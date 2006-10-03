Interbank FX, LLC

Account: 1247987 Name: G-Test Currency: USD 2006 October 27, 16:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
129936842006.10.03 15:57balanceDeposit10 000.00
129946952006.10.03 16:12sell0.01audusd0.74440.00000.74062006.10.06 12:360.74460.000.00-0.09-0.20
130958012006.10.04 18:43sell0.02audusd0.74620.00000.74242006.10.06 12:360.74450.000.00-0.123.40
132511272006.10.06 12:30sell0.04audusd0.74800.00000.74422006.10.06 12:340.74420.000.000.0015.20
132543582006.10.06 12:37sell0.01audusd0.74400.00000.74022006.10.11 20:430.74210.000.00-0.061.90
133963022006.10.10 06:32sell0.02audusd0.74590.00000.74212006.10.11 20:430.74210.000.00-0.037.60
135265692006.10.11 20:43sell0.01audusd0.74180.00000.73802006.10.17 21:520.75290.000.00-0.13-11.10
135336472006.10.12 01:30sell0.02audusd0.74360.00000.73982006.10.17 21:520.75270.000.00-0.12-18.20
135343952006.10.12 01:47sell0.04audusd0.74550.00000.74172006.10.17 21:520.75270.000.00-0.24-28.80
135432702006.10.12 06:35sell0.08audusd0.74740.00000.74362006.10.17 21:520.75290.000.00-0.48-44.00
135618452006.10.12 11:06sell0.16audusd0.74920.00000.74542006.10.17 21:520.75280.000.00-0.96-57.60
135900302006.10.12 20:27sell0.32audusd0.75100.00000.74722006.10.17 21:520.75290.000.00-1.92-60.80
137190022006.10.16 09:07sell0.64audusd0.75280.00000.74902006.10.17 21:520.75280.000.00-1.920.00
137419032006.10.16 13:36sell1.28audusd0.75460.00000.75082006.10.17 21:520.75270.000.00-3.84243.20
138703282006.10.17 21:52sell0.01audusd0.75240.00000.74862006.10.23 13:460.75740.000.00-0.09-5.00
140004632006.10.19 15:21sell0.02audusd0.75750.00000.75372006.10.23 13:460.75740.000.00-0.060.20
140127952006.10.19 18:08sell0.04audusd0.75930.00000.75552006.10.23 13:460.75730.000.00-0.128.00
140941962006.10.23 06:33sell0.08audusd0.76110.00000.75732006.10.23 13:460.75730.000.000.0030.40
129941252006.10.03 16:00buy0.01chfjpy94.660.0095.042006.10.05 22:3394.110.000.000.10-4.67
130506312006.10.04 09:17buy0.02chfjpy94.470.0094.852006.10.05 22:3394.090.000.000.16-6.45
130556562006.10.04 10:29buy0.04chfjpy94.280.0094.662006.10.05 22:3394.090.000.000.32-6.45
131324052006.10.05 05:47buy0.08chfjpy94.100.0094.482006.10.05 22:3394.090.000.000.16-0.68
131618522006.10.05 12:25buy0.16chfjpy93.910.0094.292006.10.05 22:3394.100.000.000.3225.80
131819002006.10.05 14:00buy0.32chfjpy93.720.0094.102006.10.05 22:3294.100.000.000.64103.20
132067772006.10.05 22:33buy0.01chfjpy94.160.0094.542006.10.06 15:3294.340.000.000.001.51
132638462006.10.06 12:52buy0.02chfjpy93.970.0094.352006.10.06 15:3194.350.000.000.006.38
132921462006.10.06 15:32buy0.01chfjpy94.380.0094.762006.10.19 15:2193.800.000.000.26-4.90
134595012006.10.10 21:43buy0.02chfjpy94.190.0094.572006.10.19 15:2193.790.000.000.40-6.76
135726962006.10.12 13:01buy0.04chfjpy94.000.0094.382006.10.19 15:2193.800.000.000.56-6.76
