|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2005.11.01 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=3; Lots=0.1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=42; StopLoss=86; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0056; EnvelopePeriod=10; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=5; SMA2Bars=9; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=12; OSMASignal=11; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
|Bars in test
|56655
|Ticks modelled
|1360169
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-853.95
|Gross profit
|2074.83
|Gross loss
|-2928.78
|Profit factor
|0.71
|Expected payoff
|-9.93
|Absolute drawdown
|853.95
|Maximal drawdown
|1626.34 (91.76%)
|Relative drawdown
|91.76% (1626.34)
|Total trades
|86
|Short positions (won %)
|47 (36.17%)
|Long positions (won %)
|39 (38.46%)
|Profit trades (% of total)
|32 (37.21%)
|Loss trades (% of total)
|54 (62.79%)
|Largest
|profit trade
|151.68
|loss trade
|-65.17
|Average
|profit trade
|64.84
|loss trade
|-54.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (772.39)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-733.53)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|772.39 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-733.53 (12)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.11.01 00:01
|sell
|1
|0.10
|1.2898
|1.2978
|1.2833
|2
|2005.11.01 00:01
|sell
|2
|0.10
|1.2898
|1.2978
|1.2768
|3
|2005.11.01 00:01
|sell
|3
|0.10
|1.2898
|1.2978
|1.2703
|4
|2005.11.02 14:56
|t/p
|1
|0.10
|1.2833
|1.2978
|1.2833
|49.50
|1049.50
|5
|2005.11.02 14:56
|modify
|3
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2703
|6
|2005.11.02 14:56
|modify
|2
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2768
|7
|2005.11.02 18:30
|t/p
|2
|0.10
|1.2768
|1.2898
|1.2768
|100.69
|1150.19
|8
|2005.11.02 18:30
|modify
|3
|0.10
|1.2898
|1.2800
|1.2703
|9
|2005.11.02 19:42
|s/l
|3
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2703
|75.41
|1225.60
|10
|2005.11.03 23:30
|buy
|4
|0.10
|1.2918
|1.2838
|1.2983
|11
|2005.11.03 23:30
|buy
|5
|0.10
|1.2918
|1.2838
|1.3048
|12
|2005.11.03 23:30
|buy
|6
|0.10
|1.2918
|1.2838
|1.3113
|13
|2005.11.04 16:25
|t/p
|4
|0.10
|1.2983
|1.2838
|1.2983
|51.05
|1276.65
|14
|2005.11.04 16:25
|modify
|6
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.3113
|15
|2005.11.04 16:25
|modify
|5
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.3048
|16
|2005.11.04 16:53
|t/p
|5
|0.10
|1.3048
|1.2918
|1.3048
|100.62
|1377.27
|17
|2005.11.04 16:53
|modify
|6
|0.10
|1.2918
|1.3016
|1.3113
|18
|2005.11.08 01:54
|t/p
|6
|0.10
|1.3113
|1.3016
|1.3113
|151.68
|1528.95
|19
|2005.11.09 03:00
|buy
|7
|0.10
|1.3114
|1.3034
|1.3179
|20
|2005.11.09 03:00
|buy
|8
|0.10
|1.3114
|1.3034
|1.3244
|21
|2005.11.09 03:00
|buy
|9
|0.10
|1.3114
|1.3034
|1.3309
|22
|2005.11.14 17:16
|t/p
|7
