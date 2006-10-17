Interbank FX, LLC

Account: 1264243 Name: Danny Currency: USD 2006 November 9, 03:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
137785682006.10.17 01:27balanceDeposit5 000.00
137786102006.10.17 01:29sell0.10gbpusd1.86241.86321.86222006.10.17 02:201.86220.000.000.002.00
137786082006.10.17 01:29buy0.10gbpusd1.86281.86181.86272006.10.17 02:211.86180.000.000.00-10.00
138934162006.10.18 05:45buy0.20gbpjpy221.94221.10222.362006.10.18 12:31222.360.000.000.0070.72
138931692006.10.18 05:30buy0.20usdjpy118.61117.77119.032006.10.18 12:54119.030.000.000.0070.57
139091552006.10.18 11:30buy0.20usdchf1.26781.25941.27202006.10.18 13:091.27200.000.000.0066.04
138945312006.10.18 06:15buy0.20eurjpy148.70147.86149.122006.10.18 22:55149.120.000.005.4670.61
139079322006.10.18 11:00sell0.20chfjpy93.6494.4893.222006.10.19 07:5593.630.000.00-1.591.69
139500382006.10.19 00:30sell0.20gbpjpy222.22223.06221.802006.10.19 08:30221.800.000.000.0070.82
139390922006.10.18 19:00buy0.20gbpchf2.37302.36462.37722006.10.19 08:472.36460.000.009.51-132.67
139319032006.10.18 17:15buy0.20usdchf1.27141.26301.27562006.10.19 13:221.26300.000.005.94-133.02
139517652006.10.19 01:00buy0.20eurusd1.25361.24521.25782006.10.19 13:261.25780.000.000.0084.00
139391292006.10.18 19:00buy0.20usdjpy118.93118.09119.352006.10.19 17:37118.090.000.007.80-142.26
140021292006.10.19 16:00sell0.20gbpchf2.36672.37512.36252006.10.19 17:462.36250.000.000.0066.82
139872272006.10.19 13:30buy0.20usdchf1.26351.25511.26772006.10.19 18:101.25510.000.000.00-133.85
139940522006.10.19 14:15sell0.20gbpjpy221.70222.54221.282006.10.20 08:33222.540.000.00-5.08-141.95
140414092006.10.20 08:45sell0.20gbpjpy222.38223.22221.962006.10.20 14:16223.220.000.000.00-141.56
140330762006.10.20 05:15buy0.20usdjpy118.30117.46118.722006.10.20 14:39118.720.000.000.0070.75
140789782006.10.23 00:00buy0.20usdjpy118.63117.79119.052006.10.23 08:40119.050.000.000.0070.56
139864392006.10.19 13:26sell0.20eurusd1.25771.26611.25352006.10.24 05:581.25350.000.004.3284.00
140775632006.10.22 23:15buy0.10gbpjpy223.32222.48223.742006.10.24 12:11223.740.000.002.1635.13
139469532006.10.18 23:15sell0.20eurjpy149.19150.03148.772006.10.24 14:11150.030.000.00-6.30-140.42
141419842006.10.23 22:31sell0.20usdjpy119.29119.27118.872006.10.24 18:49119.270.000.000.003.35
141673362006.10.24 11:00buy0.20eurusd1.25391.25641.25812006.10.24 19:001.25640.000.000.0050.00
141704392006.10.24 12:11sell0.20gbpjpy223.74223.69223.322006.10.24 20:14223.690.000.000.008.38
139751722006.10.19 09:30sell0.20chfjpy93.7694.2993.342006.10.24 21:0994.290.000.00-2.12-88.76
141914412006.10.24 21:30sell0.20usdjpy119.38120.22118.962006.10.25 18:20118.960.000.000.0070.61
143359232006.10.26 20:15buy0.20eurjpy150.23149.39150.652006.10.27 00:18150.650.000.001.8270.77
144527982006.10.30 06:45sell0.20gbpjpy222.79223.63222.372006.10.31 00:55223.630.000.00-5.08-142.76
144801222006.10.30 13:15buy0.20eurusd1.27201.26361.27622006.10.31 15:121.27620.000.00-1.7384.00
144563782006.10.30 07:30sell0.20usdjpy117.50118.34117.082006.10.31 15:30117.080.000.00-2.9271.75
147127202006.11.01 23:46sell0.20usdjpy117.21118.05116.792006.11.02 03:47117.280.000.000.00-11.94
146978682006.11.01 17:19sell0.20gbpjpy223.45224.29223.032006.11.02 09:40223.030.000.00-15.2471.82
141910912006.10.24 21:09sell0.20chfjpy94.2395.0793.812006.11.02 09:5293.810.000.00-5.3071.89
147450502006.11.02 10:00buy0.20gbpjpy222.94222.10223.362006.11.02 13:34223.360.000.000.0071.80
147474442006.11.02 10:15buy0.20chfjpy93.7592.9194.172006.11.02 17:5694.060.000.000.0052.90
144357602006.10.30 01:15buy0.20eurjpy149.40148.56149.822006.11.02 17:56149.620.000.009.1037.54
147933172006.11.02 21:30buy0.20gbpjpy223.51222.67223.932006.11.03 13:31223.930.000.000.0071.43
148255252006.11.03 06:30buy0.20eurjpy149.66148.82150.082006.11.03 17:19150.080.000.000.0071.10
149227762006.11.06 02:00buy0.20eurjpy150.05149.21150.472006.11.06 14:19150.470.000.000.0070.93
149828192006.11.07 01:00sell0.10usdchf1.25491.26331.25072006.11.07 04:411.25070.000.000.0033.58
150249672006.11.07 07:30sell0.20usdchf1.25151.25991.24732006.11.07 14:001.24730.000.000.0067.35
  0.00 0.00 0.75 523.72
Closed P/L: 524.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
147886752006.11.02 18:47sell0.30chfjpy94.0994.9393.67 94.280.000.00-5.59-48.33
149710122006.11.06 20:15sell0.20eurjpy150.47151.31150.05 150.440.000.00-10.505.08
150398482006.11.07 09:30sell0.20eurusd1.27611.28451.2719 1.27610.000.005.760.00
149169352006.11.06 00:06buy0.30gbpjpy224.33223.49224.75 224.460.000.0032.3333.08
151037522006.11.07 22:45buy0.20usdchf1.24871.24031.2529 1.25080.000.005.9433.58
  0.00 0.00 27.94 23.41
 Floating P/L: 51.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 524.47 Floating P/L: 51.35 Margin: 1 200.00
Balance: 5 524.47 Equity: 5 575.82 Free Margin: 4 375.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 738.99 Gross Loss: 1 214.52 Total Net Profit: 524.47
Profit Factor: 1.43 Expected Payoff: 12.79  
Absolute Drawdown: 310.00 Maximal Drawdown (%): 656.32 (12.28%)  
 
Total Trades: 41 Short Positions (won %): 19 (68.42%) Long Positions (won %): 22 (77.27%)
Profit Trades (% of total): 30 (73.17%) Loss trades (% of total): 11 (26.83%)
Largest profit trade: 88.32 loss trade: -147.84
Average profit trade: 57.97 loss trade: -110.41
Maximum consecutive wins ($): 10 (608.90) consecutive losses ($): 3 (-422.44)
Maximal consecutive profit (count): 608.90 (10) consecutive loss (count): -422.44 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1