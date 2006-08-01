|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanise Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.07; DecreaseFactor=3; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=36; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=false; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=18; Mode2_TakeProfit=70; Mode2_StopLoss=30; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=55; Mode3_TakeProfit=70; Mode3_StopLoss=80; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.007; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=16; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=11; OSMASlow=20; OSMASignal=14; UseSignal4=true;
|Bars in test
|59052
|Ticks modelled
|456519
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|6000.00
|Total net profit
|1857.35
|Gross profit
|4427.16
|Gross loss
|-2569.80
|Profit factor
|1.72
|Expected payoff
|14.74
|Absolute drawdown
|128.54
|Maximal drawdown
|1076.72 (12.31%)
|Relative drawdown
|12.31% (1076.72)
|Total trades
|126
|Short positions (won %)
|57 (57.89%)
|Long positions (won %)
|69 (81.16%)
|Profit trades (% of total)
|89 (70.63%)
|Loss trades (% of total)
|37 (29.37%)
|Largest
|profit trade
|177.92
|loss trade
|-143.77
|Average
|profit trade
|49.74
|loss trade
|-69.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (1670.60)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-735.49)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1670.60 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-735.49 (11)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 01:00
|buy
|1
|0.10
|146.31
|145.51
|146.66
|2
|2006.08.01 01:00
|buy
|2
|0.10
|146.31
|145.51
|147.01
|3
|2006.08.01 01:00
|buy
|3
|0.10
|146.31
|145.51
|147.36
|4
|2006.08.01 15:02
|t/p
|1
|0.10
|146.66
|145.51
|146.66
|29.66
|6029.66
|5
|2006.08.01 15:02
|modify
|3
|0.10
|146.31
|146.31
|147.36
|6
|2006.08.01 15:02
|modify
|2
|0.10
|146.31
|146.31
|147.01
|7
|2006.08.03 03:33
|s/l
|2
|0.10
|146.31
|146.31
|147.01
|1.39
|6031.05
|8
|2006.08.03 03:33
|s/l
|3
|0.10
|146.31
|146.31
|147.36
|1.39
|6032.44
|9
|2006.08.03 08:30
|sell
|4
|0.10
|146.42
|147.22
|146.07
|10
|2006.08.03 08:30
|sell
|5
|0.10
|146.42
|147.22
|145.72
|11
|2006.08.03 08:30
|sell
|6
|0.10
|146.42
|147.22
|145.37
|12
|2006.08.03 11:32
|close
|6
|0.10
|146.97
|147.22
|145.37
|-46.60
|5985.84
|13
|2006.08.03 13:15
|close
|5
|0.10
|146.97
|147.22
|145.72
|-46.60
|5939.24
|14
|2006.08.03 14:40
|s/l
|4
|0.10
|147.22
|147.22
|146.07
|-67.78
|5871.46
|15
|2006.08.04 02:15
|sell
|7
|0.10
|147.45
|148.25
|147.10
|16
|2006.08.04 02:15
|sell
|8
|0.10
|147.45
|148.25
|146.75
|17
|2006.08.04 02:15
|sell
|9
|0.10
|147.45
|148.25
|146.40
|18
|2006.08.04 15:02
|t/p
|7
|0.10
|147.10
|148.25
|147.10
|29.66
|5901.12
|19
|2006.08.04 15:02
|modify
|9
|0.10
|147.45
|147.45
|146.40
|20
|2006.08.04 15:02
|modify
|8
|0.10
|147.45
|147.45
|146.75
|21
|2006.08.04 15:51
|s/l
|8
|0.10
|147.45
|147.45
|146.75
|0.00
|5901.12
