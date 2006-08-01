Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolEURJPY (Euro vs Japanise Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=36; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=false; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=18; Mode2_TakeProfit=70; Mode2_StopLoss=30; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=55; Mode3_TakeProfit=70; Mode3_StopLoss=80; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.007; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=16; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=11; OSMASlow=20; OSMASignal=14; UseSignal4=true;
Bars in test59052Ticks modelled456519Modelling quality90.00%
Initial deposit6000.00
Total net profit8626.68Gross profit37156.52Gross loss-28529.84
Profit factor1.30Expected payoff68.47
Absolute drawdown771.20Maximal drawdown15411.30 (55.08%)Relative drawdown55.08% (15411.30)
Total trades126Short positions (won %)57 (57.89%)Long positions (won %)69 (81.16%)
Profit trades (% of total)89 (70.63%)Loss trades (% of total)37 (29.37%)
Largestprofit trade1601.28loss trade-1955.28
Averageprofit trade417.49loss trade-771.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (11534.48)consecutive losses (loss in money)11 (-11105.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11534.48 (27)consecutive loss (count of losses)-11105.44 (11)
Averageconsecutive wins8consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 01:00buy10.60146.31145.51146.66
22006.08.01 01:00buy20.60146.31145.51147.01
32006.08.01 01:00buy30.60146.31145.51147.36
42006.08.01 15:02t/p10.60146.66145.51146.66177.976177.97
52006.08.01 15:02modify30.60146.31146.31147.36
62006.08.01 15:02modify20.60146.31146.31147.01
72006.08.03 03:33s/l20.60146.31146.31147.018.346186.31
82006.08.03 03:33s/l30.60146.31146.31147.368.346194.66
92006.08.03 08:30sell40.60146.42147.22146.07
102006.08.03 08:30sell50.60146.42147.22145.72
112006.08.03 08:30sell60.60146.42147.22145.37
122006.08.03 11:32close60.60146.97147.22145.37-279.595915.07
132006.08.03 13:15close50.60146.97147.22145.72-279.595635.48
142006.08.03 14:40s/l40.60147.22147.22146.07-406.685228.80
152006.08.04 02:15sell70.50147.45148.25147.10
162006.08.04 02:15sell80.50147.45148.25146.75
172006.08.04 02:15sell90.50147.45148.25146.40
182006.08.04 15:02t/p70.50147.10148.25147.10148.275377.07
192006.08.04 15:02modify90.50147.45147.45146.40
202006.08.04 15:02modify80.50147.45147.45146.75
212006.08.04 15:51s/l80.50147.45147.45146.750.005377.07
222006.08.04 15:51s/l90.50147.45147.45146.400.005377.07
232006.08.07 01:15buy100.50147.19146.39147.54
242006.08.07 01:15buy110.50147.19146.39147.89
252006.08.07 01:15buy120.50147.19146.39148.24
262006.08.07 07:58t/p100.50147.54146.39147.54148.315525.38
272006.08.07 07:58modify120.50147.19147.19148.24
282006.08.07 07:58modify110.50147.19147.19147.89
292006.08.07 14:24t/p110.50147.89147.19147.89296.615821.99
302006.08.07 14:24modify120.50147.19147.72148.24
312006.08.07 17:41s/l120.50147.72147.72148.24224.586046.57
322006.08.07 18:30buy130.60147.72146.92148.07
332006.08.07 18:30buy140.60147.72146.92148.42
342006.08.07 18:30buy150.60147.72146.92148.77
352006.08.09 09:29t/p130.60148.07146.92148.07182.146228.71
362006.08.09 09:29modify150.60147.72147.72148.77
372006.08.09 09:29modify140.60147.72147.72148.42
382006.08.09 16:53t/p140.60148.42147.72148.42360.116588.82
392006.08.09 16:53modify150.60147.72148.25148.77
402006.08.09 20:56s/l150.60148.25148.25148.77273.676862.50
412006.08.09 23:15buy160.70148.36147.56148.71
422006.08.09 23:15buy170.70148.36147.56149.06
432006.08.09 23:15buy180.70148.36147.56149.41
442006.08.10 09:49close180.70147.80147.56149.41-324.906537.60
452006.08.10 09:49close170.70147.79147.56149.06-330.846206.76
462006.08.10 13:06s/l160.70147.56147.56148.71-467.285739.48
472006.08.11 00:30buy190.60147.38146.58147.73
482006.08.11 00:30buy200.60147.38146.58148.08
492006.08.11 00:30buy210.60147.38146.58148.43
502006.08.11 08:21t/p190.60147.73146.58147.73177.975917.45
512006.08.11 08:21modify210.60147.38147.38148.43
522006.08.11 08:21modify200.60147.38147.38148.08
532006.08.11 10:09t/p200.60148.08147.38148.08355.946273.39
542006.08.11 10:09modify210.60147.38147.91148.43
552006.08.11 14:55s/l210.60147.91147.91148.43269.506542.89
