MIG Investments SA

Account: 76351 Name: mintzior Currency: USD 2006 October 31, 19:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
28794512006.10.01 22:03balanceDeposit5 000.00
28813272006.10.02 02:11buy1.00eurusd1.26781.26481.26912006.10.02 08:081.26820.000.000.0040.00
28849242006.10.02 08:08sell1.00eurusd1.26801.27101.26672006.10.02 08:181.26760.000.000.0040.00
28856682006.10.02 09:02buy1.00eurusd1.26741.26441.26872006.10.02 10:061.26780.000.000.0040.00
28874322006.10.02 10:32sell1.00eurusd1.26821.27121.26692006.10.02 10:451.26780.000.000.0040.00
28884222006.10.02 11:32sell1.00eurusd1.26841.27141.26712006.10.02 12:271.27040.000.000.00-200.00
28895322006.10.02 12:58buy1.00eurusd1.26971.26671.27102006.10.02 15:141.27010.000.000.0040.00
28913222006.10.02 15:14sell1.00eurusd1.27011.27311.26882006.10.02 15:321.27220.000.000.00-210.00
28921412006.10.02 15:32sell1.00eurusd1.27191.27491.27062006.10.02 15:491.27390.000.000.00-200.00
28929572006.10.02 15:49sell0.90eurusd1.27371.27671.27242006.10.02 16:231.27580.000.000.00-189.00
28946832006.10.02 16:23sell0.90eurusd1.27571.27871.27442006.10.02 16:271.27530.000.000.0036.00
28956222006.10.02 17:07sell0.90eurusd1.27511.27811.27382006.10.02 17:191.27470.000.000.0036.00
28968472006.10.02 18:02sell0.90eurusd1.27511.27811.27382006.10.02 18:071.27470.000.000.0036.00
28971622006.10.02 18:23sell0.90eurusd1.27551.27851.27422006.10.02 18:251.27520.000.000.0027.00
28978342006.10.02 19:09buy0.90eurusd1.27451.27151.27582006.10.02 19:161.27490.000.000.0036.00
28981832006.10.02 19:46sell0.90eurusd1.27531.27831.27402006.10.02 19:581.27480.000.000.0045.00
29025162006.10.03 01:53sell1.00eurusd1.27421.27721.27292006.10.03 08:071.27620.000.000.00-200.00
29072122006.10.03 08:08sell1.00eurusd1.27591.27891.27462006.10.03 08:211.27550.000.000.0040.00
29075642006.10.03 08:34sell1.00eurusd1.27631.27931.27502006.10.03 08:501.27590.000.000.0040.00
29078902006.10.03 08:52buy1.00eurusd1.27571.27271.27702006.10.03 10:031.27370.000.000.00-200.00
29092872006.10.03 10:03buy0.90eurusd1.27411.27111.27542006.10.03 10:141.27400.000.000.00-9.00
29098582006.10.03 10:33buy0.90eurusd1.27371.27071.27502006.10.03 10:441.27420.000.000.0045.00
29115722006.10.03 11:56sell0.90eurusd1.27471.27771.27342006.10.03 12:021.27430.000.000.0036.00
29120512006.10.03 12:34buy0.90eurusd1.27411.27111.27542006.10.03 13:011.27450.000.000.0036.00
29130132006.10.03 13:41buy1.00eurusd1.27361.27061.27492006.10.03 13:451.27400.000.000.0040.00
29137102006.10.03 14:12sell1.00eurusd1.27441.27741.27312006.10.03 14:131.27400.000.000.0040.00
29139552006.10.03 14:21buy1.00eurusd1.27311.27011.27442006.10.03 14:531.27340.000.000.0030.00
29150022006.10.03 14:53sell1.00eurusd1.27341.27641.27212006.10.03 14:531.27280.000.000.0060.00
29152982006.10.03 15:03sell1.00eurusd1.27351.27651.27222006.10.03 15:331.27310.000.000.0040.00
29160202006.10.03 15:34buy1.00eurusd1.27321.27021.27452006.10.03 16:361.27360.000.000.0040.00
29172742006.10.03 16:38sell1.00eurusd1.27381.27681.27252006.10.03 17:131.27340.000.000.0040.00
29182182006.10.03 17:13buy1.00eurusd1.27331.27031.27462006.10.03 17:331.27380.000.000.0050.00
29191602006.10.03 17:56buy1.00eurusd1.27281.26981.27412006.10.03 20:411.27330.000.000.0050.00
29237972006.10.03 23:23buy1.00eurusd1.27291.26991.27422006.10.03 23:461.27320.000.000.0030.00
29248772006.10.04 00:31buy1.00eurusd1.27301.27001.27432006.10.04 00:321.27330.000.000.0030.00
29256022006.10.04 01:19buy1.00eurusd1.27311.27011.27442006.10.04 01:241.27340.000.000.0030.00
29260522006.10.04 02:01sell1.00eurusd1.27351.27651.27222006.10.04 02:091.27310.000.000.0040.00
29263662006.10.04 02:28sell1.00eurusd1.27371.27671.27242006.10.04 02:301.27330.000.000.0040.00
29266342006.10.04 02:56buy1.00eurusd1.27301.27001.27432006.10.04 03:331.27330.000.000.0030.00
29273872006.10.04 03:34sell1.00eurusd1.27301.27601.27172006.10.04 03:341.27260.000.000.0040.00
29275122006.10.04 03:42buy1.10eurusd1.27221.26921.27352006.10.04 05:481.27270.000.000.0055.00
29300072006.10.04 07:14sell1.10eurusd1.27241.27541.27112006.10.04 07:191.27200.000.000.0044.00
29303082006.10.04 07:40buy1.10eurusd1.27211.26911.27342006.10.04 07:521.27250.000.000.0044.00
29304562006.10.04 07:58sell1.10eurusd1.27271.27571.27142006.10.04 07:591.27230.000.000.0044.00
29308362006.10.04 08:24buy1.10eurusd1.27211.26911.27342006.10.04 08:251.27250.000.000.0044.00
29309662006.10.04 08:34sell1.10eurusd1.27301.27601.27172006.10.04 08:341.27260.000.000.0044.00
29310152006.10.04 08:36sell1.10eurusd1.27301.27601.27172006.10.04 08:361.27260.000.000.0044.00
29314222006.10.04 08:56sell1.10eurusd1.27281.27581.27152006.10.04 09:461.27230.000.000.0055.00
29322872006.10.04 09:46buy1.10eurusd1.27241.26941.27372006.10.04 10:301.27040.000.000.00-220.00
29331762006.10.04 10:31buy1.10eurusd1.27061.26761.27192006.10.04 11:071.26860.000.000.00-220.00
29344192006.10.04 11:18buy1.00eurusd1.26851.26551.26982006.10.04 11:201.26890.000.000.0040.00
29348632006.10.04 11:44sell1.00eurusd1.26951.27251.26822006.10.04 11:541.26910.000.000.0040.00
29350752006.10.04 11:57buy1.10eurusd1.26871.26571.27002006.10.04 12:021.26910.000.000.0044.00
