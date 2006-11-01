CFGTrader, LLC

Account: 22669 Name: MOPS Currency: USD 2006 November 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6843032006.11.01 16:27sell0.20usdjpy116.830.00116.732006.11.02 11:03116.730.000.00-6.4017.13
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6806472006.11.01 03:47sell0.20usdjpy116.920.00116.822006.11.01 16:00116.820.000.000.0017.12
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6792222006.10.31 20:40sell0.20usdjpy116.920.00116.822006.11.01 00:19116.820.000.00-2.1417.12
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6711952006.10.30 14:12sell0.20usdjpy117.260.00117.162006.10.31 16:30117.160.000.00-2.1317.07
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6696112006.10.30 07:58buy0.20usdjpy117.410.00117.512006.10.30 08:30117.510.000.000.0017.02
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6669912006.10.27 16:18sell0.20usdjpy117.410.00117.312006.10.30 02:48117.310.000.00-2.1317.05
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6644882006.10.27 10:35sell0.20usdjpy118.590.00118.492006.10.27 13:06118.490.000.000.0016.88
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6635262006.10.27 04:32buy0.20usdjpy118.490.00118.592006.10.27 09:30118.590.000.000.0016.86
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6630482006.10.27 02:01sell0.20usdjpy118.620.00118.522006.10.27 03:17118.520.000.000.0016.87
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6566192006.10.26 11:45sell0.20usdjpy118.690.00118.592006.10.26 16:10118.590.000.000.0016.86
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6555402006.10.26 08:53sell0.20usdjpy118.850.00118.752006.10.26 09:04118.750.000.000.0016.84
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6549252006.10.26 04:48buy0.20usdjpy118.790.00118.892006.10.26 07:42118.890.000.000.0016.82
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6546972006.10.26 03:41sell0.20usdjpy118.900.00118.802006.10.26 03:57118.800.000.000.0016.84
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6543842006.10.26 00:29sell0.20usdjpy118.950.00118.852006.10.26 02:25118.850.000.000.0016.83
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6542322006.10.25 22:53sell0.20usdjpy119.100.00119.002006.10.26 00:08119.000.000.00-6.3016.81
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6504872006.10.25 09:27buy0.20usdjpy119.140.00119.242006.10.25 15:20119.240.000.000.0016.77
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6500492006.10.25 06:19sell0.20usdjpy119.270.00119.172006.10.25 09:09119.170.000.000.0016.78
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6492012006.10.24 19:20buy0.20usdjpy119.240.00119.342006.10.24 21:38119.340.000.000.0016.76
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6443992006.10.23 19:03sell0.20usdjpy119.270.00119.172006.10.24 17:40119.170.000.00-2.1016.78
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6443112006.10.23 18:39buy0.20usdjpy119.270.00119.372006.10.23 19:01119.370.000.000.0016.75
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6438822006.10.23 16:42sell0.20usdjpy119.360.00119.262006.10.23 17:06119.260.000.000.0016.77
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6317932006.10.18 18:50buy0.20usdjpy118.990.00119.092006.10.23 10:44119.090.000.000.0016.79
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6316112006.10.18 17:40sell0.20usdjpy119.110.00119.012006.10.18 18:34119.010.000.000.0016.81
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6296692006.10.18 13:32buy0.20usdjpy118.650.00118.752006.10.18 14:30118.750.000.000.0016.84
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6296012006.10.18 13:04sell0.20usdjpy118.740.00118.642006.10.18 13:26118.640.000.000.0016.86
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6283452006.10.18 04:42buy0.20usdjpy118.630.00118.732006.10.18 11:04118.730.000.000.0016.84
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
5904432006.10.06 15:45sell0.20usdjpy118.650.00118.552006.10.17 23:50118.550.000.00-18.8516.87
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
5856552006.10.06 05:42buy0.20usdjpy118.080.00118.182006.10.06 14:32118.180.000.000.0016.92
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
5852332006.10.06 03:44buy0.20usdjpy117.980.00118.082006.10.06 05:20118.080.000.000.0016.94
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
5794722006.10.05 06:40buy0.20usdjpy117.730.00117.832006.10.06 00:31117.830.000.000.0016.97
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
6276542006.10.17 23:25buy0.20usdchf1.26900.00001.27002006.10.18 14:411.27000.000.000.0015.75
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
6266212006.10.17 17:03buy0.20usdchf1.26750.00001.26852006.10.17 23:101.26850.000.000.0015.77
