.26 10:07
|buy
|791
|0.80
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|1596
|2006.06.26 10:29
|close
|791
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2616
|168.00
|12387.38
|1597
|2006.06.26 10:30
|close
|790
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2626
|40.00
|12427.38
|1598
|2006.06.26 10:30
|close
|789
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2639
|-2.00
|12425.38
|1599
|2006.06.26 10:30
|buy
|792
|0.20
|1.2575
|0.0000
|1.2640
|1600
|2006.06.26 10:31
|close
|792
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2640
|16.00
|12441.38
|1601
|2006.06.26 10:31
|buy
|793
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1602
|2006.06.26 10:35
|buy
|794
|0.40
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1603
|2006.06.26 10:36
|close
|794
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2641
|20.00
|12461.38
|1604
|2006.06.26 10:36
|close
|793
|0.20
|1.2566
|0.0000
|1.2649
|-36.00
|12425.38
|1605
|2006.06.26 10:37
|buy
|795
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2636
|1606
|2006.06.26 11:01
|close
|795
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2636
|12.00
|12437.38
|1607
|2006.06.26 11:02
|buy
|796
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|1608
|2006.06.26 11:06
|buy
|797
|0.40
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|1609
|2006.06.26 11:28
|close
|797
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2634
|32.00
|12469.38
|1610
|2006.06.26 11:29
|close
|796
|0.20
|1.2574
|0.0000
|1.2644
|-10.00
|12459.38
|1611
|2006.06.26 11:30
|buy
|798
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|1612
|2006.06.26 11:35
|buy
|799
|0.40
|1.2564
|0.0000
|1.2629
|1613
|2006.06.26 11:58
|close
|799
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2629
|52.00
|12511.38
|1614
|2006.06.26 11:58
|close
|798
|0.20
|1.2576
|0.0000
|1.2643
|-4.00
|12507.38
|1615
|2006.06.26 11:58
|buy
|800
|0.30
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|1616
|2006.06.26 11:59
|buy
|801
|0.40
|1.2562
|0.0000
|1.2627
|1617
|2006.06.26 12:34
|buy
|802
|0.80
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|1618
|2006.06.26 12:56
|close
|802
|0.80
|1.2563
|0.0000
|1.2610
|144.00
|12651.38
|1619
|2006.06.26 12:57
|close
|801
|0.40
|1.2562
|0.0000
|1.2627
|0.00
|12651.38
|1620
|2006.06.26 12:57
|close
|800
|0.30
|1.2561
|0.0000
|1.2643
|-51.00
|12600.38
|1621
|2006.06.26 12:58
|buy
|803
|0.30
|1.2567
|0.0000
|1.2632
|1622
|2006.06.26 12:59
|buy
|804
|0.40
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|1623
|2006.06.26 13:01
|close
|804
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2613
|44.00
|12644.38
|1624
|2006.06.26 13:01
|close
|803
|0.30
|1.2557
|0.0000
|1.2632
|-30.00
|12614.38
|1625
|2006.06.26 13:01
|buy
|805
|0.30
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|1626
|2006.06.26 13:03
|buy
|806
|0.40
|1.2549
|0.0000
|1.2614
|1627
|2006.06.26 13:26
|close
|806
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2614
|56.00
|12670.38
|1628
|2006.06.26 13:26
|close
|805
|0.30
|1.2562
|0.0000
|1.2626
|3.00
|12673.38
|1629
|2006.06.26 13:26
|buy
|807
|0.30
|1.2564
|0.0000
|1.2629
|1630
|2006.06.26 13:55
|close
|807
|0.30
|1.2572
|0.0000
|1.2629
|24.00
|12697.38
|1631
|2006.06.26 13:55
|buy
|808
|0.30
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1632
|2006.06.26 14:02
|buy
|809
|0.40
|1.2562
|0.0000
|1.2627
|1633
|2006.06.26 14:25
|close
|809
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2627
|44.00
|12741.38
|1634
|2006.06.26 14:25
|close
|808
|0.30
|1.2572
|0.0000
|1.2638
|-3.00
|12738.38
|1635
|2006.06.26 14:26
|buy
|810
|0.30
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1636
|2006.06.26 14:28
|buy
|811
|0.60
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|1637
|2006.06.26 14:29
|buy
|812
|0.80
|1.2560
|0.0000
|1.2625
|1638
|2006.06.26 14:53
|close
|812
|0.80
|1.2567
|0.0000
|1.2625
|56.00
|12794.38
|1639
|2006.06.26 14:53
|close
|811
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2634
|-18.00
|12776.38
|1640
|2006.06.26 14:53
|close
|810
|0.30
|1.2564
|0.0000
|1.2641
|-36.00
|12740.38
|1641
|2006.06.26 14:54
|buy
|813
|0.30
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|1642
|2006.06.26 14:57
|buy
|814
|0.60
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|1643
|2006.06.26 15:01
|buy
|815
|0.80
|1.2560
|0.0000
|1.2625
|1644
|2006.06.26 15:23
|close
|815
|0.80
|1.2570
|0.0000
|1.2625
|80.00
|12820.38
|1645
|2006.06.26 15:24
|close
|814
|0.60
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|0.00
|12820.38
|1646
|2006.06.26 15:25
|close
|813
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2641
|-18.00
|12802.38
|1647
|2006.06.26 15:25
|buy
|816
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2635
|1648
|2006.06.26 16:30
|buy
|817
|0.60
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|1649
|2006.06.26 16:50
|close
|817
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2626
|30.00
|12832.38
|1650
|2006.06.26 16:50
|close
|816
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2635
|-15.00
|12817.38
|1651
|2006.06.26 16:51
|buy
|818
|0.30
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|1652
|2006.06.26 16:54
|buy
|819
|0.60
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1653
|2006.06.26 16:59
|buy
|820
|0.80
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|1654
|2006.06.26 20:01
|close
|820
|0.80
|1.2571
|0.0000
|1.2626
|80.00
|12897.38
|1655
|2006.06.26 20:02
|close
|819
|0.60
|1.2570
|0.0000
|1.2637
|-12.00
|12885.38
|1656
|2006.06.26 20:03
|close
|818
|0.30
|1.2568
|0.0000
|1.2644
|-33.00
|12852.38
|1657
|2006.06.26 20:03
|buy
|821
|0.30
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|1658
|2006.06.26 20:17
|close
|821
|0.30
|1.2590
|0.0000
|1.2637
|54.00
|12906.38
|1659
|2006.06.26 20:17
|buy
|822
|0.30
|1.2591
|0.0000
|1.2656
|1660
|2006.06.26 20:20
|buy
|823
|0.60
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1661
|2006.06.26 20:21
|close
|823
|0.60
|1.2588
|0.0000
|1.2647
|36.00
|12942.38
|1662
|2006.06.26 20:22
|close
|822
|0.30
|1.2587
|0.0000
|1.2656
|-12.00
|12930.38
|1663
|2006.06.26 20:22
|buy
|824
|0.30
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|1664
|2006.06.26 20:46
|close
|824
|0.30
|1.2595
|0.0000
|1.2652
|24.00
|12954.38
|1665
|2006.06.26 20:46
|buy
|825
|0.30
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|1666
|2006.06.26 20:46
|buy
|826
|0.60
|1.2592
|0.0000
|1.2657
|1667
|2006.06.26 20:47
|close
|826
|0.60
|1.2600
|0.0000
|1.2657
|48.00
|13002.38
|1668
|2006.06.26 20:47
|close
|825
|0.30
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|0.00
|13002.38
|1669
|2006.06.26 20:48
|buy
|827
|0.30
|1.2604
|0.0000
|1.2669
|1670
|2006.06.26 20:59
|buy
|828
|0.60
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|1671
|2006.06.26 21:02
|buy
|829
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|1672
|2006.06.26 21:28
|close
|829
|0.80
|1.2594
|0.0000
|1.2653
|48.00
|13050.38
|1673
|2006.06.26 21:28
|close
|828
|0.60
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|0.00
|13050.38
|1674
|2006.06.26 21:29
|close
|827
|0.30
|1.2586
|0.0000
|1.2669
|-54.00
|12996.38
|1675
|2006.06.26 21:30
|buy
|830
|0.30
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|1676
|2006.06.26 21:34
|buy
|831
|0.60
|1.2580
|0.0000
|1.2645
|1677
|2006.06.26 21:45
|close
|831
|0.60
|1.2587
|0.0000
|1.2645
|42.00
|13038.38
|1678
|2006.06.26 21:46
|close
|830
|0.30
|1.2586
|0.0000
|1.2653
|-6.00
|13032.38
|1679
|2006.06.26 21:46
|buy
|832
|0.30
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1680
|2006.06.26 22:00
|buy
|833
|0.60
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1681
|2006.06.26 22:32
|buy
|834
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|1682
|2006.06.26 22:57
|close
|834
|0.80
|1.2581
|0.0000
|1.2639
|56.00
|13088.38
|1683
|2006.06.26 22:59
|close
|833
|0.60
|1.2580
|0.0000
|1.2647
|-12.00
|13076.38
|1684
|2006.06.26 23:00
|close
|832
|0.30
|1.2581
|0.0000
|1.2655
|-27.00
|13049.38
|1685
|2006.06.26 23:00
|sell
|835
|0.30
|1.2580
|0.0000
|1.2515
|1686
|2006.06.27 00:12
|sell
|836
|0.60
|1.2588
|0.0000
|1.2523
|1687
|2006.06.27 02:38
|sell
|837
|0.80
|1.2595
|0.0000
|1.2530
|1688
|2006.06.27 09:33
|close
|837
|0.80
|1.2589
|0.0000
|1.2530
|48.00
|13097.38
|1689
|2006.06.27 09:34
|close
|836
|0.60
|1.2593
|0.0000
|1.2523
|-30.00
|13067.38
|1690
|2006.06.27 09:34
|close
|835
|0.30
|1.2594
|0.0000
|1.2515
|-40.05
|13027.33
|1691
|2006.06.27 09:34
|sell
|838
|0.30
|1.2592
|0.0000
|1.2527
|1692
|2006.06.27 09:50
|sell
|839
|0.60
|1.2601
|0.0000
|1.2536
|1693
|2006.06.27 10:01
|close
|839
|0.60
|1.2596
|0.0000
|1.2536
|30.00
|13057.33
|1694
|2006.06.27 10:01
|close
|838
|0.30
|1.2597
|0.0000
|1.2527
|-15.00
|13042.33
|1695
|2006.06.27 10:02
|sell
|840
|0.30
|1.2591
|0.0000
|1.2526
|1696
|2006.06.27 10:21
|sell
|841
|0.60
|1.2599
|0.0000
|1.2534
|1697
|2006.06.27 10:29
|close
|841
|0.60
|1.2593
|0.0000
|1.2534
|36.00
|13078.33
|1698
|2006.06.27 10:30
|close
|840
|0.30
|1.2594
|0.0000
|1.2526
|-9.00
|13069.33
|1699
|2006.06.27 10:30
|sell
|842
|0.30
|1.2592
|0.0000
|1.2527
|1700
|2006.06.27 10:31
|close
|842
|0.30
|1.2586
|0.0000
|1.2527
|18.00
|13087.33
|1701
|2006.06.27 10:32
|sell
|843
|0.30
|1.2584
|0.0000
|1.2519
|1702
|2006.06.27 10:36
|sell
|844
|0.60
|1.2591
|0.0000
|1.2526
|1703
|2006.06.27 10:37
|close
|844
|0.60
|1.2587
|0.0000
|1.2526
|24.00
|13111.33
|1704
|2006.06.27 10:37
|close
|843
|0.30
|1.2586
|0.0000
|1.2519
|-6.00
|13105.33
|1705
|2006.06.27 10:37
|sell
|845
|0.30
|1.2584
|0.0000
|1.2519
|1706
|2006.06.27 10:41
|sell
|846
|0.60
|1.2592
|0.0000
|1.2527
|1707
|2006.06.27 10:42
|sell
|847
|0.80
|1.2600
|0.0000
|1.2535
|1708
|2006.06.27 11:01
|close
|847
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2535
|112.00
|13217.33
|1709
|2006.06.27 11:01
|close
|846
|0.60
|1.2588
|0.0000
|1.2527
|24.00
|13241.33
|1710
|2006.06.27 11:01
|close
|845
|0.30
|1.2585
|0.0000
|1.2519
|-3.00
|13238.33
|1711
|2006.06.27 11:01
|sell
|848
|0.30
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|1712
|2006.06.27 11:01
|close
|848
|0.30
|1.2577
|0.0000
|1.2516
|12.00
|13250.33
|1713
|2006.06.27 11:01
|sell
|849
|0.30
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|1714
|2006.06.27 11:02
|sell
|850
|0.60
|1.2584
|0.0000
|1.2519
|1715
|2006.06.27 11:06
|close
|850
|0.60
|1.2580
|0.0000
|1.2519
|24.00
|13274.33
|1716
|2006.06.27 11:07
|close
|849
|0.30
|1.2581
|0.0000
|1.2511
|-15.00
|13259.33
|1717
|2006.06.27 11:07
|sell
|851
|0.30
|1.2579
|0.0000
|1.2514
|1718
|2006.06.27 11:10
|sell
|852
|0.60
|1.2595
|0.0000
|1.2530
|1719
|2006.06.27 11:12
|sell
|853
|1.20
|1.2603
|0.0000
|1.2538
|1720
|2006.06.27 11:29
|close
|853
|1.20
|1.2596
|0.0000
|1.2538
|84.00
|13343.33
|1721
|2006.06.27 11:30
|close
|852
|0.60
|1.2598
|0.0000
|1.2530
|-18.00
|13325.33
|1722
|2006.06.27 11:30
|close
|851
|0.30
|1.2596
|0.0000
|1.2514
|-51.00
|13274.33
|1723
|2006.06.27 11:30
|sell
|854
|0.30
|1.2595
|0.0000
|1.2530
|1724
|2006.06.27 11:30
|close
|854
|0.30
|1.2588
|0.0000
|1.2530
|21.00
|13295.33
|1725
|2006.06.27 11:31
|sell
|855
|0.30
|1.2584
|0.0000
|1.2519
|1726
|2006.06.27 11:41
|sell
|856
|0.60
|1.2591
|0.0000
|1.2526
|1727
|2006.06.27 12:00
|close
|856
|0.60
|1.2577
|0.0000
|1.2526
|84.00
|13379.33
|1728
|2006.06.27 12:01
|close
|855
|0.30
|1.2578
|0.0000
|1.2519
|18.00
|13397.33
|1729
|2006.06.27 12:01
|sell
|857
|0.30
|1.2578
|0.0000
|1.2513
|1730
|2006.06.27 12:17
|sell
|858
|0.60
|1.2586
|0.0000
|1.2521
|1731
|2006.06.27 12:30
|close
|858
|0.60
|1.2582
|0.0000
|1.2521
|24.00
|13421.33
|1732
|2006.06.27 12:30
|close
|857
|0.30
|1.2581
|0.0000
|1.2513
|-9.00
|13412.33
|1733
|2006.06.27 12:30
|sell
|859
|0.30
|1.2579
|0.0000
|1.2514
|1734
|2006.06.27 13:01
|close
|859
|0.30
|1.2571
|0.0000
|1.2514
|24.00
|13436.33
|1735
|2006.06.27 13:01
|sell
|860
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2500
|1736
|2006.06.27 13:08
|sell
|861
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2508
|1737
|2006.06.27 13:16
|sell
|862
|1.20
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|1738
|2006.06.27 13:28
|close
|862
|1.20
|1.2575
|0.0000
|1.2516
|72.00
|13508.33
|1739
|2006.06.27 13:28
|close
|861
|0.60
|1.2576
|0.0000
|1.2508
|-18.00
|13490.33
|1740
|2006.06.27 13:29
|close
|860
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2500
|-15.00
|13475.33
|1741
|2006.06.27 13:30
|sell
|863
|0.30
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|1742
|2006.06.27 13:45
|sell
|864
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2508
|1743
|2006.06.27 14:03
|close
|864
|0.60
|1.2569
|0.0000
|1.2508
|24.00
|13499.33
|1744
|2006.06.27 14:03
|close
|863
|0.30
|1.2568
|0.0000
|1.2501
|-6.00
|13493.33
|1745
|2006.06.27 14:04
|sell
|865
|0.30
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|1746
|2006.06.27 14:07
|sell
|866
|0.60
|1.2574
|0.0000
|1.2509
|1747
|2006.06.27 14:32
|close
|866
|0.60
|1.2570
|0.0000
|1.2509
|24.00
|13517.33
|1748
|2006.06.27 14:32
|close
|865
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2501
|-9.00
|13508.33
|1749
|2006.06.27 14:33
|sell
|867
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2500
|1750
|2006.06.27 14:36
|sell
|868
|0.60
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|1751
|2006.06.27 15:02
|close
|868
|0.60
|1.2567
|0.0000
|1.2507
|30.00
|13538.33
|1752
|2006.06.27 15:02
|close
|867
|0.30
|1.2566
|0.0000
|1.2500
|-3.00
|13535.33
|1753
|2006.06.27 15:02
|sell
|869
|0.30
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1754
|2006.06.27 15:05
|sell
|870
|0.60
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1755
|2006.06.27 15:07
|sell
|871
|1.20
|1.2579
|0.0000
|1.2514
|1756
|2006.06.27 15:27
|close
|871
|1.20
|1.2572
|0.0000
|1.2514
|84.00
|13619.33
|1757
|2006.06.27 15:28
|close
|870
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2506
|-12.00
|13607.33
|1758
|2006.06.27 15:28
|close
|869
|0.30
|1.2574
|0.0000
|1.2496
|-39.00
|13568.33
|1759
|2006.06.27 15:29
|buy
|872
|0.30
|1.2583
|0.0000
|1.2648
|1760
|2006.06.27 15:35
|close
|872
|0.30
|1.2587
|0.0000
|1.2648
|12.00
|13580.33
|1761
|2006.06.27 15:35
|buy
|873
|0.30
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1762
|2006.06.27 15:43
|close
|873
|0.30
|1.2593
|0.0000
|1.2654
|12.00
|13592.33
|1763
|2006.06.27 15:43
|buy
|874
|0.30
|1.2597
|0.0000
|1.2662
|1764
|2006.06.27 15:56
|buy
|875
|0.60
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|1765
|2006.06.27 16:04
|close
|875
|0.60
|1.2594
|0.0000
|1.2652
|42.00
|13634.33
|1766
|2006.06.27 16:04
|close
|874
|0.30
|1.2593
|0.0000
|1.2662
|-12.00
|13622.33
|1767
|2006.06.27 16:05
|buy
|876
|0.30
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|1768
|2006.06.27 16:30
|buy
|877
|0.60
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|1769
|2006.06.27 16:34
|close
|877
|0.60
|1.2593
|0.0000
|1.2653
|30.00
|13652.33
|1770
|2006.06.27 16:34
|close
|876
|0.30
|1.2594
|0.0000
|1.2664
|-15.00
|13637.33
|1771
|2006.06.27 16:34
|buy
|878
|0.30
|1.2598
|0.0000
|1.2663
|1772
|2006.06.27 16:59
|buy
|879
|0.60
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|1773
|2006.06.27 17:00
|buy
|880
|1.20
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1774
|2006.06.27 17:03
|close
|880
|1.20
|1.2595
|0.0000
|1.2647
|156.00
|13793.33
|1775
|2006.06.27 17:03
|close
|879
|0.60
|1.2594
|0.0000
|1.2655
|24.00
|13817.33
|1776
|2006.06.27 17:03
|close
|878
|0.30
|1.2592
|0.0000
|1.2663
|-18.00
|13799.33
|1777
|2006.06.27 17:03
|buy
|881
|0.30
|1.2593
|0.0000
|1.2658
|1778
|2006.06.27 17:03
|close
|881
|0.30
|1.2598
|0.0000
|1.2658
|15.00
|13814.33
|1779
|2006.06.27 17:03
|buy
|882
|0.30
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|1780
|2006.06.27 17:11
|close
|882
|0.30
|1.2605
|0.0000
|1.2665
|15.00
|13829.33
|1781
|2006.06.27 17:11
|buy
|883
|0.30
|1.2609
|0.0000
|1.2674
|1782
|2006.06.27 17:20
|buy
|884
|0.60
|1.2601
|0.0000
|1.2666
|1783
|2006.06.27 17:24
|buy
|885
|1.20
|1.2592
|0.0000
|1.2657
|1784
|2006.06.27 17:27
|close
|885
|1.20
|1.2598
|0.0000
|1.2657
|72.00
|13901.33
|1785
|2006.06.27 17:27
|close
|884
|0.60
|1.2601
|0.0000
|1.2666
|0.00
|13901.33
|1786
|2006.06.27 17:27
|close
|883
|0.30
|1.2602
|0.0000
|1.2674
|-21.00
|13880.33
|1787
|2006.06.27 17:28
|buy
|886
|0.30
|1.2604
|0.0000
|1.2669
|1788
|2006.06.27 17:30
|buy
|887
|0.60
|1.2594
|0.0000
|1.2659
|1789
|2006.06.27 17:32
|close
|887
|0.60
|1.2599
|0.0000
|1.2659
|30.00
|13910.33
|1790
|2006.06.27 17:33
|close
|886
|0.30
|1.2598
|0.0000
|1.2669
|-18.00
|13892.33
|1791
|2006.06.27 17:33
|buy
|888
|0.30
|1.2602
|0.0000
|1.2667
|1792
|2006.06.27 18:00
|buy
|889
|0.60
|1.2594
|0.0000
|1.2659
|1793
|2006.06.27 18:02
|close
|889
|0.60
|1.2598
|0.0000
|1.2659
|24.00
|13916.33
|1794
|2006.06.27 18:03
|close
|888
|0.30
|1.2599
|0.0000
|1.2667
|-9.00
|13907.33
|1795
|2006.06.27 18:03
|buy
|890
|0.30
|1.2601
|0.0000
|1.2666
|1796
|2006.06.27 18:30
|buy
|891
|0.60
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|1797
|2006.06.27 18:32
|close
|891
|0.60
|1.2595
|0.0000
|1.2653
|42.00
|13949.33
|1798
|2006.06.27 18:32
|close
|890
|0.30
|1.2596
|0.0000
|1.2666
|-15.00
|13934.33
|1799
|2006.06.27 18:32
|buy
|892
|0.30
|1.2598
|0.0000
|1.2663
|1800
|2006.06.27 18:39
|close
|892
|0.30
|1.2602
|0.0000
|1.2663
|12.00
|13946.33
|1801
|2006.06.27 18:40
|buy
|893
|0.30
|1.2604
|0.0000
|1.2669
|1802
|2006.06.27 18:48
|buy
|894
|0.60
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|1803
|2006.06.27 18:52
|buy
|895
|1.20
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|1804
|2006.06.27 18:55
|close
|895
|1.20
|1.2594
|0.0000
|1.2653
|72.00
|14018.33
|1805
|2006.06.27 18:55
|close
|894
|0.60
|1.2593
|0.0000
|1.2661
|-18.00
|14000.33
|1806
|2006.06.27 18:55
|close
|893
|0.30
|1.2594
|0.0000
|1.2669
|-30.00
|13970.33
|1807
|2006.06.27 18:56
|buy
|896
|0.30
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|1808
|2006.06.27 18:59
|buy
|897
|0.60
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|1809
|2006.06.27 19:38
|close
|897
|0.60
|1.2596
|0.0000
|1.2654
|42.00
|14012.33
|1810
|2006.06.27 19:39
|close
|896
|0.30
|1.2595
|0.0000
|1.2665
|-15.00
|13997.33
|1811
|2006.06.27 19:39
|buy
|898
|0.30
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|1812
|2006.06.27 19:45
|buy
|899
|0.60
|1.2593
|0.0000
|1.2658
|1813
|2006.06.27 20:34
|buy
|900
|1.20
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|1814
|2006.06.27 22:07
|close
|900
|1.20
|1.2590
|0.0000
|1.2649
|72.00
|14069.33
|1815
|2006.06.27 22:08
|close
|899
|0.60
|1.2589
|0.0000
|1.2658
|-24.00
|14045.33
|1816
|2006.06.27 22:08
|close
|898
|0.30
|1.2590
|0.0000
|1.2665
|-30.00
|14015.33
|1817
|2006.06.27 22:09
|buy
|901
|0.30
|1.2592
|0.0000
|1.2657
|1818
|2006.06.27 22:47
|buy
|902
|0.60
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|1819
|2006.06.27 22:52
|close
|902
|0.60
|1.2587
|0.0000
|1.2647
|30.00
|14045.33
|1820
|2006.06.27 22:52
|close
|901
|0.30
|1.2584
|0.0000
|1.2657
|-24.00
|14021.33
|1821
|2006.06.27 22:52
|sell
|903
|0.30
|1.2585
|0.0000
|1.2520
|1822
|2006.06.27 23:00
|close
|903
|0.30
|1.2580
|0.0000
|1.2520
|15.00
|14036.33
|1823
|2006.06.27 23:03
|sell
|904
|0.30
|1.2578
|0.0000
|1.2513
|1824
|2006.06.28 01:15
|close
|904
|0.30
|1.2573
|0.0000
|1.2513
|16.95
|14053.28
|1825
|2006.06.28 01:16
|sell
|905
|0.30
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1826
|2006.06.28 01:44
|close
|905
|0.30
|1.2567
|0.0000
|1.2506
|12.00
|14065.28
|1827
|2006.06.28 01:45
|sell
|906
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2500
|1828
|2006.06.28 01:47
|sell
|907
|0.60
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|1829
|2006.06.28 01:58
|close
|907
|0.60
|1.2568
|0.0000
|1.2507
|24.00
|14089.28
|1830
|2006.06.28 01:59
|close
|906
|0.30
|1.2571
|0.0000
|1.2500
|-18.00
|14071.28
|1831
|2006.06.28 02:00
|sell
|908
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1832
|2006.06.28 03:00
|sell
|909
|0.60
|1.2581
|0.0000
|1.2516
|1833
|2006.06.28 03:11
|close
|909
|0.60
|1.2575
|0.0000
|1.2516
|36.00
|14107.28
|1834
|2006.06.28 03:12
|close
|908
|0.30
|1.2576
|0.0000
|1.2504
|-21.00
|14086.28
|1835
|2006.06.28 03:12
|sell
|910
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1836
|2006.06.28 03:15
|sell
|911
|0.60
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|1837
|2006.06.28 03:27
|close
|911
|0.60
|1.2572
|0.0000
|1.2511
|24.00
|14110.28
|1838
|2006.06.28 03:28
|close
|910
|0.30
|1.2573
|0.0000
|1.2504
|-12.00
|14098.28
|1839
|2006.06.28 03:28
|sell
|912
|0.30
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1840
|2006.06.28 03:29
|sell
|913
|0.60
|1.2579
|0.0000
|1.2514
|1841
|2006.06.28 04:10
|close
|913
|0.60
|1.2575
|0.0000
|1.2514
|24.00
|14122.28
|1842
|2006.06.28 04:10
|close
|912
|0.30
|1.2574
|0.0000
|1.2506
|-9.00
|14113.28
|1843
|2006.06.28 04:10
|sell
|914
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|1844
|2006.06.28 04:14
|sell
|915
|0.60
|1.2577
|0.0000
|1.2512
|1845
|2006.06.28 04:24
|close
|915
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2512
|24.00
|14137.28
|1846
|2006.06.28 04:24
|close
|914
|0.30
|1.2574
|0.0000
|1.2505
|-12.00
|14125.28
|1847
|2006.06.28 04:24
|sell
|916
|0.30
|1.2573
|0.0000
|1.2508
|1848
|2006.06.28 05:30
|sell
|917
|0.60
|1.2582
|0.0000
|1.2517
|1849
|2006.06.28 06:08
|close
|917
|0.60
|1.2577
|0.0000
|1.2517
|30.00
|14155.28
|1850
|2006.06.28 06:08
|close
|916
|0.30
|1.2578
|0.0000
|1.2508
|-15.00
|14140.28
|1851
|2006.06.28 06:09
|sell
|918
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|1852
|2006.06.28 06:11
|sell
|919
|0.60
|1.2577
|0.0000
|1.2512
|1853
|2006.06.28 06:25
|close
|919
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2512
|24.00
|14164.28
|1854
|2006.06.28 06:25
|close
|918
|0.30
|1.2574
|0.0000
|1.2505
|-12.00
|14152.28
|1855
|2006.06.28 06:26
|sell
|920
|0.30
|1.2574
|0.0000
|1.2509
|1856
|2006.06.28 09:03
|close
|920
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2509
|12.00
|14164.28
|1857
|2006.06.28 09:03
|sell
|921
|0.30
|1.2568
|0.0000
|1.2503
|1858
|2006.06.28 09:05
|close
|921
|0.30
|1.2562
|0.0000
|1.2503
|18.00
|14182.28
|1859
|2006.06.28 09:06
|sell
|922
|0.30
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1860
|2006.06.28 09:08
|sell
|923
|0.60
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|1861
|2006.06.28 09:18
|close
|923
|0.60
|1.2565
|0.0000
|1.2504
|24.00
|14206.28
|1862
|2006.06.28 09:18
|close
|922
|0.30
|1.2566
|0.0000
|1.2496
|-15.00
|14191.28
|1863
|2006.06.28 09:18
|sell
|924
|0.30
|1.2562
|0.0000
|1.2497
|1864
|2006.06.28 09:30
|sell
|925
|0.60
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|1865
|2006.06.28 09:34
|close
|925
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2507
|36.00
|14227.28
|1866
|2006.06.28 09:35
|close
|924
|0.30
|1.2568
|0.0000
|1.2497
|-18.00
|14209.28
|1867
|2006.06.28 09:36
|sell
|926
|0.30
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|1868
|2006.06.28 09:38
|sell
|927
|0.60
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|1869
|2006.06.28 09:38
|close
|927
|0.60
|1.2569
|0.0000
|1.2511
|42.00
|14251.28
|1870
|2006.06.28 09:38
|close
|926
|0.30
|1.2572
|0.0000
|1.2501
|-18.00
|14233.28
|1871
|2006.06.28 09:38
|buy
|928
|0.30
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|1872
|2006.06.28 09:39
|close
|928
|0.30
|1.2578
|0.0000
|1.2639
|12.00
|14245.28
|1873
|2006.06.28 09:39
|buy
|929
|0.30
|1.2580
|0.0000
|1.2645
|1874
|2006.06.28 09:42
|buy
|930
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|1875
|2006.06.28 10:02
|buy
|931
|1.20
|1.2565
|0.0000
|1.2630
|1876
|2006.06.28 10:07
|close
|931
|1.20
|1.2571
|0.0000
|1.2630
|72.00
|14317.28
|1877
|2006.06.28 10:07
|close
|930
|0.60
|1.2570
|0.0000
|1.2638
|-18.00
|14299.28
|1878
|2006.06.28 10:07
|close
|929
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2645
|-33.00
|14266.28
|1879
|2006.06.28 10:07
|sell
|932
|0.30
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|1880
|2006.06.28 10:13
|close
|932
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2505
|15.00
|14281.28
|1881
|2006.06.28 10:14
|sell
|933
|0.30
|1.2563
|0.0000
|1.2498
|1882
|2006.06.28 10:19
|close
|933
|0.30
|1.2558
|0.0000
|1.2498
|15.00
|14296.28
|1883
|2006.06.28 10:19
|sell
|934
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2489
|1884
|2006.06.28 10:22
|sell
|935
|0.60
|1.2562
|0.0000
|1.2497
|1885
|2006.06.28 10:23
|close
|935
|0.60
|1.2558
|0.0000
|1.2497
|24.00
|14320.28
|1886
|2006.06.28 10:23
|close
|934
|0.30
|1.2559
|0.0000
|1.2489
|-15.00
|14305.28
|1887
|2006.06.28 10:23
|sell
|936
|0.30
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1888
|2006.06.28 10:33
|close
|936
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2496
|21.00
|14326.28
|1889
|2006.06.28 10:34
|sell
|937
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.2488
|1890
|2006.06.28 10:36
|sell
|938
|0.60
|1.2561
|0.0000
|1.2496
|1891
|2006.06.28 10:47
|close
|938
|0.60
|1.2556
|0.0000
|1.2496
|30.00
|14356.28
|1892
|2006.06.28 10:48
|close
|937
|0.30
|1.2557
|0.0000
|1.2488
|-12.00
|14344.28
|1893
|2006.06.28 10:48
|sell
|939
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.2488
|1894
|2006.06.28 10:59
|sell
|940
|0.60
|1.2562
|0.0000
|1.2497
|1895
|2006.06.28 11:36
|sell
|941
|1.20
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1896
|2006.06.28 11:57
|close
|941
|1.20
|1.2564
|0.0000
|1.2506
|84.00
|14428.28
|1897
|2006.06.28 11:57
|close
|940
|0.60
|1.2565
|0.0000
|1.2497
|-18.00
|14410.28
|1898
|2006.06.28 11:58
|close
|939
|0.30
|1.2564
|0.0000
|1.2488
|-33.00
|14377.28
|1899
|2006.06.28 11:58
|sell
|942
|0.30
|1.2562
|0.0000
|1.2497
|1900
|2006.06.28 11:59
|sell
|943
|0.60
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|1901
|2006.06.28 12:01
|close
|943
|0.60
|1.2567
|0.0000
|1.2507
|30.00
|14407.28
|1902
|2006.06.28 12:01
|close
|942
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2497
|-9.00
|14398.28
|1903
|2006.06.28 12:01
|sell
|944
|0.30
|1.2563
|0.0000
|1.2498
|1904
|2006.06.28 12:05
|sell
|945
|0.60
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1905
|2006.06.28 12:15
|close
|945
|0.60
|1.2567
|0.0000
|1.2506
|24.00
|14422.28
|1906
|2006.06.28 12:16
|close
|944
|0.30
|1.2566
|0.0000
|1.2498
|-9.00
|14413.28
|1907
|2006.06.28 12:17
|sell
|946
|0.30
|1.2562
|0.0000
|1.2497
|1908
|2006.06.28 13:03
|sell
|947
|0.60
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|1909
|2006.06.28 13:25
|close
|947
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2505
|24.00
|14437.28
|1910
|2006.06.28 13:25
|close
|946
|0.30
|1.2567
|0.0000
|1.2497
|-15.00
|14422.28
|1911
|2006.06.28 13:25
|sell
|948
|0.30
|1.2562
|0.0000
|1.2497
|1912
|2006.06.28 13:33
|sell
|949
|0.60
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|1913
|2006.06.28 13:55
|close
|949
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2505
|24.00
|14446.28
|1914
|2006.06.28 13:55
|close
|948
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2497
|-9.00
|14437.28
|1915
|2006.06.28 13:56
|sell
|950
|0.30
|1.2563
|0.0000
|1.2498
|1916
|2006.06.28 15:00
|sell
|951
|0.60
|1.2571
|0.0000
|1.2506
|1917
|2006.06.28 15:10
|close
|951
|0.60
|1.2567
|0.0000
|1.2506
|24.00
|14461.28
|1918
|2006.06.28 15:10
|close
|950
|0.30
|1.2568
|0.0000
|1.2498
|-15.00
|14446.28
|1919
|2006.06.28 15:11
|buy
|952
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|1920
|2006.06.28 15:23
|buy
|953
|0.60
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|1921
|2006.06.28 15:30
|close
|953
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2626
|30.00
|14476.28
|1922
|2006.06.28 15:30
|close
|952
|0.30
|1.2565
|0.0000
|1.2634
|-12.00
|14464.28
|1923
|2006.06.28 15:31
|buy
|954
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2634
|1924
|2006.06.28 15:35
|buy
|955
|0.60
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|1925
|2006.06.28 15:42
|buy
|956
|1.20
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|1926
|2006.06.28 15:47
|close
|956
|1.20
|1.2558
|0.0000
|1.2617
|72.00
|14536.28
|1927
|2006.06.28 15:47
|close
|955
|0.60
|1.2557
|0.0000
|1.2626
|-24.00
|14512.28
|1928
|2006.06.28 15:47
|close
|954
|0.30
|1.2558
|0.0000
|1.2634
|-33.00
|14479.28
|1929
|2006.06.28 15:48
|sell
|957
|0.30
|1.2551
|0.0000
|1.2486
|1930
|2006.06.28 15:53
|close
|957
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2486
|15.00
|14494.28
|1931
|2006.06.28 15:54
|sell
|958
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2481
|1932
|2006.06.28 15:54
|sell
|959
|0.60
|1.2553
|0.0000
|1.2488
|1933
|2006.06.28 15:55
|close
|959
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2488
|30.00
|14524.28
|1934
|2006.06.28 15:55
|close
|958
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2481
|-9.00
|14515.28
|1935
|2006.06.28 15:55
|sell
|960
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.2479
|1936
|2006.06.28 16:00
|sell
|961
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2487
|1937
|2006.06.28 16:22
|close
|961
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2487
|24.00
|14539.28
|1938
|2006.06.28 16:23
|close
|960
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2479
|-15.00
|14524.28
|1939
|2006.06.28 16:23
|sell
|962
|0.30
|1.2545
|0.0000
|1.2480
|1940
|2006.06.28 16:29
|sell
|963
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2487
|1941
|2006.06.28 16:31
|sell
|964
|1.20
|1.2563
|0.0000
|1.2498
|1942
|2006.06.28 16:52
|close
|964
|1.20
|1.2555
|0.0000
|1.2498
|96.00
|14620.28
|1943
|2006.06.28 16:52
|close
|963
|0.60
|1.2556
|0.0000
|1.2487
|-24.00
|14596.28
|1944
|2006.06.28 16:53
|close
|962
|0.30
|1.2555
|0.0000
|1.2480
|-30.00
|14566.28
|1945
|2006.06.28 16:53
|sell
|965
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2489
|1946
|2006.06.28 17:05
|close
|965
|0.30
|1.2550
|0.0000
|1.2489
|12.00
|14578.28
|1947
|2006.06.28 17:06
|sell
|966
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2484
|1948
|2006.06.28 17:09
|close
|966
|0.30
|1.2545
|0.0000
|1.2484
|12.00
|14590.28
|1949
|2006.06.28 17:09
|sell
|967
|0.30
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1950
|2006.06.28 17:21
|close
|967
|0.30
|1.2536
|0.0000
|1.2478
|21.00
|14611.28
|1951
|2006.06.28 17:22
|sell
|968
|0.30
|1.2536
|0.0000
|1.2471
|1952
|2006.06.28 17:22
|sell
|969
|0.60
|1.2546
|0.0000
|1.2481
|1953
|2006.06.28 17:23
|close
|969
|0.60
|1.2539
|0.0000
|1.2481
|42.00
|14653.28
|1954
|2006.06.28 17:23
|close
|968
|0.30
|1.2538
|0.0000
|1.2471
|-6.00
|14647.28
|1955
|2006.06.28 17:23
|sell
|970
|0.30
|1.2536
|0.0000
|1.2471
|1956
|2006.06.28 17:28
|close
|970
|0.30
|1.2532
|0.0000
|1.2471
|12.00
|14659.28
|1957
|2006.06.28 17:28
|sell
|971
|0.30
|1.2531
|0.0000
|1.2466
|1958
|2006.06.28 17:38
|close
|971
|0.30
|1.2527
|0.0000
|1.2466
|12.00
|14671.28
|1959
|2006.06.28 17:38
|sell
|972
|0.30
|1.2525
|0.0000
|1.2460
|1960
|2006.06.28 17:50
|close
|972
|0.30
|1.2520
|0.0000
|1.2460
|15.00
|14686.28
|1961
|2006.06.28 17:51
|sell
|973
|0.30
|1.2519
|0.0000
|1.2454
|1962
|2006.06.28 18:01
|sell
|974
|0.60
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|1963
|2006.06.28 18:28
|close
|974
|0.60
|1.2528
|0.0000
|1.2473
|60.00
|14746.28
|1964
|2006.06.28 18:29
|close
|973
|0.30
|1.2538
|0.0000
|1.2454
|-57.00
|14689.28
|1965
|2006.06.28 18:30
|sell
|975
|0.30
|1.2534
|0.0000
|1.2469
|1966
|2006.06.28 18:58
|close
|975
|0.30
|1.2530
|0.0000
|1.2469
|12.00
|14701.28
|1967
|2006.06.28 18:58
|sell
|976
|0.30
|1.2526
|0.0000
|1.2461
|1968
|2006.06.28 19:00
|sell
|977
|0.60
|1.2534
|0.0000
|1.2469
|1969
|2006.06.28 19:01
|sell
|978
|1.20
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1970
|2006.06.28 19:18
|close
|978
|1.20
|1.2535
|0.0000
|1.2478
|96.00
|14797.28
|1971
|2006.06.28 19:20
|close
|977
|0.60
|1.2537
|0.0000
|1.2469
|-18.00
|14779.28
|1972
|2006.06.28 19:20
|close
|976
|0.30
|1.2540
|0.0000
|1.2461
|-42.00
|14737.28
|1973
|2006.06.28 19:21
|sell
|979
|0.30
|1.2534
|0.0000
|1.2469
|1974
|2006.06.28 19:27
|close
|979
|0.30
|1.2528
|0.0000
|1.2469
|18.00
|14755.28
|1975
|2006.06.28 19:28
|sell
|980
|0.30
|1.2522
|0.0000
|1.2457
|1976
|2006.06.28 19:29
|sell
|981
|0.60
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|1977
|2006.06.28 20:26
|close
|981
|0.60
|1.2534
|0.0000
|1.2478
|54.00
|14809.28
|1978
|2006.06.28 20:26
|close
|980
|0.30
|1.2532
|0.0000
|1.2457
|-30.00
|14779.28
|1979
|2006.06.28 20:27
|sell
|982
|0.30
|1.2531
|0.0000
|1.2466
|1980
|2006.06.28 20:31
|sell
|983
|0.60
|1.2540
|0.0000
|1.2475
|1981
|2006.06.28 20:56
|close
|983
|0.60
|1.2535
|0.0000
|1.2475
|30.00
|14809.28
|1982
|2006.06.28 20:57
|close
|982
|0.30
|1.2536
|0.0000
|1.2466
|-15.00
|14794.28
|1983
|2006.06.28 20:57
|sell
|984
|0.30
|1.2534
|0.0000
|1.2469
|1984
|2006.06.28 21:00
|sell
|985
|0.60
|1.2542
|0.0000
|1.2477
|1985
|2006.06.28 21:31
|sell
|986
|1.20
|1.2555
|0.0000
|1.2490
|1986
|2006.06.28 21:53
|close
|986
|1.20
|1.2547
|0.0000
|1.2490
|96.00
|14890.28
|1987
|2006.06.28 21:53
|close
|985
|0.60
|1.2549
|0.0000
|1.2477
|-42.00
|14848.28
|1988
|2006.06.28 21:53
|close
|984
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.2469
|-57.00
|14791.28
|1989
|2006.06.28 21:53
|buy
|987
|0.30
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|1990
|2006.06.28 21:54
|buy
|988
|0.60
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|1991
|2006.06.28 21:59
|close
|988
|0.60
|1.2555
|0.0000
|1.2608
|72.00
|14863.28
|1992
|2006.06.28 22:00
|close
|987
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2617
|6.00
|14869.28
|1993
|2006.06.28 22:01
|buy
|989
|0.30
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|1994
|2006.06.28 22:24
|buy
|990
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|1995
|2006.06.28 23:00
|close
|990
|0.60
|1.2556
|0.0000
|1.2617
|24.00
|14893.28
|1996
|2006.06.28 23:01
|close
|989
|0.30
|1.2557
|0.0000
|1.2624
|-6.00
|14887.28
|1997
|2006.06.28 23:01
|buy
|991
|0.30
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|1998
|2006.06.28 23:22
|buy
|992
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|1999
|2006.06.28 23:29
|close
|992
|0.60
|1.2556
|0.0000
|1.2617
|24.00
|14911.28
|2000
|2006.06.28 23:30
|close
|991
|0.30
|1.2555
|0.0000
|1.2624
|-12.00
|14899.28
|2001
|2006.06.28 23:30
|buy
|993
|0.30
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|2002
|2006.06.29 00:48
|buy
|994
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|2003
|2006.06.29 01:19
|buy
|995
|1.20
|1.2542
|0.0000
|1.2607
|2004
|2006.06.29 03:32
|close
|995
|1.20
|1.2548
|0.0000
|1.2607
|72.00
|14971.28
|2005
|2006.06.29 03:34
|close
|994
|0.60
|1.2546
|0.0000
|1.2617
|-36.00
|14935.28
|2006
|2006.06.29 03:34
|close
|993
|0.30
|1.2547
|0.0000
|1.2624
|-44.01
|14891.27
|2007
|2006.06.29 03:35
|buy
|996
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2614
|2008
|2006.06.29 04:17
|buy
|997
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2606
|2009
|2006.06.29 05:00
|close
|997
|0.60
|1.2547
|0.0000
|1.2606
|36.00
|14927.27
|2010
|2006.06.29 05:00
|close
|996
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2614
|-9.00
|14918.27
|2011
|2006.06.29 05:01
|buy
|998
|0.30
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|2012
|2006.06.29 08:00
|close
|998
|0.30
|1.2552
|0.0000
|1.2613
|12.00
|14930.27
|2013
|2006.06.29 08:01
|buy
|999
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|2014
|2006.06.29 08:41
|buy
|1000
|0.60
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|2015
|2006.06.29 09:00
|close
|1000
|0.60
|1.2550
|0.0000
|1.2611
|24.00
|14954.27
|2016
|2006.06.29 09:00
|close
|999
|0.30
|1.2552
|0.0000
|1.2619
|-6.00
|14948.27
|2017
|2006.06.29 09:00
|buy
|1001
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|2018
|2006.06.29 09:10
|buy
|1002
|0.60
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|2019
|2006.06.29 09:32
|close
|1002
|0.60
|1.2551
|0.0000
|1.2612
|24.00
|14972.27
|2020
|2006.06.29 09:32
|close
|1001
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|0.00
|14972.27
|2021
|2006.06.29 09:34
|buy
|1003
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|2022
|2006.06.29 09:39
|buy
|1004
|0.60
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|2023
|2006.06.29 09:45
|close
|1004
|0.60
|1.2550
|0.0000
|1.2610
|30.00
|15002.27
|2024
|2006.06.29 09:45
|close
|1003
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2619
|-15.00
|14987.27
|2025
|2006.06.29 09:45
|buy
|1005
|0.30
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|2026
|2006.06.29 10:00
|buy
|1006
|0.60
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|2027
|2006.06.29 10:01
|close
|1006
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2608
|30.00
|15017.27
|2028
|2006.06.29 10:01
|close
|1005
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2616
|-6.00
|15011.27
|2029
|2006.06.29 10:01
|buy
|1007
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.2618
|2030
|2006.06.29 10:08
|buy
|1008
|0.60
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|2031
|2006.06.29 10:30
|close
|1008
|0.60
|1.2549
|0.0000
|1.2610
|24.00
|15035.27
|2032
|2006.06.29 10:31
|close
|1007
|0.30
|1.2550
|0.0000
|1.2618
|-9.00
|15026.27
|2033
|2006.06.29 10:31
|buy
|1009
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|2034
|2006.06.29 10:38
|buy
|1010
|0.60
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|2035
|2006.06.29 11:00
|close
|1010
|0.60
|1.2551
|0.0000
|1.2612
|24.00
|15050.27
|2036
|2006.06.29 11:01
|close
|1009
|0.30
|1.2550
|0.0000
|1.2619
|-12.00
|15038.27
|2037
|2006.06.29 11:02
|buy
|1011
|0.30
|1.2550
|0.0000
|1.2615
|2038
|2006.06.29 11:07
|buy
|1012
|0.60
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|2039
|2006.06.29 11:13
|close
|1012
|0.60
|1.2544
|0.0000
|1.2604
|30.00
|15068.27
|2040
|2006.06.29 11:14
|close
|1011
|0.30
|1.2543
|0.0000
|1.2615
|-21.00
|15047.27
|2041
|2006.06.29 11:14
|sell
|1013
|0.30
|1.2542
|0.0000
|1.2477
|2042
|2006.06.29 11:29
|close
|1013
|0.30
|1.2537
|0.0000
|1.2477
|15.00
|15062.27
|2043
|2006.06.29 11:30
|sell
|1014
|0.30
|1.2533
|0.0000
|1.2468
|2044
|2006.06.29 11:31
|sell
|1015
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2476
|2045
|2006.06.29 11:36
|close
|1015
|0.60
|1.2536
|0.0000
|1.2476
|30.00
|15092.27
|2046
|2006.06.29 11:37
|close
|1014
|0.30
|1.2537
|0.0000
|1.2468
|-12.00
|15080.27
|2047
|2006.06.29 11:37
|sell
|1016
|0.30
|1.2531
|0.0000
|1.2466
|2048
|2006.06.29 11:42
|sell
|1017
|0.60
|1.2539
|0.0000
|1.2474
|2049
|2006.06.29 12:34
|close
|1017
|0.60
|1.2534
|0.0000
|1.2474
|30.00
|15110.27
|2050
|2006.06.29 12:34
|close
|1016
|0.30
|1.2535
|0.0000
|1.2466
|-12.00
|15098.27
|2051
|2006.06.29 12:34
|sell
|1018
|0.30
|1.2531
|0.0000
|1.2466
|2052
|2006.06.29 12:36
|close
|1018
|0.30
|1.2525
|0.0000
|1.2466
|18.00
|15116.27
|2053
|2006.06.29 12:36
|sell
|1019
|0.30
|1.2526
|0.0000
|1.2461
|2054
|2006.06.29 12:41
|sell
|1020
|0.60
|1.2533
|0.0000
|1.2468
|2055
|2006.06.29 12:58
|close
|1020
|0.60
|1.2528
|0.0000
|1.2468
|30.00
|15146.27
|2056
|2006.06.29 12:58
|close
|1019
|0.30
|1.2530
|0.0000
|1.2461
|-12.00
|15134.27
|2057
|2006.06.29 12:59
|sell
|1021
|0.30
|1.2529
|0.0000
|1.2464
|2058
|2006.06.29 13:01
|sell
|1022
|0.60
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|2059
|2006.06.29 13:04
|close
|1022
|0.60
|1.2531
|0.0000
|1.2473
|42.00
|15176.27
|2060
|2006.06.29 13:05
|close
|1021
|0.30
|1.2532
|0.0000
|1.2464
|-9.00
|15167.27
|2061
|2006.06.29 13:06
|sell
|1023
|0.30
|1.2526
|0.0000
|1.2461
|2062
|2006.06.29 13:10
|sell
|1024
|0.60
|1.2535
|0.0000
|1.2470
|2063
|2006.06.29 13:34
|close
|1024
|0.60
|1.2529
|0.0000
|1.2470
|36.00
|15203.27
|2064
|2006.06.29 13:35
|close
|1023
|0.30
|1.2527
|0.0000
|1.2461
|-3.00
|15200.27
|2065
|2006.06.29 13:36
|sell
|1025
|0.30
|1.2527
|0.0000
|1.2462
|2066
|2006.06.29 14:04
|close
|1025
|0.30
|1.2523
|0.0000
|1.2462
|12.00
|15212.27
|2067
|2006.06.29 14:04
|sell
|1026
|0.30
|1.2519
|0.0000
|1.2454
|2068
|2006.06.29 14:31
|sell
|1027
|0.60
|1.2529
|0.0000
|1.2464
|2069
|2006.06.29 15:30
|sell
|1028
|1.20
|1.2551
|0.0000
|1.2486
|2070
|2006.06.29 15:31
|close
|1028
|1.20
|1.2536
|0.0000
|1.2486
|180.00
|15392.27
|2071
|2006.06.29 15:32
|close
|1027
|0.60
|1.2537
|0.0000
|1.2464
|-48.00
|15344.27
|2072
|2006.06.29 15:32
|close
|1026
|0.30
|1.2536
|0.0000
|1.2454
|-51.00
|15293.27
|2073
|2006.06.29 15:32
|sell
|1029
|0.30
|1.2526
|0.0000
|1.2461
|2074
|2006.06.29 15:33
|sell
|1030
|0.60
|1.2535
|0.0000
|1.2470
|2075
|2006.06.29 15:33
|close
|1030
|0.60
|1.2530
|0.0000
|1.2470
|30.00
|15323.27
|2076
|2006.06.29 15:34
|close
|1029
|0.30
|1.2531
|0.0000
|1.2461
|-15.00
|15308.27
|2077
|2006.06.29 15:34
|sell
|1031
|0.30
|1.2526
|0.0000
|1.2461
|2078
|2006.06.29 15:34
|sell
|1032
|0.60
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|2079
|2006.06.29 15:35
|close
|1032
|0.60
|1.2536
|0.0000
|1.2478
|42.00
|15350.27
|2080
|2006.06.29 15:35
|close
|1031
|0.30
|1.2535
|0.0000
|1.2461
|-27.00
|15323.27
|2081
|2006.06.29 15:35
|buy
|1033
|0.30
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|2082
|2006.06.29 15:37
|close
|1033
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2603
|48.00
|15371.27
|2083
|2006.06.29 15:38
|buy
|1034
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|2084
|2006.06.29 15:43
|buy
|1035
|0.60
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|2085
|2006.06.29 15:53
|close
|1035
|0.60
|1.2554
|0.0000
|1.2610
|54.00
|15425.27
|2086
|2006.06.29 15:53
|close
|1034
|0.30
|1.2552
|0.0000
|1.2619
|-6.00
|15419.27
|2087
|2006.06.29 15:53
|buy
|1036
|0.30
|1.2556
|0.0000
|1.2621
|2088
|2006.06.29 15:54
|buy
|1037
|0.60
|1.2537
|0.0000
|1.2602
|2089
|2006.06.29 15:57
|buy
|1038
|1.20
|1.2530
|0.0000
|1.2595
|2090
|2006.06.29 15:59
|close
|1038
|1.20
|1.2551
|0.0000
|1.2595
|252.00
|15671.27
|2091
|2006.06.29 16:00
|close
|1037
|0.60
|1.2549
|0.0000
|1.2602
|72.00
|15743.27
|2092
|2006.06.29 16:00
|close
|1036
|0.30
|1.2550
|0.0000
|1.2621
|-18.00
|15725.27
|2093
|2006.06.29 16:00
|buy
|1039
|0.30
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|2094
|2006.06.29 16:01
|buy
|1040
|0.60
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|2095
|2006.06.29 16:06
|close
|1040
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2609
|24.00
|15749.27
|2096
|2006.06.29 16:06
|close
|1039
|0.30
|1.2543
|0.0000
|1.2617
|-27.00
|15722.27
|2097
|2006.06.29 16:07
|buy
|1041
|0.30
|1.2555
|0.0000
|1.2620
|2098
|2006.06.29 16:15
|buy
|1042
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|2099
|2006.06.29 16:22
|close
|1042
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2613
|24.00
|15746.27
|2100
|2006.06.29 16:23
|close
|1041
|0.30
|1.2551
|0.0000
|1.2620
|-12.00
|15734.27
|2101
|2006.06.29 16:23
|buy
|1043
|0.30
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|2102
|2006.06.29 16:30
|buy
|1044
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2606
|2103
|2006.06.29 16:36
|close
|1044
|0.60
|1.2550
|0.0000
|1.2606
|54.00
|15788.27
|2104
|2006.06.29 16:36
|close
|1043
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2616
|-6.00
|15782.27
|2105
|2006.06.29 16:37
|buy
|1045
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.2618
|2106
|2006.06.29 16:44
|buy
|1046
|0.60
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|2107
|2006.06.29 16:52
|close
|1046
|0.60
|1.2551
|0.0000
|1.2610
|36.00
|15818.27
|2108
|2006.06.29 16:52
|close
|1045
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2618
|-12.00
|15806.27
|2109
|2006.06.29 16:52
|buy
|1047
|0.30
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|2110
|2006.06.29 16:52
|buy
|1048
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2606
|2111
|2006.06.29 16:58
|close
|1048
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2606
|42.00
|15848.27
|2112
|2006.06.29 16:58
|close
|1047
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2616
|-6.00
|15842.27
|2113
|2006.06.29 16:59
|buy
|1049
|0.30
|1.2540
|0.0000
|1.2605
|2114
|2006.06.29 17:01
|close
|1049
|0.30
|1.2545
|0.0000
|1.2605
|15.00
|15857.27
|2115
|2006.06.29 17:02
|buy
|1050
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|2116
|2006.06.29 17:06
|close
|1050
|0.30
|1.2554
|0.0000
|1.2611
|24.00
|15881.27
|2117
|2006.06.29 17:06
|buy
|1051
|0.30
|1.2555
|0.0000
|1.2620
|2118
|2006.06.29 17:13
|buy
|1052
|0.60
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|2119
|2006.06.29 17:21
|close
|1052
|0.60
|1.2552
|0.0000
|1.2613
|24.00
|15905.27
|2120
|2006.06.29 17:21
|close
|1051
|0.30
|1.2551
|0.0000
|1.2620
|-12.00
|15893.27
|2121
|2006.06.29 17:22
|buy
|1053
|0.30
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|2122
|2006.06.29 17:24
|buy
|1054
|0.60
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|2123
|2006.06.29 17:27
|close
|1054
|0.60
|1.2546
|0.0000
|1.2604
|42.00
|15935.27
|2124
|2006.06.29 17:27
|close
|1053
|0.30
|1.2545
|0.0000
|1.2612
|-6.00
|15929.27
|2125
|2006.06.29 17:27
|buy
|1055
|0.30
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|2126
|2006.06.29 17:27
|close
|1055
|0.30
|1.2552
|0.0000
|1.2612
|15.00
|15944.27
|2127
|2006.06.29 17:27
|buy
|1056
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.2618
|2128
|2006.06.29 17:29
|buy
|1057
|0.60
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|2129
|2006.06.29 18:31
|buy
|1058
|1.20
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|2130
|2006.06.29 18:33
|close
|1058
|1.20
|1.2541
|0.0000
|1.2600
|72.00
|16016.27
|2131
|2006.06.29 18:33
|close
|1057
|0.60
|1.2540
|0.0000
|1.2609
|-24.00
|15992.27
|2132
|2006.06.29 18:33
|close
|1056
|0.30
|1.2541
|0.0000
|1.2618
|-36.00
|15956.27
|2133
|2006.06.29 18:33
|buy
|1059
|0.30
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|2134
|2006.06.29 18:42
|buy
|1060
|0.60
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|2135
|2006.06.29 18:53
|buy
|1061
|1.20
|1.2532
|0.0000
|1.2597
|2136
|2006.06.29 18:55
|close
|1061
|1.20
|1.2540
|0.0000
|1.2597
|96.00
|16052.27
|2137
|2006.06.29 18:55
|close
|1060
|0.60
|1.2534
|0.0000
|1.2604
|-30.00
|16022.27
|2138
|2006.06.29 18:55
|close
|1059
|0.30
|1.2535
|0.0000
|1.2612
|-36.00
|15986.27
|2139
|2006.06.29 18:55
|buy
|1062
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|2140
|2006.06.29 18:59
|buy
|1063
|0.60
|1.2534
|0.0000
|1.2599
|2141
|2006.06.29 19:03
|close
|1063
|0.60
|1.2543
|0.0000
|1.2599
|54.00
|16040.27
|2142
|2006.06.29 19:03
|close
|1062
|0.30
|1.2542
|0.0000
|1.2609
|-6.00
|16034.27
|2143
|2006.06.29 19:03
|buy
|1064
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|2144
|2006.06.29 19:11
|buy
|1065
|0.60
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|2145
|2006.06.29 19:24
|buy
|1066
|1.20
|1.2531
|0.0000
|1.2596
|2146
|2006.06.29 19:25
|close
|1066
|1.20
|1.2541
|0.0000
|1.2596
|120.00
|16154.27
|2147
|2006.06.29 19:25
|close
|1065
|0.60
|1.2539
|0.0000
|1.2603
|6.00
|16160.27
|2148
|2006.06.29 19:25
|close
|1064
|0.30
|1.2538
|0.0000
|1.2611
|-24.00
|16136.27
|2149
|2006.06.29 19:26
|buy
|1067
|0.30
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|2150
|2006.06.29 19:32
|close
|1067
|0.30
|1.2543
|0.0000
|1.2604
|12.00
|16148.27
|2151
|2006.06.29 19:32
|buy
|1068
|0.30
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|2152
|2006.06.29 19:49
|buy
|1069
|0.60
|1.2537
|0.0000
|1.2602
|2153
|2006.06.29 19:54
|close
|1069
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2602
|24.00
|16172.27
|2154
|2006.06.29 19:54
|close
|1068
|0.30
|1.2540
|0.0000
|1.2610
|-15.00
|16157.27
|2155
|2006.06.29 19:55
|buy
|1070
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|2156
|2006.06.29 19:58
|buy
|1071
|0.60
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|2157
|2006.06.29 20:01
|close
|1071
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2601
|30.00
|16187.27
|2158
|2006.06.29 20:01
|close
|1070
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2609
|6.00
|16193.27
|2159
|2006.06.29 20:03
|buy
|1072
|0.30
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|2160
|2006.06.29 20:22
|buy
|1073
|0.60
|1.2540
|0.0000
|1.2605
|2161
|2006.06.29 20:23
|close
|1073
|0.60
|1.2546
|0.0000
|1.2605
|36.00
|16229.27
|2162
|2006.06.29 20:24
|close
|1072
|0.30
|1.2545
|0.0000
|1.2613
|-9.00
|16220.27
|2163
|2006.06.29 20:24
|buy
|1074
|0.30
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|2164
|2006.06.29 20:30
|buy
|1075
|0.60
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|2165
|2006.06.29 20:30
|close
|1075
|0.60
|1.2543
|0.0000
|1.2603
|30.00
|16250.27
|2166
|2006.06.29 20:30
|close
|1074
|0.30
|1.2542
|0.0000
|1.2611
|-12.00
|16238.27
|2167
|2006.06.29 20:31
|buy
|1076
|0.30
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|2168
|2006.06.29 20:33
|close
|1076
|0.30
|1.2547
|0.0000
|1.2608
|12.00
|16250.27
|2169
|2006.06.29 20:33
|buy
|1077
|0.30
|1.2549
|0.0000
|1.2614
|2170
|2006.06.29 20:35
|buy
|1078
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2606
|2171
|2006.06.29 20:49
|buy
|1079
|1.20
|1.2532
|0.0000
|1.2597
|2172
|2006.06.29 20:53
|close
|1079
|1.20
|1.2543
|0.0000
|1.2597
|132.00
|16382.27
|2173
|2006.06.29 20:53
|close
|1078
|0.60
|1.2541
|0.0000
|1.2606
|0.00
|16382.27
|2174
|2006.06.29 20:53
|close
|1077
|0.30
|1.2542
|0.0000
|1.2614
|-21.00
|16361.27
|2175
|2006.06.29 20:53
|buy
|1080
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|2176
|2006.06.29 20:54
|buy
|1081
|0.60
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|2177
|2006.06.29 21:00
|modify
|1081
|0.60
|1.2536
|1.2560
|1.2665
|2178
|2006.06.29 21:00
|modify
|1080
|0.30
|1.2544
|1.2552
|1.2657
|2179
|2006.06.29 21:00
|close
|1081
|0.60
|1.2569
|1.2560
|1.2665
|198.00
|16559.27
|2180
|2006.06.29 21:00
|close
|1080
|0.30
|1.2583
|1.2552
|1.2657
|117.00
|16676.27
|2181
|2006.06.29 21:00
|buy
|1082
|0.30
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|2182
|2006.06.29 21:00
|buy
|1083
|0.60
|1.2563
|0.0000
|1.2628
|2183
|2006.06.29 21:00
|buy
|1084
|1.20
|1.2555
|0.0000
|1.2620
|2184
|2006.06.29 21:00
|modify
|1084
|1.20
|1.2555
|1.2599
|1.2704
|2185
|2006.06.29 21:00
|modify
|1083
|0.60
|1.2563
|1.2597
|1.2702
|2186
|2006.06.29 21:00
|modify
|1083
|0.60
|1.2563
|1.2598
|1.2703
|2187
|2006.06.29 21:00
|modify
|1082
|0.30
|1.2581
|1.2597
|1.2702
|2188
|2006.06.29 21:00
|close
|1084
|1.20
|1.2616
|1.2599
|1.2704
|732.00
|17408.27
|2189
|2006.06.29 21:00
|close
|1083
|0.60
|1.2617
|1.2598
|1.2703
|324.00
|17732.27
|2190
|2006.06.29 21:00
|close
|1082
|0.30
|1.2618
|1.2597
|1.2702
|111.00
|17843.27
|2191
|2006.06.29 21:00
|buy
|1085
|0.40
|1.2619
|0.0000
|1.2684
|2192
|2006.06.29 21:01
|buy
|1086
|0.80
|1.2612
|0.0000
|1.2677
|2193
|2006.06.29 21:01
|buy
|1087
|1.20
|1.2603
|0.0000
|1.2668
|2194
|2006.06.29 21:01
|close
|1087
|1.20
|1.2613
|0.0000
|1.2668
|120.00
|17963.27
|2195
|2006.06.29 21:01
|close
|1086
|0.80
|1.2610
|0.0000
|1.2677
|-16.00
|17947.27
|2196
|2006.06.29 21:02
|close
|1085
|0.40
|1.2606
|0.0000
|1.2684
|-52.00
|17895.27
|2197
|2006.06.29 21:02
|buy
|1088
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2676
|2198
|2006.06.29 21:02
|close
|1088
|0.40
|1.2622
|0.0000
|1.2676
|44.00
|17939.27
|2199
|2006.06.29 21:02
|buy
|1089
|0.40
|1.2621
|0.0000
|1.2686
|2200
|2006.06.29 21:03
|buy
|1090
|0.80
|1.2612
|0.0000
|1.2677
|2201
|2006.06.29 21:04
|buy
|1091
|1.20
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|2202
|2006.06.29 21:22
|close
|1091
|1.20
|1.2608
|0.0000
|1.2664
|108.00
|18047.27
|2203
|2006.06.29 21:22
|close
|1090
|0.80
|1.2606
|0.0000
|1.2677
|-48.00
|17999.27
|2204
|2006.06.29 21:23
|close
|1089
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2686
|-40.00
|17959.27
|2205
|2006.06.29 21:23
|buy
|1092
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2676
|2206
|2006.06.29 21:23
|close
|1092
|0.40
|1.2614
|0.0000
|1.2676
|12.00
|17971.27
|2207
|2006.06.29 21:23
|buy
|1093
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2681
|2208
|2006.06.29 21:23
|buy
|1094
|0.80
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|2209
|2006.06.29 21:23
|buy
|1095
|1.20
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|2210
|2006.06.29 21:28
|close
|1095
|1.20
|1.2601
|0.0000
|1.2654
|144.00
|18115.27
|2211
|2006.06.29 21:28
|close
|1094
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2665
|-120.00
|17995.27
|2212
|2006.06.29 21:28
|close
|1093
|0.40
|1.2588
|0.0000
|1.2681
|-112.00
|17883.27
|2213
|2006.06.29 21:28
|buy
|1096
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|2214
|2006.06.29 21:28
|modify
|1096
|0.40
|1.2577
|1.2585
|1.2690
|2215
|2006.06.29 21:28
|s/l
|1096
|0.40
|1.2585
|1.2585
|1.2690
|32.00
|17915.27
|2216
|2006.06.29 21:28
|buy
|1097
|0.40
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|2217
|2006.06.29 21:29
|modify
|1097
|0.40
|1.2561
|1.2597
|1.2702
|2218
|2006.06.29 21:30
|close
|1097
|0.40
|1.2616
|1.2597
|1.2702
|220.00
|18135.27
|2219
|2006.06.29 21:30
|buy
|1098
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2688
|2220
|2006.06.29 21:31
|modify
|1098
|0.40
|1.2623
|1.2638
|1.2743
|2221
|2006.06.29 21:31
|close
|1098
|0.40
|1.2656
|1.2638
|1.2743
|132.00
|18267.27
|2222
|2006.06.29 21:31
|buy
|1099
|0.40
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|2223
|2006.06.29 21:32
|close
|1099
|0.40
|1.2665
|0.0000
|1.2719
|44.00
|18311.27
|2224
|2006.06.29 21:32
|buy
|1100
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|2225
|2006.06.29 21:32
|close
|1100
|0.40
|1.2665
|0.0000
|1.2727
|12.00
|18323.27
|2226
|2006.06.29 21:32
|buy
|1101
|0.40
|1.2665
|0.0000
|1.2730
|2227
|2006.06.29 21:33
|buy
|1102
|0.80
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|2228
|2006.06.29 21:34
|buy
|1103
|1.20
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|2229
|2006.06.29 21:39
|close
|1103
|1.20
|1.2652
|0.0000
|1.2704
|156.00
|18479.27
|2230
|2006.06.29 21:39
|close
|1102
|0.80
|1.2649
|0.0000
|1.2719
|-40.00
|18439.27
|2231
|2006.06.29 21:39
|close
|1101
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2730
|-68.00
|18371.27
|2232
|2006.06.29 21:40
|buy
|1104
|0.40
|1.2652
|0.0000
|1.2717
|2233
|2006.06.29 21:41
|buy
|1105
|0.80
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|2234
|2006.06.29 21:41
|close
|1105
|0.80
|1.2653
|0.0000
|1.2709
|72.00
|18443.27
|2235
|2006.06.29 21:42
|close
|1104
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2717
|-44.00
|18399.27
|2236
|2006.06.29 21:42
|buy
|1106
|0.40
|1.2645
|0.0000
|1.2710
|2237
|2006.06.29 21:42
|close
|1106
|0.40
|1.2649
|0.0000
|1.2710
|16.00
|18415.27
|2238
|2006.06.29 21:42
|buy
|1107
|0.40
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|2239
|2006.06.29 21:43
|close
|1107
|0.40
|1.2658
|0.0000
|1.2716
|28.00
|18443.27
|2240
|2006.06.29 21:43
|buy
|1108
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|2241
|2006.06.29 21:44
|buy
|1109
|0.80
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|2242
|2006.06.29 21:44
|close
|1109
|0.80
|1.2649
|0.0000
|1.2709
|40.00
|18483.27
|2243
|2006.06.29 21:44
|close
|1108
|0.40
|1.2650
|0.0000
|1.2721
|-24.00
|18459.27
|2244
|2006.06.29 21:44
|buy
|1110
|0.40
|1.2652
|0.0000
|1.2717
|2245
|2006.06.29 21:44
|buy
|1111
|0.80
|1.2642
|0.0000
|1.2707
|2246
|2006.06.29 21:45
|close
|1111
|0.80
|1.2647
|0.0000
|1.2707
|40.00
|18499.27
|2247
|2006.06.29 21:45
|close
|1110
|0.40
|1.2643
|0.0000
|1.2717
|-36.00
|18463.27
|2248
|2006.06.29 21:45
|buy
|1112
|0.40
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|2249
|2006.06.29 21:46
|close
|1112
|0.40
|1.2654
|0.0000
|1.2712
|28.00
|18491.27
|2250
|2006.06.29 21:46
|buy
|1113
|0.40
|1.2667
|0.0000
|1.2732
|2251
|2006.06.29 21:46
|buy
|1114
|0.80
|1.2619
|0.0000
|1.2684
|2252
|2006.06.29 21:46
|modify
|1114
|0.80
|1.2619