29354502006.10.04 12:21buy1.10eurusd1.26831.26531.26962006.10.04 12:261.26880.000.000.0055.00
29356552006.10.04 12:31sell1.10eurusd1.26911.27211.26782006.10.04 12:311.26870.000.000.0044.00
29356942006.10.04 12:32buy1.10eurusd1.26831.26531.26962006.10.04 12:361.26820.000.000.00-11.00
29358952006.10.04 12:38buy1.10eurusd1.26791.26491.26922006.10.04 14:141.26830.000.000.0044.00
29378542006.10.04 14:15sell1.10eurusd1.26861.27161.26732006.10.04 14:151.26820.000.000.0044.00
29381482006.10.04 14:28buy1.10eurusd1.26741.26441.26872006.10.04 14:371.26780.000.000.0044.00
29383842006.10.04 14:43sell1.10eurusd1.26801.27101.26672006.10.04 16:121.26760.000.000.0044.00
29401302006.10.04 16:12buy1.10eurusd1.26751.26451.26882006.10.04 16:211.26790.000.000.0044.00
29404082006.10.04 16:23sell1.10eurusd1.26861.27161.26732006.10.04 16:251.26870.000.000.00-11.00
29404512006.10.04 16:25sell1.10eurusd1.26861.27161.26732006.10.04 17:181.26820.000.000.0044.00
29415772006.10.04 17:19buy1.10eurusd1.26821.26521.26952006.10.04 17:271.26860.000.000.0044.00
29417752006.10.04 17:31sell1.10eurusd1.26881.27181.26752006.10.04 17:401.26830.000.000.0055.00
29420052006.10.04 17:49sell1.20eurusd1.26891.27191.26762006.10.04 18:031.26850.000.000.0048.00
29423382006.10.04 18:07buy1.20eurusd1.26801.26501.26932006.10.04 18:091.26840.000.000.0048.00
29424942006.10.04 18:15buy1.20eurusd1.26791.26491.26922006.10.04 18:311.26830.000.000.0048.00
29428032006.10.04 18:32sell1.20eurusd1.26851.27151.26722006.10.04 20:371.27050.000.000.00-240.00
29449112006.10.04 20:37sell1.10eurusd1.27041.27341.26912006.10.04 20:401.27000.000.000.0044.00
29450142006.10.04 20:41sell1.10eurusd1.27051.27351.26922006.10.05 03:501.27010.000.0023.1044.00
29503142006.10.05 06:09buy1.20eurusd1.26941.26641.27072006.10.05 06:241.26980.000.000.0048.00
29504162006.10.05 06:24sell1.20eurusd1.26991.27291.26862006.10.05 09:281.27190.000.000.00-240.00
29522712006.10.05 09:28sell1.10eurusd1.27191.27491.27062006.10.05 09:311.27140.000.000.0055.00
29524712006.10.05 09:43buy1.10eurusd1.27091.26791.27222006.10.05 09:511.27120.000.000.0033.00
29527582006.10.05 10:14buy1.10eurusd1.27061.26761.27192006.10.05 11:051.27100.000.000.0044.00
29532632006.10.05 11:05sell1.10eurusd1.27101.27401.26972006.10.05 12:551.27060.000.000.0044.00
29540872006.10.05 12:56buy1.20eurusd1.27061.26761.27192006.10.05 13:001.27100.000.000.0048.00
29549692006.10.05 13:47buy1.20eurusd1.27111.26811.27242006.10.05 13:521.27140.000.000.0036.00
29549952006.10.05 13:53buy1.20eurusd1.27111.26811.27242006.10.05 14:031.27140.000.000.0036.00
29552642006.10.05 14:05sell1.20eurusd1.27181.27481.27052006.10.05 14:301.27140.000.000.0048.00
29560332006.10.05 14:31buy1.20eurusd1.27141.26841.27272006.10.05 14:411.26940.000.000.00-240.00
29566212006.10.05 14:41buy1.10eurusd1.26961.26661.27092006.10.05 14:441.27000.000.000.0044.00
29567542006.10.05 14:44buy1.10eurusd1.27021.26721.27152006.10.05 14:451.27060.000.000.0044.00
29569682006.10.05 14:53buy1.20eurusd1.27001.26701.27132006.10.05 15:491.26800.000.000.00-240.00
29585072006.10.05 15:49buy1.10eurusd1.26821.26521.26952006.10.05 16:201.26860.000.000.0044.00
29593222006.10.05 16:20sell1.10eurusd1.26861.27161.26732006.10.05 16:451.26820.000.000.0044.00
29600352006.10.05 16:56sell1.10eurusd1.26861.27161.26732006.10.05 19:371.26820.000.000.0044.00
29625192006.10.05 19:57sell1.10eurusd1.26911.27211.26782006.10.05 20:091.26860.000.000.0055.00
29627052006.10.05 20:27sell1.00eurusd1.26941.27241.26812006.10.05 21:031.26900.000.000.0040.00
29629962006.10.05 21:14buy1.00eurusd1.26891.26591.27022006.10.05 21:401.26920.000.000.0030.00
29634752006.10.05 22:43sell1.00eurusd1.26961.27261.26832006.10.05 22:451.26910.000.000.0050.00
29635222006.10.05 22:46sell1.00eurusd1.26951.27251.26822006.10.05 23:301.26910.000.000.0040.00
29639742006.10.05 23:31buy1.00eurusd1.26891.26591.27022006.10.05 23:321.26920.000.000.0030.00
29640842006.10.05 23:41buy1.00eurusd1.26871.26571.27002006.10.05 23:511.26910.000.000.0040.00
29642152006.10.05 23:54buy1.10eurusd1.26871.26571.27002006.10.05 23:591.26910.000.000.0044.00
29654232006.10.06 02:53buy1.10eurusd1.26881.26581.27012006.10.06 06:531.26920.000.000.0044.00
29669282006.10.06 07:32buy1.10eurusd1.26861.26561.26992006.10.06 07:471.26900.000.000.0044.00
29671362006.10.06 08:01buy1.10eurusd1.26861.26561.26992006.10.06 13:561.26660.000.000.00-220.00
29718102006.10.06 13:57buy1.00eurusd1.26671.26371.26802006.10.06 14:291.26730.000.000.0060.00
29728262006.10.06 14:29sell1.00eurusd1.26761.27061.26632006.10.06 14:301.26960.000.000.00-200.00
29795742006.10.06 17:56sell1.00eurusd1.26051.26351.25922006.10.06 17:591.26010.000.000.0040.00
29797412006.10.06 18:04buy1.00eurusd1.25961.25661.26092006.10.06 18:511.26000.000.000.0040.00
29803922006.10.06 18:51sell1.00eurusd1.26021.26321.25892006.10.06 19:181.25970.000.000.0050.00
29810042006.10.06 19:27buy1.00eurusd1.25931.25631.26062006.10.06 19:271.25990.000.000.0060.00
29814192006.10.06 20:29buy1.00eurusd1.25901.25601.26032006.10.06 20:291.25970.000.000.0070.00
29817382006.10.06 21:07sell1.00eurusd1.25951.26251.25822006.10.06 22:221.25880.000.000.0070.00
29823172006.10.06 22:26buy1.00eurusd1.25861.25561.25992006.10.06 22:261.25940.000.000.0080.00
