Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.9R

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2006.08.01 - 2006.10.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test2392Ticks modelled101842Modelling quality31.14%
Initial deposit369.00
Total net profit12737.79Gross profit18919.68Gross loss-6181.89
Profit factor3.06Expected payoff36.29
Absolute drawdown24.68Maximal drawdown316.43 (2.42%)Relative drawdown10.99% (86.66)
Total trades351Short positions (won %)184 (83.15%)Long positions (won %)167 (73.05%)
Profit trades (% of total)275 (78.35%)Loss trades (% of total)76 (21.65%)
Largestprofit trade920.00loss trade-170.00
Averageprofit trade68.80loss trade-81.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (1560.00)consecutive losses (loss in money)3 (-112.58)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1560.00 (20)consecutive loss (count of losses)-316.43 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 08:18sell10.871.27471.27641.2655
22006.08.01 08:51modify10.871.27471.27641.2655
32006.08.01 08:54modify10.871.27471.27631.2655
42006.08.01 08:59modify10.871.27471.27611.2655
52006.08.01 09:03modify10.871.27471.27601.2655
62006.08.01 09:05modify10.871.27471.27591.2655
72006.08.01 10:05s/l10.871.2758951.27591.2655-10.40358.60
82006.08.01 12:00buy20.841.27521.27351.2844
92006.08.01 12:01s/l20.841.27351.27351.2844-14.28344.32
102006.08.01 12:01buy30.811.27351.27181.2827
112006.08.01 12:01modify30.811.27351.27361.2827
122006.08.01 12:01close30.811.27561.27361.282717.01361.33
132006.08.01 12:01buy40.851.27571.27401.2849
142006.08.01 12:02modify40.851.27571.27441.2849
152006.08.01 12:03modify40.851.27571.27521.2849
162006.08.01 12:03close40.851.27721.27521.284912.75374.08
172006.08.01 12:59buy50.881.27411.27241.2833
182006.08.01 13:03modify50.881.27411.27301.2833
192006.08.01 13:03close50.881.27551.27301.283312.32386.40
202006.08.01 14:00buy60.911.27341.27171.2826
212006.08.01 14:01modify60.911.27341.27201.2826
222006.08.01 14:01close60.911.27471.27201.282611.83398.23
232006.08.01 14:01buy70.941.27471.27301.2839
242006.08.01 14:26modify70.941.27471.27311.2839
252006.08.01 14:26close70.941.27581.27311.283910.34408.57
262006.08.01 14:28buy80.961.27481.27311.2840
272006.08.01 14:42s/l80.961.27311.27311.2840-16.32392.25
282006.08.01 14:42buy90.921.27311.27141.2823
292006.08.01 14:53modify90.921.27311.27211.2823
302006.08.01 14:53close90.921.27481.27211.282315.64407.89
312006.08.01 14:53buy100.961.27461.27291.2838
322006.08.01 14:56s/l100.961.27291.27291.2838-16.32391.57
332006.08.01 14:57buy110.921.27461.27291.2838
342006.08.01 15:00modify110.921.27461.27321.2838
352006.08.01 15:00close110.921.27611.27321.283813.80405.37
362006.08.01 17:46buy120.951.28051.27881.2897
372006.08.01 17:57close120.951.28191.27881.289713.30418.67
382006.08.02 12:48sell130.981.28111.28281.2719
392006.08.02 12:52modify130.981.28111.28281.2719
402006.08.02 12:52modify130.981.28111.28261.2719
412006.08.02 12:54modify130.981.28111.28251.2719
422006.08.02 12:56modify130.981.28111.28231.2719
432006.08.02 12:59modify130.981.28111.28211.2719
442006.08.02 13:15modify130.981.28111.28181.2719
452006.08.02 13:15close130.981.28001.28181.271910.78429.45
462006.08.02 13:34sell141.011.28131.28301.2721
472006.08.02 13:59modify141.011.28131.28211.2721
482006.08.02 15:02modify141.011.28131.28151.2721
492006.08.02 15:02close141.011.27951.28151.272118.18447.63
502006.08.03 06:18sell151.051.27661.27831.2674
512006.08.03 06:36modify151.051.27661.27821.2674
522006.08.03 06:45modify151.051.27661.27811.2674
532006.08.03 06:46modify151.051.27661.27801.2674
542006.08.03 06:52modify151.051.27661.27761.2674
552006.08.03 06:55modify151.051.27661.27751.2674
562006.08.03 06:56modify151.051.27661.27741.2674
572006.08.03 06:56close151.051.27551.27741.267411.55459.18
582006.08.03 06:59sell161.081.27661.27831.2674
592006.08.03 07:01modify161.081.27661.27811.2674
602006.08.03 09:00modify161.081.27661.27801.2674
612006.08.03 09:01modify161.081.27661.27771.2674
622006.08.03 09:02modify161.081.27661.27761.2674
632006.08.03 09:02modify161.081.27661.27721.2674
642006.08.03 09:02close161.081.27531.27721.267414.04473.22
652006.08.03 15:41buy171.111.27721.27551.2864
662006.08.03 15:56modify171.111.27721.27601.2864
672006.08.03 15:56close171.111.27881.27601.286417.76490.98
682006.08.03 22:38buy181.151.27961.27791.2888
692006.08.04 01:00close181.151.28051.27791.28889.36500.34
702006.08.04 02:28buy191.171.27961.27791.2888
712006.08.04 02:42modify191.171.27961.27811.2888
722006.08.04 02:42close191.171.28091.27811.288815.21515.55
732006.08.04 02:59buy201.211.27971.27801.2889
742006.08.04 05:00modify201.211.27971.27801.2889
752006.08.04 05:00modify201.211.27971.27841.2889
762006.08.04 05:01modify201.211.27971.27881.2889
772006.08.04 07:22s/l201.211.2788081.27881.2889-10.79504.76
782006.08.04 11:04sell211.181.27951.28121.2703
792006.08.04 11:05modify211.181.27951.28101.2703
802006.08.04 11:07modify211.181.27951.28091.2703
812006.08.04 11:12modify211.181.27951.28071.2703
822006.08.04 11:18modify211.181.27951.28001.2703
832006.08.04 11:18close211.181.27841.28001.270312.98517.74
842006.08.04 11:32sell221.211.27971.28141.2705
852006.08.04 11:32modify221.211.27971.28131.2705
862006.08.04 11:33modify221.211.27971.28081.2705
872006.08.04 11:34modify221.211.27971.28071.2705
882006.08.04 11:35modify221.211.27971.28051.2705
892006.08.04 12:00s/l221.211.2804641.28051.2705-9.24508.50
902006.08.04 14:18buy231.181.28941.28771.2986
912006.08.04 14:57modify231.181.28941.28811.2986
922006.08.04 14:57close231.181.29091.28811.298617.70526.20
932006.08.04 14:59buy241.221.28941.28771.2986
942006.08.04 15:17s/l241.221.28771.28771.2986-20.74505.46
952006.08.07 00:09buy251.181.28771.28601.2969
962006.08.07 05:00modify251.181.28771.28621.2969
972006.08.07 05:41modify251.181.28771.28631.2969
982006.08.07 05:46modify251.181.28771.28641.2969
992006.08.07 06:00modify251.181.28771.28641.2969
1002006.08.07 06:38modify251.181.28771.28661.2969
1012006.08.07 06:39modify251.181.28771.28671.2969
1022006.08.07 06:40modify251.181.28771.28701.2969
1032006.08.07 06:59s/l251.181.287041.28701.2969-7.79497.67
1042006.08.07 10:33sell261.161.28681.28851.2776
1052006.08.07 10:34modify261.161.28681.28851.2776
1062006.08.07 10:34modify261.161.28681.28781.2776
1072006.08.07 11:01modify261.161.28681.28711.2776
1082006.08.07 11:01close261.161.28541.28711.277616.24513.91
1092006.08.07 12:32sell271.201.28661.28831.2774
1102006.08.07 12:55modify271.201.28661.28801.2774
1112006.08.07 14:03modify271.201.28661.28791.2774
1122006.08.07 14:04modify271.201.28661.28781.2774
1132006.08.07 14:04close271.201.28571.28781.277410.80524.71
1142006.08.08 12:01buy281.231.28291.28121.2921
1152006.08.08 12:01modify281.231.28291.28251.2921
1162006.08.08 12:01close281.231.28391.28251.292112.30537.01
1172006.08.08 12:40buy291.261.28341.28171.2926
1182006.08.08 12:40modify291.261.28341.28191.2926
1192006.08.08 12:56modify291.261.28341.28201.2926
1202006.08.08 12:57modify291.261.28341.28211.2926
1212006.08.08 12:59modify291.261.28341.28231.2926
1222006.08.08 13:01modify291.261.28341.28261.2926
1232006.08.08 13:01close291.261.28411.28261.29268.82545.83
1242006.08.08 15:39buy301.281.28301.28131.2922
1252006.08.08 15:40modify301.281.28301.28141.2922
1262006.08.08 15:41modify301.281.28301.28151.2922
1272006.08.08 15:42modify301.281.28301.28161.2922
1282006.08.08 15:51modify301.281.28301.28171.2922
1292006.08.08 15:53modify301.281.28301.28181.2922
1302006.08.08 15:54modify301.281.28301.28191.2922
1312006.08.08 15:54modify301.281.28301.28201.2922
1322006.08.08 15:59modify301.281.28301.28241.2922
1332006.08.08 16:00modify301.281.28301.28241.2922
1342006.08.08 16:00close301.281.28401.28241.292212.80558.63
1352006.08.08 19:28buy311.311.28421.28251.2934
1362006.08.08 21:32s/l311.311.28251.28251.2934-22.27536.36
1372006.08.08 23:03sell321.261.27961.28131.2704
1382006.08.08 23:08close321.261.27821.28131.270417.64554.00
1392006.08.08 23:10sell331.301.27931.28101.2701
1402006.08.08 23:12close331.301.27841.28101.270111.70565.70
1412006.08.08 23:13sell341.331.27921.28091.2700
1422006.08.08 23:15close341.331.27801.28091.270015.96581.66
1432006.08.08 23:15sell351.371.27801.27971.2688
1442006.08.08 23:17s/l351.371.27971.27971.2688-23.29558.37
1452006.08.08 23:17sell361.311.27951.28121.2703
1462006.08.08 23:19close361.311.27861.28121.270311.79570.16
1472006.08.08 23:19sell371.341.27831.28001.2691
1482006.08.08 23:23close371.341.27741.28001.269112.06582.22
1492006.08.08 23:26sell381.371.27811.27981.2689
1502006.08.08 23:29close381.371.27681.27981.268917.81600.03
1512006.08.08 23:43sell391.411.27801.27971.2688
1522006.08.08 23:57close391.411.27701.27971.268814.10614.13
1532006.08.09 05:01sell401.441.28131.28301.2721
1542006.08.09 05:23close401.441.28041.28301.272112.96627.09
1552006.08.09 05:36sell411.471.28091.28261.2717
1562006.08.09 05:52close411.471.27921.28261.271724.99652.08
1572006.08.09 11:14buy421.521.28911.28741.2983
1582006.08.09 11:57close421.521.29001.28741.298313.68665.76
1592006.08.10 01:21sell431.551.28791.28961.2787
1602006.08.10 01:26modify431.551.28791.28931.2787
1612006.08.10 01:26modify431.551.28791.28881.2787
1622006.08.10 01:26close431.551.28681.28881.278717.05682.81
1632006.08.10 01:38sell441.591.28791.28961.2787
1642006.08.10 04:23modify441.591.28791.28941.2787
1652006.08.10 05:21modify441.591.28791.28921.2787
1662006.08.10 05:21modify441.591.28791.28901.2787
1672006.08.10 06:02s/l441.591.289031.28901.2787-17.96664.85
1682006.08.10 07:02buy451.551.28881.28711.2980
1692006.08.10 07:13modify451.551.28881.28741.2980
1702006.08.10 07:17s/l451.551.2874151.28741.2980-21.47643.38
1712006.08.10 07:17buy461.501.28761.28591.2968
1722006.08.10 07:18modify461.501.28761.28601.2968
1732006.08.10 07:18modify461.501.28761.28711.2968
1742006.08.10 07:18close461.501.28901.28711.296821.00664.38
1752006.08.10 07:18buy471.551.28901.28731.2982
1762006.08.10 07:19s/l471.551.28731.28731.2982-26.35638.03
1772006.08.10 07:19buy481.491.28541.28371.2946
1782006.08.10 07:19modify481.491.28541.28371.2946
1792006.08.10 07:20modify481.491.28541.28421.2946
1802006.08.10 07:25modify481.491.28541.28441.2946
1812006.08.10 07:26modify481.491.28541.28451.2946
1822006.08.10 07:26close481.491.28641.28451.294614.90652.93
1832006.08.10 07:26buy491.521.28671.28501.2959
1842006.08.10 07:26modify491.521.28671.28501.2959
1852006.08.10 07:27modify491.521.28671.28531.2959
1862006.08.10 07:27modify491.521.28671.28571.2959
1872006.08.10 07:27modify491.521.28671.28591.2959
1882006.08.10 07:27close491.521.28781.28591.295916.72669.65
1892006.08.10 07:28buy501.561.28751.28581.2967
1902006.08.10 07:28modify501.561.28751.28641.2967
1912006.08.10 07:29modify501.561.28751.28651.2967
1922006.08.10 07:29close501.561.28841.28651.296714.04683.69
1932006.08.10 07:59buy511.601.28591.28421.2951
1942006.08.10 08:32modify511.601.28591.28441.2951
1952006.08.10 09:03modify511.601.28591.28451.2951
1962006.08.10 09:03close511.601.28691.28451.295116.00699.69
1972006.08.10 09:30sell521.631.28731.28901.2781
1982006.08.10 10:02modify521.631.28731.28881.2781
1992006.08.10 10:03modify521.631.28731.28871.2781
2002006.08.10 10:14modify521.631.28731.28861.2781
2012006.08.10 10:14modify521.631.28731.28851.2781
2022006.08.10 10:16modify521.631.28731.28791.2781
