Strategy Tester Report
EuroX2

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период30 Минут (M30) 2006.05.01 01:00 - 2006.10.31 00:00 (2006.05.01 - 2006.10.31)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыMaxTrades=3; Pips=7; TakeProfit=65; TrailingStop=20;
Баров в истории17002Смоделировано тиков347343Качество моделирования90.00%
Начальный депозит2000.00
Чистая прибыль120094.58Общая прибыль211296.01Общий убыток-91201.43
Прибыльность2.32Матожидание выигрыша35.12
Абсолютная просадка0.00Максимальная просадка3525.25 (2.84%)Относительная просадка2.84% (3525.25)
Всего сделок3420Короткие позиции (% выигравших)1661 (64.24%)Длинные позиции (% выигравших)1759 (64.87%)
Прибыльные сделки (% от всех)2208 (64.56%)Убыточные сделки (% от всех)1212 (35.44%)
Самая большаяприбыльная сделка2860.00убыточная сделка-1656.00
Средняяприбыльная сделка95.70убыточная сделка-75.25
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)17 (1210.00)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-3480.25)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)5103.00 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-3480.25 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.05.01 01:00sell10.101.26250.00001.2560
22006.05.01 02:56close10.101.26150.00001.256010.002010.00
32006.05.01 02:56sell20.101.26120.00001.2547
42006.05.01 05:02sell30.201.26250.00001.2560
52006.05.01 06:07sell40.401.26340.00001.2569
62006.05.01 09:35close40.401.26260.00001.256932.002042.00
72006.05.01 09:35close30.201.26250.00001.25600.002042.00
82006.05.01 09:35close20.101.26260.00001.2547-14.002028.00
92006.05.01 09:35sell50.101.26250.00001.2560
102006.05.01 15:18sell60.201.26450.00001.2580
112006.05.01 15:29close60.201.26280.00001.258034.002062.00
122006.05.01 15:30close50.101.26270.00001.2560-2.002060.00
132006.05.01 15:30buy70.101.26770.00001.2742
142006.05.01 15:49buy80.201.26700.00001.2735
152006.05.01 15:51buy90.401.26620.00001.2727
162006.05.01 16:29close90.401.26780.00001.272764.002124.00
172006.05.01 16:30close80.201.26770.00001.273514.002138.00
182006.05.01 16:30close70.101.26620.00001.2742-15.002123.00
192006.05.01 16:30buy100.101.26660.00001.2731
202006.05.01 16:32buy110.201.26590.00001.2724
212006.05.01 16:38buy120.401.26500.00001.2715
222006.05.01 17:29close120.401.26690.00001.271576.002199.00
232006.05.01 17:30close110.201.26670.00001.272416.002215.00
242006.05.01 17:30close100.101.26130.00001.2731-53.002162.00
252006.05.01 17:30sell130.101.26130.00001.2548
262006.05.01 20:02sell140.201.26200.00001.2555
272006.05.01 21:00close140.201.26130.00001.255514.002176.00
282006.05.01 21:00close130.101.26130.00001.25480.002176.00
292006.05.01 21:01sell150.101.26110.00001.2546
302006.05.01 22:00close150.101.25900.00001.254621.002197.00
312006.05.01 22:00sell160.101.25870.00001.2522
322006.05.01 22:08sell170.201.25970.00001.2532
332006.05.01 22:16close170.201.25890.00001.253216.002213.00
342006.05.01 22:16close160.101.25920.00001.2522-5.002208.00
352006.05.01 22:16sell180.101.25890.00001.2524
362006.05.02 00:30close180.101.25750.00001.252414.652222.65
372006.05.02 00:30sell190.101.25710.00001.2506
382006.05.02 01:31sell200.201.25810.00001.2516
392006.05.02 01:36close200.201.25740.00001.251614.002236.65
402006.05.02 01:36close190.101.25750.00001.2506-4.002232.65
412006.05.02 01:59sell210.101.25710.00001.2506
422006.05.02 01:59sell220.201.25790.00001.2514
432006.05.02 02:30close220.201.25690.00001.251420.002252.65
442006.05.02 02:30close210.101.25700.00001.25061.002253.65
452006.05.02 02:30sell230.101.25660.00001.2501
462006.05.02 02:57sell240.201.25730.00001.2508
472006.05.02 03:30close240.201.25670.00001.250812.002265.65
482006.05.02 03:58close230.101.25760.00001.2501-10.002255.65
492006.05.02 03:59buy250.101.25750.00001.2640
502006.05.02 09:59buy260.201.25650.00001.2630
512006.05.02 10:29close260.201.25850.00001.263040.002295.65
522006.05.02 10:29close250.101.25760.00001.26401.002296.65
532006.05.02 10:30buy270.101.25800.00001.2645
542006.05.02 10:30close270.101.26010.00001.264521.002317.65
552006.05.02 10:30buy280.101.26040.00001.2669
562006.05.02 10:59buy290.201.25960.00001.2661
572006.05.02 11:30modify290.201.25961.26071.2712
582006.05.02 11:30modify290.201.25961.26081.2713
592006.05.02 11:30modify290.201.25961.26091.2714
602006.05.02 11:30close290.201.26271.26091.271462.002379.65
612006.05.02 11:30close280.101.26260.00001.266922.002401.65
622006.05.02 11:30buy300.101.26290.00001.2694
632006.05.02 11:59buy310.201.26210.00001.2686
642006.05.02 12:27close310.201.26330.00001.268624.002425.65
652006.05.02 12:29close300.101.26280.00001.2694-1.002424.65
662006.05.02 12:30buy320.101.26290.00001.2694
672006.05.02 12:30close320.101.26450.00001.269416.002440.65
682006.05.02 12:31buy330.101.26470.00001.2712
692006.05.02 12:59buy340.201.26400.00001.2705
702006.05.02 14:29buy350.401.26290.00001.2694
712006.05.02 14:34close350.401.26400.00001.269444.002484.65
722006.05.02 14:34close340.201.26380.00001.2705-4.002480.65
732006.05.02 14:34close330.101.26390.00001.2712-8.002472.65
742006.05.02 14:35buy360.101.26430.00001.2708
752006.05.02 14:57buy370.201.26360.00001.2701
762006.05.02 15:29close370.201.26450.00001.270118.002490.65
772006.05.02 15:30close360.101.26460.00001.27083.002493.65
782006.05.02 15:30buy380.101.26380.00001.2703
792006.05.02 16:08buy390.201.26300.00001.2695
802006.05.02 16:21close390.201.26370.00001.269514.002507.65
812006.05.02 16:21close380.101.26360.00001.2703-2.002505.65
822006.05.02 16:21buy400.101.26400.00001.2705
832006.05.02 17:44close400.101.26510.00001.270511.002516.65
842006.05.02 17:44buy410.101.26540.00001.2719
852006.05.02 17:59buy420.201.26450.00001.2710
862006.05.02 18:14buy430.401.26370.00001.2702
872006.05.03 05:03close430.401.26440.00001.270224.442541.09
882006.05.03 05:04close420.201.26430.00001.2710-5.782535.31
892006.05.03 05:04close410.101.26440.00001.2719-10.892524.42
902006.05.03 05:04buy440.101.26440.00001.2709
912006.05.03 09:00close440.101.26540.00001.270910.002534.42
922006.05.03 09:00buy450.101.26570.00001.2722
932006.05.03 09:07buy460.201.26500.00001.2715
942006.05.03 09:30close460.201.26560.00001.271512.002546.42
952006.05.03 09:59close450.101.26530.00001.2722-4.002542.42
962006.05.03 09:59buy470.101.26560.00001.2721
972006.05.03 10:29buy480.201.26420.00001.2707
982006.05.03 10:30buy490.401.26270.00001.2692
992006.05.03 10:39close490.401.26370.00001.269240.002582.42
1002006.05.03 10:39close480.201.26380.00001.2707-8.002574.42
1012006.05.03 10:39close470.101.26370.00001.2721-19.002555.42
1022006.05.03 10:40sell500.101.26360.00001.2571
1032006.05.03 10:55sell510.201.26430.00001.2578
1042006.05.03 10:59close510.201.26230.00001.257840.002595.42
1052006.05.03 11:00close500.101.26240.00001.257112.002607.42
1062006.05.03 11:29sell520.101.26300.00001.2565
1072006.05.03 11:30sell530.201.26390.00001.2574
1082006.05.03 11:58close530.201.26320.00001.257414.002621.42
1092006.05.03 11:58close520.101.26310.00001.2565-1.002620.42
1102006.05.03 11:59sell540.101.26300.00001.2565
1112006.05.03 11:59sell550.201.26430.00001.2578
1122006.05.03 12:30close550.201.26310.00001.257824.002644.42
1132006.05.03 12:30close540.101.26300.00001.25650.002644.42
1142006.05.03 12:30sell560.101.26280.00001.2563
1152006.05.03 16:00close560.101.26150.00001.256313.002657.42
1162006.05.03 16:00sell570.101.26110.00001.2546
1172006.05.03 16:00sell580.201.26210.00001.2556
1182006.05.03 16:02close580.201.26130.00001.255616.002673.42
1192006.05.03 16:02close570.101.26140.00001.2546-3.002670.42
1202006.05.03 16:02sell590.101.26120.00001.2547
1212006.05.03 16:29sell600.201.26230.00001.2558
1222006.05.03 16:30close600.201.26160.00001.255814.002684.42
1232006.05.03 16:30close590.101.26150.00001.2547-3.002681.42
1242006.05.03 16:30sell610.101.26130.00001.2548
1252006.05.03 16:59sell620.201.26240.00001.2559
1262006.05.03 17:00close620.201.26090.00001.255930.002711.42
1272006.05.03 17:00close610.101.26090.00001.25484.002715.42
1282006.05.03 17:00sell630.101.26070.00001.2542
1292006.05.03 17:02sell640.201.26140.00001.2549
1302006.05.03 17:04sell650.401.26220.00001.2557
1312006.05.03 17:29close650.401.26150.00001.255728.002743.42
1322006.05.03 17:30close640.201.26160.00001.2549-4.002739.42
1332006.05.03 17:59close630.101.26180.00001.2542-11.002728.42
1342006.05.03 17:59sell660.101.26090.00001.2544
1352006.05.03 18:00sell670.201.26370.00001.2572
1362006.05.03 18:03sell680.401.26450.00001.2580
1372006.05.03 18:24close680.401.26360.00001.258036.002764.42
1382006.05.03 18:24close670.201.26350.00001.25724.002768.42
1392006.05.03 18:24close660.101.26400.00001.2544-31.002737.42
1402006.05.03 18:25buy690.101.26390.00001.2704
1412006.05.03 19:21close690.101.26490.00001.270410.002747.42
1422006.05.03 19:21buy700.101.26500.00001.2715
1432006.05.03 19:29buy710.201.26410.00001.2706
1442006.05.03 19:43buy720.401.26340.00001.2699
1452006.05.04 16:59close720.401.26470.00001.269941.322788.74
1462006.05.04 16:59close710.201.26460.00001.27064.662793.40
1472006.05.04 17:00close700.101.26440.00001.2715-8.672784.73
1482006.05.04 17:00buy730.101.26860.00001.2751
1492006.05.04 17:18buy740.201.26790.00001.2744
1502006.05.04 17:23close740.201.26850.00001.274412.002796.73
1512006.05.04 17:23close730.101.26820.00001.2751-4.002792.73
1522006.05.04 17:23buy750.101.26870.00001.2752
1532006.05.04 17:30buy760.201.26790.00001.2744
1542006.05.04 17:30close760.201.26860.00001.274414.002806.73
1552006.05.04 17:30close750.101.26850.00001.2752-2.002804.73
1562006.05.04 17:30buy770.101.26860.00001.2751
1572006.05.04 18:04buy780.201.26780.00001.2743
1582006.05.04 18:09close780.201.26850.00001.274314.002818.73
1592006.05.04 18:09close770.101.26850.00001.2751-1.002817.73
1602006.05.04 18:09buy790.101.26870.00001.2752
1612006.05.04 18:11buy800.201.26780.00001.2743
1622006.05.04 18:29close800.201.26860.00001.274316.002833.73
1632006.05.04 18:30close790.101.26880.00001.27521.002834.73
1642006.05.04 18:30buy810.101.26770.00001.2742
1652006.05.04 18:53close810.101.26880.00001.274211.002845.73
1662006.05.04 18:53buy820.101.26900.00001.2755
1672006.05.04 19:29buy830.201.26770.00001.2742
1682006.05.04 19:30close830.201.26870.00001.274220.002865.73
1692006.05.04 19:30close820.101.26880.00001.2755-2.002863.73
1702006.05.04 19:30buy840.101.26900.00001.2755
1712006.05.04 19:40buy850.201.26830.00001.2748
1722006.05.04 20:08close850.201.26890.00001.274812.002875.73
1732006.05.04 20:08close840.101.26900.00001.27550.002875.73
1742006.05.04 20:13buy860.101.26940.00001.2759
1752006.05.04 20:59buy870.201.26860.00001.2751
1762006.05.04 21:00modify870.201.26861.26941.2799
1772006.05.04 21:00close870.201.27121.26941.279952.002927.73
1782006.05.04 21:00close860.101.27130.00001.275919.002946.73
1792006.05.04 21:01buy880.101.27150.00001.2780
1802006.05.04 23:29buy890.201.27060.00001.2771
1812006.05.04 23:31buy900.401.26970.00001.2762
1822006.05.05 01:10close900.401.27040.00001.276224.442971.17
1832006.05.05 01:10close890.201.27050.00001.2771-3.782967.39
1842006.05.05 01:10close880.101.27060.00001.2780-9.892957.50
1852006.05.05 01:10sell910.101.27050.00001.2640
1862006.05.05 03:00close910.101.26930.00001.264012.002969.50
1872006.05.05 03:00sell920.101.26900.00001.2625
1882006.05.05 07:30sell930.201.27000.00001.2635
1892006.05.05 08:30close930.201.26920.00001.263516.002985.50
1902006.05.05 08:51close920.101.26910.00001.2625-1.002984.50
1912006.05.05 08:52sell940.101.26880.00001.2623
1922006.05.05 10:59sell950.201.27030.00001.2638
1932006.05.05 11:00close950.201.26890.00001.263828.003012.50
1942006.05.05 11:00close940.101.26880.00001.26230.003012.50
1952006.05.05 11:00sell960.101.26850.00001.2620
1962006.05.05 14:00sell970.201.26930.00001.2628
1972006.05.05 15:29close970.201.26860.00001.262814.003026.50
1982006.05.05 15:30close960.101.26800.00001.26205.003031.50
1992006.05.05 15:30buy980.101.27240.00001.2789
2002006.05.05 15:30buy990.201.27010.00001.2766
2012006.05.05 15:30modify990.201.27011.27421.2847
2022006.05.05 15:30modify980.101.27241.27421.2847
2032006.05.05 15:30modify980.101.27241.27421.2847
2042006.05.05 15:30close990.201.27601.27421.2847118.003149.50
2052006.05.05 15:30close980.101.27611.27421.284737.003186.50
2062006.05.05 15:30buy1000.101.27610.00001.2826
2072006.05.05 15:35buy1010.201.27540.00001.2819
2082006.05.05 15:40buy1020.401.27460.00001.2811
2092006.05.05 16:01close1020.401.27540.00001.281132.003218.50
2102006.05.05 16:01close1010.201.27540.00001.28190.003218.50
2112006.05.05 16:01close1000.101.27530.00001.2826-8.003210.50
2122006.05.05 16:02buy1030.101.27550.00001.2820
2132006.05.05 16:05buy1040.201.27480.00001.2813
2142006.05.05 16:15close1040.201.27540.00001.281312.003222.50
2152006.05.05 16:15close1030.101.27450.00001.2820-10.003212.50
2162006.05.05 16:15buy1050.101.27460.00001.2811
2172006.05.05 16:15close1050.101.27580.00001.281112.003224.50
2182006.05.05 16:15buy1060.101.27590.00001.2824
2192006.05.05 16:15buy1070.201.27520.00001.2817
2202006.05.05 16:15buy1080.401.27430.00001.2808
2212006.05.05 16:15close1080.401.27510.00001.280832.003256.50
2222006.05.05 16:15close1070.201.27480.00001.2817-8.003248.50
2232006.05.05 16:15close1060.101.27560.00001.2824-3.003245.50
2242006.05.05 16:15buy1090.101.27520.00001.2817
2252006.05.05 16:30close1090.101.27620.00001.281710.003255.50
2262006.05.05 16:30buy1100.101.27500.00001.2815
2272006.05.05 16:33buy1110.201.27430.00001.2808
2282006.05.05 17:54buy1120.401.27350.00001.2800
2292006.05.05 19:58close1120.401.27410.00001.280024.003279.50
2302006.05.05 19:58close1110.201.27390.00001.2808-8.003271.50
2312006.05.05 19:58close1100.101.27400.00001.2815-10.003261.50
2322006.05.05 19:59buy1130.101.27440.00001.2809
2332006.05.05 21:02buy1140.201.27360.00001.2801
2342006.05.08 02:31close1140.201.27430.00001.280112.223273.72
2352006.05.08 02:32close1130.101.27440.00001.2809-0.893272.83
2362006.05.08 02:32buy1150.101.27470.00001.2812
2372006.05.08 03:29buy1160.201.27390.00001.2804
2382006.05.08 03:30buy1170.401.27290.00001.2794
2392006.05.08 08:03close1170.401.27360.00001.279428.003300.83
2402006.05.08 08:03close1160.201.27370.00001.2804-4.003296.83
2412006.05.08 08:03close1150.101.27370.00001.2812-10.003286.83
2422006.05.08 08:03buy1180.101.27390.00001.2804
2432006.05.08 10:08close1180.101.27520.00001.280413.003299.83
2442006.05.08 10:08buy1190.101.27550.00001.2820
2452006.05.08 11:00close1190.101.27710.00001.282016.003315.83
2462006.05.08 11:00buy1200.101.27720.00001.2837
2472006.05.08 12:28buy1210.201.27650.00001.2830
2482006.05.08 12:29close1210.201.27730.00001.283016.003331.83
2492006.05.08 12:30close1200.101.27720.00001.28370.003331.83
2502006.05.08 12:59buy1220.101.27710.00001.2836
2512006.05.08 13:01buy1230.201.27630.00001.2828
2522006.05.08 13:21close1230.201.27700.00001.282814.003345.83
2532006.05.08 13:21close1220.101.27710.00001.28360.003345.83
2542006.05.08 13:21buy1240.101.27750.00001.2840
2552006.05.08 13:29buy1250.201.27660.00001.2831
2562006.05.08 15:00buy1260.401.27530.00001.2818
2572006.05.09 17:00close1260.401.27630.00001.281836.443382.27
2582006.05.09 17:00close1250.201.27640.00001.2831-5.783376.49
2592006.05.09 17:00close1240.101.27630.00001.2840-12.893363.60
2602006.05.09 17:00buy1270.101.27650.00001.2830
2612006.05.09 17:31buy1280.201.27570.00001.2822
2622006.05.09 18:59buy1290.401.27470.00001.2812
2632006.05.09 19:00close1290.401.27560.00001.281236.003399.60
2642006.05.09 19:00close1280.201.27550.00001.2822-4.003395.60
2652006.05.09 19:01close1270.101.27560.00001.2830-9.003386.60
2662006.05.09 19:01buy1300.101.27570.00001.2822
2672006.05.10 08:39close1300.101.27680.00001.282210.113396.71
2682006.05.10 08:39buy1310.101.27710.00001.2836
2692006.05.10 09:30close1310.101.27960.00001.283625.003421.71
2702006.05.10 09:31buy1320.101.28000.00001.2865
2712006.05.10 09:39buy1330.201.27930.00001.2858
2722006.05.10 10:00buy1340.401.27840.00001.2849
2732006.05.10 10:00close1340.401.27910.00001.284928.003449.71
2742006.05.10 10:00close1330.201.27920.00001.2858-2.003447.71
2752006.05.10 10:00close1320.101.27910.00001.2865-9.003438.71
2762006.05.10 10:00buy1350.101.27940.00001.2859
2772006.05.10 10:15buy1360.201.27860.00001.2851
2782006.05.10 10:29close1360.201.27980.00001.285124.003462.71
2792006.05.10 10:30close1350.101.27960.00001.28592.003464.71
2802006.05.10 10:30buy1370.101.27930.00001.2858
2812006.05.10 11:00buy1380.201.27830.00001.2848
2822006.05.10 13:03close1380.201.27900.00001.284814.003478.71
2832006.05.10 13:03close1370.101.27900.00001.2858-3.003475.71
2842006.05.10 13:03buy1390.101.27920.00001.2857
2852006.05.10 15:19buy1400.201.27830.00001.2848
2862006.05.10 15:55close1400.201.27900.00001.284814.003489.71
2872006.05.10 15:55close1390.101.27900.00001.2857-2.003487.71
2882006.05.10 15:55sell1410.101.27870.00001.2722
2892006.05.10 16:29close1410.101.27760.00001.272211.003498.71
2902006.05.10 16:30sell1420.101.27740.00001.2709
2912006.05.10 16:54sell1430.201.27890.00001.2724
2922006.05.10 17:00sell1440.401.27960.00001.2731
2932006.05.10 19:00close1440.401.27870.00001.273136.003534.71
2942006.05.10 19:00close1430.201.27860.00001.27246.003540.71
2952006.05.10 19:00close1420.101.27860.00001.2709-12.003528.71
2962006.05.10 19:00sell1450.101.27830.00001.2718
2972006.05.10 19:09sell1460.201.27920.00001.2727
2982006.05.10 21:02sell1470.401.28080.00001.2743
2992006.05.10 21:29close1470.401.27720.00001.2743144.003672.71
3002006.05.10 21:30close1460.201.27700.00001.272744.003716.71
3012006.05.10 21:30close1450.101.28160.00001.2718-33.003683.71
3022006.05.10 21:31buy1480.101.28150.00001.2880
3032006.05.10 22:00buy1490.201.28080.00001.2873
3042006.05.10 23:00buy1500.401.27870.00001.2852
3052006.05.11 17:30modify1500.401.27871.28041.2909
3062006.05.11 17:30modify1500.401.27871.28061.2911
3072006.05.11 17:30close1500.401.28251.28061.2911141.323825.03
3082006.05.11 17:31close1490.201.28260.00001.287330.663855.69
3092006.05.11 17:31close1480.101.28260.00001.28808.333864.02
3102006.05.11 17:31buy1510.101.28280.00001.2893
3112006.05.11 17:59buy1520.201.28210.00001.2886
3122006.05.11 18:29close1520.201.28310.00001.288620.003884.02
3132006.05.11 18:29close1510.101.28230.00001.2893-5.003879.02
3142006.05.11 18:30buy1530.101.28250.00001.2890
3152006.05.11 18:30close1530.101.28410.00001.289016.003895.02
3162006.05.11 18:30buy1540.101.28430.00001.2908
3172006.05.11 18:46close1540.101.28530.00001.290810.003905.02
3182006.05.11 18:46buy1550.101.28570.00001.2922
3192006.05.11 19:20buy1560.201.28500.00001.2915
3202006.05.11 19:33buy1570.401.28420.00001.2907
3212006.05.11 19:46close1570.401.28480.00001.290724.003929.02
3222006.05.11 19:46close1560.201.28470.00001.2915-6.003923.02
3232006.05.11 19:46close1550.101.28440.00001.2922-13.003910.02
3242006.05.11 19:46buy1580.101.28500.00001.2915
3252006.05.11 19:59close1580.101.28610.00001.291511.003921.02
3262006.05.11 20:00buy1590.101.28660.00001.2931
3272006.05.11 20:00buy1600.201.28530.00001.2918
3282006.05.11 22:30buy1610.401.28420.00001.2907
3292006.05.12 01:39close1610.401.28540.00001.290744.443965.46
3302006.05.12 01:59close1600.201.28540.00001.29180.223965.68
3312006.05.12 02:00close1590.101.28530.00001.2931-13.893951.79
3322006.05.12 02:01sell1620.101.28490.00001.2784
3332006.05.12 02:03sell1630.201.28560.00001.2791
3342006.05.12 02:59close1630.201.28500.00001.279112.003963.79
3352006.05.12 03:00close1620.101.28510.00001.2784-2.003961.79
3362006.05.12 03:00sell1640.101.28530.00001.2788
3372006.05.12 03:29sell1650.201.28630.00001.2798
3382006.05.12 03:30close1650.201.28560.00001.279814.003975.79
3392006.05.12 03:31close1640.101.28550.00001.2788-2.003973.79
3402006.05.12 03:32sell1660.101.28530.00001.2788
3412006.05.12 07:44sell1670.201.28610.00001.2796
3422006.05.12 08:31sell1680.401.28740.00001.2809
3432006.05.12 08:35close1680.401.28650.00001.280936.004009.79
3442006.05.12 08:35close1670.201.28660.00001.2796-10.003999.79
3452006.05.12 08:35close1660.101.28670.00001.2788-14.003985.79
3462006.05.12 08:35buy1690.101.28680.00001.2933
3472006.05.12 09:08close1690.101.28800.00001.293312.003997.79
3482006.05.12 09:08buy1700.101.28810.00001.2946
3492006.05.12 10:15close1700.101.28920.00001.294611.004008.79
3502006.05.12 10:15buy1710.101.28960.00001.2961
3512006.05.12 10:59buy1720.201.28870.00001.2952
3522006.05.12 11:00close1720.201.29000.00001.295226.004034.79
3532006.05.12 11:00close1710.101.28960.00001.29610.004034.79
3542006.05.12 11:00buy1730.101.29030.00001.2968
3552006.05.12 11:03buy1740.201.28960.00001.2961
3562006.05.12 12:19close1740.201.29020.00001.296112.004046.79
3572006.05.12 12:29close1730.101.28990.00001.2968-4.004042.79
3582006.05.12 12:30buy1750.101.29010.00001.2966
3592006.05.12 12:30close1750.101.29260.00001.296625.004067.79
3602006.05.12 12:30buy1760.101.29270.00001.2992
3612006.05.12 12:34buy1770.201.29200.00001.2985
3622006.05.12 12:34buy1780.401.29120.00001.2977
3632006.05.12 12:37close1780.401.29190.00001.297728.004095.79
3642006.05.12 12:37close1770.201.29180.00001.2985-4.004091.79
3652006.05.12 12:37close1760.101.29190.00001.2992-8.004083.79
3662006.05.12 12:37buy1790.101.29210.00001.2986
3672006.05.12 13:50buy1800.201.29120.00001.2977
3682006.05.12 13:59close1800.201.29190.00001.297714.004097.79
3692006.05.12 14:00close1790.101.29210.00001.29860.004097.79
3702006.05.12 14:00buy1810.101.29200.00001.2985
3712006.05.12 14:30buy1820.201.29120.00001.2977
3722006.05.12 14:30buy1830.401.29030.00001.2968
3732006.05.12 14:30close1830.401.29140.00001.296844.004141.79
3742006.05.12 14:30close1820.201.29160.00001.29778.004149.79
3752006.05.12 14:30close1810.101.29130.00001.2985-7.004142.79
3762006.05.12 14:30sell1840.101.29160.00001.2851
3772006.05.12 14:30close1840.101.29060.00001.285110.004152.79
3782006.05.12 14:30sell1850.101.29000.00001.2835
3792006.05.12 14:30sell1860.201.29140.00001.2849
3802006.05.12 14:31close1860.201.29030.00001.284922.004174.79
3812006.05.12 14:59close1850.101.29030.00001.2835-3.004171.79
3822006.05.12 15:00sell1870.101.28990.00001.2834
3832006.05.12 15:00sell1880.201.29070.00001.2842
3842006.05.12 15:00sell1890.401.29150.00001.2850
3852006.05.12 15:01close1890.401.29080.00001.285028.004199.79
3862006.05.12 15:01close1880.201.29040.00001.28426.004205.79
3872006.05.12 15:01close1870.101.29100.00001.2834-11.004194.79
3882006.05.12 15:01sell1900.101.29110.00001.2846
3892006.05.12 15:03close1900.101.28990.00001.284612.004206.79
3902006.05.12 15:03sell1910.101.28980.00001.2833
3912006.05.12 15:03sell1920.201.29070.00001.2842
3922006.05.12 15:03close1920.201.29000.00001.284214.004220.79
3932006.05.12 15:04close1910.101.28980.00001.28330.004220.79
3942006.05.12 15:04sell1930.101.28960.00001.2831
3952006.05.12 15:29sell1940.201.29090.00001.2844
3962006.05.12 15:32close1940.201.29010.00001.284416.004236.79
3972006.05.12 15:32close1930.101.28990.00001.2831-3.004233.79
3982006.05.12 15:32sell1950.101.28970.00001.2832
3992006.05.12 15:39sell1960.201.29040.00001.2839
4002006.05.12 15:40sell1970.401.29120.00001.2847
4012006.05.12 15:40close1970.401.29060.00001.284724.004257.79
4022006.05.12 15:40close1960.201.29050.00001.2839-2.004255.79
4032006.05.12 15:40close1950.101.29040.00001.2832-7.004248.79
4042006.05.12 15:40sell1980.101.29040.00001.2839
4052006.05.12 15:53sell1990.201.29250.00001.2860
4062006.05.12 15:53close1990.201.29140.00001.286022.004270.79
4072006.05.12 15:53close1980.101.29100.00001.2839-6.004264.79
4082006.05.12 15:53sell2000.101.29090.00001.2844
4092006.05.12 15:53sell2010.201.29180.00001.2853
4102006.05.12 15:53sell2020.401.29250.00001.2860
4112006.05.12 15:53close2020.401.29060.00001.286076.004340.79
4122006.05.12 15:53close2010.201.29040.00001.285328.004368.79
4132006.05.12 15:53close2000.101.29050.00001.28444.004372.79
4142006.05.12 15:53sell2030.101.29010.00001.2836
4152006.05.12 15:53sell2040.201.29110.00001.2846
4162006.05.12 15:53sell2050.401.29180.00001.2853
4172006.05.12 15:54close2050.401.29000.00001.285372.004444.79
4182006.05.12 15:54close2040.201.29260.00001.2846-30.004414.79
4192006.05.12 15:54close2030.101.29280.00001.2836-27.004387.79
4202006.05.12 15:54buy2060.101.29260.00001.2991
4212006.05.12 15:54buy2070.201.29150.00001.2980
4222006.05.12 15:54close2070.201.29250.00001.298020.004407.79
4232006.05.12 15:54close2060.101.29090.00001.2991-17.004390.79
4242006.05.12 15:54sell2080.101.29060.00001.2841
4252006.05.12 15:54sell2090.201.29250.00001.2860
4262006.05.12 15:54close2090.201.28960.00001.286058.004448.79
4272006.05.12 15:54close2080.101.29280.00001.2841-22.004426.79
4282006.05.12 15:54sell2100.101.29030.00001.2838
4292006.05.12 15:54sell2110.201.29140.00001.2849
4302006.05.12 15:54close2110.201.29050.00001.284918.004444.79
4312006.05.12 15:54close2100.101.29030.00001.28380.004444.79
4322006.05.12 15:54sell2120.101.29020.00001.2837
4332006.05.12 15:54sell2130.201.29140.00001.2849
4342006.05.12 15:54close2130.201.29060.00001.284916.004460.79
4352006.05.12 15:54close2120.101.29080.00001.2837-6.004454.79
4362006.05.12 15:54sell2140.101.29060.00001.2841
4372006.05.12 15:54sell2150.201.29210.00001.2856
4382006.05.12 15:54close2150.201.29080.00001.285626.004480.79
4392006.05.12 15:54close2140.101.29060.00001.28410.004480.79
4402006.05.12 15:54sell2160.101.29050.00001.2840
4412006.05.12 15:54sell2170.201.29230.00001.2858
4422006.05.12 15:54close2170.201.29120.00001.285822.004502.79
4432006.05.12 15:54close2160.101.29140.00001.2840-9.004493.79
4442006.05.12 15:54sell2180.101.29070.00001.2842
4452006.05.12 15:54sell2190.201.29160.00001.2851
4462006.05.12 15:54sell2200.401.29250.00001.2860
4472006.05.12 15:54close2200.401.29180.00001.286028.004521.79
4482006.05.12 15:54close2190.201.29160.00001.28510.004521.79
4492006.05.12 15:54close2180.101.29180.00001.2842-11.004510.79
4502006.05.12 15:54sell2210.101.29110.00001.2846
4512006.05.12 15:54sell2220.201.29250.00001.2860
4522006.05.12 15:54close2220.201.29160.00001.286018.004528.79
4532006.05.12 15:54close2210.101.29200.00001.2846-9.004519.79
4542006.05.12 15:54buy2230.101.29220.00001.2987
4552006.05.12 15:54buy2240.201.29130.00001.2978
4562006.05.12 15:54close2240.201.29290.00001.297832.004551.79
4572006.05.12 15:54close2230.101.29170.00001.2987-5.004546.79
4582006.05.12 15:54sell2250.101.29130.00001.2848
4592006.05.12 16:00sell2260.201.29210.00001.2856
4602006.05.12 16:00close2260.201.29150.00001.285612.004558.79
4612006.05.12 16:00close2250.101.28930.00001.284820.004578.79
4622006.05.12 16:00sell2270.101.29050.00001.2840
4632006.05.12 16:00close2270.101.28890.00001.284016.004594.79
4642006.05.12 16:00sell2280.101.28870.00001.2822
4652006.05.12 16:00sell2290.201.28950.00001.2830
4662006.05.12 16:00close2290.201.28890.00001.283012.004606.79
4672006.05.12 16:00close2280.101.28860.00001.28221.004607.79
4682006.05.12 16:00sell2300.101.28850.00001.2820
4692006.05.12 16:00sell2310.201.28940.00001.2829
4702006.05.12 16:01sell2320.401.29040.00001.2839
4712006.05.12 16:01close2320.401.28960.00001.283932.004639.79
4722006.05.12 16:01close2310.201.28980.00001.2829-8.004631.79
4732006.05.12 16:01close2300.101.28990.00001.2820-14.004617.79
4742006.05.12 16:01sell2330.101.28950.00001.2830
4752006.05.12 16:01sell2340.201.29070.00001.2842
4762006.05.12 16:02sell2350.401.29150.00001.2850
4772006.05.12 16:02close2350.401.29080.00001.285028.004645.79
4782006.05.12 16:02close2340.201.29090.00001.2842-4.004641.79
4792006.05.12 16:02close2330.101.29110.00001.2830-16.004625.79
4802006.05.12 16:02sell2360.101.29090.00001.2844
4812006.05.12 16:03sell2370.201.29170.00001.2852
4822006.05.12 16:03close2370.201.29110.00001.285212.004637.79
4832006.05.12 16:03close2360.101.29110.00001.2844-2.004635.79
4842006.05.12 16:03sell2380.101.29070.00001.2842
4852006.05.12 16:03sell2390.201.29140.00001.2849
4862006.05.12 16:29close2390.201.29050.00001.284918.004653.79
4872006.05.12 16:30close2380.101.29040.00001.28423.004656.79
4882006.05.12 16:30sell2400.101.28880.00001.2823
4892006.05.12 16:32sell2410.201.28960.00001.2831
4902006.05.12 16:35close2410.201.28900.00001.283112.004668.79
4912006.05.12 16:35close2400.101.28890.00001.2823-1.004667.79
4922006.05.12 16:35sell2420.101.28860.00001.2821
4932006.05.12 17:04sell2430.201.28950.00001.2830
4942006.05.12 17:05close2430.201.28880.00001.283014.004681.79
4952006.05.12 17:05close2420.101.28890.00001.2821-3.004678.79
4962006.05.12 17:06sell2440.101.28870.00001.2822
4972006.05.12 17:13sell2450.201.28950.00001.2830
4982006.05.12 17:27close2450.201.28890.00001.283012.004690.79
4992006.05.12 17:27close2440.101.28890.00001.2822-2.004688.79
5002006.05.12 17:27sell2460.101.28870.00001.2822
5012006.05.12 17:32close2460.101.28740.00001.282213.004701.79
5022006.05.12 17:32sell2470.101.28710.00001.2806
5032006.05.12 17:44sell2480.201.28790.00001.2814
5042006.05.12 17:59sell2490.401.28860.00001.2821
5052006.05.12 18:30close2490.401.28690.00001.282168.004769.79
5062006.05.12 18:30close2480.201.28690.00001.281420.004789.79
5072006.05.12 18:30close2470.101.28680.00001.28063.004792.79
5082006.05.12 18:30sell2500.101.28640.00001.2799
5092006.05.12 18:34sell2510.201.28730.00001.2808
5102006.05.12 18:50sell2520.401.28820.00001.2817
5112006.05.12 19:29close2520.401.28670.00001.281760.004852.79
5122006.05.12 19:30close2510.201.28660.00001.280814.004866.79
5132006.05.12 19:30close2500.101.28890.00001.2799-25.004841.79
5142006.05.12 19:31sell2530.101.28870.00001.2822
5152006.05.12 20:00sell2540.201.28950.00001.2830
5162006.05.12 20:30close2540.201.28880.00001.283014.004855.79
5172006.05.12 20:56close2530.101.28950.00001.2822-8.004847.79
5182006.05.12 20:59sell2550.101.28920.00001.2827
5192006.05.12 21:00sell2560.201.29070.00001.2842
5202006.05.12 21:34sell2570.401.29150.00001.2850
5212006.05.15 09:00close2570.401.29060.00001.285038.604886.39
5222006.05.15 09:00close2560.201.29070.00001.28421.304887.69
5232006.05.15 09:00close2550.101.29070.00001.2827-14.354873.34
5242006.05.15 09:00sell2580.101.29040.00001.2839
5252006.05.15 09:35close2580.101.28940.00001.283910.004883.34
5262006.05.15 09:35sell2590.101.28920.00001.2827
5272006.05.15 09:59sell2600.201.29040.00001.2839
5282006.05.15 10:09close2600.201.28810.00001.283946.004929.34
5292006.05.15 10:29close2590.101.28990.00001.2827-7.004922.34
5302006.05.15 10:30sell2610.101.28970.00001.2832
5312006.05.15 10:52close2610.101.28720.00001.283225.004947.34
5322006.05.15 10:59sell2620.101.28710.00001.2806
5332006.05.15 11:00close2620.101.28470.00001.280624.004971.34
5342006.05.15 11:00sell2630.101.28450.00001.2780
5352006.05.15 11:21close2630.101.28340.00001.278011.004982.34
5362006.05.15 11:21sell2640.101.28330.00001.2768
5372006.05.15 11:38sell2650.201.28410.00001.2776
5382006.05.15 11:50close2650.201.28350.00001.277612.004994.34
5392006.05.15 11:50close2640.101.28370.00001.2768-4.004990.34
5402006.05.15 11:50sell2660.101.28350.00001.2770
5412006.05.15 13:30close2660.101.28140.00001.277021.005011.34
5422006.05.15 13:30sell2670.101.28100.00001.2745
5432006.05.15 13:46sell2680.201.28190.00001.2754
5442006.05.15 13:59sell2690.401.28270.00001.2762
5452006.05.15 13:59close2690.401.28070.00001.276280.005091.34
5462006.05.15 14:00close2680.201.28080.00001.275422.005113.34
5472006.05.15 14:29close2670.101.28240.00001.2745-14.005099.34
5482006.05.15 14:29sell2700.101.28100.00001.2745
5492006.05.15 14:30sell2710.201.28190.00001.2754
5502006.05.15 14:37sell2720.401.28270.00001.2762
5512006.05.15 16:03close2720.401.28200.00001.276228.005127.34
5522006.05.15 16:03close2710.201.28210.00001.2754-4.005123.34
5532006.05.15 16:03close2700.101.28240.00001.2745-14.005109.34
5542006.05.15 16:03sell2730.101.28200.00001.2755
5552006.05.15 16:18sell2740.201.28280.00001.2763
5562006.05.15 16:26sell2750.401.28360.00001.2771
5572006.05.15 16:29close2750.401.28160.00001.277180.005189.34
5582006.05.15 16:30close2740.201.28150.00001.276326.005215.34
5592006.05.15 16:30close2730.101.28350.00001.2755-15.005200.34
5602006.05.15 16:30buy2760.101.28370.00001.2902
5612006.05.15 16:59buy2770.201.28270.00001.2892
5622006.05.15 17:00close2770.201.28340.00001.289214.005214.34
5632006.05.15 17:00close2760.101.28300.00001.2902-7.005207.34
5642006.05.15 17:00buy2780.101.28340.00001.2899
5652006.05.15 17:05buy2790.201.28260.00001.2891
5662006.05.15 17:14close2790.201.28320.00001.289112.005219.34
5672006.05.15 17:15close2780.101.28310.00001.2899-3.005216.34
5682006.05.15 17:15buy2800.101.28350.00001.2900
5692006.05.15 17:18buy2810.201.28280.00001.2893
5702006.05.15 18:59buy2820.401.28180.00001.2883
5712006.05.15 18:59close2820.401.28250.00001.288328.005244.34
5722006.05.15 19:00close2810.201.28230.00001.2893-10.005234.34
5732006.05.15 19:00close2800.101.28150.00001.2900-20.005214.34
5742006.05.15 19:00sell2830.101.28070.00001.2742
5752006.05.15 19:59close2830.101.27960.00001.274211.005225.34
5762006.05.15 20:00sell2840.101.27940.00001.2729
5772006.05.15 20:20sell2850.201.28070.00001.2742
5782006.05.15 20:30close2850.201.27990.00001.274216.005241.34
5792006.05.15 20:30close2840.101.28160.00001.2729-22.005219.34
5802006.05.15 20:32buy2860.101.28180.00001.2883
5812006.05.15 20:55buy2870.201.28110.00001.2876
5822006.05.15 22:30buy2880.401.27860.00001.2851
5832006.05.16 00:08close2880.401.28000.00001.285152.445271.78
5842006.05.16 00:09close2870.201.27990.00001.2876-25.785246.00
5852006.05.16 00:09close2860.101.28000.00001.2883-18.895227.11
5862006.05.16 00:09buy2890.101.28020.00001.2867
5872006.05.16 01:35buy2900.201.27940.00001.2859
5882006.05.16 02:00buy2910.401.27860.00001.2851
5892006.05.16 02:01close2910.401.27930.00001.285128.005255.11
5902006.05.16 02:02close2900.201.27920.00001.2859-4.005251.11
5912006.05.16 02:02close2890.101.27910.00001.2867-11.005240.11
5922006.05.16 02:03buy2920.101.27950.00001.2860
5932006.05.16 03:00close2920.101.28070.00001.286012.005252.11
5942006.05.16 03:00buy2930.101.28110.00001.2876
5952006.05.16 03:08buy2940.201.28020.00001.2867
5962006.05.16 03:14close2940.201.28090.00001.286714.005266.11
5972006.05.16 03:14close2930.101.28070.00001.2876-4.005262.11
5982006.05.16 03:14buy2950.101.28090.00001.2874
5992006.05.16 05:30close2950.101.28200.00001.287411.005273.11
6002006.05.16 05:30buy2960.101.28240.00001.2889
6012006.05.16 06:59close2960.101.28380.00001.288914.005287.11
6022006.05.16 07:00buy2970.101.28390.00001.2904
6032006.05.16 07:29buy2980.201.28280.00001.2893
6042006.05.16 07:35buy2990.401.28200.00001.2885
6052006.05.16 08:59close2990.401.28270.00001.288528.005315.11
6062006.05.16 09:00close2980.201.28260.00001.2893-4.005311.11
6072006.05.16 09:00close2970.101.28140.00001.2904-25.005286.11
6082006.05.16 09:00sell3000.101.28110.00001.2746
6092006.05.16 09:14sell3010.201.28190.00001.2754
6102006.05.16 09:15sell3020.401.28280.00001.2763
6112006.05.16 09:17close3020.401.28210.00001.276328.005314.11
6122006.05.16 09:18close3010.201.28200.00001.2754-2.005312.11
6132006.05.16 09:18close3000.101.28190.00001.2746-8.005304.11
6142006.05.16 09:19sell3030.101.28150.00001.2750
6152006.05.16 09:29close3030.101.27990.00001.275016.005320.11
6162006.05.16 09:30sell3040.101.27950.00001.2730
6172006.05.16 09:30sell3050.201.28060.00001.2741
6182006.05.16 09:43sell3060.401.28130.00001.2748
6192006.05.16 10:30close3060.401.28070.00001.274824.005344.11
6202006.05.16 10:30close3050.201.28230.00001.2741-34.005310.11
6212006.05.16 10:30close3040.101.28220.00001.2730-27.005283.11
6222006.05.16 10:31buy3070.101.28210.00001.2886
6232006.05.16 10:54buy3080.201.28130.00001.2878
6242006.05.16 10:59close3080.201.28220.00001.287818.005301.11
6252006.05.16 11:00close3070.101.28230.00001.28862.005303.11
6262006.05.16 11:00buy3090.101.28230.00001.2888
6272006.05.16 11:00buy3100.201.28150.00001.2880
6282006.05.16 11:49buy3110.401.28070.00001.2872
6292006.05.16 11:51close3110.401.28140.00001.287228.005331.11
6302006.05.16 11:51close3100.201.28150.00001.28800.005331.11
6312006.05.16 11:51close3090.101.28140.00001.2888-9.005322.11
6322006.05.16 11:52sell3120.101.28130.00001.2748
6332006.05.16 12:29close3120.101.27890.00001.274824.005346.11
6342006.05.16 12:30sell3130.101.27850.00001.2720
6352006.05.16 12:30sell3140.201.28020.00001.2737
6362006.05.16 12:42sell3150.401.28100.00001.2745
6372006.05.17 17:00close3150.401.27890.00001.274586.605432.71
6382006.05.17 17:00close3140.201.27870.00001.273731.305464.01
6392006.05.17 17:00close3130.101.27890.00001.2720-3.355460.66
6402006.05.17 17:01sell3160.101.27870.00001.2722
6412006.05.17 17:56close3160.101.27540.00001.272233.005493.66
6422006.05.17 17:59sell3170.101.27840.00001.2719
6432006.05.17 18:00close3170.101.27680.00001.271916.005509.66
6442006.05.17 18:00sell3180.101.27440.00001.2679
6452006.05.17 18:59close3180.101.27220.00001.267922.005531.66
6462006.05.17 19:00sell3190.101.27210.00001.2656
6472006.05.17 19:04sell3200.201.27430.00001.2678
6482006.05.17 19:27close3200.201.27320.00001.267822.005553.66
6492006.05.17 19:27close3190.101.27310.00001.2656-10.005543.66
6502006.05.17 19:27sell3210.101.27270.00001.2662
6512006.05.17 19:29sell3220.201.27370.00001.2672
6522006.05.17 19:59sell3230.401.27470.00001.2682
6532006.05.17 20:09close3230.401.27280.00001.268276.005619.66
6542006.05.17 20:09close3220.201.27280.00001.267218.005637.66
6552006.05.17 20:29close3210.101.27280.00001.2662-1.005636.66
6562006.05.17 20:29sell3240.101.27300.00001.2665
6572006.05.17 20:41close3240.101.27190.00001.266511.005647.66
6582006.05.17 20:41sell3250.101.27170.00001.2652
6592006.05.17 20:45sell3260.201.27240.00001.2659
6602006.05.17 20:49sell3270.401.27320.00001.2667
6612006.05.17 20:59close3270.401.27200.00001.266748.005695.66
6622006.05.17 21:00close3260.201.27210.00001.26596.005701.66
6632006.05.17 21:29close3250.101.27280.00001.2652-11.005690.66
6642006.05.17 21:29sell3280.101.27050.00001.2640
6652006.05.17 21:30sell3290.201.27380.00001.2673
6662006.05.17 21:54sell3300.401.27460.00001.2681
6672006.05.18 00:10close3300.401.27350.00001.268151.805742.46
6682006.05.18 00:10close3290.201.27350.00001.26739.905752.36
6692006.05.18 00:10close3280.101.27350.00001.2640-28.055724.31
6702006.05.18 00:11buy3310.101.27350.00001.2800
6712006.05.18 03:06close3310.101.27460.00001.280011.005735.31
6722006.05.18 03:06buy3320.101.27480.00001.2813
6732006.05.18 03:38close3320.101.27600.00001.281312.005747.31
6742006.05.18 03:39buy3330.101.27620.00001.2827
6752006.05.18 03:59buy3340.201.27480.00001.2813
6762006.05.18 04:30close3340.201.27640.00001.281332.005779.31
6772006.05.18 04:30close3330.101.27650.00001.28273.005782.31
6782006.05.18 04:31buy3350.101.27690.00001.2834
6792006.05.18 04:46buy3360.201.27610.00001.2826
6802006.05.18 07:50buy3370.401.27520.00001.2817
6812006.05.18 10:00close3370.401.27680.00001.281764.005846.31
6822006.05.18 10:00close3360.201.27670.00001.282612.005858.31
6832006.05.18 10:01close3350.101.27680.00001.2834-1.005857.31
6842006.05.18 10:01buy3380.101.27700.00001.2835
6852006.05.18 11:00close3380.101.27910.00001.283521.005878.31
6862006.05.18 11:00buy3390.101.27950.00001.2860
6872006.05.18 11:13buy3400.201.27880.00001.2853
6882006.05.18 11:45close3400.201.27940.00001.285312.005890.31
6892006.05.18 11:45close3390.101.27940.00001.2860-1.005889.31
6902006.05.18 11:45buy3410.101.27960.00001.2861
6912006.05.18 12:04buy3420.201.27880.00001.2853
6922006.05.18 13:04buy3430.401.27790.00001.2844
6932006.05.18 13:05close3430.401.27880.00001.284436.005925.31
6942006.05.18 13:05close3420.201.27880.00001.28530.005925.31
6952006.05.18 13:05close3410.101.27840.00001.2861-12.005913.31
6962006.05.18 13:05buy3440.101.27860.00001.2851
6972006.05.18 13:57buy3450.201.27750.00001.2840
6982006.05.18 14:04buy3460.401.27680.00001.2833
6992006.05.18 14:19close3460.401.27740.00001.283324.005937.31
7002006.05.18 14:19close3450.201.27730.00001.2840-4.005933.31
7012006.05.18 14:19close3440.101.27730.00001.2851-13.005920.31
7022006.05.18 14:20sell3470.101.27740.00001.2709
7032006.05.18 14:33close3470.101.27640.00001.270910.005930.31
7042006.05.18 14:33sell3480.101.27670.00001.2702
7052006.05.18 15:02sell3490.201.27750.00001.2710
7062006.05.18 15:30sell3500.401.27840.00001.2719
7072006.05.18 15:59close3500.401.27710.00001.271952.005982.31
7082006.05.18 16:00close3490.201.27700.00001.271010.005992.31
7092006.05.18 16:00close3480.101.27740.00001.2702-7.005985.31
7102006.05.18 16:00sell3510.101.27670.00001.2702
7112006.05.18 16:15sell3520.201.27970.00001.2732
7122006.05.18 16:44sell3530.401.28050.00001.2740
7132006.05.18 17:29close3530.401.27920.00001.274052.006037.31
7142006.05.18 17:30close3520.201.27900.00001.273214.006051.31
7152006.05.18 17:30close3510.101.28200.00001.2702-53.005998.31
7162006.05.18 17:30buy3540.101.28180.00001.2883
7172006.05.18 17:34buy3550.201.28090.00001.2874
7182006.05.18 17:37close3550.201.28160.00001.287414.006012.31
7192006.05.18 17:37close3540.101.28160.00001.2883-2.006010.31
7202006.05.18 17:37buy3560.101.28180.00001.2883
7212006.05.18 17:52buy3570.201.28070.00001.2872
7222006.05.18 17:52buy3580.401.27990.00001.2864
7232006.05.18 17:59close3580.401.28090.00001.286440.006050.31
7242006.05.18 18:00close3570.201.28080.00001.28722.006052.31
7252006.05.18 18:29close3560.101.28140.00001.2883-4.006048.31
7262006.05.18 18:30buy3590.101.28180.00001.2883
7272006.05.18 18:59buy3600.201.27940.00001.2859
7282006.05.18 19:06close3600.201.28200.00001.285952.006100.31
7292006.05.18 19:06close3590.101.28200.00001.28832.006102.31
7302006.05.18 19:08buy3610.101.28230.00001.2888
7312006.05.18 19:29buy3620.201.28150.00001.2880
7322006.05.18 19:59close3620.201.28240.00001.288018.006120.31
7332006.05.18 20:00close3610.101.28250.00001.28882.006122.31
7342006.05.18 20:00buy3630.101.28190.00001.2884
7352006.05.18 23:33modify3630.101.28191.28401.2945
7362006.05.18 23:33close3630.101.28591.28401.294540.006162.31
7372006.05.18 23:34buy3640.101.28610.00001.2926
7382006.05.18 23:59buy3650.201.28460.00001.2911
7392006.05.19 00:00close3650.201.28560.00001.291118.226180.53
7402006.05.19 00:00close3640.101.28550.00001.2926-6.896173.64
7412006.05.19 00:01buy3660.101.28590.00001.2924
7422006.05.19 00:29close3660.101.28690.00001.292410.006183.64
7432006.05.19 00:30buy3670.101.28710.00001.2936
7442006.05.19 00:59buy3680.201.28550.00001.2920
7452006.05.19 03:30buy3690.401.28440.00001.2909
7462006.05.22 21:00close3690.401.28630.00001.290972.446256.08
7472006.05.22 21:02close3680.201.28650.00001.292018.226274.30
7482006.05.22 21:03close3670.101.28630.00001.2936-8.896265.41
7492006.05.22 21:04buy3700.101.28640.00001.2929
7502006.05.22 21:29close3700.101.28750.00001.292911.006276.41
7512006.05.22 21:30buy3710.101.28770.00001.2942
7522006.05.22 21:38buy3720.201.28680.00001.2933
7532006.05.23 00:44buy3730.401.28600.00001.2925
7542006.05.23 04:43close3730.401.28670.00001.292528.006304.41
7552006.05.23 04:48close3720.201.28650.00001.2933-7.786296.63
7562006.05.23 04:48close3710.101.28670.00001.2942-10.896285.74
7572006.05.23 04:48sell3740.101.28650.00001.2800
7582006.05.23 07:59sell3750.201.28730.00001.2808
7592006.05.23 08:29close3750.201.28660.00001.280814.006299.74
7602006.05.23 08:29close3740.101.28670.00001.2800-2.006297.74
7612006.05.23 08:30sell3760.101.28630.00001.2798
7622006.05.23 08:47close3760.101.28530.00001.279810.006307.74
7632006.05.23 08:47sell3770.101.28520.00001.2787
7642006.05.23 09:15sell3780.201.28600.00001.2795
7652006.05.23 09:23close3780.201.28540.00001.279512.006319.74
7662006.05.23 09:23close3770.101.28550.00001.2787-3.006316.74
7672006.05.23 09:24sell3790.101.28510.00001.2786
7682006.05.23 10:30close3790.101.28370.00001.278614.006330.74
7692006.05.23 10:30sell3800.101.28330.00001.2768
7702006.05.23 11:31sell3810.201.28420.00001.2777
7712006.05.23 11:38sell3820.401.28500.00001.2785
7722006.05.23 11:45close3820.401.28430.00001.278528.006358.74
7732006.05.23 11:46close3810.201.28420.00001.27770.006358.74
7742006.05.23 11:46close3800.101.28400.00001.2768-7.006351.74
7752006.05.23 11:47sell3830.101.28380.00001.2773
7762006.05.23 12:02sell3840.201.28460.00001.2781
7772006.05.23 12:30close3840.201.28400.00001.278112.006363.74
7782006.05.23 12:30close3830.101.28490.00001.2773-11.006352.74
7792006.05.23 12:31sell3850.101.28440.00001.2779
7802006.05.23 14:59sell3860.201.28550.00001.2790
7812006.05.23 15:00close3860.201.28400.00001.279030.006382.74
7822006.05.23 15:00close3850.101.28400.00001.27794.006386.74
7832006.05.23 15:00sell3870.101.28350.00001.2770
7842006.05.23 15:14sell3880.201.28440.00001.2779
7852006.05.23 15:19close3880.201.28360.00001.277916.006402.74
7862006.05.23 15:19close3870.101.28360.00001.2770-1.006401.74
7872006.05.23 15:19sell3890.101.28330.00001.2768
7882006.05.23 16:16close3890.101.28230.00001.276810.006411.74
7892006.05.23 16:17sell3900.101.28210.00001.2756
7902006.05.23 16:19sell3910.201.28310.00001.2766
7912006.05.23 16:27sell3920.401.28390.00001.2774
7922006.05.23 16:29close3920.401.28180.00001.277484.006495.74
7932006.05.23 16:30close3910.201.28190.00001.276624.006519.74
7942006.05.23 16:59close3900.101.28320.00001.2756-11.006508.74
7952006.05.23 16:59sell3930.101.28270.00001.2762
7962006.05.23 17:00sell3940.201.28440.00001.2779
7972006.05.23 17:08close3940.201.28290.00001.277930.006538.74
7982006.05.23 17:08close3930.101.28230.00001.27624.006542.74
7992006.05.23 17:08sell3950.101.28230.00001.2758
8002006.05.23 17:11sell3960.201.28310.00001.2766
8012006.05.23 17:19sell3970.401.28430.00001.2778
8022006.05.23 23:29close3970.401.28310.00001.277848.006590.74
8032006.05.23 23:29close3960.201.28330.00001.2766-4.006586.74
8042006.05.23 23:30close3950.101.28340.00001.2758-11.006575.74
8052006.05.23 23:31sell3980.101.28190.00001.2754
8062006.05.24 00:30close3980.101.27860.00001.275433.656609.39
8072006.05.24 00:30sell3990.101.27810.00001.2716
8082006.05.24 02:34sell4000.201.27920.00001.2727
8092006.05.24 02:53close4000.201.27840.00001.272716.006625.39
8102006.05.24 02:53close3990.101.27880.00001.2716-7.006618.39
8112006.05.24 02:53sell4010.101.27830.00001.2718
8122006.05.24 02:59sell4020.201.27910.00001.2726
8132006.05.24 05:29sell4030.401.27980.00001.2733
8142006.05.24 06:28close4030.401.27880.00001.273340.006658.39
8152006.05.24 06:29close4020.201.27890.00001.27264.006662.39
8162006.05.24 06:30close4010.101.27880.00001.2718-5.006657.39
8172006.05.24 06:30sell4040.101.27830.00001.2718
8182006.05.24 09:29sell4050.201.27950.00001.2730
8192006.05.24 09:30sell4060.401.28180.00001.2753
8202006.05.24 17:29close4060.401.27800.00001.2753152.006809.39
8212006.05.24 17:29close4050.201.27930.00001.27304.006813.39
8222006.05.24 17:30close4040.101.27920.00001.2718-9.006804.39
8232006.05.24 17:36sell4070.101.27480.00001.2683
8242006.05.24 17:39sell4080.201.27560.00001.2691
8252006.05.24 18:00close4080.201.27460.00001.269120.006824.39
8262006.05.24 18:00close4070.101.27480.00001.26830.006824.39
8272006.05.24 18:01sell4090.101.27430.00001.2678
8282006.05.24 18:23sell4100.201.27510.00001.2686
8292006.05.24 18:29close4100.201.27430.00001.268616.006840.39
8302006.05.24 18:30close4090.101.27410.00001.26782.006842.39
8312006.05.24 18:30sell4110.101.27500.00001.2685
8322006.05.24 20:39sell4120.201.27730.00001.2708
8332006.05.24 21:46sell4130.401.27820.00001.2717
8342006.05.24 22:59close4130.401.27710.00001.271744.006886.39
8352006.05.24 22:59close4120.201.27770.00001.2708-8.006878.39
8362006.05.24 23:00close4110.101.27780.00001.2685-28.006850.39
8372006.05.24 23:29sell4140.101.27580.00001.2693
8382006.05.25 01:30sell4150.201.27680.00001.2703
8392006.05.25 04:00close4150.201.27560.00001.270324.006874.39
8402006.05.25 04:00close4140.101.27580.00001.26931.956876.34
8412006.05.25 04:01sell4160.101.27540.00001.2689
8422006.05.25 04:29sell4170.201.27620.00001.2697
8432006.05.25 04:30close4170.201.27540.00001.269716.006892.34
8442006.05.25 04:31close4160.101.27530.00001.26891.006893.34
8452006.05.25 04:31sell4180.101.27520.00001.2687
8462006.05.25 06:00sell4190.201.27600.00001.2695
8472006.05.25 06:11close4190.201.27540.00001.269512.006905.34
8482006.05.25 06:11close4180.101.27550.00001.2687-3.006902.34
8492006.05.25 06:13sell4200.101.27510.00001.2686
8502006.05.25 08:22sell4210.201.27590.00001.2694
8512006.05.25 09:00sell4220.401.27830.00001.2718
8522006.05.25 09:44close4220.401.27700.00001.271852.006954.34
8532006.05.25 09:44close4210.201.27740.00001.2694-30.006924.34
8542006.05.25 09:44close4200.101.27720.00001.2686-21.006903.34
8552006.05.25 09:44buy4230.101.27710.00001.2836
8562006.05.25 10:00close4230.101.27810.00001.283610.006913.34
8572006.05.25 10:00buy4240.101.27720.00001.2837
8582006.05.25 11:30close4240.101.27900.00001.283718.006931.34
8592006.05.25 11:30buy4250.101.27930.00001.2858
8602006.05.25 11:34buy4260.201.27840.00001.2849
8612006.05.25 12:30close4260.201.27910.00001.284914.006945.34
8622006.05.25 12:35close4250.101.27740.00001.2858-19.006926.34
8632006.05.25 12:35buy4270.101.27770.00001.2842
8642006.05.25 13:19buy4280.201.27690.00001.2834
8652006.05.25 14:04buy4290.401.27610.00001.2826
8662006.05.25 14:30close4290.401.27680.00001.282628.006954.34
8672006.05.25 14:30close4280.201.27670.00001.2834-4.006950.34
8682006.05.25 14:30close4270.101.27650.00001.2842-12.006938.34
8692006.05.25 14:30sell4300.101.27670.00001.2702
8702006.05.25 15:30sell4310.201.27740.00001.2709
8712006.05.25 15:33sell4320.401.27810.00001.2716
8722006.05.25 15:34close4320.401.27750.00001.271624.006962.34
8732006.05.25 15:34close4310.201.27750.00001.2709-2.006960.34
8742006.05.25 15:34close4300.101.27770.00001.2702-10.006950.34
8752006.05.25 15:36buy4330.101.27760.00001.2841
8762006.05.25 15:48close4330.101.27870.00001.284111.006961.34
8772006.05.25 15:48buy4340.101.27870.00001.2852
8782006.05.25 15:59buy4350.201.27730.00001.2838
8792006.05.25 16:01close4350.201.27810.00001.283816.006977.34
8802006.05.25 16:01close4340.101.27800.00001.2852-7.006970.34
8812006.05.25 16:01buy4360.101.27840.00001.2849
8822006.05.25 16:02buy4370.201.27760.00001.2841
