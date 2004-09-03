|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.09.01 00:00 - 2006.10.20 00:00 (2004.09.01 - 2006.10.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.4; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|17149
|Ticks modelled
|1834945
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|400.00
|Total net profit
|2063487.40
|Gross profit
|5978900.15
|Gross loss
|-3915412.76
|Profit factor
|1.53
|Expected payoff
|668.66
|Absolute drawdown
|44.00
|Maximal drawdown
|103742.52 (5.15%)
|Relative drawdown
|30.86% (19898.11)
|Total trades
|3086
|Short positions (won %)
|1409 (66.78%)
|Long positions (won %)
|1677 (70.01%)
|Profit trades (% of total)
|2115 (68.54%)
|Loss trades (% of total)
|971 (31.46%)
|Largest
|profit trade
|41000.00
|loss trade
|-9618.22
|Average
|profit trade
|2826.90
|loss trade
|-4032.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (63999.89)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-10002.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|90314.58 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-42872.74 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.09.01 04:12
|buy
|1
|0.10
|1.2186
|1.2169
|0.0000
|2
|2004.09.01 08:15
|s/l
|1
|0.10
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|-17.00
|383.00
|3
|2004.09.01 12:54
|sell
|2
|0.10
|1.2182
|1.2199
|0.0000
|4
|2004.09.01 14:01
|close
|2
|0.10
|1.2175
|1.2199
|0.0000
|7.00
|390.00
|5
|2004.09.01 16:01
|buy
|3
|0.10
|1.2184
|1.2167
|0.0000
|6
|2004.09.01 16:04
|s/l
|3
|0.10
|1.2167
|1.2167
|0.0000
|-17.00
|373.00
|7
|2004.09.01 16:04
|buy
|4
|0.10
|1.2167
|1.2150
|0.0000
|8
|2004.09.01 16:13
|s/l
|4
|0.10
|1.2150
|1.2150
|0.0000
|-17.00
|356.00
|9
|2004.09.01 16:13
|buy
|5
|0.10
|1.2150
|1.2133
|0.0000
|10
|2004.09.01 16:32
|close
|5
|0.10
|1.2160
|1.2133
|0.0000
|10.00
|366.00
|11
|2004.09.01 16:32
|buy
|6
|0.10
|1.2163
|1.2146
|0.0000
|12
|2004.09.01 16:48
|close
|6
|0.10
|1.2173
|1.2146
|0.0000
|10.00
|376.00
|13
|2004.09.01 16:48
|buy
|7
|0.10
|1.2172
|1.2155
|0.0000
|14
|2004.09.01 17:20
|close
|7
|0.10
|1.2182
|1.2155
|0.0000
|10.00
|386.00
|15
|2004.09.01 19:12
|sell
|8
|0.10
|1.2216
|1.2233
|0.0000
|16
|2004.09.01 19:18
|close
|8
|0.10
|1.2197
|1.2233
|0.0000
|19.00
|405.00
|17
|2004.09.02 07:12
|buy
|9
|0.10
|1.2182
|1.2165
|0.0000
|18
|2004.09.02 09:42
|close
|9
|0.10
|1.2187
|1.2165
|0.0000
|5.00
|410.00
|19
|2004.09.02 09:44
|sell
|10
|0.10
|1.2193
|1.2210
|0.0000
|20
|2004.09.02 10:33
|close
|10
|0.10
|1.2184
|1.2210
|0.0000
|9.00
|419.00
|21
|2004.09.02 10:34
|buy
|11
|0.10
|1.2186
|1.2169
|0.0000
|22
|2004.09.02 11:54
|s/l
|11
|0.10
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|-17.00
|402.00
|23
|2004.09.02 17:18
|sell
|12
|0.10
|1.2166
|1.2183
|0.0000
|24
|2004.09.02 18:34
|close
|12
|0.10
|1.2157
|1.2183
|0.0000
|9.00
|411.00
|25
|2004.09.02 18:36
|buy
|13
|0.10
|1.2155
|1.2138
|0.0000
|26
|2004.09.02 21:06
|close
|13
|0.10
|1.2163
|1.2138
|0.0000
|8.00
|419.00
|27
|2004.09.03 02:57
|buy
|14
|0.10
|1.2155
|1.2138
|0.0000
|28
|2004.09.03 04:32
|close
|14
|0.10
|1.2163
|1.2138
|0.0000
|8.00
|427.00
|29
|2004.09.03 14:29
|sell
|15
|0.10
|1.2186
|1.2203
|0.0000
|30
|2004.09.03 14:29
|close
|15
|0.10
|1.2177
|1.2203
|0.0000
|9.00
|436.00
|31
|2004.09.03 14:30
|sell
|16
|0.10
|1.2187
|1.2204
|0.0000
|32
|2004.09.03 14:30
|close
|16
|0.10
|1.2121
|1.2204
|0.0000
|66.00
|502.00
|33
|2004.09.03 14:30
|buy
|17
|0.10
|1.2107
|1.2090
|0.0000
|34
|2004.09.03 14:30
|s/l
|17
|0.10
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-17.00
|485.00
|35
|2004.09.03 14:30
|buy
|18
|0.10
|1.2080
|1.2063
|0.0000
|36
|2004.09.03 14:30
|close
|18
|0.10
|1.2136
|1.2063
|0.0000
|56.00
|541.00
|37
|2004.09.03 14:30
|sell
|19
|0.10
|1.2193
|1.2210
|0.0000
|38
|2004.09.03 14:33
|close
|19
|0.10
|1.2122
|1.2210
|0.0000
|71.00
|612.00
|39
|2004.09.03 14:33
|buy
|20
|0.10
|1.2121
|1.2104
|0.0000
|40
|2004.09.03 14:34
|close
|20
|0.10
|1.2129
|1.2104
|0.0000
|8.00
|620.00
|41
|2004.09.03 14:34
|buy
|21
|0.10
|1.2139
|1.2122
|0.0000
|42
|2004.09.03 14:34
|s/l
|21
|0.10
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|-17.00
|603.00
|43
|2004.09.03 14:34
|buy
|22
|0.10
|1.2123
|1.2106
|0.0000
|44
|2004.09.03 14:34
|close
|22
|0.10
|1.2138
|1.2106
|0.0000
|15.00
|618.00
|45
|2004.09.03 14:35
|buy
|23
|0.10
|1.2138
|1.2121
|0.0000
|46
|2004.09.03 14:39
|s/l
|23
|0.10
|1.2121
|1.2121
|0.0000
|-17.00
|601.00
|47
|2004.09.03 14:39
|buy
|24
|0.10
|1.2119
|1.2102
|0.0000
|48
|2004.09.03 14:39
|close
|24
|0.10
|1.2125
|1.2102
|0.0000
|6.00
|607.00
|49
|2004.09.03 14:39
|buy
|25
|0.10
|1.2126
|1.2109
|0.0000
|50
|2004.09.03 14:44
|s/l
|25
|0.10
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-17.00
|590.00
|51
|2004.09.03 14:44
|buy
|26
|0.10
|1.2110
|1.2093
|0.0000
|52
|2004.09.03 14:49
|close
|26
|0.10
|1.2117
|1.2093
|0.0000
|7.00
|597.00
|53
|2004.09.03 14:49
|buy
|27
|0.10
|1.2117
|1.2100
|0.0000
|54
|2004.09.03 14:55
|close
|27
|0.10
|1.2123
|1.2100
|0.0000
|6.00
|603.00
|55
|2004.09.03 14:55
|buy
|28
|0.10
|1.2127
|1.2110
|0.0000
|56
|2004.09.03 14:57
|s/l
|28
|0.10
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|-17.00
|586.00
|57
|2004.09.03 14:57
|buy
|29
|0.10
|1.2111
|1.2094
|0.0000
|58
|2004.09.03 14:59
|s/l
|29
|0.10
|1.2094
|1.2094
|0.0000
|-17.00
|569.00
|59
|2004.09.03 14:59
|buy
|30
|0.10
|1.2094
|1.2077
|0.0000
|60
|2004.09.03 14:59
|close
|30
|0.10
|1.2100
|1.2077
|0.0000
|6.00
|575.00
|61
|2004.09.03 14:59
|buy
|31
|0.10
|1.2096
|1.2079
|0.0000
|62
|2004.09.03 15:02
|close
|31
|0.10
|1.2108
|1.2079
|0.0000
|12.00
|587.00
|63
|2004.09.03 16:02
|buy
|32
|0.10
|1.2085
|1.2068
|0.0000
|64
|2004.09.03 16:38
|s/l
|32
|0.10
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-17.00
|570.00
|65
|2004.09.03 16:38
|buy
|33
|0.10
|1.2070
|1.2053
|0.0000
|66
|2004.09.03 16:59
|s/l
|33
|0.10
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-17.00
|553.00
|67
|2004.09.03 16:59
|buy
|34
|0.10
|1.2053
|1.2036
|0.0000
|68
|2004.09.03 17:03
|close
|34
|0.10
|1.2058
|1.2036
|0.0000
|5.00
|558.00
|69
|2004.09.06 03:34
|buy
|35
|0.10
|1.2051
|1.2034
|0.0000
|70
|2004.09.06 04:28
|close
|35
|0.10
|1.2057
|1.2034
|0.0000
|6.00
|564.00
|71
|2004.09.07 14:33
|buy
|36
|0.10
|1.2067
|1.2050
|0.0000
|72
|2004.09.07 14:50
|close
|36
|0.10
|1.2075
|1.2050
|0.0000
|8.00
|572.00
|73
|2004.09.07 20:53
|sell
|37
|0.10
|1.2103
|1.2120
|0.0000
|74
|2004.09.08 00:31
|close
|37
|0.10
|1.2098
|1.2120
|0.0000
|5.54
|577.54
|75
|2004.09.08 06:58
|buy
|38
|0.10
|1.2094
|1.2077
|0.0000
|76
|2004.09.08 07:48
|s/l
|38
|0.10
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|-17.00
|560.54
|77
|2004.09.08 15:18
|buy
|39
|0.10
|1.2036
|1.2019
|0.0000
|78
|2004.09.08 16:30
|close
|39
|0.10
|1.2045
|1.2019
|0.0000
|9.00
|569.54
|79
|2004.09.08 16:31
|sell
|40
|0.10
|1.2056
|1.2073
|0.0000
|80
|2004.09.08 16:34
|s/l
|40
|0.10
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-17.00
|552.54
|81
|2004.09.08 16:34
|sell
|41
|0.10
|1.2073
|1.2090
|0.0000
|82
|2004.09.08 16:36
|close
|41
|0.10
|1.2058
|1.2090
|0.0000
|15.00
|567.54
|83
|2004.09.08 16:36
|sell
|42
|0.10
|1.2056
|1.2073
|0.0000
|84
|2004.09.08 16:40
|s/l
|42
|0.10
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-17.00
|550.54
|85
|2004.09.08 16:40
|sell
|43
|0.10
|1.2071
|1.2088
|0.0000
|86
|2004.09.08 16:42
|s/l
|43
|0.10
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-17.00
|533.54
|87
|2004.09.08 16:42
|sell
|44
|0.10
|1.2086
|1.2103
|0.0000
|88
|2004.09.08 16:44
|s/l
|44
|0.10
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-17.00
|516.54
|89
|2004.09.08 16:44
|sell
|45
|0.10
|1.2102
|1.2119
|0.0000
|90
|2004.09.08 16:47
|s/l
|45
|0.10
|1.2119
|1.2119
|0.0000
|-17.00
|499.54
|91
|2004.09.08 16:47
|sell
|46
|0.10
|1.2117
|1.2134
|0.0000
|92
|2004.09.08 16:59
|s/l
|46
|0.10
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-17.00
|482.54
|93
|2004.09.08 16:59
|sell
|47
|0.10
|1.2132
|1.2149
|0.0000
|94
|2004.09.08 17:00
|close
|47
|0.10
|1.2127
|1.2149
|0.0000
|5.00
|487.54
|95
|2004.09.08 17:02
|buy
|48
|0.10
|1.2121
|1.2104
|0.0000
|96
|2004.09.08 17:11
|close
|48
|0.10
|1.2127
|1.2104
|0.0000
|6.00
|493.54
|97
|2004.09.09 14:30
|buy
|49
|0.10
|1.2176
|1.2159
|0.0000
|98
|2004.09.09 14:32
|close
|49
|0.10
|1.2184
|1.2159
|0.0000
|8.00
|501.54
|99
|2004.09.09 15:41
|buy
|50
|0.10
|1.2162
|1.2145
|0.0000
|100
|2004.09.09 16:01
|close
|50
|0.10
|1.2169
|1.2145
|0.0000
|7.00
|508.54
|101
|2004.09.10 07:18
|buy
|51
|0.10
|1.2235
|1.2218
|0.0000
|102
|2004.09.10 09:25
|s/l
|51
|0.10
|1.2218
|1.2218
|0.0000
|-17.00
|491.54
|103
|2004.09.10 10:03
|sell
|52
|0.10
|1.2233
|1.2250
|0.0000
|104
|2004.09.10 10:12
|close
|52
|0.10
|1.2226
|1.2250
|0.0000
|7.00
|498.54
|105
|2004.09.10 12:13
|buy
|53
|0.10
|1.2210
|1.2193
|0.0000
|106
|2004.09.10 12:45
|close
|53
|0.10
|1.2216
|1.2193
|0.0000
|6.00
|504.54
|107
|2004.09.10 14:30
|buy
|54
|0.10
|1.2205
|1.2188
|0.0000
|108
|2004.09.10 14:30
|close
|54
|0.10
|1.2213
|1.2188
|0.0000
|8.00
|512.54
|109
|2004.09.10 14:35
|buy
|55
|0.10
|1.2204
|1.2187
|0.0000
|110
|2004.09.10 14:37
|close
|55
|0.10
|1.2211
|1.2187
|0.0000
|7.00
|519.54
|111
|2004.09.10 14:37
|buy
|56
|0.10
|1.2205
|1.2188
|0.0000
|112
|2004.09.10 14:37
|close
|56
|0.10
|1.2212
|1.2188
|0.0000
|7.00
|526.54
|113
|2004.09.10 14:45
|sell
|57
|0.10
|1.2261
|1.2278
|0.0000
|114
|2004.09.10 14:47
|s/l
|57
|0.10
|1.2278
|1.2278
|0.0000
|-17.00
|509.54
|115
|2004.09.10 14:47
|sell
|58
|0.10
|1.2276
|1.2293
|0.0000
|116
|2004.09.10 14:57
|s/l
|58
|0.10
|1.2293
|1.2293
|0.0000
|-17.00
|492.54
|117
|2004.09.10 14:57
|sell
|59
|0.10
|1.2291
|1.2308
|0.0000
|118
|2004.09.10 16:14
|close
|59
|0.10
|1.2279
|1.2308
|0.0000
|12.00
|504.54
|119
|2004.09.10 16:51
|sell
|60
|0.10
|1.2302
|1.2319
|0.0000
|120
|2004.09.10 16:56
|close
|60
|0.10
|1.2294
|1.2319
|0.0000
|8.00
|512.54
|121
|2004.09.10 17:57
|buy
|61
|0.10
|1.2273
|1.2256
|0.0000
|122
|2004.09.10 17:59
|close
|61
|0.10
|1.2281
|1.2256
|0.0000
|8.00
|520.54
|123
|2004.09.10 20:54
|buy
|62
|0.10
|1.2266
|1.2249
|0.0000
|124
|2004.09.13 00:04
|close
|62
|0.10
|1.2274
|1.2249
|0.0000
|7.25
|527.80
|125
|2004.09.13 13:08
|buy
|63
|0.10
|1.2238
|1.2221
|0.0000
|126
|2004.09.13 16:02
|close
|63
|0.10
|1.2248
|1.2221
|0.0000
|10.00
|537.80
|127
|2004.09.13 20:20
|buy
|64
|0.10
|1.2261
|1.2244
|0.0000
|128
|2004.09.14 03:12
|close
|64
|0.10
|1.2269
|1.2244
|0.0000
|7.25
|545.05
|129
|2004.09.14 10:53
|buy
|65
|0.10
|1.2258
|1.2241
|0.0000
|130
|2004.09.14 11:00
|s/l
|65
|0.10
|1.2241
|1.2241
|0.0000
|-17.00
|528.05
|131
|2004.09.14 14:30
|sell
|66
|0.10
|1.2266
|1.2283
|0.0000
|132
|2004.09.14 14:31
|close
|66
|0.10
|1.2254
|1.2283
|0.0000
|12.00
|540.05
|133
|2004.09.14 14:31
|sell
|67
|0.10
|1.2266
|1.2283
|0.0000
|134
|2004.09.14 14:32
|close
|67
|0.10
|1.2254
|1.2283
|0.0000
|12.00
|552.05
|135
|2004.09.14 14:33
|sell
|68
|0.10
|1.2249
|1.2266
|0.0000
|136
|2004.09.14 14:36
|s/l
|68
|0.10
|1.2266
|1.2266
|0.0000
|-17.00
|535.05
|137
|2004.09.14 14:36
|sell
|69
|0.10
|1.2264
|1.2281
|0.0000
|138
|2004.09.14 14:44
|s/l
|69
|0.10
|1.2281
|1.2281
|0.0000
|-17.00
|518.05
|139
|2004.09.14 14:44
|sell
|70
|0.10
|1.2279
|1.2296
|0.0000
|140
|2004.09.14 15:02
|close
|70
|0.10
|1.2266
|1.2296
|0.0000
|13.00
|531.05
|141
|2004.09.14 15:16
|buy
|71
|0.10
|1.2251
|1.2234
|0.0000
|142
|2004.09.14 15:26
|close
|71
|0.10
|1.2263
|1.2234
|0.0000
|12.00
|543.05
|143
|2004.09.14 15:39
|buy
|72
|0.10
|1.2252
|1.2235
|0.0000
|144
|2004.09.14 15:51
|close
|72
|0.10
|1.2264
|1.2235
|0.0000
|12.00
|555.05
|145
|2004.09.14 18:10
|buy
|73
|0.10
|1.2260
|1.2243
|0.0000
|146
|2004.09.14 19:20
|close
|73
|0.10
|1.2269
|1.2243
|0.0000
|9.00
|564.05
|147
|2004.09.15 02:35
|buy
|74
|0.10
|1.2241
|1.2224
|0.0000
|148
|2004.09.15 03:07
|close
|74
|0.10
|1.2254
|1.2224
|0.0000
|13.00
|577.05
|149
|2004.09.15 07:26
|sell
|75
|0.10
|1.2243
|1.2260
|0.0000
|150
|2004.09.15 07:41
|close
|75
|0.10
|1.2237
|1.2260
|0.0000
|6.00
|583.05
|151
|2004.09.15 15:34
|buy
|76
|0.10
|1.2183
|1.2166
|0.0000
|152
|2004.09.15 16:11
|s/l
|76
|0.10
|1.2166
|1.2166
|0.0000
|-17.00
|566.05
|153
|2004.09.16 14:31
|buy
|77
|0.10
|1.2144
|1.2127
|0.0000
|154
|2004.09.16 14:31
|close
|77
|0.10
|1.2153
|1.2127
|0.0000
|9.00
|575.05
|155
|2004.09.16 14:31
|buy
|78
|0.10
|1.2144
|1.2127
|0.0000
|156
|2004.09.16 14:43
|close
|78
|0.10
|1.2153
|1.2127
|0.0000
|9.00
|584.05
|157
|2004.09.16 15:42
|buy
|79
|0.10
|1.2133
|1.2116
|0.0000
|158
|2004.09.16 16:27
|close
|79
|0.10
|1.2142
|1.2116
|0.0000
|9.00
|593.05
|159
|2004.09.16 17:24
|sell
|80
|0.10
|1.2156
|1.2173
|0.0000
|160
|2004.09.16 17:55
|close
|80
|0.10
|1.2148
|1.2173
|0.0000
|8.00
|601.05
|161
|2004.09.17 14:59
|buy
|81
|0.10
|1.2200
|1.2183
|0.0000
|162
|2004.09.17 16:01
|s/l
|81
|0.10
|1.2183
|1.2183
|0.0000
|-17.00
|584.05
|163
|2004.09.20 17:47
|sell
|82
|0.10
|1.2166
|1.2183
|0.0000
|164
|2004.09.20 20:11
|close
|82
|0.10
|1.2155
|1.2183
|0.0000
|11.00
|595.05
|165
|2004.09.21 05:56
|sell
|83
|0.10
|1.2178
|1.2195
|0.0000
|166
|2004.09.21 09:15
|close
|83
|0.10
|1.2174
|1.2195
|0.0000
|4.00
|599.05
|167
|2004.09.21 09:20
|buy
|84
|0.10
|1.2176
|1.2159
|0.0000
|168
|2004.09.21 09:31
|close
|84
|0.10
|1.2187
|1.2159
|0.0000
|11.00
|610.05
|169
|2004.09.21 16:32
|buy
|85
|0.10
|1.2251
|1.2234
|0.0000
|170
|2004.09.21 17:11
|close
|85
|0.10
|1.2257
|1.2234
|0.0000
|6.00
|616.05
|171
|2004.09.21 20:15
|buy
|86
|0.10
|1.2256
|1.2239
|0.0000
|172
|2004.09.21 20:15
|close
|86
|0.10
|1.2268
|1.2239
|0.0000
|12.00
|628.05
|173
|2004.09.21 20:15
|buy
|87
|0.10
|1.2256
|1.2239
|0.0000
|174
|2004.09.21 20:17
|close
|87
|0.10
|1.2264
|1.2239
|0.0000
|8.00
|636.05
|175
|2004.09.21 20:17
|buy
|88
|0.10
|1.2254
|1.2237
|0.0000
|176
|2004.09.21 20:17
|close
|88
|0.10
|1.2262
|1.2237
|0.0000
|8.00
|644.05
|177
|2004.09.21 20:20
|sell
|89
|0.10
|1.2298
|1.2315
|0.0000
|178
|2004.09.21 20:20
|s/l
|89
|0.10
|1.2315
|1.2315
|0.0000
|-17.00
|627.05
|179
|2004.09.21 20:20
|sell
|90
|0.10
|1.2337
|1.2354
|0.0000
|180
|2004.09.21 20:20
|close
|90
|0.10
|1.2300
|1.2354
|0.0000
|37.00
|664.05
|181
|2004.09.21 20:20
|sell
|91
|0.10
|1.2298
|1.2315
|0.0000
|182
|2004.09.21 20:20
|s/l
|91
|0.10
|1.2315
|1.2315
|0.0000
|-17.00
|647.05
|183
|2004.09.21 20:20
|sell
|92
|0.10
|1.2320
|1.2337
|0.0000
|184
|2004.09.21 20:21
|s/l
|92
|0.10
|1.2337
|1.2337
|0.0000
|-17.00
|630.05
|185
|2004.09.21 20:21
|sell
|93
|0.10
|1.2337
|1.2354
|0.0000
|186
|2004.09.21 20:22
|close
|93
|0.10
|1.2327
|1.2354
|0.0000
|10.00
|640.05
|187
|2004.09.21 20:22
|sell
|94
|0.10
|1.2323
|1.2340
|0.0000
|188
|2004.09.21 20:42
|close
|94
|0.10
|1.2312
|1.2340
|0.0000
|11.00
|651.05
|189
|2004.09.21 20:42
|sell
|95
|0.10
|1.2315
|1.2332
|0.0000
|190
|2004.09.21 21:08
|s/l
|95
|0.10
|1.2332
|1.2332
|0.0000
|-17.00
|634.05
|191
|2004.09.22 12:03
|buy
|96
|0.10
|1.2285
|1.2268
|0.0000
|192
|2004.09.22 12:29
|s/l
|96
|0.10
|1.2268
|1.2268
|0.0000
|-17.00
|617.05
|193
|2004.09.22 12:29
|buy
|97
|0.10
|1.2269
|1.2252
|0.0000
|194
|2004.09.22 13:07
|s/l
|97
|0.10
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|-17.00
|600.05
|195
|2004.09.23 15:51
|buy
|98
|0.10
|1.2304
|1.2287
|0.0000
|196
|2004.09.23 15:59
|close
|98
|0.10
|1.2312
|1.2287
|0.0000
|8.00
|608.05
|197
|2004.09.23 16:18
|buy
|99
|0.10
|1.2300
|1.2283
|0.0000
|198
|2004.09.23 18:31
|close
|99
|0.10
|1.2309
|1.2283
|0.0000
|9.00
|617.05
|199
|2004.09.23 18:32
|sell
|100
|0.10
|1.2312
|1.2329
|0.0000
|200
|2004.09.23 19:48
|s/l
|100
|0.10
|1.2329
|1.2329
|0.0000
|-17.00
|600.05
|201
|2004.09.23 20:30
|buy
|101
|0.10
|1.2279
|1.2262
|0.0000
|202
|2004.09.23 20:33
|close
|101
|0.10
|1.2288
|1.2262
|0.0000
|9.00
|609.05
|203
|2004.09.23 20:48
|buy
|102
|0.10
|1.2279
|1.2262
|0.0000
|204
|2004.09.23 20:50
|s/l
|102
|0.10
|1.2262
|1.2262
|0.0000
|-17.00
|592.05
|205
|2004.09.23 20:50
|buy
|103
|0.10
|1.2264
|1.2247
|0.0000
|206
|2004.09.23 20:52
|close
|103
|0.10
|1.2273
|1.2247
|0.0000
|9.00
|601.05
|207
|2004.09.23 20:52
|buy
|104
|0.10
|1.2275
|1.2258
|0.0000
|208
|2004.09.23 21:01
|s/l
|104
|0.10
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|-17.00
|584.05
|209
|2004.09.24 03:23
|buy
|105
|0.10
|1.2262
|1.2245
|0.0000
|210
|2004.09.24 04:52
|close
|105
|0.10
|1.2271
|1.2245
|0.0000
|9.00
|593.05
|211
|2004.09.27 08:59
|buy
|106
|0.10
|1.2256
|1.2239
|0.0000
|212
|2004.09.27 10:42
|close
|106
|0.10
|1.2265
|1.2239
|0.0000
|9.00
|602.05
|213
|2004.09.27 11:13
|sell
|107
|0.10
|1.2275
|1.2292
|0.0000
|214
|2004.09.27 12:01
|close
|107
|0.10
|1.2264
|1.2292
|0.0000
|11.00
|613.05
|215
|2004.09.27 14:57
|sell
|108
|0.10
|1.2274
|1.2291
|0.0000
|216
|2004.09.27 16:22
|s/l
|108
|0.10
|1.2291
|1.2291
|0.0000
|-17.00
|596.05
|217
|2004.09.28 11:46
|sell
|109
|0.10
|1.2311
|1.2328
|0.0000
|218
|2004.09.28 11:47
|close
|109
|0.10
|1.2306
|1.2328
|0.0000
|5.00
|601.05
|219
|2004.09.28 11:52
|sell
|110
|0.10
|1.2309
|1.2326
|0.0000
|220
|2004.09.28 12:27
|close
|110
|0.10
|1.2302
|1.2326
|0.0000
|7.00
|608.05
|221
|2004.09.28 16:53
|buy
|111
|0.10
|1.2315
|1.2298
|0.0000
|222
|2004.09.28 17:47
|s/l
|111
|0.10
|1.2298
|1.2298
|0.0000
|-17.00
|591.05
|223
|2004.09.28 21:41
|buy
|112
|0.10
|1.2313
|1.2296
|0.0000
|224
|2004.09.28 22:00
|close
|112
|0.10
|1.2319
|1.2296
|0.0000
|6.00
|597.05
|225
|2004.09.29 08:15
|buy
|113
|0.10
|1.2317
|1.2300
|0.0000
|226
|2004.09.29 10:39
|close
|113
|0.10
|1.2324
|1.2300
|0.0000
|7.00
|604.05
|227
|2004.09.29 14:36
|buy
|114
|0.10
|1.2307
|1.2290
|0.0000
|228
|2004.09.29 14:44
|close
|114
|0.10
|1.2319
|1.2290
|0.0000
|12.00
|616.05
|229
|2004.09.29 16:02
|buy
|115
|0.10
|1.2315
|1.2298
|0.0000
|230
|2004.09.29 16:41
|close
|115
|0.10
|1.2327
|1.2298
|0.0000
|12.00
|628.05
|231
|2004.09.29 16:57
|buy
|116
|0.10
|1.2315
|1.2298
|0.0000
|232
|2004.09.29 17:19
|s/l
|116
|0.10
|1.2298
|1.2298
|0.0000
|-17.00
|611.05
|233
|2004.09.30 03:49
|buy
|117
|0.10
|1.2323
|1.2306
|0.0000
|234
|2004.09.30 04:56
|close
|117
|0.10
|1.2331
|1.2306
|0.0000
|8.00
|619.05
|235
|2004.09.30 05:05
|buy
|118
|0.10
|1.2322
|1.2305
|0.0000
|236
|2004.09.30 07:36
|close
|118
|0.10
|1.2330
|1.2305
|0.0000
|8.00
|627.05
|237
|2004.09.30 11:59
|sell
|119
|0.10
|1.2339
|1.2356
|0.0000
|238
|2004.09.30 12:54
|close
|119
|0.10
|1.2330
|1.2356
|0.0000
|9.00
|636.05
|239
|2004.09.30 13:03
|sell
|120
|0.10
|1.2344
|1.2361
|0.0000
|240
|2004.09.30 13:03
|close
|120
|0.10
|1.2336
|1.2361
|0.0000
|8.00
|644.05
|241
|2004.09.30 13:04
|sell
|121
|0.10
|1.2342
|1.2359
|0.0000
|242
|2004.09.30 13:33
|s/l
|121
|0.10
|1.2359
|1.2359
|0.0000
|-17.00
|627.05
|243
|2004.09.30 13:33
|sell
|122
|0.10
|1.2359
|1.2376
|0.0000
|244
|2004.09.30 13:35
|s/l
|122
|0.10
|1.2376
|1.2376
|0.0000
|-17.00
|610.05
|245
|2004.09.30 13:35
|sell
|123
|0.10
|1.2374
|1.2391
|0.0000
|246
|2004.09.30 13:36
|close
|123
|0.10
|1.2365
|1.2391
|0.0000
|9.00
|619.05
|247
|2004.09.30 13:36
|sell
|124
|0.10
|1.2363
|1.2380
|0.0000
|248
|2004.09.30 13:41
|s/l
|124
|0.10
|1.2380
|1.2380
|0.0000
|-17.00
|602.05
|249
|2004.09.30 13:41
|sell
|125
|0.10
|1.2378
|1.2395
|0.0000
|250
|2004.09.30 13:48
|s/l
|125
|0.10
|1.2395
|1.2395
|0.0000
|-17.00
|585.05
|251
|2004.09.30 13:48
|sell
|126
|0.10
|1.2394
|1.2411
|0.0000
|252
|2004.09.30 13:51
|s/l
|126
|0.10
|1.2411
|1.2411
|0.0000
|-17.00
|568.05
|253
|2004.09.30 13:51
|sell
|127
|0.10
|1.2410
|1.2427
|0.0000
|254
|2004.09.30 13:53
|close
|127
|0.10
|1.2403
|1.2427
|0.0000
|7.00
|575.05
|255
|2004.09.30 13:53
|sell
|128
|0.10
|1.2402
|1.2419
|0.0000
|256
|2004.09.30 13:58
|s/l
|128
|0.10
|1.2419
|1.2419
|0.0000
|-17.00
|558.05
|257
|2004.09.30 13:58
|sell
|129
|0.10
|1.2418
|1.2435
|0.0000
|258
|2004.09.30 14:01
|close
|129
|0.10
|1.2411
|1.2435
|0.0000
|7.00
|565.05
|259
|2004.09.30 14:12
|buy
|130
|0.10
|1.2407
|1.2390
|0.0000
|260
|2004.09.30 14:23
|close
|130
|0.10
|1.2416
|1.2390
|0.0000
|9.00
|574.05
|261
|2004.09.30 14:44
|buy
|131
|0.10
|1.2407
|1.2390
|0.0000
|262
|2004.09.30 16:12
|close
|131
|0.10
|1.2416
|1.2390
|0.0000
|9.00
|583.05
|263
|2004.09.30 16:15
|sell
|132
|0.10
|1.2420
|1.2437
|0.0000
|264
|2004.09.30 16:18
|close
|132
|0.10
|1.2411
|1.2437
|0.0000
|9.00
|592.05
|265
|2004.09.30 16:35
|sell
|133
|0.10
|1.2420
|1.2437
|0.0000
|266
|2004.09.30 20:59
|s/l
|133
|0.10
|1.2437
|1.2437
|0.0000
|-17.00
|575.05
|267
|2004.10.01 13:43
|sell
|134
|0.10
|1.2407
|1.2424
|0.0000
|268
|2004.10.01 16:03
|close
|134
|0.10
|1.2396
|1.2424
|0.0000
|11.00
|586.05
|269
|2004.10.04 02:51
|buy
|135
|0.10
|1.2371
|1.2354
|0.0000
|270
|2004.10.04 07:22
|s/l
|135
|0.10
|1.2354
|1.2354
|0.0000
|-17.00
|569.05
|271
|2004.10.04 13:08
|buy
|136
|0.10
|1.2305
|1.2288
|0.0000
|272
|2004.10.04 13:16
|close
|136
|0.10
|1.2311
|1.2288
|0.0000
|6.00
|575.05
|273
|2004.10.04 13:36
|buy
|137
|0.10
|1.2305
|1.2288
|0.0000
|274
|2004.10.04 14:33
|s/l
|137
|0.10
|1.2288
|1.2288
|0.0000
|-17.00
|558.05
|275
|2004.10.04 17:38
|sell
|138
|0.10
|1.2271
|1.2288
|0.0000
|276
|2004.10.04 20:59
|s/l
|138
|0.10
|1.2288
|1.2288
|0.0000
|-17.00
|541.05
|277
|2004.10.05 10:56
|sell
|139
|0.10
|1.2285
|1.2302
|0.0000
|278
|2004.10.05 10:56
|close
|139
|0.10
|1.2278
|1.2302
|0.0000
|7.00
|548.05
|279
|2004.10.05 12:19
|buy
|140
|0.10
|1.2281
|1.2264
|0.0000
|280
|2004.10.05 13:59
|close
|140
|0.10
|1.2298
|1.2264
|0.0000
|17.00
|565.05
|281
|2004.10.05 15:04
|buy
|141
|0.10
|1.2308
|1.2291
|0.0000
|282
|2004.10.05 16:02
|close
|141
|0.10
|1.2315
|1.2291
|0.0000
|7.00
|572.05
|283
|2004.10.05 17:12
|buy
|142
|0.10
|1.2301
|1.2284
|0.0000
|284
|2004.10.05 17:45
|close
|142
|0.10
|1.2309
|1.2284
|0.0000
|8.00
|580.05
|285
|2004.10.06 08:38
|buy
|143
|0.10
|1.2309
|1.2292
|0.0000
|286
|2004.10.06 09:03
|s/l
|143
|0.10
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|-17.00
|563.05
|287
|2004.10.06 09:20
|buy
|144
|0.10
|1.2286
|1.2269
|0.0000
|288
|2004.10.06 11:04
|s/l
|144
|0.10
|1.2269
|1.2269
|0.0000
|-17.00
|546.05
|289
|2004.10.06 11:11
|buy
|145
|0.10
|1.2267
|1.2250
|0.0000
|290
|2004.10.06 11:13
|close
|145
|0.10
|1.2273
|1.2250
|0.0000
|6.00
|552.05
|291
|2004.10.06 11:27
|buy
|146
|0.10
|1.2268
|1.2251
|0.0000
|292
|2004.10.06 11:36
|close
|146
|0.10
|1.2274
|1.2251
|0.0000
|6.00
|558.05
|293
|2004.10.06 11:52
|buy
|147
|0.10
|1.2268
|1.2251
|0.0000
|294
|2004.10.06 12:03
|close
|147
|0.10
|1.2276
|1.2251
|0.0000
|8.00
|566.05
|295
|2004.10.06 14:35
|buy
|148
|0.10
|1.2271
|1.2254
|0.0000
|296
|2004.10.06 15:11
|s/l
|148
|0.10
|1.2254
|1.2254
|0.0000
|-17.00
|549.05
|297
|2004.10.06 16:35
|sell
|149
|0.10
|1.2298
|1.2315
|0.0000
|298
|2004.10.06 17:24
|close
|149
|0.10
|1.2291
|1.2315
|0.0000
|7.00
|556.05
|299
|2004.10.06 20:38
|buy
|150
|0.10
|1.2272
|1.2255
|0.0000
|300
|2004.10.06 22:24
|close
|150
|0.10
|1.2283
|1.2255
|0.0000
|11.00
|567.05
|301
|2004.10.07 02:09
|buy
|151
|0.10
|1.2281
|1.2264
|0.0000
|302
|2004.10.07 05:00
|close
|151
|0.10
|1.2289
|1.2264
|0.0000
|8.00
|575.05
|303
|2004.10.07 10:24
|buy
|152
|0.10
|1.2275
|1.2258
|0.0000
|304
|2004.10.07 10:59
|close
|152
|0.10
|1.2284
|1.2258
|0.0000
|9.00
|584.05
|305
|2004.10.07 17:21
|sell
|153
|0.10
|1.2293
|1.2310
|0.0000
|306
|2004.10.07 17:28
|close
|153
|0.10
|1.2283
|1.2310
|0.0000
|10.00
|594.05
|307
|2004.10.08 14:26
|buy
|154
|0.10
|1.2302
|1.2285
|0.0000
|308
|2004.10.08 14:26
|close
|154
|0.10
|1.2308
|1.2285
|0.0000
|6.00
|600.05
|309
|2004.10.08 14:26
|buy
|155
|0.10
|1.2302
|1.2285
|0.0000
|310
|2004.10.08 14:28
|s/l
|155
|0.10
|1.2285
|1.2285
|0.0000
|-17.00
|583.05
|311
|2004.10.08 14:28
|buy
|156
|0.10
|1.2285
|1.2268
|0.0000
|312
|2004.10.08 14:29
|close
|156
|0.10
|1.2300
|1.2268
|0.0000
|15.00
|598.05
|313
|2004.10.08 14:29
|buy
|157
|0.10
|1.2301
|1.2284
|0.0000
|314
|2004.10.08 14:30
|close
|157
|0.10
|1.2363
|1.2284
|0.0000
|62.00
|660.05
|315
|2004.10.08 14:30
|sell
|158
|0.10
|1.2360
|1.2377
|0.0000
|316
|2004.10.08 14:30
|close
|158
|0.10
|1.2348
|1.2377
|0.0000
|12.00
|672.05
|317
|2004.10.08 14:30
|buy
|159
|0.10
|1.2301
|1.2284
|0.0000
|318
|2004.10.08 14:30
|close
|159
|0.10
|1.2361
|1.2284
|0.0000
|60.00
|732.05
|319
|2004.10.08 14:31
|sell
|160
|0.10
|1.2368
|1.2385
|0.0000
|320
|2004.10.08 14:31
|close
|160
|0.10
|1.2360
|1.2385
|0.0000
|8.00
|740.05
|321
|2004.10.08 14:31
|sell
|161
|0.10
|1.2356
|1.2373
|0.0000
|322
|2004.10.08 14:34
|s/l
|161
|0.10
|1.2373
|1.2373
|0.0000
|-17.00
|723.05
|323
|2004.10.08 14:34
|sell
|162
|0.10
|1.2375
|1.2392
|0.0000
|324
|2004.10.08 14:35
|close
|162
|0.10
|1.2367
|1.2392
|0.0000
|8.00
|731.05
|325
|2004.10.08 14:35
|sell
|163
|0.10
|1.2364
|1.2381
|0.0000
|326
|2004.10.08 14:44
|s/l
|163
|0.10
|1.2381
|1.2381
|0.0000
|-17.00
|714.05
|327
|2004.10.08 14:44
|sell
|164
|0.10
|1.2382
|1.2399
|0.0000
|328
|2004.10.08 14:44
|close
|164
|0.10
|1.2373
|1.2399
|0.0000
|9.00
|723.05
|329
|2004.10.08 14:44
|sell
|165
|0.10
|1.2377
|1.2394
|0.0000
|330
|2004.10.08 14:49
|s/l
|165
|0.10
|1.2394
|1.2394
|0.0000
|-17.00
|706.05
|331
|2004.10.08 14:49
|sell
|166
|0.10
|1.2392
|1.2409
|0.0000
|332
|2004.10.08 14:53
|close
|166
|0.10
|1.2384
|1.2409
|0.0000
|8.00
|714.05
|333
|2004.10.08 14:53
|sell
|167
|0.10
|1.2378
|1.2395
|0.0000
|334
|2004.10.08 14:59
|s/l
|167
|0.10
|1.2395
|1.2395
|0.0000
|-17.00
|697.05
|335
|2004.10.08 14:59
|sell
|168
|0.10
|1.2394
|1.2411
|0.0000
|336
|2004.10.08 15:03
|close
|168
|0.10
|1.2385
|1.2411
|0.0000
|9.00
|706.05
|337
|2004.10.08 16:37
|sell
|169
|0.10
|1.2414
|1.2431
|0.0000
|338
|2004.10.08 18:15
|s/l
|169
|0.10
|1.2431
|1.2431
|0.0000
|-17.00
|689.05
|339
|2004.10.08 22:01
|sell
|170
|0.10
|1.2408
|1.2425
|0.0000
|340
|2004.10.08 22:32
|close
|170
|0.10
|1.2404
|1.2425
|0.0000
|4.00
|693.05
|341
|2004.10.11 03:05
|sell
|171
|0.10
|1.2409
|1.2426
|0.0000
|342
|2004.10.11 03:34
|close
|171
|0.10
|1.2402
|1.2426
|0.0000
|7.00
|700.05
|343
|2004.10.11 08:59
|sell
|172
|0.10
|1.2412
|1.2429
|0.0000
|344
|2004.10.11 09:30
|close
|172
|0.10
|1.2401
|1.2429
|0.0000
|11.00
|711.05
|345
|2004.10.12 07:46
|buy
|173
|0.10
|1.2357
|1.2340
|0.0000
|346
|2004.10.12 08:14
|s/l
|173
|0.10
|1.2340
|1.2340
|0.0000
|-17.00
|694.05
|347
|2004.10.12 08:35
|buy
|174
|0.10
|1.2340
|1.2323
|0.0000
|348
|2004.10.12 09:13
|s/l
|174
|0.10
|1.2323
|1.2323
|0.0000
|-17.00
|677.05
|349
|2004.10.12 13:50
|sell
|175
|0.10
|1.2311
|1.2328
|0.0000
|350
|2004.10.12 15:01
|close
|175
|0.10
|1.2305
|1.2328
|0.0000
|6.00
|683.05
|351
|2004.10.13 10:09
|buy
|176
|0.10
|1.2325
|1.2308
|0.0000
|352
|2004.10.13 12:06
|s/l
|176
|0.10
|1.2308
|1.2308
|0.0000
|-17.00
|666.05
|353
|2004.10.13 12:37
|buy
|177
|0.10
|1.2302
|1.2285
|0.0000
|354
|2004.10.13 12:45
|s/l
|177
|0.10
|1.2285
|1.2285
|0.0000
|-17.00
|649.05
|355
|2004.10.13 12:45
|buy
|178
|0.10
|1.2287
|1.2270
|0.0000
|356
|2004.10.13 13:13
|close
|178
|0.10
|1.2296
|1.2270
|0.0000
|9.00
|658.05
|357
|2004.10.13 13:46
|buy
|179
|0.10
|1.2268
|1.2251
|0.0000
|358
|2004.10.13 14:37
|s/l
|179
|0.10
|1.2251
|1.2251
|0.0000
|-17.00
|641.05
|359
|2004.10.13 14:43
|buy
|180
|0.10
|1.2247
|1.2230
|0.0000
|360
|2004.10.13 14:49
|s/l
|180
|0.10
|1.2230
|1.2230
|0.0000
|-17.00
|624.05
|361
|2004.10.13 14:49
|buy
|181
|0.10
|1.2229
|1.2212
|0.0000
|362
|2004.10.13 14:57
|close
|181
|0.10
|1.2237
|1.2212
|0.0000
|8.00
|632.05
|363
|2004.10.13 14:57
|buy
|182
|0.10
|1.2239
|1.2222
|0.0000
|364
|2004.10.13 15:40
|close
|182
|0.10
|1.2248
|1.2222
|0.0000
|9.00
|641.05
|365
|2004.10.13 18:09
|buy
|183
|0.10
|1.2265
|1.2248
|0.0000
|366
|2004.10.13 19:00
|close
|183
|0.10
|1.2270
|1.2248
|0.0000
|5.00
|646.05
|367
|2004.10.14 09:14
|buy
|184
|0.10
|1.2360
|1.2343
|0.0000
|368
|2004.10.14 12:36
|close
|184
|0.10
|1.2370
|1.2343
|0.0000
|10.00
|656.05
|369
|2004.10.14 15:23
|buy
|185
|0.10
|1.2376
|1.2359
|0.0000
|370
|2004.10.14 15:35
|s/l
|185
|0.10
|1.2359
|1.2359
|0.0000
|-17.00
|639.05
|371
|2004.10.14 15:35
|buy
|186
|0.10
|1.2361
|1.2344
|0.0000
|372
|2004.10.14 15:44
|close
|186
|0.10
|1.2369
|1.2344
|0.0000
|8.00
|647.05
|373
|2004.10.14 15:44
|buy
|187
|0.10
|1.2369
|1.2352
|0.0000
|374
|2004.10.14 15:49
|close
|187
|0.10
|1.2376
|1.2352
|0.0000
|7.00
|654.05
|375
|2004.10.14 15:50
|buy
|188
|0.10
|1.2376
|1.2359
|0.0000
|376
|2004.10.14 16:37
|close
|188
|0.10
|1.2384
|1.2359
|0.0000
|8.00
|662.05
|377
|2004.10.14 17:07
|buy
|189
|0.10
|1.2390
|1.2373
|0.0000
|378
|2004.10.14 20:43
|close
|189
|0.10
|1.2397
|1.2373
|0.0000
|7.00
|669.05
|379
|2004.10.15 14:30
|buy
|190
|0.10
|1.2392
|1.2375
|0.0000
|380
|2004.10.15 14:30
|close
|190
|0.10
|1.2400
|1.2375
|0.0000
|8.00
|677.05
|381
|2004.10.15 14:30
|buy
|191
|0.10
|1.2392
|1.2375
|0.0000
|382
|2004.10.15 14:30
|close
|191
|0.10
|1.2414
|1.2375
|0.0000
|22.00
|699.05
|383
|2004.10.15 14:30
|buy
|192
|0.10
|1.2394
|1.2377
|0.0000
|384
|2004.10.15 14:33
|s/l
|192
|0.10
|1.2377
|1.2377
|0.0000
|-17.00
|682.05
|385
|2004.10.15 14:33
|buy
|193
|0.10
|1.2376
|1.2359
|0.0000
|386
|2004.10.15 14:34
|close
|193
|0.10
|1.2386
|1.2359
|0.0000
|10.00
|692.05
|387
|2004.10.15 14:34
|buy
|194
|0.10
|1.2387
|1.2370
|0.0000
|388
|2004.10.15 14:38
|close
|194
|0.10
|1.2412
|1.2370
|0.0000
|25.00
|717.05
|389
|2004.10.15 14:38
|buy
|195
|0.10
|1.2394
|1.2377
|0.0000
|390
|2004.10.15 14:38
|close
|195
|0.10
|1.2412
|1.2377
|0.0000
|18.00
|735.05
|391
|2004.10.15 15:15
|sell
|196
|0.10
|1.2485
|1.2502
|0.0000
|392
|2004.10.15 15:17
|close
|196
|0.10
|1.2475
|1.2502
|0.0000
|10.00
|745.05
|393
|2004.10.15 15:17
|sell
|197
|0.10
|1.2483
|1.2500
|0.0000
|394
|2004.10.15 15:17
|close
|197
|0.10
|1.2475
|1.2500
|0.0000
|8.00
|753.05
|395
|2004.10.15 15:48
|sell
|198
|0.10
|1.2487
|1.2504
|0.0000
|396
|2004.10.15 15:48
|close
|198
|0.10
|1.2480
|1.2504
|0.0000
|7.00
|760.05
|397
|2004.10.15 15:48
|sell
|199
|0.10
|1.2487
|1.2504
|0.0000
|398
|2004.10.15 15:49
|close
|199
|0.10
|1.2479
|1.2504
|0.0000
|8.00
|768.05
|399
|2004.10.15 15:49
|sell
|200
|0.10
|1.2488
|1.2505
|0.0000
|400
|2004.10.15 15:49
|close
|200
|0.10
|1.2481
|1.2505
|0.0000
|7.00
|775.05
|401
|2004.10.15 15:50
|sell
|201
|0.10
|1.2481
|1.2498
|0.0000
|402
|2004.10.15 15:50
|close
|201
|0.10
|1.2470
|1.2498
|0.0000
|11.00
|786.05
|403
|2004.10.15 15:54
|sell
|202
|0.10
|1.2481
|1.2498
|0.0000
|404
|2004.10.15 15:57
|close
|202
|0.10
|1.2475
|1.2498
|0.0000
|6.00
|792.05
|405
|2004.10.15 15:59
|sell
|203
|0.10
|1.2481
|1.2498
|0.0000
|406
|2004.10.15 16:03
|close
|203
|0.10
|1.2470
|1.2498
|0.0000
|11.00
|803.05
|407
|2004.10.15 17:06
|sell
|204
|0.10
|1.2491
|1.2508
|0.0000
|408
|2004.10.15 17:20
|close
|204
|0.10
|1.2484
|1.2508
|0.0000
|7.00
|810.05
|409
|2004.10.15 18:12
|buy
|205
|0.10
|1.2461
|1.2444
|0.0000
|410
|2004.10.15 19:02
|close
|205
|0.10
|1.2467
|1.2444
|0.0000
|6.00
|816.05
|411
|2004.10.18 09:00
|buy
|206
|0.10
|1.2483
|1.2466
|0.0000
|412
|2004.10.18 13:31
|s/l
|206
|0.10
|1.2466
|1.2466
|0.0000
|-17.00
|799.05
|413
|2004.10.18 13:31
|buy
|207
|0.10
|1.2467
|1.2450
|0.0000
|414
|2004.10.18 14:10
|close
|207
|0.10
|1.2472
|1.2450
|0.0000
|5.00
|804.05
|415
|2004.10.18 14:18
|sell
|208
|0.10
|1.2481
|1.2498
|0.0000
|416
|2004.10.18 14:56
|s/l
|208
|0.10
|1.2498
|1.2498
|0.0000
|-17.00
|787.05
|417
|2004.10.18 14:56
|sell
|209
|0.10
|1.2496
|1.2513
|0.0000
|418
|2004.10.18 15:02
|s/l
|209
|0.10
|1.2513
|1.2513
|0.0000
|-17.00
|770.05
|419
|2004.10.18 16:16
|buy
|210
|0.10
|1.2504
|1.2487
|0.0000
|420
|2004.10.18 16:22
|close
|210
|0.10
|1.2512
|1.2487
|0.0000
|8.00
|778.05
|421
|2004.10.18 18:07
|buy
|211
|0.10
|1.2505
|1.2488
|0.0000
|422
|2004.10.18 18:22
|s/l
|211
|0.10
|1.2488
|1.2488
|0.0000
|-17.00
|761.05
|423
|2004.10.18 18:22
|buy
|212
|0.10
|1.2489
|1.2472
|0.0000
|424
|2004.10.18 20:00
|close
|212
|0.10
|1.2498
|1.2472
|0.0000
|9.00
|770.05
|425
|2004.10.19 14:37
|buy
|213
|0.10
|1.2492
|1.2475
|0.0000
|426
|2004.10.19 14:39
|close
|213
|0.10
|1.2502
|1.2475
|0.0000
|10.00
|780.05
|427
|2004.10.19 14:41
|buy
|214
|0.10
|1.2491
|1.2474
|0.0000
|428
|2004.10.19 14:58
|close
|214
|0.10
|1.2498
|1.2474
|0.0000
|7.00
|787.05
|429
|2004.10.20 08:33
|sell
|215
|0.10
|1.2519
|1.2536
|0.0000
|430
|2004.10.20 09:21
|s/l
|215
|0.10
|1.2536
|1.2536
|0.0000
|-17.00
|770.05
|431
|2004.10.20 18:33
|buy
|216
|0.10
|1.2609
|1.2592
|0.0000
|432
|2004.10.20 18:46
|s/l
|216
|0.10
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-17.00
|753.05
|433
|2004.10.20 18:46
|buy
|217
|0.10
|1.2593
|1.2576
|0.0000
|434
|2004.10.20 19:06
|close
|217
|0.10
|1.2603
|1.2576
|0.0000
|10.00
|763.05
|435
|2004.10.20 23:50
|buy
|218
|0.10
|1.2578
|1.2561
|0.0000
|436
|2004.10.21 03:23
|close
|218
|0.10
|1.2589
|1.2561
|0.0000
|8.76
|771.82
|437
|2004.10.21 16:12
|sell
|219
|0.10
|1.2626
|1.2643
|0.0000
|438
|2004.10.21 16:49
|close
|219
|0.10
|1.2618
|1.2643
|0.0000
|8.00
|779.82
|439
|2004.10.21 18:04
|sell
|220
|0.10
|1.2632
|1.2649
|0.0000
|440
|2004.10.21 18:12
|close
|220
|0.10
|1.2621
|1.2649
|0.0000
|11.00
|790.82
|441
|2004.10.21 21:43
|buy
|221
|0.10
|1.2610
|1.2593
|0.0000
|442
|2004.10.22 03:59
|close
|221
|0.10
|1.2625
|1.2593
|0.0000
|14.25
|805.07
|443
|2004.10.22 08:21
|sell
|222
|0.10
|1.2630
|1.2647
|0.0000
|444
|2004.10.22 08:44
|close
|222
|0.10
|1.2620
|1.2647
|0.0000
|10.00
|815.07
|445
|2004.10.22 08:53
|sell
|223
|0.10
|1.2630
|1.2647
|0.0000
|446
|2004.10.22 09:23
|close
|223
|0.10
|1.2620
|1.2647
|0.0000
|10.00
|825.07
|447
|2004.10.22 09:29
|buy
|224
|0.10
|1.2615
|1.2598
|0.0000
|448
|2004.10.22 09:47
|close
|224
|0.10
|1.2624
|1.2598
|0.0000
|9.00
|834.07
|449
|2004.10.22 14:08
|buy
|225
|0.10
|1.2616
|1.2599
|0.0000
|450
|2004.10.22 14:35
|s/l
|225
|0.10
|1.2599
|1.2599
|0.0000
|-17.00
|817.07
|451
|2004.10.22 14:35
|buy
|226
|0.10
|1.2600
|1.2583
|0.0000
|452
|2004.10.22 14:37
|close
|226
|0.10
|1.2608
|1.2583
|0.0000
|8.00
|825.07
|453
|2004.10.22 14:37
|buy
|227
|0.10
|1.2606
|1.2589
|0.0000
|454
|2004.10.22 15:35
|close
|227
|0.10
|1.2620
|1.2589
|0.0000
|14.00
|839.07
|455
|2004.10.22 16:18
|sell
|228
|0.10
|1.2634
|1.2651
|0.0000
|456
|2004.10.22 16:35
|close
|228
|0.10
|1.2624
|1.2651
|0.0000
|10.00
|849.07
|457
|2004.10.25 03:51
|buy
|229
|0.10
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|458
|2004.10.25 05:23
|close
|229
|0.10
|1.2770
|1.2744
|0.0000
|9.00
|858.07
|459
|2004.10.25 11:09
|buy
|230
|0.10
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|460
|2004.10.25 11:13
|close
|230
|0.10
|1.2795
|1.2769
|0.0000
|9.00
|867.07
|461
|2004.10.25 12:59
|buy
|231
|0.10
|1.2800
|1.2783
|0.0000
|462
|2004.10.25 13:54
|s/l
|231
|0.10
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|-17.00
|850.07
|463
|2004.10.25 15:34
|buy
|232
|0.10
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|464
|2004.10.25 15:39
|close
|232
|0.10
|1.2776
|1.2752
|0.0000
|7.00
|857.07
|465
|2004.10.25 23:21
|sell
|233
|0.10
|1.2813
|1.2830
|0.0000
|466
|2004.10.25 23:22
|close
|233
|0.10
|1.2805
|1.2830
|0.0000
|8.00
|865.07
|467
|2004.10.26 02:07
|buy
|234
|0.10
|1.2782
|1.2765
|0.0000
|468
|2004.10.26 03:00
|close
|234
|0.10
|1.2791
|1.2765
|0.0000
|9.00
|874.07
|469
|2004.10.26 05:34
|buy
|235
|0.10
|1.2828
|1.2811
|0.0000
|470
|2004.10.26 07:59
|s/l
|235
|0.10
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-17.00
|857.07
|471
|2004.10.26 14:19
|buy
|236
|0.10
|1.2777
|1.2760
|0.0000
|472
|2004.10.26 14:26
|close
|236
|0.10
|1.2786
|1.2760
|0.0000
|9.00
|866.07
|473
|2004.10.26 16:13
|buy
|237
|0.10
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|474
|2004.10.26 16:22
|close
|237
|0.10
|1.2782
|1.2754
|0.0000
|11.00
|877.07
|475
|2004.10.26 16:58
|buy
|238
|0.10
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|476
|2004.10.26 17:07
|s/l
|238
|0.10
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-17.00
|860.07
|477
|2004.10.26 18:13
|buy
|239
|0.10
|1.2742
|1.2725
|0.0000
|478
|2004.10.26 18:35
|s/l
|239
|0.10
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-17.00
|843.07
|479
|2004.10.26 18:35
|buy
|240
|0.10
|1.2725
|1.2708
|0.0000
|480
|2004.10.26 18:43
|close
|240
|0.10
|1.2734
|1.2708
|0.0000
|9.00
|852.07
|481
|2004.10.26 18:43
|buy
|241
|0.10
|1.2736
|1.2719
|0.0000
|482
|2004.10.26 19:24
|close
|241
|0.10
|1.2746
|1.2719
|0.0000
|10.00
|862.07
|483
|2004.10.26 23:22
|buy
|242
|0.10
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|484
|2004.10.27 00:36
|close
|242
|0.10
|1.2758
|1.2733
|0.0000
|7.25
|869.32
|485
|2004.10.27 15:28
|buy
|243
|0.10
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|486
|2004.10.27 16:58
|s/l
|243
|0.10
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-17.00
|852.32
|487
|2004.10.27 17:03
|buy
|244
|0.10
|1.2753
|1.2736
|0.0000
|488
|2004.10.27 17:05
|s/l
|244
|0.10
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-17.00
|835.32
|489
|2004.10.27 17:05
|buy
|245
|0.10
|1.2738
|1.2721
|0.0000
|490
|2004.10.27 17:07
|close
|245
|0.10
|1.2746
|1.2721
|0.0000
|8.00
|843.32
|491
|2004.10.27 17:07
|buy
|246
|0.10
|1.2747
|1.2730
|0.0000
|492
|2004.10.27 17:12
|s/l
|246
|0.10
|1.2730
|1.2730
|0.0000
|-17.00
|826.32
|493
|2004.10.27 17:12
|buy
|247
|0.10
|1.2732
|1.2715
|0.0000
|494
|2004.10.27 17:21
|s/l
|247
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-17.00
|809.32
|495
|2004.10.27 17:21
|buy
|248
|0.10
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|496
|2004.10.27 17:25
|close
|248
|0.10
|1.2723
|1.2698
|0.0000
|8.00
|817.32
|497
|2004.10.27 17:25
|buy
|249
|0.10
|1.2726
|1.2709
|0.0000
|498
|2004.10.27 17:41
|s/l
|249
|0.10
|1.2709
|1.2709
|0.0000
|-17.00
|800.32
|499
|2004.10.27 17:41
|buy
|250
|0.10
|1.2711
|1.2694
|0.0000
|500
|2004.10.27 17:52
|close
|250
|0.10
|1.2718
|1.2694
|0.0000
|7.00
|807.32
|501
|2004.10.27 17:52
|buy
|251
|0.10
|1.2719
|1.2702
|0.0000
|502
|2004.10.27 18:15
|s/l
|251
|0.10
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|-17.00
|790.32
|503
|2004.10.27 18:18
|buy
|252
|0.10
|1.2700
|1.2683
|0.0000
|504
|2004.10.27 18:22
|close
|252
|0.10
|1.2709
|1.2683
|0.0000
|9.00
|799.32
|505
|2004.10.28 06:34
|buy
|253
|0.10
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|506
|2004.10.28 07:06
|close
|253
|0.10
|1.2727
|1.2698
|0.0000
|12.00
|811.32
|507
|2004.10.28 13:03
|buy
|254
|0.10
|1.2674
|1.2657
|0.0000
|508
|2004.10.28 13:16
|s/l
|254
|0.10
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|-17.00
|794.32
|509
|2004.10.28 13:16
|buy
|255
|0.10
|1.2658
|1.2641
|0.0000
|510
|2004.10.28 13:19
|close
|255
|0.10
|1.2669
|1.2641
|0.0000
|11.00
|805.32
|511
|2004.10.28 13:23
|buy
|256
|0.10
|1.2674
|1.2657
|0.0000
|512
|2004.10.28 13:40
|close
|256
|0.10
|1.2685
|1.2657
|0.0000
|11.00
|816.32
|513
|2004.10.28 14:04
|sell
|257
|0.10
|1.2713
|1.2730
|0.0000
|514
|2004.10.28 14:19
|close
|257
|0.10
|1.2703
|1.2730
|0.0000
|10.00
|826.32
|515
|2004.10.28 14:25
|sell
|258
|0.10
|1.2714
|1.2731
|0.0000
|516
|2004.10.28 14:35
|close
|258
|0.10
|1.2704
|1.2731
|0.0000
|10.00
|836.32
|517
|2004.10.28 16:11
|buy
|259
|0.10
|1.2739
|1.2722
|0.0000
|518
|2004.10.28 17:08
|close
|259
|0.10
|1.2751
|1.2722
|0.0000
|12.00
|848.32
|519
|2004.10.29 08:59
|sell
|260
|0.10
|1.2764
|1.2781
|0.0000
|520
|2004.10.29 10:19
|close
|260
|0.10
|1.2756
|1.2781
|0.0000
|8.00
|856.32
|521
|2004.10.29 10:20
|buy
|261
|0.10
|1.2757
|1.2740
|0.0000
|522
|2004.10.29 11:45
|s/l
|261
|0.10
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-17.00
|839.32
|523
|2004.10.29 14:30
|sell
|262
|0.10
|1.2766
|1.2783
|0.0000
|524
|2004.10.29 14:30
|close
|262
|0.10
|1.2752
|1.2783
|0.0000
|14.00
|853.32
|525
|2004.10.29 15:57
|buy
|263
|0.10
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|526
|2004.10.29 15:57
|close
|263
|0.10
|1.2744
|1.2700
|0.0000
|27.00
|880.32
|527
|2004.10.29 15:57
|buy
|264
|0.10
|1.2725
|1.2708
|0.0000
|528
|2004.10.29 15:57
|close
|264
|0.10
|1.2744
|1.2708
|0.0000
|19.00
|899.32
|529
|2004.10.29 15:57
|buy
|265
|0.10
|1.2725
|1.2708
|0.0000
|530
|2004.10.29 15:59
|close
|265
|0.10
|1.2742
|1.2708
|0.0000
|17.00
|916.32
|531
|2004.10.29 17:21
|sell
|266
|0.10
|1.2747
|1.2764
|0.0000
|532
|2004.10.29 19:09
|s/l
|266
|0.10
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-17.00
|899.32
|533
|2004.11.01 10:26
|buy
|267
|0.10
|1.2742
|1.2725
|0.0000
|534
|2004.11.01 13:00
|close
|267
|0.10
|1.2753
|1.2725
|0.0000
|11.00
|910.32
|535
|2004.11.01 17:10
|buy
|268
|0.10
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|536
|2004.11.01 17:51
|close
|268
|0.10
|1.2740
|1.2714
|0.0000
|9.00
|919.32
|537
|2004.11.02 00:21
|buy
|269
|0.10
|1.2742
|1.2725
|0.0000
|538
|2004.11.02 06:50
|s/l
|269
|0.10
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-17.00
|902.32
|539
|2004.11.02 21:06
|sell
|270
|0.10
|1.2711
|1.2728
|0.0000
|540
|2004.11.02 21:06
|s/l
|270
|0.10
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-17.00
|885.32
|541
|2004.11.02 21:06
|sell
|271
|0.10
|1.2729
|1.2746
|0.0000
|542
|2004.11.02 21:07
|close
|271
|0.10
|1.2709
|1.2746
|0.0000
|20.00
|905.32
|543
|2004.11.02 21:07
|sell
|272
|0.10
|1.2706
|1.2723
|0.0000
|544
|2004.11.02 21:07
|s/l
|272
|0.10
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-17.00
|888.32
|545
|2004.11.02 21:07
|sell
|273
|0.10
|1.2723
|1.2740
|0.0000
|546
|2004.11.02 21:07
|close
|273
|0.10
|1.2708
|1.2740
|0.0000
|15.00
|903.32
|547
|2004.11.02 21:08
|sell
|274
|0.10
|1.2709
|1.2726
|0.0000
|548
|2004.11.02 21:46
|s/l
|274
|0.10
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-17.00
|886.32
|549
|2004.11.02 21:46
|sell
|275
|0.10
|1.2725
|1.2742
|0.0000
|550
|2004.11.02 22:59
|s/l
|275
|0.10
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-17.00
|869.32
|551
|2004.11.03 03:08
|buy
|276
|0.10
|1.2688
|1.2671
|0.0000
|552
|2004.11.03 03:20
|s/l
|276
|0.10
|1.2671
|1.2671
|0.0000
|-17.00
|852.32
|553
|2004.11.03 03:20
|buy
|277
|0.10
|1.2671
|1.2654
|0.0000
|554
|2004.11.03 03:23
|close
|277
|0.10
|1.2683
|1.2654
|0.0000
|12.00
|864.32
|555
|2004.11.03 03:23
|buy
|278
|0.10
|1.2685
|1.2668
|0.0000
|556
|2004.11.03 04:40
|close
|278
|0.10
|1.2696
|1.2668
|0.0000
|11.00
|875.32
|557
|2004.11.03 05:42
|buy
|279
|0.10
|1.2677
|1.2660
|0.0000
|558
|2004.11.03 05:59
|close
|279
|0.10
|1.2692
|1.2660
|0.0000
|15.00
|890.32
|559
|2004.11.03 07:50
|sell
|280
|0.10
|1.2688
|1.2705
|0.0000
|560
|2004.11.03 07:59
|s/l
|280
|0.10
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-17.00
|873.32
|561
|2004.11.03 07:59
|sell
|281
|0.10
|1.2703
|1.2720
|0.0000
|562
|2004.11.03 08:00
|s/l
|281
|0.10
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-17.00
|856.32
|563
|2004.11.03 14:18
|sell
|282
|0.10
|1.2761
|1.2778
|0.0000
|564
|2004.11.03 14:24
|s/l
|282
|0.10
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-17.00
|839.32
|565
|2004.11.03 14:24
|sell
|283
|0.10
|1.2776
|1.2793
|0.0000
|566
|2004.11.03 14:50
|s/l
|283
|0.10
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-17.00
|822.32
|567
|2004.11.03 14:50
|sell
|284
|0.10
|1.2792
|1.2809
|0.0000
|568
|2004.11.03 15:19
|s/l
|284
|0.10
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|-17.00
|805.32
|569
|2004.11.04 09:05
|buy
|285
|0.10
|1.2816
|1.2799
|0.0000
|570
|2004.11.04 10:00
|s/l
|285
|0.10
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-17.00
|788.32
|571
|2004.11.04 10:00
|buy
|286
|0.10
|1.2800
|1.2783
|0.0000
|572
|2004.11.04 10:27
|close
|286
|0.10
|1.2815
|1.2783
|0.0000
|15.00
|803.32
|573
|2004.11.04 10:33
|buy
|287
|0.10
|1.2808
|1.2791
|0.0000
|574
|2004.11.04 11:05
|close
|287
|0.10
|1.2820
|1.2791
|0.0000
|12.00
|815.32
|575
|2004.11.04 12:00
|sell
|288
|0.10
|1.2843
|1.2860
|0.0000
|576
|2004.11.04 13:04
|s/l
|288
|0.10
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-17.00
|798.32
|577
|2004.11.05 09:00
|buy
|289
|0.10
|1.2875
|1.2858
|0.0000
|578
|2004.11.05 11:00
|s/l
|289
|0.10
|1.2858
|1.2858
|0.0000
|-17.00
|781.32
|579
|2004.11.05 15:00
|buy
|290
|0.10
|1.2822
|1.2805
|0.0000
|580
|2004.11.05 15:06
|s/l
|290
|0.10
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-17.00
|764.32
|581
|2004.11.05 15:06
|buy
|291
|0.10
|1.2806
|1.2789
|0.0000
|582
|2004.11.05 15:17
|close
|291
|0.10
|1.2821
|1.2789
|0.0000
|15.00
|779.32
|583
|2004.11.05 15:17
|buy
|292
|0.10
|1.2818
|1.2801
|0.0000
|584
|2004.11.05 15:21
|close
|292
|0.10
|1.2832
|1.2801
|0.0000
|14.00
|793.32
|585
|2004.11.05 15:21
|buy
|293
|0.10
|1.2834
|1.2817
|0.0000
|586
|2004.11.05 15:25
|s/l
|293
|0.10
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-17.00
|776.32
|587
|2004.11.05 15:25
|buy
|294
|0.10
|1.2815
|1.2798
|0.0000
|588
|2004.11.05 15:29
|close
|294
|0.10
|1.2833
|1.2798
|0.0000
|18.00
|794.32
|589
|2004.11.05 15:29
|buy
|295
|0.10
|1.2833
|1.2816
|0.0000
|590
|2004.11.05 15:31
|close
|295
|0.10
|1.2852
|1.2816
|0.0000
|19.00
|813.32
|591
|2004.11.05 15:31
|buy
|296
|0.10
|1.2841
|1.2824
|0.0000
|592
|2004.11.05 15:31
|close
|296
|0.10
|1.2855
|1.2824
|0.0000
|14.00
|827.32
|593
|2004.11.05 15:34
|sell
|297
|0.10
|1.2873
|1.2890
|0.0000
|594
|2004.11.05 15:59
|close
|297
|0.10
|1.2837
|1.2890
|0.0000
|36.00
|863.32
|595
|2004.11.05 16:00
|sell
|298
|0.10
|1.2887
|1.2904
|0.0000
|596
|2004.11.05 16:01
|s/l
|298
|0.10
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-17.00
|846.32
|597
|2004.11.05 16:01
|sell
|299
|0.10
|1.2902
|1.2919
|0.0000
|598
|2004.11.05 16:14
|close
|299
|0.10
|1.2887
|1.2919
|0.0000
|15.00
|861.32
|599
|2004.11.05 16:14
|sell
|300
|0.10
|1.2888
|1.2905
|0.0000
|600
|2004.11.05 16:48
|s/l
|300
|0.10
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-17.00
|844.32
|601
|2004.11.05 16:48
|sell
|301
|0.10
|1.2904
|1.2921
|0.0000
|602
|2004.11.05 16:59
|close
|301
|0.10
|1.2886
|1.2921
|0.0000
|18.00
|862.32
|603
|2004.11.05 17:00
|sell
|302
|0.10
|1.2905
|1.2922
|0.0000
|604
|2004.11.05 17:01
|s/l
|302
|0.10
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-17.00
|845.32
|605
|2004.11.05 19:00
|buy
|303
|0.10
|1.2923
|1.2906
|0.0000
|606
|2004.11.05 20:11
|close
|303
|0.10
|1.2933
|1.2906
|0.0000
|10.00
|855.32
|607
|2004.11.05 21:26
|sell
|304
|0.10
|1.2948
|1.2965
|0.0000
|608
|2004.11.05 22:00
|s/l
|304
|0.10
|1.2965
|1.2965
|0.0000
|-17.00
|838.32
|609
|2004.11.05 22:25
|sell
|305
|0.10
|1.2968
|1.2985
|0.0000
|610
|2004.11.05 22:41
|close
|305
|0.10
|1.2959
|1.2985
|0.0000
|9.00
|847.32
|611
|2004.11.09 03:00
|sell
|306
|0.10
|1.2917
|1.2934
|0.0000
|612
|2004.11.09 09:04
|s/l
|306
|0.10
|1.2934
|1.2934
|0.0000
|-17.00
|830.32
|613
|2004.11.09 14:10
|sell
|307
|0.10
|1.2913
|1.2930
|0.0000
|614
|2004.11.09 14:40
|close
|307
|0.10
|1.2903
|1.2930
|0.0000
|10.00
|840.32
|615
|2004.11.09 19:20
|buy
|308
|0.10
|1.2902
|1.2885
|0.0000
|616
|2004.11.09 19:59
|close
|308
|0.10
|1.2915
|1.2885
|0.0000
|13.00
|853.32
|617
|2004.11.09 20:11
|buy
|309
|0.10
|1.2894
|1.2877
|0.0000
|618
|2004.11.10 08:59
|close
|309
|0.10
|1.2904
|1.2877
|0.0000
|9.25
|862.58
|619
|2004.11.10 09:00
|buy
|310
|0.10
|1.2883
|1.2866
|0.0000
|620
|2004.11.10 09:28
|close
|310
|0.10
|1.2894
|1.2866
|0.0000
|11.00
|873.58
|621
|2004.11.10 09:59
|buy
|311
|0.10
|1.2887
|1.2870
|0.0000
|622
|2004.11.10 10:00
|close
|311
|0.10
|1.2915
|1.2870
|0.0000
|28.00
|901.58
|623
|2004.11.10 10:00
|sell
|312
|0.10
|1.2919
|1.2936
|0.0000
|624
|2004.11.10 12:00
|s/l
|312
|0.10
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-17.00
|884.58
|625
|2004.11.10 19:00
|buy
|313
|0.10
|1.2879
|1.2862
|0.0000
|626
|2004.11.10 21:02
|close
|313
|0.10
|1.2891
|1.2862
|0.0000
|12.00
|896.58
|627
|2004.11.11 13:11
|buy
|314
|0.10
|1.2866
|1.2849
|0.0000
|628
|2004.11.11 13:45
|close
|314
|0.10
|1.2876
|1.2849
|0.0000
|10.00
|906.58
|629
|2004.11.12 03:00
|sell
|315
|0.10
|1.2919
|1.2936
|0.0000
|630
|2004.11.12 03:32
|close
|315
|0.10
|1.2910
|1.2936
|0.0000
|9.00
|915.58
|631
|2004.11.12 03:59
|sell
|316
|0.10
|1.2919
|1.2936
|0.0000
|632
|2004.11.12 04:01
|close
|316
|0.10
|1.2904
|1.2936
|0.0000
|15.00
|930.58
|633
|2004.11.12 10:00
|buy
|317
|0.10
|1.2921
|1.2904
|0.0000
|634
|2004.11.12 15:00
|s/l
|317
|0.10
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-17.00
|913.58
|635
|2004.11.12 15:00
|buy
|318
|0.10
|1.2904
|1.2887
|0.0000
|636
|2004.11.12 17:00
|close
|318
|0.10
|1.2929
|1.2887
|0.0000
|25.00
|938.58
|637
|2004.11.12 18:00
|sell
|319
|0.10
|1.2966
|1.2983
|0.0000
|638
|2004.11.12 20:04
|s/l
|319
|0.10
|1.2983
|1.2983
|0.0000
|-17.00
|921.58
|639
|2004.11.15 10:09
|buy
|320
|0.10
|1.2975
|1.2958
|0.0000
|640
|2004.11.15 10:31
|s/l
|320
|0.10
|1.2958
|1.2958
|0.0000
|-17.00
|904.58
|641
|2004.11.15 10:41
|buy
|321
|0.10
|1.2956
|1.2939
|0.0000
|642
|2004.11.15 11:00
|close
|321
|0.10
|1.2965
|1.2939
|0.0000
|9.00
|913.58
|643
|2004.11.15 11:04
|buy
|322
|0.10
|1.2958
|1.2941
|0.0000
|644
|2004.11.15 12:00
|s/l
|322
|0.10
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-17.00
|896.58
|645
|2004.11.15 15:02
|sell
|323
|0.10
|1.2967
|1.2984
|0.0000
|646
|2004.11.15 15:09
|close
|323
|0.10
|1.2959
|1.2984
|0.0000
|8.00
|904.58
|647
|2004.11.15 16:00
|buy
|324
|0.10
|1.2960
|1.2943
|0.0000
|648
|2004.11.15 17:00
|s/l
|324
|0.10
|1.2943
|1.2943
|0.0000
|-17.00
|887.58
|649
|2004.11.15 17:01
|buy
|325
|0.10
|1.2938
|1.2921
|0.0000
|650
|2004.11.15 17:40
|close
|325
|0.10
|1.2949
|1.2921
|0.0000
|11.00
|898.58
|651
|2004.11.15 17:57
|buy
|326
|0.10
|1.2938
|1.2921
|0.0000
|652
|2004.11.15 18:15
|close
|326
|0.10
|1.2948
|1.2921
|0.0000
|10.00
|908.58
|653
|2004.11.15 19:03
|buy
|327
|0.10
|1.2920
|1.2903
|0.0000
|654
|2004.11.15 19:47
|close
|327
|0.10
|1.2929
|1.2903
|0.0000
|9.00
|917.58
|655
|2004.11.15 20:31
|sell
|328
|0.10
|1.2936
|1.2953
|0.0000
|656
|2004.11.15 23:04
|s/l
|328
|0.10
|1.2953
|1.2953
|0.0000
|-17.00
|900.58
|657
|2004.11.16 04:59
|sell
|329
|0.10
|1.2935
|1.2952
|0.0000
|658
|2004.11.16 09:00
|s/l
|329
|0.10
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|-17.00
|883.58
|659
|2004.11.16 17:14
|sell
|330
|0.10
|1.2986
|1.3003
|0.0000
|660
|2004.11.16 17:50
|close
|330
|0.10
|1.2973
|1.3003
|0.0000
|13.00
|896.58
|661
|2004.11.16 22:00
|buy
|331
|0.10
|1.2958
|1.2941
|0.0000
|662
|2004.11.17 07:11
|close
|331
|0.10
|1.2969
|1.2941
|0.0000
|10.25
|906.83
|663
|2004.11.18 14:00
|buy
|332
|0.10
|1.3017
|1.3000
|0.0000
|664
|2004.11.18 14:31
|close
|332
|0.10
|1.3026
|1.3000
|0.0000
|9.00
|915.83
|665
|2004.11.18 14:40
|buy
|333
|0.10
|1.3024
|1.3007
|0.0000
|666
|2004.11.18 14:47
|s/l
|333
|0.10
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|-17.00
|898.83
|667
|2004.11.18 14:47
|buy
|334
|0.10
|1.3009
|1.2992
|0.0000
|668
|2004.11.18 14:59
|close
|334
|0.10
|1.3020
|1.2992
|0.0000
|11.00
|909.83
|669
|2004.11.18 16:00
|buy
|335
|0.10
|1.3007
|1.2990
|0.0000
|670
|2004.11.18 16:04
|close
|335
|0.10
|1.3016
|1.2990
|0.0000
|9.00
|918.83
|671
|2004.11.18 16:14
|buy
|336
|0.10
|1.3007
|1.2990
|0.0000
|672
|2004.11.18 17:00
|s/l
|336
|0.10
|1.2990
|1.2990
|0.0000
|-17.00
|901.83
|673
|2004.11.19 09:59
|buy
|337
|0.10
|1.2958
|1.2941
|0.0000
|674
|2004.11.19 10:00
|close
|337
|0.10
|1.2988
|1.2941
|0.0000
|30.00
|931.83
|675
|2004.11.19 10:00
|sell
|338
|0.10
|1.2988
|1.3005
|0.0000
|676
|2004.11.19 12:00
|s/l
|338
|0.10
|1.3005
|1.3005
|0.0000
|-17.00
|914.83
|677
|2004.11.19 15:00
|sell
|339
|0.10
|1.3051
|1.3068
|0.0000
|678
|2004.11.19 15:04
|close
|339
|0.10
|1.3044
|1.3068
|0.0000
|7.00
|921.83
|679
|2004.11.19 15:05
|sell
|340
|0.10
|1.3047
|1.3064
|0.0000
|680
|2004.11.19 15:06
|close
|340
|0.10
|1.3041
|1.3064
|0.0000
|6.00
|927.83
|681
|2004.11.19 15:33
|sell
|341
|0.10
|1.3047
|1.3064
|0.0000
|682
|2004.11.19 15:34
|close
|341
|0.10
|1.3041
|1.3064
|0.0000
|6.00
|933.83
|683
|2004.11.19 15:42
|sell
|342
|0.10
|1.3047
|1.3064
|0.0000
|684
|2004.11.19 16:01
|close
|342
|0.10
|1.3039
|1.3064
|0.0000
|8.00
|941.83
|685
|2004.11.19 16:14
|buy
|343
|0.10
|1.3034
|1.3017
|0.0000
|686
|2004.11.19 16:26
|close
|343
|0.10
|1.3041
|1.3017
|0.0000
|7.00
|948.83
|687
|2004.11.19 20:09
|buy
|344
|0.10
|1.3035
|1.3018
|0.0000
|688
|2004.11.19 21:00
|s/l
|344
|0.10
|1.3018
|1.3018
|0.0000
|-17.00
|931.83
|689
|2004.11.19 21:00
|buy
|345
|0.10
|1.3013
|1.2996
|0.0000
|690
|2004.11.19 21:42
|close
|345
|0.10
|1.3024
|1.2996
|0.0000
|11.00
|942.83
|691
|2004.11.19 21:59
|buy
|346
|0.10
|1.3019
|1.3002
|0.0000
|692
|2004.11.22 01:17
|close
|346
|0.10
|1.3026
|1.3002
|0.0000
|6.25
|949.09
|693
|2004.11.22 10:24
|buy
|347
|0.10
|1.3019
|1.3002
|0.0000
|694
|2004.11.22 10:58
|close
|347
|0.10
|1.3030
|1.3002
|0.0000
|11.00
|960.09
|695
|2004.11.23 02:00
|buy
|348
|0.10
|1.3013
|1.2996
|0.0000
|696
|2004.11.23 04:00
|s/l
|348
|0.10
|1.2996
|1.2996
|0.0000
|-17.00
|943.09
|697
|2004.11.23 04:00
|buy
|349
|0.10
|1.2981
|1.2964
|0.0000
|698
|2004.11.23 04:23
|close
|349
|0.10
|1.2995
|1.2964
|0.0000
|14.00
|957.09
|699
|2004.11.23 04:23
|buy
|350
|0.10
|1.2992
|1.2975
|0.0000
|700
|2004.11.23 04:39
|close
|350
|0.10
|1.3001
|1.2975
|0.0000
|9.00
|966.09
|701
|2004.11.23 04:59
|buy
|351
|0.10
|1.2986
|1.2969
|0.0000
|702
|2004.11.23 05:00
|close
|351
|0.10
|1.2999
|1.2969
|0.0000
|13.00
|979.09
|703
|2004.11.23 05:02
|sell
|352
|0.20
|1.2999
|1.3016
|0.0000
|704
|2004.11.23 05:52
|close
|352
|0.20
|1.2992
|1.3016
|0.0000
|14.00
|993.09
|705
|2004.11.23 05:59
|sell
|353
|0.20
|1.3003
|1.3020
|0.0000
|706
|2004.11.23 07:57
|close
|353
|0.20
|1.2992
|1.3020
|0.0000
|22.00
|1015.09
|707
|2004.11.23 09:09
|sell
|354
|0.20
|1.3002
|1.3019
|0.0000
|708
|2004.11.23 09:52
|close
|354
|0.20
|1.2992
|1.3019
|0.0000
|20.00
|1035.09
|709
|2004.11.23 12:00
|sell
|355
|0.20
|1.3054
|1.3071
|0.0000
|710
|2004.11.23 13:27
|s/l
|355
|0.20
|1.3071
|1.3071
|0.0000
|-34.00
|1001.09
|711
|2004.11.23 14:00
|sell
|356
|0.20
|1.3083
|1.3100
|0.0000
|712
|2004.11.23 14:51
|close
|356
|0.20
|1.3072
|1.3100
|0.0000
|22.00
|1023.09
|713
|2004.11.23 14:59
|sell
|357
|0.20
|1.3083
|1.3100
|0.0000
|714
|2004.11.23 15:05
|close
|357
|0.20
|1.3067
|1.3100
|0.0000
|32.00
|1055.09
|715
|2004.11.23 17:00
|sell
|358
|0.20
|1.3090
|1.3107
|0.0000
|716
|2004.11.23 17:17
|close
|358
|0.20
|1.3083
|1.3107
|0.0000
|14.00
|1069.09
|717
|2004.11.23 18:18
|sell
|359
|0.20
|1.3100
|1.3117
|0.0000
|718
|2004.11.23 18:59
|close
|359
|0.20
|1.3091
|1.3117
|0.0000
|18.00
|1087.09
|719
|2004.11.23 21:00
|buy
|360
|0.20
|1.3081
|1.3064
|0.0000
|720
|2004.11.24 00:00
|close
|360
|0.20
|1.3089
|1.3064
|0.0000
|14.51
|1101.60
|721
|2004.11.24 05:00
|buy
|361
|0.20
|1.3086
|1.3069
|0.0000
|722
|2004.11.24 07:29
|close
|361
|0.20
|1.3094
|1.3069
|0.0000
|16.00
|1117.60
|723
|2004.11.24 13:00
|buy
|362
|0.20
|1.3146
|1.3129
|0.0000
|724
|2004.11.24 13:30
|close
|362
|0.20
|1.3154
|1.3129
|0.0000
|16.00
|1133.60
|725
|2004.11.25 02:00
|buy
|363
|0.20
|1.3171
|1.3154
|0.0000
|726
|2004.11.26 05:00
|close
|363
|0.20
|1.3264
|1.3154
|0.0000
|184.51
|1318.11
|727
|2004.11.26 06:00
|sell
|364
|0.20
|1.3284
|1.3301
|0.0000
|728
|2004.11.26 07:00
|s/l
|364
|0.20
|1.3301
|1.3301
|0.0000
|-34.00
|1284.11
|729
|2004.11.26 08:20
|buy
|365
|0.20
|1.3292
|1.3275
|0.0000
|730
|2004.11.26 08:33
|close
|365
|0.20
|1.3303
|1.3275
|0.0000
|22.00
|1306.11
|731
|2004.11.26 08:41
|buy
|366
|0.20
|1.3293
|1.3276
|0.0000
|732
|2004.11.26 08:43
|close
|366
|0.20
|1.3304
|1.3276
|0.0000
|22.00
|1328.11
|733
|2004.11.26 08:51
|buy
|367
|0.20
|1.3294
|1.3277
|0.0000
|734
|2004.11.26 10:00
|s/l
|367
|0.20
|1.3277
|1.3277
|0.0000
|-34.00
|1294.11
|735
|2004.11.26 10:00
|buy
|368
|0.20
|1.3231
|1.3214
|0.0000
|736
|2004.11.26 10:05
|s/l
|368
|0.20
|1.3214
|1.3214
|0.0000
|-34.00
|1260.11
|737
|2004.11.26 10:05
|buy
|369
|0.20
|1.3216
|1.3199
|0.0000
|738
|2004.11.26 10:14
|s/l
|369
|0.20
|1.3199
|1.3199
|0.0000
|-34.00
|1226.11
|739
|2004.11.26 10:14
|buy
|370
|0.20
|1.3200
|1.3183
|0.0000
|740
|2004.11.26 10:16
|close
|370
|0.20
|1.3212
|1.3183
|0.0000
|24.00
|1250.11
|741
|2004.11.26 10:16
|buy
|371
|0.20
|1.3215
|1.3198
|0.0000
|742
|2004.11.26 10:19
|s/l
|371
|0.20
|1.3198
|1.3198
|0.0000
|-34.00
|1216.11
|743
|2004.11.26 10:19
|buy
|372
|0.20
|1.3199
|1.3182
|0.0000
|744
|2004.11.26 10:26
|close
|372
|0.20
|1.3210
|1.3182
|0.0000
|22.00
|1238.11
|745
|2004.11.26 10:26
|buy
|373
|0.20
|1.3212
|1.3195
|0.0000
|746
|2004.11.26 10:35
|close
|373
|0.20
|1.3222
|1.3195
|0.0000
|20.00
|1258.11
|747
|2004.11.26 10:35
|buy
|374
|0.20
|1.3225
|1.3208
|0.0000
|748
|2004.11.26 10:40
|close
|374
|0.20
|1.3235
|1.3208
|0.0000
|20.00
|1278.11
|749
|2004.11.26 10:40
|buy
|375
|0.20
|1.3238
|1.3221
|0.0000
|750
|2004.11.26 10:59
|s/l
|375
|0.20
|1.3221
|1.3221
|0.0000
|-34.00
|1244.11
|751
|2004.11.26 10:59
|buy
|376
|0.20
|1.3222
|1.3205
|0.0000
|752
|2004.11.26 10:59
|close
|376
|0.20
|1.3239
|1.3205
|0.0000
|34.00
|1278.11
|753
|2004.11.26 13:00
|sell
|377
|0.20
|1.3254
|1.3271
|0.0000
|754
|2004.11.26 13:32
|close
|377
|0.20
|1.3244
|1.3271
|0.0000
|20.00
|1298.11
|755
|2004.11.26 13:49
|sell
|378
|0.20
|1.3248
|1.3265
|0.0000
|756
|2004.11.26 14:19
|close
|378
|0.20
|1.3235
|1.3265
|0.0000
|26.00
|1324.11
|757
|2004.11.26 14:20
|buy
|379
|0.20
|1.3233
|1.3216
|0.0000
|758
|2004.11.26 14:59
|close
|379
|0.20
|1.3245
|1.3216
|0.0000
|24.00
|1348.11
|759
|2004.11.26 15:00
|buy
|380
|0.20
|1.3223
|1.3206
|0.0000
|760
|2004.11.26 15:04
|close
|380
|0.20
|1.3234
|1.3206
|0.0000
|22.00
|1370.11
|761
|2004.11.26 15:07
|buy
|381
|0.20
|1.3236
|1.3219
|0.0000
|762
|2004.11.26 15:27
|close
|381
|0.20
|1.3249
|1.3219
|0.0000
|26.00
|1396.11
|763
|2004.11.26 15:59
|buy
|382
|0.20
|1.3226
|1.3209
|0.0000
|764
|2004.11.26 16:00
|close
|382
|0.20
|1.3240
|1.3209
|0.0000
|28.00
|1424.11
|765
|2004.11.26 16:00
|sell
|383
|0.20
|1.3256
|1.3273
|0.0000
|766
|2004.11.26 17:59
|s/l
|383
|0.20
|1.3273
|1.3273
|0.0000
|-34.00
|1390.11
|767
|2004.11.29 07:00
|sell
|384
|0.20
|1.3274
|1.3291
|0.0000
|768
|2004.11.29 07:31
|close
|384
|0.20
|1.3264
|1.3291
|0.0000
|20.00
|1410.11
|769
|2004.11.29 09:00
|buy
|385
|0.20
|1.3249
|1.3232
|0.0000
|770
|2004.11.29 09:54
|close
|385
|0.20
|1.3261
|1.3232
|0.0000
|24.00
|1434.11
|771
|2004.11.29 09:59
|buy
|386
|0.20
|1.3245
|1.3228
|0.0000
|772
|2004.11.29 10:00
|close
|386
|0.20
|1.3266
|1.3228
|0.0000
|42.00
|1476.11
|773
|2004.11.29 11:00
|buy
|387
|0.20
|1.3257
|1.3240
|0.0000
|774
|2004.11.29 14:05
|s/l
|387
|0.20
|1.3240
|1.3240
|0.0000
|-34.00
|1442.11
|775
|2004.11.29 16:00
|sell
|388
|0.20
|1.3261
|1.3278
|0.0000
|776
|2004.11.29 17:00
|s/l
|388
|0.20
|1.3278
|1.3278
|0.0000
|-34.00
|1408.11
|777
|2004.11.29 17:00
|sell
|389
|0.20
|1.3282
|1.3299
|0.0000
|778
|2004.11.29 19:59
|s/l
|389
|0.20
|1.3299
|1.3299
|0.0000
|-34.00
|1374.11
|779
|2004.11.29 20:32
|buy
|390
|0.20
|1.3275
|1.3258
|0.0000
|780
|2004.11.30 01:01
|s/l
|390
|0.20
|1.3258
|1.3258
|0.0000
|-35.49
|1338.62
|781
|2004.11.30 03:18
|buy
|391
|0.20
|1.3243
|1.3226
|0.0000
|782
|2004.11.30 03:51
|close
|391
|0.20
|1.3257
|1.3226
|0.0000
|28.00
|1366.62
|783
|2004.11.30 07:00
|buy
|392
|0.20
|1.3259
|1.3242
|0.0000
|784
|2004.11.30 09:00
|s/l
|392
|0.20
|1.3242
|1.3242
|0.0000
|-34.00
|1332.62
|785
|2004.11.30 09:00
|buy
|393
|0.20
|1.3238
|1.3221
|0.0000
|786
|2004.11.30 09:12
|close
|393
|0.20
|1.3252
|1.3221
|0.0000
|28.00
|1360.62
|787
|2004.11.30 12:12
|sell
|394
|0.20
|1.3271
|1.3288
|0.0000
|788
|2004.11.30 13:00
|s/l
|394
|0.20
|1.3288
|1.3288
|0.0000
|-34.00
|1326.62
|789
|2004.11.30 15:17
|sell
|395
|0.20
|1.3306
|1.3323
|0.0000
|790
|2004.11.30 17:00
|close
|395
|0.20
|1.3292
|1.3323
|0.0000
|28.00
|1354.62
|791
|2004.11.30 17:02
|buy
|396
|0.20
|1.3288
|1.3271
|0.0000
|792
|2004.11.30 18:00
|s/l
|396
|0.20
|1.3271
|1.3271
|0.0000
|-34.00
|1320.62
|793
|2004.11.30 18:00
|buy
|397
|0.20
|1.3256
|1.3239
|0.0000
|794
|2004.11.30 18:19
|close
|397
|0.20
|1.3268
|1.3239
|0.0000
|24.00
|1344.62
|795
|2004.11.30 18:59
|buy
|398
|0.20
|1.3260
|1.3243
|0.0000
|796
|2004.11.30 19:00
|close
|398
|0.20
|1.3276
|1.3243
|0.0000
|32.00
|1376.62
|797
|2004.12.01 08:07
|sell
|399
|0.20
|1.3318
|1.3335
|0.0000
|798
|2004.12.01 08:33
|close
|399
|0.20
|1.3310
|1.3335
|0.0000
|16.00
|1392.62
|799
|2004.12.01 08:39
|sell
|400
|0.20
|1.3318
|1.3335
|0.0000
|800
|2004.12.01 10:00
|close
|400
|0.20
|1.3295
|1.3335
|0.0000
|46.00
|1438.62
|801
|2004.12.01 10:00
|buy
|401
|0.20
|1.3296
|1.3279
|0.0000
|802
|2004.12.01 10:08
|close
|401
|0.20
|1.3307
|1.3279
|0.0000
|22.00
|1460.62
|803
|2004.12.01 10:11
|buy
|402
|0.20
|1.3300
|1.3283
|0.0000
|804
|2004.12.01 12:07