29840642006.10.09 02:09buy1.00eurusd1.25921.25621.26052006.10.09 03:311.25960.000.000.0040.00
29850442006.10.09 04:51buy1.00eurusd1.25911.25611.26042006.10.09 04:531.25950.000.000.0040.00
29852792006.10.09 05:12sell1.00eurusd1.25991.26291.25862006.10.09 05:191.25950.000.000.0040.00
29857142006.10.09 06:22buy1.00eurusd1.26011.25711.26142006.10.09 08:311.26050.000.000.0040.00
29867392006.10.09 08:43buy1.00eurusd1.26011.25711.26142006.10.09 11:141.26050.000.000.0040.00
29897882006.10.09 12:13buy1.00eurusd1.26021.25721.26152006.10.09 12:141.26060.000.000.0040.00
29904172006.10.09 13:03sell1.00eurusd1.26111.26411.25982006.10.09 13:051.26080.000.000.0030.00
29905142006.10.09 13:05buy1.00eurusd1.26041.25741.26172006.10.09 13:381.26080.000.000.0040.00
29909162006.10.09 13:38sell1.10eurusd1.26091.26391.25962006.10.09 14:131.26050.000.000.0044.00
29914062006.10.09 14:13buy1.10eurusd1.26051.25751.26182006.10.10 02:591.25850.000.00-9.90-220.00
29985612006.10.10 02:59buy1.00eurusd1.25861.25561.25992006.10.10 03:111.25900.000.000.0040.00
29987282006.10.10 03:24sell1.00eurusd1.25921.26221.25792006.10.10 04:561.25860.000.000.0060.00
29993502006.10.10 04:59buy1.00eurusd1.25881.25581.26012006.10.10 05:281.25910.000.000.0030.00
29995742006.10.10 05:32sell1.00eurusd1.25931.26231.25802006.10.10 05:411.25900.000.000.0030.00
29997812006.10.10 06:14sell1.00eurusd1.25941.26241.25812006.10.10 08:231.26140.000.000.00-200.00
30010902006.10.10 08:23sell1.00eurusd1.26111.26411.25982006.10.10 08:261.26080.000.000.0030.00
30017542006.10.10 08:53buy1.00eurusd1.26031.25731.26162006.10.10 10:201.25830.000.000.00-200.00
30035032006.10.10 10:20buy0.90eurusd1.25801.25501.25932006.10.10 10:331.25600.000.000.00-180.00
30043812006.10.10 10:33buy0.90eurusd1.25641.25341.25772006.10.10 10:381.25770.000.000.00117.00
30076622006.10.10 12:28buy1.00eurusd1.25651.25351.25782006.10.10 13:111.25450.000.000.00-200.00
30088342006.10.10 13:12buy1.00eurusd1.25491.25191.25622006.10.10 13:471.25290.000.000.00-200.00
30098082006.10.10 13:48buy0.90eurusd1.25271.24971.25402006.10.10 13:491.25310.000.000.0036.00
30101982006.10.10 14:08sell0.90eurusd1.25341.25641.25212006.10.10 15:111.25300.000.000.0036.00
30114242006.10.10 15:12buy0.90eurusd1.25291.24991.25422006.10.10 15:201.25320.000.000.0027.00
30115722006.10.10 15:22sell0.90eurusd1.25351.25651.25222006.10.10 15:301.25300.000.000.0045.00
30117392006.10.10 15:31buy1.00eurusd1.25291.24991.25422006.10.10 15:321.25320.000.000.0030.00
30118582006.10.10 15:37buy1.00eurusd1.25291.24991.25422006.10.10 16:091.25320.000.000.0030.00
30129532006.10.10 16:12sell1.00eurusd1.25331.25631.25202006.10.10 16:141.25300.000.000.0030.00
30134082006.10.10 16:43sell1.00eurusd1.25301.25601.25172006.10.11 08:441.25260.000.007.0040.00
30226112006.10.11 09:03sell1.00eurusd1.25381.25681.25252006.10.11 09:161.25340.000.000.0040.00
30229272006.10.11 09:16buy1.00eurusd1.25331.25031.25462006.10.11 09:181.25370.000.000.0040.00
30230852006.10.11 09:25sell1.00eurusd1.25431.25731.25302006.10.11 10:501.25390.000.000.0040.00
30245082006.10.11 11:12sell1.00eurusd1.25451.25751.25322006.10.11 14:211.25410.000.000.0040.00
30267772006.10.11 14:29buy1.00eurusd1.25421.25071.25502006.10.11 14:401.25460.000.000.0040.00
30270112006.10.11 14:42sell1.00eurusd1.25471.25771.25342006.10.11 15:221.25430.000.000.0040.00
30275772006.10.11 15:26buy1.00eurusd1.25401.25101.25532006.10.11 15:451.25440.000.000.0040.00
30278242006.10.11 15:45sell1.00eurusd1.25451.25751.25322006.10.11 17:051.25410.000.000.0040.00
30289282006.10.11 17:06buy1.00eurusd1.25411.25111.25542006.10.11 17:151.25450.000.000.0040.00
30291982006.10.11 17:18sell1.00eurusd1.25501.25801.25372006.10.11 17:281.25460.000.000.0040.00
30293162006.10.11 17:32sell1.00eurusd1.25511.25811.25382006.10.11 17:561.25480.000.000.0030.00
30296262006.10.11 17:56buy1.10eurusd1.25481.25181.25612006.10.11 18:051.25510.000.000.0033.00
30300232006.10.11 18:43buy1.10eurusd1.25501.25201.25632006.10.11 18:481.25530.000.000.0033.00
30305852006.10.11 19:31buy1.10eurusd1.25511.25211.25642006.10.11 20:041.25310.000.000.00-220.00
30311512006.10.11 20:04buy1.00eurusd1.25321.25021.25452006.10.11 20:231.25110.000.000.00-210.00
30318412006.10.11 20:23buy1.00eurusd1.25151.24851.25282006.10.11 20:511.25190.000.000.0040.00
30325582006.10.11 20:51sell1.00eurusd1.25231.25531.25102006.10.11 20:531.25190.000.000.0040.00
30328652006.10.11 20:53sell1.00eurusd1.25181.25481.25052006.10.11 22:121.25140.000.000.0040.00
30342142006.10.11 22:18buy1.00eurusd1.25131.24831.25262006.10.11 22:381.25170.000.000.0040.00
30350292006.10.11 23:07sell1.00eurusd1.25191.25491.25062006.10.12 05:091.25390.000.0021.00-200.00
30388682006.10.12 05:10sell1.00eurusd1.25391.25691.25262006.10.12 05:111.25350.000.000.0040.00
30400322006.10.12 07:43sell1.00eurusd1.25361.25661.25232006.10.12 08:041.25320.000.000.0040.00
30403422006.10.12 08:14buy1.00eurusd1.25291.24991.25422006.10.12 08:181.25320.000.000.0030.00
30405022006.10.12 08:21sell1.00eurusd1.25351.25651.25222006.10.12 09:091.25570.000.000.00-220.00
30416972006.10.12 09:09sell1.00eurusd1.25541.25841.25412006.10.12 10:201.25500.000.000.0040.00
