|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2006.08.01 - 2006.10.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|2392
|Ticks modelled
|101842
|Modelling quality
|31.14%
|Initial deposit
|369.00
|Total net profit
|12737.79
|Gross profit
|18919.68
|Gross loss
|-6181.89
|Profit factor
|3.06
|Expected payoff
|36.29
|Absolute drawdown
|24.68
|Maximal drawdown
|316.43 (2.42%)
|Relative drawdown
|10.99% (86.66)
|Total trades
|351
|Short positions (won %)
|184 (83.15%)
|Long positions (won %)
|167 (73.05%)
|Profit trades (% of total)
|275 (78.35%)
|Loss trades (% of total)
|76 (21.65%)
|Largest
|profit trade
|920.00
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|68.80
|loss trade
|-81.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (1560.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-112.58)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1560.00 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-316.43 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 08:18
|sell
|1
|0.87
|1.2747
|1.2764
|1.2655
|2
|2006.08.01 08:51
|modify
|1
|0.87
|1.2747
|1.2764
|1.2655
|3
|2006.08.01 08:54
|modify
|1
|0.87
|1.2747
|1.2763
|1.2655
|4
|2006.08.01 08:59
|modify
|1
|0.87
|1.2747
|1.2761
|1.2655
|5
|2006.08.01 09:03
|modify
|1
|0.87
|1.2747
|1.2760
|1.2655
|6
|2006.08.01 09:05
|modify
|1
|0.87
|1.2747
|1.2759
|1.2655
|7
|2006.08.01 10:05
|s/l
|1
|0.87
|1.275895
|1.2759
|1.2655
|-10.40
|358.60
|8
|2006.08.01 12:00
|buy
|2
|0.84
|1.2752
|1.2735
|1.2844
|9
|2006.08.01 12:01
|s/l
|2
|0.84
|1.2735
|1.2735
|1.2844
|-14.28
|344.32
|10
|2006.08.01 12:01
|buy
|3
|0.81
|1.2735
|1.2718
|1.2827
|11
|2006.08.01 12:01
|modify
|3
|0.81
|1.2735
|1.2736
|1.2827
|12
|2006.08.01 12:01
|close
|3
|0.81
|1.2756
|1.2736
|1.2827
|17.01
|361.33
|13
|2006.08.01 12:01
|buy
|4
|0.85
|1.2757
|1.2740
|1.2849
|14
|2006.08.01 12:02
|modify
|4
|0.85
|1.2757
|1.2744
|1.2849
|15
|2006.08.01 12:03
|modify
|4
|0.85
|1.2757
|1.2752
|1.2849
|16
|2006.08.01 12:03
|close
|4
|0.85
|1.2772
|1.2752
|1.2849
|12.75
|374.08
|17
|2006.08.01 12:59
|buy
|5
|0.88
|1.2741
|1.2724
|1.2833
|18
|2006.08.01 13:03
|modify
|5
|0.88
|1.2741
|1.2730
|1.2833
|19
|2006.08.01 13:03
|close
|5
|0.88
|1.2755
|1.2730
|1.2833
|12.32
|386.40
|20
|2006.08.01 14:00
|buy
|6
|0.91
|1.2734
|1.2717
|1.2826
|21
|2006.08.01 14:01
|modify
|6
|0.91
|1.2734
|1.2720
|1.2826
|22
|2006.08.01 14:01
|close
|6
|0.91
|1.2747
|1.2720
|1.2826
|11.83
|398.23
|23
|2006.08.01 14:01
|buy
|7
|0.94
|1.2747
|1.2730
|1.2839
|24
|2006.08.01 14:26
|modify
|7
|0.94
|1.2747
|1.2731
|1.2839
|25
|2006.08.01 14:26
|close
|7
|0.94
|1.2758
|1.2731
|1.2839
|10.34
|408.57
|26
|2006.08.01 14:28
|buy
|8
|0.96
|1.2748
|1.2731
|1.2840
|27
|2006.08.01 14:42
|s/l
|8
|0.96
|1.2731
|1.2731
|1.2840
|-16.32
|392.25
|28
|2006.08.01 14:42
|buy
|9
|0.92
|1.2731
|1.2714
|1.2823
|29
|2006.08.01 14:53
|modify
|9
|0.92
|1.2731
|1.2721
|1.2823
|30
|2006.08.01 14:53
|close
|9
|0.92
|1.2748
|1.2721
|1.2823
|15.64
|407.89
|31
|2006.08.01 14:53
|buy
|10
|0.96
|1.2746
|1.2729
|1.2838
|32
|2006.08.01 14:56
|s/l
|10
|0.96
|1.2729
|1.2729
|1.2838
|-16.32
|391.57
|33
|2006.08.01 14:57
|buy
|11
|0.92
|1.2746
|1.2729
|1.2838
|34
|2006.08.01 15:00
|modify
|11
|0.92
|1.2746
|1.2732
|1.2838
|35
|2006.08.01 15:00
|close
|11
|0.92
|1.2761
|1.2732
|1.2838
|13.80
|405.37
|36
|2006.08.01 17:46
|buy
|12
|0.95
|1.2805
|1.2788
|1.2897
|37
|2006.08.01 17:57
|close
|12
|0.95
|1.2819
|1.2788
|1.2897
|13.30
|418.67
|38
|2006.08.02 12:48
|sell
|13
|0.98
|1.2811
|1.2828
|1.2719
|39
|2006.08.02 12:52
|modify
|13
|0.98
|1.2811
|1.2828
|1.2719
|40
|2006.08.02 12:52
|modify
|13
|0.98
|1.2811
|1.2826
|1.2719
|41
|2006.08.02 12:54
|modify
|13
|0.98
|1.2811
|1.2825
|1.2719
|42
|2006.08.02 12:56
|modify
|13
|0.98
|1.2811
|1.2823
|1.2719
|43
|2006.08.02 12:59
|modify
|13
|0.98
|1.2811
|1.2821
|1.2719
|44
|2006.08.02 13:15
|modify
|13
|0.98
|1.2811
|1.2818
|1.2719
|45
|2006.08.02 13:15
|close
|13
|0.98
|1.2800
|1.2818
|1.2719
|10.78
|429.45
|46
|2006.08.02 13:34
|sell
|14
|1.01
|1.2813
|1.2830
|1.2721
|47
|2006.08.02 13:59
|modify
|14
|1.01
|1.2813
|1.2821
|1.2721
|48
|2006.08.02 15:02
|modify
|14
|1.01
|1.2813
|1.2815
|1.2721
|49
|2006.08.02 15:02
|close
|14
|1.01
|1.2795
|1.2815
|1.2721
|18.18
|447.63
|50
|2006.08.03 06:18
|sell
|15
|1.05
|1.2766
|1.2783
|1.2674
|51
|2006.08.03 06:36
|modify
|15
|1.05
|1.2766
|1.2782
|1.2674
|52
|2006.08.03 06:45
|modify
|15
|1.05
|1.2766
|1.2781
|1.2674
|53
|2006.08.03 06:46
|modify
|15
|1.05
|1.2766
|1.2780
|1.2674
|54
|2006.08.03 06:52
|modify
|15
|1.05
|1.2766
|1.2776
|1.2674
|55
|2006.08.03 06:55
|modify
|15
|1.05
|1.2766
|1.2775
|1.2674
|56
|2006.08.03 06:56
|modify
|15
|1.05
|1.2766
|1.2774
|1.2674
|57
|2006.08.03 06:56
|close
|15
|1.05
|1.2755
|1.2774
|1.2674
|11.55
|459.18
|58
|2006.08.03 06:59
|sell
|16
|1.08
|1.2766
|1.2783
|1.2674
|59
|2006.08.03 07:01
|modify
|16
|1.08
|1.2766
|1.2781
|1.2674
|60
|2006.08.03 09:00
|modify
|16
|1.08
|1.2766
|1.2780
|1.2674
|61
|2006.08.03 09:01
|modify
|16
|1.08
|1.2766
|1.2777
|1.2674
|62
|2006.08.03 09:02
|modify
|16
|1.08
|1.2766
|1.2776
|1.2674
|63
|2006.08.03 09:02
|modify
|16
|1.08
|1.2766
|1.2772
|1.2674
|64
|2006.08.03 09:02
|close
|16
|1.08
|1.2753
|1.2772
|1.2674
|14.04
|473.22
|65
|2006.08.03 15:41
|buy
|17
|1.11
|1.2772
|1.2755
|1.2864
|66
|2006.08.03 15:56
|modify
|17
|1.11
|1.2772
|1.2760
|1.2864
|67
|2006.08.03 15:56
|close
|17
|1.11
|1.2788
|1.2760
|1.2864
|17.76
|490.98
|68
|2006.08.03 22:38
|buy
|18
|1.15
|1.2796
|1.2779
|1.2888
|69
|2006.08.04 01:00
|close
|18
|1.15
|1.2805
|1.2779
|1.2888
|9.36
|500.34
|70
|2006.08.04 02:28
|buy
|19
|1.17
|1.2796
|1.2779
|1.2888
|71
|2006.08.04 02:42
|modify
|19
|1.17
|1.2796
|1.2781
|1.2888
|72
|2006.08.04 02:42
|close
|19
|1.17
|1.2809
|1.2781
|1.2888
|15.21
|515.55
|73
|2006.08.04 02:59
|buy
|20
|1.21
|1.2797
|1.2780
|1.2889
|74
|2006.08.04 05:00
|modify
|20
|1.21
|1.2797
|1.2780
|1.2889
|75
|2006.08.04 05:00
|modify
|20
|1.21
|1.2797
|1.2784
|1.2889
|76
|2006.08.04 05:01
|modify
|20
|1.21
|1.2797
|1.2788
|1.2889
|77
|2006.08.04 07:22
|s/l
|20
|1.21
|1.278808
|1.2788
|1.2889
|-10.79
|504.76
|78
|2006.08.04 11:04
|sell
|21
|1.18
|1.2795
|1.2812
|1.2703
|79
|2006.08.04 11:05
|modify
|21
|1.18
|1.2795
|1.2810
|1.2703
|80
|2006.08.04 11:07
|modify
|21
|1.18
|1.2795
|1.2809
|1.2703
|81
|2006.08.04 11:12
|modify
|21
|1.18
|1.2795
|1.2807
|1.2703
|82
|2006.08.04 11:18
|modify
|21
|1.18
|1.2795
|1.2800
|1.2703
|83
|2006.08.04 11:18
|close
|21
|1.18
|1.2784
|1.2800
|1.2703
|12.98
|517.74
|84
|2006.08.04 11:32
|sell
|22
|1.21
|1.2797
|1.2814
|1.2705
|85
|2006.08.04 11:32
|modify
|22
|1.21
|1.2797
|1.2813
|1.2705
|86
|2006.08.04 11:33
|modify
|22
|1.21
|1.2797
|1.2808
|1.2705
|87
|2006.08.04 11:34
|modify
|22
|1.21
|1.2797
|1.2807
|1.2705
|88
|2006.08.04 11:35
|modify
|22
|1.21
|1.2797
|1.2805
|1.2705
|89
|2006.08.04 12:00
|s/l
|22
|1.21
|1.280464
|1.2805
|1.2705
|-9.24
|508.50
|90
|2006.08.04 14:18
|buy
|23
|1.18
|1.2894
|1.2877
|1.2986
|91
|2006.08.04 14:57
|modify
|23
|1.18
|1.2894
|1.2881
|1.2986
|92
|2006.08.04 14:57
|close
|23
|1.18
|1.2909
|1.2881
|1.2986
|17.70
|526.20
|93
|2006.08.04 14:59
|buy
|24
|1.22
|1.2894
|1.2877
|1.2986
|94
|2006.08.04 15:17
|s/l
|24
|1.22
|1.2877
|1.2877
|1.2986
|-20.74
|505.46
|95
|2006.08.07 00:09
|buy
|25
|1.18
|1.2877
|1.2860
|1.2969
|96
|2006.08.07 05:00
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2862
|1.2969
|97
|2006.08.07 05:41
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2863
|1.2969
|98
|2006.08.07 05:46
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2864
|1.2969
|99
|2006.08.07 06:00
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2864
|1.2969
|100
|2006.08.07 06:38
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2866
|1.2969
|101
|2006.08.07 06:39
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2867
|1.2969
|102
|2006.08.07 06:40
|modify
|25
|1.18
|1.2877
|1.2870
|1.2969
|103
|2006.08.07 06:59
|s/l
|25
|1.18
|1.28704
|1.2870
|1.2969
|-7.79
|497.67
|104
|2006.08.07 10:33
|sell
|26
|1.16
|1.2868
|1.2885
|1.2776
|105
|2006.08.07 10:34
|modify
|26
|1.16
|1.2868
|1.2885
|1.2776
|106
|2006.08.07 10:34
|modify
|26
|1.16
|1.2868
|1.2878
|1.2776
|107
|2006.08.07 11:01
|modify
|26
|1.16
|1.2868
|1.2871
|1.2776
|108
|2006.08.07 11:01
|close
|26
|1.16
|1.2854
|1.2871
|1.2776
|16.24
|513.91
|109
|2006.08.07 12:32
|sell
|27
|1.20
|1.2866
|1.2883
|1.2774
|110
|2006.08.07 12:55
|modify
|27
|1.20
|1.2866
|1.2880
|1.2774
|111
|2006.08.07 14:03
|modify
|27
|1.20
|1.2866
|1.2879
|1.2774
|112
|2006.08.07 14:04
|modify
|27
|1.20
|1.2866
|1.2878
|1.2774
|113
|2006.08.07 14:04
|close
|27
|1.20
|1.2857
|1.2878
|1.2774
|10.80
|524.71
|114
|2006.08.08 12:01
|buy
|28
|1.23
|1.2829
|1.2812
|1.2921
|115
|2006.08.08 12:01
|modify
|28
|1.23
|1.2829
|1.2825
|1.2921
|116
|2006.08.08 12:01
|close
|28
|1.23
|1.2839
|1.2825
|1.2921
|12.30
|537.01
|117
|2006.08.08 12:40
|buy
|29
|1.26
|1.2834
|1.2817
|1.2926
|118
|2006.08.08 12:40
|modify
|29
|1.26
|1.2834
|1.2819
|1.2926
|119
|2006.08.08 12:56
|modify
|29
|1.26
|1.2834
|1.2820
|1.2926
|120
|2006.08.08 12:57
|modify
|29
|1.26
|1.2834
|1.2821
|1.2926
|121
|2006.08.08 12:59
|modify
|29
|1.26
|1.2834
|1.2823
|1.2926
|122
|2006.08.08 13:01
|modify
|29
|1.26
|1.2834
|1.2826
|1.2926
|123
|2006.08.08 13:01
|close
|29
|1.26
|1.2841
|1.2826
|1.2926
|8.82
|545.83
|124
|2006.08.08 15:39
|buy
|30
|1.28
|1.2830
|1.2813
|1.2922
|125
|2006.08.08 15:40
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2814
|1.2922
|126
|2006.08.08 15:41
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2815
|1.2922
|127
|2006.08.08 15:42
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2816
|1.2922
|128
|2006.08.08 15:51
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2817
|1.2922
|129
|2006.08.08 15:53
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2818
|1.2922
|130
|2006.08.08 15:54
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2819
|1.2922
|131
|2006.08.08 15:54
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2820
|1.2922
|132
|2006.08.08 15:59
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2824
|1.2922
|133
|2006.08.08 16:00
|modify
|30
|1.28
|1.2830
|1.2824
|1.2922
|134
|2006.08.08 16:00
|close
|30
|1.28
|1.2840
|1.2824
|1.2922
|12.80
|558.63
|135
|2006.08.08 19:28
|buy
|31
|1.31
|1.2842
|1.2825
|1.2934
|136
|2006.08.08 21:32
|s/l
|31
|1.31
|1.2825
|1.2825
|1.2934
|-22.27
|536.36
|137
|2006.08.08 23:03
|sell
|32
|1.26
|1.2796
|1.2813
|1.2704
|138
|2006.08.08 23:08
|close
|32
|1.26
|1.2782
|1.2813
|1.2704
|17.64
|554.00
|139
|2006.08.08 23:10
|sell
|33
|1.30
|1.2793
|1.2810
|1.2701
|140
|2006.08.08 23:12
|close
|33
|1.30
|1.2784
|1.2810
|1.2701
|11.70
|565.70
|141
|2006.08.08 23:13
|sell
|34
|1.33
|1.2792
|1.2809
|1.2700
|142
|2006.08.08 23:15
|close
|34
|1.33
|1.2780
|1.2809
|1.2700
|15.96
|581.66
|143
|2006.08.08 23:15
|sell
|35
|1.37
|1.2780
|1.2797
|1.2688
|144
|2006.08.08 23:17
|s/l
|35
|1.37
|1.2797
|1.2797
|1.2688
|-23.29
|558.37
|145
|2006.08.08 23:17
|sell
|36
|1.31
|1.2795
|1.2812
|1.2703
|146
|2006.08.08 23:19
|close
|36
|1.31
|1.2786
|1.2812
|1.2703
|11.79
|570.16
|147
|2006.08.08 23:19
|sell
|37
|1.34
|1.2783
|1.2800
|1.2691
|148
|2006.08.08 23:23
|close
|37
|1.34
|1.2774
|1.2800
|1.2691
|12.06
|582.22
|149
|2006.08.08 23:26
|sell
|38
|1.37
|1.2781
|1.2798
|1.2689
|150
|2006.08.08 23:29
|close
|38
|1.37
|1.2768
|1.2798
|1.2689
|17.81
|600.03
|151
|2006.08.08 23:43
|sell
|39
|1.41
|1.2780
|1.2797
|1.2688
|152
|2006.08.08 23:57
|close
|39
|1.41
|1.2770
|1.2797
|1.2688
|14.10
|614.13
|153
|2006.08.09 05:01
|sell
|40
|1.44
|1.2813
|1.2830
|1.2721
|154
|2006.08.09 05:23
|close
|40
|1.44
|1.2804
|1.2830
|1.2721
|12.96
|627.09
|155
|2006.08.09 05:36
|sell
|41
|1.47
|1.2809
|1.2826
|1.2717
|156
|2006.08.09 05:52
|close
|41
|1.47
|1.2792
|1.2826
|1.2717
|24.99
|652.08
|157
|2006.08.09 11:14
|buy
|42
|1.52
|1.2891
|1.2874
|1.2983
|158
|2006.08.09 11:57
|close
|42
|1.52
|1.2900
|1.2874
|1.2983
|13.68
|665.76
|159
|2006.08.10 01:21
|sell
|43
|1.55
|1.2879
|1.2896
|1.2787
|160
|2006.08.10 01:26
|modify
|43
|1.55
|1.2879
|1.2893
|1.2787
|161
|2006.08.10 01:26
|modify
|43
|1.55
|1.2879
|1.2888
|1.2787
|162
|2006.08.10 01:26
|close
|43
|1.55
|1.2868
|1.2888
|1.2787
|17.05
|682.81
|163
|2006.08.10 01:38
|sell
|44
|1.59
|1.2879
|1.2896
|1.2787
|164
|2006.08.10 04:23
|modify
|44
|1.59
|1.2879
|1.2894
|1.2787
|165
|2006.08.10 05:21
|modify
|44
|1.59
|1.2879
|1.2892
|1.2787
|166
|2006.08.10 05:21
|modify
|44
|1.59
|1.2879
|1.2890
|1.2787
|167
|2006.08.10 06:02
|s/l
|44
|1.59
|1.28903
|1.2890
|1.2787
|-17.96
|664.85
|168
|2006.08.10 07:02
|buy
|45
|1.55
|1.2888
|1.2871
|1.2980
|169
|2006.08.10 07:13
|modify
|45
|1.55
|1.2888
|1.2874
|1.2980
|170
|2006.08.10 07:17
|s/l
|45
|1.55
|1.287415
|1.2874
|1.2980
|-21.47
|643.38
|171
|2006.08.10 07:17
|buy
|46
|1.50
|1.2876
|1.2859
|1.2968
|172
|2006.08.10 07:18
|modify
|46
|1.50
|1.2876
|1.2860
|1.2968
|173
|2006.08.10 07:18
|modify
|46
|1.50
|1.2876
|1.2871
|1.2968
|174
|2006.08.10 07:18
|close
|46
|1.50
|1.2890
|1.2871
|1.2968
|21.00
|664.38
|175
|2006.08.10 07:18
|buy
|47
|1.55
|1.2890
|1.2873
|1.2982
|176
|2006.08.10 07:19
|s/l
|47
|1.55
|1.2873
|1.2873
|1.2982
|-26.35
|638.03
|177
|2006.08.10 07:19
|buy
|48
|1.49
|1.2854
|1.2837
|1.2946
|178
|2006.08.10 07:19
|modify
|48
|1.49
|1.2854
|1.2837
|1.2946
|179
|2006.08.10 07:20
|modify
|48
|1.49
|1.2854
|1.2842
|1.2946
|180
|2006.08.10 07:25
|modify
|48
|1.49
|1.2854
|1.2844
|1.2946
|181
|2006.08.10 07:26
|modify
|48
|1.49
|1.2854
|1.2845
|1.2946
|182
|2006.08.10 07:26
|close
|48
|1.49
|1.2864
|1.2845
|1.2946
|14.90
|652.93
|183
|2006.08.10 07:26
|buy
|49
|1.52
|1.2867
|1.2850
|1.2959
|184
|2006.08.10 07:26
|modify
|49
|1.52
|1.2867
|1.2850
|1.2959
|185
|2006.08.10 07:27
|modify
|49
|1.52
|1.2867
|1.2853
|1.2959
|186
|2006.08.10 07:27
|modify
|49
|1.52
|1.2867
|1.2857
|1.2959
|187
|2006.08.10 07:27
|modify
|49
|1.52
|1.2867
|1.2859
|1.2959
|188
|2006.08.10 07:27
|close
|49
|1.52
|1.2878
|1.2859
|1.2959
|16.72
|669.65
|189
|2006.08.10 07:28
|buy
|50
|1.56
|1.2875
|1.2858
|1.2967
|190
|2006.08.10 07:28
|modify
|50
|1.56
|1.2875
|1.2864
|1.2967
|191
|2006.08.10 07:29
|modify
|50
|1.56
|1.2875
|1.2865
|1.2967
|192
|2006.08.10 07:29
|close
|50
|1.56
|1.2884
|1.2865
|1.2967
|14.04
|683.69
|193
|2006.08.10 07:59
|buy
|51
|1.60
|1.2859
|1.2842
|1.2951
|194
|2006.08.10 08:32
|modify
|51
|1.60
|1.2859
|1.2844
|1.2951
|195
|2006.08.10 09:03
|modify
|51
|1.60
|1.2859
|1.2845
|1.2951
|196
|2006.08.10 09:03
|close
|51
|1.60
|1.2869
|1.2845
|1.2951
|16.00
|699.69
|197
|2006.08.10 09:30
|sell
|52
|1.63
|1.2873
|1.2890
|1.2781
|198
|2006.08.10 10:02
|modify
|52
|1.63
|1.2873
|1.2888
|1.2781
|199
|2006.08.10 10:03
|modify
|52
|1.63
|1.2873
|1.2887
|1.2781
|200
|2006.08.10 10:14
|modify
|52
|1.63
|1.2873
|1.2886
|1.2781
|201
|2006.08.10 10:14
|modify
|52
|1.63
|1.2873
|1.2885
|1.2781
|202
|2006.08.10 10:16
|modify
|52
|1.63
|1.2873
|1.2879
|1.2781
|203
|2006.08.10 10:16
|close
|52
|1.63
|1.2854
|1.2879
|1.2781
|30.97
|730.66
|204
|2006.08.10 17:18
|sell
|53
|1.71
|1.2782
|1.2799
|1.2690
|205
|2006.08.10 17:55
|close
|53
|1.71
|1.2776
|1.2799
|1.2690
|10.26
|740.92
|206
|2006.08.11 07:01
|sell
|54
|1.74
|1.2788
|1.2805
|1.2696
|207
|2006.08.11 07:36
|modify
|54
|1.74
|1.2788
|1.2804
|1.2696
|208
|2006.08.11 07:37
|modify
|54
|1.74
|1.2788
|1.2802
|1.2696
|209
|2006.08.11 07:38
|modify
|54
|1.74
|1.2788
|1.2799
|1.2696
|210
|2006.08.11 07:38
|close
|54
|1.74
|1.2780
|1.2799
|1.2696
|13.92
|754.84
|211
|2006.08.11 10:37
|buy
|55
|1.77
|1.2775
|1.2758
|1.2867
|212
|2006.08.11 12:22
