|Account: 101393
|Name: Farhad
|Currency: USD
|2006 November 3, 23:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|162147
|2006.11.03 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|2006.11.03 21:30
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|162132
|2006.11.03 19:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9000
|0.0000
|1.9010
|2006.11.03 21:02
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|159333
|2006.10.27 03:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.25
|0.00
|224.35
|2006.11.03 18:34
|224.35
|0.00
|0.00
|21.75
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|161749
|2006.11.02 19:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2784
|2006.11.03 15:30
|1.2784
|0.00
|0.00
|-1.40
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|161920
|2006.11.03 13:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9076
|0.0000
|1.9086
|2006.11.03 13:58
|1.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161752
|2006.11.02 19:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9093
|2006.11.03 11:30
|1.9093
|0.00
|0.00
|-0.40
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161746
|2006.11.02 18:56
|buy
|0.20
|audusd
|0.7734
|0.0000
|0.7744
|2006.11.03 11:00
|0.7744
|0.00
|0.00
|0.20
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|161270
|2006.11.01 22:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|2006.11.02 18:33
|1.2783
|0.00
|0.00
|-4.20
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|161707
|2006.11.02 17:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|1.9089
|2006.11.02 18:33
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161590
|2006.11.02 13:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7729
|0.0000
|0.7739
|2006.11.02 18:28
|0.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|161676
|2006.11.02 16:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2006.11.02 16:34
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161607
|2006.11.02 14:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2006.11.02 15:20
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161308
|2006.11.01 23:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2006.11.02 12:36
|1.9097
|0.00
|0.00
|-1.20
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161420
|2006.11.02 06:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.7730
|0.0000
|0.7740
|2006.11.02 12:35
|0.7740
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|161409
|2006.11.02 02:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.7715
|0.0000
|0.7725
|2006.11.02 05:42
|0.7725
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|160893
|2006.11.01 01:38
|sell
|0.20
|audusd
|0.7744
|0.0000
|0.7734
|2006.11.02 02:30
|0.7734
|0.00
|0.00
|-2.10
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|161228
|2006.11.01 19:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2774
|2006.11.01 21:46
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|161242
|2006.11.01 20:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2006.11.01 21:30
|1.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161222
|2006.11.01 19:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9099
|2006.11.01 19:41
|1.9099
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|161177
|2006.11.01 17:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.09
|0.00
|116.99
|2006.11.01 17:59
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|
|4805
|Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
|160796
|2006.10.31 19:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2781
|2006.11.01 17:01
|1.2781
|0.00
|0.00
|-1.40
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|160987
|2006.11.01 12:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9097
|0.0000
|1.9107
|2006.11.01 17:01
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|160787
|2006.10.31 19:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2006.11.01 12:20
|1.9097
|0.00
|0.00
|-0.40
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|160794
|2006.10.31 19:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7738
|0.0000
|0.7748
|2006.11.01 01:36
|0.7748
|0.00
|0.00
|0.20
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|148063
|2006.09.25 09:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9073
|2006.10.31 17:30
|1.9073
|0.00
|0.00
|-14.40
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|151944
|2006.10.03 10:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2754
|2006.10.31 17:10
|1.2754
|0.00
|0.00
|-39.20
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|160267
|2006.10.30 23:21
|buy
|0.20
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7708
|2006.10.31 17:07
|0.7708
|0.00
|0.00
|0.20
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|159830
|2006.10.30 07:21
|buy
|0.20
|audusd
|0.7688
|0.0000
|0.7698
|2006.10.30 23:02
|0.7698
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|159674
|2006.10.27 17:03
|buy
|0.20
|audusd
|0.7678
|0.0000
|0.7688
|2006.10.30 06:49
|0.7688
|0.00
|0.00
|0.20
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|159808
|2006.10.30 04:33
|buy limit
|1.00
|usdchf
|1.2490
|1.2470
|1.2523
|2006.10.30 04:47
|1.2499
|cancelled
|159590
|2006.10.27 15:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7683
|2006.10.27 16:11
|0.7683
