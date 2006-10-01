|Account: 76351
|Name: mintzior
|Currency: USD
|2006 October 31, 19:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2879451
|2006.10.01 22:03
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2881327
|2006.10.02 02:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.2648
|1.2691
|2006.10.02 08:08
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2884924
|2006.10.02 08:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2680
|1.2710
|1.2667
|2006.10.02 08:18
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2885668
|2006.10.02 09:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|2006.10.02 10:06
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2887432
|2006.10.02 10:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.2712
|1.2669
|2006.10.02 10:45
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2888422
|2006.10.02 11:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.2714
|1.2671
|2006.10.02 12:27
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2889532
|2006.10.02 12:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2697
|1.2667
|1.2710
|2006.10.02 15:14
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2891322
|2006.10.02 15:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2701
|1.2731
|1.2688
|2006.10.02 15:32
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|2892141
|2006.10.02 15:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2749
|1.2706
|2006.10.02 15:49
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2892957
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2737
|1.2767
|1.2724
|2006.10.02 16:23
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.00
|2894683
|2006.10.02 16:23
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2757
|1.2787
|1.2744
|2006.10.02 16:27
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2895622
|2006.10.02 17:07
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2751
|1.2781
|1.2738
|2006.10.02 17:19
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2896847
|2006.10.02 18:02
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2751
|1.2781
|1.2738
|2006.10.02 18:07
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2897162
|2006.10.02 18:23
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2755
|1.2785
|1.2742
|2006.10.02 18:25
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|2897834
|2006.10.02 19:09
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2745
|1.2715
|1.2758
|2006.10.02 19:16
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2898183
|2006.10.02 19:46
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2753
|1.2783
|1.2740
|2006.10.02 19:58
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2902516
|2006.10.03 01:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2742
|1.2772
|1.2729
|2006.10.03 08:07
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2907212
|2006.10.03 08:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2789
|1.2746
|2006.10.03 08:21
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2907564
|2006.10.03 08:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2793
|1.2750
|2006.10.03 08:50
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2907890
|2006.10.03 08:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|2006.10.03 10:03
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2909287
|2006.10.03 10:03
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2741
|1.2711
|1.2754
|2006.10.03 10:14
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|2909858
|2006.10.03 10:33
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2737
|1.2707
|1.2750
|2006.10.03 10:44
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2911572
|2006.10.03 11:56
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2747
|1.2777
|1.2734
|2006.10.03 12:02
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2912051
|2006.10.03 12:34
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2741
|1.2711
|1.2754
|2006.10.03 13:01
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2913013
|2006.10.03 13:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2736
|1.2706
|1.2749
|2006.10.03 13:45
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2913710
|2006.10.03 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2744
|1.2774
|1.2731
|2006.10.03 14:13
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2913955
|2006.10.03 14:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2731
|1.2701
|1.2744
|2006.10.03 14:53
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2915002
|2006.10.03 14:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|2006.10.03 14:53
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2915298
|2006.10.03 15:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2735
|1.2765
|1.2722
|2006.10.03 15:33
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2916020
|2006.10.03 15:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2732
|1.2702
|1.2745
|2006.10.03 16:36
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2917274
|2006.10.03 16:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2768
|1.2725
|2006.10.03 17:13
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2918218
|2006.10.03 17:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2733
|1.2703
|1.2746
|2006.10.03 17:33
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2919160
|2006.10.03 17:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2728
|1.2698
|1.2741
|2006.10.03 20:41
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2923797
|2006.10.03 23:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|2006.10.03 23:46
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2924877
|2006.10.04 00:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|2006.10.04 00:32
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2925602
|2006.10.04 01:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2731
|1.2701
|1.2744
|2006.10.04 01:24
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2926052
|2006.10.04 02:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2735
|1.2765
|1.2722
|2006.10.04 02:09
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2926366
|2006.10.04 02:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2767
|1.2724
|2006.10.04 02:30
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2926634
|2006.10.04 02:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|2006.10.04 03:33
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2927387
|2006.10.04 03:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|2006.10.04 03:34
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2927512
|2006.10.04 03:42
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2722
|1.2692
|1.2735
|2006.10.04 05:48
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2930007
|2006.10.04 07:14
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2724
|1.2754
|1.2711
|2006.10.04 07:19
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2930308
|2006.10.04 07:40
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|2006.10.04 07:52
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2930456
|2006.10.04 07:58
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2727
|1.2757
|1.2714
|2006.10.04 07:59
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2930836
|2006.10.04 08:24
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|2006.10.04 08:25
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2930966
|2006.10.04 08:34
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|2006.10.04 08:34
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2931015
|2006.10.04 08:36
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|2006.10.04 08:36
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2931422
|2006.10.04 08:56
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2728
|1.2758
|1.2715
|2006.10.04 09:46
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2932287
|2006.10.04 09:46
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2724
|1.2694
|1.2737
|2006.10.04 10:30
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|2933176
|2006.10.04 10:31
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|2006.10.04 11:07
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|2934419
|2006.10.04 11:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|2006.10.04 11:20
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2934863
|2006.10.04 11:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|2006.10.04 11:54
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2935075
|2006.10.04 11:57
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|2006.10.04 12:02
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2935450
|2006.10.04 12:21
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2683
