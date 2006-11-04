Interbank FX, LLC
|
Account: XXXXX
|
Name: David xxxxxxxxxxxx
|
Currency: USD
|
2006 November 2, 07:43
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
3634749
|
2006.10.18 11:53
|
balance
|
Deposit #MC 147XXXX
|
500.00
|
3634843
|
2006.10.18 11:58
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8715
|
1.8665
|
1.8730
|
2006.10.18 15:14
|
1.8718
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3634888
|
2006.10.18 12:00
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8711
|
1.8661
|
1.8726
|
2006.10.18 15:14
|
1.8716
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
3718312
|
2006.10.23 00:00
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8836
|
1.8786
|
1.8851
|
2006.10.23 10:07
|
1.8786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-50.00
|
3719252
|
2006.10.23 01:00
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8832
|
1.8782
|
1.8847
|
2006.10.23 10:07
|
1.8785
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-94.00
|
3727076
|
2006.10.23 10:07
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8786
|
1.8836
|
1.8771
|
2006.10.23 10:44
|
1.8776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
3727107
|
2006.10.23 10:07
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8790
|
1.8840
|
1.8775
|
2006.10.23 10:44
|
1.8775
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3727981
|
2006.10.23 10:44
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8774
|
1.8824
|
1.8759
|
2006.10.23 11:40
|
1.8763
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
3728145
|
2006.10.23 10:49
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8778
|
1.8828
|
1.8763
|
2006.10.23 11:40
|
1.8763
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3729035
|
2006.10.23 11:41
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8760
|
1.8810
|
1.8745
|
2006.10.23 12:11
|
1.8748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
3729046
|
2006.10.23 11:41
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8763
|
1.8813
|
1.8748
|
2006.10.23 12:11
|
1.8748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3730164
|
2006.10.23 12:11
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8744
|
1.8794
|
1.8729
|
2006.10.23 12:18
|
1.8729
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
3730827
|
2006.10.23 12:18
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8726
|
1.8776
|
1.8711
|
2006.10.23 13:23
|
1.8716
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
3730880
|
2006.10.23 12:18
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8730
|
1.8780
|
1.8715
|
2006.10.23 13:23
|
1.8715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3733189
|
2006.10.23 13:23
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8711
|
1.8761
|
1.8696
|
2006.10.23 16:24
|
1.8700
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
3733273
|
2006.10.23 13:24
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8715
|
1.8765
|
1.8700
|
2006.10.23 16:24
|
1.8700
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3737363
|
2006.10.23 16:24
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8697
|
1.8747
|
1.8682
|
2006.10.24 10:28
|
1.8685
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
12.00
|
3738828
|
2006.10.23 17:02
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8700
|
1.8750
|
1.8685
|
2006.10.24 10:28
|
1.8685
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
30.00
|
3786792
|
2006.10.24 10:28
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8679
|
1.8729
|
1.8664
|
2006.10.24 18:10
|
1.8729
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-50.00
|
3786961
|
2006.10.24 10:29
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8682
|
1.8732
|
1.8667
|
2006.10.24 18:10
|
1.8728
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-92.00
|
3826685
|
2006.10.24 18:40
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8749
|
1.8699
|
1.8764
|
2006.10.24 20:35
|
1.8759
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
3828629
|
2006.10.24 18:54
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8745
|
1.8695
|
1.8760
|
2006.10.24 20:34
