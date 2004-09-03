Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.85g jpy

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.09.01 00:00 - 2006.10.20 00:00 (2004.09.01 - 2006.10.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.4; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
Bars in test17149Ticks modelled1834945Modelling quality90.00%
Initial deposit400.00
Total net profit2063487.40Gross profit5978900.15Gross loss-3915412.76
Profit factor1.53Expected payoff668.66
Absolute drawdown44.00Maximal drawdown103742.52 (5.15%)Relative drawdown30.86% (19898.11)
Total trades3086Short positions (won %)1409 (66.78%)Long positions (won %)1677 (70.01%)
Profit trades (% of total)2115 (68.54%)Loss trades (% of total)971 (31.46%)
Largestprofit trade41000.00loss trade-9618.22
Averageprofit trade2826.90loss trade-4032.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (63999.89)consecutive losses (loss in money)7 (-10002.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)90314.58 (10)consecutive loss (count of losses)-42872.74 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.09.01 04:12buy10.101.21861.21690.0000
22004.09.01 08:15s/l10.101.21691.21690.0000-17.00383.00
32004.09.01 12:54sell20.101.21821.21990.0000
42004.09.01 14:01close20.101.21751.21990.00007.00390.00
52004.09.01 16:01buy30.101.21841.21670.0000
62004.09.01 16:04s/l30.101.21671.21670.0000-17.00373.00
72004.09.01 16:04buy40.101.21671.21500.0000
82004.09.01 16:13s/l40.101.21501.21500.0000-17.00356.00
92004.09.01 16:13buy50.101.21501.21330.0000
102004.09.01 16:32close50.101.21601.21330.000010.00366.00
112004.09.01 16:32buy60.101.21631.21460.0000
122004.09.01 16:48close60.101.21731.21460.000010.00376.00
132004.09.01 16:48buy70.101.21721.21550.0000
142004.09.01 17:20close70.101.21821.21550.000010.00386.00
152004.09.01 19:12sell80.101.22161.22330.0000
162004.09.01 19:18close80.101.21971.22330.000019.00405.00
172004.09.02 07:12buy90.101.21821.21650.0000
182004.09.02 09:42close90.101.21871.21650.00005.00410.00
192004.09.02 09:44sell100.101.21931.22100.0000
202004.09.02 10:33close100.101.21841.22100.00009.00419.00
212004.09.02 10:34buy110.101.21861.21690.0000
222004.09.02 11:54s/l110.101.21691.21690.0000-17.00402.00
232004.09.02 17:18sell120.101.21661.21830.0000
242004.09.02 18:34close120.101.21571.21830.00009.00411.00
252004.09.02 18:36buy130.101.21551.21380.0000
262004.09.02 21:06close130.101.21631.21380.00008.00419.00
272004.09.03 02:57buy140.101.21551.21380.0000
282004.09.03 04:32close140.101.21631.21380.00008.00427.00
292004.09.03 14:29sell150.101.21861.22030.0000
302004.09.03 14:29close150.101.21771.22030.00009.00436.00
312004.09.03 14:30sell160.101.21871.22040.0000
322004.09.03 14:30close160.101.21211.22040.000066.00502.00
332004.09.03 14:30buy170.101.21071.20900.0000
342004.09.03 14:30s/l170.101.20901.20900.0000-17.00485.00
352004.09.03 14:30buy180.101.20801.20630.0000
362004.09.03 14:30close180.101.21361.20630.000056.00541.00
372004.09.03 14:30sell190.101.21931.22100.0000
382004.09.03 14:33close190.101.21221.22100.000071.00612.00
392004.09.03 14:33buy200.101.21211.21040.0000
402004.09.03 14:34close200.101.21291.21040.00008.00620.00
412004.09.03 14:34buy210.101.21391.21220.0000
422004.09.03 14:34s/l210.101.21221.21220.0000-17.00603.00
432004.09.03 14:34buy220.101.21231.21060.0000
442004.09.03 14:34close220.101.21381.21060.000015.00618.00
452004.09.03 14:35buy230.101.21381.21210.0000
462004.09.03 14:39s/l230.101.21211.21210.0000-17.00601.00
472004.09.03 14:39buy240.101.21191.21020.0000
482004.09.03 14:39close240.101.21251.21020.00006.00607.00
492004.09.03 14:39buy250.101.21261.21090.0000
502004.09.03 14:44s/l250.101.21091.21090.0000-17.00590.00
512004.09.03 14:44buy260.101.21101.20930.0000
522004.09.03 14:49close260.101.21171.20930.00007.00597.00
532004.09.03 14:49buy270.101.21171.21000.0000
542004.09.03 14:55close270.101.21231.21000.00006.00603.00
552004.09.03 14:55buy280.101.21271.21100.0000
562004.09.03 14:57s/l280.101.21101.21100.0000-17.00586.00
572004.09.03 14:57buy290.101.21111.20940.0000
582004.09.03 14:59s/l290.101.20941.20940.0000-17.00569.00
592004.09.03 14:59buy300.101.20941.20770.0000
602004.09.03 14:59close300.101.21001.20770.00006.00575.00
612004.09.03 14:59buy310.101.20961.20790.0000
622004.09.03 15:02close310.101.21081.20790.000012.00587.00
632004.09.03 16:02buy320.101.20851.20680.0000
642004.09.03 16:38s/l320.101.20681.20680.0000-17.00570.00
652004.09.03 16:38buy330.101.20701.20530.0000
662004.09.03 16:59s/l330.101.20531.20530.0000-17.00553.00
672004.09.03 16:59buy340.101.20531.20360.0000
682004.09.03 17:03close340.101.20581.20360.00005.00558.00
692004.09.06 03:34buy350.101.20511.20340.0000
702004.09.06 04:28close350.101.20571.20340.00006.00564.00
712004.09.07 14:33buy360.101.20671.20500.0000
722004.09.07 14:50close360.101.20751.20500.00008.00572.00
732004.09.07 20:53sell370.101.21031.21200.0000
742004.09.08 00:31close370.101.20981.21200.00005.54577.54
752004.09.08 06:58buy380.101.20941.20770.0000
762004.09.08 07:48s/l380.101.20771.20770.0000-17.00560.54
772004.09.08 15:18buy390.101.20361.20190.0000
782004.09.08 16:30close390.101.20451.20190.00009.00569.54
792004.09.08 16:31sell400.101.20561.20730.0000
802004.09.08 16:34s/l400.101.20731.20730.0000-17.00552.54
812004.09.08 16:34sell410.101.20731.20900.0000
822004.09.08 16:36close410.101.20581.20900.000015.00567.54
832004.09.08 16:36sell420.101.20561.20730.0000
842004.09.08 16:40s/l420.101.20731.20730.0000-17.00550.54
852004.09.08 16:40sell430.101.20711.20880.0000
862004.09.08 16:42s/l430.101.20881.20880.0000-17.00533.54
872004.09.08 16:42sell440.101.20861.21030.0000
882004.09.08 16:44s/l440.101.21031.21030.0000-17.00516.54
892004.09.08 16:44sell450.101.21021.21190.0000
902004.09.08 16:47s/l450.101.21191.21190.0000-17.00499.54
912004.09.08 16:47sell460.101.21171.21340.0000
922004.09.08 16:59s/l460.101.21341.21340.0000-17.00482.54
932004.09.08 16:59sell470.101.21321.21490.0000
942004.09.08 17:00close470.101.21271.21490.00005.00487.54
952004.09.08 17:02buy480.101.21211.21040.0000
962004.09.08 17:11close480.101.21271.21040.00006.00493.54
972004.09.09 14:30buy490.101.21761.21590.0000
982004.09.09 14:32close490.101.21841.21590.00008.00501.54
992004.09.09 15:41buy500.101.21621.21450.0000
1002004.09.09 16:01close500.101.21691.21450.00007.00508.54
1012004.09.10 07:18buy510.101.22351.22180.0000
1022004.09.10 09:25s/l510.101.22181.22180.0000-17.00491.54
1032004.09.10 10:03sell520.101.22331.22500.0000
1042004.09.10 10:12close520.101.22261.22500.00007.00498.54
1052004.09.10 12:13buy530.101.22101.21930.0000
1062004.09.10 12:45close530.101.22161.21930.00006.00504.54
1072004.09.10 14:30buy540.101.22051.21880.0000
1082004.09.10 14:30close540.101.22131.21880.00008.00512.54
1092004.09.10 14:35buy550.101.22041.21870.0000
1102004.09.10 14:37close550.101.22111.21870.00007.00519.54
1112004.09.10 14:37buy560.101.22051.21880.0000
1122004.09.10 14:37close560.101.22121.21880.00007.00526.54
1132004.09.10 14:45sell570.101.22611.22780.0000
1142004.09.10 14:47s/l570.101.22781.22780.0000-17.00509.54
1152004.09.10 14:47sell580.101.22761.22930.0000
1162004.09.10 14:57s/l580.101.22931.22930.0000-17.00492.54
1172004.09.10 14:57sell590.101.22911.23080.0000
1182004.09.10 16:14close590.101.22791.23080.000012.00504.54
1192004.09.10 16:51sell600.101.23021.23190.0000
1202004.09.10 16:56close600.101.22941.23190.00008.00512.54
1212004.09.10 17:57buy610.101.22731.22560.0000
1222004.09.10 17:59close610.101.22811.22560.00008.00520.54
1232004.09.10 20:54buy620.101.22661.22490.0000
1242004.09.13 00:04close620.101.22741.22490.00007.25527.80
1252004.09.13 13:08buy630.101.22381.22210.0000
1262004.09.13 16:02close630.101.22481.22210.000010.00537.80
1272004.09.13 20:20buy640.101.22611.22440.0000
1282004.09.14 03:12close640.101.22691.22440.00007.25545.05
1292004.09.14 10:53buy650.101.22581.22410.0000
1302004.09.14 11:00s/l650.101.22411.22410.0000-17.00528.05
1312004.09.14 14:30sell660.101.22661.22830.0000
1322004.09.14 14:31close660.101.22541.22830.000012.00540.05
1332004.09.14 14:31sell670.101.22661.22830.0000
1342004.09.14 14:32close670.101.22541.22830.000012.00552.05
1352004.09.14 14:33sell680.101.22491.22660.0000
1362004.09.14 14:36s/l680.101.22661.22660.0000-17.00535.05
1372004.09.14 14:36sell690.101.22641.22810.0000
1382004.09.14 14:44s/l690.101.22811.22810.0000-17.00518.05
1392004.09.14 14:44sell700.101.22791.22960.0000
1402004.09.14 15:02close700.101.22661.22960.000013.00531.05
1412004.09.14 15:16buy710.101.22511.22340.0000
1422004.09.14 15:26close710.101.22631.22340.000012.00543.05
1432004.09.14 15:39buy720.101.22521.22350.0000
1442004.09.14 15:51close720.101.22641.22350.000012.00555.05
1452004.09.14 18:10buy730.101.22601.22430.0000
1462004.09.14 19:20close730.101.22691.22430.00009.00564.05
1472004.09.15 02:35buy740.101.22411.22240.0000
1482004.09.15 03:07close740.101.22541.22240.000013.00577.05
1492004.09.15 07:26sell750.101.22431.22600.0000
1502004.09.15 07:41close750.101.22371.22600.00006.00583.05
1512004.09.15 15:34buy760.101.21831.21660.0000
1522004.09.15 16:11s/l760.101.21661.21660.0000-17.00566.05
1532004.09.16 14:31buy770.101.21441.21270.0000
1542004.09.16 14:31close770.101.21531.21270.00009.00575.05
1552004.09.16 14:31buy780.101.21441.21270.0000
1562004.09.16 14:43close780.101.21531.21270.00009.00584.05
1572004.09.16 15:42buy790.101.21331.21160.0000
1582004.09.16 16:27close790.101.21421.21160.00009.00593.05
1592004.09.16 17:24sell800.101.21561.21730.0000
1602004.09.16 17:55close800.101.21481.21730.00008.00601.05
1612004.09.17 14:59buy810.101.22001.21830.0000
1622004.09.17 16:01s/l810.101.21831.21830.0000-17.00584.05
1632004.09.20 17:47sell820.101.21661.21830.0000
1642004.09.20 20:11close820.101.21551.21830.000011.00595.05
1652004.09.21 05:56sell830.101.21781.21950.0000
1662004.09.21 09:15close830.101.21741.21950.00004.00599.05
1672004.09.21 09:20buy840.101.21761.21590.0000
1682004.09.21 09:31close840.101.21871.21590.000011.00610.05
1692004.09.21 16:32buy850.101.22511.22340.0000
1702004.09.21 17:11close850.101.22571.22340.00006.00616.05
1712004.09.21 20:15buy860.101.22561.22390.0000
1722004.09.21 20:15close860.101.22681.22390.000012.00628.05
1732004.09.21 20:15buy870.101.22561.22390.0000
1742004.09.21 20:17close870.101.22641.22390.00008.00636.05
1752004.09.21 20:17buy880.101.22541.22370.0000
1762004.09.21 20:17close880.101.22621.22370.00008.00644.05
1772004.09.21 20:20sell890.101.22981.23150.0000
1782004.09.21 20:20s/l890.101.23151.23150.0000-17.00627.05
1792004.09.21 20:20sell900.101.23371.23540.0000
1802004.09.21 20:20close900.101.23001.23540.000037.00664.05
1812004.09.21 20:20sell910.101.22981.23150.0000
1822004.09.21 20:20s/l910.101.23151.23150.0000-17.00647.05
1832004.09.21 20:20sell920.101.23201.23370.0000
1842004.09.21 20:21s/l920.101.23371.23370.0000-17.00630.05
1852004.09.21 20:21sell930.101.23371.23540.0000
1862004.09.21 20:22close930.101.23271.23540.000010.00640.05
1872004.09.21 20:22sell940.101.23231.23400.0000
1882004.09.21 20:42close940.101.23121.23400.000011.00651.05
1892004.09.21 20:42sell950.101.23151.23320.0000
1902004.09.21 21:08s/l950.101.23321.23320.0000-17.00634.05
1912004.09.22 12:03buy960.101.22851.22680.0000
1922004.09.22 12:29s/l960.101.22681.22680.0000-17.00617.05
1932004.09.22 12:29buy970.101.22691.22520.0000
1942004.09.22 13:07s/l970.101.22521.22520.0000-17.00600.05
1952004.09.23 15:51buy980.101.23041.22870.0000
1962004.09.23 15:59close980.101.23121.22870.00008.00608.05
1972004.09.23 16:18buy990.101.23001.22830.0000
1982004.09.23 18:31close990.101.23091.22830.00009.00617.05
1992004.09.23 18:32sell1000.101.23121.23290.0000
2002004.09.23 19:48s/l1000.101.23291.23290.0000-17.00600.05
2012004.09.23 20:30buy1010.101.22791.22620.0000
2022004.09.23 20:33close1010.101.22881.22620.00009.00609.05
2032004.09.23 20:48buy1020.101.22791.22620.0000
2042004.09.23 20:50s/l1020.101.22621.22620.0000-17.00592.05
2052004.09.23 20:50buy1030.101.22641.22470.0000
2062004.09.23 20:52close1030.101.22731.22470.00009.00601.05
2072004.09.23 20:52buy1040.101.22751.22580.0000
2082004.09.23 21:01s/l1040.101.22581.22580.0000-17.00584.05
2092004.09.24 03:23buy1050.101.22621.22450.0000
2102004.09.24 04:52close1050.101.22711.22450.00009.00593.05
2112004.09.27 08:59buy1060.101.22561.22390.0000
2122004.09.27 10:42close1060.101.22651.22390.00009.00602.05
2132004.09.27 11:13sell1070.101.22751.22920.0000
2142004.09.27 12:01close1070.101.22641.22920.000011.00613.05
2152004.09.27 14:57sell1080.101.22741.22910.0000
2162004.09.27 16:22s/l1080.101.22911.22910.0000-17.00596.05
2172004.09.28 11:46sell1090.101.23111.23280.0000
2182004.09.28 11:47close1090.101.23061.23280.00005.00601.05
2192004.09.28 11:52sell1100.101.23091.23260.0000
2202004.09.28 12:27close1100.101.23021.23260.00007.00608.05
2212004.09.28 16:53buy1110.101.23151.22980.0000
2222004.09.28 17:47s/l1110.101.22981.22980.0000-17.00591.05
2232004.09.28 21:41buy1120.101.23131.22960.0000
2242004.09.28 22:00close1120.101.23191.22960.00006.00597.05
2252004.09.29 08:15buy1130.101.23171.23000.0000
2262004.09.29 10:39close1130.101.23241.23000.00007.00604.05
2272004.09.29 14:36buy1140.101.23071.22900.0000
2282004.09.29 14:44close1140.101.23191.22900.000012.00616.05
2292004.09.29 16:02buy1150.101.23151.22980.0000
2302004.09.29 16:41close1150.101.23271.22980.000012.00628.05
2312004.09.29 16:57buy1160.101.23151.22980.0000
2322004.09.29 17:19s/l1160.101.22981.22980.0000-17.00611.05
2332004.09.30 03:49buy1170.101.23231.23060.0000
2342004.09.30 04:56close1170.101.23311.23060.00008.00619.05
2352004.09.30 05:05buy1180.101.23221.23050.0000
2362004.09.30 07:36close1180.101.23301.23050.00008.00627.05
2372004.09.30 11:59sell1190.101.23391.23560.0000
2382004.09.30 12:54close1190.101.23301.23560.00009.00636.05
2392004.09.30 13:03sell1200.101.23441.23610.0000
2402004.09.30 13:03close1200.101.23361.23610.00008.00644.05
2412004.09.30 13:04sell1210.101.23421.23590.0000
2422004.09.30 13:33s/l1210.101.23591.23590.0000-17.00627.05
2432004.09.30 13:33sell1220.101.23591.23760.0000
2442004.09.30 13:35s/l1220.101.23761.23760.0000-17.00610.05
2452004.09.30 13:35sell1230.101.23741.23910.0000
2462004.09.30 13:36close1230.101.23651.23910.00009.00619.05
2472004.09.30 13:36sell1240.101.23631.23800.0000
2482004.09.30 13:41s/l1240.101.23801.23800.0000-17.00602.05
2492004.09.30 13:41sell1250.101.23781.23950.0000
2502004.09.30 13:48s/l1250.101.23951.23950.0000-17.00585.05
2512004.09.30 13:48sell1260.101.23941.24110.0000
2522004.09.30 13:51s/l1260.101.24111.24110.0000-17.00568.05
2532004.09.30 13:51sell1270.101.24101.24270.0000
2542004.09.30 13:53close1270.101.24031.24270.00007.00575.05
2552004.09.30 13:53sell1280.101.24021.24190.0000
2562004.09.30 13:58s/l1280.101.24191.24190.0000-17.00558.05
2572004.09.30 13:58sell1290.101.24181.24350.0000
2582004.09.30 14:01close1290.101.24111.24350.00007.00565.05
2592004.09.30 14:12buy1300.101.24071.23900.0000
2602004.09.30 14:23close1300.101.24161.23900.00009.00574.05
2612004.09.30 14:44buy1310.101.24071.23900.0000
2622004.09.30 16:12close1310.101.24161.23900.00009.00583.05
2632004.09.30 16:15sell1320.101.24201.24370.0000
2642004.09.30 16:18close1320.101.24111.24370.00009.00592.05
2652004.09.30 16:35sell1330.101.24201.24370.0000
2662004.09.30 20:59s/l1330.101.24371.24370.0000-17.00575.05
2672004.10.01 13:43sell1340.101.24071.24240.0000
2682004.10.01 16:03close1340.101.23961.24240.000011.00586.05
2692004.10.04 02:51buy1350.101.23711.23540.0000
2702004.10.04 07:22s/l1350.101.23541.23540.0000-17.00569.05
2712004.10.04 13:08buy1360.101.23051.22880.0000
2722004.10.04 13:16close1360.101.23111.22880.00006.00575.05
2732004.10.04 13:36buy1370.101.23051.22880.0000
2742004.10.04 14:33s/l1370.101.22881.22880.0000-17.00558.05
2752004.10.04 17:38sell1380.101.22711.22880.0000
2762004.10.04 20:59s/l1380.101.22881.22880.0000-17.00541.05
2772004.10.05 10:56sell1390.101.22851.23020.0000
2782004.10.05 10:56close1390.101.22781.23020.00007.00548.05
2792004.10.05 12:19buy1400.101.22811.22640.0000
2802004.10.05 13:59close1400.101.22981.22640.000017.00565.05
2812004.10.05 15:04buy1410.101.23081.22910.0000
2822004.10.05 16:02close1410.101.23151.22910.00007.00572.05
2832004.10.05 17:12buy1420.101.23011.22840.0000
2842004.10.05 17:45close1420.101.23091.22840.00008.00580.05
2852004.10.06 08:38buy1430.101.23091.22920.0000
2862004.10.06 09:03s/l1430.101.22921.22920.0000-17.00563.05
2872004.10.06 09:20buy1440.101.22861.22690.0000
2882004.10.06 11:04s/l1440.101.22691.22690.0000-17.00546.05
2892004.10.06 11:11buy1450.101.22671.22500.0000
2902004.10.06 11:13close1450.101.22731.22500.00006.00552.05
2912004.10.06 11:27buy1460.101.22681.22510.0000
2922004.10.06 11:36close1460.101.22741.22510.00006.00558.05
2932004.10.06 11:52buy1470.101.22681.22510.0000
2942004.10.06 12:03close1470.101.22761.22510.00008.00566.05
2952004.10.06 14:35buy1480.101.22711.22540.0000
2962004.10.06 15:11s/l1480.101.22541.22540.0000-17.00549.05
2972004.10.06 16:35sell1490.101.22981.23150.0000
2982004.10.06 17:24close1490.101.22911.23150.00007.00556.05
2992004.10.06 20:38buy1500.101.22721.22550.0000
3002004.10.06 22:24close1500.101.22831.22550.000011.00567.05
3012004.10.07 02:09buy1510.101.22811.22640.0000
3022004.10.07 05:00close1510.101.22891.22640.00008.00575.05
3032004.10.07 10:24buy1520.101.22751.22580.0000
3042004.10.07 10:59close1520.101.22841.22580.00009.00584.05
3052004.10.07 17:21sell1530.101.22931.23100.0000
3062004.10.07 17:28close1530.101.22831.23100.000010.00594.05
3072004.10.08 14:26buy1540.101.23021.22850.0000
3082004.10.08 14:26close1540.101.23081.22850.00006.00600.05
3092004.10.08 14:26buy1550.101.23021.22850.0000
3102004.10.08 14:28s/l1550.101.22851.22850.0000-17.00583.05
3112004.10.08 14:28buy1560.101.22851.22680.0000
3122004.10.08 14:29close1560.101.23001.22680.000015.00598.05
3132004.10.08 14:29buy1570.101.23011.22840.0000
3142004.10.08 14:30close1570.101.23631.22840.000062.00660.05
3152004.10.08 14:30sell1580.101.23601.23770.0000
3162004.10.08 14:30close1580.101.23481.23770.000012.00672.05
3172004.10.08 14:30buy1590.101.23011.22840.0000
3182004.10.08 14:30close1590.101.23611.22840.000060.00732.05
3192004.10.08 14:31sell1600.101.23681.23850.0000
3202004.10.08 14:31close1600.101.23601.23850.00008.00740.05
3212004.10.08 14:31sell1610.101.23561.23730.0000
3222004.10.08 14:34s/l1610.101.23731.23730.0000-17.00723.05
3232004.10.08 14:34sell1620.101.23751.23920.0000
3242004.10.08 14:35close1620.101.23671.23920.00008.00731.05
3252004.10.08 14:35sell1630.101.23641.23810.0000
3262004.10.08 14:44s/l1630.101.23811.23810.0000-17.00714.05
3272004.10.08 14:44sell1640.101.23821.23990.0000
3282004.10.08 14:44close1640.101.23731.23990.00009.00723.05
3292004.10.08 14:44sell1650.101.23771.23940.0000
3302004.10.08 14:49s/l1650.101.23941.23940.0000-17.00706.05
3312004.10.08 14:49sell1660.101.23921.24090.0000
3322004.10.08 14:53close1660.101.23841.24090.00008.00714.05
3332004.10.08 14:53sell1670.101.23781.23950.0000
3342004.10.08 14:59s/l1670.101.23951.23950.0000-17.00697.05
3352004.10.08 14:59sell1680.101.23941.24110.0000
3362004.10.08 15:03close1680.101.23851.24110.00009.00706.05
3372004.10.08 16:37sell1690.101.24141.24310.0000
3382004.10.08 18:15s/l1690.101.24311.24310.0000-17.00689.05
3392004.10.08 22:01sell1700.101.24081.24250.0000
3402004.10.08 22:32close1700.101.24041.24250.00004.00693.05
3412004.10.11 03:05sell1710.101.24091.24260.0000
3422004.10.11 03:34close1710.101.24021.24260.00007.00700.05
3432004.10.11 08:59sell1720.101.24121.24290.0000
3442004.10.11 09:30close1720.101.24011.24290.000011.00711.05
3452004.10.12 07:46buy1730.101.23571.23400.0000
3462004.10.12 08:14s/l1730.101.23401.23400.0000-17.00694.05
3472004.10.12 08:35buy1740.101.23401.23230.0000
3482004.10.12 09:13s/l1740.101.23231.23230.0000-17.00677.05
3492004.10.12 13:50sell1750.101.23111.23280.0000
3502004.10.12 15:01close1750.101.23051.23280.00006.00683.05
3512004.10.13 10:09buy1760.101.23251.23080.0000
3522004.10.13 12:06s/l1760.101.23081.23080.0000-17.00666.05
3532004.10.13 12:37buy1770.101.23021.22850.0000
3542004.10.13 12:45s/l1770.101.22851.22850.0000-17.00649.05
3552004.10.13 12:45buy1780.101.22871.22700.0000
3562004.10.13 13:13close1780.101.22961.22700.00009.00658.05
3572004.10.13 13:46buy1790.101.22681.22510.0000
3582004.10.13 14:37s/l1790.101.22511.22510.0000-17.00641.05
3592004.10.13 14:43buy1800.101.22471.22300.0000
3602004.10.13 14:49s/l1800.101.22301.22300.0000-17.00624.05
3612004.10.13 14:49buy1810.101.22291.22120.0000
3622004.10.13 14:57close1810.101.22371.22120.00008.00632.05
3632004.10.13 14:57buy1820.101.22391.22220.0000
3642004.10.13 15:40close1820.101.22481.22220.00009.00641.05
3652004.10.13 18:09buy1830.101.22651.22480.0000
3662004.10.13 19:00close1830.101.22701.22480.00005.00646.05
3672004.10.14 09:14buy1840.101.23601.23430.0000
3682004.10.14 12:36close1840.101.23701.23430.000010.00656.05
3692004.10.14 15:23buy1850.101.23761.23590.0000
3702004.10.14 15:35s/l1850.101.23591.23590.0000-17.00639.05
3712004.10.14 15:35buy1860.101.23611.23440.0000
3722004.10.14 15:44close1860.101.23691.23440.00008.00647.05
3732004.10.14 15:44buy1870.101.23691.23520.0000
3742004.10.14 15:49close1870.101.23761.23520.00007.00654.05
3752004.10.14 15:50buy1880.101.23761.23590.0000
3762004.10.14 16:37close1880.101.23841.23590.00008.00662.05
3772004.10.14 17:07buy1890.101.23901.23730.0000
3782004.10.14 20:43close1890.101.23971.23730.00007.00669.05
3792004.10.15 14:30buy1900.101.23921.23750.0000
3802004.10.15 14:30close1900.101.24001.23750.00008.00677.05
3812004.10.15 14:30buy1910.101.23921.23750.0000
3822004.10.15 14:30close1910.101.24141.23750.000022.00699.05
3832004.10.15 14:30buy1920.101.23941.23770.0000
3842004.10.15 14:33s/l1920.101.23771.23770.0000-17.00682.05
3852004.10.15 14:33buy1930.101.23761.23590.0000
3862004.10.15 14:34close1930.101.23861.23590.000010.00692.05
3872004.10.15 14:34buy1940.101.23871.23700.0000
3882004.10.15 14:38close1940.101.24121.23700.000025.00717.05
3892004.10.15 14:38buy1950.101.23941.23770.0000
3902004.10.15 14:38close1950.101.24121.23770.000018.00735.05
3912004.10.15 15:15sell1960.101.24851.25020.0000
3922004.10.15 15:17close1960.101.24751.25020.000010.00745.05
3932004.10.15 15:17sell1970.101.24831.25000.0000
3942004.10.15 15:17close1970.101.24751.25000.00008.00753.05
3952004.10.15 15:48sell1980.101.24871.25040.0000
3962004.10.15 15:48close1980.101.24801.25040.00007.00760.05
3972004.10.15 15:48sell1990.101.24871.25040.0000
3982004.10.15 15:49close1990.101.24791.25040.00008.00768.05
3992004.10.15 15:49sell2000.101.24881.25050.0000
4002004.10.15 15:49close2000.101.24811.25050.00007.00775.05
4012004.10.15 15:50sell2010.101.24811.24980.0000
4022004.10.15 15:50close2010.101.24701.24980.000011.00786.05
4032004.10.15 15:54sell2020.101.24811.24980.0000
4042004.10.15 15:57close2020.101.24751.24980.00006.00792.05
4052004.10.15 15:59sell2030.101.24811.24980.0000
4062004.10.15 16:03close2030.101.24701.24980.000011.00803.05
4072004.10.15 17:06sell2040.101.24911.25080.0000
4082004.10.15 17:20close2040.101.24841.25080.00007.00810.05
4092004.10.15 18:12buy2050.101.24611.24440.0000
4102004.10.15 19:02close2050.101.24671.24440.00006.00816.05
4112004.10.18 09:00buy2060.101.24831.24660.0000
4122004.10.18 13:31s/l2060.101.24661.24660.0000-17.00799.05
4132004.10.18 13:31buy2070.101.24671.24500.0000
4142004.10.18 14:10close2070.101.24721.24500.00005.00804.05
4152004.10.18 14:18sell2080.101.24811.24980.0000
4162004.10.18 14:56s/l2080.101.24981.24980.0000-17.00787.05
4172004.10.18 14:56sell2090.101.24961.25130.0000
4182004.10.18 15:02s/l2090.101.25131.25130.0000-17.00770.05
4192004.10.18 16:16buy2100.101.25041.24870.0000
4202004.10.18 16:22close2100.101.25121.24870.00008.00778.05
4212004.10.18 18:07buy2110.101.25051.24880.0000
4222004.10.18 18:22s/l2110.101.24881.24880.0000-17.00761.05
4232004.10.18 18:22buy2120.101.24891.24720.0000
4242004.10.18 20:00close2120.101.24981.24720.00009.00770.05
4252004.10.19 14:37buy2130.101.24921.24750.0000
4262004.10.19 14:39close2130.101.25021.24750.000010.00780.05
4272004.10.19 14:41buy2140.101.24911.24740.0000
4282004.10.19 14:58close2140.101.24981.24740.00007.00787.05
4292004.10.20 08:33sell2150.101.25191.25360.0000
4302004.10.20 09:21s/l2150.101.25361.25360.0000-17.00770.05
4312004.10.20 18:33buy2160.101.26091.25920.0000
4322004.10.20 18:46s/l2160.101.25921.25920.0000-17.00753.05
4332004.10.20 18:46buy2170.101.25931.25760.0000
4342004.10.20 19:06close2170.101.26031.25760.000010.00763.05
4352004.10.20 23:50buy2180.101.25781.25610.0000
4362004.10.21 03:23close2180.101.25891.25610.00008.76771.82
4372004.10.21 16:12sell2190.101.26261.26430.0000
4382004.10.21 16:49close2190.101.26181.26430.00008.00779.82
4392004.10.21 18:04sell2200.101.26321.26490.0000
4402004.10.21 18:12close2200.101.26211.26490.000011.00790.82
4412004.10.21 21:43buy2210.101.26101.25930.0000
4422004.10.22 03:59close2210.101.26251.25930.000014.25805.07
4432004.10.22 08:21sell2220.101.26301.26470.0000
4442004.10.22 08:44close2220.101.26201.26470.000010.00815.07
4452004.10.22 08:53sell2230.101.26301.26470.0000
4462004.10.22 09:23close2230.101.26201.26470.000010.00825.07
4472004.10.22 09:29buy2240.101.26151.25980.0000
4482004.10.22 09:47close2240.101.26241.25980.00009.00834.07
4492004.10.22 14:08buy2250.101.26161.25990.0000
4502004.10.22 14:35s/l2250.101.25991.25990.0000-17.00817.07
4512004.10.22 14:35buy2260.101.26001.25830.0000
4522004.10.22 14:37close2260.101.26081.25830.00008.00825.07
4532004.10.22 14:37buy2270.101.26061.25890.0000
4542004.10.22 15:35close2270.101.26201.25890.000014.00839.07
4552004.10.22 16:18sell2280.101.26341.26510.0000
4562004.10.22 16:35close2280.101.26241.26510.000010.00849.07
4572004.10.25 03:51buy2290.101.27611.27440.0000
4582004.10.25 05:23close2290.101.27701.27440.00009.00858.07
4592004.10.25 11:09buy2300.101.27861.27690.0000
4602004.10.25 11:13close2300.101.27951.27690.00009.00867.07
4612004.10.25 12:59buy2310.101.28001.27830.0000
4622004.10.25 13:54s/l2310.101.27831.27830.0000-17.00850.07
4632004.10.25 15:34buy2320.101.27691.27520.0000
4642004.10.25 15:39close2320.101.27761.27520.00007.00857.07
4652004.10.25 23:21sell2330.101.28131.28300.0000
4662004.10.25 23:22close2330.101.28051.28300.00008.00865.07
4672004.10.26 02:07buy2340.101.27821.27650.0000
4682004.10.26 03:00close2340.101.27911.27650.00009.00874.07
4692004.10.26 05:34buy2350.101.28281.28110.0000
4702004.10.26 07:59s/l2350.101.28111.28110.0000-17.00857.07
4712004.10.26 14:19buy2360.101.27771.27600.0000
4722004.10.26 14:26close2360.101.27861.27600.00009.00866.07
4732004.10.26 16:13buy2370.101.27711.27540.0000
4742004.10.26 16:22close2370.101.27821.27540.000011.00877.07
4752004.10.26 16:58buy2380.101.27711.27540.0000
4762004.10.26 17:07s/l2380.101.27541.27540.0000-17.00860.07
4772004.10.26 18:13buy2390.101.27421.27250.0000
4782004.10.26 18:35s/l2390.101.27251.27250.0000-17.00843.07
4792004.10.26 18:35buy2400.101.27251.27080.0000
4802004.10.26 18:43close2400.101.27341.27080.00009.00852.07
4812004.10.26 18:43buy2410.101.27361.27190.0000
4822004.10.26 19:24close2410.101.27461.27190.000010.00862.07
4832004.10.26 23:22buy2420.101.27501.27330.0000
4842004.10.27 00:36close2420.101.27581.27330.00007.25869.32
4852004.10.27 15:28buy2430.101.27861.27690.0000
4862004.10.27 16:58s/l2430.101.27691.27690.0000-17.00852.32
4872004.10.27 17:03buy2440.101.27531.27360.0000
4882004.10.27 17:05s/l2440.101.27361.27360.0000-17.00835.32
4892004.10.27 17:05buy2450.101.27381.27210.0000
4902004.10.27 17:07close2450.101.27461.27210.00008.00843.32
4912004.10.27 17:07buy2460.101.27471.27300.0000
4922004.10.27 17:12s/l2460.101.27301.27300.0000-17.00826.32
4932004.10.27 17:12buy2470.101.27321.27150.0000
4942004.10.27 17:21s/l2470.101.27151.27150.0000-17.00809.32
4952004.10.27 17:21buy2480.101.27151.26980.0000
4962004.10.27 17:25close2480.101.27231.26980.00008.00817.32
4972004.10.27 17:25buy2490.101.27261.27090.0000
4982004.10.27 17:41s/l2490.101.27091.27090.0000-17.00800.32
4992004.10.27 17:41buy2500.101.27111.26940.0000
5002004.10.27 17:52close2500.101.27181.26940.00007.00807.32
5012004.10.27 17:52buy2510.101.27191.27020.0000
5022004.10.27 18:15s/l2510.101.27021.27020.0000-17.00790.32
5032004.10.27 18:18buy2520.101.27001.26830.0000
5042004.10.27 18:22close2520.101.27091.26830.00009.00799.32
5052004.10.28 06:34buy2530.101.27151.26980.0000
5062004.10.28 07:06close2530.101.27271.26980.000012.00811.32
5072004.10.28 13:03buy2540.101.26741.26570.0000
5082004.10.28 13:16s/l2540.101.26571.26570.0000-17.00794.32
5092004.10.28 13:16buy2550.101.26581.26410.0000
5102004.10.28 13:19close2550.101.26691.26410.000011.00805.32
5112004.10.28 13:23buy2560.101.26741.26570.0000
5122004.10.28 13:40close2560.101.26851.26570.000011.00816.32
5132004.10.28 14:04sell2570.101.27131.27300.0000
5142004.10.28 14:19close2570.101.27031.27300.000010.00826.32
5152004.10.28 14:25sell2580.101.27141.27310.0000
5162004.10.28 14:35close2580.101.27041.27310.000010.00836.32
5172004.10.28 16:11buy2590.101.27391.27220.0000
5182004.10.28 17:08close2590.101.27511.27220.000012.00848.32
5192004.10.29 08:59sell2600.101.27641.27810.0000
5202004.10.29 10:19close2600.101.27561.27810.00008.00856.32
5212004.10.29 10:20buy2610.101.27571.27400.0000
5222004.10.29 11:45s/l2610.101.27401.27400.0000-17.00839.32
5232004.10.29 14:30sell2620.101.27661.27830.0000
5242004.10.29 14:30close2620.101.27521.27830.000014.00853.32
5252004.10.29 15:57buy2630.101.27171.27000.0000
5262004.10.29 15:57close2630.101.27441.27000.000027.00880.32
5272004.10.29 15:57buy2640.101.27251.27080.0000
5282004.10.29 15:57close2640.101.27441.27080.000019.00899.32
5292004.10.29 15:57buy2650.101.27251.27080.0000
5302004.10.29 15:59close2650.101.27421.27080.000017.00916.32
5312004.10.29 17:21sell2660.101.27471.27640.0000
5322004.10.29 19:09s/l2660.101.27641.27640.0000-17.00899.32
5332004.11.01 10:26buy2670.101.27421.27250.0000
5342004.11.01 13:00close2670.101.27531.27250.000011.00910.32
5352004.11.01 17:10buy2680.101.27311.27140.0000
5362004.11.01 17:51close2680.101.27401.27140.00009.00919.32
5372004.11.02 00:21buy2690.101.27421.27250.0000
5382004.11.02 06:50s/l2690.101.27251.27250.0000-17.00902.32
5392004.11.02 21:06sell2700.101.27111.27280.0000
5402004.11.02 21:06s/l2700.101.27281.27280.0000-17.00885.32
5412004.11.02 21:06sell2710.101.27291.27460.0000
5422004.11.02 21:07close2710.101.27091.27460.000020.00905.32
5432004.11.02 21:07sell2720.101.27061.27230.0000
5442004.11.02 21:07s/l2720.101.27231.27230.0000-17.00888.32
5452004.11.02 21:07sell2730.101.27231.27400.0000
5462004.11.02 21:07close2730.101.27081.27400.000015.00903.32
5472004.11.02 21:08sell2740.101.27091.27260.0000
5482004.11.02 21:46s/l2740.101.27261.27260.0000-17.00886.32
5492004.11.02 21:46sell2750.101.27251.27420.0000
5502004.11.02 22:59s/l2750.101.27421.27420.0000-17.00869.32
5512004.11.03 03:08buy2760.101.26881.26710.0000
5522004.11.03 03:20s/l2760.101.26711.26710.0000-17.00852.32
5532004.11.03 03:20buy2770.101.26711.26540.0000
5542004.11.03 03:23close2770.101.26831.26540.000012.00864.32
5552004.11.03 03:23buy2780.101.26851.26680.0000
5562004.11.03 04:40close2780.101.26961.26680.000011.00875.32
5572004.11.03 05:42buy2790.101.26771.26600.0000
5582004.11.03 05:59close2790.101.26921.26600.000015.00890.32
5592004.11.03 07:50sell2800.101.26881.27050.0000
5602004.11.03 07:59s/l2800.101.27051.27050.0000-17.00873.32
5612004.11.03 07:59sell2810.101.27031.27200.0000
5622004.11.03 08:00s/l2810.101.27201.27200.0000-17.00856.32
5632004.11.03 14:18sell2820.101.27611.27780.0000
5642004.11.03 14:24s/l2820.101.27781.27780.0000-17.00839.32
5652004.11.03 14:24sell2830.101.27761.27930.0000
5662004.11.03 14:50s/l2830.101.27931.27930.0000-17.00822.32
5672004.11.03 14:50sell2840.101.27921.28090.0000
5682004.11.03 15:19s/l2840.101.28091.28090.0000-17.00805.32
5692004.11.04 09:05buy2850.101.28161.27990.0000
5702004.11.04 10:00s/l2850.101.27991.27990.0000-17.00788.32
5712004.11.04 10:00buy2860.101.28001.27830.0000
5722004.11.04 10:27close2860.101.28151.27830.000015.00803.32
5732004.11.04 10:33buy2870.101.28081.27910.0000
5742004.11.04 11:05close2870.101.28201.27910.000012.00815.32
5752004.11.04 12:00sell2880.101.28431.28600.0000
5762004.11.04 13:04s/l2880.101.28601.28600.0000-17.00798.32
5772004.11.05 09:00buy2890.101.28751.28580.0000
5782004.11.05 11:00s/l2890.101.28581.28580.0000-17.00781.32
5792004.11.05 15:00buy2900.101.28221.28050.0000
5802004.11.05 15:06s/l2900.101.28051.28050.0000-17.00764.32
5812004.11.05 15:06buy2910.101.28061.27890.0000
5822004.11.05 15:17close2910.101.28211.27890.000015.00779.32
5832004.11.05 15:17buy2920.101.28181.28010.0000
5842004.11.05 15:21close2920.101.28321.28010.000014.00793.32
5852004.11.05 15:21buy2930.101.28341.28170.0000
5862004.11.05 15:25s/l2930.101.28171.28170.0000-17.00776.32
5872004.11.05 15:25buy2940.101.28151.27980.0000
5882004.11.05 15:29close2940.101.28331.27980.000018.00794.32
5892004.11.05 15:29buy2950.101.28331.28160.0000
5902004.11.05 15:31close2950.101.28521.28160.000019.00813.32
5912004.11.05 15:31buy2960.101.28411.28240.0000
5922004.11.05 15:31close2960.101.28551.28240.000014.00827.32
5932004.11.05 15:34sell2970.101.28731.28900.0000
5942004.11.05 15:59close2970.101.28371.28900.000036.00863.32
5952004.11.05 16:00sell2980.101.28871.29040.0000
5962004.11.05 16:01s/l2980.101.29041.29040.0000-17.00846.32
5972004.11.05 16:01sell2990.101.29021.29190.0000
5982004.11.05 16:14close2990.101.28871.29190.000015.00861.32
5992004.11.05 16:14sell3000.101.28881.29050.0000
6002004.11.05 16:48s/l3000.101.29051.29050.0000-17.00844.32
6012004.11.05 16:48sell3010.101.29041.29210.0000
6022004.11.05 16:59close3010.101.28861.29210.000018.00862.32
6032004.11.05 17:00sell3020.101.29051.29220.0000
6042004.11.05 17:01s/l3020.101.29221.29220.0000-17.00845.32
6052004.11.05 19:00buy3030.101.29231.29060.0000
6062004.11.05 20:11close3030.101.29331.29060.000010.00855.32
6072004.11.05 21:26sell3040.101.29481.29650.0000
6082004.11.05 22:00s/l3040.101.29651.29650.0000-17.00838.32
6092004.11.05 22:25sell3050.101.29681.29850.0000
6102004.11.05 22:41close3050.101.29591.29850.00009.00847.32
6112004.11.09 03:00sell3060.101.29171.29340.0000
6122004.11.09 09:04s/l3060.101.29341.29340.0000-17.00830.32
6132004.11.09 14:10sell3070.101.29131.29300.0000
6142004.11.09 14:40close3070.101.29031.29300.000010.00840.32
6152004.11.09 19:20buy3080.101.29021.28850.0000
6162004.11.09 19:59close3080.101.29151.28850.000013.00853.32
6172004.11.09 20:11buy3090.101.28941.28770.0000
6182004.11.10 08:59close3090.101.29041.28770.00009.25862.58
6192004.11.10 09:00buy3100.101.28831.28660.0000
6202004.11.10 09:28close3100.101.28941.28660.000011.00873.58
6212004.11.10 09:59buy3110.101.28871.28700.0000
6222004.11.10 10:00close3110.101.29151.28700.000028.00901.58
6232004.11.10 10:00sell3120.101.29191.29360.0000
6242004.11.10 12:00s/l3120.101.29361.29360.0000-17.00884.58
6252004.11.10 19:00buy3130.101.28791.28620.0000
6262004.11.10 21:02close3130.101.28911.28620.000012.00896.58
6272004.11.11 13:11buy3140.101.28661.28490.0000
6282004.11.11 13:45close3140.101.28761.28490.000010.00906.58
6292004.11.12 03:00sell3150.101.29191.29360.0000
6302004.11.12 03:32close3150.101.29101.29360.00009.00915.58
6312004.11.12 03:59sell3160.101.29191.29360.0000
6322004.11.12 04:01close3160.101.29041.29360.000015.00930.58
6332004.11.12 10:00buy3170.101.29211.29040.0000
6342004.11.12 15:00s/l3170.101.29041.29040.0000-17.00913.58
6352004.11.12 15:00buy3180.101.29041.28870.0000
6362004.11.12 17:00close3180.101.29291.28870.000025.00938.58
6372004.11.12 18:00sell3190.101.29661.29830.0000
6382004.11.12 20:04s/l3190.101.29831.29830.0000-17.00921.58
6392004.11.15 10:09buy3200.101.29751.29580.0000
6402004.11.15 10:31s/l3200.101.29581.29580.0000-17.00904.58
6412004.11.15 10:41buy3210.101.29561.29390.0000
6422004.11.15 11:00close3210.101.29651.29390.00009.00913.58
6432004.11.15 11:04buy3220.101.29581.29410.0000
6442004.11.15 12:00s/l3220.101.29411.29410.0000-17.00896.58
6452004.11.15 15:02sell3230.101.29671.29840.0000
6462004.11.15 15:09close3230.101.29591.29840.00008.00904.58
6472004.11.15 16:00buy3240.101.29601.29430.0000
6482004.11.15 17:00s/l3240.101.29431.29430.0000-17.00887.58
6492004.11.15 17:01buy3250.101.29381.29210.0000
6502004.11.15 17:40close3250.101.29491.29210.000011.00898.58
6512004.11.15 17:57buy3260.101.29381.29210.0000
6522004.11.15 18:15close3260.101.29481.29210.000010.00908.58
6532004.11.15 19:03buy3270.101.29201.29030.0000
6542004.11.15 19:47close3270.101.29291.29030.00009.00917.58
6552004.11.15 20:31sell3280.101.29361.29530.0000
6562004.11.15 23:04s/l3280.101.29531.29530.0000-17.00900.58
6572004.11.16 04:59sell3290.101.29351.29520.0000
6582004.11.16 09:00s/l3290.101.29521.29520.0000-17.00883.58
6592004.11.16 17:14sell3300.101.29861.30030.0000
6602004.11.16 17:50close3300.101.29731.30030.000013.00896.58
6612004.11.16 22:00buy3310.101.29581.29410.0000
6622004.11.17 07:11close3310.101.29691.29410.000010.25906.83
6632004.11.18 14:00buy3320.101.30171.30000.0000
6642004.11.18 14:31close3320.101.30261.30000.00009.00915.83
6652004.11.18 14:40buy3330.101.30241.30070.0000
6662004.11.18 14:47s/l3330.101.30071.30070.0000-17.00898.83
6672004.11.18 14:47buy3340.101.30091.29920.0000
6682004.11.18 14:59close3340.101.30201.29920.000011.00909.83
6692004.11.18 16:00buy3350.101.30071.29900.0000
6702004.11.18 16:04close3350.101.30161.29900.00009.00918.83
6712004.11.18 16:14buy3360.101.30071.29900.0000
6722004.11.18 17:00s/l3360.101.29901.29900.0000-17.00901.83
6732004.11.19 09:59buy3370.101.29581.29410.0000
6742004.11.19 10:00close3370.101.29881.29410.000030.00931.83
6752004.11.19 10:00sell3380.101.29881.30050.0000
6762004.11.19 12:00s/l3380.101.30051.30050.0000-17.00914.83
6772004.11.19 15:00sell3390.101.30511.30680.0000
6782004.11.19 15:04close3390.101.30441.30680.00007.00921.83
6792004.11.19 15:05sell3400.101.30471.30640.0000
6802004.11.19 15:06close3400.101.30411.30640.00006.00927.83
6812004.11.19 15:33sell3410.101.30471.30640.0000
6822004.11.19 15:34close3410.101.30411.30640.00006.00933.83
6832004.11.19 15:42sell3420.101.30471.30640.0000
6842004.11.19 16:01close3420.101.30391.30640.00008.00941.83
6852004.11.19 16:14buy3430.101.30341.30170.0000
6862004.11.19 16:26close3430.101.30411.30170.00007.00948.83
6872004.11.19 20:09buy3440.101.30351.30180.0000
6882004.11.19 21:00s/l3440.101.30181.30180.0000-17.00931.83
6892004.11.19 21:00buy3450.101.30131.29960.0000
6902004.11.19 21:42close3450.101.30241.29960.000011.00942.83
6912004.11.19 21:59buy3460.101.30191.30020.0000
6922004.11.22 01:17close3460.101.30261.30020.00006.25949.09
6932004.11.22 10:24buy3470.101.30191.30020.0000
6942004.11.22 10:58close3470.101.30301.30020.000011.00960.09
6952004.11.23 02:00buy3480.101.30131.29960.0000
6962004.11.23 04:00s/l3480.101.29961.29960.0000-17.00943.09
6972004.11.23 04:00buy3490.101.29811.29640.0000
6982004.11.23 04:23close3490.101.29951.29640.000014.00957.09
6992004.11.23 04:23buy3500.101.29921.29750.0000
7002004.11.23 04:39close3500.101.30011.29750.00009.00966.09
7012004.11.23 04:59buy3510.101.29861.29690.0000
7022004.11.23 05:00close3510.101.29991.29690.000013.00979.09
7032004.11.23 05:02sell3520.201.29991.30160.0000
7042004.11.23 05:52close3520.201.29921.30160.000014.00993.09
7052004.11.23 05:59sell3530.201.30031.30200.0000
7062004.11.23 07:57close3530.201.29921.30200.000022.001015.09
7072004.11.23 09:09sell3540.201.30021.30190.0000
7082004.11.23 09:52close3540.201.29921.30190.000020.001035.09
7092004.11.23 12:00sell3550.201.30541.30710.0000
7102004.11.23 13:27s/l3550.201.30711.30710.0000-34.001001.09
7112004.11.23 14:00sell3560.201.30831.31000.0000
7122004.11.23 14:51close3560.201.30721.31000.000022.001023.09
7132004.11.23 14:59sell3570.201.30831.31000.0000
7142004.11.23 15:05close3570.201.30671.31000.000032.001055.09
7152004.11.23 17:00sell3580.201.30901.31070.0000
7162004.11.23 17:17close3580.201.30831.31070.000014.001069.09
7172004.11.23 18:18sell3590.201.31001.31170.0000
7182004.11.23 18:59close3590.201.30911.31170.000018.001087.09
7192004.11.23 21:00buy3600.201.30811.30640.0000
7202004.11.24 00:00close3600.201.30891.30640.000014.511101.60
7212004.11.24 05:00buy3610.201.30861.30690.0000
7222004.11.24 07:29close3610.201.30941.30690.000016.001117.60
7232004.11.24 13:00buy3620.201.31461.31290.0000
7242004.11.24 13:30close3620.201.31541.31290.000016.001133.60
7252004.11.25 02:00buy3630.201.31711.31540.0000
7262004.11.26 05:00close3630.201.32641.31540.0000184.511318.11
7272004.11.26 06:00sell3640.201.32841.33010.0000
7282004.11.26 07:00s/l3640.201.33011.33010.0000-34.001284.11
7292004.11.26 08:20buy3650.201.32921.32750.0000
7302004.11.26 08:33close3650.201.33031.32750.000022.001306.11
7312004.11.26 08:41buy3660.201.32931.32760.0000
7322004.11.26 08:43close3660.201.33041.32760.000022.001328.11
7332004.11.26 08:51buy3670.201.32941.32770.0000
7342004.11.26 10:00s/l3670.201.32771.32770.0000-34.001294.11
7352004.11.26 10:00buy3680.201.32311.32140.0000
7362004.11.26 10:05s/l3680.201.32141.32140.0000-34.001260.11
7372004.11.26 10:05buy3690.201.32161.31990.0000
7382004.11.26 10:14s/l3690.201.31991.31990.0000-34.001226.11
7392004.11.26 10:14buy3700.201.32001.31830.0000
7402004.11.26 10:16close3700.201.32121.31830.000024.001250.11
7412004.11.26 10:16buy3710.201.32151.31980.0000
7422004.11.26 10:19s/l3710.201.31981.31980.0000-34.001216.11
7432004.11.26 10:19buy3720.201.31991.31820.0000
7442004.11.26 10:26close3720.201.32101.31820.000022.001238.11
7452004.11.26 10:26buy3730.201.32121.31950.0000
7462004.11.26 10:35close3730.201.32221.31950.000020.001258.11
7472004.11.26 10:35buy3740.201.32251.32080.0000
7482004.11.26 10:40close3740.201.32351.32080.000020.001278.11
7492004.11.26 10:40buy3750.201.32381.32210.0000
7502004.11.26 10:59s/l3750.201.32211.32210.0000-34.001244.11
7512004.11.26 10:59buy3760.201.32221.32050.0000
7522004.11.26 10:59close3760.201.32391.32050.000034.001278.11
7532004.11.26 13:00sell3770.201.32541.32710.0000
7542004.11.26 13:32close3770.201.32441.32710.000020.001298.11
7552004.11.26 13:49sell3780.201.32481.32650.0000
7562004.11.26 14:19close3780.201.32351.32650.000026.001324.11
7572004.11.26 14:20buy3790.201.32331.32160.0000
7582004.11.26 14:59close3790.201.32451.32160.000024.001348.11
7592004.11.26 15:00buy3800.201.32231.32060.0000
7602004.11.26 15:04close3800.201.32341.32060.000022.001370.11
7612004.11.26 15:07buy3810.201.32361.32190.0000
7622004.11.26 15:27close3810.201.32491.32190.000026.001396.11
7632004.11.26 15:59buy3820.201.32261.32090.0000
7642004.11.26 16:00close3820.201.32401.32090.000028.001424.11
7652004.11.26 16:00sell3830.201.32561.32730.0000
7662004.11.26 17:59s/l3830.201.32731.32730.0000-34.001390.11
7672004.11.29 07:00sell3840.201.32741.32910.0000
7682004.11.29 07:31close3840.201.32641.32910.000020.001410.11
7692004.11.29 09:00buy3850.201.32491.32320.0000
7702004.11.29 09:54close3850.201.32611.32320.000024.001434.11
7712004.11.29 09:59buy3860.201.32451.32280.0000
7722004.11.29 10:00close3860.201.32661.32280.000042.001476.11
7732004.11.29 11:00buy3870.201.32571.32400.0000
7742004.11.29 14:05s/l3870.201.32401.32400.0000-34.001442.11
7752004.11.29 16:00sell3880.201.32611.32780.0000
7762004.11.29 17:00s/l3880.201.32781.32780.0000-34.001408.11
7772004.11.29 17:00sell3890.201.32821.32990.0000
7782004.11.29 19:59s/l3890.201.32991.32990.0000-34.001374.11
7792004.11.29 20:32buy3900.201.32751.32580.0000
7802004.11.30 01:01s/l3900.201.32581.32580.0000-35.491338.62
7812004.11.30 03:18buy3910.201.32431.32260.0000
7822004.11.30 03:51close3910.201.32571.32260.000028.001366.62
7832004.11.30 07:00buy3920.201.32591.32420.0000
7842004.11.30 09:00s/l3920.201.32421.32420.0000-34.001332.62
7852004.11.30 09:00buy3930.201.32381.32210.0000
7862004.11.30 09:12close3930.201.32521.32210.000028.001360.62
7872004.11.30 12:12sell3940.201.32711.32880.0000
7882004.11.30 13:00s/l3940.201.32881.32880.0000-34.001326.62
7892004.11.30 15:17sell3950.201.33061.33230.0000
7902004.11.30 17:00close3950.201.32921.33230.000028.001354.62
7912004.11.30 17:02buy3960.201.32881.32710.0000
7922004.11.30 18:00s/l3960.201.32711.32710.0000-34.001320.62
7932004.11.30 18:00buy3970.201.32561.32390.0000
7942004.11.30 18:19close3970.201.32681.32390.000024.001344.62
7952004.11.30 18:59buy3980.201.32601.32430.0000
7962004.11.30 19:00close3980.201.32761.32430.000032.001376.62
7972004.12.01 08:07sell3990.201.33181.33350.0000
7982004.12.01 08:33close3990.201.33101.33350.000016.001392.62
7992004.12.01 08:39sell4000.201.33181.33350.0000
8002004.12.01 10:00close4000.201.32951.33350.000046.001438.62
8012004.12.01 10:00buy4010.201.32961.32790.0000
8022004.12.01 10:08close4010.201.33071.32790.000022.001460.62
8032004.12.01 10:11buy4020.201.33001.32830.0000
8042004.12.01 12:07close4020.201.33091.32830.000018.001478.62
8052004.12.02 11:00buy4030.201.33431.33260.0000
8062004.12.02 12:00s/l4030.201.33261.33260.0000-34.001444.62
8072004.12.02 12:00buy4040.201.33091.32920.0000
8082004.12.02 12:09close4040.201.33191.32920.000020.001464.62
8092004.12.02 12:23buy4050.201.33311.33140.0000
8102004.12.02 12:59s/l4050.201.33141.33140.0000-34.001430.62
8112004.12.02 12:59buy4060.201.33121.32950.0000
8122004.12.02 13:00close4060.201.33311.32950.000038.001468.62
8132004.12.02 15:00sell4070.201.33311.33480.0000
8142004.12.02 15:00s/l4070.201.33481.33480.0000-34.001434.62
