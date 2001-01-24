|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.02.10 21:00 (2001.01.01 - 2006.11.06)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=0.1; SecuredMode=true;
|Balken im Test
|31357
|Ticks modelliert
|2475072
|Modellierungsqualität
|89.71%
|Ursprüngliche Einlage
|1000.00
|Gesamt netto Profit
|648.16
|Brutto Profit
|1180.66
|Brutto Loss
|-532.51
|Profit Faktor
|2.22
|Erwartetes Ergebnis
|3.62
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown %
|97.66 (6.0%)
|Trades gesamt
|179
|Short Positionen (gewonnen %)
|118 (93.22%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|61 (86.89%)
|Profit Trades (% gesamt)
|163 (91.06%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|16 (8.94%)
|Grösster
|Profit Trade
|40.96
|Loss Trade
|-45.62
|Durchschnitt
|Profit Trade
|7.24
|Loss Trade
|-33.28
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|38 (331.68)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|1 (-45.62)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|331.68 (38)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-45.62 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|10
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2001.01.24 20:18
|sell
|1
|0.10
|118.04
|118.66
|117.59
|2
|2001.01.24 20:22
|modify
|1
|0.10
|118.04
|118.02
|117.59
|3
|2001.01.24 20:23
|modify
|1
|0.10
|118.04
|118.01
|117.59
|4
|2001.01.24 20:23
|modify
|1
|0.10
|118.04
|117.97
|117.59
|5
|2001.01.24 20:39
|s/l
|1
|0.10
|117.97
|117.97
|117.59
|5.93
|1005.93
|6
|2001.02.16 07:48
|sell
|2
|0.10
|115.68
|116.15
|115.23
|7
|2001.02.16 07:48
|modify
|2
|0.10
|115.68
|115.44
|115.23
|8
|2001.02.16 07:49
|modify
|2
|0.10
|115.68
|115.41
|115.23
|9
|2001.02.16 07:52
|s/l
|2
|0.10
|115.41
|115.41
|115.23
|23.38
|1029.31
|10
|2001.02.16 07:56
|sell
|3
|0.10
|115.56
|116.03
|115.11
|11
|2001.02.16 08:07
|modify
|3
|0.10
|115.56
|115.55
|115.11
|12
|2001.02.16 08:07
|s/l
|3
|0.10
|115.55
|115.55
|115.11
|0.87
|1030.18
|13
|2001.02.19 09:43
|sell
|4
|0.10
|115.78
|116.26
|115.33
|14
|2001.02.19 09:44
|modify
|4
|0.10
|115.78
|115.78
|115.33
|15
|2001.02.19 09:45
|modify
|4
|0.10
|115.78
|115.77
|115.33
|16
|2001.02.19 09:47
|modify
|4
|0.10
|115.78
|115.76
|115.33
|17
|2001.02.19 09:56
|s/l
|4
|0.10
|115.76
|115.76
|115.33
|1.73
|1031.91
|18
|2001.03.07 13:59
|sell
|5
|0.10
|119.62
|120.13
|119.17
|19
|2001.03.07 13:59
|modify
|5
|0.10
|119.62
|119.60
|119.17
|20
|2001.03.07 14:00
|modify
|5
|0.10
|119.62
|119.59
|119.17
|21
|2001.03.07 14:00
|modify
|5
|0.10
|119.62
|119.57
|119.17
|22
|2001.03.07 14:02
|s/l
|5
|0.10
|119.57
|119.57
|119.17
|4.19
|1036.10
|23
|2001.04.12 03:50
|sell
|6
|0.10
|124.71
|125.36
|124.26
|24
|2001.04.12 03:50
|modify
|6
|0.10
|124.71
|124.67
|124.26
|25
|2001.04.12 03:51
|modify
|6
|0.10
|124.71
|124.66
|124.26
|26
|2001.04.12 03:52
|s/l
|6
|0.10
|124.66
|124.66
|124.26
|4.01
|1040.11
|27
|2001.04.27 16:13
|sell
|7
|0.10
|123.94
|124.50
|123.49
|28
|2001.04.27 16:26
|modify
|7
|0.10
|123.94
|123.87
|123.49
|29
|2001.04.27 16:26
|s/l
|7
|0.10
|123.87
|123.87
|123.49
|5.65
|1045.76
|30
|2001.04.27 16:26
|sell
|8
|0.10
|123.87
|124.43
|123.42
|31
|2001.04.27 16:27
|modify
|8
|0.10
|123.87
|123.86
|123.42
|32
|2001.04.27 16:30
|s/l
|8
|0.10
|123.86
|123.86
|123.42
|0.81
|1046.57
|33
|2001.04.27 16:30
|sell
|9
|0.10
|123.87
|124.43
|123.42
|34
|2001.04.27 16:39
|modify
|9
|0.10
|123.87
|123.86
|123.42
|35
|2001.04.27 16:40
|modify
|9
|0.10
|123.87
|123.80
|123.42
|36
|2001.04.27 16:42
|s/l
|9
|0.10
|123.80
|123.80
|123.42
|5.65
|1052.22
|37
|2001.04.27 16:51
|sell
|10
|0.10
|123.86
|124.42
|123.41
|38
|2001.04.27 17:00
|modify
|10
|0.10
|123.86
|123.83
|123.41
|39
|2001.04.27 17:00
|s/l
|10
|0.10
|123.83
|123.83
|123.41
|2.42
|1054.64
|40
|2001.05.10 02:50
|sell
|11
|0.10
|122.26
|122.75
|121.81
|41
|2001.05.10 03:02
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.26
|121.81
|42
|2001.05.10 03:03
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.24
|121.81
|43
|2001.05.10 03:05
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.23
|121.81
|44
|2001.05.10 03:06
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.22
|121.81
|45
|2001.05.10 03:08
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.21
|121.81
|46
|2001.05.10 03:09
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.20
|121.81
|47
|2001.05.10 03:10
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.19
|121.81
|48
|2001.05.10 03:18
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.17
|121.81
|49
|2001.05.10 03:26
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.16
|121.81
|50
|2001.05.10 03:34
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.15
|121.81
|51
|2001.05.10 03:35
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.11
|121.81
|52
|2001.05.10 03:36
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.10
|121.81
|53
|2001.05.10 03:38
|modify
|11
|0.10
|122.26
|122.08
|121.81
|54
|2001.05.10 03:45
|s/l
|11
|0.10
|122.08
|122.08
|121.81
|14.74
|1069.38
|55
|2001.05.15 00:48
|sell
|12
|0.10
|123.19
|123.66
|122.74
|56
|2001.05.15 07:47
|modify
|12
|0.10
|123.19
|123.18
|122.74
|57
|2001.05.15 07:48
|modify
|12
|0.10
|123.19
|123.15
|122.74
|58
|2001.05.15 07:58
|s/l
|12
|0.10
|123.15
|123.15
|122.74
|3.25
|1072.63
|59
|2001.05.22 14:54
|sell
|13
|0.10
|122.79
|123.21
|122.34
|60
|2001.05.22 15:06
|modify
|13
|0.10
|122.79
|122.79
|122.34
|61
|2001.05.22 15:10
|modify
|13
|0.10
|122.79
|122.77
|122.34
|62
|2001.05.22 15:11
|modify
|13
|0.10
|122.79
|122.72
|122.34
|63
|2001.05.22 15:13
|modify
|13
|0.10
|122.79
|122.65
|122.34
|64
|2001.05.22 15:14
|modify
|13
|0.10
|122.79
|122.61
|122.34
|65
|2001.05.22 15:15
|s/l
|13
|0.10
|122.61
|122.61
|122.34
|14.68
|1087.31
|66
|2001.06.20 10:36
|buy
|14
|0.10
|122.89
|122.45
|123.34
|67
|2001.06.20 11:21
|modify
|14
|0.10
|122.89
|122.91
|123.34
|68
|2001.06.20 11:22
|modify
|14
|0.10
|122.89
|122.93
|123.34
|69
|2001.06.20 11:24
|s/l
|14
|0.10
|122.93
|122.93
|123.34
|3.25
|1090.56
|70
|2001.06.21 03:58
|sell
|15
|0.10
|123.84
|124.30
|123.39
|71
|2001.06.21 04:04
|modify
|15
|0.10
|123.84
|123.82
|123.39
|72
|2001.06.21 04:05
|modify
|15
|0.10
|123.84
|123.79
|123.39
|73
|2001.06.21 04:11
|modify
|15
|0.10
|123.84
|123.76
|123.39
|74
|2001.06.21 04:13
|s/l
|15
|0.10
|123.76
|123.76
|123.39
|6.46
|1097.02
|75
|2001.07.10 02:32
|buy
|16
|0.10
|125.33
|124.97
|125.78
|76
|2001.07.10 03:12
|modify
|16
|0.10
|125.33
|125.34
|125.78
|77
|2001.07.10 03:12
|modify
|16
|0.10
|125.33
|125.37
|125.78
|78
|2001.07.10 03:13
|modify
|16
|0.10
|125.33
|125.39
|125.78
|79
|2001.07.10 03:14
|modify
|16
|0.10
|125.33
|125.40
|125.78
|80
|2001.07.10 03:16
|modify
|16
|0.10
|125.33
|125.42
|125.78
|81
|2001.07.10 03:21
|s/l
|16
|0.10
|125.42
|125.42
|125.78
|7.18
|1104.20
|82
|2001.07.16 07:51
|sell
|17
|0.10
|124.98
|125.39
|124.53
|83
|2001.07.16 08:02
|modify
|17
|0.10
|124.98
|124.98
|124.53
|84
|2001.07.16 08:03
|modify
|17
|0.10
|124.98
|124.97
|124.53
|85
|2001.07.16 08:03
|modify
|17
|0.10
|124.98
|124.94
|124.53
|86
|2001.07.16 08:04
|modify
|17
|0.10
|124.98
|124.93
|124.53
|87
|2001.07.16 08:06
|modify
|17
|0.10
|124.98
|124.92
|124.53
|88
|2001.07.16 08:15
|modify
|17
|0.10
|124.98
|124.90
|124.53
|89
|2001.07.16 08:17
|s/l
|17
|0.10
|124.90
|124.90
|124.53
|6.40
|1110.60
|90
|2001.07.24 22:56
|buy
|18
|0.10
|124.05
|123.58
|124.50
|91
|2001.07.24 23:25
|modify
|18
|0.10
|124.05
|124.06
|124.50
|92
|2001.07.24 23:29
|s/l
|18
|0.10
|124.06
|124.06
