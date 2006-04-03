|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2006.04.01 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=3; Lots=0.1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=42; StopLoss=86; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0056; EnvelopePeriod=10; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=5; SMA2Bars=9; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=12; OSMASignal=11; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
|Bars in test
|56655
|Ticks modelled
|1360169
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|3489.56
|Gross profit
|6418.35
|Gross loss
|-2928.79
|Profit factor
|2.19
|Expected payoff
|20.05
|Absolute drawdown
|184.20
|Maximal drawdown
|400.64 (8.78%)
|Relative drawdown
|26.87% (363.27)
|Total trades
|174
|Short positions (won %)
|81 (55.56%)
|Long positions (won %)
|93 (70.97%)
|Profit trades (% of total)
|111 (63.79%)
|Loss trades (% of total)
|63 (36.21%)
|Largest
|profit trade
|162.73
|loss trade
|-69.94
|Average
|profit trade
|57.82
|loss trade
|-46.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (1146.85)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-400.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1146.85 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-400.64 (8)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 10:00
|buy
|1
|0.10
|1.3110
|1.3030
|1.3175
|2
|2006.04.03 10:00
|buy
|2
|0.10
|1.3110
|1.3030
|1.3240
|3
|2006.04.03 10:00
|buy
|3
|0.10
|1.3110
|1.3030
|1.3305
|4
|2006.04.03 17:16
|s/l
|1
|0.10
|1.3030
|1.3030
|1.3175
|-61.40
|938.60
|5
|2006.04.03 17:16
|s/l
|2
|0.10
|1.3030
|1.3030
|1.3240
|-61.40
|877.20
|6
|2006.04.03 17:16
|s/l
|3
|0.10
|1.3030
|1.3030
|1.3305
|-61.40
|815.80
|7
|2006.04.03 20:00
|sell
|4
|0.10
|1.3058
|1.3138
|1.2993
|8
|2006.04.03 20:00
|sell
|5
|0.10
|1.3058
|1.3138
|1.2928
|9
|2006.04.03 20:00
|sell
|6
|0.10
|1.3058
|1.3138
|1.2863
|10
|2006.04.04 11:35
|t/p
|4
|0.10
|1.2993
|1.3138
|1.2993
|48.88
|864.68
|11
|2006.04.04 11:35
|modify
|6
|0.10
|1.3058
|1.3058
|1.2863
|12
|2006.04.04 11:35
|modify
|5
|0.10
|1.3058
|1.3058
|1.2928
|13
|2006.04.04 14:05
|t/p
|5
|0.10
|1.2928
|1.3058
|1.2928
|99.42
|964.10
|14
|2006.04.04 14:05
|modify
|6
|0.10
|1.3058
|1.2960
|1.2863
|15
|2006.04.05 09:21
|t/p
|6
|0.10
|1.2863
|1.2960
|1.2863
|149.31
|1113.41
|16
|2006.04.05 14:15
|buy
|7
|0.10
|1.2880
|1.2800
|1.2945
|17
|2006.04.05 14:15
|buy
|8
|0.10
|1.2880
|1.2800
|1.3010
|18
|2006.04.05 14:15
|buy
|9
|0.10
|1.2880
|1.2800
|1.3075
|19
|2006.04.07 09:17
|t/p
|7
|0.10
|1.2945
|1.2800
|1.2945
|54.17
|1167.58
|20
|2006.04.07 09:17
|modify
|9
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.3075
|21
|2006.04.07 09:17
|modify
|8
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.3010
|22
|2006.04.07 16:29
|t/p
|8
|0.10
|1.3010
|1.2880
|1.3010
|103.87
|1271.45
|23
|2006.04.07 16:29
|modify
|9
|0.10
|1.2880
|1.2978
|1.3075
|24
|2006.04.10 09:10
|s/l
|9
|0.10
|1.2978
|1.2978
|1.3075
|80.47
|1351.92
|25
|2006.04.10 20:45
|buy
|10
|0.10
|1.3039
|1.2959
|1.3104
|26
|2006.04.10 20:45
|buy
|11
|0.10
|1.3039
|1.2959
|1.3169
|27
|2006.04.10 20:45
|buy
|12
|0.10
|1.3039
|1.2959
|1.3234
|28
|2006.04.12 01:54
|s/l
|10
|0.10
|1.2959
|1.2959
|1.3104
|-59.75
|1292.17
|29
|2006.04.12 01:54
|s/l
|11
|0.10
|1.2959
|1.2959
|1.3169
|-59.75
|1232.42
|30
|2006.04.12 01:54
|s/l
|12
|0.10
|1.2959
|1.2959
|1.3234
|-59.75
|1172.67
|31
|2006.04.12 14:00
|sell
|13
|0.10
|1.2960
|1.3040
|1.2895
|32
|2006.04.12 14:00
|sell
|14
|0.10
|1.2960
|1.3040
|1.2830
|33
|2006.04.12 14:00
|sell
|15
|0.10
|1.2960
|1.3040
|1.2765
|34
|2006.04.12 14:48
|s/l
|13
|0.10
|1.3040
|1.3040
|1.2895
|-61.34
|1111.33
|35
|2006.04.12 14:48
|s/l
|14
|0.10
|1.3040
|1.3040
|1.2830
|-61.34
|1049.99
|36
|2006.04.12 14:48
|s/l
|15
|0.10
|1.3040
|1.3040
|1.2765
|-61.34
|988.65
|37
|2006.04.13 12:15
|sell
|16
|0.10
|1.2969
|1.3049
|1.2904
|38
|2006.04.13 12:15
|sell
|17
|0.10
|1.2969
|1.3049
|1.2839
|39
|2006.04.13 12:15
|sell
|18
|0.10
|1.2969
|1.3049
|1.2774
|40
|2006.04.17 03:22
|t/p
|16
|0.10
|1.2904
|1.3049
|1.2904
|48.07
|1036.72
|41
|2006.04.17 03:22
|modify
|18
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2774
|42
|2006.04.17 03:22
|modify
|17
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2839
|43
|2006.04.17 14:14
|t/p
|17
|0.10
|1.2839
|1.2969
|1.2839
|98.95
|1135.67
|44
|2006.04.17 14:14
|modify
|18
|0.10
|1.2969
|1.2871
|1.2774
|45
|2006.04.17 16:46
|t/p
|18
|0.10
|1.2774
|1.2871
|1.2774
|150.37
|1286.04
|46
|2006.04.18 05:15
|sell
|19
