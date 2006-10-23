Cyberia EA 1.85g on IBFX Live Mini Account
|A/C No: xxxxx
|Name: xxxxx xxxxxx
|2006.10.31 04:14 (GMT)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11432998
|123000
|2006.10.24 06:13
|buy
|8.83
|usdchfm
|1.2684
|1.2670
|0.0000
|2006.10.24 06:22
|1.2691
|0.00
|0.00
|7.00
|2
|11460190
|123000
|2006.10.24 11:37
|buy
|8.28
|usdchfm
|1.2692
|1.2677
|0.0000
|2006.10.24 13:10
|1.2698
|0.00
|0.00
|6.00
|3
|11582693
|123000
|2006.10.26 21:57
|sell
|9.17
|usdchfm
|1.2545
|1.2560
|0.0000
|2006.10.27 00:53
|1.2538
|0.00
|0.00
|7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|Summary P/L:
|20.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11417365
|123000
|2006.10.23 18:39
|sell
|1.17
|gbpusdm
|1.8729
|1.8743
|0.0000
|2006.10.23 19:01
|1.8743
|0.00
|0.00
|-14.00
|2
|11540818
|123000
|2006.10.25 20:18
|buy
|4.63
|gbpusdm
|1.8777
|1.8761
|0.0000
|2006.10.25 21:59
|1.8784
|0.00
|0.00
|7.00
|3
|11577474
|123000
|2006.10.26 17:01
|buy
|4.35
|gbpusdm
|1.8917
|1.8902
|0.0000
|2006.10.26 18:09
|1.8902
|0.00
|0.00
|-15.00
|4
|11582599
|123000
|2006.10.26 21:48
|buy
|4.34
|gbpusdm
|1.8902
|1.8887
|0.0000
|2006.10.26 23:06
|1.8909
|0.00
|0.00
|7.00
|5
|11590667
|123000
|2006.10.27 06:24
|buy
|4.28
|gbpusdm
|1.8901
|1.8886
|0.0000
|2006.10.27 06:58
|1.8886
|0.00
|0.00
|-15.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|Summary P/L:
|-30.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11425633
|123000
|2006.10.24 01:42
|sell
|8.37
|usdjpym
|119.42
|119.56
|0.00
|2006.10.24 03:21
|119.37
|0.00
|0.00
|5.00
|2
|11431067
|123000
|2006.10.24 05:57
|sell
|8.82
|usdjpym
|119.45
|119.59
|0.00
|2006.10.24 06:23
|119.59
|0.00
|0.00
|-14.00
|3
|11460924
|123000
|2006.10.24 11:45
|buy
|8.28
|usdjpym
|119.48
|119.35
|0.00
|2006.10.24 11:58
|119.53
|0.00
|0.00
|5.00
|4
|11476881
|123000
|2006.10.24 15:42
|buy
|8.34
|usdjpym
|119.15
|118.99
|0.00
|2006.10.24 15:53
|119.23
|0.00
|0.00
|8.00
|5
|11491574
|123000
|2006.10.24 21:56
|sell
|8.39
|usdjpym
|119.43
|119.57
|0.00
|2006.10.24 22:36
|119.35
|0.00
|0.00
|8.00
|6
|11500456
|123000
|2006.10.25 01:11
|buy
|8.87
|usdjpym
|119.18
|119.05
|0.00
|2006.10.25 01:29
|119.22
|0.00
|0.00
|4.00
|7
|11533623
|123000
|2006.10.25 18:18
|buy
|8.34
|usdjpym
|119.12
|118.96
|0.00
|2006.10.25 18:20
|118.96
|0.00
|0.00
|-16.00
|8
|11534004
|123000
|2006.10.25 18:21
|buy
|8.25
|usdjpym
|118.97
|118.83
|0.00
|2006.10.25 18:25
|119.04
|0.00
|0.00
|7.00
|9
|11535298
|123000
|2006.10.25 18:26
|buy
|8.29
|usdjpym
|119.04
|118.91
|0.00
|2006.10.25 18:29
|119.10
|0.00
|0.00
|6.00
|10
|11536206
|123000
|2006.10.25 18:32
|buy
|8.33
|usdjpym
|119.09
|118.96
|0.00
|2006.10.25 18:33
|118.96
|0.00
|0.00
|-13.00
|11
|11536421
|123000
|2006.10.25 18:34
|buy
|8.25
|usdjpym
|119.05
|118.91
|0.00
|2006.10.25 18:48
|118.91
|0.00
|0.00
|-14.00
|12
|11537452
|123000
|2006.10.25 18:48
