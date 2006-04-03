Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_02

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period15 Minutes (M15) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2006.04.01 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=3; Lots=0.1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=42; StopLoss=86; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0056; EnvelopePeriod=10; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=5; SMA2Bars=9; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=12; OSMASignal=11; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
Bars in test56655Ticks modelled1360169Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit3489.56Gross profit6418.35Gross loss-2928.79
Profit factor2.19Expected payoff20.05
Absolute drawdown184.20Maximal drawdown400.64 (8.78%)Relative drawdown26.87% (363.27)
Total trades174Short positions (won %)81 (55.56%)Long positions (won %)93 (70.97%)
Profit trades (% of total)111 (63.79%)Loss trades (% of total)63 (36.21%)
Largestprofit trade162.73loss trade-69.94
Averageprofit trade57.82loss trade-46.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (1146.85)consecutive losses (loss in money)8 (-400.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1146.85 (16)consecutive loss (count of losses)-400.64 (8)
Averageconsecutive wins7consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 10:00buy10.101.31101.30301.3175
22006.04.03 10:00buy20.101.31101.30301.3240
32006.04.03 10:00buy30.101.31101.30301.3305
42006.04.03 17:16s/l10.101.30301.30301.3175-61.40938.60
52006.04.03 17:16s/l20.101.30301.30301.3240-61.40877.20
62006.04.03 17:16s/l30.101.30301.30301.3305-61.40815.80
72006.04.03 20:00sell40.101.30581.31381.2993
82006.04.03 20:00sell50.101.30581.31381.2928
92006.04.03 20:00sell60.101.30581.31381.2863
102006.04.04 11:35t/p40.101.29931.31381.299348.88864.68
112006.04.04 11:35modify60.101.30581.30581.2863
122006.04.04 11:35modify50.101.30581.30581.2928
132006.04.04 14:05t/p50.101.29281.30581.292899.42964.10
142006.04.04 14:05modify60.101.30581.29601.2863
152006.04.05 09:21t/p60.101.28631.29601.2863149.311113.41
162006.04.05 14:15buy70.101.28801.28001.2945
172006.04.05 14:15buy80.101.28801.28001.3010
182006.04.05 14:15buy90.101.28801.28001.3075
192006.04.07 09:17t/p70.101.29451.28001.294554.171167.58
202006.04.07 09:17modify90.101.28801.28801.3075
212006.04.07 09:17modify80.101.28801.28801.3010
222006.04.07 16:29t/p80.101.30101.28801.3010103.871271.45
232006.04.07 16:29modify90.101.28801.29781.3075
242006.04.10 09:10s/l90.101.29781.29781.307580.471351.92
252006.04.10 20:45buy100.101.30391.29591.3104
262006.04.10 20:45buy110.101.30391.29591.3169
272006.04.10 20:45buy120.101.30391.29591.3234
282006.04.12 01:54s/l100.101.29591.29591.3104-59.751292.17
292006.04.12 01:54s/l110.101.29591.29591.3169-59.751232.42
302006.04.12 01:54s/l120.101.29591.29591.3234-59.751172.67
312006.04.12 14:00sell130.101.29601.30401.2895
322006.04.12 14:00sell140.101.29601.30401.2830
332006.04.12 14:00sell150.101.29601.30401.2765