8832006.05.25 16:10buy4380.401.27680.00001.2833
8842006.05.25 16:22close4380.401.27740.00001.283324.006994.34
8852006.05.25 16:22close4370.201.27760.00001.28410.006994.34
8862006.05.25 16:22close4360.101.27790.00001.2849-5.006989.34
8872006.05.25 16:22buy4390.101.27820.00001.2847
8882006.05.25 16:27buy4400.201.27670.00001.2832
8892006.05.25 16:27close4400.201.27770.00001.283220.007009.34
8902006.05.25 16:27close4390.101.27760.00001.2847-6.007003.34
8912006.05.25 16:27buy4410.101.27780.00001.2843
8922006.05.25 16:27buy4420.201.27690.00001.2834
8932006.05.25 16:32close4420.201.27760.00001.283414.007017.34
8942006.05.25 16:32close4410.101.27760.00001.2843-2.007015.34
8952006.05.25 16:32buy4430.101.27780.00001.2843
8962006.05.25 17:29buy4440.201.27700.00001.2835
8972006.05.25 17:30close4440.201.27810.00001.283522.007037.34
8982006.05.25 17:31close4430.101.27790.00001.28431.007038.34
8992006.05.25 17:31buy4450.101.27840.00001.2849
9002006.05.25 19:00buy4460.201.27690.00001.2834
9012006.05.25 20:48close4460.201.27830.00001.283428.007066.34
9022006.05.25 20:59close4450.101.27810.00001.2849-3.007063.34
9032006.05.25 21:00buy4470.101.27850.00001.2850
9042006.05.25 21:16close4470.101.27970.00001.285012.007075.34
9052006.05.25 21:16buy4480.101.27990.00001.2864
9062006.05.25 21:18buy4490.201.27900.00001.2855
9072006.05.25 21:19close4490.201.27970.00001.285514.007089.34
9082006.05.25 21:19close4480.101.27960.00001.2864-3.007086.34
9092006.05.25 21:19buy4500.101.27980.00001.2863
9102006.05.25 22:31buy4510.201.27910.00001.2856
9112006.05.25 23:59close4510.201.28040.00001.285626.007112.34
9122006.05.25 23:59close4500.101.27980.00001.28630.007112.34
9132006.05.26 00:00buy4520.101.28020.00001.2867
9142006.05.26 00:30close4520.101.28140.00001.286712.007124.34
9152006.05.26 00:31buy4530.101.28180.00001.2883
9162006.05.26 00:39buy4540.201.28100.00001.2875
9172006.05.26 00:59close4540.201.28250.00001.287530.007154.34
9182006.05.26 01:00close4530.101.28240.00001.28836.007160.34
9192006.05.26 01:29buy4550.101.28130.00001.2878
9202006.05.26 02:00buy4560.201.28050.00001.2870
9212006.05.26 02:57buy4570.401.27970.00001.2862
9222006.05.26 10:30close4570.401.28150.00001.286272.007232.34
9232006.05.26 10:30close4560.201.28140.00001.287018.007250.34
9242006.05.26 10:30close4550.101.28130.00001.28780.007250.34
9252006.05.26 10:30buy4580.101.28150.00001.2880
9262006.05.26 14:30buy4590.201.28070.00001.2872
9272006.05.26 14:31close4590.201.28130.00001.287212.007262.34
9282006.05.26 14:31close4580.101.28140.00001.2880-1.007261.34
9292006.05.26 14:31buy4600.101.28190.00001.2884
9302006.05.26 14:31buy4610.201.28100.00001.2875
9312006.05.26 15:20buy4620.401.28030.00001.2868
9322006.05.26 15:59close4620.401.28130.00001.286840.007301.34
9332006.05.26 16:00close4610.201.28120.00001.28754.007305.34
9342006.05.26 16:29close4600.101.27750.00001.2884-44.007261.34
9352006.05.26 16:29sell4630.101.27770.00001.2712
9362006.05.26 16:59close4630.101.27290.00001.271248.007309.34
9372006.05.26 16:59sell4640.101.27360.00001.2671
9382006.05.26 17:00close4640.101.27250.00001.267111.007320.34
9392006.05.26 17:00sell4650.101.27220.00001.2657
9402006.05.26 17:13sell4660.201.27330.00001.2668
9412006.05.26 17:17sell4670.401.27410.00001.2676
9422006.05.26 17:29close4670.401.27080.00001.2676132.007452.34
9432006.05.26 17:30close4660.201.27070.00001.266852.007504.34
9442006.05.26 17:59close4650.101.27320.00001.2657-10.007494.34
9452006.05.26 17:59sell4680.101.27170.00001.2652
9462006.05.26 18:00sell4690.201.27380.00001.2673
9472006.05.26 19:31close4690.201.27250.00001.267326.007520.34
9482006.05.26 19:33close4680.101.27270.00001.2652-10.007510.34
9492006.05.26 19:33sell4700.201.27220.00001.2657
9502006.05.26 19:37sell4710.201.27290.00001.2664
9512006.05.26 19:59close4710.201.27190.00001.266420.007530.34
9522006.05.26 20:00close4700.201.27210.00001.26572.007532.34
9532006.05.26 20:29sell4720.201.27240.00001.2659
9542006.05.26 21:29sell4730.201.27330.00001.2668
9552006.05.26 22:04close4730.201.27250.00001.266816.007548.34
9562006.05.26 22:05close4720.201.27240.00001.26590.007548.34
9572006.05.26 22:06sell4740.201.27220.00001.2657
9582006.05.26 22:27sell4750.201.27300.00001.2665
9592006.05.29 01:30sell4760.401.27380.00001.2673
9602006.06.01 15:11close4760.401.27300.00001.267345.007593.34
9612006.06.01 15:11close4750.201.27310.00001.26655.807599.14
9622006.06.01 15:11close4740.201.27310.00001.2657-10.207588.94
9632006.06.01 15:11sell4770.201.27260.00001.2661
9642006.06.01 15:17sell4780.201.27340.00001.2669
9652006.06.01 15:30sell4790.401.27440.00001.2679
9662006.06.01 15:35close4790.401.27350.00001.267936.007624.94
9672006.06.01 15:35close4780.201.27360.00001.2669-4.007620.94
9682006.06.01 15:35close4770.201.27370.00001.2661-22.007598.94
9692006.06.01 15:35sell4800.201.27350.00001.2670
9702006.06.01 15:38close4800.201.27300.00001.267010.007608.94
9712006.06.01 15:38sell4810.201.27270.00001.2662
9722006.06.01 15:48sell4820.201.27350.00001.2670
9732006.06.01 16:00sell4830.401.27420.00001.2677
9742006.06.08 14:37close4830.401.27290.00001.267770.207679.14
9752006.06.08 14:59close4820.201.27390.00001.26701.107680.24
9762006.06.08 15:00close4810.201.27400.00001.2662-16.907663.34
9772006.06.08 15:19sell4840.201.27140.00001.2649
9782006.06.08 15:29sell4850.401.27240.00001.2659
9792006.06.08 15:30close4850.401.26620.00001.2659248.007911.34
9802006.06.08 15:30close4840.201.26640.00001.2649100.008011.34
9812006.06.08 15:30sell4860.201.26600.00001.2595
9822006.06.08 15:59sell4870.401.26850.00001.2620
9832006.06.08 16:00close4870.401.26740.00001.262044.008055.34
9842006.06.08 16:08close4860.201.26600.00001.25950.008055.34
9852006.06.08 16:08sell4880.201.26590.00001.2594
9862006.06.08 16:30close4880.201.26480.00001.259422.008077.34
9872006.06.08 16:30sell4890.201.26450.00001.2580
9882006.06.08 16:54close4890.201.26380.00001.258014.008091.34
9892006.06.08 16:54sell4900.201.26380.00001.2573
9902006.06.08 17:39sell4910.401.26460.00001.2581
9912006.06.08 17:59close4910.401.26380.00001.258132.008123.34
9922006.06.08 18:00close4900.201.26390.00001.2573-2.008121.34
9932006.06.08 18:29sell4920.201.26420.00001.2577
9942006.06.08 18:30close4920.201.26360.00001.257712.008133.34
9952006.06.08 18:59sell4930.201.26490.00001.2584
9962006.06.08 19:29sell4940.401.26610.00001.2596
9972006.06.08 19:59close4940.401.26540.00001.259628.008161.34
9982006.06.08 19:59close4930.201.26540.00001.2584-10.008151.34
9992006.06.08 20:00buy4950.201.26560.00001.2721
10002006.06.08 20:00buy4960.401.26440.00001.2709
10012006.06.08 22:00close4960.401.26500.00001.270924.008175.34
10022006.06.08 22:29close4950.201.26470.00001.2721-18.008157.34
10032006.06.08 22:30buy4970.201.26510.00001.2716
10042006.06.09 02:55buy4980.401.26440.00001.2709
10052006.06.09 03:30close4980.401.26480.00001.270916.008173.34
10062006.06.09 03:30close4970.201.26410.00001.2716-21.788151.56
10072006.06.09 03:30buy4990.201.26430.00001.2708
10082006.06.09 09:29buy5000.401.26330.00001.2698
10092006.06.09 09:31close5000.401.26480.00001.269860.008211.56
10102006.06.09 09:31close4990.201.26480.00001.270810.008221.56
10112006.06.09 09:31buy5010.201.26510.00001.2716
10122006.06.09 12:00close5010.201.26640.00001.271626.008247.56
10132006.06.09 12:00buy5020.201.26660.00001.2731
10142006.06.09 13:30buy5030.401.26560.00001.2721
10152006.06.09 13:47close5030.401.26640.00001.272132.008279.56
10162006.06.09 13:47close5020.201.26630.00001.2731-6.008273.56
10172006.06.09 13:47buy5040.201.26650.00001.2730
10182006.06.09 13:59buy5050.401.26550.00001.2720
10192006.06.09 14:15close5050.401.26600.00001.272020.008293.56
10202006.06.09 14:15close5040.201.26580.00001.2730-14.008279.56
10212006.06.09 14:15buy5060.201.26630.00001.2728
10222006.06.09 14:29buy5070.401.26550.00001.2720
10232006.06.09 14:30close5070.401.26600.00001.272020.008299.56
10242006.06.09 14:30close5060.201.26610.00001.2728-4.008295.56
10252006.06.09 14:30buy5080.201.26620.00001.2727
10262006.06.09 15:00buy5090.401.26520.00001.2717
10272006.06.09 15:29close5090.401.26610.00001.271736.008331.56
10282006.06.09 15:30close5080.201.26600.00001.2727-4.008327.56
10292006.06.09 15:32buy5100.201.26620.00001.2727
10302006.06.09 15:40buy5110.401.26540.00001.2719
10312006.06.09 15:49close5110.401.26590.00001.271920.008347.56
10322006.06.09 15:49close5100.201.26570.00001.2727-10.008337.56
10332006.06.09 15:49buy5120.201.26580.00001.2723
10342006.06.09 15:59buy5130.401.26060.00001.2671
10352006.06.09 16:00modify5130.401.26061.26391.2744
10362006.06.09 16:00close5130.401.26591.26391.2744212.008549.56
10372006.06.09 16:00close5120.201.26600.00001.27234.008553.56
10382006.06.09 16:00buy5140.201.26640.00001.2729
10392006.06.09 16:28buy5150.401.26560.00001.2721
10402006.06.09 16:29close5150.401.26660.00001.272140.008593.56
10412006.06.09 16:30close5140.201.26670.00001.27296.008599.56
10422006.06.09 16:30buy5160.201.26610.00001.2726
10432006.06.09 16:33close5160.201.26670.00001.272612.008611.56
10442006.06.09 16:33buy5170.201.26730.00001.2738
10452006.06.09 16:38buy5180.401.26630.00001.2728
10462006.06.09 16:42buy5190.801.26540.00001.2719
10472006.06.09 16:59close5190.801.26620.00001.271964.008675.56
10482006.06.09 17:00close5180.401.26610.00001.2728-8.008667.56
10492006.06.09 17:29close5170.201.26520.00001.2738-42.008625.56
10502006.06.09 17:29buy5200.201.26620.00001.2727
10512006.06.09 17:30buy5210.401.26330.00001.2698
10522006.06.09 18:00close5210.401.26450.00001.269848.008673.56
10532006.06.09 18:00close5200.201.26380.00001.2727-48.008625.56
10542006.06.09 18:00sell5220.201.26370.00001.2572
10552006.06.09 18:29close5220.201.26320.00001.257210.008635.56
10562006.06.09 18:30sell5230.201.26300.00001.2565
10572006.06.09 18:30sell5240.401.26380.00001.2573
10582006.06.09 21:43sell5250.801.26460.00001.2581
10592006.06.09 21:58close5250.801.26400.00001.258148.008683.56
10602006.06.09 21:58close5240.401.26410.00001.2573-12.008671.56
10612006.06.09 21:59close5230.201.26420.00001.2565-24.008647.56
10622006.06.09 21:59buy5260.201.26430.00001.2708
10632006.06.12 01:00buy5270.401.26150.00001.2680
10642006.06.12 04:00close5270.401.26270.00001.268048.008695.56
10652006.06.12 04:00close5260.201.26280.00001.2708-31.788663.78
10662006.06.12 04:01buy5280.201.26320.00001.2697
10672006.06.12 05:31buy5290.401.26240.00001.2689
10682006.06.12 06:59close5290.401.26290.00001.268920.008683.78
10692006.06.12 07:00close5280.201.26280.00001.2697-8.008675.78
10702006.06.12 07:00buy5300.201.26310.00001.2696
10712006.06.12 10:36buy5310.401.26230.00001.2688
10722006.06.12 11:21buy5320.801.26140.00001.2679
10732006.06.12 11:29close5320.801.26230.00001.267972.008747.78
10742006.06.12 11:30close5310.401.26220.00001.2688-4.008743.78
10752006.06.12 11:31close5300.201.26120.00001.2696-38.008705.78
10762006.06.12 11:31sell5330.201.26130.00001.2548
10772006.06.12 12:30close5330.201.26060.00001.254814.008719.78
10782006.06.12 12:30sell5340.201.26010.00001.2536
10792006.06.12 14:02close5340.201.25880.00001.253626.008745.78
10802006.06.12 14:02sell5350.201.25860.00001.2521
10812006.06.12 14:34close5350.201.25810.00001.252110.008755.78
10822006.06.12 14:34sell5360.201.25780.00001.2513
10832006.06.12 14:43sell5370.401.25850.00001.2520
10842006.06.12 16:00sell5380.801.26040.00001.2539
10852006.06.12 17:30close5380.801.25920.00001.253996.008851.78
10862006.06.12 17:30close5370.401.25900.00001.2520-20.008831.78
10872006.06.12 17:31close5360.201.25910.00001.2513-26.008805.78
10882006.06.12 17:31sell5390.201.25870.00001.2522
10892006.06.12 19:30sell5400.401.25960.00001.2531
10902006.06.12 21:03sell5410.801.26060.00001.2541
10912006.06.12 22:56close5410.801.25970.00001.254172.008877.78
10922006.06.12 22:59close5400.401.26010.00001.2531-20.008857.78
10932006.06.12 23:00close5390.201.26000.00001.2522-26.008831.78
10942006.06.12 23:01sell5420.201.25870.00001.2522
10952006.06.13 00:29close5420.201.25810.00001.252213.308845.08
10962006.06.13 00:30sell5430.201.25800.00001.2515
10972006.06.13 03:00sell5440.401.25870.00001.2522
10982006.06.13 03:08close5440.401.25830.00001.252216.008861.08
10992006.06.13 03:08close5430.201.25800.00001.25150.008861.08
11002006.06.13 03:08sell5450.201.25780.00001.2513
11012006.06.13 03:29sell5460.401.25930.00001.2528
11022006.06.13 04:00close5460.401.25810.00001.252848.008909.08
11032006.06.13 04:00close5450.201.25800.00001.2513-4.008905.08
11042006.06.13 04:01sell5470.201.25780.00001.2513
11052006.06.13 09:00close5470.201.25670.00001.251322.008927.08
11062006.06.13 09:00sell5480.201.25670.00001.2502
11072006.06.13 09:16sell5490.401.25750.00001.2510
11082006.06.13 09:43close5490.401.25700.00001.251020.008947.08
11092006.06.13 09:44close5480.201.25710.00001.2502-8.008939.08
11102006.06.13 09:44sell5500.201.25690.00001.2504
11112006.06.13 10:05sell5510.401.25780.00001.2513
11122006.06.13 10:16sell5520.801.25850.00001.2520
11132006.06.13 10:30close5520.801.25790.00001.252048.008987.08
11142006.06.13 10:30close5510.401.25800.00001.2513-8.008979.08
11152006.06.13 10:35close5500.201.25810.00001.2504-24.008955.08
11162006.06.13 10:35buy5530.201.25810.00001.2646
11172006.06.13 11:00buy5540.401.25720.00001.2637
11182006.06.13 11:00close5540.401.25770.00001.263720.008975.08
11192006.06.13 11:00close5530.201.25720.00001.2646-18.008957.08
11202006.06.13 11:00buy5550.201.25770.00001.2642
11212006.06.13 11:00close5550.201.25830.00001.264212.008969.08
11222006.06.13 11:00buy5560.201.25860.00001.2651
11232006.06.13 11:00buy5570.401.25720.00001.2637
11242006.06.13 11:01close5570.401.25830.00001.263744.009013.08
11252006.06.13 11:01close5560.201.25770.00001.2651-18.008995.08
11262006.06.13 11:01sell5580.201.25690.00001.2504
11272006.06.13 11:06sell5590.401.25760.00001.2511
11282006.06.13 11:15close5590.401.25720.00001.251116.009011.08
11292006.06.13 11:16close5580.201.25730.00001.2504-8.009003.08
11302006.06.13 11:16sell5600.201.25710.00001.2506
11312006.06.13 11:29sell5610.401.25830.00001.2518
11322006.06.13 12:29close5610.401.25770.00001.251824.009027.08
11332006.06.13 12:30close5600.201.25760.00001.2506-10.009017.08
11342006.06.13 12:33buy5620.201.26000.00001.2665
11352006.06.13 12:47buy5630.401.25930.00001.2658
11362006.06.13 12:55buy5640.801.25860.00001.2651
11372006.06.13 12:59close5640.801.25930.00001.265156.009073.08
11382006.06.13 13:00close5630.401.25920.00001.2658-4.009069.08
11392006.06.13 13:05close5620.201.25860.00001.2665-28.009041.08
11402006.06.13 13:05buy5650.201.25900.00001.2655
11412006.06.13 13:29close5650.201.26000.00001.265520.009061.08
11422006.06.13 13:30buy5660.201.26020.00001.2667
11432006.06.13 13:30buy5670.401.25840.00001.2649
11442006.06.13 14:30buy5680.801.25760.00001.2641
11452006.06.13 16:08close5680.801.25870.00001.264188.009149.08
11462006.06.13 16:08close5670.401.25860.00001.26498.009157.08
11472006.06.13 16:08close5660.201.25850.00001.2667-34.009123.08
11482006.06.13 16:08buy5690.201.25860.00001.2651
11492006.06.13 16:29buy5700.401.25770.00001.2642
11502006.06.13 16:59close5700.401.25980.00001.264284.009207.08
11512006.06.13 17:00close5690.201.26000.00001.265128.009235.08
11522006.06.13 17:06sell5710.201.25640.00001.2499
11532006.06.13 17:09sell5720.401.25710.00001.2506
11542006.06.13 17:23close5720.401.25670.00001.250616.009251.08
11552006.06.13 17:23close5710.201.25700.00001.2499-12.009239.08
11562006.06.13 17:23sell5730.201.25660.00001.2501
11572006.06.13 17:29sell5740.401.25750.00001.2510
11582006.06.13 17:31close5740.401.25700.00001.251020.009259.08
11592006.06.13 17:31close5730.201.25730.00001.2501-14.009245.08
11602006.06.13 17:31sell5750.201.25690.00001.2504
11612006.06.13 20:00close5750.201.25490.00001.250440.009285.08
11622006.06.13 20:00sell5760.201.25430.00001.2478
11632006.06.13 20:29close5760.201.25340.00001.247818.009303.08
11642006.06.13 20:30sell5770.201.25320.00001.2467
11652006.06.13 20:30sell5780.401.25440.00001.2479
11662006.06.13 22:23close5780.401.25380.00001.247924.009327.08
11672006.06.13 22:23close5770.201.25390.00001.2467-14.009313.08
11682006.06.13 22:23sell5790.201.25350.00001.2470
11692006.06.13 22:59sell5800.401.25420.00001.2477
11702006.06.13 23:00close5800.401.25360.00001.247724.009337.08
11712006.06.13 23:00close5790.201.25370.00001.2470-4.009333.08
11722006.06.13 23:01sell5810.201.25350.00001.2470
11732006.06.13 23:07sell5820.401.25430.00001.2478
11742006.06.13 23:22close5820.401.25360.00001.247828.009361.08
11752006.06.13 23:22close5810.201.25410.00001.2470-12.009349.08
11762006.06.13 23:22sell5830.201.25430.00001.2478
11772006.06.13 23:30close5830.201.25370.00001.247812.009361.08
11782006.06.13 23:42buy5840.201.25430.00001.2608
11792006.06.14 03:12close5840.201.25490.00001.260810.229371.30
11802006.06.14 03:12buy5850.201.25510.00001.2616
11812006.06.14 07:29close5850.201.25570.00001.261612.009383.30
11822006.06.14 07:29buy5860.201.25580.00001.2623
11832006.06.14 07:30close5860.201.25670.00001.262318.009401.30
11842006.06.14 07:30buy5870.201.25680.00001.2633
11852006.06.14 09:00close5870.201.25800.00001.263324.009425.30
11862006.06.14 09:00buy5880.201.25840.00001.2649
11872006.06.14 09:05buy5890.401.25770.00001.2642
11882006.06.14 09:25close5890.401.25810.00001.264216.009441.30
11892006.06.14 09:25close5880.201.25800.00001.2649-8.009433.30
11902006.06.14 09:25buy5900.201.25810.00001.2646
11912006.06.14 09:37close5900.201.25870.00001.264612.009445.30
11922006.06.14 09:37buy5910.201.25890.00001.2654
11932006.06.14 10:32close5910.201.25960.00001.265414.009459.30
11942006.06.14 10:32buy5920.201.25970.00001.2662
11952006.06.14 10:52buy5930.401.25900.00001.2655
11962006.06.14 10:56buy5940.801.25820.00001.2647
11972006.06.14 11:28close5940.801.25880.00001.264748.009507.30
11982006.06.14 11:28close5930.401.25870.00001.2655-12.009495.30
11992006.06.14 11:29close5920.201.25880.00001.2662-18.009477.30
12002006.06.14 11:29buy5950.201.25900.00001.2655
12012006.06.14 11:29close5950.201.26000.00001.265520.009497.30
12022006.06.14 11:30buy5960.201.26040.00001.2669
12032006.06.14 11:30buy5970.401.25910.00001.2656
12042006.06.14 11:55buy5980.801.25830.00001.2648
12052006.06.14 16:00modify5980.801.25831.26031.2708
12062006.06.14 16:00modify5980.801.25831.26041.2709
12072006.06.14 16:00modify5980.801.25831.26051.2710
12082006.06.14 16:00modify5980.801.25831.26051.2710
12092006.06.14 16:00modify5970.401.25911.26031.2708
12102006.06.14 16:00close5980.801.26221.26051.2710312.009809.30
12112006.06.14 16:00close5970.401.26201.26031.2708116.009925.30
12122006.06.14 16:00close5960.201.26200.00001.266932.009957.30
12132006.06.14 16:00buy5990.201.26270.00001.2692
12142006.06.14 16:05close5990.201.26320.00001.269210.009967.30
12152006.06.14 16:05buy6000.201.26370.00001.2702
12162006.06.14 16:16buy6010.401.26300.00001.2695
12172006.06.14 16:29close6010.401.26410.00001.269544.0010011.30
12182006.06.14 16:30close6000.201.26420.00001.270210.0010021.30
12192006.06.14 16:37buy6020.201.26240.00001.2689
12202006.06.14 18:03close6020.201.26300.00001.268912.0010033.30
12212006.06.14 18:03buy6030.201.26320.00001.2697
12222006.06.14 18:19buy6040.401.26240.00001.2689
12232006.06.14 18:42close6040.401.26290.00001.268920.0010053.30
12242006.06.14 18:42close6030.201.26280.00001.2697-8.0010045.30
12252006.06.14 18:43buy6050.201.26320.00001.2697
12262006.06.14 19:22buy6060.401.26240.00001.2689
12272006.06.14 20:08buy6070.801.26160.00001.2681
12282006.06.15 09:03close6070.801.26230.00001.268134.6410079.94
12292006.06.15 09:03close6060.401.26220.00001.2689-18.6810061.26
12302006.06.15 09:03close6050.201.26230.00001.2697-23.3410037.92
12312006.06.15 09:03buy6080.201.26240.00001.2689
12322006.06.15 09:15buy6090.401.26150.00001.2680
12332006.06.15 09:59close6090.401.26240.00001.268036.0010073.92
12342006.06.15 10:00close6080.201.26230.00001.2689-2.0010071.92
12352006.06.15 10:00sell6100.201.26130.00001.2548
12362006.06.15 10:08sell6110.401.26210.00001.2556
12372006.06.15 10:29close6110.401.26140.00001.255628.0010099.92
12382006.06.15 10:30close6100.201.26150.00001.2548-4.0010095.92
12392006.06.15 10:59buy6120.201.26180.00001.2683
12402006.06.15 11:37close6120.201.26230.00001.268310.0010105.92
12412006.06.15 11:37buy6130.201.26260.00001.2691
12422006.06.15 11:54buy6140.401.26180.00001.2683
12432006.06.15 13:53close6140.401.26230.00001.268320.0010125.92
12442006.06.15 13:53close6130.201.26180.00001.2691-16.0010109.92
12452006.06.15 13:53buy6150.201.26220.00001.2687
12462006.06.15 14:10buy6160.401.26150.00001.2680
12472006.06.15 14:19close6160.401.26190.00001.268016.0010125.92
12482006.06.15 14:19close6150.201.26180.00001.2687-8.0010117.92
12492006.06.15 14:19buy6170.201.26220.00001.2687
12502006.06.15 14:30buy6180.401.26140.00001.2679
12512006.06.15 14:30close6180.401.26230.00001.267936.0010153.92
12522006.06.15 14:30close6170.201.26250.00001.26876.0010159.92
12532006.06.15 14:30buy6190.201.26270.00001.2692
12542006.06.15 14:30buy6200.401.26120.00001.2677
12552006.06.15 14:31buy6210.801.26050.00001.2670
12562006.06.15 14:31close6210.801.26210.00001.2670128.0010287.92
12572006.06.15 14:31close6200.401.26100.00001.2677-8.0010279.92
12582006.06.15 14:31close6190.201.26130.00001.2692-28.0010251.92
12592006.06.15 14:32sell6220.201.26120.00001.2547
12602006.06.15 14:33close6220.201.26060.00001.254712.0010263.92
12612006.06.15 14:33sell6230.201.26040.00001.2539
12622006.06.15 14:33sell6240.401.26120.00001.2547
12632006.06.15 14:33close6240.401.26030.00001.254736.0010299.92
12642006.06.15 14:33close6230.201.26040.00001.25390.0010299.92
12652006.06.15 14:33sell6250.201.26000.00001.2535
12662006.06.15 14:59sell6260.401.26180.00001.2553
12672006.06.15 15:00sell6270.801.26260.00001.2561
12682006.06.15 15:59close6270.801.26180.00001.256164.0010363.92
12692006.06.15 16:00close6260.401.26200.00001.2553-8.0010355.92
12702006.06.15 16:00close6250.201.26460.00001.2535-92.0010263.92
12712006.06.15 16:00buy6280.201.26470.00001.2712
12722006.06.15 16:02buy6290.401.26390.00001.2704
12732006.06.15 16:04buy6300.801.26320.00001.2697
12742006.06.15 16:04close6300.801.26370.00001.269740.0010303.92
12752006.06.15 16:04close6290.401.26360.00001.2704-12.0010291.92
12762006.06.15 16:04close6280.201.26370.00001.2712-20.0010271.92
12772006.06.15 16:04buy6310.201.26390.00001.2704
12782006.06.15 16:04buy6320.401.26310.00001.2696
12792006.06.15 16:13close6320.401.26360.00001.269620.0010291.92
12802006.06.15 16:13close6310.201.26350.00001.2704-8.0010283.92
12812006.06.15 16:14buy6330.201.26370.00001.2702
12822006.06.15 16:45buy6340.401.26290.00001.2694
12832006.06.15 16:59close6340.401.26410.00001.269448.0010331.92
12842006.06.15 17:00close6330.201.26420.00001.270210.0010341.92
12852006.06.15 17:00sell6350.201.26260.00001.2561
12862006.06.15 17:29sell6360.401.26330.00001.2568
12872006.06.15 17:57close6360.401.26220.00001.256844.0010385.92
12882006.06.15 17:59close6350.201.26230.00001.25616.0010391.92
12892006.06.15 18:00sell6370.201.26210.00001.2556
12902006.06.15 18:00close6370.201.26120.00001.255618.0010409.92
12912006.06.15 18:00sell6380.201.26100.00001.2545
12922006.06.15 18:00sell6390.401.26170.00001.2552
12932006.06.15 18:27close6390.401.26120.00001.255220.0010429.92
12942006.06.15 18:27close6380.201.26150.00001.2545-10.0010419.92
12952006.06.15 18:27sell6400.201.26120.00001.2547
12962006.06.15 18:30close6400.201.26070.00001.254710.0010429.92
12972006.06.15 18:30sell6410.201.26130.00001.2548
12982006.06.15 20:00sell6420.401.26210.00001.2556
12992006.06.15 20:10close6420.401.26160.00001.255620.0010449.92
13002006.06.15 20:11close6410.201.26170.00001.2548-8.0010441.92
13012006.06.15 20:12sell6430.201.26130.00001.2548
13022006.06.15 20:30sell6440.401.26210.00001.2556
13032006.06.15 21:01close6440.401.26160.00001.255620.0010461.92
13042006.06.15 21:01close6430.201.26160.00001.2548-6.0010455.92
13052006.06.15 21:02sell6450.201.26120.00001.2547
13062006.06.15 22:59sell6460.401.26190.00001.2554
13072006.06.15 23:28sell6470.801.26270.00001.2562
13082006.06.19 03:30close6470.801.26180.00001.256282.4010538.32
13092006.06.19 03:31close6460.401.26190.00001.25545.2010543.52
13102006.06.19 03:32close6450.201.26210.00001.2547-15.4010528.12
13112006.06.19 03:32sell6480.201.26190.00001.2554
13122006.06.19 03:42sell6490.401.26270.00001.2562
13132006.06.19 03:45close6490.401.26220.00001.256220.0010548.12
13142006.06.19 03:45close6480.201.26240.00001.2554-10.0010538.12
13152006.06.19 03:46sell6500.201.26250.00001.2560
13162006.06.19 03:47close6500.201.26170.00001.256016.0010554.12
13172006.06.19 03:48sell6510.201.26110.00001.2546
13182006.06.19 03:55sell6520.401.26190.00001.2554
13192006.06.19 03:59close6520.401.26140.00001.255420.0010574.12
13202006.06.19 04:00close6510.201.26150.00001.2546-8.0010566.12
13212006.06.19 04:00sell6530.201.26070.00001.2542
13222006.06.19 04:01close6530.201.25970.00001.254220.0010586.12
13232006.06.19 04:01sell6540.201.25950.00001.2530
13242006.06.19 04:09sell6550.401.26050.00001.2540
13252006.06.19 04:12sell6560.801.26130.00001.2548
13262006.06.19 04:14close6560.801.26070.00001.254848.0010634.12
13272006.06.19 04:14close6550.401.26050.00001.25400.0010634.12
13282006.06.19 04:14close6540.201.26010.00001.2530-12.0010622.12
13292006.06.19 04:14sell6570.201.25990.00001.2534
13302006.06.19 04:17close6570.201.25920.00001.253414.0010636.12
13312006.06.19 04:17sell6580.201.25880.00001.2523
13322006.06.19 04:17close6580.201.25810.00001.252314.0010650.12
13332006.06.19 04:18sell6590.201.25800.00001.2515
13342006.06.19 04:19sell6600.401.25910.00001.2526
13352006.06.19 04:19close6600.401.25840.00001.252628.0010678.12
13362006.06.19 04:20close6590.201.25830.00001.2515-6.0010672.12
13372006.06.19 04:20sell6610.201.25820.00001.2517
13382006.06.19 04:23sell6620.401.25900.00001.2525
13392006.06.19 04:24sell6630.801.25970.00001.2532
13402006.06.19 04:26close6630.801.25910.00001.253248.0010720.12
13412006.06.19 04:26close6620.401.25930.00001.2525-12.0010708.12
13422006.06.19 04:26close6610.201.25950.00001.2517-26.0010682.12
13432006.06.19 04:26sell6640.201.25870.00001.2522
13442006.06.19 04:30close6640.201.25810.00001.252212.0010694.12
13452006.06.19 04:30sell6650.201.25770.00001.2512
13462006.06.19 04:47close6650.201.25710.00001.251212.0010706.12
13472006.06.19 04:48sell6660.201.25700.00001.2505
13482006.06.19 05:00sell6670.401.25770.00001.2512
13492006.06.19 06:09sell6680.801.25850.00001.2520
13502006.06.19 07:55close6680.801.25790.00001.252048.0010754.12
13512006.06.19 07:57close6670.401.25800.00001.2512-12.0010742.12
13522006.06.19 07:57close6660.201.25790.00001.2505-18.0010724.12
13532006.06.19 07:58sell6690.201.25770.00001.2512
13542006.06.19 08:00sell6700.401.25850.00001.2520
13552006.06.19 08:31sell6710.801.25930.00001.2528
13562006.06.19 09:23close6710.801.25850.00001.252864.0010788.12
13572006.06.19 09:24close6700.401.25840.00001.25204.0010792.12
13582006.06.19 09:26close6690.201.25850.00001.2512-16.0010776.12
13592006.06.19 09:28buy6720.201.25860.00001.2651
13602006.06.19 09:30close6720.201.25920.00001.265112.0010788.12
13612006.06.19 09:30buy6730.201.25940.00001.2659
13622006.06.19 09:31close6730.201.26010.00001.265914.0010802.12
13632006.06.19 09:32buy6740.201.26050.00001.2670
13642006.06.19 09:52buy6750.401.25970.00001.2662
13652006.06.19 09:53buy6760.801.25900.00001.2655
13662006.06.19 09:59close6760.801.26020.00001.265596.0010898.12
13672006.06.19 10:00close6750.401.26030.00001.266224.0010922.12
13682006.06.19 10:00close6740.201.26040.00001.2670-2.0010920.12
13692006.06.19 10:01buy6770.201.26080.00001.2673
13702006.06.19 10:22buy6780.401.25980.00001.2663
13712006.06.19 10:33close6780.401.26040.00001.266324.0010944.12
13722006.06.19 10:34close6770.201.26050.00001.2673-6.0010938.12
13732006.06.19 10:36buy6790.201.26060.00001.2671
13742006.06.19 10:51buy6800.401.25970.00001.2662
13752006.06.19 10:52buy6810.801.25900.00001.2655
13762006.06.19 11:01close6810.801.25960.00001.265548.0010986.12
13772006.06.19 11:01close6800.401.25970.00001.26620.0010986.12
13782006.06.19 11:02close6790.201.25960.00001.2671-20.0010966.12
13792006.06.19 11:02buy6820.201.26000.00001.2665
13802006.06.19 11:09buy6830.401.25930.00001.2658
13812006.06.19 13:18buy6840.801.25850.00001.2650
13822006.06.19 14:30close6840.801.25910.00001.265048.0011014.12
13832006.06.19 14:31close6830.401.25940.00001.26584.0011018.12
13842006.06.19 14:31close6820.201.25930.00001.2665-14.0011004.12
13852006.06.19 14:32buy6850.201.25950.00001.2660
13862006.06.19 14:46buy6860.401.25870.00001.2652
13872006.06.19 14:59close6860.401.25920.00001.265220.0011024.12
13882006.06.19 15:00close6850.201.25930.00001.2660-4.0011020.12
13892006.06.19 15:01buy6870.201.25930.00001.2658
13902006.06.19 15:15buy6880.401.25830.00001.2648
13912006.06.19 15:16buy6890.801.25730.00001.2638
13922006.06.19 19:01close6890.801.25800.00001.263856.0011076.12
13932006.06.19 19:01close6880.401.25790.00001.2648-16.0011060.12
13942006.06.19 19:03close6870.201.25780.00001.2658-30.0011030.12
13952006.06.19 19:04buy6900.201.25820.00001.2647
13962006.06.19 19:27buy6910.401.25740.00001.2639
13972006.06.19 19:34close6910.401.25790.00001.263920.0011050.12
13982006.06.19 19:35close6900.201.25800.00001.2647-4.0011046.12
13992006.06.19 19:37buy6920.201.25820.00001.2647
14002006.06.19 19:40buy6930.401.25730.00001.2638
14012006.06.19 20:02close6930.401.25780.00001.263820.0011066.12
14022006.06.19 20:04close6920.201.25790.00001.2647-6.0011060.12
14032006.06.19 20:05buy6940.201.25830.00001.2648
14042006.06.19 20:10buy6950.401.25730.00001.2638
14052006.06.19 21:30close6950.401.25790.00001.263824.0011084.12
14062006.06.19 21:31close6940.201.25800.00001.2648-6.0011078.12
14072006.06.19 21:32buy6960.201.25840.00001.2649
14082006.06.19 21:55buy6970.401.25760.00001.2641
14092006.06.19 22:32close6970.401.25810.00001.264120.0011098.12
14102006.06.19 22:32close6960.201.25800.00001.2649-8.0011090.12
14112006.06.19 22:33buy6980.201.25840.00001.2649
14122006.06.19 22:52buy6990.401.25760.00001.2641
14132006.06.19 23:01close6990.401.25860.00001.264140.0011130.12
14142006.06.19 23:01close6980.201.25850.00001.26492.0011132.12
14152006.06.19 23:02buy7000.201.25890.00001.2654
14162006.06.19 23:08buy7010.401.25810.00001.2646
14172006.06.20 00:50buy7020.801.25730.00001.2638
14182006.06.20 01:31close7020.801.25790.00001.263848.0011180.12
14192006.06.20 01:32close7010.401.25780.00001.2646-15.5611164.56
14202006.06.20 01:32close7000.201.25770.00001.2654-25.7811138.78
14212006.06.20 01:33buy7030.201.25790.00001.2644
14222006.06.20 03:01buy7040.401.25710.00001.2636
14232006.06.20 03:31buy7050.801.25630.00001.2628
14242006.06.20 04:07close7050.801.25690.00001.262848.0011186.78
14252006.06.20 04:07close7040.401.25670.00001.2636-16.0011170.78
14262006.06.20 04:08close7030.201.25660.00001.2644-26.0011144.78
14272006.06.20 04:08sell7060.201.25670.00001.2502
14282006.06.20 04:17close7060.201.25610.00001.250212.0011156.78
14292006.06.20 04:17sell7070.201.25590.00001.2494
14302006.06.20 04:31sell7080.401.25670.00001.2502
14312006.06.20 04:46close7080.401.25620.00001.250220.0011176.78
14322006.06.20 04:46close7070.201.25630.00001.2494-8.0011168.78
14332006.06.20 04:46sell7090.201.25610.00001.2496
14342006.06.20 05:00sell7100.401.25690.00001.2504
14352006.06.20 08:00sell7110.801.25760.00001.2511
14362006.06.20 08:11close7110.801.25710.00001.251140.0011208.78
14372006.06.20 08:11close7100.401.25720.00001.2504-12.0011196.78
14382006.06.20 08:11close7090.201.25710.00001.2496-20.0011176.78
14392006.06.20 08:12buy7120.201.25720.00001.2637
14402006.06.20 08:18close7120.201.25770.00001.263710.0011186.78
14412006.06.20 08:19buy7130.201.25770.00001.2642
14422006.06.20 08:30close7130.201.25830.00001.264212.0011198.78
14432006.06.20 08:30buy7140.201.25870.00001.2652
14442006.06.20 09:31close7140.201.25920.00001.265210.0011208.78
14452006.06.20 09:31buy7150.201.25900.00001.2655
14462006.06.20 09:39buy7160.401.25820.00001.2647
14472006.06.20 09:58close7160.401.25870.00001.264720.0011228.78
14482006.06.20 09:58close7150.201.25880.00001.2655-4.0011224.78
14492006.06.20 09:58buy7170.201.25900.00001.2655
14502006.06.20 10:01close7170.201.25950.00001.265510.0011234.78
14512006.06.20 10:01buy7180.201.25960.00001.2661
14522006.06.20 10:06buy7190.401.25890.00001.2654
14532006.06.20 10:27close7190.401.25940.00001.265420.0011254.78
14542006.06.20 10:28close7180.201.25950.00001.2661-2.0011252.78
14552006.06.20 10:28buy7200.201.25960.00001.2661
14562006.06.20 10:29buy7210.401.25860.00001.2651
14572006.06.20 11:06buy7220.801.25780.00001.2643
14582006.06.20 11:26close7220.801.25840.00001.264348.0011300.78
14592006.06.20 11:27close7210.401.25800.00001.2651-24.0011276.78
14602006.06.20 11:27close7200.201.25780.00001.2661-36.0011240.78
14612006.06.20 11:27sell7230.201.25790.00001.2514
14622006.06.20 11:29close7230.201.25730.00001.251412.0011252.78
14632006.06.20 11:30sell7240.201.25710.00001.2506
14642006.06.20 12:33close7240.201.25630.00001.250616.0011268.78
14652006.06.20 12:34sell7250.201.25580.00001.2493
14662006.06.20 12:54sell7260.401.25660.00001.2501
14672006.06.20 12:59close7260.401.25570.00001.250136.0011304.78
14682006.06.20 13:00close7250.201.25580.00001.24930.0011304.78
14692006.06.20 13:00sell7270.201.25560.00001.2491
14702006.06.20 13:02sell7280.401.25650.00001.2500
14712006.06.20 13:02close7280.401.25590.00001.250024.0011328.78
14722006.06.20 13:03close7270.201.25570.00001.2491-2.0011326.78
14732006.06.20 13:04sell7290.201.25530.00001.2488
14742006.06.20 13:12sell7300.401.25610.00001.2496
14752006.06.20 13:17close7300.401.25550.00001.249624.0011350.78
14762006.06.20 13:17close7290.201.25560.00001.2488-6.0011344.78
14772006.06.20 13:17sell7310.201.25520.00001.2487
14782006.06.20 13:23sell7320.401.25600.00001.2495
14792006.06.20 14:01sell7330.801.25720.00001.2507
14802006.06.20 14:04close7330.801.25610.00001.250788.0011432.78
14812006.06.20 14:05close7320.401.25630.00001.2495-12.0011420.78
14822006.06.20 14:06close7310.201.25690.00001.2487-34.0011386.78
14832006.06.20 14:07sell7340.201.25650.00001.2500
14842006.06.20 15:01close7340.201.25530.00001.250024.0011410.78
14852006.06.20 15:02sell7350.201.25490.00001.2484
14862006.06.20 15:08sell7360.401.25560.00001.2491
14872006.06.20 15:15close7360.401.25510.00001.249120.0011430.78
14882006.06.20 15:15close7350.201.25500.00001.2484-2.0011428.78
14892006.06.20 15:15sell7370.201.25480.00001.2483
14902006.06.20 15:20sell7380.401.25580.00001.2493
14912006.06.20 15:25close7380.401.25530.00001.249320.0011448.78
14922006.06.20 15:25close7370.201.25540.00001.2483-12.0011436.78
14932006.06.20 15:25sell7390.201.25490.00001.2484
14942006.06.20 15:32close7390.201.25390.00001.248420.0011456.78
14952006.06.20 15:32sell7400.201.25370.00001.2472
14962006.06.20 15:33sell7410.401.25520.00001.2487
14972006.06.20 15:33close7410.401.25400.00001.248748.0011504.78
14982006.06.20 15:33close7400.201.25420.00001.2472-10.0011494.78
14992006.06.20 15:33sell7420.201.25430.00001.2478
15002006.06.20 15:33sell7430.401.25590.00001.2494
15012006.06.20 15:35close7430.401.25520.00001.249428.0011522.78
15022006.06.20 15:35close7420.201.25530.00001.2478-20.0011502.78
15032006.06.20 15:35sell7440.201.25490.00001.2484
15042006.06.20 15:36sell7450.401.25570.00001.2492
15052006.06.20 15:39sell7460.801.25650.00001.2500
15062006.06.20 15:40close7460.801.25590.00001.250048.0011550.78
15072006.06.20 15:40close7450.401.25610.00001.2492-16.0011534.78
15082006.06.20 15:40close7440.201.25600.00001.2484-22.0011512.78
15092006.06.20 15:40sell7470.201.25610.00001.2496
15102006.06.20 15:44close7470.201.25500.00001.249622.0011534.78
15112006.06.20 15:44sell7480.201.25480.00001.2483
15122006.06.20 15:46sell7490.401.25550.00001.2490
15132006.06.20 15:50sell7500.801.25640.00001.2499
15142006.06.20 15:54close7500.801.25560.00001.249964.0011598.78
15152006.06.20 15:54close7490.401.25550.00001.24900.0011598.78
15162006.06.20 15:54close7480.201.25560.00001.2483-16.0011582.78
15172006.06.20 15:54sell7510.201.25520.00001.2487
15182006.06.20 15:55close7510.201.25460.00001.248712.0011594.78
15192006.06.20 15:55sell7520.201.25460.00001.2481
15202006.06.20 15:55close7520.201.25400.00001.248112.0011606.78
15212006.06.20 15:55sell7530.201.25390.00001.2474
15222006.06.20 15:57sell7540.401.25470.00001.2482
15232006.06.20 15:59sell7550.801.25640.00001.2499
15242006.06.22 17:28close7550.801.25540.00001.2499100.8011707.58
15252006.06.22 17:28close7540.401.25530.00001.2482-13.6011693.98
15262006.06.22 17:29close7530.201.25650.00001.2474-46.8011647.18
15272006.06.22 17:30sell7560.201.25630.00001.2498
15282006.06.22 17:30sell7570.401.25710.00001.2506
15292006.06.22 17:54close7570.401.25660.00001.250620.0011667.18
15302006.06.22 17:55close7560.201.25650.00001.2498-4.0011663.18
15312006.06.22 17:55sell7580.201.25610.00001.2496
15322006.06.22 17:59sell7590.401.25730.00001.2508
15332006.06.22 18:16sell7600.801.25810.00001.2516
15342006.06.22 18:23close7600.801.25740.00001.251656.0011719.18
15352006.06.22 18:23close7590.401.25730.00001.25080.0011719.18
15362006.06.22 18:24close7580.201.25720.00001.2496-22.0011697.18
15372006.06.22 18:25sell7610.201.25680.00001.2503
15382006.06.22 18:29sell7620.401.25810.00001.2516
15392006.06.22 18:31sell7630.801.25890.00001.2524
15402006.06.22 18:56close7630.801.25820.00001.252456.0011753.18
15412006.06.22 18:56close7620.401.25810.00001.25160.0011753.18
15422006.06.22 18:58close7610.201.25800.00001.2503-24.0011729.18
15432006.06.22 18:58buy7640.201.25810.00001.2646
15442006.06.22 19:01close7640.201.25900.00001.264618.0011747.18
15452006.06.22 19:02buy7650.201.25950.00001.2660
15462006.06.22 19:19buy7660.401.25880.00001.2653
15472006.06.22 19:24buy7670.801.25800.00001.2645
15482006.06.22 19:29close7670.801.25880.00001.264564.0011811.18
15492006.06.22 19:30close7660.401.25890.00001.26534.0011815.18
15502006.06.22 19:32close7650.201.25880.00001.2660-14.0011801.18
15512006.06.22 19:35buy7680.201.25890.00001.2654
15522006.06.22 19:51buy7690.401.25790.00001.2644
15532006.06.22 19:56buy7700.801.25720.00001.2637
15542006.06.22 20:31close7700.801.25850.00001.2637104.0011905.18
15552006.06.22 20:31close7690.401.25840.00001.264420.0011925.18
15562006.06.22 20:32close7680.201.25850.00001.2654-8.0011917.18
15572006.06.22 20:32buy7710.201.25870.00001.2652
15582006.06.22 20:53buy7720.401.25790.00001.2644
15592006.06.22 21:40close7720.401.25860.00001.264428.0011945.18
15602006.06.22 21:42close7710.201.25870.00001.26520.0011945.18
15612006.06.22 21:43buy7730.201.25890.00001.2654
15622006.06.22 22:51buy7740.401.25810.00001.2646
15632006.06.23 00:48buy7750.801.25730.00001.2638
15642006.06.23 01:35close7750.801.25800.00001.263856.0012001.18
15652006.06.23 01:37close7740.401.25810.00001.2646-3.5611997.62
15662006.06.23 01:38close7730.201.25800.00001.2654-19.7811977.84
15672006.06.23 01:39buy7760.201.25840.00001.2649
15682006.06.23 03:46buy7770.401.25760.00001.2641
15692006.06.23 04:14buy7780.801.25690.00001.2634
15702006.06.23 07:31close7780.801.25760.00001.263456.0012033.84
15712006.06.23 07:32close7770.401.25770.00001.26414.0012037.84
15722006.06.23 07:33close7760.201.25760.00001.2649-16.0012021.84
15732006.06.23 07:35buy7790.201.25780.00001.2643
15742006.06.23 08:09buy7800.401.25710.00001.2636
15752006.06.23 09:01close7800.401.25790.00001.263632.0012053.84
15762006.06.23 09:01close7790.201.25780.00001.26430.0012053.84
15772006.06.23 09:01buy7810.201.25820.00001.2647
15782006.06.23 09:06buy7820.401.25740.00001.2639
15792006.06.23 09:31close7820.401.25870.00001.263952.0012105.84
15802006.06.23 09:31close7810.201.25850.00001.26476.0012111.84
15812006.06.23 09:31buy7830.201.25870.00001.2652
15822006.06.23 09:39buy7840.401.25790.00001.2644
15832006.06.23 10:06buy7850.801.25720.00001.2637
15842006.06.23 10:31close7850.801.25810.00001.263772.0012183.84
15852006.06.23 10:31close7840.401.25790.00001.26440.0012183.84
15862006.06.23 10:31close7830.201.25800.00001.2652-14.0012169.84
15872006.06.23 10:31buy7860.201.25800.00001.2645
15882006.06.23 10:33buy7870.401.25730.00001.2638
15892006.06.23 11:02buy7880.801.25650.00001.2630
15902006.06.26 10:00close7880.801.25740.00001.263064.8812234.72
15912006.06.26 10:01close7870.401.25730.00001.2638-3.5612231.16
15922006.06.26 10:01close7860.201.25750.00001.2645-11.7812219.38
15932006.06.26 10:01buy7890.201.25740.00001.2639
15942006.06.26 10:04buy7900.401.25610.00001.2626
15952006.06.26 10:07buy7910.801.25510.00001.2616
15962006.06.26 10:29close7910.801.25720.00001.2616168.0012387.38
15972006.06.26 10:30close7900.401.25710.00001.262640.0012427.38
15982006.06.26 10:30close7890.201.25730.00001.2639-2.0012425.38
15992006.06.26 10:30buy7920.201.25750.00001.2640
16002006.06.26 10:31close7920.201.25830.00001.264016.0012441.38
16012006.06.26 10:31buy7930.201.25840.00001.2649
16022006.06.26 10:35buy7940.401.25760.00001.2641
16032006.06.26 10:36close7940.401.25810.00001.264120.0012461.38
16042006.06.26 10:36close7930.201.25660.00001.2649-36.0012425.38
16052006.06.26 10:37buy7950.201.25710.00001.2636
16062006.06.26 11:01close7950.201.25770.00001.263612.0012437.38
16072006.06.26 11:02buy7960.201.25790.00001.2644
16082006.06.26 11:06buy7970.401.25690.00001.2634
16092006.06.26 11:28close7970.401.25770.00001.263432.0012469.38
16102006.06.26 11:29close7960.201.25740.00001.2644-10.0012459.38
16112006.06.26 11:30buy7980.201.25780.00001.2643
16122006.06.26 11:35buy7990.401.25640.00001.2629
16132006.06.26 11:58close7990.401.25770.00001.262952.0012511.38
16142006.06.26 11:58close7980.201.25760.00001.2643-4.0012507.38
16152006.06.26 11:58buy8000.301.25780.00001.2643
16162006.06.26 11:59buy8010.401.25620.00001.2627
16172006.06.26 12:34buy8020.801.25450.00001.2610
16182006.06.26 12:56close8020.801.25630.00001.2610144.0012651.38
16192006.06.26 12:57close8010.401.25620.00001.26270.0012651.38
16202006.06.26 12:57close8000.301.25610.00001.2643-51.0012600.38
16212006.06.26 12:58buy8030.301.25670.00001.2632
16222006.06.26 12:59buy8040.401.25480.00001.2613
16232006.06.26 13:01close8040.401.25590.00001.261344.0012644.38
16242006.06.26 13:01close8030.301.25570.00001.2632-30.0012614.38
16252006.06.26 13:01buy8050.301.25610.00001.2626
16262006.06.26 13:03buy8060.401.25490.00001.2614
16272006.06.26 13:26close8060.401.25630.00001.261456.0012670.38
16282006.06.26 13:26close8050.301.25620.00001.26263.0012673.38
16292006.06.26 13:26buy8070.301.25640.00001.2629
16302006.06.26 13:55close8070.301.25720.00001.262924.0012697.38
16312006.06.26 13:55buy8080.301.25730.00001.2638
16322006.06.26 14:02buy8090.401.25620.00001.2627
16332006.06.26 14:25close8090.401.25730.00001.262744.0012741.38
16342006.06.26 14:25close8080.301.25720.00001.2638-3.0012738.38
16352006.06.26 14:26buy8100.301.25760.00001.2641
16362006.06.26 14:28buy8110.601.25690.00001.2634
16372006.06.26 14:29buy8120.801.25600.00001.2625
16382006.06.26 14:53close8120.801.25670.00001.262556.0012794.38
16392006.06.26 14:53close8110.601.25660.00001.2634-18.0012776.38
16402006.06.26 14:53close8100.301.25640.00001.2641-36.0012740.38
16412006.06.26 14:54buy8130.301.25760.00001.2641
16422006.06.26 14:57buy8140.601.25690.00001.2634
16432006.06.26 15:01buy8150.801.25600.00001.2625
16442006.06.26 15:23close8150.801.25700.00001.262580.0012820.38
16452006.06.26 15:24close8140.601.25690.00001.26340.0012820.38
16462006.06.26 15:25close8130.301.25700.00001.2641-18.0012802.38
16472006.06.26 15:25buy8160.301.25700.00001.2635
16482006.06.26 16:30buy8170.601.25610.00001.2626
16492006.06.26 16:50close8170.601.25660.00001.262630.0012832.38
16502006.06.26 16:50close8160.301.25650.00001.2635-15.0012817.38
16512006.06.26 16:51buy8180.301.25790.00001.2644
16522006.06.26 16:54buy8190.601.25720.00001.2637
16532006.06.26 16:59buy8200.801.25610.00001.2626
16542006.06.26 20:01close8200.801.25710.00001.262680.0012897.38
16552006.06.26 20:02close8190.601.25700.00001.2637-12.0012885.38
16562006.06.26 20:03close8180.301.25680.00001.2644-33.0012852.38
16572006.06.26 20:03buy8210.301.25720.00001.2637
16582006.06.26 20:17close8210.301.25900.00001.263754.0012906.38
16592006.06.26 20:17buy8220.301.25910.00001.2656
16602006.06.26 20:20buy8230.601.25820.00001.2647
16612006.06.26 20:21close8230.601.25880.00001.264736.0012942.38
16622006.06.26 20:22close8220.301.25870.00001.2656-12.0012930.38
16632006.06.26 20:22buy8240.301.25870.00001.2652
16642006.06.26 20:46close8240.301.25950.00001.265224.0012954.38
16652006.06.26 20:46buy8250.301.25990.00001.2664
16662006.06.26 20:46buy8260.601.25920.00001.2657
16672006.06.26 20:47close8260.601.26000.00001.265748.0013002.38
16682006.06.26 20:47close8250.301.25990.00001.26640.0013002.38
16692006.06.26 20:48buy8270.301.26040.00001.2669
16702006.06.26 20:59buy8280.601.25950.00001.2660
16712006.06.26 21:02buy8290.801.25880.00001.2653
16722006.06.26 21:28close8290.801.25940.00001.265348.0013050.38
16732006.06.26 21:28close8280.601.25950.00001.26600.0013050.38
16742006.06.26 21:29close8270.301.25860.00001.2669-54.0012996.38
16752006.06.26 21:30buy8300.301.25880.00001.2653
16762006.06.26 21:34buy8310.601.25800.00001.2645
16772006.06.26 21:45close8310.601.25870.00001.264542.0013038.38
16782006.06.26 21:46close8300.301.25860.00001.2653-6.0013032.38
16792006.06.26 21:46buy8320.301.25900.00001.2655
16802006.06.26 22:00buy8330.601.25820.00001.2647
16812006.06.26 22:32buy8340.801.25740.00001.2639
16822006.06.26 22:57close8340.801.25810.00001.263956.0013088.38
16832006.06.26 22:59close8330.601.25800.00001.2647-12.0013076.38
16842006.06.26 23:00close8320.301.25810.00001.2655-27.0013049.38
16852006.06.26 23:00sell8350.301.25800.00001.2515
16862006.06.27 00:12sell8360.601.25880.00001.2523
16872006.06.27 02:38sell8370.801.25950.00001.2530
16882006.06.27 09:33close8370.801.25890.00001.253048.0013097.38
16892006.06.27 09:34close8360.601.25930.00001.2523-30.0013067.38
16902006.06.27 09:34close8350.301.25940.00001.2515-40.0513027.33
16912006.06.27 09:34sell8380.301.25920.00001.2527
16922006.06.27 09:50sell8390.601.26010.00001.2536
16932006.06.27 10:01close8390.601.25960.00001.253630.0013057.33
16942006.06.27 10:01close8380.301.25970.00001.2527-15.0013042.33
16952006.06.27 10:02sell8400.301.25910.00001.2526
16962006.06.27 10:21sell8410.601.25990.00001.2534
16972006.06.27 10:29close8410.601.25930.00001.253436.0013078.33
16982006.06.27 10:30close8400.301.25940.00001.2526-9.0013069.33
16992006.06.27 10:30sell8420.301.25920.00001.2527
17002006.06.27 10:31close8420.301.25860.00001.252718.0013087.33
17012006.06.27 10:32sell8430.301.25840.00001.2519
17022006.06.27 10:36sell8440.601.25910.00001.2526
17032006.06.27 10:37close8440.601.25870.00001.252624.0013111.33
17042006.06.27 10:37close8430.301.25860.00001.2519-6.0013105.33
17052006.06.27 10:37sell8450.301.25840.00001.2519
17062006.06.27 10:41sell8460.601.25920.00001.2527
17072006.06.27 10:42sell8470.801.26000.00001.2535
17082006.06.27 11:01close8470.801.25860.00001.2535112.0013217.33
17092006.06.27 11:01close8460.601.25880.00001.252724.0013241.33
17102006.06.27 11:01close8450.301.25850.00001.2519-3.0013238.33
17112006.06.27 11:01sell8480.301.25810.00001.2516
17122006.06.27 11:01close8480.301.25770.00001.251612.0013250.33
17132006.06.27 11:01sell8490.301.25760.00001.2511
17142006.06.27 11:02sell8500.601.25840.00001.2519
17152006.06.27 11:06close8500.601.25800.00001.251924.0013274.33
17162006.06.27 11:07close8490.301.25810.00001.2511-15.0013259.33
17172006.06.27 11:07sell8510.301.25790.00001.2514
17182006.06.27 11:10sell8520.601.25950.00001.2530
17192006.06.27 11:12sell8531.201.26030.00001.2538
17202006.06.27 11:29close8531.201.25960.00001.253884.0013343.33
17212006.06.27 11:30close8520.601.25980.00001.2530-18.0013325.33
17222006.06.27 11:30close8510.301.25960.00001.2514-51.0013274.33
17232006.06.27 11:30sell8540.301.25950.00001.2530
17242006.06.27 11:30close8540.301.25880.00001.253021.0013295.33
17252006.06.27 11:31sell8550.301.25840.00001.2519
17262006.06.27 11:41sell8560.601.25910.00001.2526
17272006.06.27 12:00close8560.601.25770.00001.252684.0013379.33
17282006.06.27 12:01close8550.301.25780.00001.251918.0013397.33
17292006.06.27 12:01sell8570.301.25780.00001.2513
17302006.06.27 12:17sell8580.601.25860.00001.2521
17312006.06.27 12:30close8580.601.25820.00001.252124.0013421.33
17322006.06.27 12:30close8570.301.25810.00001.2513-9.0013412.33
17332006.06.27 12:30sell8590.301.25790.00001.2514
17342006.06.27 13:01close8590.301.25710.00001.251424.0013436.33
17352006.06.27 13:01sell8600.301.25650.00001.2500
17362006.06.27 13:08sell8610.601.25730.00001.2508
17372006.06.27 13:16sell8621.201.25810.00001.2516
17382006.06.27 13:28close8621.201.25750.00001.251672.0013508.33
17392006.06.27 13:28close8610.601.25760.00001.2508-18.0013490.33
17402006.06.27 13:29close8600.301.25700.00001.2500-15.0013475.33
17412006.06.27 13:30sell8630.301.25660.00001.2501
17422006.06.27 13:45sell8640.601.25730.00001.2508
17432006.06.27 14:03close8640.601.25690.00001.250824.0013499.33
17442006.06.27 14:03close8630.301.25680.00001.2501-6.0013493.33
17452006.06.27 14:04sell8650.301.25660.00001.2501
17462006.06.27 14:07sell8660.601.25740.00001.2509
17472006.06.27 14:32close8660.601.25700.00001.250924.0013517.33
17482006.06.27 14:32close8650.301.25690.00001.2501-9.0013508.33
17492006.06.27 14:33sell8670.301.25650.00001.2500
17502006.06.27 14:36sell8680.601.25720.00001.2507
17512006.06.27 15:02close8680.601.25670.00001.250730.0013538.33
17522006.06.27 15:02close8670.301.25660.00001.2500-3.0013535.33
17532006.06.27 15:02sell8690.301.25610.00001.2496
17542006.06.27 15:05sell8700.601.25710.00001.2506
17552006.06.27 15:07sell8711.201.25790.00001.2514
17562006.06.27 15:27close8711.201.25720.00001.251484.0013619.33
17572006.06.27 15:28close8700.601.25730.00001.2506-12.0013607.33
17582006.06.27 15:28close8690.301.25740.00001.2496-39.0013568.33
17592006.06.27 15:29buy8720.301.25830.00001.2648
17602006.06.27 15:35close8720.301.25870.00001.264812.0013580.33