|buy
|8.17
|usdjpym
|118.93
|118.80
|0.00
|2006.10.25 18:51
|118.99
|0.00
|0.00
|6.00
|13
|11537890
|123000
|2006.10.25 18:51
|buy
|8.21
|usdjpym
|119.01
|118.88
|0.00
|2006.10.25 20:04
|119.09
|0.00
|0.00
|8.00
|14
|11540160
|123000
|2006.10.25 20:04
|sell
|8.69
|usdjpym
|119.13
|119.26
|0.00
|2006.10.25 20:19
|119.07
|0.00
|0.00
|6.00
|15
|11541155
|123000
|2006.10.25 20:52
|sell
|9.24
|usdjpym
|119.11
|119.24
|0.00
|2006.10.25 21:58
|119.03
|0.00
|0.00
|8.00
|16
|11542566
|123000
|2006.10.25 21:58
|buy
|9.90
|usdjpym
|119.04
|118.91
|0.00
|2006.10.25 23:26
|118.91
|0.00
|0.00
|-13.00
|17
|11575930
|123000
|2006.10.26 16:42
|buy
|8.30
|usdjpym
|118.46
|118.32
|0.00
|2006.10.26 16:47
|118.32
|0.00
|0.00
|-14.00
|18
|11576606
|123000
|2006.10.26 16:47
|buy
|8.22
|usdjpym
|118.36
|118.21
|0.00
|2006.10.26 19:10
|118.42
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|Summary P/L:
|-7.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11561505
|123000
|2006.10.26 10:47
|buy
|6.51
|eurusdm
|1.2651
|1.2638
|0.0000
|2006.10.26 12:20
|1.2657
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|6.00
|Summary P/L:
|6.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11425707
|123000
|2006.10.24 01:43
|sell
|6.67
|eurjpym
|149.77
|149.92
|0.00
|2006.10.24 08:44
|149.92
|0.00
|0.00
|-15.00
|2
|11492591
|123000
|2006.10.24 22:36
|buy
|6.68
|eurjpym
|149.87
|149.71
|0.00
|2006.10.25 07:09
|149.71
|0.00
|0.00
|-16.00
|3
|11513691
|123000
|2006.10.25 07:10
|buy
|6.67
|eurjpym
|149.70
|149.55
|0.00
|2006.10.25 09:50
|149.77
|0.00
|0.00
|7.00
|4
|11524755
|123000
|2006.10.25 11:50
|sell
|6.69
|eurjpym
|149.92
|150.08
|0.00
|2006.10.25 17:32
|150.08
|0.00
|0.00
|-16.00
|5
|11539086
|123000
|2006.10.25 19:13
|sell
|6.51
|eurjpym
|150.12
|150.28
|0.00
|2006.10.25 20:19
|150.05
|0.00
|0.00
|7.00
|6
|11542177
|123000
|2006.10.25 21:46
|buy
|7.33
|eurjpym
|150.07
|149.91
|0.00
|2006.10.26 06:48
|150.14
|0.00
|0.00
|7.00
|7
|11552808
|123000
|2006.10.26 06:56
|sell
|6.57
|eurjpym
|150.30
|150.45
|0.00
|2006.10.26 08:20
|150.45
|0.00
|0.00
|-15.00
|8
|11562220
|123000
|2006.10.26 11:34
|sell
|6.85
|eurjpym
|150.36
|150.52
|0.00
|2006.10.26 13:07
|150.29
|0.00
|0.00
|7.00
|9
|11583348
|123000
|2006.10.26 23:31
|sell
|6.30
|eurjpym
|150.28
|150.43
|0.00
|2006.10.26 23:51
|150.43
|0.00
|0.00
|-15.00
|10
|11584564
|123000
|2006.10.27 00:14
|sell
|6.11
|eurjpym
|150.58
|150.74
|0.00
|2006.10.27 00:18
|150.74
|0.00
|0.00
|-16.00
|11
|11584695
|123000
|2006.10.27 00:18
|sell
|6.04
|eurjpym
|150.68
|150.84
|0.00
|2006.10.27 01:20
|150.59
|0.00
|0.00
|9.00
|12
|11589484
|123000
|2006.10.27 05:19
|buy
|6.34
|eurjpym
|150.33
|150.17
|0.00
|2006.10.27 06:00
|150.41
|0.00
|0.00
|8.00
|13
|11591052
|123000
|2006.10.27 06:32
|buy
|7.13
|eurjpym
|150.22
|150.08
|0.00
|2006.10.27 07:21
|150.31
|0.00
|0.00
|9.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|Summary P/L:
|-39.00
|
|Grand Total P/L:
|-50.00
* * *