|
1.8760
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3834778
|
2006.10.24 20:35
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8763
|
1.8713
|
1.8778
|
2006.10.25 10:49
|
1.8775
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
12.00
|
3835992
|
2006.10.24 20:48
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8760
|
1.8710
|
1.8775
|
2006.10.25 10:49
|
1.8775
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
30.00
|
3878165
|
2006.10.25 10:49
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8776
|
1.8726
|
1.8791
|
2006.10.25 14:09
|
1.8787
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
3878353
|
2006.10.25 10:52
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8772
|
1.8722
|
1.8787
|
2006.10.25 14:09
|
1.8787
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3891206
|
2006.10.25 14:09
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8791
|
1.8741
|
1.8806
|
2006.10.26 04:51
|
1.8802
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
11.00
|
3891287
|
2006.10.25 14:11
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8787
|
1.8737
|
1.8802
|
2006.10.26 04:51
|
1.8802
|
0.00
|
0.00
|
-1.86
|
30.00
|
3922827
|
2006.10.26 04:51
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8806
|
1.8756
|
1.8821
|
2006.10.26 10:00
|
1.8821
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
3936806
|
2006.10.26 10:00
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8824
|
1.8739
|
1.8854
|
2006.10.26 15:23
|
1.8854
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3955361
|
2006.10.26 15:23
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8857
|
1.8772
|
1.8887
|
2006.10.26 19:22
|
1.8887
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3971173
|
2006.10.26 19:22
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8890
|
1.8805
|
1.8920
|
2006.10.26 19:50
|
1.8920
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
3973794
|
2006.10.26 19:50
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8923
|
1.8838
|
1.8953
|
2006.10.27 14:07
|
1.8921
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
-2.00
|
3974585
|
2006.10.26 20:05
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8908
|
1.8823
|
1.8938
|
2006.10.27 14:06
|
1.8922
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
28.00
|
3981107
|
2006.10.27 02:56
|
buy
|
0.40
|
gbpusd
|
1.8893
|
1.8808
|
1.8923
|
2006.10.27 14:06
|
1.8923
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
3999795
|
2006.10.27 14:07
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8925
|
1.8840
|
1.8955
|
2006.10.27 15:31
|
1.8940
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
4001833
|
2006.10.27 15:18
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8910
|
1.8825
|
1.8940
|
2006.10.27 15:31
|
1.8940
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
4003017
|
2006.10.27 15:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8945
|
1.8860
|
1.8975
|
2006.10.27 16:06
|
1.8975
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
4008011
|
2006.10.27 16:06
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8979
|
1.8894
|
1.9009
|
2006.10.30 11:59
|
1.8993
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
14.00
|
4019116
|
2006.10.27 19:04
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8963
|
1.8878
|
1.8993
|
2006.10.30 11:59
|
1.8993
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
60.00
|
4025387
|
2006.10.30 01:00
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.2732
|
1.2647
|
1.2762
|
2006.10.31 02:39
|
1.2709
|
0.00
|
0.00
|
-1.55
|
-46.00
|
4025551
|
2006.10.30 01:02
|
sell
|
0.20
|
usdchf
|
1.2489
|
1.2574
|
1.2459
|
2006.10.31 02:39
|
1.2501
|
0.00
|
0.00
|
-2.24
|
-19.20
|
4041952
|
2006.10.30 11:59
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8997
|
1.8912
|
1.9027
|
2006.10.30 14:48
|
1.9010
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4043048
|
2006.10.30 12:30
|
buy
|
0.40
|
gbpusd
|
1.8980
|
1.8895
|
1.9010
|
2006.10.30 14:48
|
1.9010
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
4046673
|
2006.10.30 14:48
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9013
|
1.8928
|
1.9043
|
2006.10.31 02:39
|
1.8991