2032006.08.10 10:16close521.631.28541.28791.278130.97730.66
2042006.08.10 17:18sell531.711.27821.27991.2690
2052006.08.10 17:55close531.711.27761.27991.269010.26740.92
2062006.08.11 07:01sell541.741.27881.28051.2696
2072006.08.11 07:36modify541.741.27881.28041.2696
2082006.08.11 07:37modify541.741.27881.28021.2696
2092006.08.11 07:38modify541.741.27881.27991.2696
2102006.08.11 07:38close541.741.27801.27991.269613.92754.84
2112006.08.11 10:37buy551.771.27751.27581.2867
2122006.08.11 12:22modify551.771.27751.27621.2867
2132006.08.11 12:28s/l551.771.2762081.27621.2867-22.87731.97
2142006.08.11 13:02sell561.721.27571.27741.2665
2152006.08.11 13:23close561.721.27481.27741.266515.48747.45
2162006.08.11 13:23sell571.761.27491.27661.2657
2172006.08.11 13:30close571.761.27401.27661.265715.84763.29
2182006.08.11 13:30sell581.801.27411.27581.2649
2192006.08.11 13:31modify581.801.27411.27541.2649
2202006.08.11 13:31close581.801.27271.27541.264925.20788.49
2212006.08.11 13:59sell591.851.27531.27701.2661
2222006.08.11 14:03s/l591.851.27701.27701.2661-31.45757.04
2232006.08.11 19:13sell601.781.27331.27501.2641
2242006.08.11 19:27close601.781.27251.27501.264114.24771.28
2252006.08.13 22:21sell611.821.27211.27381.2629
2262006.08.13 23:04s/l611.821.27381.27381.2629-30.94740.34
2272006.08.13 23:19sell621.741.27401.27571.2648
2282006.08.13 23:23close621.741.27341.27571.264810.44750.78
2292006.08.14 07:08buy631.771.27441.27271.2836
2302006.08.14 07:11s/l631.771.27271.27271.2836-30.09720.69
2312006.08.14 07:11buy641.701.27271.27101.2819
2322006.08.14 07:16modify641.701.27271.27121.2819
2332006.08.14 07:17modify641.701.27271.27131.2819
2342006.08.14 07:37modify641.701.27271.27161.2819
2352006.08.14 07:38s/l641.701.2715911.27161.2819-18.86701.83
2362006.08.14 07:41buy651.651.27261.27091.2818
2372006.08.14 07:59modify651.651.27261.27211.2818
2382006.08.14 07:59close651.651.27411.27211.281824.75726.58
2392006.08.14 12:02sell661.711.27311.27481.2639
2402006.08.14 12:05modify661.711.27311.27431.2639
2412006.08.14 12:05close661.711.27201.27431.263918.81745.39
2422006.08.14 13:02sell671.751.27471.27641.2655
2432006.08.14 13:05modify671.751.27471.27641.2655
2442006.08.14 13:06modify671.751.27471.27631.2655
2452006.08.14 13:32modify671.751.27471.27591.2655
2462006.08.14 13:32close671.751.27351.27591.265521.00766.39
2472006.08.15 06:11buy681.811.27191.27021.2811
2482006.08.15 06:11modify681.811.27191.27091.2811
2492006.08.15 06:12modify681.811.27191.27161.2811
2502006.08.15 06:12close681.811.27361.27161.281130.77797.16
2512006.08.15 06:13buy691.881.27331.27161.2825
2522006.08.15 06:13modify691.881.27331.27181.2825
2532006.08.15 06:16s/l691.881.2718011.27181.2825-28.18768.98
2542006.08.15 06:16buy701.811.27191.27021.2811
2552006.08.15 06:21modify701.811.27191.27021.2811
2562006.08.15 06:21modify701.811.27191.27031.2811
2572006.08.15 06:22modify701.811.27191.27041.2811
2582006.08.15 06:25modify701.811.27191.27071.2811
2592006.08.15 06:25modify701.811.27191.27081.2811
2602006.08.15 06:27modify701.811.27191.27091.2811
2612006.08.15 06:27modify701.811.27191.27101.2811
2622006.08.15 06:27close701.811.27301.27101.281119.91788.89
2632006.08.15 06:28buy711.861.27331.27161.2825
2642006.08.15 06:37s/l711.861.27161.27161.2825-31.62757.27
2652006.08.15 06:37buy721.791.27141.26971.2806
2662006.08.15 06:37modify721.791.27141.27011.2806
2672006.08.15 06:37modify721.791.27141.27021.2806
2682006.08.15 06:40modify721.791.27141.27051.2806
2692006.08.15 06:40modify721.791.27141.27081.2806
2702006.08.15 06:40close721.791.27281.27081.280625.06782.33
2712006.08.15 06:42buy731.851.27221.27051.2814
2722006.08.15 07:01modify731.851.27221.27121.2814
2732006.08.15 07:01close731.851.27341.27121.281422.20804.53
2742006.08.15 07:01sell741.901.27331.27501.2641
2752006.08.15 07:08modify741.901.27331.27441.2641
2762006.08.15 07:08close741.901.27221.27441.264120.90825.43
2772006.08.15 07:10sell751.951.27281.27451.2636
2782006.08.15 07:15modify751.951.27281.27441.2636
2792006.08.15 07:16modify751.951.27281.27421.2636
2802006.08.15 07:16modify751.951.27281.27411.2636
2812006.08.15 07:16close751.951.27191.27411.263617.55842.98
2822006.08.15 07:23sell761.991.27261.27431.2634
2832006.08.15 07:35modify761.991.27261.27401.2634
2842006.08.15 07:35close761.991.27181.27401.263415.92858.90
2852006.08.15 07:38sell772.021.27251.27421.2633
2862006.08.15 07:42modify772.021.27251.27411.2633
2872006.08.15 07:42close772.021.27191.27411.263312.12871.02
2882006.08.15 07:57sell782.051.27251.27421.2633
2892006.08.15 09:07modify782.051.27251.27381.2633
2902006.08.15 09:07close782.051.27141.27381.263322.55893.57
2912006.08.16 17:02buy792.091.28421.28251.2934
2922006.08.16 17:53modify792.091.28421.28271.2934
2932006.08.16 17:53modify792.091.28421.28281.2934
2942006.08.16 17:56modify792.091.28421.28291.2934
2952006.08.16 17:58modify792.091.28421.28301.2934
2962006.08.16 17:58close792.091.28531.28301.293422.99916.56
2972006.08.17 09:00buy802.141.28631.28461.2955
2982006.08.17 09:01modify802.141.28631.28481.2955
2992006.08.17 09:04modify802.141.28631.28501.2955
3002006.08.17 09:05modify802.141.28631.28511.2955
3012006.08.17 09:32modify802.141.28631.28561.2955
3022006.08.17 09:33modify802.141.28631.28571.2955
3032006.08.17 09:37modify802.141.28631.28581.2955
3042006.08.17 09:37modify802.141.28631.28591.2955
3052006.08.17 09:37close802.141.28731.28591.295521.40937.96
3062006.08.17 12:01buy812.191.28681.28511.2960
3072006.08.17 12:28modify812.191.28681.28581.2960
3082006.08.17 12:28close812.191.28751.28581.296015.33953.29
3092006.08.17 12:59buy822.221.28741.28571.2966
3102006.08.17 16:02s/l822.221.28571.28571.2966-37.74915.55
3112006.08.18 07:03buy832.141.28291.28121.2921
3122006.08.18 07:05modify832.141.28291.28141.2921
3132006.08.18 07:06modify832.141.28291.28211.2921
3142006.08.18 07:06close832.141.28351.28211.292112.84928.39
3152006.08.18 09:01buy842.171.28281.28111.2920
3162006.08.18 09:01modify842.171.28281.28111.2920
3172006.08.18 09:02modify842.171.28281.28121.2920
3182006.08.18 09:03modify842.171.28281.28191.2920
3192006.08.18 09:03modify842.171.28281.28201.2920
3202006.08.18 09:03modify842.171.28281.28221.2920
3212006.08.18 09:03close842.171.28351.28221.292015.19943.58
3222006.08.18 10:31sell852.211.28341.28511.2742
3232006.08.18 10:33modify852.211.28341.28481.2742
3242006.08.18 10:35modify852.211.28341.28471.2742
3252006.08.18 10:37modify852.211.28341.28451.2742
3262006.08.18 10:37modify852.211.28341.28441.2742
3272006.08.18 10:38modify852.211.28341.28421.2742
3282006.08.18 10:38modify852.211.28341.28411.2742
3292006.08.18 10:59modify852.211.28341.28381.2742
3302006.08.18 10:59close852.211.28241.28381.274222.10965.68
3312006.08.18 13:01sell862.261.28261.28431.2734
3322006.08.18 13:07modify862.261.28261.28401.2734
3332006.08.18 13:09modify862.261.28261.28391.2734
3342006.08.18 13:09modify862.261.28261.28381.2734
3352006.08.18 13:24s/l862.261.2838021.28381.2734-27.17938.51
3362006.08.18 13:24sell872.191.28371.28541.2745
3372006.08.18 13:26modify872.191.28371.28531.2745
3382006.08.18 13:27modify872.191.28371.28511.2745
3392006.08.18 13:31modify872.191.28371.28501.2745
3402006.08.18 13:32modify872.191.28371.28491.2745
3412006.08.18 13:33modify872.191.28371.28411.2745
3422006.08.18 13:33close872.191.28231.28411.274530.66969.17
3432006.08.18 13:33sell882.271.28201.28371.2728
3442006.08.18 13:34modify882.271.28201.28361.2728
3452006.08.18 13:35modify882.271.28201.28291.2728
3462006.08.18 13:35close882.271.28111.28291.272820.43989.60
3472006.08.18 13:37sell892.321.28141.28311.2722
3482006.08.18 13:57modify892.321.28141.28191.2722
3492006.08.18 13:57close892.321.28011.28191.272230.161019.76
3502006.08.18 13:59sell902.381.28361.28531.2744
3512006.08.18 14:01modify902.381.28361.28491.2744
3522006.08.18 14:01close902.381.28281.28491.274419.041038.80
3532006.08.18 14:03buy912.431.28191.28021.2911
3542006.08.18 14:21modify912.431.28191.28071.2911
3552006.08.18 14:21close912.431.28281.28071.291121.871060.67
3562006.08.18 14:32buy922.481.28171.28001.2909
3572006.08.18 14:32modify922.481.28171.28011.2909
3582006.08.18 14:55s/l922.481.2800561.28011.2909-40.771019.90
3592006.08.21 04:18buy932.381.28731.28561.2965
3602006.08.21 06:01modify932.381.28731.28591.2965
3612006.08.21 06:02modify932.381.28731.28601.2965
3622006.08.21 06:04modify932.381.28731.28631.2965
3632006.08.21 06:07modify932.381.28731.28641.2965
3642006.08.21 06:09modify932.381.28731.28671.2965
3652006.08.21 07:00close932.381.28861.28671.296530.941050.84
3662006.08.21 09:36buy942.451.28881.28711.2980
3672006.08.21 09:48modify942.451.28881.28711.2980
3682006.08.21 09:52modify942.451.28881.28751.2980
3692006.08.21 09:53modify942.451.28881.28761.2980
3702006.08.21 09:56modify942.451.28881.28771.2980
3712006.08.21 09:56modify942.451.28881.28781.2980
3722006.08.21 09:56close942.451.29001.28781.298029.401080.24
3732006.08.21 11:36buy952.521.28811.28641.2973
3742006.08.21 11:46modify952.521.28811.28641.2973
3752006.08.21 11:51modify952.521.28811.28691.2973
3762006.08.21 11:54modify952.521.28811.28711.2973
3772006.08.21 11:54close952.521.28921.28711.297327.721107.96
3782006.08.21 15:06buy962.571.29111.28941.3003
3792006.08.21 15:56close962.571.29201.28941.300323.131131.09
3802006.08.23 14:23buy972.651.28181.28011.2910
3812006.08.23 14:25modify972.651.28181.28021.2910
3822006.08.23 14:25modify972.651.28181.28041.2910
3832006.08.23 14:25modify972.651.28181.28071.2910
3842006.08.23 14:26modify972.651.28181.28091.2910
3852006.08.23 14:26s/l972.651.2809391.28091.2910-22.811108.28
3862006.08.23 14:34buy982.601.27921.27751.2884
3872006.08.23 14:37modify982.601.27921.27781.2884
3882006.08.23 14:39modify982.601.27921.27801.2884
3892006.08.23 14:40modify982.601.27921.27821.2884
3902006.08.23 14:40close982.601.28001.27821.288420.801129.08
3912006.08.23 14:46buy992.651.27951.27781.2887
3922006.08.23 14:50modify992.651.27951.27821.2887
3932006.08.23 14:51modify992.651.27951.27911.2887
3942006.08.23 14:51close992.651.28091.27911.288737.101166.18
3952006.08.23 14:51buy1002.731.28151.27981.2907
3962006.08.23 14:59s/l1002.731.27981.27981.2907-46.411119.77
3972006.08.23 17:02sell1012.631.27931.28101.2701
3982006.08.23 17:26close1012.631.27851.28101.270121.041140.81
3992006.08.23 18:05sell1022.671.27961.28131.2704
4002006.08.23 18:23modify1022.671.27961.28131.2704
4012006.08.23 18:24modify1022.671.27961.28121.2704
4022006.08.23 18:29modify1022.671.27961.28111.2704
4032006.08.23 18:29close1022.671.27851.28111.270429.371170.18
4042006.08.23 18:54sell1032.741.27951.28121.2703
4052006.08.23 18:56modify1032.741.27951.28121.2703
4062006.08.23 18:57modify1032.741.27951.28101.2703
4072006.08.23 18:57close1032.741.27841.28101.270330.141200.32
4082006.08.24 07:17buy1042.821.27681.27511.2860
4092006.08.24 07:17modify1042.821.27681.27521.2860
4102006.08.24 07:18modify1042.821.27681.27531.2860
4112006.08.24 07:19modify1042.821.27681.27551.2860
4122006.08.24 07:30modify1042.821.27681.27561.2860
4132006.08.24 07:31modify1042.821.27681.27571.2860
4142006.08.24 07:38modify1042.821.27681.27591.2860
4152006.08.24 08:02modify1042.821.27681.28191.2860
4162006.08.24 08:03s/l1042.821.2819331.28191.2860144.741345.06
4172006.08.24 09:54buy1053.151.28221.28051.2914
4182006.08.24 10:27modify1053.151.28221.28061.2914
4192006.08.24 10:34modify1053.151.28221.28071.2914
4202006.08.24 11:02modify1053.151.28221.28101.2914
