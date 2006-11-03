EuroForex Development LLC.

Account: 101393 Name: Farhad Currency: USD 2006 November 3, 23:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1621472006.11.03 20:18buy0.20eurusd1.27080.00001.27182006.11.03 21:301.27180.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1621322006.11.03 19:17buy0.20gbpusd1.90000.00001.90102006.11.03 21:021.90100.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1593332006.10.27 03:44buy0.20gbpjpy224.250.00224.352006.11.03 18:34224.350.000.0021.7516.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1617492006.11.02 19:15buy0.20eurusd1.27740.00001.27842006.11.03 15:301.27840.000.00-1.4020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1619202006.11.03 13:08buy0.20gbpusd1.90760.00001.90862006.11.03 13:581.90860.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1617522006.11.02 19:22buy0.20gbpusd1.90830.00001.90932006.11.03 11:301.90930.000.00-0.4020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1617462006.11.02 18:56buy0.20audusd0.77340.00000.77442006.11.03 11:000.77440.000.000.2020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1612702006.11.01 22:04buy0.20eurusd1.27730.00001.27832006.11.02 18:331.27830.000.00-4.2020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1617072006.11.02 17:42buy0.20gbpusd1.90790.00001.90892006.11.02 18:331.90890.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1615902006.11.02 13:15buy0.20audusd0.77290.00000.77392006.11.02 18:280.77390.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1616762006.11.02 16:16buy0.20gbpusd1.90800.00001.90902006.11.02 16:341.90900.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1616072006.11.02 14:06buy0.20gbpusd1.90800.00001.90902006.11.02 15:201.90900.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1613082006.11.01 23:12buy0.20gbpusd1.90870.00001.90972006.11.02 12:361.90970.000.00-1.2020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1614202006.11.02 06:01buy0.20audusd0.77300.00000.77402006.11.02 12:350.77400.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1614092006.11.02 02:50buy0.20audusd0.77150.00000.77252006.11.02 05:420.77250.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1608932006.11.01 01:38sell0.20audusd0.77440.00000.77342006.11.02 02:300.77340.000.00-2.1020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1612282006.11.01 19:21buy0.20eurusd1.27640.00001.27742006.11.01 21:461.27740.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1612422006.11.01 20:09buy0.20gbpusd1.90920.00001.91022006.11.01 21:301.91020.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1612222006.11.01 19:14buy0.20gbpusd1.90890.00001.90992006.11.01 19:411.90990.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1611772006.11.01 17:53sell0.20usdjpy117.090.00116.992006.11.01 17:59116.990.000.000.0017.10
 4805Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
1607962006.10.31 19:56buy0.20eurusd1.27710.00001.27812006.11.01 17:011.27810.000.00-1.4020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1609872006.11.01 12:43buy0.20gbpusd1.90970.00001.91072006.11.01 17:011.91070.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1607872006.10.31 19:25buy0.20gbpusd1.90870.00001.90972006.11.01 12:201.90970.000.00-0.4020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1607942006.10.31 19:45buy0.20audusd0.77380.00000.77482006.11.01 01:360.77480.000.000.2020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1480632006.09.25 09:57buy0.20gbpusd1.90630.00001.90732006.10.31 17:301.90730.000.00-14.4020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1519442006.10.03 10:56buy0.20eurusd1.27440.00001.27542006.10.31 17:101.27540.000.00-39.2020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1602672006.10.30 23:21buy0.20audusd0.76980.00000.77082006.10.31 17:070.77080.000.000.2020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1598302006.10.30 07:21buy0.20audusd0.76880.00000.76982006.10.30 23:020.76980.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1596742006.10.27 17:03buy0.20audusd0.76780.00000.76882006.10.30 06:490.76880.000.000.2020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1598082006.10.30 04:33buy limit1.00usdchf1.24901.24701.25232006.10.30 04:471.2499cancelled