|modify
|55
|1.77
|1.2775
|1.2762
|1.2867
|213
|2006.08.11 12:28
|s/l
|55
|1.77
|1.276208
|1.2762
|1.2867
|-22.87
|731.97
|214
|2006.08.11 13:02
|sell
|56
|1.72
|1.2757
|1.2774
|1.2665
|215
|2006.08.11 13:23
|close
|56
|1.72
|1.2748
|1.2774
|1.2665
|15.48
|747.45
|216
|2006.08.11 13:23
|sell
|57
|1.76
|1.2749
|1.2766
|1.2657
|217
|2006.08.11 13:30
|close
|57
|1.76
|1.2740
|1.2766
|1.2657
|15.84
|763.29
|218
|2006.08.11 13:30
|sell
|58
|1.80
|1.2741
|1.2758
|1.2649
|219
|2006.08.11 13:31
|modify
|58
|1.80
|1.2741
|1.2754
|1.2649
|220
|2006.08.11 13:31
|close
|58
|1.80
|1.2727
|1.2754
|1.2649
|25.20
|788.49
|221
|2006.08.11 13:59
|sell
|59
|1.85
|1.2753
|1.2770
|1.2661
|222
|2006.08.11 14:03
|s/l
|59
|1.85
|1.2770
|1.2770
|1.2661
|-31.45
|757.04
|223
|2006.08.11 19:13
|sell
|60
|1.78
|1.2733
|1.2750
|1.2641
|224
|2006.08.11 19:27
|close
|60
|1.78
|1.2725
|1.2750
|1.2641
|14.24
|771.28
|225
|2006.08.13 22:21
|sell
|61
|1.82
|1.2721
|1.2738
|1.2629
|226
|2006.08.13 23:04
|s/l
|61
|1.82
|1.2738
|1.2738
|1.2629
|-30.94
|740.34
|227
|2006.08.13 23:19
|sell
|62
|1.74
|1.2740
|1.2757
|1.2648
|228
|2006.08.13 23:23
|close
|62
|1.74
|1.2734
|1.2757
|1.2648
|10.44
|750.78
|229
|2006.08.14 07:08
|buy
|63
|1.77
|1.2744
|1.2727
|1.2836
|230
|2006.08.14 07:11
|s/l
|63
|1.77
|1.2727
|1.2727
|1.2836
|-30.09
|720.69
|231
|2006.08.14 07:11
|buy
|64
|1.70
|1.2727
|1.2710
|1.2819
|232
|2006.08.14 07:16
|modify
|64
|1.70
|1.2727
|1.2712
|1.2819
|233
|2006.08.14 07:17
|modify
|64
|1.70
|1.2727
|1.2713
|1.2819
|234
|2006.08.14 07:37
|modify
|64
|1.70
|1.2727
|1.2716
|1.2819
|235
|2006.08.14 07:38
|s/l
|64
|1.70
|1.271591
|1.2716
|1.2819
|-18.86
|701.83
|236
|2006.08.14 07:41
|buy
|65
|1.65
|1.2726
|1.2709
|1.2818
|237
|2006.08.14 07:59
|modify
|65
|1.65
|1.2726
|1.2721
|1.2818
|238
|2006.08.14 07:59
|close
|65
|1.65
|1.2741
|1.2721
|1.2818
|24.75
|726.58
|239
|2006.08.14 12:02
|sell
|66
|1.71
|1.2731
|1.2748
|1.2639
|240
|2006.08.14 12:05
|modify
|66
|1.71
|1.2731
|1.2743
|1.2639
|241
|2006.08.14 12:05
|close
|66
|1.71
|1.2720
|1.2743
|1.2639
|18.81
|745.39
|242
|2006.08.14 13:02
|sell
|67
|1.75
|1.2747
|1.2764
|1.2655
|243
|2006.08.14 13:05
|modify
|67
|1.75
|1.2747
|1.2764
|1.2655
|244
|2006.08.14 13:06
|modify
|67
|1.75
|1.2747
|1.2763
|1.2655
|245
|2006.08.14 13:32
|modify
|67
|1.75
|1.2747
|1.2759
|1.2655
|246
|2006.08.14 13:32
|close
|67
|1.75
|1.2735
|1.2759
|1.2655
|21.00
|766.39
|247
|2006.08.15 06:11
|buy
|68
|1.81
|1.2719
|1.2702
|1.2811
|248
|2006.08.15 06:11
|modify
|68
|1.81
|1.2719
|1.2709
|1.2811
|249
|2006.08.15 06:12
|modify
|68
|1.81
|1.2719
|1.2716
|1.2811
|250
|2006.08.15 06:12
|close
|68
|1.81
|1.2736
|1.2716
|1.2811
|30.77
|797.16
|251
|2006.08.15 06:13
|buy
|69
|1.88
|1.2733
|1.2716
|1.2825
|252
|2006.08.15 06:13
|modify
|69
|1.88
|1.2733
|1.2718
|1.2825
|253
|2006.08.15 06:16
|s/l
|69
|1.88
|1.271801
|1.2718
|1.2825
|-28.18
|768.98
|254
|2006.08.15 06:16
|buy
|70
|1.81
|1.2719
|1.2702
|1.2811
|255
|2006.08.15 06:21
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2702
|1.2811
|256
|2006.08.15 06:21
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2703
|1.2811
|257
|2006.08.15 06:22
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2704
|1.2811
|258
|2006.08.15 06:25
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2707
|1.2811
|259
|2006.08.15 06:25
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2708
|1.2811
|260
|2006.08.15 06:27
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2709
|1.2811
|261
|2006.08.15 06:27
|modify
|70
|1.81
|1.2719
|1.2710
|1.2811
|262
|2006.08.15 06:27
|close
|70
|1.81
|1.2730
|1.2710
|1.2811
|19.91
|788.89
|263
|2006.08.15 06:28
|buy
|71
|1.86
|1.2733
|1.2716
|1.2825
|264
|2006.08.15 06:37
|s/l
|71
|1.86
|1.2716
|1.2716
|1.2825
|-31.62
|757.27
|265
|2006.08.15 06:37
|buy
|72
|1.79
|1.2714
|1.2697
|1.2806
|266
|2006.08.15 06:37
|modify
|72
|1.79
|1.2714
|1.2701
|1.2806
|267
|2006.08.15 06:37
|modify
|72
|1.79
|1.2714
|1.2702
|1.2806
|268
|2006.08.15 06:40
|modify
|72
|1.79
|1.2714
|1.2705
|1.2806
|269
|2006.08.15 06:40
|modify
|72
|1.79
|1.2714
|1.2708
|1.2806
|270
|2006.08.15 06:40
|close
|72
|1.79
|1.2728
|1.2708
|1.2806
|25.06
|782.33
|271
|2006.08.15 06:42
|buy
|73
|1.85
|1.2722
|1.2705
|1.2814
|272
|2006.08.15 07:01
|modify
|73
|1.85
|1.2722
|1.2712
|1.2814
|273
|2006.08.15 07:01
|close
|73
|1.85
|1.2734
|1.2712
|1.2814
|22.20
|804.53
|274
|2006.08.15 07:01
|sell
|74
|1.90
|1.2733
|1.2750
|1.2641
|275
|2006.08.15 07:08
|modify
|74
|1.90
|1.2733
|1.2744
|1.2641
|276
|2006.08.15 07:08
|close
|74
|1.90
|1.2722
|1.2744
|1.2641
|20.90
|825.43
|277
|2006.08.15 07:10
|sell
|75
|1.95
|1.2728
|1.2745
|1.2636
|278
|2006.08.15 07:15
|modify
|75
|1.95
|1.2728
|1.2744
|1.2636
|279
|2006.08.15 07:16
|modify
|75
|1.95
|1.2728
|1.2742
|1.2636
|280
|2006.08.15 07:16
|modify
|75
|1.95
|1.2728
|1.2741
|1.2636
|281
|2006.08.15 07:16
|close
|75
|1.95
|1.2719
|1.2741
|1.2636
|17.55
|842.98
|282
|2006.08.15 07:23
|sell
|76
|1.99
|1.2726
|1.2743
|1.2634
|283
|2006.08.15 07:35
|modify
|76
|1.99
|1.2726
|1.2740
|1.2634
|284
|2006.08.15 07:35
|close
|76
|1.99
|1.2718
|1.2740
|1.2634
|15.92
|858.90
|285
|2006.08.15 07:38
|sell
|77
|2.02
|1.2725
|1.2742
|1.2633
|286
|2006.08.15 07:42
|modify
|77
|2.02
|1.2725
|1.2741
|1.2633
|287
|2006.08.15 07:42
|close
|77
|2.02
|1.2719
|1.2741
|1.2633
|12.12
|871.02
|288
|2006.08.15 07:57
|sell
|78
|2.05
|1.2725
|1.2742
|1.2633
|289
|2006.08.15 09:07
|modify
|78
|2.05
|1.2725
|1.2738
|1.2633
|290
|2006.08.15 09:07
|close
|78
|2.05
|1.2714
|1.2738
|1.2633
|22.55
|893.57
|291
|2006.08.16 17:02
|buy
|79
|2.09
|1.2842
|1.2825
|1.2934
|292
|2006.08.16 17:53
|modify
|79
|2.09
|1.2842
|1.2827
|1.2934
|293
|2006.08.16 17:53
|modify
|79
|2.09
|1.2842
|1.2828
|1.2934
|294
|2006.08.16 17:56
|modify
|79
|2.09
|1.2842
|1.2829
|1.2934
|295
|2006.08.16 17:58
|modify
|79
|2.09
|1.2842
|1.2830
|1.2934
|296
|2006.08.16 17:58
|close
|79
|2.09
|1.2853
|1.2830
|1.2934
|22.99
|916.56
|297
|2006.08.17 09:00
|buy
|80
|2.14
|1.2863
|1.2846
|1.2955
|298
|2006.08.17 09:01
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2848
|1.2955
|299
|2006.08.17 09:04
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2850
|1.2955
|300
|2006.08.17 09:05
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2851
|1.2955
|301
|2006.08.17 09:32
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2856
|1.2955
|302
|2006.08.17 09:33
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2857
|1.2955
|303
|2006.08.17 09:37
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2858
|1.2955
|304
|2006.08.17 09:37
|modify
|80
|2.14
|1.2863
|1.2859
|1.2955
|305
|2006.08.17 09:37
|close
|80
|2.14
|1.2873
|1.2859
|1.2955
|21.40
|937.96
|306
|2006.08.17 12:01
|buy
|81
|2.19
|1.2868
|1.2851
|1.2960
|307
|2006.08.17 12:28
|modify
|81
|2.19
|1.2868
|1.2858
|1.2960
|308
|2006.08.17 12:28
|close
|81
|2.19
|1.2875
|1.2858
|1.2960
|15.33
|953.29
|309
|2006.08.17 12:59
|buy
|82
|2.22
|1.2874
|1.2857
|1.2966
|310
|2006.08.17 16:02
|s/l
|82
|2.22
|1.2857
|1.2857
|1.2966
|-37.74
|915.55
|311
|2006.08.18 07:03
|buy
|83
|2.14
|1.2829
|1.2812
|1.2921
|312
|2006.08.18 07:05
|modify
|83
|2.14
|1.2829
|1.2814
|1.2921
|313
|2006.08.18 07:06
|modify
|83
|2.14
|1.2829
|1.2821
|1.2921
|314
|2006.08.18 07:06
|close
|83
|2.14
|1.2835
|1.2821
|1.2921
|12.84
|928.39
|315
|2006.08.18 09:01
|buy
|84
|2.17
|1.2828
|1.2811
|1.2920
|316
|2006.08.18 09:01
|modify
|84
|2.17
|1.2828
|1.2811
|1.2920
|317
|2006.08.18 09:02
|modify
|84
|2.17
|1.2828
|1.2812
|1.2920
|318
|2006.08.18 09:03
|modify
|84
|2.17
|1.2828
|1.2819
|1.2920
|319
|2006.08.18 09:03
|modify
|84
|2.17
|1.2828
|1.2820
|1.2920
|320
|2006.08.18 09:03
|modify
|84
|2.17
|1.2828
|1.2822
|1.2920
|321
|2006.08.18 09:03
|close
|84
|2.17
|1.2835
|1.2822
|1.2920
|15.19
|943.58
|322
|2006.08.18 10:31
|sell
|85
|2.21
|1.2834
|1.2851
|1.2742
|323
|2006.08.18 10:33
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2848
|1.2742
|324
|2006.08.18 10:35
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2847
|1.2742
|325
|2006.08.18 10:37
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2845
|1.2742
|326
|2006.08.18 10:37
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2844
|1.2742
|327
|2006.08.18 10:38
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2842
|1.2742
|328
|2006.08.18 10:38
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2841
|1.2742
|329
|2006.08.18 10:59
|modify
|85
|2.21
|1.2834
|1.2838
|1.2742
|330
|2006.08.18 10:59
|close
|85
|2.21
|1.2824
|1.2838
|1.2742
|22.10
|965.68
|331
|2006.08.18 13:01
|sell
|86
|2.26
|1.2826
|1.2843
|1.2734
|332
|2006.08.18 13:07
|modify
|86
|2.26
|1.2826
|1.2840
|1.2734
|333
|2006.08.18 13:09
|modify
|86
|2.26
|1.2826
|1.2839
|1.2734
|334
|2006.08.18 13:09
|modify
|86
|2.26
|1.2826
|1.2838
|1.2734
|335
|2006.08.18 13:24
|s/l
|86
|2.26
|1.283802
|1.2838
|1.2734
|-27.17
|938.51
|336
|2006.08.18 13:24
|sell
|87
|2.19
|1.2837
|1.2854
|1.2745
|337
|2006.08.18 13:26
|modify
|87
|2.19
|1.2837
|1.2853
|1.2745
|338
|2006.08.18 13:27
|modify
|87
|2.19
|1.2837
|1.2851
|1.2745
|339
|2006.08.18 13:31
|modify
|87
|2.19
|1.2837
|1.2850
|1.2745
|340
|2006.08.18 13:32
|modify
|87
|2.19
|1.2837
|1.2849
|1.2745
|341
|2006.08.18 13:33
|modify
|87
|2.19
|1.2837
|1.2841
|1.2745
|342
|2006.08.18 13:33
|close
|87
|2.19
|1.2823
|1.2841
|1.2745
|30.66
|969.17
|343
|2006.08.18 13:33
|sell
|88
|2.27
|1.2820
|1.2837
|1.2728
|344
|2006.08.18 13:34
|modify
|88
|2.27
|1.2820
|1.2836
|1.2728
|345
|2006.08.18 13:35
|modify
|88
|2.27
|1.2820
|1.2829
|1.2728
|346
|2006.08.18 13:35
|close
|88
|2.27
|1.2811
|1.2829
|1.2728
|20.43
|989.60
|347
|2006.08.18 13:37
|sell
|89
|2.32
|1.2814
|1.2831
|1.2722
|348
|2006.08.18 13:57
|modify
|89
|2.32
|1.2814
|1.2819
|1.2722
|349
|2006.08.18 13:57
|close
|89
|2.32
|1.2801
|1.2819
|1.2722
|30.16
|1019.76
|350
|2006.08.18 13:59
|sell
|90
|2.38
|1.2836
|1.2853
|1.2744
|351
|2006.08.18 14:01
|modify
|90
|2.38
|1.2836
|1.2849
|1.2744
|352
|2006.08.18 14:01
|close
|90
|2.38
|1.2828
|1.2849
|1.2744
|19.04
|1038.80
|353
|2006.08.18 14:03
|buy
|91
|2.43
|1.2819
|1.2802
|1.2911
|354
|2006.08.18 14:21
|modify
|91
|2.43
|1.2819
|1.2807
|1.2911
|355
|2006.08.18 14:21
|close
|91
|2.43
|1.2828
|1.2807
|1.2911
|21.87
|1060.67
|356
|2006.08.18 14:32
|buy
|92
|2.48
|1.2817
|1.2800
|1.2909
|357
|2006.08.18 14:32
|modify
|92
|2.48
|1.2817
|1.2801
|1.2909
|358
|2006.08.18 14:55
|s/l
|92
|2.48
|1.280056
|1.2801
|1.2909
|-40.77
|1019.90
|359
|2006.08.21 04:18
|buy
|93
|2.38
|1.2873
|1.2856
|1.2965
|360
|2006.08.21 06:01
|modify
|93
|2.38
|1.2873
|1.2859
|1.2965
|361
|2006.08.21 06:02
|modify
|93
|2.38
|1.2873
|1.2860
|1.2965
|362
|2006.08.21 06:04
|modify
|93
|2.38
|1.2873
|1.2863
|1.2965
|363
|2006.08.21 06:07
|modify
|93
|2.38
|1.2873
|1.2864
|1.2965
|364
|2006.08.21 06:09
|modify
|93
|2.38
|1.2873
|1.2867
|1.2965
|365
|2006.08.21 07:00
|close
|93
|2.38
|1.2886
|1.2867
|1.2965
|30.94
|1050.84
|366
|2006.08.21 09:36
|buy
|94
|2.45
|1.2888
|1.2871
|1.2980
|367
|2006.08.21 09:48
|modify
|94
|2.45
|1.2888
|1.2871
|1.2980
|368
|2006.08.21 09:52
|modify
|94
|2.45
|1.2888
|1.2875
|1.2980
|369
|2006.08.21 09:53
|modify
|94
|2.45
|1.2888
|1.2876
|1.2980
|370
|2006.08.21 09:56
|modify
|94
|2.45
|1.2888
|1.2877
|1.2980
|371
|2006.08.21 09:56
|modify
|94
|2.45
|1.2888
|1.2878
|1.2980
|372
|2006.08.21 09:56
|close
|94
|2.45
|1.2900
|1.2878
|1.2980
|29.40
|1080.24
|373
|2006.08.21 11:36
|buy
|95
|2.52
|1.2881
|1.2864
|1.2973
|374
|2006.08.21 11:46
|modify
|95
|2.52
|1.2881
|1.2864
|1.2973
|375
|2006.08.21 11:51
|modify
|95
|2.52
|1.2881
|1.2869
|1.2973
|376
|2006.08.21 11:54
|modify
|95
|2.52
|1.2881
|1.2871
|1.2973
|377
|2006.08.21 11:54
|close
|95
|2.52
|1.2892
|1.2871
|1.2973
|27.72
|1107.96
|378
|2006.08.21 15:06
|buy
|96
|2.57
|1.2911
|1.2894
|1.3003
|379
|2006.08.21 15:56
|close
|96
|2.57
|1.2920
|1.2894
|1.3003
|23.13
|1131.09
|380
|2006.08.23 14:23
|buy
|97
|2.65
|1.2818
|1.2801
|1.2910
|381
|2006.08.23 14:25
|modify
|97
|2.65
|1.2818
|1.2802
|1.2910
|382
|2006.08.23 14:25
|modify
|97
|2.65
|1.2818
|1.2804
|1.2910
|383
|2006.08.23 14:25
|modify
|97
|2.65
|1.2818
|1.2807
|1.2910
|384
|2006.08.23 14:26
|modify
|97
|2.65
|1.2818
|1.2809
|1.2910
|385
|2006.08.23 14:26
|s/l
|97
|2.65
|1.280939
|1.2809
|1.2910
|-22.81
|1108.28
|386
|2006.08.23 14:34
|buy
|98
|2.60
|1.2792
|1.2775
|1.2884
|387
|2006.08.23 14:37
|modify
|98
|2.60
|1.2792
|1.2778
|1.2884
|388
|2006.08.23 14:39
|modify
|98
|2.60
|1.2792
|1.2780
|1.2884
|389
|2006.08.23 14:40
|modify
|98
|2.60
|1.2792
|1.2782
|1.2884
|390
|2006.08.23 14:40
|close
|98
|2.60
|1.2800
|1.2782
|1.2884
|20.80
|1129.08
|391
|2006.08.23 14:46
|buy
|99
|2.65
|1.2795
|1.2778
|1.2887
|392
|2006.08.23 14:50
|modify
|99
|2.65
|1.2795
|1.2782
|1.2887
|393
|2006.08.23 14:51
|modify
|99
|2.65
|1.2795
|1.2791
|1.2887
|394
|2006.08.23 14:51
|close
|99
|2.65
|1.2809
|1.2791
|1.2887
|37.10
|1166.18
|395
|2006.08.23 14:51
|buy
|100
|2.73
|1.2815
|1.2798
|1.2907
|396
|2006.08.23 14:59
|s/l
|100
|2.73
|1.2798
|1.2798
|1.2907
|-46.41
|1119.77
|397
|2006.08.23 17:02
|sell
|101
|2.63
|1.2793
|1.2810
|1.2701
|398
|2006.08.23 17:26
|close
|101
|2.63
|1.2785
|1.2810
|1.2701
|21.04
|1140.81
|399
|2006.08.23 18:05
|sell
|102
|2.67
|1.2796
|1.2813
|1.2704
|400
|2006.08.23 18:23
|modify
|102
|2.67
|1.2796
|1.2813
|1.2704
|401
|2006.08.23 18:24
|modify
|102
|2.67
|1.2796
|1.2812
|1.2704
|402
|2006.08.23 18:29
|modify
|102
|2.67
|1.2796
|1.2811
|1.2704
|403
|2006.08.23 18:29
|close
|102
|2.67
|1.2785
|1.2811
|1.2704
|29.37
|1170.18
|404
|2006.08.23 18:54
|sell
|103
|2.74
|1.2795
|1.2812
|1.2703
|405
|2006.08.23 18:56
|modify
|103
|2.74
|1.2795
|1.2812
|1.2703
|406
|2006.08.23 18:57
|modify
|103
|2.74
|1.2795
|1.2810
|1.2703
|407
|2006.08.23 18:57
|close
|103
|2.74
|1.2784
|1.2810
|1.2703
|30.14
|1200.32
|408
|2006.08.24 07:17
|buy
|104
|2.82
|1.2768
|1.2751
|1.2860
|409
|2006.08.24 07:17
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2752
|1.2860
|410
|2006.08.24 07:18
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2753
|1.2860
|411
|2006.08.24 07:19
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2755
|1.2860
|412
|2006.08.24 07:30
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2756
|1.2860
|413
|2006.08.24 07:31
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2757
|1.2860
|414
|2006.08.24 07:38
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2759
|1.2860
|415
|2006.08.24 08:02
|modify
|104
|2.82
|1.2768
|1.2819
|1.2860
|416
|2006.08.24 08:03
|s/l
|104
|2.82
|1.281933
|1.2819
|1.2860
|144.74
|1345.06
|417
|2006.08.24 09:54
|buy
|105
|3.15
|1.2822
|1.2805
|1.2914
|418
|2006.08.24 10:27
|modify
|105
|3.15
|1.2822
|1.2806
|1.2914
|419
|2006.08.24 10:34
|modify
|105
|3.15
|1.2822
|1.2807
|1.2914
|420
|2006.08.24 11:02
|modify
|105
|3.15
|1.2822
|1.2810
|1.2914
|421
|2006.08.24 11:25
|modify
|105
|3.15
|1.2822
|1.2812
|1.2914
|422
|2006.08.24 11:32
|modify
|105
|3.15
|1.2822
|1.2813
|1.2914
|423
|2006.08.24 12:23
|modify
|105
|3.15
|1.2822
|1.2815
|1.2914
|424
|2006.08.24 12:23
|close
|105
|3.15
|1.2840
|1.2815
|1.2914
|56.70
|1401.76
|425
|2006.08.24 12:36
|buy
|106
|3.28
|1.2819
|1.2802
|1.2911
|426
|2006.08.24 12:56
|modify
|106
|3.28
|1.2819
|1.2818
|1.2911
|427
|2006.08.24 12:56
|close
|106
|3.28
|1.2843
|1.2818
|1.2911
|78.72
|1480.48
|428
|2006.08.24 13:48
|buy
|107
|3.47
|1.2814
|1.2797
|1.2906
|429
|2006.08.24 13:53
|modify
|107
|3.47
|1.2814
|1.2803
|1.2906
|430
|2006.08.24 13:53
|close
|107
|3.47
|1.2830
|1.2803
|1.2906
|55.52
|1536.00
|431
|2006.08.24 14:33
|buy
|108
|3.60
|1.2804
|1.2787
|1.2896
|432