|1.2635
|1.2740
|2253
|2006.06.29 21:46
|modify
|1114
|0.80
|1.2619
|1.2636
|1.2741
|2254
|2006.06.29 21:46
|close
|1114
|0.80
|1.2651
|1.2636
|1.2741
|256.00
|18747.27
|2255
|2006.06.29 21:46
|close
|1113
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2732
|-56.00
|18691.27
|2256
|2006.06.29 21:46
|buy
|1115
|0.40
|1.2658
|0.0000
|1.2723
|2257
|2006.06.29 21:46
|buy
|1116
|0.80
|1.2630
|0.0000
|1.2695
|2258
|2006.06.29 21:47
|close
|1116
|0.80
|1.2644
|0.0000
|1.2695
|112.00
|18803.27
|2259
|2006.06.29 21:47
|close
|1115
|0.40
|1.2633
|0.0000
|1.2723
|-100.00
|18703.27
|2260
|2006.06.29 21:48
|buy
|1117
|0.40
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|2261
|2006.06.29 21:48
|close
|1117
|0.40
|1.2642
|0.0000
|1.2704
|12.00
|18715.27
|2262
|2006.06.29 21:48
|buy
|1118
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2706
|2263
|2006.06.29 21:48
|buy
|1119
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.2686
|2264
|2006.06.29 21:48
|close
|1119
|0.80
|1.2639
|0.0000
|1.2686
|144.00
|18859.27
|2265
|2006.06.29 21:48
|close
|1118
|0.40
|1.2618
|0.0000
|1.2706
|-92.00
|18767.27
|2266
|2006.06.29 21:48
|buy
|1120
|0.40
|1.2620
|0.0000
|1.2685
|2267
|2006.06.29 21:49
|close
|1120
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2685
|32.00
|18799.27
|2268
|2006.06.29 21:49
|buy
|1121
|0.40
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|2269
|2006.06.29 21:49
|buy
|1122
|0.80
|1.2616
|0.0000
|1.2681
|2270
|2006.06.29 21:52
|modify
|1122
|0.80
|1.2616
|1.2636
|1.2741
|2271
|2006.06.29 21:52
|modify
|1122
|0.80
|1.2616
|1.2645
|1.2750
|2272
|2006.06.29 21:52
|close
|1122
|0.80
|1.2664
|1.2645
|1.2750
|384.00
|19183.27
|2273
|2006.06.29 21:52
|close
|1121
|0.40
|1.2657
|0.0000
|1.2702
|80.00
|19263.27
|2274
|2006.06.29 21:52
|buy
|1123
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|2275
|2006.06.29 21:52
|buy
|1124
|0.80
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|2276
|2006.06.29 21:52
|buy
|1125
|1.60
|1.2620
|0.0000
|1.2685
|2277
|2006.06.29 21:52
|close
|1125
|1.60
|1.2646
|0.0000
|1.2685
|416.00
|19679.27
|2278
|2006.06.29 21:52
|close
|1124
|0.80
|1.2647
|0.0000
|1.2714
|-16.00
|19663.27
|2279
|2006.06.29 21:52
|close
|1123
|0.40
|1.2645
|0.0000
|1.2727
|-68.00
|19595.27
|2280
|2006.06.29 21:53
|buy
|1126
|0.40
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|2281
|2006.06.29 21:53
|close
|1126
|0.40
|1.2652
|0.0000
|1.2714
|12.00
|19607.27
|2282
|2006.06.29 21:53
|buy
|1127
|0.40
|1.2635
|0.0000
|1.2700
|2283
|2006.06.29 21:54
|close
|1127
|0.40
|1.2639
|0.0000
|1.2700
|16.00
|19623.27
|2284
|2006.06.29 21:54
|buy
|1128
|0.40
|1.2645
|0.0000
|1.2710
|2285
|2006.06.29 21:54
|buy
|1129
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|2286
|2006.06.29 21:54
|close
|1129
|0.80
|1.2644
|0.0000
|1.2702
|56.00
|19679.27
|2287
|2006.06.29 21:55
|close
|1128
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2710
|-44.00
|19635.27
|2288
|2006.06.29 21:55
|buy
|1130
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|2289
|2006.06.29 21:55
|close
|1130
|0.40
|1.2639
|0.0000
|1.2701
|12.00
|19647.27
|2290
|2006.06.29 21:55
|buy
|1131
|0.40
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|2291
|2006.06.29 21:55
|buy
|1132
|0.80
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|2292
|2006.06.29 21:56
|buy
|1133
|1.60
|1.2614
|0.0000
|1.2679
|2293
|2006.06.29 21:56
|close
|1133
|1.60
|1.2637
|0.0000
|1.2679
|368.00
|20015.27
|2294
|2006.06.29 21:56
|close
|1132
|0.80
|1.2640
|0.0000
|1.2689
|128.00
|20143.27
|2295
|2006.06.29 21:56
|close
|1131
|0.40
|1.2639
|0.0000
|1.2712
|-32.00
|20111.27
|2296
|2006.06.29 21:56
|buy
|1134
|0.40
|1.2640
|0.0000
|1.2705
|2297
|2006.06.29 21:57
|close
|1134
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2705
|84.00
|20195.27
|2298
|2006.06.29 21:57
|buy
|1135
|0.40
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|2299
|2006.06.29 21:57
|close
|1135
|0.40
|1.2647
|0.0000
|1.2702
|40.00
|20235.27
|2300
|2006.06.29 21:57
|buy
|1136
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|2301
|2006.06.29 21:58
|buy
|1137
|0.80
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|2302
|2006.06.29 21:58
|close
|1137
|0.80
|1.2658
|0.0000
|1.2719
|32.00
|20267.27
|2303
|2006.06.29 21:58
|close
|1136
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2727
|-36.00
|20231.27
|2304
|2006.06.29 21:58
|buy
|1138
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2718
|2305
|2006.06.29 21:58
|buy
|1139
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.2686
|2306
|2006.06.29 21:59
|modify
|1139
|0.80
|1.2621
|1.2641
|1.2746
|2307
|2006.06.29 22:00
|modify
|1139
|0.80
|1.2621
|1.2642
|1.2747
|2308
|2006.06.29 22:00
|close
|1139
|0.80
|1.2660
|1.2642
|1.2747
|312.00
|20543.27
|2309
|2006.06.29 22:00
|close
|1138
|0.40
|1.2659
|0.0000
|1.2718
|24.00
|20567.27
|2310
|2006.06.29 22:00
|buy
|1140
|0.40
|1.2663
|0.0000
|1.2728
|2311
|2006.06.29 22:01
|buy
|1141
|0.80
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|2312
|2006.06.29 22:27
|close
|1141
|0.80
|1.2663
|0.0000
|1.2714
|112.00
|20679.27
|2313
|2006.06.29 22:27
|close
|1140
|0.40
|1.2643
|0.0000
|1.2728
|-80.00
|20599.27
|2314
|2006.06.29 22:27
|buy
|1142
|0.40
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|2315
|2006.06.29 22:28
|close
|1142
|0.40
|1.2663
|0.0000
|1.2712
|64.00
|20663.27
|2316
|2006.06.29 22:29
|buy
|1143
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|2317
|2006.06.29 22:31
|buy
|1144
|0.80
|1.2645
|0.0000
|1.2710
|2318
|2006.06.29 22:57
|close
|1144
|0.80
|1.2650
|0.0000
|1.2710
|40.00
|20703.27
|2319
|2006.06.29 22:58
|close
|1143
|0.40
|1.2649
|0.0000
|1.2721
|-28.00
|20675.27
|2320
|2006.06.29 22:58
|buy
|1145
|0.40
|1.2657
|0.0000
|1.2722
|2321
|2006.06.29 22:59
|buy
|1146
|0.80
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|2322
|2006.06.29 23:56
|close
|1146
|0.80
|1.2658
|0.0000
|1.2712
|88.00
|20763.27
|2323
|2006.06.29 23:56
|close
|1145
|0.40
|1.2657
|0.0000
|1.2722
|0.00
|20763.27
|2324
|2006.06.29 23:56
|buy
|1147
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2726
|2325
|2006.06.29 23:57
|close
|1147
|0.40
|1.2664
|0.0000
|1.2726
|12.00
|20775.27
|2326
|2006.06.29 23:58
|buy
|1148
|0.40
|1.2666
|0.0000
|1.2731
|2327
|2006.06.30 00:55
|close
|1148
|0.40
|1.2670
|0.0000
|1.2731
|12.44
|20787.71
|2328
|2006.06.30 00:56
|buy
|1149
|0.40
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|2329
|2006.06.30 01:38
|buy
|1150
|0.80
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|2330
|2006.06.30 01:55
|close
|1150
|0.80
|1.2667
|0.0000
|1.2727
|40.00
|20827.71
|2331
|2006.06.30 01:56
|close
|1149
|0.40
|1.2666
|0.0000
|1.2737
|-24.00
|20803.71
|2332
|2006.06.30 01:58
|buy
|1151
|0.40
|1.2670
|0.0000
|1.2735
|2333
|2006.06.30 02:12
|buy
|1152
|0.80
|1.2661
|0.0000
|1.2726
|2334
|2006.06.30 02:24
|close
|1152
|0.80
|1.2665
|0.0000
|1.2726
|32.00
|20835.71
|2335
|2006.06.30 02:26
|close
|1151
|0.40
|1.2664
|0.0000
|1.2735
|-24.00
|20811.71
|2336
|2006.06.30 02:28
|buy
|1153
|0.40
|1.2668
|0.0000
|1.2733
|2337
|2006.06.30 03:51
|close
|1153
|0.40
|1.2671
|0.0000
|1.2733
|12.00
|20823.71
|2338
|2006.06.30 03:52
|buy
|1154
|0.40
|1.2676
|0.0000
|1.2741
|2339
|2006.06.30 04:20
|close
|1154
|0.40
|1.2686
|0.0000
|1.2741
|40.00
|20863.71
|2340
|2006.06.30 04:21
|buy
|1155
|0.40
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|2341
|2006.06.30 04:49
|close
|1155
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2758
|56.00
|20919.71
|2342
|2006.06.30 04:50
|buy
|1156
|0.40
|1.2699
|0.0000
|1.2764
|2343
|2006.06.30 04:50
|close
|1156
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2764
|32.00
|20951.71
|2344
|2006.06.30 04:50
|buy
|1157
|0.40
|1.2711
|0.0000
|1.2776
|2345
|2006.06.30 04:51
|close
|1157
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2776
|12.00
|20963.71
|2346
|2006.06.30 04:52
|buy
|1158
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2781
|2347
|2006.06.30 05:00
|buy
|1159
|0.80
|1.2709
|0.0000
|1.2774
|2348
|2006.06.30 05:27
|close
|1159
|0.80
|1.2713
|0.0000
|1.2774
|32.00
|20995.71
|2349
|2006.06.30 05:28
|close
|1158
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2781
|-8.00
|20987.71
|2350
|2006.06.30 05:29
|buy
|1160
|0.40
|1.2713
|0.0000
|1.2778
|2351
|2006.06.30 05:31
|buy
|1161
|0.80
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|2352
|2006.06.30 05:50
|close
|1161
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2766
|56.00
|21043.71
|2353
|2006.06.30 05:50
|close
|1160
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2778
|-24.00
|21019.71
|2354
|2006.06.30 05:51
|buy
|1162
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2774
|2355
|2006.06.30 05:58
|close
|1162
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2774
|12.00
|21031.71
|2356
|2006.06.30 05:59
|sell
|1163
|0.40
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|2357
|2006.06.30 06:19
|sell
|1164
|0.80
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|2358
|2006.06.30 06:47
|sell
|1165
|1.60
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|2359
|2006.06.30 07:01
|close
|1165
|1.60
|1.2705
|0.0000
|1.2647
|112.00
|21143.71
|2360
|2006.06.30 07:02
|close
|1164
|0.80
|1.2706
|0.0000
|1.2639
|-16.00
|21127.71
|2361
|2006.06.30 07:04
|close
|1163
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2631
|-36.00
|21091.71
|2362
|2006.06.30 07:04
|sell
|1166
|0.40
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|2363
|2006.06.30 07:17
|sell
|1167
|0.80
|1.2711
|0.0000
|1.2646
|2364
|2006.06.30 08:16
|sell
|1168
|1.60
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|2365
|2006.06.30 09:01
|close
|1168
|1.60
|1.2704
|0.0000
|1.2653
|224.00
|21315.71
|2366
|2006.06.30 09:02
|close
|1167
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2646
|48.00
|21363.71
|2367
|2006.06.30 09:02
|close
|1166
|0.40
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|0.00
|21363.71
|2368
|2006.06.30 09:03
|sell
|1169
|0.40
|1.2701
|0.0000
|1.2636
|2369
|2006.06.30 09:14
|sell
|1170
|0.80
|1.2709
|0.0000
|1.2644
|2370
|2006.06.30 09:14
|sell
|1171
|1.60
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|2371
|2006.06.30 09:29
|close
|1171
|1.60
|1.2708
|0.0000
|1.2653
|160.00
|21523.71
|2372
|2006.06.30 09:30
|close
|1170
|0.80
|1.2706
|0.0000
|1.2644
|24.00
|21547.71
|2373
|2006.06.30 09:30
|close
|1169
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2636
|-16.00
|21531.71
|2374
|2006.06.30 09:31
|sell
|1172
|0.40
|1.2698
|0.0000
|1.2633
|2375
|2006.06.30 10:13
|sell
|1173
|0.80
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|2376
|2006.06.30 10:13
|close
|1173
|0.80
|1.2703
|0.0000
|1.2642
|32.00
|21563.71
|2377
|2006.06.30 10:13
|close
|1172
|0.40
|1.2710
|0.0000
|1.2633
|-48.00
|21515.71
|2378
|2006.06.30 10:13
|sell
|1174
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2643
|2379
|2006.06.30 10:23
|sell
|1175
|0.80
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|2380
|2006.06.30 10:32
|close
|1175
|0.80
|1.2712
|0.0000
|1.2651
|32.00
|21547.71
|2381
|2006.06.30 10:33
|close
|1174
|0.40
|1.2713
|0.0000
|1.2643
|-20.00
|21527.71
|2382
|2006.06.30 10:35
|sell
|1176
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2644
|2383
|2006.06.30 10:42
|sell
|1177
|0.80
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|2384
|2006.06.30 10:57
|sell
|1178
|1.60
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|2385
|2006.06.30 10:59
|close
|1178
|1.60
|1.2716
|0.0000
|1.2659
|128.00
|21655.71
|2386
|2006.06.30 11:00
|close
|1177
|0.80
|1.2717
|0.0000
|1.2651
|-8.00
|21647.71
|2387
|2006.06.30 11:00
|close
|1176
|0.40
|1.2715
|0.0000
|1.2644
|-24.00
|21623.71
|2388
|2006.06.30 11:01
|sell
|1179
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|2389
|2006.06.30 11:13
|sell
|1180
|0.80
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|2390
|2006.06.30 12:04
|close
|1180
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2647
|32.00
|21655.71
|2391
|2006.06.30 12:07
|close
|1179
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2639
|-20.00
|21635.71
|2392
|2006.06.30 12:08
|sell
|1181
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|2393
|2006.06.30 12:19
|sell
|1182
|0.80
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|2394
|2006.06.30 13:02
|close
|1182
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2647
|32.00
|21667.71
|2395
|2006.06.30 13:02
|close
|1181
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2640
|-16.00
|21651.71
|2396
|2006.06.30 13:04
|sell
|1183
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|2397
|2006.06.30 13:11
|sell
|1184
|0.80
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|2398
|2006.06.30 13:31
|close
|1184
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2650
|56.00
|21707.71
|2399
|2006.06.30 13:32
|close
|1183
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2642
|-8.00
|21699.71
|2400
|2006.06.30 13:32
|sell
|1185
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|2401
|2006.06.30 13:44
|sell
|1186
|0.80
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|2402
|2006.06.30 14:30
|close
|1186
|0.80
|1.2710
|0.0000
|1.2649
|32.00
|21731.71
|2403
|2006.06.30 14:30
|close
|1185
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2642
|-8.00
|21723.71
|2404
|2006.06.30 14:30
|sell
|1187
|0.40
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|2405
|2006.06.30 14:38
|sell
|1188
|0.80
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|2406
|2006.06.30 14:59
|close
|1188
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2649
|48.00
|21771.71
|2407
|2006.06.30 15:00
|close
|1187
|0.40
|1.2706
|0.0000
|1.2638
|-12.00
|21759.71
|2408
|2006.06.30 15:00
|sell
|1189
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|2409
|2006.06.30 15:08
|sell
|1190
|0.80
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|2410
|2006.06.30 15:36
|sell
|1191
|1.60
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|2411
|2006.06.30 15:36
|close
|1191
|1.60
|1.2716
|0.0000
|1.2671
|320.00
|22079.71
|2412
|2006.06.30 15:36
|close
|1190
|0.80
|1.2715
|0.0000
|1.2648
|-16.00
|22063.71
|2413
|2006.06.30 15:36
|close
|1189
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2639
|-48.00
|22015.71
|2414
|2006.06.30 15:36
|sell
|1192
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|2415
|2006.06.30 15:36
|sell
|1193
|0.80
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|2416
|2006.06.30 15:37
|sell
|1194
|1.60
|1.2746
|0.0000
|1.2681
|2417
|2006.07.05 16:22
|close
|1194
|1.60
|1.2738
|0.0000
|1.2681
|159.20
|22174.91
|2418
|2006.07.05 16:22
|close
|1193
|0.80
|1.2737
|0.0000
|1.2673
|23.60
|22198.51
|2419
|2006.07.05 16:22
|close
|1192
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2647
|-88.20
|22110.31
|2420
|2006.07.05 16:22
|sell
|1195
|0.40
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|2421
|2006.07.05 16:27
|sell
|1196
|0.80
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|2422
|2006.07.05 16:28
|close
|1196
|0.80
|1.2732
|0.0000
|1.2677
|80.00
|22190.31
|2423
|2006.07.05 16:29
|close
|1195
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2669
|-20.00
|22170.31
|2424
|2006.07.05 16:30
|sell
|1197
|0.40
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|2425
|2006.07.05 16:41
|close
|1197
|0.40
|1.2734
|0.0000
|1.2672
|12.00
|22182.31
|2426
|2006.07.05 16:41
|sell
|1198
|0.40
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|2427
|2006.07.05 16:49
|sell
|1199
|0.80
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|2428
|2006.07.05 16:51
|close
|1199
|0.80
|1.2732
|0.0000
|1.2672
|40.00
|22222.31
|2429
|2006.07.05 16:51
|close
|1198
|0.40
|1.2731
|0.0000
|1.2665
|-4.00
|22218.31
|2430
|2006.07.05 16:51
|sell
|1200
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|2431
|2006.07.05 16:58
|close
|1200
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2661
|16.00
|22234.31
|2432
|2006.07.05 16:59
|sell
|1201
|0.40
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|2433
|2006.07.05 17:02
|close
|1201
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2663
|12.00
|22246.31
|2434
|2006.07.05 17:02
|sell
|1202
|0.40
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|2435
|2006.07.05 17:19
|sell
|1203
|0.80
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|2436
|2006.07.05 17:20
|close
|1203
|0.80
|1.2721
|0.0000
|1.2664
|64.00
|22310.31
|2437
|2006.07.05 17:20
|close
|1202
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2656
|-4.00
|22306.31
|2438
|2006.07.05 17:20
|sell
|1204
|0.40
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|2439
|2006.07.05 17:22
|close
|1204
|0.40
|1.2715
|0.0000
|1.2653
|12.00
|22318.31
|2440
|2006.07.05 17:23
|sell
|1205
|0.40
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|2441
|2006.07.05 17:26
|sell
|1206
|0.80
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|2442
|2006.07.05 17:27
|close
|1206
|0.80
|1.2715
|0.0000
|1.2657
|56.00
|22374.31
|2443
|2006.07.05 17:27
|close
|1205
|0.40
|1.2717
|0.0000
|1.2648
|-16.00
|22358.31
|2444
|2006.07.05 17:27
|sell
|1207
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|2445
|2006.07.05 17:57
|close
|1207
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2647
|12.00
|22370.31
|2446
|2006.07.05 17:58
|sell
|1208
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|2447
|2006.07.05 17:59
|sell
|1209
|0.80
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|2448
|2006.07.05 18:02
|sell
|1210
|1.60
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|2449
|2006.07.05 18:27
|close
|1210
|1.60
|1.2716
|0.0000
|1.2657
|96.00
|22466.31
|2450
|2006.07.05 18:28
|close
|1209
|0.80
|1.2717
|0.0000
|1.2649
|-24.00
|22442.31
|2451
|2006.07.05 18:28
|close
|1208
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2640
|-36.00
|22406.31
|2452
|2006.07.05 18:29
|sell
|1211
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|2453
|2006.07.05 19:28
|close
|1211
|0.40
|1.2721
|0.0000
|1.2659
|12.00
|22418.31
|2454
|2006.07.05 19:28
|sell
|1212
|0.40
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|2455
|2006.07.05 20:15
|sell
|1213
|0.80
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|2456
|2006.07.05 20:25
|close
|1213
|0.80
|1.2723
|0.0000
|1.2662
|32.00
|22450.31
|2457
|2006.07.05 20:25
|close
|1212
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2654
|-20.00
|22430.31
|2458
|2006.07.05 20:26
|sell
|1214
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|2459
|2006.07.05 20:31
|sell
|1215
|0.80
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|2460
|2006.07.05 20:53
|close
|1215
|0.80
|1.2725
|0.0000
|1.2664
|32.00
|22462.31
|2461
|2006.07.05 20:55
|close
|1214
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2655
|-16.00
|22446.31
|2462
|2006.07.05 20:56
|buy
|1216
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|2463
|2006.07.05 21:00
|close
|1216
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2787
|16.00
|22462.31
|2464
|2006.07.05 21:00
|buy
|1217
|0.40
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|2465
|2006.07.05 21:01
|close
|1217
|0.40
|1.2731
|0.0000
|1.2793
|12.00
|22474.31
|2466
|2006.07.05 21:03
|buy
|1218
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|2467
|2006.07.05 21:25
|buy
|1219
|0.80
|1.2725
|0.0000
|1.2790
|2468
|2006.07.05 21:30
|close
|1219
|0.80
|1.2729
|0.0000
|1.2790
|32.00
|22506.31
|2469
|2006.07.05 21:33
|close
|1218
|0.40
|1.2732
|0.0000
|1.2798
|-4.00
|22502.31
|2470
|2006.07.05 21:35
|buy
|1220
|0.50
|1.2734
|0.0000
|1.2799
|2471
|2006.07.05 22:24
|buy
|1221
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2791
|2472
|2006.07.05 22:29
|close
|1221
|0.80
|1.2734
|0.0000
|1.2791
|64.00
|22566.31
|2473
|2006.07.05 22:30
|close
|1220
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2799
|-5.00
|22561.31
|2474
|2006.07.05 22:34
|buy
|1222
|0.50
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|2475
|2006.07.05 23:18
|buy
|1223
|0.80
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|2476
|2006.07.06 00:21
|buy
|1224
|1.60
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|2477
|2006.07.06 01:00
|close
|1224
|1.60
|1.2726
|0.0000
|1.2785
|96.00
|22657.31
|2478
|2006.07.06 01:01
|close
|1223
|0.80
|1.2730
|0.0000
|1.2793
|-5.36
|22651.95
|2479
|2006.07.06 01:01
|close
|1222
|0.50
|1.2729
|0.0000
|1.2800
|-43.35
|22608.60
|2480
|2006.07.06 01:03
|buy
|1225
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|2481
|2006.07.06 02:37
|close
|1225
|0.50
|1.2735
|0.0000
|1.2798
|10.00
|22618.60
|2482
|2006.07.06 02:38
|buy
|1226
|0.50
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2483
|2006.07.06 02:47
|buy
|1227
|0.80
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|2484
|2006.07.06 03:06
|close
|1227
|0.80
|1.2734
|0.0000
|1.2795
|32.00
|22650.60
|2485
|2006.07.06 03:07
|close
|1226
|0.50
|1.2735
|0.0000
|1.2802
|-10.00
|22640.60
|2486
|2006.07.06 03:07
|buy
|1228
|0.50
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2487
|2006.07.06 03:16
|buy
|1229
|0.80
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|2488
|2006.07.06 06:08
|close
|1229
|0.80
|1.2735
|0.0000
|1.2795
|40.00
|22680.60
|2489
|2006.07.06 06:10
|close
|1228
|0.50
|1.2736
|0.0000
|1.2802
|-5.00
|22675.60
|2490
|2006.07.06 06:12
|buy
|1230
|0.50
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|2491
|2006.07.06 07:31
|buy
|1231
|0.80
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|2492
|2006.07.06 07:36
|close
|1231
|0.80
|1.2733
|0.0000
|1.2793
|40.00
|22715.60
|2493
|2006.07.06 07:37
|close
|1230
|0.50
|1.2734
|0.0000
|1.2801
|-10.00
|22705.60
|2494
|2006.07.06 07:39
|buy
|1232
|0.50
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|2495
|2006.07.06 07:46
|close
|1232
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2796
|10.00
|22715.60
|2496
|2006.07.06 07:49
|buy
|1233
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|2497
|2006.07.06 07:56
|close
|1233
|0.50
|1.2735
|0.0000
|1.2798
|10.00
|22725.60
|2498
|2006.07.06 07:57
|buy
|1234
|0.50
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2499
|2006.07.06 07:59
|buy
|1235
|0.80
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|2500
|2006.07.06 09:00
|close
|1235
|0.80
|1.2733
|0.0000
|1.2794
|32.00
|22757.60
|2501
|2006.07.06 09:00
|close
|1234
|0.50
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|0.00
|22757.60
|2502
|2006.07.06 09:01
|buy
|1236
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|2503
|2006.07.06 09:10
|buy
|1237
|0.80
|1.2734
|0.0000
|1.2799
|2504
|2006.07.06 09:29
|close
|1237
|0.80
|1.2739
|0.0000
|1.2799
|40.00
|22797.60
|2505
|2006.07.06 09:30
|close
|1236
|0.50
|1.2741
|0.0000
|1.2808
|-10.00
|22787.60
|2506
|2006.07.06 09:31
|buy
|1238
|0.50
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|2507
|2006.07.06 10:04
|close
|1238
|0.50
|1.2745
|0.0000
|1.2807
|15.00
|22802.60
|2508
|2006.07.06 10:05
|buy
|1239
|0.50
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|2509
|2006.07.06 10:08
|buy
|1240
|0.80
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|2510
|2006.07.06 10:33
|close
|1240
|0.80
|1.2745
|0.0000
|1.2806
|32.00
|22834.60
|2511
|2006.07.06 10:34
|close
|1239
|0.50
|1.2746
|0.0000
|1.2814
|-15.00
|22819.60
|2512
|2006.07.06 10:34
|buy
|1241
|0.50
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2513
|2006.07.06 10:38
|buy
|1242
|0.80
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|2514
|2006.07.06 11:05
|buy
|1243
|1.60
|1.2734
|0.0000
|1.2799
|2515
|2006.07.06 14:31
|close
|1243
|1.60
|1.2745
|0.0000
|1.2799
|176.00
|22995.60
|2516
|2006.07.06 14:31
|close
|1242
|0.80
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|0.00
|22995.60
|2517
|2006.07.06 14:31
|close
|1241
|0.50
|1.2745
|0.0000
|1.2815
|-25.00
|22970.60
|2518
|2006.07.06 14:31
|buy
|1244
|0.50
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|2519
|2006.07.06 14:32
|close
|1244
|0.50
|1.2744
|0.0000
|1.2806
|15.00
|22985.60
|2520
|2006.07.06 14:32
|buy
|1245
|0.50
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2521
|2006.07.06 14:32
|buy
|1246
|1.00
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2522
|2006.07.06 14:32
|close
|1246
|1.00
|1.2742
|0.0000
|1.2802
|50.00
|23035.60
|2523
|2006.07.06 14:32
|close
|1245
|0.50
|1.2741
|0.0000
|1.2811
|-25.00
|23010.60
|2524
|2006.07.06 14:33
|sell
|1247
|0.50
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|2525
|2006.07.06 14:38
|sell
|1248
|1.00
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|2526
|2006.07.06 14:46
|close
|1248
|1.00
|1.2731
|0.0000
|1.2671
|50.00
|23060.60
|2527
|2006.07.06 14:46
|close
|1247
|0.50
|1.2738
|0.0000
|1.2663
|-50.00
|23010.60
|2528
|2006.07.06 14:47
|buy
|1249
|0.50
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|2529
|2006.07.06 14:54
|close
|1249
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2804
|20.00
|23030.60
|2530
|2006.07.06 14:55
|buy
|1250
|0.50
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|2531
|2006.07.06 14:55
|buy
|1251
|1.00
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2532
|2006.07.06 14:59
|close
|1251
|1.00
|1.2743
|0.0000
|1.2802
|60.00
|23090.60
|2533
|2006.07.06 15:00
|close
|1250
|0.50
|1.2745
|0.0000
|1.2812
|-10.00
|23080.60
|2534
|2006.07.06 15:01
|buy
|1252
|0.50
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|2535
|2006.07.06 15:02
|buy
|1253
|1.00
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|2536
|2006.07.06 15:08
|close
|1253
|1.00
|1.2740
|0.0000
|1.2800
|50.00
|23130.60
|2537
|2006.07.06 15:08
|close
|1252
|0.50
|1.2739
|0.0000
|1.2809
|-25.00
|23105.60
|2538
|2006.07.06 15:08
|buy
|1254
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|2539
|2006.07.06 15:31
|modify
|1254
|0.50
|1.2743
|1.2752
|1.2857
|2540
|2006.07.06 15:31
|close
|1254
|0.50
|1.2760
|1.2752
|1.2857
|85.00
|23190.60
|2541
|2006.07.06 15:31
|buy
|1255
|0.50
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|2542
|2006.07.06 15:31
|buy
|1256
|1.00
|1.2766
|0.0000
|1.2831
|2543
|2006.07.06 15:32
|buy
|1257
|1.60
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|2544
|2006.07.06 15:33
|close
|1257
|1.60
|1.2754
|0.0000
|1.2804
|240.00
|23430.60
|2545
|2006.07.06 15:33
|close
|1256
|1.00
|1.2753
|0.0000
|1.2831
|-130.00
|23300.60
|2546
|2006.07.06 15:34
|close
|1255
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2840
|-105.00
|23195.60
|2547
|2006.07.06 15:34
|buy
|1258
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|2548
|2006.07.06 15:35
|buy
|1259
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2549
|2006.07.06 15:35
|close
|1259
|1.00
|1.2755
|0.0000
|1.2816
|40.00
|23235.60
|2550
|2006.07.06 15:35
|close
|1258
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2823
|-10.00
|23225.60
|2551
|2006.07.06 15:35
|buy
|1260
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2552
|2006.07.06 15:36
|buy
|1261
|1.00
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|2553
|2006.07.06 15:36
|close
|1261
|1.00
|1.2757
|0.0000
|1.2817
|50.00
|23275.60
|2554
|2006.07.06 15:36
|close
|1260
|0.50
|1.2750
|0.0000
|1.2825
|-50.00
|23225.60
|2555
|2006.07.06 15:36
|buy
|1262
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|2556
|2006.07.06 15:37
|close
|1262
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2821
|50.00
|23275.60
|2557
|2006.07.06 15:37
|buy
|1263
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2833
|2558
|2006.07.06 15:38
|close
|1263
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2833
|15.00
|23290.60
|2559
|2006.07.06 15:38
|buy
|1264
|0.50
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|2560
|2006.07.06 15:39
|buy
|1265
|1.00
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2561
|2006.07.06 15:40
|buy
|1266
|1.60
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|2562
|2006.07.06 15:41
|close
|1266
|1.60
|1.2760
|0.0000
|1.2818
|112.00
|23402.60
|2563
|2006.07.06 15:41
|close
|1265
|1.00
|1.2759
|0.0000
|1.2825
|-10.00
|23392.60
|2564
|2006.07.06 15:41
|close
|1264
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2840
|-85.00
|23307.60
|2565
|2006.07.06 15:41
|buy
|1267
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2566
|2006.07.06 15:42
|close
|1267
|0.50
|1.2764
|0.0000
|1.2825
|20.00
|23327.60
|2567
|2006.07.06 15:42
|buy
|1268
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2831
|2568
|2006.07.06 15:43
|close
|1268
|0.50
|1.2769
|0.0000
|1.2831
|15.00
|23342.60
|2569
|2006.07.06 15:43
|buy
|1269
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|2570
|2006.07.06 15:44
|buy
|1270
|1.00
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|2571
|2006.07.06 15:44
|close
|1270
|1.00
|1.2772
|0.0000
|1.2828
|90.00
|23432.60
|2572
|2006.07.06 15:44
|close
|1269
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|0.00
|23432.60
|2573
|2006.07.06 15:44
|buy
|1271
|0.50
|1.2770
|0.0000
|1.2835
|2574
|2006.07.06 15:44
|buy
|1272
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2575
|2006.07.06 15:44
|buy
|1273
|1.60
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|2576
|2006.07.06 15:45
|close
|1273
|1.60
|1.2763
|0.0000
|1.2808
|320.00
|23752.60
|2577
|2006.07.06 15:45
|close
|1272
|1.00
|1.2764
|0.0000
|1.2816
|130.00
|23882.60
|2578
|2006.07.06 15:45
|close
|1271
|0.50
|1.2765
|0.0000
|1.2835
|-25.00
|23857.60
|2579
|2006.07.06 15:45
|buy
|1274
|0.50
|1.2767
|0.0000
|1.2832
|2580
|2006.07.06 15:47
|close
|1274
|0.50
|1.2770
|0.0000
|1.2832
|15.00
|23872.60
|2581
|2006.07.06 15:47
|buy
|1275
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.2839
|2582
|2006.07.06 15:50
|buy
|1276
|1.00
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2583
|2006.07.06 15:50
|buy
|1277
|2.00
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2584
|2006.07.06 15:50
|close
|1277
|2.00
|1.2766
|0.0000
|1.2816
|300.00
|24172.60
|2585
|2006.07.06 15:51
|close
|1276
|1.00
|1.2763
|0.0000
|1.2825
|30.00
|24202.60
|2586
|2006.07.06 15:51
|close
|1275
|0.50
|1.2761
|0.0000
|1.2839
|-65.00
|24137.60
|2587
|2006.07.06 15:51
|buy
|1278
|0.50
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|2588
|2006.07.06 15:51
|close
|1278
|0.50
|1.2776
|0.0000
|1.2828
|65.00
|24202.60
|2589
|2006.07.06 15:52
|buy
|1279
|0.50
|1.2776
|0.0000
|1.2841
|2590
|2006.07.06 15:53
|close
|1279
|0.50
|1.2779
|0.0000
|1.2841
|15.00
|24217.60
|2591
|2006.07.06 15:54
|buy
|1280
|0.50
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|2592
|2006.07.06 15:56
|buy
|1281
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2593
|2006.07.06 15:56
|close
|1281
|1.00
|1.2756
|0.0000
|1.2816
|50.00
|24267.60
|2594
|2006.07.06 15:57
|close
|1280
|0.50
|1.2772
|0.0000
|1.2828
|45.00
|24312.60
|2595
|2006.07.06 15:57
|buy
|1282
|0.50
|1.2776
|0.0000
|1.2841
|2596
|2006.07.06 15:57
|buy
|1283
|1.00
|1.2764
|0.0000
|1.2829
|2597
|2006.07.06 15:58
|close
|1283
|1.00
|1.2769
|0.0000
|1.2829
|50.00
|24362.60
|2598
|2006.07.06 15:58
|close
|1282
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2841
|30.00
|24392.60
|2599
|2006.07.06 15:59
|buy
|1284
|0.50
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|2600
|2006.07.06 16:00
|buy
|1285
|1.00
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2601
|2006.07.06 16:01
|buy
|1286
|2.00
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|2602
|2006.07.06 16:03
|close
|1286
|2.00
|1.2743
|0.0000
|1.2800
|160.00
|24552.60
|2603
|2006.07.06 16:03
|close
|1285
|1.00
|1.2742
|0.0000
|1.2813
|-60.00
|24492.60
|2604
|2006.07.06 16:04
|close
|1284
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2824
|-80.00
|24412.60
|2605
|2006.07.06 16:04
|buy
|1287
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|2606
|2006.07.06 16:07
|close
|1287
|0.50
|1.2749
|0.0000
|1.2808
|30.00
|24442.60
|2607
|2006.07.06 16:07
|buy
|1288
|0.50
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|2608
|2006.07.06 16:08
|buy
|1289
|1.00
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|2609
|2006.07.06 16:12
|close
|1289
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2810
|40.00
|24482.60
|2610
|2006.07.06 16:12
|close
|1288
|0.50
|1.2750
|0.0000
|1.2818
|-15.00
|24467.60
|2611
|2006.07.06 16:12
|buy
|1290
|0.50
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|2612
|2006.07.06 16:14
|buy
|1291
|1.00
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|2613
|2006.07.06 16:14
|close
|1291
|1.00
|1.2747
|0.0000
|1.2807
|50.00
|24517.60
|2614
|2006.07.06 16:14
|close
|1290
|0.50
|1.2748
|0.0000
|1.2817
|-20.00
|24497.60
|2615
|2006.07.06 16:15
|buy
|1292
|0.50
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2616
|2006.07.06 16:18
|close
|1292
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2815
|20.00
|24517.60
|2617
|2006.07.06 16:18
|buy
|1293
|0.50
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2618
|2006.07.06 16:19
|buy
|1294
|1.00
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|2619
|2006.07.06 16:21
|close
|1294
|1.00
|1.2755
|0.0000
|1.2812
|80.00
|24597.60
|2620
|2006.07.06 16:21
|close
|1293
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2820
|5.00
|24602.60
|2621
|2006.07.06 16:21
|buy
|1295
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|2622
|2006.07.06 16:23
|buy
|1296
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2623
|2006.07.06 16:23
|close
|1296
|1.00
|1.2757
|0.0000
|1.2816
|60.00
|24662.60
|2624
|2006.07.06 16:23
|close
|1295
|0.50
|1.2745
|0.0000
|1.2823
|-65.00
|24597.60
|2625
|2006.07.06 16:23
|buy
|1297
|0.50
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|2626
|2006.07.06 16:27
|close
|1297
|0.50
|1.2752
|0.0000
|1.2812
|25.00
|24622.60
|2627
|2006.07.06 16:27
|buy
|1298
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2628
|2006.07.06 16:28
|close
|1298
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2819
|20.00
|24642.60
|2629
|2006.07.06 16:28
|buy
|1299
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2630
|2006.07.06 16:31
|buy
|1300
|1.00
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|2631
|2006.07.06 16:50
|close
|1300
|1.00
|1.2747
|0.0000
|1.2804
|80.00
|24722.60
|2632
|2006.07.06 16:51
|close
|1299
|0.50
|1.2746
|0.0000
|1.2825
|-70.00
|24652.60
|2633
|2006.07.06 16:52
|buy
|1301
|0.50
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2634
|2006.07.06 16:58
|close
|1301
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2815
|20.00
|24672.60
|2635
|2006.07.06 16:59
|buy
|1302
|0.50
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|2636
|2006.07.06 17:05
|close
|1302
|0.50
|1.2757
|0.0000
|1.2818
|20.00
|24692.60
|2637
|2006.07.06 17:05
|buy
|1303
|0.50
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|2638
|2006.07.06 17:12
|buy
|1304
|1.00
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|2639
|2006.07.06 17:14
|close
|1304
|1.00
|1.2759
|0.0000
|1.2818
|60.00
|24752.60
|2640
|2006.07.06 17:15
|close
|1303
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2826
|-15.00
|24737.60
|2641
|2006.07.06 17:15
|buy
|1305
|0.50
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|2642
|2006.07.06 17:19
|close
|1305
|0.50
|1.2762
|0.0000
|1.2824
|15.00
|24752.60
|2643
|2006.07.06 17:19
|buy
|1306
|0.50
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|2644
|2006.07.06 17:27
|close
|1306
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2827
|20.00
|24772.60
|2645
|2006.07.06 17:27
|buy
|1307
|0.50
|1.2767
|0.0000
|1.2832
|2646
|2006.07.06 17:27
|close
|1307
|0.50
|1.2772
|0.0000
|1.2832
|25.00
|24797.60
|2647
|2006.07.06 17:27
|buy
|1308
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.2839
|2648
|2006.07.06 17:29
|buy
|1309
|1.00
|1.2765
|0.0000
|1.2830
|2649
|2006.07.06 17:31
|buy
|1310
|2.00
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2650
|2006.07.06 17:57
|close
|1310
|2.00
|1.2764
|0.0000
|1.2820
|180.00
|24977.60
|2651
|2006.07.06 17:57
|close
|1309
|1.00
|1.2763
|0.0000
|1.2830
|-20.00
|24957.60
|2652
|2006.07.06 17:57
|close
|1308
|0.50
|1.2764
|0.0000
|1.2839
|-50.00
|24907.60
|2653
|2006.07.06 17:58
|buy
|1311
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2831
|2654
|2006.07.06 17:59
|buy
|1312
|1.00
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2655
|2006.07.06 18:26
|close
|1312
|1.00
|1.2761
|0.0000
|1.2819
|70.00
|24977.60
|2656
|2006.07.06 18:27
|close
|1311
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2831
|-30.00
|24947.60
|2657
|2006.07.06 18:27
|buy
|1313
|0.50
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|2658
|2006.07.06 20:24
|close
|1313
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2827
|20.00
|24967.60
|2659
|2006.07.06 20:25
|buy
|1314
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2833
|2660
|2006.07.06 21:01
|close
|1314
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2833
|15.00
|24982.60
|2661
|2006.07.06 21:01
|buy
|1315
|0.50
|1.2773
|0.0000
|1.2838
|2662
|2006.07.06 21:23
|close
|1315
|0.50
|1.2775
|0.0000
|1.2838
|10.00
|24992.60
|2663
|2006.07.06 21:24
|buy
|1316
|0.50
|1.2777
|0.0000
|1.2842
|2664
|2006.07.06 23:51
|close
|1316
|0.50
|1.2780
|0.0000
|1.2842
|15.00
|25007.60
|2665
|2006.07.06 23:52
|buy
|1317
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2847
|2666
|2006.07.07 02:30
|buy
|1318
|1.00
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|2667
|2006.07.07 09:44
|close
|1318
|1.00
|1.2778
|0.0000
|1.2840
|30.00
|25037.60
|2668
|2006.07.07 09:45
|close
|1317
|0.50
|1.2779
|0.0000
|1.2847
|-19.45
|25018.15
|2669
|2006.07.07 09:46
|buy
|1319
|0.50
|1.2781
|0.0000
|1.2846
|2670
|2006.07.07 10:15
|close
|1319
|0.50
|1.2785
|0.0000
|1.2846
|20.00
|25038.15
|2671
|2006.07.07 10:17
|buy
|1320
|0.50
|1.2789
|0.0000
|1.2854
|2672
|2006.07.07 10:33
|buy
|1321
|1.00
|1.2776
|0.0000
|1.2841
|2673
|2006.07.07 12:33
|close
|1321
|1.00
|1.2783
|0.0000
|1.2841
|70.00
|25108.15
|2674
|2006.07.07 12:33
|close
|1320
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2854
|-35.00
|25073.15
|2675
|2006.07.07 12:33
|buy
|1322
|0.50
|1.2786
|0.0000
|1.2851
|2676
|2006.07.07 12:40
|close
|1322
|0.50
|1.2789
|0.0000
|1.2851
|15.00
|25088.15
|2677
|2006.07.07 12:41
|buy
|1323
|0.50
|1.2793
|0.0000
|1.2858
|2678
|2006.07.07 12:59
|buy
|1324
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2845
|2679
|2006.07.07 15:02
|close
|1324
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.2845
|90.00
|25178.15
|2680
|2006.07.07 15:02
|close
|1323
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2858
|-110.00
|25068.15
|2681
|2006.07.07 15:03
|sell
|1325
|0.50
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|2682
|2006.07.07 15:03
|sell
|1326
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.2724
|2683
|2006.07.07 15:03
|close
|1326
|1.00
|1.2781
|0.0000
|1.2724
|80.00
|25148.15
|2684
|2006.07.07 15:03
|close
|1325
|0.50
|1.2780
|0.0000
|1.2708
|-35.00
|25113.15
|2685
|2006.07.07 15:03
|sell
|1327
|0.50
|1.2775
|0.0000
|1.2710
|2686
|2006.07.07 15:05
|sell
|1328
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.2724
|2687
|2006.07.07 15:06
|sell
|1329
|2.00
|1.2797
|0.0000
|1.2732
|2688
|2006.07.10 05:01
|close
|1329
|2.00
|1.2789
|0.0000
|1.2732
|173.00
|25286.15
|2689
|2006.07.10 05:01
|close
|1328
|1.00
|1.2788
|0.0000
|1.2724
|16.50
|25302.65
|2690
|2006.07.10 05:02
|close
|1327
|0.50
|1.2789
|0.0000
|1.2710
|-66.75
|25235.90
|2691
|2006.07.10 05:03
|sell
|1330
|0.50
|1.2785
|0.0000
|1.2720
|2692
|2006.07.10 05:14
|sell
|1331
|1.00
|1.2793
|0.0000
|1.2728
|2693
|2006.07.10 06:12
|sell
|1332
|2.00
|1.2801
|0.0000
|1.2736
|2694
|2006.07.10 06:30
|close
|1332
|2.00
|1.2796
|0.0000
|1.2736
|100.00
|25335.90
|2695
|2006.07.10 06:31
|close
|1331
|1.00
|1.2794
|0.0000
|1.2728
|-10.00
|25325.90
|2696
|2006.07.10 06:32
|close
|1330
|0.50
|1.2793
|0.0000
|1.2720
|-40.00
|25285.90
|2697
|2006.07.10 06:32
|sell
|1333
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2726
|2698
|2006.07.10 06:44
|sell
|1334
|1.00
|1.2798
|0.0000
|1.2733
|2699
|2006.07.10 07:01
|close
|1334
|1.00
|1.2794
|0.0000
|1.2733
|40.00
|25325.90
|2700
|2006.07.10 07:01
|close
|1333
|0.50
|1.2793
|0.0000
|1.2726
|-10.00
|25315.90
|2701
|2006.07.10 07:02
|sell
|1335
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2726
|2702
|2006.07.10 07:14
|sell
|1336
|1.00
|1.2798
|0.0000
|1.2733
|2703
|2006.07.10 07:24
|close
|1336
|1.00
|1.2795
|0.0000
|1.2733
|30.00
|25345.90
|2704
|2006.07.10 07:25
|close
|1335
|0.50
|1.2796
|0.0000
|1.2726
|-25.00
|25320.90
|2705
|2006.07.10 07:26
|sell
|1337
|0.50
|1.2794
|0.0000
|1.2729
|2706
|2006.07.10 08:32
|close
|1337
|0.50
|1.2790
|0.0000
|1.2729
|20.00
|25340.90
|2707
|2006.07.10 08:32
|sell
|1338
|0.50
|1.2788
|0.0000
|1.2723
|2708
|2006.07.10 08:39
|sell
|1339
|1.00
|1.2796
|0.0000
|1.2731
|2709
|2006.07.10 08:59
|close
|1339
|1.00
|1.2790
|0.0000
|1.2731
|60.00
|25400.90
|2710
|2006.07.10 09:00
|close
|1338
|0.50
|1.2792
|0.0000
|1.2723
|-20.00
|25380.90
|2711
|2006.07.10 09:01
|sell
|1340
|0.50
|1.2788
|0.0000
|1.2723
|2712
|2006.07.10 09:08
|sell
|1341
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2735
|2713
|2006.07.10 09:31
|close
|1341
|1.00
|1.2787
|0.0000
|1.2735
|130.00
|25510.90
|2714
|2006.07.10 09:31
|close
|1340
|0.50
|1.2788
|0.0000
|1.2723
|0.00
|25510.90
|2715
|2006.07.10 09:31
|sell
|1342
|0.50
|1.2786
|0.0000
|1.2721
|2716
|2006.07.10 09:39
|sell
|1343
|1.00
|1.2799
|0.0000
|1.2734
|2717
|2006.07.10 09:58
|close
|1343
|1.00
|1.2793
|0.0000
|1.2734
|60.00
|25570.90
|2718
|2006.07.10 09:58
|close
|1342
|0.50
|1.2794
|0.0000
|1.2721
|-40.00
|25530.90
|2719
|2006.07.10 09:58
|sell
|1344
|0.50
|1.2792
|0.0000
|1.2727
|2720
|2006.07.10 10:07
|sell
|1345
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2735
|2721
|2006.07.10 10:11
|sell
|1346
|2.00
|1.2808
|0.0000
|1.2743
|2722
|2006.07.10 10:20
|close
|1346
|2.00
|1.2803
|0.0000
|1.2743
|100.00
|25630.90
|2723
|2006.07.10 10:20
|close
|1345
|1.00
|1.2804
|0.0000
|1.2735
|-40.00
|25590.90
|2724
|2006.07.10 10:22
|close
|1344
|0.50
|1.2800
|0.0000
|1.2727
|-40.00
|25550.90
|2725
|2006.07.10 10:22
|buy
|1347
|0.50
|1.2801
|0.0000
|1.2866
|2726
|2006.07.10 10:29
|close
|1347
|0.50
|1.2804
|0.0000
|1.2866
|15.00
|25565.90
|2727
|2006.07.10 10:30
|buy
|1348
|0.50
|1.2806
|0.0000
|1.2871
|2728
|2006.07.10 10:31
|buy
|1349
|1.00
|1.2796
|0.0000
|1.2861
|2729
|2006.07.10 10:36
|close
|1349
|1.00
|1.2802
|0.0000
|1.2861
|60.00
|25625.90
|2730
|2006.07.10 10:37
|close
|1348
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2871
|-15.00
|25610.90
|2731
|2006.07.10 10:37
|buy
|1350
|0.50
|1.2802
|0.0000
|1.2867
|2732
|2006.07.10 10:38
|close
|1350
|0.50
|1.2805
|0.0000
|1.2867
|15.00
|25625.90
|2733
|2006.07.10 10:38
|buy
|1351
|0.50
|1.2809
|0.0000
|1.2874
|2734
|2006.07.10 10:49
|buy
|1352
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2865
|2735
|2006.07.10 11:06
|close
|1352
|1.00
|1.2807
|0.0000
|1.2865
|70.00
|25695.90
|2736
|2006.07.10 11:06
|close
|1351
|0.50
|1.2806
|0.0000
|1.2874
|-15.00
|25680.90
|2737
|2006.07.10 11:06
|buy
|1353
|0.50
|1.2808
|0.0000
|1.2873
|2738
|2006.07.10 11:10
|close
|1353
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2873
|15.00
|25695.90
|2739
|2006.07.10 11:10
|buy
|1354
|0.50
|1.2813
|0.0000
|1.2878
|2740
|2006.07.10 11:19
|buy
|1355
|1.00
|1.2804
|0.0000
|1.2869
|2741
|2006.07.10 12:01
|buy
|1356
|2.00
|1.2783
|0.0000
|1.2848
|2742
|2006.07.10 12:05
|close
|1356
|2.00
|1.2802
|0.0000
|1.2848
|380.00
|26075.90
|2743
|2006.07.10 12:05
|close
|1355
|1.00
|1.2801
|0.0000
|1.2869
|-30.00
|26045.90
|2744
|2006.07.10 12:05
|close
|1354
|0.50
|1.2799
|0.0000
|1.2878
|-70.00
|25975.90
|2745
|2006.07.10 12:05
|sell
|1357
|0.50
|1.2797
|0.0000
|1.2732
|2746
|2006.07.10 12:09
|sell
|1358
|1.00
|1.2805
|0.0000
|1.2740
|2747
|2006.07.10 12:16
|close
|1358
|1.00
|1.2801
|0.0000
|1.2740
|40.00
|26015.90
|2748
|2006.07.10 12:16
|close
|1357
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2732
|-5.00
|26010.90
|2749
|2006.07.10 12:17
|sell
|1359
|0.50
|1.2797
|0.0000
|1.2732
|2750
|2006.07.10 12:18
|close
|1359
|0.50
|1.2792
|0.0000
|1.2732
|25.00
|26035.90
|2751
|2006.07.10 12:18
|sell
|1360
|0.50
|1.2790
|0.0000
|1.2725
|2752
|2006.07.10 12:29
|close
|1360
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2725
|40.00
|26075.90
|2753
|2006.07.10 12:30
|sell
|1361
|0.50
|1.2780
|0.0000
|1.2715
|2754
|2006.07.10 12:30
|close
|1361
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.2715
|30.00
|26105.90
|2755
|2006.07.10 12:31
|sell
|1362
|0.50
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|2756
|2006.07.10 12:34
|sell
|1363
|1.00
|1.2781
|0.0000
|1.2716
|2757
|2006.07.10 13:31
|close
|1363
|1.00
|1.2770
|0.0000
|1.2716
|110.00
|26215.90
|2758
|2006.07.10 13:33
|close
|1362
|0.50
|1.2769
|0.0000
|1.2708
|20.00
|26235.90
|2759
|2006.07.10 13:33
|sell
|1364
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2703
|2760
|2006.07.10 13:33
|sell
|1365
|1.00
|1.2778
|0.0000
|1.2713
|2761
|2006.07.10 13:47
|close
|1365
|1.00
|1.2774
|0.0000
|1.2713
|40.00
|26275.90
|2762
|2006.07.10 13:47
|close
|1364
|0.50
|1.2775
|0.0000
|1.2703
|-35.00
|26240.90
|2763
|2006.07.10 13:47
|sell
|1366
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2706
|2764
|2006.07.10 14:00
|close
|1366
|0.50
|1.2755
|0.0000
|1.2706
|80.00
|26320.90
|2765
|2006.07.10 14:02
|sell
|1367
|0.50
|1.2749
|0.0000
|1.2684
|2766
|2006.07.10 14:02
|sell
|1368
|1.00
|1.2765
|0.0000
|1.2700
|2767
|2006.07.10 14:22
|close
|1368
|1.00
|1.2758
|0.0000
|1.2700
|70.00
|26390.90
|2768
|2006.07.10 14:22
|close
|1367
|0.50
|1.2759
|0.0000
|1.2684
|-50.00
|26340.90
|2769
|2006.07.10 14:22
|sell
|1369
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|2770
|2006.07.10 14:25
|sell
|1370
|1.00
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|2771
|2006.07.10 14:26
|close
|1370
|1.00
|1.2757
|0.0000
|1.2697
|50.00
|26390.90
|2772
|2006.07.10 14:26
|close
|1369
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2689
|-10.00
|26380.90
|2773
|2006.07.10 14:27
|sell
|1371
|0.50
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|2774
|2006.07.10 14:27
|close
|1371
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2692
|15.00
|26395.90
|2775
|2006.07.10 14:27
|sell
|1372
|0.50
|1.2752
|0.0000
|1.2687
|2776
|2006.07.10 14:36
|sell
|1373
|1.00
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|2777
|2006.07.10 14:44
|close
|1373
|1.00
|1.2754
|0.0000
|1.2694
|50.00
|26445.90
|2778
|2006.07.10 14:45
|close
|1372
|0.50
|1.2753
|0.0000
|1.2687
|-5.00
|26440.90
|2779
|2006.07.10 14:46
|sell
|1374
|0.50
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|2780
|2006.07.10 15:00
|close
|1374
|0.50
|1.2747
|0.0000
|1.2686
|20.00
|26460.90
|2781
|2006.07.10 15:00
|sell
|1375
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|2782
|2006.07.10 15:01
|sell
|1376
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|2783
|2006.07.10 15:26
|close
|1376
|1.00
|1.2746
|0.0000
|1.2686
|50.00
|26510.90
|2784
|2006.07.10 15:27
|close
|1375
|0.50
|1.2747
|0.0000
|1.2678
|-20.00
|26490.90
|2785
|2006.07.10 15:27
|sell
|1377
|0.50
|1.2741
|0.0000
|1.2676
|2786
|2006.07.10 15:30
|close
|1377
|0.50
|1.2736
|0.0000
|1.2676
|25.00
|26515.90
|2787
|2006.07.10 15:30
|sell
|1378
|0.50
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|2788
|2006.07.10 15:31
|sell
|1379
|1.00
|1.2740
|0.0000
|1.2675
|2789
|2006.07.10 15:55
|close
|1379
|1.00
|1.2735
|0.0000
|1.2675
|50.00
|26565.90
|2790
|2006.07.10 15:56
|close
|1378
|0.50
|1.2736
|0.0000
|1.2667
|-20.00
|26545.90
|2791
|2006.07.10 15:56
|sell
|1380
|0.50
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|2792
|2006.07.10 15:57
|close
|1380
|0.50
|1.2730
|0.0000
|1.2667
|10.00
|26555.90
|2793
|2006.07.10 15:57
|sell
|1381
|0.50
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|2794
|2006.07.10 15:59
|sell
|1382
|1.00
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|2795
|2006.07.10 16:03
|sell
|1383
|2.00
|1.2745
|0.0000
|1.2680
|2796
|2006.07.10 16:26
|close
|1383
|2.00
|1.2739
|0.0000
|1.2680
|120.00
|26675.90
|2797
|2006.07.10 16:27
|close
|1382
|1.00
|1.2740
|0.0000
|1.2672
|-30.00
|26645.90
|2798
|2006.07.10 16:27
|close
|1381
|0.50
|1.2739
|0.0000
|1.2661
|-65.00
|26580.90
|2799
|2006.07.10 16:27
|sell
|1384
|0.50
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|2800
|2006.07.10 16:55
|close
|1384
|0.50
|1.2731
|0.0000
|1.2669
|15.00
|26595.90
|2801
|2006.07.10 16:55
|sell
|1385
|0.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|2802
|2006.07.10 16:57
|close
|1385
|0.50
|1.2726
|0.0000
|1.2664
|15.00
|26610.90
|2803
|2006.07.10 16:57
|sell
|1386
|0.50
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|2804
|2006.07.10 17:01
|sell
|1387
|1.00
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|2805
|2006.07.10 17:25
|close
|1387
|1.00
|1.2728
|0.0000
|1.2667
|40.00
|26650.90
|2806
|2006.07.10 17:26
|close
|1386
|0.50
|1.2726
|0.0000
|1.2657
|-20.00
|26630.90
|2807
|2006.07.10 17:26
|sell
|1388
|0.50
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|2808
|2006.07.10 17:30
|sell
|1389
|1.00
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|2809
|2006.07.10 17:31
|sell
|1390
|2.00
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|2810
|2006.07.10 17:56
|close
|1390
|2.00
|1.2732
|0.0000
|1.2672
|100.00
|26730.90
|2811
|2006.07.10 17:58
|close
|1389
|1.00
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|0.00
|26730.90
|2812
|2006.07.10 17:58
|close
|1388
|0.50
|1.2729
|0.0000
|1.2657
|-35.00
|26695.90
|2813
|2006.07.10 17:59
|sell
|1391
|0.50
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|2814
|2006.07.10 18:01
|sell
|1392
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2684
|2815
|2006.07.10 18:25
|close
|1392
|1.00
|1.2742
|0.0000
|1.2684
|70.00
|26765.90
|2816
|2006.07.10 18:25
|close
|1391
|0.50
|1.2743
|0.0000
|1.2671
|-35.00
|26730.90
|2817
|2006.07.10 18:25
|buy
|1393
|0.50
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|2818
|2006.07.10 18:29
|close
|1393
|0.50
|1.2745
|0.0000
|1.2805
|25.00
|26755.90
|2819
|2006.07.10 18:30
|buy
|1394
|0.50
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|2820
|2006.07.10 18:31
|close
|1394
|0.50
|1.2752
|0.0000
|1.2814
|15.00
|26770.90
|2821
|2006.07.10 18:31
|buy
|1395
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|2822
|2006.07.10 18:41
|buy
|1396
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|2823
|2006.07.10 18:54
|buy
|1397
|2.00
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|2824
|2006.07.10 18:59
|close
|1397
|2.00
|1.2748
|0.0000
|1.2806
|140.00
|26910.90
|2825
|2006.07.10 19:00
|close
|1396
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|0.00
|26910.90
|2826
|2006.07.10 19:00
|close
|1395
|0.50
|1.2752
|0.0000
|1.2821
|-20.00
|26890.90
|2827
|2006.07.10 19:00
|buy
|1398
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2828
|2006.07.10 19:01
|close
|1398
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2819
|30.00
|26920.90
|2829
|2006.07.10 19:01
|buy
|1399
|0.50
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|2830
|2006.07.10 19:10
|buy
|1400
|1.00
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|2831
|2006.07.10 19:20
|close
|1400
|1.00
|1.2757
|0.0000
|1.2818
|40.00
|26960.90
|2832
|2006.07.10 19:20
|close
|1399
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2826
|-15.00
|26945.90
|2833
|2006.07.10 19:20
|buy
|1401
|0.50
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|2834
|2006.07.10 19:22
|buy
|1402
|1.00
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2835
|2006.07.10 19:26
|buy
|1403
|2.00
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|2836
|2006.07.11 11:01
|close
|1403
|2.00
|1.2749
|0.0000
|1.2804
|182.20
|27128.10
|2837
|2006.07.11 11:02
|close
|1402
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2815
|-68.90
|27059.20
|2838
|2006.07.11 11:03
|close
|1401
|0.50
|1.2742
|0.0000
|1.2827
|-104.45
|26954.75
|2839
|2006.07.11 11:03
|buy
|1404
|0.50
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2840
|2006.07.11 11:06
|buy
|1405
|1.00
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|2841
|2006.07.11 11:28
|buy
|1406
|2.00
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|2842
|2006.07.11 11:29
|close
|1406
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2796
|320.00
|27274.75
|2843
|2006.07.11 11:30
|close
|1405
|1.00
|1.2748
|0.0000
|1.2803
|100.00
|27374.75
|2844
|2006.07.11 11:32
|close
|1404
|0.50
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|0.00
|27374.75
|2845
|2006.07.11 11:32
|buy
|1407
|0.50
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2846
|2006.07.11 11:37
|buy
|1408
|1.00
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|2847
|2006.07.11 12:00
|close
|1408
|1.00
|1.2745
|0.0000
|1.2806
|40.00
|27414.75
|2848
|2006.07.11 12:00
|close
|1407
|0.50
|1.2744
|0.0000
|1.2815
|-30.00
|27384.75
|2849
|2006.07.11 12:01
|buy
|1409
|0.50
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2850
|2006.07.11 12:03
|buy
|1410
|1.00
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|2851
|2006.07.11 12:06
|buy
|1411
|2.00
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2852
|2006.07.11 14:01
|close
|1411
|2.00
|1.2749
|0.0000
|1.2802
|240.00
|27624.75
|2853
|2006.07.11 14:02
|close
|1410
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2810
|-10.00
|27614.75
|2854
|2006.07.11 14:02
|close
|1409
|0.50
|1.2746
|0.0000
|1.2819
|-40.00
|27574.75
|2855
|2006.07.11 14:02
|buy
|1412
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2856
|2006.07.11 14:11
|buy
|1413
|1.00
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|2857
|2006.07.11 14:14
|close
|1413
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2805
|40.00
|27614.75
|2858
|2006.07.11 14:15
|close
|1412
|0.60
|1.2745
|0.0000
|1.2813
|-18.00
|27596.75
|2859
|2006.07.11 14:16
|buy
|1414
|0.60
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2860
|2006.07.11 14:24
|buy
|1415
|1.00
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|2861
|2006.07.11 14:24
|close
|1415
|1.00
|1.2740
|0.0000
|1.2800
|50.00
|27646.75
|2862
|2006.07.11 14:25
|close
|1414
|0.60
|1.2739
|0.0000
|1.2811
|-42.00
|27604.75
|2863
|2006.07.11 14:25
|buy
|1416
|0.60
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|2864
|2006.07.11 14:26
|close
|1416
|0.60
|1.2749
|0.0000
|1.2812
|12.00
|27616.75
|2865
|2006.07.11 14:26
|buy
|1417
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2866
|2006.07.11 15:22
|buy
|1418
|1.00
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|2867
|2006.07.11 15:24
|close
|1418
|1.00
|1.2745
|0.0000
|1.2805
|50.00
|27666.75
|2868
|2006.07.11 15:25
|close
|1417
|0.60
|1.2744
|0.0000
|1.2813
|-24.00
|27642.75
|2869
|2006.07.11 15:25
|buy
|1419
|0.60
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2870
|2006.07.11 15:33
|close
|1419
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2811
|12.00
|27654.75
|2871
|2006.07.11 15:33
|buy
|1420
|0.60
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|2872
|2006.07.11 15:36
|buy
|1421
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|2873
|2006.07.11 15:52
|buy
|1422
|2.00
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|2874
|2006.07.11 15:53
|close
|1422
|2.00
|1.2742
|0.0000
|1.2801
|120.00
|27774.75
|2875
|2006.07.11 15:53
|close
|1421
|1.00
|1.2745
|0.0000
|1.2809
|10.00
|27784.75
|2876
|2006.07.11 15:53
|close
|1420
|0.60
|1.2746
|0.0000
|1.2817
|-36.00
|27748.75
|2877
|2006.07.11 15:53
|buy
|1423
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2878
|2006.07.11 15:59
|buy
|1424
|1.00
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|2879
|2006.07.11 16:01
|close
|1424
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2804
|50.00
|27798.75
|2880
|2006.07.11 16:01
|close
|1423
