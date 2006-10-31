Velocity4x
|Account: 9001854
|Name: Simpson
|Currency: USD
|2006 October 31, 11:23
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|807013
|2006.10.31 10:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.82
|0.00
|118.22
|2006.10.31 10:41
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|806924
|2006.10.31 09:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.67
|0.00
|118.07
|2006.10.31 10:29
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|806788
|2006.10.31 08:40
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.99
|2006.10.31 09:05
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|806682
|2006.10.31 08:33
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.66
|0.00
|118.06
|2006.10.31 09:05
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|806619
|2006.10.31 08:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2652
|2006.10.31 08:24
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|806614
|2006.10.31 08:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.72
|0.00
|118.12
|2006.10.31 09:06
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|806557
|2006.10.31 07:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.78
|0.00
|118.18
|2006.10.31 09:06
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|806536
|2006.10.31 07:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2646
|2006.10.31 08:25
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|806516
|2006.10.31 07:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2640
|2006.10.31 08:25
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|806498
|2006.10.31 07:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.67
|0.00
|118.07
|2006.10.31 07:47
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|806492
|2006.10.31 07:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.98
|2006.10.31 07:41
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|806393
|2006.10.31 07:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2696
|0.0000
|1.2656
|2006.10.31 07:43
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|806319
|2006.10.31 07:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.64
|0.00
|118.04
|2006.10.31 07:41
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|806313
|2006.10.31 07:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2670
|2006.10.31 07:25
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|806167
|2006.10.31 05:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2678
|2006.10.31 07:20
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|806096
|2006.10.31 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2672
|2006.10.31 07:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|805945
|2006.10.31 02:14
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2678
|2006.10.31 04:59
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|805943
|2006.10.31 02:13
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.92
|2006.10.31 07:20
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|40.82
|805939
|2006.10.31 02:09
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.98
|2006.10.31 07:21
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|805935
|2006.10.31 02:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2672
|2006.10.31 04:59
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|805902
|2006.10.31 01:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|1.2667
|2006.10.31 05:00
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|805878
|2006.10.31 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2672
|2006.10.31 01:06
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|805877
|2006.10.31 00:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.64
|0.00
|118.04
|2006.10.31 07:21
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|805855
|2006.10.31 00:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|1.2667
|2006.10.31 01:08
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|805847
|2006.10.31 00:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.70
|0.00
|118.10
|2006.10.31 07:21
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|805637
|2006.10.30 23:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.98
|2006.10.31 00:38
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|805618
|2006.10.30 23:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.92
|2006.10.30 23:37
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|805536
|2006.10.30 22:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2679
|2006.10.31 00:38
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|805469
|2006.10.30 22:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.98
|2006.10.30 23:37
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|805466
|2006.10.30 22:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2681
|2006.10.30 22:23
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|805337
|2006.10.30 21:41
|balance
|Deposit
|3 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|165.49
|Closed P/L:
|165.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|806651
|2006.10.31 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2646
|
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|806805
|2006.10.31 08:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2652
|
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|807122
|2006.10.31 10:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.36
|
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.39
|
|Floating P/L:
|-12.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|165.49
|Floating P/L:
|-12.39
|Margin:
|480.70
|Balance:
|3 165.49
|Equity:
|3 153.10
|Free Margin:
|2 672.40