17612006.06.27 15:35buy8730.301.25890.00001.2654
17622006.06.27 15:43close8730.301.25930.00001.265412.0013592.33
17632006.06.27 15:43buy8740.301.25970.00001.2662
17642006.06.27 15:56buy8750.601.25870.00001.2652
17652006.06.27 16:04close8750.601.25940.00001.265242.0013634.33
17662006.06.27 16:04close8740.301.25930.00001.2662-12.0013622.33
17672006.06.27 16:05buy8760.301.25990.00001.2664
17682006.06.27 16:30buy8770.601.25880.00001.2653
17692006.06.27 16:34close8770.601.25930.00001.265330.0013652.33
17702006.06.27 16:34close8760.301.25940.00001.2664-15.0013637.33
17712006.06.27 16:34buy8780.301.25980.00001.2663
17722006.06.27 16:59buy8790.601.25900.00001.2655
17732006.06.27 17:00buy8801.201.25820.00001.2647
17742006.06.27 17:03close8801.201.25950.00001.2647156.0013793.33
17752006.06.27 17:03close8790.601.25940.00001.265524.0013817.33
17762006.06.27 17:03close8780.301.25920.00001.2663-18.0013799.33
17772006.06.27 17:03buy8810.301.25930.00001.2658
17782006.06.27 17:03close8810.301.25980.00001.265815.0013814.33
17792006.06.27 17:03buy8820.301.26000.00001.2665
17802006.06.27 17:11close8820.301.26050.00001.266515.0013829.33
17812006.06.27 17:11buy8830.301.26090.00001.2674
17822006.06.27 17:20buy8840.601.26010.00001.2666
17832006.06.27 17:24buy8851.201.25920.00001.2657
17842006.06.27 17:27close8851.201.25980.00001.265772.0013901.33
17852006.06.27 17:27close8840.601.26010.00001.26660.0013901.33
17862006.06.27 17:27close8830.301.26020.00001.2674-21.0013880.33
17872006.06.27 17:28buy8860.301.26040.00001.2669
17882006.06.27 17:30buy8870.601.25940.00001.2659
17892006.06.27 17:32close8870.601.25990.00001.265930.0013910.33
17902006.06.27 17:33close8860.301.25980.00001.2669-18.0013892.33
17912006.06.27 17:33buy8880.301.26020.00001.2667
17922006.06.27 18:00buy8890.601.25940.00001.2659
17932006.06.27 18:02close8890.601.25980.00001.265924.0013916.33
17942006.06.27 18:03close8880.301.25990.00001.2667-9.0013907.33
17952006.06.27 18:03buy8900.301.26010.00001.2666
17962006.06.27 18:30buy8910.601.25880.00001.2653
17972006.06.27 18:32close8910.601.25950.00001.265342.0013949.33
17982006.06.27 18:32close8900.301.25960.00001.2666-15.0013934.33
17992006.06.27 18:32buy8920.301.25980.00001.2663
18002006.06.27 18:39close8920.301.26020.00001.266312.0013946.33
18012006.06.27 18:40buy8930.301.26040.00001.2669
18022006.06.27 18:48buy8940.601.25960.00001.2661
18032006.06.27 18:52buy8951.201.25880.00001.2653
18042006.06.27 18:55close8951.201.25940.00001.265372.0014018.33
18052006.06.27 18:55close8940.601.25930.00001.2661-18.0014000.33
18062006.06.27 18:55close8930.301.25940.00001.2669-30.0013970.33
18072006.06.27 18:56buy8960.301.26000.00001.2665
18082006.06.27 18:59buy8970.601.25890.00001.2654
18092006.06.27 19:38close8970.601.25960.00001.265442.0014012.33
18102006.06.27 19:39close8960.301.25950.00001.2665-15.0013997.33
18112006.06.27 19:39buy8980.301.26000.00001.2665
18122006.06.27 19:45buy8990.601.25930.00001.2658
18132006.06.27 20:34buy9001.201.25840.00001.2649
18142006.06.27 22:07close9001.201.25900.00001.264972.0014069.33
18152006.06.27 22:08close8990.601.25890.00001.2658-24.0014045.33
18162006.06.27 22:08close8980.301.25900.00001.2665-30.0014015.33
18172006.06.27 22:09buy9010.301.25920.00001.2657
18182006.06.27 22:47buy9020.601.25820.00001.2647
18192006.06.27 22:52close9020.601.25870.00001.264730.0014045.33
18202006.06.27 22:52close9010.301.25840.00001.2657-24.0014021.33
18212006.06.27 22:52sell9030.301.25850.00001.2520
18222006.06.27 23:00close9030.301.25800.00001.252015.0014036.33
18232006.06.27 23:03sell9040.301.25780.00001.2513
18242006.06.28 01:15close9040.301.25730.00001.251316.9514053.28
18252006.06.28 01:16sell9050.301.25710.00001.2506
18262006.06.28 01:44close9050.301.25670.00001.250612.0014065.28
18272006.06.28 01:45sell9060.301.25650.00001.2500
18282006.06.28 01:47sell9070.601.25720.00001.2507
18292006.06.28 01:58close9070.601.25680.00001.250724.0014089.28
18302006.06.28 01:59close9060.301.25710.00001.2500-18.0014071.28
18312006.06.28 02:00sell9080.301.25690.00001.2504
18322006.06.28 03:00sell9090.601.25810.00001.2516
18332006.06.28 03:11close9090.601.25750.00001.251636.0014107.28
18342006.06.28 03:12close9080.301.25760.00001.2504-21.0014086.28
18352006.06.28 03:12sell9100.301.25690.00001.2504
18362006.06.28 03:15sell9110.601.25760.00001.2511
18372006.06.28 03:27close9110.601.25720.00001.251124.0014110.28
18382006.06.28 03:28close9100.301.25730.00001.2504-12.0014098.28
18392006.06.28 03:28sell9120.301.25710.00001.2506
18402006.06.28 03:29sell9130.601.25790.00001.2514
18412006.06.28 04:10close9130.601.25750.00001.251424.0014122.28
18422006.06.28 04:10close9120.301.25740.00001.2506-9.0014113.28
18432006.06.28 04:10sell9140.301.25700.00001.2505
18442006.06.28 04:14sell9150.601.25770.00001.2512
18452006.06.28 04:24close9150.601.25730.00001.251224.0014137.28
18462006.06.28 04:24close9140.301.25740.00001.2505-12.0014125.28
18472006.06.28 04:24sell9160.301.25730.00001.2508
18482006.06.28 05:30sell9170.601.25820.00001.2517
18492006.06.28 06:08close9170.601.25770.00001.251730.0014155.28
18502006.06.28 06:08close9160.301.25780.00001.2508-15.0014140.28
18512006.06.28 06:09sell9180.301.25700.00001.2505
18522006.06.28 06:11sell9190.601.25770.00001.2512
18532006.06.28 06:25close9190.601.25730.00001.251224.0014164.28
18542006.06.28 06:25close9180.301.25740.00001.2505-12.0014152.28
18552006.06.28 06:26sell9200.301.25740.00001.2509
18562006.06.28 09:03close9200.301.25700.00001.250912.0014164.28
18572006.06.28 09:03sell9210.301.25680.00001.2503
18582006.06.28 09:05close9210.301.25620.00001.250318.0014182.28
18592006.06.28 09:06sell9220.301.25610.00001.2496
18602006.06.28 09:08sell9230.601.25690.00001.2504
18612006.06.28 09:18close9230.601.25650.00001.250424.0014206.28
18622006.06.28 09:18close9220.301.25660.00001.2496-15.0014191.28
18632006.06.28 09:18sell9240.301.25620.00001.2497
18642006.06.28 09:30sell9250.601.25720.00001.2507
18652006.06.28 09:34close9250.601.25660.00001.250736.0014227.28
18662006.06.28 09:35close9240.301.25680.00001.2497-18.0014209.28
18672006.06.28 09:36sell9260.301.25660.00001.2501
18682006.06.28 09:38sell9270.601.25760.00001.2511
18692006.06.28 09:38close9270.601.25690.00001.251142.0014251.28
18702006.06.28 09:38close9260.301.25720.00001.2501-18.0014233.28
18712006.06.28 09:38buy9280.301.25740.00001.2639
18722006.06.28 09:39close9280.301.25780.00001.263912.0014245.28
18732006.06.28 09:39buy9290.301.25800.00001.2645
18742006.06.28 09:42buy9300.601.25730.00001.2638
18752006.06.28 10:02buy9311.201.25650.00001.2630
18762006.06.28 10:07close9311.201.25710.00001.263072.0014317.28
18772006.06.28 10:07close9300.601.25700.00001.2638-18.0014299.28
18782006.06.28 10:07close9290.301.25690.00001.2645-33.0014266.28
18792006.06.28 10:07sell9320.301.25700.00001.2505
18802006.06.28 10:13close9320.301.25650.00001.250515.0014281.28
18812006.06.28 10:14sell9330.301.25630.00001.2498
18822006.06.28 10:19close9330.301.25580.00001.249815.0014296.28
18832006.06.28 10:19sell9340.301.25540.00001.2489
18842006.06.28 10:22sell9350.601.25620.00001.2497
18852006.06.28 10:23close9350.601.25580.00001.249724.0014320.28
18862006.06.28 10:23close9340.301.25590.00001.2489-15.0014305.28
18872006.06.28 10:23sell9360.301.25610.00001.2496
18882006.06.28 10:33close9360.301.25540.00001.249621.0014326.28
18892006.06.28 10:34sell9370.301.25530.00001.2488
18902006.06.28 10:36sell9380.601.25610.00001.2496
18912006.06.28 10:47close9380.601.25560.00001.249630.0014356.28
18922006.06.28 10:48close9370.301.25570.00001.2488-12.0014344.28
18932006.06.28 10:48sell9390.301.25530.00001.2488
18942006.06.28 10:59sell9400.601.25620.00001.2497
18952006.06.28 11:36sell9411.201.25710.00001.2506
18962006.06.28 11:57close9411.201.25640.00001.250684.0014428.28
18972006.06.28 11:57close9400.601.25650.00001.2497-18.0014410.28
18982006.06.28 11:58close9390.301.25640.00001.2488-33.0014377.28
18992006.06.28 11:58sell9420.301.25620.00001.2497
19002006.06.28 11:59sell9430.601.25720.00001.2507
19012006.06.28 12:01close9430.601.25670.00001.250730.0014407.28
19022006.06.28 12:01close9420.301.25650.00001.2497-9.0014398.28
19032006.06.28 12:01sell9440.301.25630.00001.2498
19042006.06.28 12:05sell9450.601.25710.00001.2506
19052006.06.28 12:15close9450.601.25670.00001.250624.0014422.28
19062006.06.28 12:16close9440.301.25660.00001.2498-9.0014413.28
19072006.06.28 12:17sell9460.301.25620.00001.2497
19082006.06.28 13:03sell9470.601.25700.00001.2505
19092006.06.28 13:25close9470.601.25660.00001.250524.0014437.28
19102006.06.28 13:25close9460.301.25670.00001.2497-15.0014422.28
19112006.06.28 13:25sell9480.301.25620.00001.2497
19122006.06.28 13:33sell9490.601.25700.00001.2505
19132006.06.28 13:55close9490.601.25660.00001.250524.0014446.28
19142006.06.28 13:55close9480.301.25650.00001.2497-9.0014437.28
19152006.06.28 13:56sell9500.301.25630.00001.2498
19162006.06.28 15:00sell9510.601.25710.00001.2506
19172006.06.28 15:10close9510.601.25670.00001.250624.0014461.28
19182006.06.28 15:10close9500.301.25680.00001.2498-15.0014446.28
19192006.06.28 15:11buy9520.301.25690.00001.2634
19202006.06.28 15:23buy9530.601.25610.00001.2626
19212006.06.28 15:30close9530.601.25660.00001.262630.0014476.28
19222006.06.28 15:30close9520.301.25650.00001.2634-12.0014464.28
19232006.06.28 15:31buy9540.301.25690.00001.2634
19242006.06.28 15:35buy9550.601.25610.00001.2626
19252006.06.28 15:42buy9561.201.25520.00001.2617
19262006.06.28 15:47close9561.201.25580.00001.261772.0014536.28
19272006.06.28 15:47close9550.601.25570.00001.2626-24.0014512.28
19282006.06.28 15:47close9540.301.25580.00001.2634-33.0014479.28
19292006.06.28 15:48sell9570.301.25510.00001.2486
19302006.06.28 15:53close9570.301.25460.00001.248615.0014494.28
19312006.06.28 15:54sell9580.301.25460.00001.2481
19322006.06.28 15:54sell9590.601.25530.00001.2488
19332006.06.28 15:55close9590.601.25480.00001.248830.0014524.28
19342006.06.28 15:55close9580.301.25490.00001.2481-9.0014515.28
19352006.06.28 15:55sell9600.301.25440.00001.2479
19362006.06.28 16:00sell9610.601.25520.00001.2487
19372006.06.28 16:22close9610.601.25480.00001.248724.0014539.28
19382006.06.28 16:23close9600.301.25490.00001.2479-15.0014524.28
19392006.06.28 16:23sell9620.301.25450.00001.2480
19402006.06.28 16:29sell9630.601.25520.00001.2487
19412006.06.28 16:31sell9641.201.25630.00001.2498
19422006.06.28 16:52close9641.201.25550.00001.249896.0014620.28
19432006.06.28 16:52close9630.601.25560.00001.2487-24.0014596.28
19442006.06.28 16:53close9620.301.25550.00001.2480-30.0014566.28
19452006.06.28 16:53sell9650.301.25540.00001.2489
19462006.06.28 17:05close9650.301.25500.00001.248912.0014578.28
19472006.06.28 17:06sell9660.301.25490.00001.2484
19482006.06.28 17:09close9660.301.25450.00001.248412.0014590.28
19492006.06.28 17:09sell9670.301.25430.00001.2478
19502006.06.28 17:21close9670.301.25360.00001.247821.0014611.28
19512006.06.28 17:22sell9680.301.25360.00001.2471
19522006.06.28 17:22sell9690.601.25460.00001.2481
19532006.06.28 17:23close9690.601.25390.00001.248142.0014653.28
19542006.06.28 17:23close9680.301.25380.00001.2471-6.0014647.28
19552006.06.28 17:23sell9700.301.25360.00001.2471
19562006.06.28 17:28close9700.301.25320.00001.247112.0014659.28
19572006.06.28 17:28sell9710.301.25310.00001.2466
19582006.06.28 17:38close9710.301.25270.00001.246612.0014671.28
19592006.06.28 17:38sell9720.301.25250.00001.2460
19602006.06.28 17:50close9720.301.25200.00001.246015.0014686.28
19612006.06.28 17:51sell9730.301.25190.00001.2454
19622006.06.28 18:01sell9740.601.25380.00001.2473
19632006.06.28 18:28close9740.601.25280.00001.247360.0014746.28
19642006.06.28 18:29close9730.301.25380.00001.2454-57.0014689.28
19652006.06.28 18:30sell9750.301.25340.00001.2469
19662006.06.28 18:58close9750.301.25300.00001.246912.0014701.28
19672006.06.28 18:58sell9760.301.25260.00001.2461
19682006.06.28 19:00sell9770.601.25340.00001.2469
19692006.06.28 19:01sell9781.201.25430.00001.2478
19702006.06.28 19:18close9781.201.25350.00001.247896.0014797.28
19712006.06.28 19:20close9770.601.25370.00001.2469-18.0014779.28
19722006.06.28 19:20close9760.301.25400.00001.2461-42.0014737.28
19732006.06.28 19:21sell9790.301.25340.00001.2469
19742006.06.28 19:27close9790.301.25280.00001.246918.0014755.28
19752006.06.28 19:28sell9800.301.25220.00001.2457
19762006.06.28 19:29sell9810.601.25430.00001.2478
19772006.06.28 20:26close9810.601.25340.00001.247854.0014809.28
19782006.06.28 20:26close9800.301.25320.00001.2457-30.0014779.28
19792006.06.28 20:27sell9820.301.25310.00001.2466
19802006.06.28 20:31sell9830.601.25400.00001.2475
19812006.06.28 20:56close9830.601.25350.00001.247530.0014809.28
19822006.06.28 20:57close9820.301.25360.00001.2466-15.0014794.28
19832006.06.28 20:57sell9840.301.25340.00001.2469
19842006.06.28 21:00sell9850.601.25420.00001.2477
19852006.06.28 21:31sell9861.201.25550.00001.2490
19862006.06.28 21:53close9861.201.25470.00001.249096.0014890.28
19872006.06.28 21:53close9850.601.25490.00001.2477-42.0014848.28
19882006.06.28 21:53close9840.301.25530.00001.2469-57.0014791.28
19892006.06.28 21:53buy9870.301.25520.00001.2617
19902006.06.28 21:54buy9880.601.25430.00001.2608
19912006.06.28 21:59close9880.601.25550.00001.260872.0014863.28
19922006.06.28 22:00close9870.301.25540.00001.26176.0014869.28
19932006.06.28 22:01buy9890.301.25590.00001.2624
19942006.06.28 22:24buy9900.601.25520.00001.2617
19952006.06.28 23:00close9900.601.25560.00001.261724.0014893.28
19962006.06.28 23:01close9890.301.25570.00001.2624-6.0014887.28
19972006.06.28 23:01buy9910.301.25590.00001.2624
19982006.06.28 23:22buy9920.601.25520.00001.2617
19992006.06.28 23:29close9920.601.25560.00001.261724.0014911.28
20002006.06.28 23:30close9910.301.25550.00001.2624-12.0014899.28
20012006.06.28 23:30buy9930.301.25590.00001.2624
20022006.06.29 00:48buy9940.601.25520.00001.2617
20032006.06.29 01:19buy9951.201.25420.00001.2607
20042006.06.29 03:32close9951.201.25480.00001.260772.0014971.28
20052006.06.29 03:34close9940.601.25460.00001.2617-36.0014935.28
20062006.06.29 03:34close9930.301.25470.00001.2624-44.0114891.27
20072006.06.29 03:35buy9960.301.25490.00001.2614
20082006.06.29 04:17buy9970.601.25410.00001.2606
20092006.06.29 05:00close9970.601.25470.00001.260636.0014927.27
20102006.06.29 05:00close9960.301.25460.00001.2614-9.0014918.27
20112006.06.29 05:01buy9980.301.25480.00001.2613
20122006.06.29 08:00close9980.301.25520.00001.261312.0014930.27
20132006.06.29 08:01buy9990.301.25540.00001.2619
20142006.06.29 08:41buy10000.601.25460.00001.2611
20152006.06.29 09:00close10000.601.25500.00001.261124.0014954.27
20162006.06.29 09:00close9990.301.25520.00001.2619-6.0014948.27
20172006.06.29 09:00buy10010.301.25540.00001.2619
20182006.06.29 09:10buy10020.601.25470.00001.2612
20192006.06.29 09:32close10020.601.25510.00001.261224.0014972.27
20202006.06.29 09:32close10010.301.25540.00001.26190.0014972.27
20212006.06.29 09:34buy10030.301.25540.00001.2619
20222006.06.29 09:39buy10040.601.25450.00001.2610
20232006.06.29 09:45close10040.601.25500.00001.261030.0015002.27
20242006.06.29 09:45close10030.301.25490.00001.2619-15.0014987.27
20252006.06.29 09:45buy10050.301.25510.00001.2616
20262006.06.29 10:00buy10060.601.25430.00001.2608
20272006.06.29 10:01close10060.601.25480.00001.260830.0015017.27
20282006.06.29 10:01close10050.301.25490.00001.2616-6.0015011.27
20292006.06.29 10:01buy10070.301.25530.00001.2618
20302006.06.29 10:08buy10080.601.25450.00001.2610
20312006.06.29 10:30close10080.601.25490.00001.261024.0015035.27
20322006.06.29 10:31close10070.301.25500.00001.2618-9.0015026.27
20332006.06.29 10:31buy10090.301.25540.00001.2619
20342006.06.29 10:38buy10100.601.25470.00001.2612
20352006.06.29 11:00close10100.601.25510.00001.261224.0015050.27
20362006.06.29 11:01close10090.301.25500.00001.2619-12.0015038.27
20372006.06.29 11:02buy10110.301.25500.00001.2615
20382006.06.29 11:07buy10120.601.25390.00001.2604
20392006.06.29 11:13close10120.601.25440.00001.260430.0015068.27
20402006.06.29 11:14close10110.301.25430.00001.2615-21.0015047.27
20412006.06.29 11:14sell10130.301.25420.00001.2477
20422006.06.29 11:29close10130.301.25370.00001.247715.0015062.27
20432006.06.29 11:30sell10140.301.25330.00001.2468
20442006.06.29 11:31sell10150.601.25410.00001.2476
20452006.06.29 11:36close10150.601.25360.00001.247630.0015092.27
20462006.06.29 11:37close10140.301.25370.00001.2468-12.0015080.27
20472006.06.29 11:37sell10160.301.25310.00001.2466
20482006.06.29 11:42sell10170.601.25390.00001.2474
20492006.06.29 12:34close10170.601.25340.00001.247430.0015110.27
20502006.06.29 12:34close10160.301.25350.00001.2466-12.0015098.27
20512006.06.29 12:34sell10180.301.25310.00001.2466
20522006.06.29 12:36close10180.301.25250.00001.246618.0015116.27
20532006.06.29 12:36sell10190.301.25260.00001.2461
20542006.06.29 12:41sell10200.601.25330.00001.2468
20552006.06.29 12:58close10200.601.25280.00001.246830.0015146.27
20562006.06.29 12:58close10190.301.25300.00001.2461-12.0015134.27
20572006.06.29 12:59sell10210.301.25290.00001.2464
20582006.06.29 13:01sell10220.601.25380.00001.2473
20592006.06.29 13:04close10220.601.25310.00001.247342.0015176.27
20602006.06.29 13:05close10210.301.25320.00001.2464-9.0015167.27
20612006.06.29 13:06sell10230.301.25260.00001.2461
20622006.06.29 13:10sell10240.601.25350.00001.2470
20632006.06.29 13:34close10240.601.25290.00001.247036.0015203.27
20642006.06.29 13:35close10230.301.25270.00001.2461-3.0015200.27
20652006.06.29 13:36sell10250.301.25270.00001.2462
20662006.06.29 14:04close10250.301.25230.00001.246212.0015212.27
20672006.06.29 14:04sell10260.301.25190.00001.2454
20682006.06.29 14:31sell10270.601.25290.00001.2464
20692006.06.29 15:30sell10281.201.25510.00001.2486
20702006.06.29 15:31close10281.201.25360.00001.2486180.0015392.27
20712006.06.29 15:32close10270.601.25370.00001.2464-48.0015344.27
20722006.06.29 15:32close10260.301.25360.00001.2454-51.0015293.27
20732006.06.29 15:32sell10290.301.25260.00001.2461
20742006.06.29 15:33sell10300.601.25350.00001.2470
20752006.06.29 15:33close10300.601.25300.00001.247030.0015323.27
20762006.06.29 15:34close10290.301.25310.00001.2461-15.0015308.27
20772006.06.29 15:34sell10310.301.25260.00001.2461
20782006.06.29 15:34sell10320.601.25430.00001.2478
20792006.06.29 15:35close10320.601.25360.00001.247842.0015350.27
20802006.06.29 15:35close10310.301.25350.00001.2461-27.0015323.27
20812006.06.29 15:35buy10330.301.25380.00001.2603
20822006.06.29 15:37close10330.301.25540.00001.260348.0015371.27
20832006.06.29 15:38buy10340.301.25540.00001.2619
20842006.06.29 15:43buy10350.601.25450.00001.2610
20852006.06.29 15:53close10350.601.25540.00001.261054.0015425.27
20862006.06.29 15:53close10340.301.25520.00001.2619-6.0015419.27
20872006.06.29 15:53buy10360.301.25560.00001.2621
20882006.06.29 15:54buy10370.601.25370.00001.2602
20892006.06.29 15:57buy10381.201.25300.00001.2595
20902006.06.29 15:59close10381.201.25510.00001.2595252.0015671.27
20912006.06.29 16:00close10370.601.25490.00001.260272.0015743.27
20922006.06.29 16:00close10360.301.25500.00001.2621-18.0015725.27
20932006.06.29 16:00buy10390.301.25520.00001.2617
20942006.06.29 16:01buy10400.601.25440.00001.2609
20952006.06.29 16:06close10400.601.25480.00001.260924.0015749.27
20962006.06.29 16:06close10390.301.25430.00001.2617-27.0015722.27
20972006.06.29 16:07buy10410.301.25550.00001.2620
20982006.06.29 16:15buy10420.601.25480.00001.2613
20992006.06.29 16:22close10420.601.25520.00001.261324.0015746.27
21002006.06.29 16:23close10410.301.25510.00001.2620-12.0015734.27
21012006.06.29 16:23buy10430.301.25510.00001.2616
21022006.06.29 16:30buy10440.601.25410.00001.2606
21032006.06.29 16:36close10440.601.25500.00001.260654.0015788.27
21042006.06.29 16:36close10430.301.25490.00001.2616-6.0015782.27
21052006.06.29 16:37buy10450.301.25530.00001.2618
21062006.06.29 16:44buy10460.601.25450.00001.2610
21072006.06.29 16:52close10460.601.25510.00001.261036.0015818.27
21082006.06.29 16:52close10450.301.25490.00001.2618-12.0015806.27
21092006.06.29 16:52buy10470.301.25510.00001.2616
21102006.06.29 16:52buy10480.601.25410.00001.2606
21112006.06.29 16:58close10480.601.25480.00001.260642.0015848.27
21122006.06.29 16:58close10470.301.25490.00001.2616-6.0015842.27
21132006.06.29 16:59buy10490.301.25400.00001.2605
21142006.06.29 17:01close10490.301.25450.00001.260515.0015857.27
21152006.06.29 17:02buy10500.301.25460.00001.2611
21162006.06.29 17:06close10500.301.25540.00001.261124.0015881.27
21172006.06.29 17:06buy10510.301.25550.00001.2620
21182006.06.29 17:13buy10520.601.25480.00001.2613
21192006.06.29 17:21close10520.601.25520.00001.261324.0015905.27
21202006.06.29 17:21close10510.301.25510.00001.2620-12.0015893.27
21212006.06.29 17:22buy10530.301.25470.00001.2612
21222006.06.29 17:24buy10540.601.25390.00001.2604
21232006.06.29 17:27close10540.601.25460.00001.260442.0015935.27
21242006.06.29 17:27close10530.301.25450.00001.2612-6.0015929.27
21252006.06.29 17:27buy10550.301.25470.00001.2612
21262006.06.29 17:27close10550.301.25520.00001.261215.0015944.27
21272006.06.29 17:27buy10560.301.25530.00001.2618
21282006.06.29 17:29buy10570.601.25440.00001.2609
21292006.06.29 18:31buy10581.201.25350.00001.2600
21302006.06.29 18:33close10581.201.25410.00001.260072.0016016.27
21312006.06.29 18:33close10570.601.25400.00001.2609-24.0015992.27
21322006.06.29 18:33close10560.301.25410.00001.2618-36.0015956.27
21332006.06.29 18:33buy10590.301.25470.00001.2612
21342006.06.29 18:42buy10600.601.25390.00001.2604
21352006.06.29 18:53buy10611.201.25320.00001.2597
21362006.06.29 18:55close10611.201.25400.00001.259796.0016052.27
21372006.06.29 18:55close10600.601.25340.00001.2604-30.0016022.27
21382006.06.29 18:55close10590.301.25350.00001.2612-36.0015986.27
21392006.06.29 18:55buy10620.301.25440.00001.2609
21402006.06.29 18:59buy10630.601.25340.00001.2599
21412006.06.29 19:03close10630.601.25430.00001.259954.0016040.27
21422006.06.29 19:03close10620.301.25420.00001.2609-6.0016034.27
21432006.06.29 19:03buy10640.301.25460.00001.2611
21442006.06.29 19:11buy10650.601.25380.00001.2603
21452006.06.29 19:24buy10661.201.25310.00001.2596
21462006.06.29 19:25close10661.201.25410.00001.2596120.0016154.27
21472006.06.29 19:25close10650.601.25390.00001.26036.0016160.27
21482006.06.29 19:25close10640.301.25380.00001.2611-24.0016136.27
21492006.06.29 19:26buy10670.301.25390.00001.2604
21502006.06.29 19:32close10670.301.25430.00001.260412.0016148.27
21512006.06.29 19:32buy10680.301.25450.00001.2610
21522006.06.29 19:49buy10690.601.25370.00001.2602
21532006.06.29 19:54close10690.601.25410.00001.260224.0016172.27
21542006.06.29 19:54close10680.301.25400.00001.2610-15.0016157.27
21552006.06.29 19:55buy10700.301.25440.00001.2609
21562006.06.29 19:58buy10710.601.25360.00001.2601
21572006.06.29 20:01close10710.601.25410.00001.260130.0016187.27
21582006.06.29 20:01close10700.301.25460.00001.26096.0016193.27
21592006.06.29 20:03buy10720.301.25480.00001.2613
21602006.06.29 20:22buy10730.601.25400.00001.2605
21612006.06.29 20:23close10730.601.25460.00001.260536.0016229.27
21622006.06.29 20:24close10720.301.25450.00001.2613-9.0016220.27
21632006.06.29 20:24buy10740.301.25460.00001.2611
21642006.06.29 20:30buy10750.601.25380.00001.2603
21652006.06.29 20:30close10750.601.25430.00001.260330.0016250.27
21662006.06.29 20:30close10740.301.25420.00001.2611-12.0016238.27
21672006.06.29 20:31buy10760.301.25430.00001.2608
21682006.06.29 20:33close10760.301.25470.00001.260812.0016250.27
21692006.06.29 20:33buy10770.301.25490.00001.2614
21702006.06.29 20:35buy10780.601.25410.00001.2606
21712006.06.29 20:49buy10791.201.25320.00001.2597
21722006.06.29 20:53close10791.201.25430.00001.2597132.0016382.27
21732006.06.29 20:53close10780.601.25410.00001.26060.0016382.27
21742006.06.29 20:53close10770.301.25420.00001.2614-21.0016361.27
21752006.06.29 20:53buy10800.301.25440.00001.2609
21762006.06.29 20:54buy10810.601.25360.00001.2601
21772006.06.29 21:00modify10810.601.25361.25601.2665
21782006.06.29 21:00modify10800.301.25441.25521.2657
21792006.06.29 21:00close10810.601.25691.25601.2665198.0016559.27
21802006.06.29 21:00close10800.301.25831.25521.2657117.0016676.27
21812006.06.29 21:00buy10820.301.25810.00001.2646
21822006.06.29 21:00buy10830.601.25630.00001.2628
21832006.06.29 21:00buy10841.201.25550.00001.2620
21842006.06.29 21:00modify10841.201.25551.25991.2704
21852006.06.29 21:00modify10830.601.25631.25971.2702
21862006.06.29 21:00modify10830.601.25631.25981.2703
21872006.06.29 21:00modify10820.301.25811.25971.2702
21882006.06.29 21:00close10841.201.26161.25991.2704732.0017408.27
21892006.06.29 21:00close10830.601.26171.25981.2703324.0017732.27
21902006.06.29 21:00close10820.301.26181.25971.2702111.0017843.27
21912006.06.29 21:00buy10850.401.26190.00001.2684
21922006.06.29 21:01buy10860.801.26120.00001.2677
21932006.06.29 21:01buy10871.201.26030.00001.2668
21942006.06.29 21:01close10871.201.26130.00001.2668120.0017963.27
21952006.06.29 21:01close10860.801.26100.00001.2677-16.0017947.27
21962006.06.29 21:02close10850.401.26060.00001.2684-52.0017895.27
21972006.06.29 21:02buy10880.401.26110.00001.2676
21982006.06.29 21:02close10880.401.26220.00001.267644.0017939.27
21992006.06.29 21:02buy10890.401.26210.00001.2686
22002006.06.29 21:03buy10900.801.26120.00001.2677
22012006.06.29 21:04buy10911.201.25990.00001.2664
22022006.06.29 21:22close10911.201.26080.00001.2664108.0018047.27
22032006.06.29 21:22close10900.801.26060.00001.2677-48.0017999.27
22042006.06.29 21:23close10890.401.26110.00001.2686-40.0017959.27
22052006.06.29 21:23buy10920.401.26110.00001.2676
22062006.06.29 21:23close10920.401.26140.00001.267612.0017971.27
22072006.06.29 21:23buy10930.401.26160.00001.2681
22082006.06.29 21:23buy10940.801.26000.00001.2665
22092006.06.29 21:23buy10951.201.25890.00001.2654
22102006.06.29 21:28close10951.201.26010.00001.2654144.0018115.27
22112006.06.29 21:28close10940.801.25850.00001.2665-120.0017995.27
22122006.06.29 21:28close10930.401.25880.00001.2681-112.0017883.27
22132006.06.29 21:28buy10960.401.25770.00001.2642
22142006.06.29 21:28modify10960.401.25771.25851.2690
22152006.06.29 21:28s/l10960.401.25851.25851.269032.0017915.27
22162006.06.29 21:28buy10970.401.25610.00001.2626
22172006.06.29 21:29modify10970.401.25611.25971.2702
22182006.06.29 21:30close10970.401.26161.25971.2702220.0018135.27
22192006.06.29 21:30buy10980.401.26230.00001.2688
22202006.06.29 21:31modify10980.401.26231.26381.2743
22212006.06.29 21:31close10980.401.26561.26381.2743132.0018267.27
22222006.06.29 21:31buy10990.401.26540.00001.2719
22232006.06.29 21:32close10990.401.26650.00001.271944.0018311.27
22242006.06.29 21:32buy11000.401.26620.00001.2727
22252006.06.29 21:32close11000.401.26650.00001.272712.0018323.27
22262006.06.29 21:32buy11010.401.26650.00001.2730
22272006.06.29 21:33buy11020.801.26540.00001.2719
22282006.06.29 21:34buy11031.201.26390.00001.2704
22292006.06.29 21:39close11031.201.26520.00001.2704156.0018479.27
22302006.06.29 21:39close11020.801.26490.00001.2719-40.0018439.27
22312006.06.29 21:39close11010.401.26480.00001.2730-68.0018371.27
22322006.06.29 21:40buy11040.401.26520.00001.2717
22332006.06.29 21:41buy11050.801.26440.00001.2709
22342006.06.29 21:41close11050.801.26530.00001.270972.0018443.27
22352006.06.29 21:42close11040.401.26410.00001.2717-44.0018399.27
22362006.06.29 21:42buy11060.401.26450.00001.2710
22372006.06.29 21:42close11060.401.26490.00001.271016.0018415.27
22382006.06.29 21:42buy11070.401.26510.00001.2716
22392006.06.29 21:43close11070.401.26580.00001.271628.0018443.27
22402006.06.29 21:43buy11080.401.26560.00001.2721
22412006.06.29 21:44buy11090.801.26440.00001.2709
22422006.06.29 21:44close11090.801.26490.00001.270940.0018483.27
22432006.06.29 21:44close11080.401.26500.00001.2721-24.0018459.27
22442006.06.29 21:44buy11100.401.26520.00001.2717
22452006.06.29 21:44buy11110.801.26420.00001.2707
22462006.06.29 21:45close11110.801.26470.00001.270740.0018499.27
22472006.06.29 21:45close11100.401.26430.00001.2717-36.0018463.27
22482006.06.29 21:45buy11120.401.26470.00001.2712
22492006.06.29 21:46close11120.401.26540.00001.271228.0018491.27
22502006.06.29 21:46buy11130.401.26670.00001.2732
22512006.06.29 21:46buy11140.801.26190.00001.2684
22522006.06.29 21:46modify11140.801.26191.26351.2740
22532006.06.29 21:46modify11140.801.26191.26361.2741
22542006.06.29 21:46close11140.801.26511.26361.2741256.0018747.27
22552006.06.29 21:46close11130.401.26530.00001.2732-56.0018691.27
22562006.06.29 21:46buy11150.401.26580.00001.2723
22572006.06.29 21:46buy11160.801.26300.00001.2695
22582006.06.29 21:47close11160.801.26440.00001.2695112.0018803.27
22592006.06.29 21:47close11150.401.26330.00001.2723-100.0018703.27
22602006.06.29 21:48buy11170.401.26390.00001.2704
22612006.06.29 21:48close11170.401.26420.00001.270412.0018715.27
22622006.06.29 21:48buy11180.401.26410.00001.2706
22632006.06.29 21:48buy11190.801.26210.00001.2686
22642006.06.29 21:48close11190.801.26390.00001.2686144.0018859.27
22652006.06.29 21:48close11180.401.26180.00001.2706-92.0018767.27
22662006.06.29 21:48buy11200.401.26200.00001.2685
22672006.06.29 21:49close11200.401.26280.00001.268532.0018799.27
22682006.06.29 21:49buy11210.401.26370.00001.2702
22692006.06.29 21:49buy11220.801.26160.00001.2681
22702006.06.29 21:52modify11220.801.26161.26361.2741
22712006.06.29 21:52modify11220.801.26161.26451.2750
22722006.06.29 21:52close11220.801.26641.26451.2750384.0019183.27
22732006.06.29 21:52close11210.401.26570.00001.270280.0019263.27
22742006.06.29 21:52buy11230.401.26620.00001.2727
22752006.06.29 21:52buy11240.801.26490.00001.2714
22762006.06.29 21:52buy11251.601.26200.00001.2685
22772006.06.29 21:52close11251.601.26460.00001.2685416.0019679.27
22782006.06.29 21:52close11240.801.26470.00001.2714-16.0019663.27
22792006.06.29 21:52close11230.401.26450.00001.2727-68.0019595.27
22802006.06.29 21:53buy11260.401.26490.00001.2714
22812006.06.29 21:53close11260.401.26520.00001.271412.0019607.27
22822006.06.29 21:53buy11270.401.26350.00001.2700
22832006.06.29 21:54close11270.401.26390.00001.270016.0019623.27
22842006.06.29 21:54buy11280.401.26450.00001.2710
22852006.06.29 21:54buy11290.801.26370.00001.2702
22862006.06.29 21:54close11290.801.26440.00001.270256.0019679.27
22872006.06.29 21:55close11280.401.26340.00001.2710-44.0019635.27
22882006.06.29 21:55buy11300.401.26360.00001.2701
22892006.06.29 21:55close11300.401.26390.00001.270112.0019647.27
22902006.06.29 21:55buy11310.401.26470.00001.2712
22912006.06.29 21:55buy11320.801.26240.00001.2689
22922006.06.29 21:56buy11331.601.26140.00001.2679
22932006.06.29 21:56close11331.601.26370.00001.2679368.0020015.27
22942006.06.29 21:56close11320.801.26400.00001.2689128.0020143.27
22952006.06.29 21:56close11310.401.26390.00001.2712-32.0020111.27
22962006.06.29 21:56buy11340.401.26400.00001.2705
22972006.06.29 21:57close11340.401.26610.00001.270584.0020195.27
22982006.06.29 21:57buy11350.401.26370.00001.2702
22992006.06.29 21:57close11350.401.26470.00001.270240.0020235.27
23002006.06.29 21:57buy11360.401.26620.00001.2727
23012006.06.29 21:58buy11370.801.26540.00001.2719
23022006.06.29 21:58close11370.801.26580.00001.271932.0020267.27
23032006.06.29 21:58close11360.401.26530.00001.2727-36.0020231.27
23042006.06.29 21:58buy11380.401.26530.00001.2718
23052006.06.29 21:58buy11390.801.26210.00001.2686
23062006.06.29 21:59modify11390.801.26211.26411.2746
23072006.06.29 22:00modify11390.801.26211.26421.2747
23082006.06.29 22:00close11390.801.26601.26421.2747312.0020543.27
23092006.06.29 22:00close11380.401.26590.00001.271824.0020567.27
23102006.06.29 22:00buy11400.401.26630.00001.2728
23112006.06.29 22:01buy11410.801.26490.00001.2714
23122006.06.29 22:27close11410.801.26630.00001.2714112.0020679.27
23132006.06.29 22:27close11400.401.26430.00001.2728-80.0020599.27
23142006.06.29 22:27buy11420.401.26470.00001.2712
23152006.06.29 22:28close11420.401.26630.00001.271264.0020663.27
23162006.06.29 22:29buy11430.401.26560.00001.2721
23172006.06.29 22:31buy11440.801.26450.00001.2710
23182006.06.29 22:57close11440.801.26500.00001.271040.0020703.27
23192006.06.29 22:58close11430.401.26490.00001.2721-28.0020675.27
23202006.06.29 22:58buy11450.401.26570.00001.2722
23212006.06.29 22:59buy11460.801.26470.00001.2712
23222006.06.29 23:56close11460.801.26580.00001.271288.0020763.27
23232006.06.29 23:56close11450.401.26570.00001.27220.0020763.27
23242006.06.29 23:56buy11470.401.26610.00001.2726
23252006.06.29 23:57close11470.401.26640.00001.272612.0020775.27
23262006.06.29 23:58buy11480.401.26660.00001.2731
23272006.06.30 00:55close11480.401.26700.00001.273112.4420787.71
23282006.06.30 00:56buy11490.401.26720.00001.2737
23292006.06.30 01:38buy11500.801.26620.00001.2727
23302006.06.30 01:55close11500.801.26670.00001.272740.0020827.71
23312006.06.30 01:56close11490.401.26660.00001.2737-24.0020803.71
23322006.06.30 01:58buy11510.401.26700.00001.2735
23332006.06.30 02:12buy11520.801.26610.00001.2726
23342006.06.30 02:24close11520.801.26650.00001.272632.0020835.71
23352006.06.30 02:26close11510.401.26640.00001.2735-24.0020811.71
23362006.06.30 02:28buy11530.401.26680.00001.2733
23372006.06.30 03:51close11530.401.26710.00001.273312.0020823.71
23382006.06.30 03:52buy11540.401.26760.00001.2741
23392006.06.30 04:20close11540.401.26860.00001.274140.0020863.71
23402006.06.30 04:21buy11550.401.26930.00001.2758
23412006.06.30 04:49close11550.401.27070.00001.275856.0020919.71
23422006.06.30 04:50buy11560.401.26990.00001.2764
23432006.06.30 04:50close11560.401.27070.00001.276432.0020951.71
23442006.06.30 04:50buy11570.401.27110.00001.2776
23452006.06.30 04:51close11570.401.27140.00001.277612.0020963.71
23462006.06.30 04:52buy11580.401.27160.00001.2781
23472006.06.30 05:00buy11590.801.27090.00001.2774
23482006.06.30 05:27close11590.801.27130.00001.277432.0020995.71
23492006.06.30 05:28close11580.401.27140.00001.2781-8.0020987.71
23502006.06.30 05:29buy11600.401.27130.00001.2778
23512006.06.30 05:31buy11610.801.27010.00001.2766
23522006.06.30 05:50close11610.801.27080.00001.276656.0021043.71
23532006.06.30 05:50close11600.401.27070.00001.2778-24.0021019.71
23542006.06.30 05:51buy11620.401.27090.00001.2774
23552006.06.30 05:58close11620.401.27120.00001.277412.0021031.71
23562006.06.30 05:59sell11630.401.26960.00001.2631
23572006.06.30 06:19sell11640.801.27040.00001.2639
23582006.06.30 06:47sell11651.601.27120.00001.2647
23592006.06.30 07:01close11651.601.27050.00001.2647112.0021143.71
23602006.06.30 07:02close11640.801.27060.00001.2639-16.0021127.71
23612006.06.30 07:04close11630.401.27050.00001.2631-36.0021091.71
23622006.06.30 07:04sell11660.401.27030.00001.2638
23632006.06.30 07:17sell11670.801.27110.00001.2646
23642006.06.30 08:16sell11681.601.27180.00001.2653
23652006.06.30 09:01close11681.601.27040.00001.2653224.0021315.71
23662006.06.30 09:02close11670.801.27050.00001.264648.0021363.71
23672006.06.30 09:02close11660.401.27030.00001.26380.0021363.71
23682006.06.30 09:03sell11690.401.27010.00001.2636
23692006.06.30 09:14sell11700.801.27090.00001.2644
23702006.06.30 09:14sell11711.601.27180.00001.2653
23712006.06.30 09:29close11711.601.27080.00001.2653160.0021523.71
23722006.06.30 09:30close11700.801.27060.00001.264424.0021547.71
23732006.06.30 09:30close11690.401.27050.00001.2636-16.0021531.71
23742006.06.30 09:31sell11720.401.26980.00001.2633
23752006.06.30 10:13sell11730.801.27070.00001.2642
23762006.06.30 10:13close11730.801.27030.00001.264232.0021563.71
23772006.06.30 10:13close11720.401.27100.00001.2633-48.0021515.71
23782006.06.30 10:13sell11740.401.27080.00001.2643
23792006.06.30 10:23sell11750.801.27160.00001.2651
23802006.06.30 10:32close11750.801.27120.00001.265132.0021547.71
23812006.06.30 10:33close11740.401.27130.00001.2643-20.0021527.71
23822006.06.30 10:35sell11760.401.27090.00001.2644
23832006.06.30 10:42sell11770.801.27160.00001.2651
23842006.06.30 10:57sell11781.601.27240.00001.2659
23852006.06.30 10:59close11781.601.27160.00001.2659128.0021655.71
23862006.06.30 11:00close11770.801.27170.00001.2651-8.0021647.71
23872006.06.30 11:00close11760.401.27150.00001.2644-24.0021623.71
23882006.06.30 11:01sell11790.401.27040.00001.2639
23892006.06.30 11:13sell11800.801.27120.00001.2647
23902006.06.30 12:04close11800.801.27080.00001.264732.0021655.71
23912006.06.30 12:07close11790.401.27090.00001.2639-20.0021635.71
23922006.06.30 12:08sell11810.401.27050.00001.2640
23932006.06.30 12:19sell11820.801.27120.00001.2647
23942006.06.30 13:02close11820.801.27080.00001.264732.0021667.71
23952006.06.30 13:02close11810.401.27090.00001.2640-16.0021651.71
23962006.06.30 13:04sell11830.401.27070.00001.2642
23972006.06.30 13:11sell11840.801.27150.00001.2650
23982006.06.30 13:31close11840.801.27080.00001.265056.0021707.71
23992006.06.30 13:32close11830.401.27090.00001.2642-8.0021699.71
24002006.06.30 13:32sell11850.401.27070.00001.2642
24012006.06.30 13:44sell11860.801.27140.00001.2649
24022006.06.30 14:30close11860.801.27100.00001.264932.0021731.71
24032006.06.30 14:30close11850.401.27090.00001.2642-8.0021723.71
24042006.06.30 14:30sell11870.401.27030.00001.2638
24052006.06.30 14:38sell11880.801.27140.00001.2649
24062006.06.30 14:59close11880.801.27080.00001.264948.0021771.71
24072006.06.30 15:00close11870.401.27060.00001.2638-12.0021759.71
24082006.06.30 15:00sell11890.401.27040.00001.2639
24092006.06.30 15:08sell11900.801.27130.00001.2648
24102006.06.30 15:36sell11911.601.27360.00001.2671
24112006.06.30 15:36close11911.601.27160.00001.2671320.0022079.71
24122006.06.30 15:36close11900.801.27150.00001.2648-16.0022063.71
24132006.06.30 15:36close11890.401.27160.00001.2639-48.0022015.71
24142006.06.30 15:36sell11920.401.27120.00001.2647
24152006.06.30 15:36sell11930.801.27380.00001.2673
24162006.06.30 15:37sell11941.601.27460.00001.2681
24172006.07.05 16:22close11941.601.27380.00001.2681159.2022174.91
24182006.07.05 16:22close11930.801.27370.00001.267323.6022198.51
24192006.07.05 16:22close11920.401.27360.00001.2647-88.2022110.31
24202006.07.05 16:22sell11950.401.27340.00001.2669
24212006.07.05 16:27sell11960.801.27420.00001.2677
24222006.07.05 16:28close11960.801.27320.00001.267780.0022190.31
24232006.07.05 16:29close11950.401.27390.00001.2669-20.0022170.31
24242006.07.05 16:30sell11970.401.27370.00001.2672
24252006.07.05 16:41close11970.401.27340.00001.267212.0022182.31
24262006.07.05 16:41sell11980.401.27300.00001.2665
24272006.07.05 16:49sell11990.801.27370.00001.2672
24282006.07.05 16:51close11990.801.27320.00001.267240.0022222.31
24292006.07.05 16:51close11980.401.27310.00001.2665-4.0022218.31
24302006.07.05 16:51sell12000.401.27260.00001.2661
24312006.07.05 16:58close12000.401.27220.00001.266116.0022234.31
24322006.07.05 16:59sell12010.401.27280.00001.2663
24332006.07.05 17:02close12010.401.27250.00001.266312.0022246.31
24342006.07.05 17:02sell12020.401.27210.00001.2656
24352006.07.05 17:19sell12030.801.27290.00001.2664
24362006.07.05 17:20close12030.801.27210.00001.266464.0022310.31
24372006.07.05 17:20close12020.401.27220.00001.2656-4.0022306.31
24382006.07.05 17:20sell12040.401.27180.00001.2653
24392006.07.05 17:22close12040.401.27150.00001.265312.0022318.31
24402006.07.05 17:23sell12050.401.27130.00001.2648
24412006.07.05 17:26sell12060.801.27220.00001.2657
24422006.07.05 17:27close12060.801.27150.00001.265756.0022374.31
24432006.07.05 17:27close12050.401.27170.00001.2648-16.0022358.31
24442006.07.05 17:27sell12070.401.27120.00001.2647
24452006.07.05 17:57close12070.401.27090.00001.264712.0022370.31
24462006.07.05 17:58sell12080.401.27050.00001.2640
24472006.07.05 17:59sell12090.801.27140.00001.2649
24482006.07.05 18:02sell12101.601.27220.00001.2657
24492006.07.05 18:27close12101.601.27160.00001.265796.0022466.31
24502006.07.05 18:28close12090.801.27170.00001.2649-24.0022442.31
24512006.07.05 18:28close12080.401.27140.00001.2640-36.0022406.31
24522006.07.05 18:29sell12110.401.27240.00001.2659
24532006.07.05 19:28close12110.401.27210.00001.265912.0022418.31
24542006.07.05 19:28sell12120.401.27190.00001.2654
24552006.07.05 20:15sell12130.801.27270.00001.2662
24562006.07.05 20:25close12130.801.27230.00001.266232.0022450.31
24572006.07.05 20:25close12120.401.27240.00001.2654-20.0022430.31
24582006.07.05 20:26sell12140.401.27200.00001.2655
24592006.07.05 20:31sell12150.801.27290.00001.2664
24602006.07.05 20:53close12150.801.27250.00001.266432.0022462.31
24612006.07.05 20:55close12140.401.27240.00001.2655-16.0022446.31
24622006.07.05 20:56buy12160.401.27220.00001.2787
24632006.07.05 21:00close12160.401.27260.00001.278716.0022462.31
24642006.07.05 21:00buy12170.401.27280.00001.2793
24652006.07.05 21:01close12170.401.27310.00001.279312.0022474.31
24662006.07.05 21:03buy12180.401.27330.00001.2798
24672006.07.05 21:25buy12190.801.27250.00001.2790
24682006.07.05 21:30close12190.801.27290.00001.279032.0022506.31
24692006.07.05 21:33close12180.401.27320.00001.2798-4.0022502.31
24702006.07.05 21:35buy12200.501.27340.00001.2799
24712006.07.05 22:24buy12210.801.27260.00001.2791
24722006.07.05 22:29close12210.801.27340.00001.279164.0022566.31
24732006.07.05 22:30close12200.501.27330.00001.2799-5.0022561.31
24742006.07.05 22:34buy12220.501.27350.00001.2800
24752006.07.05 23:18buy12230.801.27280.00001.2793
24762006.07.06 00:21buy12241.601.27200.00001.2785
24772006.07.06 01:00close12241.601.27260.00001.278596.0022657.31
24782006.07.06 01:01close12230.801.27300.00001.2793-5.3622651.95
24792006.07.06 01:01close12220.501.27290.00001.2800-43.3522608.60
24802006.07.06 01:03buy12250.501.27330.00001.2798
24812006.07.06 02:37close12250.501.27350.00001.279810.0022618.60
24822006.07.06 02:38buy12260.501.27370.00001.2802
24832006.07.06 02:47buy12270.801.27300.00001.2795
24842006.07.06 03:06close12270.801.27340.00001.279532.0022650.60
24852006.07.06 03:07close12260.501.27350.00001.2802-10.0022640.60
24862006.07.06 03:07buy12280.501.27370.00001.2802
24872006.07.06 03:16buy12290.801.27300.00001.2795
24882006.07.06 06:08close12290.801.27350.00001.279540.0022680.60
24892006.07.06 06:10close12280.501.27360.00001.2802-5.0022675.60
24902006.07.06 06:12buy12300.501.27360.00001.2801
24912006.07.06 07:31buy12310.801.27280.00001.2793
24922006.07.06 07:36close12310.801.27330.00001.279340.0022715.60
24932006.07.06 07:37close12300.501.27340.00001.2801-10.0022705.60
24942006.07.06 07:39buy12320.501.27310.00001.2796
24952006.07.06 07:46close12320.501.27330.00001.279610.0022715.60
24962006.07.06 07:49buy12330.501.27330.00001.2798
24972006.07.06 07:56close12330.501.27350.00001.279810.0022725.60
24982006.07.06 07:57buy12340.501.27370.00001.2802
24992006.07.06 07:59buy12350.801.27290.00001.2794
25002006.07.06 09:00close12350.801.27330.00001.279432.0022757.60
25012006.07.06 09:00close12340.501.27370.00001.28020.0022757.60
25022006.07.06 09:01buy12360.501.27430.00001.2808
25032006.07.06 09:10buy12370.801.27340.00001.2799
25042006.07.06 09:29close12370.801.27390.00001.279940.0022797.60
25052006.07.06 09:30close12360.501.27410.00001.2808-10.0022787.60
25062006.07.06 09:31buy12380.501.27420.00001.2807
25072006.07.06 10:04close12380.501.27450.00001.280715.0022802.60
25082006.07.06 10:05buy12390.501.27490.00001.2814
25092006.07.06 10:08buy12400.801.27410.00001.2806
25102006.07.06 10:33close12400.801.27450.00001.280632.0022834.60
25112006.07.06 10:34close12390.501.27460.00001.2814-15.0022819.60
25122006.07.06 10:34buy12410.501.27500.00001.2815
25132006.07.06 10:38buy12420.801.27410.00001.2806
25142006.07.06 11:05buy12431.601.27340.00001.2799
25152006.07.06 14:31close12431.601.27450.00001.2799176.0022995.60
25162006.07.06 14:31close12420.801.27410.00001.28060.0022995.60
25172006.07.06 14:31close12410.501.27450.00001.2815-25.0022970.60
25182006.07.06 14:31buy12440.501.27410.00001.2806
25192006.07.06 14:32close12440.501.27440.00001.280615.0022985.60
25202006.07.06 14:32buy12450.501.27460.00001.2811
25212006.07.06 14:32buy12461.001.27370.00001.2802
25222006.07.06 14:32close12461.001.27420.00001.280250.0023035.60
25232006.07.06 14:32close12450.501.27410.00001.2811-25.0023010.60
25242006.07.06 14:33sell12470.501.27280.00001.2663
25252006.07.06 14:38sell12481.001.27360.00001.2671
25262006.07.06 14:46close12481.001.27310.00001.267150.0023060.60
25272006.07.06 14:46close12470.501.27380.00001.2663-50.0023010.60
25282006.07.06 14:47buy12490.501.27390.00001.2804
25292006.07.06 14:54close12490.501.27430.00001.280420.0023030.60
25302006.07.06 14:55buy12500.501.27470.00001.2812
25312006.07.06 14:55buy12511.001.27370.00001.2802
25322006.07.06 14:59close12511.001.27430.00001.280260.0023090.60
25332006.07.06 15:00close12500.501.27450.00001.2812-10.0023080.60
25342006.07.06 15:01buy12520.501.27440.00001.2809
25352006.07.06 15:02buy12531.001.27350.00001.2800
25362006.07.06 15:08close12531.001.27400.00001.280050.0023130.60
25372006.07.06 15:08close12520.501.27390.00001.2809-25.0023105.60
25382006.07.06 15:08buy12540.501.27430.00001.2808
25392006.07.06 15:31modify12540.501.27431.27521.2857
25402006.07.06 15:31close12540.501.27601.27521.285785.0023190.60
25412006.07.06 15:31buy12550.501.27750.00001.2840
25422006.07.06 15:31buy12561.001.27660.00001.2831
25432006.07.06 15:32buy12571.601.27390.00001.2804
25442006.07.06 15:33close12571.601.27540.00001.2804240.0023430.60
25452006.07.06 15:33close12561.001.27530.00001.2831-130.0023300.60
25462006.07.06 15:34close12550.501.27540.00001.2840-105.0023195.60
25472006.07.06 15:34buy12580.501.27580.00001.2823
25482006.07.06 15:35buy12591.001.27510.00001.2816
25492006.07.06 15:35close12591.001.27550.00001.281640.0023235.60
25502006.07.06 15:35close12580.501.27560.00001.2823-10.0023225.60
25512006.07.06 15:35buy12600.501.27600.00001.2825
25522006.07.06 15:36buy12611.001.27520.00001.2817
25532006.07.06 15:36close12611.001.27570.00001.281750.0023275.60
25542006.07.06 15:36close12600.501.27500.00001.2825-50.0023225.60
25552006.07.06 15:36buy12620.501.27560.00001.2821
25562006.07.06 15:37close12620.501.27660.00001.282150.0023275.60
25572006.07.06 15:37buy12630.501.27680.00001.2833
25582006.07.06 15:38close12630.501.27710.00001.283315.0023290.60
25592006.07.06 15:38buy12640.501.27750.00001.2840
25602006.07.06 15:39buy12651.001.27600.00001.2825
25612006.07.06 15:40buy12661.601.27530.00001.2818
25622006.07.06 15:41close12661.601.27600.00001.2818112.0023402.60
25632006.07.06 15:41close12651.001.27590.00001.2825-10.0023392.60
25642006.07.06 15:41close12640.501.27580.00001.2840-85.0023307.60
25652006.07.06 15:41buy12670.501.27600.00001.2825
25662006.07.06 15:42close12670.501.27640.00001.282520.0023327.60
25672006.07.06 15:42buy12680.501.27660.00001.2831
25682006.07.06 15:43close12680.501.27690.00001.283115.0023342.60
25692006.07.06 15:43buy12690.501.27710.00001.2836
25702006.07.06 15:44buy12701.001.27630.00001.2828
25712006.07.06 15:44close12701.001.27720.00001.282890.0023432.60
25722006.07.06 15:44close12690.501.27710.00001.28360.0023432.60
25732006.07.06 15:44buy12710.501.27700.00001.2835
25742006.07.06 15:44buy12721.001.27510.00001.2816
25752006.07.06 15:44buy12731.601.27430.00001.2808
25762006.07.06 15:45close12731.601.27630.00001.2808320.0023752.60
25772006.07.06 15:45close12721.001.27640.00001.2816130.0023882.60
25782006.07.06 15:45close12710.501.27650.00001.2835-25.0023857.60
25792006.07.06 15:45buy12740.501.27670.00001.2832
25802006.07.06 15:47close12740.501.27700.00001.283215.0023872.60
25812006.07.06 15:47buy12750.501.27740.00001.2839
25822006.07.06 15:50buy12761.001.27600.00001.2825
25832006.07.06 15:50buy12772.001.27510.00001.2816
25842006.07.06 15:50close12772.001.27660.00001.2816300.0024172.60
25852006.07.06 15:51close12761.001.27630.00001.282530.0024202.60
25862006.07.06 15:51close12750.501.27610.00001.2839-65.0024137.60
25872006.07.06 15:51buy12780.501.27630.00001.2828
25882006.07.06 15:51close12780.501.27760.00001.282865.0024202.60
25892006.07.06 15:52buy12790.501.27760.00001.2841
25902006.07.06 15:53close12790.501.27790.00001.284115.0024217.60
25912006.07.06 15:54buy12800.501.27630.00001.2828
25922006.07.06 15:56buy12811.001.27510.00001.2816
25932006.07.06 15:56close12811.001.27560.00001.281650.0024267.60
25942006.07.06 15:57close12800.501.27720.00001.282845.0024312.60
25952006.07.06 15:57buy12820.501.27760.00001.2841
25962006.07.06 15:57buy12831.001.27640.00001.2829
25972006.07.06 15:58close12831.001.27690.00001.282950.0024362.60
25982006.07.06 15:58close12820.501.27820.00001.284130.0024392.60
25992006.07.06 15:59buy12840.501.27590.00001.2824
26002006.07.06 16:00buy12851.001.27480.00001.2813
26012006.07.06 16:01buy12862.001.27350.00001.2800
26022006.07.06 16:03close12862.001.27430.00001.2800160.0024552.60
26032006.07.06 16:03close12851.001.27420.00001.2813-60.0024492.60
26042006.07.06 16:04close12840.501.27430.00001.2824-80.0024412.60
26052006.07.06 16:04buy12870.501.27430.00001.2808
26062006.07.06 16:07close12870.501.27490.00001.280830.0024442.60
26072006.07.06 16:07buy12880.501.27530.00001.2818
26082006.07.06 16:08buy12891.001.27450.00001.2810
26092006.07.06 16:12close12891.001.27490.00001.281040.0024482.60
26102006.07.06 16:12close12880.501.27500.00001.2818-15.0024467.60
26112006.07.06 16:12buy12900.501.27520.00001.2817
26122006.07.06 16:14buy12911.001.27420.00001.2807
26132006.07.06 16:14close12911.001.27470.00001.280750.0024517.60
26142006.07.06 16:14close12900.501.27480.00001.2817-20.0024497.60
26152006.07.06 16:15buy12920.501.27500.00001.2815
26162006.07.06 16:18close12920.501.27540.00001.281520.0024517.60
26172006.07.06 16:18buy12930.501.27550.00001.2820
26182006.07.06 16:19buy12941.001.27470.00001.2812
26192006.07.06 16:21close12941.001.27550.00001.281280.0024597.60
26202006.07.06 16:21close12930.501.27560.00001.28205.0024602.60
26212006.07.06 16:21buy12950.501.27580.00001.2823
26222006.07.06 16:23buy12961.001.27510.00001.2816