4212006.08.24 11:25modify1053.151.28221.28121.2914
4222006.08.24 11:32modify1053.151.28221.28131.2914
4232006.08.24 12:23modify1053.151.28221.28151.2914
4242006.08.24 12:23close1053.151.28401.28151.291456.701401.76
4252006.08.24 12:36buy1063.281.28191.28021.2911
4262006.08.24 12:56modify1063.281.28191.28181.2911
4272006.08.24 12:56close1063.281.28431.28181.291178.721480.48
4282006.08.24 13:48buy1073.471.28141.27971.2906
4292006.08.24 13:53modify1073.471.28141.28031.2906
4302006.08.24 13:53close1073.471.28301.28031.290655.521536.00
4312006.08.24 14:33buy1083.601.28041.27871.2896
4322006.08.24 14:53modify1083.601.28041.28001.2896
4332006.08.24 14:53close1083.601.28291.28001.289690.001626.00
4342006.08.24 15:01buy1093.821.27841.27671.2876
4352006.08.24 15:28close1093.821.27941.27671.287638.201664.20
4362006.08.24 15:30buy1103.911.27781.27611.2870
4372006.08.24 15:44s/l1103.911.27611.27611.2870-66.471597.73
4382006.08.24 15:57buy1113.751.27861.27691.2878
4392006.08.24 15:59s/l1113.751.27691.27691.2878-63.751533.98
4402006.08.25 05:29buy1123.611.27671.27501.2859
4412006.08.25 05:34modify1123.611.27671.27571.2859
4422006.08.25 05:34close1123.611.27751.27571.285928.881562.86
4432006.08.25 05:41buy1133.671.27671.27501.2859
4442006.08.25 06:00modify1133.671.27671.27521.2859
4452006.08.25 06:08modify1133.671.27671.27531.2859
4462006.08.25 06:22s/l1133.671.2753361.27531.2859-50.061512.80
4472006.08.25 07:06sell1143.551.27741.27911.2682
4482006.08.25 07:06modify1143.551.27741.27891.2682
4492006.08.25 07:08modify1143.551.27741.27821.2682
4502006.08.25 07:08close1143.551.27661.27821.268228.401541.20
4512006.08.25 07:31sell1153.621.27781.27951.2686
4522006.08.25 07:32modify1153.621.27781.27921.2686
4532006.08.25 07:33modify1153.621.27781.27911.2686
4542006.08.25 07:38modify1153.621.27781.27811.2686
4552006.08.25 07:38close1153.621.27651.27811.268647.061588.26
4562006.08.25 16:46buy1163.741.27581.27411.2850
4572006.08.27 22:15modify1163.741.27581.27411.2850
4582006.08.27 22:15close1163.741.27651.27411.285026.181614.44
4592006.08.28 14:05buy1173.781.27991.27821.2891
4602006.08.28 14:17modify1173.781.27991.27821.2891
4612006.08.28 14:18modify1173.781.27991.27831.2891
4622006.08.28 14:18modify1173.781.27991.27841.2891
4632006.08.28 14:51modify1173.781.27991.27881.2891
4642006.08.28 14:51close1173.781.28071.27881.289130.241644.68
4652006.08.28 14:59buy1183.861.27911.27741.2883
4662006.08.28 16:49modify1183.861.27911.27751.2883
4672006.08.28 16:52modify1183.861.27911.27771.2883
4682006.08.29 00:02modify1183.861.27911.27771.2883
4692006.08.29 00:03modify1183.861.27911.27781.2883
4702006.08.29 00:04modify1183.861.27911.27791.2883
4712006.08.29 00:05modify1183.861.27911.27821.2883
4722006.08.29 00:33modify1183.861.27911.27851.2883
4732006.08.29 00:33modify1183.861.27911.27861.2883
4742006.08.29 00:37modify1183.861.27911.27881.2883
4752006.08.29 00:37modify1183.861.27911.27911.2883
4762006.08.29 00:38modify1183.861.27911.27921.2883
4772006.08.29 00:38modify1183.861.27911.27931.2883
4782006.08.29 00:42modify1183.861.27911.27941.2883
4792006.08.29 01:00close1183.861.28101.27941.288370.001714.68
4802006.08.29 11:55sell1194.011.28181.28351.2726
4812006.08.29 12:02modify1194.011.28181.28261.2726
4822006.08.29 12:02close1194.011.28071.28261.272644.111758.79
4832006.08.29 14:48sell1204.121.28051.28221.2713
4842006.08.29 14:53modify1204.121.28051.28221.2713
4852006.08.29 14:55modify1204.121.28051.28191.2713
4862006.08.29 14:56modify1204.121.28051.28181.2713
4872006.08.29 14:56modify1204.121.28051.28171.2713
4882006.08.29 14:56modify1204.121.28051.28161.2713
4892006.08.29 14:57modify1204.121.28051.28151.2713
4902006.08.29 14:57modify1204.121.28051.28141.2713
4912006.08.29 14:57modify1204.121.28051.28111.2713
4922006.08.29 14:59modify1204.121.28051.27801.2713
4932006.08.29 15:00close1204.121.27581.27801.2713193.641952.43
4942006.08.29 15:41sell1214.591.27661.27831.2674
4952006.08.29 18:01close1214.591.27581.27831.267436.721989.15
4962006.08.29 18:55buy1224.681.27571.27401.2849
4972006.08.29 18:55modify1224.681.27571.27421.2849
4982006.08.29 18:55modify1224.681.27571.27431.2849
4992006.08.29 18:55modify1224.681.27571.27441.2849
5002006.08.29 18:59modify1224.681.27571.28071.2849
5012006.08.29 19:00close1224.681.28331.28071.2849355.682344.83
5022006.08.29 19:02buy1235.491.28241.28071.2916
5032006.08.29 19:18close1235.491.28321.28071.291643.922388.75
5042006.08.29 19:53buy1245.591.28241.28071.2916
5052006.08.29 19:57close1245.591.28321.28071.291644.722433.47
5062006.08.30 01:45buy1255.691.28311.28141.2923
5072006.08.30 01:51modify1255.691.28311.28141.2923
5082006.08.30 01:51modify1255.691.28311.28221.2923
5092006.08.30 05:28close1255.691.28401.28221.292351.212484.68
5102006.08.30 05:41buy1265.811.28301.28131.2922
5112006.08.30 05:46modify1265.811.28301.28171.2922
5122006.08.30 05:46close1265.811.28431.28171.292275.532560.21
5132006.08.30 07:09buy1275.991.28331.28161.2925
5142006.08.30 07:51close1275.991.28411.28161.292547.922608.13
5152006.08.30 10:26sell1286.101.28301.28471.2738
5162006.08.30 10:31modify1286.101.28301.28471.2738
5172006.08.30 10:33modify1286.101.28301.28461.2738
5182006.08.30 10:33modify1286.101.28301.28431.2738
5192006.08.30 10:33close1286.101.28231.28431.273842.702650.83
5202006.08.30 10:41sell1296.201.28311.28481.2739
5212006.08.30 10:59modify1296.201.28311.28401.2739
5222006.08.30 10:59close1296.201.28201.28401.273968.202719.03
5232006.08.30 17:38sell1306.361.28311.28481.2739
5242006.08.31 01:17modify1306.361.28311.28471.2739
5252006.08.31 02:15modify1306.361.28311.28461.2739
5262006.08.31 03:12modify1306.361.28311.28461.2739
5272006.08.31 03:13modify1306.361.28311.28451.2739
5282006.08.31 03:14modify1306.361.28311.28421.2739
5292006.08.31 04:00modify1306.361.28311.28411.2739
5302006.08.31 04:12modify1306.361.28311.28401.2739
5312006.08.31 04:12close1306.361.28251.28401.273951.902770.92
5322006.08.31 08:59buy1316.471.28461.28291.2938
5332006.08.31 09:00modify1316.471.28461.28301.2938
5342006.08.31 09:00modify1316.471.28461.28311.2938
5352006.08.31 09:02modify1316.471.28461.28341.2938
5362006.08.31 09:03modify1316.471.28461.28351.2938
5372006.08.31 09:12modify1316.471.28461.28371.2938
5382006.08.31 09:12close1316.471.28521.28371.293838.822809.74
5392006.08.31 13:00buy1326.561.28541.28371.2946
5402006.08.31 13:01s/l1326.561.28371.28371.2946-111.522698.22
5412006.08.31 13:01buy1336.311.28331.28161.2925
5422006.08.31 13:02modify1336.311.28331.28161.2925
5432006.08.31 13:05modify1336.311.28331.28281.2925
5442006.08.31 13:05close1336.311.28481.28281.292594.652792.87
5452006.08.31 13:05buy1346.521.28471.28301.2939
5462006.08.31 13:06modify1346.521.28471.28461.2939
5472006.08.31 13:06close1346.521.28661.28461.2939123.882916.75
5482006.08.31 13:59buy1356.821.28401.28231.2932
5492006.08.31 14:00s/l1356.821.28231.28231.2932-115.942800.81
5502006.09.01 01:47buy1366.561.28051.27881.2897
5512006.09.01 04:40modify1366.561.28051.27881.2897
5522006.09.01 05:00modify1366.561.28051.27901.2897
5532006.09.01 05:00modify1366.561.28051.27911.2897
5542006.09.01 05:02modify1366.561.28051.27931.2897
5552006.09.01 05:32modify1366.561.28051.27941.2897
5562006.09.01 05:33modify1366.561.28051.27951.2897
5572006.09.01 05:37modify1366.561.28051.27961.2897
5582006.09.01 05:38modify1366.561.28051.27971.2897
5592006.09.01 05:38modify1366.561.28051.27981.2897
5602006.09.01 06:00modify1366.561.28051.27991.2897
5612006.09.01 06:00close1366.561.28151.27991.289765.602866.41
5622006.09.01 06:41buy1376.721.28081.27911.2900
5632006.09.01 06:48modify1376.721.28081.27921.2900
5642006.09.01 07:00modify1376.721.28081.27921.2900
5652006.09.01 08:03modify1376.721.28081.27961.2900
5662006.09.01 08:04modify1376.721.28081.27971.2900
5672006.09.01 08:06modify1376.721.28081.27981.2900
5682006.09.01 08:07modify1376.721.28081.27991.2900
5692006.09.01 08:16modify1376.721.28081.28001.2900
5702006.09.01 08:18modify1376.721.28081.28011.2900
5712006.09.01 08:29modify1376.721.28081.28051.2900
5722006.09.01 08:33modify1376.721.28081.28061.2900
5732006.09.01 08:34modify1376.721.28081.28071.2900
5742006.09.01 08:34modify1376.721.28081.28081.2900
5752006.09.01 08:36modify1376.721.28081.28091.2900
5762006.09.01 08:37s/l1376.721.2808571.28091.29003.822870.23
5772006.09.01 12:01buy1386.731.28041.27871.2896
5782006.09.01 12:03s/l1386.731.27871.27871.2896-114.412755.82
5792006.09.01 14:02sell1396.461.27901.28071.2698
5802006.09.01 14:26s/l1396.461.28071.28071.2698-109.822646.00
5812006.09.01 14:26sell1406.201.28051.28221.2713
5822006.09.01 14:28modify1406.201.28051.28201.2713
5832006.09.01 14:30modify1406.201.28051.28021.2713
5842006.09.01 14:30close1406.201.27801.28021.2713155.002801.00
5852006.09.01 14:59sell1416.561.28031.28201.2711
5862006.09.01 15:02s/l1416.561.28201.28201.2711-111.522689.48
5872006.09.01 17:28buy1426.291.28291.28121.2921
5882006.09.01 19:00close1426.291.28381.28121.292156.612746.09
5892006.09.04 06:16buy1436.411.28491.28321.2941
5902006.09.04 06:47modify1436.411.28491.28321.2941
5912006.09.04 06:47modify1436.411.28491.28331.2941
5922006.09.04 06:51modify1436.411.28491.28341.2941
5932006.09.04 06:54modify1436.411.28491.28351.2941
5942006.09.04 06:57modify1436.411.28491.28361.2941
5952006.09.04 06:57close1436.411.28571.28361.294151.282797.37
5962006.09.04 09:02sell1446.531.28561.28731.2764
5972006.09.04 09:07modify1446.531.28561.28721.2764
5982006.09.04 09:09modify1446.531.28561.28651.2764
5992006.09.04 09:12modify1446.531.28561.28641.2764
6002006.09.04 09:12close1446.531.28491.28641.276445.712843.08
6012006.09.04 09:47sell1456.631.28571.28741.2765
6022006.09.04 09:47modify1456.631.28571.28731.2765
6032006.09.04 12:09modify1456.631.28571.28721.2765
6042006.09.04 12:33modify1456.631.28571.28701.2765
6052006.09.04 12:34modify1456.631.28571.28691.2765
6062006.09.04 14:48s/l1456.631.2869431.28691.2765-82.432760.65
6072006.09.04 21:22buy1466.441.28611.28441.2953
6082006.09.04 21:23modify1466.441.28611.28461.2953
6092006.09.04 21:23modify1466.441.28611.28481.2953
6102006.09.04 21:24modify1466.441.28611.28501.2953
6112006.09.04 21:25modify1466.441.28611.28521.2953
6122006.09.04 21:26modify1466.441.28611.28531.2953
6132006.09.04 21:30modify1466.441.28611.28541.2953
6142006.09.04 21:31modify1466.441.28611.28551.2953
6152006.09.04 21:31close1466.441.28701.28551.295357.962818.61
6162006.09.05 05:27sell1476.591.28411.28581.2749
6172006.09.05 05:33modify1476.591.28411.28571.2749
6182006.09.05 05:54modify1476.591.28411.28561.2749
6192006.09.05 05:57modify1476.591.28411.28551.2749
6202006.09.05 05:59modify1476.591.28411.28521.2749
6212006.09.05 06:00modify1476.591.28411.28511.2749
6222006.09.05 06:09modify1476.591.28411.28501.2749
6232006.09.05 06:09close1476.591.28341.28501.274946.132864.74
6242006.09.05 08:16sell1486.701.28331.28501.2741
6252006.09.05 11:02modify1486.701.28331.28421.2741
6262006.09.05 11:03modify1486.701.28331.28411.2741
6272006.09.05 11:03modify1486.701.28331.28391.2741
6282006.09.05 11:04modify1486.701.28331.28341.2741
6292006.09.05 11:05modify1486.701.28331.28331.2741
6302006.09.05 11:36s/l1486.701.2832681.28331.27412.152866.89
6312006.09.05 15:36sell1496.711.28191.28361.2727
6322006.09.05 15:41modify1496.711.28191.28331.2727
6332006.09.05 15:49modify1496.711.28191.28311.2727
6342006.09.05 15:49close1496.711.28101.28311.272760.392927.28
