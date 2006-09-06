Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.9 R1 AlertEuro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.10.27 19:00 (2006.09.01 - 2006.10.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; GMT=0;
Bars in test16401Ticks modelled90105Modelling quality38.70%
Initial deposit500.00
Total net profit7157.87Gross profit11358.94Gross loss-4201.07
Profit factor2.70Expected payoff25.75
Absolute drawdown35.24Maximal drawdown368.12 (5.34%)Relative drawdown13.66% (233.24)
Total trades278Short positions (won %)157 (76.43%)Long positions (won %)121 (75.21%)
Profit trades (% of total)211 (75.90%)Loss trades (% of total)67 (24.10%)
Largestprofit trade914.71loss trade-170.00
Averageprofit trade53.83loss trade-62.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (210.62)consecutive losses (loss in money)3 (-92.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1434.71 (6)consecutive loss (count of losses)-316.43 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.01 01:47buy11.171.28051.27881.2902
22006.09.01 04:40modify11.171.28051.27881.2902
32006.09.01 05:00modify11.171.28051.27901.2902
42006.09.01 05:00modify11.171.28051.27911.2902
52006.09.01 05:02modify11.171.28051.27931.2902
62006.09.01 05:32modify11.171.28051.27941.2902
72006.09.01 05:33modify11.171.28051.27951.2902
82006.09.01 05:37modify11.171.28051.27961.2902
92006.09.01 05:38modify11.171.28051.27971.2902
102006.09.01 05:38modify11.171.28051.27981.2902
112006.09.01 06:00modify11.171.28051.27991.2902
122006.09.01 06:00close11.171.28151.27991.290211.70511.70
132006.09.01 06:41buy21.201.28081.27911.2905
142006.09.01 06:48modify21.201.28081.27921.2905
152006.09.01 07:00modify21.201.28081.27921.2905
162006.09.01 08:03modify21.201.28081.27961.2905
172006.09.01 08:04modify21.201.28081.27971.2905
182006.09.01 08:06modify21.201.28081.27981.2905
192006.09.01 08:07modify21.201.28081.27991.2905
202006.09.01 08:16modify21.201.28081.28001.2905
212006.09.01 08:18modify21.201.28081.28011.2905
222006.09.01 08:29modify21.201.28081.28051.2905
232006.09.01 08:33modify21.201.28081.28061.2905
242006.09.01 08:34modify21.201.28081.28071.2905
252006.09.01 08:34modify21.201.28081.28081.2905
262006.09.01 08:36modify21.201.28081.28091.2905
272006.09.01 08:37s/l21.201.2808571.28091.29050.68512.38
282006.09.01 12:01buy31.201.28041.27871.2901
292006.09.01 12:03s/l31.201.27871.27871.2901-20.40491.98
302006.09.01 14:02sell41.151.27901.28071.2693
312006.09.01 14:26s/l41.151.28071.28071.2693-19.55472.43
322006.09.01 14:26sell51.111.28051.28221.2708
332006.09.01 14:28modify51.111.28051.28201.2708
342006.09.01 14:30modify51.111.28051.28021.2708
352006.09.01 14:30close51.111.27801.28021.270827.75500.18
362006.09.01 14:33sell61.171.27791.27961.2682
372006.09.01 14:57modify61.171.27791.27931.2682
382006.09.01 14:59s/l61.171.2792851.27931.2682-16.21483.97
392006.09.01 14:59sell71.131.28031.28201.2706
402006.09.01 15:02s/l71.131.28201.28201.2706-19.21464.76
412006.09.01 17:27buy81.091.28301.28131.2927
422006.09.01 19:00close81.091.28381.28131.29278.72473.48
432006.09.01 19:52buy91.111.28331.28161.2930
442006.09.03 22:01modify91.111.28331.28171.2930
452006.09.03 22:03modify91.111.28331.28181.2930
462006.09.03 22:13modify91.111.28331.28191.2930
472006.09.03 22:19modify91.111.28331.28201.2930
482006.09.03 22:20modify91.111.28331.28211.2930
492006.09.03 23:00close91.111.28491.28211.293017.76491.24
502006.09.04 06:16buy101.151.28491.28321.2946
512006.09.04 06:47modify101.151.28491.28321.2946
522006.09.04 06:47modify101.151.28491.28331.2946
532006.09.04 06:51modify101.151.28491.28341.2946
542006.09.04 06:54modify101.151.28491.28351.2946
552006.09.04 06:57modify101.151.28491.28361.2946
562006.09.04 06:57close101.151.28571.28361.29469.20500.44
572006.09.04 09:02sell111.171.28561.28731.2759
582006.09.04 09:07modify111.171.28561.28721.2759
592006.09.04 09:09modify111.171.28561.28651.2759
602006.09.04 09:12modify111.171.28561.28641.2759
612006.09.04 09:12close111.171.28491.28641.27598.19508.63
622006.09.04 09:47sell121.191.28571.28741.2760
632006.09.04 09:47modify121.191.28571.28731.2760
642006.09.04 12:09modify121.191.28571.28721.2760
652006.09.04 12:33modify121.191.28571.28701.2760
662006.09.04 12:34modify121.191.28571.28691.2760