30434652006.10.12 10:21buy1.00eurusd1.25501.25201.25632006.10.12 10:371.25530.000.000.0030.00
30438862006.10.12 10:38sell1.00eurusd1.25561.25861.25432006.10.12 11:111.25520.000.000.0040.00
30446002006.10.12 11:12buy1.00eurusd1.25511.25211.25642006.10.12 13:301.25310.000.000.00-200.00
30469092006.10.12 13:30buy0.90eurusd1.25321.25021.25452006.10.12 14:301.25450.000.000.00117.00
30521412006.10.12 19:00sell1.00eurusd1.25471.25771.25342006.10.12 19:001.25410.000.000.0060.00
30522252006.10.12 19:12sell1.00eurusd1.25471.25771.25342006.10.12 19:121.25420.000.000.0050.00
30524952006.10.12 19:36sell1.00eurusd1.25451.25751.25322006.10.13 00:041.25650.000.007.00-200.00
30553842006.10.13 00:04sell1.00eurusd1.25631.25931.25502006.10.13 00:171.25580.000.000.0050.00
30555832006.10.13 00:17buy1.00eurusd1.25541.25241.25672006.10.13 00:171.25580.000.000.0040.00
30559982006.10.13 01:06sell1.00eurusd1.25591.25891.25462006.10.13 02:211.25550.000.000.0040.00
30570782006.10.13 03:11buy1.00eurusd1.25531.25231.25662006.10.13 03:121.25570.000.000.0040.00
30570932006.10.13 03:12sell1.00eurusd1.25601.25901.25472006.10.13 03:351.25800.000.000.00-200.00
30580672006.10.13 04:49sell1.00eurusd1.25721.26021.25592006.10.13 06:231.25690.000.000.0030.00
30588502006.10.13 07:20sell1.00eurusd1.25731.26031.25602006.10.13 07:571.25700.000.000.0030.00
30591432006.10.13 08:00buy1.00eurusd1.25701.25401.25832006.10.13 09:321.25680.000.000.00-20.00
30600952006.10.13 09:37buy1.00eurusd1.25631.25331.25762006.10.13 09:491.25670.000.000.0040.00
30604102006.10.13 10:07buy1.00eurusd1.25601.25301.25732006.10.13 14:301.25660.000.000.0060.00
30636662006.10.13 14:30sell1.00eurusd1.25701.26001.25572006.10.13 14:301.25640.000.000.0060.00
30703292006.10.13 21:11buy1.00eurusd1.25051.24751.25182006.10.13 21:511.25090.000.000.0040.00
30706222006.10.13 21:53sell1.00eurusd1.25091.25391.24962006.10.15 23:271.25050.000.007.0040.00
30714342006.10.15 23:28buy1.00eurusd1.25051.24751.25182006.10.16 07:171.25090.000.000.0040.00
30744142006.10.16 08:26buy1.00eurusd1.25051.24751.25182006.10.16 08:391.25090.000.000.0040.00
30748122006.10.16 08:58sell1.00eurusd1.25151.25451.25022006.10.16 09:181.25100.000.000.0050.00
30753972006.10.16 09:18buy1.00eurusd1.25101.24801.25232006.10.16 09:581.25130.000.000.0030.00
30763652006.10.16 09:58sell1.00eurusd1.25121.25421.24992006.10.16 13:201.25090.000.000.0030.00
30796952006.10.16 13:23buy1.00eurusd1.25071.24771.25202006.10.16 13:271.25110.000.000.0040.00
30798242006.10.16 13:39sell1.00eurusd1.25121.25421.24992006.10.16 14:301.25070.000.000.0050.00
30804302006.10.16 14:30buy1.10eurusd1.25081.24781.25212006.10.16 14:301.25110.000.000.0033.00
30804472006.10.16 14:31buy1.10eurusd1.25131.24831.25262006.10.16 14:321.25170.000.000.0044.00
30805112006.10.16 14:34sell1.10eurusd1.25201.25501.25072006.10.16 14:361.25160.000.000.0044.00
30806122006.10.16 14:40sell1.10eurusd1.25231.25531.25102006.10.16 15:001.25190.000.000.0044.00
30812922006.10.16 15:01buy1.10eurusd1.25191.24891.25322006.10.16 15:061.25230.000.000.0044.00
30815112006.10.16 15:10sell1.10eurusd1.25271.25571.25142006.10.16 15:231.25230.000.000.0044.00
30819052006.10.16 15:31sell1.10eurusd1.25301.25601.25172006.10.16 15:361.25250.000.000.0055.00
30821292006.10.16 15:44sell1.10eurusd1.25301.25601.25172006.10.16 16:031.25260.000.000.0044.00
30825962006.10.16 16:03buy1.10eurusd1.25251.24951.25382006.10.16 20:301.25290.000.000.0044.00
30869862006.10.16 20:32sell1.10eurusd1.25291.25591.25162006.10.16 20:531.25250.000.000.0044.00
30881732006.10.16 21:48sell1.10eurusd1.25311.25611.25182006.10.16 23:291.25280.000.000.0033.00
30893572006.10.16 23:29buy1.10eurusd1.25281.24981.25412006.10.16 23:331.25310.000.000.0033.00
30896992006.10.17 00:12buy1.10eurusd1.25301.25001.25432006.10.17 00:151.25330.000.000.0033.00
30899252006.10.17 00:38sell1.20eurusd1.25351.25651.25222006.10.17 01:421.25310.000.000.0048.00
30907202006.10.17 02:14sell1.20eurusd1.25371.25671.25242006.10.17 04:311.25330.000.000.0048.00
30923752006.10.17 06:21sell1.20eurusd1.25401.25701.25272006.10.17 06:211.25360.000.000.0048.00
30929532006.10.17 07:16sell1.20eurusd1.25361.25661.25232006.10.17 08:051.25320.000.000.0048.00
30938052006.10.17 08:14buy1.20eurusd1.25301.25001.25432006.10.17 08:251.25330.000.000.0036.00
30941622006.10.17 08:48sell1.20eurusd1.25321.25621.25192006.10.17 08:551.25290.000.000.0036.00
30944162006.10.17 09:01buy1.20eurusd1.25261.24961.25392006.10.17 09:121.25300.000.000.0048.00
30947952006.10.17 09:39sell1.20eurusd1.25301.25601.25172006.10.17 12:401.25260.000.000.0048.00
30982752006.10.17 12:42buy1.20eurusd1.25251.24951.25382006.10.17 13:521.25290.000.000.0048.00
30998252006.10.17 14:14buy1.20eurusd1.25251.24951.25382006.10.17 14:301.25290.000.000.0048.00
31001112006.10.17 14:30buy1.20eurusd1.25141.24841.25272006.10.17 14:311.25180.000.000.0048.00
31002722006.10.17 14:31buy1.20eurusd1.25201.24901.25332006.10.17 14:321.25250.000.000.0060.00
31004602006.10.17 14:34sell1.20eurusd1.25301.25601.25172006.10.17 14:351.25260.000.000.0048.00
31006072006.10.17 14:40sell1.30eurusd1.25311.25611.25182006.10.17 14:431.25280.000.000.0039.00