|1.2653
|1.2696
|2006.10.04 12:26
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2935655
|2006.10.04 12:31
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|2006.10.04 12:31
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2935694
|2006.10.04 12:32
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2683
|1.2653
|1.2696
|2006.10.04 12:36
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2935895
|2006.10.04 12:38
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|2006.10.04 14:14
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2937854
|2006.10.04 14:15
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|2006.10.04 14:15
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2938148
|2006.10.04 14:28
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|2006.10.04 14:37
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2938384
|2006.10.04 14:43
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2680
|1.2710
|1.2667
|2006.10.04 16:12
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2940130
|2006.10.04 16:12
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2675
|1.2645
|1.2688
|2006.10.04 16:21
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2940408
|2006.10.04 16:23
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|2006.10.04 16:25
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2940451
|2006.10.04 16:25
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|2006.10.04 17:18
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2941577
|2006.10.04 17:19
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|2006.10.04 17:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2941775
|2006.10.04 17:31
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2688
|1.2718
|1.2675
|2006.10.04 17:40
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2942005
|2006.10.04 17:49
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2689
|1.2719
|1.2676
|2006.10.04 18:03
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2942338
|2006.10.04 18:07
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2680
|1.2650
|1.2693
|2006.10.04 18:09
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2942494
|2006.10.04 18:15
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|2006.10.04 18:31
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2942803
|2006.10.04 18:32
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2685
|1.2715
|1.2672
|2006.10.04 20:37
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|2944911
|2006.10.04 20:37
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2704
|1.2734
|1.2691
|2006.10.04 20:40
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2945014
|2006.10.04 20:41
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2705
|1.2735
|1.2692
|2006.10.05 03:50
|1.2701
|0.00
|0.00
|23.10
|44.00
|2950314
|2006.10.05 06:09
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2694
|1.2664
|1.2707
|2006.10.05 06:24
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2950416
|2006.10.05 06:24
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2699
|1.2729
|1.2686
|2006.10.05 09:28
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|2952271
|2006.10.05 09:28
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2719
|1.2749
|1.2706
|2006.10.05 09:31
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2952471
|2006.10.05 09:43
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|2006.10.05 09:51
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|2952758
|2006.10.05 10:14
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|2006.10.05 11:05
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2953263
|2006.10.05 11:05
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2710
|1.2740
|1.2697
|2006.10.05 12:55
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2954087
|2006.10.05 12:56
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|2006.10.05 13:00
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2954969
|2006.10.05 13:47
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|2006.10.05 13:52
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2954995
|2006.10.05 13:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|2006.10.05 14:03
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2955264
|2006.10.05 14:05
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2718
|1.2748
|1.2705
|2006.10.05 14:30
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2956033
|2006.10.05 14:31
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|2006.10.05 14:41
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|2956621
|2006.10.05 14:41
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2696
|1.2666
|1.2709
|2006.10.05 14:44
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2956754
|2006.10.05 14:44
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2702
|1.2672
|1.2715
|2006.10.05 14:45
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2956968
|2006.10.05 14:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2700
|1.2670
|1.2713
|2006.10.05 15:49
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|2958507
|2006.10.05 15:49
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|2006.10.05 16:20
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2959322
|2006.10.05 16:20
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|2006.10.05 16:45
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2960035
|2006.10.05 16:56
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|2006.10.05 19:37
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2962519
|2006.10.05 19:57
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|2006.10.05 20:09
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2962705
|2006.10.05 20:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.2724
|1.2681
|2006.10.05 21:03
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2962996
|2006.10.05 21:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|2006.10.05 21:40
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2963475
|2006.10.05 22:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2696
|1.2726
|1.2683
|2006.10.05 22:45
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2963522
|2006.10.05 22:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|2006.10.05 23:30
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2963974
|2006.10.05 23:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|2006.10.05 23:32
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2964084
|2006.10.05 23:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|2006.10.05 23:51
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2964215
|2006.10.05 23:54
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|2006.10.05 23:59
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2965423
|2006.10.06 02:53
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|2006.10.06 06:53
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2966928
|2006.10.06 07:32
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|2006.10.06 07:47
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2967136
|2006.10.06 08:01
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|2006.10.06 13:56
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|2971810
|2006.10.06 13:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2667
|1.2637
|1.2680
|2006.10.06 14:29
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2972826
|2006.10.06 14:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2676
|1.2706
|1.2663
|2006.10.06 14:30
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2979574
|2006.10.06 17:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2605
|1.2635
|1.2592
|2006.10.06 17:59
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2979741
|2006.10.06 18:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2596
|1.2566
|1.2609
|2006.10.06 18:51
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2980392
|2006.10.06 18:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2602
|1.2632
|1.2589
|2006.10.06 19:18
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2981004
|2006.10.06 19:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2593
|1.2563
|1.2606
|2006.10.06 19:27
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2981419
|2006.10.06 20:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2590
|1.2560
|1.2603
|2006.10.06 20:29
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2981738
|2006.10.06 21:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2595
|1.2625
|1.2582
|2006.10.06 22:22
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2982317
|2006.10.06 22:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2586
|1.2556
|1.2599
|2006.10.06 22:26
|1.2594
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2984064
|2006.10.09 02:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2592