672006.09.04 14:48s/l121.191.2869431.28691.2760-14.79493.84
682006.09.04 21:22buy131.151.28611.28441.2958
692006.09.04 21:23modify131.151.28611.28461.2958
702006.09.04 21:23modify131.151.28611.28481.2958
712006.09.04 21:24modify131.151.28611.28501.2958
722006.09.04 21:25modify131.151.28611.28521.2958
732006.09.04 21:26modify131.151.28611.28531.2958
742006.09.04 21:30modify131.151.28611.28541.2958
752006.09.04 21:31modify131.151.28611.28551.2958
762006.09.04 21:31close131.151.28701.28551.295810.35504.19
772006.09.05 05:23sell141.181.28401.28571.2743
782006.09.05 05:54modify141.181.28401.28561.2743
792006.09.05 05:57modify141.181.28401.28551.2743
802006.09.05 05:59modify141.181.28401.28521.2743
812006.09.05 06:00modify141.181.28401.28511.2743
822006.09.05 06:09modify141.181.28401.28501.2743
832006.09.05 06:10modify141.181.28401.28491.2743
842006.09.05 06:10close141.181.28331.28491.27438.26512.45
852006.09.05 08:14sell151.201.28321.28491.2735
862006.09.05 11:02modify151.201.28321.28421.2735
872006.09.05 11:03modify151.201.28321.28411.2735
882006.09.05 11:03modify151.201.28321.28391.2735
892006.09.05 11:04modify151.201.28321.28341.2735
902006.09.05 11:05modify151.201.28321.28331.2735
912006.09.05 11:36s/l151.201.2832681.28331.2735-0.81511.64
922006.09.05 12:35sell161.201.28181.28351.2721
932006.09.05 12:53modify161.201.28181.28341.2721
942006.09.05 12:58modify161.201.28181.28331.2721
952006.09.05 13:00modify161.201.28181.28321.2721
962006.09.05 13:00close161.201.28111.28321.27218.40520.04
972006.09.05 14:37sell171.221.28171.28341.2720
982006.09.05 14:41modify171.221.28171.28341.2720
992006.09.05 14:45modify171.221.28171.28331.2720
1002006.09.05 14:50modify171.221.28171.28321.2720
1012006.09.05 14:50close171.221.28101.28321.27208.54528.58
1022006.09.05 15:36sell181.241.28191.28361.2722
1032006.09.05 15:41modify181.241.28191.28331.2722
1042006.09.05 15:49modify181.241.28191.28311.2722
1052006.09.05 15:49close181.241.28101.28311.272211.16539.74
1062006.09.05 18:09sell191.261.28151.28321.2718
1072006.09.05 18:46modify191.261.28151.28311.2718
1082006.09.05 18:50modify191.261.28151.28301.2718
1092006.09.05 18:52modify191.261.28151.28281.2718
1102006.09.05 18:53close191.261.28081.28281.27188.82548.56
1112006.09.06 00:48buy201.281.28111.27941.2908
1122006.09.06 00:57modify201.281.28111.27941.2908
1132006.09.06 00:58modify201.281.28111.27951.2908
1142006.09.06 00:59modify201.281.28111.27961.2908
1152006.09.06 01:00modify201.281.28111.27971.2908
1162006.09.06 01:00modify201.281.28111.27991.2908
1172006.09.06 01:04modify201.281.28111.28021.2908
1182006.09.06 01:04close201.281.28191.28021.290810.24558.80
1192006.09.06 06:04sell211.311.28191.28361.2722
1202006.09.06 06:04modify211.311.28191.28331.2722
1212006.09.06 06:04modify211.311.28191.28321.2722
1222006.09.06 06:20modify211.311.28191.28311.2722
1232006.09.06 06:23modify211.311.28191.28291.2722
1242006.09.06 06:29modify211.311.28191.28281.2722
1252006.09.06 06:31modify211.311.28191.28271.2722
1262006.09.06 06:35modify211.311.28191.28261.2722
1272006.09.06 06:38modify211.311.28191.28251.2722
1282006.09.06 06:40modify211.311.28191.28241.2722
1292006.09.06 07:01s/l211.311.2824391.28241.2722-7.06551.74
1302006.09.06 08:23buy221.291.28231.28061.2920
1312006.09.06 08:24modify221.291.28231.28081.2920
1322006.09.06 08:24modify221.291.28231.28091.2920
1332006.09.06 08:31modify221.291.28231.28101.2920
1342006.09.06 08:31modify221.291.28231.28111.2920
1352006.09.06 09:03modify221.291.28231.28121.2920
1362006.09.06 09:09modify221.291.28231.28131.2920
1372006.09.06 10:00modify221.291.28231.28141.2920
1382006.09.06 10:32s/l221.291.2814161.28141.2920-11.41540.33
1392006.09.06 10:32buy231.271.28141.27971.2911
1402006.09.06 10:32modify231.271.28141.28001.2911
1412006.09.06 10:33modify231.271.28141.28011.2911
1422006.09.06 10:45modify231.271.28141.28021.2911
1432006.09.06 10:46modify231.271.28141.28031.2911
1442006.09.06 10:56modify231.271.28141.28041.2911
1452006.09.06 10:56modify231.271.28141.28051.2911
1462006.09.06 11:16s/l231.271.2805161.28051.2911-11.23529.10
1472006.09.06 14:03sell241.241.27941.28111.2697
1482006.09.06 14:10modify241.241.27941.28111.2697
1492006.09.06 14:12modify241.241.27941.28081.2697
1502006.09.06 14:12close241.241.27891.28081.26976.20535.30
1512006.09.06 17:05sell251.261.27871.28041.2690
