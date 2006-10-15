Gimex Group

Account: 41689 Name: Brian B Currency: USD 2006 October 27, 20:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20226592006.10.15 22:25balanceDeposit500.00
20246172006.10.16 09:15buy0.50usdjpy119.33119.140.002006.10.16 09:38119.440.000.000.0046.05
20249902006.10.16 09:56buy0.55usdjpy119.32119.130.002006.10.16 12:02119.420.000.000.0046.06
20281062006.10.16 18:40buy0.59usdjpy119.19119.000.002006.10.16 20:27119.000.000.000.00-94.20
20304082006.10.17 08:52buy0.50usdjpy118.94118.750.002006.10.17 08:59119.030.000.000.0037.81
20330642006.10.17 15:19buy0.54usdjpy118.67118.480.002006.10.17 16:43118.770.000.000.0045.47
20360692006.10.17 23:04buy0.58usdjpy118.65118.000.002006.10.18 02:17118.680.000.001.9614.66
20467342006.10.19 15:26buy0.60usdjpy118.52118.330.002006.10.19 15:46118.330.000.000.00-96.34
20471422006.10.19 15:46buy0.50usdjpy118.35118.160.002006.10.19 18:01118.160.000.000.00-80.40
20533862006.10.20 09:54sell0.42usdjpy118.39118.580.002006.10.20 10:40118.300.000.000.0031.95
20538022006.10.20 10:47buy0.45usdjpy118.24118.050.002006.10.20 11:57118.340.000.000.0038.03
20546852006.10.20 12:38buy0.49usdjpy118.23118.040.002006.10.20 12:46118.330.000.000.0041.41
20559072006.10.20 15:47sell0.53usdjpy118.38118.570.002006.10.20 16:03118.570.000.000.00-84.93
20572712006.10.20 18:43buy0.45usdjpy118.66118.470.002006.10.20 19:08118.720.000.000.0022.74
20585942006.10.23 02:58sell0.33usdjpy118.68118.870.002006.10.23 04:39118.870.000.000.00-52.75
20683282006.10.24 17:05buy0.29usdjpy119.44119.250.002006.10.24 17:22119.250.000.000.00-46.21
20685242006.10.24 17:22buy0.26usdjpy119.32119.130.002006.10.24 17:41119.130.000.000.00-41.47
20687322006.10.24 17:41buy0.23usdjpy119.16118.970.002006.10.24 17:53119.230.000.000.0013.50
20688852006.10.24 17:53buy0.24usdjpy119.27119.080.002006.10.24 22:12119.330.000.000.0012.07
20736002006.10.25 09:09buy0.25usdjpy119.18118.990.002006.10.25 10:03118.990.000.000.00-39.92
20750802006.10.25 13:50sell0.22usdjpy119.18119.370.002006.10.25 16:26119.100.000.000.0014.78
20770872006.10.25 20:13sell0.23usdjpy119.27119.460.002006.10.25 20:14119.190.000.000.0015.44
20772022006.10.25 20:15sell0.24usdjpy119.33119.520.002006.10.25 20:16119.250.000.000.0016.10
20775472006.10.25 20:20buy0.25usdjpy118.94118.750.002006.10.25 20:24119.010.000.000.0014.70
20779402006.10.25 20:36buy0.26usdjpy118.96118.770.002006.10.25 20:38119.030.000.000.0015.29
20780562006.10.25 20:48buy0.27usdjpy118.96118.770.002006.10.25 22:00119.050.000.000.0020.41
20851822006.10.26 18:47buy0.29usdjpy118.39118.240.002006.10.27 01:33118.460.000.000.9817.14
20869152006.10.27 01:51sell0.30usdjpy118.55118.700.002006.10.27 02:16118.700.000.000.00-37.91
  0.00 0.00 2.94 -110.52
Closed P/L: -107.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -107.58 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 392.42 Equity: 392.42 Free Margin: 392.42