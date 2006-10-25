Interbank FX, LLC
A/C No: ******Name: Stephen Wilson2006.11.04 01:30 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1115447001002006.10.25 23:53buy0.20eurchfm1.59400.00000.00002006.10.27 00:101.59170.000.00-23.00
0.000.00-23.00
 
Summary P/L:-23.00
 
1115446991002006.10.25 23:53buy0.10gbpjpym223.560.000.002006.10.27 00:10224.130.000.0057.00
2116186591002006.10.29 23:36buy0.10gbpjpym222.920.000.002006.10.30 13:14223.230.000.0031.00
3116404411002006.10.30 13:15buy0.10gbpjpym223.340.000.002006.11.03 10:29223.650.000.0031.00
0.000.00119.00
 
Summary P/L:119.00
 
1116187291002006.10.29 23:41sell0.20chfjpym94.080.000.002006.10.30 13:1593.950.000.0013.00
2116404551002006.10.30 13:15sell0.20chfjpym93.890.000.002006.11.03 10:2994.020.000.00-13.00
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96 pip Profit on IBFX Mini Live Oct 25 -Nov 03.