|Account: 1281876
|Name: terminator EA IBFX
|Currency: USD
|2006 October 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14222120
|2006.10.25 09:45
|balance
|Deposit
|1 000.00
|14237945
|2006.10.25 15:42
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7609
|0.7682
|0.7772
|2006.10.27 14:00
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.01
|2.92
|14225447
|2006.10.25 10:56
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5919
|1.5928
|1.6018
|2006.10.26 05:56
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.02
|0.07
|14300373
|2006.10.26 11:33
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.5916
|0.0000
|1.5856
|2006.10.26 21:58
|1.5919
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|14301523
|2006.10.26 12:01
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.5921
|0.0000
|1.5861
|2006.10.26 21:58
|1.5922
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|14316783
|2006.10.26 14:59
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.5927
|1.5922
|1.5832
|2006.10.26 21:58
|1.5922
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|14223057
|2006.10.25 10:21
|buy
|0.04
|eurjpym
|149.86
|150.23
|151.13
|2006.10.26 07:40
|150.23
|0.00
|0.00
|0.11
|1.24
|14222245
|2006.10.25 09:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2574
|1.2603
|1.2693
|2006.10.25 18:24
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|14247108
|2006.10.25 18:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2611
|0.0000
|1.2671
|2006.10.26 06:05
|1.2626
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.30
|14248767
|2006.10.25 18:29
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2593
|1.2626
|1.2716
|2006.10.26 06:00
|1.2626
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.32
|14282518
|2006.10.26 06:53
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2647
|1.2687
|1.2777
|2006.10.26 18:26
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14339582
|2006.10.26 22:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2692
|0.0000
|1.2752
|2006.10.27 12:44
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|14367061
|2006.10.27 07:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2674
|1.2707
|1.2797
|2006.10.27 12:44
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|14232379
|2006.10.25 13:37
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1288
|0.0000
|1.1348
|2006.10.26 12:36
|1.1256
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.57
|14234487
|2006.10.25 14:27
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1270
|0.0000
|1.1330
|2006.10.26 12:36
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.53
|14235748
|2006.10.25 14:49
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1252
|0.0000
|1.1312
|2006.10.26 12:36
|1.1256
|0.00
|0.00
|0.06
|0.28
|14274659
|2006.10.26 02:42
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1234
|1.1255
|1.1345
|2006.10.26 12:36
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|14319571
|2006.10.26 15:50
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1252
|1.1234
|1.1144
|2006.10.26 18:12
|1.1234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14338585
|2006.10.26 21:31
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1222
|1.1199
|1.1109
|2006.10.27 13:45
|1.1198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|14365258
|2006.10.27 06:46
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1246
|1.1198
|1.1108
|2006.10.27 13:45
|1.1198
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|14233233
|2006.10.25 14:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.13
|0.00
|118.53
|2006.10.25 18:24
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|14242393
|2006.10.25 18:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.31
|119.05
|118.15
|2006.10.25 18:24
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|14249468
|2006.10.25 18:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.98
|118.79
|117.89
|2006.10.26 10:28
|118.79
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.16
|0.00
|0.00
|0.01
|14.25
|Closed P/L:
|14.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14339494
|2006.10.26 21:58
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5919
|0.0000
|1.5979
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.17
|14339698
|2006.10.26 22:03
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.5914
|0.0000
|1.5974
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.24
|14369316
|2006.10.27 07:38
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.5908
|0.0000
|1.5968
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.29
|14395957
|2006.10.27 13:06
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.5902
|0.0000
|1.5962
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.19
|14399750
|2006.10.27 13:12
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.5897
|0.0000
|1.5957
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.09
|0.26
|14299639
|2006.10.26 11:11
|buy
|0.04
|eurjpym
|150.34
|0.00
|150.94
|149.72
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.10
|14391494
|2006.10.27 12:55
|buy
|0.08
|eurjpym
|150.06
|0.00
|150.66
|149.72
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.31
|14395842
|2006.10.27 13:05
|buy
|0.16
|eurjpym
|149.78
|0.00
|150.38
|149.72
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.82
|14402906
|2006.10.27 13:32
|buy
|0.32
|eurjpym
|149.50
|0.00
|150.10
|149.72
|0.00
|0.00
|0.29
|5.99
|14231681
|2006.10.25 13:20
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2661
|0.0000
|1.2699
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.20
|-5.64
|14251316
|2006.10.25 18:49
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2632
|0.0000
|1.2669
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.40
|-9.42
|14281513
|2006.10.26 06:42
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2602
|0.0000
|1.2640
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.32
|-14.99
|14291598
|2006.10.26 08:21
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2571
|0.0000
|1.2609
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.64
|-22.04
|14323094
|2006.10.26 16:25
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2541
|0.0000
|1.2579
|1.2485
|0.00
|0.00
|1.26
|-28.71
|14385763
|2006.10.27 12:33
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2548
|1.2485
|0.00
|0.00
|1.27
|-25.63
|14398297
|2006.10.27 13:10
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2517
|1.2485
|0.00
|0.00
|2.53
|12.30
|14297235
|2006.10.26 10:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.81
|0.00
|119.41
|117.59
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.04
|14312828
|2006.10.26 14:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.62
|0.00
|119.22
|117.59
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.75
|14325864
|2006.10.26 16:43
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.44
|0.00
|119.04
|117.59
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.89
|14385336
|2006.10.27 12:33
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.23
|0.00
|118.82
|117.59
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.35
|14390969
|2006.10.27 12:55
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.05
|0.00
|118.65
|117.59
|0.00
|0.00
|0.21
|-6.26
|14392644
|2006.10.27 12:56
|buy
|0.32
|usdjpym
|117.86
|0.00
|118.46
|117.59
|0.00
|0.00
|0.42
|-7.35
|14396622
|2006.10.27 13:07
|buy
|0.64
|usdjpym
|117.62
|0.00
|118.22
|117.59
|0.00
|0.00
|0.83
|-1.63
|0.00
|0.00
|9.12
|-119.27
|Floating P/L:
|-110.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|14.26
|Floating P/L:
|-110.15
|Margin:
|363.00
|Balance:
|1 014.26
|Equity:
|904.11
|Free Margin:
|541.11
|Details:
|Gross Profit:
|15.37
|Gross Loss:
|1.11
|Total Net Profit:
|14.26
|Profit Factor:
|13.85
|Expected Payoff:
|0.65
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1.05 (0.10%)
|Total Trades:
|22
|Short Positions (won %):
|9 (77.78%)
|Long Positions (won %):
|13 (84.62%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (81.82%)
|Loss trades (% of total):
|4 (18.18%)
|Largest
|profit trade:
|2.99
|loss trade:
|-0.55
|Average
|profit trade:
|0.85
|loss trade:
|-0.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (7.45)
|consecutive losses ($):
|2 (-1.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.45 (10)
|consecutive loss (count):
|-1.05 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2