342006.04.12 14:48s/l130.101.30401.30401.2895-61.341111.33
352006.04.12 14:48s/l140.101.30401.30401.2830-61.341049.99
362006.04.12 14:48s/l150.101.30401.30401.2765-61.34988.65
372006.04.13 12:15sell160.101.29691.30491.2904
382006.04.13 12:15sell170.101.29691.30491.2839
392006.04.13 12:15sell180.101.29691.30491.2774
402006.04.17 03:22t/p160.101.29041.30491.290448.071036.72
412006.04.17 03:22modify180.101.29691.29691.2774
422006.04.17 03:22modify170.101.29691.29691.2839
432006.04.17 14:14t/p170.101.28391.29691.283998.951135.67
442006.04.17 14:14modify180.101.29691.28711.2774
452006.04.17 16:46t/p180.101.27741.28711.2774150.371286.04
462006.04.18 05:15sell190.101.27901.28701.2725
472006.04.18 05:15sell200.101.27901.28701.2660
482006.04.18 05:15sell210.101.27901.28701.2595
492006.04.18 14:52t/p190.101.27251.28701.272551.081337.12
502006.04.18 14:52modify210.101.27901.27901.2595
512006.04.18 14:52modify200.101.27901.27901.2660
522006.04.19 19:20t/p200.101.26601.27901.2660101.541438.66
532006.04.19 19:20modify210.101.27901.26921.2595
542006.04.20 02:25s/l210.101.26921.26921.259572.611511.27
552006.04.21 13:00sell220.101.27921.28721.2727
562006.04.21 13:00sell230.101.27921.28721.2662
572006.04.21 13:00sell240.101.27921.28721.2597
582006.04.24 00:00t/p220.101.27271.28721.272749.971561.24
592006.04.24 00:00modify240.101.27921.27921.2597
602006.04.24 00:00modify230.101.27921.27921.2662
612006.04.24 21:26t/p230.101.26621.27921.2662101.531662.77
622006.04.24 21:26modify240.101.27921.26941.2597
632006.04.25 00:12s/l240.101.26941.26941.259774.901737.67
642006.04.25 12:15sell250.101.27021.27821.2637
652006.04.25 12:15sell260.101.27021.27821.2572
662006.04.25 12:15sell270.101.27021.27821.2507
672006.04.27 16:28t/p250.101.26371.27821.263746.841784.51
682006.04.27 16:28modify270.101.27021.27021.2507
692006.04.27 16:28modify260.101.27021.27021.2572
702006.04.28 09:51t/p260.101.25721.27021.257297.661882.17
712006.04.28 09:51modify270.101.27021.26041.2507
722006.04.28 11:31t/p270.101.25071.26041.2507150.192032.36
732006.05.01 01:45sell280.101.23971.24771.2332
742006.05.01 01:45sell290.101.23971.24771.2267
752006.05.01 01:45sell300.101.23971.24771.2202
762006.05.01 14:57t/p280.101.23321.24771.233252.712085.07
772006.05.01 14:57modify300.101.23971.23971.2202
782006.05.01 14:57modify290.101.23971.23971.2267
792006.05.01 17:42s/l290.101.23971.23971.22670.002085.07
802006.05.01 17:42s/l300.101.23971.23971.22020.002085.07
812006.05.01 17:42sell310.101.23931.24731.2328
822006.05.01 17:42sell320.101.23931.24731.2263
832006.05.01 17:42sell330.101.23931.24731.2198
842006.05.03 08:26t/p310.101.23281.24731.232850.432135.50
852006.05.03 08:26modify330.101.23931.23931.2198
862006.05.03 08:26modify320.101.23931.23931.2263
872006.05.03 16:00s/l320.101.23931.23931.2263-2.302133.20
882006.05.03 16:00s/l330.101.23931.23931.2198-2.302130.90
892006.05.03 20:15sell340.101.23631.24431.2298
902006.05.03 20:15sell350.101.23631.24431.2233
912006.05.03 20:15sell360.101.23631.24431.2168
922006.05.04 17:09t/p340.101.22981.24431.229849.412180.31
932006.05.04 17:09modify360.101.23631.23631.2168
942006.05.04 17:09modify350.101.23631.23631.2233
952006.05.05 14:30t/p350.101.22331.23631.2233101.712282.02
