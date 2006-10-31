Velocity4x

Account: 9001854 Name: Simpson Currency: USD 2006 October 31, 11:23
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
8070132006.10.31 10:29buy0.10usdjpy117.820.00118.222006.10.31 10:41117.930.000.000.009.33
8069242006.10.31 09:06buy0.10usdjpy117.670.00118.072006.10.31 10:29117.780.000.000.009.34
8067882006.10.31 08:40buy0.80usdjpy117.590.00117.992006.10.31 09:05117.650.000.000.0040.80
8066822006.10.31 08:33buy0.40usdjpy117.660.00118.062006.10.31 09:05117.640.000.000.00-6.80
8066192006.10.31 08:04sell0.40eurusd1.26920.00001.26522006.10.31 08:241.26860.000.000.0024.00
8066142006.10.31 08:01buy0.20usdjpy117.720.00118.122006.10.31 09:06117.650.000.000.00-11.90
8065572006.10.31 07:47buy0.10usdjpy117.780.00118.182006.10.31 09:06117.640.000.000.00-11.90
8065362006.10.31 07:45sell0.20eurusd1.26860.00001.26462006.10.31 08:251.26880.000.000.00-4.00
8065162006.10.31 07:43sell0.10eurusd1.26800.00001.26402006.10.31 08:251.26860.000.000.00-6.00
8064982006.10.31 07:42buy0.10usdjpy117.670.00118.072006.10.31 07:47117.780.000.000.009.34
8064922006.10.31 07:40buy0.20usdjpy117.580.00117.982006.10.31 07:41117.640.000.000.0010.20
8063932006.10.31 07:26sell0.10eurusd1.26960.00001.26562006.10.31 07:431.26840.000.000.0012.00
8063192006.10.31 07:21buy0.10usdjpy117.640.00118.042006.10.31 07:41117.630.000.000.00-0.85
8063132006.10.31 07:20sell0.10eurusd1.27100.00001.26702006.10.31 07:251.26960.000.000.0014.00
8061672006.10.31 05:43sell0.20eurusd1.27180.00001.26782006.10.31 07:201.27120.000.000.0012.00
8060962006.10.31 05:00sell0.10eurusd1.27120.00001.26722006.10.31 07:201.27110.000.000.001.00
8059452006.10.31 02:14sell0.40eurusd1.27180.00001.26782006.10.31 04:591.27130.000.000.0020.00
8059432006.10.31 02:13buy0.80usdjpy117.520.00117.922006.10.31 07:20117.580.000.000.0040.82
8059392006.10.31 02:09buy0.40usdjpy117.580.00117.982006.10.31 07:21117.590.000.000.003.40
8059352006.10.31 02:04sell0.20eurusd1.27120.00001.26722006.10.31 04:591.27140.000.000.00-4.00
8059022006.10.31 01:08sell0.10eurusd1.27070.00001.26672006.10.31 05:001.27130.000.000.00-6.00
8058782006.10.31 00:56sell0.20eurusd1.27120.00001.26722006.10.31 01:061.27110.000.000.002.00
8058772006.10.31 00:56buy0.20usdjpy117.640.00118.042006.10.31 07:21117.600.000.000.00-6.80
8058552006.10.31 00:42sell0.10eurusd1.27070.00001.26672006.10.31 01:081.27100.000.000.00-3.00
8058472006.10.31 00:38buy0.10usdjpy117.700.00118.102006.10.31 07:21117.610.000.000.00-7.65
8056372006.10.30 23:37buy0.10usdjpy117.580.00117.982006.10.31 00:38117.660.000.000.006.80
8056182006.10.30 23:17buy0.20usdjpy117.520.00117.922006.10.30 23:37117.580.000.000.0010.21
8055362006.10.30 22:25sell0.10eurusd1.27190.00001.26792006.10.31 00:381.27100.000.000.009.00
8054692006.10.30 22:11buy0.10usdjpy117.580.00117.982006.10.30 23:37117.570.000.000.00-0.85
8054662006.10.30 22:11sell0.10eurusd1.27210.00001.26812006.10.30 22:231.27200.000.000.001.00
8053372006.10.30 21:41balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 0.00 165.49
Closed P/L: 165.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
8066512006.10.31 08:25sell0.10eurusd1.26860.00001.2646 1.26930.000.000.00-7.00
8068052006.10.31 08:41sell0.20eurusd1.26920.00001.2652 1.26930.000.000.00-2.00
8071222006.10.31 10:41buy0.10usdjpy117.960.00118.36 117.920.000.000.00-3.39
  0.00 0.00 0.00 -12.39
 Floating P/L: -12.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 165.49 Floating P/L: -12.39 Margin: 480.70
Balance: 3 165.49 Equity: 3 153.10 Free Margin: 2 672.40