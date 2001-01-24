Strategy Tester Report
hf_usdjpy_eval

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Periode1 Stunde (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.02.10 21:00 (2001.01.01 - 2006.11.06)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterLots=0.1; SecuredMode=true;
Balken im Test31357Ticks modelliert2475072Modellierungsqualität89.71%
Ursprüngliche Einlage1000.00
Gesamt netto Profit648.16Brutto Profit1180.66Brutto Loss-532.51
Profit Faktor2.22Erwartetes Ergebnis3.62
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown %97.66 (6.0%)
Trades gesamt179Short Positionen (gewonnen %)118 (93.22%)Long Positionen (gewonnen %)61 (86.89%)
Profit Trades (% gesamt)163 (91.06%)Loss Trades (% gesamtl)16 (8.94%)
GrössterProfit Trade40.96Loss Trade-45.62
DurchschnittProfit Trade7.24Loss Trade-33.28
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)38 (331.68)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)1 (-45.62)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)331.68 (38)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-45.62 (1)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne10aufeinanderfolgende Verluste1
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12001.01.24 20:18sell10.10118.04118.66117.59
22001.01.24 20:22modify10.10118.04118.02117.59
32001.01.24 20:23modify10.10118.04118.01117.59
42001.01.24 20:23modify10.10118.04117.97117.59
52001.01.24 20:39s/l10.10117.97117.97117.595.931005.93
62001.02.16 07:48sell20.10115.68116.15115.23
72001.02.16 07:48modify20.10115.68115.44115.23
82001.02.16 07:49modify20.10115.68115.41115.23
92001.02.16 07:52s/l20.10115.41115.41115.2323.381029.31
102001.02.16 07:56sell30.10115.56116.03115.11
112001.02.16 08:07modify30.10115.56115.55115.11
122001.02.16 08:07s/l30.10115.55115.55115.110.871030.18
132001.02.19 09:43sell40.10115.78116.26115.33
142001.02.19 09:44modify40.10115.78115.78115.33
152001.02.19 09:45modify40.10115.78115.77115.33
162001.02.19 09:47modify40.10115.78115.76115.33
172001.02.19 09:56s/l40.10115.76115.76115.331.731031.91
182001.03.07 13:59sell50.10119.62120.13119.17
192001.03.07 13:59modify50.10119.62119.60119.17
202001.03.07 14:00modify50.10119.62119.59119.17
212001.03.07 14:00modify50.10119.62119.57119.17
222001.03.07 14:02s/l50.10119.57119.57119.174.191036.10
232001.04.12 03:50sell60.10124.71125.36124.26
242001.04.12 03:50modify60.10124.71124.67124.26
252001.04.12 03:51modify60.10124.71124.66124.26
262001.04.12 03:52s/l60.10124.66124.66124.264.011040.11
272001.04.27 16:13sell70.10123.94124.50123.49
282001.04.27 16:26modify70.10123.94123.87123.49
292001.04.27 16:26s/l70.10123.87123.87123.495.651045.76
302001.04.27 16:26sell80.10123.87124.43123.42
312001.04.27 16:27modify80.10123.87123.86123.42
322001.04.27 16:30s/l80.10123.86123.86123.420.811046.57
332001.04.27 16:30sell90.10123.87124.43123.42
342001.04.27 16:39modify90.10123.87123.86123.42
352001.04.27 16:40modify90.10123.87123.80123.42
362001.04.27 16:42s/l90.10123.80123.80123.425.651052.22
372001.04.27 16:51sell100.10123.86124.42123.41
382001.04.27 17:00modify100.10123.86123.83123.41
392001.04.27 17:00s/l100.10123.83123.83123.412.421054.64
402001.05.10 02:50sell110.10122.26122.75121.81
412001.05.10 03:02modify110.10122.26122.26121.81
422001.05.10 03:03modify110.10122.26122.24121.81
432001.05.10 03:05modify110.10122.26122.23121.81
442001.05.10 03:06modify110.10122.26122.22121.81
452001.05.10 03:08modify110.10122.26122.21121.81
462001.05.10 03:09modify110.10122.26122.20121.81
472001.05.10 03:10modify110.10122.26122.19121.81
482001.05.10 03:18modify110.10122.26122.17121.81
492001.05.10 03:26modify110.10122.26122.16121.81
502001.05.10 03:34modify110.10122.26122.15121.81
512001.05.10 03:35modify110.10122.26122.11121.81
522001.05.10 03:36modify110.10122.26122.10121.81
532001.05.10 03:38modify110.10122.26122.08121.81
542001.05.10 03:45s/l110.10122.08122.08121.8114.741069.38
552001.05.15 00:48sell120.10123.19123.66122.74
562001.05.15 07:47modify120.10123.19123.18122.74
572001.05.15 07:48modify120.10123.19123.15122.74
582001.05.15 07:58s/l120.10123.15123.15122.743.251072.63
592001.05.22 14:54sell130.10122.79123.21122.34
602001.05.22 15:06modify130.10122.79122.79122.34
612001.05.22 15:10modify130.10122.79122.77122.34
622001.05.22 15:11modify130.10122.79122.72122.34
632001.05.22 15:13modify130.10122.79122.65122.34
642001.05.22 15:14modify130.10122.79122.61122.34
652001.05.22 15:15s/l130.10122.61122.61122.3414.681087.31
662001.06.20 10:36buy140.10122.89122.45123.34
672001.06.20 11:21modify140.10122.89122.91123.34
682001.06.20 11:22modify140.10122.89122.93123.34
692001.06.20 11:24s/l140.10122.93122.93123.343.251090.56
702001.06.21 03:58sell150.10123.84124.30123.39
712001.06.21 04:04modify150.10123.84123.82123.39
722001.06.21 04:05modify150.10123.84123.79123.39
732001.06.21 04:11modify150.10123.84123.76123.39
742001.06.21 04:13s/l150.10123.76123.76123.396.461097.02
752001.07.10 02:32buy160.10125.33124.97125.78
762001.07.10 03:12modify160.10125.33125.34125.78
772001.07.10 03:12modify160.10125.33125.37125.78
782001.07.10 03:13modify160.10125.33125.39125.78
792001.07.10 03:14modify160.10125.33125.40125.78
802001.07.10 03:16modify160.10125.33125.42125.78
812001.07.10 03:21s/l160.10125.42125.42125.787.181104.20
822001.07.16 07:51sell170.10124.98125.39124.53
832001.07.16 08:02modify170.10124.98124.98124.53
842001.07.16 08:03modify170.10124.98124.97124.53
852001.07.16 08:03modify170.10124.98124.94124.53
862001.07.16 08:04modify170.10124.98124.93124.53
872001.07.16 08:06modify170.10124.98124.92124.53