|0.10
|1.3179
|1.3034
|1.3179
|54.27
|1583.22
|23
|2005.11.14 17:16
|modify
|9
|0.10
|1.3114
|1.3114
|1.3309
|24
|2005.11.14 17:16
|modify
|8
|0.10
|1.3114
|1.3114
|1.3244
|25
|2005.11.16 12:02
|t/p
|8
|0.10
|1.3244
|1.3114
|1.3244
|105.09
|1688.31
|26
|2005.11.16 12:02
|modify
|9
|0.10
|1.3114
|1.3212
|1.3309
|27
|2005.11.17 15:54
|s/l
|9
|0.10
|1.3212
|1.3212
|1.3309
|84.08
|1772.39
|28
|2005.11.17 23:45
|sell
|10
|0.10
|1.3174
|1.3254
|1.3109
|29
|2005.11.17 23:45
|sell
|11
|0.10
|1.3174
|1.3254
|1.3044
|30
|2005.11.17 23:45
|sell
|12
|0.10
|1.3174
|1.3254
|1.2979
|31
|2005.11.18 09:38
|s/l
|10
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3109
|-61.45
|1710.94
|32
|2005.11.18 09:38
|s/l
|11
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3044
|-61.45
|1649.49
|33
|2005.11.18 09:38
|s/l
|12
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.2979
|-61.45
|1588.04
|34
|2005.11.18 12:15
|buy
|13
|0.10
|1.3243
|1.3163
|1.3308
|35
|2005.11.18 12:15
|buy
|14
|0.10
|1.3243
|1.3163
|1.3373
|36
|2005.11.18 12:15
|buy
|15
|0.10
|1.3243
|1.3163
|1.3438
|37
|2005.11.18 15:29
|s/l
|13
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3308
|-60.78
|1527.26
|38
|2005.11.18 15:29
|s/l
|14
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3373
|-60.78
|1466.48
|39
|2005.11.18 15:29
|s/l
|15
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3438
|-60.78
|1405.70
|40
|2005.11.21 01:45
|sell
|16
|0.10
|1.3156
|1.3236
|1.3091
|41
|2005.11.21 01:45
|sell
|17
|0.10
|1.3156
|1.3236
|1.3026
|42
|2005.11.21 01:45
|sell
|18
|0.10
|1.3156
|1.3236
|1.2961
|43
|2005.11.21 14:58
|t/p
|16
|0.10
|1.3091
|1.3236
|1.3091
|49.66
|1455.36
|44
|2005.11.21 14:58
|modify
|18
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.2961
|45
|2005.11.21 14:58
|modify
|17
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.3026
|46
|2005.11.21 16:12
|s/l
|17
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.3026
|0.00
|1455.36
|47
|2005.11.21 16:12
|s/l
|18
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.2961
|0.00
|1455.36
|48
|2005.11.22 13:15
|buy
|19
|0.10
|1.3220
|1.3140
|1.3285
|49
|2005.11.22 13:15
|buy
|20
|0.10
|1.3220
|1.3140
|1.3350
|50
|2005.11.22 13:15
|buy
|21
|0.10
|1.3220
|1.3140
|1.3415
|51
|2005.11.22 20:09
|s/l
|19
|0.10
|1.3140
|1.3140
|1.3285
|-60.89
|1394.47
|52
|2005.11.22 20:09
|s/l
|20
|0.10
|1.3140
|1.3140
|1.3350
|-60.89
|1333.58
|53
|2005.11.22 20:09
|s/l
|21
|0.10
|1.3140
|1.3140
|1.3415
|-60.89
|1272.69
|54
|2005.11.23 05:15
|buy
|22
|0.10
|1.3121
|1.3041
|1.3186
|55
|2005.11.23 05:15
|buy
|23
|0.10
|1.3121
|1.3041
|1.3251
|56
|2005.11.23 05:15
|buy
|24
|0.10
|1.3121
|1.3041
|1.3316
|57
|2005.11.25 03:06
|t/p
|22
|0.10
|1.3186
|1.3041
|1.3186
|53.26
|1325.95
|58
|2005.11.25 03:06
|modify
|24
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3316
|59
|2005.11.25 03:06
|modify
|23