|22
|2006.08.04 15:51
|s/l
|9
|0.10
|147.45
|147.45
|146.40
|0.00
|5901.12
|23
|2006.08.07 01:15
|buy
|10
|0.10
|147.19
|146.39
|147.54
|24
|2006.08.07 01:15
|buy
|11
|0.10
|147.19
|146.39
|147.89
|25
|2006.08.07 01:15
|buy
|12
|0.10
|147.19
|146.39
|148.24
|26
|2006.08.07 07:58
|t/p
|10
|0.10
|147.54
|146.39
|147.54
|29.66
|5930.78
|27
|2006.08.07 07:58
|modify
|12
|0.10
|147.19
|147.19
|148.24
|28
|2006.08.07 07:58
|modify
|11
|0.10
|147.19
|147.19
|147.89
|29
|2006.08.07 14:24
|t/p
|11
|0.10
|147.89
|147.19
|147.89
|59.32
|5990.10
|30
|2006.08.07 14:24
|modify
|12
|0.10
|147.19
|147.72
|148.24
|31
|2006.08.07 17:41
|s/l
|12
|0.10
|147.72
|147.72
|148.24
|44.91
|6035.01
|32
|2006.08.07 18:30
|buy
|13
|0.10
|147.72
|146.92
|148.07
|33
|2006.08.07 18:30
|buy
|14
|0.10
|147.72
|146.92
|148.42
|34
|2006.08.07 18:30
|buy
|15
|0.10
|147.72
|146.92
|148.77
|35
|2006.08.09 09:29
|t/p
|13
|0.10
|148.07
|146.92
|148.07
|30.36
|6065.37
|36
|2006.08.09 09:29
|modify
|15
|0.10
|147.72
|147.72
|148.77
|37
|2006.08.09 09:29
|modify
|14
|0.10
|147.72
|147.72
|148.42
|38
|2006.08.09 16:53
|t/p
|14
|0.10
|148.42
|147.72
|148.42
|60.03
|6125.39
|39
|2006.08.09 16:53
|modify
|15
|0.10
|147.72
|148.25
|148.77
|40
|2006.08.09 20:56
|s/l
|15
|0.10
|148.25
|148.25
|148.77
|45.62
|6171.01
|41
|2006.08.09 23:15
|buy
|16
|0.10
|148.36
|147.56
|148.71
|42
|2006.08.09 23:15
|buy
|17
|0.10
|148.36
|147.56
|149.06
|43
|2006.08.09 23:15
|buy
|18
|0.10
|148.36
|147.56
|149.41
|44
|2006.08.10 09:49
|close
|18
|0.10
|147.80
|147.56
|149.41
|-46.42
|6124.59
|45
|2006.08.10 09:49
|close
|17
|0.10
|147.79
|147.56
|149.06
|-47.26
|6077.33
|46
|2006.08.10 13:06
|s/l
|16
|0.10
|147.56
|147.56
|148.71
|-66.76
|6010.58
|47
|2006.08.11 00:30
|buy
|19
|0.10
|147.38
|146.58
|147.73
|48
|2006.08.11 00:30
|buy
|20
|0.10
|147.38
|146.58
|148.08
|49
|2006.08.11 00:30
|buy
|21
|0.10
|147.38
|146.58
|148.43
|50
|2006.08.11 08:21
|t/p
|19
|0.10
|147.73
|146.58
|147.73
|29.66
|6040.24
|51
|2006.08.11 08:21
|modify
|21
|0.10
|147.38
|147.38
|148.43
|52
|2006.08.11 08:21
|modify
|20
|0.10
|147.38
|147.38
|148.08
|53
|2006.08.11 10:09
|t/p
|20
|0.10
|148.08
|147.38
|148.08
|59.32
|6099.56
|54
|2006.08.11 10:09
|modify
|21
|0.10
|147.38
|147.91
|148.43
|55
|2006.08.11 14:55
|s/l
|21
|0.10
|147.91
|147.91
|148.43
|44.92
|6144.48
|56
|2006.08.11 15:30
|buy
|22
|0.10
|147.88
|147.08
|148.23
|57
|2006.08.11 15:30
|buy
|23
|0.10
|147.88
|147.08
|148.58
|58
|2006.08.11 15:30
|buy
|24
|0.10
|147.88
|147.08
|148.93
|59
|2006.08.11 17:20
|t/p
|22
|0.10
|148.23
|147.08
|148.23
|29.66
|6174.14
|60
|2006.08.11 17:20
|modify
|24
|0.10
|147.88
|147.88
|148.93
|61
|2006.08.11 17:20
|modify
|23
|0.10
|147.88
|147.88
|148.58
|62
|2006.08.15 08:04
|t/p
|23
|0.10
|148.58
|147.88
|148.58
|60.03
|6234.16
|63
|2006.08.15 08:04
|modify
|24
|0.10
|147.88
|148.41
|148.93
|64
|2006.08.15 08:14
|s/l
|24
|0.10
|148.41
|148.41
|148.93
|45.62
|6279.78
|65
|2006.08.15 12:45
|buy
|25
|0.10
|148.24
|147.44
|148.59
|66
|2006.08.15 12:45
|buy
|26
|0.10
|148.24
|147.44
|148.94
|67
|2006.08.15 12:45