8152004.12.02 15:00sell4080.201.33461.33630.0000
8162004.12.02 17:00close4080.201.33091.33630.000074.001508.62
8172004.12.02 17:00buy4090.201.32721.32550.0000
8182004.12.02 18:04close4090.201.32831.32550.000022.001530.62
8192004.12.03 03:01sell4100.201.32821.32990.0000
8202004.12.03 08:12close4100.201.32721.32990.000020.001550.62
8212004.12.03 14:00sell4110.201.33131.33300.0000
8222004.12.03 14:11close4110.201.33031.33300.000020.001570.62
8232004.12.03 14:15sell4120.201.32961.33130.0000
8242004.12.03 14:30s/l4120.201.33131.33130.0000-34.001536.62
8252004.12.03 14:30sell4130.201.33161.33330.0000
8262004.12.03 15:00s/l4130.201.33331.33330.0000-34.001502.62
8272004.12.03 16:43sell4140.201.33701.33870.0000
8282004.12.03 16:55close4140.201.33601.33870.000020.001522.62
8292004.12.03 16:59sell4150.201.33701.33870.0000
8302004.12.03 18:00s/l4150.201.33871.33870.0000-34.001488.62
8312004.12.06 13:00buy4160.201.34351.34180.0000
8322004.12.06 13:24close4160.201.34411.34180.000012.001500.62
8332004.12.06 13:59buy4170.201.34361.34190.0000
8342004.12.06 14:08close4170.201.34441.34190.000016.001516.62
8352004.12.06 17:13buy4180.201.34181.34010.0000
8362004.12.06 17:41close4180.201.34291.34010.000022.001538.62
8372004.12.06 22:03buy4190.201.34001.33830.0000
8382004.12.07 05:02close4190.201.34181.33830.000034.511573.12
8392004.12.07 10:00sell4200.201.34451.34620.0000
8402004.12.07 13:56s/l4200.201.34621.34620.0000-34.001539.12
8412004.12.07 16:00buy4210.201.34361.34190.0000
8422004.12.07 17:09s/l4210.201.34191.34190.0000-34.001505.12
8432004.12.07 17:59buy4220.201.34261.34090.0000
8442004.12.07 18:59close4220.201.34391.34090.000026.001531.12
8452004.12.07 23:00buy4230.201.34201.34030.0000
8462004.12.08 03:01s/l4230.201.34031.34030.0000-35.491495.63
8472004.12.08 03:01buy4240.201.34001.33830.0000
8482004.12.08 06:00s/l4240.201.33831.33830.0000-34.001461.63
8492004.12.08 07:01buy4250.201.33501.33330.0000
8502004.12.08 07:41close4250.201.33601.33330.000020.001481.63
8512004.12.08 08:29buy4260.201.33411.33240.0000
8522004.12.08 08:59close4260.201.33671.33240.000052.001533.63
8532004.12.08 15:00buy4270.201.32761.32590.0000
8542004.12.08 15:00s/l4270.201.32591.32590.0000-34.001499.63
8552004.12.08 15:00buy4280.201.32361.32190.0000
8562004.12.08 15:08close4280.201.32471.32190.000022.001521.63
8572004.12.08 15:08buy4290.201.32501.32330.0000
8582004.12.08 15:10close4290.201.32621.32330.000024.001545.63
8592004.12.08 15:10buy4300.201.32651.32480.0000
8602004.12.08 15:59s/l4300.201.32481.32480.0000-34.001511.63
8612004.12.08 15:59buy4310.201.32371.32200.0000
8622004.12.08 16:00close4310.201.32511.32200.000028.001539.63
8632004.12.08 16:06sell4320.201.32611.32780.0000
8642004.12.08 19:00s/l4320.201.32781.32780.0000-34.001505.63
8652004.12.08 19:00sell4330.201.33161.33330.0000
8662004.12.08 19:13close4330.201.33021.33330.000028.001533.63
8672004.12.08 19:13sell4340.201.32981.33150.0000
8682004.12.08 19:59s/l4340.201.33151.33150.0000-34.001499.63
8692004.12.08 19:59sell4350.201.33171.33340.0000
8702004.12.08 20:01close4350.201.33011.33340.000032.001531.63
8712004.12.08 20:15buy4360.201.32981.32810.0000
8722004.12.08 20:32close4360.201.33141.32810.000032.001563.63
8732004.12.09 01:02buy4370.201.33351.33180.0000
8742004.12.09 01:26close4370.201.33521.33180.000034.001597.63
8752004.12.09 03:10buy4380.201.33301.33130.0000
8762004.12.09 04:00s/l4380.201.33131.33130.0000-34.001563.63
8772004.12.09 04:00buy4390.201.33171.33000.0000
8782004.12.09 05:00s/l4390.201.33001.33000.0000-34.001529.63
8792004.12.09 05:00buy4400.201.32981.32810.0000
8802004.12.09 05:51close4400.201.33071.32810.000018.001547.63
8812004.12.09 07:32buy4410.201.32881.32710.0000
8822004.12.09 07:42close4410.201.33041.32710.000032.001579.63
8832004.12.09 08:00sell4420.201.33171.33340.0000
8842004.12.09 09:00s/l4420.201.33341.33340.0000-34.001545.63
8852004.12.09 09:00sell4430.201.33331.33500.0000
8862004.12.09 11:00close4430.201.33051.33500.000056.001601.63
8872004.12.09 11:50buy4440.201.32971.32800.0000
8882004.12.09 13:00s/l4440.201.32801.32800.0000-34.001567.63
8892004.12.09 13:00buy4450.201.32811.32640.0000
8902004.12.09 13:05close4450.201.32951.32640.000028.001595.63
8912004.12.09 17:00buy4460.201.32601.32430.0000
8922004.12.09 17:07close4460.201.32721.32430.000024.001619.63
8932004.12.09 17:08buy4470.201.32721.32550.0000
8942004.12.09 17:39close4470.201.32831.32550.000022.001641.63
8952004.12.09 17:43buy4480.201.32711.32540.0000
8962004.12.09 19:23close4480.201.32821.32540.000022.001663.63
8972004.12.09 20:00sell4490.201.33311.33480.0000
8982004.12.09 20:16close4490.201.33181.33480.000026.001689.63
8992004.12.09 20:25sell4500.301.33271.33440.0000
9002004.12.09 23:00close4500.301.33111.33440.000048.001737.63
9012004.12.10 02:00buy4510.301.32781.32610.0000
9022004.12.10 05:00s/l4510.301.32611.32610.0000-51.001686.63
9032004.12.10 11:00buy4520.301.32091.31920.0000
9042004.12.10 11:13s/l4520.301.31921.31920.0000-51.001635.63
9052004.12.10 11:13buy4530.201.31941.31770.0000
9062004.12.10 11:59close4530.201.32091.31770.000030.001665.63
9072004.12.10 12:00buy4540.301.31661.31490.0000
9082004.12.10 12:41close4540.301.31811.31490.000045.001710.63
9092004.12.10 12:42buy4550.301.31811.31640.0000
9102004.12.10 12:59s/l4550.301.31641.31640.0000-51.001659.63
9112004.12.10 12:59buy4560.301.31631.31460.0000
9122004.12.10 13:00close4560.301.31751.31460.000036.001695.63
9132004.12.10 17:00sell4570.301.32221.32390.0000
9142004.12.10 17:20s/l4570.301.32391.32390.0000-51.001644.63
9152004.12.10 17:20sell4580.201.32371.32540.0000
9162004.12.10 17:46close4580.201.32201.32540.000034.001678.63
9172004.12.13 03:00sell4590.301.32561.32730.0000
9182004.12.13 05:00s/l4590.301.32731.32730.0000-51.001627.63
9192004.12.13 07:00buy4600.201.32691.32520.0000
9202004.12.13 09:17close4600.201.32811.32520.000024.001651.63
9212004.12.13 12:00buy4610.201.32661.32490.0000
9222004.12.13 15:00close4610.201.32771.32490.000022.001673.63
9232004.12.14 04:00buy4620.301.32891.32720.0000
9242004.12.14 08:00close4620.301.33031.32720.000042.001715.63
9252004.12.14 16:04sell4630.301.33131.33300.0000
9262004.12.14 16:39close4630.301.33011.33300.000036.001751.63
9272004.12.14 19:16sell4640.301.32881.33050.0000
9282004.12.14 21:07s/l4640.301.33051.33050.0000-51.001700.63
9292004.12.15 02:01buy4650.301.32861.32690.0000
9302004.12.15 02:13close4650.301.32981.32690.000036.001736.63
9312004.12.15 05:00sell4660.301.32971.33140.0000
9322004.12.15 07:01s/l4660.301.33141.33140.0000-51.001685.63
9332004.12.15 10:12buy4670.301.33141.32970.0000
9342004.12.15 12:00close4670.301.33631.32970.0000147.001832.63
9352004.12.15 14:00sell4680.301.33841.34010.0000
9362004.12.15 16:00s/l4680.301.34011.34010.0000-51.001781.63
9372004.12.15 21:00buy4690.301.34051.33880.0000
9382004.12.16 06:38close4690.301.34151.33880.000023.291804.92
9392004.12.16 10:00buy4700.301.34081.33910.0000
9402004.12.16 10:55close4700.301.34201.33910.000036.001840.92
9412004.12.16 12:00buy4710.301.33921.33750.0000
9422004.12.16 14:00close4710.301.34041.33750.000036.001876.92
9432004.12.16 15:02buy4720.301.33791.33620.0000
9442004.12.16 16:00close4720.301.33901.33620.000033.001909.92
9452004.12.16 16:00buy4730.301.33521.33350.0000
9462004.12.16 16:00s/l4730.301.33351.33350.0000-51.001858.92
9472004.12.16 16:00buy4740.301.33111.32940.0000
9482004.12.16 16:03close4740.301.33241.32940.000039.001897.92
9492004.12.16 16:03buy4750.301.33261.33090.0000
9502004.12.16 16:04close4750.301.33421.33090.000048.001945.92
9512004.12.16 16:04buy4760.301.33491.33320.0000
9522004.12.16 16:04s/l4760.301.33321.33320.0000-51.001894.92
9532004.12.16 16:04buy4770.301.33271.33100.0000
9542004.12.16 16:15s/l4770.301.33101.33100.0000-51.001843.92
9552004.12.16 16:15buy4780.301.33121.32950.0000
9562004.12.16 16:22s/l4780.301.32951.32950.0000-51.001792.92
9572004.12.16 16:22buy4790.301.32961.32790.0000
9582004.12.16 16:43close4790.301.33101.32790.000042.001834.92
9592004.12.16 16:43buy4800.301.33131.32960.0000
9602004.12.16 16:56s/l4800.301.32961.32960.0000-51.001783.92
9612004.12.16 16:56buy4810.301.32971.32800.0000
9622004.12.16 17:00close4810.301.33101.32800.000039.001822.92
9632004.12.16 21:00sell4820.301.32341.32510.0000
9642004.12.17 00:01s/l4820.301.32511.32510.0000-49.371773.55
9652004.12.17 11:00sell4830.301.32961.33130.0000
9662004.12.17 13:00close4830.301.32701.33130.000078.001851.55
9672004.12.17 13:00buy4840.301.32701.32530.0000
9682004.12.17 13:44close4840.301.32781.32530.000024.001875.55
9692004.12.17 13:44buy4850.301.32811.32640.0000
9702004.12.17 13:45close4850.301.32881.32640.000021.001896.55
9712004.12.17 13:47buy4860.301.32841.32670.0000
9722004.12.17 13:52s/l4860.301.32671.32670.0000-51.001845.55
9732004.12.17 13:52buy4870.301.32681.32510.0000
9742004.12.17 15:00s/l4870.301.32511.32510.0000-51.001794.55
9752004.12.17 16:00sell4880.301.32761.32930.0000
9762004.12.17 16:29close4880.301.32641.32930.000036.001830.55
9772004.12.17 17:00buy4890.301.32551.32380.0000
9782004.12.17 17:08close4890.301.32701.32380.000045.001875.55
9792004.12.17 17:59buy4900.301.32571.32400.0000
9802004.12.17 18:00close4900.301.32871.32400.000090.001965.55
9812004.12.17 18:00sell4910.301.32901.33070.0000
9822004.12.17 18:12close4910.301.32751.33070.000045.002010.55
9832004.12.17 18:36sell4920.301.32891.33060.0000
9842004.12.17 19:30s/l4920.301.33061.33060.0000-51.001959.55
9852004.12.21 11:01sell4930.301.33921.34090.0000
9862004.12.21 12:21s/l4930.301.34091.34090.0000-51.001908.55
9872004.12.21 21:00buy4940.301.33641.33470.0000
9882004.12.22 09:00close4940.301.33781.33470.000039.761948.32
9892004.12.22 11:00sell4950.301.33891.34060.0000
9902004.12.22 13:00close4950.301.33751.34060.000042.001990.32
9912004.12.22 13:00buy4960.301.33571.33400.0000
9922004.12.22 13:20close4960.301.33671.33400.000030.002020.32
9932004.12.22 13:20buy4970.301.33701.33530.0000
9942004.12.22 13:24close4970.301.33791.33530.000027.002047.32
9952004.12.22 13:29buy4980.301.33741.33570.0000
9962004.12.22 13:59s/l4980.301.33571.33570.0000-51.001996.32
9972004.12.22 13:59buy4990.301.33581.33410.0000
9982004.12.22 14:00close4990.301.33861.33410.000084.002080.32
9992004.12.22 14:00sell5000.301.33851.34020.0000
10002004.12.22 14:30close5000.301.33721.34020.000039.002119.32
10012004.12.22 14:59sell5010.301.33881.34050.0000
10022004.12.22 15:00close5010.301.33741.34050.000042.002161.32
10032004.12.23 09:00sell5020.301.34421.34590.0000
10042004.12.23 13:00s/l5020.301.34591.34590.0000-51.002110.32
10052004.12.24 09:10sell5030.301.35171.35340.0000
10062004.12.24 10:00s/l5030.301.35341.35340.0000-51.002059.32
10072004.12.24 10:00sell5040.301.35401.35570.0000
10082004.12.24 13:27close5040.301.35301.35570.000030.002089.32
10092004.12.24 17:00sell5050.301.35381.35550.0000
10102004.12.24 21:18close5050.301.35301.35550.000024.002113.32
10112004.12.27 09:00buy5060.301.35331.35160.0000
10122004.12.27 15:10close5060.301.35411.35160.000024.002137.32
10132004.12.27 15:11sell5070.301.35421.35590.0000
10142004.12.27 17:00s/l5070.301.35591.35590.0000-51.002086.32
10152004.12.28 02:00buy5080.301.36061.35890.0000
10162004.12.28 09:00close5080.301.36181.35890.000036.002122.32
10172004.12.28 17:00buy5090.301.36001.35830.0000
10182004.12.28 17:27close5090.301.36101.35830.000030.002152.32
10192004.12.28 17:27buy5100.301.36071.35900.0000
10202004.12.28 17:34close5100.301.36151.35900.000024.002176.32
10212004.12.28 17:34buy5110.301.36171.36000.0000
10222004.12.28 17:35close5110.301.36251.36000.000024.002200.32
10232004.12.28 17:38buy5120.301.36161.35990.0000
10242004.12.28 20:00s/l5120.301.35991.35990.0000-51.002149.32
10252004.12.28 20:00buy5130.301.36001.35830.0000
10262004.12.28 20:26close5130.301.36081.35830.000024.002173.32
10272004.12.28 20:34buy5140.301.36011.35840.0000
10282004.12.28 20:51close5140.301.36101.35840.000027.002200.32
10292004.12.29 02:12buy5150.301.35701.35530.0000
10302004.12.29 02:49close5150.301.35831.35530.000039.002239.32
10312004.12.29 03:24sell5160.301.35901.36070.0000
10322004.12.29 05:00close5160.301.35811.36070.000027.002266.32
10332004.12.29 06:01sell5170.301.36071.36240.0000
10342004.12.29 07:04s/l5170.301.36241.36240.0000-51.002215.32
10352004.12.29 07:51sell5180.301.36281.36450.0000
10362004.12.29 08:42close5180.301.36201.36450.000024.002239.32
10372004.12.29 15:00buy5190.301.35871.35700.0000
10382004.12.29 16:00close5190.301.35971.35700.000030.002269.32
10392004.12.29 16:59sell5200.301.35981.36150.0000
10402004.12.29 17:00close5200.301.35861.36150.000036.002305.32
10412004.12.29 19:06sell5210.301.35761.35930.0000
10422004.12.29 19:30close5210.301.35681.35930.000024.002329.32
10432004.12.29 19:35sell5220.301.35761.35930.0000
10442004.12.29 22:00s/l5220.301.35931.35930.0000-51.002278.32
10452004.12.30 09:44sell5230.301.36281.36450.0000
10462004.12.30 10:13close5230.301.36191.36450.000027.002305.32
10472004.12.30 17:00sell5240.301.36261.36430.0000
10482004.12.30 20:01s/l5240.301.36431.36430.0000-51.002254.32
10492004.12.30 22:00buy5250.301.36401.36230.0000
10502004.12.31 01:00s/l5250.301.36231.36230.0000-53.242201.08
10512004.12.31 01:00buy5260.301.36241.36070.0000
10522004.12.31 03:00s/l5260.301.36071.36070.0000-51.002150.08
10532004.12.31 08:01sell5270.301.36391.36560.0000
10542004.12.31 08:23close5270.301.36291.36560.000030.002180.08
10552004.12.31 13:21buy5280.301.36411.36240.0000
10562004.12.31 14:14s/l5280.301.36241.36240.0000-51.002129.08
10572004.12.31 15:00buy5290.301.36271.36100.0000
10582004.12.31 17:00s/l5290.301.36101.36100.0000-51.002078.08
10592004.12.31 17:00buy5300.301.35971.35800.0000
10602004.12.31 18:00s/l5300.301.35801.35800.0000-51.002027.08
10612004.12.31 18:00buy5310.301.35641.35470.0000
10622004.12.31 18:00s/l5310.301.35471.35470.0000-51.001976.08
10632004.12.31 18:00buy5320.301.35321.35150.0000
10642004.12.31 18:07close5320.301.35421.35150.000030.002006.08
10652004.12.31 18:07buy5330.301.35451.35280.0000
10662004.12.31 18:16s/l5330.301.35281.35280.0000-51.001955.08
10672004.12.31 18:16buy5340.301.35291.35120.0000
10682004.12.31 18:20close5340.301.35441.35120.000045.002000.08
10692004.12.31 18:20buy5350.301.35451.35280.0000
10702004.12.31 20:11close5350.301.35601.35280.000045.002045.08
10712004.12.31 21:27sell5360.301.35791.35960.0000
10722004.12.31 21:36close5360.301.35701.35960.000027.002072.08
10732004.12.31 21:43sell5370.301.35801.35970.0000
10742004.12.31 21:53close5370.301.35671.35970.000039.002111.08
10752004.12.31 21:56buy5380.301.35341.35170.0000
10762004.12.31 21:59close5380.301.35691.35170.0000105.002216.08
10772004.12.31 22:26sell5390.301.35791.35960.0000
10782004.12.31 22:54close5390.301.35691.35960.000030.002246.08
10792005.01.03 01:15buy5400.301.35651.35480.0000
10802005.01.03 01:47s/l5400.301.35481.35480.0000-51.002195.08
10812005.01.03 01:47buy5410.301.35501.35330.0000
10822005.01.03 02:30s/l5410.301.35331.35330.0000-51.002144.08
10832005.01.03 03:55buy5420.301.35171.35000.0000
10842005.01.03 03:57s/l5420.301.35001.35000.0000-51.002093.08
10852005.01.03 03:57buy5430.301.35021.34850.0000
10862005.01.03 04:06s/l5430.301.34851.34850.0000-51.002042.08
10872005.01.03 05:59sell5440.301.34441.34610.0000
10882005.01.03 08:00s/l5440.301.34611.34610.0000-51.001991.08
10892005.01.03 08:00sell5450.301.34771.34940.0000
10902005.01.03 09:00s/l5450.301.34941.34940.0000-51.001940.08
10912005.01.03 10:26sell5460.301.35461.35630.0000
10922005.01.03 10:41close5460.301.35391.35630.000021.001961.08
10932005.01.03 13:15buy5470.301.35211.35040.0000
10942005.01.03 14:22s/l5470.301.35041.35040.0000-51.001910.08
10952005.01.03 15:00buy5480.301.34751.34580.0000
10962005.01.03 16:03close5480.301.34931.34580.000054.001964.08
10972005.01.03 16:51buy5490.301.34731.34560.0000
10982005.01.03 16:59close5490.301.34901.34560.000051.002015.08
10992005.01.03 18:13sell5500.301.34811.34980.0000
11002005.01.03 23:01close5500.301.34671.34980.000042.002057.08
11012005.01.04 04:01sell5510.301.34831.35000.0000
11022005.01.04 08:00close5510.301.34621.35000.000063.002120.08
11032005.01.04 08:00buy5520.301.34621.34450.0000
11042005.01.04 09:26s/l5520.301.34451.34450.0000-51.002069.08
11052005.01.04 10:24buy5530.301.34131.33960.0000
11062005.01.04 11:00close5530.301.34211.33960.000024.002093.08
11072005.01.04 11:00buy5540.301.33721.33550.0000
11082005.01.04 11:23close5540.301.33811.33550.000027.002120.08
11092005.01.04 11:23buy5550.301.33831.33660.0000
11102005.01.04 11:32close5550.301.33911.33660.000024.002144.08
11112005.01.04 11:32buy5560.301.33911.33740.0000
11122005.01.04 11:59s/l5560.301.33741.33740.0000-51.002093.08
11132005.01.04 11:59buy5570.301.33651.33480.0000
11142005.01.04 12:00close5570.301.33881.33480.000069.002162.08
11152005.01.04 12:06sell5580.301.33931.34100.0000
11162005.01.04 12:34close5580.301.33791.34100.000042.002204.08
11172005.01.04 17:00buy5590.301.33301.33130.0000
11182005.01.04 17:00s/l5590.301.33131.33130.0000-51.002153.08
11192005.01.04 17:00buy5600.301.32941.32770.0000
11202005.01.04 19:00close5600.301.33021.32770.000024.002177.08
11212005.01.04 23:03sell5610.301.32781.32950.0000
11222005.01.04 23:54close5610.301.32701.32950.000024.002201.08
11232005.01.05 07:01sell5620.301.32751.32920.0000
11242005.01.05 09:00close5620.301.32581.32920.000051.002252.08
11252005.01.05 11:00buy5630.301.32551.32380.0000
11262005.01.05 12:03s/l5630.301.32381.32380.0000-51.002201.08
11272005.01.05 13:15buy5640.301.32341.32170.0000
11282005.01.05 13:18close5640.301.32431.32170.000027.002228.08
11292005.01.05 13:19buy5650.301.32351.32180.0000
11302005.01.05 13:21close5650.301.32461.32180.000033.002261.08
11312005.01.05 13:36buy5660.301.32341.32170.0000
11322005.01.05 13:38close5660.301.32431.32170.000027.002288.08
11332005.01.05 13:59buy5670.301.32341.32170.0000
11342005.01.05 14:00close5670.301.32441.32170.000030.002318.08
11352005.01.05 15:05sell5680.301.32471.32640.0000
11362005.01.05 15:15close5680.301.32391.32640.000024.002342.08
11372005.01.05 15:19sell5690.401.32471.32640.0000
11382005.01.05 16:00close5690.401.32351.32640.000048.002390.08
11392005.01.05 16:03sell5700.401.32501.32670.0000
11402005.01.05 16:20s/l5700.401.32671.32670.0000-68.002322.08
11412005.01.05 16:20sell5710.401.32661.32830.0000
11422005.01.05 16:59close5710.401.32471.32830.000076.002398.08
11432005.01.05 17:00sell5720.401.32751.32920.0000
11442005.01.05 18:00s/l5720.401.32921.32920.0000-68.002330.08
11452005.01.05 19:00buy5730.401.32801.32630.0000
11462005.01.05 19:18close5730.401.32881.32630.000032.002362.08
11472005.01.05 19:25buy5740.401.32821.32650.0000
11482005.01.05 21:00s/l5740.401.32651.32650.0000-68.002294.08
11492005.01.06 03:03sell5750.301.32651.32820.0000
11502005.01.06 07:38close5750.301.32571.32820.000024.002318.08
11512005.01.06 09:00buy5760.401.32161.31990.0000
11522005.01.06 09:25s/l5760.401.31991.31990.0000-68.002250.08
11532005.01.06 10:07buy5770.301.31861.31690.0000
11542005.01.06 10:12close5770.301.31941.31690.000024.002274.08
11552005.01.06 10:23buy5780.301.31851.31680.0000
11562005.01.06 10:27close5780.301.31941.31680.000027.002301.08
11572005.01.06 10:37buy5790.301.32011.31840.0000
11582005.01.06 10:43s/l5790.301.31841.31840.0000-51.002250.08
11592005.01.06 10:43buy5800.301.31861.31690.0000
11602005.01.06 13:00close5800.301.31941.31690.000024.002274.08
11612005.01.06 16:59sell5810.301.32091.32260.0000
11622005.01.06 17:00close5810.301.31761.32260.000099.002373.08
11632005.01.06 17:01buy5820.401.31701.31530.0000
11642005.01.06 17:10close5820.401.31841.31530.000056.002429.08
11652005.01.07 00:26sell5830.401.31871.32040.0000
11662005.01.07 02:01close5830.401.31751.32040.000048.002477.08
11672005.01.07 05:02sell5840.401.31931.32100.0000
11682005.01.07 08:00close5840.401.31801.32100.000052.002529.08
11692005.01.07 09:02sell5850.401.31891.32060.0000
11702005.01.07 10:47s/l5850.401.32061.32060.0000-68.002461.08
11712005.01.07 13:01buy5860.401.32181.32010.0000
11722005.01.07 13:59s/l5860.401.32011.32010.0000-68.002393.08
11732005.01.07 16:00buy5870.401.31931.31760.0000
11742005.01.07 17:00s/l5870.401.31761.31760.0000-68.002325.08
11752005.01.07 17:00buy5880.401.31251.31080.0000
11762005.01.07 17:00s/l5880.401.31081.31080.0000-68.002257.08
11772005.01.07 17:00buy5890.301.30511.30340.0000
11782005.01.07 17:09close5890.301.30651.30340.000042.002299.08
11792005.01.07 17:09buy5900.401.30651.30480.0000
11802005.01.07 17:59s/l5900.401.30481.30480.0000-68.002231.08
11812005.01.07 17:59buy5910.301.30491.30320.0000
11822005.01.07 19:00s/l5910.301.30321.30320.0000-51.002180.08
11832005.01.07 20:00sell5920.301.30581.30750.0000
11842005.01.10 00:58s/l5920.301.30751.30750.0000-49.372130.71
11852005.01.10 10:00sell5930.301.30941.31110.0000
11862005.01.10 11:28s/l5930.301.31111.31110.0000-51.002079.71
11872005.01.10 14:07buy5940.301.31001.30830.0000
11882005.01.10 15:00close5940.301.31101.30830.000030.002109.71
11892005.01.10 16:00buy5950.301.30991.30820.0000
11902005.01.10 16:11close5950.301.31101.30820.000033.002142.71
11912005.01.10 18:59sell5960.301.31081.31250.0000
11922005.01.10 19:00close5960.301.30901.31250.000054.002196.71
11932005.01.10 19:15buy5970.301.30841.30670.0000
11942005.01.10 19:42close5970.301.30971.30670.000039.002235.71
11952005.01.10 19:53buy5980.301.30841.30670.0000
11962005.01.10 21:59close5980.301.30911.30670.000021.002256.71
11972005.01.11 08:02buy5990.301.31211.31040.0000
11982005.01.11 08:11close5990.301.31311.31040.000030.002286.71
11992005.01.11 08:59buy6000.301.31211.31040.0000
12002005.01.11 09:00close6000.301.31331.31040.000036.002322.71
12012005.01.11 09:11sell6010.401.31381.31550.0000
12022005.01.11 09:19close6010.401.31311.31550.000028.002350.71
12032005.01.11 20:29buy6020.401.31271.31100.0000
12042005.01.11 22:00s/l6020.401.31101.31100.0000-68.002282.71
12052005.01.11 22:53buy6030.301.31081.30910.0000
12062005.01.12 02:00close6030.301.31151.30910.000018.762301.47
12072005.01.12 10:00buy6040.401.30921.30750.0000
12082005.01.12 12:50close6040.401.31041.30750.000048.002349.47
12092005.01.12 14:00sell6050.401.31511.31680.0000
12102005.01.12 14:04close6050.401.31441.31680.000028.002377.47
12112005.01.12 14:30sell6060.401.31571.31740.0000
12122005.01.12 14:30close6060.401.31501.31740.000028.002405.47
12132005.01.12 14:53sell6070.401.31571.31740.0000
12142005.01.12 15:00s/l6070.401.31741.31740.0000-68.002337.47
12152005.01.12 15:00sell6080.401.32251.32420.0000
12162005.01.12 15:52s/l6080.401.32421.32420.0000-68.002269.47
12172005.01.12 15:52sell6090.301.32401.32570.0000
12182005.01.12 15:59close6090.301.32221.32570.000054.002323.47
12192005.01.12 16:00sell6100.401.32611.32780.0000
12202005.01.12 17:00s/l6100.401.32781.32780.0000-68.002255.47
12212005.01.12 18:01buy6110.301.32721.32550.0000
12222005.01.12 18:59close6110.301.32791.32550.000021.002276.47
12232005.01.13 12:00buy6120.301.32241.32070.0000
12242005.01.13 13:00close6120.301.32351.32070.000033.002309.47
12252005.01.13 21:59buy6130.301.32031.31860.0000
12262005.01.13 22:00close6130.301.32181.31860.000045.002354.47
12272005.01.13 22:11sell6140.401.32171.32340.0000
12282005.01.13 23:32close6140.401.32111.32340.000024.002378.47
12292005.01.14 11:00sell6150.401.31191.31360.0000
12302005.01.14 14:05close6150.401.30961.31360.000092.002470.47
12312005.01.17 15:59sell6160.401.31001.31170.0000
12322005.01.17 16:05close6160.401.30821.31170.000072.002542.47
12332005.01.17 16:05buy6170.401.30831.30660.0000
12342005.01.17 22:00s/l6170.401.30661.30660.0000-68.002474.47
12352005.01.18 09:00buy6180.401.30171.30000.0000
12362005.01.18 10:00close6180.401.30241.30000.000028.002502.47
12372005.01.18 12:00sell6190.401.30471.30640.0000
12382005.01.18 13:15s/l6190.401.30641.30640.0000-68.002434.47
12392005.01.18 13:53sell6200.401.30651.30820.0000
12402005.01.18 16:00close6200.401.30171.30820.0000192.002626.47
12412005.01.18 16:00buy6210.401.30161.29990.0000
12422005.01.18 17:00close6210.401.30271.29990.000044.002670.47
12432005.01.19 08:02buy6220.401.30221.30050.0000
12442005.01.19 09:00close6220.401.30461.30050.000096.002766.47
12452005.01.19 09:00sell6230.401.30461.30630.0000
12462005.01.19 10:00s/l6230.401.30631.30630.0000-68.002698.47
12472005.01.19 15:59sell6240.401.30961.31130.0000
12482005.01.19 16:00close6240.401.30651.31130.0000124.002822.47
12492005.01.19 16:00buy6250.401.30651.30480.0000
12502005.01.19 17:00s/l6250.401.30481.30480.0000-68.002754.47
12512005.01.19 20:00buy6260.401.29851.29680.0000
12522005.01.19 21:05close6260.401.29941.29680.000036.002790.47
12532005.01.20 22:00sell6270.401.29661.29830.0000
12542005.01.21 00:37close6270.401.29541.29830.000050.172840.65
12552005.01.21 15:00sell6280.401.29761.29930.0000
12562005.01.21 16:00s/l6280.401.29931.29930.0000-68.002772.65
12572005.01.21 16:03sell6290.401.30051.30220.0000
12582005.01.21 16:58close6290.401.29931.30220.000048.002820.65
12592005.01.21 17:14sell6300.401.30141.30310.0000
12602005.01.21 17:59close6300.401.30011.30310.000052.002872.65
12612005.01.21 19:05sell6310.401.30591.30760.0000
12622005.01.21 19:18close6310.401.30491.30760.000040.002912.65
12632005.01.24 08:00sell6320.401.30641.30810.0000
12642005.01.24 08:28close6320.401.30571.30810.000028.002940.65
12652005.01.24 13:00buy6330.401.30751.30580.0000
12662005.01.24 14:04s/l6330.401.30581.30580.0000-68.002872.65
12672005.01.24 14:04buy6340.401.30581.30410.0000
12682005.01.24 14:16close6340.401.30661.30410.000032.002904.65
12692005.01.24 14:17buy6350.401.30681.30510.0000
12702005.01.24 17:00s/l6350.401.30511.30510.0000-68.002836.65
12712005.01.24 17:00buy6360.401.30431.30260.0000
12722005.01.24 20:43close6360.401.30521.30260.000036.002872.65
12732005.01.24 21:00sell6370.401.30541.30710.0000
12742005.01.25 00:00close6370.401.30431.30710.000046.172918.82
12752005.01.25 04:00sell6380.401.30331.30500.0000
12762005.01.25 06:01close6380.401.30231.30500.000040.002958.82
12772005.01.25 08:00buy6390.501.30241.30070.0000
12782005.01.25 08:25close6390.501.30351.30070.000055.003013.82
12792005.01.25 08:59buy6400.501.30261.30090.0000
12802005.01.25 09:00close6400.501.30381.30090.000060.003073.82
12812005.01.25 10:00sell6410.501.30701.30870.0000
12822005.01.25 10:29close6410.501.30611.30870.000045.003118.82
12832005.01.25 10:59sell6420.501.30771.30940.0000
12842005.01.25 11:00close6420.501.30651.30940.000060.003178.82
12852005.01.25 12:00buy6430.501.30531.30360.0000
12862005.01.25 14:00s/l6430.501.30361.30360.0000-85.003093.82
12872005.01.25 14:00buy6440.501.30241.30070.0000
12882005.01.25 15:08close6440.501.30371.30070.000065.003158.82
12892005.01.26 10:08sell6450.501.29961.30130.0000
12902005.01.26 11:00s/l6450.501.30131.30130.0000-85.003073.82
12912005.01.26 15:00sell6460.501.30361.30530.0000
12922005.01.26 16:02s/l6460.501.30531.30530.0000-85.002988.82
12932005.01.26 17:00sell6470.501.30691.30860.0000
12942005.01.26 18:51s/l6470.501.30861.30860.0000-85.002903.82
12952005.01.26 20:00buy6480.401.30841.30670.0000
12962005.01.26 21:27s/l6480.401.30671.30670.0000-68.002835.82
12972005.01.26 21:27buy6490.401.30691.30520.0000
12982005.01.27 07:00close6490.401.30771.30520.000023.052858.88
12992005.01.27 09:00sell6500.401.31121.31290.0000
13002005.01.27 09:20close6500.401.31031.31290.000036.002894.88
13012005.01.27 09:24sell6510.401.30961.31130.0000
13022005.01.27 09:30close6510.401.30861.31130.000040.002934.88
13032005.01.27 09:59sell6520.401.31171.31340.0000
13042005.01.27 10:00close6520.401.30721.31340.0000180.003114.88
13052005.01.27 10:00buy6530.501.30721.30550.0000
13062005.01.27 12:00s/l6530.501.30551.30550.0000-85.003029.88
13072005.01.27 17:00sell6540.501.30351.30520.0000
13082005.01.27 17:04close6540.501.30241.30520.000055.003084.88
13092005.01.27 17:59sell6550.501.30411.30580.0000
13102005.01.27 18:00close6550.501.30271.30580.000070.003154.88
13112005.01.28 15:00sell6560.501.30631.30800.0000
13122005.01.28 15:14close6560.501.30531.30800.000050.003204.88
13132005.01.28 15:59sell6570.501.30741.30910.0000
13142005.01.28 16:00close6570.501.30481.30910.0000130.003334.88
13152005.01.28 17:00buy6580.501.30071.29900.0000
13162005.01.28 17:37close6580.501.30221.29900.000075.003409.88
13172005.01.28 17:37buy6590.501.30241.30070.0000
13182005.01.28 20:00close6590.501.30331.30070.000045.003454.88
13192005.01.31 13:00sell6600.501.30281.30450.0000
13202005.01.31 18:00s/l6600.501.30451.30450.0000-85.003369.88
13212005.01.31 18:00sell6610.501.30501.30670.0000
13222005.01.31 18:24close6610.501.30331.30670.000085.003454.88
13232005.01.31 18:38sell6620.501.30491.30660.0000
13242005.01.31 21:00close6620.501.30281.30660.0000105.003559.88
13252005.02.01 09:00buy6630.501.30261.30090.0000
13262005.02.01 10:39close6630.501.30351.30090.000045.003604.88
13272005.02.01 17:00buy6640.601.30031.29860.0000
13282005.02.01 17:18close6640.601.30101.29860.000042.003646.88
13292005.02.02 02:00sell6650.601.30591.30760.0000
13302005.02.02 04:00s/l6650.601.30761.30760.0000-102.003544.88
13312005.02.02 04:00sell6660.501.30761.30930.0000
13322005.02.02 14:00close6660.501.30701.30930.000030.003574.88
13332005.02.02 17:00buy6670.501.30371.30200.0000
13342005.02.02 18:00s/l6670.501.30201.30200.0000-85.003489.88
13352005.02.02 22:00buy6680.501.30331.30160.0000
13362005.02.03 03:00s/l6680.501.30161.30160.0000-96.183393.69
13372005.02.03 12:03sell6690.501.30271.30440.0000
13382005.02.03 12:48close6690.501.30221.30440.000025.003418.69
13392005.02.03 14:00buy6700.501.30011.29840.0000
13402005.02.03 15:00s/l6700.501.29841.29840.0000-85.003333.69
13412005.02.03 16:00sell6710.501.29631.29800.0000
13422005.02.03 16:04close6710.501.29531.29800.000050.003383.69
13432005.02.03 16:04sell6720.501.29531.29700.0000
13442005.02.03 17:36s/l6720.501.29701.29700.0000-85.003298.69
13452005.02.04 00:00buy6730.501.29721.29550.0000
13462005.02.04 15:00s/l6730.501.29551.29550.0000-85.003213.69
13472005.02.04 16:07sell6740.501.29671.29840.0000
13482005.02.04 16:17close6740.501.29581.29840.000045.003258.69
13492005.02.04 17:03buy6750.501.29431.29260.0000
13502005.02.04 18:00s/l6750.501.29261.29260.0000-85.003173.69
13512005.02.04 19:00buy6760.501.28851.28680.0000
13522005.02.04 20:44s/l6760.501.28681.28680.0000-85.003088.69
13532005.02.07 08:00sell6770.501.28511.28680.0000
13542005.02.07 08:17close6770.501.28411.28680.000050.003138.69
13552005.02.07 08:59sell6780.501.28491.28660.0000
13562005.02.07 15:42close6780.501.28401.28660.000045.003183.69
13572005.02.08 12:03buy6790.501.27371.27200.0000
13582005.02.08 12:50close6790.501.27481.27200.000055.003238.69
13592005.02.08 12:59buy6800.501.27381.27210.0000
13602005.02.08 13:00close6800.501.27481.27210.000050.003288.69
13612005.02.08 17:00sell6810.501.27661.27830.0000
13622005.02.08 17:03close6810.501.27581.27830.000040.003328.69
13632005.02.08 17:18sell6820.501.27681.27850.0000
13642005.02.08 18:00s/l6820.501.27851.27850.0000-85.003243.69
13652005.02.09 03:15buy6830.501.27581.27410.0000
13662005.02.09 07:00close6830.501.27721.27410.000070.003313.69
13672005.02.09 09:00sell6840.501.27921.28090.0000
13682005.02.09 09:17close6840.501.27811.28090.000055.003368.69
13692005.02.09 09:59sell6850.501.27971.28140.0000
13702005.02.09 10:00close6850.501.27681.28140.0000145.003513.69
13712005.02.09 10:00buy6860.601.27671.27500.0000
13722005.02.09 10:36close6860.601.27781.27500.000066.003579.69
13732005.02.09 14:00buy6870.601.27711.27540.0000
13742005.02.09 15:00s/l6870.601.27541.27540.0000-102.003477.69
13752005.02.09 15:00buy6880.501.27461.27290.0000
13762005.02.09 15:51close6880.501.27561.27290.000050.003527.69
13772005.02.09 15:51buy6890.601.27591.27420.0000
13782005.02.09 17:00close6890.601.27891.27420.0000180.003707.69
13792005.02.09 17:00sell6900.601.27871.28040.0000
13802005.02.09 17:49close6900.601.27781.28040.000054.003761.69
13812005.02.09 17:49sell6910.601.27771.27940.0000
13822005.02.09 17:56s/l6910.601.27941.27940.0000-102.003659.69
13832005.02.09 17:56sell6920.601.27951.28120.0000
13842005.02.09 23:38s/l6920.601.28121.28120.0000-102.003557.69
13852005.02.10 11:17buy6930.601.27871.27700.0000
13862005.02.10 11:59close6930.601.27951.27700.000048.003605.69
13872005.02.10 16:00sell6940.601.28601.28770.0000
13882005.02.10 17:00s/l6940.601.28771.28770.0000-102.003503.69
13892005.02.10 17:00sell6950.501.28901.29070.0000
13902005.02.10 17:35close6950.501.28811.29070.000045.003548.69
13912005.02.10 17:59sell6960.601.28911.29080.0000
13922005.02.10 21:00close6960.601.28801.29080.000066.003614.69
13932005.02.11 02:32buy6970.601.28671.28500.0000
13942005.02.11 03:33close6970.601.28771.28500.000060.003674.69
13952005.02.11 07:06buy6980.601.28671.28500.0000
13962005.02.11 08:01close6980.601.28761.28500.000054.003728.69
13972005.02.11 17:14sell6990.601.28851.29020.0000
13982005.02.11 17:50close6990.601.28741.29020.000066.003794.69
13992005.02.14 03:00sell7000.601.29411.29580.0000
14002005.02.14 07:24close7000.601.29341.29580.000042.003836.69
14012005.02.14 10:00sell7010.601.29681.29850.0000
14022005.02.14 11:00s/l7010.601.29851.29850.0000-102.003734.69
14032005.02.14 12:00buy7020.601.29701.29530.0000
14042005.02.14 12:50close7020.601.29781.29530.000048.013782.70
14052005.02.14 16:00buy7030.601.29531.29360.0000
14062005.02.14 16:52close7030.601.29631.29360.000060.003842.70
14072005.02.14 23:00sell7040.601.29741.29910.0000
14082005.02.15 03:08close7040.601.29631.29910.000069.263911.96
14092005.02.15 10:00sell7050.601.29761.29930.0000
14102005.02.15 11:00s/l7050.601.29931.29930.0000-102.003809.96
14112005.02.15 13:17buy7060.601.29761.29590.0000
14122005.02.15 13:34close7060.601.29851.29590.000054.003863.96
14132005.02.15 15:00sell7070.601.30361.30530.0000
14142005.02.15 15:00close7070.601.30231.30530.000078.003941.96
14152005.02.15 15:00sell7080.601.30221.30390.0000
14162005.02.15 15:02s/l7080.601.30391.30390.0000-102.003839.96
14172005.02.15 15:02sell7090.601.30391.30560.0000
14182005.02.15 15:03close7090.601.30321.30560.000042.003881.96
14192005.02.15 15:03sell7100.601.30311.30480.0000
14202005.02.15 15:04close7100.601.30241.30480.000042.003923.96
14212005.02.15 15:04sell7110.601.30261.30430.0000
14222005.02.15 15:07close7110.601.30191.30430.000042.003965.96
14232005.02.15 15:07sell7120.601.30141.30310.0000
14242005.02.15 15:11close7120.601.30071.30310.000042.004007.96
14252005.02.15 15:16sell7130.601.30131.30300.0000
14262005.02.15 15:19close7130.601.30061.30300.000042.014049.97
14272005.02.15 15:59sell7140.601.30361.30530.0000
14282005.02.15 16:00close7140.601.29841.30530.0000312.004361.97
14292005.02.15 16:00buy7150.701.29861.29690.0000
14302005.02.15 17:00s/l7150.701.29691.29690.0000-119.004242.97
14312005.02.15 17:00buy7160.701.29691.29520.0000
14322005.02.15 17:10close7160.701.29771.29520.000055.994298.96
14332005.02.15 17:59buy7170.701.29711.29540.0000
14342005.02.15 18:00close7170.701.29791.29540.000056.004354.96
14352005.02.15 18:18sell7180.701.29851.30020.0000
14362005.02.15 19:00s/l7180.701.30021.30020.0000-119.004235.96
14372005.02.15 19:00sell7190.701.30221.30390.0000
14382005.02.15 19:04close7190.701.30131.30390.000063.004298.96
14392005.02.15 19:59sell7200.701.30251.30420.0000
14402005.02.15 20:00close7200.701.30041.30420.0000147.004445.96
14412005.02.15 20:08buy7210.701.30111.29940.0000
14422005.02.15 21:20close7210.701.30211.29940.000070.004515.96
14432005.02.15 23:59sell7220.701.30271.30440.0000
14442005.02.16 01:26close7220.701.30141.30440.000094.804610.77
14452005.02.16 09:00sell7230.701.30221.30390.0000
14462005.02.16 09:58close7230.701.30111.30390.000077.004687.77
14472005.02.16 09:59sell7240.701.30281.30450.0000
14482005.02.16 10:00close7240.701.30131.30450.0000105.004792.77
14492005.02.16 17:00buy7250.701.29831.29660.0000
14502005.02.16 17:11close7250.701.29941.29660.000077.004869.77
14512005.02.16 17:11buy7260.701.29951.29780.0000
14522005.02.16 17:30s/l7260.701.29781.29780.0000-119.004750.77
14532005.02.16 17:30buy7270.701.29791.29620.0000
14542005.02.16 17:39close7270.701.29931.29620.000098.004848.77
14552005.02.16 17:39buy7280.701.29931.29760.0000
14562005.02.16 19:00close7280.701.30191.29760.0000182.005030.77
14572005.02.16 22:07buy7290.801.30241.30070.0000
14582005.02.17 02:00close7290.801.30371.30070.000086.115116.87
14592005.02.17 18:00sell7300.801.30701.30870.0000
14602005.02.17 18:48s/l7300.801.30871.30870.0000-136.004980.87
14612005.02.17 18:48sell7310.801.30861.31030.0000
14622005.02.17 21:00close7310.801.30731.31030.0000104.005084.87
14632005.02.18 08:06sell7320.801.30791.30960.0000
14642005.02.18 08:44close7320.801.30691.30960.000080.005164.87
14652005.02.18 12:00buy7330.801.30411.30240.0000
14662005.02.18 14:30s/l7330.801.30241.30240.0000-136.005028.87
14672005.02.18 14:59sell7340.801.30471.30640.0000
14682005.02.18 16:00s/l7340.801.30641.30640.0000-136.004892.87
14692005.02.18 16:00sell7350.701.30651.30820.0000
14702005.02.18 16:11close7350.701.30531.30820.000084.004976.87
14712005.02.18 16:45sell7360.801.30661.30830.0000
14722005.02.18 17:15close7360.801.30591.30830.000056.005032.87
14732005.02.18 17:21buy7370.801.30571.30400.0000
14742005.02.18 17:28close7370.801.30641.30400.000056.005088.87
14752005.02.21 14:00buy7380.801.30531.30360.0000
14762005.02.21 16:00close7380.801.30601.30360.000056.005144.87
14772005.02.22 04:59sell7390.801.31011.31180.0000
14782005.02.22 05:00s/l7390.801.31181.31180.0000-136.005008.87
14792005.02.22 05:00sell7400.801.31351.31520.0000
14802005.02.22 05:13s/l7400.801.31521.31520.0000-136.004872.87
14812005.02.22 05:13sell7410.701.31501.31670.0000
14822005.02.22 07:00s/l7410.701.31671.31670.0000-119.004753.87
14832005.02.22 07:00sell7420.701.31711.31880.0000
14842005.02.22 09:00s/l7420.701.31881.31880.0000-119.004634.87
14852005.02.22 09:09sell7430.701.31801.31970.0000
14862005.02.22 12:00s/l7430.701.31971.31970.0000-119.004515.87
14872005.02.22 13:00buy7440.701.32051.31880.0000
14882005.02.22 14:04s/l7440.701.31881.31880.0000-119.004396.87
14892005.02.22 14:04buy7450.701.31881.31710.0000
14902005.02.22 14:17close7450.701.31941.31710.000042.004438.87
14912005.02.22 14:17buy7460.701.31951.31780.0000
14922005.02.22 14:19close7460.701.32001.31780.000035.004473.87
14932005.02.22 14:47buy7470.701.31991.31820.0000
14942005.02.22 14:55close7470.701.32041.31820.000035.004508.87
14952005.02.22 14:59buy7480.701.31921.31750.0000
14962005.02.22 15:00close7480.701.32041.31750.000084.004592.87
14972005.02.22 18:00sell7490.701.32331.32500.0000
14982005.02.22 20:00s/l7490.701.32501.32500.0000-119.004473.87
14992005.02.23 00:00buy7500.701.32571.32400.0000
15002005.02.23 01:15close7500.701.32631.32400.000042.014515.88
15012005.02.23 02:00buy7510.701.32501.32330.0000
15022005.02.23 04:00close7510.701.32641.32330.000098.014613.89
15032005.02.23 04:01sell7520.701.32661.32830.0000
15042005.02.23 04:05close7520.701.32581.32830.000056.004669.89
15052005.02.23 04:59sell7530.701.32681.32850.0000
15062005.02.23 05:00close7530.701.32381.32850.0000210.004879.89
15072005.02.23 05:00buy7540.701.32371.32200.0000
15082005.02.23 09:00s/l7540.701.32201.32200.0000-119.004760.89
15092005.02.23 21:00sell7550.701.32291.32460.0000
15102005.02.23 21:37close7550.701.32161.32460.000091.004851.89
15112005.02.23 21:59sell7560.701.32321.32490.0000
15122005.02.23 22:00close7560.701.32121.32490.0000140.004991.89
15132005.02.24 08:09buy7570.801.32301.32130.0000
15142005.02.24 09:33close7570.801.32421.32130.000095.995087.88
15152005.02.24 14:00buy7580.801.32601.32430.0000
15162005.02.24 15:00s/l7580.801.32431.32430.0000-136.004951.88
15172005.02.24 15:00buy7590.701.32381.32210.0000
15182005.02.24 15:16close7590.701.32491.32210.000076.995028.87
15192005.02.24 15:37buy7600.801.32311.32140.0000
15202005.02.24 16:12s/l7600.801.32141.32140.0000-136.004892.87
15212005.02.24 16:12buy7610.701.32161.31990.0000
15222005.02.24 16:18close7610.701.32221.31990.000042.004934.87
15232005.02.24 16:22buy7620.701.32181.32010.0000
15242005.02.24 17:03s/l7620.701.32011.32010.0000-119.004815.87
15252005.02.24 20:02buy7630.701.32061.31890.0000
15262005.02.25 01:00s/l7630.701.31891.31890.0000-124.224691.66
15272005.02.25 01:04buy7640.701.31861.31690.0000
15282005.02.25 01:57close7640.701.31981.31690.000083.994775.65
15292005.02.25 05:03buy7650.701.31981.31810.0000
15302005.02.25 10:12close7650.701.32071.31810.000063.004838.65
15312005.02.25 12:00buy7660.701.31681.31510.0000
15322005.02.25 12:49s/l7660.701.31511.31510.0000-119.004719.65
15332005.02.25 12:49buy7670.701.31511.31340.0000
15342005.02.25 12:59close7670.701.31651.31340.000098.004817.65
15352005.02.25 15:00sell7680.701.31951.32120.0000
15362005.02.25 15:50close7680.701.31821.32120.000091.004908.65
15372005.02.25 17:17sell7690.701.31981.32150.0000
15382005.02.25 17:53close7690.701.31881.32150.000070.004978.65
15392005.02.25 19:00sell7700.801.32261.32430.0000
15402005.02.25 21:00s/l7700.801.32431.32430.0000-136.004842.65
15412005.02.28 12:03buy7710.701.32581.32410.0000
15422005.02.28 15:00close7710.701.32681.32410.000070.004912.65
15432005.02.28 16:00buy7720.701.32501.32330.0000
15442005.02.28 16:11close7720.701.32611.32330.000077.004989.65
15452005.02.28 16:59buy7730.801.32551.32380.0000
15462005.02.28 17:00close7730.801.32711.32380.0000128.005117.65
15472005.03.01 03:59buy7740.801.32081.31910.0000
15482005.03.01 04:00s/l7740.801.31911.31910.0000-136.004981.65
15492005.03.01 04:01buy7750.801.31821.31650.0000
15502005.03.01 04:31close7750.801.31891.31650.000056.005037.65
15512005.03.01 09:10buy7760.801.31871.31700.0000
15522005.03.01 09:39close7760.801.31951.31700.000064.005101.65
15532005.03.01 15:00buy7770.801.31931.31760.0000
15542005.03.01 19:00s/l7770.801.31761.31760.0000-136.004965.65
15552005.03.02 02:12buy7780.801.31621.31450.0000
15562005.03.02 06:00close7780.801.31691.31450.000056.005021.65
15572005.03.02 07:00buy7790.801.31591.31420.0000
15582005.03.02 07:30close7790.801.31671.31420.000064.015085.66
15592005.03.02 07:59buy7800.801.31591.31420.0000
15602005.03.02 08:11close7800.801.31691.31420.000079.995165.65
15612005.03.02 08:13sell7810.801.31671.31840.0000
15622005.03.02 10:00close7810.801.31391.31840.0000224.005389.65
15632005.03.02 10:00buy7820.801.31391.31220.0000
15642005.03.02 11:00s/l7820.801.31221.31220.0000-136.005253.65
15652005.03.02 11:00buy7830.801.31081.30910.0000
15662005.03.02 12:35close7830.801.31141.30910.000048.005301.65
15672005.03.02 15:00buy7840.801.30921.30750.0000
15682005.03.02 15:16close7840.801.31011.30750.000072.015373.66
15692005.03.02 15:22buy7850.801.30991.30820.0000
15702005.03.02 15:22close7850.801.31081.30820.000072.005445.66
15712005.03.02 16:01sell7860.801.31141.31310.0000
15722005.03.02 16:59close7860.801.31001.31310.0000112.005557.66
15732005.03.02 17:00sell7870.801.31141.31310.0000
15742005.03.02 17:29s/l7870.801.31311.31310.0000-136.005421.66
15752005.03.02 17:29sell7880.801.31301.31470.0000
15762005.03.02 17:59close7880.801.31171.31470.0000104.005525.66
15772005.03.02 18:00sell7890.801.31261.31430.0000
15782005.03.02 20:01close7890.801.31191.31430.000055.985581.64
15792005.03.03 10:00sell7900.801.31351.31520.0000
15802005.03.03 11:00s/l7900.801.31521.31520.0000-136.005445.64
15812005.03.03 13:00buy7910.801.31401.31230.0000
15822005.03.03 13:41close7910.801.31521.31230.000096.005541.64
15832005.03.03 15:01buy7920.801.31351.31180.0000
15842005.03.03 16:06s/l7920.801.31181.31180.0000-136.005405.64
15852005.03.03 17:00buy7930.801.31261.31090.0000
15862005.03.03 17:11close7930.801.31321.31090.000048.005453.64
15872005.03.03 17:11buy7940.801.31331.31160.0000
15882005.03.03 20:00s/l7940.801.31161.31160.0000-136.005317.64
15892005.03.04 16:00sell7950.801.32151.32320.0000
15902005.03.04 16:14close7950.801.32081.32320.000056.005373.64
15912005.03.04 16:14sell7960.801.32071.32240.0000
15922005.03.04 16:59s/l7960.801.32241.32240.0000-136.005237.64
15932005.03.04 16:59sell7970.801.32221.32390.0000
15942005.03.04 17:00s/l7970.801.32391.32390.0000-136.005101.64
15952005.03.04 17:00sell7980.801.32401.32570.0000
15962005.03.07 04:28close7980.801.32311.32570.000076.355177.98
15972005.03.07 09:02buy7990.801.32271.32100.0000
15982005.03.07 09:59close7990.801.32341.32100.000056.005233.98
15992005.03.07 10:00buy8000.801.32221.32050.0000
16002005.03.07 10:59close8000.801.32281.32050.000048.005281.98
16012005.03.07 10:59buy8010.801.32231.32060.0000
16022005.03.07 13:00s/l8010.801.32061.32060.0000-136.005145.98
16032005.03.07 15:00buy8020.801.31891.31720.0000
16042005.03.07 17:03close8020.801.31961.31720.000056.005201.98
16052005.03.08 08:07buy8030.801.32151.31980.0000
16062005.03.08 08:23close8030.801.32221.31980.000056.005257.98
16072005.03.08 08:26buy8040.801.32231.32060.0000
16082005.03.08 08:46close8040.801.32301.32060.000056.005313.98
16092005.03.08 08:59buy8050.801.32171.32000.0000
16102005.03.08 09:00close8050.801.32351.32000.0000143.995457.97
16112005.03.08 09:01sell8060.801.32371.32540.0000
16122005.03.08 10:00s/l8060.801.32541.32540.0000-136.005321.97
16132005.03.08 11:00buy8070.801.32401.32230.0000
16142005.03.08 12:19close8070.801.32491.32230.000072.005393.97
16152005.03.08 14:30buy8080.801.32411.32240.0000
16162005.03.08 14:47close8080.801.32511.32240.000080.005473.97
16172005.03.08 15:02sell8090.801.32581.32750.0000
16182005.03.08 16:00s/l8090.801.32751.32750.0000-136.005337.97
16192005.03.08 16:00sell8100.801.33151.33320.0000
16202005.03.08 16:30s/l8100.801.33321.33320.0000-136.005201.97
16212005.03.08 16:30sell8110.801.33301.33470.0000
16222005.03.08 16:37close8110.801.33211.33470.000072.005273.97