|0.10
|1.2790
|1.2870
|1.2725
|47
|2006.04.18 05:15
|sell
|20
|0.10
|1.2790
|1.2870
|1.2660
|48
|2006.04.18 05:15
|sell
|21
|0.10
|1.2790
|1.2870
|1.2595
|49
|2006.04.18 14:52
|t/p
|19
|0.10
|1.2725
|1.2870
|1.2725
|51.08
|1337.12
|50
|2006.04.18 14:52
|modify
|21
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2595
|51
|2006.04.18 14:52
|modify
|20
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2660
|52
|2006.04.19 19:20
|t/p
|20
|0.10
|1.2660
|1.2790
|1.2660
|101.54
|1438.66
|53
|2006.04.19 19:20
|modify
|21
|0.10
|1.2790
|1.2692
|1.2595
|54
|2006.04.20 02:25
|s/l
|21
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2595
|72.61
|1511.27
|55
|2006.04.21 13:00
|sell
|22
|0.10
|1.2792
|1.2872
|1.2727
|56
|2006.04.21 13:00
|sell
|23
|0.10
|1.2792
|1.2872
|1.2662
|57
|2006.04.21 13:00
|sell
|24
|0.10
|1.2792
|1.2872
|1.2597
|58
|2006.04.24 00:00
|t/p
|22
|0.10
|1.2727
|1.2872
|1.2727
|49.97
|1561.24
|59
|2006.04.24 00:00
|modify
|24
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2597
|60
|2006.04.24 00:00
|modify
|23
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2662
|61
|2006.04.24 21:26
|t/p
|23
|0.10
|1.2662
|1.2792
|1.2662
|101.53
|1662.77
|62
|2006.04.24 21:26
|modify
|24
|0.10
|1.2792
|1.2694
|1.2597
|63
|2006.04.25 00:12
|s/l
|24
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2597
|74.90
|1737.67
|64
|2006.04.25 12:15
|sell
|25
|0.10
|1.2702
|1.2782
|1.2637
|65
|2006.04.25 12:15
|sell
|26
|0.10
|1.2702
|1.2782
|1.2572
|66
|2006.04.25 12:15
|sell
|27
|0.10
|1.2702
|1.2782
|1.2507
|67
|2006.04.27 16:28
|t/p
|25
|0.10
|1.2637
|1.2782
|1.2637
|46.84
|1784.51
|68
|2006.04.27 16:28
|modify
|27
|0.10
|1.2702
|1.2702
|1.2507
|69
|2006.04.27 16:28
|modify
|26
|0.10
|1.2702
|1.2702
|1.2572
|70
|2006.04.28 09:51
|t/p
|26
|0.10
|1.2572
|1.2702
|1.2572
|97.66
|1882.17
|71
|2006.04.28 09:51
|modify
|27
|0.10
|1.2702
|1.2604
|1.2507
|72
|2006.04.28 11:31
|t/p
|27
|0.10
|1.2507
|1.2604
|1.2507
|150.19
|2032.36
|73
|2006.05.01 01:45
|sell
|28
|0.10
|1.2397
|1.2477
|1.2332
|74
|2006.05.01 01:45
|sell
|29
|0.10
|1.2397
|1.2477
|1.2267
|75
|2006.05.01 01:45
|sell
|30
|0.10
|1.2397
|1.2477
|1.2202
|76
|2006.05.01 14:57
|t/p
|28
|0.10
|1.2332
|1.2477
|1.2332
|52.71
|2085.07
|77
|2006.05.01 14:57
|modify
|30
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2202
|78
|2006.05.01 14:57
|modify
|29
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2267
|79
|2006.05.01 17:42
|s/l
|29
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2267
|0.00
|2085.07
|80
|2006.05.01 17:42
|s/l
|30
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2202
|0.00
|2085.07
|81
|2006.05.01 17:42
|sell
|31
|0.10
|1.2393
|1.2473
|1.2328
|82
|2006.05.01 17:42
|sell
|32
|0.10
|1.2393
|1.2473
|1.2263
|83
|2006.05.01 17:42
|sell
|33
|0.10
|1.2393
|1.2473
|1.2198
|84
|2006.05.03 08:26
|t/p
|31
|0.10
|1.2328
|1.2473
|1.2328
|50.43
|2135.50
|85
|2006.05.03 08:26
|modify
|33
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2198
|86
|2006.05.03 08:26
|modify
|32
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2263
|87
|2006.05.03 16:00
|s/l
|32
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2263
|-2.30
|2133.20
|88
|2006.05.03 16:00
|s/l
|33
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2198
|-2.30
|2130.90
|89
|2006.05.03 20:15
|sell
|34
|0.10
|1.2363
|1.2443
|1.2298
|90
|2006.05.03 20:15
|sell
|35
|0.10
|1.2363
|1.2443
|1.2233
|91
|2006.05.03 20:15
|sell
|36
|0.10
|1.2363
|1.2443
|1.2168
|92
|2006.05.04 17:09
|t/p
|34
|0.10
|1.2298
|1.2443
|1.2298
|49.41
|2180.31
|93
|2006.05.04 17:09
|modify
|36
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2168
|94
|2006.05.04 17:09
|modify
|35
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2233
|95
|2006.05.05 14:30
|t/p
|35
|0.10
|1.2233
|1.2363
|1.2233
|101.71
|2282.02
|96
|2006.05.05 14:30
|modify
|36
|0.10
|1.2363
|1.2265
|1.2168
|97
|2006.05.05 14:30
|s/l
|36
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2168
|75.29
|2357.31
|98
|2006.05.08 05:45
|buy
|37
|0.10
|1.2258
|1.2178
|1.2323
|99
|2006.05.08 05:45
|buy
|38
|0.10
|1.2258
|1.2178
|1.2388
|100
|2006.05.08 05:45
|buy
|39
|0.10
|1.2258
|1.2178
|1.2453
|101
|2006.05.10 08:50
|s/l
|37
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2323
|-63.72
|2293.59
|102
|2006.05.10 08:50
|s/l
|38
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2388
|-63.72
|2229.87
|103
|2006.05.10 08:50
|s/l
|39
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2453
|-63.72
|2166.15
|104
|2006.05.10 16:30
|buy
|40
|0.10
|1.2176
|1.2096
|1.2241
|105
|2006.05.10 16:30
|buy
|41
|0.10
|1.2176
|1.2096
|1.2306
|106
|2006.05.10 16:30