31008152006.10.17 14:48sell1.30eurusd1.25311.25611.25182006.10.17 14:591.25280.000.000.0039.00
31011222006.10.17 15:00buy1.30eurusd1.25151.24851.25282006.10.17 15:001.25190.000.000.0052.00
31012092006.10.17 15:00buy1.30eurusd1.25201.24901.25332006.10.17 15:041.25240.000.000.0052.00
31013632006.10.17 15:04buy1.30eurusd1.25241.24941.25372006.10.17 15:091.25280.000.000.0052.00
31016132006.10.17 15:15sell1.30eurusd1.25331.25631.25202006.10.17 15:321.25550.000.000.00-286.00
31022672006.10.17 15:32sell1.20eurusd1.25521.25821.25392006.10.17 15:331.25470.000.000.0060.00
31023922006.10.17 15:36sell1.30eurusd1.25491.25791.25362006.10.17 15:421.25450.000.000.0052.00
31028552006.10.17 16:03buy1.30eurusd1.25421.25121.25552006.10.17 16:041.25460.000.000.0052.00
31029622006.10.17 16:06sell1.30eurusd1.25491.25791.25362006.10.17 16:161.25450.000.000.0052.00
31033822006.10.17 16:19buy1.30eurusd1.25461.25111.25542006.10.17 17:271.25500.000.000.0052.00
31044642006.10.17 17:28sell1.30eurusd1.25501.25801.25372006.10.17 20:191.25460.000.000.0052.00
31076402006.10.17 20:54buy1.30eurusd1.25441.25141.25572006.10.17 21:391.25480.000.000.0052.00
31082632006.10.17 21:56buy1.30eurusd1.25471.25171.25602006.10.18 00:171.25510.000.00-11.7052.00
31100532006.10.18 00:17sell1.30eurusd1.25511.25811.25382006.10.18 00:241.25480.000.000.0039.00
31103882006.10.18 00:33sell1.30eurusd1.25541.25841.25412006.10.18 00:371.25500.000.000.0052.00
31107002006.10.18 00:52buy1.30eurusd1.25431.25131.25562006.10.18 01:051.25470.000.000.0052.00
31114892006.10.18 02:53sell1.30eurusd1.25441.25741.25312006.10.18 03:241.25400.000.000.0052.00
31130632006.10.18 07:59sell1.40eurusd1.25511.25811.25382006.10.18 08:071.25480.000.000.0042.00
31132892006.10.18 08:16buy1.40eurusd1.25431.25131.25562006.10.18 08:261.25480.000.000.0070.00
31134022006.10.18 08:31sell1.40eurusd1.25501.25801.25372006.10.18 10:071.25460.000.000.0056.00
31146152006.10.18 10:07buy1.40eurusd1.25441.25141.25572006.10.18 10:141.25480.000.000.0056.00
31149122006.10.18 10:33buy1.40eurusd1.25431.25131.25562006.10.18 13:341.25470.000.000.0056.00
31169402006.10.18 13:38sell1.40eurusd1.25481.25781.25352006.10.18 13:421.25440.000.000.0056.00
31170172006.10.18 13:46buy1.40eurusd1.25411.25111.25542006.10.18 13:521.25450.000.000.0056.00
31172982006.10.18 14:22sell1.40eurusd1.25481.25781.25352006.10.18 14:301.25420.000.000.0084.00
31174762006.10.18 14:30buy1.40eurusd1.25391.25091.25522006.10.18 14:301.25430.000.000.0056.00
31175002006.10.18 14:30buy1.40eurusd1.25401.25101.25532006.10.18 14:311.25450.000.000.0070.00
31176632006.10.18 14:33buy1.50eurusd1.25411.25111.25542006.10.18 14:331.25450.000.000.0060.00
31177352006.10.18 14:35buy1.50eurusd1.25411.25111.25542006.10.18 14:501.25200.000.000.00-315.00
31184332006.10.18 14:50buy1.40eurusd1.25231.24931.25362006.10.18 14:511.25220.000.000.00-14.00
31184792006.10.18 14:51buy1.40eurusd1.25231.24931.25362006.10.18 14:531.25270.000.000.0056.00
31185522006.10.18 14:55buy1.40eurusd1.25221.24921.25352006.10.18 14:571.25270.000.000.0070.00
31186412006.10.18 14:58buy1.40eurusd1.25221.24921.25352006.10.18 15:211.25020.000.000.00-280.00
31193622006.10.18 15:22buy1.40eurusd1.25031.24731.25162006.10.18 15:241.25070.000.000.0056.00
31198122006.10.18 15:48sell1.40eurusd1.25151.25451.25022006.10.18 16:191.25110.000.000.0056.00
31202032006.10.18 16:24sell1.40eurusd1.25161.25461.25032006.10.18 16:251.25120.000.000.0056.00
31202562006.10.18 16:28buy1.40eurusd1.25091.24791.25222006.10.18 16:321.25130.000.000.0056.00
31207722006.10.18 17:08sell1.40eurusd1.25171.25471.25042006.10.18 17:101.25130.000.000.0056.00
31211842006.10.18 18:04sell1.40eurusd1.25191.25491.25062006.10.18 18:051.25150.000.000.0056.00
31215282006.10.18 18:37sell1.00eurusd1.25201.25501.25072006.10.18 18:381.25160.000.000.0040.00
31216782006.10.18 18:47sell1.00eurusd1.25221.25521.25092006.10.18 18:521.25180.000.000.0040.00
31218392006.10.18 19:02sell1.00eurusd1.25241.25541.25112006.10.18 19:111.25200.000.000.0040.00
31221522006.10.18 19:31buy1.00eurusd1.25191.24891.25322006.10.18 20:051.25230.000.000.0040.00
31225812006.10.18 20:28sell1.00eurusd1.25261.25561.25132006.10.19 08:381.25460.000.0021.00-200.00
31283792006.10.19 08:38sell1.00eurusd1.25441.25741.25312006.10.19 08:431.25400.000.000.0040.00
31285592006.10.19 08:53buy1.00eurusd1.25351.25051.25482006.10.19 08:541.25390.000.000.0040.00
31287242006.10.19 09:04sell1.00eurusd1.25441.25741.25312006.10.19 09:171.25400.000.000.0040.00
31289872006.10.19 09:22buy1.00eurusd1.25411.25111.25542006.10.19 09:291.25450.000.000.0040.00
31290642006.10.19 09:29sell1.00eurusd1.25471.25771.25342006.10.19 10:561.25670.000.000.00-200.00
31311032006.10.19 10:57sell1.00eurusd1.25651.25951.25522006.10.19 12:411.25580.000.000.0070.00
31325192006.10.19 12:47sell1.00eurusd1.25671.25971.25542006.10.19 13:021.25630.000.000.0040.00
31326952006.10.19 13:08buy1.00eurusd1.25621.25321.25752006.10.19 13:131.25660.000.000.0040.00
31327932006.10.19 13:24sell1.00eurusd1.25691.25991.25562006.10.19 13:241.25650.000.000.0040.00
31328822006.10.19 13:28buy1.00eurusd1.25601.25301.25732006.10.19 13:451.25640.000.000.0040.00