962006.05.05 14:30modify360.101.23631.22651.2168
972006.05.05 14:30s/l360.101.22651.22651.216875.292357.31
982006.05.08 05:45buy370.101.22581.21781.2323
992006.05.08 05:45buy380.101.22581.21781.2388
1002006.05.08 05:45buy390.101.22581.21781.2453
1012006.05.10 08:50s/l370.101.21781.21781.2323-63.722293.59
1022006.05.10 08:50s/l380.101.21781.21781.2388-63.722229.87
1032006.05.10 08:50s/l390.101.21781.21781.2453-63.722166.15
1042006.05.10 16:30buy400.101.21761.20961.2241
1052006.05.10 16:30buy410.101.21761.20961.2306
1062006.05.10 16:30buy420.101.21761.20961.2371
1072006.05.11 03:15t/p400.101.22411.20961.224156.062222.21
1082006.05.11 03:15modify420.101.21761.21761.2371
1092006.05.11 03:15modify410.101.21761.21761.2306
1102006.05.11 16:11s/l410.101.21761.21761.23062.972225.18
1112006.05.11 16:11s/l420.101.21761.21761.23712.972228.15
1122006.05.11 21:00sell430.101.21211.22011.2056
1132006.05.11 21:00sell440.101.21211.22011.1991
1142006.05.11 21:00sell450.101.21211.22011.1926
1152006.05.12 09:26t/p430.101.20561.22011.205652.772280.92
1162006.05.12 09:26modify450.101.21211.21211.1926
1172006.05.12 09:26modify440.101.21211.21211.1991
1182006.05.12 11:39t/p440.101.19911.21211.1991107.262388.18
1192006.05.12 11:39modify450.101.21211.20231.1926
1202006.05.12 14:30s/l450.101.20231.20231.192680.272468.45
1212006.05.12 14:45sell460.101.20271.21071.1962
1222006.05.12 14:45sell470.101.20271.21071.1897
1232006.05.12 14:45sell480.101.20271.21071.1832
1242006.05.15 00:00t/p460.101.19621.21071.196253.202521.65
1252006.05.15 00:00modify480.101.20271.20271.1832
1262006.05.15 00:00modify470.101.20271.20271.1897
1272006.05.15 09:09s/l470.101.20271.20271.1897-1.152520.50
1282006.05.15 09:09s/l480.101.20271.20271.1832-1.152519.35
1292006.05.15 15:00buy490.101.20781.19981.2143
1302006.05.15 15:00buy500.101.20781.19981.2208
1312006.05.15 15:00buy510.101.20781.19981.2273
1322006.05.16 11:00t/p490.101.21431.19981.214354.522573.87
1332006.05.16 11:00modify510.101.20781.20781.2273
1342006.05.16 11:00modify500.101.20781.20781.2208
1352006.05.16 14:31s/l500.101.20781.20781.22080.992574.86
1362006.05.16 14:31s/l510.101.20781.20781.22730.992575.85
1372006.05.16 17:30sell520.101.21221.22021.2057
1382006.05.16 17:30sell530.101.21221.22021.1992
1392006.05.16 17:30sell540.101.21221.22021.1927
1402006.05.17 05:28t/p520.101.20571.22021.205752.762628.61
1412006.05.17 05:28modify540.101.21221.21221.1927
1422006.05.17 05:28modify530.101.21221.21221.1992
1432006.05.17 16:26s/l530.101.21221.21221.1992-1.152627.46
1442006.05.17 16:26s/l540.101.21221.21221.1927-1.152626.31
1452006.05.18 00:00sell550.101.21621.22421.2097
1462006.05.18 00:00sell560.101.21621.22421.2032
1472006.05.18 00:00sell570.101.21621.22421.1967
1482006.05.18 15:34t/p550.101.20971.22421.209753.732680.04
1492006.05.18 15:34modify570.101.21621.21621.1967
1502006.05.18 15:34modify560.101.21621.21621.2032
1512006.05.19 09:30s/l560.101.21621.21621.2032-1.152678.89
1522006.05.19 09:30s/l570.101.21621.21621.1967-1.152677.74
1532006.05.19 14:15buy580.101.21911.21111.2256
1542006.05.19 14:15buy590.101.21911.21111.2321
1552006.05.19 14:15buy600.101.21911.21111.2386
