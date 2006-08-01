Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolEURJPY (Euro vs Japanise Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.07; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=36; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=false; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=18; Mode2_TakeProfit=70; Mode2_StopLoss=30; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=true; Mode3_CloseTrade2_3=55; Mode3_TakeProfit=70; Mode3_StopLoss=80; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.007; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=16; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=11; OSMASlow=20; OSMASignal=14; UseSignal4=true;
Bars in test59052Ticks modelled456519Modelling quality90.00%
Initial deposit6000.00
Total net profit1862.79Gross profit4846.46Gross loss-2983.67
Profit factor1.62Expected payoff14.78
Absolute drawdown128.54Maximal drawdown1427.12 (15.99%)Relative drawdown15.99% (1427.12)
Total trades126Short positions (won %)57 (57.89%)Long positions (won %)69 (81.16%)
Profit trades (% of total)89 (70.63%)Loss trades (% of total)37 (29.37%)
Largestprofit trade177.92loss trade-143.77
Averageprofit trade54.45loss trade-80.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (1670.60)consecutive losses (loss in money)11 (-1149.36)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1670.60 (27)consecutive loss (count of losses)-1149.36 (11)
Averageconsecutive wins8consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 01:00buy10.10146.31145.51146.66
22006.08.01 01:00buy20.10146.31145.51147.01
32006.08.01 01:00buy30.10146.31145.51147.36
42006.08.01 15:02t/p10.10146.66145.51146.6629.666029.66
52006.08.01 15:02modify30.10146.31146.31147.36
62006.08.01 15:02modify20.10146.31146.31147.01
72006.08.03 03:33s/l20.10146.31146.31147.011.396031.05
82006.08.03 03:33s/l30.10146.31146.31147.361.396032.44
92006.08.03 08:30sell40.10146.42147.22146.07
102006.08.03 08:30sell50.10146.42147.22145.72
112006.08.03 08:30sell60.10146.42147.22145.37
122006.08.03 11:32close60.10146.97147.22145.37-46.605985.84
132006.08.03 13:15close50.10146.97147.22145.72-46.605939.24
142006.08.03 14:40s/l40.10147.22147.22146.07-67.785871.46
152006.08.04 02:15sell70.10147.45148.25147.10
162006.08.04 02:15sell80.10147.45148.25146.75
172006.08.04 02:15sell90.10147.45148.25146.40
182006.08.04 15:02t/p70.10147.10148.25147.1029.665901.12
192006.08.04 15:02modify90.10147.45147.45146.40
202006.08.04 15:02modify80.10147.45147.45146.75
212006.08.04 15:51s/l80.10147.45147.45146.750.005901.12
222006.08.04 15:51s/l90.10147.45147.45146.400.005901.12
232006.08.07 01:15buy100.10147.19146.39147.54
242006.08.07 01:15buy110.10147.19146.39147.89
252006.08.07 01:15buy120.10147.19146.39148.24
262006.08.07 07:58t/p100.10147.54146.39147.5429.665930.78
272006.08.07 07:58modify120.10147.19147.19148.24
282006.08.07 07:58modify110.10147.19147.19147.89
292006.08.07 14:24t/p110.10147.89147.19147.8959.325990.10
302006.08.07 14:24modify120.10147.19147.72148.24
312006.08.07 17:41s/l120.10147.72147.72148.2444.916035.01
322006.08.07 18:30buy130.10147.72146.92148.07
332006.08.07 18:30buy140.10147.72146.92148.42
342006.08.07 18:30buy150.10147.72146.92148.77
352006.08.09 09:29t/p130.10148.07146.92148.0730.366065.37
362006.08.09 09:29modify150.10147.72147.72148.77
372006.08.09 09:29modify140.10147.72147.72148.42
382006.08.09 16:53t/p140.10148.42147.72148.4260.036125.39