882001.07.16 08:15modify170.10124.98124.90124.53
892001.07.16 08:17s/l170.10124.90124.90124.536.401110.60
902001.07.24 22:56buy180.10124.05123.58124.50
912001.07.24 23:25modify180.10124.05124.06124.50
922001.07.24 23:29s/l180.10124.06124.06124.500.811111.41
932001.08.10 16:51sell190.10121.95122.38121.50
942001.08.10 17:00modify190.10121.95121.94121.50
952001.08.10 17:01modify190.10121.95121.92121.50
962001.08.10 17:01modify190.10121.95121.88121.50
972001.08.10 17:02modify190.10121.95121.86121.50
982001.08.10 17:02s/l190.10121.86121.86121.507.381118.79
992001.08.17 11:37sell200.10120.39120.90119.94
1002001.08.17 11:45modify200.10120.39120.38119.94
1012001.08.17 11:46modify200.10120.39120.36119.94
1022001.08.17 11:47modify200.10120.39120.35119.94
1032001.08.17 11:47modify200.10120.39120.33119.94
1042001.08.17 11:53s/l200.10120.33120.33119.944.991123.78
1052001.08.17 11:56sell210.10120.39120.90119.94
1062001.08.17 12:02modify210.10120.39120.36119.94
1072001.08.17 12:09s/l210.10120.36120.36119.942.491126.27
1082001.08.21 06:43sell220.10120.71121.22120.26
1092001.08.21 07:18modify220.10120.71120.69120.26
1102001.08.21 07:35modify220.10120.71120.68120.26
1112001.08.21 07:55s/l220.10120.68120.68120.262.491128.76
1122001.09.11 14:31sell230.10121.72122.19121.27
1132001.09.11 15:05modify230.10121.72121.68121.27
1142001.09.11 15:05modify230.10121.72121.41121.27
1152001.09.11 15:06modify230.10121.72121.33121.27
1162001.09.11 15:06s/l230.10121.33121.33121.2732.141160.90
1172001.09.27 05:48buy240.10118.03117.40118.48
1182001.09.27 05:48modify240.10118.03118.17118.48
1192001.09.27 05:49modify240.10118.03118.29118.48
1202001.09.27 05:50modify240.10118.03118.39118.48
1212001.09.27 05:51modify240.10118.03118.41118.48
1222001.09.27 05:52s/l240.10118.41118.41118.4832.111193.01
1232001.10.09 22:18sell250.10120.12120.61119.67
1242001.10.09 23:06modify250.10120.12120.12119.67
1252001.10.09 23:23s/l250.10120.12120.12119.670.001193.01
1262001.11.02 14:42buy260.10121.72121.35122.17
1272001.11.02 14:45modify260.10121.72121.73122.17
1282001.11.02 14:45modify260.10121.72121.77122.17
1292001.11.02 14:50modify260.10121.72121.79122.17
1302001.11.02 14:52s/l260.10121.79121.79122.175.751198.76
1312001.11.02 14:53buy270.10121.74121.37122.19
1322001.11.02 15:16modify270.10121.74121.74122.19
1332001.11.02 15:20modify270.10121.74121.77122.19
1342001.11.02 15:21modify270.10121.74121.79122.19
1352001.11.02 15:24s/l270.10121.79121.79122.194.101202.86
1362001.12.05 07:46sell280.10124.13124.49123.68
1372001.12.05 07:46modify280.10124.13124.12123.68
1382001.12.05 07:47s/l280.10124.12124.12123.680.811203.67
1392001.12.07 14:42sell290.10125.06125.44124.61
1402001.12.07 15:12s/l290.10125.44125.44124.61-30.291173.38
1412001.12.11 09:52buy300.10125.83125.45126.28
1422001.12.11 10:19modify300.10125.83125.87126.28
1432001.12.11 10:20modify300.10125.83125.88126.28
1442001.12.11 10:26modify300.10125.83125.89126.28
1452001.12.11 10:27modify300.10125.83125.91126.28
1462001.12.11 10:27modify300.10125.83125.94126.28
1472001.12.11 10:29modify300.10125.83125.95126.28
1482001.12.11 10:30s/l300.10125.95125.95126.289.521182.90
1492002.01.09 03:13sell310.10132.85133.31132.40
1502002.01.09 03:14modify310.10132.85132.80132.40
1512002.01.09 03:15s/l310.10132.80132.80132.403.771186.67
1522002.01.09 03:15sell320.10132.84133.30132.39
1532002.01.09 03:18modify320.10132.84132.83132.39
1542002.01.09 03:18modify320.10132.84132.80132.39
1552002.01.09 03:19modify320.10132.84132.79132.39
1562002.01.09 03:19modify320.10132.84132.70132.39
1572002.01.09 03:20modify320.10132.84132.66132.39
1582002.01.09 03:21modify320.10132.84132.65132.39
1592002.01.09 03:21modify320.10132.84132.57132.39
1602002.01.09 03:22s/l320.10132.57132.57132.3920.371207.04
1612002.01.09 03:28sell330.10132.69133.15132.24
1622002.01.09 03:58modify330.10132.69132.68132.24
1632002.01.09 03:59modify330.10132.69132.67132.24
1642002.01.09 03:59modify330.10132.69132.66132.24
1652002.01.09 04:03s/l330.10132.66132.66132.242.261209.30
1662002.03.07 14:43buy340.10128.83128.34129.28
1672002.03.07 16:02s/l340.10128.34128.34129.28-38.191171.11
1682002.03.15 13:43sell350.10129.10129.71128.65
1692002.03.15 14:11modify350.10129.10129.09128.65
1702002.03.15 14:11modify350.10129.10129.08128.65
1712002.03.15 14:12modify350.10129.10129.06128.65
1722002.03.15 14:12modify350.10129.10129.03128.65
1732002.03.15 14:13modify350.10129.10128.98128.65
1742002.03.15 14:14modify350.10129.10128.97128.65
1752002.03.15 14:14modify350.10129.10128.96128.65
1762002.03.15 14:15modify350.10129.10128.93128.65
1772002.03.15 14:17s/l350.10128.93128.93128.6513.191184.30
1782002.05.02 09:37buy360.10127.11126.68127.56
1792002.05.02 09:44modify360.10127.11127.12127.56
1802002.05.02 10:03modify360.10127.11127.13127.56
1812002.05.02 10:21modify360.10127.11127.15127.56
1822002.05.02 10:22modify360.10127.11127.16127.56
1832002.05.02 10:23modify360.10127.11127.17127.56
1842002.05.02 10:23modify360.10127.11127.18127.56
1852002.05.02 10:25modify360.10127.11127.19127.56
1862002.05.02 10:29s/l360.10127.19127.19127.566.291190.59
1872002.05.14 11:42sell370.10128.18128.63127.73
1882002.05.14 15:08s/l370.10128.63128.63127.73-34.981155.61
1892002.06.04 14:32buy380.10123.40122.88123.85
1902002.06.04 14:32modify380.10123.40123.64123.85
1912002.06.04 14:33modify380.10123.40123.67123.85
1922002.06.04 14:33t/p380.10123.85123.67123.8536.321191.93
1932002.06.14 17:13buy390.10124.34123.93124.79
1942002.06.17 01:59modify390.10124.34124.34124.79
1952002.06.17 02:03s/l390.10124.34124.34124.790.011191.94
1962002.06.26 06:58buy400.10121.27120.83121.72
