|Account: 1264243
|Name: Danny
|Currency: USD
|2006 November 9, 03:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13778568
|2006.10.17 01:27
|balance
|Deposit
|5 000.00
|13778610
|2006.10.17 01:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8624
|1.8632
|1.8622
|2006.10.17 02:20
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13778608
|2006.10.17 01:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8628
|1.8618
|1.8627
|2006.10.17 02:21
|1.8618
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|13893416
|2006.10.18 05:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.94
|221.10
|222.36
|2006.10.18 12:31
|222.36
|0.00
|0.00
|0.00
|70.72
|13893169
|2006.10.18 05:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.61
|117.77
|119.03
|2006.10.18 12:54
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|70.57
|13909155
|2006.10.18 11:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2678
|1.2594
|1.2720
|2006.10.18 13:09
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|66.04
|13894531
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.70
|147.86
|149.12
|2006.10.18 22:55
|149.12
|0.00
|0.00
|5.46
|70.61
|13907932
|2006.10.18 11:00
|sell
|0.20
|chfjpy
|93.64
|94.48
|93.22
|2006.10.19 07:55
|93.63
|0.00
|0.00
|-1.59
|1.69
|13950038
|2006.10.19 00:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.22
|223.06
|221.80
|2006.10.19 08:30
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|70.82
|13939092
|2006.10.18 19:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3730
|2.3646
|2.3772
|2006.10.19 08:47
|2.3646
|0.00
|0.00
|9.51
|-132.67
|13931903
|2006.10.18 17:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2714
|1.2630
|1.2756
|2006.10.19 13:22
|1.2630
|0.00
|0.00
|5.94
|-133.02
|13951765
|2006.10.19 01:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2536
|1.2452
|1.2578
|2006.10.19 13:26
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|13939129
|2006.10.18 19:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.93
|118.09
|119.35
|2006.10.19 17:37
|118.09
|0.00
|0.00
|7.80
|-142.26
|14002129
|2006.10.19 16:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3667
|2.3751
|2.3625
|2006.10.19 17:46
|2.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|66.82
|13987227
|2006.10.19 13:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2635
|1.2551
|1.2677
|2006.10.19 18:10
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.85
|13994052
|2006.10.19 14:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.70
|222.54
|221.28
|2006.10.20 08:33
|222.54
|0.00
|0.00
|-5.08
|-141.95
|14041409
|2006.10.20 08:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.38
|223.22
|221.96
|2006.10.20 14:16
|223.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.56
|14033076
|2006.10.20 05:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.30
|117.46
|118.72
|2006.10.20 14:39
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|70.75
|14078978
|2006.10.23 00:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.63
|117.79
|119.05
|2006.10.23 08:40
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|70.56
|13986439
|2006.10.19 13:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2577
|1.2661
|1.2535
|2006.10.24 05:58
|1.2535
|0.00
|0.00
|4.32
|84.00
|14077563
|2006.10.22 23:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.32
|222.48
|223.74
|2006.10.24 12:11
|223.74
|0.00
|0.00
|2.16
|35.13
|13946953
|2006.10.18 23:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.19
|150.03
|148.77
|2006.10.24 14:11
|150.03
|0.00
|0.00
|-6.30
|-140.42
|14141984
|2006.10.23 22:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.29
|119.27
|118.87
|2006.10.24 18:49
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|14167336
|2006.10.24 11:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2539
|1.2564
|1.2581
|2006.10.24 19:00
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|14170439
|2006.10.24 12:11
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.74
|223.69
|223.32
|2006.10.24 20:14
|223.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|13975172
|2006.10.19 09:30
|sell
|0.20
|chfjpy
|93.76
|94.29
|93.34