137048782006.10.16 07:14buy0.08chfjpy93.820.0094.202006.10.19 15:2093.790.000.000.80-2.02
137584882006.10.16 17:57buy0.16chfjpy93.630.0094.012006.10.19 15:2093.790.000.001.6021.63
138696232006.10.17 21:49buy0.32chfjpy93.440.0093.822006.10.19 09:0193.820.000.001.92102.51
140005062006.10.19 15:21buy0.01chfjpy93.850.0094.232006.10.20 14:1294.230.000.000.023.20
140604202006.10.20 14:12buy0.01chfjpy94.260.0094.642006.10.26 08:0394.460.000.000.121.68
141213822006.10.23 12:47buy0.02chfjpy94.080.0094.462006.10.26 08:0394.460.000.000.206.40
129947002006.10.03 16:12sell0.01eurchf1.58470.00001.58092006.10.13 15:051.59370.000.00-0.74-7.05
130477962006.10.04 08:50sell0.02eurchf1.58650.00001.58272006.10.13 15:051.59380.000.00-1.41-11.44
130532302006.10.04 09:57sell0.04eurchf1.58830.00001.58452006.10.13 15:051.59370.000.00-2.77-16.92
131611682006.10.05 12:20sell0.08eurchf1.59010.00001.58632006.10.13 15:051.59380.000.00-4.01-23.20
134543452006.10.10 18:41sell0.16eurchf1.59190.00001.58812006.10.13 15:051.59370.000.00-5.04-22.57
134764592006.10.11 06:57sell0.32eurchf1.59380.00001.59002006.10.13 15:051.59370.000.00-8.072.51
136506002006.10.13 13:00sell0.64eurchf1.59580.00001.59202006.10.13 15:051.59370.000.000.00105.33
136645632006.10.13 15:06sell0.01eurchf1.59350.00001.58972006.10.17 09:161.58970.000.00-0.123.00
138073382006.10.17 09:16sell0.01eurchf1.58930.00001.58552006.10.27 13:121.58980.000.00-0.74-0.40
141678222006.10.24 11:16sell0.02eurchf1.59170.00001.58792006.10.27 13:121.58970.000.00-0.643.21
142390382006.10.25 16:45sell0.04eurchf1.59350.00001.58972006.10.27 13:121.58970.000.00-1.0112.19
129964082006.10.03 16:55sell0.01eurgbp0.67390.00000.67012006.10.06 12:340.67160.000.000.254.33
131595922006.10.05 12:09sell0.02eurgbp0.67580.00000.67202006.10.06 12:330.67200.000.000.1014.31
132536352006.10.06 12:36sell0.01eurgbp0.67140.00000.66762006.10.17 10:260.67130.000.000.450.19
132864552006.10.06 14:39sell0.02eurgbp0.67320.00000.66942006.10.17 10:260.67120.000.000.897.47
133285852006.10.09 08:41sell0.04eurgbp0.67500.00000.67122006.10.17 10:260.67120.000.001.5928.39
129947272006.10.03 16:15sell0.01eurusd1.27290.00001.26912006.10.04 08:511.26910.000.000.073.80
130479242006.10.04 08:51sell0.01eurusd1.26890.00001.26512006.10.05 13:381.26890.000.000.220.00
130957542006.10.04 18:43sell0.02eurusd1.27070.00001.26692006.10.05 13:381.26870.000.000.434.00
131590672006.10.05 12:06sell0.04eurusd1.27250.00001.26872006.10.05 13:381.26870.000.000.0015.20
131767872006.10.05 13:38sell0.01eurusd1.26860.00001.26482006.10.06 12:321.26480.000.000.073.80
132532232006.10.06 12:36sell0.01eurusd1.26250.00001.25872006.10.06 12:561.26050.000.000.002.00
132572982006.10.06 12:39sell0.02eurusd1.26440.00001.26062006.10.06 12:561.26060.000.000.007.60
132667282006.10.06 12:56sell0.01eurusd1.26020.00001.25642006.10.10 08:221.25640.000.000.143.80
