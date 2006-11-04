Interbank FX, LLC


Account: xxxxx

Name: David xxxxxxxx Lai

Currency: USD

2006 November 3, 22:59

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

3634749

2006.10.18 11:53

balance

Deposit MC#147xxx278

500.00

3634843

2006.10.18 11:58

buy

0.10

gbpusd

1.8715

1.8665

1.8730

2006.10.18 15:14

1.8718

0.00

0.00

0.00

3.00

3634888

2006.10.18 12:00

buy

0.20

gbpusd

1.8711

1.8661

1.8726

2006.10.18 15:14

1.8716

0.00

0.00

0.00

10.00

3718312

2006.10.23 00:00

buy

0.10

gbpusd

1.8836

1.8786

1.8851

2006.10.23 10:07

1.8786

0.00

0.00

0.00

-50.00

3719252

2006.10.23 01:00

buy

0.20

gbpusd

1.8832

1.8782

1.8847

2006.10.23 10:07

1.8785

0.00

0.00

0.00

-94.00

3727076

2006.10.23 10:07

sell

0.10

gbpusd

1.8786

1.8836

1.8771

2006.10.23 10:44

1.8776

0.00

0.00

0.00

10.00

3727107

2006.10.23 10:07

sell

0.20

gbpusd

1.8790

1.8840

1.8775

2006.10.23 10:44

1.8775

0.00

0.00

0.00

30.00

3727981

2006.10.23 10:44

sell

0.10

gbpusd

1.8774

1.8824

1.8759

2006.10.23 11:40

1.8763

0.00

0.00

0.00

11.00

3728145

2006.10.23 10:49

sell

0.20

gbpusd

1.8778

1.8828

1.8763

2006.10.23 11:40

1.8763

0.00

0.00

0.00

30.00

3729035

2006.10.23 11:41

sell

0.10

gbpusd

1.8760

1.8810

1.8745

2006.10.23 12:11

1.8748

0.00

0.00

0.00

12.00

3729046

2006.10.23 11:41

sell

0.20

gbpusd

1.8763

1.8813

1.8748

2006.10.23 12:11

1.8748

0.00

0.00

0.00

30.00

3730164

2006.10.23 12:11

sell

0.10

gbpusd

1.8744

1.8794

1.8729

2006.10.23 12:18

1.8729

0.00

0.00

0.00

15.00

3730827

2006.10.23 12:18

sell

0.10

gbpusd

1.8726

1.8776

1.8711

2006.10.23 13:23

1.8716

0.00

0.00

0.00

10.00

3730880

2006.10.23 12:18

sell

0.20

gbpusd

1.8730

1.8780

1.8715

2006.10.23 13:23

1.8715

0.00

0.00

0.00

30.00

3733189

2006.10.23 13:23

sell

0.10

gbpusd

1.8711

1.8761

1.8696

2006.10.23 16:24

1.8700

0.00

0.00

0.00

11.00

3733273

2006.10.23 13:24

sell

0.20

gbpusd

1.8715

1.8765

1.8700

2006.10.23 16:24

1.8700

0.00

0.00

0.00

30.00

3737363

2006.10.23 16:24

sell

0.10

gbpusd

1.8697

1.8747

1.8682

2006.10.24 10:28

1.8685

0.00

0.00

0.11

12.00

3738828

2006.10.23 17:02

sell

0.20

gbpusd

1.8700

1.8750

1.8685

2006.10.24 10:28

1.8685

0.00

0.00

0.22

30.00

3786792

2006.10.24 10:28

sell

0.10

gbpusd

1.8679

1.8729

1.8664

2006.10.24 18:10

1.8729

0.00

0.00

0.00

-50.00

3786961

2006.10.24 10:29

sell

0.20

gbpusd

1.8682

1.8732

1.8667

2006.10.24 18:10

1.8728

0.00

0.00

0.00

-92.00

3826685

2006.10.24 18:40

buy

0.10

gbpusd

1.8749

1.8699

1.8764

2006.10.24 20:35

1.8759

0.00

0.00

0.00

10.00

3828629

2006.10.24 18:54

buy

0.20

gbpusd

1.8745

1.8695

1.8760

2006.10.24 20:34

1.8760

0.00

0.00

0.00

30.00

3834778

2006.10.24 20:35

buy

0.10

gbpusd

1.8763

1.8713

1.8778

2006.10.25 10:49

1.8775

0.00

0.00

-0.36

12.00

3835992

2006.10.24 20:48

buy

0.20

gbpusd

1.8760

1.8710

1.8775

2006.10.25 10:49