1522006.09.06 17:18modify251.261.27871.28041.2690
1532006.09.06 17:23modify251.261.27871.28011.2690
1542006.09.06 17:53modify251.261.27871.27991.2690
1552006.09.06 17:53close251.261.27791.27991.269010.08545.38
1562006.09.06 18:02sell261.281.28151.28321.2718
1572006.09.06 18:07modify261.281.28151.28291.2718
1582006.09.06 18:07close261.281.28081.28291.27188.96554.34
1592006.09.06 18:07sell271.301.28041.28211.2707
1602006.09.06 18:21modify271.301.28041.28211.2707
1612006.09.06 18:22modify271.301.28041.28201.2707
1622006.09.06 18:25modify271.301.28041.28191.2707
1632006.09.06 18:25close271.301.27981.28191.27077.80562.14
1642006.09.06 18:26sell281.321.27971.28141.2700
1652006.09.06 18:53modify281.321.27971.28131.2700
1662006.09.06 18:54modify281.321.27971.28121.2700
1672006.09.06 18:58modify281.321.27971.28111.2700
1682006.09.06 18:58close281.321.27901.28111.27009.24571.38
1692006.09.06 18:59sell291.341.28131.28301.2716
1702006.09.06 20:55modify291.341.28131.28291.2716
1712006.09.06 20:55close291.341.28061.28291.27169.38580.76
1722006.09.07 05:39buy301.361.28161.27991.2913
1732006.09.07 05:39modify301.361.28161.28001.2913
1742006.09.07 05:47modify301.361.28161.28051.2913
1752006.09.07 05:53modify301.361.28161.28061.2913
1762006.09.07 05:54modify301.361.28161.28071.2913
1772006.09.07 05:54close301.361.28221.28071.29138.16588.92
1782006.09.07 05:59buy311.381.28151.27981.2912
1792006.09.07 06:00modify311.381.28151.27981.2912
1802006.09.07 06:00modify311.381.28151.27991.2912
1812006.09.07 06:01modify311.381.28151.28041.2912
1822006.09.07 06:04modify311.381.28151.28071.2912
1832006.09.07 06:04close311.381.28231.28071.291211.04599.96
1842006.09.07 07:35buy321.411.28101.27931.2907
1852006.09.07 07:44modify321.411.28101.28001.2907
1862006.09.07 07:51modify321.411.28101.28031.2907
1872006.09.07 07:51close321.411.28181.28031.290711.28611.24
1882006.09.07 08:02sell331.431.28071.28241.2710
1892006.09.07 08:02modify331.431.28071.28231.2710
1902006.09.07 08:04modify331.431.28071.28131.2710
1912006.09.07 08:04close331.431.27961.28131.271015.73626.97
1922006.09.07 09:02sell341.471.27901.28071.2693
1932006.09.07 09:02modify341.471.27901.28041.2693
1942006.09.07 09:03modify341.471.27901.28031.2693
1952006.09.07 09:11modify341.471.27901.28021.2693
1962006.09.07 09:11close341.471.27841.28021.26938.82635.79
1972006.09.07 09:15sell351.491.27861.28031.2689
1982006.09.07 09:32modify351.491.27861.28001.2689
1992006.09.07 09:33modify351.491.27861.27981.2689
2002006.09.07 09:33close351.491.27801.27981.26898.94644.73
2012006.09.07 09:41sell361.511.27851.28021.2688
2022006.09.07 09:45modify361.511.27851.28021.2688
2032006.09.07 09:45modify361.511.27851.28011.2688
2042006.09.07 09:45modify361.511.27851.27991.2688
2052006.09.07 09:45modify361.511.27851.27981.2688
2062006.09.07 10:02modify361.511.27851.27981.2688
2072006.09.07 10:06modify361.511.27851.27961.2688
2082006.09.07 10:06close361.511.27771.27961.268812.08656.81
2092006.09.07 13:05sell371.551.27271.27441.2630
2102006.09.07 13:34close371.551.27191.27441.263012.40669.21
2112006.09.07 13:36sell381.581.27231.27401.2626
2122006.09.07 13:56close381.581.27171.27401.26269.48678.69
2132006.09.07 14:21sell391.601.27341.27511.2637
2142006.09.07 14:56close391.601.27251.27511.263714.40693.09
2152006.09.07 15:03sell401.631.27491.27661.2652
2162006.09.07 15:31close401.631.27421.27661.265211.41704.50
2172006.09.07 15:31sell411.661.27411.27581.2644
2182006.09.07 15:55close411.661.27321.27581.264414.94719.44
2192006.09.07 15:59sell421.691.27531.27701.2656
2202006.09.07 16:53close421.691.27411.27701.265620.28739.72
2212006.09.07 16:59buy431.741.27501.27331.2847
2222006.09.07 18:51s/l431.741.27331.27331.2847-29.58710.14
2232006.09.08 06:02sell441.671.27261.27431.2629
2242006.09.08 06:05modify441.671.27261.27431.2629
2252006.09.08 06:06modify441.671.27261.27411.2629
2262006.09.08 06:08modify441.671.27261.27391.2629
2272006.09.08 06:09modify441.671.27261.27381.2629
2282006.09.08 06:12modify441.671.27261.27371.2629
2292006.09.08 06:13modify441.671.27261.27361.2629
2302006.09.08 06:35modify441.671.27261.27351.2629
2312006.09.08 06:36modify441.671.27261.27301.2629
2322006.09.08 06:36modify441.671.27261.27291.2629
2332006.09.08 06:38modify441.671.27261.27271.2629
2342006.09.08 07:02s/l441.671.2726921.27271.2629-1.53708.61
2352006.09.08 11:17sell451.671.27161.27331.2619