1562006.05.22 16:06s/l580.101.21111.21111.2256-65.072612.67
1572006.05.22 16:06s/l590.101.21111.21111.2321-65.072547.60
1582006.05.22 16:06s/l600.101.21111.21111.2386-65.072482.53
1592006.05.23 04:00buy610.101.20401.19601.2105
1602006.05.23 04:00buy620.101.20401.19601.2170
1612006.05.23 04:00buy630.101.20401.19601.2235
1622006.05.23 15:29t/p610.101.21051.19601.210553.682536.21
1632006.05.23 15:29modify630.101.20401.20401.2235
1642006.05.23 15:29modify620.101.20401.20401.2170
1652006.05.24 12:33s/l620.101.20401.20401.21700.992537.20
1662006.05.24 12:33s/l630.101.20401.20401.22350.992538.19
1672006.05.24 20:30buy640.101.21601.20801.2225
1682006.05.24 20:30buy650.101.21601.20801.2290
1692006.05.24 20:30buy660.101.21601.20801.2355
1702006.05.26 15:34t/p640.101.22251.20801.222557.122595.31
1712006.05.26 15:34modify660.101.21601.21601.2355
1722006.05.26 15:34modify650.101.21601.21601.2290
1732006.05.26 16:28t/p650.101.22901.21601.2290109.712705.02
1742006.05.26 16:28modify660.101.21601.22581.2355
1752006.05.26 17:16s/l660.101.22581.22581.235583.922788.94
1762006.05.29 13:45sell670.101.22371.23171.2172
1772006.05.29 13:45sell680.101.22371.23171.2107
1782006.05.29 13:45sell690.101.22371.23171.2042
1792006.05.30 05:15t/p670.101.21721.23171.217252.252841.19
1802006.05.30 05:15modify690.101.22371.22371.2042
1812006.05.30 05:15modify680.101.22371.22371.2107
1822006.05.30 11:51t/p680.101.21071.22371.2107106.262947.45
1832006.05.30 11:51modify690.101.22371.21391.2042
1842006.05.30 13:38s/l690.101.21391.21391.204279.573027.02
1852006.05.30 16:15buy700.101.20861.20061.2151
1862006.05.30 16:15buy710.101.20861.20061.2216
1872006.05.30 16:15buy720.101.20861.20061.2281
1882006.05.31 16:41t/p700.101.21511.20061.215154.483081.50
1892006.05.31 16:41modify720.101.20861.20861.2281
1902006.05.31 16:41modify710.101.20861.20861.2216
1912006.06.01 03:04t/p710.101.22161.20861.2216110.383191.88
1922006.06.01 03:04modify720.101.20861.21841.2281
1932006.06.01 14:20t/p720.101.22811.21841.2281162.733354.61
1942006.06.01 16:45buy730.101.22151.21351.2280
1952006.06.01 16:45buy740.101.22151.21351.2345
1962006.06.01 16:45buy750.101.22151.21351.2410
1972006.06.02 14:30s/l730.101.21351.21351.2280-65.033289.58
1982006.06.02 14:30s/l740.101.21351.21351.2345-65.033224.55
1992006.06.02 14:30s/l750.101.21351.21351.2410-65.033159.52
2002006.06.05 00:45buy760.101.20701.19901.2135
2012006.06.05 00:45buy770.101.20701.19901.2200
2022006.06.05 00:45buy780.101.20701.19901.2265
2032006.06.06 14:13t/p760.101.21351.19901.213554.543214.06
2042006.06.06 14:13modify780.101.20701.20701.2265
2052006.06.06 14:13modify770.101.20701.20701.2200
2062006.06.07 08:54t/p770.101.22001.20701.2200108.543322.60
2072006.06.07 08:54modify780.101.20701.21681.2265
2082006.06.07 10:06s/l780.101.21681.21681.226582.523405.12
2092006.06.07 11:15buy790.101.21751.20951.2240
2102006.06.07 11:15buy800.101.21751.20951.2305
2112006.06.07 11:15buy810.101.21751.20951.2370
2122006.06.07 15:50t/p790.101.22401.20951.224053.103458.22
2132006.06.07 15:50modify810.101.21751.21751.2370
2142006.06.07 15:50modify800.101.21751.21751.2305
2152006.06.08 14:32t/p800.101.23051.21751.2305108.593566.81