|2006.10.24 21:09
|94.29
|0.00
|0.00
|-2.12
|-88.76
|14191441
|2006.10.24 21:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.38
|120.22
|118.96
|2006.10.25 18:20
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|70.61
|14335923
|2006.10.26 20:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.23
|149.39
|150.65
|2006.10.27 00:18
|150.65
|0.00
|0.00
|1.82
|70.77
|14452798
|2006.10.30 06:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.79
|223.63
|222.37
|2006.10.31 00:55
|223.63
|0.00
|0.00
|-5.08
|-142.76
|14480122
|2006.10.30 13:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2720
|1.2636
|1.2762
|2006.10.31 15:12
|1.2762
|0.00
|0.00
|-1.73
|84.00
|14456378
|2006.10.30 07:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.50
|118.34
|117.08
|2006.10.31 15:30
|117.08
|0.00
|0.00
|-2.92
|71.75
|14712720
|2006.11.01 23:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.21
|118.05
|116.79
|2006.11.02 03:47
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.94
|14697868
|2006.11.01 17:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.45
|224.29
|223.03
|2006.11.02 09:40
|223.03
|0.00
|0.00
|-15.24
|71.82
|14191091
|2006.10.24 21:09
|sell
|0.20
|chfjpy
|94.23
|95.07
|93.81
|2006.11.02 09:52
|93.81
|0.00
|0.00
|-5.30
|71.89
|14745050
|2006.11.02 10:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.94
|222.10
|223.36
|2006.11.02 13:34
|223.36
|0.00
|0.00
|0.00
|71.80
|14747444
|2006.11.02 10:15
|buy
|0.20
|chfjpy
|93.75
|92.91
|94.17
|2006.11.02 17:56
|94.06
|0.00
|0.00
|0.00
|52.90
|14435760
|2006.10.30 01:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.40
|148.56
|149.82
|2006.11.02 17:56
|149.62
|0.00
|0.00
|9.10
|37.54
|14793317
|2006.11.02 21:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.51
|222.67
|223.93
|2006.11.03 13:31
|223.93
|0.00
|0.00
|0.00
|71.43
|14825525
|2006.11.03 06:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.66
|148.82
|150.08
|2006.11.03 17:19
|150.08
|0.00
|0.00
|0.00
|71.10
|14922776
|2006.11.06 02:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.05
|149.21
|150.47
|2006.11.06 14:19
|150.47
|0.00
|0.00
|0.00
|70.93
|14982819
|2006.11.07 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2549
|1.2633
|1.2507
|2006.11.07 04:41
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|15024967
|2006.11.07 07:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2515
|1.2599
|1.2473
|2006.11.07 14:00
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|67.35
|0.00
|0.00
|0.75
|523.72
|Closed P/L:
|524.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14788675
|2006.11.02 18:47
|sell
|0.30
|chfjpy
|94.09
|94.93
|93.67
|94.28
|0.00
|0.00
|-5.59
|-48.33
|14971012
|2006.11.06 20:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.47
|151.31
|150.05
|150.44
|0.00
|0.00
|-10.50
|5.08
|15039848
|2006.11.07 09:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2761
|1.2845
|1.2719
|1.2761
|0.00
|0.00
|5.76
|0.00
|14916935
|2006.11.06 00:06
|buy
|0.30
|gbpjpy
|224.33
|223.49
|224.75
|224.46
|0.00
|0.00
|32.33
|33.08
|15103752
|2006.11.07 22:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2487
|1.2403
|1.2529
|1.2508
|0.00
|0.00
|5.94
|33.58
|0.00
|0.00
|27.94
|23.41
|Floating P/L:
|51.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|524.47
|Floating P/L:
|51.35
|Margin:
|1 200.00
|Balance:
|5 524.47
|Equity:
|5 575.82
|Free Margin:
|4 375.82
|Details:
|Gross Profit:
|1 738.99
|Gross Loss:
|1 214.52
|Total Net Profit:
|524.47
|Profit Factor:
|1.43
|Expected Payoff:
|12.79
|Absolute Drawdown:
|310.00
|Maximal Drawdown (%):
|656.32 (12.28%)
|Total Trades:
|41
|Short Positions (won %):
|19 (68.42%)
|Long Positions (won %):
|22 (77.27%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (73.17%)
|Loss trades (% of total):
|11 (26.83%)
|Largest
|profit trade:
|88.32
|loss trade:
|-147.84
|Average
|profit trade:
|57.97
|loss trade:
|-110.41
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (608.90)
|consecutive losses ($):
|3 (-422.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|608.90 (10)
|consecutive loss (count):
|-422.44 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1