2362006.09.08 11:25modify451.671.27161.27331.2619
2372006.09.08 11:26modify451.671.27161.27291.2619
2382006.09.08 11:28modify451.671.27161.27271.2619
2392006.09.08 11:29modify451.671.27161.27251.2619
2402006.09.08 11:29close451.671.27061.27251.261916.70725.31
2412006.09.11 01:07sell461.721.26671.26841.2570
2422006.09.11 01:15modify461.721.26671.26831.2570
2432006.09.11 01:17modify461.721.26671.26811.2570
2442006.09.11 01:17close461.721.26561.26811.257018.92744.23
2452006.09.11 06:41buy471.761.26741.26571.2771
2462006.09.11 06:59modify471.761.26741.26631.2771
2472006.09.11 06:59close471.761.26821.26631.277114.08758.31
2482006.09.11 10:36buy481.791.27181.27011.2815
2492006.09.11 14:02s/l481.791.27011.27011.2815-30.43727.88
2502006.09.11 14:28buy491.721.26971.26801.2794
2512006.09.11 18:02close491.721.27041.26801.279412.04739.92
2522006.09.11 22:05sell501.751.27081.27251.2611
2532006.09.11 22:20modify501.751.27081.27251.2611
2542006.09.11 22:20close501.751.27011.27251.261112.25752.17
2552006.09.11 22:42sell511.781.27061.27231.2609
2562006.09.11 23:19modify511.781.27061.27221.2609
2572006.09.11 23:25modify511.781.27061.27211.2609
2582006.09.11 23:25close511.781.26991.27211.260912.46764.63
2592006.09.12 05:16buy521.801.27131.26961.2810
2602006.09.12 05:17modify521.801.27131.26961.2810
2612006.09.12 05:20modify521.801.27131.26971.2810
2622006.09.12 05:21modify521.801.27131.26981.2810
2632006.09.12 05:31modify521.801.27131.26991.2810
2642006.09.12 05:33modify521.801.27131.27001.2810
2652006.09.12 05:33modify521.801.27131.27041.2810
2662006.09.12 05:33close521.801.27201.27041.281012.60777.23
2672006.09.12 07:11buy531.831.27121.26951.2809
2682006.09.12 07:27modify531.831.27121.26971.2809
2692006.09.12 07:27modify531.831.27121.26981.2809
2702006.09.12 07:30modify531.831.27121.26991.2809
2712006.09.12 07:30modify531.831.27121.27001.2809
2722006.09.12 07:31modify531.831.27121.27051.2809
2732006.09.12 07:31close531.831.27211.27051.280916.47793.70
2742006.09.12 12:01sell541.871.27171.27341.2620
2752006.09.12 12:03modify541.871.27171.27131.2620
2762006.09.12 12:03close541.871.26941.27131.262043.01836.71
2772006.09.12 12:25sell551.971.27181.27351.2621
2782006.09.12 12:29modify551.971.27181.27351.2621
2792006.09.12 12:29modify551.971.27181.27341.2621
2802006.09.12 12:32modify551.971.27181.27261.2621
2812006.09.12 12:32close551.971.27071.27261.262121.67858.38
2822006.09.12 12:46sell562.021.27201.27371.2623
2832006.09.12 12:47modify562.021.27201.27361.2623
2842006.09.12 12:47modify562.021.27201.27341.2623
2852006.09.12 12:47modify562.021.27201.27331.2623
2862006.09.12 12:47modify562.021.27201.27321.2623
2872006.09.12 12:47close562.021.27131.27321.262314.14872.52
2882006.09.12 12:48sell572.061.27181.27351.2621
2892006.09.12 13:01modify572.061.27181.27241.2621
2902006.09.12 13:01close572.061.27021.27241.262132.96905.48
2912006.09.12 15:22sell582.141.27011.27181.2604
2922006.09.12 16:01modify582.141.27011.27181.2604
2932006.09.12 16:01close582.141.26911.27181.260421.40926.88
2942006.09.12 17:19sell592.191.26911.27081.2594
2952006.09.12 18:01modify592.191.26911.27081.2594
2962006.09.12 18:06modify592.191.26911.27071.2594
2972006.09.12 18:06modify592.191.26911.27061.2594
2982006.09.12 18:07modify592.191.26911.27051.2594
2992006.09.12 22:00close592.191.26841.27051.259415.33942.21
3002006.09.12 22:12sell602.231.26901.27071.2593
3012006.09.13 00:00modify602.231.26901.27061.2593
3022006.09.13 00:00close602.231.26811.27061.259321.68963.89
3032006.09.13 07:08buy612.281.26881.26711.2785
3042006.09.13 07:21modify612.281.26881.26761.2785
3052006.09.13 07:25modify612.281.26881.26771.2785
3062006.09.13 07:25modify612.281.26881.26781.2785
3072006.09.13 07:25close612.281.26941.26781.278513.68977.57
3082006.09.13 07:42buy622.311.26781.26611.2775
3092006.09.13 07:42modify622.311.26781.26631.2775
3102006.09.13 07:42modify622.311.26781.26641.2775
3112006.09.13 07:42modify622.311.26781.26651.2775
3122006.09.13 07:49modify622.311.26781.26661.2775
3132006.09.13 08:00modify622.311.26781.26701.2775
3142006.09.13 08:00close622.311.26881.26701.277523.101000.67
3152006.09.13 08:03sell632.371.26901.27071.2593
3162006.09.13 08:03modify632.371.26901.27071.2593
3172006.09.13 08:07modify632.371.26901.27011.2593
3182006.09.13 08:08modify632.371.26901.27001.2593
3192006.09.13 08:08close632.371.26821.27001.259318.961019.63