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|159543
|2006.10.27 15:17
|buy
|0.20
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7667
|2006.10.27 15:31
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|159256
|2006.10.26 20:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.7645
|0.0000
|0.7655
|2006.10.27 14:42
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.20
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|152323
|2006.10.04 01:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.36
|0.00
|150.46
|2006.10.27 02:55
|150.46
|0.00
|0.00
|25.24
|16.86
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|159106
|2006.10.26 15:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.89
|0.00
|223.99
|2006.10.27 02:51
|223.99
|0.00
|0.00
|3.08
|16.87
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|158827
|2006.10.26 06:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7625
|0.0000
|0.7635
|2006.10.26 19:28
|0.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|158941
|2006.10.26 11:18
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.79
|0.00
|223.89
|2006.10.26 15:19
|223.89
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|158798
|2006.10.25 23:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.60
|0.00
|223.70
|2006.10.26 10:23
|223.70
|0.00
|0.00
|9.16
|16.83
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|158442
|2006.10.25 09:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7613
|0.0000
|0.7623
|2006.10.26 06:04
|0.7623
|0.00
|0.00
|0.60
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|157489
|2006.10.23 00:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.62
|0.00
|223.72
|2006.10.25 23:04
|223.72
|0.00
|0.00
|6.10
|16.79
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|157565
|2006.10.23 10:13
|buy
|0.20
|audusd
|0.7608
|0.0000
|0.7618
|2006.10.25 09:15
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.40
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|157500
|2006.10.23 05:58
|buy
|0.20
|audusd
|0.7599
|0.0000
|0.7609
|2006.10.23 09:33
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|143338
|2006.09.07 21:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.7591
|0.0000
|0.7601
|2006.10.23 04:30
|0.7601
|0.00
|0.00
|8.80
|20.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 :[tp]
|157457
|2006.10.20 21:40
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.46
|0.00
|223.56
|2006.10.23 00:00
|223.56
|0.00
|0.00
|3.06
|16.84
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|157425
|2006.10.20 18:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.39
|0.00
|223.49
|2006.10.20 21:06
|223.49
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|157397
|2006.10.20 17:37
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.22
|0.00
|223.32
|2006.10.20 18:16
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|153625
|2006.10.09 09:10
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.98
|0.00
|223.08
|2006.10.20 17:05
|223.08
|0.00
|0.00
|39.69
|16.87
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|157298
|2006.10.20 12:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.34
|0.00
|118.24
|2006.10.20 13:38
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|
|4805
|Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
|155462
|2006.10.13 16:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2746
|0.0000
|1.2756
|2006.10.13 17:01
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|15.68
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|154736
|2006.10.11 21:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2736
|0.0000
|1.2746
|2006.10.13 16:00
|1.2746
|0.00
|0.00
|5.66
|15.69
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|154429
|2006.10.11 10:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2718
|0.0000
|1.2728
|2006.10.11 21:07
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|15.71
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|154366
|2006.10.11 01:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2704
|0.0000
|1.2714
|2006.10.11 09:55
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|154334
|2006.10.10 22:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2692
|0.0000
|1.2702
|2006.10.11 00:43
|1.2702
|0.00
|0.00
|1.42
|15.75
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|154186
|2006.10.10 14:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2682
|0.0000
|1.2692
|2006.10.10 21:57
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|15.76
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|154105
|2006.10.10 12:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2658
|0.0000
|1.2668
|2006.10.10 14:01
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|15.79
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|153537
|2006.10.06 19:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2622
|0.0000
|1.2632
|2006.10.10 11:20
|1.2632
|0.00
|0.00
|2.86
|15.83
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|153609
|2006.10.09 07:23
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.84
|0.00
|222.94
|2006.10.09 08:15
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|153607
|2006.10.09 06:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.69
|0.00
|222.79
|2006.10.09 07:00
|222.79
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|152325
