|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.02.10 21:00 (2001.01.01 - 2006.11.06)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=0.1; SecuredMode=false;
|Balken im Test
|31357
|Ticks modelliert
|2475072
|Modellierungsqualität
|89.71%
|Ursprüngliche Einlage
|1000.00
|Gesamt netto Profit
|1748.08
|Brutto Profit
|1886.51
|Brutto Loss
|-138.44
|Profit Faktor
|13.63
|Erwartetes Ergebnis
|15.33
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown %
|138.44 (4.8%)
|Trades gesamt
|114
|Short Positionen (gewonnen %)
|74 (98.65%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|40 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|113 (99.12%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|1 (0.88%)
|Grösster
|Profit Trade
|19.45
|Loss Trade
|-138.44
|Durchschnitt
|Profit Trade
|16.69
|Loss Trade
|-138.44
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|113 (1886.51)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|1 (-138.44)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|1886.51 (113)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-138.44 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|113
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2001.01.24 20:18
|sell
|1
|0.10
|118.04
|0.00
|117.84
|2
|2001.01.24 21:23
|t/p
|1
|0.10
|117.84
|0.00
|117.84
|16.97
|1016.97
|3
|2001.02.16 07:48
|sell
|2
|0.10
|115.68
|0.00
|115.48
|4
|2001.02.16 07:48
|t/p
|2
|0.10
|115.48
|0.00
|115.48
|17.33
|1034.30
|5
|2001.02.16 07:56
|sell
|3
|0.10
|115.56
|0.00
|115.36
|6
|2001.02.16 09:26
|t/p
|3
|0.10
|115.36
|0.00
|115.36
|17.34
|1051.64
|7
|2001.02.19 09:43
|sell
|4
|0.10
|115.78
|0.00
|115.58
|8
|2001.02.20 09:07
|t/p
|4
|0.10
|115.58
|0.00
|115.58
|17.29
|1068.93
|9
|2001.03.07 13:59
|sell
|5
|0.10
|119.62
|0.00
|119.42
|10
|2001.03.08 10:02
|t/p
|5
|0.10
|119.42
|0.00
|119.42
|16.71
|1085.64
|11
|2001.04.12 03:50
|sell
|6
|0.10
|124.71
|0.00
|124.51
|12
|2001.04.12 04:09
|t/p
|6
|0.10
|124.51
|0.00
|124.51
|16.07
|1101.71
|13
|2001.04.27 16:13
|sell
|7
|0.10
|123.94
|0.00
|123.74
|14
|2001.04.27 17:01
|t/p
|7
|0.10
|123.74
|0.00
|123.74
|16.16
|1117.87
|15
|2001.05.10 02:50
|sell
|8
|0.10
|122.26
|0.00
|122.06
|16
|2001.05.10 03:35
|t/p
|8
|0.10
|122.06
|0.00
|122.06
|16.39
|1134.26
|17
|2001.05.15 00:48
|sell
|9
|0.10
|123.19
|0.00
|122.99
|18
|2001.05.17 02:22
|t/p
|9
|0.10
|122.99
|0.00
|122.99
|16.21
|1150.46
|19
|2001.05.22 14:54
|sell
|10
|0.10
|122.79
|0.00
|122.59
|20
|2001.05.22 15:14
|t/p
|10
|0.10
|122.59
|0.00
|122.59
|16.32
|1166.78
|21
|2001.06.20 10:36
|buy
|11
|0.10
|122.89
|0.00
|123.09
|22
|2001.06.20 11:49
|modify