562006.08.11 15:30buy220.70147.88147.08148.23
572006.08.11 15:30buy230.70147.88147.08148.58
582006.08.11 15:30buy240.70147.88147.08148.93
592006.08.11 17:20t/p220.70148.23147.08148.23207.636750.52
602006.08.11 17:20modify240.70147.88147.88148.93
612006.08.11 17:20modify230.70147.88147.88148.58
622006.08.15 08:04t/p230.70148.58147.88148.58420.137170.65
632006.08.15 08:04modify240.70147.88148.41148.93
642006.08.15 08:14s/l240.70148.41148.41148.93319.287489.92
652006.08.15 12:45buy250.70148.24147.44148.59
662006.08.15 12:45buy260.70148.24147.44148.94
672006.08.15 12:45buy270.70148.24147.44149.29
682006.08.16 13:31t/p250.70148.59147.44148.59210.067699.99
692006.08.16 13:31modify270.70148.24148.24149.29
702006.08.16 13:31modify260.70148.24148.24148.94
712006.08.18 11:44s/l260.70148.24148.24148.9412.177712.16
722006.08.18 11:44s/l270.70148.24148.24149.2912.177724.33
732006.08.18 12:00buy280.80148.21147.41148.56
742006.08.18 12:00buy290.80148.21147.41148.91
752006.08.18 12:00buy300.80148.21147.41149.26
762006.08.18 19:56t/p280.80148.56147.41148.56237.297961.62
772006.08.18 19:56modify300.80148.21148.21149.26
782006.08.18 19:56modify290.80148.21148.21148.91
792006.08.21 03:50t/p290.80148.91148.21148.91477.358438.97
802006.08.21 03:50modify300.80148.21148.74149.26
812006.08.21 14:04t/p300.80149.26148.74149.26714.649153.61
822006.08.21 14:15sell310.90149.40150.20149.05
832006.08.21 14:15sell320.90149.40150.20148.70
842006.08.21 14:15sell330.90149.40150.20148.35
852006.08.22 13:57t/p310.90149.05150.20149.05257.669411.26
862006.08.22 13:57modify330.90149.40149.40148.35
872006.08.22 13:57modify320.90149.40149.40148.70
882006.08.22 17:44s/l320.90149.40149.40148.70-9.239402.03
892006.08.22 17:44s/l330.90149.40149.40148.35-9.239392.79
902006.08.22 17:44sell340.90149.35150.15149.00
912006.08.22 17:44sell350.90149.35150.15148.65
922006.08.22 17:44sell360.90149.35150.15148.30
932006.08.23 02:19t/p340.90149.00150.15149.00257.659650.44
942006.08.23 02:19modify360.90149.35149.35148.30
952006.08.23 02:19modify350.90149.35149.35148.65
962006.08.23 16:00s/l350.90149.35149.35148.65-9.239641.20
972006.08.23 16:00s/l360.90149.35149.35148.30-9.239631.97
982006.08.23 18:15buy371.00148.95148.15149.30
992006.08.23 18:15buy381.00148.95148.15149.65
1002006.08.23 18:15buy391.00148.95148.15150.00
1012006.08.24 10:01t/p371.00149.30148.15149.30307.049939.01
1022006.08.24 10:01modify391.00148.95148.95150.00
1032006.08.24 10:01modify381.00148.95148.95149.65
1042006.08.24 16:39s/l381.00148.95148.95149.6510.439949.44
1052006.08.24 16:39s/l391.00148.95148.95150.0010.439959.87
1062006.08.25 22:45buy401.00149.60148.80149.95
1072006.08.25 22:45buy411.00149.60148.80150.30
1082006.08.25 22:45buy421.00149.60148.80150.65
1092006.08.29 08:43t/p401.00149.95148.80149.95303.5610263.43
1102006.08.29 08:43modify421.00149.60149.60150.65
1112006.08.29 08:43modify411.00149.60149.60150.30
1122006.08.29 09:52s/l411.00149.60149.60150.306.9510270.39
1132006.08.29 09:52s/l421.00149.60149.60150.656.9510277.34
1142006.08.30 14:15buy431.00150.07149.27150.42
1152006.08.30 14:15buy441.00150.07149.27150.77
1162006.08.30 14:15buy451.00150.07149.27151.12
1172006.08.31 02:01t/p431.00150.42149.27150.42307.0410584.38
1182006.08.31 02:01modify451.00150.07150.07151.12
1192006.08.31 02:01modify441.00150.07150.07150.77
1202006.08.31 17:00s/l441.00150.07150.07150.7710.4310594.81
1212006.08.31 17:00s/l451.00150.07150.07151.1210.4310605.24
1222006.09.01 04:30buy461.10150.02149.22150.37
1232006.09.01 04:30buy471.10150.02149.22150.72
1242006.09.01 04:30buy481.10150.02149.22151.07
1252006.09.01 10:37t/p461.10150.37149.22150.37326.2710931.51
1262006.09.01 10:37modify481.10150.02150.02151.07
1272006.09.01 10:37modify471.10150.02150.02150.72
1282006.09.01 14:32s/l471.10150.02150.02150.720.0010931.51
1292006.09.01 14:32s/l481.10150.02150.02151.070.0010931.51
1302006.09.01 15:00buy491.10149.78148.98150.13
1312006.09.01 15:00buy501.10149.78148.98150.48
1322006.09.01 15:00buy511.10149.78148.98150.83
1332006.09.01 16:10t/p491.10150.13148.98150.13326.2711257.78
1342006.09.01 16:10modify511.10149.78149.78150.83
1352006.09.01 16:10modify501.10149.78149.78150.48
1362006.09.01 18:04t/p501.10150.48149.78150.48652.5411910.32
1372006.09.01 18:04modify511.10149.78150.31150.83
1382006.09.01 18:15s/l511.10150.31150.31150.83494.0712404.39
1392006.09.01 21:30sell521.20150.32151.12149.97