134059152006.10.10 08:22sell0.01eurusd1.25560.00001.25182006.10.10 11:031.25530.000.000.000.30
134080032006.10.10 08:28sell0.02eurusd1.25740.00001.25362006.10.10 11:031.25540.000.000.004.00
134124312006.10.10 08:38sell0.04eurusd1.25920.00001.25542006.10.10 11:031.25540.000.000.0015.20
134266722006.10.10 11:03sell0.01eurusd1.25490.00001.25112006.10.11 18:301.25110.000.000.073.80
135162362006.10.11 18:30sell0.01eurusd1.25060.00001.24682006.10.12 11:361.25220.000.000.22-1.60
135195772006.10.11 18:51sell0.02eurusd1.25240.00001.24862006.10.12 11:361.25210.000.000.430.60
135445662006.10.12 07:04sell0.04eurusd1.25420.00001.25042006.10.12 11:361.25220.000.000.008.00
135493072006.10.12 07:37sell0.08eurusd1.25600.00001.25222006.10.12 11:351.25220.000.000.0030.40
135644482006.10.12 11:36sell0.01eurusd1.25210.00001.24832006.10.13 12:331.25380.000.000.07-1.70
135688122006.10.12 12:33sell0.02eurusd1.25390.00001.25012006.10.13 12:321.25380.000.000.140.20
135898322006.10.12 20:23sell0.04eurusd1.25570.00001.25192006.10.13 12:321.25370.000.000.298.00
136044132006.10.13 01:33sell0.08eurusd1.25750.00001.25372006.10.13 12:321.25370.000.000.0030.40
136440992006.10.13 12:33sell0.01eurusd1.25330.00001.24952006.10.13 14:351.24950.000.000.003.80
136608672006.10.13 14:35sell0.01eurusd1.24920.00001.24542006.10.19 15:211.25990.000.000.43-10.70
136710072006.10.13 17:42sell0.02eurusd1.25110.00001.24732006.10.19 15:211.25980.000.000.85-17.40
137362782006.10.16 12:43sell0.04eurusd1.25310.00001.24932006.10.19 15:211.25990.000.001.44-27.20
138302462006.10.17 13:22sell0.08eurusd1.25500.00001.25122006.10.18 13:111.25120.000.000.5830.40
140005102006.10.19 15:21buy0.01eurusd1.25980.00001.26362006.10.19 18:201.26360.000.000.003.80
140135602006.10.19 18:20buy0.01eurusd1.26380.00001.26762006.10.25 10:341.25840.000.00-0.36-5.40
140371112006.10.20 07:26buy0.02eurusd1.26200.00001.26582006.10.25 10:341.25830.000.00-0.51-7.40
140622492006.10.20 14:39buy0.04eurusd1.26020.00001.26402006.10.25 10:341.25840.000.00-1.05-7.20
140971682006.10.23 07:13buy0.08eurusd1.25840.00001.26222006.10.25 10:331.25850.000.00-1.380.80
141058082006.10.23 09:12buy0.16eurusd1.25660.00001.26042006.10.25 10:331.25860.000.00-2.7632.00
141118302006.10.23 10:18buy0.32eurusd1.25480.00001.25862006.10.25 10:331.25860.000.00-5.54121.60
142241362006.10.25 10:34buy0.01eurusd1.25850.00001.26232006.10.26 01:481.26230.000.00-0.263.80
142692142006.10.26 01:48buy0.01eurusd1.26250.00001.26632006.10.26 07:251.26630.000.000.003.80
142879012006.10.26 07:26buy0.01eurusd1.26650.00001.27032006.10.27 00:451.27030.000.00-0.093.80
143485272006.10.27 00:45buy0.01eurusd1.27050.00001.27432006.10.27 12:331.27170.000.000.001.20
143633582006.10.27 06:23buy0.02eurusd1.26870.00001.27252006.10.27 12:311.27070.000.000.004.00
143731492006.10.27 09:16buy0.04eurusd1.26690.00001.27072006.10.27 12:311.27070.000.000.0015.20
143856542006.10.27 12:33buy0.01eurusd1.27230.00001.27612006.10.27 13:101.27430.000.000.002.00