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5997832006.10.10 13:09sell0.20usdchf1.26720.00001.26622006.10.17 15:221.26620.000.00-11.7815.80
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5992892006.10.10 11:32buy0.20usdchf1.26640.00001.26742006.10.10 13:011.26740.000.000.0015.78
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5912942006.10.06 18:28buy0.20usdchf1.26230.00001.26332006.10.10 10:201.26330.000.000.0015.83
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5907882006.10.06 16:33sell0.20usdchf1.26200.00001.26102006.10.06 17:311.26100.000.000.0015.86
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5813082006.10.05 14:37sell0.20usdchf1.25180.00001.25082006.10.06 14:301.25080.000.00-1.7115.99
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5803872006.10.05 11:20buy0.20usdchf1.25030.00001.25132006.10.05 14:261.25130.000.000.0015.98
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
5792372006.10.05 05:06buy0.20usdchf1.25010.00001.25112006.10.05 10:531.25110.000.000.0015.99
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
6703262006.10.30 11:02sell0.20gbpusd1.89860.00001.89762006.10.31 08:251.89760.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6696732006.10.30 08:11buy0.20gbpusd1.89880.00001.89982006.10.30 10:011.89980.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6675622006.10.27 18:55buy0.20gbpusd1.89770.00001.89872006.10.30 07:551.89870.000.00-0.2220.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6667812006.10.27 16:07buy0.20gbpusd1.89840.00001.89942006.10.27 16:231.89940.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6662472006.10.27 15:15sell0.20gbpusd1.89860.00001.89762006.10.27 16:051.89760.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6651442006.10.27 14:03buy0.20gbpusd1.89180.00001.89282006.10.27 14:301.89280.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6613602006.10.26 19:39buy0.20gbpusd1.89130.00001.89232006.10.27 13:061.89230.000.00-0.2220.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6602062006.10.26 17:01buy0.20gbpusd1.88760.00001.88862006.10.26 18:221.88860.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6562892006.10.26 10:39buy0.20gbpusd1.88450.00001.88552006.10.26 14:231.88550.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6415232006.10.23 05:47buy0.20gbpusd1.88290.00001.88392006.10.26 09:081.88390.000.00-0.8820.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6414082006.10.23 04:27buy0.20gbpusd1.88170.00001.88272006.10.23 05:271.88270.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6401252006.10.20 18:31sell0.20gbpusd1.88260.00001.88162006.10.23 04:141.88160.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6387502006.10.20 13:05sell0.20gbpusd1.88270.00001.88172006.10.20 16:031.88170.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6386212006.10.20 12:03buy0.20gbpusd1.88080.00001.88182006.10.20 12:111.88180.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6367612006.10.19 21:05buy0.20gbpusd1.87790.00001.87892006.10.20 10:301.87890.000.00-0.2220.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6361012006.10.19 18:00buy0.20gbpusd1.87660.00001.87762006.10.19 18:001.87760.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
6359102006.10.19 17:01buy0.20gbpusd1.87660.00001.87762006.10.19 18:001.87760.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5897982006.10.06 15:09buy0.20gbpusd1.87510.00001.87612006.10.19 16:361.87610.000.00-2.6420.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5811102006.10.05 14:27buy0.20gbpusd1.88110.00001.88212006.10.06 14:091.88210.000.00-0.2220.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5808372006.10.05 13:53sell0.20gbpusd1.88240.00001.88142006.10.05 14:181.88140.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5804182006.10.05 11:35buy0.20gbpusd1.88550.00001.88652006.10.05 12:531.88650.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5803322006.10.05 11:04buy0.20gbpusd1.88470.00001.88572006.10.05 11:181.88570.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5799452006.10.05 09:11sell0.20gbpusd1.88580.00001.88482006.10.05 10:451.88480.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
5792722006.10.05 05:15sell0.20gbpusd1.88570.00001.88472006.10.05 08:431.88470.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
7035572006.11.03 17:33sell0.20gbpjpy224.460.00224.362006.11.03 20:56224.360.000.000.0016.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
7027092006.11.03 15:48buy0.20gbpjpy224.330.00224.432006.11.03 17:23224.430.000.000.0016.93
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6631272006.10.27 02:44buy0.20gbpjpy224.260.00224.362006.11.03 15:04224.360.000.000.0016.93
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6581812006.10.26 14:39buy0.20gbpjpy224.050.00224.152006.10.27 01:59224.150.000.000.0016.86
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6573482006.10.26 13:42buy0.20gbpjpy223.880.00223.982006.10.26 14:23223.980.000.000.0016.83