26232006.07.06 16:23close12961.001.27570.00001.281660.0024662.60
26242006.07.06 16:23close12950.501.27450.00001.2823-65.0024597.60
26252006.07.06 16:23buy12970.501.27470.00001.2812
26262006.07.06 16:27close12970.501.27520.00001.281225.0024622.60
26272006.07.06 16:27buy12980.501.27540.00001.2819
26282006.07.06 16:28close12980.501.27580.00001.281920.0024642.60
26292006.07.06 16:28buy12990.501.27600.00001.2825
26302006.07.06 16:31buy13001.001.27390.00001.2804
26312006.07.06 16:50close13001.001.27470.00001.280480.0024722.60
26322006.07.06 16:51close12990.501.27460.00001.2825-70.0024652.60
26332006.07.06 16:52buy13010.501.27500.00001.2815
26342006.07.06 16:58close13010.501.27540.00001.281520.0024672.60
26352006.07.06 16:59buy13020.501.27530.00001.2818
26362006.07.06 17:05close13020.501.27570.00001.281820.0024692.60
26372006.07.06 17:05buy13030.501.27610.00001.2826
26382006.07.06 17:12buy13041.001.27530.00001.2818
26392006.07.06 17:14close13041.001.27590.00001.281860.0024752.60
26402006.07.06 17:15close13030.501.27580.00001.2826-15.0024737.60
26412006.07.06 17:15buy13050.501.27590.00001.2824
26422006.07.06 17:19close13050.501.27620.00001.282415.0024752.60
26432006.07.06 17:19buy13060.501.27620.00001.2827
26442006.07.06 17:27close13060.501.27660.00001.282720.0024772.60
26452006.07.06 17:27buy13070.501.27670.00001.2832
26462006.07.06 17:27close13070.501.27720.00001.283225.0024797.60
26472006.07.06 17:27buy13080.501.27740.00001.2839
26482006.07.06 17:29buy13091.001.27650.00001.2830
26492006.07.06 17:31buy13102.001.27550.00001.2820
26502006.07.06 17:57close13102.001.27640.00001.2820180.0024977.60
26512006.07.06 17:57close13091.001.27630.00001.2830-20.0024957.60
26522006.07.06 17:57close13080.501.27640.00001.2839-50.0024907.60
26532006.07.06 17:58buy13110.501.27660.00001.2831
26542006.07.06 17:59buy13121.001.27540.00001.2819
26552006.07.06 18:26close13121.001.27610.00001.281970.0024977.60
26562006.07.06 18:27close13110.501.27600.00001.2831-30.0024947.60
26572006.07.06 18:27buy13130.501.27620.00001.2827
26582006.07.06 20:24close13130.501.27660.00001.282720.0024967.60
26592006.07.06 20:25buy13140.501.27680.00001.2833
26602006.07.06 21:01close13140.501.27710.00001.283315.0024982.60
26612006.07.06 21:01buy13150.501.27730.00001.2838
26622006.07.06 21:23close13150.501.27750.00001.283810.0024992.60
26632006.07.06 21:24buy13160.501.27770.00001.2842
26642006.07.06 23:51close13160.501.27800.00001.284215.0025007.60
26652006.07.06 23:52buy13170.501.27820.00001.2847
26662006.07.07 02:30buy13181.001.27750.00001.2840
26672006.07.07 09:44close13181.001.27780.00001.284030.0025037.60
26682006.07.07 09:45close13170.501.27790.00001.2847-19.4525018.15
26692006.07.07 09:46buy13190.501.27810.00001.2846
26702006.07.07 10:15close13190.501.27850.00001.284620.0025038.15
26712006.07.07 10:17buy13200.501.27890.00001.2854
26722006.07.07 10:33buy13211.001.27760.00001.2841
26732006.07.07 12:33close13211.001.27830.00001.284170.0025108.15
26742006.07.07 12:33close13200.501.27820.00001.2854-35.0025073.15
26752006.07.07 12:33buy13220.501.27860.00001.2851
26762006.07.07 12:40close13220.501.27890.00001.285115.0025088.15
26772006.07.07 12:41buy13230.501.27930.00001.2858
26782006.07.07 12:59buy13241.001.27800.00001.2845
26792006.07.07 15:02close13241.001.27890.00001.284590.0025178.15
26802006.07.07 15:02close13230.501.27710.00001.2858-110.0025068.15
26812006.07.07 15:03sell13250.501.27730.00001.2708
26822006.07.07 15:03sell13261.001.27890.00001.2724
26832006.07.07 15:03close13261.001.27810.00001.272480.0025148.15
26842006.07.07 15:03close13250.501.27800.00001.2708-35.0025113.15
26852006.07.07 15:03sell13270.501.27750.00001.2710
26862006.07.07 15:05sell13281.001.27890.00001.2724
26872006.07.07 15:06sell13292.001.27970.00001.2732
26882006.07.10 05:01close13292.001.27890.00001.2732173.0025286.15
26892006.07.10 05:01close13281.001.27880.00001.272416.5025302.65
26902006.07.10 05:02close13270.501.27890.00001.2710-66.7525235.90
26912006.07.10 05:03sell13300.501.27850.00001.2720
26922006.07.10 05:14sell13311.001.27930.00001.2728
26932006.07.10 06:12sell13322.001.28010.00001.2736
26942006.07.10 06:30close13322.001.27960.00001.2736100.0025335.90
26952006.07.10 06:31close13311.001.27940.00001.2728-10.0025325.90
26962006.07.10 06:32close13300.501.27930.00001.2720-40.0025285.90
26972006.07.10 06:32sell13330.501.27910.00001.2726
26982006.07.10 06:44sell13341.001.27980.00001.2733
26992006.07.10 07:01close13341.001.27940.00001.273340.0025325.90
27002006.07.10 07:01close13330.501.27930.00001.2726-10.0025315.90
27012006.07.10 07:02sell13350.501.27910.00001.2726
27022006.07.10 07:14sell13361.001.27980.00001.2733
27032006.07.10 07:24close13361.001.27950.00001.273330.0025345.90
27042006.07.10 07:25close13350.501.27960.00001.2726-25.0025320.90
27052006.07.10 07:26sell13370.501.27940.00001.2729
27062006.07.10 08:32close13370.501.27900.00001.272920.0025340.90
27072006.07.10 08:32sell13380.501.27880.00001.2723
27082006.07.10 08:39sell13391.001.27960.00001.2731
27092006.07.10 08:59close13391.001.27900.00001.273160.0025400.90
27102006.07.10 09:00close13380.501.27920.00001.2723-20.0025380.90
27112006.07.10 09:01sell13400.501.27880.00001.2723
27122006.07.10 09:08sell13411.001.28000.00001.2735
27132006.07.10 09:31close13411.001.27870.00001.2735130.0025510.90
27142006.07.10 09:31close13400.501.27880.00001.27230.0025510.90
27152006.07.10 09:31sell13420.501.27860.00001.2721
27162006.07.10 09:39sell13431.001.27990.00001.2734
27172006.07.10 09:58close13431.001.27930.00001.273460.0025570.90
27182006.07.10 09:58close13420.501.27940.00001.2721-40.0025530.90
27192006.07.10 09:58sell13440.501.27920.00001.2727
27202006.07.10 10:07sell13451.001.28000.00001.2735
27212006.07.10 10:11sell13462.001.28080.00001.2743
27222006.07.10 10:20close13462.001.28030.00001.2743100.0025630.90
27232006.07.10 10:20close13451.001.28040.00001.2735-40.0025590.90
27242006.07.10 10:22close13440.501.28000.00001.2727-40.0025550.90
27252006.07.10 10:22buy13470.501.28010.00001.2866
27262006.07.10 10:29close13470.501.28040.00001.286615.0025565.90
27272006.07.10 10:30buy13480.501.28060.00001.2871
27282006.07.10 10:31buy13491.001.27960.00001.2861
27292006.07.10 10:36close13491.001.28020.00001.286160.0025625.90
27302006.07.10 10:37close13480.501.28030.00001.2871-15.0025610.90
27312006.07.10 10:37buy13500.501.28020.00001.2867
27322006.07.10 10:38close13500.501.28050.00001.286715.0025625.90
27332006.07.10 10:38buy13510.501.28090.00001.2874
27342006.07.10 10:49buy13521.001.28000.00001.2865
27352006.07.10 11:06close13521.001.28070.00001.286570.0025695.90
27362006.07.10 11:06close13510.501.28060.00001.2874-15.0025680.90
27372006.07.10 11:06buy13530.501.28080.00001.2873
27382006.07.10 11:10close13530.501.28110.00001.287315.0025695.90
27392006.07.10 11:10buy13540.501.28130.00001.2878
27402006.07.10 11:19buy13551.001.28040.00001.2869
27412006.07.10 12:01buy13562.001.27830.00001.2848
27422006.07.10 12:05close13562.001.28020.00001.2848380.0026075.90
27432006.07.10 12:05close13551.001.28010.00001.2869-30.0026045.90
27442006.07.10 12:05close13540.501.27990.00001.2878-70.0025975.90
27452006.07.10 12:05sell13570.501.27970.00001.2732
27462006.07.10 12:09sell13581.001.28050.00001.2740
27472006.07.10 12:16close13581.001.28010.00001.274040.0026015.90
27482006.07.10 12:16close13570.501.27980.00001.2732-5.0026010.90
27492006.07.10 12:17sell13590.501.27970.00001.2732
27502006.07.10 12:18close13590.501.27920.00001.273225.0026035.90
27512006.07.10 12:18sell13600.501.27900.00001.2725
27522006.07.10 12:29close13600.501.27820.00001.272540.0026075.90
27532006.07.10 12:30sell13610.501.27800.00001.2715
27542006.07.10 12:30close13610.501.27740.00001.271530.0026105.90
27552006.07.10 12:31sell13620.501.27730.00001.2708
27562006.07.10 12:34sell13631.001.27810.00001.2716
27572006.07.10 13:31close13631.001.27700.00001.2716110.0026215.90
27582006.07.10 13:33close13620.501.27690.00001.270820.0026235.90
27592006.07.10 13:33sell13640.501.27680.00001.2703
27602006.07.10 13:33sell13651.001.27780.00001.2713
27612006.07.10 13:47close13651.001.27740.00001.271340.0026275.90
27622006.07.10 13:47close13640.501.27750.00001.2703-35.0026240.90
27632006.07.10 13:47sell13660.501.27710.00001.2706
27642006.07.10 14:00close13660.501.27550.00001.270680.0026320.90
27652006.07.10 14:02sell13670.501.27490.00001.2684
27662006.07.10 14:02sell13681.001.27650.00001.2700
27672006.07.10 14:22close13681.001.27580.00001.270070.0026390.90
27682006.07.10 14:22close13670.501.27590.00001.2684-50.0026340.90
27692006.07.10 14:22sell13690.501.27540.00001.2689
27702006.07.10 14:25sell13701.001.27620.00001.2697
27712006.07.10 14:26close13701.001.27570.00001.269750.0026390.90
27722006.07.10 14:26close13690.501.27560.00001.2689-10.0026380.90
27732006.07.10 14:27sell13710.501.27570.00001.2692
27742006.07.10 14:27close13710.501.27540.00001.269215.0026395.90
27752006.07.10 14:27sell13720.501.27520.00001.2687
27762006.07.10 14:36sell13731.001.27590.00001.2694
27772006.07.10 14:44close13731.001.27540.00001.269450.0026445.90
27782006.07.10 14:45close13720.501.27530.00001.2687-5.0026440.90
27792006.07.10 14:46sell13740.501.27510.00001.2686
27802006.07.10 15:00close13740.501.27470.00001.268620.0026460.90
27812006.07.10 15:00sell13750.501.27430.00001.2678
27822006.07.10 15:01sell13761.001.27510.00001.2686
27832006.07.10 15:26close13761.001.27460.00001.268650.0026510.90
27842006.07.10 15:27close13750.501.27470.00001.2678-20.0026490.90
27852006.07.10 15:27sell13770.501.27410.00001.2676
27862006.07.10 15:30close13770.501.27360.00001.267625.0026515.90
27872006.07.10 15:30sell13780.501.27320.00001.2667
27882006.07.10 15:31sell13791.001.27400.00001.2675
27892006.07.10 15:55close13791.001.27350.00001.267550.0026565.90
27902006.07.10 15:56close13780.501.27360.00001.2667-20.0026545.90
27912006.07.10 15:56sell13800.501.27320.00001.2667
27922006.07.10 15:57close13800.501.27300.00001.266710.0026555.90
27932006.07.10 15:57sell13810.501.27260.00001.2661
27942006.07.10 15:59sell13821.001.27370.00001.2672
27952006.07.10 16:03sell13832.001.27450.00001.2680
27962006.07.10 16:26close13832.001.27390.00001.2680120.0026675.90
27972006.07.10 16:27close13821.001.27400.00001.2672-30.0026645.90
27982006.07.10 16:27close13810.501.27390.00001.2661-65.0026580.90
27992006.07.10 16:27sell13840.501.27340.00001.2669
28002006.07.10 16:55close13840.501.27310.00001.266915.0026595.90
28012006.07.10 16:55sell13850.501.27290.00001.2664
28022006.07.10 16:57close13850.501.27260.00001.266415.0026610.90
28032006.07.10 16:57sell13860.501.27220.00001.2657
28042006.07.10 17:01sell13871.001.27320.00001.2667
28052006.07.10 17:25close13871.001.27280.00001.266740.0026650.90
28062006.07.10 17:26close13860.501.27260.00001.2657-20.0026630.90
28072006.07.10 17:26sell13880.501.27220.00001.2657
28082006.07.10 17:30sell13891.001.27300.00001.2665
28092006.07.10 17:31sell13902.001.27370.00001.2672
28102006.07.10 17:56close13902.001.27320.00001.2672100.0026730.90
28112006.07.10 17:58close13891.001.27300.00001.26650.0026730.90
28122006.07.10 17:58close13880.501.27290.00001.2657-35.0026695.90
28132006.07.10 17:59sell13910.501.27360.00001.2671
28142006.07.10 18:01sell13921.001.27490.00001.2684
28152006.07.10 18:25close13921.001.27420.00001.268470.0026765.90
28162006.07.10 18:25close13910.501.27430.00001.2671-35.0026730.90
28172006.07.10 18:25buy13930.501.27400.00001.2805
28182006.07.10 18:29close13930.501.27450.00001.280525.0026755.90
28192006.07.10 18:30buy13940.501.27490.00001.2814
28202006.07.10 18:31close13940.501.27520.00001.281415.0026770.90
28212006.07.10 18:31buy13950.501.27560.00001.2821
28222006.07.10 18:41buy13961.001.27490.00001.2814
28232006.07.10 18:54buy13972.001.27410.00001.2806
28242006.07.10 18:59close13972.001.27480.00001.2806140.0026910.90
28252006.07.10 19:00close13961.001.27490.00001.28140.0026910.90
28262006.07.10 19:00close13950.501.27520.00001.2821-20.0026890.90
28272006.07.10 19:00buy13980.501.27540.00001.2819
28282006.07.10 19:01close13980.501.27600.00001.281930.0026920.90
28292006.07.10 19:01buy13990.501.27610.00001.2826
28302006.07.10 19:10buy14001.001.27530.00001.2818
28312006.07.10 19:20close14001.001.27570.00001.281840.0026960.90
28322006.07.10 19:20close13990.501.27580.00001.2826-15.0026945.90
28332006.07.10 19:20buy14010.501.27620.00001.2827
28342006.07.10 19:22buy14021.001.27500.00001.2815
28352006.07.10 19:26buy14032.001.27390.00001.2804
28362006.07.11 11:01close14032.001.27490.00001.2804182.2027128.10
28372006.07.11 11:02close14021.001.27440.00001.2815-68.9027059.20
28382006.07.11 11:03close14010.501.27420.00001.2827-104.4526954.75
28392006.07.11 11:03buy14040.501.27460.00001.2811
28402006.07.11 11:06buy14051.001.27380.00001.2803
28412006.07.11 11:28buy14062.001.27310.00001.2796
28422006.07.11 11:29close14062.001.27470.00001.2796320.0027274.75
28432006.07.11 11:30close14051.001.27480.00001.2803100.0027374.75
28442006.07.11 11:32close14040.501.27460.00001.28110.0027374.75
28452006.07.11 11:32buy14070.501.27500.00001.2815
28462006.07.11 11:37buy14081.001.27410.00001.2806
28472006.07.11 12:00close14081.001.27450.00001.280640.0027414.75
28482006.07.11 12:00close14070.501.27440.00001.2815-30.0027384.75
28492006.07.11 12:01buy14090.501.27540.00001.2819
28502006.07.11 12:03buy14101.001.27450.00001.2810
28512006.07.11 12:06buy14112.001.27370.00001.2802
28522006.07.11 14:01close14112.001.27490.00001.2802240.0027624.75
28532006.07.11 14:02close14101.001.27440.00001.2810-10.0027614.75
28542006.07.11 14:02close14090.501.27460.00001.2819-40.0027574.75
28552006.07.11 14:02buy14120.601.27480.00001.2813
28562006.07.11 14:11buy14131.001.27400.00001.2805
28572006.07.11 14:14close14131.001.27440.00001.280540.0027614.75
28582006.07.11 14:15close14120.601.27450.00001.2813-18.0027596.75
28592006.07.11 14:16buy14140.601.27460.00001.2811
28602006.07.11 14:24buy14151.001.27350.00001.2800
28612006.07.11 14:24close14151.001.27400.00001.280050.0027646.75
28622006.07.11 14:25close14140.601.27390.00001.2811-42.0027604.75
28632006.07.11 14:25buy14160.601.27470.00001.2812
28642006.07.11 14:26close14160.601.27490.00001.281212.0027616.75
28652006.07.11 14:26buy14170.601.27480.00001.2813
28662006.07.11 15:22buy14181.001.27400.00001.2805
28672006.07.11 15:24close14181.001.27450.00001.280550.0027666.75
28682006.07.11 15:25close14170.601.27440.00001.2813-24.0027642.75
28692006.07.11 15:25buy14190.601.27460.00001.2811
28702006.07.11 15:33close14190.601.27480.00001.281112.0027654.75
28712006.07.11 15:33buy14200.601.27520.00001.2817
28722006.07.11 15:36buy14211.001.27440.00001.2809
28732006.07.11 15:52buy14222.001.27360.00001.2801
28742006.07.11 15:53close14222.001.27420.00001.2801120.0027774.75
28752006.07.11 15:53close14211.001.27450.00001.280910.0027784.75
28762006.07.11 15:53close14200.601.27460.00001.2817-36.0027748.75
28772006.07.11 15:53buy14230.601.27480.00001.2813
28782006.07.11 15:59buy14241.001.27390.00001.2804
28792006.07.11 16:01close14241.001.27440.00001.280450.0027798.75
28802006.07.11 16:01close14230.601.27460.00001.2813-12.0027786.75
28812006.07.11 16:02buy14250.601.27480.00001.2813
28822006.07.11 16:02close14250.601.27540.00001.281336.0027822.75
28832006.07.11 16:02buy14260.601.27550.00001.2820
28842006.07.11 16:03close14260.601.27570.00001.282012.0027834.75
28852006.07.11 16:03buy14270.601.27550.00001.2820
28862006.07.11 16:03close14270.601.27570.00001.282012.0027846.75
28872006.07.11 16:03buy14280.601.27590.00001.2824
28882006.07.11 16:04buy14291.001.27470.00001.2812
28892006.07.11 16:05buy14302.001.27380.00001.2803
28902006.07.11 16:07close14302.001.27510.00001.2803260.0028106.75
28912006.07.11 16:07close14291.001.27500.00001.281230.0028136.75
28922006.07.11 16:07close14280.601.27490.00001.2824-60.0028076.75
28932006.07.11 16:07buy14310.601.27510.00001.2816
28942006.07.11 16:09buy14321.201.27380.00001.2803
28952006.07.11 16:10close14321.201.27450.00001.280384.0028160.75
28962006.07.11 16:10close14310.601.27440.00001.2816-42.0028118.75
28972006.07.11 16:10buy14330.601.27480.00001.2813
28982006.07.11 16:12close14330.601.27510.00001.281318.0028136.75
28992006.07.11 16:12buy14340.601.27520.00001.2817
29002006.07.11 16:13buy14351.201.27440.00001.2809
29012006.07.11 16:14close14351.201.27480.00001.280948.0028184.75
29022006.07.11 16:14close14340.601.27470.00001.2817-30.0028154.75
29032006.07.11 16:14buy14360.601.27510.00001.2816
29042006.07.11 16:15close14360.601.27530.00001.281612.0028166.75
29052006.07.11 16:15buy14370.601.27550.00001.2820
29062006.07.11 16:17buy14381.201.27470.00001.2812
29072006.07.11 16:20buy14392.001.27370.00001.2802
29082006.07.11 16:22close14392.001.27470.00001.2802200.0028366.75
29092006.07.11 16:22close14381.201.27500.00001.281236.0028402.75
29102006.07.11 16:22close14370.601.27480.00001.2820-42.0028360.75
29112006.07.11 16:23buy14400.601.27500.00001.2815
29122006.07.11 16:23close14400.601.27560.00001.281536.0028396.75
29132006.07.11 16:23buy14410.601.27580.00001.2823
29142006.07.11 16:24buy14421.201.27510.00001.2816
29152006.07.11 16:24buy14432.001.27380.00001.2803
29162006.07.11 16:26close14432.001.27470.00001.2803180.0028576.75
29172006.07.11 16:26close14421.201.27490.00001.2816-24.0028552.75
29182006.07.11 16:26close14410.601.27480.00001.2823-60.0028492.75
29192006.07.11 16:26buy14440.601.27490.00001.2814
29202006.07.11 16:27close14440.601.27580.00001.281454.0028546.75
29212006.07.11 16:27buy14450.601.27590.00001.2824
29222006.07.11 16:28buy14461.201.27520.00001.2817
29232006.07.11 16:28close14461.201.27560.00001.281748.0028594.75
29242006.07.11 16:28close14450.601.27530.00001.2824-36.0028558.75
29252006.07.11 16:28buy14470.601.27540.00001.2819
29262006.07.11 16:30buy14481.201.27460.00001.2811
29272006.07.11 16:32close14481.201.27500.00001.281148.0028606.75
29282006.07.11 16:32close14470.601.27480.00001.2819-36.0028570.75
29292006.07.11 16:32buy14490.601.27500.00001.2815
29302006.07.11 16:50buy14501.201.27420.00001.2807
29312006.07.11 16:52close14501.201.27460.00001.280748.0028618.75
29322006.07.11 16:52close14490.601.27480.00001.2815-12.0028606.75
29332006.07.11 16:52buy14510.601.27500.00001.2815
29342006.07.11 16:59buy14521.201.27400.00001.2805
29352006.07.11 17:00close14521.201.27450.00001.280560.0028666.75
29362006.07.11 17:01close14510.601.27460.00001.2815-24.0028642.75
29372006.07.11 17:01buy14530.601.27510.00001.2816
29382006.07.11 17:08buy14541.201.27430.00001.2808
29392006.07.11 17:10close14541.201.27470.00001.280848.0028690.75
29402006.07.11 17:11close14530.601.27460.00001.2816-30.0028660.75
29412006.07.11 17:11buy14550.601.27480.00001.2813
29422006.07.11 17:20buy14561.201.27400.00001.2805
29432006.07.11 17:21close14561.201.27440.00001.280548.0028708.75
29442006.07.11 17:21close14550.601.27450.00001.2813-18.0028690.75
29452006.07.11 17:21buy14570.601.27500.00001.2815
29462006.07.11 17:29buy14581.201.27400.00001.2805
29472006.07.11 17:30close14581.201.27440.00001.280548.0028738.75
29482006.07.11 17:30close14570.601.27450.00001.2815-30.0028708.75
29492006.07.11 17:30buy14590.601.27540.00001.2819
29502006.07.11 17:33buy14601.201.27460.00001.2811
29512006.07.11 17:35close14601.201.27500.00001.281148.0028756.75
29522006.07.11 17:35close14590.601.27490.00001.2819-30.0028726.75
29532006.07.11 17:36buy14610.601.27500.00001.2815
29542006.07.11 17:49buy14621.201.27420.00001.2807
29552006.07.11 17:50close14621.201.27480.00001.280772.0028798.75
29562006.07.11 17:51close14610.601.27490.00001.2815-6.0028792.75
29572006.07.11 17:51buy14630.601.27550.00001.2820
29582006.07.11 17:52buy14641.201.27460.00001.2811
29592006.07.11 17:55close14641.201.27500.00001.281148.0028840.75
29602006.07.11 17:55close14630.601.27530.00001.2820-12.0028828.75
29612006.07.11 17:55buy14650.601.27540.00001.2819
29622006.07.11 18:00close14650.601.27600.00001.281936.0028864.75
29632006.07.11 18:00buy14660.601.27610.00001.2826
29642006.07.11 18:18buy14671.201.27540.00001.2819
29652006.07.11 18:20close14671.201.27590.00001.281960.0028924.75
29662006.07.11 18:21close14660.601.27580.00001.2826-18.0028906.75
29672006.07.11 18:21buy14680.601.27600.00001.2825
29682006.07.11 18:29buy14691.201.27520.00001.2817
29692006.07.11 18:50close14691.201.27560.00001.281748.0028954.75
29702006.07.11 18:50close14680.601.27550.00001.2825-30.0028924.75
29712006.07.11 18:50buy14700.601.27570.00001.2822
29722006.07.11 19:30buy14711.201.27490.00001.2814
29732006.07.11 20:00close14711.201.27530.00001.281448.0028972.75
29742006.07.11 20:01close14700.601.27540.00001.2822-18.0028954.75
29752006.07.11 20:01buy14720.601.27580.00001.2823
29762006.07.11 20:02close14720.601.27610.00001.282318.0028972.75
29772006.07.11 20:02buy14730.601.27620.00001.2827
29782006.07.11 20:15buy14741.201.27550.00001.2820
29792006.07.11 20:16buy14752.401.27440.00001.2809
29802006.07.11 20:17close14752.401.27520.00001.2809192.0029164.75
29812006.07.11 20:17close14741.201.27560.00001.282012.0029176.75
29822006.07.11 20:17close14730.601.27590.00001.2827-18.0029158.75
29832006.07.11 20:18buy14760.601.27640.00001.2829
29842006.07.11 20:19buy14771.201.27560.00001.2821
29852006.07.11 20:21close14771.201.27610.00001.282160.0029218.75
29862006.07.11 20:21close14760.601.27620.00001.2829-12.0029206.75
29872006.07.11 20:22buy14780.601.27670.00001.2832
29882006.07.11 20:29buy14791.201.27590.00001.2824
29892006.07.11 20:48close14791.201.27630.00001.282448.0029254.75
29902006.07.11 20:48close14780.601.27610.00001.2832-36.0029218.75
29912006.07.11 20:48buy14800.601.27630.00001.2828
29922006.07.11 21:15buy14811.201.27540.00001.2819
29932006.07.11 21:16close14811.201.27580.00001.281948.0029266.75
29942006.07.11 21:16close14800.601.27590.00001.2828-24.0029242.75
29952006.07.11 21:17buy14820.601.27630.00001.2828
29962006.07.11 21:30close14820.601.27660.00001.282818.0029260.75
29972006.07.11 21:31buy14830.601.27680.00001.2833
29982006.07.11 21:44buy14841.201.27600.00001.2825
29992006.07.11 21:46close14841.201.27650.00001.282560.0029320.75
30002006.07.11 21:46close14830.601.27670.00001.2833-6.0029314.75
30012006.07.11 21:46buy14850.601.27710.00001.2836
30022006.07.11 22:16close14850.601.27730.00001.283612.0029326.75
30032006.07.11 22:16buy14860.601.27750.00001.2840
30042006.07.12 00:35buy14871.201.27670.00001.2832
30052006.07.12 01:12close14871.201.27710.00001.283248.0029374.75
30062006.07.12 01:12close14860.601.27690.00001.2840-41.3429333.41
30072006.07.12 01:13sell14880.601.27700.00001.2705
30082006.07.12 01:37close14880.601.27670.00001.270518.0029351.41
30092006.07.12 01:38sell14890.601.27670.00001.2702
30102006.07.12 01:53sell14901.201.27740.00001.2709
30112006.07.12 01:59close14901.201.27670.00001.270984.0029435.41
30122006.07.12 02:00close14890.601.27690.00001.2702-12.0029423.41
30132006.07.12 02:01sell14910.601.27640.00001.2699
30142006.07.12 03:08close14910.601.27610.00001.269918.0029441.41
30152006.07.12 03:08sell14920.601.27590.00001.2694
30162006.07.12 03:52sell14931.201.27670.00001.2702
30172006.07.12 04:31close14931.201.27630.00001.270248.0029489.41
30182006.07.12 04:34close14920.601.27620.00001.2694-18.0029471.41
30192006.07.12 04:34sell14940.601.27580.00001.2693
30202006.07.12 07:49sell14951.201.27660.00001.2701
30212006.07.12 09:42sell14962.401.27730.00001.2708
30222006.07.12 10:00close14962.401.27660.00001.2708168.0029639.41
30232006.07.12 10:00close14951.201.27670.00001.2701-12.0029627.41
30242006.07.12 10:01close14940.601.27680.00001.2693-60.0029567.41
30252006.07.12 10:01sell14970.601.27640.00001.2699
30262006.07.12 10:30close14970.601.27620.00001.269912.0029579.41
30272006.07.12 10:30sell14980.601.27560.00001.2691
30282006.07.12 11:01close14980.601.27540.00001.269112.0029591.41
30292006.07.12 11:01sell14990.601.27490.00001.2684
30302006.07.12 11:13sell15001.201.27560.00001.2691
30312006.07.12 11:30close15001.201.27380.00001.2691216.0029807.41
30322006.07.12 11:31close14990.601.27390.00001.268460.0029867.41
30332006.07.12 11:31sell15010.601.27380.00001.2673
30342006.07.12 11:40sell15021.201.27470.00001.2682
30352006.07.12 11:42sell15032.401.27540.00001.2689
30362006.07.12 11:58close15032.401.27490.00001.2689120.0029987.41
30372006.07.12 11:59close15021.201.27510.00001.2682-48.0029939.41
30382006.07.12 12:00close15010.601.27500.00001.2673-72.0029867.41
30392006.07.12 12:00sell15040.601.27440.00001.2679
30402006.07.12 12:01close15040.601.27420.00001.267912.0029879.41
30412006.07.12 12:01sell15050.601.27400.00001.2675
30422006.07.12 12:11sell15061.201.27480.00001.2683
30432006.07.12 12:30close15061.201.27430.00001.268360.0029939.41
30442006.07.12 12:30close15050.601.27410.00001.2675-6.0029933.41
30452006.07.12 12:30sell15070.601.27320.00001.2667
30462006.07.12 12:39sell15081.201.27400.00001.2675
30472006.07.12 13:00close15081.201.27340.00001.267572.0030005.41
30482006.07.12 13:00close15070.601.27320.00001.26670.0030005.41
30492006.07.12 13:00sell15090.601.27310.00001.2666
30502006.07.12 13:03close15090.601.27290.00001.266612.0030017.41
30512006.07.12 13:03sell15100.601.27340.00001.2669
30522006.07.12 13:04close15100.601.27290.00001.266930.0030047.41
30532006.07.12 13:05sell15110.601.27320.00001.2667
30542006.07.12 13:10sell15121.201.27420.00001.2677
30552006.07.12 13:19close15121.201.27380.00001.267748.0030095.41
30562006.07.12 13:19close15110.601.27390.00001.2667-42.0030053.41
30572006.07.12 13:19sell15130.601.27350.00001.2670
30582006.07.12 13:28close15130.601.27330.00001.267012.0030065.41
30592006.07.12 13:28sell15140.601.27290.00001.2664
30602006.07.12 13:40sell15151.201.27360.00001.2671
30612006.07.12 13:48close15151.201.27330.00001.267136.0030101.41
30622006.07.12 13:49close15140.601.27340.00001.2664-30.0030071.41
30632006.07.12 13:49sell15160.601.27320.00001.2667
30642006.07.12 13:57close15160.601.27290.00001.266718.0030089.41
30652006.07.12 13:57sell15170.601.27270.00001.2662
30662006.07.12 14:01close15170.601.27190.00001.266248.0030137.41
30672006.07.12 14:01sell15180.601.27180.00001.2653
30682006.07.12 14:08sell15191.201.27260.00001.2661
30692006.07.12 14:10sell15202.401.27330.00001.2668
30702006.07.12 14:16close15202.401.27280.00001.2668120.0030257.41
30712006.07.12 14:16close15191.201.27310.00001.2661-60.0030197.41
30722006.07.12 14:16close15180.601.27300.00001.2653-72.0030125.41
30732006.07.12 14:16sell15210.601.27280.00001.2663
30742006.07.12 14:25close15210.601.27260.00001.266312.0030137.41
30752006.07.12 14:26sell15220.601.27240.00001.2659
30762006.07.12 14:26close15220.601.27220.00001.265912.0030149.41
30772006.07.12 14:26sell15230.601.27200.00001.2655
30782006.07.12 14:27close15230.601.27160.00001.265524.0030173.41
30792006.07.12 14:28sell15240.601.27120.00001.2647
30802006.07.12 14:38sell15251.201.27200.00001.2655
30812006.07.12 14:56close15251.201.27150.00001.265560.0030233.41
30822006.07.12 14:56close15240.601.27160.00001.2647-24.0030209.41
30832006.07.12 14:57sell15260.601.27120.00001.2647
30842006.07.12 15:00sell15271.201.27220.00001.2657
30852006.07.12 15:08sell15282.401.27300.00001.2665
30862006.07.12 15:26close15282.401.27240.00001.2665144.0030353.41
30872006.07.12 15:27close15271.201.27230.00001.2657-12.0030341.41
30882006.07.12 15:28close15260.601.27240.00001.2647-72.0030269.41
30892006.07.12 15:28sell15290.601.27200.00001.2655
30902006.07.12 15:29sell15301.201.27320.00001.2667
30912006.07.12 15:30close15301.201.27270.00001.266760.0030329.41
30922006.07.12 15:30close15290.601.27310.00001.2655-66.0030263.41
30932006.07.12 15:30sell15310.601.27240.00001.2659
30942006.07.12 15:30close15310.601.27130.00001.265966.0030329.41
30952006.07.12 15:30sell15320.601.27060.00001.2641
30962006.07.12 15:31close15320.601.27040.00001.264112.0030341.41
30972006.07.12 15:31sell15330.601.27060.00001.2641
30982006.07.12 15:33sell15341.201.27130.00001.2648
30992006.07.12 15:34close15341.201.27100.00001.264836.0030377.41
31002006.07.12 15:34close15330.601.27090.00001.2641-18.0030359.41
31012006.07.12 15:34sell15350.601.27070.00001.2642
31022006.07.12 15:35sell15361.201.27160.00001.2651
31032006.07.12 15:37sell15372.401.27240.00001.2659
31042006.07.12 15:46close15372.401.27190.00001.2659120.0030479.41
31052006.07.12 15:46close15361.201.27200.00001.2651-48.0030431.41
31062006.07.12 15:47close15350.601.27210.00001.2642-84.0030347.41
31072006.07.12 15:47sell15380.601.27190.00001.2654
31082006.07.12 15:51sell15391.201.27270.00001.2662
31092006.07.12 15:52close15391.201.27230.00001.266248.0030395.41
31102006.07.12 15:52close15380.601.27220.00001.2654-18.0030377.41
31112006.07.12 15:53sell15400.601.27200.00001.2655
31122006.07.12 15:54close15400.601.27170.00001.265518.0030395.41
31132006.07.12 15:54sell15410.601.27110.00001.2646
31142006.07.12 15:55close15410.601.27080.00001.264618.0030413.41
31152006.07.12 15:55sell15420.601.27010.00001.2636
31162006.07.12 15:57close15420.601.26980.00001.263618.0030431.41
31172006.07.12 15:57sell15430.601.26900.00001.2625
31182006.07.12 15:57close15430.601.26860.00001.262524.0030455.41
31192006.07.12 15:58sell15440.601.26840.00001.2619
31202006.07.12 15:58sell15451.201.26920.00001.2627
31212006.07.12 15:59sell15462.401.27120.00001.2647
31222006.07.12 16:30close15462.401.27020.00001.2647240.0030695.41
31232006.07.12 16:30close15451.201.27040.00001.2627-144.0030551.41
31242006.07.12 16:31close15440.601.27030.00001.2619-114.0030437.41
31252006.07.12 16:31sell15470.601.27030.00001.2638
31262006.07.12 16:36sell15481.201.27110.00001.2646
31272006.07.12 16:52close15481.201.27070.00001.264648.0030485.41
31282006.07.12 16:53close15470.601.27060.00001.2638-18.0030467.41
31292006.07.12 16:53sell15490.601.27020.00001.2637
31302006.07.12 16:55close15490.601.27000.00001.263712.0030479.41
31312006.07.12 16:56sell15500.601.26930.00001.2628
31322006.07.12 17:02close15500.601.26910.00001.262812.0030491.41
31332006.07.12 17:02sell15510.601.26890.00001.2624
31342006.07.12 17:04sell15521.201.26960.00001.2631
31352006.07.12 17:22close15521.201.26930.00001.263136.0030527.41
31362006.07.12 17:23close15510.601.26910.00001.2624-12.0030515.41
31372006.07.12 17:23sell15530.601.26890.00001.2624
31382006.07.12 17:24close15530.601.26860.00001.262418.0030533.41
31392006.07.12 17:24sell15540.601.26840.00001.2619
31402006.07.12 17:25close15540.601.26820.00001.261912.0030545.41
31412006.07.12 17:25sell15550.601.26780.00001.2613
31422006.07.12 17:28close15550.601.26750.00001.261318.0030563.41
31432006.07.12 17:29sell15560.601.26910.00001.2626
31442006.07.12 17:54close15560.601.26890.00001.262612.0030575.41
31452006.07.12 17:54sell15570.601.26850.00001.2620
31462006.07.12 17:58close15570.601.26830.00001.262012.0030587.41
31472006.07.12 17:59sell15580.601.26860.00001.2621
31482006.07.12 18:01sell15591.201.26930.00001.2628
31492006.07.12 18:28close15591.201.26900.00001.262836.0030623.41
31502006.07.12 18:28close15580.601.26890.00001.2621-18.0030605.41
31512006.07.12 18:29sell15600.601.26900.00001.2625
31522006.07.12 18:31sell15611.201.27010.00001.2636
31532006.07.12 18:56close15611.201.26960.00001.263660.0030665.41
31542006.07.12 18:56close15600.601.26950.00001.2625-30.0030635.41
31552006.07.12 18:56sell15620.601.26910.00001.2626
31562006.07.12 18:59sell15631.201.27050.00001.2640
31572006.07.12 19:52close15631.201.26990.00001.264072.0030707.41
31582006.07.12 19:53close15620.601.26980.00001.2626-42.0030665.41
31592006.07.12 19:53buy15640.601.27000.00001.2765
31602006.07.12 19:57buy15651.201.26930.00001.2758
31612006.07.12 19:59close15651.201.26970.00001.275848.0030713.41
31622006.07.12 20:00close15640.601.26980.00001.2765-12.0030701.41
31632006.07.12 20:00buy15660.601.27030.00001.2768
31642006.07.12 20:02close15660.601.27050.00001.276812.0030713.41
31652006.07.12 20:03buy15670.601.27070.00001.2772
31662006.07.12 20:20buy15681.201.26990.00001.2764
31672006.07.12 20:25buy15692.401.26900.00001.2755
31682006.07.12 21:00close15692.401.26980.00001.2755192.0030905.41
31692006.07.12 21:03close15681.201.26990.00001.27640.0030905.41
31702006.07.12 21:04close15670.601.26980.00001.2772-54.0030851.41
31712006.07.12 21:05buy15700.601.27020.00001.2767
31722006.07.12 21:25buy15711.201.26940.00001.2759
31732006.07.12 21:32close15711.201.27000.00001.275972.0030923.41
31742006.07.12 21:33close15700.601.26990.00001.2767-18.0030905.41
31752006.07.12 21:34buy15720.601.27030.00001.2768
31762006.07.12 21:54buy15731.201.26950.00001.2760
31772006.07.12 22:03close15731.201.26990.00001.276048.0030953.41
31782006.07.12 22:04close15720.601.26980.00001.2768-30.0030923.41
31792006.07.12 22:10buy15740.601.27020.00001.2767
31802006.07.13 01:30close15740.601.27090.00001.276725.9830949.39
31812006.07.13 01:32buy15750.601.27130.00001.2778
31822006.07.13 02:18buy15761.201.27050.00001.2770
31832006.07.13 02:48buy15772.401.26970.00001.2762
31842006.07.13 03:30close15772.401.27030.00001.2762144.0031093.39
31852006.07.13 03:33close15761.201.27020.00001.2770-36.0031057.39
31862006.07.13 03:34close15750.601.27010.00001.2778-72.0030985.39
31872006.07.13 03:36buy15780.601.27030.00001.2768
31882006.07.13 04:00close15780.601.27090.00001.276836.0031021.39
31892006.07.13 04:06buy15790.601.27130.00001.2778
31902006.07.13 04:16buy15801.201.27050.00001.2770
31912006.07.13 04:30close15801.201.27120.00001.277084.0031105.39
31922006.07.13 04:35close15790.601.27160.00001.277818.0031123.39
31932006.07.13 04:36buy15810.601.27200.00001.2785
31942006.07.13 04:44buy15821.201.27130.00001.2778
31952006.07.13 05:00close15821.201.27160.00001.277836.0031159.39
31962006.07.13 05:04close15810.601.27190.00001.2785-6.0031153.39
31972006.07.13 05:05buy15830.601.27230.00001.2788
31982006.07.13 05:13buy15841.201.27150.00001.2780
31992006.07.13 06:14buy15852.401.27080.00001.2773
32002006.07.13 07:00close15852.401.27130.00001.2773120.0031273.39
32012006.07.13 07:01close15841.201.27140.00001.2780-12.0031261.39
32022006.07.13 07:01close15830.601.27130.00001.2788-60.0031201.39
32032006.07.13 07:03buy15860.601.27170.00001.2782
32042006.07.13 07:13buy15871.201.27100.00001.2775
32052006.07.13 07:30close15871.201.27130.00001.277536.0031237.39
32062006.07.13 07:31close15860.601.27140.00001.2782-18.0031219.39
32072006.07.13 07:33buy15880.601.27160.00001.2781
32082006.07.13 08:31close15880.601.27180.00001.278112.0031231.39
32092006.07.13 08:32buy15890.601.27200.00001.2785
32102006.07.13 08:40buy15901.201.27130.00001.2778
32112006.07.13 09:38buy15912.401.27050.00001.2770
32122006.07.13 09:59close15912.401.27130.00001.2770192.0031423.39
32132006.07.13 10:00close15901.201.27140.00001.277812.0031435.39
32142006.07.13 10:00close15890.601.27160.00001.2785-24.0031411.39
32152006.07.13 10:00buy15920.601.27170.00001.2782
32162006.07.13 10:01close15920.601.27300.00001.278278.0031489.39
32172006.07.13 10:01buy15930.601.27310.00001.2796
32182006.07.13 10:05buy15941.201.27230.00001.2788
32192006.07.13 10:06close15941.201.27280.00001.278860.0031549.39
32202006.07.13 10:06close15930.601.27270.00001.2796-24.0031525.39
32212006.07.13 10:07buy15950.601.27220.00001.2787
32222006.07.13 10:31close15950.601.27270.00001.278730.0031555.39
32232006.07.13 10:31buy15960.601.27290.00001.2794
32242006.07.13 10:38buy15971.201.27210.00001.2786
32252006.07.13 11:01close15971.201.27270.00001.278672.0031627.39
32262006.07.13 11:01close15960.601.27250.00001.2794-24.0031603.39
32272006.07.13 11:01buy15980.601.27290.00001.2794
32282006.07.13 11:04buy15991.201.27200.00001.2785
32292006.07.13 11:05close15991.201.27260.00001.278572.0031675.39
32302006.07.13 11:06close15980.601.27180.00001.2794-66.0031609.39
32312006.07.13 11:06buy16000.601.27240.00001.2789
32322006.07.13 11:07buy16011.201.27150.00001.2780
32332006.07.13 11:22close16011.201.27190.00001.278048.0031657.39
32342006.07.13 11:23close16000.601.27180.00001.2789-36.0031621.39
32352006.07.13 11:23buy16020.601.27190.00001.2784
32362006.07.13 11:29close16020.601.27210.00001.278412.0031633.39
32372006.07.13 11:30buy16030.601.27230.00001.2788
32382006.07.13 11:31close16030.601.27260.00001.278818.0031651.39
32392006.07.13 11:31buy16040.601.27270.00001.2792
32402006.07.13 11:36buy16051.201.27190.00001.2784
32412006.07.13 12:05buy16062.401.27120.00001.2777
32422006.07.13 12:28close16062.401.27170.00001.2777120.0031771.39
32432006.07.13 12:28close16051.201.27180.00001.2784-12.0031759.39
32442006.07.13 12:29close16040.601.27140.00001.2792-78.0031681.39
32452006.07.13 12:30sell16070.601.27130.00001.2648
32462006.07.13 12:33close16070.601.27110.00001.264812.0031693.39
32472006.07.13 12:34sell16080.601.27090.00001.2644
32482006.07.13 12:34close16080.601.27050.00001.264424.0031717.39
32492006.07.13 12:35sell16090.601.27040.00001.2639
32502006.07.13 12:35close16090.601.27020.00001.263912.0031729.39
32512006.07.13 12:36sell16100.601.27000.00001.2635
32522006.07.13 12:46sell16111.201.27080.00001.2643
32532006.07.13 12:48close16111.201.27040.00001.264348.0031777.39
32542006.07.13 12:48close16100.601.27030.00001.2635-18.0031759.39
32552006.07.13 12:48sell16120.601.27040.00001.2639
32562006.07.13 12:58sell16131.201.27120.00001.2647
32572006.07.13 12:59close16131.201.27070.00001.264760.0031819.39
32582006.07.13 13:00close16120.601.27060.00001.2639-12.0031807.39
32592006.07.13 13:01sell16140.601.27040.00001.2639
32602006.07.13 13:03close16140.601.27020.00001.263912.0031819.39
32612006.07.13 13:04sell16150.601.27010.00001.2636
32622006.07.13 13:04close16150.601.26980.00001.263618.0031837.39
32632006.07.13 13:04sell16160.601.26960.00001.2631
32642006.07.13 13:33close16160.601.26920.00001.263124.0031861.39
32652006.07.13 13:34sell16170.601.26900.00001.2625
32662006.07.13 13:35close16170.601.26880.00001.262512.0031873.39
32672006.07.13 13:35sell16180.601.26860.00001.2621
32682006.07.13 13:45sell16191.201.26930.00001.2628
32692006.07.13 13:59close16191.201.26900.00001.262836.0031909.39
32702006.07.13 14:00close16180.601.26880.00001.2621-12.0031897.39
32712006.07.13 14:00sell16200.601.26870.00001.2622
32722006.07.13 14:30sell16211.201.26940.00001.2629
32732006.07.13 14:30close16211.201.26910.00001.262936.0031933.39
32742006.07.13 14:30close16200.601.27010.00001.2622-84.0031849.39
32752006.07.13 14:30sell16220.601.26970.00001.2632
32762006.07.13 14:31close16220.601.26950.00001.263212.0031861.39
32772006.07.13 14:32sell16230.601.26940.00001.2629
32782006.07.13 14:32close16230.601.26910.00001.262918.0031879.39
32792006.07.13 14:33sell16240.601.26860.00001.2621
32802006.07.13 14:47sell16251.201.26930.00001.2628
32812006.07.13 14:57close16251.201.26900.00001.262836.0031915.39
32822006.07.13 14:58close16240.601.26910.00001.2621-30.0031885.39
32832006.07.13 14:58sell16260.601.26850.00001.2620
32842006.07.13 15:00sell16271.201.26920.00001.2627
32852006.07.13 15:03close16271.201.26890.00001.262736.0031921.39
32862006.07.13 15:03close16260.601.26900.00001.2620-30.0031891.39
32872006.07.13 15:04sell16280.601.26860.00001.2621
32882006.07.13 15:04sell16291.201.26930.00001.2628
32892006.07.13 15:06close16291.201.26900.00001.262836.0031927.39
32902006.07.13 15:06close16280.601.26920.00001.2621-36.0031891.39
32912006.07.13 15:07sell16300.601.26900.00001.2625
32922006.07.13 15:25sell16311.201.26970.00001.2632
32932006.07.13 15:27close16311.201.26930.00001.263248.0031939.39
32942006.07.13 15:27close16300.601.26940.00001.2625-24.0031915.39
32952006.07.13 15:27sell16320.601.26900.00001.2625
32962006.07.13 15:31sell16331.201.27050.00001.2640
32972006.07.13 15:31close16331.201.26970.00001.264096.0032011.39
32982006.07.13 15:32close16320.601.26980.00001.2625-48.0031963.39
32992006.07.13 15:32sell16340.601.26910.00001.2626
33002006.07.13 15:34sell16351.201.27010.00001.2636
33012006.07.13 15:36close16351.201.26970.00001.263648.0032011.39
33022006.07.13 15:36close16340.601.26980.00001.2626-42.0031969.39
33032006.07.13 15:36sell16360.601.26940.00001.2629
33042006.07.13 15:42sell16371.201.27040.00001.2639
33052006.07.13 15:44close16371.201.27000.00001.263948.0032017.39
33062006.07.13 15:44close16360.601.26990.00001.2629-30.0031987.39
33072006.07.13 15:44sell16380.601.26950.00001.2630
33082006.07.13 15:45sell16391.201.27030.00001.2638
33092006.07.13 15:58close16391.201.26950.00001.263896.0032083.39
33102006.07.13 15:58close16380.601.26970.00001.2630-12.0032071.39
33112006.07.13 15:59buy16400.601.27040.00001.2769
33122006.07.13 16:03close16400.601.27080.00001.276924.0032095.39
33132006.07.13 16:03buy16410.601.27100.00001.2775
33142006.07.13 16:04buy16421.201.27020.00001.2767
33152006.07.13 16:09close16421.201.27060.00001.276748.0032143.39
33162006.07.13 16:09close16410.601.27070.00001.2775-18.0032125.39
33172006.07.13 16:10buy16430.601.27060.00001.2771
33182006.07.13 16:12close16430.601.27120.00001.277136.0032161.39
33192006.07.13 16:12buy16440.601.27110.00001.2776
33202006.07.13 16:15close16440.601.27150.00001.277624.0032185.39
33212006.07.13 16:15buy16450.601.27170.00001.2782
33222006.07.13 16:23close16450.601.27190.00001.278212.0032197.39
33232006.07.13 16:24buy16460.601.27190.00001.2784
33242006.07.13 16:25buy16471.201.27110.00001.2776
33252006.07.13 16:27buy16482.401.27000.00001.2765
33262006.07.13 16:29close16482.401.27150.00001.2765360.0032557.39
33272006.07.13 16:30close16471.201.27160.00001.277660.0032617.39
33282006.07.13 16:30close16460.601.27140.00001.2784-30.0032587.39
33292006.07.13 16:30buy16490.701.27190.00001.2784
33302006.07.13 16:30buy16501.201.27070.00001.2772
33312006.07.13 16:40close16501.201.27120.00001.277260.0032647.39
33322006.07.13 16:41close16490.701.27130.00001.2784-42.0032605.39
33332006.07.13 16:41buy16510.701.27140.00001.2779
33342006.07.13 16:45close16510.701.27160.00001.277914.0032619.39
33352006.07.13 16:46buy16520.701.27170.00001.2782
33362006.07.13 16:52close16520.701.27190.00001.278214.0032633.39
33372006.07.13 16:53buy16530.701.27210.00001.2786
33382006.07.13 16:54buy16541.201.27140.00001.2779
33392006.07.13 16:55buy16552.401.27060.00001.2771
33402006.07.13 16:58close16552.401.27150.00001.2771216.0032849.39
33412006.07.13 16:58close16541.201.27160.00001.277924.0032873.39
33422006.07.13 16:59close16530.701.27070.00001.2786-98.0032775.39
33432006.07.13 17:00buy16560.701.27120.00001.2777
33442006.07.13 17:10close16560.701.27140.00001.277714.0032789.39
33452006.07.13 17:10buy16570.701.27190.00001.2784
33462006.07.13 17:11buy16581.201.27120.00001.2777
33472006.07.13 17:13close16581.201.27170.00001.277760.0032849.39
33482006.07.13 17:14close16570.701.27180.00001.2784-7.0032842.39
33492006.07.13 17:14buy16590.701.27220.00001.2787
33502006.07.13 17:24buy16601.201.27140.00001.2779
33512006.07.13 17:28close16601.201.27190.00001.277960.0032902.39
33522006.07.13 17:28close16590.701.27180.00001.2787-28.0032874.39
33532006.07.13 17:28buy16610.701.27190.00001.2784
33542006.07.13 17:29buy16621.201.27100.00001.2775
33552006.07.13 17:30buy16632.401.26930.00001.2758
33562006.07.13 17:43close16632.401.27040.00001.2758264.0033138.39
33572006.07.13 17:43close16621.201.27050.00001.2775-60.0033078.39
33582006.07.13 17:44close16610.701.27020.00001.2784-119.0032959.39
33592006.07.13 17:44sell16640.701.26970.00001.2632
33602006.07.13 17:49sell16651.201.27050.00001.2640
33612006.07.13 17:52close16651.201.27000.00001.264060.0033019.39
33622006.07.13 17:53close16640.701.27010.00001.2632-28.0032991.39
33632006.07.13 17:53sell16660.701.27000.00001.2635
33642006.07.13 17:53close16660.701.26980.00001.263514.0033005.39
33652006.07.13 17:54sell16670.701.26940.00001.2629
33662006.07.13 17:54close16670.701.26870.00001.262949.0033054.39
33672006.07.13 17:54sell16680.701.26860.00001.2621
33682006.07.13 17:56sell16691.401.26950.00001.2630
33692006.07.13 17:57sell16702.401.27060.00001.2641
33702006.07.13 17:59close16702.401.26960.00001.2641240.0033294.39
33712006.07.13 18:00close16691.401.26950.00001.26300.0033294.39
33722006.07.13 18:00close16680.701.26870.00001.2621-7.0033287.39
33732006.07.13 18:00sell16710.701.26850.00001.2620
33742006.07.13 18:00close16710.701.26820.00001.262021.0033308.39
33752006.07.13 18:01sell16720.701.26780.00001.2613
33762006.07.13 18:01close16720.701.26760.00001.261314.0033322.39
33772006.07.13 18:01sell16730.701.26740.00001.2609
33782006.07.13 18:01close16730.701.26720.00001.260914.0033336.39
33792006.07.13 18:02sell16740.701.26680.00001.2603
33802006.07.13 18:06sell16751.401.26750.00001.2610
33812006.07.13 18:09sell16762.401.26830.00001.2618
33822006.07.13 18:10close16762.401.26760.00001.2618168.0033504.39
33832006.07.13 18:10close16751.401.26780.00001.2610-42.0033462.39
33842006.07.13 18:10close16740.701.26800.00001.2603-84.0033378.39
33852006.07.13 18:10sell16770.701.26720.00001.2607
33862006.07.13 18:11sell16781.401.26800.00001.2615
33872006.07.13 18:12sell16792.401.26880.00001.2623
33882006.07.13 18:14close16792.401.26820.00001.2623144.0033522.39
33892006.07.13 18:14close16781.401.26830.00001.2615-42.0033480.39
33902006.07.13 18:14close16770.701.26840.00001.2607-84.0033396.39
33912006.07.13 18:14sell16800.701.26820.00001.2617
33922006.07.13 18:19sell16811.401.26900.00001.2625
33932006.07.13 18:22close16811.401.26850.00001.262570.0033466.39
33942006.07.13 18:22close16800.701.26870.00001.2617-35.0033431.39
33952006.07.13 18:22sell16820.701.26820.00001.2617
33962006.07.13 18:22close16820.701.26780.00001.261728.0033459.39
33972006.07.13 18:23sell16830.701.26760.00001.2611
33982006.07.13 18:23close16830.701.26690.00001.261149.0033508.39
33992006.07.13 18:23sell16840.701.26650.00001.2600
34002006.07.13 18:26sell16851.401.26750.00001.2610
34012006.07.13 18:27sell16862.401.26880.00001.2623
34022006.07.13 18:28close16862.401.26760.00001.2623288.0033796.39
34032006.07.13 18:28close16851.401.26730.00001.261028.0033824.39
34042006.07.13 18:28close16840.701.26740.00001.2600-63.0033761.39
34052006.07.13 18:28sell16870.701.26730.00001.2608
34062006.07.13 18:32close16870.701.26700.00001.260821.0033782.39
34072006.07.13 18:32sell16880.701.26680.00001.2603
34082006.07.13 18:42sell16891.401.26760.00001.2611
34092006.07.13 18:53close16891.401.26720.00001.261156.0033838.39
34102006.07.13 18:54close16880.701.26680.00001.26030.0033838.39
34112006.07.13 18:55sell16900.701.26670.00001.2602
34122006.07.13 18:56sell16911.401.26760.00001.2611
34132006.07.13 18:58close16911.401.26700.00001.261184.0033922.39
34142006.07.13 18:58close16900.701.26690.00001.2602-14.0033908.39
34152006.07.13 18:59sell16920.701.26720.00001.2607
34162006.07.13 19:08sell16931.401.26800.00001.2615
34172006.07.13 19:23close16931.401.26750.00001.261570.0033978.39
34182006.07.13 19:23close16920.701.26760.00001.2607-28.0033950.39
34192006.07.13 19:24sell16940.701.26740.00001.2609
34202006.07.13 19:26sell16951.401.26820.00001.2617
34212006.07.13 19:27close16951.401.26770.00001.261770.0034020.39
34222006.07.13 19:28close16940.701.26750.00001.2609-7.0034013.39
34232006.07.13 19:28sell16960.701.26690.00001.2604
34242006.07.13 19:36sell16971.401.26760.00001.2611
34252006.07.13 20:06sell16982.401.26840.00001.2619
34262006.07.13 20:28close16982.401.26780.00001.2619144.0034157.39
34272006.07.13 20:28close16971.401.26790.00001.2611-42.0034115.39
34282006.07.13 20:29close16960.701.26880.00001.2604-133.0033982.39
34292006.07.13 20:30buy16990.701.26890.00001.2754
34302006.07.13 20:57buy17001.401.26810.00001.2746
34312006.07.13 21:05close17001.401.26850.00001.274656.0034038.39
34322006.07.13 21:05close16990.701.26870.00001.2754-14.0034024.39
34332006.07.13 21:05buy17010.701.26890.00001.2754
34342006.07.13 21:26buy17021.401.26800.00001.2745
34352006.07.13 21:29close17021.401.26880.00001.2745112.0034136.39
34362006.07.13 21:30close17010.701.26900.00001.27547.0034143.39
34372006.07.13 21:30buy17030.701.26940.00001.2759
34382006.07.13 21:34close17030.701.26960.00001.275914.0034157.39
34392006.07.13 21:34buy17040.701.27010.00001.2766
34402006.07.13 21:50buy17051.401.26940.00001.2759
34412006.07.13 21:52close17051.401.26970.00001.275942.0034199.39
34422006.07.13 21:52close17040.701.26990.00001.2766-14.0034185.39
34432006.07.13 21:53buy17060.701.27010.00001.2766
34442006.07.13 21:54buy17071.401.26930.00001.2758
34452006.07.14 03:41buy17082.801.26850.00001.2750
34462006.07.14 07:00close17082.801.26910.00001.2750168.0034353.39
34472006.07.14 07:02close17071.401.26900.00001.2758-54.4634298.93
34482006.07.14 07:03close17060.701.26910.00001.2766-76.2334222.70
34492006.07.14 07:04buy17090.701.26950.00001.2760
34502006.07.14 07:07buy17101.401.26880.00001.2753
34512006.07.14 07:11close17101.401.26910.00001.275342.0034264.70
34522006.07.14 07:11close17090.701.26900.00001.2760-35.0034229.70
34532006.07.14 07:12buy17110.701.26920.00001.2757
34542006.07.14 07:13buy17121.401.26830.00001.2748
34552006.07.14 07:29close17121.401.26910.00001.2748112.0034341.70
34562006.07.14 07:30close17110.701.26920.00001.27570.0034341.70
34572006.07.14 07:30buy17130.701.26940.00001.2759
34582006.07.14 07:38buy17141.401.26860.00001.2751
34592006.07.14 07:40close17141.401.26900.00001.275156.0034397.70
34602006.07.14 07:40close17130.701.26890.00001.2759-35.0034362.70
34612006.07.14 07:41buy17150.701.26910.00001.2756
34622006.07.14 07:43buy17161.401.26830.00001.2748
34632006.07.14 08:03close17161.401.26870.00001.274856.0034418.70
34642006.07.14 08:04close17150.701.26860.00001.2756-35.0034383.70
34652006.07.14 08:06buy17170.701.26860.00001.2751
34662006.07.14 08:30close17170.701.26900.00001.275128.0034411.70
34672006.07.14 08:32buy17180.701.26940.00001.2759
34682006.07.14 08:42buy17191.401.26860.00001.2751
34692006.07.14 08:59close17191.401.26910.00001.275170.0034481.70
34702006.07.14 09:00close17180.701.26920.00001.2759-14.0034467.70
34712006.07.14 09:00buy17200.701.26940.00001.2759
34722006.07.14 09:04buy17211.401.26820.00001.2747
34732006.07.14 09:06buy17222.801.26660.00001.2731
34742006.07.14 09:08close17222.801.26760.00001.2731280.0034747.70
34752006.07.14 09:08close17211.401.26800.00001.2747-28.0034719.70
34762006.07.14 09:08close17200.701.26810.00001.2759-91.0034628.70
34772006.07.14 09:08sell17230.701.26820.00001.2617
