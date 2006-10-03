|Account: 1247987
|Name: G-Test
|Currency: USD
|2006 October 27, 16:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12993684
|2006.10.03 15:57
|balance
|Deposit
|10 000.00
|12994695
|2006.10.03 16:12
|sell
|0.01
|audusd
|0.7444
|0.0000
|0.7406
|2006.10.06 12:36
|0.7446
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.20
|13095801
|2006.10.04 18:43
|sell
|0.02
|audusd
|0.7462
|0.0000
|0.7424
|2006.10.06 12:36
|0.7445
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.40
|13251127
|2006.10.06 12:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7480
|0.0000
|0.7442
|2006.10.06 12:34
|0.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|13254358
|2006.10.06 12:37
|sell
|0.01
|audusd
|0.7440
|0.0000
|0.7402
|2006.10.11 20:43
|0.7421
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.90
|13396302
|2006.10.10 06:32
|sell
|0.02
|audusd
|0.7459
|0.0000
|0.7421
|2006.10.11 20:43
|0.7421
|0.00
|0.00
|-0.03
|7.60
|13526569
|2006.10.11 20:43
|sell
|0.01
|audusd
|0.7418
|0.0000
|0.7380
|2006.10.17 21:52
|0.7529
|0.00
|0.00
|-0.13
|-11.10
|13533647
|2006.10.12 01:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7436
|0.0000
|0.7398
|2006.10.17 21:52
|0.7527
|0.00
|0.00
|-0.12
|-18.20
|13534395
|2006.10.12 01:47
|sell
|0.04
|audusd
|0.7455
|0.0000
|0.7417
|2006.10.17 21:52
|0.7527
|0.00
|0.00
|-0.24
|-28.80
|13543270
|2006.10.12 06:35
|sell
|0.08
|audusd
|0.7474
|0.0000
|0.7436
|2006.10.17 21:52
|0.7529
|0.00
|0.00
|-0.48
|-44.00
|13561845
|2006.10.12 11:06
|sell
|0.16
|audusd
|0.7492
|0.0000
|0.7454
|2006.10.17 21:52
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.96
|-57.60
|13590030
|2006.10.12 20:27
|sell
|0.32
|audusd
|0.7510
|0.0000
|0.7472
|2006.10.17 21:52
|0.7529
|0.00
|0.00
|-1.92
|-60.80
|13719002
|2006.10.16 09:07
|sell
|0.64
|audusd
|0.7528
|0.0000
|0.7490
|2006.10.17 21:52
|0.7528
|0.00
|0.00
|-1.92
|0.00
|13741903
|2006.10.16 13:36
|sell
|1.28
|audusd
|0.7546
|0.0000
|0.7508
|2006.10.17 21:52
|0.7527
|0.00
|0.00
|-3.84
|243.20
|13870328
|2006.10.17 21:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.7524
|0.0000
|0.7486
|2006.10.23 13:46
|0.7574
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.00
|14000463
|2006.10.19 15:21
|sell
|0.02
|audusd
|0.7575
|0.0000
|0.7537
|2006.10.23 13:46
|0.7574
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.20
|14012795
|2006.10.19 18:08
|sell
|0.04
|audusd
|0.7593
|0.0000
|0.7555
|2006.10.23 13:46
|0.7573
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.00
|14094196
|2006.10.23 06:33
|sell
|0.08
|audusd
|0.7611
|0.0000
|0.7573
|2006.10.23 13:46
|0.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|12994125
|2006.10.03 16:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.66
|0.00
|95.04
|2006.10.05 22:33
|94.11
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.67
|13050631
|2006.10.04 09:17
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.47
|0.00
|94.85
|2006.10.05 22:33
|94.09
|0.00
|0.00
|0.16
|-6.45
|13055656
|2006.10.04 10:29
|buy
|0.04
|chfjpy
|94.28
|0.00
|94.66
|2006.10.05 22:33
|94.09
|0.00
|0.00
|0.32
|-6.45
|13132405
|2006.10.05 05:47
|buy
|0.08
|chfjpy
|94.10
|0.00
|94.48
|2006.10.05 22:33
|94.09
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.68
|13161852
|2006.10.05 12:25
|buy
|0.16
|chfjpy
|93.91
|0.00
|94.29
|2006.10.05 22:33
|94.10
|0.00
|0.00
|0.32
|25.80
|13181900
|2006.10.05 14:00
|buy
|0.32
|chfjpy
|93.72
|0.00
|94.10
|2006.10.05 22:32
|94.10
|0.00
|0.00
|0.64
|103.20
|13206777
|2006.10.05 22:33
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.16
|0.00
|94.54
|2006.10.06 15:32
|94.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|13263846
|2006.10.06 12:52
|buy
|0.02
|chfjpy
|93.97
|0.00
|94.35
|2006.10.06 15:31
|94.35
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|13292146
|2006.10.06 15:32
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.38
|0.00
|94.76
|2006.10.19 15:21
|93.80
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.90
|13459501
|2006.10.10 21:43
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.19
|0.00
|94.57
|2006.10.19 15:21
|93.79
|0.00
|0.00
|0.40
|-6.76
|13572696
|2006.10.12 13:01
|buy
|0.04
|chfjpy
|94.00
|0.00
|94.38
|2006.10.19 15:21
|93.80
|0.00
|0.00
|0.56
|-6.76
|13704878
|2006.10.16 07:14
|buy
|0.08
|chfjpy
|93.82
|0.00
|94.20
|2006.10.19 15:20
|93.79
|0.00
|0.00
|0.80
|-2.02
|13758488
|2006.10.16 17:57
|buy
|0.16
|chfjpy
|93.63
|0.00
|94.01
|2006.10.19 15:20
|93.79
|0.00
|0.00
|1.60
|21.63
|13869623
|2006.10.17 21:49
|buy
|0.32
|chfjpy
|93.44
|0.00
|93.82
|2006.10.19 09:01
|93.82
|0.00
|0.00
|1.92
|102.51
|14000506
|2006.10.19 15:21
|buy
|0.01
|chfjpy