392006.08.09 16:53modify150.10147.72148.25148.77
402006.08.09 20:56s/l150.10148.25148.25148.7745.626171.01
412006.08.09 23:15buy160.10148.36147.56148.71
422006.08.09 23:15buy170.10148.36147.56149.06
432006.08.09 23:15buy180.10148.36147.56149.41
442006.08.10 09:49close180.10147.80147.56149.41-46.426124.59
452006.08.10 09:49close170.10147.79147.56149.06-47.266077.33
462006.08.10 13:06s/l160.10147.56147.56148.71-66.766010.58
472006.08.11 00:30buy190.10147.38146.58147.73
482006.08.11 00:30buy200.10147.38146.58148.08
492006.08.11 00:30buy210.10147.38146.58148.43
502006.08.11 08:21t/p190.10147.73146.58147.7329.666040.24
512006.08.11 08:21modify210.10147.38147.38148.43
522006.08.11 08:21modify200.10147.38147.38148.08
532006.08.11 10:09t/p200.10148.08147.38148.0859.326099.56
542006.08.11 10:09modify210.10147.38147.91148.43
552006.08.11 14:55s/l210.10147.91147.91148.4344.926144.48
562006.08.11 15:30buy220.10147.88147.08148.23
572006.08.11 15:30buy230.10147.88147.08148.58
582006.08.11 15:30buy240.10147.88147.08148.93
592006.08.11 17:20t/p220.10148.23147.08148.2329.666174.14
602006.08.11 17:20modify240.10147.88147.88148.93
612006.08.11 17:20modify230.10147.88147.88148.58
622006.08.15 08:04t/p230.10148.58147.88148.5860.036234.16
632006.08.15 08:04modify240.10147.88148.41148.93
642006.08.15 08:14s/l240.10148.41148.41148.9345.626279.78
652006.08.15 12:45buy250.10148.24147.44148.59
662006.08.15 12:45buy260.10148.24147.44148.94
672006.08.15 12:45buy270.10148.24147.44149.29
682006.08.16 13:31t/p250.10148.59147.44148.5930.016309.79
692006.08.16 13:31modify270.10148.24148.24149.29
702006.08.16 13:31modify260.10148.24148.24148.94
712006.08.18 11:44s/l260.10148.24148.24148.941.746311.52
722006.08.18 11:44s/l270.10148.24148.24149.291.746313.26
732006.08.18 12:00buy280.10148.21147.41148.56
742006.08.18 12:00buy290.10148.21147.41148.91
752006.08.18 12:00buy300.10148.21147.41149.26
762006.08.18 19:56t/p280.10148.56147.41148.5629.666342.92
772006.08.18 19:56modify300.10148.21148.21149.26
782006.08.18 19:56modify290.10148.21148.21148.91
792006.08.21 03:50t/p290.10148.91148.21148.9159.676402.59
802006.08.21 03:50modify300.10148.21148.74149.26
812006.08.21 14:04t/p300.10149.26148.74149.2689.336491.92
822006.08.21 14:15sell310.20149.40150.20149.05
832006.08.21 14:15sell320.20149.40150.20148.70
842006.08.21 14:15sell330.20149.40150.20148.35
852006.08.22 13:57t/p310.20149.05150.20149.0557.266549.18
862006.08.22 13:57modify330.20149.40149.40148.35
872006.08.22 13:57modify320.20149.40149.40148.70
882006.08.22 17:44s/l320.20149.40149.40148.70-2.056547.12
892006.08.22 17:44s/l330.20149.40149.40148.35-2.056545.07
902006.08.22 17:44sell340.20149.35150.15149.00
912006.08.22 17:44sell350.20149.35150.15148.65
922006.08.22 17:44sell360.20149.35150.15148.30
932006.08.23 02:19t/p340.20149.00150.15149.0057.266602.33
942006.08.23 02:19modify360.20149.35149.35148.30
952006.08.23 02:19modify350.20149.35149.35148.65
962006.08.23 16:00s/l350.20149.35149.35148.65-2.056600.28
972006.08.23 16:00s/l360.20149.35149.35148.30-2.056598.22
982006.08.23 18:15buy370.20148.95148.15149.30
992006.08.23 18:15buy380.20148.95148.15149.65
1002006.08.23 18:15buy390.20148.95148.15150.00
1012006.08.24 10:01t/p370.20149.30148.15149.3061.416659.63
1022006.08.24 10:01modify390.20148.95148.95150.00
1032006.08.24 10:01modify380.20148.95148.95149.65
1042006.08.24 16:39s/l380.20148.95148.95149.652.096661.72
1052006.08.24 16:39s/l390.20148.95148.95150.002.096663.80