34782006.07.14 09:09sell17241.401.26910.00001.2626
34792006.07.14 09:09close17241.401.26850.00001.262684.0034712.70
34802006.07.14 09:09close17230.701.26890.00001.2617-49.0034663.70
34812006.07.14 09:10buy17250.701.26870.00001.2752
34822006.07.14 09:10buy17261.401.26720.00001.2737
34832006.07.14 09:11buy17272.801.26570.00001.2722
34842006.07.14 09:15close17272.801.26690.00001.2722336.0034999.70
34852006.07.14 09:15close17261.401.26700.00001.2737-28.0034971.70
34862006.07.14 09:16close17250.701.26660.00001.2752-147.0034824.70
34872006.07.14 09:16sell17280.701.26670.00001.2602
34882006.07.14 09:18close17280.701.26650.00001.260214.0034838.70
34892006.07.14 09:18sell17290.701.26630.00001.2598
34902006.07.14 09:23close17290.701.26570.00001.259842.0034880.70
34912006.07.14 09:23sell17300.701.26530.00001.2588
34922006.07.14 09:27sell17311.401.26670.00001.2602
34932006.07.14 09:28close17311.401.26600.00001.260298.0034978.70
34942006.07.14 09:28close17300.701.26610.00001.2588-56.0034922.70
34952006.07.14 09:28sell17320.701.26570.00001.2592
34962006.07.14 09:31sell17331.401.26650.00001.2600
34972006.07.14 09:36close17331.401.26570.00001.2600112.0035034.70
34982006.07.14 09:36close17320.701.26590.00001.2592-14.0035020.70
34992006.07.14 09:36sell17340.701.26570.00001.2592
35002006.07.14 09:38sell17351.401.26650.00001.2600
35012006.07.14 09:39close17351.401.26590.00001.260084.0035104.70
35022006.07.14 09:40close17340.701.26610.00001.2592-28.0035076.70
35032006.07.14 09:40sell17360.701.26570.00001.2592
35042006.07.14 09:40close17360.701.26540.00001.259221.0035097.70
35052006.07.14 09:42sell17370.701.26490.00001.2584
35062006.07.14 09:44sell17381.401.26560.00001.2591
35072006.07.14 09:53close17381.401.26530.00001.259142.0035139.70
35082006.07.14 09:53close17370.701.26520.00001.2584-21.0035118.70
35092006.07.14 09:53sell17390.701.26500.00001.2585
35102006.07.14 09:56sell17401.401.26570.00001.2592
35112006.07.14 10:11close17401.401.26540.00001.259242.0035160.70
35122006.07.14 10:12close17390.701.26560.00001.2585-42.0035118.70
35132006.07.14 10:12sell17410.701.26550.00001.2590
35142006.07.14 10:28close17410.701.26500.00001.259035.0035153.70
35152006.07.14 10:29sell17420.701.26630.00001.2598
35162006.07.14 10:31sell17431.401.26750.00001.2610
35172006.07.14 10:34close17431.401.26700.00001.261070.0035223.70
35182006.07.14 10:35close17420.701.26710.00001.2598-56.0035167.70
35192006.07.14 10:35sell17440.701.26670.00001.2602
35202006.07.14 10:36sell17451.401.26740.00001.2609
35212006.07.14 10:38close17451.401.26710.00001.260942.0035209.70
35222006.07.14 10:38close17440.701.26720.00001.2602-35.0035174.70
35232006.07.14 10:39buy17460.701.26740.00001.2739
35242006.07.14 10:40buy17471.401.26660.00001.2731
35252006.07.14 10:57close17471.401.26700.00001.273156.0035230.70
35262006.07.14 10:57close17460.701.26710.00001.2739-21.0035209.70
35272006.07.14 10:57buy17480.701.26730.00001.2738
35282006.07.14 10:58buy17491.401.26620.00001.2727
35292006.07.14 10:59close17491.401.26720.00001.2727140.0035349.70
35302006.07.14 11:00close17480.701.26710.00001.2738-14.0035335.70
35312006.07.14 11:00buy17500.701.26760.00001.2741
35322006.07.14 11:10buy17511.401.26680.00001.2733
35332006.07.14 11:26close17511.401.26720.00001.273356.0035391.70
35342006.07.14 11:26close17500.701.26740.00001.2741-14.0035377.70
35352006.07.14 11:26buy17520.701.26780.00001.2743
35362006.07.14 11:27buy17531.401.26640.00001.2729
35372006.07.14 11:31close17531.401.26820.00001.2729252.0035629.70
35382006.07.14 11:31close17520.701.26780.00001.27430.0035629.70
35392006.07.14 11:32buy17540.701.26800.00001.2745
35402006.07.14 11:35close17540.701.26820.00001.274514.0035643.70
35412006.07.14 11:36buy17550.701.26820.00001.2747
35422006.07.14 11:38buy17561.401.26720.00001.2737
35432006.07.14 11:45close17561.401.26760.00001.273756.0035699.70
35442006.07.14 11:46close17550.701.26740.00001.2747-56.0035643.70
35452006.07.14 11:46buy17570.701.26780.00001.2743
35462006.07.14 11:53buy17581.401.26710.00001.2736
35472006.07.14 11:54close17581.401.26740.00001.273642.0035685.70
35482006.07.14 11:54close17570.701.26750.00001.2743-21.0035664.70
35492006.07.14 11:54buy17590.701.26770.00001.2742
35502006.07.14 11:56buy17601.401.26650.00001.2730
35512006.07.14 11:59close17601.401.26790.00001.2730196.0035860.70
35522006.07.14 12:00close17590.701.26780.00001.27427.0035867.70
35532006.07.14 12:00buy17610.701.26840.00001.2749
35542006.07.14 12:04close17610.701.26860.00001.274914.0035881.70
35552006.07.14 12:06buy17620.701.26880.00001.2753
35562006.07.14 12:26buy17631.401.26780.00001.2743
35572006.07.14 12:56buy17642.801.26690.00001.2734
35582006.07.14 13:01close17642.801.26760.00001.2734196.0036077.70
35592006.07.14 13:02close17631.401.26770.00001.2743-14.0036063.70
35602006.07.14 13:03close17620.701.26790.00001.2753-63.0036000.70
35612006.07.14 13:03buy17650.701.26830.00001.2748
35622006.07.14 13:25buy17661.401.26740.00001.2739
35632006.07.14 13:30close17661.401.26780.00001.273956.0036056.70
35642006.07.14 13:30close17650.701.26750.00001.2748-56.0036000.70
35652006.07.14 13:31buy17670.701.26750.00001.2740
35662006.07.14 13:32close17670.701.26780.00001.274021.0036021.70
35672006.07.14 13:33buy17680.701.26830.00001.2748
35682006.07.14 13:35buy17691.401.26720.00001.2737
35692006.07.14 15:22buy17702.801.26640.00001.2729
35702006.07.14 15:29close17702.801.26750.00001.2729308.0036329.70
35712006.07.14 15:30close17691.401.26730.00001.273714.0036343.70
35722006.07.14 15:30close17680.701.26790.00001.2748-28.0036315.70
35732006.07.14 15:30buy17710.701.26790.00001.2744
35742006.07.14 15:31close17710.701.26900.00001.274477.0036392.70
35752006.07.14 15:31buy17720.701.26880.00001.2753
35762006.07.14 15:32buy17731.401.26790.00001.2744
35772006.07.14 15:32close17731.401.26830.00001.274456.0036448.70
35782006.07.14 15:32close17720.701.26820.00001.2753-42.0036406.70
35792006.07.14 15:32buy17740.701.26840.00001.2749
35802006.07.14 15:33buy17751.401.26690.00001.2734
35812006.07.14 15:37close17751.401.26760.00001.273498.0036504.70
35822006.07.14 15:37close17740.701.26770.00001.2749-49.0036455.70
35832006.07.14 15:37buy17760.701.26790.00001.2744
35842006.07.14 15:45buy17771.401.26690.00001.2734
35852006.07.14 15:49close17771.401.26750.00001.273484.0036539.70
35862006.07.14 15:49close17760.701.26760.00001.2744-21.0036518.70
35872006.07.14 15:49buy17780.701.26780.00001.2743
35882006.07.14 15:50buy17791.401.26700.00001.2735
35892006.07.14 15:50close17791.401.26750.00001.273570.0036588.70
35902006.07.14 15:51close17780.701.26840.00001.274342.0036630.70
35912006.07.14 15:51buy17800.701.26900.00001.2755
35922006.07.14 15:52buy17811.401.26560.00001.2721
35932006.07.14 15:56close17811.401.26710.00001.2721210.0036840.70
35942006.07.14 15:56close17800.701.26700.00001.2755-140.0036700.70
35952006.07.14 15:56buy17820.701.26720.00001.2737
35962006.07.14 15:58buy17831.401.26620.00001.2727
35972006.07.14 16:02buy17842.801.26520.00001.2717
35982006.07.14 16:20close17842.801.26580.00001.2717168.0036868.70
35992006.07.14 16:20close17831.401.26590.00001.2727-42.0036826.70
36002006.07.14 16:21close17820.701.26420.00001.2737-210.0036616.70
36012006.07.14 16:21sell17850.701.26430.00001.2578
36022006.07.14 16:24sell17861.401.26510.00001.2586
36032006.07.14 16:27close17861.401.26470.00001.258656.0036672.70
36042006.07.14 16:28close17850.701.26450.00001.2578-14.0036658.70
36052006.07.14 16:28sell17870.701.26430.00001.2578
36062006.07.14 16:28sell17881.401.26530.00001.2588
36072006.07.14 16:31sell17892.801.26640.00001.2599
36082006.07.14 16:31close17892.801.26570.00001.2599196.0036854.70
36092006.07.14 16:31close17881.401.26590.00001.2588-84.0036770.70
36102006.07.14 16:31close17870.701.26600.00001.2578-119.0036651.70
36112006.07.14 16:31sell17900.701.26550.00001.2590
36122006.07.14 16:31close17900.701.26460.00001.259063.0036714.70
36132006.07.14 16:31sell17910.701.26450.00001.2580
36142006.07.14 16:33close17910.701.26420.00001.258021.0036735.70
36152006.07.14 16:33sell17920.701.26450.00001.2580
36162006.07.14 16:36sell17931.401.26540.00001.2589
36172006.07.14 16:41close17931.401.26500.00001.258956.0036791.70
36182006.07.14 16:41close17920.701.26570.00001.2580-84.0036707.70
36192006.07.14 16:41sell17940.701.26550.00001.2590
36202006.07.14 16:42close17940.701.26510.00001.259028.0036735.70
36212006.07.14 16:43sell17950.701.26490.00001.2584
36222006.07.14 16:44close17950.701.26460.00001.258421.0036756.70
36232006.07.14 16:44sell17960.701.26420.00001.2577
36242006.07.14 16:47sell17971.401.26520.00001.2587
36252006.07.14 16:49close17971.401.26460.00001.258784.0036840.70
36262006.07.14 16:49close17960.701.26470.00001.2577-35.0036805.70
36272006.07.14 16:49sell17980.701.26450.00001.2580
36282006.07.14 16:49sell17991.401.26520.00001.2587
36292006.07.14 16:49sell18002.801.26630.00001.2598
36302006.07.14 16:50close18002.801.26520.00001.2598308.0037113.70
36312006.07.14 16:50close17991.401.26310.00001.2587294.0037407.70
36322006.07.14 16:50close17980.701.26320.00001.258091.0037498.70
36332006.07.14 16:51sell18010.701.26280.00001.2563
36342006.07.14 16:52sell18021.401.26390.00001.2574
36352006.07.14 16:52close18021.401.26340.00001.257470.0037568.70
36362006.07.14 16:53close18010.701.26310.00001.2563-21.0037547.70
36372006.07.14 16:53sell18030.801.26290.00001.2564
36382006.07.14 16:53sell18041.401.26440.00001.2579
36392006.07.14 16:56close18041.401.26370.00001.257998.0037645.70
36402006.07.14 16:57close18030.801.26380.00001.2564-72.0037573.70
36412006.07.14 16:57sell18050.801.26330.00001.2568
36422006.07.14 16:57sell18061.401.26410.00001.2576
36432006.07.14 16:57sell18072.801.26490.00001.2584
36442006.07.14 16:58close18072.801.26290.00001.2584560.0038133.70
36452006.07.14 16:59close18061.401.26330.00001.2576112.0038245.70
36462006.07.14 17:00close18050.801.26340.00001.2568-8.0038237.70
36472006.07.14 17:01sell18080.801.26440.00001.2579
36482006.07.14 17:01close18080.801.26390.00001.257940.0038277.70
36492006.07.14 17:01sell18090.801.26370.00001.2572
36502006.07.14 17:02close18090.801.26350.00001.257216.0038293.70
36512006.07.14 17:02sell18100.801.26330.00001.2568
36522006.07.14 17:03sell18111.601.26410.00001.2576
36532006.07.14 17:04close18111.601.26360.00001.257680.0038373.70
36542006.07.14 17:04close18100.801.26340.00001.2568-8.0038365.70
36552006.07.14 17:04sell18120.801.26370.00001.2572
36562006.07.14 17:18close18120.801.26350.00001.257216.0038381.70
36572006.07.14 17:18sell18130.801.26380.00001.2573
36582006.07.14 17:20close18130.801.26290.00001.257372.0038453.70
36592006.07.14 17:20sell18140.801.26270.00001.2562
36602006.07.14 17:21sell18151.601.26340.00001.2569
36612006.07.14 17:22close18151.601.26290.00001.256980.0038533.70
36622006.07.14 17:22close18140.801.26400.00001.2562-104.0038429.70
36632006.07.14 17:23sell18160.801.26380.00001.2573
36642006.07.14 17:24close18160.801.26360.00001.257316.0038445.70
36652006.07.14 17:24sell18170.801.26320.00001.2567
36662006.07.14 17:26close18170.801.26300.00001.256716.0038461.70
36672006.07.14 17:26sell18180.801.26280.00001.2563
36682006.07.14 17:27sell18191.601.26350.00001.2570
36692006.07.14 17:27sell18202.801.26440.00001.2579
36702006.07.14 17:28close18202.801.26270.00001.2579476.0038937.70
36712006.07.14 17:29close18191.601.26430.00001.2570-128.0038809.70
36722006.07.14 17:30close18180.801.26420.00001.2563-112.0038697.70
36732006.07.14 17:31sell18210.801.26410.00001.2576
36742006.07.14 17:49close18210.801.26390.00001.257616.0038713.70
36752006.07.14 17:50sell18220.801.26370.00001.2572
36762006.07.14 17:58close18220.801.26340.00001.257224.0038737.70
36772006.07.14 17:59sell18230.801.26340.00001.2569
36782006.07.14 18:01sell18241.601.26430.00001.2578
36792006.07.14 18:27close18241.601.26370.00001.257896.0038833.70
36802006.07.14 18:27close18230.801.26380.00001.2569-32.0038801.70
36812006.07.14 18:28sell18250.801.26340.00001.2569
36822006.07.14 18:29sell18261.601.26440.00001.2579
36832006.07.14 18:57close18261.601.26390.00001.257980.0038881.70
36842006.07.14 18:58close18250.801.26410.00001.2569-56.0038825.70
36852006.07.14 18:58sell18270.801.26370.00001.2572
36862006.07.14 20:00sell18281.601.26460.00001.2581
36872006.07.14 20:24close18281.601.26410.00001.258180.0038905.70
36882006.07.14 20:25close18270.801.26420.00001.2572-40.0038865.70
36892006.07.14 20:26buy18290.801.26430.00001.2708
36902006.07.14 20:29close18290.801.26460.00001.270824.0038889.70
36912006.07.14 20:30buy18300.801.26510.00001.2716
36922006.07.14 20:54buy18311.601.26420.00001.2707
36932006.07.14 21:32close18311.601.26530.00001.2707176.0039065.70
36942006.07.14 21:34close18300.801.26540.00001.271624.0039089.70
36952006.07.14 21:34buy18320.801.26560.00001.2721
36962006.07.14 21:44buy18331.601.26490.00001.2714
36972006.07.14 21:59close18331.601.26520.00001.271448.0039137.70
36982006.07.14 22:00close18320.801.26510.00001.2721-40.0039097.70
36992006.07.14 22:00buy18340.801.26560.00001.2721
37002006.07.14 22:37buy18351.601.26490.00001.2714
37012006.07.17 01:00buy18362.801.26370.00001.2702
37022006.07.17 01:00close18362.801.26460.00001.2702252.0039349.70
37032006.07.17 01:01close18351.601.26450.00001.2714-78.2439271.46
37042006.07.17 01:02close18340.801.26460.00001.2721-87.1239184.34
37052006.07.17 01:03buy18370.801.26480.00001.2713
37062006.07.17 01:21buy18381.601.26360.00001.2701
37072006.07.17 01:29close18381.601.26460.00001.2701160.0039344.34
37082006.07.17 01:30close18370.801.26440.00001.2713-32.0039312.34
37092006.07.17 01:31buy18390.801.26460.00001.2711
37102006.07.17 02:11buy18401.601.26360.00001.2701
37112006.07.17 05:07buy18412.801.26270.00001.2692
37122006.07.17 08:32close18412.801.26330.00001.2692168.0039480.34
37132006.07.17 08:33close18401.601.26320.00001.2701-64.0039416.34
37142006.07.17 08:34close18390.801.26330.00001.2711-104.0039312.34
37152006.07.17 08:36buy18420.801.26350.00001.2700
37162006.07.17 09:01close18420.801.26380.00001.270024.0039336.34
37172006.07.17 09:01buy18430.801.26420.00001.2707
37182006.07.17 09:02buy18441.601.26340.00001.2699
37192006.07.17 09:27buy18452.801.26260.00001.2691
37202006.07.17 09:29close18452.801.26370.00001.2691308.0039644.34
37212006.07.17 09:30close18441.601.26380.00001.269964.0039708.34
37222006.07.17 09:30close18430.801.26370.00001.2707-40.0039668.34
37232006.07.17 09:30buy18460.801.26390.00001.2704
37242006.07.17 09:40buy18471.601.26310.00001.2696
37252006.07.17 10:00close18471.601.26360.00001.269680.0039748.34
37262006.07.17 10:00close18460.801.26330.00001.2704-48.0039700.34
37272006.07.17 10:01buy18480.801.26390.00001.2704
37282006.07.17 10:09buy18491.601.26320.00001.2697
37292006.07.17 10:34close18491.601.26350.00001.269748.0039748.34
37302006.07.17 10:34close18480.801.26340.00001.2704-40.0039708.34
37312006.07.17 10:34buy18500.801.26350.00001.2700
37322006.07.17 10:39buy18511.601.26240.00001.2689
37332006.07.17 10:46close18511.601.26290.00001.268980.0039788.34
37342006.07.17 10:46close18500.801.26270.00001.2700-64.0039724.34
37352006.07.17 10:47buy18520.801.26290.00001.2694
37362006.07.17 11:00buy18531.601.26210.00001.2686
37372006.07.17 11:00buy18543.201.26070.00001.2672
37382006.07.17 11:01close18543.201.26150.00001.2672256.0039980.34
37392006.07.17 11:02close18531.601.26160.00001.2686-80.0039900.34
37402006.07.17 11:02close18520.801.26150.00001.2694-112.0039788.34
37412006.07.17 11:02sell18550.801.26080.00001.2543
37422006.07.17 11:03sell18561.601.26210.00001.2556
37432006.07.17 11:06close18561.601.26130.00001.2556128.0039916.34
37442006.07.17 11:06close18550.801.26110.00001.2543-24.0039892.34
37452006.07.17 11:06sell18570.801.26090.00001.2544
37462006.07.17 11:07sell18581.601.26180.00001.2553
37472006.07.17 11:08close18581.601.26030.00001.2553240.0040132.34
37482006.07.17 11:08close18570.801.26020.00001.254456.0040188.34
37492006.07.17 11:08sell18590.801.26070.00001.2542
37502006.07.17 11:09close18590.801.25840.00001.2542184.0040372.34
37512006.07.17 11:09sell18600.801.25820.00001.2517
37522006.07.17 11:11sell18611.601.25930.00001.2528
37532006.07.17 11:12close18611.601.25880.00001.252880.0040452.34
37542006.07.17 11:12close18600.801.25920.00001.2517-80.0040372.34
37552006.07.17 11:13sell18620.801.25870.00001.2522
37562006.07.17 11:13sell18631.601.25940.00001.2529
37572006.07.17 11:14close18631.601.25900.00001.252964.0040436.34
37582006.07.17 11:15close18620.801.25920.00001.2522-40.0040396.34
37592006.07.17 11:15sell18640.801.25880.00001.2523
37602006.07.17 11:15sell18651.601.25990.00001.2534
37612006.07.17 11:17close18651.601.25900.00001.2534144.0040540.34
37622006.07.17 11:18close18640.801.25920.00001.2523-32.0040508.34
37632006.07.17 11:18sell18660.801.25880.00001.2523
37642006.07.17 11:18close18660.801.25860.00001.252316.0040524.34
37652006.07.17 11:18sell18670.801.25840.00001.2519
37662006.07.17 11:22close18670.801.25790.00001.251940.0040564.34
37672006.07.17 11:22sell18680.801.25770.00001.2512
37682006.07.17 11:27sell18691.601.25870.00001.2522
37692006.07.17 11:27close18691.601.25800.00001.2522112.0040676.34
37702006.07.17 11:27close18680.801.25840.00001.2512-56.0040620.34
37712006.07.17 11:27sell18700.801.25800.00001.2515
37722006.07.17 11:28sell18711.601.25890.00001.2524
37732006.07.17 11:29close18711.601.25790.00001.2524160.0040780.34
37742006.07.17 11:30close18700.801.25780.00001.251516.0040796.34
37752006.07.17 11:30sell18720.801.25740.00001.2509
37762006.07.17 11:37close18720.801.25700.00001.250932.0040828.34
37772006.07.17 11:38sell18730.801.25660.00001.2501
37782006.07.17 11:38close18730.801.25600.00001.250148.0040876.34
37792006.07.17 11:38sell18740.801.25590.00001.2494
37802006.07.17 11:51close18740.801.25570.00001.249416.0040892.34
37812006.07.17 11:51sell18750.801.25550.00001.2490
37822006.07.17 12:02sell18761.601.25630.00001.2498
37832006.07.17 12:07close18761.601.25590.00001.249864.0040956.34
37842006.07.17 12:07close18750.801.25600.00001.2490-40.0040916.34
37852006.07.17 12:07sell18770.801.25560.00001.2491
37862006.07.17 12:08close18770.801.25540.00001.249116.0040932.34
37872006.07.17 12:08sell18780.801.25520.00001.2487
37882006.07.17 12:27close18780.801.25490.00001.248724.0040956.34
37892006.07.17 12:28sell18790.801.25450.00001.2480
37902006.07.17 12:29close18790.801.25400.00001.248040.0040996.34
37912006.07.17 12:30sell18800.801.25380.00001.2473
37922006.07.17 12:57close18800.801.25360.00001.247316.0041012.34
37932006.07.17 12:58sell18810.801.25310.00001.2466
37942006.07.17 13:00sell18821.601.25400.00001.2475
37952006.07.17 13:01sell18833.201.25490.00001.2484
37962006.07.17 13:23close18833.201.25430.00001.2484192.0041204.34
37972006.07.17 13:24close18821.601.25440.00001.2475-64.0041140.34
37982006.07.17 13:24close18810.801.25450.00001.2466-112.0041028.34
37992006.07.17 13:25sell18840.801.25430.00001.2478
38002006.07.17 13:26close18840.801.25400.00001.247824.0041052.34
38012006.07.17 13:26sell18850.801.25380.00001.2473
38022006.07.17 13:27close18850.801.25350.00001.247324.0041076.34
38032006.07.17 13:28sell18860.801.25290.00001.2464
38042006.07.17 13:30sell18871.601.25370.00001.2472
38052006.07.17 13:58close18871.601.25320.00001.247280.0041156.34
38062006.07.17 13:59close18860.801.25360.00001.2464-56.0041100.34
38072006.07.17 14:00sell18880.801.25320.00001.2467
38082006.07.17 14:01sell18891.601.25430.00001.2478
38092006.07.17 14:26close18891.601.25360.00001.2478112.0041212.34
38102006.07.17 14:26close18880.801.25340.00001.2467-16.0041196.34
38112006.07.17 14:28sell18900.801.25290.00001.2464
38122006.07.17 14:29sell18911.601.25410.00001.2476
38132006.07.17 15:28close18911.601.25350.00001.247696.0041292.34
38142006.07.17 15:28close18900.801.25360.00001.2464-56.0041236.34
38152006.07.17 15:29sell18920.801.25350.00001.2470
38162006.07.17 15:54close18920.801.25270.00001.247064.0041300.34
38172006.07.17 15:55sell18930.801.25210.00001.2456
38182006.07.17 16:00sell18941.601.25290.00001.2464
38192006.07.17 16:23close18941.601.25220.00001.2464112.0041412.34
38202006.07.17 16:24close18930.801.25190.00001.245616.0041428.34
38212006.07.17 16:25sell18950.801.25140.00001.2449
38222006.07.17 16:30sell18961.601.25240.00001.2459
38232006.07.17 16:31sell18973.201.25380.00001.2473
38242006.07.17 16:53close18973.201.25270.00001.2473352.0041780.34
38252006.07.17 16:53close18961.601.25240.00001.24590.0041780.34
38262006.07.17 16:56close18950.801.25210.00001.2449-56.0041724.34
38272006.07.17 16:56sell18980.801.25190.00001.2454
38282006.07.17 16:59sell18991.601.25370.00001.2472
38292006.07.17 17:22close18991.601.25260.00001.2472176.0041900.34
38302006.07.17 17:23close18980.801.25270.00001.2454-64.0041836.34
38312006.07.17 17:23buy19000.801.25280.00001.2593
38322006.07.17 17:28buy19011.601.25190.00001.2584
38332006.07.17 17:29close19011.601.25280.00001.2584144.0041980.34
38342006.07.17 17:30close19000.801.25290.00001.25938.0041988.34
38352006.07.17 17:30buy19020.801.25310.00001.2596
38362006.07.17 17:51buy19031.601.25210.00001.2586
38372006.07.17 17:58buy19043.201.25130.00001.2578
38382006.07.17 18:00close19043.201.25200.00001.2578224.0042212.34
38392006.07.17 18:00close19031.601.25220.00001.258616.0042228.34
38402006.07.17 18:01close19020.801.25300.00001.2596-8.0042220.34
38412006.07.17 18:01buy19050.801.25340.00001.2599
38422006.07.17 18:20buy19061.601.25270.00001.2592
38432006.07.17 20:54buy19073.201.25190.00001.2584
38442006.07.17 21:32close19073.201.25240.00001.2584160.0042380.34
38452006.07.17 21:37close19061.601.25230.00001.2592-64.0042316.34
38462006.07.17 21:42close19050.801.25220.00001.2599-96.0042220.34
38472006.07.17 21:43buy19080.801.25260.00001.2591
38482006.07.17 23:44buy19091.601.25180.00001.2583
38492006.07.18 00:35close19091.601.25230.00001.258365.7642286.10
38502006.07.18 00:36close19080.801.25240.00001.2591-23.1242262.98
38512006.07.18 00:36buy19100.801.25260.00001.2591
38522006.07.18 01:11buy19111.601.25180.00001.2583
38532006.07.18 02:31close19111.601.25220.00001.258364.0042326.98
38542006.07.18 02:33close19100.801.25210.00001.2591-40.0042286.98
38552006.07.18 02:34buy19120.801.25230.00001.2588
38562006.07.18 03:02close19120.801.25250.00001.258816.0042302.98
38572006.07.18 03:03buy19130.801.25270.00001.2592
38582006.07.18 03:42buy19141.601.25190.00001.2584
38592006.07.18 04:02close19141.601.25250.00001.258496.0042398.98
38602006.07.18 04:02close19130.801.25260.00001.2592-8.0042390.98
38612006.07.18 04:03buy19150.801.25280.00001.2593
38622006.07.18 04:09buy19161.601.25200.00001.2585
38632006.07.18 04:29close19161.601.25240.00001.258564.0042454.98
38642006.07.18 04:30close19150.801.25220.00001.2593-48.0042406.98
38652006.07.18 04:31buy19170.801.25280.00001.2593
38662006.07.18 06:00close19170.801.25310.00001.259324.0042430.98
38672006.07.18 06:02buy19180.801.25320.00001.2597
38682006.07.18 09:01close19180.801.25360.00001.259732.0042462.98
38692006.07.18 09:01buy19190.801.25400.00001.2605
38702006.07.18 09:02buy19201.601.25330.00001.2598
38712006.07.18 09:08buy19213.201.25250.00001.2590
38722006.07.18 09:30close19213.201.25320.00001.2590224.0042686.98
38732006.07.18 09:30close19201.601.25300.00001.2598-48.0042638.98
38742006.07.18 09:31close19190.801.25410.00001.26058.0042646.98
38752006.07.18 09:31buy19220.901.25420.00001.2607
38762006.07.18 09:32buy19231.601.25340.00001.2599
38772006.07.18 10:01close19231.601.25470.00001.2599208.0042854.98
38782006.07.18 10:01close19220.901.25380.00001.2607-36.0042818.98
38792006.07.18 10:01buy19240.901.25450.00001.2610
38802006.07.18 10:01buy19251.601.25370.00001.2602
38812006.07.18 10:07buy19263.201.25290.00001.2594
38822006.07.18 10:29close19263.201.25410.00001.2594384.0043202.98
38832006.07.18 10:30close19251.601.25420.00001.260280.0043282.98
38842006.07.18 10:31close19240.901.25430.00001.2610-18.0043264.98
38852006.07.18 10:31buy19270.901.25430.00001.2608
38862006.07.18 11:06buy19281.801.25350.00001.2600
38872006.07.18 11:06close19281.801.25390.00001.260072.0043336.98
38882006.07.18 11:07close19270.901.25400.00001.2608-27.0043309.98
38892006.07.18 11:07buy19290.901.25370.00001.2602
38902006.07.18 11:28close19290.901.25400.00001.260227.0043336.98
38912006.07.18 11:29buy19300.901.25390.00001.2604
38922006.07.18 11:35buy19311.801.25280.00001.2593
38932006.07.18 11:36close19311.801.25370.00001.2593162.0043498.98
38942006.07.18 11:36close19300.901.25390.00001.26040.0043498.98
38952006.07.18 11:36buy19320.901.25340.00001.2599
38962006.07.18 11:37close19320.901.25370.00001.259927.0043525.98
38972006.07.18 11:37buy19330.901.25410.00001.2606
38982006.07.18 11:37buy19341.801.25280.00001.2593
38992006.07.18 11:53close19341.801.25330.00001.259390.0043615.98
39002006.07.18 11:53close19330.901.25360.00001.2606-45.0043570.98
39012006.07.18 11:55sell19350.901.25300.00001.2465
39022006.07.18 11:58sell19361.801.25390.00001.2474
39032006.07.18 11:59close19361.801.25290.00001.2474180.0043750.98
39042006.07.18 12:00close19350.901.25310.00001.2465-9.0043741.98
39052006.07.18 12:00sell19370.901.25270.00001.2462
39062006.07.18 12:01close19370.901.25220.00001.246245.0043786.98
39072006.07.18 12:01sell19380.901.25200.00001.2455
39082006.07.18 12:02sell19391.801.25280.00001.2463
39092006.07.18 12:03close19391.801.25230.00001.246390.0043876.98
39102006.07.18 12:03close19380.901.25280.00001.2455-72.0043804.98
39112006.07.18 12:03sell19400.901.25240.00001.2459
39122006.07.18 12:04close19400.901.25140.00001.245990.0043894.98
39132006.07.18 12:04sell19410.901.25160.00001.2451
39142006.07.18 12:05close19410.901.25010.00001.2451135.0044029.98
39152006.07.18 12:05sell19420.901.24990.00001.2434
39162006.07.18 12:05sell19431.801.25230.00001.2458
39172006.07.18 12:06close19431.801.25140.00001.2458162.0044191.98
39182006.07.18 12:06close19420.901.25100.00001.2434-99.0044092.98
39192006.07.18 12:06sell19440.901.25100.00001.2445
39202006.07.18 12:06close19440.901.25010.00001.244581.0044173.98
39212006.07.18 12:06sell19450.901.24990.00001.2434
39222006.07.18 12:07sell19461.801.25080.00001.2443
39232006.07.18 12:11close19461.801.25030.00001.244390.0044263.98
39242006.07.18 12:11close19450.901.25010.00001.2434-18.0044245.98
39252006.07.18 12:11sell19470.901.24990.00001.2434
39262006.07.18 12:11sell19481.801.25070.00001.2442
39272006.07.18 12:13close19481.801.25030.00001.244272.0044317.98
39282006.07.18 12:13close19470.901.25040.00001.2434-45.0044272.98
39292006.07.18 12:13sell19490.901.25020.00001.2437
39302006.07.18 12:14close19490.901.24990.00001.243727.0044299.98
39312006.07.18 12:15sell19500.901.25000.00001.2435
39322006.07.18 12:17close19500.901.24980.00001.243518.0044317.98
39332006.07.18 12:17sell19510.901.24980.00001.2433
39342006.07.18 12:18sell19521.801.25080.00001.2443
39352006.07.18 12:19close19521.801.24990.00001.2443162.0044479.98
39362006.07.18 12:19close19510.901.25000.00001.2433-18.0044461.98
39372006.07.18 12:19sell19530.901.24950.00001.2430
39382006.07.18 12:20sell19541.801.25060.00001.2441
39392006.07.18 12:21sell19553.201.25130.00001.2448
39402006.07.18 12:22close19553.201.25050.00001.2448256.0044717.98
39412006.07.18 12:22close19541.801.25160.00001.2441-180.0044537.98
39422006.07.18 12:23close19530.901.25190.00001.2430-216.0044321.98
39432006.07.18 12:23sell19560.901.25150.00001.2450
39442006.07.18 12:24close19560.901.25110.00001.245036.0044357.98
39452006.07.18 12:24sell19570.901.25090.00001.2444
39462006.07.18 12:25close19570.901.25070.00001.244418.0044375.98
39472006.07.18 12:25sell19580.901.25050.00001.2440
39482006.07.18 12:26sell19591.801.25130.00001.2448
39492006.07.18 12:26sell19603.201.25220.00001.2457
39502006.07.18 12:29close19603.201.25100.00001.2457384.0044759.98
39512006.07.18 12:30close19591.801.25120.00001.244818.0044777.98
39522006.07.18 12:30close19580.901.25160.00001.2440-99.0044678.98
39532006.07.18 12:30sell19610.901.25120.00001.2447
39542006.07.18 12:31sell19621.801.25240.00001.2459
39552006.07.18 12:33close19621.801.25170.00001.2459126.0044804.98
39562006.07.18 12:34close19610.901.25190.00001.2447-63.0044741.98
39572006.07.18 12:34sell19630.901.25070.00001.2442
39582006.07.18 12:34sell19641.801.25210.00001.2456
39592006.07.18 12:36close19641.801.25100.00001.2456198.0044939.98
39602006.07.18 12:37close19630.901.25160.00001.2442-81.0044858.98
39612006.07.18 12:37sell19650.901.25140.00001.2449
39622006.07.18 12:40close19650.901.25110.00001.244927.0044885.98
39632006.07.18 12:41sell19660.901.25110.00001.2446
39642006.07.18 12:43close19660.901.25090.00001.244618.0044903.98
39652006.07.18 12:43sell19670.901.25070.00001.2442
39662006.07.18 12:48sell19681.801.25140.00001.2449
39672006.07.18 12:48close19681.801.25090.00001.244990.0044993.98
39682006.07.18 12:48close19670.901.25080.00001.2442-9.0044984.98
39692006.07.18 12:49sell19690.901.25110.00001.2446
39702006.07.18 12:56sell19701.801.25190.00001.2454
39712006.07.18 12:58close19701.801.25130.00001.2454108.0045092.98
39722006.07.18 12:58close19690.901.25170.00001.2446-54.0045038.98
39732006.07.18 12:59sell19710.901.25170.00001.2452
39742006.07.18 13:00sell19721.801.25250.00001.2460
39752006.07.18 13:00sell19733.601.25330.00001.2468
39762006.07.18 13:03close19733.601.25240.00001.2468324.0045362.98
39772006.07.18 13:04close19721.801.25220.00001.246054.0045416.98
39782006.07.18 13:04close19710.901.25390.00001.2452-198.0045218.98
39792006.07.18 13:04buy19740.901.25400.00001.2605
39802006.07.18 13:05buy19751.801.25320.00001.2597
39812006.07.18 13:05buy19763.601.25240.00001.2589
39822006.07.18 13:07close19763.601.25290.00001.2589180.0045398.98
39832006.07.18 13:07close19751.801.25280.00001.2597-72.0045326.98
39842006.07.18 13:08close19740.901.25260.00001.2605-126.0045200.98
39852006.07.18 13:08buy19770.901.25300.00001.2595
39862006.07.18 13:25close19770.901.25340.00001.259536.0045236.98
39872006.07.18 13:25buy19780.901.25380.00001.2603
39882006.07.18 13:27buy19791.801.25310.00001.2596
39892006.07.18 13:28buy19803.601.25160.00001.2581
39902006.07.18 13:29close19803.601.25370.00001.2581756.0045992.98
39912006.07.18 13:30close19791.801.25380.00001.2596126.0046118.98
39922006.07.18 13:30close19780.901.25460.00001.260372.0046190.98
39932006.07.18 13:30buy19810.901.25460.00001.2611
39942006.07.18 13:30close19810.901.25550.00001.261181.0046271.98
39952006.07.18 13:31buy19820.901.25570.00001.2622
39962006.07.18 13:32buy19831.801.25500.00001.2615
39972006.07.18 13:33buy19843.601.25420.00001.2607
39982006.07.18 13:34close19843.601.25530.00001.2607396.0046667.98
39992006.07.18 13:34close19831.801.25540.00001.261572.0046739.98
40002006.07.18 13:34close19820.901.25470.00001.2622-90.0046649.98
40012006.07.18 13:34buy19850.901.25510.00001.2616
40022006.07.18 13:35buy19861.801.25430.00001.2608
40032006.07.18 13:36close19861.801.25470.00001.260872.0046721.98
40042006.07.18 13:37close19850.901.25460.00001.2616-45.0046676.98
40052006.07.18 13:37buy19870.901.25480.00001.2613
40062006.07.18 13:54close19870.901.25510.00001.261327.0046703.98
40072006.07.18 13:54buy19880.901.25560.00001.2621
40082006.07.18 13:57buy19891.801.25490.00001.2614
40092006.07.18 13:58buy19903.601.25370.00001.2602
40102006.07.18 14:03close19903.601.25440.00001.2602252.0046955.98
40112006.07.18 14:03close19891.801.25430.00001.2614-108.0046847.98
40122006.07.18 14:03close19880.901.25440.00001.2621-108.0046739.98
40132006.07.18 14:03buy19910.901.25430.00001.2608
40142006.07.18 14:24close19910.901.25450.00001.260818.0046757.98
40152006.07.18 14:25buy19920.901.25470.00001.2612
40162006.07.18 14:27buy19931.801.25360.00001.2601
40172006.07.18 14:28close19931.801.25440.00001.2601144.0046901.98
40182006.07.18 14:29close19920.901.25410.00001.2612-54.0046847.98
40192006.07.18 14:30buy19940.901.25460.00001.2611
40202006.07.18 14:31buy19951.801.25380.00001.2603
40212006.07.18 14:54close19951.801.25430.00001.260390.0046937.98
40222006.07.18 14:55close19940.901.25400.00001.2611-54.0046883.98
40232006.07.18 14:55buy19960.901.25440.00001.2609
40242006.07.18 14:56buy19971.801.25270.00001.2592
40252006.07.18 14:58close19971.801.25410.00001.2592252.0047135.98
40262006.07.18 14:58close19960.901.25400.00001.2609-36.0047099.98
40272006.07.18 14:59sell19980.901.25260.00001.2461
40282006.07.18 15:02sell19991.801.25360.00001.2471
40292006.07.18 15:03close19991.801.25310.00001.247190.0047189.98
40302006.07.18 15:04close19980.901.25340.00001.2461-72.0047117.98
40312006.07.18 15:04buy20000.901.25350.00001.2600
40322006.07.18 15:23close20000.901.25370.00001.260018.0047135.98
40332006.07.18 15:24buy20010.901.25380.00001.2603
40342006.07.18 15:26buy20021.801.25270.00001.2592
40352006.07.18 15:27close20021.801.25360.00001.2592162.0047297.98
40362006.07.18 15:27close20010.901.25370.00001.2603-9.0047288.98
40372006.07.18 15:27buy20030.901.25380.00001.2603
40382006.07.18 15:31buy20041.801.25270.00001.2592
40392006.07.18 15:31close20041.801.25380.00001.2592198.0047486.98
40402006.07.18 15:31close20030.901.25310.00001.2603-63.0047423.98
40412006.07.18 15:31buy20050.901.25350.00001.2600
40422006.07.18 15:32buy20061.801.25270.00001.2592
40432006.07.18 15:34close20061.801.25310.00001.259272.0047495.98
40442006.07.18 15:34close20050.901.25300.00001.2600-45.0047450.98
40452006.07.18 15:34sell20070.901.25280.00001.2463
40462006.07.18 15:40close20070.901.25260.00001.246318.0047468.98
40472006.07.18 15:41sell20080.901.25250.00001.2460
40482006.07.18 15:48sell20091.801.25330.00001.2468
40492006.07.18 15:52sell20103.601.25410.00001.2476
40502006.07.18 15:54close20103.601.25330.00001.2476288.0047756.98
40512006.07.18 15:54close20091.801.25350.00001.2468-36.0047720.98
40522006.07.18 15:55close20080.901.25330.00001.2460-72.0047648.98
40532006.07.18 15:55buy20111.001.25340.00001.2599
40542006.07.18 15:55buy20121.801.25190.00001.2584
40552006.07.18 15:56close20121.801.25250.00001.2584108.0047756.98
40562006.07.18 15:56close20111.001.25240.00001.2599-100.0047656.98
40572006.07.18 15:56sell20131.001.25230.00001.2458
40582006.07.18 15:56sell20141.801.25380.00001.2473
40592006.07.18 15:58close20141.801.25320.00001.2473108.0047764.98
40602006.07.18 15:58close20131.001.25330.00001.2458-100.0047664.98
40612006.07.18 15:58sell20151.001.25290.00001.2464
40622006.07.18 15:59sell20161.801.25380.00001.2473
40632006.07.18 16:00sell20173.601.25470.00001.2482
40642006.07.18 16:00close20173.601.25410.00001.2482216.0047880.98
40652006.07.18 16:00close20161.801.25450.00001.2473-126.0047754.98
40662006.07.18 16:00close20151.001.25460.00001.2464-170.0047584.98
40672006.07.18 16:00buy20181.001.25450.00001.2610
40682006.07.18 16:00close20181.001.25530.00001.261080.0047664.98
40692006.07.18 16:00buy20191.001.25530.00001.2618
40702006.07.18 16:01buy20201.801.25440.00001.2609
40712006.07.18 16:01buy20213.601.25360.00001.2601
40722006.07.18 16:02close20213.601.25420.00001.2601216.0047880.98
40732006.07.18 16:02close20201.801.25430.00001.2609-18.0047862.98
40742006.07.18 16:02close20191.001.25420.00001.2618-110.0047752.98
40752006.07.18 16:02buy20221.001.25440.00001.2609
40762006.07.18 16:09buy20231.801.25350.00001.2600
40772006.07.18 16:13close20231.801.25390.00001.260072.0047824.98
40782006.07.18 16:13close20221.001.25380.00001.2609-60.0047764.98
40792006.07.18 16:13buy20241.001.25420.00001.2607
40802006.07.18 16:17close20241.001.25440.00001.260720.0047784.98
40812006.07.18 16:17buy20251.001.25440.00001.2609
40822006.07.18 16:21close20251.001.25460.00001.260920.0047804.98
40832006.07.18 16:21buy20261.001.25510.00001.2616
40842006.07.18 16:21buy20271.801.25430.00001.2608
40852006.07.18 16:21close20271.801.25470.00001.260872.0047876.98
40862006.07.18 16:21close20261.001.25500.00001.2616-10.0047866.98
40872006.07.18 16:21buy20281.001.25570.00001.2622
40882006.07.18 16:24buy20291.801.25440.00001.2609
40892006.07.18 16:24buy20303.601.25350.00001.2600
40902006.07.18 16:25close20303.601.25460.00001.2600396.0048262.98
40912006.07.18 16:25close20291.801.25400.00001.2609-72.0048190.98
40922006.07.18 16:25close20281.001.25340.00001.2622-230.0047960.98
40932006.07.18 16:25buy20311.001.25420.00001.2607
40942006.07.18 16:25close20311.001.25530.00001.2607110.0048070.98
40952006.07.18 16:25buy20321.001.25550.00001.2620
40962006.07.18 16:27close20321.001.25570.00001.262020.0048090.98
40972006.07.18 16:27buy20331.001.25550.00001.2620
40982006.07.18 16:27buy20341.801.25480.00001.2613
40992006.07.18 16:27close20341.801.25520.00001.261372.0048162.98
41002006.07.18 16:27close20331.001.25570.00001.262020.0048182.98
41012006.07.18 16:27buy20351.001.25590.00001.2624
41022006.07.18 16:27buy20361.801.25440.00001.2609
41032006.07.18 16:28close20361.801.25510.00001.2609126.0048308.98
41042006.07.18 16:28close20351.001.25500.00001.2624-90.0048218.98
41052006.07.18 16:28buy20371.001.25520.00001.2617
41062006.07.18 16:29buy20381.801.25350.00001.2600
41072006.07.18 16:31buy20393.601.25230.00001.2588
41082006.07.18 16:50close20393.601.25330.00001.2588360.0048578.98
41092006.07.18 16:51close20381.801.25300.00001.2600-90.0048488.98
41102006.07.18 16:51close20371.001.25310.00001.2617-210.0048278.98
41112006.07.18 16:51buy20401.001.25350.00001.2600
41122006.07.18 16:52close20401.001.25390.00001.260040.0048318.98
41132006.07.18 16:52buy20411.001.25380.00001.2603
41142006.07.18 16:53buy20422.001.25300.00001.2595
41152006.07.18 16:53close20422.001.25390.00001.2595180.0048498.98
41162006.07.18 16:53close20411.001.25340.00001.2603-40.0048458.98
41172006.07.18 16:53sell20431.001.25250.00001.2460
41182006.07.18 16:54close20431.001.25140.00001.2460110.0048568.98
41192006.07.18 16:54sell20441.001.25130.00001.2448
41202006.07.18 16:55sell20452.001.25360.00001.2471
41212006.07.18 16:59close20452.001.25200.00001.2471320.0048888.98
41222006.07.18 17:00close20441.001.25210.00001.2448-80.0048808.98
41232006.07.18 17:00sell20461.001.25160.00001.2451
41242006.07.18 17:01close20461.001.25020.00001.2451140.0048948.98
41252006.07.18 17:01sell20471.001.25060.00001.2441
41262006.07.18 17:05close20471.001.25040.00001.244120.0048968.98
41272006.07.18 17:05sell20481.001.25000.00001.2435
41282006.07.18 17:16sell20492.001.25090.00001.2444
41292006.07.18 17:21sell20503.601.25180.00001.2453
41302006.07.18 17:22close20503.601.25090.00001.2453324.0049292.98
41312006.07.18 17:22close20492.001.25080.00001.244420.0049312.98
41322006.07.18 17:22close20481.001.25090.00001.2435-90.0049222.98
41332006.07.18 17:23sell20511.001.25040.00001.2439
41342006.07.18 17:23close20511.001.25010.00001.243930.0049252.98
41352006.07.18 17:23sell20521.001.25000.00001.2435
41362006.07.18 17:23close20521.001.24930.00001.243570.0049322.98
41372006.07.18 17:23sell20531.001.24930.00001.2428
41382006.07.18 17:24sell20542.001.25030.00001.2438
41392006.07.18 17:24close20542.001.24980.00001.2438100.0049422.98
41402006.07.18 17:25close20531.001.25180.00001.2428-250.0049172.98
41412006.07.18 17:25sell20551.001.25130.00001.2448
41422006.07.18 17:26close20551.001.25090.00001.244840.0049212.98
41432006.07.18 17:26sell20561.001.25050.00001.2440
41442006.07.18 17:27sell20572.001.25120.00001.2447
41452006.07.18 17:28close20572.001.25090.00001.244760.0049272.98
41462006.07.18 17:28close20561.001.25070.00001.2440-20.0049252.98
41472006.07.18 17:28sell20581.001.25100.00001.2445
41482006.07.18 17:29close20581.001.24960.00001.2445140.0049392.98
41492006.07.18 17:30sell20591.001.24920.00001.2427
41502006.07.18 17:31close20591.001.24870.00001.242750.0049442.98
41512006.07.18 17:31sell20601.001.24860.00001.2421
41522006.07.18 17:32close20601.001.24840.00001.242120.0049462.98
41532006.07.18 17:32sell20611.001.24820.00001.2417
41542006.07.18 17:49sell20622.001.24920.00001.2427
41552006.07.18 17:52close20622.001.24870.00001.2427100.0049562.98
41562006.07.18 17:52close20611.001.24830.00001.2417-10.0049552.98
41572006.07.18 17:52sell20631.001.24830.00001.2418
41582006.07.18 17:52close20631.001.24750.00001.241880.0049632.98
41592006.07.18 17:53sell20641.001.24740.00001.2409
41602006.07.18 17:53sell20652.001.24870.00001.2422
41612006.07.18 17:53close20652.001.24820.00001.2422100.0049732.98
41622006.07.18 17:54close20641.001.24940.00001.2409-200.0049532.98
41632006.07.18 17:54sell20661.001.24920.00001.2427
41642006.07.18 17:55close20661.001.24870.00001.242750.0049582.98
41652006.07.18 17:55sell20671.001.24860.00001.2421
41662006.07.18 17:58close20671.001.24810.00001.242150.0049632.98
41672006.07.18 17:58sell20681.001.24760.00001.2411
41682006.07.18 17:59sell20692.001.24910.00001.2426
41692006.07.18 18:31sell20703.601.25030.00001.2438
41702006.07.18 19:56close20703.601.24910.00001.2438432.0050064.98
41712006.07.18 19:57close20692.001.24900.00001.242620.0050084.98
41722006.07.18 19:57close20681.001.24910.00001.2411-150.0049934.98
41732006.07.18 19:58sell20711.001.24890.00001.2424
41742006.07.18 20:00sell20722.001.24970.00001.2432
41752006.07.18 20:17sell20734.001.25050.00001.2440
41762006.07.18 20:19close20734.001.24990.00001.2440240.0050174.98
41772006.07.18 20:20close20722.001.25010.00001.2432-80.0050094.98
41782006.07.18 20:20close20711.001.25020.00001.2424-130.0049964.98
41792006.07.18 20:20buy20741.001.25050.00001.2570
41802006.07.18 20:26buy20752.001.24960.00001.2561
41812006.07.18 20:29close20752.001.25030.00001.2561140.0050104.98
41822006.07.18 20:30close20741.001.25050.00001.25700.0050104.98
41832006.07.18 20:32buy20761.001.25040.00001.2569
41842006.07.18 21:18buy20772.001.24950.00001.2560
41852006.07.18 21:19close20772.001.24990.00001.256080.0050184.98
41862006.07.18 21:20close20761.001.25020.00001.2569-20.0050164.98
41872006.07.18 21:20buy20781.001.25040.00001.2569
41882006.07.18 21:24buy20792.001.24950.00001.2560
41892006.07.18 21:29close20792.001.25010.00001.2560120.0050284.98
41902006.07.18 21:30close20781.001.25030.00001.2569-10.0050274.98
41912006.07.18 21:30buy20801.001.25080.00001.2573
41922006.07.18 21:44close20801.001.25100.00001.257320.0050294.98
41932006.07.18 21:45buy20811.001.25140.00001.2579
41942006.07.18 21:47buy20822.001.25070.00001.2572
41952006.07.18 21:49close20822.001.25100.00001.257260.0050354.98
41962006.07.18 21:50close20811.001.25110.00001.2579-30.0050324.98
41972006.07.18 21:50buy20831.001.25130.00001.2578
41982006.07.18 21:55buy20842.001.25040.00001.2569
41992006.07.18 21:59close20842.001.25090.00001.2569100.0050424.98
42002006.07.18 22:00close20831.001.25070.00001.2578-60.0050364.98
42012006.07.18 22:04buy20851.001.25090.00001.2574
42022006.07.19 02:34buy20862.001.25010.00001.2566
42032006.07.19 03:18buy20874.001.24930.00001.2558
42042006.07.19 06:02close20874.001.24990.00001.2558240.0050604.98
42052006.07.19 06:03close20862.001.25000.00001.2566-20.0050584.98
42062006.07.19 06:03close20851.001.25010.00001.2574-88.9050496.08
42072006.07.19 06:05buy20881.001.25030.00001.2568
42082006.07.19 08:25buy20892.001.24950.00001.2560
42092006.07.19 09:00close20892.001.25020.00001.2560140.0050636.08
42102006.07.19 09:00close20881.001.25030.00001.25680.0050636.08
42112006.07.19 09:01buy20901.001.25070.00001.2572
42122006.07.19 09:03buy20912.001.24970.00001.2562
42132006.07.19 09:04close20912.001.25030.00001.2562120.0050756.08
42142006.07.19 09:05close20901.001.25020.00001.2572-50.0050706.08
42152006.07.19 09:05buy20921.001.25060.00001.2571
42162006.07.19 09:09buy20932.001.24970.00001.2562
42172006.07.19 09:22buy20944.001.24900.00001.2555
42182006.07.19 09:29close20944.001.24960.00001.2555240.0050946.08
42192006.07.19 09:30close20932.001.24980.00001.256220.0050966.08
42202006.07.19 09:30close20921.001.25030.00001.2571-30.0050936.08
42212006.07.19 09:30buy20951.001.25110.00001.2576
42222006.07.19 09:40buy20962.001.25030.00001.2568
42232006.07.19 10:04close20962.001.25070.00001.256880.0051016.08
42242006.07.19 10:05close20951.001.25060.00001.2576-50.0050966.08
42252006.07.19 10:05buy20971.001.25060.00001.2571
42262006.07.19 10:08buy20982.001.24970.00001.2562
42272006.07.19 10:50buy20994.001.24900.00001.2555
42282006.07.19 11:00close20994.001.25000.00001.2555400.0051366.08
42292006.07.19 11:01close20982.001.24970.00001.25620.0051366.08
42302006.07.19 11:01close20971.001.24920.00001.2571-140.0051226.08
42312006.07.19 11:01buy21001.001.24960.00001.2561
42322006.07.19 11:02close21001.001.24980.00001.256120.0051246.08
42332006.07.19 11:02buy21011.001.25020.00001.2567
42342006.07.19 11:02close21011.001.25050.00001.256730.0051276.08
42352006.07.19 11:03buy21021.001.25070.00001.2572
42362006.07.19 11:06buy21032.001.24990.00001.2564
42372006.07.19 11:07buy21044.001.24890.00001.2554
42382006.07.19 11:29close21044.001.25030.00001.2554560.0051836.08
42392006.07.19 11:30close21032.001.25050.00001.2564120.0051956.08
42402006.07.19 11:30close21021.001.25040.00001.2572-30.0051926.08
42412006.07.19 11:30buy21051.001.25030.00001.2568
42422006.07.19 11:33close21051.001.25050.00001.256820.0051946.08
42432006.07.19 11:34buy21061.001.25030.00001.2568
42442006.07.19 11:35close21061.001.25050.00001.256820.0051966.08
42452006.07.19 11:36buy21071.001.25070.00001.2572
42462006.07.19 11:38buy21082.001.24910.00001.2556
42472006.07.19 12:00close21082.001.24970.00001.2556120.0052086.08
42482006.07.19 12:00close21071.001.24990.00001.2572-80.0052006.08
42492006.07.19 12:00buy21091.001.25040.00001.2569
42502006.07.19 13:48buy21102.001.24960.00001.2561
42512006.07.19 14:16buy21114.001.24890.00001.2554
42522006.07.19 14:31close21114.001.24940.00001.2554200.0052206.08
42532006.07.19 14:32close21102.001.24930.00001.2561-60.0052146.08
42542006.07.19 14:32close21091.001.24940.00001.2569-100.0052046.08
42552006.07.19 14:32sell21121.001.24930.00001.2428
42562006.07.19 14:34close21121.001.24910.00001.242820.0052066.08
42572006.07.19 14:36sell21131.001.24890.00001.2424
42582006.07.19 15:01sell21142.001.24970.00001.2432
42592006.07.19 15:01close21142.001.24910.00001.2432120.0052186.08
42602006.07.19 15:02close21131.001.24950.00001.2424-60.0052126.08
42612006.07.19 15:02sell21151.001.24910.00001.2426
42622006.07.19 15:04close21151.001.24810.00001.2426100.0052226.08
42632006.07.19 15:04sell21161.001.24810.00001.2416
42642006.07.19 15:15close21161.001.24760.00001.241650.0052276.08
42652006.07.19 15:16sell21171.001.24750.00001.2410
42662006.07.19 15:22sell21182.001.24840.00001.2419
42672006.07.19 15:24close21182.001.24800.00001.241980.0052356.08
42682006.07.19 15:24close21171.001.24780.00001.2410-30.0052326.08
42692006.07.19 15:24sell21191.001.24820.00001.2417
42702006.07.19 15:29sell21202.001.24930.00001.2428
42712006.07.19 15:30close21202.001.24880.00001.2428100.0052426.08
42722006.07.19 15:31close21191.001.24800.00001.241720.0052446.08
42732006.07.19 15:31sell21211.001.24840.00001.2419
42742006.07.19 15:31close21211.001.24660.00001.2419180.0052626.08
42752006.07.19 15:32sell21221.101.24640.00001.2399
42762006.07.19 15:34sell21232.001.24710.00001.2406
42772006.07.19 15:34close21232.001.24660.00001.2406100.0052726.08
42782006.07.19 15:35close21221.101.24650.00001.2399-11.0052715.08
42792006.07.19 15:35sell21241.101.24690.00001.2404
42802006.07.19 15:36close21241.101.24680.00001.240411.0052726.08
42812006.07.19 15:36sell21251.101.24630.00001.2398
42822006.07.19 15:37sell21262.001.24720.00001.2407
42832006.07.19 15:44close21262.001.24650.00001.2407140.0052866.08
42842006.07.19 15:44close21251.101.24690.00001.2398-66.0052800.08
42852006.07.19 15:44sell21271.101.24670.00001.2402
42862006.07.19 15:45close21271.101.24590.00001.240288.0052888.08
42872006.07.19 15:46sell21281.101.24580.00001.2393
42882006.07.19 15:48sell21292.001.24670.00001.2402
42892006.07.19 15:53close21292.001.24590.00001.2402160.0053048.08
42902006.07.19 15:54close21281.101.24720.00001.2393-154.0052894.08
42912006.07.19 15:54sell21301.101.24720.00001.2407
42922006.07.19 15:54close21301.101.24680.00001.240744.0052938.08
42932006.07.19 15:54sell21311.101.24640.00001.2399
42942006.07.19 16:00sell21322.001.24710.00001.2406
42952006.07.19 16:31sell21334.001.24820.00001.2417
42962006.07.19 16:58close21334.001.24740.00001.2417320.0053258.08
42972006.07.19 16:59close21322.001.24900.00001.2406-380.0052878.08
42982006.07.19 17:00close21311.101.24890.00001.2399-275.0052603.08
42992006.07.19 17:00buy21341.101.24910.00001.2556
43002006.07.19 17:00close21341.101.24970.00001.255666.0052669.08
43012006.07.19 17:00buy21351.101.25030.00001.2568
43022006.07.19 17:00buy21362.001.24920.00001.2557
43032006.07.19 17:00close21362.001.25020.00001.2557200.0052869.08
43042006.07.19 17:00close21351.101.24940.00001.2568-99.0052770.08
43052006.07.19 17:00buy21371.101.25030.00001.2568
43062006.07.19 17:00close21371.101.25090.00001.256866.0052836.08
43072006.07.19 17:00buy21381.101.25070.00001.2572
43082006.07.19 17:00close21381.101.25330.00001.2572286.0053122.08
43092006.07.19 17:00buy21391.101.25370.00001.2602
43102006.07.19 17:01close21391.101.25380.00001.260211.0053133.08
43112006.07.19 17:01buy21401.101.25420.00001.2607
43122006.07.19 17:01close21401.101.25510.00001.260799.0053232.08
43132006.07.19 17:02buy21411.101.25550.00001.2620
43142006.07.19 17:02buy21422.001.25480.00001.2613
43152006.07.19 17:03buy21434.001.25380.00001.2603
43162006.07.19 17:03close21434.001.25450.00001.2603280.0053512.08
43172006.07.19 17:03close21422.001.25430.00001.2613-100.0053412.08
43182006.07.19 17:03close21411.101.25420.00001.2620-143.0053269.08
43192006.07.19 17:03buy21441.101.25440.00001.2609
43202006.07.19 17:03buy21452.001.25320.00001.2597
43212006.07.19 17:03close21452.001.25370.00001.2597100.0053369.08
43222006.07.19 17:03close21441.101.25600.00001.2609176.0053545.08
43232006.07.19 17:03buy21461.101.25610.00001.2626
43242006.07.19 17:04buy21472.201.25470.00001.2612
43252006.07.19 17:04close21472.201.25550.00001.2612176.0053721.08
43262006.07.19 17:04close21461.101.25560.00001.2626-55.0053666.08
43272006.07.19 17:05buy21481.101.25620.00001.2627
43282006.07.19 17:05close21481.101.25640.00001.262722.0053688.08
43292006.07.19 17:05buy21491.101.25650.00001.2630
43302006.07.19 17:05close21491.101.25730.00001.263088.0053776.08