|2006.08.24 14:53
|modify
|108
|3.60
|1.2804
|1.2800
|1.2896
|433
|2006.08.24 14:53
|close
|108
|3.60
|1.2829
|1.2800
|1.2896
|90.00
|1626.00
|434
|2006.08.24 15:01
|buy
|109
|3.82
|1.2784
|1.2767
|1.2876
|435
|2006.08.24 15:28
|close
|109
|3.82
|1.2794
|1.2767
|1.2876
|38.20
|1664.20
|436
|2006.08.24 15:30
|buy
|110
|3.91
|1.2778
|1.2761
|1.2870
|437
|2006.08.24 15:44
|s/l
|110
|3.91
|1.2761
|1.2761
|1.2870
|-66.47
|1597.73
|438
|2006.08.24 15:57
|buy
|111
|3.75
|1.2786
|1.2769
|1.2878
|439
|2006.08.24 15:59
|s/l
|111
|3.75
|1.2769
|1.2769
|1.2878
|-63.75
|1533.98
|440
|2006.08.25 05:29
|buy
|112
|3.61
|1.2767
|1.2750
|1.2859
|441
|2006.08.25 05:34
|modify
|112
|3.61
|1.2767
|1.2757
|1.2859
|442
|2006.08.25 05:34
|close
|112
|3.61
|1.2775
|1.2757
|1.2859
|28.88
|1562.86
|443
|2006.08.25 05:41
|buy
|113
|3.67
|1.2767
|1.2750
|1.2859
|444
|2006.08.25 06:00
|modify
|113
|3.67
|1.2767
|1.2752
|1.2859
|445
|2006.08.25 06:08
|modify
|113
|3.67
|1.2767
|1.2753
|1.2859
|446
|2006.08.25 06:22
|s/l
|113
|3.67
|1.275336
|1.2753
|1.2859
|-50.06
|1512.80
|447
|2006.08.25 07:06
|sell
|114
|3.55
|1.2774
|1.2791
|1.2682
|448
|2006.08.25 07:06
|modify
|114
|3.55
|1.2774
|1.2789
|1.2682
|449
|2006.08.25 07:08
|modify
|114
|3.55
|1.2774
|1.2782
|1.2682
|450
|2006.08.25 07:08
|close
|114
|3.55
|1.2766
|1.2782
|1.2682
|28.40
|1541.20
|451
|2006.08.25 07:31
|sell
|115
|3.62
|1.2778
|1.2795
|1.2686
|452
|2006.08.25 07:32
|modify
|115
|3.62
|1.2778
|1.2792
|1.2686
|453
|2006.08.25 07:33
|modify
|115
|3.62
|1.2778
|1.2791
|1.2686
|454
|2006.08.25 07:38
|modify
|115
|3.62
|1.2778
|1.2781
|1.2686
|455
|2006.08.25 07:38
|close
|115
|3.62
|1.2765
|1.2781
|1.2686
|47.06
|1588.26
|456
|2006.08.25 16:46
|buy
|116
|3.74
|1.2758
|1.2741
|1.2850
|457
|2006.08.27 22:15
|modify
|116
|3.74
|1.2758
|1.2741
|1.2850
|458
|2006.08.27 22:15
|close
|116
|3.74
|1.2765
|1.2741
|1.2850
|26.18
|1614.44
|459
|2006.08.28 14:05
|buy
|117
|3.78
|1.2799
|1.2782
|1.2891
|460
|2006.08.28 14:17
|modify
|117
|3.78
|1.2799
|1.2782
|1.2891
|461
|2006.08.28 14:18
|modify
|117
|3.78
|1.2799
|1.2783
|1.2891
|462
|2006.08.28 14:18
|modify
|117
|3.78
|1.2799
|1.2784
|1.2891
|463
|2006.08.28 14:51
|modify
|117
|3.78
|1.2799
|1.2788
|1.2891
|464
|2006.08.28 14:51
|close
|117
|3.78
|1.2807
|1.2788
|1.2891
|30.24
|1644.68
|465
|2006.08.28 14:59
|buy
|118
|3.86
|1.2791
|1.2774
|1.2883
|466
|2006.08.28 16:49
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2775
|1.2883
|467
|2006.08.28 16:52
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2777
|1.2883
|468
|2006.08.29 00:02
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2777
|1.2883
|469
|2006.08.29 00:03
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2778
|1.2883
|470
|2006.08.29 00:04
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2779
|1.2883
|471
|2006.08.29 00:05
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2782
|1.2883
|472
|2006.08.29 00:33
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2785
|1.2883
|473
|2006.08.29 00:33
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2786
|1.2883
|474
|2006.08.29 00:37
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2788
|1.2883
|475
|2006.08.29 00:37
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2791
|1.2883
|476
|2006.08.29 00:38
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2792
|1.2883
|477
|2006.08.29 00:38
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2793
|1.2883
|478
|2006.08.29 00:42
|modify
|118
|3.86
|1.2791
|1.2794
|1.2883
|479
|2006.08.29 01:00
|close
|118
|3.86
|1.2810
|1.2794
|1.2883
|70.00
|1714.68
|480
|2006.08.29 11:55
|sell
|119
|4.01
|1.2818
|1.2835
|1.2726
|481
|2006.08.29 12:02
|modify
|119
|4.01
|1.2818
|1.2826
|1.2726
|482
|2006.08.29 12:02
|close
|119
|4.01
|1.2807
|1.2826
|1.2726
|44.11
|1758.79
|483
|2006.08.29 14:48
|sell
|120
|4.12
|1.2805
|1.2822
|1.2713
|484
|2006.08.29 14:53
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2822
|1.2713
|485
|2006.08.29 14:55
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2819
|1.2713
|486
|2006.08.29 14:56
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2818
|1.2713
|487
|2006.08.29 14:56
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2817
|1.2713
|488
|2006.08.29 14:56
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2816
|1.2713
|489
|2006.08.29 14:57
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2815
|1.2713
|490
|2006.08.29 14:57
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2814
|1.2713
|491
|2006.08.29 14:57
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2811
|1.2713
|492
|2006.08.29 14:59
|modify
|120
|4.12
|1.2805
|1.2780
|1.2713
|493
|2006.08.29 15:00
|close
|120
|4.12
|1.2758
|1.2780
|1.2713
|193.64
|1952.43
|494
|2006.08.29 15:41
|sell
|121
|4.59
|1.2766
|1.2783
|1.2674
|495
|2006.08.29 18:01
|close
|121
|4.59
|1.2758
|1.2783
|1.2674
|36.72
|1989.15
|496
|2006.08.29 18:55
|buy
|122
|4.68
|1.2757
|1.2740
|1.2849
|497
|2006.08.29 18:55
|modify
|122
|4.68
|1.2757
|1.2742
|1.2849
|498
|2006.08.29 18:55
|modify
|122
|4.68
|1.2757
|1.2743
|1.2849
|499
|2006.08.29 18:55
|modify
|122
|4.68
|1.2757
|1.2744
|1.2849
|500
|2006.08.29 18:59
|modify
|122
|4.68
|1.2757
|1.2807
|1.2849
|501
|2006.08.29 19:00
|close
|122
|4.68
|1.2833
|1.2807
|1.2849
|355.68
|2344.83
|502
|2006.08.29 19:02
|buy
|123
|5.49
|1.2824
|1.2807
|1.2916
|503
|2006.08.29 19:18
|close
|123
|5.49
|1.2832
|1.2807
|1.2916
|43.92
|2388.75
|504
|2006.08.29 19:53
|buy
|124
|5.59
|1.2824
|1.2807
|1.2916
|505
|2006.08.29 19:57
|close
|124
|5.59
|1.2832
|1.2807
|1.2916
|44.72
|2433.47
|506
|2006.08.30 01:45
|buy
|125
|5.69
|1.2831
|1.2814
|1.2923
|507
|2006.08.30 01:51
|modify
|125
|5.69
|1.2831
|1.2814
|1.2923
|508
|2006.08.30 01:51
|modify
|125
|5.69
|1.2831
|1.2822
|1.2923
|509
|2006.08.30 05:28
|close
|125
|5.69
|1.2840
|1.2822
|1.2923
|51.21
|2484.68
|510
|2006.08.30 05:41
|buy
|126
|5.81
|1.2830
|1.2813
|1.2922
|511
|2006.08.30 05:46
|modify
|126
|5.81
|1.2830
|1.2817
|1.2922
|512
|2006.08.30 05:46
|close
|126
|5.81
|1.2843
|1.2817
|1.2922
|75.53
|2560.21
|513
|2006.08.30 07:09
|buy
|127
|5.99
|1.2833
|1.2816
|1.2925
|514
|2006.08.30 07:51
|close
|127
|5.99
|1.2841
|1.2816
|1.2925
|47.92
|2608.13
|515
|2006.08.30 10:26
|sell
|128
|6.10
|1.2830
|1.2847
|1.2738
|516
|2006.08.30 10:31
|modify
|128
|6.10
|1.2830
|1.2847
|1.2738
|517
|2006.08.30 10:33
|modify
|128
|6.10
|1.2830
|1.2846
|1.2738
|518
|2006.08.30 10:33
|modify
|128
|6.10
|1.2830
|1.2843
|1.2738
|519
|2006.08.30 10:33
|close
|128
|6.10
|1.2823
|1.2843
|1.2738
|42.70
|2650.83
|520
|2006.08.30 10:41
|sell
|129
|6.20
|1.2831
|1.2848
|1.2739
|521
|2006.08.30 10:59
|modify
|129
|6.20
|1.2831
|1.2840
|1.2739
|522
|2006.08.30 10:59
|close
|129
|6.20
|1.2820
|1.2840
|1.2739
|68.20
|2719.03
|523
|2006.08.30 17:38
|sell
|130
|6.36
|1.2831
|1.2848
|1.2739
|524
|2006.08.31 01:17
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2847
|1.2739
|525
|2006.08.31 02:15
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2846
|1.2739
|526
|2006.08.31 03:12
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2846
|1.2739
|527
|2006.08.31 03:13
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2845
|1.2739
|528
|2006.08.31 03:14
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2842
|1.2739
|529
|2006.08.31 04:00
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2841
|1.2739
|530
|2006.08.31 04:12
|modify
|130
|6.36
|1.2831
|1.2840
|1.2739
|531
|2006.08.31 04:12
|close
|130
|6.36
|1.2825
|1.2840
|1.2739
|51.90
|2770.92
|532
|2006.08.31 08:59
|buy
|131
|6.47
|1.2846
|1.2829
|1.2938
|533
|2006.08.31 09:00
|modify
|131
|6.47
|1.2846
|1.2830
|1.2938
|534
|2006.08.31 09:00
|modify
|131
|6.47
|1.2846
|1.2831
|1.2938
|535
|2006.08.31 09:02
|modify
|131
|6.47
|1.2846
|1.2834
|1.2938
|536
|2006.08.31 09:03
|modify
|131
|6.47
|1.2846
|1.2835
|1.2938
|537
|2006.08.31 09:12
|modify
|131
|6.47
|1.2846
|1.2837
|1.2938
|538
|2006.08.31 09:12
|close
|131
|6.47
|1.2852
|1.2837
|1.2938
|38.82
|2809.74
|539
|2006.08.31 13:00
|buy
|132
|6.56
|1.2854
|1.2837
|1.2946
|540
|2006.08.31 13:01
|s/l
|132
|6.56
|1.2837
|1.2837
|1.2946
|-111.52
|2698.22
|541
|2006.08.31 13:01
|buy
|133
|6.31
|1.2833
|1.2816
|1.2925
|542
|2006.08.31 13:02
|modify
|133
|6.31
|1.2833
|1.2816
|1.2925
|543
|2006.08.31 13:05
|modify
|133
|6.31
|1.2833
|1.2828
|1.2925
|544
|2006.08.31 13:05
|close
|133
|6.31
|1.2848
|1.2828
|1.2925
|94.65
|2792.87
|545
|2006.08.31 13:05
|buy
|134
|6.52
|1.2847
|1.2830
|1.2939
|546
|2006.08.31 13:06
|modify
|134
|6.52
|1.2847
|1.2846
|1.2939
|547
|2006.08.31 13:06
|close
|134
|6.52
|1.2866
|1.2846
|1.2939
|123.88
|2916.75
|548
|2006.08.31 13:59
|buy
|135
|6.82
|1.2840
|1.2823
|1.2932
|549
|2006.08.31 14:00
|s/l
|135
|6.82
|1.2823
|1.2823
|1.2932
|-115.94
|2800.81
|550
|2006.09.01 01:47
|buy
|136
|6.56
|1.2805
|1.2788
|1.2897
|551
|2006.09.01 04:40
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2788
|1.2897
|552
|2006.09.01 05:00
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2790
|1.2897
|553
|2006.09.01 05:00
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2791
|1.2897
|554
|2006.09.01 05:02
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2793
|1.2897
|555
|2006.09.01 05:32
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2794
|1.2897
|556
|2006.09.01 05:33
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2795
|1.2897
|557
|2006.09.01 05:37
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2796
|1.2897
|558
|2006.09.01 05:38
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2797
|1.2897
|559
|2006.09.01 05:38
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2798
|1.2897
|560
|2006.09.01 06:00
|modify
|136
|6.56
|1.2805
|1.2799
|1.2897
|561
|2006.09.01 06:00
|close
|136
|6.56
|1.2815
|1.2799
|1.2897
|65.60
|2866.41
|562
|2006.09.01 06:41
|buy
|137
|6.72
|1.2808
|1.2791
|1.2900
|563
|2006.09.01 06:48
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2792
|1.2900
|564
|2006.09.01 07:00
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2792
|1.2900
|565
|2006.09.01 08:03
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2796
|1.2900
|566
|2006.09.01 08:04
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2797
|1.2900
|567
|2006.09.01 08:06
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2798
|1.2900
|568
|2006.09.01 08:07
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2799
|1.2900
|569
|2006.09.01 08:16
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2800
|1.2900
|570
|2006.09.01 08:18
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2801
|1.2900
|571
|2006.09.01 08:29
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2805
|1.2900
|572
|2006.09.01 08:33
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2806
|1.2900
|573
|2006.09.01 08:34
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2807
|1.2900
|574
|2006.09.01 08:34
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2808
|1.2900
|575
|2006.09.01 08:36
|modify
|137
|6.72
|1.2808
|1.2809
|1.2900
|576
|2006.09.01 08:37
|s/l
|137
|6.72
|1.280857
|1.2809
|1.2900
|3.82
|2870.23
|577
|2006.09.01 12:01
|buy
|138
|6.73
|1.2804
|1.2787
|1.2896
|578
|2006.09.01 12:03
|s/l
|138
|6.73
|1.2787
|1.2787
|1.2896
|-114.41
|2755.82
|579
|2006.09.01 14:02
|sell
|139
|6.46
|1.2790
|1.2807
|1.2698
|580
|2006.09.01 14:26
|s/l
|139
|6.46
|1.2807
|1.2807
|1.2698
|-109.82
|2646.00
|581
|2006.09.01 14:26
|sell
|140
|6.20
|1.2805
|1.2822
|1.2713
|582
|2006.09.01 14:28
|modify
|140
|6.20
|1.2805
|1.2820
|1.2713
|583
|2006.09.01 14:30
|modify
|140
|6.20
|1.2805
|1.2802
|1.2713
|584
|2006.09.01 14:30
|close
|140
|6.20
|1.2780
|1.2802
|1.2713
|155.00
|2801.00
|585
|2006.09.01 14:59
|sell
|141
|6.56
|1.2803
|1.2820
|1.2711
|586
|2006.09.01 15:02
|s/l
|141
|6.56
|1.2820
|1.2820
|1.2711
|-111.52
|2689.48
|587
|2006.09.01 17:28
|buy
|142
|6.29
|1.2829
|1.2812
|1.2921
|588
|2006.09.01 19:00
|close
|142
|6.29
|1.2838
|1.2812
|1.2921
|56.61
|2746.09
|589
|2006.09.04 06:16
|buy
|143
|6.41
|1.2849
|1.2832
|1.2941
|590
|2006.09.04 06:47
|modify
|143
|6.41
|1.2849
|1.2832
|1.2941
|591
|2006.09.04 06:47
|modify
|143
|6.41
|1.2849
|1.2833
|1.2941
|592
|2006.09.04 06:51
|modify
|143
|6.41
|1.2849
|1.2834
|1.2941
|593
|2006.09.04 06:54
|modify
|143
|6.41
|1.2849
|1.2835
|1.2941
|594
|2006.09.04 06:57
|modify
|143
|6.41
|1.2849
|1.2836
|1.2941
|595
|2006.09.04 06:57
|close
|143
|6.41
|1.2857
|1.2836
|1.2941
|51.28
|2797.37
|596
|2006.09.04 09:02
|sell
|144
|6.53
|1.2856
|1.2873
|1.2764
|597
|2006.09.04 09:07
|modify
|144
|6.53
|1.2856
|1.2872
|1.2764
|598
|2006.09.04 09:09
|modify
|144
|6.53
|1.2856
|1.2865
|1.2764
|599
|2006.09.04 09:12
|modify
|144
|6.53
|1.2856
|1.2864
|1.2764
|600
|2006.09.04 09:12
|close
|144
|6.53
|1.2849
|1.2864
|1.2764
|45.71
|2843.08
|601
|2006.09.04 09:47
|sell
|145
|6.63
|1.2857
|1.2874
|1.2765
|602
|2006.09.04 09:47
|modify
|145
|6.63
|1.2857
|1.2873
|1.2765
|603
|2006.09.04 12:09
|modify
|145
|6.63
|1.2857
|1.2872
|1.2765
|604
|2006.09.04 12:33
|modify
|145
|6.63
|1.2857
|1.2870
|1.2765
|605
|2006.09.04 12:34
|modify
|145
|6.63
|1.2857
|1.2869
|1.2765
|606
|2006.09.04 14:48
|s/l
|145
|6.63
|1.286943
|1.2869
|1.2765
|-82.43
|2760.65
|607
|2006.09.04 21:22
|buy
|146
|6.44
|1.2861
|1.2844
|1.2953
|608
|2006.09.04 21:23
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2846
|1.2953
|609
|2006.09.04 21:23
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2848
|1.2953
|610
|2006.09.04 21:24
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2850
|1.2953
|611
|2006.09.04 21:25
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2852
|1.2953
|612
|2006.09.04 21:26
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2853
|1.2953
|613
|2006.09.04 21:30
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2854
|1.2953
|614
|2006.09.04 21:31
|modify
|146
|6.44
|1.2861
|1.2855
|1.2953
|615
|2006.09.04 21:31
|close
|146
|6.44
|1.2870
|1.2855
|1.2953
|57.96
|2818.61
|616
|2006.09.05 05:27
|sell
|147
|6.59
|1.2841
|1.2858
|1.2749
|617
|2006.09.05 05:33
|modify
|147
|6.59
|1.2841
|1.2857
|1.2749
|618
|2006.09.05 05:54
|modify
|147
|6.59
|1.2841
|1.2856
|1.2749
|619
|2006.09.05 05:57
|modify
|147
|6.59
|1.2841
|1.2855
|1.2749
|620
|2006.09.05 05:59
|modify
|147
|6.59
|1.2841
|1.2852
|1.2749
|621
|2006.09.05 06:00
|modify
|147
|6.59
|1.2841
|1.2851
|1.2749
|622
|2006.09.05 06:09
|modify
|147
|6.59
|1.2841
|1.2850
|1.2749
|623
|2006.09.05 06:09
|close
|147
|6.59
|1.2834
|1.2850
|1.2749
|46.13
|2864.74
|624
|2006.09.05 08:16
|sell
|148
|6.70
|1.2833
|1.2850
|1.2741
|625
|2006.09.05 11:02
|modify
|148
|6.70
|1.2833
|1.2842
|1.2741
|626
|2006.09.05 11:03
|modify
|148
|6.70
|1.2833
|1.2841
|1.2741
|627
|2006.09.05 11:03
|modify
|148
|6.70
|1.2833
|1.2839
|1.2741
|628
|2006.09.05 11:04
|modify
|148
|6.70
|1.2833
|1.2834
|1.2741
|629
|2006.09.05 11:05
|modify
|148
|6.70
|1.2833
|1.2833
|1.2741
|630
|2006.09.05 11:36
|s/l
|148
|6.70
|1.283268
|1.2833
|1.2741
|2.15
|2866.89
|631
|2006.09.05 15:36
|sell
|149
|6.71
|1.2819
|1.2836
|1.2727
|632
|2006.09.05 15:41
|modify
|149
|6.71
|1.2819
|1.2833
|1.2727
|633
|2006.09.05 15:49
|modify
|149
|6.71
|1.2819
|1.2831
|1.2727
|634
|2006.09.05 15:49
|close
|149
|6.71
|1.2810
|1.2831
|1.2727
|60.39
|2927.28
|635
|2006.09.05 18:33
|sell
|150
|6.85
|1.2817
|1.2834
|1.2725
|636
|2006.09.05 18:37
|modify
|150
|6.85
|1.2817
|1.2833
|1.2725
|637
|2006.09.05 18:40
|modify
|150
|6.85
|1.2817
|1.2832
|1.2725
|638
|2006.09.05 18:46
|modify
|150
|6.85
|1.2817
|1.2831
|1.2725
|639
|2006.09.05 18:46
|close
|150
|6.85
|1.2810
|1.2831
|1.2725
|47.95
|2975.23
|640
|2006.09.06 06:13
|sell
|151
|6.96
|1.2821