|93.85
|0.00
|94.23
|2006.10.20 14:12
|94.23
|0.00
|0.00
|0.02
|3.20
|14060420
|2006.10.20 14:12
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.26
|0.00
|94.64
|2006.10.26 08:03
|94.46
|0.00
|0.00
|0.12
|1.68
|14121382
|2006.10.23 12:47
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.08
|0.00
|94.46
|2006.10.26 08:03
|94.46
|0.00
|0.00
|0.20
|6.40
|12994700
|2006.10.03 16:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5847
|0.0000
|1.5809
|2006.10.13 15:05
|1.5937
|0.00
|0.00
|-0.74
|-7.05
|13047796
|2006.10.04 08:50
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5865
|0.0000
|1.5827
|2006.10.13 15:05
|1.5938
|0.00
|0.00
|-1.41
|-11.44
|13053230
|2006.10.04 09:57
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5883
|0.0000
|1.5845
|2006.10.13 15:05
|1.5937
|0.00
|0.00
|-2.77
|-16.92
|13161168
|2006.10.05 12:20
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5901
|0.0000
|1.5863
|2006.10.13 15:05
|1.5938
|0.00
|0.00
|-4.01
|-23.20
|13454345
|2006.10.10 18:41
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5919
|0.0000
|1.5881
|2006.10.13 15:05
|1.5937
|0.00
|0.00
|-5.04
|-22.57
|13476459
|2006.10.11 06:57
|sell
|0.32
|eurchf
|1.5938
|0.0000
|1.5900
|2006.10.13 15:05
|1.5937
|0.00
|0.00
|-8.07
|2.51
|13650600
|2006.10.13 13:00
|sell
|0.64
|eurchf
|1.5958
|0.0000
|1.5920
|2006.10.13 15:05
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|105.33
|13664563
|2006.10.13 15:06
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5935
|0.0000
|1.5897
|2006.10.17 09:16
|1.5897
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.00
|13807338
|2006.10.17 09:16
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5893
|0.0000
|1.5855
|2006.10.27 13:12
|1.5898
|0.00
|0.00
|-0.74
|-0.40
|14167822
|2006.10.24 11:16
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5917
|0.0000
|1.5879
|2006.10.27 13:12
|1.5897
|0.00
|0.00
|-0.64
|3.21
|14239038
|2006.10.25 16:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5935
|0.0000
|1.5897
|2006.10.27 13:12
|1.5897
|0.00
|0.00
|-1.01
|12.19
|12996408
|2006.10.03 16:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6739
|0.0000
|0.6701
|2006.10.06 12:34
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.25
|4.33
|13159592
|2006.10.05 12:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6758
|0.0000
|0.6720
|2006.10.06 12:33
|0.6720
|0.00
|0.00
|0.10
|14.31
|13253635
|2006.10.06 12:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6714
|0.0000
|0.6676
|2006.10.17 10:26
|0.6713
|0.00
|0.00
|0.45
|0.19
|13286455
|2006.10.06 14:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6732
|0.0000
|0.6694
|2006.10.17 10:26
|0.6712
|0.00
|0.00
|0.89
|7.47
|13328585
|2006.10.09 08:41
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6750
|0.0000
|0.6712
|2006.10.17 10:26
|0.6712
|0.00
|0.00
|1.59
|28.39
|12994727
|2006.10.03 16:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|1.2691
|2006.10.04 08:51
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.07
|3.80
|13047924
|2006.10.04 08:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|1.2651
|2006.10.05 13:38
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|13095754
|2006.10.04 18:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|1.2669
|2006.10.05 13:38
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.43
|4.00
|13159067
|2006.10.05 12:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2687
|2006.10.05 13:38
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|13176787
|2006.10.05 13:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2648
|2006.10.06 12:32
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.07
|3.80
|13253223
|2006.10.06 12:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2587
|2006.10.06 12:56
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13257298
|2006.10.06 12:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|1.2606
|2006.10.06 12:56
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|13266728
|2006.10.06 12:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2602
|0.0000
|1.2564
|2006.10.10 08:22
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.14
|3.80
|13405915
|2006.10.10 08:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2518
|2006.10.10 11:03
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13408003
|2006.10.10 08:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|1.2536
|2006.10.10 11:03
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13412431
|2006.10.10 08:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|1.2554
|2006.10.10 11:03
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|13426672
|2006.10.10 11:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2511
|2006.10.11 18:30