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3251
|60
|2005.11.28 16:48
|s/l
|23
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3251
|4.95
|1330.90
|61
|2005.11.28 16:48
|s/l
|24
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3316
|4.95
|1335.85
|62
|2005.11.29 01:45
|buy
|25
|0.10
|1.3049
|1.2969
|1.3114
|63
|2005.11.29 01:45
|buy
|26
|0.10
|1.3049
|1.2969
|1.3179
|64
|2005.11.29 01:45
|buy
|27
|0.10
|1.3049
|1.2969
|1.3244
|65
|2005.11.29 14:01
|t/p
|25
|0.10
|1.3114
|1.2969
|1.3114
|49.56
|1385.41
|66
|2005.11.29 14:01
|modify
|27
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.3244
|67
|2005.11.29 14:01
|modify
|26
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.3179
|68
|2005.11.29 16:00
|t/p
|26
|0.10
|1.3179
|1.3049
|1.3179
|98.63
|1484.04
|69
|2005.11.29 16:00
|modify
|27
|0.10
|1.3049
|1.3147
|1.3244
|70
|2005.11.29 17:06
|s/l
|27
|0.10
|1.3147
|1.3147
|1.3244
|74.55
|1558.59
|71
|2005.11.29 22:00
|sell
|28
|0.10
|1.3127
|1.3207
|1.3062
|72
|2005.11.29 22:00
|sell
|29
|0.10
|1.3127
|1.3207
|1.2997
|73
|2005.11.29 22:00
|sell
|30
|0.10
|1.3127
|1.3207
|1.2932
|74
|2005.12.01 15:25
|s/l
|28
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3062
|-65.17
|1493.42
|75
|2005.12.01 15:25
|s/l
|29
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.2997
|-65.17
|1428.25
|76
|2005.12.01 15:25
|s/l
|30
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.2932
|-65.17
|1363.08
|77
|2005.12.01 18:30
|buy
|31
|0.10
|1.3205
|1.3125
|1.3270
|78
|2005.12.01 18:30
|buy
|32
|0.10
|1.3205
|1.3125
|1.3335
|79
|2005.12.01 18:30
|buy
|33
|0.10
|1.3205
|1.3125
|1.3400
|80
|2005.12.05 13:54
|s/l
|31
|0.10
|1.3125
|1.3125
|1.3270
|-58.98
|1304.10
|81
|2005.12.05 13:54
|s/l
|32
|0.10
|1.3125
|1.3125
|1.3335
|-58.98
|1245.12
|82
|2005.12.05 13:54
|s/l
|33
|0.10
|1.3125
|1.3125
|1.3400
|-58.98
|1186.14
|83
|2005.12.06 21:45
|sell
|34
|0.10
|1.3057
|1.3137
|1.2992
|84
|2005.12.06 21:45
|sell
|35
|0.10
|1.3057
|1.3137
|1.2927
|85
|2005.12.06 21:45
|sell
|36
|0.10
|1.3057
|1.3137
|1.2862
|86
|2005.12.07 10:58
|s/l
|34
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.2992
|-62.05
|1124.09
|87
|2005.12.07 10:58
|s/l
|35
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.2927
|-62.05
|1062.04
|88
|2005.12.07 10:58
|s/l
|36
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.2862
|-62.05
|999.99
|89
|2005.12.07 15:15
|buy
|37
|0.10
|1.3135
|1.3055
|1.3200
|90
|2005.12.07 15:15
|buy
|38
|0.10
|1.3135
|1.3055
|1.3265
|91
|2005.12.07 15:15
|buy
|39
|0.10
|1.3135
|1.3055
|1.3330
|92
|2005.12.08 10:09
|s/l
|37
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.3200
|-58.31
|941.68
|93
|2005.12.08 10:09
|s/l
|38
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.3265
|-58.31
|883.37
|94
|2005.12.08 10:09
|s/l
|39
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.3330
|-58.31
|825.06
|95
|2005.12.08 20:45
|sell
|40