1595902006.10.27 15:46buy0.20audusd0.76730.00000.76832006.10.27 16:110.76830.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1595432006.10.27 15:17buy0.20audusd0.76570.00000.76672006.10.27 15:310.76670.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1592562006.10.26 20:50buy0.20audusd0.76450.00000.76552006.10.27 14:420.76550.000.000.2020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1523232006.10.04 01:44buy0.20eurjpy150.360.00150.462006.10.27 02:55150.460.000.0025.2416.86
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1591062006.10.26 15:39buy0.20gbpjpy223.890.00223.992006.10.27 02:51223.990.000.003.0816.87
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1588272006.10.26 06:40buy0.20audusd0.76250.00000.76352006.10.26 19:280.76350.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1589412006.10.26 11:18buy0.20gbpjpy223.790.00223.892006.10.26 15:19223.890.000.000.0016.83
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1587982006.10.25 23:53buy0.20gbpjpy223.600.00223.702006.10.26 10:23223.700.000.009.1616.83
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1584422006.10.25 09:45buy0.20audusd0.76130.00000.76232006.10.26 06:040.76230.000.000.6020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1574892006.10.23 00:33buy0.20gbpjpy223.620.00223.722006.10.25 23:04223.720.000.006.1016.79
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1575652006.10.23 10:13buy0.20audusd0.76080.00000.76182006.10.25 09:150.76180.000.000.4020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1575002006.10.23 05:58buy0.20audusd0.75990.00000.76092006.10.23 09:330.76090.000.000.0020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1433382006.09.07 21:50buy0.20audusd0.75910.00000.76012006.10.23 04:300.76010.000.008.8020.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
1574572006.10.20 21:40buy0.20gbpjpy223.460.00223.562006.10.23 00:00223.560.000.003.0616.84
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1574252006.10.20 18:47buy0.20gbpjpy223.390.00223.492006.10.20 21:06223.490.000.000.0016.84
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1573972006.10.20 17:37buy0.20gbpjpy223.220.00223.322006.10.20 18:16223.320.000.000.0016.85
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1536252006.10.09 09:10buy0.20gbpjpy222.980.00223.082006.10.20 17:05223.080.000.0039.6916.87
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1572982006.10.20 12:58sell0.20usdjpy118.340.00118.242006.10.20 13:38118.240.000.000.0016.91
 4805Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
1554622006.10.13 16:34buy0.20usdchf1.27460.00001.27562006.10.13 17:011.27560.000.000.0015.68
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1547362006.10.11 21:48buy0.20usdchf1.27360.00001.27462006.10.13 16:001.27460.000.005.6615.69
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1544292006.10.11 10:14buy0.20usdchf1.27180.00001.27282006.10.11 21:071.27280.000.000.0015.71
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1543662006.10.11 01:39buy0.20usdchf1.27040.00001.27142006.10.11 09:551.27140.000.000.0015.73
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1543342006.10.10 22:16buy0.20usdchf1.26920.00001.27022006.10.11 00:431.27020.000.001.4215.75
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1541862006.10.10 14:33buy0.20usdchf1.26820.00001.26922006.10.10 21:571.26920.000.000.0015.76
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1541052006.10.10 12:32buy0.20usdchf1.26580.00001.26682006.10.10 14:011.26680.000.000.0015.79
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1535372006.10.06 19:26buy0.20usdchf1.26220.00001.26322006.10.10 11:201.26320.000.002.8615.83
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1536092006.10.09 07:23buy0.20gbpjpy222.840.00222.942006.10.09 08:15222.940.000.000.0016.79
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1536072006.10.09 06:43buy0.20gbpjpy222.690.00222.792006.10.09 07:00222.790.000.000.0016.80
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1523252006.10.04 03:08buy0.20gbpjpy222.630.00222.732006.10.09 06:08222.730.000.0015.4116.80