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.07
|3.80
|13516236
|2006.10.11 18:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2468
|2006.10.12 11:36
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.60
|13519577
|2006.10.11 18:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2486
|2006.10.12 11:36
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.43
|0.60
|13544566
|2006.10.12 07:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2542
|0.0000
|1.2504
|2006.10.12 11:36
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13549307
|2006.10.12 07:37
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2522
|2006.10.12 11:35
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|13564448
|2006.10.12 11:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2521
|0.0000
|1.2483
|2006.10.13 12:33
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.70
|13568812
|2006.10.12 12:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2501
|2006.10.13 12:32
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.14
|0.20
|13589832
|2006.10.12 20:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2519
|2006.10.13 12:32
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.29
|8.00
|13604413
|2006.10.13 01:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2537
|2006.10.13 12:32
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|13644099
|2006.10.13 12:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2495
|2006.10.13 14:35
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|13660867
|2006.10.13 14:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2492
|0.0000
|1.2454
|2006.10.19 15:21
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.43
|-10.70
|13671007
|2006.10.13 17:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2473
|2006.10.19 15:21
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.85
|-17.40
|13736278
|2006.10.16 12:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|2006.10.19 15:21
|1.2599
|0.00
|0.00
|1.44
|-27.20
|13830246
|2006.10.17 13:22
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2550
|0.0000
|1.2512
|2006.10.18 13:11
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.58
|30.40
|14000510
|2006.10.19 15:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2598
|0.0000
|1.2636
|2006.10.19 18:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14013560
|2006.10.19 18:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|1.2676
|2006.10.25 10:34
|1.2584
|0.00
|0.00
|-0.36
|-5.40
|14037111
|2006.10.20 07:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2658
|2006.10.25 10:34
|1.2583
|0.00
|0.00
|-0.51
|-7.40
|14062249
|2006.10.20 14:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2602
|0.0000
|1.2640
|2006.10.25 10:34
|1.2584
|0.00
|0.00
|-1.05
|-7.20
|14097168
|2006.10.23 07:13
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2584
|0.0000
|1.2622
|2006.10.25 10:33
|1.2585
|0.00
|0.00
|-1.38
|0.80
|14105808
|2006.10.23 09:12
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2604
|2006.10.25 10:33
|1.2586
|0.00
|0.00
|-2.76
|32.00
|14111830
|2006.10.23 10:18
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2586
|2006.10.25 10:33
|1.2586
|0.00
|0.00
|-5.54
|121.60
|14224136
|2006.10.25 10:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2623
|2006.10.26 01:48
|1.2623
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.80
|14269214
|2006.10.26 01:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2663
|2006.10.26 07:25
|1.2663
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14287901
|2006.10.26 07:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|1.2703
|2006.10.27 00:45
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.80
|14348527
|2006.10.27 00:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|2006.10.27 12:33
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14363358
|2006.10.27 06:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2687
|0.0000
|1.2725
|2006.10.27 12:31
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14373149
|2006.10.27 09:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.10.27 12:31
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14385654
|2006.10.27 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2723
|0.0000
|1.2761
|2006.10.27 13:10
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14389078
|2006.10.27 12:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|2006.10.27 13:10
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|13012822
|2006.10.03 23:57
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1221
|0.0000
|1.1183
|2006.10.04 23:06
|1.1263
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.73
|13032536
|2006.10.04 06:28
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1240
|0.0000