|close
|402
|0.20
|1.3309
|1.3283
|0.0000
|18.00
|1478.62
|805
|2004.12.02 11:00
|buy
|403
|0.20
|1.3343
|1.3326
|0.0000
|806
|2004.12.02 12:00
|s/l
|403
|0.20
|1.3326
|1.3326
|0.0000
|-34.00
|1444.62
|807
|2004.12.02 12:00
|buy
|404
|0.20
|1.3309
|1.3292
|0.0000
|808
|2004.12.02 12:09
|close
|404
|0.20
|1.3319
|1.3292
|0.0000
|20.00
|1464.62
|809
|2004.12.02 12:23
|buy
|405
|0.20
|1.3331
|1.3314
|0.0000
|810
|2004.12.02 12:59
|s/l
|405
|0.20
|1.3314
|1.3314
|0.0000
|-34.00
|1430.62
|811
|2004.12.02 12:59
|buy
|406
|0.20
|1.3312
|1.3295
|0.0000
|812
|2004.12.02 13:00
|close
|406
|0.20
|1.3331
|1.3295
|0.0000
|38.00
|1468.62
|813
|2004.12.02 15:00
|sell
|407
|0.20
|1.3331
|1.3348
|0.0000
|814
|2004.12.02 15:00
|s/l
|407
|0.20
|1.3348
|1.3348
|0.0000
|-34.00
|1434.62
|815
|2004.12.02 15:00
|sell
|408
|0.20
|1.3346
|1.3363
|0.0000
|816
|2004.12.02 17:00
|close
|408
|0.20
|1.3309
|1.3363
|0.0000
|74.00
|1508.62
|817
|2004.12.02 17:00
|buy
|409
|0.20
|1.3272
|1.3255
|0.0000
|818
|2004.12.02 18:04
|close
|409
|0.20
|1.3283
|1.3255
|0.0000
|22.00
|1530.62
|819
|2004.12.03 03:01
|sell
|410
|0.20
|1.3282
|1.3299
|0.0000
|820
|2004.12.03 08:12
|close
|410
|0.20
|1.3272
|1.3299
|0.0000
|20.00
|1550.62
|821
|2004.12.03 14:00
|sell
|411
|0.20
|1.3313
|1.3330
|0.0000
|822
|2004.12.03 14:11
|close
|411
|0.20
|1.3303
|1.3330
|0.0000
|20.00
|1570.62
|823
|2004.12.03 14:15
|sell
|412
|0.20
|1.3296
|1.3313
|0.0000
|824
|2004.12.03 14:30
|s/l
|412
|0.20
|1.3313
|1.3313
|0.0000
|-34.00
|1536.62
|825
|2004.12.03 14:30
|sell
|413
|0.20
|1.3316
|1.3333
|0.0000
|826
|2004.12.03 15:00
|s/l
|413
|0.20
|1.3333
|1.3333
|0.0000
|-34.00
|1502.62
|827
|2004.12.03 16:43
|sell
|414
|0.20
|1.3370
|1.3387
|0.0000
|828
|2004.12.03 16:55
|close
|414
|0.20
|1.3360
|1.3387
|0.0000
|20.00
|1522.62
|829
|2004.12.03 16:59
|sell
|415
|0.20
|1.3370
|1.3387
|0.0000
|830
|2004.12.03 18:00
|s/l
|415
|0.20
|1.3387
|1.3387
|0.0000
|-34.00
|1488.62
|831
|2004.12.06 13:00
|buy
|416
|0.20
|1.3435
|1.3418
|0.0000
|832
|2004.12.06 13:24
|close
|416
|0.20
|1.3441
|1.3418
|0.0000
|12.00
|1500.62
|833
|2004.12.06 13:59
|buy
|417
|0.20
|1.3436
|1.3419
|0.0000
|834
|2004.12.06 14:08
|close
|417
|0.20
|1.3444
|1.3419
|0.0000
|16.00
|1516.62
|835
|2004.12.06 17:13
|buy
|418
|0.20
|1.3418
|1.3401
|0.0000
|836
|2004.12.06 17:41
|close
|418
|0.20
|1.3429
|1.3401
|0.0000
|22.00
|1538.62
|837
|2004.12.06 22:03
|buy
|419
|0.20
|1.3400
|1.3383
|0.0000
|838
|2004.12.07 05:02
|close
|419
|0.20
|1.3418
|1.3383
|0.0000
|34.51
|1573.12
|839
|2004.12.07 10:00
|sell
|420
|0.20
|1.3445
|1.3462
|0.0000
|840
|2004.12.07 13:56
|s/l
|420
|0.20
|1.3462
|1.3462
|0.0000
|-34.00
|1539.12
|841
|2004.12.07 16:00
|buy
|421
|0.20
|1.3436
|1.3419
|0.0000
|842
|2004.12.07 17:09
|s/l
|421
|0.20
|1.3419
|1.3419
|0.0000
|-34.00
|1505.12
|843
|2004.12.07 17:59
|buy
|422
|0.20
|1.3426
|1.3409
|0.0000
|844
|2004.12.07 18:59
|close
|422
|0.20
|1.3439
|1.3409
|0.0000
|26.00
|1531.12
|845
|2004.12.07 23:00
|buy
|423
|0.20
|1.3420
|1.3403
|0.0000
|846
|2004.12.08 03:01
|s/l
|423
|0.20
|1.3403
|1.3403
|0.0000
|-35.49
|1495.63
|847
|2004.12.08 03:01
|buy
|424
|0.20
|1.3400
|1.3383
|0.0000
|848
|2004.12.08 06:00
|s/l
|424
|0.20
|1.3383
|1.3383
|0.0000
|-34.00
|1461.63
|849
|2004.12.08 07:01
|buy
|425
|0.20
|1.3350
|1.3333
|0.0000
|850
|2004.12.08 07:41
|close
|425
|0.20
|1.3360
|1.3333
|0.0000
|20.00
|1481.63
|851
|2004.12.08 08:29
|buy
|426
|0.20
|1.3341
|1.3324
|0.0000
|852
|2004.12.08 08:59
|close
|426
|0.20
|1.3367
|1.3324
|0.0000
|52.00
|1533.63
|853
|2004.12.08 15:00
|buy
|427
|0.20
|1.3276
|1.3259
|0.0000
|854
|2004.12.08 15:00
|s/l
|427
|0.20
|1.3259
|1.3259
|0.0000
|-34.00
|1499.63
|855
|2004.12.08 15:00
|buy
|428
|0.20
|1.3236
|1.3219
|0.0000
|856
|2004.12.08 15:08
|close
|428
|0.20
|1.3247
|1.3219
|0.0000
|22.00
|1521.63
|857
|2004.12.08 15:08
|buy
|429
|0.20
|1.3250
|1.3233
|0.0000
|858
|2004.12.08 15:10
|close
|429
|0.20
|1.3262
|1.3233
|0.0000
|24.00
|1545.63
|859
|2004.12.08 15:10
|buy
|430
|0.20
|1.3265
|1.3248
|0.0000
|860
|2004.12.08 15:59
|s/l
|430
|0.20
|1.3248
|1.3248
|0.0000
|-34.00
|1511.63
|861
|2004.12.08 15:59
|buy
|431
|0.20
|1.3237
|1.3220
|0.0000
|862
|2004.12.08 16:00
|close
|431
|0.20
|1.3251
|1.3220
|0.0000
|28.00
|1539.63
|863
|2004.12.08 16:06
|sell
|432
|0.20
|1.3261
|1.3278
|0.0000
|864
|2004.12.08 19:00
|s/l
|432
|0.20
|1.3278
|1.3278
|0.0000
|-34.00
|1505.63
|865
|2004.12.08 19:00
|sell
|433
|0.20
|1.3316
|1.3333
|0.0000
|866
|2004.12.08 19:13
|close
|433
|0.20
|1.3302
|1.3333
|0.0000
|28.00
|1533.63
|867
|2004.12.08 19:13
|sell
|434
|0.20
|1.3298
|1.3315
|0.0000
|868
|2004.12.08 19:59
|s/l
|434
|0.20
|1.3315
|1.3315
|0.0000
|-34.00
|1499.63
|869
|2004.12.08 19:59
|sell
|435
|0.20
|1.3317
|1.3334
|0.0000
|870
|2004.12.08 20:01
|close
|435
|0.20
|1.3301
|1.3334
|0.0000
|32.00
|1531.63
|871
|2004.12.08 20:15
|buy
|436
|0.20
|1.3298
|1.3281
|0.0000
|872
|2004.12.08 20:32
|close
|436
|0.20
|1.3314
|1.3281
|0.0000
|32.00
|1563.63
|873
|2004.12.09 01:02
|buy
|437
|0.20
|1.3335
|1.3318
|0.0000
|874
|2004.12.09 01:26
|close
|437
|0.20
|1.3352
|1.3318
|0.0000
|34.00
|1597.63
|875
|2004.12.09 03:10
|buy
|438
|0.20
|1.3330
|1.3313
|0.0000
|876
|2004.12.09 04:00
|s/l
|438
|0.20
|1.3313
|1.3313
|0.0000
|-34.00
|1563.63
|877
|2004.12.09 04:00
|buy
|439
|0.20
|1.3317
|1.3300
|0.0000
|878
|2004.12.09 05:00
|s/l
|439
|0.20
|1.3300
|1.3300
|0.0000
|-34.00
|1529.63
|879
|2004.12.09 05:00
|buy
|440
|0.20
|1.3298
|1.3281
|0.0000
|880
|2004.12.09 05:51
|close
|440
|0.20
|1.3307
|1.3281
|0.0000
|18.00
|1547.63
|881
|2004.12.09 07:32
|buy
|441
|0.20
|1.3288
|1.3271
|0.0000
|882
|2004.12.09 07:42
|close
|441
|0.20
|1.3304
|1.3271
|0.0000
|32.00
|1579.63
|883
|2004.12.09 08:00
|sell
|442
|0.20
|1.3317
|1.3334
|0.0000
|884
|2004.12.09 09:00
|s/l
|442
|0.20
|1.3334
|1.3334
|0.0000
|-34.00
|1545.63
|885
|2004.12.09 09:00
|sell
|443
|0.20
|1.3333
|1.3350
|0.0000
|886
|2004.12.09 11:00
|close
|443
|0.20
|1.3305
|1.3350
|0.0000
|56.00
|1601.63
|887
|2004.12.09 11:50
|buy
|444
|0.20
|1.3297
|1.3280
|0.0000
|888
|2004.12.09 13:00
|s/l
|444
|0.20
|1.3280
|1.3280
|0.0000
|-34.00
|1567.63
|889
|2004.12.09 13:00
|buy
|445
|0.20
|1.3281
|1.3264
|0.0000
|890
|2004.12.09 13:05
|close
|445
|0.20
|1.3295
|1.3264
|0.0000
|28.00
|1595.63
|891
|2004.12.09 17:00
|buy
|446
|0.20
|1.3260
|1.3243
|0.0000
|892
|2004.12.09 17:07
|close
|446
|0.20
|1.3272
|1.3243
|0.0000
|24.00
|1619.63
|893
|2004.12.09 17:08
|buy
|447
|0.20
|1.3272
|1.3255
|0.0000
|894
|2004.12.09 17:39
|close
|447
|0.20
|1.3283
|1.3255
|0.0000
|22.00
|1641.63
|895
|2004.12.09 17:43
|buy
|448
|0.20
|1.3271
|1.3254
|0.0000
|896
|2004.12.09 19:23
|close
|448
|0.20
|1.3282
|1.3254
|0.0000
|22.00
|1663.63
|897
|2004.12.09 20:00
|sell
|449
|0.20
|1.3331
|1.3348
|0.0000
|898
|2004.12.09 20:16
|close
|449
|0.20
|1.3318
|1.3348
|0.0000
|26.00
|1689.63
|899
|2004.12.09 20:25
|sell
|450
|0.30
|1.3327
|1.3344
|0.0000
|900
|2004.12.09 23:00
|close
|450
|0.30
|1.3311
|1.3344
|0.0000
|48.00
|1737.63
|901
|2004.12.10 02:00
|buy
|451
|0.30
|1.3278
|1.3261
|0.0000
|902
|2004.12.10 05:00
|s/l
|451
|0.30
|1.3261
|1.3261
|0.0000
|-51.00
|1686.63
|903
|2004.12.10 11:00
|buy
|452
|0.30
|1.3209
|1.3192
|0.0000
|904
|2004.12.10 11:13
|s/l
|452
|0.30
|1.3192
|1.3192
|0.0000
|-51.00
|1635.63
|905
|2004.12.10 11:13
|buy
|453
|0.20
|1.3194
|1.3177
|0.0000
|906
|2004.12.10 11:59
|close
|453
|0.20
|1.3209
|1.3177
|0.0000
|30.00
|1665.63
|907
|2004.12.10 12:00
|buy
|454
|0.30
|1.3166
|1.3149
|0.0000
|908
|2004.12.10 12:41
|close
|454
|0.30
|1.3181
|1.3149
|0.0000
|45.00
|1710.63
|909
|2004.12.10 12:42
|buy
|455
|0.30
|1.3181
|1.3164
|0.0000
|910
|2004.12.10 12:59
|s/l
|455
|0.30
|1.3164
|1.3164
|0.0000
|-51.00
|1659.63
|911
|2004.12.10 12:59
|buy
|456
|0.30
|1.3163
|1.3146
|0.0000
|912
|2004.12.10 13:00
|close
|456
|0.30
|1.3175
|1.3146
|0.0000
|36.00
|1695.63
|913
|2004.12.10 17:00
|sell
|457
|0.30
|1.3222
|1.3239
|0.0000
|914
|2004.12.10 17:20
|s/l
|457
|0.30
|1.3239
|1.3239
|0.0000
|-51.00
|1644.63
|915
|2004.12.10 17:20
|sell
|458
|0.20
|1.3237
|1.3254
|0.0000
|916
|2004.12.10 17:46
|close
|458
|0.20
|1.3220
|1.3254
|0.0000
|34.00
|1678.63
|917
|2004.12.13 03:00
|sell
|459
|0.30
|1.3256
|1.3273
|0.0000
|918
|2004.12.13 05:00
|s/l
|459
|0.30
|1.3273
|1.3273
|0.0000
|-51.00
|1627.63
|919
|2004.12.13 07:00
|buy
|460
|0.20
|1.3269
|1.3252
|0.0000
|920
|2004.12.13 09:17
|close
|460
|0.20
|1.3281
|1.3252
|0.0000
|24.00
|1651.63
|921
|2004.12.13 12:00
|buy
|461
|0.20
|1.3266
|1.3249
|0.0000
|922
|2004.12.13 15:00
|close
|461
|0.20
|1.3277
|1.3249
|0.0000
|22.00
|1673.63
|923
|2004.12.14 04:00
|buy
|462
|0.30
|1.3289
|1.3272
|0.0000
|924
|2004.12.14 08:00
|close
|462
|0.30
|1.3303
|1.3272
|0.0000
|42.00
|1715.63
|925
|2004.12.14 16:04
|sell
|463
|0.30
|1.3313
|1.3330
|0.0000
|926
|2004.12.14 16:39
|close
|463
|0.30
|1.3301
|1.3330
|0.0000
|36.00
|1751.63
|927
|2004.12.14 19:16
|sell
|464
|0.30
|1.3288
|1.3305
|0.0000
|928
|2004.12.14 21:07
|s/l
|464
|0.30
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|-51.00
|1700.63
|929
|2004.12.15 02:01
|buy
|465
|0.30
|1.3286
|1.3269
|0.0000
|930
|2004.12.15 02:13
|close
|465
|0.30
|1.3298
|1.3269
|0.0000
|36.00
|1736.63
|931
|2004.12.15 05:00
|sell
|466
|0.30
|1.3297
|1.3314
|0.0000
|932
|2004.12.15 07:01
|s/l
|466
|0.30
|1.3314
|1.3314
|0.0000
|-51.00
|1685.63
|933
|2004.12.15 10:12
|buy
|467
|0.30
|1.3314
|1.3297
|0.0000
|934
|2004.12.15 12:00
|close
|467
|0.30
|1.3363
|1.3297
|0.0000
|147.00
|1832.63
|935
|2004.12.15 14:00
|sell
|468
|0.30
|1.3384
|1.3401
|0.0000
|936
|2004.12.15 16:00
|s/l
|468
|0.30
|1.3401
|1.3401
|0.0000
|-51.00
|1781.63
|937
|2004.12.15 21:00
|buy
|469
|0.30
|1.3405
|1.3388
|0.0000
|938
|2004.12.16 06:38
|close
|469
|0.30
|1.3415
|1.3388
|0.0000
|23.29
|1804.92
|939
|2004.12.16 10:00
|buy
|470
|0.30
|1.3408
|1.3391
|0.0000
|940
|2004.12.16 10:55
|close
|470
|0.30
|1.3420
|1.3391
|0.0000
|36.00
|1840.92
|941
|2004.12.16 12:00
|buy
|471
|0.30
|1.3392
|1.3375
|0.0000
|942
|2004.12.16 14:00
|close
|471
|0.30
|1.3404
|1.3375
|0.0000
|36.00
|1876.92
|943
|2004.12.16 15:02
|buy
|472
|0.30
|1.3379
|1.3362
|0.0000
|944
|2004.12.16 16:00
|close
|472
|0.30
|1.3390
|1.3362
|0.0000
|33.00
|1909.92
|945
|2004.12.16 16:00
|buy
|473
|0.30
|1.3352
|1.3335
|0.0000
|946
|2004.12.16 16:00
|s/l
|473
|0.30
|1.3335
|1.3335
|0.0000
|-51.00
|1858.92
|947
|2004.12.16 16:00
|buy
|474
|0.30
|1.3311
|1.3294
|0.0000
|948
|2004.12.16 16:03
|close
|474
|0.30
|1.3324
|1.3294
|0.0000
|39.00
|1897.92
|949
|2004.12.16 16:03
|buy
|475
|0.30
|1.3326
|1.3309
|0.0000
|950
|2004.12.16 16:04
|close
|475
|0.30
|1.3342
|1.3309
|0.0000
|48.00
|1945.92
|951
|2004.12.16 16:04
|buy
|476
|0.30
|1.3349
|1.3332
|0.0000
|952
|2004.12.16 16:04
|s/l
|476
|0.30
|1.3332
|1.3332
|0.0000
|-51.00
|1894.92
|953
|2004.12.16 16:04
|buy
|477
|0.30
|1.3327
|1.3310
|0.0000
|954
|2004.12.16 16:15
|s/l
|477
|0.30
|1.3310
|1.3310
|0.0000
|-51.00
|1843.92
|955
|2004.12.16 16:15
|buy
|478
|0.30
|1.3312
|1.3295
|0.0000
|956
|2004.12.16 16:22
|s/l
|478
|0.30
|1.3295
|1.3295
|0.0000
|-51.00
|1792.92
|957
|2004.12.16 16:22
|buy
|479
|0.30
|1.3296
|1.3279
|0.0000
|958
|2004.12.16 16:43
|close
|479
|0.30
|1.3310
|1.3279
|0.0000
|42.00
|1834.92
|959
|2004.12.16 16:43
|buy
|480
|0.30
|1.3313
|1.3296
|0.0000
|960
|2004.12.16 16:56
|s/l
|480
|0.30
|1.3296
|1.3296
|0.0000
|-51.00
|1783.92
|961
|2004.12.16 16:56
|buy
|481
|0.30
|1.3297
|1.3280
|0.0000
|962
|2004.12.16 17:00
|close
|481
|0.30
|1.3310
|1.3280
|0.0000
|39.00
|1822.92
|963
|2004.12.16 21:00
|sell
|482
|0.30
|1.3234
|1.3251
|0.0000
|964
|2004.12.17 00:01
|s/l
|482
|0.30
|1.3251
|1.3251
|0.0000
|-49.37
|1773.55
|965
|2004.12.17 11:00
|sell
|483
|0.30
|1.3296
|1.3313
|0.0000
|966
|2004.12.17 13:00
|close
|483
|0.30
|1.3270
|1.3313
|0.0000
|78.00
|1851.55
|967
|2004.12.17 13:00
|buy
|484
|0.30
|1.3270
|1.3253
|0.0000
|968
|2004.12.17 13:44
|close
|484
|0.30
|1.3278
|1.3253
|0.0000
|24.00
|1875.55
|969
|2004.12.17 13:44
|buy
|485
|0.30
|1.3281
|1.3264
|0.0000
|970
|2004.12.17 13:45
|close
|485
|0.30
|1.3288
|1.3264
|0.0000
|21.00
|1896.55
|971
|2004.12.17 13:47
|buy
|486
|0.30
|1.3284
|1.3267
|0.0000
|972
|2004.12.17 13:52
|s/l
|486
|0.30
|1.3267
|1.3267
|0.0000
|-51.00
|1845.55
|973
|2004.12.17 13:52
|buy
|487
|0.30
|1.3268
|1.3251
|0.0000
|974
|2004.12.17 15:00
|s/l
|487
|0.30
|1.3251
|1.3251
|0.0000
|-51.00
|1794.55
|975
|2004.12.17 16:00
|sell
|488
|0.30
|1.3276
|1.3293
|0.0000
|976
|2004.12.17 16:29
|close
|488
|0.30
|1.3264
|1.3293
|0.0000
|36.00
|1830.55
|977
|2004.12.17 17:00
|buy
|489
|0.30
|1.3255
|1.3238
|0.0000
|978
|2004.12.17 17:08
|close
|489
|0.30
|1.3270
|1.3238
|0.0000
|45.00
|1875.55
|979
|2004.12.17 17:59
|buy
|490
|0.30
|1.3257
|1.3240
|0.0000
|980
|2004.12.17 18:00
|close
|490
|0.30
|1.3287
|1.3240
|0.0000
|90.00
|1965.55
|981
|2004.12.17 18:00
|sell
|491
|0.30
|1.3290
|1.3307
|0.0000
|982
|2004.12.17 18:12
|close
|491
|0.30
|1.3275
|1.3307
|0.0000
|45.00
|2010.55
|983
|2004.12.17 18:36
|sell
|492
|0.30
|1.3289
|1.3306
|0.0000
|984
|2004.12.17 19:30
|s/l
|492
|0.30
|1.3306
|1.3306
|0.0000
|-51.00
|1959.55
|985
|2004.12.21 11:01
|sell
|493
|0.30
|1.3392
|1.3409
|0.0000
|986
|2004.12.21 12:21
|s/l
|493
|0.30
|1.3409
|1.3409
|0.0000
|-51.00
|1908.55
|987
|2004.12.21 21:00
|buy
|494
|0.30
|1.3364
|1.3347
|0.0000
|988
|2004.12.22 09:00
|close
|494
|0.30
|1.3378
|1.3347
|0.0000
|39.76
|1948.32
|989
|2004.12.22 11:00
|sell
|495
|0.30
|1.3389
|1.3406
|0.0000
|990
|2004.12.22 13:00
|close
|495
|0.30
|1.3375
|1.3406
|0.0000
|42.00
|1990.32
|991
|2004.12.22 13:00
|buy
|496
|0.30
|1.3357
|1.3340
|0.0000
|992
|2004.12.22 13:20
|close
|496
|0.30
|1.3367
|1.3340
|0.0000
|30.00
|2020.32
|993
|2004.12.22 13:20
|buy
|497
|0.30
|1.3370
|1.3353
|0.0000
|994
|2004.12.22 13:24
|close
|497
|0.30
|1.3379
|1.3353
|0.0000
|27.00
|2047.32
|995
|2004.12.22 13:29
|buy
|498
|0.30
|1.3374
|1.3357
|0.0000
|996
|2004.12.22 13:59
|s/l
|498
|0.30
|1.3357
|1.3357
|0.0000
|-51.00
|1996.32
|997
|2004.12.22 13:59
|buy
|499
|0.30
|1.3358
|1.3341
|0.0000
|998
|2004.12.22 14:00
|close
|499
|0.30
|1.3386
|1.3341
|0.0000
|84.00
|2080.32
|999
|2004.12.22 14:00
|sell
|500
|0.30
|1.3385
|1.3402
|0.0000
|1000
|2004.12.22 14:30
|close
|500
|0.30
|1.3372
|1.3402
|0.0000
|39.00
|2119.32
|1001
|2004.12.22 14:59
|sell
|501
|0.30
|1.3388
|1.3405
|0.0000
|1002
|2004.12.22 15:00
|close
|501
|0.30
|1.3374
|1.3405
|0.0000
|42.00
|2161.32
|1003
|2004.12.23 09:00
|sell
|502
|0.30
|1.3442
|1.3459
|0.0000
|1004
|2004.12.23 13:00
|s/l
|502
|0.30
|1.3459
|1.3459
|0.0000
|-51.00
|2110.32
|1005
|2004.12.24 09:10
|sell
|503
|0.30
|1.3517
|1.3534
|0.0000
|1006
|2004.12.24 10:00
|s/l
|503
|0.30
|1.3534
|1.3534
|0.0000
|-51.00
|2059.32
|1007
|2004.12.24 10:00
|sell
|504
|0.30
|1.3540
|1.3557
|0.0000
|1008
|2004.12.24 13:27
|close
|504
|0.30
|1.3530
|1.3557
|0.0000
|30.00
|2089.32
|1009
|2004.12.24 17:00
|sell
|505
|0.30
|1.3538
|1.3555
|0.0000
|1010
|2004.12.24 21:18
|close
|505
|0.30
|1.3530
|1.3555
|0.0000
|24.00
|2113.32
|1011
|2004.12.27 09:00
|buy
|506
|0.30
|1.3533
|1.3516
|0.0000
|1012
|2004.12.27 15:10
|close
|506
|0.30
|1.3541
|1.3516
|0.0000
|24.00
|2137.32
|1013
|2004.12.27 15:11
|sell
|507
|0.30
|1.3542
|1.3559
|0.0000
|1014
|2004.12.27 17:00
|s/l
|507
|0.30
|1.3559
|1.3559
|0.0000
|-51.00
|2086.32
|1015
|2004.12.28 02:00
|buy
|508
|0.30
|1.3606
|1.3589
|0.0000
|1016
|2004.12.28 09:00
|close
|508
|0.30
|1.3618
|1.3589
|0.0000
|36.00
|2122.32
|1017
|2004.12.28 17:00
|buy
|509
|0.30
|1.3600
|1.3583
|0.0000
|1018
|2004.12.28 17:27
|close
|509
|0.30
|1.3610
|1.3583
|0.0000
|30.00
|2152.32
|1019
|2004.12.28 17:27
|buy
|510
|0.30
|1.3607
|1.3590
|0.0000
|1020
|2004.12.28 17:34
|close
|510
|0.30
|1.3615
|1.3590
|0.0000
|24.00
|2176.32
|1021
|2004.12.28 17:34
|buy
|511
|0.30
|1.3617
|1.3600
|0.0000
|1022
|2004.12.28 17:35
|close
|511
|0.30
|1.3625
|1.3600
|0.0000
|24.00
|2200.32
|1023
|2004.12.28 17:38
|buy
|512
|0.30
|1.3616
|1.3599
|0.0000
|1024
|2004.12.28 20:00
|s/l
|512
|0.30
|1.3599
|1.3599
|0.0000
|-51.00
|2149.32
|1025
|2004.12.28 20:00
|buy
|513
|0.30
|1.3600
|1.3583
|0.0000
|1026
|2004.12.28 20:26
|close
|513
|0.30
|1.3608
|1.3583
|0.0000
|24.00
|2173.32
|1027
|2004.12.28 20:34
|buy
|514
|0.30
|1.3601
|1.3584
|0.0000
|1028
|2004.12.28 20:51
|close
|514
|0.30
|1.3610
|1.3584
|0.0000
|27.00
|2200.32
|1029
|2004.12.29 02:12
|buy
|515
|0.30
|1.3570
|1.3553
|0.0000
|1030
|2004.12.29 02:49
|close
|515
|0.30
|1.3583
|1.3553
|0.0000
|39.00
|2239.32
|1031
|2004.12.29 03:24
|sell
|516
|0.30
|1.3590
|1.3607
|0.0000
|1032
|2004.12.29 05:00
|close
|516
|0.30
|1.3581
|1.3607
|0.0000
|27.00
|2266.32
|1033
|2004.12.29 06:01
|sell
|517
|0.30
|1.3607
|1.3624
|0.0000
|1034
|2004.12.29 07:04
|s/l
|517
|0.30
|1.3624
|1.3624
|0.0000
|-51.00
|2215.32
|1035
|2004.12.29 07:51
|sell
|518
|0.30
|1.3628
|1.3645
|0.0000
|1036
|2004.12.29 08:42
|close
|518
|0.30
|1.3620
|1.3645
|0.0000
|24.00
|2239.32
|1037
|2004.12.29 15:00
|buy
|519
|0.30
|1.3587
|1.3570
|0.0000
|1038
|2004.12.29 16:00
|close
|519
|0.30
|1.3597
|1.3570
|0.0000
|30.00
|2269.32
|1039
|2004.12.29 16:59
|sell
|520
|0.30
|1.3598
|1.3615
|0.0000
|1040
|2004.12.29 17:00
|close
|520
|0.30
|1.3586
|1.3615
|0.0000
|36.00
|2305.32
|1041
|2004.12.29 19:06
|sell
|521
|0.30
|1.3576
|1.3593
|0.0000
|1042
|2004.12.29 19:30
|close
|521
|0.30
|1.3568
|1.3593
|0.0000
|24.00
|2329.32
|1043
|2004.12.29 19:35
|sell
|522
|0.30
|1.3576
|1.3593
|0.0000
|1044
|2004.12.29 22:00
|s/l
|522
|0.30
|1.3593
|1.3593
|0.0000
|-51.00
|2278.32
|1045
|2004.12.30 09:44
|sell
|523
|0.30
|1.3628
|1.3645
|0.0000
|1046
|2004.12.30 10:13
|close
|523
|0.30
|1.3619
|1.3645
|0.0000
|27.00
|2305.32
|1047
|2004.12.30 17:00
|sell
|524
|0.30
|1.3626
|1.3643
|0.0000
|1048
|2004.12.30 20:01
|s/l
|524
|0.30
|1.3643
|1.3643
|0.0000
|-51.00
|2254.32
|1049
|2004.12.30 22:00
|buy
|525
|0.30
|1.3640
|1.3623
|0.0000
|1050
|2004.12.31 01:00
|s/l
|525
|0.30
|1.3623
|1.3623
|0.0000
|-53.24
|2201.08
|1051
|2004.12.31 01:00
|buy
|526
|0.30
|1.3624
|1.3607
|0.0000
|1052
|2004.12.31 03:00
|s/l
|526
|0.30
|1.3607
|1.3607
|0.0000
|-51.00
|2150.08
|1053
|2004.12.31 08:01
|sell
|527
|0.30
|1.3639
|1.3656
|0.0000
|1054
|2004.12.31 08:23
|close
|527
|0.30
|1.3629
|1.3656
|0.0000
|30.00
|2180.08
|1055
|2004.12.31 13:21
|buy
|528
|0.30
|1.3641
|1.3624
|0.0000
|1056
|2004.12.31 14:14
|s/l
|528
|0.30
|1.3624
|1.3624
|0.0000
|-51.00
|2129.08
|1057
|2004.12.31 15:00
|buy
|529
|0.30
|1.3627
|1.3610
|0.0000
|1058
|2004.12.31 17:00
|s/l
|529
|0.30
|1.3610
|1.3610
|0.0000
|-51.00
|2078.08
|1059
|2004.12.31 17:00
|buy
|530
|0.30
|1.3597
|1.3580
|0.0000
|1060
|2004.12.31 18:00
|s/l
|530
|0.30
|1.3580
|1.3580
|0.0000
|-51.00
|2027.08
|1061
|2004.12.31 18:00
|buy
|531
|0.30
|1.3564
|1.3547
|0.0000
|1062
|2004.12.31 18:00
|s/l
|531
|0.30
|1.3547
|1.3547
|0.0000
|-51.00
|1976.08
|1063
|2004.12.31 18:00
|buy
|532
|0.30
|1.3532
|1.3515
|0.0000
|1064
|2004.12.31 18:07
|close
|532
|0.30
|1.3542
|1.3515
|0.0000
|30.00
|2006.08
|1065
|2004.12.31 18:07
|buy
|533
|0.30
|1.3545
|1.3528
|0.0000
|1066
|2004.12.31 18:16
|s/l
|533
|0.30
|1.3528
|1.3528
|0.0000
|-51.00
|1955.08
|1067
|2004.12.31 18:16
|buy
|534
|0.30
|1.3529
|1.3512
|0.0000
|1068
|2004.12.31 18:20
|close
|534
|0.30
|1.3544
|1.3512
|0.0000
|45.00
|2000.08
|1069
|2004.12.31 18:20
|buy
|535
|0.30
|1.3545
|1.3528
|0.0000
|1070
|2004.12.31 20:11
|close
|535
|0.30
|1.3560
|1.3528
|0.0000
|45.00
|2045.08
|1071
|2004.12.31 21:27
|sell
|536
|0.30
|1.3579
|1.3596
|0.0000
|1072
|2004.12.31 21:36
|close
|536
|0.30
|1.3570
|1.3596
|0.0000
|27.00
|2072.08
|1073
|2004.12.31 21:43
|sell
|537
|0.30
|1.3580
|1.3597
|0.0000
|1074
|2004.12.31 21:53
|close
|537
|0.30
|1.3567
|1.3597
|0.0000
|39.00
|2111.08
|1075
|2004.12.31 21:56
|buy
|538
|0.30
|1.3534
|1.3517
|0.0000
|1076
|2004.12.31 21:59
|close
|538
|0.30
|1.3569
|1.3517
|0.0000
|105.00
|2216.08
|1077
|2004.12.31 22:26
|sell
|539
|0.30
|1.3579
|1.3596
|0.0000
|1078
|2004.12.31 22:54
|close
|539
|0.30
|1.3569
|1.3596
|0.0000
|30.00
|2246.08
|1079
|2005.01.03 01:15
|buy
|540
|0.30
|1.3565
|1.3548
|0.0000
|1080
|2005.01.03 01:47
|s/l
|540
|0.30
|1.3548
|1.3548
|0.0000
|-51.00
|2195.08
|1081
|2005.01.03 01:47
|buy
|541
|0.30
|1.3550
|1.3533
|0.0000
|1082
|2005.01.03 02:30
|s/l
|541
|0.30
|1.3533
|1.3533
|0.0000
|-51.00
|2144.08
|1083
|2005.01.03 03:55
|buy
|542
|0.30
|1.3517
|1.3500
|0.0000
|1084
|2005.01.03 03:57
|s/l
|542
|0.30
|1.3500
|1.3500
|0.0000
|-51.00
|2093.08
|1085
|2005.01.03 03:57
|buy
|543
|0.30
|1.3502
|1.3485
|0.0000
|1086
|2005.01.03 04:06
|s/l
|543
|0.30
|1.3485
|1.3485
|0.0000
|-51.00
|2042.08
|1087
|2005.01.03 05:59
|sell
|544
|0.30
|1.3444
|1.3461
|0.0000
|1088
|2005.01.03 08:00
|s/l
|544
|0.30
|1.3461
|1.3461
|0.0000
|-51.00
|1991.08
|1089
|2005.01.03 08:00
|sell
|545
|0.30
|1.3477
|1.3494
|0.0000
|1090
|2005.01.03 09:00
|s/l
|545
|0.30
|1.3494
|1.3494
|0.0000
|-51.00
|1940.08
|1091
|2005.01.03 10:26
|sell
|546
|0.30
|1.3546
|1.3563
|0.0000
|1092
|2005.01.03 10:41
|close
|546
|0.30
|1.3539
|1.3563
|0.0000
|21.00
|1961.08
|1093
|2005.01.03 13:15
|buy
|547
|0.30
|1.3521
|1.3504
|0.0000
|1094
|2005.01.03 14:22
|s/l
|547
|0.30
|1.3504
|1.3504
|0.0000
|-51.00
|1910.08
|1095
|2005.01.03 15:00
|buy
|548
|0.30
|1.3475
|1.3458
|0.0000
|1096
|2005.01.03 16:03
|close
|548
|0.30
|1.3493
|1.3458
|0.0000
|54.00
|1964.08
|1097
|2005.01.03 16:51
|buy
|549
|0.30
|1.3473
|1.3456
|0.0000
|1098
|2005.01.03 16:59
|close
|549
|0.30
|1.3490
|1.3456
|0.0000
|51.00
|2015.08
|1099
|2005.01.03 18:13
|sell
|550
|0.30
|1.3481
|1.3498
|0.0000
|1100
|2005.01.03 23:01
|close
|550
|0.30
|1.3467
|1.3498
|0.0000
|42.00
|2057.08
|1101
|2005.01.04 04:01
|sell
|551
|0.30
|1.3483
|1.3500
|0.0000
|1102
|2005.01.04 08:00
|close
|551
|0.30
|1.3462
|1.3500
|0.0000
|63.00
|2120.08
|1103
|2005.01.04 08:00
|buy
|552
|0.30
|1.3462
|1.3445
|0.0000
|1104
|2005.01.04 09:26
|s/l
|552
|0.30
|1.3445
|1.3445
|0.0000
|-51.00
|2069.08
|1105
|2005.01.04 10:24
|buy
|553
|0.30
|1.3413
|1.3396
|0.0000
|1106
|2005.01.04 11:00
|close
|553
|0.30
|1.3421
|1.3396
|0.0000
|24.00
|2093.08
|1107
|2005.01.04 11:00
|buy
|554
|0.30
|1.3372
|1.3355
|0.0000
|1108
|2005.01.04 11:23
|close
|554
|0.30
|1.3381
|1.3355
|0.0000
|27.00
|2120.08
|1109
|2005.01.04 11:23
|buy
|555
|0.30
|1.3383
|1.3366
|0.0000
|1110
|2005.01.04 11:32
|close
|555
|0.30
|1.3391
|1.3366
|0.0000
|24.00
|2144.08
|1111
|2005.01.04 11:32
|buy
|556
|0.30
|1.3391
|1.3374
|0.0000
|1112
|2005.01.04 11:59
|s/l
|556
|0.30
|1.3374
|1.3374
|0.0000
|-51.00
|2093.08
|1113
|2005.01.04 11:59
|buy
|557
|0.30
|1.3365
|1.3348
|0.0000
|1114
|2005.01.04 12:00
|close
|557
|0.30
|1.3388
|1.3348
|0.0000
|69.00
|2162.08
|1115
|2005.01.04 12:06
|sell
|558
|0.30
|1.3393
|1.3410
|0.0000
|1116
|2005.01.04 12:34
|close
|558
|0.30
|1.3379
|1.3410
|0.0000
|42.00
|2204.08
|1117
|2005.01.04 17:00
|buy
|559
|0.30
|1.3330
|1.3313
|0.0000
|1118
|2005.01.04 17:00
|s/l
|559
|0.30
|1.3313
|1.3313
|0.0000
|-51.00
|2153.08
|1119
|2005.01.04 17:00
|buy
|560
|0.30
|1.3294
|1.3277
|0.0000
|1120
|2005.01.04 19:00
|close
|560
|0.30
|1.3302
|1.3277
|0.0000
|24.00
|2177.08
|1121
|2005.01.04 23:03
|sell
|561
|0.30
|1.3278
|1.3295
|0.0000
|1122
|2005.01.04 23:54
|close
|561
|0.30
|1.3270
|1.3295
|0.0000
|24.00
|2201.08
|1123
|2005.01.05 07:01
|sell
|562
|0.30
|1.3275
|1.3292
|0.0000
|1124
|2005.01.05 09:00
|close
|562
|0.30
|1.3258
|1.3292
|0.0000
|51.00
|2252.08
|1125
|2005.01.05 11:00
|buy
|563
|0.30
|1.3255
|1.3238
|0.0000
|1126
|2005.01.05 12:03
|s/l
|563
|0.30
|1.3238
|1.3238
|0.0000
|-51.00
|2201.08
|1127
|2005.01.05 13:15
|buy
|564
|0.30
|1.3234
|1.3217
|0.0000
|1128
|2005.01.05 13:18
|close
|564
|0.30
|1.3243
|1.3217
|0.0000
|27.00
|2228.08
|1129
|2005.01.05 13:19
|buy
|565
|0.30
|1.3235
|1.3218
|0.0000
|1130
|2005.01.05 13:21
|close
|565
|0.30
|1.3246
|1.3218
|0.0000
|33.00
|2261.08
|1131
|2005.01.05 13:36
|buy
|566
|0.30
|1.3234
|1.3217
|0.0000
|1132
|2005.01.05 13:38
|close
|566
|0.30
|1.3243
|1.3217
|0.0000
|27.00
|2288.08
|1133
|2005.01.05 13:59
|buy
|567
|0.30
|1.3234
|1.3217
|0.0000
|1134
|2005.01.05 14:00
|close
|567
|0.30
|1.3244
|1.3217
|0.0000
|30.00
|2318.08
|1135
|2005.01.05 15:05
|sell
|568
|0.30
|1.3247
|1.3264
|0.0000
|1136
|2005.01.05 15:15
|close
|568
|0.30
|1.3239
|1.3264
|0.0000
|24.00
|2342.08
|1137
|2005.01.05 15:19
|sell
|569
|0.40
|1.3247
|1.3264
|0.0000
|1138
|2005.01.05 16:00
|close
|569
|0.40
|1.3235
|1.3264
|0.0000
|48.00
|2390.08
|1139
|2005.01.05 16:03
|sell
|570
|0.40
|1.3250
|1.3267
|0.0000
|1140
|2005.01.05 16:20
|s/l
|570
|0.40
|1.3267
|1.3267
|0.0000
|-68.00
|2322.08
|1141
|2005.01.05 16:20
|sell
|571
|0.40
|1.3266
|1.3283
|0.0000
|1142
|2005.01.05 16:59
|close
|571
|0.40
|1.3247
|1.3283
|0.0000
|76.00
|2398.08
|1143
|2005.01.05 17:00
|sell
|572
|0.40
|1.3275
|1.3292
|0.0000
|1144
|2005.01.05 18:00
|s/l
|572
|0.40
|1.3292
|1.3292
|0.0000
|-68.00
|2330.08
|1145
|2005.01.05 19:00
|buy
|573
|0.40
|1.3280
|1.3263
|0.0000
|1146
|2005.01.05 19:18
|close
|573
|0.40
|1.3288
|1.3263
|0.0000
|32.00
|2362.08
|1147
|2005.01.05 19:25
|buy
|574
|0.40
|1.3282
|1.3265
|0.0000
|1148
|2005.01.05 21:00
|s/l
|574
|0.40
|1.3265
|1.3265
|0.0000
|-68.00
|2294.08
|1149
|2005.01.06 03:03
|sell
|575
|0.30
|1.3265
|1.3282
|0.0000
|1150
|2005.01.06 07:38
|close
|575
|0.30
|1.3257
|1.3282
|0.0000
|24.00
|2318.08
|1151
|2005.01.06 09:00
|buy
|576
|0.40
|1.3216
|1.3199
|0.0000
|1152
|2005.01.06 09:25
|s/l
|576
|0.40
|1.3199
|1.3199
|0.0000
|-68.00
|2250.08
|1153
|2005.01.06 10:07
|buy
|577
|0.30
|1.3186
|1.3169
|0.0000
|1154
|2005.01.06 10:12
|close
|577
|0.30
|1.3194
|1.3169
|0.0000
|24.00
|2274.08
|1155
|2005.01.06 10:23
|buy
|578
|0.30
|1.3185
|1.3168
|0.0000
|1156
|2005.01.06 10:27
|close
|578
|0.30
|1.3194
|1.3168
|0.0000
|27.00
|2301.08
|1157
|2005.01.06 10:37
|buy
|579
|0.30
|1.3201
|1.3184
|0.0000
|1158
|2005.01.06 10:43
|s/l
|579
|0.30
|1.3184
|1.3184
|0.0000
|-51.00
|2250.08
|1159
|2005.01.06 10:43
|buy
|580
|0.30
|1.3186
|1.3169
|0.0000
|1160
|2005.01.06 13:00
|close
|580
|0.30
|1.3194
|1.3169
|0.0000
|24.00
|2274.08
|1161
|2005.01.06 16:59
|sell
|581
|0.30
|1.3209
|1.3226
|0.0000
|1162
|2005.01.06 17:00
|close
|581
|0.30
|1.3176
|1.3226
|0.0000
|99.00
|2373.08
|1163
|2005.01.06 17:01
|buy
|582
|0.40
|1.3170
|1.3153
|0.0000
|1164
|2005.01.06 17:10
|close
|582
|0.40
|1.3184
|1.3153
|0.0000
|56.00
|2429.08
|1165
|2005.01.07 00:26
|sell
|583
|0.40
|1.3187
|1.3204
|0.0000
|1166
|2005.01.07 02:01
|close
|583
|0.40
|1.3175
|1.3204
|0.0000
|48.00
|2477.08
|1167
|2005.01.07 05:02
|sell
|584
|0.40
|1.3193
|1.3210
|0.0000
|1168
|2005.01.07 08:00
|close
|584
|0.40
|1.3180
|1.3210
|0.0000
|52.00
|2529.08
|1169
|2005.01.07 09:02
|sell
|585
|0.40
|1.3189
|1.3206
|0.0000
|1170
|2005.01.07 10:47
|s/l
|585
|0.40
|1.3206
|1.3206
|0.0000
|-68.00
|2461.08
|1171
|2005.01.07 13:01
|buy
|586
|0.40
|1.3218
|1.3201
|0.0000
|1172
|2005.01.07 13:59
|s/l
|586
|0.40
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|-68.00
|2393.08
|1173
|2005.01.07 16:00
|buy
|587
|0.40
|1.3193
|1.3176
|0.0000
|1174
|2005.01.07 17:00
|s/l
|587
|0.40
|1.3176
|1.3176
|0.0000
|-68.00
|2325.08
|1175
|2005.01.07 17:00
|buy
|588
|0.40
|1.3125
|1.3108
|0.0000
|1176
|2005.01.07 17:00
|s/l
|588
|0.40
|1.3108
|1.3108
|0.0000
|-68.00
|2257.08
|1177
|2005.01.07 17:00
|buy
|589
|0.30
|1.3051
|1.3034
|0.0000
|1178
|2005.01.07 17:09
|close
|589
|0.30
|1.3065
|1.3034
|0.0000
|42.00
|2299.08
|1179
|2005.01.07 17:09
|buy
|590
|0.40
|1.3065
|1.3048
|0.0000
|1180
|2005.01.07 17:59
|s/l
|590
|0.40
|1.3048
|1.3048
|0.0000
|-68.00
|2231.08
|1181
|2005.01.07 17:59
|buy
|591
|0.30
|1.3049
|1.3032
|0.0000
|1182
|2005.01.07 19:00
|s/l
|591
|0.30
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|-51.00
|2180.08
|1183
|2005.01.07 20:00
|sell
|592
|0.30
|1.3058
|1.3075
|0.0000
|1184
|2005.01.10 00:58
|s/l
|592
|0.30
|1.3075
|1.3075
|0.0000
|-49.37
|2130.71
|1185
|2005.01.10 10:00
|sell
|593
|0.30
|1.3094
|1.3111
|0.0000
|1186
|2005.01.10 11:28
|s/l
|593
|0.30
|1.3111
|1.3111
|0.0000
|-51.00
|2079.71
|1187
|2005.01.10 14:07
|buy
|594
|0.30
|1.3100
|1.3083
|0.0000
|1188
|2005.01.10 15:00
|close
|594
|0.30
|1.3110
|1.3083
|0.0000
|30.00
|2109.71
|1189
|2005.01.10 16:00
|buy
|595
|0.30
|1.3099
|1.3082
|0.0000
|1190
|2005.01.10 16:11
|close
|595
|0.30
|1.3110
|1.3082
|0.0000
|33.00
|2142.71
|1191
|2005.01.10 18:59
|sell
|596
|0.30
|1.3108
|1.3125
|0.0000
|1192
|2005.01.10 19:00
|close
|596
|0.30
|1.3090
|1.3125
|0.0000
|54.00
|2196.71
|1193
|2005.01.10 19:15
|buy
|597
|0.30
|1.3084
|1.3067
|0.0000
|1194
|2005.01.10 19:42
|close
|597
|0.30
|1.3097
|1.3067
|0.0000
|39.00
|2235.71
|1195
|2005.01.10 19:53
|buy
|598
|0.30
|1.3084
|1.3067
|0.0000
|1196
|2005.01.10 21:59
|close
|598
|0.30
|1.3091
|1.3067
|0.0000
|21.00
|2256.71
|1197
|2005.01.11 08:02
|buy
|599
|0.30
|1.3121
|1.3104
|0.0000
|1198
|2005.01.11 08:11
|close
|599
|0.30
|1.3131
|1.3104
|0.0000
|30.00
|2286.71
|1199
|2005.01.11 08:59
|buy
|600
|0.30
|1.3121
|1.3104
|0.0000
|1200
|2005.01.11 09:00
|close
|600
|0.30
|1.3133
|1.3104
|0.0000
|36.00
|2322.71
|1201
|2005.01.11 09:11
|sell
|601
|0.40
|1.3138
|1.3155
|0.0000
|1202
|2005.01.11 09:19
|close
|601
|0.40
|1.3131
|1.3155
|0.0000
|28.00
|2350.71
|1203
|2005.01.11 20:29
|buy
|602
|0.40
|1.3127
|1.3110
|0.0000
|1204
|2005.01.11 22:00
|s/l
|602
|0.40
|1.3110
|1.3110
|0.0000
|-68.00
|2282.71
|1205
|2005.01.11 22:53
|buy
|603
|0.30
|1.3108
|1.3091
|0.0000
|1206
|2005.01.12 02:00
|close
|603
|0.30
|1.3115
|1.3091
|0.0000
|18.76
|2301.47
|1207
|2005.01.12 10:00
|buy
|604
|0.40
|1.3092
|1.3075
|0.0000
|1208
|2005.01.12 12:50
|close
|604
|0.40
|1.3104
|1.3075
|0.0000
|48.00
|2349.47
|1209
|2005.01.12 14:00
|sell
|605
|0.40
|1.3151
|1.3168
|0.0000
|1210
|2005.01.12 14:04
|close
|605
|0.40
|1.3144
|1.3168
|0.0000
|28.00
|2377.47
|1211
|2005.01.12 14:30
|sell
|606
|0.40
|1.3157
|1.3174
|0.0000
|1212
|2005.01.12 14:30
|close
|606
|0.40
|1.3150
|1.3174
|0.0000
|28.00
|2405.47
|1213
|2005.01.12 14:53
|sell
|607
|0.40
|1.3157
|1.3174
|0.0000
|1214
|2005.01.12 15:00
|s/l
|607
|0.40
|1.3174
|1.3174
|0.0000
|-68.00
|2337.47
|1215
|2005.01.12 15:00
|sell
|608
|0.40
|1.3225
|1.3242
|0.0000
|1216
|2005.01.12 15:52
|s/l
|608
|0.40
|1.3242
|1.3242
|0.0000
|-68.00
|2269.47
|1217
|2005.01.12 15:52
|sell
|609
|0.30
|1.3240
|1.3257
|0.0000
|1218
|2005.01.12 15:59
|close
|609
|0.30
|1.3222
|1.3257
|0.0000
|54.00
|2323.47
|1219
|2005.01.12 16:00
|sell
|610
|0.40
|1.3261
|1.3278
|0.0000
|1220
|2005.01.12 17:00
|s/l
|610
|0.40
|1.3278
|1.3278
|0.0000
|-68.00
|2255.47
|1221
|2005.01.12 18:01
|buy
|611
|0.30
|1.3272
|1.3255
|0.0000
|1222
|2005.01.12 18:59
|close
|611
|0.30
|1.3279
|1.3255
|0.0000
|21.00
|2276.47
|1223
|2005.01.13 12:00
|buy
|612
|0.30
|1.3224
|1.3207
|0.0000
|1224
|2005.01.13 13:00
|close
|612
|0.30
|1.3235
|1.3207
|0.0000
|33.00
|2309.47
|1225
|2005.01.13 21:59
|buy
|613
|0.30
|1.3203
|1.3186
|0.0000
|1226
|2005.01.13 22:00
|close
|613
|0.30
|1.3218
|1.3186
|0.0000
|45.00
|2354.47
|1227
|2005.01.13 22:11
|sell
|614
|0.40
|1.3217
|1.3234
|0.0000
|1228
|2005.01.13 23:32
|close
|614
|0.40
|1.3211
|1.3234
|0.0000
|24.00
|2378.47
|1229
|2005.01.14 11:00
|sell
|615
|0.40
|1.3119
|1.3136
|0.0000
|1230
|2005.01.14 14:05
|close
|615
|0.40
|1.3096
|1.3136
|0.0000
|92.00
|2470.47
|1231
|2005.01.17 15:59
|sell
|616
|0.40
|1.3100
|1.3117
|0.0000
|1232
|2005.01.17 16:05
|close
|616
|0.40
|1.3082
|1.3117
|0.0000
|72.00
|2542.47
|1233
|2005.01.17 16:05
|buy
|617
|0.40
|1.3083
|1.3066
|0.0000
|1234
|2005.01.17 22:00
|s/l
|617
|0.40
|1.3066
|1.3066
|0.0000
|-68.00
|2474.47
|1235
|2005.01.18 09:00
|buy
|618
|0.40
|1.3017
|1.3000
|0.0000
|1236
|2005.01.18 10:00
|close
|618
|0.40
|1.3024
|1.3000
|0.0000
|28.00
|2502.47
|1237
|2005.01.18 12:00
|sell
|619
|0.40
|1.3047
|1.3064
|0.0000
|1238
|2005.01.18 13:15
|s/l
|619
|0.40
|1.3064
|1.3064
|0.0000
|-68.00
|2434.47
|1239
|2005.01.18 13:53
|sell
|620
|0.40
|1.3065
|1.3082
|0.0000
|1240
|2005.01.18 16:00
|close
|620
|0.40
|1.3017
|1.3082
|0.0000
|192.00
|2626.47
|1241
|2005.01.18 16:00
|buy
|621
|0.40
|1.3016
|1.2999
|0.0000
|1242
|2005.01.18 17:00
|close
|621
|0.40
|1.3027
|1.2999
|0.0000
|44.00
|2670.47
|1243
|2005.01.19 08:02
|buy
|622
|0.40
|1.3022
|1.3005
|0.0000
|1244
|2005.01.19 09:00
|close
|622
|0.40
|1.3046
|1.3005
|0.0000
|96.00
|2766.47
|1245
|2005.01.19 09:00
|sell
|623
|0.40
|1.3046
|1.3063
|0.0000
|1246
|2005.01.19 10:00
|s/l
|623
|0.40
|1.3063
|1.3063
|0.0000
|-68.00
|2698.47
|1247
|2005.01.19 15:59
|sell
|624
|0.40
|1.3096
|1.3113
|0.0000
|1248
|2005.01.19 16:00
|close
|624
|0.40
|1.3065
|1.3113
|0.0000
|124.00
|2822.47
|1249
|2005.01.19 16:00
|buy
|625
|0.40
|1.3065
|1.3048
|0.0000
|1250
|2005.01.19 17:00
|s/l
|625
|0.40
|1.3048
|1.3048
|0.0000
|-68.00
|2754.47
|1251
|2005.01.19 20:00
|buy
|626
|0.40
|1.2985
|1.2968
|0.0000
|1252
|2005.01.19 21:05
|close
|626
|0.40
|1.2994
|1.2968
|0.0000
|36.00
|2790.47
|1253
|2005.01.20 22:00
|sell
|627
|0.40
|1.2966
|1.2983
|0.0000
|1254
|2005.01.21 00:37
|close
|627
|0.40
|1.2954
|1.2983
|0.0000
|50.17
|2840.65
|1255
|2005.01.21 15:00
|sell
|628
|0.40
|1.2976
|1.2993
|0.0000
|1256
|2005.01.21 16:00
|s/l
|628
|0.40
|1.2993
|1.2993
|0.0000
|-68.00
|2772.65
|1257
|2005.01.21 16:03
|sell
|629
|0.40
|1.3005
|1.3022
|0.0000
|1258
|2005.01.21 16:58
|close
|629
|0.40
|1.2993
|1.3022
|0.0000
|48.00
|2820.65
|1259
|2005.01.21 17:14
|sell
|630
|0.40
|1.3014
|1.3031
|0.0000
|1260
|2005.01.21 17:59
|close
|630
|0.40
|1.3001
|1.3031
|0.0000
|52.00
|2872.65
|1261
|2005.01.21 19:05
|sell
|631
|0.40
|1.3059
|1.3076
|0.0000
|1262
|2005.01.21 19:18
|close
|631
|0.40
|1.3049
|1.3076
|0.0000
|40.00
|2912.65
|1263
|2005.01.24 08:00
|sell
|632
|0.40
|1.3064
|1.3081
|0.0000
|1264
|2005.01.24 08:28
|close
|632
|0.40
|1.3057
|1.3081
|0.0000
|28.00
|2940.65
|1265
|2005.01.24 13:00
|buy
|633
|0.40
|1.3075
|1.3058
|0.0000
|1266
|2005.01.24 14:04
|s/l
|633
|0.40
|1.3058
|1.3058
|0.0000
|-68.00
|2872.65
|1267
|2005.01.24 14:04
|buy
|634
|0.40
|1.3058
|1.3041
|0.0000
|1268
|2005.01.24 14:16
|close
|634
|0.40
|1.3066
|1.3041
|0.0000
|32.00
|2904.65
|1269
|2005.01.24 14:17
|buy
|635
|0.40
|1.3068
|1.3051
|0.0000
|1270
|2005.01.24 17:00
|s/l
|635
|0.40
|1.3051
|1.3051
|0.0000
|-68.00
|2836.65
|1271
|2005.01.24 17:00
|buy
|636
|0.40
|1.3043
|1.3026
|0.0000
|1272
|2005.01.24 20:43
|close
|636
|0.40
|1.3052
|1.3026
|0.0000
|36.00
|2872.65
|1273
|2005.01.24 21:00
|sell
|637
|0.40
|1.3054
|1.3071
|0.0000
|1274
|2005.01.25 00:00
|close
|637
|0.40
|1.3043
|1.3071
|0.0000
|46.17
|2918.82
|1275
|2005.01.25 04:00
|sell
|638
|0.40
|1.3033
|1.3050
|0.0000
|1276
|2005.01.25 06:01
|close
|638
|0.40
|1.3023
|1.3050
|0.0000
|40.00
|2958.82
|1277
|2005.01.25 08:00
|buy
|639
|0.50
|1.3024
|1.3007
|0.0000
|1278
|2005.01.25 08:25
|close
|639
|0.50
|1.3035
|1.3007
|0.0000
|55.00
|3013.82
|1279
|2005.01.25 08:59
|buy
|640
|0.50
|1.3026
|1.3009
|0.0000
|1280
|2005.01.25 09:00
|close
|640
|0.50
|1.3038
|1.3009
|0.0000
|60.00
|3073.82
|1281
|2005.01.25 10:00
|sell
|641
|0.50
|1.3070
|1.3087
|0.0000
|1282
|2005.01.25 10:29
|close
|641
|0.50
|1.3061
|1.3087
|0.0000
|45.00
|3118.82
|1283
|2005.01.25 10:59
|sell
|642
|0.50
|1.3077
|1.3094
|0.0000
|1284
|2005.01.25 11:00
|close
|642
|0.50
|1.3065
|1.3094
|0.0000
|60.00
|3178.82
|1285
|2005.01.25 12:00
|buy
|643
|0.50
|1.3053
|1.3036
|0.0000
|1286
|2005.01.25 14:00
|s/l
|643
|0.50
|1.3036
|1.3036
|0.0000
|-85.00
|3093.82
|1287
|2005.01.25 14:00
|buy
|644
|0.50
|1.3024
|1.3007
|0.0000
|1288
|2005.01.25 15:08
|close
|644
|0.50
|1.3037
|1.3007
|0.0000
|65.00
|3158.82
|1289
|2005.01.26 10:08
|sell
|645
|0.50
|1.2996
|1.3013
|0.0000
|1290
|2005.01.26 11:00
|s/l
|645
|0.50
|1.3013
|1.3013
|0.0000
|-85.00
|3073.82
|1291
|2005.01.26 15:00
|sell
|646
|0.50
|1.3036
|1.3053
|0.0000
|1292
|2005.01.26 16:02
|s/l
|646
|0.50
|1.3053
|1.3053
|0.0000
|-85.00
|2988.82
|1293
|2005.01.26 17:00
|sell
|647
|0.50
|1.3069
|1.3086
|0.0000
|1294
|2005.01.26 18:51
|s/l
|647
|0.50
|1.3086
|1.3086
|0.0000
|-85.00
|2903.82
|1295
|2005.01.26 20:00
|buy
|648
|0.40
|1.3084
|1.3067
|0.0000
|1296
|2005.01.26 21:27
|s/l
|648
|0.40
|1.3067
|1.3067
|0.0000
|-68.00
|2835.82
|1297
|2005.01.26 21:27
|buy
|649
|0.40
|1.3069
|1.3052
|0.0000
|1298
|2005.01.27 07:00
|close
|649
|0.40
|1.3077
|1.3052
|0.0000
|23.05
|2858.88
|1299
|2005.01.27 09:00
|sell
|650
|0.40
|1.3112
|1.3129
|0.0000
|1300
|2005.01.27 09:20
|close
|650
|0.40
|1.3103
|1.3129
|0.0000
|36.00
|2894.88
|1301
|2005.01.27 09:24
|sell
|651
|0.40
|1.3096
|1.3113
|0.0000
|1302
|2005.01.27 09:30
|close
|651
|0.40
|1.3086
|1.3113
|0.0000
|40.00
|2934.88
|1303
|2005.01.27 09:59
|sell
|652
|0.40
|1.3117
|1.3134
|0.0000
|1304
|2005.01.27 10:00
|close
|652
|0.40
|1.3072
|1.3134
|0.0000
|180.00
|3114.88
|1305
|2005.01.27 10:00
|buy
|653
|0.50
|1.3072
|1.3055
|0.0000
|1306
|2005.01.27 12:00
|s/l
|653
|0.50
|1.3055
|1.3055
|0.0000
|-85.00
|3029.88
|1307
|2005.01.27 17:00
|sell
|654
|0.50
|1.3035
|1.3052
|0.0000
|1308
|2005.01.27 17:04
|close
|654
|0.50
|1.3024
|1.3052
|0.0000
|55.00
|3084.88
|1309
|2005.01.27 17:59
|sell
|655
|0.50
|1.3041
|1.3058
|0.0000
|1310
|2005.01.27 18:00
|close
|655
|0.50
|1.3027
|1.3058
|0.0000
|70.00
|3154.88
|1311
|2005.01.28 15:00
|sell
|656
|0.50
|1.3063
|1.3080
|0.0000
|1312
|2005.01.28 15:14
|close
|656
|0.50
|1.3053
|1.3080
|0.0000
|50.00
|3204.88
|1313
|2005.01.28 15:59
|sell
|657
|0.50
|1.3074
|1.3091
|0.0000
|1314
|2005.01.28 16:00
|close
|657
|0.50
|1.3048
|1.3091
|0.0000
|130.00
|3334.88
|1315
|2005.01.28 17:00
|buy
|658
|0.50
|1.3007
|1.2990
|0.0000
|1316
|2005.01.28 17:37
|close
|658
|0.50
|1.3022
|1.2990
|0.0000
|75.00
|3409.88
|1317
|2005.01.28 17:37
|buy
|659
|0.50
|1.3024
|1.3007
|0.0000
|1318
|2005.01.28 20:00
|close
|659
|0.50
|1.3033
|1.3007
|0.0000
|45.00
|3454.88
|1319
|2005.01.31 13:00
|sell
|660
|0.50
|1.3028
|1.3045
|0.0000
|1320
|2005.01.31 18:00
|s/l
|660
|0.50
|1.3045
|1.3045
|0.0000
|-85.00
|3369.88
|1321
|2005.01.31 18:00
|sell
|661
|0.50
|1.3050
|1.3067
|0.0000
|1322
|2005.01.31 18:24
|close
|661
|0.50
|1.3033
|1.3067
|0.0000
|85.00
|3454.88
|1323
|2005.01.31 18:38
|sell
|662
|0.50
|1.3049
|1.3066
|0.0000
|1324
|2005.01.31 21:00
|close
|662
|0.50
|1.3028
|1.3066
|0.0000
|105.00
|3559.88
|1325
|2005.02.01 09:00
|buy
|663
|0.50
|1.3026
|1.3009
|0.0000
|1326
|2005.02.01 10:39
|close
|663
|0.50
|1.3035
|1.3009
|0.0000
|45.00
|3604.88
|1327
|2005.02.01 17:00
|buy
|664
|0.60
|1.3003
|1.2986
|0.0000
|1328
|2005.02.01 17:18
|close
|664
|0.60
|1.3010
|1.2986
|0.0000
|42.00
|3646.88
|1329
|2005.02.02 02:00
|sell
|665
|0.60
|1.3059
|1.3076
|0.0000
|1330
|2005.02.02 04:00
|s/l
|665
|0.60
|1.3076
|1.3076
|0.0000
|-102.00
|3544.88
|1331
|2005.02.02 04:00
|sell
|666
|0.50
|1.3076
|1.3093
|0.0000
|1332
|2005.02.02 14:00
|close
|666
|0.50
|1.3070
|1.3093
|0.0000
|30.00
|3574.88
|1333
|2005.02.02 17:00
|buy
|667
|0.50
|1.3037
|1.3020
|0.0000
|1334
|2005.02.02 18:00
|s/l
|667
|0.50
|1.3020
|1.3020
|0.0000
|-85.00
|3489.88
|1335
|2005.02.02 22:00
|buy
|668
|0.50
|1.3033
|1.3016
|0.0000
|1336
|2005.02.03 03:00
|s/l
|668
|0.50
|1.3016
|1.3016
|0.0000
|-96.18
|3393.69
|1337
|2005.02.03 12:03
|sell
|669
|0.50
|1.3027
|1.3044
|0.0000
|1338
|2005.02.03 12:48
|close
|669
|0.50
|1.3022
|1.3044
|0.0000
|25.00
|3418.69
|1339
|2005.02.03 14:00
|buy
|670
|0.50
|1.3001
|1.2984
|0.0000
|1340
|2005.02.03 15:00
|s/l
|670
|0.50
|1.2984
|1.2984
|0.0000
|-85.00
|3333.69
|1341
|2005.02.03 16:00
|sell
|671
|0.50
|1.2963
|1.2980
|0.0000
|1342
|2005.02.03 16:04
|close
|671
|0.50
|1.2953
|1.2980
|0.0000
|50.00
|3383.69
|1343
|2005.02.03 16:04
|sell
|672
|0.50
|1.2953
|1.2970
|0.0000
|1344
|2005.02.03 17:36
|s/l
|672
|0.50
|1.2970
|1.2970
|0.0000
|-85.00
|3298.69
|1345
|2005.02.04 00:00
|buy
|673
|0.50
|1.2972
|1.2955
|0.0000
|1346
|2005.02.04 15:00
|s/l
|673
|0.50
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|-85.00
|3213.69
|1347
|2005.02.04 16:07
|sell
|674
|0.50
|1.2967
|1.2984
|0.0000
|1348
|2005.02.04 16:17
|close
|674
|0.50
|1.2958
|1.2984
|0.0000
|45.00
|3258.69
|1349
|2005.02.04 17:03
|buy
|675
|0.50
|1.2943
|1.2926
|0.0000
|1350
|2005.02.04 18:00
|s/l
|675
|0.50
|1.2926
|1.2926
|0.0000
|-85.00
|3173.69
|1351
|2005.02.04 19:00
|buy
|676
|0.50
|1.2885
|1.2868
|0.0000
|1352
|2005.02.04 20:44
|s/l
|676
|0.50
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-85.00
|3088.69
|1353
|2005.02.07 08:00
|sell
|677
|0.50
|1.2851
|1.2868
|0.0000
|1354
|2005.02.07 08:17
|close
|677
|0.50
|1.2841
|1.2868
|0.0000
|50.00
|3138.69
|1355
|2005.02.07 08:59
|sell
|678
|0.50
|1.2849
|1.2866
|0.0000
|1356
|2005.02.07 15:42
|close
|678
|0.50
|1.2840
|1.2866
|0.0000
|45.00
|3183.69
|1357
|2005.02.08 12:03
|buy
|679
|0.50
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|1358
|2005.02.08 12:50
|close
|679
|0.50
|1.2748
|1.2720
|0.0000
|55.00
|3238.69
|1359
|2005.02.08 12:59
|buy
|680
|0.50
|1.2738
|1.2721
|0.0000
|1360
|2005.02.08 13:00
|close
|680
|0.50
|1.2748
|1.2721
|0.0000
|50.00
|3288.69
|1361
|2005.02.08 17:00
|sell
|681
|0.50
|1.2766
|1.2783
|0.0000
|1362
|2005.02.08 17:03
|close
|681
|0.50
|1.2758
|1.2783
|0.0000
|40.00
|3328.69
|1363
|2005.02.08 17:18
|sell
|682
|0.50
|1.2768
|1.2785
|0.0000
|1364
|2005.02.08 18:00
|s/l
|682
|0.50
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-85.00
|3243.69
|1365
|2005.02.09 03:15
|buy
|683
|0.50
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|1366
|2005.02.09 07:00
|close
|683
|0.50
|1.2772
|1.2741
|0.0000
|70.00
|3313.69
|1367
|2005.02.09 09:00
|sell
|684
|0.50
|1.2792
|1.2809
|0.0000
|1368
|2005.02.09 09:17
|close
|684
|0.50
|1.2781
|1.2809
|0.0000
|55.00
|3368.69
|1369
|2005.02.09 09:59
|sell
|685
|0.50
|1.2797
|1.2814
|0.0000
|1370
|2005.02.09 10:00
|close
|685
|0.50
|1.2768
|1.2814
|0.0000
|145.00
|3513.69
|1371
|2005.02.09 10:00
|buy
|686
|0.60
|1.2767
|1.2750
|0.0000
|1372
|2005.02.09 10:36
|close
|686
|0.60
|1.2778
|1.2750
|0.0000
|66.00
|3579.69
|1373
|2005.02.09 14:00
|buy
|687
|0.60
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|1374
|2005.02.09 15:00
|s/l
|687
|0.60
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-102.00
|3477.69
|1375
|2005.02.09 15:00
|buy
|688
|0.50
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|1376
|2005.02.09 15:51
|close
|688
|0.50
|1.2756
|1.2729
|0.0000
|50.00
|3527.69
|1377
|2005.02.09 15:51
|buy
|689
|0.60
|1.2759
|1.2742
|0.0000
|1378
|2005.02.09 17:00
|close
|689
|0.60
|1.2789
|1.2742
|0.0000
|180.00
|3707.69
|1379
|2005.02.09 17:00
|sell
|690
|0.60
|1.2787
|1.2804
|0.0000
|1380
|2005.02.09 17:49
|close
|690
|0.60
|1.2778
|1.2804
|0.0000
|54.00
|3761.69
|1381
|2005.02.09 17:49
|sell
|691
|0.60
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|1382
|2005.02.09 17:56
|s/l
|691
|0.60
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-102.00
|3659.69
|1383
|2005.02.09 17:56
|sell
|692
|0.60
|1.2795
|1.2812
|0.0000
|1384
|2005.02.09 23:38
|s/l
|692
|0.60
|1.2812
|1.2812
|0.0000
|-102.00
|3557.69
|1385
|2005.02.10 11:17
|buy
|693
|0.60
|1.2787
|1.2770
|0.0000
|1386
|2005.02.10 11:59
|close
|693
|0.60
|1.2795
|1.2770
|0.0000
|48.00
|3605.69
|1387
|2005.02.10 16:00
|sell
|694
|0.60
|1.2860
|1.2877
|0.0000
|1388
|2005.02.10 17:00
|s/l
|694
|0.60
|1.2877
|1.2877
|0.0000
|-102.00
|3503.69
|1389
|2005.02.10 17:00
|sell
|695
|0.50
|1.2890
|1.2907
|0.0000
|1390
|2005.02.10 17:35
|close
|695
|0.50
|1.2881
|1.2907
|0.0000
|45.00
|3548.69
|1391
|2005.02.10 17:59
|sell
|696
|0.60
|1.2891
|1.2908
|0.0000
|1392
|2005.02.10 21:00
|close
|696
|0.60
|1.2880
|1.2908
|0.0000
|66.00
|3614.69
|1393
|2005.02.11 02:32
|buy
|697
|0.60
|1.2867
|1.2850
|0.0000
|1394
|2005.02.11 03:33
|close
|697
|0.60
|1.2877
|1.2850
|0.0000
|60.00
|3674.69
|1395
|2005.02.11 07:06
|buy
|698
|0.60
|1.2867
|1.2850
|0.0000
|1396
|2005.02.11 08:01
|close
|698
|0.60
|1.2876
|1.2850
|0.0000
|54.00
|3728.69
|1397
|2005.02.11 17:14
|sell
|699
|0.60
|1.2885
|1.2902
|0.0000
|1398
|2005.02.11 17:50
|close
|699
|0.60
|1.2874
|1.2902
|0.0000
|66.00
|3794.69
|1399
|2005.02.14 03:00
|sell
|700
|0.60
|1.2941
|1.2958
|0.0000
|1400
|2005.02.14 07:24
|close
|700
|0.60
|1.2934
|1.2958
|0.0000
|42.00
|3836.69
|1401
|2005.02.14 10:00
|sell
|701
|0.60
|1.2968
|1.2985
|0.0000
|1402
|2005.02.14 11:00
|s/l
|701
|0.60
|1.2985
|1.2985
|0.0000
|-102.00
|3734.69
|1403
|2005.02.14 12:00
|buy
|702
|0.60
|1.2970
|1.2953
|0.0000
|1404
|2005.02.14 12:50
|close
|702
|0.60
|1.2978
|1.2953
|0.0000
|48.01
|3782.70
|1405
|2005.02.14 16:00
|buy
|703
|0.60
|1.2953
|1.2936
|0.0000
|1406
|2005.02.14 16:52
|close
|703
|0.60
|1.2963
|1.2936
|0.0000
|60.00
|3842.70
|1407
|2005.02.14 23:00
|sell
|704
|0.60
|1.2974
|1.2991
|0.0000
|1408
|2005.02.15 03:08
|close
|704
|0.60
|1.2963
|1.2991
|0.0000
|69.26
|3911.96
|1409
|2005.02.15 10:00
|sell
|705
|0.60
|1.2976
|1.2993
|0.0000
|1410
|2005.02.15 11:00
|s/l
|705
|0.60
|1.2993
|1.2993
|0.0000
|-102.00
|3809.96
|1411
|2005.02.15 13:17
|buy
|706
|0.60
|1.2976
|1.2959
|0.0000
|1412
|2005.02.15 13:34
|close
|706
|0.60
|1.2985
|1.2959
|0.0000
|54.00
|3863.96
|1413
|2005.02.15 15:00
|sell
|707
|0.60
|1.3036
|1.3053
|0.0000
|1414
|2005.02.15 15:00
|close
|707
|0.60
|1.3023
|1.3053
|0.0000
|78.00
|3941.96
|1415
|2005.02.15 15:00
|sell
|708
|0.60
|1.3022
|1.3039
|0.0000
|1416
|2005.02.15 15:02
|s/l
|708
|0.60
|1.3039
|1.3039
|0.0000
|-102.00
|3839.96
|1417
|2005.02.15 15:02
|sell
|709
|0.60
|1.3039
|1.3056
|0.0000
|1418
|2005.02.15 15:03
|close
|709
|0.60
|1.3032
|1.3056
|0.0000
|42.00
|3881.96
|1419
|2005.02.15 15:03
|sell
|710
|0.60
|1.3031
|1.3048
|0.0000
|1420
|2005.02.15 15:04
|close
|710
|0.60
|1.3024
|1.3048
|0.0000
|42.00
|3923.96
|1421
|2005.02.15 15:04
|sell
|711
|0.60
|1.3026
|1.3043
|0.0000
|1422
|2005.02.15 15:07
|close
|711
|0.60
|1.3019
|1.3043
|0.0000
|42.00
|3965.96
|1423
|2005.02.15 15:07
|sell
|712
|0.60
|1.3014
|1.3031
|0.0000
|1424
|2005.02.15 15:11
|close
|712
|0.60
|1.3007
|1.3031
|0.0000
|42.00
|4007.96
|1425
|2005.02.15 15:16
|sell
|713
|0.60
|1.3013
|1.3030
|0.0000
|1426
|2005.02.15 15:19
|close
|713
|0.60
|1.3006
|1.3030
|0.0000
|42.01
|4049.97
|1427
|2005.02.15 15:59
|sell
|714
|0.60
|1.3036
|1.3053
|0.0000
|1428
|2005.02.15 16:00
|close
|714
|0.60
|1.2984
|1.3053
|0.0000
|312.00
|4361.97
|1429
|2005.02.15 16:00
|buy
|715
|0.70
|1.2986
|1.2969
|0.0000
|1430
|2005.02.15 17:00
|s/l
|715
|0.70
|1.2969
|1.2969
|0.0000
|-119.00
|4242.97
|1431
|2005.02.15 17:00
|buy
|716
|0.70
|1.2969
|1.2952
|0.0000
|1432
|2005.02.15 17:10
|close
|716
|0.70
|1.2977
|1.2952
|0.0000
|55.99
|4298.96
|1433
|2005.02.15 17:59
|buy
|717
|0.70
|1.2971
|1.2954
|0.0000
|1434
|2005.02.15 18:00
|close
|717
|0.70
|1.2979
|1.2954
|0.0000
|56.00
|4354.96
|1435
|2005.02.15 18:18
|sell
|718
|0.70
|1.2985
|1.3002
|0.0000
|1436
|2005.02.15 19:00
|s/l
|718
|0.70
|1.3002
|1.3002
|0.0000
|-119.00
|4235.96
|1437
|2005.02.15 19:00
|sell
|719
|0.70
|1.3022
|1.3039
|0.0000
|1438
|2005.02.15 19:04
|close
|719
|0.70
|1.3013
|1.3039
|0.0000
|63.00
|4298.96
|1439
|2005.02.15 19:59
|sell
|720
|0.70
|1.3025
|1.3042
|0.0000
|1440
|2005.02.15 20:00
|close
|720
|0.70
|1.3004
|1.3042
|0.0000
|147.00
|4445.96
|1441
|2005.02.15 20:08
|buy
|721
|0.70
|1.3011
|1.2994
|0.0000
|1442
|2005.02.15 21:20
|close
|721
|0.70
|1.3021
|1.2994
|0.0000
|70.00
|4515.96
|1443
|2005.02.15 23:59
|sell
|722
|0.70
|1.3027
|1.3044
|0.0000
|1444
|2005.02.16 01:26
|close
|722
|0.70
|1.3014
|1.3044
|0.0000
|94.80
|4610.77
|1445
|2005.02.16 09:00
|sell
|723
|0.70
|1.3022
|1.3039
|0.0000
|1446
|2005.02.16 09:58
|close
|723
|0.70
|1.3011
|1.3039
|0.0000
|77.00
|4687.77
|1447
|2005.02.16 09:59
|sell
|724
|0.70
|1.3028
|1.3045
|0.0000
|1448
|2005.02.16 10:00
|close
|724
|0.70
|1.3013
|1.3045
|0.0000
|105.00
|4792.77
|1449
|2005.02.16 17:00
|buy
|725
|0.70
|1.2983
|1.2966
|0.0000
|1450
|2005.02.16 17:11
|close
|725
|0.70
|1.2994
|1.2966
|0.0000
|77.00
|4869.77
|1451
|2005.02.16 17:11
|buy
|726
|0.70
|1.2995
|1.2978
|0.0000
|1452
|2005.02.16 17:30
|s/l
|726
|0.70
|1.2978
|1.2978
|0.0000
|-119.00
|4750.77
|1453
|2005.02.16 17:30
|buy
|727
|0.70
|1.2979
|1.2962
|0.0000
|1454
|2005.02.16 17:39
|close
|727
|0.70
|1.2993
|1.2962
|0.0000
|98.00
|4848.77
|1455
|2005.02.16 17:39
|buy
|728
|0.70
|1.2993
|1.2976
|0.0000
|1456
|2005.02.16 19:00
|close
|728
|0.70
|1.3019
|1.2976
|0.0000
|182.00
|5030.77
|1457
|2005.02.16 22:07
|buy
|729
|0.80
|1.3024
|1.3007
|0.0000
|1458
|2005.02.17 02:00
|close
|729
|0.80
|1.3037
|1.3007
|0.0000
|86.11
|5116.87
|1459
|2005.02.17 18:00
|sell
|730
|0.80
|1.3070
|1.3087
|0.0000
|1460
|2005.02.17 18:48
|s/l
|730
|0.80
|1.3087
|1.3087
|0.0000
|-136.00
|4980.87
|1461
|2005.02.17 18:48
|sell
|731
|0.80
|1.3086
|1.3103
|0.0000
|1462
|2005.02.17 21:00
|close
|731
|0.80
|1.3073
|1.3103
|0.0000
|104.00
|5084.87
|1463
|2005.02.18 08:06
|sell
|732
|0.80
|1.3079
|1.3096
|0.0000
|1464
|2005.02.18 08:44
|close
|732
|0.80
|1.3069
|1.3096
|0.0000
|80.00
|5164.87
|1465
|2005.02.18 12:00
|buy
|733
|0.80
|1.3041
|1.3024
|0.0000
|1466
|2005.02.18 14:30
|s/l
|733
|0.80
|1.3024
|1.3024
|0.0000
|-136.00
|5028.87
|1467
|2005.02.18 14:59
|sell
|734
|0.80
|1.3047
|1.3064
|0.0000
|1468
|2005.02.18 16:00
|s/l
|734
|0.80
|1.3064
|1.3064
|0.0000
|-136.00
|4892.87
|1469
|2005.02.18 16:00
|sell
|735
|0.70
|1.3065
|1.3082
|0.0000
|1470
|2005.02.18 16:11
|close
|735
|0.70
|1.3053
|1.3082
|0.0000
|84.00
|4976.87
|1471
|2005.02.18 16:45
|sell
|736
|0.80
|1.3066
|1.3083
|0.0000
|1472
|2005.02.18 17:15
|close
|736
|0.80
|1.3059
|1.3083
|0.0000
|56.00
|5032.87
|1473
|2005.02.18 17:21
|buy
|737
|0.80
|1.3057
|1.3040
|0.0000
|1474
|2005.02.18 17:28
|close
|737
|0.80
|1.3064
|1.3040
|0.0000
|56.00
|5088.87
|1475
|2005.02.21 14:00
|buy
|738
|0.80
|1.3053
|1.3036
|0.0000
|1476
|2005.02.21 16:00
|close
|738
|0.80
|1.3060
|1.3036
|0.0000
|56.00
|5144.87
|1477
|2005.02.22 04:59
|sell
|739
|0.80
|1.3101
|1.3118
|0.0000
|1478
|2005.02.22 05:00
|s/l
|739
|0.80
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|-136.00
|5008.87
|1479
|2005.02.22 05:00
|sell
|740
|0.80
|1.3135
|1.3152
|0.0000
|1480
|2005.02.22 05:13
|s/l
|740
|0.80
|1.3152
|1.3152
|0.0000
|-136.00
|4872.87
|1481
|2005.02.22 05:13
|sell
|741
|0.70
|1.3150
|1.3167
|0.0000
|1482
|2005.02.22 07:00
|s/l
|741
|0.70
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|-119.00
|4753.87
|1483
|2005.02.22 07:00
|sell
|742
|0.70
|1.3171
|1.3188
|0.0000
|1484
|2005.02.22 09:00
|s/l
|742
|0.70
|1.3188
|1.3188
|0.0000
|-119.00
|4634.87
|1485
|2005.02.22 09:09
|sell
|743
|0.70
|1.3180
|1.3197
|0.0000
|1486
|2005.02.22 12:00
|s/l
|743
|0.70
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|-119.00
|4515.87
|1487
|2005.02.22 13:00
|buy
|744
|0.70
|1.3205
|1.3188
|0.0000
|1488
|2005.02.22 14:04
|s/l
|744
|0.70
|1.3188
|1.3188
|0.0000
|-119.00
|4396.87
|1489
|2005.02.22 14:04
|buy
|745
|0.70
|1.3188
|1.3171
|0.0000
|1490
|2005.02.22 14:17
|close
|745
|0.70
|1.3194
|1.3171
|0.0000
|42.00
|4438.87
|1491
|2005.02.22 14:17
|buy
|746
|0.70
|1.3195
|1.3178
|0.0000
|1492
|2005.02.22 14:19
|close
|746
|0.70
|1.3200
|1.3178
|0.0000
|35.00
|4473.87
|1493
|2005.02.22 14:47
|buy
|747
|0.70
|1.3199
|1.3182
|0.0000
|1494
|2005.02.22 14:55
|close
|747
|0.70
|1.3204
|1.3182
|0.0000
|35.00
|4508.87
|1495
|2005.02.22 14:59
|buy
|748
|0.70
|1.3192
|1.3175
|0.0000
|1496
|2005.02.22 15:00
|close
|748
|0.70
|1.3204
|1.3175
|0.0000
|84.00
|4592.87
|1497
|2005.02.22 18:00
|sell
|749
|0.70
|1.3233
|1.3250
|0.0000
|1498
|2005.02.22 20:00
|s/l
|749
|0.70
|1.3250
|1.3250
|0.0000
|-119.00
|4473.87
|1499
|2005.02.23 00:00
|buy
|750
|0.70
|1.3257
|1.3240
|0.0000
|1500
|2005.02.23 01:15
|close
|750
|0.70
|1.3263
|1.3240
|0.0000
|42.01
|4515.88
|1501
|2005.02.23 02:00
|buy
|751
|0.70
|1.3250
|1.3233
|0.0000
|1502
|2005.02.23 04:00
|close
|751
|0.70
|1.3264
|1.3233
|0.0000
|98.01
|4613.89
|1503
|2005.02.23 04:01
|sell
|752
|0.70
|1.3266
|1.3283
|0.0000
|1504
|2005.02.23 04:05
|close
|752
|0.70
|1.3258
|1.3283
|0.0000
|56.00
|4669.89
|1505
|2005.02.23 04:59
|sell
|753
|0.70
|1.3268
|1.3285
|0.0000
|1506
|2005.02.23 05:00
|close
|753
|0.70
|1.3238
|1.3285
|0.0000
|210.00
|4879.89
|1507
|2005.02.23 05:00
|buy
|754
|0.70
|1.3237
|1.3220
|0.0000
|1508
|2005.02.23 09:00
|s/l
|754
|0.70
|1.3220
|1.3220
|0.0000
|-119.00
|4760.89
|1509
|2005.02.23 21:00
|sell
|755
|0.70
|1.3229
|1.3246
|0.0000
|1510
|2005.02.23 21:37
|close
|755
|0.70
|1.3216
|1.3246
|0.0000
|91.00
|4851.89
|1511
|2005.02.23 21:59
|sell
|756
|0.70
|1.3232
|1.3249
|0.0000
|1512
|2005.02.23 22:00
|close
|756
|0.70
|1.3212
|1.3249
|0.0000
|140.00
|4991.89
|1513
|2005.02.24 08:09
|buy
|757
|0.80
|1.3230
|1.3213
|0.0000
|1514
|2005.02.24 09:33
|close
|757
|0.80
|1.3242
|1.3213
|0.0000
|95.99
|5087.88
|1515
|2005.02.24 14:00
|buy
|758
|0.80
|1.3260
|1.3243
|0.0000
|1516
|2005.02.24 15:00
|s/l
|758
|0.80
|1.3243
|1.3243
|0.0000
|-136.00
|4951.88
|1517
|2005.02.24 15:00
|buy
|759
|0.70
|1.3238
|1.3221
|0.0000
|1518
|2005.02.24 15:16
|close
|759
|0.70
|1.3249
|1.3221
|0.0000
|76.99
|5028.87
|1519
|2005.02.24 15:37
|buy
|760
|0.80
|1.3231
|1.3214
|0.0000
|1520
|2005.02.24 16:12
|s/l
|760
|0.80
|1.3214
|1.3214
|0.0000
|-136.00
|4892.87
|1521
|2005.02.24 16:12
|buy
|761
|0.70
|1.3216
|1.3199
|0.0000
|1522
|2005.02.24 16:18
|close
|761
|0.70
|1.3222
|1.3199
|0.0000
|42.00
|4934.87
|1523
|2005.02.24 16:22
|buy
|762
|0.70
|1.3218
|1.3201
|0.0000
|1524
|2005.02.24 17:03
|s/l
|762
|0.70
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|-119.00
|4815.87
|1525
|2005.02.24 20:02
|buy
|763
|0.70
|1.3206
|1.3189
|0.0000
|1526
|2005.02.25 01:00
|s/l
|763
|0.70
|1.3189
|1.3189
|0.0000
|-124.22
|4691.66
|1527
|2005.02.25 01:04
|buy
|764
|0.70
|1.3186
|1.3169
|0.0000
|1528
|2005.02.25 01:57
|close
|764
|0.70
|1.3198
|1.3169
|0.0000
|83.99
|4775.65
|1529
|2005.02.25 05:03
|buy
|765
|0.70
|1.3198
|1.3181
|0.0000
|1530
|2005.02.25 10:12
|close
|765
|0.70
|1.3207
|1.3181
|0.0000
|63.00
|4838.65
|1531
|2005.02.25 12:00
|buy
|766
|0.70
|1.3168
|1.3151
|0.0000
|1532
|2005.02.25 12:49
|s/l
|766
|0.70
|1.3151
|1.3151
|0.0000
|-119.00
|4719.65
|1533
|2005.02.25 12:49
|buy
|767
|0.70
|1.3151
|1.3134
|0.0000
|1534
|2005.02.25 12:59
|close
|767
|0.70
|1.3165
|1.3134
|0.0000
|98.00
|4817.65
|1535
|2005.02.25 15:00
|sell
|768
|0.70
|1.3195
|1.3212
|0.0000
|1536
|2005.02.25 15:50
|close
|768
|0.70
|1.3182
|1.3212
|0.0000
|91.00
|4908.65
|1537
|2005.02.25 17:17
|sell
|769
|0.70
|1.3198
|1.3215
|0.0000
|1538
|2005.02.25 17:53
|close
|769
|0.70
|1.3188
|1.3215
|0.0000
|70.00
|4978.65
|1539
|2005.02.25 19:00
|sell
|770
|0.80
|1.3226
|1.3243
|0.0000
|1540
|2005.02.25 21:00
|s/l
|770
|0.80
|1.3243
|1.3243
|0.0000
|-136.00
|4842.65
|1541
|2005.02.28 12:03
|buy
|771
|0.70
|1.3258
|1.3241
|0.0000
|1542
|2005.02.28 15:00
|close
|771
|0.70
|1.3268
|1.3241
|0.0000
|70.00
|4912.65
|1543
|2005.02.28 16:00
|buy
|772
|0.70
|1.3250
|1.3233
|0.0000
|1544
|2005.02.28 16:11
|close
|772
|0.70
|1.3261
|1.3233
|0.0000
|77.00
|4989.65
|1545
|2005.02.28 16:59
|buy
|773
|0.80
|1.3255
|1.3238
|0.0000
|1546
|2005.02.28 17:00
|close
|773
|0.80
|1.3271
|1.3238
|0.0000
|128.00
|5117.65
|1547
|2005.03.01 03:59
|buy
|774
|0.80
|1.3208
|1.3191
|0.0000
|1548
|2005.03.01 04:00
|s/l
|774
|0.80
|1.3191
|1.3191
|0.0000
|-136.00
|4981.65
|1549
|2005.03.01 04:01
|buy
|775
|0.80
|1.3182
|1.3165
|0.0000
|1550
|2005.03.01 04:31
|close
|775
|0.80
|1.3189
|1.3165
|0.0000
|56.00
|5037.65
|1551
|2005.03.01 09:10
|buy
|776
|0.80
|1.3187
|1.3170
|0.0000
|1552
|2005.03.01 09:39
|close
|776
|0.80
|1.3195
|1.3170
|0.0000
|64.00
|5101.65
|1553
|2005.03.01 15:00
|buy
|777
|0.80
|1.3193
|1.3176
|0.0000
|1554
|2005.03.01 19:00
|s/l
|777
|0.80
|1.3176
|1.3176
|0.0000
|-136.00
|4965.65
|1555
|2005.03.02 02:12
|buy
|778
|0.80
|1.3162
|1.3145
|0.0000
|1556
|2005.03.02 06:00
|close
|778
|0.80
|1.3169
|1.3145
|0.0000
|56.00
|5021.65
|1557
|2005.03.02 07:00
|buy
|779
|0.80
|1.3159
|1.3142
|0.0000
|1558
|2005.03.02 07:30
|close
|779
|0.80
|1.3167
|1.3142
|0.0000
|64.01
|5085.66
|1559
|2005.03.02 07:59
|buy
|780
|0.80
|1.3159
|1.3142
|0.0000
|1560
|2005.03.02 08:11
|close
|780
|0.80
|1.3169
|1.3142
|0.0000
|79.99
|5165.65
|1561
|2005.03.02 08:13
|sell
|781
|0.80
|1.3167
|1.3184
|0.0000
|1562
|2005.03.02 10:00
|close
|781
|0.80
|1.3139
|1.3184
|0.0000
|224.00
|5389.65
|1563
|2005.03.02 10:00
|buy
|782
|0.80
|1.3139
|1.3122
|0.0000
|1564
|2005.03.02 11:00
|s/l
|782
|0.80
|1.3122
|1.3122
|0.0000
|-136.00
|5253.65
|1565
|2005.03.02 11:00
|buy
|783
|0.80
|1.3108
|1.3091
|0.0000
|1566
|2005.03.02 12:35
|close
|783
|0.80
|1.3114
|1.3091
|0.0000
|48.00
|5301.65
|1567
|2005.03.02 15:00
|buy
|784
|0.80
|1.3092
|1.3075
|0.0000
|1568
|2005.03.02 15:16
|close
|784
|0.80
|1.3101
|1.3075
|0.0000
|72.01
|5373.66
|1569
|2005.03.02 15:22
|buy
|785
|0.80
|1.3099
|1.3082
|0.0000
|1570
|2005.03.02 15:22
|close
|785
|0.80
|1.3108
|1.3082
|0.0000
|72.00
|5445.66
|1571
|2005.03.02 16:01
|sell
|786
|0.80
|1.3114
|1.3131
|0.0000
|1572
|2005.03.02 16:59
|close
|786
|0.80
|1.3100
|1.3131
|0.0000
|112.00
|5557.66
|1573
|2005.03.02 17:00
|sell
|787
|0.80
|1.3114
|1.3131
|0.0000
|1574
|2005.03.02 17:29
|s/l
|787
|0.80
|1.3131
|1.3131
|0.0000
|-136.00
|5421.66
|1575
|2005.03.02 17:29
|sell
|788
|0.80
|1.3130
|1.3147
|0.0000
|1576
|2005.03.02 17:59
|close
|788
|0.80
|1.3117
|1.3147
|0.0000
|104.00
|5525.66
|1577
|2005.03.02 18:00
|sell
|789
|0.80
|1.3126
|1.3143
|0.0000
|1578
|2005.03.02 20:01
|close
|789
|0.80
|1.3119
|1.3143
|0.0000
|55.98
|5581.64
|1579
|2005.03.03 10:00
|sell
|790
|0.80
|1.3135
|1.3152
|0.0000
|1580
|2005.03.03 11:00
|s/l
|790
|0.80
|1.3152
|1.3152
|0.0000
|-136.00
|5445.64
|1581
|2005.03.03 13:00
|buy
|791
|0.80
|1.3140
|1.3123
|0.0000
|1582
|2005.03.03 13:41
|close
|791
|0.80
|1.3152
|1.3123
|0.0000
|96.00
|5541.64
|1583
|2005.03.03 15:01
|buy
|792
|0.80
|1.3135
|1.3118
|0.0000
|1584
|2005.03.03 16:06
|s/l
|792
|0.80
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|-136.00
|5405.64
|1585
|2005.03.03 17:00
|buy
|793
|0.80
|1.3126
|1.3109
|0.0000
|1586
|2005.03.03 17:11
|close
|793
|0.80
|1.3132
|1.3109
|0.0000
|48.00
|5453.64
|1587
|2005.03.03 17:11
|buy
|794
|0.80
|1.3133
|1.3116
|0.0000
|1588
|2005.03.03 20:00
|s/l
|794
|0.80
|1.3116
|1.3116
|0.0000
|-136.00
|5317.64
|1589
|2005.03.04 16:00
|sell
|795
|0.80
|1.3215
|1.3232
|0.0000
|1590
|2005.03.04 16:14
|close
|795
|0.80
|1.3208
|1.3232
|0.0000
|56.00
|5373.64
|1591
|2005.03.04 16:14
|sell
|796
|0.80
|1.3207
|1.3224
|0.0000
|1592
|2005.03.04 16:59
|s/l
|796
|0.80
|1.3224
|1.3224
|0.0000
|-136.00
|5237.64
|1593
|2005.03.04 16:59
|sell
|797
|0.80
|1.3222
|1.3239
|0.0000
|1594
|2005.03.04 17:00
|s/l
|797
|0.80
|1.3239
|1.3239
|0.0000
|-136.00
|5101.64
|1595
|2005.03.04 17:00
|sell
|798
|0.80
|1.3240
|1.3257
|0.0000
|1596
|2005.03.07 04:28
|close
|798
|0.80
|1.3231
|1.3257
|0.0000
|76.35
|5177.98
|1597
|2005.03.07 09:02
|buy
|799
|0.80
|1.3227
|1.3210
|0.0000
|1598
|2005.03.07 09:59
|close
|799
|0.80
|1.3234
|1.3210
|0.0000
|56.00
|5233.98
|1599
|2005.03.07 10:00
|buy
|800
|0.80
|1.3222
|1.3205
|0.0000
|1600
|2005.03.07 10:59
|close
|800
|0.80
|1.3228
|1.3205
|0.0000
|48.00
|5281.98
|1601
|2005.03.07 10:59
|buy
|801
|0.80
|1.3223
|1.3206
|0.0000
|1602
|2005.03.07 13:00
|s/l
|801
|0.80
|1.3206
|1.3206
|0.0000
|-136.00
|5145.98
|1603
|2005.03.07 15:00
|buy
|802
|0.80
|1.3189
|1.3172
|0.0000
|1604
|2005.03.07 17:03
|close
|802
|0.80
|1.3196
|1.3172
|0.0000
|56.00
|5201.98
|1605
|2005.03.08 08:07
|buy
|803
|0.80
|1.3215
|1.3198
|0.0000
|1606
|2005.03.08 08:23
|close
|803
|0.80
|1.3222
|1.3198
|0.0000
|56.00
|5257.98
|1607
|2005.03.08 08:26
|buy
|804
|0.80
|1.3223
|1.3206
|0.0000
|1608
|2005.03.08 08:46
|close
|804
|0.80
|1.3230
|1.3206
|0.0000
|56.00
|5313.98
|1609
|2005.03.08 08:59
|buy
|805
|0.80
|1.3217
|1.3200
|0.0000
|1610
|2005.03.08 09:00
|close
|805
|0.80
|1.3235
|1.3200
|0.0000
|143.99
|5457.97
|1611
|2005.03.08 09:01
|sell
|806
|0.80
|1.3237
|1.3254
|0.0000
|1612
|2005.03.08 10:00
|s/l
|806
|0.80
|1.3254
|1.3254
|0.0000
|-136.00
|5321.97
|1613
|2005.03.08 11:00
|buy
|807
|0.80
|1.3240
|1.3223
|0.0000
|1614
|2005.03.08 12:19
|close
|807
|0.80
|1.3249
|1.3223
|0.0000
|72.00
|5393.97
|1615
|2005.03.08 14:30
|buy
|808
|0.80
|1.3241
|1.3224
|0.0000
|1616
|2005.03.08 14:47
|close
|808
|0.80
|1.3251
|1.3224
|0.0000
|80.00
|5473.97
|1617
|2005.03.08 15:02
|sell
|809
|0.80
|1.3258
|1.3275
|0.0000
|1618
|2005.03.08 16:00
|s/l
|809
|0.80
|1.3275
|1.3275
|0.0000
|-136.00
|5337.97
|1619
|2005.03.08 16:00
|sell
|810
|0.80
|1.3315
|1.3332
|0.0000
|1620
|2005.03.08 16:30
|s/l
|810
|0.80