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1534842006.10.06 17:16buy0.20usdchf1.26170.00001.26272006.10.06 17:361.26270.000.000.0015.84
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1534472006.10.06 16:32buy0.20usdchf1.26070.00001.26172006.10.06 16:581.26170.000.000.0015.85
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1456082006.09.15 17:11buy0.20usdchf1.25980.00001.26082006.10.06 15:581.26080.000.0030.3215.86
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1461392006.09.19 06:08buy0.20eurjpy150.170.00150.272006.10.04 01:23150.270.000.0015.3416.94
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1522782006.10.03 21:32buy0.20gbpjpy222.520.00222.622006.10.04 00:41222.620.000.003.0916.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1521882006.10.03 18:33buy0.20gbpjpy222.400.00222.502006.10.03 21:21222.500.000.000.0016.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1521122006.10.03 15:41buy0.20gbpjpy222.370.00222.472006.10.03 17:48222.470.000.000.0016.98
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1520832006.10.03 15:01buy0.20gbpjpy222.150.00222.252006.10.03 15:15222.250.000.000.0017.00
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1520412006.10.03 13:50sell0.20gbpjpy222.360.00222.262006.10.03 13:57222.260.000.000.0016.98
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1520242006.10.03 13:20buy0.20gbpjpy222.290.00222.392006.10.03 13:45222.390.000.000.0016.98
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1461372006.09.19 06:06buy0.20gbpjpy222.220.00222.322006.10.03 12:34222.320.000.0043.4216.99
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1516022006.10.02 20:04buy0.20eurusd1.27440.00001.27542006.10.03 09:131.27540.000.00-1.4020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1500392006.09.28 03:47buy0.20eurusd1.27260.00001.27362006.10.02 16:461.27360.000.00-2.8020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1504022006.09.28 21:44sell0.20usdjpy117.720.00117.622006.09.29 04:01117.620.000.00-2.4617.00
 4805Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
1486192006.09.26 12:48buy0.20eurusd1.27160.00001.27262006.09.28 03:271.27260.000.00-5.6020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1472532006.09.21 17:49sell0.20eurusd1.27230.00001.27132006.09.26 12:001.27130.000.001.8020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1480462006.09.25 09:22buy0.20gbpusd1.90510.00001.90612006.09.25 09:331.90610.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1480302006.09.25 08:07buy0.20gbpusd1.90430.00001.90532006.09.25 09:051.90530.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1480042006.09.25 05:25buy0.20gbpusd1.90310.00001.90412006.09.25 07:121.90410.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1478782006.09.22 18:32buy0.20gbpusd1.90180.00001.90282006.09.25 05:041.90280.000.00-0.4020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1477862006.09.22 15:27sell0.20gbpusd1.90360.00001.90262006.09.22 15:381.90260.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1477692006.09.22 14:52buy0.20gbpusd1.90180.00001.90282006.09.22 15:151.90280.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1474942006.09.22 04:36buy0.20gbpusd1.90220.00001.90322006.09.22 10:021.90320.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1474362006.09.21 23:41buy0.20gbpusd1.90210.00001.90312006.09.22 03:151.90310.000.00-0.4020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1472052006.09.21 16:31buy0.20gbpusd1.89920.00001.90022006.09.21 19:141.90020.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1472312006.09.21 17:22buy0.20eurusd1.27170.00001.27272006.09.21 17:411.27270.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1471602006.09.21 14:45buy0.20eurusd1.27250.00001.27352006.09.21 15:241.27350.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1471412006.09.21 13:51buy0.20gbpusd1.89780.00001.89882006.09.21 15:211.89880.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1471372006.09.21 13:42sell0.20eurusd1.27360.00001.27262006.09.21 14:351.27260.000.000.0020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1450922006.09.14 18:26buy0.20eurusd1.27350.00001.27452006.09.21 13:411.27450.000.00-9.8020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1469332006.09.21 04:45buy0.20gbpusd1.89140.00001.89242006.09.21 08:431.89240.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1468532006.09.20 22:37buy0.20gbpusd1.88810.00001.88912006.09.21 03:181.88910.000.00-1.2020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1450912006.09.14 18:19buy0.20gbpusd1.89030.00001.89132006.09.20 21:211.89130.000.00-1.6020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1461282006.09.19 04:00buy0.20eurjpy149.960.00150.062006.09.19 05:25150.060.000.000.0016.94