|1.2838
|1.2729
|641
|2006.09.06 06:14
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2833
|1.2729
|642
|2006.09.06 06:19
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2832
|1.2729
|643
|2006.09.06 06:20
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2831
|1.2729
|644
|2006.09.06 06:23
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2829
|1.2729
|645
|2006.09.06 06:29
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2828
|1.2729
|646
|2006.09.06 06:31
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2827
|1.2729
|647
|2006.09.06 06:35
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2826
|1.2729
|648
|2006.09.06 06:38
|modify
|151
|6.96
|1.2821
|1.2825
|1.2729
|649
|2006.09.06 06:38
|close
|151
|6.96
|1.2814
|1.2825
|1.2729
|48.72
|3023.95
|650
|2006.09.06 08:29
|buy
|152
|7.08
|1.2820
|1.2803
|1.2912
|651
|2006.09.06 08:31
|modify
|152
|7.08
|1.2820
|1.2809
|1.2912
|652
|2006.09.06 08:31
|modify
|152
|7.08
|1.2820
|1.2810
|1.2912
|653
|2006.09.06 08:31
|modify
|152
|7.08
|1.2820
|1.2811
|1.2912
|654
|2006.09.06 09:03
|modify
|152
|7.08
|1.2820
|1.2812
|1.2912
|655
|2006.09.06 09:09
|modify
|152
|7.08
|1.2820
|1.2813
|1.2912
|656
|2006.09.06 10:00
|modify
|152
|7.08
|1.2820
|1.2814
|1.2912
|657
|2006.09.06 10:32
|s/l
|152
|7.08
|1.281416
|1.2814
|1.2912
|-41.37
|2982.58
|658
|2006.09.06 10:32
|buy
|153
|6.98
|1.2814
|1.2797
|1.2906
|659
|2006.09.06 10:32
|modify
|153
|6.98
|1.2814
|1.2800
|1.2906
|660
|2006.09.06 10:33
|modify
|153
|6.98
|1.2814
|1.2801
|1.2906
|661
|2006.09.06 10:45
|modify
|153
|6.98
|1.2814
|1.2802
|1.2906
|662
|2006.09.06 10:46
|modify
|153
|6.98
|1.2814
|1.2803
|1.2906
|663
|2006.09.06 10:56
|modify
|153
|6.98
|1.2814
|1.2804
|1.2906
|664
|2006.09.06 10:56
|modify
|153
|6.98
|1.2814
|1.2805
|1.2906
|665
|2006.09.06 11:16
|s/l
|153
|6.98
|1.280516
|1.2805
|1.2906
|-61.72
|2920.86
|666
|2006.09.06 14:03
|sell
|154
|6.85
|1.2794
|1.2811
|1.2702
|667
|2006.09.06 14:10
|modify
|154
|6.85
|1.2794
|1.2811
|1.2702
|668
|2006.09.06 14:12
|modify
|154
|6.85
|1.2794
|1.2808
|1.2702
|669
|2006.09.06 14:12
|close
|154
|6.85
|1.2789
|1.2808
|1.2702
|34.25
|2955.11
|670
|2006.09.06 17:05
|sell
|155
|6.93
|1.2787
|1.2804
|1.2695
|671
|2006.09.06 17:18
|modify
|155
|6.93
|1.2787
|1.2804
|1.2695
|672
|2006.09.06 17:23
|modify
|155
|6.93
|1.2787
|1.2801
|1.2695
|673
|2006.09.06 17:53
|modify
|155
|6.93
|1.2787
|1.2799
|1.2695
|674
|2006.09.06 17:53
|close
|155
|6.93
|1.2779
|1.2799
|1.2695
|55.44
|3010.55
|675
|2006.09.06 18:02
|sell
|156
|7.05
|1.2815
|1.2832
|1.2723
|676
|2006.09.06 18:07
|modify
|156
|7.05
|1.2815
|1.2829
|1.2723
|677
|2006.09.06 18:07
|close
|156
|7.05
|1.2808
|1.2829
|1.2723
|49.35
|3059.90
|678
|2006.09.06 18:07
|sell
|157
|7.17
|1.2804
|1.2821
|1.2712
|679
|2006.09.06 18:21
|modify
|157
|7.17
|1.2804
|1.2821
|1.2712
|680
|2006.09.06 18:22
|modify
|157
|7.17
|1.2804
|1.2820
|1.2712
|681
|2006.09.06 18:25
|modify
|157
|7.17
|1.2804
|1.2819
|1.2712
|682
|2006.09.06 18:25
|close
|157
|7.17
|1.2798
|1.2819
|1.2712
|43.02
|3102.92
|683
|2006.09.06 18:35
|sell
|158
|7.27
|1.2802
|1.2819
|1.2710
|684
|2006.09.06 18:51
|modify
|158
|7.27
|1.2802
|1.2817
|1.2710
|685
|2006.09.06 18:51
|close
|158
|7.27
|1.2796
|1.2817
|1.2710
|43.62
|3146.54
|686
|2006.09.06 18:59
|sell
|159
|7.37
|1.2813
|1.2830
|1.2721
|687
|2006.09.06 20:55
|modify
|159
|7.37
|1.2813
|1.2829
|1.2721
|688
|2006.09.06 20:55
|close
|159
|7.37
|1.2806
|1.2829
|1.2721
|51.59
|3198.13
|689
|2006.09.07 07:36
|buy
|160
|7.49
|1.2809
|1.2792
|1.2901
|690
|2006.09.07 07:44
|modify
|160
|7.49
|1.2809
|1.2800
|1.2901
|691
|2006.09.07 07:51
|modify
|160
|7.49
|1.2809
|1.2803
|1.2901
|692
|2006.09.07 07:51
|close
|160
|7.49
|1.2818
|1.2803
|1.2901
|67.41
|3265.54
|693
|2006.09.07 08:03
|sell
|161
|7.65
|1.2808
|1.2825
|1.2716
|694
|2006.09.07 08:04
|modify
|161
|7.65
|1.2808
|1.2813
|1.2716
|695
|2006.09.07 08:04
|close
|161
|7.65
|1.2796
|1.2813
|1.2716
|91.80
|3357.34
|696
|2006.09.07 09:02
|sell
|162
|7.87
|1.2790
|1.2807
|1.2698
|697
|2006.09.07 09:02
|modify
|162
|7.87
|1.2790
|1.2804
|1.2698
|698
|2006.09.07 09:03
|modify
|162
|7.87
|1.2790
|1.2803
|1.2698
|699
|2006.09.07 09:11
|modify
|162
|7.87
|1.2790
|1.2802
|1.2698
|700
|2006.09.07 09:11
|close
|162
|7.87
|1.2784
|1.2802
|1.2698
|47.22
|3404.56
|701
|2006.09.07 09:15
|sell
|163
|7.99
|1.2786
|1.2803
|1.2694
|702
|2006.09.07 09:32
|modify
|163
|7.99
|1.2786
|1.2800
|1.2694
|703
|2006.09.07 09:33
|modify
|163
|7.99
|1.2786
|1.2798
|1.2694
|704
|2006.09.07 09:33
|close
|163
|7.99
|1.2780
|1.2798
|1.2694
|47.94
|3452.50
|705
|2006.09.07 09:41
|sell
|164
|8.10
|1.2785
|1.2802
|1.2693
|706
|2006.09.07 09:45
|modify
|164
|8.10
|1.2785
|1.2802
|1.2693
|707
|2006.09.07 09:45
|modify
|164
|8.10
|1.2785
|1.2801
|1.2693
|708
|2006.09.07 09:45
|modify
|164
|8.10
|1.2785
|1.2799
|1.2693
|709
|2006.09.07 09:45
|modify
|164
|8.10
|1.2785
|1.2798
|1.2693
|710
|2006.09.07 10:02
|modify
|164
|8.10
|1.2785
|1.2798
|1.2693
|711
|2006.09.07 10:06
|modify
|164
|8.10
|1.2785
|1.2796
|1.2693
|712
|2006.09.07 10:06
|close
|164
|8.10
|1.2777
|1.2796
|1.2693
|64.80
|3517.30
|713
|2006.09.07 13:05
|sell
|165
|8.29
|1.2727
|1.2744
|1.2635
|714
|2006.09.07 13:34
|close
|165
|8.29
|1.2719
|1.2744
|1.2635
|66.32
|3583.62
|715
|2006.09.07 13:40
|sell
|166
|8.45
|1.2726
|1.2743
|1.2634
|716
|2006.09.07 13:56
|close
|166
|8.45
|1.2717
|1.2743
|1.2634
|76.05
|3659.67
|717
|2006.09.07 15:03
|sell
|167
|8.61
|1.2749
|1.2766
|1.2657
|718
|2006.09.07 15:31
|close
|167
|8.61
|1.2742
|1.2766
|1.2657
|60.27
|3719.94
|719
|2006.09.07 15:31
|sell
|168
|8.76
|1.2741
|1.2758
|1.2649
|720
|2006.09.07 15:55
|close
|168
|8.76
|1.2732
|1.2758
|1.2649
|78.84
|3798.78
|721
|2006.09.07 15:59
|sell
|169
|8.94
|1.2753
|1.2770
|1.2661
|722
|2006.09.07 16:53
|close
|169
|8.94
|1.2741
|1.2770
|1.2661
|107.28
|3906.06
|723
|2006.09.07 16:59
|buy
|170
|9.19
|1.2750
|1.2733
|1.2842
|724
|2006.09.07 18:51
|s/l
|170
|9.19
|1.2733
|1.2733
|1.2842
|-156.23
|3749.83
|725
|2006.09.08 06:02
|sell
|171
|8.84
|1.2726
|1.2743
|1.2634
|726
|2006.09.08 06:05
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2743
|1.2634
|727
|2006.09.08 06:06
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2741
|1.2634
|728
|2006.09.08 06:08
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2739
|1.2634
|729
|2006.09.08 06:09
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2738
|1.2634
|730
|2006.09.08 06:12
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2737
|1.2634
|731
|2006.09.08 06:13
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2736
|1.2634
|732
|2006.09.08 06:35
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2735
|1.2634
|733
|2006.09.08 06:36
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2730
|1.2634
|734
|2006.09.08 06:36
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2729
|1.2634
|735
|2006.09.08 06:38
|modify
|171
|8.84
|1.2726
|1.2727
|1.2634
|736
|2006.09.08 07:02
|s/l
|171
|8.84
|1.272692
|1.2727
|1.2634
|-8.11
|3741.72
|737
|2006.09.08 11:17
|sell
|172
|8.83
|1.2716
|1.2733
|1.2624
|738
|2006.09.08 11:25
|modify
|172
|8.83
|1.2716
|1.2733
|1.2624
|739
|2006.09.08 11:26
|modify
|172
|8.83
|1.2716
|1.2729
|1.2624
|740
|2006.09.08 11:28
|modify
|172
|8.83
|1.2716
|1.2727
|1.2624
|741
|2006.09.08 11:29
|modify
|172
|8.83
|1.2716
|1.2725
|1.2624
|742
|2006.09.08 11:29
|close
|172
|8.83
|1.2706
|1.2725
|1.2624
|88.30
|3830.02
|743
|2006.09.11 01:07
|sell
|173
|9.07
|1.2667
|1.2684
|1.2575
|744
|2006.09.11 01:15
|modify
|173
|9.07
|1.2667
|1.2683
|1.2575
|745
|2006.09.11 01:17
|modify
|173
|9.07
|1.2667
|1.2681
|1.2575
|746
|2006.09.11 01:17
|close
|173
|9.07
|1.2656
|1.2681
|1.2575
|99.77
|3929.79
|747
|2006.09.11 06:41
|buy
|174
|9.30
|1.2674
|1.2657
|1.2766
|748
|2006.09.11 06:59
|modify
|174
|9.30
|1.2674
|1.2663
|1.2766
|749
|2006.09.11 06:59
|close
|174
|9.30
|1.2682
|1.2663
|1.2766
|74.40
|4004.19
|750
|2006.09.11 10:36
|buy
|175
|9.45
|1.2718
|1.2701
|1.2810
|751
|2006.09.11 14:02
|s/l
|175
|9.45
|1.2701
|1.2701
|1.2810
|-160.65
|3843.54
|752
|2006.09.11 14:28
|buy
|176
|9.08
|1.2697
|1.2680
|1.2789
|753
|2006.09.11 18:02
|close
|176
|9.08
|1.2704
|1.2680
|1.2789
|63.56
|3907.10
|754
|2006.09.11 22:05
|sell
|177
|9.22
|1.2708
|1.2725
|1.2616
|755
|2006.09.11 22:20
|modify
|177
|9.22
|1.2708
|1.2725
|1.2616
|756
|2006.09.11 22:20
|close
|177
|9.22
|1.2701
|1.2725
|1.2616
|64.54
|3971.64
|757
|2006.09.11 22:43
|sell
|178
|9.38
|1.2708
|1.2725
|1.2616
|758
|2006.09.11 23:18
|modify
|178
|9.38
|1.2708
|1.2724
|1.2616
|759
|2006.09.11 23:19
|modify
|178
|9.38
|1.2708
|1.2722
|1.2616
|760
|2006.09.11 23:19
|close
|178
|9.38
|1.2700
|1.2722
|1.2616
|75.04
|4046.68
|761
|2006.09.12 05:16
|buy
|179
|9.55
|1.2713
|1.2696
|1.2805
|762
|2006.09.12 05:17
|modify
|179
|9.55
|1.2713
|1.2696
|1.2805
|763
|2006.09.12 05:20
|modify
|179
|9.55
|1.2713
|1.2697
|1.2805
|764
|2006.09.12 05:21
|modify
|179
|9.55
|1.2713
|1.2698
|1.2805
|765
|2006.09.12 05:31
|modify
|179
|9.55
|1.2713
|1.2699
|1.2805
|766
|2006.09.12 05:33
|modify
|179
|9.55
|1.2713
|1.2700
|1.2805
|767
|2006.09.12 05:33
|modify
|179
|9.55
|1.2713
|1.2704
|1.2805
|768
|2006.09.12 05:33
|close
|179
|9.55
|1.2720
|1.2704
|1.2805
|66.85
|4113.53
|769
|2006.09.12 07:13
|buy
|180
|9.71
|1.2709
|1.2692
|1.2801
|770
|2006.09.12 07:14
|modify
|180
|9.71
|1.2709
|1.2693
|1.2801
|771
|2006.09.12 07:20
|modify
|180
|9.71
|1.2709
|1.2694
|1.2801
|772
|2006.09.12 07:21
|modify
|180
|9.71
|1.2709
|1.2695
|1.2801
|773
|2006.09.12 07:27
|modify
|180
|9.71
|1.2709
|1.2697
|1.2801
|774
|2006.09.12 07:27
|modify
|180
|9.71
|1.2709
|1.2698
|1.2801
|775
|2006.09.12 07:30
|modify
|180
|9.71
|1.2709
|1.2699
|1.2801
|776
|2006.09.12 07:30
|close
|180
|9.71
|1.2715
|1.2699
|1.2801
|58.26
|4171.79
|777
|2006.09.12 12:25
|sell
|181
|9.84
|1.2722
|1.2739
|1.2630
|778
|2006.09.12 12:25
|modify
|181
|9.84
|1.2722
|1.2738
|1.2630
|779
|2006.09.12 12:28
|modify
|181
|9.84
|1.2722
|1.2736
|1.2630
|780
|2006.09.12 12:29
|modify
|181
|9.84
|1.2722
|1.2735
|1.2630
|781
|2006.09.12 12:29
|modify
|181
|9.84
|1.2722
|1.2734
|1.2630
|782
|2006.09.12 12:29
|close
|181
|9.84
|1.2715
|1.2734
|1.2630
|68.88
|4240.67
|783
|2006.09.12 12:32
|sell
|182
|10.00
|1.2719
|1.2736
|1.2627
|784
|2006.09.12 12:32
|modify
|182
|10.00
|1.2719
|1.2726
|1.2627
|785
|2006.09.12 12:32
|close
|182
|10.00
|1.2707
|1.2726
|1.2627
|120.00
|4360.67
|786
|2006.09.12 12:46
|sell
|183
|10.00
|1.2720
|1.2737
|1.2628
|787
|2006.09.12 12:47
|modify
|183
|10.00
|1.2720
|1.2736
|1.2628
|788
|2006.09.12 12:47
|modify
|183
|10.00
|1.2720
|1.2734
|1.2628
|789
|2006.09.12 12:47
|modify
|183
|10.00
|1.2720
|1.2733
|1.2628
|790
|2006.09.12 12:47
|modify
|183
|10.00
|1.2720
|1.2732
|1.2628
|791
|2006.09.12 12:47
|close
|183
|10.00
|1.2713
|1.2732
|1.2628
|70.00
|4430.67
|792
|2006.09.12 12:49
|sell
|184
|10.00
|1.2722
|1.2739
|1.2630
|793
|2006.09.12 12:58
|modify
|184
|10.00
|1.2722
|1.2738
|1.2630
|794
|2006.09.12 13:01
|modify
|184
|10.00
|1.2722
|1.2724
|1.2630
|795
|2006.09.12 13:01
|close
|184
|10.00
|1.2702
|1.2724
|1.2630
|200.00
|4630.67
|796
|2006.09.12 15:22
|sell
|185
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2609
|797
|2006.09.12 16:01
|modify
|185
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2609
|798
|2006.09.12 16:01
|close
|185
|10.00
|1.2691
|1.2718
|1.2609
|100.00
|4730.67
|799
|2006.09.12 22:12
|sell
|186
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2602
|800
|2006.09.12 23:01
|modify
|186
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2602
|801
|2006.09.12 23:01
|close
|186
|10.00
|1.2683
|1.2708
|1.2602
|110.00
|4840.67
|802
|2006.09.13 07:08
|buy
|187
|10.00
|1.2688
|1.2671
|1.2780
|803
|2006.09.13 07:21
|modify
|187
|10.00
|1.2688
|1.2676
|1.2780
|804
|2006.09.13 07:25
|modify
|187
|10.00
|1.2688
|1.2677
|1.2780
|805
|2006.09.13 07:25
|modify
|187
|10.00
|1.2688
|1.2678
|1.2780
|806
|2006.09.13 07:25
|close
|187
|10.00
|1.2694
|1.2678
|1.2780
|60.00
|4900.67
|807
|2006.09.13 07:42
|buy
|188
|10.00
|1.2678
|1.2661
|1.2770
|808
|2006.09.13 07:42
|modify
|188
|10.00
|1.2678
|1.2663
|1.2770
|809
|2006.09.13 07:42
|modify
|188
|10.00
|1.2678
|1.2664
|1.2770
|810
|2006.09.13 07:42
|modify
|188
|10.00
|1.2678
|1.2665
|1.2770
|811
|2006.09.13 07:49
|modify
|188
|10.00
|1.2678
|1.2666
|1.2770
|812
|2006.09.13 08:00
|modify
|188
|10.00
|1.2678
|1.2670
|1.2770
|813
|2006.09.13 08:00
|close
|188
|10.00
|1.2688
|1.2670
|1.2770
|100.00
|5000.67
|814
|2006.09.13 08:03
|sell
|189
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2598
|815
|2006.09.13 08:03
|modify
|189
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2598
|816
|2006.09.13 08:07
|modify
|189
|10.00
|1.2690
|1.2701
|1.2598
|817
|2006.09.13 08:08
|modify
|189
|10.00
|1.2690
|1.2700
|1.2598
|818
|2006.09.13 08:08
|close
|189
|10.00
|1.2682
|1.2700
|1.2598
|80.00
|5080.67
|819
|2006.09.13 08:21
|sell
|190
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2598
|820
|2006.09.13 08:22
|modify
|190
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2598
|821
|2006.09.13 08:22
|modify
|190
|10.00
|1.2690
|1.2706
|1.2598
|822
|2006.09.13 08:23
|modify
|190
|10.00
|1.2690
|1.2705
|1.2598
|823
|2006.09.13 08:36
|modify
|190
|10.00
|1.2690
|1.2704
|1.2598
|824
|2006.09.13 08:37
|modify
|190
|10.00
|1.2690
|1.2700
|1.2598
|825
|2006.09.13 08:37
|close
|190
|10.00
|1.2682
|1.2700
|1.2598
|80.00
|5160.67
|826
|2006.09.13 08:59
|sell
|191
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2599
|827
|2006.09.13 09:07
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2707
|1.2599
|828
|2006.09.13 09:39
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2705
|1.2599
|829
|2006.09.13 09:50
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2704
|1.2599
|830
|2006.09.13 10:05
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2703
|1.2599
|831
|2006.09.13 10:38
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2702
|1.2599
|832
|2006.09.13 10:47
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2701
|1.2599
|833
|2006.09.13 11:34
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2701
|1.2599
|834
|2006.09.13 11:46
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2700
|1.2599
|835
|2006.09.13 12:01
|modify
|191
|10.00
|1.2691
|1.2699
|1.2599
|836
|2006.09.13 12:01
|close
|191
|10.00
|1.2681
|1.2699
|1.2599
|100.00
|5260.67
|837
|2006.09.13 16:31
|buy
|192
|10.00
|1.2698
|1.2681
|1.2790
|838
|2006.09.13 16:37
|modify
|192
|10.00
|1.2698
|1.2682
|1.2790
|839
|2006.09.13 16:47
|modify
|192
|10.00
|1.2698
|1.2683
|1.2790
|840
|2006.09.13 18:39
|s/l
|192
|10.00
|1.268297
|1.2683
|1.2790
|-150.25
|5110.42
|841
|2006.09.14 09:01
|sell
|193
|10.00
|1.2696
|1.2713
|1.2604
|842
|2006.09.14 09:02
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2711
|1.2604
|843
|2006.09.14 09:02
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2710
|1.2604
|844
|2006.09.14 09:02
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2709
|1.2604
|845
|2006.09.14 09:03
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2708
|1.2604
|846
|2006.09.14 09:05
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2707
|1.2604
|847
|2006.09.14 09:07
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2703
|1.2604
|848
|2006.09.14 09:09
|modify
|193
|10.00
|1.2696
|1.2701
|1.2604
|849
|2006.09.14 09:09
|close
|193
|10.00
|1.2689
|1.2701
|1.2604
|70.00
|5180.42
|850
|2006.09.14 09:26
|sell
|194
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2602
|851
|2006.09.14 09:27
|modify
|194
|10.00
|1.2694
|1.2707
|1.2602
|852
|2006.09.14 09:27