1972002.06.26 07:04s/l400.10120.83120.83121.72-36.431155.51
1982002.06.26 17:42buy410.10119.59119.10120.04
1992002.06.26 17:43modify410.10119.59119.64120.04
2002002.06.26 17:44modify410.10119.59119.65120.04
2012002.06.26 17:45modify410.10119.59119.67120.04
2022002.06.26 17:46s/l410.10119.67119.67120.046.691162.20
2032002.06.26 17:46buy420.10119.69119.20120.14
2042002.06.26 17:55modify420.10119.69119.78120.14
2052002.06.26 17:56modify420.10119.69119.79120.14
2062002.06.26 17:57modify420.10119.69119.80120.14
2072002.06.26 17:57modify420.10119.69119.82120.14
2082002.06.26 17:58modify420.10119.69119.83120.14
2092002.06.26 17:59modify420.10119.69119.84120.14
2102002.06.26 18:00s/l420.10119.84119.84120.1412.511174.71
2112002.07.10 14:38buy430.10118.01117.41118.46
2122002.07.10 14:52modify430.10118.01118.02118.46
2132002.07.10 14:54modify430.10118.01118.04118.46
2142002.07.10 14:55modify430.10118.01118.05118.46
2152002.07.10 14:55modify430.10118.01118.06118.46
2162002.07.10 14:56modify430.10118.01118.08118.46
2172002.07.10 15:03modify430.10118.01118.10118.46
2182002.07.10 15:06modify430.10118.01118.12118.46
2192002.07.10 15:08s/l430.10118.12118.12118.469.311184.02
2202002.07.22 17:25sell440.10116.25116.72115.80
2212002.07.22 17:35modify440.10116.25116.24115.80
2222002.07.22 17:35modify440.10116.25116.21115.80
2232002.07.22 17:38modify440.10116.25116.20115.80
2242002.07.22 17:38modify440.10116.25116.19115.80
2252002.07.22 17:40s/l440.10116.19116.19115.805.161189.18
2262002.07.22 17:42sell450.10116.20116.67115.75
2272002.07.22 18:03modify450.10116.20116.18115.75
2282002.07.22 18:06modify450.10116.20116.17115.75
2292002.07.22 18:07s/l450.10116.17116.17115.752.581191.76
2302002.10.08 08:59buy460.10124.29123.76124.74
2312002.10.08 09:42modify460.10124.29124.29124.74
2322002.10.08 09:44modify460.10124.29124.30124.74
2332002.10.08 09:46s/l460.10124.30124.30124.740.801192.56
2342002.11.26 10:35sell470.10121.82122.24121.37
2352002.11.26 16:43modify470.10121.82121.74121.37
2362002.11.26 16:44modify470.10121.82121.72121.37
2372002.11.26 16:45modify470.10121.82121.71121.37
2382002.11.26 16:46s/l470.10121.71121.71121.379.031201.59
2392003.01.07 13:59sell480.10119.61120.00119.16
2402003.01.07 15:08s/l480.10120.00120.00119.16-32.491169.10
2412003.01.15 15:37sell490.10118.17118.61117.72
2422003.01.15 15:38modify490.10118.17118.17117.72
2432003.01.15 15:38modify490.10118.17118.15117.72
2442003.01.15 15:39modify490.10118.17118.13117.72
2452003.01.15 15:40s/l490.10118.13118.13117.723.391172.49
2462003.02.06 02:36sell500.10120.01120.42119.56
2472003.02.06 02:51modify500.10120.01119.99119.56
2482003.02.06 02:56modify500.10120.01119.97119.56
2492003.02.06 02:57modify500.10120.01119.96119.56
2502003.02.06 03:03modify500.10120.01119.94119.56
2512003.02.06 03:08s/l500.10119.94119.94119.565.841178.33
2522003.02.11 16:21sell510.10121.41121.84120.96
2532003.02.11 17:16modify510.10121.41121.40120.96
2542003.02.11 17:27modify510.10121.41121.38120.96
2552003.02.11 17:30modify510.10121.41121.24120.96
2562003.02.11 17:31s/l510.10121.24121.24120.9614.021192.35
2572003.03.14 01:11sell520.10118.49118.83118.04
2582003.03.14 01:40modify520.10118.49118.48118.04
2592003.03.14 01:40modify520.10118.49118.43118.04
2602003.03.14 01:50s/l520.10118.43118.43118.045.061197.41
2612003.04.01 01:56buy530.10117.98117.49118.43
2622003.04.01 02:14modify530.10117.98118.00118.43
2632003.04.01 02:15modify530.10117.98118.01118.43
2642003.04.01 02:17modify530.10117.98118.06118.43
2652003.04.01 02:18s/l530.10118.06118.06118.436.771204.18
2662003.04.04 15:33sell540.10120.08120.60119.63
2672003.04.04 15:35modify540.10120.08120.06119.63
2682003.04.04 15:36modify540.10120.08120.03119.63
2692003.04.04 15:37modify540.10120.08120.02119.63
2702003.04.04 15:38modify540.10120.08119.99119.63
2712003.04.04 15:39s/l540.10119.99119.99119.637.501211.68
2722003.06.13 16:20sell550.10117.78118.26117.33
2732003.06.13 16:21modify550.10117.78117.69117.33
2742003.06.13 16:22s/l550.10117.69117.69117.337.651219.33
2752003.06.13 16:23sell560.10117.70118.18117.25
2762003.06.13 16:24modify560.10117.70117.69117.25
2772003.06.13 16:26modify560.10117.70117.66117.25
2782003.06.13 16:28s/l560.10117.66117.66117.253.401222.73
2792003.07.18 09:14sell570.10118.94119.29118.49
2802003.07.18 16:37modify570.10118.94118.92118.49
2812003.07.18 16:38modify570.10118.94118.91118.49
2822003.07.18 16:38modify570.10118.94118.89118.49
2832003.07.18 16:43s/l570.10118.89118.89118.494.211226.94
2842003.07.22 20:15sell580.10119.17119.51118.72
2852003.07.22 21:00modify580.10119.17119.15118.72
2862003.07.22 21:09modify580.10119.17119.13118.72
2872003.07.22 21:37s/l580.10119.13119.13118.723.361230.30
2882003.08.18 16:45sell590.10119.52119.87119.07
2892003.08.18 16:54modify590.10119.52119.51119.07
2902003.08.18 16:59modify590.10119.52119.49119.07
2912003.08.18 17:00s/l590.10119.49119.49119.072.511232.81
2922003.09.09 17:45buy600.10116.41116.05116.86
2932003.09.09 18:55modify600.10116.41116.46116.86
2942003.09.09 18:56modify600.10116.41116.48116.86
2952003.09.09 18:57modify600.10116.41116.51116.86
2962003.09.09 18:58modify600.10116.41116.58116.86
2972003.09.09 18:59s/l600.10116.58116.58116.8614.581247.39
2982003.10.14 14:43sell610.10109.80110.23109.35
2992003.10.14 14:44modify610.10109.80109.77109.35
3002003.10.14 14:45modify610.10109.80109.74109.35
3012003.10.14 14:46s/l610.10109.74109.74109.355.471252.86
3022003.10.14 14:46sell620.10109.72110.15109.27
3032003.10.14 14:56modify620.10109.72109.71109.27
3042003.10.14 14:57modify620.10109.72109.68109.27
3052003.10.14 14:58modify620.10109.72109.66109.27
3062003.10.14 15:00s/l620.10109.66109.66109.275.471258.33