|0.60
|1.2746
|0.0000
|1.2813
|-12.00
|27786.75
|2881
|2006.07.11 16:02
|buy
|1425
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2882
|2006.07.11 16:02
|close
|1425
|0.60
|1.2754
|0.0000
|1.2813
|36.00
|27822.75
|2883
|2006.07.11 16:02
|buy
|1426
|0.60
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2884
|2006.07.11 16:03
|close
|1426
|0.60
|1.2757
|0.0000
|1.2820
|12.00
|27834.75
|2885
|2006.07.11 16:03
|buy
|1427
|0.60
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2886
|2006.07.11 16:03
|close
|1427
|0.60
|1.2757
|0.0000
|1.2820
|12.00
|27846.75
|2887
|2006.07.11 16:03
|buy
|1428
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|2888
|2006.07.11 16:04
|buy
|1429
|1.00
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|2889
|2006.07.11 16:05
|buy
|1430
|2.00
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|2890
|2006.07.11 16:07
|close
|1430
|2.00
|1.2751
|0.0000
|1.2803
|260.00
|28106.75
|2891
|2006.07.11 16:07
|close
|1429
|1.00
|1.2750
|0.0000
|1.2812
|30.00
|28136.75
|2892
|2006.07.11 16:07
|close
|1428
|0.60
|1.2749
|0.0000
|1.2824
|-60.00
|28076.75
|2893
|2006.07.11 16:07
|buy
|1431
|0.60
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2894
|2006.07.11 16:09
|buy
|1432
|1.20
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|2895
|2006.07.11 16:10
|close
|1432
|1.20
|1.2745
|0.0000
|1.2803
|84.00
|28160.75
|2896
|2006.07.11 16:10
|close
|1431
|0.60
|1.2744
|0.0000
|1.2816
|-42.00
|28118.75
|2897
|2006.07.11 16:10
|buy
|1433
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2898
|2006.07.11 16:12
|close
|1433
|0.60
|1.2751
|0.0000
|1.2813
|18.00
|28136.75
|2899
|2006.07.11 16:12
|buy
|1434
|0.60
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|2900
|2006.07.11 16:13
|buy
|1435
|1.20
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|2901
|2006.07.11 16:14
|close
|1435
|1.20
|1.2748
|0.0000
|1.2809
|48.00
|28184.75
|2902
|2006.07.11 16:14
|close
|1434
|0.60
|1.2747
|0.0000
|1.2817
|-30.00
|28154.75
|2903
|2006.07.11 16:14
|buy
|1436
|0.60
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2904
|2006.07.11 16:15
|close
|1436
|0.60
|1.2753
|0.0000
|1.2816
|12.00
|28166.75
|2905
|2006.07.11 16:15
|buy
|1437
|0.60
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2906
|2006.07.11 16:17
|buy
|1438
|1.20
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|2907
|2006.07.11 16:20
|buy
|1439
|2.00
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|2908
|2006.07.11 16:22
|close
|1439
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2802
|200.00
|28366.75
|2909
|2006.07.11 16:22
|close
|1438
|1.20
|1.2750
|0.0000
|1.2812
|36.00
|28402.75
|2910
|2006.07.11 16:22
|close
|1437
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2820
|-42.00
|28360.75
|2911
|2006.07.11 16:23
|buy
|1440
|0.60
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2912
|2006.07.11 16:23
|close
|1440
|0.60
|1.2756
|0.0000
|1.2815
|36.00
|28396.75
|2913
|2006.07.11 16:23
|buy
|1441
|0.60
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|2914
|2006.07.11 16:24
|buy
|1442
|1.20
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2915
|2006.07.11 16:24
|buy
|1443
|2.00
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|2916
|2006.07.11 16:26
|close
|1443
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2803
|180.00
|28576.75
|2917
|2006.07.11 16:26
|close
|1442
|1.20
|1.2749
|0.0000
|1.2816
|-24.00
|28552.75
|2918
|2006.07.11 16:26
|close
|1441
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2823
|-60.00
|28492.75
|2919
|2006.07.11 16:26
|buy
|1444
|0.60
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|2920
|2006.07.11 16:27
|close
|1444
|0.60
|1.2758
|0.0000
|1.2814
|54.00
|28546.75
|2921
|2006.07.11 16:27
|buy
|1445
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|2922
|2006.07.11 16:28
|buy
|1446
|1.20
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|2923
|2006.07.11 16:28
|close
|1446
|1.20
|1.2756
|0.0000
|1.2817
|48.00
|28594.75
|2924
|2006.07.11 16:28
|close
|1445
|0.60
|1.2753
|0.0000
|1.2824
|-36.00
|28558.75
|2925
|2006.07.11 16:28
|buy
|1447
|0.60
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2926
|2006.07.11 16:30
|buy
|1448
|1.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2927
|2006.07.11 16:32
|close
|1448
|1.20
|1.2750
|0.0000
|1.2811
|48.00
|28606.75
|2928
|2006.07.11 16:32
|close
|1447
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2819
|-36.00
|28570.75
|2929
|2006.07.11 16:32
|buy
|1449
|0.60
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2930
|2006.07.11 16:50
|buy
|1450
|1.20
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|2931
|2006.07.11 16:52
|close
|1450
|1.20
|1.2746
|0.0000
|1.2807
|48.00
|28618.75
|2932
|2006.07.11 16:52
|close
|1449
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2815
|-12.00
|28606.75
|2933
|2006.07.11 16:52
|buy
|1451
|0.60
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2934
|2006.07.11 16:59
|buy
|1452
|1.20
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|2935
|2006.07.11 17:00
|close
|1452
|1.20
|1.2745
|0.0000
|1.2805
|60.00
|28666.75
|2936
|2006.07.11 17:01
|close
|1451
|0.60
|1.2746
|0.0000
|1.2815
|-24.00
|28642.75
|2937
|2006.07.11 17:01
|buy
|1453
|0.60
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|2938
|2006.07.11 17:08
|buy
|1454
|1.20
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|2939
|2006.07.11 17:10
|close
|1454
|1.20
|1.2747
|0.0000
|1.2808
|48.00
|28690.75
|2940
|2006.07.11 17:11
|close
|1453
|0.60
|1.2746
|0.0000
|1.2816
|-30.00
|28660.75
|2941
|2006.07.11 17:11
|buy
|1455
|0.60
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|2942
|2006.07.11 17:20
|buy
|1456
|1.20
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|2943
|2006.07.11 17:21
|close
|1456
|1.20
|1.2744
|0.0000
|1.2805
|48.00
|28708.75
|2944
|2006.07.11 17:21
|close
|1455
|0.60
|1.2745
|0.0000
|1.2813
|-18.00
|28690.75
|2945
|2006.07.11 17:21
|buy
|1457
|0.60
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2946
|2006.07.11 17:29
|buy
|1458
|1.20
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|2947
|2006.07.11 17:30
|close
|1458
|1.20
|1.2744
|0.0000
|1.2805
|48.00
|28738.75
|2948
|2006.07.11 17:30
|close
|1457
|0.60
|1.2745
|0.0000
|1.2815
|-30.00
|28708.75
|2949
|2006.07.11 17:30
|buy
|1459
|0.60
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2950
|2006.07.11 17:33
|buy
|1460
|1.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2951
|2006.07.11 17:35
|close
|1460
|1.20
|1.2750
|0.0000
|1.2811
|48.00
|28756.75
|2952
|2006.07.11 17:35
|close
|1459
|0.60
|1.2749
|0.0000
|1.2819
|-30.00
|28726.75
|2953
|2006.07.11 17:36
|buy
|1461
|0.60
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|2954
|2006.07.11 17:49
|buy
|1462
|1.20
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|2955
|2006.07.11 17:50
|close
|1462
|1.20
|1.2748
|0.0000
|1.2807
|72.00
|28798.75
|2956
|2006.07.11 17:51
|close
|1461
|0.60
|1.2749
|0.0000
|1.2815
|-6.00
|28792.75
|2957
|2006.07.11 17:51
|buy
|1463
|0.60
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2958
|2006.07.11 17:52
|buy
|1464
|1.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|2959
|2006.07.11 17:55
|close
|1464
|1.20
|1.2750
|0.0000
|1.2811
|48.00
|28840.75
|2960
|2006.07.11 17:55
|close
|1463
|0.60
|1.2753
|0.0000
|1.2820
|-12.00
|28828.75
|2961
|2006.07.11 17:55
|buy
|1465
|0.60
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2962
|2006.07.11 18:00
|close
|1465
|0.60
|1.2760
|0.0000
|1.2819
|36.00
|28864.75
|2963
|2006.07.11 18:00
|buy
|1466
|0.60
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|2964
|2006.07.11 18:18
|buy
|1467
|1.20
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2965
|2006.07.11 18:20
|close
|1467
|1.20
|1.2759
|0.0000
|1.2819
|60.00
|28924.75
|2966
|2006.07.11 18:21
|close
|1466
|0.60
|1.2758
|0.0000
|1.2826
|-18.00
|28906.75
|2967
|2006.07.11 18:21
|buy
|1468
|0.60
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2968
|2006.07.11 18:29
|buy
|1469
|1.20
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|2969
|2006.07.11 18:50
|close
|1469
|1.20
|1.2756
|0.0000
|1.2817
|48.00
|28954.75
|2970
|2006.07.11 18:50
|close
|1468
|0.60
|1.2755
|0.0000
|1.2825
|-30.00
|28924.75
|2971
|2006.07.11 18:50
|buy
|1470
|0.60
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|2972
|2006.07.11 19:30
|buy
|1471
|1.20
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|2973
|2006.07.11 20:00
|close
|1471
|1.20
|1.2753
|0.0000
|1.2814
|48.00
|28972.75
|2974
|2006.07.11 20:01
|close
|1470
|0.60
|1.2754
|0.0000
|1.2822
|-18.00
|28954.75
|2975
|2006.07.11 20:01
|buy
|1472
|0.60
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|2976
|2006.07.11 20:02
|close
|1472
|0.60
|1.2761
|0.0000
|1.2823
|18.00
|28972.75
|2977
|2006.07.11 20:02
|buy
|1473
|0.60
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|2978
|2006.07.11 20:15
|buy
|1474
|1.20
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2979
|2006.07.11 20:16
|buy
|1475
|2.40
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|2980
|2006.07.11 20:17
|close
|1475
|2.40
|1.2752
|0.0000
|1.2809
|192.00
|29164.75
|2981
|2006.07.11 20:17
|close
|1474
|1.20
|1.2756
|0.0000
|1.2820
|12.00
|29176.75
|2982
|2006.07.11 20:17
|close
|1473
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2827
|-18.00
|29158.75
|2983
|2006.07.11 20:18
|buy
|1476
|0.60
|1.2764
|0.0000
|1.2829
|2984
|2006.07.11 20:19
|buy
|1477
|1.20
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|2985
|2006.07.11 20:21
|close
|1477
|1.20
|1.2761
|0.0000
|1.2821
|60.00
|29218.75
|2986
|2006.07.11 20:21
|close
|1476
|0.60
|1.2762
|0.0000
|1.2829
|-12.00
|29206.75
|2987
|2006.07.11 20:22
|buy
|1478
|0.60
|1.2767
|0.0000
|1.2832
|2988
|2006.07.11 20:29
|buy
|1479
|1.20
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|2989
|2006.07.11 20:48
|close
|1479
|1.20
|1.2763
|0.0000
|1.2824
|48.00
|29254.75
|2990
|2006.07.11 20:48
|close
|1478
|0.60
|1.2761
|0.0000
|1.2832
|-36.00
|29218.75
|2991
|2006.07.11 20:48
|buy
|1480
|0.60
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|2992
|2006.07.11 21:15
|buy
|1481
|1.20
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|2993
|2006.07.11 21:16
|close
|1481
|1.20
|1.2758
|0.0000
|1.2819
|48.00
|29266.75
|2994
|2006.07.11 21:16
|close
|1480
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2828
|-24.00
|29242.75
|2995
|2006.07.11 21:17
|buy
|1482
|0.60
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|2996
|2006.07.11 21:30
|close
|1482
|0.60
|1.2766
|0.0000
|1.2828
|18.00
|29260.75
|2997
|2006.07.11 21:31
|buy
|1483
|0.60
|1.2768
|0.0000
|1.2833
|2998
|2006.07.11 21:44
|buy
|1484
|1.20
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|2999
|2006.07.11 21:46
|close
|1484
|1.20
|1.2765
|0.0000
|1.2825
|60.00
|29320.75
|3000
|2006.07.11 21:46
|close
|1483
|0.60
|1.2767
|0.0000
|1.2833
|-6.00
|29314.75
|3001
|2006.07.11 21:46
|buy
|1485
|0.60
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|3002
|2006.07.11 22:16
|close
|1485
|0.60
|1.2773
|0.0000
|1.2836
|12.00
|29326.75
|3003
|2006.07.11 22:16
|buy
|1486
|0.60
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|3004
|2006.07.12 00:35
|buy
|1487
|1.20
|1.2767
|0.0000
|1.2832
|3005
|2006.07.12 01:12
|close
|1487
|1.20
|1.2771
|0.0000
|1.2832
|48.00
|29374.75
|3006
|2006.07.12 01:12
|close
|1486
|0.60
|1.2769
|0.0000
|1.2840
|-41.34
|29333.41
|3007
|2006.07.12 01:13
|sell
|1488
|0.60
|1.2770
|0.0000
|1.2705
|3008
|2006.07.12 01:37
|close
|1488
|0.60
|1.2767
|0.0000
|1.2705
|18.00
|29351.41
|3009
|2006.07.12 01:38
|sell
|1489
|0.60
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|3010
|2006.07.12 01:53
|sell
|1490
|1.20
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|3011
|2006.07.12 01:59
|close
|1490
|1.20
|1.2767
|0.0000
|1.2709
|84.00
|29435.41
|3012
|2006.07.12 02:00
|close
|1489
|0.60
|1.2769
|0.0000
|1.2702
|-12.00
|29423.41
|3013
|2006.07.12 02:01
|sell
|1491
|0.60
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|3014
|2006.07.12 03:08
|close
|1491
|0.60
|1.2761
|0.0000
|1.2699
|18.00
|29441.41
|3015
|2006.07.12 03:08
|sell
|1492
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|3016
|2006.07.12 03:52
|sell
|1493
|1.20
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|3017
|2006.07.12 04:31
|close
|1493
|1.20
|1.2763
|0.0000
|1.2702
|48.00
|29489.41
|3018
|2006.07.12 04:34
|close
|1492
|0.60
|1.2762
|0.0000
|1.2694
|-18.00
|29471.41
|3019
|2006.07.12 04:34
|sell
|1494
|0.60
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|3020
|2006.07.12 07:49
|sell
|1495
|1.20
|1.2766
|0.0000
|1.2701
|3021
|2006.07.12 09:42
|sell
|1496
|2.40
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|3022
|2006.07.12 10:00
|close
|1496
|2.40
|1.2766
|0.0000
|1.2708
|168.00
|29639.41
|3023
|2006.07.12 10:00
|close
|1495
|1.20
|1.2767
|0.0000
|1.2701
|-12.00
|29627.41
|3024
|2006.07.12 10:01
|close
|1494
|0.60
|1.2768
|0.0000
|1.2693
|-60.00
|29567.41
|3025
|2006.07.12 10:01
|sell
|1497
|0.60
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|3026
|2006.07.12 10:30
|close
|1497
|0.60
|1.2762
|0.0000
|1.2699
|12.00
|29579.41
|3027
|2006.07.12 10:30
|sell
|1498
|0.60
|1.2756
|0.0000
|1.2691
|3028
|2006.07.12 11:01
|close
|1498
|0.60
|1.2754
|0.0000
|1.2691
|12.00
|29591.41
|3029
|2006.07.12 11:01
|sell
|1499
|0.60
|1.2749
|0.0000
|1.2684
|3030
|2006.07.12 11:13
|sell
|1500
|1.20
|1.2756
|0.0000
|1.2691
|3031
|2006.07.12 11:30
|close
|1500
|1.20
|1.2738
|0.0000
|1.2691
|216.00
|29807.41
|3032
|2006.07.12 11:31
|close
|1499
|0.60
|1.2739
|0.0000
|1.2684
|60.00
|29867.41
|3033
|2006.07.12 11:31
|sell
|1501
|0.60
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|3034
|2006.07.12 11:40
|sell
|1502
|1.20
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|3035
|2006.07.12 11:42
|sell
|1503
|2.40
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|3036
|2006.07.12 11:58
|close
|1503
|2.40
|1.2749
|0.0000
|1.2689
|120.00
|29987.41
|3037
|2006.07.12 11:59
|close
|1502
|1.20
|1.2751
|0.0000
|1.2682
|-48.00
|29939.41
|3038
|2006.07.12 12:00
|close
|1501
|0.60
|1.2750
|0.0000
|1.2673
|-72.00
|29867.41
|3039
|2006.07.12 12:00
|sell
|1504
|0.60
|1.2744
|0.0000
|1.2679
|3040
|2006.07.12 12:01
|close
|1504
|0.60
|1.2742
|0.0000
|1.2679
|12.00
|29879.41
|3041
|2006.07.12 12:01
|sell
|1505
|0.60
|1.2740
|0.0000
|1.2675
|3042
|2006.07.12 12:11
|sell
|1506
|1.20
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|3043
|2006.07.12 12:30
|close
|1506
|1.20
|1.2743
|0.0000
|1.2683
|60.00
|29939.41
|3044
|2006.07.12 12:30
|close
|1505
|0.60
|1.2741
|0.0000
|1.2675
|-6.00
|29933.41
|3045
|2006.07.12 12:30
|sell
|1507
|0.60
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|3046
|2006.07.12 12:39
|sell
|1508
|1.20
|1.2740
|0.0000
|1.2675
|3047
|2006.07.12 13:00
|close
|1508
|1.20
|1.2734
|0.0000
|1.2675
|72.00
|30005.41
|3048
|2006.07.12 13:00
|close
|1507
|0.60
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|0.00
|30005.41
|3049
|2006.07.12 13:00
|sell
|1509
|0.60
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|3050
|2006.07.12 13:03
|close
|1509
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2666
|12.00
|30017.41
|3051
|2006.07.12 13:03
|sell
|1510
|0.60
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|3052
|2006.07.12 13:04
|close
|1510
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2669
|30.00
|30047.41
|3053
|2006.07.12 13:05
|sell
|1511
|0.60
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|3054
|2006.07.12 13:10
|sell
|1512
|1.20
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|3055
|2006.07.12 13:19
|close
|1512
|1.20
|1.2738
|0.0000
|1.2677
|48.00
|30095.41
|3056
|2006.07.12 13:19
|close
|1511
|0.60
|1.2739
|0.0000
|1.2667
|-42.00
|30053.41
|3057
|2006.07.12 13:19
|sell
|1513
|0.60
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|3058
|2006.07.12 13:28
|close
|1513
|0.60
|1.2733
|0.0000
|1.2670
|12.00
|30065.41
|3059
|2006.07.12 13:28
|sell
|1514
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|3060
|2006.07.12 13:40
|sell
|1515
|1.20
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|3061
|2006.07.12 13:48
|close
|1515
|1.20
|1.2733
|0.0000
|1.2671
|36.00
|30101.41
|3062
|2006.07.12 13:49
|close
|1514
|0.60
|1.2734
|0.0000
|1.2664
|-30.00
|30071.41
|3063
|2006.07.12 13:49
|sell
|1516
|0.60
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|3064
|2006.07.12 13:57
|close
|1516
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2667
|18.00
|30089.41
|3065
|2006.07.12 13:57
|sell
|1517
|0.60
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|3066
|2006.07.12 14:01
|close
|1517
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2662
|48.00
|30137.41
|3067
|2006.07.12 14:01
|sell
|1518
|0.60
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|3068
|2006.07.12 14:08
|sell
|1519
|1.20
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|3069
|2006.07.12 14:10
|sell
|1520
|2.40
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|3070
|2006.07.12 14:16
|close
|1520
|2.40
|1.2728
|0.0000
|1.2668
|120.00
|30257.41
|3071
|2006.07.12 14:16
|close
|1519
|1.20
|1.2731
|0.0000
|1.2661
|-60.00
|30197.41
|3072
|2006.07.12 14:16
|close
|1518
|0.60
|1.2730
|0.0000
|1.2653
|-72.00
|30125.41
|3073
|2006.07.12 14:16
|sell
|1521
|0.60
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|3074
|2006.07.12 14:25
|close
|1521
|0.60
|1.2726
|0.0000
|1.2663
|12.00
|30137.41
|3075
|2006.07.12 14:26
|sell
|1522
|0.60
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|3076
|2006.07.12 14:26
|close
|1522
|0.60
|1.2722
|0.0000
|1.2659
|12.00
|30149.41
|3077
|2006.07.12 14:26
|sell
|1523
|0.60
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|3078
|2006.07.12 14:27
|close
|1523
|0.60
|1.2716
|0.0000
|1.2655
|24.00
|30173.41
|3079
|2006.07.12 14:28
|sell
|1524
|0.60
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|3080
|2006.07.12 14:38
|sell
|1525
|1.20
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|3081
|2006.07.12 14:56
|close
|1525
|1.20
|1.2715
|0.0000
|1.2655
|60.00
|30233.41
|3082
|2006.07.12 14:56
|close
|1524
|0.60
|1.2716
|0.0000
|1.2647
|-24.00
|30209.41
|3083
|2006.07.12 14:57
|sell
|1526
|0.60
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|3084
|2006.07.12 15:00
|sell
|1527
|1.20
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|3085
|2006.07.12 15:08
|sell
|1528
|2.40
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|3086
|2006.07.12 15:26
|close
|1528
|2.40
|1.2724
|0.0000
|1.2665
|144.00
|30353.41
|3087
|2006.07.12 15:27
|close
|1527
|1.20
|1.2723
|0.0000
|1.2657
|-12.00
|30341.41
|3088
|2006.07.12 15:28
|close
|1526
|0.60
|1.2724
|0.0000
|1.2647
|-72.00
|30269.41
|3089
|2006.07.12 15:28
|sell
|1529
|0.60
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|3090
|2006.07.12 15:29
|sell
|1530
|1.20
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|3091
|2006.07.12 15:30
|close
|1530
|1.20
|1.2727
|0.0000
|1.2667
|60.00
|30329.41
|3092
|2006.07.12 15:30
|close
|1529
|0.60
|1.2731
|0.0000
|1.2655
|-66.00
|30263.41
|3093
|2006.07.12 15:30
|sell
|1531
|0.60
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|3094
|2006.07.12 15:30
|close
|1531
|0.60
|1.2713
|0.0000
|1.2659
|66.00
|30329.41
|3095
|2006.07.12 15:30
|sell
|1532
|0.60
|1.2706
|0.0000
|1.2641
|3096
|2006.07.12 15:31
|close
|1532
|0.60
|1.2704
|0.0000
|1.2641
|12.00
|30341.41
|3097
|2006.07.12 15:31
|sell
|1533
|0.60
|1.2706
|0.0000
|1.2641
|3098
|2006.07.12 15:33
|sell
|1534
|1.20
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|3099
|2006.07.12 15:34
|close
|1534
|1.20
|1.2710
|0.0000
|1.2648
|36.00
|30377.41
|3100
|2006.07.12 15:34
|close
|1533
|0.60
|1.2709
|0.0000
|1.2641
|-18.00
|30359.41
|3101
|2006.07.12 15:34
|sell
|1535
|0.60
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|3102
|2006.07.12 15:35
|sell
|1536
|1.20
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|3103
|2006.07.12 15:37
|sell
|1537
|2.40
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|3104
|2006.07.12 15:46
|close
|1537
|2.40
|1.2719
|0.0000
|1.2659
|120.00
|30479.41
|3105
|2006.07.12 15:46
|close
|1536
|1.20
|1.2720
|0.0000
|1.2651
|-48.00
|30431.41
|3106
|2006.07.12 15:47
|close
|1535
|0.60
|1.2721
|0.0000
|1.2642
|-84.00
|30347.41
|3107
|2006.07.12 15:47
|sell
|1538
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|3108
|2006.07.12 15:51
|sell
|1539
|1.20
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|3109
|2006.07.12 15:52
|close
|1539
|1.20
|1.2723
|0.0000
|1.2662
|48.00
|30395.41
|3110
|2006.07.12 15:52
|close
|1538
|0.60
|1.2722
|0.0000
|1.2654
|-18.00
|30377.41
|3111
|2006.07.12 15:53
|sell
|1540
|0.60
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|3112
|2006.07.12 15:54
|close
|1540
|0.60
|1.2717
|0.0000
|1.2655
|18.00
|30395.41
|3113
|2006.07.12 15:54
|sell
|1541
|0.60
|1.2711
|0.0000
|1.2646
|3114
|2006.07.12 15:55
|close
|1541
|0.60
|1.2708
|0.0000
|1.2646
|18.00
|30413.41
|3115
|2006.07.12 15:55
|sell
|1542
|0.60
|1.2701
|0.0000
|1.2636
|3116
|2006.07.12 15:57
|close
|1542
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2636
|18.00
|30431.41
|3117
|2006.07.12 15:57
|sell
|1543
|0.60
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|3118
|2006.07.12 15:57
|close
|1543
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2625
|24.00
|30455.41
|3119
|2006.07.12 15:58
|sell
|1544
|0.60
|1.2684
|0.0000
|1.2619
|3120
|2006.07.12 15:58
|sell
|1545
|1.20
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|3121
|2006.07.12 15:59
|sell
|1546
|2.40
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|3122
|2006.07.12 16:30
|close
|1546
|2.40
|1.2702
|0.0000
|1.2647
|240.00
|30695.41
|3123
|2006.07.12 16:30
|close
|1545
|1.20
|1.2704
|0.0000
|1.2627
|-144.00
|30551.41
|3124
|2006.07.12 16:31
|close
|1544
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2619
|-114.00
|30437.41
|3125
|2006.07.12 16:31
|sell
|1547
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|3126
|2006.07.12 16:36
|sell
|1548
|1.20
|1.2711
|0.0000
|1.2646
|3127
|2006.07.12 16:52
|close
|1548
|1.20
|1.2707
|0.0000
|1.2646
|48.00
|30485.41
|3128
|2006.07.12 16:53
|close
|1547
|0.60
|1.2706
|0.0000
|1.2638
|-18.00
|30467.41
|3129
|2006.07.12 16:53
|sell
|1549
|0.60
|1.2702
|0.0000
|1.2637
|3130
|2006.07.12 16:55
|close
|1549
|0.60
|1.2700
|0.0000
|1.2637
|12.00
|30479.41
|3131
|2006.07.12 16:56
|sell
|1550
|0.60
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|3132
|2006.07.12 17:02
|close
|1550
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2628
|12.00
|30491.41
|3133
|2006.07.12 17:02
|sell
|1551
|0.60
|1.2689
|0.0000
|1.2624
|3134
|2006.07.12 17:04
|sell
|1552
|1.20
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|3135
|2006.07.12 17:22
|close
|1552
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2631
|36.00
|30527.41
|3136
|2006.07.12 17:23
|close
|1551
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2624
|-12.00
|30515.41
|3137
|2006.07.12 17:23
|sell
|1553
|0.60
|1.2689
|0.0000
|1.2624
|3138
|2006.07.12 17:24
|close
|1553
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2624
|18.00
|30533.41
|3139
|2006.07.12 17:24
|sell
|1554
|0.60
|1.2684
|0.0000
|1.2619
|3140
|2006.07.12 17:25
|close
|1554
|0.60
|1.2682
|0.0000
|1.2619
|12.00
|30545.41
|3141
|2006.07.12 17:25
|sell
|1555
|0.60
|1.2678
|0.0000
|1.2613
|3142
|2006.07.12 17:28
|close
|1555
|0.60
|1.2675
|0.0000
|1.2613
|18.00
|30563.41
|3143
|2006.07.12 17:29
|sell
|1556
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|3144
|2006.07.12 17:54
|close
|1556
|0.60
|1.2689
|0.0000
|1.2626
|12.00
|30575.41
|3145
|2006.07.12 17:54
|sell
|1557
|0.60
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|3146
|2006.07.12 17:58
|close
|1557
|0.60
|1.2683
|0.0000
|1.2620
|12.00
|30587.41
|3147
|2006.07.12 17:59
|sell
|1558
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|3148
|2006.07.12 18:01
|sell
|1559
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|3149
|2006.07.12 18:28
|close
|1559
|1.20
|1.2690
|0.0000
|1.2628
|36.00
|30623.41
|3150
|2006.07.12 18:28
|close
|1558
|0.60
|1.2689
|0.0000
|1.2621
|-18.00
|30605.41
|3151
|2006.07.12 18:29
|sell
|1560
|0.60
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|3152
|2006.07.12 18:31
|sell
|1561
|1.20
|1.2701
|0.0000
|1.2636
|3153
|2006.07.12 18:56
|close
|1561
|1.20
|1.2696
|0.0000
|1.2636
|60.00
|30665.41
|3154
|2006.07.12 18:56
|close
|1560
|0.60
|1.2695
|0.0000
|1.2625
|-30.00
|30635.41
|3155
|2006.07.12 18:56
|sell
|1562
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|3156
|2006.07.12 18:59
|sell
|1563
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|3157
|2006.07.12 19:52
|close
|1563
|1.20
|1.2699
|0.0000
|1.2640
|72.00
|30707.41
|3158
|2006.07.12 19:53
|close
|1562
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2626
|-42.00
|30665.41
|3159
|2006.07.12 19:53
|buy
|1564
|0.60
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|3160
|2006.07.12 19:57
|buy
|1565
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|3161
|2006.07.12 19:59
|close
|1565
|1.20
|1.2697
|0.0000
|1.2758
|48.00
|30713.41
|3162
|2006.07.12 20:00
|close
|1564
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2765
|-12.00
|30701.41
|3163
|2006.07.12 20:00
|buy
|1566
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|3164
|2006.07.12 20:02
|close
|1566
|0.60
|1.2705
|0.0000
|1.2768
|12.00
|30713.41
|3165
|2006.07.12 20:03
|buy
|1567
|0.60
|1.2707
|0.0000
|1.2772
|3166
|2006.07.12 20:20
|buy
|1568
|1.20
|1.2699
|0.0000
|1.2764
|3167
|2006.07.12 20:25
|buy
|1569
|2.40
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|3168
|2006.07.12 21:00
|close
|1569
|2.40
|1.2698
|0.0000
|1.2755
|192.00
|30905.41
|3169
|2006.07.12 21:03
|close
|1568
|1.20
|1.2699
|0.0000
|1.2764
|0.00
|30905.41
|3170
|2006.07.12 21:04
|close
|1567
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2772
|-54.00
|30851.41
|3171
|2006.07.12 21:05
|buy
|1570
|0.60
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|3172
|2006.07.12 21:25
|buy
|1571
|1.20
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|3173
|2006.07.12 21:32
|close
|1571
|1.20
|1.2700
|0.0000
|1.2759
|72.00
|30923.41
|3174
|2006.07.12 21:33
|close
|1570
|0.60
|1.2699
|0.0000
|1.2767
|-18.00
|30905.41
|3175
|2006.07.12 21:34
|buy
|1572
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|3176
|2006.07.12 21:54
|buy
|1573
|1.20
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|3177
|2006.07.12 22:03
|close
|1573
|1.20
|1.2699
|0.0000
|1.2760
|48.00
|30953.41
|3178
|2006.07.12 22:04
|close
|1572
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2768
|-30.00
|30923.41
|3179
|2006.07.12 22:10
|buy
|1574
|0.60
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|3180
|2006.07.13 01:30
|close
|1574
|0.60
|1.2709
|0.0000
|1.2767
|25.98
|30949.39
|3181
|2006.07.13 01:32
|buy
|1575
|0.60
|1.2713
|0.0000
|1.2778
|3182
|2006.07.13 02:18
|buy
|1576
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2770
|3183
|2006.07.13 02:48
|buy
|1577
|2.40
|1.2697
|0.0000
|1.2762
|3184
|2006.07.13 03:30
|close
|1577
|2.40
|1.2703
|0.0000
|1.2762
|144.00
|31093.39
|3185
|2006.07.13 03:33
|close
|1576
|1.20
|1.2702
|0.0000
|1.2770
|-36.00
|31057.39
|3186
|2006.07.13 03:34
|close
|1575
|0.60
|1.2701
|0.0000
|1.2778
|-72.00
|30985.39
|3187
|2006.07.13 03:36
|buy
|1578
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|3188
|2006.07.13 04:00
|close
|1578
|0.60
|1.2709
|0.0000
|1.2768
|36.00
|31021.39
|3189
|2006.07.13 04:06
|buy
|1579
|0.60
|1.2713
|0.0000
|1.2778
|3190
|2006.07.13 04:16
|buy
|1580
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2770
|3191
|2006.07.13 04:30
|close
|1580
|1.20
|1.2712
|0.0000
|1.2770
|84.00
|31105.39
|3192
|2006.07.13 04:35
|close
|1579
|0.60
|1.2716
|0.0000
|1.2778
|18.00
|31123.39
|3193
|2006.07.13 04:36
|buy
|1581
|0.60
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|3194
|2006.07.13 04:44
|buy
|1582
|1.20
|1.2713
|0.0000
|1.2778
|3195
|2006.07.13 05:00
|close
|1582
|1.20
|1.2716
|0.0000
|1.2778
|36.00
|31159.39
|3196
|2006.07.13 05:04
|close
|1581
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2785
|-6.00
|31153.39
|3197
|2006.07.13 05:05
|buy
|1583
|0.60
|1.2723
|0.0000
|1.2788
|3198
|2006.07.13 05:13
|buy
|1584
|1.20
|1.2715
|0.0000
|1.2780
|3199
|2006.07.13 06:14
|buy
|1585
|2.40
|1.2708
|0.0000
|1.2773
|3200
|2006.07.13 07:00
|close
|1585
|2.40
|1.2713
|0.0000
|1.2773
|120.00
|31273.39
|3201
|2006.07.13 07:01
|close
|1584
|1.20
|1.2714
|0.0000
|1.2780
|-12.00
|31261.39
|3202
|2006.07.13 07:01
|close
|1583
|0.60
|1.2713
|0.0000
|1.2788
|-60.00
|31201.39
|3203
|2006.07.13 07:03
|buy
|1586
|0.60
|1.2717
|0.0000
|1.2782
|3204
|2006.07.13 07:13
|buy
|1587
|1.20
|1.2710
|0.0000
|1.2775
|3205
|2006.07.13 07:30
|close
|1587
|1.20
|1.2713
|0.0000
|1.2775
|36.00
|31237.39
|3206
|2006.07.13 07:31
|close
|1586
|0.60
|1.2714
|0.0000
|1.2782
|-18.00
|31219.39
|3207
|2006.07.13 07:33
|buy
|1588
|0.60
|1.2716
|0.0000
|1.2781
|3208
|2006.07.13 08:31
|close
|1588
|0.60
|1.2718
|0.0000
|1.2781
|12.00
|31231.39
|3209
|2006.07.13 08:32
|buy
|1589
|0.60
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|3210
|2006.07.13 08:40
|buy
|1590
|1.20
|1.2713
|0.0000
|1.2778
|3211
|2006.07.13 09:38
|buy
|1591
|2.40
|1.2705
|0.0000
|1.2770
|3212
|2006.07.13 09:59
|close
|1591
|2.40
|1.2713
|0.0000
|1.2770
|192.00
|31423.39
|3213
|2006.07.13 10:00
|close
|1590
|1.20
|1.2714
|0.0000
|1.2778
|12.00
|31435.39
|3214
|2006.07.13 10:00
|close
|1589
|0.60
|1.2716
|0.0000
|1.2785
|-24.00
|31411.39
|3215
|2006.07.13 10:00
|buy
|1592
|0.60
|1.2717
|0.0000
|1.2782
|3216
|2006.07.13 10:01
|close
|1592
|0.60
|1.2730
|0.0000
|1.2782
|78.00
|31489.39
|3217
|2006.07.13 10:01
|buy
|1593
|0.60
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|3218
|2006.07.13 10:05
|buy
|1594
|1.20
|1.2723
|0.0000
|1.2788
|3219
|2006.07.13 10:06
|close
|1594
|1.20
|1.2728
|0.0000
|1.2788
|60.00
|31549.39
|3220
|2006.07.13 10:06
|close
|1593
|0.60
|1.2727
|0.0000
|1.2796
|-24.00
|31525.39
|3221
|2006.07.13 10:07
|buy
|1595
|0.60
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|3222
|2006.07.13 10:31
|close
|1595
|0.60
|1.2727
|0.0000
|1.2787
|30.00
|31555.39
|3223
|2006.07.13 10:31
|buy
|1596
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|3224
|2006.07.13 10:38
|buy
|1597
|1.20
|1.2721
|0.0000
|1.2786
|3225
|2006.07.13 11:01
|close
|1597
|1.20
|1.2727
|0.0000
|1.2786
|72.00
|31627.39
|3226
|2006.07.13 11:01
|close
|1596
|0.60
|1.2725
|0.0000
|1.2794
|-24.00
|31603.39
|3227
|2006.07.13 11:01
|buy
|1598
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|3228
|2006.07.13 11:04
|buy
|1599
|1.20
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|3229
|2006.07.13 11:05
|close
|1599
|1.20
|1.2726
|0.0000
|1.2785
|72.00
|31675.39
|3230
|2006.07.13 11:06
|close
|1598
|0.60
|1.2718
|0.0000
|1.2794
|-66.00
|31609.39
|3231
|2006.07.13 11:06
|buy
|1600
|0.60
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|3232
|2006.07.13 11:07
|buy
|1601
|1.20
|1.2715
|0.0000
|1.2780
|3233
|2006.07.13 11:22
|close
|1601
|1.20
|1.2719
|0.0000
|1.2780
|48.00
|31657.39
|3234
|2006.07.13 11:23
|close
|1600
|0.60
|1.2718
|0.0000
|1.2789
|-36.00
|31621.39
|3235
|2006.07.13 11:23
|buy
|1602
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|3236
|2006.07.13 11:29
|close
|1602
|0.60
|1.2721
|0.0000
|1.2784
|12.00
|31633.39
|3237
|2006.07.13 11:30
|buy
|1603
|0.60
|1.2723
|0.0000
|1.2788
|3238
|2006.07.13 11:31
|close
|1603
|0.60
|1.2726
|0.0000
|1.2788
|18.00
|31651.39
|3239
|2006.07.13 11:31
|buy
|1604
|0.60
|1.2727
|0.0000
|1.2792
|3240
|2006.07.13 11:36
|buy
|1605
|1.20
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|3241
|2006.07.13 12:05
|buy
|1606
|2.40
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|3242
|2006.07.13 12:28
|close
|1606
|2.40
|1.2717
|0.0000
|1.2777
|120.00
|31771.39
|3243
|2006.07.13 12:28
|close
|1605
|1.20
|1.2718
|0.0000
|1.2784
|-12.00
|31759.39
|3244
|2006.07.13 12:29
|close
|1604
|0.60
|1.2714
|0.0000
|1.2792
|-78.00
|31681.39
|3245
|2006.07.13 12:30
|sell
|1607
|0.60
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|3246
|2006.07.13 12:33
|close
|1607
|0.60
|1.2711
|0.0000
|1.2648
|12.00
|31693.39
|3247
|2006.07.13 12:34
|sell
|1608
|0.60
|1.2709
|0.0000
|1.2644
|3248
|2006.07.13 12:34
|close
|1608
|0.60
|1.2705
|0.0000
|1.2644
|24.00
|31717.39
|3249
|2006.07.13 12:35
|sell
|1609
|0.60
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|3250
|2006.07.13 12:35
|close
|1609
|0.60
|1.2702
|0.0000
|1.2639
|12.00
|31729.39
|3251
|2006.07.13 12:36
|sell
|1610
|0.60
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|3252
|2006.07.13 12:46
|sell
|1611
|1.20
|1.2708
|0.0000
|1.2643
|3253
|2006.07.13 12:48
|close
|1611
|1.20
|1.2704
|0.0000
|1.2643
|48.00
|31777.39
|3254
|2006.07.13 12:48
|close
|1610
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2635
|-18.00
|31759.39
|3255
|2006.07.13 12:48
|sell
|1612
|0.60
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|3256
|2006.07.13 12:58
|sell
|1613
|1.20
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|3257
|2006.07.13 12:59
|close
|1613
|1.20
|1.2707
|0.0000
|1.2647
|60.00
|31819.39
|3258
|2006.07.13 13:00
|close
|1612
|0.60
|1.2706
|0.0000
|1.2639
|-12.00
|31807.39
|3259
|2006.07.13 13:01
|sell
|1614
|0.60
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|3260
|2006.07.13 13:03
|close
|1614
|0.60
|1.2702
|0.0000
|1.2639
|12.00
|31819.39
|3261
|2006.07.13 13:04
|sell
|1615
|0.60
|1.2701
|0.0000
|1.2636
|3262
|2006.07.13 13:04
|close
|1615
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2636
|18.00
|31837.39
|3263
|2006.07.13 13:04
|sell
|1616
|0.60
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|3264
|2006.07.13 13:33
|close
|1616
|0.60
|1.2692
|0.0000
|1.2631
|24.00
|31861.39
|3265
|2006.07.13 13:34
|sell
|1617
|0.60
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|3266
|2006.07.13 13:35
|close
|1617
|0.60
|1.2688
|0.0000
|1.2625
|12.00
|31873.39
|3267
|2006.07.13 13:35
|sell
|1618
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|3268
|2006.07.13 13:45
|sell
|1619
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|3269
|2006.07.13 13:59
|close
|1619
|1.20
|1.2690
|0.0000
|1.2628
|36.00
|31909.39
|3270
|2006.07.13 14:00
|close
|1618
|0.60
|1.2688
|0.0000
|1.2621
|-12.00
|31897.39
|3271
|2006.07.13 14:00
|sell
|1620
|0.60
|1.2687
|0.0000
|1.2622
|3272
|2006.07.13 14:30
|sell
|1621
|1.20
|1.2694
|0.0000
|1.2629
|3273
|2006.07.13 14:30
|close
|1621
|1.20
|1.2691
|0.0000
|1.2629
|36.00
|31933.39
|3274
|2006.07.13 14:30
|close
|1620
|0.60
|1.2701
|0.0000
|1.2622
|-84.00
|31849.39
|3275
|2006.07.13 14:30
|sell
|1622
|0.60
|1.2697
|0.0000
|1.2632
|3276
|2006.07.13 14:31
|close
|1622
|0.60
|1.2695
|0.0000
|1.2632
|12.00
|31861.39
|3277
|2006.07.13 14:32
|sell
|1623
|0.60
|1.2694
|0.0000
|1.2629
|3278
|2006.07.13 14:32
|close
|1623
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2629
|18.00
|31879.39
|3279
|2006.07.13 14:33
|sell
|1624
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|3280
|2006.07.13 14:47
|sell
|1625
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|3281
|2006.07.13 14:57
|close
|1625
|1.20
|1.2690
|0.0000
|1.2628
|36.00
|31915.39
|3282
|2006.07.13 14:58
|close
|1624
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2621
|-30.00
|31885.39
|3283
|2006.07.13 14:58
|sell
|1626
|0.60
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|3284
|2006.07.13 15:00
|sell
|1627
|1.20
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|3285
|2006.07.13 15:03
|close
|1627
|1.20
|1.2689
|0.0000
|1.2627
|36.00
|31921.39
|3286
|2006.07.13 15:03
|close
|1626
|0.60
|1.2690
|0.0000
|1.2620
|-30.00
|31891.39
|3287
|2006.07.13 15:04
|sell
|1628
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|3288
|2006.07.13 15:04
|sell
|1629
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|3289
|2006.07.13 15:06
|close
|1629
|1.20
|1.2690
|0.0000
|1.2628
|36.00
|31927.39
|3290
|2006.07.13 15:06
|close
|1628
|0.60
|1.2692
|0.0000
|1.2621
|-36.00
|31891.39
|3291
|2006.07.13 15:07
|sell
|1630
|0.60
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|3292
|2006.07.13 15:25
|sell
|1631
|1.20
|1.2697
|0.0000
|1.2632
|3293
|2006.07.13 15:27
|close
|1631
|1.20
|1.2693
|0.0000
|1.2632
|48.00
|31939.39
|3294
|2006.07.13 15:27
|close
|1630
|0.60
|1.2694
|0.0000
|1.2625
|-24.00
|31915.39
|3295
|2006.07.13 15:27
|sell
|1632
|0.60
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|3296
|2006.07.13 15:31
|sell
|1633
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|3297
|2006.07.13 15:31
|close
|1633
|1.20
|1.2697
|0.0000
|1.2640
|96.00
|32011.39
|3298
|2006.07.13 15:32
|close
|1632
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2625
|-48.00
|31963.39
|3299
|2006.07.13 15:32
|sell
|1634
|0.60
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|3300
|2006.07.13 15:34
|sell
|1635
|1.20
|1.2701
|0.0000
|1.2636
|3301
|2006.07.13 15:36
|close
|1635
|1.20
|1.2697
|0.0000
|1.2636
|48.00
|32011.39
|3302
|2006.07.13 15:36
|close
|1634
|0.60
|1.2698
|0.0000
|1.2626
|-42.00
|31969.39
|3303
|2006.07.13 15:36
|sell
|1636
|0.60
|1.2694
|0.0000
|1.2629
|3304
|2006.07.13 15:42
|sell
|1637
|1.20
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|3305
|2006.07.13 15:44
|close
|1637
|1.20
|1.2700
|0.0000
|1.2639
|48.00
|32017.39
|3306
|2006.07.13 15:44
|close
|1636
|0.60
|1.2699
|0.0000
|1.2629
|-30.00
|31987.39
|3307
|2006.07.13 15:44
|sell
|1638
|0.60
|1.2695
|0.0000
|1.2630
|3308
|2006.07.13 15:45
|sell
|1639
|1.20
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|3309
|2006.07.13 15:58
|close
|1639
|1.20
|1.2695
|0.0000
|1.2638
|96.00
|32083.39
|3310
|2006.07.13 15:58
|close
|1638
|0.60
|1.2697
|0.0000
|1.2630
|-12.00
|32071.39
|3311
|2006.07.13 15:59
|buy
|1640
|0.60
|1.2704
|0.0000
|1.2769
|3312
|2006.07.13 16:03
|close
|1640
|0.60
|1.2708
|0.0000
|1.2769
|24.00
|32095.39
|3313
|2006.07.13 16:03
|buy
|1641
|0.60
|1.2710
|0.0000
|1.2775
|3314
|2006.07.13 16:04
|buy
|1642
|1.20
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|3315
|2006.07.13 16:09
|close
|1642
|1.20
|1.2706
|0.0000
|1.2767
|48.00
|32143.39
|3316
|2006.07.13 16:09
|close
|1641
|0.60
|1.2707
|0.0000
|1.2775
|-18.00
|32125.39
|3317
|2006.07.13 16:10
|buy
|1643
|0.60
|1.2706
|0.0000
|1.2771
|3318
|2006.07.13 16:12
|close
|1643
|0.60
|1.2712
|0.0000
|1.2771
|36.00
|32161.39
|3319
|2006.07.13 16:12
|buy
|1644
|0.60
|1.2711
|0.0000
|1.2776
|3320
|2006.07.13 16:15
|close
|1644
|0.60
|1.2715
|0.0000
|1.2776
|24.00
|32185.39
|3321
|2006.07.13 16:15
|buy
|1645
|0.60
|1.2717
|0.0000
|1.2782
|3322
|2006.07.13 16:23
|close
|1645
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2782
|12.00
|32197.39
|3323
|2006.07.13 16:24
|buy
|1646
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|3324
|2006.07.13 16:25
|buy
|1647
|1.20
|1.2711
|0.0000
|1.2776
|3325
|2006.07.13 16:27
|buy
|1648
|2.40
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|3326
|2006.07.13 16:29
|close
|1648
|2.40
|1.2715
|0.0000
|1.2765
|360.00
|32557.39
|3327
|2006.07.13 16:30
|close
|1647
|1.20
|1.2716
|0.0000
|1.2776
|60.00
|32617.39
|3328
|2006.07.13 16:30
|close
|1646
|0.60
|1.2714
|0.0000
|1.2784
|-30.00
|32587.39
|3329
|2006.07.13 16:30
|buy
|1649
|0.70
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|3330
|2006.07.13 16:30
|buy
|1650
|1.20
|1.2707
|0.0000
|1.2772
|3331
|2006.07.13 16:40
|close
|1650
|1.20
|1.2712
|0.0000
|1.2772
|60.00
|32647.39
|3332
|2006.07.13 16:41
|close
|1649
|0.70
|1.2713
|0.0000
|1.2784
|-42.00
|32605.39
|3333
|2006.07.13 16:41
|buy
|1651
|0.70
|1.2714
|0.0000
|1.2779
|3334
|2006.07.13 16:45
|close
|1651
|0.70
|1.2716
|0.0000
|1.2779
|14.00
|32619.39
|3335
|2006.07.13 16:46
|buy
|1652
|0.70
|1.2717
|0.0000
|1.2782
|3336
|2006.07.13 16:52
|close
|1652
|0.70
|1.2719
|0.0000
|1.2782
|14.00
|32633.39
|3337
|2006.07.13 16:53
|buy
|1653
|0.70
|1.2721
|0.0000
|1.2786
|3338
|2006.07.13 16:54
|buy
|1654
|1.20
|1.2714
|0.0000
|1.2779
|3339
|2006.07.13 16:55
|buy
|1655
|2.40
|1.2706
|0.0000
|1.2771
|3340
|2006.07.13 16:58
|close
|1655
|2.40
|1.2715
|0.0000
|1.2771
|216.00
|32849.39
|3341
|2006.07.13 16:58
|close
|1654
|1.20
|1.2716
|0.0000
|1.2779
|24.00
|32873.39
|3342
|2006.07.13 16:59
|close
|1653
|0.70
|1.2707
|0.0000
|1.2786
|-98.00
|32775.39
|3343
|2006.07.13 17:00
|buy
|1656
|0.70
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|3344
|2006.07.13 17:10
|close
|1656
|0.70
|1.2714
|0.0000
|1.2777
|14.00
|32789.39
|3345
|2006.07.13 17:10
|buy
|1657
|0.70
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|3346
|2006.07.13 17:11
|buy
|1658
|1.20
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|3347
|2006.07.13 17:13
|close
|1658
|1.20
|1.2717
|0.0000
|1.2777
|60.00
|32849.39
|3348
|2006.07.13 17:14
|close
|1657
|0.70
|1.2718
|0.0000
|1.2784
|-7.00
|32842.39
|3349
|2006.07.13 17:14
|buy
|1659
|0.70
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|3350
|2006.07.13 17:24
|buy
|1660
|1.20
|1.2714
|0.0000
|1.2779
|3351
|2006.07.13 17:28
|close
|1660
|1.20
|1.2719
|0.0000
|1.2779
|60.00
|32902.39
|3352
|2006.07.13 17:28
|close
|1659
|0.70
|1.2718
|0.0000
|1.2787
|-28.00
|32874.39
|3353
|2006.07.13 17:28
|buy
|1661
|0.70
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|3354
|2006.07.13 17:29
|buy
|1662
|1.20
|1.2710
|0.0000
|1.2775
|3355
|2006.07.13 17:30
|buy
|1663
|2.40
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|3356
|2006.07.13 17:43
|close
|1663
|2.40
|1.2704
|0.0000
|1.2758
|264.00
|33138.39
|3357
|2006.07.13 17:43
|close
|1662
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2775
|-60.00
|33078.39
|3358
|2006.07.13 17:44
|close
|1661
|0.70
|1.2702
|0.0000
|1.2784
|-119.00
|32959.39
|3359
|2006.07.13 17:44
|sell
|1664
|0.70
|1.2697
|0.0000
|1.2632
|3360
|2006.07.13 17:49
|sell
|1665
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|3361
|2006.07.13 17:52
|close
|1665
|1.20
|1.2700
|0.0000
|1.2640
|60.00
|33019.39
|3362
|2006.07.13 17:53
|close
|1664
|0.70
|1.2701
|0.0000
|1.2632
|-28.00
|32991.39
|3363
|2006.07.13 17:53
|sell
|1666
|0.70
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|3364
|2006.07.13 17:53
|close
|1666
|0.70
|1.2698
|0.0000
|1.2635
|14.00
|33005.39
|3365
|2006.07.13 17:54
|sell
|1667
|0.70
|1.2694
|0.0000
|1.2629
|3366
|2006.07.13 17:54
|close
|1667
|0.70
|1.2687
|0.0000
|1.2629
|49.00
|33054.39
|3367
|2006.07.13 17:54
|sell
|1668
|0.70
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|3368
|2006.07.13 17:56
|sell
|1669
|1.40
|1.2695
|0.0000
|1.2630
|3369
|2006.07.13 17:57
|sell
|1670
|2.40
|1.2706
|0.0000
|1.2641
|3370
|2006.07.13 17:59
|close
|1670
|2.40
|1.2696
|0.0000
|1.2641
|240.00
|33294.39
|3371
|2006.07.13 18:00
|close
|1669
|1.40
|1.2695
|0.0000
|1.2630
|0.00
|33294.39
|3372
|2006.07.13 18:00
|close
|1668
|0.70
|1.2687
|0.0000
|1.2621
|-7.00
|33287.39
|3373
|2006.07.13 18:00
|sell
|1671
|0.70
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|3374
|2006.07.13 18:00
|close
|1671
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2620
|21.00
|33308.39
|3375
|2006.07.13 18:01
|sell
|1672
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2613
|3376
|2006.07.13 18:01
|close
|1672
|0.70
|1.2676
|0.0000
|1.2613
|14.00
|33322.39
|3377
|2006.07.13 18:01
|sell
|1673
|0.70
|1.2674
|0.0000
|1.2609
|3378
|2006.07.13 18:01
|close
|1673
|0.70
|1.2672
|0.0000
|1.2609
|14.00
|33336.39
|3379
|2006.07.13 18:02
|sell
|1674
|0.70
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|3380
|2006.07.13 18:06
|sell
|1675
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|3381
|2006.07.13 18:09
|sell
|1676
|2.40
|1.2683
|0.0000
|1.2618
|3382
|2006.07.13 18:10
|close
|1676
|2.40
|1.2676
|0.0000
|1.2618
|168.00
|33504.39
|3383
|2006.07.13 18:10
|close
|1675
|1.40
|1.2678
|0.0000
|1.2610
|-42.00
|33462.39
|3384
|2006.07.13 18:10
|close
|1674
|0.70
|1.2680
|0.0000
|1.2603
|-84.00
|33378.39
|3385
|2006.07.13 18:10
|sell
|1677
|0.70
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|3386
|2006.07.13 18:11
|sell
|1678
|1.40
|1.2680
|0.0000
|1.2615
|3387
|2006.07.13 18:12
|sell
|1679
|2.40
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|3388
|2006.07.13 18:14
|close
|1679
|2.40
|1.2682
|0.0000
|1.2623
|144.00
|33522.39
|3389
|2006.07.13 18:14
|close
|1678
|1.40
|1.2683
|0.0000
|1.2615
|-42.00
|33480.39
|3390
|2006.07.13 18:14
|close
|1677
|0.70
|1.2684
|0.0000
|1.2607
|-84.00
|33396.39
|3391
|2006.07.13 18:14
|sell
|1680
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|3392
|2006.07.13 18:19
|sell
|1681
|1.40
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|3393
|2006.07.13 18:22
|close
|1681
|1.40
|1.2685
|0.0000
|1.2625
|70.00
|33466.39
|3394
|2006.07.13 18:22
|close
|1680
|0.70
|1.2687
|0.0000
|1.2617
|-35.00
|33431.39
|3395
|2006.07.13 18:22
|sell
|1682
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|3396
|2006.07.13 18:22
|close
|1682
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2617
|28.00
|33459.39
|3397
|2006.07.13 18:23
|sell
|1683
|0.70
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|3398
|2006.07.13 18:23
|close
|1683
|0.70
|1.2669
|0.0000
|1.2611
|49.00
|33508.39
|3399
|2006.07.13 18:23
|sell
|1684
|0.70
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|3400
|2006.07.13 18:26
|sell
|1685
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|3401
|2006.07.13 18:27
|sell
|1686
|2.40
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|3402
|2006.07.13 18:28
|close
|1686
|2.40
|1.2676
|0.0000
|1.2623
|288.00
|33796.39
|3403
|2006.07.13 18:28
|close
|1685
|1.40
|1.2673
|0.0000
|1.2610
|28.00
|33824.39
|3404
|2006.07.13 18:28
|close
|1684
|0.70
|1.2674
|0.0000
|1.2600
|-63.00
|33761.39
|3405
|2006.07.13 18:28
|sell
|1687
|0.70
|1.2673
|0.0000
|1.2608
|3406
|2006.07.13 18:32
|close
|1687
|0.70
|1.2670
|0.0000
|1.2608
|21.00
|33782.39
|3407
|2006.07.13 18:32
|sell
|1688
|0.70
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|3408
|2006.07.13 18:42
|sell
|1689
|1.40
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|3409
|2006.07.13 18:53
|close
|1689
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2611
|56.00
|33838.39
|3410
|2006.07.13 18:54
|close
|1688
|0.70
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|0.00
|33838.39
|3411
|2006.07.13 18:55
|sell
|1690
|0.70
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|3412
|2006.07.13 18:56
|sell
|1691
|1.40
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|3413
|2006.07.13 18:58
|close
|1691
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2611
|84.00
|33922.39
|3414
|2006.07.13 18:58
|close
|1690
|0.70
|1.2669
|0.0000
|1.2602
|-14.00
|33908.39
|3415
|2006.07.13 18:59
|sell
|1692
|0.70
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|3416
|2006.07.13 19:08
|sell
|1693
|1.40
|1.2680
|0.0000
|1.2615
|3417
|2006.07.13 19:23
|close
|1693
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2615
|70.00
|33978.39
|3418
|2006.07.13 19:23
|close
|1692
|0.70
|1.2676
|0.0000
|1.2607
|-28.00
|33950.39
|3419
|2006.07.13 19:24
|sell
|1694
|0.70
|1.2674
|0.0000
|1.2609
|3420
|2006.07.13 19:26
|sell
|1695
|1.40
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|3421
|2006.07.13 19:27
|close
|1695
|1.40
|1.2677
|0.0000
|1.2617
|70.00
|34020.39
|3422
|2006.07.13 19:28
|close
|1694
|0.70
|1.2675
|0.0000
|1.2609
|-7.00
|34013.39
|3423
|2006.07.13 19:28
|sell
|1696
|0.70
|1.2669
|0.0000
|1.2604
|3424
|2006.07.13 19:36
|sell
|1697
|1.40
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|3425
|2006.07.13 20:06
|sell
|1698
|2.40
|1.2684
|0.0000
|1.2619
|3426
|2006.07.13 20:28
|close
|1698
|2.40
|1.2678
|0.0000
|1.2619
|144.00
|34157.39
|3427
|2006.07.13 20:28
|close
|1697
|1.40
|1.2679
|0.0000
|1.2611
|-42.00
|34115.39
|3428
|2006.07.13 20:29
|close
|1696
|0.70
|1.2688
|0.0000
|1.2604
|-133.00
|33982.39
|3429
|2006.07.13 20:30
|buy
|1699
|0.70
|1.2689
|0.0000
|1.2754
|3430
|2006.07.13 20:57
|buy
|1700
|1.40
|1.2681
|0.0000
|1.2746
|3431
|2006.07.13 21:05
|close
|1700
|1.40
|1.2685
|0.0000
|1.2746
|56.00
|34038.39
|3432
|2006.07.13 21:05
|close
|1699
|0.70
|1.2687
|0.0000
|1.2754
|-14.00
|34024.39
|3433
|2006.07.13 21:05
|buy
|1701
|0.70
|1.2689
|0.0000
|1.2754
|3434
|2006.07.13 21:26
|buy
|1702
|1.40
|1.2680
|0.0000
|1.2745
|3435
|2006.07.13 21:29
|close
|1702
|1.40
|1.2688
|0.0000
|1.2745
|112.00
|34136.39
|3436
|2006.07.13 21:30
|close
|1701
|0.70
|1.2690
|0.0000
|1.2754
|7.00
|34143.39
|3437
|2006.07.13 21:30
|buy
|1703
|0.70
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|3438
|2006.07.13 21:34
|close
|1703
|0.70
|1.2696
|0.0000
|1.2759
|14.00
|34157.39
|3439
|2006.07.13 21:34
|buy
|1704
|0.70
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|3440
|2006.07.13 21:50
|buy
|1705
|1.40
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|3441
|2006.07.13 21:52
|close
|1705
|1.40
|1.2697
|0.0000
|1.2759
|42.00
|34199.39
|3442
|2006.07.13 21:52
|close
|1704
|0.70
|1.2699
|0.0000
|1.2766
|-14.00
|34185.39
|3443
|2006.07.13 21:53
|buy
|1706
|0.70
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|3444
|2006.07.13 21:54
|buy
|1707
|1.40
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|3445
|2006.07.14 03:41
|buy
|1708
|2.80
|1.2685
|0.0000
|1.2750
|3446
|2006.07.14 07:00
|close
|1708
|2.80
|1.2691
|0.0000
|1.2750
|168.00
|34353.39
|3447
|2006.07.14 07:02
|close
|1707
|1.40
|1.2690
|0.0000
|1.2758
|-54.46
|34298.93
|3448
|2006.07.14 07:03
|close
|1706
|0.70
|1.2691
|0.0000
|1.2766
|-76.23
|34222.70
|3449
|2006.07.14 07:04
|buy
|1709
|0.70
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|3450
|2006.07.14 07:07
|buy
|1710
|1.40
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|3451
|2006.07.14 07:11
|close
|1710
|1.40
|1.2691
|0.0000
|1.2753
|42.00
|34264.70
|3452
|2006.07.14 07:11
|close
|1709
|0.70
|1.2690
|0.0000
|1.2760
|-35.00
|34229.70
|3453
|2006.07.14 07:12
|buy
|1711
|0.70
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|3454
|2006.07.14 07:13
|buy
|1712
|1.40
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|3455
|2006.07.14 07:29
|close
|1712
|1.40
|1.2691
|0.0000
|1.2748
|112.00
|34341.70
|3456
|2006.07.14 07:30
|close
|1711
|0.70
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|0.00
|34341.70
|3457
|2006.07.14 07:30
|buy
|1713
|0.70
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|3458
|2006.07.14 07:38
|buy
|1714
|1.40
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|3459
|2006.07.14 07:40
|close
|1714
|1.40
|1.2690
|0.0000
|1.2751
|56.00
|34397.70
|3460
|2006.07.14 07:40
|close
|1713
|0.70
|1.2689
|0.0000
|1.2759
|-35.00
|34362.70
|3461
|2006.07.14 07:41
|buy
|1715
|0.70
|1.2691
|0.0000
|1.2756
|3462
|2006.07.14 07:43
|buy
|1716
|1.40
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|3463
|2006.07.14 08:03
|close
|1716
|1.40
|1.2687
|0.0000
|1.2748
|56.00
|34418.70
|3464
|2006.07.14 08:04
|close
|1715
|0.70
|1.2686
|0.0000
|1.2756
|-35.00
|34383.70
|3465
|2006.07.14 08:06
|buy
|1717
|0.70
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|3466
|2006.07.14 08:30
|close
|1717
|0.70
|1.2690
|0.0000
|1.2751
|28.00
|34411.70
|3467
|2006.07.14 08:32
|buy
|1718
|0.70
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|3468
|2006.07.14 08:42
|buy
|1719
|1.40
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|3469
|2006.07.14 08:59
|close
|1719
|1.40
|1.2691
|0.0000
|1.2751
|70.00
|34481.70
|3470
|2006.07.14 09:00
|close
|1718
|0.70
|1.2692
|0.0000
|1.2759
|-14.00
|34467.70
|3471
|2006.07.14 09:00
|buy
|1720
|0.70
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|3472
|2006.07.14 09:04
|buy
|1721
|1.40
|1.2682
|0.0000
|1.2747
|3473
|2006.07.14 09:06
|buy
|1722
|2.80
|1.2666
|0.0000
|1.2731
|3474
|2006.07.14 09:08
|close
|1722
|2.80
|1.2676
|0.0000
|1.2731
|280.00
|34747.70
|3475
|2006.07.14 09:08
|close
|1721
|1.40
|1.2680
|0.0000
|1.2747
|-28.00
|34719.70
|3476
|2006.07.14 09:08
|close
|1720
|0.70
|1.2681
|0.0000
|1.2759
|-91.00
|34628.70
|3477
|2006.07.14 09:08
|sell
|1723
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|3478
|2006.07.14 09:09
|sell
|1724
|1.40
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|3479
|2006.07.14 09:09
|close
|1724
|1.40
|1.2685
|0.0000
|1.2626
|84.00
|34712.70
|3480
|2006.07.14 09:09
|close
|1723
|0.70
|1.2689
|0.0000
|1.2617
|-49.00
|34663.70
|3481
|2006.07.14 09:10
|buy
|1725
|0.70
|1.2687
|0.0000
|1.2752
|3482
|2006.07.14 09:10
|buy
|1726
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|3483
|2006.07.14 09:11
|buy
|1727
|2.80
|1.2657
|0.0000
|1.2722
|3484
|2006.07.14 09:15
|close
|1727
|2.80
|1.2669
|0.0000
|1.2722
|336.00
|34999.70
|3485
|2006.07.14 09:15
|close
|1726
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2737
|-28.00
|34971.70
|3486
|2006.07.14 09:16
|close
|1725
|0.70
|1.2666
|0.0000
|1.2752
|-147.00
|34824.70
|3487
|2006.07.14 09:16
|sell
|1728
|0.70
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|3488
|2006.07.14 09:18
|close
|1728
|0.70
|1.2665
|0.0000
|1.2602
|14.00
|34838.70
|3489
|2006.07.14 09:18
|sell
|1729
|0.70
|1.2663
|0.0000
|1.2598
|3490
|2006.07.14 09:23
|close
|1729
|0.70
|1.2657
|0.0000
|1.2598
|42.00
|34880.70
|3491
|2006.07.14 09:23
|sell
|1730
|0.70
|1.2653
|0.0000
|1.2588
|3492
|2006.07.14 09:27
|sell
|1731
|1.40
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|3493
|2006.07.14 09:28
|close
|1731
|1.40
|1.2660
|0.0000
|1.2602
|98.00
|34978.70
|3494
|2006.07.14 09:28
|close
|1730
|0.70
|1.2661
|0.0000
|1.2588
|-56.00
|34922.70
|3495
|2006.07.14 09:28
|sell
|1732
|0.70
|1.2657
|0.0000
|1.2592
|3496
|2006.07.14 09:31
|sell
|1733
|1.40
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|3497
|2006.07.14 09:36
|close
|1733
|1.40
|1.2657
|0.0000
|1.2600
|112.00
|35034.70
|3498
|2006.07.14 09:36
|close
|1732
|0.70
|1.2659
|0.0000
|1.2592
|-14.00
|35020.70
|3499
|2006.07.14 09:36
|sell
|1734
|0.70
|1.2657
|0.0000
|1.2592
|3500
|2006.07.14 09:38
|sell
|1735
|1.40
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|3501
|2006.07.14 09:39
|close
|1735
|1.40
|1.2659
|0.0000
|1.2600
|84.00
|35104.70
|3502
|2006.07.14 09:40
|close
|1734
|0.70
|1.2661
|0.0000
|1.2592
|-28.00
|35076.70
|3503
|2006.07.14 09:40
|sell
|1736
|0.70
|1.2657
|0.0000
|1.2592
|3504
|2006.07.14 09:40
|close
|1736
|0.70
|1.2654
|0.0000
|1.2592
|21.00
|35097.70
|3505
|2006.07.14 09:42
|sell
|1737
|0.70
|1.2649
|0.0000
|1.2584
|3506
|2006.07.14 09:44
|sell
|1738
|1.40
|1.2656
|0.0000
|1.2591
|3507
|2006.07.14 09:53
|close
|1738
|1.40
|1.2653
|0.0000
|1.2591
|42.00
|35139.70
|3508
|2006.07.14 09:53
|close
|1737
|0.70
|1.2652
|0.0000
|1.2584
|-21.00
|35118.70
|3509
|2006.07.14 09:53
|sell
|1739
|0.70
|1.2650
|0.0000
|1.2585
|3510
|2006.07.14 09:56
|sell
|1740
|1.40
|1.2657
|0.0000
|1.2592
|3511
|2006.07.14 10:11
|close
|1740
|1.40
|1.2654
|0.0000
|1.2592
|42.00
|35160.70
|3512
|2006.07.14 10:12
|close
|1739
|0.70
|1.2656
|0.0000
|1.2585
|-42.00
|35118.70
|3513
|2006.07.14 10:12
|sell
|1741
|0.70
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|3514
|2006.07.14 10:28
|close
|1741
|0.70
|1.2650
|0.0000
|1.2590
|35.00
|35153.70
|3515
|2006.07.14 10:29
|sell
|1742
|0.70
|1.2663
|0.0000
|1.2598
|3516
|2006.07.14 10:31
|sell
|1743
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|3517
|2006.07.14 10:34
|close
|1743
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2610
|70.00
|35223.70
|3518
|2006.07.14 10:35
|close
|1742
|0.70
|1.2671
|0.0000
|1.2598
|-56.00
|35167.70
|3519
|2006.07.14 10:35
|sell
|1744
|0.70
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|3520
|2006.07.14 10:36
|sell
|1745
|1.40
|1.2674
|0.0000
|1.2609
|3521
|2006.07.14 10:38
|close
|1745
|1.40
|1.2671
|0.0000
|1.2609
|42.00
|35209.70
|3522
|2006.07.14 10:38
|close
|1744
|0.70
|1.2672
|0.0000
|1.2602
|-35.00
|35174.70
|3523
|2006.07.14 10:39
|buy
