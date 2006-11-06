Interbank FX, LLC

Account: 1295747 Name: IBFX_Cost Avg - RSI w-Trend v4 Currency: USD 2006 November 8, 01:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
149205112006.11.06 01:11balanceDeposit5 000.00
149294762006.11.06 06:15buy0.01eurjpym150.050.00150.152006.11.06 07:24150.150.000.000.000.09
149332182006.11.06 07:45sell0.01eurjpym150.020.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.01-0.18
149340332006.11.06 08:00sell0.02eurjpym150.170.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.02-0.10
149354102006.11.06 08:15sell0.04eurjpym150.090.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.04-0.48
149354402006.11.06 08:16sell0.08eurjpym150.080.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.08-1.02
149355162006.11.06 08:18sell0.16eurjpym150.100.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.17-1.76
149390602006.11.06 09:15sell0.32eurjpym150.170.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.34-1.63
149440232006.11.06 10:00sell0.64eurjpym150.290.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.673.26
149536052006.11.06 13:15sell1.28eurjpym150.420.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-1.3420.64
149640702006.11.06 16:15sell2.56eurjpym150.440.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-2.6945.64
149298392006.11.06 06:30buy0.01eurusdm1.27070.00001.27172006.11.06 07:241.27170.000.000.000.10
149332142006.11.06 07:45sell0.01eurusdm1.27081.29371.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.01-0.60
149354162006.11.06 08:15sell0.02eurusdm1.27020.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.01-1.32
149354442006.11.06 08:16sell0.04eurusdm1.27010.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.03-2.68
149355202006.11.06 08:18sell0.08eurusdm1.27010.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.06-5.36
149391622006.11.06 09:18sell0.16eurusdm1.27050.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.12-10.08
149658542006.11.06 17:15sell0.32eurusdm1.27190.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.23-15.68
149752092006.11.06 22:15sell0.64eurusdm1.27310.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-23.68
149886552006.11.07 02:15sell1.28eurusdm1.27420.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-33.28
149980172006.11.07 04:30sell2.56eurusdm1.27570.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-28.16
150056942006.11.07 05:00sell5.12eurusdm1.27690.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.005.12
150546652006.11.07 14:00sell10.24eurusdm1.27830.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00153.60
150605342006.11.07 14:30sell20.48eurusdm1.27940.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00532.48
150855192006.11.07 19:30sell40.96eurusdm1.27850.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00696.32
149294672006.11.06 06:15buy0.01gbpjpym224.49221.74224.562006.11.06 13:00224.560.000.000.000.06
149332072006.11.06 07:45buy0.02gbpjpym224.37222.08224.562006.11.06 13:00224.560.000.000.000.32
149556122006.11.06 13:45sell0.01gbpjpym224.530.00224.462006.11.06 16:08224.460.000.000.000.06
149575972006.11.06 14:15sell0.02gbpjpym224.650.00224.462006.11.06 16:08224.460.000.000.000.32
149701592006.11.06 19:45buy0.01gbpjpym224.420.00224.572006.11.06 22:50224.570.000.000.020.13
150096232006.11.07 05:30buy0.01gbpjpym224.400.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.000.06
150312312006.11.07 08:15buy0.02gbpjpym224.290.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.000.32
150452232006.11.07 11:15sell0.01gbpjpym224.430.00224.362006.11.07 13:58224.360.000.000.000.06
150466682006.11.07 12:15sell0.02gbpjpym224.550.00224.362006.11.07 13:58224.360.000.000.000.33
150702512006.11.07 15:15buy0.01gbpjpym224.360.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.02-0.01
150753952006.11.07 16:00buy0.02gbpjpym224.250.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.040.17
150818022006.11.07 18:15buy0.04gbpjpym224.130.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.090.75
149298792006.11.06 06:30buy0.01gbpusdm1.90061.85571.90082006.11.07 01:261.90080.000.000.000.02
149353452006.11.06 08:15buy0.02gbpusdm1.89861.87171.90082006.11.07 01:261.90080.000.00-0.010.44
149911132006.11.07 03:49sell0.01gbpusdm1.90080.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-0.77
149980462006.11.07 04:30sell0.02gbpusdm1.90220.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-1.26
150025942006.11.07 04:45sell0.04gbpusdm1.90460.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-1.56
150410302006.11.07 09:45sell0.08gbpusdm1.90590.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-2.08
