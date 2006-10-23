Interbank FX, LLC

Account: 1276602 Name: Terminator Currency: USD 2006 October 27, 15:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
141093182006.10.23 09:46balanceDeposit500.00
141110992006.10.23 10:08sell0.01eurcadm1.41410.00001.41032006.10.24 22:151.41560.000.000.00-0.13
141157922006.10.23 10:42sell0.02eurcadm1.41590.00001.41212006.10.24 22:151.41570.000.000.020.04
141192752006.10.23 12:12buy0.01gbpchfm2.37220.00002.37602006.10.24 11:462.37390.000.000.020.13
141228192006.10.23 12:59buy0.01audjpym90.490.0090.872006.10.25 01:5690.680.000.000.020.16
141256482006.10.23 13:56buy0.02gbpchfm2.37050.00002.37412006.10.24 11:452.37410.000.000.030.57
141264372006.10.23 14:07buy0.01eurjpym149.770.00150.152006.10.26 06:48150.150.000.000.050.32
141312032006.10.23 16:00buy0.01audcadm0.85500.00000.85882006.10.26 12:340.85880.000.000.010.34
141331252006.10.23 16:54buy0.01usdcadm1.12890.00001.13272006.10.26 12:531.12740.000.000.01-0.13
141358602006.10.23 18:08sell0.01euraudm1.65500.00001.65122006.10.24 22:481.65470.000.000.020.02
141360592006.10.23 18:19sell0.02euraudm1.65680.00001.65302006.10.24 22:481.65480.000.000.040.30
141366572006.10.23 18:40buy0.01chfjpym94.230.0094.612006.10.27 00:1294.610.000.000.010.32
141368062006.10.23 18:43buy0.02audjpym90.300.0090.682006.10.25 01:5690.680.000.000.040.64
141399252006.10.23 20:59buy0.01nzdjpym79.300.0079.682006.10.27 13:3177.550.000.000.06-1.49
141437382006.10.23 23:32buy0.01eurchfm1.59020.00001.59402006.10.25 20:451.59400.000.000.010.30
141459622006.10.24 00:27sell0.01eurusdm1.25420.00001.25042006.10.27 12:561.27240.000.000.04-1.82
141480032006.10.24 01:13buy0.02nzdjpym79.110.0079.492006.10.27 13:3077.550.000.000.11-2.66
141519932006.10.24 03:21buy0.01audusdm0.75790.00000.76172006.10.25 04:330.76170.000.000.000.38
141616872006.10.24 08:38sell0.04eurcadm1.41790.00001.41412006.10.24 18:491.41410.000.000.001.35
141732502006.10.24 13:17sell0.01audnzdm1.14120.00001.13742006.10.26 12:121.16470.000.000.01-1.54
141844762006.10.24 16:39sell0.02eurusdm1.25660.00001.25282006.10.27 12:561.27250.000.000.06-3.18
141845392006.10.24 16:41sell0.02audnzdm1.14360.00001.13982006.10.26 12:121.16470.000.000.03-2.76
141849312006.10.24 17:00buy0.02usdcadm1.12710.00001.13092006.10.26 12:531.12740.000.000.030.05
141867232006.10.24 18:02sell0.04euraudm1.65850.00001.65482006.10.24 22:481.65480.000.000.041.13
141932032006.10.24 22:15sell0.04audnzdm1.14720.00001.14342006.10.26 12:121.16470.000.000.04-4.58
141948882006.10.24 23:01buy0.04nzdjpym78.930.0079.302006.10.27 13:3077.530.000.000.17-4.76
141960832006.10.24 23:37sell0.08audnzdm1.14900.00001.14522006.10.26 12:121.16460.000.000.07-8.18
141961362006.10.24 23:38buy0.08nzdjpym78.750.0079.132006.10.27 13:3077.520.000.000.35-8.38
141961412006.10.24 23:38sell0.16audnzdm1.15110.00001.14732006.10.26 12:121.16470.000.000.14-14.25
141998692006.10.25 01:24buy0.01gbpchfm2.37440.00002.37802006.10.25 17:322.37620.000.000.000.14
142063292006.10.25 03:29buy0.02gbpchfm2.37260.00002.37642006.10.25 17:312.37640.000.000.000.60
142209892006.10.25 09:07buy0.01nzdusdm0.66180.00000.66562006.10.27 12:570.65950.000.000.01-0.23