|modify
|194
|10.00
|1.2694
|1.2700
|1.2602
|853
|2006.09.14 09:28
|modify
|194
|10.00
|1.2694
|1.2699
|1.2602
|854
|2006.09.14 09:28
|close
|194
|10.00
|1.2687
|1.2699
|1.2602
|70.00
|5250.42
|855
|2006.09.14 09:37
|sell
|195
|10.00
|1.2695
|1.2712
|1.2603
|856
|2006.09.14 09:37
|modify
|195
|10.00
|1.2695
|1.2710
|1.2603
|857
|2006.09.14 09:38
|modify
|195
|10.00
|1.2695
|1.2709
|1.2603
|858
|2006.09.14 09:39
|modify
|195
|10.00
|1.2695
|1.2706
|1.2603
|859
|2006.09.14 09:42
|modify
|195
|10.00
|1.2695
|1.2704
|1.2603
|860
|2006.09.14 09:44
|modify
|195
|10.00
|1.2695
|1.2703
|1.2603
|861
|2006.09.14 09:44
|modify
|195
|10.00
|1.2695
|1.2702
|1.2603
|862
|2006.09.14 10:00
|s/l
|195
|10.00
|1.270222
|1.2702
|1.2603
|-72.21
|5178.21
|863
|2006.09.14 15:01
|buy
|196
|10.00
|1.2738
|1.2721
|1.2830
|864
|2006.09.14 15:53
|close
|196
|10.00
|1.2746
|1.2721
|1.2830
|80.00
|5258.21
|865
|2006.09.14 18:04
|buy
|197
|10.00
|1.2727
|1.2710
|1.2819
|866
|2006.09.14 18:55
|modify
|197
|10.00
|1.2727
|1.2712
|1.2819
|867
|2006.09.14 18:55
|close
|197
|10.00
|1.2739
|1.2712
|1.2819
|120.00
|5378.21
|868
|2006.09.14 20:01
|buy
|198
|10.00
|1.2720
|1.2703
|1.2812
|869
|2006.09.14 20:47
|close
|198
|10.00
|1.2726
|1.2703
|1.2812
|60.00
|5438.21
|870
|2006.09.15 06:02
|buy
|199
|10.00
|1.2722
|1.2705
|1.2814
|871
|2006.09.15 06:03
|modify
|199
|10.00
|1.2722
|1.2710
|1.2814
|872
|2006.09.15 06:11
|modify
|199
|10.00
|1.2722
|1.2714
|1.2814
|873
|2006.09.15 06:35
|modify
|199
|10.00
|1.2722
|1.2716
|1.2814
|874
|2006.09.15 06:35
|modify
|199
|10.00
|1.2722
|1.2717
|1.2814
|875
|2006.09.15 06:35
|close
|199
|10.00
|1.2729
|1.2717
|1.2814
|70.00
|5508.21
|876
|2006.09.15 06:38
|buy
|200
|10.00
|1.2729
|1.2712
|1.2821
|877
|2006.09.15 06:38
|modify
|200
|10.00
|1.2729
|1.2716
|1.2821
|878
|2006.09.15 06:39
|modify
|200
|10.00
|1.2729
|1.2718
|1.2821
|879
|2006.09.15 06:40
|modify
|200
|10.00
|1.2729
|1.2724
|1.2821
|880
|2006.09.15 06:40
|close
|200
|10.00
|1.2736
|1.2724
|1.2821
|70.00
|5578.21
|881
|2006.09.15 06:59
|buy
|201
|10.00
|1.2721
|1.2704
|1.2813
|882
|2006.09.15 07:00
|modify
|201
|10.00
|1.2721
|1.2705
|1.2813
|883
|2006.09.15 07:38
|modify
|201
|10.00
|1.2721
|1.2708
|1.2813
|884
|2006.09.15 08:06
|s/l
|201
|10.00
|1.270826
|1.2708
|1.2813
|-127.39
|5450.82
|885
|2006.09.15 12:31
|sell
|202
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2595
|886
|2006.09.15 12:31
|modify
|202
|10.00
|1.2687
|1.2703
|1.2595
|887
|2006.09.15 12:31
|modify
|202
|10.00
|1.2687
|1.2699
|1.2595
|888
|2006.09.15 12:31
|modify
|202
|10.00
|1.2687
|1.2697
|1.2595
|889
|2006.09.15 12:31
|modify
|202
|10.00
|1.2687
|1.2695
|1.2595
|890
|2006.09.15 12:32
|s/l
|202
|10.00
|1.269454
|1.2695
|1.2595
|-75.36
|5375.46
|891
|2006.09.15 12:32
|sell
|203
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2602
|892
|2006.09.15 12:32
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2602
|893
|2006.09.15 12:32
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2602
|894
|2006.09.15 12:35
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2705
|1.2602
|895
|2006.09.15 12:36
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2702
|1.2602
|896
|2006.09.15 12:36
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2701
|1.2602
|897
|2006.09.15 12:37
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2699
|1.2602
|898
|2006.09.15 12:41
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2698
|1.2602
|899
|2006.09.15 12:43
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2697
|1.2602
|900
|2006.09.15 12:46
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2696
|1.2602
|901
|2006.09.15 12:53
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2694
|1.2602
|902
|2006.09.15 12:55
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2692
|1.2602
|903
|2006.09.15 12:55
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2687
|1.2602
|904
|2006.09.15 12:55
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2683
|1.2602
|905
|2006.09.15 12:56
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2681
|1.2602
|906
|2006.09.15 12:57
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2680
|1.2602
|907
|2006.09.15 12:58
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2679
|1.2602
|908
|2006.09.15 12:58
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2678
|1.2602
|909
|2006.09.15 12:58
|modify
|203
|10.00
|1.2694
|1.2677
|1.2602
|910
|2006.09.15 13:00
|close
|203
|10.00
|1.2674
|1.2677
|1.2602
|200.00
|5575.46
|911
|2006.09.15 14:30
|sell
|204
|10.00
|1.2658
|1.2675
|1.2566
|912
|2006.09.15 14:35
|close
|204
|10.00
|1.2652
|1.2675
|1.2566
|60.00
|5635.46
|913
|2006.09.15 18:21
|sell
|205
|10.00
|1.2655
|1.2672
|1.2563
|914
|2006.09.15 18:54
|close
|205
|10.00
|1.2647
|1.2672
|1.2563
|80.00
|5715.46
|915
|2006.09.17 22:22
|sell
|206
|10.00
|1.2644
|1.2661
|1.2552
|916
|2006.09.17 22:50
|modify
|206
|10.00
|1.2644
|1.2661
|1.2552
|917
|2006.09.17 22:50
|modify
|206
|10.00
|1.2644
|1.2660
|1.2552
|918
|2006.09.17 22:50
|close
|206
|10.00
|1.2632
|1.2660
|1.2552
|120.00
|5835.46
|919
|2006.09.18 08:39
|buy
|207
|10.00
|1.2668
|1.2651
|1.2760
|920
|2006.09.18 11:36
|s/l
|207
|10.00
|1.2651
|1.2651
|1.2760
|-170.00
|5665.46
|921
|2006.09.18 11:36
|buy
|208
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2744
|922
|2006.09.18 11:54
|modify
|208
|10.00
|1.2652
|1.2637
|1.2744
|923
|2006.09.18 11:59
|modify
|208
|10.00
|1.2652
|1.2646
|1.2744
|924
|2006.09.18 11:59
|close
|208
|10.00
|1.2665
|1.2646
|1.2744
|130.00
|5795.46
|925
|2006.09.18 13:33
|buy
|209
|10.00
|1.2662
|1.2645
|1.2754
|926
|2006.09.18 13:40
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2647
|1.2754
|927
|2006.09.18 13:40
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2648
|1.2754
|928
|2006.09.18 13:40
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2649
|1.2754
|929
|2006.09.18 13:40
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2650
|1.2754
|930
|2006.09.18 13:41
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2651
|1.2754
|931
|2006.09.18 13:51
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2654
|1.2754
|932
|2006.09.18 13:51
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2655
|1.2754
|933
|2006.09.18 13:59
|modify
|209
|10.00
|1.2662
|1.2657
|1.2754
|934
|2006.09.18 14:00
|close
|209
|10.00
|1.2674
|1.2657
|1.2754
|120.00
|5915.46
|935
|2006.09.18 15:28
|buy
|210
|10.00
|1.2677
|1.2660
|1.2769
|936
|2006.09.18 16:04
|modify
|210
|10.00
|1.2677
|1.2671
|1.2769
|937
|2006.09.18 16:39
|s/l
|210
|10.00
|1.267077
|1.2671
|1.2769
|-62.32
|5853.14
|938
|2006.09.19 05:13
|buy
|211
|10.00
|1.2708
|1.2691
|1.2800
|939
|2006.09.19 05:20
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2691
|1.2800
|940
|2006.09.19 05:20
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2692
|1.2800
|941
|2006.09.19 05:33
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2694
|1.2800
|942
|2006.09.19 05:41
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2695
|1.2800
|943
|2006.09.19 05:42
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2696
|1.2800
|944
|2006.09.19 05:48
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2697
|1.2800
|945
|2006.09.19 05:53
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2698
|1.2800
|946
|2006.09.19 05:55
|modify
|211
|10.00
|1.2708
|1.2699
|1.2800
|947
|2006.09.19 05:55
|close
|211
|10.00
|1.2716
|1.2699
|1.2800
|80.00
|5933.14
|948
|2006.09.19 06:23
|buy
|212
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2795
|949
|2006.09.19 06:27
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2795
|950
|2006.09.19 06:28
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2688
|1.2795
|951
|2006.09.19 06:31
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2690
|1.2795
|952
|2006.09.19 06:42
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2691
|1.2795
|953
|2006.09.19 06:43
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2692
|1.2795
|954
|2006.09.19 06:47
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2693
|1.2795
|955
|2006.09.19 06:47
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2694
|1.2795
|956
|2006.09.19 06:55
|modify
|212
|10.00
|1.2703
|1.2695
|1.2795
|957
|2006.09.19 06:55
|close
|212
|10.00
|1.2711
|1.2695
|1.2795
|80.00
|6013.14
|958
|2006.09.19 12:02
|sell
|213
|10.00
|1.2673
|1.2690
|1.2581
|959
|2006.09.19 12:02
|modify
|213
|10.00
|1.2673
|1.2689
|1.2581
|960
|2006.09.19 12:02
|modify
|213
|10.00
|1.2673
|1.2687
|1.2581
|961
|2006.09.19 12:02
|modify
|213
|10.00
|1.2673
|1.2686
|1.2581
|962
|2006.09.19 12:03
|modify
|213
|10.00
|1.2673
|1.2685
|1.2581
|963
|2006.09.19 12:03
|modify
|213
|10.00
|1.2673
|1.2684
|1.2581
|964
|2006.09.19 12:03
|modify
|213
|10.00
|1.2673
|1.2682
|1.2581
|965
|2006.09.19 12:03
|close
|213
|10.00
|1.2664
|1.2682
|1.2581
|90.00
|6103.14
|966
|2006.09.19 12:21
|sell
|214
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2580
|967
|2006.09.19 12:22
|modify
|214
|10.00
|1.2672
|1.2688
|1.2580
|968
|2006.09.19 12:22
|modify
|214
|10.00
|1.2672
|1.2684
|1.2580
|969
|2006.09.19 12:22
|modify
|214
|10.00
|1.2672
|1.2682
|1.2580
|970
|2006.09.19 12:22
|close
|214
|10.00
|1.2664
|1.2682
|1.2580
|80.00
|6183.14
|971
|2006.09.19 12:23
|sell
|215
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2587
|972
|2006.09.19 12:23
|modify
|215
|10.00
|1.2679
|1.2695
|1.2587
|973
|2006.09.19 12:25
|modify
|215
|10.00
|1.2679
|1.2690
|1.2587
|974
|2006.09.19 12:25
|modify
|215
|10.00
|1.2679
|1.2689
|1.2587
|975
|2006.09.19 12:25
|close
|215
|10.00
|1.2671
|1.2689
|1.2587
|80.00
|6263.14
|976
|2006.09.19 12:31
|sell
|216
|10.00
|1.2675
|1.2692
|1.2583
|977
|2006.09.19 12:33
|modify
|216
|10.00
|1.2675
|1.2687
|1.2583
|978
|2006.09.19 12:37
|s/l
|216
|10.00
|1.268744
|1.2687
|1.2583
|-124.36
|6138.78
|979
|2006.09.19 12:37
|sell
|217
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2598
|980
|2006.09.19 12:48
|s/l
|217
|10.00
|1.2707
|1.2707
|1.2598
|-170.00
|5968.78
|981
|2006.09.19 12:48
|sell
|218
|10.00
|1.2706
|1.2723
|1.2614
|982
|2006.09.19 12:48
|modify
|218
|10.00
|1.2706
|1.2722
|1.2614
|983
|2006.09.19 12:50
|modify
|218
|10.00
|1.2706
|1.2719
|1.2614
|984
|2006.09.19 12:51
|modify
|218
|10.00
|1.2706
|1.2718
|1.2614
|985
|2006.09.19 12:51
|modify
|218
|10.00
|1.2706
|1.2717
|1.2614
|986
|2006.09.19 12:51
|modify
|218
|10.00
|1.2706
|1.2716
|1.2614
|987
|2006.09.19 12:52
|modify
|218
|10.00
|1.2706
|1.2715
|1.2614
|988
|2006.09.19 12:52
|close
|218
|10.00
|1.2697
|1.2715
|1.2614
|90.00
|6058.78
|989
|2006.09.19 12:52
|sell
|219
|10.00
|1.2700
|1.2717
|1.2608
|990
|2006.09.19 12:53
|modify
|219
|10.00
|1.2700
|1.2700
|1.2608
|991
|2006.09.19 12:53
|close
|219
|10.00
|1.2682
|1.2700
|1.2608
|180.00
|6238.78
|992
|2006.09.19 12:54
|sell
|220
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2589
|993
|2006.09.19 12:55
|modify
|220
|10.00
|1.2681
|1.2694
|1.2589
|994
|2006.09.19 12:55
|modify
|220
|10.00
|1.2681
|1.2690
|1.2589
|995
|2006.09.19 12:55
|close
|220
|10.00
|1.2672
|1.2690
|1.2589
|90.00
|6328.78
|996
|2006.09.19 12:56
|sell
|221
|10.00
|1.2673
|1.2690
|1.2581
|997
|2006.09.19 12:56
|modify
|221
|10.00
|1.2673
|1.2681
|1.2581
|998
|2006.09.19 12:56
|close
|221
|10.00
|1.2663
|1.2681
|1.2581
|100.00
|6428.78
|999
|2006.09.19 12:59
|sell
|222
|10.00
|1.2700
|1.2717
|1.2608
|1000
|2006.09.19 14:41
|s/l
|222
|10.00
|1.2717
|1.2717
|1.2608
|-170.00
|6258.78
|1001
|2006.09.19 15:02
|buy
|223
|10.00
|1.2677
|1.2660
|1.2769
|1002
|2006.09.19 15:17
|modify
|223
|10.00
|1.2677
|1.2662
|1.2769
|1003
|2006.09.19 15:17
|close
|223
|10.00
|1.2687
|1.2662
|1.2769
|100.00
|6358.78
|1004
|2006.09.19 15:17
|buy
|224
|10.00
|1.2688
|1.2671
|1.2780
|1005
|2006.09.19 15:33
|close
|224
|10.00
|1.2694
|1.2671
|1.2780
|60.00
|6418.78
|1006
|2006.09.19 15:33
|buy
|225
|10.00
|1.2692
|1.2675
|1.2784
|1007
|2006.09.19 15:38
|close
|225
|10.00
|1.2698
|1.2675
|1.2784
|60.00
|6478.78
|1008
|2006.09.19 15:49
|buy
|226
|10.00
|1.2694
|1.2677
|1.2786
|1009
|2006.09.19 15:52
|s/l
|226
|10.00
|1.2677
|1.2677
|1.2786
|-170.00
|6308.78
|1010
|2006.09.19 15:52
|buy
|227
|10.00
|1.2679
|1.2662
|1.2771
|1011
|2006.09.19 15:55
|modify
|227
|10.00
|1.2679
|1.2663
|1.2771
|1012
|2006.09.19 15:55
|close
|227
|10.00
|1.2688
|1.2663
|1.2771
|90.00
|6398.78
|1013
|2006.09.19 15:55
|buy
|228
|10.00
|1.2687
|1.2670
|1.2779
|1014
|2006.09.19 15:56
|close
|228
|10.00
|1.2695
|1.2670
|1.2779
|80.00
|6478.78
|1015
|2006.09.19 15:59
|buy
|229
|10.00
|1.2684
|1.2667
|1.2776
|1016
|2006.09.19 16:04
|s/l
|229
|10.00
|1.2667
|1.2667
|1.2776
|-170.00
|6308.78
|1017
|2006.09.19 17:30
|sell
|230
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2580
|1018
|2006.09.19 17:50
|close
|230
|10.00
|1.2665
|1.2689
|1.2580
|70.00
|6378.78
|1019
|2006.09.19 17:53
|sell
|231
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2580
|1020
|2006.09.20 04:26
|s/l
|231
|10.00
|1.2689
|1.2689
|1.2580
|-162.80
|6215.98
|1021
|2006.09.20 18:17
|buy
|232
|10.00
|1.2697
|1.2680
|1.2789
|1022
|2006.09.20 18:17
|modify
|232
|10.00
|1.2697
|1.2680
|1.2789
|1023
|2006.09.20 18:17
|modify
|232
|10.00
|1.2697
|1.2681
|1.2789
|1024
|2006.09.20 18:22
|modify
|232
|10.00
|1.2697
|1.2692
|1.2789
|1025
|2006.09.20 18:22
|close
|232
|10.00
|1.2710
|1.2692
|1.2789
|130.00
|6345.98
|1026
|2006.09.20 18:26
|buy
|233
|10.00
|1.2699
|1.2682
|1.2791
|1027
|2006.09.20 18:26
|modify
|233
|10.00
|1.2699
|1.2684
|1.2791
|1028
|2006.09.20 18:26
|modify
|233
|10.00
|1.2699
|1.2685
|1.2791
|1029
|2006.09.20 18:26
|modify
|233
|10.00
|1.2699
|1.2689
|1.2791
|1030
|2006.09.20 18:26
|close
|233
|10.00
|1.2705
|1.2689
|1.2791
|60.00
|6405.98
|1031
|2006.09.20 18:27
|buy
|234
|10.00
|1.2691
|1.2674
|1.2783
|1032
|2006.09.20 18:28
|modify
|234
|10.00
|1.2691
|1.2678
|1.2783
|1033
|2006.09.20 18:28
|close
|234
|10.00
|1.2696
|1.2678
|1.2783
|50.00
|6455.98
|1034
|2006.09.20 18:28
|buy
|235
|10.00
|1.2697
|1.2680
|1.2789
|1035
|2006.09.20 18:31
|modify
|235
|10.00
|1.2697
|1.2680
|1.2789
|1036
|2006.09.20 18:32
|modify
|235
|10.00
|1.2697
|1.2681
|1.2789
|1037
|2006.09.20 18:32
|modify
|235
|10.00
|1.2697
|1.2683
|1.2789
|1038
|2006.09.20 18:53
|modify
|235
|10.00
|1.2697
|1.2684
|1.2789
|1039
|2006.09.20 18:53
|close
|235
|10.00
|1.2702
|1.2684
|1.2789
|50.00
|6505.98
|1040
|2006.09.20 18:59
|buy
|236
|10.00
|1.2697
|1.2680
|1.2789
|1041
|2006.09.20 19:18
|s/l
|236
|10.00
|1.2680
|1.2680
|1.2789
|-170.00
|6335.98
|1042
|2006.09.20 19:19
|buy
|237
|10.00
|1.2683
|1.2666
|1.2775
|1043
|2006.09.20 19:22
|modify
|237
|10.00
|1.2683
|1.2670
|1.2775
|1044
|2006.09.20 19:23
|modify
|237
|10.00
|1.2683
|1.2671
|1.2775
|1045
|2006.09.20 19:57
|modify
|237
|10.00
|1.2683
|1.2672
|1.2775
|1046
|2006.09.20 19:57
|close
|237
|10.00
|1.2692
|1.2672
|1.2775
|90.00
|6425.98
|1047
|2006.09.21 02:09
|buy
|238
|10.00
|1.2713
|1.2696
|1.2805
|1048
|2006.09.21 02:12
|modify
|238
|10.00
|1.2713
|1.2701
|1.2805
|1049
|2006.09.21 02:12
|close
|238
|10.00
|1.2723
|1.2701
|1.2805
|100.00
|6525.98
|1050
|2006.09.21 06:01
|buy
|239
|10.00
|1.2709
|1.2692
|1.2801
|1051
|2006.09.21 06:07
|modify
|239
|10.00
|1.2709
|1.2692
|1.2801
|1052
|2006.09.21 06:08
|modify
|239
|10.00
|1.2709
|1.2694
|1.2801
|1053
|2006.09.21 06:08
|modify
|239
|10.00
|1.2709
|1.2695
|1.2801
|1054
|2006.09.21 06:54
|modify
|239
|10.00
|1.2709
|1.2700
|1.2801
|1055
|2006.09.21 06:54
|close
|239
|10.00
|1.2722
|1.2700
|1.2801
|130.00
|6655.98
|1056
|2006.09.21 11:06
|buy
|240
|10.00
|1.2724
|1.2707
|1.2816
|1057
|2006.09.21 11:32
|modify
|240
|10.00
|1.2724
|1.2707
|1.2816
|1058