1.8775

0.00

0.00

-0.72

30.00

3878165

2006.10.25 10:49

buy

0.10

gbpusd

1.8776

1.8726

1.8791

2006.10.25 14:09

1.8787

0.00

0.00

0.00

11.00

3878353

2006.10.25 10:52

buy

0.20

gbpusd

1.8772

1.8722

1.8787

2006.10.25 14:09

1.8787

0.00

0.00

0.00

30.00

3891206

2006.10.25 14:09

buy

0.10

gbpusd

1.8791

1.8741

1.8806

2006.10.26 04:51

1.8802

0.00

0.00

-0.93

11.00

3891287

2006.10.25 14:11

buy

0.20

gbpusd

1.8787

1.8737

1.8802

2006.10.26 04:51

1.8802

0.00

0.00

-1.86

30.00

3922827

2006.10.26 04:51

buy

0.10

gbpusd

1.8806

1.8756

1.8821

2006.10.26 10:00

1.8821

0.00

0.00

0.00

15.00

3936806

2006.10.26 10:00

buy

0.10

gbpusd

1.8824

1.8739

1.8854

2006.10.26 15:23

1.8854

0.00

0.00

0.00

30.00

3955361

2006.10.26 15:23

buy

0.10

gbpusd

1.8857

1.8772

1.8887

2006.10.26 19:22

1.8887

0.00

0.00

0.00

30.00

3971173

2006.10.26 19:22

buy

0.10

gbpusd

1.8890

1.8805

1.8920

2006.10.26 19:50

1.8920

0.00

0.00

0.00

30.00

3973794

2006.10.26 19:50

buy

0.10

gbpusd

1.8923

1.8838

1.8953

2006.10.27 14:07

1.8921

0.00

0.00

-0.36

-2.00

3974585

2006.10.26 20:05

buy

0.20

gbpusd

1.8908

1.8823

1.8938

2006.10.27 14:06

1.8922

0.00

0.00

-0.72

28.00

3981107

2006.10.27 02:56

buy

0.40

gbpusd

1.8893

1.8808

1.8923

2006.10.27 14:06

1.8923

0.00

0.00

0.00

120.00

3999795

2006.10.27 14:07

buy

0.10

gbpusd

1.8925

1.8840

1.8955

2006.10.27 15:31

1.8940

0.00

0.00

0.00

15.00

4001833

2006.10.27 15:18

buy

0.20

gbpusd

1.8910

1.8825

1.8940

2006.10.27 15:31

1.8940

0.00

0.00

0.00

60.00

4003017

2006.10.27 15:31

buy

0.10

gbpusd

1.8945

1.8860

1.8975

2006.10.27 16:06

1.8975

0.00

0.00

0.00

30.00

4008011

2006.10.27 16:06

buy

0.10

gbpusd

1.8979

1.8894

1.9009

2006.10.30 11:59

1.8993

0.00

0.00

-0.36

14.00

4019116

2006.10.27 19:04

buy

0.20

gbpusd

1.8963

1.8878

1.8993

2006.10.30 11:59

1.8993

0.00

0.00

-0.72

60.00

4025387

2006.10.30 01:00

buy

0.20

eurusd

1.2732

1.2647

1.2762

2006.10.31 02:39

1.2709

0.00

0.00

-1.55

-46.00

4025551

2006.10.30 01:02

sell

0.20

usdchf

1.2489

1.2574

1.2459

2006.10.31 02:39

1.2501

0.00

0.00

-2.24

-19.20

4041952

2006.10.30 11:59

buy

0.20

gbpusd

1.8997

1.8912

1.9027

2006.10.30 14:48

1.9010

0.00

0.00

0.00

26.00

4043048

2006.10.30 12:30

buy

0.40

gbpusd

1.8980

1.8895

1.9010

2006.10.30 14:48

1.9010

0.00

0.00

0.00

120.00

4046673

2006.10.30 14:48

buy

0.20

gbpusd

1.9013

1.8928

1.9043

2006.10.31 02:39

1.8991

0.00

0.00

-0.72

-44.00

4051127

2006.10.30 16:30

buy

0.20

usdcad

1.1221

1.1136

1.1251

2006.10.30 16:49

1.1224

0.00

0.00

0.00

5.35

4064017

2006.10.31 02:29

buy

0.40

gbpusd

1.8995

1.8910

1.9025

2006.10.31 02:40

1.8991

0.00

0.00

0.00

-16.00

4064200

2006.10.31 02:40

sell

0.20

gbpusd

1.8991

1.9076

1.8961

2006.10.31 04:14

1.9009

0.00

0.00

0.00

-36.00

4065375

2006.10.31 04:14

sell

0.40

gbpusd

1.9007

1.9092

1.8977

2006.10.31 04:14

1.9008

0.00

0.00

0.00

-4.00