|1.1202
|2006.10.04 23:06
|1.1263
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.08
|13044279
|2006.10.04 08:32
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1259
|0.0000
|1.1221
|2006.10.04 23:06
|1.1262
|0.00
|0.00
|-0.38
|-1.07
|13046589
|2006.10.04 08:45
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1280
|0.0000
|1.1242
|2006.10.04 23:06
|1.1262
|0.00
|0.00
|-0.77
|12.79
|13083916
|2006.10.04 15:21
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1260
|2006.10.04 23:06
|1.1260
|0.00
|0.00
|-1.54
|54.00
|13110336
|2006.10.04 23:08
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1257
|0.0000
|1.1219
|2006.10.06 07:44
|1.1237
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.78
|13143797
|2006.10.05 08:23
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1275
|0.0000
|1.1237
|2006.10.06 07:44
|1.1237
|0.00
|0.00
|-0.06
|6.76
|13231851
|2006.10.06 07:44
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1231
|0.0000
|1.1193
|2006.10.09 11:09
|1.1232
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.09
|13253868
|2006.10.06 12:36
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1252
|0.0000
|1.1214
|2006.10.09 11:09
|1.1233
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.38
|13271977
|2006.10.06 13:07
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1270
|0.0000
|1.1232
|2006.10.09 11:09
|1.1232
|0.00
|0.00
|-0.13
|13.53
|13335858
|2006.10.09 11:10
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1227
|0.0000
|1.1189
|2006.10.11 10:41
|1.1339
|0.00
|0.00
|-0.06
|-9.88
|13341551
|2006.10.09 13:08
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1245
|0.0000
|1.1207
|2006.10.11 10:41
|1.1340
|0.00
|0.00
|-0.12
|-16.75
|13386749
|2006.10.10 02:59
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1263
|0.0000
|1.1225
|2006.10.11 10:41
|1.1339
|0.00
|0.00
|-0.13
|-26.81
|13425819
|2006.10.10 10:58
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1281
|0.0000
|1.1243
|2006.10.11 10:41
|1.1341
|0.00
|0.00
|-0.26
|-42.32
|13437882
|2006.10.10 13:09
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1300
|0.0000
|1.1262
|2006.10.11 10:41
|1.1342
|0.00
|0.00
|-0.51
|-59.25
|13441288
|2006.10.10 13:45
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1327
|0.0000
|1.1289
|2006.10.11 10:41
|1.1341
|0.00
|0.00
|-1.02
|-39.50
|13469779
|2006.10.11 04:14
|sell
|0.64
|usdcad
|1.1345
|0.0000
|1.1307
|2006.10.11 10:41
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|13475664
|2006.10.11 06:45
|sell
|1.28
|usdcad
|1.1363
|0.0000
|1.1325
|2006.10.11 10:40
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.00
|225.69
|13489400
|2006.10.11 10:41
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1335
|0.0000
|1.1297
|2006.10.13 02:23
|1.1334
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.09
|13490737
|2006.10.11 11:08
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1353
|0.0000
|1.1315
|2006.10.13 02:23
|1.1333
|0.00
|0.00
|-0.25
|3.53
|13513232
|2006.10.11 18:18
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1371
|0.0000
|1.1333
|2006.10.13 02:23
|1.1333
|0.00
|0.00
|-0.51
|13.41
|13606726
|2006.10.13 02:24
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1329
|0.0000
|1.1291
|2006.10.19 15:25
|1.1346
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.50
|13639546
|2006.10.13 12:09
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1351
|0.0000
|1.1313
|2006.10.19 15:25
|1.1345
|0.00
|0.00
|-0.37
|1.06
|13645170
|2006.10.13 12:35
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1369
|0.0000
|1.1331
|2006.10.19 15:24
|1.1346
|0.00
|0.00
|-0.77
|8.11
|13699416
|2006.10.16 05:43
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1387
|0.0000
|1.1349
|2006.10.19 07:40
|1.1349
|0.00
|0.00
|-1.29
|26.79
|13856687
|2006.10.17 18:50
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1405
|0.0000
|1.1367
|2006.10.18 17:27
|1.1367
|0.00
|0.00
|-0.51
|53.49
|14000683
|2006.10.19 15:25
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1342
|0.0000
|1.1304
|2006.10.19 18:29
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|14014543
|2006.10.19 18:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1300
|0.0000
|1.1262
|2006.10.20 09:02
|1.1262
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.37
|14042952
|2006.10.20 09:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1257
|0.0000
|1.1219
|2006.10.20 12:13
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|14052665
|2006.10.20 12:13
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1214
|0.0000
|1.1176
|2006.10.24 15:20
|1.1272
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.15
|14057811
|2006.10.20 13:51
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1232
|0.0000