3072003.11.13 14:45buy630.10108.22107.77108.67
3082003.11.13 14:56modify630.10108.22108.26108.67
3092003.11.13 14:57modify630.10108.22108.28108.67
3102003.11.13 15:02s/l630.10108.28108.28108.675.541263.87
3112003.11.18 00:18buy640.10108.99108.54109.44
3122003.11.18 00:57modify640.10108.99108.99109.44
3132003.11.18 01:00s/l640.10108.99108.99109.440.001263.87
3142003.12.02 12:59sell650.10109.39109.75108.94
3152003.12.02 13:13modify650.10109.39109.37108.94
3162003.12.02 13:21s/l650.10109.37109.37108.941.821265.69
3172003.12.03 20:42buy660.10108.26107.87108.71
3182003.12.04 00:17modify660.10108.26108.26108.71
3192003.12.04 00:20modify660.10108.26108.28108.71
3202003.12.04 00:21modify660.10108.26108.29108.71
3212003.12.04 00:31modify660.10108.26108.31108.71
3222003.12.04 00:57s/l660.10108.31108.31108.714.661270.35
3232003.12.08 19:24buy670.10107.50107.15107.95
3242003.12.08 19:24modify670.10107.50107.56107.95
3252003.12.08 19:25modify670.10107.50107.58107.95
3262003.12.08 19:25s/l670.10107.58107.58107.957.451277.80
3272003.12.08 19:25buy680.10107.47107.12107.92
3282003.12.09 07:16s/l680.10107.12107.12107.92-32.661245.14
3292003.12.24 00:51sell690.10107.39107.68106.94
3302003.12.24 07:33modify690.10107.39107.39106.94
3312003.12.24 07:33modify690.10107.39107.38106.94
3322003.12.24 07:47s/l690.10107.38107.38106.940.931246.07
3332004.01.02 16:24buy700.10107.00106.78107.45
3342004.01.05 03:10s/l700.10106.78106.78107.45-20.601225.47
3352004.01.20 08:34sell710.10107.35107.66106.90
3362004.01.20 08:38modify710.10107.35107.32106.90
3372004.01.20 08:39modify710.10107.35107.30106.90
3382004.01.20 08:40s/l710.10107.30107.30106.904.661230.13
3392004.01.20 08:43sell720.10107.31107.62106.86
3402004.01.20 08:46modify720.10107.31107.30106.86
3412004.01.20 08:47modify720.10107.31107.27106.86
3422004.01.20 08:48s/l720.10107.27107.27106.863.731233.86
3432004.01.28 20:50buy730.10105.86105.48106.31
3442004.01.28 21:47modify730.10105.86105.87106.31
3452004.01.28 21:48modify730.10105.86105.89106.31
3462004.01.28 21:50modify730.10105.86105.94106.31
3472004.01.28 21:51modify730.10105.86105.95106.31
3482004.01.28 21:52s/l730.10105.95105.95106.318.491242.35
3492004.02.03 12:05buy740.10105.53105.18105.98
3502004.02.03 12:07modify740.10105.53105.63105.98
3512004.02.03 12:08modify740.10105.53105.66105.98
3522004.02.03 12:08s/l740.10105.66105.66105.9812.301254.65
3532004.02.03 12:10buy750.10105.57105.22106.02
3542004.02.03 12:48modify750.10105.57105.73106.02
3552004.02.03 12:49modify750.10105.57105.75106.02
3562004.02.03 12:50modify750.10105.57105.78106.02
3572004.02.03 12:50s/l750.10105.78105.78106.0219.861274.51
3582004.02.06 14:30sell760.10106.67107.01106.22
3592004.02.06 14:30modify760.10106.67106.36106.22
3602004.02.06 14:31modify760.10106.67106.31106.22
3612004.02.06 14:31s/l760.10106.31106.31106.2233.851308.36
3622004.02.06 14:31sell770.10106.33106.66105.88
3632004.02.06 14:37modify770.10106.33106.32105.88
3642004.02.06 14:37modify770.10106.33106.17105.88
3652004.02.06 14:38modify770.10106.33106.12105.88
3662004.02.06 14:39s/l770.10106.12106.12105.8819.781328.14
3672004.02.06 14:39sell780.10106.12106.44105.67
3682004.02.06 14:42modify780.10106.12106.12105.67
3692004.02.06 14:43modify780.10106.12106.11105.67
3702004.02.06 14:43modify780.10106.12106.08105.67
3712004.02.06 14:45s/l780.10106.08106.08105.673.771331.91
3722004.02.06 14:45sell790.10106.10106.42105.65
3732004.02.06 14:47modify790.10106.10106.05105.65
3742004.02.06 14:47s/l790.10106.05106.05105.654.711336.62
3752004.02.25 23:59sell800.10108.95109.33108.50
3762004.02.26 00:11modify800.10108.95108.95108.50
3772004.02.26 00:12modify800.10108.95108.94108.50
3782004.02.26 00:12modify800.10108.95108.93108.50
3792004.02.26 00:13modify800.10108.95108.92108.50
3802004.02.26 00:14modify800.10108.95108.91108.50
3812004.02.26 00:15modify800.10108.95108.90108.50
3822004.02.26 00:16s/l800.10108.90108.90108.504.551341.17
3832004.03.12 16:31sell810.10111.18111.59110.73
3842004.03.12 16:38modify810.10111.18111.14110.73
3852004.03.12 16:41s/l810.10111.14111.14110.733.601344.77
3862004.03.12 16:43sell820.10111.17111.58110.72
3872004.03.12 16:45modify820.10111.17111.16110.72
3882004.03.12 16:49s/l820.10111.16111.16110.720.901345.67
3892004.03.16 05:57buy830.10110.17109.73110.62
3902004.03.16 08:26s/l830.10109.73109.73110.62-40.121305.55
3912004.03.17 10:38buy840.10108.37107.90108.82
3922004.03.17 10:38modify840.10108.37108.38108.82
3932004.03.17 10:39modify840.10108.37108.39108.82
3942004.03.17 10:39s/l840.10108.39108.39108.821.851307.40
3952004.03.17 10:47buy850.10108.39107.93108.84
3962004.03.17 11:03modify850.10108.39108.41108.84
3972004.03.17 11:04modify850.10108.39108.43108.84
3982004.03.17 11:11s/l850.10108.43108.43108.843.691311.09
3992004.04.20 14:51buy860.10108.11107.53108.56
4002004.04.20 14:57modify860.10108.11108.14108.56
4012004.04.20 14:58modify860.10108.11108.15108.56
4022004.04.20 14:58modify860.10108.11108.20108.56
4032004.04.20 14:59modify860.10108.11108.21108.56
4042004.04.20 14:59modify860.10108.11108.28108.56
4052004.04.20 15:01s/l860.10108.28108.28108.5615.701326.79
4062004.04.21 16:59sell870.10109.16109.75108.71
4072004.04.21 17:04modify870.10109.16109.15108.71
4082004.04.21 17:06modify870.10109.16109.14108.71
4092004.04.21 17:07modify870.10109.16109.13108.71
4102004.04.21 17:07modify870.10109.16109.10108.71
4112004.04.21 17:08modify870.10109.16109.08108.71
4122004.04.21 17:09s/l870.10109.08109.08108.717.331334.12
4132004.04.29 14:32sell880.10110.53111.10110.08
4142004.04.29 14:33modify880.10110.53110.52110.08
4152004.04.29 14:34s/l880.10110.52110.52110.080.901335.02