|2006.09.21 11:33
|modify
|240
|10.00
|1.2724
|1.2710
|1.2816
|1059
|2006.09.21 11:33
|close
|240
|10.00
|1.2732
|1.2710
|1.2816
|80.00
|6735.98
|1060
|2006.09.21 11:39
|buy
|241
|10.00
|1.2733
|1.2716
|1.2825
|1061
|2006.09.21 11:45
|modify
|241
|10.00
|1.2733
|1.2717
|1.2825
|1062
|2006.09.21 11:46
|modify
|241
|10.00
|1.2733
|1.2720
|1.2825
|1063
|2006.09.21 11:46
|close
|241
|10.00
|1.2742
|1.2720
|1.2825
|90.00
|6825.98
|1064
|2006.09.21 17:04
|buy
|242
|10.00
|1.2769
|1.2752
|1.2861
|1065
|2006.09.21 17:39
|close
|242
|10.00
|1.2774
|1.2752
|1.2861
|50.00
|6875.98
|1066
|2006.09.21 20:02
|buy
|243
|10.00
|1.2780
|1.2763
|1.2872
|1067
|2006.09.21 20:56
|close
|243
|10.00
|1.2790
|1.2763
|1.2872
|100.00
|6975.98
|1068
|2006.09.21 20:59
|buy
|244
|10.00
|1.2782
|1.2765
|1.2874
|1069
|2006.09.22 00:42
|close
|244
|10.00
|1.2791
|1.2765
|1.2874
|81.35
|7057.33
|1070
|2006.09.22 13:04
|buy
|245
|10.00
|1.2804
|1.2787
|1.2896
|1071
|2006.09.22 13:22
|modify
|245
|10.00
|1.2804
|1.2788
|1.2896
|1072
|2006.09.22 13:26
|modify
|245
|10.00
|1.2804
|1.2790
|1.2896
|1073
|2006.09.22 13:32
|modify
|245
|10.00
|1.2804
|1.2795
|1.2896
|1074
|2006.09.22 13:32
|close
|245
|10.00
|1.2814
|1.2795
|1.2896
|100.00
|7157.33
|1075
|2006.09.22 13:59
|buy
|246
|10.00
|1.2801
|1.2784
|1.2893
|1076
|2006.09.22 14:31
|modify
|246
|10.00
|1.2801
|1.2786
|1.2893
|1077
|2006.09.22 14:31
|modify
|246
|10.00
|1.2801
|1.2787
|1.2893
|1078
|2006.09.22 14:32
|modify
|246
|10.00
|1.2801
|1.2789
|1.2893
|1079
|2006.09.22 14:33
|modify
|246
|10.00
|1.2801
|1.2791
|1.2893
|1080
|2006.09.22 14:33
|close
|246
|10.00
|1.2812
|1.2791
|1.2893
|110.00
|7267.33
|1081
|2006.09.22 14:33
|sell
|247
|10.00
|1.2811
|1.2828
|1.2719
|1082
|2006.09.22 14:59
|modify
|247
|10.00
|1.2811
|1.2826
|1.2719
|1083
|2006.09.22 15:02
|modify
|247
|10.00
|1.2811
|1.2815
|1.2719
|1084
|2006.09.22 15:02
|close
|247
|10.00
|1.2793
|1.2815
|1.2719
|180.00
|7447.33
|1085
|2006.09.22 16:50
|sell
|248
|10.00
|1.2807
|1.2824
|1.2715
|1086
|2006.09.22 17:00
|modify
|248
|10.00
|1.2807
|1.2822
|1.2715
|1087
|2006.09.22 17:00
|close
|248
|10.00
|1.2798
|1.2822
|1.2715
|90.00
|7537.33
|1088
|2006.09.25 01:25
|sell
|249
|10.00
|1.2792
|1.2809
|1.2700
|1089
|2006.09.25 03:38
|s/l
|249
|10.00
|1.2809
|1.2809
|1.2700
|-170.00
|7367.33
|1090
|2006.09.25 05:03
|buy
|250
|10.00
|1.2804
|1.2787
|1.2896
|1091
|2006.09.25 05:15
|modify
|250
|10.00
|1.2804
|1.2787
|1.2896
|1092
|2006.09.25 05:17
|modify
|250
|10.00
|1.2804
|1.2788
|1.2896
|1093
|2006.09.25 05:20
|modify
|250
|10.00
|1.2804
|1.2789
|1.2896
|1094
|2006.09.25 05:33
|modify
|250
|10.00
|1.2804
|1.2790
|1.2896
|1095
|2006.09.25 05:36
|modify
|250
|10.00
|1.2804
|1.2793
|1.2896
|1096
|2006.09.25 05:36
|close
|250
|10.00
|1.2813
|1.2793
|1.2896
|90.00
|7457.33
|1097
|2006.09.25 07:00
|buy
|251
|10.00
|1.2803
|1.2786
|1.2895
|1098
|2006.09.25 07:00
|modify
|251
|10.00
|1.2803
|1.2787
|1.2895
|1099
|2006.09.25 07:01
|s/l
|251
|10.00
|1.278691
|1.2787
|1.2895
|-160.89
|7296.44
|1100
|2006.09.25 07:01
|buy
|252
|10.00
|1.2784
|1.2767
|1.2876
|1101
|2006.09.25 07:02
|modify
|252
|10.00
|1.2784
|1.2768
|1.2876
|1102
|2006.09.25 07:02
|modify
|252
|10.00
|1.2784
|1.2769
|1.2876
|1103
|2006.09.25 07:02
|modify
|252
|10.00
|1.2784
|1.2770
|1.2876
|1104
|2006.09.25 07:05
|modify
|252
|10.00
|1.2784
|1.2773
|1.2876
|1105
|2006.09.25 07:12
|modify
|252
|10.00
|1.2784
|1.2784
|1.2876
|1106
|2006.09.25 07:12
|close
|252
|10.00
|1.2801
|1.2784
|1.2876
|170.00
|7466.44
|1107
|2006.09.25 07:12
|buy
|253
|10.00
|1.2801
|1.2784
|1.2893
|1108
|2006.09.25 07:16
|modify
|253
|10.00
|1.2801
|1.2785
|1.2893
|1109
|2006.09.25 07:16
|modify
|253
|10.00
|1.2801
|1.2786
|1.2893
|1110
|2006.09.25 07:29
|modify
|253
|10.00
|1.2801
|1.2787
|1.2893
|1111
|2006.09.25 07:31
|modify
|253
|10.00
|1.2801
|1.2788
|1.2893
|1112
|2006.09.25 07:31
|modify
|253
|10.00
|1.2801
|1.2792
|1.2893
|1113
|2006.09.25 07:31
|close
|253
|10.00
|1.2809
|1.2792
|1.2893
|80.00
|7546.44
|1114
|2006.09.25 07:50
|buy
|254
|10.00
|1.2803
|1.2786
|1.2895
|1115
|2006.09.25 07:52
|modify
|254
|10.00
|1.2803
|1.2787
|1.2895
|1116
|2006.09.25 07:52
|modify
|254
|10.00
|1.2803
|1.2788
|1.2895
|1117
|2006.09.25 07:53
|modify
|254
|10.00
|1.2803
|1.2789
|1.2895
|1118
|2006.09.25 07:54
|modify
|254
|10.00
|1.2803
|1.2791
|1.2895
|1119
|2006.09.25 07:57
|modify
|254
|10.00
|1.2803
|1.2792
|1.2895
|1120
|2006.09.25 07:59
|s/l
|254
|10.00
|1.279191
|1.2792
|1.2895
|-110.89
|7435.55
|1121
|2006.09.25 07:59
|buy
|255
|10.00
|1.2787
|1.2770
|1.2879
|1122
|2006.09.25 08:13
|modify
|255
|10.00
|1.2787
|1.2770
|1.2879
|1123
|2006.09.25 08:15
|modify
|255
|10.00
|1.2787
|1.2771
|1.2879
|1124
|2006.09.25 08:16
|modify
|255
|10.00
|1.2787
|1.2772
|1.2879
|1125
|2006.09.25 08:29
|modify
|255
|10.00
|1.2787
|1.2773
|1.2879
|1126
|2006.09.25 08:30
|modify
|255
|10.00
|1.2787
|1.2774
|1.2879
|1127
|2006.09.25 08:30
|modify
|255
|10.00
|1.2787
|1.2776
|1.2879
|1128
|2006.09.25 09:01
|s/l
|255
|10.00
|1.277608
|1.2776
|1.2879
|-109.18
|7326.37
|1129
|2006.09.25 23:12
|sell
|256
|10.00
|1.2756
|1.2773
|1.2664
|1130
|2006.09.25 23:27
|modify
|256
|10.00
|1.2756
|1.2773
|1.2664
|1131
|2006.09.25 23:42
|modify
|256
|10.00
|1.2756
|1.2772
|1.2664
|1132
|2006.09.25 23:47
|modify
|256
|10.00
|1.2756
|1.2771
|1.2664
|1133
|2006.09.25 23:47
|modify
|256
|10.00
|1.2756
|1.2768
|1.2664
|1134
|2006.09.25 23:47
|close
|256
|10.00
|1.2749
|1.2768
|1.2664
|70.00
|7396.37
|1135
|2006.09.25 23:59
|sell
|257
|10.00
|1.2756
|1.2773
|1.2664
|1136
|2006.09.26 01:01
|modify
|257
|10.00
|1.2756
|1.2772
|1.2664
|1137
|2006.09.26 01:40
|modify
|257
|10.00
|1.2756
|1.2771
|1.2664
|1138
|2006.09.26 01:40
|modify
|257
|10.00
|1.2756
|1.2770
|1.2664
|1139
|2006.09.26 01:43
|modify
|257
|10.00
|1.2756
|1.2769
|1.2664
|1140
|2006.09.26 01:45
|modify
|257
|10.00
|1.2756
|1.2767
|1.2664
|1141
|2006.09.26 01:46
|modify
|257
|10.00
|1.2756
|1.2765
|1.2664
|1142
|2006.09.26 01:46
|close
|257
|10.00
|1.2748
|1.2765
|1.2664
|87.20
|7483.57
|1143
|2006.09.26 06:32
|buy
|258
|10.00
|1.2751
|1.2734
|1.2843
|1144
|2006.09.26 06:33
|modify
|258
|10.00
|1.2751
|1.2738
|1.2843
|1145
|2006.09.26 07:18
|s/l
|258
|10.00
|1.273809
|1.2738
|1.2843
|-129.11
|7354.46
|1146
|2006.09.26 08:01
|sell
|259
|10.00
|1.2755
|1.2772
|1.2663
|1147
|2006.09.26 08:02
|modify
|259
|10.00
|1.2755
|1.2769
|1.2663
|1148
|2006.09.26 08:03
|modify
|259
|10.00
|1.2755
|1.2763
|1.2663
|1149
|2006.09.26 08:03
|modify
|259
|10.00
|1.2755
|1.2759
|1.2663
|1150
|2006.09.26 08:03
|close
|259
|10.00
|1.2746
|1.2759
|1.2663
|90.00
|7444.46
|1151
|2006.09.26 08:05
|sell
|260
|10.00
|1.2754
|1.2771
|1.2662
|1152
|2006.09.26 08:06
|modify
|260
|10.00
|1.2754
|1.2770
|1.2662
|1153
|2006.09.26 08:06
|modify
|260
|10.00
|1.2754
|1.2766
|1.2662
|1154
|2006.09.26 08:06
|modify
|260
|10.00
|1.2754
|1.2764
|1.2662
|1155
|2006.09.26 08:06
|modify
|260
|10.00
|1.2754
|1.2763
|1.2662
|1156
|2006.09.26 08:09
|modify
|260
|10.00
|1.2754
|1.2759
|1.2662
|1157
|2006.09.26 08:09
|close
|260
|10.00
|1.2746
|1.2759
|1.2662
|80.00
|7524.46
|1158
|2006.09.26 08:25
|sell
|261
|10.00
|1.2752
|1.2769
|1.2660
|1159
|2006.09.26 08:25
|modify
|261
|10.00
|1.2752
|1.2765
|1.2660
|1160
|2006.09.26 08:27
|modify
|261
|10.00
|1.2752
|1.2764
|1.2660
|1161
|2006.09.26 08:28
|modify
|261
|10.00
|1.2752
|1.2751
|1.2660
|1162
|2006.09.26 08:28
|close
|261
|10.00
|1.2738
|1.2751
|1.2660
|140.00
|7664.46
|1163
|2006.09.26 15:02
|sell
|262
|10.00
|1.2693
|1.2710
|1.2601
|1164
|2006.09.26 15:29
|modify
|262
|10.00
|1.2693
|1.2707
|1.2601
|1165
|2006.09.26 15:29
|close
|262
|10.00
|1.2683
|1.2707
|1.2601
|100.00
|7764.46
|1166
|2006.09.26 15:32
|sell
|263
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2592
|1167
|2006.09.26 15:53
|modify
|263
|10.00
|1.2684
|1.2699
|1.2592
|1168
|2006.09.26 15:53
|close
|263
|10.00
|1.2675
|1.2699
|1.2592
|90.00
|7854.46
|1169
|2006.09.26 15:59
|sell
|264
|10.00
|1.2686
|1.2703
|1.2594
|1170
|2006.09.27 05:37
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2703
|1.2594
|1171
|2006.09.27 05:42
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2702
|1.2594
|1172
|2006.09.27 06:08
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2701
|1.2594
|1173
|2006.09.27 06:11
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2697
|1.2594
|1174
|2006.09.27 06:32
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2693
|1.2594
|1175
|2006.09.27 06:34
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2691
|1.2594
|1176
|2006.09.27 06:38
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2690
|1.2594
|1177
|2006.09.27 06:38
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2689
|1.2594
|1178
|2006.09.27 06:41
|modify
|264
|10.00
|1.2686
|1.2687
|1.2594
|1179
|2006.09.27 07:00
|s/l
|264
|10.00
|1.268657
|1.2687
|1.2594
|1.52
|7855.98
|1180
|2006.09.27 07:02
|sell
|265
|10.00
|1.2696
|1.2713
|1.2604
|1181
|2006.09.27 07:03
|modify
|265
|10.00
|1.2696
|1.2710
|1.2604
|1182
|2006.09.27 07:05
|modify
|265
|10.00
|1.2696
|1.2708
|1.2604
|1183
|2006.09.27 07:06
|modify
|265
|10.00
|1.2696
|1.2707
|1.2604
|1184
|2006.09.27 07:08
|modify
|265
|10.00
|1.2696
|1.2704
|1.2604
|1185
|2006.09.27 07:09
|modify
|265
|10.00
|1.2696
|1.2703
|1.2604
|1186
|2006.09.27 07:31
|modify
|265
|10.00
|1.2696
|1.2698
|1.2604
|1187
|2006.09.27 07:31
|close
|265
|10.00
|1.2685
|1.2698
|1.2604
|110.00
|7965.98
|1188
|2006.09.27 14:22
|buy
|266
|10.00
|1.2692
|1.2675
|1.2784
|1189
|2006.09.27 14:31
|s/l
|266
|10.00
|1.2675
|1.2675
|1.2784
|-170.00
|7795.98
|1190
|2006.09.27 15:27
|buy
|267
|10.00
|1.2700
|1.2683
|1.2792
|1191
|2006.09.27 16:03
|modify
|267
|10.00
|1.2700
|1.2687
|1.2792
|1192
|2006.09.27 16:03
|close
|267
|10.00
|1.2709
|1.2687
|1.2792
|90.00
|7885.98
|1193
|2006.09.27 19:24
|buy
|268
|10.00
|1.2701
|1.2684
|1.2793
|1194
|2006.09.27 23:00
|modify
|268
|10.00
|1.2701
|1.2685
|1.2793
|1195
|2006.09.27 23:02
|modify
|268
|10.00
|1.2701
|1.2693
|1.2793
|1196
|2006.09.28 00:00
|close
|268
|10.00
|1.2713
|1.2693
|1.2793
|94.05
|7980.03
|1197
|2006.09.28 09:04
|buy
|269
|10.00
|1.2711
|1.2694
|1.2803
|1198
|2006.09.28 09:11
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2694
|1.2803
|1199
|2006.09.28 09:11
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2696
|1.2803
|1200
|2006.09.28 09:12
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2697
|1.2803
|1201
|2006.09.28 09:36
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2698
|1.2803
|1202
|2006.09.28 09:36
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2699
|1.2803
|1203
|2006.09.28 09:47
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2700
|1.2803
|1204
|2006.09.28 09:47
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2701
|1.2803
|1205
|2006.09.28 09:49
|modify
|269
|10.00
|1.2711
|1.2705
|1.2803
|1206
|2006.09.28 09:49
|close
|269
|10.00
|1.2720
|1.2705
|1.2803
|90.00
|8070.03
|1207
|2006.09.28 15:42
|sell
|270
|10.00
|1.2698
|1.2715
|1.2606
|1208
|2006.09.28 15:55
|modify
|270
|10.00
|1.2698
|1.2715
|1.2606
|1209
|2006.09.28 15:56
|modify
|270
|10.00
|1.2698
|1.2713
|1.2606
|1210
|2006.09.28 15:56
|modify
|270
|10.00
|1.2698
|1.2712
|1.2606
|1211
|2006.09.28 15:58
|modify
|270
|10.00
|1.2698
|1.2711
|1.2606
|1212
|2006.09.28 15:58
|modify
|270
|10.00
|1.2698
|1.2710
|1.2606
|1213
|2006.09.28 18:25
|s/l
|270
|10.00
|1.270985
|1.2710
|1.2606
|-118.50
|7951.53
|1214
|2006.09.28 18:36
|sell
|271
|10.00
|1.2712
|1.2729
|1.2620
|1215
|2006.09.28 18:53
|modify
|271
|10.00
|1.2712
|1.2727
|1.2620
|1216
|2006.09.28 18:53
|modify
|271
|10.00
|1.2712
|1.2726
|1.2620
|1217
|2006.09.28 18:54
|modify
|271
|10.00
|1.2712
|1.2725
|1.2620
|1218
|2006.09.28 18:55
|modify
|271
|10.00
|1.2712
|1.2723
|1.2620
|1219
|2006.09.28 18:55
|close
|271
|10.00
|1.2703
|1.2723
|1.2620
|90.00
|8041.53
|1220
|2006.09.29 01:04
|buy
|272
|10.00
|1.2701
|1.2684
|1.2793
|1221
|2006.09.29 01:16
|modify
|272
|10.00
|1.2701
|1.2685
|1.2793
|1222
|2006.09.29 01:27
|modify
|272
|10.00
|1.2701
|1.2686
|1.2793
|1223
|2006.09.29 01:27
|modify
|272
|10.00
|1.2701
|1.2690
|1.2793
|1224
|2006.09.29 01:27
|close
|272
|10.00
|1.2708
|1.2690
|1.2793
|70.00
|8111.53
|1225
|2006.09.29 01:45
|buy
|273
|10.00
|1.2701
|1.2684
|1.2793
|1226
|2006.09.29 01:52
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2686
|1.2793
|1227
|2006.09.29 02:26
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2686
|1.2793
|1228
|2006.09.29 02:27
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2688
|1.2793
|1229
|2006.09.29 03:00
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2689
|1.2793
|1230
|2006.09.29 03:00
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2690
|1.2793
|1231
|2006.09.29 03:01
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2691
|1.2793
|1232
|2006.09.29 03:12
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2692
|1.2793
|1233
|2006.09.29 03:14
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2693
|1.2793
|1234
|2006.09.29 03:25
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2695
|1.2793
|1235
|2006.09.29 03:28
|modify
|273
|10.00
|1.2701
|1.2696
|1.2793
|1236
|2006.09.29 04:12
|close
|273
|10.00
|1.2709
|1.2696
|1.2793
|80.00
|8191.53
|1237
|2006.09.29 05:05
|buy
|274
|10.00
|1.2701
|1.2684
|1.2793
|1238
|2006.09.29 05:05
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2685
|1.2793
|1239
|2006.09.29 05:06
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2686
|1.2793
|1240
|2006.09.29 05:10
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2687
|1.2793
|1241
|2006.09.29 05:10
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2688
|1.2793
|1242
|2006.09.29 05:11
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2689
|1.2793
|1243
|2006.09.29 05:22
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2693
|1.2793
|1244
|2006.09.29 05:23
|modify
|274
|10.00
|1.2701
|1.2694
|1.2793
|1245
|2006.09.29 06:00
|s/l
|274
|10.00
|1.269429
|1.2694
|1.2793
|-67.07
|8124.46
|1246
|2006.09.29 14:59
|sell
|275
|10.00
|1.2667
|1.2684
|1.2575
|1247
|2006.09.29 15:01
|s/l
|275
|10.00
|1.2684
|1.2684
|1.2575
|-170.00
|7954.46
|1248
|2006.09.29 15:01
|sell
|276
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2605
|1249
|2006.09.29 15:28
|modify
|276
|10.00
|1.2697
|1.2713
|1.2605
|1250
|2006.09.29 15:28
|modify
|276
|10.00
|1.2697
|1.2712
|1.2605
|1251
|2006.09.29 15:28
|modify
|276
|10.00
|1.2697
|1.2711
|1.2605
|1252
|2006.09.29 15:28
|close
|276
|10.00
|1.2686
|1.2711
|1.2605
|110.00
|8064.46
|1253
|2006.09.29 15:30
|sell
|277
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2599
|1254
|2006.09.29 15:49
|modify
|277
|10.00
|1.2691
|1.2707
|1.2599
|1255
|2006.09.29 15:50
|modify
|277
|10.00
|1.2691
|1.2704
|1.2599
|1256
|2006.09.29 15:50
|close
|277
|10.00
|1.2679
|1.2704
|1.2599
|120.00
|8184.46
|1257
|2006.09.29 15:50
|sell
|278
|10.00
|1.2678
|1.2695
|1.2586
|1258
|2006.09.29 15:56
|modify
|278
|10.00
|1.2678
|1.2693
|1.2586
|1259
|2006.09.29 15:56
|close
|278
|10.00
|1.2668
|1.2693
|1.2586
|100.00
|8284.46
|1260
|2006.10.02 04:01
|sell
|279
|10.00
|1.2677
|1.2694
|1.2585
|1261
|2006.10.02 04:36
|modify
|279
|10.00
|1.2677
|1.2693
|1.2585
|1262
|2006.10.02 04:39
|modify
|279
|10.00
|1.2677
|1.2692
|1.2585
|1263
|2006.10.02 04:39
|close
|279
|10.00
|1.2670
|1.2692
|1.2585
|70.00
|8354.46
|1264
|2006.10.02 04:59
|sell
|280
|10.00
|1.2678
|1.2695
|1.2586
|1265
|2006.10.02 05:13
|modify
|280
|10.00
|1.2678
|1.2694
|1.2586
|1266
|2006.10.02 05:33
|modify
|280
|10.00
|1.2678
|1.2693
|1.2586
|1267
|2006.10.02 05:34
|modify
|280
|10.00
|1.2678
|1.2692