16232005.03.08 16:37sell8120.801.33191.33360.0000
16242005.03.08 17:00s/l8120.801.33361.33360.0000-136.005137.97
16252005.03.08 17:00sell8130.801.33421.33590.0000
16262005.03.08 19:00close8130.801.33291.33590.0000104.005241.97
16272005.03.09 01:00buy8140.801.33451.33280.0000
16282005.03.09 01:08close8140.801.33541.33280.000072.005313.97
16292005.03.09 14:00buy8150.801.33711.33540.0000
16302005.03.09 14:00s/l8150.801.33541.33540.0000-136.005177.97
16312005.03.09 14:00buy8160.801.33551.33380.0000
16322005.03.09 17:03close8160.801.33681.33380.0000104.005281.97
16332005.03.09 18:36sell8170.801.33901.34070.0000
16342005.03.09 19:00s/l8170.801.34071.34070.0000-136.005145.97
16352005.03.09 21:00buy8180.801.34011.33840.0000
16362005.03.09 21:19close8180.801.34061.33840.000040.005185.97
16372005.03.09 21:25buy8190.801.34021.33850.0000
16382005.03.09 22:00s/l8190.801.33851.33850.0000-136.005049.97
16392005.03.09 22:00buy8200.801.33861.33690.0000
16402005.03.10 03:00close8200.801.33981.33690.000078.115128.08
16412005.03.10 03:00sell8210.801.34111.34280.0000
16422005.03.10 03:40close8210.801.33991.34280.000096.005224.08
16432005.03.10 03:40sell8220.801.34131.34300.0000
16442005.03.10 03:40close8220.801.34031.34300.000080.005304.08
16452005.03.10 03:42sell8230.801.34121.34290.0000
16462005.03.10 03:42close8230.801.34011.34290.000088.005392.08
16472005.03.10 03:43sell8240.801.34111.34280.0000
16482005.03.10 03:49close8240.801.33981.34280.0000104.005496.08
16492005.03.10 03:53sell8250.801.34131.34300.0000
16502005.03.10 04:37s/l8250.801.34301.34300.0000-136.005360.08
16512005.03.10 12:00buy8260.801.34041.33870.0000
16522005.03.10 12:09close8260.801.34141.33870.000080.005440.08
16532005.03.10 12:59buy8270.801.34061.33890.0000
16542005.03.10 13:00close8270.801.34191.33890.0000104.005544.08
16552005.03.10 16:54buy8280.801.34061.33890.0000
16562005.03.10 17:46close8280.801.34171.33890.000088.005632.08
16572005.03.10 21:00buy8290.801.34261.34090.0000
16582005.03.11 01:00close8290.801.34381.34090.000090.045722.12
16592005.03.11 15:08buy8300.901.34041.33870.0000
16602005.03.11 15:09close8300.901.34171.33870.0000117.005839.12
16612005.03.11 15:23sell8310.901.34461.34630.0000
16622005.03.11 15:24close8310.901.34341.34630.0000108.005947.12
16632005.03.11 15:35sell8320.901.34431.34600.0000
16642005.03.11 15:35close8320.901.34311.34600.0000108.006055.12
16652005.03.11 15:36sell8330.901.34431.34600.0000
16662005.03.11 15:39close8330.901.34331.34600.000090.006145.12
16672005.03.11 16:01sell8340.901.34351.34520.0000
16682005.03.11 17:00s/l8340.901.34521.34520.0000-153.005992.12
16692005.03.14 03:00buy8350.901.34551.34380.0000
16702005.03.14 08:00s/l8350.901.34381.34380.0000-153.005839.12
16712005.03.14 14:03buy8360.901.33831.33660.0000
16722005.03.14 15:00close8360.901.33941.33660.000099.005938.12
16732005.03.14 16:00buy8370.901.33821.33650.0000
16742005.03.14 16:03close8370.901.33881.33650.000054.015992.13
16752005.03.14 16:20buy8380.901.33831.33660.0000
16762005.03.14 17:16s/l8380.901.33661.33660.0000-153.005839.13
16772005.03.14 18:18buy8390.901.33441.33270.0000
16782005.03.14 18:52close8390.901.33551.33270.000099.005938.13
16792005.03.15 09:59buy8400.901.33481.33310.0000
16802005.03.15 10:00close8400.901.33561.33310.000071.996010.12
16812005.03.15 12:11sell8410.901.33871.34040.0000
16822005.03.15 15:00s/l8410.901.34041.34040.0000-153.005857.12
16832005.03.15 16:00buy8420.901.33671.33500.0000
16842005.03.15 16:00s/l8420.901.33501.33500.0000-153.005704.12
16852005.03.15 16:00buy8430.901.33221.33050.0000
16862005.03.15 17:01s/l8430.901.33051.33050.0000-153.005551.12
16872005.03.15 23:00buy8440.801.33071.32900.0000
16882005.03.15 23:46close8440.801.33131.32900.000048.005599.12
16892005.03.16 11:00buy8450.801.33511.33340.0000
16902005.03.16 11:09close8450.801.33571.33340.000048.005647.12
16912005.03.16 11:50buy8460.801.33521.33350.0000
16922005.03.16 12:43close8460.801.33641.33350.000096.005743.12
16932005.03.16 13:00sell8470.901.33751.33920.0000
16942005.03.16 13:27s/l8470.901.33921.33920.0000-153.005590.12
16952005.03.16 13:27sell8480.801.33901.34070.0000
16962005.03.16 13:35close8480.801.33831.34070.000056.005646.12
16972005.03.16 13:36sell8490.801.33821.33990.0000
16982005.03.16 15:00s/l8490.801.33991.33990.0000-136.005510.12
16992005.03.16 15:00sell8500.801.34221.34390.0000
17002005.03.16 15:07close8500.801.34091.34390.0000104.015614.13
17012005.03.16 15:10sell8510.801.34151.34320.0000
17022005.03.16 15:48s/l8510.801.34321.34320.0000-136.005478.13
17032005.03.16 15:48sell8520.801.34301.34470.0000
17042005.03.16 16:08close8520.801.34171.34470.0000103.995582.12
17052005.03.16 18:03buy8530.801.34201.34030.0000
17062005.03.16 19:06s/l8530.801.34031.34030.0000-136.005446.12
17072005.03.17 12:00buy8540.801.33721.33550.0000
17082005.03.17 12:42close8540.801.33871.33550.0000120.005566.12
17092005.03.17 15:00buy8550.801.33511.33340.0000
17102005.03.17 15:25close8550.801.33631.33340.000095.995662.11
17112005.03.17 15:25buy8560.801.33611.33440.0000
17122005.03.17 17:00close8560.801.33741.33440.0000104.005766.11
17132005.03.18 10:00buy8570.901.33191.33020.0000
17142005.03.18 14:59s/l8570.901.33021.33020.0000-153.005613.11
17152005.03.18 14:59buy8580.801.32991.32820.0000
17162005.03.18 15:00s/l8580.801.32821.32820.0000-136.005477.11
17172005.03.18 17:00sell8590.801.32881.33050.0000
17182005.03.18 17:12close8590.801.32811.33050.000056.005533.11
17192005.03.18 18:00sell8600.801.33101.33270.0000
17202005.03.21 03:00close8600.801.32801.33270.0000244.355777.45
17212005.03.21 03:00buy8610.901.32811.32640.0000
17222005.03.21 04:00s/l8610.901.32641.32640.0000-153.005624.45
17232005.03.21 08:03sell8620.801.32691.32860.0000
17242005.03.21 08:33close8620.801.32581.32860.000088.005712.45
17252005.03.21 09:00buy8630.901.32241.32070.0000
17262005.03.21 13:00s/l8630.901.32071.32070.0000-153.005559.45
17272005.03.21 14:59sell8640.801.32051.32220.0000
17282005.03.21 15:00close8640.801.31831.32220.0000176.005735.45
17292005.03.21 23:09buy8650.901.31631.31460.0000
17302005.03.22 03:00close8650.901.31721.31460.000074.295809.74
17312005.03.22 10:56sell8660.901.31771.31940.0000
17322005.03.22 16:00s/l8660.901.31941.31940.0000-153.005656.74
17332005.03.22 21:00buy8670.901.30891.30720.0000
17342005.03.22 21:05s/l8670.901.30721.30720.0000-153.005503.74
17352005.03.22 21:05buy8680.801.30711.30540.0000
17362005.03.22 21:24close8680.801.30831.30540.000095.995599.73
17372005.03.22 21:24buy8690.901.30821.30650.0000
17382005.03.23 10:59s/l8690.901.30651.30650.0000-159.715440.02
17392005.03.23 12:00sell8700.801.30491.30660.0000
17402005.03.23 12:28close8700.801.30421.30660.000055.995496.01
17412005.03.23 12:28sell8710.801.30451.30620.0000
17422005.03.23 12:35close8710.801.30381.30620.000056.005552.01
17432005.03.23 12:35sell8720.901.30371.30540.0000
17442005.03.23 15:00close8720.901.30211.30540.0000144.005696.01
17452005.03.23 18:05buy8730.901.29921.29750.0000
17462005.03.23 18:59close8730.901.30031.29750.000099.005795.01
17472005.03.24 11:00buy8740.901.29991.29820.0000
17482005.03.24 12:00s/l8740.901.29821.29820.0000-153.005642.01
17492005.03.28 05:18sell8750.901.29151.29320.0000
17502005.03.28 05:27close8750.901.29081.29320.000062.995705.00
17512005.03.28 07:44sell8760.901.29181.29350.0000
17522005.03.28 07:46close8760.901.29121.29350.000054.005759.00
17532005.03.28 10:30sell8770.901.29201.29370.0000
17542005.03.28 10:38close8770.901.29141.29370.000054.005813.00
17552005.03.28 12:05buy8780.901.29111.28940.0000
17562005.03.28 12:07close8780.901.29171.28940.000054.005867.00
17572005.03.28 15:53buy8790.901.28711.28540.0000
17582005.03.28 16:06close8790.901.28811.28540.000090.005957.00
17592005.03.28 16:22sell8800.901.28911.29080.0000
17602005.03.28 16:24close8800.901.28841.29080.000062.996019.99
17612005.03.28 16:32sell8810.901.28911.29080.0000
17622005.03.28 16:37close8810.901.28841.29080.000063.006082.99
17632005.03.28 16:41sell8820.901.28911.29080.0000
17642005.03.28 16:50close8820.901.28841.29080.000063.006145.99
17652005.03.29 02:31sell8831.001.29081.29250.0000
17662005.03.29 03:06s/l8831.001.29251.29250.0000-170.005975.99
17672005.03.29 18:46buy8840.901.29031.28860.0000
17682005.03.29 19:09close8840.901.29171.28860.0000126.006101.99
17692005.03.30 15:59sell8850.901.29741.29910.0000
17702005.03.30 16:00close8850.901.29641.29910.000090.006191.99
17712005.03.30 17:56buy8861.001.29451.29280.0000
17722005.03.30 19:51close8861.001.29571.29280.0000120.006311.99
17732005.03.30 20:50buy8871.001.29481.29310.0000
17742005.03.30 21:17s/l8871.001.29311.29310.0000-170.006141.99
17752005.03.30 22:52buy8881.001.29151.28980.0000
17762005.03.30 23:35close8881.001.29241.28980.000090.006231.99
17772005.03.31 12:08buy8891.001.29511.29340.0000
17782005.03.31 12:37close8891.001.29581.29340.000070.006301.99
17792005.03.31 15:31sell8901.001.30031.30200.0000
17802005.03.31 15:31close8901.001.29881.30200.0000150.006451.99
17812005.03.31 15:32sell8911.001.29891.30060.0000
17822005.03.31 16:16s/l8911.001.30061.30060.0000-170.006281.99
17832005.04.01 15:30sell8921.001.29961.30130.0000
17842005.04.01 15:30s/l8921.001.30131.30130.0000-170.006111.99
17852005.04.01 15:30sell8930.901.30381.30550.0000
17862005.04.01 15:30close8930.901.30191.30550.0000171.006282.99
17872005.04.01 15:30sell8941.001.30381.30550.0000
17882005.04.01 15:30s/l8941.001.30551.30550.0000-170.006112.99
17892005.04.01 15:30sell8950.901.30591.30760.0000
17902005.04.01 15:30close8950.901.30151.30760.0000396.006508.99
17912005.04.01 15:30sell8961.001.30241.30410.0000
17922005.04.01 15:30s/l8961.001.30411.30410.0000-170.006338.99
17932005.04.01 15:30sell8971.001.30491.30660.0000
17942005.04.01 15:30close8971.001.30051.30660.0000440.006778.99
17952005.04.01 15:30sell8981.001.30241.30410.0000
17962005.04.01 15:30s/l8981.001.30411.30410.0000-170.006608.99
17972005.04.01 15:30sell8991.001.30491.30660.0000
17982005.04.01 15:30close8991.001.30191.30660.0000300.006908.99
17992005.04.01 15:30sell9001.101.30391.30560.0000
18002005.04.01 15:32close9001.101.30291.30560.0000110.007018.99
18012005.04.01 15:32sell9011.101.30371.30540.0000
18022005.04.01 15:39close9011.101.30201.30540.0000187.007205.99
18032005.04.01 15:39sell9021.101.30171.30340.0000
18042005.04.01 15:39s/l9021.101.30341.30340.0000-187.007018.99
18052005.04.01 15:39sell9031.101.30331.30500.0000
18062005.04.01 15:39close9031.101.30201.30500.0000143.007161.99
18072005.04.01 15:40sell9041.101.30171.30340.0000
18082005.04.01 15:41s/l9041.101.30341.30340.0000-187.006974.99
18092005.04.01 15:41sell9051.101.30331.30500.0000
18102005.04.01 15:45close9051.101.30231.30500.0000110.017085.00
18112005.04.01 15:45sell9061.101.30231.30400.0000
18122005.04.01 15:58close9061.101.30101.30400.0000143.007228.00
18132005.04.01 15:58sell9071.101.30151.30320.0000
18142005.04.01 15:59close9071.101.30041.30320.0000121.017349.01
18152005.04.01 15:59sell9081.101.30081.30250.0000
18162005.04.01 16:07close9081.101.29951.30250.0000143.017492.02
18172005.04.01 16:12buy9091.201.29781.29610.0000
18182005.04.01 16:30s/l9091.201.29611.29610.0000-204.007288.02
18192005.04.01 16:30buy9101.101.29621.29450.0000
18202005.04.01 16:31close9101.101.29741.29450.0000132.007420.02
18212005.04.01 16:31buy9111.101.29721.29550.0000
18222005.04.01 17:00s/l9111.101.29551.29550.0000-187.007233.02
18232005.04.04 03:00sell9121.101.28971.29140.0000
18242005.04.04 09:45close9121.101.28831.29140.0000154.007387.02
18252005.04.04 16:00buy9131.201.28481.28310.0000
18262005.04.04 17:00s/l9131.201.28311.28310.0000-204.007183.02
18272005.04.05 08:01buy9141.101.28211.28040.0000
18282005.04.05 08:01close9141.101.28261.28040.000054.997238.01
18292005.04.05 08:01buy9151.101.28211.28040.0000
18302005.04.05 08:02close9151.101.28261.28040.000054.997293.00
18312005.04.05 08:08buy9161.101.28221.28050.0000
18322005.04.05 08:13close9161.101.28291.28050.000077.007370.00
18332005.04.05 08:33buy9171.101.28211.28040.0000
18342005.04.05 14:10s/l9171.101.28041.28040.0000-187.007183.00
18352005.04.05 15:00sell9181.101.28511.28680.0000
18362005.04.05 17:00close9181.101.28391.28680.0000132.007315.00
18372005.04.06 00:00buy9191.101.28551.28380.0000
18382005.04.06 04:21close9191.101.28641.28380.000099.017414.01
18392005.04.06 09:00buy9201.201.28741.28570.0000
18402005.04.06 09:56close9201.201.28831.28570.0000108.007522.01
18412005.04.06 14:00buy9211.201.28781.28610.0000
18422005.04.06 15:00s/l9211.201.28611.28610.0000-204.007318.01
18432005.04.06 15:00buy9221.101.28541.28370.0000
18442005.04.06 15:41close9221.101.28641.28370.0000110.007428.01
18452005.04.06 15:59buy9231.201.28561.28390.0000
18462005.04.06 16:00close9231.201.28641.28390.000096.007524.01
18472005.04.06 16:59sell9241.201.28641.28810.0000
18482005.04.06 17:00close9241.201.28521.28810.0000144.007668.01
18492005.04.06 17:01buy9251.201.28581.28410.0000
18502005.04.06 18:25close9251.201.28701.28410.0000144.007812.01
18512005.04.06 20:34buy9261.201.28781.28610.0000
18522005.04.06 21:00close9261.201.28891.28610.0000132.017944.02
18532005.04.06 21:00buy9271.201.28761.28590.0000
18542005.04.07 05:13close9271.201.28851.28590.000081.158025.18
18552005.04.07 05:21sell9281.201.28871.29040.0000
18562005.04.07 08:00s/l9281.201.29041.29040.0000-204.007821.18
18572005.04.07 10:02sell9291.201.29341.29510.0000
18582005.04.07 10:14close9291.201.29261.29510.000096.007917.18
18592005.04.07 11:19buy9301.201.29161.28990.0000
18602005.04.07 11:59close9301.201.29271.28990.0000132.018049.19
18612005.04.07 20:00buy9311.301.28601.28430.0000
18622005.04.08 01:35s/l9311.301.28431.28430.0000-230.697818.50
18632005.04.08 09:00buy9321.201.28141.27970.0000
18642005.04.08 09:25close9321.201.28231.27970.0000108.017926.51
18652005.04.08 09:59buy9331.201.28141.27970.0000
18662005.04.08 10:00close9331.201.28221.27970.000096.008022.51
18672005.04.08 18:00sell9341.201.28811.28980.0000
18682005.04.08 18:00s/l9341.201.28981.28980.0000-204.007818.51
18692005.04.08 18:00sell9351.201.29121.29290.0000
18702005.04.08 21:38s/l9351.201.29291.29290.0000-204.007614.51
18712005.04.11 04:01buy9361.201.29161.28990.0000
18722005.04.11 05:00close9361.201.29301.28990.0000168.017782.52
18732005.04.11 11:00sell9371.201.29671.29840.0000
18742005.04.11 13:00close9371.201.29561.29840.0000132.007914.52
18752005.04.11 15:04buy9381.201.29591.29420.0000
18762005.04.11 18:00close9381.201.29701.29420.0000132.018046.53
18772005.04.11 19:00sell9391.201.29911.30080.0000
18782005.04.11 21:00close9391.201.29811.30080.0000120.008166.53
18792005.04.11 22:03buy9401.301.29761.29590.0000
18802005.04.12 04:59close9401.301.29861.29590.0000120.318286.83
18812005.04.12 10:03buy9411.301.29881.29710.0000
18822005.04.12 10:08close9411.301.29961.29710.0000104.018390.84
18832005.04.12 10:46buy9421.301.29881.29710.0000
18842005.04.12 15:00s/l9421.301.29711.29710.0000-221.008169.84
18852005.04.12 16:00buy9431.301.28931.28760.0000
18862005.04.12 17:06s/l9431.301.28761.28760.0000-221.007948.84
18872005.04.12 18:00buy9441.201.28731.28560.0000
18882005.04.12 18:49close9441.201.28821.28560.0000108.008056.84
18892005.04.13 15:00buy9451.301.28841.28670.0000
18902005.04.13 16:00s/l9451.301.28671.28670.0000-221.007835.84
18912005.04.13 17:05sell9461.201.28961.29130.0000
18922005.04.13 18:00s/l9461.201.29131.29130.0000-204.007631.84
18932005.04.14 12:00buy9471.201.28431.28260.0000
18942005.04.14 13:00s/l9471.201.28261.28260.0000-204.007427.84
18952005.04.14 13:00buy9481.201.28281.28110.0000
18962005.04.14 15:00s/l9481.201.28111.28110.0000-204.007223.84
18972005.04.14 15:00buy9491.101.28111.27940.0000
18982005.04.14 16:00s/l9491.101.27941.27940.0000-187.007036.84
18992005.04.15 02:00sell9501.101.28111.28280.0000
19002005.04.15 05:01close9501.101.28011.28280.0000109.997146.83
19012005.04.15 12:00buy9511.101.28261.28090.0000
19022005.04.15 12:42close9511.101.28381.28090.0000132.017278.84
19032005.04.15 18:11buy9521.101.29221.29050.0000
19042005.04.15 20:00s/l9521.101.29051.29050.0000-187.007091.84
19052005.04.15 20:00buy9531.101.29061.28890.0000
19062005.04.15 22:00close9531.101.29191.28890.0000143.007234.84
19072005.04.18 03:00buy9541.101.28901.28730.0000
19082005.04.18 09:00close9541.101.29361.28730.0000506.007740.84
19092005.04.18 14:00buy9551.201.29741.29570.0000
19102005.04.18 16:00close9551.201.29871.29570.0000156.007896.84
19112005.04.18 17:00sell9561.201.30101.30270.0000
19122005.04.18 18:00s/l9561.201.30271.30270.0000-204.007692.84
19132005.04.18 18:40sell9571.201.30261.30430.0000
19142005.04.18 22:00close9571.201.30131.30430.0000156.007848.84
19152005.04.18 22:02buy9581.201.30151.29980.0000
19162005.04.18 22:57close9581.201.30241.29980.0000108.017956.85
19172005.04.19 10:59sell9591.201.30351.30520.0000
19182005.04.19 11:10close9591.201.29961.30520.0000468.008424.85
19192005.04.19 17:00sell9601.301.30361.30530.0000
19202005.04.19 19:03close9601.301.30241.30530.0000155.988580.83
19212005.04.19 22:00sell9611.301.30701.30870.0000
19222005.04.19 22:33close9611.301.30611.30870.0000117.018697.84
19232005.04.19 22:59sell9621.301.30761.30930.0000
19242005.04.19 23:00close9621.301.30621.30930.0000182.008879.84
19252005.04.20 09:00buy9631.401.30661.30490.0000
19262005.04.20 10:00s/l9631.401.30491.30490.0000-238.008641.84
19272005.04.20 10:00buy9641.301.30431.30260.0000
19282005.04.20 15:00s/l9641.301.30261.30260.0000-221.008420.84
19292005.04.20 15:00buy9651.301.30131.29960.0000
19302005.04.20 15:56close9651.301.30211.29960.0000104.018524.85
19312005.04.20 15:56buy9661.301.30251.30080.0000
19322005.04.20 15:58close9661.301.30331.30080.0000104.008628.85
19332005.04.20 15:59buy9671.301.30131.29960.0000
19342005.04.20 16:00close9671.301.30311.29960.0000234.008862.85
19352005.04.20 17:00sell9681.401.30681.30850.0000
19362005.04.20 17:20s/l9681.401.30851.30850.0000-238.008624.85
19372005.04.20 17:20sell9691.301.30831.31000.0000
19382005.04.20 17:59close9691.301.30701.31000.0000169.008793.85
19392005.04.20 18:00sell9701.301.30791.30960.0000
19402005.04.20 18:17close9701.301.30701.30960.0000116.998910.84
19412005.04.20 21:00buy9711.401.30811.30640.0000
19422005.04.20 21:21close9711.401.30911.30640.0000140.009050.84
19432005.04.20 23:00buy9721.401.30861.30690.0000
19442005.04.21 01:36close9721.401.30931.30690.000066.699117.53
19452005.04.21 06:11buy9731.401.30951.30780.0000
19462005.04.21 08:10close9731.401.31031.30780.0000112.019229.54
19472005.04.21 10:00buy9741.401.30801.30630.0000
19482005.04.21 10:44close9741.401.30921.30630.0000168.009397.54
19492005.04.21 10:59buy9751.401.30831.30660.0000
19502005.04.21 11:00close9751.401.30961.30660.0000182.009579.54
19512005.04.21 12:02buy9761.501.30931.30760.0000
19522005.04.21 14:00s/l9761.501.30761.30760.0000-255.009324.54
19532005.04.21 14:00buy9771.401.30571.30400.0000
19542005.04.21 14:22close9771.401.30671.30400.0000140.019464.55
19552005.04.21 14:22buy9781.401.30681.30510.0000
19562005.04.21 14:42close9781.401.30821.30510.0000196.009660.55
19572005.04.21 14:56buy9791.501.30721.30550.0000
19582005.04.21 15:17close9791.501.30811.30550.0000135.019795.56
19592005.04.21 17:00sell9801.501.31061.31230.0000
19602005.04.21 17:19close9801.501.30971.31230.0000135.019930.57
19612005.04.21 17:59sell9811.501.31081.31250.0000
19622005.04.21 18:00close9811.501.30741.31250.0000510.0010440.57
19632005.04.21 18:00buy9821.601.30771.30600.0000
19642005.04.21 18:00close9821.601.30911.30600.0000223.9910664.56
19652005.04.21 18:00buy9831.601.30881.30710.0000
19662005.04.21 18:00close9831.601.30971.30710.0000144.0010808.56
19672005.04.21 18:59buy9841.701.30741.30570.0000
19682005.04.21 18:59close9841.701.30921.30570.0000306.0011114.56
19692005.04.21 21:05sell9851.701.30551.30720.0000
19702005.04.22 00:44close9851.701.30451.30720.0000179.2611293.82
19712005.04.22 11:00buy9861.701.30571.30400.0000
19722005.04.22 11:23close9861.701.30661.30400.0000153.0211446.84
19732005.04.22 16:00buy9871.801.30781.30610.0000
19742005.04.22 18:04s/l9871.801.30611.30610.0000-306.0011140.84
19752005.04.25 00:49buy9881.701.30471.30300.0000
19762005.04.25 01:02close9881.701.30581.30300.0000186.9911327.83
19772005.04.25 03:00buy9891.701.30111.29940.0000
19782005.04.25 07:35close9891.701.30241.29940.0000221.0011548.83
19792005.04.25 11:00buy9901.801.29831.29660.0000
19802005.04.25 14:00s/l9901.801.29661.29660.0000-306.0011242.83
19812005.04.25 15:00sell9911.701.29751.29920.0000
19822005.04.25 17:06close9911.701.29651.29920.0000170.0011412.83
19832005.04.26 00:01buy9921.801.29881.29710.0000
19842005.04.26 03:00close9921.801.29971.29710.0000161.9811574.81
19852005.04.26 03:04sell9931.801.29961.30130.0000
19862005.04.26 07:26s/l9931.801.30131.30130.0000-306.0011268.81
19872005.04.26 15:16sell9941.701.29941.30110.0000
19882005.04.26 15:48close9941.701.29861.30110.0000136.0011404.81
19892005.04.27 10:00sell9951.801.29241.29410.0000
19902005.04.27 10:57close9951.801.29161.29410.0000144.0111548.82
19912005.04.27 10:59sell9961.801.29231.29400.0000
19922005.04.27 13:49close9961.801.29161.29400.0000126.0111674.83
19932005.04.27 15:00sell9971.801.29741.29910.0000
19942005.04.27 15:31close9971.801.29681.29910.0000108.0011782.83
19952005.04.27 15:31sell9981.801.29641.29810.0000
19962005.04.27 15:59s/l9981.801.29811.29810.0000-306.0011476.83
19972005.04.27 15:59sell9991.801.29791.29960.0000
19982005.04.27 16:05close9991.801.29721.29960.0000125.9911602.82
19992005.04.27 18:00buy10001.801.29391.29220.0000
20002005.04.28 00:00s/l10001.801.29221.29220.0000-346.2611256.56
20012005.04.28 03:00buy10011.701.29231.29060.0000
20022005.04.28 04:00close10011.701.29301.29060.0000119.0111375.57
20032005.04.28 09:05buy10021.801.29181.29010.0000
20042005.04.28 09:16close10021.801.29261.29010.0000143.9811519.55
20052005.04.28 09:29buy10031.801.29181.29010.0000
20062005.04.28 09:43close10031.801.29261.29010.0000143.9811663.53
20072005.04.28 14:00buy10041.801.29111.28940.0000
20082005.04.28 14:30close10041.801.29221.28940.0000198.0011861.53
20092005.04.28 14:30buy10051.801.29101.28930.0000
20102005.04.28 14:30close10051.801.29251.28930.0000269.9812131.51
20112005.04.28 14:34buy10061.901.29101.28930.0000
20122005.04.28 14:34close10061.901.29171.28930.0000133.0012264.51
20132005.04.28 14:34buy10071.901.29101.28930.0000
20142005.04.28 14:35close10071.901.29211.28930.0000209.0012473.51
20152005.04.28 14:47buy10081.901.29101.28930.0000
20162005.04.28 14:55close10081.901.29181.28930.0000151.9812625.49
20172005.04.28 14:55buy10092.001.29101.28930.0000
20182005.04.28 15:05s/l10092.001.28931.28930.0000-340.0012285.49
20192005.04.28 16:57buy10101.901.29071.28900.0000
20202005.04.28 16:59close10101.901.29141.28900.0000132.9912418.48
20212005.04.28 17:07buy10111.901.29101.28930.0000
20222005.04.28 17:57close10111.901.29171.28930.0000133.0212551.50
20232005.04.28 18:51buy10121.901.29011.28840.0000
20242005.04.28 18:59close10121.901.29171.28840.0000304.0012855.50
20252005.04.28 19:00buy10132.001.28981.28810.0000
20262005.04.29 02:26close10132.001.29081.28810.0000185.1113040.62
20272005.04.29 05:00sell10142.001.29231.29400.0000
20282005.04.29 05:07close10142.001.29151.29400.0000159.9913200.61
20292005.04.29 05:59sell10152.001.29231.29400.0000
20302005.04.29 06:00close10152.001.29141.29400.0000179.9913380.60
20312005.04.29 07:44sell10162.101.29321.29490.0000
20322005.04.29 07:59close10162.101.29231.29490.0000188.9813569.58
20332005.04.29 08:00sell10172.101.29391.29560.0000
20342005.04.29 09:00s/l10172.101.29561.29560.0000-357.0013212.58
20352005.04.29 13:00buy10182.001.29551.29380.0000
20362005.04.29 16:00s/l10182.001.29381.29380.0000-340.0012872.58
20372005.04.29 16:00buy10192.001.29261.29090.0000
20382005.04.29 16:03close10192.001.29361.29090.0000199.9913072.57
20392005.04.29 16:20buy10202.001.29261.29090.0000
20402005.04.29 17:00s/l10202.001.29091.29090.0000-340.0012732.57
20412005.04.29 19:00buy10212.001.29061.28890.0000
20422005.04.29 19:17s/l10212.001.28891.28890.0000-340.0012392.57
20432005.04.29 19:17buy10221.901.28901.28730.0000
20442005.04.29 19:59close10221.901.29041.28730.0000266.0012658.57
20452005.04.29 20:00buy10232.001.28661.28490.0000
20462005.05.02 03:00s/l10232.001.28491.28490.0000-354.9112303.66
20472005.05.02 05:04sell10241.901.28511.28680.0000
20482005.05.02 12:19s/l10241.901.28681.28680.0000-323.0011980.66
20492005.05.02 17:00buy10251.901.28401.28230.0000
20502005.05.02 17:23close10251.901.28471.28230.0000133.0112113.67
20512005.05.02 17:59buy10261.901.28401.28230.0000
20522005.05.02 18:00close10261.901.28561.28230.0000303.9912417.66
20532005.05.02 18:01sell10271.901.28571.28740.0000
20542005.05.02 18:24close10271.901.28481.28740.0000171.0012588.66
20552005.05.02 18:59sell10282.001.28571.28740.0000
20562005.05.02 19:00close10282.001.28461.28740.0000220.0012808.66
20572005.05.03 13:55buy10292.001.28591.28420.0000
20582005.05.03 16:00close10292.001.28901.28420.0000620.0013428.66
20592005.05.03 16:00sell10302.101.28891.29060.0000
20602005.05.03 16:26close10302.101.28811.29060.0000168.0113596.67
20612005.05.03 16:28sell10312.101.28831.29000.0000
20622005.05.03 16:55s/l10312.101.29001.29000.0000-357.0013239.67
20632005.05.03 16:55sell10322.101.28991.29160.0000
20642005.05.03 16:58close10322.101.28891.29160.0000209.9913449.66
20652005.05.03 16:58sell10332.101.28871.29040.0000
20662005.05.03 21:00close10332.101.28631.29040.0000504.0213953.68
20672005.05.03 21:00buy10342.201.28621.28450.0000
20682005.05.03 21:06close10342.201.28721.28450.0000219.9914173.67
20692005.05.03 21:57sell10352.201.29091.29260.0000
20702005.05.03 21:57close10352.201.28961.29260.0000286.0014459.67
20712005.05.03 21:57buy10362.201.28811.28640.0000
20722005.05.03 21:57close10362.201.28941.28640.0000286.0114745.68
20732005.05.03 21:57sell10372.301.29091.29260.0000
20742005.05.03 21:57close10372.301.28961.29260.0000299.0015044.68
20752005.05.03 21:57buy10382.301.28811.28640.0000
20762005.05.03 21:57close10382.301.28941.28640.0000299.0015343.68
20772005.05.03 21:57sell10392.401.29091.29260.0000
20782005.05.03 21:57close10392.401.28951.29260.0000336.0115679.69
20792005.05.03 21:59buy10402.401.28681.28510.0000
20802005.05.03 22:00close10402.401.28821.28510.0000336.0016015.69
20812005.05.03 23:01buy10412.501.28721.28550.0000
20822005.05.04 01:00close10412.501.28831.28550.0000256.3416272.03
20832005.05.04 08:05buy10422.501.29561.29390.0000
20842005.05.04 10:00s/l10422.501.29391.29390.0000-425.0015847.03
20852005.05.04 17:17buy10432.401.29421.29250.0000
20862005.05.04 17:59close10432.401.29571.29250.0000359.9916207.02
20872005.05.04 18:00buy10442.501.29311.29140.0000
20882005.05.04 19:09close10442.501.29391.29140.0000200.0116407.03
20892005.05.05 10:00sell10452.501.29721.29890.0000
20902005.05.05 12:26close10452.501.29601.29890.0000299.9916707.02
20912005.05.05 15:59sell10462.601.29651.29820.0000
20922005.05.05 16:00close10462.601.29531.29820.0000312.0117019.03
20932005.05.05 16:00buy10472.601.29481.29310.0000
20942005.05.05 16:21close10472.601.29541.29310.0000155.9817175.01
20952005.05.05 16:37buy10482.701.29471.29300.0000
20962005.05.05 19:01close10482.701.29561.29300.0000243.0017418.01
20972005.05.05 20:00buy10492.701.29421.29250.0000
20982005.05.05 21:13close10492.701.29521.29250.0000269.9917688.00
20992005.05.06 16:09buy10502.801.28451.28280.0000
21002005.05.06 16:15close10502.801.28541.28280.0000251.9917939.99
21012005.05.06 16:35buy10512.801.28451.28280.0000
21022005.05.06 16:56close10512.801.28531.28280.0000223.9818163.97
21032005.05.09 10:10sell10522.801.28161.28330.0000
21042005.05.09 12:00s/l10522.801.28331.28330.0000-476.0017687.97
21052005.05.09 18:59sell10532.801.28381.28550.0000
21062005.05.09 19:06close10532.801.28281.28550.0000279.9917967.96
21072005.05.10 02:04buy10542.801.28411.28240.0000
21082005.05.10 05:06close10542.801.28521.28240.0000307.9918275.95
21092005.05.10 11:00sell10552.801.28471.28640.0000
21102005.05.10 14:43s/l10552.801.28641.28640.0000-476.0017799.95
21112005.05.10 16:30buy10562.801.28551.28380.0000
21122005.05.10 16:42close10562.801.28641.28380.0000251.9918051.94
21132005.05.10 18:20buy10572.801.28661.28490.0000
21142005.05.10 18:28close10572.801.28731.28490.0000196.0118247.95
21152005.05.11 02:00buy10582.801.28771.28600.0000
21162005.05.11 04:00close10582.801.28891.28600.0000336.0018583.95
21172005.05.11 05:00buy10592.901.28731.28560.0000
21182005.05.11 09:00close10592.901.28831.28560.0000290.0118873.96
21192005.05.11 15:00buy10602.901.28021.27850.0000
21202005.05.11 16:03s/l10602.901.27851.27850.0000-493.0018380.96
21212005.05.11 16:03buy10612.901.27861.27690.0000
21222005.05.11 16:08close10612.901.28011.27690.0000435.0018815.96
21232005.05.11 18:00buy10622.901.28031.27860.0000
21242005.05.11 18:05close10622.901.28251.27860.0000637.9719453.93
21252005.05.11 18:05sell10633.001.28251.28420.0000
21262005.05.11 18:06close10633.001.28181.28420.0000209.9719663.90
21272005.05.12 00:02buy10643.101.28061.27890.0000
21282005.05.12 00:58close10643.101.28151.27890.0000278.9819942.88
21292005.05.12 06:00sell10653.101.28071.28240.0000
21302005.05.12 06:32close10653.101.27981.28240.0000278.9820221.86
21312005.05.12 06:59sell10663.201.28071.28240.0000
21322005.05.12 07:00close10663.201.27941.28240.0000416.0120637.87
21332005.05.12 07:03buy10673.201.27911.27740.0000
21342005.05.12 09:00s/l10673.201.27741.27740.0000-544.0020093.87
21352005.05.12 14:03buy10683.101.27701.27530.0000
21362005.05.12 15:00s/l10683.101.27531.27530.0000-527.0019566.87
21372005.05.12 15:00buy10693.101.27211.27040.0000
21382005.05.12 16:00s/l10693.101.27041.27040.0000-527.0019039.87
21392005.05.13 00:50buy10703.001.26761.26590.0000
21402005.05.13 02:27close10703.001.26841.26590.0000239.9819279.85
21412005.05.13 10:01buy10713.001.26721.26550.0000
21422005.05.13 12:01s/l10713.001.26551.26550.0000-510.0018769.85
21432005.05.13 12:01buy10723.001.26371.26200.0000
21442005.05.13 16:56close10723.001.26461.26200.0000269.9819039.83
21452005.05.13 16:57sell10733.001.26421.26590.0000
21462005.05.13 16:59close10733.001.26281.26590.0000419.9919459.82
21472005.05.13 18:04buy10743.101.26361.26190.0000
21482005.05.13 18:12close10743.101.26421.26190.0000186.0019645.82
21492005.05.13 18:21buy10753.101.26351.26180.0000
21502005.05.13 18:59close10753.101.26451.26180.0000310.0219955.84
21512005.05.16 01:00buy10763.201.26021.25850.0000
21522005.05.16 09:32s/l10763.201.25851.25850.0000-544.0019411.84
21532005.05.16 09:32buy10773.101.25871.25700.0000
21542005.05.16 09:44close10773.101.25941.25700.0000216.9819628.82
21552005.05.16 09:44buy10783.101.25941.25770.0000
21562005.05.16 10:15close10783.101.26001.25770.0000186.0119814.83
21572005.05.16 11:04sell10793.101.26031.26200.0000
21582005.05.16 12:15s/l10793.101.26201.26200.0000-527.0019287.83
21592005.05.16 12:59sell10803.101.26151.26320.0000
21602005.05.16 13:00close10803.101.26031.26320.0000372.0019659.83
21612005.05.16 15:00sell10813.101.26291.26460.0000
21622005.05.16 15:00close10813.101.26191.26460.0000310.0019969.83
21632005.05.16 15:01sell10823.201.26291.26460.0000
21642005.05.16 15:02close10823.201.26191.26460.0000319.9920289.82
21652005.05.16 15:08sell10833.201.26291.26460.0000
21662005.05.16 15:26close10833.201.26201.26460.0000287.9820577.80
21672005.05.16 15:33sell10843.301.26281.26450.0000
21682005.05.16 15:59close10843.301.26111.26450.0000561.0021138.80
21692005.05.16 16:00sell10853.301.26341.26510.0000
21702005.05.16 16:39close10853.301.26231.26510.0000363.0021501.80
21712005.05.16 16:59sell10863.401.26351.26520.0000
21722005.05.16 17:00close10863.401.26221.26520.0000442.0021943.80
21732005.05.17 02:00buy10873.501.26251.26080.0000
21742005.05.17 07:00close10873.501.26321.26080.0000245.0122188.81
21752005.05.17 12:10buy10883.501.26511.26340.0000
21762005.05.17 14:00s/l10883.501.26341.26340.0000-595.0021593.81
21772005.05.17 16:49sell10893.401.26361.26530.0000
21782005.05.17 17:04close10893.401.26281.26530.0000272.0221865.83
21792005.05.17 18:01sell10903.501.26431.26600.0000
21802005.05.17 21:00close10903.501.26211.26600.0000770.0422635.87
21812005.05.17 23:48sell10913.601.26081.26250.0000
21822005.05.18 01:25close10913.601.25961.26250.0000451.5623087.43
21832005.05.18 14:00sell10923.701.26261.26430.0000
21842005.05.18 14:22close10923.701.26171.26430.0000332.9823420.41
21852005.05.18 14:32sell10933.701.26271.26440.0000
21862005.05.18 15:00s/l10933.701.26441.26440.0000-629.0022791.41
21872005.05.18 16:00buy10943.601.26171.26000.0000
21882005.05.18 16:12close10943.601.26291.26000.0000432.0023223.41
21892005.05.18 16:21buy10953.701.26291.26120.0000
21902005.05.18 16:50close10953.701.26411.26120.0000443.9723667.38
21912005.05.18 16:50buy10963.701.26441.26270.0000
21922005.05.18 16:59s/l10963.701.26271.26270.0000-629.0023038.38
21932005.05.18 16:59buy10973.701.26211.26040.0000
21942005.05.18 17:00close10973.701.26351.26040.0000517.9923556.37
21952005.05.18 18:00sell10983.701.26581.26750.0000
21962005.05.18 18:50s/l10983.701.26751.26750.0000-629.0022927.37
21972005.05.19 10:00buy10993.601.26641.26470.0000
21982005.05.19 12:33s/l10993.601.26471.26470.0000-612.0022315.37
21992005.05.19 14:00buy11003.501.26351.26180.0000
22002005.05.19 16:42s/l11003.501.26181.26180.0000-595.0021720.37
22012005.05.19 23:19sell11013.401.26451.26620.0000
22022005.05.19 23:45close11013.401.26381.26620.0000237.9621958.33
22032005.05.20 07:03buy11023.501.26361.26190.0000
22042005.05.20 10:18close11023.501.26431.26190.0000244.9722203.30
22052005.05.20 16:00buy11033.501.25571.25400.0000
22062005.05.23 05:41close11033.501.25641.25400.0000218.9222422.21
22072005.05.23 09:00buy11043.601.25391.25220.0000
22082005.05.23 09:40close11043.601.25491.25220.0000359.9922782.20
22092005.05.23 09:59buy11053.601.25401.25230.0000
22102005.05.23 10:00close11053.601.25581.25230.0000648.0023430.20
22112005.05.23 10:00sell11063.701.25581.25750.0000
22122005.05.23 10:06close11063.701.25521.25750.0000222.0023652.20
22132005.05.23 10:59sell11073.801.25591.25760.0000
22142005.05.23 11:00close11073.801.25461.25760.0000494.0424146.24
22152005.05.23 11:00buy11083.901.25451.25280.0000
22162005.05.23 11:52close11083.901.25511.25280.0000234.0024380.24
22172005.05.23 11:59buy11093.901.25461.25290.0000
22182005.05.23 12:02close11093.901.25541.25290.0000311.9824692.22
22192005.05.23 16:00sell11103.901.25731.25900.0000
22202005.05.23 19:00close11103.901.25601.25900.0000507.0125199.23
22212005.05.23 19:03buy11114.001.25611.25440.0000
22222005.05.23 19:29close11114.001.25691.25440.0000320.0425519.27
22232005.05.23 20:00sell11124.101.25791.25960.0000
22242005.05.24 00:00close11124.101.25701.25960.0000391.3025910.58
22252005.05.24 10:03buy11134.101.25931.25760.0000
22262005.05.24 11:00s/l11134.101.25761.25760.0000-697.0025213.58
22272005.05.24 11:00buy11144.001.25771.25600.0000
22282005.05.24 11:59close11144.001.25861.25600.0000360.0025573.58
22292005.05.24 13:33sell11154.101.26101.26270.0000
22302005.05.24 14:00s/l11154.101.26271.26270.0000-697.0024876.58
22312005.05.24 15:03buy11163.901.26141.25970.0000
22322005.05.24 16:05s/l11163.901.25971.25970.0000-663.0024213.58
22332005.05.24 16:05buy11173.801.25971.25800.0000
22342005.05.24 16:20close11173.801.26081.25800.0000418.0024631.58
22352005.05.24 16:59buy11183.901.25971.25800.0000
22362005.05.24 17:09s/l11183.901.25801.25800.0000-663.0023968.58
22372005.05.24 21:00sell11193.801.25861.26030.0000
22382005.05.25 00:00close11193.801.25761.26030.0000400.6424369.22
22392005.05.25 16:00sell11203.901.26101.26270.0000
22402005.05.25 16:40close11203.901.25951.26270.0000585.0124954.23
22412005.05.25 16:59sell11214.001.26101.26270.0000
22422005.05.25 17:00close11214.001.25971.26270.0000520.0425474.27
22432005.05.26 04:00buy11224.001.26011.25840.0000
22442005.05.26 07:00s/l11224.001.25841.25840.0000-680.0024794.27
22452005.05.26 07:00buy11233.901.25671.25500.0000
22462005.05.26 08:01s/l11233.901.25501.25500.0000-663.0024131.27
22472005.05.26 14:00buy11243.901.25271.25100.0000
22482005.05.26 18:00s/l11243.901.25101.25100.0000-663.0023468.27
22492005.05.27 09:22sell11253.701.25351.25520.0000
22502005.05.27 09:59close11253.701.25291.25520.0000221.9923690.26
22512005.05.27 18:00sell11263.801.25701.25870.0000
22522005.05.27 19:00s/l11263.801.25871.25870.0000-646.0023044.26
22532005.05.27 19:00sell11273.701.25851.26020.0000
22542005.05.27 19:17close11273.701.25761.26020.0000332.9823377.24
22552005.05.27 20:02buy11283.701.25751.25580.0000
22562005.05.27 22:23close11283.701.25811.25580.0000221.9623599.20
22572005.05.30 02:01buy11293.801.25191.25020.0000
22582005.05.30 02:22close11293.801.25251.25020.0000227.9623827.16
22592005.05.30 02:59buy11303.801.25191.25020.0000
22602005.05.30 03:00close11303.801.25341.25020.0000569.9924397.15
22612005.05.31 03:02buy11313.901.24551.24380.0000
22622005.05.31 04:00close11313.901.24621.24380.0000272.9824670.13
22632005.05.31 04:00buy11324.001.23931.23760.0000
22642005.05.31 05:01close11324.001.24011.23760.0000319.9624990.09
22652005.05.31 09:00buy11334.001.23731.23560.0000
22662005.05.31 09:11close11334.001.23821.23560.0000359.9825350.07
22672005.05.31 09:11buy11344.101.23821.23650.0000
22682005.05.31 09:20close11344.101.23881.23650.0000245.9625596.03
22692005.05.31 09:24buy11354.101.23851.23680.0000
22702005.05.31 09:34close11354.101.23911.23680.0000246.0025842.03
22712005.05.31 09:43buy11364.201.23851.23680.0000
22722005.05.31 12:00s/l11364.201.23681.23680.0000-714.0025128.03
22732005.05.31 12:00buy11374.101.23531.23360.0000
22742005.05.31 13:00s/l11374.101.23361.23360.0000-697.0024431.03
22752005.05.31 13:00buy11384.001.23201.23030.0000
22762005.05.31 13:57close11384.001.23301.23030.0000399.9924831.02
22772005.05.31 13:58buy11394.001.23301.23130.0000
22782005.05.31 15:15close11394.001.23411.23130.0000440.0025271.02
22792005.06.01 03:00sell11404.101.23161.23330.0000
22802005.06.01 05:59s/l11404.101.23331.23330.0000-697.0024574.02
22812005.06.01 08:00sell11414.001.23261.23430.0000
22822005.06.01 10:59close11414.001.23071.23430.0000760.0025334.02
22832005.06.01 11:00buy11424.101.22831.22660.0000
22842005.06.01 11:20s/l11424.101.22661.22660.0000-697.0024637.02
22852005.06.01 11:20buy11434.001.22681.22510.0000
22862005.06.01 11:59close11434.001.22841.22510.0000640.0325277.05
22872005.06.01 16:00sell11444.101.22561.22730.0000
22882005.06.01 16:04close11444.101.22441.22730.0000492.0025769.05
22892005.06.01 16:22sell11454.201.22561.22730.0000
22902005.06.01 17:03close11454.201.22481.22730.0000336.0026105.05
22912005.06.01 17:21buy11464.301.22401.22230.0000
22922005.06.01 17:29close11464.301.22481.22230.0000344.0226449.07
22932005.06.01 17:35buy11474.301.22401.22230.0000
22942005.06.01 17:59close11474.301.22631.22230.0000989.0227438.09
22952005.06.01 22:00buy11484.501.22061.21890.0000
22962005.06.01 23:00s/l11484.501.21891.21890.0000-765.0026673.09
22972005.06.01 23:00buy11494.401.21781.21610.0000
22982005.06.01 23:03close11494.401.21901.21610.0000528.0027201.09
22992005.06.02 00:00sell11504.501.22021.22190.0000
23002005.06.02 00:22close11504.501.21941.22190.0000359.9627561.05
23012005.06.02 00:59sell11514.501.22051.22220.0000
23022005.06.02 01:00close11514.501.21951.22220.0000450.0428011.09
23032005.06.02 04:00sell11524.601.22231.22400.0000
23042005.06.02 06:00close11524.601.22121.22400.0000506.0428517.13
23052005.06.02 10:16sell11534.601.22691.22860.0000
23062005.06.02 11:00s/l11534.601.22861.22860.0000-782.0027735.13
23072005.06.02 16:00buy11544.501.22401.22230.0000
23082005.06.02 16:11close11544.501.22521.22230.0000539.9728275.10
23092005.06.02 16:59buy11554.601.22411.22240.0000
23102005.06.02 17:00close11554.601.22871.22240.00002115.9630391.06
23112005.06.02 17:00sell11564.901.22861.23030.0000
23122005.06.02 17:18close11564.901.22701.23030.0000784.0031175.06
23132005.06.02 17:18sell11575.101.22671.22840.0000
23142005.06.02 17:22s/l11575.101.22841.22840.0000-867.0030308.06
23152005.06.02 17:22sell11584.901.22831.23000.0000
23162005.06.02 17:50close11584.901.22691.23000.0000685.9930994.05
23172005.06.02 17:50sell11595.101.22671.22840.0000
23182005.06.02 17:59s/l11595.101.22841.22840.0000-867.0030127.05
23192005.06.02 17:59sell11604.901.22851.23020.0000
23202005.06.02 18:00close11604.901.22631.23020.00001078.0231205.07
23212005.06.02 22:40buy11615.101.22721.22550.0000
23222005.06.03 03:00close11615.101.22851.22550.0000624.9831830.05
23232005.06.03 08:01sell11625.201.23001.23170.0000
23242005.06.03 08:09close11625.201.22881.23170.0000624.0132454.06
23252005.06.03 08:59sell11635.301.23041.23210.0000
23262005.06.03 09:00close11635.301.22641.23210.00002120.0034574.06
23272005.06.03 09:00buy11645.601.22661.22490.0000
23282005.06.03 09:07close11645.601.22801.22490.0000784.0635358.12
23292005.06.03 09:11buy11655.801.22781.22610.0000
23302005.06.03 14:23close11655.801.22931.22610.0000869.9536228.07
23312005.06.03 16:00buy11665.901.22801.22630.0000
23322005.06.03 18:00s/l11665.901.22631.22630.0000-1003.0035225.07
23332005.06.03 18:00buy11675.801.22261.22090.0000
23342005.06.03 19:36s/l11675.801.22091.22090.0000-986.0034239.07
23352005.06.06 07:41sell11685.601.22711.22880.0000
23362005.06.06 07:59close11685.601.22581.22880.0000727.9434967.01
23372005.06.07 04:00buy11695.701.22471.22300.0000
23382005.06.07 04:21close11695.701.22591.22300.0000683.9935651.00
23392005.06.07 15:47buy11705.801.22741.22570.0000
23402005.06.07 16:00close11705.801.22831.22570.0000521.9836172.98
23412005.06.08 01:28buy11715.901.22781.22610.0000
23422005.06.08 03:02close11715.901.22961.22610.00001061.9737234.95
23432005.06.08 09:23buy11726.101.23071.22900.0000
23442005.06.08 09:59close11726.101.23241.22900.00001037.0038271.95
23452005.06.08 10:01buy11736.201.23111.22940.0000
23462005.06.08 11:37close11736.201.23191.22940.0000495.9638767.91
23472005.06.08 13:25buy11746.301.23241.23070.0000
23482005.06.08 13:45close11746.301.23311.23070.0000440.9639208.87
23492005.06.08 13:59buy11756.401.23231.23060.0000
23502005.06.08 17:26close11756.401.23321.23060.0000575.9639784.83
23512005.06.08 19:00buy11766.501.22851.22680.0000
23522005.06.08 20:00s/l11766.501.22681.22680.0000-1105.0038679.83
23532005.06.08 20:00buy11776.301.22391.22220.0000
23542005.06.09 08:15s/l11776.301.22221.22220.0000-1211.9037467.94
23552005.06.09 17:00buy11786.101.21951.21780.0000
23562005.06.09 17:05close11786.101.22041.21780.0000548.9938016.93
23572005.06.09 17:05buy11796.201.22031.21860.0000
23582005.06.09 17:39close11796.201.22121.21860.0000557.9738574.90
23592005.06.09 17:42buy11806.301.22221.22050.0000
23602005.06.09 17:59s/l11806.301.22051.22050.0000-1071.0037503.90
23612005.06.09 17:59buy11816.201.21951.21780.0000
23622005.06.09 18:00close11816.201.22171.21780.00001364.0038867.90
23632005.06.09 18:00sell11826.401.22181.22350.0000
23642005.06.09 19:00s/l11826.401.22351.22350.0000-1088.0037779.90
23652005.06.09 23:00sell11836.201.22291.22460.0000
23662005.06.10 08:05close11836.201.22191.22460.0000653.6838433.58
23672005.06.10 15:00buy11846.301.21971.21800.0000
23682005.06.10 16:00s/l11846.301.21801.21800.0000-1071.0037362.58
23692005.06.10 16:00buy11856.101.21691.21520.0000
23702005.06.10 17:00s/l11856.101.21521.21520.0000-1037.0036325.58
23712005.06.10 17:00buy11866.001.21251.21080.0000
23722005.06.10 19:00close11866.001.21361.21080.0000660.0336985.61
23732005.06.13 07:00sell11876.101.21051.21220.0000
23742005.06.13 08:00close11876.101.20971.21220.0000488.0337473.64
23752005.06.13 11:00buy11886.201.20641.20470.0000
23762005.06.13 12:33s/l11886.201.20471.20470.0000-1054.0036419.64
23772005.06.13 19:00sell11896.001.20661.20830.0000
23782005.06.13 20:00s/l11896.001.20831.20830.0000-1020.0035399.64
23792005.06.14 02:00buy11905.801.21051.20880.0000
23802005.06.14 02:59close11905.801.21171.20880.0000696.0236095.66
23812005.06.14 02:59buy11916.001.21061.20890.0000
23822005.06.14 03:00close11916.001.21411.20890.00002100.0738195.73
23832005.06.14 03:01sell11926.301.21411.21580.0000
23842005.06.14 03:56close11926.301.21321.21580.0000566.9638762.69
23852005.06.14 03:59sell11936.401.21481.21650.0000
23862005.06.14 04:59close11936.401.21351.21650.0000832.0039594.69
23872005.06.14 09:15sell11946.501.21461.21630.0000
23882005.06.14 09:57close11946.501.21311.21630.0000975.0540569.74
23892005.06.14 10:00buy11956.701.21301.21130.0000
23902005.06.14 12:01s/l11956.701.21131.21130.0000-1139.0039430.74
23912005.06.14 16:00buy11966.501.20431.20260.0000
23922005.06.15 01:03s/l11966.501.20261.20260.0000-1153.4638277.29
23932005.06.15 10:00sell11976.301.20691.20860.0000
23942005.06.15 10:26close11976.301.20581.20860.0000692.9938970.28
23952005.06.15 10:59sell11986.501.20721.20890.0000
23962005.06.15 11:00close11986.501.20461.20890.00001690.0440660.32
23972005.06.15 15:18buy11996.801.20371.20200.0000
23982005.06.15 15:22close11996.801.20521.20200.00001019.9741680.29
23992005.06.15 16:00sell12006.901.21081.21250.0000
24002005.06.15 16:18close12006.901.20911.21250.00001173.0042853.29
24012005.06.15 16:18sell12017.101.20911.21080.0000
24022005.06.15 16:56s/l12017.101.21081.21080.0000-1207.0041646.29
24032005.06.15 16:56sell12026.901.21081.21250.0000
24042005.06.15 17:17close12026.901.20881.21250.00001379.9743026.26
24052005.06.15 17:17buy12037.101.20911.20740.0000
24062005.06.15 17:59close12037.101.21111.20740.00001420.0044446.26
24072005.06.15 18:32buy12047.401.20931.20760.0000
24082005.06.15 19:50close12047.401.21131.20760.00001479.9145926.17
24092005.06.16 16:00buy12057.601.20871.20700.0000
24102005.06.16 21:01close12057.601.20981.20700.0000836.0046762.17