6352006.09.05 18:33sell1506.851.28171.28341.2725
6362006.09.05 18:37modify1506.851.28171.28331.2725
6372006.09.05 18:40modify1506.851.28171.28321.2725
6382006.09.05 18:46modify1506.851.28171.28311.2725
6392006.09.05 18:46close1506.851.28101.28311.272547.952975.23
6402006.09.06 06:13sell1516.961.28211.28381.2729
6412006.09.06 06:14modify1516.961.28211.28331.2729
6422006.09.06 06:19modify1516.961.28211.28321.2729
6432006.09.06 06:20modify1516.961.28211.28311.2729
6442006.09.06 06:23modify1516.961.28211.28291.2729
6452006.09.06 06:29modify1516.961.28211.28281.2729
6462006.09.06 06:31modify1516.961.28211.28271.2729
6472006.09.06 06:35modify1516.961.28211.28261.2729
6482006.09.06 06:38modify1516.961.28211.28251.2729
6492006.09.06 06:38close1516.961.28141.28251.272948.723023.95
6502006.09.06 08:29buy1527.081.28201.28031.2912
6512006.09.06 08:31modify1527.081.28201.28091.2912
6522006.09.06 08:31modify1527.081.28201.28101.2912
6532006.09.06 08:31modify1527.081.28201.28111.2912
6542006.09.06 09:03modify1527.081.28201.28121.2912
6552006.09.06 09:09modify1527.081.28201.28131.2912
6562006.09.06 10:00modify1527.081.28201.28141.2912
6572006.09.06 10:32s/l1527.081.2814161.28141.2912-41.372982.58
6582006.09.06 10:32buy1536.981.28141.27971.2906
6592006.09.06 10:32modify1536.981.28141.28001.2906
6602006.09.06 10:33modify1536.981.28141.28011.2906
6612006.09.06 10:45modify1536.981.28141.28021.2906
6622006.09.06 10:46modify1536.981.28141.28031.2906
6632006.09.06 10:56modify1536.981.28141.28041.2906
6642006.09.06 10:56modify1536.981.28141.28051.2906
6652006.09.06 11:16s/l1536.981.2805161.28051.2906-61.722920.86
6662006.09.06 14:03sell1546.851.27941.28111.2702
6672006.09.06 14:10modify1546.851.27941.28111.2702
6682006.09.06 14:12modify1546.851.27941.28081.2702
6692006.09.06 14:12close1546.851.27891.28081.270234.252955.11
6702006.09.06 17:05sell1556.931.27871.28041.2695
6712006.09.06 17:18modify1556.931.27871.28041.2695
6722006.09.06 17:23modify1556.931.27871.28011.2695
6732006.09.06 17:53modify1556.931.27871.27991.2695
6742006.09.06 17:53close1556.931.27791.27991.269555.443010.55
6752006.09.06 18:02sell1567.051.28151.28321.2723
6762006.09.06 18:07modify1567.051.28151.28291.2723
6772006.09.06 18:07close1567.051.28081.28291.272349.353059.90
6782006.09.06 18:07sell1577.171.28041.28211.2712
6792006.09.06 18:21modify1577.171.28041.28211.2712
6802006.09.06 18:22modify1577.171.28041.28201.2712
6812006.09.06 18:25modify1577.171.28041.28191.2712
6822006.09.06 18:25close1577.171.27981.28191.271243.023102.92
6832006.09.06 18:35sell1587.271.28021.28191.2710
6842006.09.06 18:51modify1587.271.28021.28171.2710
6852006.09.06 18:51close1587.271.27961.28171.271043.623146.54
6862006.09.06 18:59sell1597.371.28131.28301.2721
6872006.09.06 20:55modify1597.371.28131.28291.2721
6882006.09.06 20:55close1597.371.28061.28291.272151.593198.13
6892006.09.07 07:36buy1607.491.28091.27921.2901
6902006.09.07 07:44modify1607.491.28091.28001.2901
6912006.09.07 07:51modify1607.491.28091.28031.2901
6922006.09.07 07:51close1607.491.28181.28031.290167.413265.54
6932006.09.07 08:03sell1617.651.28081.28251.2716
6942006.09.07 08:04modify1617.651.28081.28131.2716
6952006.09.07 08:04close1617.651.27961.28131.271691.803357.34
6962006.09.07 09:02sell1627.871.27901.28071.2698
6972006.09.07 09:02modify1627.871.27901.28041.2698
6982006.09.07 09:03modify1627.871.27901.28031.2698
6992006.09.07 09:11modify1627.871.27901.28021.2698
7002006.09.07 09:11close1627.871.27841.28021.269847.223404.56
7012006.09.07 09:15sell1637.991.27861.28031.2694
7022006.09.07 09:32modify1637.991.27861.28001.2694
7032006.09.07 09:33modify1637.991.27861.27981.2694
7042006.09.07 09:33close1637.991.27801.27981.269447.943452.50
7052006.09.07 09:41sell1648.101.27851.28021.2693
7062006.09.07 09:45modify1648.101.27851.28021.2693
7072006.09.07 09:45modify1648.101.27851.28011.2693
7082006.09.07 09:45modify1648.101.27851.27991.2693
7092006.09.07 09:45modify1648.101.27851.27981.2693
7102006.09.07 10:02modify1648.101.27851.27981.2693
7112006.09.07 10:06modify1648.101.27851.27961.2693
7122006.09.07 10:06close1648.101.27771.27961.269364.803517.30
7132006.09.07 13:05sell1658.291.27271.27441.2635
7142006.09.07 13:34close1658.291.27191.27441.263566.323583.62
7152006.09.07 13:40sell1668.451.27261.27431.2634
7162006.09.07 13:56close1668.451.27171.27431.263476.053659.67
7172006.09.07 15:03sell1678.611.27491.27661.2657
7182006.09.07 15:31close1678.611.27421.27661.265760.273719.94
7192006.09.07 15:31sell1688.761.27411.27581.2649
7202006.09.07 15:55close1688.761.27321.27581.264978.843798.78
7212006.09.07 15:59sell1698.941.27531.27701.2661
7222006.09.07 16:53close1698.941.27411.27701.2661107.283906.06
7232006.09.07 16:59buy1709.191.27501.27331.2842
7242006.09.07 18:51s/l1709.191.27331.27331.2842-156.233749.83
7252006.09.08 06:02sell1718.841.27261.27431.2634
7262006.09.08 06:05modify1718.841.27261.27431.2634
7272006.09.08 06:06modify1718.841.27261.27411.2634
7282006.09.08 06:08modify1718.841.27261.27391.2634
7292006.09.08 06:09modify1718.841.27261.27381.2634
7302006.09.08 06:12modify1718.841.27261.27371.2634
7312006.09.08 06:13modify1718.841.27261.27361.2634
7322006.09.08 06:35modify1718.841.27261.27351.2634
7332006.09.08 06:36modify1718.841.27261.27301.2634
7342006.09.08 06:36modify1718.841.27261.27291.2634
7352006.09.08 06:38modify1718.841.27261.27271.2634
7362006.09.08 07:02s/l1718.841.2726921.27271.2634-8.113741.72
7372006.09.08 11:17sell1728.831.27161.27331.2624
7382006.09.08 11:25modify1728.831.27161.27331.2624
7392006.09.08 11:26modify1728.831.27161.27291.2624
7402006.09.08 11:28modify1728.831.27161.27271.2624
7412006.09.08 11:29modify1728.831.27161.27251.2624
7422006.09.08 11:29close1728.831.27061.27251.262488.303830.02
7432006.09.11 01:07sell1739.071.26671.26841.2575
7442006.09.11 01:15modify1739.071.26671.26831.2575
7452006.09.11 01:17modify1739.071.26671.26811.2575
7462006.09.11 01:17close1739.071.26561.26811.257599.773929.79
7472006.09.11 06:41buy1749.301.26741.26571.2766
7482006.09.11 06:59modify1749.301.26741.26631.2766
7492006.09.11 06:59close1749.301.26821.26631.276674.404004.19
7502006.09.11 10:36buy1759.451.27181.27011.2810
7512006.09.11 14:02s/l1759.451.27011.27011.2810-160.653843.54
7522006.09.11 14:28buy1769.081.26971.26801.2789
7532006.09.11 18:02close1769.081.27041.26801.278963.563907.10
7542006.09.11 22:05sell1779.221.27081.27251.2616
7552006.09.11 22:20modify1779.221.27081.27251.2616
7562006.09.11 22:20close1779.221.27011.27251.261664.543971.64
7572006.09.11 22:43sell1789.381.27081.27251.2616
7582006.09.11 23:18modify1789.381.27081.27241.2616
7592006.09.11 23:19modify1789.381.27081.27221.2616
7602006.09.11 23:19close1789.381.27001.27221.261675.044046.68
7612006.09.12 05:16buy1799.551.27131.26961.2805
7622006.09.12 05:17modify1799.551.27131.26961.2805
7632006.09.12 05:20modify1799.551.27131.26971.2805
7642006.09.12 05:21modify1799.551.27131.26981.2805
7652006.09.12 05:31modify1799.551.27131.26991.2805
7662006.09.12 05:33modify1799.551.27131.27001.2805
7672006.09.12 05:33modify1799.551.27131.27041.2805
7682006.09.12 05:33close1799.551.27201.27041.280566.854113.53
7692006.09.12 07:13buy1809.711.27091.26921.2801
7702006.09.12 07:14modify1809.711.27091.26931.2801
7712006.09.12 07:20modify1809.711.27091.26941.2801
7722006.09.12 07:21modify1809.711.27091.26951.2801
7732006.09.12 07:27modify1809.711.27091.26971.2801
7742006.09.12 07:27modify1809.711.27091.26981.2801
7752006.09.12 07:30modify1809.711.27091.26991.2801
7762006.09.12 07:30close1809.711.27151.26991.280158.264171.79
7772006.09.12 12:25sell1819.841.27221.27391.2630
7782006.09.12 12:25modify1819.841.27221.27381.2630
7792006.09.12 12:28modify1819.841.27221.27361.2630
7802006.09.12 12:29modify1819.841.27221.27351.2630
7812006.09.12 12:29modify1819.841.27221.27341.2630
7822006.09.12 12:29close1819.841.27151.27341.263068.884240.67
7832006.09.12 12:32sell18210.001.27191.27361.2627
7842006.09.12 12:32modify18210.001.27191.27261.2627
7852006.09.12 12:32close18210.001.27071.27261.2627120.004360.67
7862006.09.12 12:46sell18310.001.27201.27371.2628
7872006.09.12 12:47modify18310.001.27201.27361.2628
7882006.09.12 12:47modify18310.001.27201.27341.2628
7892006.09.12 12:47modify18310.001.27201.27331.2628
7902006.09.12 12:47modify18310.001.27201.27321.2628
7912006.09.12 12:47close18310.001.27131.27321.262870.004430.67
7922006.09.12 12:49sell18410.001.27221.27391.2630
7932006.09.12 12:58modify18410.001.27221.27381.2630
7942006.09.12 13:01modify18410.001.27221.27241.2630
7952006.09.12 13:01close18410.001.27021.27241.2630200.004630.67
7962006.09.12 15:22sell18510.001.27011.27181.2609
7972006.09.12 16:01modify18510.001.27011.27181.2609
7982006.09.12 16:01close18510.001.26911.27181.2609100.004730.67
7992006.09.12 22:12sell18610.001.26941.27111.2602
8002006.09.12 23:01modify18610.001.26941.27081.2602
8012006.09.12 23:01close18610.001.26831.27081.2602110.004840.67
8022006.09.13 07:08buy18710.001.26881.26711.2780
8032006.09.13 07:21modify18710.001.26881.26761.2780
8042006.09.13 07:25modify18710.001.26881.26771.2780
8052006.09.13 07:25modify18710.001.26881.26781.2780
8062006.09.13 07:25close18710.001.26941.26781.278060.004900.67
8072006.09.13 07:42buy18810.001.26781.26611.2770
8082006.09.13 07:42modify18810.001.26781.26631.2770
8092006.09.13 07:42modify18810.001.26781.26641.2770
8102006.09.13 07:42modify18810.001.26781.26651.2770
8112006.09.13 07:49modify18810.001.26781.26661.2770
8122006.09.13 08:00modify18810.001.26781.26701.2770
8132006.09.13 08:00close18810.001.26881.26701.2770100.005000.67
8142006.09.13 08:03sell18910.001.26901.27071.2598
8152006.09.13 08:03modify18910.001.26901.27071.2598
8162006.09.13 08:07modify18910.001.26901.27011.2598
8172006.09.13 08:08modify18910.001.26901.27001.2598
8182006.09.13 08:08close18910.001.26821.27001.259880.005080.67
8192006.09.13 08:21sell19010.001.26901.27071.2598
8202006.09.13 08:22modify19010.001.26901.27071.2598
8212006.09.13 08:22modify19010.001.26901.27061.2598
8222006.09.13 08:23modify19010.001.26901.27051.2598
8232006.09.13 08:36modify19010.001.26901.27041.2598
8242006.09.13 08:37modify19010.001.26901.27001.2598
8252006.09.13 08:37close19010.001.26821.27001.259880.005160.67
8262006.09.13 08:59sell19110.001.26911.27081.2599
8272006.09.13 09:07modify19110.001.26911.27071.2599
8282006.09.13 09:39modify19110.001.26911.27051.2599
8292006.09.13 09:50modify19110.001.26911.27041.2599
8302006.09.13 10:05modify19110.001.26911.27031.2599
8312006.09.13 10:38modify19110.001.26911.27021.2599
8322006.09.13 10:47modify19110.001.26911.27011.2599
8332006.09.13 11:34modify19110.001.26911.27011.2599
8342006.09.13 11:46modify19110.001.26911.27001.2599
8352006.09.13 12:01modify19110.001.26911.26991.2599
8362006.09.13 12:01close19110.001.26811.26991.2599100.005260.67
8372006.09.13 16:31buy19210.001.26981.26811.2790
8382006.09.13 16:37modify19210.001.26981.26821.2790
8392006.09.13 16:47modify19210.001.26981.26831.2790
8402006.09.13 18:39s/l19210.001.2682971.26831.2790-150.255110.42
8412006.09.14 09:01sell19310.001.26961.27131.2604
8422006.09.14 09:02modify19310.001.26961.27111.2604
8432006.09.14 09:02modify19310.001.26961.27101.2604
8442006.09.14 09:02modify19310.001.26961.27091.2604
8452006.09.14 09:03modify19310.001.26961.27081.2604
8462006.09.14 09:05modify19310.001.26961.27071.2604