31330702006.10.19 13:52sell1.00eurusd1.25681.25981.25552006.10.19 14:031.25640.000.000.0040.00
31332792006.10.19 14:12buy1.00eurusd1.25631.25331.25762006.10.19 15:181.25670.000.000.0040.00
31344422006.10.19 15:18sell1.00eurusd1.25671.25971.25542006.10.19 15:431.25870.000.000.00-200.00
31352422006.10.19 15:43sell1.00eurusd1.25841.26141.25712006.10.19 16:021.25790.000.000.0050.00
31365662006.10.19 16:35sell1.00eurusd1.25931.26231.25802006.10.19 17:581.25930.000.000.000.00
31379032006.10.19 17:59buy1.00eurusd1.25911.25611.26042006.10.19 18:001.25960.000.000.0050.00
31379692006.10.19 18:00sell1.00eurusd1.26051.26351.25922006.10.19 18:021.26010.000.000.0040.00
31382832006.10.19 18:02sell1.00eurusd1.25981.26281.25852006.10.19 19:091.26200.000.000.00-220.00
31391482006.10.19 19:09sell1.00eurusd1.26201.26501.26072006.10.19 19:101.26160.000.000.0040.00
31393972006.10.19 19:19sell1.00eurusd1.26191.26491.26062006.10.19 20:201.26410.000.000.00-220.00
31405372006.10.19 20:20sell1.00eurusd1.26391.26691.26262006.10.19 20:231.26350.000.000.0040.00
31406392006.10.19 20:25sell1.00eurusd1.26361.26661.26232006.10.19 20:301.26320.000.000.0040.00
31407832006.10.19 20:38sell1.00eurusd1.26381.26681.26252006.10.19 20:491.26340.000.000.0040.00
31409452006.10.19 20:55buy1.00eurusd1.26271.25971.26402006.10.20 02:171.26330.000.00-9.0060.00
31436552006.10.20 02:18sell1.00eurusd1.26331.26631.26202006.10.20 07:471.26290.000.000.0040.00
31458882006.10.20 07:48buy1.00eurusd1.26311.26011.26442006.10.20 11:001.26340.000.000.0030.00
31479862006.10.20 11:00sell1.00eurusd1.26341.26641.26212006.10.20 11:011.26310.000.000.0030.00
31482732006.10.20 11:13buy1.00eurusd1.26241.25941.26372006.10.20 11:591.26040.000.000.00-200.00
31491142006.10.20 11:59buy1.00eurusd1.26081.25781.26212006.10.20 12:271.26110.000.000.0030.00
31495802006.10.20 12:29sell1.00eurusd1.26121.26421.25992006.10.20 12:451.26090.000.000.0030.00
31498362006.10.20 12:46buy1.00eurusd1.26071.25771.26202006.10.20 12:541.26130.000.000.0060.00
31502592006.10.20 13:14sell1.00eurusd1.26131.26431.26002006.10.20 13:151.26090.000.000.0040.00
31502842006.10.20 13:15sell1.00eurusd1.26131.26431.26002006.10.20 14:011.26100.000.000.0030.00
31510062006.10.20 14:01buy1.00eurusd1.26111.25811.26242006.10.20 14:071.26150.000.000.0040.00
31511222006.10.20 14:12sell1.00eurusd1.26201.26501.26072006.10.20 14:171.26160.000.000.0040.00
31514002006.10.20 14:41sell1.00eurusd1.26181.26481.26052006.10.20 16:021.26140.000.000.0040.00
31524292006.10.20 16:02buy1.00eurusd1.26121.25821.26252006.10.20 17:321.26160.000.000.0040.00
31537422006.10.20 17:32sell1.00eurusd1.26171.26471.26042006.10.20 17:371.26130.000.000.0040.00
31542292006.10.20 18:19buy1.00eurusd1.26051.25751.26182006.10.20 18:201.26090.000.000.0040.00
31544292006.10.20 18:42sell1.00eurusd1.26151.26451.26022006.10.20 19:411.26100.000.000.0050.00
31552062006.10.20 20:17sell1.10eurusd1.26181.26481.26052006.10.20 22:081.26140.000.000.0044.00
31561702006.10.20 22:33buy1.10eurusd1.26141.25841.26272006.10.20 22:591.26180.000.000.0044.00
31575422006.10.23 01:01buy1.00eurusd1.26111.25811.26242006.10.23 01:321.26150.000.000.0040.00
31580322006.10.23 02:31buy1.00eurusd1.26171.25871.26302006.10.23 02:371.26210.000.000.0040.00
31582792006.10.23 03:46buy1.00eurusd1.26111.25811.26242006.10.23 04:061.26150.000.000.0040.00
31586302006.10.23 04:43sell1.00eurusd1.26161.26461.26032006.10.23 05:521.26120.000.000.0040.00
31589972006.10.23 05:52buy1.00eurusd1.26131.25831.26262006.10.23 06:411.26180.000.000.0050.00
31596552006.10.23 07:44buy1.00eurusd1.26101.25801.26232006.10.23 08:401.25900.000.000.00-200.00
31605442006.10.23 08:53buy1.00eurusd1.25891.25591.26022006.10.23 09:481.25920.000.000.0030.00
31612722006.10.23 09:49sell1.00eurusd1.25921.26221.25792006.10.23 10:151.25890.000.000.0030.00
31617472006.10.23 10:28buy1.00eurusd1.25851.25551.25982006.10.23 10:341.25900.000.000.0050.00
31619022006.10.23 10:44buy1.00eurusd1.25831.25531.25962006.10.23 11:171.25630.000.000.00-200.00
31625802006.10.23 11:17buy1.00eurusd1.25651.25351.25782006.10.23 12:231.25440.000.000.00-210.00
31635402006.10.23 12:24buy1.00eurusd1.25481.25181.25612006.10.23 12:241.25510.000.000.0030.00
31635692006.10.23 12:24buy1.00eurusd1.25531.25181.25612006.10.23 12:311.25570.000.000.0040.00
31641372006.10.23 12:57buy1.00eurusd1.25531.25231.25662006.10.23 13:311.25570.000.000.0040.00
31648582006.10.23 13:51sell1.00eurusd1.25581.25881.25452006.10.23 14:241.25540.000.000.0040.00
31657392006.10.23 14:44buy1.00eurusd1.25501.25201.25632006.10.23 18:361.25530.000.000.0030.00
31697882006.10.23 19:02buy1.00eurusd1.25431.25131.25562006.10.23 19:241.25470.000.000.0040.00
31716842006.10.23 21:34buy1.00eurusd1.25491.25191.25622006.10.23 22:161.25520.000.000.0030.00
31735532006.10.23 23:25buy1.00eurusd1.25461.25161.25592006.10.23 23:291.25510.000.000.0050.00
31736822006.10.23 23:29buy1.00eurusd1.25461.25161.25592006.10.23 23:291.25500.000.000.0040.00
31738382006.10.23 23:36sell1.00eurusd1.25471.25821.25392006.10.24 03:091.25430.000.007.0040.00
31754232006.10.24 03:24buy1.00eurusd1.25361.25061.25492006.10.24 03:251.25400.000.000.0040.00
31754832006.10.24 03:28sell1.00eurusd1.25451.25751.25322006.10.24 03:421.25410.000.000.0040.00