|1.2562
|1.2605
|2006.10.09 03:31
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2985044
|2006.10.09 04:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2591
|1.2561
|1.2604
|2006.10.09 04:53
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2985279
|2006.10.09 05:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2599
|1.2629
|1.2586
|2006.10.09 05:19
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2985714
|2006.10.09 06:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2601
|1.2571
|1.2614
|2006.10.09 08:31
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2986739
|2006.10.09 08:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2601
|1.2571
|1.2614
|2006.10.09 11:14
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2989788
|2006.10.09 12:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2602
|1.2572
|1.2615
|2006.10.09 12:14
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2990417
|2006.10.09 13:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2611
|1.2641
|1.2598
|2006.10.09 13:05
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2990514
|2006.10.09 13:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2604
|1.2574
|1.2617
|2006.10.09 13:38
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2990916
|2006.10.09 13:38
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2609
|1.2639
|1.2596
|2006.10.09 14:13
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2991406
|2006.10.09 14:13
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2605
|1.2575
|1.2618
|2006.10.10 02:59
|1.2585
|0.00
|0.00
|-9.90
|-220.00
|2998561
|2006.10.10 02:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2586
|1.2556
|1.2599
|2006.10.10 03:11
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2998728
|2006.10.10 03:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2592
|1.2622
|1.2579
|2006.10.10 04:56
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2999350
|2006.10.10 04:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|2006.10.10 05:28
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2999574
|2006.10.10 05:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2593
|1.2623
|1.2580
|2006.10.10 05:41
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2999781
|2006.10.10 06:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2594
|1.2624
|1.2581
|2006.10.10 08:23
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3001090
|2006.10.10 08:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2611
|1.2641
|1.2598
|2006.10.10 08:26
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3001754
|2006.10.10 08:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2603
|1.2573
|1.2616
|2006.10.10 10:20
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3003503
|2006.10.10 10:20
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2580
|1.2550
|1.2593
|2006.10.10 10:33
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|3004381
|2006.10.10 10:33
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2564
|1.2534
|1.2577
|2006.10.10 10:38
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3007662
|2006.10.10 12:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2565
|1.2535
|1.2578
|2006.10.10 13:11
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3008834
|2006.10.10 13:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2549
|1.2519
|1.2562
|2006.10.10 13:47
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3009808
|2006.10.10 13:48
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2527
|1.2497
|1.2540
|2006.10.10 13:49
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|3010198
|2006.10.10 14:08
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2534
|1.2564
|1.2521
|2006.10.10 15:11
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|3011424
|2006.10.10 15:12
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2529
|1.2499
|1.2542
|2006.10.10 15:20
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|3011572
|2006.10.10 15:22
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2535
|1.2565
|1.2522
|2006.10.10 15:30
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|3011739
|2006.10.10 15:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2529
|1.2499
|1.2542
|2006.10.10 15:32
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3011858
|2006.10.10 15:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2529
|1.2499
|1.2542
|2006.10.10 16:09
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3012953
|2006.10.10 16:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2533
|1.2563
|1.2520
|2006.10.10 16:14
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3013408
|2006.10.10 16:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|2006.10.11 08:44
|1.2526
|0.00
|0.00
|7.00
|40.00
|3022611
|2006.10.11 09:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2538
|1.2568
|1.2525
|2006.10.11 09:16
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3022927
|2006.10.11 09:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2533
|1.2503
|1.2546
|2006.10.11 09:18
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3023085
|2006.10.11 09:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2543
|1.2573
|1.2530
|2006.10.11 10:50
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3024508
|2006.10.11 11:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|2006.10.11 14:21
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3026777
|2006.10.11 14:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2542
|1.2507
|1.2550
|2006.10.11 14:40
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3027011
|2006.10.11 14:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|2006.10.11 15:22
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3027577
|2006.10.11 15:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2540
|1.2510
|1.2553
|2006.10.11 15:45
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3027824
|2006.10.11 15:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|2006.10.11 17:05
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3028928
|2006.10.11 17:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.11 17:15
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3029198
|2006.10.11 17:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2550
|1.2580
|1.2537
|2006.10.11 17:28
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3029316
|2006.10.11 17:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2551
|1.2581
|1.2538
|2006.10.11 17:56
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3029626
|2006.10.11 17:56
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2548
|1.2518
|1.2561
|2006.10.11 18:05
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3030023
|2006.10.11 18:43
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2550
|1.2520
|1.2563
|2006.10.11 18:48
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3030585
|2006.10.11 19:31
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2551
|1.2521
|1.2564
|2006.10.11 20:04
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|3031151
|2006.10.11 20:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2532
|1.2502
|1.2545
|2006.10.11 20:23
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|3031841
|2006.10.11 20:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2515
|1.2485
|1.2528
|2006.10.11 20:51
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3032558
|2006.10.11 20:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2523
|1.2553
|1.2510
|2006.10.11 20:53
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3032865
|2006.10.11 20:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2518
|1.2548
|1.2505
|2006.10.11 22:12
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3034214
|2006.10.11 22:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2513
|1.2483
|1.2526
|2006.10.11 22:38
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3035029
|2006.10.11 23:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2519
|1.2549
|1.2506
|2006.10.12 05:09
|1.2539
|0.00
|0.00
|21.00
|-200.00
|3038868
|2006.10.12 05:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2539
|1.2569
|1.2526
|2006.10.12 05:11
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3040032
|2006.10.12 07:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2536
|1.2566
|1.2523
|2006.10.12 08:04
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3040342
|2006.10.12 08:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2529
|1.2499
|1.2542
|2006.10.12 08:18
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3040502
|2006.10.12 08:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2535
|1.2565
|1.2522
|2006.10.12 09:09
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|3041697
|2006.10.12 09:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|2006.10.12 10:20