43312006.07.19 17:05buy21501.101.25730.00001.2638
43322006.07.19 17:07buy21512.201.25580.00001.2623
43332006.07.19 17:09close21512.201.25640.00001.2623132.0053908.08
43342006.07.19 17:09close21501.101.25630.00001.2638-110.0053798.08
43352006.07.19 17:09buy21521.101.25670.00001.2632
43362006.07.19 17:10buy21532.201.25580.00001.2623
43372006.07.19 17:11buy21544.001.25480.00001.2613
43382006.07.19 17:11close21544.001.25560.00001.2613320.0054118.08
43392006.07.19 17:11close21532.201.25540.00001.2623-88.0054030.08
43402006.07.19 17:12close21521.101.25500.00001.2632-187.0053843.08
43412006.07.19 17:12buy21551.101.25520.00001.2617
43422006.07.19 17:12buy21562.201.25360.00001.2601
43432006.07.19 17:12buy21574.001.25290.00001.2594
43442006.07.19 17:14close21574.001.25370.00001.2594320.0054163.08
43452006.07.19 17:14close21562.201.25380.00001.260144.0054207.08
43462006.07.19 17:15close21551.101.25370.00001.2617-165.0054042.08
43472006.07.19 17:15buy21581.101.25390.00001.2604
43482006.07.19 17:15close21581.101.25420.00001.260433.0054075.08
43492006.07.19 17:15buy21591.101.25460.00001.2611
43502006.07.19 17:16close21591.101.25470.00001.261111.0054086.08
43512006.07.19 17:16buy21601.101.25490.00001.2614
43522006.07.19 17:16close21601.101.25510.00001.261422.0054108.08
43532006.07.19 17:16buy21611.101.25520.00001.2617
43542006.07.19 17:18buy21622.201.25430.00001.2608
43552006.07.19 17:19close21622.201.25470.00001.260888.0054196.08
43562006.07.19 17:19close21611.101.25440.00001.2617-88.0054108.08
43572006.07.19 17:19buy21631.101.25440.00001.2609
43582006.07.19 17:20close21631.101.25450.00001.260911.0054119.08
43592006.07.19 17:20buy21641.101.25490.00001.2614
43602006.07.19 17:20close21641.101.25550.00001.261466.0054185.08
43612006.07.19 17:20buy21651.101.25560.00001.2621
43622006.07.19 17:21buy21662.201.25430.00001.2608
43632006.07.19 17:21buy21674.001.25310.00001.2596
43642006.07.19 17:21close21674.001.25440.00001.2596520.0054705.08
43652006.07.19 17:21close21662.201.25400.00001.2608-66.0054639.08
43662006.07.19 17:21close21651.101.25420.00001.2621-154.0054485.08
43672006.07.19 17:21buy21681.101.25400.00001.2605
43682006.07.19 17:22close21681.101.25600.00001.2605220.0054705.08
43692006.07.19 17:22buy21691.101.25590.00001.2624
43702006.07.19 17:22close21691.101.25600.00001.262411.0054716.08
43712006.07.19 17:22buy21701.101.25670.00001.2632
43722006.07.19 17:22buy21712.201.25590.00001.2624
43732006.07.19 17:22buy21724.001.25470.00001.2612
43742006.07.19 17:23close21724.001.25540.00001.2612280.0054996.08
43752006.07.19 17:23close21712.201.25510.00001.2624-176.0054820.08
43762006.07.19 17:23close21701.101.25500.00001.2632-187.0054633.08
43772006.07.19 17:23buy21731.101.25540.00001.2619
43782006.07.19 17:25buy21742.201.25470.00001.2612
43792006.07.19 17:25buy21754.001.25360.00001.2601
43802006.07.19 17:27close21754.001.25630.00001.26011080.0055713.08
43812006.07.19 17:27close21742.201.25410.00001.2612-132.0055581.08
43822006.07.19 17:27close21731.101.25360.00001.2619-198.0055383.08
43832006.07.19 17:27buy21761.101.25360.00001.2601
43842006.07.19 17:27buy21772.201.25280.00001.2593
43852006.07.19 17:27close21772.201.25340.00001.2593132.0055515.08
43862006.07.19 17:27close21761.101.25200.00001.2601-176.0055339.08
43872006.07.19 17:27buy21781.101.25320.00001.2597
43882006.07.19 17:28buy21792.201.24890.00001.2554
43892006.07.19 17:28close21792.201.25050.00001.2554352.0055691.08
43902006.07.19 17:28close21781.101.25010.00001.2597-341.0055350.08
43912006.07.19 17:28buy21801.101.25060.00001.2571
43922006.07.19 17:28buy21812.201.24980.00001.2563
43932006.07.19 17:28buy21824.401.24900.00001.2555
43942006.07.19 17:29t/p21812.201.25630.00001.25631430.0056780.08
43952006.07.19 17:29t/p21824.401.25550.00001.25552860.0059640.08
43962006.07.19 17:29close21801.101.25690.00001.2571693.0060333.08
43972006.07.19 17:30buy21831.201.25730.00001.2638
43982006.07.19 17:31close21831.201.25740.00001.263812.0060345.08
43992006.07.19 17:31buy21841.201.25750.00001.2640
44002006.07.19 17:34close21841.201.25780.00001.264036.0060381.08
44012006.07.19 17:34buy21851.201.25780.00001.2643
44022006.07.19 17:41buy21862.401.25710.00001.2636
44032006.07.19 17:45close21862.401.25740.00001.263672.0060453.08
44042006.07.19 17:45close21851.201.25720.00001.2643-72.0060381.08
44052006.07.19 17:45buy21871.201.25760.00001.2641
44062006.07.19 17:57buy21882.401.25640.00001.2629
44072006.07.19 17:58close21882.401.25710.00001.2629168.0060549.08
44082006.07.19 17:58close21871.201.25720.00001.2641-48.0060501.08
44092006.07.19 17:58buy21891.201.25730.00001.2638
44102006.07.19 18:00buy21902.401.25640.00001.2629
44112006.07.19 18:01buy21914.801.25510.00001.2616
44122006.07.19 18:28close21914.801.25650.00001.2616672.0061173.08
44132006.07.19 18:29close21902.401.25550.00001.2629-216.0060957.08
44142006.07.19 18:30close21891.201.25540.00001.2638-228.0060729.08
44152006.07.19 18:30buy21921.201.25590.00001.2624
44162006.07.19 18:57close21921.201.25600.00001.262412.0060741.08
44172006.07.19 18:57buy21931.201.25710.00001.2636
44182006.07.19 18:59buy21942.401.25610.00001.2626
44192006.07.19 19:30close21942.401.25660.00001.2626120.0060861.08
44202006.07.19 19:30close21931.201.25720.00001.263612.0060873.08
44212006.07.19 19:31buy21951.201.25740.00001.2639
44222006.07.19 19:39buy21962.401.25660.00001.2631
44232006.07.19 19:42close21962.401.25690.00001.263172.0060945.08
44242006.07.19 19:42close21951.201.25700.00001.2639-48.0060897.08
44252006.07.19 19:42buy21971.201.25720.00001.2637
44262006.07.19 19:55buy21982.401.25630.00001.2628
44272006.07.19 19:56modify21982.401.25631.25751.2680
44282006.07.19 19:56close21982.401.25931.25751.2680720.0061617.08
44292006.07.19 19:56close21971.201.25940.00001.2637264.0061881.08
44302006.07.19 19:56buy21991.201.25990.00001.2664
44312006.07.19 20:01buy22002.401.25920.00001.2657
44322006.07.19 20:26close22002.401.26020.00001.2657240.0062121.08
44332006.07.19 20:26close21991.201.26010.00001.266424.0062145.08
44342006.07.19 20:26buy22011.201.26030.00001.2668
44352006.07.19 20:30buy22022.401.25950.00001.2660
44362006.07.19 20:55close22022.401.26040.00001.2660216.0062361.08
44372006.07.19 20:56close22011.201.26030.00001.26680.0062361.08
44382006.07.19 20:57buy22031.201.26050.00001.2670
44392006.07.19 20:58close22031.201.26080.00001.267036.0062397.08
44402006.07.19 20:59buy22041.201.26070.00001.2672
44412006.07.19 21:07buy22052.401.25990.00001.2664
44422006.07.19 21:25close22052.401.26050.00001.2664144.0062541.08
44432006.07.19 21:25close22041.201.26040.00001.2672-36.0062505.08
44442006.07.19 21:26buy22061.301.26060.00001.2671
44452006.07.19 21:28close22061.301.26070.00001.267113.0062518.08
44462006.07.19 21:28buy22071.301.26110.00001.2676
44472006.07.19 21:29buy22082.401.26030.00001.2668
44482006.07.19 23:06buy22094.801.25950.00001.2660
44492006.07.19 23:28close22094.801.26000.00001.2660240.0062758.08
44502006.07.19 23:29close22082.401.25940.00001.2668-216.0062542.08
44512006.07.19 23:30close22071.301.25930.00001.2676-234.0062308.08
44522006.07.19 23:33sell22101.201.25870.00001.2522
44532006.07.19 23:58sell22112.401.25940.00001.2529
44542006.07.19 23:59close22112.401.25880.00001.2529144.0062452.08
44552006.07.20 00:00close22101.201.25900.00001.2522-12.6062439.48
44562006.07.20 00:02sell22121.201.25890.00001.2524
44572006.07.20 01:14sell22132.401.25960.00001.2531
44582006.07.20 02:03close22132.401.25930.00001.253172.0062511.48
44592006.07.20 02:09close22121.201.25940.00001.2524-60.0062451.48
44602006.07.20 02:10sell22141.201.25900.00001.2525
44612006.07.20 02:21sell22152.401.25970.00001.2532
44622006.07.20 02:29close22152.401.25940.00001.253272.0062523.48
44632006.07.20 02:30close22141.201.25930.00001.2525-36.0062487.48
44642006.07.20 02:39sell22161.201.25910.00001.2526
44652006.07.20 03:17sell22172.401.26000.00001.2535
44662006.07.20 04:02sell22184.801.26080.00001.2543
44672006.07.20 08:35close22184.801.26030.00001.2543240.0062727.48
44682006.07.20 08:36close22172.401.26040.00001.2535-96.0062631.48
44692006.07.20 08:37close22161.201.26100.00001.2526-228.0062403.48
44702006.07.20 08:38sell22191.201.26060.00001.2541
44712006.07.20 09:00close22191.201.26020.00001.254148.0062451.48
44722006.07.20 09:01sell22201.201.25980.00001.2533
44732006.07.20 09:13sell22212.401.26070.00001.2542
44742006.07.20 09:29close22212.401.26010.00001.2542144.0062595.48
44752006.07.20 09:30close22201.201.26000.00001.2533-24.0062571.48
44762006.07.20 09:30sell22221.301.25960.00001.2531
44772006.07.20 10:01close22221.301.25920.00001.253152.0062623.48
44782006.07.20 10:04sell22231.301.25900.00001.2525
44792006.07.20 10:09sell22242.401.25970.00001.2532
44802006.07.20 11:07sell22254.801.26050.00001.2540
44812006.07.20 11:36close22254.801.25990.00001.2540288.0062911.48
44822006.07.20 11:36close22242.401.26010.00001.2532-96.0062815.48
44832006.07.20 11:36close22231.301.26080.00001.2525-234.0062581.48
44842006.07.20 11:36sell22261.301.26040.00001.2539
44852006.07.20 11:50sell22272.401.26110.00001.2546
44862006.07.20 12:01close22272.401.26050.00001.2546144.0062725.48
44872006.07.20 12:04close22261.301.26040.00001.25390.0062725.48
44882006.07.20 12:04sell22281.301.26000.00001.2535
44892006.07.20 12:13sell22292.401.26080.00001.2543
44902006.07.20 12:30close22292.401.26030.00001.2543120.0062845.48
44912006.07.20 12:31close22281.301.26040.00001.2535-52.0062793.48
44922006.07.20 12:32sell22301.301.26040.00001.2539
44932006.07.20 12:59close22301.301.26030.00001.253913.0062806.48
44942006.07.20 13:00sell22311.301.26020.00001.2537
44952006.07.20 13:04sell22322.401.26100.00001.2545
44962006.07.20 13:08sell22334.801.26200.00001.2555
44972006.07.24 11:57close22334.801.26140.00001.2555350.4063156.88
44982006.07.24 11:57close22322.401.26130.00001.2545-40.8063116.08
44992006.07.24 11:58close22311.301.26120.00001.2537-113.1063002.98
45002006.07.24 11:59sell22341.301.26230.00001.2558
45012006.07.24 12:15sell22352.401.26320.00001.2567
45022006.07.24 12:18close22352.401.26280.00001.256796.0063098.98
45032006.07.24 12:19close22341.301.26270.00001.2558-52.0063046.98
45042006.07.24 12:19sell22361.301.26230.00001.2558
45052006.07.24 12:26close22361.301.26220.00001.255813.0063059.98
45062006.07.24 12:26sell22371.301.26170.00001.2552
45072006.07.24 12:29sell22382.401.26320.00001.2567
45082006.07.24 12:49close22382.401.26250.00001.2567168.0063227.98
45092006.07.24 12:49close22371.301.26260.00001.2552-117.0063110.98
45102006.07.24 12:54sell22391.301.26240.00001.2559
45112006.07.24 12:55close22391.301.26230.00001.255913.0063123.98
45122006.07.24 12:56sell22401.301.26190.00001.2554
45132006.07.24 12:59sell22412.401.26270.00001.2562
45142006.07.24 13:23close22412.401.26230.00001.256296.0063219.98
45152006.07.24 13:24close22401.301.26220.00001.2554-39.0063180.98
45162006.07.24 13:26sell22421.301.26170.00001.2552
45172006.07.24 13:54close22421.301.26160.00001.255213.0063193.98
45182006.07.24 13:55sell22431.301.26120.00001.2547
45192006.07.24 14:00sell22442.401.26240.00001.2559
45202006.07.24 15:01sell22454.801.26360.00001.2571
45212006.07.24 15:24close22454.801.26280.00001.2571384.0063577.98
45222006.07.24 15:25close22442.401.26290.00001.2559-120.0063457.98
45232006.07.24 15:25close22431.301.26280.00001.2547-208.0063249.98
45242006.07.24 15:26buy22461.301.26310.00001.2696
45252006.07.24 15:29close22461.301.26360.00001.269665.0063314.98
45262006.07.24 15:30buy22471.301.26380.00001.2703
45272006.07.24 16:15buy22482.401.26300.00001.2695
45282006.07.24 16:29close22482.401.26340.00001.269596.0063410.98
45292006.07.24 16:30close22471.301.26330.00001.2703-65.0063345.98
45302006.07.24 16:30buy22491.301.26410.00001.2706
45312006.07.24 16:31close22491.301.26420.00001.270613.0063358.98
45322006.07.24 16:32buy22501.301.26440.00001.2709
45332006.07.24 16:52buy22512.401.26350.00001.2700
45342006.07.24 16:59close22512.401.26400.00001.2700120.0063478.98
45352006.07.24 17:00close22501.301.26380.00001.2709-78.0063400.98
45362006.07.24 17:01buy22521.301.26400.00001.2705
45372006.07.24 17:20buy22532.401.26330.00001.2698
45382006.07.24 17:40close22532.401.26360.00001.269872.0063472.98
45392006.07.24 17:41close22521.301.26350.00001.2705-65.0063407.98
45402006.07.24 17:41buy22541.301.26360.00001.2701
45412006.07.24 17:43buy22552.401.26290.00001.2694
45422006.07.24 18:20buy22564.801.26210.00001.2686
45432006.07.24 18:29close22564.801.26300.00001.2686432.0063839.98
45442006.07.24 18:30close22552.401.26290.00001.26940.0063839.98
45452006.07.24 18:34close22541.301.26300.00001.2701-78.0063761.98
45462006.07.24 18:34buy22571.301.26340.00001.2699
45472006.07.24 20:18buy22582.601.26260.00001.2691
45482006.07.24 21:17buy22594.801.26180.00001.2683
45492006.07.24 21:29close22594.801.26230.00001.2683240.0064001.98
45502006.07.24 21:30close22582.601.26210.00001.2691-130.0063871.98
45512006.07.24 21:31close22571.301.26290.00001.2699-65.0063806.98
45522006.07.24 21:32buy22601.301.26300.00001.2695
45532006.07.24 22:00close22601.301.26320.00001.269526.0063832.98
45542006.07.24 22:02buy22611.301.26340.00001.2699
45552006.07.24 23:14buy22622.601.26260.00001.2691
45562006.07.24 23:30close22622.601.26290.00001.269178.0063910.98
45572006.07.24 23:30close22611.301.26310.00001.2699-39.0063871.98
45582006.07.24 23:31buy22631.301.26360.00001.2701
45592006.07.25 00:00close22631.301.26380.00001.270114.4363886.41
45602006.07.25 00:00buy22641.301.26440.00001.2709
45612006.07.25 00:12buy22652.601.26360.00001.2701
45622006.07.25 01:32buy22664.801.26290.00001.2694
45632006.07.25 07:01close22664.801.26370.00001.2694384.0064270.41
45642006.07.25 07:01close22652.601.26350.00001.2701-26.0064244.41
45652006.07.25 07:01close22641.301.26360.00001.2709-104.0064140.41
45662006.07.25 07:01buy22671.301.26360.00001.2701
45672006.07.25 07:04buy22682.601.26250.00001.2690
45682006.07.25 07:10close22682.601.26290.00001.2690104.0064244.41
45692006.07.25 07:11close22671.301.26280.00001.2701-104.0064140.41
45702006.07.25 07:11buy22691.301.26330.00001.2698
45712006.07.25 07:26buy22702.601.26220.00001.2687
45722006.07.25 07:29close22702.601.26340.00001.2687312.0064452.41
45732006.07.25 07:30close22691.301.26350.00001.269826.0064478.41
45742006.07.25 07:30buy22711.301.26400.00001.2705
45752006.07.25 08:01close22711.301.26520.00001.2705156.0064634.41
45762006.07.25 08:01buy22721.301.26510.00001.2716
45772006.07.25 08:03buy22732.601.26400.00001.2705
45782006.07.25 08:05close22732.601.26440.00001.2705104.0064738.41
45792006.07.25 08:05close22721.301.26420.00001.2716-117.0064621.41
45802006.07.25 08:05buy22741.301.26470.00001.2712
45812006.07.25 08:06buy22752.601.26390.00001.2704
45822006.07.25 08:08close22752.601.26420.00001.270478.0064699.41
45832006.07.25 08:08close22741.301.26400.00001.2712-91.0064608.41
45842006.07.25 08:08buy22761.301.26500.00001.2715
45852006.07.25 08:11buy22772.601.26410.00001.2706
45862006.07.25 08:14close22772.601.26450.00001.2706104.0064712.41
45872006.07.25 08:14close22761.301.26400.00001.2715-130.0064582.41
45882006.07.25 08:15buy22781.301.26420.00001.2707
45892006.07.25 08:17close22781.301.26430.00001.270713.0064595.41
45902006.07.25 08:17buy22791.301.26440.00001.2709
45912006.07.25 08:20close22791.301.26450.00001.270913.0064608.41
45922006.07.25 08:20buy22801.301.26470.00001.2712
45932006.07.25 08:24buy22812.601.26360.00001.2701
45942006.07.25 08:27close22812.601.26400.00001.2701104.0064712.41
45952006.07.25 08:27close22801.301.26390.00001.2712-104.0064608.41
45962006.07.25 08:27buy22821.301.26390.00001.2704
45972006.07.25 08:28close22821.301.26450.00001.270478.0064686.41
45982006.07.25 08:29buy22831.301.26520.00001.2717
45992006.07.25 08:31close22831.301.26590.00001.271791.0064777.41
46002006.07.25 08:31buy22841.301.26590.00001.2724
46012006.07.25 08:32buy22852.601.26520.00001.2717
46022006.07.25 08:34close22852.601.26560.00001.2717104.0064881.41
46032006.07.25 08:34close22841.301.26580.00001.2724-13.0064868.41
46042006.07.25 08:34buy22861.301.26600.00001.2725
46052006.07.25 08:36buy22872.601.26510.00001.2716
46062006.07.25 08:38close22872.601.26580.00001.2716182.0065050.41
46072006.07.25 08:38close22861.301.26570.00001.2725-39.0065011.41
46082006.07.25 08:38buy22881.301.26610.00001.2726
46092006.07.25 08:41buy22892.601.26540.00001.2719
46102006.07.25 08:44close22892.601.26580.00001.2719104.0065115.41
46112006.07.25 08:44close22881.301.26510.00001.2726-130.0064985.41
46122006.07.25 08:44buy22901.301.26530.00001.2718
46132006.07.25 08:46close22901.301.26550.00001.271826.0065011.41
46142006.07.25 08:46buy22911.301.26570.00001.2722
46152006.07.25 08:50close22911.301.26580.00001.272213.0065024.41
46162006.07.25 08:50buy22921.301.26580.00001.2723
46172006.07.25 08:54buy22932.601.26480.00001.2713
46182006.07.25 08:55close22932.601.26520.00001.2713104.0065128.41
46192006.07.25 08:55close22921.301.26470.00001.2723-143.0064985.41
46202006.07.25 08:55buy22941.301.26490.00001.2714
46212006.07.25 08:57close22941.301.26510.00001.271426.0065011.41
46222006.07.25 08:57buy22951.301.26500.00001.2715
46232006.07.25 08:58close22951.301.26570.00001.271591.0065102.41
46242006.07.25 08:58buy22961.301.26610.00001.2726
46252006.07.25 09:07close22961.301.26620.00001.272613.0065115.41
46262006.07.25 09:08buy22971.301.26630.00001.2728
46272006.07.25 09:28close22971.301.26660.00001.272839.0065154.41
46282006.07.25 09:29buy22981.301.26640.00001.2729
46292006.07.25 09:58close22981.301.26670.00001.272939.0065193.41
46302006.07.25 09:58buy22991.301.26730.00001.2738
46312006.07.25 09:59buy23002.601.26580.00001.2723
46322006.07.25 10:30buy23014.801.26500.00001.2715
46332006.07.25 16:49close23014.801.26580.00001.2715384.0065577.41
46342006.07.25 16:50close23002.601.26620.00001.2723104.0065681.41
46352006.07.25 16:50close22991.301.26640.00001.2738-117.0065564.41
46362006.07.25 16:51buy23021.301.26640.00001.2729
46372006.07.25 16:53buy23032.601.26540.00001.2719
46382006.07.25 16:56close23032.601.26580.00001.2719104.0065668.41
46392006.07.25 16:56close23021.301.26570.00001.2729-91.0065577.41
46402006.07.25 16:58buy23041.301.26560.00001.2721
46412006.07.25 16:59close23041.301.26640.00001.2721104.0065681.41
46422006.07.25 17:00buy23051.301.26660.00001.2731
46432006.07.25 17:00buy23062.601.26270.00001.2692
46442006.07.25 17:11buy23074.801.26190.00001.2684
46452006.07.25 17:16close23074.801.26290.00001.2684480.0066161.41
46462006.07.25 17:17close23062.601.26270.00001.26920.0066161.41
46472006.07.25 17:17close23051.301.26280.00001.2731-494.0065667.41
46482006.07.25 17:17sell23081.301.26360.00001.2571
46492006.07.25 17:18sell23092.601.26520.00001.2587
46502006.07.25 17:19sell23105.201.26610.00001.2596
46512006.07.25 17:21close23105.201.26500.00001.2596572.0066239.41
46522006.07.25 17:21close23092.601.26430.00001.2587234.0066473.41
46532006.07.25 17:21close23081.301.26500.00001.2571-182.0066291.41
46542006.07.25 17:21sell23111.301.26460.00001.2581
46552006.07.25 17:22close23111.301.26410.00001.258165.0066356.41
46562006.07.25 17:23sell23121.301.26400.00001.2575
46572006.07.25 17:25sell23132.601.26500.00001.2585
46582006.07.25 17:27close23132.601.26450.00001.2585130.0066486.41
46592006.07.25 17:28close23121.301.26470.00001.2575-91.0066395.41
46602006.07.25 17:28sell23141.301.26430.00001.2578
46612006.07.25 17:28close23141.301.26420.00001.257813.0066408.41
46622006.07.25 17:28sell23151.301.26420.00001.2577
46632006.07.25 17:29close23151.301.26230.00001.2577247.0066655.41
46642006.07.25 17:30sell23161.301.26190.00001.2554
46652006.07.25 17:41close23161.301.26180.00001.255413.0066668.41
46662006.07.25 17:42sell23171.301.26140.00001.2549
46672006.07.25 17:48sell23182.601.26230.00001.2558
46682006.07.25 18:00close23182.601.25930.00001.2558780.0067448.41
46692006.07.25 18:01close23171.301.25940.00001.2549260.0067708.41
46702006.07.25 18:01sell23191.401.25900.00001.2525
46712006.07.25 18:02close23191.401.25890.00001.252514.0067722.41
46722006.07.25 18:02sell23201.401.25870.00001.2522
46732006.07.25 18:07sell23212.601.25960.00001.2531
46742006.07.25 18:09close23212.601.25880.00001.2531208.0067930.41
46752006.07.25 18:09close23201.401.25890.00001.2522-28.0067902.41
46762006.07.25 18:09sell23221.401.25850.00001.2520
46772006.07.25 18:12close23221.401.25770.00001.2520112.0068014.41
46782006.07.25 18:12sell23231.401.25750.00001.2510
46792006.07.25 18:12sell23242.601.25830.00001.2518
46802006.07.25 18:16sell23255.201.25970.00001.2532
46812006.07.25 18:28close23255.201.25860.00001.2532572.0068586.41
46822006.07.25 18:28close23242.601.25870.00001.2518-104.0068482.41
46832006.07.25 18:28close23231.401.25880.00001.2510-182.0068300.41
46842006.07.25 18:29sell23261.401.25830.00001.2518
46852006.07.25 18:31close23261.401.25770.00001.251884.0068384.41
46862006.07.25 18:32sell23271.401.25720.00001.2507
46872006.07.25 18:41close23271.401.25710.00001.250714.0068398.41
46882006.07.25 18:42sell23281.401.25690.00001.2504
46892006.07.25 18:46sell23292.601.25760.00001.2511
46902006.07.25 18:46sell23305.201.25840.00001.2519
46912006.07.25 18:57close23305.201.25740.00001.2519520.0068918.41
46922006.07.25 18:58close23292.601.25750.00001.251126.0068944.41
46932006.07.25 18:58close23281.401.25760.00001.2504-98.0068846.41
46942006.07.25 18:58sell23311.401.25690.00001.2504
46952006.07.25 18:58sell23322.801.25760.00001.2511
46962006.07.25 19:01close23322.801.25730.00001.251184.0068930.41
46972006.07.25 19:02close23311.401.25720.00001.2504-42.0068888.41
46982006.07.25 19:04sell23331.401.25700.00001.2505
46992006.07.25 19:28close23331.401.25650.00001.250570.0068958.41
47002006.07.25 19:29sell23341.401.25680.00001.2503
47012006.07.25 19:46sell23352.801.25750.00001.2510
47022006.07.25 19:58close23352.801.25700.00001.2510140.0069098.41
47032006.07.25 19:58close23341.401.25690.00001.2503-14.0069084.41
47042006.07.25 19:59sell23361.401.25750.00001.2510
47052006.07.25 20:28close23361.401.25740.00001.251014.0069098.41
47062006.07.25 20:28sell23371.401.25720.00001.2507
47072006.07.25 21:34sell23382.801.25800.00001.2515
47082006.07.25 21:56close23382.801.25770.00001.251584.0069182.41
47092006.07.25 21:56close23371.401.25760.00001.2507-56.0069126.41
47102006.07.25 21:58sell23391.401.25740.00001.2509
47112006.07.25 22:00sell23402.801.25830.00001.2518
47122006.07.25 22:58close23402.801.25790.00001.2518112.0069238.41
47132006.07.25 22:59close23391.401.25800.00001.2509-84.0069154.41
47142006.07.25 23:00buy23411.401.25810.00001.2646
47152006.07.26 00:01close23411.401.25820.00001.26461.5469155.95
47162006.07.26 00:03buy23421.401.25840.00001.2649
47172006.07.26 00:11close23421.401.25850.00001.264914.0069169.95
47182006.07.26 00:12buy23431.401.25870.00001.2652
47192006.07.26 00:22buy23442.801.25790.00001.2644
47202006.07.26 02:07close23442.801.25820.00001.264484.0069253.95
47212006.07.26 02:08close23431.401.25830.00001.2652-56.0069197.95
47222006.07.26 02:10buy23451.401.25850.00001.2650
47232006.07.26 03:18buy23462.801.25770.00001.2642
47242006.07.26 04:17buy23475.201.25700.00001.2635
47252006.07.26 04:31close23475.201.25760.00001.2635312.0069509.95
47262006.07.26 04:32close23462.801.25770.00001.26420.0069509.95
47272006.07.26 04:33close23451.401.25780.00001.2650-98.0069411.95
47282006.07.26 04:34buy23481.401.25820.00001.2647
47292006.07.26 04:47buy23492.801.25740.00001.2639
47302006.07.26 05:06close23492.801.25770.00001.263984.0069495.95
47312006.07.26 05:13close23481.401.25760.00001.2647-84.0069411.95
47322006.07.26 05:14buy23501.401.25800.00001.2645
47332006.07.26 06:06close23501.401.25810.00001.264514.0069425.95
47342006.07.26 06:07buy23511.401.25810.00001.2646
47352006.07.26 07:36close23511.401.25820.00001.264614.0069439.95
47362006.07.26 07:38buy23521.401.25840.00001.2649
47372006.07.26 08:41buy23532.801.25750.00001.2640
47382006.07.26 09:10buy23545.201.25680.00001.2633
47392006.07.26 09:30close23545.201.25730.00001.2633260.0069699.95
47402006.07.26 09:30close23532.801.25720.00001.2640-84.0069615.95
47412006.07.26 09:30close23521.401.25710.00001.2649-182.0069433.95
47422006.07.26 09:31buy23551.401.25860.00001.2651
47432006.07.26 09:40buy23562.801.25740.00001.2639
47442006.07.26 09:59close23562.801.25790.00001.2639140.0069573.95
47452006.07.26 10:00close23551.401.25800.00001.2651-84.0069489.95
47462006.07.26 10:00buy23571.401.25840.00001.2649
47472006.07.26 10:01close23571.401.25870.00001.264942.0069531.95
47482006.07.26 10:01buy23581.401.25880.00001.2653
47492006.07.26 10:08close23581.401.25900.00001.265328.0069559.95
47502006.07.26 10:09buy23591.401.25860.00001.2651
47512006.07.26 10:10buy23602.801.25780.00001.2643
47522006.07.26 10:40buy23615.201.25710.00001.2636
47532006.07.26 11:00close23615.201.25760.00001.2636260.0069819.95
47542006.07.26 11:01close23602.801.25850.00001.2643196.0070015.95
47552006.07.26 11:03close23591.401.25860.00001.26510.0070015.95
47562006.07.26 11:04buy23621.401.25900.00001.2655
47572006.07.26 11:07close23621.401.25910.00001.265514.0070029.95
47582006.07.26 11:07buy23631.401.25840.00001.2649
47592006.07.26 11:08close23631.401.25860.00001.264928.0070057.95
47602006.07.26 11:08buy23641.401.25900.00001.2655
47612006.07.26 11:09buy23652.801.25750.00001.2640
47622006.07.26 11:29close23652.801.25860.00001.2640308.0070365.95
47632006.07.26 11:30close23641.401.25840.00001.2655-84.0070281.95
47642006.07.26 11:35buy23661.401.25880.00001.2653
47652006.07.26 12:00close23661.401.25900.00001.265328.0070309.95
47662006.07.26 12:04buy23671.401.25950.00001.2660
47672006.07.26 12:08buy23682.801.25880.00001.2653
47682006.07.26 12:34close23682.801.25910.00001.265384.0070393.95
47692006.07.26 12:34close23671.401.25920.00001.2660-42.0070351.95
47702006.07.26 12:35buy23691.401.25930.00001.2658
47712006.07.26 12:38buy23702.801.25850.00001.2650
47722006.07.26 13:00close23702.801.25890.00001.2650112.0070463.95
47732006.07.26 13:01close23691.401.25940.00001.265814.0070477.95
47742006.07.26 13:02buy23711.401.25960.00001.2661
47752006.07.26 13:04close23711.401.25970.00001.266114.0070491.95
47762006.07.26 13:04buy23721.401.25980.00001.2663
47772006.07.26 13:06buy23732.801.25870.00001.2652
47782006.07.26 13:30close23732.801.25910.00001.2652112.0070603.95
47792006.07.26 13:31close23721.401.25940.00001.2663-56.0070547.95
47802006.07.26 13:33buy23741.401.25960.00001.2661
47812006.07.26 13:37buy23752.801.25890.00001.2654
47822006.07.26 14:00close23752.801.25920.00001.265484.0070631.95
47832006.07.26 14:02close23741.401.25940.00001.2661-28.0070603.95
47842006.07.26 14:03buy23761.401.25980.00001.2663
47852006.07.26 14:33buy23772.801.25900.00001.2655
47862006.07.26 15:30close23772.801.25960.00001.2655168.0070771.95
47872006.07.26 15:31close23761.401.25950.00001.2663-42.0070729.95
47882006.07.26 15:31buy23781.401.26030.00001.2668
47892006.07.26 15:32buy23792.801.25950.00001.2660
47902006.07.26 15:34buy23805.601.25880.00001.2653
47912006.07.26 15:59close23805.601.25940.00001.2653336.0071065.95
47922006.07.26 16:00close23792.801.25950.00001.26600.0071065.95
47932006.07.26 16:00close23781.401.26000.00001.2668-42.0071023.95
47942006.07.26 16:00buy23811.401.25990.00001.2664
47952006.07.26 16:00close23811.401.26040.00001.266470.0071093.95
47962006.07.26 16:00buy23821.401.26060.00001.2671
47972006.07.26 16:02buy23832.801.25940.00001.2659
47982006.07.26 16:30close23832.801.26010.00001.2659196.0071289.95
47992006.07.26 16:31close23821.401.26000.00001.2671-84.0071205.95
48002006.07.26 16:31buy23841.401.26050.00001.2670
48012006.07.26 16:32buy23852.801.25960.00001.2661
48022006.07.26 16:59close23852.801.26020.00001.2661168.0071373.95
48032006.07.26 17:00close23841.401.26040.00001.2670-14.0071359.95
48042006.07.26 17:00buy23861.401.26110.00001.2676
48052006.07.26 17:01close23861.401.26180.00001.267698.0071457.95
48062006.07.26 17:01buy23871.401.26020.00001.2667
48072006.07.26 17:25close23871.401.26030.00001.266714.0071471.95
48082006.07.26 17:26buy23881.401.26080.00001.2673
48092006.07.26 17:27buy23892.801.26000.00001.2665
48102006.07.26 17:28close23892.801.26040.00001.2665112.0071583.95
48112006.07.26 17:28close23881.401.26030.00001.2673-70.0071513.95
48122006.07.26 17:28buy23901.401.26070.00001.2672
48132006.07.26 17:29close23901.401.26180.00001.2672154.0071667.95
48142006.07.26 17:30buy23911.401.26200.00001.2685
48152006.07.26 17:32buy23922.801.26130.00001.2678
48162006.07.26 17:48close23922.801.26160.00001.267884.0071751.95
48172006.07.26 17:48close23911.401.26150.00001.2685-70.0071681.95
48182006.07.26 17:48buy23931.401.26140.00001.2679
48192006.07.26 17:50close23931.401.26150.00001.267914.0071695.95
48202006.07.26 17:50buy23941.401.26160.00001.2681
48212006.07.26 17:52close23941.401.26170.00001.268114.0071709.95
48222006.07.26 17:52buy23951.401.26180.00001.2683
48232006.07.26 17:58close23951.401.26210.00001.268342.0071751.95
48242006.07.26 17:59buy23961.401.26180.00001.2683
48252006.07.26 18:28close23961.401.26190.00001.268314.0071765.95
48262006.07.26 18:29buy23971.401.26180.00001.2683
48272006.07.26 18:53close23971.401.26190.00001.268314.0071779.95
48282006.07.26 18:54buy23981.401.26230.00001.2688
48292006.07.26 18:57close23981.401.26240.00001.268814.0071793.95
48302006.07.26 18:57buy23991.401.26300.00001.2695
48312006.07.26 19:20close23991.401.26320.00001.269528.0071821.95
48322006.07.26 19:20buy24001.401.26340.00001.2699
48332006.07.26 19:25close24001.401.26350.00001.269914.0071835.95
48342006.07.26 19:26buy24011.401.26390.00001.2704
48352006.07.26 19:26close24011.401.26410.00001.270428.0071863.95
48362006.07.26 19:26buy24021.401.26430.00001.2708
48372006.07.26 19:27close24021.401.26440.00001.270814.0071877.95
48382006.07.26 19:28buy24031.401.26460.00001.2711
48392006.07.26 19:50close24031.401.26470.00001.271114.0071891.95
48402006.07.26 19:50buy24041.401.26490.00001.2714
48412006.07.26 19:55close24041.401.26500.00001.271414.0071905.95
48422006.07.26 19:55buy24051.401.26550.00001.2720
48432006.07.26 19:56close24051.401.26560.00001.272014.0071919.95
48442006.07.26 19:57buy24061.401.26580.00001.2723
48452006.07.26 19:58close24061.401.26590.00001.272314.0071933.95
48462006.07.26 19:59buy24071.401.26600.00001.2725
48472006.07.26 20:01buy24082.801.26510.00001.2716
48482006.07.26 20:27close24082.801.26550.00001.2716112.0072045.95
48492006.07.26 20:28close24071.401.26560.00001.2725-56.0071989.95
48502006.07.26 20:28buy24091.401.26600.00001.2725
48512006.07.26 20:57close24091.401.26610.00001.272514.0072003.95
48522006.07.26 20:57buy24101.401.26650.00001.2730
48532006.07.26 21:18close24101.401.26670.00001.273028.0072031.95
48542006.07.26 21:18buy24111.401.26690.00001.2734
48552006.07.26 21:20close24111.401.26700.00001.273414.0072045.95
48562006.07.26 21:21buy24121.401.26720.00001.2737
48572006.07.26 21:24close24121.401.26750.00001.273742.0072087.95
48582006.07.26 21:24buy24131.401.26810.00001.2746
48592006.07.26 21:24close24131.401.26830.00001.274628.0072115.95
48602006.07.26 21:25buy24141.401.26850.00001.2750
48612006.07.26 21:26close24141.401.26870.00001.275028.0072143.95
48622006.07.26 21:26buy24151.401.26910.00001.2756
48632006.07.26 21:27close24151.401.26950.00001.275656.0072199.95
48642006.07.26 21:27buy24161.401.27000.00001.2765
48652006.07.26 21:27close24161.401.27030.00001.276542.0072241.95
48662006.07.26 21:28buy24171.401.27050.00001.2770
48672006.07.26 21:29buy24182.801.26940.00001.2759
48682006.07.26 21:57close24182.801.26990.00001.2759140.0072381.95
48692006.07.26 21:58close24171.401.26980.00001.2770-98.0072283.95
48702006.07.26 21:58buy24191.401.27020.00001.2767
48712006.07.26 22:57close24191.401.27030.00001.276714.0072297.95
48722006.07.26 22:57buy24201.401.27070.00001.2772
48732006.07.26 23:24close24201.401.27080.00001.277214.0072311.95
48742006.07.26 23:24buy24211.401.27120.00001.2777
48752006.07.26 23:26close24211.401.27140.00001.277728.0072339.95
48762006.07.26 23:27buy24221.401.27180.00001.2783
48772006.07.26 23:34buy24232.801.27110.00001.2776
48782006.07.26 23:54close24232.801.27140.00001.277684.0072423.95
48792006.07.26 23:55close24221.401.27150.00001.2783-42.0072381.95
48802006.07.26 23:56buy24241.401.27200.00001.2785
48812006.07.27 00:25close24241.401.27220.00001.2785-9.3872372.57
48822006.07.27 00:27buy24251.401.27260.00001.2791
48832006.07.27 00:30buy24262.801.27150.00001.2780
48842006.07.27 00:57close24262.801.27190.00001.2780112.0072484.57
48852006.07.27 00:58close24251.401.27200.00001.2791-84.0072400.57
48862006.07.27 00:59buy24271.401.27160.00001.2781
48872006.07.27 01:28close24271.401.27170.00001.278114.0072414.57
48882006.07.27 01:29buy24281.401.27190.00001.2784
48892006.07.27 02:04buy24292.801.27100.00001.2775
48902006.07.27 02:25close24292.801.27140.00001.2775112.0072526.57
48912006.07.27 02:28close24281.401.27150.00001.2784-56.0072470.57
48922006.07.27 02:29sell24301.401.27140.00001.2649
48932006.07.27 02:33close24301.401.27120.00001.264928.0072498.57
48942006.07.27 02:36sell24311.401.27100.00001.2645
48952006.07.27 02:54sell24322.801.27170.00001.2652
48962006.07.27 02:59close24322.801.27130.00001.2652112.0072610.57
48972006.07.27 03:00close24311.401.27120.00001.2645-28.0072582.57
48982006.07.27 03:03sell24331.501.27050.00001.2640
48992006.07.27 03:22sell24342.801.27120.00001.2647
49002006.07.27 03:51sell24355.601.27200.00001.2655
49012006.07.27 05:33close24355.601.27150.00001.2655280.0072862.57
49022006.07.27 05:36close24342.801.27160.00001.2647-112.0072750.57
49032006.07.27 05:39close24331.501.27170.00001.2640-180.0072570.57
49042006.07.27 05:40sell24361.501.27150.00001.2650
49052006.07.27 07:16sell24372.801.27230.00001.2658
49062006.07.27 08:42sell24385.601.27310.00001.2666
49072006.07.27 09:01close24385.601.27260.00001.2666280.0072850.57
49082006.07.27 09:02close24372.801.27250.00001.2658-56.0072794.57
49092006.07.27 09:05close24361.501.27260.00001.2650-165.0072629.57
49102006.07.27 09:06sell24391.501.27240.00001.2659
49112006.07.27 09:14sell24402.801.27350.00001.2670
49122006.07.27 09:29close24402.801.27270.00001.2670224.0072853.57
49132006.07.27 09:30close24391.501.27290.00001.2659-75.0072778.57
49142006.07.27 09:30sell24411.501.27240.00001.2659
49152006.07.27 09:31close24411.501.27220.00001.265930.0072808.57
49162006.07.27 09:34sell24421.501.27200.00001.2655
49172006.07.27 09:44sell24432.801.27280.00001.2663
49182006.07.27 10:11sell24445.601.27360.00001.2671
49192006.07.27 10:33close24445.601.27310.00001.2671280.0073088.57
49202006.07.27 10:34close24432.801.27320.00001.2663-112.0072976.57
49212006.07.27 10:35close24421.501.27310.00001.2655-165.0072811.57
49222006.07.27 10:36sell24451.501.27290.00001.2664
49232006.07.27 10:43sell24462.801.27370.00001.2672
49242006.07.27 11:32close24462.801.27280.00001.2672252.0073063.57
49252006.07.27 11:33close24451.501.27290.00001.26640.0073063.57
49262006.07.27 11:34sell24471.501.27250.00001.2660
49272006.07.27 11:41sell24482.801.27340.00001.2669
49282006.07.27 11:59close24482.801.27280.00001.2669168.0073231.57
49292006.07.27 12:00close24471.501.27300.00001.2660-75.0073156.57
49302006.07.27 12:00sell24491.501.27240.00001.2659
49312006.07.27 12:11sell24502.801.27320.00001.2667
49322006.07.27 13:09sell24515.601.27430.00001.2678
49332006.07.27 15:02close24515.601.27360.00001.2678392.0073548.57
49342006.07.27 15:03close24502.801.27370.00001.2667-140.0073408.57
49352006.07.27 15:04close24491.501.27380.00001.2659-210.0073198.57
49362006.07.27 15:06sell24521.501.27360.00001.2671
49372006.07.27 15:30close24521.501.27340.00001.267130.0073228.57
49382006.07.27 15:30sell24531.501.27290.00001.2664
49392006.07.27 15:30close24531.501.27270.00001.266430.0073258.57
49402006.07.27 15:30sell24541.501.27220.00001.2657
49412006.07.27 15:30close24541.501.27090.00001.2657195.0073453.57
49422006.07.27 15:30sell24551.501.27070.00001.2642
49432006.07.27 15:34sell24562.801.27150.00001.2650
49442006.07.27 15:36sell24575.601.27240.00001.2659
49452006.07.27 18:00close24575.601.27180.00001.2659336.0073789.57
49462006.07.27 18:01close24562.801.27190.00001.2650-112.0073677.57
49472006.07.27 18:01close24551.501.27200.00001.2642-195.0073482.57
49482006.07.27 18:01sell24581.501.27180.00001.2653
49492006.07.27 18:06sell24592.801.27270.00001.2662
49502006.07.27 18:27sell24605.601.27340.00001.2669
49512006.07.27 18:29close24605.601.27250.00001.2669504.0073986.57
49522006.07.27 18:30close24592.801.27230.00001.2662112.0074098.57
49532006.07.27 18:31close24581.501.27240.00001.2653-90.0074008.57
49542006.07.27 18:31sell24611.501.27220.00001.2657
49552006.07.27 18:35sell24623.001.27300.00001.2665
49562006.07.27 18:56sell24635.601.27380.00001.2673
49572006.07.27 18:59close24635.601.27310.00001.2673392.0074400.57
49582006.07.27 19:00close24623.001.27330.00001.2665-90.0074310.57
49592006.07.27 19:01close24611.501.27310.00001.2657-135.0074175.57
49602006.07.27 19:01sell24641.501.27290.00001.2664
49612006.07.27 19:25sell24653.001.27360.00001.2671
49622006.07.27 19:30close24653.001.27190.00001.2671510.0074685.57
49632006.07.27 19:31close24641.501.27200.00001.2664135.0074820.57
49642006.07.27 19:31sell24661.501.27210.00001.2656
49652006.07.27 19:35sell24673.001.27290.00001.2664
49662006.07.27 19:55sell24685.601.27380.00001.2673
49672006.07.27 19:59close24685.601.27250.00001.2673728.0075548.57
49682006.07.27 20:00close24673.001.27230.00001.2664180.0075728.57
49692006.07.27 20:00close24661.501.27180.00001.265645.0075773.57
49702006.07.27 20:00sell24691.501.27100.00001.2645
49712006.07.27 20:15sell24703.001.27170.00001.2652
49722006.07.27 20:30close24703.001.27120.00001.2652150.0075923.57
49732006.07.27 20:30close24691.501.27040.00001.264590.0076013.57
49742006.07.27 20:31sell24711.501.27030.00001.2638
49752006.07.27 20:42sell24723.001.27130.00001.2648
49762006.07.27 20:54sell24735.601.27240.00001.2659
49772006.07.27 20:55close24735.601.27170.00001.2659392.0076405.57
49782006.07.27 20:56close24723.001.27120.00001.264830.0076435.57
49792006.07.27 20:56close24711.501.27130.00001.2638-150.0076285.57
49802006.07.27 20:57sell24741.501.27120.00001.2647
49812006.07.27 20:59close24741.501.27040.00001.2647120.0076405.57
49822006.07.27 21:00sell24751.501.27030.00001.2638
49832006.07.27 21:00close24751.501.26980.00001.263875.0076480.57
49842006.07.27 21:00sell24761.501.26830.00001.2618
49852006.07.27 21:02sell24773.001.26910.00001.2626
49862006.07.27 21:14sell24786.001.26980.00001.2633
49872006.07.27 21:28close24786.001.26890.00001.2633540.0077020.57
49882006.07.27 21:28close24773.001.26900.00001.262630.0077050.57
49892006.07.27 21:29close24761.501.26870.00001.2618-60.0076990.57
49902006.07.27 21:30sell24791.501.26860.00001.2621
49912006.07.27 21:30close24791.501.26830.00001.262145.0077035.57
49922006.07.27 21:31sell24801.501.26810.00001.2616
49932006.07.27 21:49sell24813.001.26890.00001.2624
49942006.07.27 21:58close24813.001.26860.00001.262490.0077125.57
49952006.07.27 21:58close24801.501.26840.00001.2616-45.0077080.57
49962006.07.27 21:59sell24821.501.26930.00001.2628
49972006.07.27 23:26close24821.501.26920.00001.262815.0077095.57
49982006.07.27 23:26sell24831.501.26880.00001.2623
49992006.07.27 23:29sell24843.001.26950.00001.2630
50002006.07.28 02:30close24843.001.26910.00001.2630139.5077235.07
50012006.07.28 02:31close24831.501.26870.00001.262324.7577259.82
50022006.07.28 02:35sell24851.501.26850.00001.2620
50032006.07.28 02:53close24851.501.26840.00001.262015.0077274.82
50042006.07.28 02:55sell24861.501.26820.00001.2617
50052006.07.28 03:06sell24873.001.26900.00001.2625
50062006.07.28 03:22close24873.001.26870.00001.262590.0077364.82
50072006.07.28 03:24close24861.501.26880.00001.2617-90.0077274.82
50082006.07.28 03:27sell24881.501.26860.00001.2621
50092006.07.28 03:45sell24893.001.26930.00001.2628
50102006.07.28 03:47close24893.001.26890.00001.2628120.0077394.82
50112006.07.28 03:48close24881.501.26900.00001.2621-60.0077334.82
50122006.07.28 03:49sell24901.501.26880.00001.2623
50132006.07.28 03:50close24901.501.26870.00001.262315.0077349.82
50142006.07.28 03:50sell24911.501.26830.00001.2618
50152006.07.28 04:20close24911.501.26820.00001.261815.0077364.82
50162006.07.28 04:21sell24921.501.26780.00001.2613
50172006.07.28 05:13sell24933.001.26860.00001.2621
50182006.07.28 05:18close24933.001.26830.00001.262190.0077454.82
50192006.07.28 05:19close24921.501.26810.00001.2613-45.0077409.82
50202006.07.28 05:19sell24941.501.26760.00001.2611
50212006.07.28 06:30sell24953.001.26860.00001.2621
50222006.07.28 06:47close24953.001.26820.00001.2621120.0077529.82
50232006.07.28 06:53close24941.501.26840.00001.2611-120.0077409.82
50242006.07.28 06:54buy24961.501.26830.00001.2748
50252006.07.28 06:59close24961.501.26880.00001.274875.0077484.82
50262006.07.28 07:00buy24971.501.26930.00001.2758
50272006.07.28 07:57buy24983.001.26850.00001.2750
50282006.07.28 08:08close24983.001.26880.00001.275090.0077574.82
50292006.07.28 08:09close24971.501.26860.00001.2758-105.0077469.82
50302006.07.28 08:10buy24991.501.26880.00001.2753
50312006.07.28 08:30close24991.501.26890.00001.275315.0077484.82
50322006.07.28 08:31buy25001.501.26930.00001.2758
50332006.07.28 08:38close25001.501.26940.00001.275815.0077499.82
50342006.07.28 08:39buy25011.501.27000.00001.2765
50352006.07.28 08:41buy25023.001.26930.00001.2758
50362006.07.28 08:45buy25036.001.26840.00001.2749
50372006.07.28 08:59close25036.001.26940.00001.2749600.0078099.82
50382006.07.28 09:00close25023.001.26930.00001.27580.0078099.82
50392006.07.28 09:02close25011.501.26940.00001.2765-90.0078009.82
50402006.07.28 09:03buy25041.601.26960.00001.2761
50412006.07.28 09:08close25041.601.26970.00001.276116.0078025.82
50422006.07.28 09:08buy25051.601.27020.00001.2767
50432006.07.28 09:14buy25063.001.26930.00001.2758
50442006.07.28 10:03close25063.001.26970.00001.2758120.0078145.82
50452006.07.28 10:04close25051.601.26980.00001.2767-64.0078081.82
50462006.07.28 10:05buy25071.601.27000.00001.2765
50472006.07.28 10:07close25071.601.27010.00001.276516.0078097.82
50482006.07.28 10:09buy25081.601.27000.00001.2765
50492006.07.28 10:13buy25093.001.26920.00001.2757
50502006.07.28 11:12buy25106.001.26840.00001.2749
50512006.07.28 11:32close25106.001.26890.00001.2749300.0078397.82
50522006.07.28 11:34close25093.001.26880.00001.2757-120.0078277.82
50532006.07.28 11:35close25081.601.26900.00001.2765-160.0078117.82
50542006.07.28 11:37buy25111.601.26910.00001.2756
50552006.07.28 12:31close25111.601.26940.00001.275648.0078165.82
50562006.07.28 12:32buy25121.601.26960.00001.2761
50572006.07.28 12:34close25121.601.26980.00001.276132.0078197.82
50582006.07.28 12:34buy25131.601.26990.00001.2764
50592006.07.28 12:39buy25143.001.26920.00001.2757
50602006.07.28 12:59close25143.001.26960.00001.2757120.0078317.82
50612006.07.28 13:00close25131.601.26950.00001.2764-64.0078253.82
50622006.07.28 13:00buy25151.601.26960.00001.2761
50632006.07.28 13:09buy25163.001.26890.00001.2754
50642006.07.28 13:38buy25176.001.26810.00001.2746
50652006.07.28 15:30close25176.001.26920.00001.2746660.0078913.82
50662006.07.28 15:30close25163.001.27120.00001.2754690.0079603.82
50672006.07.28 15:30close25151.601.27000.00001.276164.0079667.82
50682006.07.28 15:30buy25181.601.27020.00001.2767
50692006.07.28 15:31modify25181.601.27021.27211.2826
50702006.07.28 15:31close25181.601.27291.27211.2826432.0080099.82
50712006.07.28 15:31buy25191.601.27310.00001.2796
50722006.07.28 15:33buy25203.201.27220.00001.2787
50732006.07.28 15:34close25203.201.27260.00001.2787128.0080227.82
50742006.07.28 15:34close25191.601.27250.00001.2796-96.0080131.82
50752006.07.28 15:34buy25211.601.27290.00001.2794
50762006.07.28 15:35buy25223.201.27200.00001.2785
50772006.07.28 15:36buy25236.001.27120.00001.2777
50782006.07.28 15:59close25236.001.27220.00001.2777600.0080731.82
50792006.07.28 16:00close25223.201.27230.00001.278596.0080827.82
50802006.07.28 16:01close25211.601.27520.00001.2794368.0081195.82
50812006.07.28 16:01buy25241.601.27540.00001.2819
50822006.07.28 16:02buy25253.201.27440.00001.2809
50832006.07.28 16:03close25253.201.27500.00001.2809192.0081387.82
50842006.07.28 16:03close25241.601.27520.00001.2819-32.0081355.82
50852006.07.28 16:04buy25261.601.27540.00001.2819
50862006.07.28 16:04buy25273.201.27450.00001.2810
50872006.07.28 16:06buy25286.001.27330.00001.2798
50882006.07.28 16:29close25286.001.27430.00001.2798600.0081955.82
50892006.07.28 16:30close25273.201.27440.00001.2810-32.0081923.82
50902006.07.28 16:30close25261.601.27450.00001.2819-144.0081779.82
50912006.07.28 16:30buy25291.601.27470.00001.2812
50922006.07.28 16:31close25291.601.27520.00001.281280.0081859.82
50932006.07.28 16:31buy25301.601.27540.00001.2819
50942006.07.28 16:34buy25313.201.27460.00001.2811
50952006.07.28 16:56buy25326.401.27380.00001.2803
50962006.07.28 16:58close25326.401.27480.00001.2803640.0082499.82
50972006.07.28 16:58close25313.201.27460.00001.28110.0082499.82
50982006.07.28 16:58close25301.601.27450.00001.2819-144.0082355.82
50992006.07.28 16:58buy25331.601.27490.00001.2814
51002006.07.28 16:59buy25343.201.27370.00001.2802
51012006.07.28 17:01close25343.201.27540.00001.2802544.0082899.82
51022006.07.28 17:01close25331.601.27510.00001.281432.0082931.82
51032006.07.28 17:01buy25351.701.27530.00001.2818
51042006.07.28 17:02close25351.701.27550.00001.281834.0082965.82
51052006.07.28 17:03buy25361.701.27540.00001.2819
51062006.07.28 17:04buy25373.201.27430.00001.2808
51072006.07.28 17:27close25373.201.27510.00001.2808256.0083221.82
51082006.07.28 17:28close25361.701.27480.00001.2819-102.0083119.82
51092006.07.28 17:28buy25381.701.27520.00001.2817
51102006.07.28 17:28close25381.701.27570.00001.281785.0083204.82
51112006.07.28 17:29buy25391.701.27510.00001.2816
51122006.07.28 17:31close25391.701.27610.00001.2816170.0083374.82
51132006.07.28 17:31buy25401.701.27650.00001.2830
51142006.07.28 17:34buy25413.201.27540.00001.2819
51152006.07.28 17:57close25413.201.27610.00001.2819224.0083598.82
51162006.07.28 17:57close25401.701.27600.00001.2830-85.0083513.82
51172006.07.28 17:58buy25421.701.27690.00001.2834
51182006.07.28 18:04buy25433.201.27600.00001.2825
51192006.07.28 18:27close25433.201.27670.00001.2825224.0083737.82
51202006.07.28 18:28close25421.701.27660.00001.2834-51.0083686.82
51212006.07.28 18:28buy25441.701.27710.00001.2836
51222006.07.28 18:29buy25453.201.27600.00001.2825
51232006.07.28 18:32buy25466.401.27530.00001.2818
51242006.07.28 18:57close25466.401.27580.00001.2818320.0084006.82
51252006.07.28 18:58close25453.201.27600.00001.28250.0084006.82
51262006.07.28 18:58close25441.701.27610.00001.2836-170.0083836.82
51272006.07.28 18:59buy25471.701.27500.00001.2815
51282006.07.28 19:01close25471.701.27520.00001.281534.0083870.82
51292006.07.28 19:01buy25481.701.27540.00001.2819
51302006.07.28 19:26close25481.701.27550.00001.281917.0083887.82
51312006.07.28 19:26buy25491.701.27570.00001.2822
51322006.07.28 19:29buy25503.401.27480.00001.2813
51332006.07.28 19:54buy25516.401.27400.00001.2805
51342006.07.28 19:54close25516.401.27460.00001.2805384.0084271.82
51352006.07.28 19:55close25503.401.27470.00001.2813-34.0084237.82
51362006.07.28 19:56close25491.701.27460.00001.2822-187.0084050.82
51372006.07.28 19:56buy25521.701.27500.00001.2815
51382006.07.28 20:53close25521.701.27520.00001.281534.0084084.82
51392006.07.28 20:53buy25531.701.27560.00001.2821
51402006.07.28 21:00close25531.701.27570.00001.282117.0084101.82
51412006.07.28 21:05buy25541.701.27590.00001.2824
51422006.07.28 21:32buy25553.401.27520.00001.2817
51432006.07.28 22:24close25553.401.27550.00001.2817102.0084203.82
51442006.07.28 22:26close25541.701.27540.00001.2824-85.0084118.82
51452006.07.28 22:27sell25561.701.27550.00001.2690
51462006.07.28 22:33close25561.701.27510.00001.269068.0084186.82
51472006.07.28 22:36sell25571.701.27470.00001.2682
51482006.07.31 01:00sell25583.401.27640.00001.2699
51492006.07.31 02:49sell25596.401.27720.00001.2707
51502006.07.31 03:01close25596.401.27650.00001.2707448.0084634.82
51512006.07.31 03:02close25583.401.27660.00001.2699-68.0084566.82
51522006.07.31 03:03close25571.701.27650.00001.2682-294.9584271.87
51532006.07.31 03:06sell25601.701.27610.00001.2696
51542006.07.31 03:18sell25613.401.27690.00001.2704
51552006.07.31 03:29close25613.401.27650.00001.2704136.0084407.87
51562006.07.31 03:30close25601.701.27630.00001.2696-34.0084373.87
51572006.07.31 03:30sell25621.701.27580.00001.2693
51582006.07.31 03:46close25621.701.27570.00001.269317.0084390.87
51592006.07.31 03:46sell25631.701.27560.00001.2691
51602006.07.31 04:01close25631.701.27540.00001.269134.0084424.87
51612006.07.31 04:05sell25641.701.27500.00001.2685
51622006.07.31 04:16sell25653.401.27570.00001.2692
51632006.07.31 04:32close25653.401.27500.00001.2692238.0084662.87
51642006.07.31 04:33close25641.701.27510.00001.2685-17.0084645.87
51652006.07.31 04:34sell25661.701.27470.00001.2682
51662006.07.31 05:16sell25673.401.27540.00001.2689
51672006.07.31 06:37sell25686.401.27620.00001.2697
51682006.07.31 08:31close25686.401.27570.00001.2697320.0084965.87
51692006.07.31 08:35close25673.401.27580.00001.2689-136.0084829.87
51702006.07.31 08:36close25661.701.27570.00001.2682-170.0084659.87
51712006.07.31 08:37sell25691.701.27550.00001.2690
51722006.07.31 09:01close25691.701.27540.00001.269017.0084676.87
51732006.07.31 09:01sell25701.701.27520.00001.2687
51742006.07.31 09:11sell25713.401.27590.00001.2694
51752006.07.31 09:29close25713.401.27560.00001.2694102.0084778.87
51762006.07.31 09:30close25701.701.27550.00001.2687-51.0084727.87
51772006.07.31 09:30sell25721.701.27510.00001.2686
51782006.07.31 09:39close25721.701.27500.00001.268617.0084744.87
51792006.07.31 09:39sell25731.701.27510.00001.2686
51802006.07.31 09:40sell25743.401.27580.00001.2693
51812006.07.31 10:32close25743.401.27470.00001.2693374.0085118.87
51822006.07.31 10:34close25731.701.27460.00001.268685.0085203.87
51832006.07.31 10:34sell25751.701.27440.00001.2679
51842006.07.31 10:37close25751.701.27430.00001.267917.0085220.87
