Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolEURJPY (Euro vs Japanise Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=36; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=false; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=18; Mode2_TakeProfit=70; Mode2_StopLoss=30; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=55; Mode3_TakeProfit=70; Mode3_StopLoss=80; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.007; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=16; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=11; OSMASlow=20; OSMASignal=14; UseSignal4=true;
Bars in test59052Ticks modelled456519Modelling quality90.00%
Initial deposit6000.00
Total net profit7661.02Gross profit26731.27Gross loss-19070.25
Profit factor1.40Expected payoff60.80
Absolute drawdown771.20Maximal drawdown7705.23 (36.06%)Relative drawdown36.06% (7705.23)
Total trades126Short positions (won %)57 (57.89%)Long positions (won %)69 (81.16%)
Profit trades (% of total)89 (70.63%)Loss trades (% of total)37 (29.37%)
Largestprofit trade1423.37loss trade-1466.46
Averageprofit trade300.35loss trade-515.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (10193.08)consecutive losses (loss in money)11 (-3308.65)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10193.08 (27)consecutive loss (count of losses)-3509.77 (3)
Averageconsecutive wins8consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 01:00buy10.60146.31145.51146.66
22006.08.01 01:00buy20.60146.31145.51147.01
32006.08.01 01:00buy30.60146.31145.51147.36
42006.08.01 15:02t/p10.60146.66145.51146.66177.976177.97
52006.08.01 15:02modify30.60146.31146.31147.36
62006.08.01 15:02modify20.60146.31146.31147.01
72006.08.03 03:33s/l20.60146.31146.31147.018.346186.31
82006.08.03 03:33s/l30.60146.31146.31147.368.346194.66
92006.08.03 08:30sell40.60146.42147.22146.07
102006.08.03 08:30sell50.60146.42147.22145.72
112006.08.03 08:30sell60.60146.42147.22145.37
122006.08.03 11:32close60.60146.97147.22145.37-279.595915.07
132006.08.03 13:15close50.60146.97147.22145.72-279.595635.48
142006.08.03 14:40s/l40.60147.22147.22146.07-406.685228.80
152006.08.04 02:15sell70.10147.45148.25147.10
162006.08.04 02:15sell80.10147.45148.25146.75
172006.08.04 02:15sell90.10147.45148.25146.40
182006.08.04 15:02t/p70.10147.10148.25147.1029.665258.46
192006.08.04 15:02modify90.10147.45147.45146.40
202006.08.04 15:02modify80.10147.45147.45146.75
212006.08.04 15:51s/l80.10147.45147.45146.750.005258.46
222006.08.04 15:51s/l90.10147.45147.45146.400.005258.46
232006.08.07 01:15buy100.50147.19146.39147.54
242006.08.07 01:15buy110.50147.19146.39147.89
252006.08.07 01:15buy120.50147.19146.39148.24
262006.08.07 07:58t/p100.50147.54146.39147.54148.315406.77
272006.08.07 07:58modify120.50147.19147.19148.24
282006.08.07 07:58modify110.50147.19147.19147.89
292006.08.07 14:24t/p110.50147.89147.19147.89296.615703.38
302006.08.07 14:24modify120.50147.19147.72148.24
312006.08.07 17:41s/l120.50147.72147.72148.24224.585927.96
322006.08.07 18:30buy130.60147.72146.92148.07
332006.08.07 18:30buy140.60147.72146.92148.42
342006.08.07 18:30buy150.60147.72146.92148.77
352006.08.09 09:29t/p130.60148.07146.92148.07182.146110.10
362006.08.09 09:29modify150.60147.72147.72148.77
372006.08.09 09:29modify140.60147.72147.72148.42
382006.08.09 16:53t/p140.60148.42147.72148.42360.116470.21
392006.08.09 16:53modify150.60147.72148.25148.77
402006.08.09 20:56s/l150.60148.25148.25148.77273.676743.89
412006.08.09 23:15buy160.70148.36147.56148.71
422006.08.09 23:15buy170.70148.36147.56149.06
432006.08.09 23:15buy180.70148.36147.56149.41
442006.08.10 09:49close180.70147.80147.56149.41-324.906418.99