3202006.09.13 08:21sell642.411.26901.27071.2593
3212006.09.13 08:22modify642.411.26901.27071.2593
3222006.09.13 08:22modify642.411.26901.27061.2593
3232006.09.13 08:23modify642.411.26901.27051.2593
3242006.09.13 08:36modify642.411.26901.27041.2593
3252006.09.13 08:37modify642.411.26901.27001.2593
3262006.09.13 08:37close642.411.26821.27001.259319.281038.91
3272006.09.13 08:59sell652.461.26911.27081.2594
3282006.09.13 09:07modify652.461.26911.27071.2594
3292006.09.13 09:39modify652.461.26911.27051.2594
3302006.09.13 09:50modify652.461.26911.27041.2594
3312006.09.13 10:05modify652.461.26911.27031.2594
3322006.09.13 10:38modify652.461.26911.27021.2594
3332006.09.13 10:47modify652.461.26911.27011.2594
3342006.09.13 11:34modify652.461.26911.27011.2594
3352006.09.13 11:46modify652.461.26911.27001.2594
3362006.09.13 12:01modify652.461.26911.26991.2594
3372006.09.13 12:01close652.461.26811.26991.259424.601063.51
3382006.09.13 13:18sell662.511.26911.27081.2594
3392006.09.13 13:27modify662.511.26911.27081.2594
3402006.09.13 13:27modify662.511.26911.27071.2594
3412006.09.13 13:30modify662.511.26911.27031.2594
3422006.09.13 13:32modify662.511.26911.26981.2594
3432006.09.13 13:32close662.511.26801.26981.259427.611091.12
3442006.09.13 16:31buy672.581.26981.26811.2795
3452006.09.13 16:37modify672.581.26981.26821.2795
3462006.09.13 16:47modify672.581.26981.26831.2795
3472006.09.13 18:39s/l672.581.2682971.26831.2795-38.761052.36
3482006.09.13 20:53buy682.491.26891.26721.2786
3492006.09.13 21:03modify682.491.26891.26721.2786
3502006.09.13 21:05modify682.491.26891.26731.2786
3512006.09.13 21:09modify682.491.26891.26741.2786
3522006.09.13 21:09close682.491.26981.26741.278622.411074.77
3532006.09.14 09:01sell692.541.26961.27131.2599
3542006.09.14 09:02modify692.541.26961.27111.2599
3552006.09.14 09:02modify692.541.26961.27101.2599
3562006.09.14 09:02modify692.541.26961.27091.2599
3572006.09.14 09:03modify692.541.26961.27081.2599
3582006.09.14 09:05modify692.541.26961.27071.2599
3592006.09.14 09:07modify692.541.26961.27031.2599
3602006.09.14 09:09modify692.541.26961.27011.2599
3612006.09.14 09:09close692.541.26891.27011.259917.781092.55
3622006.09.14 09:16sell702.581.26921.27091.2595
3632006.09.14 09:17modify702.581.26921.27051.2595
3642006.09.14 09:18modify702.581.26921.27011.2595
3652006.09.14 09:20modify702.581.26921.27001.2595
3662006.09.14 09:20modify702.581.26921.26991.2595
3672006.09.14 10:00s/l702.581.2699221.26991.2595-18.631073.92
3682006.09.14 13:32buy712.541.27041.26871.2801
3692006.09.14 13:32modify712.541.27041.26901.2801
3702006.09.14 13:32close712.541.27111.26901.280117.781091.70
3712006.09.14 14:29buy722.581.27111.26941.2808
3722006.09.14 14:30modify722.581.27111.27031.2808
3732006.09.14 14:30modify722.581.27111.27101.2808
3742006.09.14 14:31modify722.581.27111.27141.2808
3752006.09.14 14:55modify722.581.27111.27221.2808
3762006.09.14 14:55modify722.581.27111.27261.2808
3772006.09.14 14:56modify722.581.27111.27331.2808
3782006.09.14 15:00close722.581.27491.27331.280898.041189.74
3792006.09.14 15:01buy732.801.27381.27211.2835
3802006.09.14 15:53close732.801.27461.27211.283522.401212.14
3812006.09.14 18:04buy742.861.27271.27101.2824
3822006.09.14 18:55modify742.861.27271.27121.2824
3832006.09.14 18:55close742.861.27391.27121.282434.321246.46
3842006.09.14 20:01buy752.941.27201.27031.2817
3852006.09.14 20:47close752.941.27261.27031.281717.641264.10
3862006.09.15 06:02buy762.981.27221.27051.2819
3872006.09.15 06:03modify762.981.27221.27101.2819
3882006.09.15 06:11modify762.981.27221.27141.2819
3892006.09.15 06:35modify762.981.27221.27161.2819
3902006.09.15 06:35modify762.981.27221.27171.2819
3912006.09.15 06:35close762.981.27291.27171.281920.861284.96
3922006.09.15 06:38buy773.031.27291.27121.2826
3932006.09.15 06:38modify773.031.27291.27161.2826
3942006.09.15 06:39modify773.031.27291.27181.2826
3952006.09.15 06:40modify773.031.27291.27241.2826
3962006.09.15 06:40close773.031.27361.27241.282621.211306.17
3972006.09.15 06:50buy783.081.27311.27141.2828
3982006.09.15 06:51modify783.081.27311.27181.2828
3992006.09.15 06:57modify783.081.27311.27191.2828
4002006.09.15 06:57modify783.081.27311.27211.2828
4012006.09.15 06:59s/l783.081.2720681.27211.2828-31.801274.37
4022006.09.15 06:59buy793.011.27211.27041.2818
4032006.09.15 07:00modify793.011.27211.27051.2818