|buy
|27
|0.10
|148.24
|147.44
|149.29
|68
|2006.08.16 13:31
|t/p
|25
|0.10
|148.59
|147.44
|148.59
|30.01
|6309.79
|69
|2006.08.16 13:31
|modify
|27
|0.10
|148.24
|148.24
|149.29
|70
|2006.08.16 13:31
|modify
|26
|0.10
|148.24
|148.24
|148.94
|71
|2006.08.18 11:44
|s/l
|26
|0.10
|148.24
|148.24
|148.94
|1.74
|6311.52
|72
|2006.08.18 11:44
|s/l
|27
|0.10
|148.24
|148.24
|149.29
|1.74
|6313.26
|73
|2006.08.18 12:00
|buy
|28
|0.10
|148.21
|147.41
|148.56
|74
|2006.08.18 12:00
|buy
|29
|0.10
|148.21
|147.41
|148.91
|75
|2006.08.18 12:00
|buy
|30
|0.10
|148.21
|147.41
|149.26
|76
|2006.08.18 19:56
|t/p
|28
|0.10
|148.56
|147.41
|148.56
|29.66
|6342.92
|77
|2006.08.18 19:56
|modify
|30
|0.10
|148.21
|148.21
|149.26
|78
|2006.08.18 19:56
|modify
|29
|0.10
|148.21
|148.21
|148.91
|79
|2006.08.21 03:50
|t/p
|29
|0.10
|148.91
|148.21
|148.91
|59.67
|6402.59
|80
|2006.08.21 03:50
|modify
|30
|0.10
|148.21
|148.74
|149.26
|81
|2006.08.21 14:04
|t/p
|30
|0.10
|149.26
|148.74
|149.26
|89.33
|6491.92
|82
|2006.08.21 14:15
|sell
|31
|0.20
|149.40
|150.20
|149.05
|83
|2006.08.21 14:15
|sell
|32
|0.20
|149.40
|150.20
|148.70
|84
|2006.08.21 14:15
|sell
|33
|0.20
|149.40
|150.20
|148.35
|85
|2006.08.22 13:57
|t/p
|31
|0.20
|149.05
|150.20
|149.05
|57.26
|6549.18
|86
|2006.08.22 13:57
|modify
|33
|0.20
|149.40
|149.40
|148.35
|87
|2006.08.22 13:57
|modify
|32
|0.20
|149.40
|149.40
|148.70
|88
|2006.08.22 17:44
|s/l
|32
|0.20
|149.40
|149.40
|148.70
|-2.05
|6547.12
|89
|2006.08.22 17:44
|s/l
|33
|0.20
|149.40
|149.40
|148.35
|-2.05
|6545.07
|90
|2006.08.22 17:44
|sell
|34
|0.20
|149.35
|150.15
|149.00
|91
|2006.08.22 17:44
|sell
|35
|0.20
|149.35
|150.15
|148.65
|92
|2006.08.22 17:44
|sell
|36
|0.20
|149.35
|150.15
|148.30
|93
|2006.08.23 02:19
|t/p
|34
|0.20
|149.00
|150.15
|149.00
|57.26
|6602.33
|94
|2006.08.23 02:19
|modify
|36
|0.20
|149.35
|149.35
|148.30
|95
|2006.08.23 02:19
|modify
|35
|0.20
|149.35
|149.35
|148.65
|96
|2006.08.23 16:00
|s/l
|35
|0.20
|149.35
|149.35
|148.65
|-2.05
|6600.28
|97
|2006.08.23 16:00
|s/l
|36
|0.20
|149.35
|149.35
|148.30
|-2.05
|6598.22
|98
|2006.08.23 18:15
|buy
|37
|0.20
|148.95
|148.15
|149.30
|99
|2006.08.23 18:15
|buy
|38
|0.20
|148.95
|148.15
|149.65
|100
|2006.08.23 18:15
|buy
|39
|0.20
|148.95
|148.15
|150.00
|101
|2006.08.24 10:01
|t/p
|37
|0.20
|149.30
|148.15
|149.30
|61.41
|6659.63
|102
|2006.08.24 10:01
|modify
|39
|0.20
|148.95
|148.95
|150.00
|103
|2006.08.24 10:01
|modify
|38
|0.20
|148.95
|148.95
|149.65
|104
|2006.08.24 16:39
|s/l
|38
|0.20
|148.95
|148.95
|149.65
|2.09
|6661.72
|105
|2006.08.24 16:39
|s/l
|39
|0.20
|148.95
|148.95
|150.00
|2.09
|6663.80
|106
|2006.08.25 22:45
|buy
|40
|0.20
|149.60
|148.80
|149.95
|107
|2006.08.25 22:45
|buy
|41
|0.20
|149.60
|148.80
|150.30
|108
|2006.08.25 22:45
|buy
|42
|0.20
|149.60
|148.80
|150.65
|109
|2006.08.29 08:43
|t/p
|40
|0.20
|149.95
|148.80
|149.95
|60.71
|6724.51
|110
|2006.08.29 08:43
|modify
|42
|0.20
|149.60
|149.60
|150.65
|111
|2006.08.29 08:43
|modify
|41
|0.20
|149.60
|149.60
|150.30
|112