142238232006.10.25 10:32sell0.04eurusdm1.25840.00001.25462006.10.27 12:561.27240.000.000.12-5.60
142357422006.10.25 14:49buy0.04usdcadm1.12530.00001.12912006.10.26 12:531.12730.000.000.030.71
142357532006.10.25 14:49sell0.01eurcadm1.41550.00001.41172006.10.26 16:151.42450.000.000.01-0.80
142363402006.10.25 15:03buy0.01audusdm0.76060.00000.76442006.10.26 20:430.76440.000.000.000.38
142435562006.10.25 18:19sell0.02eurcadm1.41750.00001.41392006.10.26 16:151.42420.000.000.02-1.19
142436472006.10.25 18:19sell0.08eurusdm1.26030.00001.25652006.10.27 12:561.27250.000.000.23-9.76
142522642006.10.25 19:00sell0.04eurcadm1.41930.00001.41552006.10.26 16:151.42410.000.000.04-1.71
142525262006.10.25 19:03sell0.16eurusdm1.26210.00001.25832006.10.27 12:561.27260.000.000.47-16.80
142541122006.10.25 19:33buy0.01audjpym90.650.0091.032006.10.27 11:4490.800.000.000.050.13
142550342006.10.25 20:00sell0.32audnzdm1.15380.00001.15002006.10.26 12:121.16480.000.000.29-23.05
142550512006.10.25 20:00buy0.02nzdusdm0.65940.00000.66302006.10.27 12:570.65950.000.000.030.02
142551102006.10.25 20:00sell0.64audnzdm1.15630.00001.15252006.10.26 12:121.16490.000.000.58-36.03
142551192006.10.25 20:00buy0.16nzdjpym78.390.0078.772006.10.27 13:3077.530.000.000.71-11.71
142562102006.10.25 20:10buy0.04nzdusdm0.65750.00000.66132006.10.27 12:570.65960.000.000.050.84
142562302006.10.25 20:10buy0.32nzdjpym78.210.0078.592006.10.27 13:3077.530.000.001.40-18.53
142564302006.10.25 20:14sell1.28audnzdm1.15820.00001.15452006.10.26 12:121.16500.000.001.15-56.99
142569572006.10.25 20:30sell2.56audnzdm1.16000.00001.15622006.10.26 12:121.16490.000.002.30-82.13
142569822006.10.25 20:30buy0.08nzdusdm0.65570.00000.65952006.10.27 12:570.65950.000.000.113.04
142599362006.10.25 21:52buy0.64nzdjpym78.030.0078.402006.10.27 13:3077.520.000.000.70-27.77
142603352006.10.25 22:01buy0.01gbpchfm2.37580.00002.37962006.10.27 09:512.37380.000.000.02-0.16
142642382006.10.25 23:37sell0.01euraudm1.65390.00001.65012006.10.27 11:441.65540.000.000.01-0.11
142647692006.10.25 23:58buy0.02gbpchfm2.37390.00002.37772006.10.27 09:512.37390.000.000.030.00
142652762006.10.26 00:13sell0.02euraudm1.65550.00001.65192006.10.27 11:441.65540.000.000.020.01
142725262006.10.26 02:10sell0.04euraudm1.65730.00001.65352006.10.27 11:441.65540.000.000.040.58
142729242006.10.26 02:12sell0.32eurusdm1.26390.00001.26012006.10.27 12:561.27240.000.000.23-27.20
142746162006.10.26 02:41buy0.08usdcadm1.12350.00001.12732006.10.26 12:521.12730.000.000.002.70
142759532006.10.26 03:15buy0.04gbpchfm2.37200.00002.37582006.10.27 09:512.37380.000.000.060.58
143019652006.10.26 12:12sell0.08euraudm1.65950.00001.65572006.10.27 11:441.65570.000.000.072.33
143019662006.10.26 12:12sell0.08eurcadm1.42420.00001.42042006.10.26 16:141.42420.000.000.000.00
143024712006.10.26 12:20sell0.64eurusdm1.26570.00001.26192006.10.27 12:561.27220.000.000.46-41.60
143098022006.10.26 13:25buy0.02audjpym90.440.0090.812006.10.27 11:4490.810.000.000.020.62
143101852006.10.26 13:35sell0.16eurcadm1.42750.00001.42372006.10.26 16:141.42370.000.000.005.41
143391782006.10.26 21:48buy0.08gbpchfm2.37010.00002.37392006.10.27 09:512.37390.000.000.002.42
143399732006.10.26 22:16buy0.01eurjpym150.290.00150.672006.10.27 00:18150.670.000.000.000.32