|buy
|42
|0.10
|1.2176
|1.2096
|1.2371
|107
|2006.05.11 03:15
|t/p
|40
|0.10
|1.2241
|1.2096
|1.2241
|56.06
|2222.21
|108
|2006.05.11 03:15
|modify
|42
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2371
|109
|2006.05.11 03:15
|modify
|41
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2306
|110
|2006.05.11 16:11
|s/l
|41
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2306
|2.97
|2225.18
|111
|2006.05.11 16:11
|s/l
|42
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2371
|2.97
|2228.15
|112
|2006.05.11 21:00
|sell
|43
|0.10
|1.2121
|1.2201
|1.2056
|113
|2006.05.11 21:00
|sell
|44
|0.10
|1.2121
|1.2201
|1.1991
|114
|2006.05.11 21:00
|sell
|45
|0.10
|1.2121
|1.2201
|1.1926
|115
|2006.05.12 09:26
|t/p
|43
|0.10
|1.2056
|1.2201
|1.2056
|52.77
|2280.92
|116
|2006.05.12 09:26
|modify
|45
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.1926
|117
|2006.05.12 09:26
|modify
|44
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.1991
|118
|2006.05.12 11:39
|t/p
|44
|0.10
|1.1991
|1.2121
|1.1991
|107.26
|2388.18
|119
|2006.05.12 11:39
|modify
|45
|0.10
|1.2121
|1.2023
|1.1926
|120
|2006.05.12 14:30
|s/l
|45
|0.10
|1.2023
|1.2023
|1.1926
|80.27
|2468.45
|121
|2006.05.12 14:45
|sell
|46
|0.10
|1.2027
|1.2107
|1.1962
|122
|2006.05.12 14:45
|sell
|47
|0.10
|1.2027
|1.2107
|1.1897
|123
|2006.05.12 14:45
|sell
|48
|0.10
|1.2027
|1.2107
|1.1832
|124
|2006.05.15 00:00
|t/p
|46
|0.10
|1.1962
|1.2107
|1.1962
|53.20
|2521.65
|125
|2006.05.15 00:00
|modify
|48
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1832
|126
|2006.05.15 00:00
|modify
|47
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1897
|127
|2006.05.15 09:09
|s/l
|47
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1897
|-1.15
|2520.50
|128
|2006.05.15 09:09
|s/l
|48
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1832
|-1.15
|2519.35
|129
|2006.05.15 15:00
|buy
|49
|0.10
|1.2078
|1.1998
|1.2143
|130
|2006.05.15 15:00
|buy
|50
|0.10
|1.2078
|1.1998
|1.2208
|131
|2006.05.15 15:00
|buy
|51
|0.10
|1.2078
|1.1998
|1.2273
|132
|2006.05.16 11:00
|t/p
|49
|0.10
|1.2143
|1.1998
|1.2143
|54.52
|2573.87
|133
|2006.05.16 11:00
|modify
|51
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2273
|134
|2006.05.16 11:00
|modify
|50
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2208
|135
|2006.05.16 14:31
|s/l
|50
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2208
|0.99
|2574.86
|136
|2006.05.16 14:31
|s/l
|51
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2273
|0.99
|2575.85
|137
|2006.05.16 17:30
|sell
|52
|0.10
|1.2122
|1.2202
|1.2057
|138
|2006.05.16 17:30
|sell
|53
|0.10
|1.2122
|1.2202
|1.1992
|139
|2006.05.16 17:30
|sell
|54
|0.10
|1.2122
|1.2202
|1.1927
|140
|2006.05.17 05:28
|t/p
|52
|0.10
|1.2057
|1.2202
|1.2057
|52.76
|2628.61
|141
|2006.05.17 05:28
|modify
|54
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.1927
|142
|2006.05.17 05:28
|modify
|53
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.1992
|143
|2006.05.17 16:26
|s/l
|53
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.1992
|-1.15
|2627.46
|144
|2006.05.17 16:26
|s/l
|54
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.1927
|-1.15
|2626.31
|145
|2006.05.18 00:00
|sell
|55
|0.10
|1.2162
|1.2242
|1.2097
|146
|2006.05.18 00:00
|sell
|56
|0.10
|1.2162
|1.2242
|1.2032
|147
|2006.05.18 00:00
|sell
|57
|0.10
|1.2162
|1.2242
|1.1967
|148
|2006.05.18 15:34
|t/p
|55
|0.10
|1.2097
|1.2242
|1.2097
|53.73
|2680.04
|149
|2006.05.18 15:34
|modify
|57
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.1967
|150
|2006.05.18 15:34
|modify
|56
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2032
|151
|2006.05.19 09:30
|s/l
|56
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2032
|-1.15
|2678.89
|152
|2006.05.19 09:30
|s/l
|57
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.1967
|-1.15
|2677.74
|153
|2006.05.19 14:15
|buy
|58
|0.10
|1.2191
|1.2111
|1.2256
|154
|2006.05.19 14:15
|buy
|59
|0.10
|1.2191
|1.2111
|1.2321
|155
|2006.05.19 14:15
|buy
|60
|0.10
|1.2191
|1.2111
|1.2386
|156
|2006.05.22 16:06
|s/l
|58
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2256
|-65.07
|2612.67
|157
|2006.05.22 16:06
|s/l
|59
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2321
|-65.07
|2547.60
|158
|2006.05.22 16:06
|s/l
|60
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2386
|-65.07
|2482.53
|159
|2006.05.23 04:00
|buy
|61
|0.10
|1.2040
|1.1960
|1.2105
|160
|2006.05.23 04:00
|buy
|62
|0.10
|1.2040
|1.1960
|1.2170
|161
|2006.05.23 04:00
|buy
|63
|0.10
|1.2040
|1.1960
|1.2235
|162
|2006.05.23 15:29
|t/p
|61
|0.10
|1.2105
|1.1960
|1.2105
|53.68