24112005.06.17 13:00sell12067.701.21701.21870.0000
24122005.06.17 13:19s/l12067.701.21871.21870.0000-1309.0045453.17
24132005.06.17 13:19sell12077.501.21871.22040.0000
24142005.06.17 13:41close12077.501.21701.22040.00001274.9746728.14
24152005.06.17 13:44sell12087.701.21711.21880.0000
24162005.06.17 14:30s/l12087.701.21881.21880.0000-1309.0045419.14
24172005.06.17 14:31sell12097.501.21841.22010.0000
24182005.06.17 14:31close12097.501.21751.22010.0000674.9646094.10
24192005.06.17 14:41sell12107.601.21841.22010.0000
24202005.06.17 14:51close12107.601.21731.22010.0000835.9846930.08
24212005.06.17 14:51sell12117.701.21841.22010.0000
24222005.06.17 14:52close12117.701.21731.22010.0000846.9847777.06
24232005.06.17 17:00sell12127.801.22241.22410.0000
24242005.06.17 17:18s/l12127.801.22411.22410.0000-1326.0046451.06
24252005.06.17 17:18sell12137.601.22391.22560.0000
24262005.06.17 18:00close12137.601.22341.22560.0000380.0046831.06
24272005.06.17 18:09sell12147.701.22431.22600.0000
24282005.06.17 18:14close12147.701.22381.22600.0000385.0047216.06
24292005.06.17 18:46sell12157.701.22431.22600.0000
24302005.06.17 21:00s/l12157.701.22601.22600.0000-1309.0045907.06
24312005.06.20 00:00buy12167.501.21921.21750.0000
24322005.06.20 02:00close12167.501.22121.21750.00001500.0047407.06
24332005.06.20 02:01sell12177.801.22081.22250.0000
24342005.06.20 03:00s/l12177.801.22251.22250.0000-1326.0046081.06
24352005.06.20 07:00buy12187.501.22231.22060.0000
24362005.06.20 08:06s/l12187.501.22061.22060.0000-1275.0044806.06
24372005.06.20 11:00buy12197.301.22161.21990.0000
24382005.06.20 11:02close12197.301.22271.21990.0000802.9845609.04
24392005.06.20 11:57buy12207.501.22211.22040.0000
24402005.06.20 15:00s/l12207.501.22041.22040.0000-1275.0044334.04
24412005.06.21 09:11sell12217.301.21441.21610.0000
24422005.06.21 10:00close12217.301.21011.21610.00003139.0047473.04
24432005.06.21 10:00buy12227.801.21011.20840.0000
24442005.06.21 12:00s/l12227.801.20841.20840.0000-1326.0046147.04
24452005.06.21 17:00sell12237.601.21351.21520.0000
24462005.06.21 17:13s/l12237.601.21521.21520.0000-1292.0044855.04
24472005.06.21 17:13sell12247.401.21501.21670.0000
24482005.06.21 17:13close12247.401.21411.21670.0000665.9645521.00
24492005.06.21 17:13sell12257.501.21421.21590.0000
24502005.06.21 17:26close12257.501.21331.21590.0000675.0346196.03
24512005.06.21 17:27sell12267.601.21321.21490.0000
24522005.06.21 18:15s/l12267.601.21491.21490.0000-1292.0044904.03
24532005.06.21 21:00sell12277.401.21711.21880.0000
24542005.06.22 02:00s/l12277.401.21881.21880.0000-1217.8043686.23
24552005.06.22 02:59sell12287.201.21871.22040.0000
24562005.06.22 03:00close12287.201.21751.22040.0000864.0444550.27
24572005.06.22 09:00sell12297.301.21911.22080.0000
24582005.06.22 09:14close12297.301.21801.22080.0000802.9845353.25
24592005.06.22 09:59sell12307.401.21931.22100.0000
24602005.06.22 10:00close12307.401.21811.22100.0000887.9746241.22
24612005.06.22 12:00buy12317.601.21431.21260.0000
24622005.06.22 13:00s/l12317.601.21261.21260.0000-1292.0044949.22
24632005.06.22 14:01buy12327.401.21151.20980.0000
24642005.06.22 16:03close12327.401.21261.20980.0000814.0045763.22
24652005.06.22 17:30sell12337.501.21371.21540.0000
24662005.06.22 17:38close12337.501.21261.21540.0000825.0346588.25
24672005.06.23 10:00buy12347.701.20781.20610.0000
24682005.06.23 10:13close12347.701.20901.20610.0000924.0947512.34
24692005.06.23 10:13buy12357.901.20951.20780.0000
24702005.06.23 14:00s/l12357.901.20781.20780.0000-1343.0046169.34
24712005.06.23 21:00buy12367.701.20261.20090.0000
24722005.06.23 21:12close12367.701.20381.20090.0000923.9947093.33
24732005.06.23 22:47sell12377.801.20431.20600.0000
24742005.06.24 00:01close12377.801.20311.20600.0000978.2848071.60
24752005.06.24 06:00buy12388.001.20211.20040.0000
24762005.06.24 06:13close12388.001.20321.20040.0000880.0048951.60
24772005.06.24 06:13buy12398.101.20231.20060.0000
24782005.06.24 07:00close12398.101.20311.20060.0000648.0049599.60
24792005.06.24 07:02sell12408.201.20361.20530.0000
24802005.06.24 07:56close12408.201.20281.20530.0000656.0450255.64
24812005.06.24 10:00sell12418.301.20551.20720.0000
24822005.06.24 11:55s/l12418.301.20721.20720.0000-1411.0048844.64
24832005.06.24 12:00sell12428.101.20691.20860.0000
24842005.06.24 13:42s/l12428.101.20861.20860.0000-1377.0047467.64
24852005.06.27 11:00buy12437.801.21611.21440.0000
24862005.06.27 13:00close12437.801.21771.21440.00001248.0448715.68
24872005.06.27 15:00buy12448.001.21591.21420.0000
24882005.06.27 16:20close12448.001.21701.21420.0000880.0749595.75
24892005.06.28 09:00buy12458.201.21291.21120.0000
24902005.06.28 10:12s/l12458.201.21121.21120.0000-1394.0048201.75
24912005.06.29 00:00sell12468.001.20661.20830.0000
24922005.06.29 04:00close12468.001.20581.20830.0000640.0448841.79
24932005.06.29 04:00buy12478.101.20571.20400.0000
24942005.06.29 04:43close12478.101.20631.20400.0000485.9149327.70
24952005.06.29 04:59buy12488.201.20571.20400.0000
24962005.06.29 08:00close12488.201.20661.20400.0000738.0050065.70
24972005.06.29 09:00buy12498.301.20381.20210.0000
24982005.06.29 11:02close12498.301.20501.20210.0000996.0051061.70
24992005.06.29 11:12sell12508.501.20531.20700.0000
25002005.06.29 12:17s/l12508.501.20701.20700.0000-1445.0049616.70
25012005.06.29 17:00sell12518.201.20671.20840.0000
25022005.06.29 18:00s/l12518.201.20841.20840.0000-1394.0048222.70
25032005.06.29 18:00sell12528.001.20991.21160.0000
25042005.06.29 18:11close12528.001.20891.21160.0000799.9749022.67
25052005.06.29 18:59sell12538.101.21001.21170.0000
25062005.06.29 19:00close12538.101.20871.21170.00001053.0750075.74
25072005.06.30 12:00buy12548.301.20551.20380.0000
25082005.06.30 14:00close12548.301.20831.20380.00002324.0052399.74
25092005.06.30 14:01sell12558.701.20841.21010.0000
25102005.06.30 17:00s/l12558.701.21011.21010.0000-1479.0050920.74
25112005.06.30 17:00sell12568.401.21031.21200.0000
25122005.06.30 17:16close12568.401.20891.21200.00001176.0052096.74
25132005.06.30 21:00sell12578.601.21011.21180.0000
25142005.07.01 00:00close12578.601.20911.21180.0000906.6653003.40
25152005.07.01 00:00buy12588.801.20911.20740.0000
25162005.07.01 00:19close12588.801.20971.20740.0000528.0153531.41
25172005.07.01 00:21buy12598.901.20941.20770.0000
25182005.07.01 07:00s/l12598.901.20771.20770.0000-1513.0052018.41
25192005.07.01 10:30sell12608.601.20591.20760.0000
25202005.07.01 11:00close12608.601.20511.20760.0000688.0052706.41
25212005.07.01 12:00sell12618.701.20931.21100.0000
25222005.07.01 12:06close12618.701.20851.21100.0000696.0453402.45
25232005.07.01 12:06sell12628.801.20841.21010.0000
25242005.07.01 15:06close12628.801.20741.21010.0000879.9654282.41
25252005.07.01 17:00buy12639.101.19671.19500.0000
25262005.07.01 17:04close12639.101.19791.19500.00001092.0555374.46
25272005.07.01 17:04buy12649.201.19811.19640.0000
25282005.07.01 17:46s/l12649.201.19641.19640.0000-1564.0053810.46
25292005.07.01 17:46buy12659.001.19641.19470.0000
25302005.07.01 19:53s/l12659.001.19471.19470.0000-1530.0052280.46
25312005.07.04 04:00buy12668.801.19291.19120.0000
25322005.07.04 05:00s/l12668.801.19121.19120.0000-1496.0050784.46
25332005.07.04 05:00buy12678.501.19081.18910.0000
25342005.07.04 07:00close12678.501.19211.18910.00001105.1151889.57
25352005.07.04 11:00buy12688.701.19281.19110.0000
25362005.07.04 12:00s/l12688.701.19111.19110.0000-1479.0050410.57
25372005.07.04 19:16buy12698.501.18981.18810.0000
25382005.07.05 01:36close12698.501.19071.18810.0000701.6951112.27
25392005.07.05 11:00sell12708.601.19301.19470.0000
25402005.07.05 11:04close12708.601.19221.19470.0000687.9351800.20
25412005.07.05 11:04sell12718.701.19251.19420.0000
25422005.07.05 11:07close12718.701.19181.19420.0000609.0052409.20
25432005.07.05 11:07sell12728.801.19161.19330.0000
25442005.07.05 11:16close12728.801.19091.19330.0000615.9753025.17
25452005.07.05 11:16sell12738.901.19061.19230.0000
25462005.07.05 11:35close12738.901.18991.19230.0000623.0253648.19
25472005.07.05 11:37sell12749.001.19011.19180.0000
25482005.07.05 11:59s/l12749.001.19181.19180.0000-1530.0052118.19
25492005.07.05 11:59sell12758.701.19331.19500.0000
25502005.07.05 12:00close12758.701.19051.19500.00002436.0154554.20
25512005.07.05 12:00buy12769.201.19041.18870.0000
25522005.07.05 14:00s/l12769.201.18871.18870.0000-1564.0052990.20
25532005.07.05 14:00buy12778.901.18811.18640.0000
25542005.07.05 14:26close12778.901.18911.18640.0000890.0553880.25
25552005.07.05 14:59buy12789.101.18831.18660.0000
25562005.07.05 15:00close12789.101.19121.18660.00002638.9156519.16
25572005.07.05 18:59sell12799.501.19171.19340.0000
25582005.07.05 19:04close12799.501.19031.19340.00001330.0457849.20
25592005.07.06 09:59buy12809.701.19211.19040.0000
25602005.07.06 10:00close12809.701.19401.19040.00001843.0059692.20
25612005.07.06 16:23sell128110.001.19361.19530.0000
25622005.07.06 16:36close128110.001.19281.19530.0000799.9360492.13
25632005.07.06 18:00buy128210.201.19141.18970.0000
25642005.07.06 18:27close128210.201.19241.18970.00001019.9661512.09
25652005.07.06 18:53buy128310.301.19231.19060.0000
25662005.07.06 23:04close128310.301.19321.19060.0000927.0662439.15
25672005.07.07 05:06buy128410.501.19171.19000.0000
25682005.07.07 06:52close128410.501.19261.19000.0000944.8963384.04
25692005.07.07 06:59sell128510.601.19191.19360.0000
25702005.07.07 09:14s/l128510.601.19361.19360.0000-1802.0061582.04
25712005.07.07 10:06sell128610.301.19421.19590.0000
25722005.07.07 10:11close128610.301.19371.19590.0000514.9662097.00
25732005.07.07 10:46sell128710.401.19431.19600.0000
25742005.07.07 10:53close128710.401.19371.19600.0000623.9662720.96
25752005.07.07 10:53sell128810.501.19421.19590.0000
25762005.07.07 10:53close128810.501.19371.19590.0000524.8863245.84
25772005.07.07 10:55sell128910.601.19431.19600.0000
25782005.07.07 11:00s/l128910.601.19601.19600.0000-1802.0061443.84
25792005.07.07 15:00buy129010.301.19471.19300.0000
25802005.07.07 16:11s/l129010.301.19301.19300.0000-1751.0059692.84
25812005.07.07 16:11buy129110.001.19291.19120.0000
25822005.07.07 16:28close129110.001.19361.19120.0000699.9460392.78
25832005.07.07 16:37buy129210.101.19421.19250.0000
25842005.07.07 16:55close129210.101.19491.19250.0000706.9961099.77
25852005.07.07 18:00buy129310.201.19311.19140.0000
25862005.07.07 20:00close129310.201.19471.19140.00001632.0062731.77
25872005.07.07 23:00sell129410.501.19511.19680.0000
25882005.07.08 01:07close129410.501.19431.19680.0000896.9963628.76
25892005.07.08 09:00buy129510.701.19151.18980.0000
25902005.07.08 15:00close129510.701.19231.18980.0000856.0064484.76
25912005.07.08 20:28sell129610.801.19391.19560.0000
25922005.07.08 21:00s/l129610.801.19561.19560.0000-1836.0062648.76
25932005.07.11 05:00sell129710.401.19941.20110.0000
25942005.07.11 07:02s/l129710.401.20111.20110.0000-1768.0060880.76
25952005.07.12 04:00sell129810.101.21031.21200.0000
25962005.07.12 05:00s/l129810.101.21201.21200.0000-1717.0059163.76
25972005.07.12 12:14buy12999.701.21741.21570.0000
25982005.07.12 12:28close12999.701.21871.21570.00001261.0160424.77
25992005.07.12 12:53buy13009.901.21741.21570.0000
26002005.07.12 14:35s/l13009.901.21571.21570.0000-1683.0058741.77
26012005.07.12 16:00sell13019.601.21931.22100.0000
26022005.07.12 16:12close13019.601.21831.22100.0000959.9659701.73
26032005.07.12 16:12sell13029.801.21841.22010.0000
26042005.07.12 16:45s/l13029.801.22011.22010.0000-1666.0058035.73
26052005.07.12 16:45sell13039.501.21991.22160.0000
26062005.07.12 17:03close13039.501.21891.22160.0000949.9658985.69
26072005.07.13 10:48buy13049.701.21911.21740.0000
26082005.07.13 14:30s/l13049.701.21741.21740.0000-1649.0057336.69
26092005.07.14 09:01sell13059.501.20791.20960.0000
26102005.07.14 09:23close13059.501.20731.20960.0000570.0157906.70
26112005.07.14 09:41sell13069.601.20781.20950.0000
26122005.07.14 15:00s/l13069.601.20951.20950.0000-1632.0056274.70
26132005.07.14 15:00sell13079.301.21111.21280.0000
26142005.07.14 15:05close13079.301.21031.21280.0000744.0057018.70
26152005.07.14 15:05sell13089.401.21001.21170.0000
26162005.07.14 15:59s/l13089.401.21171.21170.0000-1598.0055420.70
26172005.07.14 15:59sell13099.101.21161.21330.0000
26182005.07.14 16:27close13099.101.21091.21330.0000636.9756057.67
26192005.07.14 17:00buy13109.301.21021.20850.0000
26202005.07.14 18:01s/l13109.301.20851.20850.0000-1581.0054476.67
26212005.07.14 18:10buy13119.001.20821.20650.0000
26222005.07.14 18:59close13119.001.20931.20650.0000990.0055466.67
26232005.07.14 18:59buy13129.201.20951.20780.0000
26242005.07.15 03:00close13129.201.21091.20780.00001219.4456686.11
26252005.07.15 10:42buy13139.401.21241.21070.0000
26262005.07.15 11:00s/l13139.401.21071.21070.0000-1598.0055088.11
26272005.07.15 14:00buy13149.101.20821.20650.0000
26282005.07.15 15:00s/l13149.101.20651.20650.0000-1547.0053541.11
26292005.07.15 19:00sell13158.901.20541.20710.0000
26302005.07.15 22:00close13158.901.20421.20710.00001067.9954609.10
26312005.07.18 12:00buy13169.101.20651.20480.0000
26322005.07.18 14:28s/l13169.101.20481.20480.0000-1547.0053062.10
26332005.07.18 21:00buy13178.801.20541.20370.0000
26342005.07.19 02:02close13178.801.20621.20370.0000638.4453700.54
26352005.07.19 02:59sell13188.901.20611.20780.0000
26362005.07.19 03:00close13188.901.20541.20780.0000623.0454323.58
26372005.07.19 07:00buy13199.001.20281.20110.0000
26382005.07.19 08:00s/l13199.001.20111.20110.0000-1530.0052793.58
26392005.07.19 19:00sell13208.801.20211.20380.0000
26402005.07.19 19:54s/l13208.801.20381.20380.0000-1496.0051297.58
26412005.07.19 19:54sell13218.501.20361.20530.0000
26422005.07.20 01:15close13218.501.20261.20530.0000896.2152193.78
26432005.07.20 03:00sell13228.701.20501.20670.0000
26442005.07.20 04:02s/l13228.701.20671.20670.0000-1479.0050714.78
26452005.07.20 04:02sell13238.401.20791.20960.0000
26462005.07.20 09:00close13238.401.20641.20960.00001260.0451974.82
26472005.07.20 14:00buy13248.601.20691.20520.0000
26482005.07.20 17:00s/l13248.601.20521.20520.0000-1462.0050512.82
26492005.07.20 18:00sell13258.401.20431.20600.0000
26502005.07.20 20:00s/l13258.401.20601.20600.0000-1428.0049084.82
26512005.07.20 20:00sell13268.101.21131.21300.0000
26522005.07.20 21:00s/l13268.101.21301.21300.0000-1377.0047707.82
26532005.07.20 21:00sell13277.901.21541.21710.0000
26542005.07.20 21:56close13277.901.21461.21710.0000631.9448339.76
26552005.07.21 05:00buy13288.001.21561.21390.0000
26562005.07.21 07:03close13288.001.21671.21390.0000879.9749219.73
26572005.07.21 08:06buy13298.101.21501.21330.0000
26582005.07.21 08:45close13298.101.21601.21330.0000809.8750029.60
26592005.07.21 14:00sell13308.201.22081.22250.0000
26602005.07.21 14:08close13308.201.21921.22250.00001312.0351341.63
26612005.07.21 14:08sell13318.401.21911.22080.0000
26622005.07.21 14:10close13318.401.21751.22080.00001344.0052685.63
26632005.07.21 14:13sell13328.601.21941.22110.0000
26642005.07.21 14:26s/l13328.601.22111.22110.0000-1462.0051223.63
26652005.07.21 14:26sell13338.401.22091.22260.0000
26662005.07.21 14:28close13338.401.21931.22260.00001344.0052567.63
26672005.07.21 14:28sell13348.601.21921.22090.0000
26682005.07.21 14:34close13348.601.21761.22090.00001376.0053943.63
26692005.07.21 14:35sell13358.901.21691.21860.0000
26702005.07.21 14:38s/l13358.901.21861.21860.0000-1513.0052430.63
26712005.07.21 14:40sell13368.601.21691.21860.0000
26722005.07.21 14:44s/l13368.601.21861.21860.0000-1462.0050968.63
26732005.07.21 14:44sell13378.401.21891.22060.0000
26742005.07.21 14:59s/l13378.401.22061.22060.0000-1428.0049540.63
26752005.07.21 14:59sell13388.101.22121.22290.0000
26762005.07.21 15:01close13388.101.21961.22290.00001296.0050836.63
26772005.07.21 15:01buy13398.301.21971.21800.0000
26782005.07.21 15:18s/l13398.301.21801.21800.0000-1411.0049425.63
26792005.07.21 15:18buy13408.101.21811.21640.0000
26802005.07.21 15:59close13408.101.21991.21640.00001457.9750883.60
26812005.07.21 16:00buy13418.401.21511.21340.0000
26822005.07.21 16:08close13418.401.21641.21340.00001092.0151975.61
26832005.07.21 16:08buy13428.501.21661.21490.0000
26842005.07.21 16:14s/l13428.501.21491.21490.0000-1445.0050530.61
26852005.07.21 16:14buy13438.301.21491.21320.0000
26862005.07.21 17:00s/l13438.301.21321.21320.0000-1411.0049119.61
26872005.07.21 18:00buy13448.101.21091.20920.0000
26882005.07.21 18:01close13448.101.21161.20920.0000566.9649686.57
26892005.07.21 18:01buy13458.201.21091.20920.0000
26902005.07.21 18:04close13458.201.21161.20920.0000574.0250260.59
26912005.07.21 18:59buy13468.301.21151.20980.0000
26922005.07.21 19:00close13468.301.21671.20980.00004315.9754576.56
26932005.07.21 19:00sell13479.001.21661.21830.0000
26942005.07.21 20:00s/l13479.001.21831.21830.0000-1530.0053046.56
26952005.07.21 20:00sell13488.701.22011.22180.0000
26962005.07.21 20:09close13488.701.21861.22180.00001305.0054351.56
26972005.07.22 00:01buy13498.901.21651.21480.0000
26982005.07.22 01:41s/l13498.901.21481.21480.0000-1513.0052838.56
26992005.07.22 01:41buy13508.701.21511.21340.0000
27002005.07.22 02:00close13508.701.21601.21340.0000783.0953621.65
27012005.07.22 03:01buy13518.801.21501.21330.0000
27022005.07.22 03:29close13518.801.21611.21330.0000967.9854589.63
27032005.07.22 13:00buy13529.001.21491.21320.0000
27042005.07.22 16:00s/l13529.001.21321.21320.0000-1530.0053059.63
27052005.07.22 18:00buy13538.801.20731.20560.0000
27062005.07.25 00:00s/l13538.801.20561.20560.0000-1561.6051498.03
27072005.07.25 07:13buy13548.501.20491.20320.0000
27082005.07.25 10:00s/l13548.501.20321.20320.0000-1445.0050053.03
27092005.07.25 11:00sell13558.301.20641.20810.0000
27102005.07.25 16:09s/l13558.301.20811.20810.0000-1411.0048642.03
27112005.07.25 23:00buy13568.101.20611.20440.0000
27122005.07.26 03:00s/l13568.101.20441.20440.0000-1437.3847204.65
27132005.07.26 10:07buy13577.801.20431.20260.0000
27142005.07.26 11:00s/l13577.801.20261.20260.0000-1326.0045878.65
27152005.07.26 12:04buy13587.601.20061.19890.0000
27162005.07.26 15:00s/l13587.601.19891.19890.0000-1292.0044586.65
27172005.07.26 17:00sell13597.401.20211.20380.0000
27182005.07.26 17:44close13597.401.20101.20380.0000814.0445400.69
27192005.07.26 17:45sell13607.601.20061.20230.0000
27202005.07.26 17:58close13607.601.19951.20230.0000835.9646236.65
27212005.07.26 17:59sell13617.701.20231.20400.0000
27222005.07.26 18:01close13617.701.19991.20400.00001848.0048084.65
27232005.07.26 19:00sell13628.001.20221.20390.0000
27242005.07.26 22:58close13628.001.20121.20390.0000800.0448884.69
27252005.07.27 08:22buy13638.101.20021.19850.0000
27262005.07.27 10:00s/l13638.101.19851.19850.0000-1377.0047507.69
27272005.07.27 15:00sell13647.901.20211.20380.0000
27282005.07.27 16:06s/l13647.901.20381.20380.0000-1343.0046164.69
27292005.07.27 18:06sell13657.701.20531.20700.0000
27302005.07.27 18:34close13657.701.20431.20700.0000769.9746934.66
27312005.07.27 18:49sell13667.801.20531.20700.0000
27322005.07.27 19:16close13667.801.20471.20700.0000468.0147402.67
27332005.07.27 23:00buy13677.901.20651.20480.0000
27342005.07.28 02:03close13677.901.20711.20480.0000297.3347700.00
27352005.07.28 13:00sell13687.901.20781.20950.0000
27362005.07.28 14:00s/l13687.901.20951.20950.0000-1343.0046357.00
27372005.07.28 14:00sell13697.701.21021.21190.0000
27382005.07.28 14:19close13697.701.20931.21190.0000692.9547049.95
27392005.07.28 14:22sell13707.801.20941.21110.0000
27402005.07.28 16:00close13707.801.20791.21110.00001170.0548220.00
27412005.07.28 18:00sell13718.001.21231.21400.0000
27422005.07.28 19:07s/l13718.001.21401.21400.0000-1360.0046860.00
27432005.07.29 09:00buy13727.701.21231.21060.0000
27442005.07.29 11:00s/l13727.701.21061.21060.0000-1309.0045551.00
27452005.07.29 15:00sell13737.501.21321.21490.0000
27462005.07.29 15:20close13737.501.21221.21490.0000749.9746300.97
27472005.07.29 15:21sell13747.601.21311.21480.0000
27482005.07.29 15:57close13747.601.21191.21480.0000912.0047212.97
27492005.07.29 15:59sell13757.801.21311.21480.0000
27502005.07.29 16:00close13757.801.21221.21480.0000701.9647914.93
27512005.07.29 18:00buy13767.901.21261.21090.0000
27522005.07.29 21:00close13767.901.21331.21090.0000553.0348467.96
27532005.07.29 21:00buy13778.001.21281.21110.0000
27542005.08.01 03:00close13778.001.21391.21110.0000820.3549288.31
27552005.08.01 12:26buy13788.101.22131.21960.0000
27562005.08.01 12:32close13788.101.22221.21960.0000728.9350017.24
27572005.08.01 12:59buy13798.201.22111.21940.0000
27582005.08.01 13:00close13798.201.22261.21940.00001229.9951247.23
27592005.08.01 18:00buy13808.401.21961.21790.0000
27602005.08.01 18:07close13808.401.22061.21790.0000840.0652087.29
27612005.08.02 05:00buy13818.501.22051.21880.0000
27622005.08.02 05:42close13818.501.22121.21880.0000594.9952682.28
27632005.08.02 05:42buy13828.601.22141.21970.0000
27642005.08.02 10:00close13828.601.22261.21970.00001031.9953714.27
27652005.08.02 17:49buy13838.801.22031.21860.0000
27662005.08.03 03:00s/l13838.801.21861.21860.0000-1561.6052152.67
27672005.08.03 03:00buy13848.601.21661.21490.0000
27682005.08.03 09:00close13848.601.21991.21490.00002837.9854990.65
27692005.08.03 09:00sell13859.001.21981.22150.0000
27702005.08.03 10:07s/l13859.001.22151.22150.0000-1530.0053460.65
27712005.08.03 12:00sell13868.701.23061.23230.0000
27722005.08.03 17:05s/l13868.701.23231.23230.0000-1479.0051981.65
27732005.08.03 19:00buy13878.401.23281.23110.0000
27742005.08.03 20:34close13878.401.23371.23110.0000756.0052737.65
27752005.08.04 05:00buy13888.601.23281.23110.0000
27762005.08.04 08:56close13888.601.23371.23110.0000774.0253511.67
27772005.08.04 09:14buy13898.701.23281.23110.0000
27782005.08.04 09:59close13898.701.23411.23110.00001131.0054642.67
27792005.08.04 10:00buy13908.901.23201.23030.0000
27802005.08.04 11:18s/l13908.901.23031.23030.0000-1513.0053129.67
27812005.08.04 13:00sell13918.601.23351.23520.0000
27822005.08.04 13:00close13918.601.23271.23520.0000688.0053817.67
27832005.08.04 13:01sell13928.701.23351.23520.0000
27842005.08.04 13:04close13928.701.23281.23520.0000609.0254426.69
27852005.08.04 13:21sell13938.801.23341.23510.0000
27862005.08.04 13:51close13938.801.23261.23510.0000704.0455130.73
27872005.08.05 15:00buy13948.901.23461.23290.0000
27882005.08.05 15:30close13948.901.23571.23290.0000979.0056109.73
27892005.08.05 15:30buy13959.101.23621.23450.0000
27902005.08.05 15:46s/l13959.101.23451.23450.0000-1547.0054562.73
27912005.08.05 15:46buy13968.801.23461.23290.0000
27922005.08.05 18:00s/l13968.801.23291.23290.0000-1496.0053066.73
27932005.08.08 17:00buy13978.601.23661.23490.0000
27942005.08.08 22:09s/l13978.601.23491.23490.0000-1462.0051604.73
27952005.08.09 04:59sell13988.301.23951.24120.0000
27962005.08.09 05:00close13988.301.23741.24120.00001743.0853347.81
27972005.08.09 05:00buy13998.601.23721.23550.0000
27982005.08.09 08:00close13998.601.24061.23550.00002924.0056271.81
27992005.08.09 08:00sell14009.101.24081.24250.0000
28002005.08.09 08:13close14009.101.24001.24250.0000727.9156999.72
28012005.08.09 08:13sell14019.201.23971.24140.0000
28022005.08.09 10:00close14019.201.23851.24140.00001103.9958103.71
28032005.08.09 10:59buy14029.401.23831.23660.0000
28042005.08.09 13:00s/l14029.401.23661.23660.0000-1598.0056505.71
28052005.08.09 17:05sell14039.201.23471.23640.0000
28062005.08.09 19:29close14039.201.23411.23640.0000552.0257057.73
28072005.08.09 21:00sell14049.201.23671.23840.0000
28082005.08.10 03:00close14049.201.23551.23840.00001153.9258211.65
28092005.08.10 08:01sell14059.401.23791.23960.0000
28102005.08.10 08:09close14059.401.23691.23960.0000939.9159151.56
28112005.08.10 08:09sell14069.601.23671.23840.0000
28122005.08.10 08:30s/l14069.601.23841.23840.0000-1632.0057519.56
28132005.08.10 08:30sell14079.301.23831.24000.0000
28142005.08.10 12:00s/l14079.301.24001.24000.0000-1581.0055938.56
28152005.08.10 21:00sell14089.001.23761.23930.0000
28162005.08.11 03:00s/l14089.001.23931.23930.0000-1383.3254555.25
28172005.08.11 08:02buy14098.801.23921.23750.0000
28182005.08.11 08:59close14098.801.24021.23750.0000880.0455435.29
28192005.08.11 08:59buy14108.901.23951.23780.0000
28202005.08.11 09:08close14108.901.24071.23780.00001068.0056503.29
28212005.08.11 11:00buy14119.101.24081.23910.0000
28222005.08.11 13:08close14119.101.24201.23910.00001092.1057595.39
28232005.08.11 22:00sell14129.201.24631.24800.0000
28242005.08.12 10:26s/l14129.201.24801.24800.0000-1514.0256081.37
28252005.08.12 11:00buy14139.001.24661.24490.0000
28262005.08.12 11:17close14139.001.24741.24490.0000719.9356801.30
28272005.08.12 15:00buy14149.201.24081.23910.0000
28282005.08.12 15:44close14149.201.24201.23910.00001104.0057905.30
28292005.08.12 15:44buy14159.301.24241.24070.0000
28302005.08.12 16:07close14159.301.24371.24070.00001209.1059114.40
28312005.08.15 03:59buy14169.501.24251.24080.0000
28322005.08.15 04:03s/l14169.501.24081.24080.0000-1615.0057499.40
28332005.08.15 13:00buy14179.301.23681.23510.0000
28342005.08.15 15:03close14179.301.23801.23510.00001115.9658615.36
28352005.08.15 16:00buy14189.501.23601.23430.0000
28362005.08.15 16:27close14189.501.23731.23430.00001234.8959850.25
28372005.08.16 03:59buy14199.701.23391.23220.0000
28382005.08.16 08:00close14199.701.23491.23220.0000970.0060820.25
28392005.08.16 20:00sell14209.801.23581.23750.0000
28402005.08.17 00:06close14209.801.23491.23750.0000935.1861755.43
28412005.08.17 01:00buy142110.001.23501.23330.0000
28422005.08.17 02:09close142110.001.23611.23330.00001099.9862855.41
28432005.08.17 07:17buy142210.201.23251.23080.0000
28442005.08.17 09:00s/l142210.201.23081.23080.0000-1734.0061121.41
28452005.08.17 09:00buy14239.901.22931.22760.0000
28462005.08.17 13:01close14239.901.23031.22760.0000989.9662111.37
28472005.08.18 02:11buy142410.101.22631.22460.0000
28482005.08.18 04:14close142410.101.22751.22460.00001212.0063323.37
28492005.08.18 07:08buy142510.301.22851.22680.0000
28502005.08.18 08:00s/l142510.301.22681.22680.0000-1751.0061572.37
28512005.08.18 12:00buy142610.101.22351.22180.0000
28522005.08.18 14:00s/l142610.101.22181.22180.0000-1717.0059855.37
28532005.08.18 15:01buy14279.801.21881.21710.0000
28542005.08.18 17:00s/l14279.801.21711.21710.0000-1666.0058189.37
28552005.08.18 18:07sell14289.601.21841.22010.0000
28562005.08.18 18:26close14289.601.21731.22010.00001055.9859245.35
28572005.08.18 18:59sell14299.701.21841.22010.0000
28582005.08.18 23:00close14299.701.21761.22010.0000776.0460021.39
28592005.08.19 12:00sell14309.901.21751.21920.0000
28602005.08.19 16:13close14309.901.21641.21920.00001088.9861110.37
28612005.08.19 17:00buy143110.101.21441.21270.0000
28622005.08.19 18:01close143110.101.21531.21270.0000909.0662019.43
28632005.08.19 18:16sell143210.201.21531.21700.0000
28642005.08.19 19:00s/l143210.201.21701.21700.0000-1734.0060285.43
28652005.08.19 19:00sell14339.901.21711.21880.0000
28662005.08.22 02:07close14339.901.21611.21880.00001043.8661329.29
28672005.08.22 13:00sell143410.001.22181.22350.0000
28682005.08.22 14:03s/l143410.001.22351.22350.0000-1700.0059629.29
28692005.08.23 09:00sell14359.801.22311.22480.0000
28702005.08.23 09:10close14359.801.22251.22480.0000587.9560217.24
28712005.08.23 09:11sell14369.901.22241.22410.0000
28722005.08.23 09:32s/l14369.901.22411.22410.0000-1683.0058534.24
28732005.08.23 09:32sell14379.601.22391.22560.0000
28742005.08.23 09:32close14379.601.22331.22560.0000576.0159110.25
28752005.08.23 09:32sell14389.701.22311.22480.0000
28762005.08.23 10:00s/l14389.701.22481.22480.0000-1649.0057461.25
28772005.08.23 11:05buy14399.401.22341.22170.0000
28782005.08.23 13:24close14399.401.22411.22170.0000658.0058119.25
28792005.08.23 17:02buy14409.501.21991.21820.0000
28802005.08.23 17:12close14409.501.22081.21820.0000854.9558974.20
28812005.08.24 04:01buy14419.701.21981.21810.0000
28822005.08.24 04:07close14419.701.22061.21810.0000776.1259750.32
28832005.08.24 04:59buy14429.801.22011.21840.0000
28842005.08.24 05:00close14429.801.22111.21840.0000979.9760730.29
28852005.08.24 12:05sell144310.001.22021.22190.0000
28862005.08.24 15:00s/l144310.001.22191.22190.0000-1700.0059030.29
28872005.08.24 16:00sell14449.601.22721.22890.0000
28882005.08.24 16:15close14449.601.22631.22890.0000864.0359894.32
28892005.08.24 16:59sell14459.801.22751.22920.0000
28902005.08.24 17:01close14459.801.22551.22920.00001960.0061854.32
28912005.08.24 17:02buy144610.101.22551.22380.0000
28922005.08.24 20:00close144610.101.22671.22380.00001212.0063066.32
28932005.08.25 03:12sell144710.301.22901.23070.0000
28942005.08.25 05:41s/l144710.301.23071.23070.0000-1751.0061315.32
28952005.08.25 18:18sell144810.001.23011.23180.0000
28962005.08.25 20:41s/l144810.001.23181.23180.0000-1700.0059615.32
28972005.08.26 06:39sell14499.701.23101.23270.0000
28982005.08.26 10:08s/l14499.701.23271.23270.0000-1649.0057966.32
28992005.08.29 01:00sell14509.401.22981.23150.0000
29002005.08.29 02:00s/l14509.401.23151.23150.0000-1598.0056368.32
29012005.08.29 02:00sell14519.101.23361.23530.0000
29022005.08.29 02:09close14519.101.23261.23530.0000910.0757278.39
29032005.08.29 02:10sell14529.301.23281.23450.0000
29042005.08.29 04:41close14529.301.23131.23450.00001394.9358673.32
29052005.08.29 10:10buy14539.501.23181.23010.0000
29062005.08.29 13:00s/l14539.501.23011.23010.0000-1615.0057058.32
29072005.08.29 21:00buy14549.301.22241.22070.0000
29082005.08.29 23:00close14549.301.22331.22070.0000836.9557895.27
29092005.08.30 01:59sell14559.501.22361.22530.0000
29102005.08.30 02:11close14559.501.22261.22530.0000950.0558845.32
29112005.08.30 15:00buy14569.701.21811.21640.0000
29122005.08.30 15:15close14569.701.21891.21640.0000775.9359621.25
29132005.08.31 08:01buy14579.801.22061.21890.0000
29142005.08.31 08:32close14579.801.22171.21890.00001077.8660699.11
29152005.08.31 18:00sell14589.801.23301.23470.0000
29162005.09.01 09:34s/l14589.801.23471.23470.0000-1506.2859192.83
29172005.09.01 10:21sell14599.601.23661.23830.0000
29182005.09.01 10:21close14599.601.23581.23830.0000767.9359960.76
29192005.09.01 10:21sell14609.701.23661.23830.0000
29202005.09.01 12:28s/l14609.701.23831.23830.0000-1649.0058311.76
29212005.09.01 14:42sell14619.401.24141.24310.0000
29222005.09.01 14:44close14619.401.24061.24310.0000752.0459063.80
29232005.09.01 14:53sell14629.501.24131.24300.0000
29242005.09.01 15:10close14629.501.24041.24300.0000854.9559918.75
29252005.09.01 15:18buy14639.701.23991.23820.0000
29262005.09.01 15:59close14639.701.24081.23820.0000872.9560791.70
29272005.09.01 16:06sell14649.801.24461.24630.0000
29282005.09.01 16:07s/l14649.801.24631.24630.0000-1666.0059125.70
29292005.09.01 16:07sell14659.501.24621.24790.0000
29302005.09.01 16:09close14659.501.24541.24790.0000759.9659885.66
29312005.09.01 16:09sell14669.601.24531.24700.0000
29322005.09.01 16:12s/l14669.601.24701.24700.0000-1632.0058253.66
29332005.09.01 16:12sell14679.301.24691.24860.0000
29342005.09.01 16:18close14679.301.24601.24860.0000836.9759090.63
29352005.09.01 16:18sell14689.501.24561.24730.0000
29362005.09.01 16:46s/l14689.501.24731.24730.0000-1615.0057475.63
29372005.09.01 16:46sell14699.201.24721.24890.0000
29382005.09.01 16:46close14699.201.24621.24890.0000919.8558395.48
29392005.09.01 16:46sell14709.401.24621.24790.0000
29402005.09.01 17:54close14709.401.24521.24790.0000940.0059335.48
29412005.09.01 17:54buy14719.501.24531.24360.0000
29422005.09.01 18:46close14719.501.24611.24360.0000759.9360095.41
29432005.09.01 20:22sell14729.601.25041.25210.0000
29442005.09.01 20:22close14729.601.24941.25210.0000960.0161055.42
29452005.09.01 20:22sell14739.801.25011.25180.0000
29462005.09.01 20:22s/l14739.801.25181.25180.0000-1666.0059389.42
29472005.09.01 20:22sell14749.501.25191.25360.0000
29482005.09.01 20:22close14749.501.25031.25360.00001519.9860909.40
29492005.09.01 20:23sell14759.701.25021.25190.0000
29502005.09.01 20:27close14759.701.24901.25190.00001163.9962073.39
29512005.09.01 20:43sell14769.901.24991.25160.0000
29522005.09.01 20:44s/l14769.901.25161.25160.0000-1683.0060390.39
29532005.09.01 20:44sell14779.701.25151.25320.0000
29542005.09.01 20:46close14779.701.25031.25320.00001164.0061554.39
29552005.09.01 20:46sell14789.801.25011.25180.0000
29562005.09.01 21:07close14789.801.24921.25180.0000882.0762436.46
29572005.09.01 23:55buy147910.001.24961.24790.0000
29582005.09.02 01:51s/l147910.001.24791.24790.0000-1774.5560661.92
29592005.09.02 11:25buy14809.701.25691.25520.0000
29602005.09.02 12:37s/l14809.701.25521.25520.0000-1649.0059012.92
29612005.09.02 12:41buy14819.401.25511.25340.0000
29622005.09.02 13:13s/l14819.401.25341.25340.0000-1598.0057414.92
29632005.09.02 13:19buy14829.201.25351.25180.0000
29642005.09.02 13:29close14829.201.25441.25180.0000828.0458242.96
29652005.09.02 15:29buy14839.301.25091.24920.0000
29662005.09.02 15:40close14839.301.25191.24920.0000930.0059172.96
29672005.09.02 16:03sell14849.401.25491.25660.0000
29682005.09.02 16:12close14849.401.25371.25660.00001127.9860300.94
29692005.09.02 16:13buy14859.601.25261.25090.0000
29702005.09.02 16:30close14859.601.25381.25090.00001151.9261452.86
29712005.09.02 16:47sell14869.801.25481.25650.0000
29722005.09.02 16:56close14869.801.25371.25650.00001078.0162530.87
29732005.09.02 17:04buy148710.001.25371.25200.0000
29742005.09.02 18:09close148710.001.25491.25200.00001199.9863730.85
29752005.09.05 08:39buy148810.201.25461.25290.0000
29762005.09.05 09:20s/l148810.201.25291.25290.0000-1734.0061996.85
29772005.09.05 10:50sell14899.901.25681.25850.0000
29782005.09.05 10:58close14899.901.25601.25850.0000791.9362788.78
29792005.09.05 16:48buy149010.001.25221.25050.0000
29802005.09.05 17:55close149010.001.25371.25050.00001499.9364288.71
29812005.09.06 00:12buy149110.301.25361.25190.0000
29822005.09.06 00:40s/l149110.301.25191.25190.0000-1751.0062537.71
29832005.09.06 00:40buy149210.001.25191.25020.0000
29842005.09.06 01:00close149210.001.25261.25020.0000700.0063237.71
29852005.09.06 01:44buy149310.101.25111.24940.0000
29862005.09.06 02:55s/l149310.101.24941.24940.0000-1717.0061520.71
29872005.09.06 08:35buy14949.901.24831.24660.0000
29882005.09.06 08:53s/l14949.901.24661.24660.0000-1683.0059837.71
29892005.09.06 08:53buy14959.601.24681.24510.0000
29902005.09.06 09:02close14959.601.24801.24510.00001151.9160989.62
29912005.09.06 09:30buy14969.801.24511.24340.0000
29922005.09.06 09:40close14969.801.24621.24340.00001077.9762067.59
29932005.09.06 09:53buy149710.001.24511.24340.0000
29942005.09.06 10:25close149710.001.24621.24340.00001099.9763167.56
29952005.09.06 14:25sell149810.101.24961.25130.0000
29962005.09.06 14:54s/l149810.101.25131.25130.0000-1717.0061450.56
29972005.09.06 14:54sell14999.801.25121.25290.0000
29982005.09.06 15:14close14999.801.25001.25290.00001176.0062626.56
29992005.09.06 15:14buy150010.001.25011.24840.0000
30002005.09.06 16:03s/l150010.001.24841.24840.0000-1700.0060926.56
30012005.09.07 01:04buy15019.801.24561.24390.0000
30022005.09.07 06:00close15019.801.24791.24390.00002254.0163180.57
30032005.09.07 09:00sell150210.101.25191.25360.0000
30042005.09.07 11:06close150210.101.24831.25360.00003635.9666816.53
30052005.09.08 14:00sell150310.801.24191.24360.0000
30062005.09.08 15:00s/l150310.801.24361.24360.0000-1836.0064980.53
30072005.09.08 17:08buy150410.501.24021.23850.0000
30082005.09.08 19:07s/l150410.501.23851.23850.0000-1785.0063195.53
30092005.09.09 02:59sell150510.201.24081.24250.0000
30102005.09.09 03:00close150510.201.23881.24250.00002040.0065235.53
30112005.09.09 12:00buy150610.501.24021.23850.0000
30122005.09.09 15:00close150610.501.24221.23850.00002099.8967335.42
30132005.09.09 20:00buy150710.901.24101.23930.0000
30142005.09.12 03:14s/l150710.901.23931.23930.0000-1934.2665401.16
30152005.09.12 09:00buy150810.601.23311.23140.0000
30162005.09.12 13:00s/l150810.601.23141.23140.0000-1802.0063599.16
30172005.09.12 15:00buy150910.401.22901.22730.0000
30182005.09.13 04:00close150910.401.23111.22730.00002106.4365705.59
30192005.09.13 04:00sell151010.701.23101.23270.0000
30202005.09.13 04:34close151010.701.22971.23270.00001390.8867096.47
30212005.09.13 04:48sell151110.901.23031.23200.0000
30222005.09.13 09:00close151110.901.22861.23200.00001852.9668949.43
30232005.09.13 09:02buy151211.201.22931.22760.0000
30242005.09.13 12:00s/l151211.201.22761.22760.0000-1904.0067045.43
30252005.09.13 13:00sell151310.901.22721.22890.0000
30262005.09.13 14:28s/l151310.901.22891.22890.0000-1853.0065192.43
30272005.09.13 15:14buy151410.601.22771.22600.0000
30282005.09.13 15:59close151410.601.22971.22600.00002120.0467312.47
30292005.09.13 16:00buy151511.001.22731.22560.0000
30302005.09.13 18:05s/l151511.001.22561.22560.0000-1870.0065442.47
30312005.09.14 09:00buy151610.701.22761.22590.0000
30322005.09.14 09:39close151610.701.22871.22590.00001177.0666619.53
30332005.09.14 10:00sell151710.801.22891.23060.0000
30342005.09.14 10:31close151710.801.22781.23060.00001188.0067807.53
30352005.09.14 10:52sell151811.001.22881.23050.0000
30362005.09.14 11:39close151811.001.22761.23050.00001319.9369127.46
30372005.09.14 12:00buy151911.301.22751.22580.0000
30382005.09.14 12:05close151911.301.22841.22580.00001016.9470144.40
30392005.09.14 12:18buy152011.401.22801.22630.0000
30402005.09.14 13:29close152011.401.22911.22630.00001253.9871398.38
30412005.09.14 14:00sell152111.601.23051.23220.0000
30422005.09.14 14:39close152111.601.22921.23220.00001507.9872906.36
30432005.09.14 14:54sell152211.801.23061.23230.0000
30442005.09.14 18:01close152211.801.22831.23230.00002714.0775620.43
30452005.09.15 04:00buy152312.401.22371.22200.0000
30462005.09.15 05:06s/l152312.401.22201.22200.0000-2108.0073512.43
30472005.09.15 09:00buy152412.001.22101.21930.0000
30482005.09.15 11:00close152412.001.22231.21930.00001560.0175072.44
30492005.09.15 14:30sell152512.301.22331.22500.0000
30502005.09.15 15:00close152512.301.22131.22500.00002460.0077532.44
30512005.09.15 15:00buy152612.701.22121.21950.0000
30522005.09.15 17:05close152612.701.22201.21950.00001016.1678548.60
30532005.09.16 04:12sell152712.801.22451.22620.0000
30542005.09.16 05:21s/l152712.801.22621.22620.0000-2176.0076372.60
30552005.09.16 07:01sell152812.401.22951.23120.0000
30562005.09.16 08:01close152812.401.22871.23120.0000991.7677364.36
30572005.09.16 10:01buy152912.601.22761.22590.0000
30582005.09.16 13:02s/l152912.601.22591.22590.0000-2142.0075222.36
30592005.09.16 13:02buy153012.301.22521.22350.0000
30602005.09.16 15:00s/l153012.301.22351.22350.0000-2091.0073131.36
30612005.09.16 21:01sell153112.001.22381.22550.0000
30622005.09.16 21:59close153112.001.22321.22550.0000719.9373851.29
30632005.09.16 21:59sell153212.101.22411.22580.0000
30642005.09.16 22:13close153212.101.22321.22580.00001088.9474940.23
30652005.09.19 00:18buy153312.301.21621.21450.0000
30662005.09.19 03:59close153312.301.21711.21450.00001107.0076047.23
30672005.09.19 07:00buy153412.501.21581.21410.0000
30682005.09.19 08:00s/l153412.501.21411.21410.0000-2125.0073922.23
30692005.09.19 08:00buy153512.201.21211.21040.0000
30702005.09.19 10:47close153512.201.21351.21040.00001707.8975630.12
30712005.09.19 10:48sell153612.501.21381.21550.0000
30722005.09.19 10:59close153612.501.21251.21550.00001624.9477255.06
30732005.09.19 11:04sell153712.701.21481.21650.0000
30742005.09.19 11:29close153712.701.21371.21650.00001396.9778652.03
30752005.09.19 11:59sell153812.901.21481.21650.0000
30762005.09.19 12:00close153812.901.21381.21650.00001290.1079942.13
30772005.09.19 14:59sell153913.201.21531.21700.0000
30782005.09.19 15:01close153913.201.21231.21700.00003960.0083902.13
30792005.09.19 16:00sell154013.801.21361.21530.0000
30802005.09.19 16:24s/l154013.801.21531.21530.0000-2346.0081556.13
30812005.09.19 16:24sell154113.401.21521.21690.0000
30822005.09.19 16:59close154113.401.21401.21690.00001608.0083164.13
30832005.09.19 17:10sell154213.701.21551.21720.0000
30842005.09.19 19:32close154213.701.21411.21720.00001918.0085082.13
30852005.09.20 23:00buy154314.001.21151.20980.0000
30862005.09.21 02:27close154314.001.21231.20980.00001015.5386097.66
30872005.09.21 03:00sell154414.201.21331.21500.0000
30882005.09.21 04:24s/l154414.201.21501.21500.0000-2414.0083683.66
30892005.09.21 18:00buy154513.701.22061.21890.0000
30902005.09.21 20:59close154513.701.22201.21890.00001918.0385601.69
30912005.09.22 07:00buy154614.001.21921.21750.0000
30922005.09.22 07:07close154614.001.22021.21750.00001399.7887001.47
30932005.09.22 07:59buy154714.301.21941.21770.0000
30942005.09.22 08:00close154714.301.22171.21770.00003288.9390290.40
30952005.09.22 08:00sell154814.801.22141.22310.0000
30962005.09.22 08:08close154814.801.22031.22310.00001627.9391918.33
30972005.09.22 08:08sell154915.101.22071.22240.0000
30982005.09.22 09:00s/l154915.101.22241.22240.0000-2567.0089351.33
30992005.09.22 13:00sell155014.601.22211.22380.0000
31002005.09.22 15:00close155014.601.22081.22380.00001897.8491249.17
31012005.09.22 15:00buy155115.001.22061.21890.0000
31022005.09.22 16:01s/l155115.001.21891.21890.0000-2550.0088699.17
31032005.09.23 03:29sell155214.601.21551.21720.0000
31042005.09.23 07:00close155214.601.21451.21720.00001459.9590159.12
31052005.09.23 08:59sell155314.801.21541.21710.0000
31062005.09.23 09:00close155314.801.21221.21710.00004736.1694895.28
31072005.09.23 09:00buy155415.701.21221.21050.0000
31082005.09.23 10:05close155415.701.21311.21050.00001413.0096308.28
31092005.09.23 15:59buy155515.901.20881.20710.0000
31102005.09.23 16:00s/l155515.901.20711.20710.0000-2703.0093605.28
31112005.09.23 16:00buy155615.501.20651.20480.0000
31122005.09.23 16:15close155615.501.20741.20480.00001395.0995000.37
31132005.09.23 16:17buy155715.701.20791.20620.0000
31142005.09.23 16:20close155715.701.20881.20620.00001412.9396413.30
31152005.09.23 16:31buy155816.001.20791.20620.0000
31162005.09.23 19:02s/l155816.001.20621.20620.0000-2720.0093693.30
31172005.09.23 19:02buy155915.501.20631.20460.0000
31182005.09.23 22:00s/l155915.501.20461.20460.0000-2635.0091058.30
31192005.09.26 03:00buy156015.201.20201.20030.0000
31202005.09.26 03:45close156015.201.20271.20030.00001064.0292122.32
31212005.09.26 04:00sell156115.301.20291.20460.0000
31222005.09.26 04:30close156115.301.20201.20460.00001377.0893499.40
31232005.09.26 04:59sell156215.501.20301.20470.0000
31242005.09.26 05:00close156215.501.20231.20470.00001084.9494584.34
31252005.09.26 06:00sell156315.701.20371.20540.0000
31262005.09.26 09:00close156315.701.20241.20540.00002040.8396625.17
31272005.09.26 10:03sell156416.001.20421.20590.0000
31282005.09.26 11:00s/l156416.001.20591.20590.0000-2720.0093905.17
31292005.09.26 11:01sell156515.601.20641.20810.0000
31302005.09.26 11:19close156515.601.20551.20810.00001404.0495309.21
31312005.09.26 12:04buy156615.801.20521.20350.0000
31322005.09.26 14:00s/l156615.801.20351.20350.0000-2686.0092623.21
31332005.09.26 18:00sell156715.401.20521.20690.0000
31342005.09.26 21:00s/l156715.401.20691.20690.0000-2618.0090005.21
31352005.09.26 21:00sell156814.901.20671.20840.0000
31362005.09.27 04:00close156814.901.20381.20840.00004401.8394407.04
31372005.09.27 04:00buy156915.701.20411.20240.0000
31382005.09.27 07:00s/l156915.701.20241.20240.0000-2669.0091738.04
31392005.09.27 09:00buy157015.301.20011.19840.0000
31402005.09.27 09:06close157015.301.20121.19840.00001683.0093421.04
31412005.09.27 09:25buy157115.601.19971.19800.0000
31422005.09.27 09:45close157115.601.20091.19800.00001871.9495292.98
31432005.09.27 10:00sell157215.901.20131.20300.0000
31442005.09.27 11:00s/l157215.901.20301.20300.0000-2703.0092589.98
31452005.09.27 11:00sell157315.401.20391.20560.0000
31462005.09.27 11:36close157315.401.20271.20560.00001847.9994437.97
31472005.09.27 11:59sell157415.701.20441.20610.0000
31482005.09.27 12:01close157415.701.20331.20610.00001727.0596165.02
31492005.09.27 12:03buy157516.001.20321.20150.0000
31502005.09.27 13:00s/l157516.001.20151.20150.0000-2720.0093445.02
31512005.09.27 13:01buy157615.601.20171.20000.0000
31522005.09.27 19:00s/l157615.601.20001.20000.0000-2652.0090793.02
31532005.09.28 03:00sell157715.101.20251.20420.0000
31542005.09.28 03:04close157715.101.20151.20420.00001509.9892303.00
31552005.09.28 03:52sell157815.401.20211.20380.0000
31562005.09.28 06:46s/l157815.401.20381.20380.0000-2618.0089685.00
31572005.09.28 11:00buy157914.901.20101.19930.0000
31582005.09.28 13:00close157914.901.20271.19930.00002533.0392218.03
31592005.09.28 16:06buy158015.401.20171.20000.0000
31602005.09.28 16:59close158015.401.20281.20000.00001693.9193911.94
31612005.09.28 22:05sell158115.601.20371.20540.0000
31622005.09.29 01:02s/l158115.601.20541.20540.0000-2397.7591514.19
31632005.09.29 16:00sell158215.201.20251.20420.0000
31642005.09.29 16:14close158215.201.20141.20420.00001672.0093186.19
31652005.09.29 16:59sell158315.501.20271.20440.0000
31662005.09.29 17:00close158315.501.20111.20440.00002480.0695666.25
31672005.09.29 23:02buy158415.901.20331.20160.0000
31682005.09.30 01:01s/l158415.901.20161.20160.0000-2821.5392844.72
31692005.09.30 02:24sell158515.401.20281.20450.0000
31702005.09.30 02:59close158515.401.20201.20450.00001232.0094076.72
31712005.09.30 03:10sell158615.601.20341.20510.0000
31722005.09.30 04:37s/l158615.601.20511.20510.0000-2652.0091424.72
31732005.09.30 04:37sell158715.201.20491.20660.0000
31742005.09.30 08:00close158715.201.20351.20660.00002128.0493552.76
31752005.09.30 13:00sell158815.501.20521.20690.0000
31762005.09.30 15:00close158815.501.20281.20690.00003719.9397272.69
31772005.09.30 16:17sell158916.101.20491.20660.0000
31782005.09.30 16:59close158916.101.20341.20660.00002415.0099687.69
31792005.09.30 17:00sell159016.501.20541.20710.0000