|1.3332
|1.3332
|0.0000
|-136.00
|5201.97
|1621
|2005.03.08 16:30
|sell
|811
|0.80
|1.3330
|1.3347
|0.0000
|1622
|2005.03.08 16:37
|close
|811
|0.80
|1.3321
|1.3347
|0.0000
|72.00
|5273.97
|1623
|2005.03.08 16:37
|sell
|812
|0.80
|1.3319
|1.3336
|0.0000
|1624
|2005.03.08 17:00
|s/l
|812
|0.80
|1.3336
|1.3336
|0.0000
|-136.00
|5137.97
|1625
|2005.03.08 17:00
|sell
|813
|0.80
|1.3342
|1.3359
|0.0000
|1626
|2005.03.08 19:00
|close
|813
|0.80
|1.3329
|1.3359
|0.0000
|104.00
|5241.97
|1627
|2005.03.09 01:00
|buy
|814
|0.80
|1.3345
|1.3328
|0.0000
|1628
|2005.03.09 01:08
|close
|814
|0.80
|1.3354
|1.3328
|0.0000
|72.00
|5313.97
|1629
|2005.03.09 14:00
|buy
|815
|0.80
|1.3371
|1.3354
|0.0000
|1630
|2005.03.09 14:00
|s/l
|815
|0.80
|1.3354
|1.3354
|0.0000
|-136.00
|5177.97
|1631
|2005.03.09 14:00
|buy
|816
|0.80
|1.3355
|1.3338
|0.0000
|1632
|2005.03.09 17:03
|close
|816
|0.80
|1.3368
|1.3338
|0.0000
|104.00
|5281.97
|1633
|2005.03.09 18:36
|sell
|817
|0.80
|1.3390
|1.3407
|0.0000
|1634
|2005.03.09 19:00
|s/l
|817
|0.80
|1.3407
|1.3407
|0.0000
|-136.00
|5145.97
|1635
|2005.03.09 21:00
|buy
|818
|0.80
|1.3401
|1.3384
|0.0000
|1636
|2005.03.09 21:19
|close
|818
|0.80
|1.3406
|1.3384
|0.0000
|40.00
|5185.97
|1637
|2005.03.09 21:25
|buy
|819
|0.80
|1.3402
|1.3385
|0.0000
|1638
|2005.03.09 22:00
|s/l
|819
|0.80
|1.3385
|1.3385
|0.0000
|-136.00
|5049.97
|1639
|2005.03.09 22:00
|buy
|820
|0.80
|1.3386
|1.3369
|0.0000
|1640
|2005.03.10 03:00
|close
|820
|0.80
|1.3398
|1.3369
|0.0000
|78.11
|5128.08
|1641
|2005.03.10 03:00
|sell
|821
|0.80
|1.3411
|1.3428
|0.0000
|1642
|2005.03.10 03:40
|close
|821
|0.80
|1.3399
|1.3428
|0.0000
|96.00
|5224.08
|1643
|2005.03.10 03:40
|sell
|822
|0.80
|1.3413
|1.3430
|0.0000
|1644
|2005.03.10 03:40
|close
|822
|0.80
|1.3403
|1.3430
|0.0000
|80.00
|5304.08
|1645
|2005.03.10 03:42
|sell
|823
|0.80
|1.3412
|1.3429
|0.0000
|1646
|2005.03.10 03:42
|close
|823
|0.80
|1.3401
|1.3429
|0.0000
|88.00
|5392.08
|1647
|2005.03.10 03:43
|sell
|824
|0.80
|1.3411
|1.3428
|0.0000
|1648
|2005.03.10 03:49
|close
|824
|0.80
|1.3398
|1.3428
|0.0000
|104.00
|5496.08
|1649
|2005.03.10 03:53
|sell
|825
|0.80
|1.3413
|1.3430
|0.0000
|1650
|2005.03.10 04:37
|s/l
|825
|0.80
|1.3430
|1.3430
|0.0000
|-136.00
|5360.08
|1651
|2005.03.10 12:00
|buy
|826
|0.80
|1.3404
|1.3387
|0.0000
|1652
|2005.03.10 12:09
|close
|826
|0.80
|1.3414
|1.3387
|0.0000
|80.00
|5440.08
|1653
|2005.03.10 12:59
|buy
|827
|0.80
|1.3406
|1.3389
|0.0000
|1654
|2005.03.10 13:00
|close
|827
|0.80
|1.3419
|1.3389
|0.0000
|104.00
|5544.08
|1655
|2005.03.10 16:54
|buy
|828
|0.80
|1.3406
|1.3389
|0.0000
|1656
|2005.03.10 17:46
|close
|828
|0.80
|1.3417
|1.3389
|0.0000
|88.00
|5632.08
|1657
|2005.03.10 21:00
|buy
|829
|0.80
|1.3426
|1.3409
|0.0000
|1658
|2005.03.11 01:00
|close
|829
|0.80
|1.3438
|1.3409
|0.0000
|90.04
|5722.12
|1659
|2005.03.11 15:08
|buy
|830
|0.90
|1.3404
|1.3387
|0.0000
|1660
|2005.03.11 15:09
|close
|830
|0.90
|1.3417
|1.3387
|0.0000
|117.00
|5839.12
|1661
|2005.03.11 15:23
|sell
|831
|0.90
|1.3446
|1.3463
|0.0000
|1662
|2005.03.11 15:24
|close
|831
|0.90
|1.3434
|1.3463
|0.0000
|108.00
|5947.12
|1663
|2005.03.11 15:35
|sell
|832
|0.90
|1.3443
|1.3460
|0.0000
|1664
|2005.03.11 15:35
|close
|832
|0.90
|1.3431
|1.3460
|0.0000
|108.00
|6055.12
|1665
|2005.03.11 15:36
|sell
|833
|0.90
|1.3443
|1.3460
|0.0000
|1666
|2005.03.11 15:39
|close
|833
|0.90
|1.3433
|1.3460
|0.0000
|90.00
|6145.12
|1667
|2005.03.11 16:01
|sell
|834
|0.90
|1.3435
|1.3452
|0.0000
|1668
|2005.03.11 17:00
|s/l
|834
|0.90
|1.3452
|1.3452
|0.0000
|-153.00
|5992.12
|1669
|2005.03.14 03:00
|buy
|835
|0.90
|1.3455
|1.3438
|0.0000
|1670
|2005.03.14 08:00
|s/l
|835
|0.90
|1.3438
|1.3438
|0.0000
|-153.00
|5839.12
|1671
|2005.03.14 14:03
|buy
|836
|0.90
|1.3383
|1.3366
|0.0000
|1672
|2005.03.14 15:00
|close
|836
|0.90
|1.3394
|1.3366
|0.0000
|99.00
|5938.12
|1673
|2005.03.14 16:00
|buy
|837
|0.90
|1.3382
|1.3365
|0.0000
|1674
|2005.03.14 16:03
|close
|837
|0.90
|1.3388
|1.3365
|0.0000
|54.01
|5992.13
|1675
|2005.03.14 16:20
|buy
|838
|0.90
|1.3383
|1.3366
|0.0000
|1676
|2005.03.14 17:16
|s/l
|838
|0.90
|1.3366
|1.3366
|0.0000
|-153.00
|5839.13
|1677
|2005.03.14 18:18
|buy
|839
|0.90
|1.3344
|1.3327
|0.0000
|1678
|2005.03.14 18:52
|close
|839
|0.90
|1.3355
|1.3327
|0.0000
|99.00
|5938.13
|1679
|2005.03.15 09:59
|buy
|840
|0.90
|1.3348
|1.3331
|0.0000
|1680
|2005.03.15 10:00
|close
|840
|0.90
|1.3356
|1.3331
|0.0000
|71.99
|6010.12
|1681
|2005.03.15 12:11
|sell
|841
|0.90
|1.3387
|1.3404
|0.0000
|1682
|2005.03.15 15:00
|s/l
|841
|0.90
|1.3404
|1.3404
|0.0000
|-153.00
|5857.12
|1683
|2005.03.15 16:00
|buy
|842
|0.90
|1.3367
|1.3350
|0.0000
|1684
|2005.03.15 16:00
|s/l
|842
|0.90
|1.3350
|1.3350
|0.0000
|-153.00
|5704.12
|1685
|2005.03.15 16:00
|buy
|843
|0.90
|1.3322
|1.3305
|0.0000
|1686
|2005.03.15 17:01
|s/l
|843
|0.90
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|-153.00
|5551.12
|1687
|2005.03.15 23:00
|buy
|844
|0.80
|1.3307
|1.3290
|0.0000
|1688
|2005.03.15 23:46
|close
|844
|0.80
|1.3313
|1.3290
|0.0000
|48.00
|5599.12
|1689
|2005.03.16 11:00
|buy
|845
|0.80
|1.3351
|1.3334
|0.0000
|1690
|2005.03.16 11:09
|close
|845
|0.80
|1.3357
|1.3334
|0.0000
|48.00
|5647.12
|1691
|2005.03.16 11:50
|buy
|846
|0.80
|1.3352
|1.3335
|0.0000
|1692
|2005.03.16 12:43
|close
|846
|0.80
|1.3364
|1.3335
|0.0000
|96.00
|5743.12
|1693
|2005.03.16 13:00
|sell
|847
|0.90
|1.3375
|1.3392
|0.0000
|1694
|2005.03.16 13:27
|s/l
|847
|0.90
|1.3392
|1.3392
|0.0000
|-153.00
|5590.12
|1695
|2005.03.16 13:27
|sell
|848
|0.80
|1.3390
|1.3407
|0.0000
|1696
|2005.03.16 13:35
|close
|848
|0.80
|1.3383
|1.3407
|0.0000
|56.00
|5646.12
|1697
|2005.03.16 13:36
|sell
|849
|0.80
|1.3382
|1.3399
|0.0000
|1698
|2005.03.16 15:00
|s/l
|849
|0.80
|1.3399
|1.3399
|0.0000
|-136.00
|5510.12
|1699
|2005.03.16 15:00
|sell
|850
|0.80
|1.3422
|1.3439
|0.0000
|1700
|2005.03.16 15:07
|close
|850
|0.80
|1.3409
|1.3439
|0.0000
|104.01
|5614.13
|1701
|2005.03.16 15:10
|sell
|851
|0.80
|1.3415
|1.3432
|0.0000
|1702
|2005.03.16 15:48
|s/l
|851
|0.80
|1.3432
|1.3432
|0.0000
|-136.00
|5478.13
|1703
|2005.03.16 15:48
|sell
|852
|0.80
|1.3430
|1.3447
|0.0000
|1704
|2005.03.16 16:08
|close
|852
|0.80
|1.3417
|1.3447
|0.0000
|103.99
|5582.12
|1705
|2005.03.16 18:03
|buy
|853
|0.80
|1.3420
|1.3403
|0.0000
|1706
|2005.03.16 19:06
|s/l
|853
|0.80
|1.3403
|1.3403
|0.0000
|-136.00
|5446.12
|1707
|2005.03.17 12:00
|buy
|854
|0.80
|1.3372
|1.3355
|0.0000
|1708
|2005.03.17 12:42
|close
|854
|0.80
|1.3387
|1.3355
|0.0000
|120.00
|5566.12
|1709
|2005.03.17 15:00
|buy
|855
|0.80
|1.3351
|1.3334
|0.0000
|1710
|2005.03.17 15:25
|close
|855
|0.80
|1.3363
|1.3334
|0.0000
|95.99
|5662.11
|1711
|2005.03.17 15:25
|buy
|856
|0.80
|1.3361
|1.3344
|0.0000
|1712
|2005.03.17 17:00
|close
|856
|0.80
|1.3374
|1.3344
|0.0000
|104.00
|5766.11
|1713
|2005.03.18 10:00
|buy
|857
|0.90
|1.3319
|1.3302
|0.0000
|1714
|2005.03.18 14:59
|s/l
|857
|0.90
|1.3302
|1.3302
|0.0000
|-153.00
|5613.11
|1715
|2005.03.18 14:59
|buy
|858
|0.80
|1.3299
|1.3282
|0.0000
|1716
|2005.03.18 15:00
|s/l
|858
|0.80
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|-136.00
|5477.11
|1717
|2005.03.18 17:00
|sell
|859
|0.80
|1.3288
|1.3305
|0.0000
|1718
|2005.03.18 17:12
|close
|859
|0.80
|1.3281
|1.3305
|0.0000
|56.00
|5533.11
|1719
|2005.03.18 18:00
|sell
|860
|0.80
|1.3310
|1.3327
|0.0000
|1720
|2005.03.21 03:00
|close
|860
|0.80
|1.3280
|1.3327
|0.0000
|244.35
|5777.45
|1721
|2005.03.21 03:00
|buy
|861
|0.90
|1.3281
|1.3264
|0.0000
|1722
|2005.03.21 04:00
|s/l
|861
|0.90
|1.3264
|1.3264
|0.0000
|-153.00
|5624.45
|1723
|2005.03.21 08:03
|sell
|862
|0.80
|1.3269
|1.3286
|0.0000
|1724
|2005.03.21 08:33
|close
|862
|0.80
|1.3258
|1.3286
|0.0000
|88.00
|5712.45
|1725
|2005.03.21 09:00
|buy
|863
|0.90
|1.3224
|1.3207
|0.0000
|1726
|2005.03.21 13:00
|s/l
|863
|0.90
|1.3207
|1.3207
|0.0000
|-153.00
|5559.45
|1727
|2005.03.21 14:59
|sell
|864
|0.80
|1.3205
|1.3222
|0.0000
|1728
|2005.03.21 15:00
|close
|864
|0.80
|1.3183
|1.3222
|0.0000
|176.00
|5735.45
|1729
|2005.03.21 23:09
|buy
|865
|0.90
|1.3163
|1.3146
|0.0000
|1730
|2005.03.22 03:00
|close
|865
|0.90
|1.3172
|1.3146
|0.0000
|74.29
|5809.74
|1731
|2005.03.22 10:56
|sell
|866
|0.90
|1.3177
|1.3194
|0.0000
|1732
|2005.03.22 16:00
|s/l
|866
|0.90
|1.3194
|1.3194
|0.0000
|-153.00
|5656.74
|1733
|2005.03.22 21:00
|buy
|867
|0.90
|1.3089
|1.3072
|0.0000
|1734
|2005.03.22 21:05
|s/l
|867
|0.90
|1.3072
|1.3072
|0.0000
|-153.00
|5503.74
|1735
|2005.03.22 21:05
|buy
|868
|0.80
|1.3071
|1.3054
|0.0000
|1736
|2005.03.22 21:24
|close
|868
|0.80
|1.3083
|1.3054
|0.0000
|95.99
|5599.73
|1737
|2005.03.22 21:24
|buy
|869
|0.90
|1.3082
|1.3065
|0.0000
|1738
|2005.03.23 10:59
|s/l
|869
|0.90
|1.3065
|1.3065
|0.0000
|-159.71
|5440.02
|1739
|2005.03.23 12:00
|sell
|870
|0.80
|1.3049
|1.3066
|0.0000
|1740
|2005.03.23 12:28
|close
|870
|0.80
|1.3042
|1.3066
|0.0000
|55.99
|5496.01
|1741
|2005.03.23 12:28
|sell
|871
|0.80
|1.3045
|1.3062
|0.0000
|1742
|2005.03.23 12:35
|close
|871
|0.80
|1.3038
|1.3062
|0.0000
|56.00
|5552.01
|1743
|2005.03.23 12:35
|sell
|872
|0.90
|1.3037
|1.3054
|0.0000
|1744
|2005.03.23 15:00
|close
|872
|0.90
|1.3021
|1.3054
|0.0000
|144.00
|5696.01
|1745
|2005.03.23 18:05
|buy
|873
|0.90
|1.2992
|1.2975
|0.0000
|1746
|2005.03.23 18:59
|close
|873
|0.90
|1.3003
|1.2975
|0.0000
|99.00
|5795.01
|1747
|2005.03.24 11:00
|buy
|874
|0.90
|1.2999
|1.2982
|0.0000
|1748
|2005.03.24 12:00
|s/l
|874
|0.90
|1.2982
|1.2982
|0.0000
|-153.00
|5642.01
|1749
|2005.03.28 05:18
|sell
|875
|0.90
|1.2915
|1.2932
|0.0000
|1750
|2005.03.28 05:27
|close
|875
|0.90
|1.2908
|1.2932
|0.0000
|62.99
|5705.00
|1751
|2005.03.28 07:44
|sell
|876
|0.90
|1.2918
|1.2935
|0.0000
|1752
|2005.03.28 07:46
|close
|876
|0.90
|1.2912
|1.2935
|0.0000
|54.00
|5759.00
|1753
|2005.03.28 10:30
|sell
|877
|0.90
|1.2920
|1.2937
|0.0000
|1754
|2005.03.28 10:38
|close
|877
|0.90
|1.2914
|1.2937
|0.0000
|54.00
|5813.00
|1755
|2005.03.28 12:05
|buy
|878
|0.90
|1.2911
|1.2894
|0.0000
|1756
|2005.03.28 12:07
|close
|878
|0.90
|1.2917
|1.2894
|0.0000
|54.00
|5867.00
|1757
|2005.03.28 15:53
|buy
|879
|0.90
|1.2871
|1.2854
|0.0000
|1758
|2005.03.28 16:06
|close
|879
|0.90
|1.2881
|1.2854
|0.0000
|90.00
|5957.00
|1759
|2005.03.28 16:22
|sell
|880
|0.90
|1.2891
|1.2908
|0.0000
|1760
|2005.03.28 16:24
|close
|880
|0.90
|1.2884
|1.2908
|0.0000
|62.99
|6019.99
|1761
|2005.03.28 16:32
|sell
|881
|0.90
|1.2891
|1.2908
|0.0000
|1762
|2005.03.28 16:37
|close
|881
|0.90
|1.2884
|1.2908
|0.0000
|63.00
|6082.99
|1763
|2005.03.28 16:41
|sell
|882
|0.90
|1.2891
|1.2908
|0.0000
|1764
|2005.03.28 16:50
|close
|882
|0.90
|1.2884
|1.2908
|0.0000
|63.00
|6145.99
|1765
|2005.03.29 02:31
|sell
|883
|1.00
|1.2908
|1.2925
|0.0000
|1766
|2005.03.29 03:06
|s/l
|883
|1.00
|1.2925
|1.2925
|0.0000
|-170.00
|5975.99
|1767
|2005.03.29 18:46
|buy
|884
|0.90
|1.2903
|1.2886
|0.0000
|1768
|2005.03.29 19:09
|close
|884
|0.90
|1.2917
|1.2886
|0.0000
|126.00
|6101.99
|1769
|2005.03.30 15:59
|sell
|885
|0.90
|1.2974
|1.2991
|0.0000
|1770
|2005.03.30 16:00
|close
|885
|0.90
|1.2964
|1.2991
|0.0000
|90.00
|6191.99
|1771
|2005.03.30 17:56
|buy
|886
|1.00
|1.2945
|1.2928
|0.0000
|1772
|2005.03.30 19:51
|close
|886
|1.00
|1.2957
|1.2928
|0.0000
|120.00
|6311.99
|1773
|2005.03.30 20:50
|buy
|887
|1.00
|1.2948
|1.2931
|0.0000
|1774
|2005.03.30 21:17
|s/l
|887
|1.00
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-170.00
|6141.99
|1775
|2005.03.30 22:52
|buy
|888
|1.00
|1.2915
|1.2898
|0.0000
|1776
|2005.03.30 23:35
|close
|888
|1.00
|1.2924
|1.2898
|0.0000
|90.00
|6231.99
|1777
|2005.03.31 12:08
|buy
|889
|1.00
|1.2951
|1.2934
|0.0000
|1778
|2005.03.31 12:37
|close
|889
|1.00
|1.2958
|1.2934
|0.0000
|70.00
|6301.99
|1779
|2005.03.31 15:31
|sell
|890
|1.00
|1.3003
|1.3020
|0.0000
|1780
|2005.03.31 15:31
|close
|890
|1.00
|1.2988
|1.3020
|0.0000
|150.00
|6451.99
|1781
|2005.03.31 15:32
|sell
|891
|1.00
|1.2989
|1.3006
|0.0000
|1782
|2005.03.31 16:16
|s/l
|891
|1.00
|1.3006
|1.3006
|0.0000
|-170.00
|6281.99
|1783
|2005.04.01 15:30
|sell
|892
|1.00
|1.2996
|1.3013
|0.0000
|1784
|2005.04.01 15:30
|s/l
|892
|1.00
|1.3013
|1.3013
|0.0000
|-170.00
|6111.99
|1785
|2005.04.01 15:30
|sell
|893
|0.90
|1.3038
|1.3055
|0.0000
|1786
|2005.04.01 15:30
|close
|893
|0.90
|1.3019
|1.3055
|0.0000
|171.00
|6282.99
|1787
|2005.04.01 15:30
|sell
|894
|1.00
|1.3038
|1.3055
|0.0000
|1788
|2005.04.01 15:30
|s/l
|894
|1.00
|1.3055
|1.3055
|0.0000
|-170.00
|6112.99
|1789
|2005.04.01 15:30
|sell
|895
|0.90
|1.3059
|1.3076
|0.0000
|1790
|2005.04.01 15:30
|close
|895
|0.90
|1.3015
|1.3076
|0.0000
|396.00
|6508.99
|1791
|2005.04.01 15:30
|sell
|896
|1.00
|1.3024
|1.3041
|0.0000
|1792
|2005.04.01 15:30
|s/l
|896
|1.00
|1.3041
|1.3041
|0.0000
|-170.00
|6338.99
|1793
|2005.04.01 15:30
|sell
|897
|1.00
|1.3049
|1.3066
|0.0000
|1794
|2005.04.01 15:30
|close
|897
|1.00
|1.3005
|1.3066
|0.0000
|440.00
|6778.99
|1795
|2005.04.01 15:30
|sell
|898
|1.00
|1.3024
|1.3041
|0.0000
|1796
|2005.04.01 15:30
|s/l
|898
|1.00
|1.3041
|1.3041
|0.0000
|-170.00
|6608.99
|1797
|2005.04.01 15:30
|sell
|899
|1.00
|1.3049
|1.3066
|0.0000
|1798
|2005.04.01 15:30
|close
|899
|1.00
|1.3019
|1.3066
|0.0000
|300.00
|6908.99
|1799
|2005.04.01 15:30
|sell
|900
|1.10
|1.3039
|1.3056
|0.0000
|1800
|2005.04.01 15:32
|close
|900
|1.10
|1.3029
|1.3056
|0.0000
|110.00
|7018.99
|1801
|2005.04.01 15:32
|sell
|901
|1.10
|1.3037
|1.3054
|0.0000
|1802
|2005.04.01 15:39
|close
|901
|1.10
|1.3020
|1.3054
|0.0000
|187.00
|7205.99
|1803
|2005.04.01 15:39
|sell
|902
|1.10
|1.3017
|1.3034
|0.0000
|1804
|2005.04.01 15:39
|s/l
|902
|1.10
|1.3034
|1.3034
|0.0000
|-187.00
|7018.99
|1805
|2005.04.01 15:39
|sell
|903
|1.10
|1.3033
|1.3050
|0.0000
|1806
|2005.04.01 15:39
|close
|903
|1.10
|1.3020
|1.3050
|0.0000
|143.00
|7161.99
|1807
|2005.04.01 15:40
|sell
|904
|1.10
|1.3017
|1.3034
|0.0000
|1808
|2005.04.01 15:41
|s/l
|904
|1.10
|1.3034
|1.3034
|0.0000
|-187.00
|6974.99
|1809
|2005.04.01 15:41
|sell
|905
|1.10
|1.3033
|1.3050
|0.0000
|1810
|2005.04.01 15:45
|close
|905
|1.10
|1.3023
|1.3050
|0.0000
|110.01
|7085.00
|1811
|2005.04.01 15:45
|sell
|906
|1.10
|1.3023
|1.3040
|0.0000
|1812
|2005.04.01 15:58
|close
|906
|1.10
|1.3010
|1.3040
|0.0000
|143.00
|7228.00
|1813
|2005.04.01 15:58
|sell
|907
|1.10
|1.3015
|1.3032
|0.0000
|1814
|2005.04.01 15:59
|close
|907
|1.10
|1.3004
|1.3032
|0.0000
|121.01
|7349.01
|1815
|2005.04.01 15:59
|sell
|908
|1.10
|1.3008
|1.3025
|0.0000
|1816
|2005.04.01 16:07
|close
|908
|1.10
|1.2995
|1.3025
|0.0000
|143.01
|7492.02
|1817
|2005.04.01 16:12
|buy
|909
|1.20
|1.2978
|1.2961
|0.0000
|1818
|2005.04.01 16:30
|s/l
|909
|1.20
|1.2961
|1.2961
|0.0000
|-204.00
|7288.02
|1819
|2005.04.01 16:30
|buy
|910
|1.10
|1.2962
|1.2945
|0.0000
|1820
|2005.04.01 16:31
|close
|910
|1.10
|1.2974
|1.2945
|0.0000
|132.00
|7420.02
|1821
|2005.04.01 16:31
|buy
|911
|1.10
|1.2972
|1.2955
|0.0000
|1822
|2005.04.01 17:00
|s/l
|911
|1.10
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|-187.00
|7233.02
|1823
|2005.04.04 03:00
|sell
|912
|1.10
|1.2897
|1.2914
|0.0000
|1824
|2005.04.04 09:45
|close
|912
|1.10
|1.2883
|1.2914
|0.0000
|154.00
|7387.02
|1825
|2005.04.04 16:00
|buy
|913
|1.20
|1.2848
|1.2831
|0.0000
|1826
|2005.04.04 17:00
|s/l
|913
|1.20
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-204.00
|7183.02
|1827
|2005.04.05 08:01
|buy
|914
|1.10
|1.2821
|1.2804
|0.0000
|1828
|2005.04.05 08:01
|close
|914
|1.10
|1.2826
|1.2804
|0.0000
|54.99
|7238.01
|1829
|2005.04.05 08:01
|buy
|915
|1.10
|1.2821
|1.2804
|0.0000
|1830
|2005.04.05 08:02
|close
|915
|1.10
|1.2826
|1.2804
|0.0000
|54.99
|7293.00
|1831
|2005.04.05 08:08
|buy
|916
|1.10
|1.2822
|1.2805
|0.0000
|1832
|2005.04.05 08:13
|close
|916
|1.10
|1.2829
|1.2805
|0.0000
|77.00
|7370.00
|1833
|2005.04.05 08:33
|buy
|917
|1.10
|1.2821
|1.2804
|0.0000
|1834
|2005.04.05 14:10
|s/l
|917
|1.10
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-187.00
|7183.00
|1835
|2005.04.05 15:00
|sell
|918
|1.10
|1.2851
|1.2868
|0.0000
|1836
|2005.04.05 17:00
|close
|918
|1.10
|1.2839
|1.2868
|0.0000
|132.00
|7315.00
|1837
|2005.04.06 00:00
|buy
|919
|1.10
|1.2855
|1.2838
|0.0000
|1838
|2005.04.06 04:21
|close
|919
|1.10
|1.2864
|1.2838
|0.0000
|99.01
|7414.01
|1839
|2005.04.06 09:00
|buy
|920
|1.20
|1.2874
|1.2857
|0.0000
|1840
|2005.04.06 09:56
|close
|920
|1.20
|1.2883
|1.2857
|0.0000
|108.00
|7522.01
|1841
|2005.04.06 14:00
|buy
|921
|1.20
|1.2878
|1.2861
|0.0000
|1842
|2005.04.06 15:00
|s/l
|921
|1.20
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-204.00
|7318.01
|1843
|2005.04.06 15:00
|buy
|922
|1.10
|1.2854
|1.2837
|0.0000
|1844
|2005.04.06 15:41
|close
|922
|1.10
|1.2864
|1.2837
|0.0000
|110.00
|7428.01
|1845
|2005.04.06 15:59
|buy
|923
|1.20
|1.2856
|1.2839
|0.0000
|1846
|2005.04.06 16:00
|close
|923
|1.20
|1.2864
|1.2839
|0.0000
|96.00
|7524.01
|1847
|2005.04.06 16:59
|sell
|924
|1.20
|1.2864
|1.2881
|0.0000
|1848
|2005.04.06 17:00
|close
|924
|1.20
|1.2852
|1.2881
|0.0000
|144.00
|7668.01
|1849
|2005.04.06 17:01
|buy
|925
|1.20
|1.2858
|1.2841
|0.0000
|1850
|2005.04.06 18:25
|close
|925
|1.20
|1.2870
|1.2841
|0.0000
|144.00
|7812.01
|1851
|2005.04.06 20:34
|buy
|926
|1.20
|1.2878
|1.2861
|0.0000
|1852
|2005.04.06 21:00
|close
|926
|1.20
|1.2889
|1.2861
|0.0000
|132.01
|7944.02
|1853
|2005.04.06 21:00
|buy
|927
|1.20
|1.2876
|1.2859
|0.0000
|1854
|2005.04.07 05:13
|close
|927
|1.20
|1.2885
|1.2859
|0.0000
|81.15
|8025.18
|1855
|2005.04.07 05:21
|sell
|928
|1.20
|1.2887
|1.2904
|0.0000
|1856
|2005.04.07 08:00
|s/l
|928
|1.20
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-204.00
|7821.18
|1857
|2005.04.07 10:02
|sell
|929
|1.20
|1.2934
|1.2951
|0.0000
|1858
|2005.04.07 10:14
|close
|929
|1.20
|1.2926
|1.2951
|0.0000
|96.00
|7917.18
|1859
|2005.04.07 11:19
|buy
|930
|1.20
|1.2916
|1.2899
|0.0000
|1860
|2005.04.07 11:59
|close
|930
|1.20
|1.2927
|1.2899
|0.0000
|132.01
|8049.19
|1861
|2005.04.07 20:00
|buy
|931
|1.30
|1.2860
|1.2843
|0.0000
|1862
|2005.04.08 01:35
|s/l
|931
|1.30
|1.2843
|1.2843
|0.0000
|-230.69
|7818.50
|1863
|2005.04.08 09:00
|buy
|932
|1.20
|1.2814
|1.2797
|0.0000
|1864
|2005.04.08 09:25
|close
|932
|1.20
|1.2823
|1.2797
|0.0000
|108.01
|7926.51
|1865
|2005.04.08 09:59
|buy
|933
|1.20
|1.2814
|1.2797
|0.0000
|1866
|2005.04.08 10:00
|close
|933
|1.20
|1.2822
|1.2797
|0.0000
|96.00
|8022.51
|1867
|2005.04.08 18:00
|sell
|934
|1.20
|1.2881
|1.2898
|0.0000
|1868
|2005.04.08 18:00
|s/l
|934
|1.20
|1.2898
|1.2898
|0.0000
|-204.00
|7818.51
|1869
|2005.04.08 18:00
|sell
|935
|1.20
|1.2912
|1.2929
|0.0000
|1870
|2005.04.08 21:38
|s/l
|935
|1.20
|1.2929
|1.2929
|0.0000
|-204.00
|7614.51
|1871
|2005.04.11 04:01
|buy
|936
|1.20
|1.2916
|1.2899
|0.0000
|1872
|2005.04.11 05:00
|close
|936
|1.20
|1.2930
|1.2899
|0.0000
|168.01
|7782.52
|1873
|2005.04.11 11:00
|sell
|937
|1.20
|1.2967
|1.2984
|0.0000
|1874
|2005.04.11 13:00
|close
|937
|1.20
|1.2956
|1.2984
|0.0000
|132.00
|7914.52
|1875
|2005.04.11 15:04
|buy
|938
|1.20
|1.2959
|1.2942
|0.0000
|1876
|2005.04.11 18:00
|close
|938
|1.20
|1.2970
|1.2942
|0.0000
|132.01
|8046.53
|1877
|2005.04.11 19:00
|sell
|939
|1.20
|1.2991
|1.3008
|0.0000
|1878
|2005.04.11 21:00
|close
|939
|1.20
|1.2981
|1.3008
|0.0000
|120.00
|8166.53
|1879
|2005.04.11 22:03
|buy
|940
|1.30
|1.2976
|1.2959
|0.0000
|1880
|2005.04.12 04:59
|close
|940
|1.30
|1.2986
|1.2959
|0.0000
|120.31
|8286.83
|1881
|2005.04.12 10:03
|buy
|941
|1.30
|1.2988
|1.2971
|0.0000
|1882
|2005.04.12 10:08
|close
|941
|1.30
|1.2996
|1.2971
|0.0000
|104.01
|8390.84
|1883
|2005.04.12 10:46
|buy
|942
|1.30
|1.2988
|1.2971
|0.0000
|1884
|2005.04.12 15:00
|s/l
|942
|1.30
|1.2971
|1.2971
|0.0000
|-221.00
|8169.84
|1885
|2005.04.12 16:00
|buy
|943
|1.30
|1.2893
|1.2876
|0.0000
|1886
|2005.04.12 17:06
|s/l
|943
|1.30
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-221.00
|7948.84
|1887
|2005.04.12 18:00
|buy
|944
|1.20
|1.2873
|1.2856
|0.0000
|1888
|2005.04.12 18:49
|close
|944
|1.20
|1.2882
|1.2856
|0.0000
|108.00
|8056.84
|1889
|2005.04.13 15:00
|buy
|945
|1.30
|1.2884
|1.2867
|0.0000
|1890
|2005.04.13 16:00
|s/l
|945
|1.30
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-221.00
|7835.84
|1891
|2005.04.13 17:05
|sell
|946
|1.20
|1.2896
|1.2913
|0.0000
|1892
|2005.04.13 18:00
|s/l
|946
|1.20
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|-204.00
|7631.84
|1893
|2005.04.14 12:00
|buy
|947
|1.20
|1.2843
|1.2826
|0.0000
|1894
|2005.04.14 13:00
|s/l
|947
|1.20
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-204.00
|7427.84
|1895
|2005.04.14 13:00
|buy
|948
|1.20
|1.2828
|1.2811
|0.0000
|1896
|2005.04.14 15:00
|s/l
|948
|1.20
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-204.00
|7223.84
|1897
|2005.04.14 15:00
|buy
|949
|1.10
|1.2811
|1.2794
|0.0000
|1898
|2005.04.14 16:00
|s/l
|949
|1.10
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-187.00
|7036.84
|1899
|2005.04.15 02:00
|sell
|950
|1.10
|1.2811
|1.2828
|0.0000
|1900
|2005.04.15 05:01
|close
|950
|1.10
|1.2801
|1.2828
|0.0000
|109.99
|7146.83
|1901
|2005.04.15 12:00
|buy
|951
|1.10
|1.2826
|1.2809
|0.0000
|1902
|2005.04.15 12:42
|close
|951
|1.10
|1.2838
|1.2809
|0.0000
|132.01
|7278.84
|1903
|2005.04.15 18:11
|buy
|952
|1.10
|1.2922
|1.2905
|0.0000
|1904
|2005.04.15 20:00
|s/l
|952
|1.10
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-187.00
|7091.84
|1905
|2005.04.15 20:00
|buy
|953
|1.10
|1.2906
|1.2889
|0.0000
|1906
|2005.04.15 22:00
|close
|953
|1.10
|1.2919
|1.2889
|0.0000
|143.00
|7234.84
|1907
|2005.04.18 03:00
|buy
|954
|1.10
|1.2890
|1.2873
|0.0000
|1908
|2005.04.18 09:00
|close
|954
|1.10
|1.2936
|1.2873
|0.0000
|506.00
|7740.84
|1909
|2005.04.18 14:00
|buy
|955
|1.20
|1.2974
|1.2957
|0.0000
|1910
|2005.04.18 16:00
|close
|955
|1.20
|1.2987
|1.2957
|0.0000
|156.00
|7896.84
|1911
|2005.04.18 17:00
|sell
|956
|1.20
|1.3010
|1.3027
|0.0000
|1912
|2005.04.18 18:00
|s/l
|956
|1.20
|1.3027
|1.3027
|0.0000
|-204.00
|7692.84
|1913
|2005.04.18 18:40
|sell
|957
|1.20
|1.3026
|1.3043
|0.0000
|1914
|2005.04.18 22:00
|close
|957
|1.20
|1.3013
|1.3043
|0.0000
|156.00
|7848.84
|1915
|2005.04.18 22:02
|buy
|958
|1.20
|1.3015
|1.2998
|0.0000
|1916
|2005.04.18 22:57
|close
|958
|1.20
|1.3024
|1.2998
|0.0000
|108.01
|7956.85
|1917
|2005.04.19 10:59
|sell
|959
|1.20
|1.3035
|1.3052
|0.0000
|1918
|2005.04.19 11:10
|close
|959
|1.20
|1.2996
|1.3052
|0.0000
|468.00
|8424.85
|1919
|2005.04.19 17:00
|sell
|960
|1.30
|1.3036
|1.3053
|0.0000
|1920
|2005.04.19 19:03
|close
|960
|1.30
|1.3024
|1.3053
|0.0000
|155.98
|8580.83
|1921
|2005.04.19 22:00
|sell
|961
|1.30
|1.3070
|1.3087
|0.0000
|1922
|2005.04.19 22:33
|close
|961
|1.30
|1.3061
|1.3087
|0.0000
|117.01
|8697.84
|1923
|2005.04.19 22:59
|sell
|962
|1.30
|1.3076
|1.3093
|0.0000
|1924
|2005.04.19 23:00
|close
|962
|1.30
|1.3062
|1.3093
|0.0000
|182.00
|8879.84
|1925
|2005.04.20 09:00
|buy
|963
|1.40
|1.3066
|1.3049
|0.0000
|1926
|2005.04.20 10:00
|s/l
|963
|1.40
|1.3049
|1.3049
|0.0000
|-238.00
|8641.84
|1927
|2005.04.20 10:00
|buy
|964
|1.30
|1.3043
|1.3026
|0.0000
|1928
|2005.04.20 15:00
|s/l
|964
|1.30
|1.3026
|1.3026
|0.0000
|-221.00
|8420.84
|1929
|2005.04.20 15:00
|buy
|965
|1.30
|1.3013
|1.2996
|0.0000
|1930
|2005.04.20 15:56
|close
|965
|1.30
|1.3021
|1.2996
|0.0000
|104.01
|8524.85
|1931
|2005.04.20 15:56
|buy
|966
|1.30
|1.3025
|1.3008
|0.0000
|1932
|2005.04.20 15:58
|close
|966
|1.30
|1.3033
|1.3008
|0.0000
|104.00
|8628.85
|1933
|2005.04.20 15:59
|buy
|967
|1.30
|1.3013
|1.2996
|0.0000
|1934
|2005.04.20 16:00
|close
|967
|1.30
|1.3031
|1.2996
|0.0000
|234.00
|8862.85
|1935
|2005.04.20 17:00
|sell
|968
|1.40
|1.3068
|1.3085
|0.0000
|1936
|2005.04.20 17:20
|s/l
|968
|1.40
|1.3085
|1.3085
|0.0000
|-238.00
|8624.85
|1937
|2005.04.20 17:20
|sell
|969
|1.30
|1.3083
|1.3100
|0.0000
|1938
|2005.04.20 17:59
|close
|969
|1.30
|1.3070
|1.3100
|0.0000
|169.00
|8793.85
|1939
|2005.04.20 18:00
|sell
|970
|1.30
|1.3079
|1.3096
|0.0000
|1940
|2005.04.20 18:17
|close
|970
|1.30
|1.3070
|1.3096
|0.0000
|116.99
|8910.84
|1941
|2005.04.20 21:00
|buy
|971
|1.40
|1.3081
|1.3064
|0.0000
|1942
|2005.04.20 21:21
|close
|971
|1.40
|1.3091
|1.3064
|0.0000
|140.00
|9050.84
|1943
|2005.04.20 23:00
|buy
|972
|1.40
|1.3086
|1.3069
|0.0000
|1944
|2005.04.21 01:36
|close
|972
|1.40
|1.3093
|1.3069
|0.0000
|66.69
|9117.53
|1945
|2005.04.21 06:11
|buy
|973
|1.40
|1.3095
|1.3078
|0.0000
|1946
|2005.04.21 08:10
|close
|973
|1.40
|1.3103
|1.3078
|0.0000
|112.01
|9229.54
|1947
|2005.04.21 10:00
|buy
|974
|1.40
|1.3080
|1.3063
|0.0000
|1948
|2005.04.21 10:44
|close
|974
|1.40
|1.3092
|1.3063
|0.0000
|168.00
|9397.54
|1949
|2005.04.21 10:59
|buy
|975
|1.40
|1.3083
|1.3066
|0.0000
|1950
|2005.04.21 11:00
|close
|975
|1.40
|1.3096
|1.3066
|0.0000
|182.00
|9579.54
|1951
|2005.04.21 12:02
|buy
|976
|1.50
|1.3093
|1.3076
|0.0000
|1952
|2005.04.21 14:00
|s/l
|976
|1.50
|1.3076
|1.3076
|0.0000
|-255.00
|9324.54
|1953
|2005.04.21 14:00
|buy
|977
|1.40
|1.3057
|1.3040
|0.0000
|1954
|2005.04.21 14:22
|close
|977
|1.40
|1.3067
|1.3040
|0.0000
|140.01
|9464.55
|1955
|2005.04.21 14:22
|buy
|978
|1.40
|1.3068
|1.3051
|0.0000
|1956
|2005.04.21 14:42
|close
|978
|1.40
|1.3082
|1.3051
|0.0000
|196.00
|9660.55
|1957
|2005.04.21 14:56
|buy
|979
|1.50
|1.3072
|1.3055
|0.0000
|1958
|2005.04.21 15:17
|close
|979
|1.50
|1.3081
|1.3055
|0.0000
|135.01
|9795.56
|1959
|2005.04.21 17:00
|sell
|980
|1.50
|1.3106
|1.3123
|0.0000
|1960
|2005.04.21 17:19
|close
|980
|1.50
|1.3097
|1.3123
|0.0000
|135.01
|9930.57
|1961
|2005.04.21 17:59
|sell
|981
|1.50
|1.3108
|1.3125
|0.0000
|1962
|2005.04.21 18:00
|close
|981
|1.50
|1.3074
|1.3125
|0.0000
|510.00
|10440.57
|1963
|2005.04.21 18:00
|buy
|982
|1.60
|1.3077
|1.3060
|0.0000
|1964
|2005.04.21 18:00
|close
|982
|1.60
|1.3091
|1.3060
|0.0000
|223.99
|10664.56
|1965
|2005.04.21 18:00
|buy
|983
|1.60
|1.3088
|1.3071
|0.0000
|1966
|2005.04.21 18:00
|close
|983
|1.60
|1.3097
|1.3071
|0.0000
|144.00
|10808.56
|1967
|2005.04.21 18:59
|buy
|984
|1.70
|1.3074
|1.3057
|0.0000
|1968
|2005.04.21 18:59
|close
|984
|1.70
|1.3092
|1.3057
|0.0000
|306.00
|11114.56
|1969
|2005.04.21 21:05
|sell
|985
|1.70
|1.3055
|1.3072
|0.0000
|1970
|2005.04.22 00:44
|close
|985
|1.70
|1.3045
|1.3072
|0.0000
|179.26
|11293.82
|1971
|2005.04.22 11:00
|buy
|986
|1.70
|1.3057
|1.3040
|0.0000
|1972
|2005.04.22 11:23
|close
|986
|1.70
|1.3066
|1.3040
|0.0000
|153.02
|11446.84
|1973
|2005.04.22 16:00
|buy
|987
|1.80
|1.3078
|1.3061
|0.0000
|1974
|2005.04.22 18:04
|s/l
|987
|1.80
|1.3061
|1.3061
|0.0000
|-306.00
|11140.84
|1975
|2005.04.25 00:49
|buy
|988
|1.70
|1.3047
|1.3030
|0.0000
|1976
|2005.04.25 01:02
|close
|988
|1.70
|1.3058
|1.3030
|0.0000
|186.99
|11327.83
|1977
|2005.04.25 03:00
|buy
|989
|1.70
|1.3011
|1.2994
|0.0000
|1978
|2005.04.25 07:35
|close
|989
|1.70
|1.3024
|1.2994
|0.0000
|221.00
|11548.83
|1979
|2005.04.25 11:00
|buy
|990
|1.80
|1.2983
|1.2966
|0.0000
|1980
|2005.04.25 14:00
|s/l
|990
|1.80
|1.2966
|1.2966
|0.0000
|-306.00
|11242.83
|1981
|2005.04.25 15:00
|sell
|991
|1.70
|1.2975
|1.2992
|0.0000
|1982
|2005.04.25 17:06
|close
|991
|1.70
|1.2965
|1.2992
|0.0000
|170.00
|11412.83
|1983
|2005.04.26 00:01
|buy
|992
|1.80
|1.2988
|1.2971
|0.0000
|1984
|2005.04.26 03:00
|close
|992
|1.80
|1.2997
|1.2971
|0.0000
|161.98
|11574.81
|1985
|2005.04.26 03:04
|sell
|993
|1.80
|1.2996
|1.3013
|0.0000
|1986
|2005.04.26 07:26
|s/l
|993
|1.80
|1.3013
|1.3013
|0.0000
|-306.00
|11268.81
|1987
|2005.04.26 15:16
|sell
|994
|1.70
|1.2994
|1.3011
|0.0000
|1988
|2005.04.26 15:48
|close
|994
|1.70
|1.2986
|1.3011
|0.0000
|136.00
|11404.81
|1989
|2005.04.27 10:00
|sell
|995
|1.80
|1.2924
|1.2941
|0.0000
|1990
|2005.04.27 10:57
|close
|995
|1.80
|1.2916
|1.2941
|0.0000
|144.01
|11548.82
|1991
|2005.04.27 10:59
|sell
|996
|1.80
|1.2923
|1.2940
|0.0000
|1992
|2005.04.27 13:49
|close
|996
|1.80
|1.2916
|1.2940
|0.0000
|126.01
|11674.83
|1993
|2005.04.27 15:00
|sell
|997
|1.80
|1.2974
|1.2991
|0.0000
|1994
|2005.04.27 15:31
|close
|997
|1.80
|1.2968
|1.2991
|0.0000
|108.00
|11782.83
|1995
|2005.04.27 15:31
|sell
|998
|1.80
|1.2964
|1.2981
|0.0000
|1996
|2005.04.27 15:59
|s/l
|998
|1.80
|1.2981
|1.2981
|0.0000
|-306.00
|11476.83
|1997
|2005.04.27 15:59
|sell
|999
|1.80
|1.2979
|1.2996
|0.0000
|1998
|2005.04.27 16:05
|close
|999
|1.80
|1.2972
|1.2996
|0.0000
|125.99
|11602.82
|1999
|2005.04.27 18:00
|buy
|1000
|1.80
|1.2939
|1.2922
|0.0000
|2000
|2005.04.28 00:00
|s/l
|1000
|1.80
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-346.26
|11256.56
|2001
|2005.04.28 03:00
|buy
|1001
|1.70
|1.2923
|1.2906
|0.0000
|2002
|2005.04.28 04:00
|close
|1001
|1.70
|1.2930
|1.2906
|0.0000
|119.01
|11375.57
|2003
|2005.04.28 09:05
|buy
|1002
|1.80
|1.2918
|1.2901
|0.0000
|2004
|2005.04.28 09:16
|close
|1002
|1.80
|1.2926
|1.2901
|0.0000
|143.98
|11519.55
|2005
|2005.04.28 09:29
|buy
|1003
|1.80
|1.2918
|1.2901
|0.0000
|2006
|2005.04.28 09:43
|close
|1003
|1.80
|1.2926
|1.2901
|0.0000
|143.98
|11663.53
|2007
|2005.04.28 14:00
|buy
|1004
|1.80
|1.2911
|1.2894
|0.0000
|2008
|2005.04.28 14:30
|close
|1004
|1.80
|1.2922
|1.2894
|0.0000
|198.00
|11861.53
|2009
|2005.04.28 14:30
|buy
|1005
|1.80
|1.2910
|1.2893
|0.0000
|2010
|2005.04.28 14:30
|close
|1005
|1.80
|1.2925
|1.2893
|0.0000
|269.98
|12131.51
|2011
|2005.04.28 14:34
|buy
|1006
|1.90
|1.2910
|1.2893
|0.0000
|2012
|2005.04.28 14:34
|close
|1006
|1.90
|1.2917
|1.2893
|0.0000
|133.00
|12264.51
|2013
|2005.04.28 14:34
|buy
|1007
|1.90
|1.2910
|1.2893
|0.0000
|2014
|2005.04.28 14:35
|close
|1007
|1.90
|1.2921
|1.2893
|0.0000
|209.00
|12473.51
|2015
|2005.04.28 14:47
|buy
|1008
|1.90
|1.2910
|1.2893
|0.0000
|2016
|2005.04.28 14:55
|close
|1008
|1.90
|1.2918
|1.2893
|0.0000
|151.98
|12625.49
|2017
|2005.04.28 14:55
|buy
|1009
|2.00
|1.2910
|1.2893
|0.0000
|2018
|2005.04.28 15:05
|s/l
|1009
|2.00
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-340.00
|12285.49
|2019
|2005.04.28 16:57
|buy
|1010
|1.90
|1.2907
|1.2890
|0.0000
|2020
|2005.04.28 16:59
|close
|1010
|1.90
|1.2914
|1.2890
|0.0000
|132.99
|12418.48
|2021
|2005.04.28 17:07
|buy
|1011
|1.90
|1.2910
|1.2893
|0.0000
|2022
|2005.04.28 17:57
|close
|1011
|1.90
|1.2917
|1.2893
|0.0000
|133.02
|12551.50
|2023
|2005.04.28 18:51
|buy
|1012
|1.90
|1.2901
|1.2884
|0.0000
|2024
|2005.04.28 18:59
|close
|1012
|1.90
|1.2917
|1.2884
|0.0000
|304.00
|12855.50
|2025
|2005.04.28 19:00
|buy
|1013
|2.00
|1.2898
|1.2881
|0.0000
|2026
|2005.04.29 02:26
|close
|1013
|2.00
|1.2908
|1.2881
|0.0000
|185.11
|13040.62
|2027
|2005.04.29 05:00
|sell
|1014
|2.00
|1.2923
|1.2940
|0.0000
|2028
|2005.04.29 05:07
|close
|1014
|2.00
|1.2915
|1.2940
|0.0000
|159.99
|13200.61
|2029
|2005.04.29 05:59
|sell
|1015
|2.00
|1.2923
|1.2940
|0.0000
|2030
|2005.04.29 06:00
|close
|1015
|2.00
|1.2914
|1.2940
|0.0000
|179.99
|13380.60
|2031
|2005.04.29 07:44
|sell
|1016
|2.10
|1.2932
|1.2949
|0.0000
|2032
|2005.04.29 07:59
|close
|1016
|2.10
|1.2923
|1.2949
|0.0000
|188.98
|13569.58
|2033
|2005.04.29 08:00
|sell
|1017
|2.10
|1.2939
|1.2956
|0.0000
|2034
|2005.04.29 09:00
|s/l
|1017
|2.10
|1.2956
|1.2956
|0.0000
|-357.00
|13212.58
|2035
|2005.04.29 13:00
|buy
|1018
|2.00
|1.2955
|1.2938
|0.0000
|2036
|2005.04.29 16:00
|s/l
|1018
|2.00
|1.2938
|1.2938
|0.0000
|-340.00
|12872.58
|2037
|2005.04.29 16:00
|buy
|1019
|2.00
|1.2926
|1.2909
|0.0000
|2038
|2005.04.29 16:03
|close
|1019
|2.00
|1.2936
|1.2909
|0.0000
|199.99
|13072.57
|2039
|2005.04.29 16:20
|buy
|1020
|2.00
|1.2926
|1.2909
|0.0000
|2040
|2005.04.29 17:00
|s/l
|1020
|2.00
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|-340.00
|12732.57
|2041
|2005.04.29 19:00
|buy
|1021
|2.00
|1.2906
|1.2889
|0.0000
|2042
|2005.04.29 19:17
|s/l
|1021
|2.00
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-340.00
|12392.57
|2043
|2005.04.29 19:17
|buy
|1022
|1.90
|1.2890
|1.2873
|0.0000
|2044
|2005.04.29 19:59
|close
|1022
|1.90
|1.2904
|1.2873
|0.0000
|266.00
|12658.57
|2045
|2005.04.29 20:00
|buy
|1023
|2.00
|1.2866
|1.2849
|0.0000
|2046
|2005.05.02 03:00
|s/l
|1023
|2.00
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|-354.91
|12303.66
|2047
|2005.05.02 05:04
|sell
|1024
|1.90
|1.2851
|1.2868
|0.0000
|2048
|2005.05.02 12:19
|s/l
|1024
|1.90
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-323.00
|11980.66
|2049
|2005.05.02 17:00
|buy
|1025
|1.90
|1.2840
|1.2823
|0.0000
|2050
|2005.05.02 17:23
|close
|1025
|1.90
|1.2847
|1.2823
|0.0000
|133.01
|12113.67
|2051
|2005.05.02 17:59
|buy
|1026
|1.90
|1.2840
|1.2823
|0.0000
|2052
|2005.05.02 18:00
|close
|1026
|1.90
|1.2856
|1.2823
|0.0000
|303.99
|12417.66
|2053
|2005.05.02 18:01
|sell
|1027
|1.90
|1.2857
|1.2874
|0.0000
|2054
|2005.05.02 18:24
|close
|1027
|1.90
|1.2848
|1.2874
|0.0000
|171.00
|12588.66
|2055
|2005.05.02 18:59
|sell
|1028
|2.00
|1.2857
|1.2874
|0.0000
|2056
|2005.05.02 19:00
|close
|1028
|2.00
|1.2846
|1.2874
|0.0000
|220.00
|12808.66
|2057
|2005.05.03 13:55
|buy
|1029
|2.00
|1.2859
|1.2842
|0.0000
|2058
|2005.05.03 16:00
|close
|1029
|2.00
|1.2890
|1.2842
|0.0000
|620.00
|13428.66
|2059
|2005.05.03 16:00
|sell
|1030
|2.10
|1.2889
|1.2906
|0.0000
|2060
|2005.05.03 16:26
|close
|1030
|2.10
|1.2881
|1.2906
|0.0000
|168.01
|13596.67
|2061
|2005.05.03 16:28
|sell
|1031
|2.10
|1.2883
|1.2900
|0.0000
|2062
|2005.05.03 16:55
|s/l
|1031
|2.10
|1.2900
|1.2900
|0.0000
|-357.00
|13239.67
|2063
|2005.05.03 16:55
|sell
|1032
|2.10
|1.2899
|1.2916
|0.0000
|2064
|2005.05.03 16:58
|close
|1032
|2.10
|1.2889
|1.2916
|0.0000
|209.99
|13449.66
|2065
|2005.05.03 16:58
|sell
|1033
|2.10
|1.2887
|1.2904
|0.0000
|2066
|2005.05.03 21:00
|close
|1033
|2.10
|1.2863
|1.2904
|0.0000
|504.02
|13953.68
|2067
|2005.05.03 21:00
|buy
|1034
|2.20
|1.2862
|1.2845
|0.0000
|2068
|2005.05.03 21:06
|close
|1034
|2.20
|1.2872
|1.2845
|0.0000
|219.99
|14173.67
|2069
|2005.05.03 21:57
|sell
|1035
|2.20
|1.2909
|1.2926
|0.0000
|2070
|2005.05.03 21:57
|close
|1035
|2.20
|1.2896
|1.2926
|0.0000
|286.00
|14459.67
|2071
|2005.05.03 21:57
|buy
|1036
|2.20
|1.2881
|1.2864
|0.0000
|2072
|2005.05.03 21:57
|close
|1036
|2.20
|1.2894
|1.2864
|0.0000
|286.01
|14745.68
|2073
|2005.05.03 21:57
|sell
|1037
|2.30
|1.2909
|1.2926
|0.0000
|2074
|2005.05.03 21:57
|close
|1037
|2.30
|1.2896
|1.2926
|0.0000
|299.00
|15044.68
|2075
|2005.05.03 21:57
|buy
|1038
|2.30
|1.2881
|1.2864
|0.0000
|2076
|2005.05.03 21:57
|close
|1038
|2.30
|1.2894
|1.2864
|0.0000
|299.00
|15343.68
|2077
|2005.05.03 21:57
|sell
|1039
|2.40
|1.2909
|1.2926
|0.0000
|2078
|2005.05.03 21:57
|close
|1039
|2.40
|1.2895
|1.2926
|0.0000
|336.01
|15679.69
|2079
|2005.05.03 21:59
|buy
|1040
|2.40
|1.2868
|1.2851
|0.0000
|2080
|2005.05.03 22:00
|close
|1040
|2.40
|1.2882
|1.2851
|0.0000
|336.00
|16015.69
|2081
|2005.05.03 23:01
|buy
|1041
|2.50
|1.2872
|1.2855
|0.0000
|2082
|2005.05.04 01:00
|close
|1041
|2.50
|1.2883
|1.2855
|0.0000
|256.34
|16272.03
|2083
|2005.05.04 08:05
|buy
|1042
|2.50
|1.2956
|1.2939
|0.0000
|2084
|2005.05.04 10:00
|s/l
|1042
|2.50
|1.2939
|1.2939
|0.0000
|-425.00
|15847.03
|2085
|2005.05.04 17:17
|buy
|1043
|2.40
|1.2942
|1.2925
|0.0000
|2086
|2005.05.04 17:59
|close
|1043
|2.40
|1.2957
|1.2925
|0.0000
|359.99
|16207.02
|2087
|2005.05.04 18:00
|buy
|1044
|2.50
|1.2931
|1.2914
|0.0000
|2088
|2005.05.04 19:09
|close
|1044
|2.50
|1.2939
|1.2914
|0.0000
|200.01
|16407.03
|2089
|2005.05.05 10:00
|sell
|1045
|2.50
|1.2972
|1.2989
|0.0000
|2090
|2005.05.05 12:26
|close
|1045
|2.50
|1.2960
|1.2989
|0.0000
|299.99
|16707.02
|2091
|2005.05.05 15:59
|sell
|1046
|2.60
|1.2965
|1.2982
|0.0000
|2092
|2005.05.05 16:00
|close
|1046
|2.60
|1.2953
|1.2982
|0.0000
|312.01
|17019.03
|2093
|2005.05.05 16:00
|buy
|1047
|2.60
|1.2948
|1.2931
|0.0000
|2094
|2005.05.05 16:21
|close
|1047
|2.60
|1.2954
|1.2931
|0.0000
|155.98
|17175.01
|2095
|2005.05.05 16:37
|buy
|1048
|2.70
|1.2947
|1.2930
|0.0000
|2096
|2005.05.05 19:01
|close
|1048
|2.70
|1.2956
|1.2930
|0.0000
|243.00
|17418.01
|2097
|2005.05.05 20:00
|buy
|1049
|2.70
|1.2942
|1.2925
|0.0000
|2098
|2005.05.05 21:13
|close
|1049
|2.70
|1.2952
|1.2925
|0.0000
|269.99
|17688.00
|2099
|2005.05.06 16:09
|buy
|1050
|2.80
|1.2845
|1.2828
|0.0000
|2100
|2005.05.06 16:15
|close
|1050
|2.80
|1.2854
|1.2828
|0.0000
|251.99
|17939.99
|2101
|2005.05.06 16:35
|buy
|1051
|2.80
|1.2845
|1.2828
|0.0000
|2102
|2005.05.06 16:56
|close
|1051
|2.80
|1.2853
|1.2828
|0.0000
|223.98
|18163.97
|2103
|2005.05.09 10:10
|sell
|1052
|2.80
|1.2816
|1.2833
|0.0000
|2104
|2005.05.09 12:00
|s/l
|1052
|2.80
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|-476.00
|17687.97
|2105
|2005.05.09 18:59
|sell
|1053
|2.80
|1.2838
|1.2855
|0.0000
|2106
|2005.05.09 19:06
|close
|1053
|2.80
|1.2828
|1.2855
|0.0000
|279.99
|17967.96
|2107
|2005.05.10 02:04
|buy
|1054
|2.80
|1.2841
|1.2824
|0.0000
|2108
|2005.05.10 05:06
|close
|1054
|2.80
|1.2852
|1.2824
|0.0000
|307.99
|18275.95
|2109
|2005.05.10 11:00
|sell
|1055
|2.80
|1.2847
|1.2864
|0.0000
|2110
|2005.05.10 14:43
|s/l
|1055
|2.80
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-476.00
|17799.95
|2111
|2005.05.10 16:30
|buy
|1056
|2.80
|1.2855
|1.2838
|0.0000
|2112
|2005.05.10 16:42
|close
|1056
|2.80
|1.2864
|1.2838
|0.0000
|251.99
|18051.94
|2113
|2005.05.10 18:20
|buy
|1057
|2.80
|1.2866
|1.2849
|0.0000
|2114
|2005.05.10 18:28
|close
|1057
|2.80
|1.2873
|1.2849
|0.0000
|196.01
|18247.95
|2115
|2005.05.11 02:00
|buy
|1058
|2.80
|1.2877
|1.2860
|0.0000
|2116
|2005.05.11 04:00
|close
|1058
|2.80
|1.2889
|1.2860
|0.0000
|336.00
|18583.95
|2117
|2005.05.11 05:00
|buy
|1059
|2.90
|1.2873
|1.2856
|0.0000
|2118
|2005.05.11 09:00
|close
|1059
|2.90
|1.2883
|1.2856
|0.0000
|290.01
|18873.96
|2119
|2005.05.11 15:00
|buy
|1060
|2.90
|1.2802
|1.2785
|0.0000
|2120
|2005.05.11 16:03
|s/l
|1060
|2.90
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-493.00
|18380.96
|2121
|2005.05.11 16:03
|buy
|1061
|2.90
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|2122
|2005.05.11 16:08
|close
|1061
|2.90
|1.2801
|1.2769
|0.0000
|435.00
|18815.96
|2123
|2005.05.11 18:00
|buy
|1062
|2.90
|1.2803
|1.2786
|0.0000
|2124
|2005.05.11 18:05
|close
|1062
|2.90
|1.2825
|1.2786
|0.0000
|637.97
|19453.93
|2125
|2005.05.11 18:05
|sell
|1063
|3.00
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|2126
|2005.05.11 18:06
|close
|1063
|3.00
|1.2818
|1.2842
|0.0000
|209.97
|19663.90
|2127
|2005.05.12 00:02
|buy
|1064
|3.10
|1.2806
|1.2789
|0.0000
|2128
|2005.05.12 00:58
|close
|1064
|3.10
|1.2815
|1.2789
|0.0000
|278.98
|19942.88
|2129
|2005.05.12 06:00
|sell
|1065
|3.10
|1.2807
|1.2824
|0.0000
|2130
|2005.05.12 06:32
|close
|1065
|3.10
|1.2798
|1.2824
|0.0000
|278.98
|20221.86
|2131
|2005.05.12 06:59
|sell
|1066
|3.20
|1.2807
|1.2824
|0.0000
|2132
|2005.05.12 07:00
|close
|1066
|3.20
|1.2794
|1.2824
|0.0000
|416.01
|20637.87
|2133
|2005.05.12 07:03
|buy
|1067
|3.20
|1.2791
|1.2774
|0.0000
|2134
|2005.05.12 09:00
|s/l
|1067
|3.20
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-544.00
|20093.87
|2135
|2005.05.12 14:03
|buy
|1068
|3.10
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|2136
|2005.05.12 15:00
|s/l
|1068
|3.10
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-527.00
|19566.87
|2137
|2005.05.12 15:00
|buy
|1069
|3.10
|1.2721
|1.2704
|0.0000
|2138
|2005.05.12 16:00
|s/l
|1069
|3.10
|1.2704
|1.2704
|0.0000
|-527.00
|19039.87
|2139
|2005.05.13 00:50
|buy
|1070
|3.00
|1.2676
|1.2659
|0.0000
|2140
|2005.05.13 02:27
|close
|1070
|3.00
|1.2684
|1.2659
|0.0000
|239.98
|19279.85
|2141
|2005.05.13 10:01
|buy
|1071
|3.00
|1.2672
|1.2655
|0.0000
|2142
|2005.05.13 12:01
|s/l
|1071
|3.00
|1.2655
|1.2655
|0.0000
|-510.00
|18769.85
|2143
|2005.05.13 12:01
|buy
|1072
|3.00
|1.2637
|1.2620
|0.0000
|2144
|2005.05.13 16:56
|close
|1072
|3.00
|1.2646
|1.2620
|0.0000
|269.98
|19039.83
|2145
|2005.05.13 16:57
|sell
|1073
|3.00
|1.2642
|1.2659
|0.0000
|2146
|2005.05.13 16:59
|close
|1073
|3.00
|1.2628
|1.2659
|0.0000
|419.99
|19459.82
|2147
|2005.05.13 18:04
|buy
|1074
|3.10
|1.2636
|1.2619
|0.0000
|2148
|2005.05.13 18:12
|close
|1074
|3.10
|1.2642
|1.2619
|0.0000
|186.00
|19645.82
|2149
|2005.05.13 18:21
|buy
|1075
|3.10
|1.2635
|1.2618
|0.0000
|2150
|2005.05.13 18:59
|close
|1075
|3.10
|1.2645
|1.2618
|0.0000
|310.02
|19955.84
|2151
|2005.05.16 01:00
|buy
|1076
|3.20
|1.2602
|1.2585
|0.0000
|2152
|2005.05.16 09:32
|s/l
|1076
|3.20
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|-544.00
|19411.84
|2153
|2005.05.16 09:32
|buy
|1077
|3.10
|1.2587
|1.2570
|0.0000
|2154
|2005.05.16 09:44
|close
|1077
|3.10
|1.2594
|1.2570
|0.0000
|216.98
|19628.82
|2155
|2005.05.16 09:44
|buy
|1078
|3.10
|1.2594
|1.2577
|0.0000
|2156
|2005.05.16 10:15
|close
|1078
|3.10
|1.2600
|1.2577
|0.0000
|186.01
|19814.83
|2157
|2005.05.16 11:04
|sell
|1079
|3.10
|1.2603
|1.2620
|0.0000
|2158
|2005.05.16 12:15
|s/l
|1079
|3.10
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-527.00
|19287.83
|2159
|2005.05.16 12:59
|sell
|1080
|3.10
|1.2615
|1.2632
|0.0000
|2160
|2005.05.16 13:00
|close
|1080
|3.10
|1.2603
|1.2632
|0.0000
|372.00
|19659.83
|2161
|2005.05.16 15:00
|sell
|1081
|3.10
|1.2629
|1.2646
|0.0000
|2162
|2005.05.16 15:00
|close
|1081
|3.10
|1.2619
|1.2646
|0.0000
|310.00
|19969.83
|2163
|2005.05.16 15:01
|sell
|1082
|3.20
|1.2629
|1.2646
|0.0000
|2164
|2005.05.16 15:02
|close
|1082
|3.20
|1.2619
|1.2646
|0.0000
|319.99
|20289.82
|2165
|2005.05.16 15:08
|sell
|1083
|3.20
|1.2629
|1.2646
|0.0000
|2166
|2005.05.16 15:26
|close
|1083
|3.20
|1.2620
|1.2646
|0.0000
|287.98
|20577.80
|2167
|2005.05.16 15:33
|sell
|1084
|3.30
|1.2628
|1.2645
|0.0000
|2168
|2005.05.16 15:59
|close
|1084
|3.30
|1.2611
|1.2645
|0.0000
|561.00
|21138.80
|2169
|2005.05.16 16:00
|sell
|1085
|3.30
|1.2634
|1.2651
|0.0000
|2170
|2005.05.16 16:39
|close
|1085
|3.30
|1.2623
|1.2651
|0.0000
|363.00
|21501.80
|2171
|2005.05.16 16:59
|sell
|1086
|3.40
|1.2635
|1.2652
|0.0000
|2172
|2005.05.16 17:00
|close
|1086
|3.40
|1.2622
|1.2652
|0.0000
|442.00
|21943.80
|2173
|2005.05.17 02:00
|buy
|1087
|3.50
|1.2625
|1.2608
|0.0000
|2174
|2005.05.17 07:00
|close
|1087
|3.50
|1.2632
|1.2608
|0.0000
|245.01
|22188.81
|2175
|2005.05.17 12:10
|buy
|1088
|3.50
|1.2651
|1.2634
|0.0000
|2176
|2005.05.17 14:00
|s/l
|1088
|3.50
|1.2634
|1.2634
|0.0000
|-595.00
|21593.81
|2177
|2005.05.17 16:49
|sell
|1089
|3.40
|1.2636
|1.2653
|0.0000
|2178
|2005.05.17 17:04
|close
|1089
|3.40
|1.2628
|1.2653
|0.0000
|272.02
|21865.83
|2179
|2005.05.17 18:01
|sell
|1090
|3.50
|1.2643
|1.2660
|0.0000
|2180
|2005.05.17 21:00
|close
|1090
|3.50
|1.2621
|1.2660
|0.0000
|770.04
|22635.87
|2181
|2005.05.17 23:48
|sell
|1091
|3.60
|1.2608
|1.2625
|0.0000
|2182
|2005.05.18 01:25
|close
|1091
|3.60
|1.2596
|1.2625
|0.0000
|451.56
|23087.43
|2183
|2005.05.18 14:00
|sell
|1092
|3.70
|1.2626
|1.2643
|0.0000
|2184
|2005.05.18 14:22
|close
|1092
|3.70
|1.2617
|1.2643
|0.0000
|332.98
|23420.41
|2185
|2005.05.18 14:32
|sell
|1093
|3.70
|1.2627
|1.2644
|0.0000
|2186
|2005.05.18 15:00
|s/l
|1093
|3.70
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-629.00
|22791.41
|2187
|2005.05.18 16:00
|buy
|1094
|3.60
|1.2617
|1.2600
|0.0000
|2188
|2005.05.18 16:12
|close
|1094
|3.60
|1.2629
|1.2600
|0.0000
|432.00
|23223.41
|2189
|2005.05.18 16:21
|buy
|1095
|3.70
|1.2629
|1.2612
|0.0000
|2190
|2005.05.18 16:50
|close
|1095
|3.70
|1.2641
|1.2612
|0.0000
|443.97
|23667.38
|2191
|2005.05.18 16:50
|buy
|1096
|3.70
|1.2644
|1.2627
|0.0000
|2192
|2005.05.18 16:59
|s/l
|1096
|3.70
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-629.00
|23038.38
|2193
|2005.05.18 16:59
|buy
|1097
|3.70
|1.2621
|1.2604
|0.0000
|2194
|2005.05.18 17:00
|close
|1097
|3.70
|1.2635
|1.2604
|0.0000
|517.99
|23556.37
|2195
|2005.05.18 18:00
|sell
|1098
|3.70
|1.2658
|1.2675
|0.0000
|2196
|2005.05.18 18:50
|s/l
|1098
|3.70
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-629.00
|22927.37
|2197
|2005.05.19 10:00
|buy
|1099
|3.60
|1.2664
|1.2647
|0.0000
|2198
|2005.05.19 12:33
|s/l
|1099
|3.60
|1.2647
|1.2647
|0.0000
|-612.00
|22315.37
|2199
|2005.05.19 14:00
|buy
|1100
|3.50
|1.2635
|1.2618
|0.0000
|2200
|2005.05.19 16:42
|s/l
|1100
|3.50
|1.2618
|1.2618
|0.0000
|-595.00
|21720.37
|2201
|2005.05.19 23:19
|sell
|1101
|3.40
|1.2645
|1.2662
|0.0000
|2202
|2005.05.19 23:45
|close
|1101
|3.40
|1.2638
|1.2662
|0.0000
|237.96
|21958.33
|2203
|2005.05.20 07:03
|buy
|1102
|3.50
|1.2636
|1.2619
|0.0000
|2204
|2005.05.20 10:18
|close
|1102
|3.50
|1.2643
|1.2619
|0.0000
|244.97
|22203.30
|2205
|2005.05.20 16:00
|buy
|1103
|3.50
|1.2557
|1.2540
|0.0000
|2206
|2005.05.23 05:41
|close
|1103
|3.50
|1.2564
|1.2540
|0.0000
|218.92
|22422.21
|2207
|2005.05.23 09:00
|buy
|1104
|3.60
|1.2539
|1.2522
|0.0000
|2208
|2005.05.23 09:40
|close
|1104
|3.60
|1.2549
|1.2522
|0.0000
|359.99
|22782.20
|2209
|2005.05.23 09:59
|buy
|1105
|3.60
|1.2540
|1.2523
|0.0000
|2210
|2005.05.23 10:00
|close
|1105
|3.60
|1.2558
|1.2523
|0.0000
|648.00
|23430.20
|2211
|2005.05.23 10:00
|sell
|1106
|3.70
|1.2558
|1.2575
|0.0000
|2212
|2005.05.23 10:06
|close
|1106
|3.70
|1.2552
|1.2575
|0.0000
|222.00
|23652.20
|2213
|2005.05.23 10:59
|sell
|1107
|3.80
|1.2559
|1.2576
|0.0000
|2214
|2005.05.23 11:00
|close
|1107
|3.80
|1.2546
|1.2576
|0.0000
|494.04
|24146.24
|2215
|2005.05.23 11:00
|buy
|1108
|3.90
|1.2545
|1.2528
|0.0000
|2216
|2005.05.23 11:52
|close
|1108
|3.90
|1.2551
|1.2528
|0.0000
|234.00
|24380.24
|2217
|2005.05.23 11:59
|buy
|1109
|3.90
|1.2546
|1.2529
|0.0000
|2218
|2005.05.23 12:02
|close
|1109
|3.90
|1.2554
|1.2529
|0.0000
|311.98
|24692.22
|2219
|2005.05.23 16:00
|sell
|1110
|3.90
|1.2573
|1.2590
|0.0000
|2220
|2005.05.23 19:00
|close
|1110
|3.90
|1.2560
|1.2590
|0.0000
|507.01
|25199.23
|2221
|2005.05.23 19:03
|buy
|1111
|4.00
|1.2561
|1.2544
|0.0000
|2222
|2005.05.23 19:29
|close
|1111
|4.00
|1.2569
|1.2544
|0.0000
|320.04
|25519.27
|2223
|2005.05.23 20:00
|sell
|1112
|4.10
|1.2579
|1.2596
|0.0000
|2224
|2005.05.24 00:00
|close
|1112
|4.10
|1.2570
|1.2596
|0.0000
|391.30
|25910.58
|2225
|2005.05.24 10:03
|buy
|1113
|4.10
|1.2593
|1.2576
|0.0000
|2226
|2005.05.24 11:00
|s/l
|1113
|4.10
|1.2576
|1.2576
|0.0000
|-697.00
|25213.58
|2227
|2005.05.24 11:00
|buy
|1114
|4.00
|1.2577
|1.2560
|0.0000
|2228
|2005.05.24 11:59
|close
|1114
|4.00
|1.2586
|1.2560
|0.0000
|360.00
|25573.58
|2229
|2005.05.24 13:33
|sell
|1115
|4.10
|1.2610
|1.2627
|0.0000
|2230
|2005.05.24 14:00
|s/l
|1115
|4.10
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-697.00
|24876.58
|2231
|2005.05.24 15:03
|buy
|1116
|3.90
|1.2614
|1.2597
|0.0000
|2232
|2005.05.24 16:05
|s/l
|1116
|3.90
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|-663.00
|24213.58
|2233
|2005.05.24 16:05
|buy
|1117
|3.80
|1.2597
|1.2580
|0.0000
|2234
|2005.05.24 16:20
|close
|1117
|3.80
|1.2608
|1.2580
|0.0000
|418.00
|24631.58
|2235
|2005.05.24 16:59
|buy
|1118
|3.90
|1.2597
|1.2580
|0.0000
|2236
|2005.05.24 17:09
|s/l
|1118
|3.90
|1.2580
|1.2580
|0.0000
|-663.00
|23968.58
|2237
|2005.05.24 21:00
|sell
|1119
|3.80
|1.2586
|1.2603
|0.0000
|2238
|2005.05.25 00:00
|close
|1119
|3.80
|1.2576
|1.2603
|0.0000
|400.64
|24369.22
|2239
|2005.05.25 16:00
|sell
|1120
|3.90
|1.2610
|1.2627
|0.0000
|2240
|2005.05.25 16:40
|close
|1120
|3.90
|1.2595
|1.2627
|0.0000
|585.01
|24954.23
|2241
|2005.05.25 16:59
|sell
|1121
|4.00
|1.2610
|1.2627
|0.0000
|2242
|2005.05.25 17:00
|close
|1121
|4.00
|1.2597
|1.2627
|0.0000
|520.04
|25474.27
|2243
|2005.05.26 04:00
|buy
|1122
|4.00
|1.2601
|1.2584
|0.0000
|2244
|2005.05.26 07:00
|s/l
|1122
|4.00
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-680.00
|24794.27
|2245
|2005.05.26 07:00
|buy
|1123
|3.90
|1.2567
|1.2550
|0.0000
|2246
|2005.05.26 08:01
|s/l
|1123
|3.90
|1.2550
|1.2550
|0.0000
|-663.00
|24131.27
|2247
|2005.05.26 14:00
|buy
|1124
|3.90
|1.2527
|1.2510
|0.0000
|2248
|2005.05.26 18:00
|s/l
|1124
|3.90
|1.2510
|1.2510
|0.0000
|-663.00
|23468.27
|2249
|2005.05.27 09:22
|sell
|1125
|3.70
|1.2535
|1.2552
|0.0000
|2250
|2005.05.27 09:59
|close
|1125
|3.70
|1.2529
|1.2552
|0.0000
|221.99
|23690.26
|2251
|2005.05.27 18:00
|sell
|1126
|3.80
|1.2570
|1.2587
|0.0000
|2252
|2005.05.27 19:00
|s/l
|1126
|3.80
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|-646.00
|23044.26
|2253
|2005.05.27 19:00
|sell
|1127
|3.70
|1.2585
|1.2602
|0.0000
|2254
|2005.05.27 19:17
|close
|1127
|3.70
|1.2576
|1.2602
|0.0000
|332.98
|23377.24
|2255
|2005.05.27 20:02
|buy
|1128
|3.70
|1.2575
|1.2558
|0.0000
|2256
|2005.05.27 22:23
|close
|1128
|3.70
|1.2581
|1.2558
|0.0000
|221.96
|23599.20
|2257
|2005.05.30 02:01
|buy
|1129
|3.80
|1.2519
|1.2502
|0.0000
|2258
|2005.05.30 02:22
|close
|1129
|3.80
|1.2525
|1.2502
|0.0000
|227.96
|23827.16
|2259
|2005.05.30 02:59
|buy
|1130
|3.80
|1.2519
|1.2502
|0.0000
|2260
|2005.05.30 03:00
|close
|1130
|3.80
|1.2534
|1.2502
|0.0000
|569.99
|24397.15
|2261
|2005.05.31 03:02
|buy
|1131
|3.90
|1.2455
|1.2438
|0.0000
|2262
|2005.05.31 04:00
|close
|1131
|3.90
|1.2462
|1.2438
|0.0000
|272.98
|24670.13
|2263
|2005.05.31 04:00
|buy
|1132
|4.00
|1.2393
|1.2376
|0.0000
|2264
|2005.05.31 05:01
|close
|1132
|4.00
|1.2401
|1.2376
|0.0000
|319.96
|24990.09
|2265
|2005.05.31 09:00
|buy
|1133
|4.00
|1.2373
|1.2356
|0.0000
|2266
|2005.05.31 09:11
|close
|1133
|4.00
|1.2382
|1.2356
|0.0000
|359.98
|25350.07
|2267
|2005.05.31 09:11
|buy
|1134
|4.10
|1.2382
|1.2365
|0.0000
|2268
|2005.05.31 09:20
|close
|1134
|4.10
|1.2388
|1.2365
|0.0000
|245.96
|25596.03
|2269
|2005.05.31 09:24
|buy
|1135
|4.10
|1.2385
|1.2368
|0.0000
|2270
|2005.05.31 09:34
|close
|1135
|4.10
|1.2391
|1.2368
|0.0000
|246.00
|25842.03
|2271
|2005.05.31 09:43
|buy
|1136
|4.20
|1.2385
|1.2368
|0.0000
|2272
|2005.05.31 12:00
|s/l
|1136
|4.20
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-714.00
|25128.03
|2273
|2005.05.31 12:00
|buy
|1137
|4.10
|1.2353
|1.2336
|0.0000
|2274
|2005.05.31 13:00
|s/l
|1137
|4.10
|1.2336
|1.2336
|0.0000
|-697.00
|24431.03
|2275
|2005.05.31 13:00
|buy
|1138
|4.00
|1.2320
|1.2303
|0.0000
|2276
|2005.05.31 13:57
|close
|1138
|4.00
|1.2330
|1.2303
|0.0000
|399.99
|24831.02
|2277
|2005.05.31 13:58
|buy
|1139
|4.00
|1.2330
|1.2313
|0.0000
|2278
|2005.05.31 15:15
|close
|1139
|4.00
|1.2341
|1.2313
|0.0000
|440.00
|25271.02
|2279
|2005.06.01 03:00
|sell
|1140
|4.10
|1.2316
|1.2333
|0.0000
|2280
|2005.06.01 05:59
|s/l
|1140
|4.10
|1.2333
|1.2333
|0.0000
|-697.00
|24574.02
|2281
|2005.06.01 08:00
|sell
|1141
|4.00
|1.2326
|1.2343
|0.0000
|2282
|2005.06.01 10:59
|close
|1141
|4.00
|1.2307
|1.2343
|0.0000
|760.00
|25334.02
|2283
|2005.06.01 11:00
|buy
|1142
|4.10
|1.2283
|1.2266
|0.0000
|2284
|2005.06.01 11:20
|s/l
|1142
|4.10
|1.2266
|1.2266
|0.0000
|-697.00
|24637.02
|2285
|2005.06.01 11:20
|buy
|1143
|4.00
|1.2268
|1.2251
|0.0000
|2286
|2005.06.01 11:59
|close
|1143
|4.00
|1.2284
|1.2251
|0.0000
|640.03
|25277.05
|2287
|2005.06.01 16:00
|sell
|1144
|4.10
|1.2256
|1.2273
|0.0000
|2288
|2005.06.01 16:04
|close
|1144
|4.10
|1.2244
|1.2273
|0.0000
|492.00
|25769.05
|2289
|2005.06.01 16:22
|sell
|1145
|4.20
|1.2256
|1.2273
|0.0000
|2290
|2005.06.01 17:03
|close
|1145
|4.20
|1.2248
|1.2273
|0.0000
|336.00
|26105.05
|2291
|2005.06.01 17:21
|buy
|1146
|4.30
|1.2240
|1.2223
|0.0000
|2292
|2005.06.01 17:29
|close
|1146
|4.30
|1.2248
|1.2223
|0.0000
|344.02
|26449.07
|2293
|2005.06.01 17:35
|buy
|1147
|4.30
|1.2240
|1.2223
|0.0000
|2294
|2005.06.01 17:59
|close
|1147
|4.30
|1.2263
|1.2223
|0.0000
|989.02
|27438.09
|2295
|2005.06.01 22:00
|buy
|1148
|4.50
|1.2206
|1.2189
|0.0000
|2296
|2005.06.01 23:00
|s/l
|1148
|4.50
|1.2189
|1.2189
|0.0000
|-765.00
|26673.09
|2297
|2005.06.01 23:00
|buy
|1149
|4.40
|1.2178
|1.2161
|0.0000
|2298
|2005.06.01 23:03
|close
|1149
|4.40
|1.2190
|1.2161
|0.0000
|528.00
|27201.09
|2299
|2005.06.02 00:00
|sell
|1150
|4.50
|1.2202
|1.2219
|0.0000
|2300
|2005.06.02 00:22
|close
|1150
|4.50
|1.2194
|1.2219
|0.0000
|359.96
|27561.05
|2301
|2005.06.02 00:59
|sell
|1151
|4.50
|1.2205
|1.2222
|0.0000
|2302
|2005.06.02 01:00
|close
|1151
|4.50
|1.2195
|1.2222
|0.0000
|450.04
|28011.09
|2303
|2005.06.02 04:00
|sell
|1152
|4.60
|1.2223
|1.2240
|0.0000
|2304
|2005.06.02 06:00
|close
|1152
|4.60
|1.2212
|1.2240
|0.0000
|506.04
|28517.13
|2305
|2005.06.02 10:16
|sell
|1153
|4.60
|1.2269
|1.2286
|0.0000
|2306
|2005.06.02 11:00
|s/l
|1153
|4.60
|1.2286
|1.2286
|0.0000
|-782.00
|27735.13
|2307
|2005.06.02 16:00
|buy
|1154
|4.50
|1.2240
|1.2223
|0.0000
|2308
|2005.06.02 16:11
|close
|1154
|4.50
|1.2252
|1.2223
|0.0000
|539.97
|28275.10
|2309
|2005.06.02 16:59
|buy
|1155
|4.60
|1.2241
|1.2224
|0.0000
|2310
|2005.06.02 17:00
|close
|1155
|4.60
|1.2287
|1.2224
|0.0000
|2115.96
|30391.06
|2311
|2005.06.02 17:00
|sell
|1156
|4.90
|1.2286
|1.2303
|0.0000
|2312
|2005.06.02 17:18
|close
|1156
|4.90
|1.2270
|1.2303
|0.0000
|784.00
|31175.06
|2313
|2005.06.02 17:18
|sell
|1157
|5.10
|1.2267
|1.2284
|0.0000
|2314
|2005.06.02 17:22
|s/l
|1157
|5.10
|1.2284
|1.2284
|0.0000
|-867.00
|30308.06
|2315
|2005.06.02 17:22
|sell
|1158
|4.90
|1.2283
|1.2300
|0.0000
|2316
|2005.06.02 17:50
|close
|1158
|4.90
|1.2269
|1.2300
|0.0000
|685.99
|30994.05
|2317
|2005.06.02 17:50
|sell
|1159
|5.10
|1.2267
|1.2284
|0.0000
|2318
|2005.06.02 17:59
|s/l
|1159
|5.10
|1.2284
|1.2284
|0.0000
|-867.00
|30127.05
|2319
|2005.06.02 17:59
|sell
|1160
|4.90
|1.2285
|1.2302
|0.0000
|2320
|2005.06.02 18:00
|close
|1160
|4.90
|1.2263
|1.2302
|0.0000
|1078.02
|31205.07
|2321
|2005.06.02 22:40
|buy
|1161
|5.10
|1.2272
|1.2255
|0.0000
|2322
|2005.06.03 03:00
|close
|1161
|5.10
|1.2285
|1.2255
|0.0000
|624.98
|31830.05
|2323
|2005.06.03 08:01
|sell
|1162
|5.20
|1.2300
|1.2317
|0.0000
|2324
|2005.06.03 08:09
|close
|1162
|5.20
|1.2288
|1.2317
|0.0000
|624.01
|32454.06
|2325
|2005.06.03 08:59
|sell
|1163
|5.30
|1.2304
|1.2321
|0.0000
|2326
|2005.06.03 09:00
|close
|1163
|5.30
|1.2264
|1.2321
|0.0000
|2120.00
|34574.06
|2327
|2005.06.03 09:00
|buy
|1164
|5.60
|1.2266
|1.2249
|0.0000
|2328
|2005.06.03 09:07
|close
|1164
|5.60
|1.2280
|1.2249
|0.0000
|784.06
|35358.12
|2329
|2005.06.03 09:11
|buy
|1165
|5.80
|1.2278
|1.2261
|0.0000
|2330
|2005.06.03 14:23
|close
|1165
|5.80
|1.2293
|1.2261
|0.0000
|869.95
|36228.07
|2331
|2005.06.03 16:00
|buy
|1166
|5.90
|1.2280
|1.2263
|0.0000
|2332
|2005.06.03 18:00
|s/l
|1166
|5.90
|1.2263
|1.2263
|0.0000
|-1003.00
|35225.07
|2333
|2005.06.03 18:00
|buy
|1167
|5.80
|1.2226
|1.2209
|0.0000
|2334
|2005.06.03 19:36
|s/l
|1167
|5.80
|1.2209
|1.2209
|0.0000
|-986.00
|34239.07
|2335
|2005.06.06 07:41
|sell
|1168
|5.60
|1.2271
|1.2288
|0.0000
|2336
|2005.06.06 07:59
|close
|1168
|5.60
|1.2258
|1.2288
|0.0000
|727.94
|34967.01
|2337
|2005.06.07 04:00
|buy
|1169
|5.70
|1.2247
|1.2230
|0.0000
|2338
|2005.06.07 04:21
|close
|1169
|5.70
|1.2259
|1.2230
|0.0000
|683.99
|35651.00
|2339
|2005.06.07 15:47
|buy
|1170
|5.80
|1.2274
|1.2257
|0.0000
|2340
|2005.06.07 16:00
|close
|1170
|5.80
|1.2283
|1.2257
|0.0000
|521.98
|36172.98
|2341
|2005.06.08 01:28
|buy
|1171
|5.90
|1.2278
|1.2261
|0.0000
|2342
|2005.06.08 03:02
|close
|1171
|5.90
|1.2296
|1.2261
|0.0000
|1061.97
|37234.95
|2343
|2005.06.08 09:23
|buy
|1172
|6.10
|1.2307
|1.2290
|0.0000
|2344
|2005.06.08 09:59
|close
|1172
|6.10
|1.2324
|1.2290
|0.0000
|1037.00
|38271.95
|2345
|2005.06.08 10:01
|buy
|1173
|6.20
|1.2311
|1.2294
|0.0000
|2346
|2005.06.08 11:37
|close
|1173
|6.20
|1.2319
|1.2294
|0.0000
|495.96
|38767.91
|2347
|2005.06.08 13:25
|buy
|1174
|6.30
|1.2324
|1.2307
|0.0000
|2348
|2005.06.08 13:45
|close
|1174
|6.30
|1.2331
|1.2307
|0.0000
|440.96
|39208.87
|2349
|2005.06.08 13:59
|buy
|1175
|6.40
|1.2323
|1.2306
|0.0000
|2350
|2005.06.08 17:26
|close
|1175
|6.40
|1.2332
|1.2306
|0.0000
|575.96
|39784.83
|2351
|2005.06.08 19:00
|buy
|1176
|6.50
|1.2285
|1.2268
|0.0000
|2352
|2005.06.08 20:00
|s/l
|1176
|6.50
|1.2268
|1.2268
|0.0000
|-1105.00
|38679.83
|2353
|2005.06.08 20:00
|buy
|1177
|6.30
|1.2239
|1.2222
|0.0000
|2354
|2005.06.09 08:15
|s/l
|1177
|6.30
|1.2222
|1.2222
|0.0000
|-1211.90
|37467.94
|2355
|2005.06.09 17:00
|buy
|1178
|6.10
|1.2195
|1.2178
|0.0000
|2356
|2005.06.09 17:05
|close
|1178
|6.10
|1.2204
|1.2178
|0.0000
|548.99
|38016.93
|2357
|2005.06.09 17:05
|buy
|1179
|6.20
|1.2203
|1.2186
|0.0000
|2358
|2005.06.09 17:39
|close
|1179
|6.20
|1.2212
|1.2186
|0.0000
|557.97
|38574.90
|2359
|2005.06.09 17:42
|buy
|1180
|6.30
|1.2222
|1.2205
|0.0000
|2360
|2005.06.09 17:59
|s/l
|1180
|6.30
|1.2205
|1.2205
|0.0000
|-1071.00
|37503.90
|2361
|2005.06.09 17:59
|buy
|1181
|6.20
|1.2195
|1.2178
|0.0000
|2362
|2005.06.09 18:00
|close
|1181
|6.20
|1.2217
|1.2178
|0.0000
|1364.00
|38867.90
|2363
|2005.06.09 18:00
|sell
|1182
|6.40
|1.2218
|1.2235
|0.0000
|2364
|2005.06.09 19:00
|s/l
|1182
|6.40
|1.2235
|1.2235
|0.0000
|-1088.00
|37779.90
|2365
|2005.06.09 23:00
|sell
|1183
|6.20
|1.2229
|1.2246
|0.0000
|2366
|2005.06.10 08:05
|close
|1183
|6.20
|1.2219
|1.2246
|0.0000
|653.68
|38433.58
|2367
|2005.06.10 15:00
|buy
|1184
|6.30
|1.2197
|1.2180
|0.0000
|2368
|2005.06.10 16:00
|s/l
|1184
|6.30
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|-1071.00
|37362.58
|2369
|2005.06.10 16:00
|buy
|1185
|6.10
|1.2169
|1.2152
|0.0000
|2370
|2005.06.10 17:00
|s/l
|1185
|6.10
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|-1037.00
|36325.58
|2371
|2005.06.10 17:00
|buy
|1186
|6.00
|1.2125
|1.2108
|0.0000
|2372
|2005.06.10 19:00
|close
|1186
|6.00
|1.2136
|1.2108
|0.0000
|660.03
|36985.61
|2373
|2005.06.13 07:00
|sell
|1187
|6.10
|1.2105
|1.2122
|0.0000
|2374
|2005.06.13 08:00
|close
|1187
|6.10
|1.2097
|1.2122
|0.0000
|488.03
|37473.64
|2375
|2005.06.13 11:00
|buy
|1188
|6.20
|1.2064
|1.2047
|0.0000
|2376
|2005.06.13 12:33
|s/l
|1188
|6.20
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|-1054.00
|36419.64
|2377
|2005.06.13 19:00
|sell
|1189
|6.00
|1.2066
|1.2083
|0.0000
|2378
|2005.06.13 20:00
|s/l
|1189
|6.00
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-1020.00
|35399.64
|2379
|2005.06.14 02:00
|buy
|1190
|5.80
|1.2105
|1.2088
|0.0000
|2380
|2005.06.14 02:59
|close
|1190
|5.80
|1.2117
|1.2088
|0.0000
|696.02
|36095.66
|2381
|2005.06.14 02:59
|buy
|1191
|6.00
|1.2106
|1.2089
|0.0000
|2382
|2005.06.14 03:00
|close
|1191
|6.00
|1.2141
|1.2089
|0.0000
|2100.07
|38195.73
|2383
|2005.06.14 03:01
|sell
|1192
|6.30
|1.2141
|1.2158
|0.0000
|2384
|2005.06.14 03:56
|close
|1192
|6.30
|1.2132
|1.2158
|0.0000
|566.96
|38762.69
|2385
|2005.06.14 03:59
|sell
|1193
|6.40
|1.2148
|1.2165
|0.0000
|2386
|2005.06.14 04:59
|close
|1193
|6.40
|1.2135
|1.2165
|0.0000
|832.00
|39594.69
|2387
|2005.06.14 09:15
|sell
|1194
|6.50
|1.2146
|1.2163
|0.0000
|2388
|2005.06.14 09:57
|close
|1194
|6.50
|1.2131
|1.2163
|0.0000
|975.05
|40569.74
|2389
|2005.06.14 10:00
|buy
|1195
|6.70
|1.2130
|1.2113
|0.0000
|2390
|2005.06.14 12:01
|s/l
|1195
|6.70
|1.2113
|1.2113
|0.0000
|-1139.00
|39430.74
|2391
|2005.06.14 16:00
|buy
|1196
|6.50
|1.2043
|1.2026
|0.0000
|2392
|2005.06.15 01:03
|s/l
|1196
|6.50
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|-1153.46
|38277.29
|2393
|2005.06.15 10:00
|sell
|1197
|6.30
|1.2069
|1.2086
|0.0000
|2394
|2005.06.15 10:26
|close
|1197
|6.30
|1.2058
|1.2086
|0.0000
|692.99
|38970.28
|2395
|2005.06.15 10:59
|sell
|1198
|6.50
|1.2072
|1.2089
|0.0000
|2396
|2005.06.15 11:00
|close
|1198
|6.50
|1.2046
|1.2089
|0.0000
|1690.04
|40660.32
|2397
|2005.06.15 15:18
|buy
|1199
|6.80
|1.2037
|1.2020
|0.0000
|2398
|2005.06.15 15:22
|close
|1199
|6.80
|1.2052
|1.2020
|0.0000
|1019.97
|41680.29
|2399
|2005.06.15 16:00
|sell
|1200
|6.90
|1.2108
|1.2125
|0.0000
|2400
|2005.06.15 16:18
|close
|1200
|6.90
|1.2091
|1.2125
|0.0000
|1173.00
|42853.29
|2401
|2005.06.15 16:18
|sell
|1201
|7.10
|1.2091
|1.2108
|0.0000
|2402
|2005.06.15 16:56
|s/l
|1201
|7.10
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-1207.00
|41646.29
|2403
|2005.06.15 16:56
|sell
|1202
|6.90
|1.2108
|1.2125
|0.0000
|2404
|2005.06.15 17:17
|close
|1202
|6.90
|1.2088
|1.2125
|0.0000
|1379.97
|43026.26
|2405
|2005.06.15 17:17
|buy
|1203
|7.10
|1.2091
|1.2074
|0.0000
|2406
|2005.06.15 17:59
|close
|1203
|7.10
|1.2111
|1.2074
|0.0000
|1420.00
|44446.26
|2407
|2005.06.15 18:32
|buy
|1204
|7.40
|1.2093
|1.2076
|0.0000
|2408
|2005.06.15 19:50
|close
|1204
|7.40
|1.2113
|1.2076
|0.0000
|1479.91
|45926.17
|2409
|2005.06.16 16:00
|buy
|1205
|7.60
|1.2087
|1.2070
|0.0000
|2410
|2005.06.16 21:01
|close
|1205
|7.60
|1.2098