|2006.10.04 03:08
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.63
|0.00
|222.73
|2006.10.09 06:08
|222.73
|0.00
|0.00
|15.41
|16.80
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|153484
|2006.10.06 17:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2617
|0.0000
|1.2627
|2006.10.06 17:36
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|153447
|2006.10.06 16:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2607
|0.0000
|1.2617
|2006.10.06 16:58
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|15.85
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145608
|2006.09.15 17:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2598
|0.0000
|1.2608
|2006.10.06 15:58
|1.2608
|0.00
|0.00
|30.32
|15.86
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|146139
|2006.09.19 06:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.17
|0.00
|150.27
|2006.10.04 01:23
|150.27
|0.00
|0.00
|15.34
|16.94
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|152278
|2006.10.03 21:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.52
|0.00
|222.62
|2006.10.04 00:41
|222.62
|0.00
|0.00
|3.09
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|152188
|2006.10.03 18:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.40
|0.00
|222.50
|2006.10.03 21:21
|222.50
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|152112
|2006.10.03 15:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.37
|0.00
|222.47
|2006.10.03 17:48
|222.47
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|152083
|2006.10.03 15:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.15
|0.00
|222.25
|2006.10.03 15:15
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|152041
|2006.10.03 13:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.36
|0.00
|222.26
|2006.10.03 13:57
|222.26
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|152024
|2006.10.03 13:20
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.29
|0.00
|222.39
|2006.10.03 13:45
|222.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|146137
|2006.09.19 06:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.22
|0.00
|222.32
|2006.10.03 12:34
|222.32
|0.00
|0.00
|43.42
|16.99
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|151602
|2006.10.02 20:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2754
|2006.10.03 09:13
|1.2754
|0.00
|0.00
|-1.40
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|150039
|2006.09.28 03:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2736
|2006.10.02 16:46
|1.2736
|0.00
|0.00
|-2.80
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|150402
|2006.09.28 21:44
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.72
|0.00
|117.62
|2006.09.29 04:01
|117.62
|0.00
|0.00
|-2.46
|17.00
|
|4805
|Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
|148619
|2006.09.26 12:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2726
|2006.09.28 03:27
|1.2726
|0.00
|0.00
|-5.60
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|147253
|2006.09.21 17:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2723
|0.0000
|1.2713
|2006.09.26 12:00
|1.2713
|0.00
|0.00
|1.80
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|148046
|2006.09.25 09:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|2006.09.25 09:33
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|148030
|2006.09.25 08:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|2006.09.25 09:05
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|148004
|2006.09.25 05:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9031
|0.0000
|1.9041
|2006.09.25 07:12
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147878
|2006.09.22 18:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.09.25 05:04
|1.9028
|0.00
|0.00
|-0.40
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147786
|2006.09.22 15:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|2006.09.22 15:38
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147769
|2006.09.22 14:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.09.22 15:15
|1.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147494
|2006.09.22 04:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|2006.09.22 10:02
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147436
|2006.09.21 23:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9031
|2006.09.22 03:15
|1.9031
|0.00
|0.00
|-0.40
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147205
|2006.09.21 16:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|2006.09.21 19:14
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147231
|2006.09.21 17:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2717
|0.0000
|1.2727
|2006.09.21 17:41
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|147160
|2006.09.21 14:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2735
|2006.09.21 15:24
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|147141
|2006.09.21 13:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|2006.09.21 15:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|147137
|2006.09.21 13:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|1.2726
|2006.09.21 14:35
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|145092
|2006.09.14 18:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2745
|2006.09.21 13:41