|1.1194
|2006.10.24 15:20
|1.1271
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.92
|14064943
|2006.10.20 15:20
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1250
|0.0000
|1.1212
|2006.10.24 15:19
|1.1271
|0.00
|0.00
|-0.26
|-7.45
|14100018
|2006.10.23 08:04
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1268
|0.0000
|1.1230
|2006.10.24 15:19
|1.1271
|0.00
|0.00
|-0.26
|-2.13
|14133640
|2006.10.23 17:02
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1286
|0.0000
|1.1248
|2006.10.24 15:19
|1.1274
|0.00
|0.00
|-0.51
|17.03
|14167795
|2006.10.24 11:15
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1313
|0.0000
|1.1275
|2006.10.24 15:19
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|107.85
|14178538
|2006.10.24 15:20
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1268
|0.0000
|1.1230
|2006.10.25 14:49
|1.1249
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.69
|14232468
|2006.10.25 13:41
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1286
|0.0000
|1.1248
|2006.10.25 14:49
|1.1248
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|14235767
|2006.10.25 14:49
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1245
|0.0000
|1.1207
|2006.10.26 15:45
|1.1261
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.42
|14255668
|2006.10.25 20:04
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1263
|0.0000
|1.1225
|2006.10.26 15:45
|1.1262
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.18
|14308233
|2006.10.26 13:08
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1281
|0.0000
|1.1243
|2006.10.26 15:45
|1.1262
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|14308933
|2006.10.26 13:16
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1300
|0.0000
|1.1262
|2006.10.26 15:45
|1.1262
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|14319572
|2006.10.26 15:50
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1252
|0.0000
|1.1214
|2006.10.27 12:56
|1.1214
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.39
|12994649
|2006.10.03 16:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2490
|2006.10.04 08:42
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.10
|3.04
|13045563
|2006.10.04 08:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2530
|2006.10.04 10:38
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|13057085
|2006.10.04 10:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2571
|2006.10.05 12:40
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.56
|13072790
|2006.10.04 14:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2545
|2006.10.05 12:40
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.59
|3.03
|13099715
|2006.10.04 19:34
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2527
|2006.10.05 12:40
|1.2527
|0.00
|0.00
|1.19
|12.13
|13165208
|2006.10.05 12:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2528
|0.0000
|1.2566
|2006.10.06 12:33
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.10
|3.02
|13250835
|2006.10.06 12:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2541
|2006.10.06 12:31
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|13253357
|2006.10.06 12:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2584
|0.0000
|1.2622
|2006.10.06 12:56
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|13257504
|2006.10.06 12:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2566
|0.0000
|1.2604
|2006.10.06 12:55
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|13266529
|2006.10.06 12:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2612
|0.0000
|1.2650
|2006.10.10 08:20
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.20
|1.58
|13320922
|2006.10.09 06:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2594
|0.0000
|1.2632
|2006.10.10 08:20
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.20
|6.02
|13404388
|2006.10.10 08:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2637
|0.0000
|1.2675
|2006.10.10 11:02
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13426384
|2006.10.10 11:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2679
|0.0000
|1.2717
|2006.10.10 21:43
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.10
|2.99
|13459567
|2006.10.10 21:43
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2719
|0.0000
|1.2757
|2006.10.11 18:31
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|13472023
|2006.10.11 05:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2701
|0.0000
|1.2739
|2006.10.11 18:31
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|13516901
|2006.10.11 18:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2742
|0.0000
|1.2780
|2006.10.12 11:36
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.30
|-1.41
|13519142
