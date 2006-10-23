Cyberia EA 1.85g on IBFX Live Mini Account
 
Trading from 10/22/2006 until 10/25/2006 13:38 (GMT)
 
Trading Pairs: USDJPY, USDCHF, EURJPY, EURUSD, GBPUSD
 
1 HOUR TIME FRAME FOR ALL PAIRS
 
EnableCCI=false, EnablePivot=false, ReverseIndex=3.82, AutoLots=true, MAXLots=10
ValuesPeriodCount=7, ValuesPeriodCountMax=7, Risk=0.2, StopLossIndex=2.5
AutoStopLossIndex=true, StaticStopLoss=11, EnableTrailingStop=false
 
Blocked trading hours: 08,09,12,13,14 for all pairs
 
ALL RESULTS IN PIPS
 
A/C No: xxxxxName: xxxxxxx2006.10.25 13:38 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114329981230002006.10.24 06:13buy8.83usdchfm1.26841.26700.00002006.10.24 06:221.26910.000.007.00
2114601901230002006.10.24 11:37buy8.28usdchfm1.26921.26770.00002006.10.24 13:101.26980.000.006.00
0.000.0013.00
Summary P/L:13.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114173651230002006.10.23 18:39sell1.17gbpusdm1.87291.87430.00002006.10.23 19:011.87430.000.00-14.00
0.000.00-14.00
Summary P/L:-14.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114256331230002006.10.24 01:42sell8.37usdjpym119.42119.560.002006.10.24 03:21119.370.000.005.00
2114310671230002006.10.24 05:57sell8.82usdjpym119.45119.590.002006.10.24 06:23119.590.000.00-14.00
3114609241230002006.10.24 11:45buy8.28usdjpym119.48119.350.002006.10.24 11:58119.530.000.005.00
4114768811230002006.10.24 15:42buy8.34usdjpym119.15118.990.002006.10.24 15:53119.230.000.008.00
5114915741230002006.10.24 21:56sell8.39usdjpym119.43119.570.002006.10.24 22:36119.350.000.008.00
6115004561230002006.10.25 01:11buy8.87usdjpym119.18119.050.002006.10.25 01:29119.220.000.004.00
0.000.0016.00
Summary P/L:16.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1114257071230002006.10.24 01:43sell6.67eurjpym149.77149.920.002006.10.24 08:44149.920.000.00-15.00
2114925911230002006.10.24 22:36buy6.68eurjpym149.87149.710.002006.10.25 07:09149.710.000.00-16.00
3115136911230002006.10.25 07:10buy6.67eurjpym149.70149.550.002006.10.25 09:50149.770.000.007.00
0.000.00-24.00
Summary P/L:-24.00
 
Grand Total P/L:-9.00
* * *