|1.2745
|0.00
|0.00
|-9.80
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|146933
|2006.09.21 04:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.09.21 08:43
|1.8924
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|146853
|2006.09.20 22:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8881
|0.0000
|1.8891
|2006.09.21 03:18
|1.8891
|0.00
|0.00
|-1.20
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|145091
|2006.09.14 18:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|2006.09.20 21:21
|1.8913
|0.00
|0.00
|-1.60
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|146128
|2006.09.19 04:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.96
|0.00
|150.06
|2006.09.19 05:25
|150.06
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|146129
|2006.09.19 04:05
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.88
|0.00
|221.98
|2006.09.19 05:22
|221.98
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|145834
|2006.09.18 11:26
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.90
|0.00
|222.00
|2006.09.19 03:49
|222.00
|0.00
|0.00
|3.09
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|146101
|2006.09.18 23:47
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.86
|0.00
|149.96
|2006.09.19 03:46
|149.96
|0.00
|0.00
|1.02
|16.95
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|146075
|2006.09.18 21:34
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.75
|0.00
|149.85
|2006.09.18 23:32
|149.85
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145952
|2006.09.18 15:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.65
|0.00
|149.75
|2006.09.18 21:18
|149.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145869
|2006.09.18 13:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.54
|0.00
|149.64
|2006.09.18 14:45
|149.64
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145823
|2006.09.18 10:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.51
|0.00
|149.61
|2006.09.18 13:14
|149.61
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145186
|2006.09.15 03:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.09
|0.00
|222.19
|2006.09.18 09:19
|222.19
|0.00
|0.00
|3.10
|16.95
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|145810
|2006.09.18 09:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.38
|0.00
|149.48
|2006.09.18 09:19
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145749
|2006.09.15 20:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.26
|0.00
|149.36
|2006.09.18 08:46
|149.36
|0.00
|0.00
|1.02
|16.95
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145733
|2006.09.15 19:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.94
|0.00
|149.04
|2006.09.15 19:38
|149.04
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145716
|2006.09.15 18:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.84
|0.00
|148.94
|2006.09.15 19:14
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145706
|2006.09.15 17:56
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.71
|0.00
|148.81
|2006.09.15 18:01
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|143791
|2006.09.11 11:26
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.90
|0.00
|148.80
|2006.09.15 16:31
|148.80
|0.00
|0.00
|-9.18
|17.02
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|145492
|2006.09.15 15:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2580
|0.0000
|1.2590
|2006.09.15 15:45
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|15.87
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145399
|2006.09.15 14:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2569
|0.0000
|1.2579
|2006.09.15 14:50
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145381
|2006.09.15 13:42
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2567
|0.0000
|1.2577
|2006.09.15 14:18
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145292
|2006.09.15 11:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2557
|0.0000
|1.2567
|2006.09.15 13:03
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145172
|2006.09.15 01:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2528
|0.0000
|1.2538
|2006.09.15 10:38
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145143
|2006.09.14 22:10
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5932
|0.0000
|1.5942
|2006.09.15 10:38
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.88
|15.95
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
|145117
|2006.09.14 19:37
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.91
|0.00
|222.01
|2006.09.15 03:06
|222.01
|0.00
|0.00
|3.10
|16.98
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|145146
|2006.09.14 22:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2527
|2006.09.15 01:14
|1.2527
|0.00
|0.00
|1.44
|15.96
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145122
|2006.09.14 20:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2504
|0.0000
|1.2514
|2006.09.14 21:26
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145112
|2006.09.14 19:17
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5913
|0.0000
|1.5923
|2006.09.14 21:18
|1.5923
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
|145050
|2006.09.14 17:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2503
|2006.09.14 19:54
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|145097