|2536.21
|163
|2006.05.23 15:29
|modify
|63
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2235
|164
|2006.05.23 15:29
|modify
|62
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2170
|165
|2006.05.24 12:33
|s/l
|62
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2170
|0.99
|2537.20
|166
|2006.05.24 12:33
|s/l
|63
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2235
|0.99
|2538.19
|167
|2006.05.24 20:30
|buy
|64
|0.10
|1.2160
|1.2080
|1.2225
|168
|2006.05.24 20:30
|buy
|65
|0.10
|1.2160
|1.2080
|1.2290
|169
|2006.05.24 20:30
|buy
|66
|0.10
|1.2160
|1.2080
|1.2355
|170
|2006.05.26 15:34
|t/p
|64
|0.10
|1.2225
|1.2080
|1.2225
|57.12
|2595.31
|171
|2006.05.26 15:34
|modify
|66
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2355
|172
|2006.05.26 15:34
|modify
|65
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2290
|173
|2006.05.26 16:28
|t/p
|65
|0.10
|1.2290
|1.2160
|1.2290
|109.71
|2705.02
|174
|2006.05.26 16:28
|modify
|66
|0.10
|1.2160
|1.2258
|1.2355
|175
|2006.05.26 17:16
|s/l
|66
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2355
|83.92
|2788.94
|176
|2006.05.29 13:45
|sell
|67
|0.10
|1.2237
|1.2317
|1.2172
|177
|2006.05.29 13:45
|sell
|68
|0.10
|1.2237
|1.2317
|1.2107
|178
|2006.05.29 13:45
|sell
|69
|0.10
|1.2237
|1.2317
|1.2042
|179
|2006.05.30 05:15
|t/p
|67
|0.10
|1.2172
|1.2317
|1.2172
|52.25
|2841.19
|180
|2006.05.30 05:15
|modify
|69
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2042
|181
|2006.05.30 05:15
|modify
|68
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2107
|182
|2006.05.30 11:51
|t/p
|68
|0.10
|1.2107
|1.2237
|1.2107
|106.26
|2947.45
|183
|2006.05.30 11:51
|modify
|69
|0.10
|1.2237
|1.2139
|1.2042
|184
|2006.05.30 13:38
|s/l
|69
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2042
|79.57
|3027.02
|185
|2006.05.30 16:15
|buy
|70
|0.10
|1.2086
|1.2006
|1.2151
|186
|2006.05.30 16:15
|buy
|71
|0.10
|1.2086
|1.2006
|1.2216
|187
|2006.05.30 16:15
|buy
|72
|0.10
|1.2086
|1.2006
|1.2281
|188
|2006.05.31 16:41
|t/p
|70
|0.10
|1.2151
|1.2006
|1.2151
|54.48
|3081.50
|189
|2006.05.31 16:41
|modify
|72
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2281
|190
|2006.05.31 16:41
|modify
|71
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2216
|191
|2006.06.01 03:04
|t/p
|71
|0.10
|1.2216
|1.2086
|1.2216
|110.38
|3191.88
|192
|2006.06.01 03:04
|modify
|72
|0.10
|1.2086
|1.2184
|1.2281
|193
|2006.06.01 14:20
|t/p
|72
|0.10
|1.2281
|1.2184
|1.2281
|162.73
|3354.61
|194
|2006.06.01 16:45
|buy
|73
|0.10
|1.2215
|1.2135
|1.2280
|195
|2006.06.01 16:45
|buy
|74
|0.10
|1.2215
|1.2135
|1.2345
|196
|2006.06.01 16:45
|buy
|75
|0.10
|1.2215
|1.2135
|1.2410
|197
|2006.06.02 14:30
|s/l
|73
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2280
|-65.03
|3289.58
|198
|2006.06.02 14:30
|s/l
|74
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2345
|-65.03
|3224.55
|199
|2006.06.02 14:30
|s/l
|75
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2410
|-65.03
|3159.52
|200
|2006.06.05 00:45
|buy
|76
|0.10
|1.2070
|1.1990
|1.2135
|201
|2006.06.05 00:45
|buy
|77
|0.10
|1.2070
|1.1990
|1.2200
|202
|2006.06.05 00:45
|buy
|78
|0.10
|1.2070
|1.1990
|1.2265
|203
|2006.06.06 14:13
|t/p
|76
|0.10
|1.2135
|1.1990
|1.2135
|54.54
|3214.06
|204
|2006.06.06 14:13
|modify
|78
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2265
|205
|2006.06.06 14:13
|modify
|77
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2200
|206
|2006.06.07 08:54
|t/p
|77
|0.10
|1.2200
|1.2070
|1.2200
|108.54
|3322.60
|207
|2006.06.07 08:54
|modify
|78
|0.10
|1.2070
|1.2168
|1.2265
|208
|2006.06.07 10:06
|s/l
|78
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2265
|82.52
|3405.12
|209
|2006.06.07 11:15
|buy
|79
|0.10
|1.2175
|1.2095
|1.2240
|210
|2006.06.07 11:15
|buy
|80
|0.10
|1.2175
|1.2095
|1.2305
|211
|2006.06.07 11:15
|buy
|81
|0.10
|1.2175
|1.2095
|1.2370
|212
|2006.06.07 15:50
|t/p
|79
|0.10
|1.2240
|1.2095
|1.2240
|53.10
|3458.22
|213
|2006.06.07 15:50
|modify
|81
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2370
|214
|2006.06.07 15:50
|modify
|80
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2305
|215
|2006.06.08 14:32
|t/p
|80
|0.10
|1.2305
|1.2175
|1.2305
|108.59
|3566.81
|216
|2006.06.08 14:32
|modify
|81
|0.10
|1.2175
|1.2273
|1.2370
|217
|2006.06.09 16:11
|s/l
|81
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2370
|83.81
|3650.62
|218
|2006.06.09 16:15
|buy
|82
|0.10
|1.2283
|1.2203
|1.2348
|219
|2006.06.09 16:15
|buy
|83
|0.10
|1.2283
|1.2203
|1.2413
|220
|2006.06.09 16:15
|buy
|84
|0.10
|1.2283
|1.2203
|1.2478
|221
|2006.06.12 13:25
|t/p
|82
|0.10