|2006.08.29 09:52
|s/l
|41
|0.20
|149.60
|149.60
|150.30
|1.39
|6725.90
|113
|2006.08.29 09:52
|s/l
|42
|0.20
|149.60
|149.60
|150.65
|1.39
|6727.29
|114
|2006.08.30 14:15
|buy
|43
|0.20
|150.07
|149.27
|150.42
|115
|2006.08.30 14:15
|buy
|44
|0.20
|150.07
|149.27
|150.77
|116
|2006.08.30 14:15
|buy
|45
|0.20
|150.07
|149.27
|151.12
|117
|2006.08.31 02:01
|t/p
|43
|0.20
|150.42
|149.27
|150.42
|61.42
|6788.71
|118
|2006.08.31 02:01
|modify
|45
|0.20
|150.07
|150.07
|151.12
|119
|2006.08.31 02:01
|modify
|44
|0.20
|150.07
|150.07
|150.77
|120
|2006.08.31 17:00
|s/l
|44
|0.20
|150.07
|150.07
|150.77
|2.09
|6790.80
|121
|2006.08.31 17:00
|s/l
|45
|0.20
|150.07
|150.07
|151.12
|2.09
|6792.88
|122
|2006.09.01 04:30
|buy
|46
|0.20
|150.02
|149.22
|150.37
|123
|2006.09.01 04:30
|buy
|47
|0.20
|150.02
|149.22
|150.72
|124
|2006.09.01 04:30
|buy
|48
|0.20
|150.02
|149.22
|151.07
|125
|2006.09.01 10:37
|t/p
|46
|0.20
|150.37
|149.22
|150.37
|59.32
|6852.20
|126
|2006.09.01 10:37
|modify
|48
|0.20
|150.02
|150.02
|151.07
|127
|2006.09.01 10:37
|modify
|47
|0.20
|150.02
|150.02
|150.72
|128
|2006.09.01 14:32
|s/l
|47
|0.20
|150.02
|150.02
|150.72
|0.00
|6852.20
|129
|2006.09.01 14:32
|s/l
|48
|0.20
|150.02
|150.02
|151.07
|0.00
|6852.20
|130
|2006.09.01 15:00
|buy
|49
|0.20
|149.78
|148.98
|150.13
|131
|2006.09.01 15:00
|buy
|50
|0.20
|149.78
|148.98
|150.48
|132
|2006.09.01 15:00
|buy
|51
|0.20
|149.78
|148.98
|150.83
|133
|2006.09.01 16:10
|t/p
|49
|0.20
|150.13
|148.98
|150.13
|59.32
|6911.52
|134
|2006.09.01 16:10
|modify
|51
|0.20
|149.78
|149.78
|150.83
|135
|2006.09.01 16:10
|modify
|50
|0.20
|149.78
|149.78
|150.48
|136
|2006.09.01 18:04
|t/p
|50
|0.20
|150.48
|149.78
|150.48
|118.64
|7030.16
|137
|2006.09.01 18:04
|modify
|51
|0.20
|149.78
|150.31
|150.83
|138
|2006.09.01 18:15
|s/l
|51
|0.20
|150.31
|150.31
|150.83
|89.83
|7119.99
|139
|2006.09.01 21:30
|sell
|52
|0.20
|150.32
|151.12
|149.97
|140
|2006.09.01 21:30
|sell
|53
|0.20
|150.32
|151.12
|149.62
|141
|2006.09.01 21:30
|sell
|54
|0.20
|150.32
|151.12
|149.27
|142
|2006.09.04 06:06
|t/p
|52
|0.20
|149.97
|151.12
|149.97
|57.26
|7177.25
|143
|2006.09.04 06:06
|modify
|54
|0.20
|150.32
|150.32
|149.27
|144
|2006.09.04 06:06
|modify
|53
|0.20
|150.32
|150.32
|149.62
|145
|2006.09.04 08:35
|t/p
|53
|0.20
|149.62
|150.32
|149.62
|116.56
|7293.81
|146
|2006.09.04 08:35
|modify
|54
|0.20
|150.32
|149.79
|149.27
|147
|2006.09.04 08:50
|s/l
|54
|0.20
|149.79
|149.79
|149.27
|87.76
|7381.57
|148
|2006.09.04 18:45
|sell
|55
|0.20
|149.41
|150.21
|149.06
|149
|2006.09.04 18:45
|sell
|56
|0.20
|149.41
|150.21
|148.71
|150
|2006.09.04 18:45
|sell
|57
|0.20
|149.41
|150.21
|148.36
|151
|2006.09.05 02:10
|t/p
|55
|0.20
|149.06
|150.21
|149.06
|57.25
|7438.81
|152
|2006.09.05 02:10
|modify
|57
|0.20
|149.41
|149.41
|148.36
|153
|2006.09.05 02:10
|modify
|56
|0.20
|149.41
|149.41
|148.71
|154
|2006.09.05 02:55
|t/p
|56
|0.20
|148.71
|149.41
|148.71
|116.56
|7555.37
|155
|2006.09.05 02:55
|modify
|57
|0.20
|149.41
|148.88
|148.36
|156
|2006.09.05 04:45
|s/l
|57
|0.20