4162004.04.29 14:34sell890.10110.51111.08110.06
4172004.04.29 14:55modify890.10110.51110.42110.06
4182004.04.29 14:56s/l890.10110.42110.42110.068.151343.17
4192004.05.06 10:59sell900.10109.10109.60108.65
4202004.05.06 12:13s/l900.10109.60109.60108.65-45.621297.55
4212004.05.07 12:51sell910.10110.58111.09110.13
4222004.05.07 14:17modify910.10110.58110.50110.13
4232004.05.07 14:18modify910.10110.58110.49110.13
4242004.05.07 14:19modify910.10110.58110.47110.13
4252004.05.07 14:20s/l910.10110.47110.47110.139.951307.50
4262004.05.12 08:24buy920.10112.87112.29113.32
4272004.05.12 08:25modify920.10112.87112.87113.32
4282004.05.12 08:27s/l920.10112.87112.87113.320.001307.50
4292004.05.12 08:27buy930.10112.88112.30113.33
4302004.05.12 11:23modify930.10112.88112.91113.33
4312004.05.12 11:24modify930.10112.88112.95113.33
4322004.05.12 11:26s/l930.10112.95112.95113.336.201313.70
4332004.05.26 13:57buy940.10111.54110.91111.99
4342004.05.26 14:08modify940.10111.54111.54111.99
4352004.05.26 14:08modify940.10111.54111.56111.99
4362004.05.26 14:11s/l940.10111.56111.56111.991.791315.49
4372004.05.28 14:47sell950.10110.48111.03110.03
4382004.05.28 14:48modify950.10110.48110.48110.03
4392004.05.28 14:50s/l950.10110.48110.48110.030.001315.49
4402004.05.28 14:55sell960.10110.48111.03110.03
4412004.05.28 15:49modify960.10110.48110.47110.03
4422004.05.28 15:50s/l960.10110.47110.47110.030.901316.39
4432004.06.03 01:55buy970.10110.03109.49110.48
4442004.06.03 02:17modify970.10110.03110.04110.48
4452004.06.03 02:20s/l970.10110.04110.04110.480.911317.30
4462004.06.03 16:59sell980.10111.11111.68110.66
4472004.06.03 17:18modify980.10111.11111.10110.66
4482004.06.03 17:33modify980.10111.11111.08110.66
4492004.06.03 17:35modify980.10111.11111.04110.66
4502004.06.03 17:36modify980.10111.11111.03110.66
4512004.06.03 17:36modify980.10111.11110.94110.66
4522004.06.03 17:39modify980.10111.11110.93110.66
4532004.06.03 17:39modify980.10111.11110.89110.66
4542004.06.03 17:42s/l980.10110.89110.89110.6619.841337.14
4552004.06.09 13:37buy990.10108.91108.36109.36
4562004.06.09 14:11modify990.10108.91108.93109.36
4572004.06.09 14:12modify990.10108.91108.94109.36
4582004.06.09 14:13modify990.10108.91108.95109.36
4592004.06.09 14:14modify990.10108.91108.98109.36
4602004.06.09 14:15modify990.10108.91108.99109.36
4612004.06.09 14:17modify990.10108.91109.00109.36
4622004.06.09 14:17modify990.10108.91109.04109.36
4632004.06.09 14:19s/l990.10109.04109.04109.3611.921349.06
4642004.06.17 14:36buy1000.10109.36108.75109.81
4652004.06.17 14:44modify1000.10109.36109.37109.81
4662004.06.17 14:46modify1000.10109.36109.38109.81
4672004.06.17 14:47modify1000.10109.36109.43109.81
4682004.06.17 14:48modify1000.10109.36109.44109.81
4692004.06.17 14:49modify1000.10109.36109.45109.81
4702004.06.17 14:50modify1000.10109.36109.46109.81
4712004.06.17 14:50modify1000.10109.36109.49109.81
4722004.06.17 14:51s/l1000.10109.49109.49109.8111.871360.93
4732004.06.25 14:38sell1010.10107.69108.23107.24
4742004.06.25 14:38modify1010.10107.69107.67107.24
4752004.06.25 14:39modify1010.10107.69107.66107.24
4762004.06.25 14:39modify1010.10107.69107.64107.24
4772004.06.25 14:47s/l1010.10107.64107.64107.244.651365.58
4782004.06.25 14:47sell1020.10107.64108.18107.19
4792004.06.25 14:59modify1020.10107.64107.57107.19
4802004.06.25 15:02s/l1020.10107.57107.57107.196.511372.09
4812004.06.30 20:24sell1030.10109.04109.55108.59
4822004.06.30 20:24modify1030.10109.04108.97108.59
4832004.06.30 20:26s/l1030.10108.97108.97108.596.431378.52
4842004.06.30 20:26sell1040.10109.10109.61108.65
4852004.06.30 20:27modify1040.10109.10109.09108.65
4862004.06.30 20:28s/l1040.10109.09109.09108.650.921379.44
4872004.06.30 20:28sell1050.10109.08109.59108.63
4882004.06.30 20:28modify1050.10109.08109.06108.63
4892004.06.30 20:29s/l1050.10109.06109.06108.631.831381.27
4902004.06.30 20:29sell1060.10109.04109.55108.59
4912004.06.30 20:31modify1060.10109.04109.02108.59
4922004.06.30 20:32modify1060.10109.04109.00108.59
4932004.06.30 20:32s/l1060.10109.00109.00108.593.671384.94
4942004.07.13 14:45buy1070.10108.68108.23109.13
4952004.07.13 14:46modify1070.10108.68108.77109.13
4962004.07.13 14:48s/l1070.10108.77108.77109.138.281393.22
4972004.07.13 14:50buy1080.10108.75108.29109.20
4982004.07.13 15:34modify1080.10108.75108.81109.20
4992004.07.13 15:35modify1080.10108.75108.85109.20
5002004.07.13 15:36modify1080.10108.75108.88109.20
5012004.07.13 15:37modify1080.10108.75108.89109.20
5022004.07.13 15:37modify1080.10108.75108.91109.20
5032004.07.13 15:38modify1080.10108.75108.95109.20
5042004.07.13 15:39s/l1080.10108.95108.95109.2018.361411.58
5052004.07.23 17:34sell1090.10110.06110.50109.61
5062004.07.23 17:39modify1090.10110.06110.06109.61
5072004.07.23 17:39modify1090.10110.06110.03109.61
5082004.07.23 17:43modify1090.10110.06110.02109.61
5092004.07.23 17:44modify1090.10110.06110.01109.61
5102004.07.23 17:44modify1090.10110.06109.93109.61
5112004.07.23 17:45s/l1090.10109.93109.93109.6111.821423.40
5122004.07.23 17:55sell1100.10110.05110.49109.60
5132004.07.23 18:41modify1100.10110.05110.04109.60
5142004.07.23 18:42modify1100.10110.05110.03109.60
5152004.07.23 18:52modify1100.10110.05110.00109.60
5162004.07.23 18:54s/l1100.10110.00110.00109.604.551427.95
5172004.07.23 18:54sell1110.10110.01110.45109.56
5182004.07.26 02:01modify1110.10110.01109.99109.56
5192004.07.26 02:07s/l1110.10109.99109.99109.561.811429.76
5202004.08.10 02:26sell1120.10110.62111.05110.17
5212004.08.10 03:04modify1120.10110.62110.62110.17
5222004.08.10 03:04modify1120.10110.62110.59110.17
5232004.08.10 03:05modify1120.10110.62110.58110.17
