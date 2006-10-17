MoneyTec LLC
|Account: 35963
|Name: kaveh valadkhani
|Currency: USD
|2006 October 31, 17:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1750808
|2006.10.17 18:28
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1754929
|2006.10.18 15:38
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.8692
|0.0000
|0.0000
|2006.10.18 15:46
|1.8692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1755120
|2006.10.18 15:50
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8652
|2006.10.18 21:13
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1760404
|2006.10.19 16:49
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8830
|2006.10.20 14:23
|1.8830
|0.00
|0.00
|18.00
|8 320.00
|1761326
|2006.10.19 18:39
|sell
|8.00
|usdcad
|1.1333
|0.0000
|1.1235
|2006.10.20 14:38
|1.1235
|0.00
|0.00
|-12.42
|6 978.82
|1766630
|2006.10.20 17:51
|buy
|25.00
|eurusd
|1.2606
|0.0000
|1.2617
|2006.10.20 18:10
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|1766676
|2006.10.20 17:57
|buy
|25.00
|eurusd
|1.2601
|0.0000
|1.2612
|2006.10.20 18:10
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|1774369
|2006.10.24 18:25
|buy
|25.00
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8765
|2006.10.24 20:36
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|1777803
|2006.10.25 17:28
|buy
|25.00
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8815
|2006.10.26 05:12
|1.8815
|0.00
|0.00
|168.75
|8 000.00
|1778764
|2006.10.25 21:18
|buy
|25.00
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8815
|2006.10.26 05:12
|1.8815
|0.00
|0.00
|168.75
|7 750.00
|1782508
|2006.10.26 13:28
|buy
|40.00
|eurchf
|1.5927
|0.0000
|1.5947
|2006.10.26 20:00
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 706.59
|1783972
|2006.10.26 19:23
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.8891
|0.0000
|1.8899
|2006.10.26 19:43
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|3 200.00
|1787945
|2006.10.27 15:31
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8982
|2006.10.27 16:06
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|13 600.00
|1788172
|2006.10.27 15:34
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8982
|2006.10.27 16:06
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|10 400.00
|1798831
|2006.10.31 17:01
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9034
|1.9067
|1.9067
|2006.10.31 17:25
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|13 200.00
|1798905
|2006.10.31 17:03
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9023
|1.9067
|1.9067
|2006.10.31 17:25
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|17 600.00
|
|0.00
|0.00
|343.08
|90 002.23
|Closed P/L:
|90 345.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|90 345.31
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|95 345.31
|Equity:
|95 345.31
|Free Margin:
|95 345.31