|124.50
|0.81
|1111.41
|93
|2001.08.10 16:51
|sell
|19
|0.10
|121.95
|122.38
|121.50
|94
|2001.08.10 17:00
|modify
|19
|0.10
|121.95
|121.94
|121.50
|95
|2001.08.10 17:01
|modify
|19
|0.10
|121.95
|121.92
|121.50
|96
|2001.08.10 17:01
|modify
|19
|0.10
|121.95
|121.88
|121.50
|97
|2001.08.10 17:02
|modify
|19
|0.10
|121.95
|121.86
|121.50
|98
|2001.08.10 17:02
|s/l
|19
|0.10
|121.86
|121.86
|121.50
|7.38
|1118.79
|99
|2001.08.17 11:37
|sell
|20
|0.10
|120.39
|120.90
|119.94
|100
|2001.08.17 11:45
|modify
|20
|0.10
|120.39
|120.38
|119.94
|101
|2001.08.17 11:46
|modify
|20
|0.10
|120.39
|120.36
|119.94
|102
|2001.08.17 11:47
|modify
|20
|0.10
|120.39
|120.35
|119.94
|103
|2001.08.17 11:47
|modify
|20
|0.10
|120.39
|120.33
|119.94
|104
|2001.08.17 11:53
|s/l
|20
|0.10
|120.33
|120.33
|119.94
|4.99
|1123.78
|105
|2001.08.17 11:56
|sell
|21
|0.10
|120.39
|120.90
|119.94
|106
|2001.08.17 12:02
|modify
|21
|0.10
|120.39
|120.36
|119.94
|107
|2001.08.17 12:09
|s/l
|21
|0.10
|120.36
|120.36
|119.94
|2.49
|1126.27
|108
|2001.08.21 06:43
|sell
|22
|0.10
|120.71
|121.22
|120.26
|109
|2001.08.21 07:18
|modify
|22
|0.10
|120.71
|120.69
|120.26
|110
|2001.08.21 07:35
|modify
|22
|0.10
|120.71
|120.68
|120.26
|111
|2001.08.21 07:55
|s/l
|22
|0.10
|120.68
|120.68
|120.26
|2.49
|1128.76
|112
|2001.09.11 14:31
|sell
|23
|0.10
|121.72
|122.19
|121.27
|113
|2001.09.11 15:05
|modify
|23
|0.10
|121.72
|121.68
|121.27
|114
|2001.09.11 15:05
|modify
|23
|0.10
|121.72
|121.41
|121.27
|115
|2001.09.11 15:06
|modify
|23
|0.10
|121.72
|121.33
|121.27
|116
|2001.09.11 15:06
|s/l
|23
|0.10
|121.33
|121.33
|121.27
|32.14
|1160.90
|117
|2001.09.27 05:48
|buy
|24
|0.10
|118.03
|117.40
|118.48
|118
|2001.09.27 05:48
|modify
|24
|0.10
|118.03
|118.17
|118.48
|119
|2001.09.27 05:49
|modify
|24
|0.10
|118.03
|118.29
|118.48
|120
|2001.09.27 05:50
|modify
|24
|0.10
|118.03
|118.39
|118.48
|121
|2001.09.27 05:51
|modify
|24
|0.10
|118.03
|118.41
|118.48
|122
|2001.09.27 05:52
|s/l
|24
|0.10
|118.41
|118.41
|118.48
|32.11
|1193.01
|123
|2001.10.09 22:18
|sell
|25
|0.10
|120.12
|120.61
|119.67
|124
|2001.10.09 23:06
|modify
|25
|0.10
|120.12
|120.12
|119.67
|125
|2001.10.09 23:23
|s/l
|25
|0.10
|120.12
|120.12
|119.67
|0.00
|1193.01
|126
|2001.11.02 14:42
|buy
|26
|0.10
|121.72
|121.35
|122.17
|127
|2001.11.02 14:45
|modify
|26
|0.10
|121.72
|121.73
|122.17
|128
|2001.11.02 14:45
|modify
|26
|0.10
|121.72
|121.77
|122.17
|129
|2001.11.02 14:50
|modify
|26
|0.10
|121.72
|121.79
|122.17
|130
|2001.11.02 14:52
|s/l
|26
|0.10
|121.79
|121.79
|122.17
|5.75
|1198.76
|131
|2001.11.02 14:53
|buy
|27
|0.10
|121.74
|121.37
|122.19
|132
|2001.11.02 15:16
|modify
|27
|0.10
|121.74
|121.74
|122.19
|133
|2001.11.02 15:20
|modify
|27
|0.10
|121.74
|121.77
|122.19
|134
|2001.11.02 15:21
|modify
|27
|0.10
|121.74
|121.79
|122.19
|135
|2001.11.02 15:24
|s/l
|27
|0.10
|121.79
|121.79
|122.19
|4.10
|1202.86
|136
|2001.12.05 07:46
|sell
|28
|0.10
|124.13
|124.49
|123.68
|137
|2001.12.05 07:46
|modify
|28
|0.10
|124.13
|124.12
|123.68
|138
|2001.12.05 07:47
|s/l
|28
|0.10
|124.12
|124.12
|123.68
|0.81
|1203.67
|139
|2001.12.07 14:42
|sell
|29
|0.10
|125.06
|125.44
|124.61
|140
|2001.12.07 15:12
|s/l
|29
|0.10
|125.44
|125.44
|124.61
|-30.29
|1173.38
|141
|2001.12.11 09:52
|buy
|30
|0.10
|125.83
|125.45
|126.28
|142
|2001.12.11 10:19
|modify
|30
|0.10
|125.83
|125.87
|126.28
|143
|2001.12.11 10:20
|modify
|30
|0.10
|125.83
|125.88
|126.28
|144
|2001.12.11 10:26
|modify
|30
|0.10
|125.83
|125.89
|126.28
|145
|2001.12.11 10:27
|modify
|30
|0.10
|125.83
|125.91
|126.28
|146
|2001.12.11 10:27
|modify
|30
|0.10
|125.83
|125.94
|126.28
|147
|2001.12.11 10:29
|modify
|30
|0.10
|125.83
|125.95
|126.28
|148
|2001.12.11 10:30
|s/l
|30
|0.10
|125.95
|125.95
|126.28
|9.52
|1182.90
|149
|2002.01.09 03:13
|sell
|31
|0.10
|132.85
|133.31
|132.40
|150
|2002.01.09 03:14
|modify
|31
|0.10
|132.85
|132.80
|132.40
|151
|2002.01.09 03:15
|s/l
|31
|0.10
|132.80
|132.80
|132.40
|3.77
|1186.67
|152
|2002.01.09 03:15
|sell
|32
|0.10
|132.84
|133.30
|132.39
|153
|2002.01.09 03:18
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.83
|132.39
|154
|2002.01.09 03:18
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.80
|132.39
|155
|2002.01.09 03:19
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.79
|132.39
|156
|2002.01.09 03:19
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.70
|132.39
|157
|2002.01.09 03:20
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.66
|132.39
|158
|2002.01.09 03:21
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.65
|132.39
|159
|2002.01.09 03:21
|modify
|32
|0.10
|132.84
|132.57
|132.39
|160
|2002.01.09 03:22
|s/l
|32
|0.10
|132.57
|132.57
|132.39
|20.37
|1207.04
|161
|2002.01.09 03:28
|sell
|33
|0.10
|132.69
|133.15
|132.24
|162
|2002.01.09 03:58
|modify
|33
|0.10
|132.69
|132.68
|132.24
|163
|2002.01.09 03:59
|modify
|33
|0.10
|132.69
|132.67
|132.24
|164
|2002.01.09 03:59
|modify
|33
|0.10
|132.69
|132.66
|132.24
|165
|2002.01.09 04:03
|s/l
|33
|0.10
|132.66
|132.66
|132.24
|2.26
|1209.30
|166
|2002.03.07 14:43
|buy
|34
|0.10
|128.83
|128.34
|129.28
|167
|2002.03.07 16:02
|s/l
|34
|0.10
|128.34
|128.34
|129.28
|-38.19
|1171.11
|168
|2002.03.15 13:43
|sell
|35
|0.10
|129.10
|129.71
|128.65
|169
|2002.03.15 14:11
|modify
|35
|0.10
|129.10
|129.09
|128.65
|170
|2002.03.15 14:11
|modify
|35
|0.10
|129.10
|129.08
|128.65
|171
|2002.03.15 14:12
|modify
|35
|0.10
|129.10
|129.06
|128.65
|172
|2002.03.15 14:12
|modify
|35
|0.10
|129.10
|129.03
|128.65
|173
|2002.03.15 14:13
|modify
|35
|0.10
|129.10
|128.98
|128.65
|174
|2002.03.15 14:14
|modify
|35
|0.10
|129.10
|128.97
|128.65
|175
|2002.03.15 14:14
|modify
|35
|0.10
|129.10
|128.96
|128.65
|176
|2002.03.15 14:15
|modify
|35
|0.10
|129.10
|128.93
|128.65
|177
|2002.03.15 14:17
|s/l
|35
|0.10
|128.93
|128.93
|128.65
|13.19
|1184.30
|178
|2002.05.02 09:37
|buy
|36
|0.10
|127.11
|126.68
|127.56
|179
|2002.05.02 09:44
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.12
|127.56
|180
|2002.05.02 10:03
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.13
|127.56
|181
|2002.05.02 10:21
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.15
|127.56
|182
|2002.05.02 10:22
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.16
|127.56
|183
|2002.05.02 10:23
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.17
|127.56
|184
|2002.05.02 10:23
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.18
|127.56
|185
|2002.05.02 10:25
|modify
|36
|0.10
|127.11
|127.19
|127.56
|186
|2002.05.02 10:29
|s/l
|36
|0.10
|127.19
|127.19
|127.56
|6.29
|1190.59
|187
|2002.05.14 11:42
|sell
|37
|0.10
|128.18
|128.63
|127.73
|188
|2002.05.14 15:08
|s/l
|37
|0.10
|128.63
|128.63
|127.73
|-34.98
|1155.61
|189
|2002.06.04 14:32
|buy
|38
|0.10
|123.40
|122.88
|123.85
|190
|2002.06.04 14:32
|modify
|38
|0.10
|123.40
|123.64
|123.85
|191
|2002.06.04 14:33
|modify
|38
|0.10
|123.40
|123.67
|123.85
|192
|2002.06.04 14:33
|t/p
|38
|0.10
|123.85
|123.67
|123.85
|36.32
|1191.93
|193
|2002.06.14 17:13
|buy
|39
|0.10
|124.34
|123.93
|124.79
|194
|2002.06.17 01:59
|modify
|39
|0.10
|124.34
|124.34
|124.79
|195
|2002.06.17 02:03
|s/l
|39
|0.10
|124.34
|124.34
|124.79
|0.01
|1191.94
|196
|2002.06.26 06:58
|buy
|40
|0.10
|121.27
|120.83
|121.72
|197
|2002.06.26 07:04
|s/l
|40
|0.10
|120.83
|120.83
|121.72
|-36.43
|1155.51
|198
|2002.06.26 17:42
|buy
|41
|0.10
|119.59
|119.10
|120.04
|199
|2002.06.26 17:43
|modify
|41
|0.10
|119.59
|119.64
|120.04
|200
|2002.06.26 17:44
|modify
|41
|0.10
|119.59
|119.65
|120.04
|201
|2002.06.26 17:45