4042006.09.15 07:38modify793.011.27211.27081.2818
4052006.09.15 08:06s/l793.011.2708261.27081.2818-38.351236.02
4062006.09.15 12:31sell802.921.26871.27041.2590
4072006.09.15 12:31modify802.921.26871.27031.2590
4082006.09.15 12:31modify802.921.26871.26991.2590
4092006.09.15 12:31modify802.921.26871.26971.2590
4102006.09.15 12:31modify802.921.26871.26951.2590
4112006.09.15 12:32s/l802.921.2694541.26951.2590-22.001214.02
4122006.09.15 12:32sell812.871.26941.27111.2597
4132006.09.15 12:32modify812.871.26941.27111.2597
4142006.09.15 12:32modify812.871.26941.27101.2597
4152006.09.15 12:35modify812.871.26941.27051.2597
4162006.09.15 12:36modify812.871.26941.27021.2597
4172006.09.15 12:36modify812.871.26941.27011.2597
4182006.09.15 12:37modify812.871.26941.26991.2597
4192006.09.15 12:41modify812.871.26941.26981.2597
4202006.09.15 12:43modify812.871.26941.26971.2597
4212006.09.15 12:46modify812.871.26941.26961.2597
4222006.09.15 12:53modify812.871.26941.26941.2597
4232006.09.15 12:55modify812.871.26941.26921.2597
4242006.09.15 12:55modify812.871.26941.26871.2597
4252006.09.15 12:55modify812.871.26941.26831.2597
4262006.09.15 12:56modify812.871.26941.26811.2597
4272006.09.15 12:57modify812.871.26941.26801.2597
4282006.09.15 12:58modify812.871.26941.26791.2597
4292006.09.15 12:58modify812.871.26941.26781.2597
4302006.09.15 12:58modify812.871.26941.26771.2597
4312006.09.15 13:00close812.871.26741.26771.259757.401271.42
4322006.09.15 13:31sell823.011.26801.26971.2583
4332006.09.15 13:31modify823.011.26801.26971.2583
4342006.09.15 13:33modify823.011.26801.26921.2583
4352006.09.15 13:35modify823.011.26801.26871.2583
4362006.09.15 13:35modify823.011.26801.26861.2583
4372006.09.15 13:36modify823.011.26801.26841.2583
4382006.09.15 13:42modify823.011.26801.26831.2583
4392006.09.15 13:42modify823.011.26801.26821.2583
4402006.09.15 13:42modify823.011.26801.26811.2583
4412006.09.15 13:44modify823.011.26801.26801.2583
4422006.09.15 13:51modify823.011.26801.26781.2583
4432006.09.15 13:53modify823.011.26801.26761.2583
4442006.09.15 13:53modify823.011.26801.26751.2583
4452006.09.15 13:53modify823.011.26801.26661.2583
4462006.09.15 13:55modify823.011.26801.26641.2583
4472006.09.15 13:55modify823.011.26801.26631.2583
4482006.09.15 13:55modify823.011.26801.26621.2583
4492006.09.15 13:56modify823.011.26801.26591.2583
4502006.09.15 13:56modify823.011.26801.26571.2583
4512006.09.15 13:56modify823.011.26801.26551.2583
4522006.09.15 13:56modify823.011.26801.26541.2583
4532006.09.15 13:57modify823.011.26801.26521.2583
4542006.09.15 14:00close823.011.26461.26521.2583102.341373.76
4552006.09.15 14:26sell833.261.26521.26691.2555
4562006.09.15 14:53close833.261.26461.26691.255519.561393.32
4572006.09.15 18:04sell843.301.26531.26701.2556
4582006.09.17 22:00modify843.301.26531.26611.2556
4592006.09.17 22:00close843.301.26331.26611.255666.001459.32
4602006.09.17 22:22sell853.461.26441.26611.2547
4612006.09.17 22:50modify853.461.26441.26611.2547
4622006.09.17 22:50modify853.461.26441.26601.2547
4632006.09.17 22:50close853.461.26321.26601.254741.521500.84
4642006.09.18 05:42buy863.561.26561.26391.2753
4652006.09.18 06:00modify863.561.26561.26401.2753
4662006.09.18 06:00modify863.561.26561.26421.2753
4672006.09.18 06:00modify863.561.26561.26431.2753
4682006.09.18 06:01modify863.561.26561.26491.2753
4692006.09.18 06:05modify863.561.26561.26501.2753
4702006.09.18 06:06modify863.561.26561.26511.2753
4712006.09.18 06:07modify863.561.26561.26551.2753
4722006.09.18 06:09modify863.561.26561.26581.2753
4732006.09.18 06:12modify863.561.26561.26591.2753
4742006.09.18 06:12modify863.561.26561.26601.2753
4752006.09.18 06:12modify863.561.26561.26631.2753
4762006.09.18 06:40s/l863.561.2662531.26631.275323.241524.08
4772006.09.18 08:39buy873.611.26681.26511.2765
4782006.09.18 11:36s/l873.611.26511.26511.2765-61.371462.71
4792006.09.18 11:36buy883.471.26521.26351.2749
4802006.09.18 11:54modify883.471.26521.26371.2749
4812006.09.18 11:59modify883.471.26521.26461.2749
4822006.09.18 11:59close883.471.26651.26461.274945.111507.82
4832006.09.18 13:33buy893.571.26621.26451.2759
4842006.09.18 13:40modify893.571.26621.26471.2759
4852006.09.18 13:40modify893.571.26621.26481.2759
4862006.09.18 13:40modify893.571.26621.26491.2759
4872006.09.18 13:40modify893.571.26621.26501.2759
4882006.09.18 13:41modify893.571.26621.26511.2759