|1.2070
|0.0000
|836.00
|46762.17
|2411
|2005.06.17 13:00
|sell
|1206
|7.70
|1.2170
|1.2187
|0.0000
|2412
|2005.06.17 13:19
|s/l
|1206
|7.70
|1.2187
|1.2187
|0.0000
|-1309.00
|45453.17
|2413
|2005.06.17 13:19
|sell
|1207
|7.50
|1.2187
|1.2204
|0.0000
|2414
|2005.06.17 13:41
|close
|1207
|7.50
|1.2170
|1.2204
|0.0000
|1274.97
|46728.14
|2415
|2005.06.17 13:44
|sell
|1208
|7.70
|1.2171
|1.2188
|0.0000
|2416
|2005.06.17 14:30
|s/l
|1208
|7.70
|1.2188
|1.2188
|0.0000
|-1309.00
|45419.14
|2417
|2005.06.17 14:31
|sell
|1209
|7.50
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|2418
|2005.06.17 14:31
|close
|1209
|7.50
|1.2175
|1.2201
|0.0000
|674.96
|46094.10
|2419
|2005.06.17 14:41
|sell
|1210
|7.60
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|2420
|2005.06.17 14:51
|close
|1210
|7.60
|1.2173
|1.2201
|0.0000
|835.98
|46930.08
|2421
|2005.06.17 14:51
|sell
|1211
|7.70
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|2422
|2005.06.17 14:52
|close
|1211
|7.70
|1.2173
|1.2201
|0.0000
|846.98
|47777.06
|2423
|2005.06.17 17:00
|sell
|1212
|7.80
|1.2224
|1.2241
|0.0000
|2424
|2005.06.17 17:18
|s/l
|1212
|7.80
|1.2241
|1.2241
|0.0000
|-1326.00
|46451.06
|2425
|2005.06.17 17:18
|sell
|1213
|7.60
|1.2239
|1.2256
|0.0000
|2426
|2005.06.17 18:00
|close
|1213
|7.60
|1.2234
|1.2256
|0.0000
|380.00
|46831.06
|2427
|2005.06.17 18:09
|sell
|1214
|7.70
|1.2243
|1.2260
|0.0000
|2428
|2005.06.17 18:14
|close
|1214
|7.70
|1.2238
|1.2260
|0.0000
|385.00
|47216.06
|2429
|2005.06.17 18:46
|sell
|1215
|7.70
|1.2243
|1.2260
|0.0000
|2430
|2005.06.17 21:00
|s/l
|1215
|7.70
|1.2260
|1.2260
|0.0000
|-1309.00
|45907.06
|2431
|2005.06.20 00:00
|buy
|1216
|7.50
|1.2192
|1.2175
|0.0000
|2432
|2005.06.20 02:00
|close
|1216
|7.50
|1.2212
|1.2175
|0.0000
|1500.00
|47407.06
|2433
|2005.06.20 02:01
|sell
|1217
|7.80
|1.2208
|1.2225
|0.0000
|2434
|2005.06.20 03:00
|s/l
|1217
|7.80
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-1326.00
|46081.06
|2435
|2005.06.20 07:00
|buy
|1218
|7.50
|1.2223
|1.2206
|0.0000
|2436
|2005.06.20 08:06
|s/l
|1218
|7.50
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-1275.00
|44806.06
|2437
|2005.06.20 11:00
|buy
|1219
|7.30
|1.2216
|1.2199
|0.0000
|2438
|2005.06.20 11:02
|close
|1219
|7.30
|1.2227
|1.2199
|0.0000
|802.98
|45609.04
|2439
|2005.06.20 11:57
|buy
|1220
|7.50
|1.2221
|1.2204
|0.0000
|2440
|2005.06.20 15:00
|s/l
|1220
|7.50
|1.2204
|1.2204
|0.0000
|-1275.00
|44334.04
|2441
|2005.06.21 09:11
|sell
|1221
|7.30
|1.2144
|1.2161
|0.0000
|2442
|2005.06.21 10:00
|close
|1221
|7.30
|1.2101
|1.2161
|0.0000
|3139.00
|47473.04
|2443
|2005.06.21 10:00
|buy
|1222
|7.80
|1.2101
|1.2084
|0.0000
|2444
|2005.06.21 12:00
|s/l
|1222
|7.80
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-1326.00
|46147.04
|2445
|2005.06.21 17:00
|sell
|1223
|7.60
|1.2135
|1.2152
|0.0000
|2446
|2005.06.21 17:13
|s/l
|1223
|7.60
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|-1292.00
|44855.04
|2447
|2005.06.21 17:13
|sell
|1224
|7.40
|1.2150
|1.2167
|0.0000
|2448
|2005.06.21 17:13
|close
|1224
|7.40
|1.2141
|1.2167
|0.0000
|665.96
|45521.00
|2449
|2005.06.21 17:13
|sell
|1225
|7.50
|1.2142
|1.2159
|0.0000
|2450
|2005.06.21 17:26
|close
|1225
|7.50
|1.2133
|1.2159
|0.0000
|675.03
|46196.03
|2451
|2005.06.21 17:27
|sell
|1226
|7.60
|1.2132
|1.2149
|0.0000
|2452
|2005.06.21 18:15
|s/l
|1226
|7.60
|1.2149
|1.2149
|0.0000
|-1292.00
|44904.03
|2453
|2005.06.21 21:00
|sell
|1227
|7.40
|1.2171
|1.2188
|0.0000
|2454
|2005.06.22 02:00
|s/l
|1227
|7.40
|1.2188
|1.2188
|0.0000
|-1217.80
|43686.23
|2455
|2005.06.22 02:59
|sell
|1228
|7.20
|1.2187
|1.2204
|0.0000
|2456
|2005.06.22 03:00
|close
|1228
|7.20
|1.2175
|1.2204
|0.0000
|864.04
|44550.27
|2457
|2005.06.22 09:00
|sell
|1229
|7.30
|1.2191
|1.2208
|0.0000
|2458
|2005.06.22 09:14
|close
|1229
|7.30
|1.2180
|1.2208
|0.0000
|802.98
|45353.25
|2459
|2005.06.22 09:59
|sell
|1230
|7.40
|1.2193
|1.2210
|0.0000
|2460
|2005.06.22 10:00
|close
|1230
|7.40
|1.2181
|1.2210
|0.0000
|887.97
|46241.22
|2461
|2005.06.22 12:00
|buy
|1231
|7.60
|1.2143
|1.2126
|0.0000
|2462
|2005.06.22 13:00
|s/l
|1231
|7.60
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-1292.00
|44949.22
|2463
|2005.06.22 14:01
|buy
|1232
|7.40
|1.2115
|1.2098
|0.0000
|2464
|2005.06.22 16:03
|close
|1232
|7.40
|1.2126
|1.2098
|0.0000
|814.00
|45763.22
|2465
|2005.06.22 17:30
|sell
|1233
|7.50
|1.2137
|1.2154
|0.0000
|2466
|2005.06.22 17:38
|close
|1233
|7.50
|1.2126
|1.2154
|0.0000
|825.03
|46588.25
|2467
|2005.06.23 10:00
|buy
|1234
|7.70
|1.2078
|1.2061
|0.0000
|2468
|2005.06.23 10:13
|close
|1234
|7.70
|1.2090
|1.2061
|0.0000
|924.09
|47512.34
|2469
|2005.06.23 10:13
|buy
|1235
|7.90
|1.2095
|1.2078
|0.0000
|2470
|2005.06.23 14:00
|s/l
|1235
|7.90
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-1343.00
|46169.34
|2471
|2005.06.23 21:00
|buy
|1236
|7.70
|1.2026
|1.2009
|0.0000
|2472
|2005.06.23 21:12
|close
|1236
|7.70
|1.2038
|1.2009
|0.0000
|923.99
|47093.33
|2473
|2005.06.23 22:47
|sell
|1237
|7.80
|1.2043
|1.2060
|0.0000
|2474
|2005.06.24 00:01
|close
|1237
|7.80
|1.2031
|1.2060
|0.0000
|978.28
|48071.60
|2475
|2005.06.24 06:00
|buy
|1238
|8.00
|1.2021
|1.2004
|0.0000
|2476
|2005.06.24 06:13
|close
|1238
|8.00
|1.2032
|1.2004
|0.0000
|880.00
|48951.60
|2477
|2005.06.24 06:13
|buy
|1239
|8.10
|1.2023
|1.2006
|0.0000
|2478
|2005.06.24 07:00
|close
|1239
|8.10
|1.2031
|1.2006
|0.0000
|648.00
|49599.60
|2479
|2005.06.24 07:02
|sell
|1240
|8.20
|1.2036
|1.2053
|0.0000
|2480
|2005.06.24 07:56
|close
|1240
|8.20
|1.2028
|1.2053
|0.0000
|656.04
|50255.64
|2481
|2005.06.24 10:00
|sell
|1241
|8.30
|1.2055
|1.2072
|0.0000
|2482
|2005.06.24 11:55
|s/l
|1241
|8.30
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-1411.00
|48844.64
|2483
|2005.06.24 12:00
|sell
|1242
|8.10
|1.2069
|1.2086
|0.0000
|2484
|2005.06.24 13:42
|s/l
|1242
|8.10
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|-1377.00
|47467.64
|2485
|2005.06.27 11:00
|buy
|1243
|7.80
|1.2161
|1.2144
|0.0000
|2486
|2005.06.27 13:00
|close
|1243
|7.80
|1.2177
|1.2144
|0.0000
|1248.04
|48715.68
|2487
|2005.06.27 15:00
|buy
|1244
|8.00
|1.2159
|1.2142
|0.0000
|2488
|2005.06.27 16:20
|close
|1244
|8.00
|1.2170
|1.2142
|0.0000
|880.07
|49595.75
|2489
|2005.06.28 09:00
|buy
|1245
|8.20
|1.2129
|1.2112
|0.0000
|2490
|2005.06.28 10:12
|s/l
|1245
|8.20
|1.2112
|1.2112
|0.0000
|-1394.00
|48201.75
|2491
|2005.06.29 00:00
|sell
|1246
|8.00
|1.2066
|1.2083
|0.0000
|2492
|2005.06.29 04:00
|close
|1246
|8.00
|1.2058
|1.2083
|0.0000
|640.04
|48841.79
|2493
|2005.06.29 04:00
|buy
|1247
|8.10
|1.2057
|1.2040
|0.0000
|2494
|2005.06.29 04:43
|close
|1247
|8.10
|1.2063
|1.2040
|0.0000
|485.91
|49327.70
|2495
|2005.06.29 04:59
|buy
|1248
|8.20
|1.2057
|1.2040
|0.0000
|2496
|2005.06.29 08:00
|close
|1248
|8.20
|1.2066
|1.2040
|0.0000
|738.00
|50065.70
|2497
|2005.06.29 09:00
|buy
|1249
|8.30
|1.2038
|1.2021
|0.0000
|2498
|2005.06.29 11:02
|close
|1249
|8.30
|1.2050
|1.2021
|0.0000
|996.00
|51061.70
|2499
|2005.06.29 11:12
|sell
|1250
|8.50
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|2500
|2005.06.29 12:17
|s/l
|1250
|8.50
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|-1445.00
|49616.70
|2501
|2005.06.29 17:00
|sell
|1251
|8.20
|1.2067
|1.2084
|0.0000
|2502
|2005.06.29 18:00
|s/l
|1251
|8.20
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-1394.00
|48222.70
|2503
|2005.06.29 18:00
|sell
|1252
|8.00
|1.2099
|1.2116
|0.0000
|2504
|2005.06.29 18:11
|close
|1252
|8.00
|1.2089
|1.2116
|0.0000
|799.97
|49022.67
|2505
|2005.06.29 18:59
|sell
|1253
|8.10
|1.2100
|1.2117
|0.0000
|2506
|2005.06.29 19:00
|close
|1253
|8.10
|1.2087
|1.2117
|0.0000
|1053.07
|50075.74
|2507
|2005.06.30 12:00
|buy
|1254
|8.30
|1.2055
|1.2038
|0.0000
|2508
|2005.06.30 14:00
|close
|1254
|8.30
|1.2083
|1.2038
|0.0000
|2324.00
|52399.74
|2509
|2005.06.30 14:01
|sell
|1255
|8.70
|1.2084
|1.2101
|0.0000
|2510
|2005.06.30 17:00
|s/l
|1255
|8.70
|1.2101
|1.2101
|0.0000
|-1479.00
|50920.74
|2511
|2005.06.30 17:00
|sell
|1256
|8.40
|1.2103
|1.2120
|0.0000
|2512
|2005.06.30 17:16
|close
|1256
|8.40
|1.2089
|1.2120
|0.0000
|1176.00
|52096.74
|2513
|2005.06.30 21:00
|sell
|1257
|8.60
|1.2101
|1.2118
|0.0000
|2514
|2005.07.01 00:00
|close
|1257
|8.60
|1.2091
|1.2118
|0.0000
|906.66
|53003.40
|2515
|2005.07.01 00:00
|buy
|1258
|8.80
|1.2091
|1.2074
|0.0000
|2516
|2005.07.01 00:19
|close
|1258
|8.80
|1.2097
|1.2074
|0.0000
|528.01
|53531.41
|2517
|2005.07.01 00:21
|buy
|1259
|8.90
|1.2094
|1.2077
|0.0000
|2518
|2005.07.01 07:00
|s/l
|1259
|8.90
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|-1513.00
|52018.41
|2519
|2005.07.01 10:30
|sell
|1260
|8.60
|1.2059
|1.2076
|0.0000
|2520
|2005.07.01 11:00
|close
|1260
|8.60
|1.2051
|1.2076
|0.0000
|688.00
|52706.41
|2521
|2005.07.01 12:00
|sell
|1261
|8.70
|1.2093
|1.2110
|0.0000
|2522
|2005.07.01 12:06
|close
|1261
|8.70
|1.2085
|1.2110
|0.0000
|696.04
|53402.45
|2523
|2005.07.01 12:06
|sell
|1262
|8.80
|1.2084
|1.2101
|0.0000
|2524
|2005.07.01 15:06
|close
|1262
|8.80
|1.2074
|1.2101
|0.0000
|879.96
|54282.41
|2525
|2005.07.01 17:00
|buy
|1263
|9.10
|1.1967
|1.1950
|0.0000
|2526
|2005.07.01 17:04
|close
|1263
|9.10
|1.1979
|1.1950
|0.0000
|1092.05
|55374.46
|2527
|2005.07.01 17:04
|buy
|1264
|9.20
|1.1981
|1.1964
|0.0000
|2528
|2005.07.01 17:46
|s/l
|1264
|9.20
|1.1964
|1.1964
|0.0000
|-1564.00
|53810.46
|2529
|2005.07.01 17:46
|buy
|1265
|9.00
|1.1964
|1.1947
|0.0000
|2530
|2005.07.01 19:53
|s/l
|1265
|9.00
|1.1947
|1.1947
|0.0000
|-1530.00
|52280.46
|2531
|2005.07.04 04:00
|buy
|1266
|8.80
|1.1929
|1.1912
|0.0000
|2532
|2005.07.04 05:00
|s/l
|1266
|8.80
|1.1912
|1.1912
|0.0000
|-1496.00
|50784.46
|2533
|2005.07.04 05:00
|buy
|1267
|8.50
|1.1908
|1.1891
|0.0000
|2534
|2005.07.04 07:00
|close
|1267
|8.50
|1.1921
|1.1891
|0.0000
|1105.11
|51889.57
|2535
|2005.07.04 11:00
|buy
|1268
|8.70
|1.1928
|1.1911
|0.0000
|2536
|2005.07.04 12:00
|s/l
|1268
|8.70
|1.1911
|1.1911
|0.0000
|-1479.00
|50410.57
|2537
|2005.07.04 19:16
|buy
|1269
|8.50
|1.1898
|1.1881
|0.0000
|2538
|2005.07.05 01:36
|close
|1269
|8.50
|1.1907
|1.1881
|0.0000
|701.69
|51112.27
|2539
|2005.07.05 11:00
|sell
|1270
|8.60
|1.1930
|1.1947
|0.0000
|2540
|2005.07.05 11:04
|close
|1270
|8.60
|1.1922
|1.1947
|0.0000
|687.93
|51800.20
|2541
|2005.07.05 11:04
|sell
|1271
|8.70
|1.1925
|1.1942
|0.0000
|2542
|2005.07.05 11:07
|close
|1271
|8.70
|1.1918
|1.1942
|0.0000
|609.00
|52409.20
|2543
|2005.07.05 11:07
|sell
|1272
|8.80
|1.1916
|1.1933
|0.0000
|2544
|2005.07.05 11:16
|close
|1272
|8.80
|1.1909
|1.1933
|0.0000
|615.97
|53025.17
|2545
|2005.07.05 11:16
|sell
|1273
|8.90
|1.1906
|1.1923
|0.0000
|2546
|2005.07.05 11:35
|close
|1273
|8.90
|1.1899
|1.1923
|0.0000
|623.02
|53648.19
|2547
|2005.07.05 11:37
|sell
|1274
|9.00
|1.1901
|1.1918
|0.0000
|2548
|2005.07.05 11:59
|s/l
|1274
|9.00
|1.1918
|1.1918
|0.0000
|-1530.00
|52118.19
|2549
|2005.07.05 11:59
|sell
|1275
|8.70
|1.1933
|1.1950
|0.0000
|2550
|2005.07.05 12:00
|close
|1275
|8.70
|1.1905
|1.1950
|0.0000
|2436.01
|54554.20
|2551
|2005.07.05 12:00
|buy
|1276
|9.20
|1.1904
|1.1887
|0.0000
|2552
|2005.07.05 14:00
|s/l
|1276
|9.20
|1.1887
|1.1887
|0.0000
|-1564.00
|52990.20
|2553
|2005.07.05 14:00
|buy
|1277
|8.90
|1.1881
|1.1864
|0.0000
|2554
|2005.07.05 14:26
|close
|1277
|8.90
|1.1891
|1.1864
|0.0000
|890.05
|53880.25
|2555
|2005.07.05 14:59
|buy
|1278
|9.10
|1.1883
|1.1866
|0.0000
|2556
|2005.07.05 15:00
|close
|1278
|9.10
|1.1912
|1.1866
|0.0000
|2638.91
|56519.16
|2557
|2005.07.05 18:59
|sell
|1279
|9.50
|1.1917
|1.1934
|0.0000
|2558
|2005.07.05 19:04
|close
|1279
|9.50
|1.1903
|1.1934
|0.0000
|1330.04
|57849.20
|2559
|2005.07.06 09:59
|buy
|1280
|9.70
|1.1921
|1.1904
|0.0000
|2560
|2005.07.06 10:00
|close
|1280
|9.70
|1.1940
|1.1904
|0.0000
|1843.00
|59692.20
|2561
|2005.07.06 16:23
|sell
|1281
|10.00
|1.1936
|1.1953
|0.0000
|2562
|2005.07.06 16:36
|close
|1281
|10.00
|1.1928
|1.1953
|0.0000
|799.93
|60492.13
|2563
|2005.07.06 18:00
|buy
|1282
|10.20
|1.1914
|1.1897
|0.0000
|2564
|2005.07.06 18:27
|close
|1282
|10.20
|1.1924
|1.1897
|0.0000
|1019.96
|61512.09
|2565
|2005.07.06 18:53
|buy
|1283
|10.30
|1.1923
|1.1906
|0.0000
|2566
|2005.07.06 23:04
|close
|1283
|10.30
|1.1932
|1.1906
|0.0000
|927.06
|62439.15
|2567
|2005.07.07 05:06
|buy
|1284
|10.50
|1.1917
|1.1900
|0.0000
|2568
|2005.07.07 06:52
|close
|1284
|10.50
|1.1926
|1.1900
|0.0000
|944.89
|63384.04
|2569
|2005.07.07 06:59
|sell
|1285
|10.60
|1.1919
|1.1936
|0.0000
|2570
|2005.07.07 09:14
|s/l
|1285
|10.60
|1.1936
|1.1936
|0.0000
|-1802.00
|61582.04
|2571
|2005.07.07 10:06
|sell
|1286
|10.30
|1.1942
|1.1959
|0.0000
|2572
|2005.07.07 10:11
|close
|1286
|10.30
|1.1937
|1.1959
|0.0000
|514.96
|62097.00
|2573
|2005.07.07 10:46
|sell
|1287
|10.40
|1.1943
|1.1960
|0.0000
|2574
|2005.07.07 10:53
|close
|1287
|10.40
|1.1937
|1.1960
|0.0000
|623.96
|62720.96
|2575
|2005.07.07 10:53
|sell
|1288
|10.50
|1.1942
|1.1959
|0.0000
|2576
|2005.07.07 10:53
|close
|1288
|10.50
|1.1937
|1.1959
|0.0000
|524.88
|63245.84
|2577
|2005.07.07 10:55
|sell
|1289
|10.60
|1.1943
|1.1960
|0.0000
|2578
|2005.07.07 11:00
|s/l
|1289
|10.60
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-1802.00
|61443.84
|2579
|2005.07.07 15:00
|buy
|1290
|10.30
|1.1947
|1.1930
|0.0000
|2580
|2005.07.07 16:11
|s/l
|1290
|10.30
|1.1930
|1.1930
|0.0000
|-1751.00
|59692.84
|2581
|2005.07.07 16:11
|buy
|1291
|10.00
|1.1929
|1.1912
|0.0000
|2582
|2005.07.07 16:28
|close
|1291
|10.00
|1.1936
|1.1912
|0.0000
|699.94
|60392.78
|2583
|2005.07.07 16:37
|buy
|1292
|10.10
|1.1942
|1.1925
|0.0000
|2584
|2005.07.07 16:55
|close
|1292
|10.10
|1.1949
|1.1925
|0.0000
|706.99
|61099.77
|2585
|2005.07.07 18:00
|buy
|1293
|10.20
|1.1931
|1.1914
|0.0000
|2586
|2005.07.07 20:00
|close
|1293
|10.20
|1.1947
|1.1914
|0.0000
|1632.00
|62731.77
|2587
|2005.07.07 23:00
|sell
|1294
|10.50
|1.1951
|1.1968
|0.0000
|2588
|2005.07.08 01:07
|close
|1294
|10.50
|1.1943
|1.1968
|0.0000
|896.99
|63628.76
|2589
|2005.07.08 09:00
|buy
|1295
|10.70
|1.1915
|1.1898
|0.0000
|2590
|2005.07.08 15:00
|close
|1295
|10.70
|1.1923
|1.1898
|0.0000
|856.00
|64484.76
|2591
|2005.07.08 20:28
|sell
|1296
|10.80
|1.1939
|1.1956
|0.0000
|2592
|2005.07.08 21:00
|s/l
|1296
|10.80
|1.1956
|1.1956
|0.0000
|-1836.00
|62648.76
|2593
|2005.07.11 05:00
|sell
|1297
|10.40
|1.1994
|1.2011
|0.0000
|2594
|2005.07.11 07:02
|s/l
|1297
|10.40
|1.2011
|1.2011
|0.0000
|-1768.00
|60880.76
|2595
|2005.07.12 04:00
|sell
|1298
|10.10
|1.2103
|1.2120
|0.0000
|2596
|2005.07.12 05:00
|s/l
|1298
|10.10
|1.2120
|1.2120
|0.0000
|-1717.00
|59163.76
|2597
|2005.07.12 12:14
|buy
|1299
|9.70
|1.2174
|1.2157
|0.0000
|2598
|2005.07.12 12:28
|close
|1299
|9.70
|1.2187
|1.2157
|0.0000
|1261.01
|60424.77
|2599
|2005.07.12 12:53
|buy
|1300
|9.90
|1.2174
|1.2157
|0.0000
|2600
|2005.07.12 14:35
|s/l
|1300
|9.90
|1.2157
|1.2157
|0.0000
|-1683.00
|58741.77
|2601
|2005.07.12 16:00
|sell
|1301
|9.60
|1.2193
|1.2210
|0.0000
|2602
|2005.07.12 16:12
|close
|1301
|9.60
|1.2183
|1.2210
|0.0000
|959.96
|59701.73
|2603
|2005.07.12 16:12
|sell
|1302
|9.80
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|2604
|2005.07.12 16:45
|s/l
|1302
|9.80
|1.2201
|1.2201
|0.0000
|-1666.00
|58035.73
|2605
|2005.07.12 16:45
|sell
|1303
|9.50
|1.2199
|1.2216
|0.0000
|2606
|2005.07.12 17:03
|close
|1303
|9.50
|1.2189
|1.2216
|0.0000
|949.96
|58985.69
|2607
|2005.07.13 10:48
|buy
|1304
|9.70
|1.2191
|1.2174
|0.0000
|2608
|2005.07.13 14:30
|s/l
|1304
|9.70
|1.2174
|1.2174
|0.0000
|-1649.00
|57336.69
|2609
|2005.07.14 09:01
|sell
|1305
|9.50
|1.2079
|1.2096
|0.0000
|2610
|2005.07.14 09:23
|close
|1305
|9.50
|1.2073
|1.2096
|0.0000
|570.01
|57906.70
|2611
|2005.07.14 09:41
|sell
|1306
|9.60
|1.2078
|1.2095
|0.0000
|2612
|2005.07.14 15:00
|s/l
|1306
|9.60
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-1632.00
|56274.70
|2613
|2005.07.14 15:00
|sell
|1307
|9.30
|1.2111
|1.2128
|0.0000
|2614
|2005.07.14 15:05
|close
|1307
|9.30
|1.2103
|1.2128
|0.0000
|744.00
|57018.70
|2615
|2005.07.14 15:05
|sell
|1308
|9.40
|1.2100
|1.2117
|0.0000
|2616
|2005.07.14 15:59
|s/l
|1308
|9.40
|1.2117
|1.2117
|0.0000
|-1598.00
|55420.70
|2617
|2005.07.14 15:59
|sell
|1309
|9.10
|1.2116
|1.2133
|0.0000
|2618
|2005.07.14 16:27
|close
|1309
|9.10
|1.2109
|1.2133
|0.0000
|636.97
|56057.67
|2619
|2005.07.14 17:00
|buy
|1310
|9.30
|1.2102
|1.2085
|0.0000
|2620
|2005.07.14 18:01
|s/l
|1310
|9.30
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|-1581.00
|54476.67
|2621
|2005.07.14 18:10
|buy
|1311
|9.00
|1.2082
|1.2065
|0.0000
|2622
|2005.07.14 18:59
|close
|1311
|9.00
|1.2093
|1.2065
|0.0000
|990.00
|55466.67
|2623
|2005.07.14 18:59
|buy
|1312
|9.20
|1.2095
|1.2078
|0.0000
|2624
|2005.07.15 03:00
|close
|1312
|9.20
|1.2109
|1.2078
|0.0000
|1219.44
|56686.11
|2625
|2005.07.15 10:42
|buy
|1313
|9.40
|1.2124
|1.2107
|0.0000
|2626
|2005.07.15 11:00
|s/l
|1313
|9.40
|1.2107
|1.2107
|0.0000
|-1598.00
|55088.11
|2627
|2005.07.15 14:00
|buy
|1314
|9.10
|1.2082
|1.2065
|0.0000
|2628
|2005.07.15 15:00
|s/l
|1314
|9.10
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|-1547.00
|53541.11
|2629
|2005.07.15 19:00
|sell
|1315
|8.90
|1.2054
|1.2071
|0.0000
|2630
|2005.07.15 22:00
|close
|1315
|8.90
|1.2042
|1.2071
|0.0000
|1067.99
|54609.10
|2631
|2005.07.18 12:00
|buy
|1316
|9.10
|1.2065
|1.2048
|0.0000
|2632
|2005.07.18 14:28
|s/l
|1316
|9.10
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|-1547.00
|53062.10
|2633
|2005.07.18 21:00
|buy
|1317
|8.80
|1.2054
|1.2037
|0.0000
|2634
|2005.07.19 02:02
|close
|1317
|8.80
|1.2062
|1.2037
|0.0000
|638.44
|53700.54
|2635
|2005.07.19 02:59
|sell
|1318
|8.90
|1.2061
|1.2078
|0.0000
|2636
|2005.07.19 03:00
|close
|1318
|8.90
|1.2054
|1.2078
|0.0000
|623.04
|54323.58
|2637
|2005.07.19 07:00
|buy
|1319
|9.00
|1.2028
|1.2011
|0.0000
|2638
|2005.07.19 08:00
|s/l
|1319
|9.00
|1.2011
|1.2011
|0.0000
|-1530.00
|52793.58
|2639
|2005.07.19 19:00
|sell
|1320
|8.80
|1.2021
|1.2038
|0.0000
|2640
|2005.07.19 19:54
|s/l
|1320
|8.80
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-1496.00
|51297.58
|2641
|2005.07.19 19:54
|sell
|1321
|8.50
|1.2036
|1.2053
|0.0000
|2642
|2005.07.20 01:15
|close
|1321
|8.50
|1.2026
|1.2053
|0.0000
|896.21
|52193.78
|2643
|2005.07.20 03:00
|sell
|1322
|8.70
|1.2050
|1.2067
|0.0000
|2644
|2005.07.20 04:02
|s/l
|1322
|8.70
|1.2067
|1.2067
|0.0000
|-1479.00
|50714.78
|2645
|2005.07.20 04:02
|sell
|1323
|8.40
|1.2079
|1.2096
|0.0000
|2646
|2005.07.20 09:00
|close
|1323
|8.40
|1.2064
|1.2096
|0.0000
|1260.04
|51974.82
|2647
|2005.07.20 14:00
|buy
|1324
|8.60
|1.2069
|1.2052
|0.0000
|2648
|2005.07.20 17:00
|s/l
|1324
|8.60
|1.2052
|1.2052
|0.0000
|-1462.00
|50512.82
|2649
|2005.07.20 18:00
|sell
|1325
|8.40
|1.2043
|1.2060
|0.0000
|2650
|2005.07.20 20:00
|s/l
|1325
|8.40
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-1428.00
|49084.82
|2651
|2005.07.20 20:00
|sell
|1326
|8.10
|1.2113
|1.2130
|0.0000
|2652
|2005.07.20 21:00
|s/l
|1326
|8.10
|1.2130
|1.2130
|0.0000
|-1377.00
|47707.82
|2653
|2005.07.20 21:00
|sell
|1327
|7.90
|1.2154
|1.2171
|0.0000
|2654
|2005.07.20 21:56
|close
|1327
|7.90
|1.2146
|1.2171
|0.0000
|631.94
|48339.76
|2655
|2005.07.21 05:00
|buy
|1328
|8.00
|1.2156
|1.2139
|0.0000
|2656
|2005.07.21 07:03
|close
|1328
|8.00
|1.2167
|1.2139
|0.0000
|879.97
|49219.73
|2657
|2005.07.21 08:06
|buy
|1329
|8.10
|1.2150
|1.2133
|0.0000
|2658
|2005.07.21 08:45
|close
|1329
|8.10
|1.2160
|1.2133
|0.0000
|809.87
|50029.60
|2659
|2005.07.21 14:00
|sell
|1330
|8.20
|1.2208
|1.2225
|0.0000
|2660
|2005.07.21 14:08
|close
|1330
|8.20
|1.2192
|1.2225
|0.0000
|1312.03
|51341.63
|2661
|2005.07.21 14:08
|sell
|1331
|8.40
|1.2191
|1.2208
|0.0000
|2662
|2005.07.21 14:10
|close
|1331
|8.40
|1.2175
|1.2208
|0.0000
|1344.00
|52685.63
|2663
|2005.07.21 14:13
|sell
|1332
|8.60
|1.2194
|1.2211
|0.0000
|2664
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1332
|8.60
|1.2211
|1.2211
|0.0000
|-1462.00
|51223.63
|2665
|2005.07.21 14:26
|sell
|1333
|8.40
|1.2209
|1.2226
|0.0000
|2666
|2005.07.21 14:28
|close
|1333
|8.40
|1.2193
|1.2226
|0.0000
|1344.00
|52567.63
|2667
|2005.07.21 14:28
|sell
|1334
|8.60
|1.2192
|1.2209
|0.0000
|2668
|2005.07.21 14:34
|close
|1334
|8.60
|1.2176
|1.2209
|0.0000
|1376.00
|53943.63
|2669
|2005.07.21 14:35
|sell
|1335
|8.90
|1.2169
|1.2186
|0.0000
|2670
|2005.07.21 14:38
|s/l
|1335
|8.90
|1.2186
|1.2186
|0.0000
|-1513.00
|52430.63
|2671
|2005.07.21 14:40
|sell
|1336
|8.60
|1.2169
|1.2186
|0.0000
|2672
|2005.07.21 14:44
|s/l
|1336
|8.60
|1.2186
|1.2186
|0.0000
|-1462.00
|50968.63
|2673
|2005.07.21 14:44
|sell
|1337
|8.40
|1.2189
|1.2206
|0.0000
|2674
|2005.07.21 14:59
|s/l
|1337
|8.40
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-1428.00
|49540.63
|2675
|2005.07.21 14:59
|sell
|1338
|8.10
|1.2212
|1.2229
|0.0000
|2676
|2005.07.21 15:01
|close
|1338
|8.10
|1.2196
|1.2229
|0.0000
|1296.00
|50836.63
|2677
|2005.07.21 15:01
|buy
|1339
|8.30
|1.2197
|1.2180
|0.0000
|2678
|2005.07.21 15:18
|s/l
|1339
|8.30
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|-1411.00
|49425.63
|2679
|2005.07.21 15:18
|buy
|1340
|8.10
|1.2181
|1.2164
|0.0000
|2680
|2005.07.21 15:59
|close
|1340
|8.10
|1.2199
|1.2164
|0.0000
|1457.97
|50883.60
|2681
|2005.07.21 16:00
|buy
|1341
|8.40
|1.2151
|1.2134
|0.0000
|2682
|2005.07.21 16:08
|close
|1341
|8.40
|1.2164
|1.2134
|0.0000
|1092.01
|51975.61
|2683
|2005.07.21 16:08
|buy
|1342
|8.50
|1.2166
|1.2149
|0.0000
|2684
|2005.07.21 16:14
|s/l
|1342
|8.50
|1.2149
|1.2149
|0.0000
|-1445.00
|50530.61
|2685
|2005.07.21 16:14
|buy
|1343
|8.30
|1.2149
|1.2132
|0.0000
|2686
|2005.07.21 17:00
|s/l
|1343
|8.30
|1.2132
|1.2132
|0.0000
|-1411.00
|49119.61
|2687
|2005.07.21 18:00
|buy
|1344
|8.10
|1.2109
|1.2092
|0.0000
|2688
|2005.07.21 18:01
|close
|1344
|8.10
|1.2116
|1.2092
|0.0000
|566.96
|49686.57
|2689
|2005.07.21 18:01
|buy
|1345
|8.20
|1.2109
|1.2092
|0.0000
|2690
|2005.07.21 18:04
|close
|1345
|8.20
|1.2116
|1.2092
|0.0000
|574.02
|50260.59
|2691
|2005.07.21 18:59
|buy
|1346
|8.30
|1.2115
|1.2098
|0.0000
|2692
|2005.07.21 19:00
|close
|1346
|8.30
|1.2167
|1.2098
|0.0000
|4315.97
|54576.56
|2693
|2005.07.21 19:00
|sell
|1347
|9.00
|1.2166
|1.2183
|0.0000
|2694
|2005.07.21 20:00
|s/l
|1347
|9.00
|1.2183
|1.2183
|0.0000
|-1530.00
|53046.56
|2695
|2005.07.21 20:00
|sell
|1348
|8.70
|1.2201
|1.2218
|0.0000
|2696
|2005.07.21 20:09
|close
|1348
|8.70
|1.2186
|1.2218
|0.0000
|1305.00
|54351.56
|2697
|2005.07.22 00:01
|buy
|1349
|8.90
|1.2165
|1.2148
|0.0000
|2698
|2005.07.22 01:41
|s/l
|1349
|8.90
|1.2148
|1.2148
|0.0000
|-1513.00
|52838.56
|2699
|2005.07.22 01:41
|buy
|1350
|8.70
|1.2151
|1.2134
|0.0000
|2700
|2005.07.22 02:00
|close
|1350
|8.70
|1.2160
|1.2134
|0.0000
|783.09
|53621.65
|2701
|2005.07.22 03:01
|buy
|1351
|8.80
|1.2150
|1.2133
|0.0000
|2702
|2005.07.22 03:29
|close
|1351
|8.80
|1.2161
|1.2133
|0.0000
|967.98
|54589.63
|2703
|2005.07.22 13:00
|buy
|1352
|9.00
|1.2149
|1.2132
|0.0000
|2704
|2005.07.22 16:00
|s/l
|1352
|9.00
|1.2132
|1.2132
|0.0000
|-1530.00
|53059.63
|2705
|2005.07.22 18:00
|buy
|1353
|8.80
|1.2073
|1.2056
|0.0000
|2706
|2005.07.25 00:00
|s/l
|1353
|8.80
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-1561.60
|51498.03
|2707
|2005.07.25 07:13
|buy
|1354
|8.50
|1.2049
|1.2032
|0.0000
|2708
|2005.07.25 10:00
|s/l
|1354
|8.50
|1.2032
|1.2032
|0.0000
|-1445.00
|50053.03
|2709
|2005.07.25 11:00
|sell
|1355
|8.30
|1.2064
|1.2081
|0.0000
|2710
|2005.07.25 16:09
|s/l
|1355
|8.30
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-1411.00
|48642.03
|2711
|2005.07.25 23:00
|buy
|1356
|8.10
|1.2061
|1.2044
|0.0000
|2712
|2005.07.26 03:00
|s/l
|1356
|8.10
|1.2044
|1.2044
|0.0000
|-1437.38
|47204.65
|2713
|2005.07.26 10:07
|buy
|1357
|7.80
|1.2043
|1.2026
|0.0000
|2714
|2005.07.26 11:00
|s/l
|1357
|7.80
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|-1326.00
|45878.65
|2715
|2005.07.26 12:04
|buy
|1358
|7.60
|1.2006
|1.1989
|0.0000
|2716
|2005.07.26 15:00
|s/l
|1358
|7.60
|1.1989
|1.1989
|0.0000
|-1292.00
|44586.65
|2717
|2005.07.26 17:00
|sell
|1359
|7.40
|1.2021
|1.2038
|0.0000
|2718
|2005.07.26 17:44
|close
|1359
|7.40
|1.2010
|1.2038
|0.0000
|814.04
|45400.69
|2719
|2005.07.26 17:45
|sell
|1360
|7.60
|1.2006
|1.2023
|0.0000
|2720
|2005.07.26 17:58
|close
|1360
|7.60
|1.1995
|1.2023
|0.0000
|835.96
|46236.65
|2721
|2005.07.26 17:59
|sell
|1361
|7.70
|1.2023
|1.2040
|0.0000
|2722
|2005.07.26 18:01
|close
|1361
|7.70
|1.1999
|1.2040
|0.0000
|1848.00
|48084.65
|2723
|2005.07.26 19:00
|sell
|1362
|8.00
|1.2022
|1.2039
|0.0000
|2724
|2005.07.26 22:58
|close
|1362
|8.00
|1.2012
|1.2039
|0.0000
|800.04
|48884.69
|2725
|2005.07.27 08:22
|buy
|1363
|8.10
|1.2002
|1.1985
|0.0000
|2726
|2005.07.27 10:00
|s/l
|1363
|8.10
|1.1985
|1.1985
|0.0000
|-1377.00
|47507.69
|2727
|2005.07.27 15:00
|sell
|1364
|7.90
|1.2021
|1.2038
|0.0000
|2728
|2005.07.27 16:06
|s/l
|1364
|7.90
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-1343.00
|46164.69
|2729
|2005.07.27 18:06
|sell
|1365
|7.70
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|2730
|2005.07.27 18:34
|close
|1365
|7.70
|1.2043
|1.2070
|0.0000
|769.97
|46934.66
|2731
|2005.07.27 18:49
|sell
|1366
|7.80
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|2732
|2005.07.27 19:16
|close
|1366
|7.80
|1.2047
|1.2070
|0.0000
|468.01
|47402.67
|2733
|2005.07.27 23:00
|buy
|1367
|7.90
|1.2065
|1.2048
|0.0000
|2734
|2005.07.28 02:03
|close
|1367
|7.90
|1.2071
|1.2048
|0.0000
|297.33
|47700.00
|2735
|2005.07.28 13:00
|sell
|1368
|7.90
|1.2078
|1.2095
|0.0000
|2736
|2005.07.28 14:00
|s/l
|1368
|7.90
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-1343.00
|46357.00
|2737
|2005.07.28 14:00
|sell
|1369
|7.70
|1.2102
|1.2119
|0.0000
|2738
|2005.07.28 14:19
|close
|1369
|7.70
|1.2093
|1.2119
|0.0000
|692.95
|47049.95
|2739
|2005.07.28 14:22
|sell
|1370
|7.80
|1.2094
|1.2111
|0.0000
|2740
|2005.07.28 16:00
|close
|1370
|7.80
|1.2079
|1.2111
|0.0000
|1170.05
|48220.00
|2741
|2005.07.28 18:00
|sell
|1371
|8.00
|1.2123
|1.2140
|0.0000
|2742
|2005.07.28 19:07
|s/l
|1371
|8.00
|1.2140
|1.2140
|0.0000
|-1360.00
|46860.00
|2743
|2005.07.29 09:00
|buy
|1372
|7.70
|1.2123
|1.2106
|0.0000
|2744
|2005.07.29 11:00
|s/l
|1372
|7.70
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-1309.00
|45551.00
|2745
|2005.07.29 15:00
|sell
|1373
|7.50
|1.2132
|1.2149
|0.0000
|2746
|2005.07.29 15:20
|close
|1373
|7.50
|1.2122
|1.2149
|0.0000
|749.97
|46300.97
|2747
|2005.07.29 15:21
|sell
|1374
|7.60
|1.2131
|1.2148
|0.0000
|2748
|2005.07.29 15:57
|close
|1374
|7.60
|1.2119
|1.2148
|0.0000
|912.00
|47212.97
|2749
|2005.07.29 15:59
|sell
|1375
|7.80
|1.2131
|1.2148
|0.0000
|2750
|2005.07.29 16:00
|close
|1375
|7.80
|1.2122
|1.2148
|0.0000
|701.96
|47914.93
|2751
|2005.07.29 18:00
|buy
|1376
|7.90
|1.2126
|1.2109
|0.0000
|2752
|2005.07.29 21:00
|close
|1376
|7.90
|1.2133
|1.2109
|0.0000
|553.03
|48467.96
|2753
|2005.07.29 21:00
|buy
|1377
|8.00
|1.2128
|1.2111
|0.0000
|2754
|2005.08.01 03:00
|close
|1377
|8.00
|1.2139
|1.2111
|0.0000
|820.35
|49288.31
|2755
|2005.08.01 12:26
|buy
|1378
|8.10
|1.2213
|1.2196
|0.0000
|2756
|2005.08.01 12:32
|close
|1378
|8.10
|1.2222
|1.2196
|0.0000
|728.93
|50017.24
|2757
|2005.08.01 12:59
|buy
|1379
|8.20
|1.2211
|1.2194
|0.0000
|2758
|2005.08.01 13:00
|close
|1379
|8.20
|1.2226
|1.2194
|0.0000
|1229.99
|51247.23
|2759
|2005.08.01 18:00
|buy
|1380
|8.40
|1.2196
|1.2179
|0.0000
|2760
|2005.08.01 18:07
|close
|1380
|8.40
|1.2206
|1.2179
|0.0000
|840.06
|52087.29
|2761
|2005.08.02 05:00
|buy
|1381
|8.50
|1.2205
|1.2188
|0.0000
|2762
|2005.08.02 05:42
|close
|1381
|8.50
|1.2212
|1.2188
|0.0000
|594.99
|52682.28
|2763
|2005.08.02 05:42
|buy
|1382
|8.60
|1.2214
|1.2197
|0.0000
|2764
|2005.08.02 10:00
|close
|1382
|8.60
|1.2226
|1.2197
|0.0000
|1031.99
|53714.27
|2765
|2005.08.02 17:49
|buy
|1383
|8.80
|1.2203
|1.2186
|0.0000
|2766
|2005.08.03 03:00
|s/l
|1383
|8.80
|1.2186
|1.2186
|0.0000
|-1561.60
|52152.67
|2767
|2005.08.03 03:00
|buy
|1384
|8.60
|1.2166
|1.2149
|0.0000
|2768
|2005.08.03 09:00
|close
|1384
|8.60
|1.2199
|1.2149
|0.0000
|2837.98
|54990.65
|2769
|2005.08.03 09:00
|sell
|1385
|9.00
|1.2198
|1.2215
|0.0000
|2770
|2005.08.03 10:07
|s/l
|1385
|9.00
|1.2215
|1.2215
|0.0000
|-1530.00
|53460.65
|2771
|2005.08.03 12:00
|sell
|1386
|8.70
|1.2306
|1.2323
|0.0000
|2772
|2005.08.03 17:05
|s/l
|1386
|8.70
|1.2323
|1.2323
|0.0000
|-1479.00
|51981.65
|2773
|2005.08.03 19:00
|buy
|1387
|8.40
|1.2328
|1.2311
|0.0000
|2774
|2005.08.03 20:34
|close
|1387
|8.40
|1.2337
|1.2311
|0.0000
|756.00
|52737.65
|2775
|2005.08.04 05:00
|buy
|1388
|8.60
|1.2328
|1.2311
|0.0000
|2776
|2005.08.04 08:56
|close
|1388
|8.60
|1.2337
|1.2311
|0.0000
|774.02
|53511.67
|2777
|2005.08.04 09:14
|buy
|1389
|8.70
|1.2328
|1.2311
|0.0000
|2778
|2005.08.04 09:59
|close
|1389
|8.70
|1.2341
|1.2311
|0.0000
|1131.00
|54642.67
|2779
|2005.08.04 10:00
|buy
|1390
|8.90
|1.2320
|1.2303
|0.0000
|2780
|2005.08.04 11:18
|s/l
|1390
|8.90
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|-1513.00
|53129.67
|2781
|2005.08.04 13:00
|sell
|1391
|8.60
|1.2335
|1.2352
|0.0000
|2782
|2005.08.04 13:00
|close
|1391
|8.60
|1.2327
|1.2352
|0.0000
|688.00
|53817.67
|2783
|2005.08.04 13:01
|sell
|1392
|8.70
|1.2335
|1.2352
|0.0000
|2784
|2005.08.04 13:04
|close
|1392
|8.70
|1.2328
|1.2352
|0.0000
|609.02
|54426.69
|2785
|2005.08.04 13:21
|sell
|1393
|8.80
|1.2334
|1.2351
|0.0000
|2786
|2005.08.04 13:51
|close
|1393
|8.80
|1.2326
|1.2351
|0.0000
|704.04
|55130.73
|2787
|2005.08.05 15:00
|buy
|1394
|8.90
|1.2346
|1.2329
|0.0000
|2788
|2005.08.05 15:30
|close
|1394
|8.90
|1.2357
|1.2329
|0.0000
|979.00
|56109.73
|2789
|2005.08.05 15:30
|buy
|1395
|9.10
|1.2362
|1.2345
|0.0000
|2790
|2005.08.05 15:46
|s/l
|1395
|9.10
|1.2345
|1.2345
|0.0000
|-1547.00
|54562.73
|2791
|2005.08.05 15:46
|buy
|1396
|8.80
|1.2346
|1.2329
|0.0000
|2792
|2005.08.05 18:00
|s/l
|1396
|8.80
|1.2329
|1.2329
|0.0000
|-1496.00
|53066.73
|2793
|2005.08.08 17:00
|buy
|1397
|8.60
|1.2366
|1.2349
|0.0000
|2794
|2005.08.08 22:09
|s/l
|1397
|8.60
|1.2349
|1.2349
|0.0000
|-1462.00
|51604.73
|2795
|2005.08.09 04:59
|sell
|1398
|8.30
|1.2395
|1.2412
|0.0000
|2796
|2005.08.09 05:00
|close
|1398
|8.30
|1.2374
|1.2412
|0.0000
|1743.08
|53347.81
|2797
|2005.08.09 05:00
|buy
|1399
|8.60
|1.2372
|1.2355
|0.0000
|2798
|2005.08.09 08:00
|close
|1399
|8.60
|1.2406
|1.2355
|0.0000
|2924.00
|56271.81
|2799
|2005.08.09 08:00
|sell
|1400
|9.10
|1.2408
|1.2425
|0.0000
|2800
|2005.08.09 08:13
|close
|1400
|9.10
|1.2400
|1.2425
|0.0000
|727.91
|56999.72
|2801
|2005.08.09 08:13
|sell
|1401
|9.20
|1.2397
|1.2414
|0.0000
|2802
|2005.08.09 10:00
|close
|1401
|9.20
|1.2385
|1.2414
|0.0000
|1103.99
|58103.71
|2803
|2005.08.09 10:59
|buy
|1402
|9.40
|1.2383
|1.2366
|0.0000
|2804
|2005.08.09 13:00
|s/l
|1402
|9.40
|1.2366
|1.2366
|0.0000
|-1598.00
|56505.71
|2805
|2005.08.09 17:05
|sell
|1403
|9.20
|1.2347
|1.2364
|0.0000
|2806
|2005.08.09 19:29
|close
|1403
|9.20
|1.2341
|1.2364
|0.0000
|552.02
|57057.73
|2807
|2005.08.09 21:00
|sell
|1404
|9.20
|1.2367
|1.2384
|0.0000
|2808
|2005.08.10 03:00
|close
|1404
|9.20
|1.2355
|1.2384
|0.0000
|1153.92
|58211.65
|2809
|2005.08.10 08:01
|sell
|1405
|9.40
|1.2379
|1.2396
|0.0000
|2810
|2005.08.10 08:09
|close
|1405
|9.40
|1.2369
|1.2396
|0.0000
|939.91
|59151.56
|2811
|2005.08.10 08:09
|sell
|1406
|9.60
|1.2367
|1.2384
|0.0000
|2812
|2005.08.10 08:30
|s/l
|1406
|9.60
|1.2384
|1.2384
|0.0000
|-1632.00
|57519.56
|2813
|2005.08.10 08:30
|sell
|1407
|9.30
|1.2383
|1.2400
|0.0000
|2814
|2005.08.10 12:00
|s/l
|1407
|9.30
|1.2400
|1.2400
|0.0000
|-1581.00
|55938.56
|2815
|2005.08.10 21:00
|sell
|1408
|9.00
|1.2376
|1.2393
|0.0000
|2816
|2005.08.11 03:00
|s/l
|1408
|9.00
|1.2393
|1.2393
|0.0000
|-1383.32
|54555.25
|2817
|2005.08.11 08:02
|buy
|1409
|8.80
|1.2392
|1.2375
|0.0000
|2818
|2005.08.11 08:59
|close
|1409
|8.80
|1.2402
|1.2375
|0.0000
|880.04
|55435.29
|2819
|2005.08.11 08:59
|buy
|1410
|8.90
|1.2395
|1.2378
|0.0000
|2820
|2005.08.11 09:08
|close
|1410
|8.90
|1.2407
|1.2378
|0.0000
|1068.00
|56503.29
|2821
|2005.08.11 11:00
|buy
|1411
|9.10
|1.2408
|1.2391
|0.0000
|2822
|2005.08.11 13:08
|close
|1411
|9.10
|1.2420
|1.2391
|0.0000
|1092.10
|57595.39
|2823
|2005.08.11 22:00
|sell
|1412
|9.20
|1.2463
|1.2480
|0.0000
|2824
|2005.08.12 10:26
|s/l
|1412
|9.20
|1.2480
|1.2480
|0.0000
|-1514.02
|56081.37
|2825
|2005.08.12 11:00
|buy
|1413
|9.00
|1.2466
|1.2449
|0.0000
|2826
|2005.08.12 11:17
|close
|1413
|9.00
|1.2474
|1.2449
|0.0000
|719.93
|56801.30
|2827
|2005.08.12 15:00
|buy
|1414
|9.20
|1.2408
|1.2391
|0.0000
|2828
|2005.08.12 15:44
|close
|1414
|9.20
|1.2420
|1.2391
|0.0000
|1104.00
|57905.30
|2829
|2005.08.12 15:44
|buy
|1415
|9.30
|1.2424
|1.2407
|0.0000
|2830
|2005.08.12 16:07
|close
|1415
|9.30
|1.2437
|1.2407
|0.0000
|1209.10
|59114.40
|2831
|2005.08.15 03:59
|buy
|1416
|9.50
|1.2425
|1.2408
|0.0000
|2832
|2005.08.15 04:03
|s/l
|1416
|9.50
|1.2408
|1.2408
|0.0000
|-1615.00
|57499.40
|2833
|2005.08.15 13:00
|buy
|1417
|9.30
|1.2368
|1.2351
|0.0000
|2834
|2005.08.15 15:03
|close
|1417
|9.30
|1.2380
|1.2351
|0.0000
|1115.96
|58615.36
|2835
|2005.08.15 16:00
|buy
|1418
|9.50
|1.2360
|1.2343
|0.0000
|2836
|2005.08.15 16:27
|close
|1418
|9.50
|1.2373
|1.2343
|0.0000
|1234.89
|59850.25
|2837
|2005.08.16 03:59
|buy
|1419
|9.70
|1.2339
|1.2322
|0.0000
|2838
|2005.08.16 08:00
|close
|1419
|9.70
|1.2349
|1.2322
|0.0000
|970.00
|60820.25
|2839
|2005.08.16 20:00
|sell
|1420
|9.80
|1.2358
|1.2375
|0.0000
|2840
|2005.08.17 00:06
|close
|1420
|9.80
|1.2349
|1.2375
|0.0000
|935.18
|61755.43
|2841
|2005.08.17 01:00
|buy
|1421
|10.00
|1.2350
|1.2333
|0.0000
|2842
|2005.08.17 02:09
|close
|1421
|10.00
|1.2361
|1.2333
|0.0000
|1099.98
|62855.41
|2843
|2005.08.17 07:17
|buy
|1422
|10.20
|1.2325
|1.2308
|0.0000
|2844
|2005.08.17 09:00
|s/l
|1422
|10.20
|1.2308
|1.2308
|0.0000
|-1734.00
|61121.41
|2845
|2005.08.17 09:00
|buy
|1423
|9.90
|1.2293
|1.2276
|0.0000
|2846
|2005.08.17 13:01
|close
|1423
|9.90
|1.2303
|1.2276
|0.0000
|989.96
|62111.37
|2847
|2005.08.18 02:11
|buy
|1424
|10.10
|1.2263
|1.2246
|0.0000
|2848
|2005.08.18 04:14
|close
|1424
|10.10
|1.2275
|1.2246
|0.0000
|1212.00
|63323.37
|2849
|2005.08.18 07:08
|buy
|1425
|10.30
|1.2285
|1.2268
|0.0000
|2850
|2005.08.18 08:00
|s/l
|1425
|10.30
|1.2268
|1.2268
|0.0000
|-1751.00
|61572.37
|2851
|2005.08.18 12:00
|buy
|1426
|10.10
|1.2235
|1.2218
|0.0000
|2852
|2005.08.18 14:00
|s/l
|1426
|10.10
|1.2218
|1.2218
|0.0000
|-1717.00
|59855.37
|2853
|2005.08.18 15:01
|buy
|1427
|9.80
|1.2188
|1.2171
|0.0000
|2854
|2005.08.18 17:00
|s/l
|1427
|9.80
|1.2171
|1.2171
|0.0000
|-1666.00
|58189.37
|2855
|2005.08.18 18:07
|sell
|1428
|9.60
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|2856
|2005.08.18 18:26
|close
|1428
|9.60
|1.2173
|1.2201
|0.0000
|1055.98
|59245.35
|2857
|2005.08.18 18:59
|sell
|1429
|9.70
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|2858
|2005.08.18 23:00
|close
|1429
|9.70
|1.2176
|1.2201
|0.0000
|776.04
|60021.39
|2859
|2005.08.19 12:00
|sell
|1430
|9.90
|1.2175
|1.2192
|0.0000
|2860
|2005.08.19 16:13
|close
|1430
|9.90
|1.2164
|1.2192
|0.0000
|1088.98
|61110.37
|2861
|2005.08.19 17:00
|buy
|1431
|10.10
|1.2144
|1.2127
|0.0000
|2862
|2005.08.19 18:01
|close
|1431
|10.10
|1.2153
|1.2127
|0.0000
|909.06
|62019.43
|2863
|2005.08.19 18:16
|sell
|1432
|10.20
|1.2153
|1.2170
|0.0000
|2864
|2005.08.19 19:00
|s/l
|1432
|10.20
|1.2170
|1.2170
|0.0000
|-1734.00
|60285.43
|2865
|2005.08.19 19:00
|sell
|1433
|9.90
|1.2171
|1.2188
|0.0000
|2866
|2005.08.22 02:07
|close
|1433
|9.90
|1.2161
|1.2188
|0.0000
|1043.86
|61329.29
|2867
|2005.08.22 13:00
|sell
|1434
|10.00
|1.2218
|1.2235
|0.0000
|2868
|2005.08.22 14:03
|s/l
|1434
|10.00
|1.2235
|1.2235
|0.0000
|-1700.00
|59629.29
|2869
|2005.08.23 09:00
|sell
|1435
|9.80
|1.2231
|1.2248
|0.0000
|2870
|2005.08.23 09:10
|close
|1435
|9.80
|1.2225
|1.2248
|0.0000
|587.95
|60217.24
|2871
|2005.08.23 09:11
|sell
|1436
|9.90
|1.2224
|1.2241
|0.0000
|2872
|2005.08.23 09:32
|s/l
|1436
|9.90
|1.2241
|1.2241
|0.0000
|-1683.00
|58534.24
|2873
|2005.08.23 09:32
|sell
|1437
|9.60
|1.2239
|1.2256
|0.0000
|2874
|2005.08.23 09:32
|close
|1437
|9.60
|1.2233
|1.2256
|0.0000
|576.01
|59110.25
|2875
|2005.08.23 09:32
|sell
|1438
|9.70
|1.2231
|1.2248
|0.0000
|2876
|2005.08.23 10:00
|s/l
|1438
|9.70
|1.2248
|1.2248
|0.0000
|-1649.00
|57461.25
|2877
|2005.08.23 11:05
|buy
|1439
|9.40
|1.2234
|1.2217
|0.0000
|2878
|2005.08.23 13:24
|close
|1439
|9.40
|1.2241
|1.2217
|0.0000
|658.00
|58119.25
|2879
|2005.08.23 17:02
|buy
|1440
|9.50
|1.2199
|1.2182
|0.0000
|2880
|2005.08.23 17:12
|close
|1440
|9.50
|1.2208
|1.2182
|0.0000
|854.95
|58974.20
|2881
|2005.08.24 04:01
|buy
|1441
|9.70
|1.2198
|1.2181
|0.0000
|2882
|2005.08.24 04:07
|close
|1441
|9.70
|1.2206
|1.2181
|0.0000
|776.12
|59750.32
|2883
|2005.08.24 04:59
|buy
|1442
|9.80
|1.2201
|1.2184
|0.0000
|2884
|2005.08.24 05:00
|close
|1442
|9.80
|1.2211
|1.2184
|0.0000
|979.97
|60730.29
|2885
|2005.08.24 12:05
|sell
|1443
|10.00
|1.2202
|1.2219
|0.0000
|2886
|2005.08.24 15:00
|s/l
|1443
|10.00
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|-1700.00
|59030.29
|2887
|2005.08.24 16:00
|sell
|1444
|9.60
|1.2272
|1.2289
|0.0000
|2888
|2005.08.24 16:15
|close
|1444
|9.60
|1.2263
|1.2289
|0.0000
|864.03
|59894.32
|2889
|2005.08.24 16:59
|sell
|1445
|9.80
|1.2275
|1.2292
|0.0000
|2890
|2005.08.24 17:01
|close
|1445
|9.80
|1.2255
|1.2292
|0.0000
|1960.00
|61854.32
|2891
|2005.08.24 17:02
|buy
|1446
|10.10
|1.2255
|1.2238
|0.0000
|2892
|2005.08.24 20:00
|close
|1446
|10.10
|1.2267
|1.2238
|0.0000
|1212.00
|63066.32
|2893
|2005.08.25 03:12
|sell
|1447
|10.30
|1.2290
|1.2307
|0.0000
|2894
|2005.08.25 05:41
|s/l
|1447
|10.30
|1.2307
|1.2307
|0.0000
|-1751.00
|61315.32
|2895
|2005.08.25 18:18
|sell
|1448
|10.00
|1.2301
|1.2318
|0.0000
|2896
|2005.08.25 20:41
|s/l
|1448
|10.00
|1.2318
|1.2318
|0.0000
|-1700.00
|59615.32
|2897
|2005.08.26 06:39
|sell
|1449
|9.70
|1.2310
|1.2327
|0.0000
|2898
|2005.08.26 10:08
|s/l
|1449
|9.70
|1.2327
|1.2327
|0.0000
|-1649.00
|57966.32
|2899
|2005.08.29 01:00
|sell
|1450
|9.40
|1.2298
|1.2315
|0.0000
|2900
|2005.08.29 02:00
|s/l
|1450
|9.40
|1.2315
|1.2315
|0.0000
|-1598.00
|56368.32
|2901
|2005.08.29 02:00
|sell
|1451
|9.10
|1.2336
|1.2353
|0.0000
|2902
|2005.08.29 02:09
|close
|1451
|9.10
|1.2326
|1.2353
|0.0000
|910.07
|57278.39
|2903
|2005.08.29 02:10
|sell
|1452
|9.30
|1.2328
|1.2345
|0.0000
|2904
|2005.08.29 04:41
|close
|1452
|9.30
|1.2313
|1.2345
|0.0000
|1394.93
|58673.32
|2905
|2005.08.29 10:10
|buy
|1453
|9.50
|1.2318
|1.2301
|0.0000
|2906
|2005.08.29 13:00
|s/l
|1453
|9.50
|1.2301
|1.2301
|0.0000
|-1615.00
|57058.32
|2907
|2005.08.29 21:00
|buy
|1454
|9.30
|1.2224
|1.2207
|0.0000
|2908
|2005.08.29 23:00
|close
|1454
|9.30
|1.2233
|1.2207
|0.0000
|836.95
|57895.27
|2909
|2005.08.30 01:59
|sell
|1455
|9.50
|1.2236
|1.2253
|0.0000
|2910
|2005.08.30 02:11
|close
|1455
|9.50
|1.2226
|1.2253
|0.0000
|950.05
|58845.32
|2911
|2005.08.30 15:00
|buy
|1456
|9.70
|1.2181
|1.2164
|0.0000
|2912
|2005.08.30 15:15
|close
|1456
|9.70
|1.2189
|1.2164
|0.0000
|775.93
|59621.25
|2913
|2005.08.31 08:01
|buy
|1457
|9.80
|1.2206
|1.2189
|0.0000
|2914
|2005.08.31 08:32
|close
|1457
|9.80
|1.2217
|1.2189
|0.0000
|1077.86
|60699.11
|2915
|2005.08.31 18:00
|sell
|1458
|9.80
|1.2330
|1.2347
|0.0000
|2916
|2005.09.01 09:34
|s/l
|1458
|9.80
|1.2347
|1.2347
|0.0000
|-1506.28
|59192.83
|2917
|2005.09.01 10:21
|sell
|1459
|9.60
|1.2366
|1.2383
|0.0000
|2918
|2005.09.01 10:21
|close
|1459
|9.60
|1.2358
|1.2383
|0.0000
|767.93
|59960.76
|2919
|2005.09.01 10:21
|sell
|1460
|9.70
|1.2366
|1.2383
|0.0000
|2920
|2005.09.01 12:28
|s/l
|1460
|9.70
|1.2383
|1.2383
|0.0000
|-1649.00
|58311.76
|2921
|2005.09.01 14:42
|sell
|1461
|9.40
|1.2414
|1.2431
|0.0000
|2922
|2005.09.01 14:44
|close
|1461
|9.40
|1.2406
|1.2431
|0.0000
|752.04
|59063.80
|2923
|2005.09.01 14:53
|sell
|1462
|9.50
|1.2413
|1.2430
|0.0000
|2924
|2005.09.01 15:10
|close
|1462
|9.50
|1.2404
|1.2430
|0.0000
|854.95
|59918.75
|2925
|2005.09.01 15:18
|buy
|1463
|9.70
|1.2399
|1.2382
|0.0000
|2926
|2005.09.01 15:59
|close
|1463
|9.70
|1.2408
|1.2382
|0.0000
|872.95
|60791.70
|2927
|2005.09.01 16:06
|sell
|1464
|9.80
|1.2446
|1.2463
|0.0000
|2928
|2005.09.01 16:07
|s/l
|1464
|9.80
|1.2463
|1.2463
|0.0000
|-1666.00
|59125.70
|2929
|2005.09.01 16:07
|sell
|1465
|9.50
|1.2462
|1.2479
|0.0000
|2930
|2005.09.01 16:09
|close
|1465
|9.50
|1.2454
|1.2479
|0.0000
|759.96
|59885.66
|2931
|2005.09.01 16:09
|sell
|1466
|9.60
|1.2453
|1.2470
|0.0000
|2932
|2005.09.01 16:12
|s/l
|1466
|9.60
|1.2470
|1.2470
|0.0000
|-1632.00
|58253.66
|2933
|2005.09.01 16:12
|sell
|1467
|9.30
|1.2469
|1.2486
|0.0000
|2934
|2005.09.01 16:18
|close
|1467
|9.30
|1.2460
|1.2486
|0.0000
|836.97
|59090.63
|2935
|2005.09.01 16:18
|sell
|1468
|9.50
|1.2456
|1.2473
|0.0000
|2936
|2005.09.01 16:46
|s/l
|1468
|9.50
|1.2473
|1.2473
|0.0000
|-1615.00
|57475.63
|2937
|2005.09.01 16:46
|sell
|1469
|9.20
|1.2472
|1.2489
|0.0000
|2938
|2005.09.01 16:46
|close
|1469
|9.20
|1.2462
|1.2489
|0.0000
|919.85
|58395.48
|2939
|2005.09.01 16:46
|sell
|1470
|9.40
|1.2462
|1.2479
|0.0000
|2940
|2005.09.01 17:54
|close
|1470
|9.40
|1.2452
|1.2479
|0.0000
|940.00
|59335.48
|2941
|2005.09.01 17:54
|buy
|1471
|9.50
|1.2453
|1.2436
|0.0000
|2942
|2005.09.01 18:46
|close
|1471
|9.50
|1.2461
|1.2436
|0.0000
|759.93
|60095.41
|2943
|2005.09.01 20:22
|sell
|1472
|9.60
|1.2504
|1.2521
|0.0000
|2944
|2005.09.01 20:22
|close
|1472
|9.60
|1.2494
|1.2521
|0.0000
|960.01
|61055.42
|2945
|2005.09.01 20:22
|sell
|1473
|9.80
|1.2501
|1.2518
|0.0000
|2946
|2005.09.01 20:22
|s/l
|1473
|9.80
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-1666.00
|59389.42
|2947
|2005.09.01 20:22
|sell
|1474
|9.50
|1.2519
|1.2536
|0.0000
|2948
|2005.09.01 20:22
|close
|1474
|9.50
|1.2503
|1.2536
|0.0000
|1519.98
|60909.40
|2949
|2005.09.01 20:23
|sell
|1475
|9.70
|1.2502
|1.2519
|0.0000
|2950
|2005.09.01 20:27
|close
|1475
|9.70
|1.2490
|1.2519
|0.0000
|1163.99
|62073.39
|2951
|2005.09.01 20:43
|sell
|1476
|9.90
|1.2499
|1.2516
|0.0000
|2952
|2005.09.01 20:44
|s/l
|1476
|9.90
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|-1683.00
|60390.39
|2953
|2005.09.01 20:44
|sell
|1477
|9.70
|1.2515
|1.2532
|0.0000
|2954
|2005.09.01 20:46
|close
|1477
|9.70
|1.2503
|1.2532
|0.0000
|1164.00
|61554.39
|2955
|2005.09.01 20:46
|sell
|1478
|9.80
|1.2501
|1.2518
|0.0000
|2956
|2005.09.01 21:07
|close
|1478
|9.80
|1.2492
|1.2518
|0.0000
|882.07
|62436.46
|2957
|2005.09.01 23:55
|buy
|1479
|10.00
|1.2496
|1.2479
|0.0000
|2958
|2005.09.02 01:51
|s/l
|1479
|10.00
|1.2479
|1.2479
|0.0000
|-1774.55
|60661.92
|2959
|2005.09.02 11:25
|buy
|1480
|9.70
|1.2569
|1.2552
|0.0000
|2960
|2005.09.02 12:37
|s/l
|1480
|9.70
|1.2552
|1.2552
|0.0000
|-1649.00
|59012.92
|2961
|2005.09.02 12:41
|buy
|1481
|9.40
|1.2551
|1.2534
|0.0000
|2962
|2005.09.02 13:13
|s/l
|1481
|9.40
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|-1598.00
|57414.92
|2963
|2005.09.02 13:19
|buy
|1482
|9.20
|1.2535
|1.2518
|0.0000
|2964
|2005.09.02 13:29
|close
|1482
|9.20
|1.2544
|1.2518
|0.0000
|828.04
|58242.96
|2965
|2005.09.02 15:29
|buy
|1483
|9.30
|1.2509
|1.2492
|0.0000
|2966
|2005.09.02 15:40
|close
|1483
|9.30
|1.2519
|1.2492
|0.0000
|930.00
|59172.96
|2967
|2005.09.02 16:03
|sell
|1484
|9.40
|1.2549
|1.2566
|0.0000
|2968
|2005.09.02 16:12
|close
|1484
|9.40
|1.2537
|1.2566
|0.0000
|1127.98
|60300.94
|2969
|2005.09.02 16:13
|buy
|1485
|9.60
|1.2526
|1.2509
|0.0000
|2970
|2005.09.02 16:30
|close
|1485
|9.60
|1.2538
|1.2509
|0.0000
|1151.92
|61452.86
|2971
|2005.09.02 16:47
|sell
|1486
|9.80
|1.2548
|1.2565
|0.0000
|2972
|2005.09.02 16:56
|close
|1486
|9.80
|1.2537
|1.2565
|0.0000
|1078.01
|62530.87
|2973
|2005.09.02 17:04
|buy
|1487
|10.00
|1.2537
|1.2520
|0.0000
|2974
|2005.09.02 18:09
|close
|1487
|10.00
|1.2549
|1.2520
|0.0000
|1199.98
|63730.85
|2975
|2005.09.05 08:39
|buy
|1488
|10.20
|1.2546
|1.2529
|0.0000
|2976
|2005.09.05 09:20
|s/l
|1488
|10.20
|1.2529
|1.2529
|0.0000
|-1734.00
|61996.85
|2977
|2005.09.05 10:50
|sell
|1489
|9.90
|1.2568
|1.2585
|0.0000
|2978
|2005.09.05 10:58
|close
|1489
|9.90
|1.2560
|1.2585
|0.0000
|791.93
|62788.78
|2979
|2005.09.05 16:48
|buy
|1490
|10.00
|1.2522
|1.2505
|0.0000
|2980
|2005.09.05 17:55
|close
|1490
|10.00
|1.2537
|1.2505
|0.0000
|1499.93
|64288.71
|2981
|2005.09.06 00:12
|buy
|1491
|10.30
|1.2536
|1.2519
|0.0000
|2982
|2005.09.06 00:40
|s/l
|1491
|10.30
|1.2519
|1.2519
|0.0000
|-1751.00
|62537.71
|2983
|2005.09.06 00:40
|buy
|1492
|10.00
|1.2519
|1.2502
|0.0000
|2984
|2005.09.06 01:00
|close
|1492
|10.00
|1.2526
|1.2502
|0.0000
|700.00
|63237.71
|2985
|2005.09.06 01:44
|buy
|1493
|10.10
|1.2511
|1.2494
|0.0000
|2986
|2005.09.06 02:55
|s/l
|1493
|10.10
|1.2494
|1.2494
|0.0000
|-1717.00
|61520.71
|2987
|2005.09.06 08:35
|buy
|1494
|9.90
|1.2483
|1.2466
|0.0000
|2988
|2005.09.06 08:53
|s/l
|1494
|9.90
|1.2466
|1.2466
|0.0000
|-1683.00
|59837.71
|2989
|2005.09.06 08:53
|buy
|1495
|9.60
|1.2468
|1.2451
|0.0000
|2990
|2005.09.06 09:02
|close
|1495
|9.60
|1.2480
|1.2451
|0.0000
|1151.91
|60989.62
|2991
|2005.09.06 09:30
|buy
|1496
|9.80
|1.2451
|1.2434
|0.0000
|2992
|2005.09.06 09:40
|close
|1496
|9.80
|1.2462
|1.2434
|0.0000
|1077.97
|62067.59
|2993
|2005.09.06 09:53
|buy
|1497
|10.00
|1.2451
|1.2434
|0.0000
|2994
|2005.09.06 10:25
|close
|1497
|10.00
|1.2462
|1.2434
|0.0000
|1099.97
|63167.56
|2995
|2005.09.06 14:25
|sell
|1498
|10.10
|1.2496
|1.2513
|0.0000
|2996
|2005.09.06 14:54
|s/l
|1498
|10.10
|1.2513
|1.2513
|0.0000
|-1717.00
|61450.56
|2997
|2005.09.06 14:54
|sell
|1499
|9.80
|1.2512
|1.2529
|0.0000
|2998
|2005.09.06 15:14
|close
|1499
|9.80
|1.2500
|1.2529
|0.0000
|1176.00
|62626.56
|2999
|2005.09.06 15:14
|buy
|1500
|10.00
|1.2501
|1.2484
|0.0000
|3000
|2005.09.06 16:03
|s/l
|1500
|10.00
|1.2484
|1.2484
|0.0000
|-1700.00
|60926.56
|3001
|2005.09.07 01:04
|buy
|1501
|9.80
|1.2456
|1.2439
|0.0000
|3002
|2005.09.07 06:00
|close
|1501
|9.80
|1.2479
|1.2439
|0.0000
|2254.01
|63180.57
|3003
|2005.09.07 09:00
|sell
|1502
|10.10
|1.2519
|1.2536
|0.0000
|3004
|2005.09.07 11:06
|close
|1502
|10.10
|1.2483
|1.2536
|0.0000
|3635.96
|66816.53
|3005
|2005.09.08 14:00
|sell
|1503
|10.80
|1.2419
|1.2436
|0.0000
|3006
|2005.09.08 15:00
|s/l
|1503
|10.80
|1.2436
|1.2436
|0.0000
|-1836.00
|64980.53
|3007
|2005.09.08 17:08
|buy
|1504
|10.50
|1.2402
|1.2385
|0.0000
|3008
|2005.09.08 19:07
|s/l
|1504
|10.50
|1.2385
|1.2385
|0.0000
|-1785.00
|63195.53
|3009
|2005.09.09 02:59
|sell
|1505
|10.20
|1.2408
|1.2425
|0.0000
|3010
|2005.09.09 03:00
|close
|1505
|10.20
|1.2388
|1.2425
|0.0000
|2040.00
|65235.53
|3011
|2005.09.09 12:00
|buy
|1506
|10.50
|1.2402
|1.2385
|0.0000
|3012
|2005.09.09 15:00
|close
|1506
|10.50
|1.2422
|1.2385
|0.0000
|2099.89
|67335.42
|3013
|2005.09.09 20:00
|buy
|1507
|10.90
|1.2410
|1.2393
|0.0000
|3014
|2005.09.12 03:14
|s/l
|1507
|10.90
|1.2393
|1.2393
|0.0000
|-1934.26
|65401.16
|3015
|2005.09.12 09:00
|buy
|1508
|10.60
|1.2331
|1.2314
|0.0000
|3016
|2005.09.12 13:00
|s/l
|1508
|10.60
|1.2314
|1.2314
|0.0000
|-1802.00
|63599.16
|3017
|2005.09.12 15:00
|buy
|1509
|10.40
|1.2290
|1.2273
|0.0000
|3018
|2005.09.13 04:00
|close
|1509
|10.40
|1.2311
|1.2273
|0.0000
|2106.43
|65705.59
|3019
|2005.09.13 04:00
|sell
|1510
|10.70
|1.2310
|1.2327
|0.0000
|3020
|2005.09.13 04:34
|close
|1510
|10.70
|1.2297
|1.2327
|0.0000
|1390.88
|67096.47
|3021
|2005.09.13 04:48
|sell
|1511
|10.90
|1.2303
|1.2320
|0.0000
|3022
|2005.09.13 09:00
|close
|1511
|10.90
|1.2286
|1.2320
|0.0000
|1852.96
|68949.43
|3023
|2005.09.13 09:02
|buy
|1512
|11.20
|1.2293
|1.2276
|0.0000
|3024
|2005.09.13 12:00
|s/l
|1512
|11.20
|1.2276
|1.2276
|0.0000
|-1904.00
|67045.43
|3025
|2005.09.13 13:00
|sell
|1513
|10.90
|1.2272
|1.2289
|0.0000
|3026
|2005.09.13 14:28
|s/l
|1513
|10.90
|1.2289
|1.2289
|0.0000
|-1853.00
|65192.43
|3027
|2005.09.13 15:14
|buy
|1514
|10.60
|1.2277
|1.2260
|0.0000
|3028
|2005.09.13 15:59
|close
|1514
|10.60
|1.2297
|1.2260
|0.0000
|2120.04
|67312.47
|3029
|2005.09.13 16:00
|buy
|1515
|11.00
|1.2273
|1.2256
|0.0000
|3030
|2005.09.13 18:05
|s/l
|1515
|11.00
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-1870.00
|65442.47
|3031
|2005.09.14 09:00
|buy
|1516
|10.70
|1.2276
|1.2259
|0.0000
|3032
|2005.09.14 09:39
|close
|1516
|10.70
|1.2287
|1.2259
|0.0000
|1177.06
|66619.53
|3033
|2005.09.14 10:00
|sell
|1517
|10.80
|1.2289
|1.2306
|0.0000
|3034
|2005.09.14 10:31
|close
|1517
|10.80
|1.2278
|1.2306
|0.0000
|1188.00
|67807.53
|3035
|2005.09.14 10:52
|sell
|1518
|11.00
|1.2288
|1.2305
|0.0000
|3036
|2005.09.14 11:39
|close
|1518
|11.00
|1.2276
|1.2305
|0.0000
|1319.93
|69127.46
|3037
|2005.09.14 12:00
|buy
|1519
|11.30
|1.2275
|1.2258
|0.0000
|3038
|2005.09.14 12:05
|close
|1519
|11.30
|1.2284
|1.2258
|0.0000
|1016.94
|70144.40
|3039
|2005.09.14 12:18
|buy
|1520
|11.40
|1.2280
|1.2263
|0.0000
|3040
|2005.09.14 13:29
|close
|1520
|11.40
|1.2291
|1.2263
|0.0000
|1253.98
|71398.38
|3041
|2005.09.14 14:00
|sell
|1521
|11.60
|1.2305
|1.2322
|0.0000
|3042
|2005.09.14 14:39
|close
|1521
|11.60
|1.2292
|1.2322
|0.0000
|1507.98
|72906.36
|3043
|2005.09.14 14:54
|sell
|1522
|11.80
|1.2306
|1.2323
|0.0000
|3044
|2005.09.14 18:01
|close
|1522
|11.80
|1.2283
|1.2323
|0.0000
|2714.07
|75620.43
|3045
|2005.09.15 04:00
|buy
|1523
|12.40
|1.2237
|1.2220
|0.0000
|3046
|2005.09.15 05:06
|s/l
|1523
|12.40
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-2108.00
|73512.43
|3047
|2005.09.15 09:00
|buy
|1524
|12.00
|1.2210
|1.2193
|0.0000
|3048
|2005.09.15 11:00
|close
|1524
|12.00
|1.2223
|1.2193
|0.0000
|1560.01
|75072.44
|3049
|2005.09.15 14:30
|sell
|1525
|12.30
|1.2233
|1.2250
|0.0000
|3050
|2005.09.15 15:00
|close
|1525
|12.30
|1.2213
|1.2250
|0.0000
|2460.00
|77532.44
|3051
|2005.09.15 15:00
|buy
|1526
|12.70
|1.2212
|1.2195
|0.0000
|3052
|2005.09.15 17:05
|close
|1526
|12.70
|1.2220
|1.2195
|0.0000
|1016.16
|78548.60
|3053
|2005.09.16 04:12
|sell
|1527
|12.80
|1.2245
|1.2262
|0.0000
|3054
|2005.09.16 05:21
|s/l
|1527
|12.80
|1.2262
|1.2262
|0.0000
|-2176.00
|76372.60
|3055
|2005.09.16 07:01
|sell
|1528
|12.40
|1.2295
|1.2312
|0.0000
|3056
|2005.09.16 08:01
|close
|1528
|12.40
|1.2287
|1.2312
|0.0000
|991.76
|77364.36
|3057
|2005.09.16 10:01
|buy
|1529
|12.60
|1.2276
|1.2259
|0.0000
|3058
|2005.09.16 13:02
|s/l
|1529
|12.60
|1.2259
|1.2259
|0.0000
|-2142.00
|75222.36
|3059
|2005.09.16 13:02
|buy
|1530
|12.30
|1.2252
|1.2235
|0.0000
|3060
|2005.09.16 15:00
|s/l
|1530
|12.30
|1.2235
|1.2235
|0.0000
|-2091.00
|73131.36
|3061
|2005.09.16 21:01
|sell
|1531
|12.00
|1.2238
|1.2255
|0.0000
|3062
|2005.09.16 21:59
|close
|1531
|12.00
|1.2232
|1.2255
|0.0000
|719.93
|73851.29
|3063
|2005.09.16 21:59
|sell
|1532
|12.10
|1.2241
|1.2258
|0.0000
|3064
|2005.09.16 22:13
|close
|1532
|12.10
|1.2232
|1.2258
|0.0000
|1088.94
|74940.23
|3065
|2005.09.19 00:18
|buy
|1533
|12.30
|1.2162
|1.2145
|0.0000
|3066
|2005.09.19 03:59
|close
|1533
|12.30
|1.2171
|1.2145
|0.0000
|1107.00
|76047.23
|3067
|2005.09.19 07:00
|buy
|1534
|12.50
|1.2158
|1.2141
|0.0000
|3068
|2005.09.19 08:00
|s/l
|1534
|12.50
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|-2125.00
|73922.23
|3069
|2005.09.19 08:00
|buy
|1535
|12.20
|1.2121
|1.2104
|0.0000
|3070
|2005.09.19 10:47
|close
|1535
|12.20
|1.2135
|1.2104
|0.0000
|1707.89
|75630.12
|3071
|2005.09.19 10:48
|sell
|1536
|12.50
|1.2138
|1.2155
|0.0000
|3072
|2005.09.19 10:59
|close
|1536
|12.50
|1.2125
|1.2155
|0.0000
|1624.94
|77255.06
|3073
|2005.09.19 11:04
|sell
|1537
|12.70
|1.2148
|1.2165
|0.0000
|3074
|2005.09.19 11:29
|close
|1537
|12.70
|1.2137
|1.2165
|0.0000
|1396.97
|78652.03
|3075
|2005.09.19 11:59
|sell
|1538
|12.90
|1.2148
|1.2165
|0.0000
|3076
|2005.09.19 12:00
|close
|1538
|12.90
|1.2138
|1.2165
|0.0000
|1290.10
|79942.13
|3077
|2005.09.19 14:59
|sell
|1539
|13.20
|1.2153
|1.2170
|0.0000
|3078
|2005.09.19 15:01
|close
|1539
|13.20
|1.2123
|1.2170
|0.0000
|3960.00
|83902.13
|3079
|2005.09.19 16:00
|sell
|1540
|13.80
|1.2136
|1.2153
|0.0000
|3080
|2005.09.19 16:24
|s/l
|1540
|13.80
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-2346.00
|81556.13
|3081
|2005.09.19 16:24
|sell
|1541
|13.40
|1.2152
|1.2169
|0.0000
|3082
|2005.09.19 16:59
|close
|1541
|13.40
|1.2140
|1.2169
|0.0000
|1608.00
|83164.13
|3083
|2005.09.19 17:10
|sell
|1542
|13.70
|1.2155
|1.2172
|0.0000
|3084
|2005.09.19 19:32
|close
|1542
|13.70
|1.2141
|1.2172
|0.0000
|1918.00
|85082.13
|3085
|2005.09.20 23:00
|buy
|1543
|14.00
|1.2115
|1.2098
|0.0000
|3086
|2005.09.21 02:27
|close
|1543
|14.00
|1.2123
|1.2098
|0.0000
|1015.53
|86097.66
|3087
|2005.09.21 03:00
|sell
|1544
|14.20
|1.2133
|1.2150
|0.0000
|3088
|2005.09.21 04:24
|s/l
|1544
|14.20
|1.2150
|1.2150
|0.0000
|-2414.00
|83683.66
|3089
|2005.09.21 18:00
|buy
|1545
|13.70
|1.2206
|1.2189
|0.0000
|3090
|2005.09.21 20:59
|close
|1545
|13.70
|1.2220
|1.2189
|0.0000
|1918.03
|85601.69
|3091
|2005.09.22 07:00
|buy
|1546
|14.00
|1.2192
|1.2175
|0.0000
|3092
|2005.09.22 07:07
|close
|1546
|14.00
|1.2202
|1.2175
|0.0000
|1399.78
|87001.47
|3093
|2005.09.22 07:59
|buy
|1547
|14.30
|1.2194
|1.2177
|0.0000
|3094
|2005.09.22 08:00
|close
|1547
|14.30
|1.2217
|1.2177
|0.0000
|3288.93
|90290.40
|3095
|2005.09.22 08:00
|sell
|1548
|14.80
|1.2214
|1.2231
|0.0000
|3096
|2005.09.22 08:08
|close
|1548
|14.80
|1.2203
|1.2231
|0.0000
|1627.93
|91918.33
|3097
|2005.09.22 08:08
|sell
|1549
|15.10
|1.2207
|1.2224
|0.0000
|3098
|2005.09.22 09:00
|s/l
|1549
|15.10
|1.2224
|1.2224
|0.0000
|-2567.00
|89351.33
|3099
|2005.09.22 13:00
|sell
|1550
|14.60
|1.2221
|1.2238
|0.0000
|3100
|2005.09.22 15:00
|close
|1550
|14.60
|1.2208
|1.2238
|0.0000
|1897.84
|91249.17
|3101
|2005.09.22 15:00
|buy
|1551
|15.00
|1.2206
|1.2189
|0.0000
|3102
|2005.09.22 16:01
|s/l
|1551
|15.00
|1.2189
|1.2189
|0.0000
|-2550.00
|88699.17
|3103
|2005.09.23 03:29
|sell
|1552
|14.60
|1.2155
|1.2172
|0.0000
|3104
|2005.09.23 07:00
|close
|1552
|14.60
|1.2145
|1.2172
|0.0000
|1459.95
|90159.12
|3105
|2005.09.23 08:59
|sell
|1553
|14.80
|1.2154
|1.2171
|0.0000
|3106
|2005.09.23 09:00
|close
|1553
|14.80
|1.2122
|1.2171
|0.0000
|4736.16
|94895.28
|3107
|2005.09.23 09:00
|buy
|1554
|15.70
|1.2122
|1.2105
|0.0000
|3108
|2005.09.23 10:05
|close
|1554
|15.70
|1.2131
|1.2105
|0.0000
|1413.00
|96308.28
|3109
|2005.09.23 15:59
|buy
|1555
|15.90
|1.2088
|1.2071
|0.0000
|3110
|2005.09.23 16:00
|s/l
|1555
|15.90
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-2703.00
|93605.28
|3111
|2005.09.23 16:00
|buy
|1556
|15.50
|1.2065
|1.2048
|0.0000
|3112
|2005.09.23 16:15
|close
|1556
|15.50
|1.2074
|1.2048
|0.0000
|1395.09
|95000.37
|3113
|2005.09.23 16:17
|buy
|1557
|15.70
|1.2079
|1.2062
|0.0000
|3114
|2005.09.23 16:20
|close
|1557
|15.70
|1.2088
|1.2062
|0.0000
|1412.93
|96413.30
|3115
|2005.09.23 16:31
|buy
|1558
|16.00
|1.2079
|1.2062
|0.0000
|3116
|2005.09.23 19:02
|s/l
|1558
|16.00
|1.2062
|1.2062
|0.0000
|-2720.00
|93693.30
|3117
|2005.09.23 19:02
|buy
|1559
|15.50
|1.2063
|1.2046
|0.0000
|3118
|2005.09.23 22:00
|s/l
|1559
|15.50
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-2635.00
|91058.30
|3119
|2005.09.26 03:00
|buy
|1560
|15.20
|1.2020
|1.2003
|0.0000
|3120
|2005.09.26 03:45
|close
|1560
|15.20
|1.2027
|1.2003
|0.0000
|1064.02
|92122.32
|3121
|2005.09.26 04:00
|sell
|1561
|15.30
|1.2029
|1.2046
|0.0000
|3122
|2005.09.26 04:30
|close
|1561
|15.30
|1.2020
|1.2046
|0.0000
|1377.08
|93499.40
|3123
|2005.09.26 04:59
|sell
|1562
|15.50
|1.2030
|1.2047
|0.0000
|3124
|2005.09.26 05:00
|close
|1562
|15.50
|1.2023
|1.2047
|0.0000
|1084.94
|94584.34
|3125
|2005.09.26 06:00
|sell
|1563
|15.70
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|3126
|2005.09.26 09:00
|close
|1563
|15.70
|1.2024
|1.2054
|0.0000
|2040.83
|96625.17
|3127
|2005.09.26 10:03
|sell
|1564
|16.00
|1.2042
|1.2059
|0.0000
|3128
|2005.09.26 11:00
|s/l
|1564
|16.00
|1.2059
|1.2059
|0.0000
|-2720.00
|93905.17
|3129
|2005.09.26 11:01
|sell
|1565
|15.60
|1.2064
|1.2081
|0.0000
|3130
|2005.09.26 11:19
|close
|1565
|15.60
|1.2055
|1.2081
|0.0000
|1404.04
|95309.21
|3131
|2005.09.26 12:04
|buy
|1566
|15.80
|1.2052
|1.2035
|0.0000
|3132
|2005.09.26 14:00
|s/l
|1566
|15.80
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|-2686.00
|92623.21
|3133
|2005.09.26 18:00
|sell
|1567
|15.40
|1.2052
|1.2069
|0.0000
|3134
|2005.09.26 21:00
|s/l
|1567
|15.40
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-2618.00
|90005.21
|3135
|2005.09.26 21:00
|sell
|1568
|14.90
|1.2067
|1.2084
|0.0000
|3136
|2005.09.27 04:00
|close
|1568
|14.90
|1.2038
|1.2084
|0.0000
|4401.83
|94407.04
|3137
|2005.09.27 04:00
|buy
|1569
|15.70
|1.2041
|1.2024
|0.0000
|3138
|2005.09.27 07:00
|s/l
|1569
|15.70
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-2669.00
|91738.04
|3139
|2005.09.27 09:00
|buy
|1570
|15.30
|1.2001
|1.1984
|0.0000
|3140
|2005.09.27 09:06
|close
|1570
|15.30
|1.2012
|1.1984
|0.0000
|1683.00
|93421.04
|3141
|2005.09.27 09:25
|buy
|1571
|15.60
|1.1997
|1.1980
|0.0000
|3142
|2005.09.27 09:45
|close
|1571
|15.60
|1.2009
|1.1980
|0.0000
|1871.94
|95292.98
|3143
|2005.09.27 10:00
|sell
|1572
|15.90
|1.2013
|1.2030
|0.0000
|3144
|2005.09.27 11:00
|s/l
|1572
|15.90
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|-2703.00
|92589.98
|3145
|2005.09.27 11:00
|sell
|1573
|15.40
|1.2039
|1.2056
|0.0000
|3146
|2005.09.27 11:36
|close
|1573
|15.40
|1.2027
|1.2056
|0.0000
|1847.99
|94437.97
|3147
|2005.09.27 11:59
|sell
|1574
|15.70
|1.2044
|1.2061
|0.0000
|3148
|2005.09.27 12:01
|close
|1574
|15.70
|1.2033
|1.2061
|0.0000
|1727.05
|96165.02
|3149
|2005.09.27 12:03
|buy
|1575
|16.00
|1.2032
|1.2015
|0.0000
|3150
|2005.09.27 13:00
|s/l
|1575
|16.00
|1.2015
|1.2015
|0.0000
|-2720.00
|93445.02
|3151
|2005.09.27 13:01
|buy
|1576
|15.60
|1.2017
|1.2000
|0.0000
|3152
|2005.09.27 19:00
|s/l
|1576
|15.60
|1.2000
|1.2000
|0.0000
|-2652.00
|90793.02
|3153
|2005.09.28 03:00
|sell
|1577
|15.10
|1.2025
|1.2042
|0.0000
|3154
|2005.09.28 03:04
|close
|1577
|15.10
|1.2015
|1.2042
|0.0000
|1509.98
|92303.00
|3155
|2005.09.28 03:52
|sell
|1578
|15.40
|1.2021
|1.2038
|0.0000
|3156
|2005.09.28 06:46
|s/l
|1578
|15.40
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-2618.00
|89685.00
|3157
|2005.09.28 11:00
|buy
|1579
|14.90
|1.2010
|1.1993
|0.0000
|3158
|2005.09.28 13:00
|close
|1579
|14.90
|1.2027
|1.1993
|0.0000
|2533.03
|92218.03
|3159
|2005.09.28 16:06
|buy
|1580
|15.40
|1.2017
|1.2000
|0.0000
|3160
|2005.09.28 16:59
|close
|1580
|15.40
|1.2028
|1.2000
|0.0000
|1693.91
|93911.94
|3161
|2005.09.28 22:05
|sell
|1581
|15.60
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|3162
|2005.09.29 01:02
|s/l
|1581
|15.60
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-2397.75
|91514.19
|3163
|2005.09.29 16:00
|sell
|1582
|15.20
|1.2025
|1.2042
|0.0000
|3164
|2005.09.29 16:14
|close
|1582
|15.20
|1.2014
|1.2042
|0.0000
|1672.00
|93186.19
|3165
|2005.09.29 16:59
|sell
|1583
|15.50
|1.2027
|1.2044
|0.0000
|3166
|2005.09.29 17:00
|close
|1583
|15.50
|1.2011
|1.2044
|0.0000
|2480.06
|95666.25
|3167
|2005.09.29 23:02
|buy
|1584
|15.90
|1.2033
|1.2016
|0.0000
|3168
|2005.09.30 01:01
|s/l
|1584
|15.90
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-2821.53
|92844.72
|3169
|2005.09.30 02:24
|sell
|1585
|15.40
|1.2028
|1.2045
|0.0000
|3170
|2005.09.30 02:59
|close
|1585
|15.40
|1.2020
|1.2045
|0.0000
|1232.00
|94076.72
|3171
|2005.09.30 03:10
|sell
|1586
|15.60
|1.2034
|1.2051
|0.0000
|3172
|2005.09.30 04:37
|s/l
|1586
|15.60
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|-2652.00
|91424.72
|3173
|2005.09.30 04:37
|sell
|1587
|15.20
|1.2049
|1.2066
|0.0000
|3174
|2005.09.30 08:00
|close
|1587
|15.20
|1.2035
|1.2066
|0.0000
|2128.04
|93552.76
|3175
|2005.09.30 13:00
|sell
|1588
|15.50
|1.2052
|1.2069
|0.0000
|3176
|2005.09.30 15:00
|close
|1588
|15.50
|1.2028
|1.2069
|0.0000
|3719.93
|97272.69
|3177
|2005.09.30 16:17
|sell
|1589
|16.10
|1.2049
|1.2066
|0.0000
|3178
|2005.09.30 16:59
|close
|1589
|16.10
|1.2034
|1.2066
|0.0000
|2415.00
|99687.69
|3179
|2005.09.30 17:00
|sell
|1590
|16.50
|1.2054
|1.2071
|0.0000
|3180
|2005.09.30 17:01
|close
|1590
|16.50
|1.2043
|1.2071
|0.0000
|1815.00
|101502.69
|3181
|2005.09.30 17:25