143890782006.10.27 12:44buy0.02eurusd1.27050.00001.27432006.10.27 13:101.27430.000.000.007.60
130128222006.10.03 23:57sell0.01usdcad1.12210.00001.11832006.10.04 23:061.12630.000.00-0.10-3.73
130325362006.10.04 06:28sell0.02usdcad1.12400.00001.12022006.10.04 23:061.12630.000.00-0.19-4.08
130442792006.10.04 08:32sell0.04usdcad1.12590.00001.12212006.10.04 23:061.12620.000.00-0.38-1.07
130465892006.10.04 08:45sell0.08usdcad1.12800.00001.12422006.10.04 23:061.12620.000.00-0.7712.79
130839162006.10.04 15:21sell0.16usdcad1.12980.00001.12602006.10.04 23:061.12600.000.00-1.5454.00
131103362006.10.04 23:08sell0.01usdcad1.12570.00001.12192006.10.06 07:441.12370.000.00-0.031.78
131437972006.10.05 08:23sell0.02usdcad1.12750.00001.12372006.10.06 07:441.12370.000.00-0.066.76
132318512006.10.06 07:44sell0.01usdcad1.12310.00001.11932006.10.09 11:091.12320.000.00-0.03-0.09
132538682006.10.06 12:36sell0.02usdcad1.12520.00001.12142006.10.09 11:091.12330.000.00-0.063.38
132719772006.10.06 13:07sell0.04usdcad1.12700.00001.12322006.10.09 11:091.12320.000.00-0.1313.53
133358582006.10.09 11:10sell0.01usdcad1.12270.00001.11892006.10.11 10:411.13390.000.00-0.06-9.88
133415512006.10.09 13:08sell0.02usdcad1.12450.00001.12072006.10.11 10:411.13400.000.00-0.12-16.75
133867492006.10.10 02:59sell0.04usdcad1.12630.00001.12252006.10.11 10:411.13390.000.00-0.13-26.81
134258192006.10.10 10:58sell0.08usdcad1.12810.00001.12432006.10.11 10:411.13410.000.00-0.26-42.32
134378822006.10.10 13:09sell0.16usdcad1.13000.00001.12622006.10.11 10:411.13420.000.00-0.51-59.25
134412882006.10.10 13:45sell0.32usdcad1.13270.00001.12892006.10.11 10:411.13410.000.00-1.02-39.50
134697792006.10.11 04:14sell0.64usdcad1.13450.00001.13072006.10.11 10:411.13420.000.000.0016.93
134756642006.10.11 06:45sell1.28usdcad1.13630.00001.13252006.10.11 10:401.13430.000.000.00225.69
134894002006.10.11 10:41sell0.01usdcad1.13350.00001.12972006.10.13 02:231.13340.000.00-0.130.09
134907372006.10.11 11:08sell0.02usdcad1.13530.00001.13152006.10.13 02:231.13330.000.00-0.253.53
135132322006.10.11 18:18sell0.04usdcad1.13710.00001.13332006.10.13 02:231.13330.000.00-0.5113.41
136067262006.10.13 02:24sell0.01usdcad1.13290.00001.12912006.10.19 15:251.13460.000.00-0.19-1.50
136395462006.10.13 12:09sell0.02usdcad1.13510.00001.13132006.10.19 15:251.13450.000.00-0.371.06
136451702006.10.13 12:35sell0.04usdcad1.13690.00001.13312006.10.19 15:241.13460.000.00-0.778.11
136994162006.10.16 05:43sell0.08usdcad1.13870.00001.13492006.10.19 07:401.13490.000.00-1.2926.79
138566872006.10.17 18:50sell0.16usdcad1.14050.00001.13672006.10.18 17:271.13670.000.00-0.5153.49
140006832006.10.19 15:25sell0.01usdcad1.13420.00001.13042006.10.19 18:291.13040.000.000.003.36
140145432006.10.19 18:29sell0.01usdcad1.13000.00001.12622006.10.20 09:021.12620.000.00-0.033.37
140429522006.10.20 09:02sell0.01usdcad1.12570.00001.12192006.10.20 12:131.12190.000.000.003.39