|148.88
|148.88
|148.36
|87.75
|7643.12
|157
|2006.09.05 09:00
|buy
|58
|0.20
|148.70
|147.90
|149.05
|158
|2006.09.05 09:00
|buy
|59
|0.20
|148.70
|147.90
|149.40
|159
|2006.09.05 09:00
|buy
|60
|0.20
|148.70
|147.90
|149.75
|160
|2006.09.06 03:05
|t/p
|58
|0.20
|149.05
|147.90
|149.05
|60.02
|7703.14
|161
|2006.09.06 03:05
|modify
|60
|0.20
|148.70
|148.70
|149.75
|162
|2006.09.06 03:05
|modify
|59
|0.20
|148.70
|148.70
|149.40
|163
|2006.09.06 20:56
|t/p
|59
|0.20
|149.40
|148.70
|149.40
|119.34
|7822.47
|164
|2006.09.06 20:56
|modify
|60
|0.20
|148.70
|149.23
|149.75
|165
|2006.09.06 22:30
|s/l
|60
|0.20
|149.23
|149.23
|149.75
|90.53
|7913.00
|166
|2006.09.07 02:15
|sell
|61
|0.20
|149.50
|150.30
|149.15
|167
|2006.09.07 02:15
|sell
|62
|0.20
|149.50
|150.30
|148.80
|168
|2006.09.07 02:15
|sell
|63
|0.20
|149.50
|150.30
|148.45
|169
|2006.09.07 10:53
|t/p
|61
|0.20
|149.15
|150.30
|149.15
|59.30
|7972.30
|170
|2006.09.07 10:53
|modify
|63
|0.20
|149.50
|149.50
|148.45
|171
|2006.09.07 10:53
|modify
|62
|0.20
|149.50
|149.50
|148.80
|172
|2006.09.07 11:01
|t/p
|62
|0.20
|148.80
|149.50
|148.80
|118.61
|8090.91
|173
|2006.09.07 11:01
|modify
|63
|0.20
|149.50
|148.97
|148.45
|174
|2006.09.07 11:14
|t/p
|63
|0.20
|148.45
|148.97
|148.45
|177.92
|8268.83
|175
|2006.09.08 00:15
|buy
|64
|0.20
|148.27
|147.47
|148.62
|176
|2006.09.08 00:15
|buy
|65
|0.20
|148.27
|147.47
|148.97
|177
|2006.09.08 00:15
|buy
|66
|0.20
|148.27
|147.47
|149.32
|178
|2006.09.08 07:42
|close
|66
|0.20
|147.72
|147.47
|149.32
|-93.22
|8175.61
|179
|2006.09.08 07:43
|close
|65
|0.20
|147.72
|147.47
|148.97
|-93.22
|8082.39
|180
|2006.09.11 09:11
|t/p
|64
|0.20
|148.62
|147.47
|148.62
|60.02
|8142.40
|181
|2006.09.11 22:30
|sell
|67
|0.20
|149.41
|150.21
|149.06
|182
|2006.09.11 22:30
|sell
|68
|0.20
|149.41
|150.21
|148.71
|183
|2006.09.11 22:30
|sell
|69
|0.20
|149.41
|150.21
|148.36
|184
|2006.09.11 23:50
|modify
|69
|0.20
|149.41
|149.41
|148.36
|185
|2006.09.11 23:50
|modify
|68
|0.20
|149.41
|149.41
|148.71
|186
|2006.09.11 23:59
|s/l
|68
|0.20
|149.41
|149.41
|148.71
|0.00
|8142.40
|187
|2006.09.11 23:59
|s/l
|69
|0.20
|149.41
|149.41
|148.36
|0.00
|8142.40
|188
|2006.09.15 14:06
|t/p
|67
|0.20
|149.06
|150.21
|149.06
|46.99
|8189.39
|189
|2006.09.15 19:15
|sell
|70
|0.20
|149.24
|150.04
|148.89
|190
|2006.09.15 19:15
|sell
|71
|0.20
|149.24
|150.04
|148.54
|191
|2006.09.15 19:15
|sell
|72
|0.20
|149.24
|150.04
|148.19
|192
|2006.09.15 19:44
|modify
|72
|0.20
|149.24
|149.24
|148.19
|193
|2006.09.15 19:44
|modify
|71
|0.20
|149.24
|149.24
|148.54
|194
|2006.09.15 19:44
|s/l
|71
|0.20
|149.24
|149.24
|148.54
|0.00
|8189.39
|195
|2006.09.15 19:44
|s/l
|72
|0.20
|149.24
|149.24
|148.19
|0.00
|8189.39
|196
|2006.09.15 21:27
|t/p
|70
|0.20
|148.89
|150.04
|148.89
|59.31
|8248.70
|197
|2006.09.18 06:00
|sell
|73
|0.20
|149.17
|149.97
|148.82
|198
|2006.09.18 06:00
|sell
|74
|0.20
|149.17
|149.97
|148.47
|199
|2006.09.18 06:00
|sell
|75
|0.20
|149.17
|149.97
|148.12
|200
|2006.09.18 13:40
|close
|75
|0.20
|149.72
|149.97
|148.12