|11
|0.10
|122.89
|122.92
|123.09
|23
|2001.06.20 12:15
|t/p
|11
|0.10
|123.09
|122.92
|123.09
|16.25
|1183.03
|24
|2001.06.21 03:58
|sell
|12
|0.10
|123.84
|0.00
|123.64
|25
|2001.06.26 04:47
|t/p
|12
|0.10
|123.64
|0.00
|123.64
|16.14
|1199.17
|26
|2001.07.10 02:32
|buy
|13
|0.10
|125.33
|0.00
|125.53
|27
|2001.07.10 04:04
|modify
|13
|0.10
|125.33
|125.34
|125.53
|28
|2001.07.10 04:05
|modify
|13
|0.10
|125.33
|125.35
|125.53
|29
|2001.07.10 04:06
|modify
|13
|0.10
|125.33
|125.36
|125.53
|30
|2001.07.10 04:07
|t/p
|13
|0.10
|125.53
|125.36
|125.53
|15.93
|1215.10
|31
|2001.07.16 07:51
|sell
|14
|0.10
|124.98
|0.00
|124.78
|32
|2001.07.16 09:43
|t/p
|14
|0.10
|124.78
|0.00
|124.78
|16.03
|1231.13
|33
|2001.07.24 22:56
|buy
|15
|0.10
|124.05
|0.00
|124.25
|34
|2001.07.25 00:08
|modify
|15
|0.10
|124.05
|124.05
|124.25
|35
|2001.07.25 00:09
|modify
|15
|0.10
|124.05
|124.08
|124.25
|36
|2001.07.25 01:07
|modify
|15
|0.10
|124.05
|124.09
|124.25
|37
|2001.07.25 01:14
|t/p
|15
|0.10
|124.25
|124.09
|124.25
|16.11
|1247.25
|38
|2001.08.10 16:51
|sell
|16
|0.10
|121.95
|0.00
|121.75
|39
|2001.08.13 12:54
|t/p
|16
|0.10
|121.75
|0.00
|121.75
|16.43
|1263.67
|40
|2001.08.17 11:37
|sell
|17
|0.10
|120.39
|0.00
|120.19
|41
|2001.08.17 17:04
|t/p
|17
|0.10
|120.19
|0.00
|120.19
|16.64
|1280.31
|42
|2001.08.21 06:43
|sell
|18
|0.10
|120.71
|0.00
|120.51
|43
|2001.08.21 08:36
|t/p
|18
|0.10
|120.51
|0.00
|120.51
|16.60
|1296.91
|44
|2001.09.11 14:31
|sell
|19
|0.10
|121.72
|0.00
|121.52
|45
|2001.09.11 15:05
|t/p
|19
|0.10
|121.52
|0.00
|121.52
|16.48
|1313.39
|46
|2001.09.27 05:48
|buy
|20
|0.10
|118.03
|0.00
|118.23
|47
|2001.09.27 05:48
|modify
|20
|0.10
|118.03
|118.07
|118.23
|48
|2001.09.27 05:49
|t/p
|20
|0.10
|118.23
|118.07
|118.23
|16.90
|1330.29
|49
|2001.10.09 22:18
|sell
|21
|0.10
|120.12
|0.00
|119.92
|50
|2001.10.10 13:51
|t/p
|21
|0.10
|119.92
|0.00
|119.92
|16.67
|1346.96
|51
|2001.11.02 14:42
|buy
|22
|0.10
|121.72
|0.00
|121.92
|52
|2001.11.05 06:24
|modify
|22
|0.10
|121.72
|121.73
|121.92
|53
|2001.11.05 08:01
|s/l
|22
|0.10
|121.73
|121.73
|121.92
|0.83
|1347.79
|54
|2001.12.05 07:46
|sell
|23
|0.10
|124.13
|0.00
|123.93
|55
|2001.12.06 01:26
|t/p
|23
|0.10
|123.93
|0.00
|123.93
|16.10
|1363.89
|56
|2001.12.07 14:42
|sell
|24
|0.10
|125.06
|0.00
|124.86
|57
|2002.05.21 14:17
|t/p
|24
|0.10
|124.86
|0.00
|124.86
|13.86
|1377.75
|58
|2002.06.04 14:32
|buy
|25
|0.10
|123.40
|0.00
|123.60
|59
|2002.06.04 14:32
|t/p
|25
|0.10
|123.60
|0.00
|123.60
|16.17
|1393.92
|60
|2002.06.14 17:13
|buy
|26
|0.10
|124.34
|0.00
|124.54
|61
|2002.06.17 11:24
|modify
|26
|0.10