150545902006.11.07 14:00sell0.16gbpusdm1.90690.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-2.56
150580072006.11.07 14:15sell0.32gbpusdm1.90820.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-0.96
150655012006.11.07 14:45sell0.64gbpusdm1.91010.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.0010.24
150702282006.11.07 15:15sell1.28gbpusdm1.91140.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.0037.12
149302312006.11.06 06:46sell0.01usdchfm1.25491.25451.25392006.11.06 07:241.25390.000.000.000.08
149377302006.11.06 08:45sell0.01usdchfm1.25590.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.010.06
149390442006.11.06 09:14sell0.02usdchfm1.25580.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.020.11
149416952006.11.06 09:45sell0.04usdchfm1.25710.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.050.64
149790352006.11.06 23:30buy0.01usdchfm1.25540.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-0.62
149859922006.11.07 01:30buy0.02usdchfm1.25420.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-1.04
149979842006.11.07 04:30buy0.04usdchfm1.25220.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-1.44
150025402006.11.07 04:45buy0.08usdchfm1.25110.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-2.18
150495512006.11.07 13:30buy0.16usdchfm1.25000.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-2.95
150525352006.11.07 13:45buy0.32usdchfm1.24890.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-3.08
150547252006.11.07 14:00buy0.64usdchfm1.24760.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.000.51
150605522006.11.07 14:30buy1.28usdchfm1.24630.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.0014.36
150702632006.11.07 15:15buy2.56usdchfm1.24490.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.0057.45
151007712006.11.07 22:00sell0.01usdchfm1.24910.00001.24762006.11.07 22:361.24760.000.000.000.12
149273612006.11.06 04:45sell0.01usdjpym118.08118.11117.982006.11.06 06:06118.110.000.000.00-0.03
149464462006.11.06 10:30sell0.01usdjpym118.320.00118.242006.11.06 19:28118.240.000.000.000.07
149535922006.11.06 13:15sell0.02usdjpym118.430.00118.242006.11.06 19:28118.240.000.000.000.32
149701632006.11.06 19:45buy0.01usdjpym118.310.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.01-0.55
149808022006.11.07 00:00buy0.02usdjpym118.200.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-0.92
149859862006.11.07 01:30buy0.04usdjpym118.090.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-1.46
149939302006.11.07 04:15buy0.08usdjpym117.970.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-2.11
150024522006.11.07 04:45buy0.16usdjpym117.770.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-1.50
150546222006.11.07 14:00buy0.32usdjpym117.650.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.000.27
150605052006.11.07 14:30buy0.64usdjpym117.520.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.007.62
150702202006.11.07 15:15buy1.28usdjpym117.370.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.0031.55
  0.00 0.00 -4.81 1 467.72
Closed P/L: 1 462.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150293572006.11.07 08:00buy0.01eurjpym150.330.00150.48 150.290.000.000.01-0.03
151008092006.11.07 22:00buy0.01eurusdm1.27780.00001.2793 1.27770.000.000.00-0.01
149332092006.11.06 07:45buy0.01gbpchfm2.38492.35972.3864 2.37990.000.000.04-0.40
151087272006.11.08 00:16buy0.01gbpjpym224.270.00224.42 224.170.000.000.00-0.09
150970722006.11.07 20:45buy0.01gbpusdm1.90630.00001.9071 1.90590.000.000.00-0.04
151070662006.11.07 23:45buy0.02gbpusdm1.90530.00001.9071 1.90590.000.000.000.12
151007812006.11.07 22:00sell0.01usdjpym117.660.00117.47 117.630.000.000.000.03
151112992006.11.08 01:19sell0.02usdjpym117.600.00117.47 117.630.000.000.00-0.05
  0.00 0.00 0.05 -0.47
 Floating P/L: -0.42
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 462.91 Floating P/L: -0.42 Margin: 5.00
Balance: 6 462.91 Equity: 6 462.49 Free Margin: 6 457.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 616.18 Gross Loss: 153.27 Total Net Profit: 1 462.91
Profit Factor: 10.54 Expected Payoff: 20.60  
Absolute Drawdown: 0.03 Maximal Drawdown: 120.38 (2.32%) Relative Drawdown: 2.32% (120.38)
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 42 (47.62%) Long Positions (won %): 29 (62.07%)
Profit Trades (% of total): 38 (53.52%) Loss trades (% of total): 33 (46.48%)
Largest profit trade: 696.32 loss trade: -33.28
Average profit trade: 42.53 loss trade: -4.64
Maximum consecutive wins ($): 15 (2.75) consecutive losses ($): 9 (-120.38)
Maximal consecutive profit (count): 1 383.58 (7) consecutive loss (count): -120.38 (9)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3