|-93.20
|8155.50
|201
|2006.09.18 13:44
|close
|74
|0.20
|149.72
|149.97
|148.47
|-93.20
|8062.30
|202
|2006.09.19 02:38
|s/l
|73
|0.20
|149.97
|149.97
|148.82
|-137.61
|7924.69
|203
|2006.09.19 03:45
|sell
|76
|0.10
|149.94
|150.74
|149.59
|204
|2006.09.19 03:45
|sell
|77
|0.10
|149.94
|150.74
|149.24
|205
|2006.09.19 03:45
|sell
|78
|0.10
|149.94
|150.74
|148.89
|206
|2006.09.19 09:39
|t/p
|76
|0.10
|149.59
|150.74
|149.59
|29.65
|7954.34
|207
|2006.09.19 09:39
|modify
|78
|0.10
|149.94
|149.94
|148.89
|208
|2006.09.19 09:39
|modify
|77
|0.10
|149.94
|149.94
|149.24
|209
|2006.09.19 09:58
|t/p
|77
|0.10
|149.24
|149.94
|149.24
|59.31
|8013.65
|210
|2006.09.19 09:58
|modify
|78
|0.10
|149.94
|149.41
|148.89
|211
|2006.09.19 11:46
|t/p
|78
|0.10
|148.89
|149.41
|148.89
|88.96
|8102.61
|212
|2006.09.20 07:45
|buy
|79
|0.20
|148.54
|147.74
|148.89
|213
|2006.09.20 07:45
|buy
|80
|0.20
|148.54
|147.74
|149.24
|214
|2006.09.20 07:45
|buy
|81
|0.20
|148.54
|147.74
|149.59
|215
|2006.09.20 11:42
|t/p
|79
|0.20
|148.89
|147.74
|148.89
|59.32
|8161.93
|216
|2006.09.20 11:42
|modify
|81
|0.20
|148.54
|148.54
|149.59
|217
|2006.09.20 11:42
|modify
|80
|0.20
|148.54
|148.54
|149.24
|218
|2006.09.20 14:30
|s/l
|80
|0.20
|148.54
|148.54
|149.24
|0.00
|8161.93
|219
|2006.09.20 14:30
|s/l
|81
|0.20
|148.54
|148.54
|149.59
|0.00
|8161.93
|220
|2006.09.20 15:30
|buy
|82
|0.20
|148.61
|147.81
|148.96
|221
|2006.09.20 15:30
|buy
|83
|0.20
|148.61
|147.81
|149.31
|222
|2006.09.20 15:30
|buy
|84
|0.20
|148.61
|147.81
|149.66
|223
|2006.09.20 17:27
|t/p
|82
|0.20
|148.96
|147.81
|148.96
|59.32
|8221.25
|224
|2006.09.20 17:27
|modify
|84
|0.20
|148.61
|148.61
|149.66
|225
|2006.09.20 17:27
|modify
|83
|0.20
|148.61
|148.61
|149.31
|226
|2006.09.21 16:22
|s/l
|83
|0.20
|148.61
|148.61
|149.31
|2.09
|8223.33
|227
|2006.09.21 16:22
|s/l
|84
|0.20
|148.61
|148.61
|149.66
|2.09
|8225.42
|228
|2006.09.21 19:30
|sell
|85
|0.20
|148.90
|149.70
|148.55
|229
|2006.09.21 19:30
|sell
|86
|0.20
|148.90
|149.70
|148.20
|230
|2006.09.21 19:30
|sell
|87
|0.20
|148.90
|149.70
|147.85
|231
|2006.09.25 16:31
|t/p
|85
|0.20
|148.55
|149.70
|148.55
|55.20
|8280.61
|232
|2006.09.25 16:31
|modify
|87
|0.20
|148.90
|148.90
|147.85
|233
|2006.09.25 16:31
|modify
|86
|0.20
|148.90
|148.90
|148.20
|234
|2006.09.26 09:01
|t/p
|86
|0.20
|148.20
|148.90
|148.20
|112.45
|8393.07
|235
|2006.09.26 09:01
|modify
|87
|0.20
|148.90
|148.37
|147.85
|236
|2006.09.26 09:59
|s/l
|87
|0.20
|148.37
|148.37
|147.85
|83.65
|8476.72
|237
|2006.09.26 23:15
|buy
|88
|0.20
|148.54
|147.74
|148.89
|238
|2006.09.26 23:15
|buy
|89
|0.20
|148.54
|147.74
|149.24
|239
|2006.09.26 23:15
|buy
|90
|0.20
|148.54
|147.74
|149.59
|240
|2006.09.27 11:22
|t/p
|88
|0.20
|148.89
|147.74
|148.89
|60.02
|8536.74
|241
|2006.09.27 11:22
|modify
|90
|0.20
|148.54
|148.54
|149.59
|242
|2006.09.27 11:22
|modify
|89
|0.20
|148.54
|148.54
|149.24
|243
|2006.09.27 16:50
|t/p
|89
|0.20
|149.24
|148.54
|149.24
|119.35
|8656.08
|244
|2006.09.27 16:50
|modify
|90
|0.20
|148.54
|149.07
|149.59
|245