|124.34
|124.34
|124.54
|62
|2002.06.17 11:24
|modify
|26
|0.10
|124.34
|124.35
|124.54
|63
|2002.06.17 11:38
|s/l
|26
|0.10
|124.35
|124.35
|124.54
|0.81
|1394.73
|64
|2002.06.26 06:58
|buy
|27
|0.10
|121.27
|0.00
|121.47
|65
|2002.09.13 17:59
|modify
|27
|0.10
|121.27
|121.27
|121.47
|66
|2002.09.13 18:00
|modify
|27
|0.10
|121.27
|121.28
|121.47
|67
|2002.09.13 18:00
|modify
|27
|0.10
|121.27
|121.30
|121.47
|68
|2002.09.13 18:01
|t/p
|27
|0.10
|121.47
|121.30
|121.47
|17.41
|1412.14
|69
|2002.10.08 08:59
|buy
|28
|0.10
|124.29
|0.00
|124.49
|70
|2002.10.08 15:38
|modify
|28
|0.10
|124.29
|124.29
|124.49
|71
|2002.10.08 15:40
|t/p
|28
|0.10
|124.49
|124.29
|124.49
|16.06
|1428.20
|72
|2002.11.26 10:35
|sell
|29
|0.10
|121.82
|0.00
|121.62
|73
|2002.11.26 18:15
|t/p
|29
|0.10
|121.62
|0.00
|121.62
|16.44
|1444.64
|74
|2003.01.07 13:59
|sell
|30
|0.10
|119.61
|0.00
|119.41
|75
|2003.01.08 17:56
|t/p
|30
|0.10
|119.41
|0.00
|119.41
|16.75
|1461.39
|76
|2003.01.15 15:37
|sell
|31
|0.10
|118.17
|0.00
|117.97
|77
|2003.01.15 15:51
|t/p
|31
|0.10
|117.97
|0.00
|117.97
|16.96
|1478.35
|78
|2003.02.06 02:36
|sell
|32
|0.10
|120.01
|0.00
|119.81
|79
|2003.02.06 09:09
|t/p
|32
|0.10
|119.81
|0.00
|119.81
|16.69
|1495.04
|80
|2003.02.11 16:21
|sell
|33
|0.10
|121.41
|0.00
|121.21
|81
|2003.02.11 17:30
|t/p
|33
|0.10
|121.21
|0.00
|121.21
|16.50
|1511.54
|82
|2003.03.14 01:11
|sell
|34
|0.10
|118.49
|0.00
|118.29
|83
|2003.03.14 01:58
|t/p
|34
|0.10
|118.29
|0.00
|118.29
|16.91
|1528.45
|84
|2003.04.01 01:56
|buy
|35
|0.10
|117.98
|0.00
|118.18
|85
|2003.04.01 02:26
|modify
|35
|0.10
|117.98
|117.98
|118.18
|86
|2003.04.01 02:27
|modify
|35
|0.10
|117.98
|117.99
|118.18
|87
|2003.04.01 02:29
|modify
|35
|0.10
|117.98
|118.01
|118.18
|88
|2003.04.01 02:30
|modify
|35
|0.10
|117.98
|118.02
|118.18
|89
|2003.04.01 02:38
|t/p
|35
|0.10
|118.18
|118.02
|118.18
|16.92
|1545.37
|90
|2003.04.04 15:33
|sell
|36
|0.10
|120.08
|0.00
|119.88
|91
|2003.04.04 16:29
|t/p
|36
|0.10
|119.88
|0.00
|119.88
|16.68
|1562.05
|92
|2003.06.13 16:20
|sell
|37
|0.10
|117.78
|0.00
|117.58
|93
|2003.06.13 16:30
|t/p
|37
|0.10
|117.58
|0.00
|117.58
|17.01
|1579.06
|94
|2003.07.18 09:14
|sell
|38
|0.10
|118.94
|0.00
|118.74
|95
|2003.07.18 17:32
|t/p
|38
|0.10
|118.74
|0.00
|118.74
|16.84
|1595.90
|96
|2003.07.22 20:15
|sell
|39
|0.10
|119.17
|0.00
|118.97
|97
|2003.07.23 02:06
|t/p
|39
|0.10
|118.97
|0.00
|118.97
|16.81
|1612.70
|98
|2003.08.18 16:45
|sell
|40
|0.10
|119.52
|0.00
|119.32
|99
|2003.08.18 17:43
|t/p
|40
|0.10
|119.32
|0.00
|119.32
|16.76
|1629.46
|100
|2003.09.09 17:45
|buy
|41
|0.10
|116.41