|modify
|41
|0.10
|119.59
|119.67
|120.04
|202
|2002.06.26 17:46
|s/l
|41
|0.10
|119.67
|119.67
|120.04
|6.69
|1162.20
|203
|2002.06.26 17:46
|buy
|42
|0.10
|119.69
|119.20
|120.14
|204
|2002.06.26 17:55
|modify
|42
|0.10
|119.69
|119.78
|120.14
|205
|2002.06.26 17:56
|modify
|42
|0.10
|119.69
|119.79
|120.14
|206
|2002.06.26 17:57
|modify
|42
|0.10
|119.69
|119.80
|120.14
|207
|2002.06.26 17:57
|modify
|42
|0.10
|119.69
|119.82
|120.14
|208
|2002.06.26 17:58
|modify
|42
|0.10
|119.69
|119.83
|120.14
|209
|2002.06.26 17:59
|modify
|42
|0.10
|119.69
|119.84
|120.14
|210
|2002.06.26 18:00
|s/l
|42
|0.10
|119.84
|119.84
|120.14
|12.51
|1174.71
|211
|2002.07.10 14:38
|buy
|43
|0.10
|118.01
|117.41
|118.46
|212
|2002.07.10 14:52
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.02
|118.46
|213
|2002.07.10 14:54
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.04
|118.46
|214
|2002.07.10 14:55
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.05
|118.46
|215
|2002.07.10 14:55
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.06
|118.46
|216
|2002.07.10 14:56
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.08
|118.46
|217
|2002.07.10 15:03
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.10
|118.46
|218
|2002.07.10 15:06
|modify
|43
|0.10
|118.01
|118.12
|118.46
|219
|2002.07.10 15:08
|s/l
|43
|0.10
|118.12
|118.12
|118.46
|9.31
|1184.02
|220
|2002.07.22 17:25
|sell
|44
|0.10
|116.25
|116.72
|115.80
|221
|2002.07.22 17:35
|modify
|44
|0.10
|116.25
|116.24
|115.80
|222
|2002.07.22 17:35
|modify
|44
|0.10
|116.25
|116.21
|115.80
|223
|2002.07.22 17:38
|modify
|44
|0.10
|116.25
|116.20
|115.80
|224
|2002.07.22 17:38
|modify
|44
|0.10
|116.25
|116.19
|115.80
|225
|2002.07.22 17:40
|s/l
|44
|0.10
|116.19
|116.19
|115.80
|5.16
|1189.18
|226
|2002.07.22 17:42
|sell
|45
|0.10
|116.20
|116.67
|115.75
|227
|2002.07.22 18:03
|modify
|45
|0.10
|116.20
|116.18
|115.75
|228
|2002.07.22 18:06
|modify
|45
|0.10
|116.20
|116.17
|115.75
|229
|2002.07.22 18:07
|s/l
|45
|0.10
|116.17
|116.17
|115.75
|2.58
|1191.76
|230
|2002.10.08 08:59
|buy
|46
|0.10
|124.29
|123.76
|124.74
|231
|2002.10.08 09:42
|modify
|46
|0.10
|124.29
|124.29
|124.74
|232
|2002.10.08 09:44
|modify
|46
|0.10
|124.29
|124.30
|124.74
|233
|2002.10.08 09:46
|s/l
|46
|0.10
|124.30
|124.30
|124.74
|0.80
|1192.56
|234
|2002.11.26 10:35
|sell
|47
|0.10
|121.82
|122.24
|121.37
|235
|2002.11.26 16:43
|modify
|47
|0.10
|121.82
|121.74
|121.37
|236
|2002.11.26 16:44
|modify
|47
|0.10
|121.82
|121.72
|121.37
|237
|2002.11.26 16:45
|modify
|47
|0.10
|121.82
|121.71
|121.37
|238
|2002.11.26 16:46
|s/l
|47
|0.10
|121.71
|121.71
|121.37
|9.03
|1201.59
|239
|2003.01.07 13:59
|sell
|48
|0.10
|119.61
|120.00
|119.16
|240
|2003.01.07 15:08
|s/l
|48
|0.10
|120.00
|120.00
|119.16
|-32.49
|1169.10
|241
|2003.01.15 15:37
|sell
|49
|0.10
|118.17
|118.61
|117.72
|242
|2003.01.15 15:38
|modify
|49
|0.10
|118.17
|118.17
|117.72
|243
|2003.01.15 15:38
|modify
|49
|0.10
|118.17
|118.15
|117.72
|244
|2003.01.15 15:39
|modify
|49
|0.10
|118.17
|118.13
|117.72
|245
|2003.01.15 15:40
|s/l
|49
|0.10
|118.13
|118.13
|117.72
|3.39
|1172.49
|246
|2003.02.06 02:36
|sell
|50
|0.10
|120.01
|120.42
|119.56
|247
|2003.02.06 02:51
|modify
|50
|0.10
|120.01
|119.99
|119.56
|248
|2003.02.06 02:56
|modify
|50
|0.10
|120.01
|119.97
|119.56
|249
|2003.02.06 02:57
|modify
|50
|0.10
|120.01
|119.96
|119.56
|250
|2003.02.06 03:03
|modify
|50
|0.10
|120.01
|119.94
|119.56
|251
|2003.02.06 03:08
|s/l
|50
|0.10
|119.94
|119.94
|119.56
|5.84
|1178.33
|252
|2003.02.11 16:21
|sell
|51
|0.10
|121.41
|121.84
|120.96
|253
|2003.02.11 17:16
|modify
|51
|0.10
|121.41
|121.40
|120.96
|254
|2003.02.11 17:27
|modify
|51
|0.10
|121.41
|121.38
|120.96
|255
|2003.02.11 17:30
|modify
|51
|0.10
|121.41
|121.24
|120.96
|256
|2003.02.11 17:31
|s/l
|51
|0.10
|121.24
|121.24
|120.96
|14.02
|1192.35
|257
|2003.03.14 01:11
|sell
|52
|0.10
|118.49
|118.83
|118.04
|258
|2003.03.14 01:40
|modify
|52
|0.10
|118.49
|118.48
|118.04
|259
|2003.03.14 01:40
|modify
|52
|0.10
|118.49
|118.43
|118.04
|260
|2003.03.14 01:50
|s/l
|52
|0.10
|118.43
|118.43
|118.04
|5.06
|1197.41
|261
|2003.04.01 01:56
|buy
|53
|0.10
|117.98
|117.49
|118.43
|262
|2003.04.01 02:14
|modify
|53
|0.10
|117.98
|118.00
|118.43
|263
|2003.04.01 02:15
|modify
|53
|0.10
|117.98
|118.01
|118.43
|264
|2003.04.01 02:17
|modify
|53
|0.10
|117.98
|118.06
|118.43
|265
|2003.04.01 02:18
|s/l
|53
|0.10
|118.06
|118.06
|118.43
|6.77
|1204.18
|266
|2003.04.04 15:33
|sell
|54
|0.10
|120.08
|120.60
|119.63
|267
|2003.04.04 15:35
|modify
|54
|0.10
|120.08
|120.06
|119.63
|268
|2003.04.04 15:36
|modify
|54
|0.10
|120.08
|120.03
|119.63
|269
|2003.04.04 15:37
|modify
|54
|0.10
|120.08
|120.02
|119.63
|270
|2003.04.04 15:38
|modify
|54
|0.10
|120.08
|119.99
|119.63
|271
|2003.04.04 15:39
|s/l
|54
|0.10
|119.99
|119.99
|119.63
|7.50
|1211.68
|272
|2003.06.13 16:20
|sell
|55
|0.10
|117.78
|118.26
|117.33
|273
|2003.06.13 16:21
|modify
|55
|0.10
|117.78
|117.69
|117.33
|274
|2003.06.13 16:22
|s/l
|55
|0.10
|117.69
|117.69
|117.33
|7.65
|1219.33
|275
|2003.06.13 16:23
|sell
|56
|0.10
|117.70
|118.18
|117.25
|276
|2003.06.13 16:24
|modify
|56
|0.10
|117.70
|117.69
|117.25
|277
|2003.06.13 16:26
|modify
|56
|0.10
|117.70
|117.66
|117.25
|278
|2003.06.13 16:28
|s/l
|56
|0.10
|117.66
|117.66
|117.25
|3.40
|1222.73
|279
|2003.07.18 09:14
|sell
|57
|0.10
|118.94
|119.29
|118.49
|280
|2003.07.18 16:37
|modify
|57
|0.10
|118.94
|118.92
|118.49
|281
|2003.07.18 16:38
|modify
|57
|0.10
|118.94
|118.91
|118.49
|282
|2003.07.18 16:38
|modify
|57
|0.10
|118.94
|118.89
|118.49
|283
|2003.07.18 16:43
|s/l
|57
|0.10
|118.89
|118.89
|118.49
|4.21
|1226.94
|284
|2003.07.22 20:15
|sell
|58
|0.10
|119.17
|119.51
|118.72
|285
|2003.07.22 21:00
|modify
|58
|0.10
|119.17
|119.15
|118.72
|286
|2003.07.22 21:09
|modify
|58
|0.10
|119.17
|119.13
|118.72
|287
|2003.07.22 21:37
|s/l
|58
|0.10
|119.13
|119.13
|118.72
|3.36
|1230.30
|288
|2003.08.18 16:45
|sell
|59
|0.10
|119.52
|119.87
|119.07
|289
|2003.08.18 16:54
|modify
|59
|0.10
|119.52
|119.51
|119.07
|290
|2003.08.18 16:59
|modify
|59
|0.10
|119.52
|119.49
|119.07
|291
|2003.08.18 17:00
|s/l
|59
|0.10
|119.49
|119.49
|119.07
|2.51
|1232.81
|292
|2003.09.09 17:45
|buy
|60
|0.10
|116.41
|116.05
|116.86
|293
|2003.09.09 18:55
|modify
|60
|0.10
|116.41
|116.46
|116.86
|294
|2003.09.09 18:56
|modify
|60
|0.10
|116.41
|116.48
|116.86
|295
|2003.09.09 18:57
|modify
|60
|0.10
|116.41
|116.51
|116.86
|296
|2003.09.09 18:58
|modify
|60
|0.10
|116.41
|116.58
|116.86
|297
|2003.09.09 18:59
|s/l
|60
|0.10
|116.58
|116.58
|116.86
|14.58
|1247.39
|298
|2003.10.14 14:43
|sell
|61
|0.10
|109.80
|110.23
|109.35
|299
|2003.10.14 14:44
|modify
|61
|0.10
|109.80
|109.77
|109.35
|300
|2003.10.14 14:45
|modify
|61
|0.10
|109.80
|109.74
|109.35
|301
|2003.10.14 14:46
|s/l
|61
|0.10
|109.74
|109.74
|109.35
|5.47
|1252.86
|302
|2003.10.14 14:46
|sell
|62
|0.10
|109.72
|110.15
|109.27
|303
|2003.10.14 14:56
|modify
|62
|0.10
|109.72
|109.71
|109.27
|304
|2003.10.14 14:57
|modify
|62
|0.10
|109.72
|109.68
|109.27
|305
|2003.10.14 14:58
|modify
|62
|0.10
|109.72
|109.66
|109.27
|306
|2003.10.14 15:00
|s/l
|62
|0.10
|109.66
|109.66
|109.27
|5.47
|1258.33
|307
|2003.11.13 14:45
|buy
|63
|0.10
|108.22
|107.77
|108.67
|308
|2003.11.13 14:56
|modify
|63
|0.10
|108.22
|108.26
|108.67
|309
|2003.11.13 14:57
|modify
|63
|0.10
|108.22
|108.28
|108.67
|310
|2003.11.13 15:02
|s/l
|63
|0.10
|108.28
|108.28
|108.67
|5.54
|1263.87
|311
|2003.11.18 00:18
|buy
|64
|0.10
|108.99
|108.54
