MoneyTec LLC

Account: 35963 Name: kaveh valadkhani Currency: USD 2006 October 31, 17:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17508082006.10.17 18:28balanceDeposit5 000.00
17549292006.10.18 15:38sell8.00gbpusd1.86920.00000.00002006.10.18 15:461.86920.000.000.000.00
17551202006.10.18 15:50sell8.00gbpusd1.86720.00001.86522006.10.18 21:131.86700.000.000.00160.00
17604042006.10.19 16:49buy8.00gbpusd1.87260.00001.88302006.10.20 14:231.88300.000.0018.008 320.00
17613262006.10.19 18:39sell8.00usdcad1.13330.00001.12352006.10.20 14:381.12350.000.00-12.426 978.82
17666302006.10.20 17:51buy25.00eurusd1.26060.00001.26172006.10.20 18:101.26080.000.000.00500.00
17666762006.10.20 17:57buy25.00eurusd1.26010.00001.26122006.10.20 18:101.26090.000.000.002 000.00
17743692006.10.24 18:25buy25.00gbpusd1.87450.00001.87652006.10.24 20:361.87650.000.000.005 000.00
17778032006.10.25 17:28buy25.00gbpusd1.87830.00001.88152006.10.26 05:121.88150.000.00168.758 000.00
17787642006.10.25 21:18buy25.00gbpusd1.87840.00001.88152006.10.26 05:121.88150.000.00168.757 750.00
17825082006.10.26 13:28buy40.00eurchf1.59270.00001.59472006.10.26 20:001.59060.000.000.00-6 706.59
17839722006.10.26 19:23buy40.00gbpusd1.88910.00001.88992006.10.26 19:431.88990.000.000.003 200.00
17879452006.10.27 15:31buy40.00gbpusd1.89480.00001.89822006.10.27 16:061.89820.000.000.0013 600.00
17881722006.10.27 15:34buy40.00gbpusd1.89560.00001.89822006.10.27 16:061.89820.000.000.0010 400.00
17988312006.10.31 17:01buy40.00gbpusd1.90341.90671.90672006.10.31 17:251.90670.000.000.0013 200.00
17989052006.10.31 17:03buy40.00gbpusd1.90231.90671.90672006.10.31 17:251.90670.000.000.0017 600.00
  0.00 0.00 343.08 90 002.23
Closed P/L: 90 345.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 90 345.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 95 345.31 Equity: 95 345.31 Free Margin: 95 345.31