|1.2348
|1.2203
|1.2348
|53.63
|3704.25
|222
|2006.06.12 13:25
|modify
|84
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2478
|223
|2006.06.12 13:25
|modify
|83
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2413
|224
|2006.06.14 15:27
|s/l
|83
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2413
|2.97
|3707.22
|225
|2006.06.14 15:27
|s/l
|84
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2478
|2.97
|3710.19
|226
|2006.06.14 15:30
|buy
|85
|0.10
|1.2276
|1.2196
|1.2341
|227
|2006.06.14 15:30
|buy
|86
|0.10
|1.2276
|1.2196
|1.2406
|228
|2006.06.14 15:30
|buy
|87
|0.10
|1.2276
|1.2196
|1.2471
|229
|2006.06.16 15:55
|t/p
|85
|0.10
|1.2341
|1.2196
|1.2341
|56.63
|3766.82
|230
|2006.06.16 15:55
|modify
|87
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2471
|231
|2006.06.16 15:55
|modify
|86
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2406
|232
|2006.06.19 15:00
|t/p
|86
|0.10
|1.2406
|1.2276
|1.2406
|109.71
|3876.53
|233
|2006.06.19 15:00
|modify
|87
|0.10
|1.2276
|1.2374
|1.2471
|234
|2006.06.20 19:01
|s/l
|87
|0.10
|1.2374
|1.2374
|1.2471
|85.15
|3961.68
|235
|2006.06.20 21:30
|sell
|88
|0.10
|1.2384
|1.2464
|1.2319
|236
|2006.06.20 21:30
|sell
|89
|0.10
|1.2384
|1.2464
|1.2254
|237
|2006.06.20 21:30
|sell
|90
|0.10
|1.2384
|1.2464
|1.2189
|238
|2006.06.23 10:47
|s/l
|88
|0.10
|1.2464
|1.2464
|1.2319
|-69.94
|3891.74
|239
|2006.06.23 10:47
|s/l
|89
|0.10
|1.2464
|1.2464
|1.2254
|-69.94
|3821.80
|240
|2006.06.23 10:47
|s/l
|90
|0.10
|1.2464
|1.2464
|1.2189
|-69.94
|3751.86
|241
|2006.06.23 16:30
|buy
|91
|0.10
|1.2469
|1.2389
|1.2534
|242
|2006.06.23 16:30
|buy
|92
|0.10
|1.2469
|1.2389
|1.2599
|243
|2006.06.23 16:30
|buy
|93
|0.10
|1.2469
|1.2389
|1.2664
|244
|2006.06.29 20:32
|s/l
|91
|0.10
|1.2389
|1.2389
|1.2534
|-58.63
|3693.23
|245
|2006.06.29 20:32
|s/l
|92
|0.10
|1.2389
|1.2389
|1.2599
|-58.63
|3634.60
|246
|2006.06.29 20:32
|s/l
|93
|0.10
|1.2389
|1.2389
|1.2664
|-58.63
|3575.97
|247
|2006.06.30 09:00
|sell
|94
|0.10
|1.2332
|1.2412
|1.2267
|248
|2006.06.30 09:00
|sell
|95
|0.10
|1.2332
|1.2412
|1.2202
|249
|2006.06.30 09:00
|sell
|96
|0.10
|1.2332
|1.2412
|1.2137
|250
|2006.06.30 16:35
|t/p
|94
|0.10
|1.2267
|1.2412
|1.2267
|53.00
|3628.97
|251
|2006.06.30 16:35
|modify
|96
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2137
|252
|2006.06.30 16:35
|modify
|95
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2202
|253
|2006.07.05 15:42
|s/l
|95
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2202
|-3.45
|3625.52
|254
|2006.07.05 15:42
|s/l
|96
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2137
|-3.45
|3622.07
|255
|2006.07.05 23:15
|sell
|97
|0.10
|1.2324
|1.2404
|1.2259
|256
|2006.07.05 23:15
|sell
|98
|0.10
|1.2324
|1.2404
|1.2194
|257
|2006.07.05 23:15
|sell
|99
|0.10
|1.2324
|1.2404
|1.2129
|258
|2006.07.07 14:30
|t/p
|97
|0.10
|1.2259
|1.2404
|1.2259
|48.47
|3670.54
|259
|2006.07.07 14:30
|modify
|99
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2129
|260
|2006.07.07 14:30
|modify
|98
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2194
|261
|2006.07.07 14:30
|t/p
|98
|0.10
|1.2194
|1.2324
|1.2194
|102.04
|3772.58
|262
|2006.07.07 14:30
|modify
|99
|0.10
|1.2324
|1.2226
|1.2129
|263
|2006.07.07 14:30
|s/l
|99
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.2129
|75.56
|3848.14
|264
|2006.07.10 05:15
|buy
|100
|0.10
|1.2235
|1.2155
|1.2300
|265
|2006.07.10 05:15
|buy
|101
|0.10
|1.2235
|1.2155
|1.2365
|266
|2006.07.10 05:15
|buy
|102
|0.10
|1.2235
|1.2155
|1.2430
|267
|2006.07.10 14:29
|t/p
|100
|0.10
|1.2300
|1.2155
|1.2300
|52.85
|3900.99
|268
|2006.07.10 14:29
|modify
|102
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2430
|269
|2006.07.10 14:29
|modify
|101
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2365
|270
|2006.07.12 16:04
|t/p
|101
|0.10
|1.2365
|1.2235
|1.2365
|107.12
|4008.11
|271
|2006.07.12 16:04
|modify
|102
|0.10
|1.2235
|1.2333
|1.2430
|272
|2006.07.13 00:53
|s/l
|102
|0.10
|1.2333
|1.2333
|1.2430
|84.42
|4092.53
|273
|2006.07.13 06:15
|sell
|103
|0.10
|1.2327
|1.2407
|1.2262
|274
|2006.07.13 06:15
|sell
|104
|0.10
|1.2327
|1.2407
|1.2197
|275
|2006.07.13 06:15
|sell
|105
|0.10
|1.2327
|1.2407
|1.2132
|276
|2006.07.17 10:15
|s/l
|103
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2262
|-66.76
|4025.77
|277
|2006.07.17 10:15
|s/l
|104
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2197
|-66.76
|3959.01
|278
|2006.07.17 10:15
|s/l
|105
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2132
|-66.76
|3892.25
|279
|2006.07.17 17:30
|buy
|106
|0.10
|1.2478
|1.2398
|1.2543
|280
|2006.07.17 17:30
|buy
|107