1402006.09.01 21:30sell531.20150.32151.12149.62
1412006.09.01 21:30sell541.20150.32151.12149.27
1422006.09.04 06:06t/p521.20149.97151.12149.97343.5312747.92
1432006.09.04 06:06modify541.20150.32150.32149.27
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1452006.09.04 08:35t/p531.20149.62150.32149.62699.3713447.29
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1472006.09.04 08:50s/l541.20149.79149.79149.27526.5413973.82
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1502006.09.04 18:45sell571.40149.41150.21148.36
1512006.09.05 02:10t/p551.40149.06150.21149.06400.7814374.61
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1542006.09.05 02:55t/p561.40148.71149.41148.71815.9315190.54
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1562006.09.05 04:45s/l571.40148.88148.88148.36614.2815804.83
1572006.09.05 09:00buy581.60148.70147.90149.05
1582006.09.05 09:00buy591.60148.70147.90149.40
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1602006.09.06 03:05t/p581.60149.05147.90149.05480.1416284.97
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1662006.09.07 02:15sell611.80149.50150.30149.15
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1872006.09.11 23:59s/l692.00149.41149.41148.360.0019839.01
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1902006.09.15 19:15sell712.00149.24150.04148.54
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1952006.09.15 19:44s/l722.00149.24149.24148.190.0020308.95
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1982006.09.18 06:00sell742.10149.17149.97148.47
1992006.09.18 06:00sell752.10149.17149.97148.12
2002006.09.18 13:40close752.10149.72149.97148.12-978.5719923.45
2012006.09.18 13:44close742.10149.72149.97148.47-978.5718944.88
2022006.09.19 02:38s/l732.10149.97149.97148.82-1444.9217499.96
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2042006.09.19 03:45sell771.70149.94150.74149.24
2052006.09.19 03:45sell781.70149.94150.74148.89
2062006.09.19 09:39t/p761.70149.59150.74149.59504.1118004.07
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2092006.09.19 09:58t/p771.70149.24149.94149.241008.2219012.29
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2302006.09.21 19:30sell872.20148.90149.70147.85
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2612006.10.04 10:45buy982.40150.03149.23150.73
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2672006.10.05 20:45sell1012.00149.32150.12148.62
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2852006.10.20 08:30buy1101.30149.40148.60150.10
2862006.10.20 08:30buy1111.30149.40148.60150.45
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2932006.10.25 20:15sell1121.50149.93150.73149.58
2942006.10.25 20:15sell1131.50149.93150.73149.23
2952006.10.25 20:15sell1141.50149.93150.73148.88
2962006.10.26 10:22close1141.50150.48150.73148.88-745.1614390.35
2972006.10.26 10:22close1131.50150.48150.73149.23-745.1613645.19
2982006.10.27 02:19s/l1121.50150.73150.73149.58-1078.2512566.94
2992006.10.27 02:19sell1151.30150.68151.48150.33
3002006.10.27 02:19sell1161.30150.68151.48149.98
3012006.10.27 02:19sell1171.30150.68151.48149.63
3022006.10.27 07:19t/p1151.30150.33151.48150.33385.5012952.44
3032006.10.27 07:19modify1171.30150.68150.68149.63
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3052006.10.27 14:57t/p1161.30149.98150.68149.98770.9913723.43
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3072006.10.27 15:32t/p1171.30149.63150.15149.631156.4914879.92
3082006.10.27 22:45sell1181.50149.77150.57149.42
3092006.10.27 22:45sell1191.50149.77150.57149.07
3102006.10.27 22:45sell1201.50149.77150.57148.72
3112006.10.30 03:11t/p1181.50149.42150.57149.42429.4115309.32
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3152006.10.31 12:49s/l1201.50149.77149.77148.72-30.7815247.76
3162006.10.31 13:00sell1211.50149.75150.55149.40
3172006.10.31 13:00sell1221.50149.75150.55149.05
3182006.10.31 13:00sell1231.50149.75150.55148.70
3192006.10.31 17:44t/p1211.50149.40150.55149.40444.8115692.57
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3222006.10.31 19:44t/p1221.50149.05149.75149.05889.6116582.18
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3242006.10.31 20:17s/l1231.50149.22149.22148.70673.5617255.74
3252006.10.31 23:15sell1241.70149.25150.05148.90
3262006.10.31 23:15sell1251.70149.25150.05148.55
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