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6471842006.10.24 14:18buy0.20gbpjpy223.780.00223.882006.10.26 13:28223.880.000.000.0016.83
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6447662006.10.23 21:31buy0.20gbpjpy223.580.00223.682006.10.24 13:49223.680.000.000.0016.73
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6428082006.10.23 12:12buy0.20gbpjpy223.420.00223.522006.10.23 21:00223.520.000.000.0016.76
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6421702006.10.23 09:17buy0.20gbpjpy223.350.00223.452006.10.23 11:50223.450.000.000.0016.78
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6413112006.10.23 03:52sell0.20gbpjpy223.490.00223.392006.10.23 08:40223.390.000.000.0016.83
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6408162006.10.23 01:05buy0.20gbpjpy223.340.00223.442006.10.23 03:38223.440.000.000.0016.85
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6399292006.10.20 17:15sell0.20gbpjpy223.410.00223.312006.10.23 01:02223.310.000.00-3.7016.86
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6397792006.10.20 16:45buy0.20gbpjpy223.280.00223.382006.10.20 17:07223.380.000.000.0016.84
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5935982006.10.09 08:10buy0.20gbpjpy223.080.00223.182006.10.20 16:19223.180.000.000.0016.85
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5933902006.10.09 06:23buy0.20gbpjpy222.950.00223.052006.10.09 07:28223.050.000.000.0016.78
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5933312006.10.09 05:32buy0.20gbpjpy222.800.00222.902006.10.09 06:06222.900.000.000.0016.78
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5917222006.10.06 20:44buy0.20gbpjpy222.660.00222.762006.10.09 05:05222.760.000.000.0016.79
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5911742006.10.06 17:51buy0.20gbpjpy222.490.00222.592006.10.06 19:50222.590.000.000.0016.80
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5907842006.10.06 16:32buy0.20gbpjpy222.490.00222.592006.10.06 17:31222.590.000.000.0016.81
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5902042006.10.06 15:25buy0.20gbpjpy222.400.00222.502006.10.06 15:52222.500.000.000.0016.84
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5892312006.10.06 14:55buy0.20gbpjpy222.110.00222.212006.10.06 14:56222.210.000.000.0016.88
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
5792672006.10.05 05:15buy0.20gbpjpy222.020.00222.122006.10.06 14:23222.120.000.000.0016.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
6577622006.10.26 14:30buy0.20eurusd1.26550.00001.26652006.10.26 14:331.26650.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
6570032006.10.26 12:44buy0.20eurusd1.26510.00001.26612006.10.26 14:231.26610.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
6552172006.10.26 06:36buy0.20eurusd1.26300.00001.26402006.10.26 08:531.26400.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
6383132006.10.20 10:51buy0.20eurusd1.26300.00001.26402006.10.26 04:421.26400.000.00-6.7020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
6369572006.10.19 22:50sell0.20eurusd1.26280.00001.26182006.10.20 09:281.26180.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5962512006.10.09 20:22buy0.20eurusd1.26050.00001.26152006.10.19 19:081.26150.000.00-16.0820.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5897922006.10.06 15:09buy0.20eurusd1.26020.00001.26122006.10.09 13:011.26120.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5860752006.10.06 07:39buy0.20eurusd1.26890.00001.26992006.10.06 14:301.26990.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5846882006.10.06 01:30sell0.20eurusd1.26900.00001.26802006.10.06 03:051.26800.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5827912006.10.05 17:25buy0.20eurusd1.26890.00001.26992006.10.05 18:231.26990.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5793192006.10.05 05:37sell0.20eurusd1.26980.00001.26882006.10.05 14:581.26880.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
5792232006.10.05 05:01balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -84.42 1 719.78
Closed P/L: 1 635.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6606282006.10.26 17:43sell0.20eurusd1.26710.00001.2661 1.27180.000.000.00-94.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 : EUR
7044162006.11.03 20:57buy0.20gbpjpy224.390.00224.49 224.330.000.000.00-10.17
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 : GBP
6309032006.10.18 15:38buy0.20usdchf1.27360.00001.2746 1.25350.000.000.00-320.70
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 : USD
6902172006.11.02 12:16sell0.20usdjpy116.940.00116.84 118.020.000.00-4.25-183.02
 4801Farhad3Hill - Magic: 4801 : USD
  0.00 0.00 -4.25 -607.89
 Floating P/L: -612.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 635.36 Floating P/L: -612.14 Margin: 1 033.64
Balance: 51 635.36 Equity: 51 023.22 Free Margin: 50 601.72