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1461292006.09.19 04:05buy0.20gbpjpy221.880.00221.982006.09.19 05:22221.980.000.000.0016.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1458342006.09.18 11:26buy0.20gbpjpy221.900.00222.002006.09.19 03:49222.000.000.003.0916.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1461012006.09.18 23:47buy0.20eurjpy149.860.00149.962006.09.19 03:46149.960.000.001.0216.95
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1460752006.09.18 21:34buy0.20eurjpy149.750.00149.852006.09.18 23:32149.850.000.000.0016.96
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1459522006.09.18 15:01buy0.20eurjpy149.650.00149.752006.09.18 21:18149.750.000.000.0016.95
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1458692006.09.18 13:55buy0.20eurjpy149.540.00149.642006.09.18 14:45149.640.000.000.0016.91
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1458232006.09.18 10:17buy0.20eurjpy149.510.00149.612006.09.18 13:14149.610.000.000.0016.92
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1451862006.09.15 03:50buy0.20gbpjpy222.090.00222.192006.09.18 09:19222.190.000.003.1016.95
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1458102006.09.18 09:07buy0.20eurjpy149.380.00149.482006.09.18 09:19149.480.000.000.0016.96
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1457492006.09.15 20:31buy0.20eurjpy149.260.00149.362006.09.18 08:46149.360.000.001.0216.95
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1457332006.09.15 19:26buy0.20eurjpy148.940.00149.042006.09.15 19:38149.040.000.000.0016.96
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1457162006.09.15 18:31buy0.20eurjpy148.840.00148.942006.09.15 19:14148.940.000.000.0016.99
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1457062006.09.15 17:56buy0.20eurjpy148.710.00148.812006.09.15 18:01148.810.000.000.0017.00
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1437912006.09.11 11:26sell0.20eurjpy148.900.00148.802006.09.15 16:31148.800.000.00-9.1817.02
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1454922006.09.15 15:15buy0.20usdchf1.25800.00001.25902006.09.15 15:451.25900.000.000.0015.87
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1453992006.09.15 14:45buy0.20usdchf1.25690.00001.25792006.09.15 14:501.25790.000.000.0015.90
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1453812006.09.15 13:42buy0.20usdchf1.25670.00001.25772006.09.15 14:181.25770.000.000.0015.90
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1452922006.09.15 11:12buy0.20usdchf1.25570.00001.25672006.09.15 13:031.25670.000.000.0015.91
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1451722006.09.15 01:27buy0.20usdchf1.25280.00001.25382006.09.15 10:381.25380.000.000.0015.95
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1451432006.09.14 22:10buy0.20eurchf1.59320.00001.59422006.09.15 10:381.59420.000.000.8815.95
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
1451172006.09.14 19:37buy0.20gbpjpy221.910.00222.012006.09.15 03:06222.010.000.003.1016.98
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1451462006.09.14 22:21buy0.20usdchf1.25170.00001.25272006.09.15 01:141.25270.000.001.4415.96
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1451222006.09.14 20:13buy0.20usdchf1.25040.00001.25142006.09.14 21:261.25140.000.000.0015.98
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1451122006.09.14 19:17buy0.20eurchf1.59130.00001.59232006.09.14 21:181.59230.000.000.0016.00
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
1450502006.09.14 17:23buy0.20usdchf1.24930.00001.25032006.09.14 19:541.25030.000.000.0016.00
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1450972006.09.14 18:52buy0.20gbpjpy221.850.00221.952006.09.14 19:04221.950.000.000.0017.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1442802006.09.13 03:42buy0.20eurchf1.58990.00001.59092006.09.14 18:561.59090.000.002.6416.01