452006.08.10 09:49close170.70147.79147.56149.06-330.846088.15
462006.08.10 13:06s/l160.70147.56147.56148.71-467.285620.87
472006.08.11 00:30buy190.10147.38146.58147.73
482006.08.11 00:30buy200.10147.38146.58148.08
492006.08.11 00:30buy210.10147.38146.58148.43
502006.08.11 08:21t/p190.10147.73146.58147.7329.665650.53
512006.08.11 08:21modify210.10147.38147.38148.43
522006.08.11 08:21modify200.10147.38147.38148.08
532006.08.11 10:09t/p200.10148.08147.38148.0859.325709.85
542006.08.11 10:09modify210.10147.38147.91148.43
552006.08.11 14:55s/l210.10147.91147.91148.4344.925754.77
562006.08.11 15:30buy220.60147.88147.08148.23
572006.08.11 15:30buy230.60147.88147.08148.58
582006.08.11 15:30buy240.60147.88147.08148.93
592006.08.11 17:20t/p220.60148.23147.08148.23177.975932.74
602006.08.11 17:20modify240.60147.88147.88148.93
612006.08.11 17:20modify230.60147.88147.88148.58
622006.08.15 08:04t/p230.60148.58147.88148.58360.106292.84
632006.08.15 08:04modify240.60147.88148.41148.93
642006.08.15 08:14s/l240.60148.41148.41148.93273.666566.50
652006.08.15 12:45buy250.70148.24147.44148.59
662006.08.15 12:45buy260.70148.24147.44148.94
672006.08.15 12:45buy270.70148.24147.44149.29
682006.08.16 13:31t/p250.70148.59147.44148.59210.066776.57
692006.08.16 13:31modify270.70148.24148.24149.29
702006.08.16 13:31modify260.70148.24148.24148.94
712006.08.18 11:44s/l260.70148.24148.24148.9412.176788.74
722006.08.18 11:44s/l270.70148.24148.24149.2912.176800.90
732006.08.18 12:00buy280.70148.21147.41148.56
742006.08.18 12:00buy290.70148.21147.41148.91
752006.08.18 12:00buy300.70148.21147.41149.26
762006.08.18 19:56t/p280.70148.56147.41148.56207.637008.53
772006.08.18 19:56modify300.70148.21148.21149.26
782006.08.18 19:56modify290.70148.21148.21148.91
792006.08.21 03:50t/p290.70148.91148.21148.91417.687426.22
802006.08.21 03:50modify300.70148.21148.74149.26
812006.08.21 14:04t/p300.70149.26148.74149.26625.318051.53
822006.08.21 14:15sell310.80149.40150.20149.05
832006.08.21 14:15sell320.80149.40150.20148.70
842006.08.21 14:15sell330.80149.40150.20148.35
852006.08.22 13:57t/p310.80149.05150.20149.05229.028280.55
862006.08.22 13:57modify330.80149.40149.40148.35
872006.08.22 13:57modify320.80149.40149.40148.70
882006.08.22 17:44s/l320.80149.40149.40148.70-8.218272.34
892006.08.22 17:44s/l330.80149.40149.40148.35-8.218264.14
902006.08.22 17:44sell340.80149.35150.15149.00
912006.08.22 17:44sell350.80149.35150.15148.65
922006.08.22 17:44sell360.80149.35150.15148.30
932006.08.23 02:19t/p340.80149.00150.15149.00229.028493.16
942006.08.23 02:19modify360.80149.35149.35148.30
952006.08.23 02:19modify350.80149.35149.35148.65
962006.08.23 16:00s/l350.80149.35149.35148.65-8.218484.95
972006.08.23 16:00s/l360.80149.35149.35148.30-8.218476.74
982006.08.23 18:15buy370.80148.95148.15149.30
992006.08.23 18:15buy380.80148.95148.15149.65
1002006.08.23 18:15buy390.80148.95148.15150.00
1012006.08.24 10:01t/p370.80149.30148.15149.30245.628722.36
1022006.08.24 10:01modify390.80148.95148.95150.00
1032006.08.24 10:01modify380.80148.95148.95149.65
1042006.08.24 16:39s/l380.80148.95148.95149.658.348730.71
1052006.08.24 16:39s/l390.80148.95148.95150.008.348739.05
1062006.08.25 22:45buy400.90149.60148.80149.95
1072006.08.25 22:45buy410.90149.60148.80150.30
1082006.08.25 22:45buy420.90149.60148.80150.65
1092006.08.29 08:43t/p400.90149.95148.80149.95273.219012.26
1102006.08.29 08:43modify420.90149.60149.60150.65
1112006.08.29 08:43modify410.90149.60149.60150.30
1122006.08.29 09:52s/l410.90149.60149.60150.306.269018.52
1132006.08.29 09:52s/l420.90149.60149.60150.656.269024.78
1142006.08.30 14:15buy430.90150.07149.27150.42
1152006.08.30 14:15buy440.90150.07149.27150.77
1162006.08.30 14:15buy450.90150.07149.27151.12