|0.10
|1.2478
|1.2398
|1.2608
|281
|2006.07.17 17:30
|buy
|108
|0.10
|1.2478
|1.2398
|1.2673
|282
|2006.07.18 16:44
|t/p
|106
|0.10
|1.2543
|1.2398
|1.2543
|52.80
|3945.05
|283
|2006.07.18 16:44
|modify
|108
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2673
|284
|2006.07.18 16:44
|modify
|107
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2608
|285
|2006.07.19 16:30
|s/l
|107
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2608
|1.98
|3947.03
|286
|2006.07.19 16:30
|s/l
|108
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2673
|1.98
|3949.01
|287
|2006.07.19 21:45
|sell
|109
|0.10
|1.2471
|1.2551
|1.2406
|288
|2006.07.19 21:45
|sell
|110
|0.10
|1.2471
|1.2551
|1.2341
|289
|2006.07.19 21:45
|sell
|111
|0.10
|1.2471
|1.2551
|1.2276
|290
|2006.07.21 08:43
|t/p
|109
|0.10
|1.2406
|1.2551
|1.2406
|47.79
|3996.80
|291
|2006.07.21 08:43
|modify
|111
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2276
|292
|2006.07.21 08:43
|modify
|110
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2341
|293
|2006.07.24 10:08
|s/l
|110
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2341
|-5.75
|3991.05
|294
|2006.07.24 10:08
|s/l
|111
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2276
|-5.75
|3985.30
|295
|2006.07.24 14:15
|buy
|112
|0.10
|1.2467
|1.2387
|1.2532
|296
|2006.07.24 14:15
|buy
|113
|0.10
|1.2467
|1.2387
|1.2597
|297
|2006.07.24 14:15
|buy
|114
|0.10
|1.2467
|1.2387
|1.2662
|298
|2006.07.25 17:32
|t/p
|112
|0.10
|1.2532
|1.2387
|1.2532
|52.85
|4038.15
|299
|2006.07.25 17:32
|modify
|114
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2662
|300
|2006.07.25 17:32
|modify
|113
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2597
|301
|2006.07.26 18:30
|s/l
|113
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2597
|1.98
|4040.13
|302
|2006.07.26 18:30
|s/l
|114
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2662
|1.98
|4042.11
|303
|2006.07.27 02:00
|sell
|115
|0.10
|1.2412
|1.2492
|1.2347
|304
|2006.07.27 02:00
|sell
|116
|0.10
|1.2412
|1.2492
|1.2282
|305
|2006.07.27 02:00
|sell
|117
|0.10
|1.2412
|1.2492
|1.2217
|306
|2006.07.27 15:05
|t/p
|115
|0.10
|1.2347
|1.2492
|1.2347
|52.65
|4094.76
|307
|2006.07.27 15:05
|modify
|117
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2217
|308
|2006.07.27 15:05
|modify
|116
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2282
|309
|2006.07.28 12:59
|s/l
|116
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2282
|-1.15
|4093.61
|310
|2006.07.28 12:59
|s/l
|117
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2217
|-1.15
|4092.46
|311
|2006.07.28 15:00
|buy
|118
|0.10
|1.2357
|1.2277
|1.2422
|312
|2006.07.28 15:00
|buy
|119
|0.10
|1.2357
|1.2277
|1.2487
|313
|2006.07.28 15:00
|buy
|120
|0.10
|1.2357
|1.2277
|1.2552
|314
|2006.08.01 18:16
|s/l
|118
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2422
|-63.19
|4029.27
|315
|2006.08.01 18:16
|s/l
|119
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2487
|-63.19
|3966.08
|316
|2006.08.01 18:16
|s/l
|120
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2552
|-63.19
|3902.89
|317
|2006.08.01 18:16
|buy
|121
|0.10
|1.2279
|1.2199
|1.2344
|318
|2006.08.01 18:16
|buy
|122
|0.10
|1.2279
|1.2199
|1.2409
|319
|2006.08.01 18:16
|buy
|123
|0.10
|1.2279
|1.2199
|1.2474
|320
|2006.08.03 03:11
|t/p
|121
|0.10
|1.2344
|1.2199
|1.2344
|56.61
|3959.50
|321
|2006.08.03 03:11
|modify
|123
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2474
|322
|2006.08.03 03:11
|modify
|122
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2409
|323
|2006.08.03 14:40
|s/l
|122
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2409
|3.96
|3963.46
|324
|2006.08.03 14:40
|s/l
|123
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2474
|3.96
|3967.42
|325
|2006.08.03 17:15
|sell
|124
|0.10
|1.2340
|1.2420
|1.2275
|326
|2006.08.03 17:15
|sell
|125
|0.10
|1.2340
|1.2420
|1.2210
|327
|2006.08.03 17:15
|sell
|126
|0.10
|1.2340
|1.2420
|1.2145
|328
|2006.08.04 14:31
|t/p
|124
|0.10
|1.2275
|1.2420
|1.2275
|51.83
|4019.25
|329
|2006.08.04 14:31
|modify
|126
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2145
|330
|2006.08.04 14:31
|modify
|125
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2210
|331
|2006.08.04 15:47
|t/p
|125
|0.10
|1.2210
|1.2340
|1.2210
|105.34
|4124.59
|332
|2006.08.04 15:47
|modify
|126
|0.10
|1.2340
|1.2242
|1.2145
|333
|2006.08.07 19:15
|s/l
|126
|0.10
|1.2242
|1.2242
|1.2145
|77.73
|4202.32
|334
|2006.08.08 02:45
|buy
|127
|0.10
|1.2268
|1.2188
|1.2333
|335
|2006.08.08 02:45
|buy
|128
|0.10
|1.2268
|1.2188
|1.2398
|336
|2006.08.08 02:45
|buy
|129
|0.10