1062006.08.25 22:45buy400.20149.60148.80149.95
1072006.08.25 22:45buy410.20149.60148.80150.30
1082006.08.25 22:45buy420.20149.60148.80150.65
1092006.08.29 08:43t/p400.20149.95148.80149.9560.716724.51
1102006.08.29 08:43modify420.20149.60149.60150.65
1112006.08.29 08:43modify410.20149.60149.60150.30
1122006.08.29 09:52s/l410.20149.60149.60150.301.396725.90
1132006.08.29 09:52s/l420.20149.60149.60150.651.396727.29
1142006.08.30 14:15buy430.20150.07149.27150.42
1152006.08.30 14:15buy440.20150.07149.27150.77
1162006.08.30 14:15buy450.20150.07149.27151.12
1172006.08.31 02:01t/p430.20150.42149.27150.4261.426788.71
1182006.08.31 02:01modify450.20150.07150.07151.12
1192006.08.31 02:01modify440.20150.07150.07150.77
1202006.08.31 17:00s/l440.20150.07150.07150.772.096790.80
1212006.08.31 17:00s/l450.20150.07150.07151.122.096792.88
1222006.09.01 04:30buy460.20150.02149.22150.37
1232006.09.01 04:30buy470.20150.02149.22150.72
1242006.09.01 04:30buy480.20150.02149.22151.07
1252006.09.01 10:37t/p460.20150.37149.22150.3759.326852.20
1262006.09.01 10:37modify480.20150.02150.02151.07
1272006.09.01 10:37modify470.20150.02150.02150.72
1282006.09.01 14:32s/l470.20150.02150.02150.720.006852.20
1292006.09.01 14:32s/l480.20150.02150.02151.070.006852.20
1302006.09.01 15:00buy490.20149.78148.98150.13
1312006.09.01 15:00buy500.20149.78148.98150.48
1322006.09.01 15:00buy510.20149.78148.98150.83
1332006.09.01 16:10t/p490.20150.13148.98150.1359.326911.52
1342006.09.01 16:10modify510.20149.78149.78150.83
1352006.09.01 16:10modify500.20149.78149.78150.48
1362006.09.01 18:04t/p500.20150.48149.78150.48118.647030.16
1372006.09.01 18:04modify510.20149.78150.31150.83
1382006.09.01 18:15s/l510.20150.31150.31150.8389.837119.99
1392006.09.01 21:30sell520.20150.32151.12149.97
1402006.09.01 21:30sell530.20150.32151.12149.62
1412006.09.01 21:30sell540.20150.32151.12149.27
1422006.09.04 06:06t/p520.20149.97151.12149.9757.267177.25
1432006.09.04 06:06modify540.20150.32150.32149.27
1442006.09.04 06:06modify530.20150.32150.32149.62
1452006.09.04 08:35t/p530.20149.62150.32149.62116.567293.81
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1572006.09.05 09:00buy580.20148.70147.90149.05
1582006.09.05 09:00buy590.20148.70147.90149.40
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1602006.09.06 03:05t/p580.20149.05147.90149.0560.027703.14
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1672006.09.07 02:15sell620.20149.50150.30148.80
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1902006.09.15 19:15sell710.20149.24150.04148.54
1912006.09.15 19:15sell720.20149.24150.04148.19
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1962006.09.15 21:27t/p700.20148.89150.04148.8959.318248.70
1972006.09.18 06:00sell730.20149.17149.97148.82
1982006.09.18 06:00sell740.20149.17149.97148.47
1992006.09.18 06:00sell750.20149.17149.97148.12
2002006.09.18 13:40close750.20149.72149.97148.12-93.208155.50
2012006.09.18 13:44close740.20149.72149.97148.47-93.208062.30
2022006.09.19 02:38s/l730.20149.97149.97148.82-137.617924.69
2032006.09.19 03:45sell760.20149.94150.74149.59
2042006.09.19 03:45sell770.20149.94150.74149.24
2052006.09.19 03:45sell780.20149.94150.74148.89
2062006.09.19 09:39t/p760.20149.59150.74149.5959.317984.00
2072006.09.19 09:39modify780.20149.94149.94148.89
2082006.09.19 09:39modify770.20149.94149.94149.24
2092006.09.19 09:58t/p770.20149.24149.94149.24118.618102.61
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2112006.09.19 11:46t/p780.20148.89149.41148.89177.928280.53