|109.44
|312
|2003.11.18 00:57
|modify
|64
|0.10
|108.99
|108.99
|109.44
|313
|2003.11.18 01:00
|s/l
|64
|0.10
|108.99
|108.99
|109.44
|0.00
|1263.87
|314
|2003.12.02 12:59
|sell
|65
|0.10
|109.39
|109.75
|108.94
|315
|2003.12.02 13:13
|modify
|65
|0.10
|109.39
|109.37
|108.94
|316
|2003.12.02 13:21
|s/l
|65
|0.10
|109.37
|109.37
|108.94
|1.82
|1265.69
|317
|2003.12.03 20:42
|buy
|66
|0.10
|108.26
|107.87
|108.71
|318
|2003.12.04 00:17
|modify
|66
|0.10
|108.26
|108.26
|108.71
|319
|2003.12.04 00:20
|modify
|66
|0.10
|108.26
|108.28
|108.71
|320
|2003.12.04 00:21
|modify
|66
|0.10
|108.26
|108.29
|108.71
|321
|2003.12.04 00:31
|modify
|66
|0.10
|108.26
|108.31
|108.71
|322
|2003.12.04 00:57
|s/l
|66
|0.10
|108.31
|108.31
|108.71
|4.66
|1270.35
|323
|2003.12.08 19:24
|buy
|67
|0.10
|107.50
|107.15
|107.95
|324
|2003.12.08 19:24
|modify
|67
|0.10
|107.50
|107.56
|107.95
|325
|2003.12.08 19:25
|modify
|67
|0.10
|107.50
|107.58
|107.95
|326
|2003.12.08 19:25
|s/l
|67
|0.10
|107.58
|107.58
|107.95
|7.45
|1277.80
|327
|2003.12.08 19:25
|buy
|68
|0.10
|107.47
|107.12
|107.92
|328
|2003.12.09 07:16
|s/l
|68
|0.10
|107.12
|107.12
|107.92
|-32.66
|1245.14
|329
|2003.12.24 00:51
|sell
|69
|0.10
|107.39
|107.68
|106.94
|330
|2003.12.24 07:33
|modify
|69
|0.10
|107.39
|107.39
|106.94
|331
|2003.12.24 07:33
|modify
|69
|0.10
|107.39
|107.38
|106.94
|332
|2003.12.24 07:47
|s/l
|69
|0.10
|107.38
|107.38
|106.94
|0.93
|1246.07
|333
|2004.01.02 16:24
|buy
|70
|0.10
|107.00
|106.78
|107.45
|334
|2004.01.05 03:10
|s/l
|70
|0.10
|106.78
|106.78
|107.45
|-20.60
|1225.47
|335
|2004.01.20 08:34
|sell
|71
|0.10
|107.35
|107.66
|106.90
|336
|2004.01.20 08:38
|modify
|71
|0.10
|107.35
|107.32
|106.90
|337
|2004.01.20 08:39
|modify
|71
|0.10
|107.35
|107.30
|106.90
|338
|2004.01.20 08:40
|s/l
|71
|0.10
|107.30
|107.30
|106.90
|4.66
|1230.13
|339
|2004.01.20 08:43
|sell
|72
|0.10
|107.31
|107.62
|106.86
|340
|2004.01.20 08:46
|modify
|72
|0.10
|107.31
|107.30
|106.86
|341
|2004.01.20 08:47
|modify
|72
|0.10
|107.31
|107.27
|106.86
|342
|2004.01.20 08:48
|s/l
|72
|0.10
|107.27
|107.27
|106.86
|3.73
|1233.86
|343
|2004.01.28 20:50
|buy
|73
|0.10
|105.86
|105.48
|106.31
|344
|2004.01.28 21:47
|modify
|73
|0.10
|105.86
|105.87
|106.31
|345
|2004.01.28 21:48
|modify
|73
|0.10
|105.86
|105.89
|106.31
|346
|2004.01.28 21:50
|modify
|73
|0.10
|105.86
|105.94
|106.31
|347
|2004.01.28 21:51
|modify
|73
|0.10
|105.86
|105.95
|106.31
|348
|2004.01.28 21:52
|s/l
|73
|0.10
|105.95
|105.95
|106.31
|8.49
|1242.35
|349
|2004.02.03 12:05
|buy
|74
|0.10
|105.53
|105.18
|105.98
|350
|2004.02.03 12:07
|modify
|74
|0.10
|105.53
|105.63
|105.98
|351
|2004.02.03 12:08
|modify
|74
|0.10
|105.53
|105.66
|105.98
|352
|2004.02.03 12:08
|s/l
|74
|0.10
|105.66
|105.66
|105.98
|12.30
|1254.65
|353
|2004.02.03 12:10
|buy
|75
|0.10
|105.57
|105.22
|106.02
|354
|2004.02.03 12:48
|modify
|75
|0.10
|105.57
|105.73
|106.02
|355
|2004.02.03 12:49
|modify
|75
|0.10
|105.57
|105.75
|106.02
|356
|2004.02.03 12:50
|modify
|75
|0.10
|105.57
|105.78
|106.02
|357
|2004.02.03 12:50
|s/l
|75
|0.10
|105.78
|105.78
|106.02
|19.86
|1274.51
|358
|2004.02.06 14:30
|sell
|76
|0.10
|106.67
|107.01
|106.22
|359
|2004.02.06 14:30
|modify
|76
|0.10
|106.67
|106.36
|106.22
|360
|2004.02.06 14:31
|modify
|76
|0.10
|106.67
|106.31
|106.22
|361
|2004.02.06 14:31
|s/l
|76
|0.10
|106.31
|106.31
|106.22
|33.85
|1308.36
|362
|2004.02.06 14:31
|sell
|77
|0.10
|106.33
|106.66
|105.88
|363
|2004.02.06 14:37
|modify
|77
|0.10
|106.33
|106.32
|105.88
|364
|2004.02.06 14:37
|modify
|77
|0.10
|106.33
|106.17
|105.88
|365
|2004.02.06 14:38
|modify
|77
|0.10
|106.33
|106.12
|105.88
|366
|2004.02.06 14:39
|s/l
|77
|0.10
|106.12
|106.12
|105.88
|19.78
|1328.14
|367
|2004.02.06 14:39
|sell
|78
|0.10
|106.12
|106.44
|105.67
|368
|2004.02.06 14:42
|modify
|78
|0.10
|106.12
|106.12
|105.67
|369
|2004.02.06 14:43
|modify
|78
|0.10
|106.12
|106.11
|105.67
|370
|2004.02.06 14:43
|modify
|78
|0.10
|106.12
|106.08
|105.67
|371
|2004.02.06 14:45
|s/l
|78
|0.10
|106.08
|106.08
|105.67
|3.77
|1331.91
|372
|2004.02.06 14:45
|sell
|79
|0.10
|106.10
|106.42
|105.65
|373
|2004.02.06 14:47
|modify
|79
|0.10
|106.10
|106.05
|105.65
|374
|2004.02.06 14:47
|s/l
|79
|0.10
|106.05
|106.05
|105.65
|4.71
|1336.62
|375
|2004.02.25 23:59
|sell
|80
|0.10
|108.95
|109.33
|108.50
|376
|2004.02.26 00:11
|modify
|80
|0.10
|108.95
|108.95
|108.50
|377
|2004.02.26 00:12
|modify
|80
|0.10
|108.95
|108.94
|108.50
|378
|2004.02.26 00:12
|modify
|80
|0.10
|108.95
|108.93
|108.50
|379
|2004.02.26 00:13
|modify
|80
|0.10
|108.95
|108.92
|108.50
|380
|2004.02.26 00:14
|modify
|80
|0.10
|108.95
|108.91
|108.50
|381
|2004.02.26 00:15
|modify
|80
|0.10
|108.95
|108.90
|108.50
|382
|2004.02.26 00:16
|s/l
|80
|0.10
|108.90
|108.90
|108.50
|4.55
|1341.17
|383
|2004.03.12 16:31
|sell
|81
|0.10
|111.18
|111.59
|110.73
|384
|2004.03.12 16:38
|modify
|81
|0.10
|111.18
|111.14
|110.73
|385
|2004.03.12 16:41
|s/l
|81
|0.10
|111.14
|111.14
|110.73
|3.60
|1344.77
|386
|2004.03.12 16:43
|sell
|82
|0.10
|111.17
|111.58
|110.72
|387
|2004.03.12 16:45
|modify
|82
|0.10
|111.17
|111.16
|110.72
|388
|2004.03.12 16:49
|s/l
|82
|0.10
|111.16
|111.16
|110.72
|0.90
|1345.67
|389
|2004.03.16 05:57
|buy
|83
|0.10
|110.17
|109.73
|110.62
|390
|2004.03.16 08:26
|s/l
|83
|0.10
|109.73
|109.73
|110.62
|-40.12
|1305.55
|391
|2004.03.17 10:38
|buy
|84
|0.10
|108.37
|107.90
|108.82
|392
|2004.03.17 10:38
|modify
|84
|0.10
|108.37
|108.38
|108.82
|393
|2004.03.17 10:39
|modify
|84
|0.10
|108.37
|108.39
|108.82
|394
|2004.03.17 10:39
|s/l
|84
|0.10
|108.39
|108.39
|108.82
|1.85
|1307.40
|395
|2004.03.17 10:47
|buy
|85
|0.10
|108.39
|107.93
|108.84
|396
|2004.03.17 11:03
|modify
|85
|0.10
|108.39
|108.41
|108.84
|397
|2004.03.17 11:04
|modify
|85
|0.10
|108.39
|108.43
|108.84
|398
|2004.03.17 11:11
|s/l
|85
|0.10
|108.43
|108.43
|108.84
|3.69
|1311.09
|399
|2004.04.20 14:51
|buy
|86
|0.10
|108.11
|107.53
|108.56
|400
|2004.04.20 14:57
|modify
|86
|0.10
|108.11
|108.14
|108.56
|401
|2004.04.20 14:58
|modify
|86
|0.10
|108.11
|108.15
|108.56
|402
|2004.04.20 14:58
|modify
|86
|0.10
|108.11
|108.20
|108.56
|403
|2004.04.20 14:59
|modify
|86
|0.10
|108.11
|108.21
|108.56
|404
|2004.04.20 14:59
|modify
|86
|0.10
|108.11
|108.28
|108.56
|405
|2004.04.20 15:01
|s/l
|86
|0.10
|108.28
|108.28
|108.56
|15.70
|1326.79
|406
|2004.04.21 16:59
|sell
|87
|0.10
|109.16
|109.75
|108.71
|407
|2004.04.21 17:04
|modify
|87
|0.10
|109.16
|109.15
|108.71
|408
|2004.04.21 17:06
|modify
|87
|0.10
|109.16
|109.14
|108.71
|409
|2004.04.21 17:07
|modify
|87
|0.10
|109.16
|109.13
|108.71
|410
|2004.04.21 17:07
|modify
|87
|0.10
|109.16
|109.10
|108.71
|411
|2004.04.21 17:08
|modify
|87
|0.10
|109.16
|109.08
|108.71
|412
|2004.04.21 17:09
|s/l
|87
|0.10
|109.08
|109.08
|108.71
|7.33
|1334.12
|413
|2004.04.29 14:32
|sell
|88
|0.10
|110.53
|111.10
|110.08
|414
|2004.04.29 14:33
|modify
|88
|0.10
|110.53
|110.52
|110.08
|415
|2004.04.29 14:34
|s/l
|88
|0.10
|110.52
|110.52
|110.08
|0.90
|1335.02
|416
|2004.04.29 14:34
|sell
|89
|0.10
|110.51
|111.08
|110.06
|417
|2004.04.29 14:55
|modify
|89
|0.10
|110.51
|110.42
|110.06
|418
|2004.04.29 14:56
|s/l
|89
|0.10
|110.42
|110.42
|110.06
|8.15
|1343.17
|419
|2004.05.06 10:59
|sell
|90
|0.10
|109.10
|109.60
|108.65
|420
|2004.05.06 12:13
|s/l
|90
|0.10
|109.60
|109.60
|108.65
|-45.62
|1297.55
|421
|2004.05.07 12:51
|sell
|91
|0.10
|110.58
|111.09
|110.13
|422
|2004.05.07 14:17
|modify
|91
|0.10
|110.58
|110.50
|110.13
|423
|2004.05.07 14:18
|modify
|91
|0.10
|110.58
|110.49
