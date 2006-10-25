|A/C No: ******
|Name: Stephen Wilson
|2006.11.04 01:30 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|11544700
|100
|2006.10.25 23:53
|buy
|0.20
|eurchfm
|1.5940
|0.0000
|0.0000
|2006.10.27 00:10
|1.5917
|0.00
|0.00
|-23.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|Summary P/L:
|-23.00
|1
|11544699
|100
|2006.10.25 23:53
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.56
|0.00
|0.00
|2006.10.27 00:10
|224.13
|0.00
|0.00
|57.00
|2
|11618659
|100
|2006.10.29 23:36
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.92
|0.00
|0.00
|2006.10.30 13:14
|223.23
|0.00
|0.00
|31.00
|3
|11640441
|100
|2006.10.30 13:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.34
|0.00
|0.00
|2006.11.03 10:29
|223.65
|0.00
|0.00
|31.00
|0.00
|0.00
|119.00
|Summary P/L:
|119.00
|1
|11618729
|100
|2006.10.29 23:41
|sell
|0.20
|chfjpym
|94.08
|0.00
|0.00
|2006.10.30 13:15
|93.95
|0.00
|0.00
|13.00
|2
|11640455
|100
|2006.10.30 13:15
|sell
|0.20
|chfjpym
|93.89
|0.00
|0.00
|2006.11.03 10:29
|94.02
|0.00
|0.00
|-13.00
96 pip Profit on IBFX Mini Live Oct 25 -Nov 03.