|2006.09.28 00:33
|s/l
|90
|0.20
|149.07
|149.07
|149.59
|92.61
|8748.69
|246
|2006.09.28 02:30
|sell
|91
|0.20
|149.42
|150.22
|149.07
|247
|2006.09.28 02:30
|sell
|92
|0.20
|149.42
|150.22
|148.72
|248
|2006.09.28 02:30
|sell
|93
|0.20
|149.42
|150.22
|148.37
|249
|2006.10.02 03:35
|close
|93
|0.20
|149.97
|150.22
|148.37
|-97.29
|8651.40
|250
|2006.10.02 03:36
|close
|92
|0.20
|149.97
|150.22
|148.72
|-97.29
|8554.10
|251
|2006.10.02 12:29
|s/l
|91
|0.20
|150.22
|150.22
|149.07
|-139.66
|8414.44
|252
|2006.10.02 16:45
|buy
|94
|0.10
|150.04
|149.24
|150.39
|253
|2006.10.02 16:45
|buy
|95
|0.10
|150.04
|149.24
|150.74
|254
|2006.10.02 16:45
|buy
|96
|0.10
|150.04
|149.24
|151.09
|255
|2006.10.04 00:31
|t/p
|94
|0.10
|150.39
|149.24
|150.39
|30.37
|8444.81
|256
|2006.10.04 00:31
|modify
|96
|0.10
|150.04
|150.04
|151.09
|257
|2006.10.04 00:31
|modify
|95
|0.10
|150.04
|150.04
|150.74
|258
|2006.10.04 03:46
|s/l
|95
|0.10
|150.04
|150.04
|150.74
|0.70
|8445.50
|259
|2006.10.04 03:46
|s/l
|96
|0.10
|150.04
|150.04
|151.09
|0.70
|8446.20
|260
|2006.10.04 10:45
|buy
|97
|0.20
|150.03
|149.23
|150.38
|261
|2006.10.04 10:45
|buy
|98
|0.20
|150.03
|149.23
|150.73
|262
|2006.10.04 10:45
|buy
|99
|0.20
|150.03
|149.23
|151.08
|263
|2006.10.04 16:18
|close
|99
|0.20
|149.48
|149.23
|151.08
|-93.22
|8352.98
|264
|2006.10.04 16:19
|close
|98
|0.20
|149.47
|149.23
|150.73
|-94.91
|8258.07
|265
|2006.10.05 14:58
|s/l
|97
|0.20
|149.23
|149.23
|150.38
|-133.50
|8124.56
|266
|2006.10.05 20:45
|sell
|100
|0.10
|149.32
|150.12
|148.97
|267
|2006.10.05 20:45
|sell
|101
|0.10
|149.32
|150.12
|148.62
|268
|2006.10.05 20:45
|sell
|102
|0.10
|149.32
|150.12
|148.27
|269
|2006.10.06 05:42
|close
|102
|0.10
|149.87
|150.12
|148.27
|-47.63
|8076.94
|270
|2006.10.06 17:28
|close
|101
|0.10
|149.87
|150.12
|148.62
|-47.63
|8029.31
|271
|2006.10.09 05:06
|s/l
|100
|0.10
|150.12
|150.12
|148.97
|-69.83
|7959.48
|272
|2006.10.09 13:00
|buy
|103
|0.10
|150.10
|149.30
|150.45
|273
|2006.10.09 13:00
|buy
|104
|0.10
|150.10
|149.30
|150.80
|274
|2006.10.09 13:00
|buy
|105
|0.10
|150.10
|149.30
|151.15
|275
|2006.10.16 03:00
|close
|105
|0.10
|149.55
|149.30
|151.15
|-44.18
|7915.30
|276
|2006.10.16 03:00
|close
|104
|0.10
|149.55
|149.30
|150.80
|-44.18
|7871.13
|277
|2006.10.16 09:16
|s/l
|103
|0.10
|149.30
|149.30
|150.45
|-65.37
|7805.76
|278
|2006.10.16 09:30
|buy
|106
|0.10
|149.25
|148.45
|149.60
|279
|2006.10.16 09:30
|buy
|107
|0.10
|149.25
|148.45
|149.95
|280
|2006.10.16 09:30
|buy
|108
|0.10
|149.25
|148.45
|150.30
|281
|2006.10.17 11:29
|close
|108
|0.10
|148.69
|148.45
|150.30
|-47.10
|7758.66
|282
|2006.10.17 11:30
|close
|107
|0.10
|148.68
|148.45
|149.95
|-47.95
|7710.70
|283
|2006.10.20 02:21
|t/p
|106
|0.10
|149.60
|148.45
|149.60
|31.76
|7742.46
|284
|2006.10.20 08:30
|buy
|109
|0.20
|149.40
|148.60
|149.75
|285
|2006.10.20 08:30
|buy
|110
|0.20
|149.40
|148.60
|150.10
|286
|2006.10.20 08:30
|buy
|111
|0.20
|149.40
|148.60
|150.45
|287
|2006.10.20 16:04
|modify
|111
|0.20
|149.40
|149.40
|150.45
|288
|2006.10.20 16:04