8472006.09.14 09:07modify19310.001.26961.27031.2604
8482006.09.14 09:09modify19310.001.26961.27011.2604
8492006.09.14 09:09close19310.001.26891.27011.260470.005180.42
8502006.09.14 09:26sell19410.001.26941.27111.2602
8512006.09.14 09:27modify19410.001.26941.27071.2602
8522006.09.14 09:27modify19410.001.26941.27001.2602
8532006.09.14 09:28modify19410.001.26941.26991.2602
8542006.09.14 09:28close19410.001.26871.26991.260270.005250.42
8552006.09.14 09:37sell19510.001.26951.27121.2603
8562006.09.14 09:37modify19510.001.26951.27101.2603
8572006.09.14 09:38modify19510.001.26951.27091.2603
8582006.09.14 09:39modify19510.001.26951.27061.2603
8592006.09.14 09:42modify19510.001.26951.27041.2603
8602006.09.14 09:44modify19510.001.26951.27031.2603
8612006.09.14 09:44modify19510.001.26951.27021.2603
8622006.09.14 10:00s/l19510.001.2702221.27021.2603-72.215178.21
8632006.09.14 15:01buy19610.001.27381.27211.2830
8642006.09.14 15:53close19610.001.27461.27211.283080.005258.21
8652006.09.14 18:04buy19710.001.27271.27101.2819
8662006.09.14 18:55modify19710.001.27271.27121.2819
8672006.09.14 18:55close19710.001.27391.27121.2819120.005378.21
8682006.09.14 20:01buy19810.001.27201.27031.2812
8692006.09.14 20:47close19810.001.27261.27031.281260.005438.21
8702006.09.15 06:02buy19910.001.27221.27051.2814
8712006.09.15 06:03modify19910.001.27221.27101.2814
8722006.09.15 06:11modify19910.001.27221.27141.2814
8732006.09.15 06:35modify19910.001.27221.27161.2814
8742006.09.15 06:35modify19910.001.27221.27171.2814
8752006.09.15 06:35close19910.001.27291.27171.281470.005508.21
8762006.09.15 06:38buy20010.001.27291.27121.2821
8772006.09.15 06:38modify20010.001.27291.27161.2821
8782006.09.15 06:39modify20010.001.27291.27181.2821
8792006.09.15 06:40modify20010.001.27291.27241.2821
8802006.09.15 06:40close20010.001.27361.27241.282170.005578.21
8812006.09.15 06:59buy20110.001.27211.27041.2813
8822006.09.15 07:00modify20110.001.27211.27051.2813
8832006.09.15 07:38modify20110.001.27211.27081.2813
8842006.09.15 08:06s/l20110.001.2708261.27081.2813-127.395450.82
8852006.09.15 12:31sell20210.001.26871.27041.2595
8862006.09.15 12:31modify20210.001.26871.27031.2595
8872006.09.15 12:31modify20210.001.26871.26991.2595
8882006.09.15 12:31modify20210.001.26871.26971.2595
8892006.09.15 12:31modify20210.001.26871.26951.2595
8902006.09.15 12:32s/l20210.001.2694541.26951.2595-75.365375.46
8912006.09.15 12:32sell20310.001.26941.27111.2602
8922006.09.15 12:32modify20310.001.26941.27111.2602
8932006.09.15 12:32modify20310.001.26941.27101.2602
8942006.09.15 12:35modify20310.001.26941.27051.2602
8952006.09.15 12:36modify20310.001.26941.27021.2602
8962006.09.15 12:36modify20310.001.26941.27011.2602
8972006.09.15 12:37modify20310.001.26941.26991.2602
8982006.09.15 12:41modify20310.001.26941.26981.2602
8992006.09.15 12:43modify20310.001.26941.26971.2602
9002006.09.15 12:46modify20310.001.26941.26961.2602
9012006.09.15 12:53modify20310.001.26941.26941.2602
9022006.09.15 12:55modify20310.001.26941.26921.2602
9032006.09.15 12:55modify20310.001.26941.26871.2602
9042006.09.15 12:55modify20310.001.26941.26831.2602
9052006.09.15 12:56modify20310.001.26941.26811.2602
9062006.09.15 12:57modify20310.001.26941.26801.2602
9072006.09.15 12:58modify20310.001.26941.26791.2602
9082006.09.15 12:58modify20310.001.26941.26781.2602
9092006.09.15 12:58modify20310.001.26941.26771.2602
9102006.09.15 13:00close20310.001.26741.26771.2602200.005575.46
9112006.09.15 14:30sell20410.001.26581.26751.2566
9122006.09.15 14:35close20410.001.26521.26751.256660.005635.46
9132006.09.15 18:21sell20510.001.26551.26721.2563
9142006.09.15 18:54close20510.001.26471.26721.256380.005715.46
9152006.09.17 22:22sell20610.001.26441.26611.2552
9162006.09.17 22:50modify20610.001.26441.26611.2552
9172006.09.17 22:50modify20610.001.26441.26601.2552
9182006.09.17 22:50close20610.001.26321.26601.2552120.005835.46
9192006.09.18 08:39buy20710.001.26681.26511.2760
9202006.09.18 11:36s/l20710.001.26511.26511.2760-170.005665.46
9212006.09.18 11:36buy20810.001.26521.26351.2744
9222006.09.18 11:54modify20810.001.26521.26371.2744
9232006.09.18 11:59modify20810.001.26521.26461.2744
9242006.09.18 11:59close20810.001.26651.26461.2744130.005795.46
9252006.09.18 13:33buy20910.001.26621.26451.2754
9262006.09.18 13:40modify20910.001.26621.26471.2754
9272006.09.18 13:40modify20910.001.26621.26481.2754
9282006.09.18 13:40modify20910.001.26621.26491.2754
9292006.09.18 13:40modify20910.001.26621.26501.2754
9302006.09.18 13:41modify20910.001.26621.26511.2754
9312006.09.18 13:51modify20910.001.26621.26541.2754
9322006.09.18 13:51modify20910.001.26621.26551.2754
9332006.09.18 13:59modify20910.001.26621.26571.2754
9342006.09.18 14:00close20910.001.26741.26571.2754120.005915.46
9352006.09.18 15:28buy21010.001.26771.26601.2769
9362006.09.18 16:04modify21010.001.26771.26711.2769
9372006.09.18 16:39s/l21010.001.2670771.26711.2769-62.325853.14
9382006.09.19 05:13buy21110.001.27081.26911.2800
9392006.09.19 05:20modify21110.001.27081.26911.2800
9402006.09.19 05:20modify21110.001.27081.26921.2800
9412006.09.19 05:33modify21110.001.27081.26941.2800
9422006.09.19 05:41modify21110.001.27081.26951.2800
9432006.09.19 05:42modify21110.001.27081.26961.2800
9442006.09.19 05:48modify21110.001.27081.26971.2800
9452006.09.19 05:53modify21110.001.27081.26981.2800
9462006.09.19 05:55modify21110.001.27081.26991.2800
9472006.09.19 05:55close21110.001.27161.26991.280080.005933.14
9482006.09.19 06:23buy21210.001.27031.26861.2795
9492006.09.19 06:27modify21210.001.27031.26871.2795
9502006.09.19 06:28modify21210.001.27031.26881.2795
9512006.09.19 06:31modify21210.001.27031.26901.2795
9522006.09.19 06:42modify21210.001.27031.26911.2795
9532006.09.19 06:43modify21210.001.27031.26921.2795
9542006.09.19 06:47modify21210.001.27031.26931.2795
9552006.09.19 06:47modify21210.001.27031.26941.2795
9562006.09.19 06:55modify21210.001.27031.26951.2795
9572006.09.19 06:55close21210.001.27111.26951.279580.006013.14
9582006.09.19 12:02sell21310.001.26731.26901.2581
9592006.09.19 12:02modify21310.001.26731.26891.2581
9602006.09.19 12:02modify21310.001.26731.26871.2581
9612006.09.19 12:02modify21310.001.26731.26861.2581
9622006.09.19 12:03modify21310.001.26731.26851.2581
9632006.09.19 12:03modify21310.001.26731.26841.2581
9642006.09.19 12:03modify21310.001.26731.26821.2581
9652006.09.19 12:03close21310.001.26641.26821.258190.006103.14
9662006.09.19 12:21sell21410.001.26721.26891.2580
9672006.09.19 12:22modify21410.001.26721.26881.2580
9682006.09.19 12:22modify21410.001.26721.26841.2580
9692006.09.19 12:22modify21410.001.26721.26821.2580
9702006.09.19 12:22close21410.001.26641.26821.258080.006183.14
9712006.09.19 12:23sell21510.001.26791.26961.2587
9722006.09.19 12:23modify21510.001.26791.26951.2587
9732006.09.19 12:25modify21510.001.26791.26901.2587
9742006.09.19 12:25modify21510.001.26791.26891.2587
9752006.09.19 12:25close21510.001.26711.26891.258780.006263.14
9762006.09.19 12:31sell21610.001.26751.26921.2583
9772006.09.19 12:33modify21610.001.26751.26871.2583
9782006.09.19 12:37s/l21610.001.2687441.26871.2583-124.366138.78
9792006.09.19 12:37sell21710.001.26901.27071.2598
9802006.09.19 12:48s/l21710.001.27071.27071.2598-170.005968.78
9812006.09.19 12:48sell21810.001.27061.27231.2614
9822006.09.19 12:48modify21810.001.27061.27221.2614
9832006.09.19 12:50modify21810.001.27061.27191.2614
9842006.09.19 12:51modify21810.001.27061.27181.2614
9852006.09.19 12:51modify21810.001.27061.27171.2614
9862006.09.19 12:51modify21810.001.27061.27161.2614
9872006.09.19 12:52modify21810.001.27061.27151.2614
9882006.09.19 12:52close21810.001.26971.27151.261490.006058.78
9892006.09.19 12:52sell21910.001.27001.27171.2608
9902006.09.19 12:53modify21910.001.27001.27001.2608
9912006.09.19 12:53close21910.001.26821.27001.2608180.006238.78
9922006.09.19 12:54sell22010.001.26811.26981.2589
9932006.09.19 12:55modify22010.001.26811.26941.2589
9942006.09.19 12:55modify22010.001.26811.26901.2589
9952006.09.19 12:55close22010.001.26721.26901.258990.006328.78
9962006.09.19 12:56sell22110.001.26731.26901.2581
9972006.09.19 12:56modify22110.001.26731.26811.2581
9982006.09.19 12:56close22110.001.26631.26811.2581100.006428.78
9992006.09.19 12:59sell22210.001.27001.27171.2608
10002006.09.19 14:41s/l22210.001.27171.27171.2608-170.006258.78
10012006.09.19 15:02buy22310.001.26771.26601.2769
10022006.09.19 15:17modify22310.001.26771.26621.2769
10032006.09.19 15:17close22310.001.26871.26621.2769100.006358.78
10042006.09.19 15:17buy22410.001.26881.26711.2780
10052006.09.19 15:33close22410.001.26941.26711.278060.006418.78
10062006.09.19 15:33buy22510.001.26921.26751.2784
10072006.09.19 15:38close22510.001.26981.26751.278460.006478.78
10082006.09.19 15:49buy22610.001.26941.26771.2786
10092006.09.19 15:52s/l22610.001.26771.26771.2786-170.006308.78
10102006.09.19 15:52buy22710.001.26791.26621.2771
10112006.09.19 15:55modify22710.001.26791.26631.2771
10122006.09.19 15:55close22710.001.26881.26631.277190.006398.78
10132006.09.19 15:55buy22810.001.26871.26701.2779
10142006.09.19 15:56close22810.001.26951.26701.277980.006478.78
10152006.09.19 15:59buy22910.001.26841.26671.2776
10162006.09.19 16:04s/l22910.001.26671.26671.2776-170.006308.78
10172006.09.19 17:30sell23010.001.26721.26891.2580
10182006.09.19 17:50close23010.001.26651.26891.258070.006378.78
10192006.09.19 17:53sell23110.001.26721.26891.2580
10202006.09.20 04:26s/l23110.001.26891.26891.2580-162.806215.98
10212006.09.20 18:17buy23210.001.26971.26801.2789
10222006.09.20 18:17modify23210.001.26971.26801.2789
10232006.09.20 18:17modify23210.001.26971.26811.2789
10242006.09.20 18:22modify23210.001.26971.26921.2789
10252006.09.20 18:22close23210.001.27101.26921.2789130.006345.98
10262006.09.20 18:26buy23310.001.26991.26821.2791
10272006.09.20 18:26modify23310.001.26991.26841.2791
10282006.09.20 18:26modify23310.001.26991.26851.2791
10292006.09.20 18:26modify23310.001.26991.26891.2791
10302006.09.20 18:26close23310.001.27051.26891.279160.006405.98
10312006.09.20 18:27buy23410.001.26911.26741.2783
10322006.09.20 18:28modify23410.001.26911.26781.2783
10332006.09.20 18:28close23410.001.26961.26781.278350.006455.98
10342006.09.20 18:28buy23510.001.26971.26801.2789
10352006.09.20 18:31modify23510.001.26971.26801.2789
10362006.09.20 18:32modify23510.001.26971.26811.2789
10372006.09.20 18:32modify23510.001.26971.26831.2789
10382006.09.20 18:53modify23510.001.26971.26841.2789
10392006.09.20 18:53close23510.001.27021.26841.278950.006505.98
10402006.09.20 18:59buy23610.001.26971.26801.2789
10412006.09.20 19:18s/l23610.001.26801.26801.2789-170.006335.98
10422006.09.20 19:19buy23710.001.26831.26661.2775
10432006.09.20 19:22modify23710.001.26831.26701.2775
10442006.09.20 19:23modify23710.001.26831.26711.2775
10452006.09.20 19:57modify23710.001.26831.26721.2775
10462006.09.20 19:57close23710.001.26921.26721.277590.006425.98
10472006.09.21 02:09buy23810.001.27131.26961.2805
10482006.09.21 02:12modify23810.001.27131.27011.2805
10492006.09.21 02:12close23810.001.27231.27011.2805100.006525.98
10502006.09.21 06:01buy23910.001.27091.26921.2801
10512006.09.21 06:07modify23910.001.27091.26921.2801
10522006.09.21 06:08modify23910.001.27091.26941.2801
10532006.09.21 06:08modify23910.001.27091.26951.2801
10542006.09.21 06:54modify23910.001.27091.27001.2801
10552006.09.21 06:54close23910.001.27221.27001.2801130.006655.98