|1.2586
|1268
|2006.10.02 05:35
|modify
|280
|10.00
|1.2678
|1.2691
|1.2586
|1269
|2006.10.02 05:35
|close
|280
|10.00
|1.2671
|1.2691
|1.2586
|70.00
|8424.46
|1270
|2006.10.02 06:04
|sell
|281
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2592
|1271
|2006.10.02 06:11
|modify
|281
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2592
|1272
|2006.10.02 06:12
|modify
|281
|10.00
|1.2684
|1.2699
|1.2592
|1273
|2006.10.02 06:12
|modify
|281
|10.00
|1.2684
|1.2698
|1.2592
|1274
|2006.10.02 06:34
|modify
|281
|10.00
|1.2684
|1.2695
|1.2592
|1275
|2006.10.02 06:34
|close
|281
|10.00
|1.2676
|1.2695
|1.2592
|80.00
|8504.46
|1276
|2006.10.02 08:07
|sell
|282
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2587
|1277
|2006.10.02 08:08
|modify
|282
|10.00
|1.2679
|1.2695
|1.2587
|1278
|2006.10.02 08:10
|modify
|282
|10.00
|1.2679
|1.2693
|1.2587
|1279
|2006.10.02 08:10
|modify
|282
|10.00
|1.2679
|1.2692
|1.2587
|1280
|2006.10.02 08:31
|modify
|282
|10.00
|1.2679
|1.2689
|1.2587
|1281
|2006.10.02 08:32
|modify
|282
|10.00
|1.2679
|1.2688
|1.2587
|1282
|2006.10.02 08:34
|modify
|282
|10.00
|1.2679
|1.2687
|1.2587
|1283
|2006.10.02 08:34
|close
|282
|10.00
|1.2672
|1.2687
|1.2587
|70.00
|8574.46
|1284
|2006.10.02 12:33
|buy
|283
|10.00
|1.2681
|1.2664
|1.2773
|1285
|2006.10.02 12:35
|modify
|283
|10.00
|1.2681
|1.2665
|1.2773
|1286
|2006.10.02 12:36
|modify
|283
|10.00
|1.2681
|1.2670
|1.2773
|1287
|2006.10.02 12:36
|close
|283
|10.00
|1.2688
|1.2670
|1.2773
|70.00
|8644.46
|1288
|2006.10.02 12:49
|buy
|284
|10.00
|1.2682
|1.2665
|1.2774
|1289
|2006.10.02 12:50
|modify
|284
|10.00
|1.2682
|1.2668
|1.2774
|1290
|2006.10.02 12:50
|modify
|284
|10.00
|1.2682
|1.2669
|1.2774
|1291
|2006.10.02 12:56
|modify
|284
|10.00
|1.2682
|1.2670
|1.2774
|1292
|2006.10.02 12:57
|modify
|284
|10.00
|1.2682
|1.2671
|1.2774
|1293
|2006.10.02 12:57
|close
|284
|10.00
|1.2689
|1.2671
|1.2774
|70.00
|8714.46
|1294
|2006.10.03 07:08
|buy
|285
|10.00
|1.2746
|1.2729
|1.2838
|1295
|2006.10.03 07:10
|modify
|285
|10.00
|1.2746
|1.2734
|1.2838
|1296
|2006.10.03 07:10
|modify
|285
|10.00
|1.2746
|1.2735
|1.2838
|1297
|2006.10.03 07:17
|modify
|285
|10.00
|1.2746
|1.2737
|1.2838
|1298
|2006.10.03 07:33
|modify
|285
|10.00
|1.2746
|1.2738
|1.2838
|1299
|2006.10.03 07:36
|modify
|285
|10.00
|1.2746
|1.2741
|1.2838
|1300
|2006.10.03 07:36
|close
|285
|10.00
|1.2752
|1.2741
|1.2838
|60.00
|8774.46
|1301
|2006.10.03 09:57
|sell
|286
|10.00
|1.2753
|1.2770
|1.2661
|1302
|2006.10.03 09:58
|modify
|286
|10.00
|1.2753
|1.2764
|1.2661
|1303
|2006.10.03 09:59
|modify
|286
|10.00
|1.2753
|1.2757
|1.2661
|1304
|2006.10.03 09:59
|close
|286
|10.00
|1.2746
|1.2757
|1.2661
|70.00
|8844.46
|1305
|2006.10.03 14:47
|sell
|287
|10.00
|1.2743
|1.2760
|1.2651
|1306
|2006.10.03 14:48
|modify
|287
|10.00
|1.2743
|1.2759
|1.2651
|1307
|2006.10.03 14:52
|modify
|287
|10.00
|1.2743
|1.2758
|1.2651
|1308
|2006.10.03 14:52
|modify
|287
|10.00
|1.2743
|1.2757
|1.2651
|1309
|2006.10.03 14:59
|modify
|287
|10.00
|1.2743
|1.2756
|1.2651
|1310
|2006.10.03 15:00
|modify
|287
|10.00
|1.2743
|1.2753
|1.2651
|1311
|2006.10.03 15:01
|modify
|287
|10.00
|1.2743
|1.2750
|1.2651
|1312
|2006.10.03 15:01
|close
|287
|10.00
|1.2734
|1.2750
|1.2651
|90.00
|8934.46
|1313
|2006.10.04 09:10
|sell
|288
|10.00
|1.2695
|1.2712
|1.2603
|1314
|2006.10.04 09:13
|modify
|288
|10.00
|1.2695
|1.2712
|1.2603
|1315
|2006.10.04 09:40
|modify
|288
|10.00
|1.2695
|1.2710
|1.2603
|1316
|2006.10.04 09:51
|modify
|288
|10.00
|1.2695
|1.2708
|1.2603
|1317
|2006.10.04 09:57
|modify
|288
|10.00
|1.2695
|1.2704
|1.2603
|1318
|2006.10.04 09:57
|close
|288
|10.00
|1.2686
|1.2704
|1.2603
|90.00
|9024.46
|1319
|2006.10.04 14:03
|sell
|289
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2602
|1320
|2006.10.04 14:37
|modify
|289
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2602
|1321
|2006.10.04 14:46
|modify
|289
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2602
|1322
|2006.10.04 14:46
|close
|289
|10.00
|1.2687
|1.2708
|1.2602
|70.00
|9094.46
|1323
|2006.10.04 14:52
|sell
|290
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2602
|1324
|2006.10.04 14:52
|modify
|290
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2602
|1325
|2006.10.04 14:52
|close
|290
|10.00
|1.2687
|1.2708
|1.2602
|70.00
|9164.46
|1326
|2006.10.05 00:42
|buy
|291
|10.00
|1.2705
|1.2688
|1.2797
|1327
|2006.10.05 00:57
|modify
|291
|10.00
|1.2705
|1.2689
|1.2797
|1328
|2006.10.05 05:02
|modify
|291
|10.00
|1.2705
|1.2690
|1.2797
|1329
|2006.10.05 06:02
|modify
|291
|10.00
|1.2705
|1.2699
|1.2797
|1330
|2006.10.05 07:00
|close
|291
|10.00
|1.2712
|1.2699
|1.2797
|70.00
|9234.46
|1331
|2006.10.05 12:36
|buy
|292
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2795
|1332
|2006.10.05 12:38
|modify
|292
|10.00
|1.2703
|1.2693
|1.2795
|1333
|2006.10.05 12:40
|modify
|292
|10.00
|1.2703
|1.2695
|1.2795
|1334
|2006.10.05 12:40
|close
|292
|10.00
|1.2710
|1.2695
|1.2795
|70.00
|9304.46
|1335
|2006.10.05 12:47
|buy
|293
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2795
|1336
|2006.10.05 12:50
|modify
|293
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2795
|1337
|2006.10.05 12:51
|modify
|293
|10.00
|1.2703
|1.2688
|1.2795
|1338
|2006.10.05 12:53
|modify
|293
|10.00
|1.2703
|1.2693
|1.2795
|1339
|2006.10.05 12:53
|modify
|293
|10.00
|1.2703
|1.2694
|1.2795
|1340
|2006.10.05 12:53
|close
|293
|10.00
|1.2709
|1.2694
|1.2795
|60.00
|9364.46
|1341
|2006.10.06 07:17
|sell
|294
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2595
|1342
|2006.10.06 07:17
|modify
|294
|10.00
|1.2687
|1.2700
|1.2595
|1343
|2006.10.06 07:18
|modify
|294
|10.00
|1.2687
|1.2699
|1.2595
|1344
|2006.10.06 07:19
|modify
|294
|10.00
|1.2687
|1.2698
|1.2595
|1345
|2006.10.06 07:21
|modify
|294
|10.00
|1.2687
|1.2697
|1.2595
|1346
|2006.10.06 07:23
|modify
|294
|10.00
|1.2687
|1.2695
|1.2595
|1347
|2006.10.06 07:25
|modify
|294
|10.00
|1.2687
|1.2693
|1.2595
|1348
|2006.10.06 07:25
|close
|294
|10.00
|1.2681
|1.2693
|1.2595
|60.00
|9424.46
|1349
|2006.10.06 07:31
|sell
|295
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2595
|1350
|2006.10.06 07:31
|modify
|295
|10.00
|1.2687
|1.2697
|1.2595
|1351
|2006.10.06 07:31
|modify
|295
|10.00
|1.2687
|1.2696
|1.2595
|1352
|2006.10.06 07:32
|modify
|295
|10.00
|1.2687
|1.2695
|1.2595
|1353
|2006.10.06 07:37
|modify
|295
|10.00
|1.2687
|1.2690
|1.2595
|1354
|2006.10.06 07:37
|close
|295
|10.00
|1.2678
|1.2690
|1.2595
|90.00
|9514.46
|1355
|2006.10.06 12:08
|sell
|296
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2609
|1356
|2006.10.06 12:09
|modify
|296
|10.00
|1.2701
|1.2716
|1.2609
|1357
|2006.10.06 12:11
|modify
|296
|10.00
|1.2701
|1.2714
|1.2609
|1358
|2006.10.06 12:12
|modify
|296
|10.00
|1.2701
|1.2712
|1.2609
|1359
|2006.10.06 12:13
|modify
|296
|10.00
|1.2701
|1.2709
|1.2609
|1360
|2006.10.06 12:13
|modify
|296
|10.00
|1.2701
|1.2708
|1.2609
|1361
|2006.10.06 12:13
|modify
|296
|10.00
|1.2701
|1.2703
|1.2609
|1362
|2006.10.06 12:13
|s/l
|296
|10.00
|1.270309
|1.2703
|1.2609
|-20.86
|9493.60
|1363
|2006.10.06 12:13
|sell
|297
|10.00
|1.2713
|1.2730
|1.2621
|1364
|2006.10.06 12:13
|modify
|297
|10.00
|1.2713
|1.2717
|1.2621
|1365
|2006.10.06 12:13
|modify
|297
|10.00
|1.2713
|1.2705
|1.2621
|1366
|2006.10.06 12:13
|modify
|297
|10.00
|1.2713
|1.2702
|1.2621
|1367
|2006.10.06 12:14
|modify
|297
|10.00
|1.2713
|1.2701
|1.2621
|1368
|2006.10.06 12:14
|s/l
|297
|10.00
|1.270109
|1.2701
|1.2621
|119.14
|9612.74
|1369
|2006.10.06 12:14
|sell
|298
|10.00
|1.2700
|1.2717
|1.2608
|1370
|2006.10.06 12:14
|modify
|298
|10.00
|1.2700
|1.2714
|1.2608
|1371
|2006.10.06 12:14
|modify
|298
|10.00
|1.2700
|1.2712
|1.2608
|1372
|2006.10.06 12:14
|modify
|298
|10.00
|1.2700
|1.2706
|1.2608
|1373
|2006.10.06 12:14
|modify
|298
|10.00
|1.2700
|1.2704
|1.2608
|1374
|2006.10.06 12:14
|s/l
|298
|10.00
|1.270409
|1.2704
|1.2608
|-40.86
|9571.88
|1375
|2006.10.06 12:14
|sell
|299
|10.00
|1.2711
|1.2728
|1.2619
|1376
|2006.10.06 12:14
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2726
|1.2619
|1377
|2006.10.06 12:14
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2724
|1.2619
|1378
|2006.10.06 12:15
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2694
|1.2619
|1379
|2006.10.06 12:15
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2691
|1.2619
|1380
|2006.10.06 12:15
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2690
|1.2619
|1381
|2006.10.06 12:16
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2689
|1.2619
|1382
|2006.10.06 12:16
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2680
|1.2619
|1383
|2006.10.06 12:16
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2670
|1.2619
|1384
|2006.10.06 12:16
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2669
|1.2619
|1385
|2006.10.06 12:16
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2668
|1.2619
|1386
|2006.10.06 12:17
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2665
|1.2619
|1387
|2006.10.06 12:18
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2664
|1.2619
|1388
|2006.10.06 12:18
|modify
|299
|10.00
|1.2711
|1.2663
|1.2619
|1389
|2006.10.06 12:18
|s/l
|299
|10.00
|1.266309
|1.2663
|1.2619
|479.14
|10051.02
|1390
|2006.10.06 12:20
|sell
|300
|10.00
|1.2673
|1.2690
|1.2581
|1391
|2006.10.06 12:20
|modify
|300
|10.00
|1.2673
|1.2689
|1.2581
|1392
|2006.10.06 12:20
|modify
|300
|10.00
|1.2673
|1.2688
|1.2581
|1393
|2006.10.06 12:20
|modify
|300
|10.00
|1.2673
|1.2686
|1.2581
|1394
|2006.10.06 12:21
|s/l
|300
|10.00
|1.268609
|1.2686
|1.2581
|-130.86
|9920.16
|1395
|2006.10.06 12:21
|sell
|301
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2600
|1396
|2006.10.06 12:21
|modify
|301
|10.00
|1.2692
|1.2707
|1.2600
|1397
|2006.10.06 12:21
|modify
|301
|10.00
|1.2692
|1.2704
|1.2600
|1398
|2006.10.06 12:21
|modify
|301
|10.00
|1.2692
|1.2702
|1.2600
|1399
|2006.10.06 12:21
|modify
|301
|10.00
|1.2692
|1.2699
|1.2600
|1400
|2006.10.06 12:22
|modify
|301
|10.00
|1.2692
|1.2695
|1.2600
|1401
|2006.10.06 12:22
|modify
|301
|10.00
|1.2692
|1.2691
|1.2600
|1402
|2006.10.06 12:22
|s/l
|301
|10.00
|1.269109
|1.2691
|1.2600
|9.14
|9929.30
|1403
|2006.10.06 12:22
|sell
|302
|10.00
|1.2699
|1.2716
|1.2607
|1404
|2006.10.06 12:22
|modify
|302
|10.00
|1.2699
|1.2715
|1.2607
|1405
|2006.10.06 12:23
|modify
|302
|10.00
|1.2699
|1.2714
|1.2607
|1406
|2006.10.06 12:23
|modify
|302
|10.00
|1.2699
|1.2712
|1.2607
|1407
|2006.10.06 12:23
|modify
|302
|10.00
|1.2699
|1.2702
|1.2607
|1408
|2006.10.06 12:24
|s/l
|302
|10.00
|1.270209
|1.2702
|1.2607
|-30.86
|9898.44
|1409
|2006.10.06 12:24
|sell
|303
|10.00
|1.2703
|1.2720
|1.2611
|1410
|2006.10.06 12:24
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2718
|1.2611
|1411
|2006.10.06 12:24
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2717
|1.2611
|1412
|2006.10.06 12:24
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2715
|1.2611
|1413
|2006.10.06 12:24
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2714
|1.2611
|1414
|2006.10.06 12:25
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2697
|1.2611
|1415
|2006.10.06 12:25
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2694
|1.2611
|1416
|2006.10.06 12:25
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2693
|1.2611
|1417
|2006.10.06 12:25
|modify
|303
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2611
|1418
|2006.10.06 12:26
|s/l
|303
|10.00
|1.268709
|1.2687
|1.2611
|159.14
|10057.58
|1419
|2006.10.06 12:26
|sell
|304
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2595
|1420
|2006.10.06 12:28
|modify
|304
|10.00
|1.2687
|1.2694
|1.2595
|1421
|2006.10.06 12:29
|s/l
|304
|10.00
|1.269409
|1.2694
|1.2595
|-70.86
|9986.72
|1422
|2006.10.06 12:29
|sell
|305
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2605
|1423
|2006.10.06 12:29
|modify
|305
|10.00
|1.2697
|1.2702
|1.2605
|1424
|2006.10.06 12:29
|modify
|305
|10.00
|1.2697
|1.2697
|1.2605
|1425
|2006.10.06 12:29
|s/l
|305
|10.00
|1.269709
|1.2697
|1.2605
|-0.86
|9985.86
|1426
|2006.10.06 12:29
|sell
|306
|10.00
|1.2707
|1.2724
|1.2615
|1427
|2006.10.06 12:29
|modify
|306
|10.00
|1.2707
|1.2711
|1.2615
|1428
|2006.10.06 12:29
|s/l
|306
|10.00
|1.271109
|1.2711
|1.2615
|-40.86
|9945.00
|1429
|2006.10.06 12:29
|sell
|307
|10.00
|1.2710
|1.2727
|1.2618
|1430
|2006.10.06 12:29
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2713
|1.2618
|1431
|2006.10.06 12:29
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2708
|1.2618
|1432
|2006.10.06 12:29
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2706
|1.2618
|1433
|2006.10.06 12:29
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2689
|1.2618
|1434
|2006.10.06 12:29
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2665
|1.2618
|1435
|2006.10.06 12:29
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2660
|1.2618
|1436
|2006.10.06 12:30
|modify
|307
|10.00
|1.2710
|1.2644
|1.2618
|1437
|2006.10.06 12:30
|t/p
|307
|10.00
|1.2618
|1.2644
|1.2618
|920.00
|10865.00
|1438
|2006.10.06 15:01
|sell
|308
|10.00
|1.2601
|1.2618
|1.2509
|1439
|2006.10.06 15:56
|modify
|308
|10.00
|1.2601
|1.2613
|1.2509
|1440
|2006.10.06 15:56
|close
|308
|10.00
|1.2584
|1.2613
|1.2509
|170.00
|11035.00
|1441
|2006.10.06 15:59
|sell
|309
|10.00
|1.2599
|1.2616
|1.2507
|1442
|2006.10.06 16:55
|close
|309
|10.00
|1.2592
|1.2616
|1.2507
|70.00
|11105.00
|1443
|2006.10.06 16:59
|sell
|310
|10.00
|1.2610
|1.2627
|1.2518
|1444
|2006.10.06 17:54
|close
|310
|10.00
|1.2598
|1.2627
|1.2518
|120.00
|11225.00
|1445
|2006.10.09 06:43
|buy
|311
|10.00
|1.2592
|1.2575
|1.2684
|1446
|2006.10.09 07:00
|modify
|311
|10.00
|1.2592
|1.2576
|1.2684
|1447
|2006.10.09 07:03
|modify
|311
|10.00
|1.2592
|1.2583
|1.2684
|1448
|2006.10.09 07:03
|close
|311
|10.00
|1.2601
|1.2583
|1.2684
|90.00
|11315.00
|1449
|2006.10.09 07:08
|sell
|312
|10.00
|1.2601
|1.2618
|1.2509
|1450
|2006.10.09 07:11
|modify
|312
|10.00
|1.2601
|1.2617
|1.2509
|1451
|2006.10.09 07:32
|modify
|312
|10.00
|1.2601
|1.2616
|1.2509
|1452
|2006.10.09 07:38
|modify
|312
|10.00
|1.2601
|1.2615
|1.2509
|1453
|2006.10.09 07:39
|modify
|312
|10.00
|1.2601
|1.2609
|1.2509
|1454
|2006.10.09 07:39
|close
|312
|10.00
|1.2591
|1.2609
|1.2509
|100.00
|11415.00
|1455
|2006.10.09 12:33
|buy
|313
|10.00
|1.2600
|1.2583
|1.2692
|1456
|2006.10.09 12:37
|modify
|313
|10.00
|1.2600
|1.2583
|1.2692
|1457
|2006.10.09 12:37
|modify
|313
|10.00
|1.2600
|1.2585
|1.2692
|1458
|2006.10.09 13:06
|modify
|313
|10.00
|1.2600
|1.2588
|1.2692
|1459
|2006.10.09 13:16
|modify
|313
|10.00
|1.2600
|1.2589
|1.2692
|1460
|2006.10.09 14:03
|modify
|313
|10.00
|1.2600
|1.2590
|1.2692
|1461
|2006.10.10 00:17
|s/l
|313
|10.00
|1.258953
|1.2590
|1.2692
|-113.33
|11301.67
|1462
|2006.10.10 01:03
|sell
|314
|10.00
|1.2593
|1.2610
|1.2501
|1463
|2006.10.10 01:04
|modify
|314
|10.00
|1.2593
|1.2609
|1.2501
|1464
|2006.10.10 01:05
|modify
|314
|10.00
|1.2593
|1.2608
|1.2501
|1465
|2006.10.10 01:14
|modify
|314
|10.00
|1.2593
|1.2607
|1.2501
|1466
|2006.10.10 01:15
|modify
|314
|10.00
|1.2593
|1.2606
|1.2501
|1467
|2006.10.10 01:15
|modify
|314
|10.00
|1.2593
|1.2605
|1.2501
|1468
|2006.10.10 01:16
|modify
|314
|10.00
|1.2593
|1.2600
|1.2501
|1469
|2006.10.10 01:16
|close
|314
|10.00
|1.2587
|1.2600
|1.2501
|60.00
|11361.67
|1470
|2006.10.10 05:02
|sell
|315
|10.00
|1.2600
|1.2617
|1.2508
|1471
|2006.10.10 05:08
|modify
|315
|10.00
|1.2600
|1.2612
|1.2508
|1472
|2006.10.10 05:09
|modify
|315
|10.00
|1.2600
|1.2611
|1.2508
|1473
|2006.10.10 05:10
|modify
|315
|10.00
|1.2600
|1.2610
|1.2508
|1474