|sell
|1591
|16.80
|1.2062
|1.2079
|0.0000
|3182
|2005.09.30 17:33
|s/l
|1591
|16.80
|1.2079
|1.2079
|0.0000
|-2856.00
|98646.69
|3183
|2005.09.30 17:33
|sell
|1592
|16.30
|1.2077
|1.2094
|0.0000
|3184
|2005.09.30 17:36
|close
|1592
|16.30
|1.2065
|1.2094
|0.0000
|1956.00
|100602.69
|3185
|2005.09.30 17:36
|sell
|1593
|16.70
|1.2062
|1.2079
|0.0000
|3186
|2005.09.30 17:56
|close
|1593
|16.70
|1.2051
|1.2079
|0.0000
|1836.97
|102439.66
|3187
|2005.09.30 18:25
|buy
|1594
|17.00
|1.2041
|1.2024
|0.0000
|3188
|2005.09.30 18:59
|close
|1594
|17.00
|1.2058
|1.2024
|0.0000
|2890.00
|105329.66
|3189
|2005.09.30 20:30
|buy
|1595
|17.50
|1.2015
|1.1998
|0.0000
|3190
|2005.09.30 20:59
|close
|1595
|17.50
|1.2023
|1.1998
|0.0000
|1399.96
|106729.62
|3191
|2005.10.03 03:00
|buy
|1596
|17.80
|1.1968
|1.1951
|0.0000
|3192
|2005.10.03 04:00
|s/l
|1596
|17.80
|1.1951
|1.1951
|0.0000
|-3026.00
|103703.62
|3193
|2005.10.03 08:05
|sell
|1597
|17.30
|1.1956
|1.1973
|0.0000
|3194
|2005.10.03 11:00
|close
|1597
|17.30
|1.1927
|1.1973
|0.0000
|5017.07
|108720.69
|3195
|2005.10.03 11:00
|buy
|1598
|18.20
|1.1927
|1.1910
|0.0000
|3196
|2005.10.03 12:00
|close
|1598
|18.20
|1.1933
|1.1910
|0.0000
|1092.02
|109812.71
|3197
|2005.10.03 17:00
|buy
|1599
|18.40
|1.1912
|1.1895
|0.0000
|3198
|2005.10.03 17:19
|close
|1599
|18.40
|1.1922
|1.1895
|0.0000
|1839.93
|111652.64
|3199
|2005.10.04 02:15
|sell
|1600
|18.70
|1.1924
|1.1941
|0.0000
|3200
|2005.10.04 02:58
|close
|1600
|18.70
|1.1917
|1.1941
|0.0000
|1309.06
|112961.70
|3201
|2005.10.04 06:00
|sell
|1601
|18.90
|1.1924
|1.1941
|0.0000
|3202
|2005.10.04 09:00
|close
|1601
|18.90
|1.1917
|1.1941
|0.0000
|1323.06
|114284.76
|3203
|2005.10.04 11:05
|sell
|1602
|19.20
|1.1926
|1.1943
|0.0000
|3204
|2005.10.04 15:33
|s/l
|1602
|19.20
|1.1943
|1.1943
|0.0000
|-3264.00
|111020.76
|3205
|2005.10.04 18:00
|buy
|1603
|18.60
|1.1918
|1.1901
|0.0000
|3206
|2005.10.04 18:16
|close
|1603
|18.60
|1.1925
|1.1901
|0.0000
|1302.05
|112322.81
|3207
|2005.10.04 18:16
|buy
|1604
|18.80
|1.1923
|1.1906
|0.0000
|3208
|2005.10.04 18:18
|close
|1604
|18.80
|1.1929
|1.1906
|0.0000
|1127.89
|113450.70
|3209
|2005.10.04 18:53
|buy
|1605
|19.00
|1.1924
|1.1907
|0.0000
|3210
|2005.10.05 04:01
|close
|1605
|19.00
|1.1937
|1.1907
|0.0000
|2328.38
|115779.08
|3211
|2005.10.05 04:30
|sell
|1606
|19.40
|1.1935
|1.1952
|0.0000
|3212
|2005.10.05 07:00
|s/l
|1606
|19.40
|1.1952
|1.1952
|0.0000
|-3298.00
|112481.08
|3213
|2005.10.05 08:23
|buy
|1607
|18.80
|1.1941
|1.1924
|0.0000
|3214
|2005.10.05 08:30
|close
|1607
|18.80
|1.1948
|1.1924
|0.0000
|1316.04
|113797.12
|3215
|2005.10.05 13:15
|buy
|1608
|19.00
|1.1953
|1.1936
|0.0000
|3216
|2005.10.05 15:00
|s/l
|1608
|19.00
|1.1936
|1.1936
|0.0000
|-3230.00
|110567.12
|3217
|2005.10.05 17:00
|sell
|1609
|18.50
|1.1953
|1.1970
|0.0000
|3218
|2005.10.05 17:36
|s/l
|1609
|18.50
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|-3145.00
|107422.12
|3219
|2005.10.05 17:36
|sell
|1610
|17.90
|1.1970
|1.1987
|0.0000
|3220
|2005.10.05 17:59
|close
|1610
|17.90
|1.1958
|1.1987
|0.0000
|2148.00
|109570.12
|3221
|2005.10.05 18:00
|sell
|1611
|18.30
|1.1980
|1.1997
|0.0000
|3222
|2005.10.05 18:05
|close
|1611
|18.30
|1.1973
|1.1997
|0.0000
|1280.84
|110850.96
|3223
|2005.10.05 18:05
|sell
|1612
|18.50
|1.1973
|1.1990
|0.0000
|3224
|2005.10.05 18:18
|close
|1612
|18.50
|1.1967
|1.1990
|0.0000
|1110.10
|111961.06
|3225
|2005.10.05 18:59
|sell
|1613
|18.70
|1.1985
|1.2002
|0.0000
|3226
|2005.10.05 19:00
|close
|1613
|18.70
|1.1961
|1.2002
|0.0000
|4488.00
|116449.06
|3227
|2005.10.06 00:00
|sell
|1614
|19.40
|1.2005
|1.2022
|0.0000
|3228
|2005.10.06 00:19
|close
|1614
|19.40
|1.1993
|1.2022
|0.0000
|2327.99
|118777.05
|3229
|2005.10.06 00:21
|sell
|1615
|19.80
|1.1995
|1.2012
|0.0000
|3230
|2005.10.06 00:59
|s/l
|1615
|19.80
|1.2012
|1.2012
|0.0000
|-3366.00
|115411.05
|3231
|2005.10.06 00:59
|sell
|1616
|19.20
|1.2012
|1.2029
|0.0000
|3232
|2005.10.06 01:23
|close
|1616
|19.20
|1.2001
|1.2029
|0.0000
|2111.94
|117522.99
|3233
|2005.10.06 02:59
|sell
|1617
|19.60
|1.2021
|1.2038
|0.0000
|3234
|2005.10.06 03:00
|s/l
|1617
|19.60
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-3332.00
|114190.99
|3235
|2005.10.06 03:00
|sell
|1618
|19.00
|1.2050
|1.2067
|0.0000
|3236
|2005.10.06 03:22
|close
|1618
|19.00
|1.2041
|1.2067
|0.0000
|1710.04
|115901.03
|3237
|2005.10.06 03:22
|sell
|1619
|19.30
|1.2039
|1.2056
|0.0000
|3238
|2005.10.06 03:59
|s/l
|1619
|19.30
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-3281.00
|112620.03
|3239
|2005.10.06 03:59
|sell
|1620
|18.70
|1.2057
|1.2074
|0.0000
|3240
|2005.10.06 04:00
|close
|1620
|18.70
|1.2043
|1.2074
|0.0000
|2617.98
|115238.01
|3241
|2005.10.06 09:12
|sell
|1621
|19.10
|1.2068
|1.2085
|0.0000
|3242
|2005.10.06 11:00
|close
|1621
|19.10
|1.2049
|1.2085
|0.0000
|3628.97
|118866.98
|3243
|2005.10.06 16:00
|sell
|1622
|19.60
|1.2130
|1.2147
|0.0000
|3244
|2005.10.06 19:00
|s/l
|1622
|19.60
|1.2147
|1.2147
|0.0000
|-3332.00
|115534.98
|3245
|2005.10.10 10:00
|sell
|1623
|19.00
|1.2149
|1.2166
|0.0000
|3246
|2005.10.10 10:16
|close
|1623
|19.00
|1.2142
|1.2166
|0.0000
|1330.06
|116865.04
|3247
|2005.10.10 10:16
|sell
|1624
|19.30
|1.2139
|1.2156
|0.0000
|3248
|2005.10.10 12:37
|close
|1624
|19.30
|1.2131
|1.2156
|0.0000
|1543.86
|118408.90
|3249
|2005.10.10 17:00
|buy
|1625
|19.70
|1.2043
|1.2026
|0.0000
|3250
|2005.10.10 17:25
|close
|1625
|19.70
|1.2052
|1.2026
|0.0000
|1772.89
|120181.79
|3251
|2005.10.10 22:00
|sell
|1626
|19.90
|1.2065
|1.2082
|0.0000
|3252
|2005.10.11 01:01
|close
|1626
|19.90
|1.2049
|1.2082
|0.0000
|3292.22
|123474.01
|3253
|2005.10.11 13:00
|buy
|1627
|20.50
|1.2025
|1.2008
|0.0000
|3254
|2005.10.11 13:14
|close
|1627
|20.50
|1.2033
|1.2008
|0.0000
|1640.10
|125114.11
|3255
|2005.10.11 16:00
|buy
|1628
|20.90
|1.2001
|1.1984
|0.0000
|3256
|2005.10.11 18:00
|close
|1628
|20.90
|1.2014
|1.1984
|0.0000
|2717.03
|127831.14
|3257
|2005.10.11 18:59
|sell
|1629
|21.30
|1.2014
|1.2031
|0.0000
|3258
|2005.10.11 19:00
|close
|1629
|21.30
|1.1994
|1.2031
|0.0000
|4259.93
|132091.07
|3259
|2005.10.11 19:11
|buy
|1630
|22.00
|1.2000
|1.1983
|0.0000
|3260
|2005.10.11 21:00
|s/l
|1630
|22.00
|1.1983
|1.1983
|0.0000
|-3740.00
|128351.07
|3261
|2005.10.11 22:00
|sell
|1631
|21.40
|1.1992
|1.2009
|0.0000
|3262
|2005.10.12 01:00
|close
|1631
|21.40
|1.1981
|1.2009
|0.0000
|2470.21
|130821.28
|3263
|2005.10.12 14:00
|sell
|1632
|21.80
|1.2015
|1.2032
|0.0000
|3264
|2005.10.12 14:14
|close
|1632
|21.80
|1.2007
|1.2032
|0.0000
|1744.11
|132565.39
|3265
|2005.10.12 14:18
|sell
|1633
|22.10
|1.2012
|1.2029
|0.0000
|3266
|2005.10.12 14:31
|close
|1633
|22.10
|1.2003
|1.2029
|0.0000
|1989.14
|134554.53
|3267
|2005.10.12 14:32
|sell
|1634
|22.40
|1.2002
|1.2019
|0.0000
|3268
|2005.10.12 14:59
|s/l
|1634
|22.40
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-3808.00
|130746.53
|3269
|2005.10.12 14:59
|sell
|1635
|21.80
|1.2017
|1.2034
|0.0000
|3270
|2005.10.12 16:54
|s/l
|1635
|21.80
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-3706.00
|127040.53
|3271
|2005.10.13 05:00
|buy
|1636
|21.20
|1.1977
|1.1960
|0.0000
|3272
|2005.10.13 05:13
|close
|1636
|21.20
|1.1987
|1.1960
|0.0000
|2119.92
|129160.45
|3273
|2005.10.13 09:02
|sell
|1637
|21.50
|1.1996
|1.2013
|0.0000
|3274
|2005.10.13 09:21
|close
|1637
|21.50
|1.1985
|1.2013
|0.0000
|2364.95
|131525.40
|3275
|2005.10.13 10:00
|buy
|1638
|22.00
|1.1978
|1.1961
|0.0000
|3276
|2005.10.13 12:44
|close
|1638
|22.00
|1.1989
|1.1961
|0.0000
|2419.98
|133945.38
|3277
|2005.10.13 16:02
|buy
|1639
|22.50
|1.1929
|1.1912
|0.0000
|3278
|2005.10.13 17:05
|close
|1639
|22.50
|1.1938
|1.1912
|0.0000
|2024.88
|135970.26
|3279
|2005.10.13 19:00
|sell
|1640
|22.70
|1.1980
|1.1997
|0.0000
|3280
|2005.10.13 20:34
|s/l
|1640
|22.70
|1.1997
|1.1997
|0.0000
|-3859.00
|132111.26
|3281
|2005.10.14 03:00
|buy
|1641
|22.00
|1.2004
|1.1987
|0.0000
|3282
|2005.10.14 03:25
|close
|1641
|22.00
|1.2010
|1.1987
|0.0000
|1320.03
|133431.29
|3283
|2005.10.14 06:01
|sell
|1642
|22.20
|1.2036
|1.2053
|0.0000
|3284
|2005.10.14 08:03
|close
|1642
|22.20
|1.2017
|1.2053
|0.0000
|4218.11
|137649.40
|3285
|2005.10.14 12:00
|buy
|1643
|22.90
|1.2005
|1.1988
|0.0000
|3286
|2005.10.14 13:00
|s/l
|1643
|22.90
|1.1988
|1.1988
|0.0000
|-3893.00
|133756.40
|3287
|2005.10.14 13:53
|buy
|1644
|22.30
|1.1992
|1.1975
|0.0000
|3288
|2005.10.14 15:00
|close
|1644
|22.30
|1.2027
|1.1975
|0.0000
|7805.00
|141561.40
|3289
|2005.10.14 15:00
|sell
|1645
|23.50
|1.2028
|1.2045
|0.0000
|3290
|2005.10.14 15:14
|close
|1645
|23.50
|1.2015
|1.2045
|0.0000
|3055.02
|144616.42
|3291
|2005.10.14 15:15
|sell
|1646
|24.10
|1.2019
|1.2036
|0.0000
|3292
|2005.10.14 15:20
|close
|1646
|24.10
|1.2008
|1.2036
|0.0000
|2651.01
|147267.43
|3293
|2005.10.14 15:27
|sell
|1647
|24.50
|1.2016
|1.2033
|0.0000
|3294
|2005.10.14 15:33
|close
|1647
|24.50
|1.2006
|1.2033
|0.0000
|2449.90
|149717.33
|3295
|2005.10.14 15:47
|sell
|1648
|24.90
|1.2016
|1.2033
|0.0000
|3296
|2005.10.14 15:52
|close
|1648
|24.90
|1.2006
|1.2033
|0.0000
|2490.01
|152207.34
|3297
|2005.10.14 15:59
|sell
|1649
|25.30
|1.2024
|1.2041
|0.0000
|3298
|2005.10.14 16:00
|close
|1649
|25.30
|1.2004
|1.2041
|0.0000
|5060.10
|157267.44
|3299
|2005.10.14 16:00
|buy
|1650
|26.20
|1.2003
|1.1986
|0.0000
|3300
|2005.10.14 16:02
|close
|1650
|26.20
|1.2016
|1.1986
|0.0000
|3405.88
|160673.32
|3301
|2005.10.14 16:59
|buy
|1651
|26.80
|1.2009
|1.1992
|0.0000
|3302
|2005.10.14 17:00
|close
|1651
|26.80
|1.2069
|1.1992
|0.0000
|16080.00
|176753.32
|3303
|2005.10.14 17:00
|sell
|1652
|29.30
|1.2067
|1.2084
|0.0000
|3304
|2005.10.14 18:03
|s/l
|1652
|29.30
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-4981.00
|171772.32
|3305
|2005.10.14 18:03
|sell
|1653
|28.40
|1.2083
|1.2100
|0.0000
|3306
|2005.10.14 18:59
|close
|1653
|28.40
|1.2075
|1.2100
|0.0000
|2271.98
|174044.30
|3307
|2005.10.14 19:00
|sell
|1654
|28.80
|1.2084
|1.2101
|0.0000
|3308
|2005.10.14 19:18
|close
|1654
|28.80
|1.2073
|1.2101
|0.0000
|3168.03
|177212.33
|3309
|2005.10.14 19:31
|sell
|1655
|29.30
|1.2085
|1.2102
|0.0000
|3310
|2005.10.14 22:44
|close
|1655
|29.30
|1.2079
|1.2102
|0.0000
|1758.04
|178970.37
|3311
|2005.10.17 03:00
|sell
|1656
|29.60
|1.2110
|1.2127
|0.0000
|3312
|2005.10.17 03:15
|close
|1656
|29.60
|1.2099
|1.2127
|0.0000
|3256.00
|182226.37
|3313
|2005.10.17 03:15
|sell
|1657
|30.10
|1.2096
|1.2113
|0.0000
|3314
|2005.10.17 03:20
|close
|1657
|30.10
|1.2088
|1.2113
|0.0000
|2407.92
|184634.29
|3315
|2005.10.17 03:20
|sell
|1658
|30.60
|1.2085
|1.2102
|0.0000
|3316
|2005.10.17 03:35
|close
|1658
|30.60
|1.2075
|1.2102
|0.0000
|3060.16
|187694.45
|3317
|2005.10.17 03:36
|sell
|1659
|31.10
|1.2076
|1.2093
|0.0000
|3318
|2005.10.17 03:59
|s/l
|1659
|31.10
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-5287.00
|182407.45
|3319
|2005.10.17 03:59
|sell
|1660
|30.10
|1.2111
|1.2128
|0.0000
|3320
|2005.10.17 04:00
|close
|1660
|30.10
|1.2089
|1.2128
|0.0000
|6622.18
|189029.63
|3321
|2005.10.17 05:00
|sell
|1661
|31.20
|1.2102
|1.2119
|0.0000
|3322
|2005.10.17 08:12
|close
|1661
|31.20
|1.2087
|1.2119
|0.0000
|4679.85
|193709.48
|3323
|2005.10.17 08:58
|buy
|1662
|32.00
|1.2093
|1.2076
|0.0000
|3324
|2005.10.17 09:18
|s/l
|1662
|32.00
|1.2076
|1.2076
|0.0000
|-5440.00
|188269.48
|3325
|2005.10.17 10:38
|buy
|1663
|31.20
|1.2070
|1.2053
|0.0000
|3326
|2005.10.17 11:35
|s/l
|1663
|31.20
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-5304.00
|182965.48
|3327
|2005.10.17 12:00
|buy
|1664
|30.40
|1.2032
|1.2015
|0.0000
|3328
|2005.10.17 18:02
|close
|1664
|30.40
|1.2045
|1.2015
|0.0000
|3952.15
|186917.63
|3329
|2005.10.17 18:02
|sell
|1665
|31.00
|1.2044
|1.2061
|0.0000
|3330
|2005.10.17 19:06
|s/l
|1665
|31.00
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|-5270.00
|181647.63
|3331
|2005.10.17 19:06
|sell
|1666
|30.10
|1.2061
|1.2078
|0.0000
|3332
|2005.10.17 19:15
|close
|1666
|30.10
|1.2050
|1.2078
|0.0000
|3310.96
|184958.59
|3333
|2005.10.17 20:00
|buy
|1667
|30.70
|1.2034
|1.2017
|0.0000
|3334
|2005.10.18 00:00
|s/l
|1667
|30.70
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-5447.86
|179510.73
|3335
|2005.10.18 07:00
|buy
|1668
|29.90
|1.1993
|1.1976
|0.0000
|3336
|2005.10.18 09:48
|s/l
|1668
|29.90
|1.1976
|1.1976
|0.0000
|-5083.00
|174427.73
|3337
|2005.10.18 10:00
|buy
|1669
|29.20
|1.1967
|1.1950
|0.0000
|3338
|2005.10.18 10:16
|close
|1669
|29.20
|1.1978
|1.1950
|0.0000
|3212.28
|177640.01
|3339
|2005.10.18 10:16
|buy
|1670
|29.70
|1.1979
|1.1962
|0.0000
|3340
|2005.10.18 11:37
|s/l
|1670
|29.70
|1.1962
|1.1962
|0.0000
|-5049.00
|172591.01
|3341
|2005.10.18 15:00
|buy
|1671
|28.90
|1.1932
|1.1915
|0.0000
|3342
|2005.10.18 15:17
|close
|1671
|28.90
|1.1939
|1.1915
|0.0000
|2023.00
|174614.01
|3343
|2005.10.18 18:00
|sell
|1672
|29.20
|1.1943
|1.1960
|0.0000
|3344
|2005.10.18 18:25
|close
|1672
|29.20
|1.1937
|1.1960
|0.0000
|1752.16
|176366.17
|3345
|2005.10.18 18:58
|sell
|1673
|29.50
|1.1942
|1.1959
|0.0000
|3346
|2005.10.18 20:00
|s/l
|1673
|29.50
|1.1959
|1.1959
|0.0000
|-5015.00
|171351.17
|3347
|2005.10.19 04:12
|buy
|1674
|28.70
|1.1932
|1.1915
|0.0000
|3348
|2005.10.19 08:00
|close
|1674
|28.70
|1.1942
|1.1915
|0.0000
|2870.23
|174221.40
|3349
|2005.10.19 08:06
|sell
|1675
|29.20
|1.1936
|1.1953
|0.0000
|3350
|2005.10.19 08:31
|close
|1675
|29.20
|1.1928
|1.1953
|0.0000
|2336.17
|176557.57
|3351
|2005.10.19 09:00
|buy
|1676
|29.70
|1.1884
|1.1867
|0.0000
|3352
|2005.10.19 09:14
|close
|1676
|29.70
|1.1893
|1.1867
|0.0000
|2672.82
|179230.39
|3353
|2005.10.19 09:14
|buy
|1677
|30.10
|1.1893
|1.1876
|0.0000
|3354
|2005.10.19 10:04
|close
|1677
|30.10
|1.1903
|1.1876
|0.0000
|3009.92
|182240.31
|3355
|2005.10.19 10:04
|sell
|1678
|30.60
|1.1902
|1.1919
|0.0000
|3356
|2005.10.19 10:20
|close
|1678
|30.60
|1.1892
|1.1919
|0.0000
|3059.91
|185300.22
|3357
|2005.10.19 10:26
|sell
|1679
|31.20
|1.1892
|1.1909
|0.0000
|3358
|2005.10.19 11:00
|s/l
|1679
|31.20
|1.1909
|1.1909
|0.0000
|-5304.00
|179996.22
|3359
|2005.10.19 14:00
|buy
|1680
|30.10
|1.1953
|1.1936
|0.0000
|3360
|2005.10.19 15:07
|s/l
|1680
|30.10
|1.1936
|1.1936
|0.0000
|-5117.00
|174879.22
|3361
|2005.10.19 19:01
|buy
|1681
|29.20
|1.1969
|1.1952
|0.0000
|3362
|2005.10.19 20:55
|close
|1681
|29.20
|1.1981
|1.1952
|0.0000
|3503.91
|178383.13
|3363
|2005.10.20 02:00
|sell
|1682
|29.80
|1.1983
|1.2000
|0.0000
|3364
|2005.10.20 02:12
|close
|1682
|29.80
|1.1973
|1.2000
|0.0000
|2979.88
|181363.01
|3365
|2005.10.20 07:00
|sell
|1683
|30.30
|1.1972
|1.1989
|0.0000
|3366
|2005.10.20 09:00
|s/l
|1683
|30.30
|1.1989
|1.1989
|0.0000
|-5151.00
|176212.01
|3367
|2005.10.20 09:03
|sell
|1684
|29.40
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|3368
|2005.10.20 09:28
|close
|1684
|29.40
|1.1973
|1.2001
|0.0000
|3233.93
|179445.94
|3369
|2005.10.20 09:59
|sell
|1685
|29.90
|1.1988
|1.2005
|0.0000
|3370
|2005.10.20 10:00
|close
|1685
|29.90
|1.1965
|1.2005
|0.0000
|6876.91
|186322.85
|3371
|2005.10.20 11:43
|sell
|1686
|31.10
|1.1975
|1.1992
|0.0000
|3372
|2005.10.20 12:54
|close
|1686
|31.10
|1.1961
|1.1992
|0.0000
|4354.00
|190676.85
|3373
|2005.10.21 09:56
|sell
|1687
|31.60
|1.2051
|1.2068
|0.0000
|3374
|2005.10.21 11:34
|close
|1687
|31.60
|1.2038
|1.2068
|0.0000
|4108.00
|194784.85
|3375
|2005.10.21 12:00
|buy
|1688
|32.40
|1.2029
|1.2012
|0.0000
|3376
|2005.10.21 13:00
|s/l
|1688
|32.40
|1.2012
|1.2012
|0.0000
|-5508.00
|189276.85
|3377
|2005.10.21 14:00
|buy
|1689
|31.50
|1.2006
|1.1989
|0.0000
|3378
|2005.10.21 14:37
|close
|1689
|31.50
|1.2019
|1.1989
|0.0000
|4095.04
|193371.89
|3379
|2005.10.21 14:59
|buy
|1690
|32.20
|1.2006
|1.1989
|0.0000
|3380
|2005.10.21 15:00
|close
|1690
|32.20
|1.2028
|1.1989
|0.0000
|7084.00
|200455.89
|3381
|2005.10.21 18:00
|buy
|1691
|33.50
|1.1964
|1.1947
|0.0000
|3382
|2005.10.21 19:14
|s/l
|1691
|33.50
|1.1947
|1.1947
|0.0000
|-5695.00
|194760.89
|3383
|2005.10.24 02:00
|buy
|1692
|32.70
|1.1931
|1.1914
|0.0000
|3384
|2005.10.24 09:00
|close
|1692
|32.70
|1.1947
|1.1914
|0.0000
|5232.20
|199993.09
|3385
|2005.10.24 10:00
|buy
|1693
|33.50
|1.1934
|1.1917
|0.0000
|3386
|2005.10.24 12:59
|close
|1693
|33.50
|1.1948
|1.1917
|0.0000
|4690.00
|204683.09
|3387
|2005.10.24 17:00
|sell
|1694
|34.20
|1.1978
|1.1995
|0.0000
|3388
|2005.10.24 17:25
|close
|1694
|34.20
|1.1966
|1.1995
|0.0000
|4103.98
|208787.07
|3389
|2005.10.24 20:17
|buy
|1695
|34.90
|1.1983
|1.1966
|0.0000
|3390
|2005.10.25 02:00
|s/l
|1695
|34.90
|1.1966
|1.1966
|0.0000
|-6193.17
|202593.90
|3391
|2005.10.25 06:00
|sell
|1696
|33.80
|1.1975
|1.1992
|0.0000
|3392
|2005.10.25 06:10
|close
|1696
|33.80
|1.1967
|1.1992
|0.0000
|2704.16
|205298.06
|3393
|2005.10.25 06:59
|sell
|1697
|34.30
|1.1975
|1.1992
|0.0000
|3394
|2005.10.25 07:42
|close
|1697
|34.30
|1.1966
|1.1992
|0.0000
|3086.84
|208384.90
|3395
|2005.10.25 10:01
|sell
|1698
|34.80
|1.1965
|1.1982
|0.0000
|3396
|2005.10.25 11:00
|s/l
|1698
|34.80
|1.1982
|1.1982
|0.0000
|-5916.00
|202468.90
|3397
|2005.10.25 15:00
|sell
|1699
|33.60
|1.2057
|1.2074
|0.0000
|3398
|2005.10.25 16:01
|s/l
|1699
|33.60
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|-5712.00
|196756.90
|3399
|2005.10.26 07:00
|buy
|1700
|32.50
|1.2093
|1.2076
|0.0000
|3400
|2005.10.26 07:50
|close
|1700
|32.50
|1.2107
|1.2076
|0.0000
|4550.08
|201306.98
|3401
|2005.10.26 08:10
|sell
|1701
|33.20
|1.2112
|1.2129
|0.0000
|3402
|2005.10.26 09:05
|close
|1701
|33.20
|1.2105
|1.2129
|0.0000
|2324.00
|203630.98
|3403
|2005.10.26 10:00
|buy
|1702
|33.70
|1.2074
|1.2057
|0.0000
|3404
|2005.10.26 10:12
|close
|1702
|33.70
|1.2083
|1.2057
|0.0000
|3032.81
|206663.79
|3405
|2005.10.26 10:27
|buy
|1703
|34.20
|1.2076
|1.2059
|0.0000
|3406
|2005.10.26 10:47
|close
|1703
|34.20
|1.2085
|1.2059
|0.0000
|3078.21
|209742.00
|3407
|2005.10.26 12:00
|buy
|1704
|34.80
|1.2068
|1.2051
|0.0000
|3408
|2005.10.26 13:43
|close
|1704
|34.80
|1.2080
|1.2051
|0.0000
|4176.00
|213918.00
|3409
|2005.10.26 16:41
|sell
|1705
|35.40
|1.2080
|1.2097
|0.0000
|3410
|2005.10.26 18:09
|close
|1705
|35.40
|1.2070
|1.2097
|0.0000
|3539.80
|217457.80
|3411
|2005.10.27 03:00
|sell
|1706
|36.00
|1.2084
|1.2101
|0.0000
|3412
|2005.10.27 05:04
|s/l
|1706
|36.00
|1.2101
|1.2101
|0.0000
|-6120.00
|211337.80
|3413
|2005.10.27 08:00
|buy
|1707
|34.90
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|3414
|2005.10.27 09:03
|close
|1707
|34.90
|1.2107
|1.2082
|0.0000
|2792.16
|214129.96
|3415
|2005.10.27 15:28
|sell
|1708
|35.20
|1.2164
|1.2181
|0.0000
|3416
|2005.10.27 15:45
|close
|1708
|35.20
|1.2149
|1.2181
|0.0000
|5280.06
|219410.02
|3417
|2005.10.27 15:48
|sell
|1709
|36.10
|1.2148
|1.2165
|0.0000
|3418
|2005.10.27 17:06
|close
|1709
|36.10
|1.2135
|1.2165
|0.0000
|4693.04
|224103.06
|3419
|2005.10.28 09:21
|sell
|1710
|36.90
|1.2159
|1.2176
|0.0000
|3420
|2005.10.28 10:26
|close
|1710
|36.90
|1.2149
|1.2176
|0.0000
|3689.79
|227792.85
|3421
|2005.10.28 16:00
|sell
|1711
|37.60
|1.2126
|1.2143
|0.0000
|3422
|2005.10.28 16:04
|close
|1711
|37.60
|1.2117
|1.2143
|0.0000
|3383.79
|231176.64
|3423
|2005.10.28 16:18
|sell
|1712
|38.10
|1.2124
|1.2141
|0.0000
|3424
|2005.10.28 16:35
|close
|1712
|38.10
|1.2114
|1.2141
|0.0000
|3809.85
|234986.49
|3425
|2005.10.28 16:59
|sell
|1713
|38.80
|1.2126
|1.2143
|0.0000
|3426
|2005.10.28 17:00
|close
|1713
|38.80
|1.2102
|1.2143
|0.0000
|9311.85
|244298.34
|3427
|2005.10.28 17:00
|buy
|1714
|40.40
|1.2102
|1.2085
|0.0000
|3428
|2005.10.28 18:01
|s/l
|1714
|40.40
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|-6868.00
|237430.34
|3429
|2005.10.31 11:01
|buy
|1715
|39.40
|1.2068
|1.2051
|0.0000
|3430
|2005.10.31 13:00
|s/l
|1715
|39.40
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|-6698.00
|230732.34
|3431
|2005.10.31 15:00
|buy
|1716
|38.40
|1.2006
|1.1989
|0.0000
|3432
|2005.10.31 15:04
|close
|1716
|38.40
|1.2013
|1.1989
|0.0000
|2687.66
|233420.00
|3433
|2005.10.31 15:04
|buy
|1717
|38.90
|1.2010
|1.1993
|0.0000
|3434
|2005.10.31 15:31
|close
|1717
|38.90
|1.2016
|1.1993
|0.0000
|2334.06
|235754.06
|3435
|2005.10.31 15:31
|buy
|1718
|39.20
|1.2018
|1.2001
|0.0000
|3436
|2005.10.31 16:00
|s/l
|1718
|39.20
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-6664.00
|229090.06
|3437
|2005.11.01 09:00
|sell
|1719
|38.20
|1.1989
|1.2006
|0.0000
|3438
|2005.11.01 10:38
|s/l
|1719
|38.20
|1.2006
|1.2006
|0.0000
|-6494.00
|222596.06
|3439
|2005.11.01 11:00
|sell
|1720
|37.10
|1.2009
|1.2026
|0.0000
|3440
|2005.11.01 11:54
|close
|1720
|37.10
|1.2002
|1.2026
|0.0000
|2596.85
|225192.91
|3441
|2005.11.01 15:00
|buy
|1721
|37.60
|1.1993
|1.1976
|0.0000
|3442
|2005.11.01 16:11
|close
|1721
|37.60
|1.2001
|1.1976
|0.0000
|3007.72
|228200.63
|3443
|2005.11.02 02:00
|buy
|1722
|38.00
|1.2010
|1.1993
|0.0000
|3444
|2005.11.02 04:02
|close
|1722
|38.00
|1.2025
|1.1993
|0.0000
|5700.17
|233900.80
|3445
|2005.11.02 13:00
|buy
|1723
|39.00
|1.1991
|1.1974
|0.0000
|3446
|2005.11.02 13:07
|close
|1723
|39.00
|1.1999
|1.1974
|0.0000
|3120.18
|237020.98
|3447
|2005.11.02 13:13
|buy
|1724
|39.50
|1.1995
|1.1978
|0.0000
|3448
|2005.11.02 15:00
|close
|1724
|39.50
|1.2023
|1.1978
|0.0000
|11059.61
|248080.59
|3449
|2005.11.02 15:00
|sell
|1725
|41.30
|1.2023
|1.2040
|0.0000
|3450
|2005.11.02 16:21
|s/l
|1725
|41.30
|1.2040
|1.2040
|0.0000
|-7021.00
|241059.59
|3451
|2005.11.03 17:31
|buy
|1726
|40.20
|1.1991
|1.1974
|0.0000
|3452
|2005.11.03 17:59
|close
|1726
|40.20
|1.2005
|1.1974
|0.0000
|5628.06
|246687.65
|3453
|2005.11.03 18:00
|buy
|1727
|41.20
|1.1976
|1.1959
|0.0000
|3454
|2005.11.03 19:00
|s/l
|1727
|41.20
|1.1959
|1.1959
|0.0000
|-7004.00
|239683.65
|3455
|2005.11.04 05:12
|buy
|1728
|40.20
|1.1939
|1.1922
|0.0000
|3456
|2005.11.04 08:59
|close
|1728
|40.20
|1.1947
|1.1922
|0.0000
|3216.18
|242899.83
|3457
|2005.11.04 09:21
|buy
|1729
|40.70
|1.1939
|1.1922
|0.0000
|3458
|2005.11.04 09:29
|close
|1729
|40.70
|1.1947
|1.1922
|0.0000
|3256.18
|246156.01
|3459
|2005.11.04 11:01
|buy
|1730
|41.20
|1.1942
|1.1925
|0.0000
|3460
|2005.11.04 15:00
|close
|1730
|41.20
|1.1972
|1.1925
|0.0000
|12359.98
|258515.99
|3461
|2005.11.04 15:33
|buy
|1731
|43.30
|1.1933
|1.1916
|0.0000
|3462
|2005.11.04 15:37
|close
|1731
|43.30
|1.1942
|1.1916
|0.0000
|3897.28
|262413.27
|3463
|2005.11.04 15:56
|buy
|1732
|44.00
|1.1933
|1.1916
|0.0000
|3464
|2005.11.04 16:00
|close
|1732
|44.00
|1.1975
|1.1916
|0.0000
|18480.11
|280893.38
|3465
|2005.11.04 16:59
|buy
|1733
|47.10
|1.1920
|1.1903
|0.0000
|3466
|2005.11.04 17:00
|s/l
|1733
|47.10
|1.1903
|1.1903
|0.0000
|-8007.00
|272886.38
|3467
|2005.11.04 19:50
|buy
|1734
|46.20
|1.1819
|1.1802
|0.0000
|3468
|2005.11.07 09:00
|s/l
|1734
|46.20
|1.1802
|1.1802
|0.0000
|-8198.41
|264687.97
|3469
|2005.11.07 09:00
|buy
|1735
|44.90
|1.1793
|1.1776
|0.0000
|3470
|2005.11.07 09:15
|close
|1735
|44.90
|1.1803
|1.1776
|0.0000
|4489.83
|269177.80
|3471
|2005.11.07 09:37
|buy
|1736
|45.60
|1.1801
|1.1784
|0.0000
|3472
|2005.11.07 09:53
|close
|1736
|45.60
|1.1815
|1.1784
|0.0000
|6384.00
|275561.80
|3473
|2005.11.07 15:00
|buy
|1737
|46.70
|1.1791
|1.1774
|0.0000
|3474
|2005.11.07 16:30
|close
|1737
|46.70
|1.1799
|1.1774
|0.0000
|3735.98
|279297.78
|3475
|2005.11.07 21:00
|sell
|1738
|47.30
|1.1813
|1.1830
|0.0000
|3476
|2005.11.08 00:00
|close
|1738
|47.30
|1.1788
|1.1830
|0.0000
|12082.40
|291380.18
|3477
|2005.11.08 14:00
|sell
|1739
|49.60
|1.1740
|1.1757
|0.0000
|3478
|2005.11.08 16:00
|s/l
|1739
|49.60
|1.1757
|1.1757
|0.0000
|-8432.00
|282948.18
|3479
|2005.11.09 15:00
|sell
|1740
|48.00
|1.1778
|1.1795
|0.0000
|3480
|2005.11.09 15:27
|close
|1740
|48.00
|1.1762
|1.1795
|0.0000
|7680.00
|290628.18
|3481
|2005.11.09 15:28
|sell
|1741
|49.40
|1.1756
|1.1773
|0.0000
|3482
|2005.11.09 15:28
|close
|1741
|49.40
|1.1745
|1.1773
|0.0000
|5434.00
|296062.18
|3483
|2005.11.09 15:59
|sell
|1742
|50.00
|1.1783
|1.1800
|0.0000
|3484
|2005.11.09 16:00
|close
|1742
|50.00
|1.1727
|1.1800
|0.0000
|28000.00
|324062.18
|3485
|2005.11.09 16:00
|buy
|1743
|50.00
|1.1727
|1.1710
|0.0000
|3486
|2005.11.09 16:02
|close
|1743
|50.00
|1.1739
|1.1710
|0.0000
|5999.93
|330062.11
|3487
|2005.11.09 16:02
|buy
|1744
|50.00
|1.1743
|1.1726
|0.0000
|3488
|2005.11.09 16:25
|s/l
|1744
|50.00
|1.1726
|1.1726
|0.0000
|-8500.00
|321562.11
|3489
|2005.11.09 16:25
|buy
|1745
|50.00
|1.1728
|1.1711
|0.0000
|3490
|2005.11.09 17:33
|close
|1745
|50.00
|1.1738
|1.1711
|0.0000
|4999.81
|326561.92
|3491
|2005.11.09 18:00
|sell
|1746
|50.00
|1.1745
|1.1762
|0.0000
|3492
|2005.11.09 18:17
|close
|1746
|50.00
|1.1739
|1.1762
|0.0000
|3000.12
|329562.04
|3493
|2005.11.09 18:23
|sell
|1747
|50.00
|1.1740
|1.1757
|0.0000
|3494
|2005.11.09 20:00
|s/l
|1747
|50.00
|1.1757
|1.1757
|0.0000
|-8500.00
|321062.04
|3495
|2005.11.09 20:00
|sell
|1748
|50.00
|1.1766
|1.1783
|0.0000
|3496
|2005.11.10 06:35
|close
|1748
|50.00
|1.1756
|1.1783
|0.0000
|5814.72
|326876.75
|3497
|2005.11.10 08:00
|sell
|1749
|50.00
|1.1766
|1.1783
|0.0000
|3498
|2005.11.10 11:01
|s/l
|1749
|50.00
|1.1783
|1.1783
|0.0000
|-8500.00
|318376.75
|3499
|2005.11.10 14:14
|buy
|1750
|50.00
|1.1763
|1.1746
|0.0000
|3500
|2005.11.10 14:31
|close
|1750
|50.00
|1.1785
|1.1746
|0.0000
|11000.00
|329376.75
|3501
|2005.11.10 14:32
|buy
|1751
|50.00
|1.1763
|1.1746
|0.0000
|3502
|2005.11.10 14:33
|close
|1751
|50.00
|1.1774
|1.1746
|0.0000
|5499.96
|334876.71
|3503
|2005.11.10 14:46
|buy
|1752
|50.00
|1.1763
|1.1746
|0.0000
|3504
|2005.11.10 14:47
|close
|1752
|50.00
|1.1774
|1.1746
|0.0000
|5499.88
|340376.59
|3505
|2005.11.10 14:54
|buy
|1753
|50.00
|1.1763
|1.1746
|0.0000
|3506
|2005.11.10 15:00
|s/l
|1753
|50.00
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-8500.00
|331876.59
|3507
|2005.11.10 16:00
|buy
|1754
|50.00
|1.1736
|1.1719
|0.0000
|3508
|2005.11.10 16:10
|close
|1754
|50.00
|1.1746
|1.1719
|0.0000
|5000.03
|336876.62
|3509
|2005.11.11 07:02
|buy
|1755
|50.00
|1.1687
|1.1670
|0.0000
|3510
|2005.11.11 07:23
|close
|1755
|50.00
|1.1693
|1.1670
|0.0000
|2999.80
|339876.42
|3511
|2005.11.11 07:59
|buy
|1756
|50.00
|1.1688
|1.1671
|0.0000
|3512
|2005.11.11 08:00
|close
|1756
|50.00
|1.1700
|1.1671
|0.0000
|6000.00
|345876.42
|3513
|2005.11.11 08:00
|sell
|1757
|50.00
|1.1701
|1.1718
|0.0000
|3514
|2005.11.11 11:04
|close
|1757
|50.00
|1.1693
|1.1718
|0.0000
|3999.77
|349876.19
|3515
|2005.11.11 12:23
|sell
|1758
|50.00
|1.1705
|1.1722
|0.0000
|3516
|2005.11.11 12:52
|close
|1758
|50.00
|1.1698
|1.1722
|0.0000
|3500.15
|353376.34
|3517
|2005.11.14 03:00
|sell
|1759
|50.00
|1.1740
|1.1757
|0.0000
|3518
|2005.11.14 06:00
|s/l
|1759
|50.00
|1.1757
|1.1757
|0.0000
|-8500.00
|344876.34
|3519
|2005.11.15 10:00
|sell
|1760
|50.00
|1.1703
|1.1720
|0.0000
|3520
|2005.11.15 12:08
|close
|1760
|50.00
|1.1673
|1.1720
|0.0000
|15000.03
|359876.37
|3521
|2005.11.15 12:08
|buy
|1761
|50.00
|1.1674
|1.1657
|0.0000
|3522
|2005.11.15 13:00
|s/l
|1761
|50.00
|1.1657
|1.1657
|0.0000
|-8500.00
|351376.37
|3523
|2005.11.15 13:00
|buy
|1762
|50.00
|1.1657
|1.1640
|0.0000
|3524
|2005.11.15 15:00
|close
|1762
|50.00
|1.1674
|1.1640
|0.0000
|8500.01
|359876.38
|3525
|2005.11.15 15:04
|sell
|1763
|50.00
|1.1683
|1.1700
|0.0000
|3526
|2005.11.15 15:13
|close
|1763
|50.00
|1.1675
|1.1700
|0.0000
|4000.23
|363876.61
|3527
|2005.11.15 15:16
|sell
|1764
|50.00
|1.1680
|1.1697
|0.0000
|3528
|2005.11.15 16:27
|s/l
|1764
|50.00
|1.1697
|1.1697
|0.0000
|-8500.00
|355376.61
|3529
|2005.11.15 18:09
|sell
|1765
|50.00
|1.1699
|1.1716
|0.0000
|3530
|2005.11.15 18:24
|close
|1765
|50.00
|1.1693
|1.1716
|0.0000
|2999.47
|358376.08
|3531
|2005.11.15 18:47
|sell
|1766
|50.00
|1.1699
|1.1716
|0.0000
|3532
|2005.11.15 18:49
|close
|1766
|50.00
|1.1692
|1.1716
|0.0000
|3499.55
|361875.63
|3533
|2005.11.15 19:00
|buy
|1767
|50.00
|1.1685
|1.1668
|0.0000
|3534
|2005.11.15 19:12
|close
|1767
|50.00
|1.1690
|1.1668
|0.0000
|2500.15
|364375.78
|3535
|2005.11.15 19:59
|buy
|1768
|50.00
|1.1689
|1.1672
|0.0000
|3536
|2005.11.15 20:00
|close
|1768
|50.00
|1.1696
|1.1672
|0.0000
|3500.05
|367875.83
|3537
|2005.11.16 01:59
|sell
|1769
|50.00
|1.1731
|1.1748
|0.0000
|3538
|2005.11.16 02:00
|close
|1769
|50.00
|1.1720
|1.1748
|0.0000
|5499.91
|373375.74
|3539
|2005.11.16 02:11
|buy
|1770
|50.00
|1.1720
|1.1703
|0.0000
|3540
|2005.11.16 11:00
|close
|1770
|50.00
|1.1726
|1.1703
|0.0000
|3000.15
|376375.89
|3541
|2005.11.16 12:07
|buy
|1771
|50.00
|1.1681
|1.1664
|0.0000
|3542
|2005.11.16 14:34
|close
|1771
|50.00
|1.1690
|1.1664
|0.0000
|4500.00
|380875.89
|3543
|2005.11.17 09:59
|buy
|1772
|50.00
|1.1656
|1.1639
|0.0000
|3544
|2005.11.17 10:00
|close
|1772
|50.00
|1.1684
|1.1639
|0.0000
|14000.25
|394876.14
|3545
|2005.11.17 10:01
|sell
|1773
|50.00
|1.1683
|1.1700
|0.0000
|3546
|2005.11.17 16:00
|s/l
|1773
|50.00
|1.1700
|1.1700
|0.0000
|-8500.00
|386376.14
|3547
|2005.11.17 20:01
|sell
|1774
|50.00
|1.1754
|1.1771
|0.0000
|3548
|2005.11.17 20:26
|close
|1774
|50.00
|1.1741
|1.1771
|0.0000
|6500.05
|392876.19
|3549
|2005.11.17 20:26
|sell
|1775
|50.00
|1.1741
|1.1758
|0.0000
|3550
|2005.11.17 20:59
|s/l
|1775
|50.00
|1.1758
|1.1758
|0.0000
|-8500.00
|384376.19
|3551
|2005.11.17 20:59
|sell
|1776
|50.00
|1.1759
|1.1776
|0.0000
|3552
|2005.11.17 21:01
|close
|1776
|50.00
|1.1748
|1.1776
|0.0000
|5499.97
|389876.16
|3553
|2005.11.18 09:59
|buy
|1777
|50.00
|1.1714
|1.1697
|0.0000
|3554
|2005.11.18 10:00
|s/l
|1777
|50.00
|1.1697
|1.1697
|0.0000
|-8500.00
|381376.16
|3555
|2005.11.18 15:00
|sell
|1778
|50.00
|1.1708
|1.1725
|0.0000
|3556
|2005.11.18 15:01
|s/l
|1778
|50.00
|1.1725
|1.1725
|0.0000
|-8500.00
|372876.16
|3557
|2005.11.18 15:01
|sell
|1779
|50.00
|1.1723
|1.1740
|0.0000
|3558
|2005.11.18 16:00
|s/l
|1779
|50.00
|1.1740
|1.1740
|0.0000
|-8500.00
|364376.16
|3559
|2005.11.18 16:00
|sell
|1780
|50.00
|1.1763
|1.1780
|0.0000
|3560
|2005.11.18 16:03
|close
|1780
|50.00
|1.1750
|1.1780
|0.0000
|6500.00
|370876.16
|3561
|2005.11.18 16:03
|sell
|1781
|50.00
|1.1749
|1.1766
|0.0000
|3562
|2005.11.18 16:03
|s/l
|1781
|50.00
|1.1766
|1.1766
|0.0000
|-8500.00
|362376.16
|3563
|2005.11.18 16:03
|sell
|1782
|50.00
|1.1766
|1.1783
|0.0000
|3564
|2005.11.18 16:03
|close
|1782
|50.00
|1.1754
|1.1783
|0.0000
|5999.90
|368376.06
|3565
|2005.11.18 16:03
|sell
|1783
|50.00
|1.1749
|1.1766
|0.0000
|3566
|2005.11.18 16:04
|close
|1783
|50.00
|1.1734
|1.1766
|0.0000
|7500.00
|375876.06
|3567
|2005.11.18 16:05
|sell
|1784
|50.00
|1.1749
|1.1766
|0.0000
|3568
|2005.11.18 16:10
|close
|1784
|50.00
|1.1733
|1.1766
|0.0000
|8000.00
|383876.06
|3569
|2005.11.18 16:59
|sell
|1785
|50.00
|1.1769
|1.1786
|0.0000
|3570
|2005.11.18 17:00
|close
|1785
|50.00
|1.1706
|1.1786
|0.0000
|31499.88
|415375.94
|3571
|2005.11.18 17:00
|buy
|1786
|50.00
|1.1708
|1.1691
|0.0000
|3572
|2005.11.18 17:10
|close
|1786
|50.00
|1.1720
|1.1691
|0.0000
|6000.25
|421376.19
|3573
|2005.11.18 17:10
|buy
|1787
|50.00
|1.1712
|1.1695
|0.0000
|3574
|2005.11.18 17:10
|close
|1787
|50.00
|1.1720
|1.1695
|0.0000
|3999.98
|425376.17
|3575
|2005.11.18 17:10
|buy
|1788
|50.00
|1.1712
|1.1695
|0.0000
|3576
|2005.11.18 17:10
|close
|1788
|50.00
|1.1720
|1.1695
|0.0000
|4000.00
|429376.17
|3577
|2005.11.18 17:10
|buy
|1789
|50.00
|1.1712
|1.1695
|0.0000
|3578
|2005.11.18 17:11
|close
|1789
|50.00
|1.1720
|1.1695
|0.0000
|4000.25
|433376.42
|3579
|2005.11.18 17:11
|buy
|1790
|50.00
|1.1724
|1.1707
|0.0000
|3580
|2005.11.18 17:19
|close
|1790
|50.00
|1.1733
|1.1707
|0.0000
|4500.00
|437876.42
|3581
|2005.11.18 17:19
|buy
|1791
|50.00
|1.1734
|1.1717
|0.0000
|3582
|2005.11.18 17:21
|close
|1791
|50.00
|1.1742
|1.1717
|0.0000
|4000.29
|441876.71
|3583
|2005.11.18 17:22
|buy
|1792
|50.00
|1.1741
|1.1724
|0.0000
|3584
|2005.11.18 17:33
|close
|1792
|50.00
|1.1750
|1.1724
|0.0000
|4499.72
|446376.43
|3585
|2005.11.18 17:33
|buy
|1793
|50.00
|1.1746
|1.1729
|0.0000
|3586
|2005.11.18 17:47
|close
|1793
|50.00
|1.1755
|1.1729
|0.0000
|4500.18
|450876.61
|3587
|2005.11.18 17:56
|buy
|1794
|50.00
|1.1746
|1.1729
|0.0000
|3588
|2005.11.18 17:59
|s/l
|1794
|50.00
|1.1729
|1.1729
|0.0000
|-8500.00
|442376.61
|3589
|2005.11.18 17:59
|buy
|1795
|50.00
|1.1710
|1.1693
|0.0000
|3590
|2005.11.18 18:00
|close
|1795
|50.00
|1.1745
|1.1693
|0.0000
|17500.00
|459876.61
|3591
|2005.11.18 20:48
|sell
|1796
|50.00
|1.1764
|1.1781
|0.0000
|3592
|2005.11.21 00:03
|s/l
|1796
|50.00
|1.1781
|1.1781
|0.0000
|-8228.36
|451648.25
|3593
|2005.11.21 16:07
|buy
|1797
|50.00
|1.1812
|1.1795
|0.0000
|3594
|2005.11.21 16:07
|close
|1797
|50.00
|1.1823
|1.1795
|0.0000
|5500.00
|457148.25
|3595
|2005.11.21 16:59
|buy
|1798
|50.00
|1.1812
|1.1795
|0.0000
|3596
|2005.11.21 16:59
|close
|1798
|50.00
|1.1824
|1.1795
|0.0000
|6000.00
|463148.25
|3597
|2005.11.21 17:00
|buy
|1799
|50.00
|1.1742
|1.1725
|0.0000
|3598
|2005.11.21 18:12
|s/l
|1799
|50.00
|1.1725
|1.1725
|0.0000
|-8500.00
|454648.25
|3599
|2005.11.22 17:00
|sell
|1800
|50.00
|1.1721
|1.1738
|0.0000
|3600
|2005.11.22 17:34
|close
|1800
|50.00
|1.1713
|1.1738
|0.0000
|3999.64
|458647.89
|3601
|2005.11.22 17:34
|sell
|1801
|50.00
|1.1721
|1.1738
|0.0000
|3602
|2005.11.22 17:57
|s/l
|1801
|50.00
|1.1738
|1.1738
|0.0000
|-8500.00
|450147.89
|3603
|2005.11.22 17:57
|sell
|1802
|50.00
|1.1737
|1.1754
|0.0000
|3604
|2005.11.22 17:59
|close
|1802
|50.00
|1.1715
|1.1754
|0.0000
|11000.00
|461147.89
|3605
|2005.11.22 18:00
|sell
|1803
|50.00
|1.1733
|1.1750
|0.0000
|3606
|2005.11.22 21:00
|s/l
|1803
|50.00
|1.1750
|1.1750
|0.0000
|-8500.00
|452647.89
|3607
|2005.11.23 04:00
|buy
|1804
|50.00
|1.1797
|1.1780
|0.0000
|3608
|2005.11.23 05:00
|close
|1804
|50.00
|1.1805
|1.1780
|0.0000
|4000.23
|456648.12
|3609
|2005.11.23 11:00
|buy
|1805
|50.00
|1.1792
|1.1775
|0.0000
|3610
|2005.11.23 11:25
|close
|1805
|50.00
|1.1803
|1.1775
|0.0000
|5499.99
|462148.11
|3611
|2005.11.23 13:00
|buy
|1806
|50.00
|1.1771
|1.1754
|0.0000
|3612
|2005.11.23 13:10
|close
|1806
|50.00
|1.1780
|1.1754
|0.0000
|4499.87
|466647.98
|3613
|2005.11.23 13:10
|buy
|1807
|50.00
|1.1780
|1.1763
|0.0000
|3614
|2005.11.23 15:00
|close
|1807
|50.00
|1.1794
|1.1763
|0.0000
|6999.54
|473647.52
|3615
|2005.11.24 00:00
|buy
|1808
|50.00
|1.1812
|1.1795
|0.0000
|3616
|2005.11.24 08:02
|s/l
|1808
|50.00
|1.1795
|1.1795
|0.0000
|-8500.00
|465147.52
|3617
|2005.11.24 08:02
|buy
|1809
|50.00
|1.1797
|1.1780
|0.0000
|3618
|2005.11.24 08:21
|close
|1809
|50.00
|1.1804
|1.1780
|0.0000
|3500.15
|468647.67
|3619
|2005.11.24 08:59
|buy
|1810
|50.00
|1.1798
|1.1781
|0.0000
|3620
|2005.11.24 09:01
|close
|1810
|50.00
|1.1811
|1.1781
|0.0000
|6500.05
|475147.72
|3621
|2005.11.24 11:02
|buy
|1811
|50.00
|1.1782
|1.1765
|0.0000
|3622
|2005.11.24 11:09
|close
|1811
|50.00
|1.1795
|1.1765
|0.0000
|6500.00
|481647.72
|3623
|2005.11.24 12:00
|sell
|1812
|50.00
|1.1800
|1.1817
|0.0000
|3624
|2005.11.24 12:49
|close
|1812
|50.00
|1.1789
|1.1817
|0.0000
|5500.15
|487147.87
|3625
|2005.11.24 14:00
|buy
|1813
|50.00
|1.1784
|1.1767
|0.0000
|3626
|2005.11.24 14:59
|close
|1813
|50.00
|1.1798
|1.1767
|0.0000
|7000.14
|494148.01
|3627
|2005.11.24 15:59
|sell
|1814
|50.00
|1.1801
|1.1818
|0.0000
|3628
|2005.11.24 16:00
|close
|1814
|50.00
|1.1788
|1.1818
|0.0000
|6500.23
|500648.24
|3629
|2005.11.24 16:22
|buy
|1815
|50.00
|1.1785
|1.1768
|0.0000
|3630
|2005.11.25 07:00
|s/l
|1815
|50.00
|1.1768
|1.1768
|0.0000
|-8872.74
|491775.50
|3631
|2005.11.25 09:00
|buy
|1816
|50.00
|1.1753
|1.1736
|0.0000
|3632
|2005.11.25 09:25
|close
|1816
|50.00
|1.1760
|1.1736
|0.0000
|3500.16
|495275.66
|3633
|2005.11.25 09:51
|buy
|1817
|50.00
|1.1757
|1.1740
|0.0000
|3634
|2005.11.25 15:00
|close
|1817
|50.00
|1.1768
|1.1740
|0.0000
|5500.06
|500775.72
|3635
|2005.11.25 18:00
|buy
|1818
|50.00
|1.1725
|1.1708
|0.0000
|3636
|2005.11.28 00:00
|s/l
|1818
|50.00
|1.1708
|1.1708
|0.0000
|-8872.74
|491902.98
|3637
|2005.11.28 02:00
|buy
|1819
|50.00
|1.1694
|1.1677
|0.0000
|3638
|2005.11.28 03:13
|close
|1819
|50.00
|1.1699
|1.1677
|0.0000
|2499.98
|494402.96
|3639
|2005.11.28 11:00
|sell
|1820
|50.00
|1.1704
|1.1721
|0.0000
|3640
|2005.11.28 14:00
|s/l
|1820
|50.00
|1.1721
|1.1721
|0.0000
|-8500.00
|485902.96
|3641
|2005.11.28 17:00
|sell
|1821
|50.00
|1.1790
|1.1807
|0.0000
|3642
|2005.11.28 18:04
|s/l
|1821
|50.00
|1.1807
|1.1807
|0.0000
|-8500.00
|477402.96
|3643
|2005.11.28 18:04
|sell
|1822
|50.00
|1.1806
|1.1823
|0.0000
|3644
|2005.11.28 18:09
|close
|1822
|50.00
|1.1800
|1.1823
|0.0000
|3000.24
|480403.20
|3645
|2005.11.28 18:09
|sell
|1823
|50.00
|1.1799
|1.1816
|0.0000
|3646
|2005.11.28 18:15
|close
|1823
|50.00
|1.1793
|1.1816
|0.0000
|3000.07
|483403.27
|3647
|2005.11.28 18:20
|sell
|1824
|50.00
|1.1799
|1.1816
|0.0000
|3648
|2005.11.28 18:27
|close
|1824
|50.00
|1.1791
|1.1816
|0.0000
|4000.23
|487403.50
|3649
|2005.11.28 18:39
|sell
|1825
|50.00
|1.1799
|1.1816
|0.0000
|3650
|2005.11.28 18:42
|close
|1825
|50.00
|1.1792
|1.1816
|0.0000
|3500.15
|490903.65
|3651
|2005.11.28 18:57
|sell
|1826
|50.00
|1.1799
|1.1816
|0.0000
|3652
|2005.11.28 20:00
|s/l
|1826
|50.00
|1.1816
|1.1816
|0.0000
|-8500.00
|482403.65
|3653
|2005.11.28 20:00
|sell
|1827
|50.00
|1.1841
|1.1858
|0.0000
|3654
|2005.11.28 20:06
|s/l
|1827
|50.00
|1.1858
|1.1858
|0.0000
|-8500.00
|473903.65
|3655
|2005.11.28 20:06
|sell
|1828
|50.00
|1.1857
|1.1874
|0.0000
|3656
|2005.11.28 20:59
|close
|1828
|50.00
|1.1846
|1.1874
|0.0000
|5500.29
|479403.94
|3657
|2005.11.28 22:00
|buy
|1829
|50.00
|1.1852
|1.1835
|0.0000
|3658
|2005.11.29 03:00
|s/l
|1829
|50.00
|1.1835
|1.1835
|0.0000
|-8872.74
|470531.21
|3659
|2005.11.29 06:32
|sell
|1830
|50.00
|1.1825
|1.1842
|0.0000
|3660
|2005.11.29 12:00
|close
|1830
|50.00
|1.1815
|1.1842
|0.0000
|4999.80
|475531.01
|3661
|2005.11.29 15:00
|buy
|1831
|50.00
|1.1757
|1.1740
|0.0000
|3662
|2005.11.29 15:10
|close
|1831
|50.00
|1.1763
|1.1740
|0.0000
|3000.00
|478531.01
|3663
|2005.11.29 15:10
|buy
|1832
|50.00
|1.1767
|1.1750
|0.0000
|3664
|2005.11.29 15:17
|close
|1832
|50.00
|1.1773
|1.1750
|0.0000
|3000.00
|481531.01
|3665
|2005.11.29 15:59
|buy
|1833
|50.00
|1.1763
|1.1746
|0.0000
|3666
|2005.11.29 16:00
|close
|1833
|50.00
|1.1779
|1.1746
|0.0000
|7999.78
|489530.79
|3667
|2005.11.29 16:00
|sell
|1834
|50.00
|1.1779
|1.1796
|0.0000
|3668
|2005.11.29 16:00
|close
|1834
|50.00
|1.1762
|1.1796
|0.0000
|8500.00
|498030.79
|3669
|2005.11.29 16:59
|sell
|1835
|50.00
|1.1783
|1.1800
|0.0000
|3670
|2005.11.29 17:00
|close
|1835
|50.00
|1.1761
|1.1800
|0.0000
|11000.09
|509030.88
|3671
|2005.11.29 17:00
|buy
|1836
|50.00
|1.1762
|1.1745
|0.0000
|3672
|2005.11.29 17:02
|close
|1836
|50.00
|1.1770
|1.1745
|0.0000
|4000.23
|513031.11
|3673
|2005.11.29 17:59
|buy
|1837
|50.00
|1.1765
|1.1748
|0.0000
|3674
|2005.11.29 18:00
|close
|1837
|50.00
|1.1776
|1.1748
|0.0000
|5500.00
|518531.11
|3675
|2005.11.30 02:10
|sell
|1838
|50.00
|1.1774
|1.1791
|0.0000
|3676
|2005.11.30 06:59
|s/l
|1838
|50.00
|1.1791
|1.1791
|0.0000
|-8500.00
|510031.11
|3677
|2005.11.30 14:40
|sell
|1839
|50.00
|1.1786
|1.1803
|0.0000
|3678
|2005.11.30 14:44
|close
|1839
|50.00
|1.1777
|1.1803
|0.0000
|4499.95
|514531.06
|3679
|2005.11.30 15:01
|buy
|1840
|50.00
|1.1762
|1.1745
|0.0000
|3680
|2005.11.30 15:28
|close
|1840
|50.00
|1.1771
|1.1745
|0.0000
|4500.00
|519031.06
|3681
|2005.11.30 17:00
|sell
|1841
|50.00
|1.1787
|1.1804
|0.0000
|3682
|2005.11.30 17:21
|close
|1841
|50.00
|1.1778
|1.1804
|0.0000
|4499.87
|523530.93
|3683
|2005.11.30 17:25
|sell
|1842
|50.00
|1.1784
|1.1801
|0.0000
|3684
|2005.11.30 17:53
|s/l
|1842
|50.00
|1.1801
|1.1801
|0.0000
|-8500.00
|515030.93
|3685
|2005.11.30 17:53
|sell
|1843
|50.00
|1.1800
|1.1817
|0.0000
|3686
|2005.11.30 17:56
|close
|1843
|50.00
|1.1791
|1.1817
|0.0000
|4499.72
|519530.65
|3687
|2005.12.01 16:00
|buy
|1844
|50.00
|1.1713
|1.1696
|0.0000
|3688
|2005.12.01 18:03
|s/l
|1844
|50.00
|1.1696
|1.1696
|0.0000
|-8500.00
|511030.65
|3689
|2005.12.01 20:00
|sell
|1845
|50.00
|1.1733
|1.1750
|0.0000
|3690
|2005.12.02 03:00
|close
|1845
|50.00
|1.1722
|1.1750
|0.0000
|5771.53
|516802.17
|3691
|2005.12.02 14:30
|buy
|1846
|50.00
|1.1695
|1.1678
|0.0000
|3692
|2005.12.02 14:30
|close
|1846
|50.00
|1.1705
|1.1678
|0.0000
|5000.00
|521802.17
|3693
|2005.12.02 14:31
|buy
|1847
|50.00
|1.1695
|1.1678
|0.0000
|3694
|2005.12.02 14:31
|close
|1847
|50.00
|1.1702
|1.1678
|0.0000
|3499.95
|525302.12
|3695
|2005.12.02 15:00
|sell
|1848
|50.00
|1.1719
|1.1736
|0.0000
|3696
|2005.12.02 15:11
|s/l
|1848
|50.00
|1.1736
|1.1736
|0.0000
|-8500.00
|516802.12
|3697
|2005.12.02 15:11
|sell
|1849
|50.00
|1.1736
|1.1753
|0.0000
|3698
|2005.12.02 15:11
|close
|1849
|50.00
|1.1725
|1.1753
|0.0000
|5499.88
|522302.00
|3699
|2005.12.02 15:11
|sell
|1850
|50.00
|1.1731
|1.1748
|0.0000
|3700
|2005.12.02 15:12
|close
|1850
|50.00
|1.1718
|1.1748
|0.0000
|6499.97
|528801.97
|3701
|2005.12.02 15:13
|sell
|1851
|50.00
|1.1718
|1.1735
|0.0000
|3702
|2005.12.02 15:23
|close
|1851
|50.00
|1.1710
|1.1735
|0.0000
|4000.00
|532801.97
|3703
|2005.12.02 15:52
|buy
|1852
|50.00
|1.1689
|1.1672
|0.0000
|3704
|2005.12.02 15:59
|close
|1852
|50.00
|1.1728
|1.1672
|0.0000
|19500.00
|552301.97
|3705
|2005.12.02 16:00
|buy
|1853
|50.00
|1.1668
|1.1651
|0.0000
|3706
|2005.12.02 16:06
|close
|1853
|50.00
|1.1678
|1.1651
|0.0000
|5000.06
|557302.03
|3707
|2005.12.02 16:06
|buy
|1854
|50.00
|1.1678
|1.1661
|0.0000
|3708
|2005.12.02 16:32
|close
|1854
|50.00
|1.1691
|1.1661
|0.0000
|6500.00
|563802.03
|3709
|2005.12.02 16:32
|buy
|1855
|50.00
|1.1690
|1.1673
|0.0000
|3710
|2005.12.02 16:32
|close
|1855
|50.00
|1.1700
|1.1673
|0.0000
|5000.00
|568802.03
|3711
|2005.12.02 16:32
|buy
|1856
|50.00
|1.1699
|1.1682
|0.0000
|3712
|2005.12.02 16:32
|close
|1856
|50.00
|1.1709
|1.1682
|0.0000
|4999.94
|573801.97
|3713
|2005.12.02 16:32
|buy
|1857
|50.00
|1.1701
|1.1684
|0.0000
|3714
|2005.12.02 16:33
|close
|1857
|50.00
|1.1711
|1.1684
|0.0000
|5000.00
|578801.97
|3715
|2005.12.02 16:33
|buy
|1858
|50.00
|1.1711
|1.1694
|0.0000
|3716
|2005.12.02 16:33
|close
|1858
|50.00
|1.1722
|1.1694
|0.0000
|5500.00
|584301.97
|3717
|2005.12.02 16:33
|buy
|1859
|50.00
|1.1698
|1.1681
|0.0000
|3718
|2005.12.02 16:35
|close
|1859
|50.00
|1.1711
|1.1681
|0.0000
|6500.05
|590802.02
|3719
|2005.12.02 16:35
|buy
|1860
|50.00
|1.1711
|1.1694
|0.0000
|3720
|2005.12.02 16:39
|s/l
|1860
|50.00
|1.1694
|1.1694
|0.0000
|-8500.00
|582302.02
|3721
|2005.12.02 16:39
|buy
|1861
|50.00
|1.1694
|1.1677
|0.0000
|3722
|2005.12.02 16:41
|close
|1861
|50.00
|1.1705
|1.1677
|0.0000
|5500.00
|587802.02
|3723
|2005.12.02 16:41
|buy
|1862
|50.00
|1.1706
|1.1689
|0.0000
|3724
|2005.12.02 16:50
|s/l
|1862
|50.00
|1.1689
|1.1689
|0.0000
|-8500.00
|579302.02
|3725
|2005.12.02 16:50
|buy
|1863
|50.00
|1.1688
|1.1671
|0.0000
|3726
|2005.12.02 16:50
|close
|1863
|50.00
|1.1698
|1.1671
|0.0000
|5000.40
|584302.42
|3727
|2005.12.02 16:50
|buy
|1864
|50.00
|1.1698
|1.1681
|0.0000
|3728
|2005.12.02 16:51
|s/l
|1864
|50.00
|1.1681
|1.1681
|0.0000
|-8500.00
|575802.42
|3729
|2005.12.02 16:51
|buy
|1865
|50.00
|1.1683
|1.1666
|0.0000
|3730
|2005.12.02 16:53
|close
|1865
|50.00
|1.1693
|1.1666
|0.0000
|5000.00
|580802.42
|3731
|2005.12.02 16:53
|buy
|1866
|50.00
|1.1696
|1.1679
|0.0000
|3732
|2005.12.02 16:59
|s/l
|1866
|50.00
|1.1679
|1.1679
|0.0000
|-8500.00
|572302.42
|3733
|2005.12.02 16:59
|buy
|1867
|50.00
|1.1666
|1.1649
|0.0000
|3734
|2005.12.02 17:00
|close
|1867
|50.00
|1.1693
|1.1649
|0.0000
|13500.00
|585802.42
|3735
|2005.12.02 17:00
|sell
|1868
|50.00
|1.1691
|1.1708
|0.0000
|3736
|2005.12.02 17:26
|s/l
|1868
|50.00
|1.1708
|1.1708
|0.0000
|-8500.00
|577302.42
|3737
|2005.12.02 17:26
|sell
|1869
|50.00
|1.1706
|1.1723
|0.0000
|3738
|2005.12.02 17:37
|close
|1869
|50.00
|1.1696
|1.1723
|0.0000
|5000.12
|582302.54
|3739
|2005.12.02 17:37
|sell
|1870
|50.00
|1.1696
|1.1713
|0.0000
|3740
|2005.12.02 18:10
|s/l
|1870
|50.00
|1.1713
|1.1713
|0.0000
|-8500.00
|573802.54
|3741
|2005.12.02 19:00
|sell
|1871
|50.00
|1.1709
|1.1726
|0.0000
|3742
|2005.12.05 01:00
|close
|1871
|50.00
|1.1702
|1.1726
|0.0000
|3771.64
|577574.18
|3743
|2005.12.05 03:00
|buy
|1872
|50.00
|1.1705
|1.1688
|0.0000
|3744
|2005.12.05 13:00
|close
|1872
|50.00
|1.1741
|1.1688
|0.0000
|18000.18
|595574.36
|3745
|2005.12.05 13:00
|sell
|1873
|50.00
|1.1741
|1.1758
|0.0000
|3746
|2005.12.05 13:35
|close
|1873
|50.00
|1.1731
|1.1758
|0.0000
|5000.00
|600574.36
|3747
|2005.12.05 13:37
|sell
|1874
|50.00
|1.1733
|1.1750
|0.0000
|3748
|2005.12.05 14:00
|s/l
|1874
|50.00
|1.1750
|1.1750
|0.0000
|-8500.00
|592074.36
|3749
|2005.12.05 18:01
|sell
|1875
|50.00
|1.1786
|1.1803
|0.0000
|3750
|2005.12.05 19:00
|s/l
|1875
|50.00
|1.1803
|1.1803
|0.0000
|-8500.00
|583574.36
|3751
|2005.12.06 01:00
|buy
|1876
|50.00
|1.1785
|1.1768
|0.0000
|3752
|2005.12.06 07:02
|close
|1876
|50.00
|1.1792
|1.1768
|0.0000
|3500.15
|587074.51
|3753
|2005.12.06 09:13
|buy
|1877
|50.00
|1.1775
|1.1758
|0.0000
|3754
|2005.12.06 09:25
|close
|1877
|50.00
|1.1781
|1.1758
|0.0000
|3000.07
|590074.58
|3755
|2005.12.06 11:00
|buy
|1878
|50.00
|1.1775
|1.1758
|0.0000
|3756
|2005.12.06 13:07
|close
|1878
|50.00
|1.1783
|1.1758
|0.0000
|4000.12
|594074.70
|3757
|2005.12.06 17:00
|sell
|1879
|50.00
|1.1775
|1.1792
|0.0000
|3758
|2005.12.06 19:00
|s/l
|1879
|50.00
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|-8500.00
|585574.70
|3759
|2005.12.07 11:00
|buy
|1880
|50.00
|1.1728
|1.1711
|0.0000
|3760
|2005.12.07 13:38
|s/l
|1880
|50.00
|1.1711
|1.1711
|0.0000
|-8500.00
|577074.70
|3761
|2005.12.07 20:00
|sell
|1881
|50.00
|1.1721
|1.1738
|0.0000
|3762
|2005.12.08 03:00
|close
|1881
|50.00
|1.1710
|1.1738
|0.0000
|6314.80
|583389.50
|3763
|2005.12.08 03:06
|buy
|1882
|50.00
|1.1713
|1.1696
|0.0000
|3764
|2005.12.08 06:00
|close
|1882
|50.00
|1.1719
|1.1696
|0.0000
|3000.07
|586389.57
|3765
|2005.12.08 17:00
|sell
|1883
|50.00
|1.1824
|1.1841
|0.0000
|3766
|2005.12.08 19:06
|s/l
|1883
|50.00
|1.1841
|1.1841
|0.0000
|-8500.00
|577889.57
|3767
|2005.12.09 09:00
|buy
|1884
|50.00
|1.1783
|1.1766
|0.0000
|3768
|2005.12.09 09:20
|close
|1884
|50.00
|1.1791
|1.1766
|0.0000
|4000.23
|581889.80
|3769
|2005.12.09 09:20
|buy
|1885
|50.00
|1.1792
|1.1775
|0.0000
|3770
|2005.12.09 10:08
|s/l
|1885
|50.00
|1.1775
|1.1775
|0.0000
|-8500.00
|573389.80
|3771
|2005.12.09 12:01
|sell
|1886
|50.00
|1.1794
|1.1811
|0.0000
|3772
|2005.12.09 13:29
|s/l
|1886
|50.00
|1.1811
|1.1811
|0.0000
|-8500.00
|564889.80
|3773
|2005.12.09 16:01
|sell
|1887
|50.00
|1.1821
|1.1838
|0.0000
|3774
|2005.12.09 16:27
|close
|1887
|50.00
|1.1816
|1.1838
|0.0000
|2500.29
|567390.09
|3775
|2005.12.09 16:37
|sell
|1888
|50.00
|1.1821
|1.1838
|0.0000
|3776
|2005.12.09 17:38
|close
|1888
|50.00
|1.1812
|1.1838
|0.0000
|4500.32
|571890.41
|3777
|2005.12.09 18:01
|buy
|1889
|50.00
|1.1823
|1.1806
|0.0000
|3778
|2005.12.09 18:33
|close
|1889
|50.00
|1.1828
|1.1806
|0.0000
|2499.98
|574390.39
|3779
|2005.12.09 18:44
|buy
|1890
|50.00
|1.1824
|1.1807
|0.0000
|3780
|2005.12.12 00:00
|s/l
|1890
|50.00
|1.1807
|1.1807
|0.0000
|-8872.74
|565517.65
|3781
|2005.12.12 02:20
|sell
|1891
|50.00
|1.1806
|1.1823
|0.0000
|3782
|2005.12.12 03:00
|s/l
|1891
|50.00
|1.1823
|1.1823
|0.0000
|-8500.00
|557017.65
|3783
|2005.12.12 10:00
|sell
|1892
|50.00
|1.1870
|1.1887
|0.0000
|3784
|2005.12.12 11:37
|s/l
|1892
|50.00
|1.1887
|1.1887
|0.0000
|-8500.00
|548517.65
|3785
|2005.12.12 14:00
|sell
|1893
|50.00
|1.1911
|1.1928
|0.0000
|3786
|2005.12.12 14:11
|s/l
|1893
|50.00
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-8500.00
|540017.65
|3787
|2005.12.12 14:11
|sell
|1894
|50.00
|1.1926
|1.1943
|0.0000
|3788
|2005.12.12 14:59
|close
|1894
|50.00
|1.1915
|1.1943
|0.0000
|5500.00
|545517.65
|3789
|2005.12.12 15:00
|sell
|1895
|50.00
|1.1953
|1.1970
|0.0000
|3790
|2005.12.12 15:33
|close
|1895
|50.00
|1.1947
|1.1970
|0.0000
|2999.92
|548517.57
|3791
|2005.12.12 15:33
|sell
|1896
|50.00
|1.1942
|1.1959
|0.0000
|3792
|2005.12.12 17:59
|s/l
|1896
|50.00
|1.1959
|1.1959
|0.0000
|-8500.00
|540017.57
|3793
|2005.12.12 21:32
|buy
|1897
|50.00
|1.1956
|1.1939
|0.0000
|3794
|2005.12.13 03:01
|close
|1897
|50.00
|1.1967
|1.1939
|0.0000
|5127.14
|545144.71
|3795
|2005.12.13 06:04
|buy
|1898
|50.00
|1.1957
|1.1940
|0.0000
|3796
|2005.12.13 10:00
|s/l
|1898
|50.00
|1.1940
|1.1940
|0.0000
|-8500.00
|536644.71
|3797
|2005.12.13 10:00
|buy
|1899
|50.00
|1.1922
|1.1905
|0.0000
|3798
|2005.12.13 14:06
|close
|1899
|50.00
|1.1931
|1.1905
|0.0000
|4499.72
|541144.43
|3799
|2005.12.13 17:40
|buy
|1900
|50.00
|1.1929
|1.1912
|0.0000
|3800
|2005.12.13 20:14
|close
|1900
|50.00
|1.1937
|1.1912
|0.0000
|3999.86
|545144.29
|3801
|2005.12.14 03:00
|sell
|1901
|50.00
|1.1990
|1.2007
|0.0000
|3802
|2005.12.14 04:00
|s/l
|1901
|50.00
|1.2007
|1.2007
|0.0000
|-8500.00
|536644.29
|3803
|2005.12.14 04:00
|sell
|1902
|50.00
|1.2022
|1.2039
|0.0000
|3804
|2005.12.14 04:55
|close
|1902
|50.00
|1.2012
|1.2039
|0.0000
|5000.40
|541644.69
|3805
|2005.12.14 04:55
|sell
|1903
|50.00
|1.2011
|1.2028
|0.0000
|3806
|2005.12.14 04:59
|s/l
|1903
|50.00
|1.2028
|1.2028
|0.0000
|-8500.00
|533144.69
|3807
|2005.12.14 04:59
|sell
|1904
|50.00
|1.2026
|1.2043
|0.0000
|3808
|2005.12.14 05:00
|close
|1904
|50.00
|1.2016
|1.2043
|0.0000
|5000.00
|538144.69
|3809
|2005.12.14 07:00
|buy
|1905
|50.00
|1.2003
|1.1986
|0.0000
|3810
|2005.12.14 08:47
|close
|1905
|50.00
|1.2011
|1.1986
|0.0000
|4000.27
|542144.96
|3811
|2005.12.14 12:06
|buy
|1906
|50.00
|1.2015
|1.1998
|0.0000
|3812
|2005.12.14 12:17
|close
|1906
|50.00
|1.2022
|1.1998
|0.0000
|3500.16
|545645.12
|3813
|2005.12.14 12:40
|buy
|1907
|50.00
|1.2023
|1.2006
|0.0000
|3814
|2005.12.14 15:00
|close
|1907
|50.00
|1.2031
|1.2006
|0.0000
|3999.64
|549644.76
|3815
|2005.12.14 16:00
|buy
|1908
|50.00
|1.2020
|1.2003
|0.0000
|3816
|2005.12.14 16:05
|close
|1908
|50.00
|1.2034
|1.2003
|0.0000
|7000.14
|556644.90
|3817
|2005.12.14 20:00
|buy
|1909
|50.00
|1.2001
|1.1984
|0.0000
|3818
|2005.12.15 01:00
|s/l
|1909
|50.00
|1.1984
|1.1984
|0.0000
|-9618.22
|547026.68
|3819
|2005.12.15 01:00
|buy
|1910
|50.00
|1.1973
|1.1956
|0.0000
|3820
|2005.12.15 01:09
|close
|1910
|50.00
|1.1984
|1.1956
|0.0000
|5499.78
|552526.46
|3821
|2005.12.15 02:12
|sell
|1911
|50.00
|1.1995
|1.2012
|0.0000
|3822
|2005.12.15 03:06
|s/l
|1911
|50.00
|1.2012
|1.2012
|0.0000
|-8500.00
|544026.46
|3823
|2005.12.15 03:59
|sell
|1912
|50.00
|1.2002
|1.2019
|0.0000
|3824
|2005.12.15 05:00
|close
|1912
|50.00
|1.1975
|1.2019
|0.0000
|13500.21
|557526.67
|3825
|2005.12.15 05:00
|buy
|1913
|50.00
|1.1972
|1.1955
|0.0000
|3826
|2005.12.15 05:18
|close
|1913
|50.00
|1.1986
|1.1955
|0.0000
|7000.14
|564526.81
|3827
|2005.12.15 05:31
|buy
|1914
|50.00
|1.1982
|1.1965
|0.0000
|3828
|2005.12.15 05:41
|close
|1914
|50.00
|1.1992
|1.1965
|0.0000
|5000.40
|569527.21
|3829
|2005.12.15 05:59
|buy
|1915
|50.00
|1.1978
|1.1961
|0.0000
|3830
|2005.12.15 06:00
|close
|1915
|50.00
|1.1993
|1.1961
|0.0000
|7500.25
|577027.46
|3831
|2005.12.15 10:17
|sell
|1916
|50.00
|1.2011
|1.2028
|0.0000
|3832
|2005.12.15 11:00
|s/l
|1916
|50.00
|1.2028
|1.2028
|0.0000
|-8500.00
|568527.46
|3833
|2005.12.15 11:00
|sell
|1917
|50.00
|1.2031
|1.2048
|0.0000
|3834
|2005.12.15 11:17
|close
|1917
|50.00
|1.2020
|1.2048
|0.0000
|5499.89
|574027.35
|3835
|2005.12.15 11:18
|sell
|1918
|50.00
|1.2012
|1.2029
|0.0000
|3836
|2005.12.15 11:59
|s/l
|1918
|50.00
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|-8500.00
|565527.35
|3837
|2005.12.15 11:59
|sell
|1919
|50.00
|1.2033
|1.2050
|0.0000
|3838
|2005.12.15 12:00
|close
|1919
|50.00
|1.2018
|1.2050
|0.0000
|7500.22
|573027.57
|3839
|2005.12.15 18:05
|sell
|1920
|50.00
|1.1976
|1.1993
|0.0000
|3840
|2005.12.15 18:13
|close
|1920
|50.00
|1.1964
|1.1993
|0.0000
|5999.93
|579027.50
|3841
|2005.12.16 02:17
|buy
|1921
|50.00
|1.1946
|1.1929
|0.0000
|3842
|2005.12.16 02:34
|close
|1921
|50.00
|1.1955
|1.1929
|0.0000
|4500.24
|583527.74
|3843
|2005.12.16 12:00
|buy
|1922
|50.00
|1.1999
|1.1982
|0.0000
|3844
|2005.12.16 13:21
|s/l
|1922
|50.00
|1.1982
|1.1982
|0.0000
|-8500.00
|575027.74
|3845
|2005.12.16 13:21
|buy
|1923
|50.00
|1.1980
|1.1963
|0.0000
|3846
|2005.12.16 14:19
|close
|1923
|50.00
|1.1990
|1.1963
|0.0000
|4999.80
|580027.54
|3847
|2005.12.16 16:00
|sell
|1924
|50.00
|1.1995
|1.2012
|0.0000
|3848
|2005.12.16 17:12
|s/l
|1924
|50.00
|1.2012
|1.2012
|0.0000
|-8500.00
|571527.54
|3849
|2005.12.19 02:26
|buy
|1925
|50.00
|1.2020
|1.2003
|0.0000
|3850
|2005.12.19 02:41
|close
|1925
|50.00
|1.2028
|1.2003
|0.0000
|4000.24
|575527.78
|3851
|2005.12.19 02:49
|buy
|1926
|50.00
|1.2020
|1.2003
|0.0000
|3852
|2005.12.19 03:13
|close
|1926
|50.00
|1.2029
|1.2003
|0.0000
|4500.32
|580028.10
|3853
|2005.12.19 12:00
|buy
|1927
|50.00
|1.2007
|1.1990
|0.0000
|3854
|2005.12.19 12:26
|close
|1927
|50.00
|1.2015
|1.1990
|0.0000
|4000.23
|584028.33
|3855
|2005.12.19 14:00
|buy
|1928
|50.00
|1.1984
|1.1967
|0.0000
|3856
|2005.12.19 15:56
|close
|1928
|50.00
|1.1994
|1.1967
|0.0000
|4999.80
|589028.13
|3857
|2005.12.19 21:08
|sell
|1929
|50.00
|1.2010
|1.2027
|0.0000
|3858
|2005.12.20 03:00
|close
|1929
|50.00
|1.1998
|1.2027
|0.0000
|6271.61
|595299.74
|3859
|2005.12.20 15:00
|buy
|1930
|50.00
|1.1933
|1.1916
|0.0000
|3860
|2005.12.20 16:00
|s/l
|1930
|50.00
|1.1916
|1.1916
|0.0000
|-8500.00
|586799.74
|3861
|2005.12.21 10:39
|sell
|1931
|50.00
|1.1896
|1.1913
|0.0000
|3862
|2005.12.21 11:42
|close
|1931
|50.00
|1.1884
|1.1913
|0.0000
|5999.97
|592799.71
|3863
|2005.12.21 13:00
|buy
|1932
|50.00
|1.1874
|1.1857
|0.0000
|3864
|2005.12.21 14:47
|s/l
|1932
|50.00
|1.1857
|1.1857
|0.0000
|-8500.00
|584299.71
|3865
|2005.12.21 20:00
|sell
|1933
|50.00
|1.1828
|1.1845
|0.0000
|3866
|2005.12.21 21:59
|s/l
|1933
|50.00
|1.1845
|1.1845
|0.0000
|-8500.00
|575799.71
|3867
|2005.12.22 09:46
|buy
|1934
|50.00
|1.1820
|1.1803
|0.0000
|3868
|2005.12.22 09:59
|close
|1934
|50.00
|1.1831
|1.1803
|0.0000
|5499.96
|581299.67
|3869
|2005.12.22 16:00
|sell
|1935
|50.00
|1.1863
|1.1880
|0.0000
|3870
|2005.12.22 17:40
|s/l
|1935
|50.00
|1.1880
|1.1880
|0.0000
|-8500.00
|572799.67
|3871
|2005.12.22 19:02
|buy
|1936
|50.00
|1.1863
|1.1846
|0.0000
|3872
|2005.12.22 19:56
|close
|1936
|50.00
|1.1872
|1.1846
|0.0000
|4499.72
|577299.39
|3873
|2005.12.23 11:01
|sell
|1937
|50.00
|1.1881
|1.1898
|0.0000
|3874
|2005.12.23 11:38
|close
|1937
|50.00
|1.1873
|1.1898
|0.0000
|3999.64
|581299.03
|3875
|2005.12.23 11:59
|sell
|1938
|50.00
|1.1882
|1.1899
|0.0000
|3876
|2005.12.23 13:00
|close
|1938
|50.00
|1.1864
|1.1899
|0.0000
|9000.00
|590299.03
|3877
|2005.12.23 13:00
|buy
|1939
|50.00
|1.1850
|1.1833
|0.0000
|3878
|2005.12.23 13:11
|close
|1939
|50.00
|1.1858
|1.1833
|0.0000
|3999.78
|594298.81
|3879
|2005.12.23 13:16
|buy
|1940
|50.00
|1.1854
|1.1837
|0.0000
|3880
|2005.12.23 15:00
|s/l
|1940
|50.00
|1.1837
|1.1837
|0.0000
|-8500.00
|585798.81
|3881
|2005.12.23 16:04
|sell
|1941
|50.00
|1.1847
|1.1864
|0.0000
|3882
|2005.12.23 17:00
|s/l
|1941
|50.00
|1.1864
|1.1864
|0.0000
|-8500.00
|577298.81
|3883
|2005.12.23 17:00
|sell
|1942
|50.00
|1.1865
|1.1882
|0.0000
|3884
|2005.12.23 17:30
|close
|1942
|50.00
|1.1856
|1.1882
|0.0000
|4499.72
|581798.53
|3885
|2005.12.23 17:59
|sell
|1943
|50.00
|1.1868
|1.1885
|0.0000
|3886
|2005.12.23 18:00
|close
|1943
|50.00
|1.1853
|1.1885
|0.0000
|7500.20
|589298.73
|3887
|2005.12.23 18:23
|buy
|1944
|50.00
|1.1850
|1.1833
|0.0000
|3888
|2005.12.23 18:50
|close
|1944
|50.00
|1.1863
|1.1833
|0.0000
|6500.20
|595798.93
|3889
|2005.12.23 19:37
|sell
|1945
|50.00
|1.1865
|1.1882
|0.0000
|3890
|2005.12.27 08:45
|close
|1945
|50.00
|1.1842
|1.1882
|0.0000
|12043.04
|607841.97
|3891
|2005.12.27 09:00
|sell
|1946
|50.00
|1.1845
|1.1862
|0.0000
|3892
|2005.12.27 10:00
|s/l
|1946
|50.00
|1.1862
|1.1862
|0.0000
|-8500.00
|599341.97
|3893
|2005.12.27 10:00
|sell
|1947
|50.00
|1.1868
|1.1885
|0.0000
|3894
|2005.12.27 12:00
|close
|1947
|50.00
|1.1856
|1.1885
|0.0000
|5999.97
|605341.94
|3895
|2005.12.27 16:12
|sell
|1948
|50.00
|1.1858
|1.1875
|0.0000
|3896
|2005.12.27 21:00
|close
|1948
|50.00
|1.1849
|1.1875
|0.0000
|4499.78
|609841.72
|3897
|2005.12.28 08:00
|sell
|1949
|50.00
|1.1870
|1.1887
|0.0000
|3898
|2005.12.28 09:00
|s/l
|1949
|50.00
|1.1887
|1.1887
|0.0000
|-8500.00
|601341.72
|3899
|2005.12.28 09:00
|sell
|1950
|50.00
|1.1921
|1.1938
|0.0000
|3900
|2005.12.28 09:45
|close
|1950
|50.00
|1.1913
|1.1938
|0.0000
|4000.00
|605341.72
|3901
|2005.12.28 09:45
|sell
|1951
|50.00
|1.1912
|1.1929
|0.0000
|3902
|2005.12.28 11:00
|close
|1951
|50.00
|1.1903
|1.1929
|0.0000
|4500.23
|609841.95
|3903
|2005.12.28 11:00
|buy
|1952
|50.00
|1.1901
|1.1884
|0.0000
|3904
|2005.12.28 11:10
|close
|1952
|50.00
|1.1907
|1.1884
|0.0000
|3000.07
|612842.02
|3905
|2005.12.28 11:11
|buy
|1953
|50.00
|1.1910
|1.1893
|0.0000
|3906
|2005.12.28 12:00
|close
|1953
|50.00
|1.1920
|1.1893
|0.0000
|5000.24
|617842.26
|3907
|2005.12.28 13:00
|buy
|1954
|50.00
|1.1916
|1.1899
|0.0000
|3908
|2005.12.28 13:16
|close
|1954
|50.00
|1.1925
|1.1899
|0.0000
|4499.72
|622341.98
|3909
|2005.12.28 15:02
|buy
|1955
|50.00
|1.1912
|1.1895
|0.0000
|3910
|2005.12.28 15:30
|close
|1955
|50.00
|1.1920
|1.1895
|0.0000
|4000.08
|626342.06
|3911
|2005.12.28 15:59
|buy
|1956
|50.00
|1.1911
|1.1894
|0.0000
|3912
|2005.12.28 16:00
|close
|1956
|50.00
|1.1921
|1.1894
|0.0000
|5000.24
|631342.30
|3913
|2005.12.28 17:12
|buy
|1957
|50.00
|1.1906
|1.1889
|0.0000
|3914
|2005.12.28 17:59
|close
|1957
|50.00
|1.1916
|1.1889
|0.0000
|4999.98
|636342.28
|3915
|2005.12.28 18:00
|buy
|1958
|50.00
|1.1876
|1.1859
|0.0000
|3916
|2005.12.28 19:00
|s/l
|1958
|50.00
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|-8500.00
|627842.28
|3917
|2005.12.28 19:00
|buy
|1959
|50.00
|1.1837
|1.1820
|0.0000
|3918
|2005.12.29 01:37
|close
|1959
|50.00
|1.1849
|1.1820
|0.0000
|4881.52
|632723.81
|3919
|2005.12.29 11:00
|buy
|1960
|50.00
|1.1847
|1.1830
|0.0000
|3920
|2005.12.29 11:31
|close
|1960
|50.00
|1.1854
|1.1830
|0.0000
|3500.15
|636223.96
|3921
|2005.12.29 11:31
|buy
|1961
|50.00
|1.1854
|1.1837
|0.0000
|3922
|2005.12.29 13:55
|s/l
|1961
|50.00
|1.1837
|1.1837
|0.0000
|-8500.00
|627723.96
|3923
|2005.12.29 15:00
|buy
|1962
|50.00
|1.1833
|1.1816
|0.0000
|3924
|2005.12.29 17:00
|close
|1962
|50.00
|1.1841
|1.1816
|0.0000
|4000.16
|631724.12
|3925
|2005.12.30 04:01
|sell
|1963
|50.00
|1.1863
|1.1880
|0.0000
|3926
|2005.12.30 05:23
|s/l
|1963
|50.00
|1.1880
|1.1880
|0.0000
|-8500.00
|623224.12
|3927
|2005.12.30 08:00
|sell
|1964
|50.00
|1.1880
|1.1897
|0.0000
|3928
|2005.12.30 08:24
|close
|1964
|50.00
|1.1872
|1.1897
|0.0000
|3999.82
|627223.94
|3929
|2005.12.30 08:59
|sell
|1965
|50.00
|1.1883
|1.1900
|0.0000
|3930
|2005.12.30 09:00
|close
|1965
|50.00
|1.1862
|1.1900
|0.0000
|10500.00
|637723.94
|3931
|2005.12.30 10:01
|buy
|1966
|50.00
|1.1851
|1.1834
|0.0000
|3932
|2005.12.30 11:00
|s/l
|1966
|50.00
|1.1834
|1.1834
|0.0000
|-8500.00
|629223.94
|3933
|2005.12.30 15:07
|buy
|1967
|50.00
|1.1790
|1.1773
|0.0000
|3934
|2005.12.30 15:54
|close
|1967
|50.00
|1.1799
|1.1773
|0.0000
|4500.07
|633724.01
|3935
|2005.12.30 18:00
|sell
|1968
|50.00
|1.1843
|1.1860
|0.0000
|3936
|2005.12.30 18:02
|close
|1968
|50.00
|1.1831
|1.1860
|0.0000
|6000.00
|639724.01
|3937
|2005.12.30 18:02
|sell
|1969
|50.00
|1.1827
|1.1844
|0.0000
|3938
|2005.12.30 19:00
|s/l
|1969
|50.00
|1.1844
|1.1844
|0.0000
|-8500.00
|631224.01
|3939
|2005.12.30 19:00
|buy
|1970
|50.00
|1.1832
|1.1815
|0.0000
|3940
|2006.01.03 08:00
|close
|1970
|50.00
|1.1878
|1.1815
|0.0000
|22254.52
|653478.53
|3941
|2006.01.03 08:00
|buy
|1971
|50.00
|1.1880
|1.1863
|0.0000
|3942
|2006.01.03 09:00
|close
|1971
|50.00
|1.1893
|1.1863
|0.0000
|6500.00
|659978.53
|3943
|2006.01.03 10:00
|buy
|1972
|50.00
|1.1881
|1.1864
|0.0000
|3944
|2006.01.03 17:00
|close
|1972
|50.00
|1.1932
|1.1864
|0.0000
|25500.26
|685478.79
|3945
|2006.01.04 01:02
|sell
|1973
|50.00
|1.2027
|1.2044
|0.0000
|3946
|2006.01.04 03:00
|s/l
|1973
|50.00
|1.2044
|1.2044
|0.0000
|-8500.00
|676978.79
|3947
|2006.01.04 04:00
|sell
|1974
|50.00
|1.2067
|1.2084
|0.0000
|3948
|2006.01.04 08:39
|close
|1974
|50.00
|1.2049
|1.2084
|0.0000
|8999.84
|685978.63
|3949
|2006.01.04 12:03
|buy
|1975
|50.00
|1.2058
|1.2041
|0.0000
|3950
|2006.01.04 12:59
|close
|1975
|50.00
|1.2065
|1.2041
|0.0000
|3500.15
|689478.78
|3951
|2006.01.04 16:00
|buy
|1976
|50.00