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3043465
|2006.10.12 10:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2550
|1.2520
|1.2563
|2006.10.12 10:37
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3043886
|2006.10.12 10:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2556
|1.2586
|1.2543
|2006.10.12 11:11
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3044600
|2006.10.12 11:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2551
|1.2521
|1.2564
|2006.10.12 13:30
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3046909
|2006.10.12 13:30
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2532
|1.2502
|1.2545
|2006.10.12 14:30
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3052141
|2006.10.12 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|2006.10.12 19:00
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3052225
|2006.10.12 19:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|2006.10.12 19:12
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3052495
|2006.10.12 19:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|2006.10.13 00:04
|1.2565
|0.00
|0.00
|7.00
|-200.00
|3055384
|2006.10.13 00:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2563
|1.2593
|1.2550
|2006.10.13 00:17
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3055583
|2006.10.13 00:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2554
|1.2524
|1.2567
|2006.10.13 00:17
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3055998
|2006.10.13 01:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2559
|1.2589
|1.2546
|2006.10.13 02:21
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3057078
|2006.10.13 03:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2553
|1.2523
|1.2566
|2006.10.13 03:12
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3057093
|2006.10.13 03:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2560
|1.2590
|1.2547
|2006.10.13 03:35
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3058067
|2006.10.13 04:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2572
|1.2602
|1.2559
|2006.10.13 06:23
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3058850
|2006.10.13 07:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2573
|1.2603
|1.2560
|2006.10.13 07:57
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3059143
|2006.10.13 08:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2570
|1.2540
|1.2583
|2006.10.13 09:32
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3060095
|2006.10.13 09:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2563
|1.2533
|1.2576
|2006.10.13 09:49
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3060410
|2006.10.13 10:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2560
|1.2530
|1.2573
|2006.10.13 14:30
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3063666
|2006.10.13 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2570
|1.2600
|1.2557
|2006.10.13 14:30
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3070329
|2006.10.13 21:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2505
|1.2475
|1.2518
|2006.10.13 21:51
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3070622
|2006.10.13 21:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2509
|1.2539
|1.2496
|2006.10.15 23:27
|1.2505
|0.00
|0.00
|7.00
|40.00
|3071434
|2006.10.15 23:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2505
|1.2475
|1.2518
|2006.10.16 07:17
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3074414
|2006.10.16 08:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2505
|1.2475
|1.2518
|2006.10.16 08:39
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3074812
|2006.10.16 08:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2515
|1.2545
|1.2502
|2006.10.16 09:18
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3075397
|2006.10.16 09:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2510
|1.2480
|1.2523
|2006.10.16 09:58
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3076365
|2006.10.16 09:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2512
|1.2542
|1.2499
|2006.10.16 13:20
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3079695
|2006.10.16 13:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2507
|1.2477
|1.2520
|2006.10.16 13:27
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3079824
|2006.10.16 13:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2512
|1.2542
|1.2499
|2006.10.16 14:30
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3080430
|2006.10.16 14:30
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2508
|1.2478
|1.2521
|2006.10.16 14:30
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3080447
|2006.10.16 14:31
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2513
|1.2483
|1.2526
|2006.10.16 14:32
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3080511
|2006.10.16 14:34
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2520
|1.2550
|1.2507
|2006.10.16 14:36
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3080612
|2006.10.16 14:40
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2523
|1.2553
|1.2510
|2006.10.16 15:00
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3081292
|2006.10.16 15:01
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2519
|1.2489
|1.2532
|2006.10.16 15:06
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3081511
|2006.10.16 15:10
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2527
|1.2557
|1.2514
|2006.10.16 15:23
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3081905
|2006.10.16 15:31
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|2006.10.16 15:36
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3082129
|2006.10.16 15:44
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|2006.10.16 16:03
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3082596
|2006.10.16 16:03
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2525
|1.2495
|1.2538
|2006.10.16 20:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3086986
|2006.10.16 20:32
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|2006.10.16 20:53
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3088173
|2006.10.16 21:48
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2531
|1.2561
|1.2518
|2006.10.16 23:29
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3089357
|2006.10.16 23:29
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2528
|1.2498
|1.2541
|2006.10.16 23:33
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3089699
|2006.10.17 00:12
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2530
|1.2500
|1.2543
|2006.10.17 00:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3089925
|2006.10.17 00:38
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2535
|1.2565
|1.2522
|2006.10.17 01:42
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3090720
|2006.10.17 02:14
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2537
|1.2567
|1.2524
|2006.10.17 04:31
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3092375
|2006.10.17 06:21
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2540
|1.2570
|1.2527
|2006.10.17 06:21
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3092953
|2006.10.17 07:16
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2536
|1.2566
|1.2523
|2006.10.17 08:05
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3093805
|2006.10.17 08:14
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2530
|1.2500
|1.2543
|2006.10.17 08:25
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|3094162
|2006.10.17 08:48
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2532
|1.2562
|1.2519
|2006.10.17 08:55
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|3094416
|2006.10.17 09:01
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2526
|1.2496
|1.2539
|2006.10.17 09:12
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3094795
|2006.10.17 09:39
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|2006.10.17 12:40
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3098275
|2006.10.17 12:42
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2525
|1.2495
|1.2538
|2006.10.17 13:52
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3099825
|2006.10.17 14:14
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2525
|1.2495
|1.2538
|2006.10.17 14:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3100111
|2006.10.17 14:30
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2514
|1.2484
|1.2527
|2006.10.17 14:31
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3100272
|2006.10.17 14:31
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2520
|1.2490
|1.2533
|2006.10.17 14:32
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3100460
|2006.10.17 14:34
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|2006.10.17 14:35