|modify
|110
|0.20
|149.40
|149.40
|150.10
|289
|2006.10.20 20:07
|t/p
|109
|0.20
|149.75
|148.60
|149.75
|59.33
|7801.79
|290
|2006.10.25 20:15
|t/p
|110
|0.20
|150.10
|149.40
|150.10
|120.74
|7922.53
|291
|2006.10.25 20:15
|modify
|111
|0.20
|149.40
|149.93
|150.45
|292
|2006.10.25 20:15
|s/l
|111
|0.20
|149.93
|149.93
|150.45
|91.93
|8014.45
|293
|2006.10.25 20:15
|sell
|112
|0.20
|149.93
|150.73
|149.58
|294
|2006.10.25 20:15
|sell
|113
|0.20
|149.93
|150.73
|149.23
|295
|2006.10.25 20:15
|sell
|114
|0.20
|149.93
|150.73
|148.88
|296
|2006.10.26 10:22
|close
|114
|0.20
|150.48
|150.73
|148.88
|-99.36
|7915.10
|297
|2006.10.26 10:22
|close
|113
|0.20
|150.48
|150.73
|149.23
|-99.36
|7815.74
|298
|2006.10.27 02:19
|s/l
|112
|0.20
|150.73
|150.73
|149.58
|-143.77
|7671.97
|299
|2006.10.27 02:19
|sell
|115
|0.10
|150.68
|151.48
|150.33
|300
|2006.10.27 02:19
|sell
|116
|0.10
|150.68
|151.48
|149.98
|301
|2006.10.27 02:19
|sell
|117
|0.10
|150.68
|151.48
|149.63
|302
|2006.10.27 07:19
|t/p
|115
|0.10
|150.33
|151.48
|150.33
|29.66
|7701.63
|303
|2006.10.27 07:19
|modify
|117
|0.10
|150.68
|150.68
|149.63
|304
|2006.10.27 07:19
|modify
|116
|0.10
|150.68
|150.68
|149.98
|305
|2006.10.27 14:57
|t/p
|116
|0.10
|149.98
|150.68
|149.98
|59.31
|7760.94
|306
|2006.10.27 14:57
|modify
|117
|0.10
|150.68
|150.15
|149.63
|307
|2006.10.27 15:32
|t/p
|117
|0.10
|149.63
|150.15
|149.63
|88.96
|7849.90
|308
|2006.10.27 22:45
|sell
|118
|0.20
|149.77
|150.57
|149.42
|309
|2006.10.27 22:45
|sell
|119
|0.20
|149.77
|150.57
|149.07
|310
|2006.10.27 22:45
|sell
|120
|0.20
|149.77
|150.57
|148.72
|311
|2006.10.30 03:11
|t/p
|118
|0.20
|149.42
|150.57
|149.42
|57.25
|7907.15
|312
|2006.10.30 03:11
|modify
|120
|0.20
|149.77
|149.77
|148.72
|313
|2006.10.30 03:11
|modify
|119
|0.20
|149.77
|149.77
|149.07
|314
|2006.10.31 12:49
|s/l
|119
|0.20
|149.77
|149.77
|149.07
|-4.10
|7903.04
|315
|2006.10.31 12:49
|s/l
|120
|0.20
|149.77
|149.77
|148.72
|-4.10
|7898.94
|316
|2006.10.31 13:00
|sell
|121
|0.20
|149.75
|150.55
|149.40
|317
|2006.10.31 13:00
|sell
|122
|0.20
|149.75
|150.55
|149.05
|318
|2006.10.31 13:00
|sell
|123
|0.20
|149.75
|150.55
|148.70
|319
|2006.10.31 17:44
|t/p
|121
|0.20
|149.40
|150.55
|149.40
|59.30
|7958.24
|320
|2006.10.31 17:44
|modify
|123
|0.20
|149.75
|149.75
|148.70
|321
|2006.10.31 17:44
|modify
|122
|0.20
|149.75
|149.75
|149.05
|322
|2006.10.31 19:44
|t/p
|122
|0.20
|149.05
|149.75
|149.05
|118.61
|8076.85
|323
|2006.10.31 19:44
|modify
|123
|0.20
|149.75
|149.22
|148.70
|324
|2006.10.31 20:17
|s/l
|123
|0.20
|149.22
|149.22
|148.70
|89.80
|8166.65
|325
|2006.10.31 23:15
|sell
|124
|0.20
|149.25
|150.05
|148.90
|326
|2006.10.31 23:15
|sell
|125
|0.20
|149.25
|150.05
|148.55
|327
|2006.10.31 23:15
|sell
|126
|0.20
|149.25
|150.05
|148.20
|328
|2006.11.02 23:30
|close
|126
|0.20
|149.83
|150.05
|148.20
|-106.49
|8060.16
|329
|2006.11.02 23:30
|close
|125
|0.20
|149.81
|150.05
|148.55
|-103.10
|7957.06
|330
|2006.11.02 23:59
|close at stop
|124
|0.20
|149.79
|150.05
|148.90
|-99.71
|7857.35