|0.00
|116.61
|101
|2003.09.09 18:57
|modify
|41
|0.10
|116.41
|116.41
|116.61
|102
|2003.09.09 18:58
|t/p
|41
|0.10
|116.61
|116.41
|116.61
|17.15
|1646.61
|103
|2003.10.14 14:43
|sell
|42
|0.10
|109.80
|0.00
|109.60
|104
|2003.10.14 16:06
|t/p
|42
|0.10
|109.60
|0.00
|109.60
|18.26
|1664.87
|105
|2003.11.13 14:45
|buy
|43
|0.10
|108.22
|0.00
|108.42
|106
|2003.11.13 16:27
|modify
|43
|0.10
|108.22
|108.22
|108.42
|107
|2003.11.13 16:54
|s/l
|43
|0.10
|108.22
|108.22
|108.42
|0.00
|1664.87
|108
|2003.11.18 00:18
|buy
|44
|0.10
|108.99
|0.00
|109.19
|109
|2003.11.19 18:30
|t/p
|44
|0.10
|109.19
|0.00
|109.19
|18.32
|1683.19
|110
|2003.12.02 12:59
|sell
|45
|0.10
|109.39
|0.00
|109.19
|111
|2003.12.02 14:49
|t/p
|45
|0.10
|109.19
|0.00
|109.19
|18.32
|1701.51
|112
|2003.12.03 20:42
|buy
|46
|0.10
|108.26
|0.00
|108.46
|113
|2003.12.04 16:43
|modify
|46
|0.10
|108.26
|108.27
|108.46
|114
|2003.12.04 16:44
|modify
|46
|0.10
|108.26
|108.30
|108.46
|115
|2003.12.04 16:48
|s/l
|46
|0.10
|108.30
|108.30
|108.46
|3.74
|1705.25
|116
|2003.12.08 19:24
|buy
|47
|0.10
|107.50
|0.00
|107.70
|117
|2003.12.10 08:37
|t/p
|47
|0.10
|107.70
|0.00
|107.70
|18.58
|1723.83
|118
|2003.12.24 00:51
|sell
|48
|0.10
|107.39
|0.00
|107.19
|119
|2003.12.24 16:03
|t/p
|48
|0.10
|107.19
|0.00
|107.19
|18.66
|1742.49
|120
|2004.01.02 16:24
|buy
|49
|0.10
|107.00
|0.00
|107.20
|121
|2004.01.05 03:13
|t/p
|49
|0.10
|107.20
|0.00
|107.20
|18.66
|1761.16
|122
|2004.01.20 08:34
|sell
|50
|0.10
|107.35
|0.00
|107.15
|123
|2004.01.20 08:56
|t/p
|50
|0.10
|107.15
|0.00
|107.15
|18.67
|1779.83
|124
|2004.01.28 20:50
|buy
|51
|0.10
|105.86
|0.00
|106.06
|125
|2004.01.28 22:00
|modify
|51
|0.10
|105.86
|105.86
|106.06
|126
|2004.01.28 22:05
|modify
|51
|0.10
|105.86
|105.88
|106.06
|127
|2004.01.28 22:06
|modify
|51
|0.10
|105.86
|105.89
|106.06
|128
|2004.01.28 22:07
|t/p
|51
|0.10
|106.06
|105.89
|106.06
|18.85
|1798.68
|129
|2004.02.03 12:05
|buy
|52
|0.10
|105.53
|0.00
|105.73
|130
|2004.02.03 12:07
|modify
|52
|0.10
|105.53
|105.53
|105.73
|131
|2004.02.03 12:08
|modify
|52
|0.10
|105.53
|105.56
|105.73
|132
|2004.02.03 12:10
|s/l
|52
|0.10
|105.56
|105.56
|105.73
|2.84
|1801.52
|133
|2004.02.03 12:10
|buy
|53
|0.10
|105.57
|0.00
|105.77
|134
|2004.02.03 12:48
|t/p
|53
|0.10
|105.77
|0.00
|105.77
|18.90
|1820.42
|135
|2004.02.06 14:30
|sell
|54
|0.10
|106.67
|0.00
|106.47
|136
|2004.02.06 14:30
|t/p
|54
|0.10
|106.47
|0.00
|106.47
|18.81
|1839.23
|137
|2004.02.06 14:30
|sell
|55
|0.10
|106.29
|0.00
|106.09
|138
|2004.02.06 14:38
|t/p
|55
|0.10
|106.09
|0.00
|106.09
|18.85
|1858.08
|139
|2004.02.06 14:39