5242004.08.10 03:06modify1120.10110.62110.57110.17
5252004.08.10 03:14modify1120.10110.62110.54110.17
5262004.08.10 03:16modify1120.10110.62110.53110.17
5272004.08.10 03:28modify1120.10110.62110.52110.17
5282004.08.10 03:30modify1120.10110.62110.51110.17
5292004.08.10 03:31modify1120.10110.62110.50110.17
5302004.08.10 03:32modify1120.10110.62110.49110.17
5312004.08.10 03:33modify1120.10110.62110.48110.17
5322004.08.10 03:33modify1120.10110.62110.47110.17
5332004.08.10 03:34modify1120.10110.62110.46110.17
5342004.08.10 03:51s/l1120.10110.46110.46110.1714.491444.25
5352004.08.12 09:56buy1130.10110.66110.21111.11
5362004.08.12 12:35modify1130.10110.66110.67111.11
5372004.08.12 12:35modify1130.10110.66110.71111.11
5382004.08.12 12:41s/l1130.10110.71110.71111.114.521448.77
5392004.08.17 14:31sell1140.10110.53110.96110.08
5402004.08.17 14:31modify1140.10110.53110.35110.08
5412004.08.17 14:32t/p1140.10110.08110.35110.0840.881489.65
5422004.08.17 14:39sell1150.10110.39110.82109.94
5432004.08.17 14:44modify1150.10110.39110.36109.94
5442004.08.17 14:45modify1150.10110.39110.35109.94
5452004.08.17 14:46modify1150.10110.39110.33109.94
5462004.08.17 14:51s/l1150.10110.33110.33109.945.441495.09
5472004.08.17 14:51sell1160.10110.32110.75109.87
5482004.08.17 14:54modify1160.10110.32110.30109.87
5492004.08.17 14:55modify1160.10110.32110.28109.87
5502004.08.17 14:57modify1160.10110.32110.24109.87
5512004.08.17 14:58modify1160.10110.32110.21109.87
5522004.08.17 14:59modify1160.10110.32110.20109.87
5532004.08.17 15:03modify1160.10110.32110.19109.87
5542004.08.17 15:04s/l1160.10110.19110.19109.8711.791506.88
5552004.08.18 14:53sell1170.10109.86110.28109.41
5562004.08.18 14:58modify1170.10109.86109.84109.41
5572004.08.18 15:01s/l1170.10109.84109.84109.411.821508.70
5582004.09.03 14:31buy1180.10109.17108.82109.62
5592004.09.03 14:31t/p1180.10109.62108.82109.6240.961549.66
5602004.09.03 14:33buy1190.10109.52109.18109.97
5612004.09.03 14:34modify1190.10109.52109.56109.97
5622004.09.03 14:35s/l1190.10109.56109.56109.973.651553.31
5632004.09.03 14:35buy1200.10109.58109.23110.03
5642004.09.03 16:03modify1200.10109.58109.59110.03
5652004.09.03 16:05modify1200.10109.58109.60110.03
5662004.09.03 16:06modify1200.10109.58109.63110.03
5672004.09.03 16:07s/l1200.10109.63109.63110.034.561557.87
5682004.09.09 22:39sell1210.10109.74110.13109.29
5692004.09.09 22:57modify1210.10109.74109.73109.29
5702004.09.09 23:00modify1210.10109.74109.72109.29
5712004.09.09 23:00modify1210.10109.74109.70109.29
5722004.09.09 23:02modify1210.10109.74109.68109.29
5732004.09.09 23:03modify1210.10109.74109.67109.29
5742004.09.09 23:04modify1210.10109.74109.66109.29
5752004.09.09 23:09modify1210.10109.74109.65109.29
5762004.09.09 23:09modify1210.10109.74109.60109.29
5772004.09.09 23:10modify1210.10109.74109.57109.29
5782004.09.09 23:12modify1210.10109.74109.53109.29
5792004.09.09 23:13modify1210.10109.74109.51109.29
5802004.09.09 23:14modify1210.10109.74109.50109.29
5812004.09.09 23:16modify1210.10109.74109.48109.29
5822004.09.09 23:17modify1210.10109.74109.46109.29
5832004.09.09 23:17s/l1210.10109.46109.46109.2925.571583.44
5842004.09.29 16:40buy1220.10110.74110.39111.19
5852004.09.29 16:46modify1220.10110.74110.74111.19
5862004.09.29 16:47modify1220.10110.74110.75111.19
5872004.09.29 16:48modify1220.10110.74110.77111.19
5882004.09.29 16:53s/l1220.10110.77110.77111.192.711586.15
5892004.09.29 16:55buy1230.10110.75110.40111.20
5902004.09.29 17:11modify1230.10110.75110.77111.20
5912004.09.29 17:12modify1230.10110.75110.78111.20
5922004.09.29 17:12modify1230.10110.75110.80111.20
5932004.09.29 17:14s/l1230.10110.80110.80111.204.521590.67
5942004.11.19 02:51sell1240.10104.15104.52103.70
5952004.11.19 06:26modify1240.10104.15104.15103.70
5962004.11.19 06:29modify1240.10104.15104.13103.70
5972004.11.19 06:34modify1240.10104.15104.11103.70
5982004.11.19 06:35modify1240.10104.15104.10103.70
5992004.11.19 06:35modify1240.10104.15104.08103.70
6002004.11.19 06:36modify1240.10104.15104.07103.70
6012004.11.19 06:36modify1240.10104.15104.05103.70
6022004.11.19 06:45s/l1240.10104.05104.05103.709.611600.28
6032004.12.08 18:44sell1250.10104.36104.84103.91
6042004.12.08 19:00modify1250.10104.36104.30103.91
6052004.12.08 19:01modify1250.10104.36104.29103.91
6062004.12.08 19:03modify1250.10104.36104.27103.91
6072004.12.08 19:07modify1250.10104.36104.25103.91
6082004.12.08 19:10s/l1250.10104.25104.25103.9110.551610.83
6092004.12.16 15:35buy1260.10104.10103.57104.55
6102004.12.16 15:39modify1260.10104.10104.17104.55
6112004.12.16 15:41s/l1260.10104.17104.17104.556.721617.55
6122004.12.31 08:42buy1270.10102.64102.22103.09
6132004.12.31 08:42modify1270.10102.64102.65103.09
6142004.12.31 08:43modify1270.10102.64102.66103.09
6152004.12.31 08:43modify1270.10102.64102.69103.09
6162004.12.31 08:49s/l1270.10102.69102.69103.094.871622.42
6172004.12.31 08:49buy1280.10102.71102.29103.16
6182004.12.31 17:43modify1280.10102.71102.73103.16
6192004.12.31 17:44modify1280.10102.71102.76103.16
6202004.12.31 17:45modify1280.10102.71102.78103.16
6212004.12.31 17:45s/l1280.10102.78102.78103.166.811629.23
6222005.01.10 22:29buy1290.10104.28103.81104.73
6232005.01.11 08:20s/l1290.10103.81103.81104.73-45.271583.96
6242005.02.08 17:32sell1300.10105.67106.12105.22
6252005.02.08 17:32modify1300.10105.67105.63105.22
6262005.02.08 17:33modify1300.10105.67105.62105.22
6272005.02.08 17:33modify1300.10105.67105.60105.22
6282005.02.08 17:35s/l1300.10105.60105.60105.226.631590.59
6292005.02.08 17:35sell1310.10105.61106.06105.16
6302005.02.08 18:28modify1310.10105.61105.60105.16
6312005.02.08 18:36modify1310.10105.61105.59105.16