|1746
|0.70
|1.2674
|0.0000
|1.2739
|3524
|2006.07.14 10:40
|buy
|1747
|1.40
|1.2666
|0.0000
|1.2731
|3525
|2006.07.14 10:57
|close
|1747
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2731
|56.00
|35230.70
|3526
|2006.07.14 10:57
|close
|1746
|0.70
|1.2671
|0.0000
|1.2739
|-21.00
|35209.70
|3527
|2006.07.14 10:57
|buy
|1748
|0.70
|1.2673
|0.0000
|1.2738
|3528
|2006.07.14 10:58
|buy
|1749
|1.40
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|3529
|2006.07.14 10:59
|close
|1749
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2727
|140.00
|35349.70
|3530
|2006.07.14 11:00
|close
|1748
|0.70
|1.2671
|0.0000
|1.2738
|-14.00
|35335.70
|3531
|2006.07.14 11:00
|buy
|1750
|0.70
|1.2676
|0.0000
|1.2741
|3532
|2006.07.14 11:10
|buy
|1751
|1.40
|1.2668
|0.0000
|1.2733
|3533
|2006.07.14 11:26
|close
|1751
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2733
|56.00
|35391.70
|3534
|2006.07.14 11:26
|close
|1750
|0.70
|1.2674
|0.0000
|1.2741
|-14.00
|35377.70
|3535
|2006.07.14 11:26
|buy
|1752
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|3536
|2006.07.14 11:27
|buy
|1753
|1.40
|1.2664
|0.0000
|1.2729
|3537
|2006.07.14 11:31
|close
|1753
|1.40
|1.2682
|0.0000
|1.2729
|252.00
|35629.70
|3538
|2006.07.14 11:31
|close
|1752
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|0.00
|35629.70
|3539
|2006.07.14 11:32
|buy
|1754
|0.70
|1.2680
|0.0000
|1.2745
|3540
|2006.07.14 11:35
|close
|1754
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2745
|14.00
|35643.70
|3541
|2006.07.14 11:36
|buy
|1755
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2747
|3542
|2006.07.14 11:38
|buy
|1756
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|3543
|2006.07.14 11:45
|close
|1756
|1.40
|1.2676
|0.0000
|1.2737
|56.00
|35699.70
|3544
|2006.07.14 11:46
|close
|1755
|0.70
|1.2674
|0.0000
|1.2747
|-56.00
|35643.70
|3545
|2006.07.14 11:46
|buy
|1757
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|3546
|2006.07.14 11:53
|buy
|1758
|1.40
|1.2671
|0.0000
|1.2736
|3547
|2006.07.14 11:54
|close
|1758
|1.40
|1.2674
|0.0000
|1.2736
|42.00
|35685.70
|3548
|2006.07.14 11:54
|close
|1757
|0.70
|1.2675
|0.0000
|1.2743
|-21.00
|35664.70
|3549
|2006.07.14 11:54
|buy
|1759
|0.70
|1.2677
|0.0000
|1.2742
|3550
|2006.07.14 11:56
|buy
|1760
|1.40
|1.2665
|0.0000
|1.2730
|3551
|2006.07.14 11:59
|close
|1760
|1.40
|1.2679
|0.0000
|1.2730
|196.00
|35860.70
|3552
|2006.07.14 12:00
|close
|1759
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2742
|7.00
|35867.70
|3553
|2006.07.14 12:00
|buy
|1761
|0.70
|1.2684
|0.0000
|1.2749
|3554
|2006.07.14 12:04
|close
|1761
|0.70
|1.2686
|0.0000
|1.2749
|14.00
|35881.70
|3555
|2006.07.14 12:06
|buy
|1762
|0.70
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|3556
|2006.07.14 12:26
|buy
|1763
|1.40
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|3557
|2006.07.14 12:56
|buy
|1764
|2.80
|1.2669
|0.0000
|1.2734
|3558
|2006.07.14 13:01
|close
|1764
|2.80
|1.2676
|0.0000
|1.2734
|196.00
|36077.70
|3559
|2006.07.14 13:02
|close
|1763
|1.40
|1.2677
|0.0000
|1.2743
|-14.00
|36063.70
|3560
|2006.07.14 13:03
|close
|1762
|0.70
|1.2679
|0.0000
|1.2753
|-63.00
|36000.70
|3561
|2006.07.14 13:03
|buy
|1765
|0.70
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|3562
|2006.07.14 13:25
|buy
|1766
|1.40
|1.2674
|0.0000
|1.2739
|3563
|2006.07.14 13:30
|close
|1766
|1.40
|1.2678
|0.0000
|1.2739
|56.00
|36056.70
|3564
|2006.07.14 13:30
|close
|1765
|0.70
|1.2675
|0.0000
|1.2748
|-56.00
|36000.70
|3565
|2006.07.14 13:31
|buy
|1767
|0.70
|1.2675
|0.0000
|1.2740
|3566
|2006.07.14 13:32
|close
|1767
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2740
|21.00
|36021.70
|3567
|2006.07.14 13:33
|buy
|1768
|0.70
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|3568
|2006.07.14 13:35
|buy
|1769
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|3569
|2006.07.14 15:22
|buy
|1770
|2.80
|1.2664
|0.0000
|1.2729
|3570
|2006.07.14 15:29
|close
|1770
|2.80
|1.2675
|0.0000
|1.2729
|308.00
|36329.70
|3571
|2006.07.14 15:30
|close
|1769
|1.40
|1.2673
|0.0000
|1.2737
|14.00
|36343.70
|3572
|2006.07.14 15:30
|close
|1768
|0.70
|1.2679
|0.0000
|1.2748
|-28.00
|36315.70
|3573
|2006.07.14 15:30
|buy
|1771
|0.70
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|3574
|2006.07.14 15:31
|close
|1771
|0.70
|1.2690
|0.0000
|1.2744
|77.00
|36392.70
|3575
|2006.07.14 15:31
|buy
|1772
|0.70
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|3576
|2006.07.14 15:32
|buy
|1773
|1.40
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|3577
|2006.07.14 15:32
|close
|1773
|1.40
|1.2683
|0.0000
|1.2744
|56.00
|36448.70
|3578
|2006.07.14 15:32
|close
|1772
|0.70
|1.2682
|0.0000
|1.2753
|-42.00
|36406.70
|3579
|2006.07.14 15:32
|buy
|1774
|0.70
|1.2684
|0.0000
|1.2749
|3580
|2006.07.14 15:33
|buy
|1775
|1.40
|1.2669
|0.0000
|1.2734
|3581
|2006.07.14 15:37
|close
|1775
|1.40
|1.2676
|0.0000
|1.2734
|98.00
|36504.70
|3582
|2006.07.14 15:37
|close
|1774
|0.70
|1.2677
|0.0000
|1.2749
|-49.00
|36455.70
|3583
|2006.07.14 15:37
|buy
|1776
|0.70
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|3584
|2006.07.14 15:45
|buy
|1777
|1.40
|1.2669
|0.0000
|1.2734
|3585
|2006.07.14 15:49
|close
|1777
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2734
|84.00
|36539.70
|3586
|2006.07.14 15:49
|close
|1776
|0.70
|1.2676
|0.0000
|1.2744
|-21.00
|36518.70
|3587
|2006.07.14 15:49
|buy
|1778
|0.70
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|3588
|2006.07.14 15:50
|buy
|1779
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2735
|3589
|2006.07.14 15:50
|close
|1779
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2735
|70.00
|36588.70
|3590
|2006.07.14 15:51
|close
|1778
|0.70
|1.2684
|0.0000
|1.2743
|42.00
|36630.70
|3591
|2006.07.14 15:51
|buy
|1780
|0.70
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|3592
|2006.07.14 15:52
|buy
|1781
|1.40
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|3593
|2006.07.14 15:56
|close
|1781
|1.40
|1.2671
|0.0000
|1.2721
|210.00
|36840.70
|3594
|2006.07.14 15:56
|close
|1780
|0.70
|1.2670
|0.0000
|1.2755
|-140.00
|36700.70
|3595
|2006.07.14 15:56
|buy
|1782
|0.70
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|3596
|2006.07.14 15:58
|buy
|1783
|1.40
|1.2662
|0.0000
|1.2727
|3597
|2006.07.14 16:02
|buy
|1784
|2.80
|1.2652
|0.0000
|1.2717
|3598
|2006.07.14 16:20
|close
|1784
|2.80
|1.2658
|0.0000
|1.2717
|168.00
|36868.70
|3599
|2006.07.14 16:20
|close
|1783
|1.40
|1.2659
|0.0000
|1.2727
|-42.00
|36826.70
|3600
|2006.07.14 16:21
|close
|1782
|0.70
|1.2642
|0.0000
|1.2737
|-210.00
|36616.70
|3601
|2006.07.14 16:21
|sell
|1785
|0.70
|1.2643
|0.0000
|1.2578
|3602
|2006.07.14 16:24
|sell
|1786
|1.40
|1.2651
|0.0000
|1.2586
|3603
|2006.07.14 16:27
|close
|1786
|1.40
|1.2647
|0.0000
|1.2586
|56.00
|36672.70
|3604
|2006.07.14 16:28
|close
|1785
|0.70
|1.2645
|0.0000
|1.2578
|-14.00
|36658.70
|3605
|2006.07.14 16:28
|sell
|1787
|0.70
|1.2643
|0.0000
|1.2578
|3606
|2006.07.14 16:28
|sell
|1788
|1.40
|1.2653
|0.0000
|1.2588
|3607
|2006.07.14 16:31
|sell
|1789
|2.80
|1.2664
|0.0000
|1.2599
|3608
|2006.07.14 16:31
|close
|1789
|2.80
|1.2657
|0.0000
|1.2599
|196.00
|36854.70
|3609
|2006.07.14 16:31
|close
|1788
|1.40
|1.2659
|0.0000
|1.2588
|-84.00
|36770.70
|3610
|2006.07.14 16:31
|close
|1787
|0.70
|1.2660
|0.0000
|1.2578
|-119.00
|36651.70
|3611
|2006.07.14 16:31
|sell
|1790
|0.70
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|3612
|2006.07.14 16:31
|close
|1790
|0.70
|1.2646
|0.0000
|1.2590
|63.00
|36714.70
|3613
|2006.07.14 16:31
|sell
|1791
|0.70
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|3614
|2006.07.14 16:33
|close
|1791
|0.70
|1.2642
|0.0000
|1.2580
|21.00
|36735.70
|3615
|2006.07.14 16:33
|sell
|1792
|0.70
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|3616
|2006.07.14 16:36
|sell
|1793
|1.40
|1.2654
|0.0000
|1.2589
|3617
|2006.07.14 16:41
|close
|1793
|1.40
|1.2650
|0.0000
|1.2589
|56.00
|36791.70
|3618
|2006.07.14 16:41
|close
|1792
|0.70
|1.2657
|0.0000
|1.2580
|-84.00
|36707.70
|3619
|2006.07.14 16:41
|sell
|1794
|0.70
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|3620
|2006.07.14 16:42
|close
|1794
|0.70
|1.2651
|0.0000
|1.2590
|28.00
|36735.70
|3621
|2006.07.14 16:43
|sell
|1795
|0.70
|1.2649
|0.0000
|1.2584
|3622
|2006.07.14 16:44
|close
|1795
|0.70
|1.2646
|0.0000
|1.2584
|21.00
|36756.70
|3623
|2006.07.14 16:44
|sell
|1796
|0.70
|1.2642
|0.0000
|1.2577
|3624
|2006.07.14 16:47
|sell
|1797
|1.40
|1.2652
|0.0000
|1.2587
|3625
|2006.07.14 16:49
|close
|1797
|1.40
|1.2646
|0.0000
|1.2587
|84.00
|36840.70
|3626
|2006.07.14 16:49
|close
|1796
|0.70
|1.2647
|0.0000
|1.2577
|-35.00
|36805.70
|3627
|2006.07.14 16:49
|sell
|1798
|0.70
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|3628
|2006.07.14 16:49
|sell
|1799
|1.40
|1.2652
|0.0000
|1.2587
|3629
|2006.07.14 16:49
|sell
|1800
|2.80
|1.2663
|0.0000
|1.2598
|3630
|2006.07.14 16:50
|close
|1800
|2.80
|1.2652
|0.0000
|1.2598
|308.00
|37113.70
|3631
|2006.07.14 16:50
|close
|1799
|1.40
|1.2631
|0.0000
|1.2587
|294.00
|37407.70
|3632
|2006.07.14 16:50
|close
|1798
|0.70
|1.2632
|0.0000
|1.2580
|91.00
|37498.70
|3633
|2006.07.14 16:51
|sell
|1801
|0.70
|1.2628
|0.0000
|1.2563
|3634
|2006.07.14 16:52
|sell
|1802
|1.40
|1.2639
|0.0000
|1.2574
|3635
|2006.07.14 16:52
|close
|1802
|1.40
|1.2634
|0.0000
|1.2574
|70.00
|37568.70
|3636
|2006.07.14 16:53
|close
|1801
|0.70
|1.2631
|0.0000
|1.2563
|-21.00
|37547.70
|3637
|2006.07.14 16:53
|sell
|1803
|0.80
|1.2629
|0.0000
|1.2564
|3638
|2006.07.14 16:53
|sell
|1804
|1.40
|1.2644
|0.0000
|1.2579
|3639
|2006.07.14 16:56
|close
|1804
|1.40
|1.2637
|0.0000
|1.2579
|98.00
|37645.70
|3640
|2006.07.14 16:57
|close
|1803
|0.80
|1.2638
|0.0000
|1.2564
|-72.00
|37573.70
|3641
|2006.07.14 16:57
|sell
|1805
|0.80
|1.2633
|0.0000
|1.2568
|3642
|2006.07.14 16:57
|sell
|1806
|1.40
|1.2641
|0.0000
|1.2576
|3643
|2006.07.14 16:57
|sell
|1807
|2.80
|1.2649
|0.0000
|1.2584
|3644
|2006.07.14 16:58
|close
|1807
|2.80
|1.2629
|0.0000
|1.2584
|560.00
|38133.70
|3645
|2006.07.14 16:59
|close
|1806
|1.40
|1.2633
|0.0000
|1.2576
|112.00
|38245.70
|3646
|2006.07.14 17:00
|close
|1805
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|-8.00
|38237.70
|3647
|2006.07.14 17:01
|sell
|1808
|0.80
|1.2644
|0.0000
|1.2579
|3648
|2006.07.14 17:01
|close
|1808
|0.80
|1.2639
|0.0000
|1.2579
|40.00
|38277.70
|3649
|2006.07.14 17:01
|sell
|1809
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2572
|3650
|2006.07.14 17:02
|close
|1809
|0.80
|1.2635
|0.0000
|1.2572
|16.00
|38293.70
|3651
|2006.07.14 17:02
|sell
|1810
|0.80
|1.2633
|0.0000
|1.2568
|3652
|2006.07.14 17:03
|sell
|1811
|1.60
|1.2641
|0.0000
|1.2576
|3653
|2006.07.14 17:04
|close
|1811
|1.60
|1.2636
|0.0000
|1.2576
|80.00
|38373.70
|3654
|2006.07.14 17:04
|close
|1810
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|-8.00
|38365.70
|3655
|2006.07.14 17:04
|sell
|1812
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2572
|3656
|2006.07.14 17:18
|close
|1812
|0.80
|1.2635
|0.0000
|1.2572
|16.00
|38381.70
|3657
|2006.07.14 17:18
|sell
|1813
|0.80
|1.2638
|0.0000
|1.2573
|3658
|2006.07.14 17:20
|close
|1813
|0.80
|1.2629
|0.0000
|1.2573
|72.00
|38453.70
|3659
|2006.07.14 17:20
|sell
|1814
|0.80
|1.2627
|0.0000
|1.2562
|3660
|2006.07.14 17:21
|sell
|1815
|1.60
|1.2634
|0.0000
|1.2569
|3661
|2006.07.14 17:22
|close
|1815
|1.60
|1.2629
|0.0000
|1.2569
|80.00
|38533.70
|3662
|2006.07.14 17:22
|close
|1814
|0.80
|1.2640
|0.0000
|1.2562
|-104.00
|38429.70
|3663
|2006.07.14 17:23
|sell
|1816
|0.80
|1.2638
|0.0000
|1.2573
|3664
|2006.07.14 17:24
|close
|1816
|0.80
|1.2636
|0.0000
|1.2573
|16.00
|38445.70
|3665
|2006.07.14 17:24
|sell
|1817
|0.80
|1.2632
|0.0000
|1.2567
|3666
|2006.07.14 17:26
|close
|1817
|0.80
|1.2630
|0.0000
|1.2567
|16.00
|38461.70
|3667
|2006.07.14 17:26
|sell
|1818
|0.80
|1.2628
|0.0000
|1.2563
|3668
|2006.07.14 17:27
|sell
|1819
|1.60
|1.2635
|0.0000
|1.2570
|3669
|2006.07.14 17:27
|sell
|1820
|2.80
|1.2644
|0.0000
|1.2579
|3670
|2006.07.14 17:28
|close
|1820
|2.80
|1.2627
|0.0000
|1.2579
|476.00
|38937.70
|3671
|2006.07.14 17:29
|close
|1819
|1.60
|1.2643
|0.0000
|1.2570
|-128.00
|38809.70
|3672
|2006.07.14 17:30
|close
|1818
|0.80
|1.2642
|0.0000
|1.2563
|-112.00
|38697.70
|3673
|2006.07.14 17:31
|sell
|1821
|0.80
|1.2641
|0.0000
|1.2576
|3674
|2006.07.14 17:49
|close
|1821
|0.80
|1.2639
|0.0000
|1.2576
|16.00
|38713.70
|3675
|2006.07.14 17:50
|sell
|1822
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2572
|3676
|2006.07.14 17:58
|close
|1822
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.2572
|24.00
|38737.70
|3677
|2006.07.14 17:59
|sell
|1823
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.2569
|3678
|2006.07.14 18:01
|sell
|1824
|1.60
|1.2643
|0.0000
|1.2578
|3679
|2006.07.14 18:27
|close
|1824
|1.60
|1.2637
|0.0000
|1.2578
|96.00
|38833.70
|3680
|2006.07.14 18:27
|close
|1823
|0.80
|1.2638
|0.0000
|1.2569
|-32.00
|38801.70
|3681
|2006.07.14 18:28
|sell
|1825
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.2569
|3682
|2006.07.14 18:29
|sell
|1826
|1.60
|1.2644
|0.0000
|1.2579
|3683
|2006.07.14 18:57
|close
|1826
|1.60
|1.2639
|0.0000
|1.2579
|80.00
|38881.70
|3684
|2006.07.14 18:58
|close
|1825
|0.80
|1.2641
|0.0000
|1.2569
|-56.00
|38825.70
|3685
|2006.07.14 18:58
|sell
|1827
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2572
|3686
|2006.07.14 20:00
|sell
|1828
|1.60
|1.2646
|0.0000
|1.2581
|3687
|2006.07.14 20:24
|close
|1828
|1.60
|1.2641
|0.0000
|1.2581
|80.00
|38905.70
|3688
|2006.07.14 20:25
|close
|1827
|0.80
|1.2642
|0.0000
|1.2572
|-40.00
|38865.70
|3689
|2006.07.14 20:26
|buy
|1829
|0.80
|1.2643
|0.0000
|1.2708
|3690
|2006.07.14 20:29
|close
|1829
|0.80
|1.2646
|0.0000
|1.2708
|24.00
|38889.70
|3691
|2006.07.14 20:30
|buy
|1830
|0.80
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|3692
|2006.07.14 20:54
|buy
|1831
|1.60
|1.2642
|0.0000
|1.2707
|3693
|2006.07.14 21:32
|close
|1831
|1.60
|1.2653
|0.0000
|1.2707
|176.00
|39065.70
|3694
|2006.07.14 21:34
|close
|1830
|0.80
|1.2654
|0.0000
|1.2716
|24.00
|39089.70
|3695
|2006.07.14 21:34
|buy
|1832
|0.80
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|3696
|2006.07.14 21:44
|buy
|1833
|1.60
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|3697
|2006.07.14 21:59
|close
|1833
|1.60
|1.2652
|0.0000
|1.2714
|48.00
|39137.70
|3698
|2006.07.14 22:00
|close
|1832
|0.80
|1.2651
|0.0000
|1.2721
|-40.00
|39097.70
|3699
|2006.07.14 22:00
|buy
|1834
|0.80
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|3700
|2006.07.14 22:37
|buy
|1835
|1.60
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|3701
|2006.07.17 01:00
|buy
|1836
|2.80
|1.2637
|0.0000
|1.2702
|3702
|2006.07.17 01:00
|close
|1836
|2.80
|1.2646
|0.0000
|1.2702
|252.00
|39349.70
|3703
|2006.07.17 01:01
|close
|1835
|1.60
|1.2645
|0.0000
|1.2714
|-78.24
|39271.46
|3704
|2006.07.17 01:02
|close
|1834
|0.80
|1.2646
|0.0000
|1.2721
|-87.12
|39184.34
|3705
|2006.07.17 01:03
|buy
|1837
|0.80
|1.2648
|0.0000
|1.2713
|3706
|2006.07.17 01:21
|buy
|1838
|1.60
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|3707
|2006.07.17 01:29
|close
|1838
|1.60
|1.2646
|0.0000
|1.2701
|160.00
|39344.34
|3708
|2006.07.17 01:30
|close
|1837
|0.80
|1.2644
|0.0000
|1.2713
|-32.00
|39312.34
|3709
|2006.07.17 01:31
|buy
|1839
|0.80
|1.2646
|0.0000
|1.2711
|3710
|2006.07.17 02:11
|buy
|1840
|1.60
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|3711
|2006.07.17 05:07
|buy
|1841
|2.80
|1.2627
|0.0000
|1.2692
|3712
|2006.07.17 08:32
|close
|1841
|2.80
|1.2633
|0.0000
|1.2692
|168.00
|39480.34
|3713
|2006.07.17 08:33
|close
|1840
|1.60
|1.2632
|0.0000
|1.2701
|-64.00
|39416.34
|3714
|2006.07.17 08:34
|close
|1839
|0.80
|1.2633
|0.0000
|1.2711
|-104.00
|39312.34
|3715
|2006.07.17 08:36
|buy
|1842
|0.80
|1.2635
|0.0000
|1.2700
|3716
|2006.07.17 09:01
|close
|1842
|0.80
|1.2638
|0.0000
|1.2700
|24.00
|39336.34
|3717
|2006.07.17 09:01
|buy
|1843
|0.80
|1.2642
|0.0000
|1.2707
|3718
|2006.07.17 09:02
|buy
|1844
|1.60
|1.2634
|0.0000
|1.2699
|3719
|2006.07.17 09:27
|buy
|1845
|2.80
|1.2626
|0.0000
|1.2691
|3720
|2006.07.17 09:29
|close
|1845
|2.80
|1.2637
|0.0000
|1.2691
|308.00
|39644.34
|3721
|2006.07.17 09:30
|close
|1844
|1.60
|1.2638
|0.0000
|1.2699
|64.00
|39708.34
|3722
|2006.07.17 09:30
|close
|1843
|0.80
|1.2637
|0.0000
|1.2707
|-40.00
|39668.34
|3723
|2006.07.17 09:30
|buy
|1846
|0.80
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|3724
|2006.07.17 09:40
|buy
|1847
|1.60
|1.2631
|0.0000
|1.2696
|3725
|2006.07.17 10:00
|close
|1847
|1.60
|1.2636
|0.0000
|1.2696
|80.00
|39748.34
|3726
|2006.07.17 10:00
|close
|1846
|0.80
|1.2633
|0.0000
|1.2704
|-48.00
|39700.34
|3727
|2006.07.17 10:01
|buy
|1848
|0.80
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|3728
|2006.07.17 10:09
|buy
|1849
|1.60
|1.2632
|0.0000
|1.2697
|3729
|2006.07.17 10:34
|close
|1849
|1.60
|1.2635
|0.0000
|1.2697
|48.00
|39748.34
|3730
|2006.07.17 10:34
|close
|1848
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.2704
|-40.00
|39708.34
|3731
|2006.07.17 10:34
|buy
|1850
|0.80
|1.2635
|0.0000
|1.2700
|3732
|2006.07.17 10:39
|buy
|1851
|1.60
|1.2624
|0.0000
|1.2689
|3733
|2006.07.17 10:46
|close
|1851
|1.60
|1.2629
|0.0000
|1.2689
|80.00
|39788.34
|3734
|2006.07.17 10:46
|close
|1850
|0.80
|1.2627
|0.0000
|1.2700
|-64.00
|39724.34
|3735
|2006.07.17 10:47
|buy
|1852
|0.80
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|3736
|2006.07.17 11:00
|buy
|1853
|1.60
|1.2621
|0.0000
|1.2686
|3737
|2006.07.17 11:00
|buy
|1854
|3.20
|1.2607
|0.0000
|1.2672
|3738
|2006.07.17 11:01
|close
|1854
|3.20
|1.2615
|0.0000
|1.2672
|256.00
|39980.34
|3739
|2006.07.17 11:02
|close
|1853
|1.60
|1.2616
|0.0000
|1.2686
|-80.00
|39900.34
|3740
|2006.07.17 11:02
|close
|1852
|0.80
|1.2615
|0.0000
|1.2694
|-112.00
|39788.34
|3741
|2006.07.17 11:02
|sell
|1855
|0.80
|1.2608
|0.0000
|1.2543
|3742
|2006.07.17 11:03
|sell
|1856
|1.60
|1.2621
|0.0000
|1.2556
|3743
|2006.07.17 11:06
|close
|1856
|1.60
|1.2613
|0.0000
|1.2556
|128.00
|39916.34
|3744
|2006.07.17 11:06
|close
|1855
|0.80
|1.2611
|0.0000
|1.2543
|-24.00
|39892.34
|3745
|2006.07.17 11:06
|sell
|1857
|0.80
|1.2609
|0.0000
|1.2544
|3746
|2006.07.17 11:07
|sell
|1858
|1.60
|1.2618
|0.0000
|1.2553
|3747
|2006.07.17 11:08
|close
|1858
|1.60
|1.2603
|0.0000
|1.2553
|240.00
|40132.34
|3748
|2006.07.17 11:08
|close
|1857
|0.80
|1.2602
|0.0000
|1.2544
|56.00
|40188.34
|3749
|2006.07.17 11:08
|sell
|1859
|0.80
|1.2607
|0.0000
|1.2542
|3750
|2006.07.17 11:09
|close
|1859
|0.80
|1.2584
|0.0000
|1.2542
|184.00
|40372.34
|3751
|2006.07.17 11:09
|sell
|1860
|0.80
|1.2582
|0.0000
|1.2517
|3752
|2006.07.17 11:11
|sell
|1861
|1.60
|1.2593
|0.0000
|1.2528
|3753
|2006.07.17 11:12
|close
|1861
|1.60
|1.2588
|0.0000
|1.2528
|80.00
|40452.34
|3754
|2006.07.17 11:12
|close
|1860
|0.80
|1.2592
|0.0000
|1.2517
|-80.00
|40372.34
|3755
|2006.07.17 11:13
|sell
|1862
|0.80
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|3756
|2006.07.17 11:13
|sell
|1863
|1.60
|1.2594
|0.0000
|1.2529
|3757
|2006.07.17 11:14
|close
|1863
|1.60
|1.2590
|0.0000
|1.2529
|64.00
|40436.34
|3758
|2006.07.17 11:15
|close
|1862
|0.80
|1.2592
|0.0000
|1.2522
|-40.00
|40396.34
|3759
|2006.07.17 11:15
|sell
|1864
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2523
|3760
|2006.07.17 11:15
|sell
|1865
|1.60
|1.2599
|0.0000
|1.2534
|3761
|2006.07.17 11:17
|close
|1865
|1.60
|1.2590
|0.0000
|1.2534
|144.00
|40540.34
|3762
|2006.07.17 11:18
|close
|1864
|0.80
|1.2592
|0.0000
|1.2523
|-32.00
|40508.34
|3763
|2006.07.17 11:18
|sell
|1866
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2523
|3764
|2006.07.17 11:18
|close
|1866
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2523
|16.00
|40524.34
|3765
|2006.07.17 11:18
|sell
|1867
|0.80
|1.2584
|0.0000
|1.2519
|3766
|2006.07.17 11:22
|close
|1867
|0.80
|1.2579
|0.0000
|1.2519
|40.00
|40564.34
|3767
|2006.07.17 11:22
|sell
|1868
|0.80
|1.2577
|0.0000
|1.2512
|3768
|2006.07.17 11:27
|sell
|1869
|1.60
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|3769
|2006.07.17 11:27
|close
|1869
|1.60
|1.2580
|0.0000
|1.2522
|112.00
|40676.34
|3770
|2006.07.17 11:27
|close
|1868
|0.80
|1.2584
|0.0000
|1.2512
|-56.00
|40620.34
|3771
|2006.07.17 11:27
|sell
|1870
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2515
|3772
|2006.07.17 11:28
|sell
|1871
|1.60
|1.2589
|0.0000
|1.2524
|3773
|2006.07.17 11:29
|close
|1871
|1.60
|1.2579
|0.0000
|1.2524
|160.00
|40780.34
|3774
|2006.07.17 11:30
|close
|1870
|0.80
|1.2578
|0.0000
|1.2515
|16.00
|40796.34
|3775
|2006.07.17 11:30
|sell
|1872
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2509
|3776
|2006.07.17 11:37
|close
|1872
|0.80
|1.2570
|0.0000
|1.2509
|32.00
|40828.34
|3777
|2006.07.17 11:38
|sell
|1873
|0.80
|1.2566
|0.0000
|1.2501
|3778
|2006.07.17 11:38
|close
|1873
|0.80
|1.2560
|0.0000
|1.2501
|48.00
|40876.34
|3779
|2006.07.17 11:38
|sell
|1874
|0.80
|1.2559
|0.0000
|1.2494
|3780
|2006.07.17 11:51
|close
|1874
|0.80
|1.2557
|0.0000
|1.2494
|16.00
|40892.34
|3781
|2006.07.17 11:51
|sell
|1875
|0.80
|1.2555
|0.0000
|1.2490
|3782
|2006.07.17 12:02
|sell
|1876
|1.60
|1.2563
|0.0000
|1.2498
|3783
|2006.07.17 12:07
|close
|1876
|1.60
|1.2559
|0.0000
|1.2498
|64.00
|40956.34
|3784
|2006.07.17 12:07
|close
|1875
|0.80
|1.2560
|0.0000
|1.2490
|-40.00
|40916.34
|3785
|2006.07.17 12:07
|sell
|1877
|0.80
|1.2556
|0.0000
|1.2491
|3786
|2006.07.17 12:08
|close
|1877
|0.80
|1.2554
|0.0000
|1.2491
|16.00
|40932.34
|3787
|2006.07.17 12:08
|sell
|1878
|0.80
|1.2552
|0.0000
|1.2487
|3788
|2006.07.17 12:27
|close
|1878
|0.80
|1.2549
|0.0000
|1.2487
|24.00
|40956.34
|3789
|2006.07.17 12:28
|sell
|1879
|0.80
|1.2545
|0.0000
|1.2480
|3790
|2006.07.17 12:29
|close
|1879
|0.80
|1.2540
|0.0000
|1.2480
|40.00
|40996.34
|3791
|2006.07.17 12:30
|sell
|1880
|0.80
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|3792
|2006.07.17 12:57
|close
|1880
|0.80
|1.2536
|0.0000
|1.2473
|16.00
|41012.34
|3793
|2006.07.17 12:58
|sell
|1881
|0.80
|1.2531
|0.0000
|1.2466
|3794
|2006.07.17 13:00
|sell
|1882
|1.60
|1.2540
|0.0000
|1.2475
|3795
|2006.07.17 13:01
|sell
|1883
|3.20
|1.2549
|0.0000
|1.2484
|3796
|2006.07.17 13:23
|close
|1883
|3.20
|1.2543
|0.0000
|1.2484
|192.00
|41204.34
|3797
|2006.07.17 13:24
|close
|1882
|1.60
|1.2544
|0.0000
|1.2475
|-64.00
|41140.34
|3798
|2006.07.17 13:24
|close
|1881
|0.80
|1.2545
|0.0000
|1.2466
|-112.00
|41028.34
|3799
|2006.07.17 13:25
|sell
|1884
|0.80
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|3800
|2006.07.17 13:26
|close
|1884
|0.80
|1.2540
|0.0000
|1.2478
|24.00
|41052.34
|3801
|2006.07.17 13:26
|sell
|1885
|0.80
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|3802
|2006.07.17 13:27
|close
|1885
|0.80
|1.2535
|0.0000
|1.2473
|24.00
|41076.34
|3803
|2006.07.17 13:28
|sell
|1886
|0.80
|1.2529
|0.0000
|1.2464
|3804
|2006.07.17 13:30
|sell
|1887
|1.60
|1.2537
|0.0000
|1.2472
|3805
|2006.07.17 13:58
|close
|1887
|1.60
|1.2532
|0.0000
|1.2472
|80.00
|41156.34
|3806
|2006.07.17 13:59
|close
|1886
|0.80
|1.2536
|0.0000
|1.2464
|-56.00
|41100.34
|3807
|2006.07.17 14:00
|sell
|1888
|0.80
|1.2532
|0.0000
|1.2467
|3808
|2006.07.17 14:01
|sell
|1889
|1.60
|1.2543
|0.0000
|1.2478
|3809
|2006.07.17 14:26
|close
|1889
|1.60
|1.2536
|0.0000
|1.2478
|112.00
|41212.34
|3810
|2006.07.17 14:26
|close
|1888
|0.80
|1.2534
|0.0000
|1.2467
|-16.00
|41196.34
|3811
|2006.07.17 14:28
|sell
|1890
|0.80
|1.2529
|0.0000
|1.2464
|3812
|2006.07.17 14:29
|sell
|1891
|1.60
|1.2541
|0.0000
|1.2476
|3813
|2006.07.17 15:28
|close
|1891
|1.60
|1.2535
|0.0000
|1.2476
|96.00
|41292.34
|3814
|2006.07.17 15:28
|close
|1890
|0.80
|1.2536
|0.0000
|1.2464
|-56.00
|41236.34
|3815
|2006.07.17 15:29
|sell
|1892
|0.80
|1.2535
|0.0000
|1.2470
|3816
|2006.07.17 15:54
|close
|1892
|0.80
|1.2527
|0.0000
|1.2470
|64.00
|41300.34
|3817
|2006.07.17 15:55
|sell
|1893
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2456
|3818
|2006.07.17 16:00
|sell
|1894
|1.60
|1.2529
|0.0000
|1.2464
|3819
|2006.07.17 16:23
|close
|1894
|1.60
|1.2522
|0.0000
|1.2464
|112.00
|41412.34
|3820
|2006.07.17 16:24
|close
|1893
|0.80
|1.2519
|0.0000
|1.2456
|16.00
|41428.34
|3821
|2006.07.17 16:25
|sell
|1895
|0.80
|1.2514
|0.0000
|1.2449
|3822
|2006.07.17 16:30
|sell
|1896
|1.60
|1.2524
|0.0000
|1.2459
|3823
|2006.07.17 16:31
|sell
|1897
|3.20
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|3824
|2006.07.17 16:53
|close
|1897
|3.20
|1.2527
|0.0000
|1.2473
|352.00
|41780.34
|3825
|2006.07.17 16:53
|close
|1896
|1.60
|1.2524
|0.0000
|1.2459
|0.00
|41780.34
|3826
|2006.07.17 16:56
|close
|1895
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2449
|-56.00
|41724.34
|3827
|2006.07.17 16:56
|sell
|1898
|0.80
|1.2519
|0.0000
|1.2454
|3828
|2006.07.17 16:59
|sell
|1899
|1.60
|1.2537
|0.0000
|1.2472
|3829
|2006.07.17 17:22
|close
|1899
|1.60
|1.2526
|0.0000
|1.2472
|176.00
|41900.34
|3830
|2006.07.17 17:23
|close
|1898
|0.80
|1.2527
|0.0000
|1.2454
|-64.00
|41836.34
|3831
|2006.07.17 17:23
|buy
|1900
|0.80
|1.2528
|0.0000
|1.2593
|3832
|2006.07.17 17:28
|buy
|1901
|1.60
|1.2519
|0.0000
|1.2584
|3833
|2006.07.17 17:29
|close
|1901
|1.60
|1.2528
|0.0000
|1.2584
|144.00
|41980.34
|3834
|2006.07.17 17:30
|close
|1900
|0.80
|1.2529
|0.0000
|1.2593
|8.00
|41988.34
|3835
|2006.07.17 17:30
|buy
|1902
|0.80
|1.2531
|0.0000
|1.2596
|3836
|2006.07.17 17:51
|buy
|1903
|1.60
|1.2521
|0.0000
|1.2586
|3837
|2006.07.17 17:58
|buy
|1904
|3.20
|1.2513
|0.0000
|1.2578
|3838
|2006.07.17 18:00
|close
|1904
|3.20
|1.2520
|0.0000
|1.2578
|224.00
|42212.34
|3839
|2006.07.17 18:00
|close
|1903
|1.60
|1.2522
|0.0000
|1.2586
|16.00
|42228.34
|3840
|2006.07.17 18:01
|close
|1902
|0.80
|1.2530
|0.0000
|1.2596
|-8.00
|42220.34
|3841
|2006.07.17 18:01
|buy
|1905
|0.80
|1.2534
|0.0000
|1.2599
|3842
|2006.07.17 18:20
|buy
|1906
|1.60
|1.2527
|0.0000
|1.2592
|3843
|2006.07.17 20:54
|buy
|1907
|3.20
|1.2519
|0.0000
|1.2584
|3844
|2006.07.17 21:32
|close
|1907
|3.20
|1.2524
|0.0000
|1.2584
|160.00
|42380.34
|3845
|2006.07.17 21:37
|close
|1906
|1.60
|1.2523
|0.0000
|1.2592
|-64.00
|42316.34
|3846
|2006.07.17 21:42
|close
|1905
|0.80
|1.2522
|0.0000
|1.2599
|-96.00
|42220.34
|3847
|2006.07.17 21:43
|buy
|1908
|0.80
|1.2526
|0.0000
|1.2591
|3848
|2006.07.17 23:44
|buy
|1909
|1.60
|1.2518
|0.0000
|1.2583
|3849
|2006.07.18 00:35
|close
|1909
|1.60
|1.2523
|0.0000
|1.2583
|65.76
|42286.10
|3850
|2006.07.18 00:36
|close
|1908
|0.80
|1.2524
|0.0000
|1.2591
|-23.12
|42262.98
|3851
|2006.07.18 00:36
|buy
|1910
|0.80
|1.2526
|0.0000
|1.2591
|3852
|2006.07.18 01:11
|buy
|1911
|1.60
|1.2518
|0.0000
|1.2583
|3853
|2006.07.18 02:31
|close
|1911
|1.60
|1.2522
|0.0000
|1.2583
|64.00
|42326.98
|3854
|2006.07.18 02:33
|close
|1910
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2591
|-40.00
|42286.98
|3855
|2006.07.18 02:34
|buy
|1912
|0.80
|1.2523
|0.0000
|1.2588
|3856
|2006.07.18 03:02
|close
|1912
|0.80
|1.2525
|0.0000
|1.2588
|16.00
|42302.98
|3857
|2006.07.18 03:03
|buy
|1913
|0.80
|1.2527
|0.0000
|1.2592
|3858
|2006.07.18 03:42
|buy
|1914
|1.60
|1.2519
|0.0000
|1.2584
|3859
|2006.07.18 04:02
|close
|1914
|1.60
|1.2525
|0.0000
|1.2584
|96.00
|42398.98
|3860
|2006.07.18 04:02
|close
|1913
|0.80
|1.2526
|0.0000
|1.2592
|-8.00
|42390.98
|3861
|2006.07.18 04:03
|buy
|1915
|0.80
|1.2528
|0.0000
|1.2593
|3862
|2006.07.18 04:09
|buy
|1916
|1.60
|1.2520
|0.0000
|1.2585
|3863
|2006.07.18 04:29
|close
|1916
|1.60
|1.2524
|0.0000
|1.2585
|64.00
|42454.98
|3864
|2006.07.18 04:30
|close
|1915
|0.80
|1.2522
|0.0000
|1.2593
|-48.00
|42406.98
|3865
|2006.07.18 04:31
|buy
|1917
|0.80
|1.2528
|0.0000
|1.2593
|3866
|2006.07.18 06:00
|close
|1917
|0.80
|1.2531
|0.0000
|1.2593
|24.00
|42430.98
|3867
|2006.07.18 06:02
|buy
|1918
|0.80
|1.2532
|0.0000
|1.2597
|3868
|2006.07.18 09:01
|close
|1918
|0.80
|1.2536
|0.0000
|1.2597
|32.00
|42462.98
|3869
|2006.07.18 09:01
|buy
|1919
|0.80
|1.2540
|0.0000
|1.2605
|3870
|2006.07.18 09:02
|buy
|1920
|1.60
|1.2533
|0.0000
|1.2598
|3871
|2006.07.18 09:08
|buy
|1921
|3.20
|1.2525
|0.0000
|1.2590
|3872
|2006.07.18 09:30
|close
|1921
|3.20
|1.2532
|0.0000
|1.2590
|224.00
|42686.98
|3873
|2006.07.18 09:30
|close
|1920
|1.60
|1.2530
|0.0000
|1.2598
|-48.00
|42638.98
|3874
|2006.07.18 09:31
|close
|1919
|0.80
|1.2541
|0.0000
|1.2605
|8.00
|42646.98
|3875
|2006.07.18 09:31
|buy
|1922
|0.90
|1.2542
|0.0000
|1.2607
|3876
|2006.07.18 09:32
|buy
|1923
|1.60
|1.2534
|0.0000
|1.2599
|3877
|2006.07.18 10:01
|close
|1923
|1.60
|1.2547
|0.0000
|1.2599
|208.00
|42854.98
|3878
|2006.07.18 10:01
|close
|1922
|0.90
|1.2538
|0.0000
|1.2607
|-36.00
|42818.98
|3879
|2006.07.18 10:01
|buy
|1924
|0.90
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|3880
|2006.07.18 10:01
|buy
|1925
|1.60
|1.2537
|0.0000
|1.2602
|3881
|2006.07.18 10:07
|buy
|1926
|3.20
|1.2529
|0.0000
|1.2594
|3882
|2006.07.18 10:29
|close
|1926
|3.20
|1.2541
|0.0000
|1.2594
|384.00
|43202.98
|3883
|2006.07.18 10:30
|close
|1925
|1.60
|1.2542
|0.0000
|1.2602
|80.00
|43282.98
|3884
|2006.07.18 10:31
|close
|1924
|0.90
|1.2543
|0.0000
|1.2610
|-18.00
|43264.98
|3885
|2006.07.18 10:31
|buy
|1927
|0.90
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|3886
|2006.07.18 11:06
|buy
|1928
|1.80
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|3887
|2006.07.18 11:06
|close
|1928
|1.80
|1.2539
|0.0000
|1.2600
|72.00
|43336.98
|3888
|2006.07.18 11:07
|close
|1927
|0.90
|1.2540
|0.0000
|1.2608
|-27.00
|43309.98
|3889
|2006.07.18 11:07
|buy
|1929
|0.90
|1.2537
|0.0000
|1.2602
|3890
|2006.07.18 11:28
|close
|1929
|0.90
|1.2540
|0.0000
|1.2602
|27.00
|43336.98
|3891
|2006.07.18 11:29
|buy
|1930
|0.90
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|3892
|2006.07.18 11:35
|buy
|1931
|1.80
|1.2528
|0.0000
|1.2593
|3893
|2006.07.18 11:36
|close
|1931
|1.80
|1.2537
|0.0000
|1.2593
|162.00
|43498.98
|3894
|2006.07.18 11:36
|close
|1930
|0.90
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|0.00
|43498.98
|3895
|2006.07.18 11:36
|buy
|1932
|0.90
|1.2534
|0.0000
|1.2599
|3896
|2006.07.18 11:37
|close
|1932
|0.90
|1.2537
|0.0000
|1.2599
|27.00
|43525.98
|3897
|2006.07.18 11:37
|buy
|1933
|0.90
|1.2541
|0.0000
|1.2606
|3898
|2006.07.18 11:37
|buy
|1934
|1.80
|1.2528
|0.0000
|1.2593
|3899
|2006.07.18 11:53
|close
|1934
|1.80
|1.2533
|0.0000
|1.2593
|90.00
|43615.98
|3900
|2006.07.18 11:53
|close
|1933
|0.90
|1.2536
|0.0000
|1.2606
|-45.00
|43570.98
|3901
|2006.07.18 11:55
|sell
|1935
|0.90
|1.2530
|0.0000
|1.2465
|3902
|2006.07.18 11:58
|sell
|1936
|1.80
|1.2539
|0.0000
|1.2474
|3903
|2006.07.18 11:59
|close
|1936
|1.80
|1.2529
|0.0000
|1.2474
|180.00
|43750.98
|3904
|2006.07.18 12:00
|close
|1935
|0.90
|1.2531
|0.0000
|1.2465
|-9.00
|43741.98
|3905
|2006.07.18 12:00
|sell
|1937
|0.90
|1.2527
|0.0000
|1.2462
|3906
|2006.07.18 12:01
|close
|1937
|0.90
|1.2522
|0.0000
|1.2462
|45.00
|43786.98
|3907
|2006.07.18 12:01
|sell
|1938
|0.90
|1.2520
|0.0000
|1.2455
|3908
|2006.07.18 12:02
|sell
|1939
|1.80
|1.2528
|0.0000
|1.2463
|3909
|2006.07.18 12:03
|close
|1939
|1.80
|1.2523
|0.0000
|1.2463
|90.00
|43876.98
|3910
|2006.07.18 12:03
|close
|1938
|0.90
|1.2528
|0.0000
|1.2455
|-72.00
|43804.98
|3911
|2006.07.18 12:03
|sell
|1940
|0.90
|1.2524
|0.0000
|1.2459
|3912
|2006.07.18 12:04
|close
|1940
|0.90
|1.2514
|0.0000
|1.2459
|90.00
|43894.98
|3913
|2006.07.18 12:04
|sell
|1941
|0.90
|1.2516
|0.0000
|1.2451
|3914
|2006.07.18 12:05
|close
|1941
|0.90
|1.2501
|0.0000
|1.2451
|135.00
|44029.98
|3915
|2006.07.18 12:05
|sell
|1942
|0.90
|1.2499
|0.0000
|1.2434
|3916
|2006.07.18 12:05
|sell
|1943
|1.80
|1.2523
|0.0000
|1.2458
|3917
|2006.07.18 12:06
|close
|1943
|1.80
|1.2514
|0.0000
|1.2458
|162.00
|44191.98
|3918
|2006.07.18 12:06
|close
|1942
|0.90
|1.2510
|0.0000
|1.2434
|-99.00
|44092.98
|3919
|2006.07.18 12:06
|sell
|1944
|0.90
|1.2510
|0.0000
|1.2445
|3920
|2006.07.18 12:06
|close
|1944
|0.90
|1.2501
|0.0000
|1.2445
|81.00
|44173.98
|3921
|2006.07.18 12:06
|sell
|1945
|0.90
|1.2499
|0.0000
|1.2434
|3922
|2006.07.18 12:07
|sell
|1946
|1.80
|1.2508
|0.0000
|1.2443
|3923
|2006.07.18 12:11
|close
|1946
|1.80
|1.2503
|0.0000
|1.2443
|90.00
|44263.98
|3924
|2006.07.18 12:11
|close
|1945
|0.90
|1.2501
|0.0000
|1.2434
|-18.00
|44245.98
|3925
|2006.07.18 12:11
|sell
|1947
|0.90
|1.2499
|0.0000
|1.2434
|3926
|2006.07.18 12:11
|sell
|1948
|1.80
|1.2507
|0.0000
|1.2442
|3927
|2006.07.18 12:13
|close
|1948
|1.80
|1.2503
|0.0000
|1.2442
|72.00
|44317.98
|3928
|2006.07.18 12:13
|close
|1947
|0.90
|1.2504
|0.0000
|1.2434
|-45.00
|44272.98
|3929
|2006.07.18 12:13
|sell
|1949
|0.90
|1.2502
|0.0000
|1.2437
|3930
|2006.07.18 12:14
|close
|1949
|0.90
|1.2499
|0.0000
|1.2437
|27.00
|44299.98
|3931
|2006.07.18 12:15
|sell
|1950
|0.90
|1.2500
|0.0000
|1.2435
|3932
|2006.07.18 12:17
|close
|1950
|0.90
|1.2498
|0.0000
|1.2435
|18.00
|44317.98
|3933
|2006.07.18 12:17
|sell
|1951
|0.90
|1.2498
|0.0000
|1.2433
|3934
|2006.07.18 12:18
|sell
|1952
|1.80
|1.2508
|0.0000
|1.2443
|3935
|2006.07.18 12:19
|close
|1952
|1.80
|1.2499
|0.0000
|1.2443
|162.00
|44479.98
|3936
|2006.07.18 12:19
|close
|1951
|0.90
|1.2500
|0.0000
|1.2433
|-18.00
|44461.98
|3937
|2006.07.18 12:19
|sell
|1953
|0.90
|1.2495
|0.0000
|1.2430
|3938
|2006.07.18 12:20
|sell
|1954
|1.80
|1.2506
|0.0000
|1.2441
|3939
|2006.07.18 12:21
|sell
|1955
|3.20
|1.2513
|0.0000
|1.2448
|3940
|2006.07.18 12:22
|close
|1955
|3.20
|1.2505
|0.0000
|1.2448
|256.00
|44717.98
|3941
|2006.07.18 12:22
|close
|1954
|1.80
|1.2516
|0.0000
|1.2441
|-180.00
|44537.98
|3942
|2006.07.18 12:23
|close
|1953
|0.90
|1.2519
|0.0000
|1.2430
|-216.00
|44321.98
|3943
|2006.07.18 12:23
|sell
|1956
|0.90
|1.2515
|0.0000
|1.2450
|3944
|2006.07.18 12:24
|close
|1956
|0.90
|1.2511
|0.0000
|1.2450
|36.00
|44357.98
|3945
|2006.07.18 12:24
|sell
|1957
|0.90
|1.2509
|0.0000
|1.2444
|3946
|2006.07.18 12:25
|close
|1957
|0.90
|1.2507
|0.0000
|1.2444
|18.00
|44375.98
|3947
|2006.07.18 12:25
|sell
|1958
|0.90
|1.2505
|0.0000
|1.2440
|3948
|2006.07.18 12:26
|sell
|1959
|1.80
|1.2513
|0.0000
|1.2448
|3949
|2006.07.18 12:26
|sell
|1960
|3.20
|1.2522
|0.0000
|1.2457
|3950
|2006.07.18 12:29
|close
|1960
|3.20
|1.2510
|0.0000
|1.2457
|384.00
|44759.98
|3951
|2006.07.18 12:30
|close
|1959
|1.80
|1.2512
|0.0000
|1.2448
|18.00
|44777.98
|3952
|2006.07.18 12:30
|close
|1958
|0.90
|1.2516
|0.0000
|1.2440
|-99.00
|44678.98
|3953
|2006.07.18 12:30
|sell
|1961
|0.90
|1.2512
|0.0000
|1.2447
|3954
|2006.07.18 12:31
|sell
|1962
|1.80
|1.2524
|0.0000
|1.2459
|3955
|2006.07.18 12:33
|close
|1962
|1.80
|1.2517
|0.0000
|1.2459
|126.00
|44804.98
|3956
|2006.07.18 12:34
|close
|1961
|0.90
|1.2519
|0.0000
|1.2447
|-63.00
|44741.98
|3957
|2006.07.18 12:34
|sell
|1963
|0.90
|1.2507
|0.0000
|1.2442
|3958
|2006.07.18 12:34
|sell
|1964
|1.80
|1.2521
|0.0000
|1.2456
|3959
|2006.07.18 12:36
|close
|1964
|1.80
|1.2510
|0.0000
|1.2456
|198.00
|44939.98
|3960
|2006.07.18 12:37
|close
|1963
|0.90
|1.2516
|0.0000
|1.2442
|-81.00
|44858.98
|3961
|2006.07.18 12:37
|sell
|1965
|0.90
|1.2514
|0.0000
|1.2449
|3962
|2006.07.18 12:40
|close
|1965
|0.90
|1.2511
|0.0000
|1.2449
|27.00
|44885.98
|3963
|2006.07.18 12:41
|sell
|1966
|0.90
|1.2511
|0.0000
|1.2446
|3964
|2006.07.18 12:43
|close
|1966
|0.90
|1.2509
|0.0000
|1.2446
|18.00
|44903.98
|3965
|2006.07.18 12:43
|sell
|1967
|0.90
|1.2507
|0.0000
|1.2442
|3966
|2006.07.18 12:48
|sell
|1968
|1.80
|1.2514
|0.0000
|1.2449
|3967
|2006.07.18 12:48
|close
|1968
|1.80
|1.2509
|0.0000
|1.2449
|90.00
|44993.98
|3968
|2006.07.18 12:48
|close
|1967
|0.90
|1.2508
|0.0000
|1.2442
|-9.00
|44984.98
|3969
|2006.07.18 12:49
|sell
|1969
|0.90
|1.2511
|0.0000
|1.2446
|3970
|2006.07.18 12:56
|sell
|1970
|1.80
|1.2519
|0.0000
|1.2454
|3971
|2006.07.18 12:58
|close
|1970
|1.80
|1.2513
|0.0000
|1.2454
|108.00
|45092.98
|3972
|2006.07.18 12:58
|close
|1969
|0.90
|1.2517
|0.0000
|1.2446
|-54.00
|45038.98
|3973
|2006.07.18 12:59
|sell
|1971
|0.90
|1.2517
|0.0000
|1.2452
|3974
|2006.07.18 13:00
|sell
|1972
|1.80
|1.2525
|0.0000
|1.2460
|3975
|2006.07.18 13:00
|sell
|1973
|3.60
|1.2533
|0.0000
|1.2468
|3976
|2006.07.18 13:03
|close
|1973
|3.60
|1.2524
|0.0000
|1.2468
|324.00
|45362.98
|3977
|2006.07.18 13:04
|close
|1972
|1.80
|1.2522
|0.0000
|1.2460
|54.00
|45416.98
|3978
|2006.07.18 13:04
|close
|1971
|0.90
|1.2539
|0.0000
|1.2452
|-198.00
|45218.98
|3979
|2006.07.18 13:04
|buy
|1974
|0.90
|1.2540
|0.0000
|1.2605
|3980
|2006.07.18 13:05
|buy
|1975
|1.80
|1.2532
|0.0000
|1.2597
|3981
|2006.07.18 13:05
|buy
|1976
|3.60
|1.2524
|0.0000
|1.2589
|3982
|2006.07.18 13:07
|close
|1976
|3.60
|1.2529
|0.0000
|1.2589
|180.00
|45398.98
|3983
|2006.07.18 13:07
|close
|1975
|1.80
|1.2528
|0.0000
|1.2597
|-72.00
|45326.98
|3984
|2006.07.18 13:08
|close
|1974
|0.90
|1.2526
|0.0000
|1.2605
|-126.00
|45200.98
|3985
|2006.07.18 13:08
|buy
|1977
|0.90
|1.2530
|0.0000
|1.2595
|3986
|2006.07.18 13:25
|close
|1977
|0.90
|1.2534
|0.0000
|1.2595
|36.00
|45236.98
|3987
|2006.07.18 13:25
|buy
|1978
|0.90
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|3988
|2006.07.18 13:27
|buy
|1979
|1.80
|1.2531
|0.0000
|1.2596
|3989
|2006.07.18 13:28
|buy
|1980
|3.60
|1.2516
|0.0000
|1.2581
|3990
|2006.07.18 13:29
|close
|1980
|3.60
|1.2537
|0.0000
|1.2581
|756.00
|45992.98
|3991
|2006.07.18 13:30
|close
|1979
|1.80
|1.2538
|0.0000
|1.2596
|126.00
|46118.98
|3992
|2006.07.18 13:30
|close
|1978
|0.90
|1.2546
|0.0000
|1.2603
|72.00
|46190.98
|3993
|2006.07.18 13:30
|buy
|1981
|0.90
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|3994
|2006.07.18 13:30
|close
|1981
|0.90
|1.2555
|0.0000
|1.2611
|81.00
|46271.98
|3995
|2006.07.18 13:31
|buy
|1982
|0.90
|1.2557
|0.0000
|1.2622
|3996
|2006.07.18 13:32
|buy
|1983
|1.80
|1.2550
|0.0000
|1.2615
|3997
|2006.07.18 13:33
|buy
|1984
|3.60
|1.2542
|0.0000
|1.2607
|3998
|2006.07.18 13:34
|close
|1984
|3.60
|1.2553
|0.0000
|1.2607
|396.00
|46667.98
|3999
|2006.07.18 13:34
|close
|1983
|1.80
|1.2554
|0.0000
|1.2615
|72.00
|46739.98
|4000
|2006.07.18 13:34
|close
|1982
|0.90
|1.2547
|0.0000
|1.2622
|-90.00
|46649.98
|4001
|2006.07.18 13:34
|buy
|1985
|0.90
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|4002
|2006.07.18 13:35
|buy
|1986
|1.80
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|4003
|2006.07.18 13:36
|close
|1986
|1.80
|1.2547
|0.0000
|1.2608
|72.00
|46721.98
|4004
|2006.07.18 13:37
|close
|1985
|0.90
|1.2546
|0.0000
|1.2616
|-45.00
|46676.98
|4005
|2006.07.18 13:37
|buy
|1987
|0.90
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|4006
|2006.07.18 13:54
|close
|1987
|0.90
|1.2551
|0.0000
|1.2613
|27.00
|46703.98
|4007
|2006.07.18 13:54
|buy
|1988
|0.90
|1.2556
|0.0000
|1.2621
|4008
|2006.07.18 13:57
|buy
|1989
|1.80
|1.2549
|0.0000
|1.2614
|4009
|2006.07.18 13:58
|buy
|1990
|3.60
|1.2537
|0.0000
|1.2602
|4010
|2006.07.18 14:03
|close
|1990
|3.60
|1.2544
|0.0000
|1.2602
|252.00
|46955.98
|4011
|2006.07.18 14:03
|close
|1989
|1.80
|1.2543
|0.0000
|1.2614
|-108.00
|46847.98
|4012
|2006.07.18 14:03
|close
|1988
|0.90
|1.2544
|0.0000
|1.2621
|-108.00
|46739.98
|4013
|2006.07.18 14:03
|buy
|1991
|0.90
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|4014
|2006.07.18 14:24
|close
|1991
|0.90
|1.2545
|0.0000
|1.2608
|18.00
|46757.98
|4015
|2006.07.18 14:25
|buy
|1992
|0.90
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|4016
|2006.07.18 14:27
|buy
|1993
|1.80
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|4017
|2006.07.18 14:28
|close
|1993
|1.80
|1.2544
|0.0000
|1.2601
|144.00
|46901.98
|4018
|2006.07.18 14:29
|close
|1992
|0.90
|1.2541
|0.0000
|1.2612
|-54.00
|46847.98
|4019
|2006.07.18 14:30
|buy
|1994
|0.90
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|4020
|2006.07.18 14:31
|buy
|1995
|1.80
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|4021
|2006.07.18 14:54
|close
|1995
|1.80
|1.2543
|0.0000
|1.2603
|90.00
|46937.98
|4022
|2006.07.18 14:55
|close
|1994
|0.90
|1.2540
|0.0000
|1.2611
|-54.00
|46883.98
|4023
|2006.07.18 14:55
|buy
|1996
|0.90
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4024
|2006.07.18 14:56
|buy
|1997
|1.80
|1.2527
|0.0000
|1.2592
|4025
|2006.07.18 14:58
|close
|1997
|1.80
|1.2541
|0.0000
|1.2592
|252.00
|47135.98
|4026
|2006.07.18 14:58
|close
|1996
|0.90
|1.2540
|0.0000
|1.2609
|-36.00
|47099.98
|4027
|2006.07.18 14:59
|sell
|1998
|0.90
|1.2526
|0.0000
|1.2461
|4028
|2006.07.18 15:02
|sell
|1999
|1.80
|1.2536
|0.0000
|1.2471
|4029
|2006.07.18 15:03
|close
|1999
|1.80
|1.2531
|0.0000
|1.2471
|90.00
|47189.98
|4030
|2006.07.18 15:04
|close
|1998
|0.90
|1.2534
|0.0000
|1.2461
|-72.00
|47117.98
|4031
|2006.07.18 15:04
|buy
|2000
|0.90
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|4032
|2006.07.18 15:23
|close
|2000
|0.90
|1.2537
|0.0000
|1.2600
|18.00
|47135.98
|4033
|2006.07.18 15:24
|buy
|2001
|0.90
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|4034
|2006.07.18 15:26
|buy
|2002
|1.80
|1.2527
|0.0000
|1.2592
|4035
|2006.07.18 15:27
|close
|2002
|1.80
|1.2536
|0.0000
|1.2592
|162.00
|47297.98
|4036
|2006.07.18 15:27
|close
|2001
|0.90
|1.2537
|0.0000
|1.2603
|-9.00
|47288.98
|4037
|2006.07.18 15:27
|buy
|2003
|0.90
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|4038
|2006.07.18 15:31
|buy
|2004
|1.80
|1.2527
|0.0000
|1.2592
|4039
|2006.07.18 15:31
|close
|2004
|1.80
|1.2538
|0.0000
|1.2592
|198.00
|47486.98
|4040
|2006.07.18 15:31
|close
|2003
|0.90
|1.2531
|0.0000
|1.2603
|-63.00
|47423.98
|4041
|2006.07.18 15:31
|buy
|2005
|0.90
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|4042
|2006.07.18 15:32
|buy
|2006
|1.80
|1.2527
|0.0000
|1.2592
|4043
|2006.07.18 15:34
|close
|2006
|1.80
|1.2531
|0.0000
|1.2592
|72.00
|47495.98
|4044
|2006.07.18 15:34
|close
|2005
|0.90
|1.2530
|0.0000
|1.2600
|-45.00
|47450.98
|4045
|2006.07.18 15:34
|sell
|2007
|0.90
|1.2528
|0.0000
|1.2463
|4046
|2006.07.18 15:40
|close
|2007
|0.90
|1.2526
|0.0000
|1.2463
|18.00
|47468.98
|4047
|2006.07.18 15:41
|sell
|2008
|0.90
|1.2525
|0.0000
|1.2460
|4048
|2006.07.18 15:48
|sell
|2009
|1.80
|1.2533
|0.0000
|1.2468
|4049
|2006.07.18 15:52
|sell
|2010
|3.60
|1.2541
|0.0000
|1.2476
|4050
|2006.07.18 15:54
|close
|2010
|3.60
|1.2533
|0.0000
|1.2476
|288.00
|47756.98
|4051
|2006.07.18 15:54
|close
|2009
|1.80
|1.2535
|0.0000
|1.2468
|-36.00
|47720.98
|4052
|2006.07.18 15:55
|close
|2008
|0.90
|1.2533
|0.0000
|1.2460
|-72.00
|47648.98
|4053
|2006.07.18 15:55
|buy
|2011
|1.00
|1.2534
|0.0000
|1.2599
|4054
|2006.07.18 15:55
|buy
|2012
|1.80
|1.2519
|0.0000
|1.2584
|4055
|2006.07.18 15:56
|close
|2012
|1.80
|1.2525
|0.0000
|1.2584
|108.00
|47756.98
|4056
|2006.07.18 15:56
|close
|2011
|1.00
|1.2524
|0.0000
|1.2599
|-100.00
|47656.98
|4057
|2006.07.18 15:56
|sell
|2013
|1.00
|1.2523
|0.0000
|1.2458
|4058
|2006.07.18 15:56
|sell
|2014
|1.80
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|4059
|2006.07.18 15:58
|close
|2014
|1.80
|1.2532
|0.0000
|1.2473
|108.00
|47764.98
|4060
|2006.07.18 15:58
|close
|2013
|1.00
|1.2533
|0.0000
|1.2458
|-100.00
|47664.98
|4061
|2006.07.18 15:58
|sell
|2015
|1.00
|1.2529
|0.0000
|1.2464
|4062
|2006.07.18 15:59
|sell
|2016
|1.80
|1.2538
|0.0000
|1.2473
|4063
|2006.07.18 16:00
|sell
|2017
|3.60
|1.2547
|0.0000
|1.2482
|4064
|2006.07.18 16:00
|close
|2017
|3.60
|1.2541
|0.0000
|1.2482
|216.00
|47880.98
|4065
|2006.07.18 16:00
|close
|2016
|1.80
|1.2545
|0.0000
|1.2473
|-126.00
|47754.98
|4066
|2006.07.18 16:00
|close
|2015
|1.00
|1.2546
|0.0000
|1.2464
|-170.00
|47584.98
|4067
|2006.07.18 16:00
|buy
|2018
|1.00
|1.2545
|0.0000
|1.2610
|4068
|2006.07.18 16:00
|close
|2018
|1.00
|1.2553
|0.0000
|1.2610
|80.00
|47664.98
|4069
|2006.07.18 16:00
|buy
|2019
|1.00
|1.2553
|0.0000
|1.2618
|4070
|2006.07.18 16:01
|buy
|2020
|1.80
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4071
|2006.07.18 16:01
|buy
|2021
|3.60
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|4072
|2006.07.18 16:02
|close
|2021
|3.60
|1.2542
|0.0000
|1.2601
|216.00
|47880.98
|4073
|2006.07.18 16:02
|close
|2020
|1.80
|1.2543
|0.0000
|1.2609
|-18.00
|47862.98
|4074
|2006.07.18 16:02
|close
|2019
|1.00
|1.2542
|0.0000
|1.2618
|-110.00
|47752.98
|4075
|2006.07.18 16:02
|buy
|2022
|1.00
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4076
|2006.07.18 16:09
|buy
|2023
|1.80
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|4077
|2006.07.18 16:13
|close
|2023
|1.80
|1.2539
|0.0000
|1.2600
|72.00
|47824.98
|4078
|2006.07.18 16:13
|close
|2022
|1.00
|1.2538
|0.0000
|1.2609
|-60.00
|47764.98
|4079
|2006.07.18 16:13
|buy
|2024
|1.00
|1.2542
|0.0000
|1.2607
|4080
|2006.07.18 16:17
|close
|2024
|1.00
|1.2544
|0.0000
|1.2607
|20.00
|47784.98
|4081
|2006.07.18 16:17
|buy
|2025
|1.00
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4082
|2006.07.18 16:21
|close
|2025
|1.00
|1.2546
|0.0000
|1.2609
|20.00
|47804.98
|4083
|2006.07.18 16:21
|buy
|2026
|1.00
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|4084
|2006.07.18 16:21
|buy
|2027
|1.80
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|4085
|2006.07.18 16:21
|close
|2027
|1.80
|1.2547
|0.0000
|1.2608
|72.00
|47876.98
|4086
|2006.07.18 16:21
|close
|2026
|1.00
|1.2550
|0.0000
|1.2616
|-10.00
|47866.98
|4087
|2006.07.18 16:21
|buy
|2028
|1.00
|1.2557
|0.0000
|1.2622
|4088
|2006.07.18 16:24
|buy
|2029
|1.80
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4089
|2006.07.18 16:24
|buy
|2030
|3.60
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|4090
|2006.07.18 16:25
|close
|2030
|3.60
|1.2546
|0.0000
|1.2600
|396.00
|48262.98
|4091
|2006.07.18 16:25
|close
|2029
|1.80
|1.2540
|0.0000
|1.2609
|-72.00
|48190.98
|4092
|2006.07.18 16:25
|close
|2028
|1.00
|1.2534
|0.0000
|1.2622
|-230.00
|47960.98
|4093
|2006.07.18 16:25
|buy
|2031
|1.00
|1.2542
|0.0000
|1.2607
|4094
|2006.07.18 16:25
|close
|2031
|1.00
|1.2553
|0.0000
|1.2607
|110.00
|48070.98
|4095
|2006.07.18 16:25
|buy
|2032
|1.00
|1.2555
|0.0000
|1.2620
|4096
|2006.07.18 16:27
|close
|2032
|1.00
|1.2557
|0.0000
|1.2620
|20.00
|48090.98
|4097
|2006.07.18 16:27
|buy
|2033
|1.00
|1.2555
|0.0000
|1.2620
|4098
|2006.07.18 16:27
|buy
|2034
|1.80
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|4099
|2006.07.18 16:27
|close
|2034
|1.80
|1.2552
|0.0000
|1.2613
|72.00
|48162.98
|4100
|2006.07.18 16:27
|close
|2033
|1.00
|1.2557
|0.0000
|1.2620
|20.00
|48182.98
|4101
|2006.07.18 16:27
|buy
|2035
|1.00
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|4102
|2006.07.18 16:27
|buy
|2036
|1.80
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4103
|2006.07.18 16:28
|close
|2036
|1.80
|1.2551
|0.0000
|1.2609
|126.00
|48308.98
|4104
|2006.07.18 16:28
|close
|2035
|1.00
|1.2550
|0.0000
|1.2624
|-90.00
|48218.98
|4105
|2006.07.18 16:28
|buy
|2037
|1.00
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|4106
|2006.07.18 16:29
|buy
|2038
|1.80
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|4107
|2006.07.18 16:31
|buy
|2039
|3.60
|1.2523
|0.0000
|1.2588
|4108
|2006.07.18 16:50
|close
|2039
|3.60
|1.2533
|0.0000
|1.2588
|360.00
|48578.98
|4109
|2006.07.18 16:51
|close
|2038
|1.80
|1.2530
|0.0000
|1.2600
|-90.00
|48488.98
|4110
|2006.07.18 16:51
|close
|2037
|1.00
|1.2531
|0.0000
|1.2617
|-210.00
|48278.98
|4111
|2006.07.18 16:51
|buy
|2040
|1.00
|1.2535
|0.0000
|1.2600
|4112
|2006.07.18 16:52
|close
|2040
|1.00
|1.2539
|0.0000
|1.2600
|40.00
|48318.98
|4113
|2006.07.18 16:52
|buy
|2041
|1.00
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|4114
|2006.07.18 16:53
|buy
|2042
|2.00
|1.2530
|0.0000
|1.2595
|4115
|2006.07.18 16:53
|close
|2042
|2.00
|1.2539
|0.0000
|1.2595
|180.00
|48498.98
|4116
|2006.07.18 16:53
|close
|2041
|1.00
|1.2534
|0.0000
|1.2603
|-40.00
|48458.98
|4117
|2006.07.18 16:53
|sell
|2043
|1.00
|1.2525
|0.0000
|1.2460
|4118
|2006.07.18 16:54
|close
|2043
|1.00
|1.2514
|0.0000
|1.2460
|110.00
|48568.98
|4119
|2006.07.18 16:54
|sell
|2044
|1.00
|1.2513
|0.0000
|1.2448
|4120
|2006.07.18 16:55
|sell
|2045
|2.00
|1.2536
|0.0000
|1.2471
|4121
|2006.07.18 16:59
|close
|2045
|2.00
|1.2520
|0.0000
|1.2471
|320.00
|48888.98
|4122
|2006.07.18 17:00
|close
|2044
|1.00
|1.2521
|0.0000
|1.2448
|-80.00
|48808.98
|4123
|2006.07.18 17:00
|sell
|2046
|1.00
|1.2516
|0.0000
|1.2451
|4124
|2006.07.18 17:01
|close
|2046
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2451
|140.00
|48948.98
|4125
|2006.07.18 17:01
|sell
|2047
|1.00
|1.2506
|0.0000
|1.2441
|4126
|2006.07.18 17:05
|close
|2047
|1.00
|1.2504
|0.0000
|1.2441
|20.00
|48968.98
|4127
|2006.07.18 17:05
|sell
|2048
|1.00
|1.2500
|0.0000
|1.2435
|4128
|2006.07.18 17:16
|sell
|2049
|2.00
|1.2509
|0.0000
|1.2444
|4129
|2006.07.18 17:21
|sell
|2050
|3.60
|1.2518
|0.0000
|1.2453
|4130
|2006.07.18 17:22
|close
|2050
|3.60
|1.2509
|0.0000
|1.2453
|324.00
|49292.98
|4131
|2006.07.18 17:22
|close
|2049
|2.00
|1.2508
|0.0000
|1.2444
|20.00
|49312.98
|4132
|2006.07.18 17:22
|close
|2048
|1.00
|1.2509
|0.0000
|1.2435
|-90.00
|49222.98
|4133
|2006.07.18 17:23
|sell
|2051
|1.00
|1.2504
|0.0000
|1.2439
|4134
|2006.07.18 17:23
|close
|2051
|1.00
|1.2501
|0.0000
|1.2439
|30.00
|49252.98
|4135
|2006.07.18 17:23
|sell
|2052
|1.00
|1.2500
|0.0000
|1.2435
|4136
|2006.07.18 17:23
|close
|2052
|1.00
|1.2493
|0.0000
|1.2435
|70.00
|49322.98
|4137
|2006.07.18 17:23
|sell
|2053
|1.00
|1.2493
|0.0000
|1.2428
|4138
|2006.07.18 17:24
|sell
|2054
|2.00
|1.2503
|0.0000
|1.2438
|4139
|2006.07.18 17:24
|close
|2054
|2.00
|1.2498
|0.0000
|1.2438
|100.00
|49422.98
|4140
|2006.07.18 17:25
|close
|2053
|1.00
|1.2518
|0.0000
|1.2428
|-250.00
|49172.98
|4141
|2006.07.18 17:25
|sell
|2055
|1.00
|1.2513
|0.0000
|1.2448
|4142
|2006.07.18 17:26
|close
|2055
|1.00
|1.2509
|0.0000
|1.2448
|40.00
|49212.98
|4143
|2006.07.18 17:26
|sell
|2056
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2440
|4144
|2006.07.18 17:27
|sell
|2057
|2.00
|1.2512
|0.0000
|1.2447
|4145
|2006.07.18 17:28
|close
|2057
|2.00
|1.2509
|0.0000
|1.2447
|60.00
|49272.98
|4146
|2006.07.18 17:28
|close
|2056
|1.00
|1.2507
|0.0000
|1.2440
|-20.00
|49252.98
|4147
|2006.07.18 17:28
|sell
|2058
|1.00
|1.2510
|0.0000
|1.2445
|4148
|2006.07.18 17:29
|close
|2058
|1.00
|1.2496
|0.0000
|1.2445
|140.00
|49392.98
|4149
|2006.07.18 17:30
|sell
|2059
|1.00
|1.2492
|0.0000
|1.2427
|4150
|2006.07.18 17:31
|close
|2059
|1.00
|1.2487
|0.0000
|1.2427
|50.00
|49442.98
|4151
|2006.07.18 17:31
|sell
|2060
|1.00
|1.2486
|0.0000
|1.2421
|4152
|2006.07.18 17:32
|close
|2060
|1.00
|1.2484
|0.0000
|1.2421
|20.00
|49462.98
|4153
|2006.07.18 17:32
|sell
|2061
|1.00
|1.2482
|0.0000
|1.2417
|4154
|2006.07.18 17:49
|sell
|2062
|2.00
|1.2492
|0.0000
|1.2427
|4155
|2006.07.18 17:52
|close
|2062
|2.00
|1.2487
|0.0000
|1.2427
|100.00
|49562.98
|4156
|2006.07.18 17:52
|close
|2061
|1.00
|1.2483
|0.0000
|1.2417
|-10.00
|49552.98
|4157
|2006.07.18 17:52
|sell
|2063
|1.00
|1.2483
|0.0000
|1.2418
|4158
|2006.07.18 17:52
|close
|2063
|1.00
|1.2475
|0.0000
|1.2418
|80.00
|49632.98
|4159
|2006.07.18 17:53
|sell
|2064
|1.00
|1.2474
|0.0000
|1.2409
|4160
|2006.07.18 17:53
|sell
|2065
|2.00
|1.2487
|0.0000
|1.2422
|4161
|2006.07.18 17:53
|close
|2065
|2.00
|1.2482
|0.0000
|1.2422
|100.00
|49732.98
|4162
|2006.07.18 17:54
|close
|2064
|1.00
|1.2494
|0.0000
|1.2409
|-200.00
|49532.98
|4163
|2006.07.18 17:54
|sell
|2066
|1.00
|1.2492
|0.0000
|1.2427
|4164
|2006.07.18 17:55
|close
|2066
|1.00
|1.2487
|0.0000
|1.2427
|50.00
|49582.98
|4165
|2006.07.18 17:55
|sell
|2067
|1.00
|1.2486
|0.0000
|1.2421
|4166
|2006.07.18 17:58
|close
|2067
|1.00
|1.2481
|0.0000
|1.2421
|50.00
|49632.98
|4167
|2006.07.18 17:58
|sell
|2068
|1.00
|1.2476
|0.0000
|1.2411
|4168
|2006.07.18 17:59
|sell
|2069
|2.00
|1.2491
|0.0000
|1.2426
|4169
|2006.07.18 18:31
|sell
|2070
|3.60
|1.2503
|0.0000
|1.2438
|4170
|2006.07.18 19:56
|close
|2070
|3.60
|1.2491
|0.0000
|1.2438
|432.00
|50064.98
|4171
|2006.07.18 19:57
|close
|2069
|2.00
|1.2490
|0.0000
|1.2426
|20.00
|50084.98
|4172
|2006.07.18 19:57
|close
|2068
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2411
|-150.00
|49934.98
|4173
|2006.07.18 19:58
|sell
|2071
|1.00
|1.2489
|0.0000
|1.2424
|4174
|2006.07.18 20:00
|sell
|2072
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2432
|4175
|2006.07.18 20:17
|sell
|2073
|4.00
|1.2505
|0.0000
|1.2440
|4176
|2006.07.18 20:19
|close
|2073
|4.00
|1.2499
|0.0000
|1.2440
|240.00
|50174.98
|4177
|2006.07.18 20:20
|close
|2072
|2.00
|1.2501
|0.0000
|1.2432
|-80.00
|50094.98
|4178
|2006.07.18 20:20
|close
|2071
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2424
|-130.00
|49964.98
|4179
|2006.07.18 20:20
|buy
|2074
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2570
|4180
|2006.07.18 20:26
|buy
|2075
|2.00
|1.2496
|0.0000
|1.2561
|4181
|2006.07.18 20:29
|close
|2075
|2.00
|1.2503
|0.0000
|1.2561
|140.00
|50104.98
|4182
|2006.07.18 20:30
|close
|2074
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2570
|0.00
|50104.98
|4183
|2006.07.18 20:32
|buy
|2076
|1.00
|1.2504
|0.0000
|1.2569
|4184
|2006.07.18 21:18
|buy
|2077
|2.00
|1.2495
|0.0000
|1.2560
|4185
|2006.07.18 21:19
|close
|2077
|2.00
|1.2499
|0.0000
|1.2560
|80.00
|50184.98
|4186
|2006.07.18 21:20
|close
|2076
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2569
|-20.00
|50164.98
|4187
|2006.07.18 21:20
|buy
|2078
|1.00
|1.2504
|0.0000
|1.2569
|4188
|2006.07.18 21:24
|buy
|2079
|2.00
|1.2495
|0.0000
|1.2560
|4189
|2006.07.18 21:29
|close
|2079
|2.00
|1.2501
|0.0000
|1.2560
|120.00
|50284.98
|4190
|2006.07.18 21:30
|close
|2078
|1.00
|1.2503
|0.0000
|1.2569
|-10.00
|50274.98
|4191
|2006.07.18 21:30
|buy
|2080
|1.00
|1.2508
|0.0000
|1.2573
|4192
|2006.07.18 21:44
|close
|2080
|1.00
|1.2510
|0.0000
|1.2573
|20.00
|50294.98
|4193
|2006.07.18 21:45
|buy
|2081
|1.00
|1.2514
|0.0000
|1.2579
|4194
|2006.07.18 21:47
|buy
|2082
|2.00
|1.2507
|0.0000
|1.2572
|4195
|2006.07.18 21:49
|close
|2082
|2.00
|1.2510
|0.0000
|1.2572
|60.00
|50354.98
|4196
|2006.07.18 21:50
|close
|2081
|1.00
|1.2511
|0.0000
|1.2579
|-30.00
|50324.98
|4197
|2006.07.18 21:50
|buy
|2083
|1.00
|1.2513
|0.0000
|1.2578
|4198
|2006.07.18 21:55
|buy
|2084
|2.00
|1.2504
|0.0000
|1.2569
|4199
|2006.07.18 21:59
|close
|2084
|2.00
|1.2509
|0.0000
|1.2569
|100.00
|50424.98
|4200
|2006.07.18 22:00
|close
|2083
|1.00
|1.2507
|0.0000
|1.2578
|-60.00
|50364.98
|4201
|2006.07.18 22:04
|buy
|2085
|1.00
|1.2509
|0.0000
|1.2574
|4202
|2006.07.19 02:34
|buy
|2086
|2.00
|1.2501
|0.0000
|1.2566
|4203
|2006.07.19 03:18
|buy
|2087
|4.00
|1.2493
|0.0000
|1.2558
|4204
|2006.07.19 06:02
|close
|2087
|4.00
|1.2499
|0.0000
|1.2558
|240.00
|50604.98
|4205
|2006.07.19 06:03
|close
|2086
|2.00
|1.2500
|0.0000
|1.2566
|-20.00
|50584.98
|4206
|2006.07.19 06:03
|close
|2085
|1.00
|1.2501
|0.0000
|1.2574
|-88.90
|50496.08
|4207
|2006.07.19 06:05
|buy
|2088
|1.00
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|4208
|2006.07.19 08:25
|buy
|2089
|2.00
|1.2495
|0.0000
|1.2560
|4209
|2006.07.19 09:00
|close
|2089
|2.00
|1.2502
|0.0000
|1.2560
|140.00
|50636.08
|4210
|2006.07.19 09:00
|close
|2088
|1.00
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|0.00
|50636.08
|4211
|2006.07.19 09:01
|buy
|2090
|1.00
|1.2507
|0.0000
|1.2572
|4212
|2006.07.19 09:03
|buy
|2091
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2562
|4213
|2006.07.19 09:04
|close
|2091
|2.00
|1.2503
|0.0000
|1.2562
|120.00
|50756.08
|4214
|2006.07.19 09:05
|close
|2090
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2572
|-50.00
|50706.08
|4215
|2006.07.19 09:05
|buy
|2092
|1.00
|1.2506
|0.0000
|1.2571
|4216
|2006.07.19 09:09
|buy
|2093
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2562
|4217
|2006.07.19 09:22
|buy
|2094
|4.00
|1.2490
|0.0000
|1.2555
|4218
|2006.07.19 09:29
|close
|2094
|4.00
|1.2496
|0.0000
|1.2555
|240.00