|0.10
|1.3011
|1.3091
|1.2946
|96
|2005.12.08 20:45
|sell
|41
|0.10
|1.3011
|1.3091
|1.2881
|97
|2005.12.08 20:45
|sell
|42
|0.10
|1.3011
|1.3091
|1.2816
|98
|2005.12.12 10:05
|t/p
|40
|0.10
|1.2946
|1.3091
|1.2946
|47.91
|872.97
|99
|2005.12.12 10:05
|modify
|42
|0.10
|1.3011
|1.3011
|1.2816
|100
|2005.12.12 10:05
|modify
|41
|0.10
|1.3011
|1.3011
|1.2881
|101
|2005.12.12 14:37
|t/p
|41
|0.10
|1.2881
|1.3011
|1.2881
|98.62
|971.59
|102
|2005.12.12 14:37
|modify
|42
|0.10
|1.3011
|1.2913
|1.2816
|103
|2005.12.12 20:56
|s/l
|42
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2816
|73.58
|1045.17
|104
|2005.12.12 23:15
|buy
|43
|0.10
|1.2900
|1.2820
|1.2965
|105
|2005.12.12 23:15
|buy
|44
|0.10
|1.2900
|1.2820
|1.3030
|106
|2005.12.12 23:15
|buy
|45
|0.10
|1.2900
|1.2820
|1.3095
|107
|2005.12.14 03:15
|s/l
|43
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2965
|-60.43
|984.74
|108
|2005.12.14 03:15
|s/l
|44
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.3030
|-60.43
|924.31
|109
|2005.12.14 03:15
|s/l
|45
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.3095
|-60.43
|863.88
|110
|2005.12.14 07:00
|sell
|46
|0.10
|1.2864
|1.2944
|1.2799
|111
|2005.12.14 07:00
|sell
|47
|0.10
|1.2864
|1.2944
|1.2734
|112
|2005.12.14 07:00
|sell
|48
|0.10
|1.2864
|1.2944
|1.2669
|113
|2005.12.14 14:30
|t/p
|46
|0.10
|1.2799
|1.2944
|1.2799
|50.80
|914.68
|114
|2005.12.14 14:30
|modify
|48
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2669
|115
|2005.12.14 14:30
|modify
|47
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2734
|116
|2005.12.15 15:46
|s/l
|47
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2734
|-3.45
|911.23
|117
|2005.12.15 15:46
|s/l
|48
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2669
|-3.45
|907.78
|118
|2005.12.16 00:00
|sell
|49
|0.10
|1.2900
|1.2980
|1.2835
|119
|2005.12.16 00:00
|sell
|50
|0.10
|1.2900
|1.2980
|1.2770
|120
|2005.12.16 00:00
|sell
|51
|0.10
|1.2900
|1.2980
|1.2705
|121
|2005.12.20 10:33
|s/l
|49
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.2835
|-63.93
|843.85
|122
|2005.12.20 10:33
|s/l
|50
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.2770
|-63.93
|779.92
|123
|2005.12.20 10:33
|s/l
|51
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.2705
|-63.93
|715.99
|124
|2005.12.20 12:30
|buy
|52
|0.10
|1.2957
|1.2877
|1.3022
|125
|2005.12.20 12:30
|buy
|53
|0.10
|1.2957
|1.2877
|1.3087
|126
|2005.12.20 12:30
|buy
|54
|0.10
|1.2957
|1.2877
|1.3152
|127
|2005.12.20 14:56
|t/p
|52
|0.10
|1.3022
|1.2877
|1.3022
|49.91
|765.90
|128
|2005.12.20 14:56
|modify
|54
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.3152
|129
|2005.12.20 14:56
|modify
|53
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.3087
|130
|2005.12.20 17:45
|t/p
|53
|0.10
|1.3087
|1.2957
|1.3087
|99.30
|865.20
|131
|2005.12.20 17:45
|modify
|54
|0.10
|1.2957
|1.3055