6322005.02.08 18:36modify1310.10105.61105.58105.16
6332005.02.08 18:44s/l1310.10105.58105.58105.162.841593.43
6342005.02.15 06:40sell1320.10105.18105.57104.73
6352005.02.15 06:42modify1320.10105.18105.18104.73
6362005.02.15 06:45modify1320.10105.18105.17104.73
6372005.02.15 06:45modify1320.10105.18105.16104.73
6382005.02.15 06:49s/l1320.10105.16105.16104.731.901595.33
6392005.02.16 13:55sell1330.10105.04105.44104.59
6402005.02.16 14:06modify1330.10105.04105.04104.59
6412005.02.16 14:11s/l1330.10105.04105.04104.590.001595.33
6422005.02.22 01:45buy1340.10105.58105.19106.03
6432005.02.22 02:45s/l1340.10105.19105.19106.03-37.091558.24
6442005.02.23 20:44sell1350.10104.89105.32104.44
6452005.02.23 20:48modify1350.10104.89104.88104.44
6462005.02.23 20:58modify1350.10104.89104.87104.44
6472005.02.23 20:59modify1350.10104.89104.85104.44
6482005.02.23 21:00modify1350.10104.89104.83104.44
6492005.02.23 21:04s/l1350.10104.83104.83104.445.721563.96
6502005.03.14 21:35sell1360.10104.92105.30104.47
6512005.03.14 22:12modify1360.10104.92104.92104.47
6522005.03.14 22:13modify1360.10104.92104.91104.47
6532005.03.14 22:15modify1360.10104.92104.90104.47
6542005.03.14 22:18s/l1360.10104.90104.90104.471.901565.86
6552005.03.18 09:28sell1370.10104.63104.99104.18
6562005.03.18 14:03s/l1370.10104.99104.99104.18-34.291531.57
6572005.04.07 03:27sell1380.10108.61108.94108.16
6582005.04.07 04:06modify1380.10108.61108.60108.16
6592005.04.07 04:07modify1380.10108.61108.59108.16
6602005.04.07 04:07modify1380.10108.61108.52108.16
6612005.04.07 04:16modify1380.10108.61108.51108.16
6622005.04.07 04:16modify1380.10108.61108.49108.16
6632005.04.07 04:19modify1380.10108.61108.48108.16
6642005.04.07 04:21modify1380.10108.61108.47108.16
6652005.04.07 04:52s/l1380.10108.47108.47108.1612.911544.48
6662005.04.08 07:01sell1390.10108.63108.95108.18
6672005.04.08 07:01modify1390.10108.63108.57108.18
6682005.04.08 07:03s/l1390.10108.57108.57108.185.521550.00
6692005.04.08 07:10sell1400.10108.61108.93108.16
6702005.04.08 13:10modify1400.10108.61108.60108.16
6712005.04.08 13:11s/l1400.10108.60108.60108.160.921550.92
6722005.04.13 14:37buy1410.10107.14106.80107.59
6732005.04.13 14:48modify1410.10107.14107.15107.59
6742005.04.13 14:48modify1410.10107.14107.22107.59
6752005.04.13 14:49modify1410.10107.14107.23107.59
6762005.04.13 14:49modify1410.10107.14107.27107.59
6772005.04.13 14:50modify1410.10107.14107.30107.59
6782005.04.13 14:51modify1410.10107.14107.31107.59
6792005.04.13 14:53modify1410.10107.14107.35107.59
6802005.04.13 14:54modify1410.10107.14107.39107.59
6812005.04.13 14:58modify1410.10107.14107.46107.59
6822005.04.13 14:59modify1410.10107.14107.48107.59
6832005.04.13 15:00modify1410.10107.14107.50107.59
6842005.04.13 15:01modify1410.10107.14107.51107.59
6852005.04.13 15:02modify1410.10107.14107.53107.59
6862005.04.13 15:03s/l1410.10107.53107.53107.5936.271587.19
6872005.05.04 09:36buy1420.10104.69104.34105.14
6882005.05.04 09:55modify1420.10104.69104.70105.14
6892005.05.04 09:57s/l1420.10104.70104.70105.140.961588.15
6902005.05.16 11:51sell1430.10107.65107.99107.20
6912005.05.16 12:14modify1430.10107.65107.65107.20
6922005.05.16 12:16modify1430.10107.65107.64107.20
6932005.05.16 12:25s/l1430.10107.64107.64107.200.931589.08
6942005.06.03 08:10buy1440.10107.92107.67108.37
6952005.06.03 08:10modify1440.10107.92108.05108.37
6962005.06.03 08:11modify1440.10107.92108.06108.37
6972005.06.03 08:11s/l1440.10108.06108.06108.3712.971602.05
6982005.06.03 08:11buy1450.10108.02107.77108.47
6992005.06.03 08:12modify1450.10108.02108.06108.47
7002005.06.03 08:12s/l1450.10108.06108.06108.473.711605.76
7012005.06.03 08:12buy1460.10108.07107.83108.52
7022005.06.03 08:16modify1460.10108.07108.07108.52
7032005.06.03 08:16s/l1460.10108.07108.07108.520.001605.76
7042005.06.03 08:16buy1470.10108.07107.83108.52
7052005.06.03 09:39s/l1470.10107.83107.83108.52-22.261583.50
7062005.06.14 14:33buy1480.10109.16108.85109.61
7072005.06.14 15:04modify1480.10109.16109.17109.61
7082005.06.14 15:05modify1480.10109.16109.18109.61
7092005.06.14 15:06modify1480.10109.16109.23109.61
7102005.06.14 15:07modify1480.10109.16109.26109.61
7112005.06.14 15:08s/l1480.10109.26109.26109.619.161592.66
7122005.06.21 02:48sell1490.10109.29109.59108.84
7132005.06.21 02:48modify1490.10109.29109.29108.84
7142005.06.21 02:52modify1490.10109.29109.26108.84
7152005.06.21 02:55s/l1490.10109.26109.26108.842.751595.41
7162005.06.21 02:55sell1500.10109.25109.55108.80
7172005.06.21 14:33modify1500.10109.25109.24108.80
7182005.06.21 14:40s/l1500.10109.24109.24108.800.921596.33
7192005.07.08 14:32sell1510.10112.37112.65111.92
7202005.07.08 14:39modify1510.10112.37112.31111.92
7212005.07.08 14:40modify1510.10112.37112.29111.92
7222005.07.08 14:42s/l1510.10112.29112.29111.927.121603.45
7232005.07.08 14:45sell1520.10112.28112.56111.83
7242005.07.08 14:50modify1520.10112.28112.26111.83
7252005.07.08 14:51s/l1520.10112.26112.26111.831.781605.23
7262005.07.12 13:41buy1530.10111.10110.80111.55
7272005.07.12 13:51modify1530.10111.10111.10111.55
7282005.07.12 13:53s/l1530.10111.10111.10111.550.001605.23
7292005.07.12 13:54buy1540.10111.10110.80111.55
7302005.07.12 14:13modify1540.10111.10111.12111.55
7312005.07.12 14:14modify1540.10111.10111.13111.55
7322005.07.12 14:14modify1540.10111.10111.15111.55
7332005.07.12 14:15modify1540.10111.10111.16111.55
7342005.07.12 14:18s/l1540.10111.16111.16111.555.401610.63
7352005.08.15 09:56sell1550.10109.55109.89109.10
7362005.08.15 10:06modify1550.10109.55109.54109.10
7372005.08.15 10:09modify1550.10109.55109.52109.10
7382005.08.15 10:13modify1550.10109.55109.51109.10