|2006.10.11 18:51
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2724
|0.0000
|1.2762
|2006.10.12 11:36
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.59
|0.16
|13520165
|2006.10.11 18:52
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2706
|0.0000
|1.2744
|2006.10.12 11:36
|1.2726
|0.00
|0.00
|1.19
|6.29
|13546193
|2006.10.12 07:09
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.10.12 11:36
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|23.89
|13564606
|2006.10.12 11:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2729
|0.0000
|1.2767
|2006.10.13 12:33
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.49
|13568308
|2006.10.12 12:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|2006.10.13 12:33
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|13588200
|2006.10.12 19:11
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2692
|0.0000
|1.2730
|2006.10.13 12:32
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.40
|6.29
|13607860
|2006.10.13 02:53
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2674
|0.0000
|1.2712
|2006.10.13 12:32
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|23.91
|13644032
|2006.10.13 12:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2717
|0.0000
|1.2755
|2006.10.13 14:01
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|13655457
|2006.10.13 14:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|1.2798
|2006.10.17 18:03
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.20
|-7.18
|13670417
|2006.10.13 17:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2742
|0.0000
|1.2780
|2006.10.17 18:03
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.40
|-11.37
|13711932
|2006.10.16 08:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2724
|0.0000
|1.2762
|2006.10.17 18:03
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.40
|-17.37
|13735941
|2006.10.16 12:42
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2706
|0.0000
|1.2744
|2006.10.17 18:03
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.79
|-22.73
|13794713
|2006.10.17 07:51
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.10.17 18:02
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|13828058
|2006.10.17 13:19
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2670
|0.0000
|1.2708
|2006.10.17 18:01
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13843382
|2006.10.17 15:41
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2651
|0.0000
|1.2689
|2006.10.17 18:01
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|101.02
|13853939
|2006.10.17 18:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2673
|0.0000
|1.2711
|2006.10.18 13:03
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.10
|2.99
|14000446
|2006.10.19 15:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2613
|0.0000
|1.2575
|2006.10.19 17:46
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|14010510
|2006.10.19 17:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2566
|0.0000
|1.2528
|2006.10.24 15:16
|1.2676
|0.00
|0.00
|-0.36
|-8.68
|14034486
|2006.10.20 06:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2584
|0.0000
|1.2546
|2006.10.24 15:16
|1.2678
|0.00
|0.00
|-0.46
|-14.83
|14063563
|2006.10.20 14:56
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2602
|0.0000
|1.2564
|2006.10.24 15:16
|1.2677
|0.00
|0.00
|-0.92
|-23.66
|14094450
|2006.10.23 06:35
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2620
|0.0000
|1.2582
|2006.10.24 15:15
|1.2677
|0.00
|0.00
|-0.92
|-35.97
|14097767
|2006.10.23 07:20
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2638
|0.0000
|1.2600
|2006.10.24 15:15
|1.2676
|0.00
|0.00
|-1.84
|-47.96
|14106904
|2006.10.23 09:17
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2656
|0.0000
|1.2618
|2006.10.24 15:15
|1.2676
|0.00
|0.00
|-3.68
|-50.49
|14112807
|2006.10.23 10:23
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2674
|0.0000
|1.2636
|2006.10.24 15:15
|1.2675
|0.00
|0.00
|-7.36
|-5.05
|14167890
|2006.10.24 11:21
|sell
|1.28
|usdchf
|1.2697
|0.0000
|1.2659
|2006.10.24 15:15
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|212.05
|14177930
|2006.10.24 15:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2674
|0.0000
|1.2636
|2006.10.25 18:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.01
|14245252
|2006.10.25 18:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2624
|0.0000
|1.2589
|2006.10.26 01:58
|1.2624
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.00
|14247118
|2006.10.25 18:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2642
|0.0000
|1.2604
|2006.10.26 01:57
|1.2623
|0.00
|0.00
|-0.69
|3.01
|14249014
|2006.10.25 18:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2661
|0.0000