|1.3152
|132
|2005.12.21 09:00
|s/l
|54
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.3152
|76.06
|941.26
|133
|2005.12.21 11:15
|sell
|55
|0.10
|1.3072
|1.3152
|1.3007
|134
|2005.12.21 11:15
|sell
|56
|0.10
|1.3072
|1.3152
|1.2942
|135
|2005.12.21 11:15
|sell
|57
|0.10
|1.3072
|1.3152
|1.2877
|136
|2005.12.21 15:35
|s/l
|55
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.3007
|-60.82
|880.44
|137
|2005.12.21 15:35
|s/l
|56
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.2942
|-60.82
|819.62
|138
|2005.12.21 15:35
|s/l
|57
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.2877
|-60.82
|758.80
|139
|2005.12.21 19:15
|buy
|58
|0.10
|1.3150
|1.3070
|1.3215
|140
|2005.12.21 19:15
|buy
|59
|0.10
|1.3150
|1.3070
|1.3280
|141
|2005.12.21 19:15
|buy
|60
|0.10
|1.3150
|1.3070
|1.3345
|142
|2005.12.28 08:23
|s/l
|58
|0.10
|1.3070
|1.3070
|1.3215
|-54.28
|704.52
|143
|2005.12.28 08:23
|s/l
|59
|0.10
|1.3070
|1.3070
|1.3280
|-54.28
|650.24
|144
|2005.12.28 08:23
|s/l
|60
|0.10
|1.3070
|1.3070
|1.3345
|-54.28
|595.96
|145
|2005.12.28 14:30
|sell
|61
|0.10
|1.3078
|1.3158
|1.3013
|146
|2005.12.28 14:30
|sell
|62
|0.10
|1.3078
|1.3158
|1.2948
|147
|2005.12.28 14:30
|sell
|63
|0.10
|1.3078
|1.3158
|1.2883
|148
|2005.12.28 18:04
|s/l
|61
|0.10
|1.3158
|1.3158
|1.3013
|-60.79
|535.17
|149
|2005.12.28 18:04
|s/l
|62
|0.10
|1.3158
|1.3158
|1.2948
|-60.79
|474.38
|150
|2005.12.28 18:04
|s/l
|63
|0.10
|1.3158
|1.3158
|1.2883
|-60.79
|413.59
|151
|2005.12.29 00:15
|sell
|64
|0.10
|1.3171
|1.3251
|1.3106
|152
|2005.12.29 00:15
|sell
|65
|0.10
|1.3171
|1.3251
|1.3041
|153
|2005.12.29 00:15
|sell
|66
|0.10
|1.3171
|1.3251
|1.2976
|154
|2005.12.30 04:17
|t/p
|64
|0.10
|1.3106
|1.3251
|1.3106
|48.45
|462.04
|155
|2005.12.30 04:17
|modify
|66
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.2976
|156
|2005.12.30 04:17
|modify
|65
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3041
|157
|2005.12.30 13:31
|s/l
|65
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3041
|-1.15
|460.89
|158
|2005.12.30 13:31
|s/l
|66
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.2976
|-1.15
|459.74
|159
|2005.12.30 17:15
|buy
|67
|0.10
|1.3178
|1.3098
|1.3243
|160
|2005.12.30 17:15
|buy
|68
|0.10
|1.3178
|1.3098
|1.3308
|161
|2005.12.30 17:15
|buy
|69
|0.10
|1.3178
|1.3098
|1.3373
|162
|2006.01.03 03:05
|s/l
|67
|0.10
|1.3098
|1.3098
|1.3243
|-59.10
|400.64
|163
|2006.01.03 03:05
|s/l
|68
|0.10
|1.3098
|1.3098
|1.3308
|-59.10
|341.54
|164
|2006.01.03 03:05
|s/l
|69
|0.10
|1.3098
|1.3098
|1.3373
|-59.10
|282.44
|165
|2006.01.03 08:30
|sell
|70
|0.10
|1.3092
|1.3172
|1.3027
|166
|2006.01.03 08:30
|sell
|71
|0.10
|1.3092
|1.3172
|1.2962
|167
|2006.01.03 15:37
|t/p
|70
|0.10
|1.3027
|1.3172
|1.3027
|49.90
|332.34
|168
|2006.01.03 15:37
|modify
|71
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.2962
|169
|2006.01.03 16:17
|t/p