|sell
|56
|0.10
|106.12
|0.00
|105.92
|140
|2004.02.06 14:49
|t/p
|56
|0.10
|105.92
|0.00
|105.92
|18.90
|1876.98
|141
|2004.02.25 23:59
|sell
|57
|0.10
|108.95
|0.00
|108.75
|142
|2004.03.16 20:19
|t/p
|57
|0.10
|108.75
|0.00
|108.75
|18.12
|1895.10
|143
|2004.03.17 10:38
|buy
|58
|0.10
|108.37
|0.00
|108.57
|144
|2004.04.14 16:12
|modify
|58
|0.10
|108.37
|108.39
|108.57
|145
|2004.04.14 16:13
|modify
|58
|0.10
|108.37
|108.40
|108.57
|146
|2004.04.14 16:13
|t/p
|58
|0.10
|108.57
|108.40
|108.57
|18.74
|1913.84
|147
|2004.04.20 14:51
|buy
|59
|0.10
|108.11
|0.00
|108.31
|148
|2004.04.20 14:59
|modify
|59
|0.10
|108.11
|108.11
|108.31
|149
|2004.04.20 14:59
|t/p
|59
|0.10
|108.31
|108.11
|108.31
|18.46
|1932.30
|150
|2004.04.21 16:59
|sell
|60
|0.10
|109.16
|0.00
|108.96
|151
|2004.04.23 10:44
|t/p
|60
|0.10
|108.96
|0.00
|108.96
|18.30
|1950.59
|152
|2004.04.29 14:32
|sell
|61
|0.10
|110.53
|0.00
|110.33
|153
|2004.04.29 15:12
|t/p
|61
|0.10
|110.33
|0.00
|110.33
|18.14
|1968.73
|154
|2004.05.06 10:59
|sell
|62
|0.10
|109.10
|0.00
|108.90
|155
|2004.06.09 08:35
|t/p
|62
|0.10
|108.90
|0.00
|108.90
|17.95
|1986.69
|156
|2004.06.09 13:37
|buy
|63
|0.10
|108.91
|0.00
|109.11
|157
|2004.06.09 14:17
|modify
|63
|0.10
|108.91
|108.94
|109.11
|158
|2004.06.09 14:24
|s/l
|63
|0.10
|108.94
|108.94
|109.11
|2.75
|1989.44
|159
|2004.06.17 14:36
|buy
|64
|0.10
|109.36
|0.00
|109.56
|160
|2004.06.17 14:50
|modify
|64
|0.10
|109.36
|109.36
|109.56
|161
|2004.06.17 14:50
|modify
|64
|0.10
|109.36
|109.39
|109.56
|162
|2004.06.17 14:55
|modify
|64
|0.10
|109.36
|109.40
|109.56
|163
|2004.06.17 14:56
|t/p
|64
|0.10
|109.56
|109.40
|109.56
|18.25
|2007.69
|164
|2004.06.25 14:38
|sell
|65
|0.10
|107.69
|0.00
|107.49
|165
|2004.06.28 00:00
|t/p
|65
|0.10
|107.49
|0.00
|107.49
|18.60
|2026.28
|166
|2004.06.30 20:24
|sell
|66
|0.10
|109.04
|0.00
|108.84
|167
|2004.06.30 20:34
|t/p
|66
|0.10
|108.84
|0.00
|108.84
|18.38
|2044.66
|168
|2004.07.13 14:45
|buy
|67
|0.10
|108.68
|0.00
|108.88
|169
|2004.07.13 15:34
|modify
|67
|0.10
|108.68
|108.71
|108.88
|170
|2004.07.13 15:35
|t/p
|67
|0.10
|108.88
|108.71
|108.88
|18.36
|2063.02
|171
|2004.07.23 17:34
|sell
|68
|0.10
|110.06
|0.00
|109.86
|172
|2004.07.26 02:44
|t/p
|68
|0.10
|109.86
|0.00
|109.86
|18.20
|2081.22
|173
|2004.08.10 02:26
|sell
|69
|0.10
|110.62
|0.00
|110.42
|174
|2004.08.10 03:33
|t/p
|69
|0.10
|110.42
|0.00
|110.42
|18.11
|2099.33
|175
|2004.08.12 09:56
|buy
|70
|0.10
|110.66
|0.00
|110.86
|176
|2004.08.12 13:15
|modify
|70
|0.10
|110.66
|110.69
|110.86
|177
|2004.08.12 13:30
|t/p
|70
|0.10
|110.86
|110.69
|110.86
|18.04