|1.2268
|1.2188
|1.2463
|337
|2006.08.10 16:24
|t/p
|127
|0.10
|1.2333
|1.2188
|1.2333
|56.66
|4258.98
|338
|2006.08.10 16:24
|modify
|129
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2463
|339
|2006.08.10 16:24
|modify
|128
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2398
|340
|2006.08.11 14:31
|t/p
|128
|0.10
|1.2398
|1.2268
|1.2398
|109.75
|4368.73
|341
|2006.08.11 14:31
|modify
|129
|0.10
|1.2268
|1.2366
|1.2463
|342
|2006.08.11 16:32
|s/l
|129
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2463
|84.20
|4452.93
|343
|2006.08.11 17:00
|buy
|130
|0.10
|1.2370
|1.2290
|1.2435
|344
|2006.08.11 17:00
|buy
|131
|0.10
|1.2370
|1.2290
|1.2500
|345
|2006.08.11 17:00
|buy
|132
|0.10
|1.2370
|1.2290
|1.2565
|346
|2006.08.14 14:20
|t/p
|130
|0.10
|1.2435
|1.2290
|1.2435
|53.26
|4506.19
|347
|2006.08.14 14:20
|modify
|132
|0.10
|1.2370
|1.2370
|1.2565
|348
|2006.08.14 14:20
|modify
|131
|0.10
|1.2370
|1.2370
|1.2500
|349
|2006.08.15 15:01
|s/l
|131
|0.10
|1.2370
|1.2370
|1.2500
|1.98
|4508.17
|350
|2006.08.15 15:01
|s/l
|132
|0.10
|1.2370
|1.2370
|1.2565
|1.98
|4510.15
|351
|2006.08.16 13:15
|sell
|133
|0.10
|1.2364
|1.2444
|1.2299
|352
|2006.08.16 13:15
|sell
|134
|0.10
|1.2364
|1.2444
|1.2234
|353
|2006.08.16 13:15
|sell
|135
|0.10
|1.2364
|1.2444
|1.2169
|354
|2006.08.16 14:31
|t/p
|133
|0.10
|1.2299
|1.2444
|1.2299
|52.85
|4563.00
|355
|2006.08.16 14:31
|modify
|135
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2169
|356
|2006.08.16 14:31
|modify
|134
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2234
|357
|2006.08.18 13:28
|s/l
|134
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2234
|-4.60
|4558.40
|358
|2006.08.18 13:28
|s/l
|135
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2169
|-4.60
|4553.80
|359
|2006.08.18 16:00
|buy
|136
|0.10
|1.2316
|1.2236
|1.2381
|360
|2006.08.18 16:00
|buy
|137
|0.10
|1.2316
|1.2236
|1.2446
|361
|2006.08.18 16:00
|buy
|138
|0.10
|1.2316
|1.2236
|1.2511
|362
|2006.08.21 09:22
|s/l
|136
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2381
|-64.39
|4489.41
|363
|2006.08.21 09:22
|s/l
|137
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2446
|-64.39
|4425.02
|364
|2006.08.21 09:22
|s/l
|138
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2511
|-64.39
|4360.63
|365
|2006.08.21 13:00
|sell
|139
|0.10
|1.2239
|1.2319
|1.2174
|366
|2006.08.21 13:00
|sell
|140
|0.10
|1.2239
|1.2319
|1.2109
|367
|2006.08.21 13:00
|sell
|141
|0.10
|1.2239
|1.2319
|1.2044
|368
|2006.08.22 14:00
|s/l
|139
|0.10
|1.2319
|1.2319
|1.2174
|-66.09
|4294.54
|369
|2006.08.22 14:00
|s/l
|140
|0.10
|1.2319
|1.2319
|1.2109
|-66.09
|4228.45
|370
|2006.08.22 14:00
|s/l
|141
|0.10
|1.2319
|1.2319
|1.2044
|-66.09
|4162.36
|371
|2006.08.23 20:30
|buy
|142
|0.10
|1.2351
|1.2271
|1.2416
|372
|2006.08.23 20:30
|buy
|143
|0.10
|1.2351
|1.2271
|1.2481
|373
|2006.08.23 20:30
|buy
|144
|0.10
|1.2351
|1.2271
|1.2546
|374
|2006.08.25 16:07
|t/p
|142
|0.10
|1.2416
|1.2271
|1.2416
|56.30
|4218.66
|375
|2006.08.25 16:07
|modify
|144
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2546
|376
|2006.08.25 16:07
|modify
|143
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2481
|377
|2006.08.28 09:25
|s/l
|143
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2481
|4.95
|4223.61
|378
|2006.08.28 09:25
|s/l
|144
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2546
|4.95
|4228.56
|379
|2006.08.28 14:00
|sell
|145
|0.10
|1.2342
|1.2422
|1.2277
|380
|2006.08.28 14:00
|sell
|146
|0.10
|1.2342
|1.2422
|1.2212
|381
|2006.08.28 14:00
|sell
|147
|0.10
|1.2342
|1.2422
|1.2147
|382
|2006.08.29 20:37
|t/p
|145
|0.10
|1.2277
|1.2422
|1.2277
|51.80
|4280.36
|383
|2006.08.29 20:37
|modify
|147
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2147
|384
|2006.08.29 20:37
|modify
|146
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2212
|385
|2006.08.31 17:52
|s/l
|146
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2212
|-5.75
|4274.61
|386
|2006.08.31 17:52
|s/l
|147
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2147
|-5.75
|4268.86
|387
|2006.08.31 20:30
|buy
|148
|0.10
|1.2320
|1.2240
|1.2385
|388
|2006.08.31 20:30
|buy
|149
|0.10
|1.2320
|1.2240
|1.2450
|389
|2006.08.31 20:30
|buy
|150
|0.10
|1.2320
|1.2240
|1.2515
|390
|2006.09.01 15:20
|t/p
|148
|0.10
|1.2385
|1.2240
|1.2385
|53.47
|4322.33
|391
|2006.09.01 15:20
|modify
|150
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2515
|392
|2006.09.01 15:20
|modify
|149
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2450
|393
|2006.09.01 17:39
|s/l
|149
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2450
|0.99