10562006.09.21 11:06buy24010.001.27241.27071.2816
10572006.09.21 11:32modify24010.001.27241.27071.2816
10582006.09.21 11:33modify24010.001.27241.27101.2816
10592006.09.21 11:33close24010.001.27321.27101.281680.006735.98
10602006.09.21 11:39buy24110.001.27331.27161.2825
10612006.09.21 11:45modify24110.001.27331.27171.2825
10622006.09.21 11:46modify24110.001.27331.27201.2825
10632006.09.21 11:46close24110.001.27421.27201.282590.006825.98
10642006.09.21 17:04buy24210.001.27691.27521.2861
10652006.09.21 17:39close24210.001.27741.27521.286150.006875.98
10662006.09.21 20:02buy24310.001.27801.27631.2872
10672006.09.21 20:56close24310.001.27901.27631.2872100.006975.98
10682006.09.21 20:59buy24410.001.27821.27651.2874
10692006.09.22 00:42close24410.001.27911.27651.287481.357057.33
10702006.09.22 13:04buy24510.001.28041.27871.2896
10712006.09.22 13:22modify24510.001.28041.27881.2896
10722006.09.22 13:26modify24510.001.28041.27901.2896
10732006.09.22 13:32modify24510.001.28041.27951.2896
10742006.09.22 13:32close24510.001.28141.27951.2896100.007157.33
10752006.09.22 13:59buy24610.001.28011.27841.2893
10762006.09.22 14:31modify24610.001.28011.27861.2893
10772006.09.22 14:31modify24610.001.28011.27871.2893
10782006.09.22 14:32modify24610.001.28011.27891.2893
10792006.09.22 14:33modify24610.001.28011.27911.2893
10802006.09.22 14:33close24610.001.28121.27911.2893110.007267.33
10812006.09.22 14:33sell24710.001.28111.28281.2719
10822006.09.22 14:59modify24710.001.28111.28261.2719
10832006.09.22 15:02modify24710.001.28111.28151.2719
10842006.09.22 15:02close24710.001.27931.28151.2719180.007447.33
10852006.09.22 16:50sell24810.001.28071.28241.2715
10862006.09.22 17:00modify24810.001.28071.28221.2715
10872006.09.22 17:00close24810.001.27981.28221.271590.007537.33
10882006.09.25 01:25sell24910.001.27921.28091.2700
10892006.09.25 03:38s/l24910.001.28091.28091.2700-170.007367.33
10902006.09.25 05:03buy25010.001.28041.27871.2896
10912006.09.25 05:15modify25010.001.28041.27871.2896
10922006.09.25 05:17modify25010.001.28041.27881.2896
10932006.09.25 05:20modify25010.001.28041.27891.2896
10942006.09.25 05:33modify25010.001.28041.27901.2896
10952006.09.25 05:36modify25010.001.28041.27931.2896
10962006.09.25 05:36close25010.001.28131.27931.289690.007457.33
10972006.09.25 07:00buy25110.001.28031.27861.2895
10982006.09.25 07:00modify25110.001.28031.27871.2895
10992006.09.25 07:01s/l25110.001.2786911.27871.2895-160.897296.44
11002006.09.25 07:01buy25210.001.27841.27671.2876
11012006.09.25 07:02modify25210.001.27841.27681.2876
11022006.09.25 07:02modify25210.001.27841.27691.2876
11032006.09.25 07:02modify25210.001.27841.27701.2876
11042006.09.25 07:05modify25210.001.27841.27731.2876
11052006.09.25 07:12modify25210.001.27841.27841.2876
11062006.09.25 07:12close25210.001.28011.27841.2876170.007466.44
11072006.09.25 07:12buy25310.001.28011.27841.2893
11082006.09.25 07:16modify25310.001.28011.27851.2893
11092006.09.25 07:16modify25310.001.28011.27861.2893
11102006.09.25 07:29modify25310.001.28011.27871.2893
11112006.09.25 07:31modify25310.001.28011.27881.2893
11122006.09.25 07:31modify25310.001.28011.27921.2893
11132006.09.25 07:31close25310.001.28091.27921.289380.007546.44
11142006.09.25 07:50buy25410.001.28031.27861.2895
11152006.09.25 07:52modify25410.001.28031.27871.2895
11162006.09.25 07:52modify25410.001.28031.27881.2895
11172006.09.25 07:53modify25410.001.28031.27891.2895
11182006.09.25 07:54modify25410.001.28031.27911.2895
11192006.09.25 07:57modify25410.001.28031.27921.2895
11202006.09.25 07:59s/l25410.001.2791911.27921.2895-110.897435.55
11212006.09.25 07:59buy25510.001.27871.27701.2879
11222006.09.25 08:13modify25510.001.27871.27701.2879
11232006.09.25 08:15modify25510.001.27871.27711.2879
11242006.09.25 08:16modify25510.001.27871.27721.2879
11252006.09.25 08:29modify25510.001.27871.27731.2879
11262006.09.25 08:30modify25510.001.27871.27741.2879
11272006.09.25 08:30modify25510.001.27871.27761.2879
11282006.09.25 09:01s/l25510.001.2776081.27761.2879-109.187326.37
11292006.09.25 23:12sell25610.001.27561.27731.2664
11302006.09.25 23:27modify25610.001.27561.27731.2664
11312006.09.25 23:42modify25610.001.27561.27721.2664
11322006.09.25 23:47modify25610.001.27561.27711.2664
11332006.09.25 23:47modify25610.001.27561.27681.2664
11342006.09.25 23:47close25610.001.27491.27681.266470.007396.37
11352006.09.25 23:59sell25710.001.27561.27731.2664
11362006.09.26 01:01modify25710.001.27561.27721.2664
11372006.09.26 01:40modify25710.001.27561.27711.2664
11382006.09.26 01:40modify25710.001.27561.27701.2664
11392006.09.26 01:43modify25710.001.27561.27691.2664
11402006.09.26 01:45modify25710.001.27561.27671.2664
11412006.09.26 01:46modify25710.001.27561.27651.2664
11422006.09.26 01:46close25710.001.27481.27651.266487.207483.57
11432006.09.26 06:32buy25810.001.27511.27341.2843
11442006.09.26 06:33modify25810.001.27511.27381.2843
11452006.09.26 07:18s/l25810.001.2738091.27381.2843-129.117354.46
11462006.09.26 08:01sell25910.001.27551.27721.2663
11472006.09.26 08:02modify25910.001.27551.27691.2663
11482006.09.26 08:03modify25910.001.27551.27631.2663
11492006.09.26 08:03modify25910.001.27551.27591.2663
11502006.09.26 08:03close25910.001.27461.27591.266390.007444.46
11512006.09.26 08:05sell26010.001.27541.27711.2662
11522006.09.26 08:06modify26010.001.27541.27701.2662
11532006.09.26 08:06modify26010.001.27541.27661.2662
11542006.09.26 08:06modify26010.001.27541.27641.2662
11552006.09.26 08:06modify26010.001.27541.27631.2662
11562006.09.26 08:09modify26010.001.27541.27591.2662
11572006.09.26 08:09close26010.001.27461.27591.266280.007524.46
11582006.09.26 08:25sell26110.001.27521.27691.2660
11592006.09.26 08:25modify26110.001.27521.27651.2660
11602006.09.26 08:27modify26110.001.27521.27641.2660
11612006.09.26 08:28modify26110.001.27521.27511.2660
11622006.09.26 08:28close26110.001.27381.27511.2660140.007664.46
11632006.09.26 15:02sell26210.001.26931.27101.2601
11642006.09.26 15:29modify26210.001.26931.27071.2601
11652006.09.26 15:29close26210.001.26831.27071.2601100.007764.46
11662006.09.26 15:32sell26310.001.26841.27011.2592
11672006.09.26 15:53modify26310.001.26841.26991.2592
11682006.09.26 15:53close26310.001.26751.26991.259290.007854.46
11692006.09.26 15:59sell26410.001.26861.27031.2594
11702006.09.27 05:37modify26410.001.26861.27031.2594
11712006.09.27 05:42modify26410.001.26861.27021.2594
11722006.09.27 06:08modify26410.001.26861.27011.2594
11732006.09.27 06:11modify26410.001.26861.26971.2594
11742006.09.27 06:32modify26410.001.26861.26931.2594
11752006.09.27 06:34modify26410.001.26861.26911.2594
11762006.09.27 06:38modify26410.001.26861.26901.2594
11772006.09.27 06:38modify26410.001.26861.26891.2594
11782006.09.27 06:41modify26410.001.26861.26871.2594
11792006.09.27 07:00s/l26410.001.2686571.26871.25941.527855.98
11802006.09.27 07:02sell26510.001.26961.27131.2604
11812006.09.27 07:03modify26510.001.26961.27101.2604
11822006.09.27 07:05modify26510.001.26961.27081.2604
11832006.09.27 07:06modify26510.001.26961.27071.2604
11842006.09.27 07:08modify26510.001.26961.27041.2604
11852006.09.27 07:09modify26510.001.26961.27031.2604
11862006.09.27 07:31modify26510.001.26961.26981.2604
11872006.09.27 07:31close26510.001.26851.26981.2604110.007965.98
11882006.09.27 14:22buy26610.001.26921.26751.2784
11892006.09.27 14:31s/l26610.001.26751.26751.2784-170.007795.98
11902006.09.27 15:27buy26710.001.27001.26831.2792
11912006.09.27 16:03modify26710.001.27001.26871.2792
11922006.09.27 16:03close26710.001.27091.26871.279290.007885.98
11932006.09.27 19:24buy26810.001.27011.26841.2793
11942006.09.27 23:00modify26810.001.27011.26851.2793
11952006.09.27 23:02modify26810.001.27011.26931.2793
11962006.09.28 00:00close26810.001.27131.26931.279394.057980.03
11972006.09.28 09:04buy26910.001.27111.26941.2803
11982006.09.28 09:11modify26910.001.27111.26941.2803
11992006.09.28 09:11modify26910.001.27111.26961.2803
12002006.09.28 09:12modify26910.001.27111.26971.2803
12012006.09.28 09:36modify26910.001.27111.26981.2803
12022006.09.28 09:36modify26910.001.27111.26991.2803
12032006.09.28 09:47modify26910.001.27111.27001.2803
12042006.09.28 09:47modify26910.001.27111.27011.2803
12052006.09.28 09:49modify26910.001.27111.27051.2803
12062006.09.28 09:49close26910.001.27201.27051.280390.008070.03
12072006.09.28 15:42sell27010.001.26981.27151.2606
12082006.09.28 15:55modify27010.001.26981.27151.2606
12092006.09.28 15:56modify27010.001.26981.27131.2606
12102006.09.28 15:56modify27010.001.26981.27121.2606
12112006.09.28 15:58modify27010.001.26981.27111.2606
12122006.09.28 15:58modify27010.001.26981.27101.2606
12132006.09.28 18:25s/l27010.001.2709851.27101.2606-118.507951.53
12142006.09.28 18:36sell27110.001.27121.27291.2620
12152006.09.28 18:53modify27110.001.27121.27271.2620
12162006.09.28 18:53modify27110.001.27121.27261.2620
12172006.09.28 18:54modify27110.001.27121.27251.2620
12182006.09.28 18:55modify27110.001.27121.27231.2620
12192006.09.28 18:55close27110.001.27031.27231.262090.008041.53
12202006.09.29 01:04buy27210.001.27011.26841.2793
12212006.09.29 01:16modify27210.001.27011.26851.2793
12222006.09.29 01:27modify27210.001.27011.26861.2793
12232006.09.29 01:27modify27210.001.27011.26901.2793
12242006.09.29 01:27close27210.001.27081.26901.279370.008111.53
12252006.09.29 01:45buy27310.001.27011.26841.2793
12262006.09.29 01:52modify27310.001.27011.26861.2793
12272006.09.29 02:26modify27310.001.27011.26861.2793
12282006.09.29 02:27modify27310.001.27011.26881.2793
12292006.09.29 03:00modify27310.001.27011.26891.2793
12302006.09.29 03:00modify27310.001.27011.26901.2793
12312006.09.29 03:01modify27310.001.27011.26911.2793
12322006.09.29 03:12modify27310.001.27011.26921.2793
12332006.09.29 03:14modify27310.001.27011.26931.2793
12342006.09.29 03:25modify27310.001.27011.26951.2793
12352006.09.29 03:28modify27310.001.27011.26961.2793
12362006.09.29 04:12close27310.001.27091.26961.279380.008191.53
12372006.09.29 05:05buy27410.001.27011.26841.2793
12382006.09.29 05:05modify27410.001.27011.26851.2793
12392006.09.29 05:06modify27410.001.27011.26861.2793
12402006.09.29 05:10modify27410.001.27011.26871.2793
12412006.09.29 05:10modify27410.001.27011.26881.2793
12422006.09.29 05:11modify27410.001.27011.26891.2793
12432006.09.29 05:22modify27410.001.27011.26931.2793
12442006.09.29 05:23modify27410.001.27011.26941.2793
12452006.09.29 06:00s/l27410.001.2694291.26941.2793-67.078124.46
12462006.09.29 14:59sell27510.001.26671.26841.2575
12472006.09.29 15:01s/l27510.001.26841.26841.2575-170.007954.46
12482006.09.29 15:01sell27610.001.26971.27141.2605
12492006.09.29 15:28modify27610.001.26971.27131.2605
12502006.09.29 15:28modify27610.001.26971.27121.2605
12512006.09.29 15:28modify27610.001.26971.27111.2605
12522006.09.29 15:28close27610.001.26861.27111.2605110.008064.46
12532006.09.29 15:30sell27710.001.26911.27081.2599
12542006.09.29 15:49modify27710.001.26911.27071.2599
12552006.09.29 15:50modify27710.001.26911.27041.2599
12562006.09.29 15:50close27710.001.26791.27041.2599120.008184.46
12572006.09.29 15:50sell27810.001.26781.26951.2586
12582006.09.29 15:56modify27810.001.26781.26931.2586
12592006.09.29 15:56close27810.001.26681.26931.2586100.008284.46
12602006.10.02 04:01sell27910.001.26771.26941.2585
12612006.10.02 04:36modify27910.001.26771.26931.2585