|2117.37
|178
|2004.08.17 14:31
|sell
|71
|0.10
|110.53
|0.00
|110.33
|179
|2004.08.17 14:31
|t/p
|71
|0.10
|110.33
|0.00
|110.33
|18.13
|2135.50
|180
|2004.08.17 14:32
|sell
|72
|0.10
|110.30
|0.00
|110.10
|181
|2004.08.17 14:32
|t/p
|72
|0.10
|110.10
|0.00
|110.10
|18.17
|2153.67
|182
|2004.08.17 14:39
|sell
|73
|0.10
|110.39
|0.00
|110.19
|183
|2004.08.17 14:57
|t/p
|73
|0.10
|110.19
|0.00
|110.19
|18.15
|2171.82
|184
|2004.08.18 14:53
|sell
|74
|0.10
|109.86
|0.00
|109.66
|185
|2004.08.18 15:11
|t/p
|74
|0.10
|109.66
|0.00
|109.66
|18.25
|2190.07
|186
|2004.09.03 14:31
|buy
|75
|0.10
|109.17
|0.00
|109.37
|187
|2004.09.03 14:31
|t/p
|75
|0.10
|109.37
|0.00
|109.37
|18.20
|2208.27
|188
|2004.09.03 14:33
|buy
|76
|0.10
|109.52
|0.00
|109.72
|189
|2004.09.03 16:06
|modify
|76
|0.10
|109.52
|109.53
|109.72
|190
|2004.09.03 16:16
|modify
|76
|0.10
|109.52
|109.54
|109.72
|191
|2004.09.03 16:26
|modify
|76
|0.10
|109.52
|109.55
|109.72
|192
|2004.09.03 16:27
|modify
|76
|0.10
|109.52
|109.56
|109.72
|193
|2004.09.03 16:29
|t/p
|76
|0.10
|109.72
|109.56
|109.72
|18.23
|2226.50
|194
|2004.09.09 22:39
|sell
|77
|0.10
|109.74
|0.00
|109.54
|195
|2004.09.09 23:10
|t/p
|77
|0.10
|109.54
|0.00
|109.54
|18.26
|2244.76
|196
|2004.09.29 16:40
|buy
|78
|0.10
|110.74
|0.00
|110.94
|197
|2004.09.29 17:20
|modify
|78
|0.10
|110.74
|110.75
|110.94
|198
|2004.09.29 17:21
|modify
|78
|0.10
|110.74
|110.76
|110.94
|199
|2004.09.29 17:21
|t/p
|78
|0.10
|110.94
|110.76
|110.94
|18.03
|2262.79
|200
|2004.11.19 02:51
|sell
|79
|0.10
|104.15
|0.00
|103.95
|201
|2004.11.19 10:17
|t/p
|79
|0.10
|103.95
|0.00
|103.95
|19.24
|2282.03
|202
|2004.12.08 18:44
|sell
|80
|0.10
|104.36
|0.00
|104.16
|203
|2004.12.08 20:49
|t/p
|80
|0.10
|104.16
|0.00
|104.16
|19.20
|2301.23
|204
|2004.12.16 15:35
|buy
|81
|0.10
|104.10
|0.00
|104.30
|205
|2004.12.16 16:30
|modify
|81
|0.10
|104.10
|104.14
|104.30
|206
|2004.12.16 16:39
|t/p
|81
|0.10
|104.30
|104.14
|104.30
|19.17
|2320.40
|207
|2004.12.31 08:42
|buy
|82
|0.10
|102.64
|0.00
|102.84
|208
|2004.12.31 17:44
|modify
|82
|0.10
|102.64
|102.66
|102.84
|209
|2004.12.31 17:45
|modify
|82
|0.10
|102.64
|102.68
|102.84
|210
|2004.12.31 17:46
|s/l
|82
|0.10
|102.68
|102.68
|102.84
|3.89
|2324.29
|211
|2005.01.10 22:29
|buy
|83
|0.10
|104.28
|0.00
|104.48
|212
|2005.02.03 14:46
|modify
|83
|0.10
|104.28
|104.31
|104.48
|213
|2005.02.03 14:48
|t/p
|83
|0.10
|104.48
|104.31
|104.48
|19.45
|2343.74
|214
|2005.02.08 17:32
|sell
|84
|0.10
|105.67
|0.00
|105.47
|215
|2005.02.09 06:38
|t/p
|84
|0.10
|105.47
|0.00
|105.47
|18.95
|2362.68
|216
|2005.02.15 06:40
|sell
|85
|0.10