2162006.06.08 14:32modify810.101.21751.22731.2370
2172006.06.09 16:11s/l810.101.22731.22731.237083.813650.62
2182006.06.09 16:15buy820.101.22831.22031.2348
2192006.06.09 16:15buy830.101.22831.22031.2413
2202006.06.09 16:15buy840.101.22831.22031.2478
2212006.06.12 13:25t/p820.101.23481.22031.234853.633704.25
2222006.06.12 13:25modify840.101.22831.22831.2478
2232006.06.12 13:25modify830.101.22831.22831.2413
2242006.06.14 15:27s/l830.101.22831.22831.24132.973707.22
2252006.06.14 15:27s/l840.101.22831.22831.24782.973710.19
2262006.06.14 15:30buy850.101.22761.21961.2341
2272006.06.14 15:30buy860.101.22761.21961.2406
2282006.06.14 15:30buy870.101.22761.21961.2471
2292006.06.16 15:55t/p850.101.23411.21961.234156.633766.82
2302006.06.16 15:55modify870.101.22761.22761.2471
2312006.06.16 15:55modify860.101.22761.22761.2406
2322006.06.19 15:00t/p860.101.24061.22761.2406109.713876.53
2332006.06.19 15:00modify870.101.22761.23741.2471
2342006.06.20 19:01s/l870.101.23741.23741.247185.153961.68
2352006.06.20 21:30sell880.101.23841.24641.2319
2362006.06.20 21:30sell890.101.23841.24641.2254
2372006.06.20 21:30sell900.101.23841.24641.2189
2382006.06.23 10:47s/l880.101.24641.24641.2319-69.943891.74
2392006.06.23 10:47s/l890.101.24641.24641.2254-69.943821.80
2402006.06.23 10:47s/l900.101.24641.24641.2189-69.943751.86
2412006.06.23 16:30buy910.101.24691.23891.2534
2422006.06.23 16:30buy920.101.24691.23891.2599
2432006.06.23 16:30buy930.101.24691.23891.2664
2442006.06.29 20:32s/l910.101.23891.23891.2534-58.633693.23
2452006.06.29 20:32s/l920.101.23891.23891.2599-58.633634.60
2462006.06.29 20:32s/l930.101.23891.23891.2664-58.633575.97
2472006.06.30 09:00sell940.101.23321.24121.2267
2482006.06.30 09:00sell950.101.23321.24121.2202
2492006.06.30 09:00sell960.101.23321.24121.2137
2502006.06.30 16:35t/p940.101.22671.24121.226753.003628.97
2512006.06.30 16:35modify960.101.23321.23321.2137
2522006.06.30 16:35modify950.101.23321.23321.2202
2532006.07.05 15:42s/l950.101.23321.23321.2202-3.453625.52
2542006.07.05 15:42s/l960.101.23321.23321.2137-3.453622.07
2552006.07.05 23:15sell970.101.23241.24041.2259
2562006.07.05 23:15sell980.101.23241.24041.2194
2572006.07.05 23:15sell990.101.23241.24041.2129
2582006.07.07 14:30t/p970.101.22591.24041.225948.473670.54
2592006.07.07 14:30modify990.101.23241.23241.2129
2602006.07.07 14:30modify980.101.23241.23241.2194
2612006.07.07 14:30t/p980.101.21941.23241.2194102.043772.58
2622006.07.07 14:30modify990.101.23241.22261.2129
2632006.07.07 14:30s/l990.101.22261.22261.212975.563848.14
2642006.07.10 05:15buy1000.101.22351.21551.2300
2652006.07.10 05:15buy1010.101.22351.21551.2365
2662006.07.10 05:15buy1020.101.22351.21551.2430
2672006.07.10 14:29t/p1000.101.23001.21551.230052.853900.99
2682006.07.10 14:29modify1020.101.22351.22351.2430
2692006.07.10 14:29modify1010.101.22351.22351.2365
2702006.07.12 16:04t/p1010.101.23651.22351.2365107.124008.11
2712006.07.12 16:04modify1020.101.22351.23331.2430
2722006.07.13 00:53s/l1020.101.23331.23331.243084.424092.53
2732006.07.13 06:15sell1030.101.23271.24071.2262
2742006.07.13 06:15sell1040.101.23271.24071.2197
2752006.07.13 06:15sell1050.101.23271.24071.2132
2762006.07.17 10:15s/l1030.101.24071.24071.2262-66.764025.77