|50946.08
|4219
|2006.07.19 09:30
|close
|2093
|2.00
|1.2498
|0.0000
|1.2562
|20.00
|50966.08
|4220
|2006.07.19 09:30
|close
|2092
|1.00
|1.2503
|0.0000
|1.2571
|-30.00
|50936.08
|4221
|2006.07.19 09:30
|buy
|2095
|1.00
|1.2511
|0.0000
|1.2576
|4222
|2006.07.19 09:40
|buy
|2096
|2.00
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|4223
|2006.07.19 10:04
|close
|2096
|2.00
|1.2507
|0.0000
|1.2568
|80.00
|51016.08
|4224
|2006.07.19 10:05
|close
|2095
|1.00
|1.2506
|0.0000
|1.2576
|-50.00
|50966.08
|4225
|2006.07.19 10:05
|buy
|2097
|1.00
|1.2506
|0.0000
|1.2571
|4226
|2006.07.19 10:08
|buy
|2098
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2562
|4227
|2006.07.19 10:50
|buy
|2099
|4.00
|1.2490
|0.0000
|1.2555
|4228
|2006.07.19 11:00
|close
|2099
|4.00
|1.2500
|0.0000
|1.2555
|400.00
|51366.08
|4229
|2006.07.19 11:01
|close
|2098
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2562
|0.00
|51366.08
|4230
|2006.07.19 11:01
|close
|2097
|1.00
|1.2492
|0.0000
|1.2571
|-140.00
|51226.08
|4231
|2006.07.19 11:01
|buy
|2100
|1.00
|1.2496
|0.0000
|1.2561
|4232
|2006.07.19 11:02
|close
|2100
|1.00
|1.2498
|0.0000
|1.2561
|20.00
|51246.08
|4233
|2006.07.19 11:02
|buy
|2101
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2567
|4234
|2006.07.19 11:02
|close
|2101
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2567
|30.00
|51276.08
|4235
|2006.07.19 11:03
|buy
|2102
|1.00
|1.2507
|0.0000
|1.2572
|4236
|2006.07.19 11:06
|buy
|2103
|2.00
|1.2499
|0.0000
|1.2564
|4237
|2006.07.19 11:07
|buy
|2104
|4.00
|1.2489
|0.0000
|1.2554
|4238
|2006.07.19 11:29
|close
|2104
|4.00
|1.2503
|0.0000
|1.2554
|560.00
|51836.08
|4239
|2006.07.19 11:30
|close
|2103
|2.00
|1.2505
|0.0000
|1.2564
|120.00
|51956.08
|4240
|2006.07.19 11:30
|close
|2102
|1.00
|1.2504
|0.0000
|1.2572
|-30.00
|51926.08
|4241
|2006.07.19 11:30
|buy
|2105
|1.00
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|4242
|2006.07.19 11:33
|close
|2105
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2568
|20.00
|51946.08
|4243
|2006.07.19 11:34
|buy
|2106
|1.00
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|4244
|2006.07.19 11:35
|close
|2106
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2568
|20.00
|51966.08
|4245
|2006.07.19 11:36
|buy
|2107
|1.00
|1.2507
|0.0000
|1.2572
|4246
|2006.07.19 11:38
|buy
|2108
|2.00
|1.2491
|0.0000
|1.2556
|4247
|2006.07.19 12:00
|close
|2108
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2556
|120.00
|52086.08
|4248
|2006.07.19 12:00
|close
|2107
|1.00
|1.2499
|0.0000
|1.2572
|-80.00
|52006.08
|4249
|2006.07.19 12:00
|buy
|2109
|1.00
|1.2504
|0.0000
|1.2569
|4250
|2006.07.19 13:48
|buy
|2110
|2.00
|1.2496
|0.0000
|1.2561
|4251
|2006.07.19 14:16
|buy
|2111
|4.00
|1.2489
|0.0000
|1.2554
|4252
|2006.07.19 14:31
|close
|2111
|4.00
|1.2494
|0.0000
|1.2554
|200.00
|52206.08
|4253
|2006.07.19 14:32
|close
|2110
|2.00
|1.2493
|0.0000
|1.2561
|-60.00
|52146.08
|4254
|2006.07.19 14:32
|close
|2109
|1.00
|1.2494
|0.0000
|1.2569
|-100.00
|52046.08
|4255
|2006.07.19 14:32
|sell
|2112
|1.00
|1.2493
|0.0000
|1.2428
|4256
|2006.07.19 14:34
|close
|2112
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2428
|20.00
|52066.08
|4257
|2006.07.19 14:36
|sell
|2113
|1.00
|1.2489
|0.0000
|1.2424
|4258
|2006.07.19 15:01
|sell
|2114
|2.00
|1.2497
|0.0000
|1.2432
|4259
|2006.07.19 15:01
|close
|2114
|2.00
|1.2491
|0.0000
|1.2432
|120.00
|52186.08
|4260
|2006.07.19 15:02
|close
|2113
|1.00
|1.2495
|0.0000
|1.2424
|-60.00
|52126.08
|4261
|2006.07.19 15:02
|sell
|2115
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2426
|4262
|2006.07.19 15:04
|close
|2115
|1.00
|1.2481
|0.0000
|1.2426
|100.00
|52226.08
|4263
|2006.07.19 15:04
|sell
|2116
|1.00
|1.2481
|0.0000
|1.2416
|4264
|2006.07.19 15:15
|close
|2116
|1.00
|1.2476
|0.0000
|1.2416
|50.00
|52276.08
|4265
|2006.07.19 15:16
|sell
|2117
|1.00
|1.2475
|0.0000
|1.2410
|4266
|2006.07.19 15:22
|sell
|2118
|2.00
|1.2484
|0.0000
|1.2419
|4267
|2006.07.19 15:24
|close
|2118
|2.00
|1.2480
|0.0000
|1.2419
|80.00
|52356.08
|4268
|2006.07.19 15:24
|close
|2117
|1.00
|1.2478
|0.0000
|1.2410
|-30.00
|52326.08
|4269
|2006.07.19 15:24
|sell
|2119
|1.00
|1.2482
|0.0000
|1.2417
|4270
|2006.07.19 15:29
|sell
|2120
|2.00
|1.2493
|0.0000
|1.2428
|4271
|2006.07.19 15:30
|close
|2120
|2.00
|1.2488
|0.0000
|1.2428
|100.00
|52426.08
|4272
|2006.07.19 15:31
|close
|2119
|1.00
|1.2480
|0.0000
|1.2417
|20.00
|52446.08
|4273
|2006.07.19 15:31
|sell
|2121
|1.00
|1.2484
|0.0000
|1.2419
|4274
|2006.07.19 15:31
|close
|2121
|1.00
|1.2466
|0.0000
|1.2419
|180.00
|52626.08
|4275
|2006.07.19 15:32
|sell
|2122
|1.10
|1.2464
|0.0000
|1.2399
|4276
|2006.07.19 15:34
|sell
|2123
|2.00
|1.2471
|0.0000
|1.2406
|4277
|2006.07.19 15:34
|close
|2123
|2.00
|1.2466
|0.0000
|1.2406
|100.00
|52726.08
|4278
|2006.07.19 15:35
|close
|2122
|1.10
|1.2465
|0.0000
|1.2399
|-11.00
|52715.08
|4279
|2006.07.19 15:35
|sell
|2124
|1.10
|1.2469
|0.0000
|1.2404
|4280
|2006.07.19 15:36
|close
|2124
|1.10
|1.2468
|0.0000
|1.2404
|11.00
|52726.08
|4281
|2006.07.19 15:36
|sell
|2125
|1.10
|1.2463
|0.0000
|1.2398
|4282
|2006.07.19 15:37
|sell
|2126
|2.00
|1.2472
|0.0000
|1.2407
|4283
|2006.07.19 15:44
|close
|2126
|2.00
|1.2465
|0.0000
|1.2407
|140.00
|52866.08
|4284
|2006.07.19 15:44
|close
|2125
|1.10
|1.2469
|0.0000
|1.2398
|-66.00
|52800.08
|4285
|2006.07.19 15:44
|sell
|2127
|1.10
|1.2467
|0.0000
|1.2402
|4286
|2006.07.19 15:45
|close
|2127
|1.10
|1.2459
|0.0000
|1.2402
|88.00
|52888.08
|4287
|2006.07.19 15:46
|sell
|2128
|1.10
|1.2458
|0.0000
|1.2393
|4288
|2006.07.19 15:48
|sell
|2129
|2.00
|1.2467
|0.0000
|1.2402
|4289
|2006.07.19 15:53
|close
|2129
|2.00
|1.2459
|0.0000
|1.2402
|160.00
|53048.08
|4290
|2006.07.19 15:54
|close
|2128
|1.10
|1.2472
|0.0000
|1.2393
|-154.00
|52894.08
|4291
|2006.07.19 15:54
|sell
|2130
|1.10
|1.2472
|0.0000
|1.2407
|4292
|2006.07.19 15:54
|close
|2130
|1.10
|1.2468
|0.0000
|1.2407
|44.00
|52938.08
|4293
|2006.07.19 15:54
|sell
|2131
|1.10
|1.2464
|0.0000
|1.2399
|4294
|2006.07.19 16:00
|sell
|2132
|2.00
|1.2471
|0.0000
|1.2406
|4295
|2006.07.19 16:31
|sell
|2133
|4.00
|1.2482
|0.0000
|1.2417
|4296
|2006.07.19 16:58
|close
|2133
|4.00
|1.2474
|0.0000
|1.2417
|320.00
|53258.08
|4297
|2006.07.19 16:59
|close
|2132
|2.00
|1.2490
|0.0000
|1.2406
|-380.00
|52878.08
|4298
|2006.07.19 17:00
|close
|2131
|1.10
|1.2489
|0.0000
|1.2399
|-275.00
|52603.08
|4299
|2006.07.19 17:00
|buy
|2134
|1.10
|1.2491
|0.0000
|1.2556
|4300
|2006.07.19 17:00
|close
|2134
|1.10
|1.2497
|0.0000
|1.2556
|66.00
|52669.08
|4301
|2006.07.19 17:00
|buy
|2135
|1.10
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|4302
|2006.07.19 17:00
|buy
|2136
|2.00
|1.2492
|0.0000
|1.2557
|4303
|2006.07.19 17:00
|close
|2136
|2.00
|1.2502
|0.0000
|1.2557
|200.00
|52869.08
|4304
|2006.07.19 17:00
|close
|2135
|1.10
|1.2494
|0.0000
|1.2568
|-99.00
|52770.08
|4305
|2006.07.19 17:00
|buy
|2137
|1.10
|1.2503
|0.0000
|1.2568
|4306
|2006.07.19 17:00
|close
|2137
|1.10
|1.2509
|0.0000
|1.2568
|66.00
|52836.08
|4307
|2006.07.19 17:00
|buy
|2138
|1.10
|1.2507
|0.0000
|1.2572
|4308
|2006.07.19 17:00
|close
|2138
|1.10
|1.2533
|0.0000
|1.2572
|286.00
|53122.08
|4309
|2006.07.19 17:00
|buy
|2139
|1.10
|1.2537
|0.0000
|1.2602
|4310
|2006.07.19 17:01
|close
|2139
|1.10
|1.2538
|0.0000
|1.2602
|11.00
|53133.08
|4311
|2006.07.19 17:01
|buy
|2140
|1.10
|1.2542
|0.0000
|1.2607
|4312
|2006.07.19 17:01
|close
|2140
|1.10
|1.2551
|0.0000
|1.2607
|99.00
|53232.08
|4313
|2006.07.19 17:02
|buy
|2141
|1.10
|1.2555
|0.0000
|1.2620
|4314
|2006.07.19 17:02
|buy
|2142
|2.00
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|4315
|2006.07.19 17:03
|buy
|2143
|4.00
|1.2538
|0.0000
|1.2603
|4316
|2006.07.19 17:03
|close
|2143
|4.00
|1.2545
|0.0000
|1.2603
|280.00
|53512.08
|4317
|2006.07.19 17:03
|close
|2142
|2.00
|1.2543
|0.0000
|1.2613
|-100.00
|53412.08
|4318
|2006.07.19 17:03
|close
|2141
|1.10
|1.2542
|0.0000
|1.2620
|-143.00
|53269.08
|4319
|2006.07.19 17:03
|buy
|2144
|1.10
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4320
|2006.07.19 17:03
|buy
|2145
|2.00
|1.2532
|0.0000
|1.2597
|4321
|2006.07.19 17:03
|close
|2145
|2.00
|1.2537
|0.0000
|1.2597
|100.00
|53369.08
|4322
|2006.07.19 17:03
|close
|2144
|1.10
|1.2560
|0.0000
|1.2609
|176.00
|53545.08
|4323
|2006.07.19 17:03
|buy
|2146
|1.10
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|4324
|2006.07.19 17:04
|buy
|2147
|2.20
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|4325
|2006.07.19 17:04
|close
|2147
|2.20
|1.2555
|0.0000
|1.2612
|176.00
|53721.08
|4326
|2006.07.19 17:04
|close
|2146
|1.10
|1.2556
|0.0000
|1.2626
|-55.00
|53666.08
|4327
|2006.07.19 17:05
|buy
|2148
|1.10
|1.2562
|0.0000
|1.2627
|4328
|2006.07.19 17:05
|close
|2148
|1.10
|1.2564
|0.0000
|1.2627
|22.00
|53688.08
|4329
|2006.07.19 17:05
|buy
|2149
|1.10
|1.2565
|0.0000
|1.2630
|4330
|2006.07.19 17:05
|close
|2149
|1.10
|1.2573
|0.0000
|1.2630
|88.00
|53776.08
|4331
|2006.07.19 17:05
|buy
|2150
|1.10
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|4332
|2006.07.19 17:07
|buy
|2151
|2.20
|1.2558
|0.0000
|1.2623
|4333
|2006.07.19 17:09
|close
|2151
|2.20
|1.2564
|0.0000
|1.2623
|132.00
|53908.08
|4334
|2006.07.19 17:09
|close
|2150
|1.10
|1.2563
|0.0000
|1.2638
|-110.00
|53798.08
|4335
|2006.07.19 17:09
|buy
|2152
|1.10
|1.2567
|0.0000
|1.2632
|4336
|2006.07.19 17:10
|buy
|2153
|2.20
|1.2558
|0.0000
|1.2623
|4337
|2006.07.19 17:11
|buy
|2154
|4.00
|1.2548
|0.0000
|1.2613
|4338
|2006.07.19 17:11
|close
|2154
|4.00
|1.2556
|0.0000
|1.2613
|320.00
|54118.08
|4339
|2006.07.19 17:11
|close
|2153
|2.20
|1.2554
|0.0000
|1.2623
|-88.00
|54030.08
|4340
|2006.07.19 17:12
|close
|2152
|1.10
|1.2550
|0.0000
|1.2632
|-187.00
|53843.08
|4341
|2006.07.19 17:12
|buy
|2155
|1.10
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|4342
|2006.07.19 17:12
|buy
|2156
|2.20
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|4343
|2006.07.19 17:12
|buy
|2157
|4.00
|1.2529
|0.0000
|1.2594
|4344
|2006.07.19 17:14
|close
|2157
|4.00
|1.2537
|0.0000
|1.2594
|320.00
|54163.08
|4345
|2006.07.19 17:14
|close
|2156
|2.20
|1.2538
|0.0000
|1.2601
|44.00
|54207.08
|4346
|2006.07.19 17:15
|close
|2155
|1.10
|1.2537
|0.0000
|1.2617
|-165.00
|54042.08
|4347
|2006.07.19 17:15
|buy
|2158
|1.10
|1.2539
|0.0000
|1.2604
|4348
|2006.07.19 17:15
|close
|2158
|1.10
|1.2542
|0.0000
|1.2604
|33.00
|54075.08
|4349
|2006.07.19 17:15
|buy
|2159
|1.10
|1.2546
|0.0000
|1.2611
|4350
|2006.07.19 17:16
|close
|2159
|1.10
|1.2547
|0.0000
|1.2611
|11.00
|54086.08
|4351
|2006.07.19 17:16
|buy
|2160
|1.10
|1.2549
|0.0000
|1.2614
|4352
|2006.07.19 17:16
|close
|2160
|1.10
|1.2551
|0.0000
|1.2614
|22.00
|54108.08
|4353
|2006.07.19 17:16
|buy
|2161
|1.10
|1.2552
|0.0000
|1.2617
|4354
|2006.07.19 17:18
|buy
|2162
|2.20
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|4355
|2006.07.19 17:19
|close
|2162
|2.20
|1.2547
|0.0000
|1.2608
|88.00
|54196.08
|4356
|2006.07.19 17:19
|close
|2161
|1.10
|1.2544
|0.0000
|1.2617
|-88.00
|54108.08
|4357
|2006.07.19 17:19
|buy
|2163
|1.10
|1.2544
|0.0000
|1.2609
|4358
|2006.07.19 17:20
|close
|2163
|1.10
|1.2545
|0.0000
|1.2609
|11.00
|54119.08
|4359
|2006.07.19 17:20
|buy
|2164
|1.10
|1.2549
|0.0000
|1.2614
|4360
|2006.07.19 17:20
|close
|2164
|1.10
|1.2555
|0.0000
|1.2614
|66.00
|54185.08
|4361
|2006.07.19 17:20
|buy
|2165
|1.10
|1.2556
|0.0000
|1.2621
|4362
|2006.07.19 17:21
|buy
|2166
|2.20
|1.2543
|0.0000
|1.2608
|4363
|2006.07.19 17:21
|buy
|2167
|4.00
|1.2531
|0.0000
|1.2596
|4364
|2006.07.19 17:21
|close
|2167
|4.00
|1.2544
|0.0000
|1.2596
|520.00
|54705.08
|4365
|2006.07.19 17:21
|close
|2166
|2.20
|1.2540
|0.0000
|1.2608
|-66.00
|54639.08
|4366
|2006.07.19 17:21
|close
|2165
|1.10
|1.2542
|0.0000
|1.2621
|-154.00
|54485.08
|4367
|2006.07.19 17:21
|buy
|2168
|1.10
|1.2540
|0.0000
|1.2605
|4368
|2006.07.19 17:22
|close
|2168
|1.10
|1.2560
|0.0000
|1.2605
|220.00
|54705.08
|4369
|2006.07.19 17:22
|buy
|2169
|1.10
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|4370
|2006.07.19 17:22
|close
|2169
|1.10
|1.2560
|0.0000
|1.2624
|11.00
|54716.08
|4371
|2006.07.19 17:22
|buy
|2170
|1.10
|1.2567
|0.0000
|1.2632
|4372
|2006.07.19 17:22
|buy
|2171
|2.20
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|4373
|2006.07.19 17:22
|buy
|2172
|4.00
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|4374
|2006.07.19 17:23
|close
|2172
|4.00
|1.2554
|0.0000
|1.2612
|280.00
|54996.08
|4375
|2006.07.19 17:23
|close
|2171
|2.20
|1.2551
|0.0000
|1.2624
|-176.00
|54820.08
|4376
|2006.07.19 17:23
|close
|2170
|1.10
|1.2550
|0.0000
|1.2632
|-187.00
|54633.08
|4377
|2006.07.19 17:23
|buy
|2173
|1.10
|1.2554
|0.0000
|1.2619
|4378
|2006.07.19 17:25
|buy
|2174
|2.20
|1.2547
|0.0000
|1.2612
|4379
|2006.07.19 17:25
|buy
|2175
|4.00
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|4380
|2006.07.19 17:27
|close
|2175
|4.00
|1.2563
|0.0000
|1.2601
|1080.00
|55713.08
|4381
|2006.07.19 17:27
|close
|2174
|2.20
|1.2541
|0.0000
|1.2612
|-132.00
|55581.08
|4382
|2006.07.19 17:27
|close
|2173
|1.10
|1.2536
|0.0000
|1.2619
|-198.00
|55383.08
|4383
|2006.07.19 17:27
|buy
|2176
|1.10
|1.2536
|0.0000
|1.2601
|4384
|2006.07.19 17:27
|buy
|2177
|2.20
|1.2528
|0.0000
|1.2593
|4385
|2006.07.19 17:27
|close
|2177
|2.20
|1.2534
|0.0000
|1.2593
|132.00
|55515.08
|4386
|2006.07.19 17:27
|close
|2176
|1.10
|1.2520
|0.0000
|1.2601
|-176.00
|55339.08
|4387
|2006.07.19 17:27
|buy
|2178
|1.10
|1.2532
|0.0000
|1.2597
|4388
|2006.07.19 17:28
|buy
|2179
|2.20
|1.2489
|0.0000
|1.2554
|4389
|2006.07.19 17:28
|close
|2179
|2.20
|1.2505
|0.0000
|1.2554
|352.00
|55691.08
|4390
|2006.07.19 17:28
|close
|2178
|1.10
|1.2501
|0.0000
|1.2597
|-341.00
|55350.08
|4391
|2006.07.19 17:28
|buy
|2180
|1.10
|1.2506
|0.0000
|1.2571
|4392
|2006.07.19 17:28
|buy
|2181
|2.20
|1.2498
|0.0000
|1.2563
|4393
|2006.07.19 17:28
|buy
|2182
|4.40
|1.2490
|0.0000
|1.2555
|4394
|2006.07.19 17:29
|t/p
|2181
|2.20
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|1430.00
|56780.08
|4395
|2006.07.19 17:29
|t/p
|2182
|4.40
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|2860.00
|59640.08
|4396
|2006.07.19 17:29
|close
|2180
|1.10
|1.2569
|0.0000
|1.2571
|693.00
|60333.08
|4397
|2006.07.19 17:30
|buy
|2183
|1.20
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|4398
|2006.07.19 17:31
|close
|2183
|1.20
|1.2574
|0.0000
|1.2638
|12.00
|60345.08
|4399
|2006.07.19 17:31
|buy
|2184
|1.20
|1.2575
|0.0000
|1.2640
|4400
|2006.07.19 17:34
|close
|2184
|1.20
|1.2578
|0.0000
|1.2640
|36.00
|60381.08
|4401
|2006.07.19 17:34
|buy
|2185
|1.20
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|4402
|2006.07.19 17:41
|buy
|2186
|2.40
|1.2571
|0.0000
|1.2636
|4403
|2006.07.19 17:45
|close
|2186
|2.40
|1.2574
|0.0000
|1.2636
|72.00
|60453.08
|4404
|2006.07.19 17:45
|close
|2185
|1.20
|1.2572
|0.0000
|1.2643
|-72.00
|60381.08
|4405
|2006.07.19 17:45
|buy
|2187
|1.20
|1.2576
|0.0000
|1.2641
|4406
|2006.07.19 17:57
|buy
|2188
|2.40
|1.2564
|0.0000
|1.2629
|4407
|2006.07.19 17:58
|close
|2188
|2.40
|1.2571
|0.0000
|1.2629
|168.00
|60549.08
|4408
|2006.07.19 17:58
|close
|2187
|1.20
|1.2572
|0.0000
|1.2641
|-48.00
|60501.08
|4409
|2006.07.19 17:58
|buy
|2189
|1.20
|1.2573
|0.0000
|1.2638
|4410
|2006.07.19 18:00
|buy
|2190
|2.40
|1.2564
|0.0000
|1.2629
|4411
|2006.07.19 18:01
|buy
|2191
|4.80
|1.2551
|0.0000
|1.2616
|4412
|2006.07.19 18:28
|close
|2191
|4.80
|1.2565
|0.0000
|1.2616
|672.00
|61173.08
|4413
|2006.07.19 18:29
|close
|2190
|2.40
|1.2555
|0.0000
|1.2629
|-216.00
|60957.08
|4414
|2006.07.19 18:30
|close
|2189
|1.20
|1.2554
|0.0000
|1.2638
|-228.00
|60729.08
|4415
|2006.07.19 18:30
|buy
|2192
|1.20
|1.2559
|0.0000
|1.2624
|4416
|2006.07.19 18:57
|close
|2192
|1.20
|1.2560
|0.0000
|1.2624
|12.00
|60741.08
|4417
|2006.07.19 18:57
|buy
|2193
|1.20
|1.2571
|0.0000
|1.2636
|4418
|2006.07.19 18:59
|buy
|2194
|2.40
|1.2561
|0.0000
|1.2626
|4419
|2006.07.19 19:30
|close
|2194
|2.40
|1.2566
|0.0000
|1.2626
|120.00
|60861.08
|4420
|2006.07.19 19:30
|close
|2193
|1.20
|1.2572
|0.0000
|1.2636
|12.00
|60873.08
|4421
|2006.07.19 19:31
|buy
|2195
|1.20
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|4422
|2006.07.19 19:39
|buy
|2196
|2.40
|1.2566
|0.0000
|1.2631
|4423
|2006.07.19 19:42
|close
|2196
|2.40
|1.2569
|0.0000
|1.2631
|72.00
|60945.08
|4424
|2006.07.19 19:42
|close
|2195
|1.20
|1.2570
|0.0000
|1.2639
|-48.00
|60897.08
|4425
|2006.07.19 19:42
|buy
|2197
|1.20
|1.2572
|0.0000
|1.2637
|4426
|2006.07.19 19:55
|buy
|2198
|2.40
|1.2563
|0.0000
|1.2628
|4427
|2006.07.19 19:56
|modify
|2198
|2.40
|1.2563
|1.2575
|1.2680
|4428
|2006.07.19 19:56
|close
|2198
|2.40
|1.2593
|1.2575
|1.2680
|720.00
|61617.08
|4429
|2006.07.19 19:56
|close
|2197
|1.20
|1.2594
|0.0000
|1.2637
|264.00
|61881.08
|4430
|2006.07.19 19:56
|buy
|2199
|1.20
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|4431
|2006.07.19 20:01
|buy
|2200
|2.40
|1.2592
|0.0000
|1.2657
|4432
|2006.07.19 20:26
|close
|2200
|2.40
|1.2602
|0.0000
|1.2657
|240.00
|62121.08
|4433
|2006.07.19 20:26
|close
|2199
|1.20
|1.2601
|0.0000
|1.2664
|24.00
|62145.08
|4434
|2006.07.19 20:26
|buy
|2201
|1.20
|1.2603
|0.0000
|1.2668
|4435
|2006.07.19 20:30
|buy
|2202
|2.40
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|4436
|2006.07.19 20:55
|close
|2202
|2.40
|1.2604
|0.0000
|1.2660
|216.00
|62361.08
|4437
|2006.07.19 20:56
|close
|2201
|1.20
|1.2603
|0.0000
|1.2668
|0.00
|62361.08
|4438
|2006.07.19 20:57
|buy
|2203
|1.20
|1.2605
|0.0000
|1.2670
|4439
|2006.07.19 20:58
|close
|2203
|1.20
|1.2608
|0.0000
|1.2670
|36.00
|62397.08
|4440
|2006.07.19 20:59
|buy
|2204
|1.20
|1.2607
|0.0000
|1.2672
|4441
|2006.07.19 21:07
|buy
|2205
|2.40
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|4442
|2006.07.19 21:25
|close
|2205
|2.40
|1.2605
|0.0000
|1.2664
|144.00
|62541.08
|4443
|2006.07.19 21:25
|close
|2204
|1.20
|1.2604
|0.0000
|1.2672
|-36.00
|62505.08
|4444
|2006.07.19 21:26
|buy
|2206
|1.30
|1.2606
|0.0000
|1.2671
|4445
|2006.07.19 21:28
|close
|2206
|1.30
|1.2607
|0.0000
|1.2671
|13.00
|62518.08
|4446
|2006.07.19 21:28
|buy
|2207
|1.30
|1.2611
|0.0000
|1.2676
|4447
|2006.07.19 21:29
|buy
|2208
|2.40
|1.2603
|0.0000
|1.2668
|4448
|2006.07.19 23:06
|buy
|2209
|4.80
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|4449
|2006.07.19 23:28
|close
|2209
|4.80
|1.2600
|0.0000
|1.2660
|240.00
|62758.08
|4450
|2006.07.19 23:29
|close
|2208
|2.40
|1.2594
|0.0000
|1.2668
|-216.00
|62542.08
|4451
|2006.07.19 23:30
|close
|2207
|1.30
|1.2593
|0.0000
|1.2676
|-234.00
|62308.08
|4452
|2006.07.19 23:33
|sell
|2210
|1.20
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|4453
|2006.07.19 23:58
|sell
|2211
|2.40
|1.2594
|0.0000
|1.2529
|4454
|2006.07.19 23:59
|close
|2211
|2.40
|1.2588
|0.0000
|1.2529
|144.00
|62452.08
|4455
|2006.07.20 00:00
|close
|2210
|1.20
|1.2590
|0.0000
|1.2522
|-12.60
|62439.48
|4456
|2006.07.20 00:02
|sell
|2212
|1.20
|1.2589
|0.0000
|1.2524
|4457
|2006.07.20 01:14
|sell
|2213
|2.40
|1.2596
|0.0000
|1.2531
|4458
|2006.07.20 02:03
|close
|2213
|2.40
|1.2593
|0.0000
|1.2531
|72.00
|62511.48
|4459
|2006.07.20 02:09
|close
|2212
|1.20
|1.2594
|0.0000
|1.2524
|-60.00
|62451.48
|4460
|2006.07.20 02:10
|sell
|2214
|1.20
|1.2590
|0.0000
|1.2525
|4461
|2006.07.20 02:21
|sell
|2215
|2.40
|1.2597
|0.0000
|1.2532
|4462
|2006.07.20 02:29
|close
|2215
|2.40
|1.2594
|0.0000
|1.2532
|72.00
|62523.48
|4463
|2006.07.20 02:30
|close
|2214
|1.20
|1.2593
|0.0000
|1.2525
|-36.00
|62487.48
|4464
|2006.07.20 02:39
|sell
|2216
|1.20
|1.2591
|0.0000
|1.2526
|4465
|2006.07.20 03:17
|sell
|2217
|2.40
|1.2600
|0.0000
|1.2535
|4466
|2006.07.20 04:02
|sell
|2218
|4.80
|1.2608
|0.0000
|1.2543
|4467
|2006.07.20 08:35
|close
|2218
|4.80
|1.2603
|0.0000
|1.2543
|240.00
|62727.48
|4468
|2006.07.20 08:36
|close
|2217
|2.40
|1.2604
|0.0000
|1.2535
|-96.00
|62631.48
|4469
|2006.07.20 08:37
|close
|2216
|1.20
|1.2610
|0.0000
|1.2526
|-228.00
|62403.48
|4470
|2006.07.20 08:38
|sell
|2219
|1.20
|1.2606
|0.0000
|1.2541
|4471
|2006.07.20 09:00
|close
|2219
|1.20
|1.2602
|0.0000
|1.2541
|48.00
|62451.48
|4472
|2006.07.20 09:01
|sell
|2220
|1.20
|1.2598
|0.0000
|1.2533
|4473
|2006.07.20 09:13
|sell
|2221
|2.40
|1.2607
|0.0000
|1.2542
|4474
|2006.07.20 09:29
|close
|2221
|2.40
|1.2601
|0.0000
|1.2542
|144.00
|62595.48
|4475
|2006.07.20 09:30
|close
|2220
|1.20
|1.2600
|0.0000
|1.2533
|-24.00
|62571.48
|4476
|2006.07.20 09:30
|sell
|2222
|1.30
|1.2596
|0.0000
|1.2531
|4477
|2006.07.20 10:01
|close
|2222
|1.30
|1.2592
|0.0000
|1.2531
|52.00
|62623.48
|4478
|2006.07.20 10:04
|sell
|2223
|1.30
|1.2590
|0.0000
|1.2525
|4479
|2006.07.20 10:09
|sell
|2224
|2.40
|1.2597
|0.0000
|1.2532
|4480
|2006.07.20 11:07
|sell
|2225
|4.80
|1.2605
|0.0000
|1.2540
|4481
|2006.07.20 11:36
|close
|2225
|4.80
|1.2599
|0.0000
|1.2540
|288.00
|62911.48
|4482
|2006.07.20 11:36
|close
|2224
|2.40
|1.2601
|0.0000
|1.2532
|-96.00
|62815.48
|4483
|2006.07.20 11:36
|close
|2223
|1.30
|1.2608
|0.0000
|1.2525
|-234.00
|62581.48
|4484
|2006.07.20 11:36
|sell
|2226
|1.30
|1.2604
|0.0000
|1.2539
|4485
|2006.07.20 11:50
|sell
|2227
|2.40
|1.2611
|0.0000
|1.2546
|4486
|2006.07.20 12:01
|close
|2227
|2.40
|1.2605
|0.0000
|1.2546
|144.00
|62725.48
|4487
|2006.07.20 12:04
|close
|2226
|1.30
|1.2604
|0.0000
|1.2539
|0.00
|62725.48
|4488
|2006.07.20 12:04
|sell
|2228
|1.30
|1.2600
|0.0000
|1.2535
|4489
|2006.07.20 12:13
|sell
|2229
|2.40
|1.2608
|0.0000
|1.2543
|4490
|2006.07.20 12:30
|close
|2229
|2.40
|1.2603
|0.0000
|1.2543
|120.00
|62845.48
|4491
|2006.07.20 12:31
|close
|2228
|1.30
|1.2604
|0.0000
|1.2535
|-52.00
|62793.48
|4492
|2006.07.20 12:32
|sell
|2230
|1.30
|1.2604
|0.0000
|1.2539
|4493
|2006.07.20 12:59
|close
|2230
|1.30
|1.2603
|0.0000
|1.2539
|13.00
|62806.48
|4494
|2006.07.20 13:00
|sell
|2231
|1.30
|1.2602
|0.0000
|1.2537
|4495
|2006.07.20 13:04
|sell
|2232
|2.40
|1.2610
|0.0000
|1.2545
|4496
|2006.07.20 13:08
|sell
|2233
|4.80
|1.2620
|0.0000
|1.2555
|4497
|2006.07.24 11:57
|close
|2233
|4.80
|1.2614
|0.0000
|1.2555
|350.40
|63156.88
|4498
|2006.07.24 11:57
|close
|2232
|2.40
|1.2613
|0.0000
|1.2545
|-40.80
|63116.08
|4499
|2006.07.24 11:58
|close
|2231
|1.30
|1.2612
|0.0000
|1.2537
|-113.10
|63002.98
|4500
|2006.07.24 11:59
|sell
|2234
|1.30
|1.2623
|0.0000
|1.2558
|4501
|2006.07.24 12:15
|sell
|2235
|2.40
|1.2632
|0.0000
|1.2567
|4502
|2006.07.24 12:18
|close
|2235
|2.40
|1.2628
|0.0000
|1.2567
|96.00
|63098.98
|4503
|2006.07.24 12:19
|close
|2234
|1.30
|1.2627
|0.0000
|1.2558
|-52.00
|63046.98
|4504
|2006.07.24 12:19
|sell
|2236
|1.30
|1.2623
|0.0000
|1.2558
|4505
|2006.07.24 12:26
|close
|2236
|1.30
|1.2622
|0.0000
|1.2558
|13.00
|63059.98
|4506
|2006.07.24 12:26
|sell
|2237
|1.30
|1.2617
|0.0000
|1.2552
|4507
|2006.07.24 12:29
|sell
|2238
|2.40
|1.2632
|0.0000
|1.2567
|4508
|2006.07.24 12:49
|close
|2238
|2.40
|1.2625
|0.0000
|1.2567
|168.00
|63227.98
|4509
|2006.07.24 12:49
|close
|2237
|1.30
|1.2626
|0.0000
|1.2552
|-117.00
|63110.98
|4510
|2006.07.24 12:54
|sell
|2239
|1.30
|1.2624
|0.0000
|1.2559
|4511
|2006.07.24 12:55
|close
|2239
|1.30
|1.2623
|0.0000
|1.2559
|13.00
|63123.98
|4512
|2006.07.24 12:56
|sell
|2240
|1.30
|1.2619
|0.0000
|1.2554
|4513
|2006.07.24 12:59
|sell
|2241
|2.40
|1.2627
|0.0000
|1.2562
|4514
|2006.07.24 13:23
|close
|2241
|2.40
|1.2623
|0.0000
|1.2562
|96.00
|63219.98
|4515
|2006.07.24 13:24
|close
|2240
|1.30
|1.2622
|0.0000
|1.2554
|-39.00
|63180.98
|4516
|2006.07.24 13:26
|sell
|2242
|1.30
|1.2617
|0.0000
|1.2552
|4517
|2006.07.24 13:54
|close
|2242
|1.30
|1.2616
|0.0000
|1.2552
|13.00
|63193.98
|4518
|2006.07.24 13:55
|sell
|2243
|1.30
|1.2612
|0.0000
|1.2547
|4519
|2006.07.24 14:00
|sell
|2244
|2.40
|1.2624
|0.0000
|1.2559
|4520
|2006.07.24 15:01
|sell
|2245
|4.80
|1.2636
|0.0000
|1.2571
|4521
|2006.07.24 15:24
|close
|2245
|4.80
|1.2628
|0.0000
|1.2571
|384.00
|63577.98
|4522
|2006.07.24 15:25
|close
|2244
|2.40
|1.2629
|0.0000
|1.2559
|-120.00
|63457.98
|4523
|2006.07.24 15:25
|close
|2243
|1.30
|1.2628
|0.0000
|1.2547
|-208.00
|63249.98
|4524
|2006.07.24 15:26
|buy
|2246
|1.30
|1.2631
|0.0000
|1.2696
|4525
|2006.07.24 15:29
|close
|2246
|1.30
|1.2636
|0.0000
|1.2696
|65.00
|63314.98
|4526
|2006.07.24 15:30
|buy
|2247
|1.30
|1.2638
|0.0000
|1.2703
|4527
|2006.07.24 16:15
|buy
|2248
|2.40
|1.2630
|0.0000
|1.2695
|4528
|2006.07.24 16:29
|close
|2248
|2.40
|1.2634
|0.0000
|1.2695
|96.00
|63410.98
|4529
|2006.07.24 16:30
|close
|2247
|1.30
|1.2633
|0.0000
|1.2703
|-65.00
|63345.98
|4530
|2006.07.24 16:30
|buy
|2249
|1.30
|1.2641
|0.0000
|1.2706
|4531
|2006.07.24 16:31
|close
|2249
|1.30
|1.2642
|0.0000
|1.2706
|13.00
|63358.98
|4532
|2006.07.24 16:32
|buy
|2250
|1.30
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|4533
|2006.07.24 16:52
|buy
|2251
|2.40
|1.2635
|0.0000
|1.2700
|4534
|2006.07.24 16:59
|close
|2251
|2.40
|1.2640
|0.0000
|1.2700
|120.00
|63478.98
|4535
|2006.07.24 17:00
|close
|2250
|1.30
|1.2638
|0.0000
|1.2709
|-78.00
|63400.98
|4536
|2006.07.24 17:01
|buy
|2252
|1.30
|1.2640
|0.0000
|1.2705
|4537
|2006.07.24 17:20
|buy
|2253
|2.40
|1.2633
|0.0000
|1.2698
|4538
|2006.07.24 17:40
|close
|2253
|2.40
|1.2636
|0.0000
|1.2698
|72.00
|63472.98
|4539
|2006.07.24 17:41
|close
|2252
|1.30
|1.2635
|0.0000
|1.2705
|-65.00
|63407.98
|4540
|2006.07.24 17:41
|buy
|2254
|1.30
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|4541
|2006.07.24 17:43
|buy
|2255
|2.40
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|4542
|2006.07.24 18:20
|buy
|2256
|4.80
|1.2621
|0.0000
|1.2686
|4543
|2006.07.24 18:29
|close
|2256
|4.80
|1.2630
|0.0000
|1.2686
|432.00
|63839.98
|4544
|2006.07.24 18:30
|close
|2255
|2.40
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|0.00
|63839.98
|4545
|2006.07.24 18:34
|close
|2254
|1.30
|1.2630
|0.0000
|1.2701
|-78.00
|63761.98
|4546
|2006.07.24 18:34
|buy
|2257
|1.30
|1.2634
|0.0000
|1.2699
|4547
|2006.07.24 20:18
|buy
|2258
|2.60
|1.2626
|0.0000
|1.2691
|4548
|2006.07.24 21:17
|buy
|2259
|4.80
|1.2618
|0.0000
|1.2683
|4549
|2006.07.24 21:29
|close
|2259
|4.80
|1.2623
|0.0000
|1.2683
|240.00
|64001.98
|4550
|2006.07.24 21:30
|close
|2258
|2.60
|1.2621
|0.0000
|1.2691
|-130.00
|63871.98
|4551
|2006.07.24 21:31
|close
|2257
|1.30
|1.2629
|0.0000
|1.2699
|-65.00
|63806.98
|4552
|2006.07.24 21:32
|buy
|2260
|1.30
|1.2630
|0.0000
|1.2695
|4553
|2006.07.24 22:00
|close
|2260
|1.30
|1.2632
|0.0000
|1.2695
|26.00
|63832.98
|4554
|2006.07.24 22:02
|buy
|2261
|1.30
|1.2634
|0.0000
|1.2699
|4555
|2006.07.24 23:14
|buy
|2262
|2.60
|1.2626
|0.0000
|1.2691
|4556
|2006.07.24 23:30
|close
|2262
|2.60
|1.2629
|0.0000
|1.2691
|78.00
|63910.98
|4557
|2006.07.24 23:30
|close
|2261
|1.30
|1.2631
|0.0000
|1.2699
|-39.00
|63871.98
|4558
|2006.07.24 23:31
|buy
|2263
|1.30
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|4559
|2006.07.25 00:00
|close
|2263
|1.30
|1.2638
|0.0000
|1.2701
|14.43
|63886.41
|4560
|2006.07.25 00:00
|buy
|2264
|1.30
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|4561
|2006.07.25 00:12
|buy
|2265
|2.60
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|4562
|2006.07.25 01:32
|buy
|2266
|4.80
|1.2629
|0.0000
|1.2694
|4563
|2006.07.25 07:01
|close
|2266
|4.80
|1.2637
|0.0000
|1.2694
|384.00
|64270.41
|4564
|2006.07.25 07:01
|close
|2265
|2.60
|1.2635
|0.0000
|1.2701
|-26.00
|64244.41
|4565
|2006.07.25 07:01
|close
|2264
|1.30
|1.2636
|0.0000
|1.2709
|-104.00
|64140.41
|4566
|2006.07.25 07:01
|buy
|2267
|1.30
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|4567
|2006.07.25 07:04
|buy
|2268
|2.60
|1.2625
|0.0000
|1.2690
|4568
|2006.07.25 07:10
|close
|2268
|2.60
|1.2629
|0.0000
|1.2690
|104.00
|64244.41
|4569
|2006.07.25 07:11
|close
|2267
|1.30
|1.2628
|0.0000
|1.2701
|-104.00
|64140.41
|4570
|2006.07.25 07:11
|buy
|2269
|1.30
|1.2633
|0.0000
|1.2698
|4571
|2006.07.25 07:26
|buy
|2270
|2.60
|1.2622
|0.0000
|1.2687
|4572
|2006.07.25 07:29
|close
|2270
|2.60
|1.2634
|0.0000
|1.2687
|312.00
|64452.41
|4573
|2006.07.25 07:30
|close
|2269
|1.30
|1.2635
|0.0000
|1.2698
|26.00
|64478.41
|4574
|2006.07.25 07:30
|buy
|2271
|1.30
|1.2640
|0.0000
|1.2705
|4575
|2006.07.25 08:01
|close
|2271
|1.30
|1.2652
|0.0000
|1.2705
|156.00
|64634.41
|4576
|2006.07.25 08:01
|buy
|2272
|1.30
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|4577
|2006.07.25 08:03
|buy
|2273
|2.60
|1.2640
|0.0000
|1.2705
|4578
|2006.07.25 08:05
|close
|2273
|2.60
|1.2644
|0.0000
|1.2705
|104.00
|64738.41
|4579
|2006.07.25 08:05
|close
|2272
|1.30
|1.2642
|0.0000
|1.2716
|-117.00
|64621.41
|4580
|2006.07.25 08:05
|buy
|2274
|1.30
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|4581
|2006.07.25 08:06
|buy
|2275
|2.60
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|4582
|2006.07.25 08:08
|close
|2275
|2.60
|1.2642
|0.0000
|1.2704
|78.00
|64699.41
|4583
|2006.07.25 08:08
|close
|2274
|1.30
|1.2640
|0.0000
|1.2712
|-91.00
|64608.41
|4584
|2006.07.25 08:08
|buy
|2276
|1.30
|1.2650
|0.0000
|1.2715
|4585
|2006.07.25 08:11
|buy
|2277
|2.60
|1.2641
|0.0000
|1.2706
|4586
|2006.07.25 08:14
|close
|2277
|2.60
|1.2645
|0.0000
|1.2706
|104.00
|64712.41
|4587
|2006.07.25 08:14
|close
|2276
|1.30
|1.2640
|0.0000
|1.2715
|-130.00
|64582.41
|4588
|2006.07.25 08:15
|buy
|2278
|1.30
|1.2642
|0.0000
|1.2707
|4589
|2006.07.25 08:17
|close
|2278
|1.30
|1.2643
|0.0000
|1.2707
|13.00
|64595.41
|4590
|2006.07.25 08:17
|buy
|2279
|1.30
|1.2644
|0.0000
|1.2709
|4591
|2006.07.25 08:20
|close
|2279
|1.30
|1.2645
|0.0000
|1.2709
|13.00
|64608.41
|4592
|2006.07.25 08:20
|buy
|2280
|1.30
|1.2647
|0.0000
|1.2712
|4593
|2006.07.25 08:24
|buy
|2281
|2.60
|1.2636
|0.0000
|1.2701
|4594
|2006.07.25 08:27
|close
|2281
|2.60
|1.2640
|0.0000
|1.2701
|104.00
|64712.41
|4595
|2006.07.25 08:27
|close
|2280
|1.30
|1.2639
|0.0000
|1.2712
|-104.00
|64608.41
|4596
|2006.07.25 08:27
|buy
|2282
|1.30
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|4597
|2006.07.25 08:28
|close
|2282
|1.30
|1.2645
|0.0000
|1.2704
|78.00
|64686.41
|4598
|2006.07.25 08:29
|buy
|2283
|1.30
|1.2652
|0.0000
|1.2717
|4599
|2006.07.25 08:31
|close
|2283
|1.30
|1.2659
|0.0000
|1.2717
|91.00
|64777.41
|4600
|2006.07.25 08:31
|buy
|2284
|1.30
|1.2659
|0.0000
|1.2724
|4601
|2006.07.25 08:32
|buy
|2285
|2.60
|1.2652
|0.0000
|1.2717
|4602
|2006.07.25 08:34
|close
|2285
|2.60
|1.2656
|0.0000
|1.2717
|104.00
|64881.41
|4603
|2006.07.25 08:34
|close
|2284
|1.30
|1.2658
|0.0000
|1.2724
|-13.00
|64868.41
|4604
|2006.07.25 08:34
|buy
|2286
|1.30
|1.2660
|0.0000
|1.2725
|4605
|2006.07.25 08:36
|buy
|2287
|2.60
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|4606
|2006.07.25 08:38
|close
|2287
|2.60
|1.2658
|0.0000
|1.2716
|182.00
|65050.41
|4607
|2006.07.25 08:38
|close
|2286
|1.30
|1.2657
|0.0000
|1.2725
|-39.00
|65011.41
|4608
|2006.07.25 08:38
|buy
|2288
|1.30
|1.2661
|0.0000
|1.2726
|4609
|2006.07.25 08:41
|buy
|2289
|2.60
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|4610
|2006.07.25 08:44
|close
|2289
|2.60
|1.2658
|0.0000
|1.2719
|104.00
|65115.41
|4611
|2006.07.25 08:44
|close
|2288
|1.30
|1.2651
|0.0000
|1.2726
|-130.00
|64985.41
|4612
|2006.07.25 08:44
|buy
|2290
|1.30
|1.2653
|0.0000
|1.2718
|4613
|2006.07.25 08:46
|close
|2290
|1.30
|1.2655
|0.0000
|1.2718
|26.00
|65011.41
|4614
|2006.07.25 08:46
|buy
|2291
|1.30
|1.2657
|0.0000
|1.2722
|4615
|2006.07.25 08:50
|close
|2291
|1.30
|1.2658
|0.0000
|1.2722
|13.00
|65024.41
|4616
|2006.07.25 08:50
|buy
|2292
|1.30
|1.2658
|0.0000
|1.2723
|4617
|2006.07.25 08:54
|buy
|2293
|2.60
|1.2648
|0.0000
|1.2713
|4618
|2006.07.25 08:55
|close
|2293
|2.60
|1.2652
|0.0000
|1.2713
|104.00
|65128.41
|4619
|2006.07.25 08:55
|close
|2292
|1.30
|1.2647
|0.0000
|1.2723
|-143.00
|64985.41
|4620
|2006.07.25 08:55
|buy
|2294
|1.30
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|4621
|2006.07.25 08:57
|close
|2294
|1.30
|1.2651
|0.0000
|1.2714
|26.00
|65011.41
|4622
|2006.07.25 08:57
|buy
|2295
|1.30
|1.2650
|0.0000
|1.2715
|4623
|2006.07.25 08:58
|close
|2295
|1.30
|1.2657
|0.0000
|1.2715
|91.00
|65102.41
|4624
|2006.07.25 08:58
|buy
|2296
|1.30
|1.2661
|0.0000
|1.2726
|4625
|2006.07.25 09:07
|close
|2296
|1.30
|1.2662
|0.0000
|1.2726
|13.00
|65115.41
|4626
|2006.07.25 09:08
|buy
|2297
|1.30
|1.2663
|0.0000
|1.2728
|4627
|2006.07.25 09:28
|close
|2297
|1.30
|1.2666
|0.0000
|1.2728
|39.00
|65154.41
|4628
|2006.07.25 09:29
|buy
|2298
|1.30
|1.2664
|0.0000
|1.2729
|4629
|2006.07.25 09:58
|close
|2298
|1.30
|1.2667
|0.0000
|1.2729
|39.00
|65193.41
|4630
|2006.07.25 09:58
|buy
|2299
|1.30
|1.2673
|0.0000
|1.2738
|4631
|2006.07.25 09:59
|buy
|2300
|2.60
|1.2658
|0.0000
|1.2723
|4632
|2006.07.25 10:30
|buy
|2301
|4.80
|1.2650
|0.0000
|1.2715
|4633
|2006.07.25 16:49
|close
|2301
|4.80
|1.2658
|0.0000
|1.2715
|384.00
|65577.41
|4634
|2006.07.25 16:50
|close
|2300
|2.60
|1.2662
|0.0000
|1.2723
|104.00
|65681.41
|4635
|2006.07.25 16:50
|close
|2299
|1.30
|1.2664
|0.0000
|1.2738
|-117.00
|65564.41
|4636
|2006.07.25 16:51
|buy
|2302
|1.30
|1.2664
|0.0000
|1.2729
|4637
|2006.07.25 16:53
|buy
|2303
|2.60
|1.2654
|0.0000
|1.2719
|4638
|2006.07.25 16:56
|close
|2303
|2.60
|1.2658
|0.0000
|1.2719
|104.00
|65668.41
|4639
|2006.07.25 16:56
|close
|2302
|1.30
|1.2657
|0.0000
|1.2729
|-91.00
|65577.41
|4640
|2006.07.25 16:58
|buy
|2304
|1.30
|1.2656
|0.0000
|1.2721
|4641
|2006.07.25 16:59
|close
|2304
|1.30
|1.2664
|0.0000
|1.2721
|104.00
|65681.41
|4642
|2006.07.25 17:00
|buy
|2305
|1.30
|1.2666
|0.0000
|1.2731
|4643
|2006.07.25 17:00
|buy
|2306
|2.60
|1.2627
|0.0000
|1.2692
|4644
|2006.07.25 17:11
|buy
|2307
|4.80
|1.2619
|0.0000
|1.2684
|4645
|2006.07.25 17:16
|close
|2307
|4.80
|1.2629
|0.0000
|1.2684
|480.00
|66161.41
|4646
|2006.07.25 17:17
|close
|2306
|2.60
|1.2627
|0.0000
|1.2692
|0.00
|66161.41
|4647
|2006.07.25 17:17
|close
|2305
|1.30
|1.2628
|0.0000
|1.2731
|-494.00
|65667.41
|4648
|2006.07.25 17:17
|sell
|2308
|1.30
|1.2636
|0.0000
|1.2571
|4649
|2006.07.25 17:18
|sell
|2309
|2.60
|1.2652
|0.0000
|1.2587
|4650
|2006.07.25 17:19
|sell
|2310
|5.20
|1.2661
|0.0000
|1.2596
|4651
|2006.07.25 17:21
|close
|2310
|5.20
|1.2650
|0.0000
|1.2596
|572.00
|66239.41
|4652
|2006.07.25 17:21
|close
|2309
|2.60
|1.2643
|0.0000
|1.2587
|234.00
|66473.41
|4653
|2006.07.25 17:21
|close
|2308
|1.30
|1.2650
|0.0000
|1.2571
|-182.00
|66291.41
|4654
|2006.07.25 17:21
|sell
|2311
|1.30
|1.2646
|0.0000
|1.2581
|4655
|2006.07.25 17:22
|close
|2311
|1.30
|1.2641
|0.0000
|1.2581
|65.00
|66356.41
|4656
|2006.07.25 17:23
|sell
|2312
|1.30
|1.2640
|0.0000
|1.2575
|4657
|2006.07.25 17:25
|sell
|2313
|2.60
|1.2650
|0.0000
|1.2585
|4658
|2006.07.25 17:27
|close
|2313
|2.60
|1.2645
|0.0000
|1.2585
|130.00
|66486.41
|4659
|2006.07.25 17:28
|close
|2312
|1.30
|1.2647
|0.0000
|1.2575
|-91.00
|66395.41
|4660
|2006.07.25 17:28
|sell
|2314
|1.30
|1.2643
|0.0000
|1.2578
|4661
|2006.07.25 17:28
|close
|2314
|1.30
|1.2642
|0.0000
|1.2578
|13.00
|66408.41
|4662
|2006.07.25 17:28
|sell
|2315
|1.30
|1.2642
|0.0000
|1.2577
|4663
|2006.07.25 17:29
|close
|2315
|1.30
|1.2623
|0.0000
|1.2577
|247.00
|66655.41
|4664
|2006.07.25 17:30
|sell
|2316
|1.30
|1.2619
|0.0000
|1.2554
|4665
|2006.07.25 17:41
|close
|2316
|1.30
|1.2618
|0.0000
|1.2554
|13.00
|66668.41
|4666
|2006.07.25 17:42
|sell
|2317
|1.30
|1.2614
|0.0000
|1.2549
|4667
|2006.07.25 17:48
|sell
|2318
|2.60
|1.2623
|0.0000
|1.2558
|4668
|2006.07.25 18:00
|close
|2318
|2.60
|1.2593
|0.0000
|1.2558
|780.00
|67448.41
|4669
|2006.07.25 18:01
|close
|2317
|1.30
|1.2594
|0.0000
|1.2549
|260.00
|67708.41
|4670
|2006.07.25 18:01
|sell
|2319
|1.40
|1.2590
|0.0000
|1.2525
|4671
|2006.07.25 18:02
|close
|2319
|1.40
|1.2589
|0.0000
|1.2525
|14.00
|67722.41
|4672
|2006.07.25 18:02
|sell
|2320
|1.40
|1.2587
|0.0000
|1.2522
|4673
|2006.07.25 18:07
|sell
|2321
|2.60
|1.2596
|0.0000
|1.2531
|4674
|2006.07.25 18:09
|close
|2321
|2.60
|1.2588
|0.0000
|1.2531
|208.00
|67930.41
|4675
|2006.07.25 18:09
|close
|2320
|1.40
|1.2589
|0.0000
|1.2522
|-28.00
|67902.41
|4676
|2006.07.25 18:09
|sell
|2322
|1.40
|1.2585
|0.0000
|1.2520
|4677
|2006.07.25 18:12
|close
|2322
|1.40
|1.2577
|0.0000
|1.2520
|112.00
|68014.41
|4678
|2006.07.25 18:12
|sell
|2323
|1.40
|1.2575
|0.0000
|1.2510
|4679
|2006.07.25 18:12
|sell
|2324
|2.60
|1.2583
|0.0000
|1.2518
|4680
|2006.07.25 18:16
|sell
|2325
|5.20
|1.2597
|0.0000
|1.2532
|4681
|2006.07.25 18:28
|close
|2325
|5.20
|1.2586
|0.0000
|1.2532
|572.00
|68586.41
|4682
|2006.07.25 18:28
|close
|2324
|2.60
|1.2587
|0.0000
|1.2518
|-104.00
|68482.41
|4683
|2006.07.25 18:28
|close
|2323
|1.40
|1.2588
|0.0000
|1.2510
|-182.00
|68300.41
|4684
|2006.07.25 18:29
|sell
|2326
|1.40
|1.2583
|0.0000
|1.2518
|4685
|2006.07.25 18:31
|close
|2326
|1.40
|1.2577
|0.0000
|1.2518
|84.00
|68384.41
|4686
|2006.07.25 18:32
|sell
|2327
|1.40
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|4687
|2006.07.25 18:41
|close
|2327
|1.40
|1.2571
|0.0000
|1.2507
|14.00
|68398.41
|4688
|2006.07.25 18:42
|sell
|2328
|1.40
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|4689
|2006.07.25 18:46
|sell
|2329
|2.60
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|4690
|2006.07.25 18:46
|sell
|2330
|5.20
|1.2584
|0.0000
|1.2519
|4691
|2006.07.25 18:57
|close
|2330
|5.20
|1.2574
|0.0000
|1.2519
|520.00
|68918.41
|4692
|2006.07.25 18:58
|close
|2329
|2.60
|1.2575
|0.0000
|1.2511
|26.00
|68944.41
|4693
|2006.07.25 18:58
|close
|2328
|1.40
|1.2576
|0.0000
|1.2504
|-98.00
|68846.41
|4694
|2006.07.25 18:58
|sell
|2331
|1.40
|1.2569
|0.0000
|1.2504
|4695
|2006.07.25 18:58
|sell
|2332
|2.80
|1.2576
|0.0000
|1.2511
|4696
|2006.07.25 19:01
|close
|2332
|2.80
|1.2573
|0.0000
|1.2511
|84.00
|68930.41
|4697
|2006.07.25 19:02
|close
|2331
|1.40
|1.2572
|0.0000
|1.2504
|-42.00
|68888.41
|4698
|2006.07.25 19:04
|sell
|2333
|1.40
|1.2570
|0.0000
|1.2505
|4699
|2006.07.25 19:28
|close
|2333
|1.40
|1.2565
|0.0000
|1.2505
|70.00
|68958.41
|4700
|2006.07.25 19:29
|sell
|2334
|1.40
|1.2568
|0.0000
|1.2503
|4701
|2006.07.25 19:46
|sell
|2335
|2.80
|1.2575
|0.0000
|1.2510
|4702
|2006.07.25 19:58
|close
|2335
|2.80
|1.2570
|0.0000
|1.2510
|140.00
|69098.41
|4703
|2006.07.25 19:58
|close
|2334
|1.40
|1.2569
|0.0000
|1.2503
|-14.00
|69084.41
|4704
|2006.07.25 19:59
|sell
|2336
|1.40
|1.2575
|0.0000
|1.2510
|4705
|2006.07.25 20:28
|close
|2336
|1.40
|1.2574
|0.0000
|1.2510
|14.00
|69098.41
|4706
|2006.07.25 20:28
|sell
|2337
|1.40
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|4707
|2006.07.25 21:34
|sell
|2338
|2.80
|1.2580
|0.0000
|1.2515
|4708
|2006.07.25 21:56
|close
|2338
|2.80
|1.2577
|0.0000
|1.2515
|84.00
|69182.41
|4709
|2006.07.25 21:56
|close
|2337
|1.40
|1.2576
|0.0000
|1.2507
|-56.00
|69126.41
|4710
|2006.07.25 21:58
|sell
|2339
|1.40
|1.2574
|0.0000
|1.2509
|4711
|2006.07.25 22:00
|sell
|2340
|2.80
|1.2583
|0.0000
|1.2518
|4712
|2006.07.25 22:58
|close
|2340
|2.80
|1.2579
|0.0000
|1.2518
|112.00
|69238.41
|4713
|2006.07.25 22:59
|close
|2339
|1.40
|1.2580
|0.0000
|1.2509
|-84.00
|69154.41
|4714
|2006.07.25 23:00
|buy
|2341
|1.40
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|4715
|2006.07.26 00:01
|close
|2341
|1.40
|1.2582
|0.0000
|1.2646
|1.54
|69155.95
|4716
|2006.07.26 00:03
|buy
|2342
|1.40
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|4717
|2006.07.26 00:11
|close
|2342
|1.40
|1.2585
|0.0000
|1.2649
|14.00
|69169.95
|4718
|2006.07.26 00:12
|buy
|2343
|1.40
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|4719
|2006.07.26 00:22
|buy
|2344
|2.80
|1.2579
|0.0000
|1.2644
|4720
|2006.07.26 02:07
|close
|2344
|2.80
|1.2582
|0.0000
|1.2644
|84.00
|69253.95
|4721
|2006.07.26 02:08
|close
|2343
|1.40
|1.2583
|0.0000
|1.2652
|-56.00
|69197.95
|4722
|2006.07.26 02:10
|buy
|2345
|1.40
|1.2585
|0.0000
|1.2650
|4723
|2006.07.26 03:18
|buy
|2346
|2.80
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|4724
|2006.07.26 04:17
|buy
|2347
|5.20
|1.2570
|0.0000
|1.2635
|4725
|2006.07.26 04:31
|close
|2347
|5.20
|1.2576
|0.0000
|1.2635
|312.00
|69509.95
|4726
|2006.07.26 04:32
|close
|2346
|2.80
|1.2577
|0.0000
|1.2642
|0.00
|69509.95
|4727
|2006.07.26 04:33
|close
|2345
|1.40
|1.2578
|0.0000
|1.2650
|-98.00
|69411.95
|4728
|2006.07.26 04:34
|buy
|2348
|1.40
|1.2582
|0.0000
|1.2647
|4729
|2006.07.26 04:47
|buy
|2349
|2.80
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|4730
|2006.07.26 05:06
|close
|2349
|2.80
|1.2577
|0.0000
|1.2639
|84.00
|69495.95
|4731
|2006.07.26 05:13
|close
|2348
|1.40
|1.2576
|0.0000
|1.2647
|-84.00
|69411.95
|4732
|2006.07.26 05:14
|buy
|2350
|1.40
|1.2580
|0.0000
|1.2645
|4733
|2006.07.26 06:06
|close
|2350
|1.40
|1.2581
|0.0000
|1.2645
|14.00
|69425.95
|4734
|2006.07.26 06:07
|buy
|2351
|1.40
|1.2581
|0.0000
|1.2646
|4735
|2006.07.26 07:36
|close
|2351
|1.40
|1.2582
|0.0000
|1.2646
|14.00
|69439.95
|4736
|2006.07.26 07:38
|buy
|2352
|1.40
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|4737
|2006.07.26 08:41
|buy
|2353
|2.80
|1.2575
|0.0000
|1.2640
|4738
|2006.07.26 09:10
|buy
|2354
|5.20
|1.2568
|0.0000
|1.2633
|4739
|2006.07.26 09:30
|close
|2354
|5.20
|1.2573
|0.0000
|1.2633
|260.00
|69699.95
|4740
|2006.07.26 09:30
|close
|2353
|2.80
|1.2572
|0.0000
|1.2640
|-84.00
|69615.95
|4741
|2006.07.26 09:30
|close
|2352
|1.40
|1.2571
|0.0000
|1.2649
|-182.00
|69433.95
|4742
|2006.07.26 09:31
|buy
|2355
|1.40
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|4743
|2006.07.26 09:40
|buy
|2356
|2.80
|1.2574
|0.0000
|1.2639
|4744
|2006.07.26 09:59
|close
|2356
|2.80
|1.2579
|0.0000
|1.2639
|140.00
|69573.95
|4745
|2006.07.26 10:00
|close
|2355
|1.40
|1.2580
|0.0000
|1.2651
|-84.00
|69489.95
|4746
|2006.07.26 10:00
|buy
|2357
|1.40
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|4747
|2006.07.26 10:01
|close
|2357
|1.40
|1.2587
|0.0000
|1.2649
|42.00
|69531.95
|4748
|2006.07.26 10:01
|buy
|2358
|1.40
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|4749
|2006.07.26 10:08
|close
|2358
|1.40
|1.2590
|0.0000
|1.2653
|28.00
|69559.95
|4750
|2006.07.26 10:09
|buy
|2359
|1.40
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|4751
|2006.07.26 10:10
|buy
|2360
|2.80
|1.2578
|0.0000
|1.2643
|4752
|2006.07.26 10:40
|buy
|2361
|5.20
|1.2571
|0.0000
|1.2636
|4753
|2006.07.26 11:00
|close
|2361
|5.20
|1.2576
|0.0000
|1.2636
|260.00
|69819.95
|4754
|2006.07.26 11:01
|close
|2360
|2.80
|1.2585
|0.0000
|1.2643
|196.00
|70015.95
|4755
|2006.07.26 11:03
|close
|2359
|1.40
|1.2586
|0.0000
|1.2651
|0.00
|70015.95
|4756
|2006.07.26 11:04
|buy
|2362
|1.40
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|4757
|2006.07.26 11:07
|close
|2362
|1.40
|1.2591
|0.0000
|1.2655
|14.00
|70029.95
|4758
|2006.07.26 11:07
|buy
|2363
|1.40
|1.2584
|0.0000
|1.2649
|4759
|2006.07.26 11:08
|close
|2363
|1.40
|1.2586
|0.0000
|1.2649
|28.00
|70057.95
|4760
|2006.07.26 11:08
|buy
|2364
|1.40
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|4761
|2006.07.26 11:09
|buy
|2365
|2.80
|1.2575
|0.0000
|1.2640
|4762
|2006.07.26 11:29
|close
|2365
|2.80
|1.2586
|0.0000
|1.2640
|308.00
|70365.95
|4763
|2006.07.26 11:30
|close
|2364
|1.40
|1.2584
|0.0000
|1.2655
|-84.00
|70281.95
|4764
|2006.07.26 11:35
|buy
|2366
|1.40
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|4765
|2006.07.26 12:00
|close
|2366
|1.40
|1.2590
|0.0000
|1.2653
|28.00
|70309.95
|4766
|2006.07.26 12:04
|buy
|2367
|1.40
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|4767
|2006.07.26 12:08
|buy
|2368
|2.80
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|4768
|2006.07.26 12:34
|close
|2368
|2.80
|1.2591
|0.0000
|1.2653
|84.00
|70393.95
|4769
|2006.07.26 12:34
|close
|2367
|1.40
|1.2592
|0.0000
|1.2660
|-42.00
|70351.95
|4770
|2006.07.26 12:35
|buy
|2369
|1.40
|1.2593
|0.0000
|1.2658
|4771
|2006.07.26 12:38
|buy
|2370
|2.80
|1.2585
|0.0000
|1.2650
|4772
|2006.07.26 13:00
|close
|2370
|2.80
|1.2589
|0.0000
|1.2650
|112.00
|70463.95
|4773
|2006.07.26 13:01
|close
|2369
|1.40
|1.2594
|0.0000
|1.2658
|14.00
|70477.95
|4774
|2006.07.26 13:02
|buy
|2371
|1.40
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|4775
|2006.07.26 13:04
|close
|2371
|1.40
|1.2597
|0.0000
|1.2661
|14.00
|70491.95
|4776
|2006.07.26 13:04
|buy
|2372
|1.40
|1.2598
|0.0000
|1.2663
|4777
|2006.07.26 13:06
|buy
|2373
|2.80
|1.2587
|0.0000
|1.2652
|4778
|2006.07.26 13:30
|close
|2373
|2.80
|1.2591
|0.0000
|1.2652
|112.00
|70603.95
|4779
|2006.07.26 13:31
|close
|2372
|1.40
|1.2594
|0.0000
|1.2663
|-56.00
|70547.95
|4780
|2006.07.26 13:33
|buy
|2374
|1.40
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|4781
|2006.07.26 13:37
|buy
|2375
|2.80
|1.2589
|0.0000
|1.2654
|4782
|2006.07.26 14:00
|close
|2375
|2.80
|1.2592
|0.0000
|1.2654
|84.00
|70631.95
|4783
|2006.07.26 14:02
|close
|2374
|1.40
|1.2594
|0.0000
|1.2661
|-28.00
|70603.95
|4784
|2006.07.26 14:03
|buy
|2376
|1.40
|1.2598
|0.0000
|1.2663
|4785
|2006.07.26 14:33
|buy
|2377
|2.80
|1.2590
|0.0000
|1.2655
|4786
|2006.07.26 15:30
|close
|2377
|2.80
|1.2596
|0.0000
|1.2655
|168.00
|70771.95
|4787
|2006.07.26 15:31
|close
|2376
|1.40
|1.2595
|0.0000
|1.2663
|-42.00
|70729.95
|4788
|2006.07.26 15:31
|buy
|2378
|1.40
|1.2603
|0.0000
|1.2668
|4789
|2006.07.26 15:32
|buy
|2379
|2.80
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|4790
|2006.07.26 15:34
|buy
|2380
|5.60
|1.2588
|0.0000
|1.2653
|4791
|2006.07.26 15:59
|close
|2380
|5.60
|1.2594
|0.0000
|1.2653
|336.00
|71065.95
|4792
|2006.07.26 16:00
|close
|2379
|2.80
|1.2595
|0.0000
|1.2660
|0.00
|71065.95
|4793
|2006.07.26 16:00
|close
|2378
|1.40
|1.2600
|0.0000
|1.2668
|-42.00
|71023.95
|4794
|2006.07.26 16:00
|buy
|2381
|1.40
|1.2599
|0.0000
|1.2664
|4795
|2006.07.26 16:00
|close
|2381
|1.40
|1.2604
|0.0000
|1.2664
|70.00
|71093.95
|4796
|2006.07.26 16:00
|buy
|2382
|1.40
|1.2606
|0.0000
|1.2671
|4797
|2006.07.26 16:02
|buy
|2383
|2.80
|1.2594
|0.0000
|1.2659
|4798
|2006.07.26 16:30
|close
|2383
|2.80
|1.2601
|0.0000
|1.2659
|196.00
|71289.95
|4799
|2006.07.26 16:31
|close
|2382
|1.40
|1.2600
|0.0000
|1.2671
|-84.00
|71205.95
|4800
|2006.07.26 16:31
|buy
|2384
|1.40
|1.2605
|0.0000
|1.2670
|4801
|2006.07.26 16:32
|buy
|2385
|2.80
|1.2596
|0.0000
|1.2661
|4802
|2006.07.26 16:59
|close
|2385
|2.80
|1.2602
|0.0000
|1.2661
|168.00
|71373.95
|4803
|2006.07.26 17:00
|close
|2384
|1.40
|1.2604
|0.0000
|1.2670
|-14.00
|71359.95
|4804
|2006.07.26 17:00
|buy
|2386
|1.40
|1.2611
|0.0000
|1.2676
|4805
|2006.07.26 17:01
|close
|2386
|1.40
|1.2618
|0.0000
|1.2676
|98.00
|71457.95
|4806
|2006.07.26 17:01
|buy
|2387
|1.40
|1.2602
|0.0000
|1.2667
|4807
|2006.07.26 17:25
|close
|2387
|1.40
|1.2603
|0.0000
|1.2667
|14.00
|71471.95
|4808
|2006.07.26 17:26
|buy
|2388
|1.40
|1.2608
|0.0000
|1.2673
|4809
|2006.07.26 17:27
|buy
|2389
|2.80
|1.2600
|0.0000
|1.2665
|4810
|2006.07.26 17:28
|close
|2389
|2.80
|1.2604
|0.0000
|1.2665
|112.00
|71583.95
|4811
|2006.07.26 17:28
|close
|2388
|1.40
|1.2603
|0.0000
|1.2673
|-70.00
|71513.95
|4812
|2006.07.26 17:28
|buy
|2390
|1.40
|1.2607
|0.0000
|1.2672
|4813
|2006.07.26 17:29
|close
|2390
|1.40
|1.2618
|0.0000
|1.2672
|154.00
|71667.95
|4814
|2006.07.26 17:30
|buy
|2391
|1.40
|1.2620
|0.0000
|1.2685
|4815
|2006.07.26 17:32
|buy
|2392
|2.80
|1.2613
|0.0000
|1.2678
|4816
|2006.07.26 17:48
|close
|2392
|2.80
|1.2616
|0.0000
|1.2678
|84.00
|71751.95
|4817
|2006.07.26 17:48
|close
|2391
|1.40
|1.2615
|0.0000
|1.2685
|-70.00
|71681.95
|4818
|2006.07.26 17:48
|buy
|2393
|1.40
|1.2614
|0.0000
|1.2679
|4819
|2006.07.26 17:50
|close
|2393
|1.40
|1.2615
|0.0000
|1.2679
|14.00
|71695.95
|4820
|2006.07.26 17:50
|buy
|2394
|1.40
|1.2616
|0.0000
|1.2681
|4821
|2006.07.26 17:52
|close
|2394
|1.40
|1.2617
|0.0000
|1.2681
|14.00
|71709.95
|4822
|2006.07.26 17:52
|buy
|2395
|1.40
|1.2618
|0.0000
|1.2683
|4823
|2006.07.26 17:58
|close
|2395
|1.40
|1.2621
|0.0000
|1.2683
|42.00
|71751.95
|4824
|2006.07.26 17:59
|buy
|2396
|1.40
|1.2618
|0.0000
|1.2683
|4825
|2006.07.26 18:28
|close
|2396
|1.40
|1.2619
|0.0000
|1.2683
|14.00
|71765.95
|4826
|2006.07.26 18:29
|buy
|2397
|1.40
|1.2618
|0.0000
|1.2683
|4827
|2006.07.26 18:53
|close
|2397
|1.40
|1.2619
|0.0000
|1.2683
|14.00
|71779.95
|4828
|2006.07.26 18:54
|buy
|2398
|1.40
|1.2623
|0.0000
|1.2688
|4829
|2006.07.26 18:57
|close
|2398
|1.40
|1.2624
|0.0000
|1.2688
|14.00
|71793.95
|4830
|2006.07.26 18:57
|buy
|2399
|1.40
|1.2630
|0.0000
|1.2695
|4831
|2006.07.26 19:20
|close
|2399
|1.40
|1.2632
|0.0000
|1.2695
|28.00
|71821.95
|4832
|2006.07.26 19:20
|buy
|2400
|1.40
|1.2634
|0.0000
|1.2699
|4833
|2006.07.26 19:25
|close
|2400
|1.40
|1.2635
|0.0000
|1.2699
|14.00
|71835.95
|4834
|2006.07.26 19:26
|buy
|2401
|1.40
|1.2639
|0.0000
|1.2704
|4835
|2006.07.26 19:26
|close
|2401
|1.40
|1.2641
|0.0000
|1.2704
|28.00
|71863.95
|4836
|2006.07.26 19:26
|buy
|2402
|1.40
|1.2643
|0.0000
|1.2708
|4837
|2006.07.26 19:27
|close
|2402
|1.40
|1.2644
|0.0000
|1.2708
|14.00
|71877.95
|4838
|2006.07.26 19:28
|buy
|2403
|1.40
|1.2646
|0.0000
|1.2711
|4839
|2006.07.26 19:50
|close
|2403
|1.40
|1.2647
|0.0000
|1.2711
|14.00
|71891.95
|4840
|2006.07.26 19:50
|buy
|2404
|1.40
|1.2649
|0.0000
|1.2714
|4841
|2006.07.26 19:55
|close
|2404
|1.40
|1.2650
|0.0000
|1.2714
|14.00
|71905.95
|4842
|2006.07.26 19:55
|buy
|2405
|1.40
|1.2655
|0.0000
|1.2720
|4843
|2006.07.26 19:56
|close
|2405
|1.40
|1.2656
|0.0000
|1.2720
|14.00
|71919.95
|4844
|2006.07.26 19:57
|buy
|2406
|1.40
|1.2658
|0.0000
|1.2723
|4845
|2006.07.26 19:58
|close
|2406
|1.40
|1.2659
|0.0000
|1.2723
|14.00
|71933.95
|4846
|2006.07.26 19:59
|buy
|2407
|1.40
|1.2660
|0.0000
|1.2725
|4847
|2006.07.26 20:01
|buy
|2408
|2.80
|1.2651
|0.0000
|1.2716
|4848
|2006.07.26 20:27
|close
|2408
|2.80
|1.2655
|0.0000
|1.2716
|112.00
|72045.95
|4849
|2006.07.26 20:28
|close
|2407
|1.40
|1.2656
|0.0000
|1.2725
|-56.00
|71989.95
|4850
|2006.07.26 20:28
|buy
|2409
|1.40
|1.2660
|0.0000
|1.2725
|4851
|2006.07.26 20:57
|close
|2409
|1.40
|1.2661
|0.0000
|1.2725
|14.00
|72003.95
|4852
|2006.07.26 20:57
|buy
|2410
|1.40
|1.2665
|0.0000
|1.2730
|4853
|2006.07.26 21:18
|close
|2410
|1.40
|1.2667
|0.0000
|1.2730
|28.00
|72031.95
|4854
|2006.07.26 21:18
|buy
|2411
|1.40
|1.2669
|0.0000
|1.2734
|4855
|2006.07.26 21:20
|close
|2411
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2734
|14.00
|72045.95
|4856
|2006.07.26 21:21
|buy
|2412
|1.40
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|4857
|2006.07.26 21:24
|close
|2412
|1.40
|1.2675
|0.0000
|1.2737
|42.00
|72087.95
|4858
|2006.07.26 21:24
|buy
|2413
|1.40
|1.2681
|0.0000
|1.2746
|4859
|2006.07.26 21:24
|close
|2413
|1.40
|1.2683
|0.0000
|1.2746
|28.00
|72115.95
|4860
|2006.07.26 21:25
|buy
|2414
|1.40
|1.2685
|0.0000
|1.2750
|4861
|2006.07.26 21:26
|close
|2414
|1.40
|1.2687
|0.0000
|1.2750
|28.00
|72143.95
|4862
|2006.07.26 21:26
|buy
|2415
|1.40
|1.2691
|0.0000
|1.2756
|4863
|2006.07.26 21:27
|close
|2415
|1.40
|1.2695
|0.0000
|1.2756
|56.00
|72199.95
|4864
|2006.07.26 21:27
|buy
|2416
|1.40
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|4865
|2006.07.26 21:27
|close
|2416
|1.40
|1.2703
|0.0000
|1.2765
|42.00
|72241.95
|4866
|2006.07.26 21:28
|buy
|2417
|1.40
|1.2705
|0.0000
|1.2770
|4867
|2006.07.26 21:29
|buy
|2418
|2.80
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|4868
|2006.07.26 21:57
|close
|2418
|2.80
|1.2699
|0.0000
|1.2759
|140.00
|72381.95
|4869
|2006.07.26 21:58
|close
|2417
|1.40
|1.2698
|0.0000
|1.2770
|-98.00
|72283.95
|4870
|2006.07.26 21:58
|buy
|2419
|1.40
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|4871
|2006.07.26 22:57
|close
|2419
|1.40
|1.2703
|0.0000
|1.2767
|14.00
|72297.95
|4872
|2006.07.26 22:57
|buy
|2420
|1.40
|1.2707
|0.0000
|1.2772
|4873
|2006.07.26 23:24
|close
|2420
|1.40
|1.2708
|0.0000
|1.2772
|14.00
|72311.95
|4874
|2006.07.26 23:24
|buy
|2421
|1.40
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|4875
|2006.07.26 23:26
|close
|2421
|1.40
|1.2714
|0.0000
|1.2777
|28.00
|72339.95
|4876
|2006.07.26 23:27
|buy
|2422
|1.40
|1.2718
|0.0000
|1.2783
|4877
|2006.07.26 23:34
|buy
|2423
|2.80
|1.2711
|0.0000
|1.2776
|4878
|2006.07.26 23:54
|close
|2423
|2.80
|1.2714
|0.0000
|1.2776
|84.00
|72423.95
|4879
|2006.07.26 23:55
|close
|2422
|1.40
|1.2715
|0.0000
|1.2783
|-42.00
|72381.95
|4880
|2006.07.26 23:56
|buy
|2424
|1.40
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|4881
|2006.07.27 00:25
|close
|2424
|1.40
|1.2722
|0.0000
|1.2785
|-9.38
|72372.57
|4882
|2006.07.27 00:27
|buy
|2425
|1.40
|1.2726
|0.0000
|1.2791
|4883
|2006.07.27 00:30
|buy
|2426
|2.80
|1.2715
|0.0000
|1.2780
|4884
|2006.07.27 00:57
|close
|2426
|2.80
|1.2719
|0.0000
|1.2780
|112.00
|72484.57
|4885
|2006.07.27 00:58
|close
|2425
|1.40
|1.2720
|0.0000
|1.2791
|-84.00
|72400.57
|4886
|2006.07.27 00:59
|buy
|2427
|1.40
|1.2716
|0.0000
|1.2781
|4887
|2006.07.27 01:28
|close
|2427
|1.40
|1.2717
|0.0000
|1.2781
|14.00
|72414.57
|4888
|2006.07.27 01:29
|buy
|2428
|1.40
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|4889
|2006.07.27 02:04
|buy
|2429
|2.80
|1.2710
|0.0000
|1.2775
|4890
|2006.07.27 02:25
|close
|2429
|2.80
|1.2714
|0.0000
|1.2775
|112.00
|72526.57
|4891
|2006.07.27 02:28
|close
|2428
|1.40
|1.2715
|0.0000
|1.2784
|-56.00
|72470.57
|4892
|2006.07.27 02:29
|sell
|2430
|1.40
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|4893
|2006.07.27 02:33
|close
|2430
|1.40
|1.2712
|0.0000
|1.2649
|28.00
|72498.57
|4894
|2006.07.27 02:36
|sell
|2431
|1.40
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|4895
|2006.07.27 02:54
|sell
|2432
|2.80
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|4896
|2006.07.27 02:59
|close
|2432
|2.80
|1.2713
|0.0000
|1.2652
|112.00
|72610.57
|4897
|2006.07.27 03:00
|close
|2431
|1.40
|1.2712
|0.0000
|1.2645
|-28.00
|72582.57
|4898
|2006.07.27 03:03
|sell
|2433
|1.50
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|4899
|2006.07.27 03:22
|sell
|2434
|2.80
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|4900
|2006.07.27 03:51
|sell
|2435
|5.60
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|4901
|2006.07.27 05:33
|close
|2435
|5.60
|1.2715
|0.0000
|1.2655
|280.00
|72862.57
|4902
|2006.07.27 05:36
|close
|2434
|2.80
|1.2716
|0.0000
|1.2647
|-112.00
|72750.57
|4903
|2006.07.27 05:39
|close
|2433
|1.50
|1.2717
|0.0000
|1.2640
|-180.00
|72570.57
|4904
|2006.07.27 05:40
|sell
|2436
|1.50
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|4905
|2006.07.27 07:16
|sell
|2437
|2.80
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|4906
|2006.07.27 08:42
|sell
|2438
|5.60
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|4907
|2006.07.27 09:01
|close
|2438
|5.60
|1.2726
|0.0000
|1.2666
|280.00
|72850.57
|4908
|2006.07.27 09:02
|close
|2437
|2.80
|1.2725
|0.0000
|1.2658
|-56.00
|72794.57
|4909
|2006.07.27 09:05
|close
|2436
|1.50
|1.2726
|0.0000
|1.2650
|-165.00
|72629.57
|4910
|2006.07.27 09:06
|sell
|2439
|1.50
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|4911
|2006.07.27 09:14
|sell
|2440
|2.80
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|4912
|2006.07.27 09:29
|close
|2440
|2.80
|1.2727
|0.0000
|1.2670
|224.00
|72853.57
|4913
|2006.07.27 09:30
|close
|2439
|1.50
|1.2729
|0.0000
|1.2659
|-75.00
|72778.57
|4914
|2006.07.27 09:30
|sell
|2441
|1.50
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|4915
|2006.07.27 09:31
|close
|2441
|1.50
|1.2722
|0.0000
|1.2659
|30.00
|72808.57
|4916
|2006.07.27 09:34
|sell
|2442
|1.50
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|4917
|2006.07.27 09:44
|sell
|2443
|2.80
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|4918
|2006.07.27 10:11
|sell
|2444
|5.60
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|4919
|2006.07.27 10:33
|close
|2444
|5.60
|1.2731
|0.0000
|1.2671
|280.00
|73088.57
|4920
|2006.07.27 10:34
|close
|2443
|2.80
|1.2732
|0.0000
|1.2663
|-112.00
|72976.57
|4921
|2006.07.27 10:35
|close
|2442
|1.50
|1.2731