|105.18
|0.00
|104.98
|217
|2005.02.15 07:52
|t/p
|85
|0.10
|104.98
|0.00
|104.98
|19.06
|2381.74
|218
|2005.02.16 13:55
|sell
|86
|0.10
|105.04
|0.00
|104.84
|219
|2005.02.16 14:31
|t/p
|86
|0.10
|104.84
|0.00
|104.84
|19.08
|2400.82
|220
|2005.02.22 01:45
|buy
|87
|0.10
|105.58
|0.00
|105.78
|221
|2005.03.23 14:32
|modify
|87
|0.10
|105.58
|105.61
|105.78
|222
|2005.03.23 14:34
|t/p
|87
|0.10
|105.78
|105.61
|105.78
|19.24
|2420.06
|223
|2005.04.07 03:27
|sell
|88
|0.10
|108.61
|0.00
|108.41
|224
|2005.04.07 08:32
|t/p
|88
|0.10
|108.41
|0.00
|108.41
|18.45
|2438.51
|225
|2005.04.08 07:01
|sell
|89
|0.10
|108.63
|0.00
|108.43
|226
|2005.04.08 17:40
|t/p
|89
|0.10
|108.43
|0.00
|108.43
|18.45
|2456.96
|227
|2005.04.13 14:37
|buy
|90
|0.10
|107.14
|0.00
|107.34
|228
|2005.04.13 14:49
|modify
|90
|0.10
|107.14
|107.17
|107.34
|229
|2005.04.13 14:50
|t/p
|90
|0.10
|107.34
|107.17
|107.34
|18.63
|2475.59
|230
|2005.05.04 09:36
|buy
|91
|0.10
|104.69
|0.00
|104.89
|231
|2005.05.04 18:02
|modify
|91
|0.10
|104.69
|104.70
|104.89
|232
|2005.05.04 18:05
|t/p
|91
|0.10
|104.89
|104.70
|104.89
|19.06
|2494.65
|233
|2005.05.16 11:51
|sell
|92
|0.10
|107.65
|0.00
|107.45
|234
|2005.05.16 14:22
|t/p
|92
|0.10
|107.45
|0.00
|107.45
|18.62
|2513.27
|235
|2005.06.03 08:10
|buy
|93
|0.10
|107.92
|0.00
|108.12
|236
|2005.06.03 08:10
|modify
|93
|0.10
|107.92
|107.95
|108.12
|237
|2005.06.03 08:11
|modify
|93
|0.10
|107.92
|107.96
|108.12
|238
|2005.06.03 08:16
|t/p
|93
|0.10
|108.12
|107.96
|108.12
|18.50
|2531.77
|239
|2005.06.03 08:16
|buy
|94
|0.10
|108.07
|0.00
|108.27
|240
|2005.06.10 16:23
|modify
|94
|0.10
|108.07
|108.11
|108.27
|241
|2005.06.10 16:49
|t/p
|94
|0.10
|108.27
|108.11
|108.27
|18.55
|2550.33
|242
|2005.06.14 14:33
|buy
|95
|0.10
|109.16
|0.00
|109.36
|243
|2005.06.14 15:07
|modify
|95
|0.10
|109.16
|109.16
|109.36
|244
|2005.06.14 15:14
|t/p
|95
|0.10
|109.36
|109.16
|109.36
|18.29
|2568.62
|245
|2005.06.21 02:48
|sell
|96
|0.10
|109.29
|0.00
|109.09
|246
|2005.06.21 15:01
|t/p
|96
|0.10
|109.09
|0.00
|109.09
|18.34
|2586.96
|247
|2005.07.08 14:32
|sell
|97
|0.10
|112.37
|0.00
|112.17
|248
|2005.07.08 14:43
|t/p
|97
|0.10
|112.17
|0.00
|112.17
|17.83
|2604.79
|249
|2005.07.08 14:45
|sell
|98
|0.10
|112.28
|0.00
|112.08
|250
|2005.07.08 15:04
|t/p
|98
|0.10
|112.08
|0.00
|112.08
|17.85
|2622.64
|251
|2005.07.12 13:41
|buy
|99
|0.10
|111.10
|0.00
|111.30
|252
|2005.07.12 14:35
|modify
|99
|0.10
|111.10
|111.10
|111.30
|253
|2005.07.12 14:36
|modify
|99
|0.10
|111.10
|111.11
|111.30
|254
|2005.07.12 14:39
|modify
|99
|0.10
|111.10
|111.12
|111.30
|255
|2005.07.12 14:40