2772006.07.17 10:15s/l1040.101.24071.24071.2197-66.763959.01
2782006.07.17 10:15s/l1050.101.24071.24071.2132-66.763892.25
2792006.07.17 17:30buy1060.101.24781.23981.2543
2802006.07.17 17:30buy1070.101.24781.23981.2608
2812006.07.17 17:30buy1080.101.24781.23981.2673
2822006.07.18 16:44t/p1060.101.25431.23981.254352.803945.05
2832006.07.18 16:44modify1080.101.24781.24781.2673
2842006.07.18 16:44modify1070.101.24781.24781.2608
2852006.07.19 16:30s/l1070.101.24781.24781.26081.983947.03
2862006.07.19 16:30s/l1080.101.24781.24781.26731.983949.01
2872006.07.19 21:45sell1090.101.24711.25511.2406
2882006.07.19 21:45sell1100.101.24711.25511.2341
2892006.07.19 21:45sell1110.101.24711.25511.2276
2902006.07.21 08:43t/p1090.101.24061.25511.240647.793996.80
2912006.07.21 08:43modify1110.101.24711.24711.2276
2922006.07.21 08:43modify1100.101.24711.24711.2341
2932006.07.24 10:08s/l1100.101.24711.24711.2341-5.753991.05
2942006.07.24 10:08s/l1110.101.24711.24711.2276-5.753985.30
2952006.07.24 14:15buy1120.101.24671.23871.2532
2962006.07.24 14:15buy1130.101.24671.23871.2597
2972006.07.24 14:15buy1140.101.24671.23871.2662
2982006.07.25 17:32t/p1120.101.25321.23871.253252.854038.15
2992006.07.25 17:32modify1140.101.24671.24671.2662
3002006.07.25 17:32modify1130.101.24671.24671.2597
3012006.07.26 18:30s/l1130.101.24671.24671.25971.984040.13
3022006.07.26 18:30s/l1140.101.24671.24671.26621.984042.11
3032006.07.27 02:00sell1150.101.24121.24921.2347
3042006.07.27 02:00sell1160.101.24121.24921.2282
3052006.07.27 02:00sell1170.101.24121.24921.2217
3062006.07.27 15:05t/p1150.101.23471.24921.234752.654094.76
3072006.07.27 15:05modify1170.101.24121.24121.2217
3082006.07.27 15:05modify1160.101.24121.24121.2282
3092006.07.28 12:59s/l1160.101.24121.24121.2282-1.154093.61
3102006.07.28 12:59s/l1170.101.24121.24121.2217-1.154092.46
3112006.07.28 15:00buy1180.101.23571.22771.2422
3122006.07.28 15:00buy1190.101.23571.22771.2487
3132006.07.28 15:00buy1200.101.23571.22771.2552
3142006.08.01 18:16s/l1180.101.22771.22771.2422-63.194029.27
3152006.08.01 18:16s/l1190.101.22771.22771.2487-63.193966.08
3162006.08.01 18:16s/l1200.101.22771.22771.2552-63.193902.89
3172006.08.01 18:16buy1210.101.22791.21991.2344
3182006.08.01 18:16buy1220.101.22791.21991.2409
3192006.08.01 18:16buy1230.101.22791.21991.2474
3202006.08.03 03:11t/p1210.101.23441.21991.234456.613959.50
3212006.08.03 03:11modify1230.101.22791.22791.2474
3222006.08.03 03:11modify1220.101.22791.22791.2409
3232006.08.03 14:40s/l1220.101.22791.22791.24093.963963.46
3242006.08.03 14:40s/l1230.101.22791.22791.24743.963967.42
3252006.08.03 17:15sell1240.101.23401.24201.2275
3262006.08.03 17:15sell1250.101.23401.24201.2210
3272006.08.03 17:15sell1260.101.23401.24201.2145
3282006.08.04 14:31t/p1240.101.22751.24201.227551.834019.25
3292006.08.04 14:31modify1260.101.23401.23401.2145
3302006.08.04 14:31modify1250.101.23401.23401.2210
3312006.08.04 15:47t/p1250.101.22101.23401.2210105.344124.59
3322006.08.04 15:47modify1260.101.23401.22421.2145
3332006.08.07 19:15s/l1260.101.22421.22421.214577.734202.32
3342006.08.08 02:45buy1270.101.22681.21881.2333
3352006.08.08 02:45buy1280.101.22681.21881.2398