4892006.09.18 13:51modify893.571.26621.26541.2759
4902006.09.18 13:51modify893.571.26621.26551.2759
4912006.09.18 13:59modify893.571.26621.26571.2759
4922006.09.18 14:00close893.571.26741.26571.275942.841550.66
4932006.09.18 15:25buy903.671.26791.26621.2776
4942006.09.18 16:04modify903.671.26791.26711.2776
4952006.09.18 16:39s/l903.671.2670771.26711.2776-30.211520.45
4962006.09.19 05:13buy913.591.27081.26911.2805
4972006.09.19 05:20modify913.591.27081.26911.2805
4982006.09.19 05:20modify913.591.27081.26921.2805
4992006.09.19 05:33modify913.591.27081.26941.2805
5002006.09.19 05:41modify913.591.27081.26951.2805
5012006.09.19 05:42modify913.591.27081.26961.2805
5022006.09.19 05:48modify913.591.27081.26971.2805
5032006.09.19 05:53modify913.591.27081.26981.2805
5042006.09.19 05:55modify913.591.27081.26991.2805
5052006.09.19 05:55close913.591.27161.26991.280528.721549.17
5062006.09.19 06:17buy923.661.27041.26871.2801
5072006.09.19 06:18modify923.661.27041.26881.2801
5082006.09.19 06:18modify923.661.27041.26891.2801
5092006.09.19 06:19modify923.661.27041.26901.2801
5102006.09.19 06:42modify923.661.27041.26911.2801
5112006.09.19 06:43modify923.661.27041.26921.2801
5122006.09.19 06:47modify923.661.27041.26931.2801
5132006.09.19 06:47modify923.661.27041.26941.2801
5142006.09.19 06:55modify923.661.27041.26951.2801
5152006.09.19 06:56modify923.661.27041.26961.2801
5162006.09.19 06:56close923.661.27121.26961.280129.281578.45
5172006.09.19 10:49sell933.741.26621.26791.2565
5182006.09.19 10:57modify933.741.26621.26771.2565
5192006.09.19 10:58modify933.741.26621.26761.2565
5202006.09.19 12:03modify933.741.26621.26741.2565
5212006.09.19 12:13modify933.741.26621.26731.2565
5222006.09.19 12:13modify933.741.26621.26721.2565
5232006.09.19 12:13close933.741.26541.26721.256529.921608.37
5242006.09.19 12:21sell943.811.26701.26871.2573
5252006.09.19 12:22modify943.811.26701.26841.2573
5262006.09.19 12:22modify943.811.26701.26821.2573
5272006.09.19 12:22modify943.811.26701.26781.2573
5282006.09.19 12:22close943.811.26601.26781.257338.101646.47
5292006.09.19 12:23sell953.901.26791.26961.2582
5302006.09.19 12:23modify953.901.26791.26951.2582
5312006.09.19 12:25modify953.901.26791.26901.2582
5322006.09.19 12:25modify953.901.26791.26891.2582
5332006.09.19 12:25close953.901.26711.26891.258231.201677.67
5342006.09.19 12:25sell963.971.26701.26871.2573
5352006.09.19 12:26modify963.971.26701.26861.2573
5362006.09.19 12:26modify963.971.26701.26831.2573
5372006.09.19 12:26modify963.971.26701.26821.2573
5382006.09.19 12:35s/l963.971.2682441.26821.2573-49.371628.30
5392006.09.19 12:35sell973.851.26851.27021.2588
5402006.09.19 12:36modify973.851.26851.27001.2588
5412006.09.19 12:36modify973.851.26851.26971.2588
5422006.09.19 12:37modify973.851.26851.26961.2588
5432006.09.19 12:43s/l973.851.2696441.26961.2588-44.031584.27
5442006.09.19 12:43sell983.741.26951.27121.2598
5452006.09.19 12:53modify983.741.26951.27001.2598
5462006.09.19 12:53close983.741.26821.27001.259848.621632.89
5472006.09.19 12:54sell993.861.26811.26981.2584
5482006.09.19 12:55modify993.861.26811.26941.2584
5492006.09.19 12:55modify993.861.26811.26901.2584
5502006.09.19 12:55close993.861.26721.26901.258434.741667.63
5512006.09.19 12:56sell1003.951.26731.26901.2576
5522006.09.19 12:56modify1003.951.26731.26811.2576
5532006.09.19 12:56close1003.951.26631.26811.257639.501707.13
5542006.09.19 12:59sell1014.031.27001.27171.2603
5552006.09.19 14:41s/l1014.031.27171.27171.2603-68.511638.62
5562006.09.19 15:00buy1023.871.26981.26811.2795
5572006.09.19 15:00close1023.871.27041.26811.279523.221661.84
5582006.09.19 15:01buy1033.931.26971.26801.2794
5592006.09.19 15:02s/l1033.931.26801.26801.2794-66.811595.03
5602006.09.19 15:02buy1043.781.26771.26601.2774
5612006.09.19 15:17modify1043.781.26771.26621.2774
5622006.09.19 15:17close1043.781.26871.26621.277437.801632.83
5632006.09.19 15:17buy1053.861.26881.26711.2785
5642006.09.19 15:33close1053.861.26941.26711.278523.161655.99
5652006.09.19 15:33buy1063.911.26921.26751.2789
5662006.09.19 15:38close1063.911.26981.26751.278923.461679.45
5672006.09.19 15:48buy1073.971.26981.26811.2795
5682006.09.19 15:51s/l1073.971.26811.26811.2795-67.491611.96
5692006.09.19 15:51buy1083.811.26831.26661.2780
5702006.09.19 15:56close1083.811.26891.26661.278022.861634.82
5712006.09.19 15:56buy1093.861.26971.26801.2794