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2132006.09.20 07:45buy800.20148.54147.74149.24
2142006.09.20 07:45buy810.20148.54147.74149.59
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2192006.09.20 14:30s/l810.20148.54148.54149.590.008339.85
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2212006.09.20 15:30buy830.20148.61147.81149.31
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2272006.09.21 16:22s/l840.20148.61148.61149.662.098403.34
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2292006.09.21 19:30sell860.20148.90149.70148.20
2302006.09.21 19:30sell870.20148.90149.70147.85
2312006.09.25 16:31t/p850.20148.55149.70148.5555.208458.53
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2542006.10.02 16:45buy960.20150.04149.24151.09
2552006.10.04 00:31t/p940.20150.39149.24150.3960.718653.07
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2592006.10.04 03:46s/l960.20150.04150.04151.091.398655.85
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2642006.10.04 16:19close980.20149.47149.23150.73-94.918467.72
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2672006.10.05 20:45sell1010.20149.32150.12148.62
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2852006.10.20 08:30buy1100.20149.40148.60150.10
2862006.10.20 08:30buy1110.20149.40148.60150.45
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2922006.10.25 20:15s/l1110.20149.93149.93150.4591.937841.98
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2942006.10.25 20:15sell1130.20149.93150.73149.23
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2962006.10.26 10:22close1140.20150.48150.73148.88-99.367742.62
2972006.10.26 10:22close1130.20150.48150.73149.23-99.367643.26
2982006.10.27 02:19s/l1120.20150.73150.73149.58-143.777499.50
2992006.10.27 02:19sell1150.20150.68151.48150.33
3002006.10.27 02:19sell1160.20150.68151.48149.98
3012006.10.27 02:19sell1170.20150.68151.48149.63
3022006.10.27 07:19t/p1150.20150.33151.48150.3359.317558.81
3032006.10.27 07:19modify1170.20150.68150.68149.63
3042006.10.27 07:19modify1160.20150.68150.68149.98
3052006.10.27 14:57t/p1160.20149.98150.68149.98118.617677.42
3062006.10.27 14:57modify1170.20150.68150.15149.63
3072006.10.27 15:32t/p1170.20149.63150.15149.63177.927855.34
3082006.10.27 22:45sell1180.20149.77150.57149.42
3092006.10.27 22:45sell1190.20149.77150.57149.07
3102006.10.27 22:45sell1200.20149.77150.57148.72
3112006.10.30 03:11t/p1180.20149.42150.57149.4257.257912.58
3122006.10.30 03:11modify1200.20149.77149.77148.72
3132006.10.30 03:11modify1190.20149.77149.77149.07
3142006.10.31 12:49s/l1190.20149.77149.77149.07-4.107908.48
3152006.10.31 12:49s/l1200.20149.77149.77148.72-4.107904.38
3162006.10.31 13:00sell1210.20149.75150.55149.40
3172006.10.31 13:00sell1220.20149.75150.55149.05
3182006.10.31 13:00sell1230.20149.75150.55148.70
3192006.10.31 17:44t/p1210.20149.40150.55149.4059.307963.68
3202006.10.31 17:44modify1230.20149.75149.75148.70
3212006.10.31 17:44modify1220.20149.75149.75149.05
3222006.10.31 19:44t/p1220.20149.05149.75149.05118.618082.29
3232006.10.31 19:44modify1230.20149.75149.22148.70
3242006.10.31 20:17s/l1230.20149.22149.22148.7089.808172.09
3252006.10.31 23:15sell1240.20149.25150.05148.90
3262006.10.31 23:15sell1250.20149.25150.05148.55
3272006.10.31 23:15sell1260.20149.25150.05148.20
3282006.11.02 23:30close1260.20149.83150.05148.20-106.498065.60
3292006.11.02 23:30close1250.20149.81150.05148.55-103.107962.50
3302006.11.02 23:59close at stop1240.20149.79150.05148.90-99.717862.79