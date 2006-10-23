|Account: 1276602
|Name: Terminator
|Currency: USD
|2006 October 27, 15:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14109318
|2006.10.23 09:46
|balance
|Deposit
|500.00
|14111099
|2006.10.23 10:08
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4141
|0.0000
|1.4103
|2006.10.24 22:15
|1.4156
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|14115792
|2006.10.23 10:42
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4159
|0.0000
|1.4121
|2006.10.24 22:15
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|14119275
|2006.10.23 12:12
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3722
|0.0000
|2.3760
|2006.10.24 11:46
|2.3739
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|14122819
|2006.10.23 12:59
|buy
|0.01
|audjpym
|90.49
|0.00
|90.87
|2006.10.25 01:56
|90.68
|0.00
|0.00
|0.02
|0.16
|14125648
|2006.10.23 13:56
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3705
|0.0000
|2.3741
|2006.10.24 11:45
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.03
|0.57
|14126437
|2006.10.23 14:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.77
|0.00
|150.15
|2006.10.26 06:48
|150.15
|0.00
|0.00
|0.05
|0.32
|14131203
|2006.10.23 16:00
|buy
|0.01
|audcadm
|0.8550
|0.0000
|0.8588
|2006.10.26 12:34
|0.8588
|0.00
|0.00
|0.01
|0.34
|14133125
|2006.10.23 16:54
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1289
|0.0000
|1.1327
|2006.10.26 12:53
|1.1274
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.13
|14135860
|2006.10.23 18:08
|sell
|0.01
|euraudm
|1.6550
|0.0000
|1.6512
|2006.10.24 22:48
|1.6547
|0.00
|0.00
|0.02
|0.02
|14136059
|2006.10.23 18:19
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6568
|0.0000
|1.6530
|2006.10.24 22:48
|1.6548
|0.00
|0.00
|0.04
|0.30
|14136657
|2006.10.23 18:40
|buy
|0.01
|chfjpym
|94.23
|0.00
|94.61
|2006.10.27 00:12
|94.61
|0.00
|0.00
|0.01
|0.32
|14136806
|2006.10.23 18:43
|buy
|0.02
|audjpym
|90.30
|0.00
|90.68
|2006.10.25 01:56
|90.68
|0.00
|0.00
|0.04
|0.64
|14139925
|2006.10.23 20:59
|buy
|0.01
|nzdjpym
|79.30
|0.00
|79.68
|2006.10.27 13:31
|77.55
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.49
|14143738
|2006.10.23 23:32
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5902
|0.0000
|1.5940
|2006.10.25 20:45
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.01
|0.30
|14145962
|2006.10.24 00:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2542
|0.0000
|1.2504
|2006.10.27 12:56
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.82
|14148003
|2006.10.24 01:13
|buy
|0.02
|nzdjpym
|79.11
|0.00
|79.49
|2006.10.27 13:30
|77.55
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.66
|14151993
|2006.10.24 03:21
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7579
|0.0000
|0.7617
|2006.10.25 04:33
|0.7617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|14161687
|2006.10.24 08:38
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4179
|0.0000
|1.4141
|2006.10.24 18:49
|1.4141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|14173250
|2006.10.24 13:17
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1412
|0.0000
|1.1374
|2006.10.26 12:12
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.54
|14184476
|2006.10.24 16:39
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2566
|0.0000
|1.2528
|2006.10.27 12:56
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.18
|14184539
|2006.10.24 16:41
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1436
|0.0000
|1.1398
|2006.10.26 12:12
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.76
|14184931
|2006.10.24 17:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1271
|0.0000
|1.1309
|2006.10.26 12:53
|1.1274
|0.00
|0.00
|0.03
|0.05
|14186723
|2006.10.24 18:02
|sell
|0.04
|euraudm
|1.6585
|0.0000
|1.6548
|2006.10.24 22:48
|1.6548
|0.00
|0.00
|0.04
|1.13
|14193203
|2006.10.24 22:15
|sell
|0.04
|audnzdm
|1.1472
|0.0000
|1.1434
|2006.10.26 12:12
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.58
|14194888
|2006.10.24 23:01
|buy
|0.04
|nzdjpym
|78.93
|0.00
|79.30
|2006.10.27 13:30
|77.53
|0.00
|0.00
|0.17
|-4.76
|14196083
|2006.10.24 23:37
|sell
|0.08
|audnzdm
|1.1490
|0.0000
|1.1452
|2006.10.26 12:12
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.07
|-8.18
|14196136
|2006.10.24 23:38
|buy
|0.08
|nzdjpym
|78.75
|0.00
|79.13
|2006.10.27 13:30
|77.52
|0.00
|0.00
|0.35
|-8.38
|14196141
|2006.10.24 23:38
|sell
|0.16
|audnzdm
|1.1511
|0.0000
|1.1473
|2006.10.26 12:12
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.14
|-14.25
|14199869
|2006.10.25 01:24
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3744
|0.0000
|2.3780
|2006.10.25 17:32
|2.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|14206329
|2006.10.25 03:29
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3726
|0.0000
|2.3764
|2006.10.25 17:31
|2.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14220989
|2006.10.25 09:07
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.6618
|0.0000
|0.6656
|2006.10.27 12:57
|0.6595
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.23
|14223823
|2006.10.25 10:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2584
|0.0000
|1.2546
|2006.10.27 12:56
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.60