7392005.08.15 10:14modify1550.10109.55109.50109.10
7402005.08.15 10:15modify1550.10109.55109.49109.10
7412005.08.15 10:17modify1550.10109.55109.47109.10
7422005.08.15 10:22s/l1550.10109.47109.47109.107.311617.94
7432005.08.30 01:46sell1560.10110.57110.85110.12
7442005.08.30 02:12modify1560.10110.57110.56110.12
7452005.08.30 02:12modify1560.10110.57110.54110.12
7462005.08.30 02:25s/l1560.10110.54110.54110.122.711620.65
7472005.09.08 14:33sell1570.10110.37110.73109.92
7482005.09.08 14:43modify1570.10110.37110.36109.92
7492005.09.08 14:54modify1570.10110.37110.35109.92
7502005.09.08 14:54modify1570.10110.37110.34109.92
7512005.09.08 14:57s/l1570.10110.34110.34109.922.721623.37
7522005.09.08 14:57sell1580.10110.32110.68109.87
7532005.09.08 15:07modify1580.10110.32110.30109.87
7542005.09.08 15:10s/l1580.10110.30110.30109.871.821625.19
7552005.09.13 14:53sell1590.10110.74111.14110.29
7562005.09.13 14:53modify1590.10110.74110.68110.29
7572005.09.13 14:55s/l1590.10110.68110.68110.295.421630.61
7582005.09.13 14:55sell1600.10110.66111.05110.21
7592005.09.13 14:59modify1600.10110.66110.65110.21
7602005.09.13 15:00modify1600.10110.66110.64110.21
7612005.09.13 15:01s/l1600.10110.64110.64110.211.811632.42
7622005.09.28 10:31buy1610.10113.13112.81113.58
7632005.09.28 16:07modify1610.10113.13113.18113.58
7642005.09.28 16:08modify1610.10113.13113.19113.58
7652005.09.28 16:08modify1610.10113.13113.21113.58
7662005.09.28 16:12s/l1610.10113.21113.21113.587.061639.48
7672005.09.28 18:33sell1620.10113.00113.33112.55
7682005.09.29 00:48modify1620.10113.00112.99112.55
7692005.09.29 00:49modify1620.10113.00112.96112.55
7702005.09.29 00:55modify1620.10113.00112.95112.55
7712005.09.29 00:57s/l1620.10112.95112.95112.554.391643.87
7722005.10.13 18:25sell1630.10114.90115.18114.45
7732005.10.13 18:25modify1630.10114.90114.85114.45
7742005.10.13 18:25s/l1630.10114.85114.85114.454.351648.22
7752005.10.13 18:25sell1640.10114.83115.11114.38
7762005.10.13 18:31modify1640.10114.83114.76114.38
7772005.10.13 18:32s/l1640.10114.76114.76114.386.101654.32
7782005.10.13 18:34sell1650.10114.82115.10114.37
7792005.10.13 18:36modify1650.10114.82114.73114.37
7802005.10.13 18:37modify1650.10114.82114.72114.37
7812005.10.13 18:38s/l1650.10114.72114.72114.378.711663.03
7822005.10.13 18:55sell1660.10114.81115.09114.36
7832005.10.13 19:00modify1660.10114.81114.81114.36
7842005.10.13 19:00modify1660.10114.81114.78114.36
7852005.10.13 19:10s/l1660.10114.78114.78114.362.611665.64
7862005.10.14 14:50sell1670.10114.50114.77114.05
7872005.10.14 16:17modify1670.10114.50114.49114.05
7882005.10.14 16:18modify1670.10114.50114.48114.05
7892005.10.14 16:18modify1670.10114.50114.43114.05
7902005.10.14 16:19modify1670.10114.50114.41114.05
7912005.10.14 16:20s/l1670.10114.41114.41114.057.871673.51
7922005.10.24 19:51buy1680.10115.41115.12115.86
7932005.10.24 19:59modify1680.10115.41115.42115.86
7942005.10.24 20:08s/l1680.10115.42115.42115.860.871674.38
7952005.11.03 21:09sell1690.10117.10117.40116.65
7962005.11.04 01:36s/l1690.10117.40117.40116.65-25.561648.82
7972005.12.01 12:13sell1700.10119.87120.17119.42
7982005.12.01 12:14modify1700.10119.87119.82119.42
7992005.12.01 12:15s/l1700.10119.82119.82119.424.171652.99
8002005.12.01 12:15sell1710.10119.89120.19119.44
8012005.12.01 12:16modify1710.10119.89119.88119.44
8022005.12.01 12:17s/l1710.10119.88119.88119.440.831653.82
8032005.12.01 12:17sell1720.10119.87120.17119.42
8042005.12.01 12:58s/l1720.10120.17120.17119.42-24.961628.86
8052005.12.02 16:53sell1730.10120.85121.17120.40
8062005.12.02 16:54modify1730.10120.85120.67120.40
8072005.12.02 16:55modify1730.10120.85120.65120.40
8082005.12.02 16:55s/l1730.10120.65120.65120.4016.581645.44
8092005.12.23 16:34sell1740.10116.45116.93116.00
8102005.12.23 16:34modify1740.10116.45116.38116.00
8112005.12.23 16:35s/l1740.10116.38116.38116.006.021651.46
8122005.12.23 16:46sell1750.10116.46116.94116.01
8132005.12.23 16:50modify1750.10116.46116.45116.01
8142005.12.23 16:51modify1750.10116.46116.42116.01
8152005.12.23 16:52modify1750.10116.46116.41116.01
8162005.12.23 16:53modify1750.10116.46116.40116.01
8172005.12.23 16:53modify1750.10116.46116.38116.01
8182005.12.23 16:58s/l1750.10116.38116.38116.016.871658.33
8192006.01.17 02:57sell1760.10114.97115.36114.52
8202006.01.17 03:52modify1760.10114.97114.96114.52
8212006.01.17 03:53modify1760.10114.97114.95114.52
8222006.01.17 03:54modify1760.10114.97114.94114.52
8232006.01.17 03:57modify1760.10114.97114.93114.52
8242006.01.17 04:08modify1760.10114.97114.90114.52
8252006.01.17 04:09modify1760.10114.97114.88114.52
8262006.01.17 04:10modify1760.10114.97114.87114.52
8272006.01.17 04:10modify1760.10114.97114.86114.52
8282006.01.17 04:13s/l1760.10114.86114.86114.529.581667.91
8292006.01.27 00:48sell1770.10116.27116.64115.82
8302006.01.27 01:24modify1770.10116.27116.26115.82
8312006.01.27 01:25modify1770.10116.27116.25115.82
8322006.01.27 01:25modify1770.10116.27116.23115.82
8332006.01.27 01:26modify1770.10116.27116.22115.82
8342006.01.27 01:26modify1770.10116.27116.21115.82
8352006.01.27 01:33modify1770.10116.27116.20115.82
8362006.01.27 01:34modify1770.10116.27116.19115.82
8372006.01.27 01:35s/l1770.10116.19116.19115.826.891674.80
8382006.01.27 14:43sell1780.10116.34116.71115.89
8392006.01.27 16:05s/l1780.10116.71116.71115.89-31.701643.10
8402006.02.02 09:39sell1790.10118.49118.86118.04
8412006.02.02 11:07modify1790.10118.49118.47118.04
8422006.02.02 11:14modify1790.10118.49118.46118.04
8432006.02.02 11:15modify1790.10118.49118.45118.04
8442006.02.02 11:15modify1790.10118.49118.43118.04
8452006.02.02 11:16s/l1790.10118.43118.43118.045.061648.16