31802005.09.30 17:01close159016.501.20431.20710.00001815.00101502.69
31812005.09.30 17:25sell159116.801.20621.20790.0000
31822005.09.30 17:33s/l159116.801.20791.20790.0000-2856.0098646.69
31832005.09.30 17:33sell159216.301.20771.20940.0000
31842005.09.30 17:36close159216.301.20651.20940.00001956.00100602.69
31852005.09.30 17:36sell159316.701.20621.20790.0000
31862005.09.30 17:56close159316.701.20511.20790.00001836.97102439.66
31872005.09.30 18:25buy159417.001.20411.20240.0000
31882005.09.30 18:59close159417.001.20581.20240.00002890.00105329.66
31892005.09.30 20:30buy159517.501.20151.19980.0000
31902005.09.30 20:59close159517.501.20231.19980.00001399.96106729.62
31912005.10.03 03:00buy159617.801.19681.19510.0000
31922005.10.03 04:00s/l159617.801.19511.19510.0000-3026.00103703.62
31932005.10.03 08:05sell159717.301.19561.19730.0000
31942005.10.03 11:00close159717.301.19271.19730.00005017.07108720.69
31952005.10.03 11:00buy159818.201.19271.19100.0000
31962005.10.03 12:00close159818.201.19331.19100.00001092.02109812.71
31972005.10.03 17:00buy159918.401.19121.18950.0000
31982005.10.03 17:19close159918.401.19221.18950.00001839.93111652.64
31992005.10.04 02:15sell160018.701.19241.19410.0000
32002005.10.04 02:58close160018.701.19171.19410.00001309.06112961.70
32012005.10.04 06:00sell160118.901.19241.19410.0000
32022005.10.04 09:00close160118.901.19171.19410.00001323.06114284.76
32032005.10.04 11:05sell160219.201.19261.19430.0000
32042005.10.04 15:33s/l160219.201.19431.19430.0000-3264.00111020.76
32052005.10.04 18:00buy160318.601.19181.19010.0000
32062005.10.04 18:16close160318.601.19251.19010.00001302.05112322.81
32072005.10.04 18:16buy160418.801.19231.19060.0000
32082005.10.04 18:18close160418.801.19291.19060.00001127.89113450.70
32092005.10.04 18:53buy160519.001.19241.19070.0000
32102005.10.05 04:01close160519.001.19371.19070.00002328.38115779.08
32112005.10.05 04:30sell160619.401.19351.19520.0000
32122005.10.05 07:00s/l160619.401.19521.19520.0000-3298.00112481.08
32132005.10.05 08:23buy160718.801.19411.19240.0000
32142005.10.05 08:30close160718.801.19481.19240.00001316.04113797.12
32152005.10.05 13:15buy160819.001.19531.19360.0000
32162005.10.05 15:00s/l160819.001.19361.19360.0000-3230.00110567.12
32172005.10.05 17:00sell160918.501.19531.19700.0000
32182005.10.05 17:36s/l160918.501.19701.19700.0000-3145.00107422.12
32192005.10.05 17:36sell161017.901.19701.19870.0000
32202005.10.05 17:59close161017.901.19581.19870.00002148.00109570.12
32212005.10.05 18:00sell161118.301.19801.19970.0000
32222005.10.05 18:05close161118.301.19731.19970.00001280.84110850.96
32232005.10.05 18:05sell161218.501.19731.19900.0000
32242005.10.05 18:18close161218.501.19671.19900.00001110.10111961.06
32252005.10.05 18:59sell161318.701.19851.20020.0000
32262005.10.05 19:00close161318.701.19611.20020.00004488.00116449.06
32272005.10.06 00:00sell161419.401.20051.20220.0000
32282005.10.06 00:19close161419.401.19931.20220.00002327.99118777.05
32292005.10.06 00:21sell161519.801.19951.20120.0000
32302005.10.06 00:59s/l161519.801.20121.20120.0000-3366.00115411.05
32312005.10.06 00:59sell161619.201.20121.20290.0000
32322005.10.06 01:23close161619.201.20011.20290.00002111.94117522.99
32332005.10.06 02:59sell161719.601.20211.20380.0000
32342005.10.06 03:00s/l161719.601.20381.20380.0000-3332.00114190.99
32352005.10.06 03:00sell161819.001.20501.20670.0000
32362005.10.06 03:22close161819.001.20411.20670.00001710.04115901.03
32372005.10.06 03:22sell161919.301.20391.20560.0000
32382005.10.06 03:59s/l161919.301.20561.20560.0000-3281.00112620.03
32392005.10.06 03:59sell162018.701.20571.20740.0000
32402005.10.06 04:00close162018.701.20431.20740.00002617.98115238.01
32412005.10.06 09:12sell162119.101.20681.20850.0000
32422005.10.06 11:00close162119.101.20491.20850.00003628.97118866.98
32432005.10.06 16:00sell162219.601.21301.21470.0000
32442005.10.06 19:00s/l162219.601.21471.21470.0000-3332.00115534.98
32452005.10.10 10:00sell162319.001.21491.21660.0000
32462005.10.10 10:16close162319.001.21421.21660.00001330.06116865.04
32472005.10.10 10:16sell162419.301.21391.21560.0000
32482005.10.10 12:37close162419.301.21311.21560.00001543.86118408.90
32492005.10.10 17:00buy162519.701.20431.20260.0000
32502005.10.10 17:25close162519.701.20521.20260.00001772.89120181.79
32512005.10.10 22:00sell162619.901.20651.20820.0000
32522005.10.11 01:01close162619.901.20491.20820.00003292.22123474.01
32532005.10.11 13:00buy162720.501.20251.20080.0000
32542005.10.11 13:14close162720.501.20331.20080.00001640.10125114.11
32552005.10.11 16:00buy162820.901.20011.19840.0000
32562005.10.11 18:00close162820.901.20141.19840.00002717.03127831.14
32572005.10.11 18:59sell162921.301.20141.20310.0000
32582005.10.11 19:00close162921.301.19941.20310.00004259.93132091.07
32592005.10.11 19:11buy163022.001.20001.19830.0000
32602005.10.11 21:00s/l163022.001.19831.19830.0000-3740.00128351.07
32612005.10.11 22:00sell163121.401.19921.20090.0000
32622005.10.12 01:00close163121.401.19811.20090.00002470.21130821.28
32632005.10.12 14:00sell163221.801.20151.20320.0000
32642005.10.12 14:14close163221.801.20071.20320.00001744.11132565.39
32652005.10.12 14:18sell163322.101.20121.20290.0000
32662005.10.12 14:31close163322.101.20031.20290.00001989.14134554.53
32672005.10.12 14:32sell163422.401.20021.20190.0000
32682005.10.12 14:59s/l163422.401.20191.20190.0000-3808.00130746.53
32692005.10.12 14:59sell163521.801.20171.20340.0000
32702005.10.12 16:54s/l163521.801.20341.20340.0000-3706.00127040.53
32712005.10.13 05:00buy163621.201.19771.19600.0000
32722005.10.13 05:13close163621.201.19871.19600.00002119.92129160.45
32732005.10.13 09:02sell163721.501.19961.20130.0000
32742005.10.13 09:21close163721.501.19851.20130.00002364.95131525.40
32752005.10.13 10:00buy163822.001.19781.19610.0000
32762005.10.13 12:44close163822.001.19891.19610.00002419.98133945.38
32772005.10.13 16:02buy163922.501.19291.19120.0000
32782005.10.13 17:05close163922.501.19381.19120.00002024.88135970.26
32792005.10.13 19:00sell164022.701.19801.19970.0000
32802005.10.13 20:34s/l164022.701.19971.19970.0000-3859.00132111.26
32812005.10.14 03:00buy164122.001.20041.19870.0000
32822005.10.14 03:25close164122.001.20101.19870.00001320.03133431.29
32832005.10.14 06:01sell164222.201.20361.20530.0000
32842005.10.14 08:03close164222.201.20171.20530.00004218.11137649.40
32852005.10.14 12:00buy164322.901.20051.19880.0000
32862005.10.14 13:00s/l164322.901.19881.19880.0000-3893.00133756.40
32872005.10.14 13:53buy164422.301.19921.19750.0000
32882005.10.14 15:00close164422.301.20271.19750.00007805.00141561.40
32892005.10.14 15:00sell164523.501.20281.20450.0000
32902005.10.14 15:14close164523.501.20151.20450.00003055.02144616.42
32912005.10.14 15:15sell164624.101.20191.20360.0000
32922005.10.14 15:20close164624.101.20081.20360.00002651.01147267.43
32932005.10.14 15:27sell164724.501.20161.20330.0000
32942005.10.14 15:33close164724.501.20061.20330.00002449.90149717.33
32952005.10.14 15:47sell164824.901.20161.20330.0000
32962005.10.14 15:52close164824.901.20061.20330.00002490.01152207.34
32972005.10.14 15:59sell164925.301.20241.20410.0000
32982005.10.14 16:00close164925.301.20041.20410.00005060.10157267.44
32992005.10.14 16:00buy165026.201.20031.19860.0000
33002005.10.14 16:02close165026.201.20161.19860.00003405.88160673.32
33012005.10.14 16:59buy165126.801.20091.19920.0000
33022005.10.14 17:00close165126.801.20691.19920.000016080.00176753.32
33032005.10.14 17:00sell165229.301.20671.20840.0000
33042005.10.14 18:03s/l165229.301.20841.20840.0000-4981.00171772.32
33052005.10.14 18:03sell165328.401.20831.21000.0000
33062005.10.14 18:59close165328.401.20751.21000.00002271.98174044.30
33072005.10.14 19:00sell165428.801.20841.21010.0000
33082005.10.14 19:18close165428.801.20731.21010.00003168.03177212.33
33092005.10.14 19:31sell165529.301.20851.21020.0000
33102005.10.14 22:44close165529.301.20791.21020.00001758.04178970.37
33112005.10.17 03:00sell165629.601.21101.21270.0000
33122005.10.17 03:15close165629.601.20991.21270.00003256.00182226.37
33132005.10.17 03:15sell165730.101.20961.21130.0000
33142005.10.17 03:20close165730.101.20881.21130.00002407.92184634.29
33152005.10.17 03:20sell165830.601.20851.21020.0000
33162005.10.17 03:35close165830.601.20751.21020.00003060.16187694.45
33172005.10.17 03:36sell165931.101.20761.20930.0000
33182005.10.17 03:59s/l165931.101.20931.20930.0000-5287.00182407.45
33192005.10.17 03:59sell166030.101.21111.21280.0000
33202005.10.17 04:00close166030.101.20891.21280.00006622.18189029.63
33212005.10.17 05:00sell166131.201.21021.21190.0000
33222005.10.17 08:12close166131.201.20871.21190.00004679.85193709.48
33232005.10.17 08:58buy166232.001.20931.20760.0000
33242005.10.17 09:18s/l166232.001.20761.20760.0000-5440.00188269.48
33252005.10.17 10:38buy166331.201.20701.20530.0000
33262005.10.17 11:35s/l166331.201.20531.20530.0000-5304.00182965.48
33272005.10.17 12:00buy166430.401.20321.20150.0000
33282005.10.17 18:02close166430.401.20451.20150.00003952.15186917.63
33292005.10.17 18:02sell166531.001.20441.20610.0000
33302005.10.17 19:06s/l166531.001.20611.20610.0000-5270.00181647.63
33312005.10.17 19:06sell166630.101.20611.20780.0000
33322005.10.17 19:15close166630.101.20501.20780.00003310.96184958.59
33332005.10.17 20:00buy166730.701.20341.20170.0000
33342005.10.18 00:00s/l166730.701.20171.20170.0000-5447.86179510.73
33352005.10.18 07:00buy166829.901.19931.19760.0000
33362005.10.18 09:48s/l166829.901.19761.19760.0000-5083.00174427.73
33372005.10.18 10:00buy166929.201.19671.19500.0000
33382005.10.18 10:16close166929.201.19781.19500.00003212.28177640.01
33392005.10.18 10:16buy167029.701.19791.19620.0000
33402005.10.18 11:37s/l167029.701.19621.19620.0000-5049.00172591.01
33412005.10.18 15:00buy167128.901.19321.19150.0000
33422005.10.18 15:17close167128.901.19391.19150.00002023.00174614.01
33432005.10.18 18:00sell167229.201.19431.19600.0000
33442005.10.18 18:25close167229.201.19371.19600.00001752.16176366.17
33452005.10.18 18:58sell167329.501.19421.19590.0000
33462005.10.18 20:00s/l167329.501.19591.19590.0000-5015.00171351.17
33472005.10.19 04:12buy167428.701.19321.19150.0000
33482005.10.19 08:00close167428.701.19421.19150.00002870.23174221.40
33492005.10.19 08:06sell167529.201.19361.19530.0000
33502005.10.19 08:31close167529.201.19281.19530.00002336.17176557.57
33512005.10.19 09:00buy167629.701.18841.18670.0000
33522005.10.19 09:14close167629.701.18931.18670.00002672.82179230.39
33532005.10.19 09:14buy167730.101.18931.18760.0000
33542005.10.19 10:04close167730.101.19031.18760.00003009.92182240.31
33552005.10.19 10:04sell167830.601.19021.19190.0000
33562005.10.19 10:20close167830.601.18921.19190.00003059.91185300.22
33572005.10.19 10:26sell167931.201.18921.19090.0000
33582005.10.19 11:00s/l167931.201.19091.19090.0000-5304.00179996.22
33592005.10.19 14:00buy168030.101.19531.19360.0000
33602005.10.19 15:07s/l168030.101.19361.19360.0000-5117.00174879.22
33612005.10.19 19:01buy168129.201.19691.19520.0000
33622005.10.19 20:55close168129.201.19811.19520.00003503.91178383.13
33632005.10.20 02:00sell168229.801.19831.20000.0000
33642005.10.20 02:12close168229.801.19731.20000.00002979.88181363.01
33652005.10.20 07:00sell168330.301.19721.19890.0000
33662005.10.20 09:00s/l168330.301.19891.19890.0000-5151.00176212.01
33672005.10.20 09:03sell168429.401.19841.20010.0000
33682005.10.20 09:28close168429.401.19731.20010.00003233.93179445.94
33692005.10.20 09:59sell168529.901.19881.20050.0000
33702005.10.20 10:00close168529.901.19651.20050.00006876.91186322.85
33712005.10.20 11:43sell168631.101.19751.19920.0000
33722005.10.20 12:54close168631.101.19611.19920.00004354.00190676.85
33732005.10.21 09:56sell168731.601.20511.20680.0000
33742005.10.21 11:34close168731.601.20381.20680.00004108.00194784.85
33752005.10.21 12:00buy168832.401.20291.20120.0000
33762005.10.21 13:00s/l168832.401.20121.20120.0000-5508.00189276.85
33772005.10.21 14:00buy168931.501.20061.19890.0000
33782005.10.21 14:37close168931.501.20191.19890.00004095.04193371.89
33792005.10.21 14:59buy169032.201.20061.19890.0000
33802005.10.21 15:00close169032.201.20281.19890.00007084.00200455.89
33812005.10.21 18:00buy169133.501.19641.19470.0000
33822005.10.21 19:14s/l169133.501.19471.19470.0000-5695.00194760.89
33832005.10.24 02:00buy169232.701.19311.19140.0000
33842005.10.24 09:00close169232.701.19471.19140.00005232.20199993.09
33852005.10.24 10:00buy169333.501.19341.19170.0000
33862005.10.24 12:59close169333.501.19481.19170.00004690.00204683.09
33872005.10.24 17:00sell169434.201.19781.19950.0000
33882005.10.24 17:25close169434.201.19661.19950.00004103.98208787.07
33892005.10.24 20:17buy169534.901.19831.19660.0000
33902005.10.25 02:00s/l169534.901.19661.19660.0000-6193.17202593.90
33912005.10.25 06:00sell169633.801.19751.19920.0000
33922005.10.25 06:10close169633.801.19671.19920.00002704.16205298.06
33932005.10.25 06:59sell169734.301.19751.19920.0000
33942005.10.25 07:42close169734.301.19661.19920.00003086.84208384.90
33952005.10.25 10:01sell169834.801.19651.19820.0000
33962005.10.25 11:00s/l169834.801.19821.19820.0000-5916.00202468.90
33972005.10.25 15:00sell169933.601.20571.20740.0000
33982005.10.25 16:01s/l169933.601.20741.20740.0000-5712.00196756.90
33992005.10.26 07:00buy170032.501.20931.20760.0000
34002005.10.26 07:50close170032.501.21071.20760.00004550.08201306.98
34012005.10.26 08:10sell170133.201.21121.21290.0000
34022005.10.26 09:05close170133.201.21051.21290.00002324.00203630.98
34032005.10.26 10:00buy170233.701.20741.20570.0000
34042005.10.26 10:12close170233.701.20831.20570.00003032.81206663.79
34052005.10.26 10:27buy170334.201.20761.20590.0000
34062005.10.26 10:47close170334.201.20851.20590.00003078.21209742.00
34072005.10.26 12:00buy170434.801.20681.20510.0000
34082005.10.26 13:43close170434.801.20801.20510.00004176.00213918.00
34092005.10.26 16:41sell170535.401.20801.20970.0000
34102005.10.26 18:09close170535.401.20701.20970.00003539.80217457.80
34112005.10.27 03:00sell170636.001.20841.21010.0000
34122005.10.27 05:04s/l170636.001.21011.21010.0000-6120.00211337.80
34132005.10.27 08:00buy170734.901.20991.20820.0000
34142005.10.27 09:03close170734.901.21071.20820.00002792.16214129.96
34152005.10.27 15:28sell170835.201.21641.21810.0000
34162005.10.27 15:45close170835.201.21491.21810.00005280.06219410.02
34172005.10.27 15:48sell170936.101.21481.21650.0000
34182005.10.27 17:06close170936.101.21351.21650.00004693.04224103.06
34192005.10.28 09:21sell171036.901.21591.21760.0000
34202005.10.28 10:26close171036.901.21491.21760.00003689.79227792.85
34212005.10.28 16:00sell171137.601.21261.21430.0000
34222005.10.28 16:04close171137.601.21171.21430.00003383.79231176.64
34232005.10.28 16:18sell171238.101.21241.21410.0000
34242005.10.28 16:35close171238.101.21141.21410.00003809.85234986.49
34252005.10.28 16:59sell171338.801.21261.21430.0000
34262005.10.28 17:00close171338.801.21021.21430.00009311.85244298.34
34272005.10.28 17:00buy171440.401.21021.20850.0000
34282005.10.28 18:01s/l171440.401.20851.20850.0000-6868.00237430.34
34292005.10.31 11:01buy171539.401.20681.20510.0000
34302005.10.31 13:00s/l171539.401.20511.20510.0000-6698.00230732.34
34312005.10.31 15:00buy171638.401.20061.19890.0000
34322005.10.31 15:04close171638.401.20131.19890.00002687.66233420.00
34332005.10.31 15:04buy171738.901.20101.19930.0000
34342005.10.31 15:31close171738.901.20161.19930.00002334.06235754.06
34352005.10.31 15:31buy171839.201.20181.20010.0000
34362005.10.31 16:00s/l171839.201.20011.20010.0000-6664.00229090.06
34372005.11.01 09:00sell171938.201.19891.20060.0000
34382005.11.01 10:38s/l171938.201.20061.20060.0000-6494.00222596.06
34392005.11.01 11:00sell172037.101.20091.20260.0000
34402005.11.01 11:54close172037.101.20021.20260.00002596.85225192.91
34412005.11.01 15:00buy172137.601.19931.19760.0000
34422005.11.01 16:11close172137.601.20011.19760.00003007.72228200.63
34432005.11.02 02:00buy172238.001.20101.19930.0000
34442005.11.02 04:02close172238.001.20251.19930.00005700.17233900.80
34452005.11.02 13:00buy172339.001.19911.19740.0000
34462005.11.02 13:07close172339.001.19991.19740.00003120.18237020.98
34472005.11.02 13:13buy172439.501.19951.19780.0000
34482005.11.02 15:00close172439.501.20231.19780.000011059.61248080.59
34492005.11.02 15:00sell172541.301.20231.20400.0000
34502005.11.02 16:21s/l172541.301.20401.20400.0000-7021.00241059.59
34512005.11.03 17:31buy172640.201.19911.19740.0000
34522005.11.03 17:59close172640.201.20051.19740.00005628.06246687.65
34532005.11.03 18:00buy172741.201.19761.19590.0000
34542005.11.03 19:00s/l172741.201.19591.19590.0000-7004.00239683.65
34552005.11.04 05:12buy172840.201.19391.19220.0000
34562005.11.04 08:59close172840.201.19471.19220.00003216.18242899.83
34572005.11.04 09:21buy172940.701.19391.19220.0000
34582005.11.04 09:29close172940.701.19471.19220.00003256.18246156.01
34592005.11.04 11:01buy173041.201.19421.19250.0000
34602005.11.04 15:00close173041.201.19721.19250.000012359.98258515.99
34612005.11.04 15:33buy173143.301.19331.19160.0000
34622005.11.04 15:37close173143.301.19421.19160.00003897.28262413.27
34632005.11.04 15:56buy173244.001.19331.19160.0000
34642005.11.04 16:00close173244.001.19751.19160.000018480.11280893.38
34652005.11.04 16:59buy173347.101.19201.19030.0000
34662005.11.04 17:00s/l173347.101.19031.19030.0000-8007.00272886.38
34672005.11.04 19:50buy173446.201.18191.18020.0000
34682005.11.07 09:00s/l173446.201.18021.18020.0000-8198.41264687.97
34692005.11.07 09:00buy173544.901.17931.17760.0000
34702005.11.07 09:15close173544.901.18031.17760.00004489.83269177.80
34712005.11.07 09:37buy173645.601.18011.17840.0000
34722005.11.07 09:53close173645.601.18151.17840.00006384.00275561.80
34732005.11.07 15:00buy173746.701.17911.17740.0000
34742005.11.07 16:30close173746.701.17991.17740.00003735.98279297.78
34752005.11.07 21:00sell173847.301.18131.18300.0000
34762005.11.08 00:00close173847.301.17881.18300.000012082.40291380.18
34772005.11.08 14:00sell173949.601.17401.17570.0000
34782005.11.08 16:00s/l173949.601.17571.17570.0000-8432.00282948.18
34792005.11.09 15:00sell174048.001.17781.17950.0000
34802005.11.09 15:27close174048.001.17621.17950.00007680.00290628.18
34812005.11.09 15:28sell174149.401.17561.17730.0000
34822005.11.09 15:28close174149.401.17451.17730.00005434.00296062.18
34832005.11.09 15:59sell174250.001.17831.18000.0000
34842005.11.09 16:00close174250.001.17271.18000.000028000.00324062.18
34852005.11.09 16:00buy174350.001.17271.17100.0000
34862005.11.09 16:02close174350.001.17391.17100.00005999.93330062.11
34872005.11.09 16:02buy174450.001.17431.17260.0000
34882005.11.09 16:25s/l174450.001.17261.17260.0000-8500.00321562.11
34892005.11.09 16:25buy174550.001.17281.17110.0000
34902005.11.09 17:33close174550.001.17381.17110.00004999.81326561.92
34912005.11.09 18:00sell174650.001.17451.17620.0000
34922005.11.09 18:17close174650.001.17391.17620.00003000.12329562.04
34932005.11.09 18:23sell174750.001.17401.17570.0000
34942005.11.09 20:00s/l174750.001.17571.17570.0000-8500.00321062.04
34952005.11.09 20:00sell174850.001.17661.17830.0000
34962005.11.10 06:35close174850.001.17561.17830.00005814.72326876.75
34972005.11.10 08:00sell174950.001.17661.17830.0000
34982005.11.10 11:01s/l174950.001.17831.17830.0000-8500.00318376.75
34992005.11.10 14:14buy175050.001.17631.17460.0000
35002005.11.10 14:31close175050.001.17851.17460.000011000.00329376.75
35012005.11.10 14:32buy175150.001.17631.17460.0000
35022005.11.10 14:33close175150.001.17741.17460.00005499.96334876.71
35032005.11.10 14:46buy175250.001.17631.17460.0000
35042005.11.10 14:47close175250.001.17741.17460.00005499.88340376.59
35052005.11.10 14:54buy175350.001.17631.17460.0000
35062005.11.10 15:00s/l175350.001.17461.17460.0000-8500.00331876.59
35072005.11.10 16:00buy175450.001.17361.17190.0000
35082005.11.10 16:10close175450.001.17461.17190.00005000.03336876.62
35092005.11.11 07:02buy175550.001.16871.16700.0000
35102005.11.11 07:23close175550.001.16931.16700.00002999.80339876.42
35112005.11.11 07:59buy175650.001.16881.16710.0000
35122005.11.11 08:00close175650.001.17001.16710.00006000.00345876.42
35132005.11.11 08:00sell175750.001.17011.17180.0000
35142005.11.11 11:04close175750.001.16931.17180.00003999.77349876.19
35152005.11.11 12:23sell175850.001.17051.17220.0000
35162005.11.11 12:52close175850.001.16981.17220.00003500.15353376.34
35172005.11.14 03:00sell175950.001.17401.17570.0000
35182005.11.14 06:00s/l175950.001.17571.17570.0000-8500.00344876.34
35192005.11.15 10:00sell176050.001.17031.17200.0000
35202005.11.15 12:08close176050.001.16731.17200.000015000.03359876.37
35212005.11.15 12:08buy176150.001.16741.16570.0000
35222005.11.15 13:00s/l176150.001.16571.16570.0000-8500.00351376.37
35232005.11.15 13:00buy176250.001.16571.16400.0000
35242005.11.15 15:00close176250.001.16741.16400.00008500.01359876.38
35252005.11.15 15:04sell176350.001.16831.17000.0000
35262005.11.15 15:13close176350.001.16751.17000.00004000.23363876.61
35272005.11.15 15:16sell176450.001.16801.16970.0000
35282005.11.15 16:27s/l176450.001.16971.16970.0000-8500.00355376.61
35292005.11.15 18:09sell176550.001.16991.17160.0000
35302005.11.15 18:24close176550.001.16931.17160.00002999.47358376.08
35312005.11.15 18:47sell176650.001.16991.17160.0000
35322005.11.15 18:49close176650.001.16921.17160.00003499.55361875.63
35332005.11.15 19:00buy176750.001.16851.16680.0000
35342005.11.15 19:12close176750.001.16901.16680.00002500.15364375.78
35352005.11.15 19:59buy176850.001.16891.16720.0000
35362005.11.15 20:00close176850.001.16961.16720.00003500.05367875.83
35372005.11.16 01:59sell176950.001.17311.17480.0000
35382005.11.16 02:00close176950.001.17201.17480.00005499.91373375.74
35392005.11.16 02:11buy177050.001.17201.17030.0000
35402005.11.16 11:00close177050.001.17261.17030.00003000.15376375.89
35412005.11.16 12:07buy177150.001.16811.16640.0000
35422005.11.16 14:34close177150.001.16901.16640.00004500.00380875.89
35432005.11.17 09:59buy177250.001.16561.16390.0000
35442005.11.17 10:00close177250.001.16841.16390.000014000.25394876.14
35452005.11.17 10:01sell177350.001.16831.17000.0000
35462005.11.17 16:00s/l177350.001.17001.17000.0000-8500.00386376.14
35472005.11.17 20:01sell177450.001.17541.17710.0000
35482005.11.17 20:26close177450.001.17411.17710.00006500.05392876.19
35492005.11.17 20:26sell177550.001.17411.17580.0000
35502005.11.17 20:59s/l177550.001.17581.17580.0000-8500.00384376.19
35512005.11.17 20:59sell177650.001.17591.17760.0000
35522005.11.17 21:01close177650.001.17481.17760.00005499.97389876.16
35532005.11.18 09:59buy177750.001.17141.16970.0000
35542005.11.18 10:00s/l177750.001.16971.16970.0000-8500.00381376.16
35552005.11.18 15:00sell177850.001.17081.17250.0000
35562005.11.18 15:01s/l177850.001.17251.17250.0000-8500.00372876.16
35572005.11.18 15:01sell177950.001.17231.17400.0000
35582005.11.18 16:00s/l177950.001.17401.17400.0000-8500.00364376.16
35592005.11.18 16:00sell178050.001.17631.17800.0000
35602005.11.18 16:03close178050.001.17501.17800.00006500.00370876.16
35612005.11.18 16:03sell178150.001.17491.17660.0000
35622005.11.18 16:03s/l178150.001.17661.17660.0000-8500.00362376.16
35632005.11.18 16:03sell178250.001.17661.17830.0000
35642005.11.18 16:03close178250.001.17541.17830.00005999.90368376.06
35652005.11.18 16:03sell178350.001.17491.17660.0000
35662005.11.18 16:04close178350.001.17341.17660.00007500.00375876.06
35672005.11.18 16:05sell178450.001.17491.17660.0000
35682005.11.18 16:10close178450.001.17331.17660.00008000.00383876.06
35692005.11.18 16:59sell178550.001.17691.17860.0000
35702005.11.18 17:00close178550.001.17061.17860.000031499.88415375.94
35712005.11.18 17:00buy178650.001.17081.16910.0000
35722005.11.18 17:10close178650.001.17201.16910.00006000.25421376.19
35732005.11.18 17:10buy178750.001.17121.16950.0000
35742005.11.18 17:10close178750.001.17201.16950.00003999.98425376.17
35752005.11.18 17:10buy178850.001.17121.16950.0000
35762005.11.18 17:10close178850.001.17201.16950.00004000.00429376.17
35772005.11.18 17:10buy178950.001.17121.16950.0000
35782005.11.18 17:11close178950.001.17201.16950.00004000.25433376.42
35792005.11.18 17:11buy179050.001.17241.17070.0000
35802005.11.18 17:19close179050.001.17331.17070.00004500.00437876.42
35812005.11.18 17:19buy179150.001.17341.17170.0000
35822005.11.18 17:21close179150.001.17421.17170.00004000.29441876.71
35832005.11.18 17:22buy179250.001.17411.17240.0000
35842005.11.18 17:33close179250.001.17501.17240.00004499.72446376.43
35852005.11.18 17:33buy179350.001.17461.17290.0000
35862005.11.18 17:47close179350.001.17551.17290.00004500.18450876.61
35872005.11.18 17:56buy179450.001.17461.17290.0000
35882005.11.18 17:59s/l179450.001.17291.17290.0000-8500.00442376.61
35892005.11.18 17:59buy179550.001.17101.16930.0000
35902005.11.18 18:00close179550.001.17451.16930.000017500.00459876.61
35912005.11.18 20:48sell179650.001.17641.17810.0000
35922005.11.21 00:03s/l179650.001.17811.17810.0000-8228.36451648.25
35932005.11.21 16:07buy179750.001.18121.17950.0000
35942005.11.21 16:07close179750.001.18231.17950.00005500.00457148.25
35952005.11.21 16:59buy179850.001.18121.17950.0000
35962005.11.21 16:59close179850.001.18241.17950.00006000.00463148.25
35972005.11.21 17:00buy179950.001.17421.17250.0000
35982005.11.21 18:12s/l179950.001.17251.17250.0000-8500.00454648.25
35992005.11.22 17:00sell180050.001.17211.17380.0000
36002005.11.22 17:34close180050.001.17131.17380.00003999.64458647.89
36012005.11.22 17:34sell180150.001.17211.17380.0000
36022005.11.22 17:57s/l180150.001.17381.17380.0000-8500.00450147.89
36032005.11.22 17:57sell180250.001.17371.17540.0000
36042005.11.22 17:59close180250.001.17151.17540.000011000.00461147.89
36052005.11.22 18:00sell180350.001.17331.17500.0000
36062005.11.22 21:00s/l180350.001.17501.17500.0000-8500.00452647.89
36072005.11.23 04:00buy180450.001.17971.17800.0000
36082005.11.23 05:00close180450.001.18051.17800.00004000.23456648.12
36092005.11.23 11:00buy180550.001.17921.17750.0000
36102005.11.23 11:25close180550.001.18031.17750.00005499.99462148.11
36112005.11.23 13:00buy180650.001.17711.17540.0000
36122005.11.23 13:10close180650.001.17801.17540.00004499.87466647.98
36132005.11.23 13:10buy180750.001.17801.17630.0000
36142005.11.23 15:00close180750.001.17941.17630.00006999.54473647.52
36152005.11.24 00:00buy180850.001.18121.17950.0000
36162005.11.24 08:02s/l180850.001.17951.17950.0000-8500.00465147.52
36172005.11.24 08:02buy180950.001.17971.17800.0000
36182005.11.24 08:21close180950.001.18041.17800.00003500.15468647.67
36192005.11.24 08:59buy181050.001.17981.17810.0000
36202005.11.24 09:01close181050.001.18111.17810.00006500.05475147.72
36212005.11.24 11:02buy181150.001.17821.17650.0000
36222005.11.24 11:09close181150.001.17951.17650.00006500.00481647.72
36232005.11.24 12:00sell181250.001.18001.18170.0000
36242005.11.24 12:49close181250.001.17891.18170.00005500.15487147.87
36252005.11.24 14:00buy181350.001.17841.17670.0000
36262005.11.24 14:59close181350.001.17981.17670.00007000.14494148.01
36272005.11.24 15:59sell181450.001.18011.18180.0000
36282005.11.24 16:00close181450.001.17881.18180.00006500.23500648.24
36292005.11.24 16:22buy181550.001.17851.17680.0000
36302005.11.25 07:00s/l181550.001.17681.17680.0000-8872.74491775.50
36312005.11.25 09:00buy181650.001.17531.17360.0000
36322005.11.25 09:25close181650.001.17601.17360.00003500.16495275.66
36332005.11.25 09:51buy181750.001.17571.17400.0000
36342005.11.25 15:00close181750.001.17681.17400.00005500.06500775.72
36352005.11.25 18:00buy181850.001.17251.17080.0000
36362005.11.28 00:00s/l181850.001.17081.17080.0000-8872.74491902.98
36372005.11.28 02:00buy181950.001.16941.16770.0000
36382005.11.28 03:13close181950.001.16991.16770.00002499.98494402.96
36392005.11.28 11:00sell182050.001.17041.17210.0000
36402005.11.28 14:00s/l182050.001.17211.17210.0000-8500.00485902.96
36412005.11.28 17:00sell182150.001.17901.18070.0000
36422005.11.28 18:04s/l182150.001.18071.18070.0000-8500.00477402.96
36432005.11.28 18:04sell182250.001.18061.18230.0000
36442005.11.28 18:09close182250.001.18001.18230.00003000.24480403.20
36452005.11.28 18:09sell182350.001.17991.18160.0000
36462005.11.28 18:15close182350.001.17931.18160.00003000.07483403.27
36472005.11.28 18:20sell182450.001.17991.18160.0000
36482005.11.28 18:27close182450.001.17911.18160.00004000.23487403.50
36492005.11.28 18:39sell182550.001.17991.18160.0000
36502005.11.28 18:42close182550.001.17921.18160.00003500.15490903.65
36512005.11.28 18:57sell182650.001.17991.18160.0000
36522005.11.28 20:00s/l182650.001.18161.18160.0000-8500.00482403.65
36532005.11.28 20:00sell182750.001.18411.18580.0000
36542005.11.28 20:06s/l182750.001.18581.18580.0000-8500.00473903.65
36552005.11.28 20:06sell182850.001.18571.18740.0000
36562005.11.28 20:59close182850.001.18461.18740.00005500.29479403.94
36572005.11.28 22:00buy182950.001.18521.18350.0000
36582005.11.29 03:00s/l182950.001.18351.18350.0000-8872.74470531.21
36592005.11.29 06:32sell183050.001.18251.18420.0000
36602005.11.29 12:00close183050.001.18151.18420.00004999.80475531.01
36612005.11.29 15:00buy183150.001.17571.17400.0000
36622005.11.29 15:10close183150.001.17631.17400.00003000.00478531.01
36632005.11.29 15:10buy183250.001.17671.17500.0000
36642005.11.29 15:17close183250.001.17731.17500.00003000.00481531.01
36652005.11.29 15:59buy183350.001.17631.17460.0000
36662005.11.29 16:00close183350.001.17791.17460.00007999.78489530.79
36672005.11.29 16:00sell183450.001.17791.17960.0000
36682005.11.29 16:00close183450.001.17621.17960.00008500.00498030.79
36692005.11.29 16:59sell183550.001.17831.18000.0000
36702005.11.29 17:00close183550.001.17611.18000.000011000.09509030.88
36712005.11.29 17:00buy183650.001.17621.17450.0000
36722005.11.29 17:02close183650.001.17701.17450.00004000.23513031.11
36732005.11.29 17:59buy183750.001.17651.17480.0000
36742005.11.29 18:00close183750.001.17761.17480.00005500.00518531.11
36752005.11.30 02:10sell183850.001.17741.17910.0000
36762005.11.30 06:59s/l183850.001.17911.17910.0000-8500.00510031.11
36772005.11.30 14:40sell183950.001.17861.18030.0000
36782005.11.30 14:44close183950.001.17771.18030.00004499.95514531.06
36792005.11.30 15:01buy184050.001.17621.17450.0000
36802005.11.30 15:28close184050.001.17711.17450.00004500.00519031.06
36812005.11.30 17:00sell184150.001.17871.18040.0000
36822005.11.30 17:21close184150.001.17781.18040.00004499.87523530.93
36832005.11.30 17:25sell184250.001.17841.18010.0000
36842005.11.30 17:53s/l184250.001.18011.18010.0000-8500.00515030.93
36852005.11.30 17:53sell184350.001.18001.18170.0000
36862005.11.30 17:56close184350.001.17911.18170.00004499.72519530.65
36872005.12.01 16:00buy184450.001.17131.16960.0000
36882005.12.01 18:03s/l184450.001.16961.16960.0000-8500.00511030.65
36892005.12.01 20:00sell184550.001.17331.17500.0000
36902005.12.02 03:00close184550.001.17221.17500.00005771.53516802.17
36912005.12.02 14:30buy184650.001.16951.16780.0000
36922005.12.02 14:30close184650.001.17051.16780.00005000.00521802.17
36932005.12.02 14:31buy184750.001.16951.16780.0000
36942005.12.02 14:31close184750.001.17021.16780.00003499.95525302.12
36952005.12.02 15:00sell184850.001.17191.17360.0000
36962005.12.02 15:11s/l184850.001.17361.17360.0000-8500.00516802.12
36972005.12.02 15:11sell184950.001.17361.17530.0000
36982005.12.02 15:11close184950.001.17251.17530.00005499.88522302.00
36992005.12.02 15:11sell185050.001.17311.17480.0000
37002005.12.02 15:12close185050.001.17181.17480.00006499.97528801.97
37012005.12.02 15:13sell185150.001.17181.17350.0000
37022005.12.02 15:23close185150.001.17101.17350.00004000.00532801.97
37032005.12.02 15:52buy185250.001.16891.16720.0000
37042005.12.02 15:59close185250.001.17281.16720.000019500.00552301.97
37052005.12.02 16:00buy185350.001.16681.16510.0000
37062005.12.02 16:06close185350.001.16781.16510.00005000.06557302.03
37072005.12.02 16:06buy185450.001.16781.16610.0000
37082005.12.02 16:32close185450.001.16911.16610.00006500.00563802.03
37092005.12.02 16:32buy185550.001.16901.16730.0000
37102005.12.02 16:32close185550.001.17001.16730.00005000.00568802.03
37112005.12.02 16:32buy185650.001.16991.16820.0000
37122005.12.02 16:32close185650.001.17091.16820.00004999.94573801.97
37132005.12.02 16:32buy185750.001.17011.16840.0000
37142005.12.02 16:33close185750.001.17111.16840.00005000.00578801.97
37152005.12.02 16:33buy185850.001.17111.16940.0000
37162005.12.02 16:33close185850.001.17221.16940.00005500.00584301.97
37172005.12.02 16:33buy185950.001.16981.16810.0000
37182005.12.02 16:35close185950.001.17111.16810.00006500.05590802.02
37192005.12.02 16:35buy186050.001.17111.16940.0000
37202005.12.02 16:39s/l186050.001.16941.16940.0000-8500.00582302.02
37212005.12.02 16:39buy186150.001.16941.16770.0000
37222005.12.02 16:41close186150.001.17051.16770.00005500.00587802.02
37232005.12.02 16:41buy186250.001.17061.16890.0000
37242005.12.02 16:50s/l186250.001.16891.16890.0000-8500.00579302.02
37252005.12.02 16:50buy186350.001.16881.16710.0000
37262005.12.02 16:50close186350.001.16981.16710.00005000.40584302.42
37272005.12.02 16:50buy186450.001.16981.16810.0000
37282005.12.02 16:51s/l186450.001.16811.16810.0000-8500.00575802.42
37292005.12.02 16:51buy186550.001.16831.16660.0000
37302005.12.02 16:53close186550.001.16931.16660.00005000.00580802.42
37312005.12.02 16:53buy186650.001.16961.16790.0000
37322005.12.02 16:59s/l186650.001.16791.16790.0000-8500.00572302.42
37332005.12.02 16:59buy186750.001.16661.16490.0000
37342005.12.02 17:00close186750.001.16931.16490.000013500.00585802.42
37352005.12.02 17:00sell186850.001.16911.17080.0000
37362005.12.02 17:26s/l186850.001.17081.17080.0000-8500.00577302.42
37372005.12.02 17:26sell186950.001.17061.17230.0000
37382005.12.02 17:37close186950.001.16961.17230.00005000.12582302.54
37392005.12.02 17:37sell187050.001.16961.17130.0000
37402005.12.02 18:10s/l187050.001.17131.17130.0000-8500.00573802.54
37412005.12.02 19:00sell187150.001.17091.17260.0000
37422005.12.05 01:00close187150.001.17021.17260.00003771.64577574.18
37432005.12.05 03:00buy187250.001.17051.16880.0000
37442005.12.05 13:00close187250.001.17411.16880.000018000.18595574.36
37452005.12.05 13:00sell187350.001.17411.17580.0000
37462005.12.05 13:35close187350.001.17311.17580.00005000.00600574.36
37472005.12.05 13:37sell187450.001.17331.17500.0000
37482005.12.05 14:00s/l187450.001.17501.17500.0000-8500.00592074.36
37492005.12.05 18:01sell187550.001.17861.18030.0000
37502005.12.05 19:00s/l187550.001.18031.18030.0000-8500.00583574.36
37512005.12.06 01:00buy187650.001.17851.17680.0000
37522005.12.06 07:02close187650.001.17921.17680.00003500.15587074.51
37532005.12.06 09:13buy187750.001.17751.17580.0000
37542005.12.06 09:25close187750.001.17811.17580.00003000.07590074.58
37552005.12.06 11:00buy187850.001.17751.17580.0000
37562005.12.06 13:07close187850.001.17831.17580.00004000.12594074.70
37572005.12.06 17:00sell187950.001.17751.17920.0000
37582005.12.06 19:00s/l187950.001.17921.17920.0000-8500.00585574.70
37592005.12.07 11:00buy188050.001.17281.17110.0000
37602005.12.07 13:38s/l188050.001.17111.17110.0000-8500.00577074.70
37612005.12.07 20:00sell188150.001.17211.17380.0000
37622005.12.08 03:00close188150.001.17101.17380.00006314.80583389.50
37632005.12.08 03:06buy188250.001.17131.16960.0000
37642005.12.08 06:00close188250.001.17191.16960.00003000.07586389.57
37652005.12.08 17:00sell188350.001.18241.18410.0000
37662005.12.08 19:06s/l188350.001.18411.18410.0000-8500.00577889.57
37672005.12.09 09:00buy188450.001.17831.17660.0000
37682005.12.09 09:20close188450.001.17911.17660.00004000.23581889.80
37692005.12.09 09:20buy188550.001.17921.17750.0000
37702005.12.09 10:08s/l188550.001.17751.17750.0000-8500.00573389.80
37712005.12.09 12:01sell188650.001.17941.18110.0000
37722005.12.09 13:29s/l188650.001.18111.18110.0000-8500.00564889.80
37732005.12.09 16:01sell188750.001.18211.18380.0000
37742005.12.09 16:27close188750.001.18161.18380.00002500.29567390.09
37752005.12.09 16:37sell188850.001.18211.18380.0000
37762005.12.09 17:38close188850.001.18121.18380.00004500.32571890.41
37772005.12.09 18:01buy188950.001.18231.18060.0000
37782005.12.09 18:33close188950.001.18281.18060.00002499.98574390.39
37792005.12.09 18:44buy189050.001.18241.18070.0000
37802005.12.12 00:00s/l189050.001.18071.18070.0000-8872.74565517.65
37812005.12.12 02:20sell189150.001.18061.18230.0000
37822005.12.12 03:00s/l189150.001.18231.18230.0000-8500.00557017.65
37832005.12.12 10:00sell189250.001.18701.18870.0000
37842005.12.12 11:37s/l189250.001.18871.18870.0000-8500.00548517.65
37852005.12.12 14:00sell189350.001.19111.19280.0000
37862005.12.12 14:11s/l189350.001.19281.19280.0000-8500.00540017.65
37872005.12.12 14:11sell189450.001.19261.19430.0000
37882005.12.12 14:59close189450.001.19151.19430.00005500.00545517.65
37892005.12.12 15:00sell189550.001.19531.19700.0000
37902005.12.12 15:33close189550.001.19471.19700.00002999.92548517.57
37912005.12.12 15:33sell189650.001.19421.19590.0000
37922005.12.12 17:59s/l189650.001.19591.19590.0000-8500.00540017.57
37932005.12.12 21:32buy189750.001.19561.19390.0000
37942005.12.13 03:01close189750.001.19671.19390.00005127.14545144.71
37952005.12.13 06:04buy189850.001.19571.19400.0000
37962005.12.13 10:00s/l189850.001.19401.19400.0000-8500.00536644.71
37972005.12.13 10:00buy189950.001.19221.19050.0000
37982005.12.13 14:06close189950.001.19311.19050.00004499.72541144.43
37992005.12.13 17:40buy190050.001.19291.19120.0000
38002005.12.13 20:14close190050.001.19371.19120.00003999.86545144.29
38012005.12.14 03:00sell190150.001.19901.20070.0000
38022005.12.14 04:00s/l190150.001.20071.20070.0000-8500.00536644.29
38032005.12.14 04:00sell190250.001.20221.20390.0000
38042005.12.14 04:55close190250.001.20121.20390.00005000.40541644.69
38052005.12.14 04:55sell190350.001.20111.20280.0000
38062005.12.14 04:59s/l190350.001.20281.20280.0000-8500.00533144.69
38072005.12.14 04:59sell190450.001.20261.20430.0000
38082005.12.14 05:00close190450.001.20161.20430.00005000.00538144.69
38092005.12.14 07:00buy190550.001.20031.19860.0000
38102005.12.14 08:47close190550.001.20111.19860.00004000.27542144.96
38112005.12.14 12:06buy190650.001.20151.19980.0000
38122005.12.14 12:17close190650.001.20221.19980.00003500.16545645.12
38132005.12.14 12:40buy190750.001.20231.20060.0000
38142005.12.14 15:00close190750.001.20311.20060.00003999.64549644.76
38152005.12.14 16:00buy190850.001.20201.20030.0000
38162005.12.14 16:05close190850.001.20341.20030.00007000.14556644.90
38172005.12.14 20:00buy190950.001.20011.19840.0000
38182005.12.15 01:00s/l190950.001.19841.19840.0000-9618.22547026.68
38192005.12.15 01:00buy191050.001.19731.19560.0000
38202005.12.15 01:09close191050.001.19841.19560.00005499.78552526.46
38212005.12.15 02:12sell191150.001.19951.20120.0000
38222005.12.15 03:06s/l191150.001.20121.20120.0000-8500.00544026.46
38232005.12.15 03:59sell191250.001.20021.20190.0000
38242005.12.15 05:00close191250.001.19751.20190.000013500.21557526.67
38252005.12.15 05:00buy191350.001.19721.19550.0000
38262005.12.15 05:18close191350.001.19861.19550.00007000.14564526.81
38272005.12.15 05:31buy191450.001.19821.19650.0000
38282005.12.15 05:41close191450.001.19921.19650.00005000.40569527.21
38292005.12.15 05:59buy191550.001.19781.19610.0000
38302005.12.15 06:00close191550.001.19931.19610.00007500.25577027.46
38312005.12.15 10:17sell191650.001.20111.20280.0000
38322005.12.15 11:00s/l191650.001.20281.20280.0000-8500.00568527.46
38332005.12.15 11:00sell191750.001.20311.20480.0000
38342005.12.15 11:17close191750.001.20201.20480.00005499.89574027.35
38352005.12.15 11:18sell191850.001.20121.20290.0000
38362005.12.15 11:59s/l191850.001.20291.20290.0000-8500.00565527.35
38372005.12.15 11:59sell191950.001.20331.20500.0000
38382005.12.15 12:00close191950.001.20181.20500.00007500.22573027.57
38392005.12.15 18:05sell192050.001.19761.19930.0000
38402005.12.15 18:13close192050.001.19641.19930.00005999.93579027.50
38412005.12.16 02:17buy192150.001.19461.19290.0000
38422005.12.16 02:34close192150.001.19551.19290.00004500.24583527.74
38432005.12.16 12:00buy192250.001.19991.19820.0000
38442005.12.16 13:21s/l192250.001.19821.19820.0000-8500.00575027.74
38452005.12.16 13:21buy192350.001.19801.19630.0000
38462005.12.16 14:19close192350.001.19901.19630.00004999.80580027.54
38472005.12.16 16:00sell192450.001.19951.20120.0000
38482005.12.16 17:12s/l192450.001.20121.20120.0000-8500.00571527.54
38492005.12.19 02:26buy192550.001.20201.20030.0000
38502005.12.19 02:41close192550.001.20281.20030.00004000.24575527.78
38512005.12.19 02:49buy192650.001.20201.20030.0000
38522005.12.19 03:13close192650.001.20291.20030.00004500.32580028.10
38532005.12.19 12:00buy192750.001.20071.19900.0000
38542005.12.19 12:26close192750.001.20151.19900.00004000.23584028.33
38552005.12.19 14:00buy192850.001.19841.19670.0000
38562005.12.19 15:56close192850.001.19941.19670.00004999.80589028.13
38572005.12.19 21:08sell192950.001.20101.20270.0000
38582005.12.20 03:00close192950.001.19981.20270.00006271.61595299.74
38592005.12.20 15:00buy193050.001.19331.19160.0000
38602005.12.20 16:00s/l193050.001.19161.19160.0000-8500.00586799.74
38612005.12.21 10:39sell193150.001.18961.19130.0000
38622005.12.21 11:42close193150.001.18841.19130.00005999.97592799.71
38632005.12.21 13:00buy193250.001.18741.18570.0000
38642005.12.21 14:47s/l193250.001.18571.18570.0000-8500.00584299.71
38652005.12.21 20:00sell193350.001.18281.18450.0000
38662005.12.21 21:59s/l193350.001.18451.18450.0000-8500.00575799.71
38672005.12.22 09:46buy193450.001.18201.18030.0000
38682005.12.22 09:59close193450.001.18311.18030.00005499.96581299.67
38692005.12.22 16:00sell193550.001.18631.18800.0000
38702005.12.22 17:40s/l193550.001.18801.18800.0000-8500.00572799.67
38712005.12.22 19:02buy193650.001.18631.18460.0000
38722005.12.22 19:56close193650.001.18721.18460.00004499.72577299.39
38732005.12.23 11:01sell193750.001.18811.18980.0000
38742005.12.23 11:38close193750.001.18731.18980.00003999.64581299.03
38752005.12.23 11:59sell193850.001.18821.18990.0000
38762005.12.23 13:00close193850.001.18641.18990.00009000.00590299.03
38772005.12.23 13:00buy193950.001.18501.18330.0000
38782005.12.23 13:11close193950.001.18581.18330.00003999.78594298.81
38792005.12.23 13:16buy194050.001.18541.18370.0000
38802005.12.23 15:00s/l194050.001.18371.18370.0000-8500.00585798.81
38812005.12.23 16:04sell194150.001.18471.18640.0000
38822005.12.23 17:00s/l194150.001.18641.18640.0000-8500.00577298.81
38832005.12.23 17:00sell194250.001.18651.18820.0000
38842005.12.23 17:30close194250.001.18561.18820.00004499.72581798.53
38852005.12.23 17:59sell194350.001.18681.18850.0000
38862005.12.23 18:00close194350.001.18531.18850.00007500.20589298.73
38872005.12.23 18:23buy194450.001.18501.18330.0000
38882005.12.23 18:50close194450.001.18631.18330.00006500.20595798.93
38892005.12.23 19:37sell194550.001.18651.18820.0000
38902005.12.27 08:45close194550.001.18421.18820.000012043.04607841.97
38912005.12.27 09:00sell194650.001.18451.18620.0000
38922005.12.27 10:00s/l194650.001.18621.18620.0000-8500.00599341.97
38932005.12.27 10:00sell194750.001.18681.18850.0000
38942005.12.27 12:00close194750.001.18561.18850.00005999.97605341.94
38952005.12.27 16:12sell194850.001.18581.18750.0000
38962005.12.27 21:00close194850.001.18491.18750.00004499.78609841.72
38972005.12.28 08:00sell194950.001.18701.18870.0000
38982005.12.28 09:00s/l194950.001.18871.18870.0000-8500.00601341.72
38992005.12.28 09:00sell195050.001.19211.19380.0000
39002005.12.28 09:45close195050.001.19131.19380.00004000.00605341.72
39012005.12.28 09:45sell195150.001.19121.19290.0000
39022005.12.28 11:00close195150.001.19031.19290.00004500.23609841.95
39032005.12.28 11:00buy195250.001.19011.18840.0000
39042005.12.28 11:10close195250.001.19071.18840.00003000.07612842.02
39052005.12.28 11:11buy195350.001.19101.18930.0000
39062005.12.28 12:00close195350.001.19201.18930.00005000.24617842.26
39072005.12.28 13:00buy195450.001.19161.18990.0000
39082005.12.28 13:16close195450.001.19251.18990.00004499.72622341.98
39092005.12.28 15:02buy195550.001.19121.18950.0000
39102005.12.28 15:30close195550.001.19201.18950.00004000.08626342.06
39112005.12.28 15:59buy195650.001.19111.18940.0000
39122005.12.28 16:00close195650.001.19211.18940.00005000.24631342.30
39132005.12.28 17:12buy195750.001.19061.18890.0000
39142005.12.28 17:59close195750.001.19161.18890.00004999.98636342.28
39152005.12.28 18:00buy195850.001.18761.18590.0000
39162005.12.28 19:00s/l195850.001.18591.18590.0000-8500.00627842.28
39172005.12.28 19:00buy195950.001.18371.18200.0000
39182005.12.29 01:37close195950.001.18491.18200.00004881.52632723.81
39192005.12.29 11:00buy196050.001.18471.18300.0000
39202005.12.29 11:31close196050.001.18541.18300.00003500.15636223.96
39212005.12.29 11:31buy196150.001.18541.18370.0000
39222005.12.29 13:55s/l196150.001.18371.18370.0000-8500.00627723.96
39232005.12.29 15:00buy196250.001.18331.18160.0000
39242005.12.29 17:00close196250.001.18411.18160.00004000.16631724.12
39252005.12.30 04:01sell196350.001.18631.18800.0000
39262005.12.30 05:23s/l196350.001.18801.18800.0000-8500.00623224.12
39272005.12.30 08:00sell196450.001.18801.18970.0000
39282005.12.30 08:24close196450.001.18721.18970.00003999.82627223.94
39292005.12.30 08:59sell196550.001.18831.19000.0000
39302005.12.30 09:00close196550.001.18621.19000.000010500.00637723.94