140526652006.10.20 12:13sell0.01usdcad1.12140.00001.11762006.10.24 15:201.12720.000.00-0.06-5.15
140578112006.10.20 13:51sell0.02usdcad1.12320.00001.11942006.10.24 15:201.12710.000.00-0.12-6.92
140649432006.10.20 15:20sell0.04usdcad1.12500.00001.12122006.10.24 15:191.12710.000.00-0.26-7.45
141000182006.10.23 08:04sell0.08usdcad1.12680.00001.12302006.10.24 15:191.12710.000.00-0.26-2.13
141336402006.10.23 17:02sell0.16usdcad1.12860.00001.12482006.10.24 15:191.12740.000.00-0.5117.03
141677952006.10.24 11:15sell0.32usdcad1.13130.00001.12752006.10.24 15:191.12750.000.000.00107.85
141785382006.10.24 15:20sell0.01usdcad1.12680.00001.12302006.10.25 14:491.12490.000.00-0.031.69
142324682006.10.25 13:41sell0.02usdcad1.12860.00001.12482006.10.25 14:491.12480.000.000.006.76
142357672006.10.25 14:49sell0.01usdcad1.12450.00001.12072006.10.26 15:451.12610.000.00-0.10-1.42
142556682006.10.25 20:04sell0.02usdcad1.12630.00001.12252006.10.26 15:451.12620.000.00-0.190.18
143082332006.10.26 13:08sell0.04usdcad1.12810.00001.12432006.10.26 15:451.12620.000.000.006.75
143089332006.10.26 13:16sell0.08usdcad1.13000.00001.12622006.10.26 15:451.12620.000.000.0027.00
143195722006.10.26 15:50sell0.01usdcad1.12520.00001.12142006.10.27 12:561.12140.000.00-0.033.39
129946492006.10.03 16:10buy0.01usdchf1.24520.00001.24902006.10.04 08:421.24900.000.000.103.04
130455632006.10.04 08:42buy0.01usdchf1.24920.00001.25302006.10.04 10:381.25300.000.000.003.03
130570852006.10.04 10:38buy0.01usdchf1.25330.00001.25712006.10.05 12:401.25260.000.000.30-0.56
130727902006.10.04 14:00buy0.02usdchf1.25070.00001.25452006.10.05 12:401.25260.000.000.593.03
130997152006.10.04 19:34buy0.04usdchf1.24890.00001.25272006.10.05 12:401.25270.000.001.1912.13
131652082006.10.05 12:40buy0.01usdchf1.25280.00001.25662006.10.06 12:331.25660.000.000.103.02
132508352006.10.06 12:30buy0.02usdchf1.25030.00001.25412006.10.06 12:311.25410.000.000.006.06
132533572006.10.06 12:36buy0.01usdchf1.25840.00001.26222006.10.06 12:561.26040.000.000.001.59
132575042006.10.06 12:39buy0.02usdchf1.25660.00001.26042006.10.06 12:551.26040.000.000.006.03
132665292006.10.06 12:56buy0.01usdchf1.26120.00001.26502006.10.10 08:201.26320.000.000.201.58
133209222006.10.09 06:00buy0.02usdchf1.25940.00001.26322006.10.10 08:201.26320.000.000.206.02
134043882006.10.10 08:20buy0.01usdchf1.26370.00001.26752006.10.10 11:021.26750.000.000.003.00
134263842006.10.10 11:02buy0.01usdchf1.26790.00001.27172006.10.10 21:431.27170.000.000.102.99
134595672006.10.10 21:43buy0.01usdchf1.27190.00001.27572006.10.11 18:311.27390.000.000.001.57
134720232006.10.11 05:56buy0.02usdchf1.27010.00001.27392006.10.11 18:311.27390.000.000.005.97
135169012006.10.11 18:32buy0.01usdchf1.27420.00001.27802006.10.12 11:361.27240.000.000.30-1.41
135191422006.10.11 18:51buy0.02usdchf1.27240.00001.27622006.10.12 11:361.27250.000.000.590.16
