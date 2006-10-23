Cyberia EA 1.85g on IBFX Live Mini Account
A/C No: xxxxxName: xxxxx xxxxxx2006.10.31 04:14 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114329981230002006.10.24 06:13buy8.83usdchfm1.26841.26700.00002006.10.24 06:221.26910.000.007.00
2114601901230002006.10.24 11:37buy8.28usdchfm1.26921.26770.00002006.10.24 13:101.26980.000.006.00
3115826931230002006.10.26 21:57sell9.17usdchfm1.25451.25600.00002006.10.27 00:531.25380.000.007.00
0.000.0020.00
Summary P/L:20.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114173651230002006.10.23 18:39sell1.17gbpusdm1.87291.87430.00002006.10.23 19:011.87430.000.00-14.00
2115408181230002006.10.25 20:18buy4.63gbpusdm1.87771.87610.00002006.10.25 21:591.87840.000.007.00
3115774741230002006.10.26 17:01buy4.35gbpusdm1.89171.89020.00002006.10.26 18:091.89020.000.00-15.00
4115825991230002006.10.26 21:48buy4.34gbpusdm1.89021.88870.00002006.10.26 23:061.89090.000.007.00
5115906671230002006.10.27 06:24buy4.28gbpusdm1.89011.88860.00002006.10.27 06:581.88860.000.00-15.00
0.000.00-30.00
Summary P/L:-30.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114256331230002006.10.24 01:42sell8.37usdjpym119.42119.560.002006.10.24 03:21119.370.000.005.00
2114310671230002006.10.24 05:57sell8.82usdjpym119.45119.590.002006.10.24 06:23119.590.000.00-14.00
3114609241230002006.10.24 11:45buy8.28usdjpym119.48119.350.002006.10.24 11:58119.530.000.005.00
4114768811230002006.10.24 15:42buy8.34usdjpym119.15118.990.002006.10.24 15:53119.230.000.008.00
5114915741230002006.10.24 21:56sell8.39usdjpym119.43119.570.002006.10.24 22:36119.350.000.008.00
6115004561230002006.10.25 01:11buy8.87usdjpym119.18119.050.002006.10.25 01:29119.220.000.004.00
7115336231230002006.10.25 18:18buy8.34usdjpym119.12118.960.002006.10.25 18:20118.960.000.00-16.00
8115340041230002006.10.25 18:21buy8.25usdjpym118.97118.830.002006.10.25 18:25119.040.000.007.00
9115352981230002006.10.25 18:26buy8.29usdjpym119.04118.910.002006.10.25 18:29119.100.000.006.00
10115362061230002006.10.25 18:32buy8.33usdjpym119.09118.960.002006.10.25 18:33118.960.000.00-13.00
11115364211230002006.10.25 18:34buy8.25usdjpym119.05118.910.002006.10.25 18:48118.910.000.00-14.00
12115374521230002006.10.25 18:48buy8.17usdjpym118.93118.800.002006.10.25 18:51118.990.000.006.00
13115378901230002006.10.25 18:51buy8.21usdjpym119.01118.880.002006.10.25 20:04119.090.000.008.00
14115401601230002006.10.25 20:04sell8.69usdjpym119.13119.260.002006.10.25 20:19119.070.000.006.00
15115411551230002006.10.25 20:52sell9.24usdjpym119.11119.240.002006.10.25 21:58119.030.000.008.00
16115425661230002006.10.25 21:58buy9.90usdjpym119.04118.910.002006.10.25 23:26118.910.000.00-13.00
17115759301230002006.10.26 16:42buy8.30usdjpym118.46118.320.002006.10.26 16:47118.320.000.00-14.00
18115766061230002006.10.26 16:47buy8.22usdjpym118.36118.210.002006.10.26 19:10118.420.000.006.00
0.000.00-7.00
Summary P/L:-7.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1115615051230002006.10.26 10:47buy6.51eurusdm1.26511.26380.00002006.10.26 12:201.26570.000.006.00
0.000.006.00
Summary P/L:6.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114257071230002006.10.24 01:43sell6.67eurjpym149.77149.920.002006.10.24 08:44149.920.000.00-15.00
2114925911230002006.10.24 22:36buy6.68eurjpym149.87149.710.002006.10.25 07:09149.710.000.00-16.00
3115136911230002006.10.25 07:10buy6.67eurjpym149.70149.550.002006.10.25 09:50149.770.000.007.00
4115247551230002006.10.25 11:50sell6.69eurjpym149.92150.080.002006.10.25 17:32150.080.000.00-16.00
5115390861230002006.10.25 19:13sell6.51eurjpym150.12150.280.002006.10.25 20:19150.050.000.007.00
6115421771230002006.10.25 21:46buy7.33eurjpym150.07149.910.002006.10.26 06:48150.140.000.007.00
7115528081230002006.10.26 06:56sell6.57eurjpym150.30150.450.002006.10.26 08:20150.450.000.00-15.00
8115622201230002006.10.26 11:34sell6.85eurjpym150.36150.520.002006.10.26 13:07150.290.000.007.00
9115833481230002006.10.26 23:31sell6.30eurjpym150.28150.430.002006.10.26 23:51150.430.000.00-15.00
10115845641230002006.10.27 00:14sell6.11eurjpym150.58150.740.002006.10.27 00:18150.740.000.00-16.00
11115846951230002006.10.27 00:18sell6.04eurjpym150.68150.840.002006.10.27 01:20150.590.000.009.00
12115894841230002006.10.27 05:19buy6.34eurjpym150.33150.170.002006.10.27 06:00150.410.000.008.00
13115910521230002006.10.27 06:32buy7.13eurjpym150.22150.080.002006.10.27 07:21150.310.000.009.00
0.000.00-39.00
Summary P/L:-39.00
 
Grand Total P/L:-50.00
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