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3100607
|2006.10.17 14:40
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2531
|1.2561
|1.2518
|2006.10.17 14:43
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3100815
|2006.10.17 14:48
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2531
|1.2561
|1.2518
|2006.10.17 14:59
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3101122
|2006.10.17 15:00
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2515
|1.2485
|1.2528
|2006.10.17 15:00
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3101209
|2006.10.17 15:00
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2520
|1.2490
|1.2533
|2006.10.17 15:04
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3101363
|2006.10.17 15:04
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2524
|1.2494
|1.2537
|2006.10.17 15:09
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3101613
|2006.10.17 15:15
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2533
|1.2563
|1.2520
|2006.10.17 15:32
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.00
|3102267
|2006.10.17 15:32
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2552
|1.2582
|1.2539
|2006.10.17 15:33
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3102392
|2006.10.17 15:36
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2549
|1.2579
|1.2536
|2006.10.17 15:42
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3102855
|2006.10.17 16:03
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|2006.10.17 16:04
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3102962
|2006.10.17 16:06
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2549
|1.2579
|1.2536
|2006.10.17 16:16
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3103382
|2006.10.17 16:19
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2546
|1.2511
|1.2554
|2006.10.17 17:27
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3104464
|2006.10.17 17:28
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2550
|1.2580
|1.2537
|2006.10.17 20:19
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3107640
|2006.10.17 20:54
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2544
|1.2514
|1.2557
|2006.10.17 21:39
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3108263
|2006.10.17 21:56
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2547
|1.2517
|1.2560
|2006.10.18 00:17
|1.2551
|0.00
|0.00
|-11.70
|52.00
|3110053
|2006.10.18 00:17
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2551
|1.2581
|1.2538
|2006.10.18 00:24
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3110388
|2006.10.18 00:33
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|2006.10.18 00:37
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3110700
|2006.10.18 00:52
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2543
|1.2513
|1.2556
|2006.10.18 01:05
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3111489
|2006.10.18 02:53
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|2006.10.18 03:24
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3113063
|2006.10.18 07:59
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2551
|1.2581
|1.2538
|2006.10.18 08:07
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|3113289
|2006.10.18 08:16
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2543
|1.2513
|1.2556
|2006.10.18 08:26
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3113402
|2006.10.18 08:31
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2550
|1.2580
|1.2537
|2006.10.18 10:07
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3114615
|2006.10.18 10:07
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2544
|1.2514
|1.2557
|2006.10.18 10:14
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3114912
|2006.10.18 10:33
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2543
|1.2513
|1.2556
|2006.10.18 13:34
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3116940
|2006.10.18 13:38
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2548
|1.2578
|1.2535
|2006.10.18 13:42
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3117017
|2006.10.18 13:46
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.18 13:52
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3117298
|2006.10.18 14:22
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2548
|1.2578
|1.2535
|2006.10.18 14:30
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3117476
|2006.10.18 14:30
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|2006.10.18 14:30
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3117500
|2006.10.18 14:30
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2540
|1.2510
|1.2553
|2006.10.18 14:31
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3117663
|2006.10.18 14:33
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.18 14:33
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3117735
|2006.10.18 14:35
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.18 14:50
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.00
|3118433
|2006.10.18 14:50
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2523
|1.2493
|1.2536
|2006.10.18 14:51
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3118479
|2006.10.18 14:51
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2523
|1.2493
|1.2536
|2006.10.18 14:53
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3118552
|2006.10.18 14:55
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2522
|1.2492
|1.2535
|2006.10.18 14:57
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3118641
|2006.10.18 14:58
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2522
|1.2492
|1.2535
|2006.10.18 15:21
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|3119362
|2006.10.18 15:22
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2503
|1.2473
|1.2516
|2006.10.18 15:24
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3119812
|2006.10.18 15:48
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2515
|1.2545
|1.2502
|2006.10.18 16:19
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3120203
|2006.10.18 16:24
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2516
|1.2546
|1.2503
|2006.10.18 16:25
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3120256
|2006.10.18 16:28
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2509
|1.2479
|1.2522
|2006.10.18 16:32
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3120772
|2006.10.18 17:08
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2517
|1.2547
|1.2504
|2006.10.18 17:10
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3121184
|2006.10.18 18:04
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2519
|1.2549
|1.2506
|2006.10.18 18:05
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3121528
|2006.10.18 18:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2520
|1.2550
|1.2507
|2006.10.18 18:38
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3121678
|2006.10.18 18:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2522
|1.2552
|1.2509
|2006.10.18 18:52
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3121839
|2006.10.18 19:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2524
|1.2554
|1.2511
|2006.10.18 19:11
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3122152
|2006.10.18 19:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2519
|1.2489
|1.2532
|2006.10.18 20:05
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3122581
|2006.10.18 20:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2526
|1.2556
|1.2513
|2006.10.19 08:38
|1.2546
|0.00
|0.00
|21.00
|-200.00
|3128379
|2006.10.19 08:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|2006.10.19 08:43
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3128559
|2006.10.19 08:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2535
|1.2505
|1.2548
|2006.10.19 08:54
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3128724
|2006.10.19 09:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|2006.10.19 09:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3128987
|2006.10.19 09:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.19 09:29
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3129064
|2006.10.19 09:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|2006.10.19 10:56
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3131103
|2006.10.19 10:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2565
|1.2595
|1.2552
|2006.10.19 12:41
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3132519
|2006.10.19 12:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2567
|1.2597
|1.2554
|2006.10.19 13:02
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3132695
|2006.10.19 13:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2562
|1.2532
|1.2575
|2006.10.19 13:13
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3132793