|2006.09.14 18:52
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.85
|0.00
|221.95
|2006.09.14 19:04
|221.95
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144280
|2006.09.13 03:42
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5899
|0.0000
|1.5909
|2006.09.14 18:56
|1.5909
|0.00
|0.00
|2.64
|16.01
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
|143369
|2006.09.08 01:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2738
|0.0000
|1.2748
|2006.09.14 17:59
|1.2748
|0.00
|0.00
|-8.40
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|145055
|2006.09.14 17:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.97
|0.00
|222.07
|2006.09.14 17:58
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144731
|2006.09.14 14:18
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.72
|0.00
|221.82
|2006.09.14 15:56
|221.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144534
|2006.09.13 22:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2512
|2006.09.14 15:40
|1.2512
|0.00
|0.00
|4.32
|15.98
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|144781
|2006.09.14 15:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|2006.09.14 15:30
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144703
|2006.09.14 13:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.65
|0.00
|221.75
|2006.09.14 13:40
|221.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144689
|2006.09.14 12:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|2006.09.14 13:13
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144672
|2006.09.14 12:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.30
|0.00
|221.40
|2006.09.14 12:43
|221.40
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144647
|2006.09.14 11:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.19
|0.00
|221.29
|2006.09.14 11:30
|221.29
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144639
|2006.09.14 11:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.03
|0.00
|221.13
|2006.09.14 11:12
|221.13
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144318
|2006.09.13 08:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.94
|0.00
|221.04
|2006.09.14 10:31
|221.04
|0.00
|0.00
|9.28
|16.99
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144520
|2006.09.13 20:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.09.14 10:21
|1.8781
|0.00
|0.00
|-1.20
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144510
|2006.09.13 19:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2507
|2006.09.13 21:12
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|144457
|2006.09.13 18:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|2006.09.13 18:49
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144229
|2006.09.12 21:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2489
|2006.09.13 18:47
|1.2489
|0.00
|0.00
|-2.32
|16.02
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|144379
|2006.09.13 13:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|2006.09.13 16:26
|1.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144351
|2006.09.13 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|2006.09.13 11:31
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144264
|2006.09.12 23:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8759
|2006.09.13 10:25
|1.8759
|0.00
|0.00
|-0.40
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144290
|2006.09.13 05:05
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.86
|0.00
|220.96
|2006.09.13 08:19
|220.96
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144283
|2006.09.13 04:09
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.57
|0.00
|220.67
|2006.09.13 04:17
|220.67
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144278
|2006.09.13 03:26
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.50
|0.00
|220.60
|2006.09.13 03:54
|220.60
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144148
|2006.09.12 16:10
|sell
|0.20
|gbpjpy
|220.59
|0.00
|220.49
|2006.09.13 03:25
|220.49
|0.00
|0.00
|-4.58
|16.97
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144238
|2006.09.12 21:18
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5868
|0.0000
|1.5878
|2006.09.13 03:14
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.88
|15.98
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
|144258
|2006.09.12 23:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|2006.09.12 23:49
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144227
|2006.09.12 20:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8743
|0.0000
|1.8753
|2006.09.12 23:03
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|143635
|2006.09.08 18:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2503
|2006.09.12 20:58
|1.2503
|0.00
|0.00
|2.89
|16.00
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|144197
|2006.09.12 18:11
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5835
|0.0000
|1.5845
|2006.09.12 20:53
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
|143341
|2006.09.07 21:59
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5824
|0.0000
|1.5834
|2006.09.12 17:06
|1.5834
|0.00
|0.00
|2.65
|16.04
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 :[tp]
|143362
|2006.09.08 00:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.09.12 16:19
