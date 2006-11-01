|Account: 22669
|Name: MOPS
|Currency: USD
|2006 November 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|684303
|2006.11.01 16:27
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.73
|2006.11.02 11:03
|116.73
|0.00
|0.00
|-6.40
|17.13
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|680647
|2006.11.01 03:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.92
|0.00
|116.82
|2006.11.01 16:00
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|679222
|2006.10.31 20:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.92
|0.00
|116.82
|2006.11.01 00:19
|116.82
|0.00
|0.00
|-2.14
|17.12
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|671195
|2006.10.30 14:12
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.16
|2006.10.31 16:30
|117.16
|0.00
|0.00
|-2.13
|17.07
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|669611
|2006.10.30 07:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.51
|2006.10.30 08:30
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|666991
|2006.10.27 16:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.31
|2006.10.30 02:48
|117.31
|0.00
|0.00
|-2.13
|17.05
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|664488
|2006.10.27 10:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.59
|0.00
|118.49
|2006.10.27 13:06
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|663526
|2006.10.27 04:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.49
|0.00
|118.59
|2006.10.27 09:30
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|663048
|2006.10.27 02:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.62
|0.00
|118.52
|2006.10.27 03:17
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|16.87
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|656619
|2006.10.26 11:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.69
|0.00
|118.59
|2006.10.26 16:10
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|655540
|2006.10.26 08:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.85
|0.00
|118.75
|2006.10.26 09:04
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|654925
|2006.10.26 04:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.79
|0.00
|118.89
|2006.10.26 07:42
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|654697
|2006.10.26 03:41
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.90
|0.00
|118.80
|2006.10.26 03:57
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|654384
|2006.10.26 00:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.95
|0.00
|118.85
|2006.10.26 02:25
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|654232
|2006.10.25 22:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.10
|0.00
|119.00
|2006.10.26 00:08
|119.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|16.81
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|650487
|2006.10.25 09:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.14
|0.00
|119.24
|2006.10.25 15:20
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|650049
|2006.10.25 06:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.17
|2006.10.25 09:09
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|649201
|2006.10.24 19:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.24
|0.00
|119.34
|2006.10.24 21:38
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|644399
|2006.10.23 19:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.17
|2006.10.24 17:40
|119.17
|0.00
|0.00
|-2.10
|16.78
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|644311
|2006.10.23 18:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.37
|2006.10.23 19:01
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|643882
|2006.10.23 16:42
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.36
|0.00
|119.26
|2006.10.23 17:06
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|631793
|2006.10.18 18:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.99
|0.00
|119.09
|2006.10.23 10:44
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|631611
|2006.10.18 17:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.11
|0.00
|119.01
|2006.10.18 18:34
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|629669
|2006.10.18 13:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.65
|0.00
|118.75
|2006.10.18 14:30
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|629601
|2006.10.18 13:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.74
|0.00
|118.64
|2006.10.18 13:26
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|628345
|2006.10.18 04:42
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.63
|0.00
|118.73
|2006.10.18 11:04
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|590443
|2006.10.06 15:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.65
|0.00
|118.55
|2006.10.17 23:50
|118.55
|0.00
|0.00
|-18.85
|16.87
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|585655
|2006.10.06 05:42
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.08
|0.00
|118.18
|2006.10.06 14:32
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|585233
|2006.10.06 03:44
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.98
|0.00
|118.08
|2006.10.06 05:20
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|579472
|2006.10.05 06:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.73
|0.00
|117.83
|2006.10.06 00:31
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 :[tp]
|627654
|2006.10.17 23:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2690
|0.0000
|1.2700
|2006.10.18 14:41
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|15.75
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|626621
|2006.10.17 17:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2675
|0.0000
|1.2685
|2006.10.17 23:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|599783
|2006.10.10 13:09
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2672
|0.0000
|1.2662
|2006.10.17 15:22
|1.2662
|0.00
|0.00
|-11.78
|15.80
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|599289
|2006.10.10 11:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2664
|0.0000
|1.2674
|2006.10.10 13:01
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|591294
|2006.10.06 18:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2623
|0.0000
|1.2633
|2006.10.10 10:20
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|15.83
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|590788
|2006.10.06 16:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2620
|0.0000
|1.2610
|2006.10.06 17:31
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|581308
|2006.10.05 14:37
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2518
|0.0000
|1.2508
|2006.10.06 14:30
|1.2508
|0.00
|0.00
|-1.71
|15.99
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|580387
|2006.10.05 11:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2513
|2006.10.05 14:26
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|579237
|2006.10.05 05:06
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2511
|2006.10.05 10:53
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|670326
|2006.10.30 11:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|2006.10.31 08:25
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|669673
|2006.10.30 08:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.10.30 10:01
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|667562
|2006.10.27 18:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2006.10.30 07:55
|1.8987
|0.00
|0.00
|-0.22
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|666781
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2006.10.27 16:23
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|666247
|2006.10.27 15:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|2006.10.27 16:05
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|665144
|2006.10.27 14:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|2006.10.27 14:30
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|661360
|2006.10.26 19:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8913
|0.0000
|1.8923
|2006.10.27 13:06
|1.8923
|0.00
|0.00
|-0.22
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|660206
|2006.10.26 17:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|2006.10.26 18:22
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|656289
|2006.10.26 10:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8845
|0.0000
|1.8855
|2006.10.26 14:23
|1.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|641523
|2006.10.23 05:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2006.10.26 09:08
|1.8839
|0.00
|0.00
|-0.88
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|641408
|2006.10.23 04:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|2006.10.23 05:27