|1.2623
|2006.10.26 01:57
|1.2623
|0.00
|0.00
|-1.38
|12.04
|14270800
|2006.10.26 01:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2622
|0.0000
|1.2584
|2006.10.26 07:08
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|14286089
|2006.10.26 07:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2580
|0.0000
|1.2542
|2006.10.26 16:23
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|14321873
|2006.10.26 16:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2539
|0.0000
|1.2501
|2006.10.27 12:33
|1.2512
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.16
|14366170
|2006.10.27 06:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2557
|0.0000
|1.2519
|2006.10.27 12:31
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|14385735
|2006.10.27 12:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2464
|2006.10.27 13:07
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|14388862
|2006.10.27 12:44
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2521
|0.0000
|1.2483
|2006.10.27 13:07
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|0.00
|0.00
|-52.12
|1 316.39
|Closed P/L:
|1 264.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14125375
|2006.10.23 13:46
|sell
|0.01
|audusd
|0.7571
|0.0000
|0.7533
|0.7690
|0.00
|0.00
|-0.11
|-11.90
|14184258
|2006.10.24 16:20
|sell
|0.02
|audusd
|0.7589
|0.0000
|0.7551
|0.7690
|0.00
|0.00
|-0.15
|-20.20
|14200938
|2006.10.25 01:37
|sell
|0.04
|audusd
|0.7607
|0.0000
|0.7569
|0.7690
|0.00
|0.00
|-0.24
|-33.20
|14275219
|2006.10.26 03:00
|sell
|0.08
|audusd
|0.7626
|0.0000
|0.7588
|0.7690
|0.00
|0.00
|-0.12
|-51.20
|14336904
|2006.10.26 20:43
|sell
|0.16
|audusd
|0.7644
|0.0000
|0.7606
|0.7690
|0.00
|0.00
|-0.24
|-73.60
|14290352
|2006.10.26 08:03
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.49
|0.00
|94.87
|94.08
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.49
|13812156
|2006.10.17 10:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6707
|0.0000
|0.6669
|0.6712
|0.00
|0.00
|0.60
|-0.95
|14022723
|2006.10.19 22:17
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6725
|0.0000
|0.6687
|0.6712
|0.00
|0.00
|0.69
|4.93
|14381024
|2006.10.27 11:44
|sell
|0.32
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7624
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|14392378
|2006.10.27 12:56
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.30
|0.00
|94.68
|94.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|14392567
|2006.10.27 12:56
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1209
|0.0000
|1.1171
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|14393221
|2006.10.27 12:57
|sell
|0.64
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7642
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|14397056
|2006.10.27 13:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2442
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|14398441
|2006.10.27 13:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2782
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|14399762
|2006.10.27 13:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5893
|0.0000
|1.5855
|1.5908
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14402000
|2006.10.27 13:31
|buy
|0.04
|chfjpy
|94.11
|0.00
|94.49
|94.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|14410116
|2006.10.27 14:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2764
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|14414229
|2006.10.27 14:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2460
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14416073
|2006.10.27 15:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5911
|0.0000
|1.5873
|1.5908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|0.00
|0.45
|-347.20
|Floating P/L:
|-346.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 264.27
|Floating P/L:
|-346.75
|Margin:
|1 470.00
|Balance:
|11 264.27
|Equity:
|10 917.52
|Free Margin:
|9 447.52
|Details:
|Gross Profit:
|2 229.83
|Gross Loss:
|965.56
|Total Net Profit:
|1 264.27
|Profit Factor:
|2.31
|Expected Payoff:
|6.91
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|226.27 (2.08%)
|Relative Drawdown:
|2.08% (226.27)
|Total Trades:
|183
|Short Positions (won %):
|119 (60.50%)
|Long Positions (won %):
|64 (68.75%)
|Profit Trades (% of total):
|116 (63.39%)
|Loss trades (% of total):
|67 (36.61%)
|Largest
|profit trade:
|239.36
|loss trade:
|-62.72
|Average
|profit trade:
|19.22
|loss trade:
|-14.41
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (69.57)
|consecutive losses ($):
|7 (-226.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|280.15 (10)
|consecutive loss (count):
|-226.27 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3