12622006.10.02 04:39modify27910.001.26771.26921.2585
12632006.10.02 04:39close27910.001.26701.26921.258570.008354.46
12642006.10.02 04:59sell28010.001.26781.26951.2586
12652006.10.02 05:13modify28010.001.26781.26941.2586
12662006.10.02 05:33modify28010.001.26781.26931.2586
12672006.10.02 05:34modify28010.001.26781.26921.2586
12682006.10.02 05:35modify28010.001.26781.26911.2586
12692006.10.02 05:35close28010.001.26711.26911.258670.008424.46
12702006.10.02 06:04sell28110.001.26841.27011.2592
12712006.10.02 06:11modify28110.001.26841.27011.2592
12722006.10.02 06:12modify28110.001.26841.26991.2592
12732006.10.02 06:12modify28110.001.26841.26981.2592
12742006.10.02 06:34modify28110.001.26841.26951.2592
12752006.10.02 06:34close28110.001.26761.26951.259280.008504.46
12762006.10.02 08:07sell28210.001.26791.26961.2587
12772006.10.02 08:08modify28210.001.26791.26951.2587
12782006.10.02 08:10modify28210.001.26791.26931.2587
12792006.10.02 08:10modify28210.001.26791.26921.2587
12802006.10.02 08:31modify28210.001.26791.26891.2587
12812006.10.02 08:32modify28210.001.26791.26881.2587
12822006.10.02 08:34modify28210.001.26791.26871.2587
12832006.10.02 08:34close28210.001.26721.26871.258770.008574.46
12842006.10.02 12:33buy28310.001.26811.26641.2773
12852006.10.02 12:35modify28310.001.26811.26651.2773
12862006.10.02 12:36modify28310.001.26811.26701.2773
12872006.10.02 12:36close28310.001.26881.26701.277370.008644.46
12882006.10.02 12:49buy28410.001.26821.26651.2774
12892006.10.02 12:50modify28410.001.26821.26681.2774
12902006.10.02 12:50modify28410.001.26821.26691.2774
12912006.10.02 12:56modify28410.001.26821.26701.2774
12922006.10.02 12:57modify28410.001.26821.26711.2774
12932006.10.02 12:57close28410.001.26891.26711.277470.008714.46
12942006.10.03 07:08buy28510.001.27461.27291.2838
12952006.10.03 07:10modify28510.001.27461.27341.2838
12962006.10.03 07:10modify28510.001.27461.27351.2838
12972006.10.03 07:17modify28510.001.27461.27371.2838
12982006.10.03 07:33modify28510.001.27461.27381.2838
12992006.10.03 07:36modify28510.001.27461.27411.2838
13002006.10.03 07:36close28510.001.27521.27411.283860.008774.46
13012006.10.03 09:57sell28610.001.27531.27701.2661
13022006.10.03 09:58modify28610.001.27531.27641.2661
13032006.10.03 09:59modify28610.001.27531.27571.2661
13042006.10.03 09:59close28610.001.27461.27571.266170.008844.46
13052006.10.03 14:47sell28710.001.27431.27601.2651
13062006.10.03 14:48modify28710.001.27431.27591.2651
13072006.10.03 14:52modify28710.001.27431.27581.2651
13082006.10.03 14:52modify28710.001.27431.27571.2651
13092006.10.03 14:59modify28710.001.27431.27561.2651
13102006.10.03 15:00modify28710.001.27431.27531.2651
13112006.10.03 15:01modify28710.001.27431.27501.2651
13122006.10.03 15:01close28710.001.27341.27501.265190.008934.46
13132006.10.04 09:10sell28810.001.26951.27121.2603
13142006.10.04 09:13modify28810.001.26951.27121.2603
13152006.10.04 09:40modify28810.001.26951.27101.2603
13162006.10.04 09:51modify28810.001.26951.27081.2603
13172006.10.04 09:57modify28810.001.26951.27041.2603
13182006.10.04 09:57close28810.001.26861.27041.260390.009024.46
13192006.10.04 14:03sell28910.001.26941.27111.2602
13202006.10.04 14:37modify28910.001.26941.27101.2602
13212006.10.04 14:46modify28910.001.26941.27081.2602
13222006.10.04 14:46close28910.001.26871.27081.260270.009094.46
13232006.10.04 14:52sell29010.001.26941.27111.2602
13242006.10.04 14:52modify29010.001.26941.27081.2602
13252006.10.04 14:52close29010.001.26871.27081.260270.009164.46
13262006.10.05 00:42buy29110.001.27051.26881.2797
13272006.10.05 00:57modify29110.001.27051.26891.2797
13282006.10.05 05:02modify29110.001.27051.26901.2797
13292006.10.05 06:02modify29110.001.27051.26991.2797
13302006.10.05 07:00close29110.001.27121.26991.279770.009234.46
13312006.10.05 12:36buy29210.001.27031.26861.2795
13322006.10.05 12:38modify29210.001.27031.26931.2795
13332006.10.05 12:40modify29210.001.27031.26951.2795
13342006.10.05 12:40close29210.001.27101.26951.279570.009304.46
13352006.10.05 12:47buy29310.001.27031.26861.2795
13362006.10.05 12:50modify29310.001.27031.26871.2795
13372006.10.05 12:51modify29310.001.27031.26881.2795
13382006.10.05 12:53modify29310.001.27031.26931.2795
13392006.10.05 12:53modify29310.001.27031.26941.2795
13402006.10.05 12:53close29310.001.27091.26941.279560.009364.46
13412006.10.06 07:17sell29410.001.26871.27041.2595
13422006.10.06 07:17modify29410.001.26871.27001.2595
13432006.10.06 07:18modify29410.001.26871.26991.2595
13442006.10.06 07:19modify29410.001.26871.26981.2595
13452006.10.06 07:21modify29410.001.26871.26971.2595
13462006.10.06 07:23modify29410.001.26871.26951.2595
13472006.10.06 07:25modify29410.001.26871.26931.2595
13482006.10.06 07:25close29410.001.26811.26931.259560.009424.46
13492006.10.06 07:31sell29510.001.26871.27041.2595
13502006.10.06 07:31modify29510.001.26871.26971.2595
13512006.10.06 07:31modify29510.001.26871.26961.2595
13522006.10.06 07:32modify29510.001.26871.26951.2595
13532006.10.06 07:37modify29510.001.26871.26901.2595
13542006.10.06 07:37close29510.001.26781.26901.259590.009514.46
13552006.10.06 12:08sell29610.001.27011.27181.2609
13562006.10.06 12:09modify29610.001.27011.27161.2609
13572006.10.06 12:11modify29610.001.27011.27141.2609
13582006.10.06 12:12modify29610.001.27011.27121.2609
13592006.10.06 12:13modify29610.001.27011.27091.2609
13602006.10.06 12:13modify29610.001.27011.27081.2609
13612006.10.06 12:13modify29610.001.27011.27031.2609
13622006.10.06 12:13s/l29610.001.2703091.27031.2609-20.869493.60
13632006.10.06 12:13sell29710.001.27131.27301.2621
13642006.10.06 12:13modify29710.001.27131.27171.2621
13652006.10.06 12:13modify29710.001.27131.27051.2621
13662006.10.06 12:13modify29710.001.27131.27021.2621
13672006.10.06 12:14modify29710.001.27131.27011.2621
13682006.10.06 12:14s/l29710.001.2701091.27011.2621119.149612.74
13692006.10.06 12:14sell29810.001.27001.27171.2608
13702006.10.06 12:14modify29810.001.27001.27141.2608
13712006.10.06 12:14modify29810.001.27001.27121.2608
13722006.10.06 12:14modify29810.001.27001.27061.2608
13732006.10.06 12:14modify29810.001.27001.27041.2608
13742006.10.06 12:14s/l29810.001.2704091.27041.2608-40.869571.88
13752006.10.06 12:14sell29910.001.27111.27281.2619
13762006.10.06 12:14modify29910.001.27111.27261.2619
13772006.10.06 12:14modify29910.001.27111.27241.2619
13782006.10.06 12:15modify29910.001.27111.26941.2619
13792006.10.06 12:15modify29910.001.27111.26911.2619
13802006.10.06 12:15modify29910.001.27111.26901.2619
13812006.10.06 12:16modify29910.001.27111.26891.2619
13822006.10.06 12:16modify29910.001.27111.26801.2619
13832006.10.06 12:16modify29910.001.27111.26701.2619
13842006.10.06 12:16modify29910.001.27111.26691.2619
13852006.10.06 12:16modify29910.001.27111.26681.2619
13862006.10.06 12:17modify29910.001.27111.26651.2619
13872006.10.06 12:18modify29910.001.27111.26641.2619
13882006.10.06 12:18modify29910.001.27111.26631.2619
13892006.10.06 12:18s/l29910.001.2663091.26631.2619479.1410051.02
13902006.10.06 12:20sell30010.001.26731.26901.2581
13912006.10.06 12:20modify30010.001.26731.26891.2581
13922006.10.06 12:20modify30010.001.26731.26881.2581
13932006.10.06 12:20modify30010.001.26731.26861.2581
13942006.10.06 12:21s/l30010.001.2686091.26861.2581-130.869920.16
13952006.10.06 12:21sell30110.001.26921.27091.2600
13962006.10.06 12:21modify30110.001.26921.27071.2600
13972006.10.06 12:21modify30110.001.26921.27041.2600
13982006.10.06 12:21modify30110.001.26921.27021.2600
13992006.10.06 12:21modify30110.001.26921.26991.2600
14002006.10.06 12:22modify30110.001.26921.26951.2600
14012006.10.06 12:22modify30110.001.26921.26911.2600
14022006.10.06 12:22s/l30110.001.2691091.26911.26009.149929.30
14032006.10.06 12:22sell30210.001.26991.27161.2607
14042006.10.06 12:22modify30210.001.26991.27151.2607
14052006.10.06 12:23modify30210.001.26991.27141.2607
14062006.10.06 12:23modify30210.001.26991.27121.2607
14072006.10.06 12:23modify30210.001.26991.27021.2607
14082006.10.06 12:24s/l30210.001.2702091.27021.2607-30.869898.44
14092006.10.06 12:24sell30310.001.27031.27201.2611
14102006.10.06 12:24modify30310.001.27031.27181.2611
14112006.10.06 12:24modify30310.001.27031.27171.2611
14122006.10.06 12:24modify30310.001.27031.27151.2611
14132006.10.06 12:24modify30310.001.27031.27141.2611
14142006.10.06 12:25modify30310.001.27031.26971.2611
14152006.10.06 12:25modify30310.001.27031.26941.2611
14162006.10.06 12:25modify30310.001.27031.26931.2611
14172006.10.06 12:25modify30310.001.27031.26871.2611
14182006.10.06 12:26s/l30310.001.2687091.26871.2611159.1410057.58
14192006.10.06 12:26sell30410.001.26871.27041.2595
14202006.10.06 12:28modify30410.001.26871.26941.2595
14212006.10.06 12:29s/l30410.001.2694091.26941.2595-70.869986.72
14222006.10.06 12:29sell30510.001.26971.27141.2605
14232006.10.06 12:29modify30510.001.26971.27021.2605
14242006.10.06 12:29modify30510.001.26971.26971.2605
14252006.10.06 12:29s/l30510.001.2697091.26971.2605-0.869985.86
14262006.10.06 12:29sell30610.001.27071.27241.2615
14272006.10.06 12:29modify30610.001.27071.27111.2615
14282006.10.06 12:29s/l30610.001.2711091.27111.2615-40.869945.00
14292006.10.06 12:29sell30710.001.27101.27271.2618
14302006.10.06 12:29modify30710.001.27101.27131.2618
14312006.10.06 12:29modify30710.001.27101.27081.2618
14322006.10.06 12:29modify30710.001.27101.27061.2618
14332006.10.06 12:29modify30710.001.27101.26891.2618
14342006.10.06 12:29modify30710.001.27101.26651.2618
14352006.10.06 12:29modify30710.001.27101.26601.2618
14362006.10.06 12:30modify30710.001.27101.26441.2618
14372006.10.06 12:30t/p30710.001.26181.26441.2618920.0010865.00
14382006.10.06 15:01sell30810.001.26011.26181.2509
14392006.10.06 15:56modify30810.001.26011.26131.2509
14402006.10.06 15:56close30810.001.25841.26131.2509170.0011035.00
14412006.10.06 15:59sell30910.001.25991.26161.2507
14422006.10.06 16:55close30910.001.25921.26161.250770.0011105.00
14432006.10.06 16:59sell31010.001.26101.26271.2518
14442006.10.06 17:54close31010.001.25981.26271.2518120.0011225.00
14452006.10.09 06:43buy31110.001.25921.25751.2684
14462006.10.09 07:00modify31110.001.25921.25761.2684
14472006.10.09 07:03modify31110.001.25921.25831.2684
14482006.10.09 07:03close31110.001.26011.25831.268490.0011315.00
14492006.10.09 07:08sell31210.001.26011.26181.2509
14502006.10.09 07:11modify31210.001.26011.26171.2509
14512006.10.09 07:32modify31210.001.26011.26161.2509
14522006.10.09 07:38modify31210.001.26011.26151.2509
14532006.10.09 07:39modify31210.001.26011.26091.2509
14542006.10.09 07:39close31210.001.25911.26091.2509100.0011415.00
14552006.10.09 12:33buy31310.001.26001.25831.2692
14562006.10.09 12:37modify31310.001.26001.25831.2692
14572006.10.09 12:37modify31310.001.26001.25851.2692
14582006.10.09 13:06modify31310.001.26001.25881.2692
14592006.10.09 13:16modify31310.001.26001.25891.2692
14602006.10.09 14:03modify31310.001.26001.25901.2692
14612006.10.10 00:17s/l31310.001.2589531.25901.2692-113.3311301.67
14622006.10.10 01:03sell31410.001.25931.26101.2501
14632006.10.10 01:04modify31410.001.25931.26091.2501
14642006.10.10 01:05modify31410.001.25931.26081.2501
14652006.10.10 01:14modify31410.001.25931.26071.2501
14662006.10.10 01:15modify31410.001.25931.26061.2501
14672006.10.10 01:15modify31410.001.25931.26051.2501
14682006.10.10 01:16modify31410.001.25931.26001.2501