135201652006.10.11 18:52buy0.04usdchf1.27060.00001.27442006.10.12 11:361.27260.000.001.196.29
135461932006.10.12 07:09buy0.08usdchf1.26880.00001.27262006.10.12 11:361.27260.000.000.0023.89
135646062006.10.12 11:36buy0.01usdchf1.27290.00001.27672006.10.13 12:331.27100.000.000.10-1.49
135683082006.10.12 12:31buy0.02usdchf1.27110.00001.27492006.10.13 12:331.27110.000.000.200.00
135882002006.10.12 19:11buy0.04usdchf1.26920.00001.27302006.10.13 12:321.27120.000.000.406.29
136078602006.10.13 02:53buy0.08usdchf1.26740.00001.27122006.10.13 12:321.27120.000.000.0023.91
136440322006.10.13 12:33buy0.01usdchf1.27170.00001.27552006.10.13 14:011.27550.000.000.002.98
136554572006.10.13 14:02buy0.01usdchf1.27600.00001.27982006.10.17 18:031.26690.000.000.20-7.18
136704172006.10.13 17:21buy0.02usdchf1.27420.00001.27802006.10.17 18:031.26700.000.000.40-11.37
137119322006.10.16 08:06buy0.04usdchf1.27240.00001.27622006.10.17 18:031.26690.000.000.40-17.37
137359412006.10.16 12:42buy0.08usdchf1.27060.00001.27442006.10.17 18:031.26700.000.000.79-22.73
137947132006.10.17 07:51buy0.16usdchf1.26880.00001.27262006.10.17 18:021.26690.000.000.00-24.00
138280582006.10.17 13:19buy0.32usdchf1.26700.00001.27082006.10.17 18:011.26700.000.000.000.00
138433822006.10.17 15:41buy0.64usdchf1.26510.00001.26892006.10.17 18:011.26710.000.000.00101.02
138539392006.10.17 18:03buy0.01usdchf1.26730.00001.27112006.10.18 13:031.27110.000.000.102.99
140004462006.10.19 15:20sell0.01usdchf1.26130.00001.25752006.10.19 17:461.25750.000.000.003.02
140105102006.10.19 17:46sell0.01usdchf1.25660.00001.25282006.10.24 15:161.26760.000.00-0.36-8.68
140344862006.10.20 06:17sell0.02usdchf1.25840.00001.25462006.10.24 15:161.26780.000.00-0.46-14.83
140635632006.10.20 14:56sell0.04usdchf1.26020.00001.25642006.10.24 15:161.26770.000.00-0.92-23.66
140944502006.10.23 06:35sell0.08usdchf1.26200.00001.25822006.10.24 15:151.26770.000.00-0.92-35.97
140977672006.10.23 07:20sell0.16usdchf1.26380.00001.26002006.10.24 15:151.26760.000.00-1.84-47.96
141069042006.10.23 09:17sell0.32usdchf1.26560.00001.26182006.10.24 15:151.26760.000.00-3.68-50.49
141128072006.10.23 10:23sell0.64usdchf1.26740.00001.26362006.10.24 15:151.26750.000.00-7.36-5.05
141678902006.10.24 11:21sell1.28usdchf1.26970.00001.26592006.10.24 15:151.26760.000.000.00212.05
141779302006.10.24 15:16sell0.01usdchf1.26740.00001.26362006.10.25 18:201.26360.000.00-0.123.01
142452522006.10.25 18:21sell0.01usdchf1.26240.00001.25892006.10.26 01:581.26240.000.00-0.350.00
142471182006.10.25 18:24sell0.02usdchf1.26420.00001.26042006.10.26 01:571.26230.000.00-0.693.01
142490142006.10.25 18:30sell0.04usdchf1.26610.00001.26232006.10.26 01:571.26230.000.00-1.3812.04
142708002006.10.26 01:58sell0.01usdchf1.26220.00001.25842006.10.26 07:081.25840.000.000.003.02
142860892006.10.26 07:08sell0.01usdchf1.25800.00001.25422006.10.26 16:231.25420.000.000.003.03