51852006.07.31 10:38sell25761.701.27390.00001.2674
51862006.07.31 10:38sell25773.401.27470.00001.2682
51872006.07.31 10:39sell25786.401.27540.00001.2689
51882006.07.31 11:35close25786.401.27490.00001.2689320.0085540.87
51892006.07.31 11:36close25773.401.27480.00001.2682-34.0085506.87
51902006.07.31 11:37close25761.701.27510.00001.2674-204.0085302.87
51912006.07.31 11:37sell25791.701.27510.00001.2686
51922006.07.31 12:06close25791.701.27500.00001.268617.0085319.87
51932006.07.31 12:06sell25801.701.27500.00001.2685
51942006.07.31 12:18sell25813.401.27570.00001.2692
51952006.07.31 13:01close25813.401.27520.00001.2692170.0085489.87
51962006.07.31 13:01close25801.701.27530.00001.2685-51.0085438.87
51972006.07.31 13:01sell25821.701.27510.00001.2686
51982006.07.31 13:04close25821.701.27500.00001.268617.0085455.87
51992006.07.31 13:05sell25831.701.27480.00001.2683
52002006.07.31 13:05sell25843.401.27550.00001.2690
52012006.07.31 13:29close25843.401.27520.00001.2690102.0085557.87
52022006.07.31 13:30close25831.701.27540.00001.2683-102.0085455.87
52032006.07.31 13:30sell25851.701.27480.00001.2683
52042006.07.31 14:04sell25863.401.27570.00001.2692
52052006.07.31 14:30close25863.401.27520.00001.2692170.0085625.87
52062006.07.31 14:30close25851.701.27530.00001.2683-85.0085540.87
52072006.07.31 14:31sell25871.701.27540.00001.2689
52082006.07.31 14:32close25871.701.27530.00001.268917.0085557.87
52092006.07.31 14:33sell25881.701.27490.00001.2684
52102006.07.31 14:33sell25893.401.27600.00001.2695
52112006.07.31 14:34sell25906.401.27700.00001.2705
52122006.07.31 15:01close25906.401.27630.00001.2705448.0086005.87
52132006.07.31 15:02close25893.401.27620.00001.2695-68.0085937.87
52142006.07.31 15:02close25881.701.27680.00001.2684-323.0085614.87
52152006.07.31 15:02buy25911.701.27690.00001.2834
52162006.07.31 15:04close25911.701.27700.00001.283417.0085631.87
52172006.07.31 15:05buy25921.701.27750.00001.2840
52182006.07.31 15:30buy25933.401.27650.00001.2830
52192006.07.31 15:31buy25946.401.27570.00001.2822
52202006.07.31 15:32close25946.401.27690.00001.2822768.0086399.87
52212006.07.31 15:32close25933.401.27680.00001.2830102.0086501.87
52222006.07.31 15:32close25921.701.27700.00001.2840-85.0086416.87
52232006.07.31 15:32buy25951.701.27720.00001.2837
52242006.07.31 15:32close25951.701.27730.00001.283717.0086433.87
52252006.07.31 15:32buy25961.701.27770.00001.2842
52262006.07.31 15:34close25961.701.27780.00001.284217.0086450.87
52272006.07.31 15:34buy25971.701.27820.00001.2847
52282006.07.31 16:00buy25983.401.27750.00001.2840
52292006.07.31 16:02close25983.401.27780.00001.2840102.0086552.87
52302006.07.31 16:03close25971.701.27770.00001.2847-85.0086467.87
52312006.07.31 16:03buy25991.701.27810.00001.2846
52322006.07.31 16:29buy26003.401.27710.00001.2836
52332006.07.31 16:58close26003.401.27750.00001.2836136.0086603.87
52342006.07.31 16:58close25991.701.27730.00001.2846-136.0086467.87
52352006.07.31 16:59sell26011.701.27610.00001.2696
52362006.07.31 17:00close26011.701.27540.00001.2696119.0086586.87
52372006.07.31 17:00sell26021.701.27600.00001.2695
52382006.07.31 17:01close26021.701.27560.00001.269568.0086654.87
52392006.07.31 17:01sell26031.701.27540.00001.2689
52402006.07.31 17:02sell26043.401.27620.00001.2697
52412006.07.31 17:03close26043.401.27590.00001.2697102.0086756.87
52422006.07.31 17:03close26031.701.27600.00001.2689-102.0086654.87
52432006.07.31 17:03sell26051.701.27590.00001.2694
52442006.07.31 17:27sell26063.401.27690.00001.2704
52452006.07.31 17:28close26063.401.27650.00001.2704136.0086790.87
52462006.07.31 17:28close26051.701.27660.00001.2694-119.0086671.87
52472006.07.31 17:28sell26071.701.27620.00001.2697
52482006.07.31 17:29close26071.701.27600.00001.269734.0086705.87
52492006.07.31 17:30sell26081.701.27560.00001.2691
52502006.07.31 17:40sell26093.401.27640.00001.2699
52512006.07.31 17:43close26093.401.27610.00001.2699102.0086807.87
52522006.07.31 17:44close26081.701.27630.00001.2691-119.0086688.87
52532006.07.31 17:44sell26101.701.27590.00001.2694
52542006.07.31 18:00close26101.701.27580.00001.269417.0086705.87
52552006.07.31 18:00sell26111.701.27500.00001.2685
52562006.07.31 18:00close26111.701.27460.00001.268568.0086773.87
52572006.07.31 18:01sell26121.701.27440.00001.2679
52582006.07.31 18:01sell26133.401.27540.00001.2689
52592006.07.31 18:03close26133.401.27500.00001.2689136.0086909.87
52602006.07.31 18:03close26121.701.27510.00001.2679-119.0086790.87
52612006.07.31 18:04sell26141.701.27470.00001.2682
52622006.07.31 18:09sell26153.401.27540.00001.2689
52632006.07.31 18:12close26153.401.27510.00001.2689102.0086892.87
52642006.07.31 18:13close26141.701.27520.00001.2682-85.0086807.87
52652006.07.31 18:13sell26161.701.27510.00001.2686
52662006.07.31 18:26sell26173.401.27580.00001.2693
52672006.07.31 18:28close26173.401.27550.00001.2693102.0086909.87
52682006.07.31 18:28close26161.701.27560.00001.2686-85.0086824.87
52692006.07.31 18:29sell26181.701.27570.00001.2692
52702006.07.31 18:33close26181.701.27560.00001.269217.0086841.87
52712006.07.31 18:34sell26191.701.27540.00001.2689
52722006.07.31 18:39sell26203.401.27620.00001.2697
52732006.07.31 18:41close26203.401.27590.00001.2697102.0086943.87
52742006.07.31 18:41close26191.701.27570.00001.2689-51.0086892.87
52752006.07.31 18:42sell26211.701.27530.00001.2688
52762006.07.31 18:44sell26223.401.27610.00001.2696
52772006.07.31 18:49close26223.401.27570.00001.2696136.0087028.87
52782006.07.31 18:49close26211.701.27580.00001.2688-85.0086943.87
52792006.07.31 18:49sell26231.701.27560.00001.2691
52802006.07.31 18:55sell26243.401.27660.00001.2701
52812006.07.31 18:57close26243.401.27620.00001.2701136.0087079.87
52822006.07.31 18:57close26231.701.27610.00001.2691-85.0086994.87
52832006.07.31 18:57sell26251.701.27570.00001.2692
52842006.07.31 19:09sell26263.401.27650.00001.2700
52852006.07.31 19:32close26263.401.27620.00001.2700102.0087096.87
52862006.07.31 19:33close26251.701.27630.00001.2692-102.0086994.87
52872006.07.31 19:34sell26271.701.27620.00001.2697
52882006.07.31 20:24sell26283.401.27720.00001.2707
52892006.07.31 20:24close26283.401.27680.00001.2707136.0087130.87
52902006.07.31 20:25close26271.701.27690.00001.2697-119.0087011.87
52912006.07.31 20:25sell26291.701.27650.00001.2700
52922006.07.31 20:36sell26303.401.27730.00001.2708
52932006.07.31 21:01close26303.401.27630.00001.2708340.0087351.87
52942006.07.31 21:01close26291.701.27640.00001.270017.0087368.87
52952006.07.31 21:02sell26311.701.27630.00001.2698
52962006.07.31 21:22sell26323.401.27710.00001.2706
52972006.07.31 21:24close26323.401.27680.00001.2706102.0087470.87
52982006.07.31 21:24close26311.701.27670.00001.2698-68.0087402.87
52992006.07.31 21:25sell26331.701.27650.00001.2700
53002006.07.31 21:51sell26343.401.27730.00001.2708
53012006.07.31 21:53close26343.401.27700.00001.2708102.0087504.87
53022006.07.31 21:53close26331.701.27710.00001.2700-102.0087402.87
53032006.07.31 21:54sell26351.701.27670.00001.2702
53042006.07.31 22:01close26351.701.27660.00001.270217.0087419.87
53052006.07.31 22:01sell26361.701.27620.00001.2697
53062006.07.31 22:05sell26373.401.27710.00001.2706
53072006.07.31 22:07close26373.401.27670.00001.2706136.0087555.87
53082006.07.31 22:07close26361.701.27660.00001.2697-68.0087487.87
53092006.07.31 22:08sell26381.701.27620.00001.2697
53102006.07.31 22:10sell26393.401.27700.00001.2705
53112006.07.31 22:13close26393.401.27670.00001.2705102.0087589.87
53122006.07.31 22:13close26381.701.27680.00001.2697-102.0087487.87
53132006.07.31 22:14sell26401.701.27660.00001.2701
53142006.07.31 22:15close26401.701.27650.00001.270117.0087504.87
53152006.07.31 22:15sell26411.801.27640.00001.2699
53162006.07.31 22:21sell26423.401.27730.00001.2708
53172006.07.31 22:23close26423.401.27690.00001.2708136.0087640.87
53182006.07.31 22:24close26411.801.27700.00001.2699-108.0087532.87
53192006.07.31 22:24sell26431.801.27660.00001.2701
53202006.07.31 22:50sell26443.401.27740.00001.2709
53212006.07.31 22:52close26443.401.27710.00001.2709102.0087634.87
53222006.07.31 22:53close26431.801.27700.00001.2701-72.0087562.87
53232006.07.31 22:53sell26451.801.27680.00001.2703
53242006.07.31 23:20sell26463.401.27750.00001.2710
53252006.07.31 23:30close26463.401.27690.00001.2710204.0087766.87
53262006.07.31 23:31close26451.801.27670.00001.270318.0087784.87
53272006.07.31 23:32sell26471.801.27690.00001.2704
53282006.07.31 23:35close26471.801.27680.00001.270418.0087802.87
53292006.07.31 23:36sell26481.801.27640.00001.2699
53302006.07.31 23:49sell26493.401.27720.00001.2707
53312006.07.31 23:59close26493.401.27690.00001.2707102.0087904.87
53322006.08.01 00:00close26481.801.27670.00001.2699-42.3087862.57
53332006.08.01 00:02sell26501.801.27650.00001.2700
53342006.08.01 01:47sell26513.401.27730.00001.2708
53352006.08.01 01:49close26513.401.27700.00001.2708102.0087964.57
53362006.08.01 01:49close26501.801.27710.00001.2700-108.0087856.57
53372006.08.01 01:50sell26521.801.27670.00001.2702
53382006.08.01 02:15sell26533.401.27740.00001.2709
53392006.08.01 02:31close26533.401.27690.00001.2709170.0088026.57
53402006.08.01 02:33close26521.801.27700.00001.2702-54.0087972.57
53412006.08.01 02:35sell26541.801.27650.00001.2700
53422006.08.01 02:39sell26553.401.27740.00001.2709
53432006.08.01 02:42close26553.401.27700.00001.2709136.0088108.57
53442006.08.01 02:43close26541.801.27710.00001.2700-108.0088000.57
53452006.08.01 02:44sell26561.801.27670.00001.2702
53462006.08.01 03:00close26561.801.27660.00001.270218.0088018.57
53472006.08.01 03:00sell26571.801.27640.00001.2699
53482006.08.01 03:30close26571.801.27590.00001.269990.0088108.57
53492006.08.01 03:30sell26581.801.27510.00001.2686
53502006.08.01 03:44sell26593.401.27580.00001.2693
53512006.08.01 04:31close26593.401.27430.00001.2693510.0088618.57
53522006.08.01 04:31close26581.801.27450.00001.2686108.0088726.57
53532006.08.01 04:31sell26601.801.27430.00001.2678
53542006.08.01 04:37close26601.801.27400.00001.267854.0088780.57
53552006.08.01 04:38sell26611.801.27400.00001.2675
53562006.08.01 04:42sell26623.401.27480.00001.2683
53572006.08.01 04:43sell26636.801.27570.00001.2692
53582006.08.01 04:44close26636.801.27500.00001.2692476.0089256.57
53592006.08.01 04:44close26623.401.27480.00001.26830.0089256.57
53602006.08.01 04:45close26611.801.27450.00001.2675-90.0089166.57
53612006.08.01 04:45sell26641.801.27430.00001.2678
53622006.08.01 04:49sell26653.601.27510.00001.2686
53632006.08.01 04:58close26653.601.27460.00001.2686180.0089346.57
53642006.08.01 04:59close26641.801.27430.00001.26780.0089346.57
53652006.08.01 05:00sell26661.801.27420.00001.2677
53662006.08.01 05:01sell26673.601.27500.00001.2685
53672006.08.01 05:04close26673.601.27470.00001.2685108.0089454.57
53682006.08.01 05:05close26661.801.27480.00001.2677-108.0089346.57
53692006.08.01 05:06sell26681.801.27460.00001.2681
53702006.08.01 05:06close26681.801.27450.00001.268118.0089364.57
53712006.08.01 05:07sell26691.801.27430.00001.2678
53722006.08.01 05:12sell26703.601.27540.00001.2689
53732006.08.01 05:14close26703.601.27500.00001.2689144.0089508.57
53742006.08.01 05:14close26691.801.27490.00001.2678-108.0089400.57
53752006.08.01 05:14sell26711.801.27450.00001.2680
53762006.08.01 05:29sell26723.601.27540.00001.2689
53772006.08.01 06:30close26723.601.27490.00001.2689180.0089580.57
53782006.08.01 06:32close26711.801.27510.00001.2680-108.0089472.57
53792006.08.01 06:34sell26731.801.27470.00001.2682
53802006.08.01 07:30close26731.801.27460.00001.268218.0089490.57
53812006.08.01 07:30sell26741.801.27390.00001.2674
53822006.08.01 07:31close26741.801.27380.00001.267418.0089508.57
53832006.08.01 07:32sell26751.801.27370.00001.2672
53842006.08.01 07:39sell26763.601.27450.00001.2680
53852006.08.01 07:41close26763.601.27410.00001.2680144.0089652.57
53862006.08.01 07:41close26751.801.27400.00001.2672-54.0089598.57
53872006.08.01 07:42sell26771.801.27380.00001.2673
53882006.08.01 07:55close26771.801.27370.00001.267318.0089616.57
53892006.08.01 07:55sell26781.801.27310.00001.2666
53902006.08.01 08:09sell26793.601.27380.00001.2673
53912006.08.01 08:10close26793.601.27350.00001.2673108.0089724.57
53922006.08.01 08:11close26781.801.27340.00001.2666-54.0089670.57
53932006.08.01 08:12sell26801.801.27320.00001.2667
53942006.08.01 08:25close26801.801.27290.00001.266754.0089724.57
53952006.08.01 08:25sell26811.801.27270.00001.2662
53962006.08.01 08:29sell26823.601.27340.00001.2669
53972006.08.01 08:30close26823.601.27300.00001.2669144.0089868.57
53982006.08.01 08:31close26811.801.27310.00001.2662-72.0089796.57
53992006.08.01 08:31sell26831.801.27290.00001.2664
54002006.08.01 08:54close26831.801.27270.00001.266436.0089832.57
54012006.08.01 08:54sell26841.801.27250.00001.2660
54022006.08.01 08:59sell26853.601.27330.00001.2668
54032006.08.01 09:31close26853.601.27280.00001.2668180.0090012.57
54042006.08.01 09:32close26841.801.27290.00001.2660-72.0089940.57
54052006.08.01 09:33sell26861.801.27270.00001.2662
54062006.08.01 09:37sell26873.601.27340.00001.2669
54072006.08.01 09:38close26873.601.27310.00001.2669108.0090048.57
54082006.08.01 09:39close26861.801.27320.00001.2662-90.0089958.57
54092006.08.01 09:39sell26881.801.27280.00001.2663
54102006.08.01 09:53close26881.801.27270.00001.266318.0089976.57
54112006.08.01 09:53sell26891.801.27210.00001.2656
54122006.08.01 10:00sell26903.601.27300.00001.2665
54132006.08.01 10:34sell26916.801.27370.00001.2672
54142006.08.01 17:19close26916.801.27300.00001.2672476.0090452.57
54152006.08.01 17:19close26903.601.27310.00001.2665-36.0090416.57
54162006.08.01 17:19close26891.801.27280.00001.2656-126.0090290.57
54172006.08.01 17:19sell26921.801.27260.00001.2661
54182006.08.01 17:23sell26933.601.27330.00001.2668
54192006.08.01 17:24sell26946.801.27440.00001.2679
54202006.08.01 17:27close26946.801.27330.00001.2679748.0091038.57
54212006.08.01 17:27close26933.601.27350.00001.2668-72.0090966.57
54222006.08.01 17:27close26921.801.27330.00001.2661-126.0090840.57
54232006.08.01 17:27sell26951.801.27310.00001.2666
54242006.08.01 17:28sell26963.601.27390.00001.2674
54252006.08.01 17:29close26963.601.27300.00001.2674324.0091164.57
54262006.08.01 17:30close26951.801.27320.00001.2666-18.0091146.57
54272006.08.01 17:30sell26971.801.27300.00001.2665
54282006.08.01 17:30sell26983.601.27380.00001.2673
54292006.08.01 17:43close26983.601.27350.00001.2673108.0091254.57
54302006.08.01 17:43close26971.801.27360.00001.2665-108.0091146.57
54312006.08.01 17:43sell26991.801.27340.00001.2669
54322006.08.01 17:48close26991.801.27320.00001.266936.0091182.57
54332006.08.01 17:49sell27001.801.27280.00001.2663
54342006.08.01 17:54sell27013.601.27350.00001.2670
54352006.08.01 18:00sell27026.801.27450.00001.2680
54362006.08.11 15:33close27026.801.27290.00001.26801618.4092800.97
54372006.08.11 15:33close27013.601.27310.00001.2670424.8093225.77
54382006.08.11 15:33close27001.801.27390.00001.2663-57.6093168.17
54392006.08.11 15:33sell27031.901.27390.00001.2674
54402006.08.11 15:33close27031.901.27380.00001.267419.0093187.17
54412006.08.11 15:33sell27041.901.27360.00001.2671
54422006.08.11 15:34close27041.901.27190.00001.2671323.0093510.17
54432006.08.11 15:34sell27051.901.27280.00001.2663
54442006.08.11 15:34close27051.901.27260.00001.266338.0093548.17
54452006.08.11 15:35sell27061.901.27190.00001.2654
54462006.08.11 15:35sell27073.601.27290.00001.2664
54472006.08.11 15:36close27073.601.27250.00001.2664144.0093692.17
54482006.08.11 15:36close27061.901.27360.00001.2654-323.0093369.17
54492006.08.11 15:36sell27081.901.27240.00001.2659
54502006.08.11 15:37sell27093.601.27450.00001.2680
54512006.08.11 15:44close27093.601.27360.00001.2680324.0093693.17
54522006.08.11 15:45close27081.901.27390.00001.2659-285.0093408.17
54532006.08.11 15:45sell27101.901.27370.00001.2672
54542006.08.11 15:45close27101.901.27290.00001.2672152.0093560.17
54552006.08.11 15:45sell27111.901.27280.00001.2663
54562006.08.11 15:46close27111.901.27260.00001.266338.0093598.17
54572006.08.11 15:46sell27121.901.27250.00001.2660
54582006.08.11 15:46close27121.901.27230.00001.266038.0093636.17
54592006.08.11 15:47sell27131.901.27180.00001.2653
54602006.08.11 15:47sell27143.601.27260.00001.2661
54612006.08.11 15:49close27143.601.27230.00001.2661108.0093744.17
54622006.08.11 15:49close27131.901.27190.00001.2653-19.0093725.17
54632006.08.11 15:49sell27151.901.27170.00001.2652
54642006.08.11 15:49sell27163.601.27260.00001.2661
54652006.08.11 15:51sell27177.201.27410.00001.2676
54662006.08.11 15:52close27177.201.27160.00001.26761800.0095525.17
54672006.08.11 15:52close27163.601.27260.00001.26610.0095525.17
54682006.08.11 15:52close27151.901.27240.00001.2652-133.0095392.17
54692006.08.11 15:52sell27181.901.27200.00001.2655
54702006.08.11 15:53sell27193.801.27330.00001.2668
54712006.08.11 15:57close27193.801.27260.00001.2668266.0095658.17
54722006.08.11 15:57close27181.901.27280.00001.2655-152.0095506.17
54732006.08.11 15:57sell27201.901.27240.00001.2659
54742006.08.11 15:57close27201.901.27230.00001.265919.0095525.17
54752006.08.11 15:58sell27211.901.27170.00001.2652
54762006.08.11 15:58sell27223.801.27270.00001.2662
54772006.08.11 16:01sell27237.201.27340.00001.2669
54782006.08.11 16:01close27237.201.27290.00001.2669360.0095885.17
54792006.08.11 16:01close27223.801.27310.00001.2662-152.0095733.17
54802006.08.11 16:01close27211.901.27300.00001.2652-247.0095486.17
54812006.08.11 16:02sell27241.901.27230.00001.2658
54822006.08.11 16:31sell27253.801.27550.00001.2690
54832006.08.11 16:50close27253.801.27430.00001.2690456.0095942.17
54842006.08.11 16:50close27241.901.27510.00001.2658-532.0095410.17
54852006.08.11 16:51sell27261.901.27470.00001.2682
54862006.08.11 16:52sell27273.801.27540.00001.2689
54872006.08.11 16:55close27273.801.27510.00001.2689114.0095524.17
54882006.08.11 16:56close27261.901.27520.00001.2682-95.0095429.17
54892006.08.11 16:56sell27281.901.27470.00001.2682
54902006.08.11 16:57sell27293.801.27590.00001.2694
54912006.08.11 16:58close27293.801.27310.00001.26941064.0096493.17
54922006.08.11 16:59close27281.901.27560.00001.2682-171.0096322.17
54932006.08.11 17:00sell27301.901.27520.00001.2687
54942006.08.11 17:01sell27313.801.27600.00001.2695
54952006.08.11 17:06sell27327.201.27680.00001.2703
54962006.08.11 17:14close27327.201.27630.00001.2703360.0096682.17
54972006.08.11 17:14close27313.801.27620.00001.2695-76.0096606.17
54982006.08.11 17:14close27301.901.27610.00001.2687-171.0096435.17
54992006.08.11 17:14buy27331.901.27600.00001.2825
55002006.08.11 17:19close27331.901.27610.00001.282519.0096454.17
55012006.08.11 17:19buy27341.901.27630.00001.2828
55022006.08.11 17:22close27341.901.27640.00001.282819.0096473.17
55032006.08.11 17:22buy27351.901.27650.00001.2830
55042006.08.11 17:28buy27363.801.27460.00001.2811
55052006.08.11 17:29close27363.801.27640.00001.2811684.0097157.17
55062006.08.11 17:30close27351.901.27660.00001.283019.0097176.17
55072006.08.11 17:30buy27371.901.27720.00001.2837
55082006.08.11 17:30close27371.901.27730.00001.283719.0097195.17
55092006.08.11 17:31buy27381.901.27750.00001.2840
55102006.08.11 17:34close27381.901.27770.00001.284038.0097233.17
55112006.08.11 17:34buy27391.901.27790.00001.2844
55122006.08.11 17:49buy27403.801.27720.00001.2837
55132006.08.11 17:50close27403.801.27750.00001.2837114.0097347.17
55142006.08.11 17:51close27391.901.27740.00001.2844-95.0097252.17
55152006.08.11 17:51buy27411.901.27780.00001.2843
55162006.08.11 17:56buy27423.801.27710.00001.2836
55172006.08.11 18:27buy27437.601.27630.00001.2828
55182006.08.11 18:33close27437.601.27680.00001.2828380.0097632.17
55192006.08.11 18:38close27423.801.27670.00001.2836-152.0097480.17
55202006.08.11 18:39close27411.901.27680.00001.2843-190.0097290.17
55212006.08.11 18:39buy27441.901.27700.00001.2835
55222006.08.11 18:55buy27453.801.27620.00001.2827
55232006.08.11 19:00buy27467.601.27550.00001.2820
55242006.08.14 09:31close27467.601.27600.00001.2820312.3697602.53
55252006.08.14 09:31close27453.801.27590.00001.2827-147.8297454.71
55262006.08.14 09:31close27441.901.27580.00001.2835-244.9197209.80
55272006.08.14 09:31buy27471.901.27620.00001.2827
55282006.08.14 09:40buy27483.801.27500.00001.2815
55292006.08.14 09:41close27483.801.27550.00001.2815190.0097399.80
55302006.08.14 09:42close27471.901.27560.00001.2827-114.0097285.80
55312006.08.14 09:42buy27491.901.27600.00001.2825
55322006.08.14 09:44buy27503.801.27530.00001.2818
55332006.08.14 09:59close27503.801.27560.00001.2818114.0097399.80
55342006.08.14 10:00close27491.901.27570.00001.2825-57.0097342.80
55352006.08.14 10:00buy27511.901.27580.00001.2823
55362006.08.14 10:01buy27523.801.27510.00001.2816
55372006.08.14 10:01buy27537.601.27420.00001.2807
55382006.08.14 10:01close27537.601.27470.00001.2807380.0097722.80
55392006.08.14 10:02close27523.801.27480.00001.2816-114.0097608.80
55402006.08.14 10:02close27511.901.27500.00001.2823-152.0097456.80
55412006.08.14 10:02buy27541.901.27540.00001.2819
55422006.08.14 10:04close27541.901.27570.00001.281957.0097513.80
55432006.08.14 10:05buy27552.001.27570.00001.2822
55442006.08.14 10:06buy27563.801.27500.00001.2815
55452006.08.14 10:08close27563.801.27570.00001.2815266.0097779.80
55462006.08.14 10:09close27552.001.27550.00001.2822-40.0097739.80
55472006.08.14 10:10sell27572.001.27180.00001.2653
55482006.08.14 10:10sell27583.801.27350.00001.2670
55492006.08.14 10:12sell27597.601.27430.00001.2678
55502006.08.14 10:13close27597.601.27280.00001.26781140.0098879.80
55512006.08.14 10:13close27583.801.27270.00001.2670304.0099183.80
55522006.08.14 10:13close27572.001.27280.00001.2653-200.0098983.80
55532006.08.14 10:14sell27602.001.27240.00001.2659
55542006.08.14 10:15close27602.001.27230.00001.265920.0099003.80
55552006.08.14 10:15sell27612.001.27180.00001.2653
55562006.08.14 10:16close27612.001.27160.00001.265340.0099043.80
55572006.08.14 10:16sell27622.001.27140.00001.2649
55582006.08.14 10:19sell27634.001.27240.00001.2659
55592006.08.14 10:23sell27647.601.27320.00001.2667
55602006.08.14 10:29close27647.601.27250.00001.2667532.0099575.80
55612006.08.14 10:30close27634.001.27270.00001.2659-120.0099455.80
55622006.08.14 10:30close27622.001.27290.00001.2649-300.0099155.80
55632006.08.14 10:30sell27652.001.27310.00001.2666
55642006.08.14 10:32sell27664.001.27380.00001.2673
55652006.08.14 10:37close27664.001.27350.00001.2673120.0099275.80
55662006.08.14 10:37close27652.001.27400.00001.2666-180.0099095.80
55672006.08.14 10:37sell27672.001.27380.00001.2673
55682006.08.14 10:39close27672.001.27210.00001.2673340.0099435.80
55692006.08.14 10:39sell27682.001.27280.00001.2663
55702006.08.14 10:42close27682.001.27260.00001.266340.0099475.80
55712006.08.14 10:43sell27692.001.27240.00001.2659
55722006.08.14 10:43close27692.001.27230.00001.265920.0099495.80
55732006.08.14 10:43sell27702.001.27190.00001.2654
55742006.08.14 10:45close27702.001.27180.00001.265420.0099515.80
55752006.08.14 10:46sell27712.001.27160.00001.2651
55762006.08.14 10:51sell27724.001.27250.00001.2660
55772006.08.14 10:59sell27737.601.27390.00001.2674
55782006.08.14 11:45close27737.601.27310.00001.2674608.00100123.80
55792006.08.14 11:45close27724.001.27320.00001.2660-280.0099843.80
55802006.08.14 11:46close27712.001.27330.00001.2651-340.0099503.80
55812006.08.14 11:46sell27742.001.27290.00001.2664
55822006.08.14 12:00sell27754.001.27360.00001.2671
55832006.08.14 13:34close27754.001.27310.00001.2671200.0099703.80
55842006.08.14 13:35close27742.001.27270.00001.266440.0099743.80
55852006.08.14 13:36sell27762.001.27280.00001.2663
55862006.08.14 13:39close27762.001.27270.00001.266320.0099763.80
55872006.08.14 13:40sell27772.001.27250.00001.2660
55882006.08.14 14:04close27772.001.27220.00001.266060.0099823.80
55892006.08.14 14:04sell27782.001.27140.00001.2649
55902006.08.14 14:07sell27794.001.27220.00001.2657
55912006.08.14 14:09close27794.001.27190.00001.2657120.0099943.80
55922006.08.14 14:10close27782.001.27180.00001.2649-80.0099863.80
55932006.08.14 14:10sell27802.001.27140.00001.2649
55942006.08.14 14:30sell27814.001.27230.00001.2658
55952006.08.14 14:34close27814.001.27180.00001.2658200.00100063.80
55962006.08.14 14:34close27802.001.27200.00001.2649-120.0099943.80
55972006.08.14 14:34sell27822.001.27190.00001.2654
55982006.08.14 14:38close27822.001.27180.00001.265420.0099963.80
55992006.08.14 14:39sell27832.001.27160.00001.2651
56002006.08.14 15:04close27832.001.27110.00001.2651100.00100063.80
56012006.08.14 15:04sell27842.001.27140.00001.2649
56022006.08.14 15:08close27842.001.27120.00001.264940.00100103.80
56032006.08.14 15:09sell27852.001.27100.00001.2645
56042006.08.14 15:10close27852.001.27090.00001.264520.00100123.80
56052006.08.14 15:10sell27862.001.27070.00001.2642
56062006.08.14 15:20sell27874.001.27140.00001.2649
56072006.08.14 15:23close27874.001.27100.00001.2649160.00100283.80
56082006.08.14 15:23close27862.001.27090.00001.2642-40.00100243.80
56092006.08.14 15:24sell27882.001.27110.00001.2646
56102006.08.14 15:28close27882.001.27090.00001.264640.00100283.80
56112006.08.14 15:29sell27892.001.27150.00001.2650
56122006.08.14 15:30sell27904.001.27320.00001.2667
56132006.08.14 15:33close27904.001.27230.00001.2667360.00100643.80
56142006.08.14 15:33close27892.001.27210.00001.2650-120.00100523.80
56152006.08.14 15:33sell27912.001.27170.00001.2652
56162006.08.14 15:33sell27924.001.27270.00001.2662
56172006.08.14 15:39close27924.001.27230.00001.2662160.00100683.80
56182006.08.14 15:39close27912.001.27200.00001.2652-60.00100623.80
56192006.08.14 15:40sell27932.001.27180.00001.2653
56202006.08.14 15:50sell27944.001.27270.00001.2662
56212006.08.14 15:52close27944.001.27210.00001.2662240.00100863.80
56222006.08.14 15:52close27932.001.27190.00001.2653-20.00100843.80
56232006.08.14 15:53sell27952.001.27170.00001.2652
56242006.08.14 15:59sell27964.001.27340.00001.2669
56252006.08.14 16:30sell27977.601.27420.00001.2677
56262006.08.14 16:38close27977.601.27350.00001.2677532.00101375.80
56272006.08.14 16:38close27964.001.27360.00001.2669-80.00101295.80
56282006.08.14 16:39close27952.001.27370.00001.2652-400.00100895.80
56292006.08.14 16:39buy27982.001.27360.00001.2801
56302006.08.14 16:40close27982.001.27370.00001.280120.00100915.80
56312006.08.14 16:40buy27992.001.27390.00001.2804
56322006.08.14 16:48close27992.001.27400.00001.280420.00100935.80
56332006.08.14 16:48buy28002.001.27440.00001.2809
56342006.08.14 16:51close28002.001.27460.00001.280940.00100975.80
56352006.08.14 16:51buy28012.001.27480.00001.2813
56362006.08.14 16:51buy28024.001.27360.00001.2801
56372006.08.14 17:01close28024.001.27420.00001.2801240.00101215.80
56382006.08.14 17:02close28012.001.27520.00001.281380.00101295.80
56392006.08.14 17:02buy28032.001.27560.00001.2821
56402006.08.14 17:03close28032.001.27580.00001.282140.00101335.80
56412006.08.14 17:03buy28042.001.27600.00001.2825
56422006.08.14 17:04buy28054.001.27480.00001.2813
56432006.08.14 17:07buy28067.601.27390.00001.2804
56442006.08.14 17:09close28067.601.27460.00001.2804532.00101867.80
56452006.08.14 17:09close28054.001.27440.00001.2813-160.00101707.80
56462006.08.14 17:09close28042.001.27350.00001.2825-500.00101207.80
56472006.08.14 17:10buy28072.001.27360.00001.2801
56482006.08.14 17:10close28072.001.27410.00001.2801100.00101307.80
56492006.08.14 17:10buy28082.001.27430.00001.2808
56502006.08.14 17:11close28082.001.27440.00001.280820.00101327.80
56512006.08.14 17:11buy28092.001.27460.00001.2811
56522006.08.14 17:12close28092.001.27480.00001.281140.00101367.80
56532006.08.14 17:12buy28102.001.27500.00001.2815
56542006.08.14 17:18close28102.001.27520.00001.281540.00101407.80
56552006.08.14 17:18buy28112.001.27540.00001.2819
56562006.08.14 17:20close28112.001.27590.00001.2819100.00101507.80
56572006.08.14 17:20buy28122.001.27610.00001.2826
56582006.08.14 17:20buy28134.001.27400.00001.2805
56592006.08.14 17:23close28134.001.27480.00001.2805320.00101827.80
56602006.08.14 17:23close28122.001.27470.00001.2826-280.00101547.80
56612006.08.14 17:24buy28142.001.27460.00001.2811
56622006.08.14 17:26buy28154.001.27370.00001.2802
56632006.08.14 17:27close28154.001.27430.00001.2802240.00101787.80
56642006.08.14 17:28close28142.001.27420.00001.2811-80.00101707.80
56652006.08.14 17:28buy28162.001.27470.00001.2812
56662006.08.14 17:29close28162.001.27510.00001.281280.00101787.80
56672006.08.14 17:30buy28172.001.27550.00001.2820
56682006.08.14 17:30buy28184.001.27470.00001.2812
56692006.08.14 17:31close28184.001.27500.00001.2812120.00101907.80
56702006.08.14 17:31close28172.001.27510.00001.2820-80.00101827.80
56712006.08.14 17:31buy28192.001.27560.00001.2821
56722006.08.14 17:34buy28204.001.27490.00001.2814
56732006.08.14 17:49close28204.001.27520.00001.2814120.00101947.80
56742006.08.14 17:50close28192.001.27470.00001.2821-180.00101767.80
56752006.08.14 17:50buy28212.001.27450.00001.2810
56762006.08.14 17:50close28212.001.27470.00001.281040.00101807.80
56772006.08.14 17:52buy28222.001.27490.00001.2814
56782006.08.14 18:04buy28234.001.27410.00001.2806
56792006.08.14 18:19close28234.001.27440.00001.2806120.00101927.80
56802006.08.14 18:19close28222.001.27400.00001.2814-180.00101747.80
56812006.08.14 18:19buy28242.001.27380.00001.2803
56822006.08.14 18:20close28242.001.27390.00001.280320.00101767.80
56832006.08.14 18:21buy28252.001.27410.00001.2806
56842006.08.14 18:28close28252.001.27420.00001.280620.00101787.80
56852006.08.14 18:28buy28262.001.27430.00001.2808
56862006.08.14 18:35buy28274.001.27350.00001.2800
56872006.08.14 19:04buy28287.601.27280.00001.2793
56882006.08.14 19:30close28287.601.27350.00001.2793532.00102319.80
56892006.08.14 19:30close28274.001.27340.00001.2800-40.00102279.80
56902006.08.14 19:31close28262.001.27320.00001.2808-220.00102059.80
56912006.08.14 19:31sell28292.001.27300.00001.2665
56922006.08.14 19:33close28292.001.27290.00001.266520.00102079.80
56932006.08.14 19:33sell28302.001.27250.00001.2660
56942006.08.14 19:47sell28314.001.27320.00001.2667
56952006.08.14 19:47close28314.001.27260.00001.2667240.00102319.80
56962006.08.14 19:48close28302.001.27280.00001.2660-60.00102259.80
56972006.08.14 19:48sell28322.001.27280.00001.2663
56982006.08.14 19:52close28322.001.27270.00001.266320.00102279.80
56992006.08.14 19:52sell28332.001.27230.00001.2658
57002006.08.14 19:56sell28344.001.27310.00001.2666
57012006.08.14 19:58close28344.001.27280.00001.2666120.00102399.80
57022006.08.14 19:59close28332.001.27360.00001.2658-260.00102139.80
57032006.08.14 20:00buy28352.001.27350.00001.2800
57042006.08.14 20:23buy28364.001.27280.00001.2793
57052006.08.14 20:25close28364.001.27320.00001.2793160.00102299.80
57062006.08.14 20:26close28352.001.27300.00001.2800-100.00102199.80
57072006.08.14 20:27sell28372.001.27290.00001.2664
57082006.08.14 20:30close28372.001.27280.00001.266420.00102219.80
57092006.08.14 20:30sell28382.001.27220.00001.2657
57102006.08.14 20:32close28382.001.27210.00001.265720.00102239.80
57112006.08.14 20:33sell28392.001.27160.00001.2651
57122006.08.14 20:41sell28404.001.27240.00001.2659
57132006.08.14 20:46close28404.001.27200.00001.2659160.00102399.80
57142006.08.14 20:46close28392.001.27230.00001.2651-140.00102259.80
57152006.08.14 20:47sell28412.001.27220.00001.2657
57162006.08.14 20:50close28412.001.27210.00001.265720.00102279.80
57172006.08.14 20:51sell28422.001.27170.00001.2652
57182006.08.14 20:55sell28434.001.27260.00001.2661
57192006.08.14 20:57close28434.001.27210.00001.2661200.00102479.80
57202006.08.14 20:58close28422.001.27220.00001.2652-100.00102379.80
57212006.08.14 20:58sell28442.001.27200.00001.2655
57222006.08.14 20:59close28442.001.27190.00001.265520.00102399.80
57232006.08.14 21:00sell28452.001.27170.00001.2652
57242006.08.14 21:12sell28464.001.27250.00001.2660
57252006.08.14 21:16close28464.001.27200.00001.2660200.00102599.80
57262006.08.14 21:16close28452.001.27250.00001.2652-160.00102439.80
57272006.08.14 21:17sell28472.001.27210.00001.2656
57282006.08.14 21:20close28472.001.27200.00001.265620.00102459.80
57292006.08.14 21:21sell28482.001.27160.00001.2651
57302006.08.14 21:24sell28494.001.27260.00001.2661
57312006.08.14 21:27close28494.001.27210.00001.2661200.00102659.80
57322006.08.14 21:27close28482.001.27220.00001.2651-120.00102539.80
57332006.08.14 21:27sell28502.101.27200.00001.2655
57342006.08.14 21:29close28502.101.27190.00001.265521.00102560.80
57352006.08.14 21:30sell28512.101.27170.00001.2652
57362006.08.14 21:51close28512.101.27160.00001.265221.00102581.80
57372006.08.14 21:51sell28522.101.27150.00001.2650
57382006.08.14 23:18close28522.101.27140.00001.265021.00102602.80
57392006.08.14 23:20sell28532.101.27160.00001.2651
57402006.08.14 23:27close28532.101.27140.00001.265142.00102644.80
57412006.08.14 23:28sell28542.101.27120.00001.2647
57422006.08.14 23:49close28542.101.27110.00001.264721.00102665.80
57432006.08.14 23:49sell28552.101.27100.00001.2645
57442006.08.15 00:04sell28564.001.27170.00001.2652
57452006.08.15 01:00sell28578.001.27250.00001.2660
57462006.08.15 01:15close28578.001.27200.00001.2660400.00103065.80
57472006.08.15 01:15close28564.001.27250.00001.2652-320.00102745.80
57482006.08.15 01:16close28552.101.27260.00001.2645-322.35102423.45
57492006.08.15 01:17buy28582.001.27250.00001.2790
57502006.08.15 01:17close28582.001.27270.00001.279040.00102463.45
57512006.08.15 01:18buy28592.001.27270.00001.2792
57522006.08.15 01:26buy28604.001.27190.00001.2784
57532006.08.15 02:30close28604.001.27220.00001.2784120.00102583.45
57542006.08.15 02:31close28592.001.27240.00001.2792-60.00102523.45
57552006.08.15 02:32buy28612.101.27280.00001.2793
57562006.08.15 03:00close28612.101.27290.00001.279321.00102544.45
57572006.08.15 03:03buy28622.101.27330.00001.2798
57582006.08.15 03:14buy28634.001.27240.00001.2789
57592006.08.15 03:17close28634.001.27320.00001.2789320.00102864.45
57602006.08.15 03:17close28622.101.27300.00001.2798-63.00102801.45
57612006.08.15 03:18buy28642.101.27310.00001.2796
57622006.08.15 03:24buy28654.001.27230.00001.2788
57632006.08.15 03:29close28654.001.27300.00001.2788280.00103081.45
57642006.08.15 03:30close28642.101.27310.00001.27960.00103081.45
57652006.08.15 03:33buy28662.101.27330.00001.2798
57662006.08.15 03:54buy28674.001.27250.00001.2790
57672006.08.15 04:00close28674.001.27280.00001.2790120.00103201.45
57682006.08.15 04:01close28662.101.27220.00001.2798-231.00102970.45
57692006.08.15 04:02buy28682.101.27280.00001.2793
57702006.08.15 04:30buy28694.001.27200.00001.2785
57712006.08.15 04:37buy28708.001.27030.00001.2768
57722006.08.15 04:39close28708.001.27130.00001.2768800.00103770.45
57732006.08.15 04:39close28694.001.27120.00001.2785-320.00103450.45
57742006.08.15 04:40close28682.101.27080.00001.2793-420.00103030.45
57752006.08.15 04:40sell28712.101.27090.00001.2644
57762006.08.15 04:41close28712.101.27060.00001.264463.00103093.45
57772006.08.15 04:41sell28722.101.27040.00001.2639
57782006.08.15 04:41close28722.101.27030.00001.263921.00103114.45
57792006.08.15 04:41sell28732.101.27010.00001.2636
57802006.08.15 04:42close28732.101.27000.00001.263621.00103135.45
57812006.08.15 04:42sell28742.101.26960.00001.2631
57822006.08.15 04:43sell28754.001.27070.00001.2642
57832006.08.15 04:45sell28768.001.27170.00001.2652
57842006.08.15 04:47close28768.001.27090.00001.2652640.00103775.45
57852006.08.15 04:47close28754.001.27050.00001.264280.00103855.45
57862006.08.15 04:48close28742.101.27070.00001.2631-231.00103624.45
57872006.08.15 04:48sell28772.101.27030.00001.2638
57882006.08.15 04:50close28772.101.27000.00001.263863.00103687.45
57892006.08.15 04:51sell28782.101.26960.00001.2631
57902006.08.15 04:58sell28794.001.27050.00001.2640
57912006.08.15 04:59sell28808.001.27180.00001.2653
57922006.09.07 15:58close28808.001.27100.00001.26531940.00105627.45
57932006.09.07 15:58close28794.001.27080.00001.2640530.00106157.45
57942006.09.07 15:58close28782.101.27090.00001.263168.25106225.70
57952006.09.07 15:59sell28812.101.27130.00001.2648
57962006.09.07 16:06sell28824.201.27220.00001.2657
57972006.09.07 16:24close28824.201.27180.00001.2657168.00106393.70
57982006.09.07 16:24close28812.101.27170.00001.2648-84.00106309.70
57992006.09.07 16:25sell28832.101.27180.00001.2653
58002006.09.07 16:26close28832.101.27150.00001.265363.00106372.70
58012006.09.07 16:27sell28842.101.27100.00001.2645
58022006.09.07 16:27close28842.101.27090.00001.264521.00106393.70
58032006.09.07 16:27sell28852.101.27050.00001.2640
58042006.09.07 16:29sell28864.201.27130.00001.2648
58052006.09.07 16:31sell28878.001.27230.00001.2658
58062006.09.07 16:57close28878.001.27150.00001.2658640.00107033.70
58072006.09.07 16:57close28864.201.27140.00001.2648-42.00106991.70
58082006.09.07 16:57close28852.101.27150.00001.2640-210.00106781.70
58092006.09.07 16:58sell28882.101.27100.00001.2645
58102006.09.07 16:59sell28894.201.27250.00001.2660
58112006.09.07 17:05sell28908.001.27320.00001.2667
58122006.09.07 17:25close28908.001.27260.00001.2667480.00107261.70
58132006.09.07 17:25close28894.201.27270.00001.2660-84.00107177.70
58142006.09.07 17:25close28882.101.27220.00001.2645-252.00106925.70
58152006.09.07 17:26sell28912.101.27200.00001.2655
58162006.09.07 17:28close28912.101.27170.00001.265563.00106988.70
58172006.09.07 17:28sell28922.101.27150.00001.2650
58182006.09.07 17:29sell28934.201.27230.00001.2658
58192006.09.07 17:40sell28948.001.27310.00001.2666
58202006.09.07 17:54close28948.001.27260.00001.2666400.00107388.70
58212006.09.07 17:55close28934.201.27240.00001.2658-42.00107346.70
58222006.09.07 17:55close28922.101.27230.00001.2650-168.00107178.70
58232006.09.07 17:56sell28952.101.27190.00001.2654
58242006.09.07 17:59sell28964.201.27300.00001.2665
58252006.09.07 18:03sell28978.001.27370.00001.2672
58262006.09.07 18:24close28978.001.27310.00001.2672480.00107658.70
58272006.09.07 18:24close28964.201.27300.00001.26650.00107658.70
58282006.09.07 18:25close28952.101.27310.00001.2654-252.00107406.70
58292006.09.07 18:25buy28982.101.27300.00001.2795
58302006.09.07 18:29close28982.101.27410.00001.2795231.00107637.70
58312006.09.07 18:30buy28992.201.27450.00001.2810
58322006.09.07 18:32close28992.201.27460.00001.281022.00107659.70
58332006.09.07 18:32buy29002.201.27510.00001.2816
58342006.09.07 18:33close29002.201.27520.00001.281622.00107681.70
58352006.09.07 18:33buy29012.201.27560.00001.2821
58362006.09.07 18:50buy29024.201.27460.00001.2811
58372006.09.07 18:54buy29038.401.27370.00001.2802
58382006.09.07 18:59close29038.401.27560.00001.28021596.00109277.70
58392006.09.07 19:00close29024.201.27550.00001.2811378.00109655.70
58402006.09.07 19:00close29012.201.27530.00001.2821-66.00109589.70
58412006.09.07 19:00buy29042.201.27550.00001.2820
58422006.09.07 19:22buy29054.401.27460.00001.2811
58432006.09.07 19:25buy29068.401.27380.00001.2803
58442006.09.07 19:30close29068.401.27430.00001.2803420.00110009.70
58452006.09.07 19:31close29054.401.27450.00001.2811-44.00109965.70
58462006.09.07 19:31close29042.201.27460.00001.2820-198.00109767.70
58472006.09.07 19:31buy29072.201.27500.00001.2815
58482006.09.07 19:55buy29084.401.27420.00001.2807
58492006.09.07 19:59close29084.401.27460.00001.2807176.00109943.70
58502006.09.07 20:00close29072.201.27470.00001.2815-66.00109877.70
58512006.09.07 20:01buy29092.201.27510.00001.2816
58522006.09.07 20:32close29092.201.27520.00001.281622.00109899.70
58532006.09.07 20:34buy29102.201.27540.00001.2819
58542006.09.07 21:17buy29114.401.27460.00001.2811
58552006.09.07 21:47buy29128.401.27370.00001.2802
58562006.09.14 17:55close29128.401.27450.00001.2802148.68110048.38
58572006.09.14 17:55close29114.401.27420.00001.2811-450.12109598.26
58582006.09.14 17:55close29102.201.27380.00001.2819-489.06109109.20
58592006.09.14 17:55buy29132.201.27480.00001.2813
58602006.09.14 17:56buy29144.201.27400.00001.2805
58612006.09.14 17:56close29144.201.27440.00001.2805168.00109277.20
58622006.09.14 17:56close29132.201.27420.00001.2813-132.00109145.20
58632006.09.14 17:56buy29152.201.27430.00001.2808
58642006.09.14 17:56close29152.201.27450.00001.280844.00109189.20
58652006.09.14 17:56buy29162.201.27470.00001.2812
58662006.09.14 17:56close29162.201.27500.00001.281266.00109255.20
58672006.09.14 17:56buy29172.201.27480.00001.2813
58682006.09.14 17:57close29172.201.27490.00001.281322.00109277.20
58692006.09.14 17:57buy29182.201.27510.00001.2816
58702006.09.14 17:59close29182.201.27520.00001.281622.00109299.20
58712006.09.14 17:59buy29192.201.27560.00001.2821
58722006.09.14 18:00buy29204.401.27490.00001.2814
58732006.09.14 18:01close29204.401.27520.00001.2814132.00109431.20
58742006.09.14 18:01close29192.201.27510.00001.2821-110.00109321.20
58752006.09.14 18:01buy29212.201.27550.00001.2820
58762006.09.14 18:04buy29224.401.27470.00001.2812
58772006.09.14 18:16buy29238.401.27390.00001.2804
58782006.09.14 19:18close29238.401.27440.00001.2804420.00109741.20
58792006.09.14 19:19close29224.401.27430.00001.2812-176.00109565.20
58802006.09.14 19:19close29212.201.27420.00001.2820-286.00109279.20
58812006.09.14 19:19buy29242.201.27460.00001.2811
58822006.09.14 19:44buy29254.401.27370.00001.2802
58832006.09.14 21:41buy29268.401.27290.00001.2794
58842006.09.15 08:50close29268.401.27340.00001.2794345.24109624.44
58852006.09.15 08:50close29254.401.27320.00001.2802-259.16109365.28
58862006.09.15 08:50close29242.201.27300.00001.2811-371.58108993.70
58872006.09.15 08:50buy29272.201.27350.00001.2800
58882006.09.15 09:17buy29284.201.27280.00001.2793
58892006.09.15 09:57buy29298.401.27200.00001.2785
58902006.09.19 05:59close29298.401.27250.00001.2785270.48109264.18
58912006.09.19 05:59close29284.201.27240.00001.2793-242.76109021.42
58922006.09.19 06:00close29272.201.27230.00001.2800-303.16108718.26
58932006.09.19 06:00buy29302.201.27270.00001.2792
58942006.09.19 07:03buy29314.201.27190.00001.2784
58952006.09.19 07:09buy29328.401.27120.00001.2777
58962006.09.19 08:29close29328.401.27170.00001.2777420.00109138.26
58972006.09.19 08:30close29314.201.27180.00001.2784-42.00109096.26
58982006.09.19 08:30close29302.201.27170.00001.2792-220.00108876.26
58992006.09.19 08:30sell29332.201.27180.00001.2653
59002006.09.19 08:35close29332.201.27170.00001.265322.00108898.26
59012006.09.19 08:35sell29342.201.27150.00001.2650
59022006.09.19 08:36close29342.201.27130.00001.265044.00108942.26
59032006.09.19 08:37sell29352.201.27090.00001.2644
59042006.09.19 08:45close29352.201.27080.00001.264422.00108964.26
59052006.09.19 08:45sell29362.201.27040.00001.2639
59062006.09.19 09:30close29362.201.27030.00001.263922.00108986.26
59072006.09.19 09:30sell29372.201.27000.00001.2635
59082006.09.19 09:44sell29384.201.27090.00001.2644
59092006.09.19 09:49close29384.201.27050.00001.2644168.00109154.26
59102006.09.19 09:49close29372.201.27040.00001.2635-88.00109066.26
59112006.09.19 09:49sell29392.201.27000.00001.2635
59122006.09.19 10:11close29392.201.26980.00001.263544.00109110.26
59132006.09.19 10:12sell29402.201.26960.00001.2631
59142006.09.19 10:21close29402.201.26950.00001.263122.00109132.26
59152006.09.19 10:21sell29412.201.26970.00001.2632
59162006.09.19 10:21close29412.201.26950.00001.263244.00109176.26
59172006.09.19 10:21sell29422.201.26970.00001.2632
59182006.09.19 10:21close29422.201.26950.00001.263244.00109220.26
59192006.09.19 10:22sell29432.201.26930.00001.2628
59202006.09.19 10:39close29432.201.26920.00001.262822.00109242.26
59212006.09.19 10:39sell29442.201.26920.00001.2627
59222006.09.19 10:40close29442.201.26900.00001.262744.00109286.26
59232006.09.19 10:40sell29452.201.26860.00001.2621
59242006.09.19 10:46close29452.201.26840.00001.262144.00109330.26
59252006.09.19 10:46sell29462.201.26820.00001.2617
59262006.09.19 10:53close29462.201.26800.00001.261744.00109374.26
59272006.09.19 10:53sell29472.201.26760.00001.2611
59282006.09.19 11:03close29472.201.26720.00001.261188.00109462.26
59292006.09.19 11:03sell29482.201.26730.00001.2608
59302006.09.19 11:10close29482.201.26710.00001.260844.00109506.26
59312006.09.19 11:10sell29492.201.26690.00001.2604
59322006.09.19 11:14close29492.201.26680.00001.260422.00109528.26
59332006.09.19 11:14sell29502.201.26670.00001.2602
59342006.09.19 11:14close29502.201.26660.00001.260222.00109550.26
59352006.09.19 11:14sell29512.201.26670.00001.2602
59362006.09.19 11:17close29512.201.26660.00001.260222.00109572.26
59372006.09.19 11:17sell29522.201.26640.00001.2599
59382006.09.19 11:19close29522.201.26630.00001.259922.00109594.26
59392006.09.19 11:19sell29532.201.26620.00001.2597
59402006.09.19 11:24sell29544.401.26700.00001.2605
59412006.09.19 12:00close29544.401.26630.00001.2605308.00109902.26
59422006.09.19 12:00close29532.201.26570.00001.2597110.00110012.26
59432006.09.19 12:00sell29552.201.26560.00001.2591
59442006.09.19 12:00sell29564.401.26660.00001.2601
59452006.09.19 12:00close29564.401.26600.00001.2601264.00110276.26
59462006.09.19 12:00close29552.201.26570.00001.2591-22.00110254.26
59472006.09.19 12:00sell29572.201.26580.00001.2593
59482006.09.19 12:00sell29584.401.26660.00001.2601
59492006.09.19 12:00close29584.401.26570.00001.2601396.00110650.26
59502006.09.19 12:00close29572.201.26620.00001.2593-88.00110562.26
59512006.09.19 12:01sell29592.201.26600.00001.2595
59522006.09.19 12:01close29592.201.26570.00001.259566.00110628.26
59532006.09.19 12:01sell29602.201.26550.00001.2590
59542006.09.19 12:02sell29614.401.26630.00001.2598
59552006.09.19 12:10sell29628.401.26720.00001.2607
59562006.09.19 12:19close29628.401.26660.00001.2607504.00111132.26
59572006.09.19 12:20close29614.401.26650.00001.2598-88.00111044.26
59582006.09.19 12:20close29602.201.26670.00001.2590-264.00110780.26
59592006.09.19 12:20sell29632.201.26620.00001.2597
59602006.09.19 12:30close29632.201.26610.00001.259722.00110802.26
59612006.09.19 12:30sell29642.201.26590.00001.2594
59622006.09.19 12:43close29642.201.26580.00001.259422.00110824.26
59632006.09.19 12:43sell29652.201.26540.00001.2589
59642006.09.19 13:03close29652.201.26530.00001.258922.00110846.26
59652006.09.19 13:03sell29662.201.26540.00001.2589
59662006.09.19 13:21sell29674.401.26620.00001.2597
59672006.09.19 13:46close29674.401.26590.00001.2597132.00110978.26
59682006.09.19 13:46close29662.201.26600.00001.2589-132.00110846.26
59692006.09.19 13:47sell29682.201.26560.00001.2591
59702006.09.19 14:17sell29694.401.26640.00001.2599
59712006.09.19 14:28close29694.401.26600.00001.2599176.00111022.26
59722006.09.19 14:28close29682.201.26620.00001.2591-132.00110890.26
59732006.09.19 14:29sell29702.201.26580.00001.2593
59742006.09.19 15:06close29702.201.26570.00001.259322.00110912.26
59752006.09.19 15:07sell29712.201.26530.00001.2588
59762006.09.19 15:26sell29724.401.26610.00001.2596
59772006.09.19 15:30sell29738.401.26820.00001.2617
59782006.09.19 19:51close29738.401.26690.00001.26171092.00112004.26
59792006.09.19 19:51close29724.401.26700.00001.2596-396.00111608.26
59802006.09.19 19:52close29712.201.26690.00001.2588-352.00111256.26
59812006.09.19 19:52sell29742.201.26680.00001.2603
59822006.09.19 19:59close29742.201.26660.00001.260344.00111300.26
59832006.09.19 19:59sell29752.201.26630.00001.2598
59842006.09.19 20:09close29752.201.26620.00001.259822.00111322.26
59852006.09.19 20:09sell29762.201.26600.00001.2595
59862006.09.19 20:16sell29774.401.26680.00001.2603
59872006.09.19 20:33sell29788.401.26760.00001.2611
59882006.09.20 08:42close29788.401.26710.00001.2611474.60111796.86
59892006.09.20 08:42close29774.401.26740.00001.2603-235.40111561.46
59902006.09.20 08:42close29762.201.26690.00001.2595-183.70111377.76
59912006.09.20 08:42sell29792.201.26680.00001.2603
59922006.09.20 09:02sell29804.401.26750.00001.2610
59932006.09.20 09:08close29804.401.26720.00001.2610132.00111509.76
59942006.09.20 09:08close29792.201.26720.00001.2603-88.00111421.76
59952006.09.20 09:08sell29812.201.26680.00001.2603
59962006.09.20 09:18close29812.201.26670.00001.260322.00111443.76
59972006.09.20 09:18sell29822.201.26650.00001.2600
59982006.09.20 09:28sell29834.401.26750.00001.2610
59992006.09.20 09:32close29834.401.26700.00001.2610220.00111663.76
60002006.09.20 09:33close29822.201.26710.00001.2600-132.00111531.76
60012006.09.20 09:33sell29842.201.26670.00001.2602
60022006.09.20 09:54sell29854.401.26740.00001.2609
60032006.09.20 10:13sell29868.401.26820.00001.2617
60042006.09.20 10:19close29868.401.26770.00001.2617420.00111951.76
60052006.09.20 10:19close29854.401.26780.00001.2609-176.00111775.76
60062006.09.20 10:20close29842.201.26770.00001.2602-220.00111555.76
60072006.09.20 10:20buy29872.201.26780.00001.2743
60082006.09.20 10:50buy29884.401.26710.00001.2736
60092006.09.20 10:56close29884.401.26740.00001.2736132.00111687.76
60102006.09.20 10:57close29872.201.26730.00001.2743-110.00111577.76
60112006.09.20 10:58sell29892.201.26720.00001.2607
60122006.09.20 11:00close29892.201.26710.00001.260722.00111599.76
60132006.09.20 11:00sell29902.201.26690.00001.2604
60142006.09.20 11:32sell29914.401.26760.00001.2611
60152006.09.20 12:05sell29928.401.26850.00001.2620
60162006.09.20 12:11close29928.401.26790.00001.2620504.00112103.76
60172006.09.20 12:12close29914.401.26800.00001.2611-176.00111927.76
60182006.09.20 12:12close29902.201.26810.00001.2604-264.00111663.76
60192006.09.20 12:14buy29932.201.26820.00001.2747
60202006.09.20 13:13buy29944.401.26740.00001.2739
60212006.09.20 14:05close29944.401.26770.00001.2739132.00111795.76
60222006.09.20 14:06close29932.201.26760.00001.2747-132.00111663.76
60232006.09.20 14:06buy29952.201.26800.00001.2745
60242006.09.20 16:00close29952.201.26810.00001.274522.00111685.76
60252006.09.20 16:01buy29962.201.26830.00001.2748
60262006.09.20 16:02close29962.201.26850.00001.274844.00111729.76
60272006.09.20 16:02buy29972.201.26890.00001.2754
60282006.09.20 16:13buy29984.401.26810.00001.2746
60292006.09.20 16:17close29984.401.26840.00001.2746132.00111861.76
60302006.09.20 16:17close29972.201.26830.00001.2754-132.00111729.76