|modify
|99
|0.10
|111.10
|111.13
|111.30
|256
|2005.07.12 14:42
|t/p
|99
|0.10
|111.30
|111.13
|111.30
|17.97
|2640.61
|257
|2005.08.15 09:56
|sell
|100
|0.10
|109.55
|0.00
|109.35
|258
|2005.08.15 17:40
|t/p
|100
|0.10
|109.35
|0.00
|109.35
|18.29
|2658.90
|259
|2005.08.30 01:46
|sell
|101
|0.10
|110.57
|0.00
|110.37
|260
|2005.09.01 14:54
|t/p
|101
|0.10
|110.37
|0.00
|110.37
|18.08
|2676.97
|261
|2005.09.08 14:33
|sell
|102
|0.10
|110.37
|0.00
|110.17
|262
|2005.09.09 14:11
|t/p
|102
|0.10
|110.17
|0.00
|110.17
|18.14
|2695.11
|263
|2005.09.13 14:53
|sell
|103
|0.10
|110.74
|0.00
|110.54
|264
|2005.09.14 02:47
|t/p
|103
|0.10
|110.54
|0.00
|110.54
|18.08
|2713.19
|265
|2005.09.28 10:31
|buy
|104
|0.10
|113.13
|0.00
|113.33
|266
|2005.09.28 16:51
|modify
|104
|0.10
|113.13
|113.13
|113.33
|267
|2005.09.28 16:54
|modify
|104
|0.10
|113.13
|113.16
|113.33
|268
|2005.09.28 16:56
|t/p
|104
|0.10
|113.33
|113.16
|113.33
|17.65
|2730.84
|269
|2005.09.28 18:33
|sell
|105
|0.10
|113.00
|0.00
|112.80
|270
|2005.09.29 10:55
|t/p
|105
|0.10
|112.80
|0.00
|112.80
|17.70
|2748.54
|271
|2005.10.13 18:25
|sell
|106
|0.10
|114.90
|0.00
|114.70
|272
|2005.10.13 18:36
|t/p
|106
|0.10
|114.70
|0.00
|114.70
|17.44
|2765.98
|273
|2005.10.13 18:55
|sell
|107
|0.10
|114.81
|0.00
|114.61
|274
|2005.10.13 20:45
|t/p
|107
|0.10
|114.61
|0.00
|114.61
|17.45
|2783.43
|275
|2005.10.14 14:50
|sell
|108
|0.10
|114.50
|0.00
|114.30
|276
|2005.10.14 16:25
|t/p
|108
|0.10
|114.30
|0.00
|114.30
|17.50
|2800.93
|277
|2005.10.24 19:51
|buy
|109
|0.10
|115.41
|0.00
|115.61
|278
|2005.10.25 01:19
|modify
|109
|0.10
|115.41
|115.41
|115.61
|279
|2005.10.25 01:32
|modify
|109
|0.10
|115.41
|115.42
|115.61
|280
|2005.10.25 01:36
|modify
|109
|0.10
|115.41
|115.44
|115.61
|281
|2005.10.25 02:07
|modify
|109
|0.10
|115.41
|115.45
|115.61
|282
|2005.10.25 02:09
|t/p
|109
|0.10
|115.61
|115.45
|115.61
|17.31
|2818.24
|283
|2005.11.03 21:09
|sell
|110
|0.10
|117.10
|0.00
|116.90
|284
|2005.11.09 14:58
|t/p
|110
|0.10
|116.90
|0.00
|116.90
|17.06
|2835.29
|285
|2005.12.01 12:13
|sell
|111
|0.10
|119.87
|0.00
|119.67
|286
|2005.12.12 18:25
|t/p
|111
|0.10
|119.67
|0.00
|119.67
|16.59
|2851.88
|287
|2005.12.23 16:34
|sell
|112
|0.10
|116.45
|0.00
|116.25
|288
|2005.12.23 18:26
|t/p
|112
|0.10
|116.25
|0.00
|116.25
|17.20
|2869.08
|289
|2006.01.17 02:57
|sell
|113
|0.10
|114.97
|0.00
|114.77
|290
|2006.01.17 08:20
|t/p
|113
|0.10
|114.77
|0.00
|114.77
|17.43
|2886.51
|291
|2006.01.27 00:48
|sell
|114
|0.10
|116.27
|0.00
|116.07
|292
|2006.02.10 21:59
|close at stop
|114
|0.10
|117.90
|0.00
|116.07
|-138.44
|2748.08