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|640125
|2006.10.20 18:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|2006.10.23 04:14
|1.8816
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|638750
|2006.10.20 13:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8827
|0.0000
|1.8817
|2006.10.20 16:03
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|638621
|2006.10.20 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|2006.10.20 12:11
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|636761
|2006.10.19 21:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.10.20 10:30
|1.8789
|0.00
|0.00
|-0.22
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|636101
|2006.10.19 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.10.19 18:00
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|635910
|2006.10.19 17:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.10.19 18:00
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|589798
|2006.10.06 15:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8751
|0.0000
|1.8761
|2006.10.19 16:36
|1.8761
|0.00
|0.00
|-2.64
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|581110
|2006.10.05 14:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8811
|0.0000
|1.8821
|2006.10.06 14:09
|1.8821
|0.00
|0.00
|-0.22
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|580837
|2006.10.05 13:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8824
|0.0000
|1.8814
|2006.10.05 14:18
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|580418
|2006.10.05 11:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|2006.10.05 12:53
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|580332
|2006.10.05 11:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|2006.10.05 11:18
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|579945
|2006.10.05 09:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2006.10.05 10:45
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|579272
|2006.10.05 05:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8857
|0.0000
|1.8847
|2006.10.05 08:43
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|703557
|2006.11.03 17:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.46
|0.00
|224.36
|2006.11.03 20:56
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|702709
|2006.11.03 15:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.33
|0.00
|224.43
|2006.11.03 17:23
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|663127
|2006.10.27 02:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.26
|0.00
|224.36
|2006.11.03 15:04
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|658181
|2006.10.26 14:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.05
|0.00
|224.15
|2006.10.27 01:59
|224.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|657348
|2006.10.26 13:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.88
|0.00
|223.98
|2006.10.26 14:23
|223.98
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|647184
|2006.10.24 14:18
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.78
|0.00
|223.88
|2006.10.26 13:28
|223.88
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|644766
|2006.10.23 21:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.58
|0.00
|223.68
|2006.10.24 13:49
|223.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|642808
|2006.10.23 12:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.42
|0.00
|223.52
|2006.10.23 21:00
|223.52
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|642170
|2006.10.23 09:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.35
|0.00
|223.45
|2006.10.23 11:50
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|641311
|2006.10.23 03:52
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.49
|0.00
|223.39
|2006.10.23 08:40
|223.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|640816
|2006.10.23 01:05
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.34
|0.00
|223.44
|2006.10.23 03:38
|223.44
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|639929
|2006.10.20 17:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.41
|0.00
|223.31
|2006.10.23 01:02
|223.31
|0.00
|0.00
|-3.70
|16.86
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|639779
|2006.10.20 16:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.28
|0.00
|223.38
|2006.10.20 17:07
|223.38
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|593598
|2006.10.09 08:10
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.08
|0.00
|223.18
|2006.10.20 16:19
|223.18
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|593390
|2006.10.09 06:23
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.95
|0.00
|223.05
|2006.10.09 07:28
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|593331
|2006.10.09 05:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.80
|0.00
|222.90
|2006.10.09 06:06
|222.90
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|591722
|2006.10.06 20:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.66
|0.00
|222.76
|2006.10.09 05:05
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|591174
|2006.10.06 17:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.49
|0.00
|222.59
|2006.10.06 19:50
|222.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|590784
|2006.10.06 16:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.49
|0.00
|222.59
|2006.10.06 17:31
|222.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|590204
|2006.10.06 15:25
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.40
|0.00
|222.50
|2006.10.06 15:52
|222.50
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|589231
|2006.10.06 14:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.11
|0.00
|222.21
|2006.10.06 14:56
|222.21
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|579267
|2006.10.05 05:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.02
|0.00
|222.12
|2006.10.06 14:23
|222.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|657762
|2006.10.26 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2665
|2006.10.26 14:33
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|657003
|2006.10.26 12:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|1.2661
|2006.10.26 14:23
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|655217
|2006.10.26 06:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2640
|2006.10.26 08:53
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|638313
|2006.10.20 10:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2640
|2006.10.26 04:42
|1.2640
|0.00
|0.00
|-6.70
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|636957
|2006.10.19 22:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2628
|0.0000
|1.2618
|2006.10.20 09:28
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|596251
|2006.10.09 20:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2615
|2006.10.19 19:08
|1.2615
|0.00
|0.00
|-16.08
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|589792
|2006.10.06 15:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2602
|0.0000
|1.2612
|2006.10.09 13:01
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|586075
|2006.10.06 07:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|1.2699
|2006.10.06 14:30
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|584688
|2006.10.06 01:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2680
|2006.10.06 03:05
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|582791
|2006.10.05 17:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|1.2699
|2006.10.05 18:23
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|579319
|2006.10.05 05:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2688
|2006.10.05 14:58
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|579223
|2006.10.05 05:01
|balance
|Deposit
|50 000.00
|
|0.00
|0.00
|-84.42
|1 719.78
|Closed P/L:
|1 635.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|660628
|2006.10.26 17:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2661
|
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 : EUR
|704416
|2006.11.03 20:57
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.39
|0.00
|224.49
|
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.17
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 : GBP
|630903
|2006.10.18 15:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2736
|0.0000
|1.2746
|
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.70
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 : USD
|690217
|2006.11.02 12:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.94
|0.00
|116.84
|
|118.02
|0.00
|0.00
|-4.25
|-183.02
|
|4801
|Farhad3Hill - Magic: 4801 : USD
|
|0.00
|0.00
|-4.25
|-607.89
|
|Floating P/L:
|-612.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 635.36
|Floating P/L:
|-612.14
|Margin:
|1 033.64
|Balance:
|51 635.36
|Equity:
|51 023.22
|Free Margin:
|50 601.72