3362006.08.08 02:45buy1290.101.22681.21881.2463
3372006.08.10 16:24t/p1270.101.23331.21881.233356.664258.98
3382006.08.10 16:24modify1290.101.22681.22681.2463
3392006.08.10 16:24modify1280.101.22681.22681.2398
3402006.08.11 14:31t/p1280.101.23981.22681.2398109.754368.73
3412006.08.11 14:31modify1290.101.22681.23661.2463
3422006.08.11 16:32s/l1290.101.23661.23661.246384.204452.93
3432006.08.11 17:00buy1300.101.23701.22901.2435
3442006.08.11 17:00buy1310.101.23701.22901.2500
3452006.08.11 17:00buy1320.101.23701.22901.2565
3462006.08.14 14:20t/p1300.101.24351.22901.243553.264506.19
3472006.08.14 14:20modify1320.101.23701.23701.2565
3482006.08.14 14:20modify1310.101.23701.23701.2500
3492006.08.15 15:01s/l1310.101.23701.23701.25001.984508.17
3502006.08.15 15:01s/l1320.101.23701.23701.25651.984510.15
3512006.08.16 13:15sell1330.101.23641.24441.2299
3522006.08.16 13:15sell1340.101.23641.24441.2234
3532006.08.16 13:15sell1350.101.23641.24441.2169
3542006.08.16 14:31t/p1330.101.22991.24441.229952.854563.00
3552006.08.16 14:31modify1350.101.23641.23641.2169
3562006.08.16 14:31modify1340.101.23641.23641.2234
3572006.08.18 13:28s/l1340.101.23641.23641.2234-4.604558.40
3582006.08.18 13:28s/l1350.101.23641.23641.2169-4.604553.80
3592006.08.18 16:00buy1360.101.23161.22361.2381
3602006.08.18 16:00buy1370.101.23161.22361.2446
3612006.08.18 16:00buy1380.101.23161.22361.2511
3622006.08.21 09:22s/l1360.101.22361.22361.2381-64.394489.41
3632006.08.21 09:22s/l1370.101.22361.22361.2446-64.394425.02
3642006.08.21 09:22s/l1380.101.22361.22361.2511-64.394360.63
3652006.08.21 13:00sell1390.101.22391.23191.2174
3662006.08.21 13:00sell1400.101.22391.23191.2109
3672006.08.21 13:00sell1410.101.22391.23191.2044
3682006.08.22 14:00s/l1390.101.23191.23191.2174-66.094294.54
3692006.08.22 14:00s/l1400.101.23191.23191.2109-66.094228.45
3702006.08.22 14:00s/l1410.101.23191.23191.2044-66.094162.36
3712006.08.23 20:30buy1420.101.23511.22711.2416
3722006.08.23 20:30buy1430.101.23511.22711.2481
3732006.08.23 20:30buy1440.101.23511.22711.2546
3742006.08.25 16:07t/p1420.101.24161.22711.241656.304218.66
3752006.08.25 16:07modify1440.101.23511.23511.2546
3762006.08.25 16:07modify1430.101.23511.23511.2481
3772006.08.28 09:25s/l1430.101.23511.23511.24814.954223.61
3782006.08.28 09:25s/l1440.101.23511.23511.25464.954228.56
3792006.08.28 14:00sell1450.101.23421.24221.2277
3802006.08.28 14:00sell1460.101.23421.24221.2212
3812006.08.28 14:00sell1470.101.23421.24221.2147
3822006.08.29 20:37t/p1450.101.22771.24221.227751.804280.36
3832006.08.29 20:37modify1470.101.23421.23421.2147
3842006.08.29 20:37modify1460.101.23421.23421.2212
3852006.08.31 17:52s/l1460.101.23421.23421.2212-5.754274.61
3862006.08.31 17:52s/l1470.101.23421.23421.2147-5.754268.86
3872006.08.31 20:30buy1480.101.23201.22401.2385
3882006.08.31 20:30buy1490.101.23201.22401.2450
3892006.08.31 20:30buy1500.101.23201.22401.2515
3902006.09.01 15:20t/p1480.101.23851.22401.238553.474322.33
3912006.09.01 15:20modify1500.101.23201.23201.2515
3922006.09.01 15:20modify1490.101.23201.23201.2450
3932006.09.01 17:39s/l1490.101.23201.23201.24500.994323.32
3942006.09.01 17:39s/l1500.101.23201.23201.25150.994324.31