143740782006.10.27 09:24buy0.01audusdm0.76470.00000.76852006.10.27 13:100.76850.000.000.000.38
  0.00 0.00 10.69 -387.97
Closed P/L: -377.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
143650912006.10.27 06:43buy0.01audcadm0.85890.00000.8627 0.85900.000.000.000.01
143812822006.10.27 11:50buy0.01audjpym90.750.0091.13 90.290.000.000.00-0.39
144017252006.10.27 13:30buy0.02audjpym90.390.0090.77 90.290.000.000.00-0.17
144078182006.10.27 14:02buy0.04audjpym90.220.0090.59 90.290.000.000.000.23
143796202006.10.27 11:13buy0.01chfjpym94.520.0094.90 94.040.000.000.00-0.41
144017312006.10.27 13:30buy0.02chfjpym94.190.0094.57 94.040.000.000.00-0.25
144041342006.10.27 13:35buy0.04chfjpym94.000.0094.38 94.040.000.000.000.13
143628542006.10.27 06:15sell0.01eurcadm1.42470.00001.4209 1.42420.000.000.000.05
143653462006.10.27 06:49sell0.02eurcadm1.42650.00001.4229 1.42420.000.000.000.41
141299992006.10.23 15:18sell0.01eurgbpm0.67000.00000.6662 0.67100.000.000.01-0.19
143755872006.10.27 09:51buy0.01gbpchfm2.37490.00002.3787 2.37060.000.000.00-0.34
143764522006.10.27 10:04buy0.02gbpchfm2.37310.00002.3768 2.37060.000.000.00-0.40
144017792006.10.27 13:30buy0.04gbpchfm2.37010.00002.3739 2.37060.000.000.000.16
144020732006.10.27 13:31buy0.01nzdusdm0.66110.00000.6649 0.65960.000.000.00-0.15
143635882006.10.27 06:26buy0.01usdcadm1.12460.00001.1284 1.11870.000.000.00-0.53
144039552006.10.27 13:34buy0.02usdcadm1.11880.00001.1226 1.11870.000.000.00-0.02
141437252006.10.23 23:31buy0.01usdchfm1.26740.00001.2711 1.24980.000.000.05-1.41
141848722006.10.24 16:56buy0.02usdchfm1.26560.00001.2694 1.24980.000.000.10-2.53
142453302006.10.25 18:21buy0.04usdchfm1.26340.00001.2671 1.24980.000.000.16-4.35
142718932006.10.26 02:09buy0.08usdchfm1.26160.00001.2654 1.24980.000.000.08-7.55
142904372006.10.26 08:05buy0.16usdchfm1.25850.00001.2623 1.24980.000.000.16-11.14
143636522006.10.27 06:26buy0.32usdchfm1.25520.00001.2590 1.24980.000.000.00-13.83
142318082006.10.25 13:20buy0.01usdjpym119.300.00119.68 117.580.000.000.05-1.46
142340412006.10.25 14:23buy0.02usdjpym119.110.00119.49 117.580.000.000.11-2.60
142454332006.10.25 18:21buy0.04usdjpym118.920.00119.30 117.580.000.000.21-4.56
143389602006.10.26 21:45buy0.08usdjpym118.450.00118.83 117.580.000.000.00-5.92
144099702006.10.27 14:15buy0.16usdjpym117.490.00117.87 117.580.000.000.001.22
  0.00 0.00 0.93 -55.99
 Floating P/L: -55.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -377.28 Floating P/L: -55.06 Margin: 62.00
Balance: 122.72 Equity: 67.66 Free Margin: 5.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 28.11 Gross Loss: 405.39 Total Net Profit: -377.28
Profit Factor: 0.07 Expected Payoff: -5.72  
Absolute Drawdown: 377.28 Maximal Drawdown: 383.52 (75.76%) Relative Drawdown: 75.76% (383.52)
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 31 (32.26%) Long Positions (won %): 35 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 35 (53.03%) Loss trades (% of total): 31 (46.97%)
Largest profit trade: 5.41 loss trade: -79.83
Average profit trade: 0.80 loss trade: -13.08
Maximum consecutive wins ($): 10 (4.21) consecutive losses ($): 9 (-224.90)
Maximal consecutive profit (count): 5.41 (2) consecutive loss (count): -224.90 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3