1172006.08.31 02:01t/p430.90150.42149.27150.42276.349301.12
1182006.08.31 02:01modify450.90150.07150.07151.12
1192006.08.31 02:01modify440.90150.07150.07150.77
1202006.08.31 17:00s/l440.90150.07150.07150.779.399310.50
1212006.08.31 17:00s/l450.90150.07150.07151.129.399319.89
1222006.09.01 04:30buy460.90150.02149.22150.37
1232006.09.01 04:30buy470.90150.02149.22150.72
1242006.09.01 04:30buy480.90150.02149.22151.07
1252006.09.01 10:37t/p460.90150.37149.22150.37266.959586.84
1262006.09.01 10:37modify480.90150.02150.02151.07
1272006.09.01 10:37modify470.90150.02150.02150.72
1282006.09.01 14:32s/l470.90150.02150.02150.720.009586.84
1292006.09.01 14:32s/l480.90150.02150.02151.070.009586.84
1302006.09.01 15:00buy491.00149.78148.98150.13
1312006.09.01 15:00buy501.00149.78148.98150.48
1322006.09.01 15:00buy511.00149.78148.98150.83
1332006.09.01 16:10t/p491.00150.13148.98150.13296.619883.45
1342006.09.01 16:10modify511.00149.78149.78150.83
1352006.09.01 16:10modify501.00149.78149.78150.48
1362006.09.01 18:04t/p501.00150.48149.78150.48593.2210476.67
1372006.09.01 18:04modify511.00149.78150.31150.83
1382006.09.01 18:15s/l511.00150.31150.31150.83449.1510925.82
1392006.09.01 21:30sell521.10150.32151.12149.97
1402006.09.01 21:30sell531.10150.32151.12149.62
1412006.09.01 21:30sell541.10150.32151.12149.27
1422006.09.04 06:06t/p521.10149.97151.12149.97314.8911240.71
1432006.09.04 06:06modify541.10150.32150.32149.27
1442006.09.04 06:06modify531.10150.32150.32149.62
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2042006.09.19 03:45sell770.10149.94150.74149.24
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2942006.10.25 20:15sell1131.70149.93150.73149.23
2952006.10.25 20:15sell1141.70149.93150.73148.88
2962006.10.26 10:22close1141.70150.48150.73148.88-844.5115806.61
2972006.10.26 10:22close1131.70150.48150.73149.23-844.5114962.10
2982006.10.27 02:19s/l1121.70150.73150.73149.58-1222.0113740.09
2992006.10.27 02:19sell1150.10150.68151.48150.33
3002006.10.27 02:19sell1160.10150.68151.48149.98
3012006.10.27 02:19sell1170.10150.68151.48149.63
3022006.10.27 07:19t/p1150.10150.33151.48150.3329.6613769.75
3032006.10.27 07:19modify1170.10150.68150.68149.63
3042006.10.27 07:19modify1160.10150.68150.68149.98
3052006.10.27 14:57t/p1160.10149.98150.68149.9859.3113829.06
3062006.10.27 14:57modify1170.10150.68150.15149.63
3072006.10.27 15:32t/p1170.10149.63150.15149.6388.9613918.02
3082006.10.27 22:45sell1181.40149.77150.57149.42
3092006.10.27 22:45sell1191.40149.77150.57149.07
3102006.10.27 22:45sell1201.40149.77150.57148.72
3112006.10.30 03:11t/p1181.40149.42150.57149.42400.7814318.80
3122006.10.30 03:11modify1201.40149.77149.77148.72
3132006.10.30 03:11modify1191.40149.77149.77149.07
3142006.10.31 12:49s/l1191.40149.77149.77149.07-28.7314290.07
3152006.10.31 12:49s/l1201.40149.77149.77148.72-28.7314261.34
3162006.10.31 13:00sell1211.40149.75150.55149.40
3172006.10.31 13:00sell1221.40149.75150.55149.05
3182006.10.31 13:00sell1231.40149.75150.55148.70
3192006.10.31 17:44t/p1211.40149.40150.55149.40415.1514676.49
3202006.10.31 17:44modify1231.40149.75149.75148.70
3212006.10.31 17:44modify1221.40149.75149.75149.05
3222006.10.31 19:44t/p1221.40149.05149.75149.05830.2915506.78
3232006.10.31 19:44modify1231.40149.75149.22148.70
3242006.10.31 20:17s/l1231.40149.22149.22148.70628.6516135.43
3252006.10.31 23:15sell1241.60149.25150.05148.90
3262006.10.31 23:15sell1251.60149.25150.05148.55
3272006.10.31 23:15sell1261.60149.25150.05148.20
3282006.11.02 23:30close1261.60149.83150.05148.20-851.9115283.52
3292006.11.02 23:30close1251.60149.81150.05148.55-824.8014458.72
3302006.11.02 23:59close at stop1241.60149.79150.05148.90-797.7013661.02