|0.0000
|1.2655
|-165.00
|72811.57
|4922
|2006.07.27 10:36
|sell
|2445
|1.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|4923
|2006.07.27 10:43
|sell
|2446
|2.80
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|4924
|2006.07.27 11:32
|close
|2446
|2.80
|1.2728
|0.0000
|1.2672
|252.00
|73063.57
|4925
|2006.07.27 11:33
|close
|2445
|1.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|0.00
|73063.57
|4926
|2006.07.27 11:34
|sell
|2447
|1.50
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|4927
|2006.07.27 11:41
|sell
|2448
|2.80
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|4928
|2006.07.27 11:59
|close
|2448
|2.80
|1.2728
|0.0000
|1.2669
|168.00
|73231.57
|4929
|2006.07.27 12:00
|close
|2447
|1.50
|1.2730
|0.0000
|1.2660
|-75.00
|73156.57
|4930
|2006.07.27 12:00
|sell
|2449
|1.50
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|4931
|2006.07.27 12:11
|sell
|2450
|2.80
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|4932
|2006.07.27 13:09
|sell
|2451
|5.60
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|4933
|2006.07.27 15:02
|close
|2451
|5.60
|1.2736
|0.0000
|1.2678
|392.00
|73548.57
|4934
|2006.07.27 15:03
|close
|2450
|2.80
|1.2737
|0.0000
|1.2667
|-140.00
|73408.57
|4935
|2006.07.27 15:04
|close
|2449
|1.50
|1.2738
|0.0000
|1.2659
|-210.00
|73198.57
|4936
|2006.07.27 15:06
|sell
|2452
|1.50
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|4937
|2006.07.27 15:30
|close
|2452
|1.50
|1.2734
|0.0000
|1.2671
|30.00
|73228.57
|4938
|2006.07.27 15:30
|sell
|2453
|1.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|4939
|2006.07.27 15:30
|close
|2453
|1.50
|1.2727
|0.0000
|1.2664
|30.00
|73258.57
|4940
|2006.07.27 15:30
|sell
|2454
|1.50
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|4941
|2006.07.27 15:30
|close
|2454
|1.50
|1.2709
|0.0000
|1.2657
|195.00
|73453.57
|4942
|2006.07.27 15:30
|sell
|2455
|1.50
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|4943
|2006.07.27 15:34
|sell
|2456
|2.80
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|4944
|2006.07.27 15:36
|sell
|2457
|5.60
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|4945
|2006.07.27 18:00
|close
|2457
|5.60
|1.2718
|0.0000
|1.2659
|336.00
|73789.57
|4946
|2006.07.27 18:01
|close
|2456
|2.80
|1.2719
|0.0000
|1.2650
|-112.00
|73677.57
|4947
|2006.07.27 18:01
|close
|2455
|1.50
|1.2720
|0.0000
|1.2642
|-195.00
|73482.57
|4948
|2006.07.27 18:01
|sell
|2458
|1.50
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|4949
|2006.07.27 18:06
|sell
|2459
|2.80
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|4950
|2006.07.27 18:27
|sell
|2460
|5.60
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|4951
|2006.07.27 18:29
|close
|2460
|5.60
|1.2725
|0.0000
|1.2669
|504.00
|73986.57
|4952
|2006.07.27 18:30
|close
|2459
|2.80
|1.2723
|0.0000
|1.2662
|112.00
|74098.57
|4953
|2006.07.27 18:31
|close
|2458
|1.50
|1.2724
|0.0000
|1.2653
|-90.00
|74008.57
|4954
|2006.07.27 18:31
|sell
|2461
|1.50
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|4955
|2006.07.27 18:35
|sell
|2462
|3.00
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|4956
|2006.07.27 18:56
|sell
|2463
|5.60
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|4957
|2006.07.27 18:59
|close
|2463
|5.60
|1.2731
|0.0000
|1.2673
|392.00
|74400.57
|4958
|2006.07.27 19:00
|close
|2462
|3.00
|1.2733
|0.0000
|1.2665
|-90.00
|74310.57
|4959
|2006.07.27 19:01
|close
|2461
|1.50
|1.2731
|0.0000
|1.2657
|-135.00
|74175.57
|4960
|2006.07.27 19:01
|sell
|2464
|1.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|4961
|2006.07.27 19:25
|sell
|2465
|3.00
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|4962
|2006.07.27 19:30
|close
|2465
|3.00
|1.2719
|0.0000
|1.2671
|510.00
|74685.57
|4963
|2006.07.27 19:31
|close
|2464
|1.50
|1.2720
|0.0000
|1.2664
|135.00
|74820.57
|4964
|2006.07.27 19:31
|sell
|2466
|1.50
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|4965
|2006.07.27 19:35
|sell
|2467
|3.00
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|4966
|2006.07.27 19:55
|sell
|2468
|5.60
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|4967
|2006.07.27 19:59
|close
|2468
|5.60
|1.2725
|0.0000
|1.2673
|728.00
|75548.57
|4968
|2006.07.27 20:00
|close
|2467
|3.00
|1.2723
|0.0000
|1.2664
|180.00
|75728.57
|4969
|2006.07.27 20:00
|close
|2466
|1.50
|1.2718
|0.0000
|1.2656
|45.00
|75773.57
|4970
|2006.07.27 20:00
|sell
|2469
|1.50
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|4971
|2006.07.27 20:15
|sell
|2470
|3.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|4972
|2006.07.27 20:30
|close
|2470
|3.00
|1.2712
|0.0000
|1.2652
|150.00
|75923.57
|4973
|2006.07.27 20:30
|close
|2469
|1.50
|1.2704
|0.0000
|1.2645
|90.00
|76013.57
|4974
|2006.07.27 20:31
|sell
|2471
|1.50
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|4975
|2006.07.27 20:42
|sell
|2472
|3.00
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|4976
|2006.07.27 20:54
|sell
|2473
|5.60
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|4977
|2006.07.27 20:55
|close
|2473
|5.60
|1.2717
|0.0000
|1.2659
|392.00
|76405.57
|4978
|2006.07.27 20:56
|close
|2472
|3.00
|1.2712
|0.0000
|1.2648
|30.00
|76435.57
|4979
|2006.07.27 20:56
|close
|2471
|1.50
|1.2713
|0.0000
|1.2638
|-150.00
|76285.57
|4980
|2006.07.27 20:57
|sell
|2474
|1.50
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|4981
|2006.07.27 20:59
|close
|2474
|1.50
|1.2704
|0.0000
|1.2647
|120.00
|76405.57
|4982
|2006.07.27 21:00
|sell
|2475
|1.50
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|4983
|2006.07.27 21:00
|close
|2475
|1.50
|1.2698
|0.0000
|1.2638
|75.00
|76480.57
|4984
|2006.07.27 21:00
|sell
|2476
|1.50
|1.2683
|0.0000
|1.2618
|4985
|2006.07.27 21:02
|sell
|2477
|3.00
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|4986
|2006.07.27 21:14
|sell
|2478
|6.00
|1.2698
|0.0000
|1.2633
|4987
|2006.07.27 21:28
|close
|2478
|6.00
|1.2689
|0.0000
|1.2633
|540.00
|77020.57
|4988
|2006.07.27 21:28
|close
|2477
|3.00
|1.2690
|0.0000
|1.2626
|30.00
|77050.57
|4989
|2006.07.27 21:29
|close
|2476
|1.50
|1.2687
|0.0000
|1.2618
|-60.00
|76990.57
|4990
|2006.07.27 21:30
|sell
|2479
|1.50
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|4991
|2006.07.27 21:30
|close
|2479
|1.50
|1.2683
|0.0000
|1.2621
|45.00
|77035.57
|4992
|2006.07.27 21:31
|sell
|2480
|1.50
|1.2681
|0.0000
|1.2616
|4993
|2006.07.27 21:49
|sell
|2481
|3.00
|1.2689
|0.0000
|1.2624
|4994
|2006.07.27 21:58
|close
|2481
|3.00
|1.2686
|0.0000
|1.2624
|90.00
|77125.57
|4995
|2006.07.27 21:58
|close
|2480
|1.50
|1.2684
|0.0000
|1.2616
|-45.00
|77080.57
|4996
|2006.07.27 21:59
|sell
|2482
|1.50
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|4997
|2006.07.27 23:26
|close
|2482
|1.50
|1.2692
|0.0000
|1.2628
|15.00
|77095.57
|4998
|2006.07.27 23:26
|sell
|2483
|1.50
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|4999
|2006.07.27 23:29
|sell
|2484
|3.00
|1.2695
|0.0000
|1.2630
|5000
|2006.07.28 02:30
|close
|2484
|3.00
|1.2691
|0.0000
|1.2630
|139.50
|77235.07
|5001
|2006.07.28 02:31
|close
|2483
|1.50
|1.2687
|0.0000
|1.2623
|24.75
|77259.82
|5002
|2006.07.28 02:35
|sell
|2485
|1.50
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|5003
|2006.07.28 02:53
|close
|2485
|1.50
|1.2684
|0.0000
|1.2620
|15.00
|77274.82
|5004
|2006.07.28 02:55
|sell
|2486
|1.50
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|5005
|2006.07.28 03:06
|sell
|2487
|3.00
|1.2690
|0.0000
|1.2625
|5006
|2006.07.28 03:22
|close
|2487
|3.00
|1.2687
|0.0000
|1.2625
|90.00
|77364.82
|5007
|2006.07.28 03:24
|close
|2486
|1.50
|1.2688
|0.0000
|1.2617
|-90.00
|77274.82
|5008
|2006.07.28 03:27
|sell
|2488
|1.50
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|5009
|2006.07.28 03:45
|sell
|2489
|3.00
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|5010
|2006.07.28 03:47
|close
|2489
|3.00
|1.2689
|0.0000
|1.2628
|120.00
|77394.82
|5011
|2006.07.28 03:48
|close
|2488
|1.50
|1.2690
|0.0000
|1.2621
|-60.00
|77334.82
|5012
|2006.07.28 03:49
|sell
|2490
|1.50
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|5013
|2006.07.28 03:50
|close
|2490
|1.50
|1.2687
|0.0000
|1.2623
|15.00
|77349.82
|5014
|2006.07.28 03:50
|sell
|2491
|1.50
|1.2683
|0.0000
|1.2618
|5015
|2006.07.28 04:20
|close
|2491
|1.50
|1.2682
|0.0000
|1.2618
|15.00
|77364.82
|5016
|2006.07.28 04:21
|sell
|2492
|1.50
|1.2678
|0.0000
|1.2613
|5017
|2006.07.28 05:13
|sell
|2493
|3.00
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|5018
|2006.07.28 05:18
|close
|2493
|3.00
|1.2683
|0.0000
|1.2621
|90.00
|77454.82
|5019
|2006.07.28 05:19
|close
|2492
|1.50
|1.2681
|0.0000
|1.2613
|-45.00
|77409.82
|5020
|2006.07.28 05:19
|sell
|2494
|1.50
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|5021
|2006.07.28 06:30
|sell
|2495
|3.00
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|5022
|2006.07.28 06:47
|close
|2495
|3.00
|1.2682
|0.0000
|1.2621
|120.00
|77529.82
|5023
|2006.07.28 06:53
|close
|2494
|1.50
|1.2684
|0.0000
|1.2611
|-120.00
|77409.82
|5024
|2006.07.28 06:54
|buy
|2496
|1.50
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|5025
|2006.07.28 06:59
|close
|2496
|1.50
|1.2688
|0.0000
|1.2748
|75.00
|77484.82
|5026
|2006.07.28 07:00
|buy
|2497
|1.50
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|5027
|2006.07.28 07:57
|buy
|2498
|3.00
|1.2685
|0.0000
|1.2750
|5028
|2006.07.28 08:08
|close
|2498
|3.00
|1.2688
|0.0000
|1.2750
|90.00
|77574.82
|5029
|2006.07.28 08:09
|close
|2497
|1.50
|1.2686
|0.0000
|1.2758
|-105.00
|77469.82
|5030
|2006.07.28 08:10
|buy
|2499
|1.50
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|5031
|2006.07.28 08:30
|close
|2499
|1.50
|1.2689
|0.0000
|1.2753
|15.00
|77484.82
|5032
|2006.07.28 08:31
|buy
|2500
|1.50
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|5033
|2006.07.28 08:38
|close
|2500
|1.50
|1.2694
|0.0000
|1.2758
|15.00
|77499.82
|5034
|2006.07.28 08:39
|buy
|2501
|1.50
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|5035
|2006.07.28 08:41
|buy
|2502
|3.00
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|5036
|2006.07.28 08:45
|buy
|2503
|6.00
|1.2684
|0.0000
|1.2749
|5037
|2006.07.28 08:59
|close
|2503
|6.00
|1.2694
|0.0000
|1.2749
|600.00
|78099.82
|5038
|2006.07.28 09:00
|close
|2502
|3.00
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|0.00
|78099.82
|5039
|2006.07.28 09:02
|close
|2501
|1.50
|1.2694
|0.0000
|1.2765
|-90.00
|78009.82
|5040
|2006.07.28 09:03
|buy
|2504
|1.60
|1.2696
|0.0000
|1.2761
|5041
|2006.07.28 09:08
|close
|2504
|1.60
|1.2697
|0.0000
|1.2761
|16.00
|78025.82
|5042
|2006.07.28 09:08
|buy
|2505
|1.60
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|5043
|2006.07.28 09:14
|buy
|2506
|3.00
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|5044
|2006.07.28 10:03
|close
|2506
|3.00
|1.2697
|0.0000
|1.2758
|120.00
|78145.82
|5045
|2006.07.28 10:04
|close
|2505
|1.60
|1.2698
|0.0000
|1.2767
|-64.00
|78081.82
|5046
|2006.07.28 10:05
|buy
|2507
|1.60
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|5047
|2006.07.28 10:07
|close
|2507
|1.60
|1.2701
|0.0000
|1.2765
|16.00
|78097.82
|5048
|2006.07.28 10:09
|buy
|2508
|1.60
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|5049
|2006.07.28 10:13
|buy
|2509
|3.00
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|5050
|2006.07.28 11:12
|buy
|2510
|6.00
|1.2684
|0.0000
|1.2749
|5051
|2006.07.28 11:32
|close
|2510
|6.00
|1.2689
|0.0000
|1.2749
|300.00
|78397.82
|5052
|2006.07.28 11:34
|close
|2509
|3.00
|1.2688
|0.0000
|1.2757
|-120.00
|78277.82
|5053
|2006.07.28 11:35
|close
|2508
|1.60
|1.2690
|0.0000
|1.2765
|-160.00
|78117.82
|5054
|2006.07.28 11:37
|buy
|2511
|1.60
|1.2691
|0.0000
|1.2756
|5055
|2006.07.28 12:31
|close
|2511
|1.60
|1.2694
|0.0000
|1.2756
|48.00
|78165.82
|5056
|2006.07.28 12:32
|buy
|2512
|1.60
|1.2696
|0.0000
|1.2761
|5057
|2006.07.28 12:34
|close
|2512
|1.60
|1.2698
|0.0000
|1.2761
|32.00
|78197.82
|5058
|2006.07.28 12:34
|buy
|2513
|1.60
|1.2699
|0.0000
|1.2764
|5059
|2006.07.28 12:39
|buy
|2514
|3.00
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|5060
|2006.07.28 12:59
|close
|2514
|3.00
|1.2696
|0.0000
|1.2757
|120.00
|78317.82
|5061
|2006.07.28 13:00
|close
|2513
|1.60
|1.2695
|0.0000
|1.2764
|-64.00
|78253.82
|5062
|2006.07.28 13:00
|buy
|2515
|1.60
|1.2696
|0.0000
|1.2761
|5063
|2006.07.28 13:09
|buy
|2516
|3.00
|1.2689
|0.0000
|1.2754
|5064
|2006.07.28 13:38
|buy
|2517
|6.00
|1.2681
|0.0000
|1.2746
|5065
|2006.07.28 15:30
|close
|2517
|6.00
|1.2692
|0.0000
|1.2746
|660.00
|78913.82
|5066
|2006.07.28 15:30
|close
|2516
|3.00
|1.2712
|0.0000
|1.2754
|690.00
|79603.82
|5067
|2006.07.28 15:30
|close
|2515
|1.60
|1.2700
|0.0000
|1.2761
|64.00
|79667.82
|5068
|2006.07.28 15:30
|buy
|2518
|1.60
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|5069
|2006.07.28 15:31
|modify
|2518
|1.60
|1.2702
|1.2721
|1.2826
|5070
|2006.07.28 15:31
|close
|2518
|1.60
|1.2729
|1.2721
|1.2826
|432.00
|80099.82
|5071
|2006.07.28 15:31
|buy
|2519
|1.60
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|5072
|2006.07.28 15:33
|buy
|2520
|3.20
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|5073
|2006.07.28 15:34
|close
|2520
|3.20
|1.2726
|0.0000
|1.2787
|128.00
|80227.82
|5074
|2006.07.28 15:34
|close
|2519
|1.60
|1.2725
|0.0000
|1.2796
|-96.00
|80131.82
|5075
|2006.07.28 15:34
|buy
|2521
|1.60
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|5076
|2006.07.28 15:35
|buy
|2522
|3.20
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|5077
|2006.07.28 15:36
|buy
|2523
|6.00
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|5078
|2006.07.28 15:59
|close
|2523
|6.00
|1.2722
|0.0000
|1.2777
|600.00
|80731.82
|5079
|2006.07.28 16:00
|close
|2522
|3.20
|1.2723
|0.0000
|1.2785
|96.00
|80827.82
|5080
|2006.07.28 16:01
|close
|2521
|1.60
|1.2752
|0.0000
|1.2794
|368.00
|81195.82
|5081
|2006.07.28 16:01
|buy
|2524
|1.60
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5082
|2006.07.28 16:02
|buy
|2525
|3.20
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|5083
|2006.07.28 16:03
|close
|2525
|3.20
|1.2750
|0.0000
|1.2809
|192.00
|81387.82
|5084
|2006.07.28 16:03
|close
|2524
|1.60
|1.2752
|0.0000
|1.2819
|-32.00
|81355.82
|5085
|2006.07.28 16:04
|buy
|2526
|1.60
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5086
|2006.07.28 16:04
|buy
|2527
|3.20
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|5087
|2006.07.28 16:06
|buy
|2528
|6.00
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|5088
|2006.07.28 16:29
|close
|2528
|6.00
|1.2743
|0.0000
|1.2798
|600.00
|81955.82
|5089
|2006.07.28 16:30
|close
|2527
|3.20
|1.2744
|0.0000
|1.2810
|-32.00
|81923.82
|5090
|2006.07.28 16:30
|close
|2526
|1.60
|1.2745
|0.0000
|1.2819
|-144.00
|81779.82
|5091
|2006.07.28 16:30
|buy
|2529
|1.60
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|5092
|2006.07.28 16:31
|close
|2529
|1.60
|1.2752
|0.0000
|1.2812
|80.00
|81859.82
|5093
|2006.07.28 16:31
|buy
|2530
|1.60
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5094
|2006.07.28 16:34
|buy
|2531
|3.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5095
|2006.07.28 16:56
|buy
|2532
|6.40
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|5096
|2006.07.28 16:58
|close
|2532
|6.40
|1.2748
|0.0000
|1.2803
|640.00
|82499.82
|5097
|2006.07.28 16:58
|close
|2531
|3.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|0.00
|82499.82
|5098
|2006.07.28 16:58
|close
|2530
|1.60
|1.2745
|0.0000
|1.2819
|-144.00
|82355.82
|5099
|2006.07.28 16:58
|buy
|2533
|1.60
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|5100
|2006.07.28 16:59
|buy
|2534
|3.20
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|5101
|2006.07.28 17:01
|close
|2534
|3.20
|1.2754
|0.0000
|1.2802
|544.00
|82899.82
|5102
|2006.07.28 17:01
|close
|2533
|1.60
|1.2751
|0.0000
|1.2814
|32.00
|82931.82
|5103
|2006.07.28 17:01
|buy
|2535
|1.70
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|5104
|2006.07.28 17:02
|close
|2535
|1.70
|1.2755
|0.0000
|1.2818
|34.00
|82965.82
|5105
|2006.07.28 17:03
|buy
|2536
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5106
|2006.07.28 17:04
|buy
|2537
|3.20
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|5107
|2006.07.28 17:27
|close
|2537
|3.20
|1.2751
|0.0000
|1.2808
|256.00
|83221.82
|5108
|2006.07.28 17:28
|close
|2536
|1.70
|1.2748
|0.0000
|1.2819
|-102.00
|83119.82
|5109
|2006.07.28 17:28
|buy
|2538
|1.70
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|5110
|2006.07.28 17:28
|close
|2538
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2817
|85.00
|83204.82
|5111
|2006.07.28 17:29
|buy
|2539
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|5112
|2006.07.28 17:31
|close
|2539
|1.70
|1.2761
|0.0000
|1.2816
|170.00
|83374.82
|5113
|2006.07.28 17:31
|buy
|2540
|1.70
|1.2765
|0.0000
|1.2830
|5114
|2006.07.28 17:34
|buy
|2541
|3.20
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5115
|2006.07.28 17:57
|close
|2541
|3.20
|1.2761
|0.0000
|1.2819
|224.00
|83598.82
|5116
|2006.07.28 17:57
|close
|2540
|1.70
|1.2760
|0.0000
|1.2830
|-85.00
|83513.82
|5117
|2006.07.28 17:58
|buy
|2542
|1.70
|1.2769
|0.0000
|1.2834
|5118
|2006.07.28 18:04
|buy
|2543
|3.20
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|5119
|2006.07.28 18:27
|close
|2543
|3.20
|1.2767
|0.0000
|1.2825
|224.00
|83737.82
|5120
|2006.07.28 18:28
|close
|2542
|1.70
|1.2766
|0.0000
|1.2834
|-51.00
|83686.82
|5121
|2006.07.28 18:28
|buy
|2544
|1.70
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|5122
|2006.07.28 18:29
|buy
|2545
|3.20
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|5123
|2006.07.28 18:32
|buy
|2546
|6.40
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|5124
|2006.07.28 18:57
|close
|2546
|6.40
|1.2758
|0.0000
|1.2818
|320.00
|84006.82
|5125
|2006.07.28 18:58
|close
|2545
|3.20
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|0.00
|84006.82
|5126
|2006.07.28 18:58
|close
|2544
|1.70
|1.2761
|0.0000
|1.2836
|-170.00
|83836.82
|5127
|2006.07.28 18:59
|buy
|2547
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|5128
|2006.07.28 19:01
|close
|2547
|1.70
|1.2752
|0.0000
|1.2815
|34.00
|83870.82
|5129
|2006.07.28 19:01
|buy
|2548
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5130
|2006.07.28 19:26
|close
|2548
|1.70
|1.2755
|0.0000
|1.2819
|17.00
|83887.82
|5131
|2006.07.28 19:26
|buy
|2549
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|5132
|2006.07.28 19:29
|buy
|2550
|3.40
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|5133
|2006.07.28 19:54
|buy
|2551
|6.40
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|5134
|2006.07.28 19:54
|close
|2551
|6.40
|1.2746
|0.0000
|1.2805
|384.00
|84271.82
|5135
|2006.07.28 19:55
|close
|2550
|3.40
|1.2747
|0.0000
|1.2813
|-34.00
|84237.82
|5136
|2006.07.28 19:56
|close
|2549
|1.70
|1.2746
|0.0000
|1.2822
|-187.00
|84050.82
|5137
|2006.07.28 19:56
|buy
|2552
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|5138
|2006.07.28 20:53
|close
|2552
|1.70
|1.2752
|0.0000
|1.2815
|34.00
|84084.82
|5139
|2006.07.28 20:53
|buy
|2553
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|5140
|2006.07.28 21:00
|close
|2553
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2821
|17.00
|84101.82
|5141
|2006.07.28 21:05
|buy
|2554
|1.70
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|5142
|2006.07.28 21:32
|buy
|2555
|3.40
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|5143
|2006.07.28 22:24
|close
|2555
|3.40
|1.2755
|0.0000
|1.2817
|102.00
|84203.82
|5144
|2006.07.28 22:26
|close
|2554
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2824
|-85.00
|84118.82
|5145
|2006.07.28 22:27
|sell
|2556
|1.70
|1.2755
|0.0000
|1.2690
|5146
|2006.07.28 22:33
|close
|2556
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2690
|68.00
|84186.82
|5147
|2006.07.28 22:36
|sell
|2557
|1.70
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5148
|2006.07.31 01:00
|sell
|2558
|3.40
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|5149
|2006.07.31 02:49
|sell
|2559
|6.40
|1.2772
|0.0000
|1.2707
|5150
|2006.07.31 03:01
|close
|2559
|6.40
|1.2765
|0.0000
|1.2707
|448.00
|84634.82
|5151
|2006.07.31 03:02
|close
|2558
|3.40
|1.2766
|0.0000
|1.2699
|-68.00
|84566.82
|5152
|2006.07.31 03:03
|close
|2557
|1.70
|1.2765
|0.0000
|1.2682
|-294.95
|84271.87
|5153
|2006.07.31 03:06
|sell
|2560
|1.70
|1.2761
|0.0000
|1.2696
|5154
|2006.07.31 03:18
|sell
|2561
|3.40
|1.2769
|0.0000
|1.2704
|5155
|2006.07.31 03:29
|close
|2561
|3.40
|1.2765
|0.0000
|1.2704
|136.00
|84407.87
|5156
|2006.07.31 03:30
|close
|2560
|1.70
|1.2763
|0.0000
|1.2696
|-34.00
|84373.87
|5157
|2006.07.31 03:30
|sell
|2562
|1.70
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|5158
|2006.07.31 03:46
|close
|2562
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2693
|17.00
|84390.87
|5159
|2006.07.31 03:46
|sell
|2563
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2691
|5160
|2006.07.31 04:01
|close
|2563
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2691
|34.00
|84424.87
|5161
|2006.07.31 04:05
|sell
|2564
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2685
|5162
|2006.07.31 04:16
|sell
|2565
|3.40
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|5163
|2006.07.31 04:32
|close
|2565
|3.40
|1.2750
|0.0000
|1.2692
|238.00
|84662.87
|5164
|2006.07.31 04:33
|close
|2564
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2685
|-17.00
|84645.87
|5165
|2006.07.31 04:34
|sell
|2566
|1.70
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5166
|2006.07.31 05:16
|sell
|2567
|3.40
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5167
|2006.07.31 06:37
|sell
|2568
|6.40
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5168
|2006.07.31 08:31
|close
|2568
|6.40
|1.2757
|0.0000
|1.2697
|320.00
|84965.87
|5169
|2006.07.31 08:35
|close
|2567
|3.40
|1.2758
|0.0000
|1.2689
|-136.00
|84829.87
|5170
|2006.07.31 08:36
|close
|2566
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2682
|-170.00
|84659.87
|5171
|2006.07.31 08:37
|sell
|2569
|1.70
|1.2755
|0.0000
|1.2690
|5172
|2006.07.31 09:01
|close
|2569
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2690
|17.00
|84676.87
|5173
|2006.07.31 09:01
|sell
|2570
|1.70
|1.2752
|0.0000
|1.2687
|5174
|2006.07.31 09:11
|sell
|2571
|3.40
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|5175
|2006.07.31 09:29
|close
|2571
|3.40
|1.2756
|0.0000
|1.2694
|102.00
|84778.87
|5176
|2006.07.31 09:30
|close
|2570
|1.70
|1.2755
|0.0000
|1.2687
|-51.00
|84727.87
|5177
|2006.07.31 09:30
|sell
|2572
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5178
|2006.07.31 09:39
|close
|2572
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2686
|17.00
|84744.87
|5179
|2006.07.31 09:39
|sell
|2573
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5180
|2006.07.31 09:40
|sell
|2574
|3.40
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|5181
|2006.07.31 10:32
|close
|2574
|3.40
|1.2747
|0.0000
|1.2693
|374.00
|85118.87
|5182
|2006.07.31 10:34
|close
|2573
|1.70
|1.2746
|0.0000
|1.2686
|85.00
|85203.87
|5183
|2006.07.31 10:34
|sell
|2575
|1.70
|1.2744
|0.0000
|1.2679
|5184
|2006.07.31 10:37
|close
|2575
|1.70
|1.2743
|0.0000
|1.2679
|17.00
|85220.87
|5185
|2006.07.31 10:38
|sell
|2576
|1.70
|1.2739
|0.0000
|1.2674
|5186
|2006.07.31 10:38
|sell
|2577
|3.40
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5187
|2006.07.31 10:39
|sell
|2578
|6.40
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5188
|2006.07.31 11:35
|close
|2578
|6.40
|1.2749
|0.0000
|1.2689
|320.00
|85540.87
|5189
|2006.07.31 11:36
|close
|2577
|3.40
|1.2748
|0.0000
|1.2682
|-34.00
|85506.87
|5190
|2006.07.31 11:37
|close
|2576
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2674
|-204.00
|85302.87
|5191
|2006.07.31 11:37
|sell
|2579
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5192
|2006.07.31 12:06
|close
|2579
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2686
|17.00
|85319.87
|5193
|2006.07.31 12:06
|sell
|2580
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2685
|5194
|2006.07.31 12:18
|sell
|2581
|3.40
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|5195
|2006.07.31 13:01
|close
|2581
|3.40
|1.2752
|0.0000
|1.2692
|170.00
|85489.87
|5196
|2006.07.31 13:01
|close
|2580
|1.70
|1.2753
|0.0000
|1.2685
|-51.00
|85438.87
|5197
|2006.07.31 13:01
|sell
|2582
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5198
|2006.07.31 13:04
|close
|2582
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2686
|17.00
|85455.87
|5199
|2006.07.31 13:05
|sell
|2583
|1.70
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|5200
|2006.07.31 13:05
|sell
|2584
|3.40
|1.2755
|0.0000
|1.2690
|5201
|2006.07.31 13:29
|close
|2584
|3.40
|1.2752
|0.0000
|1.2690
|102.00
|85557.87
|5202
|2006.07.31 13:30
|close
|2583
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2683
|-102.00
|85455.87
|5203
|2006.07.31 13:30
|sell
|2585
|1.70
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|5204
|2006.07.31 14:04
|sell
|2586
|3.40
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|5205
|2006.07.31 14:30
|close
|2586
|3.40
|1.2752
|0.0000
|1.2692
|170.00
|85625.87
|5206
|2006.07.31 14:30
|close
|2585
|1.70
|1.2753
|0.0000
|1.2683
|-85.00
|85540.87
|5207
|2006.07.31 14:31
|sell
|2587
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5208
|2006.07.31 14:32
|close
|2587
|1.70
|1.2753
|0.0000
|1.2689
|17.00
|85557.87
|5209
|2006.07.31 14:33
|sell
|2588
|1.70
|1.2749
|0.0000
|1.2684
|5210
|2006.07.31 14:33
|sell
|2589
|3.40
|1.2760
|0.0000
|1.2695
|5211
|2006.07.31 14:34
|sell
|2590
|6.40
|1.2770
|0.0000
|1.2705
|5212
|2006.07.31 15:01
|close
|2590
|6.40
|1.2763
|0.0000
|1.2705
|448.00
|86005.87
|5213
|2006.07.31 15:02
|close
|2589
|3.40
|1.2762
|0.0000
|1.2695
|-68.00
|85937.87
|5214
|2006.07.31 15:02
|close
|2588
|1.70
|1.2768
|0.0000
|1.2684
|-323.00
|85614.87
|5215
|2006.07.31 15:02
|buy
|2591
|1.70
|1.2769
|0.0000
|1.2834
|5216
|2006.07.31 15:04
|close
|2591
|1.70
|1.2770
|0.0000
|1.2834
|17.00
|85631.87
|5217
|2006.07.31 15:05
|buy
|2592
|1.70
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|5218
|2006.07.31 15:30
|buy
|2593
|3.40
|1.2765
|0.0000
|1.2830
|5219
|2006.07.31 15:31
|buy
|2594
|6.40
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|5220
|2006.07.31 15:32
|close
|2594
|6.40
|1.2769
|0.0000
|1.2822
|768.00
|86399.87
|5221
|2006.07.31 15:32
|close
|2593
|3.40
|1.2768
|0.0000
|1.2830
|102.00
|86501.87
|5222
|2006.07.31 15:32
|close
|2592
|1.70
|1.2770
|0.0000
|1.2840
|-85.00
|86416.87
|5223
|2006.07.31 15:32
|buy
|2595
|1.70
|1.2772
|0.0000
|1.2837
|5224
|2006.07.31 15:32
|close
|2595
|1.70
|1.2773
|0.0000
|1.2837
|17.00
|86433.87
|5225
|2006.07.31 15:32
|buy
|2596
|1.70
|1.2777
|0.0000
|1.2842
|5226
|2006.07.31 15:34
|close
|2596
|1.70
|1.2778
|0.0000
|1.2842
|17.00
|86450.87
|5227
|2006.07.31 15:34
|buy
|2597
|1.70
|1.2782
|0.0000
|1.2847
|5228
|2006.07.31 16:00
|buy
|2598
|3.40
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|5229
|2006.07.31 16:02
|close
|2598
|3.40
|1.2778
|0.0000
|1.2840
|102.00
|86552.87
|5230
|2006.07.31 16:03
|close
|2597
|1.70
|1.2777
|0.0000
|1.2847
|-85.00
|86467.87
|5231
|2006.07.31 16:03
|buy
|2599
|1.70
|1.2781
|0.0000
|1.2846
|5232
|2006.07.31 16:29
|buy
|2600
|3.40
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|5233
|2006.07.31 16:58
|close
|2600
|3.40
|1.2775
|0.0000
|1.2836
|136.00
|86603.87
|5234
|2006.07.31 16:58
|close
|2599
|1.70
|1.2773
|0.0000
|1.2846
|-136.00
|86467.87
|5235
|2006.07.31 16:59
|sell
|2601
|1.70
|1.2761
|0.0000
|1.2696
|5236
|2006.07.31 17:00
|close
|2601
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2696
|119.00
|86586.87
|5237
|2006.07.31 17:00
|sell
|2602
|1.70
|1.2760
|0.0000
|1.2695
|5238
|2006.07.31 17:01
|close
|2602
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2695
|68.00
|86654.87
|5239
|2006.07.31 17:01
|sell
|2603
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5240
|2006.07.31 17:02
|sell
|2604
|3.40
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5241
|2006.07.31 17:03
|close
|2604
|3.40
|1.2759
|0.0000
|1.2697
|102.00
|86756.87
|5242
|2006.07.31 17:03
|close
|2603
|1.70
|1.2760
|0.0000
|1.2689
|-102.00
|86654.87
|5243
|2006.07.31 17:03
|sell
|2605
|1.70
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|5244
|2006.07.31 17:27
|sell
|2606
|3.40
|1.2769
|0.0000
|1.2704
|5245
|2006.07.31 17:28
|close
|2606
|3.40
|1.2765
|0.0000
|1.2704
|136.00
|86790.87
|5246
|2006.07.31 17:28
|close
|2605
|1.70
|1.2766
|0.0000
|1.2694
|-119.00
|86671.87
|5247
|2006.07.31 17:28
|sell
|2607
|1.70
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5248
|2006.07.31 17:29
|close
|2607
|1.70
|1.2760
|0.0000
|1.2697
|34.00
|86705.87
|5249
|2006.07.31 17:30
|sell
|2608
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2691
|5250
|2006.07.31 17:40
|sell
|2609
|3.40
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|5251
|2006.07.31 17:43
|close
|2609
|3.40
|1.2761
|0.0000
|1.2699
|102.00
|86807.87
|5252
|2006.07.31 17:44
|close
|2608
|1.70
|1.2763
|0.0000
|1.2691
|-119.00
|86688.87
|5253
|2006.07.31 17:44
|sell
|2610
|1.70
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|5254
|2006.07.31 18:00
|close
|2610
|1.70
|1.2758
|0.0000
|1.2694
|17.00
|86705.87
|5255
|2006.07.31 18:00
|sell
|2611
|1.70
|1.2750
|0.0000
|1.2685
|5256
|2006.07.31 18:00
|close
|2611
|1.70
|1.2746
|0.0000
|1.2685
|68.00
|86773.87
|5257
|2006.07.31 18:01
|sell
|2612
|1.70
|1.2744
|0.0000
|1.2679
|5258
|2006.07.31 18:01
|sell
|2613
|3.40
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5259
|2006.07.31 18:03
|close
|2613
|3.40
|1.2750
|0.0000
|1.2689
|136.00
|86909.87
|5260
|2006.07.31 18:03
|close
|2612
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2679
|-119.00
|86790.87
|5261
|2006.07.31 18:04
|sell
|2614
|1.70
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5262
|2006.07.31 18:09
|sell
|2615
|3.40
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5263
|2006.07.31 18:12
|close
|2615
|3.40
|1.2751
|0.0000
|1.2689
|102.00
|86892.87
|5264
|2006.07.31 18:13
|close
|2614
|1.70
|1.2752
|0.0000
|1.2682
|-85.00
|86807.87
|5265
|2006.07.31 18:13
|sell
|2616
|1.70
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5266
|2006.07.31 18:26
|sell
|2617
|3.40
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|5267
|2006.07.31 18:28
|close
|2617
|3.40
|1.2755
|0.0000
|1.2693
|102.00
|86909.87
|5268
|2006.07.31 18:28
|close
|2616
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2686
|-85.00
|86824.87
|5269
|2006.07.31 18:29
|sell
|2618
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|5270
|2006.07.31 18:33
|close
|2618
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2692
|17.00
|86841.87
|5271
|2006.07.31 18:34
|sell
|2619
|1.70
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5272
|2006.07.31 18:39
|sell
|2620
|3.40
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5273
|2006.07.31 18:41
|close
|2620
|3.40
|1.2759
|0.0000
|1.2697
|102.00
|86943.87
|5274
|2006.07.31 18:41
|close
|2619
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2689
|-51.00
|86892.87
|5275
|2006.07.31 18:42
|sell
|2621
|1.70
|1.2753
|0.0000
|1.2688
|5276
|2006.07.31 18:44
|sell
|2622
|3.40
|1.2761
|0.0000
|1.2696
|5277
|2006.07.31 18:49
|close
|2622
|3.40
|1.2757
|0.0000
|1.2696
|136.00
|87028.87
|5278
|2006.07.31 18:49
|close
|2621
|1.70
|1.2758
|0.0000
|1.2688
|-85.00
|86943.87
|5279
|2006.07.31 18:49
|sell
|2623
|1.70
|1.2756
|0.0000
|1.2691
|5280
|2006.07.31 18:55
|sell
|2624
|3.40
|1.2766
|0.0000
|1.2701
|5281
|2006.07.31 18:57
|close
|2624
|3.40
|1.2762
|0.0000
|1.2701
|136.00
|87079.87
|5282
|2006.07.31 18:57
|close
|2623
|1.70
|1.2761
|0.0000
|1.2691
|-85.00
|86994.87
|5283
|2006.07.31 18:57
|sell
|2625
|1.70
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|5284
|2006.07.31 19:09
|sell
|2626
|3.40
|1.2765
|0.0000
|1.2700
|5285
|2006.07.31 19:32
|close
|2626
|3.40
|1.2762
|0.0000
|1.2700
|102.00
|87096.87
|5286
|2006.07.31 19:33
|close
|2625
|1.70
|1.2763
|0.0000
|1.2692
|-102.00
|86994.87
|5287
|2006.07.31 19:34
|sell
|2627
|1.70
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5288
|2006.07.31 20:24
|sell
|2628
|3.40
|1.2772
|0.0000
|1.2707
|5289
|2006.07.31 20:24
|close
|2628
|3.40
|1.2768
|0.0000
|1.2707
|136.00
|87130.87
|5290
|2006.07.31 20:25
|close
|2627
|1.70
|1.2769
|0.0000
|1.2697
|-119.00
|87011.87
|5291
|2006.07.31 20:25
|sell
|2629
|1.70
|1.2765
|0.0000
|1.2700
|5292
|2006.07.31 20:36
|sell
|2630
|3.40
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|5293
|2006.07.31 21:01
|close
|2630
|3.40
|1.2763
|0.0000
|1.2708
|340.00
|87351.87
|5294
|2006.07.31 21:01
|close
|2629
|1.70
|1.2764
|0.0000
|1.2700
|17.00
|87368.87
|5295
|2006.07.31 21:02
|sell
|2631
|1.70
|1.2763
|0.0000
|1.2698
|5296
|2006.07.31 21:22
|sell
|2632
|3.40
|1.2771
|0.0000
|1.2706
|5297
|2006.07.31 21:24
|close
|2632
|3.40
|1.2768
|0.0000
|1.2706
|102.00
|87470.87
|5298
|2006.07.31 21:24
|close
|2631
|1.70
|1.2767
|0.0000
|1.2698
|-68.00
|87402.87
|5299
|2006.07.31 21:25
|sell
|2633
|1.70
|1.2765
|0.0000
|1.2700
|5300
|2006.07.31 21:51
|sell
|2634
|3.40
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|5301
|2006.07.31 21:53
|close
|2634
|3.40
|1.2770
|0.0000
|1.2708
|102.00
|87504.87
|5302
|2006.07.31 21:53
|close
|2633
|1.70
|1.2771
|0.0000
|1.2700
|-102.00
|87402.87
|5303
|2006.07.31 21:54
|sell
|2635
|1.70
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|5304
|2006.07.31 22:01
|close
|2635
|1.70
|1.2766
|0.0000
|1.2702
|17.00
|87419.87
|5305
|2006.07.31 22:01
|sell
|2636
|1.70
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5306
|2006.07.31 22:05
|sell
|2637
|3.40
|1.2771
|0.0000
|1.2706
|5307
|2006.07.31 22:07
|close
|2637
|3.40
|1.2767
|0.0000
|1.2706
|136.00
|87555.87
|5308
|2006.07.31 22:07
|close
|2636
|1.70
|1.2766
|0.0000
|1.2697
|-68.00
|87487.87
|5309
|2006.07.31 22:08
|sell
|2638
|1.70
|1.2762
|0.0000
|1.2697
|5310
|2006.07.31 22:10
|sell
|2639
|3.40
|1.2770
|0.0000
|1.2705
|5311
|2006.07.31 22:13
|close
|2639
|3.40
|1.2767
|0.0000
|1.2705
|102.00
|87589.87
|5312
|2006.07.31 22:13
|close
|2638
|1.70
|1.2768
|0.0000
|1.2697
|-102.00
|87487.87
|5313
|2006.07.31 22:14
|sell
|2640
|1.70
|1.2766
|0.0000
|1.2701
|5314
|2006.07.31 22:15
|close
|2640
|1.70
|1.2765
|0.0000
|1.2701
|17.00
|87504.87
|5315
|2006.07.31 22:15
|sell
|2641
|1.80
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|5316
|2006.07.31 22:21
|sell
|2642
|3.40
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|5317
|2006.07.31 22:23
|close
|2642
|3.40
|1.2769
|0.0000
|1.2708
|136.00
|87640.87
|5318
|2006.07.31 22:24
|close
|2641
|1.80
|1.2770
|0.0000
|1.2699
|-108.00
|87532.87
|5319
|2006.07.31 22:24
|sell
|2643
|1.80
|1.2766
|0.0000
|1.2701
|5320
|2006.07.31 22:50
|sell
|2644
|3.40
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|5321
|2006.07.31 22:52
|close
|2644
|3.40
|1.2771
|0.0000
|1.2709
|102.00
|87634.87
|5322
|2006.07.31 22:53
|close
|2643
|1.80
|1.2770
|0.0000
|1.2701
|-72.00
|87562.87
|5323
|2006.07.31 22:53
|sell
|2645
|1.80
|1.2768
|0.0000
|1.2703
|5324
|2006.07.31 23:20
|sell
|2646
|3.40
|1.2775
|0.0000
|1.2710
|5325
|2006.07.31 23:30
|close
|2646
|3.40
|1.2769
|0.0000
|1.2710
|204.00
|87766.87
|5326
|2006.07.31 23:31
|close
|2645
|1.80
|1.2767
|0.0000
|1.2703
|18.00
|87784.87
|5327
|2006.07.31 23:32
|sell
|2647
|1.80
|1.2769
|0.0000
|1.2704
|5328
|2006.07.31 23:35
|close
|2647
|1.80
|1.2768
|0.0000
|1.2704
|18.00
|87802.87
|5329
|2006.07.31 23:36
|sell
|2648
|1.80
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|5330
|2006.07.31 23:49
|sell
|2649
|3.40
|1.2772
|0.0000
|1.2707
|5331
|2006.07.31 23:59
|close
|2649
|3.40
|1.2769
|0.0000
|1.2707
|102.00
|87904.87
|5332
|2006.08.01 00:00
|close
|2648
|1.80
|1.2767
|0.0000
|1.2699
|-42.30
|87862.57
|5333
|2006.08.01 00:02
|sell
|2650
|1.80
|1.2765
|0.0000
|1.2700
|5334
|2006.08.01 01:47
|sell
|2651
|3.40
|1.2773
|0.0000
|1.2708
|5335
|2006.08.01 01:49
|close
|2651
|3.40
|1.2770
|0.0000
|1.2708
|102.00
|87964.57
|5336
|2006.08.01 01:49
|close
|2650
|1.80
|1.2771
|0.0000
|1.2700
|-108.00
|87856.57
|5337
|2006.08.01 01:50
|sell
|2652
|1.80
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|5338
|2006.08.01 02:15
|sell
|2653
|3.40
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|5339
|2006.08.01 02:31
|close
|2653
|3.40
|1.2769
|0.0000
|1.2709
|170.00
|88026.57
|5340
|2006.08.01 02:33
|close
|2652
|1.80
|1.2770
|0.0000
|1.2702
|-54.00
|87972.57
|5341
|2006.08.01 02:35
|sell
|2654
|1.80
|1.2765
|0.0000
|1.2700
|5342
|2006.08.01 02:39
|sell
|2655
|3.40
|1.2774
|0.0000
|1.2709
|5343
|2006.08.01 02:42
|close
|2655
|3.40
|1.2770
|0.0000
|1.2709
|136.00
|88108.57
|5344
|2006.08.01 02:43
|close
|2654
|1.80
|1.2771
|0.0000
|1.2700
|-108.00
|88000.57
|5345
|2006.08.01 02:44
|sell
|2656
|1.80
|1.2767
|0.0000
|1.2702
|5346
|2006.08.01 03:00
|close
|2656
|1.80
|1.2766
|0.0000
|1.2702
|18.00
|88018.57
|5347
|2006.08.01 03:00
|sell
|2657
|1.80
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|5348
|2006.08.01 03:30
|close
|2657
|1.80
|1.2759
|0.0000
|1.2699
|90.00
|88108.57
|5349
|2006.08.01 03:30
|sell
|2658
|1.80
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5350
|2006.08.01 03:44
|sell
|2659
|3.40
|1.2758
|0.0000
|1.2693
|5351
|2006.08.01 04:31
|close
|2659
|3.40
|1.2743
|0.0000
|1.2693
|510.00
|88618.57
|5352
|2006.08.01 04:31
|close
|2658
|1.80
|1.2745
|0.0000
|1.2686
|108.00
|88726.57
|5353
|2006.08.01 04:31
|sell
|2660
|1.80
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|5354
|2006.08.01 04:37
|close
|2660
|1.80
|1.2740
|0.0000
|1.2678
|54.00
|88780.57
|5355
|2006.08.01 04:38
|sell
|2661
|1.80
|1.2740
|0.0000
|1.2675
|5356
|2006.08.01 04:42
|sell
|2662
|3.40
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|5357
|2006.08.01 04:43
|sell
|2663
|6.80
|1.2757
|0.0000
|1.2692
|5358
|2006.08.01 04:44
|close
|2663
|6.80
|1.2750
|0.0000
|1.2692
|476.00
|89256.57
|5359
|2006.08.01 04:44
|close
|2662
|3.40
|1.2748
|0.0000
|1.2683
|0.00
|89256.57
|5360
|2006.08.01 04:45
|close
|2661
|1.80
|1.2745
|0.0000
|1.2675
|-90.00
|89166.57
|5361
|2006.08.01 04:45
|sell
|2664
|1.80
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|5362
|2006.08.01 04:49
|sell
|2665
|3.60
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|5363
|2006.08.01 04:58
|close
|2665
|3.60
|1.2746
|0.0000
|1.2686
|180.00
|89346.57
|5364
|2006.08.01 04:59
|close
|2664
|1.80
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|0.00
|89346.57
|5365
|2006.08.01 05:00
|sell
|2666
|1.80
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|5366
|2006.08.01 05:01
|sell
|2667
|3.60
|1.2750
|0.0000
|1.2685
|5367
|2006.08.01 05:04
|close
|2667
|3.60
|1.2747
|0.0000
|1.2685
|108.00
|89454.57
|5368
|2006.08.01 05:05
|close
|2666
|1.80
|1.2748
|0.0000
|1.2677
|-108.00
|89346.57
|5369
|2006.08.01 05:06
|sell
|2668
|1.80
|1.2746
|0.0000
|1.2681
|5370
|2006.08.01 05:06
|close
|2668
|1.80
|1.2745
|0.0000
|1.2681
|18.00
|89364.57
|5371
|2006.08.01 05:07
|sell
|2669
|1.80
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|5372
|2006.08.01 05:12
|sell
|2670
|3.60
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5373
|2006.08.01 05:14
|close
|2670
|3.60
|1.2750
|0.0000
|1.2689
|144.00
|89508.57
|5374
|2006.08.01 05:14
|close
|2669
|1.80
|1.2749
|0.0000
|1.2678
|-108.00
|89400.57
|5375
|2006.08.01 05:14
|sell
|2671
|1.80
|1.2745
|0.0000
|1.2680
|5376
|2006.08.01 05:29
|sell
|2672
|3.60
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5377
|2006.08.01 06:30
|close
|2672
|3.60
|1.2749
|0.0000
|1.2689
|180.00
|89580.57
|5378
|2006.08.01 06:32
|close
|2671
|1.80
|1.2751
|0.0000
|1.2680
|-108.00
|89472.57
|5379
|2006.08.01 06:34
|sell
|2673
|1.80
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5380
|2006.08.01 07:30
|close
|2673
|1.80
|1.2746
|0.0000
|1.2682
|18.00
|89490.57
|5381
|2006.08.01 07:30
|sell
|2674
|1.80
|1.2739
|0.0000
|1.2674
|5382
|2006.08.01 07:31
|close
|2674
|1.80
|1.2738
|0.0000
|1.2674
|18.00
|89508.57
|5383
|2006.08.01 07:32
|sell
|2675
|1.80
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|5384
|2006.08.01 07:39
|sell
|2676
|3.60
|1.2745
|0.0000
|1.2680
|5385
|2006.08.01 07:41
|close
|2676
|3.60
|1.2741
|0.0000
|1.2680
|144.00
|89652.57
|5386
|2006.08.01 07:41
|close
|2675
|1.80
|1.2740
|0.0000
|1.2672
|-54.00
|89598.57
|5387
|2006.08.01 07:42
|sell
|2677
|1.80
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|5388
|2006.08.01 07:55
|close
|2677
|1.80
|1.2737
|0.0000
|1.2673
|18.00
|89616.57
|5389
|2006.08.01 07:55
|sell
|2678
|1.80
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|5390
|2006.08.01 08:09
|sell
|2679
|3.60
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|5391
|2006.08.01 08:10
|close
|2679
|3.60
|1.2735
|0.0000
|1.2673
|108.00
|89724.57
|5392
|2006.08.01 08:11
|close
|2678
|1.80
|1.2734
|0.0000
|1.2666
|-54.00
|89670.57
|5393
|2006.08.01 08:12
|sell
|2680
|1.80
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|5394
|2006.08.01 08:25
|close
|2680
|1.80
|1.2729
|0.0000
|1.2667
|54.00
|89724.57
|5395
|2006.08.01 08:25
|sell
|2681
|1.80
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|5396
|2006.08.01 08:29
|sell
|2682
|3.60
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|5397
|2006.08.01 08:30
|close
|2682
|3.60
|1.2730
|0.0000
|1.2669
|144.00
|89868.57
|5398
|2006.08.01 08:31
|close
|2681
|1.80
|1.2731
|0.0000
|1.2662
|-72.00
|89796.57
|5399
|2006.08.01 08:31
|sell
|2683
|1.80
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|5400
|2006.08.01 08:54
|close
|2683
|1.80
|1.2727
|0.0000
|1.2664
|36.00
|89832.57
|5401
|2006.08.01 08:54
|sell
|2684
|1.80
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5402
|2006.08.01 08:59
|sell
|2685
|3.60
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|5403
|2006.08.01 09:31
|close
|2685
|3.60
|1.2728
|0.0000
|1.2668
|180.00
|90012.57
|5404
|2006.08.01 09:32
|close
|2684
|1.80
|1.2729
|0.0000
|1.2660
|-72.00
|89940.57
|5405
|2006.08.01 09:33
|sell
|2686
|1.80
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|5406
|2006.08.01 09:37
|sell
|2687
|3.60
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|5407
|2006.08.01 09:38
|close
|2687
|3.60
|1.2731
|0.0000
|1.2669
|108.00
|90048.57
|5408
|2006.08.01 09:39
|close
|2686
|1.80
|1.2732
|0.0000
|1.2662
|-90.00
|89958.57
|5409
|2006.08.01 09:39
|sell
|2688
|1.80
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5410
|2006.08.01 09:53
|close
|2688
|1.80
|1.2727
|0.0000
|1.2663
|18.00
|89976.57
|5411
|2006.08.01 09:53
|sell
|2689
|1.80
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|5412
|2006.08.01 10:00
|sell
|2690
|3.60
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|5413
|2006.08.01 10:34
|sell
|2691
|6.80
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|5414
|2006.08.01 17:19
|close
|2691
|6.80
|1.2730
|0.0000
|1.2672
|476.00
|90452.57
|5415
|2006.08.01 17:19
|close
|2690
|3.60
|1.2731
|0.0000
|1.2665
|-36.00
|90416.57
|5416
|2006.08.01 17:19
|close
|2689
|1.80
|1.2728
|0.0000
|1.2656
|-126.00
|90290.57
|5417
|2006.08.01 17:19
|sell
|2692
|1.80
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|5418
|2006.08.01 17:23
|sell
|2693
|3.60
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|5419
|2006.08.01 17:24
|sell
|2694
|6.80
|1.2744
|0.0000
|1.2679
|5420
|2006.08.01 17:27
|close
|2694
|6.80
|1.2733
|0.0000
|1.2679
|748.00
|91038.57
|5421
|2006.08.01 17:27
|close
|2693
|3.60
|1.2735
|0.0000
|1.2668
|-72.00
|90966.57
|5422
|2006.08.01 17:27
|close
|2692
|1.80
|1.2733
|0.0000
|1.2661
|-126.00
|90840.57
|5423
|2006.08.01 17:27
|sell
|2695
|1.80
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|5424
|2006.08.01 17:28
|sell
|2696
|3.60
|1.2739
|0.0000
|1.2674
|5425
|2006.08.01 17:29
|close
|2696
|3.60
|1.2730
|0.0000
|1.2674
|324.00
|91164.57
|5426
|2006.08.01 17:30
|close
|2695
|1.80
|1.2732
|0.0000
|1.2666
|-18.00
|91146.57
|5427
|2006.08.01 17:30
|sell
|2697
|1.80
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|5428
|2006.08.01 17:30
|sell
|2698
|3.60
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|5429
|2006.08.01 17:43
|close
|2698
|3.60
|1.2735
|0.0000
|1.2673
|108.00
|91254.57
|5430
|2006.08.01 17:43
|close
|2697
|1.80
|1.2736
|0.0000
|1.2665
|-108.00
|91146.57
|5431
|2006.08.01 17:43
|sell
|2699
|1.80
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|5432
|2006.08.01 17:48
|close
|2699
|1.80
|1.2732
|0.0000
|1.2669
|36.00
|91182.57
|5433
|2006.08.01 17:49
|sell
|2700
|1.80
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5434
|2006.08.01 17:54
|sell
|2701
|3.60
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|5435
|2006.08.01 18:00
|sell
|2702
|6.80
|1.2745
|0.0000
|1.2680
|5436
|2006.08.11 15:33
|close
|2702
|6.80
|1.2729
|0.0000
|1.2680
|1618.40
|92800.97
|5437
|2006.08.11 15:33
|close
|2701
|3.60
|1.2731
|0.0000
|1.2670
|424.80
|93225.77
|5438
|2006.08.11 15:33
|close
|2700
|1.80
|1.2739
|0.0000
|1.2663
|-57.60
|93168.17
|5439
|2006.08.11 15:33
|sell
|2703
|1.90
|1.2739
|0.0000
|1.2674
|5440
|2006.08.11 15:33
|close
|2703
|1.90
|1.2738
|0.0000
|1.2674
|19.00
|93187.17
|5441
|2006.08.11 15:33
|sell
|2704
|1.90
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|5442
|2006.08.11 15:34
|close
|2704
|1.90
|1.2719
|0.0000
|1.2671
|323.00
|93510.17
|5443
|2006.08.11 15:34
|sell
|2705
|1.90
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5444
|2006.08.11 15:34
|close
|2705
|1.90
|1.2726
|0.0000
|1.2663
|38.00
|93548.17
|5445
|2006.08.11 15:35
|sell
|2706
|1.90
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|5446
|2006.08.11 15:35
|sell
|2707
|3.60
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|5447
|2006.08.11 15:36
|close
|2707
|3.60
|1.2725
|0.0000
|1.2664
|144.00
|93692.17
|5448
|2006.08.11 15:36
|close
|2706
|1.90
|1.2736
|0.0000
|1.2654
|-323.00
|93369.17
|5449
|2006.08.11 15:36
|sell
|2708
|1.90
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|5450
|2006.08.11 15:37
|sell
|2709
|3.60
|1.2745
|0.0000
|1.2680
|5451
|2006.08.11 15:44
|close
|2709
|3.60
|1.2736
|0.0000
|1.2680
|324.00
|93693.17
|5452
|2006.08.11 15:45
|close
|2708
|1.90
|1.2739
|0.0000
|1.2659
|-285.00
|93408.17
|5453
|2006.08.11 15:45
|sell
|2710
|1.90
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|5454
|2006.08.11 15:45
|close
|2710
|1.90
|1.2729
|0.0000
|1.2672
|152.00
|93560.17
|5455
|2006.08.11 15:45
|sell
|2711
|1.90
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5456
|2006.08.11 15:46
|close
|2711
|1.90
|1.2726
|0.0000
|1.2663
|38.00
|93598.17
|5457
|2006.08.11 15:46
|sell
|2712
|1.90
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5458
|2006.08.11 15:46
|close
|2712
|1.90
|1.2723
|0.0000
|1.2660
|38.00
|93636.17
|5459
|2006.08.11 15:47
|sell
|2713
|1.90
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5460
|2006.08.11 15:47
|sell
|2714
|3.60
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|5461
|2006.08.11 15:49
|close
|2714
|3.60
|1.2723
|0.0000
|1.2661
|108.00
|93744.17
|5462
|2006.08.11 15:49
|close
|2713
|1.90
|1.2719
|0.0000
|1.2653
|-19.00
|93725.17
|5463
|2006.08.11 15:49
|sell
|2715
|1.90
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5464
|2006.08.11 15:49
|sell
|2716
|3.60
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|5465
|2006.08.11 15:51
|sell
|2717
|7.20
|1.2741
|0.0000
|1.2676
|5466
|2006.08.11 15:52
|close
|2717
|7.20
|1.2716
|0.0000
|1.2676
|1800.00
|95525.17
|5467
|2006.08.11 15:52
|close
|2716
|3.60
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|0.00
|95525.17
|5468
|2006.08.11 15:52
|close
|2715
|1.90
|1.2724
|0.0000
|1.2652
|-133.00
|95392.17
|5469
|2006.08.11 15:52
|sell
|2718
|1.90
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|5470
|2006.08.11 15:53
|sell
|2719
|3.80
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|5471
|2006.08.11 15:57
|close
|2719
|3.80
|1.2726
|0.0000
|1.2668
|266.00
|95658.17
|5472
|2006.08.11 15:57
|close
|2718
|1.90
|1.2728
|0.0000
|1.2655
|-152.00
|95506.17
|5473
|2006.08.11 15:57
|sell
|2720
|1.90
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|5474
|2006.08.11 15:57
|close
|2720
|1.90
|1.2723
|0.0000
|1.2659
|19.00
|95525.17
|5475
|2006.08.11 15:58
|sell
|2721
|1.90
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5476
|2006.08.11 15:58
|sell
|2722
|3.80
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|5477
|2006.08.11 16:01
|sell
|2723
|7.20
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|5478
|2006.08.11 16:01
|close
|2723
|7.20
|1.2729
|0.0000
|1.2669
|360.00
|95885.17
|5479
|2006.08.11 16:01
|close
|2722
|3.80
|1.2731
|0.0000
|1.2662
|-152.00
|95733.17
|5480
|2006.08.11 16:01
|close
|2721
|1.90
|1.2730
|0.0000
|1.2652
|-247.00
|95486.17
|5481
|2006.08.11 16:02
|sell
|2724
|1.90
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|5482
|2006.08.11 16:31
|sell
|2725
|3.80
|1.2755
|0.0000
|1.2690
|5483
|2006.08.11 16:50
|close
|2725
|3.80
|1.2743
|0.0000
|1.2690
|456.00
|95942.17
|5484
|2006.08.11 16:50
|close
|2724
|1.90
|1.2751
|0.0000
|1.2658
|-532.00
|95410.17
|5485
|2006.08.11 16:51
|sell
|2726
|1.90
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5486
|2006.08.11 16:52
|sell
|2727
|3.80
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|5487
|2006.08.11 16:55
|close
|2727
|3.80
|1.2751
|0.0000
|1.2689
|114.00
|95524.17
|5488
|2006.08.11 16:56
|close
|2726
|1.90
|1.2752
|0.0000
|1.2682
|-95.00
|95429.17
|5489
|2006.08.11 16:56
|sell
|2728
|1.90
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|5490
|2006.08.11 16:57
|sell
|2729
|3.80
|1.2759
|0.0000
|1.2694
|5491
|2006.08.11 16:58
|close
|2729
|3.80
|1.2731
|0.0000
|1.2694
|1064.00
|96493.17
|5492
|2006.08.11 16:59
|close
|2728
|1.90
|1.2756
|0.0000
|1.2682
|-171.00
|96322.17
|5493
|2006.08.11 17:00
|sell
|2730
|1.90
|1.2752
|0.0000
|1.2687
|5494
|2006.08.11 17:01
|sell
|2731
|3.80
|1.2760
|0.0000
|1.2695
|5495
|2006.08.11 17:06
|sell
|2732
|7.20
|1.2768
|0.0000
|1.2703
|5496
|2006.08.11 17:14
|close
|2732
|7.20
|1.2763
|0.0000
|1.2703
|360.00
|96682.17
|5497
|2006.08.11 17:14
|close
|2731
|3.80
|1.2762
|0.0000
|1.2695
|-76.00
|96606.17
|5498
|2006.08.11 17:14
|close
|2730
|1.90
|1.2761
|0.0000
|1.2687
|-171.00
|96435.17
|5499
|2006.08.11 17:14
|buy
|2733
|1.90
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|5500
|2006.08.11 17:19
|close
|2733
|1.90
|1.2761
|0.0000
|1.2825
|19.00
|96454.17
|5501
|2006.08.11 17:19
|buy
|2734
|1.90
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|5502
|2006.08.11 17:22
|close
|2734
|1.90
|1.2764
|0.0000
|1.2828
|19.00
|96473.17
|5503
|2006.08.11 17:22
|buy
|2735
|1.90
|1.2765
|0.0000
|1.2830
|5504
|2006.08.11 17:28
|buy
|2736
|3.80
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5505
|2006.08.11 17:29
|close
|2736
|3.80
|1.2764
|0.0000
|1.2811
|684.00
|97157.17
|5506
|2006.08.11 17:30
|close
|2735
|1.90
|1.2766
|0.0000
|1.2830
|19.00
|97176.17
|5507
|2006.08.11 17:30
|buy
|2737
|1.90
|1.2772
|0.0000
|1.2837
|5508
|2006.08.11 17:30
|close
|2737
|1.90
|1.2773
|0.0000
|1.2837
|19.00
|97195.17
|5509
|2006.08.11 17:31
|buy
|2738
|1.90
|1.2775
|0.0000
|1.2840
|5510
|2006.08.11 17:34
|close
|2738
|1.90
|1.2777
|0.0000
|1.2840
|38.00
|97233.17
|5511
|2006.08.11 17:34
|buy
|2739
|1.90
|1.2779
|0.0000
|1.2844
|5512
|2006.08.11 17:49
|buy
|2740
|3.80
|1.2772
|0.0000
|1.2837
|5513
|2006.08.11 17:50
|close
|2740
|3.80
|1.2775
|0.0000
|1.2837
|114.00
|97347.17
|5514
|2006.08.11 17:51
|close
|2739
|1.90
|1.2774
|0.0000
|1.2844
|-95.00
|97252.17
|5515
|2006.08.11 17:51
|buy
|2741
|1.90
|1.2778
|0.0000
|1.2843
|5516
|2006.08.11 17:56
|buy
|2742
|3.80
|1.2771
|0.0000
|1.2836
|5517
|2006.08.11 18:27
|buy
|2743
|7.60
|1.2763
|0.0000
|1.2828
|5518
|2006.08.11 18:33
|close
|2743
|7.60
|1.2768
|0.0000
|1.2828
|380.00
|97632.17
|5519
|2006.08.11 18:38
|close
|2742
|3.80
|1.2767
|0.0000
|1.2836
|-152.00
|97480.17
|5520
|2006.08.11 18:39
|close
|2741
|1.90
|1.2768
|0.0000
|1.2843
|-190.00
|97290.17
|5521
|2006.08.11 18:39
|buy
|2744
|1.90
|1.2770
|0.0000
|1.2835
|5522
|2006.08.11 18:55
|buy
|2745
|3.80
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|5523
|2006.08.11 19:00
|buy
|2746
|7.60
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|5524
|2006.08.14 09:31
|close
|2746
|7.60
|1.2760
|0.0000
|1.2820
|312.36
|97602.53
|5525
|2006.08.14 09:31
|close
|2745
|3.80
|1.2759
|0.0000
|1.2827
|-147.82
|97454.71
|5526
|2006.08.14 09:31
|close
|2744
|1.90
|1.2758
|0.0000
|1.2835
|-244.91
|97209.80
|5527
|2006.08.14 09:31
|buy
|2747
|1.90
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|5528
|2006.08.14 09:40
|buy
|2748
|3.80
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|5529
|2006.08.14 09:41
|close
|2748
|3.80
|1.2755
|0.0000
|1.2815
|190.00
|97399.80
|5530
|2006.08.14 09:42
|close
|2747
|1.90
|1.2756
|0.0000
|1.2827
|-114.00
|97285.80
|5531
|2006.08.14 09:42
|buy
|2749
|1.90
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|5532
|2006.08.14 09:44
|buy
|2750
|3.80
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|5533
|2006.08.14 09:59
|close
|2750
|3.80
|1.2756
|0.0000
|1.2818
|114.00
|97399.80
|5534
|2006.08.14 10:00
|close
|2749
|1.90
|1.2757
|0.0000
|1.2825
|-57.00
|97342.80
|5535
|2006.08.14 10:00
|buy
|2751
|1.90
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|5536
|2006.08.14 10:01
|buy
|2752
|3.80
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|5537
|2006.08.14 10:01
|buy
|2753
|7.60
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|5538
|2006.08.14 10:01
|close
|2753
|7.60
|1.2747
|0.0000
|1.2807
|380.00
|97722.80
|5539
|2006.08.14 10:02
|close
|2752
|3.80
|1.2748
|0.0000
|1.2816
|-114.00
|97608.80
|5540
|2006.08.14 10:02
|close
|2751
|1.90
|1.2750
|0.0000
|1.2823
|-152.00
|97456.80
|5541
|2006.08.14 10:02
|buy
|2754
|1.90
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5542
|2006.08.14 10:04
|close
|2754
|1.90
|1.2757
|0.0000
|1.2819
|57.00
|97513.80
|5543
|2006.08.14 10:05
|buy
|2755
|2.00
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|5544
|2006.08.14 10:06
|buy
|2756
|3.80
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|5545
|2006.08.14 10:08
|close
|2756
|3.80
|1.2757
|0.0000
|1.2815
|266.00
|97779.80
|5546
|2006.08.14 10:09
|close
|2755
|2.00
|1.2755
|0.0000
|1.2822
|-40.00
|97739.80
|5547
|2006.08.14 10:10
|sell
|2757
|2.00
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5548
|2006.08.14 10:10
|sell
|2758
|3.80
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|5549
|2006.08.14 10:12
|sell
|2759
|7.60
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|5550
|2006.08.14 10:13
|close
|2759
|7.60
|1.2728
|0.0000
|1.2678
|1140.00
|98879.80
|5551
|2006.08.14 10:13
|close
|2758
|3.80
|1.2727
|0.0000
|1.2670
|304.00
|99183.80
|5552
|2006.08.14 10:13
|close
|2757
|2.00
|1.2728
|0.0000
|1.2653
|-200.00
|98983.80
|5553
|2006.08.14 10:14
|sell
|2760
|2.00
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|5554
|2006.08.14 10:15
|close
|2760
|2.00
|1.2723
|0.0000
|1.2659
|20.00
|99003.80
|5555
|2006.08.14 10:15
|sell
|2761
|2.00
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5556
|2006.08.14 10:16
|close
|2761
|2.00
|1.2716
|0.0000
|1.2653
|40.00
|99043.80
|5557
|2006.08.14 10:16
|sell
|2762
|2.00
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|5558
|2006.08.14 10:19
|sell
|2763
|4.00
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|5559
|2006.08.14 10:23
|sell
|2764
|7.60
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|5560
|2006.08.14 10:29
|close
|2764
|7.60
|1.2725
|0.0000
|1.2667
|532.00
|99575.80
|5561
|2006.08.14 10:30
|close
|2763
|4.00
|1.2727
|0.0000
|1.2659
|-120.00
|99455.80
|5562
|2006.08.14 10:30
|close
|2762
|2.00
|1.2729
|0.0000
|1.2649
|-300.00
|99155.80
|5563
|2006.08.14 10:30
|sell
|2765
|2.00