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
1433692006.09.08 01:24buy0.20eurusd1.27380.00001.27482006.09.14 17:591.27480.000.00-8.4020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1450552006.09.14 17:30buy0.20gbpjpy221.970.00222.072006.09.14 17:58222.070.000.000.0017.03
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1447312006.09.14 14:18buy0.20gbpjpy221.720.00221.822006.09.14 15:56221.820.000.000.0017.00
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1445342006.09.13 22:23buy0.20usdchf1.25020.00001.25122006.09.14 15:401.25120.000.004.3215.98
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1447812006.09.14 15:07buy0.20gbpusd1.88660.00001.88762006.09.14 15:301.88760.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1447032006.09.14 13:28buy0.20gbpjpy221.650.00221.752006.09.14 13:40221.750.000.000.0016.98
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1446892006.09.14 12:58buy0.20gbpusd1.88160.00001.88262006.09.14 13:131.88260.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1446722006.09.14 12:02buy0.20gbpjpy221.300.00221.402006.09.14 12:43221.400.000.000.0016.99
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1446472006.09.14 11:30buy0.20gbpjpy221.190.00221.292006.09.14 11:30221.290.000.000.0016.99
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1446392006.09.14 11:01buy0.20gbpjpy221.030.00221.132006.09.14 11:12221.130.000.000.0016.99
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1443182006.09.13 08:59buy0.20gbpjpy220.940.00221.042006.09.14 10:31221.040.000.009.2816.99
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1445202006.09.13 20:21buy0.20gbpusd1.87710.00001.87812006.09.14 10:211.87810.000.00-1.2020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1445102006.09.13 19:39buy0.20usdchf1.24970.00001.25072006.09.13 21:121.25070.000.000.0015.99
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1444572006.09.13 18:01buy0.20gbpusd1.87500.00001.87602006.09.13 18:491.87600.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1442292006.09.12 21:01sell0.20usdchf1.24990.00001.24892006.09.13 18:471.24890.000.00-2.3216.02
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1443792006.09.13 13:58buy0.20gbpusd1.87450.00001.87552006.09.13 16:261.87550.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1443512006.09.13 11:30sell0.20gbpusd1.87490.00001.87392006.09.13 11:311.87390.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1442642006.09.12 23:50buy0.20gbpusd1.87490.00001.87592006.09.13 10:251.87590.000.00-0.4020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1442902006.09.13 05:05buy0.20gbpjpy220.860.00220.962006.09.13 08:19220.960.000.000.0016.96
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1442832006.09.13 04:09buy0.20gbpjpy220.570.00220.672006.09.13 04:17220.670.000.000.0016.97
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1442782006.09.13 03:26buy0.20gbpjpy220.500.00220.602006.09.13 03:54220.600.000.000.0016.98
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1441482006.09.12 16:10sell0.20gbpjpy220.590.00220.492006.09.13 03:25220.490.000.00-4.5816.97
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1442382006.09.12 21:18buy0.20eurchf1.58680.00001.58782006.09.13 03:141.58780.000.000.8815.98
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
1442582006.09.12 23:20sell0.20gbpusd1.87560.00001.87462006.09.12 23:491.87460.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1442272006.09.12 20:55buy0.20gbpusd1.87430.00001.87532006.09.12 23:031.87530.000.000.0020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1436352006.09.08 18:00buy0.20usdchf1.24930.00001.25032006.09.12 20:581.25030.000.002.8916.00
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1441972006.09.12 18:11buy0.20eurchf1.58350.00001.58452006.09.12 20:531.58450.000.000.0016.01
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
1433412006.09.07 21:59buy0.20eurchf1.58240.00001.58342006.09.12 17:061.58340.000.002.6516.04
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
1433622006.09.08 00:17buy0.20gbpusd1.87600.00001.87702006.09.12 16:191.87700.000.00-0.8020.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