3952006.09.01 17:39buy1510.101.23241.22441.2389
3962006.09.01 17:39buy1520.101.23241.22441.2454
3972006.09.01 17:39buy1530.101.23241.22441.2519
3982006.09.06 14:03t/p1510.101.23891.22441.238955.434379.74
3992006.09.06 14:03modify1530.101.23241.23241.2519
4002006.09.06 14:03modify1520.101.23241.23241.2454
4012006.09.07 14:45t/p1520.101.24541.23241.2454110.304490.04
4022006.09.07 14:45modify1530.101.23241.24221.2519
4032006.09.07 17:08s/l1530.101.24221.24221.251984.844574.88
4042006.09.07 17:15buy1540.101.24281.23481.2493
4052006.09.07 17:15buy1550.101.24281.23481.2558
4062006.09.07 17:15buy1560.101.24281.23481.2623
4072006.09.08 16:25t/p1540.101.24931.23481.249353.014627.89
4082006.09.08 16:25modify1560.101.24281.24281.2623
4092006.09.08 16:25modify1550.101.24281.24281.2558
4102006.09.11 10:28s/l1550.101.24281.24281.25581.984629.87
4112006.09.11 10:28s/l1560.101.24281.24281.26231.984631.85
4122006.09.11 19:00buy1570.101.24481.23681.2513
4132006.09.11 19:00buy1580.101.24481.23681.2578
4142006.09.11 19:00buy1590.101.24481.23681.2643
4152006.09.12 20:03t/p1570.101.25131.23681.251352.934684.78
4162006.09.12 20:03modify1590.101.24481.24481.2643
4172006.09.12 20:03modify1580.101.24481.24481.2578
4182006.09.14 13:09s/l1580.101.24481.24481.25784.954689.73
4192006.09.14 13:09s/l1590.101.24481.24481.26434.954694.68
4202006.09.14 15:00sell1600.101.25081.25881.2443
4212006.09.14 15:00sell1610.101.25081.25881.2378
4222006.09.14 15:00sell1620.101.25081.25881.2313
4232006.09.15 13:50s/l1600.101.25881.25881.2443-64.704629.98
4242006.09.15 13:50s/l1610.101.25881.25881.2378-64.704565.28
4252006.09.15 13:50s/l1620.101.25881.25881.2313-64.704500.58
4262006.09.15 18:00buy1630.101.25811.25011.2646
4272006.09.15 18:00buy1640.101.25811.25011.2711
4282006.09.15 18:00buy1650.101.25811.25011.2776
4292006.09.18 21:23s/l1630.101.25011.25011.2646-63.014437.57
4302006.09.18 21:23s/l1640.101.25011.25011.2711-63.014374.56
4312006.09.18 21:23s/l1650.101.25011.25011.2776-63.014311.55
4322006.09.19 06:15sell1660.101.25041.25841.2439
4332006.09.19 06:15sell1670.101.25041.25841.2374
4342006.09.19 06:15sell1680.101.25041.25841.2309
4352006.09.21 20:14t/p1660.101.24391.25841.243947.664359.21
4362006.09.21 20:14modify1680.101.25041.25041.2309
4372006.09.21 20:14modify1670.101.25041.25041.2374
4382006.09.22 10:20t/p1670.101.23741.25041.237499.324458.53
4392006.09.22 10:20modify1680.101.25041.24061.2309
4402006.09.25 06:34t/p1680.101.23091.24061.2309151.634610.16
4412006.09.25 09:15sell1690.101.23281.24081.2263
4422006.09.25 09:15sell1700.101.23281.24081.2198
4432006.09.25 09:15sell1710.101.23281.24081.2133
4442006.09.26 10:15s/l1690.101.24081.24081.2263-65.614544.55
4452006.09.26 10:15s/l1700.101.24081.24081.2198-65.614478.94
4462006.09.26 10:15s/l1710.101.24081.24081.2133-65.614413.33
4472006.09.27 14:00buy1720.101.24471.23671.2512
4482006.09.27 14:00buy1730.101.24471.23671.2577
4492006.09.27 14:00buy1740.101.24471.23671.2642
4502006.09.28 23:59close at stop1740.101.24751.23671.264225.414438.74
4512006.09.28 23:59close at stop1730.101.24751.23671.257725.414464.15
4522006.09.28 23:59close at stop1720.101.24751.23671.251225.414489.56