|110.13
|424
|2004.05.07 14:19
|modify
|91
|0.10
|110.58
|110.47
|110.13
|425
|2004.05.07 14:20
|s/l
|91
|0.10
|110.47
|110.47
|110.13
|9.95
|1307.50
|426
|2004.05.12 08:24
|buy
|92
|0.10
|112.87
|112.29
|113.32
|427
|2004.05.12 08:25
|modify
|92
|0.10
|112.87
|112.87
|113.32
|428
|2004.05.12 08:27
|s/l
|92
|0.10
|112.87
|112.87
|113.32
|0.00
|1307.50
|429
|2004.05.12 08:27
|buy
|93
|0.10
|112.88
|112.30
|113.33
|430
|2004.05.12 11:23
|modify
|93
|0.10
|112.88
|112.91
|113.33
|431
|2004.05.12 11:24
|modify
|93
|0.10
|112.88
|112.95
|113.33
|432
|2004.05.12 11:26
|s/l
|93
|0.10
|112.95
|112.95
|113.33
|6.20
|1313.70
|433
|2004.05.26 13:57
|buy
|94
|0.10
|111.54
|110.91
|111.99
|434
|2004.05.26 14:08
|modify
|94
|0.10
|111.54
|111.54
|111.99
|435
|2004.05.26 14:08
|modify
|94
|0.10
|111.54
|111.56
|111.99
|436
|2004.05.26 14:11
|s/l
|94
|0.10
|111.56
|111.56
|111.99
|1.79
|1315.49
|437
|2004.05.28 14:47
|sell
|95
|0.10
|110.48
|111.03
|110.03
|438
|2004.05.28 14:48
|modify
|95
|0.10
|110.48
|110.48
|110.03
|439
|2004.05.28 14:50
|s/l
|95
|0.10
|110.48
|110.48
|110.03
|0.00
|1315.49
|440
|2004.05.28 14:55
|sell
|96
|0.10
|110.48
|111.03
|110.03
|441
|2004.05.28 15:49
|modify
|96
|0.10
|110.48
|110.47
|110.03
|442
|2004.05.28 15:50
|s/l
|96
|0.10
|110.47
|110.47
|110.03
|0.90
|1316.39
|443
|2004.06.03 01:55
|buy
|97
|0.10
|110.03
|109.49
|110.48
|444
|2004.06.03 02:17
|modify
|97
|0.10
|110.03
|110.04
|110.48
|445
|2004.06.03 02:20
|s/l
|97
|0.10
|110.04
|110.04
|110.48
|0.91
|1317.30
|446
|2004.06.03 16:59
|sell
|98
|0.10
|111.11
|111.68
|110.66
|447
|2004.06.03 17:18
|modify
|98
|0.10
|111.11
|111.10
|110.66
|448
|2004.06.03 17:33
|modify
|98
|0.10
|111.11
|111.08
|110.66
|449
|2004.06.03 17:35
|modify
|98
|0.10
|111.11
|111.04
|110.66
|450
|2004.06.03 17:36
|modify
|98
|0.10
|111.11
|111.03
|110.66
|451
|2004.06.03 17:36
|modify
|98
|0.10
|111.11
|110.94
|110.66
|452
|2004.06.03 17:39
|modify
|98
|0.10
|111.11
|110.93
|110.66
|453
|2004.06.03 17:39
|modify
|98
|0.10
|111.11
|110.89
|110.66
|454
|2004.06.03 17:42
|s/l
|98
|0.10
|110.89
|110.89
|110.66
|19.84
|1337.14
|455
|2004.06.09 13:37
|buy
|99
|0.10
|108.91
|108.36
|109.36
|456
|2004.06.09 14:11
|modify
|99
|0.10
|108.91
|108.93
|109.36
|457
|2004.06.09 14:12
|modify
|99
|0.10
|108.91
|108.94
|109.36
|458
|2004.06.09 14:13
|modify
|99
|0.10
|108.91
|108.95
|109.36
|459
|2004.06.09 14:14
|modify
|99
|0.10
|108.91
|108.98
|109.36
|460
|2004.06.09 14:15
|modify
|99
|0.10
|108.91
|108.99
|109.36
|461
|2004.06.09 14:17
|modify
|99
|0.10
|108.91
|109.00
|109.36
|462
|2004.06.09 14:17
|modify
|99
|0.10
|108.91
|109.04
|109.36
|463
|2004.06.09 14:19
|s/l
|99
|0.10
|109.04
|109.04
|109.36
|11.92
|1349.06
|464
|2004.06.17 14:36
|buy
|100
|0.10
|109.36
|108.75
|109.81
|465
|2004.06.17 14:44
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.37
|109.81
|466
|2004.06.17 14:46
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.38
|109.81
|467
|2004.06.17 14:47
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.43
|109.81
|468
|2004.06.17 14:48
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.44
|109.81
|469
|2004.06.17 14:49
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.45
|109.81
|470
|2004.06.17 14:50
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.46
|109.81
|471
|2004.06.17 14:50
|modify
|100
|0.10
|109.36
|109.49
|109.81
|472
|2004.06.17 14:51
|s/l
|100
|0.10
|109.49
|109.49
|109.81
|11.87
|1360.93
|473
|2004.06.25 14:38
|sell
|101
|0.10
|107.69
|108.23
|107.24
|474
|2004.06.25 14:38
|modify
|101
|0.10
|107.69
|107.67
|107.24
|475
|2004.06.25 14:39
|modify
|101
|0.10
|107.69
|107.66
|107.24
|476
|2004.06.25 14:39
|modify
|101
|0.10
|107.69
|107.64
|107.24
|477
|2004.06.25 14:47
|s/l
|101
|0.10
|107.64
|107.64
|107.24
|4.65
|1365.58
|478
|2004.06.25 14:47
|sell
|102
|0.10
|107.64
|108.18
|107.19
|479
|2004.06.25 14:59
|modify
|102
|0.10
|107.64
|107.57
|107.19
|480
|2004.06.25 15:02
|s/l
|102
|0.10
|107.57
|107.57
|107.19
|6.51
|1372.09
|481
|2004.06.30 20:24
|sell
|103
|0.10
|109.04
|109.55
|108.59
|482
|2004.06.30 20:24
|modify
|103
|0.10
|109.04
|108.97
|108.59
|483
|2004.06.30 20:26
|s/l
|103
|0.10
|108.97
|108.97
|108.59
|6.43
|1378.52
|484
|2004.06.30 20:26
|sell
|104
|0.10
|109.10
|109.61
|108.65
|485
|2004.06.30 20:27
|modify
|104
|0.10
|109.10
|109.09
|108.65
|486
|2004.06.30 20:28
|s/l
|104
|0.10
|109.09
|109.09
|108.65
|0.92
|1379.44
|487
|2004.06.30 20:28
|sell
|105
|0.10
|109.08
|109.59
|108.63
|488
|2004.06.30 20:28
|modify
|105
|0.10
|109.08
|109.06
|108.63
|489
|2004.06.30 20:29
|s/l
|105
|0.10
|109.06
|109.06
|108.63
|1.83
|1381.27
|490
|2004.06.30 20:29
|sell
|106
|0.10
|109.04
|109.55
|108.59
|491
|2004.06.30 20:31
|modify
|106
|0.10
|109.04
|109.02
|108.59
|492
|2004.06.30 20:32
|modify
|106
|0.10
|109.04
|109.00
|108.59
|493
|2004.06.30 20:32
|s/l
|106
|0.10
|109.00
|109.00
|108.59
|3.67
|1384.94
|494
|2004.07.13 14:45
|buy
|107
|0.10
|108.68
|108.23
|109.13
|495
|2004.07.13 14:46
|modify
|107
|0.10
|108.68
|108.77
|109.13
|496
|2004.07.13 14:48
|s/l
|107
|0.10
|108.77
|108.77
|109.13
|8.28
|1393.22
|497
|2004.07.13 14:50
|buy
|108
|0.10
|108.75
|108.29
|109.20
|498
|2004.07.13 15:34
|modify
|108
|0.10
|108.75
|108.81
|109.20
|499
|2004.07.13 15:35
|modify
|108
|0.10
|108.75
|108.85
|109.20
|500
|2004.07.13 15:36
|modify
|108
|0.10
|108.75
|108.88
|109.20
|501
|2004.07.13 15:37
|modify
|108
|0.10
|108.75
|108.89
|109.20
|502
|2004.07.13 15:37
|modify
|108
|0.10
|108.75
|108.91
|109.20
|503
|2004.07.13 15:38
|modify
|108
|0.10
|108.75
|108.95
|109.20
|504
|2004.07.13 15:39
|s/l
|108
|0.10
|108.95
|108.95
|109.20
|18.36
|1411.58
|505
|2004.07.23 17:34
|sell
|109
|0.10
|110.06
|110.50
|109.61
|506
|2004.07.23 17:39
|modify
|109
|0.10
|110.06
|110.06
|109.61
|507
|2004.07.23 17:39
|modify
|109
|0.10
|110.06
|110.03
|109.61
|508
|2004.07.23 17:43
|modify
|109
|0.10
|110.06
|110.02
|109.61
|509
|2004.07.23 17:44
|modify
|109
|0.10
|110.06
|110.01
|109.61
|510
|2004.07.23 17:44
|modify
|109
|0.10
|110.06
|109.93
|109.61
|511
|2004.07.23 17:45
|s/l
|109
|0.10
|109.93
|109.93
|109.61
|11.82
|1423.40
|512
|2004.07.23 17:55
|sell
|110
|0.10
|110.05
|110.49
|109.60
|513
|2004.07.23 18:41
|modify
|110
|0.10
|110.05
|110.04
|109.60
|514
|2004.07.23 18:42
|modify
|110
|0.10
|110.05
|110.03
|109.60
|515
|2004.07.23 18:52
|modify
|110
|0.10
|110.05
|110.00
|109.60
|516
|2004.07.23 18:54
|s/l
|110
|0.10
|110.00
|110.00
|109.60
|4.55
|1427.95
|517
|2004.07.23 18:54
|sell
|111
|0.10
|110.01
|110.45
|109.56
|518
|2004.07.26 02:01
|modify
|111
|0.10
|110.01
|109.99
|109.56
|519
|2004.07.26 02:07
|s/l
|111
|0.10
|109.99
|109.99
|109.56
|1.81
|1429.76
|520
|2004.08.10 02:26
|sell
|112
|0.10
|110.62
|111.05
|110.17
|521
|2004.08.10 03:04
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.62
|110.17
|522
|2004.08.10 03:04
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.59
|110.17
|523
|2004.08.10 03:05
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.58
|110.17
|524
|2004.08.10 03:06
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.57
|110.17
|525
|2004.08.10 03:14
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.54
|110.17
|526
|2004.08.10 03:16
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.53
|110.17
|527
|2004.08.10 03:28
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.52
|110.17
|528
|2004.08.10 03:30
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.51
|110.17
|529
|2004.08.10 03:31
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.50
|110.17
|530
|2004.08.10 03:32