|1.2084
|1.2067
|0.0000
|3952
|2006.01.04 17:11
|close
|1976
|50.00
|1.2093
|1.2067
|0.0000
|4500.21
|693978.99
|3953
|2006.01.04 23:59
|buy
|1977
|50.00
|1.2120
|1.2103
|0.0000
|3954
|2006.01.05 01:38
|s/l
|1977
|50.00
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-9618.22
|684360.77
|3955
|2006.01.05 04:12
|buy
|1978
|50.00
|1.2105
|1.2088
|0.0000
|3956
|2006.01.05 09:08
|s/l
|1978
|50.00
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-8500.00
|675860.77
|3957
|2006.01.05 10:59
|sell
|1979
|50.00
|1.2107
|1.2124
|0.0000
|3958
|2006.01.05 11:01
|close
|1979
|50.00
|1.2098
|1.2124
|0.0000
|4500.00
|680360.77
|3959
|2006.01.05 13:49
|sell
|1980
|50.00
|1.2094
|1.2111
|0.0000
|3960
|2006.01.05 14:31
|close
|1980
|50.00
|1.2083
|1.2111
|0.0000
|5500.00
|685860.77
|3961
|2006.01.05 15:01
|buy
|1981
|50.00
|1.2080
|1.2063
|0.0000
|3962
|2006.01.05 15:16
|close
|1981
|50.00
|1.2088
|1.2063
|0.0000
|3999.85
|689860.62
|3963
|2006.01.05 22:06
|buy
|1982
|50.00
|1.2101
|1.2084
|0.0000
|3964
|2006.01.05 23:00
|close
|1982
|50.00
|1.2110
|1.2084
|0.0000
|4499.89
|694360.51
|3965
|2006.01.06 00:00
|buy
|1983
|50.00
|1.2102
|1.2085
|0.0000
|3966
|2006.01.06 02:02
|close
|1983
|50.00
|1.2111
|1.2085
|0.0000
|4500.32
|698860.83
|3967
|2006.01.06 03:00
|buy
|1984
|50.00
|1.2088
|1.2071
|0.0000
|3968
|2006.01.06 10:14
|close
|1984
|50.00
|1.2096
|1.2071
|0.0000
|3999.64
|702860.47
|3969
|2006.01.06 16:00
|buy
|1985
|50.00
|1.2153
|1.2136
|0.0000
|3970
|2006.01.06 16:03
|close
|1985
|50.00
|1.2162
|1.2136
|0.0000
|4499.72
|707360.19
|3971
|2006.01.06 16:06
|buy
|1986
|50.00
|1.2153
|1.2136
|0.0000
|3972
|2006.01.06 16:11
|close
|1986
|50.00
|1.2162
|1.2136
|0.0000
|4499.75
|711859.94
|3973
|2006.01.06 16:25
|buy
|1987
|50.00
|1.2154
|1.2137
|0.0000
|3974
|2006.01.09 01:00
|s/l
|1987
|50.00
|1.2137
|1.2137
|0.0000
|-8872.74
|702987.21
|3975
|2006.01.09 03:00
|buy
|1988
|50.00
|1.2146
|1.2129
|0.0000
|3976
|2006.01.09 08:00
|s/l
|1988
|50.00
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-8500.00
|694487.21
|3977
|2006.01.09 10:00
|buy
|1989
|50.00
|1.2090
|1.2073
|0.0000
|3978
|2006.01.09 11:16
|s/l
|1989
|50.00
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-8500.00
|685987.21
|3979
|2006.01.09 13:01
|buy
|1990
|50.00
|1.2073
|1.2056
|0.0000
|3980
|2006.01.09 13:27
|close
|1990
|50.00
|1.2079
|1.2056
|0.0000
|3000.07
|688987.28
|3981
|2006.01.09 18:00
|buy
|1991
|50.00
|1.2063
|1.2046
|0.0000
|3982
|2006.01.09 18:32
|close
|1991
|50.00
|1.2070
|1.2046
|0.0000
|3500.15
|692487.43
|3983
|2006.01.09 18:59
|buy
|1992
|50.00
|1.2065
|1.2048
|0.0000
|3984
|2006.01.09 19:00
|close
|1992
|50.00
|1.2077
|1.2048
|0.0000
|6000.07
|698487.50
|3985
|2006.01.10 12:00
|sell
|1993
|50.00
|1.2105
|1.2122
|0.0000
|3986
|2006.01.10 12:03
|close
|1993
|50.00
|1.2096
|1.2122
|0.0000
|4499.72
|702987.22
|3987
|2006.01.10 12:03
|sell
|1994
|50.00
|1.2099
|1.2116
|0.0000
|3988
|2006.01.10 12:22
|close
|1994
|50.00
|1.2089
|1.2116
|0.0000
|5000.40
|707987.62
|3989
|2006.01.10 12:59
|sell
|1995
|50.00
|1.2109
|1.2126
|0.0000
|3990
|2006.01.10 13:00
|close
|1995
|50.00
|1.2091
|1.2126
|0.0000
|9000.13
|716987.75
|3991
|2006.01.10 13:01
|buy
|1996
|50.00
|1.2089
|1.2072
|0.0000
|3992
|2006.01.10 15:00
|s/l
|1996
|50.00
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-8500.00
|708487.75
|3993
|2006.01.10 15:04
|buy
|1997
|50.00
|1.2053
|1.2036
|0.0000
|3994
|2006.01.10 15:58
|close
|1997
|50.00
|1.2063
|1.2036
|0.0000
|4999.70
|713487.45
|3995
|2006.01.10 18:00
|buy
|1998
|50.00
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|3996
|2006.01.10 18:46
|close
|1998
|50.00
|1.2068
|1.2043
|0.0000
|3999.64
|717487.09
|3997
|2006.01.11 12:40
|sell
|1999
|50.00
|1.2073
|1.2090
|0.0000
|3998
|2006.01.11 13:00
|close
|1999
|50.00
|1.2065
|1.2090
|0.0000
|4000.00
|721487.09
|3999
|2006.01.11 13:00
|sell
|2000
|50.00
|1.2075
|1.2092
|0.0000
|4000
|2006.01.11 14:06
|s/l
|2000
|50.00
|1.2092
|1.2092
|0.0000
|-8500.00
|712987.09
|4001
|2006.01.11 16:00
|sell
|2001
|50.00
|1.2108
|1.2125
|0.0000
|4002
|2006.01.11 16:18
|close
|2001
|50.00
|1.2099
|1.2125
|0.0000
|4500.26
|717487.35
|4003
|2006.01.11 17:00
|buy
|2002
|50.00
|1.2098
|1.2081
|0.0000
|4004
|2006.01.11 17:22
|close
|2002
|50.00
|1.2106
|1.2081
|0.0000
|4000.23
|721487.58
|4005
|2006.01.11 17:22
|buy
|2003
|50.00
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|4006
|2006.01.11 17:22
|close
|2003
|50.00
|1.2106
|1.2082
|0.0000
|3500.15
|724987.73
|4007
|2006.01.11 17:59
|buy
|2004
|50.00
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|4008
|2006.01.11 18:00
|close
|2004
|50.00
|1.2130
|1.2082
|0.0000
|15500.00
|740487.73
|4009
|2006.01.11 18:00
|sell
|2005
|50.00
|1.2130
|1.2147
|0.0000
|4010
|2006.01.12 03:00
|s/l
|2005
|50.00
|1.2147
|1.2147
|0.0000
|-7685.09
|732802.63
|4011
|2006.01.12 06:48
|buy
|2006
|50.00
|1.2140
|1.2123
|0.0000
|4012
|2006.01.12 07:14
|close
|2006
|50.00
|1.2147
|1.2123
|0.0000
|3499.92
|736302.55
|4013
|2006.01.12 07:14
|sell
|2007
|50.00
|1.2147
|1.2164
|0.0000
|4014
|2006.01.12 09:03
|close
|2007
|50.00
|1.2140
|1.2164
|0.0000
|3500.23
|739802.78
|4015
|2006.01.12 09:20
|buy
|2008
|50.00
|1.2138
|1.2121
|0.0000
|4016
|2006.01.12 09:59
|close
|2008
|50.00
|1.2147
|1.2121
|0.0000
|4499.80
|744302.58
|4017
|2006.01.12 15:00
|buy
|2009
|50.00
|1.2080
|1.2063
|0.0000
|4018
|2006.01.12 16:00
|s/l
|2009
|50.00
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|-8500.00
|735802.58
|4019
|2006.01.13 08:00
|sell
|2010
|50.00
|1.2058
|1.2075
|0.0000
|4020
|2006.01.13 09:00
|s/l
|2010
|50.00
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-8500.00
|727302.58
|4021
|2006.01.13 09:00
|sell
|2011
|50.00
|1.2073
|1.2090
|0.0000
|4022
|2006.01.13 09:57
|close
|2011
|50.00
|1.2061
|1.2090
|0.0000
|5999.74
|733302.32
|4023
|2006.01.13 12:01
|buy
|2012
|50.00
|1.2058
|1.2041
|0.0000
|4024
|2006.01.13 14:00
|s/l
|2012
|50.00
|1.2041
|1.2041
|0.0000
|-8500.00
|724802.32
|4025
|2006.01.13 14:00
|buy
|2013
|50.00
|1.2043
|1.2026
|0.0000
|4026
|2006.01.13 14:26
|close
|2013
|50.00
|1.2050
|1.2026
|0.0000
|3499.94
|728302.26
|4027
|2006.01.13 14:28
|buy
|2014
|50.00
|1.2050
|1.2033
|0.0000
|4028
|2006.01.13 14:31
|close
|2014
|50.00
|1.2057
|1.2033
|0.0000
|3499.95
|731802.21
|4029
|2006.01.13 14:59
|buy
|2015
|50.00
|1.2042
|1.2025
|0.0000
|4030
|2006.01.13 15:00
|close
|2015
|50.00
|1.2065
|1.2025
|0.0000
|11500.27
|743302.48
|4031
|2006.01.13 15:11
|sell
|2016
|50.00
|1.2069
|1.2086
|0.0000
|4032
|2006.01.13 15:20
|close
|2016
|50.00
|1.2053
|1.2086
|0.0000
|7999.70
|751302.18
|4033
|2006.01.13 15:20
|sell
|2017
|50.00
|1.2054
|1.2071
|0.0000
|4034
|2006.01.13 16:38
|s/l
|2017
|50.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-8500.00
|742802.18
|4035
|2006.01.13 16:59
|buy
|2018
|50.00
|1.2055
|1.2038
|0.0000
|4036
|2006.01.13 17:00
|close
|2018
|50.00
|1.2075
|1.2038
|0.0000
|9999.90
|752802.08
|4037
|2006.01.13 17:01
|sell
|2019
|50.00
|1.2076
|1.2093
|0.0000
|4038
|2006.01.13 17:10
|close
|2019
|50.00
|1.2067
|1.2093
|0.0000
|4499.72
|757301.80
|4039
|2006.01.13 17:23
|sell
|2020
|50.00
|1.2076
|1.2093
|0.0000
|4040
|2006.01.13 17:26
|s/l
|2020
|50.00
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-8500.00
|748801.80
|4041
|2006.01.13 17:26
|sell
|2021
|50.00
|1.2091
|1.2108
|0.0000
|4042
|2006.01.13 17:59
|close
|2021
|50.00
|1.2080
|1.2108
|0.0000
|5500.00
|754301.80
|4043
|2006.01.13 19:00
|sell
|2022
|50.00
|1.2138
|1.2155
|0.0000
|4044
|2006.01.13 19:51
|close
|2022
|50.00
|1.2128
|1.2155
|0.0000
|4999.81
|759301.61
|4045
|2006.01.13 19:53
|sell
|2023
|50.00
|1.2128
|1.2145
|0.0000
|4046
|2006.01.16 00:00
|s/l
|2023
|50.00
|1.2145
|1.2145
|0.0000
|-8228.36
|751073.25
|4047
|2006.01.16 02:03
|buy
|2024
|50.00
|1.2161
|1.2144
|0.0000
|4048
|2006.01.16 07:00
|s/l
|2024
|50.00
|1.2144
|1.2144
|0.0000
|-8500.00
|742573.25
|4049
|2006.01.16 07:35
|buy
|2025
|50.00
|1.2138
|1.2121
|0.0000
|4050
|2006.01.16 08:00
|close
|2025
|50.00
|1.2145
|1.2121
|0.0000
|3499.80
|746073.05
|4051
|2006.01.16 10:02
|buy
|2026
|50.00
|1.2141
|1.2124
|0.0000
|4052
|2006.01.16 10:34
|close
|2026
|50.00
|1.2147
|1.2124
|0.0000
|3000.07
|749073.12
|4053
|2006.01.16 12:15
|buy
|2027
|50.00
|1.2143
|1.2126
|0.0000
|4054
|2006.01.16 14:00
|s/l
|2027
|50.00
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-8500.00
|740573.12
|4055
|2006.01.16 18:07
|buy
|2028
|50.00
|1.2115
|1.2098
|0.0000
|4056
|2006.01.16 22:04
|close
|2028
|50.00
|1.2121
|1.2098
|0.0000
|3000.06
|743573.18
|4057
|2006.01.17 00:00
|buy
|2029
|50.00
|1.2116
|1.2099
|0.0000
|4058
|2006.01.17 02:00
|s/l
|2029
|50.00
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-8500.00
|735073.18
|4059
|2006.01.17 02:00
|buy
|2030
|50.00
|1.2087
|1.2070
|0.0000
|4060
|2006.01.17 02:52
|close
|2030
|50.00
|1.2095
|1.2070
|0.0000
|3999.64
|739072.82
|4061
|2006.01.17 02:53
|buy
|2031
|50.00
|1.2096
|1.2079
|0.0000
|4062
|2006.01.17 04:02
|close
|2031
|50.00
|1.2103
|1.2079
|0.0000
|3499.55
|742572.37
|4063
|2006.01.17 05:31
|sell
|2032
|50.00
|1.2112
|1.2129
|0.0000
|4064
|2006.01.17 08:14
|s/l
|2032
|50.00
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-8500.00
|734072.37
|4065
|2006.01.17 09:01
|sell
|2033
|50.00
|1.2136
|1.2153
|0.0000
|4066
|2006.01.17 09:21
|close
|2033
|50.00
|1.2129
|1.2153
|0.0000
|3500.15
|737572.52
|4067
|2006.01.17 10:09
|buy
|2034
|50.00
|1.2126
|1.2109
|0.0000
|4068
|2006.01.17 11:00
|s/l
|2034
|50.00
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-8500.00
|729072.52
|4069
|2006.01.17 14:52
|buy
|2035
|50.00
|1.2067
|1.2050
|0.0000
|4070
|2006.01.17 14:59
|close
|2035
|50.00
|1.2086
|1.2050
|0.0000
|9499.73
|738572.25
|4071
|2006.01.18 06:11
|buy
|2036
|50.00
|1.2096
|1.2079
|0.0000
|4072
|2006.01.18 09:00
|close
|2036
|50.00
|1.2114
|1.2079
|0.0000
|9000.16
|747572.41
|4073
|2006.01.18 09:00
|sell
|2037
|50.00
|1.2121
|1.2138
|0.0000
|4074
|2006.01.18 10:00
|s/l
|2037
|50.00
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|-8500.00
|739072.41
|4075
|2006.01.18 10:00
|sell
|2038
|50.00
|1.2136
|1.2153
|0.0000
|4076
|2006.01.18 10:06
|close
|2038
|50.00
|1.2129
|1.2153
|0.0000
|3500.20
|742572.61
|4077
|2006.01.18 10:11
|sell
|2039
|50.00
|1.2136
|1.2153
|0.0000
|4078
|2006.01.18 10:18
|close
|2039
|50.00
|1.2129
|1.2153
|0.0000
|3500.15
|746072.76
|4079
|2006.01.18 10:59
|sell
|2040
|50.00
|1.2138
|1.2155
|0.0000
|4080
|2006.01.18 11:00
|close
|2040
|50.00
|1.2112
|1.2155
|0.0000
|13000.00
|759072.76
|4081
|2006.01.18 15:00
|sell
|2041
|50.00
|1.2139
|1.2156
|0.0000
|4082
|2006.01.18 15:02
|close
|2041
|50.00
|1.2128
|1.2156
|0.0000
|5499.85
|764572.61
|4083
|2006.01.18 15:34
|sell
|2042
|50.00
|1.2150
|1.2167
|0.0000
|4084
|2006.01.18 16:01
|close
|2042
|50.00
|1.2137
|1.2167
|0.0000
|6500.00
|771072.61
|4085
|2006.01.18 17:00
|buy
|2043
|50.00
|1.2100
|1.2083
|0.0000
|4086
|2006.01.18 18:00
|s/l
|2043
|50.00
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-8500.00
|762572.61
|4087
|2006.01.18 18:00
|buy
|2044
|50.00
|1.2082
|1.2065
|0.0000
|4088
|2006.01.18 20:00
|close
|2044
|50.00
|1.2092
|1.2065
|0.0000
|5000.28
|767572.89
|4089
|2006.01.18 20:59
|sell
|2045
|50.00
|1.2099
|1.2116
|0.0000
|4090
|2006.01.18 22:42
|s/l
|2045
|50.00
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-8500.00
|759072.89
|4091
|2006.01.19 02:00
|buy
|2046
|50.00
|1.2094
|1.2077
|0.0000
|4092
|2006.01.19 02:18
|close
|2046
|50.00
|1.2101
|1.2077
|0.0000
|3500.15
|762573.04
|4093
|2006.01.19 10:00
|buy
|2047
|50.00
|1.2077
|1.2060
|0.0000
|4094
|2006.01.19 10:58
|close
|2047
|50.00
|1.2085
|1.2060
|0.0000
|4000.10
|766573.14
|4095
|2006.01.19 17:00
|sell
|2048
|50.00
|1.2111
|1.2128
|0.0000
|4096
|2006.01.19 18:06
|close
|2048
|50.00
|1.2104
|1.2128
|0.0000
|3500.00
|770073.14
|4097
|2006.01.19 18:07
|buy
|2049
|50.00
|1.2107
|1.2090
|0.0000
|4098
|2006.01.19 18:31
|close
|2049
|50.00
|1.2116
|1.2090
|0.0000
|4499.99
|774573.13
|4099
|2006.01.19 20:53
|buy
|2050
|50.00
|1.2097
|1.2080
|0.0000
|4100
|2006.01.20 03:00
|s/l
|2050
|50.00
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-8872.74
|765700.39
|4101
|2006.01.20 03:01
|buy
|2051
|50.00
|1.2080
|1.2063
|0.0000
|4102
|2006.01.20 15:00
|close
|2051
|50.00
|1.2089
|1.2063
|0.0000
|4499.72
|770200.11
|4103
|2006.01.20 15:00
|sell
|2052
|50.00
|1.2093
|1.2110
|0.0000
|4104
|2006.01.20 15:50
|close
|2052
|50.00
|1.2082
|1.2110
|0.0000
|5500.00
|775700.11
|4105
|2006.01.20 15:56
|sell
|2053
|50.00
|1.2093
|1.2110
|0.0000
|4106
|2006.01.20 20:00
|s/l
|2053
|50.00
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|-8500.00
|767200.11
|4107
|2006.01.20 20:00
|sell
|2054
|50.00
|1.2127
|1.2144
|0.0000
|4108
|2006.01.20 22:41
|s/l
|2054
|50.00
|1.2144
|1.2144
|0.0000
|-8500.00
|758700.11
|4109
|2006.01.23 01:00
|sell
|2055
|50.00
|1.2164
|1.2181
|0.0000
|4110
|2006.01.23 02:00
|s/l
|2055
|50.00
|1.2181
|1.2181
|0.0000
|-8500.00
|750200.11
|4111
|2006.01.23 02:00
|sell
|2056
|50.00
|1.2221
|1.2238
|0.0000
|4112
|2006.01.23 02:56
|s/l
|2056
|50.00
|1.2238
|1.2238
|0.0000
|-8500.00
|741700.11
|4113
|2006.01.23 02:56
|sell
|2057
|50.00
|1.2236
|1.2253
|0.0000
|4114
|2006.01.23 03:00
|close
|2057
|50.00
|1.2226
|1.2253
|0.0000
|5000.15
|746700.26
|4115
|2006.01.23 04:03
|buy
|2058
|50.00
|1.2233
|1.2216
|0.0000
|4116
|2006.01.23 04:35
|close
|2058
|50.00
|1.2240
|1.2216
|0.0000
|3500.16
|750200.42
|4117
|2006.01.23 05:00
|sell
|2059
|50.00
|1.2248
|1.2265
|0.0000
|4118
|2006.01.23 05:08
|close
|2059
|50.00
|1.2240
|1.2265
|0.0000
|4000.23
|754200.65
|4119
|2006.01.23 11:00
|sell
|2060
|50.00
|1.2260
|1.2277
|0.0000
|4120
|2006.01.23 12:00
|s/l
|2060
|50.00
|1.2277
|1.2277
|0.0000
|-8500.00
|745700.65
|4121
|2006.01.23 13:37
|buy
|2061
|50.00
|1.2281
|1.2264
|0.0000
|4122
|2006.01.23 14:59
|close
|2061
|50.00
|1.2289
|1.2264
|0.0000
|3999.86
|749700.51
|4123
|2006.01.23 15:04
|buy
|2062
|50.00
|1.2283
|1.2266
|0.0000
|4124
|2006.01.23 19:01
|close
|2062
|50.00
|1.2293
|1.2266
|0.0000
|5000.11
|754700.62
|4125
|2006.01.23 21:21
|sell
|2063
|50.00
|1.2304
|1.2321
|0.0000
|4126
|2006.01.24 03:00
|close
|2063
|50.00
|1.2295
|1.2321
|0.0000
|4771.53
|759472.15
|4127
|2006.01.24 15:00
|buy
|2064
|50.00
|1.2263
|1.2246
|0.0000
|4128
|2006.01.24 15:06
|close
|2064
|50.00
|1.2272
|1.2246
|0.0000
|4500.16
|763972.31
|4129
|2006.01.24 22:07
|buy
|2065
|50.00
|1.2280
|1.2263
|0.0000
|4130
|2006.01.25 01:00
|s/l
|2065
|50.00
|1.2263
|1.2263
|0.0000
|-8872.74
|755099.57
|4131
|2006.01.25 12:00
|buy
|2066
|50.00
|1.2297
|1.2280
|0.0000
|4132
|2006.01.25 12:54
|close
|2066
|50.00
|1.2306
|1.2280
|0.0000
|4499.72
|759599.29
|4133
|2006.01.25 12:55
|buy
|2067
|50.00
|1.2306
|1.2289
|0.0000
|4134
|2006.01.25 15:00
|s/l
|2067
|50.00
|1.2289
|1.2289
|0.0000
|-8500.00
|751099.29
|4135
|2006.01.25 15:00
|buy
|2068
|50.00
|1.2270
|1.2253
|0.0000
|4136
|2006.01.25 16:47
|s/l
|2068
|50.00
|1.2253
|1.2253
|0.0000
|-8500.00
|742599.29
|4137
|2006.01.25 19:00
|sell
|2069
|50.00
|1.2269
|1.2286
|0.0000
|4138
|2006.01.25 21:00
|close
|2069
|50.00
|1.2259
|1.2286
|0.0000
|4999.81
|747599.10
|4139
|2006.01.25 22:00
|buy
|2070
|50.00
|1.2242
|1.2225
|0.0000
|4140
|2006.01.26 02:01
|close
|2070
|50.00
|1.2251
|1.2225
|0.0000
|3382.09
|750981.19
|4141
|2006.01.26 09:59
|sell
|2071
|50.00
|1.2266
|1.2283
|0.0000
|4142
|2006.01.26 10:00
|close
|2071
|50.00
|1.2246
|1.2283
|0.0000
|10000.00
|760981.19
|4143
|2006.01.26 10:00
|buy
|2072
|50.00
|1.2246
|1.2229
|0.0000
|4144
|2006.01.26 11:03
|close
|2072
|50.00
|1.2257
|1.2229
|0.0000
|5500.10
|766481.29
|4145
|2006.01.26 16:37
|buy
|2073
|50.00
|1.2247
|1.2230
|0.0000
|4146
|2006.01.26 18:00
|s/l
|2073
|50.00
|1.2230
|1.2230
|0.0000
|-8500.00
|757981.29
|4147
|2006.01.26 18:00
|buy
|2074
|50.00
|1.2230
|1.2213
|0.0000
|4148
|2006.01.26 20:00
|s/l
|2074
|50.00
|1.2213
|1.2213
|0.0000
|-8500.00
|749481.29
|4149
|2006.01.27 07:01
|buy
|2075
|50.00
|1.2201
|1.2184
|0.0000
|4150
|2006.01.27 07:32
|close
|2075
|50.00
|1.2210
|1.2184
|0.0000
|4499.72
|753981.01
|4151
|2006.01.27 11:36
|buy
|2076
|50.00
|1.2206
|1.2189
|0.0000
|4152
|2006.01.27 12:00
|s/l
|2076
|50.00
|1.2189
|1.2189
|0.0000
|-8500.00
|745481.01
|4153
|2006.01.27 15:00
|sell
|2077
|50.00
|1.2218
|1.2235
|0.0000
|4154
|2006.01.27 18:00
|close
|2077
|50.00
|1.2136
|1.2235
|0.0000
|41000.00
|786481.01
|4155
|2006.01.27 18:26
|buy
|2078
|50.00
|1.2117
|1.2100
|0.0000
|4156
|2006.01.27 18:45
|close
|2078
|50.00
|1.2126
|1.2100
|0.0000
|4499.72
|790980.73
|4157
|2006.01.27 19:11
|buy
|2079
|50.00
|1.2119
|1.2102
|0.0000
|4158
|2006.01.27 20:00
|close
|2079
|50.00
|1.2128
|1.2102
|0.0000
|4500.19
|795480.92
|4159
|2006.01.30 10:00
|buy
|2080
|50.00
|1.2084
|1.2067
|0.0000
|4160
|2006.01.30 10:47
|close
|2080
|50.00
|1.2095
|1.2067
|0.0000
|5499.78
|800980.70
|4161
|2006.01.30 10:48
|buy
|2081
|50.00
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|4162
|2006.01.30 11:34
|s/l
|2081
|50.00
|1.2082
|1.2082
|0.0000
|-8500.00
|792480.70
|4163
|2006.01.31 01:01
|buy
|2082
|50.00
|1.2084
|1.2067
|0.0000
|4164
|2006.01.31 02:51
|close
|2082
|50.00
|1.2092
|1.2067
|0.0000
|4000.11
|796480.81
|4165
|2006.01.31 10:03
|buy
|2083
|50.00
|1.2100
|1.2083
|0.0000
|4166
|2006.01.31 13:00
|close
|2083
|50.00
|1.2110
|1.2083
|0.0000
|4999.81
|801480.62
|4167
|2006.01.31 15:21
|buy
|2084
|50.00
|1.2114
|1.2097
|0.0000
|4168
|2006.01.31 16:00
|close
|2084
|50.00
|1.2124
|1.2097
|0.0000
|4999.81
|806480.43
|4169
|2006.01.31 20:15
|buy
|2085
|50.00
|1.2160
|1.2143
|0.0000
|4170
|2006.01.31 20:15
|close
|2085
|50.00
|1.2167
|1.2143
|0.0000
|3500.00
|809980.43
|4171
|2006.01.31 20:16
|buy
|2086
|50.00
|1.2160
|1.2143
|0.0000
|4172
|2006.01.31 20:18
|close
|2086
|50.00
|1.2168
|1.2143
|0.0000
|4000.00
|813980.43
|4173
|2006.01.31 20:19
|buy
|2087
|50.00
|1.2161
|1.2144
|0.0000
|4174
|2006.01.31 20:59
|close
|2087
|50.00
|1.2171
|1.2144
|0.0000
|5000.28
|818980.71
|4175
|2006.01.31 21:29
|buy
|2088
|50.00
|1.2146
|1.2129
|0.0000
|4176
|2006.01.31 21:49
|close
|2088
|50.00
|1.2154
|1.2129
|0.0000
|3999.63
|822980.34
|4177
|2006.02.01 05:08
|buy
|2089
|50.00
|1.2148
|1.2131
|0.0000
|4178
|2006.02.01 06:02
|close
|2089
|50.00
|1.2157
|1.2131
|0.0000
|4500.16
|827480.50
|4179
|2006.02.01 06:11
|sell
|2090
|50.00
|1.2154
|1.2171
|0.0000
|4180
|2006.02.01 09:01
|close
|2090
|50.00
|1.2139
|1.2171
|0.0000
|7499.90
|834980.40
|4181
|2006.02.01 12:00
|buy
|2091
|50.00
|1.2111
|1.2094
|0.0000
|4182
|2006.02.01 15:00
|s/l
|2091
|50.00
|1.2094
|1.2094
|0.0000
|-8500.00
|826480.40
|4183
|2006.02.01 15:00
|buy
|2092
|50.00
|1.2093
|1.2076
|0.0000
|4184
|2006.02.01 16:00
|close
|2092
|50.00
|1.2100
|1.2076
|0.0000
|3500.15
|829980.55
|4185
|2006.02.01 18:59
|buy
|2093
|50.00
|1.2095
|1.2078
|0.0000
|4186
|2006.02.01 19:01
|s/l
|2093
|50.00
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-8500.00
|821480.55
|4187
|2006.02.01 21:00
|buy
|2094
|50.00
|1.2061
|1.2044
|0.0000
|4188
|2006.02.01 22:56
|close
|2094
|50.00
|1.2066
|1.2044
|0.0000
|2500.23
|823980.78
|4189
|2006.02.02 00:01
|buy
|2095
|50.00
|1.2056
|1.2039
|0.0000
|4190
|2006.02.02 00:32
|close
|2095
|50.00
|1.2062
|1.2039
|0.0000
|3000.07
|826980.85
|4191
|2006.02.02 06:00
|buy
|2096
|50.00
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|4192
|2006.02.02 07:00
|s/l
|2096
|50.00
|1.2043
|1.2043
|0.0000
|-8500.00
|818480.85
|4193
|2006.02.02 08:02
|sell
|2097
|50.00
|1.2054
|1.2071
|0.0000
|4194
|2006.02.02 11:06
|s/l
|2097
|50.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-8500.00
|809980.85
|4195
|2006.02.02 11:06
|sell
|2098
|50.00
|1.2069
|1.2086
|0.0000
|4196
|2006.02.02 13:00
|close
|2098
|50.00
|1.2059
|1.2086
|0.0000
|5000.00
|814980.85
|4197
|2006.02.02 13:00
|buy
|2099
|50.00
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|4198
|2006.02.02 13:34
|close
|2099
|50.00
|1.2069
|1.2043
|0.0000
|4500.00
|819480.85
|4199
|2006.02.02 16:00
|sell
|2100
|50.00
|1.2058
|1.2075
|0.0000
|4200
|2006.02.02 17:00
|s/l
|2100
|50.00
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-8500.00
|810980.85
|4201
|2006.02.02 17:00
|sell
|2101
|50.00
|1.2086
|1.2103
|0.0000
|4202
|2006.02.02 17:27
|s/l
|2101
|50.00
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-8500.00
|802480.85
|4203
|2006.02.02 17:27
|sell
|2102
|50.00
|1.2101
|1.2118
|0.0000
|4204
|2006.02.02 17:49
|close
|2102
|50.00
|1.2092
|1.2118
|0.0000
|4500.31
|806981.16
|4205
|2006.02.02 17:49
|sell
|2103
|50.00
|1.2092
|1.2109
|0.0000
|4206
|2006.02.03 01:00
|close
|2103
|50.00
|1.2082
|1.2109
|0.0000
|5272.04
|812253.20
|4207
|2006.02.03 19:03
|buy
|2104
|50.00
|1.2009
|1.1992
|0.0000
|4208
|2006.02.03 21:00
|close
|2104
|50.00
|1.2024
|1.1992
|0.0000
|7499.63
|819752.83
|4209
|2006.02.06 03:00
|buy
|2105
|50.00
|1.2034
|1.2017
|0.0000
|4210
|2006.02.06 05:01
|s/l
|2105
|50.00
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-8500.00
|811252.83
|4211
|2006.02.06 09:00
|buy
|2106
|50.00
|1.1997
|1.1980
|0.0000
|4212
|2006.02.06 13:00
|s/l
|2106
|50.00
|1.1980
|1.1980
|0.0000
|-8500.00
|802752.83
|4213
|2006.02.06 15:00
|buy
|2107
|50.00
|1.1970
|1.1953
|0.0000
|4214
|2006.02.06 15:11
|close
|2107
|50.00
|1.1979
|1.1953
|0.0000
|4500.31
|807253.14
|4215
|2006.02.06 15:58
|buy
|2108
|50.00
|1.1968
|1.1951
|0.0000
|4216
|2006.02.06 16:05
|close
|2108
|50.00
|1.1978
|1.1951
|0.0000
|5000.20
|812253.34
|4217
|2006.02.07 04:03
|sell
|2109
|50.00
|1.1969
|1.1986
|0.0000
|4218
|2006.02.07 08:52
|s/l
|2109
|50.00
|1.1986
|1.1986
|0.0000
|-8500.00
|803753.34
|4219
|2006.02.07 10:05
|sell
|2110
|50.00
|1.1991
|1.2008
|0.0000
|4220
|2006.02.07 14:00
|close
|2110
|50.00
|1.1968
|1.2008
|0.0000
|11500.29
|815253.63
|4221
|2006.02.07 14:01
|buy
|2111
|50.00
|1.1974
|1.1957
|0.0000
|4222
|2006.02.07 14:26
|close
|2111
|50.00
|1.1984
|1.1957
|0.0000
|5000.40
|820254.03
|4223
|2006.02.07 16:00
|buy
|2112
|50.00
|1.1977
|1.1960
|0.0000
|4224
|2006.02.07 17:00
|s/l
|2112
|50.00
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-8500.00
|811754.03
|4225
|2006.02.07 17:00
|buy
|2113
|50.00
|1.1952
|1.1935
|0.0000
|4226
|2006.02.07 17:11
|close
|2113
|50.00
|1.1965
|1.1935
|0.0000
|6499.72
|818253.75
|4227
|2006.02.07 18:04
|sell
|2114
|50.00
|1.1965
|1.1982
|0.0000
|4228
|2006.02.07 19:09
|s/l
|2114
|50.00
|1.1982
|1.1982
|0.0000
|-8500.00
|809753.75
|4229
|2006.02.08 14:08
|buy
|2115
|50.00
|1.1949
|1.1932
|0.0000
|4230
|2006.02.08 14:34
|close
|2115
|50.00
|1.1961
|1.1932
|0.0000
|5999.99
|815753.74
|4231
|2006.02.08 15:11
|sell
|2116
|50.00
|1.1964
|1.1981
|0.0000
|4232
|2006.02.08 16:03
|close
|2116
|50.00
|1.1955
|1.1981
|0.0000
|4500.08
|820253.82
|4233
|2006.02.08 19:23
|sell
|2117
|50.00
|1.1947
|1.1964
|0.0000
|4234
|2006.02.08 23:00
|s/l
|2117
|50.00
|1.1964
|1.1964
|0.0000
|-8500.00
|811753.82
|4235
|2006.02.08 23:01
|sell
|2118
|50.00
|1.1963
|1.1980
|0.0000
|4236
|2006.02.09 02:00
|s/l
|2118
|50.00
|1.1980
|1.1980
|0.0000
|-7685.09
|804068.73
|4237
|2006.02.09 02:00
|sell
|2119
|50.00
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|4238
|2006.02.09 02:08
|close
|2119
|50.00
|1.1975
|1.2001
|0.0000
|4500.10
|808568.83
|4239
|2006.02.09 02:59
|sell
|2120
|50.00
|1.1987
|1.2004
|0.0000
|4240
|2006.02.09 03:00
|close
|2120
|50.00
|1.1971
|1.2004
|0.0000
|7999.95
|816568.78
|4241
|2006.02.09 06:06
|sell
|2121
|50.00
|1.1976
|1.1993
|0.0000
|4242
|2006.02.09 16:00
|close
|2121
|50.00
|1.1970
|1.1993
|0.0000
|3000.03
|819568.81
|4243
|2006.02.09 16:01
|buy
|2122
|50.00
|1.1974
|1.1957
|0.0000
|4244
|2006.02.09 17:00
|s/l
|2122
|50.00
|1.1957
|1.1957
|0.0000
|-8500.00
|811068.81
|4245
|2006.02.09 18:00
|sell
|2123
|50.00
|1.1958
|1.1975
|0.0000
|4246
|2006.02.09 19:00
|s/l
|2123
|50.00
|1.1975
|1.1975
|0.0000
|-8500.00
|802568.81
|4247
|2006.02.09 20:03
|buy
|2124
|50.00
|1.1967
|1.1950
|0.0000
|4248
|2006.02.09 20:14
|close
|2124
|50.00
|1.1975
|1.1950
|0.0000
|4000.23
|806569.04
|4249
|2006.02.09 22:15
|sell
|2125
|50.00
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|4250
|2006.02.09 22:32
|close
|2125
|50.00
|1.1977
|1.2001
|0.0000
|3500.15
|810069.19
|4251
|2006.02.09 22:32
|sell
|2126
|50.00
|1.1976
|1.1993
|0.0000
|4252
|2006.02.10 01:00
|s/l
|2126
|50.00
|1.1993
|1.1993
|0.0000
|-8228.36
|801840.83
|4253
|2006.02.10 02:00
|buy
|2127
|50.00
|1.1974
|1.1957
|0.0000
|4254
|2006.02.10 02:50
|close
|2127
|50.00
|1.1982
|1.1957
|0.0000
|4000.24
|805841.07
|4255
|2006.02.10 02:59
|buy
|2128
|50.00
|1.1974
|1.1957
|0.0000
|4256
|2006.02.10 03:05
|close
|2128
|50.00
|1.1982
|1.1957
|0.0000
|3999.94
|809841.01
|4257
|2006.02.10 03:06
|sell
|2129
|50.00
|1.1981
|1.1998
|0.0000
|4258
|2006.02.10 09:00
|close
|2129
|50.00
|1.1974
|1.1998
|0.0000
|3500.15
|813341.16
|4259
|2006.02.10 09:00
|buy
|2130
|50.00
|1.1976
|1.1959
|0.0000
|4260
|2006.02.10 16:00
|close
|2130
|50.00
|1.2016
|1.1959
|0.0000
|20000.13
|833341.29
|4261
|2006.02.10 17:00
|buy
|2131
|50.00
|1.1919
|1.1902
|0.0000
|4262
|2006.02.10 17:13
|s/l
|2131
|50.00
|1.1902
|1.1902
|0.0000
|-8500.00
|824841.29
|4263
|2006.02.10 17:13
|buy
|2132
|50.00
|1.1904
|1.1887
|0.0000
|4264
|2006.02.10 17:14
|close
|2132
|50.00
|1.1913
|1.1887
|0.0000
|4500.31
|829341.60
|4265
|2006.02.10 17:14
|buy
|2133
|50.00
|1.1914
|1.1897
|0.0000
|4266
|2006.02.10 17:31
|close
|2133
|50.00
|1.1921
|1.1897
|0.0000
|3500.24
|832841.84
|4267
|2006.02.10 17:31
|buy
|2134
|50.00
|1.1920
|1.1903
|0.0000
|4268
|2006.02.10 17:49
|close
|2134
|50.00
|1.1927
|1.1903
|0.0000
|3500.14
|836341.98
|4269
|2006.02.10 17:49
|buy
|2135
|50.00
|1.1929
|1.1912
|0.0000
|4270
|2006.02.10 20:00
|s/l
|2135
|50.00
|1.1912
|1.1912
|0.0000
|-8500.00
|827841.98
|4271
|2006.02.10 22:00
|buy
|2136
|50.00
|1.1896
|1.1879
|0.0000
|4272
|2006.02.13 08:06
|close
|2136
|50.00
|1.1905
|1.1879
|0.0000
|4127.57
|831969.55
|4273
|2006.02.13 08:17
|sell
|2137
|50.00
|1.1909
|1.1926
|0.0000
|4274
|2006.02.13 08:59
|close
|2137
|50.00
|1.1902
|1.1926
|0.0000
|3499.71
|835469.26
|4275
|2006.02.13 13:00
|buy
|2138
|50.00
|1.1886
|1.1869
|0.0000
|4276
|2006.02.13 13:48
|close
|2138
|50.00
|1.1894
|1.1869
|0.0000
|3999.64
|839468.90
|4277
|2006.02.13 17:00
|sell
|2139
|50.00
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|4278
|2006.02.13 17:19
|close
|2139
|50.00
|1.1898
|1.1922
|0.0000
|3500.15
|842969.05
|4279
|2006.02.13 18:16
|buy
|2140
|50.00
|1.1900
|1.1883
|0.0000
|4280
|2006.02.13 20:11
|close
|2140
|50.00
|1.1909
|1.1883
|0.0000
|4499.72
|847468.77
|4281
|2006.02.14 10:00
|sell
|2141
|50.00
|1.1918
|1.1935
|0.0000
|4282
|2006.02.14 11:00
|close
|2141
|50.00
|1.1911
|1.1935
|0.0000
|3500.15
|850968.92
|4283
|2006.02.14 14:59
|sell
|2142
|50.00
|1.1903
|1.1920
|0.0000
|4284
|2006.02.14 15:00
|close
|2142
|50.00
|1.1877
|1.1920
|0.0000
|13000.00
|863968.92
|4285
|2006.02.14 16:59
|sell
|2143
|50.00
|1.1883
|1.1900
|0.0000
|4286
|2006.02.14 17:00
|close
|2143
|50.00
|1.1876
|1.1900
|0.0000
|3500.08
|867469.00
|4287
|2006.02.14 18:00
|sell
|2144
|50.00
|1.1896
|1.1913
|0.0000
|4288
|2006.02.14 21:00
|s/l
|2144
|50.00
|1.1913
|1.1913
|0.0000
|-8500.00
|858969.00
|4289
|2006.02.15 02:42
|sell
|2145
|50.00
|1.1926
|1.1943
|0.0000
|4290
|2006.02.15 02:59
|close
|2145
|50.00
|1.1919
|1.1943
|0.0000
|3500.06
|862469.06
|4291
|2006.02.15 17:00
|buy
|2146
|50.00
|1.1899
|1.1882
|0.0000
|4292
|2006.02.15 17:23
|s/l
|2146
|50.00
|1.1882
|1.1882
|0.0000
|-8500.00
|853969.06
|4293
|2006.02.15 17:23
|buy
|2147
|50.00
|1.1884
|1.1867
|0.0000
|4294
|2006.02.15 17:59
|close
|2147
|50.00
|1.1898
|1.1867
|0.0000
|7000.00
|860969.06
|4295
|2006.02.15 18:33
|buy
|2148
|50.00
|1.1879
|1.1862
|0.0000
|4296
|2006.02.15 18:52
|close
|2148
|50.00
|1.1886
|1.1862
|0.0000
|3499.72
|864468.78
|4297
|2006.02.15 18:54
|buy
|2149
|50.00
|1.1877
|1.1860
|0.0000
|4298
|2006.02.15 18:59
|close
|2149
|50.00
|1.1884
|1.1860
|0.0000
|3500.00
|867968.78
|4299
|2006.02.16 10:00
|buy
|2150
|50.00
|1.1878
|1.1861
|0.0000
|4300
|2006.02.16 13:00
|s/l
|2150
|50.00
|1.1861
|1.1861
|0.0000
|-8500.00
|859468.78
|4301
|2006.02.17 03:00
|buy
|2151
|50.00
|1.1881
|1.1864
|0.0000
|4302
|2006.02.17 06:29
|close
|2151
|50.00
|1.1887
|1.1864
|0.0000
|3000.06
|862468.84
|4303
|2006.02.17 08:00
|buy
|2152
|50.00
|1.1885
|1.1868
|0.0000
|4304
|2006.02.17 14:00
|s/l
|2152
|50.00
|1.1868
|1.1868
|0.0000
|-8500.00
|853968.84
|4305
|2006.02.17 16:00
|sell
|2153
|50.00
|1.1889
|1.1906
|0.0000
|4306
|2006.02.17 17:00
|s/l
|2153
|50.00
|1.1906
|1.1906
|0.0000
|-8500.00
|845468.84
|4307
|2006.02.17 17:00
|sell
|2154
|50.00
|1.1926
|1.1943
|0.0000
|4308
|2006.02.17 17:00
|close
|2154
|50.00
|1.1919
|1.1943
|0.0000
|3500.06
|848968.90
|4309
|2006.02.17 17:00
|sell
|2155
|50.00
|1.1919
|1.1936
|0.0000
|4310
|2006.02.17 17:19
|s/l
|2155
|50.00
|1.1936
|1.1936
|0.0000
|-8500.00
|840468.90
|4311
|2006.02.17 17:19
|sell
|2156
|50.00
|1.1934
|1.1951
|0.0000
|4312
|2006.02.17 17:59
|close
|2156
|50.00
|1.1922
|1.1951
|0.0000
|6000.00
|846468.90
|4313
|2006.02.17 18:00
|buy
|2157
|50.00
|1.1907
|1.1890
|0.0000
|4314
|2006.02.17 18:53
|close
|2157
|50.00
|1.1913
|1.1890
|0.0000
|3000.00
|849468.90
|4315
|2006.02.17 18:59
|buy
|2158
|50.00
|1.1907
|1.1890
|0.0000
|4316
|2006.02.17 19:06
|close
|2158
|50.00
|1.1917
|1.1890
|0.0000
|5000.00
|854468.90
|4317
|2006.02.20 04:00
|sell
|2159
|50.00
|1.1968
|1.1985
|0.0000
|4318
|2006.02.20 09:59
|close
|2159
|50.00
|1.1955
|1.1985
|0.0000
|6499.97
|860968.87
|4319
|2006.02.21 04:00
|buy
|2160
|50.00
|1.1922
|1.1905
|0.0000
|4320
|2006.02.21 07:08
|close
|2160
|50.00
|1.1927
|1.1905
|0.0000
|2499.84
|863468.71
|4321
|2006.02.21 13:00
|buy
|2161
|50.00
|1.1905
|1.1888
|0.0000
|4322
|2006.02.21 13:35
|close
|2161
|50.00
|1.1912
|1.1888
|0.0000
|3500.09
|866968.80
|4323
|2006.02.21 13:59
|buy
|2162
|50.00
|1.1905
|1.1888
|0.0000
|4324
|2006.02.21 14:01
|close
|2162
|50.00
|1.1913
|1.1888
|0.0000
|4000.17
|870968.97
|4325
|2006.02.21 18:00
|sell
|2163
|50.00
|1.1910
|1.1927
|0.0000
|4326
|2006.02.22 03:18
|s/l
|2163
|50.00
|1.1927
|1.1927
|0.0000
|-8228.36
|862740.60
|4327
|2006.02.22 10:00
|buy
|2164
|50.00
|1.1906
|1.1889
|0.0000
|4328
|2006.02.22 12:00
|s/l
|2164
|50.00
|1.1889
|1.1889
|0.0000
|-8500.00
|854240.60
|4329
|2006.02.22 15:21
|sell
|2165
|50.00
|1.1895
|1.1912
|0.0000
|4330
|2006.02.22 15:28
|close
|2165
|50.00
|1.1887
|1.1912
|0.0000
|3999.77
|858240.37
|4331
|2006.02.22 18:00
|sell
|2166
|50.00
|1.1904
|1.1921
|0.0000
|4332
|2006.02.22 21:00
|close
|2166
|50.00
|1.1897
|1.1921
|0.0000
|3500.15
|861740.52
|4333
|2006.02.23 06:00
|sell
|2167
|50.00
|1.1908
|1.1925
|0.0000
|4334
|2006.02.23 09:35
|close
|2167
|50.00
|1.1900
|1.1925
|0.0000
|3999.64
|865740.16
|4335
|2006.02.23 11:00
|sell
|2168
|50.00
|1.1936
|1.1953
|0.0000
|4336
|2006.02.23 12:00
|s/l
|2168
|50.00
|1.1953
|1.1953
|0.0000
|-8500.00
|857240.16
|4337
|2006.02.23 12:00
|sell
|2169
|50.00
|1.1960
|1.1977
|0.0000
|4338
|2006.02.23 14:32
|close
|2169
|50.00
|1.1953
|1.1977
|0.0000
|3500.15
|860740.31
|4339
|2006.02.23 16:00
|buy
|2170
|50.00
|1.1921
|1.1904
|0.0000
|4340
|2006.02.23 18:18
|close
|2170
|50.00
|1.1928
|1.1904
|0.0000
|3500.23
|864240.54
|4341
|2006.02.24 10:00
|buy
|2171
|50.00
|1.1900
|1.1883
|0.0000
|4342
|2006.02.24 14:30
|close
|2171
|50.00
|1.1906
|1.1883
|0.0000
|2999.88
|867240.42
|4343
|2006.02.24 18:59
|sell
|2172
|50.00
|1.1882
|1.1899
|0.0000
|4344
|2006.02.24 19:01
|close
|2172
|50.00
|1.1876
|1.1899
|0.0000
|3000.00
|870240.42
|4345
|2006.02.24 22:08
|buy
|2173
|50.00
|1.1869
|1.1852
|0.0000
|4346
|2006.02.24 22:30
|close
|2173
|50.00
|1.1875
|1.1852
|0.0000
|3000.00
|873240.42
|4347
|2006.02.27 07:00
|buy
|2174
|50.00
|1.1866
|1.1849
|0.0000
|4348
|2006.02.27 09:10
|s/l
|2174
|50.00
|1.1849
|1.1849
|0.0000
|-8500.00
|864740.42
|4349
|2006.02.27 10:02
|buy
|2175
|50.00
|1.1848
|1.1831
|0.0000
|4350
|2006.02.27 12:15
|close
|2175
|50.00
|1.1854
|1.1831
|0.0000
|3000.07
|867740.49
|4351
|2006.02.28 04:00
|sell
|2176
|50.00
|1.1852
|1.1869
|0.0000
|4352
|2006.02.28 10:15
|s/l
|2176
|50.00
|1.1869
|1.1869
|0.0000
|-8500.00
|859240.49
|4353
|2006.02.28 10:15
|sell
|2177
|50.00
|1.1867
|1.1884
|0.0000
|4354
|2006.02.28 12:00
|s/l
|2177
|50.00
|1.1884
|1.1884
|0.0000
|-8500.00
|850740.49
|4355
|2006.02.28 13:00
|buy
|2178
|50.00
|1.1879
|1.1862
|0.0000
|4356
|2006.02.28 15:57
|close
|2178
|50.00
|1.1888
|1.1862
|0.0000
|4499.72
|855240.21
|4357
|2006.03.01 07:00
|buy
|2179
|50.00
|1.1931
|1.1914
|0.0000
|4358
|2006.03.01 09:04
|close
|2179
|50.00
|1.1939
|1.1914
|0.0000
|4000.24
|859240.45
|4359
|2006.03.01 17:00
|buy
|2180
|50.00
|1.1933
|1.1916
|0.0000
|4360
|2006.03.01 18:00
|s/l
|2180
|50.00
|1.1916
|1.1916
|0.0000
|-8500.00
|850740.45
|4361
|2006.03.01 18:00
|buy
|2181
|50.00
|1.1899
|1.1882
|0.0000
|4362
|2006.03.01 18:34
|close
|2181
|50.00
|1.1909
|1.1882
|0.0000
|4999.80
|855740.25
|4363
|2006.03.01 18:34
|buy
|2182
|50.00
|1.1909
|1.1892
|0.0000
|4364
|2006.03.01 22:59
|close
|2182
|50.00
|1.1920
|1.1892
|0.0000
|5499.73
|861239.98
|4365
|2006.03.02 08:00
|sell
|2183
|50.00
|1.1928
|1.1945
|0.0000
|4366
|2006.03.02 12:27
|s/l
|2183
|50.00
|1.1945
|1.1945
|0.0000
|-8500.00
|852739.98
|4367
|2006.03.02 14:00
|buy
|2184
|50.00
|1.1932
|1.1915
|0.0000
|4368
|2006.03.02 14:41
|close
|2184
|50.00
|1.1938
|1.1915
|0.0000
|3000.07
|855740.05
|4369
|2006.03.02 15:43
|sell
|2185
|50.00
|1.1954
|1.1971
|0.0000
|4370
|2006.03.02 15:59
|close
|2185
|50.00
|1.1942
|1.1971
|0.0000
|6000.00
|861740.05
|4371
|2006.03.02 16:00
|sell
|2186
|50.00
|1.1954
|1.1971
|0.0000
|4372
|2006.03.02 17:00
|s/l
|2186
|50.00
|1.1971
|1.1971
|0.0000
|-8500.00
|853240.05
|4373
|2006.03.03 02:06
|buy
|2187
|50.00
|1.2019
|1.2002
|0.0000
|4374
|2006.03.03 02:29
|close
|2187
|50.00
|1.2025
|1.2002
|0.0000
|2999.93
|856239.98
|4375
|2006.03.03 02:29
|buy
|2188
|50.00
|1.2025
|1.2008
|0.0000
|4376
|2006.03.03 15:00
|close
|2188
|50.00
|1.2037
|1.2008
|0.0000
|5999.97
|862239.95
|4377
|2006.03.03 17:00
|buy
|2189
|50.00
|1.2011
|1.1994
|0.0000
|4378
|2006.03.03 17:01
|close
|2189
|50.00
|1.2017
|1.1994
|0.0000
|3000.07
|865240.02
|4379
|2006.03.03 17:01
|buy
|2190
|50.00
|1.2019
|1.2002
|0.0000
|4380
|2006.03.03 17:08
|close
|2190
|50.00
|1.2025
|1.2002
|0.0000
|2999.93
|868239.95
|4381
|2006.03.03 17:08
|buy
|2191
|50.00
|1.2026
|1.2009
|0.0000
|4382
|2006.03.03 17:13
|close
|2191
|50.00
|1.2032
|1.2009
|0.0000
|3000.00
|871239.95
|4383
|2006.03.03 17:30
|buy
|2192
|50.00
|1.2024
|1.2007
|0.0000
|4384
|2006.03.03 17:40
|close
|2192
|50.00
|1.2030
|1.2007
|0.0000
|2999.47
|874239.42
|4385
|2006.03.03 17:59
|buy
|2193
|50.00
|1.2011
|1.1994
|0.0000
|4386
|2006.03.03 18:00
|close
|2193
|50.00
|1.2025
|1.1994
|0.0000
|6999.93
|881239.35
|4387
|2006.03.06 06:01
|buy
|2194
|50.00
|1.2064
|1.2047
|0.0000
|4388
|2006.03.06 09:00
|close
|2194
|50.00
|1.2070
|1.2047
|0.0000
|3000.09
|884239.44
|4389
|2006.03.07 02:00
|buy
|2195
|50.00
|1.1992
|1.1975
|0.0000
|4390
|2006.03.07 04:00
|close
|2195
|50.00
|1.2002
|1.1975
|0.0000
|4999.81
|889239.25
|4391
|2006.03.07 06:00
|buy
|2196
|50.00
|1.1961
|1.1944
|0.0000
|4392
|2006.03.07 08:00
|close
|2196
|50.00
|1.1969
|1.1944
|0.0000
|4000.23
|893239.48
|4393
|2006.03.07 09:00
|buy
|2197
|50.00
|1.1949
|1.1932
|0.0000
|4394
|2006.03.07 10:03
|s/l
|2197
|50.00
|1.1932
|1.1932
|0.0000
|-8500.00
|884739.48
|4395
|2006.03.07 17:09
|buy
|2198
|50.00
|1.1881
|1.1864
|0.0000
|4396
|2006.03.07 17:21
|close
|2198
|50.00
|1.1889
|1.1864
|0.0000
|4000.23
|888739.71
|4397
|2006.03.07 17:33
|buy
|2199
|50.00
|1.1881
|1.1864
|0.0000
|4398
|2006.03.07 17:56
|close
|2199
|50.00
|1.1889
|1.1864
|0.0000
|3999.97
|892739.68
|4399
|2006.03.07 20:00
|buy
|2200
|50.00
|1.1874
|1.1857
|0.0000
|4400
|2006.03.07 20:59
|close
|2200
|50.00
|1.1882
|1.1857
|0.0000
|3999.98
|896739.66
|4401
|2006.03.07 20:59
|buy
|2201
|50.00
|1.1874
|1.1857
|0.0000
|4402
|2006.03.07 21:00
|close
|2201
|50.00
|1.1886
|1.1857
|0.0000
|6000.00
|902739.66
|4403
|2006.03.08 03:27
|sell
|2202
|50.00
|1.1885
|1.1902
|0.0000
|4404
|2006.03.08 07:02
|s/l
|2202
|50.00
|1.1902
|1.1902
|0.0000
|-8500.00
|894239.66
|4405
|2006.03.08 09:00
|sell
|2203
|50.00
|1.1917
|1.1934
|0.0000
|4406
|2006.03.08 09:43
|close
|2203
|50.00
|1.1906
|1.1934
|0.0000
|5499.98
|899739.64
|4407
|2006.03.08 09:44
|sell
|2204
|50.00
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|4408
|2006.03.08 10:50
|s/l
|2204
|50.00
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-8500.00
|891239.64
|4409
|2006.03.08 11:00
|sell
|2205
|50.00
|1.1919
|1.1936
|0.0000
|4410
|2006.03.08 14:55
|close
|2205
|50.00
|1.1909
|1.1936
|0.0000
|4999.73
|896239.37
|4411
|2006.03.08 15:01
|buy
|2206
|50.00
|1.1905
|1.1888
|0.0000
|4412
|2006.03.08 17:00
|close
|2206
|50.00
|1.1917
|1.1888
|0.0000
|6000.06
|902239.43
|4413
|2006.03.08 17:00
|sell
|2207
|50.00
|1.1918
|1.1935
|0.0000
|4414
|2006.03.09 02:00
|s/l
|2207
|50.00
|1.1935
|1.1935
|0.0000
|-7685.09
|894554.34
|4415
|2006.03.09 03:08
|buy
|2208
|50.00
|1.1928
|1.1911
|0.0000
|4416
|2006.03.09 06:00
|close
|2208
|50.00
|1.1945
|1.1911
|0.0000
|8499.79
|903054.13
|4417
|2006.03.09 07:00
|buy
|2209
|50.00
|1.1921
|1.1904
|0.0000
|4418
|2006.03.09 09:00
|close
|2209
|50.00
|1.1942
|1.1904
|0.0000
|10500.12
|913554.25
|4419
|2006.03.09 09:00
|sell
|2210
|50.00
|1.1945
|1.1962
|0.0000
|4420
|2006.03.09 09:14
|close
|2210
|50.00
|1.1937
|1.1962
|0.0000
|3999.85
|917554.10
|4421
|2006.03.09 09:59
|sell
|2211
|50.00
|1.1945
|1.1962
|0.0000
|4422
|2006.03.09 10:00
|close
|2211
|50.00
|1.1926
|1.1962
|0.0000
|9500.11
|927054.21
|4423
|2006.03.09 19:01
|buy
|2212
|50.00
|1.1910
|1.1893
|0.0000
|4424
|2006.03.10 02:00
|s/l
|2212
|50.00
|1.1893
|1.1893
|0.0000
|-8872.74
|918181.47
|4425
|2006.03.10 05:00
|sell
|2213
|50.00
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|4426
|2006.03.10 09:00
|s/l
|2213
|50.00
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-8500.00
|909681.47
|4427
|2006.03.10 21:00
|sell
|2214
|50.00
|1.1912
|1.1929
|0.0000
|4428
|2006.03.13 02:19
|s/l
|2214
|50.00
|1.1929
|1.1929
|0.0000
|-8228.36
|901453.11
|4429
|2006.03.13 18:00
|sell
|2215
|50.00
|1.1941
|1.1958
|0.0000
|4430
|2006.03.13 18:57
|close
|2215
|50.00
|1.1932
|1.1958
|0.0000
|4500.32
|905953.43
|4431
|2006.03.13 19:00
|buy
|2216
|50.00
|1.1935
|1.1918
|0.0000
|4432
|2006.03.13 19:50
|close
|2216
|50.00
|1.1940
|1.1918
|0.0000
|2500.03
|908453.46
|4433
|2006.03.13 19:59
|buy
|2217
|50.00
|1.1937
|1.1920
|0.0000
|4434
|2006.03.13 20:01
|close
|2217
|50.00
|1.1942
|1.1920
|0.0000
|2500.19
|910953.65
|4435
|2006.03.13 21:00
|sell
|2218
|50.00
|1.1956
|1.1973
|0.0000
|4436
|2006.03.14 02:00
|s/l
|2218
|50.00
|1.1973
|1.1973
|0.0000
|-8228.36
|902725.29
|4437
|2006.03.14 03:02
|buy
|2219
|50.00
|1.1962
|1.1945
|0.0000
|4438
|2006.03.14 03:21
|close
|2219
|50.00
|1.1968
|1.1945
|0.0000
|3000.07
|905725.36
|4439
|2006.03.14 03:39
|buy
|2220
|50.00
|1.1962
|1.1945
|0.0000
|4440
|2006.03.14 05:09
|close
|2220
|50.00
|1.1967
|1.1945
|0.0000
|2500.10
|908225.46
|4441
|2006.03.14 10:27
|sell
|2221
|50.00
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|4442
|2006.03.14 10:38
|close
|2221
|50.00
|1.1978
|1.2001
|0.0000
|3000.06
|911225.52
|4443
|2006.03.14 10:59
|sell
|2222
|50.00
|1.1977
|1.1994
|0.0000
|4444
|2006.03.14 11:00
|close
|2222
|50.00
|1.1968
|1.1994
|0.0000
|4500.00
|915725.52
|4445
|2006.03.14 12:01
|buy
|2223
|50.00
|1.1954
|1.1937
|0.0000
|4446
|2006.03.14 15:44
|close
|2223
|50.00
|1.1965
|1.1937
|0.0000
|5499.72
|921225.24
|4447
|2006.03.14 15:48
|sell
|2224
|50.00
|1.1972
|1.1989
|0.0000
|4448
|2006.03.14 15:59
|close
|2224
|50.00
|1.1956
|1.1989
|0.0000
|8000.00
|929225.24
|4449
|2006.03.14 16:00
|sell
|2225
|50.00
|1.1985
|1.2002
|0.0000
|4450
|2006.03.14 17:00
|s/l
|2225
|50.00
|1.2002
|1.2002
|0.0000
|-8500.00
|920725.24
|4451
|2006.03.15 15:00
|buy
|2226
|50.00
|1.2025
|1.2008
|0.0000
|4452
|2006.03.15 15:09
|close
|2226
|50.00
|1.2034
|1.2008
|0.0000
|4500.24
|925225.48
|4453
|2006.03.15 16:00
|sell
|2227
|50.00
|1.2039
|1.2056
|0.0000
|4454
|2006.03.15 16:03
|s/l
|2227
|50.00
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-8500.00
|916725.48
|4455
|2006.03.15 16:03
|sell
|2228
|50.00
|1.2054
|1.2071
|0.0000
|4456
|2006.03.15 16:11
|close
|2228
|50.00
|1.2045
|1.2071
|0.0000
|4499.72
|921225.20
|4457
|2006.03.15 16:11
|sell
|2229
|50.00
|1.2039
|1.2056
|0.0000
|4458
|2006.03.15 16:18
|s/l
|2229
|50.00
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-8500.00
|912725.20
|4459
|2006.03.15 16:18
|sell
|2230
|50.00
|1.2056
|1.2073
|0.0000
|4460
|2006.03.15 16:25
|close
|2230
|50.00
|1.2047
|1.2073
|0.0000
|4500.00
|917225.20
|4461
|2006.03.15 16:25
|sell
|2231
|50.00
|1.2044
|1.2061
|0.0000
|4462
|2006.03.15 16:39
|close
|2231
|50.00
|1.2037
|1.2061
|0.0000
|3499.72
|920724.92
|4463
|2006.03.15 16:39
|sell
|2232
|50.00
|1.2036
|1.2053
|0.0000
|4464
|2006.03.15 16:53
|close
|2232
|50.00
|1.2030
|1.2053
|0.0000
|2999.82
|923724.74
|4465
|2006.03.15 16:53
|sell
|2233
|50.00
|1.2030
|1.2047
|0.0000
|4466
|2006.03.15 17:08
|s/l
|2233
|50.00
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|-8500.00
|915224.74
|4467
|2006.03.16 02:00
|buy
|2234
|50.00
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|4468
|2006.03.16 10:22
|close
|2234
|50.00
|1.2067
|1.2043
|0.0000
|3499.84
|918724.58
|4469
|2006.03.16 11:21
|sell
|2235
|50.00
|1.2079
|1.2096
|0.0000
|4470
|2006.03.16 11:59
|close
|2235
|50.00
|1.2071
|1.2096
|0.0000
|4000.00
|922724.58
|4471
|2006.03.16 15:00
|sell
|2236
|50.00
|1.2127
|1.2144
|0.0000
|4472
|2006.03.16 16:04
|s/l
|2236
|50.00
|1.2144
|1.2144
|0.0000
|-8500.00
|914224.58
|4473
|2006.03.17 09:00
|buy
|2237
|50.00
|1.2153
|1.2136
|0.0000
|4474
|2006.03.17 09:06
|close
|2237
|50.00
|1.2159
|1.2136
|0.0000
|2999.47
|917224.05
|4475
|2006.03.17 10:00
|sell
|2238
|50.00
|1.2168
|1.2185
|0.0000
|4476
|2006.03.17 11:00
|s/l
|2238
|50.00
|1.2185
|1.2185
|0.0000
|-8500.00
|908724.05
|4477
|2006.03.17 11:20
|sell
|2239
|50.00
|1.2185
|1.2202
|0.0000
|4478
|2006.03.17 11:25
|close
|2239
|50.00
|1.2179
|1.2202
|0.0000
|3000.07
|911724.12
|4479
|2006.03.17 16:00
|buy
|2240
|50.00
|1.2156
|1.2139
|0.0000
|4480
|2006.03.17 16:21
|close
|2240
|50.00
|1.2164
|1.2139
|0.0000
|4000.10
|915724.22
|4481
|2006.03.17 16:21
|buy
|2241
|50.00
|1.2165
|1.2148
|0.0000
|4482
|2006.03.17 16:33
|close
|2241
|50.00
|1.2173
|1.2148
|0.0000
|4000.24
|919724.46
|4483
|2006.03.17 16:33
|buy
|2242
|50.00
|1.2174
|1.2157
|0.0000
|4484
|2006.03.17 16:59
|s/l
|2242
|50.00
|1.2157
|1.2157
|0.0000
|-8500.00
|911224.46
|4485
|2006.03.17 16:59
|buy
|2243
|50.00
|1.2156
|1.2139
|0.0000
|4486
|2006.03.17 17:00
|close
|2243
|50.00
|1.2169
|1.2139
|0.0000
|6499.96
|917724.42
|4487
|2006.03.17 18:00
|sell
|2244
|50.00
|1.2195
|1.2212
|0.0000
|4488
|2006.03.17 18:38
|close
|2244
|50.00
|1.2186
|1.2212
|0.0000
|4499.99
|922224.41
|4489
|2006.03.17 18:38
|sell
|2245
|50.00
|1.2187
|1.2204
|0.0000
|4490
|2006.03.20 00:34
|close
|2245
|50.00
|1.2176
|1.2204
|0.0000
|5772.13
|927996.53
|4491
|2006.03.20 09:00
|sell
|2246
|50.00
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|4492
|2006.03.20 13:00
|close
|2246
|50.00
|1.2171
|1.2201
|0.0000
|6500.05
|934496.58
|4493
|2006.03.20 16:02
|buy
|2247
|50.00
|1.2161
|1.2144
|0.0000
|4494
|2006.03.20 16:10
|close
|2247
|50.00
|1.2172
|1.2144
|0.0000
|5500.20
|939996.78
|4495
|2006.03.20 19:00
|buy
|2248
|50.00
|1.2156
|1.2139
|0.0000
|4496
|2006.03.20 19:23
|close
|2248
|50.00
|1.2163
|1.2139
|0.0000
|3500.05
|943496.83
|4497
|2006.03.21 02:00
|buy
|2249
|50.00
|1.2146
|1.2129
|0.0000
|4498
|2006.03.21 05:28
|s/l
|2249
|50.00
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-8500.00
|934996.83
|4499
|2006.03.21 16:00
|buy
|2250
|50.00
|1.2116
|1.2099
|0.0000
|4500
|2006.03.21 17:00
|s/l
|2250
|50.00
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-8500.00
|926496.83
|4501
|2006.03.21 17:00
|buy
|2251
|50.00
|1.2092
|1.2075
|0.0000
|4502
|2006.03.21 17:21
|close
|2251
|50.00
|1.2099
|1.2075
|0.0000
|3500.15
|929996.98
|4503
|2006.03.21 17:21
|buy
|2252
|50.00
|1.2100
|1.2083
|0.0000
|4504
|2006.03.21 17:43
|s/l
|2252
|50.00
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-8500.00
|921496.98
|4505
|2006.03.21 17:43
|buy
|2253
|50.00
|1.2084
|1.2067
|0.0000
|4506
|2006.03.21 19:01
|close
|2253
|50.00
|1.2094
|1.2067
|0.0000
|5000.40
|926497.38
|4507
|2006.03.22 00:03
|sell
|2254
|50.00
|1.2108
|1.2125
|0.0000
|4508
|2006.03.22 02:00
|close
|2254
|50.00
|1.2093
|1.2125
|0.0000
|7499.96
|933997.34
|4509
|2006.03.22 05:00
|buy
|2255
|50.00
|1.2085
|1.2068
|0.0000
|4510
|2006.03.22 08:06
|close
|2255
|50.00
|1.2093
|1.2068
|0.0000
|4000.24
|937997.58
|4511
|2006.03.22 15:00
|sell
|2256
|50.00
|1.2096
|1.2113
|0.0000
|4512
|2006.03.22 15:10
|close
|2256
|50.00
|1.2087
|1.2113
|0.0000
|4499.86
|942497.44
|4513
|2006.03.22 15:28
|sell
|2257
|50.00
|1.2096
|1.2113
|0.0000
|4514
|2006.03.22 19:00
|close
|2257
|50.00
|1.2083
|1.2113
|0.0000
|6500.05
|948997.49
|4515
|2006.03.23 09:32
|sell
|2258
|50.00
|1.2073
|1.2090
|0.0000
|4516
|2006.03.23 11:00
|close
|2258
|50.00
|1.2066
|1.2090
|0.0000
|3500.00
|952497.49
|4517
|2006.03.24 09:00
|buy
|2259
|50.00
|1.1967
|1.1950
|0.0000
|4518
|2006.03.24 10:05
|close
|2259
|50.00
|1.1972
|1.1950
|0.0000
|2499.98
|954997.47
|4519
|2006.03.24 10:43
|sell
|2260
|50.00
|1.1975
|1.1992
|0.0000
|4520
|2006.03.24 11:17
|close
|2260
|50.00
|1.1970
|1.1992
|0.0000
|2500.03
|957497.50
|4521
|2006.03.24 12:19
|buy
|2261
|50.00
|1.1968
|1.1951
|0.0000
|4522
|2006.03.24 15:27
|close
|2261
|50.00
|1.1975
|1.1951
|0.0000
|3499.95
|960997.45
|4523
|2006.03.24 18:56
|sell
|2262
|50.00
|1.2039
|1.2056
|0.0000
|4524
|2006.03.24 21:00
|close
|2262
|50.00
|1.2029
|1.2056
|0.0000
|4999.81
|965997.26
|4525
|2006.03.27 04:34
|sell
|2263
|50.00
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|4526
|2006.03.27 05:33
|s/l
|2263
|50.00
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-8500.00
|957497.26
|4527
|2006.03.27 05:33
|sell
|2264
|50.00
|1.2051
|1.2068
|0.0000
|4528
|2006.03.27 09:00
|close
|2264
|50.00
|1.2044
|1.2068
|0.0000
|3500.00
|960997.26
|4529
|2006.03.27 23:59
|sell
|2265
|50.00
|1.2017
|1.2034
|0.0000
|4530
|2006.03.28 00:03
|close
|2265
|50.00
|1.2007
|1.2034
|0.0000
|5271.58
|966268.84
|4531
|2006.03.28 09:53
|sell
|2266
|50.00
|1.2027
|1.2044
|0.0000
|4532
|2006.03.28 10:01
|s/l
|2266
|50.00
|1.2044
|1.2044
|0.0000
|-8500.00
|957768.84
|4533
|2006.03.28 17:01
|buy
|2267
|50.00
|1.2073
|1.2056
|0.0000
|4534
|2006.03.28 17:03
|close
|2267
|50.00
|1.2079
|1.2056
|0.0000
|3000.07
|960768.91
|4535
|2006.03.28 17:07
|buy
|2268
|50.00
|1.2073
|1.2056
|0.0000
|4536
|2006.03.28 17:32
|s/l
|2268
|50.00
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-8500.00
|952268.91
|4537
|2006.03.28 17:32
|buy
|2269
|50.00
|1.2057
|1.2040
|0.0000
|4538
|2006.03.28 17:37
|close
|2269
|50.00
|1.2066
|1.2040
|0.0000
|4499.72
|956768.63
|4539
|2006.03.28 17:37
|buy
|2270
|50.00
|1.2067
|1.2050
|0.0000
|4540
|2006.03.28 17:59
|close
|2270
|50.00
|1.2073
|1.2050
|0.0000
|3000.00
|959768.63
|4541
|2006.03.28 18:42
|sell
|2271
|50.00
|1.2084
|1.2101
|0.0000
|4542
|2006.03.28 18:50
|close
|2271
|50.00
|1.2079
|1.2101
|0.0000
|2499.99
|962268.62
|4543
|2006.03.29 07:49
|sell
|2272
|50.00
|1.2013
|1.2030
|0.0000
|4544
|2006.03.29 08:23
|close
|2272
|50.00
|1.2009
|1.2030
|0.0000
|1999.90
|964268.52
|4545
|2006.03.29 09:56
|buy
|2273
|50.00
|1.1995
|1.1978
|0.0000
|4546
|2006.03.29 10:28
|close
|2273
|50.00
|1.2003
|1.1978
|0.0000
|3999.64
|968268.16
|4547
|2006.03.29 10:29
|sell
|2274
|50.00
|1.2002
|1.2019
|0.0000
|4548
|2006.03.29 12:23
|s/l
|2274
|50.00
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-8500.00
|959768.16
|4549
|2006.03.29 20:47
|buy
|2275
|50.00
|1.2026
|1.2009
|0.0000
|4550
|2006.03.30 02:59
|close
|2275
|50.00
|1.2036
|1.2009
|0.0000
|3881.93
|963650.09
|4551
|2006.03.30 11:23
|sell
|2276
|50.00
|1.2073
|1.2090
|0.0000
|4552
|2006.03.30 13:33
|s/l
|2276
|50.00
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-8500.00
|955150.09
|4553
|2006.03.30 13:33
|sell
|2277
|50.00
|1.2082
|1.2099
|0.0000
|4554
|2006.03.30 14:05
|s/l
|2277
|50.00
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-8500.00
|946650.09
|4555
|2006.03.30 15:36
|sell
|2278
|50.00
|1.2098
|1.2115
|0.0000
|4556
|2006.03.30 15:42
|close
|2278
|50.00
|1.2086
|1.2115
|0.0000
|5999.96
|952650.05
|4557
|2006.03.30 15:47
|buy
|2279
|50.00
|1.2071
|1.2054
|0.0000
|4558
|2006.03.30 16:16
|close
|2279
|50.00
|1.2082
|1.2054
|0.0000
|5500.00
|958150.05
|4559
|2006.03.30 16:19
|sell
|2280
|50.00
|1.2091
|1.2108
|0.0000
|4560
|2006.03.30 16:30
|s/l
|2280
|50.00
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-8500.00
|949650.05
|4561
|2006.03.30 16:30
|sell
|2281
|50.00
|1.2107
|1.2124
|0.0000
|4562
|2006.03.30 16:31
|s/l
|2281
|50.00
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|-8500.00
|941150.05
|4563
|2006.03.30 16:31
|sell
|2282
|50.00
|1.2122
|1.2139
|0.0000
|4564
|2006.03.30 16:31
|s/l
|2282
|50.00
|1.2139
|1.2139
|0.0000
|-8500.00
|932650.05
|4565
|2006.03.30 16:31
|sell
|2283
|50.00
|1.2142
|1.2159
|0.0000
|4566
|2006.03.30 16:32
|close
|2283
|50.00
|1.2131
|1.2159
|0.0000
|5499.79
|938149.84
|4567
|2006.03.30 16:32
|sell
|2284
|50.00
|1.2130
|1.2147
|0.0000
|4568
|2006.03.30 16:38
|s/l
|2284
|50.00
|1.2147
|1.2147
|0.0000
|-8500.00
|929649.84
|4569
|2006.03.30 16:38
|sell
|2285
|50.00
|1.2147
|1.2164
|0.0000
|4570
|2006.03.30 16:40
|close
|2285
|50.00
|1.2136
|1.2164
|0.0000
|5499.97
|935149.81
|4571
|2006.03.30 16:40
|sell
|2286
|50.00
|1.2135
|1.2152
|0.0000
|4572
|2006.03.30 17:03
|s/l
|2286
|50.00
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|-8500.00
|926649.81
|4573
|2006.03.30 17:52
|buy
|2287
|50.00
|1.2115
|1.2098
|0.0000
|4574
|2006.03.30 18:15
|close
|2287
|50.00
|1.2128
|1.2098
|0.0000
|6499.92
|933149.73
|4575
|2006.03.30 18:28
|sell
|2288
|50.00
|1.2136
|1.2153
|0.0000
|4576
|2006.03.30 19:44
|close
|2288
|50.00
|1.2122
|1.2153
|0.0000
|6999.94
|940149.67
|4577
|2006.03.30 20:33
|sell
|2289
|50.00
|1.2143
|1.2160
|0.0000
|4578
|2006.03.30 21:21
|s/l
|2289
|50.00
|1.2160
|1.2160
|0.0000
|-8500.00
|931649.67
|4579
|2006.03.31 08:47
|buy
|2290
|50.00
|1.2133
|1.2116
|0.0000
|4580
|2006.03.31 08:59
|close
|2290
|50.00
|1.2140
|1.2116
|0.0000
|3500.00
|935149.67
|4581
|2006.03.31 19:50
|buy
|2291
|50.00
|1.2120
|1.2103
|0.0000
|4582
|2006.04.03 03:00
|s/l
|2291
|50.00
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-8872.74
|926276.93
|4583
|2006.04.03 11:00
|sell
|2292
|50.00
|1.2062
|1.2079
|0.0000
|4584
|2006.04.03 11:11
|close
|2292
|50.00
|1.2056
|1.2079
|0.0000
|3000.02
|929276.95
|4585
|2006.04.03 15:21
|buy
|2293
|50.00
|1.2061
|1.2044
|0.0000
|4586
|2006.04.03 15:52
|close
|2293
|50.00
|1.2069
|1.2044
|0.0000
|4000.23
|933277.18
|4587
|2006.04.03 17:00
|sell
|2294
|50.00
|1.2112
|1.2129
|0.0000
|4588
|2006.04.03 17:05
|close
|2294
|50.00
|1.2106
|1.2129
|0.0000
|3000.06
|936277.24
|4589
|2006.04.03 17:05
|sell
|2295
|50.00
|1.2105
|1.2122
|0.0000
|4590
|2006.04.03 17:56
|s/l
|2295
|50.00
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|-8500.00
|927777.24
|4591
|2006.04.03 17:56
|sell
|2296
|50.00
|1.2120
|1.2137
|0.0000
|4592
|2006.04.03 19:28
|s/l
|2296
|50.00
|1.2137
|1.2137
|0.0000
|-8500.00
|919277.24
|4593
|2006.04.04 00:00
|buy
|2297
|50.00
|1.2132
|1.2115
|0.0000
|4594
|2006.04.04 02:00
|close
|2297
|50.00
|1.2144
|1.2115
|0.0000
|5999.97
|925277.21
|4595
|2006.04.04 04:59
|buy
|2298
|50.00
|1.2128
|1.2111
|0.0000
|4596
|2006.04.04 05:00
|close
|2298
|50.00
|1.2141
|1.2111
|0.0000
|6500.02
|931777.23
|4597
|2006.04.04 08:00
|buy
|2299
|50.00
|1.2151
|1.2134
|0.0000
|4598
|2006.04.04 09:00
|s/l
|2299
|50.00
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-8500.00
|923277.23
|4599
|2006.04.04 10:01
|sell
|2300
|50.00
|1.2164
|1.2181
|0.0000
|4600
|2006.04.04 10:07
|close
|2300
|50.00
|1.2157
|1.2181
|0.0000
|3500.01
|926777.24
|4601
|2006.04.04 10:12
|sell
|2301
|50.00
|1.2164
|1.2181
|0.0000
|4602
|2006.04.04 10:30
|close
|2301
|50.00
|1.2156
|1.2181
|0.0000
|4000.00
|930777.24
|4603
|2006.04.04 16:00
|sell
|2302
|50.00
|1.2267
|1.2284
|0.0000
|4604
|2006.04.04 16:05
|close
|2302
|50.00
|1.2261
|1.2284
|0.0000
|2999.73
|933776.97
|4605
|2006.04.04 16:05
|sell
|2303
|50.00
|1.2260
|1.2277
|0.0000
|4606
|2006.04.04 16:30
|s/l
|2303
|50.00
|1.2277
|1.2277
|0.0000
|-8500.00
|925276.97
|4607
|2006.04.04 16:30
|sell
|2304
|50.00
|1.2275
|1.2292
|0.0000
|4608
|2006.04.04 16:30
|close
|2304
|50.00
|1.2268
|1.2292
|0.0000
|3499.56
|928776.53
|4609
|2006.04.04 16:30
|sell
|2305
|50.00
|1.2268
|1.2285
|0.0000
|4610
|2006.04.04 16:45
|close
|2305
|50.00
|1.2262
|1.2285
|0.0000
|3000.00
|931776.53
|4611
|2006.04.04 16:45
|sell
|2306
|50.00
|1.2259
|1.2276
|0.0000
|4612
|2006.04.04 16:53
|close
|2306
|50.00
|1.2253
|1.2276
|0.0000
|3000.00
|934776.53
|4613
|2006.04.04 16:57
|sell
|2307
|50.00
|1.2258
|1.2275
|0.0000
|4614
|2006.04.04 19:19
|close
|2307
|50.00
|1.2251
|1.2275
|0.0000
|3500.15
|938276.68
|4615
|2006.04.04 19:20
|buy
|2308
|50.00
|1.2246
|1.2229
|0.0000
|4616
|2006.04.04 19:41
|close
|2308
|50.00
|1.2252
|1.2229
|0.0000
|3000.07
|941276.75
|4617
|2006.04.04 19:42
|buy
|2309
|50.00
|1.2254
|1.2237
|0.0000
|4618
|2006.04.04 21:00
|close
|2309
|50.00
|1.2266
|1.2237
|0.0000
|5999.96
|947276.71
|4619
|2006.04.05 12:17
|buy
|2310
|50.00
|1.2251
|1.2234
|0.0000
|4620
|2006.04.05 12:59
|close
|2310
|50.00
|1.2262
|1.2234
|0.0000
|5499.96
|952776.67
|4621
|2006.04.05 16:05
|buy
|2311
|50.00
|1.2276
|1.2259
|0.0000
|4622
|2006.04.05 16:59
|close
|2311
|50.00
|1.2294
|1.2259
|0.0000
|9000.00
|961776.67
|4623
|2006.04.05 17:33
|buy
|2312
|50.00
|1.2264
|1.2247
|0.0000
|4624
|2006.04.05 18:05
|close
|2312
|50.00
|1.2272
|1.2247
|0.0000
|4000.08
|965776.75
|4625
|2006.04.05 19:00
|sell
|2313
|50.00
|1.2285
|1.2302
|0.0000
|4626
|2006.04.05 21:00
|s/l
|2313
|50.00
|1.2302
|1.2302
|0.0000
|-8500.00
|957276.75
|4627
|2006.04.05 22:45
|buy
|2314
|50.00
|1.2290
|1.2273
|0.0000
|4628
|2006.04.06 10:11
|close
|2314
|50.00
|1.2297
|1.2273
|0.0000
|2381.34
|959658.10
|4629
|2006.04.06 11:00
|sell
|2315
|50.00
|1.2321
|1.2338
|0.0000
|4630
|2006.04.06 13:00
|close
|2315
|50.00
|1.2308
|1.2338
|0.0000
|6500.00
|966158.10
|4631
|2006.04.06 13:24
|buy
|2316
|50.00
|1.2307
|1.2290
|0.0000
|4632
|2006.04.06 13:36
|close
|2316
|50.00
|1.2314
|1.2290
|0.0000
|3500.09
|969658.19
|4633
|2006.04.06 13:49
|buy
|2317
|50.00
|1.2307
|1.2290
|0.0000
|4634
|2006.04.06 14:06
|close
|2317
|50.00
|1.2316
|1.2290
|0.0000
|4500.32
|974158.51
|4635
|2006.04.06 15:00
|buy
|2318
|50.00
|1.2282
|1.2265
|0.0000
|4636
|2006.04.06 15:00
|s/l
|2318
|50.00
|1.2265
|1.2265
|0.0000
|-8500.00
|965658.51
|4637
|2006.04.06 15:00
|buy
|2319
|50.00
|1.2250
|1.2233
|0.0000
|4638
|2006.04.06 15:05
|s/l
|2319
|50.00
|1.2233
|1.2233
|0.0000
|-8500.00
|957158.51
|4639
|2006.04.06 15:05
|buy
|2320
|50.00
|1.2234
|1.2217
|0.0000
|4640
|2006.04.06 15:11
|s/l
|2320
|50.00
|1.2217
|1.2217
|0.0000
|-8500.00
|948658.51
|4641
|2006.04.06 15:11
|buy
|2321
|50.00
|1.2219
|1.2202
|0.0000
|4642
|2006.04.06 15:11
|close
|2321
|50.00
|1.2226
|1.2202
|0.0000
|3499.92
|952158.43
|4643
|2006.04.06 15:12
|buy
|2322
|50.00
|1.2230
|1.2213
|0.0000
|4644
|2006.04.06 15:14
|close
|2322
|50.00
|1.2237
|1.2213
|0.0000
|3500.15
|955658.58
|4645
|2006.04.06 15:14
|buy
|2323
|50.00
|1.2238
|1.2221
|0.0000
|4646
|2006.04.06 15:29
|s/l
|2323
|50.00
|1.2221
|1.2221
|0.0000
|-8500.00
|947158.58
|4647
|2006.04.06 15:29
|buy
|2324
|50.00
|1.2222
|1.2205
|0.0000
|4648
|2006.04.06 15:59
|close
|2324
|50.00
|1.2243
|1.2205
|0.0000
|10499.99
|957658.57
|4649
|2006.04.06 17:00
|sell
|2325
|50.00
|1.2233
|1.2250
|0.0000
|4650
|2006.04.06 17:03
|close
|2325
|50.00
|1.2226
|1.2250
|0.0000
|3500.15
|961158.72
|4651
|2006.04.06 18:14
|buy
|2326
|50.00
|1.2210
|1.2193
|0.0000
|4652
|2006.04.06 18:43
|close
|2326
|50.00
|1.2218
|1.2193
|0.0000
|3999.85
|965158.57
|4653
|2006.04.07 02:12
|buy
|2327
|50.00
|1.2193
|1.2176
|0.0000
|4654
|2006.04.07 02:48
|close
|2327
|50.00
|1.2203
|1.2176
|0.0000
|4999.80
|970158.37
|4655
|2006.04.07 13:01
|buy
|2328
|50.00
|1.2184
|1.2167
|0.0000
|4656
|2006.04.07 14:30
|close
|2328
|50.00
|1.2194
|1.2167
|0.0000
|5000.16
|975158.53
|4657
|2006.04.07 15:00
|sell
|2329
|50.00
|1.2200
|1.2217
|0.0000
|4658
|2006.04.07 15:08
|close
|2329
|50.00
|1.2193
|1.2217
|0.0000
|3500.15
|978658.68
|4659
|2006.04.07 15:59
|sell
|2330
|50.00
|1.2194
|1.2211
|0.0000
|4660
|2006.04.07 16:00
|close
|2330
|50.00
|1.2158
|1.2211
|0.0000
|17999.93
|996658.61
|4661
|2006.04.07 16:04
|buy
|2331
|50.00
|1.2149
|1.2132
|0.0000
|4662
|2006.04.07 17:00
|close
|2331
|50.00
|1.2157
|1.2132
|0.0000
|4000.08
|1000658.69
|4663
|2006.04.07 17:00
|buy
|2332
|50.00
|1.2116
|1.2099
|0.0000
|4664
|2006.04.07 18:02
|s/l
|2332
|50.00
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-8500.00
|992158.69
|4665
|2006.04.07 22:05
|buy
|2333
|50.00
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|4666
|2006.04.10 01:05
|close
|2333
|50.00
|1.2110
|1.2082
|0.0000
|5127.15
|997285.84
|4667
|2006.04.10 13:06
|buy
|2334
|50.00
|1.2113
|1.2096
|0.0000
|4668
|2006.04.10 15:34
|s/l
|2334
|50.00
|1.2096
|1.2096
|0.0000
|-8500.00
|988785.84
|4669
|2006.04.10 18:00
|buy
|2335
|50.00
|1.2090
|1.2073
|0.0000
|4670
|2006.04.10 21:36
|close
|2335
|50.00
|1.2103
|1.2073
|0.0000
|6500.00
|995285.84
|4671
|2006.04.10 21:37
|sell
|2336
|50.00
|1.2102
|1.2119
|0.0000
|4672
|2006.04.11 07:00
|s/l
|2336
|50.00
|1.2119
|1.2119
|0.0000
|-8228.36
|987057.48
|4673
|2006.04.11 09:41
|sell
|2337
|50.00
|1.2141
|1.2158
|0.0000
|4674
|2006.04.11 10:00
|close
|2337
|50.00
|1.2133
|1.2158
|0.0000
|4000.02
|991057.50
|4675
|2006.04.11 10:31
|buy
|2338
|50.00
|1.2125
|1.2108
|0.0000
|4676
|2006.04.11 10:54
|close
|2338
|50.00
|1.2134
|1.2108
|0.0000
|4500.03
|995557.53
|4677
|2006.04.11 13:08
|buy
|2339
|50.00
|1.2117
|1.2100
|0.0000
|4678
|2006.04.11 16:00
|close
|2339
|50.00
|1.2131
|1.2100
|0.0000
|6999.54
|1002557.07
|4679
|2006.04.11 16:06
|sell
|2340
|50.00
|1.2137
|1.2154
|0.0000
|4680
|2006.04.11 16:14
|close
|2340
|50.00
|1.2130
|1.2154
|0.0000
|3500.15
|1006057.22
|4681
|2006.04.11 16:16
|sell
|2341
|50.00
|1.2125
|1.2142
|0.0000
|4682
|2006.04.11 21:35
|s/l
|2341
|50.00
|1.2142
|1.2142
|0.0000
|-8500.00
|997557.22
|4683
|2006.04.12 14:00
|buy
|2342
|50.00
|1.2136
|1.2119
|0.0000
|4684
|2006.04.12 15:00
|s/l
|2342
|50.00
|1.2119
|1.2119
|0.0000
|-8500.00
|989057.22
|4685
|2006.04.12 16:00
|sell
|2343
|50.00
|1.2111
|1.2128
|0.0000
|4686
|2006.04.12 20:00
|close
|2343
|50.00
|1.2102
|1.2128
|0.0000
|4499.81
|993557.03
|4687
|2006.04.13 09:00
|sell
|2344
|50.00
|1.2115
|1.2132
|0.0000
|4688
|2006.04.13 13:00
|close
|2344
|50.00
|1.2101
|1.2132
|0.0000
|7000.13
|1000557.16
|4689
|2006.04.13 17:55
|sell
|2345
|50.00
|1.2105
|1.2122
|0.0000
|4690
|2006.04.13 17:59
|close
|2345
|50.00
|1.2091
|1.2122
|0.0000
|7000.01
|1007557.17
|4691
|2006.04.13 18:00
|sell
|2346
|50.00
|1.2104
|1.2121
|0.0000
|4692
|2006.04.13 18:21
|close
|2346
|50.00
|1.2097
|1.2121
|0.0000
|3500.15
|1011057.32
|4693
|2006.04.14 02:00
|buy
|2347
|50.00
|1.2112
|1.2095
|0.0000
|4694
|2006.04.17 00:00
|close
|2347
|50.00
|1.2121
|1.2095
|0.0000
|4127.43
|1015184.75
|4695
|2006.04.17 02:00
|sell
|2348
|50.00
|1.2136
|1.2153
|0.0000
|4696
|2006.04.17 03:00
|s/l
|2348
|50.00
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-8500.00
|1006684.75
|4697
|2006.04.17 03:03
|sell
|2349
|50.00
|1.2168
|1.2185
|0.0000
|4698
|2006.04.17 04:00
|s/l
|2349
|50.00
|1.2185
|1.2185
|0.0000
|-8500.00
|998184.75
|4699
|2006.04.17 04:00
|sell
|2350
|50.00
|1.2186
|1.2203
|0.0000
|4700
|2006.04.17 05:37
|close
|2350
|50.00
|1.2181
|1.2203
|0.0000
|2499.98
|1000684.73
|4701
|2006.04.17 05:37
|buy
|2351
|50.00
|1.2181
|1.2164
|0.0000
|4702
|2006.04.17 05:59
|close
|2351
|50.00
|1.2188
|1.2164
|0.0000
|3500.00
|1004184.73
|4703
|2006.04.17 14:00
|sell
|2352
|50.00
|1.2229
|1.2246
|0.0000
|4704
|2006.04.17 14:20
|s/l
|2352
|50.00
|1.2246
|1.2246
|0.0000
|-8500.00
|995684.73
|4705
|2006.04.17 14:20
|sell
|2353
|50.00
|1.2244
|1.2261
|0.0000
|4706
|2006.04.17 14:59
|close
|2353
|50.00
|1.2237
|1.2261
|0.0000
|3500.22
|999184.95
|4707
|2006.04.17 15:00
|buy
|2354
|50.00