|1.8770
|0.00
|0.00
|-0.80
|20.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 :[tp]
|144081
|2006.09.12 13:56
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.42
|0.00
|220.52
|2006.09.12 15:59
|220.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144074
|2006.09.12 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.30
|0.00
|220.40
|2006.09.12 13:49
|220.40
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144046
|2006.09.12 11:57
|buy
|0.20
|gbpjpy
|220.13
|0.00
|220.23
|2006.09.12 13:00
|220.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|144022
|2006.09.12 10:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|219.46
|0.00
|219.56
|2006.09.12 11:02
|219.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143963
|2006.09.12 03:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|219.59
|0.00
|219.49
|2006.09.12 10:47
|219.49
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143951
|2006.09.11 23:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|219.46
|0.00
|219.56
|2006.09.12 03:44
|219.56
|0.00
|0.00
|3.09
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143887
|2006.09.11 18:23
|buy
|0.20
|gbpjpy
|219.22
|0.00
|219.32
|2006.09.11 23:28
|219.32
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143814
|2006.09.11 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|219.03
|0.00
|219.13
|2006.09.11 17:45
|219.13
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143800
|2006.09.11 12:07
|buy
|0.20
|gbpjpy
|218.79
|0.00
|218.89
|2006.09.11 12:50
|218.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143769
|2006.09.11 10:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.80
|0.00
|148.90
|2006.09.11 11:22
|148.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|143772
|2006.09.11 10:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|218.84
|0.00
|218.94
|2006.09.11 11:12
|218.94
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143358
|2006.09.08 00:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|218.43
|0.00
|218.53
|2006.09.11 09:34
|218.53
|0.00
|0.00
|3.11
|17.07
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143354
|2006.09.07 23:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.36
|0.00
|148.46
|2006.09.11 09:16
|148.46
|0.00
|0.00
|2.06
|17.08
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 :[tp]
|143594
|2006.09.08 17:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2493
|2006.09.08 17:15
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|143498
|2006.09.08 13:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2006.09.08 15:51
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|370.00
|143415
|2006.09.08 09:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2458
|2006.09.08 15:33
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|143438
|2006.09.08 10:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.36
|0.00
|116.46
|2006.09.08 13:03
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|
|4805
|Farhad3Hill - Magic: 4805 :[tp]
|143349
|2006.09.07 22:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2447
|2006.09.08 09:22
|1.2447
|0.00
|0.00
|1.45
|16.07
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 :[tp]
|143346
|2006.09.07 22:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|1.2737
|2006.09.08 01:03
|1.2737
|0.00
|0.00
|-1.40
|20.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 :[tp]
|143339
|2006.09.07 21:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|218.30
|0.00
|218.40
|2006.09.07 23:56
|218.40
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 :[tp]
|143342
|2006.09.07 22:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.24
|0.00
|148.34
|2006.09.07 23:08
|148.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 : EUR
|143335
|2006.09.07 21:47
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|165.58
|3 384.35
|Closed P/L:
|3 549.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|161896
|2006.11.03 11:56
|buy
|0.20
|audusd
|0.7744
|0.0000
|0.7754
|
|0.7705
|0.00
|0.00
|0.20
|-78.00
|
|3401
|Farhad3Hill - Magic: 3401 : AUD
|145291
|2006.09.15 11:11
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5956
|0.0000
|1.5966
|
|1.5941
|0.00
|0.00
|43.82
|-23.94
|
|3801
|Farhad3Hill - Magic: 3801 : EUR
|159332
|2006.10.27 03:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.66
|0.00
|150.76
|
|150.02
|0.00
|0.00
|8.19
|-108.53
|
|4001
|Farhad3Hill - Magic: 4001 : EUR
|162168
|2006.11.03 21:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2729
|
|1.2717
|0.00
|0.00
|-1.40
|-4.00
|
|4101
|Farhad3Hill - Magic: 4101 : EUR
|162124
|2006.11.03 18:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.37
|0.00
|224.47
|
|224.15
|0.00
|0.00
|3.08
|-37.31
|
|4301
|Farhad3Hill - Magic: 4301 : GBP
|162163
|2006.11.03 21:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|
|1.9008
|0.00
|0.00
|-0.40
|0.00
|
|4401
|Farhad3Hill - Magic: 4401 : GBP
|155517
|2006.10.13 18:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2761
|0.0000
|1.2771
|
|1.2533
|0.00
|0.00
|31.47
|-363.84
|
|4701
|Farhad3Hill - Magic: 4701 : USD
|
|0.00
|0.00
|84.96
|-615.62
|
|Floating P/L:
|-530.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 549.93
|Floating P/L:
|-530.66
|Margin:
|1 877.84
|Balance:
|8 549.93
|Equity:
|8 019.27
|Free Margin:
|6 141.43