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.49
|110.17
|531
|2004.08.10 03:33
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.48
|110.17
|532
|2004.08.10 03:33
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.47
|110.17
|533
|2004.08.10 03:34
|modify
|112
|0.10
|110.62
|110.46
|110.17
|534
|2004.08.10 03:51
|s/l
|112
|0.10
|110.46
|110.46
|110.17
|14.49
|1444.25
|535
|2004.08.12 09:56
|buy
|113
|0.10
|110.66
|110.21
|111.11
|536
|2004.08.12 12:35
|modify
|113
|0.10
|110.66
|110.67
|111.11
|537
|2004.08.12 12:35
|modify
|113
|0.10
|110.66
|110.71
|111.11
|538
|2004.08.12 12:41
|s/l
|113
|0.10
|110.71
|110.71
|111.11
|4.52
|1448.77
|539
|2004.08.17 14:31
|sell
|114
|0.10
|110.53
|110.96
|110.08
|540
|2004.08.17 14:31
|modify
|114
|0.10
|110.53
|110.35
|110.08
|541
|2004.08.17 14:32
|t/p
|114
|0.10
|110.08
|110.35
|110.08
|40.88
|1489.65
|542
|2004.08.17 14:39
|sell
|115
|0.10
|110.39
|110.82
|109.94
|543
|2004.08.17 14:44
|modify
|115
|0.10
|110.39
|110.36
|109.94
|544
|2004.08.17 14:45
|modify
|115
|0.10
|110.39
|110.35
|109.94
|545
|2004.08.17 14:46
|modify
|115
|0.10
|110.39
|110.33
|109.94
|546
|2004.08.17 14:51
|s/l
|115
|0.10
|110.33
|110.33
|109.94
|5.44
|1495.09
|547
|2004.08.17 14:51
|sell
|116
|0.10
|110.32
|110.75
|109.87
|548
|2004.08.17 14:54
|modify
|116
|0.10
|110.32
|110.30
|109.87
|549
|2004.08.17 14:55
|modify
|116
|0.10
|110.32
|110.28
|109.87
|550
|2004.08.17 14:57
|modify
|116
|0.10
|110.32
|110.24
|109.87
|551
|2004.08.17 14:58
|modify
|116
|0.10
|110.32
|110.21
|109.87
|552
|2004.08.17 14:59
|modify
|116
|0.10
|110.32
|110.20
|109.87
|553
|2004.08.17 15:03
|modify
|116
|0.10
|110.32
|110.19
|109.87
|554
|2004.08.17 15:04
|s/l
|116
|0.10
|110.19
|110.19
|109.87
|11.79
|1506.88
|555
|2004.08.18 14:53
|sell
|117
|0.10
|109.86
|110.28
|109.41
|556
|2004.08.18 14:58
|modify
|117
|0.10
|109.86
|109.84
|109.41
|557
|2004.08.18 15:01
|s/l
|117
|0.10
|109.84
|109.84
|109.41
|1.82
|1508.70
|558
|2004.09.03 14:31
|buy
|118
|0.10
|109.17
|108.82
|109.62
|559
|2004.09.03 14:31
|t/p
|118
|0.10
|109.62
|108.82
|109.62
|40.96
|1549.66
|560
|2004.09.03 14:33
|buy
|119
|0.10
|109.52
|109.18
|109.97
|561
|2004.09.03 14:34
|modify
|119
|0.10
|109.52
|109.56
|109.97
|562
|2004.09.03 14:35
|s/l
|119
|0.10
|109.56
|109.56
|109.97
|3.65
|1553.31
|563
|2004.09.03 14:35
|buy
|120
|0.10
|109.58
|109.23
|110.03
|564
|2004.09.03 16:03
|modify
|120
|0.10
|109.58
|109.59
|110.03
|565
|2004.09.03 16:05
|modify
|120
|0.10
|109.58
|109.60
|110.03
|566
|2004.09.03 16:06
|modify
|120
|0.10
|109.58
|109.63
|110.03
|567
|2004.09.03 16:07
|s/l
|120
|0.10
|109.63
|109.63
|110.03
|4.56
|1557.87
|568
|2004.09.09 22:39
|sell
|121
|0.10
|109.74
|110.13
|109.29
|569
|2004.09.09 22:57
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.73
|109.29
|570
|2004.09.09 23:00
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.72
|109.29
|571
|2004.09.09 23:00
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.70
|109.29
|572
|2004.09.09 23:02
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.68
|109.29
|573
|2004.09.09 23:03
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.67
|109.29
|574
|2004.09.09 23:04
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.66
|109.29
|575
|2004.09.09 23:09
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.65
|109.29
|576
|2004.09.09 23:09
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.60
|109.29
|577
|2004.09.09 23:10
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.57
|109.29
|578
|2004.09.09 23:12
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.53
|109.29
|579
|2004.09.09 23:13
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.51
|109.29
|580
|2004.09.09 23:14
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.50
|109.29
|581
|2004.09.09 23:16
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.48
|109.29
|582
|2004.09.09 23:17
|modify
|121
|0.10
|109.74
|109.46
|109.29
|583
|2004.09.09 23:17
|s/l
|121
|0.10
|109.46
|109.46
|109.29
|25.57
|1583.44
|584
|2004.09.29 16:40
|buy
|122
|0.10
|110.74
|110.39
|111.19
|585
|2004.09.29 16:46
|modify
|122
|0.10
|110.74
|110.74
|111.19
|586
|2004.09.29 16:47
|modify
|122
|0.10
|110.74
|110.75
|111.19
|587
|2004.09.29 16:48
|modify
|122
|0.10
|110.74
|110.77
|111.19
|588
|2004.09.29 16:53
|s/l
|122
|0.10
|110.77
|110.77
|111.19
|2.71
|1586.15
|589
|2004.09.29 16:55
|buy
|123
|0.10
|110.75
|110.40
|111.20
|590
|2004.09.29 17:11
|modify
|123
|0.10
|110.75
|110.77
|111.20
|591
|2004.09.29 17:12
|modify
|123
|0.10
|110.75
|110.78
|111.20
|592
|2004.09.29 17:12
|modify
|123
|0.10
|110.75
|110.80
|111.20
|593
|2004.09.29 17:14
|s/l
|123
|0.10
|110.80
|110.80
|111.20
|4.52
|1590.67
|594
|2004.11.19 02:51
|sell
|124
|0.10
|104.15
|104.52
|103.70
|595
|2004.11.19 06:26
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.15
|103.70
|596
|2004.11.19 06:29
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.13
|103.70
|597
|2004.11.19 06:34
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.11
|103.70
|598
|2004.11.19 06:35
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.10
|103.70
|599
|2004.11.19 06:35
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.08
|103.70
|600
|2004.11.19 06:36
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.07
|103.70
|601
|2004.11.19 06:36
|modify
|124
|0.10
|104.15
|104.05
|103.70
|602
|2004.11.19 06:45
|s/l
|124
|0.10
|104.05
|104.05
|103.70
|9.61
|1600.28
|603
|2004.12.08 18:44
|sell
|125
|0.10
|104.36
|104.84
|103.91
|604
|2004.12.08 19:00
|modify
|125
|0.10
|104.36
|104.30
|103.91
|605
|2004.12.08 19:01
|modify
|125
|0.10
|104.36
|104.29
|103.91
|606
|2004.12.08 19:03
|modify
|125
|0.10
|104.36
|104.27
|103.91
|607
|2004.12.08 19:07
|modify
|125
|0.10
|104.36
|104.25
|103.91
|608
|2004.12.08 19:10
|s/l
|125
|0.10
|104.25
|104.25
|103.91
|10.55
|1610.83
|609
|2004.12.16 15:35
|buy
|126
|0.10
|104.10
|103.57
|104.55
|610
|2004.12.16 15:39
|modify
|126
|0.10
|104.10
|104.17
|104.55
|611
|2004.12.16 15:41
|s/l
|126
|0.10
|104.17
|104.17
|104.55
|6.72
|1617.55
|612
|2004.12.31 08:42
|buy
|127
|0.10
|102.64
|102.22
|103.09
|613
|2004.12.31 08:42
|modify
|127
|0.10
|102.64
|102.65
|103.09
|614
|2004.12.31 08:43
|modify
|127
|0.10
|102.64
|102.66
|103.09
|615
|2004.12.31 08:43
|modify
|127
|0.10
|102.64
|102.69
|103.09
|616
|2004.12.31 08:49
|s/l
|127
|0.10
|102.69
|102.69
|103.09
|4.87
|1622.42
|617
|2004.12.31 08:49
|buy
|128
|0.10
|102.71
|102.29
|103.16
|618
|2004.12.31 17:43
|modify
|128
|0.10
|102.71
|102.73
|103.16
|619
|2004.12.31 17:44
|modify
|128
|0.10
|102.71
|102.76
|103.16
|620
|2004.12.31 17:45
|modify
|128
|0.10
|102.71
|102.78
|103.16
|621
|2004.12.31 17:45
|s/l
|128
|0.10
|102.78
|102.78
|103.16
|6.81
|1629.23
|622
|2005.01.10 22:29
|buy
|129
|0.10
|104.28
|103.81
|104.73
|623
|2005.01.11 08:20
|s/l
|129
|0.10
|103.81
|103.81
|104.73
|-45.27
|1583.96
|624
|2005.02.08 17:32
|sell
|130
|0.10
|105.67
|106.12
|105.22
|625
|2005.02.08 17:32
|modify
|130
|0.10
|105.67
|105.63
|105.22
|626
|2005.02.08 17:33
|modify
|130
|0.10
|105.67
|105.62
|105.22
|627
|2005.02.08 17:33
|modify
|130
|0.10
|105.67
|105.60
|105.22
|628
|2005.02.08 17:35
|s/l
|130
|0.10
|105.60
|105.60
|105.22
|6.63
|1590.59
|629
|2005.02.08 17:35
|sell
|131
|0.10
|105.61
|106.06
|105.16
|630
|2005.02.08 18:28
|modify
|131
|0.10
|105.61
|105.60
|105.16
|631
|2005.02.08 18:36
|modify
|131
|0.10
|105.61
|105.59
|105.16
|632
|2005.02.08 18:36
|modify
|131
|0.10
|105.61
|105.58
|105.16
|633
|2005.02.08 18:44
|s/l
|131
|0.10
|105.58
|105.58
|105.16
|2.84
|1593.43
|634
|2005.02.15 06:40
|sell
|132
|0.10
|105.18
|105.57