|1.2232
|1.2215
|0.0000
|4708
|2006.04.17 15:00
|close
|2354
|50.00
|1.2240
|1.2215
|0.0000
|3999.75
|1003184.70
|4709
|2006.04.17 15:00
|buy
|2355
|50.00
|1.2232
|1.2215
|0.0000
|4710
|2006.04.17 15:15
|close
|2355
|50.00
|1.2238
|1.2215
|0.0000
|2999.47
|1006184.17
|4711
|2006.04.17 15:29
|buy
|2356
|50.00
|1.2233
|1.2216
|0.0000
|4712
|2006.04.17 15:39
|close
|2356
|50.00
|1.2240
|1.2216
|0.0000
|3500.16
|1009684.33
|4713
|2006.04.17 15:42
|buy
|2357
|50.00
|1.2232
|1.2215
|0.0000
|4714
|2006.04.17 15:59
|close
|2357
|50.00
|1.2251
|1.2215
|0.0000
|9500.00
|1019184.33
|4715
|2006.04.17 16:00
|buy
|2358
|50.00
|1.2235
|1.2218
|0.0000
|4716
|2006.04.17 16:19
|close
|2358
|50.00
|1.2241
|1.2218
|0.0000
|3000.07
|1022184.40
|4717
|2006.04.17 16:59
|buy
|2359
|50.00
|1.2235
|1.2218
|0.0000
|4718
|2006.04.17 17:00
|close
|2359
|50.00
|1.2277
|1.2218
|0.0000
|20999.98
|1043184.38
|4719
|2006.04.17 17:00
|sell
|2360
|50.00
|1.2278
|1.2295
|0.0000
|4720
|2006.04.17 17:28
|close
|2360
|50.00
|1.2264
|1.2295
|0.0000
|7000.08
|1050184.46
|4721
|2006.04.17 17:28
|sell
|2361
|50.00
|1.2265
|1.2282
|0.0000
|4722
|2006.04.17 17:59
|s/l
|2361
|50.00
|1.2282
|1.2282
|0.0000
|-8500.00
|1041684.46
|4723
|2006.04.17 17:59
|sell
|2362
|50.00
|1.2282
|1.2299
|0.0000
|4724
|2006.04.17 18:00
|close
|2362
|50.00
|1.2268
|1.2299
|0.0000
|6999.75
|1048684.21
|4725
|2006.04.17 18:00
|buy
|2363
|50.00
|1.2267
|1.2250
|0.0000
|4726
|2006.04.17 20:00
|close
|2363
|50.00
|1.2281
|1.2250
|0.0000
|6999.54
|1055683.75
|4727
|2006.04.17 21:02
|buy
|2364
|50.00
|1.2260
|1.2243
|0.0000
|4728
|2006.04.18 06:00
|close
|2364
|50.00
|1.2266
|1.2243
|0.0000
|2627.26
|1058311.01
|4729
|2006.04.18 09:00
|buy
|2365
|50.00
|1.2238
|1.2221
|0.0000
|4730
|2006.04.18 09:24
|close
|2365
|50.00
|1.2249
|1.2221
|0.0000
|5499.89
|1063810.90
|4731
|2006.04.18 12:15
|sell
|2366
|50.00
|1.2266
|1.2283
|0.0000
|4732
|2006.04.18 12:49
|close
|2366
|50.00
|1.2259
|1.2283
|0.0000
|3500.15
|1067311.05
|4733
|2006.04.18 15:00
|sell
|2367
|50.00
|1.2292
|1.2309
|0.0000
|4734
|2006.04.18 15:13
|close
|2367
|50.00
|1.2278
|1.2309
|0.0000
|7000.03
|1074311.08
|4735
|2006.04.18 15:19
|sell
|2368
|50.00
|1.2289
|1.2306
|0.0000
|4736
|2006.04.18 17:00
|close
|2368
|50.00
|1.2281
|1.2306
|0.0000
|3999.86
|1078310.94
|4737
|2006.04.18 18:01
|buy
|2369
|50.00
|1.2275
|1.2258
|0.0000
|4738
|2006.04.18 18:12
|close
|2369
|50.00
|1.2283
|1.2258
|0.0000
|3999.76
|1082310.70
|4739
|2006.04.18 21:00
|sell
|2370
|50.00
|1.2310
|1.2327
|0.0000
|4740
|2006.04.18 21:07
|close
|2370
|50.00
|1.2302
|1.2327
|0.0000
|3999.73
|1086310.43
|4741
|2006.04.18 21:27
|sell
|2371
|50.00
|1.2312
|1.2329
|0.0000
|4742
|2006.04.18 23:00
|s/l
|2371
|50.00
|1.2329
|1.2329
|0.0000
|-8500.00
|1077810.43
|4743
|2006.04.18 23:00
|sell
|2372
|50.00
|1.2345
|1.2362
|0.0000
|4744
|2006.04.19 00:00
|s/l
|2372
|50.00
|1.2362
|1.2362
|0.0000
|-8228.36
|1069582.07
|4745
|2006.04.19 08:16
|buy
|2373
|50.00
|1.2347
|1.2330
|0.0000
|4746
|2006.04.19 09:00
|close
|2373
|50.00
|1.2355
|1.2330
|0.0000
|3999.64
|1073581.71
|4747
|2006.04.19 10:00
|buy
|2374
|50.00
|1.2353
|1.2336
|0.0000
|4748
|2006.04.19 10:34
|close
|2374
|50.00
|1.2365
|1.2336
|0.0000
|6000.12
|1079581.83
|4749
|2006.04.19 14:02
|buy
|2375
|50.00
|1.2341
|1.2324
|0.0000
|4750
|2006.04.19 15:00
|s/l
|2375
|50.00
|1.2324
|1.2324
|0.0000
|-8500.00
|1071081.83
|4751
|2006.04.19 17:10
|sell
|2376
|50.00
|1.2346
|1.2363
|0.0000
|4752
|2006.04.19 17:20
|close
|2376
|50.00
|1.2336
|1.2363
|0.0000
|5000.00
|1076081.83
|4753
|2006.04.19 18:07
|sell
|2377
|50.00
|1.2350
|1.2367
|0.0000
|4754
|2006.04.19 19:00
|s/l
|2377
|50.00
|1.2367
|1.2367
|0.0000
|-8500.00
|1067581.83
|4755
|2006.04.19 19:19
|sell
|2378
|50.00
|1.2385
|1.2402
|0.0000
|4756
|2006.04.19 22:41
|close
|2378
|50.00
|1.2379
|1.2402
|0.0000
|3000.07
|1070581.90
|4757
|2006.04.19 23:00
|buy
|2379
|50.00
|1.2381
|1.2364
|0.0000
|4758
|2006.04.20 03:00
|s/l
|2379
|50.00
|1.2364
|1.2364
|0.0000
|-9618.22
|1060963.68
|4759
|2006.04.20 03:00
|buy
|2380
|50.00
|1.2356
|1.2339
|0.0000
|4760
|2006.04.20 09:00
|s/l
|2380
|50.00
|1.2339
|1.2339
|0.0000
|-8500.00
|1052463.68
|4761
|2006.04.20 09:00
|buy
|2381
|50.00
|1.2339
|1.2322
|0.0000
|4762
|2006.04.20 09:16
|close
|2381
|50.00
|1.2348
|1.2322
|0.0000
|4499.91
|1056963.59
|4763
|2006.04.20 09:21
|buy
|2382
|50.00
|1.2346
|1.2329
|0.0000
|4764
|2006.04.20 10:01
|close
|2382
|50.00
|1.2354
|1.2329
|0.0000
|3999.83
|1060963.42
|4765
|2006.04.20 15:08
|buy
|2383
|50.00
|1.2323
|1.2306
|0.0000
|4766
|2006.04.20 15:37
|close
|2383
|50.00
|1.2330
|1.2306
|0.0000
|3500.15
|1064463.57
|4767
|2006.04.20 18:00
|sell
|2384
|50.00
|1.2328
|1.2345
|0.0000
|4768
|2006.04.20 18:00
|close
|2384
|50.00
|1.2321
|1.2345
|0.0000
|3500.15
|1067963.72
|4769
|2006.04.20 18:04
|sell
|2385
|50.00
|1.2326
|1.2343
|0.0000
|4770
|2006.04.20 18:28
|close
|2385
|50.00
|1.2319
|1.2343
|0.0000
|3500.28
|1071464.00
|4771
|2006.04.20 19:23
|buy
|2386
|50.00
|1.2318
|1.2301
|0.0000
|4772
|2006.04.21 01:09
|s/l
|2386
|50.00
|1.2301
|1.2301
|0.0000
|-8872.74
|1062591.26
|4773
|2006.04.21 01:09
|buy
|2387
|50.00
|1.2302
|1.2285
|0.0000
|4774
|2006.04.21 01:59
|close
|2387
|50.00
|1.2308
|1.2285
|0.0000
|3000.00
|1065591.26
|4775
|2006.04.21 16:00
|buy
|2388
|50.00
|1.2319
|1.2302
|0.0000
|4776
|2006.04.21 16:31
|close
|2388
|50.00
|1.2333
|1.2302
|0.0000
|7000.28
|1072591.54
|4777
|2006.04.21 16:31
|buy
|2389
|50.00
|1.2316
|1.2299
|0.0000
|4778
|2006.04.21 16:31
|close
|2389
|50.00
|1.2328
|1.2299
|0.0000
|5999.94
|1078591.48
|4779
|2006.04.21 17:01
|sell
|2390
|50.00
|1.2342
|1.2359
|0.0000
|4780
|2006.04.21 17:13
|s/l
|2390
|50.00
|1.2359
|1.2359
|0.0000
|-8500.00
|1070091.48
|4781
|2006.04.21 17:13
|sell
|2391
|50.00
|1.2358
|1.2375
|0.0000
|4782
|2006.04.21 17:13
|close
|2391
|50.00
|1.2347
|1.2375
|0.0000
|5499.89
|1075591.37
|4783
|2006.04.21 17:13
|sell
|2392
|50.00
|1.2345
|1.2362
|0.0000
|4784
|2006.04.21 17:53
|close
|2392
|50.00
|1.2339
|1.2362
|0.0000
|2999.81
|1078591.18
|4785
|2006.04.21 17:56
|sell
|2393
|50.00
|1.2342
|1.2359
|0.0000
|4786
|2006.04.24 00:00
|s/l
|2393
|50.00
|1.2359
|1.2359
|0.0000
|-8228.36
|1070362.82
|4787
|2006.04.24 00:29
|sell
|2394
|50.00
|1.2378
|1.2395
|0.0000
|4788
|2006.04.24 02:00
|close
|2394
|50.00
|1.2369
|1.2395
|0.0000
|4499.71
|1074862.53
|4789
|2006.04.24 03:00
|buy
|2395
|50.00
|1.2358
|1.2341
|0.0000
|4790
|2006.04.24 06:00
|s/l
|2395
|50.00
|1.2341
|1.2341
|0.0000
|-8500.00
|1066362.53
|4791
|2006.04.24 06:03
|buy
|2396
|50.00
|1.2346
|1.2329
|0.0000
|4792
|2006.04.24 06:41
|close
|2396
|50.00
|1.2354
|1.2329
|0.0000
|3999.64
|1070362.17
|4793
|2006.04.24 12:04
|buy
|2397
|50.00
|1.2375
|1.2358
|0.0000
|4794
|2006.04.24 12:15
|close
|2397
|50.00
|1.2382
|1.2358
|0.0000
|3499.56
|1073861.73
|4795
|2006.04.24 12:33
|buy
|2398
|50.00
|1.2375
|1.2358
|0.0000
|4796
|2006.04.24 12:44
|close
|2398
|50.00
|1.2382
|1.2358
|0.0000
|3499.81
|1077361.54
|4797
|2006.04.24 15:00
|buy
|2399
|50.00
|1.2362
|1.2345
|0.0000
|4798
|2006.04.24 17:09
|close
|2399
|50.00
|1.2370
|1.2345
|0.0000
|3999.94
|1081361.48
|4799
|2006.04.24 20:17
|sell
|2400
|50.00
|1.2405
|1.2422
|0.0000
|4800
|2006.04.24 22:18
|close
|2400
|50.00
|1.2398
|1.2422
|0.0000
|3500.28
|1084861.76
|4801
|2006.04.24 22:25
|buy
|2401
|50.00
|1.2400
|1.2383
|0.0000
|4802
|2006.04.25 00:01
|s/l
|2401
|50.00
|1.2383
|1.2383
|0.0000
|-8872.74
|1075989.02
|4803
|2006.04.25 02:00
|buy
|2402
|50.00
|1.2382
|1.2365
|0.0000
|4804
|2006.04.25 08:02
|close
|2402
|50.00
|1.2388
|1.2365
|0.0000
|3000.06
|1078989.08
|4805
|2006.04.25 10:00
|sell
|2403
|50.00
|1.2394
|1.2411
|0.0000
|4806
|2006.04.25 10:14
|close
|2403
|50.00
|1.2387
|1.2411
|0.0000
|3500.00
|1082489.08
|4807
|2006.04.25 10:20
|sell
|2404
|50.00
|1.2402
|1.2419
|0.0000
|4808
|2006.04.25 10:22
|close
|2404
|50.00
|1.2395
|1.2419
|0.0000
|3500.00
|1085989.08
|4809
|2006.04.25 10:24
|sell
|2405
|50.00
|1.2400
|1.2417
|0.0000
|4810
|2006.04.25 10:35
|close
|2405
|50.00
|1.2393
|1.2417
|0.0000
|3500.15
|1089489.23
|4811
|2006.04.25 10:38
|sell
|2406
|50.00
|1.2400
|1.2417
|0.0000
|4812
|2006.04.25 10:48
|close
|2406
|50.00
|1.2393
|1.2417
|0.0000
|3500.15
|1092989.38
|4813
|2006.04.25 12:00
|buy
|2407
|50.00
|1.2388
|1.2371
|0.0000
|4814
|2006.04.25 14:00
|close
|2407
|50.00
|1.2397
|1.2371
|0.0000
|4499.92
|1097489.30
|4815
|2006.04.25 17:35
|buy
|2408
|50.00
|1.2399
|1.2382
|0.0000
|4816
|2006.04.25 17:51
|close
|2408
|50.00
|1.2407
|1.2382
|0.0000
|4000.00
|1101489.30
|4817
|2006.04.25 21:00
|sell
|2409
|50.00
|1.2430
|1.2447
|0.0000
|4818
|2006.04.26 02:02
|close
|2409
|50.00
|1.2424
|1.2447
|0.0000
|3271.71
|1104761.00
|4819
|2006.04.26 04:05
|buy
|2410
|50.00
|1.2424
|1.2407
|0.0000
|4820
|2006.04.26 09:33
|s/l
|2410
|50.00
|1.2407
|1.2407
|0.0000
|-8500.00
|1096261.00
|4821
|2006.04.26 09:33
|buy
|2411
|50.00
|1.2409
|1.2392
|0.0000
|4822
|2006.04.26 09:59
|close
|2411
|50.00
|1.2422
|1.2392
|0.0000
|6500.00
|1102761.00
|4823
|2006.04.26 10:00
|buy
|2412
|50.00
|1.2402
|1.2385
|0.0000
|4824
|2006.04.26 10:09
|close
|2412
|50.00
|1.2408
|1.2385
|0.0000
|3000.07
|1105761.07
|4825
|2006.04.26 10:09
|buy
|2413
|50.00
|1.2407
|1.2390
|0.0000
|4826
|2006.04.26 11:50
|close
|2413
|50.00
|1.2414
|1.2390
|0.0000
|3500.13
|1109261.20
|4827
|2006.04.26 12:00
|sell
|2414
|50.00
|1.2417
|1.2434
|0.0000
|4828
|2006.04.26 12:24
|close
|2414
|50.00
|1.2410
|1.2434
|0.0000
|3500.15
|1112761.35
|4829
|2006.04.26 13:59
|buy
|2415
|50.00
|1.2412
|1.2395
|0.0000
|4830
|2006.04.26 14:00
|close
|2415
|50.00
|1.2421
|1.2395
|0.0000
|4500.00
|1117261.35
|4831
|2006.04.26 14:59
|sell
|2416
|50.00
|1.2425
|1.2442
|0.0000
|4832
|2006.04.26 16:06
|s/l
|2416
|50.00
|1.2442
|1.2442
|0.0000
|-8500.00
|1108761.35
|4833
|2006.04.26 16:07
|sell
|2417
|50.00
|1.2453
|1.2470
|0.0000
|4834
|2006.04.26 16:07
|close
|2417
|50.00
|1.2444
|1.2470
|0.0000
|4500.00
|1113261.35
|4835
|2006.04.26 16:07
|sell
|2418
|50.00
|1.2449
|1.2466
|0.0000
|4836
|2006.04.26 16:13
|close
|2418
|50.00
|1.2441
|1.2466
|0.0000
|4000.00
|1117261.35
|4837
|2006.04.26 16:15
|sell
|2419
|50.00
|1.2445
|1.2462
|0.0000
|4838
|2006.04.26 16:16
|close
|2419
|50.00
|1.2437
|1.2462
|0.0000
|4000.03
|1121261.38
|4839
|2006.04.26 20:00
|buy
|2420
|50.00
|1.2443
|1.2426
|0.0000
|4840
|2006.04.26 20:28
|close
|2420
|50.00
|1.2452
|1.2426
|0.0000
|4500.32
|1125761.70
|4841
|2006.04.26 20:59
|buy
|2421
|50.00
|1.2443
|1.2426
|0.0000
|4842
|2006.04.26 21:00
|close
|2421
|50.00
|1.2455
|1.2426
|0.0000
|5999.84
|1131761.54
|4843
|2006.04.27 00:00
|buy
|2422
|50.00
|1.2447
|1.2430
|0.0000
|4844
|2006.04.27 03:00
|close
|2422
|50.00
|1.2460
|1.2430
|0.0000
|6500.05
|1138261.59
|4845
|2006.04.27 09:28
|buy
|2423
|50.00
|1.2443
|1.2426
|0.0000
|4846
|2006.04.27 10:00
|close
|2423
|50.00
|1.2453
|1.2426
|0.0000
|5000.13
|1143261.72
|4847
|2006.04.27 14:00
|buy
|2424
|50.00
|1.2416
|1.2399
|0.0000
|4848
|2006.04.27 14:22
|close
|2424
|50.00
|1.2423
|1.2399
|0.0000
|3500.17
|1146761.89
|4849
|2006.04.27 14:59
|buy
|2425
|50.00
|1.2417
|1.2400
|0.0000
|4850
|2006.04.27 15:00
|close
|2425
|50.00
|1.2426
|1.2400
|0.0000
|4500.00
|1151261.89
|4851
|2006.04.27 16:45
|sell
|2426
|50.00
|1.2444
|1.2461
|0.0000
|4852
|2006.04.27 16:59
|close
|2426
|50.00
|1.2432
|1.2461
|0.0000
|6000.00
|1157261.89
|4853
|2006.04.27 18:00
|buy
|2427
|50.00
|1.2529
|1.2512
|0.0000
|4854
|2006.04.27 18:02
|close
|2427
|50.00
|1.2538
|1.2512
|0.0000
|4500.31
|1161762.20
|4855
|2006.04.27 18:19
|buy
|2428
|50.00
|1.2530
|1.2513
|0.0000
|4856
|2006.04.27 18:26
|close
|2428
|50.00
|1.2538
|1.2513
|0.0000
|4000.06
|1165762.26
|4857
|2006.04.27 18:46
|buy
|2429
|50.00
|1.2530
|1.2513
|0.0000
|4858
|2006.04.27 18:50
|close
|2429
|50.00
|1.2538
|1.2513
|0.0000
|4000.23
|1169762.49
|4859
|2006.04.28 02:59
|sell
|2430
|50.00
|1.2541
|1.2558
|0.0000
|4860
|2006.04.28 03:19
|close
|2430
|50.00
|1.2533
|1.2558
|0.0000
|3999.81
|1173762.30
|4861
|2006.04.28 09:51
|sell
|2431
|50.00
|1.2552
|1.2569
|0.0000
|4862
|2006.04.28 09:59
|close
|2431
|50.00
|1.2540
|1.2569
|0.0000
|6000.14
|1179762.44
|4863
|2006.04.28 15:00
|sell
|2432
|50.00
|1.2556
|1.2573
|0.0000
|4864
|2006.04.28 15:20
|close
|2432
|50.00
|1.2549
|1.2573
|0.0000
|3500.00
|1183262.44
|4865
|2006.04.28 15:26
|sell
|2433
|50.00
|1.2556
|1.2573
|0.0000
|4866
|2006.04.28 16:00
|s/l
|2433
|50.00
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-8500.00
|1174762.44
|4867
|2006.04.28 16:01
|sell
|2434
|50.00
|1.2577
|1.2594
|0.0000
|4868
|2006.04.28 16:05
|close
|2434
|50.00
|1.2567
|1.2594
|0.0000
|4999.97
|1179762.41
|4869
|2006.04.28 16:18
|sell
|2435
|50.00
|1.2577
|1.2594
|0.0000
|4870
|2006.04.28 16:27
|close
|2435
|50.00
|1.2568
|1.2594
|0.0000
|4499.89
|1184262.30
|4871
|2006.04.28 16:34
|sell
|2436
|50.00
|1.2578
|1.2595
|0.0000
|4872
|2006.04.28 17:00
|s/l
|2436
|50.00
|1.2595
|1.2595
|0.0000
|-8500.00
|1175762.30
|4873
|2006.04.28 21:00
|buy
|2437
|50.00
|1.2612
|1.2595
|0.0000
|4874
|2006.05.01 00:00
|close
|2437
|50.00
|1.2631
|1.2595
|0.0000
|9127.07
|1184889.38
|4875
|2006.05.01 01:01
|buy
|2438
|50.00
|1.2623
|1.2606
|0.0000
|4876
|2006.05.01 06:06
|close
|2438
|50.00
|1.2631
|1.2606
|0.0000
|4000.14
|1188889.52
|4877
|2006.05.01 09:00
|buy
|2439
|50.00
|1.2628
|1.2611
|0.0000
|4878
|2006.05.01 15:00
|close
|2439
|50.00
|1.2664
|1.2611
|0.0000
|18000.27
|1206889.79
|4879
|2006.05.01 15:00
|sell
|2440
|50.00
|1.2664
|1.2681
|0.0000
|4880
|2006.05.01 15:08
|s/l
|2440
|50.00
|1.2681
|1.2681
|0.0000
|-8500.00
|1198389.79
|4881
|2006.05.01 15:08
|sell
|2441
|50.00
|1.2681
|1.2698
|0.0000
|4882
|2006.05.01 15:31
|close
|2441
|50.00
|1.2673
|1.2698
|0.0000
|4000.00
|1202389.79
|4883
|2006.05.01 15:31
|sell
|2442
|50.00
|1.2676
|1.2693
|0.0000
|4884
|2006.05.01 15:49
|close
|2442
|50.00
|1.2668
|1.2693
|0.0000
|4000.00
|1206389.79
|4885
|2006.05.01 15:49
|sell
|2443
|50.00
|1.2667
|1.2684
|0.0000
|4886
|2006.05.01 15:52
|close
|2443
|50.00
|1.2659
|1.2684
|0.0000
|4000.00
|1210389.79
|4887
|2006.05.01 15:53
|sell
|2444
|50.00
|1.2659
|1.2676
|0.0000
|4888
|2006.05.01 17:00
|close
|2444
|50.00
|1.2617
|1.2676
|0.0000
|21000.08
|1231389.87
|4889
|2006.05.01 17:00
|buy
|2445
|50.00
|1.2618
|1.2601
|0.0000
|4890
|2006.05.01 22:00
|s/l
|2445
|50.00
|1.2601
|1.2601
|0.0000
|-8500.00
|1222889.87
|4891
|2006.05.02 10:00
|sell
|2446
|50.00
|1.2594
|1.2611
|0.0000
|4892
|2006.05.02 10:36
|s/l
|2446
|50.00
|1.2611
|1.2611
|0.0000
|-8500.00
|1214389.87
|4893
|2006.05.02 10:36
|sell
|2447
|50.00
|1.2609
|1.2626
|0.0000
|4894
|2006.05.02 10:59
|close
|2447
|50.00
|1.2596
|1.2626
|0.0000
|6500.10
|1220889.97
|4895
|2006.05.02 11:14
|sell
|2448
|50.00
|1.2629
|1.2646
|0.0000
|4896
|2006.05.02 12:00
|s/l
|2448
|50.00
|1.2646
|1.2646
|0.0000
|-8500.00
|1212389.97
|4897
|2006.05.02 12:06
|sell
|2449
|50.00
|1.2649
|1.2666
|0.0000
|4898
|2006.05.02 14:00
|close
|2449
|50.00
|1.2633
|1.2666
|0.0000
|8000.00
|1220389.97
|4899
|2006.05.02 19:00
|buy
|2450
|50.00
|1.2611
|1.2594
|0.0000
|4900
|2006.05.02 19:11
|close
|2450
|50.00
|1.2622
|1.2594
|0.0000
|5499.89
|1225889.86
|4901
|2006.05.02 19:12
|buy
|2451
|50.00
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|4902
|2006.05.02 21:12
|close
|2451
|50.00
|1.2632
|1.2607
|0.0000
|4000.22
|1229890.08
|4903
|2006.05.03 02:03
|buy
|2452
|50.00
|1.2609
|1.2592
|0.0000
|4904
|2006.05.03 02:55
|close
|2452
|50.00
|1.2616
|1.2592
|0.0000
|3500.09
|1233390.17
|4905
|2006.05.03 02:59
|buy
|2453
|50.00
|1.2612
|1.2595
|0.0000
|4906
|2006.05.03 04:00
|close
|2453
|50.00
|1.2633
|1.2595
|0.0000
|10499.71
|1243889.88
|4907
|2006.05.03 11:59
|sell
|2454
|50.00
|1.2646
|1.2663
|0.0000
|4908
|2006.05.03 12:01
|close
|2454
|50.00
|1.2631
|1.2663
|0.0000
|7500.00
|1251389.88
|4909
|2006.05.03 16:00
|buy
|2455
|50.00
|1.2614
|1.2597
|0.0000
|4910
|2006.05.03 17:00
|close
|2455
|50.00
|1.2625
|1.2597
|0.0000
|5500.00
|1256889.88
|4911
|2006.05.03 18:03
|sell
|2456
|50.00
|1.2645
|1.2662
|0.0000
|4912
|2006.05.03 18:22
|close
|2456
|50.00
|1.2638
|1.2662
|0.0000
|3500.15
|1260390.03
|4913
|2006.05.04 06:00
|buy
|2457
|50.00
|1.2613
|1.2596
|0.0000
|4914
|2006.05.04 06:35
|close
|2457
|50.00
|1.2621
|1.2596
|0.0000
|3999.64
|1264389.67
|4915
|2006.05.04 06:37
|buy
|2458
|50.00
|1.2619
|1.2602
|0.0000
|4916
|2006.05.04 09:00
|s/l
|2458
|50.00
|1.2602
|1.2602
|0.0000
|-8500.00
|1255889.67
|4917
|2006.05.04 15:00
|sell
|2459
|50.00
|1.2612
|1.2629
|0.0000
|4918
|2006.05.04 15:04
|s/l
|2459
|50.00
|1.2629
|1.2629
|0.0000
|-8500.00
|1247389.67
|4919
|2006.05.04 15:04
|sell
|2460
|50.00
|1.2628
|1.2645
|0.0000
|4920
|2006.05.04 15:59
|close
|2460
|50.00
|1.2612
|1.2645
|0.0000
|8000.00
|1255389.67
|4921
|2006.05.04 16:00
|sell
|2461
|50.00
|1.2643
|1.2660
|0.0000
|4922
|2006.05.04 17:00
|s/l
|2461
|50.00
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|-8500.00
|1246889.67
|4923
|2006.05.04 18:05
|buy
|2462
|50.00
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|4924
|2006.05.04 20:08
|close
|2462
|50.00
|1.2693
|1.2664
|0.0000
|6000.05
|1252889.72
|4925
|2006.05.04 20:08
|sell
|2463
|50.00
|1.2694
|1.2711
|0.0000
|4926
|2006.05.04 21:00
|s/l
|2463
|50.00
|1.2711
|1.2711
|0.0000
|-8500.00
|1244389.72
|4927
|2006.05.04 21:11
|sell
|2464
|50.00
|1.2715
|1.2732
|0.0000
|4928
|2006.05.04 23:00
|close
|2464
|50.00
|1.2693
|1.2732
|0.0000
|10999.96
|1255389.68
|4929
|2006.05.05 09:00
|buy
|2465
|50.00
|1.2682
|1.2665
|0.0000
|4930
|2006.05.05 09:43
|close
|2465
|50.00
|1.2692
|1.2665
|0.0000
|4999.81
|1260389.49
|4931
|2006.05.05 10:00
|sell
|2466
|50.00
|1.2699
|1.2716
|0.0000
|4932
|2006.05.05 10:10
|close
|2466
|50.00
|1.2689
|1.2716
|0.0000
|4999.82
|1265389.31
|4933
|2006.05.05 11:00
|buy
|2467
|50.00
|1.2688
|1.2671
|0.0000
|4934
|2006.05.05 11:43
|close
|2467
|50.00
|1.2705
|1.2671
|0.0000
|8500.00
|1273889.31
|4935
|2006.05.05 11:43
|buy
|2468
|50.00
|1.2694
|1.2677
|0.0000
|4936
|2006.05.05 11:43
|close
|2468
|50.00
|1.2703
|1.2677
|0.0000
|4500.00
|1278389.31
|4937
|2006.05.05 11:43
|buy
|2469
|50.00
|1.2686
|1.2669
|0.0000
|4938
|2006.05.05 11:43
|close
|2469
|50.00
|1.2706
|1.2669
|0.0000
|10000.23
|1288389.54
|4939
|2006.05.05 11:43
|buy
|2470
|50.00
|1.2685
|1.2668
|0.0000
|4940
|2006.05.05 11:43
|close
|2470
|50.00
|1.2696
|1.2668
|0.0000
|5500.17
|1293889.71
|4941
|2006.05.05 15:00
|sell
|2471
|50.00
|1.2712
|1.2729
|0.0000
|4942
|2006.05.05 15:00
|s/l
|2471
|50.00
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-8500.00
|1285389.71
|4943
|2006.05.05 15:00
|sell
|2472
|50.00
|1.2738
|1.2755
|0.0000
|4944
|2006.05.05 15:08
|s/l
|2472
|50.00
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|-8500.00
|1276889.71
|4945
|2006.05.05 15:08
|sell
|2473
|50.00
|1.2755
|1.2772
|0.0000
|4946
|2006.05.05 15:22
|close
|2473
|50.00
|1.2739
|1.2772
|0.0000
|8000.00
|1284889.71
|4947
|2006.05.05 15:22
|sell
|2474
|50.00
|1.2745
|1.2762
|0.0000
|4948
|2006.05.05 15:29
|s/l
|2474
|50.00
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-8500.00
|1276389.71
|4949
|2006.05.05 15:29
|sell
|2475
|50.00
|1.2761
|1.2778
|0.0000
|4950
|2006.05.05 15:38
|close
|2475
|50.00
|1.2748
|1.2778
|0.0000
|6499.86
|1282889.57
|4951
|2006.05.05 15:38
|sell
|2476
|50.00
|1.2747
|1.2764
|0.0000
|4952
|2006.05.05 15:51
|close
|2476
|50.00
|1.2734
|1.2764
|0.0000
|6500.00
|1289389.57
|4953
|2006.05.05 15:51
|sell
|2477
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|4954
|2006.05.05 16:00
|s/l
|2477
|50.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-8500.00
|1280889.57
|4955
|2006.05.05 16:02
|sell
|2478
|50.00
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|4956
|2006.05.05 16:05
|close
|2478
|50.00
|1.2747
|1.2774
|0.0000
|5000.00
|1285889.57
|4957
|2006.05.05 17:23
|buy
|2479
|50.00
|1.2726
|1.2709
|0.0000
|4958
|2006.05.05 17:27
|close
|2479
|50.00
|1.2738
|1.2709
|0.0000
|5999.89
|1291889.46
|4959
|2006.05.05 18:00
|buy
|2480
|50.00
|1.2733
|1.2716
|0.0000
|4960
|2006.05.05 18:58
|close
|2480
|50.00
|1.2742
|1.2716
|0.0000
|4499.91
|1296389.37
|4961
|2006.05.08 03:00
|buy
|2481
|50.00
|1.2725
|1.2708
|0.0000
|4962
|2006.05.08 08:00
|close
|2481
|50.00
|1.2735
|1.2708
|0.0000
|4999.81
|1301389.18
|4963
|2006.05.08 11:58
|sell
|2482
|50.00
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|4964
|2006.05.08 12:24
|close
|2482
|50.00
|1.2765
|1.2794
|0.0000
|5999.74
|1307388.92
|4965
|2006.05.08 13:00
|buy
|2483
|50.00
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|4966
|2006.05.08 13:21
|close
|2483
|50.00
|1.2769
|1.2744
|0.0000
|3999.97
|1311388.89
|4967
|2006.05.08 13:59
|buy
|2484
|50.00
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|4968
|2006.05.08 15:23
|s/l
|2484
|50.00
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-8500.00
|1302888.89
|4969
|2006.05.08 15:23
|buy
|2485
|50.00
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|4970
|2006.05.08 16:00
|s/l
|2485
|50.00
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-8500.00
|1294388.89
|4971
|2006.05.09 09:00
|buy
|2486
|50.00
|1.2680
|1.2663
|0.0000
|4972
|2006.05.09 11:00
|close
|2486
|50.00
|1.2696
|1.2663
|0.0000
|8000.17
|1302389.06
|4973
|2006.05.09 15:00
|sell
|2487
|50.00
|1.2707
|1.2724
|0.0000
|4974
|2006.05.09 16:00
|s/l
|2487
|50.00
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-8500.00
|1293889.06
|4975
|2006.05.09 16:00
|sell
|2488
|50.00
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|4976
|2006.05.09 17:00
|s/l
|2488
|50.00
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-8500.00
|1285389.06
|4977
|2006.05.09 18:00
|buy
|2489
|50.00
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|4978
|2006.05.09 18:34
|close
|2489
|50.00
|1.2762
|1.2731
|0.0000
|7000.28
|1292389.34
|4979
|2006.05.09 18:59
|buy
|2490
|50.00
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|4980
|2006.05.09 19:02
|close
|2490
|50.00
|1.2757
|1.2731
|0.0000
|4499.87
|1296889.21
|4981
|2006.05.10 11:00
|buy
|2491
|50.00
|1.2779
|1.2762
|0.0000
|4982
|2006.05.10 12:06
|close
|2491
|50.00
|1.2791
|1.2762
|0.0000
|5999.71
|1302888.92
|4983
|2006.05.10 15:19
|buy
|2492
|50.00
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|4984
|2006.05.10 16:01
|close
|2492
|50.00
|1.2790
|1.2763
|0.0000
|5000.22
|1307889.14
|4985
|2006.05.10 17:00
|sell
|2493
|50.00
|1.2795
|1.2812
|0.0000
|4986
|2006.05.10 17:32
|s/l
|2493
|50.00
|1.2812
|1.2812
|0.0000
|-8500.00
|1299389.14
|4987
|2006.05.10 17:32
|sell
|2494
|50.00
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|4988
|2006.05.10 17:59
|close
|2494
|50.00
|1.2798
|1.2827
|0.0000
|5999.97
|1305389.11
|4989
|2006.05.10 23:00
|buy
|2495
|50.00
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|4990
|2006.05.11 02:00
|s/l
|2495
|50.00
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-9618.22
|1295770.89
|4991
|2006.05.11 03:59
|buy
|2496
|50.00
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|4992
|2006.05.11 04:00
|s/l
|2496
|50.00
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-8500.00
|1287270.89
|4993
|2006.05.11 11:25
|sell
|2497
|50.00
|1.2724
|1.2741
|0.0000
|4994
|2006.05.11 11:59
|close
|2497
|50.00
|1.2709
|1.2741
|0.0000
|7500.11
|1294771.00
|4995
|2006.05.11 12:03
|sell
|2498
|50.00
|1.2719
|1.2736
|0.0000
|4996
|2006.05.11 15:00
|s/l
|2498
|50.00
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-8500.00
|1286271.00
|4997
|2006.05.11 15:00
|sell
|2499
|50.00
|1.2737
|1.2754
|0.0000
|4998
|2006.05.11 15:25
|s/l
|2499
|50.00
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-8500.00
|1277771.00
|4999
|2006.05.11 15:25
|sell
|2500
|50.00
|1.2752
|1.2769
|0.0000
|5000
|2006.05.11 15:47
|s/l
|2500
|50.00
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-8500.00
|1269271.00
|5001
|2006.05.11 15:47
|sell
|2501
|50.00
|1.2768
|1.2785
|0.0000
|5002
|2006.05.11 15:59
|close
|2501
|50.00
|1.2742
|1.2785
|0.0000
|13000.00
|1282271.00
|5003
|2006.05.11 17:00
|sell
|2502
|50.00
|1.2821
|1.2838
|0.0000
|5004
|2006.05.11 17:35
|s/l
|2502
|50.00
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|-8500.00
|1273771.00
|5005
|2006.05.11 17:35
|sell
|2503
|50.00
|1.2836
|1.2853
|0.0000
|5006
|2006.05.11 17:59
|close
|2503
|50.00
|1.2823
|1.2853
|0.0000
|6500.00
|1280271.00
|5007
|2006.05.11 22:33
|buy
|2504
|50.00
|1.2839
|1.2822
|0.0000
|5008
|2006.05.12 01:00
|close
|2504
|50.00
|1.2853
|1.2822
|0.0000
|6627.31
|1286898.31
|5009
|2006.05.12 15:03
|buy
|2505
|50.00
|1.2892
|1.2875
|0.0000
|5010
|2006.05.12 15:03
|close
|2505
|50.00
|1.2902
|1.2875
|0.0000
|5000.00
|1291898.31
|5011
|2006.05.12 15:03
|buy
|2506
|50.00
|1.2892
|1.2875
|0.0000
|5012
|2006.05.12 15:15
|s/l
|2506
|50.00
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-8500.00
|1283398.31
|5013
|2006.05.12 15:15
|buy
|2507
|50.00
|1.2876
|1.2859
|0.0000
|5014
|2006.05.12 15:16
|close
|2507
|50.00
|1.2889
|1.2859
|0.0000
|6499.96
|1289898.27
|5015
|2006.05.12 15:16
|buy
|2508
|50.00
|1.2875
|1.2858
|0.0000
|5016
|2006.05.12 15:17
|close
|2508
|50.00
|1.2885
|1.2858
|0.0000
|4999.76
|1294898.03
|5017
|2006.05.12 15:17
|buy
|2509
|50.00
|1.2881
|1.2864
|0.0000
|5018
|2006.05.12 15:19
|close
|2509
|50.00
|1.2894
|1.2864
|0.0000
|6500.05
|1301398.08
|5019
|2006.05.12 15:19
|buy
|2510
|50.00
|1.2892
|1.2875
|0.0000
|5020
|2006.05.12 15:23
|close
|2510
|50.00
|1.2903
|1.2875
|0.0000
|5500.00
|1306898.08
|5021
|2006.05.12 16:00
|buy
|2511
|50.00
|1.2893
|1.2876
|0.0000
|5022
|2006.05.12 16:00
|close
|2511
|50.00
|1.2906
|1.2876
|0.0000
|6500.00
|1313398.08
|5023
|2006.05.12 16:00
|buy
|2512
|50.00
|1.2888
|1.2871
|0.0000
|5024
|2006.05.12 16:01
|close
|2512
|50.00
|1.2904
|1.2871
|0.0000
|8000.00
|1321398.08
|5025
|2006.05.12 16:01
|buy
|2513
|50.00
|1.2909
|1.2892
|0.0000
|5026
|2006.05.12 16:01
|s/l
|2513
|50.00
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-8500.00
|1312898.08
|5027
|2006.05.12 16:01
|buy
|2514
|50.00
|1.2892
|1.2875
|0.0000
|5028
|2006.05.12 16:01
|close
|2514
|50.00
|1.2907
|1.2875
|0.0000
|7499.62
|1320397.70
|5029
|2006.05.12 16:02
|buy
|2515
|50.00
|1.2908
|1.2891
|0.0000
|5030
|2006.05.12 16:14
|s/l
|2515
|50.00
|1.2891
|1.2891
|0.0000
|-8500.00
|1311897.70
|5031
|2006.05.12 16:14
|buy
|2516
|50.00
|1.2892
|1.2875
|0.0000
|5032
|2006.05.12 16:15
|close
|2516
|50.00
|1.2912
|1.2875
|0.0000
|9999.83
|1321897.53
|5033
|2006.05.12 16:15
|buy
|2517
|50.00
|1.2884
|1.2867
|0.0000
|5034
|2006.05.12 16:19
|close
|2517
|50.00
|1.2899
|1.2867
|0.0000
|7499.90
|1329397.43
|5035
|2006.05.12 16:19
|buy
|2518
|50.00
|1.2893
|1.2876
|0.0000
|5036
|2006.05.12 16:36
|s/l
|2518
|50.00
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-8500.00
|1320897.43
|5037
|2006.05.12 16:36
|buy
|2519
|50.00
|1.2877
|1.2860
|0.0000
|5038
|2006.05.12 16:37
|close
|2519
|50.00
|1.2892
|1.2860
|0.0000
|7499.88
|1328397.31
|5039
|2006.05.12 16:37
|buy
|2520
|50.00
|1.2885
|1.2868
|0.0000
|5040
|2006.05.12 17:04
|close
|2520
|50.00
|1.2895
|1.2868
|0.0000
|5000.00
|1333397.31
|5041
|2006.05.12 18:27
|buy
|2521
|50.00
|1.2872
|1.2855
|0.0000
|5042
|2006.05.12 18:50
|close
|2521
|50.00
|1.2882
|1.2855
|0.0000
|5000.10
|1338397.41
|5043
|2006.05.15 03:00
|buy
|2522
|50.00
|1.2925
|1.2908
|0.0000
|5044
|2006.05.15 03:12
|close
|2522
|50.00
|1.2936
|1.2908
|0.0000
|5499.89
|1343897.30
|5045
|2006.05.15 03:40
|buy
|2523
|50.00
|1.2932
|1.2915
|0.0000
|5046
|2006.05.15 09:00
|s/l
|2523
|50.00
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-8500.00
|1335397.30
|5047
|2006.05.15 09:00
|buy
|2524
|50.00
|1.2905
|1.2888
|0.0000
|5048
|2006.05.15 10:00
|s/l
|2524
|50.00
|1.2888
|1.2888
|0.0000
|-8500.00
|1326897.30
|5049
|2006.05.15 10:00
|buy
|2525
|50.00
|1.2874
|1.2857
|0.0000
|5050
|2006.05.15 11:00
|s/l
|2525
|50.00
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|-8500.00
|1318397.30
|5051
|2006.05.15 13:00
|buy
|2526
|50.00
|1.2810
|1.2793
|0.0000
|5052
|2006.05.15 13:46
|close
|2526
|50.00
|1.2827
|1.2793
|0.0000
|8500.08
|1326897.38
|5053
|2006.05.15 13:59
|buy
|2527
|50.00
|1.2828
|1.2811
|0.0000
|5054
|2006.05.15 13:59
|s/l
|2527
|50.00
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-8500.00
|1318397.38
|5055
|2006.05.15 13:59
|buy
|2528
|50.00
|1.2808
|1.2791
|0.0000
|5056
|2006.05.15 14:00
|close
|2528
|50.00
|1.2828
|1.2791
|0.0000
|10000.00
|1328397.38
|5057
|2006.05.15 14:00
|sell
|2529
|50.00
|1.2829
|1.2846
|0.0000
|5058
|2006.05.15 15:00
|s/l
|2529
|50.00
|1.2846
|1.2846
|0.0000
|-8500.00
|1319897.38
|5059
|2006.05.15 15:00
|sell
|2530
|50.00
|1.2846
|1.2863
|0.0000
|5060
|2006.05.15 15:07
|close
|2530
|50.00
|1.2833
|1.2863
|0.0000
|6500.00
|1326397.38
|5061
|2006.05.15 19:00
|buy
|2531
|50.00
|1.2793
|1.2776
|0.0000
|5062
|2006.05.15 19:00
|close
|2531
|50.00
|1.2805
|1.2776
|0.0000
|6000.56
|1332397.94
|5063
|2006.05.15 19:03
|buy
|2532
|50.00
|1.2799
|1.2782
|0.0000
|5064
|2006.05.15 19:58
|close
|2532
|50.00
|1.2811
|1.2782
|0.0000
|5999.80
|1338397.74
|5065
|2006.05.15 19:59
|buy
|2533
|50.00
|1.2795
|1.2778
|0.0000
|5066
|2006.05.15 20:00
|close
|2533
|50.00
|1.2814
|1.2778
|0.0000
|9499.83
|1347897.57
|5067
|2006.05.15 20:01
|sell
|2534
|50.00
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|5068
|2006.05.15 22:00
|close
|2534
|50.00
|1.2787
|1.2834
|0.0000
|15000.20
|1362897.77
|5069
|2006.05.16 08:09
|buy
|2535
|50.00
|1.2809
|1.2792
|0.0000
|5070
|2006.05.16 08:26
|s/l
|2535
|50.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-8500.00
|1354397.77
|5071
|2006.05.16 08:31
|buy
|2536
|50.00
|1.2809
|1.2792
|0.0000
|5072
|2006.05.16 08:58
|close
|2536
|50.00
|1.2825
|1.2792
|0.0000
|8000.00
|1362397.77
|5073
|2006.05.16 09:15
|sell
|2537
|50.00
|1.2826
|1.2843
|0.0000
|5074
|2006.05.16 09:21
|close
|2537
|50.00
|1.2815
|1.2843
|0.0000
|5500.26
|1367898.03
|5075
|2006.05.16 09:34
|buy
|2538
|50.00
|1.2805
|1.2788
|0.0000
|5076
|2006.05.16 09:44
|close
|2538
|50.00
|1.2816
|1.2788
|0.0000
|5499.89
|1373397.92
|5077
|2006.05.16 09:49
|sell
|2539
|50.00
|1.2826
|1.2843
|0.0000
|5078
|2006.05.16 10:12
|close
|2539
|50.00
|1.2815
|1.2843
|0.0000
|5500.00
|1378897.92
|5079
|2006.05.16 10:13
|buy
|2540
|50.00
|1.2813
|1.2796
|0.0000
|5080
|2006.05.16 11:00
|s/l
|2540
|50.00
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|-8500.00
|1370397.92
|5081
|2006.05.16 13:04
|sell
|2541
|50.00
|1.2824
|1.2841
|0.0000
|5082
|2006.05.16 13:19
|close
|2541
|50.00
|1.2813
|1.2841
|0.0000
|5499.89
|1375897.81
|5083
|2006.05.16 14:31
|sell
|2542
|50.00
|1.2856
|1.2873
|0.0000
|5084
|2006.05.16 14:31
|close
|2542
|50.00
|1.2840
|1.2873
|0.0000
|8000.00
|1383897.81
|5085
|2006.05.16 14:31
|sell
|2543
|50.00
|1.2842
|1.2859
|0.0000
|5086
|2006.05.16 14:40
|s/l
|2543
|50.00
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-8500.00
|1375397.81
|5087
|2006.05.16 14:40
|sell
|2544
|50.00
|1.2857
|1.2874
|0.0000
|5088
|2006.05.16 15:12
|close
|2544
|50.00
|1.2844
|1.2874
|0.0000
|6500.23
|1381898.04
|5089
|2006.05.16 20:32
|sell
|2545
|50.00
|1.2858
|1.2875
|0.0000
|5090
|2006.05.17 02:04
|close
|2545
|50.00
|1.2846
|1.2875
|0.0000
|6271.71
|1388169.75
|5091
|2006.05.17 04:00
|sell
|2546
|50.00
|1.2857
|1.2874
|0.0000
|5092
|2006.05.17 06:00
|s/l
|2546
|50.00
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-8500.00
|1379669.75
|5093
|2006.05.17 10:00
|sell
|2547
|50.00
|1.2896
|1.2913
|0.0000
|5094
|2006.05.17 11:07
|s/l
|2547
|50.00
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|-8500.00
|1371169.75
|5095
|2006.05.17 15:12
|buy
|2548
|50.00
|1.2874
|1.2857
|0.0000
|5096
|2006.05.17 15:59
|close
|2548
|50.00
|1.2887
|1.2857
|0.0000
|6500.00
|1377669.75
|5097
|2006.05.17 16:00
|buy
|2549
|50.00
|1.2839
|1.2822
|0.0000
|5098
|2006.05.17 17:00
|s/l
|2549
|50.00
|1.2822
|1.2822
|0.0000
|-8500.00
|1369169.75
|5099
|2006.05.17 17:00
|buy
|2550
|50.00
|1.2788
|1.2771
|0.0000
|5100
|2006.05.17 17:22
|s/l
|2550
|50.00
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-8500.00
|1360669.75
|5101
|2006.05.17 17:22
|buy
|2551
|50.00
|1.2772
|1.2755
|0.0000
|5102
|2006.05.17 17:29
|s/l
|2551
|50.00
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|-8500.00
|1352169.75
|5103
|2006.05.17 17:29
|buy
|2552
|50.00
|1.2755
|1.2738
|0.0000
|5104
|2006.05.17 17:59
|close
|2552
|50.00
|1.2787
|1.2738
|0.0000
|16000.00
|1368169.75
|5105
|2006.05.17 19:02
|sell
|2553
|50.00
|1.2749
|1.2766
|0.0000
|5106
|2006.05.17 19:22
|close
|2553
|50.00
|1.2737
|1.2766
|0.0000
|5999.97
|1374169.72
|5107
|2006.05.17 19:59
|sell
|2554
|50.00
|1.2750
|1.2767
|0.0000
|5108
|2006.05.17 20:00
|close
|2554
|50.00
|1.2720
|1.2767
|0.0000
|14999.79
|1389169.51
|5109
|2006.05.17 21:00
|sell
|2555
|50.00
|1.2745
|1.2762
|0.0000
|5110
|2006.05.18 00:00
|close
|2555
|50.00
|1.2730
|1.2762
|0.0000
|8314.91
|1397484.42
|5111
|2006.05.18 00:00
|buy
|2556
|50.00
|1.2730
|1.2713
|0.0000
|5112
|2006.05.18 00:33
|close
|2556
|50.00
|1.2743
|1.2713
|0.0000
|6500.16
|1403984.58
|5113
|2006.05.18 00:59
|buy
|2557
|50.00
|1.2729
|1.2712
|0.0000
|5114
|2006.05.18 01:00
|close
|2557
|50.00
|1.2743
|1.2712
|0.0000
|6999.90
|1410984.48
|5115
|2006.05.18 11:02
|sell
|2558
|50.00
|1.2795
|1.2812
|0.0000
|5116
|2006.05.18 13:00
|close
|2558
|50.00
|1.2777
|1.2812
|0.0000
|8999.87
|1419984.35
|5117
|2006.05.18 16:00
|sell
|2559
|50.00
|1.2823
|1.2840
|0.0000
|5118
|2006.05.18 16:15
|close
|2559
|50.00
|1.2807
|1.2840
|0.0000
|7999.98
|1427984.33
|5119
|2006.05.18 16:15
|sell
|2560
|50.00
|1.2808
|1.2825
|0.0000
|5120
|2006.05.18 16:26
|close
|2560
|50.00
|1.2793
|1.2825
|0.0000
|7500.00
|1435484.33
|5121
|2006.05.18 16:26
|sell
|2561
|50.00
|1.2802
|1.2819
|0.0000
|5122
|2006.05.18 16:27
|close
|2561
|50.00
|1.2788
|1.2819
|0.0000
|7000.00
|1442484.33
|5123
|2006.05.18 16:44
|sell
|2562
|50.00
|1.2801
|1.2818
|0.0000
|5124
|2006.05.18 16:49
|s/l
|2562
|50.00
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-8500.00
|1433984.33
|5125
|2006.05.18 16:49
|sell
|2563
|50.00
|1.2816
|1.2833
|0.0000
|5126
|2006.05.18 17:52
|close
|2563
|50.00
|1.2801
|1.2833
|0.0000
|7500.00
|1441484.33
|5127
|2006.05.18 18:00
|buy
|2564
|50.00
|1.2796
|1.2779
|0.0000
|5128
|2006.05.18 18:04
|close
|2564
|50.00
|1.2810
|1.2779
|0.0000
|7000.04
|1448484.37
|5129
|2006.05.18 18:59
|buy
|2565
|50.00
|1.2796
|1.2779
|0.0000
|5130
|2006.05.18 19:00
|close
|2565
|50.00
|1.2828
|1.2779
|0.0000
|15999.80
|1464484.17
|5131
|2006.05.19 04:00
|buy
|2566
|50.00
|1.2839
|1.2822
|0.0000
|5132
|2006.05.19 09:00
|s/l
|2566
|50.00
|1.2822
|1.2822
|0.0000
|-8500.00
|1455984.17
|5133
|2006.05.19 12:00
|buy
|2567
|50.00
|1.2749
|1.2732
|0.0000
|5134
|2006.05.19 13:00
|close
|2567
|50.00
|1.2764
|1.2732
|0.0000
|7499.62
|1463483.79
|5135
|2006.05.19 17:00
|buy
|2568
|50.00
|1.2709
|1.2692
|0.0000
|5136
|2006.05.19 17:28
|close
|2568
|50.00
|1.2720
|1.2692
|0.0000
|5499.89
|1468983.68
|5137
|2006.05.19 17:28
|buy
|2569
|50.00
|1.2721
|1.2704
|0.0000
|5138
|2006.05.19 17:45
|close
|2569
|50.00
|1.2731
|1.2704
|0.0000
|5000.09
|1473983.77
|5139
|2006.05.19 17:45
|buy
|2570
|50.00
|1.2724
|1.2707
|0.0000
|5140
|2006.05.19 17:47
|close
|2570
|50.00
|1.2735
|1.2707
|0.0000
|5499.83
|1479483.60
|5141
|2006.05.19 17:59
|buy
|2571
|50.00
|1.2711
|1.2694
|0.0000
|5142
|2006.05.19 18:00
|close
|2571
|50.00
|1.2747
|1.2694
|0.0000
|18000.23
|1497483.83
|5143
|2006.05.19 18:01
|sell
|2572
|50.00
|1.2747
|1.2764
|0.0000
|5144
|2006.05.19 20:00
|s/l
|2572
|50.00
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-8500.00
|1488983.83
|5145
|2006.05.22 03:01
|buy
|2573
|50.00
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|5146
|2006.05.22 06:40
|s/l
|2573
|50.00
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-8500.00
|1480483.83
|5147
|2006.05.22 09:52
|sell
|2574
|50.00
|1.2736
|1.2753
|0.0000
|5148
|2006.05.22 09:59
|close
|2574
|50.00
|1.2704
|1.2753
|0.0000
|15999.91
|1496483.74
|5149
|2006.05.22 11:00
|sell
|2575
|50.00
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|5150
|2006.05.22 11:51
|close
|2575
|50.00
|1.2747
|1.2776
|0.0000
|5999.97
|1502483.71
|5151
|2006.05.22 11:58
|sell
|2576
|50.00
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|5152
|2006.05.22 14:42
|s/l
|2576
|50.00
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-8500.00
|1493983.71
|5153
|2006.05.22 18:00
|sell
|2577
|50.00
|1.2845
|1.2862
|0.0000
|5154
|2006.05.22 18:16
|close
|2577
|50.00
|1.2834
|1.2862
|0.0000
|5499.87
|1499483.58
|5155
|2006.05.22 20:00
|sell
|2578
|50.00
|1.2850
|1.2867
|0.0000
|5156
|2006.05.22 21:02
|s/l
|2578
|50.00
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-8500.00
|1490983.58
|5157
|2006.05.23 07:50
|buy
|2579
|50.00
|1.2857
|1.2840
|0.0000
|5158
|2006.05.23 07:59
|close
|2579
|50.00
|1.2875
|1.2840
|0.0000
|8999.75
|1499983.33
|5159
|2006.05.23 08:00
|buy
|2580
|50.00
|1.2862
|1.2845
|0.0000
|5160
|2006.05.23 09:26
|s/l
|2580
|50.00
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-8500.00
|1491483.33
|5161
|2006.05.23 10:00
|buy
|2581
|50.00
|1.2833
|1.2816
|0.0000
|5162
|2006.05.23 10:49
|close
|2581
|50.00
|1.2846
|1.2816
|0.0000
|6500.10
|1497983.43
|5163
|2006.05.23 10:52
|buy
|2582
|50.00
|1.2850
|1.2833
|0.0000
|5164
|2006.05.23 10:59
|s/l
|2582
|50.00
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|-8500.00
|1489483.43
|5165
|2006.05.23 10:59
|buy
|2583
|50.00
|1.2834
|1.2817
|0.0000
|5166
|2006.05.23 11:01
|close
|2583
|50.00
|1.2848
|1.2817
|0.0000
|7000.26
|1496483.69
|5167
|2006.05.23 16:15
|buy
|2584
|50.00
|1.2825
|1.2808
|0.0000
|5168
|2006.05.23 16:23
|close
|2584
|50.00
|1.2837
|1.2808
|0.0000
|5999.97
|1502483.66
|5169
|2006.05.23 17:32
|sell
|2585
|50.00
|1.2853
|1.2870
|0.0000
|5170
|2006.05.23 21:00
|s/l
|2585
|50.00
|1.2870
|1.2870
|0.0000
|-8500.00
|1493983.66
|5171
|2006.05.23 22:00
|buy
|2586
|50.00
|1.2856
|1.2839
|0.0000
|5172
|2006.05.23 23:00
|s/l
|2586
|50.00
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-8500.00
|1485483.66
|5173
|2006.05.23 23:00
|buy
|2587
|50.00
|1.2817
|1.2800
|0.0000
|5174
|2006.05.24 00:00
|s/l
|2587
|50.00
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-8872.74
|1476610.92
|5175
|2006.05.24 00:00
|buy
|2588
|50.00
|1.2785
|1.2768
|0.0000
|5176
|2006.05.24 02:01
|close
|2588
|50.00
|1.2793
|1.2768
|0.0000
|3999.87
|1480610.79
|5177
|2006.05.24 03:00
|buy
|2589
|50.00
|1.2774
|1.2757
|0.0000
|5178
|2006.05.24 03:29
|close
|2589
|50.00
|1.2792
|1.2757
|0.0000
|8999.79
|1489610.58
|5179
|2006.05.24 04:00
|sell
|2590
|50.00
|1.2785
|1.2802
|0.0000
|5180
|2006.05.24 04:22
|s/l
|2590
|50.00
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-8500.00
|1481110.58
|5181
|2006.05.24 07:34
|buy
|2591
|50.00
|1.2779
|1.2762
|0.0000
|5182
|2006.05.24 08:00
|close
|2591
|50.00
|1.2789
|1.2762
|0.0000
|5000.00
|1486110.58
|5183
|2006.05.24 09:00
|sell
|2592
|50.00
|1.2819
|1.2836
|0.0000
|5184
|2006.05.24 10:00
|s/l
|2592
|50.00
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|-8500.00
|1477610.58
|5185
|2006.05.24 10:00
|sell
|2593
|50.00
|1.2838
|1.2855
|0.0000
|5186
|2006.05.24 10:03
|s/l
|2593
|50.00
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-8500.00
|1469110.58
|5187
|2006.05.24 11:00
|sell
|2594
|50.00
|1.2852
|1.2869
|0.0000
|5188
|2006.05.24 13:59
|s/l
|2594
|50.00
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-8500.00
|1460610.58
|5189
|2006.05.24 14:00
|buy
|2595
|50.00
|1.2852
|1.2835
|0.0000
|5190
|2006.05.24 14:30
|close
|2595
|50.00
|1.2861
|1.2835
|0.0000
|4500.00
|1465110.58
|5191
|2006.05.24 14:30
|buy
|2596
|50.00
|1.2854
|1.2837
|0.0000
|5192
|2006.05.24 14:30
|close
|2596
|50.00
|1.2868
|1.2837
|0.0000
|7000.00
|1472110.58
|5193
|2006.05.24 14:59
|buy
|2597
|50.00
|1.2851
|1.2834
|0.0000
|5194
|2006.05.24 15:00
|close
|2597
|50.00
|1.2870
|1.2834
|0.0000
|9499.70
|1481610.28
|5195
|2006.05.24 16:00
|buy
|2598
|50.00
|1.2842
|1.2825
|0.0000
|5196
|2006.05.24 16:01
|s/l
|2598
|50.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-8500.00
|1473110.28
|5197
|2006.05.24 16:01
|buy
|2599
|50.00
|1.2826
|1.2809
|0.0000
|5198
|2006.05.24 17:00
|s/l
|2599
|50.00
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|-8500.00
|1464610.28
|5199
|2006.05.24 17:00
|buy
|2600
|50.00
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|5200
|2006.05.24 17:17
|s/l
|2600
|50.00
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-8500.00
|1456110.28
|5201
|2006.05.24 17:17
|buy
|2601
|50.00
|1.2753
|1.2736
|0.0000
|5202
|2006.05.24 18:11
|s/l
|2601
|50.00
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-8500.00
|1447610.28
|5203
|2006.05.24 20:29
|sell
|2602
|50.00
|1.2774
|1.2791
|0.0000
|5204
|2006.05.24 23:00
|close
|2602
|50.00
|1.2757
|1.2791
|0.0000
|8499.78
|1456110.06
|5205
|2006.05.25 01:50
|sell
|2603
|50.00
|1.2772
|1.2789
|0.0000
|5206
|2006.05.25 04:00
|close
|2603
|50.00
|1.2755
|1.2789
|0.0000
|8499.79
|1464609.85
|5207
|2006.05.25 04:02
|buy
|2604
|50.00
|1.2754
|1.2737
|0.0000
|5208
|2006.05.25 09:00
|close
|2604
|50.00
|1.2783
|1.2737
|0.0000
|14500.18
|1479110.03
|5209
|2006.05.25 10:00
|buy
|2605
|50.00
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|5210
|2006.05.25 10:40
|close
|2605
|50.00
|1.2780
|1.2749
|0.0000
|7000.15
|1486110.18
|5211
|2006.05.25 10:59
|buy
|2606
|50.00
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|5212
|2006.05.25 11:00
|close
|2606
|50.00
|1.2785
|1.2752
|0.0000
|7999.80
|1494109.98
|5213
|2006.05.25 16:00
|sell
|2607
|50.00
|1.2789
|1.2806
|0.0000
|5214
|2006.05.25 16:02
|close
|2607
|50.00
|1.2775
|1.2806
|0.0000
|7000.00
|1501109.98
|5215
|2006.05.25 21:19
|sell
|2608
|50.00
|1.2797
|1.2814
|0.0000
|5216
|2006.05.26 00:00
|s/l
|2608
|50.00
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-8228.36
|1492881.61
|5217
|2006.05.26 04:00
|buy
|2609
|50.00
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|5218
|2006.05.26 09:17
|close
|2609
|50.00
|1.2793
|1.2763
|0.0000
|6500.05
|1499381.66
|5219
|2006.05.29 03:06
|buy
|2610
|50.00
|1.2744
|1.2727
|0.0000
|5220
|2006.05.29 03:49
|close
|2610
|50.00
|1.2751
|1.2727
|0.0000
|3500.15
|1502881.81
|5221
|2006.05.29 19:00
|sell
|2611
|50.00
|1.2749
|1.2766
|0.0000
|5222
|2006.05.30 04:00
|s/l
|2611
|50.00
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-8228.36
|1494653.45
|5223
|2006.05.30 15:00
|buy
|2612
|50.00
|1.2828
|1.2811
|0.0000
|5224
|2006.05.30 15:19
|close
|2612
|50.00
|1.2834
|1.2811
|0.0000
|3000.00
|1497653.45
|5225
|2006.05.30 15:59
|buy
|2613
|50.00
|1.2829
|1.2812
|0.0000
|5226
|2006.05.30 16:00
|close
|2613
|50.00
|1.2842
|1.2812
|0.0000
|6500.00
|1504153.45
|5227
|2006.05.30 16:00
|sell
|2614
|50.00
|1.2863
|1.2880
|0.0000
|5228
|2006.05.30 16:02
|s/l
|2614
|50.00
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-8500.00
|1495653.45
|5229
|2006.05.30 16:02
|sell
|2615
|50.00
|1.2878
|1.2895
|0.0000
|5230
|2006.05.30 17:39
|close
|2615
|50.00
|1.2867
|1.2895
|0.0000
|5500.00
|1501153.45
|5231
|2006.05.30 18:00
|buy
|2616
|50.00
|1.2869
|1.2852
|0.0000
|5232
|2006.05.30 18:41
|close
|2616
|50.00
|1.2886
|1.2852
|0.0000
|8499.79
|1509653.24
|5233
|2006.05.30 20:00
|buy
|2617
|50.00
|1.2873
|1.2856
|0.0000
|5234
|2006.05.30 20:13
|close
|2617
|50.00
|1.2882
|1.2856
|0.0000
|4500.10
|1514153.34
|5235
|2006.05.31 09:00
|sell
|2618
|50.00
|1.2893
|1.2910
|0.0000
|5236
|2006.05.31 09:01
|close
|2618
|50.00
|1.2886
|1.2910
|0.0000
|3499.55
|1517652.89
|5237
|2006.05.31 09:07
|sell
|2619
|50.00
|1.2892
|1.2909
|0.0000
|5238
|2006.05.31 09:07
|close
|2619
|50.00
|1.2884
|1.2909
|0.0000
|3999.74
|1521652.63
|5239
|2006.05.31 09:08
|sell
|2620
|50.00
|1.2892
|1.2909
|0.0000
|5240
|2006.05.31 09:12
|close
|2620
|50.00
|1.2885
|1.2909
|0.0000
|3499.74
|1525152.37
|5241
|2006.05.31 09:12
|sell
|2621
|50.00
|1.2892
|1.2909
|0.0000
|5242
|2006.05.31 09:36
|close
|2621
|50.00
|1.2885
|1.2909
|0.0000
|3499.55
|1528651.92
|5243
|2006.05.31 09:38
|sell
|2622
|50.00
|1.2882
|1.2899
|0.0000
|5244
|2006.05.31 09:59
|close
|2622
|50.00
|1.2874
|1.2899
|0.0000
|4000.10
|1532652.02
|5245
|2006.05.31 15:38
|buy
|2623
|50.00
|1.2859
|1.2842
|0.0000
|5246
|2006.05.31 17:00
|s/l
|2623
|50.00
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-8500.00
|1524152.02
|5247
|2006.06.01 03:02
|buy
|2624
|50.00
|1.2789
|1.2772
|0.0000
|5248
|2006.06.01 03:35
|close
|2624
|50.00
|1.2799
|1.2772
|0.0000
|4999.77
|1529151.79
|5249
|2006.06.01 03:45
|buy
|2625
|50.00
|1.2789
|1.2772
|0.0000
|5250
|2006.06.01 06:00
|s/l
|2625
|50.00
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-8500.00
|1520651.79
|5251
|2006.06.01 07:54
|sell
|2626
|50.00
|1.2779
|1.2796
|0.0000
|5252
|2006.06.01 09:00
|close
|2626
|50.00
|1.2771
|1.2796
|0.0000
|3999.63
|1524651.42
|5253
|2006.06.01 10:01
|sell
|2627
|50.00
|1.2782
|1.2799
|0.0000
|5254
|2006.06.01 13:00
|close
|2627
|50.00
|1.2761
|1.2799
|0.0000
|10499.97
|1535151.39
|5255
|2006.06.01 14:00
|buy
|2628
|50.00
|1.2738
|1.2721
|0.0000
|5256
|2006.06.01 14:36
|close
|2628
|50.00
|1.2747
|1.2721
|0.0000
|4500.23
|1539651.62
|5257
|2006.06.01 14:40
|buy
|2629
|50.00
|1.2744
|1.2727
|0.0000
|5258
|2006.06.01 15:11
|s/l
|2629
|50.00
|1.2727
|1.2727
|0.0000
|-8500.00
|1531151.62
|5259
|2006.06.01 16:00
|sell
|2630
|50.00
|1.2746
|1.2763
|0.0000
|5260
|2006.06.01 17:00
|close
|2630
|50.00
|1.2736
|1.2763
|0.0000
|5000.00
|1536151.62
|5261
|2006.06.01 17:00
|sell
|2631
|50.00
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|5262
|2006.06.01 17:04
|close
|2631
|50.00
|1.2807
|1.2834
|0.0000
|5000.00
|1541151.62
|5263
|2006.06.01 17:04
|sell
|2632
|50.00
|1.2811
|1.2828
|0.0000
|5264
|2006.06.01 20:21
|close
|2632
|50.00
|1.2800
|1.2828
|0.0000
|5499.88
|1546651.50
|5265
|2006.06.02 16:02
|buy
|2633
|50.00
|1.2909
|1.2892
|0.0000
|5266
|2006.06.02 16:11
|close
|2633
|50.00
|1.2916
|1.2892
|0.0000
|3499.94
|1550151.44
|5267
|2006.06.02 16:18
|buy
|2634
|50.00
|1.2909
|1.2892
|0.0000
|5268
|2006.06.02 16:24
|close
|2634
|50.00
|1.2916
|1.2892
|0.0000
|3500.15
|1553651.59
|5269
|2006.06.02 16:59
|buy
|2635
|50.00
|1.2917
|1.2900
|0.0000
|5270
|2006.06.02 17:00
|close
|2635
|50.00
|1.2927
|1.2900
|0.0000
|5000.26
|1558651.85
|5271
|2006.06.02 17:00
|sell
|2636
|50.00
|1.2931
|1.2948
|0.0000
|5272
|2006.06.02 17:14
|close
|2636
|50.00
|1.2923
|1.2948
|0.0000
|4000.24
|1562652.09
|5273
|2006.06.02 17:59
|sell
|2637
|50.00
|1.2931
|1.2948
|0.0000
|5274
|2006.06.02 18:00
|close
|2637
|50.00
|1.2912
|1.2948
|0.0000
|9499.96
|1572152.05
|5275
|2006.06.02 18:01
|buy
|2638
|50.00
|1.2911
|1.2894
|0.0000
|5276
|2006.06.02 18:05
|close
|2638
|50.00
|1.2918
|1.2894
|0.0000
|3500.15
|1575652.20
|5277
|2006.06.02 18:05
|buy
|2639
|50.00
|1.2918
|1.2901
|0.0000
|5278
|2006.06.02 18:21
|close
|2639
|50.00
|1.2925
|1.2901
|0.0000
|3500.10
|1579152.30
|5279
|2006.06.02 18:59
|buy
|2640
|50.00
|1.2913
|1.2896
|0.0000
|5280
|2006.06.02 19:00
|close
|2640
|50.00
|1.2932
|1.2896
|0.0000
|9500.08
|1588652.38
|5281
|2006.06.02 19:00
|sell
|2641
|50.00
|1.2934
|1.2951
|0.0000
|5282
|2006.06.02 19:30
|close
|2641
|50.00
|1.2925
|1.2951
|0.0000
|4500.32
|1593152.70
|5283
|2006.06.02 19:30
|sell
|2642
|50.00
|1.2929
|1.2946
|0.0000
|5284
|2006.06.02 21:00
|close
|2642
|50.00
|1.2921
|1.2946
|0.0000
|3999.64
|1597152.34
|5285
|2006.06.05 06:00
|sell
|2643
|50.00
|1.2938
|1.2955
|0.0000
|5286
|2006.06.05 09:25
|s/l
|2643
|50.00
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|-8500.00
|1588652.34
|5287
|2006.06.05 10:04
|sell
|2644
|50.00
|1.2965
|1.2982
|0.0000
|5288
|2006.06.05 10:08
|close
|2644
|50.00
|1.2959
|1.2982
|0.0000
|3000.07
|1591652.41
|5289
|2006.06.05 10:35
|sell
|2645
|50.00
|1.2966
|1.2983
|0.0000
|5290
|2006.06.05 12:04
|close
|2645
|50.00
|1.2959
|1.2983
|0.0000
|3499.92
|1595152.33
|5291
|2006.06.05 12:06
|buy
|2646
|50.00
|1.2960
|1.2943
|0.0000
|5292
|2006.06.05 12:33
|close
|2646
|50.00
|1.2966
|1.2943
|0.0000
|3000.15
|1598152.48
|5293
|2006.06.05 12:45
|buy
|2647
|50.00
|1.2964
|1.2947
|0.0000
|5294
|2006.06.05 15:00
|s/l
|2647
|50.00
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|-8500.00
|1589652.48
|5295
|2006.06.05 21:00
|buy
|2648
|50.00
|1.2920
|1.2903
|0.0000
|5296
|2006.06.06 00:00
|s/l
|2648
|50.00
|1.2903
|1.2903
|0.0000
|-8872.74
|1580779.74
|5297
|2006.06.06 09:00
|sell
|2649
|50.00
|1.2924
|1.2941
|0.0000
|5298
|2006.06.06 09:44
|close
|2649
|50.00
|1.2916
|1.2941
|0.0000
|4000.00
|1584779.74
|5299
|2006.06.06 09:59
|sell
|2650
|50.00
|1.2925
|1.2942
|0.0000
|5300
|2006.06.06 10:03
|close
|2650
|50.00
|1.2918
|1.2942
|0.0000
|3500.06
|1588279.80
|5301
|2006.06.06 14:00
|buy
|2651
|50.00
|1.2862
|1.2845
|0.0000
|5302
|2006.06.06 15:00
|s/l
|2651
|50.00
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-8500.00
|1579779.80
|5303
|2006.06.06 15:00
|buy
|2652
|50.00
|1.2838
|1.2821
|0.0000
|5304
|2006.06.06 15:13
|close
|2652
|50.00
|1.2847
|1.2821
|0.0000
|4500.32
|1584280.12
|5305
|2006.06.06 15:19
|buy
|2653
|50.00
|1.2845
|1.2828
|0.0000
|5306
|2006.06.06 16:09
|s/l
|2653
|50.00
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|-8500.00
|1575780.12
|5307
|2006.06.06 18:00
|sell
|2654
|50.00
|1.2827
|1.2844
|0.0000
|5308
|2006.06.07 00:20
|close
|2654
|50.00
|1.2817
|1.2844
|0.0000
|5271.64
|1581051.76
|5309
|2006.06.07 04:05
|sell
|2655
|50.00
|1.2832
|1.2849
|0.0000
|5310
|2006.06.07 08:00
|close
|2655
|50.00
|1.2818
|1.2849
|0.0000
|7000.14
|1588051.90
|5311
|2006.06.07 09:00
|buy
|2656
|50.00
|1.2790
|1.2773
|0.0000
|5312
|2006.06.07 09:06
|close
|2656
|50.00
|1.2799
|1.2773
|0.0000
|4499.72
|1592551.62
|5313
|2006.06.07 09:33
|buy
|2657
|50.00
|1.2793
|1.2776
|0.0000
|5314
|2006.06.07 09:53
|close
|2657
|50.00
|1.2801
|1.2776
|0.0000
|4000.29
|1596551.91
|5315
|2006.06.07 09:53
|buy
|2658
|50.00
|1.2806
|1.2789
|0.0000
|5316
|2006.06.07 09:58
|close
|2658
|50.00
|1.2816
|1.2789
|0.0000
|4999.81
|1601551.72
|5317
|2006.06.07 09:59
|buy
|2659
|50.00
|1.2791
|1.2774
|0.0000
|5318
|2006.06.07 10:00
|close
|2659
|50.00
|1.2816
|1.2774
|0.0000
|12499.99
|1614051.71
|5319
|2006.06.07 10:01
|sell
|2660
|50.00
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|5320
|2006.06.07 13:00
|close
|2660
|50.00
|1.2808
|1.2834
|0.0000
|4500.32
|1618552.03
|5321
|2006.06.07 16:00
|buy
|2661
|50.00
|1.2775
|1.2758
|0.0000
|5322
|2006.06.07 16:11
|close
|2661
|50.00
|1.2785
|1.2758
|0.0000
|4999.80
|1623551.83
|5323
|2006.06.07 16:22
|buy
|2662
|50.00
|1.2779
|1.2762
|0.0000
|5324
|2006.06.07 17:16
|close
|2662
|50.00
|1.2790
|1.2762
|0.0000
|5500.26
|1629052.09
|5325
|2006.06.07 22:00
|buy
|2663
|50.00
|1.2795
|1.2778
|0.0000
|5326
|2006.06.08 00:00
|close
|2663
|50.00
|1.2803
|1.2778
|0.0000
|2882.02
|1631934.11
|5327
|2006.06.08 09:12
|buy
|2664
|50.00
|1.2767
|1.2750
|0.0000
|5328
|2006.06.08 14:00
|s/l
|2664
|50.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-8500.00
|1623434.11
|5329
|2006.06.08 14:00
|buy
|2665
|50.00
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|5330
|2006.06.08 15:00
|s/l
|2665
|50.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-8500.00
|1614934.11
|5331
|2006.06.08 20:00
|buy
|2666
|50.00
|1.2643
|1.2626
|0.0000
|5332
|2006.06.08 22:00
|close
|2666
|50.00
|1.2654
|1.2626
|0.0000
|5500.48
|1620434.59
|5333
|2006.06.09 15:00
|buy
|2667
|50.00
|1.2611
|1.2594
|0.0000
|5334
|2006.06.09 15:07
|close
|2667
|50.00
|1.2621
|1.2594
|0.0000
|4999.90
|1625434.49
|5335
|2006.06.09 15:07
|buy
|2668
|50.00
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|5336
|2006.06.09 15:19
|close
|2668
|50.00
|1.2634
|1.2607
|0.0000
|5000.01
|1630434.50
|5337
|2006.06.09 15:19
|buy
|2669
|50.00
|1.2635
|1.2618
|0.0000
|5338
|2006.06.09 15:25
|close
|2669
|50.00
|1.2645
|1.2618
|0.0000
|5000.00
|1635434.50
|5339
|2006.06.09 15:59
|buy
|2670
|50.00
|1.2608
|1.2591
|0.0000
|5340
|2006.06.09 16:00
|close
|2670
|50.00
|1.2659
|1.2591
|0.0000
|25500.08
|1660934.58
|5341
|2006.06.09 16:00
|sell
|2671
|50.00
|1.2659
|1.2676
|0.0000
|5342
|2006.06.09 16:08
|s/l
|2671
|50.00
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-8500.00
|1652434.58
|5343
|2006.06.09 16:08
|sell
|2672
|50.00
|1.2674
|1.2691
|0.0000
|5344
|2006.06.09 16:27
|close
|2672
|50.00
|1.2659
|1.2691
|0.0000
|7500.09
|1659934.67
|5345
|2006.06.09 16:27
|sell
|2673
|50.00
|1.2658
|1.2675
|0.0000
|5346
|2006.06.09 16:42
|close
|2673
|50.00
|1.2644
|1.2675
|0.0000
|7000.00
|1666934.67
|5347
|2006.06.09 16:42
|sell
|2674
|50.00
|1.2644
|1.2661
|0.0000
|5348
|2006.06.09 16:53
|close
|2674
|50.00
|1.2632
|1.2661
|0.0000
|5999.94
|1672934.61
|5349
|2006.06.09 16:53
|sell
|2675
|50.00
|1.2633
|1.2650
|0.0000
|5350
|2006.06.09 16:59
|s/l
|2675
|50.00
|1.2650
|1.2650
|0.0000
|-8500.00
|1664434.61
|5351
|2006.06.09 16:59
|sell
|2676
|50.00
|1.2662
|1.2679
|0.0000
|5352
|2006.06.09 17:00
|close
|2676
|50.00
|1.2645
|1.2679
|0.0000
|8500.00
|1672934.61
|5353
|2006.06.12 01:29
|buy
|2677
|50.00
|1.2611
|1.2594
|0.0000
|5354
|2006.06.12 03:00
|close
|2677
|50.00
|1.2627
|1.2594
|0.0000
|7999.81
|1680934.42
|5355
|2006.06.12 17:00
|buy
|2678
|50.00
|1.2586
|1.2569
|0.0000
|5356
|2006.06.12 19:01
|close
|2678
|50.00
|1.2594
|1.2569
|0.0000
|4000.23
|1684934.65
|5357
|2006.06.13 09:00
|buy
|2679
|50.00
|1.2567
|1.2550
|0.0000
|5358
|2006.06.13 09:14
|close
|2679
|50.00
|1.2574
|1.2550
|0.0000
|3500.18
|1688434.83
|5359
|2006.06.13 10:07
|sell
|2680
|50.00
|1.2582
|1.2599
|0.0000
|5360
|2006.06.13 10:59
|close
|2680
|50.00
|1.2574
|1.2599
|0.0000
|4000.25
|1692435.08
|5361
|2006.06.13 12:00
|sell
|2681
|50.00
|1.2594
|1.2611
|0.0000
|5362
|2006.06.13 12:55
|close
|2681
|50.00
|1.2587
|1.2611
|0.0000
|3500.15
|1695935.23
|5363
|2006.06.13 12:59
|sell
|2682
|50.00
|1.2596
|1.2613
|0.0000
|5364
|2006.06.13 13:00
|close
|2682
|50.00
|1.2587
|1.2613
|0.0000
|4500.10
|1700435.33
|5365
|2006.06.13 17:00
|buy
|2683
|50.00
|1.2566
|1.2549
|0.0000
|5366
|2006.06.13 17:11
|close
|2683
|50.00
|1.2575
|1.2549
|0.0000
|4500.05
|1704935.38
|5367
|2006.06.13 17:11
|buy
|2684
|50.00
|1.2576
|1.2559
|0.0000
|5368
|2006.06.13 20:00
|s/l
|2684
|50.00
|1.2559
|1.2559
|0.0000
|-8500.00
|1696435.38
|5369
|2006.06.14 00:02
|sell
|2685
|50.00
|1.2545
|1.2562
|0.0000
|5370
|2006.06.14 07:00
|s/l
|2685
|50.00
|1.2562
|1.2562
|0.0000
|-8500.00
|1687935.38
|5371
|2006.06.14 07:08
|sell
|2686
|50.00
|1.2569
|1.2586
|0.0000
|5372
|2006.06.14 09:25
|s/l
|2686
|50.00
|1.2586
|1.2586
|0.0000
|-8500.00
|1679435.38
|5373
|2006.06.14 09:39
|sell
|2687
|50.00
|1.2590
|1.2607
|0.0000
|5374
|2006.06.14 10:56
|close
|2687
|50.00
|1.2581
|1.2607
|0.0000
|4499.72
|1683935.10
|5375
|2006.06.14 16:00
|sell
|2688
|50.00
|1.2623
|1.2640
|0.0000
|5376
|2006.06.14 16:06
|s/l
|2688
|50.00
|1.2640
|1.2640
|0.0000
|-8500.00
|1675435.10
|5377
|2006.06.14 16:06
|sell
|2689
|50.00
|1.2638
|1.2655
|0.0000
|5378
|2006.06.14 16:16
|close
|2689
|50.00
|1.2629
|1.2655
|0.0000
|4500.19
|1679935.29
|5379
|2006.06.14 16:16
|sell
|2690
|50.00
|1.2628
|1.2645
|0.0000
|5380
|2006.06.14 16:26
|close
|2690
|50.00
|1.2619
|1.2645
|0.0000
|4500.00
|1684435.29
|5381
|2006.06.14 16:26
|sell
|2691
|50.00
|1.2618
|1.2635
|0.0000
|5382
|2006.06.14 17:40
|s/l
|2691
|50.00
|1.2635
|1.2635
|0.0000
|-8500.00
|1675935.29
|5383
|2006.06.14 21:00
|buy
|2692
|50.00
|1.2595
|1.2578
|0.0000
|5384
|2006.06.15 00:00
|close
|2692
|50.00
|1.2606
|1.2578
|0.0000
|4381.66
|1680316.96
|5385
|2006.06.15 08:00
|sell
|2693
|50.00
|1.2613
|1.2630
|0.0000
|5386
|2006.06.15 09:00
|s/l
|2693
|50.00
|1.2630
|1.2630
|0.0000
|-8500.00
|1671816.96
|5387
|2006.06.15 09:02
|sell
|2694
|50.00
|1.2625
|1.2642
|0.0000
|5388
|2006.06.15 09:15
|close
|2694
|50.00
|1.2614
|1.2642
|0.0000
|5500.48
|1677317.44
|5389
|2006.06.15 09:59
|sell
|2695
|50.00
|1.2625
|1.2642
|0.0000
|5390
|2006.06.15 10:00
|close
|2695
|50.00
|1.2615
|1.2642
|0.0000
|5000.00
|1682317.44
|5391
|2006.06.16 11:00
|sell
|2696
|50.00
|1.2667
|1.2684
|0.0000
|5392
|2006.06.16 12:00
|close
|2696
|50.00
|1.2657
|1.2684
|0.0000
|5000.00
|1687317.44
|5393
|2006.06.16 15:44
|buy
|2697
|50.00
|1.2640
|1.2623
|0.0000
|5394
|2006.06.16 15:59
|close
|2697
|50.00
|1.2650
|1.2623
|0.0000
|5000.00
|1692317.44
|5395
|2006.06.16 16:00
|buy
|2698
|50.00
|1.2625
|1.2608
|0.0000
|5396
|2006.06.16 16:22
|close
|2698
|50.00
|1.2630
|1.2608
|0.0000
|2499.99
|1694817.43
|5397
|2006.06.16 16:22
|buy
|2699
|50.00
|1.2631
|1.2614
|0.0000
|5398
|2006.06.16 16:54
|close
|2699
|50.00
|1.2636
|1.2614
|0.0000
|2499.99
|1697317.42
|5399
|2006.06.16 16:59
|buy
|2700
|50.00
|1.2643
|1.2626
|0.0000
|5400
|2006.06.16 16:59
|s/l
|2700
|50.00
|1.2626
|1.2626
|0.0000
|-8500.00
|1688817.42
|5401
|2006.06.16 16:59
|buy
|2701
|50.00
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|5402
|2006.06.16 17:00
|close
|2701
|50.00
|1.2635
|1.2607
|0.0000
|5499.88
|1694317.30
|5403
|2006.06.16 17:00
|sell
|2702
|50.00
|1.2639
|1.2656
|0.0000
|5404
|2006.06.16 17:23
|close
|2702
|50.00
|1.2633
|1.2656
|0.0000
|3000.07
|1697317.37
|5405
|2006.06.16 17:59
|sell
|2703
|50.00
|1.2639
|1.2656
|0.0000
|5406
|2006.06.16 18:00
|close
|2703
|50.00
|1.2625
|1.2656
|0.0000
|6999.93
|1704317.30
|5407
|2006.06.16 20:59
|sell
|2704
|50.00
|1.2640
|1.2657
|0.0000
|5408
|2006.06.19 02:10
|close
|2704
|50.00
|1.2633
|1.2657
|0.0000
|3771.50
|1708088.79
|5409
|2006.06.19 03:00
|buy
|2705
|50.00
|1.2615
|1.2598
|0.0000
|5410
|2006.06.19 04:00
|s/l
|2705
|50.00
|1.2598
|1.2598
|0.0000
|-8500.00
|1699588.79
|5411
|2006.06.19 10:00
|buy
|2706
|50.00
|1.2592
|1.2575
|0.0000
|5412
|2006.06.19 15:00
|s/l
|2706
|50.00
|1.2575
|1.2575
|0.0000
|-8500.00
|1691088.79
|5413
|2006.06.19 18:00
|sell
|2707
|50.00
|1.2575
|1.2592
|0.0000
|5414
|2006.06.19 20:00
|close
|2707
|50.00
|1.2566
|1.2592
|0.0000
|4500.31
|1695589.10
|5415
|2006.06.19 21:00
|sell
|2708
|50.00
|1.2578
|1.2595
|0.0000
|5416
|2006.06.20 03:00
|close
|2708
|50.00
|1.2562
|1.2595
|0.0000
|8271.35
|1703860.45
|5417
|2006.06.21 04:00
|sell
|2709
|50.00
|1.2612
|1.2629
|0.0000
|5418
|2006.06.21 05:03
|s/l
|2709
|50.00
|1.2629
|1.2629
|0.0000
|-8500.00
|1695360.45
|5419
|2006.06.22 06:19
|sell
|2710
|50.00
|1.2672
|1.2689
|0.0000
|5420
|2006.06.22 08:00
|close
|2710
|50.00
|1.2664
|1.2689
|0.0000
|4000.27
|1699360.72
|5421
|2006.06.22 08:02
|buy
|2711
|50.00
|1.2665
|1.2648
|0.0000
|5422
|2006.06.22 08:25
|close
|2711
|50.00
|1.2671
|1.2648
|0.0000
|3000.07
|1702360.79
|5423
|2006.06.22 10:00
|buy
|2712
|50.00
|1.2637
|1.2620
|0.0000
|5424
|2006.06.22 10:26
|close
|2712
|50.00
|1.2644
|1.2620
|0.0000
|3500.00
|1705860.79
|5425
|2006.06.22 10:26
|buy
|2713
|50.00
|1.2645
|1.2628
|0.0000
|5426
|2006.06.22 12:02
|s/l
|2713
|50.00
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|-8500.00
|1697360.79
|5427
|2006.06.22 13:15
|buy
|2714
|50.00
|1.2593
|1.2576
|0.0000
|5428
|2006.06.22 16:00
|s/l
|2714
|50.00
|1.2576
|1.2576
|0.0000
|-8500.00
|1688860.79
|5429
|2006.06.22 20:35
|sell
|2715
|50.00
|1.2584
|1.2601
|0.0000
|5430
|2006.06.22 21:59
|close
|2715
|50.00
|1.2578
|1.2601
|0.0000
|3000.07
|1691860.86
|5431
|2006.06.23 00:59
|buy
|2716
|50.00
|1.2569
|1.2552
|0.0000
|5432
|2006.06.23 01:00
|close
|2716
|50.00
|1.2582
|1.2552
|0.0000
|6500.25
|1698361.11
|5433
|2006.06.23 01:01
|sell
|2717
|50.00
|1.2583
|1.2600
|0.0000
|5434
|2006.06.23 01:12
|close
|2717
|50.00
|1.2576
|1.2600
|0.0000
|3499.55
|1701860.66
|5435
|2006.06.23 01:59
|sell
|2718
|50.00
|1.2582
|1.2599
|0.0000
|5436
|2006.06.23 03:07
|close
|2718
|50.00
|1.2574
|1.2599
|0.0000
|3999.99
|1705860.65
|5437
|2006.06.23 09:00
|sell
|2719
|50.00
|1.2582
|1.2599
|0.0000
|5438
|2006.06.23 09:18
|close
|2719
|50.00
|1.2574
|1.2599
|0.0000
|4000.25
|1709860.90
|5439
|2006.06.23 09:59
|sell
|2720
|50.00
|1.2581
|1.2598
|0.0000
|5440
|2006.06.23 10:00
|close
|2720
|50.00
|1.2570
|1.2598
|0.0000
|5499.72
|1715360.62
|5441
|2006.06.23 16:05
|sell
|2721
|50.00
|1.2520
|1.2537
|0.0000
|5442
|2006.06.23 22:00
|close
|2721
|50.00
|1.2513
|1.2537
|0.0000
|3500.15
|1718860.77
|5443
|2006.06.26 10:00
|sell
|2722
|50.00
|1.2568
|1.2585
|0.0000
|5444
|2006.06.26 12:00
|close
|2722
|50.00
|1.2549
|1.2585
|0.0000
|9500.55
|1728361.32
|5445
|2006.06.26 13:00
|sell
|2723
|50.00
|1.2566
|1.2583
|0.0000
|5446
|2006.06.26 13:29
|close
|2723
|50.00
|1.2559
|1.2583
|0.0000
|3500.11
|1731861.43
|5447
|2006.06.26 13:37
|sell
|2724
|50.00
|1.2561
|1.2578
|0.0000
|5448
|2006.06.26 17:00
|close
|2724
|50.00
|1.2551
|1.2578
|0.0000
|5000.40
|1736861.83
|5449