|4323.32
|394
|2006.09.01 17:39
|s/l
|150
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2515
|0.99
|4324.31
|395
|2006.09.01 17:39
|buy
|151
|0.10
|1.2324
|1.2244
|1.2389
|396
|2006.09.01 17:39
|buy
|152
|0.10
|1.2324
|1.2244
|1.2454
|397
|2006.09.01 17:39
|buy
|153
|0.10
|1.2324
|1.2244
|1.2519
|398
|2006.09.06 14:03
|t/p
|151
|0.10
|1.2389
|1.2244
|1.2389
|55.43
|4379.74
|399
|2006.09.06 14:03
|modify
|153
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2519
|400
|2006.09.06 14:03
|modify
|152
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2454
|401
|2006.09.07 14:45
|t/p
|152
|0.10
|1.2454
|1.2324
|1.2454
|110.30
|4490.04
|402
|2006.09.07 14:45
|modify
|153
|0.10
|1.2324
|1.2422
|1.2519
|403
|2006.09.07 17:08
|s/l
|153
|0.10
|1.2422
|1.2422
|1.2519
|84.84
|4574.88
|404
|2006.09.07 17:15
|buy
|154
|0.10
|1.2428
|1.2348
|1.2493
|405
|2006.09.07 17:15
|buy
|155
|0.10
|1.2428
|1.2348
|1.2558
|406
|2006.09.07 17:15
|buy
|156
|0.10
|1.2428
|1.2348
|1.2623
|407
|2006.09.08 16:25
|t/p
|154
|0.10
|1.2493
|1.2348
|1.2493
|53.01
|4627.89
|408
|2006.09.08 16:25
|modify
|156
|0.10
|1.2428
|1.2428
|1.2623
|409
|2006.09.08 16:25
|modify
|155
|0.10
|1.2428
|1.2428
|1.2558
|410
|2006.09.11 10:28
|s/l
|155
|0.10
|1.2428
|1.2428
|1.2558
|1.98
|4629.87
|411
|2006.09.11 10:28
|s/l
|156
|0.10
|1.2428
|1.2428
|1.2623
|1.98
|4631.85
|412
|2006.09.11 19:00
|buy
|157
|0.10
|1.2448
|1.2368
|1.2513
|413
|2006.09.11 19:00
|buy
|158
|0.10
|1.2448
|1.2368
|1.2578
|414
|2006.09.11 19:00
|buy
|159
|0.10
|1.2448
|1.2368
|1.2643
|415
|2006.09.12 20:03
|t/p
|157
|0.10
|1.2513
|1.2368
|1.2513
|52.93
|4684.78
|416
|2006.09.12 20:03
|modify
|159
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2643
|417
|2006.09.12 20:03
|modify
|158
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2578
|418
|2006.09.14 13:09
|s/l
|158
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2578
|4.95
|4689.73
|419
|2006.09.14 13:09
|s/l
|159
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2643
|4.95
|4694.68
|420
|2006.09.14 15:00
|sell
|160
|0.10
|1.2508
|1.2588
|1.2443
|421
|2006.09.14 15:00
|sell
|161
|0.10
|1.2508
|1.2588
|1.2378
|422
|2006.09.14 15:00
|sell
|162
|0.10
|1.2508
|1.2588
|1.2313
|423
|2006.09.15 13:50
|s/l
|160
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2443
|-64.70
|4629.98
|424
|2006.09.15 13:50
|s/l
|161
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2378
|-64.70
|4565.28
|425
|2006.09.15 13:50
|s/l
|162
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2313
|-64.70
|4500.58
|426
|2006.09.15 18:00
|buy
|163
|0.10
|1.2581
|1.2501
|1.2646
|427
|2006.09.15 18:00
|buy
|164
|0.10
|1.2581
|1.2501
|1.2711
|428
|2006.09.15 18:00
|buy
|165
|0.10
|1.2581
|1.2501
|1.2776
|429
|2006.09.18 21:23
|s/l
|163
|0.10
|1.2501
|1.2501
|1.2646
|-63.01
|4437.57
|430
|2006.09.18 21:23
|s/l
|164
|0.10
|1.2501
|1.2501
|1.2711
|-63.01
|4374.56
|431
|2006.09.18 21:23
|s/l
|165
|0.10
|1.2501
|1.2501
|1.2776
|-63.01
|4311.55
|432
|2006.09.19 06:15
|sell
|166
|0.10
|1.2504
|1.2584
|1.2439
|433
|2006.09.19 06:15
|sell
|167
|0.10
|1.2504
|1.2584
|1.2374
|434
|2006.09.19 06:15
|sell
|168
|0.10
|1.2504
|1.2584
|1.2309
|435
|2006.09.21 20:14
|t/p
|166
|0.10
|1.2439
|1.2584
|1.2439
|47.66
|4359.21
|436
|2006.09.21 20:14
|modify
|168
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2309
|437
|2006.09.21 20:14
|modify
|167
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2374
|438
|2006.09.22 10:20
|t/p
|167
|0.10
|1.2374
|1.2504
|1.2374
|99.32
|4458.53
|439
|2006.09.22 10:20
|modify
|168
|0.10
|1.2504
|1.2406
|1.2309
|440
|2006.09.25 06:34
|t/p
|168
|0.10
|1.2309
|1.2406
|1.2309
|151.63
|4610.16
|441
|2006.09.25 09:15
|sell
|169
|0.10
|1.2328
|1.2408
|1.2263
|442
|2006.09.25 09:15
|sell
|170
|0.10
|1.2328
|1.2408
|1.2198
|443
|2006.09.25 09:15
|sell
|171
|0.10
|1.2328
|1.2408
|1.2133
|444
|2006.09.26 10:15
|s/l
|169
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2263
|-65.61
|4544.55
|445
|2006.09.26 10:15
|s/l
|170
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2198
|-65.61
|4478.94
|446
|2006.09.26 10:15
|s/l
|171
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2133
|-65.61
|4413.33
|447
|2006.09.27 14:00
|buy
|172
|0.10
|1.2447
|1.2367
|1.2512
|448
|2006.09.27 14:00
|buy
|173
|0.10
|1.2447
|1.2367
|1.2577
|449
|2006.09.27 14:00
|buy
|174
|0.10
|1.2447
|1.2367
|1.2642
|450
|2006.09.28 23:59
|close at stop
|174
|0.10
|1.2475
|1.2367
|1.2642
|25.41
|4438.74
|451
|2006.09.28 23:59
|close at stop
|173
|0.10
|1.2475
|1.2367
|1.2577
|25.41
|4464.15
|452
|2006.09.28 23:59
|close at stop
|172
|0.10
|1.2475
|1.2367
|1.2512
|25.41
|4489.56