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|5564
|2006.08.14 10:32
|sell
|2766
|4.00
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|5565
|2006.08.14 10:37
|close
|2766
|4.00
|1.2735
|0.0000
|1.2673
|120.00
|99275.80
|5566
|2006.08.14 10:37
|close
|2765
|2.00
|1.2740
|0.0000
|1.2666
|-180.00
|99095.80
|5567
|2006.08.14 10:37
|sell
|2767
|2.00
|1.2738
|0.0000
|1.2673
|5568
|2006.08.14 10:39
|close
|2767
|2.00
|1.2721
|0.0000
|1.2673
|340.00
|99435.80
|5569
|2006.08.14 10:39
|sell
|2768
|2.00
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5570
|2006.08.14 10:42
|close
|2768
|2.00
|1.2726
|0.0000
|1.2663
|40.00
|99475.80
|5571
|2006.08.14 10:43
|sell
|2769
|2.00
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|5572
|2006.08.14 10:43
|close
|2769
|2.00
|1.2723
|0.0000
|1.2659
|20.00
|99495.80
|5573
|2006.08.14 10:43
|sell
|2770
|2.00
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|5574
|2006.08.14 10:45
|close
|2770
|2.00
|1.2718
|0.0000
|1.2654
|20.00
|99515.80
|5575
|2006.08.14 10:46
|sell
|2771
|2.00
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|5576
|2006.08.14 10:51
|sell
|2772
|4.00
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5577
|2006.08.14 10:59
|sell
|2773
|7.60
|1.2739
|0.0000
|1.2674
|5578
|2006.08.14 11:45
|close
|2773
|7.60
|1.2731
|0.0000
|1.2674
|608.00
|100123.80
|5579
|2006.08.14 11:45
|close
|2772
|4.00
|1.2732
|0.0000
|1.2660
|-280.00
|99843.80
|5580
|2006.08.14 11:46
|close
|2771
|2.00
|1.2733
|0.0000
|1.2651
|-340.00
|99503.80
|5581
|2006.08.14 11:46
|sell
|2774
|2.00
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|5582
|2006.08.14 12:00
|sell
|2775
|4.00
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|5583
|2006.08.14 13:34
|close
|2775
|4.00
|1.2731
|0.0000
|1.2671
|200.00
|99703.80
|5584
|2006.08.14 13:35
|close
|2774
|2.00
|1.2727
|0.0000
|1.2664
|40.00
|99743.80
|5585
|2006.08.14 13:36
|sell
|2776
|2.00
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5586
|2006.08.14 13:39
|close
|2776
|2.00
|1.2727
|0.0000
|1.2663
|20.00
|99763.80
|5587
|2006.08.14 13:40
|sell
|2777
|2.00
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5588
|2006.08.14 14:04
|close
|2777
|2.00
|1.2722
|0.0000
|1.2660
|60.00
|99823.80
|5589
|2006.08.14 14:04
|sell
|2778
|2.00
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|5590
|2006.08.14 14:07
|sell
|2779
|4.00
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|5591
|2006.08.14 14:09
|close
|2779
|4.00
|1.2719
|0.0000
|1.2657
|120.00
|99943.80
|5592
|2006.08.14 14:10
|close
|2778
|2.00
|1.2718
|0.0000
|1.2649
|-80.00
|99863.80
|5593
|2006.08.14 14:10
|sell
|2780
|2.00
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|5594
|2006.08.14 14:30
|sell
|2781
|4.00
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|5595
|2006.08.14 14:34
|close
|2781
|4.00
|1.2718
|0.0000
|1.2658
|200.00
|100063.80
|5596
|2006.08.14 14:34
|close
|2780
|2.00
|1.2720
|0.0000
|1.2649
|-120.00
|99943.80
|5597
|2006.08.14 14:34
|sell
|2782
|2.00
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|5598
|2006.08.14 14:38
|close
|2782
|2.00
|1.2718
|0.0000
|1.2654
|20.00
|99963.80
|5599
|2006.08.14 14:39
|sell
|2783
|2.00
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|5600
|2006.08.14 15:04
|close
|2783
|2.00
|1.2711
|0.0000
|1.2651
|100.00
|100063.80
|5601
|2006.08.14 15:04
|sell
|2784
|2.00
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|5602
|2006.08.14 15:08
|close
|2784
|2.00
|1.2712
|0.0000
|1.2649
|40.00
|100103.80
|5603
|2006.08.14 15:09
|sell
|2785
|2.00
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|5604
|2006.08.14 15:10
|close
|2785
|2.00
|1.2709
|0.0000
|1.2645
|20.00
|100123.80
|5605
|2006.08.14 15:10
|sell
|2786
|2.00
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|5606
|2006.08.14 15:20
|sell
|2787
|4.00
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|5607
|2006.08.14 15:23
|close
|2787
|4.00
|1.2710
|0.0000
|1.2649
|160.00
|100283.80
|5608
|2006.08.14 15:23
|close
|2786
|2.00
|1.2709
|0.0000
|1.2642
|-40.00
|100243.80
|5609
|2006.08.14 15:24
|sell
|2788
|2.00
|1.2711
|0.0000
|1.2646
|5610
|2006.08.14 15:28
|close
|2788
|2.00
|1.2709
|0.0000
|1.2646
|40.00
|100283.80
|5611
|2006.08.14 15:29
|sell
|2789
|2.00
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|5612
|2006.08.14 15:30
|sell
|2790
|4.00
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|5613
|2006.08.14 15:33
|close
|2790
|4.00
|1.2723
|0.0000
|1.2667
|360.00
|100643.80
|5614
|2006.08.14 15:33
|close
|2789
|2.00
|1.2721
|0.0000
|1.2650
|-120.00
|100523.80
|5615
|2006.08.14 15:33
|sell
|2791
|2.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5616
|2006.08.14 15:33
|sell
|2792
|4.00
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|5617
|2006.08.14 15:39
|close
|2792
|4.00
|1.2723
|0.0000
|1.2662
|160.00
|100683.80
|5618
|2006.08.14 15:39
|close
|2791
|2.00
|1.2720
|0.0000
|1.2652
|-60.00
|100623.80
|5619
|2006.08.14 15:40
|sell
|2793
|2.00
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5620
|2006.08.14 15:50
|sell
|2794
|4.00
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|5621
|2006.08.14 15:52
|close
|2794
|4.00
|1.2721
|0.0000
|1.2662
|240.00
|100863.80
|5622
|2006.08.14 15:52
|close
|2793
|2.00
|1.2719
|0.0000
|1.2653
|-20.00
|100843.80
|5623
|2006.08.14 15:53
|sell
|2795
|2.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5624
|2006.08.14 15:59
|sell
|2796
|4.00
|1.2734
|0.0000
|1.2669
|5625
|2006.08.14 16:30
|sell
|2797
|7.60
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|5626
|2006.08.14 16:38
|close
|2797
|7.60
|1.2735
|0.0000
|1.2677
|532.00
|101375.80
|5627
|2006.08.14 16:38
|close
|2796
|4.00
|1.2736
|0.0000
|1.2669
|-80.00
|101295.80
|5628
|2006.08.14 16:39
|close
|2795
|2.00
|1.2737
|0.0000
|1.2652
|-400.00
|100895.80
|5629
|2006.08.14 16:39
|buy
|2798
|2.00
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|5630
|2006.08.14 16:40
|close
|2798
|2.00
|1.2737
|0.0000
|1.2801
|20.00
|100915.80
|5631
|2006.08.14 16:40
|buy
|2799
|2.00
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|5632
|2006.08.14 16:48
|close
|2799
|2.00
|1.2740
|0.0000
|1.2804
|20.00
|100935.80
|5633
|2006.08.14 16:48
|buy
|2800
|2.00
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|5634
|2006.08.14 16:51
|close
|2800
|2.00
|1.2746
|0.0000
|1.2809
|40.00
|100975.80
|5635
|2006.08.14 16:51
|buy
|2801
|2.00
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|5636
|2006.08.14 16:51
|buy
|2802
|4.00
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|5637
|2006.08.14 17:01
|close
|2802
|4.00
|1.2742
|0.0000
|1.2801
|240.00
|101215.80
|5638
|2006.08.14 17:02
|close
|2801
|2.00
|1.2752
|0.0000
|1.2813
|80.00
|101295.80
|5639
|2006.08.14 17:02
|buy
|2803
|2.00
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|5640
|2006.08.14 17:03
|close
|2803
|2.00
|1.2758
|0.0000
|1.2821
|40.00
|101335.80
|5641
|2006.08.14 17:03
|buy
|2804
|2.00
|1.2760
|0.0000
|1.2825
|5642
|2006.08.14 17:04
|buy
|2805
|4.00
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|5643
|2006.08.14 17:07
|buy
|2806
|7.60
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|5644
|2006.08.14 17:09
|close
|2806
|7.60
|1.2746
|0.0000
|1.2804
|532.00
|101867.80
|5645
|2006.08.14 17:09
|close
|2805
|4.00
|1.2744
|0.0000
|1.2813
|-160.00
|101707.80
|5646
|2006.08.14 17:09
|close
|2804
|2.00
|1.2735
|0.0000
|1.2825
|-500.00
|101207.80
|5647
|2006.08.14 17:10
|buy
|2807
|2.00
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|5648
|2006.08.14 17:10
|close
|2807
|2.00
|1.2741
|0.0000
|1.2801
|100.00
|101307.80
|5649
|2006.08.14 17:10
|buy
|2808
|2.00
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|5650
|2006.08.14 17:11
|close
|2808
|2.00
|1.2744
|0.0000
|1.2808
|20.00
|101327.80
|5651
|2006.08.14 17:11
|buy
|2809
|2.00
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5652
|2006.08.14 17:12
|close
|2809
|2.00
|1.2748
|0.0000
|1.2811
|40.00
|101367.80
|5653
|2006.08.14 17:12
|buy
|2810
|2.00
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|5654
|2006.08.14 17:18
|close
|2810
|2.00
|1.2752
|0.0000
|1.2815
|40.00
|101407.80
|5655
|2006.08.14 17:18
|buy
|2811
|2.00
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5656
|2006.08.14 17:20
|close
|2811
|2.00
|1.2759
|0.0000
|1.2819
|100.00
|101507.80
|5657
|2006.08.14 17:20
|buy
|2812
|2.00
|1.2761
|0.0000
|1.2826
|5658
|2006.08.14 17:20
|buy
|2813
|4.00
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|5659
|2006.08.14 17:23
|close
|2813
|4.00
|1.2748
|0.0000
|1.2805
|320.00
|101827.80
|5660
|2006.08.14 17:23
|close
|2812
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2826
|-280.00
|101547.80
|5661
|2006.08.14 17:24
|buy
|2814
|2.00
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5662
|2006.08.14 17:26
|buy
|2815
|4.00
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|5663
|2006.08.14 17:27
|close
|2815
|4.00
|1.2743
|0.0000
|1.2802
|240.00
|101787.80
|5664
|2006.08.14 17:28
|close
|2814
|2.00
|1.2742
|0.0000
|1.2811
|-80.00
|101707.80
|5665
|2006.08.14 17:28
|buy
|2816
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|5666
|2006.08.14 17:29
|close
|2816
|2.00
|1.2751
|0.0000
|1.2812
|80.00
|101787.80
|5667
|2006.08.14 17:30
|buy
|2817
|2.00
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|5668
|2006.08.14 17:30
|buy
|2818
|4.00
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|5669
|2006.08.14 17:31
|close
|2818
|4.00
|1.2750
|0.0000
|1.2812
|120.00
|101907.80
|5670
|2006.08.14 17:31
|close
|2817
|2.00
|1.2751
|0.0000
|1.2820
|-80.00
|101827.80
|5671
|2006.08.14 17:31
|buy
|2819
|2.00
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|5672
|2006.08.14 17:34
|buy
|2820
|4.00
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|5673
|2006.08.14 17:49
|close
|2820
|4.00
|1.2752
|0.0000
|1.2814
|120.00
|101947.80
|5674
|2006.08.14 17:50
|close
|2819
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2821
|-180.00
|101767.80
|5675
|2006.08.14 17:50
|buy
|2821
|2.00
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|5676
|2006.08.14 17:50
|close
|2821
|2.00
|1.2747
|0.0000
|1.2810
|40.00
|101807.80
|5677
|2006.08.14 17:52
|buy
|2822
|2.00
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|5678
|2006.08.14 18:04
|buy
|2823
|4.00
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|5679
|2006.08.14 18:19
|close
|2823
|4.00
|1.2744
|0.0000
|1.2806
|120.00
|101927.80
|5680
|2006.08.14 18:19
|close
|2822
|2.00
|1.2740
|0.0000
|1.2814
|-180.00
|101747.80
|5681
|2006.08.14 18:19
|buy
|2824
|2.00
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|5682
|2006.08.14 18:20
|close
|2824
|2.00
|1.2739
|0.0000
|1.2803
|20.00
|101767.80
|5683
|2006.08.14 18:21
|buy
|2825
|2.00
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|5684
|2006.08.14 18:28
|close
|2825
|2.00
|1.2742
|0.0000
|1.2806
|20.00
|101787.80
|5685
|2006.08.14 18:28
|buy
|2826
|2.00
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|5686
|2006.08.14 18:35
|buy
|2827
|4.00
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|5687
|2006.08.14 19:04
|buy
|2828
|7.60
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|5688
|2006.08.14 19:30
|close
|2828
|7.60
|1.2735
|0.0000
|1.2793
|532.00
|102319.80
|5689
|2006.08.14 19:30
|close
|2827
|4.00
|1.2734
|0.0000
|1.2800
|-40.00
|102279.80
|5690
|2006.08.14 19:31
|close
|2826
|2.00
|1.2732
|0.0000
|1.2808
|-220.00
|102059.80
|5691
|2006.08.14 19:31
|sell
|2829
|2.00
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|5692
|2006.08.14 19:33
|close
|2829
|2.00
|1.2729
|0.0000
|1.2665
|20.00
|102079.80
|5693
|2006.08.14 19:33
|sell
|2830
|2.00
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5694
|2006.08.14 19:47
|sell
|2831
|4.00
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|5695
|2006.08.14 19:47
|close
|2831
|4.00
|1.2726
|0.0000
|1.2667
|240.00
|102319.80
|5696
|2006.08.14 19:48
|close
|2830
|2.00
|1.2728
|0.0000
|1.2660
|-60.00
|102259.80
|5697
|2006.08.14 19:48
|sell
|2832
|2.00
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|5698
|2006.08.14 19:52
|close
|2832
|2.00
|1.2727
|0.0000
|1.2663
|20.00
|102279.80
|5699
|2006.08.14 19:52
|sell
|2833
|2.00
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|5700
|2006.08.14 19:56
|sell
|2834
|4.00
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|5701
|2006.08.14 19:58
|close
|2834
|4.00
|1.2728
|0.0000
|1.2666
|120.00
|102399.80
|5702
|2006.08.14 19:59
|close
|2833
|2.00
|1.2736
|0.0000
|1.2658
|-260.00
|102139.80
|5703
|2006.08.14 20:00
|buy
|2835
|2.00
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|5704
|2006.08.14 20:23
|buy
|2836
|4.00
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|5705
|2006.08.14 20:25
|close
|2836
|4.00
|1.2732
|0.0000
|1.2793
|160.00
|102299.80
|5706
|2006.08.14 20:26
|close
|2835
|2.00
|1.2730
|0.0000
|1.2800
|-100.00
|102199.80
|5707
|2006.08.14 20:27
|sell
|2837
|2.00
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|5708
|2006.08.14 20:30
|close
|2837
|2.00
|1.2728
|0.0000
|1.2664
|20.00
|102219.80
|5709
|2006.08.14 20:30
|sell
|2838
|2.00
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|5710
|2006.08.14 20:32
|close
|2838
|2.00
|1.2721
|0.0000
|1.2657
|20.00
|102239.80
|5711
|2006.08.14 20:33
|sell
|2839
|2.00
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|5712
|2006.08.14 20:41
|sell
|2840
|4.00
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|5713
|2006.08.14 20:46
|close
|2840
|4.00
|1.2720
|0.0000
|1.2659
|160.00
|102399.80
|5714
|2006.08.14 20:46
|close
|2839
|2.00
|1.2723
|0.0000
|1.2651
|-140.00
|102259.80
|5715
|2006.08.14 20:47
|sell
|2841
|2.00
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|5716
|2006.08.14 20:50
|close
|2841
|2.00
|1.2721
|0.0000
|1.2657
|20.00
|102279.80
|5717
|2006.08.14 20:51
|sell
|2842
|2.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5718
|2006.08.14 20:55
|sell
|2843
|4.00
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|5719
|2006.08.14 20:57
|close
|2843
|4.00
|1.2721
|0.0000
|1.2661
|200.00
|102479.80
|5720
|2006.08.14 20:58
|close
|2842
|2.00
|1.2722
|0.0000
|1.2652
|-100.00
|102379.80
|5721
|2006.08.14 20:58
|sell
|2844
|2.00
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|5722
|2006.08.14 20:59
|close
|2844
|2.00
|1.2719
|0.0000
|1.2655
|20.00
|102399.80
|5723
|2006.08.14 21:00
|sell
|2845
|2.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5724
|2006.08.14 21:12
|sell
|2846
|4.00
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5725
|2006.08.14 21:16
|close
|2846
|4.00
|1.2720
|0.0000
|1.2660
|200.00
|102599.80
|5726
|2006.08.14 21:16
|close
|2845
|2.00
|1.2725
|0.0000
|1.2652
|-160.00
|102439.80
|5727
|2006.08.14 21:17
|sell
|2847
|2.00
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|5728
|2006.08.14 21:20
|close
|2847
|2.00
|1.2720
|0.0000
|1.2656
|20.00
|102459.80
|5729
|2006.08.14 21:21
|sell
|2848
|2.00
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|5730
|2006.08.14 21:24
|sell
|2849
|4.00
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|5731
|2006.08.14 21:27
|close
|2849
|4.00
|1.2721
|0.0000
|1.2661
|200.00
|102659.80
|5732
|2006.08.14 21:27
|close
|2848
|2.00
|1.2722
|0.0000
|1.2651
|-120.00
|102539.80
|5733
|2006.08.14 21:27
|sell
|2850
|2.10
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|5734
|2006.08.14 21:29
|close
|2850
|2.10
|1.2719
|0.0000
|1.2655
|21.00
|102560.80
|5735
|2006.08.14 21:30
|sell
|2851
|2.10
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5736
|2006.08.14 21:51
|close
|2851
|2.10
|1.2716
|0.0000
|1.2652
|21.00
|102581.80
|5737
|2006.08.14 21:51
|sell
|2852
|2.10
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|5738
|2006.08.14 23:18
|close
|2852
|2.10
|1.2714
|0.0000
|1.2650
|21.00
|102602.80
|5739
|2006.08.14 23:20
|sell
|2853
|2.10
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|5740
|2006.08.14 23:27
|close
|2853
|2.10
|1.2714
|0.0000
|1.2651
|42.00
|102644.80
|5741
|2006.08.14 23:28
|sell
|2854
|2.10
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|5742
|2006.08.14 23:49
|close
|2854
|2.10
|1.2711
|0.0000
|1.2647
|21.00
|102665.80
|5743
|2006.08.14 23:49
|sell
|2855
|2.10
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|5744
|2006.08.15 00:04
|sell
|2856
|4.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5745
|2006.08.15 01:00
|sell
|2857
|8.00
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5746
|2006.08.15 01:15
|close
|2857
|8.00
|1.2720
|0.0000
|1.2660
|400.00
|103065.80
|5747
|2006.08.15 01:15
|close
|2856
|4.00
|1.2725
|0.0000
|1.2652
|-320.00
|102745.80
|5748
|2006.08.15 01:16
|close
|2855
|2.10
|1.2726
|0.0000
|1.2645
|-322.35
|102423.45
|5749
|2006.08.15 01:17
|buy
|2858
|2.00
|1.2725
|0.0000
|1.2790
|5750
|2006.08.15 01:17
|close
|2858
|2.00
|1.2727
|0.0000
|1.2790
|40.00
|102463.45
|5751
|2006.08.15 01:18
|buy
|2859
|2.00
|1.2727
|0.0000
|1.2792
|5752
|2006.08.15 01:26
|buy
|2860
|4.00
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|5753
|2006.08.15 02:30
|close
|2860
|4.00
|1.2722
|0.0000
|1.2784
|120.00
|102583.45
|5754
|2006.08.15 02:31
|close
|2859
|2.00
|1.2724
|0.0000
|1.2792
|-60.00
|102523.45
|5755
|2006.08.15 02:32
|buy
|2861
|2.10
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|5756
|2006.08.15 03:00
|close
|2861
|2.10
|1.2729
|0.0000
|1.2793
|21.00
|102544.45
|5757
|2006.08.15 03:03
|buy
|2862
|2.10
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|5758
|2006.08.15 03:14
|buy
|2863
|4.00
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|5759
|2006.08.15 03:17
|close
|2863
|4.00
|1.2732
|0.0000
|1.2789
|320.00
|102864.45
|5760
|2006.08.15 03:17
|close
|2862
|2.10
|1.2730
|0.0000
|1.2798
|-63.00
|102801.45
|5761
|2006.08.15 03:18
|buy
|2864
|2.10
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|5762
|2006.08.15 03:24
|buy
|2865
|4.00
|1.2723
|0.0000
|1.2788
|5763
|2006.08.15 03:29
|close
|2865
|4.00
|1.2730
|0.0000
|1.2788
|280.00
|103081.45
|5764
|2006.08.15 03:30
|close
|2864
|2.10
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|0.00
|103081.45
|5765
|2006.08.15 03:33
|buy
|2866
|2.10
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|5766
|2006.08.15 03:54
|buy
|2867
|4.00
|1.2725
|0.0000
|1.2790
|5767
|2006.08.15 04:00
|close
|2867
|4.00
|1.2728
|0.0000
|1.2790
|120.00
|103201.45
|5768
|2006.08.15 04:01
|close
|2866
|2.10
|1.2722
|0.0000
|1.2798
|-231.00
|102970.45
|5769
|2006.08.15 04:02
|buy
|2868
|2.10
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|5770
|2006.08.15 04:30
|buy
|2869
|4.00
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|5771
|2006.08.15 04:37
|buy
|2870
|8.00
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|5772
|2006.08.15 04:39
|close
|2870
|8.00
|1.2713
|0.0000
|1.2768
|800.00
|103770.45
|5773
|2006.08.15 04:39
|close
|2869
|4.00
|1.2712
|0.0000
|1.2785
|-320.00
|103450.45
|5774
|2006.08.15 04:40
|close
|2868
|2.10
|1.2708
|0.0000
|1.2793
|-420.00
|103030.45
|5775
|2006.08.15 04:40
|sell
|2871
|2.10
|1.2709
|0.0000
|1.2644
|5776
|2006.08.15 04:41
|close
|2871
|2.10
|1.2706
|0.0000
|1.2644
|63.00
|103093.45
|5777
|2006.08.15 04:41
|sell
|2872
|2.10
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|5778
|2006.08.15 04:41
|close
|2872
|2.10
|1.2703
|0.0000
|1.2639
|21.00
|103114.45
|5779
|2006.08.15 04:41
|sell
|2873
|2.10
|1.2701
|0.0000
|1.2636
|5780
|2006.08.15 04:42
|close
|2873
|2.10
|1.2700
|0.0000
|1.2636
|21.00
|103135.45
|5781
|2006.08.15 04:42
|sell
|2874
|2.10
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|5782
|2006.08.15 04:43
|sell
|2875
|4.00
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|5783
|2006.08.15 04:45
|sell
|2876
|8.00
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|5784
|2006.08.15 04:47
|close
|2876
|8.00
|1.2709
|0.0000
|1.2652
|640.00
|103775.45
|5785
|2006.08.15 04:47
|close
|2875
|4.00
|1.2705
|0.0000
|1.2642
|80.00
|103855.45
|5786
|2006.08.15 04:48
|close
|2874
|2.10
|1.2707
|0.0000
|1.2631
|-231.00
|103624.45
|5787
|2006.08.15 04:48
|sell
|2877
|2.10
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|5788
|2006.08.15 04:50
|close
|2877
|2.10
|1.2700
|0.0000
|1.2638
|63.00
|103687.45
|5789
|2006.08.15 04:51
|sell
|2878
|2.10
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|5790
|2006.08.15 04:58
|sell
|2879
|4.00
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|5791
|2006.08.15 04:59
|sell
|2880
|8.00
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5792
|2006.09.07 15:58
|close
|2880
|8.00
|1.2710
|0.0000
|1.2653
|1940.00
|105627.45
|5793
|2006.09.07 15:58
|close
|2879
|4.00
|1.2708
|0.0000
|1.2640
|530.00
|106157.45
|5794
|2006.09.07 15:58
|close
|2878
|2.10
|1.2709
|0.0000
|1.2631
|68.25
|106225.70
|5795
|2006.09.07 15:59
|sell
|2881
|2.10
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|5796
|2006.09.07 16:06
|sell
|2882
|4.20
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|5797
|2006.09.07 16:24
|close
|2882
|4.20
|1.2718
|0.0000
|1.2657
|168.00
|106393.70
|5798
|2006.09.07 16:24
|close
|2881
|2.10
|1.2717
|0.0000
|1.2648
|-84.00
|106309.70
|5799
|2006.09.07 16:25
|sell
|2883
|2.10
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5800
|2006.09.07 16:26
|close
|2883
|2.10
|1.2715
|0.0000
|1.2653
|63.00
|106372.70
|5801
|2006.09.07 16:27
|sell
|2884
|2.10
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|5802
|2006.09.07 16:27
|close
|2884
|2.10
|1.2709
|0.0000
|1.2645
|21.00
|106393.70
|5803
|2006.09.07 16:27
|sell
|2885
|2.10
|1.2705
|0.0000
|1.2640
|5804
|2006.09.07 16:29
|sell
|2886
|4.20
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|5805
|2006.09.07 16:31
|sell
|2887
|8.00
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|5806
|2006.09.07 16:57
|close
|2887
|8.00
|1.2715
|0.0000
|1.2658
|640.00
|107033.70
|5807
|2006.09.07 16:57
|close
|2886
|4.20
|1.2714
|0.0000
|1.2648
|-42.00
|106991.70
|5808
|2006.09.07 16:57
|close
|2885
|2.10
|1.2715
|0.0000
|1.2640
|-210.00
|106781.70
|5809
|2006.09.07 16:58
|sell
|2888
|2.10
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|5810
|2006.09.07 16:59
|sell
|2889
|4.20
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|5811
|2006.09.07 17:05
|sell
|2890
|8.00
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|5812
|2006.09.07 17:25
|close
|2890
|8.00
|1.2726
|0.0000
|1.2667
|480.00
|107261.70
|5813
|2006.09.07 17:25
|close
|2889
|4.20
|1.2727
|0.0000
|1.2660
|-84.00
|107177.70
|5814
|2006.09.07 17:25
|close
|2888
|2.10
|1.2722
|0.0000
|1.2645
|-252.00
|106925.70
|5815
|2006.09.07 17:26
|sell
|2891
|2.10
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|5816
|2006.09.07 17:28
|close
|2891
|2.10
|1.2717
|0.0000
|1.2655
|63.00
|106988.70
|5817
|2006.09.07 17:28
|sell
|2892
|2.10
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|5818
|2006.09.07 17:29
|sell
|2893
|4.20
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|5819
|2006.09.07 17:40
|sell
|2894
|8.00
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|5820
|2006.09.07 17:54
|close
|2894
|8.00
|1.2726
|0.0000
|1.2666
|400.00
|107388.70
|5821
|2006.09.07 17:55
|close
|2893
|4.20
|1.2724
|0.0000
|1.2658
|-42.00
|107346.70
|5822
|2006.09.07 17:55
|close
|2892
|2.10
|1.2723
|0.0000
|1.2650
|-168.00
|107178.70
|5823
|2006.09.07 17:56
|sell
|2895
|2.10
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|5824
|2006.09.07 17:59
|sell
|2896
|4.20
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|5825
|2006.09.07 18:03
|sell
|2897
|8.00
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|5826
|2006.09.07 18:24
|close
|2897
|8.00
|1.2731
|0.0000
|1.2672
|480.00
|107658.70
|5827
|2006.09.07 18:24
|close
|2896
|4.20
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|0.00
|107658.70
|5828
|2006.09.07 18:25
|close
|2895
|2.10
|1.2731
|0.0000
|1.2654
|-252.00
|107406.70
|5829
|2006.09.07 18:25
|buy
|2898
|2.10
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|5830
|2006.09.07 18:29
|close
|2898
|2.10
|1.2741
|0.0000
|1.2795
|231.00
|107637.70
|5831
|2006.09.07 18:30
|buy
|2899
|2.20
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|5832
|2006.09.07 18:32
|close
|2899
|2.20
|1.2746
|0.0000
|1.2810
|22.00
|107659.70
|5833
|2006.09.07 18:32
|buy
|2900
|2.20
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|5834
|2006.09.07 18:33
|close
|2900
|2.20
|1.2752
|0.0000
|1.2816
|22.00
|107681.70
|5835
|2006.09.07 18:33
|buy
|2901
|2.20
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|5836
|2006.09.07 18:50
|buy
|2902
|4.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5837
|2006.09.07 18:54
|buy
|2903
|8.40
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|5838
|2006.09.07 18:59
|close
|2903
|8.40
|1.2756
|0.0000
|1.2802
|1596.00
|109277.70
|5839
|2006.09.07 19:00
|close
|2902
|4.20
|1.2755
|0.0000
|1.2811
|378.00
|109655.70
|5840
|2006.09.07 19:00
|close
|2901
|2.20
|1.2753
|0.0000
|1.2821
|-66.00
|109589.70
|5841
|2006.09.07 19:00
|buy
|2904
|2.20
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|5842
|2006.09.07 19:22
|buy
|2905
|4.40
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5843
|2006.09.07 19:25
|buy
|2906
|8.40
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|5844
|2006.09.07 19:30
|close
|2906
|8.40
|1.2743
|0.0000
|1.2803
|420.00
|110009.70
|5845
|2006.09.07 19:31
|close
|2905
|4.40
|1.2745
|0.0000
|1.2811
|-44.00
|109965.70
|5846
|2006.09.07 19:31
|close
|2904
|2.20
|1.2746
|0.0000
|1.2820
|-198.00
|109767.70
|5847
|2006.09.07 19:31
|buy
|2907
|2.20
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|5848
|2006.09.07 19:55
|buy
|2908
|4.40
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|5849
|2006.09.07 19:59
|close
|2908
|4.40
|1.2746
|0.0000
|1.2807
|176.00
|109943.70
|5850
|2006.09.07 20:00
|close
|2907
|2.20
|1.2747
|0.0000
|1.2815
|-66.00
|109877.70
|5851
|2006.09.07 20:01
|buy
|2909
|2.20
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|5852
|2006.09.07 20:32
|close
|2909
|2.20
|1.2752
|0.0000
|1.2816
|22.00
|109899.70
|5853
|2006.09.07 20:34
|buy
|2910
|2.20
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|5854
|2006.09.07 21:17
|buy
|2911
|4.40
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5855
|2006.09.07 21:47
|buy
|2912
|8.40
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|5856
|2006.09.14 17:55
|close
|2912
|8.40
|1.2745
|0.0000
|1.2802
|148.68
|110048.38
|5857
|2006.09.14 17:55
|close
|2911
|4.40
|1.2742
|0.0000
|1.2811
|-450.12
|109598.26
|5858
|2006.09.14 17:55
|close
|2910
|2.20
|1.2738
|0.0000
|1.2819
|-489.06
|109109.20
|5859
|2006.09.14 17:55
|buy
|2913
|2.20
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|5860
|2006.09.14 17:56
|buy
|2914
|4.20
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|5861
|2006.09.14 17:56
|close
|2914
|4.20
|1.2744
|0.0000
|1.2805
|168.00
|109277.20
|5862
|2006.09.14 17:56
|close
|2913
|2.20
|1.2742
|0.0000
|1.2813
|-132.00
|109145.20
|5863
|2006.09.14 17:56
|buy
|2915
|2.20
|1.2743
|0.0000
|1.2808
|5864
|2006.09.14 17:56
|close
|2915
|2.20
|1.2745
|0.0000
|1.2808
|44.00
|109189.20
|5865
|2006.09.14 17:56
|buy
|2916
|2.20
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|5866
|2006.09.14 17:56
|close
|2916
|2.20
|1.2750
|0.0000
|1.2812
|66.00
|109255.20
|5867
|2006.09.14 17:56
|buy
|2917
|2.20
|1.2748
|0.0000
|1.2813
|5868
|2006.09.14 17:57
|close
|2917
|2.20
|1.2749
|0.0000
|1.2813
|22.00
|109277.20
|5869
|2006.09.14 17:57
|buy
|2918
|2.20
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|5870
|2006.09.14 17:59
|close
|2918
|2.20
|1.2752
|0.0000
|1.2816
|22.00
|109299.20
|5871
|2006.09.14 17:59
|buy
|2919
|2.20
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|5872
|2006.09.14 18:00
|buy
|2920
|4.40
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|5873
|2006.09.14 18:01
|close
|2920
|4.40
|1.2752
|0.0000
|1.2814
|132.00
|109431.20
|5874
|2006.09.14 18:01
|close
|2919
|2.20
|1.2751
|0.0000
|1.2821
|-110.00
|109321.20
|5875
|2006.09.14 18:01
|buy
|2921
|2.20
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|5876
|2006.09.14 18:04
|buy
|2922
|4.40
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|5877
|2006.09.14 18:16
|buy
|2923
|8.40
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|5878
|2006.09.14 19:18
|close
|2923
|8.40
|1.2744
|0.0000
|1.2804
|420.00
|109741.20
|5879
|2006.09.14 19:19
|close
|2922
|4.40
|1.2743
|0.0000
|1.2812
|-176.00
|109565.20
|5880
|2006.09.14 19:19
|close
|2921
|2.20
|1.2742
|0.0000
|1.2820
|-286.00
|109279.20
|5881
|2006.09.14 19:19
|buy
|2924
|2.20
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|5882
|2006.09.14 19:44
|buy
|2925
|4.40
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|5883
|2006.09.14 21:41
|buy
|2926
|8.40
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|5884
|2006.09.15 08:50
|close
|2926
|8.40
|1.2734
|0.0000
|1.2794
|345.24
|109624.44
|5885
|2006.09.15 08:50
|close
|2925
|4.40
|1.2732
|0.0000
|1.2802
|-259.16
|109365.28
|5886
|2006.09.15 08:50
|close
|2924
|2.20
|1.2730
|0.0000
|1.2811
|-371.58
|108993.70
|5887
|2006.09.15 08:50
|buy
|2927
|2.20
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|5888
|2006.09.15 09:17
|buy
|2928
|4.20
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|5889
|2006.09.15 09:57
|buy
|2929
|8.40
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|5890
|2006.09.19 05:59
|close
|2929
|8.40
|1.2725
|0.0000
|1.2785
|270.48
|109264.18
|5891
|2006.09.19 05:59
|close
|2928
|4.20
|1.2724
|0.0000
|1.2793
|-242.76
|109021.42
|5892
|2006.09.19 06:00
|close
|2927
|2.20
|1.2723
|0.0000
|1.2800
|-303.16
|108718.26
|5893
|2006.09.19 06:00
|buy
|2930
|2.20
|1.2727
|0.0000
|1.2792
|5894
|2006.09.19 07:03
|buy
|2931
|4.20
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|5895
|2006.09.19 07:09
|buy
|2932
|8.40
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|5896
|2006.09.19 08:29
|close
|2932
|8.40
|1.2717
|0.0000
|1.2777
|420.00
|109138.26
|5897
|2006.09.19 08:30
|close
|2931
|4.20
|1.2718
|0.0000
|1.2784
|-42.00
|109096.26
|5898
|2006.09.19 08:30
|close
|2930
|2.20
|1.2717
|0.0000
|1.2792
|-220.00
|108876.26
|5899
|2006.09.19 08:30
|sell
|2933
|2.20
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|5900
|2006.09.19 08:35
|close
|2933
|2.20
|1.2717
|0.0000
|1.2653
|22.00
|108898.26
|5901
|2006.09.19 08:35
|sell
|2934
|2.20
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|5902
|2006.09.19 08:36
|close
|2934
|2.20
|1.2713
|0.0000
|1.2650
|44.00
|108942.26
|5903
|2006.09.19 08:37
|sell
|2935
|2.20
|1.2709
|0.0000
|1.2644
|5904
|2006.09.19 08:45
|close
|2935
|2.20
|1.2708
|0.0000
|1.2644
|22.00
|108964.26
|5905
|2006.09.19 08:45
|sell
|2936
|2.20
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|5906
|2006.09.19 09:30
|close
|2936
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2639
|22.00
|108986.26
|5907
|2006.09.19 09:30
|sell
|2937
|2.20
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|5908
|2006.09.19 09:44
|sell
|2938
|4.20
|1.2709
|0.0000
|1.2644
|5909
|2006.09.19 09:49
|close
|2938
|4.20
|1.2705
|0.0000
|1.2644
|168.00
|109154.26
|5910
|2006.09.19 09:49
|close
|2937
|2.20
|1.2704
|0.0000
|1.2635
|-88.00
|109066.26
|5911
|2006.09.19 09:49
|sell
|2939
|2.20
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|5912
|2006.09.19 10:11
|close
|2939
|2.20
|1.2698
|0.0000
|1.2635
|44.00
|109110.26
|5913
|2006.09.19 10:12
|sell
|2940
|2.20
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|5914
|2006.09.19 10:21
|close
|2940
|2.20
|1.2695
|0.0000
|1.2631
|22.00
|109132.26
|5915
|2006.09.19 10:21
|sell
|2941
|2.20
|1.2697
|0.0000
|1.2632
|5916
|2006.09.19 10:21
|close
|2941
|2.20
|1.2695
|0.0000
|1.2632
|44.00
|109176.26
|5917
|2006.09.19 10:21
|sell
|2942
|2.20
|1.2697
|0.0000
|1.2632
|5918
|2006.09.19 10:21
|close
|2942
|2.20
|1.2695
|0.0000
|1.2632
|44.00
|109220.26
|5919
|2006.09.19 10:22
|sell
|2943
|2.20
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|5920
|2006.09.19 10:39
|close
|2943
|2.20
|1.2692
|0.0000
|1.2628
|22.00
|109242.26
|5921
|2006.09.19 10:39
|sell
|2944
|2.20
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|5922
|2006.09.19 10:40
|close
|2944
|2.20
|1.2690
|0.0000
|1.2627
|44.00
|109286.26
|5923
|2006.09.19 10:40
|sell
|2945
|2.20
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|5924
|2006.09.19 10:46
|close
|2945
|2.20
|1.2684
|0.0000
|1.2621
|44.00
|109330.26
|5925
|2006.09.19 10:46
|sell
|2946
|2.20
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|5926
|2006.09.19 10:53
|close
|2946
|2.20
|1.2680
|0.0000
|1.2617
|44.00
|109374.26
|5927
|2006.09.19 10:53
|sell
|2947
|2.20
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|5928
|2006.09.19 11:03
|close
|2947
|2.20
|1.2672
|0.0000
|1.2611
|88.00
|109462.26
|5929
|2006.09.19 11:03
|sell
|2948
|2.20
|1.2673
|0.0000
|1.2608
|5930
|2006.09.19 11:10
|close
|2948
|2.20
|1.2671
|0.0000
|1.2608
|44.00
|109506.26
|5931
|2006.09.19 11:10
|sell
|2949
|2.20
|1.2669
|0.0000
|1.2604
|5932
|2006.09.19 11:14
|close
|2949
|2.20
|1.2668
|0.0000
|1.2604
|22.00
|109528.26
|5933
|2006.09.19 11:14
|sell
|2950
|2.20
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|5934
|2006.09.19 11:14
|close
|2950
|2.20
|1.2666
|0.0000
|1.2602
|22.00
|109550.26
|5935
|2006.09.19 11:14
|sell
|2951
|2.20
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|5936
|2006.09.19 11:17
|close
|2951
|2.20
|1.2666
|0.0000
|1.2602
|22.00
|109572.26
|5937
|2006.09.19 11:17
|sell
|2952
|2.20
|1.2664
|0.0000
|1.2599
|5938
|2006.09.19 11:19
|close
|2952
|2.20
|1.2663
|0.0000
|1.2599
|22.00
|109594.26
|5939
|2006.09.19 11:19
|sell
|2953
|2.20
|1.2662
|0.0000
|1.2597
|5940
|2006.09.19 11:24
|sell
|2954
|4.40
|1.2670
|0.0000
|1.2605
|5941
|2006.09.19 12:00
|close
|2954
|4.40
|1.2663
|0.0000
|1.2605
|308.00
|109902.26
|5942
|2006.09.19 12:00
|close
|2953
|2.20
|1.2657
|0.0000
|1.2597
|110.00
|110012.26
|5943
|2006.09.19 12:00
|sell
|2955
|2.20
|1.2656
|0.0000
|1.2591
|5944
|2006.09.19 12:00
|sell
|2956
|4.40
|1.2666
|0.0000
|1.2601
|5945
|2006.09.19 12:00
|close
|2956
|4.40
|1.2660
|0.0000
|1.2601
|264.00
|110276.26
|5946
|2006.09.19 12:00
|close
|2955
|2.20
|1.2657
|0.0000
|1.2591
|-22.00
|110254.26
|5947
|2006.09.19 12:00
|sell
|2957
|2.20
|1.2658
|0.0000
|1.2593
|5948
|2006.09.19 12:00
|sell
|2958
|4.40
|1.2666
|0.0000
|1.2601
|5949
|2006.09.19 12:00
|close
|2958
|4.40
|1.2657
|0.0000
|1.2601
|396.00
|110650.26
|5950
|2006.09.19 12:00
|close
|2957
|2.20
|1.2662
|0.0000
|1.2593
|-88.00
|110562.26
|5951
|2006.09.19 12:01
|sell
|2959
|2.20
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|5952
|2006.09.19 12:01
|close
|2959
|2.20
|1.2657
|0.0000
|1.2595
|66.00
|110628.26
|5953
|2006.09.19 12:01
|sell
|2960
|2.20
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|5954
|2006.09.19 12:02
|sell
|2961
|4.40
|1.2663
|0.0000
|1.2598
|5955
|2006.09.19 12:10
|sell
|2962
|8.40
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|5956
|2006.09.19 12:19
|close
|2962
|8.40
|1.2666
|0.0000
|1.2607
|504.00
|111132.26
|5957
|2006.09.19 12:20
|close
|2961
|4.40
|1.2665
|0.0000
|1.2598
|-88.00
|111044.26
|5958
|2006.09.19 12:20
|close
|2960
|2.20
|1.2667
|0.0000
|1.2590
|-264.00
|110780.26
|5959
|2006.09.19 12:20
|sell
|2963
|2.20
|1.2662
|0.0000
|1.2597
|5960
|2006.09.19 12:30
|close
|2963
|2.20
|1.2661
|0.0000
|1.2597
|22.00
|110802.26
|5961
|2006.09.19 12:30
|sell
|2964
|2.20
|1.2659
|0.0000
|1.2594
|5962
|2006.09.19 12:43
|close
|2964
|2.20
|1.2658
|0.0000
|1.2594
|22.00
|110824.26
|5963
|2006.09.19 12:43
|sell
|2965
|2.20
|1.2654
|0.0000
|1.2589
|5964
|2006.09.19 13:03
|close
|2965
|2.20
|1.2653
|0.0000
|1.2589
|22.00
|110846.26
|5965
|2006.09.19 13:03
|sell
|2966
|2.20
|1.2654
|0.0000
|1.2589
|5966
|2006.09.19 13:21
|sell
|2967
|4.40
|1.2662
|0.0000
|1.2597
|5967
|2006.09.19 13:46
|close
|2967
|4.40
|1.2659
|0.0000
|1.2597
|132.00
|110978.26
|5968
|2006.09.19 13:46
|close
|2966
|2.20
|1.2660
|0.0000
|1.2589
|-132.00
|110846.26
|5969
|2006.09.19 13:47
|sell
|2968
|2.20
|1.2656
|0.0000
|1.2591
|5970
|2006.09.19 14:17
|sell
|2969
|4.40
|1.2664
|0.0000
|1.2599
|5971
|2006.09.19 14:28
|close
|2969
|4.40
|1.2660
|0.0000
|1.2599
|176.00
|111022.26
|5972
|2006.09.19 14:28
|close
|2968
|2.20
|1.2662
|0.0000
|1.2591
|-132.00
|110890.26
|5973
|2006.09.19 14:29
|sell
|2970
|2.20
|1.2658
|0.0000
|1.2593
|5974
|2006.09.19 15:06
|close
|2970
|2.20
|1.2657
|0.0000
|1.2593
|22.00
|110912.26
|5975
|2006.09.19 15:07
|sell
|2971
|2.20
|1.2653
|0.0000
|1.2588
|5976
|2006.09.19 15:26
|sell
|2972
|4.40
|1.2661
|0.0000
|1.2596
|5977
|2006.09.19 15:30
|sell
|2973
|8.40
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|5978
|2006.09.19 19:51
|close
|2973
|8.40
|1.2669
|0.0000
|1.2617
|1092.00
|112004.26
|5979
|2006.09.19 19:51
|close
|2972
|4.40
|1.2670
|0.0000
|1.2596
|-396.00
|111608.26
|5980
|2006.09.19 19:52
|close
|2971
|2.20
|1.2669
|0.0000
|1.2588
|-352.00
|111256.26
|5981
|2006.09.19 19:52
|sell
|2974
|2.20
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|5982
|2006.09.19 19:59
|close
|2974
|2.20
|1.2666
|0.0000
|1.2603
|44.00
|111300.26
|5983
|2006.09.19 19:59
|sell
|2975
|2.20
|1.2663
|0.0000
|1.2598
|5984
|2006.09.19 20:09
|close
|2975
|2.20
|1.2662
|0.0000
|1.2598
|22.00
|111322.26
|5985
|2006.09.19 20:09
|sell
|2976
|2.20
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|5986
|2006.09.19 20:16
|sell
|2977
|4.40
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|5987
|2006.09.19 20:33
|sell
|2978
|8.40
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|5988
|2006.09.20 08:42
|close
|2978
|8.40
|1.2671
|0.0000
|1.2611
|474.60
|111796.86
|5989
|2006.09.20 08:42
|close
|2977
|4.40
|1.2674
|0.0000
|1.2603
|-235.40
|111561.46
|5990
|2006.09.20 08:42
|close
|2976
|2.20
|1.2669
|0.0000
|1.2595
|-183.70
|111377.76
|5991
|2006.09.20 08:42
|sell
|2979
|2.20
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|5992
|2006.09.20 09:02
|sell
|2980
|4.40
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|5993
|2006.09.20 09:08
|close
|2980
|4.40
|1.2672
|0.0000
|1.2610
|132.00
|111509.76
|5994
|2006.09.20 09:08
|close
|2979
|2.20
|1.2672
|0.0000
|1.2603
|-88.00
|111421.76
|5995
|2006.09.20 09:08
|sell
|2981
|2.20
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|5996
|2006.09.20 09:18
|close
|2981
|2.20
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|22.00
|111443.76
|5997
|2006.09.20 09:18
|sell
|2982
|2.20
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|5998
|2006.09.20 09:28
|sell
|2983
|4.40
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|5999
|2006.09.20 09:32
|close
|2983
|4.40
|1.2670
|0.0000
|1.2610
|220.00
|111663.76
|6000
|2006.09.20 09:33
|close
|2982
|2.20
|1.2671
|0.0000
|1.2600
|-132.00
|111531.76
|6001
|2006.09.20 09:33
|sell
|2984
|2.20
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|6002
|2006.09.20 09:54
|sell
|2985
|4.40
|1.2674
|0.0000
|1.2609
|6003
|2006.09.20 10:13
|sell
|2986
|8.40
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|6004
|2006.09.20 10:19
|close
|2986
|8.40
|1.2677
|0.0000
|1.2617
|420.00
|111951.76
|6005
|2006.09.20 10:19
|close
|2985
|4.40
|1.2678
|0.0000
|1.2609
|-176.00
|111775.76
|6006
|2006.09.20 10:20
|close
|2984
|2.20
|1.2677
|0.0000
|1.2602
|-220.00
|111555.76
|6007
|2006.09.20 10:20
|buy
|2987
|2.20
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|6008
|2006.09.20 10:50
|buy
|2988
|4.40
|1.2671
|0.0000
|1.2736
|6009
|2006.09.20 10:56
|close
|2988
|4.40
|1.2674
|0.0000
|1.2736
|132.00
|111687.76
|6010
|2006.09.20 10:57
|close
|2987
|2.20
|1.2673
|0.0000
|1.2743
|-110.00
|111577.76
|6011
|2006.09.20 10:58
|sell
|2989
|2.20
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|6012
|2006.09.20 11:00
|close
|2989
|2.20
|1.2671
|0.0000
|1.2607
|22.00
|111599.76
|6013
|2006.09.20 11:00
|sell
|2990
|2.20
|1.2669
|0.0000
|1.2604
|6014
|2006.09.20 11:32
|sell
|2991
|4.40
|1.2676
|0.0000
|1.2611
|6015
|2006.09.20 12:05
|sell
|2992
|8.40
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|6016
|2006.09.20 12:11
|close
|2992
|8.40
|1.2679
|0.0000
|1.2620
|504.00
|112103.76
|6017
|2006.09.20 12:12
|close
|2991
|4.40
|1.2680
|0.0000
|1.2611
|-176.00
|111927.76
|6018
|2006.09.20 12:12
|close
|2990
|2.20
|1.2681
|0.0000
|1.2604
|-264.00
|111663.76
|6019
|2006.09.20 12:14
|buy
|2993
|2.20
|1.2682
|0.0000
|1.2747
|6020
|2006.09.20 13:13
|buy
|2994
|4.40
|1.2674
|0.0000
|1.2739
|6021
|2006.09.20 14:05
|close
|2994
|4.40
|1.2677
|0.0000
|1.2739
|132.00
|111795.76
|6022
|2006.09.20 14:06
|close
|2993
|2.20
|1.2676
|0.0000
|1.2747
|-132.00
|111663.76
|6023
|2006.09.20 14:06
|buy
|2995
|2.20
|1.2680
|0.0000
|1.2745
|6024
|2006.09.20 16:00
|close
|2995
|2.20
|1.2681
|0.0000
|1.2745
|22.00
|111685.76
|6025
|2006.09.20 16:01
|buy
|2996
|2.20
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|6026
|2006.09.20 16:02
|close
|2996
|2.20
|1.2685
|0.0000
|1.2748
|44.00
|111729.76
|6027
|2006.09.20 16:02
|buy
|2997
|2.20
|1.2689
|0.0000
|1.2754
|6028
|2006.09.20 16:13
|buy
|2998
|4.40
|1.2681
|0.0000
|1.2746
|6029
|2006.09.20 16:17
|close
|2998
|4.40
|1.2684
|0.0000
|1.2746
|132.00
|111861.76
|6030
|2006.09.20 16:17
|close
|2997
|2.20
|1.2683
|0.0000
|1.2754
|-132.00
|111729.76
|6031
|2006.09.20 16:17
|buy
|2999
|2.20
|1.2685
|0.0000
|1.2750
|6032
|2006.09.20 17:01
|close
|2999
|2.20
|1.2686
|0.0000
|1.2750
|22.00
|111751.76
|6033
|2006.09.20 17:01
|buy
|3000
|2.20
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|6034
|2006.09.20 17:02
|close
|3000
|2.20
|1.2693
|0.0000
|1.2757
|22.00
|111773.76
|6035
|2006.09.20 17:02
|buy
|3001
|2.20
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|6036
|2006.09.20 17:06
|close
|3001
|2.20
|1.2694
|0.0000
|1.2758
|22.00
|111795.76
|6037
|2006.09.20 17:06
|buy
|3002
|2.20
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|6038
|2006.09.20 17:24
|buy
|3003
|4.40
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|6039
|2006.09.20 17:40
|close
|3003
|4.40
|1.2697
|0.0000
|1.2759
|132.00
|111927.76
|6040
|2006.09.20 17:40
|close
|3002
|2.20
|1.2696
|0.0000
|1.2767
|-132.00
|111795.76
|6041
|2006.09.20 17:41
|buy
|3004
|2.20
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|6042
|2006.09.20 17:59
|close
|3004
|2.20
|1.2702
|0.0000
|1.2765
|44.00
|111839.76
|6043
|2006.09.20 17:59
|buy
|3005
|2.20
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|6044
|2006.09.20 18:00
|close
|3005
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2767
|22.00
|111861.76
|6045
|2006.09.20 18:00
|buy
|3006
|2.20
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|6046
|2006.09.20 18:00
|close
|3006
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2767
|22.00
|111883.76
|6047
|2006.09.20 18:00
|buy
|3007
|2.20
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|6048
|2006.09.20 18:00
|close
|3007
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2767
|22.00
|111905.76
|6049
|2006.09.20 18:00
|buy
|3008
|2.20
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|6050
|2006.09.20 18:06
|close
|3008
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2767
|22.00
|111927.76
|6051
|2006.09.20 18:06
|buy
|3009
|2.20
|1.2704
|0.0000
|1.2769
|6052
|2006.09.20 18:06
|close
|3009
|2.20
|1.2705
|0.0000
|1.2769
|22.00
|111949.76
|6053
|2006.09.20 18:06
|buy
|3010
|2.20
|1.2706
|0.0000
|1.2771
|6054
|2006.09.20 18:07
|close
|3010
|2.20
|1.2707
|0.0000
|1.2771
|22.00
|111971.76
|6055
|2006.09.20 18:07
|buy
|3011
|2.20
|1.2708
|0.0000
|1.2773
|6056
|2006.09.20 18:31
|close
|3011
|2.20
|1.2710
|0.0000
|1.2773
|44.00
|112015.76
|6057
|2006.09.20 18:31
|buy
|3012
|2.20
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|6058
|2006.09.20 18:37
|buy
|3013
|4.40
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|6059
|2006.09.20 18:50
|close
|3013
|4.40
|1.2707
|0.0000
|1.2768
|176.00
|112191.76
|6060
|2006.09.20 18:50
|close
|3012
|2.20
|1.2706
|0.0000
|1.2777
|-132.00
|112059.76
|6061
|2006.09.20 18:50
|buy
|3014
|2.20
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|6062
|2006.09.20 18:58
|buy
|3015
|4.40
|1.2704
|0.0000
|1.2769
|6063
|2006.09.20 19:38
|buy
|3016
|8.40
|1.2696
|0.0000
|1.2761
|6064
|2006.09.20 20:01
|close
|3016
|8.40
|1.2701
|0.0000
|1.2761
|420.00
|112479.76
|6065
|2006.09.20 20:01
|close
|3015
|4.40
|1.2700
|0.0000
|1.2769
|-176.00
|112303.76
|6066
|2006.09.20 20:01
|close
|3014
|2.20
|1.2701
|0.0000
|1.2777
|-242.00
|112061.76
|6067
|2006.09.20 20:02
|buy
|3017
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|6068
|2006.09.20 20:47
|close
|3017
|2.20
|1.2704
|0.0000
|1.2768
|22.00
|112083.76
|6069
|2006.09.20 20:48
|buy
|3018
|2.20
|1.2708
|0.0000
|1.2773
|6070
|2006.09.20 20:54
|close
|3018
|2.20
|1.2710
|0.0000
|1.2773
|44.00
|112127.76
|6071
|2006.09.20 20:54
|buy
|3019
|2.20
|1.2711
|0.0000
|1.2776
|6072
|2006.09.20 21:13
|buy
|3020
|4.40
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|6073
|2006.09.20 21:13
|close
|3020
|4.40
|1.2706
|0.0000
|1.2768
|132.00
|112259.76
|6074
|2006.09.20 21:13
|close
|3019
|2.20
|1.2707
|0.0000
|1.2776
|-88.00
|112171.76
|6075
|2006.09.20 21:13
|buy
|3021
|2.20
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|6076
|2006.09.20 21:13
|close
|3021
|2.20
|1.2713
|0.0000
|1.2777
|22.00
|112193.76
|6077
|2006.09.20 21:13
|buy
|3022
|2.20
|1.2717
|0.0000
|1.2782
|6078
|2006.09.20 21:13
|buy
|3023
|4.40
|1.2707
|0.0000
|1.2772
|6079
|2006.09.20 21:14
|buy
|3024
|8.40
|1.2699
|0.0000
|1.2764
|6080
|2006.09.20 21:20
|close
|3024
|8.40
|1.2711
|0.0000
|1.2764
|1008.00
|113201.76
|6081
|2006.09.20 21:20
|close
|3023
|4.40
|1.2719
|0.0000
|1.2772
|528.00
|113729.76
|6082
|2006.09.20 21:20
|close
|3022
|2.20
|1.2720
|0.0000
|1.2782
|66.00
|113795.76
|6083
|2006.09.20 21:20
|buy
|3025
|2.30
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|6084
|2006.09.20 21:20
|buy
|3026
|4.40
|1.2711
|0.0000
|1.2776
|6085
|2006.09.20 21:21
|close
|3026
|4.40
|1.2716
|0.0000
|1.2776
|220.00
|114015.76
|6086
|2006.09.20 21:21
|close
|3025
|2.30
|1.2726
|0.0000
|1.2789
|46.00
|114061.76
|6087
|2006.09.20 21:21
|buy
|3027
|2.30
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|6088
|2006.09.20 21:21
|buy
|3028
|4.40
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|6089
|2006.09.20 21:21
|close
|3028
|4.40
|1.2725
|0.0000
|1.2787
|132.00
|114193.76
|6090
|2006.09.20 21:22
|close
|3027
|2.30
|1.2724
|0.0000
|1.2795
|-138.00
|114055.76
|6091
|2006.09.20 21:22
|buy
|3029
|2.30
|1.2725
|0.0000
|1.2790
|6092
|2006.09.20 21:23
|buy
|3030
|4.40
|1.2717
|0.0000
|1.2782
|6093
|2006.09.20 21:23
|close
|3030
|4.40
|1.2720
|0.0000
|1.2782
|132.00
|114187.76
|6094
|2006.09.20 21:23
|close
|3029
|2.30
|1.2718
|0.0000
|1.2790
|-161.00
|114026.76
|6095
|2006.09.20 21:24
|buy
|3031
|2.30
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|6096
|2006.09.20 21:26
|buy
|3032
|4.40
|1.2709
|0.0000
|1.2774
|6097
|2006.09.20 21:26
|close
|3032
|4.40
|1.2713
|0.0000
|1.2774
|176.00
|114202.76
|6098
|2006.09.20 21:26
|close
|3031
|2.30
|1.2712
|0.0000
|1.2785
|-184.00
|114018.76
|6099
|2006.09.20 21:26
|buy
|3033
|2.30
|1.2714
|0.0000
|1.2779
|6100
|2006.09.20 21:27
|buy
|3034
|4.40
|1.2705
|0.0000
|1.2770
|6101
|2006.09.20 21:34
|buy
|3035
|8.80
|1.2697
|0.0000
|1.2762
|6102
|2006.09.21 03:23
|close
|3035
|8.80
|1.2702
|0.0000
|1.2762
|205.04
|114223.80
|6103
|2006.09.21 03:23
|close
|3034
|4.40
|1.2703
|0.0000
|1.2770
|-205.48
|114018.32
|6104
|2006.09.21 03:23
|close
|3033
|2.30
|1.2702
|0.0000
|1.2779
|-337.41
|113680.91
|6105
|2006.09.21 03:24
|buy
|3036
|2.30
|1.2706
|0.0000
|1.2771
|6106
|2006.09.21 03:32
|close
|3036
|2.30
|1.2707
|0.0000
|1.2771
|23.00
|113703.91
|6107
|2006.09.21 03:32
|buy
|3037
|2.30
|1.2708
|0.0000
|1.2773
|6108
|2006.09.21 03:43
|close
|3037
|2.30
|1.2709
|0.0000
|1.2773
|23.00
|113726.91
|6109
|2006.09.21 03:44
|buy
|3038
|2.30
|1.2714
|0.0000
|1.2779
|6110
|2006.09.21 03:48
|close
|3038
|2.30
|1.2715
|0.0000
|1.2779
|23.00
|113749.91
|6111
|2006.09.21 03:48
|buy
|3039
|2.30
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|6112
|2006.09.21 04:01
|buy
|3040
|4.40
|1.2712
|0.0000
|1.2777
|6113
|2006.09.21 04:04
|close
|3040
|4.40
|1.2716
|0.0000
|1.2777
|176.00
|113925.91
|6114
|2006.09.21 04:04
|close
|3039
|2.30
|1.2714
|0.0000
|1.2784
|-115.00
|113810.91
|6115
|2006.09.21 04:04
|buy
|3041
|2.30
|1.2718
|0.0000
|1.2783
|6116
|2006.09.21 04:20
|close
|3041
|2.30
|1.2721
|0.0000
|1.2783
|69.00
|113879.91
|6117
|2006.09.21 04:20
|buy
|3042
|2.30
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|6118
|2006.09.21 04:52
|close
|3042
|2.30
|1.2723
|0.0000
|1.2787
|23.00
|113902.91
|6119
|2006.09.21 04:52
|buy
|3043
|2.30
|1.2725
|0.0000
|1.2790
|6120
|2006.09.21 05:01
|close
|3043
|2.30
|1.2727
|0.0000
|1.2790
|46.00
|113948.91
|6121
|2006.09.21 05:01
|buy
|3044
|2.30
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|6122
|2006.09.21 05:22
|buy
|3045
|4.40
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|6123
|2006.09.21 07:23
|close
|3045
|4.40
|1.2725
|0.0000
|1.2784
|264.00
|114212.91
|6124
|2006.09.21 07:24
|close
|3044
|2.30
|1.2726
|0.0000
|1.2794
|-69.00
|114143.91
|6125
|2006.09.21 07:24
|buy
|3046
|2.30
|1.2726
|0.0000
|1.2791
|6126
|2006.09.21 08:28
|buy
|3047
|4.40
|1.2718
|0.0000
|1.2783
|6127
|2006.09.21 08:43
|close
|3047
|4.40
|1.2721
|0.0000
|1.2783
|132.00
|114275.91
|6128
|2006.09.21 08:43
|close
|3046
|2.30
|1.2720
|0.0000
|1.2791
|-138.00
|114137.91
|6129
|2006.09.21 08:43
|sell
|3048
|2.30
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|6130
|2006.09.21 09:01
|close
|3048
|2.30
|1.2717
|0.0000
|1.2653
|23.00
|114160.91
|6131
|2006.09.21 09:01
|sell
|3049
|2.30
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|6132
|2006.09.21 09:01
|close
|3049
|2.30
|1.2718
|0.0000
|1.2654
|23.00
|114183.91
|6133
|2006.09.21 09:01
|sell
|3050
|2.30
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|6134
|2006.09.21 09:13
|close
|3050
|2.30
|1.2712
|0.0000
|1.2649
|46.00
|114229.91
|6135
|2006.09.21 09:13
|sell
|3051
|2.30
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|6136
|2006.09.21 09:23
|close
|3051
|2.30
|1.2706
|0.0000
|1.2642
|23.00
|114252.91
|6137
|2006.09.21 09:23
|sell
|3052
|2.30
|1.2699
|0.0000
|1.2634
|6138
|2006.09.21 09:47
|sell
|3053
|4.60
|1.2708
|0.0000
|1.2643
|6139
|2006.09.21 10:31
|sell
|3054
|8.80
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|6140
|2006.09.26 12:50
|close
|3054
|8.80
|1.2710
|0.0000
|1.2650
|611.60
|114864.51
|6141
|2006.09.26 12:50
|close
|3053
|4.60
|1.2708
|0.0000
|1.2643
|89.70
|114954.21
|6142
|2006.09.26 12:50
|close
|3052
|2.30
|1.2710
|0.0000
|1.2634
|-208.15
|114746.06
|6143
|2006.09.26 12:51
|sell
|3055
|2.30
|1.2706
|0.0000
|1.2641
|6144
|2006.09.26 12:54
|close
|3055
|2.30
|1.2703
|0.0000
|1.2641
|69.00
|114815.06
|6145
|2006.09.26 12:54
|sell
|3056
|2.30
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|6146
|2006.09.26 12:54
|close
|3056
|2.30
|1.2702
|0.0000
|1.2638
|23.00
|114838.06
|6147
|2006.09.26 12:54
|sell
|3057
|2.30
|1.2698
|0.0000
|1.2633
|6148
|2006.09.26 13:00
|close
|3057
|2.30
|1.2697
|0.0000
|1.2633
|23.00
|114861.06
|6149
|2006.09.26 13:00
|sell
|3058
|2.30
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|6150
|2006.09.26 13:16
|sell
|3059
|4.60
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|6151
|2006.09.26 13:20
|close
|3059
|4.60
|1.2697
|0.0000
|1.2635
|138.00
|114999.06
|6152
|2006.09.26 13:20
|close
|3058
|2.30
|1.2698
|0.0000
|1.2627
|-138.00
|114861.06
|6153
|2006.09.26 13:20
|sell
|3060
|2.30
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|6154
|2006.09.26 13:48
|close
|3060
|2.30
|1.2695
|0.0000
|1.2631
|23.00
|114884.06
|6155
|2006.09.26 13:49
|sell
|3061
|2.30
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|6156
|2006.09.26 13:54
|sell
|3062
|4.60
|1.2698
|0.0000
|1.2633
|6157
|2006.09.26 13:58
|close
|3062
|4.60
|1.2694
|0.0000
|1.2633
|184.00
|115068.06
|6158
|2006.09.26 13:58
|close
|3061
|2.30
|1.2698
|0.0000
|1.2626
|-161.00
|114907.06
|6159
|2006.09.26 13:58
|sell
|3063
|2.30
|1.2696
|0.0000
|1.2631
|6160
|2006.09.26 13:58
|close
|3063
|2.30
|1.2694
|0.0000
|1.2631
|46.00
|114953.06
|6161
|2006.09.26 13:59
|sell
|3064
|2.30
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|6162
|2006.09.26 14:08
|close
|3064
|2.30
|1.2691
|0.0000
|1.2627
|23.00
|114976.06
|6163
|2006.09.26 14:08
|sell
|3065
|2.30
|1.2689
|0.0000
|1.2624
|6164
|2006.09.26 14:08
|close
|3065
|2.30
|1.2688
|0.0000
|1.2624
|23.00
|114999.06
|6165
|2006.09.26 14:08
|sell
|3066
|2.30
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|6166
|2006.09.26 14:31
|sell
|3067
|4.60
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|6167
|2006.09.26 14:43
|close
|3067
|4.60
|1.2690
|0.0000
|1.2628
|138.00
|115137.06
|6168
|2006.09.26 14:43
|close
|3066
|2.30
|1.2691
|0.0000
|1.2621
|-115.00
|115022.06
|6169
|2006.09.26 14:44
|sell
|3068
|2.30
|1.2687
|0.0000
|1.2622
|6170
|2006.09.26 15:10
|sell
|3069
|4.60
|1.2694
|0.0000
|1.2629
|6171
|2006.09.26 15:51
|close
|3069
|4.60
|1.2691
|0.0000
|1.2629
|138.00
|115160.06
|6172
|2006.09.26 15:51
|close
|3068
|2.30
|1.2692
|0.0000
|1.2622
|-115.00
|115045.06
|6173
|2006.09.26 15:51
|sell
|3070
|2.30
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|6174
|2006.09.26 16:27
|sell
|3071
|4.60
|1.2695
|0.0000
|1.2630
|6175
|2006.09.26 16:56
|close
|3071
|4.60
|1.2692
|0.0000
|1.2630
|138.00
|115183.06
|6176
|2006.09.26 16:56
|close
|3070
|2.30
|1.2694
|0.0000
|1.2623
|-138.00
|115045.06
|6177
|2006.09.26 16:57
|buy
|3072
|2.30
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|6178
|2006.09.26 17:00
|buy
|3073
|4.60
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|6179
|2006.09.26 17:00
|close
|3073
|4.60
|1.2691
|0.0000
|1.2753
|138.00
|115183.06
|6180
|2006.09.26 17:00
|close
|3072
|2.30
|1.2689
|0.0000
|1.2760
|-138.00
|115045.06
|6181
|2006.09.26 17:00
|sell
|3074
|2.30
|1.2687
|0.0000
|1.2622
|6182
|2006.09.26 17:00
|close
|3074
|2.30
|1.2686
|0.0000
|1.2622
|23.00
|115068.06
|6183
|2006.09.26 17:00
|sell
|3075
|2.30
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|6184
|2006.09.26 17:04
|close
|3075
|2.30
|1.2679
|0.0000
|1.2617
|69.00
|115137.06
|6185
|2006.09.26 17:04
|sell
|3076
|2.30
|1.2674
|0.0000
|1.2609
|6186
|2006.09.26 17:06
|close
|3076
|2.30
|1.2671
|0.0000
|1.2609
|69.00
|115206.06
|6187
|2006.09.26 17:06
|sell
|3077
|2.30
|1.2669
|0.0000
|1.2604
|6188
|2006.09.26 17:25
|close
|3077
|2.30
|1.2668
|0.0000
|1.2604
|23.00
|115229.06
|6189
|2006.09.26 17:25
|sell
|3078
|2.30
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|6190
|2006.09.26 17:34
|sell
|3079
|4.60
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|6191
|2006.09.26 17:44
|close
|3079
|4.60
|1.2671
|0.0000
|1.2610
|184.00
|115413.06
|6192
|2006.09.26 17:44
|close
|3078
|2.30
|1.2676
|0.0000
|1.2603
|-184.00
|115229.06
|6193
|2006.09.26 17:44
|sell
|3080
|2.30
|1.2670
|0.0000
|1.2605
|6194
|2006.09.26 17:45
|close
|3080
|2.30
|1.2669
|0.0000
|1.2605
|23.00
|115252.06
|6195
|2006.09.26 17:45
|sell
|3081
|2.30
|1.2664
|0.0000
|1.2599
|6196
|2006.09.26 17:58
|sell
|3082
|4.60
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|6197
|2006.09.26 18:07
|sell
|3083
|8.80
|1.2680
|0.0000
|1.2615
|6198
|2006.09.27 09:22
|close
|3083
|8.80
|1.2675
|0.0000
|1.2615
|497.20
|115749.26
|6199
|2006.09.27 09:22
|close
|3082
|4.60
|1.2676
|0.0000
|1.2607
|-154.10
|115595.16
|6200
|2006.09.27 09:22
|close
|3081
|2.30
|1.2675
|0.0000
|1.2599
|-238.05
|115357.11
|6201
|2006.09.27 09:23
|sell
|3084
|2.30
|1.2673
|0.0000
|1.2608
|6202
|2006.09.27 09:51
|sell
|3085
|4.60
|1.2681
|0.0000
|1.2616
|6203
|2006.09.27 10:19
|close
|3085
|4.60
|1.2678
|0.0000
|1.2616
|138.00
|115495.11
|6204
|2006.09.27 10:19
|close
|3084
|2.30
|1.2679
|0.0000
|1.2608
|-138.00
|115357.11
|6205
|2006.09.27 10:19
|sell
|3086
|2.30
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|6206
|2006.09.27 10:50
|sell
