Interbank FX, LLC

A/C No: IBFX Demo Name: Steve Wilson 2006.11.04 01:47 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Commis Swap Trade P/L 1 14644218 106 2006.11.01 03:11 buy 0.50 nzdusd 0.6701 0.0000 0.0000 2006.11.01 08:48 0.6708 0.00 0.00 7.00 2 14657788 106 2006.11.01 08:48 buy 0.50 nzdusd 0.6716 0.0000 0.0000 2006.11.01 15:03 0.6744 0.00 0.00 28.00 3 14681335 106 2006.11.01 15:03 buy 0.50 nzdusd 0.6751 0.0000 0.0000 2006.11.02 00:37 0.6730 0.00 0.00 -21.00 4 14794385 106 2006.11.02 22:01 sell 0.80 nzdusd 0.6742 0.0000 0.0000 2006.11.03 02:38 0.6727 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 29.00 Summary P/L: 29.00 1 14644217 106 2006.11.01 03:11 sell 0.50 audusd 0.7743 0.0000 0.0000 2006.11.01 08:48 0.7742 0.00 0.00 1.00 2 14657769 106 2006.11.01 08:48 sell 0.50 audusd 0.7739 0.0000 0.0000 2006.11.01 15:02 0.7757 0.00 0.00 -18.00 3 14681179 106 2006.11.01 15:03 sell 0.50 audusd 0.7753 0.0000 0.0000 2006.11.02 00:37 0.7722 0.00 0.00 31.00 4 14794383 106 2006.11.02 22:01 buy 0.80 audusd 0.7748 0.0000 0.0000 2006.11.03 02:38 0.7740 0.00 0.00 -8.00 0.00 0.00 6.00 Summary P/L: 6.00

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