|104.73
|635
|2005.02.15 06:42
|modify
|132
|0.10
|105.18
|105.18
|104.73
|636
|2005.02.15 06:45
|modify
|132
|0.10
|105.18
|105.17
|104.73
|637
|2005.02.15 06:45
|modify
|132
|0.10
|105.18
|105.16
|104.73
|638
|2005.02.15 06:49
|s/l
|132
|0.10
|105.16
|105.16
|104.73
|1.90
|1595.33
|639
|2005.02.16 13:55
|sell
|133
|0.10
|105.04
|105.44
|104.59
|640
|2005.02.16 14:06
|modify
|133
|0.10
|105.04
|105.04
|104.59
|641
|2005.02.16 14:11
|s/l
|133
|0.10
|105.04
|105.04
|104.59
|0.00
|1595.33
|642
|2005.02.22 01:45
|buy
|134
|0.10
|105.58
|105.19
|106.03
|643
|2005.02.22 02:45
|s/l
|134
|0.10
|105.19
|105.19
|106.03
|-37.09
|1558.24
|644
|2005.02.23 20:44
|sell
|135
|0.10
|104.89
|105.32
|104.44
|645
|2005.02.23 20:48
|modify
|135
|0.10
|104.89
|104.88
|104.44
|646
|2005.02.23 20:58
|modify
|135
|0.10
|104.89
|104.87
|104.44
|647
|2005.02.23 20:59
|modify
|135
|0.10
|104.89
|104.85
|104.44
|648
|2005.02.23 21:00
|modify
|135
|0.10
|104.89
|104.83
|104.44
|649
|2005.02.23 21:04
|s/l
|135
|0.10
|104.83
|104.83
|104.44
|5.72
|1563.96
|650
|2005.03.14 21:35
|sell
|136
|0.10
|104.92
|105.30
|104.47
|651
|2005.03.14 22:12
|modify
|136
|0.10
|104.92
|104.92
|104.47
|652
|2005.03.14 22:13
|modify
|136
|0.10
|104.92
|104.91
|104.47
|653
|2005.03.14 22:15
|modify
|136
|0.10
|104.92
|104.90
|104.47
|654
|2005.03.14 22:18
|s/l
|136
|0.10
|104.90
|104.90
|104.47
|1.90
|1565.86
|655
|2005.03.18 09:28
|sell
|137
|0.10
|104.63
|104.99
|104.18
|656
|2005.03.18 14:03
|s/l
|137
|0.10
|104.99
|104.99
|104.18
|-34.29
|1531.57
|657
|2005.04.07 03:27
|sell
|138
|0.10
|108.61
|108.94
|108.16
|658
|2005.04.07 04:06
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.60
|108.16
|659
|2005.04.07 04:07
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.59
|108.16
|660
|2005.04.07 04:07
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.52
|108.16
|661
|2005.04.07 04:16
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.51
|108.16
|662
|2005.04.07 04:16
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.49
|108.16
|663
|2005.04.07 04:19
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.48
|108.16
|664
|2005.04.07 04:21
|modify
|138
|0.10
|108.61
|108.47
|108.16
|665
|2005.04.07 04:52
|s/l
|138
|0.10
|108.47
|108.47
|108.16
|12.91
|1544.48
|666
|2005.04.08 07:01
|sell
|139
|0.10
|108.63
|108.95
|108.18
|667
|2005.04.08 07:01
|modify
|139
|0.10
|108.63
|108.57
|108.18
|668
|2005.04.08 07:03
|s/l
|139
|0.10
|108.57
|108.57
|108.18
|5.52
|1550.00
|669
|2005.04.08 07:10
|sell
|140
|0.10
|108.61
|108.93
|108.16
|670
|2005.04.08 13:10
|modify
|140
|0.10
|108.61
|108.60
|108.16
|671
|2005.04.08 13:11
|s/l
|140
|0.10
|108.60
|108.60
|108.16
|0.92
|1550.92
|672
|2005.04.13 14:37
|buy
|141
|0.10
|107.14
|106.80
|107.59
|673
|2005.04.13 14:48
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.15
|107.59
|674
|2005.04.13 14:48
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.22
|107.59
|675
|2005.04.13 14:49
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.23
|107.59
|676
|2005.04.13 14:49
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.27
|107.59
|677
|2005.04.13 14:50
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.30
|107.59
|678
|2005.04.13 14:51
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.31
|107.59
|679
|2005.04.13 14:53
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.35
|107.59
|680
|2005.04.13 14:54
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.39
|107.59
|681
|2005.04.13 14:58
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.46
|107.59
|682
|2005.04.13 14:59
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.48
|107.59
|683
|2005.04.13 15:00
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.50
|107.59
|684
|2005.04.13 15:01
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.51
|107.59
|685
|2005.04.13 15:02
|modify
|141
|0.10
|107.14
|107.53
|107.59
|686
|2005.04.13 15:03
|s/l
|141
|0.10
|107.53
|107.53
|107.59
|36.27
|1587.19
|687
|2005.05.04 09:36
|buy
|142
|0.10
|104.69
|104.34
|105.14
|688
|2005.05.04 09:55
|modify
|142
|0.10
|104.69
|104.70
|105.14
|689
|2005.05.04 09:57
|s/l
|142
|0.10
|104.70
|104.70
|105.14
|0.96
|1588.15
|690
|2005.05.16 11:51
|sell
|143
|0.10
|107.65
|107.99
|107.20
|691
|2005.05.16 12:14
|modify
|143
|0.10
|107.65
|107.65
|107.20
|692
|2005.05.16 12:16
|modify
|143
|0.10
|107.65
|107.64
|107.20
|693
|2005.05.16 12:25
|s/l
|143
|0.10
|107.64
|107.64
|107.20
|0.93
|1589.08
|694
|2005.06.03 08:10
|buy
|144
|0.10
|107.92
|107.67
|108.37
|695
|2005.06.03 08:10
|modify
|144
|0.10
|107.92
|108.05
|108.37
|696
|2005.06.03 08:11
|modify
|144
|0.10
|107.92
|108.06
|108.37
|697
|2005.06.03 08:11
|s/l
|144
|0.10
|108.06
|108.06
|108.37
|12.97
|1602.05
|698
|2005.06.03 08:11
|buy
|145
|0.10
|108.02
|107.77
|108.47
|699
|2005.06.03 08:12
|modify
|145
|0.10
|108.02
|108.06
|108.47
|700
|2005.06.03 08:12
|s/l
|145
|0.10
|108.06
|108.06
|108.47
|3.71
|1605.76
|701
|2005.06.03 08:12
|buy
|146
|0.10
|108.07
|107.83
|108.52
|702
|2005.06.03 08:16
|modify
|146
|0.10
|108.07
|108.07
|108.52
|703
|2005.06.03 08:16
|s/l
|146
|0.10
|108.07
|108.07
|108.52
|0.00
|1605.76
|704
|2005.06.03 08:16
|buy
|147
|0.10
|108.07
|107.83
|108.52
|705
|2005.06.03 09:39
|s/l
|147
|0.10
|107.83
|107.83
|108.52
|-22.26
|1583.50
|706
|2005.06.14 14:33
|buy
|148
|0.10
|109.16
|108.85
|109.61
|707
|2005.06.14 15:04
|modify
|148
|0.10
|109.16
|109.17
|109.61
|708
|2005.06.14 15:05
|modify
|148
|0.10
|109.16
|109.18
|109.61
|709
|2005.06.14 15:06
|modify
|148
|0.10
|109.16
|109.23
|109.61
|710
|2005.06.14 15:07
|modify
|148
|0.10
|109.16
|109.26
|109.61
|711
|2005.06.14 15:08
|s/l
|148
|0.10
|109.26
|109.26
|109.61
|9.16
|1592.66
|712
|2005.06.21 02:48
|sell
|149
|0.10
|109.29
|109.59
|108.84
|713
|2005.06.21 02:48
|modify
|149
|0.10
|109.29
|109.29
|108.84
|714
|2005.06.21 02:52
|modify
|149
|0.10
|109.29
|109.26
|108.84
|715
|2005.06.21 02:55
|s/l
|149
|0.10
|109.26
|109.26
|108.84
|2.75
|1595.41
|716
|2005.06.21 02:55
|sell
|150
|0.10
|109.25
|109.55
|108.80
|717
|2005.06.21 14:33
|modify
|150
|0.10
|109.25
|109.24
|108.80
|718
|2005.06.21 14:40
|s/l
|150
|0.10
|109.24
|109.24
|108.80
|0.92
|1596.33
|719
|2005.07.08 14:32
|sell
|151
|0.10
|112.37
|112.65
|111.92
|720
|2005.07.08 14:39
|modify
|151
|0.10
|112.37
|112.31
|111.92
|721
|2005.07.08 14:40
|modify
|151
|0.10
|112.37
|112.29
|111.92
|722
|2005.07.08 14:42
|s/l
|151
|0.10
|112.29
|112.29
|111.92
|7.12
|1603.45
|723
|2005.07.08 14:45
|sell
|152
|0.10
|112.28
|112.56
|111.83
|724
|2005.07.08 14:50
|modify
|152
|0.10
|112.28
|112.26
|111.83
|725
|2005.07.08 14:51
|s/l
|152
|0.10
|112.26
|112.26
|111.83
|1.78
|1605.23
|726
|2005.07.12 13:41
|buy
|153
|0.10
|111.10
|110.80
|111.55
|727
|2005.07.12 13:51
|modify
|153
|0.10
|111.10
|111.10
|111.55
|728
|2005.07.12 13:53
|s/l
|153
|0.10
|111.10
|111.10
|111.55
|0.00
|1605.23
|729
|2005.07.12 13:54
|buy
|154
|0.10
|111.10
|110.80
|111.55
|730
|2005.07.12 14:13
|modify
|154
|0.10
|111.10
|111.12
|111.55
|731
|2005.07.12 14:14
|modify
|154
|0.10
|111.10
|111.13
|111.55
|732
|2005.07.12 14:14
|modify
|154
|0.10
|111.10
|111.15
|111.55
|733
|2005.07.12 14:15
|modify
|154
|0.10
|111.10
|111.16
|111.55
|734
|2005.07.12 14:18
|s/l
|154
|0.10
|111.16
|111.16
|111.55
|5.40
|1610.63
|735
|2005.08.15 09:56
|sell
|155
|0.10
|109.55
|109.89
|109.10
|736
|2005.08.15 10:06
|modify
|155
|0.10
|109.55
|109.54
|109.10
|737
|2005.08.15 10:09
|modify
|155
|0.10
|109.55
|109.52
|109.10
|738
|2005.08.15 10:13
|modify
|155
|0.10
|109.55
|109.51
|109.10
|739
|2005.08.15 10:14
|modify
|155
|0.10
|109.55