|3087
|4.60
|1.2683
|0.0000
|1.2618
|6207
|2006.09.27 10:55
|sell
|3088
|8.80
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|6208
|2006.09.27 11:15
|close
|3088
|8.80
|1.2686
|0.0000
|1.2626
|440.00
|115797.11
|6209
|2006.09.27 11:16
|close
|3087
|4.60
|1.2687
|0.0000
|1.2618
|-184.00
|115613.11
|6210
|2006.09.27 11:16
|close
|3086
|2.30
|1.2688
|0.0000
|1.2610
|-299.00
|115314.11
|6211
|2006.09.27 11:16
|sell
|3089
|2.30
|1.2684
|0.0000
|1.2619
|6212
|2006.09.27 11:18
|close
|3089
|2.30
|1.2682
|0.0000
|1.2619
|46.00
|115360.11
|6213
|2006.09.27 11:18
|sell
|3090
|2.30
|1.2678
|0.0000
|1.2613
|6214
|2006.09.27 11:26
|sell
|3091
|4.60
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|6215
|2006.09.27 11:47
|sell
|3092
|8.80
|1.2693
|0.0000
|1.2628
|6216
|2006.09.27 12:09
|close
|3092
|8.80
|1.2688
|0.0000
|1.2628
|440.00
|115800.11
|6217
|2006.09.27 12:10
|close
|3091
|4.60
|1.2689
|0.0000
|1.2621
|-138.00
|115662.11
|6218
|2006.09.27 12:10
|close
|3090
|2.30
|1.2688
|0.0000
|1.2613
|-230.00
|115432.11
|6219
|2006.09.27 12:10
|buy
|3093
|2.30
|1.2689
|0.0000
|1.2754
|6220
|2006.09.27 12:11
|close
|3093
|2.30
|1.2690
|0.0000
|1.2754
|23.00
|115455.11
|6221
|2006.09.27 12:11
|buy
|3094
|2.30
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|6222
|2006.09.27 12:18
|close
|3094
|2.30
|1.2693
|0.0000
|1.2757
|23.00
|115478.11
|6223
|2006.09.27 12:18
|buy
|3095
|2.30
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|6224
|2006.09.27 12:20
|close
|3095
|2.30
|1.2696
|0.0000
|1.2760
|23.00
|115501.11
|6225
|2006.09.27 12:20
|buy
|3096
|2.30
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|6226
|2006.09.27 12:35
|buy
|3097
|4.60
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|6227
|2006.09.27 13:35
|close
|3097
|4.60
|1.2696
|0.0000
|1.2758
|138.00
|115639.11
|6228
|2006.09.27 13:35
|close
|3096
|2.30
|1.2693
|0.0000
|1.2765
|-161.00
|115478.11
|6229
|2006.09.27 13:35
|buy
|3098
|2.30
|1.2699
|0.0000
|1.2764
|6230
|2006.09.27 13:38
|close
|3098
|2.30
|1.2700
|0.0000
|1.2764
|23.00
|115501.11
|6231
|2006.09.27 13:38
|buy
|3099
|2.30
|1.2702
|0.0000
|1.2767
|6232
|2006.09.27 13:47
|buy
|3100
|4.60
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|6233
|2006.09.27 13:52
|close
|3100
|4.60
|1.2697
|0.0000
|1.2759
|138.00
|115639.11
|6234
|2006.09.27 13:52
|close
|3099
|2.30
|1.2696
|0.0000
|1.2767
|-138.00
|115501.11
|6235
|2006.09.27 13:52
|buy
|3101
|2.30
|1.2698
|0.0000
|1.2763
|6236
|2006.09.27 14:29
|buy
|3102
|4.60
|1.2691
|0.0000
|1.2756
|6237
|2006.09.27 14:45
|close
|3102
|4.60
|1.2694
|0.0000
|1.2756
|138.00
|115639.11
|6238
|2006.09.27 14:45
|close
|3101
|2.30
|1.2693
|0.0000
|1.2763
|-115.00
|115524.11
|6239
|2006.09.27 14:46
|buy
|3103
|2.30
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|6240
|2006.09.27 15:06
|buy
|3104
|4.60
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|6241
|2006.09.27 15:23
|buy
|3105
|8.80
|1.2680
|0.0000
|1.2745
|6242
|2006.09.27 15:28
|close
|3105
|8.80
|1.2688
|0.0000
|1.2745
|704.00
|116228.11
|6243
|2006.09.27 15:29
|close
|3104
|4.60
|1.2687
|0.0000
|1.2753
|-46.00
|116182.11
|6244
|2006.09.27 15:29
|close
|3103
|2.30
|1.2689
|0.0000
|1.2760
|-138.00
|116044.11
|6245
|2006.09.27 15:29
|sell
|3106
|2.30
|1.2688
|0.0000
|1.2623
|6246
|2006.09.27 15:30
|sell
|3107
|4.60
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|6247
|2006.09.27 15:32
|sell
|3108
|8.80
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|6248
|2006.09.27 15:35
|close
|3108
|8.80
|1.2703
|0.0000
|1.2652
|1232.00
|117276.11
|6249
|2006.09.27 15:35
|close
|3107
|4.60
|1.2704
|0.0000
|1.2645
|276.00
|117552.11
|6250
|2006.09.27 15:35
|close
|3106
|2.30
|1.2707
|0.0000
|1.2623
|-437.00
|117115.11
|6251
|2006.09.27 15:35
|buy
|3109
|2.30
|1.2710
|0.0000
|1.2775
|6252
|2006.09.27 15:36
|buy
|3110
|4.60
|1.2698
|0.0000
|1.2763
|6253
|2006.09.27 15:40
|buy
|3111
|8.80
|1.2689
|0.0000
|1.2754
|6254
|2006.09.27 16:16
|close
|3111
|8.80
|1.2695
|0.0000
|1.2754
|528.00
|117643.11
|6255
|2006.09.27 16:16
|close
|3110
|4.60
|1.2696
|0.0000
|1.2763
|-92.00
|117551.11
|6256
|2006.09.27 16:16
|close
|3109
|2.30
|1.2694
|0.0000
|1.2775
|-368.00
|117183.11
|6257
|2006.09.27 16:16
|buy
|3112
|2.30
|1.2696
|0.0000
|1.2761
|6258
|2006.09.27 16:54
|close
|3112
|2.30
|1.2697
|0.0000
|1.2761
|23.00
|117206.11
|6259
|2006.09.27 16:54
|buy
|3113
|2.30
|1.2698
|0.0000
|1.2763
|6260
|2006.09.27 16:55
|close
|3113
|2.30
|1.2699
|0.0000
|1.2763
|23.00
|117229.11
|6261
|2006.09.27 16:55
|buy
|3114
|2.30
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|6262
|2006.09.27 17:00
|buy
|3115
|4.60
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|6263
|2006.09.27 17:00
|close
|3115
|4.60
|1.2700
|0.0000
|1.2759
|276.00
|117505.11
|6264
|2006.09.27 17:00
|close
|3114
|2.30
|1.2702
|0.0000
|1.2768
|-23.00
|117482.11
|6265
|2006.09.27 17:00
|sell
|3116
|2.30
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|6266
|2006.09.27 17:02
|close
|3116
|2.30
|1.2688
|0.0000
|1.2627
|92.00
|117574.11
|6267
|2006.09.27 17:02
|sell
|3117
|2.40
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|6268
|2006.09.27 17:04
|close
|3117
|2.40
|1.2684
|0.0000
|1.2621
|48.00
|117622.11
|6269
|2006.09.27 17:05
|sell
|3118
|2.40
|1.2680
|0.0000
|1.2615
|6270
|2006.09.27 17:05
|close
|3118
|2.40
|1.2679
|0.0000
|1.2615
|24.00
|117646.11
|6271
|2006.09.27 17:05
|sell
|3119
|2.40
|1.2675
|0.0000
|1.2610
|6272
|2006.09.27 17:06
|sell
|3120
|4.60
|1.2683
|0.0000
|1.2618
|6273
|2006.09.27 17:19
|sell
|3121
|8.80
|1.2691
|0.0000
|1.2626
|6274
|2006.09.28 17:26
|close
|3121
|8.80
|1.2686
|0.0000
|1.2626
|611.60
|118257.71
|6275
|2006.09.28 17:26
|close
|3120
|4.60
|1.2687
|0.0000
|1.2618
|-94.30
|118163.41
|6276
|2006.09.28 17:27
|close
|3119
|2.40
|1.2686
|0.0000
|1.2610
|-217.20
|117946.21
|6277
|2006.09.28 17:27
|sell
|3122
|2.40
|1.2682
|0.0000
|1.2617
|6278
|2006.09.28 17:54
|close
|3122
|2.40
|1.2681
|0.0000
|1.2617
|24.00
|117970.21
|6279
|2006.09.28 17:54
|sell
|3123
|2.40
|1.2677
|0.0000
|1.2612
|6280
|2006.09.28 17:57
|sell
|3124
|4.60
|1.2685
|0.0000
|1.2620
|6281
|2006.09.28 18:03
|sell
|3125
|9.20
|1.2692
|0.0000
|1.2627
|6282
|2006.09.29 09:30
|close
|3125
|9.20
|1.2687
|0.0000
|1.2627
|519.80
|118490.01
|6283
|2006.09.29 09:41
|close
|3124
|4.60
|1.2689
|0.0000
|1.2620
|-154.10
|118335.91
|6284
|2006.09.29 09:42
|close
|3123
|2.40
|1.2690
|0.0000
|1.2612
|-296.40
|118039.51
|6285
|2006.09.29 09:42
|sell
|3126
|2.40
|1.2686
|0.0000
|1.2621
|6286
|2006.09.29 09:52
|close
|3126
|2.40
|1.2684
|0.0000
|1.2621
|48.00
|118087.51
|6287
|2006.09.29 09:52
|sell
|3127
|2.40
|1.2683
|0.0000
|1.2618
|6288
|2006.09.29 10:17
|close
|3127
|2.40
|1.2682
|0.0000
|1.2618
|24.00
|118111.51
|6289
|2006.09.29 10:17
|sell
|3128
|2.40
|1.2680
|0.0000
|1.2615
|6290
|2006.09.29 10:22
|close
|3128
|2.40
|1.2679
|0.0000
|1.2615
|24.00
|118135.51
|6291
|2006.09.29 10:23
|sell
|3129
|2.40
|1.2673
|0.0000
|1.2608
|6292
|2006.09.29 10:24
|close
|3129
|2.40
|1.2672
|0.0000
|1.2608
|24.00
|118159.51
|6293
|2006.09.29 10:24
|sell
|3130
|2.40
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|6294
|2006.09.29 10:25
|close
|3130
|2.40
|1.2669
|0.0000
|1.2607
|72.00
|118231.51
|6295
|2006.09.29 10:26
|sell
|3131
|2.40
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|6296
|2006.09.29 10:31
|close
|3131
|2.40
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|24.00
|118255.51
|6297
|2006.09.29 10:31
|sell
|3132
|2.40
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|6298
|2006.09.29 10:35
|sell
|3133
|4.60
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|6299
|2006.09.29 10:38
|close
|3133
|4.60
|1.2669
|0.0000
|1.2607
|138.00
|118393.51
|6300
|2006.09.29 10:38
|close
|3132
|2.40
|1.2671
|0.0000
|1.2600
|-144.00
|118249.51
|6301
|2006.09.29 10:38
|sell
|3134
|2.40
|1.2666
|0.0000
|1.2601
|6302
|2006.09.29 10:39
|sell
|3135
|4.60
|1.2673
|0.0000
|1.2608
|6303
|2006.09.29 10:49
|close
|3135
|4.60
|1.2668
|0.0000
|1.2608
|230.00
|118479.51
|6304
|2006.09.29 10:49
|close
|3134
|2.40
|1.2669
|0.0000
|1.2601
|-72.00
|118407.51
|6305
|2006.09.29 10:50
|sell
|3136
|2.40
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|6306
|2006.09.29 10:57
|sell
|3137
|4.60
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|6307
|2006.09.29 11:04
|close
|3137
|4.60
|1.2663
|0.0000
|1.2607
|414.00
|118821.51
|6308
|2006.09.29 11:04
|close
|3136
|2.40
|1.2668
|0.0000
|1.2600
|-72.00
|118749.51
|6309
|2006.09.29 11:04
|sell
|3138
|2.40
|1.2666
|0.0000
|1.2601
|6310
|2006.09.29 11:04
|close
|3138
|2.40
|1.2664
|0.0000
|1.2601
|48.00
|118797.51
|6311
|2006.09.29 11:05
|sell
|3139
|2.40
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|6312
|2006.09.29 11:06
|close
|3139
|2.40
|1.2659
|0.0000
|1.2595
|24.00
|118821.51
|6313
|2006.09.29 11:06
|sell
|3140
|2.40
|1.2659
|0.0000
|1.2594
|6314
|2006.09.29 11:19
|sell
|3141
|4.60
|1.2667
|0.0000
|1.2602
|6315
|2006.09.29 11:37
|sell
|3142
|9.20
|1.2674
|0.0000
|1.2609
|6316
|2006.09.29 12:05
|close
|3142
|9.20
|1.2667
|0.0000
|1.2609
|644.00
|119465.51
|6317
|2006.09.29 12:06
|close
|3141
|4.60
|1.2666
|0.0000
|1.2602
|46.00
|119511.51
|6318
|2006.09.29 12:06
|close
|3140
|2.40
|1.2668
|0.0000
|1.2594
|-216.00
|119295.51
|6319
|2006.09.29 12:06
|sell
|3143
|2.40
|1.2664
|0.0000
|1.2599
|6320
|2006.09.29 12:37
|sell
|3144
|4.80
|1.2672
|0.0000
|1.2607
|6321
|2006.09.29 12:46
|close
|3144
|4.80
|1.2669
|0.0000
|1.2607
|144.00
|119439.51
|6322
|2006.09.29 12:46
|close
|3143
|2.40
|1.2670
|0.0000
|1.2599
|-144.00
|119295.51
|6323
|2006.09.29 12:47
|sell
|3145
|2.40
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|6324
|2006.09.29 12:55
|close
|3145
|2.40
|1.2666
|0.0000
|1.2603
|48.00
|119343.51
|6325
|2006.09.29 12:56
|sell
|3146
|2.40
|1.2664
|0.0000
|1.2599
|6326
|2006.09.29 14:33
|close
|3146
|2.40
|1.2662
|0.0000
|1.2599
|48.00
|119391.51
|6327
|2006.09.29 14:33
|sell
|3147
|2.40
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|6328
|2006.09.29 14:59
|sell
|3148
|4.80
|1.2668
|0.0000
|1.2603
|6329
|2006.09.29 15:10
|close
|3148
|4.80
|1.2665
|0.0000
|1.2603
|144.00
|119535.51
|6330
|2006.09.29 15:10
|close
|3147
|2.40
|1.2667
|0.0000
|1.2595
|-168.00
|119367.51
|6331
|2006.09.29 15:10
|sell
|3149
|2.40
|1.2663
|0.0000
|1.2598
|6332
|2006.09.29 15:13
|close
|3149
|2.40
|1.2662
|0.0000
|1.2598
|24.00
|119391.51
|6333
|2006.09.29 15:13
|sell
|3150
|2.40
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|6334
|2006.09.29 15:19
|close
|3150
|2.40
|1.2659
|0.0000
|1.2595
|24.00
|119415.51
|6335
|2006.09.29 15:20
|sell
|3151
|2.40
|1.2657
|0.0000
|1.2592
|6336
|2006.09.29 15:29
|sell
|3152
|4.80
|1.2665
|0.0000
|1.2600
|6337
|2006.09.29 15:30
|close
|3152
|4.80
|1.2662
|0.0000
|1.2600
|144.00
|119559.51
|6338
|2006.09.29 15:30
|close
|3151
|2.40
|1.2664
|0.0000
|1.2592
|-168.00
|119391.51
|6339
|2006.09.29 15:30
|sell
|3153
|2.40
|1.2662
|0.0000
|1.2597
|6340
|2006.09.29 15:31
|close
|3153
|2.40
|1.2661
|0.0000
|1.2597
|24.00
|119415.51
|6341
|2006.09.29 15:31
|sell
|3154
|2.40
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|6342
|2006.09.29 15:31
|close
|3154
|2.40
|1.2654
|0.0000
|1.2590
|24.00
|119439.51
|6343
|2006.09.29 15:31
|sell
|3155
|2.40
|1.2652
|0.0000
|1.2587
|6344
|2006.09.29 15:32
|sell
|3156
|4.80
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|6345
|2006.09.29 15:32
|close
|3156
|4.80
|1.2657
|0.0000
|1.2595
|144.00
|119583.51
|6346
|2006.09.29 15:32
|close
|3155
|2.40
|1.2662
|0.0000
|1.2587
|-240.00
|119343.51
|6347
|2006.09.29 15:33
|sell
|3157
|2.40
|1.2660
|0.0000
|1.2595
|6348
|2006.09.29 15:33
|close
|3157
|2.40
|1.2659
|0.0000
|1.2595
|24.00
|119367.51
|6349
|2006.09.29 15:33
|sell
|3158
|2.40
|1.2658
|0.0000
|1.2593
|6350
|2006.09.29 15:37
|close
|3158
|2.40
|1.2656
|0.0000
|1.2593
|48.00
|119415.51
|6351
|2006.09.29 15:37
|sell
|3159
|2.40
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|6352
|2006.09.29 15:38
|close
|3159
|2.40
|1.2650
|0.0000
|1.2590
|120.00
|119535.51
|6353
|2006.09.29 15:38
|sell
|3160
|2.40
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|6354
|2006.09.29 15:38
|close
|3160
|2.40
|1.2653
|0.0000
|1.2590
|48.00
|119583.51
|6355
|2006.09.29 15:38
|sell
|3161
|2.40
|1.2647
|0.0000
|1.2582
|6356
|2006.09.29 15:39
|close
|3161
|2.40
|1.2646
|0.0000
|1.2582
|24.00
|119607.51
|6357
|2006.09.29 15:39
|sell
|3162
|2.40
|1.2641
|0.0000
|1.2576
|6358
|2006.09.29 15:55
|sell
|3163
|4.80
|1.2649
|0.0000
|1.2584
|6359
|2006.09.29 16:11
|close
|3163
|4.80
|1.2646
|0.0000
|1.2584
|144.00
|119751.51
|6360
|2006.09.29 16:11
|close
|3162
|2.40
|1.2648
|0.0000
|1.2576
|-168.00
|119583.51
|6361
|2006.09.29 16:12
|sell
|3164
|2.40
|1.2646
|0.0000
|1.2581
|6362
|2006.09.29 16:20
|sell
|3165
|4.80
|1.2653
|0.0000
|1.2588
|6363
|2006.09.29 16:32
|sell
|3166
|9.20
|1.2662
|0.0000
|1.2597
|6364
|2006.09.29 16:59
|close
|3166
|9.20
|1.2655
|0.0000
|1.2597
|644.00
|120227.51
|6365
|2006.09.29 16:59
|close
|3165
|4.80
|1.2656
|0.0000
|1.2588
|-144.00
|120083.51
|6366
|2006.09.29 16:59
|close
|3164
|2.40
|1.2657
|0.0000
|1.2581
|-264.00
|119819.51
|6367
|2006.09.29 16:59
|sell
|3167
|2.40
|1.2656
|0.0000
|1.2591
|6368
|2006.09.29 16:59
|close
|3167
|2.40
|1.2655
|0.0000
|1.2591
|24.00
|119843.51
|6369
|2006.09.29 16:59
|sell
|3168
|2.40
|1.2656
|0.0000
|1.2591
|6370
|2006.09.29 17:00
|close
|3168
|2.40
|1.2655
|0.0000
|1.2591
|24.00
|119867.51
|6371
|2006.09.29 17:00
|sell
|3169
|2.40
|1.2649
|0.0000
|1.2584
|6372
|2006.09.29 17:01
|close
|3169
|2.40
|1.2648
|0.0000
|1.2584
|24.00
|119891.51
|6373
|2006.09.29 17:01
|sell
|3170
|2.40
|1.2646
|0.0000
|1.2581
|6374
|2006.09.29 17:02
|sell
|3171
|4.80
|1.2655
|0.0000
|1.2590
|6375
|2006.09.29 17:02
|close
|3171
|4.80
|1.2649
|0.0000
|1.2590
|288.00
|120179.51
|6376
|2006.09.29 17:02
|close
|3170
|2.40
|1.2662
|0.0000
|1.2581
|-384.00
|119795.51
|6377
|2006.09.29 17:03
|buy
|3172
|2.40
|1.2661
|0.0000
|1.2726
|6378
|2006.09.29 17:03
|close
|3172
|2.40
|1.2666
|0.0000
|1.2726
|120.00
|119915.51
|6379
|2006.09.29 17:03
|buy
|3173
|2.40
|1.2667
|0.0000
|1.2732
|6380
|2006.09.29 17:05
|buy
|3174
|4.80
|1.2659
|0.0000
|1.2724
|6381
|2006.09.29 17:09
|close
|3174
|4.80
|1.2662
|0.0000
|1.2724
|144.00
|120059.51
|6382
|2006.09.29 17:09
|close
|3173
|2.40
|1.2663
|0.0000
|1.2732
|-96.00
|119963.51
|6383
|2006.09.29 17:09
|buy
|3175
|2.40
|1.2665
|0.0000
|1.2730
|6384
|2006.09.29 17:24
|close
|3175
|2.40
|1.2666
|0.0000
|1.2730
|24.00
|119987.51
|6385
|2006.09.29 17:24
|buy
|3176
|2.40
|1.2667
|0.0000
|1.2732
|6386
|2006.09.29 17:35
|buy
|3177
|4.80
|1.2659
|0.0000
|1.2724
|6387
|2006.09.29 17:41
|close
|3177
|4.80
|1.2662
|0.0000
|1.2724
|144.00
|120131.51
|6388
|2006.09.29 17:41
|close
|3176
|2.40
|1.2663
|0.0000
|1.2732
|-96.00
|120035.51
|6389
|2006.09.29 17:41
|buy
|3178
|2.40
|1.2664
|0.0000
|1.2729
|6390
|2006.09.29 17:44
|close
|3178
|2.40
|1.2665
|0.0000
|1.2729
|24.00
|120059.51
|6391
|2006.09.29 17:44
|buy
|3179
|2.40
|1.2667
|0.0000
|1.2732
|6392
|2006.09.29 17:46
|close
|3179
|2.40
|1.2668
|0.0000
|1.2732
|24.00
|120083.51
|6393
|2006.09.29 17:46
|buy
|3180
|2.40
|1.2669
|0.0000
|1.2734
|6394
|2006.09.29 18:01
|close
|3180
|2.40
|1.2670
|0.0000
|1.2734
|24.00
|120107.51
|6395
|2006.09.29 18:01
|buy
|3181
|2.40
|1.2675
|0.0000
|1.2740
|6396
|2006.09.29 18:02
|close
|3181
|2.40
|1.2677
|0.0000
|1.2740
|48.00
|120155.51
|6397
|2006.09.29 18:02
|buy
|3182
|2.40
|1.2681
|0.0000
|1.2746
|6398
|2006.09.29 18:04
|buy
|3183
|4.80
|1.2674
|0.0000
|1.2739
|6399
|2006.09.29 18:21
|close
|3183
|4.80
|1.2684
|0.0000
|1.2739
|480.00
|120635.51
|6400
|2006.09.29 18:21
|close
|3182
|2.40
|1.2692
|0.0000
|1.2746
|264.00
|120899.51
|6401
|2006.09.29 18:21
|buy
|3184
|2.40
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|6402
|2006.09.29 18:21
|buy
|3185
|4.80
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|6403
|2006.09.29 18:21
|close
|3185
|4.80
|1.2685
|0.0000
|1.2744
|288.00
|121187.51
|6404
|2006.09.29 18:21
|close
|3184
|2.40
|1.2689
|0.0000
|1.2757
|-72.00
|121115.51
|6405
|2006.09.29 18:21
|buy
|3186
|2.40
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|6406
|2006.09.29 18:21
|close
|3186
|2.40
|1.2691
|0.0000
|1.2755
|24.00
|121139.51
|6407
|2006.09.29 18:21
|buy
|3187
|2.40
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|6408
|2006.09.29 18:23
|close
|3187
|2.40
|1.2695
|0.0000
|1.2757
|72.00
|121211.51
|6409
|2006.09.29 18:23
|buy
|3188
|2.40
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|6410
|2006.09.29 18:26
|close
|3188
|2.40
|1.2698
|0.0000
|1.2759
|96.00
|121307.51
|6411
|2006.09.29 18:26
|buy
|3189
|2.40
|1.2700
|0.0000
|1.2765
|6412
|2006.09.29 18:29
|close
|3189
|2.40
|1.2701
|0.0000
|1.2765
|24.00
|121331.51
|6413
|2006.09.29 18:29
|buy
|3190
|2.40
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|6414
|2006.09.29 18:30
|close
|3190
|2.40
|1.2705
|0.0000
|1.2768
|48.00
|121379.51
|6415
|2006.09.29 18:30
|buy
|3191
|2.40
|1.2707
|0.0000
|1.2772
|6416
|2006.09.29 18:32
|buy
|3192
|4.80
|1.2697
|0.0000
|1.2762
|6417
|2006.09.29 18:32
|close
|3192
|4.80
|1.2701
|0.0000
|1.2762
|192.00
|121571.51
|6418
|2006.09.29 18:32
|close
|3191
|2.40
|1.2694
|0.0000
|1.2772
|-312.00
|121259.51
|6419
|2006.09.29 18:33
|buy
|3193
|2.40
|1.2698
|0.0000
|1.2763
|6420
|2006.09.29 18:38
|close
|3193
|2.40
|1.2699
|0.0000
|1.2763
|24.00
|121283.51
|6421
|2006.09.29 18:38
|buy
|3194
|2.40
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|6422
|2006.09.29 18:46
|buy
|3195
|4.80
|1.2694
|0.0000
|1.2759
|6423
|2006.09.29 18:56
|buy
|3196
|9.20
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|6424
|2006.09.29 19:13
|close
|3196
|9.20
|1.2692
|0.0000
|1.2751
|552.00
|121835.51
|6425
|2006.09.29 19:13
|close
|3195
|4.80
|1.2690
|0.0000
|1.2759
|-192.00
|121643.51
|6426
|2006.09.29 19:14
|close
|3194
|2.40
|1.2689
|0.0000
|1.2766
|-288.00
|121355.51
|6427
|2006.09.29 19:14
|buy
|3197
|2.40
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|6428
|2006.09.29 19:21
|close
|3197
|2.40
|1.2691
|0.0000
|1.2755
|24.00
|121379.51
|6429
|2006.09.29 19:22
|buy
|3198
|2.40
|1.2693
|0.0000
|1.2758
|6430
|2006.09.29 19:53
|buy
|3199
|4.80
|1.2685
|0.0000
|1.2750
|6431
|2006.10.02 00:13
|close
|3199
|4.80
|1.2688
|0.0000
|1.2750
|101.28
|121480.79
|6432
|2006.10.02 00:13
|close
|3198
|2.40
|1.2686
|0.0000
|1.2758
|-189.36
|121291.43
|6433
|2006.10.02 00:14
|buy
|3200
|2.40
|1.2688
|0.0000
|1.2753
|6434
|2006.10.02 01:34
|buy
|3201
|4.80
|1.2680
|0.0000
|1.2745
|6435
|2006.10.02 03:00
|close
|3201
|4.80
|1.2684
|0.0000
|1.2745
|192.00
|121483.43
|6436
|2006.10.02 03:00
|close
|3200
|2.40
|1.2683
|0.0000
|1.2753
|-120.00
|121363.43
|6437
|2006.10.02 03:00
|buy
|3202
|2.40
|1.2687
|0.0000
|1.2752
|6438
|2006.10.02 03:12
|buy
|3203
|4.80
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|6439
|2006.10.02 04:12
|buy
|3204
|9.20
|1.2672
|0.0000
|1.2737
|6440
|2006.10.02 07:52
|close
|3204
|9.20
|1.2677
|0.0000
|1.2737
|460.00
|121823.43
|6441
|2006.10.02 07:52
|close
|3203
|4.80
|1.2675
|0.0000
|1.2744
|-192.00
|121631.43
|6442
|2006.10.02 07:54
|close
|3202
|2.40
|1.2674
|0.0000
|1.2752
|-312.00
|121319.43
|6443
|2006.10.02 07:54
|buy
|3205
|2.40
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|6444
|2006.10.02 08:42
|buy
|3206
|4.80
|1.2671
|0.0000
|1.2736
|6445
|2006.10.02 09:05
|close
|3206
|4.80
|1.2674
|0.0000
|1.2736
|144.00
|121463.43
|6446
|2006.10.02 09:06
|close
|3205
|2.40
|1.2673
|0.0000
|1.2743
|-120.00
|121343.43
|6447
|2006.10.02 09:06
|buy
|3207
|2.40
|1.2677
|0.0000
|1.2742
|6448
|2006.10.02 09:07
|close
|3207
|2.40
|1.2678
|0.0000
|1.2742
|24.00
|121367.43
|6449
|2006.10.02 09:07
|buy
|3208
|2.40
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|6450
|2006.10.02 09:08
|close
|3208
|2.40
|1.2681
|0.0000
|1.2744
|48.00
|121415.43
|6451
|2006.10.02 09:08
|buy
|3209
|2.40
|1.2681
|0.0000
|1.2746
|6452
|2006.10.02 09:09
|close
|3209
|2.40
|1.2682
|0.0000
|1.2746
|24.00
|121439.43
|6453
|2006.10.02 09:09
|buy
|3210
|2.40
|1.2686
|0.0000
|1.2751
|6454
|2006.10.02 09:18
|buy
|3211
|4.80
|1.2678
|0.0000
|1.2743
|6455
|2006.10.02 10:03
|buy
|3212
|9.20
|1.2671
|0.0000
|1.2736
|6456
|2006.10.02 10:51
|close
|3212
|9.20
|1.2676
|0.0000
|1.2736
|460.00
|121899.43
|6457
|2006.10.02 10:51
|close
|3211
|4.80
|1.2675
|0.0000
|1.2743
|-144.00
|121755.43
|6458
|2006.10.02 10:51
|close
|3210
|2.40
|1.2672
|0.0000
|1.2751
|-336.00
|121419.43
|6459
|2006.10.02 10:53
|buy
|3213
|2.40
|1.2674
|0.0000
|1.2739
|6460
|2006.10.02 11:01
|close
|3213
|2.40
|1.2676
|0.0000
|1.2739
|48.00
|121467.43
|6461
|2006.10.02 11:01
|buy
|3214
|2.40
|1.2677
|0.0000
|1.2742
|6462
|2006.10.02 11:05
|close
|3214
|2.40
|1.2678
|0.0000
|1.2742
|24.00
|121491.43
|6463
|2006.10.02 11:05
|buy
|3215
|2.40
|1.2680
|0.0000
|1.2745
|6464
|2006.10.02 11:31
|close
|3215
|2.40
|1.2682
|0.0000
|1.2745
|48.00
|121539.43
|6465
|2006.10.02 11:31
|buy
|3216
|2.40
|1.2684
|0.0000
|1.2749
|6466
|2006.10.02 11:59
|buy
|3217
|4.80
|1.2676
|0.0000
|1.2741
|6467
|2006.10.02 12:06
|close
|3217
|4.80
|1.2679
|0.0000
|1.2741
|144.00
|121683.43
|6468
|2006.10.02 12:06
|close
|3216
|2.40
|1.2677
|0.0000
|1.2749
|-168.00
|121515.43
|6469
|2006.10.02 12:08
|buy
|3218
|2.40
|1.2679
|0.0000
|1.2744
|6470
|2006.10.02 12:28
|close
|3218
|2.40
|1.2681
|0.0000
|1.2744
|48.00
|121563.43
|6471
|2006.10.02 12:29
|buy
|3219
|2.40
|1.2683
|0.0000
|1.2748
|6472
|2006.10.02 12:32
|close
|3219
|2.40
|1.2684
|0.0000
|1.2748
|24.00
|121587.43
|6473
|2006.10.02 12:32
|buy
|3220
|2.40
|1.2690
|0.0000
|1.2755
|6474
|2006.10.02 12:33
|close
|3220
|2.40
|1.2691
|0.0000
|1.2755
|24.00
|121611.43
|6475
|2006.10.02 12:33
|buy
|3221
|2.40
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|6476
|2006.10.02 12:44
|close
|3221
|2.40
|1.2693
|0.0000
|1.2757
|24.00
|121635.43
|6477
|2006.10.02 12:44
|buy
|3222
|2.40
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|6478
|2006.10.02 13:15
|close
|3222
|2.40
|1.2699
|0.0000
|1.2760
|96.00
|121731.43
|6479
|2006.10.02 13:15
|buy
|3223
|2.40
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|6480
|2006.10.02 13:24
|close
|3223
|2.40
|1.2702
|0.0000
|1.2766
|24.00
|121755.43
|6481
|2006.10.02 13:24
|buy
|3224
|2.40
|1.2703
|0.0000
|1.2768
|6482
|2006.10.02 13:32
|close
|3224
|2.40
|1.2704
|0.0000
|1.2768
|24.00
|121779.43
|6483
|2006.10.02 13:32
|buy
|3225
|2.40
|1.2705
|0.0000
|1.2770
|6484
|2006.10.02 13:58
|buy
|3226
|4.80
|1.2695
|0.0000
|1.2760
|6485
|2006.10.02 15:08
|buy
|3227
|9.20
|1.2687
|0.0000
|1.2752
|6486
|2006.10.02 15:55
|close
|3227
|9.20
|1.2695
|0.0000
|1.2752
|736.00
|122515.43
|6487
|2006.10.02 15:56
|close
|3226
|4.80
|1.2694
|0.0000
|1.2760
|-48.00
|122467.43
|6488
|2006.10.02 15:56
|close
|3225
|2.40
|1.2693
|0.0000
|1.2770
|-288.00
|122179.43
|6489
|2006.10.02 15:56
|buy
|3228
|2.40
|1.2698
|0.0000
|1.2763
|6490
|2006.10.02 16:04
|close
|3228
|2.40
|1.2700
|0.0000
|1.2763
|48.00
|122227.43
|6491
|2006.10.02 16:05
|buy
|3229
|2.40
|1.2701
|0.0000
|1.2766
|6492
|2006.10.02 16:15
|close
|3229
|2.40
|1.2702
|0.0000
|1.2766
|24.00
|122251.43
|6493
|2006.10.02 16:15
|buy
|3230
|2.40
|1.2704
|0.0000
|1.2769
|6494
|2006.10.02 16:17
|close
|3230
|2.40
|1.2706
|0.0000
|1.2769
|48.00
|122299.43
|6495
|2006.10.02 16:17
|buy
|3231
|2.40
|1.2708
|0.0000
|1.2773
|6496
|2006.10.02 16:21
|close
|3231
|2.40
|1.2709
|0.0000
|1.2773
|24.00
|122323.43
|6497
|2006.10.02 16:22
|buy
|3232
|2.40
|1.2713
|0.0000
|1.2778
|6498
|2006.10.02 16:22
|close
|3232
|2.40
|1.2714
|0.0000
|1.2778
|24.00
|122347.43
|6499
|2006.10.02 16:22
|buy
|3233
|2.40
|1.2716
|0.0000
|1.2781
|6500
|2006.10.02 16:31
|close
|3233
|2.40
|1.2718
|0.0000
|1.2781
|48.00
|122395.43
|6501
|2006.10.02 16:31
|buy
|3234
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|6502
|2006.10.02 16:32
|close
|3234
|2.40
|1.2721
|0.0000
|1.2785
|24.00
|122419.43
|6503
|2006.10.02 16:32
|buy
|3235
|2.40
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|6504
|2006.10.02 16:34
|close
|3235
|2.40
|1.2723
|0.0000
|1.2787
|24.00
|122443.43
|6505
|2006.10.02 16:34
|buy
|3236
|2.40
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|6506
|2006.10.02 16:35
|close
|3236
|2.40
|1.2728
|0.0000
|1.2789
|96.00
|122539.43
|6507
|2006.10.02 16:36
|buy
|3237
|2.50
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|6508
|2006.10.02 16:45
|close
|3237
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2793
|50.00
|122589.43
|6509
|2006.10.02 16:46
|buy
|3238
|2.50
|1.2732
|0.0000
|1.2797
|6510
|2006.10.02 16:46
|close
|3238
|2.50
|1.2736
|0.0000
|1.2797
|100.00
|122689.43
|6511
|2006.10.02 16:46
|buy
|3239
|2.50
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|6512
|2006.10.02 16:50
|close
|3239
|2.50
|1.2739
|0.0000
|1.2803
|25.00
|122714.43
|6513
|2006.10.02 16:51
|buy
|3240
|2.50
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|6514
|2006.10.02 16:53
|close
|3240
|2.50
|1.2746
|0.0000
|1.2806
|125.00
|122839.43
|6515
|2006.10.02 16:54
|buy
|3241
|2.50
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6516
|2006.10.02 16:57
|buy
|3242
|4.80
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|6517
|2006.10.02 17:02
|close
|3242
|4.80
|1.2747
|0.0000
|1.2807
|240.00
|123079.43
|6518
|2006.10.02 17:02
|close
|3241
|2.50
|1.2739
|0.0000
|1.2815
|-275.00
|122804.43
|6519
|2006.10.02 17:03
|buy
|3243
|2.50
|1.2740
|0.0000
|1.2805
|6520
|2006.10.02 17:21
|close
|3243
|2.50
|1.2742
|0.0000
|1.2805
|50.00
|122854.43
|6521
|2006.10.02 17:21
|buy
|3244
|2.50
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|6522
|2006.10.02 17:23
|close
|3244
|2.50
|1.2750
|0.0000
|1.2814
|25.00
|122879.43
|6523
|2006.10.02 17:23
|buy
|3245
|2.50
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|6524
|2006.10.02 17:23
|close
|3245
|2.50
|1.2757
|0.0000
|1.2818
|100.00
|122979.43
|6525
|2006.10.02 17:23
|buy
|3246
|2.50
|1.2759
|0.0000
|1.2824
|6526
|2006.10.02 17:27
|buy
|3247
|4.80
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|6527
|2006.10.02 17:31
|close
|3247
|4.80
|1.2755
|0.0000
|1.2817
|144.00
|123123.43
|6528
|2006.10.02 17:31
|close
|3246
|2.50
|1.2753
|0.0000
|1.2824
|-150.00
|122973.43
|6529
|2006.10.02 17:32
|buy
|3248
|2.50
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|6530
|2006.10.02 17:45
|buy
|3249
|4.80
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6531
|2006.10.02 18:12
|close
|3249
|4.80
|1.2753
|0.0000
|1.2815
|144.00
|123117.43
|6532
|2006.10.02 18:12
|close
|3248
|2.50
|1.2751
|0.0000
|1.2822
|-150.00
|122967.43
|6533
|2006.10.02 18:13
|buy
|3250
|2.50
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|6534
|2006.10.02 18:15
|close
|3250
|2.50
|1.2756
|0.0000
|1.2820
|25.00
|122992.43
|6535
|2006.10.02 18:16
|buy
|3251
|2.50
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|6536
|2006.10.02 18:18
|buy
|3252
|4.80
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6537
|2006.10.02 18:25
|close
|3252
|4.80
|1.2753
|0.0000
|1.2815
|144.00
|123136.43
|6538
|2006.10.02 18:25
|close
|3251
|2.50
|1.2751
|0.0000
|1.2823
|-175.00
|122961.43
|6539
|2006.10.02 18:26
|buy
|3253
|2.50
|1.2753
|0.0000
|1.2818
|6540
|2006.10.02 18:54
|buy
|3254
|4.80
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|6541
|2006.10.02 19:01
|close
|3254
|4.80
|1.2748
|0.0000
|1.2810
|144.00
|123105.43
|6542
|2006.10.02 19:02
|close
|3253
|2.50
|1.2750
|0.0000
|1.2818
|-75.00
|123030.43
|6543
|2006.10.02 19:03
|buy
|3255
|2.50
|1.2752
|0.0000
|1.2817
|6544
|2006.10.02 19:20
|close
|3255
|2.50
|1.2754
|0.0000
|1.2817
|50.00
|123080.43
|6545
|2006.10.02 19:20
|buy
|3256
|2.50
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|6546
|2006.10.02 19:22
|close
|3256
|2.50
|1.2756
|0.0000
|1.2820
|25.00
|123105.43
|6547
|2006.10.02 19:22
|buy
|3257
|2.50
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|6548
|2006.10.02 19:23
|close
|3257
|2.50
|1.2759
|0.0000
|1.2823
|25.00
|123130.43
|6549
|2006.10.02 19:23
|buy
|3258
|2.50
|1.2756
|0.0000
|1.2821
|6550
|2006.10.02 20:07
|buy
|3259
|4.80
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|6551
|2006.10.02 20:25
|close
|3259
|4.80
|1.2752
|0.0000
|1.2814
|144.00
|123274.43
|6552
|2006.10.02 20:26
|close
|3258
|2.50
|1.2746
|0.0000
|1.2821
|-250.00
|123024.43
|6553
|2006.10.02 20:26
|buy
|3260
|2.50
|1.2751
|0.0000
|1.2816
|6554
|2006.10.02 20:30
|close
|3260
|2.50
|1.2755
|0.0000
|1.2816
|100.00
|123124.43
|6555
|2006.10.02 20:30
|buy
|3261
|2.50
|1.2758
|0.0000
|1.2823
|6556
|2006.10.02 20:30
|buy
|3262
|4.80
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6557
|2006.10.02 20:46
|close
|3262
|4.80
|1.2753
|0.0000
|1.2815
|144.00
|123268.43
|6558
|2006.10.02 20:47
|close
|3261
|2.50
|1.2754
|0.0000
|1.2823
|-100.00
|123168.43
|6559
|2006.10.02 20:47
|buy
|3263
|2.50
|1.2754
|0.0000
|1.2819
|6560
|2006.10.02 20:51
|close
|3263
|2.50
|1.2755
|0.0000
|1.2819
|25.00
|123193.43
|6561
|2006.10.02 20:52
|buy
|3264
|2.50
|1.2757
|0.0000
|1.2822
|6562
|2006.10.02 20:58
|buy
|3265
|4.80
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6563
|2006.10.02 21:46
|buy
|3266
|9.20
|1.2741
|0.0000
|1.2806
|6564
|2006.10.03 03:55
|close
|3266
|9.20
|1.2747
|0.0000
|1.2806
|470.12
|123663.55
|6565
|2006.10.03 03:56
|close
|3265
|4.80
|1.2743
|0.0000
|1.2815
|-378.72
|123284.83
|6566
|2006.10.03 03:57
|close
|3264
|2.50
|1.2744
|0.0000
|1.2822
|-347.25
|122937.58
|6567
|2006.10.03 03:57
|sell
|3267
|2.50
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|6568
|2006.10.03 06:15
|sell
|3268
|4.80
|1.2751
|0.0000
|1.2686
|6569
|2006.10.03 07:47
|close
|3268
|4.80
|1.2745
|0.0000
|1.2686
|288.00
|123225.58
|6570
|2006.10.03 07:47
|close
|3267
|2.50
|1.2749
|0.0000
|1.2677
|-175.00
|123050.58
|6571
|2006.10.03 07:48
|sell
|3269
|2.50
|1.2747
|0.0000
|1.2682
|6572
|2006.10.03 08:55
|sell
|3270
|4.80
|1.2754
|0.0000
|1.2689
|6573
|2006.10.03 09:34
|sell
|3271
|9.20
|1.2764
|0.0000
|1.2699
|6574
|2006.10.03 09:52
|close
|3271
|9.20
|1.2758
|0.0000
|1.2699
|552.00
|123602.58
|6575
|2006.10.03 09:53
|close
|3270
|4.80
|1.2759
|0.0000
|1.2689
|-240.00
|123362.58
|6576
|2006.10.03 09:53
|close
|3269
|2.50
|1.2760
|0.0000
|1.2682
|-325.00
|123037.58
|6577
|2006.10.03 09:54
|buy
|3272
|2.50
|1.2762
|0.0000
|1.2827
|6578
|2006.10.03 10:00
|buy
|3273
|4.80
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|6579
|2006.10.03 10:45
|buy
|3274
|9.20
|1.2747
|0.0000
|1.2812
|6580
|2006.10.03 13:12
|close
|3274
|9.20
|1.2752
|0.0000
|1.2812
|460.00
|123497.58
|6581
|2006.10.03 13:13
|close
|3273
|4.80
|1.2747
|0.0000
|1.2820
|-384.00
|123113.58
|6582
|2006.10.03 13:13
|close
|3272
|2.50
|1.2745
|0.0000
|1.2827
|-425.00
|122688.58
|6583
|2006.10.03 13:14
|sell
|3275
|2.50
|1.2746
|0.0000
|1.2681
|6584
|2006.10.03 13:22
|close
|3275
|2.50
|1.2745
|0.0000
|1.2681
|25.00
|122713.58
|6585
|2006.10.03 13:23
|sell
|3276
|2.50
|1.2743
|0.0000
|1.2678
|6586
|2006.10.03 13:37
|close
|3276
|2.50
|1.2742
|0.0000
|1.2678
|25.00
|122738.58
|6587
|2006.10.03 13:38
|sell
|3277
|2.50
|1.2740
|0.0000
|1.2675
|6588
|2006.10.03 14:41
|close
|3277
|2.50
|1.2735
|0.0000
|1.2675
|125.00
|122863.58
|6589
|2006.10.03 14:41
|sell
|3278
|2.50
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|6590
|2006.10.03 15:01
|sell
|3279
|4.80
|1.2742
|0.0000
|1.2677
|6591
|2006.10.03 15:01
|close
|3279
|4.80
|1.2738
|0.0000
|1.2677
|192.00
|123055.58
|6592
|2006.10.03 15:02
|close
|3278
|2.50
|1.2739
|0.0000
|1.2668
|-150.00
|122905.58
|6593
|2006.10.03 15:02
|sell
|3280
|2.50
|1.2733
|0.0000
|1.2668
|6594
|2006.10.03 15:12
|sell
|3281
|4.80
|1.2741
|0.0000
|1.2676
|6595
|2006.10.03 15:14
|close
|3281
|4.80
|1.2738
|0.0000
|1.2676
|144.00
|123049.58
|6596
|2006.10.03 15:14
|close
|3280
|2.50
|1.2741
|0.0000
|1.2668
|-200.00
|122849.58
|6597
|2006.10.03 15:14
|sell
|3282
|2.50
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|6598
|2006.10.03 15:21
|close
|3282
|2.50
|1.2733
|0.0000
|1.2671
|75.00
|122924.58
|6599
|2006.10.03 15:22
|sell
|3283
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|6600
|2006.10.03 15:23
|close
|3283
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2666
|25.00
|122949.58
|6601
|2006.10.03 15:23
|sell
|3284
|2.50
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6602
|2006.10.03 15:31
|close
|3284
|2.50
|1.2727
|0.0000
|1.2663
|25.00
|122974.58
|6603
|2006.10.03 15:32
|sell
|3285
|2.50
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|6604
|2006.10.03 15:34
|close
|3285
|2.50
|1.2724
|0.0000
|1.2661
|50.00
|123024.58
|6605
|2006.10.03 15:35
|sell
|3286
|2.50
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|6606
|2006.10.03 15:56
|sell
|3287
|4.80
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|6607
|2006.10.03 16:04
|sell
|3288
|9.20
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|6608
|2006.10.03 16:36
|close
|3288
|9.20
|1.2732
|0.0000
|1.2672
|460.00
|123484.58
|6609
|2006.10.03 16:37
|close
|3287
|4.80
|1.2734
|0.0000
|1.2665
|-192.00
|123292.58
|6610
|2006.10.03 16:37
|close
|3286
|2.50
|1.2735
|0.0000
|1.2657
|-325.00
|122967.58
|6611
|2006.10.03 16:37
|sell
|3289
|2.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|6612
|2006.10.03 16:54
|sell
|3290
|4.80
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|6613
|2006.10.03 17:04
|close
|3290
|4.80
|1.2733
|0.0000
|1.2671
|144.00
|123111.58
|6614
|2006.10.03 17:05
|close
|3289
|2.50
|1.2735
|0.0000
|1.2664
|-150.00
|122961.58
|6615
|2006.10.03 17:05
|sell
|3291
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|6616
|2006.10.03 17:38
|sell
|3292
|4.80
|1.2739
|0.0000
|1.2674
|6617
|2006.10.03 18:13
|close
|3292
|4.80
|1.2733
|0.0000
|1.2674
|288.00
|123249.58
|6618
|2006.10.03 18:13
|close
|3291
|2.50
|1.2734
|0.0000
|1.2665
|-100.00
|123149.58
|6619
|2006.10.03 18:14
|sell
|3293
|2.50
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|6620
|2006.10.03 18:26
|close
|3293
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2667
|25.00
|123174.58
|6621
|2006.10.03 18:26
|sell
|3294
|2.50
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|6622
|2006.10.03 18:30
|sell
|3295
|4.80
|1.2736
|0.0000
|1.2671
|6623
|2006.10.03 18:38
|close
|3295
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2671
|192.00
|123366.58
|6624
|2006.10.03 18:38
|close
|3294
|2.50
|1.2734
|0.0000
|1.2664
|-125.00
|123241.58
|6625
|2006.10.03 18:39
|sell
|3296
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|6626
|2006.10.03 18:44
|sell
|3297
|4.80
|1.2737
|0.0000
|1.2672
|6627
|2006.10.03 18:49
|close
|3297
|4.80
|1.2734
|0.0000
|1.2672
|144.00
|123385.58
|6628
|2006.10.03 18:49
|close
|3296
|2.50
|1.2735
|0.0000
|1.2665
|-125.00
|123260.58
|6629
|2006.10.03 18:49
|sell
|3298
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|6630
|2006.10.03 18:56
|close
|3298
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2666
|25.00
|123285.58
|6631
|2006.10.03 18:57
|sell
|3299
|2.50
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6632
|2006.10.03 19:01
|close
|3299
|2.50
|1.2727
|0.0000
|1.2663
|25.00
|123310.58
|6633
|2006.10.03 19:02
|sell
|3300
|2.50
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|6634
|2006.10.03 19:39
|close
|3300
|2.50
|1.2724
|0.0000
|1.2660
|25.00
|123335.58
|6635
|2006.10.03 19:39
|sell
|3301
|2.50
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|6636
|2006.10.03 19:49
|sell
|3302
|4.80
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|6637
|2006.10.03 19:51
|close
|3302
|4.80
|1.2727
|0.0000
|1.2665
|144.00
|123479.58
|6638
|2006.10.03 19:52
|close
|3301
|2.50
|1.2729
|0.0000
|1.2657
|-175.00
|123304.58
|6639
|2006.10.03 19:53
|sell
|3303
|2.50
|1.2727
|0.0000
|1.2662
|6640
|2006.10.03 20:05
|close
|3303
|2.50
|1.2726
|0.0000
|1.2662
|25.00
|123329.58
|6641
|2006.10.03 20:05
|sell
|3304
|2.50
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|6642
|2006.10.03 20:13
|close
|3304
|2.50
|1.2723
|0.0000
|1.2660
|50.00
|123379.58
|6643
|2006.10.03 20:13
|sell
|3305
|2.50
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|6644
|2006.10.03 20:35
|sell
|3306
|4.80
|1.2730
|0.0000
|1.2665
|6645
|2006.10.03 21:09
|close
|3306
|4.80
|1.2725
|0.0000
|1.2665
|240.00
|123619.58
|6646
|2006.10.03 21:10
|close
|3305
|2.50
|1.2726
|0.0000
|1.2656
|-125.00
|123494.58
|6647
|2006.10.03 21:10
|sell
|3307
|2.50
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|6648
|2006.10.03 21:54
|sell
|3308
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|6649
|2006.10.03 22:26
|close
|3308
|4.80
|1.2729
|0.0000
|1.2667
|144.00
|123638.58
|6650
|2006.10.03 22:26
|close
|3307
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2660
|-150.00
|123488.58
|6651
|2006.10.03 22:27
|buy
|3309
|2.50
|1.2732
|0.0000
|1.2797
|6652
|2006.10.03 22:49
|buy
|3310
|4.80
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|6653
|2006.10.03 22:50
|close
|3310
|4.80
|1.2727
|0.0000
|1.2789
|144.00
|123632.58
|6654
|2006.10.03 22:50
|close
|3309
|2.50
|1.2726
|0.0000
|1.2797
|-150.00
|123482.58
|6655
|2006.10.03 22:51
|sell
|3311
|2.50
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|6656
|2006.10.03 23:48
|sell
|3312
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2667
|6657
|2006.10.04 00:24
|close
|3312
|4.80
|1.2729
|0.0000
|1.2667
|175.20
|123657.78
|6658
|2006.10.04 00:25
|close
|3311
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2659
|-133.75
|123524.03
|6659
|2006.10.04 00:25
|buy
|3313
|2.50
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|6660
|2006.10.04 00:51
|close
|3313
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2795
|25.00
|123549.03
|6661
|2006.10.04 00:52
|buy
|3314
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|6662
|2006.10.04 01:02
|close
|3314
|2.50
|1.2732
|0.0000
|1.2796
|25.00
|123574.03
|6663
|2006.10.04 01:02
|buy
|3315
|2.50
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|6664
|2006.10.04 01:16
|close
|3315
|2.50
|1.2734
|0.0000
|1.2798
|25.00
|123599.03
|6665
|2006.10.04 01:16
|buy
|3316
|2.50
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|6666
|2006.10.04 01:22
|close
|3316
|2.50
|1.2736
|0.0000
|1.2800
|25.00
|123624.03
|6667
|2006.10.04 01:23
|buy
|3317
|2.50
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|6668
|2006.10.04 01:24
|close
|3317
|2.50
|1.2739
|0.0000
|1.2803
|25.00
|123649.03
|6669
|2006.10.04 01:24
|buy
|3318
|2.50
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|6670
|2006.10.04 01:25
|close
|3318
|2.50
|1.2739
|0.0000
|1.2802
|50.00
|123699.03
|6671
|2006.10.04 01:25
|buy
|3319
|2.50
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|6672
|2006.10.04 02:19
|buy
|3320
|4.80
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|6673
|2006.10.04 02:27
|close
|3320
|4.80
|1.2735
|0.0000
|1.2795
|240.00
|123939.03
|6674
|2006.10.04 02:27
|close
|3319
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2803
|-175.00
|123764.03
|6675
|2006.10.04 02:28
|buy
|3321
|2.50
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|6676
|2006.10.04 04:01
|buy
|3322
|4.80
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|6677
|2006.10.04 04:45
|buy
|3323
|9.60
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|6678
|2006.10.04 05:16
|close
|3323
|9.60
|1.2725
|0.0000
|1.2785
|480.00
|124244.03
|6679
|2006.10.04 05:16
|close
|3322
|4.80
|1.2715
|0.0000
|1.2794
|-672.00
|123572.03
|6680
|2006.10.04 05:17
|close
|3321
|2.50
|1.2717
|0.0000
|1.2801
|-475.00
|123097.03
|6681
|2006.10.04 05:18
|sell
|3324
|2.50
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|6682
|2006.10.04 05:26
|sell
|3325
|4.80
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|6683
|2006.10.04 05:26
|close
|3325
|4.80
|1.2718
|0.0000
|1.2660
|336.00
|123433.03
|6684
|2006.10.04 05:27
|close
|3324
|2.50
|1.2725
|0.0000
|1.2651
|-225.00
|123208.03
|6685
|2006.10.04 05:27
|sell
|3326
|2.50
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|6686
|2006.10.04 05:27
|close
|3326
|2.50
|1.2718
|0.0000
|1.2660
|175.00
|123383.03
|6687
|2006.10.04 05:28
|sell
|3327
|2.50
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|6688
|2006.10.04 05:58
|close
|3327
|2.50
|1.2717
|0.0000
|1.2653
|25.00
|123408.03
|6689
|2006.10.04 05:58
|sell
|3328
|2.50
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|6690
|2006.10.04 06:04
|sell
|3329
|4.80
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|6691
|2006.10.04 06:04
|close
|3329
|4.80
|1.2719
|0.0000
|1.2659
|240.00
|123648.03
|6692
|2006.10.04 06:04
|close
|3328
|2.50
|1.2721
|0.0000
|1.2650
|-150.00
|123498.03
|6693
|2006.10.04 06:04
|sell
|3330
|2.50
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|6694
|2006.10.04 06:11
|sell
|3331
|4.80
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|6695
|2006.10.04 06:11
|close
|3331
|4.80
|1.2719
|0.0000
|1.2659
|240.00
|123738.03
|6696
|2006.10.04 06:11
|close
|3330
|2.50
|1.2720
|0.0000
|1.2651
|-100.00
|123638.03
|6697
|2006.10.04 06:12
|sell
|3332
|2.50
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|6698
|2006.10.04 06:17
|sell
|3333
|4.80
|1.2724
|0.0000
|1.2659
|6699
|2006.10.04 06:17
|close
|3333
|4.80
|1.2720
|0.0000
|1.2659
|192.00
|123830.03
|6700
|2006.10.04 06:17
|close
|3332
|2.50
|1.2724
|0.0000
|1.2650
|-225.00
|123605.03
|6701
|2006.10.04 06:17
|buy
|3334
|2.50
|1.2727
|0.0000
|1.2792
|6702
|2006.10.04 06:19
|buy
|3335
|4.80
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|6703
|2006.10.04 06:19
|close
|3335
|4.80
|1.2724
|0.0000
|1.2784
|240.00
|123845.03
|6704
|2006.10.04 06:19
|close
|3334
|2.50
|1.2716
|0.0000
|1.2792
|-275.00
|123570.03
|6705
|2006.10.04 06:20
|sell
|3336
|2.50
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|6706
|2006.10.04 06:44
|sell
|3337
|4.80
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|6707
|2006.10.04 06:45
|close
|3337
|4.80
|1.2720
|0.0000
|1.2661
|288.00
|123858.03
|6708
|2006.10.04 06:45
|close
|3336
|2.50
|1.2729
|0.0000
|1.2653
|-275.00
|123583.03
|6709
|2006.10.04 06:45
|sell
|3338
|2.50
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|6710
|2006.10.04 06:45
|sell
|3339
|4.80
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|6711
|2006.10.04 07:18
|close
|3339
|4.80
|1.2722
|0.0000
|1.2661
|192.00
|123775.03
|6712
|2006.10.04 07:18
|close
|3338
|2.50
|1.2723
|0.0000
|1.2652
|-150.00
|123625.03
|6713
|2006.10.04 07:18
|sell
|3340
|2.50
|1.2719
|0.0000
|1.2654
|6714
|2006.10.04 08:30
|sell
|3341
|4.80
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|6715
|2006.10.04 08:30
|close
|3341
|4.80
|1.2722
|0.0000
|1.2664
|336.00
|123961.03
|6716
|2006.10.04 08:31
|close
|3340
|2.50
|1.2723
|0.0000
|1.2654
|-100.00
|123861.03
|6717
|2006.10.04 08:32
|buy
|3342
|2.50
|1.2722
|0.0000
|1.2787
|6718
|2006.10.04 08:36
|close
|3342
|2.50
|1.2723
|0.0000
|1.2787
|25.00
|123886.03
|6719
|2006.10.04 08:36
|buy
|3343
|2.50
|1.2728
|0.0000
|1.2793
|6720
|2006.10.04 09:42
|buy
|3344
|4.80
|1.2720
|0.0000
|1.2785
|6721
|2006.10.04 09:47
|close
|3344
|4.80
|1.2726
|0.0000
|1.2785
|288.00
|124174.03
|6722
|2006.10.04 09:47
|close
|3343
|2.50
|1.2725
|0.0000
|1.2793
|-75.00
|124099.03
|6723
|2006.10.04 09:47
|buy
|3345
|2.50
|1.2727
|0.0000
|1.2792
|6724
|2006.10.04 09:55
|close
|3345
|2.50
|1.2729
|0.0000
|1.2792
|50.00
|124149.03
|6725
|2006.10.04 09:55
|buy
|3346
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2796
|6726
|2006.10.04 09:59
|close
|3346
|2.50
|1.2732
|0.0000
|1.2796
|25.00
|124174.03
|6727
|2006.10.04 09:59
|buy
|3347
|2.50
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|6728
|2006.10.04 10:07
|close
|3347
|2.50
|1.2737
|0.0000
|1.2801
|25.00
|124199.03
|6729
|2006.10.04 10:08
|buy
|3348
|2.50
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|6730
|2006.10.04 10:26
|buy
|3349
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2797
|6731
|2006.10.04 10:46
|buy
|3350
|9.60
|1.2724
|0.0000
|1.2789
|6732
|2006.10.27 16:06
|close
|3350
|9.60
|1.2729
|0.0000
|1.2789
|-1656.00
|122543.03
|6733
|2006.10.27 16:06
|close
|3349
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2797
|-1068.00
|121475.03
|6734
|2006.10.27 16:06
|close
|3348
|2.50
|1.2731
|0.0000
|1.2804
|-756.25
|120718.78
|6735
|2006.10.27 16:06
|buy
|3351
|2.40
|1.2732
|0.0000
|1.2797
|6736
|2006.10.27 16:07
|close
|3351
|2.40
|1.2733
|0.0000
|1.2797
|24.00
|120742.78
|6737
|2006.10.27 16:07
|buy
|3352
|2.40
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|6738
|2006.10.27 16:07
|close
|3352
|2.40
|1.2742
|0.0000
|1.2804
|72.00
|120814.78
|6739
|2006.10.27 16:07
|buy
|3353
|2.40
|1.2738
|0.0000
|1.2803
|6740
|2006.10.27 16:08
|close
|3353
|2.40
|1.2741
|0.0000
|1.2803
|72.00
|120886.78
|6741
|2006.10.27 16:08
|buy
|3354
|2.40
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|6742
|2006.10.27 16:12
|close
|3354
|2.40
|1.2746
|0.0000
|1.2810
|24.00
|120910.78
|6743
|2006.10.27 16:12
|buy
|3355
|2.40
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6744
|2006.10.27 16:15
|buy
|3356
|4.80
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|6745
|2006.10.27 16:30
|close
|3356
|4.80
|1.2746
|0.0000
|1.2807
|192.00
|121102.78
|6746
|2006.10.27 16:31
|close
|3355
|2.40
|1.2747
|0.0000
|1.2815
|-72.00
|121030.78
|6747
|2006.10.27 16:31
|buy
|3357
|2.40
|1.2749
|0.0000
|1.2814
|6748
|2006.10.27 16:31
|close
|3357
|2.40
|1.2750
|0.0000
|1.2814
|24.00
|121054.78
|6749
|2006.10.27 16:31
|buy
|3358
|2.40
|1.2750
|0.0000
|1.2815
|6750
|2006.10.27 16:35
|buy
|3359
|4.80
|1.2742
|0.0000
|1.2807
|6751
|2006.10.27 16:41
|close
|3359
|4.80
|1.2745
|0.0000
|1.2807
|144.00
|121198.78
|6752
|2006.10.27 16:41
|close
|3358
|2.40
|1.2744
|0.0000
|1.2815
|-144.00
|121054.78
|6753
|2006.10.27 16:41
|buy
|3360
|2.40
|1.2746
|0.0000
|1.2811
|6754
|2006.10.27 16:55
|buy
|3361
|4.80
|1.2737
|0.0000
|1.2802
|6755
|2006.10.27 17:05
|buy
|3362
|9.20
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|6756
|2006.10.27 17:11
|close
|3362
|9.20
|1.2735
|0.0000
|1.2795
|460.00
|121514.78
|6757
|2006.10.27 17:11
|close
|3361
|4.80
|1.2734
|0.0000
|1.2802
|-144.00
|121370.78
|6758
|2006.10.27 17:12
|close
|3360
|2.40
|1.2733
|0.0000
|1.2811
|-312.00
|121058.78
|6759
|2006.10.27 17:12
|buy
|3363
|2.40
|1.2734
|0.0000
|1.2799
|6760
|2006.10.27 17:20
|close
|3363
|2.40
|1.2735
|0.0000
|1.2799
|24.00
|121082.78
|6761
|2006.10.27 17:20
|buy
|3364
|2.40
|1.2735
|0.0000
|1.2800
|6762
|2006.10.27 17:23
|close
|3364
|2.40
|1.2737
|0.0000
|1.2800
|48.00
|121130.78
|6763
|2006.10.27 17:23
|buy
|3365
|2.40
|1.2739
|0.0000
|1.2804
|6764
|2006.10.27 17:37
|buy
|3366
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2797
|6765
|2006.10.27 17:44
|close
|3366
|4.80
|1.2735
|0.0000
|1.2797
|144.00
|121274.78
|6766
|2006.10.27 17:44
|close
|3365
|2.40
|1.2734
|0.0000
|1.2804
|-120.00
|121154.78
|6767
|2006.10.27 17:44
|buy
|3367
|2.40
|1.2736
|0.0000
|1.2801
|6768
|2006.10.27 17:55
|buy
|3368
|4.80
|1.2729
|0.0000
|1.2794
|6769
|2006.10.27 18:12
|buy
|3369
|9.20
|1.2721
|0.0000
|1.2786
|6770
|2006.10.27 18:24
|close
|3369
|9.20
|1.2726
|0.0000
|1.2786
|460.00
|121614.78
|6771
|2006.10.27 18:24
|close
|3368
|4.80
|1.2727
|0.0000
|1.2794
|-96.00
|121518.78
|6772
|2006.10.27 18:24
|close
|3367
|2.40
|1.2728
|0.0000
|1.2801
|-192.00
|121326.78
|6773
|2006.10.27 18:24
|buy
|3370
|2.40
|1.2730
|0.0000
|1.2795
|6774
|2006.10.27 18:31
|buy
|3371
|4.80
|1.2721
|0.0000
|1.2786
|6775
|2006.10.27 18:43
|close
|3371
|4.80
|1.2727
|0.0000
|1.2786
|288.00
|121614.78
|6776
|2006.10.27 18:43
|close
|3370
|2.40
|1.2723
|0.0000
|1.2795
|-168.00
|121446.78
|6777
|2006.10.27 18:44
|buy
|3372
|2.40
|1.2727
|0.0000
|1.2792
|6778
|2006.10.27 19:03
|buy
|3373
|4.80
|1.2719
|0.0000
|1.2784
|6779
|2006.10.27 19:07
|close
|3373
|4.80
|1.2722
|0.0000
|1.2784
|144.00
|121590.78
|6780
|2006.10.27 19:07
|close
|3372
|2.40
|1.2721
|0.0000
|1.2792
|-144.00
|121446.78
|6781
|2006.10.27 19:07
|sell
|3374
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6782
|2006.10.27 19:15
|sell
|3375
|4.80
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6783
|2006.10.27 19:23
|sell
|3376
|9.20
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|6784
|2006.10.27 20:52
|close
|3376
|9.20
|1.2730
|0.0000
|1.2670
|460.00
|121906.78
|6785
|2006.10.27 20:53
|close
|3375
|4.80
|1.2729
|0.0000
|1.2663
|-48.00
|121858.78
|6786
|2006.10.27 20:53
|close
|3374
|2.40
|1.2730
|0.0000
|1.2655
|-240.00
|121618.78
|6787
|2006.10.27 20:54
|sell
|3377
|2.40
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6788
|2006.10.27 21:12
|sell
|3378
|4.80
|1.2735
|0.0000
|1.2670
|6789
|2006.10.30 00:00
|close
|3378
|4.80
|1.2732
|0.0000
|1.2670
|175.20
|121793.98
|6790
|2006.10.30 00:01
|close
|3377
|2.40
|1.2730
|0.0000
|1.2663
|-32.40
|121761.58
|6791
|2006.10.30 00:01
|sell
|3379
|2.40
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6792
|2006.10.30 01:07
|close
|3379
|2.40
|1.2727
|0.0000
|1.2663
|24.00
|121785.58
|6793
|2006.10.30 01:07
|sell
|3380
|2.40
|1.2726
|0.0000
|1.2661
|6794
|2006.10.30 02:32
|close
|3380
|2.40
|1.2725
|0.0000
|1.2661
|24.00
|121809.58
|6795
|2006.10.30 02:33
|sell
|3381
|2.40
|1.2723
|0.0000
|1.2658
|6796
|2006.10.30 03:17
|close
|3381
|2.40
|1.2721
|0.0000
|1.2658
|48.00
|121857.58
|6797
|2006.10.30 03:17
|sell
|3382
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6798
|2006.10.30 04:35
|sell
|3383
|4.80
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6799
|2006.10.30 07:47
|close
|3383
|4.80
|1.2725
|0.0000
|1.2663
|144.00
|122001.58
|6800
|2006.10.30 07:47
|close
|3382
|2.40
|1.2725
|0.0000
|1.2655
|-120.00
|121881.58
|6801
|2006.10.30 07:47
|sell
|3384
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6802
|2006.10.30 07:59
|close
|3384
|2.40
|1.2719
|0.0000
|1.2655
|24.00
|121905.58
|6803
|2006.10.30 07:59
|sell
|3385
|2.40
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|6804
|2006.10.30 08:10
|close
|3385
|2.40
|1.2717
|0.0000
|1.2653
|24.00
|121929.58
|6805
|2006.10.30 08:10
|sell
|3386
|2.40
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|6806
|2006.10.30 08:20
|close
|3386
|2.40
|1.2714
|0.0000
|1.2651
|48.00
|121977.58
|6807
|2006.10.30 08:20
|sell
|3387
|2.40
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|6808
|2006.10.30 08:26
|sell
|3388
|4.80
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6809
|2006.10.30 08:29
|close
|3388
|4.80
|1.2716
|0.0000
|1.2655
|192.00
|122169.58
|6810
|2006.10.30 08:29
|close
|3387
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2647
|-192.00
|121977.58
|6811
|2006.10.30 08:29
|sell
|3389
|2.40
|1.2718
|0.0000
|1.2653
|6812
|2006.10.30 08:29
|close
|3389
|2.40
|1.2716
|0.0000
|1.2653
|48.00
|122025.58
|6813
|2006.10.30 08:30
|sell
|3390
|2.40
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|6814
|2006.10.30 08:41
|sell
|3391
|4.80
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6815
|2006.10.30 09:13
|sell
|3392
|9.20
|1.2728
|0.0000
|1.2663
|6816
|2006.10.30 09:22
|close
|3392
|9.20
|1.2723
|0.0000
|1.2663
|460.00
|122485.58
|6817
|2006.10.30 09:22
|close
|3391
|4.80
|1.2725
|0.0000
|1.2655
|-240.00
|122245.58
|6818
|2006.10.30 09:22
|close
|3390
|2.40
|1.2724
|0.0000
|1.2647
|-288.00
|121957.58
|6819
|2006.10.30 09:22
|sell
|3393
|2.40
|1.2722
|0.0000
|1.2657
|6820
|2006.10.30 09:23
|close
|3393
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2657
|48.00
|122005.58
|6821
|2006.10.30 09:23
|sell
|3394
|2.40
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|6822
|2006.10.30 09:25
|close
|3394
|2.40
|1.2714
|0.0000
|1.2650
|24.00
|122029.58
|6823
|2006.10.30 09:25
|sell
|3395
|2.40
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|6824
|2006.10.30 09:37
|sell
|3396
|4.80
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|6825
|2006.10.30 10:02
|close
|3396
|4.80
|1.2718
|0.0000
|1.2656
|144.00
|122173.58
|6826
|2006.10.30 10:02
|close
|3395
|2.40
|1.2719
|0.0000
|1.2648
|-144.00
|122029.58
|6827
|2006.10.30 10:02
|sell
|3397
|2.40
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|6828
|2006.10.30 10:04
|close
|3397
|2.40
|1.2716
|0.0000
|1.2652
|24.00
|122053.58
|6829
|2006.10.30 10:04
|sell
|3398
|2.40
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|6830
|2006.10.30 10:04
|close
|3398
|2.40
|1.2713
|0.0000
|1.2649
|24.00
|122077.58
|6831
|2006.10.30 10:04
|sell
|3399
|2.40
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|6832
|2006.10.30 10:13
|sell
|3400
|4.80
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6833
|2006.10.30 11:27
|close
|3400
|4.80
|1.2716
|0.0000
|1.2655
|192.00
|122269.58
|6834
|2006.10.30 11:27
|close
|3399
|2.40
|1.2717
|0.0000
|1.2647
|-120.00
|122149.58
|6835
|2006.10.30 11:28
|sell
|3401
|2.40
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|6836
|2006.10.30 11:33
|close
|3401
|2.40
|1.2712
|0.0000
|1.2648
|24.00
|122173.58
|6837
|2006.10.30 11:33
|sell
|3402
|2.40
|1.2710
|0.0000
|1.2645
|6838
|2006.10.30 11:45
|sell
|3403
|4.80
|1.2717
|0.0000
|1.2652
|6839
|2006.10.30 12:47
|sell
|3404
|9.20
|1.2725
|0.0000
|1.2660
|6840
|2006.10.30 15:10
|close
|3404
|9.20
|1.2720
|0.0000
|1.2660
|460.00
|122633.58
|6841
|2006.10.30 15:12
|close
|3403
|4.80
|1.2721
|0.0000
|1.2652
|-192.00
|122441.58
|6842
|2006.10.30 15:12
|close
|3402
|2.40
|1.2722
|0.0000
|1.2645
|-288.00
|122153.58
|6843
|2006.10.30 15:12
|sell
|3405
|2.40
|1.2720
|0.0000
|1.2655
|6844
|2006.10.30 15:14
|close
|3405
|2.40
|1.2718
|0.0000
|1.2655
|48.00
|122201.58
|6845
|2006.10.30 15:14
|sell
|3406
|2.40
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|6846
|2006.10.30 15:31
|close
|3406
|2.40
|1.2711
|0.0000
|1.2651
|120.00
|122321.58
|6847
|2006.10.30 15:31
|sell
|3407
|2.40
|1.2707
|0.0000
|1.2642
|6848
|2006.10.30 15:31
|close
|3407
|2.40
|1.2705
|0.0000
|1.2642
|48.00
|122369.58
|6849
|2006.10.30 15:31
|sell
|3408
|2.40
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|6850
|2006.10.30 15:31
|sell
|3409
|4.80
|1.2713
|0.0000
|1.2648
|6851
|2006.10.30 15:31
|close
|3409
|4.80
|1.2707
|0.0000
|1.2648
|288.00
|122657.58
|6852
|2006.10.30 15:32
|close
|3408
|2.40
|1.2708
|0.0000
|1.2639
|-96.00
|122561.58
|6853
|2006.10.30 15:32
|sell
|3410
|2.50
|1.2703
|0.0000
|1.2638
|6854
|2006.10.30 15:41
|close
|3410
|2.50
|1.2702
|0.0000
|1.2638
|25.00
|122586.58
|6855
|2006.10.30 15:41
|sell
|3411
|2.50
|1.2704
|0.0000
|1.2639
|6856
|2006.10.30 15:41
|close
|3411
|2.50
|1.2702
|0.0000
|1.2639
|50.00
|122636.58
|6857
|2006.10.30 15:42
|sell
|3412
|2.50
|1.2700
|0.0000
|1.2635
|6858
|2006.10.30 15:43
|sell
|3413
|4.80
|1.2708
|0.0000
|1.2643
|6859
|2006.10.30 15:53
|sell
|3414
|9.20
|1.2716
|0.0000
|1.2651
|6860
|2006.10.30 17:18
|close
|3414
|9.20
|1.2711
|0.0000
|1.2651
|460.00
|123096.58
|6861
|2006.10.30 17:18
|close
|3413
|4.80
|1.2713
|0.0000
|1.2643
|-240.00
|122856.58
|6862
|2006.10.30 17:18
|close
|3412
|2.50
|1.2714
|0.0000
|1.2635
|-350.00
|122506.58
|6863
|2006.10.30 17:18
|sell
|3415
|2.50
|1.2714
|0.0000
|1.2649
|6864
|2006.10.30 17:18
|close
|3415
|2.50
|1.2713
|0.0000
|1.2649
|25.00
|122531.58
|6865
|2006.10.30 17:18
|sell
|3416
|2.50
|1.2708
|0.0000
|1.2643
|6866
|2006.10.30 17:56
|sell
|3417
|4.80
|1.2715
|0.0000
|1.2650
|6867
|2006.10.30 18:32
|close
|3417
|4.80
|1.2711
|0.0000
|1.2650
|192.00
|122723.58
|6868
|2006.10.30 18:32
|close
|3416
|2.50
|1.2714
|0.0000
|1.2643
|-150.00
|122573.58
|6869
|2006.10.30 18:34
|sell
|3418
|2.50
|1.2712
|0.0000
|1.2647
|6870
|2006.10.30 19:27
|sell
|3419
|4.80
|1.2721
|0.0000
|1.2656
|6871
|2006.10.30 22:44
|sell
|3420
|9.20
|1.2729
|0.0000
|1.2664
|6872
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|3420
|9.20
|1.2727
|0.0000
|1.2664
|184.00
|122757.58
|6873
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|3419
|4.80
|1.2727
|0.0000
|1.2656
|-288.00
|122469.58
|6874
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|3418
|2.50
|1.2727
|0.0000
|1.2647
|-375.00
|122094.58