60312006.09.20 16:17buy29992.201.26850.00001.2750
60322006.09.20 17:01close29992.201.26860.00001.275022.00111751.76
60332006.09.20 17:01buy30002.201.26920.00001.2757
60342006.09.20 17:02close30002.201.26930.00001.275722.00111773.76
60352006.09.20 17:02buy30012.201.26930.00001.2758
60362006.09.20 17:06close30012.201.26940.00001.275822.00111795.76
60372006.09.20 17:06buy30022.201.27020.00001.2767
60382006.09.20 17:24buy30034.401.26940.00001.2759
60392006.09.20 17:40close30034.401.26970.00001.2759132.00111927.76
60402006.09.20 17:40close30022.201.26960.00001.2767-132.00111795.76
60412006.09.20 17:41buy30042.201.27000.00001.2765
60422006.09.20 17:59close30042.201.27020.00001.276544.00111839.76
60432006.09.20 17:59buy30052.201.27020.00001.2767
60442006.09.20 18:00close30052.201.27030.00001.276722.00111861.76
60452006.09.20 18:00buy30062.201.27020.00001.2767
60462006.09.20 18:00close30062.201.27030.00001.276722.00111883.76
60472006.09.20 18:00buy30072.201.27020.00001.2767
60482006.09.20 18:00close30072.201.27030.00001.276722.00111905.76
60492006.09.20 18:00buy30082.201.27020.00001.2767
60502006.09.20 18:06close30082.201.27030.00001.276722.00111927.76
60512006.09.20 18:06buy30092.201.27040.00001.2769
60522006.09.20 18:06close30092.201.27050.00001.276922.00111949.76
60532006.09.20 18:06buy30102.201.27060.00001.2771
60542006.09.20 18:07close30102.201.27070.00001.277122.00111971.76
60552006.09.20 18:07buy30112.201.27080.00001.2773
60562006.09.20 18:31close30112.201.27100.00001.277344.00112015.76
60572006.09.20 18:31buy30122.201.27120.00001.2777
60582006.09.20 18:37buy30134.401.27030.00001.2768
60592006.09.20 18:50close30134.401.27070.00001.2768176.00112191.76
60602006.09.20 18:50close30122.201.27060.00001.2777-132.00112059.76
60612006.09.20 18:50buy30142.201.27120.00001.2777
60622006.09.20 18:58buy30154.401.27040.00001.2769
60632006.09.20 19:38buy30168.401.26960.00001.2761
60642006.09.20 20:01close30168.401.27010.00001.2761420.00112479.76
60652006.09.20 20:01close30154.401.27000.00001.2769-176.00112303.76
60662006.09.20 20:01close30142.201.27010.00001.2777-242.00112061.76
60672006.09.20 20:02buy30172.201.27030.00001.2768
60682006.09.20 20:47close30172.201.27040.00001.276822.00112083.76
60692006.09.20 20:48buy30182.201.27080.00001.2773
60702006.09.20 20:54close30182.201.27100.00001.277344.00112127.76
60712006.09.20 20:54buy30192.201.27110.00001.2776
60722006.09.20 21:13buy30204.401.27030.00001.2768
60732006.09.20 21:13close30204.401.27060.00001.2768132.00112259.76
60742006.09.20 21:13close30192.201.27070.00001.2776-88.00112171.76
60752006.09.20 21:13buy30212.201.27120.00001.2777
60762006.09.20 21:13close30212.201.27130.00001.277722.00112193.76
60772006.09.20 21:13buy30222.201.27170.00001.2782
60782006.09.20 21:13buy30234.401.27070.00001.2772
60792006.09.20 21:14buy30248.401.26990.00001.2764
60802006.09.20 21:20close30248.401.27110.00001.27641008.00113201.76
60812006.09.20 21:20close30234.401.27190.00001.2772528.00113729.76
60822006.09.20 21:20close30222.201.27200.00001.278266.00113795.76
60832006.09.20 21:20buy30252.301.27240.00001.2789
60842006.09.20 21:20buy30264.401.27110.00001.2776
60852006.09.20 21:21close30264.401.27160.00001.2776220.00114015.76
60862006.09.20 21:21close30252.301.27260.00001.278946.00114061.76
60872006.09.20 21:21buy30272.301.27300.00001.2795
60882006.09.20 21:21buy30284.401.27220.00001.2787
60892006.09.20 21:21close30284.401.27250.00001.2787132.00114193.76
60902006.09.20 21:22close30272.301.27240.00001.2795-138.00114055.76
60912006.09.20 21:22buy30292.301.27250.00001.2790
60922006.09.20 21:23buy30304.401.27170.00001.2782
60932006.09.20 21:23close30304.401.27200.00001.2782132.00114187.76
60942006.09.20 21:23close30292.301.27180.00001.2790-161.00114026.76
60952006.09.20 21:24buy30312.301.27200.00001.2785
60962006.09.20 21:26buy30324.401.27090.00001.2774
60972006.09.20 21:26close30324.401.27130.00001.2774176.00114202.76
60982006.09.20 21:26close30312.301.27120.00001.2785-184.00114018.76
60992006.09.20 21:26buy30332.301.27140.00001.2779
61002006.09.20 21:27buy30344.401.27050.00001.2770
61012006.09.20 21:34buy30358.801.26970.00001.2762
61022006.09.21 03:23close30358.801.27020.00001.2762205.04114223.80
61032006.09.21 03:23close30344.401.27030.00001.2770-205.48114018.32
61042006.09.21 03:23close30332.301.27020.00001.2779-337.41113680.91
61052006.09.21 03:24buy30362.301.27060.00001.2771
61062006.09.21 03:32close30362.301.27070.00001.277123.00113703.91
61072006.09.21 03:32buy30372.301.27080.00001.2773
61082006.09.21 03:43close30372.301.27090.00001.277323.00113726.91
61092006.09.21 03:44buy30382.301.27140.00001.2779
61102006.09.21 03:48close30382.301.27150.00001.277923.00113749.91
61112006.09.21 03:48buy30392.301.27190.00001.2784
61122006.09.21 04:01buy30404.401.27120.00001.2777
61132006.09.21 04:04close30404.401.27160.00001.2777176.00113925.91
61142006.09.21 04:04close30392.301.27140.00001.2784-115.00113810.91
61152006.09.21 04:04buy30412.301.27180.00001.2783
61162006.09.21 04:20close30412.301.27210.00001.278369.00113879.91
61172006.09.21 04:20buy30422.301.27220.00001.2787
61182006.09.21 04:52close30422.301.27230.00001.278723.00113902.91
61192006.09.21 04:52buy30432.301.27250.00001.2790
61202006.09.21 05:01close30432.301.27270.00001.279046.00113948.91
61212006.09.21 05:01buy30442.301.27290.00001.2794
61222006.09.21 05:22buy30454.401.27190.00001.2784
61232006.09.21 07:23close30454.401.27250.00001.2784264.00114212.91
61242006.09.21 07:24close30442.301.27260.00001.2794-69.00114143.91
61252006.09.21 07:24buy30462.301.27260.00001.2791
61262006.09.21 08:28buy30474.401.27180.00001.2783
61272006.09.21 08:43close30474.401.27210.00001.2783132.00114275.91
61282006.09.21 08:43close30462.301.27200.00001.2791-138.00114137.91
61292006.09.21 08:43sell30482.301.27180.00001.2653
61302006.09.21 09:01close30482.301.27170.00001.265323.00114160.91
61312006.09.21 09:01sell30492.301.27190.00001.2654
61322006.09.21 09:01close30492.301.27180.00001.265423.00114183.91
61332006.09.21 09:01sell30502.301.27140.00001.2649
61342006.09.21 09:13close30502.301.27120.00001.264946.00114229.91
61352006.09.21 09:13sell30512.301.27070.00001.2642
61362006.09.21 09:23close30512.301.27060.00001.264223.00114252.91
61372006.09.21 09:23sell30522.301.26990.00001.2634
61382006.09.21 09:47sell30534.601.27080.00001.2643
61392006.09.21 10:31sell30548.801.27150.00001.2650
61402006.09.26 12:50close30548.801.27100.00001.2650611.60114864.51
61412006.09.26 12:50close30534.601.27080.00001.264389.70114954.21
61422006.09.26 12:50close30522.301.27100.00001.2634-208.15114746.06
61432006.09.26 12:51sell30552.301.27060.00001.2641
61442006.09.26 12:54close30552.301.27030.00001.264169.00114815.06
61452006.09.26 12:54sell30562.301.27030.00001.2638
61462006.09.26 12:54close30562.301.27020.00001.263823.00114838.06
61472006.09.26 12:54sell30572.301.26980.00001.2633
61482006.09.26 13:00close30572.301.26970.00001.263323.00114861.06
61492006.09.26 13:00sell30582.301.26920.00001.2627
61502006.09.26 13:16sell30594.601.27000.00001.2635
61512006.09.26 13:20close30594.601.26970.00001.2635138.00114999.06
61522006.09.26 13:20close30582.301.26980.00001.2627-138.00114861.06
61532006.09.26 13:20sell30602.301.26960.00001.2631
61542006.09.26 13:48close30602.301.26950.00001.263123.00114884.06
61552006.09.26 13:49sell30612.301.26910.00001.2626
61562006.09.26 13:54sell30624.601.26980.00001.2633
61572006.09.26 13:58close30624.601.26940.00001.2633184.00115068.06
61582006.09.26 13:58close30612.301.26980.00001.2626-161.00114907.06
61592006.09.26 13:58sell30632.301.26960.00001.2631
61602006.09.26 13:58close30632.301.26940.00001.263146.00114953.06
61612006.09.26 13:59sell30642.301.26920.00001.2627
61622006.09.26 14:08close30642.301.26910.00001.262723.00114976.06
61632006.09.26 14:08sell30652.301.26890.00001.2624
61642006.09.26 14:08close30652.301.26880.00001.262423.00114999.06
61652006.09.26 14:08sell30662.301.26860.00001.2621
61662006.09.26 14:31sell30674.601.26930.00001.2628
61672006.09.26 14:43close30674.601.26900.00001.2628138.00115137.06
61682006.09.26 14:43close30662.301.26910.00001.2621-115.00115022.06
61692006.09.26 14:44sell30682.301.26870.00001.2622
61702006.09.26 15:10sell30694.601.26940.00001.2629
61712006.09.26 15:51close30694.601.26910.00001.2629138.00115160.06
61722006.09.26 15:51close30682.301.26920.00001.2622-115.00115045.06
61732006.09.26 15:51sell30702.301.26880.00001.2623
61742006.09.26 16:27sell30714.601.26950.00001.2630
61752006.09.26 16:56close30714.601.26920.00001.2630138.00115183.06
61762006.09.26 16:56close30702.301.26940.00001.2623-138.00115045.06
61772006.09.26 16:57buy30722.301.26950.00001.2760
61782006.09.26 17:00buy30734.601.26880.00001.2753
61792006.09.26 17:00close30734.601.26910.00001.2753138.00115183.06
61802006.09.26 17:00close30722.301.26890.00001.2760-138.00115045.06
61812006.09.26 17:00sell30742.301.26870.00001.2622
61822006.09.26 17:00close30742.301.26860.00001.262223.00115068.06
61832006.09.26 17:00sell30752.301.26820.00001.2617
61842006.09.26 17:04close30752.301.26790.00001.261769.00115137.06
61852006.09.26 17:04sell30762.301.26740.00001.2609
61862006.09.26 17:06close30762.301.26710.00001.260969.00115206.06
61872006.09.26 17:06sell30772.301.26690.00001.2604
61882006.09.26 17:25close30772.301.26680.00001.260423.00115229.06
61892006.09.26 17:25sell30782.301.26680.00001.2603
61902006.09.26 17:34sell30794.601.26750.00001.2610
61912006.09.26 17:44close30794.601.26710.00001.2610184.00115413.06
61922006.09.26 17:44close30782.301.26760.00001.2603-184.00115229.06
61932006.09.26 17:44sell30802.301.26700.00001.2605
61942006.09.26 17:45close30802.301.26690.00001.260523.00115252.06
61952006.09.26 17:45sell30812.301.26640.00001.2599
61962006.09.26 17:58sell30824.601.26720.00001.2607
61972006.09.26 18:07sell30838.801.26800.00001.2615
61982006.09.27 09:22close30838.801.26750.00001.2615497.20115749.26
61992006.09.27 09:22close30824.601.26760.00001.2607-154.10115595.16
62002006.09.27 09:22close30812.301.26750.00001.2599-238.05115357.11
62012006.09.27 09:23sell30842.301.26730.00001.2608
62022006.09.27 09:51sell30854.601.26810.00001.2616
62032006.09.27 10:19close30854.601.26780.00001.2616138.00115495.11
62042006.09.27 10:19close30842.301.26790.00001.2608-138.00115357.11
62052006.09.27 10:19sell30862.301.26750.00001.2610
62062006.09.27 10:50sell30874.601.26830.00001.2618
62072006.09.27 10:55sell30888.801.26910.00001.2626
62082006.09.27 11:15close30888.801.26860.00001.2626440.00115797.11
62092006.09.27 11:16close30874.601.26870.00001.2618-184.00115613.11
62102006.09.27 11:16close30862.301.26880.00001.2610-299.00115314.11
62112006.09.27 11:16sell30892.301.26840.00001.2619
62122006.09.27 11:18close30892.301.26820.00001.261946.00115360.11
62132006.09.27 11:18sell30902.301.26780.00001.2613
62142006.09.27 11:26sell30914.601.26860.00001.2621
62152006.09.27 11:47sell30928.801.26930.00001.2628
62162006.09.27 12:09close30928.801.26880.00001.2628440.00115800.11
62172006.09.27 12:10close30914.601.26890.00001.2621-138.00115662.11
62182006.09.27 12:10close30902.301.26880.00001.2613-230.00115432.11
62192006.09.27 12:10buy30932.301.26890.00001.2754
62202006.09.27 12:11close30932.301.26900.00001.275423.00115455.11
62212006.09.27 12:11buy30942.301.26920.00001.2757
62222006.09.27 12:18close30942.301.26930.00001.275723.00115478.11
62232006.09.27 12:18buy30952.301.26950.00001.2760
62242006.09.27 12:20close30952.301.26960.00001.276023.00115501.11
62252006.09.27 12:20buy30962.301.27000.00001.2765
62262006.09.27 12:35buy30974.601.26930.00001.2758
62272006.09.27 13:35close30974.601.26960.00001.2758138.00115639.11
62282006.09.27 13:35close30962.301.26930.00001.2765-161.00115478.11
62292006.09.27 13:35buy30982.301.26990.00001.2764
62302006.09.27 13:38close30982.301.27000.00001.276423.00115501.11
62312006.09.27 13:38buy30992.301.27020.00001.2767
62322006.09.27 13:47buy31004.601.26940.00001.2759
62332006.09.27 13:52close31004.601.26970.00001.2759138.00115639.11
62342006.09.27 13:52close30992.301.26960.00001.2767-138.00115501.11
62352006.09.27 13:52buy31012.301.26980.00001.2763
62362006.09.27 14:29buy31024.601.26910.00001.2756
62372006.09.27 14:45close31024.601.26940.00001.2756138.00115639.11
62382006.09.27 14:45close31012.301.26930.00001.2763-115.00115524.11
62392006.09.27 14:46buy31032.301.26950.00001.2760
62402006.09.27 15:06buy31044.601.26880.00001.2753
62412006.09.27 15:23buy31058.801.26800.00001.2745
62422006.09.27 15:28close31058.801.26880.00001.2745704.00116228.11
62432006.09.27 15:29close31044.601.26870.00001.2753-46.00116182.11
62442006.09.27 15:29close31032.301.26890.00001.2760-138.00116044.11
62452006.09.27 15:29sell31062.301.26880.00001.2623
62462006.09.27 15:30sell31074.601.27100.00001.2645
62472006.09.27 15:32sell31088.801.27170.00001.2652
62482006.09.27 15:35close31088.801.27030.00001.26521232.00117276.11
62492006.09.27 15:35close31074.601.27040.00001.2645276.00117552.11
62502006.09.27 15:35close31062.301.27070.00001.2623-437.00117115.11
62512006.09.27 15:35buy31092.301.27100.00001.2775
62522006.09.27 15:36buy31104.601.26980.00001.2763
62532006.09.27 15:40buy31118.801.26890.00001.2754
62542006.09.27 16:16close31118.801.26950.00001.2754528.00117643.11
62552006.09.27 16:16close31104.601.26960.00001.2763-92.00117551.11
62562006.09.27 16:16close31092.301.26940.00001.2775-368.00117183.11
62572006.09.27 16:16buy31122.301.26960.00001.2761
62582006.09.27 16:54close31122.301.26970.00001.276123.00117206.11
62592006.09.27 16:54buy31132.301.26980.00001.2763
62602006.09.27 16:55close31132.301.26990.00001.276323.00117229.11
62612006.09.27 16:55buy31142.301.27030.00001.2768
62622006.09.27 17:00buy31154.601.26940.00001.2759
62632006.09.27 17:00close31154.601.27000.00001.2759276.00117505.11
62642006.09.27 17:00close31142.301.27020.00001.2768-23.00117482.11
62652006.09.27 17:00sell31162.301.26920.00001.2627
62662006.09.27 17:02close31162.301.26880.00001.262792.00117574.11
62672006.09.27 17:02sell31172.401.26860.00001.2621
62682006.09.27 17:04close31172.401.26840.00001.262148.00117622.11
62692006.09.27 17:05sell31182.401.26800.00001.2615
62702006.09.27 17:05close31182.401.26790.00001.261524.00117646.11
62712006.09.27 17:05sell31192.401.26750.00001.2610
62722006.09.27 17:06sell31204.601.26830.00001.2618
62732006.09.27 17:19sell31218.801.26910.00001.2626
62742006.09.28 17:26close31218.801.26860.00001.2626611.60118257.71
62752006.09.28 17:26close31204.601.26870.00001.2618-94.30118163.41
62762006.09.28 17:27close31192.401.26860.00001.2610-217.20117946.21
62772006.09.28 17:27sell31222.401.26820.00001.2617
62782006.09.28 17:54close31222.401.26810.00001.261724.00117970.21
62792006.09.28 17:54sell31232.401.26770.00001.2612
62802006.09.28 17:57sell31244.601.26850.00001.2620
62812006.09.28 18:03sell31259.201.26920.00001.2627
62822006.09.29 09:30close31259.201.26870.00001.2627519.80118490.01
62832006.09.29 09:41close31244.601.26890.00001.2620-154.10118335.91
62842006.09.29 09:42close31232.401.26900.00001.2612-296.40118039.51
62852006.09.29 09:42sell31262.401.26860.00001.2621
62862006.09.29 09:52close31262.401.26840.00001.262148.00118087.51
62872006.09.29 09:52sell31272.401.26830.00001.2618
62882006.09.29 10:17close31272.401.26820.00001.261824.00118111.51
62892006.09.29 10:17sell31282.401.26800.00001.2615
62902006.09.29 10:22close31282.401.26790.00001.261524.00118135.51
62912006.09.29 10:23sell31292.401.26730.00001.2608
62922006.09.29 10:24close31292.401.26720.00001.260824.00118159.51
62932006.09.29 10:24sell31302.401.26720.00001.2607
62942006.09.29 10:25close31302.401.26690.00001.260772.00118231.51
62952006.09.29 10:26sell31312.401.26680.00001.2603
62962006.09.29 10:31close31312.401.26670.00001.260324.00118255.51
62972006.09.29 10:31sell31322.401.26650.00001.2600
62982006.09.29 10:35sell31334.601.26720.00001.2607
62992006.09.29 10:38close31334.601.26690.00001.2607138.00118393.51
63002006.09.29 10:38close31322.401.26710.00001.2600-144.00118249.51
63012006.09.29 10:38sell31342.401.26660.00001.2601
63022006.09.29 10:39sell31354.601.26730.00001.2608
63032006.09.29 10:49close31354.601.26680.00001.2608230.00118479.51
63042006.09.29 10:49close31342.401.26690.00001.2601-72.00118407.51
63052006.09.29 10:50sell31362.401.26650.00001.2600
63062006.09.29 10:57sell31374.601.26720.00001.2607
63072006.09.29 11:04close31374.601.26630.00001.2607414.00118821.51
63082006.09.29 11:04close31362.401.26680.00001.2600-72.00118749.51
63092006.09.29 11:04sell31382.401.26660.00001.2601
63102006.09.29 11:04close31382.401.26640.00001.260148.00118797.51
63112006.09.29 11:05sell31392.401.26600.00001.2595
63122006.09.29 11:06close31392.401.26590.00001.259524.00118821.51
63132006.09.29 11:06sell31402.401.26590.00001.2594
63142006.09.29 11:19sell31414.601.26670.00001.2602
63152006.09.29 11:37sell31429.201.26740.00001.2609
63162006.09.29 12:05close31429.201.26670.00001.2609644.00119465.51
63172006.09.29 12:06close31414.601.26660.00001.260246.00119511.51
63182006.09.29 12:06close31402.401.26680.00001.2594-216.00119295.51
63192006.09.29 12:06sell31432.401.26640.00001.2599
63202006.09.29 12:37sell31444.801.26720.00001.2607
63212006.09.29 12:46close31444.801.26690.00001.2607144.00119439.51
63222006.09.29 12:46close31432.401.26700.00001.2599-144.00119295.51
63232006.09.29 12:47sell31452.401.26680.00001.2603
63242006.09.29 12:55close31452.401.26660.00001.260348.00119343.51
63252006.09.29 12:56sell31462.401.26640.00001.2599
63262006.09.29 14:33close31462.401.26620.00001.259948.00119391.51
63272006.09.29 14:33sell31472.401.26600.00001.2595
63282006.09.29 14:59sell31484.801.26680.00001.2603
63292006.09.29 15:10close31484.801.26650.00001.2603144.00119535.51
63302006.09.29 15:10close31472.401.26670.00001.2595-168.00119367.51
63312006.09.29 15:10sell31492.401.26630.00001.2598
63322006.09.29 15:13close31492.401.26620.00001.259824.00119391.51
63332006.09.29 15:13sell31502.401.26600.00001.2595
63342006.09.29 15:19close31502.401.26590.00001.259524.00119415.51
63352006.09.29 15:20sell31512.401.26570.00001.2592
63362006.09.29 15:29sell31524.801.26650.00001.2600
63372006.09.29 15:30close31524.801.26620.00001.2600144.00119559.51
63382006.09.29 15:30close31512.401.26640.00001.2592-168.00119391.51
63392006.09.29 15:30sell31532.401.26620.00001.2597
63402006.09.29 15:31close31532.401.26610.00001.259724.00119415.51
63412006.09.29 15:31sell31542.401.26550.00001.2590
63422006.09.29 15:31close31542.401.26540.00001.259024.00119439.51
63432006.09.29 15:31sell31552.401.26520.00001.2587
63442006.09.29 15:32sell31564.801.26600.00001.2595
63452006.09.29 15:32close31564.801.26570.00001.2595144.00119583.51
63462006.09.29 15:32close31552.401.26620.00001.2587-240.00119343.51
63472006.09.29 15:33sell31572.401.26600.00001.2595
63482006.09.29 15:33close31572.401.26590.00001.259524.00119367.51
63492006.09.29 15:33sell31582.401.26580.00001.2593
63502006.09.29 15:37close31582.401.26560.00001.259348.00119415.51
63512006.09.29 15:37sell31592.401.26550.00001.2590
63522006.09.29 15:38close31592.401.26500.00001.2590120.00119535.51
63532006.09.29 15:38sell31602.401.26550.00001.2590
63542006.09.29 15:38close31602.401.26530.00001.259048.00119583.51
63552006.09.29 15:38sell31612.401.26470.00001.2582
63562006.09.29 15:39close31612.401.26460.00001.258224.00119607.51
63572006.09.29 15:39sell31622.401.26410.00001.2576
63582006.09.29 15:55sell31634.801.26490.00001.2584
63592006.09.29 16:11close31634.801.26460.00001.2584144.00119751.51
63602006.09.29 16:11close31622.401.26480.00001.2576-168.00119583.51
63612006.09.29 16:12sell31642.401.26460.00001.2581
63622006.09.29 16:20sell31654.801.26530.00001.2588
63632006.09.29 16:32sell31669.201.26620.00001.2597
63642006.09.29 16:59close31669.201.26550.00001.2597644.00120227.51
63652006.09.29 16:59close31654.801.26560.00001.2588-144.00120083.51
63662006.09.29 16:59close31642.401.26570.00001.2581-264.00119819.51
63672006.09.29 16:59sell31672.401.26560.00001.2591
63682006.09.29 16:59close31672.401.26550.00001.259124.00119843.51
63692006.09.29 16:59sell31682.401.26560.00001.2591
63702006.09.29 17:00close31682.401.26550.00001.259124.00119867.51
63712006.09.29 17:00sell31692.401.26490.00001.2584
63722006.09.29 17:01close31692.401.26480.00001.258424.00119891.51
63732006.09.29 17:01sell31702.401.26460.00001.2581
63742006.09.29 17:02sell31714.801.26550.00001.2590
63752006.09.29 17:02close31714.801.26490.00001.2590288.00120179.51
63762006.09.29 17:02close31702.401.26620.00001.2581-384.00119795.51
63772006.09.29 17:03buy31722.401.26610.00001.2726
63782006.09.29 17:03close31722.401.26660.00001.2726120.00119915.51
63792006.09.29 17:03buy31732.401.26670.00001.2732
63802006.09.29 17:05buy31744.801.26590.00001.2724
63812006.09.29 17:09close31744.801.26620.00001.2724144.00120059.51
63822006.09.29 17:09close31732.401.26630.00001.2732-96.00119963.51
63832006.09.29 17:09buy31752.401.26650.00001.2730
63842006.09.29 17:24close31752.401.26660.00001.273024.00119987.51
63852006.09.29 17:24buy31762.401.26670.00001.2732
63862006.09.29 17:35buy31774.801.26590.00001.2724
63872006.09.29 17:41close31774.801.26620.00001.2724144.00120131.51
63882006.09.29 17:41close31762.401.26630.00001.2732-96.00120035.51
63892006.09.29 17:41buy31782.401.26640.00001.2729
63902006.09.29 17:44close31782.401.26650.00001.272924.00120059.51
63912006.09.29 17:44buy31792.401.26670.00001.2732
63922006.09.29 17:46close31792.401.26680.00001.273224.00120083.51
63932006.09.29 17:46buy31802.401.26690.00001.2734
63942006.09.29 18:01close31802.401.26700.00001.273424.00120107.51
63952006.09.29 18:01buy31812.401.26750.00001.2740
63962006.09.29 18:02close31812.401.26770.00001.274048.00120155.51
63972006.09.29 18:02buy31822.401.26810.00001.2746
63982006.09.29 18:04buy31834.801.26740.00001.2739
63992006.09.29 18:21close31834.801.26840.00001.2739480.00120635.51
64002006.09.29 18:21close31822.401.26920.00001.2746264.00120899.51
64012006.09.29 18:21buy31842.401.26920.00001.2757
64022006.09.29 18:21buy31854.801.26790.00001.2744
64032006.09.29 18:21close31854.801.26850.00001.2744288.00121187.51
64042006.09.29 18:21close31842.401.26890.00001.2757-72.00121115.51
64052006.09.29 18:21buy31862.401.26900.00001.2755
64062006.09.29 18:21close31862.401.26910.00001.275524.00121139.51
64072006.09.29 18:21buy31872.401.26920.00001.2757
64082006.09.29 18:23close31872.401.26950.00001.275772.00121211.51
64092006.09.29 18:23buy31882.401.26940.00001.2759
64102006.09.29 18:26close31882.401.26980.00001.275996.00121307.51
64112006.09.29 18:26buy31892.401.27000.00001.2765
64122006.09.29 18:29close31892.401.27010.00001.276524.00121331.51
64132006.09.29 18:29buy31902.401.27030.00001.2768
64142006.09.29 18:30close31902.401.27050.00001.276848.00121379.51
64152006.09.29 18:30buy31912.401.27070.00001.2772
64162006.09.29 18:32buy31924.801.26970.00001.2762
64172006.09.29 18:32close31924.801.27010.00001.2762192.00121571.51
64182006.09.29 18:32close31912.401.26940.00001.2772-312.00121259.51
64192006.09.29 18:33buy31932.401.26980.00001.2763
64202006.09.29 18:38close31932.401.26990.00001.276324.00121283.51
64212006.09.29 18:38buy31942.401.27010.00001.2766
64222006.09.29 18:46buy31954.801.26940.00001.2759
64232006.09.29 18:56buy31969.201.26860.00001.2751
64242006.09.29 19:13close31969.201.26920.00001.2751552.00121835.51
64252006.09.29 19:13close31954.801.26900.00001.2759-192.00121643.51
64262006.09.29 19:14close31942.401.26890.00001.2766-288.00121355.51
64272006.09.29 19:14buy31972.401.26900.00001.2755
64282006.09.29 19:21close31972.401.26910.00001.275524.00121379.51
64292006.09.29 19:22buy31982.401.26930.00001.2758
64302006.09.29 19:53buy31994.801.26850.00001.2750
64312006.10.02 00:13close31994.801.26880.00001.2750101.28121480.79
64322006.10.02 00:13close31982.401.26860.00001.2758-189.36121291.43
64332006.10.02 00:14buy32002.401.26880.00001.2753
64342006.10.02 01:34buy32014.801.26800.00001.2745
64352006.10.02 03:00close32014.801.26840.00001.2745192.00121483.43
64362006.10.02 03:00close32002.401.26830.00001.2753-120.00121363.43
64372006.10.02 03:00buy32022.401.26870.00001.2752
64382006.10.02 03:12buy32034.801.26790.00001.2744
64392006.10.02 04:12buy32049.201.26720.00001.2737
64402006.10.02 07:52close32049.201.26770.00001.2737460.00121823.43
64412006.10.02 07:52close32034.801.26750.00001.2744-192.00121631.43
64422006.10.02 07:54close32022.401.26740.00001.2752-312.00121319.43
64432006.10.02 07:54buy32052.401.26780.00001.2743
64442006.10.02 08:42buy32064.801.26710.00001.2736
64452006.10.02 09:05close32064.801.26740.00001.2736144.00121463.43
64462006.10.02 09:06close32052.401.26730.00001.2743-120.00121343.43
64472006.10.02 09:06buy32072.401.26770.00001.2742
64482006.10.02 09:07close32072.401.26780.00001.274224.00121367.43
64492006.10.02 09:07buy32082.401.26790.00001.2744
64502006.10.02 09:08close32082.401.26810.00001.274448.00121415.43
64512006.10.02 09:08buy32092.401.26810.00001.2746
64522006.10.02 09:09close32092.401.26820.00001.274624.00121439.43
64532006.10.02 09:09buy32102.401.26860.00001.2751
64542006.10.02 09:18buy32114.801.26780.00001.2743
64552006.10.02 10:03buy32129.201.26710.00001.2736
64562006.10.02 10:51close32129.201.26760.00001.2736460.00121899.43
64572006.10.02 10:51close32114.801.26750.00001.2743-144.00121755.43
64582006.10.02 10:51close32102.401.26720.00001.2751-336.00121419.43
64592006.10.02 10:53buy32132.401.26740.00001.2739
64602006.10.02 11:01close32132.401.26760.00001.273948.00121467.43
64612006.10.02 11:01buy32142.401.26770.00001.2742
64622006.10.02 11:05close32142.401.26780.00001.274224.00121491.43
64632006.10.02 11:05buy32152.401.26800.00001.2745
64642006.10.02 11:31close32152.401.26820.00001.274548.00121539.43
64652006.10.02 11:31buy32162.401.26840.00001.2749
64662006.10.02 11:59buy32174.801.26760.00001.2741
64672006.10.02 12:06close32174.801.26790.00001.2741144.00121683.43
64682006.10.02 12:06close32162.401.26770.00001.2749-168.00121515.43
64692006.10.02 12:08buy32182.401.26790.00001.2744
64702006.10.02 12:28close32182.401.26810.00001.274448.00121563.43
64712006.10.02 12:29buy32192.401.26830.00001.2748
64722006.10.02 12:32close32192.401.26840.00001.274824.00121587.43
64732006.10.02 12:32buy32202.401.26900.00001.2755
64742006.10.02 12:33close32202.401.26910.00001.275524.00121611.43
64752006.10.02 12:33buy32212.401.26920.00001.2757
64762006.10.02 12:44close32212.401.26930.00001.275724.00121635.43
64772006.10.02 12:44buy32222.401.26950.00001.2760
64782006.10.02 13:15close32222.401.26990.00001.276096.00121731.43
64792006.10.02 13:15buy32232.401.27010.00001.2766
64802006.10.02 13:24close32232.401.27020.00001.276624.00121755.43
64812006.10.02 13:24buy32242.401.27030.00001.2768
64822006.10.02 13:32close32242.401.27040.00001.276824.00121779.43
64832006.10.02 13:32buy32252.401.27050.00001.2770
64842006.10.02 13:58buy32264.801.26950.00001.2760
64852006.10.02 15:08buy32279.201.26870.00001.2752
64862006.10.02 15:55close32279.201.26950.00001.2752736.00122515.43
64872006.10.02 15:56close32264.801.26940.00001.2760-48.00122467.43
64882006.10.02 15:56close32252.401.26930.00001.2770-288.00122179.43
64892006.10.02 15:56buy32282.401.26980.00001.2763
64902006.10.02 16:04close32282.401.27000.00001.276348.00122227.43
64912006.10.02 16:05buy32292.401.27010.00001.2766
64922006.10.02 16:15close32292.401.27020.00001.276624.00122251.43
64932006.10.02 16:15buy32302.401.27040.00001.2769
64942006.10.02 16:17close32302.401.27060.00001.276948.00122299.43
64952006.10.02 16:17buy32312.401.27080.00001.2773
64962006.10.02 16:21close32312.401.27090.00001.277324.00122323.43
64972006.10.02 16:22buy32322.401.27130.00001.2778
64982006.10.02 16:22close32322.401.27140.00001.277824.00122347.43
64992006.10.02 16:22buy32332.401.27160.00001.2781
65002006.10.02 16:31close32332.401.27180.00001.278148.00122395.43
65012006.10.02 16:31buy32342.401.27200.00001.2785
65022006.10.02 16:32close32342.401.27210.00001.278524.00122419.43
65032006.10.02 16:32buy32352.401.27220.00001.2787
65042006.10.02 16:34close32352.401.27230.00001.278724.00122443.43
65052006.10.02 16:34buy32362.401.27240.00001.2789
65062006.10.02 16:35close32362.401.27280.00001.278996.00122539.43
65072006.10.02 16:36buy32372.501.27280.00001.2793
65082006.10.02 16:45close32372.501.27300.00001.279350.00122589.43
65092006.10.02 16:46buy32382.501.27320.00001.2797
65102006.10.02 16:46close32382.501.27360.00001.2797100.00122689.43
65112006.10.02 16:46buy32392.501.27380.00001.2803
65122006.10.02 16:50close32392.501.27390.00001.280325.00122714.43
65132006.10.02 16:51buy32402.501.27410.00001.2806
65142006.10.02 16:53close32402.501.27460.00001.2806125.00122839.43
65152006.10.02 16:54buy32412.501.27500.00001.2815
65162006.10.02 16:57buy32424.801.27420.00001.2807
65172006.10.02 17:02close32424.801.27470.00001.2807240.00123079.43
65182006.10.02 17:02close32412.501.27390.00001.2815-275.00122804.43
65192006.10.02 17:03buy32432.501.27400.00001.2805
65202006.10.02 17:21close32432.501.27420.00001.280550.00122854.43
65212006.10.02 17:21buy32442.501.27490.00001.2814
65222006.10.02 17:23close32442.501.27500.00001.281425.00122879.43
65232006.10.02 17:23buy32452.501.27530.00001.2818
65242006.10.02 17:23close32452.501.27570.00001.2818100.00122979.43
65252006.10.02 17:23buy32462.501.27590.00001.2824
65262006.10.02 17:27buy32474.801.27520.00001.2817
65272006.10.02 17:31close32474.801.27550.00001.2817144.00123123.43
65282006.10.02 17:31close32462.501.27530.00001.2824-150.00122973.43
65292006.10.02 17:32buy32482.501.27570.00001.2822
65302006.10.02 17:45buy32494.801.27500.00001.2815
65312006.10.02 18:12close32494.801.27530.00001.2815144.00123117.43
65322006.10.02 18:12close32482.501.27510.00001.2822-150.00122967.43
65332006.10.02 18:13buy32502.501.27550.00001.2820
65342006.10.02 18:15close32502.501.27560.00001.282025.00122992.43
65352006.10.02 18:16buy32512.501.27580.00001.2823
65362006.10.02 18:18buy32524.801.27500.00001.2815
65372006.10.02 18:25close32524.801.27530.00001.2815144.00123136.43
65382006.10.02 18:25close32512.501.27510.00001.2823-175.00122961.43
65392006.10.02 18:26buy32532.501.27530.00001.2818
65402006.10.02 18:54buy32544.801.27450.00001.2810
65412006.10.02 19:01close32544.801.27480.00001.2810144.00123105.43
65422006.10.02 19:02close32532.501.27500.00001.2818-75.00123030.43
65432006.10.02 19:03buy32552.501.27520.00001.2817
65442006.10.02 19:20close32552.501.27540.00001.281750.00123080.43
65452006.10.02 19:20buy32562.501.27550.00001.2820
65462006.10.02 19:22close32562.501.27560.00001.282025.00123105.43
65472006.10.02 19:22buy32572.501.27580.00001.2823
65482006.10.02 19:23close32572.501.27590.00001.282325.00123130.43
65492006.10.02 19:23buy32582.501.27560.00001.2821
65502006.10.02 20:07buy32594.801.27490.00001.2814
65512006.10.02 20:25close32594.801.27520.00001.2814144.00123274.43
65522006.10.02 20:26close32582.501.27460.00001.2821-250.00123024.43
65532006.10.02 20:26buy32602.501.27510.00001.2816
65542006.10.02 20:30close32602.501.27550.00001.2816100.00123124.43
65552006.10.02 20:30buy32612.501.27580.00001.2823
65562006.10.02 20:30buy32624.801.27500.00001.2815
65572006.10.02 20:46close32624.801.27530.00001.2815144.00123268.43
65582006.10.02 20:47close32612.501.27540.00001.2823-100.00123168.43
65592006.10.02 20:47buy32632.501.27540.00001.2819
65602006.10.02 20:51close32632.501.27550.00001.281925.00123193.43
65612006.10.02 20:52buy32642.501.27570.00001.2822
65622006.10.02 20:58buy32654.801.27500.00001.2815
65632006.10.02 21:46buy32669.201.27410.00001.2806
65642006.10.03 03:55close32669.201.27470.00001.2806470.12123663.55
65652006.10.03 03:56close32654.801.27430.00001.2815-378.72123284.83
65662006.10.03 03:57close32642.501.27440.00001.2822-347.25122937.58
65672006.10.03 03:57sell32672.501.27420.00001.2677
65682006.10.03 06:15sell32684.801.27510.00001.2686
65692006.10.03 07:47close32684.801.27450.00001.2686288.00123225.58
65702006.10.03 07:47close32672.501.27490.00001.2677-175.00123050.58
65712006.10.03 07:48sell32692.501.27470.00001.2682
65722006.10.03 08:55sell32704.801.27540.00001.2689
65732006.10.03 09:34sell32719.201.27640.00001.2699
65742006.10.03 09:52close32719.201.27580.00001.2699552.00123602.58
65752006.10.03 09:53close32704.801.27590.00001.2689-240.00123362.58
65762006.10.03 09:53close32692.501.27600.00001.2682-325.00123037.58
65772006.10.03 09:54buy32722.501.27620.00001.2827
65782006.10.03 10:00buy32734.801.27550.00001.2820
65792006.10.03 10:45buy32749.201.27470.00001.2812
65802006.10.03 13:12close32749.201.27520.00001.2812460.00123497.58
65812006.10.03 13:13close32734.801.27470.00001.2820-384.00123113.58
65822006.10.03 13:13close32722.501.27450.00001.2827-425.00122688.58
65832006.10.03 13:14sell32752.501.27460.00001.2681
65842006.10.03 13:22close32752.501.27450.00001.268125.00122713.58
65852006.10.03 13:23sell32762.501.27430.00001.2678
65862006.10.03 13:37close32762.501.27420.00001.267825.00122738.58
65872006.10.03 13:38sell32772.501.27400.00001.2675
65882006.10.03 14:41close32772.501.27350.00001.2675125.00122863.58
65892006.10.03 14:41sell32782.501.27330.00001.2668
65902006.10.03 15:01sell32794.801.27420.00001.2677
65912006.10.03 15:01close32794.801.27380.00001.2677192.00123055.58
65922006.10.03 15:02close32782.501.27390.00001.2668-150.00122905.58
65932006.10.03 15:02sell32802.501.27330.00001.2668
65942006.10.03 15:12sell32814.801.27410.00001.2676
65952006.10.03 15:14close32814.801.27380.00001.2676144.00123049.58
65962006.10.03 15:14close32802.501.27410.00001.2668-200.00122849.58
65972006.10.03 15:14sell32822.501.27360.00001.2671
65982006.10.03 15:21close32822.501.27330.00001.267175.00122924.58
65992006.10.03 15:22sell32832.501.27310.00001.2666
66002006.10.03 15:23close32832.501.27300.00001.266625.00122949.58
66012006.10.03 15:23sell32842.501.27280.00001.2663
66022006.10.03 15:31close32842.501.27270.00001.266325.00122974.58
66032006.10.03 15:32sell32852.501.27260.00001.2661
66042006.10.03 15:34close32852.501.27240.00001.266150.00123024.58
66052006.10.03 15:35sell32862.501.27220.00001.2657
66062006.10.03 15:56sell32874.801.27300.00001.2665
66072006.10.03 16:04sell32889.201.27370.00001.2672
66082006.10.03 16:36close32889.201.27320.00001.2672460.00123484.58
66092006.10.03 16:37close32874.801.27340.00001.2665-192.00123292.58
66102006.10.03 16:37close32862.501.27350.00001.2657-325.00122967.58
66112006.10.03 16:37sell32892.501.27290.00001.2664
66122006.10.03 16:54sell32904.801.27360.00001.2671
66132006.10.03 17:04close32904.801.27330.00001.2671144.00123111.58
66142006.10.03 17:05close32892.501.27350.00001.2664-150.00122961.58
66152006.10.03 17:05sell32912.501.27300.00001.2665
66162006.10.03 17:38sell32924.801.27390.00001.2674
66172006.10.03 18:13close32924.801.27330.00001.2674288.00123249.58
66182006.10.03 18:13close32912.501.27340.00001.2665-100.00123149.58
66192006.10.03 18:14sell32932.501.27320.00001.2667
66202006.10.03 18:26close32932.501.27310.00001.266725.00123174.58
66212006.10.03 18:26sell32942.501.27290.00001.2664
66222006.10.03 18:30sell32954.801.27360.00001.2671
66232006.10.03 18:38close32954.801.27320.00001.2671192.00123366.58
66242006.10.03 18:38close32942.501.27340.00001.2664-125.00123241.58
66252006.10.03 18:39sell32962.501.27300.00001.2665
66262006.10.03 18:44sell32974.801.27370.00001.2672
66272006.10.03 18:49close32974.801.27340.00001.2672144.00123385.58
66282006.10.03 18:49close32962.501.27350.00001.2665-125.00123260.58
66292006.10.03 18:49sell32982.501.27310.00001.2666
66302006.10.03 18:56close32982.501.27300.00001.266625.00123285.58
66312006.10.03 18:57sell32992.501.27280.00001.2663
66322006.10.03 19:01close32992.501.27270.00001.266325.00123310.58
66332006.10.03 19:02sell33002.501.27250.00001.2660
66342006.10.03 19:39close33002.501.27240.00001.266025.00123335.58
66352006.10.03 19:39sell33012.501.27220.00001.2657
66362006.10.03 19:49sell33024.801.27300.00001.2665
66372006.10.03 19:51close33024.801.27270.00001.2665144.00123479.58
66382006.10.03 19:52close33012.501.27290.00001.2657-175.00123304.58
66392006.10.03 19:53sell33032.501.27270.00001.2662
66402006.10.03 20:05close33032.501.27260.00001.266225.00123329.58
66412006.10.03 20:05sell33042.501.27250.00001.2660
66422006.10.03 20:13close33042.501.27230.00001.266050.00123379.58
66432006.10.03 20:13sell33052.501.27210.00001.2656
66442006.10.03 20:35sell33064.801.27300.00001.2665
66452006.10.03 21:09close33064.801.27250.00001.2665240.00123619.58
66462006.10.03 21:10close33052.501.27260.00001.2656-125.00123494.58
66472006.10.03 21:10sell33072.501.27250.00001.2660
66482006.10.03 21:54sell33084.801.27320.00001.2667
66492006.10.03 22:26close33084.801.27290.00001.2667144.00123638.58
66502006.10.03 22:26close33072.501.27310.00001.2660-150.00123488.58
66512006.10.03 22:27buy33092.501.27320.00001.2797
66522006.10.03 22:49buy33104.801.27240.00001.2789
66532006.10.03 22:50close33104.801.27270.00001.2789144.00123632.58
66542006.10.03 22:50close33092.501.27260.00001.2797-150.00123482.58
66552006.10.03 22:51sell33112.501.27240.00001.2659
66562006.10.03 23:48sell33124.801.27320.00001.2667
66572006.10.04 00:24close33124.801.27290.00001.2667175.20123657.78
66582006.10.04 00:25close33112.501.27300.00001.2659-133.75123524.03
66592006.10.04 00:25buy33132.501.27300.00001.2795
66602006.10.04 00:51close33132.501.27310.00001.279525.00123549.03
66612006.10.04 00:52buy33142.501.27310.00001.2796
66622006.10.04 01:02close33142.501.27320.00001.279625.00123574.03
66632006.10.04 01:02buy33152.501.27330.00001.2798
66642006.10.04 01:16close33152.501.27340.00001.279825.00123599.03
66652006.10.04 01:16buy33162.501.27350.00001.2800
66662006.10.04 01:22close33162.501.27360.00001.280025.00123624.03
66672006.10.04 01:23buy33172.501.27380.00001.2803
66682006.10.04 01:24close33172.501.27390.00001.280325.00123649.03
66692006.10.04 01:24buy33182.501.27370.00001.2802
66702006.10.04 01:25close33182.501.27390.00001.280250.00123699.03
66712006.10.04 01:25buy33192.501.27380.00001.2803
66722006.10.04 02:19buy33204.801.27300.00001.2795
66732006.10.04 02:27close33204.801.27350.00001.2795240.00123939.03
66742006.10.04 02:27close33192.501.27310.00001.2803-175.00123764.03
66752006.10.04 02:28buy33212.501.27360.00001.2801
66762006.10.04 04:01buy33224.801.27290.00001.2794
66772006.10.04 04:45buy33239.601.27200.00001.2785
66782006.10.04 05:16close33239.601.27250.00001.2785480.00124244.03
66792006.10.04 05:16close33224.801.27150.00001.2794-672.00123572.03
66802006.10.04 05:17close33212.501.27170.00001.2801-475.00123097.03
66812006.10.04 05:18sell33242.501.27160.00001.2651
66822006.10.04 05:26sell33254.801.27250.00001.2660
66832006.10.04 05:26close33254.801.27180.00001.2660336.00123433.03
66842006.10.04 05:27close33242.501.27250.00001.2651-225.00123208.03
66852006.10.04 05:27sell33262.501.27250.00001.2660
66862006.10.04 05:27close33262.501.27180.00001.2660175.00123383.03
66872006.10.04 05:28sell33272.501.27180.00001.2653
66882006.10.04 05:58close33272.501.27170.00001.265325.00123408.03
66892006.10.04 05:58sell33282.501.27150.00001.2650
66902006.10.04 06:04sell33294.801.27240.00001.2659
66912006.10.04 06:04close33294.801.27190.00001.2659240.00123648.03
66922006.10.04 06:04close33282.501.27210.00001.2650-150.00123498.03
66932006.10.04 06:04sell33302.501.27160.00001.2651
66942006.10.04 06:11sell33314.801.27240.00001.2659
66952006.10.04 06:11close33314.801.27190.00001.2659240.00123738.03
66962006.10.04 06:11close33302.501.27200.00001.2651-100.00123638.03
66972006.10.04 06:12sell33322.501.27150.00001.2650
66982006.10.04 06:17sell33334.801.27240.00001.2659
66992006.10.04 06:17close33334.801.27200.00001.2659192.00123830.03
67002006.10.04 06:17close33322.501.27240.00001.2650-225.00123605.03
67012006.10.04 06:17buy33342.501.27270.00001.2792
67022006.10.04 06:19buy33354.801.27190.00001.2784
67032006.10.04 06:19close33354.801.27240.00001.2784240.00123845.03
67042006.10.04 06:19close33342.501.27160.00001.2792-275.00123570.03
67052006.10.04 06:20sell33362.501.27180.00001.2653
67062006.10.04 06:44sell33374.801.27260.00001.2661
67072006.10.04 06:45close33374.801.27200.00001.2661288.00123858.03
67082006.10.04 06:45close33362.501.27290.00001.2653-275.00123583.03
67092006.10.04 06:45sell33382.501.27170.00001.2652
67102006.10.04 06:45sell33394.801.27260.00001.2661
67112006.10.04 07:18close33394.801.27220.00001.2661192.00123775.03
67122006.10.04 07:18close33382.501.27230.00001.2652-150.00123625.03
67132006.10.04 07:18sell33402.501.27190.00001.2654
67142006.10.04 08:30sell33414.801.27290.00001.2664
67152006.10.04 08:30close33414.801.27220.00001.2664336.00123961.03
67162006.10.04 08:31close33402.501.27230.00001.2654-100.00123861.03
67172006.10.04 08:32buy33422.501.27220.00001.2787
67182006.10.04 08:36close33422.501.27230.00001.278725.00123886.03
67192006.10.04 08:36buy33432.501.27280.00001.2793
67202006.10.04 09:42buy33444.801.27200.00001.2785
67212006.10.04 09:47close33444.801.27260.00001.2785288.00124174.03
67222006.10.04 09:47close33432.501.27250.00001.2793-75.00124099.03
67232006.10.04 09:47buy33452.501.27270.00001.2792
67242006.10.04 09:55close33452.501.27290.00001.279250.00124149.03
67252006.10.04 09:55buy33462.501.27310.00001.2796
67262006.10.04 09:59close33462.501.27320.00001.279625.00124174.03
67272006.10.04 09:59buy33472.501.27360.00001.2801
67282006.10.04 10:07close33472.501.27370.00001.280125.00124199.03
67292006.10.04 10:08buy33482.501.27390.00001.2804
67302006.10.04 10:26buy33494.801.27320.00001.2797
67312006.10.04 10:46buy33509.601.27240.00001.2789
67322006.10.27 16:06close33509.601.27290.00001.2789-1656.00122543.03
67332006.10.27 16:06close33494.801.27320.00001.2797-1068.00121475.03
67342006.10.27 16:06close33482.501.27310.00001.2804-756.25120718.78
67352006.10.27 16:06buy33512.401.27320.00001.2797
67362006.10.27 16:07close33512.401.27330.00001.279724.00120742.78
67372006.10.27 16:07buy33522.401.27390.00001.2804
67382006.10.27 16:07close33522.401.27420.00001.280472.00120814.78
67392006.10.27 16:07buy33532.401.27380.00001.2803
67402006.10.27 16:08close33532.401.27410.00001.280372.00120886.78
67412006.10.27 16:08buy33542.401.27450.00001.2810
67422006.10.27 16:12close33542.401.27460.00001.281024.00120910.78
67432006.10.27 16:12buy33552.401.27500.00001.2815
67442006.10.27 16:15buy33564.801.27420.00001.2807
67452006.10.27 16:30close33564.801.27460.00001.2807192.00121102.78
67462006.10.27 16:31close33552.401.27470.00001.2815-72.00121030.78
67472006.10.27 16:31buy33572.401.27490.00001.2814
67482006.10.27 16:31close33572.401.27500.00001.281424.00121054.78
67492006.10.27 16:31buy33582.401.27500.00001.2815
67502006.10.27 16:35buy33594.801.27420.00001.2807
67512006.10.27 16:41close33594.801.27450.00001.2807144.00121198.78
67522006.10.27 16:41close33582.401.27440.00001.2815-144.00121054.78
67532006.10.27 16:41buy33602.401.27460.00001.2811
67542006.10.27 16:55buy33614.801.27370.00001.2802
67552006.10.27 17:05buy33629.201.27300.00001.2795
67562006.10.27 17:11close33629.201.27350.00001.2795460.00121514.78
67572006.10.27 17:11close33614.801.27340.00001.2802-144.00121370.78
67582006.10.27 17:12close33602.401.27330.00001.2811-312.00121058.78
67592006.10.27 17:12buy33632.401.27340.00001.2799
67602006.10.27 17:20close33632.401.27350.00001.279924.00121082.78
67612006.10.27 17:20buy33642.401.27350.00001.2800
67622006.10.27 17:23close33642.401.27370.00001.280048.00121130.78
67632006.10.27 17:23buy33652.401.27390.00001.2804
67642006.10.27 17:37buy33664.801.27320.00001.2797
67652006.10.27 17:44close33664.801.27350.00001.2797144.00121274.78
67662006.10.27 17:44close33652.401.27340.00001.2804-120.00121154.78
67672006.10.27 17:44buy33672.401.27360.00001.2801
67682006.10.27 17:55buy33684.801.27290.00001.2794
67692006.10.27 18:12buy33699.201.27210.00001.2786
67702006.10.27 18:24close33699.201.27260.00001.2786460.00121614.78
67712006.10.27 18:24close33684.801.27270.00001.2794-96.00121518.78
67722006.10.27 18:24close33672.401.27280.00001.2801-192.00121326.78
67732006.10.27 18:24buy33702.401.27300.00001.2795
67742006.10.27 18:31buy33714.801.27210.00001.2786
67752006.10.27 18:43close33714.801.27270.00001.2786288.00121614.78
67762006.10.27 18:43close33702.401.27230.00001.2795-168.00121446.78
67772006.10.27 18:44buy33722.401.27270.00001.2792
67782006.10.27 19:03buy33734.801.27190.00001.2784
67792006.10.27 19:07close33734.801.27220.00001.2784144.00121590.78
67802006.10.27 19:07close33722.401.27210.00001.2792-144.00121446.78
67812006.10.27 19:07sell33742.401.27200.00001.2655
67822006.10.27 19:15sell33754.801.27280.00001.2663
67832006.10.27 19:23sell33769.201.27350.00001.2670
67842006.10.27 20:52close33769.201.27300.00001.2670460.00121906.78
67852006.10.27 20:53close33754.801.27290.00001.2663-48.00121858.78
67862006.10.27 20:53close33742.401.27300.00001.2655-240.00121618.78
67872006.10.27 20:54sell33772.401.27280.00001.2663
67882006.10.27 21:12sell33784.801.27350.00001.2670
67892006.10.30 00:00close33784.801.27320.00001.2670175.20121793.98
67902006.10.30 00:01close33772.401.27300.00001.2663-32.40121761.58
67912006.10.30 00:01sell33792.401.27280.00001.2663
67922006.10.30 01:07close33792.401.27270.00001.266324.00121785.58
67932006.10.30 01:07sell33802.401.27260.00001.2661
67942006.10.30 02:32close33802.401.27250.00001.266124.00121809.58
67952006.10.30 02:33sell33812.401.27230.00001.2658
67962006.10.30 03:17close33812.401.27210.00001.265848.00121857.58
67972006.10.30 03:17sell33822.401.27200.00001.2655
67982006.10.30 04:35sell33834.801.27280.00001.2663
67992006.10.30 07:47close33834.801.27250.00001.2663144.00122001.58
68002006.10.30 07:47close33822.401.27250.00001.2655-120.00121881.58
68012006.10.30 07:47sell33842.401.27200.00001.2655
68022006.10.30 07:59close33842.401.27190.00001.265524.00121905.58
68032006.10.30 07:59sell33852.401.27180.00001.2653
68042006.10.30 08:10close33852.401.27170.00001.265324.00121929.58
68052006.10.30 08:10sell33862.401.27160.00001.2651
68062006.10.30 08:20close33862.401.27140.00001.265148.00121977.58
68072006.10.30 08:20sell33872.401.27120.00001.2647
68082006.10.30 08:26sell33884.801.27200.00001.2655
68092006.10.30 08:29close33884.801.27160.00001.2655192.00122169.58
68102006.10.30 08:29close33872.401.27200.00001.2647-192.00121977.58
68112006.10.30 08:29sell33892.401.27180.00001.2653
68122006.10.30 08:29close33892.401.27160.00001.265348.00122025.58
68132006.10.30 08:30sell33902.401.27120.00001.2647
68142006.10.30 08:41sell33914.801.27200.00001.2655
68152006.10.30 09:13sell33929.201.27280.00001.2663
68162006.10.30 09:22close33929.201.27230.00001.2663460.00122485.58
68172006.10.30 09:22close33914.801.27250.00001.2655-240.00122245.58
68182006.10.30 09:22close33902.401.27240.00001.2647-288.00121957.58
68192006.10.30 09:22sell33932.401.27220.00001.2657
68202006.10.30 09:23close33932.401.27200.00001.265748.00122005.58
68212006.10.30 09:23sell33942.401.27150.00001.2650
68222006.10.30 09:25close33942.401.27140.00001.265024.00122029.58
68232006.10.30 09:25sell33952.401.27130.00001.2648
68242006.10.30 09:37sell33964.801.27210.00001.2656
68252006.10.30 10:02close33964.801.27180.00001.2656144.00122173.58
68262006.10.30 10:02close33952.401.27190.00001.2648-144.00122029.58
68272006.10.30 10:02sell33972.401.27170.00001.2652
68282006.10.30 10:04close33972.401.27160.00001.265224.00122053.58
68292006.10.30 10:04sell33982.401.27140.00001.2649
68302006.10.30 10:04close33982.401.27130.00001.264924.00122077.58
68312006.10.30 10:04sell33992.401.27120.00001.2647
68322006.10.30 10:13sell34004.801.27200.00001.2655
68332006.10.30 11:27close34004.801.27160.00001.2655192.00122269.58
68342006.10.30 11:27close33992.401.27170.00001.2647-120.00122149.58
68352006.10.30 11:28sell34012.401.27130.00001.2648
68362006.10.30 11:33close34012.401.27120.00001.264824.00122173.58
68372006.10.30 11:33sell34022.401.27100.00001.2645
68382006.10.30 11:45sell34034.801.27170.00001.2652
68392006.10.30 12:47sell34049.201.27250.00001.2660
68402006.10.30 15:10close34049.201.27200.00001.2660460.00122633.58
68412006.10.30 15:12close34034.801.27210.00001.2652-192.00122441.58
68422006.10.30 15:12close34022.401.27220.00001.2645-288.00122153.58
68432006.10.30 15:12sell34052.401.27200.00001.2655
68442006.10.30 15:14close34052.401.27180.00001.265548.00122201.58
68452006.10.30 15:14sell34062.401.27160.00001.2651
68462006.10.30 15:31close34062.401.27110.00001.2651120.00122321.58
68472006.10.30 15:31sell34072.401.27070.00001.2642
68482006.10.30 15:31close34072.401.27050.00001.264248.00122369.58
68492006.10.30 15:31sell34082.401.27040.00001.2639
68502006.10.30 15:31sell34094.801.27130.00001.2648
68512006.10.30 15:31close34094.801.27070.00001.2648288.00122657.58
68522006.10.30 15:32close34082.401.27080.00001.2639-96.00122561.58
68532006.10.30 15:32sell34102.501.27030.00001.2638
68542006.10.30 15:41close34102.501.27020.00001.263825.00122586.58
68552006.10.30 15:41sell34112.501.27040.00001.2639
68562006.10.30 15:41close34112.501.27020.00001.263950.00122636.58
68572006.10.30 15:42sell34122.501.27000.00001.2635
68582006.10.30 15:43sell34134.801.27080.00001.2643
68592006.10.30 15:53sell34149.201.27160.00001.2651
68602006.10.30 17:18close34149.201.27110.00001.2651460.00123096.58
68612006.10.30 17:18close34134.801.27130.00001.2643-240.00122856.58
68622006.10.30 17:18close34122.501.27140.00001.2635-350.00122506.58
68632006.10.30 17:18sell34152.501.27140.00001.2649
68642006.10.30 17:18close34152.501.27130.00001.264925.00122531.58
68652006.10.30 17:18sell34162.501.27080.00001.2643
68662006.10.30 17:56sell34174.801.27150.00001.2650
68672006.10.30 18:32close34174.801.27110.00001.2650192.00122723.58
68682006.10.30 18:32close34162.501.27140.00001.2643-150.00122573.58
68692006.10.30 18:34sell34182.501.27120.00001.2647
68702006.10.30 19:27sell34194.801.27210.00001.2656
68712006.10.30 22:44sell34209.201.27290.00001.2664
68722006.10.30 23:59close at stop34209.201.27270.00001.2664184.00122757.58
68732006.10.30 23:59close at stop34194.801.27270.00001.2656-288.00122469.58
68742006.10.30 23:59close at stop34182.501.27270.00001.2647-375.00122094.58