4066460

2006.10.31 05:50

sell

0.20

gbpusd

1.8998

1.9083

1.8968

2006.10.31 09:30

1.8968

0.00

0.00

0.00

60.00

4069748

2006.10.31 09:30

sell

0.20

gbpusd

1.8965

1.9050

1.8935

2006.10.31 12:57

1.8969

0.00

0.00

0.00

-8.00

4071622

2006.10.31 10:09

sell

0.40

gbpusd

1.8982

1.9067

1.8952

2006.10.31 12:57

1.8971

0.00

0.00

0.00

44.00

4073893

2006.10.31 11:18

sell

0.40

gbpusd

1.9001

1.9086

1.8971

2006.10.31 12:57

1.8971

0.00

0.00

0.00

120.00

4075704

2006.10.31 12:57

sell

0.20

gbpusd

1.8967

1.9052

1.8937

2006.10.31 17:10

1.9052

0.00

0.00

0.00

-170.00

4076597

2006.10.31 13:45

sell

0.40

gbpusd

1.8983

1.9068

1.8953

2006.10.31 17:10

1.9055

0.00

0.00

0.00

-288.00

4083488

2006.10.31 17:10

buy

0.10

gbpusd

1.9055

1.8970

1.9085

2006.10.31 17:32

1.9085

0.00

0.00

0.00

30.00

4086605

2006.10.31 17:32

buy

0.20

gbpusd

1.9088

1.9003

1.9118

2006.11.01 12:21

1.9103

0.00

0.00

-0.72

30.00

4097230

2006.11.01 04:56

buy

0.40

gbpusd

1.9073

1.8988

1.9103

2006.11.01 12:21

1.9103

0.00

0.00

0.00

120.00

4103272

2006.11.01 12:21

buy

0.20

gbpusd

1.9107

1.9022

1.9137

2006.11.01 17:01

1.9122

0.00

0.00

0.00

30.00

4103507

2006.11.01 12:45

buy

0.40

gbpusd

1.9092

1.9007

1.9122

2006.11.01 17:01

1.9122

0.00

0.00

0.00

120.00

4109347

2006.11.01 17:02

buy

0.20

gbpusd

1.9127

1.9042

1.9157

2006.11.02 09:21

1.9042

0.00

0.00

-1.86

-170.00

4110775

2006.11.01 17:10

buy

0.40

gbpusd

1.9112

1.9027

1.9142

2006.11.02 09:21

1.9042

0.00

0.00

-3.71

-280.00

4125924

2006.11.02 09:21

sell

0.10

gbpusd

1.9041

1.9126

1.9011

2006.11.03 15:31

1.9026

0.00

0.00

0.11

15.00

4127544

2006.11.02 10:18

sell

0.20

gbpusd

1.9056

1.9141

1.9026

2006.11.03 15:31

1.9026

0.00

0.00

0.22

60.00

4155460

2006.11.03 15:31

sell

0.80

gbpusd

1.9018

1.9118

1.8993

2006.11.03 15:33

1.9039

0.00

0.00

0.00

-168.00

4156269

2006.11.03 15:33

sell

0.60

gbpusd

1.9034

1.9134

1.9009

2006.11.03 15:38

1.9009

0.00

0.00

0.00

150.00

 

0.00

0.00

-16.17

263.15

Closed P/L:

246.98

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

500.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

246.98

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

746.98

Equity:

746.98

Free Margin:

746.98

 

Details:

Graph

Gross Profit:

1 794.62

Gross Loss:

1 547.64

Total Net Profit:

246.98

Profit Factor:

1.16

Expected Payoff:

3.80

 

Absolute Drawdown:

131.00

Maximal Drawdown (%):

684.96 (53.43%)

 

 

Total Trades:

65

Short Positions (won %):

28 (67.86%)

Long Positions (won %):

37 (78.38%)

Profit Trades (% of total):

48 (73.85%)

Loss trades (% of total):

17 (26.15%)

Largest

profit trade:

150.00

loss trade:

-288.00

Average

profit trade:

37.39

loss trade:

-91.04

Maximum

consecutive wins ($):

14 (412.41)

consecutive losses ($):

6 (-169.71)

Maximal

consecutive profit (count):

412.41 (14)

consecutive loss (count):

-466.00 (3)

Average

consecutive wins:

6

consecutive losses:

2