143218732006.10.26 16:23sell0.01usdchf1.25390.00001.25012006.10.27 12:331.25120.000.00-0.122.16
143661702006.10.27 06:58sell0.02usdchf1.25570.00001.25192006.10.27 12:311.25190.000.000.006.07
143857352006.10.27 12:33sell0.01usdchf1.25020.00001.24642006.10.27 13:071.24830.000.000.001.52
143888622006.10.27 12:44sell0.02usdchf1.25210.00001.24832006.10.27 13:071.24830.000.000.006.09
  0.00 0.00 -52.12 1 316.39
Closed P/L: 1 264.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
141253752006.10.23 13:46sell0.01audusd0.75710.00000.7533 0.76900.000.00-0.11-11.90
141842582006.10.24 16:20sell0.02audusd0.75890.00000.7551 0.76900.000.00-0.15-20.20
142009382006.10.25 01:37sell0.04audusd0.76070.00000.7569 0.76900.000.00-0.24-33.20
142752192006.10.26 03:00sell0.08audusd0.76260.00000.7588 0.76900.000.00-0.12-51.20
143369042006.10.26 20:43sell0.16audusd0.76440.00000.7606 0.76900.000.00-0.24-73.60
142903522006.10.26 08:03buy0.01chfjpy94.490.0094.87 94.080.000.000.02-3.49
138121562006.10.17 10:26sell0.01eurgbp0.67070.00000.6669 0.67120.000.000.60-0.95
140227232006.10.19 22:17sell0.02eurgbp0.67250.00000.6687 0.67120.000.000.694.93
143810242006.10.27 11:44sell0.32audusd0.76620.00000.7624 0.76900.000.000.00-89.60
143923782006.10.27 12:56buy0.02chfjpy94.300.0094.68 94.080.000.000.00-3.74
143925672006.10.27 12:56sell0.01usdcad1.12090.00001.1171 1.11930.000.000.001.43
143932212006.10.27 12:57sell0.64audusd0.76800.00000.7642 0.76900.000.000.00-64.00
143970562006.10.27 13:08sell0.01usdchf1.24800.00001.2442 1.24930.000.000.00-1.04
143984412006.10.27 13:10buy0.01eurusd1.27440.00001.2782 1.27330.000.000.00-1.10
143997622006.10.27 13:12sell0.01eurchf1.58930.00001.5855 1.59080.000.000.00-1.20
144020002006.10.27 13:31buy0.04chfjpy94.110.0094.49 94.080.000.000.00-1.02
144101162006.10.27 14:15buy0.02eurusd1.27260.00001.2764 1.27330.000.000.001.40
144142292006.10.27 14:59sell0.02usdchf1.24980.00001.2460 1.24930.000.000.000.80
144160732006.10.27 15:15sell0.02eurchf1.59110.00001.5873 1.59080.000.000.000.48
  0.00 0.00 0.45 -347.20
 Floating P/L: -346.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 264.27 Floating P/L: -346.75 Margin: 1 470.00
Balance: 11 264.27 Equity: 10 917.52 Free Margin: 9 447.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 229.83 Gross Loss: 965.56 Total Net Profit: 1 264.27
Profit Factor: 2.31 Expected Payoff: 6.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 226.27 (2.08%) Relative Drawdown: 2.08% (226.27)
 
Total Trades: 183 Short Positions (won %): 119 (60.50%) Long Positions (won %): 64 (68.75%)
Profit Trades (% of total): 116 (63.39%) Loss trades (% of total): 67 (36.61%)
Largest profit trade: 239.36 loss trade: -62.72
Average profit trade: 19.22 loss trade: -14.41
Maximum consecutive wins ($): 14 (69.57) consecutive losses ($): 7 (-226.27)
Maximal consecutive profit (count): 280.15 (10) consecutive loss (count): -226.27 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3