|14235742
|2006.10.25 14:49
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1253
|0.0000
|1.1291
|2006.10.26 12:53
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.03
|0.71
|14235753
|2006.10.25 14:49
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4155
|0.0000
|1.4117
|2006.10.26 16:15
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.80
|14236340
|2006.10.25 15:03
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7606
|0.0000
|0.7644
|2006.10.26 20:43
|0.7644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|14243556
|2006.10.25 18:19
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4175
|0.0000
|1.4139
|2006.10.26 16:15
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.19
|14243647
|2006.10.25 18:19
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2603
|0.0000
|1.2565
|2006.10.27 12:56
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.23
|-9.76
|14252264
|2006.10.25 19:00
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4193
|0.0000
|1.4155
|2006.10.26 16:15
|1.4241
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.71
|14252526
|2006.10.25 19:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2621
|0.0000
|1.2583
|2006.10.27 12:56
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.47
|-16.80
|14254112
|2006.10.25 19:33
|buy
|0.01
|audjpym
|90.65
|0.00
|91.03
|2006.10.27 11:44
|90.80
|0.00
|0.00
|0.05
|0.13
|14255034
|2006.10.25 20:00
|sell
|0.32
|audnzdm
|1.1538
|0.0000
|1.1500
|2006.10.26 12:12
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.29
|-23.05
|14255051
|2006.10.25 20:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.6594
|0.0000
|0.6630
|2006.10.27 12:57
|0.6595
|0.00
|0.00
|0.03
|0.02
|14255110
|2006.10.25 20:00
|sell
|0.64
|audnzdm
|1.1563
|0.0000
|1.1525
|2006.10.26 12:12
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.58
|-36.03
|14255119
|2006.10.25 20:00
|buy
|0.16
|nzdjpym
|78.39
|0.00
|78.77
|2006.10.27 13:30
|77.53
|0.00
|0.00
|0.71
|-11.71
|14256210
|2006.10.25 20:10
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.6575
|0.0000
|0.6613
|2006.10.27 12:57
|0.6596
|0.00
|0.00
|0.05
|0.84
|14256230
|2006.10.25 20:10
|buy
|0.32
|nzdjpym
|78.21
|0.00
|78.59
|2006.10.27 13:30
|77.53
|0.00
|0.00
|1.40
|-18.53
|14256430
|2006.10.25 20:14
|sell
|1.28
|audnzdm
|1.1582
|0.0000
|1.1545
|2006.10.26 12:12
|1.1650
|0.00
|0.00
|1.15
|-56.99
|14256957
|2006.10.25 20:30
|sell
|2.56
|audnzdm
|1.1600
|0.0000
|1.1562
|2006.10.26 12:12
|1.1649
|0.00
|0.00
|2.30
|-82.13
|14256982
|2006.10.25 20:30
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.6557
|0.0000
|0.6595
|2006.10.27 12:57
|0.6595
|0.00
|0.00
|0.11
|3.04
|14259936
|2006.10.25 21:52
|buy
|0.64
|nzdjpym
|78.03
|0.00
|78.40
|2006.10.27 13:30
|77.52
|0.00
|0.00
|0.70
|-27.77
|14260335
|2006.10.25 22:01
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3758
|0.0000
|2.3796
|2006.10.27 09:51
|2.3738
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.16
|14264238
|2006.10.25 23:37
|sell
|0.01
|euraudm
|1.6539
|0.0000
|1.6501
|2006.10.27 11:44
|1.6554
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|14264769
|2006.10.25 23:58
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3739
|0.0000
|2.3777
|2006.10.27 09:51
|2.3739
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|14265276
|2006.10.26 00:13
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6555
|0.0000
|1.6519
|2006.10.27 11:44
|1.6554
|0.00
|0.00
|0.02
|0.01
|14272526
|2006.10.26 02:10
|sell
|0.04
|euraudm
|1.6573
|0.0000
|1.6535
|2006.10.27 11:44
|1.6554
|0.00
|0.00
|0.04
|0.58
|14272924
|2006.10.26 02:12
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2639
|0.0000
|1.2601
|2006.10.27 12:56
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.23
|-27.20
|14274616
|2006.10.26 02:41
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1235
|0.0000
|1.1273
|2006.10.26 12:52
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|14275953
|2006.10.26 03:15
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3720
|0.0000
|2.3758
|2006.10.27 09:51
|2.3738
|0.00
|0.00
|0.06
|0.58
|14301965
|2006.10.26 12:12
|sell
|0.08
|euraudm
|1.6595
|0.0000
|1.6557
|2006.10.27 11:44
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.07
|2.33
|14301966
|2006.10.26 12:12
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.4242
|0.0000
|1.4204
|2006.10.26 16:14
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14302471
|2006.10.26 12:20
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2657
|0.0000
|1.2619
|2006.10.27 12:56
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.46
|-41.60
|14309802
|2006.10.26 13:25
|buy
|0.02
|audjpym
|90.44
|0.00
|90.81
|2006.10.27 11:44
|90.81
|0.00
|0.00
|0.02
|0.62
|14310185
|2006.10.26 13:35
|sell
|0.16
|eurcadm
|1.4275
|0.0000
|1.4237
|2006.10.26 16:14
|1.4237
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|14339178
|2006.10.26 21:48
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3701
|0.0000
|2.3739
|2006.10.27 09:51
|2.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|14339973
|2006.10.26 22:16
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.29
|0.00
|150.67
|2006.10.27 00:18
|150.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14374078
|2006.10.27 09:24
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7647