|2006.10.19 13:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.2599
|1.2556
|2006.10.19 13:24
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3132882
|2006.10.19 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2560
|1.2530
|1.2573
|2006.10.19 13:45
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3133070
|2006.10.19 13:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.2598
|1.2555
|2006.10.19 14:03
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3133279
|2006.10.19 14:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2563
|1.2533
|1.2576
|2006.10.19 15:18
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3134442
|2006.10.19 15:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2567
|1.2597
|1.2554
|2006.10.19 15:43
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3135242
|2006.10.19 15:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2584
|1.2614
|1.2571
|2006.10.19 16:02
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3136566
|2006.10.19 16:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2593
|1.2623
|1.2580
|2006.10.19 17:58
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3137903
|2006.10.19 17:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2591
|1.2561
|1.2604
|2006.10.19 18:00
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3137969
|2006.10.19 18:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2605
|1.2635
|1.2592
|2006.10.19 18:02
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3138283
|2006.10.19 18:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2598
|1.2628
|1.2585
|2006.10.19 19:09
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|3139148
|2006.10.19 19:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2620
|1.2650
|1.2607
|2006.10.19 19:10
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3139397
|2006.10.19 19:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2619
|1.2649
|1.2606
|2006.10.19 20:20
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|3140537
|2006.10.19 20:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2639
|1.2669
|1.2626
|2006.10.19 20:23
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3140639
|2006.10.19 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2636
|1.2666
|1.2623
|2006.10.19 20:30
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3140783
|2006.10.19 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2638
|1.2668
|1.2625
|2006.10.19 20:49
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3140945
|2006.10.19 20:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2627
|1.2597
|1.2640
|2006.10.20 02:17
|1.2633
|0.00
|0.00
|-9.00
|60.00
|3143655
|2006.10.20 02:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2633
|1.2663
|1.2620
|2006.10.20 07:47
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3145888
|2006.10.20 07:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2631
|1.2601
|1.2644
|2006.10.20 11:00
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3147986
|2006.10.20 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2634
|1.2664
|1.2621
|2006.10.20 11:01
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3148273
|2006.10.20 11:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2624
|1.2594
|1.2637
|2006.10.20 11:59
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3149114
|2006.10.20 11:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2608
|1.2578
|1.2621
|2006.10.20 12:27
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3149580
|2006.10.20 12:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2612
|1.2642
|1.2599
|2006.10.20 12:45
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3149836
|2006.10.20 12:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2607
|1.2577
|1.2620
|2006.10.20 12:54
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3150259
|2006.10.20 13:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|2006.10.20 13:15
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3150284
|2006.10.20 13:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|2006.10.20 14:01
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3151006
|2006.10.20 14:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2611
|1.2581
|1.2624
|2006.10.20 14:07
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3151122
|2006.10.20 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2620
|1.2650
|1.2607
|2006.10.20 14:17
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3151400
|2006.10.20 14:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.2648
|1.2605
|2006.10.20 16:02
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3152429
|2006.10.20 16:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2612
|1.2582
|1.2625
|2006.10.20 17:32
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3153742
|2006.10.20 17:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.2647
|1.2604
|2006.10.20 17:37
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3154229
|2006.10.20 18:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2605
|1.2575
|1.2618
|2006.10.20 18:20
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3154429
|2006.10.20 18:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2615
|1.2645
|1.2602
|2006.10.20 19:41
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3155206
|2006.10.20 20:17
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2618
|1.2648
|1.2605
|2006.10.20 22:08
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3156170
|2006.10.20 22:33
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2614
|1.2584
|1.2627
|2006.10.20 22:59
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3157542
|2006.10.23 01:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2611
|1.2581
|1.2624
|2006.10.23 01:32
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3158032
|2006.10.23 02:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.2587
|1.2630
|2006.10.23 02:37
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3158279
|2006.10.23 03:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2611
|1.2581
|1.2624
|2006.10.23 04:06
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3158630
|2006.10.23 04:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.2646
|1.2603
|2006.10.23 05:52
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3158997
|2006.10.23 05:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2613
|1.2583
|1.2626
|2006.10.23 06:41
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3159655
|2006.10.23 07:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2610
|1.2580
|1.2623
|2006.10.23 08:40
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3160544
|2006.10.23 08:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2589
|1.2559
|1.2602
|2006.10.23 09:48
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3161272
|2006.10.23 09:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2592
|1.2622
|1.2579
|2006.10.23 10:15
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3161747
|2006.10.23 10:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2585
|1.2555
|1.2598
|2006.10.23 10:34
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3161902
|2006.10.23 10:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|2006.10.23 11:17
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3162580
|2006.10.23 11:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2565
|1.2535
|1.2578
|2006.10.23 12:23
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|3163540
|2006.10.23 12:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2548
|1.2518
|1.2561
|2006.10.23 12:24
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3163569
|2006.10.23 12:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2553
|1.2518
|1.2561
|2006.10.23 12:31
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3164137
|2006.10.23 12:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2553
|1.2523
|1.2566
|2006.10.23 13:31
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3164858
|2006.10.23 13:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2558
|1.2588
|1.2545
|2006.10.23 14:24
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3165739
|2006.10.23 14:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2550
|1.2520
|1.2563
|2006.10.23 18:36
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3169788
|2006.10.23 19:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2543
|1.2513
|1.2556
|2006.10.23 19:24
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3171684
|2006.10.23 21:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2549
|1.2519
|1.2562
|2006.10.23 22:16
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3173553
|2006.10.23 23:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2546
|1.2516
|1.2559
|2006.10.23 23:29
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3173682
|2006.10.23 23:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2546