31756412006.10.24 03:45buy1.00eurusd1.25391.25091.25522006.10.24 03:451.25440.000.000.0050.00
31764882006.10.24 05:29buy1.00eurusd1.25411.25111.25542006.10.24 05:291.25460.000.000.0050.00
31765152006.10.24 05:29buy1.00eurusd1.25421.25121.25552006.10.24 05:291.25460.000.000.0040.00
31765342006.10.24 05:30buy1.00eurusd1.25421.25121.25552006.10.24 05:301.25470.000.000.0050.00
31766862006.10.24 05:48buy1.00eurusd1.25421.25121.25552006.10.24 05:511.25460.000.000.0040.00
31768712006.10.24 06:07sell1.00eurusd1.25461.25761.25332006.10.24 06:191.25420.000.000.0040.00
31772322006.10.24 06:46buy1.00eurusd1.25441.25141.25572006.10.24 10:461.25480.000.000.0040.00
31799432006.10.24 10:46sell1.00eurusd1.25471.25771.25342006.10.24 10:551.25430.000.000.0040.00
31802102006.10.24 11:24buy1.10eurusd1.25411.25111.25542006.10.24 12:011.25450.000.000.0044.00
31805442006.10.24 12:01sell1.10eurusd1.25451.25751.25322006.10.24 12:171.25410.000.000.0044.00
31806792006.10.24 12:27buy1.10eurusd1.25391.25091.25522006.10.24 13:361.25430.000.000.0044.00
31812602006.10.24 13:38sell1.00eurusd1.25441.25741.25312006.10.24 14:151.25400.000.000.0040.00
31820022006.10.24 15:07buy1.00eurusd1.25391.25091.25522006.10.24 16:011.25430.000.000.0040.00
31825282006.10.24 16:01sell1.00eurusd1.25421.25721.25292006.10.24 16:091.25380.000.000.0040.00
31831792006.10.24 17:08sell1.00eurusd1.25491.25791.25362006.10.24 17:371.25690.000.000.00-200.00
31840112006.10.24 17:37sell1.00eurusd1.25681.25981.25552006.10.24 17:591.25640.000.000.0040.00
31849532006.10.24 18:04buy1.00eurusd1.25611.25311.25742006.10.24 18:081.25650.000.000.0040.00
31851222006.10.24 18:11sell1.00eurusd1.25691.25991.25562006.10.24 18:491.25650.000.000.0040.00
31856312006.10.24 18:49buy1.00eurusd1.25641.25341.25772006.10.24 18:511.25680.000.000.0040.00
31857622006.10.24 18:56sell1.00eurusd1.25711.26011.25582006.10.24 19:161.25670.000.000.0040.00
31865562006.10.24 19:48buy1.00eurusd1.25691.25391.25822006.10.24 20:161.25720.000.000.0030.00
31870162006.10.24 20:26sell1.00eurusd1.25731.26031.25602006.10.24 20:261.25700.000.000.0030.00
31870252006.10.24 20:26sell1.00eurusd1.25741.26041.25612006.10.24 20:401.25680.000.000.0060.00
31874092006.10.24 20:47buy1.00eurusd1.25671.25371.25802006.10.25 03:101.25710.000.00-9.0040.00
31916572006.10.25 03:24buy1.00eurusd1.25651.25351.25782006.10.25 04:091.25690.000.000.0040.00
31921812006.10.25 04:51buy1.00eurusd1.25681.25381.25812006.10.25 04:521.25710.000.000.0030.00
31926402006.10.25 05:58buy1.00eurusd1.25721.25421.25852006.10.25 10:031.25760.000.000.0040.00
31951232006.10.25 10:03sell1.00eurusd1.25761.26061.25632006.10.25 10:051.25720.000.000.0040.00
31952032006.10.25 10:06sell1.00eurusd1.25741.26041.25612006.10.25 10:081.25690.000.000.0050.00
31955702006.10.25 10:40buy1.10eurusd1.25641.25341.25772006.10.25 10:481.25680.000.000.0044.00
31957962006.10.25 11:03sell1.10eurusd1.25711.26011.25582006.10.25 11:411.25680.000.000.0033.00
31963592006.10.25 12:04sell1.10eurusd1.25731.26031.25602006.10.25 16:271.25950.000.000.00-242.00
31999052006.10.25 16:27sell1.00eurusd1.25931.26231.25802006.10.25 16:291.25900.000.000.0030.00
32000162006.10.25 16:30sell1.00eurusd1.25911.26211.25782006.10.25 16:341.25880.000.000.0030.00
32006232006.10.25 17:03sell1.00eurusd1.25941.26241.25812006.10.25 17:081.25890.000.000.0050.00
32008372006.10.25 17:17sell1.00eurusd1.25961.26261.25832006.10.25 17:251.25920.000.000.0040.00
32011042006.10.25 17:34buy1.10eurusd1.25881.25581.26012006.10.25 17:491.25910.000.000.0033.00
32015812006.10.25 18:07buy1.10eurusd1.25861.25561.25992006.10.25 18:081.25900.000.000.0044.00
32016762006.10.25 18:13buy1.10eurusd1.25851.25551.25982006.10.25 18:141.25900.000.000.0055.00
32017722006.10.25 18:19buy1.10eurusd1.25831.25531.25962006.10.25 18:331.25870.000.000.0044.00
32022102006.10.25 18:56sell1.10eurusd1.25911.26211.25782006.10.25 19:001.25880.000.000.0033.00
32022762006.10.25 19:04buy1.10eurusd1.25851.25551.25982006.10.25 20:141.25910.000.000.0066.00
32032392006.10.25 20:14sell1.10eurusd1.25901.26201.25772006.10.25 20:141.25860.000.000.0044.00
32032872006.10.25 20:15sell1.10eurusd1.25881.26181.25752006.10.25 20:151.25830.000.000.0055.00
32033352006.10.25 20:15buy1.10eurusd1.25811.25511.25942006.10.25 20:161.25860.000.000.0055.00
32035192006.10.25 20:16sell1.10eurusd1.25901.26201.25772006.10.25 20:201.26110.000.000.00-231.00
32038792006.10.25 20:20sell1.10eurusd1.26091.26391.25962006.10.25 20:251.26040.000.000.0055.00
32051392006.10.25 20:45sell1.10eurusd1.26061.26361.25932006.10.25 22:061.26020.000.000.0044.00
32065862006.10.25 22:06buy1.10eurusd1.26011.25711.26142006.10.25 22:331.26050.000.000.0044.00
32072792006.10.25 22:58buy1.10eurusd1.25991.25691.26122006.10.25 23:181.26030.000.000.0044.00
32075162006.10.25 23:18sell1.10eurusd1.26041.26341.25912006.10.25 23:191.26000.000.000.0044.00
32075632006.10.25 23:21buy1.10eurusd1.25981.25681.26112006.10.25 23:251.26030.000.000.0055.00
32078652006.10.25 23:46sell1.10eurusd1.26031.26331.25902006.10.26 02:361.26230.000.0023.10-220.00
32097852006.10.26 03:52sell1.10eurusd1.26251.26551.26122006.10.26 08:531.26450.000.000.00-220.00