|0.0000
|0.7685
|2006.10.27 13:10
|0.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|0.00
|0.00
|10.69
|-387.97
|Closed P/L:
|-377.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14365091
|2006.10.27 06:43
|buy
|0.01
|audcadm
|0.8589
|0.0000
|0.8627
|0.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|14381282
|2006.10.27 11:50
|buy
|0.01
|audjpym
|90.75
|0.00
|91.13
|90.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|14401725
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.02
|audjpym
|90.39
|0.00
|90.77
|90.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|14407818
|2006.10.27 14:02
|buy
|0.04
|audjpym
|90.22
|0.00
|90.59
|90.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|14379620
|2006.10.27 11:13
|buy
|0.01
|chfjpym
|94.52
|0.00
|94.90
|94.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|14401731
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.02
|chfjpym
|94.19
|0.00
|94.57
|94.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|14404134
|2006.10.27 13:35
|buy
|0.04
|chfjpym
|94.00
|0.00
|94.38
|94.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|14362854
|2006.10.27 06:15
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4247
|0.0000
|1.4209
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|14365346
|2006.10.27 06:49
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4265
|0.0000
|1.4229
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|14129999
|2006.10.23 15:18
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6700
|0.0000
|0.6662
|0.6710
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.19
|14375587
|2006.10.27 09:51
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3749
|0.0000
|2.3787
|2.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|14376452
|2006.10.27 10:04
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3731
|0.0000
|2.3768
|2.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14401779
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3701
|0.0000
|2.3739
|2.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|14402073
|2006.10.27 13:31
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.6611
|0.0000
|0.6649
|0.6596
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|14363588
|2006.10.27 06:26
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1246
|0.0000
|1.1284
|1.1187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|14403955
|2006.10.27 13:34
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1188
|0.0000
|1.1226
|1.1187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|14143725
|2006.10.23 23:31
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2674
|0.0000
|1.2711
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.41
|14184872
|2006.10.24 16:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2656
|0.0000
|1.2694
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.53
|14245330
|2006.10.25 18:21
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2634
|0.0000
|1.2671
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.16
|-4.35
|14271893
|2006.10.26 02:09
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2616
|0.0000
|1.2654
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.08
|-7.55
|14290437
|2006.10.26 08:05
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2585
|0.0000
|1.2623
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.16
|-11.14
|14363652
|2006.10.27 06:26
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2552
|0.0000
|1.2590
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.83
|14231808
|2006.10.25 13:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.68
|117.58
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.46
|14234041
|2006.10.25 14:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.11
|0.00
|119.49
|117.58
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.60
|14245433
|2006.10.25 18:21
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.92
|0.00
|119.30
|117.58
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.56
|14338960
|2006.10.26 21:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.45
|0.00
|118.83
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|14409970
|2006.10.27 14:15
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.49
|0.00
|117.87
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|0.00
|0.00
|0.93
|-55.99
|Floating P/L:
|-55.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-377.28
|Floating P/L:
|-55.06
|Margin:
|62.00
|Balance:
|122.72
|Equity:
|67.66
|Free Margin:
|5.66
|Details:
|Gross Profit:
|28.11
|Gross Loss:
|405.39
|Total Net Profit:
|-377.28
|Profit Factor:
|0.07
|Expected Payoff:
|-5.72
|Absolute Drawdown:
|377.28
|Maximal Drawdown:
|383.52 (75.76%)
|Relative Drawdown:
|75.76% (383.52)
|Total Trades:
|66
|Short Positions (won %):
|31 (32.26%)
|Long Positions (won %):
|35 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (53.03%)
|Loss trades (% of total):
|31 (46.97%)
|Largest
|profit trade:
|5.41
|loss trade:
|-79.83
|Average
|profit trade:
|0.80
|loss trade:
|-13.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (4.21)
|consecutive losses ($):
|9 (-224.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5.41 (2)
|consecutive loss (count):
|-224.90 (9)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3