39312005.12.30 10:01buy196650.001.18511.18340.0000
39322005.12.30 11:00s/l196650.001.18341.18340.0000-8500.00629223.94
39332005.12.30 15:07buy196750.001.17901.17730.0000
39342005.12.30 15:54close196750.001.17991.17730.00004500.07633724.01
39352005.12.30 18:00sell196850.001.18431.18600.0000
39362005.12.30 18:02close196850.001.18311.18600.00006000.00639724.01
39372005.12.30 18:02sell196950.001.18271.18440.0000
39382005.12.30 19:00s/l196950.001.18441.18440.0000-8500.00631224.01
39392005.12.30 19:00buy197050.001.18321.18150.0000
39402006.01.03 08:00close197050.001.18781.18150.000022254.52653478.53
39412006.01.03 08:00buy197150.001.18801.18630.0000
39422006.01.03 09:00close197150.001.18931.18630.00006500.00659978.53
39432006.01.03 10:00buy197250.001.18811.18640.0000
39442006.01.03 17:00close197250.001.19321.18640.000025500.26685478.79
39452006.01.04 01:02sell197350.001.20271.20440.0000
39462006.01.04 03:00s/l197350.001.20441.20440.0000-8500.00676978.79
39472006.01.04 04:00sell197450.001.20671.20840.0000
39482006.01.04 08:39close197450.001.20491.20840.00008999.84685978.63
39492006.01.04 12:03buy197550.001.20581.20410.0000
39502006.01.04 12:59close197550.001.20651.20410.00003500.15689478.78
39512006.01.04 16:00buy197650.001.20841.20670.0000
39522006.01.04 17:11close197650.001.20931.20670.00004500.21693978.99
39532006.01.04 23:59buy197750.001.21201.21030.0000
39542006.01.05 01:38s/l197750.001.21031.21030.0000-9618.22684360.77
39552006.01.05 04:12buy197850.001.21051.20880.0000
39562006.01.05 09:08s/l197850.001.20881.20880.0000-8500.00675860.77
39572006.01.05 10:59sell197950.001.21071.21240.0000
39582006.01.05 11:01close197950.001.20981.21240.00004500.00680360.77
39592006.01.05 13:49sell198050.001.20941.21110.0000
39602006.01.05 14:31close198050.001.20831.21110.00005500.00685860.77
39612006.01.05 15:01buy198150.001.20801.20630.0000
39622006.01.05 15:16close198150.001.20881.20630.00003999.85689860.62
39632006.01.05 22:06buy198250.001.21011.20840.0000
39642006.01.05 23:00close198250.001.21101.20840.00004499.89694360.51
39652006.01.06 00:00buy198350.001.21021.20850.0000
39662006.01.06 02:02close198350.001.21111.20850.00004500.32698860.83
39672006.01.06 03:00buy198450.001.20881.20710.0000
39682006.01.06 10:14close198450.001.20961.20710.00003999.64702860.47
39692006.01.06 16:00buy198550.001.21531.21360.0000
39702006.01.06 16:03close198550.001.21621.21360.00004499.72707360.19
39712006.01.06 16:06buy198650.001.21531.21360.0000
39722006.01.06 16:11close198650.001.21621.21360.00004499.75711859.94
39732006.01.06 16:25buy198750.001.21541.21370.0000
39742006.01.09 01:00s/l198750.001.21371.21370.0000-8872.74702987.21
39752006.01.09 03:00buy198850.001.21461.21290.0000
39762006.01.09 08:00s/l198850.001.21291.21290.0000-8500.00694487.21
39772006.01.09 10:00buy198950.001.20901.20730.0000
39782006.01.09 11:16s/l198950.001.20731.20730.0000-8500.00685987.21
39792006.01.09 13:01buy199050.001.20731.20560.0000
39802006.01.09 13:27close199050.001.20791.20560.00003000.07688987.28
39812006.01.09 18:00buy199150.001.20631.20460.0000
39822006.01.09 18:32close199150.001.20701.20460.00003500.15692487.43
39832006.01.09 18:59buy199250.001.20651.20480.0000
39842006.01.09 19:00close199250.001.20771.20480.00006000.07698487.50
39852006.01.10 12:00sell199350.001.21051.21220.0000
39862006.01.10 12:03close199350.001.20961.21220.00004499.72702987.22
39872006.01.10 12:03sell199450.001.20991.21160.0000
39882006.01.10 12:22close199450.001.20891.21160.00005000.40707987.62
39892006.01.10 12:59sell199550.001.21091.21260.0000
39902006.01.10 13:00close199550.001.20911.21260.00009000.13716987.75
39912006.01.10 13:01buy199650.001.20891.20720.0000
39922006.01.10 15:00s/l199650.001.20721.20720.0000-8500.00708487.75
39932006.01.10 15:04buy199750.001.20531.20360.0000
39942006.01.10 15:58close199750.001.20631.20360.00004999.70713487.45
39952006.01.10 18:00buy199850.001.20601.20430.0000
39962006.01.10 18:46close199850.001.20681.20430.00003999.64717487.09
39972006.01.11 12:40sell199950.001.20731.20900.0000
39982006.01.11 13:00close199950.001.20651.20900.00004000.00721487.09
39992006.01.11 13:00sell200050.001.20751.20920.0000
40002006.01.11 14:06s/l200050.001.20921.20920.0000-8500.00712987.09
40012006.01.11 16:00sell200150.001.21081.21250.0000
40022006.01.11 16:18close200150.001.20991.21250.00004500.26717487.35
40032006.01.11 17:00buy200250.001.20981.20810.0000
40042006.01.11 17:22close200250.001.21061.20810.00004000.23721487.58
40052006.01.11 17:22buy200350.001.20991.20820.0000
40062006.01.11 17:22close200350.001.21061.20820.00003500.15724987.73
40072006.01.11 17:59buy200450.001.20991.20820.0000
40082006.01.11 18:00close200450.001.21301.20820.000015500.00740487.73
40092006.01.11 18:00sell200550.001.21301.21470.0000
40102006.01.12 03:00s/l200550.001.21471.21470.0000-7685.09732802.63
40112006.01.12 06:48buy200650.001.21401.21230.0000
40122006.01.12 07:14close200650.001.21471.21230.00003499.92736302.55
40132006.01.12 07:14sell200750.001.21471.21640.0000
40142006.01.12 09:03close200750.001.21401.21640.00003500.23739802.78
40152006.01.12 09:20buy200850.001.21381.21210.0000
40162006.01.12 09:59close200850.001.21471.21210.00004499.80744302.58
40172006.01.12 15:00buy200950.001.20801.20630.0000
40182006.01.12 16:00s/l200950.001.20631.20630.0000-8500.00735802.58
40192006.01.13 08:00sell201050.001.20581.20750.0000
40202006.01.13 09:00s/l201050.001.20751.20750.0000-8500.00727302.58
40212006.01.13 09:00sell201150.001.20731.20900.0000
40222006.01.13 09:57close201150.001.20611.20900.00005999.74733302.32
40232006.01.13 12:01buy201250.001.20581.20410.0000
40242006.01.13 14:00s/l201250.001.20411.20410.0000-8500.00724802.32
40252006.01.13 14:00buy201350.001.20431.20260.0000
40262006.01.13 14:26close201350.001.20501.20260.00003499.94728302.26
40272006.01.13 14:28buy201450.001.20501.20330.0000
40282006.01.13 14:31close201450.001.20571.20330.00003499.95731802.21
40292006.01.13 14:59buy201550.001.20421.20250.0000
40302006.01.13 15:00close201550.001.20651.20250.000011500.27743302.48
40312006.01.13 15:11sell201650.001.20691.20860.0000
40322006.01.13 15:20close201650.001.20531.20860.00007999.70751302.18
40332006.01.13 15:20sell201750.001.20541.20710.0000
40342006.01.13 16:38s/l201750.001.20711.20710.0000-8500.00742802.18
40352006.01.13 16:59buy201850.001.20551.20380.0000
40362006.01.13 17:00close201850.001.20751.20380.00009999.90752802.08
40372006.01.13 17:01sell201950.001.20761.20930.0000
40382006.01.13 17:10close201950.001.20671.20930.00004499.72757301.80
40392006.01.13 17:23sell202050.001.20761.20930.0000
40402006.01.13 17:26s/l202050.001.20931.20930.0000-8500.00748801.80
40412006.01.13 17:26sell202150.001.20911.21080.0000
40422006.01.13 17:59close202150.001.20801.21080.00005500.00754301.80
40432006.01.13 19:00sell202250.001.21381.21550.0000
40442006.01.13 19:51close202250.001.21281.21550.00004999.81759301.61
40452006.01.13 19:53sell202350.001.21281.21450.0000
40462006.01.16 00:00s/l202350.001.21451.21450.0000-8228.36751073.25
40472006.01.16 02:03buy202450.001.21611.21440.0000
40482006.01.16 07:00s/l202450.001.21441.21440.0000-8500.00742573.25
40492006.01.16 07:35buy202550.001.21381.21210.0000
40502006.01.16 08:00close202550.001.21451.21210.00003499.80746073.05
40512006.01.16 10:02buy202650.001.21411.21240.0000
40522006.01.16 10:34close202650.001.21471.21240.00003000.07749073.12
40532006.01.16 12:15buy202750.001.21431.21260.0000
40542006.01.16 14:00s/l202750.001.21261.21260.0000-8500.00740573.12
40552006.01.16 18:07buy202850.001.21151.20980.0000
40562006.01.16 22:04close202850.001.21211.20980.00003000.06743573.18
40572006.01.17 00:00buy202950.001.21161.20990.0000
40582006.01.17 02:00s/l202950.001.20991.20990.0000-8500.00735073.18
40592006.01.17 02:00buy203050.001.20871.20700.0000
40602006.01.17 02:52close203050.001.20951.20700.00003999.64739072.82
40612006.01.17 02:53buy203150.001.20961.20790.0000
40622006.01.17 04:02close203150.001.21031.20790.00003499.55742572.37
40632006.01.17 05:31sell203250.001.21121.21290.0000
40642006.01.17 08:14s/l203250.001.21291.21290.0000-8500.00734072.37
40652006.01.17 09:01sell203350.001.21361.21530.0000
40662006.01.17 09:21close203350.001.21291.21530.00003500.15737572.52
40672006.01.17 10:09buy203450.001.21261.21090.0000
40682006.01.17 11:00s/l203450.001.21091.21090.0000-8500.00729072.52
40692006.01.17 14:52buy203550.001.20671.20500.0000
40702006.01.17 14:59close203550.001.20861.20500.00009499.73738572.25
40712006.01.18 06:11buy203650.001.20961.20790.0000
40722006.01.18 09:00close203650.001.21141.20790.00009000.16747572.41
40732006.01.18 09:00sell203750.001.21211.21380.0000
40742006.01.18 10:00s/l203750.001.21381.21380.0000-8500.00739072.41
40752006.01.18 10:00sell203850.001.21361.21530.0000
40762006.01.18 10:06close203850.001.21291.21530.00003500.20742572.61
40772006.01.18 10:11sell203950.001.21361.21530.0000
40782006.01.18 10:18close203950.001.21291.21530.00003500.15746072.76
40792006.01.18 10:59sell204050.001.21381.21550.0000
40802006.01.18 11:00close204050.001.21121.21550.000013000.00759072.76
40812006.01.18 15:00sell204150.001.21391.21560.0000
40822006.01.18 15:02close204150.001.21281.21560.00005499.85764572.61
40832006.01.18 15:34sell204250.001.21501.21670.0000
40842006.01.18 16:01close204250.001.21371.21670.00006500.00771072.61
40852006.01.18 17:00buy204350.001.21001.20830.0000
40862006.01.18 18:00s/l204350.001.20831.20830.0000-8500.00762572.61
40872006.01.18 18:00buy204450.001.20821.20650.0000
40882006.01.18 20:00close204450.001.20921.20650.00005000.28767572.89
40892006.01.18 20:59sell204550.001.20991.21160.0000
40902006.01.18 22:42s/l204550.001.21161.21160.0000-8500.00759072.89
40912006.01.19 02:00buy204650.001.20941.20770.0000
40922006.01.19 02:18close204650.001.21011.20770.00003500.15762573.04
40932006.01.19 10:00buy204750.001.20771.20600.0000
40942006.01.19 10:58close204750.001.20851.20600.00004000.10766573.14
40952006.01.19 17:00sell204850.001.21111.21280.0000
40962006.01.19 18:06close204850.001.21041.21280.00003500.00770073.14
40972006.01.19 18:07buy204950.001.21071.20900.0000
40982006.01.19 18:31close204950.001.21161.20900.00004499.99774573.13
40992006.01.19 20:53buy205050.001.20971.20800.0000
41002006.01.20 03:00s/l205050.001.20801.20800.0000-8872.74765700.39
41012006.01.20 03:01buy205150.001.20801.20630.0000
41022006.01.20 15:00close205150.001.20891.20630.00004499.72770200.11
41032006.01.20 15:00sell205250.001.20931.21100.0000
41042006.01.20 15:50close205250.001.20821.21100.00005500.00775700.11
41052006.01.20 15:56sell205350.001.20931.21100.0000
41062006.01.20 20:00s/l205350.001.21101.21100.0000-8500.00767200.11
41072006.01.20 20:00sell205450.001.21271.21440.0000
41082006.01.20 22:41s/l205450.001.21441.21440.0000-8500.00758700.11
41092006.01.23 01:00sell205550.001.21641.21810.0000
41102006.01.23 02:00s/l205550.001.21811.21810.0000-8500.00750200.11
41112006.01.23 02:00sell205650.001.22211.22380.0000
41122006.01.23 02:56s/l205650.001.22381.22380.0000-8500.00741700.11
41132006.01.23 02:56sell205750.001.22361.22530.0000
41142006.01.23 03:00close205750.001.22261.22530.00005000.15746700.26
41152006.01.23 04:03buy205850.001.22331.22160.0000
41162006.01.23 04:35close205850.001.22401.22160.00003500.16750200.42
41172006.01.23 05:00sell205950.001.22481.22650.0000
41182006.01.23 05:08close205950.001.22401.22650.00004000.23754200.65
41192006.01.23 11:00sell206050.001.22601.22770.0000
41202006.01.23 12:00s/l206050.001.22771.22770.0000-8500.00745700.65
41212006.01.23 13:37buy206150.001.22811.22640.0000
41222006.01.23 14:59close206150.001.22891.22640.00003999.86749700.51
41232006.01.23 15:04buy206250.001.22831.22660.0000
41242006.01.23 19:01close206250.001.22931.22660.00005000.11754700.62
41252006.01.23 21:21sell206350.001.23041.23210.0000
41262006.01.24 03:00close206350.001.22951.23210.00004771.53759472.15
41272006.01.24 15:00buy206450.001.22631.22460.0000
41282006.01.24 15:06close206450.001.22721.22460.00004500.16763972.31
41292006.01.24 22:07buy206550.001.22801.22630.0000
41302006.01.25 01:00s/l206550.001.22631.22630.0000-8872.74755099.57
41312006.01.25 12:00buy206650.001.22971.22800.0000
41322006.01.25 12:54close206650.001.23061.22800.00004499.72759599.29
41332006.01.25 12:55buy206750.001.23061.22890.0000
41342006.01.25 15:00s/l206750.001.22891.22890.0000-8500.00751099.29
41352006.01.25 15:00buy206850.001.22701.22530.0000
41362006.01.25 16:47s/l206850.001.22531.22530.0000-8500.00742599.29
41372006.01.25 19:00sell206950.001.22691.22860.0000
41382006.01.25 21:00close206950.001.22591.22860.00004999.81747599.10
41392006.01.25 22:00buy207050.001.22421.22250.0000
41402006.01.26 02:01close207050.001.22511.22250.00003382.09750981.19
41412006.01.26 09:59sell207150.001.22661.22830.0000
41422006.01.26 10:00close207150.001.22461.22830.000010000.00760981.19
41432006.01.26 10:00buy207250.001.22461.22290.0000
41442006.01.26 11:03close207250.001.22571.22290.00005500.10766481.29
41452006.01.26 16:37buy207350.001.22471.22300.0000
41462006.01.26 18:00s/l207350.001.22301.22300.0000-8500.00757981.29
41472006.01.26 18:00buy207450.001.22301.22130.0000
41482006.01.26 20:00s/l207450.001.22131.22130.0000-8500.00749481.29
41492006.01.27 07:01buy207550.001.22011.21840.0000
41502006.01.27 07:32close207550.001.22101.21840.00004499.72753981.01
41512006.01.27 11:36buy207650.001.22061.21890.0000
41522006.01.27 12:00s/l207650.001.21891.21890.0000-8500.00745481.01
41532006.01.27 15:00sell207750.001.22181.22350.0000
41542006.01.27 18:00close207750.001.21361.22350.000041000.00786481.01
41552006.01.27 18:26buy207850.001.21171.21000.0000
41562006.01.27 18:45close207850.001.21261.21000.00004499.72790980.73
41572006.01.27 19:11buy207950.001.21191.21020.0000
41582006.01.27 20:00close207950.001.21281.21020.00004500.19795480.92
41592006.01.30 10:00buy208050.001.20841.20670.0000
41602006.01.30 10:47close208050.001.20951.20670.00005499.78800980.70
41612006.01.30 10:48buy208150.001.20991.20820.0000
41622006.01.30 11:34s/l208150.001.20821.20820.0000-8500.00792480.70
41632006.01.31 01:01buy208250.001.20841.20670.0000
41642006.01.31 02:51close208250.001.20921.20670.00004000.11796480.81
41652006.01.31 10:03buy208350.001.21001.20830.0000
41662006.01.31 13:00close208350.001.21101.20830.00004999.81801480.62
41672006.01.31 15:21buy208450.001.21141.20970.0000
41682006.01.31 16:00close208450.001.21241.20970.00004999.81806480.43
41692006.01.31 20:15buy208550.001.21601.21430.0000
41702006.01.31 20:15close208550.001.21671.21430.00003500.00809980.43
41712006.01.31 20:16buy208650.001.21601.21430.0000
41722006.01.31 20:18close208650.001.21681.21430.00004000.00813980.43
41732006.01.31 20:19buy208750.001.21611.21440.0000
41742006.01.31 20:59close208750.001.21711.21440.00005000.28818980.71
41752006.01.31 21:29buy208850.001.21461.21290.0000
41762006.01.31 21:49close208850.001.21541.21290.00003999.63822980.34
41772006.02.01 05:08buy208950.001.21481.21310.0000
41782006.02.01 06:02close208950.001.21571.21310.00004500.16827480.50
41792006.02.01 06:11sell209050.001.21541.21710.0000
41802006.02.01 09:01close209050.001.21391.21710.00007499.90834980.40
41812006.02.01 12:00buy209150.001.21111.20940.0000
41822006.02.01 15:00s/l209150.001.20941.20940.0000-8500.00826480.40
41832006.02.01 15:00buy209250.001.20931.20760.0000
41842006.02.01 16:00close209250.001.21001.20760.00003500.15829980.55
41852006.02.01 18:59buy209350.001.20951.20780.0000
41862006.02.01 19:01s/l209350.001.20781.20780.0000-8500.00821480.55
41872006.02.01 21:00buy209450.001.20611.20440.0000
41882006.02.01 22:56close209450.001.20661.20440.00002500.23823980.78
41892006.02.02 00:01buy209550.001.20561.20390.0000
41902006.02.02 00:32close209550.001.20621.20390.00003000.07826980.85
41912006.02.02 06:00buy209650.001.20601.20430.0000
41922006.02.02 07:00s/l209650.001.20431.20430.0000-8500.00818480.85
41932006.02.02 08:02sell209750.001.20541.20710.0000
41942006.02.02 11:06s/l209750.001.20711.20710.0000-8500.00809980.85
41952006.02.02 11:06sell209850.001.20691.20860.0000
41962006.02.02 13:00close209850.001.20591.20860.00005000.00814980.85
41972006.02.02 13:00buy209950.001.20601.20430.0000
41982006.02.02 13:34close209950.001.20691.20430.00004500.00819480.85
41992006.02.02 16:00sell210050.001.20581.20750.0000
42002006.02.02 17:00s/l210050.001.20751.20750.0000-8500.00810980.85
42012006.02.02 17:00sell210150.001.20861.21030.0000
42022006.02.02 17:27s/l210150.001.21031.21030.0000-8500.00802480.85
42032006.02.02 17:27sell210250.001.21011.21180.0000
42042006.02.02 17:49close210250.001.20921.21180.00004500.31806981.16
42052006.02.02 17:49sell210350.001.20921.21090.0000
42062006.02.03 01:00close210350.001.20821.21090.00005272.04812253.20
42072006.02.03 19:03buy210450.001.20091.19920.0000
42082006.02.03 21:00close210450.001.20241.19920.00007499.63819752.83
42092006.02.06 03:00buy210550.001.20341.20170.0000
42102006.02.06 05:01s/l210550.001.20171.20170.0000-8500.00811252.83
42112006.02.06 09:00buy210650.001.19971.19800.0000
42122006.02.06 13:00s/l210650.001.19801.19800.0000-8500.00802752.83
42132006.02.06 15:00buy210750.001.19701.19530.0000
42142006.02.06 15:11close210750.001.19791.19530.00004500.31807253.14
42152006.02.06 15:58buy210850.001.19681.19510.0000
42162006.02.06 16:05close210850.001.19781.19510.00005000.20812253.34
42172006.02.07 04:03sell210950.001.19691.19860.0000
42182006.02.07 08:52s/l210950.001.19861.19860.0000-8500.00803753.34
42192006.02.07 10:05sell211050.001.19911.20080.0000
42202006.02.07 14:00close211050.001.19681.20080.000011500.29815253.63
42212006.02.07 14:01buy211150.001.19741.19570.0000
42222006.02.07 14:26close211150.001.19841.19570.00005000.40820254.03
42232006.02.07 16:00buy211250.001.19771.19600.0000
42242006.02.07 17:00s/l211250.001.19601.19600.0000-8500.00811754.03
42252006.02.07 17:00buy211350.001.19521.19350.0000
42262006.02.07 17:11close211350.001.19651.19350.00006499.72818253.75
42272006.02.07 18:04sell211450.001.19651.19820.0000
42282006.02.07 19:09s/l211450.001.19821.19820.0000-8500.00809753.75
42292006.02.08 14:08buy211550.001.19491.19320.0000
42302006.02.08 14:34close211550.001.19611.19320.00005999.99815753.74
42312006.02.08 15:11sell211650.001.19641.19810.0000
42322006.02.08 16:03close211650.001.19551.19810.00004500.08820253.82
42332006.02.08 19:23sell211750.001.19471.19640.0000
42342006.02.08 23:00s/l211750.001.19641.19640.0000-8500.00811753.82
42352006.02.08 23:01sell211850.001.19631.19800.0000
42362006.02.09 02:00s/l211850.001.19801.19800.0000-7685.09804068.73
42372006.02.09 02:00sell211950.001.19841.20010.0000
42382006.02.09 02:08close211950.001.19751.20010.00004500.10808568.83
42392006.02.09 02:59sell212050.001.19871.20040.0000
42402006.02.09 03:00close212050.001.19711.20040.00007999.95816568.78
42412006.02.09 06:06sell212150.001.19761.19930.0000
42422006.02.09 16:00close212150.001.19701.19930.00003000.03819568.81
42432006.02.09 16:01buy212250.001.19741.19570.0000
42442006.02.09 17:00s/l212250.001.19571.19570.0000-8500.00811068.81
42452006.02.09 18:00sell212350.001.19581.19750.0000
42462006.02.09 19:00s/l212350.001.19751.19750.0000-8500.00802568.81
42472006.02.09 20:03buy212450.001.19671.19500.0000
42482006.02.09 20:14close212450.001.19751.19500.00004000.23806569.04
42492006.02.09 22:15sell212550.001.19841.20010.0000
42502006.02.09 22:32close212550.001.19771.20010.00003500.15810069.19
42512006.02.09 22:32sell212650.001.19761.19930.0000
42522006.02.10 01:00s/l212650.001.19931.19930.0000-8228.36801840.83
42532006.02.10 02:00buy212750.001.19741.19570.0000
42542006.02.10 02:50close212750.001.19821.19570.00004000.24805841.07
42552006.02.10 02:59buy212850.001.19741.19570.0000
42562006.02.10 03:05close212850.001.19821.19570.00003999.94809841.01
42572006.02.10 03:06sell212950.001.19811.19980.0000
42582006.02.10 09:00close212950.001.19741.19980.00003500.15813341.16
42592006.02.10 09:00buy213050.001.19761.19590.0000
42602006.02.10 16:00close213050.001.20161.19590.000020000.13833341.29
42612006.02.10 17:00buy213150.001.19191.19020.0000
42622006.02.10 17:13s/l213150.001.19021.19020.0000-8500.00824841.29
42632006.02.10 17:13buy213250.001.19041.18870.0000
42642006.02.10 17:14close213250.001.19131.18870.00004500.31829341.60
42652006.02.10 17:14buy213350.001.19141.18970.0000
42662006.02.10 17:31close213350.001.19211.18970.00003500.24832841.84
42672006.02.10 17:31buy213450.001.19201.19030.0000
42682006.02.10 17:49close213450.001.19271.19030.00003500.14836341.98
42692006.02.10 17:49buy213550.001.19291.19120.0000
42702006.02.10 20:00s/l213550.001.19121.19120.0000-8500.00827841.98
42712006.02.10 22:00buy213650.001.18961.18790.0000
42722006.02.13 08:06close213650.001.19051.18790.00004127.57831969.55
42732006.02.13 08:17sell213750.001.19091.19260.0000
42742006.02.13 08:59close213750.001.19021.19260.00003499.71835469.26
42752006.02.13 13:00buy213850.001.18861.18690.0000
42762006.02.13 13:48close213850.001.18941.18690.00003999.64839468.90
42772006.02.13 17:00sell213950.001.19051.19220.0000
42782006.02.13 17:19close213950.001.18981.19220.00003500.15842969.05
42792006.02.13 18:16buy214050.001.19001.18830.0000
42802006.02.13 20:11close214050.001.19091.18830.00004499.72847468.77
42812006.02.14 10:00sell214150.001.19181.19350.0000
42822006.02.14 11:00close214150.001.19111.19350.00003500.15850968.92
42832006.02.14 14:59sell214250.001.19031.19200.0000
42842006.02.14 15:00close214250.001.18771.19200.000013000.00863968.92
42852006.02.14 16:59sell214350.001.18831.19000.0000
42862006.02.14 17:00close214350.001.18761.19000.00003500.08867469.00
42872006.02.14 18:00sell214450.001.18961.19130.0000
42882006.02.14 21:00s/l214450.001.19131.19130.0000-8500.00858969.00
42892006.02.15 02:42sell214550.001.19261.19430.0000
42902006.02.15 02:59close214550.001.19191.19430.00003500.06862469.06
42912006.02.15 17:00buy214650.001.18991.18820.0000
42922006.02.15 17:23s/l214650.001.18821.18820.0000-8500.00853969.06
42932006.02.15 17:23buy214750.001.18841.18670.0000
42942006.02.15 17:59close214750.001.18981.18670.00007000.00860969.06
42952006.02.15 18:33buy214850.001.18791.18620.0000
42962006.02.15 18:52close214850.001.18861.18620.00003499.72864468.78
42972006.02.15 18:54buy214950.001.18771.18600.0000
42982006.02.15 18:59close214950.001.18841.18600.00003500.00867968.78
42992006.02.16 10:00buy215050.001.18781.18610.0000
43002006.02.16 13:00s/l215050.001.18611.18610.0000-8500.00859468.78
43012006.02.17 03:00buy215150.001.18811.18640.0000
43022006.02.17 06:29close215150.001.18871.18640.00003000.06862468.84
43032006.02.17 08:00buy215250.001.18851.18680.0000
43042006.02.17 14:00s/l215250.001.18681.18680.0000-8500.00853968.84
43052006.02.17 16:00sell215350.001.18891.19060.0000
43062006.02.17 17:00s/l215350.001.19061.19060.0000-8500.00845468.84
43072006.02.17 17:00sell215450.001.19261.19430.0000
43082006.02.17 17:00close215450.001.19191.19430.00003500.06848968.90
43092006.02.17 17:00sell215550.001.19191.19360.0000
43102006.02.17 17:19s/l215550.001.19361.19360.0000-8500.00840468.90
43112006.02.17 17:19sell215650.001.19341.19510.0000
43122006.02.17 17:59close215650.001.19221.19510.00006000.00846468.90
43132006.02.17 18:00buy215750.001.19071.18900.0000
43142006.02.17 18:53close215750.001.19131.18900.00003000.00849468.90
43152006.02.17 18:59buy215850.001.19071.18900.0000
43162006.02.17 19:06close215850.001.19171.18900.00005000.00854468.90
43172006.02.20 04:00sell215950.001.19681.19850.0000
43182006.02.20 09:59close215950.001.19551.19850.00006499.97860968.87
43192006.02.21 04:00buy216050.001.19221.19050.0000
43202006.02.21 07:08close216050.001.19271.19050.00002499.84863468.71
43212006.02.21 13:00buy216150.001.19051.18880.0000
43222006.02.21 13:35close216150.001.19121.18880.00003500.09866968.80
43232006.02.21 13:59buy216250.001.19051.18880.0000
43242006.02.21 14:01close216250.001.19131.18880.00004000.17870968.97
43252006.02.21 18:00sell216350.001.19101.19270.0000
43262006.02.22 03:18s/l216350.001.19271.19270.0000-8228.36862740.60
43272006.02.22 10:00buy216450.001.19061.18890.0000
43282006.02.22 12:00s/l216450.001.18891.18890.0000-8500.00854240.60
43292006.02.22 15:21sell216550.001.18951.19120.0000
43302006.02.22 15:28close216550.001.18871.19120.00003999.77858240.37
43312006.02.22 18:00sell216650.001.19041.19210.0000
43322006.02.22 21:00close216650.001.18971.19210.00003500.15861740.52
43332006.02.23 06:00sell216750.001.19081.19250.0000
43342006.02.23 09:35close216750.001.19001.19250.00003999.64865740.16
43352006.02.23 11:00sell216850.001.19361.19530.0000
43362006.02.23 12:00s/l216850.001.19531.19530.0000-8500.00857240.16
43372006.02.23 12:00sell216950.001.19601.19770.0000
43382006.02.23 14:32close216950.001.19531.19770.00003500.15860740.31
43392006.02.23 16:00buy217050.001.19211.19040.0000
43402006.02.23 18:18close217050.001.19281.19040.00003500.23864240.54
43412006.02.24 10:00buy217150.001.19001.18830.0000
43422006.02.24 14:30close217150.001.19061.18830.00002999.88867240.42
43432006.02.24 18:59sell217250.001.18821.18990.0000
43442006.02.24 19:01close217250.001.18761.18990.00003000.00870240.42
43452006.02.24 22:08buy217350.001.18691.18520.0000
43462006.02.24 22:30close217350.001.18751.18520.00003000.00873240.42
43472006.02.27 07:00buy217450.001.18661.18490.0000
43482006.02.27 09:10s/l217450.001.18491.18490.0000-8500.00864740.42
43492006.02.27 10:02buy217550.001.18481.18310.0000
43502006.02.27 12:15close217550.001.18541.18310.00003000.07867740.49
43512006.02.28 04:00sell217650.001.18521.18690.0000
43522006.02.28 10:15s/l217650.001.18691.18690.0000-8500.00859240.49
43532006.02.28 10:15sell217750.001.18671.18840.0000
43542006.02.28 12:00s/l217750.001.18841.18840.0000-8500.00850740.49
43552006.02.28 13:00buy217850.001.18791.18620.0000
43562006.02.28 15:57close217850.001.18881.18620.00004499.72855240.21
43572006.03.01 07:00buy217950.001.19311.19140.0000
43582006.03.01 09:04close217950.001.19391.19140.00004000.24859240.45
43592006.03.01 17:00buy218050.001.19331.19160.0000
43602006.03.01 18:00s/l218050.001.19161.19160.0000-8500.00850740.45
43612006.03.01 18:00buy218150.001.18991.18820.0000
43622006.03.01 18:34close218150.001.19091.18820.00004999.80855740.25
43632006.03.01 18:34buy218250.001.19091.18920.0000
43642006.03.01 22:59close218250.001.19201.18920.00005499.73861239.98
43652006.03.02 08:00sell218350.001.19281.19450.0000
43662006.03.02 12:27s/l218350.001.19451.19450.0000-8500.00852739.98
43672006.03.02 14:00buy218450.001.19321.19150.0000
43682006.03.02 14:41close218450.001.19381.19150.00003000.07855740.05
43692006.03.02 15:43sell218550.001.19541.19710.0000
43702006.03.02 15:59close218550.001.19421.19710.00006000.00861740.05
43712006.03.02 16:00sell218650.001.19541.19710.0000
43722006.03.02 17:00s/l218650.001.19711.19710.0000-8500.00853240.05
43732006.03.03 02:06buy218750.001.20191.20020.0000
43742006.03.03 02:29close218750.001.20251.20020.00002999.93856239.98
43752006.03.03 02:29buy218850.001.20251.20080.0000
43762006.03.03 15:00close218850.001.20371.20080.00005999.97862239.95
43772006.03.03 17:00buy218950.001.20111.19940.0000
43782006.03.03 17:01close218950.001.20171.19940.00003000.07865240.02
43792006.03.03 17:01buy219050.001.20191.20020.0000
43802006.03.03 17:08close219050.001.20251.20020.00002999.93868239.95
43812006.03.03 17:08buy219150.001.20261.20090.0000
43822006.03.03 17:13close219150.001.20321.20090.00003000.00871239.95
43832006.03.03 17:30buy219250.001.20241.20070.0000
43842006.03.03 17:40close219250.001.20301.20070.00002999.47874239.42
43852006.03.03 17:59buy219350.001.20111.19940.0000
43862006.03.03 18:00close219350.001.20251.19940.00006999.93881239.35
43872006.03.06 06:01buy219450.001.20641.20470.0000
43882006.03.06 09:00close219450.001.20701.20470.00003000.09884239.44
43892006.03.07 02:00buy219550.001.19921.19750.0000
43902006.03.07 04:00close219550.001.20021.19750.00004999.81889239.25
43912006.03.07 06:00buy219650.001.19611.19440.0000
43922006.03.07 08:00close219650.001.19691.19440.00004000.23893239.48
43932006.03.07 09:00buy219750.001.19491.19320.0000
43942006.03.07 10:03s/l219750.001.19321.19320.0000-8500.00884739.48
43952006.03.07 17:09buy219850.001.18811.18640.0000
43962006.03.07 17:21close219850.001.18891.18640.00004000.23888739.71
43972006.03.07 17:33buy219950.001.18811.18640.0000
43982006.03.07 17:56close219950.001.18891.18640.00003999.97892739.68
43992006.03.07 20:00buy220050.001.18741.18570.0000
44002006.03.07 20:59close220050.001.18821.18570.00003999.98896739.66
44012006.03.07 20:59buy220150.001.18741.18570.0000
44022006.03.07 21:00close220150.001.18861.18570.00006000.00902739.66
44032006.03.08 03:27sell220250.001.18851.19020.0000
44042006.03.08 07:02s/l220250.001.19021.19020.0000-8500.00894239.66
44052006.03.08 09:00sell220350.001.19171.19340.0000
44062006.03.08 09:43close220350.001.19061.19340.00005499.98899739.64
44072006.03.08 09:44sell220450.001.19051.19220.0000
44082006.03.08 10:50s/l220450.001.19221.19220.0000-8500.00891239.64
44092006.03.08 11:00sell220550.001.19191.19360.0000
44102006.03.08 14:55close220550.001.19091.19360.00004999.73896239.37
44112006.03.08 15:01buy220650.001.19051.18880.0000
44122006.03.08 17:00close220650.001.19171.18880.00006000.06902239.43
44132006.03.08 17:00sell220750.001.19181.19350.0000
44142006.03.09 02:00s/l220750.001.19351.19350.0000-7685.09894554.34
44152006.03.09 03:08buy220850.001.19281.19110.0000
44162006.03.09 06:00close220850.001.19451.19110.00008499.79903054.13
44172006.03.09 07:00buy220950.001.19211.19040.0000
44182006.03.09 09:00close220950.001.19421.19040.000010500.12913554.25
44192006.03.09 09:00sell221050.001.19451.19620.0000
44202006.03.09 09:14close221050.001.19371.19620.00003999.85917554.10
44212006.03.09 09:59sell221150.001.19451.19620.0000
44222006.03.09 10:00close221150.001.19261.19620.00009500.11927054.21
44232006.03.09 19:01buy221250.001.19101.18930.0000
44242006.03.10 02:00s/l221250.001.18931.18930.0000-8872.74918181.47
44252006.03.10 05:00sell221350.001.19051.19220.0000
44262006.03.10 09:00s/l221350.001.19221.19220.0000-8500.00909681.47
44272006.03.10 21:00sell221450.001.19121.19290.0000
44282006.03.13 02:19s/l221450.001.19291.19290.0000-8228.36901453.11
44292006.03.13 18:00sell221550.001.19411.19580.0000
44302006.03.13 18:57close221550.001.19321.19580.00004500.32905953.43
44312006.03.13 19:00buy221650.001.19351.19180.0000
44322006.03.13 19:50close221650.001.19401.19180.00002500.03908453.46
44332006.03.13 19:59buy221750.001.19371.19200.0000
44342006.03.13 20:01close221750.001.19421.19200.00002500.19910953.65
44352006.03.13 21:00sell221850.001.19561.19730.0000
44362006.03.14 02:00s/l221850.001.19731.19730.0000-8228.36902725.29
44372006.03.14 03:02buy221950.001.19621.19450.0000
44382006.03.14 03:21close221950.001.19681.19450.00003000.07905725.36
44392006.03.14 03:39buy222050.001.19621.19450.0000
44402006.03.14 05:09close222050.001.19671.19450.00002500.10908225.46
44412006.03.14 10:27sell222150.001.19841.20010.0000
44422006.03.14 10:38close222150.001.19781.20010.00003000.06911225.52
44432006.03.14 10:59sell222250.001.19771.19940.0000
44442006.03.14 11:00close222250.001.19681.19940.00004500.00915725.52
44452006.03.14 12:01buy222350.001.19541.19370.0000
44462006.03.14 15:44close222350.001.19651.19370.00005499.72921225.24
44472006.03.14 15:48sell222450.001.19721.19890.0000
44482006.03.14 15:59close222450.001.19561.19890.00008000.00929225.24
44492006.03.14 16:00sell222550.001.19851.20020.0000
44502006.03.14 17:00s/l222550.001.20021.20020.0000-8500.00920725.24
44512006.03.15 15:00buy222650.001.20251.20080.0000
44522006.03.15 15:09close222650.001.20341.20080.00004500.24925225.48
44532006.03.15 16:00sell222750.001.20391.20560.0000
44542006.03.15 16:03s/l222750.001.20561.20560.0000-8500.00916725.48
44552006.03.15 16:03sell222850.001.20541.20710.0000
44562006.03.15 16:11close222850.001.20451.20710.00004499.72921225.20
44572006.03.15 16:11sell222950.001.20391.20560.0000
44582006.03.15 16:18s/l222950.001.20561.20560.0000-8500.00912725.20
44592006.03.15 16:18sell223050.001.20561.20730.0000
44602006.03.15 16:25close223050.001.20471.20730.00004500.00917225.20
44612006.03.15 16:25sell223150.001.20441.20610.0000
44622006.03.15 16:39close223150.001.20371.20610.00003499.72920724.92
44632006.03.15 16:39sell223250.001.20361.20530.0000
44642006.03.15 16:53close223250.001.20301.20530.00002999.82923724.74
44652006.03.15 16:53sell223350.001.20301.20470.0000
44662006.03.15 17:08s/l223350.001.20471.20470.0000-8500.00915224.74
44672006.03.16 02:00buy223450.001.20601.20430.0000
44682006.03.16 10:22close223450.001.20671.20430.00003499.84918724.58
44692006.03.16 11:21sell223550.001.20791.20960.0000
44702006.03.16 11:59close223550.001.20711.20960.00004000.00922724.58
44712006.03.16 15:00sell223650.001.21271.21440.0000
44722006.03.16 16:04s/l223650.001.21441.21440.0000-8500.00914224.58
44732006.03.17 09:00buy223750.001.21531.21360.0000
44742006.03.17 09:06close223750.001.21591.21360.00002999.47917224.05
44752006.03.17 10:00sell223850.001.21681.21850.0000
44762006.03.17 11:00s/l223850.001.21851.21850.0000-8500.00908724.05
44772006.03.17 11:20sell223950.001.21851.22020.0000
44782006.03.17 11:25close223950.001.21791.22020.00003000.07911724.12
44792006.03.17 16:00buy224050.001.21561.21390.0000
44802006.03.17 16:21close224050.001.21641.21390.00004000.10915724.22
44812006.03.17 16:21buy224150.001.21651.21480.0000
44822006.03.17 16:33close224150.001.21731.21480.00004000.24919724.46
44832006.03.17 16:33buy224250.001.21741.21570.0000
44842006.03.17 16:59s/l224250.001.21571.21570.0000-8500.00911224.46
44852006.03.17 16:59buy224350.001.21561.21390.0000
44862006.03.17 17:00close224350.001.21691.21390.00006499.96917724.42
44872006.03.17 18:00sell224450.001.21951.22120.0000
44882006.03.17 18:38close224450.001.21861.22120.00004499.99922224.41
44892006.03.17 18:38sell224550.001.21871.22040.0000
44902006.03.20 00:34close224550.001.21761.22040.00005772.13927996.53
44912006.03.20 09:00sell224650.001.21841.22010.0000
44922006.03.20 13:00close224650.001.21711.22010.00006500.05934496.58
44932006.03.20 16:02buy224750.001.21611.21440.0000
44942006.03.20 16:10close224750.001.21721.21440.00005500.20939996.78
44952006.03.20 19:00buy224850.001.21561.21390.0000
44962006.03.20 19:23close224850.001.21631.21390.00003500.05943496.83
44972006.03.21 02:00buy224950.001.21461.21290.0000
44982006.03.21 05:28s/l224950.001.21291.21290.0000-8500.00934996.83
44992006.03.21 16:00buy225050.001.21161.20990.0000
45002006.03.21 17:00s/l225050.001.20991.20990.0000-8500.00926496.83
45012006.03.21 17:00buy225150.001.20921.20750.0000
45022006.03.21 17:21close225150.001.20991.20750.00003500.15929996.98
45032006.03.21 17:21buy225250.001.21001.20830.0000
45042006.03.21 17:43s/l225250.001.20831.20830.0000-8500.00921496.98
45052006.03.21 17:43buy225350.001.20841.20670.0000
45062006.03.21 19:01close225350.001.20941.20670.00005000.40926497.38
45072006.03.22 00:03sell225450.001.21081.21250.0000
45082006.03.22 02:00close225450.001.20931.21250.00007499.96933997.34
45092006.03.22 05:00buy225550.001.20851.20680.0000
45102006.03.22 08:06close225550.001.20931.20680.00004000.24937997.58
45112006.03.22 15:00sell225650.001.20961.21130.0000
45122006.03.22 15:10close225650.001.20871.21130.00004499.86942497.44
45132006.03.22 15:28sell225750.001.20961.21130.0000
45142006.03.22 19:00close225750.001.20831.21130.00006500.05948997.49
45152006.03.23 09:32sell225850.001.20731.20900.0000
45162006.03.23 11:00close225850.001.20661.20900.00003500.00952497.49
45172006.03.24 09:00buy225950.001.19671.19500.0000
45182006.03.24 10:05close225950.001.19721.19500.00002499.98954997.47
45192006.03.24 10:43sell226050.001.19751.19920.0000
45202006.03.24 11:17close226050.001.19701.19920.00002500.03957497.50
45212006.03.24 12:19buy226150.001.19681.19510.0000
45222006.03.24 15:27close226150.001.19751.19510.00003499.95960997.45
45232006.03.24 18:56sell226250.001.20391.20560.0000
45242006.03.24 21:00close226250.001.20291.20560.00004999.81965997.26
45252006.03.27 04:34sell226350.001.20371.20540.0000
45262006.03.27 05:33s/l226350.001.20541.20540.0000-8500.00957497.26
45272006.03.27 05:33sell226450.001.20511.20680.0000
45282006.03.27 09:00close226450.001.20441.20680.00003500.00960997.26
45292006.03.27 23:59sell226550.001.20171.20340.0000
45302006.03.28 00:03close226550.001.20071.20340.00005271.58966268.84
45312006.03.28 09:53sell226650.001.20271.20440.0000
45322006.03.28 10:01s/l226650.001.20441.20440.0000-8500.00957768.84
45332006.03.28 17:01buy226750.001.20731.20560.0000
45342006.03.28 17:03close226750.001.20791.20560.00003000.07960768.91
45352006.03.28 17:07buy226850.001.20731.20560.0000
45362006.03.28 17:32s/l226850.001.20561.20560.0000-8500.00952268.91
45372006.03.28 17:32buy226950.001.20571.20400.0000
45382006.03.28 17:37close226950.001.20661.20400.00004499.72956768.63
45392006.03.28 17:37buy227050.001.20671.20500.0000
45402006.03.28 17:59close227050.001.20731.20500.00003000.00959768.63
45412006.03.28 18:42sell227150.001.20841.21010.0000
45422006.03.28 18:50close227150.001.20791.21010.00002499.99962268.62
45432006.03.29 07:49sell227250.001.20131.20300.0000
45442006.03.29 08:23close227250.001.20091.20300.00001999.90964268.52
45452006.03.29 09:56buy227350.001.19951.19780.0000
45462006.03.29 10:28close227350.001.20031.19780.00003999.64968268.16
45472006.03.29 10:29sell227450.001.20021.20190.0000
45482006.03.29 12:23s/l227450.001.20191.20190.0000-8500.00959768.16
45492006.03.29 20:47buy227550.001.20261.20090.0000
45502006.03.30 02:59close227550.001.20361.20090.00003881.93963650.09
45512006.03.30 11:23sell227650.001.20731.20900.0000
45522006.03.30 13:33s/l227650.001.20901.20900.0000-8500.00955150.09
45532006.03.30 13:33sell227750.001.20821.20990.0000
45542006.03.30 14:05s/l227750.001.20991.20990.0000-8500.00946650.09
45552006.03.30 15:36sell227850.001.20981.21150.0000
45562006.03.30 15:42close227850.001.20861.21150.00005999.96952650.05
45572006.03.30 15:47buy227950.001.20711.20540.0000
45582006.03.30 16:16close227950.001.20821.20540.00005500.00958150.05
45592006.03.30 16:19sell228050.001.20911.21080.0000
45602006.03.30 16:30s/l228050.001.21081.21080.0000-8500.00949650.05
45612006.03.30 16:30sell228150.001.21071.21240.0000
45622006.03.30 16:31s/l228150.001.21241.21240.0000-8500.00941150.05
45632006.03.30 16:31sell228250.001.21221.21390.0000
45642006.03.30 16:31s/l228250.001.21391.21390.0000-8500.00932650.05
45652006.03.30 16:31sell228350.001.21421.21590.0000
45662006.03.30 16:32close228350.001.21311.21590.00005499.79938149.84
45672006.03.30 16:32sell228450.001.21301.21470.0000
45682006.03.30 16:38s/l228450.001.21471.21470.0000-8500.00929649.84
45692006.03.30 16:38sell228550.001.21471.21640.0000
45702006.03.30 16:40close228550.001.21361.21640.00005499.97935149.81
45712006.03.30 16:40sell228650.001.21351.21520.0000
45722006.03.30 17:03s/l228650.001.21521.21520.0000-8500.00926649.81
45732006.03.30 17:52buy228750.001.21151.20980.0000
45742006.03.30 18:15close228750.001.21281.20980.00006499.92933149.73
45752006.03.30 18:28sell228850.001.21361.21530.0000
45762006.03.30 19:44close228850.001.21221.21530.00006999.94940149.67
45772006.03.30 20:33sell228950.001.21431.21600.0000
45782006.03.30 21:21s/l228950.001.21601.21600.0000-8500.00931649.67
45792006.03.31 08:47buy229050.001.21331.21160.0000
45802006.03.31 08:59close229050.001.21401.21160.00003500.00935149.67
45812006.03.31 19:50buy229150.001.21201.21030.0000
45822006.04.03 03:00s/l229150.001.21031.21030.0000-8872.74926276.93
45832006.04.03 11:00sell229250.001.20621.20790.0000
45842006.04.03 11:11close229250.001.20561.20790.00003000.02929276.95
45852006.04.03 15:21buy229350.001.20611.20440.0000
45862006.04.03 15:52close229350.001.20691.20440.00004000.23933277.18
45872006.04.03 17:00sell229450.001.21121.21290.0000
45882006.04.03 17:05close229450.001.21061.21290.00003000.06936277.24
45892006.04.03 17:05sell229550.001.21051.21220.0000
45902006.04.03 17:56s/l229550.001.21221.21220.0000-8500.00927777.24
45912006.04.03 17:56sell229650.001.21201.21370.0000
45922006.04.03 19:28s/l229650.001.21371.21370.0000-8500.00919277.24
45932006.04.04 00:00buy229750.001.21321.21150.0000
45942006.04.04 02:00close229750.001.21441.21150.00005999.97925277.21
45952006.04.04 04:59buy229850.001.21281.21110.0000
45962006.04.04 05:00close229850.001.21411.21110.00006500.02931777.23
45972006.04.04 08:00buy229950.001.21511.21340.0000
45982006.04.04 09:00s/l229950.001.21341.21340.0000-8500.00923277.23
45992006.04.04 10:01sell230050.001.21641.21810.0000
46002006.04.04 10:07close230050.001.21571.21810.00003500.01926777.24
46012006.04.04 10:12sell230150.001.21641.21810.0000
46022006.04.04 10:30close230150.001.21561.21810.00004000.00930777.24
46032006.04.04 16:00sell230250.001.22671.22840.0000
46042006.04.04 16:05close230250.001.22611.22840.00002999.73933776.97
46052006.04.04 16:05sell230350.001.22601.22770.0000
46062006.04.04 16:30s/l230350.001.22771.22770.0000-8500.00925276.97
46072006.04.04 16:30sell230450.001.22751.22920.0000
46082006.04.04 16:30close230450.001.22681.22920.00003499.56928776.53
46092006.04.04 16:30sell230550.001.22681.22850.0000
46102006.04.04 16:45close230550.001.22621.22850.00003000.00931776.53
46112006.04.04 16:45sell230650.001.22591.22760.0000
46122006.04.04 16:53close230650.001.22531.22760.00003000.00934776.53
46132006.04.04 16:57sell230750.001.22581.22750.0000
46142006.04.04 19:19close230750.001.22511.22750.00003500.15938276.68
46152006.04.04 19:20buy230850.001.22461.22290.0000
46162006.04.04 19:41close230850.001.22521.22290.00003000.07941276.75
46172006.04.04 19:42buy230950.001.22541.22370.0000
46182006.04.04 21:00close230950.001.22661.22370.00005999.96947276.71
46192006.04.05 12:17buy231050.001.22511.22340.0000
46202006.04.05 12:59close231050.001.22621.22340.00005499.96952776.67
46212006.04.05 16:05buy231150.001.22761.22590.0000
46222006.04.05 16:59close231150.001.22941.22590.00009000.00961776.67
46232006.04.05 17:33buy231250.001.22641.22470.0000
46242006.04.05 18:05close231250.001.22721.22470.00004000.08965776.75
46252006.04.05 19:00sell231350.001.22851.23020.0000
46262006.04.05 21:00s/l231350.001.23021.23020.0000-8500.00957276.75
46272006.04.05 22:45buy231450.001.22901.22730.0000
46282006.04.06 10:11close231450.001.22971.22730.00002381.34959658.10
46292006.04.06 11:00sell231550.001.23211.23380.0000
46302006.04.06 13:00close231550.001.23081.23380.00006500.00966158.10
46312006.04.06 13:24buy231650.001.23071.22900.0000
46322006.04.06 13:36close231650.001.23141.22900.00003500.09969658.19
46332006.04.06 13:49buy231750.001.23071.22900.0000
46342006.04.06 14:06close231750.001.23161.22900.00004500.32974158.51
46352006.04.06 15:00buy231850.001.22821.22650.0000
46362006.04.06 15:00s/l231850.001.22651.22650.0000-8500.00965658.51
46372006.04.06 15:00buy231950.001.22501.22330.0000
46382006.04.06 15:05s/l231950.001.22331.22330.0000-8500.00957158.51
46392006.04.06 15:05buy232050.001.22341.22170.0000
46402006.04.06 15:11s/l232050.001.22171.22170.0000-8500.00948658.51
46412006.04.06 15:11buy232150.001.22191.22020.0000
46422006.04.06 15:11close232150.001.22261.22020.00003499.92952158.43
46432006.04.06 15:12buy232250.001.22301.22130.0000
46442006.04.06 15:14close232250.001.22371.22130.00003500.15955658.58
46452006.04.06 15:14buy232350.001.22381.22210.0000
46462006.04.06 15:29s/l232350.001.22211.22210.0000-8500.00947158.58
46472006.04.06 15:29buy232450.001.22221.22050.0000
46482006.04.06 15:59close232450.001.22431.22050.000010499.99957658.57
46492006.04.06 17:00sell232550.001.22331.22500.0000
46502006.04.06 17:03close232550.001.22261.22500.00003500.15961158.72
46512006.04.06 18:14buy232650.001.22101.21930.0000
46522006.04.06 18:43close232650.001.22181.21930.00003999.85965158.57
46532006.04.07 02:12buy232750.001.21931.21760.0000
46542006.04.07 02:48close232750.001.22031.21760.00004999.80970158.37
46552006.04.07 13:01buy232850.001.21841.21670.0000
46562006.04.07 14:30close232850.001.21941.21670.00005000.16975158.53
46572006.04.07 15:00sell232950.001.22001.22170.0000
46582006.04.07 15:08close232950.001.21931.22170.00003500.15978658.68
46592006.04.07 15:59sell233050.001.21941.22110.0000
46602006.04.07 16:00close233050.001.21581.22110.000017999.93996658.61
46612006.04.07 16:04buy233150.001.21491.21320.0000
46622006.04.07 17:00close233150.001.21571.21320.00004000.081000658.69
46632006.04.07 17:00buy233250.001.21161.20990.0000
46642006.04.07 18:02s/l233250.001.20991.20990.0000-8500.00992158.69
46652006.04.07 22:05buy233350.001.20991.20820.0000
46662006.04.10 01:05close233350.001.21101.20820.00005127.15997285.84
46672006.04.10 13:06buy233450.001.21131.20960.0000
46682006.04.10 15:34s/l233450.001.20961.20960.0000-8500.00988785.84
46692006.04.10 18:00buy233550.001.20901.20730.0000
46702006.04.10 21:36close233550.001.21031.20730.00006500.00995285.84
46712006.04.10 21:37sell233650.001.21021.21190.0000
46722006.04.11 07:00s/l233650.001.21191.21190.0000-8228.36987057.48
46732006.04.11 09:41sell233750.001.21411.21580.0000
46742006.04.11 10:00close233750.001.21331.21580.00004000.02991057.50
46752006.04.11 10:31buy233850.001.21251.21080.0000
46762006.04.11 10:54close233850.001.21341.21080.00004500.03995557.53
46772006.04.11 13:08buy233950.001.21171.21000.0000
46782006.04.11 16:00close233950.001.21311.21000.00006999.541002557.07
46792006.04.11 16:06sell234050.001.21371.21540.0000
46802006.04.11 16:14close234050.001.21301.21540.00003500.151006057.22
46812006.04.11 16:16sell234150.001.21251.21420.0000
46822006.04.11 21:35s/l234150.001.21421.21420.0000-8500.00997557.22