|1.2516
|1.2559
|2006.10.23 23:29
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3173838
|2006.10.23 23:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2547
|1.2582
|1.2539
|2006.10.24 03:09
|1.2543
|0.00
|0.00
|7.00
|40.00
|3175423
|2006.10.24 03:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2536
|1.2506
|1.2549
|2006.10.24 03:25
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3175483
|2006.10.24 03:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|2006.10.24 03:42
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3175641
|2006.10.24 03:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|2006.10.24 03:45
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3176488
|2006.10.24 05:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.24 05:29
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3176515
|2006.10.24 05:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|2006.10.24 05:29
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3176534
|2006.10.24 05:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|2006.10.24 05:30
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3176686
|2006.10.24 05:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|2006.10.24 05:51
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3176871
|2006.10.24 06:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2546
|1.2576
|1.2533
|2006.10.24 06:19
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3177232
|2006.10.24 06:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2544
|1.2514
|1.2557
|2006.10.24 10:46
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3179943
|2006.10.24 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|2006.10.24 10:55
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3180210
|2006.10.24 11:24
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|2006.10.24 12:01
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3180544
|2006.10.24 12:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|2006.10.24 12:17
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3180679
|2006.10.24 12:27
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|2006.10.24 13:36
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3181260
|2006.10.24 13:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|2006.10.24 14:15
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3182002
|2006.10.24 15:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|2006.10.24 16:01
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3182528
|2006.10.24 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2542
|1.2572
|1.2529
|2006.10.24 16:09
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3183179
|2006.10.24 17:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2549
|1.2579
|1.2536
|2006.10.24 17:37
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3184011
|2006.10.24 17:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.2598
|1.2555
|2006.10.24 17:59
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3184953
|2006.10.24 18:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2561
|1.2531
|1.2574
|2006.10.24 18:08
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3185122
|2006.10.24 18:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.2599
|1.2556
|2006.10.24 18:49
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3185631
|2006.10.24 18:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2564
|1.2534
|1.2577
|2006.10.24 18:51
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3185762
|2006.10.24 18:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2571
|1.2601
|1.2558
|2006.10.24 19:16
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3186556
|2006.10.24 19:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|2006.10.24 20:16
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3187016
|2006.10.24 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2573
|1.2603
|1.2560
|2006.10.24 20:26
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3187025
|2006.10.24 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.2604
|1.2561
|2006.10.24 20:40
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3187409
|2006.10.24 20:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2567
|1.2537
|1.2580
|2006.10.25 03:10
|1.2571
|0.00
|0.00
|-9.00
|40.00
|3191657
|2006.10.25 03:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2565
|1.2535
|1.2578
|2006.10.25 04:09
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3192181
|2006.10.25 04:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.2538
|1.2581
|2006.10.25 04:52
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3192640
|2006.10.25 05:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2572
|1.2542
|1.2585
|2006.10.25 10:03
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3195123
|2006.10.25 10:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.2606
|1.2563
|2006.10.25 10:05
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3195203
|2006.10.25 10:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.2604
|1.2561
|2006.10.25 10:08
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3195570
|2006.10.25 10:40
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2564
|1.2534
|1.2577
|2006.10.25 10:48
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3195796
|2006.10.25 11:03
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2571
|1.2601
|1.2558
|2006.10.25 11:41
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3196359
|2006.10.25 12:04
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2573
|1.2603
|1.2560
|2006.10.25 16:27
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|-242.00
|3199905
|2006.10.25 16:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2593
|1.2623
|1.2580
|2006.10.25 16:29
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3200016
|2006.10.25 16:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2591
|1.2621
|1.2578
|2006.10.25 16:34
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3200623
|2006.10.25 17:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2594
|1.2624
|1.2581
|2006.10.25 17:08
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3200837
|2006.10.25 17:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2596
|1.2626
|1.2583
|2006.10.25 17:25
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3201104
|2006.10.25 17:34
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|2006.10.25 17:49
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3201581
|2006.10.25 18:07
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2586
|1.2556
|1.2599
|2006.10.25 18:08
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3201676
|2006.10.25 18:13
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2585
|1.2555
|1.2598
|2006.10.25 18:14
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3201772
|2006.10.25 18:19
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|2006.10.25 18:33
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3202210
|2006.10.25 18:56
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2591
|1.2621
|1.2578
|2006.10.25 19:00
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3202276
|2006.10.25 19:04
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2585
|1.2555
|1.2598
|2006.10.25 20:14
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|3203239
|2006.10.25 20:14
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2590
|1.2620
|1.2577
|2006.10.25 20:14
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3203287
|2006.10.25 20:15
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2588
|1.2618
|1.2575
|2006.10.25 20:15
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3203335
|2006.10.25 20:15
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2581
|1.2551
|1.2594
|2006.10.25 20:16
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3203519
|2006.10.25 20:16
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2590
|1.2620
|1.2577
|2006.10.25 20:20
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|3203879
|2006.10.25 20:20
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2609
|1.2639
|1.2596
|2006.10.25 20:25
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3205139
|2006.10.25 20:45
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2606
|1.2636
|1.2593
|2006.10.25 22:06
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3206586
|2006.10.25 22:06
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2601
|1.2571
|1.2614
|2006.10.25 22:33
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3207279
|2006.10.25 22:58
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2599
|1.2569
|1.2612
|2006.10.25 23:18
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3207516
|2006.10.25 23:18
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2604
|1.2634
|1.2591
|2006.10.25 23:19