|2006.06.26 19:00
|sell
|2725
|50.00
|1.2565
|1.2582
|0.0000
|5450
|2006.06.26 20:00
|s/l
|2725
|50.00
|1.2582
|1.2582
|0.0000
|-8500.00
|1728361.83
|5451
|2006.06.26 21:04
|buy
|2726
|50.00
|1.2581
|1.2564
|0.0000
|5452
|2006.06.27 00:00
|close
|2726
|50.00
|1.2588
|1.2564
|0.0000
|3127.41
|1731489.24
|5453
|2006.06.27 02:04
|sell
|2727
|50.00
|1.2601
|1.2618
|0.0000
|5454
|2006.06.27 03:12
|s/l
|2727
|50.00
|1.2618
|1.2618
|0.0000
|-8500.00
|1722989.24
|5455
|2006.06.27 11:07
|buy
|2728
|50.00
|1.2579
|1.2562
|0.0000
|5456
|2006.06.27 11:59
|close
|2728
|50.00
|1.2593
|1.2562
|0.0000
|7000.17
|1729989.41
|5457
|2006.06.27 18:00
|buy
|2729
|50.00
|1.2587
|1.2570
|0.0000
|5458
|2006.06.27 18:47
|close
|2729
|50.00
|1.2594
|1.2570
|0.0000
|3500.05
|1733489.46
|5459
|2006.06.28 03:02
|sell
|2730
|50.00
|1.2580
|1.2597
|0.0000
|5460
|2006.06.28 03:18
|close
|2730
|50.00
|1.2572
|1.2597
|0.0000
|4000.23
|1737489.69
|5461
|2006.06.28 06:08
|buy
|2731
|50.00
|1.2574
|1.2557
|0.0000
|5462
|2006.06.28 15:00
|s/l
|2731
|50.00
|1.2557
|1.2557
|0.0000
|-8500.00
|1728989.69
|5463
|2006.06.28 16:23
|buy
|2732
|50.00
|1.2548
|1.2531
|0.0000
|5464
|2006.06.28 16:23
|close
|2732
|50.00
|1.2556
|1.2531
|0.0000
|4000.00
|1732989.69
|5465
|2006.06.28 17:00
|buy
|2733
|50.00
|1.2530
|1.2513
|0.0000
|5466
|2006.06.28 17:27
|close
|2733
|50.00
|1.2539
|1.2513
|0.0000
|4500.32
|1737490.01
|5467
|2006.06.28 17:27
|buy
|2734
|50.00
|1.2539
|1.2522
|0.0000
|5468
|2006.06.28 21:00
|close
|2734
|50.00
|1.2557
|1.2522
|0.0000
|8999.87
|1746489.88
|5469
|2006.06.29 00:00
|buy
|2735
|50.00
|1.2551
|1.2534
|0.0000
|5470
|2006.06.29 11:35
|s/l
|2735
|50.00
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|-8500.00
|1737989.88
|5471
|2006.06.29 11:59
|buy
|2736
|50.00
|1.2543
|1.2526
|0.0000
|5472
|2006.06.29 12:02
|s/l
|2736
|50.00
|1.2526
|1.2526
|0.0000
|-8500.00
|1729489.88
|5473
|2006.06.29 15:00
|sell
|2737
|50.00
|1.2550
|1.2567
|0.0000
|5474
|2006.06.29 15:50
|close
|2737
|50.00
|1.2541
|1.2567
|0.0000
|4499.72
|1733989.60
|5475
|2006.06.29 15:59
|sell
|2738
|50.00
|1.2549
|1.2566
|0.0000
|5476
|2006.06.29 16:00
|close
|2738
|50.00
|1.2538
|1.2566
|0.0000
|5499.99
|1739489.59
|5477
|2006.06.29 19:59
|sell
|2739
|50.00
|1.2540
|1.2557
|0.0000
|5478
|2006.06.29 20:00
|close
|2739
|50.00
|1.2533
|1.2557
|0.0000
|3499.81
|1742989.40
|5479
|2006.06.29 20:02
|buy
|2740
|50.00
|1.2532
|1.2515
|0.0000
|5480
|2006.06.29 20:16
|close
|2740
|50.00
|1.2539
|1.2515
|0.0000
|3500.00
|1746489.40
|5481
|2006.06.29 21:00
|sell
|2741
|50.00
|1.2664
|1.2681
|0.0000
|5482
|2006.06.29 21:01
|close
|2741
|50.00
|1.2654
|1.2681
|0.0000
|4999.81
|1751489.21
|5483
|2006.06.29 21:01
|sell
|2742
|50.00
|1.2652
|1.2669
|0.0000
|5484
|2006.06.29 21:46
|close
|2742
|50.00
|1.2642
|1.2669
|0.0000
|4999.71
|1756488.92
|5485
|2006.06.29 21:46
|sell
|2743
|50.00
|1.2640
|1.2657
|0.0000
|5486
|2006.06.29 21:59
|s/l
|2743
|50.00
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|-8500.00
|1747988.92
|5487
|2006.06.29 21:59
|sell
|2744
|50.00
|1.2665
|1.2682
|0.0000
|5488
|2006.06.29 22:00
|close
|2744
|50.00
|1.2647
|1.2682
|0.0000
|9000.00
|1756988.92
|5489
|2006.06.29 22:07
|buy
|2745
|50.00
|1.2646
|1.2629
|0.0000
|5490
|2006.06.29 22:41
|close
|2745
|50.00
|1.2656
|1.2629
|0.0000
|4999.80
|1761988.72
|5491
|2006.06.29 22:41
|buy
|2746
|50.00
|1.2657
|1.2640
|0.0000
|5492
|2006.06.29 23:43
|close
|2746
|50.00
|1.2668
|1.2640
|0.0000
|5500.25
|1767488.97
|5493
|2006.06.30 04:00
|sell
|2747
|50.00
|1.2704
|1.2721
|0.0000
|5494
|2006.06.30 08:00
|s/l
|2747
|50.00
|1.2721
|1.2721
|0.0000
|-8500.00
|1758988.97
|5495
|2006.06.30 09:00
|buy
|2748
|50.00
|1.2705
|1.2688
|0.0000
|5496
|2006.06.30 09:26
|close
|2748
|50.00
|1.2714
|1.2688
|0.0000
|4499.85
|1763488.82
|5497
|2006.06.30 09:59
|buy
|2749
|50.00
|1.2705
|1.2688
|0.0000
|5498
|2006.06.30 10:00
|close
|2749
|50.00
|1.2715
|1.2688
|0.0000
|5000.00
|1768488.82
|5499
|2006.06.30 15:07
|sell
|2750
|50.00
|1.2756
|1.2773
|0.0000
|5500
|2006.06.30 16:00
|s/l
|2750
|50.00
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-8500.00
|1759988.82
|5501
|2006.06.30 16:00
|sell
|2751
|50.00
|1.2771
|1.2788
|0.0000
|5502
|2006.06.30 16:02
|close
|2751
|50.00
|1.2762
|1.2788
|0.0000
|4499.84
|1764488.66
|5503
|2006.06.30 16:03
|sell
|2752
|50.00
|1.2771
|1.2788
|0.0000
|5504
|2006.06.30 16:03
|close
|2752
|50.00
|1.2759
|1.2788
|0.0000
|5999.84
|1770488.50
|5505
|2006.06.30 16:33
|sell
|2753
|50.00
|1.2769
|1.2786
|0.0000
|5506
|2006.06.30 17:00
|s/l
|2753
|50.00
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-8500.00
|1761988.50
|5507
|2006.06.30 18:12
|buy
|2754
|50.00
|1.2778
|1.2761
|0.0000
|5508
|2006.06.30 20:14
|close
|2754
|50.00
|1.2790
|1.2761
|0.0000
|5999.75
|1767988.25
|5509
|2006.07.03 04:00
|buy
|2755
|50.00
|1.2774
|1.2757
|0.0000
|5510
|2006.07.03 05:01
|close
|2755
|50.00
|1.2781
|1.2757
|0.0000
|3500.15
|1771488.40
|5511
|2006.07.03 13:00
|sell
|2756
|50.00
|1.2794
|1.2811
|0.0000
|5512
|2006.07.03 15:00
|close
|2756
|50.00
|1.2786
|1.2811
|0.0000
|4000.28
|1775488.68
|5513
|2006.07.03 15:00
|buy
|2757
|50.00
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|5514
|2006.07.03 15:12
|close
|2757
|50.00
|1.2792
|1.2767
|0.0000
|3999.85
|1779488.53
|5515
|2006.07.03 15:41
|buy
|2758
|50.00
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|5516
|2006.07.03 16:00
|close
|2758
|50.00
|1.2795
|1.2767
|0.0000
|5499.85
|1784988.38
|5517
|2006.07.03 18:00
|buy
|2759
|50.00
|1.2791
|1.2774
|0.0000
|5518
|2006.07.03 18:22
|close
|2759
|50.00
|1.2800
|1.2774
|0.0000
|4500.00
|1789488.38
|5519
|2006.07.04 00:00
|buy
|2760
|50.00
|1.2792
|1.2775
|0.0000
|5520
|2006.07.04 03:02
|close
|2760
|50.00
|1.2801
|1.2775
|0.0000
|4499.94
|1793988.32
|5521
|2006.07.04 09:00
|sell
|2761
|50.00
|1.2816
|1.2833
|0.0000
|5522
|2006.07.04 09:14
|close
|2761
|50.00
|1.2807
|1.2833
|0.0000
|4499.73
|1798488.05
|5523
|2006.07.04 09:27
|sell
|2762
|50.00
|1.2816
|1.2833
|0.0000
|5524
|2006.07.04 10:14
|close
|2762
|50.00
|1.2807
|1.2833
|0.0000
|4499.73
|1802987.78
|5525
|2006.07.04 20:33
|sell
|2763
|50.00
|1.2808
|1.2825
|0.0000
|5526
|2006.07.04 22:16
|close
|2763
|50.00
|1.2798
|1.2825
|0.0000
|4999.88
|1807987.66
|5527
|2006.07.04 22:16
|buy
|2764
|50.00
|1.2799
|1.2782
|0.0000
|5528
|2006.07.05 01:15
|s/l
|2764
|50.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-8872.74
|1799114.92
|5529
|2006.07.05 02:00
|buy
|2765
|50.00
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|5530
|2006.07.05 06:00
|close
|2765
|50.00
|1.2790
|1.2763
|0.0000
|5000.40
|1804115.32
|5531
|2006.07.05 08:00
|sell
|2766
|50.00
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|5532
|2006.07.05 08:20
|close
|2766
|50.00
|1.2819
|1.2842
|0.0000
|3000.00
|1807115.32
|5533
|2006.07.05 08:20
|sell
|2767
|50.00
|1.2811
|1.2828
|0.0000
|5534
|2006.07.05 09:00
|close
|2767
|50.00
|1.2782
|1.2828
|0.0000
|14500.01
|1821615.33
|5535
|2006.07.05 09:00
|buy
|2768
|50.00
|1.2785
|1.2768
|0.0000
|5536
|2006.07.05 10:00
|s/l
|2768
|50.00
|1.2768
|1.2768
|0.0000
|-8500.00
|1813115.33
|5537
|2006.07.05 10:00
|buy
|2769
|50.00
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|5538
|2006.07.05 10:19
|close
|2769
|50.00
|1.2766
|1.2741
|0.0000
|4000.24
|1817115.57
|5539
|2006.07.05 10:21
|buy
|2770
|50.00
|1.2764
|1.2747
|0.0000
|5540
|2006.07.05 13:00
|close
|2770
|50.00
|1.2775
|1.2747
|0.0000
|5499.89
|1822615.46
|5541
|2006.07.05 13:02
|sell
|2771
|50.00
|1.2775
|1.2792
|0.0000
|5542
|2006.07.05 14:00
|s/l
|2771
|50.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-8500.00
|1814115.46
|5543
|2006.07.05 15:00
|buy
|2772
|50.00
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|5544
|2006.07.05 16:00
|s/l
|2772
|50.00
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-8500.00
|1805615.46
|5545
|2006.07.05 16:00
|buy
|2773
|50.00
|1.2726
|1.2709
|0.0000
|5546
|2006.07.05 21:02
|close
|2773
|50.00
|1.2735
|1.2709
|0.0000
|4499.72
|1810115.18
|5547
|2006.07.06 08:00
|sell
|2774
|50.00
|1.2731
|1.2748
|0.0000
|5548
|2006.07.06 14:00
|s/l
|2774
|50.00
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-8500.00
|1801615.18
|5549
|2006.07.10 03:01
|buy
|2775
|50.00
|1.2793
|1.2776
|0.0000
|5550
|2006.07.10 03:44
|close
|2775
|50.00
|1.2799
|1.2776
|0.0000
|3000.06
|1804615.24
|5551
|2006.07.10 03:59
|buy
|2776
|50.00
|1.2794
|1.2777
|0.0000
|5552
|2006.07.10 04:01
|close
|2776
|50.00
|1.2800
|1.2777
|0.0000
|2999.86
|1807615.10
|5553
|2006.07.10 04:59
|sell
|2777
|50.00
|1.2800
|1.2817
|0.0000
|5554
|2006.07.10 05:09
|close
|2777
|50.00
|1.2794
|1.2817
|0.0000
|3000.21
|1810615.31
|5555
|2006.07.10 09:16
|sell
|2778
|50.00
|1.2807
|1.2824
|0.0000
|5556
|2006.07.10 09:42
|close
|2778
|50.00
|1.2799
|1.2824
|0.0000
|3999.64
|1814614.95
|5557
|2006.07.10 09:42
|sell
|2779
|50.00
|1.2798
|1.2815
|0.0000
|5558
|2006.07.10 12:00
|close
|2779
|50.00
|1.2781
|1.2815
|0.0000
|8500.29
|1823115.24
|5559
|2006.07.10 12:00
|buy
|2780
|50.00
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|5560
|2006.07.10 14:00
|s/l
|2780
|50.00
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-8500.00
|1814615.24
|5561
|2006.07.10 14:00
|buy
|2781
|50.00
|1.2754
|1.2737
|0.0000
|5562
|2006.07.10 15:00
|s/l
|2781
|50.00
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-8500.00
|1806115.24
|5563
|2006.07.10 15:11
|buy
|2782
|50.00
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|5564
|2006.07.10 15:22
|close
|2782
|50.00
|1.2745
|1.2720
|0.0000
|4000.23
|1810115.47
|5565
|2006.07.10 15:30
|buy
|2783
|50.00
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|5566
|2006.07.10 18:00
|close
|2783
|50.00
|1.2749
|1.2720
|0.0000
|5999.97
|1816115.44
|5567
|2006.07.11 09:00
|buy
|2784
|50.00
|1.2713
|1.2696
|0.0000
|5568
|2006.07.11 09:14
|close
|2784
|50.00
|1.2721
|1.2696
|0.0000
|4000.00
|1820115.44
|5569
|2006.07.11 09:59
|buy
|2785
|50.00
|1.2708
|1.2691
|0.0000
|5570
|2006.07.11 10:00
|close
|2785
|50.00
|1.2738
|1.2691
|0.0000
|15000.08
|1835115.52
|5571
|2006.07.11 10:00
|sell
|2786
|50.00
|1.2737
|1.2754
|0.0000
|5572
|2006.07.11 16:49
|s/l
|2786
|50.00
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-8500.00
|1826615.52
|5573
|2006.07.11 20:00
|sell
|2787
|50.00
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|5574
|2006.07.11 22:00
|s/l
|2787
|50.00
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-8500.00
|1818115.52
|5575
|2006.07.12 14:00
|buy
|2788
|50.00
|1.2720
|1.2703
|0.0000
|5576
|2006.07.12 14:17
|close
|2788
|50.00
|1.2728
|1.2703
|0.0000
|3999.63
|1822115.15
|5577
|2006.07.12 14:18
|buy
|2789
|50.00
|1.2729
|1.2712
|0.0000
|5578
|2006.07.12 15:00
|s/l
|2789
|50.00
|1.2712
|1.2712
|0.0000
|-8500.00
|1813615.15
|5579
|2006.07.13 02:00
|buy
|2790
|50.00
|1.2700
|1.2683
|0.0000
|5580
|2006.07.13 04:00
|close
|2790
|50.00
|1.2718
|1.2683
|0.0000
|9000.21
|1822615.36
|5581
|2006.07.13 10:00
|sell
|2791
|50.00
|1.2722
|1.2739
|0.0000
|5582
|2006.07.13 11:11
|close
|2791
|50.00
|1.2715
|1.2739
|0.0000
|3500.15
|1826115.51
|5583
|2006.07.13 12:00
|buy
|2792
|50.00
|1.2706
|1.2689
|0.0000
|5584
|2006.07.13 13:00
|s/l
|2792
|50.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-8500.00
|1817615.51
|5585
|2006.07.13 15:17
|sell
|2793
|50.00
|1.2708
|1.2725
|0.0000
|5586
|2006.07.13 16:45
|close
|2793
|50.00
|1.2698
|1.2725
|0.0000
|4999.97
|1822615.48
|5587
|2006.07.14 09:03
|buy
|2794
|50.00
|1.2654
|1.2637
|0.0000
|5588
|2006.07.14 09:17
|close
|2794
|50.00
|1.2662
|1.2637
|0.0000
|3999.73
|1826615.21
|5589
|2006.07.17 00:00
|buy
|2795
|50.00
|1.2636
|1.2619
|0.0000
|5590
|2006.07.17 00:25
|close
|2795
|50.00
|1.2642
|1.2619
|0.0000
|3000.07
|1829615.28
|5591
|2006.07.17 12:00
|buy
|2796
|50.00
|1.2536
|1.2519
|0.0000
|5592
|2006.07.17 12:15
|close
|2796
|50.00
|1.2544
|1.2519
|0.0000
|4000.16
|1833615.44
|5593
|2006.07.17 12:29
|buy
|2797
|50.00
|1.2537
|1.2520
|0.0000
|5594
|2006.07.17 14:07
|close
|2797
|50.00
|1.2544
|1.2520
|0.0000
|3500.00
|1837115.44
|5595
|2006.07.18 13:00
|sell
|2798
|50.00
|1.2536
|1.2553
|0.0000
|5596
|2006.07.18 14:00
|close
|2798
|50.00
|1.2527
|1.2553
|0.0000
|4499.72
|1841615.16
|5597
|2006.07.18 14:30
|buy
|2799
|50.00
|1.2525
|1.2508
|0.0000
|5598
|2006.07.18 15:00
|close
|2799
|50.00
|1.2538
|1.2508
|0.0000
|6500.17
|1848115.33
|5599
|2006.07.18 16:01
|buy
|2800
|50.00
|1.2515
|1.2498
|0.0000
|5600
|2006.07.18 17:00
|s/l
|2800
|50.00
|1.2498
|1.2498
|0.0000
|-8500.00
|1839615.33
|5601
|2006.07.18 20:31
|sell
|2801
|50.00
|1.2503
|1.2520
|0.0000
|5602
|2006.07.19 03:00
|close
|2801
|50.00
|1.2483
|1.2520
|0.0000
|10271.68
|1849887.01
|5603
|2006.07.19 10:00
|buy
|2802
|50.00
|1.2491
|1.2474
|0.0000
|5604
|2006.07.19 10:20
|close
|2802
|50.00
|1.2496
|1.2474
|0.0000
|2500.26
|1852387.27
|5605
|2006.07.19 10:59
|buy
|2803
|50.00
|1.2490
|1.2473
|0.0000
|5606
|2006.07.19 11:13
|close
|2803
|50.00
|1.2500
|1.2473
|0.0000
|5000.00
|1857387.27
|5607
|2006.07.19 11:13
|sell
|2804
|50.00
|1.2496
|1.2513
|0.0000
|5608
|2006.07.19 14:19
|close
|2804
|50.00
|1.2487
|1.2513
|0.0000
|4500.26
|1861887.53
|5609
|2006.07.19 19:00
|sell
|2805
|50.00
|1.2591
|1.2608
|0.0000
|5610
|2006.07.19 20:00
|s/l
|2805
|50.00
|1.2608
|1.2608
|0.0000
|-8500.00
|1853387.53
|5611
|2006.07.19 20:00
|sell
|2806
|50.00
|1.2606
|1.2623
|0.0000
|5612
|2006.07.19 20:14
|close
|2806
|50.00
|1.2598
|1.2623
|0.0000
|3999.63
|1857387.16
|5613
|2006.07.20 13:00
|sell
|2807
|50.00
|1.2627
|1.2644
|0.0000
|5614
|2006.07.20 14:13
|s/l
|2807
|50.00
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-8500.00
|1848887.16
|5615
|2006.07.20 15:00
|buy
|2808
|50.00
|1.2630
|1.2613
|0.0000
|5616
|2006.07.20 15:57
|close
|2808
|50.00
|1.2638
|1.2613
|0.0000
|4000.23
|1852887.39
|5617
|2006.07.20 18:03
|buy
|2809
|50.00
|1.2634
|1.2617
|0.0000
|5618
|2006.07.20 18:05
|close
|2809
|50.00
|1.2641
|1.2617
|0.0000
|3499.78
|1856387.17
|5619
|2006.07.20 18:18
|buy
|2810
|50.00
|1.2634
|1.2617
|0.0000
|5620
|2006.07.21 04:00
|close
|2810
|50.00
|1.2644
|1.2617
|0.0000
|4627.04
|1861014.21
|5621
|2006.07.21 08:00
|buy
|2811
|50.00
|1.2640
|1.2623
|0.0000
|5622
|2006.07.21 09:15
|close
|2811
|50.00
|1.2651
|1.2623
|0.0000
|5499.88
|1866514.09
|5623
|2006.07.21 13:00
|sell
|2812
|50.00
|1.2676
|1.2693
|0.0000
|5624
|2006.07.21 13:40
|close
|2812
|50.00
|1.2670
|1.2693
|0.0000
|2999.77
|1869513.86
|5625
|2006.07.24 00:00
|buy
|2813
|50.00
|1.2704
|1.2687
|0.0000
|5626
|2006.07.24 03:02
|s/l
|2813
|50.00
|1.2687
|1.2687
|0.0000
|-8500.00
|1861013.86
|5627
|2006.07.24 03:02
|buy
|2814
|50.00
|1.2661
|1.2644
|0.0000
|5628
|2006.07.24 08:00
|s/l
|2814
|50.00
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-8500.00
|1852513.86
|5629
|2006.07.24 08:03
|buy
|2815
|50.00
|1.2636
|1.2619
|0.0000
|5630
|2006.07.24 08:09
|close
|2815
|50.00
|1.2643
|1.2619
|0.0000
|3500.15
|1856014.01
|5631
|2006.07.24 08:30
|buy
|2816
|50.00
|1.2635
|1.2618
|0.0000
|5632
|2006.07.24 08:59
|close
|2816
|50.00
|1.2646
|1.2618
|0.0000
|5500.00
|1861514.01
|5633
|2006.07.24 10:45
|buy
|2817
|50.00
|1.2619
|1.2602
|0.0000
|5634
|2006.07.24 11:21
|close
|2817
|50.00
|1.2626
|1.2602
|0.0000
|3499.83
|1865013.84
|5635
|2006.07.24 20:02
|buy
|2818
|50.00
|1.2625
|1.2608
|0.0000
|5636
|2006.07.24 22:13
|close
|2818
|50.00
|1.2632
|1.2608
|0.0000
|3500.15
|1868513.99
|5637
|2006.07.24 23:00
|sell
|2819
|50.00
|1.2632
|1.2649
|0.0000
|5638
|2006.07.25 01:00
|close
|2819
|50.00
|1.2624
|1.2649
|0.0000
|4271.87
|1872785.86
|5639
|2006.07.25 03:00
|buy
|2820
|50.00
|1.2613
|1.2596
|0.0000
|5640
|2006.07.25 03:50
|close
|2820
|50.00
|1.2620
|1.2596
|0.0000
|3499.82
|1876285.68
|5641
|2006.07.25 07:01
|sell
|2821
|50.00
|1.2636
|1.2653
|0.0000
|5642
|2006.07.25 08:00
|s/l
|2821
|50.00
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|-8500.00
|1867785.68
|5643
|2006.07.25 08:00
|sell
|2822
|50.00
|1.2659
|1.2676
|0.0000
|5644
|2006.07.25 10:00
|close
|2822
|50.00
|1.2649
|1.2676
|0.0000
|4999.80
|1872785.48
|5645
|2006.07.25 16:00
|sell
|2823
|50.00
|1.2665
|1.2682
|0.0000
|5646
|2006.07.25 16:00
|close
|2823
|50.00
|1.2654
|1.2682
|0.0000
|5499.98
|1878285.46
|5647
|2006.07.25 16:00
|sell
|2824
|50.00
|1.2659
|1.2676
|0.0000
|5648
|2006.07.25 16:01
|close
|2824
|50.00
|1.2649
|1.2676
|0.0000
|4999.72
|1883285.18
|5649
|2006.07.25 16:59
|sell
|2825
|50.00
|1.2663
|1.2680
|0.0000
|5650
|2006.07.25 17:00
|close
|2825
|50.00
|1.2627
|1.2680
|0.0000
|18000.00
|1901285.18
|5651
|2006.07.25 17:00
|buy
|2826
|50.00
|1.2626
|1.2609
|0.0000
|5652
|2006.07.25 18:00
|s/l
|2826
|50.00
|1.2609
|1.2609
|0.0000
|-8500.00
|1892785.18
|5653
|2006.07.25 21:06
|sell
|2827
|50.00
|1.2579
|1.2596
|0.0000
|5654
|2006.07.26 12:17
|s/l
|2827
|50.00
|1.2596
|1.2596
|0.0000
|-8228.36
|1884556.81
|5655
|2006.07.27 15:00
|buy
|2828
|50.00
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|5656
|2006.07.27 16:00
|close
|2828
|50.00
|1.2759
|1.2720
|0.0000
|11000.20
|1895557.01
|5657
|2006.07.27 16:00
|sell
|2829
|50.00
|1.2756
|1.2773
|0.0000
|5658
|2006.07.27 16:00
|close
|2829
|50.00
|1.2744
|1.2773
|0.0000
|6000.19
|1901557.20
|5659
|2006.07.27 16:00
|sell
|2830
|50.00
|1.2756
|1.2773
|0.0000
|5660
|2006.07.27 16:06
|close
|2830
|50.00
|1.2747
|1.2773
|0.0000
|4500.00
|1906057.20
|5661
|2006.07.27 16:06
|sell
|2831
|50.00
|1.2753
|1.2770
|0.0000
|5662
|2006.07.27 16:06
|close
|2831
|50.00
|1.2744
|1.2770
|0.0000
|4500.32
|1910557.52
|5663
|2006.07.27 16:59
|sell
|2832
|50.00
|1.2742
|1.2759
|0.0000
|5664
|2006.07.27 17:00
|close
|2832
|50.00
|1.2734
|1.2759
|0.0000
|3999.82
|1914557.34
|5665
|2006.07.27 21:00
|buy
|2833
|50.00
|1.2694
|1.2677
|0.0000
|5666
|2006.07.28 13:05
|s/l
|2833
|50.00
|1.2677
|1.2677
|0.0000
|-8872.74
|1905684.60
|5667
|2006.07.28 13:05
|buy
|2834
|50.00
|1.2674
|1.2657
|0.0000
|5668
|2006.07.28 16:00
|close
|2834
|50.00
|1.2723
|1.2657
|0.0000
|24500.00
|1930184.60
|5669
|2006.07.28 18:00
|buy
|2835
|50.00
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|5670
|2006.07.31 00:00
|close
|2835
|50.00
|1.2764
|1.2734
|0.0000
|6127.46
|1936312.07
|5671
|2006.07.31 06:00
|sell
|2836
|50.00
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|5672
|2006.07.31 08:00
|close
|2836
|50.00
|1.2758
|1.2784
|0.0000
|4500.32
|1940812.39
|5673
|2006.07.31 17:13
|buy
|2837
|50.00
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|5674
|2006.07.31 17:56
|close
|2837
|50.00
|1.2764
|1.2741
|0.0000
|3000.07
|1943812.46
|5675
|2006.07.31 21:46
|buy
|2838
|50.00
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|5676
|2006.08.01 03:40
|s/l
|2838
|50.00
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-8872.74
|1934939.72
|5677
|2006.08.01 07:00
|buy
|2839
|50.00
|1.2736
|1.2719
|0.0000
|5678
|2006.08.01 11:02
|close
|2839
|50.00
|1.2744
|1.2719
|0.0000
|4000.23
|1938939.95
|5679
|2006.08.01 13:00
|sell
|2840
|50.00
|1.2765
|1.2782
|0.0000
|5680
|2006.08.01 15:00
|close
|2840
|50.00
|1.2738
|1.2782
|0.0000
|13499.93
|1952439.88
|5681
|2006.08.01 15:00
|buy
|2841
|50.00
|1.2739
|1.2722
|0.0000
|5682
|2006.08.01 15:24
|close
|2841
|50.00
|1.2748
|1.2722
|0.0000
|4499.71
|1956939.59
|5683
|2006.08.01 15:24
|buy
|2842
|50.00
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|5684
|2006.08.01 15:47
|close
|2842
|50.00
|1.2759
|1.2734
|0.0000
|4000.20
|1960939.79
|5685
|2006.08.01 15:59
|buy
|2843
|50.00
|1.2742
|1.2725
|0.0000
|5686
|2006.08.01 16:00
|close
|2843
|50.00
|1.2758
|1.2725
|0.0000
|7999.95
|1968939.74
|5687
|2006.08.01 17:59
|buy
|2844
|50.00
|1.2745
|1.2728
|0.0000
|5688
|2006.08.01 18:00
|close
|2844
|50.00
|1.2777
|1.2728
|0.0000
|15999.74
|1984939.48
|5689
|2006.08.01 18:00
|sell
|2845
|50.00
|1.2776
|1.2793
|0.0000
|5690
|2006.08.01 19:01
|s/l
|2845
|50.00
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-8500.00
|1976439.48
|5691
|2006.08.02 10:01
|buy
|2846
|50.00
|1.2809
|1.2792
|0.0000
|5692
|2006.08.02 16:47
|close
|2846
|50.00
|1.2817
|1.2792
|0.0000
|4000.00
|1980439.48
|5693
|2006.08.02 22:00
|buy
|2847
|50.00
|1.2788
|1.2771
|0.0000
|5694
|2006.08.03 03:00
|s/l
|2847
|50.00
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-9618.22
|1970821.26
|5695
|2006.08.03 03:00
|buy
|2848
|50.00
|1.2759
|1.2742
|0.0000
|5696
|2006.08.03 10:00
|close
|2848
|50.00
|1.2768
|1.2742
|0.0000
|4500.00
|1975321.26
|5697
|2006.08.03 14:00
|sell
|2849
|50.00
|1.2781
|1.2798
|0.0000
|5698
|2006.08.03 15:00
|s/l
|2849
|50.00
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-8500.00
|1966821.26
|5699
|2006.08.03 15:00
|sell
|2850
|50.00
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|5700
|2006.08.03 15:28
|close
|2850
|50.00
|1.2802
|1.2834
|0.0000
|7500.08
|1974321.34
|5701
|2006.08.03 15:34
|sell
|2851
|50.00
|1.2812
|1.2829
|0.0000
|5702
|2006.08.03 17:00
|close
|2851
|50.00
|1.2794
|1.2829
|0.0000
|9000.47
|1983321.81
|5703
|2006.08.03 19:01
|sell
|2852
|50.00
|1.2801
|1.2818
|0.0000
|5704
|2006.08.04 11:00
|close
|2852
|50.00
|1.2791
|1.2818
|0.0000
|5271.58
|1988593.39
|5705
|2006.08.04 15:00
|sell
|2853
|50.00
|1.2880
|1.2897
|0.0000
|5706
|2006.08.04 16:00
|s/l
|2853
|50.00
|1.2897
|1.2897
|0.0000
|-8500.00
|1980093.39
|5707
|2006.08.07 00:06
|sell
|2854
|50.00
|1.2882
|1.2899
|0.0000
|5708
|2006.08.07 09:00
|close
|2854
|50.00
|1.2869
|1.2899
|0.0000
|6500.05
|1986593.44
|5709
|2006.08.07 20:07
|buy
|2855
|50.00
|1.2837
|1.2820
|0.0000
|5710
|2006.08.08 00:00
|s/l
|2855
|50.00
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|-8872.74
|1977720.70
|5711
|2006.08.08 21:00
|sell
|2856
|50.00
|1.2855
|1.2872
|0.0000
|5712
|2006.08.08 21:16
|close
|2856
|50.00
|1.2848
|1.2872
|0.0000
|3499.90
|1981220.60
|5713
|2006.08.08 21:59
|sell
|2857
|50.00
|1.2859
|1.2876
|0.0000
|5714
|2006.08.08 22:00
|close
|2857
|50.00
|1.2849
|1.2876
|0.0000
|4999.82
|1986220.42
|5715
|2006.08.08 22:12
|buy
|2858
|50.00
|1.2842
|1.2825
|0.0000
|5716
|2006.08.09 00:00
|s/l
|2858
|50.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-8872.74
|1977347.68
|5717
|2006.08.09 01:00
|buy
|2859
|50.00
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|5718
|2006.08.09 01:26
|close
|2859
|50.00
|1.2783
|1.2754
|0.0000
|5999.73
|1983347.41
|5719
|2006.08.09 01:26
|buy
|2860
|50.00
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|5720
|2006.08.09 01:43
|close
|2860
|50.00
|1.2796
|1.2769
|0.0000
|5000.40
|1988347.81
|5721
|2006.08.09 01:43
|buy
|2861
|50.00
|1.2798
|1.2781
|0.0000
|5722
|2006.08.09 01:59
|s/l
|2861
|50.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-8500.00
|1979847.81
|5723
|2006.08.09 01:59
|buy
|2862
|50.00
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|5724
|2006.08.09 02:00
|close
|2862
|50.00
|1.2789
|1.2754
|0.0000
|9000.14
|1988847.95
|5725
|2006.08.09 02:16
|sell
|2863
|50.00
|1.2781
|1.2798
|0.0000
|5726
|2006.08.09 06:10
|s/l
|2863
|50.00
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-8500.00
|1980347.95
|5727
|2006.08.09 07:04
|sell
|2864
|50.00
|1.2799
|1.2816
|0.0000
|5728
|2006.08.09 08:01
|s/l
|2864
|50.00
|1.2816
|1.2816
|0.0000
|-8500.00
|1971847.95
|5729
|2006.08.09 14:00
|buy
|2865
|50.00
|1.2882
|1.2865
|0.0000
|5730
|2006.08.09 19:00
|close
|2865
|50.00
|1.2887
|1.2865
|0.0000
|2500.06
|1974348.01
|5731
|2006.08.09 21:01
|buy
|2866
|50.00
|1.2861
|1.2844
|0.0000
|5732
|2006.08.10 01:00
|close
|2866
|50.00
|1.2873
|1.2844
|0.0000
|4881.73
|1979229.74
|5733
|2006.08.10 10:00
|buy
|2867
|50.00
|1.2861
|1.2844
|0.0000
|5734
|2006.08.10 15:00
|s/l
|2867
|50.00
|1.2844
|1.2844
|0.0000
|-8500.00
|1970729.74
|5735
|2006.08.10 21:23
|sell
|2868
|50.00
|1.2794
|1.2811
|0.0000
|5736
|2006.08.11 03:00
|close
|2868
|50.00
|1.2786
|1.2811
|0.0000
|4271.92
|1975001.66
|5737
|2006.08.11 10:00
|sell
|2869
|50.00
|1.2785
|1.2802
|0.0000
|5738
|2006.08.11 10:29
|close
|2869
|50.00
|1.2779
|1.2802
|0.0000
|3000.06
|1978001.72
|5739
|2006.08.11 10:29
|sell
|2870
|50.00
|1.2784
|1.2801
|0.0000
|5740
|2006.08.11 10:40
|close
|2870
|50.00
|1.2778
|1.2801
|0.0000
|2999.47
|1981001.19
|5741
|2006.08.11 10:40
|sell
|2871
|50.00
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|5742
|2006.08.11 11:04
|s/l
|2871
|50.00
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-8500.00
|1972501.19
|5743
|2006.08.11 15:00
|buy
|2872
|50.00
|1.2728
|1.2711
|0.0000
|5744
|2006.08.11 15:35
|close
|2872
|50.00
|1.2737
|1.2711
|0.0000
|4499.73
|1977000.92
|5745
|2006.08.11 15:35
|buy
|2873
|50.00
|1.2738
|1.2721
|0.0000
|5746
|2006.08.11 15:37
|close
|2873
|50.00
|1.2747
|1.2721
|0.0000
|4500.23
|1981501.15
|5747
|2006.08.11 15:37
|buy
|2874
|50.00
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|5748
|2006.08.11 15:46
|close
|2874
|50.00
|1.2761
|1.2733
|0.0000
|5500.00
|1987001.15
|5749
|2006.08.11 15:46
|buy
|2875
|50.00
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|5750
|2006.08.11 15:46
|close
|2875
|50.00
|1.2757
|1.2729
|0.0000
|5500.00
|1992501.15
|5751
|2006.08.11 15:58
|buy
|2876
|50.00
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|5752
|2006.08.11 15:59
|s/l
|2876
|50.00
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-8500.00
|1984001.15
|5753
|2006.08.11 15:59
|buy
|2877
|50.00
|1.2732
|1.2715
|0.0000
|5754
|2006.08.11 16:00
|close
|2877
|50.00
|1.2756
|1.2715
|0.0000
|12000.00
|1996001.15
|5755
|2006.08.11 16:00
|sell
|2878
|50.00
|1.2756
|1.2773
|0.0000
|5756
|2006.08.11 16:03
|close
|2878
|50.00
|1.2747
|1.2773
|0.0000
|4499.72
|2000500.87
|5757
|2006.08.11 16:03
|sell
|2879
|50.00
|1.2748
|1.2765
|0.0000
|5758
|2006.08.11 17:00
|s/l
|2879
|50.00
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-8500.00
|1992000.87
|5759
|2006.08.11 17:15
|sell
|2880
|50.00
|1.2768
|1.2785
|0.0000
|5760
|2006.08.11 17:59
|close
|2880
|50.00
|1.2758
|1.2785
|0.0000
|5000.40
|1997001.27
|5761
|2006.08.11 19:00
|buy
|2881
|50.00
|1.2733
|1.2716
|0.0000
|5762
|2006.08.14 00:00
|s/l
|2881
|50.00
|1.2716
|1.2716
|0.0000
|-8872.74
|1988128.53
|5763
|2006.08.14 01:01
|sell
|2882
|50.00
|1.2730
|1.2747
|0.0000
|5764
|2006.08.14 04:00
|s/l
|2882
|50.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-8500.00
|1979628.53
|5765
|2006.08.14 09:01
|sell
|2883
|50.00
|1.2755
|1.2772
|0.0000
|5766
|2006.08.14 09:13
|close
|2883
|50.00
|1.2745
|1.2772
|0.0000
|5000.30
|1984628.83
|5767
|2006.08.14 09:59
|sell
|2884
|50.00
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|5768
|2006.08.14 10:00
|close
|2884
|50.00
|1.2742
|1.2774
|0.0000
|7499.76
|1992128.59
|5769
|2006.08.14 14:00
|buy
|2885
|50.00
|1.2718
|1.2701
|0.0000
|5770
|2006.08.14 14:45
|close
|2885
|50.00
|1.2727
|1.2701
|0.0000
|4499.96
|1996628.55
|5771
|2006.08.14 14:59
|buy
|2886
|50.00
|1.2719
|1.2702
|0.0000
|5772
|2006.08.14 15:00
|close
|2886
|50.00
|1.2733
|1.2702
|0.0000
|7000.00
|2003628.55
|5773
|2006.08.15 08:00
|sell
|2887
|50.00
|1.2743
|1.2760
|0.0000
|5774
|2006.08.15 09:00
|close
|2887
|50.00
|1.2720
|1.2760
|0.0000
|11499.69
|2015128.24
|5775
|2006.08.15 09:26
|buy
|2888
|50.00
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|5776
|2006.08.15 12:31
|s/l
|2888
|50.00
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-8500.00
|2006628.24
|5777
|2006.08.15 15:00
|sell
|2889
|50.00
|1.2754
|1.2771
|0.0000
|5778
|2006.08.15 15:00
|s/l
|2889
|50.00
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-8500.00
|1998128.24
|5779
|2006.08.15 15:00
|sell
|2890
|50.00
|1.2775
|1.2792
|0.0000
|5780
|2006.08.15 15:00
|close
|2890
|50.00
|1.2759
|1.2792
|0.0000
|8000.17
|2006128.41
|5781
|2006.08.15 15:00
|sell
|2891
|50.00
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|5782
|2006.08.15 15:01
|s/l
|2891
|50.00
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-8500.00
|1997628.41
|5783
|2006.08.15 15:01
|sell
|2892
|50.00
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|5784
|2006.08.15 16:00
|s/l
|2892
|50.00
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-8500.00
|1989128.41
|5785
|2006.08.15 16:00
|sell
|2893
|50.00
|1.2798
|1.2815
|0.0000
|5786
|2006.08.15 16:05
|close
|2893
|50.00
|1.2792
|1.2815
|0.0000
|3000.07
|1992128.48
|5787
|2006.08.15 16:05
|sell
|2894
|50.00
|1.2793
|1.2810
|0.0000
|5788
|2006.08.15 16:17
|close
|2894
|50.00
|1.2787
|1.2810
|0.0000
|2999.87
|1995128.35
|5789
|2006.08.15 16:24
|sell
|2895
|50.00
|1.2793
|1.2810
|0.0000
|5790
|2006.08.15 16:47
|close
|2895
|50.00
|1.2787
|1.2810
|0.0000
|3000.07
|1998128.42
|5791
|2006.08.15 16:59
|sell
|2896
|50.00
|1.2796
|1.2813
|0.0000
|5792
|2006.08.15 17:47
|close
|2896
|50.00
|1.2784
|1.2813
|0.0000
|6000.00
|2004128.42
|5793
|2006.08.15 17:47
|buy
|2897
|50.00
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|5794
|2006.08.15 20:10
|close
|2897
|50.00
|1.2790
|1.2767
|0.0000
|3000.22
|2007128.64
|5795
|2006.08.16 15:00
|sell
|2898
|50.00
|1.2841
|1.2858
|0.0000
|5796
|2006.08.16 18:02
|s/l
|2898
|50.00
|1.2858
|1.2858
|0.0000
|-8500.00
|1998628.64
|5797
|2006.08.17 15:00
|buy
|2899
|50.00
|1.2875
|1.2858
|0.0000
|5798
|2006.08.17 18:00
|s/l
|2899
|50.00
|1.2858
|1.2858
|0.0000
|-8500.00
|1990128.64
|5799
|2006.08.17 21:00
|sell
|2900
|50.00
|1.2828
|1.2845
|0.0000
|5800
|2006.08.18 10:32
|s/l
|2900
|50.00
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-8228.36
|1981900.28
|5801
|2006.08.18 12:00
|buy
|2901
|50.00
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|5802
|2006.08.18 12:14
|close
|2901
|50.00
|1.2832
|1.2810
|0.0000
|2500.13
|1984400.41
|5803
|2006.08.18 12:30
|buy
|2902
|50.00
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|5804
|2006.08.18 14:00
|s/l
|2902
|50.00
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-8500.00
|1975900.41
|5805
|2006.08.18 16:00
|sell
|2903
|50.00
|1.2834
|1.2851
|0.0000
|5806
|2006.08.18 16:04
|close
|2903
|50.00
|1.2828
|1.2851
|0.0000
|3000.29
|1978900.70
|5807
|2006.08.18 16:04
|sell
|2904
|50.00
|1.2827
|1.2844
|0.0000
|5808
|2006.08.18 16:12
|close
|2904
|50.00
|1.2821
|1.2844
|0.0000
|3000.00
|1981900.70
|5809
|2006.08.18 16:12
|sell
|2905
|50.00
|1.2823
|1.2840
|0.0000
|5810
|2006.08.18 16:13
|close
|2905
|50.00
|1.2817
|1.2840
|0.0000
|3000.07
|1984900.77
|5811
|2006.08.18 16:14
|sell
|2906
|50.00
|1.2811
|1.2828
|0.0000
|5812
|2006.08.18 16:17
|close
|2906
|50.00
|1.2805
|1.2828
|0.0000
|3000.00
|1987900.77
|5813
|2006.08.18 16:20
|sell
|2907
|50.00
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|5814
|2006.08.18 16:22
|close
|2907
|50.00
|1.2803
|1.2827
|0.0000
|3500.15
|1991400.92
|5815
|2006.08.18 16:36
|sell
|2908
|50.00
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|5816
|2006.08.18 16:59
|s/l
|2908
|50.00
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-8500.00
|1982900.92
|5817
|2006.08.18 16:59
|sell
|2909
|50.00
|1.2838
|1.2855
|0.0000
|5818
|2006.08.18 17:00
|close
|2909
|50.00
|1.2820
|1.2855
|0.0000
|9000.00
|1991900.92
|5819
|2006.08.18 17:00
|buy
|2910
|50.00
|1.2821
|1.2804
|0.0000
|5820
|2006.08.18 18:41
|s/l
|2910
|50.00
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-8500.00
|1983400.92
|5821
|2006.08.18 18:41
|buy
|2911
|50.00
|1.2806
|1.2789
|0.0000
|5822
|2006.08.18 20:00
|close
|2911
|50.00
|1.2817
|1.2789
|0.0000
|5500.08
|1988901.00
|5823
|2006.08.21 09:02
|sell
|2912
|50.00
|1.2890
|1.2907
|0.0000
|5824
|2006.08.21 15:02
|s/l
|2912
|50.00
|1.2907
|1.2907
|0.0000
|-8500.00
|1980401.00
|5825
|2006.08.21 15:54
|sell
|2913
|50.00
|1.2914
|1.2931
|0.0000
|5826
|2006.08.21 15:59
|close
|2913
|50.00
|1.2902
|1.2931
|0.0000
|5999.78
|1986400.78
|5827
|2006.08.21 16:00
|sell
|2914
|50.00
|1.2927
|1.2944
|0.0000
|5828
|2006.08.21 18:00
|close
|2914
|50.00
|1.2915
|1.2944
|0.0000
|5999.97
|1992400.75
|5829
|2006.08.22 14:00
|buy
|2915
|50.00
|1.2814
|1.2797
|0.0000
|5830
|2006.08.22 20:00
|s/l
|2915
|50.00
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|-8500.00
|1983900.75
|5831
|2006.08.23 17:00
|buy
|2916
|50.00
|1.2798
|1.2781
|0.0000
|5832
|2006.08.23 18:38
|s/l
|2916
|50.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-8500.00
|1975400.75
|5833
|2006.08.24 16:03
|buy
|2917
|50.00
|1.2815
|1.2798
|0.0000
|5834
|2006.08.24 17:00
|s/l
|2917
|50.00
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-8500.00
|1966900.75
|5835
|2006.08.25 08:00
|buy
|2918
|50.00
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|5836
|2006.08.25 09:00
|s/l
|2918
|50.00
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-8500.00
|1958400.75
|5837
|2006.08.28 17:00
|buy
|2919
|50.00
|1.2791
|1.2774
|0.0000
|5838
|2006.08.29 03:00
|close
|2919
|50.00
|1.2807
|1.2774
|0.0000
|7626.96
|1966027.71
|5839
|2006.08.29 03:00
|sell
|2920
|50.00
|1.2809
|1.2826
|0.0000
|5840
|2006.08.29 07:07
|s/l
|2920
|50.00
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-8500.00
|1957527.71
|5841
|2006.08.29 14:00
|sell
|2921
|50.00
|1.2816
|1.2833
|0.0000
|5842
|2006.08.29 14:14
|close
|2921
|50.00
|1.2808
|1.2833
|0.0000
|4000.23
|1961527.94
|5843
|2006.08.29 15:00
|buy
|2922
|50.00
|1.2806
|1.2789
|0.0000
|5844
|2006.08.29 17:00
|s/l
|2922
|50.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-8500.00
|1953027.94
|5845
|2006.08.29 17:00
|buy
|2923
|50.00
|1.2756
|1.2739
|0.0000
|5846
|2006.08.29 17:23
|close
|2923
|50.00
|1.2766
|1.2739
|0.0000
|5000.00
|1958027.94
|5847
|2006.08.29 17:23
|buy
|2924
|50.00
|1.2768
|1.2751
|0.0000
|5848
|2006.08.29 20:01
|close
|2924
|50.00
|1.2775
|1.2751
|0.0000
|3499.98
|1961527.92
|5849
|2006.08.30 18:00
|buy
|2925
|50.00
|1.2824
|1.2807
|0.0000
|5850
|2006.08.30 18:20
|close
|2925
|50.00
|1.2831
|1.2807
|0.0000
|3500.11
|1965028.03
|5851
|2006.08.30 22:00
|sell
|2926
|50.00
|1.2835
|1.2852
|0.0000
|5852
|2006.08.31 05:17
|close
|2926
|50.00
|1.2830
|1.2852
|0.0000
|3314.69
|1968342.72
|5853
|2006.08.31 10:08
|sell
|2927
|50.00
|1.2854
|1.2871
|0.0000
|5854
|2006.08.31 10:34
|close
|2927
|50.00
|1.2846
|1.2871
|0.0000
|4000.23
|1972342.95
|5855
|2006.08.31 16:00
|buy
|2928
|50.00
|1.2851
|1.2834
|0.0000
|5856
|2006.08.31 16:00
|s/l
|2928
|50.00
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-8500.00
|1963842.95
|5857
|2006.08.31 16:00
|buy
|2929
|50.00
|1.2834
|1.2817
|0.0000
|5858
|2006.08.31 17:00
|s/l
|2929
|50.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-8500.00
|1955342.95
|5859
|2006.08.31 17:00
|buy
|2930
|50.00
|1.2800
|1.2783
|0.0000
|5860
|2006.08.31 17:06
|close
|2930
|50.00
|1.2811
|1.2783
|0.0000
|5500.00
|1960842.95
|5861
|2006.08.31 17:06
|buy
|2931
|50.00
|1.2809
|1.2792
|0.0000
|5862
|2006.08.31 17:46
|s/l
|2931
|50.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-8500.00
|1952342.95
|5863
|2006.08.31 17:46
|buy
|2932
|50.00
|1.2794
|1.2777
|0.0000
|5864
|2006.08.31 18:10
|close
|2932
|50.00
|1.2801
|1.2777
|0.0000
|3499.94
|1955842.89
|5865
|2006.09.01 02:03
|sell
|2933
|50.00
|1.2812
|1.2829
|0.0000
|5866
|2006.09.01 07:00
|close
|2933
|50.00
|1.2805
|1.2829
|0.0000
|3500.00
|1959342.89
|5867
|2006.09.01 18:00
|sell
|2934
|50.00
|1.2831
|1.2848
|0.0000
|5868
|2006.09.04 01:00
|s/l
|2934
|50.00
|1.2848
|1.2848
|0.0000
|-8228.36
|1951114.53
|5869
|2006.09.05 21:00
|sell
|2935
|50.00
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|5870
|2006.09.06 03:41
|close
|2935
|50.00
|1.2811
|1.2834
|0.0000
|3271.71
|1954386.23
|5871
|2006.09.06 13:00
|buy
|2936
|50.00
|1.2815
|1.2798
|0.0000
|5872
|2006.09.06 14:00
|s/l
|2936
|50.00
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-8500.00
|1945886.23
|5873
|2006.09.06 14:00
|buy
|2937
|50.00
|1.2798
|1.2781
|0.0000
|5874
|2006.09.06 15:44
|s/l
|2937
|50.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-8500.00
|1937386.23
|5875
|2006.09.06 16:00
|buy
|2938
|50.00
|1.2778
|1.2761
|0.0000
|5876
|2006.09.06 16:01
|close
|2938
|50.00
|1.2786
|1.2761
|0.0000
|3999.89
|1941386.12
|5877
|2006.09.06 21:00
|sell
|2939
|50.00
|1.2813
|1.2830
|0.0000
|5878
|2006.09.06 23:02
|close
|2939
|50.00
|1.2805
|1.2830
|0.0000
|3999.63
|1945385.75
|5879
|2006.09.07 08:00
|buy
|2940
|50.00
|1.2815
|1.2798
|0.0000
|5880
|2006.09.07 10:00
|s/l
|2940
|50.00
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-8500.00
|1936885.75
|5881
|2006.09.07 10:00
|buy
|2941
|50.00
|1.2799
|1.2782
|0.0000
|5882
|2006.09.07 11:00
|s/l
|2941
|50.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-8500.00
|1928385.75
|5883
|2006.09.07 11:00
|buy
|2942
|50.00
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|5884
|2006.09.07 11:22
|close
|2942
|50.00
|1.2788
|1.2763
|0.0000
|4000.05
|1932385.80
|5885
|2006.09.07 11:59
|buy
|2943
|50.00
|1.2777
|1.2760
|0.0000
|5886
|2006.09.07 12:00
|close
|2943
|50.00
|1.2788
|1.2760
|0.0000
|5500.00
|1937885.80
|5887
|2006.09.07 13:00
|buy
|2944
|50.00
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|5888
|2006.09.07 14:00
|s/l
|2944
|50.00
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-8500.00
|1929385.80
|5889
|2006.09.07 14:00
|buy
|2945
|50.00
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|5890
|2006.09.07 15:00
|s/l
|2945
|50.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-8500.00
|1920885.80
|5891
|2006.09.07 16:00
|sell
|2946
|50.00
|1.2727
|1.2744
|0.0000
|5892
|2006.09.07 16:25
|close
|2946
|50.00
|1.2719
|1.2744
|0.0000
|3999.88
|1924885.68
|5893
|2006.09.07 18:00
|sell
|2947
|50.00
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|5894
|2006.09.07 18:00
|close
|2947
|50.00
|1.2747
|1.2774
|0.0000
|4999.87
|1929885.55
|5895
|2006.09.07 18:00
|sell
|2948
|50.00
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|5896
|2006.09.07 18:01
|close
|2948
|50.00
|1.2745
|1.2774
|0.0000
|6000.10
|1935885.65
|5897
|2006.09.11 06:08
|sell
|2949
|50.00
|1.2673
|1.2690
|0.0000
|5898
|2006.09.11 08:26
|s/l
|2949
|50.00
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-8500.00
|1927385.65
|5899
|2006.09.11 09:04
|buy
|2950
|50.00
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|5900
|2006.09.11 09:16
|close
|2950
|50.00
|1.2691
|1.2664
|0.0000
|4999.80
|1932385.45
|5901
|2006.09.11 09:25
|buy
|2951
|50.00
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|5902
|2006.09.11 09:47
|close
|2951
|50.00
|1.2690
|1.2664
|0.0000
|4500.27
|1936885.72
|5903
|2006.09.11 11:00
|sell
|2952
|50.00
|1.2709
|1.2726
|0.0000
|5904
|2006.09.11 12:00
|s/l
|2952
|50.00
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-8500.00
|1928385.72
|5905
|2006.09.11 13:00
|buy
|2953
|50.00
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|5906
|2006.09.11 17:00
|s/l
|2953
|50.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-8500.00
|1919885.72
|5907
|2006.09.12 01:00
|sell
|2954
|50.00
|1.2705
|1.2722
|0.0000
|5908
|2006.09.12 07:01
|s/l
|2954
|50.00
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|-8500.00
|1911385.72
|5909
|2006.09.12 10:03
|buy
|2955
|50.00
|1.2709
|1.2692
|0.0000
|5910
|2006.09.12 10:08
|close
|2955
|50.00
|1.2715
|1.2692
|0.0000
|3000.07
|1914385.79
|5911
|2006.09.12 15:00
|sell
|2956
|50.00
|1.2722
|1.2739
|0.0000
|5912
|2006.09.12 15:12
|close
|2956
|50.00
|1.2715
|1.2739
|0.0000
|3500.15
|1917885.94
|5913
|2006.09.12 15:59
|sell
|2957
|50.00
|1.2722
|1.2739
|0.0000
|5914
|2006.09.12 16:00
|close
|2957
|50.00
|1.2700
|1.2739
|0.0000
|11000.26
|1928886.20
|5915
|2006.09.12 16:00
|buy
|2958
|50.00
|1.2702
|1.2685
|0.0000
|5916
|2006.09.12 19:00
|s/l
|2958
|50.00
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-8500.00
|1920386.20
|5917
|2006.09.12 19:00
|buy
|2959
|50.00
|1.2684
|1.2667
|0.0000
|5918
|2006.09.12 21:00
|close
|2959
|50.00
|1.2692
|1.2667
|0.0000
|3999.64
|1924385.84
|5919
|2006.09.13 01:00
|sell
|2960
|50.00
|1.2691
|1.2708
|0.0000
|5920
|2006.09.13 01:56
|close
|2960
|50.00
|1.2683
|1.2708
|0.0000
|3999.88
|1928385.72
|5921
|2006.09.13 11:00
|sell
|2961
|50.00
|1.2692
|1.2709
|0.0000
|5922
|2006.09.13 14:01
|close
|2961
|50.00
|1.2683
|1.2709
|0.0000
|4499.88
|1932885.60
|5923
|2006.09.13 18:00
|sell
|2962
|50.00
|1.2711
|1.2728
|0.0000
|5924
|2006.09.13 18:10
|close
|2962
|50.00
|1.2703
|1.2728
|0.0000
|4000.01
|1936885.61
|5925
|2006.09.13 18:10
|sell
|2963
|50.00
|1.2699
|1.2716
|0.0000
|5926
|2006.09.13 20:11
|close
|2963
|50.00
|1.2693
|1.2716
|0.0000
|3000.00
|1939885.61
|5927
|2006.09.14 10:00
|sell
|2964
|50.00
|1.2689
|1.2706
|0.0000
|5928
|2006.09.14 13:00
|s/l
|2964
|50.00
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-8500.00
|1931385.61
|5929
|2006.09.14 14:00
|sell
|2965
|50.00
|1.2728
|1.2745
|0.0000
|5930
|2006.09.14 14:06
|close
|2965
|50.00
|1.2722
|1.2745
|0.0000
|3000.06
|1934385.67
|5931
|2006.09.14 14:29
|sell
|2966
|50.00
|1.2730
|1.2747
|0.0000
|5932
|2006.09.14 14:30
|close
|2966
|50.00
|1.2720
|1.2747
|0.0000
|5000.01
|1939385.68
|5933
|2006.09.14 14:30
|sell
|2967
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5934
|2006.09.14 14:30
|close
|2967
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1942385.68
|5935
|2006.09.14 14:30
|sell
|2968
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5936
|2006.09.14 14:30
|close
|2968
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1945385.68
|5937
|2006.09.14 14:30
|sell
|2969
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5938
|2006.09.14 14:30
|close
|2969
|50.00
|1.2721
|1.2750
|0.0000
|6000.00
|1951385.68
|5939
|2006.09.14 14:30
|sell
|2970
|50.00
|1.2729
|1.2746
|0.0000
|5940
|2006.09.14 14:30
|close
|2970
|50.00
|1.2721
|1.2746
|0.0000
|4000.00
|1955385.68
|5941
|2006.09.14 14:30
|sell
|2971
|50.00
|1.2729
|1.2746
|0.0000
|5942
|2006.09.14 14:30
|close
|2971
|50.00
|1.2721
|1.2746
|0.0000
|4000.00
|1959385.68
|5943
|2006.09.14 14:30
|sell
|2972
|50.00
|1.2729
|1.2746
|0.0000
|5944
|2006.09.14 14:30
|close
|2972
|50.00
|1.2721
|1.2746
|0.0000
|4000.00
|1963385.68
|5945
|2006.09.14 14:30
|sell
|2973
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5946
|2006.09.14 14:30
|close
|2973
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1966385.68
|5947
|2006.09.14 14:30
|sell
|2974
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5948
|2006.09.14 14:30
|close
|2974
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1969385.68
|5949
|2006.09.14 14:30
|sell
|2975
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5950
|2006.09.14 14:30
|close
|2975
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1972385.68
|5951
|2006.09.14 14:30
|sell
|2976
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5952
|2006.09.14 14:30
|close
|2976
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1975385.68
|5953
|2006.09.14 14:30
|sell
|2977
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5954
|2006.09.14 14:30
|close
|2977
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1978385.68
|5955
|2006.09.14 14:30
|sell
|2978
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5956
|2006.09.14 14:30
|close
|2978
|50.00
|1.2727
|1.2750
|0.0000
|3000.00
|1981385.68
|5957
|2006.09.14 14:30
|sell
|2979
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|5958
|2006.09.14 14:30
|close
|2979
|50.00
|1.2718
|1.2750
|0.0000
|7499.96
|1988885.64
|5959
|2006.09.14 15:12
|buy
|2980
|50.00
|1.2706
|1.2689
|0.0000
|5960
|2006.09.14 15:37
|close
|2980
|50.00
|1.2714
|1.2689
|0.0000
|4000.00
|1992885.64
|5961
|2006.09.14 16:01
|sell
|2981
|50.00
|1.2717
|1.2734
|0.0000
|5962
|2006.09.14 16:05
|close
|2981
|50.00
|1.2712
|1.2734
|0.0000
|2499.86
|1995385.50
|5963
|2006.09.14 16:19
|sell
|2982
|50.00
|1.2717
|1.2734
|0.0000
|5964
|2006.09.14 17:00
|s/l
|2982
|50.00
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-8500.00
|1986885.50
|5965
|2006.09.14 21:00
|buy
|2983
|50.00
|1.2725
|1.2708
|0.0000
|5966
|2006.09.15 08:00
|close
|2983
|50.00
|1.2735
|1.2708
|0.0000
|4627.07
|1991512.57
|5967
|2006.09.15 09:00
|buy
|2984
|50.00
|1.2721
|1.2704
|0.0000
|5968
|2006.09.15 11:38
|s/l
|2984
|50.00
|1.2704
|1.2704
|0.0000
|-8500.00
|1983012.57
|5969
|2006.09.15 12:00
|buy
|2985
|50.00
|1.2693
|1.2676
|0.0000
|5970
|2006.09.15 14:01
|s/l
|2985
|50.00
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-8500.00
|1974512.57
|5971
|2006.09.18 09:02
|sell
|2986
|50.00
|1.2682
|1.2699
|0.0000
|5972
|2006.09.18 10:00
|close
|2986
|50.00
|1.2676
|1.2699
|0.0000
|2999.87
|1977512.44
|5973
|2006.09.18 12:10
|buy
|2987
|50.00
|1.2657
|1.2640
|0.0000
|5974
|2006.09.18 14:00
|close
|2987
|50.00
|1.2663
|1.2640
|0.0000
|3000.06
|1980512.50
|5975
|2006.09.18 18:00
|buy
|2988
|50.00
|1.2673
|1.2656
|0.0000
|5976
|2006.09.18 18:18
|close
|2988
|50.00
|1.2681
|1.2656
|0.0000
|4000.24
|1984512.74
|5977
|2006.09.18 18:18
|buy
|2989
|50.00
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|5978
|2006.09.18 18:48
|close
|2989
|50.00
|1.2687
|1.2664
|0.0000
|3000.00
|1987512.74
|5979
|2006.09.18 18:59
|buy
|2990
|50.00
|1.2673
|1.2656
|0.0000
|5980
|2006.09.18 19:00
|close
|2990
|50.00
|1.2689
|1.2656
|0.0000
|8000.00
|1995512.74
|5981
|2006.09.19 08:12
|buy
|2991
|50.00
|1.2708
|1.2691
|0.0000
|5982
|2006.09.19 10:00
|s/l
|2991
|50.00
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-8500.00
|1987012.74
|5983
|2006.09.19 13:00
|sell
|2992
|50.00
|1.2660
|1.2677
|0.0000
|5984
|2006.09.19 15:00
|s/l
|2992
|50.00
|1.2677
|1.2677
|0.0000
|-8500.00
|1978512.74
|5985
|2006.09.19 15:00
|sell
|2993
|50.00
|1.2698
|1.2715
|0.0000
|5986
|2006.09.19 16:03
|s/l
|2993
|50.00
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-8500.00
|1970012.74
|5987
|2006.09.19 18:00
|buy
|2994
|50.00
|1.2682
|1.2665
|0.0000
|5988
|2006.09.19 19:00
|s/l
|2994
|50.00
|1.2665
|1.2665
|0.0000
|-8500.00
|1961512.74
|5989
|2006.09.19 19:21
|buy
|2995
|50.00
|1.2671
|1.2654
|0.0000
|5990
|2006.09.19 21:00
|close
|2995
|50.00
|1.2678
|1.2654
|0.0000
|3499.87
|1965012.61
|5991
|2006.09.20 21:01
|buy
|2996
|50.00
|1.2696
|1.2679
|0.0000
|5992
|2006.09.21 03:00
|close
|2996
|50.00
|1.2710
|1.2679
|0.0000
|5881.92
|1970894.54
|5993
|2006.09.21 05:00
|buy
|2997
|50.00
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|5994
|2006.09.21 06:00
|close
|2997
|50.00
|1.2722
|1.2700
|0.0000
|2499.98
|1973394.52
|5995
|2006.09.21 10:00
|sell
|2998
|50.00
|1.2729
|1.2746
|0.0000
|5996
|2006.09.21 10:23
|close
|2998
|50.00
|1.2722
|1.2746
|0.0000
|3500.22
|1976894.74
|5997
|2006.09.21 10:23
|sell
|2999
|50.00
|1.2723
|1.2740
|0.0000
|5998
|2006.09.21 13:00
|s/l
|2999
|50.00
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-8500.00
|1968394.74
|5999
|2006.09.21 13:00
|sell
|3000
|50.00
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|6000
|2006.09.21 13:11
|close
|3000
|50.00
|1.2734
|1.2758
|0.0000
|3499.55
|1971894.29
|6001
|2006.09.21 13:59
|sell
|3001
|50.00
|1.2742
|1.2759
|0.0000
|6002
|2006.09.21 14:00
|close
|3001
|50.00
|1.2733
|1.2759
|0.0000
|4499.91
|1976394.20
|6003
|2006.09.21 17:00
|buy
|3002
|50.00
|1.2726
|1.2709
|0.0000
|6004
|2006.09.21 19:00
|close
|3002
|50.00
|1.2776
|1.2709
|0.0000
|25000.14
|2001394.34
|6005
|2006.09.21 19:01
|sell
|3003
|50.00
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|6006
|2006.09.21 19:28
|close
|3003
|50.00
|1.2768
|1.2794
|0.0000
|4499.72
|2005894.06
|6007
|2006.09.21 19:28
|sell
|3004
|50.00
|1.2766
|1.2783
|0.0000
|6008
|2006.09.21 21:00
|s/l
|3004
|50.00
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|-8500.00
|1997394.06
|6009
|2006.09.21 21:00
|sell
|3005
|50.00
|1.2786
|1.2803
|0.0000
|6010
|2006.09.22 00:00
|close
|3005
|50.00
|1.2779
|1.2803
|0.0000
|3771.53
|2001165.58
|6011
|2006.09.22 08:19
|sell
|3006
|50.00
|1.2797
|1.2814
|0.0000
|6012
|2006.09.22 08:20
|close
|3006
|50.00
|1.2791
|1.2814
|0.0000
|3000.06
|2004165.64
|6013
|2006.09.22 08:20
|sell
|3007
|50.00
|1.2797
|1.2814
|0.0000
|6014
|2006.09.22 10:00
|s/l
|3007
|50.00
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-8500.00
|1995665.64
|6015
|2006.09.22 10:00
|sell
|3008
|50.00
|1.2819
|1.2836
|0.0000
|6016
|2006.09.22 12:00
|close
|3008
|50.00
|1.2810
|1.2836
|0.0000
|4500.32
|2000165.96
|6017
|2006.09.22 14:01
|buy
|3009
|50.00
|1.2815
|1.2798
|0.0000
|6018
|2006.09.22 14:20
|close
|3009
|50.00
|1.2822
|1.2798
|0.0000
|3500.15
|2003666.11
|6019
|2006.09.22 14:37
|buy
|3010
|50.00
|1.2815
|1.2798
|0.0000
|6020
|2006.09.22 15:00
|close
|3010
|50.00
|1.2823
|1.2798
|0.0000
|4000.26
|2007666.37
|6021
|2006.09.22 15:00
|sell
|3011
|50.00
|1.2823
|1.2840
|0.0000
|6022
|2006.09.22 15:12
|close
|3011
|50.00
|1.2814
|1.2840
|0.0000
|4499.74
|2012166.11
|6023
|2006.09.22 15:59
|sell
|3012
|50.00
|1.2822
|1.2839
|0.0000
|6024
|2006.09.22 16:00
|close
|3012
|50.00
|1.2803
|1.2839
|0.0000
|9500.06
|2021666.17
|6025
|2006.09.22 16:00
|buy
|3013
|50.00
|1.2801
|1.2784
|0.0000
|6026
|2006.09.22 16:20
|close
|3013
|50.00
|1.2809
|1.2784
|0.0000
|4000.01
|2025666.18
|6027
|2006.09.22 16:20
|buy
|3014
|50.00
|1.2808
|1.2791
|0.0000
|6028
|2006.09.22 16:48
|close
|3014
|50.00
|1.2817
|1.2791
|0.0000
|4500.32
|2030166.50
|6029
|2006.09.22 16:49
|buy
|3015
|50.00
|1.2817
|1.2800
|0.0000
|6030
|2006.09.22 16:59
|s/l
|3015
|50.00
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-8500.00
|2021666.50
|6031
|2006.09.22 16:59
|buy
|3016
|50.00
|1.2801
|1.2784
|0.0000
|6032
|2006.09.22 17:05
|close
|3016
|50.00
|1.2810
|1.2784
|0.0000
|4500.09
|2026166.59
|6033
|2006.09.22 17:05
|sell
|3017
|50.00
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|6034
|2006.09.22 18:00
|close
|3017
|50.00
|1.2798
|1.2827
|0.0000
|5999.88
|2032166.47
|6035
|2006.09.22 18:00
|buy
|3018
|50.00
|1.2796
|1.2779
|0.0000
|6036
|2006.09.22 18:28
|close
|3018
|50.00
|1.2805
|1.2779
|0.0000
|4500.31
|2036666.78
|6037
|2006.09.25 03:00
|buy
|3019
|50.00
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|6038
|2006.09.25 04:58
|close
|3019
|50.00
|1.2796
|1.2767
|0.0000
|5999.85
|2042666.63
|6039
|2006.09.25 10:00
|buy
|3020
|50.00
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|6040
|2006.09.25 10:17
|close
|3020
|50.00
|1.2793
|1.2769
|0.0000
|3500.15
|2046166.78
|6041
|2006.09.25 10:26
|buy
|3021
|50.00
|1.2791
|1.2774
|0.0000
|6042
|2006.09.25 12:00
|s/l
|3021
|50.00
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-8500.00
|2037666.78
|6043
|2006.09.25 17:00
|buy
|3022
|50.00
|1.2741
|1.2724
|0.0000
|6044
|2006.09.25 18:03
|close
|3022
|50.00
|1.2748
|1.2724
|0.0000
|3499.55
|2041166.33
|6045
|2006.09.26 11:00
|buy
|3023
|50.00
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|6046
|2006.09.26 12:00
|s/l
|3023
|50.00
|1.2698
|1.2698
|0.0000
|-8500.00
|2032666.33
|6047
|2006.09.26 18:00
|sell
|3024
|50.00
|1.2687
|1.2704
|0.0000
|6048
|2006.09.26 18:38
|close
|3024
|50.00
|1.2679
|1.2704
|0.0000
|4000.24
|2036666.57
|6049
|2006.09.27 09:19
|buy
|3025
|50.00
|1.2678
|1.2661
|0.0000
|6050
|2006.09.27 09:50
|close
|3025
|50.00
|1.2685
|1.2661
|0.0000
|3499.55
|2040166.12
|6051
|2006.09.28 02:05
|sell
|3026
|50.00
|1.2717
|1.2734
|0.0000
|6052
|2006.09.28 15:00
|close
|3026
|50.00
|1.2703
|1.2734
|0.0000
|7000.13
|2047166.25
|6053
|2006.09.28 15:00
|buy
|3027
|50.00
|1.2701
|1.2684
|0.0000
|6054
|2006.09.28 21:00
|close
|3027
|50.00
|1.2710
|1.2684
|0.0000
|4500.32
|2051666.57
|6055
|2006.09.28 22:00
|buy
|3028
|50.00
|1.2706
|1.2689
|0.0000
|6056
|2006.09.29 09:00
|s/l
|3028
|50.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-8872.74
|2042793.83
|6057
|2006.09.29 10:05
|buy
|3029
|50.00
|1.2664
|1.2647
|0.0000
|6058
|2006.09.29 10:21
|close
|3029
|50.00
|1.2671
|1.2647
|0.0000
|3500.00
|2046293.83
|6059
|2006.09.29 10:27
|buy
|3030
|50.00
|1.2664
|1.2647
|0.0000
|6060
|2006.09.29 10:37
|close
|3030
|50.00
|1.2672
|1.2647
|0.0000
|4000.00
|2050293.83
|6061
|2006.09.29 12:00
|buy
|3031
|50.00
|1.2667
|1.2650
|0.0000
|6062
|2006.09.29 15:00
|s/l
|3031
|50.00
|1.2650
|1.2650
|0.0000
|-8500.00
|2041793.83
|6063
|2006.09.29 15:11
|buy
|3032
|50.00
|1.2647
|1.2630
|0.0000
|6064
|2006.09.29 15:21
|close
|3032
|50.00
|1.2654
|1.2630
|0.0000
|3499.89
|2045293.72
|6065
|2006.09.29 16:04
|sell
|3033
|50.00
|1.2662
|1.2679
|0.0000
|6066
|2006.09.29 16:08
|close
|3033
|50.00
|1.2655
|1.2679
|0.0000
|3499.55
|2048793.27
|6067
|2006.10.02 11:05
|sell
|3034
|50.00
|1.2677
|1.2694
|0.0000
|6068
|2006.10.02 12:00
|s/l
|3034
|50.00
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|-8500.00
|2040293.27
|6069
|2006.10.02 15:00
|sell
|3035
|50.00
|1.2696
|1.2713
|0.0000
|6070
|2006.10.02 16:00
|s/l
|3035
|50.00
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-8500.00
|2031793.27
|6071
|2006.10.02 16:00
|sell
|3036
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|6072
|2006.10.02 17:07
|s/l
|3036
|50.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-8500.00
|2023293.27
|6073
|2006.10.02 17:07
|sell
|3037
|50.00
|1.2751
|1.2768
|0.0000
|6074
|2006.10.02 17:54
|close
|3037
|50.00
|1.2745
|1.2768
|0.0000
|3000.06
|2026293.33
|6075
|2006.10.03 11:16
|buy
|3038
|50.00
|1.2741
|1.2724
|0.0000
|6076
|2006.10.03 11:31
|close
|3038
|50.00
|1.2747
|1.2724
|0.0000
|2999.84
|2029293.17
|6077
|2006.10.03 11:59
|buy
|3039
|50.00
|1.2741
|1.2724
|0.0000
|6078
|2006.10.03 12:00
|close
|3039
|50.00
|1.2749
|1.2724
|0.0000
|3999.80
|2033292.97
|6079
|2006.10.03 12:01
|sell
|3040
|50.00
|1.2745
|1.2762
|0.0000
|6080
|2006.10.03 14:00
|close
|3040
|50.00
|1.2736
|1.2762
|0.0000
|4500.31
|2037793.28
|6081
|2006.10.03 15:00
|buy
|3041
|50.00
|1.2733
|1.2716
|0.0000
|6082
|2006.10.03 17:01
|close
|3041
|50.00
|1.2739
|1.2716
|0.0000
|3000.07
|2040793.35
|6083
|2006.10.03 17:02
|sell
|3042
|50.00
|1.2738
|1.2755
|0.0000
|6084
|2006.10.03 17:15
|close
|3042
|50.00
|1.2732
|1.2755
|0.0000
|3000.07
|2043793.42
|6085
|2006.10.03 23:00
|sell
|3043
|50.00
|1.2732
|1.2749
|0.0000
|6086
|2006.10.04 04:01
|close
|3043
|50.00
|1.2717
|1.2749
|0.0000
|7771.68
|2051565.10
|6087
|2006.10.04 09:00
|sell
|3044
|50.00
|1.2732
|1.2749
|0.0000
|6088
|2006.10.04 09:46
|close
|3044
|50.00
|1.2725
|1.2749
|0.0000
|3499.98
|2055065.08
|6089
|2006.10.04 09:59
|sell
|3045
|50.00
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|6090
|2006.10.04 10:00
|close
|3045
|50.00
|1.2719
|1.2750
|0.0000
|7000.00
|2062065.08
|6091
|2006.10.04 10:00
|buy
|3046
|50.00
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|6092
|2006.10.04 11:00
|s/l
|3046
|50.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-8500.00
|2053565.08
|6093
|2006.10.04 11:00
|buy
|3047
|50.00
|1.2690
|1.2673
|0.0000
|6094
|2006.10.04 11:49
|close
|3047
|50.00
|1.2697
|1.2673
|0.0000
|3500.25
|2057065.33
|6095
|2006.10.04 11:50
|buy
|3048
|50.00
|1.2698
|1.2681
|0.0000
|6096
|2006.10.04 13:00
|s/l
|3048
|50.00
|1.2681
|1.2681
|0.0000
|-8500.00
|2048565.33
|6097
|2006.10.04 15:00
|sell
|3049
|50.00
|1.2684
|1.2701
|0.0000
|6098
|2006.10.04 19:53
|s/l
|3049
|50.00
|1.2701
|1.2701
|0.0000
|-8500.00
|2040065.33
|6099
|2006.10.04 20:00
|sell
|3050
|50.00
|1.2697
|1.2714
|0.0000
|6100
|2006.10.04 22:02
|s/l
|3050
|50.00
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-8500.00
|2031565.33
|6101
|2006.10.05 12:00
|sell
|3051
|50.00
|1.2711
|1.2728
|0.0000
|6102
|2006.10.05 15:00
|close
|3051
|50.00
|1.2690
|1.2728
|0.0000
|10500.22
|2042065.55
|6103
|2006.10.05 16:00
|buy
|3052
|50.00
|1.2680
|1.2663
|0.0000
|6104
|2006.10.05 16:20
|close
|3052
|50.00
|1.2685
|1.2663
|0.0000
|2499.98
|2044565.53
|6105
|2006.10.05 16:21
|buy
|3053
|50.00
|1.2685
|1.2668
|0.0000
|6106
|2006.10.05 18:07
|close
|3053
|50.00
|1.2692
|1.2668
|0.0000
|3499.56
|2048065.09
|6107
|2006.10.06 15:00
|buy
|3054
|50.00
|1.2603
|1.2586
|0.0000
|6108
|2006.10.06 16:00
|s/l
|3054
|50.00
|1.2586
|1.2586
|0.0000
|-8500.00
|2039565.09
|6109
|2006.10.06 18:00
|sell
|3055
|50.00
|1.2600
|1.2617
|0.0000
|6110
|2006.10.06 18:06
|close
|3055
|50.00
|1.2594
|1.2617
|0.0000
|3000.12
|2042565.21
|6111
|2006.10.06 18:35
|sell
|3056
|50.00
|1.2599
|1.2616
|0.0000
|6112
|2006.10.09 00:00
|close
|3056
|50.00
|1.2591
|1.2616
|0.0000
|4271.28
|2046836.49
|6113
|2006.10.09 02:05
|sell
|3057
|50.00
|1.2596
|1.2613
|0.0000
|6114
|2006.10.10 03:00
|close
|3057
|50.00
|1.2588
|1.2613
|0.0000
|4271.64
|2051108.12
|6115
|2006.10.10 08:01
|sell
|3058
|50.00
|1.2598
|1.2615
|0.0000
|6116
|2006.10.10 10:09
|close
|3058
|50.00
|1.2590
|1.2615
|0.0000
|3999.64
|2055107.76
|6117
|2006.10.10 11:00
|buy
|3059
|50.00
|1.2570
|1.2553
|0.0000
|6118
|2006.10.10 14:00
|s/l
|3059
|50.00
|1.2553
|1.2553
|0.0000
|-8500.00
|2046607.76
|6119
|2006.10.10 17:00
|sell
|3060
|50.00
|1.2537
|1.2554
|0.0000
|6120
|2006.10.11 00:14
|close
|3060
|50.00
|1.2531
|1.2554
|0.0000
|3271.71
|2049879.47
|6121
|2006.10.11 09:00
|buy
|3061
|50.00
|1.2536
|1.2519
|0.0000
|6122
|2006.10.11 09:05
|close
|3061
|50.00
|1.2542
|1.2519
|0.0000
|2999.91
|2052879.38
|6123
|2006.10.11 09:17
|buy
|3062
|50.00
|1.2535
|1.2518
|0.0000
|6124
|2006.10.11 09:23
|close
|3062
|50.00
|1.2541
|1.2518
|0.0000
|2999.83
|2055879.21
|6125
|2006.10.11 09:59
|buy
|3063
|50.00
|1.2538
|1.2521
|0.0000
|6126
|2006.10.11 10:00
|close
|3063
|50.00
|1.2544
|1.2521
|0.0000
|3000.07
|2058879.28
|6127
|2006.10.11 10:15
|sell
|3064
|50.00
|1.2550
|1.2567
|0.0000
|6128
|2006.10.11 10:38
|close
|3064
|50.00
|1.2544
|1.2567
|0.0000
|3000.07
|2061879.35
|6129
|2006.10.11 18:49
|sell
|3065
|50.00
|1.2552
|1.2569
|0.0000
|6130
|2006.10.11 21:00
|close
|3065
|50.00
|1.2517
|1.2569
|0.0000
|17500.09
|2079379.44
|6131
|2006.10.11 21:00
|buy
|3066
|50.00
|1.2518
|1.2501
|0.0000
|6132
|2006.10.11 21:32
|close
|3066
|50.00
|1.2528
|1.2501
|0.0000
|4999.94
|2084379.38
|6133
|2006.10.11 21:33
|buy
|3067
|50.00
|1.2527
|1.2510
|0.0000
|6134
|2006.10.12 06:03
|close
|3067
|50.00
|1.2534
|1.2510
|0.0000
|2381.33
|2086760.71
|6135
|2006.10.12 10:00
|sell
|3068
|50.00
|1.2557
|1.2574
|0.0000
|6136
|2006.10.12 10:24
|close
|3068
|50.00
|1.2548
|1.2574
|0.0000
|4499.96
|2091260.67
|6137
|2006.10.12 10:32
|sell
|3069
|50.00
|1.2549
|1.2566
|0.0000
|6138
|2006.10.12 12:51
|close
|3069
|50.00
|1.2543
|1.2566
|0.0000
|2999.89
|2094260.56
|6139
|2006.10.12 16:02
|sell
|3070
|50.00
|1.2542
|1.2559
|0.0000
|6140
|2006.10.12 16:43
|close
|3070
|50.00
|1.2534
|1.2559
|0.0000
|3999.73
|2098260.29
|6141
|2006.10.13 05:00
|sell
|3071
|50.00
|1.2574
|1.2591
|0.0000
|6142
|2006.10.13 09:02
|close
|3071
|50.00
|1.2567
|1.2591
|0.0000
|3500.15
|2101760.44
|6143
|2006.10.13 17:00
|buy
|3072
|50.00
|1.2495
|1.2478
|0.0000
|6144
|2006.10.13 19:23
|close
|3072
|50.00
|1.2507
|1.2478
|0.0000
|5999.96
|2107760.40
|6145
|2006.10.16 06:00
|sell
|3073
|50.00
|1.2502
|1.2519
|0.0000
|6146
|2006.10.16 11:03
|s/l
|3073
|50.00
|1.2519
|1.2519
|0.0000
|-8500.00
|2099260.40
|6147
|2006.10.16 15:49
|sell
|3074
|50.00
|1.2531
|1.2548
|0.0000
|6148
|2006.10.16 16:04
|close
|3074
|50.00
|1.2525
|1.2548
|0.0000
|2999.88
|2102260.28
|6149
|2006.10.16 17:00
|buy
|3075
|50.00
|1.2520
|1.2503
|0.0000
|6150
|2006.10.16 21:13
|close
|3075
|50.00
|1.2528
|1.2503
|0.0000
|4000.23
|2106260.51
|6151
|2006.10.17 03:00
|sell
|3076
|50.00
|1.2541
|1.2558
|0.0000
|6152
|2006.10.17 06:25
|close
|3076
|50.00
|1.2534
|1.2558
|0.0000
|3499.56
|2109760.07
|6153
|2006.10.17 11:03
|buy
|3077
|50.00
|1.2530
|1.2513
|0.0000
|6154
|2006.10.17 11:05
|close
|3077
|50.00
|1.2537
|1.2513
|0.0000
|3500.06
|2113260.13
|6155
|2006.10.17 11:25
|buy
|3078
|50.00
|1.2530
|1.2513
|0.0000
|6156
|2006.10.17 15:00
|s/l
|3078
|50.00
|1.2513
|1.2513
|0.0000
|-8500.00
|2104760.13
|6157
|2006.10.17 15:01
|buy
|3079
|50.00
|1.2522
|1.2505
|0.0000
|6158
|2006.10.17 15:15
|close
|3079
|50.00
|1.2532
|1.2505
|0.0000
|5000.00
|2109760.13
|6159
|2006.10.17 16:00
|sell
|3080
|50.00
|1.2544
|1.2561
|0.0000
|6160
|2006.10.17 18:00
|s/l
|3080
|50.00
|1.2561
|1.2561
|0.0000
|-8500.00
|2101260.13
|6161
|2006.10.17 19:00
|buy
|3081
|50.00
|1.2554
|1.2537
|0.0000
|6162
|2006.10.18 00:59
|s/l
|3081
|50.00
|1.2537
|1.2537
|0.0000
|-8872.74
|2092387.40
|6163
|2006.10.18 11:00
|buy
|3082
|50.00
|1.2541
|1.2524
|0.0000
|6164
|2006.10.18 15:00
|s/l
|3082
|50.00
|1.2524
|1.2524
|0.0000
|-8500.00
|2083887.40
|6165
|2006.10.18 15:00
|buy
|3083
|50.00
|1.2526
|1.2509
|0.0000
|6166
|2006.10.18 16:15
|s/l
|3083
|50.00
|1.2509
|1.2509
|0.0000
|-8500.00
|2075387.40
|6167
|2006.10.19 16:00
|sell
|3084
|50.00
|1.2584
|1.2601
|0.0000
|6168
|2006.10.19 17:02
|s/l
|3084
|50.00
|1.2601
|1.2601
|0.0000
|-8500.00
|2066887.40
|6169
|2006.10.19 18:01
|sell
|3085
|50.00
|1.2605
|1.2622
|0.0000
|6170
|2006.10.19 18:59
|close
|3085
|50.00
|1.2594
|1.2622
|0.0000
|5500.00
|2072387.40
|6171
|2006.10.19 19:00
|sell
|3086
|50.00
|1.2609
|1.2626
|0.0000
|6172
|2006.10.19 20:01
|s/l
|3086
|50.00
|1.2626
|1.2626
|0.0000
|-8500.00
|2063887.40