46832006.04.12 14:00buy234250.001.21361.21190.0000
46842006.04.12 15:00s/l234250.001.21191.21190.0000-8500.00989057.22
46852006.04.12 16:00sell234350.001.21111.21280.0000
46862006.04.12 20:00close234350.001.21021.21280.00004499.81993557.03
46872006.04.13 09:00sell234450.001.21151.21320.0000
46882006.04.13 13:00close234450.001.21011.21320.00007000.131000557.16
46892006.04.13 17:55sell234550.001.21051.21220.0000
46902006.04.13 17:59close234550.001.20911.21220.00007000.011007557.17
46912006.04.13 18:00sell234650.001.21041.21210.0000
46922006.04.13 18:21close234650.001.20971.21210.00003500.151011057.32
46932006.04.14 02:00buy234750.001.21121.20950.0000
46942006.04.17 00:00close234750.001.21211.20950.00004127.431015184.75
46952006.04.17 02:00sell234850.001.21361.21530.0000
46962006.04.17 03:00s/l234850.001.21531.21530.0000-8500.001006684.75
46972006.04.17 03:03sell234950.001.21681.21850.0000
46982006.04.17 04:00s/l234950.001.21851.21850.0000-8500.00998184.75
46992006.04.17 04:00sell235050.001.21861.22030.0000
47002006.04.17 05:37close235050.001.21811.22030.00002499.981000684.73
47012006.04.17 05:37buy235150.001.21811.21640.0000
47022006.04.17 05:59close235150.001.21881.21640.00003500.001004184.73
47032006.04.17 14:00sell235250.001.22291.22460.0000
47042006.04.17 14:20s/l235250.001.22461.22460.0000-8500.00995684.73
47052006.04.17 14:20sell235350.001.22441.22610.0000
47062006.04.17 14:59close235350.001.22371.22610.00003500.22999184.95
47072006.04.17 15:00buy235450.001.22321.22150.0000
47082006.04.17 15:00close235450.001.22401.22150.00003999.751003184.70
47092006.04.17 15:00buy235550.001.22321.22150.0000
47102006.04.17 15:15close235550.001.22381.22150.00002999.471006184.17
47112006.04.17 15:29buy235650.001.22331.22160.0000
47122006.04.17 15:39close235650.001.22401.22160.00003500.161009684.33
47132006.04.17 15:42buy235750.001.22321.22150.0000
47142006.04.17 15:59close235750.001.22511.22150.00009500.001019184.33
47152006.04.17 16:00buy235850.001.22351.22180.0000
47162006.04.17 16:19close235850.001.22411.22180.00003000.071022184.40
47172006.04.17 16:59buy235950.001.22351.22180.0000
47182006.04.17 17:00close235950.001.22771.22180.000020999.981043184.38
47192006.04.17 17:00sell236050.001.22781.22950.0000
47202006.04.17 17:28close236050.001.22641.22950.00007000.081050184.46
47212006.04.17 17:28sell236150.001.22651.22820.0000
47222006.04.17 17:59s/l236150.001.22821.22820.0000-8500.001041684.46
47232006.04.17 17:59sell236250.001.22821.22990.0000
47242006.04.17 18:00close236250.001.22681.22990.00006999.751048684.21
47252006.04.17 18:00buy236350.001.22671.22500.0000
47262006.04.17 20:00close236350.001.22811.22500.00006999.541055683.75
47272006.04.17 21:02buy236450.001.22601.22430.0000
47282006.04.18 06:00close236450.001.22661.22430.00002627.261058311.01
47292006.04.18 09:00buy236550.001.22381.22210.0000
47302006.04.18 09:24close236550.001.22491.22210.00005499.891063810.90
47312006.04.18 12:15sell236650.001.22661.22830.0000
47322006.04.18 12:49close236650.001.22591.22830.00003500.151067311.05
47332006.04.18 15:00sell236750.001.22921.23090.0000
47342006.04.18 15:13close236750.001.22781.23090.00007000.031074311.08
47352006.04.18 15:19sell236850.001.22891.23060.0000
47362006.04.18 17:00close236850.001.22811.23060.00003999.861078310.94
47372006.04.18 18:01buy236950.001.22751.22580.0000
47382006.04.18 18:12close236950.001.22831.22580.00003999.761082310.70
47392006.04.18 21:00sell237050.001.23101.23270.0000
47402006.04.18 21:07close237050.001.23021.23270.00003999.731086310.43
47412006.04.18 21:27sell237150.001.23121.23290.0000
47422006.04.18 23:00s/l237150.001.23291.23290.0000-8500.001077810.43
47432006.04.18 23:00sell237250.001.23451.23620.0000
47442006.04.19 00:00s/l237250.001.23621.23620.0000-8228.361069582.07
47452006.04.19 08:16buy237350.001.23471.23300.0000
47462006.04.19 09:00close237350.001.23551.23300.00003999.641073581.71
47472006.04.19 10:00buy237450.001.23531.23360.0000
47482006.04.19 10:34close237450.001.23651.23360.00006000.121079581.83
47492006.04.19 14:02buy237550.001.23411.23240.0000
47502006.04.19 15:00s/l237550.001.23241.23240.0000-8500.001071081.83
47512006.04.19 17:10sell237650.001.23461.23630.0000
47522006.04.19 17:20close237650.001.23361.23630.00005000.001076081.83
47532006.04.19 18:07sell237750.001.23501.23670.0000
47542006.04.19 19:00s/l237750.001.23671.23670.0000-8500.001067581.83
47552006.04.19 19:19sell237850.001.23851.24020.0000
47562006.04.19 22:41close237850.001.23791.24020.00003000.071070581.90
47572006.04.19 23:00buy237950.001.23811.23640.0000
47582006.04.20 03:00s/l237950.001.23641.23640.0000-9618.221060963.68
47592006.04.20 03:00buy238050.001.23561.23390.0000
47602006.04.20 09:00s/l238050.001.23391.23390.0000-8500.001052463.68
47612006.04.20 09:00buy238150.001.23391.23220.0000
47622006.04.20 09:16close238150.001.23481.23220.00004499.911056963.59
47632006.04.20 09:21buy238250.001.23461.23290.0000
47642006.04.20 10:01close238250.001.23541.23290.00003999.831060963.42
47652006.04.20 15:08buy238350.001.23231.23060.0000
47662006.04.20 15:37close238350.001.23301.23060.00003500.151064463.57
47672006.04.20 18:00sell238450.001.23281.23450.0000
47682006.04.20 18:00close238450.001.23211.23450.00003500.151067963.72
47692006.04.20 18:04sell238550.001.23261.23430.0000
47702006.04.20 18:28close238550.001.23191.23430.00003500.281071464.00
47712006.04.20 19:23buy238650.001.23181.23010.0000
47722006.04.21 01:09s/l238650.001.23011.23010.0000-8872.741062591.26
47732006.04.21 01:09buy238750.001.23021.22850.0000
47742006.04.21 01:59close238750.001.23081.22850.00003000.001065591.26
47752006.04.21 16:00buy238850.001.23191.23020.0000
47762006.04.21 16:31close238850.001.23331.23020.00007000.281072591.54
47772006.04.21 16:31buy238950.001.23161.22990.0000
47782006.04.21 16:31close238950.001.23281.22990.00005999.941078591.48
47792006.04.21 17:01sell239050.001.23421.23590.0000
47802006.04.21 17:13s/l239050.001.23591.23590.0000-8500.001070091.48
47812006.04.21 17:13sell239150.001.23581.23750.0000
47822006.04.21 17:13close239150.001.23471.23750.00005499.891075591.37
47832006.04.21 17:13sell239250.001.23451.23620.0000
47842006.04.21 17:53close239250.001.23391.23620.00002999.811078591.18
47852006.04.21 17:56sell239350.001.23421.23590.0000
47862006.04.24 00:00s/l239350.001.23591.23590.0000-8228.361070362.82
47872006.04.24 00:29sell239450.001.23781.23950.0000
47882006.04.24 02:00close239450.001.23691.23950.00004499.711074862.53
47892006.04.24 03:00buy239550.001.23581.23410.0000
47902006.04.24 06:00s/l239550.001.23411.23410.0000-8500.001066362.53
47912006.04.24 06:03buy239650.001.23461.23290.0000
47922006.04.24 06:41close239650.001.23541.23290.00003999.641070362.17
47932006.04.24 12:04buy239750.001.23751.23580.0000
47942006.04.24 12:15close239750.001.23821.23580.00003499.561073861.73
47952006.04.24 12:33buy239850.001.23751.23580.0000
47962006.04.24 12:44close239850.001.23821.23580.00003499.811077361.54
47972006.04.24 15:00buy239950.001.23621.23450.0000
47982006.04.24 17:09close239950.001.23701.23450.00003999.941081361.48
47992006.04.24 20:17sell240050.001.24051.24220.0000
48002006.04.24 22:18close240050.001.23981.24220.00003500.281084861.76
48012006.04.24 22:25buy240150.001.24001.23830.0000
48022006.04.25 00:01s/l240150.001.23831.23830.0000-8872.741075989.02
48032006.04.25 02:00buy240250.001.23821.23650.0000
48042006.04.25 08:02close240250.001.23881.23650.00003000.061078989.08
48052006.04.25 10:00sell240350.001.23941.24110.0000
48062006.04.25 10:14close240350.001.23871.24110.00003500.001082489.08
48072006.04.25 10:20sell240450.001.24021.24190.0000
48082006.04.25 10:22close240450.001.23951.24190.00003500.001085989.08
48092006.04.25 10:24sell240550.001.24001.24170.0000
48102006.04.25 10:35close240550.001.23931.24170.00003500.151089489.23
48112006.04.25 10:38sell240650.001.24001.24170.0000
48122006.04.25 10:48close240650.001.23931.24170.00003500.151092989.38
48132006.04.25 12:00buy240750.001.23881.23710.0000
48142006.04.25 14:00close240750.001.23971.23710.00004499.921097489.30
48152006.04.25 17:35buy240850.001.23991.23820.0000
48162006.04.25 17:51close240850.001.24071.23820.00004000.001101489.30
48172006.04.25 21:00sell240950.001.24301.24470.0000
48182006.04.26 02:02close240950.001.24241.24470.00003271.711104761.00
48192006.04.26 04:05buy241050.001.24241.24070.0000
48202006.04.26 09:33s/l241050.001.24071.24070.0000-8500.001096261.00
48212006.04.26 09:33buy241150.001.24091.23920.0000
48222006.04.26 09:59close241150.001.24221.23920.00006500.001102761.00
48232006.04.26 10:00buy241250.001.24021.23850.0000
48242006.04.26 10:09close241250.001.24081.23850.00003000.071105761.07
48252006.04.26 10:09buy241350.001.24071.23900.0000
48262006.04.26 11:50close241350.001.24141.23900.00003500.131109261.20
48272006.04.26 12:00sell241450.001.24171.24340.0000
48282006.04.26 12:24close241450.001.24101.24340.00003500.151112761.35
48292006.04.26 13:59buy241550.001.24121.23950.0000
48302006.04.26 14:00close241550.001.24211.23950.00004500.001117261.35
48312006.04.26 14:59sell241650.001.24251.24420.0000
48322006.04.26 16:06s/l241650.001.24421.24420.0000-8500.001108761.35
48332006.04.26 16:07sell241750.001.24531.24700.0000
48342006.04.26 16:07close241750.001.24441.24700.00004500.001113261.35
48352006.04.26 16:07sell241850.001.24491.24660.0000
48362006.04.26 16:13close241850.001.24411.24660.00004000.001117261.35
48372006.04.26 16:15sell241950.001.24451.24620.0000
48382006.04.26 16:16close241950.001.24371.24620.00004000.031121261.38
48392006.04.26 20:00buy242050.001.24431.24260.0000
48402006.04.26 20:28close242050.001.24521.24260.00004500.321125761.70
48412006.04.26 20:59buy242150.001.24431.24260.0000
48422006.04.26 21:00close242150.001.24551.24260.00005999.841131761.54
48432006.04.27 00:00buy242250.001.24471.24300.0000
48442006.04.27 03:00close242250.001.24601.24300.00006500.051138261.59
48452006.04.27 09:28buy242350.001.24431.24260.0000
48462006.04.27 10:00close242350.001.24531.24260.00005000.131143261.72
48472006.04.27 14:00buy242450.001.24161.23990.0000
48482006.04.27 14:22close242450.001.24231.23990.00003500.171146761.89
48492006.04.27 14:59buy242550.001.24171.24000.0000
48502006.04.27 15:00close242550.001.24261.24000.00004500.001151261.89
48512006.04.27 16:45sell242650.001.24441.24610.0000
48522006.04.27 16:59close242650.001.24321.24610.00006000.001157261.89
48532006.04.27 18:00buy242750.001.25291.25120.0000
48542006.04.27 18:02close242750.001.25381.25120.00004500.311161762.20
48552006.04.27 18:19buy242850.001.25301.25130.0000
48562006.04.27 18:26close242850.001.25381.25130.00004000.061165762.26
48572006.04.27 18:46buy242950.001.25301.25130.0000
48582006.04.27 18:50close242950.001.25381.25130.00004000.231169762.49
48592006.04.28 02:59sell243050.001.25411.25580.0000
48602006.04.28 03:19close243050.001.25331.25580.00003999.811173762.30
48612006.04.28 09:51sell243150.001.25521.25690.0000
48622006.04.28 09:59close243150.001.25401.25690.00006000.141179762.44
48632006.04.28 15:00sell243250.001.25561.25730.0000
48642006.04.28 15:20close243250.001.25491.25730.00003500.001183262.44
48652006.04.28 15:26sell243350.001.25561.25730.0000
48662006.04.28 16:00s/l243350.001.25731.25730.0000-8500.001174762.44
48672006.04.28 16:01sell243450.001.25771.25940.0000
48682006.04.28 16:05close243450.001.25671.25940.00004999.971179762.41
48692006.04.28 16:18sell243550.001.25771.25940.0000
48702006.04.28 16:27close243550.001.25681.25940.00004499.891184262.30
48712006.04.28 16:34sell243650.001.25781.25950.0000
48722006.04.28 17:00s/l243650.001.25951.25950.0000-8500.001175762.30
48732006.04.28 21:00buy243750.001.26121.25950.0000
48742006.05.01 00:00close243750.001.26311.25950.00009127.071184889.38
48752006.05.01 01:01buy243850.001.26231.26060.0000
48762006.05.01 06:06close243850.001.26311.26060.00004000.141188889.52
48772006.05.01 09:00buy243950.001.26281.26110.0000
48782006.05.01 15:00close243950.001.26641.26110.000018000.271206889.79
48792006.05.01 15:00sell244050.001.26641.26810.0000
48802006.05.01 15:08s/l244050.001.26811.26810.0000-8500.001198389.79
48812006.05.01 15:08sell244150.001.26811.26980.0000
48822006.05.01 15:31close244150.001.26731.26980.00004000.001202389.79
48832006.05.01 15:31sell244250.001.26761.26930.0000
48842006.05.01 15:49close244250.001.26681.26930.00004000.001206389.79
48852006.05.01 15:49sell244350.001.26671.26840.0000
48862006.05.01 15:52close244350.001.26591.26840.00004000.001210389.79
48872006.05.01 15:53sell244450.001.26591.26760.0000
48882006.05.01 17:00close244450.001.26171.26760.000021000.081231389.87
48892006.05.01 17:00buy244550.001.26181.26010.0000
48902006.05.01 22:00s/l244550.001.26011.26010.0000-8500.001222889.87
48912006.05.02 10:00sell244650.001.25941.26110.0000
48922006.05.02 10:36s/l244650.001.26111.26110.0000-8500.001214389.87
48932006.05.02 10:36sell244750.001.26091.26260.0000
48942006.05.02 10:59close244750.001.25961.26260.00006500.101220889.97
48952006.05.02 11:14sell244850.001.26291.26460.0000
48962006.05.02 12:00s/l244850.001.26461.26460.0000-8500.001212389.97
48972006.05.02 12:06sell244950.001.26491.26660.0000
48982006.05.02 14:00close244950.001.26331.26660.00008000.001220389.97
48992006.05.02 19:00buy245050.001.26111.25940.0000
49002006.05.02 19:11close245050.001.26221.25940.00005499.891225889.86
49012006.05.02 19:12buy245150.001.26241.26070.0000
49022006.05.02 21:12close245150.001.26321.26070.00004000.221229890.08
49032006.05.03 02:03buy245250.001.26091.25920.0000
49042006.05.03 02:55close245250.001.26161.25920.00003500.091233390.17
49052006.05.03 02:59buy245350.001.26121.25950.0000
49062006.05.03 04:00close245350.001.26331.25950.000010499.711243889.88
49072006.05.03 11:59sell245450.001.26461.26630.0000
49082006.05.03 12:01close245450.001.26311.26630.00007500.001251389.88
49092006.05.03 16:00buy245550.001.26141.25970.0000
49102006.05.03 17:00close245550.001.26251.25970.00005500.001256889.88
49112006.05.03 18:03sell245650.001.26451.26620.0000
49122006.05.03 18:22close245650.001.26381.26620.00003500.151260390.03
49132006.05.04 06:00buy245750.001.26131.25960.0000
49142006.05.04 06:35close245750.001.26211.25960.00003999.641264389.67
49152006.05.04 06:37buy245850.001.26191.26020.0000
49162006.05.04 09:00s/l245850.001.26021.26020.0000-8500.001255889.67
49172006.05.04 15:00sell245950.001.26121.26290.0000
49182006.05.04 15:04s/l245950.001.26291.26290.0000-8500.001247389.67
49192006.05.04 15:04sell246050.001.26281.26450.0000
49202006.05.04 15:59close246050.001.26121.26450.00008000.001255389.67
49212006.05.04 16:00sell246150.001.26431.26600.0000
49222006.05.04 17:00s/l246150.001.26601.26600.0000-8500.001246889.67
49232006.05.04 18:05buy246250.001.26811.26640.0000
49242006.05.04 20:08close246250.001.26931.26640.00006000.051252889.72
49252006.05.04 20:08sell246350.001.26941.27110.0000
49262006.05.04 21:00s/l246350.001.27111.27110.0000-8500.001244389.72
49272006.05.04 21:11sell246450.001.27151.27320.0000
49282006.05.04 23:00close246450.001.26931.27320.000010999.961255389.68
49292006.05.05 09:00buy246550.001.26821.26650.0000
49302006.05.05 09:43close246550.001.26921.26650.00004999.811260389.49
49312006.05.05 10:00sell246650.001.26991.27160.0000
49322006.05.05 10:10close246650.001.26891.27160.00004999.821265389.31
49332006.05.05 11:00buy246750.001.26881.26710.0000
49342006.05.05 11:43close246750.001.27051.26710.00008500.001273889.31
49352006.05.05 11:43buy246850.001.26941.26770.0000
49362006.05.05 11:43close246850.001.27031.26770.00004500.001278389.31
49372006.05.05 11:43buy246950.001.26861.26690.0000
49382006.05.05 11:43close246950.001.27061.26690.000010000.231288389.54
49392006.05.05 11:43buy247050.001.26851.26680.0000
49402006.05.05 11:43close247050.001.26961.26680.00005500.171293889.71
49412006.05.05 15:00sell247150.001.27121.27290.0000
49422006.05.05 15:00s/l247150.001.27291.27290.0000-8500.001285389.71
49432006.05.05 15:00sell247250.001.27381.27550.0000
49442006.05.05 15:08s/l247250.001.27551.27550.0000-8500.001276889.71
49452006.05.05 15:08sell247350.001.27551.27720.0000
49462006.05.05 15:22close247350.001.27391.27720.00008000.001284889.71
49472006.05.05 15:22sell247450.001.27451.27620.0000
49482006.05.05 15:29s/l247450.001.27621.27620.0000-8500.001276389.71
49492006.05.05 15:29sell247550.001.27611.27780.0000
49502006.05.05 15:38close247550.001.27481.27780.00006499.861282889.57
49512006.05.05 15:38sell247650.001.27471.27640.0000
49522006.05.05 15:51close247650.001.27341.27640.00006500.001289389.57
49532006.05.05 15:51sell247750.001.27331.27500.0000
49542006.05.05 16:00s/l247750.001.27501.27500.0000-8500.001280889.57
49552006.05.05 16:02sell247850.001.27571.27740.0000
49562006.05.05 16:05close247850.001.27471.27740.00005000.001285889.57
49572006.05.05 17:23buy247950.001.27261.27090.0000
49582006.05.05 17:27close247950.001.27381.27090.00005999.891291889.46
49592006.05.05 18:00buy248050.001.27331.27160.0000
49602006.05.05 18:58close248050.001.27421.27160.00004499.911296389.37
49612006.05.08 03:00buy248150.001.27251.27080.0000
49622006.05.08 08:00close248150.001.27351.27080.00004999.811301389.18
49632006.05.08 11:58sell248250.001.27771.27940.0000
49642006.05.08 12:24close248250.001.27651.27940.00005999.741307388.92
49652006.05.08 13:00buy248350.001.27611.27440.0000
49662006.05.08 13:21close248350.001.27691.27440.00003999.971311388.89
49672006.05.08 13:59buy248450.001.27611.27440.0000
49682006.05.08 15:23s/l248450.001.27441.27440.0000-8500.001302888.89
49692006.05.08 15:23buy248550.001.27461.27290.0000
49702006.05.08 16:00s/l248550.001.27291.27290.0000-8500.001294388.89
49712006.05.09 09:00buy248650.001.26801.26630.0000
49722006.05.09 11:00close248650.001.26961.26630.00008000.171302389.06
49732006.05.09 15:00sell248750.001.27071.27240.0000
49742006.05.09 16:00s/l248750.001.27241.27240.0000-8500.001293889.06
49752006.05.09 16:00sell248850.001.27411.27580.0000
49762006.05.09 17:00s/l248850.001.27581.27580.0000-8500.001285389.06
49772006.05.09 18:00buy248950.001.27481.27310.0000
49782006.05.09 18:34close248950.001.27621.27310.00007000.281292389.34
49792006.05.09 18:59buy249050.001.27481.27310.0000
49802006.05.09 19:02close249050.001.27571.27310.00004499.871296889.21
49812006.05.10 11:00buy249150.001.27791.27620.0000
49822006.05.10 12:06close249150.001.27911.27620.00005999.711302888.92
49832006.05.10 15:19buy249250.001.27801.27630.0000
49842006.05.10 16:01close249250.001.27901.27630.00005000.221307889.14
49852006.05.10 17:00sell249350.001.27951.28120.0000
49862006.05.10 17:32s/l249350.001.28121.28120.0000-8500.001299389.14
49872006.05.10 17:32sell249450.001.28101.28270.0000
49882006.05.10 17:59close249450.001.27981.28270.00005999.971305389.11
49892006.05.10 23:00buy249550.001.27861.27690.0000
49902006.05.11 02:00s/l249550.001.27691.27690.0000-9618.221295770.89
49912006.05.11 03:59buy249650.001.27511.27340.0000
49922006.05.11 04:00s/l249650.001.27341.27340.0000-8500.001287270.89
49932006.05.11 11:25sell249750.001.27241.27410.0000
49942006.05.11 11:59close249750.001.27091.27410.00007500.111294771.00
49952006.05.11 12:03sell249850.001.27191.27360.0000
49962006.05.11 15:00s/l249850.001.27361.27360.0000-8500.001286271.00
49972006.05.11 15:00sell249950.001.27371.27540.0000
49982006.05.11 15:25s/l249950.001.27541.27540.0000-8500.001277771.00
49992006.05.11 15:25sell250050.001.27521.27690.0000
50002006.05.11 15:47s/l250050.001.27691.27690.0000-8500.001269271.00
50012006.05.11 15:47sell250150.001.27681.27850.0000
50022006.05.11 15:59close250150.001.27421.27850.000013000.001282271.00
50032006.05.11 17:00sell250250.001.28211.28380.0000
50042006.05.11 17:35s/l250250.001.28381.28380.0000-8500.001273771.00
50052006.05.11 17:35sell250350.001.28361.28530.0000
50062006.05.11 17:59close250350.001.28231.28530.00006500.001280271.00
50072006.05.11 22:33buy250450.001.28391.28220.0000
50082006.05.12 01:00close250450.001.28531.28220.00006627.311286898.31
50092006.05.12 15:03buy250550.001.28921.28750.0000
50102006.05.12 15:03close250550.001.29021.28750.00005000.001291898.31
50112006.05.12 15:03buy250650.001.28921.28750.0000
50122006.05.12 15:15s/l250650.001.28751.28750.0000-8500.001283398.31
50132006.05.12 15:15buy250750.001.28761.28590.0000
50142006.05.12 15:16close250750.001.28891.28590.00006499.961289898.27
50152006.05.12 15:16buy250850.001.28751.28580.0000
50162006.05.12 15:17close250850.001.28851.28580.00004999.761294898.03
50172006.05.12 15:17buy250950.001.28811.28640.0000
50182006.05.12 15:19close250950.001.28941.28640.00006500.051301398.08
50192006.05.12 15:19buy251050.001.28921.28750.0000
50202006.05.12 15:23close251050.001.29031.28750.00005500.001306898.08
50212006.05.12 16:00buy251150.001.28931.28760.0000
50222006.05.12 16:00close251150.001.29061.28760.00006500.001313398.08
50232006.05.12 16:00buy251250.001.28881.28710.0000
50242006.05.12 16:01close251250.001.29041.28710.00008000.001321398.08
50252006.05.12 16:01buy251350.001.29091.28920.0000
50262006.05.12 16:01s/l251350.001.28921.28920.0000-8500.001312898.08
50272006.05.12 16:01buy251450.001.28921.28750.0000
50282006.05.12 16:01close251450.001.29071.28750.00007499.621320397.70
50292006.05.12 16:02buy251550.001.29081.28910.0000
50302006.05.12 16:14s/l251550.001.28911.28910.0000-8500.001311897.70
50312006.05.12 16:14buy251650.001.28921.28750.0000
50322006.05.12 16:15close251650.001.29121.28750.00009999.831321897.53
50332006.05.12 16:15buy251750.001.28841.28670.0000
50342006.05.12 16:19close251750.001.28991.28670.00007499.901329397.43
50352006.05.12 16:19buy251850.001.28931.28760.0000
50362006.05.12 16:36s/l251850.001.28761.28760.0000-8500.001320897.43
50372006.05.12 16:36buy251950.001.28771.28600.0000
50382006.05.12 16:37close251950.001.28921.28600.00007499.881328397.31
50392006.05.12 16:37buy252050.001.28851.28680.0000
50402006.05.12 17:04close252050.001.28951.28680.00005000.001333397.31
50412006.05.12 18:27buy252150.001.28721.28550.0000
50422006.05.12 18:50close252150.001.28821.28550.00005000.101338397.41
50432006.05.15 03:00buy252250.001.29251.29080.0000
50442006.05.15 03:12close252250.001.29361.29080.00005499.891343897.30
50452006.05.15 03:40buy252350.001.29321.29150.0000
50462006.05.15 09:00s/l252350.001.29151.29150.0000-8500.001335397.30
50472006.05.15 09:00buy252450.001.29051.28880.0000
50482006.05.15 10:00s/l252450.001.28881.28880.0000-8500.001326897.30
50492006.05.15 10:00buy252550.001.28741.28570.0000
50502006.05.15 11:00s/l252550.001.28571.28570.0000-8500.001318397.30
50512006.05.15 13:00buy252650.001.28101.27930.0000
50522006.05.15 13:46close252650.001.28271.27930.00008500.081326897.38
50532006.05.15 13:59buy252750.001.28281.28110.0000
50542006.05.15 13:59s/l252750.001.28111.28110.0000-8500.001318397.38
50552006.05.15 13:59buy252850.001.28081.27910.0000
50562006.05.15 14:00close252850.001.28281.27910.000010000.001328397.38
50572006.05.15 14:00sell252950.001.28291.28460.0000
50582006.05.15 15:00s/l252950.001.28461.28460.0000-8500.001319897.38
50592006.05.15 15:00sell253050.001.28461.28630.0000
50602006.05.15 15:07close253050.001.28331.28630.00006500.001326397.38
50612006.05.15 19:00buy253150.001.27931.27760.0000
50622006.05.15 19:00close253150.001.28051.27760.00006000.561332397.94
50632006.05.15 19:03buy253250.001.27991.27820.0000
50642006.05.15 19:58close253250.001.28111.27820.00005999.801338397.74
50652006.05.15 19:59buy253350.001.27951.27780.0000
50662006.05.15 20:00close253350.001.28141.27780.00009499.831347897.57
50672006.05.15 20:01sell253450.001.28171.28340.0000
50682006.05.15 22:00close253450.001.27871.28340.000015000.201362897.77
50692006.05.16 08:09buy253550.001.28091.27920.0000
50702006.05.16 08:26s/l253550.001.27921.27920.0000-8500.001354397.77
50712006.05.16 08:31buy253650.001.28091.27920.0000
50722006.05.16 08:58close253650.001.28251.27920.00008000.001362397.77
50732006.05.16 09:15sell253750.001.28261.28430.0000
50742006.05.16 09:21close253750.001.28151.28430.00005500.261367898.03
50752006.05.16 09:34buy253850.001.28051.27880.0000
50762006.05.16 09:44close253850.001.28161.27880.00005499.891373397.92
50772006.05.16 09:49sell253950.001.28261.28430.0000
50782006.05.16 10:12close253950.001.28151.28430.00005500.001378897.92
50792006.05.16 10:13buy254050.001.28131.27960.0000
50802006.05.16 11:00s/l254050.001.27961.27960.0000-8500.001370397.92
50812006.05.16 13:04sell254150.001.28241.28410.0000
50822006.05.16 13:19close254150.001.28131.28410.00005499.891375897.81
50832006.05.16 14:31sell254250.001.28561.28730.0000
50842006.05.16 14:31close254250.001.28401.28730.00008000.001383897.81
50852006.05.16 14:31sell254350.001.28421.28590.0000
50862006.05.16 14:40s/l254350.001.28591.28590.0000-8500.001375397.81
50872006.05.16 14:40sell254450.001.28571.28740.0000
50882006.05.16 15:12close254450.001.28441.28740.00006500.231381898.04
50892006.05.16 20:32sell254550.001.28581.28750.0000
50902006.05.17 02:04close254550.001.28461.28750.00006271.711388169.75
50912006.05.17 04:00sell254650.001.28571.28740.0000
50922006.05.17 06:00s/l254650.001.28741.28740.0000-8500.001379669.75
50932006.05.17 10:00sell254750.001.28961.29130.0000
50942006.05.17 11:07s/l254750.001.29131.29130.0000-8500.001371169.75
50952006.05.17 15:12buy254850.001.28741.28570.0000
50962006.05.17 15:59close254850.001.28871.28570.00006500.001377669.75
50972006.05.17 16:00buy254950.001.28391.28220.0000
50982006.05.17 17:00s/l254950.001.28221.28220.0000-8500.001369169.75
50992006.05.17 17:00buy255050.001.27881.27710.0000
51002006.05.17 17:22s/l255050.001.27711.27710.0000-8500.001360669.75
51012006.05.17 17:22buy255150.001.27721.27550.0000
51022006.05.17 17:29s/l255150.001.27551.27550.0000-8500.001352169.75
51032006.05.17 17:29buy255250.001.27551.27380.0000
51042006.05.17 17:59close255250.001.27871.27380.000016000.001368169.75
51052006.05.17 19:02sell255350.001.27491.27660.0000
51062006.05.17 19:22close255350.001.27371.27660.00005999.971374169.72
51072006.05.17 19:59sell255450.001.27501.27670.0000
51082006.05.17 20:00close255450.001.27201.27670.000014999.791389169.51
51092006.05.17 21:00sell255550.001.27451.27620.0000
51102006.05.18 00:00close255550.001.27301.27620.00008314.911397484.42
51112006.05.18 00:00buy255650.001.27301.27130.0000
51122006.05.18 00:33close255650.001.27431.27130.00006500.161403984.58
51132006.05.18 00:59buy255750.001.27291.27120.0000
51142006.05.18 01:00close255750.001.27431.27120.00006999.901410984.48
51152006.05.18 11:02sell255850.001.27951.28120.0000
51162006.05.18 13:00close255850.001.27771.28120.00008999.871419984.35
51172006.05.18 16:00sell255950.001.28231.28400.0000
51182006.05.18 16:15close255950.001.28071.28400.00007999.981427984.33
51192006.05.18 16:15sell256050.001.28081.28250.0000
51202006.05.18 16:26close256050.001.27931.28250.00007500.001435484.33
51212006.05.18 16:26sell256150.001.28021.28190.0000
51222006.05.18 16:27close256150.001.27881.28190.00007000.001442484.33
51232006.05.18 16:44sell256250.001.28011.28180.0000
51242006.05.18 16:49s/l256250.001.28181.28180.0000-8500.001433984.33
51252006.05.18 16:49sell256350.001.28161.28330.0000
51262006.05.18 17:52close256350.001.28011.28330.00007500.001441484.33
51272006.05.18 18:00buy256450.001.27961.27790.0000
51282006.05.18 18:04close256450.001.28101.27790.00007000.041448484.37
51292006.05.18 18:59buy256550.001.27961.27790.0000
51302006.05.18 19:00close256550.001.28281.27790.000015999.801464484.17
51312006.05.19 04:00buy256650.001.28391.28220.0000
51322006.05.19 09:00s/l256650.001.28221.28220.0000-8500.001455984.17
51332006.05.19 12:00buy256750.001.27491.27320.0000
51342006.05.19 13:00close256750.001.27641.27320.00007499.621463483.79
51352006.05.19 17:00buy256850.001.27091.26920.0000
51362006.05.19 17:28close256850.001.27201.26920.00005499.891468983.68
51372006.05.19 17:28buy256950.001.27211.27040.0000
51382006.05.19 17:45close256950.001.27311.27040.00005000.091473983.77
51392006.05.19 17:45buy257050.001.27241.27070.0000
51402006.05.19 17:47close257050.001.27351.27070.00005499.831479483.60
51412006.05.19 17:59buy257150.001.27111.26940.0000
51422006.05.19 18:00close257150.001.27471.26940.000018000.231497483.83
51432006.05.19 18:01sell257250.001.27471.27640.0000
51442006.05.19 20:00s/l257250.001.27641.27640.0000-8500.001488983.83
51452006.05.22 03:01buy257350.001.27461.27290.0000
51462006.05.22 06:40s/l257350.001.27291.27290.0000-8500.001480483.83
51472006.05.22 09:52sell257450.001.27361.27530.0000
51482006.05.22 09:59close257450.001.27041.27530.000015999.911496483.74
51492006.05.22 11:00sell257550.001.27591.27760.0000
51502006.05.22 11:51close257550.001.27471.27760.00005999.971502483.71
51512006.05.22 11:58sell257650.001.27591.27760.0000
51522006.05.22 14:42s/l257650.001.27761.27760.0000-8500.001493983.71
51532006.05.22 18:00sell257750.001.28451.28620.0000
51542006.05.22 18:16close257750.001.28341.28620.00005499.871499483.58
51552006.05.22 20:00sell257850.001.28501.28670.0000
51562006.05.22 21:02s/l257850.001.28671.28670.0000-8500.001490983.58
51572006.05.23 07:50buy257950.001.28571.28400.0000
51582006.05.23 07:59close257950.001.28751.28400.00008999.751499983.33
51592006.05.23 08:00buy258050.001.28621.28450.0000
51602006.05.23 09:26s/l258050.001.28451.28450.0000-8500.001491483.33
51612006.05.23 10:00buy258150.001.28331.28160.0000
51622006.05.23 10:49close258150.001.28461.28160.00006500.101497983.43
51632006.05.23 10:52buy258250.001.28501.28330.0000
51642006.05.23 10:59s/l258250.001.28331.28330.0000-8500.001489483.43
51652006.05.23 10:59buy258350.001.28341.28170.0000
51662006.05.23 11:01close258350.001.28481.28170.00007000.261496483.69
51672006.05.23 16:15buy258450.001.28251.28080.0000
51682006.05.23 16:23close258450.001.28371.28080.00005999.971502483.66
51692006.05.23 17:32sell258550.001.28531.28700.0000
51702006.05.23 21:00s/l258550.001.28701.28700.0000-8500.001493983.66
51712006.05.23 22:00buy258650.001.28561.28390.0000
51722006.05.23 23:00s/l258650.001.28391.28390.0000-8500.001485483.66
51732006.05.23 23:00buy258750.001.28171.28000.0000
51742006.05.24 00:00s/l258750.001.28001.28000.0000-8872.741476610.92
51752006.05.24 00:00buy258850.001.27851.27680.0000
51762006.05.24 02:01close258850.001.27931.27680.00003999.871480610.79
51772006.05.24 03:00buy258950.001.27741.27570.0000
51782006.05.24 03:29close258950.001.27921.27570.00008999.791489610.58
51792006.05.24 04:00sell259050.001.27851.28020.0000
51802006.05.24 04:22s/l259050.001.28021.28020.0000-8500.001481110.58
51812006.05.24 07:34buy259150.001.27791.27620.0000
51822006.05.24 08:00close259150.001.27891.27620.00005000.001486110.58
51832006.05.24 09:00sell259250.001.28191.28360.0000
51842006.05.24 10:00s/l259250.001.28361.28360.0000-8500.001477610.58
51852006.05.24 10:00sell259350.001.28381.28550.0000
51862006.05.24 10:03s/l259350.001.28551.28550.0000-8500.001469110.58
51872006.05.24 11:00sell259450.001.28521.28690.0000
51882006.05.24 13:59s/l259450.001.28691.28690.0000-8500.001460610.58
51892006.05.24 14:00buy259550.001.28521.28350.0000
51902006.05.24 14:30close259550.001.28611.28350.00004500.001465110.58
51912006.05.24 14:30buy259650.001.28541.28370.0000
51922006.05.24 14:30close259650.001.28681.28370.00007000.001472110.58
51932006.05.24 14:59buy259750.001.28511.28340.0000
51942006.05.24 15:00close259750.001.28701.28340.00009499.701481610.28
51952006.05.24 16:00buy259850.001.28421.28250.0000
51962006.05.24 16:01s/l259850.001.28251.28250.0000-8500.001473110.28
51972006.05.24 16:01buy259950.001.28261.28090.0000
51982006.05.24 17:00s/l259950.001.28091.28090.0000-8500.001464610.28
51992006.05.24 17:00buy260050.001.27701.27530.0000
52002006.05.24 17:17s/l260050.001.27531.27530.0000-8500.001456110.28
52012006.05.24 17:17buy260150.001.27531.27360.0000
52022006.05.24 18:11s/l260150.001.27361.27360.0000-8500.001447610.28
52032006.05.24 20:29sell260250.001.27741.27910.0000
52042006.05.24 23:00close260250.001.27571.27910.00008499.781456110.06
52052006.05.25 01:50sell260350.001.27721.27890.0000
52062006.05.25 04:00close260350.001.27551.27890.00008499.791464609.85
52072006.05.25 04:02buy260450.001.27541.27370.0000
52082006.05.25 09:00close260450.001.27831.27370.000014500.181479110.03
52092006.05.25 10:00buy260550.001.27661.27490.0000
52102006.05.25 10:40close260550.001.27801.27490.00007000.151486110.18
52112006.05.25 10:59buy260650.001.27691.27520.0000
52122006.05.25 11:00close260650.001.27851.27520.00007999.801494109.98
52132006.05.25 16:00sell260750.001.27891.28060.0000
52142006.05.25 16:02close260750.001.27751.28060.00007000.001501109.98
52152006.05.25 21:19sell260850.001.27971.28140.0000
52162006.05.26 00:00s/l260850.001.28141.28140.0000-8228.361492881.61
52172006.05.26 04:00buy260950.001.27801.27630.0000
52182006.05.26 09:17close260950.001.27931.27630.00006500.051499381.66
52192006.05.29 03:06buy261050.001.27441.27270.0000
52202006.05.29 03:49close261050.001.27511.27270.00003500.151502881.81
52212006.05.29 19:00sell261150.001.27491.27660.0000
52222006.05.30 04:00s/l261150.001.27661.27660.0000-8228.361494653.45
52232006.05.30 15:00buy261250.001.28281.28110.0000
52242006.05.30 15:19close261250.001.28341.28110.00003000.001497653.45
52252006.05.30 15:59buy261350.001.28291.28120.0000
52262006.05.30 16:00close261350.001.28421.28120.00006500.001504153.45
52272006.05.30 16:00sell261450.001.28631.28800.0000
52282006.05.30 16:02s/l261450.001.28801.28800.0000-8500.001495653.45
52292006.05.30 16:02sell261550.001.28781.28950.0000
52302006.05.30 17:39close261550.001.28671.28950.00005500.001501153.45
52312006.05.30 18:00buy261650.001.28691.28520.0000
52322006.05.30 18:41close261650.001.28861.28520.00008499.791509653.24
52332006.05.30 20:00buy261750.001.28731.28560.0000
52342006.05.30 20:13close261750.001.28821.28560.00004500.101514153.34
52352006.05.31 09:00sell261850.001.28931.29100.0000
52362006.05.31 09:01close261850.001.28861.29100.00003499.551517652.89
52372006.05.31 09:07sell261950.001.28921.29090.0000
52382006.05.31 09:07close261950.001.28841.29090.00003999.741521652.63
52392006.05.31 09:08sell262050.001.28921.29090.0000
52402006.05.31 09:12close262050.001.28851.29090.00003499.741525152.37
52412006.05.31 09:12sell262150.001.28921.29090.0000
52422006.05.31 09:36close262150.001.28851.29090.00003499.551528651.92
52432006.05.31 09:38sell262250.001.28821.28990.0000
52442006.05.31 09:59close262250.001.28741.28990.00004000.101532652.02
52452006.05.31 15:38buy262350.001.28591.28420.0000
52462006.05.31 17:00s/l262350.001.28421.28420.0000-8500.001524152.02
52472006.06.01 03:02buy262450.001.27891.27720.0000
52482006.06.01 03:35close262450.001.27991.27720.00004999.771529151.79
52492006.06.01 03:45buy262550.001.27891.27720.0000
52502006.06.01 06:00s/l262550.001.27721.27720.0000-8500.001520651.79
52512006.06.01 07:54sell262650.001.27791.27960.0000
52522006.06.01 09:00close262650.001.27711.27960.00003999.631524651.42
52532006.06.01 10:01sell262750.001.27821.27990.0000
52542006.06.01 13:00close262750.001.27611.27990.000010499.971535151.39
52552006.06.01 14:00buy262850.001.27381.27210.0000
52562006.06.01 14:36close262850.001.27471.27210.00004500.231539651.62
52572006.06.01 14:40buy262950.001.27441.27270.0000
52582006.06.01 15:11s/l262950.001.27271.27270.0000-8500.001531151.62
52592006.06.01 16:00sell263050.001.27461.27630.0000
52602006.06.01 17:00close263050.001.27361.27630.00005000.001536151.62
52612006.06.01 17:00sell263150.001.28171.28340.0000
52622006.06.01 17:04close263150.001.28071.28340.00005000.001541151.62
52632006.06.01 17:04sell263250.001.28111.28280.0000
52642006.06.01 20:21close263250.001.28001.28280.00005499.881546651.50
52652006.06.02 16:02buy263350.001.29091.28920.0000
52662006.06.02 16:11close263350.001.29161.28920.00003499.941550151.44
52672006.06.02 16:18buy263450.001.29091.28920.0000
52682006.06.02 16:24close263450.001.29161.28920.00003500.151553651.59
52692006.06.02 16:59buy263550.001.29171.29000.0000
52702006.06.02 17:00close263550.001.29271.29000.00005000.261558651.85
52712006.06.02 17:00sell263650.001.29311.29480.0000
52722006.06.02 17:14close263650.001.29231.29480.00004000.241562652.09
52732006.06.02 17:59sell263750.001.29311.29480.0000
52742006.06.02 18:00close263750.001.29121.29480.00009499.961572152.05
52752006.06.02 18:01buy263850.001.29111.28940.0000
52762006.06.02 18:05close263850.001.29181.28940.00003500.151575652.20
52772006.06.02 18:05buy263950.001.29181.29010.0000
52782006.06.02 18:21close263950.001.29251.29010.00003500.101579152.30
52792006.06.02 18:59buy264050.001.29131.28960.0000
52802006.06.02 19:00close264050.001.29321.28960.00009500.081588652.38
52812006.06.02 19:00sell264150.001.29341.29510.0000
52822006.06.02 19:30close264150.001.29251.29510.00004500.321593152.70
52832006.06.02 19:30sell264250.001.29291.29460.0000
52842006.06.02 21:00close264250.001.29211.29460.00003999.641597152.34
52852006.06.05 06:00sell264350.001.29381.29550.0000
52862006.06.05 09:25s/l264350.001.29551.29550.0000-8500.001588652.34
52872006.06.05 10:04sell264450.001.29651.29820.0000
52882006.06.05 10:08close264450.001.29591.29820.00003000.071591652.41
52892006.06.05 10:35sell264550.001.29661.29830.0000
52902006.06.05 12:04close264550.001.29591.29830.00003499.921595152.33
52912006.06.05 12:06buy264650.001.29601.29430.0000
52922006.06.05 12:33close264650.001.29661.29430.00003000.151598152.48
52932006.06.05 12:45buy264750.001.29641.29470.0000
52942006.06.05 15:00s/l264750.001.29471.29470.0000-8500.001589652.48
52952006.06.05 21:00buy264850.001.29201.29030.0000
52962006.06.06 00:00s/l264850.001.29031.29030.0000-8872.741580779.74
52972006.06.06 09:00sell264950.001.29241.29410.0000
52982006.06.06 09:44close264950.001.29161.29410.00004000.001584779.74
52992006.06.06 09:59sell265050.001.29251.29420.0000
53002006.06.06 10:03close265050.001.29181.29420.00003500.061588279.80
53012006.06.06 14:00buy265150.001.28621.28450.0000
53022006.06.06 15:00s/l265150.001.28451.28450.0000-8500.001579779.80
53032006.06.06 15:00buy265250.001.28381.28210.0000
53042006.06.06 15:13close265250.001.28471.28210.00004500.321584280.12
53052006.06.06 15:19buy265350.001.28451.28280.0000
53062006.06.06 16:09s/l265350.001.28281.28280.0000-8500.001575780.12
53072006.06.06 18:00sell265450.001.28271.28440.0000
53082006.06.07 00:20close265450.001.28171.28440.00005271.641581051.76
53092006.06.07 04:05sell265550.001.28321.28490.0000
53102006.06.07 08:00close265550.001.28181.28490.00007000.141588051.90
53112006.06.07 09:00buy265650.001.27901.27730.0000
53122006.06.07 09:06close265650.001.27991.27730.00004499.721592551.62
53132006.06.07 09:33buy265750.001.27931.27760.0000
53142006.06.07 09:53close265750.001.28011.27760.00004000.291596551.91
53152006.06.07 09:53buy265850.001.28061.27890.0000
53162006.06.07 09:58close265850.001.28161.27890.00004999.811601551.72
53172006.06.07 09:59buy265950.001.27911.27740.0000
53182006.06.07 10:00close265950.001.28161.27740.000012499.991614051.71
53192006.06.07 10:01sell266050.001.28171.28340.0000
53202006.06.07 13:00close266050.001.28081.28340.00004500.321618552.03
53212006.06.07 16:00buy266150.001.27751.27580.0000
53222006.06.07 16:11close266150.001.27851.27580.00004999.801623551.83
53232006.06.07 16:22buy266250.001.27791.27620.0000
53242006.06.07 17:16close266250.001.27901.27620.00005500.261629052.09
53252006.06.07 22:00buy266350.001.27951.27780.0000
53262006.06.08 00:00close266350.001.28031.27780.00002882.021631934.11
53272006.06.08 09:12buy266450.001.27671.27500.0000
53282006.06.08 14:00s/l266450.001.27501.27500.0000-8500.001623434.11
53292006.06.08 14:00buy266550.001.27371.27200.0000
53302006.06.08 15:00s/l266550.001.27201.27200.0000-8500.001614934.11
53312006.06.08 20:00buy266650.001.26431.26260.0000
53322006.06.08 22:00close266650.001.26541.26260.00005500.481620434.59
53332006.06.09 15:00buy266750.001.26111.25940.0000
53342006.06.09 15:07close266750.001.26211.25940.00004999.901625434.49
53352006.06.09 15:07buy266850.001.26241.26070.0000
53362006.06.09 15:19close266850.001.26341.26070.00005000.011630434.50
53372006.06.09 15:19buy266950.001.26351.26180.0000
53382006.06.09 15:25close266950.001.26451.26180.00005000.001635434.50
53392006.06.09 15:59buy267050.001.26081.25910.0000
53402006.06.09 16:00close267050.001.26591.25910.000025500.081660934.58
53412006.06.09 16:00sell267150.001.26591.26760.0000
53422006.06.09 16:08s/l267150.001.26761.26760.0000-8500.001652434.58
53432006.06.09 16:08sell267250.001.26741.26910.0000
53442006.06.09 16:27close267250.001.26591.26910.00007500.091659934.67
53452006.06.09 16:27sell267350.001.26581.26750.0000
53462006.06.09 16:42close267350.001.26441.26750.00007000.001666934.67
53472006.06.09 16:42sell267450.001.26441.26610.0000
53482006.06.09 16:53close267450.001.26321.26610.00005999.941672934.61
53492006.06.09 16:53sell267550.001.26331.26500.0000
53502006.06.09 16:59s/l267550.001.26501.26500.0000-8500.001664434.61
53512006.06.09 16:59sell267650.001.26621.26790.0000
53522006.06.09 17:00close267650.001.26451.26790.00008500.001672934.61
53532006.06.12 01:29buy267750.001.26111.25940.0000
53542006.06.12 03:00close267750.001.26271.25940.00007999.811680934.42
53552006.06.12 17:00buy267850.001.25861.25690.0000
53562006.06.12 19:01close267850.001.25941.25690.00004000.231684934.65
53572006.06.13 09:00buy267950.001.25671.25500.0000
53582006.06.13 09:14close267950.001.25741.25500.00003500.181688434.83
53592006.06.13 10:07sell268050.001.25821.25990.0000
53602006.06.13 10:59close268050.001.25741.25990.00004000.251692435.08
53612006.06.13 12:00sell268150.001.25941.26110.0000
53622006.06.13 12:55close268150.001.25871.26110.00003500.151695935.23
53632006.06.13 12:59sell268250.001.25961.26130.0000
53642006.06.13 13:00close268250.001.25871.26130.00004500.101700435.33
53652006.06.13 17:00buy268350.001.25661.25490.0000
53662006.06.13 17:11close268350.001.25751.25490.00004500.051704935.38
53672006.06.13 17:11buy268450.001.25761.25590.0000
53682006.06.13 20:00s/l268450.001.25591.25590.0000-8500.001696435.38
53692006.06.14 00:02sell268550.001.25451.25620.0000
53702006.06.14 07:00s/l268550.001.25621.25620.0000-8500.001687935.38
53712006.06.14 07:08sell268650.001.25691.25860.0000
53722006.06.14 09:25s/l268650.001.25861.25860.0000-8500.001679435.38
53732006.06.14 09:39sell268750.001.25901.26070.0000
53742006.06.14 10:56close268750.001.25811.26070.00004499.721683935.10
53752006.06.14 16:00sell268850.001.26231.26400.0000
53762006.06.14 16:06s/l268850.001.26401.26400.0000-8500.001675435.10
53772006.06.14 16:06sell268950.001.26381.26550.0000
53782006.06.14 16:16close268950.001.26291.26550.00004500.191679935.29
53792006.06.14 16:16sell269050.001.26281.26450.0000
53802006.06.14 16:26close269050.001.26191.26450.00004500.001684435.29
53812006.06.14 16:26sell269150.001.26181.26350.0000
53822006.06.14 17:40s/l269150.001.26351.26350.0000-8500.001675935.29
53832006.06.14 21:00buy269250.001.25951.25780.0000
53842006.06.15 00:00close269250.001.26061.25780.00004381.661680316.96
53852006.06.15 08:00sell269350.001.26131.26300.0000
53862006.06.15 09:00s/l269350.001.26301.26300.0000-8500.001671816.96
53872006.06.15 09:02sell269450.001.26251.26420.0000
53882006.06.15 09:15close269450.001.26141.26420.00005500.481677317.44
53892006.06.15 09:59sell269550.001.26251.26420.0000
53902006.06.15 10:00close269550.001.26151.26420.00005000.001682317.44
53912006.06.16 11:00sell269650.001.26671.26840.0000
53922006.06.16 12:00close269650.001.26571.26840.00005000.001687317.44
53932006.06.16 15:44buy269750.001.26401.26230.0000
53942006.06.16 15:59close269750.001.26501.26230.00005000.001692317.44
53952006.06.16 16:00buy269850.001.26251.26080.0000
53962006.06.16 16:22close269850.001.26301.26080.00002499.991694817.43
53972006.06.16 16:22buy269950.001.26311.26140.0000
53982006.06.16 16:54close269950.001.26361.26140.00002499.991697317.42
53992006.06.16 16:59buy270050.001.26431.26260.0000
54002006.06.16 16:59s/l270050.001.26261.26260.0000-8500.001688817.42
54012006.06.16 16:59buy270150.001.26241.26070.0000
54022006.06.16 17:00close270150.001.26351.26070.00005499.881694317.30
54032006.06.16 17:00sell270250.001.26391.26560.0000
54042006.06.16 17:23close270250.001.26331.26560.00003000.071697317.37
54052006.06.16 17:59sell270350.001.26391.26560.0000
54062006.06.16 18:00close270350.001.26251.26560.00006999.931704317.30
54072006.06.16 20:59sell270450.001.26401.26570.0000
54082006.06.19 02:10close270450.001.26331.26570.00003771.501708088.79
54092006.06.19 03:00buy270550.001.26151.25980.0000
54102006.06.19 04:00s/l270550.001.25981.25980.0000-8500.001699588.79
54112006.06.19 10:00buy270650.001.25921.25750.0000
54122006.06.19 15:00s/l270650.001.25751.25750.0000-8500.001691088.79
54132006.06.19 18:00sell270750.001.25751.25920.0000
54142006.06.19 20:00close270750.001.25661.25920.00004500.311695589.10
54152006.06.19 21:00sell270850.001.25781.25950.0000
54162006.06.20 03:00close270850.001.25621.25950.00008271.351703860.45
54172006.06.21 04:00sell270950.001.26121.26290.0000
54182006.06.21 05:03s/l270950.001.26291.26290.0000-8500.001695360.45
54192006.06.22 06:19sell271050.001.26721.26890.0000
54202006.06.22 08:00close271050.001.26641.26890.00004000.271699360.72
54212006.06.22 08:02buy271150.001.26651.26480.0000
54222006.06.22 08:25close271150.001.26711.26480.00003000.071702360.79
54232006.06.22 10:00buy271250.001.26371.26200.0000
54242006.06.22 10:26close271250.001.26441.26200.00003500.001705860.79
54252006.06.22 10:26buy271350.001.26451.26280.0000
54262006.06.22 12:02s/l271350.001.26281.26280.0000-8500.001697360.79
54272006.06.22 13:15buy271450.001.25931.25760.0000