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
-44.00
|
4051127
|
2006.10.30 16:30
|
buy
|
0.20
|
usdcad
|
1.1221
|
1.1136
|
1.1251
|
2006.10.30 16:49
|
1.1224
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.35
|
4064017
|
2006.10.31 02:29
|
buy
|
0.40
|
gbpusd
|
1.8995
|
1.8910
|
1.9025
|
2006.10.31 02:40
|
1.8991
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.00
|
4064200
|
2006.10.31 02:40
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8991
|
1.9076
|
1.8961
|
2006.10.31 04:14
|
1.9009
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-36.00
|
4065375
|
2006.10.31 04:14
|
sell
|
0.40
|
gbpusd
|
1.9007
|
1.9092
|
1.8977
|
2006.10.31 04:14
|
1.9008
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.00
|
4066460
|
2006.10.31 05:50
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8998
|
1.9083
|
1.8968
|
2006.10.31 09:30
|
1.8968
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
4069748
|
2006.10.31 09:30
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8965
|
1.9050
|
1.8935
|
2006.10.31 12:57
|
1.8969
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.00
|
4071622
|
2006.10.31 10:09
|
sell
|
0.40
|
gbpusd
|
1.8982
|
1.9067
|
1.8952
|
2006.10.31 12:57
|
1.8971
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.00
|
4073893
|
2006.10.31 11:18
|
sell
|
0.40
|
gbpusd
|
1.9001
|
1.9086
|
1.8971
|
2006.10.31 12:57
|
1.8971
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
4075704
|
2006.10.31 12:57
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.8967
|
1.9052
|
1.8937
|
2006.10.31 17:10
|
1.9052
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-170.00
|
4076597
|
2006.10.31 13:45
|
sell
|
0.40
|
gbpusd
|
1.8983
|
1.9068
|
1.8953
|
2006.10.31 17:10
|
1.9055
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-288.00
|
4083488
|
2006.10.31 17:10
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9055
|
1.8970
|
1.9085
|
2006.10.31 17:32
|
1.9085
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
4086605
|
2006.10.31 17:32
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9088
|
1.9003
|
1.9118
|
2006.11.01 12:21
|
1.9103
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
30.00
|
4097230
|
2006.11.01 04:56
|
buy
|
0.40
|
gbpusd
|
1.9073
|
1.8988
|
1.9103
|
2006.11.01 12:21
|
1.9103
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
4103272
|
2006.11.01 12:21
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9107
|
1.9022
|
1.9137
|
2006.11.01 17:01
|
1.9122
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
4103507
|
2006.11.01 12:45
|
buy
|
0.40
|
gbpusd
|
1.9092
|
1.9007
|
1.9122
|
2006.11.01 17:01
|
1.9122
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-10.93
|
656.15
|
Closed P/L:
|
645.22
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
4109347
|
2006.11.01 17:02
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9127
|
1.9042
|
1.9157
|
|
1.9068
|
0.00
|
0.00
|
-1.86
|
-118.00
|
4110775
|
2006.11.01 17:10
|
buy
|
0.40
|
gbpusd
|
1.9112
|
1.9027
|
1.9142
|
|
1.9068
|
0.00
|
0.00
|
-3.71
|
-176.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-5.57
|
-294.00
|
|
Floating P/L:
|
-299.57
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
500.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
645.22
|
Floating P/L:
|
-299.57
|
Margin:
|
573.51
|
Balance:
|
1 145.22
|
Equity:
|
845.65
|
Free Margin:
|
272.14
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
1 569.29
|
Gross Loss:
|
924.07
|
Total Net Profit:
|
645.22
|
Profit Factor:
|
1.70
|
Expected Payoff:
|
10.94
|
|
Absolute Drawdown:
|
131.00
|
Maximal Drawdown (%):
|
466.00 (36.35%)
|
|
|
Total Trades:
|
59
|
Short Positions (won %):
|
24 (66.67%)
|
Long Positions (won %):
|
35 (82.86%)
|
Profit Trades (% of total):
|
45 (76.27%)
|
Loss trades (% of total):
|
14 (23.73%)
|
Largest
|
profit trade:
|
120.00
|
loss trade:
|
-288.00
|
Average
|
profit trade:
|
34.87
|
loss trade:
|
-66.01
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
14 (412.41)
|
consecutive losses ($):
|
6 (-169.71)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
412.41 (14)
|
consecutive loss (count):
|
-466.00 (3)
|
Average
|
consecutive wins:
|
8
|
consecutive losses:
|
3