1440812006.09.12 13:56buy0.20gbpjpy220.420.00220.522006.09.12 15:59220.520.000.000.0017.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1440742006.09.12 13:16buy0.20gbpjpy220.300.00220.402006.09.12 13:49220.400.000.000.0017.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1440462006.09.12 11:57buy0.20gbpjpy220.130.00220.232006.09.12 13:00220.230.000.000.0017.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1440222006.09.12 10:53buy0.20gbpjpy219.460.00219.562006.09.12 11:02219.560.000.000.0017.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1439632006.09.12 03:48sell0.20gbpjpy219.590.00219.492006.09.12 10:47219.490.000.000.0017.02
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1439512006.09.11 23:45buy0.20gbpjpy219.460.00219.562006.09.12 03:44219.560.000.003.0917.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1438872006.09.11 18:23buy0.20gbpjpy219.220.00219.322006.09.11 23:28219.320.000.000.0017.01
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1438142006.09.11 13:06buy0.20gbpjpy219.030.00219.132006.09.11 17:45219.130.000.000.0016.99
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1438002006.09.11 12:07buy0.20gbpjpy218.790.00218.892006.09.11 12:50218.890.000.000.0017.06
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1437692006.09.11 10:26buy0.20eurjpy148.800.00148.902006.09.11 11:22148.900.000.000.0017.08
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1437722006.09.11 10:36buy0.20gbpjpy218.840.00218.942006.09.11 11:12218.940.000.000.0017.09
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1433582006.09.08 00:01buy0.20gbpjpy218.430.00218.532006.09.11 09:34218.530.000.003.1117.07
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1433542006.09.07 23:35buy0.20eurjpy148.360.00148.462006.09.11 09:16148.460.000.002.0617.08
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
1435942006.09.08 17:02buy0.20usdchf1.24830.00001.24932006.09.08 17:151.24930.000.000.0016.01
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1434982006.09.08 13:49sell1.00eurusd1.27120.00000.00002006.09.08 15:511.26750.000.000.00370.00
1434152006.09.08 09:37buy0.20usdchf1.24480.00001.24582006.09.08 15:331.24580.000.000.0016.05
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1434382006.09.08 10:24buy0.20usdjpy116.360.00116.462006.09.08 13:03116.460.000.000.0017.17
 4805Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
1433492006.09.07 22:37buy0.20usdchf1.24370.00001.24472006.09.08 09:221.24470.000.001.4516.07
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
1433462006.09.07 22:24buy0.20eurusd1.27270.00001.27372006.09.08 01:031.27370.000.00-1.4020.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
1433392006.09.07 21:53buy0.20gbpjpy218.300.00218.402006.09.07 23:56218.400.000.000.0017.17
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
1433422006.09.07 22:08buy0.20eurjpy148.240.00148.342006.09.07 23:08148.290.000.000.008.59
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 : EUR
1433352006.09.07 21:47balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 165.58 3 384.35
Closed P/L: 3 549.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1618962006.11.03 11:56buy0.20audusd0.77440.00000.7754 0.77050.000.000.20-78.00
 3401Farhad3Hill - Magic: 3401 : AUD
1452912006.09.15 11:11buy0.20eurchf1.59560.00001.5966 1.59410.000.0043.82-23.94
 3801Farhad3Hill - Magic: 3801 : EUR
1593322006.10.27 03:44buy0.20eurjpy150.660.00150.76 150.020.000.008.19-108.53
 4001Farhad3Hill - Magic: 4001 : EUR
1621682006.11.03 21:56buy0.20eurusd1.27190.00001.2729 1.27170.000.00-1.40-4.00
 4101Farhad3Hill - Magic: 4101 : EUR
1621242006.11.03 18:45buy0.20gbpjpy224.370.00224.47 224.150.000.003.08-37.31
 4301Farhad3Hill - Magic: 4301 : GBP
1621632006.11.03 21:25buy0.20gbpusd1.90080.00001.9018 1.90080.000.00-0.400.00
 4401Farhad3Hill - Magic: 4401 : GBP
1555172006.10.13 18:07buy0.20usdchf1.27610.00001.2771 1.25330.000.0031.47-363.84
 4701Farhad3Hill - Magic: 4701 : USD
  0.00 0.00 84.96 -615.62
 Floating P/L: -530.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 549.93 Floating P/L: -530.66 Margin: 1 877.84
Balance: 8 549.93 Equity: 8 019.27 Free Margin: 6 141.43