|2006.10.10 05:10
|modify
|315
|10.00
|1.2600
|1.2609
|1.2508
|1475
|2006.10.10 05:11
|modify
|315
|10.00
|1.2600
|1.2604
|1.2508
|1476
|2006.10.10 05:14
|modify
|315
|10.00
|1.2600
|1.2603
|1.2508
|1477
|2006.10.10 05:14
|close
|315
|10.00
|1.2592
|1.2603
|1.2508
|80.00
|11441.67
|1478
|2006.10.10 07:08
|buy
|316
|10.00
|1.2592
|1.2575
|1.2684
|1479
|2006.10.10 07:09
|modify
|316
|10.00
|1.2592
|1.2579
|1.2684
|1480
|2006.10.10 07:13
|modify
|316
|10.00
|1.2592
|1.2580
|1.2684
|1481
|2006.10.10 07:59
|modify
|316
|10.00
|1.2592
|1.2586
|1.2684
|1482
|2006.10.10 08:02
|close
|316
|10.00
|1.2599
|1.2586
|1.2684
|70.00
|11511.67
|1483
|2006.10.10 12:54
|sell
|317
|10.00
|1.2539
|1.2556
|1.2447
|1484
|2006.10.10 12:56
|modify
|317
|10.00
|1.2539
|1.2554
|1.2447
|1485
|2006.10.10 12:56
|close
|317
|10.00
|1.2532
|1.2554
|1.2447
|70.00
|11581.67
|1486
|2006.10.10 12:59
|sell
|318
|10.00
|1.2539
|1.2556
|1.2447
|1487
|2006.10.10 13:53
|modify
|318
|10.00
|1.2539
|1.2553
|1.2447
|1488
|2006.10.10 13:53
|close
|318
|10.00
|1.2530
|1.2553
|1.2447
|90.00
|11671.67
|1489
|2006.10.10 14:04
|sell
|319
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2445
|1490
|2006.10.10 14:55
|close
|319
|10.00
|1.2530
|1.2554
|1.2445
|70.00
|11741.67
|1491
|2006.10.10 14:59
|sell
|320
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2445
|1492
|2006.10.10 19:50
|close
|320
|10.00
|1.2531
|1.2554
|1.2445
|60.00
|11801.67
|1493
|2006.10.11 06:34
|buy
|321
|10.00
|1.2536
|1.2519
|1.2628
|1494
|2006.10.11 06:35
|modify
|321
|10.00
|1.2536
|1.2521
|1.2628
|1495
|2006.10.11 06:35
|modify
|321
|10.00
|1.2536
|1.2522
|1.2628
|1496
|2006.10.11 06:35
|modify
|321
|10.00
|1.2536
|1.2523
|1.2628
|1497
|2006.10.11 06:36
|modify
|321
|10.00
|1.2536
|1.2525
|1.2628
|1498
|2006.10.11 06:39
|s/l
|321
|10.00
|1.252481
|1.2525
|1.2628
|-111.86
|11689.81
|1499
|2006.10.11 06:59
|buy
|322
|10.00
|1.2534
|1.2517
|1.2626
|1500
|2006.10.11 07:00
|modify
|322
|10.00
|1.2534
|1.2521
|1.2626
|1501
|2006.10.11 07:00
|modify
|322
|10.00
|1.2534
|1.2522
|1.2626
|1502
|2006.10.11 07:00
|modify
|322
|10.00
|1.2534
|1.2523
|1.2626
|1503
|2006.10.11 07:00
|modify
|322
|10.00
|1.2534
|1.2524
|1.2626
|1504
|2006.10.11 07:02
|modify
|322
|10.00
|1.2534
|1.2533
|1.2626
|1505
|2006.10.11 07:02
|close
|322
|10.00
|1.2545
|1.2533
|1.2626
|110.00
|11799.81
|1506
|2006.10.11 19:02
|sell
|323
|10.00
|1.2528
|1.2545
|1.2436
|1507
|2006.10.11 19:18
|modify
|323
|10.00
|1.2528
|1.2545
|1.2436
|1508
|2006.10.11 19:18
|modify
|323
|10.00
|1.2528
|1.2543
|1.2436
|1509
|2006.10.11 19:18
|close
|323
|10.00
|1.2521
|1.2543
|1.2436
|70.00
|11869.81
|1510
|2006.10.11 19:19
|sell
|324
|10.00
|1.2523
|1.2540
|1.2431
|1511
|2006.10.11 19:21
|modify
|324
|10.00
|1.2523
|1.2537
|1.2431
|1512
|2006.10.11 19:21
|close
|324
|10.00
|1.2515
|1.2537
|1.2431
|80.00
|11949.81
|1513
|2006.10.11 19:59
|sell
|325
|10.00
|1.2523
|1.2540
|1.2431
|1514
|2006.10.11 20:19
|modify
|325
|10.00
|1.2523
|1.2538
|1.2431
|1515
|2006.10.11 20:19
|close
|325
|10.00
|1.2515
|1.2538
|1.2431
|80.00
|12029.81
|1516
|2006.10.11 21:02
|sell
|326
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2430
|1517
|2006.10.11 21:18
|modify
|326
|10.00
|1.2522
|1.2537
|1.2430
|1518
|2006.10.11 21:42
|modify
|326
|10.00
|1.2522
|1.2536
|1.2430
|1519
|2006.10.11 21:42
|close
|326
|10.00
|1.2514
|1.2536
|1.2430
|80.00
|12109.81
|1520
|2006.10.11 21:59
|sell
|327
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2430
|1521
|2006.10.11 22:55
|modify
|327
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2430
|1522
|2006.10.12 00:52
|modify
|327
|10.00
|1.2522
|1.2538
|1.2430
|1523
|2006.10.12 01:52
|modify
|327
|10.00
|1.2522
|1.2537
|1.2430
|1524
|2006.10.12 03:00
|s/l
|327
|10.00
|1.25373
|1.2537
|1.2430
|-131.40
|11978.41
|1525
|2006.10.12 10:02
|buy
|328
|10.00
|1.2540
|1.2523
|1.2632
|1526
|2006.10.12 10:02
|modify
|328
|10.00
|1.2540
|1.2524
|1.2632
|1527
|2006.10.12 10:03
|modify
|328
|10.00
|1.2540
|1.2526
|1.2632
|1528
|2006.10.12 10:24
|modify
|328
|10.00
|1.2540
|1.2527
|1.2632
|1529
|2006.10.12 10:24
|modify
|328
|10.00
|1.2540
|1.2528
|1.2632
|1530
|2006.10.12 10:24
|close
|328
|10.00
|1.2545
|1.2528
|1.2632
|50.00
|12028.41
|1531
|2006.10.12 10:26
|buy
|329
|10.00
|1.2538
|1.2521
|1.2630
|1532
|2006.10.12 10:26
|modify
|329
|10.00
|1.2538
|1.2526
|1.2630
|1533
|2006.10.12 10:26
|close
|329
|10.00
|1.2543
|1.2526
|1.2630
|50.00
|12078.41
|1534
|2006.10.12 10:41
|buy
|330
|10.00
|1.2531
|1.2514
|1.2623
|1535
|2006.10.12 10:41
|modify
|330
|10.00
|1.2531
|1.2517
|1.2623
|1536
|2006.10.12 10:42
|modify
|330
|10.00
|1.2531
|1.2518
|1.2623
|1537
|2006.10.12 10:49
|modify
|330
|10.00
|1.2531
|1.2519
|1.2623
|1538
|2006.10.12 10:52
|modify
|330
|10.00
|1.2531
|1.2522
|1.2623
|1539
|2006.10.12 10:52
|close
|330
|10.00
|1.2539
|1.2522
|1.2623
|80.00
|12158.41
|1540
|2006.10.12 10:55
|buy
|331
|10.00
|1.2537
|1.2520
|1.2629
|1541
|2006.10.12 10:58
|modify
|331
|10.00
|1.2537
|1.2532
|1.2629
|1542
|2006.10.12 10:58
|close
|331
|10.00
|1.2549
|1.2532
|1.2629
|120.00
|12278.41
|1543
|2006.10.12 10:59
|buy
|332
|10.00
|1.2540
|1.2523
|1.2632
|1544
|2006.10.12 11:38
|s/l
|332
|10.00
|1.2523
|1.2523
|1.2632
|-170.00
|12108.41
|1545
|2006.10.12 13:03
|sell
|333
|10.00
|1.2531
|1.2548
|1.2439
|1546
|2006.10.12 13:35
|modify
|333
|10.00
|1.2531
|1.2547
|1.2439
|1547
|2006.10.12 13:36
|modify
|333
|10.00
|1.2531
|1.2540
|1.2439
|1548
|2006.10.12 13:36
|close
|333
|10.00
|1.2519
|1.2540
|1.2439
|120.00
|12228.41
|1549
|2006.10.12 13:51
|sell
|334
|10.00
|1.2531
|1.2548
|1.2439
|1550
|2006.10.12 13:57
|modify
|334
|10.00
|1.2531
|1.2547
|1.2439
|1551
|2006.10.12 13:58
|modify
|334
|10.00
|1.2531
|1.2546
|1.2439
|1552
|2006.10.12 13:58
|close
|334
|10.00
|1.2525
|1.2546
|1.2439
|60.00
|12288.41
|1553
|2006.10.13 06:15
|buy
|335
|10.00
|1.2558
|1.2541
|1.2650
|1554
|2006.10.13 06:15
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2543
|1.2650
|1555
|2006.10.13 06:15
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2544
|1.2650
|1556
|2006.10.13 06:23
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2545
|1.2650
|1557
|2006.10.13 06:24
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2546
|1.2650
|1558
|2006.10.13 06:28
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2547
|1.2650
|1559
|2006.10.13 06:28
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2548
|1.2650
|1560
|2006.10.13 06:30
|modify
|335
|10.00
|1.2558
|1.2551
|1.2650
|1561
|2006.10.13 06:30
|close
|335
|10.00
|1.2565
|1.2551
|1.2650
|70.00
|12358.41
|1562
|2006.10.13 12:48
|sell
|336
|10.00
|1.2570
|1.2587
|1.2478
|1563
|2006.10.13 12:48
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2584
|1.2478
|1564
|2006.10.13 12:49
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2583
|1.2478
|1565
|2006.10.13 12:50
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2581
|1.2478
|1566
|2006.10.13 12:52
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2580
|1.2478
|1567
|2006.10.13 12:53
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2576
|1.2478
|1568
|2006.10.13 12:53
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2575
|1.2478
|1569
|2006.10.13 12:54
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2574
|1.2478
|1570
|2006.10.13 12:54
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2573
|1.2478
|1571
|2006.10.13 12:54
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2572
|1.2478
|1572
|2006.10.13 12:55
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2569
|1.2478
|1573
|2006.10.13 12:55
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2568
|1.2478
|1574
|2006.10.13 12:56
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2565
|1.2478
|1575
|2006.10.13 12:56
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2564
|1.2478
|1576
|2006.10.13 12:57
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2560
|1.2478
|1577
|2006.10.13 12:59
|modify
|336
|10.00
|1.2570
|1.2537
|1.2478
|1578
|2006.10.13 13:00
|close
|336
|10.00
|1.2523
|1.2537
|1.2478
|470.00
|12828.41
|1579
|2006.10.13 17:17
|sell
|337
|10.00
|1.2511
|1.2528
|1.2419
|1580
|2006.10.13 17:57
|modify
|337
|10.00
|1.2511
|1.2528
|1.2419
|1581
|2006.10.13 19:53
|close
|337
|10.00
|1.2504
|1.2528
|1.2419
|70.00
|12898.41
|1582
|2006.10.17 08:26
|buy
|338
|10.00
|1.2534
|1.2517
|1.2626
|1583
|2006.10.17 08:26
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2518
|1.2626
|1584
|2006.10.17 08:26
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2520
|1.2626
|1585
|2006.10.17 08:31
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2521
|1.2626
|1586
|2006.10.17 08:41
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2523
|1.2626
|1587
|2006.10.17 08:42
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2524
|1.2626
|1588
|2006.10.17 08:42
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2525
|1.2626
|1589
|2006.10.17 08:42
|modify
|338
|10.00
|1.2534
|1.2528
|1.2626
|1590
|2006.10.17 08:42
|close
|338
|10.00
|1.2544
|1.2528
|1.2626
|100.00
|12998.41
|1591
|2006.10.17 13:15
|sell
|339
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2445
|1592
|2006.10.17 13:15
|modify
|339
|10.00
|1.2537
|1.2551
|1.2445
|1593
|2006.10.17 13:16
|modify
|339
|10.00
|1.2537
|1.2550
|1.2445
|1594
|2006.10.17 13:17
|modify
|339
|10.00
|1.2537
|1.2549
|1.2445
|1595
|2006.10.17 13:17
|close
|339
|10.00
|1.2530
|1.2549
|1.2445
|70.00
|13068.41
|1596
|2006.10.17 13:18
|sell
|340
|10.00
|1.2539
|1.2556
|1.2447
|1597
|2006.10.17 13:18
|modify
|340
|10.00
|1.2539
|1.2554
|1.2447
|1598
|2006.10.17 13:31
|s/l
|340
|10.00
|1.255364
|1.2554
|1.2447
|-146.43
|12921.98
|1599
|2006.10.17 16:45
|buy
|341
|10.00
|1.2554
|1.2537
|1.2646
|1600
|2006.10.17 21:10
|s/l
|341
|10.00
|1.2537
|1.2537
|1.2646
|-170.00
|12751.98
|1601
|2006.10.17 22:17
|sell
|342
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2458
|1602
|2006.10.17 23:15
|close
|342
|10.00
|1.2543
|1.2567
|1.2458
|70.00
|12821.98
|1603
|2006.10.19 10:39
|buy
|343
|10.00
|1.2562
|1.2545
|1.2654
|1604
|2006.10.19 10:39
|modify
|343
|10.00
|1.2562
|1.2549
|1.2654
|1605
|2006.10.19 10:44
|modify
|343
|10.00
|1.2562
|1.2550
|1.2654
|1606
|2006.10.19 10:46
|modify
|343
|10.00
|1.2562
|1.2551
|1.2654
|1607
|2006.10.19 10:47
|modify
|343
|10.00
|1.2562
|1.2552
|1.2654
|1608
|2006.10.19 10:47
|modify
|343
|10.00
|1.2562
|1.2553
|1.2654
|1609
|2006.10.19 11:23
|modify
|343
|10.00
|1.2562
|1.2555
|1.2654
|1610
|2006.10.19 11:23
|close
|343
|10.00
|1.2569
|1.2555
|1.2654
|70.00
|12891.98
|1611
|2006.10.19 12:36
|buy
|344
|10.00
|1.2557
|1.2540
|1.2649
|1612
|2006.10.19 12:36
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2541
|1.2649
|1613
|2006.10.19 12:37
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2542
|1.2649
|1614
|2006.10.19 12:42
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2543
|1.2649
|1615
|2006.10.19 12:51
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2544
|1.2649
|1616
|2006.10.19 12:52
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2545
|1.2649
|1617
|2006.10.19 12:52
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2547
|1.2649
|1618
|2006.10.19 12:53
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2548
|1.2649
|1619
|2006.10.19 12:54
|modify
|344
|10.00
|1.2557
|1.2549
|1.2649
|1620
|2006.10.19 12:54
|close
|344
|10.00
|1.2563
|1.2549
|1.2649
|60.00
|12951.98
|1621
|2006.10.20 11:23
|sell
|345
|10.00
|1.2616
|1.2633
|1.2524
|1622
|2006.10.20 11:23
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2631
|1.2524
|1623
|2006.10.20 11:23
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2630
|1.2524
|1624
|2006.10.20 11:24
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2629
|1.2524
|1625
|2006.10.20 11:55
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2628
|1.2524
|1626
|2006.10.20 11:58
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2627
|1.2524
|1627
|2006.10.20 11:59
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2626
|1.2524
|1628
|2006.10.20 12:01
|modify
|345
|10.00
|1.2616
|1.2625
|1.2524
|1629
|2006.10.20 12:58
|s/l
|345
|10.00
|1.26255
|1.2625
|1.2524
|-95.00
|12856.98
|1630
|2006.10.20 12:58
|sell
|346
|10.00
|1.2623
|1.2640
|1.2531
|1631
|2006.10.20 12:58
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2531
|1632
|2006.10.20 13:48
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2531
|1633
|2006.10.20 13:48
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2638
|1.2531
|1634
|2006.10.20 13:51
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2637
|1.2531
|1635
|2006.10.20 13:57
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2531
|1636
|2006.10.20 14:01
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2531
|1637
|2006.10.20 14:01
|modify
|346
|10.00
|1.2623
|1.2633
|1.2531
|1638
|2006.10.20 14:01
|close
|346
|10.00
|1.2616
|1.2633
|1.2531
|70.00
|12926.98
|1639
|2006.10.20 15:09
|sell
|347
|10.00
|1.2611
|1.2628
|1.2519
|1640
|2006.10.20 15:11
|modify
|347
|10.00
|1.2611
|1.2627
|1.2519
|1641
|2006.10.20 15:11
|modify
|347
|10.00
|1.2611
|1.2626
|1.2519
|1642
|2006.10.20 15:14
|modify
|347
|10.00
|1.2611
|1.2625
|1.2519
|1643
|2006.10.20 15:25
|modify
|347
|10.00
|1.2611
|1.2623
|1.2519
|1644
|2006.10.20 15:25
|close
|347
|10.00
|1.2605
|1.2623
|1.2519
|60.00
|12986.98
|1645
|2006.10.20 15:31
|sell
|348
|10.00
|1.2611
|1.2628
|1.2519
|1646
|2006.10.20 16:05
|modify
|348
|10.00
|1.2611
|1.2627
|1.2519
|1647
|2006.10.20 16:18
|modify
|348
|10.00
|1.2611
|1.2626
|1.2519
|1648
|2006.10.22 23:17
|modify
|348
|10.00
|1.2611
|1.2625
|1.2519
|1649
|2006.10.22 23:17
|close
|348
|10.00
|1.2605
|1.2625
|1.2519
|60.00
|13046.98
|1650
|2006.10.23 16:36
|sell
|349
|10.00
|1.2551
|1.2568
|1.2459
|1651
|2006.10.23 16:44
|modify
|349
|10.00
|1.2551
|1.2567
|1.2459
|1652
|2006.10.23 16:45
|modify
|349
|10.00
|1.2551
|1.2566
|1.2459
|1653
|2006.10.23 16:53
|modify
|349
|10.00
|1.2551
|1.2565
|1.2459
|1654
|2006.10.23 16:58
|modify
|349
|10.00
|1.2551
|1.2564
|1.2459
|1655
|2006.10.23 16:58
|close
|349
|10.00
|1.2545
|1.2564
|1.2459
|60.00
|13106.98
|1656
|2006.10.23 18:59
|sell
|350
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2458
|1657
|2006.10.23 21:00
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2565
|1.2458
|1658
|2006.10.23 21:37
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2564
|1.2458
|1659
|2006.10.23 21:50
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2563
|1.2458
|1660
|2006.10.23 23:32
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2563
|1.2458
|1661
|2006.10.23 23:36
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2562
|1.2458
|1662
|2006.10.24 00:00
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2560
|1.2458
|1663
|2006.10.24 00:00
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2559
|1.2458
|1664
|2006.10.24 00:24
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2558
|1.2458
|1665
|2006.10.24 00:27
|modify
|350
|10.00
|1.2550
|1.2557
|1.2458
|1666
|2006.10.24 00:27
|close
|350
|10.00
|1.2544
|1.2557
|1.2458
|67.20
|13174.18
|1667
|2006.10.24 08:38
|sell
|351
|10.00
|1.2543
|1.2560
|1.2451
|1668
|2006.10.24 08:38
|modify
|351
|10.00
|1.2543
|1.2554
|1.2451
|1669
|2006.10.24 08:38
|modify
|351
|10.00
|1.2543
|1.2553
|1.2451
|1670
|2006.10.24 09:28
|modify
|351
|10.00
|1.2543
|1.2552
|1.2451
|1671
|2006.10.24 09:31
|modify
|351
|10.00
|1.2543
|1.2551
|1.2451
|1672
|2006.10.24 10:44
|modify
|351
|10.00
|1.2543
|1.2551
|1.2451
|1673
|2006.10.24 10:49
|modify
|351
|10.00
|1.2543
|1.2550
|1.2451
|1674
|2006.10.24 11:44
|s/l
|351
|10.00
|1.254974
|1.2550
|1.2451
|-67.39
|13106.79