|71
|0.10
|1.2962
|1.3092
|1.2962
|100.29
|432.63
|170
|2006.01.03 23:15
|sell
|72
|0.10
|1.2908
|1.2988
|1.2843
|171
|2006.01.03 23:15
|sell
|73
|0.10
|1.2908
|1.2988
|1.2778
|172
|2006.01.03 23:15
|sell
|74
|0.10
|1.2908
|1.2988
|1.2713
|173
|2006.01.04 04:14
|t/p
|72
|0.10
|1.2843
|1.2988
|1.2843
|49.51
|482.14
|174
|2006.01.04 04:14
|modify
|74
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2713
|175
|2006.01.04 04:14
|modify
|73
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2778
|176
|2006.01.04 18:28
|t/p
|73
|0.10
|1.2778
|1.2908
|1.2778
|100.60
|582.74
|177
|2006.01.04 18:28
|modify
|74
|0.10
|1.2908
|1.2810
|1.2713
|178
|2006.01.05 08:47
|s/l
|74
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2713
|71.90
|654.64
|179
|2006.01.05 23:15
|sell
|75
|0.10
|1.2761
|1.2841
|1.2696
|180
|2006.01.05 23:15
|sell
|76
|0.10
|1.2761
|1.2841
|1.2631
|181
|2006.01.05 23:15
|sell
|77
|0.10
|1.2761
|1.2841
|1.2566
|182
|2006.01.06 14:50
|t/p
|75
|0.10
|1.2696
|1.2841
|1.2696
|50.05
|704.69
|183
|2006.01.06 14:50
|modify
|77
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2566
|184
|2006.01.06 14:50
|modify
|76
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2631
|185
|2006.01.09 09:41
|s/l
|76
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2631
|-2.30
|702.39
|186
|2006.01.09 09:41
|s/l
|77
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2566
|-2.30
|700.09
|187
|2006.01.09 23:45
|sell
|78
|0.10
|1.2763
|1.2843
|1.2698
|188
|2006.01.09 23:45
|sell
|79
|0.10
|1.2763
|1.2843
|1.2633
|189
|2006.01.09 23:45
|sell
|80
|0.10
|1.2763
|1.2843
|1.2568
|190
|2006.01.11 09:55
|s/l
|78
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2698
|-64.59
|635.50
|191
|2006.01.11 09:55
|s/l
|79
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2633
|-64.59
|570.91
|192
|2006.01.11 09:55
|s/l
|80
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2568
|-64.59
|506.32
|193
|2006.01.11 12:30
|buy
|81
|0.10
|1.2821
|1.2741
|1.2886
|194
|2006.01.11 12:30
|buy
|82
|0.10
|1.2821
|1.2741
|1.2951
|195
|2006.01.11 12:30
|buy
|83
|0.10
|1.2821
|1.2741
|1.3016
|196
|2006.01.11 17:48
|s/l
|81
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2886
|-62.80
|443.52
|197
|2006.01.11 17:48
|s/l
|82
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2951
|-62.80
|380.72
|198
|2006.01.11 17:48
|s/l
|83
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.3016
|-62.80
|317.92
|199
|2006.01.11 21:00
|sell
|84
|0.10
|1.2746
|1.2826
|1.2681
|200
|2006.01.11 21:00
|sell
|85
|0.10
|1.2746
|1.2826
|1.2616
|201
|2006.01.11 21:00
|sell
|86
|0.10
|1.2746
|1.2826
|1.2551
|202
|2006.01.12 14:59
|close at stop
|86
|0.10
|1.2815
|1.2826
|1.2551
|-57.29
|260.63
|203
|2006.01.12 14:59
|close at stop
|85
|0.10
|1.2815
|1.2826
|1.2616
|-57.29
|203.34
|204
|2006.01.12 14:59
|close at stop
|84
|0.10
|1.2815
|1.2826
|1.2681
|-57.29
|146.05