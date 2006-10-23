Cyberia EA 1.85g on IBFX Live Mini Account
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Trading from 10/22/2006 until 10/25/2006 13:38 (GMT)
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|Trading Pairs: USDJPY, USDCHF, EURJPY, EURUSD, GBPUSD
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|1 HOUR TIME FRAME FOR ALL PAIRS
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|EnableCCI=false, EnablePivot=false, ReverseIndex=3.82, AutoLots=true, MAXLots=10
|ValuesPeriodCount=7, ValuesPeriodCountMax=7, Risk=0.2, StopLossIndex=2.5
|AutoStopLossIndex=true, StaticStopLoss=11, EnableTrailingStop=false
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|Blocked trading hours: 08,09,12,13,14 for all pairs
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|ALL RESULTS IN PIPS
|
|A/C No: xxxxx
|Name: xxxxxxx
|2006.10.25 13:38 (GMT)
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|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11432998
|123000
|2006.10.24 06:13
|buy
|8.83
|usdchfm
|1.2684
|1.2670
|0.0000
|2006.10.24 06:22
|1.2691
|0.00
|0.00
|7.00
|2
|11460190
|123000
|2006.10.24 11:37
|buy
|8.28
|usdchfm
|1.2692
|1.2677
|0.0000
|2006.10.24 13:10
|1.2698
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|13.00
|Summary P/L:
|13.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11417365
|123000
|2006.10.23 18:39
|sell
|1.17
|gbpusdm
|1.8729
|1.8743
|0.0000
|2006.10.23 19:01
|1.8743
|0.00
|0.00
|-14.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|Summary P/L:
|-14.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11425633
|123000
|2006.10.24 01:42
|sell
|8.37
|usdjpym
|119.42
|119.56
|0.00
|2006.10.24 03:21
|119.37
|0.00
|0.00
|5.00
|2
|11431067
|123000
|2006.10.24 05:57
|sell
|8.82
|usdjpym
|119.45
|119.59
|0.00
|2006.10.24 06:23
|119.59
|0.00
|0.00
|-14.00
|3
|11460924
|123000
|2006.10.24 11:45
|buy
|8.28
|usdjpym
|119.48
|119.35
|0.00
|2006.10.24 11:58
|119.53
|0.00
|0.00
|5.00
|4
|11476881
|123000
|2006.10.24 15:42
|buy
|8.34
|usdjpym
|119.15
|118.99
|0.00
|2006.10.24 15:53
|119.23
|0.00
|0.00
|8.00
|5
|11491574
|123000
|2006.10.24 21:56
|sell
|8.39
|usdjpym
|119.43
|119.57
|0.00
|2006.10.24 22:36
|119.35
|0.00
|0.00
|8.00
|6
|11500456
|123000
|2006.10.25 01:11
|buy
|8.87
|usdjpym
|119.18
|119.05
|0.00
|2006.10.25 01:29
|119.22
|0.00
|0.00
|4.00
|0.00
|0.00
|16.00
|Summary P/L:
|16.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11425707
|123000
|2006.10.24 01:43
|sell
|6.67
|eurjpym
|149.77
|149.92
|0.00
|2006.10.24 08:44
|149.92
|0.00
|0.00
|-15.00
|2
|11492591
|123000
|2006.10.24 22:36
|buy
|6.68
|eurjpym
|149.87
|149.71
|0.00
|2006.10.25 07:09
|149.71
|0.00
|0.00
|-16.00
|3
|11513691
|123000
|2006.10.25 07:10
|buy
|6.67
|eurjpym
|149.70
|149.55
|0.00
|2006.10.25 09:50
|149.77
|0.00
|0.00
|7.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|Summary P/L:
|-24.00
|
|Grand Total P/L:
|-9.00
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