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3207563
|2006.10.25 23:21
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2598
|1.2568
|1.2611
|2006.10.25 23:25
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3207865
|2006.10.25 23:46
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2603
|1.2633
|1.2590
|2006.10.26 02:36
|1.2623
|0.00
|0.00
|23.10
|-220.00
|3209785
|2006.10.26 03:52
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2625
|1.2655
|1.2612
|2006.10.26 08:53
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|3212856
|2006.10.26 08:53
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2644
|1.2674
|1.2631
|2006.10.26 09:26
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|3213749
|2006.10.26 09:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2664
|1.2694
|1.2651
|2006.10.26 09:27
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3213818
|2006.10.26 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2658
|1.2688
|1.2645
|2006.10.26 09:49
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3214137
|2006.10.26 09:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2651
|1.2621
|1.2664
|2006.10.26 09:56
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3214386
|2006.10.26 10:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2658
|1.2688
|1.2645
|2006.10.26 10:16
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3214428
|2006.10.26 10:19
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2660
|1.2690
|1.2647
|2006.10.26 10:43
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3214805
|2006.10.26 10:43
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2657
|1.2627
|1.2670
|2006.10.26 10:47
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3215649
|2006.10.26 12:14
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2656
|1.2626
|1.2669
|2006.10.26 12:14
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3215724
|2006.10.26 12:19
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2656
|1.2626
|1.2669
|2006.10.26 12:24
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3215819
|2006.10.26 12:29
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2655
|1.2625
|1.2668
|2006.10.26 12:29
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3215939
|2006.10.26 12:36
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2652
|1.2622
|1.2665
|2006.10.26 13:37
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3216607
|2006.10.26 13:37
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2658
|1.2688
|1.2645
|2006.10.26 14:00
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3216941
|2006.10.26 14:09
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2652
|1.2622
|1.2665
|2006.10.26 14:16
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3217180
|2006.10.26 14:24
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2660
|1.2690
|1.2647
|2006.10.26 14:29
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3217303
|2006.10.26 14:30
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2661
|1.2691
|1.2648
|2006.10.26 15:15
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3218338
|2006.10.26 15:15
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2657
|1.2627
|1.2670
|2006.10.26 15:37
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3218547
|2006.10.26 15:37
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2661
|1.2691
|1.2648
|2006.10.26 15:51
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3218889
|2006.10.26 16:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2652
|1.2622
|1.2665
|2006.10.26 16:00
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3219087
|2006.10.26 16:08
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2662
|1.2692
|1.2649
|2006.10.26 18:21
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|3221174
|2006.10.26 18:21
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2680
|1.2710
|1.2667
|2006.10.26 18:51
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|3222936
|2006.10.26 19:43
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2698
|1.2728
|1.2685
|2006.10.26 19:56
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3223313
|2006.10.26 20:11
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|2006.10.26 20:36
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3223610
|2006.10.26 20:37
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|2006.10.26 20:48
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3223950
|2006.10.26 21:20
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|2006.10.26 21:30
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3224758
|2006.10.26 22:52
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2694
|1.2724
|1.2681
|2006.10.26 22:59
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3224863
|2006.10.26 23:09
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|2006.10.26 23:19
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3225018
|2006.10.26 23:23
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2696
|1.2726
|1.2683
|2006.10.26 23:23
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3225086
|2006.10.26 23:30
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2696
|1.2726
|1.2683
|2006.10.26 23:31
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3225240
|2006.10.26 23:38
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|2006.10.26 23:48
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3226250
|2006.10.27 01:28
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|2006.10.27 02:02
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3226665
|2006.10.27 02:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2692
|1.2722
|1.2679
|2006.10.27 03:05
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-242.00
|3227667
|2006.10.27 03:05
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|2006.10.27 03:05
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3227909
|2006.10.27 03:26
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|2006.10.27 03:35
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3228187
|2006.10.27 03:56
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|2006.10.27 03:57
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|3228218
|2006.10.27 03:57
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|2006.10.27 03:57
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3228252
|2006.10.27 04:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2708
|1.2743
|1.2700
|2006.10.27 04:44
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3228665
|2006.10.27 04:49
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|2006.10.27 05:49
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|3229069
|2006.10.27 05:49
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|2006.10.27 05:50
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3229213
|2006.10.27 06:11
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2706
|1.2736
|1.2693
|2006.10.27 06:12
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3229247
|2006.10.27 06:19
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2707
|1.2737
|1.2694
|2006.10.27 06:24
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3229396
|2006.10.27 06:39
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|2006.10.27 06:41
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3229478
|2006.10.27 06:46
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2704
|1.2674
|1.2717
|2006.10.27 06:51
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3229531
|2006.10.27 06:51
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|2006.10.27 09:03
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|3270781
|2006.10.31 13:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.2664
|1.2707
|2006.10.31 14:26
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|0.00
|0.00
|76.60
|5 346.00
|Closed P/L:
|5 422.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 422.60
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 422.60
|Equity:
|10 422.60
|Free Margin:
|10 422.60
|Details:
|Gross Profit:
|16 192.40
|Gross Loss:
|10 769.80
|Total Net Profit:
|5 422.60
|Profit Factor:
|1.50
|Expected Payoff:
|12.85
|Absolute Drawdown:
|712.00
|Maximal Drawdown:
|902.90 (14.42%)
|Relative Drawdown:
|16.90% (872.00)
|Total Trades:
|422
|Short Positions (won %):
|213 (86.38%)
|Long Positions (won %):
|209 (88.04%)
|Profit Trades (% of total):
|368 (87.20%)
|Loss trades (% of total):
|54 (12.80%)
|Largest
|profit trade:
|130.00
|loss trade:
|-330.00
|Average
|profit trade:
|44.00
|loss trade:
|-199.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
|43 (1 912.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-647.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 912.00 (43)
|consecutive loss (count):
|-647.90 (3)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1