14692006.10.10 01:16close31410.001.25871.26001.250160.0011361.67
14702006.10.10 05:02sell31510.001.26001.26171.2508
14712006.10.10 05:08modify31510.001.26001.26121.2508
14722006.10.10 05:09modify31510.001.26001.26111.2508
14732006.10.10 05:10modify31510.001.26001.26101.2508
14742006.10.10 05:10modify31510.001.26001.26091.2508
14752006.10.10 05:11modify31510.001.26001.26041.2508
14762006.10.10 05:14modify31510.001.26001.26031.2508
14772006.10.10 05:14close31510.001.25921.26031.250880.0011441.67
14782006.10.10 07:08buy31610.001.25921.25751.2684
14792006.10.10 07:09modify31610.001.25921.25791.2684
14802006.10.10 07:13modify31610.001.25921.25801.2684
14812006.10.10 07:59modify31610.001.25921.25861.2684
14822006.10.10 08:02close31610.001.25991.25861.268470.0011511.67
14832006.10.10 12:54sell31710.001.25391.25561.2447
14842006.10.10 12:56modify31710.001.25391.25541.2447
14852006.10.10 12:56close31710.001.25321.25541.244770.0011581.67
14862006.10.10 12:59sell31810.001.25391.25561.2447
14872006.10.10 13:53modify31810.001.25391.25531.2447
14882006.10.10 13:53close31810.001.25301.25531.244790.0011671.67
14892006.10.10 14:04sell31910.001.25371.25541.2445
14902006.10.10 14:55close31910.001.25301.25541.244570.0011741.67
14912006.10.10 14:59sell32010.001.25371.25541.2445
14922006.10.10 19:50close32010.001.25311.25541.244560.0011801.67
14932006.10.11 06:34buy32110.001.25361.25191.2628
14942006.10.11 06:35modify32110.001.25361.25211.2628
14952006.10.11 06:35modify32110.001.25361.25221.2628
14962006.10.11 06:35modify32110.001.25361.25231.2628
14972006.10.11 06:36modify32110.001.25361.25251.2628
14982006.10.11 06:39s/l32110.001.2524811.25251.2628-111.8611689.81
14992006.10.11 06:59buy32210.001.25341.25171.2626
15002006.10.11 07:00modify32210.001.25341.25211.2626
15012006.10.11 07:00modify32210.001.25341.25221.2626
15022006.10.11 07:00modify32210.001.25341.25231.2626
15032006.10.11 07:00modify32210.001.25341.25241.2626
15042006.10.11 07:02modify32210.001.25341.25331.2626
15052006.10.11 07:02close32210.001.25451.25331.2626110.0011799.81
15062006.10.11 19:02sell32310.001.25281.25451.2436
15072006.10.11 19:18modify32310.001.25281.25451.2436
15082006.10.11 19:18modify32310.001.25281.25431.2436
15092006.10.11 19:18close32310.001.25211.25431.243670.0011869.81
15102006.10.11 19:19sell32410.001.25231.25401.2431
15112006.10.11 19:21modify32410.001.25231.25371.2431
15122006.10.11 19:21close32410.001.25151.25371.243180.0011949.81
15132006.10.11 19:59sell32510.001.25231.25401.2431
15142006.10.11 20:19modify32510.001.25231.25381.2431
15152006.10.11 20:19close32510.001.25151.25381.243180.0012029.81
15162006.10.11 21:02sell32610.001.25221.25391.2430
15172006.10.11 21:18modify32610.001.25221.25371.2430
15182006.10.11 21:42modify32610.001.25221.25361.2430
15192006.10.11 21:42close32610.001.25141.25361.243080.0012109.81
15202006.10.11 21:59sell32710.001.25221.25391.2430
15212006.10.11 22:55modify32710.001.25221.25391.2430
15222006.10.12 00:52modify32710.001.25221.25381.2430
15232006.10.12 01:52modify32710.001.25221.25371.2430
15242006.10.12 03:00s/l32710.001.253731.25371.2430-131.4011978.41
15252006.10.12 10:02buy32810.001.25401.25231.2632
15262006.10.12 10:02modify32810.001.25401.25241.2632
15272006.10.12 10:03modify32810.001.25401.25261.2632
15282006.10.12 10:24modify32810.001.25401.25271.2632
15292006.10.12 10:24modify32810.001.25401.25281.2632
15302006.10.12 10:24close32810.001.25451.25281.263250.0012028.41
15312006.10.12 10:26buy32910.001.25381.25211.2630
15322006.10.12 10:26modify32910.001.25381.25261.2630
15332006.10.12 10:26close32910.001.25431.25261.263050.0012078.41
15342006.10.12 10:41buy33010.001.25311.25141.2623
15352006.10.12 10:41modify33010.001.25311.25171.2623
15362006.10.12 10:42modify33010.001.25311.25181.2623
15372006.10.12 10:49modify33010.001.25311.25191.2623
15382006.10.12 10:52modify33010.001.25311.25221.2623
15392006.10.12 10:52close33010.001.25391.25221.262380.0012158.41
15402006.10.12 10:55buy33110.001.25371.25201.2629
15412006.10.12 10:58modify33110.001.25371.25321.2629
15422006.10.12 10:58close33110.001.25491.25321.2629120.0012278.41
15432006.10.12 10:59buy33210.001.25401.25231.2632
15442006.10.12 11:38s/l33210.001.25231.25231.2632-170.0012108.41
15452006.10.12 13:03sell33310.001.25311.25481.2439
15462006.10.12 13:35modify33310.001.25311.25471.2439
15472006.10.12 13:36modify33310.001.25311.25401.2439
15482006.10.12 13:36close33310.001.25191.25401.2439120.0012228.41
15492006.10.12 13:51sell33410.001.25311.25481.2439
15502006.10.12 13:57modify33410.001.25311.25471.2439
15512006.10.12 13:58modify33410.001.25311.25461.2439
15522006.10.12 13:58close33410.001.25251.25461.243960.0012288.41
15532006.10.13 06:15buy33510.001.25581.25411.2650
15542006.10.13 06:15modify33510.001.25581.25431.2650
15552006.10.13 06:15modify33510.001.25581.25441.2650
15562006.10.13 06:23modify33510.001.25581.25451.2650
15572006.10.13 06:24modify33510.001.25581.25461.2650
15582006.10.13 06:28modify33510.001.25581.25471.2650
15592006.10.13 06:28modify33510.001.25581.25481.2650
15602006.10.13 06:30modify33510.001.25581.25511.2650
15612006.10.13 06:30close33510.001.25651.25511.265070.0012358.41
15622006.10.13 12:48sell33610.001.25701.25871.2478
15632006.10.13 12:48modify33610.001.25701.25841.2478
15642006.10.13 12:49modify33610.001.25701.25831.2478
15652006.10.13 12:50modify33610.001.25701.25811.2478
15662006.10.13 12:52modify33610.001.25701.25801.2478
15672006.10.13 12:53modify33610.001.25701.25761.2478
15682006.10.13 12:53modify33610.001.25701.25751.2478
15692006.10.13 12:54modify33610.001.25701.25741.2478
15702006.10.13 12:54modify33610.001.25701.25731.2478
15712006.10.13 12:54modify33610.001.25701.25721.2478
15722006.10.13 12:55modify33610.001.25701.25691.2478
15732006.10.13 12:55modify33610.001.25701.25681.2478
15742006.10.13 12:56modify33610.001.25701.25651.2478
15752006.10.13 12:56modify33610.001.25701.25641.2478
15762006.10.13 12:57modify33610.001.25701.25601.2478
15772006.10.13 12:59modify33610.001.25701.25371.2478
15782006.10.13 13:00close33610.001.25231.25371.2478470.0012828.41
15792006.10.13 17:17sell33710.001.25111.25281.2419
15802006.10.13 17:57modify33710.001.25111.25281.2419
15812006.10.13 19:53close33710.001.25041.25281.241970.0012898.41
15822006.10.17 08:26buy33810.001.25341.25171.2626
15832006.10.17 08:26modify33810.001.25341.25181.2626
15842006.10.17 08:26modify33810.001.25341.25201.2626
15852006.10.17 08:31modify33810.001.25341.25211.2626
15862006.10.17 08:41modify33810.001.25341.25231.2626
15872006.10.17 08:42modify33810.001.25341.25241.2626
15882006.10.17 08:42modify33810.001.25341.25251.2626
15892006.10.17 08:42modify33810.001.25341.25281.2626
15902006.10.17 08:42close33810.001.25441.25281.2626100.0012998.41
15912006.10.17 13:15sell33910.001.25371.25541.2445
15922006.10.17 13:15modify33910.001.25371.25511.2445
15932006.10.17 13:16modify33910.001.25371.25501.2445
15942006.10.17 13:17modify33910.001.25371.25491.2445
15952006.10.17 13:17close33910.001.25301.25491.244570.0013068.41
15962006.10.17 13:18sell34010.001.25391.25561.2447
15972006.10.17 13:18modify34010.001.25391.25541.2447
15982006.10.17 13:31s/l34010.001.2553641.25541.2447-146.4312921.98
15992006.10.17 16:45buy34110.001.25541.25371.2646
16002006.10.17 21:10s/l34110.001.25371.25371.2646-170.0012751.98
16012006.10.17 22:17sell34210.001.25501.25671.2458
16022006.10.17 23:15close34210.001.25431.25671.245870.0012821.98
16032006.10.19 10:39buy34310.001.25621.25451.2654
16042006.10.19 10:39modify34310.001.25621.25491.2654
16052006.10.19 10:44modify34310.001.25621.25501.2654
16062006.10.19 10:46modify34310.001.25621.25511.2654
16072006.10.19 10:47modify34310.001.25621.25521.2654
16082006.10.19 10:47modify34310.001.25621.25531.2654
16092006.10.19 11:23modify34310.001.25621.25551.2654
16102006.10.19 11:23close34310.001.25691.25551.265470.0012891.98
16112006.10.19 12:36buy34410.001.25571.25401.2649
16122006.10.19 12:36modify34410.001.25571.25411.2649
16132006.10.19 12:37modify34410.001.25571.25421.2649
16142006.10.19 12:42modify34410.001.25571.25431.2649
16152006.10.19 12:51modify34410.001.25571.25441.2649
16162006.10.19 12:52modify34410.001.25571.25451.2649
16172006.10.19 12:52modify34410.001.25571.25471.2649
16182006.10.19 12:53modify34410.001.25571.25481.2649
16192006.10.19 12:54modify34410.001.25571.25491.2649
16202006.10.19 12:54close34410.001.25631.25491.264960.0012951.98
16212006.10.20 11:23sell34510.001.26161.26331.2524
16222006.10.20 11:23modify34510.001.26161.26311.2524
16232006.10.20 11:23modify34510.001.26161.26301.2524
16242006.10.20 11:24modify34510.001.26161.26291.2524
16252006.10.20 11:55modify34510.001.26161.26281.2524
16262006.10.20 11:58modify34510.001.26161.26271.2524
16272006.10.20 11:59modify34510.001.26161.26261.2524
16282006.10.20 12:01modify34510.001.26161.26251.2524
16292006.10.20 12:58s/l34510.001.262551.26251.2524-95.0012856.98
16302006.10.20 12:58sell34610.001.26231.26401.2531
16312006.10.20 12:58modify34610.001.26231.26391.2531
16322006.10.20 13:48modify34610.001.26231.26391.2531
16332006.10.20 13:48modify34610.001.26231.26381.2531
16342006.10.20 13:51modify34610.001.26231.26371.2531
16352006.10.20 13:57modify34610.001.26231.26361.2531
16362006.10.20 14:01modify34610.001.26231.26361.2531
16372006.10.20 14:01modify34610.001.26231.26331.2531
16382006.10.20 14:01close34610.001.26161.26331.253170.0012926.98
16392006.10.20 15:09sell34710.001.26111.26281.2519
16402006.10.20 15:11modify34710.001.26111.26271.2519
16412006.10.20 15:11modify34710.001.26111.26261.2519
16422006.10.20 15:14modify34710.001.26111.26251.2519
16432006.10.20 15:25modify34710.001.26111.26231.2519
16442006.10.20 15:25close34710.001.26051.26231.251960.0012986.98
16452006.10.20 15:31sell34810.001.26111.26281.2519
16462006.10.20 16:05modify34810.001.26111.26271.2519
16472006.10.20 16:18modify34810.001.26111.26261.2519
16482006.10.22 23:17modify34810.001.26111.26251.2519
16492006.10.22 23:17close34810.001.26051.26251.251960.0013046.98
16502006.10.23 16:36sell34910.001.25511.25681.2459
16512006.10.23 16:44modify34910.001.25511.25671.2459
16522006.10.23 16:45modify34910.001.25511.25661.2459
16532006.10.23 16:53modify34910.001.25511.25651.2459
16542006.10.23 16:58modify34910.001.25511.25641.2459
16552006.10.23 16:58close34910.001.25451.25641.245960.0013106.98
16562006.10.23 18:59sell35010.001.25501.25671.2458
16572006.10.23 21:00modify35010.001.25501.25651.2458
16582006.10.23 21:37modify35010.001.25501.25641.2458
16592006.10.23 21:50modify35010.001.25501.25631.2458
16602006.10.23 23:32modify35010.001.25501.25631.2458
16612006.10.23 23:36modify35010.001.25501.25621.2458
16622006.10.24 00:00modify35010.001.25501.25601.2458
16632006.10.24 00:00modify35010.001.25501.25591.2458
16642006.10.24 00:24modify35010.001.25501.25581.2458
16652006.10.24 00:27modify35010.001.25501.25571.2458
16662006.10.24 00:27close35010.001.25441.25571.245867.2013174.18
16672006.10.24 08:38sell35110.001.25431.25601.2451
16682006.10.24 08:38modify35110.001.25431.25541.2451
16692006.10.24 08:38modify35110.001.25431.25531.2451
16702006.10.24 09:28modify35110.001.25431.25521.2451
16712006.10.24 09:31modify35110.001.25431.25511.2451
16722006.10.24 10:44modify35110.001.25431.25511.2451
16732006.10.24 10:49modify35110.001.25431.25501.2451
16742006.10.24 11:44s/l35110.001.2549741.25501.2451-67.3913106.79