54282006.06.22 16:00s/l271450.001.25761.25760.0000-8500.001688860.79
54292006.06.22 20:35sell271550.001.25841.26010.0000
54302006.06.22 21:59close271550.001.25781.26010.00003000.071691860.86
54312006.06.23 00:59buy271650.001.25691.25520.0000
54322006.06.23 01:00close271650.001.25821.25520.00006500.251698361.11
54332006.06.23 01:01sell271750.001.25831.26000.0000
54342006.06.23 01:12close271750.001.25761.26000.00003499.551701860.66
54352006.06.23 01:59sell271850.001.25821.25990.0000
54362006.06.23 03:07close271850.001.25741.25990.00003999.991705860.65
54372006.06.23 09:00sell271950.001.25821.25990.0000
54382006.06.23 09:18close271950.001.25741.25990.00004000.251709860.90
54392006.06.23 09:59sell272050.001.25811.25980.0000
54402006.06.23 10:00close272050.001.25701.25980.00005499.721715360.62
54412006.06.23 16:05sell272150.001.25201.25370.0000
54422006.06.23 22:00close272150.001.25131.25370.00003500.151718860.77
54432006.06.26 10:00sell272250.001.25681.25850.0000
54442006.06.26 12:00close272250.001.25491.25850.00009500.551728361.32
54452006.06.26 13:00sell272350.001.25661.25830.0000
54462006.06.26 13:29close272350.001.25591.25830.00003500.111731861.43
54472006.06.26 13:37sell272450.001.25611.25780.0000
54482006.06.26 17:00close272450.001.25511.25780.00005000.401736861.83
54492006.06.26 19:00sell272550.001.25651.25820.0000
54502006.06.26 20:00s/l272550.001.25821.25820.0000-8500.001728361.83
54512006.06.26 21:04buy272650.001.25811.25640.0000
54522006.06.27 00:00close272650.001.25881.25640.00003127.411731489.24
54532006.06.27 02:04sell272750.001.26011.26180.0000
54542006.06.27 03:12s/l272750.001.26181.26180.0000-8500.001722989.24
54552006.06.27 11:07buy272850.001.25791.25620.0000
54562006.06.27 11:59close272850.001.25931.25620.00007000.171729989.41
54572006.06.27 18:00buy272950.001.25871.25700.0000
54582006.06.27 18:47close272950.001.25941.25700.00003500.051733489.46
54592006.06.28 03:02sell273050.001.25801.25970.0000
54602006.06.28 03:18close273050.001.25721.25970.00004000.231737489.69
54612006.06.28 06:08buy273150.001.25741.25570.0000
54622006.06.28 15:00s/l273150.001.25571.25570.0000-8500.001728989.69
54632006.06.28 16:23buy273250.001.25481.25310.0000
54642006.06.28 16:23close273250.001.25561.25310.00004000.001732989.69
54652006.06.28 17:00buy273350.001.25301.25130.0000
54662006.06.28 17:27close273350.001.25391.25130.00004500.321737490.01
54672006.06.28 17:27buy273450.001.25391.25220.0000
54682006.06.28 21:00close273450.001.25571.25220.00008999.871746489.88
54692006.06.29 00:00buy273550.001.25511.25340.0000
54702006.06.29 11:35s/l273550.001.25341.25340.0000-8500.001737989.88
54712006.06.29 11:59buy273650.001.25431.25260.0000
54722006.06.29 12:02s/l273650.001.25261.25260.0000-8500.001729489.88
54732006.06.29 15:00sell273750.001.25501.25670.0000
54742006.06.29 15:50close273750.001.25411.25670.00004499.721733989.60
54752006.06.29 15:59sell273850.001.25491.25660.0000
54762006.06.29 16:00close273850.001.25381.25660.00005499.991739489.59
54772006.06.29 19:59sell273950.001.25401.25570.0000
54782006.06.29 20:00close273950.001.25331.25570.00003499.811742989.40
54792006.06.29 20:02buy274050.001.25321.25150.0000
54802006.06.29 20:16close274050.001.25391.25150.00003500.001746489.40
54812006.06.29 21:00sell274150.001.26641.26810.0000
54822006.06.29 21:01close274150.001.26541.26810.00004999.811751489.21
54832006.06.29 21:01sell274250.001.26521.26690.0000
54842006.06.29 21:46close274250.001.26421.26690.00004999.711756488.92
54852006.06.29 21:46sell274350.001.26401.26570.0000
54862006.06.29 21:59s/l274350.001.26571.26570.0000-8500.001747988.92
54872006.06.29 21:59sell274450.001.26651.26820.0000
54882006.06.29 22:00close274450.001.26471.26820.00009000.001756988.92
54892006.06.29 22:07buy274550.001.26461.26290.0000
54902006.06.29 22:41close274550.001.26561.26290.00004999.801761988.72
54912006.06.29 22:41buy274650.001.26571.26400.0000
54922006.06.29 23:43close274650.001.26681.26400.00005500.251767488.97
54932006.06.30 04:00sell274750.001.27041.27210.0000
54942006.06.30 08:00s/l274750.001.27211.27210.0000-8500.001758988.97
54952006.06.30 09:00buy274850.001.27051.26880.0000
54962006.06.30 09:26close274850.001.27141.26880.00004499.851763488.82
54972006.06.30 09:59buy274950.001.27051.26880.0000
54982006.06.30 10:00close274950.001.27151.26880.00005000.001768488.82
54992006.06.30 15:07sell275050.001.27561.27730.0000
55002006.06.30 16:00s/l275050.001.27731.27730.0000-8500.001759988.82
55012006.06.30 16:00sell275150.001.27711.27880.0000
55022006.06.30 16:02close275150.001.27621.27880.00004499.841764488.66
55032006.06.30 16:03sell275250.001.27711.27880.0000
55042006.06.30 16:03close275250.001.27591.27880.00005999.841770488.50
55052006.06.30 16:33sell275350.001.27691.27860.0000
55062006.06.30 17:00s/l275350.001.27861.27860.0000-8500.001761988.50
55072006.06.30 18:12buy275450.001.27781.27610.0000
55082006.06.30 20:14close275450.001.27901.27610.00005999.751767988.25
55092006.07.03 04:00buy275550.001.27741.27570.0000
55102006.07.03 05:01close275550.001.27811.27570.00003500.151771488.40
55112006.07.03 13:00sell275650.001.27941.28110.0000
55122006.07.03 15:00close275650.001.27861.28110.00004000.281775488.68
55132006.07.03 15:00buy275750.001.27841.27670.0000
55142006.07.03 15:12close275750.001.27921.27670.00003999.851779488.53
55152006.07.03 15:41buy275850.001.27841.27670.0000
55162006.07.03 16:00close275850.001.27951.27670.00005499.851784988.38
55172006.07.03 18:00buy275950.001.27911.27740.0000
55182006.07.03 18:22close275950.001.28001.27740.00004500.001789488.38
55192006.07.04 00:00buy276050.001.27921.27750.0000
55202006.07.04 03:02close276050.001.28011.27750.00004499.941793988.32
55212006.07.04 09:00sell276150.001.28161.28330.0000
55222006.07.04 09:14close276150.001.28071.28330.00004499.731798488.05
55232006.07.04 09:27sell276250.001.28161.28330.0000
55242006.07.04 10:14close276250.001.28071.28330.00004499.731802987.78
55252006.07.04 20:33sell276350.001.28081.28250.0000
55262006.07.04 22:16close276350.001.27981.28250.00004999.881807987.66
55272006.07.04 22:16buy276450.001.27991.27820.0000
55282006.07.05 01:15s/l276450.001.27821.27820.0000-8872.741799114.92
55292006.07.05 02:00buy276550.001.27801.27630.0000
55302006.07.05 06:00close276550.001.27901.27630.00005000.401804115.32
55312006.07.05 08:00sell276650.001.28251.28420.0000
55322006.07.05 08:20close276650.001.28191.28420.00003000.001807115.32
55332006.07.05 08:20sell276750.001.28111.28280.0000
55342006.07.05 09:00close276750.001.27821.28280.000014500.011821615.33
55352006.07.05 09:00buy276850.001.27851.27680.0000
55362006.07.05 10:00s/l276850.001.27681.27680.0000-8500.001813115.33
55372006.07.05 10:00buy276950.001.27581.27410.0000
55382006.07.05 10:19close276950.001.27661.27410.00004000.241817115.57
55392006.07.05 10:21buy277050.001.27641.27470.0000
55402006.07.05 13:00close277050.001.27751.27470.00005499.891822615.46
55412006.07.05 13:02sell277150.001.27751.27920.0000
55422006.07.05 14:00s/l277150.001.27921.27920.0000-8500.001814115.46
55432006.07.05 15:00buy277250.001.27501.27330.0000
55442006.07.05 16:00s/l277250.001.27331.27330.0000-8500.001805615.46
55452006.07.05 16:00buy277350.001.27261.27090.0000
55462006.07.05 21:02close277350.001.27351.27090.00004499.721810115.18
55472006.07.06 08:00sell277450.001.27311.27480.0000
55482006.07.06 14:00s/l277450.001.27481.27480.0000-8500.001801615.18
55492006.07.10 03:01buy277550.001.27931.27760.0000
55502006.07.10 03:44close277550.001.27991.27760.00003000.061804615.24
55512006.07.10 03:59buy277650.001.27941.27770.0000
55522006.07.10 04:01close277650.001.28001.27770.00002999.861807615.10
55532006.07.10 04:59sell277750.001.28001.28170.0000
55542006.07.10 05:09close277750.001.27941.28170.00003000.211810615.31
55552006.07.10 09:16sell277850.001.28071.28240.0000
55562006.07.10 09:42close277850.001.27991.28240.00003999.641814614.95
55572006.07.10 09:42sell277950.001.27981.28150.0000
55582006.07.10 12:00close277950.001.27811.28150.00008500.291823115.24
55592006.07.10 12:00buy278050.001.27801.27630.0000
55602006.07.10 14:00s/l278050.001.27631.27630.0000-8500.001814615.24
55612006.07.10 14:00buy278150.001.27541.27370.0000
55622006.07.10 15:00s/l278150.001.27371.27370.0000-8500.001806115.24
55632006.07.10 15:11buy278250.001.27371.27200.0000
55642006.07.10 15:22close278250.001.27451.27200.00004000.231810115.47
55652006.07.10 15:30buy278350.001.27371.27200.0000
55662006.07.10 18:00close278350.001.27491.27200.00005999.971816115.44
55672006.07.11 09:00buy278450.001.27131.26960.0000
55682006.07.11 09:14close278450.001.27211.26960.00004000.001820115.44
55692006.07.11 09:59buy278550.001.27081.26910.0000
55702006.07.11 10:00close278550.001.27381.26910.000015000.081835115.52
55712006.07.11 10:00sell278650.001.27371.27540.0000
55722006.07.11 16:49s/l278650.001.27541.27540.0000-8500.001826615.52
55732006.07.11 20:00sell278750.001.27591.27760.0000
55742006.07.11 22:00s/l278750.001.27761.27760.0000-8500.001818115.52
55752006.07.12 14:00buy278850.001.27201.27030.0000
55762006.07.12 14:17close278850.001.27281.27030.00003999.631822115.15
55772006.07.12 14:18buy278950.001.27291.27120.0000
55782006.07.12 15:00s/l278950.001.27121.27120.0000-8500.001813615.15
55792006.07.13 02:00buy279050.001.27001.26830.0000
55802006.07.13 04:00close279050.001.27181.26830.00009000.211822615.36
55812006.07.13 10:00sell279150.001.27221.27390.0000
55822006.07.13 11:11close279150.001.27151.27390.00003500.151826115.51
55832006.07.13 12:00buy279250.001.27061.26890.0000
55842006.07.13 13:00s/l279250.001.26891.26890.0000-8500.001817615.51
55852006.07.13 15:17sell279350.001.27081.27250.0000
55862006.07.13 16:45close279350.001.26981.27250.00004999.971822615.48
55872006.07.14 09:03buy279450.001.26541.26370.0000
55882006.07.14 09:17close279450.001.26621.26370.00003999.731826615.21
55892006.07.17 00:00buy279550.001.26361.26190.0000
55902006.07.17 00:25close279550.001.26421.26190.00003000.071829615.28
55912006.07.17 12:00buy279650.001.25361.25190.0000
55922006.07.17 12:15close279650.001.25441.25190.00004000.161833615.44
55932006.07.17 12:29buy279750.001.25371.25200.0000
55942006.07.17 14:07close279750.001.25441.25200.00003500.001837115.44
55952006.07.18 13:00sell279850.001.25361.25530.0000
55962006.07.18 14:00close279850.001.25271.25530.00004499.721841615.16
55972006.07.18 14:30buy279950.001.25251.25080.0000
55982006.07.18 15:00close279950.001.25381.25080.00006500.171848115.33
55992006.07.18 16:01buy280050.001.25151.24980.0000
56002006.07.18 17:00s/l280050.001.24981.24980.0000-8500.001839615.33
56012006.07.18 20:31sell280150.001.25031.25200.0000
56022006.07.19 03:00close280150.001.24831.25200.000010271.681849887.01
56032006.07.19 10:00buy280250.001.24911.24740.0000
56042006.07.19 10:20close280250.001.24961.24740.00002500.261852387.27
56052006.07.19 10:59buy280350.001.24901.24730.0000
56062006.07.19 11:13close280350.001.25001.24730.00005000.001857387.27
56072006.07.19 11:13sell280450.001.24961.25130.0000
56082006.07.19 14:19close280450.001.24871.25130.00004500.261861887.53
56092006.07.19 19:00sell280550.001.25911.26080.0000
56102006.07.19 20:00s/l280550.001.26081.26080.0000-8500.001853387.53
56112006.07.19 20:00sell280650.001.26061.26230.0000
56122006.07.19 20:14close280650.001.25981.26230.00003999.631857387.16
56132006.07.20 13:00sell280750.001.26271.26440.0000
56142006.07.20 14:13s/l280750.001.26441.26440.0000-8500.001848887.16
56152006.07.20 15:00buy280850.001.26301.26130.0000
56162006.07.20 15:57close280850.001.26381.26130.00004000.231852887.39
56172006.07.20 18:03buy280950.001.26341.26170.0000
56182006.07.20 18:05close280950.001.26411.26170.00003499.781856387.17
56192006.07.20 18:18buy281050.001.26341.26170.0000
56202006.07.21 04:00close281050.001.26441.26170.00004627.041861014.21
56212006.07.21 08:00buy281150.001.26401.26230.0000
56222006.07.21 09:15close281150.001.26511.26230.00005499.881866514.09
56232006.07.21 13:00sell281250.001.26761.26930.0000
56242006.07.21 13:40close281250.001.26701.26930.00002999.771869513.86
56252006.07.24 00:00buy281350.001.27041.26870.0000
56262006.07.24 03:02s/l281350.001.26871.26870.0000-8500.001861013.86
56272006.07.24 03:02buy281450.001.26611.26440.0000
56282006.07.24 08:00s/l281450.001.26441.26440.0000-8500.001852513.86
56292006.07.24 08:03buy281550.001.26361.26190.0000
56302006.07.24 08:09close281550.001.26431.26190.00003500.151856014.01
56312006.07.24 08:30buy281650.001.26351.26180.0000
56322006.07.24 08:59close281650.001.26461.26180.00005500.001861514.01
56332006.07.24 10:45buy281750.001.26191.26020.0000
56342006.07.24 11:21close281750.001.26261.26020.00003499.831865013.84
56352006.07.24 20:02buy281850.001.26251.26080.0000
56362006.07.24 22:13close281850.001.26321.26080.00003500.151868513.99
56372006.07.24 23:00sell281950.001.26321.26490.0000
56382006.07.25 01:00close281950.001.26241.26490.00004271.871872785.86
56392006.07.25 03:00buy282050.001.26131.25960.0000
56402006.07.25 03:50close282050.001.26201.25960.00003499.821876285.68
56412006.07.25 07:01sell282150.001.26361.26530.0000
56422006.07.25 08:00s/l282150.001.26531.26530.0000-8500.001867785.68
56432006.07.25 08:00sell282250.001.26591.26760.0000
56442006.07.25 10:00close282250.001.26491.26760.00004999.801872785.48
56452006.07.25 16:00sell282350.001.26651.26820.0000
56462006.07.25 16:00close282350.001.26541.26820.00005499.981878285.46
56472006.07.25 16:00sell282450.001.26591.26760.0000
56482006.07.25 16:01close282450.001.26491.26760.00004999.721883285.18
56492006.07.25 16:59sell282550.001.26631.26800.0000
56502006.07.25 17:00close282550.001.26271.26800.000018000.001901285.18
56512006.07.25 17:00buy282650.001.26261.26090.0000
56522006.07.25 18:00s/l282650.001.26091.26090.0000-8500.001892785.18
56532006.07.25 21:06sell282750.001.25791.25960.0000
56542006.07.26 12:17s/l282750.001.25961.25960.0000-8228.361884556.81
56552006.07.27 15:00buy282850.001.27371.27200.0000
56562006.07.27 16:00close282850.001.27591.27200.000011000.201895557.01
56572006.07.27 16:00sell282950.001.27561.27730.0000
56582006.07.27 16:00close282950.001.27441.27730.00006000.191901557.20
56592006.07.27 16:00sell283050.001.27561.27730.0000
56602006.07.27 16:06close283050.001.27471.27730.00004500.001906057.20
56612006.07.27 16:06sell283150.001.27531.27700.0000
56622006.07.27 16:06close283150.001.27441.27700.00004500.321910557.52
56632006.07.27 16:59sell283250.001.27421.27590.0000
56642006.07.27 17:00close283250.001.27341.27590.00003999.821914557.34
56652006.07.27 21:00buy283350.001.26941.26770.0000
56662006.07.28 13:05s/l283350.001.26771.26770.0000-8872.741905684.60
56672006.07.28 13:05buy283450.001.26741.26570.0000
56682006.07.28 16:00close283450.001.27231.26570.000024500.001930184.60
56692006.07.28 18:00buy283550.001.27511.27340.0000
56702006.07.31 00:00close283550.001.27641.27340.00006127.461936312.07
56712006.07.31 06:00sell283650.001.27671.27840.0000
56722006.07.31 08:00close283650.001.27581.27840.00004500.321940812.39
56732006.07.31 17:13buy283750.001.27581.27410.0000
56742006.07.31 17:56close283750.001.27641.27410.00003000.071943812.46
56752006.07.31 21:46buy283850.001.27691.27520.0000
56762006.08.01 03:40s/l283850.001.27521.27520.0000-8872.741934939.72
56772006.08.01 07:00buy283950.001.27361.27190.0000
56782006.08.01 11:02close283950.001.27441.27190.00004000.231938939.95
56792006.08.01 13:00sell284050.001.27651.27820.0000
56802006.08.01 15:00close284050.001.27381.27820.000013499.931952439.88
56812006.08.01 15:00buy284150.001.27391.27220.0000
56822006.08.01 15:24close284150.001.27481.27220.00004499.711956939.59
56832006.08.01 15:24buy284250.001.27511.27340.0000
56842006.08.01 15:47close284250.001.27591.27340.00004000.201960939.79
56852006.08.01 15:59buy284350.001.27421.27250.0000
56862006.08.01 16:00close284350.001.27581.27250.00007999.951968939.74
56872006.08.01 17:59buy284450.001.27451.27280.0000
56882006.08.01 18:00close284450.001.27771.27280.000015999.741984939.48
56892006.08.01 18:00sell284550.001.27761.27930.0000
56902006.08.01 19:01s/l284550.001.27931.27930.0000-8500.001976439.48
56912006.08.02 10:01buy284650.001.28091.27920.0000
56922006.08.02 16:47close284650.001.28171.27920.00004000.001980439.48
56932006.08.02 22:00buy284750.001.27881.27710.0000
56942006.08.03 03:00s/l284750.001.27711.27710.0000-9618.221970821.26
56952006.08.03 03:00buy284850.001.27591.27420.0000
56962006.08.03 10:00close284850.001.27681.27420.00004500.001975321.26
56972006.08.03 14:00sell284950.001.27811.27980.0000
56982006.08.03 15:00s/l284950.001.27981.27980.0000-8500.001966821.26
56992006.08.03 15:00sell285050.001.28171.28340.0000
57002006.08.03 15:28close285050.001.28021.28340.00007500.081974321.34
57012006.08.03 15:34sell285150.001.28121.28290.0000
57022006.08.03 17:00close285150.001.27941.28290.00009000.471983321.81
57032006.08.03 19:01sell285250.001.28011.28180.0000
57042006.08.04 11:00close285250.001.27911.28180.00005271.581988593.39
57052006.08.04 15:00sell285350.001.28801.28970.0000
57062006.08.04 16:00s/l285350.001.28971.28970.0000-8500.001980093.39
57072006.08.07 00:06sell285450.001.28821.28990.0000
57082006.08.07 09:00close285450.001.28691.28990.00006500.051986593.44
57092006.08.07 20:07buy285550.001.28371.28200.0000
57102006.08.08 00:00s/l285550.001.28201.28200.0000-8872.741977720.70
57112006.08.08 21:00sell285650.001.28551.28720.0000
57122006.08.08 21:16close285650.001.28481.28720.00003499.901981220.60
57132006.08.08 21:59sell285750.001.28591.28760.0000
57142006.08.08 22:00close285750.001.28491.28760.00004999.821986220.42
57152006.08.08 22:12buy285850.001.28421.28250.0000
57162006.08.09 00:00s/l285850.001.28251.28250.0000-8872.741977347.68
57172006.08.09 01:00buy285950.001.27711.27540.0000
57182006.08.09 01:26close285950.001.27831.27540.00005999.731983347.41
57192006.08.09 01:26buy286050.001.27861.27690.0000
57202006.08.09 01:43close286050.001.27961.27690.00005000.401988347.81
57212006.08.09 01:43buy286150.001.27981.27810.0000
57222006.08.09 01:59s/l286150.001.27811.27810.0000-8500.001979847.81
57232006.08.09 01:59buy286250.001.27711.27540.0000
57242006.08.09 02:00close286250.001.27891.27540.00009000.141988847.95
57252006.08.09 02:16sell286350.001.27811.27980.0000
57262006.08.09 06:10s/l286350.001.27981.27980.0000-8500.001980347.95
57272006.08.09 07:04sell286450.001.27991.28160.0000
57282006.08.09 08:01s/l286450.001.28161.28160.0000-8500.001971847.95
57292006.08.09 14:00buy286550.001.28821.28650.0000
57302006.08.09 19:00close286550.001.28871.28650.00002500.061974348.01
57312006.08.09 21:01buy286650.001.28611.28440.0000
57322006.08.10 01:00close286650.001.28731.28440.00004881.731979229.74
57332006.08.10 10:00buy286750.001.28611.28440.0000
57342006.08.10 15:00s/l286750.001.28441.28440.0000-8500.001970729.74
57352006.08.10 21:23sell286850.001.27941.28110.0000
57362006.08.11 03:00close286850.001.27861.28110.00004271.921975001.66
57372006.08.11 10:00sell286950.001.27851.28020.0000
57382006.08.11 10:29close286950.001.27791.28020.00003000.061978001.72
57392006.08.11 10:29sell287050.001.27841.28010.0000
57402006.08.11 10:40close287050.001.27781.28010.00002999.471981001.19
57412006.08.11 10:40sell287150.001.27771.27940.0000
57422006.08.11 11:04s/l287150.001.27941.27940.0000-8500.001972501.19
57432006.08.11 15:00buy287250.001.27281.27110.0000
57442006.08.11 15:35close287250.001.27371.27110.00004499.731977000.92
57452006.08.11 15:35buy287350.001.27381.27210.0000
57462006.08.11 15:37close287350.001.27471.27210.00004500.231981501.15
57472006.08.11 15:37buy287450.001.27501.27330.0000
57482006.08.11 15:46close287450.001.27611.27330.00005500.001987001.15
57492006.08.11 15:46buy287550.001.27461.27290.0000
57502006.08.11 15:46close287550.001.27571.27290.00005500.001992501.15
57512006.08.11 15:58buy287650.001.27501.27330.0000
57522006.08.11 15:59s/l287650.001.27331.27330.0000-8500.001984001.15
57532006.08.11 15:59buy287750.001.27321.27150.0000
57542006.08.11 16:00close287750.001.27561.27150.000012000.001996001.15
57552006.08.11 16:00sell287850.001.27561.27730.0000
57562006.08.11 16:03close287850.001.27471.27730.00004499.722000500.87
57572006.08.11 16:03sell287950.001.27481.27650.0000
57582006.08.11 17:00s/l287950.001.27651.27650.0000-8500.001992000.87
57592006.08.11 17:15sell288050.001.27681.27850.0000
57602006.08.11 17:59close288050.001.27581.27850.00005000.401997001.27
57612006.08.11 19:00buy288150.001.27331.27160.0000
57622006.08.14 00:00s/l288150.001.27161.27160.0000-8872.741988128.53
57632006.08.14 01:01sell288250.001.27301.27470.0000
57642006.08.14 04:00s/l288250.001.27471.27470.0000-8500.001979628.53
57652006.08.14 09:01sell288350.001.27551.27720.0000
57662006.08.14 09:13close288350.001.27451.27720.00005000.301984628.83
57672006.08.14 09:59sell288450.001.27571.27740.0000
57682006.08.14 10:00close288450.001.27421.27740.00007499.761992128.59
57692006.08.14 14:00buy288550.001.27181.27010.0000
57702006.08.14 14:45close288550.001.27271.27010.00004499.961996628.55
57712006.08.14 14:59buy288650.001.27191.27020.0000
57722006.08.14 15:00close288650.001.27331.27020.00007000.002003628.55
57732006.08.15 08:00sell288750.001.27431.27600.0000
57742006.08.15 09:00close288750.001.27201.27600.000011499.692015128.24
57752006.08.15 09:26buy288850.001.27311.27140.0000
57762006.08.15 12:31s/l288850.001.27141.27140.0000-8500.002006628.24
57772006.08.15 15:00sell288950.001.27541.27710.0000
57782006.08.15 15:00s/l288950.001.27711.27710.0000-8500.001998128.24
57792006.08.15 15:00sell289050.001.27751.27920.0000
57802006.08.15 15:00close289050.001.27591.27920.00008000.172006128.41
57812006.08.15 15:00sell289150.001.27621.27790.0000
57822006.08.15 15:01s/l289150.001.27791.27790.0000-8500.001997628.41
57832006.08.15 15:01sell289250.001.27771.27940.0000
57842006.08.15 16:00s/l289250.001.27941.27940.0000-8500.001989128.41
57852006.08.15 16:00sell289350.001.27981.28150.0000
57862006.08.15 16:05close289350.001.27921.28150.00003000.071992128.48
57872006.08.15 16:05sell289450.001.27931.28100.0000
57882006.08.15 16:17close289450.001.27871.28100.00002999.871995128.35
57892006.08.15 16:24sell289550.001.27931.28100.0000
57902006.08.15 16:47close289550.001.27871.28100.00003000.071998128.42
57912006.08.15 16:59sell289650.001.27961.28130.0000
57922006.08.15 17:47close289650.001.27841.28130.00006000.002004128.42
57932006.08.15 17:47buy289750.001.27841.27670.0000
57942006.08.15 20:10close289750.001.27901.27670.00003000.222007128.64
57952006.08.16 15:00sell289850.001.28411.28580.0000
57962006.08.16 18:02s/l289850.001.28581.28580.0000-8500.001998628.64
57972006.08.17 15:00buy289950.001.28751.28580.0000
57982006.08.17 18:00s/l289950.001.28581.28580.0000-8500.001990128.64
57992006.08.17 21:00sell290050.001.28281.28450.0000
58002006.08.18 10:32s/l290050.001.28451.28450.0000-8228.361981900.28
58012006.08.18 12:00buy290150.001.28271.28100.0000
58022006.08.18 12:14close290150.001.28321.28100.00002500.131984400.41
58032006.08.18 12:30buy290250.001.28271.28100.0000
58042006.08.18 14:00s/l290250.001.28101.28100.0000-8500.001975900.41
58052006.08.18 16:00sell290350.001.28341.28510.0000
58062006.08.18 16:04close290350.001.28281.28510.00003000.291978900.70
58072006.08.18 16:04sell290450.001.28271.28440.0000
58082006.08.18 16:12close290450.001.28211.28440.00003000.001981900.70
58092006.08.18 16:12sell290550.001.28231.28400.0000
58102006.08.18 16:13close290550.001.28171.28400.00003000.071984900.77
58112006.08.18 16:14sell290650.001.28111.28280.0000
58122006.08.18 16:17close290650.001.28051.28280.00003000.001987900.77
58132006.08.18 16:20sell290750.001.28101.28270.0000
58142006.08.18 16:22close290750.001.28031.28270.00003500.151991400.92
58152006.08.18 16:36sell290850.001.28101.28270.0000
58162006.08.18 16:59s/l290850.001.28271.28270.0000-8500.001982900.92
58172006.08.18 16:59sell290950.001.28381.28550.0000
58182006.08.18 17:00close290950.001.28201.28550.00009000.001991900.92
58192006.08.18 17:00buy291050.001.28211.28040.0000
58202006.08.18 18:41s/l291050.001.28041.28040.0000-8500.001983400.92
58212006.08.18 18:41buy291150.001.28061.27890.0000
58222006.08.18 20:00close291150.001.28171.27890.00005500.081988901.00
58232006.08.21 09:02sell291250.001.28901.29070.0000
58242006.08.21 15:02s/l291250.001.29071.29070.0000-8500.001980401.00
58252006.08.21 15:54sell291350.001.29141.29310.0000
58262006.08.21 15:59close291350.001.29021.29310.00005999.781986400.78
58272006.08.21 16:00sell291450.001.29271.29440.0000
58282006.08.21 18:00close291450.001.29151.29440.00005999.971992400.75
58292006.08.22 14:00buy291550.001.28141.27970.0000
58302006.08.22 20:00s/l291550.001.27971.27970.0000-8500.001983900.75
58312006.08.23 17:00buy291650.001.27981.27810.0000
58322006.08.23 18:38s/l291650.001.27811.27810.0000-8500.001975400.75
58332006.08.24 16:03buy291750.001.28151.27980.0000
58342006.08.24 17:00s/l291750.001.27981.27980.0000-8500.001966900.75
58352006.08.25 08:00buy291850.001.27701.27530.0000
58362006.08.25 09:00s/l291850.001.27531.27530.0000-8500.001958400.75
58372006.08.28 17:00buy291950.001.27911.27740.0000
58382006.08.29 03:00close291950.001.28071.27740.00007626.961966027.71
58392006.08.29 03:00sell292050.001.28091.28260.0000
58402006.08.29 07:07s/l292050.001.28261.28260.0000-8500.001957527.71
58412006.08.29 14:00sell292150.001.28161.28330.0000
58422006.08.29 14:14close292150.001.28081.28330.00004000.231961527.94
58432006.08.29 15:00buy292250.001.28061.27890.0000
58442006.08.29 17:00s/l292250.001.27891.27890.0000-8500.001953027.94
58452006.08.29 17:00buy292350.001.27561.27390.0000
58462006.08.29 17:23close292350.001.27661.27390.00005000.001958027.94
58472006.08.29 17:23buy292450.001.27681.27510.0000
58482006.08.29 20:01close292450.001.27751.27510.00003499.981961527.92
58492006.08.30 18:00buy292550.001.28241.28070.0000
58502006.08.30 18:20close292550.001.28311.28070.00003500.111965028.03
58512006.08.30 22:00sell292650.001.28351.28520.0000
58522006.08.31 05:17close292650.001.28301.28520.00003314.691968342.72
58532006.08.31 10:08sell292750.001.28541.28710.0000
58542006.08.31 10:34close292750.001.28461.28710.00004000.231972342.95
58552006.08.31 16:00buy292850.001.28511.28340.0000
58562006.08.31 16:00s/l292850.001.28341.28340.0000-8500.001963842.95
58572006.08.31 16:00buy292950.001.28341.28170.0000
58582006.08.31 17:00s/l292950.001.28171.28170.0000-8500.001955342.95
58592006.08.31 17:00buy293050.001.28001.27830.0000
58602006.08.31 17:06close293050.001.28111.27830.00005500.001960842.95
58612006.08.31 17:06buy293150.001.28091.27920.0000
58622006.08.31 17:46s/l293150.001.27921.27920.0000-8500.001952342.95
58632006.08.31 17:46buy293250.001.27941.27770.0000
58642006.08.31 18:10close293250.001.28011.27770.00003499.941955842.89
58652006.09.01 02:03sell293350.001.28121.28290.0000
58662006.09.01 07:00close293350.001.28051.28290.00003500.001959342.89
58672006.09.01 18:00sell293450.001.28311.28480.0000
58682006.09.04 01:00s/l293450.001.28481.28480.0000-8228.361951114.53
58692006.09.05 21:00sell293550.001.28171.28340.0000
58702006.09.06 03:41close293550.001.28111.28340.00003271.711954386.23
58712006.09.06 13:00buy293650.001.28151.27980.0000
58722006.09.06 14:00s/l293650.001.27981.27980.0000-8500.001945886.23
58732006.09.06 14:00buy293750.001.27981.27810.0000
58742006.09.06 15:44s/l293750.001.27811.27810.0000-8500.001937386.23
58752006.09.06 16:00buy293850.001.27781.27610.0000
58762006.09.06 16:01close293850.001.27861.27610.00003999.891941386.12
58772006.09.06 21:00sell293950.001.28131.28300.0000
58782006.09.06 23:02close293950.001.28051.28300.00003999.631945385.75
58792006.09.07 08:00buy294050.001.28151.27980.0000
58802006.09.07 10:00s/l294050.001.27981.27980.0000-8500.001936885.75
58812006.09.07 10:00buy294150.001.27991.27820.0000
58822006.09.07 11:00s/l294150.001.27821.27820.0000-8500.001928385.75
58832006.09.07 11:00buy294250.001.27801.27630.0000
58842006.09.07 11:22close294250.001.27881.27630.00004000.051932385.80
58852006.09.07 11:59buy294350.001.27771.27600.0000
58862006.09.07 12:00close294350.001.27881.27600.00005500.001937885.80
58872006.09.07 13:00buy294450.001.27661.27490.0000
58882006.09.07 14:00s/l294450.001.27491.27490.0000-8500.001929385.80
58892006.09.07 14:00buy294550.001.27371.27200.0000
58902006.09.07 15:00s/l294550.001.27201.27200.0000-8500.001920885.80
58912006.09.07 16:00sell294650.001.27271.27440.0000
58922006.09.07 16:25close294650.001.27191.27440.00003999.881924885.68
58932006.09.07 18:00sell294750.001.27571.27740.0000
58942006.09.07 18:00close294750.001.27471.27740.00004999.871929885.55
58952006.09.07 18:00sell294850.001.27571.27740.0000
58962006.09.07 18:01close294850.001.27451.27740.00006000.101935885.65
58972006.09.11 06:08sell294950.001.26731.26900.0000
58982006.09.11 08:26s/l294950.001.26901.26900.0000-8500.001927385.65
58992006.09.11 09:04buy295050.001.26811.26640.0000
59002006.09.11 09:16close295050.001.26911.26640.00004999.801932385.45
59012006.09.11 09:25buy295150.001.26811.26640.0000
59022006.09.11 09:47close295150.001.26901.26640.00004500.271936885.72
59032006.09.11 11:00sell295250.001.27091.27260.0000
59042006.09.11 12:00s/l295250.001.27261.27260.0000-8500.001928385.72
59052006.09.11 13:00buy295350.001.27171.27000.0000
59062006.09.11 17:00s/l295350.001.27001.27000.0000-8500.001919885.72
59072006.09.12 01:00sell295450.001.27051.27220.0000
59082006.09.12 07:01s/l295450.001.27221.27220.0000-8500.001911385.72
59092006.09.12 10:03buy295550.001.27091.26920.0000
59102006.09.12 10:08close295550.001.27151.26920.00003000.071914385.79
59112006.09.12 15:00sell295650.001.27221.27390.0000
59122006.09.12 15:12close295650.001.27151.27390.00003500.151917885.94
59132006.09.12 15:59sell295750.001.27221.27390.0000
59142006.09.12 16:00close295750.001.27001.27390.000011000.261928886.20
59152006.09.12 16:00buy295850.001.27021.26850.0000
59162006.09.12 19:00s/l295850.001.26851.26850.0000-8500.001920386.20
59172006.09.12 19:00buy295950.001.26841.26670.0000
59182006.09.12 21:00close295950.001.26921.26670.00003999.641924385.84
59192006.09.13 01:00sell296050.001.26911.27080.0000
59202006.09.13 01:56close296050.001.26831.27080.00003999.881928385.72
59212006.09.13 11:00sell296150.001.26921.27090.0000
59222006.09.13 14:01close296150.001.26831.27090.00004499.881932885.60
59232006.09.13 18:00sell296250.001.27111.27280.0000
59242006.09.13 18:10close296250.001.27031.27280.00004000.011936885.61
59252006.09.13 18:10sell296350.001.26991.27160.0000
59262006.09.13 20:11close296350.001.26931.27160.00003000.001939885.61
59272006.09.14 10:00sell296450.001.26891.27060.0000
59282006.09.14 13:00s/l296450.001.27061.27060.0000-8500.001931385.61
59292006.09.14 14:00sell296550.001.27281.27450.0000
59302006.09.14 14:06close296550.001.27221.27450.00003000.061934385.67
59312006.09.14 14:29sell296650.001.27301.27470.0000
59322006.09.14 14:30close296650.001.27201.27470.00005000.011939385.68
59332006.09.14 14:30sell296750.001.27331.27500.0000
59342006.09.14 14:30close296750.001.27271.27500.00003000.001942385.68
59352006.09.14 14:30sell296850.001.27331.27500.0000
59362006.09.14 14:30close296850.001.27271.27500.00003000.001945385.68
59372006.09.14 14:30sell296950.001.27331.27500.0000
59382006.09.14 14:30close296950.001.27211.27500.00006000.001951385.68
59392006.09.14 14:30sell297050.001.27291.27460.0000
59402006.09.14 14:30close297050.001.27211.27460.00004000.001955385.68
59412006.09.14 14:30sell297150.001.27291.27460.0000
59422006.09.14 14:30close297150.001.27211.27460.00004000.001959385.68
59432006.09.14 14:30sell297250.001.27291.27460.0000
59442006.09.14 14:30close297250.001.27211.27460.00004000.001963385.68
59452006.09.14 14:30sell297350.001.27331.27500.0000
59462006.09.14 14:30close297350.001.27271.27500.00003000.001966385.68
59472006.09.14 14:30sell297450.001.27331.27500.0000
59482006.09.14 14:30close297450.001.27271.27500.00003000.001969385.68
59492006.09.14 14:30sell297550.001.27331.27500.0000
59502006.09.14 14:30close297550.001.27271.27500.00003000.001972385.68
59512006.09.14 14:30sell297650.001.27331.27500.0000
59522006.09.14 14:30close297650.001.27271.27500.00003000.001975385.68
59532006.09.14 14:30sell297750.001.27331.27500.0000
59542006.09.14 14:30close297750.001.27271.27500.00003000.001978385.68
59552006.09.14 14:30sell297850.001.27331.27500.0000
59562006.09.14 14:30close297850.001.27271.27500.00003000.001981385.68
59572006.09.14 14:30sell297950.001.27331.27500.0000
59582006.09.14 14:30close297950.001.27181.27500.00007499.961988885.64
59592006.09.14 15:12buy298050.001.27061.26890.0000
59602006.09.14 15:37close298050.001.27141.26890.00004000.001992885.64
59612006.09.14 16:01sell298150.001.27171.27340.0000
59622006.09.14 16:05close298150.001.27121.27340.00002499.861995385.50
59632006.09.14 16:19sell298250.001.27171.27340.0000
59642006.09.14 17:00s/l298250.001.27341.27340.0000-8500.001986885.50
59652006.09.14 21:00buy298350.001.27251.27080.0000
59662006.09.15 08:00close298350.001.27351.27080.00004627.071991512.57
59672006.09.15 09:00buy298450.001.27211.27040.0000
59682006.09.15 11:38s/l298450.001.27041.27040.0000-8500.001983012.57
59692006.09.15 12:00buy298550.001.26931.26760.0000
59702006.09.15 14:01s/l298550.001.26761.26760.0000-8500.001974512.57
59712006.09.18 09:02sell298650.001.26821.26990.0000
59722006.09.18 10:00close298650.001.26761.26990.00002999.871977512.44
59732006.09.18 12:10buy298750.001.26571.26400.0000
59742006.09.18 14:00close298750.001.26631.26400.00003000.061980512.50
59752006.09.18 18:00buy298850.001.26731.26560.0000
59762006.09.18 18:18close298850.001.26811.26560.00004000.241984512.74
59772006.09.18 18:18buy298950.001.26811.26640.0000
59782006.09.18 18:48close298950.001.26871.26640.00003000.001987512.74
59792006.09.18 18:59buy299050.001.26731.26560.0000
59802006.09.18 19:00close299050.001.26891.26560.00008000.001995512.74
59812006.09.19 08:12buy299150.001.27081.26910.0000
59822006.09.19 10:00s/l299150.001.26911.26910.0000-8500.001987012.74
59832006.09.19 13:00sell299250.001.26601.26770.0000
59842006.09.19 15:00s/l299250.001.26771.26770.0000-8500.001978512.74
59852006.09.19 15:00sell299350.001.26981.27150.0000
59862006.09.19 16:03s/l299350.001.27151.27150.0000-8500.001970012.74
59872006.09.19 18:00buy299450.001.26821.26650.0000
59882006.09.19 19:00s/l299450.001.26651.26650.0000-8500.001961512.74
59892006.09.19 19:21buy299550.001.26711.26540.0000
59902006.09.19 21:00close299550.001.26781.26540.00003499.871965012.61
59912006.09.20 21:01buy299650.001.26961.26790.0000
59922006.09.21 03:00close299650.001.27101.26790.00005881.921970894.54
59932006.09.21 05:00buy299750.001.27171.27000.0000
59942006.09.21 06:00close299750.001.27221.27000.00002499.981973394.52
59952006.09.21 10:00sell299850.001.27291.27460.0000
59962006.09.21 10:23close299850.001.27221.27460.00003500.221976894.74
59972006.09.21 10:23sell299950.001.27231.27400.0000
59982006.09.21 13:00s/l299950.001.27401.27400.0000-8500.001968394.74
59992006.09.21 13:00sell300050.001.27411.27580.0000
60002006.09.21 13:11close300050.001.27341.27580.00003499.551971894.29
60012006.09.21 13:59sell300150.001.27421.27590.0000
60022006.09.21 14:00close300150.001.27331.27590.00004499.911976394.20
60032006.09.21 17:00buy300250.001.27261.27090.0000
60042006.09.21 19:00close300250.001.27761.27090.000025000.142001394.34
60052006.09.21 19:01sell300350.001.27771.27940.0000
60062006.09.21 19:28close300350.001.27681.27940.00004499.722005894.06
60072006.09.21 19:28sell300450.001.27661.27830.0000
60082006.09.21 21:00s/l300450.001.27831.27830.0000-8500.001997394.06
60092006.09.21 21:00sell300550.001.27861.28030.0000
60102006.09.22 00:00close300550.001.27791.28030.00003771.532001165.58
60112006.09.22 08:19sell300650.001.27971.28140.0000
60122006.09.22 08:20close300650.001.27911.28140.00003000.062004165.64
60132006.09.22 08:20sell300750.001.27971.28140.0000
60142006.09.22 10:00s/l300750.001.28141.28140.0000-8500.001995665.64
60152006.09.22 10:00sell300850.001.28191.28360.0000
60162006.09.22 12:00close300850.001.28101.28360.00004500.322000165.96
60172006.09.22 14:01buy300950.001.28151.27980.0000
60182006.09.22 14:20close300950.001.28221.27980.00003500.152003666.11
60192006.09.22 14:37buy301050.001.28151.27980.0000
60202006.09.22 15:00close301050.001.28231.27980.00004000.262007666.37
60212006.09.22 15:00sell301150.001.28231.28400.0000
60222006.09.22 15:12close301150.001.28141.28400.00004499.742012166.11
60232006.09.22 15:59sell301250.001.28221.28390.0000
60242006.09.22 16:00close301250.001.28031.28390.00009500.062021666.17
60252006.09.22 16:00buy301350.001.28011.27840.0000
60262006.09.22 16:20close301350.001.28091.27840.00004000.012025666.18
60272006.09.22 16:20buy301450.001.28081.27910.0000
60282006.09.22 16:48close301450.001.28171.27910.00004500.322030166.50
60292006.09.22 16:49buy301550.001.28171.28000.0000
60302006.09.22 16:59s/l301550.001.28001.28000.0000-8500.002021666.50
60312006.09.22 16:59buy301650.001.28011.27840.0000
60322006.09.22 17:05close301650.001.28101.27840.00004500.092026166.59
60332006.09.22 17:05sell301750.001.28101.28270.0000
60342006.09.22 18:00close301750.001.27981.28270.00005999.882032166.47
60352006.09.22 18:00buy301850.001.27961.27790.0000
60362006.09.22 18:28close301850.001.28051.27790.00004500.312036666.78
60372006.09.25 03:00buy301950.001.27841.27670.0000
60382006.09.25 04:58close301950.001.27961.27670.00005999.852042666.63
60392006.09.25 10:00buy302050.001.27861.27690.0000
60402006.09.25 10:17close302050.001.27931.27690.00003500.152046166.78
60412006.09.25 10:26buy302150.001.27911.27740.0000
60422006.09.25 12:00s/l302150.001.27741.27740.0000-8500.002037666.78
60432006.09.25 17:00buy302250.001.27411.27240.0000
60442006.09.25 18:03close302250.001.27481.27240.00003499.552041166.33
60452006.09.26 11:00buy302350.001.27151.26980.0000
60462006.09.26 12:00s/l302350.001.26981.26980.0000-8500.002032666.33
60472006.09.26 18:00sell302450.001.26871.27040.0000
60482006.09.26 18:38close302450.001.26791.27040.00004000.242036666.57
60492006.09.27 09:19buy302550.001.26781.26610.0000
60502006.09.27 09:50close302550.001.26851.26610.00003499.552040166.12
60512006.09.28 02:05sell302650.001.27171.27340.0000
60522006.09.28 15:00close302650.001.27031.27340.00007000.132047166.25
60532006.09.28 15:00buy302750.001.27011.26840.0000
60542006.09.28 21:00close302750.001.27101.26840.00004500.322051666.57
60552006.09.28 22:00buy302850.001.27061.26890.0000
60562006.09.29 09:00s/l302850.001.26891.26890.0000-8872.742042793.83
60572006.09.29 10:05buy302950.001.26641.26470.0000
60582006.09.29 10:21close302950.001.26711.26470.00003500.002046293.83
60592006.09.29 10:27buy303050.001.26641.26470.0000
60602006.09.29 10:37close303050.001.26721.26470.00004000.002050293.83
60612006.09.29 12:00buy303150.001.26671.26500.0000
60622006.09.29 15:00s/l303150.001.26501.26500.0000-8500.002041793.83
60632006.09.29 15:11buy303250.001.26471.26300.0000
60642006.09.29 15:21close303250.001.26541.26300.00003499.892045293.72
60652006.09.29 16:04sell303350.001.26621.26790.0000
60662006.09.29 16:08close303350.001.26551.26790.00003499.552048793.27
60672006.10.02 11:05sell303450.001.26771.26940.0000
60682006.10.02 12:00s/l303450.001.26941.26940.0000-8500.002040293.27
60692006.10.02 15:00sell303550.001.26961.27130.0000
60702006.10.02 16:00s/l303550.001.27131.27130.0000-8500.002031793.27
60712006.10.02 16:00sell303650.001.27331.27500.0000
60722006.10.02 17:07s/l303650.001.27501.27500.0000-8500.002023293.27
60732006.10.02 17:07sell303750.001.27511.27680.0000
60742006.10.02 17:54close303750.001.27451.27680.00003000.062026293.33
60752006.10.03 11:16buy303850.001.27411.27240.0000
60762006.10.03 11:31close303850.001.27471.27240.00002999.842029293.17
60772006.10.03 11:59buy303950.001.27411.27240.0000
60782006.10.03 12:00close303950.001.27491.27240.00003999.802033292.97
60792006.10.03 12:01sell304050.001.27451.27620.0000
60802006.10.03 14:00close304050.001.27361.27620.00004500.312037793.28
60812006.10.03 15:00buy304150.001.27331.27160.0000
60822006.10.03 17:01close304150.001.27391.27160.00003000.072040793.35
60832006.10.03 17:02sell304250.001.27381.27550.0000
60842006.10.03 17:15close304250.001.27321.27550.00003000.072043793.42
60852006.10.03 23:00sell304350.001.27321.27490.0000
60862006.10.04 04:01close304350.001.27171.27490.00007771.682051565.10
60872006.10.04 09:00sell304450.001.27321.27490.0000
60882006.10.04 09:46close304450.001.27251.27490.00003499.982055065.08
60892006.10.04 09:59sell304550.001.27331.27500.0000
60902006.10.04 10:00close304550.001.27191.27500.00007000.002062065.08
60912006.10.04 10:00buy304650.001.27171.27000.0000
60922006.10.04 11:00s/l304650.001.27001.27000.0000-8500.002053565.08
60932006.10.04 11:00buy304750.001.26901.26730.0000
60942006.10.04 11:49close304750.001.26971.26730.00003500.252057065.33
60952006.10.04 11:50buy304850.001.26981.26810.0000
60962006.10.04 13:00s/l304850.001.26811.26810.0000-8500.002048565.33
60972006.10.04 15:00sell304950.001.26841.27010.0000
60982006.10.04 19:53s/l304950.001.27011.27010.0000-8500.002040065.33
60992006.10.04 20:00sell305050.001.26971.27140.0000
61002006.10.04 22:02s/l305050.001.27141.27140.0000-8500.002031565.33
61012006.10.05 12:00sell305150.001.27111.27280.0000
61022006.10.05 15:00close305150.001.26901.27280.000010500.222042065.55
61032006.10.05 16:00buy305250.001.26801.26630.0000
61042006.10.05 16:20close305250.001.26851.26630.00002499.982044565.53
61052006.10.05 16:21buy305350.001.26851.26680.0000
61062006.10.05 18:07close305350.001.26921.26680.00003499.562048065.09
61072006.10.06 15:00buy305450.001.26031.25860.0000
61082006.10.06 16:00s/l305450.001.25861.25860.0000-8500.002039565.09
61092006.10.06 18:00sell305550.001.26001.26170.0000
61102006.10.06 18:06close305550.001.25941.26170.00003000.122042565.21
61112006.10.06 18:35sell305650.001.25991.26160.0000
61122006.10.09 00:00close305650.001.25911.26160.00004271.282046836.49
61132006.10.09 02:05sell305750.001.25961.26130.0000
61142006.10.10 03:00close305750.001.25881.26130.00004271.642051108.12
61152006.10.10 08:01sell305850.001.25981.26150.0000
61162006.10.10 10:09close305850.001.25901.26150.00003999.642055107.76
61172006.10.10 11:00buy305950.001.25701.25530.0000
61182006.10.10 14:00s/l305950.001.25531.25530.0000-8500.002046607.76
61192006.10.10 17:00sell306050.001.25371.25540.0000
61202006.10.11 00:14close306050.001.25311.25540.00003271.712049879.47
61212006.10.11 09:00buy306150.001.25361.25190.0000
61222006.10.11 09:05close306150.001.25421.25190.00002999.912052879.38
61232006.10.11 09:17buy306250.001.25351.25180.0000
61242006.10.11 09:23close306250.001.25411.25180.00002999.832055879.21
61252006.10.11 09:59buy306350.001.25381.25210.0000
61262006.10.11 10:00close306350.001.25441.25210.00003000.072058879.28
61272006.10.11 10:15sell306450.001.25501.25670.0000
61282006.10.11 10:38close306450.001.25441.25670.00003000.072061879.35
61292006.10.11 18:49sell306550.001.25521.25690.0000
61302006.10.11 21:00close306550.001.25171.25690.000017500.092079379.44
61312006.10.11 21:00buy306650.001.25181.25010.0000
61322006.10.11 21:32close306650.001.25281.25010.00004999.942084379.38
61332006.10.11 21:33buy306750.001.25271.25100.0000
61342006.10.12 06:03close306750.001.25341.25100.00002381.332086760.71
61352006.10.12 10:00sell306850.001.25571.25740.0000
61362006.10.12 10:24close306850.001.25481.25740.00004499.962091260.67
61372006.10.12 10:32sell306950.001.25491.25660.0000
61382006.10.12 12:51close306950.001.25431.25660.00002999.892094260.56
61392006.10.12 16:02sell307050.001.25421.25590.0000
61402006.10.12 16:43close307050.001.25341.25590.00003999.732098260.29
61412006.10.13 05:00sell307150.001.25741.25910.0000
61422006.10.13 09:02close307150.001.25671.25910.00003500.152101760.44
61432006.10.13 17:00buy307250.001.24951.24780.0000
61442006.10.13 19:23close307250.001.25071.24780.00005999.962107760.40
61452006.10.16 06:00sell307350.001.25021.25190.0000
61462006.10.16 11:03s/l307350.001.25191.25190.0000-8500.002099260.40
61472006.10.16 15:49sell307450.001.25311.25480.0000
61482006.10.16 16:04close307450.001.25251.25480.00002999.882102260.28
61492006.10.16 17:00buy307550.001.25201.25030.0000
61502006.10.16 21:13close307550.001.25281.25030.00004000.232106260.51
61512006.10.17 03:00sell307650.001.25411.25580.0000
61522006.10.17 06:25close307650.001.25341.25580.00003499.562109760.07
61532006.10.17 11:03buy307750.001.25301.25130.0000
61542006.10.17 11:05close307750.001.25371.25130.00003500.062113260.13
61552006.10.17 11:25buy307850.001.25301.25130.0000
61562006.10.17 15:00s/l307850.001.25131.25130.0000-8500.002104760.13
61572006.10.17 15:01buy307950.001.25221.25050.0000
61582006.10.17 15:15close307950.001.25321.25050.00005000.002109760.13
61592006.10.17 16:00sell308050.001.25441.25610.0000
61602006.10.17 18:00s/l308050.001.25611.25610.0000-8500.002101260.13
61612006.10.17 19:00buy308150.001.25541.25370.0000
61622006.10.18 00:59s/l308150.001.25371.25370.0000-8872.742092387.40
61632006.10.18 11:00buy308250.001.25411.25240.0000
61642006.10.18 15:00s/l308250.001.25241.25240.0000-8500.002083887.40
61652006.10.18 15:00buy308350.001.25261.25090.0000
61662006.10.18 16:15s/l308350.001.25091.25090.0000-8500.002075387.40
61672006.10.19 16:00sell308450.001.25841.26010.0000
61682006.10.19 17:02s/l308450.001.26011.26010.0000-8500.002066887.40
61692006.10.19 18:01sell308550.001.26051.26220.0000
61702006.10.19 18:59close308550.001.25941.26220.00005500.002072387.40
61712006.10.19 19:00sell308650.001.26091.26260.0000
61722006.10.19 20:01s/l308650.001.26261.26260.0000-8500.002063887.40