Interbank FX, LLC

Account: 1281876 Name: terminator EA IBFX Currency: USD 2006 October 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
142221202006.10.25 09:45balanceDeposit1 000.00
142379452006.10.25 15:42buy0.04audusdm0.76090.76820.77722006.10.27 14:000.76820.000.000.012.92
142254472006.10.25 10:56buy0.01eurchfm1.59191.59281.60182006.10.26 05:561.59280.000.000.020.07
143003732006.10.26 11:33sell0.01eurchfm1.59160.00001.58562006.10.26 21:581.59190.000.00-0.01-0.02
143015232006.10.26 12:01sell0.02eurchfm1.59210.00001.58612006.10.26 21:581.59220.000.00-0.01-0.02
143167832006.10.26 14:59sell0.04eurchfm1.59271.59221.58322006.10.26 21:581.59220.000.00-0.030.16
142230572006.10.25 10:21buy0.04eurjpym149.86150.23151.132006.10.26 07:40150.230.000.000.111.24
142222452006.10.25 09:50buy0.02eurusdm1.25741.26031.26932006.10.25 18:241.26030.000.000.000.58
142471082006.10.25 18:24buy0.02eurusdm1.26110.00001.26712006.10.26 06:051.26260.000.00-0.050.30
142487672006.10.25 18:29buy0.04eurusdm1.25931.26261.27162006.10.26 06:001.26260.000.00-0.101.32
142825182006.10.26 06:53buy0.02eurusdm1.26471.26871.27772006.10.26 18:261.26870.000.000.000.80
143395822006.10.26 22:00buy0.02eurusdm1.26920.00001.27522006.10.27 12:441.27060.000.000.000.28
143670612006.10.27 07:02buy0.04eurusdm1.26741.27071.27972006.10.27 12:441.27070.000.000.001.32
142323792006.10.25 13:37buy0.02usdcadm1.12880.00001.13482006.10.26 12:361.12560.000.000.02-0.57
142344872006.10.25 14:27buy0.04usdcadm1.12700.00001.13302006.10.26 12:361.12550.000.000.03-0.53
142357482006.10.25 14:49buy0.08usdcadm1.12520.00001.13122006.10.26 12:361.12560.000.000.060.28
142746592006.10.26 02:42buy0.16usdcadm1.12341.12551.13452006.10.26 12:361.12550.000.000.002.99
143195712006.10.26 15:50sell0.02usdcadm1.12521.12341.11442006.10.26 18:121.12340.000.000.000.32
143385852006.10.26 21:31sell0.02usdcadm1.12221.11991.11092006.10.27 13:451.11980.000.000.000.43
143652582006.10.27 06:46sell0.04usdcadm1.12461.11981.11082006.10.27 13:451.11980.000.000.001.71
142332332006.10.25 14:04sell0.01usdjpym119.130.00118.532006.10.25 18:24119.050.000.000.000.07
142423932006.10.25 18:15sell0.02usdjpym119.31119.05118.152006.10.25 18:24119.050.000.000.000.44
142494682006.10.25 18:33sell0.01usdjpym118.98118.79117.892006.10.26 10:28118.790.000.00-0.040.16
  0.00 0.00 0.01 14.25
Closed P/L: 14.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
143394942006.10.26 21:58buy0.01eurchfm1.59190.00001.5979 1.58990.000.000.01-0.17
143396982006.10.26 22:03buy0.02eurchfm1.59140.00001.5974 1.58990.000.000.01-0.24
143693162006.10.27 07:38buy0.04eurchfm1.59080.00001.5968 1.58990.000.000.02-0.29
143959572006.10.27 13:06buy0.08eurchfm1.59020.00001.5962 1.58990.000.000.04-0.19
143997502006.10.27 13:12buy0.16eurchfm1.58970.00001.5957 1.58990.000.000.090.26
142996392006.10.26 11:11buy0.04eurjpym150.340.00150.94 149.720.000.000.08-2.10
143914942006.10.27 12:55buy0.08eurjpym150.060.00150.66 149.720.000.000.07-2.31
143958422006.10.27 13:05buy0.16eurjpym149.780.00150.38 149.720.000.000.15-0.82
144029062006.10.27 13:32buy0.32eurjpym149.500.00150.10 149.720.000.000.295.99
142316812006.10.25 13:20buy0.04usdchfm1.26610.00001.2699 1.24850.000.000.20-5.64
142513162006.10.25 18:49buy0.08usdchfm1.26320.00001.2669 1.24850.000.000.40-9.42
142815132006.10.26 06:42buy0.16usdchfm1.26020.00001.2640 1.24850.000.000.32-14.99
142915982006.10.26 08:21buy0.32usdchfm1.25710.00001.2609 1.24850.000.000.64-22.04
143230942006.10.26 16:25buy0.64usdchfm1.25410.00001.2579 1.24850.000.001.26-28.71
143857632006.10.27 12:33buy1.28usdchfm1.25100.00001.2548 1.24850.000.001.27-25.63
143982972006.10.27 13:10buy2.56usdchfm1.24790.00001.2517 1.24850.000.002.5312.30
142972352006.10.26 10:33buy0.01usdjpym118.810.00119.41 117.590.000.000.02-1.04
143128282006.10.26 14:10buy0.02usdjpym118.620.00119.22 117.590.000.000.06-1.75
143258642006.10.26 16:43buy0.04usdjpym118.440.00119.04 117.590.000.000.10-2.89
143853362006.10.27 12:33buy0.08usdjpym118.230.00118.82 117.590.000.000.10-4.35
143909692006.10.27 12:55buy0.16usdjpym118.050.00118.65 117.590.000.000.21-6.26
143926442006.10.27 12:56buy0.32usdjpym117.860.00118.46 117.590.000.000.42-7.35
143966222006.10.27 13:07buy0.64usdjpym117.620.00118.22 117.590.000.000.83-1.63
  0.00 0.00 9.12 -119.27
 Floating P/L: -110.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 14.26 Floating P/L: -110.15 Margin: 363.00
Balance: 1 014.26 Equity: 904.11 Free Margin: 541.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15.37 Gross Loss: 1.11 Total Net Profit: 14.26
Profit Factor: 13.85 Expected Payoff: 0.65  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1.05 (0.10%)  
 
Total Trades: 22 Short Positions (won %): 9 (77.78%) Long Positions (won %): 13 (84.62%)
Profit Trades (% of total): 18 (81.82%) Loss trades (% of total): 4 (18.18%)
Largest profit trade: 2.99 loss trade: -0.55
Average profit trade: 0.85 loss trade: -0.28
Maximum consecutive wins ($): 10 (7.45) consecutive losses ($): 2 (-1.05)
Maximal consecutive profit (count): 7.45 (10) consecutive loss (count): -1.05 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2