|109.50
|109.10
|740
|2005.08.15 10:15
|modify
|155
|0.10
|109.55
|109.49
|109.10
|741
|2005.08.15 10:17
|modify
|155
|0.10
|109.55
|109.47
|109.10
|742
|2005.08.15 10:22
|s/l
|155
|0.10
|109.47
|109.47
|109.10
|7.31
|1617.94
|743
|2005.08.30 01:46
|sell
|156
|0.10
|110.57
|110.85
|110.12
|744
|2005.08.30 02:12
|modify
|156
|0.10
|110.57
|110.56
|110.12
|745
|2005.08.30 02:12
|modify
|156
|0.10
|110.57
|110.54
|110.12
|746
|2005.08.30 02:25
|s/l
|156
|0.10
|110.54
|110.54
|110.12
|2.71
|1620.65
|747
|2005.09.08 14:33
|sell
|157
|0.10
|110.37
|110.73
|109.92
|748
|2005.09.08 14:43
|modify
|157
|0.10
|110.37
|110.36
|109.92
|749
|2005.09.08 14:54
|modify
|157
|0.10
|110.37
|110.35
|109.92
|750
|2005.09.08 14:54
|modify
|157
|0.10
|110.37
|110.34
|109.92
|751
|2005.09.08 14:57
|s/l
|157
|0.10
|110.34
|110.34
|109.92
|2.72
|1623.37
|752
|2005.09.08 14:57
|sell
|158
|0.10
|110.32
|110.68
|109.87
|753
|2005.09.08 15:07
|modify
|158
|0.10
|110.32
|110.30
|109.87
|754
|2005.09.08 15:10
|s/l
|158
|0.10
|110.30
|110.30
|109.87
|1.82
|1625.19
|755
|2005.09.13 14:53
|sell
|159
|0.10
|110.74
|111.14
|110.29
|756
|2005.09.13 14:53
|modify
|159
|0.10
|110.74
|110.68
|110.29
|757
|2005.09.13 14:55
|s/l
|159
|0.10
|110.68
|110.68
|110.29
|5.42
|1630.61
|758
|2005.09.13 14:55
|sell
|160
|0.10
|110.66
|111.05
|110.21
|759
|2005.09.13 14:59
|modify
|160
|0.10
|110.66
|110.65
|110.21
|760
|2005.09.13 15:00
|modify
|160
|0.10
|110.66
|110.64
|110.21
|761
|2005.09.13 15:01
|s/l
|160
|0.10
|110.64
|110.64
|110.21
|1.81
|1632.42
|762
|2005.09.28 10:31
|buy
|161
|0.10
|113.13
|112.81
|113.58
|763
|2005.09.28 16:07
|modify
|161
|0.10
|113.13
|113.18
|113.58
|764
|2005.09.28 16:08
|modify
|161
|0.10
|113.13
|113.19
|113.58
|765
|2005.09.28 16:08
|modify
|161
|0.10
|113.13
|113.21
|113.58
|766
|2005.09.28 16:12
|s/l
|161
|0.10
|113.21
|113.21
|113.58
|7.06
|1639.48
|767
|2005.09.28 18:33
|sell
|162
|0.10
|113.00
|113.33
|112.55
|768
|2005.09.29 00:48
|modify
|162
|0.10
|113.00
|112.99
|112.55
|769
|2005.09.29 00:49
|modify
|162
|0.10
|113.00
|112.96
|112.55
|770
|2005.09.29 00:55
|modify
|162
|0.10
|113.00
|112.95
|112.55
|771
|2005.09.29 00:57
|s/l
|162
|0.10
|112.95
|112.95
|112.55
|4.39
|1643.87
|772
|2005.10.13 18:25
|sell
|163
|0.10
|114.90
|115.18
|114.45
|773
|2005.10.13 18:25
|modify
|163
|0.10
|114.90
|114.85
|114.45
|774
|2005.10.13 18:25
|s/l
|163
|0.10
|114.85
|114.85
|114.45
|4.35
|1648.22
|775
|2005.10.13 18:25
|sell
|164
|0.10
|114.83
|115.11
|114.38
|776
|2005.10.13 18:31
|modify
|164
|0.10
|114.83
|114.76
|114.38
|777
|2005.10.13 18:32
|s/l
|164
|0.10
|114.76
|114.76
|114.38
|6.10
|1654.32
|778
|2005.10.13 18:34
|sell
|165
|0.10
|114.82
|115.10
|114.37
|779
|2005.10.13 18:36
|modify
|165
|0.10
|114.82
|114.73
|114.37
|780
|2005.10.13 18:37
|modify
|165
|0.10
|114.82
|114.72
|114.37
|781
|2005.10.13 18:38
|s/l
|165
|0.10
|114.72
|114.72
|114.37
|8.71
|1663.03
|782
|2005.10.13 18:55
|sell
|166
|0.10
|114.81
|115.09
|114.36
|783
|2005.10.13 19:00
|modify
|166
|0.10
|114.81
|114.81
|114.36
|784
|2005.10.13 19:00
|modify
|166
|0.10
|114.81
|114.78
|114.36
|785
|2005.10.13 19:10
|s/l
|166
|0.10
|114.78
|114.78
|114.36
|2.61
|1665.64
|786
|2005.10.14 14:50
|sell
|167
|0.10
|114.50
|114.77
|114.05
|787
|2005.10.14 16:17
|modify
|167
|0.10
|114.50
|114.49
|114.05
|788
|2005.10.14 16:18
|modify
|167
|0.10
|114.50
|114.48
|114.05
|789
|2005.10.14 16:18
|modify
|167
|0.10
|114.50
|114.43
|114.05
|790
|2005.10.14 16:19
|modify
|167
|0.10
|114.50
|114.41
|114.05
|791
|2005.10.14 16:20
|s/l
|167
|0.10
|114.41
|114.41
|114.05
|7.87
|1673.51
|792
|2005.10.24 19:51
|buy
|168
|0.10
|115.41
|115.12
|115.86
|793
|2005.10.24 19:59
|modify
|168
|0.10
|115.41
|115.42
|115.86
|794
|2005.10.24 20:08
|s/l
|168
|0.10
|115.42
|115.42
|115.86
|0.87
|1674.38
|795
|2005.11.03 21:09
|sell
|169
|0.10
|117.10
|117.40
|116.65
|796
|2005.11.04 01:36
|s/l
|169
|0.10
|117.40
|117.40
|116.65
|-25.56
|1648.82
|797
|2005.12.01 12:13
|sell
|170
|0.10
|119.87
|120.17
|119.42
|798
|2005.12.01 12:14
|modify
|170
|0.10
|119.87
|119.82
|119.42
|799
|2005.12.01 12:15
|s/l
|170
|0.10
|119.82
|119.82
|119.42
|4.17
|1652.99
|800
|2005.12.01 12:15
|sell
|171
|0.10
|119.89
|120.19
|119.44
|801
|2005.12.01 12:16
|modify
|171
|0.10
|119.89
|119.88
|119.44
|802
|2005.12.01 12:17
|s/l
|171
|0.10
|119.88
|119.88
|119.44
|0.83
|1653.82
|803
|2005.12.01 12:17
|sell
|172
|0.10
|119.87
|120.17
|119.42
|804
|2005.12.01 12:58
|s/l
|172
|0.10
|120.17
|120.17
|119.42
|-24.96
|1628.86
|805
|2005.12.02 16:53
|sell
|173
|0.10
|120.85
|121.17
|120.40
|806
|2005.12.02 16:54
|modify
|173
|0.10
|120.85
|120.67
|120.40
|807
|2005.12.02 16:55
|modify
|173
|0.10
|120.85
|120.65
|120.40
|808
|2005.12.02 16:55
|s/l
|173
|0.10
|120.65
|120.65
|120.40
|16.58
|1645.44
|809
|2005.12.23 16:34
|sell
|174
|0.10
|116.45
|116.93
|116.00
|810
|2005.12.23 16:34
|modify
|174
|0.10
|116.45
|116.38
|116.00
|811
|2005.12.23 16:35
|s/l
|174
|0.10
|116.38
|116.38
|116.00
|6.02
|1651.46
|812
|2005.12.23 16:46
|sell
|175
|0.10
|116.46
|116.94
|116.01
|813
|2005.12.23 16:50
|modify
|175
|0.10
|116.46
|116.45
|116.01
|814
|2005.12.23 16:51
|modify
|175
|0.10
|116.46
|116.42
|116.01
|815
|2005.12.23 16:52
|modify
|175
|0.10
|116.46
|116.41
|116.01
|816
|2005.12.23 16:53
|modify
|175
|0.10
|116.46
|116.40
|116.01
|817
|2005.12.23 16:53
|modify
|175
|0.10
|116.46
|116.38
|116.01
|818
|2005.12.23 16:58
|s/l
|175
|0.10
|116.38
|116.38
|116.01
|6.87
|1658.33
|819
|2006.01.17 02:57
|sell
|176
|0.10
|114.97
|115.36
|114.52
|820
|2006.01.17 03:52
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.96
|114.52
|821
|2006.01.17 03:53
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.95
|114.52
|822
|2006.01.17 03:54
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.94
|114.52
|823
|2006.01.17 03:57
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.93
|114.52
|824
|2006.01.17 04:08
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.90
|114.52
|825
|2006.01.17 04:09
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.88
|114.52
|826
|2006.01.17 04:10
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.87
|114.52
|827
|2006.01.17 04:10
|modify
|176
|0.10
|114.97
|114.86
|114.52
|828
|2006.01.17 04:13
|s/l
|176
|0.10
|114.86
|114.86
|114.52
|9.58
|1667.91
|829
|2006.01.27 00:48
|sell
|177
|0.10
|116.27
|116.64
|115.82
|830
|2006.01.27 01:24
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.26
|115.82
|831
|2006.01.27 01:25
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.25
|115.82
|832
|2006.01.27 01:25
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.23
|115.82
|833
|2006.01.27 01:26
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.22
|115.82
|834
|2006.01.27 01:26
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.21
|115.82
|835
|2006.01.27 01:33
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.20
|115.82
|836
|2006.01.27 01:34
|modify
|177
|0.10
|116.27
|116.19
|115.82
|837
|2006.01.27 01:35
|s/l
|177
|0.10
|116.19
|116.19
|115.82
|6.89
|1674.80
|838
|2006.01.27 14:43
|sell
|178
|0.10
|116.34
|116.71
|115.89
|839
|2006.01.27 16:05
|s/l
|178
|0.10
|116.71
|116.71
|115.89
|-31.70
|1643.10
|840
|2006.02.02 09:39
|sell
|179
|0.10
|118.49
|118.86
|118.04
|841
|2006.02.02 11:07
|modify
|179
|0.10
|118.49
|118.47
|118.04
|842
|2006.02.02 11:14
|modify
|179
|0.10
|118.49
|118.46
|118.04
|843
|2006.02.02 11:15
|modify
|179
|0.10
|118.49
|118.45
|118.04
|844
|2006.02.02 11:15
|modify
|179
|0.10
|118.49
|118.43
|118.04
|845
|2006.02.02 11:16
|s/l
|179
|0.10
|118.43
|118.43
|118.04
|5.06
|1648.16