32128562006.10.26 08:53sell1.10eurusd1.26441.26741.26312006.10.26 09:261.26650.000.000.00-231.00
32137492006.10.26 09:26sell1.00eurusd1.26641.26941.26512006.10.26 09:271.26600.000.000.0040.00
32138182006.10.26 09:27sell1.00eurusd1.26581.26881.26452006.10.26 09:491.26530.000.000.0050.00
32141372006.10.26 09:53buy1.00eurusd1.26511.26211.26642006.10.26 09:561.26540.000.000.0030.00
32143862006.10.26 10:12sell1.00eurusd1.26581.26881.26452006.10.26 10:161.26540.000.000.0040.00
32144282006.10.26 10:19sell1.10eurusd1.26601.26901.26472006.10.26 10:431.26560.000.000.0044.00
32148052006.10.26 10:43buy1.10eurusd1.26571.26271.26702006.10.26 10:471.26610.000.000.0044.00
32156492006.10.26 12:14buy1.10eurusd1.26561.26261.26692006.10.26 12:141.26600.000.000.0044.00
32157242006.10.26 12:19buy1.10eurusd1.26561.26261.26692006.10.26 12:241.26600.000.000.0044.00
32158192006.10.26 12:29buy1.10eurusd1.26551.26251.26682006.10.26 12:291.26590.000.000.0044.00
32159392006.10.26 12:36buy1.10eurusd1.26521.26221.26652006.10.26 13:371.26560.000.000.0044.00
32166072006.10.26 13:37sell1.10eurusd1.26581.26881.26452006.10.26 14:001.26540.000.000.0044.00
32169412006.10.26 14:09buy1.10eurusd1.26521.26221.26652006.10.26 14:161.26560.000.000.0044.00
32171802006.10.26 14:24sell1.10eurusd1.26601.26901.26472006.10.26 14:291.26560.000.000.0044.00
32173032006.10.26 14:30sell1.10eurusd1.26611.26911.26482006.10.26 15:151.26570.000.000.0044.00
32183382006.10.26 15:15buy1.10eurusd1.26571.26271.26702006.10.26 15:371.26610.000.000.0044.00
32185472006.10.26 15:37sell1.10eurusd1.26611.26911.26482006.10.26 15:511.26570.000.000.0044.00
32188892006.10.26 16:00buy1.10eurusd1.26521.26221.26652006.10.26 16:001.26570.000.000.0055.00
32190872006.10.26 16:08sell1.10eurusd1.26621.26921.26492006.10.26 18:211.26830.000.000.00-231.00
32211742006.10.26 18:21sell1.10eurusd1.26801.27101.26672006.10.26 18:511.27000.000.000.00-220.00
32229362006.10.26 19:43sell1.10eurusd1.26981.27281.26852006.10.26 19:561.26930.000.000.0055.00
32233132006.10.26 20:11buy1.10eurusd1.26881.26581.27012006.10.26 20:361.26920.000.000.0044.00
32236102006.10.26 20:37sell1.10eurusd1.26931.27231.26802006.10.26 20:481.26900.000.000.0033.00
32239502006.10.26 21:20sell1.10eurusd1.26931.27231.26802006.10.26 21:301.26900.000.000.0033.00
32247582006.10.26 22:52sell1.10eurusd1.26941.27241.26812006.10.26 22:591.26910.000.000.0033.00
32248632006.10.26 23:09buy1.10eurusd1.26881.26581.27012006.10.26 23:191.26920.000.000.0044.00
32250182006.10.26 23:23sell1.10eurusd1.26961.27261.26832006.10.26 23:231.26910.000.000.0055.00
32250862006.10.26 23:30sell1.10eurusd1.26961.27261.26832006.10.26 23:311.26920.000.000.0044.00
32252402006.10.26 23:38buy1.10eurusd1.26881.26581.27012006.10.26 23:481.26920.000.000.0044.00
32262502006.10.27 01:28buy1.10eurusd1.26891.26591.27022006.10.27 02:021.26920.000.000.0033.00
32266652006.10.27 02:02sell1.10eurusd1.26921.27221.26792006.10.27 03:051.27140.000.000.00-242.00
32276672006.10.27 03:05sell1.10eurusd1.27121.27421.26992006.10.27 03:051.27080.000.000.0044.00
32279092006.10.27 03:26sell1.10eurusd1.27121.27421.26992006.10.27 03:351.27090.000.000.0033.00
32281872006.10.27 03:56sell1.10eurusd1.27131.27431.27002006.10.27 03:571.27100.000.000.0033.00
32282182006.10.27 03:57sell1.10eurusd1.27131.27431.27002006.10.27 03:571.27090.000.000.0044.00
32282522006.10.27 04:02sell1.10eurusd1.27081.27431.27002006.10.27 04:441.27030.000.000.0055.00
32286652006.10.27 04:49buy1.10eurusd1.27031.26731.27162006.10.27 05:491.27090.000.000.0066.00
32290692006.10.27 05:49sell1.10eurusd1.27081.27381.26952006.10.27 05:501.27040.000.000.0044.00
32292132006.10.27 06:11sell1.10eurusd1.27061.27361.26932006.10.27 06:121.27020.000.000.0044.00
32292472006.10.27 06:19sell1.10eurusd1.27071.27371.26942006.10.27 06:241.27030.000.000.0044.00
32293962006.10.27 06:39buy1.10eurusd1.27031.26731.27162006.10.27 06:411.27070.000.000.0044.00
32294782006.10.27 06:46buy1.10eurusd1.27041.26741.27172006.10.27 06:511.27080.000.000.0044.00
32295312006.10.27 06:51buy1.10eurusd1.27031.26731.27162006.10.27 09:031.26730.000.000.00-330.00
32707812006.10.31 13:20buy1.00eurusd1.26941.26641.27072006.10.31 14:261.27070.000.000.00130.00
  0.00 0.00 76.60 5 346.00
Closed P/L: 5 422.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 422.60 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 422.60 Equity: 10 422.60 Free Margin: 10 422.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 16 192.40 Gross Loss: 10 769.80 Total Net Profit: 5 422.60
Profit Factor: 1.50 Expected Payoff: 12.85  
Absolute Drawdown: 712.00 Maximal Drawdown: 902.90 (14.42%) Relative Drawdown: 16.90% (872.00)
 
Total Trades: 422 Short Positions (won %): 213 (86.38%) Long Positions (won %): 209 (88.04%)
Profit Trades (% of total): 368 (87.20%) Loss trades (% of total): 54 (12.80%)
Largest profit trade: 130.00 loss trade: -330.00
Average profit trade: 44.00 loss trade: -199.44
Maximum consecutive wins ($): 43 (1 912.00) consecutive losses ($): 3 (-647.90)
Maximal consecutive profit (count): 1 912.00 (43) consecutive loss (count): -647.90 (3)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1