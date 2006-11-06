|Account: 1295747
|Name: IBFX_Cost Avg - RSI w-Trend v4
|Currency: USD
|2006 November 8, 01:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14920511
|2006.11.06 01:11
|balance
|Deposit
|5 000.00
|14929476
|2006.11.06 06:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.05
|0.00
|150.15
|2006.11.06 07:24
|150.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|14933218
|2006.11.06 07:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|150.02
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|14934033
|2006.11.06 08:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|150.17
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|14935410
|2006.11.06 08:15
|sell
|0.04
|eurjpym
|150.09
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.48
|14935440
|2006.11.06 08:16
|sell
|0.08
|eurjpym
|150.08
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.02
|14935516
|2006.11.06 08:18
|sell
|0.16
|eurjpym
|150.10
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.76
|14939060
|2006.11.06 09:15
|sell
|0.32
|eurjpym
|150.17
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.34
|-1.63
|14944023
|2006.11.06 10:00
|sell
|0.64
|eurjpym
|150.29
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.67
|3.26
|14953605
|2006.11.06 13:15
|sell
|1.28
|eurjpym
|150.42
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-1.34
|20.64
|14964070
|2006.11.06 16:15
|sell
|2.56
|eurjpym
|150.44
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-2.69
|45.64
|14929839
|2006.11.06 06:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2707
|0.0000
|1.2717
|2006.11.06 07:24
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14933214
|2006.11.06 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2708
|1.2937
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.60
|14935416
|2006.11.06 08:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2702
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.32
|14935444
|2006.11.06 08:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2701
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.68
|14935520
|2006.11.06 08:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2701
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.36
|14939162
|2006.11.06 09:18
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2705
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.12
|-10.08
|14965854
|2006.11.06 17:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2719
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.23
|-15.68
|14975209
|2006.11.06 22:15
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2731
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.68
|14988655
|2006.11.07 02:15
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.2742
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.28
|14998017
|2006.11.07 04:30
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.2757
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.16
|15005694
|2006.11.07 05:00
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.2769
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|15054665
|2006.11.07 14:00
|sell
|10.24
|eurusdm
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|153.60
|15060534
|2006.11.07 14:30
|sell
|20.48
|eurusdm
|1.2794
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|532.48
|15085519
|2006.11.07 19:30
|sell
|40.96
|eurusdm
|1.2785
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|696.32
|14929467
|2006.11.06 06:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.49
|221.74
|224.56
|2006.11.06 13:00
|224.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|14933207
|2006.11.06 07:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.37
|222.08
|224.56
|2006.11.06 13:00
|224.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14955612
|2006.11.06 13:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.53
|0.00
|224.46
|2006.11.06 16:08
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|14957597
|2006.11.06 14:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.65
|0.00
|224.46
|2006.11.06 16:08
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14970159
|2006.11.06 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.42
|0.00
|224.57
|2006.11.06 22:50
|224.57
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|15009623
|2006.11.07 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.40
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15031231
|2006.11.07 08:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.29
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15045223
|2006.11.07 11:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.43
|0.00
|224.36
|2006.11.07 13:58
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15046668
|2006.11.07 12:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.55
|0.00
|224.36
|2006.11.07 13:58
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|15070251
|2006.11.07 15:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.36
|0.00
|224.35
|2006.11.07 22:40
|224.35
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.01
|15075395
|2006.11.07 16:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.25
|0.00
|224.35
|2006.11.07 22:40
|224.35
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|15081802
|2006.11.07 18:15
|buy
|0.04
|gbpjpym
|224.13
|0.00
|224.35
|2006.11.07 22:40
|224.35
|0.00
|0.00
|0.09
|0.75
|14929879
|2006.11.06 06:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9006
|1.8557
|1.9008
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|14935345
|2006.11.06 08:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.8986
|1.8717
|1.9008
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.44
|14991113
|2006.11.07 03:49
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9008
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|14998046
|2006.11.07 04:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9022
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|15002594
|2006.11.07 04:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9046
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|15041030
|2006.11.07 09:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9059
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|15054590
|2006.11.07 14:00
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9069
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|15058007
|2006.11.07 14:15
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9082
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|15065501
|2006.11.07 14:45
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9101
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|15070228
|2006.11.07 15:15
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9114
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|37.12
|14930231
|2006.11.06 06:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2549
|1.2545
|1.2539
|2006.11.06 07:24
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|14937730
|2006.11.06 08:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2559
|0.0000
|1.2551
|2006.11.06 22:14
|1.2551
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.06
|14939044
|2006.11.06 09:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2558
|0.0000
|1.2551
|2006.11.06 22:14
|1.2551
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|14941695
|2006.11.06 09:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|2006.11.06 22:14
|1.2551
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.64
|14979035
|2006.11.06 23:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2554
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|14985992
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2542
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|14997984
|2006.11.07 04:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|15002540
|2006.11.07 04:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2511
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|15049551
|2006.11.07 13:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|15052535
|2006.11.07 13:45
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|15054725
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15060552
|2006.11.07 14:30
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|14.36
|15070263
|2006.11.07 15:15
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|57.45
|15100771
|2006.11.07 22:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2476
|2006.11.07 22:36
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|14927361
|2006.11.06 04:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.08
|118.11
|117.98
|2006.11.06 06:06
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|14946446
|2006.11.06 10:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.24
|2006.11.06 19:28
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|14953592
|2006.11.06 13:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|0.00
|118.24
|2006.11.06 19:28
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14970163
|2006.11.06 19:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.31
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.55
|14980802
|2006.11.07 00:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.20
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|14985986
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.09
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|14993930
|2006.11.07 04:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|15002452
|2006.11.07 04:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.77
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|15054622
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.32
|usdjpym
|117.65
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|15060505
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.64
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|15070220
|2006.11.07 15:15
|buy
|1.28
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|31.55
|
|0.00
|0.00
|-4.81
|1 467.72
|Closed P/L:
|1 462.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15029357
|2006.11.07 08:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.33
|0.00
|150.48
|
|150.29
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|15100809
|2006.11.07 22:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2793
|
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|14933209
|2006.11.06 07:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3849
|2.3597
|2.3864
|
|2.3799
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.40
|15108727
|2006.11.08 00:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.27
|0.00
|224.42
|
|224.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15097072
|2006.11.07 20:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9071
|
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15107066
|2006.11.07 23:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9053
|0.0000
|1.9071
|
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15100781
|2006.11.07 22:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.66
|0.00
|117.47
|
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15111299
|2006.11.08 01:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.47
|
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.47
|
|Floating P/L:
|-0.42
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 462.91
|Floating P/L:
|-0.42
|Margin:
|5.00
|Balance:
|6 462.91
|Equity:
|6 462.49
|Free Margin:
|6 457.49
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 616.18
|Gross Loss:
|153.27
|Total Net Profit:
|1 462.91
|Profit Factor:
|10.54
|Expected Payoff:
|20.60
|
|Absolute Drawdown:
|0.03
|Maximal Drawdown:
|120.38 (2.32%)
|Relative Drawdown:
|2.32% (120.38)
|
|Total Trades:
|71
|Short Positions (won %):
|42 (47.62%)
|Long Positions (won %):
|29 (62.07%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (53.52%)
|Loss trades (% of total):
|33 (46.48%)
|Largest
|profit trade:
|696.32
|loss trade:
|-33.28
|Average
|profit trade:
|42.53
|loss trade:
|-4.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (2.75)
|consecutive losses ($):
|9 (-120.38)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 383.58 (7)
|consecutive loss (count):
|-120.38 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3