5722006.09.19 16:00s/l1093.861.26801.26801.2794-65.621569.20
5732006.09.19 17:30sell1103.711.26721.26891.2575
5742006.09.19 17:50close1103.711.26651.26891.257525.971595.17
5752006.09.19 17:53sell1113.781.26721.26891.2575
5762006.09.20 04:26s/l1113.781.26891.26891.2575-61.541533.63
5772006.09.20 18:16buy1123.621.27021.26851.2799
5782006.09.20 18:16modify1123.621.27021.26851.2799
5792006.09.20 18:18s/l1123.621.268551.26851.2799-59.741473.89
5802006.09.20 18:18buy1133.491.26851.26681.2782
5812006.09.20 18:20modify1133.491.26851.26681.2782
5822006.09.20 18:21modify1133.491.26851.26701.2782
5832006.09.20 18:21modify1133.491.26851.26721.2782
5842006.09.20 18:21close1133.491.26901.26721.278217.451491.34
5852006.09.20 18:22buy1143.531.26911.26741.2788
5862006.09.20 18:22modify1143.531.26911.26741.2788
5872006.09.20 18:22modify1143.531.26911.26921.2788
5882006.09.20 18:22close1143.531.27101.26921.278867.071558.41
5892006.09.20 18:26buy1153.681.27021.26851.2799
5902006.09.20 18:26modify1153.681.27021.26851.2799
5912006.09.20 18:26modify1153.681.27021.26891.2799
5922006.09.20 18:27s/l1153.681.268951.26891.2799-46.011512.40
5932006.09.20 18:27buy1163.581.26911.26741.2788
5942006.09.20 18:28modify1163.581.26911.26781.2788
5952006.09.20 18:28close1163.581.26961.26781.278817.901530.30
5962006.09.20 18:28buy1173.621.26971.26801.2794
5972006.09.20 18:31modify1173.621.26971.26801.2794
5982006.09.20 18:32modify1173.621.26971.26811.2794
5992006.09.20 18:32modify1173.621.26971.26831.2794
6002006.09.20 18:53modify1173.621.26971.26841.2794
6012006.09.20 18:53close1173.621.27021.26841.279418.101548.40
6022006.09.20 18:59buy1183.661.26971.26801.2794
6032006.09.20 19:18s/l1183.661.26801.26801.2794-62.221486.18
6042006.09.20 19:19buy1193.521.26831.26661.2780
6052006.09.20 19:22modify1193.521.26831.26701.2780
6062006.09.20 19:23modify1193.521.26831.26711.2780
6072006.09.20 19:57modify1193.521.26831.26721.2780
6082006.09.20 19:57close1193.521.26921.26721.278031.681517.86
6092006.09.20 23:01sell1203.591.26921.27091.2595
6102006.09.20 23:10modify1203.591.26921.27081.2595
6112006.09.20 23:11modify1203.591.26921.27071.2595
6122006.09.20 23:11modify1203.591.26921.27051.2595
6132006.09.20 23:12modify1203.591.26921.27031.2595
6142006.09.20 23:12close1203.591.26841.27031.259528.721546.58
6152006.09.20 23:59sell1213.661.26931.27101.2596
6162006.09.21 00:01s/l1213.661.27101.27101.2596-54.311492.26
6172006.09.21 02:08buy1223.521.27201.27031.2817
6182006.09.21 02:15modify1223.521.27201.27051.2817
6192006.09.21 02:15close1223.521.27271.27051.281724.641516.90
6202006.09.21 02:23buy1233.581.27201.27031.2817
6212006.09.21 02:49modify1233.581.27201.27041.2817
6222006.09.21 02:49close1233.581.27261.27041.281721.481538.38
6232006.09.21 02:53buy1243.631.27201.27031.2817
6242006.09.21 02:57modify1243.631.27201.27041.2817
6252006.09.21 02:57close1243.631.27261.27041.281721.781560.16
6262006.09.21 06:01buy1253.681.27091.26921.2806
6272006.09.21 06:07modify1253.681.27091.26921.2806
6282006.09.21 06:08modify1253.681.27091.26941.2806
6292006.09.21 06:08modify1253.681.27091.26951.2806
6302006.09.21 06:54modify1253.681.27091.27001.2806
6312006.09.21 06:54close1253.681.27221.27001.280647.841608.00
6322006.09.21 08:01buy1263.791.27221.27051.2819
6332006.09.21 08:52modify1263.791.27221.27051.2819
6342006.09.21 09:49modify1263.791.27221.27061.2819
6352006.09.21 09:57modify1263.791.27221.27071.2819
6362006.09.21 10:00modify1263.791.27221.27071.2819
6372006.09.21 10:01modify1263.791.27221.27091.2819
6382006.09.21 10:01modify1263.791.27221.27101.2819
6392006.09.21 10:02modify1263.791.27221.27161.2819
6402006.09.21 10:03modify1263.791.27221.27171.2819
6412006.09.21 10:03modify1263.791.27221.27191.2819
6422006.09.21 10:47modify1263.791.27221.27211.2819
6432006.09.21 10:48modify1263.791.27221.27241.2819
6442006.09.21 10:56modify1263.791.27221.27251.2819
6452006.09.21 11:00close1263.791.27411.27251.281972.011680.01
6462006.09.21 11:03buy1273.961.27351.27181.2832
6472006.09.21 11:46modify1273.961.27351.27201.2832
6482006.09.21 11:54modify1273.961.27351.27211.2832
6492006.09.21 11:54close1273.961.27431.27211.283231.681711.69
6502006.09.21 11:59buy1284.031.27341.27171.2831
6512006.09.21 12:46modify1284.031.27341.27191.2831
6522006.09.21 12:46close1284.031.27421.27191.283132.241743.93
6532006.09.21 13:04buy1294.111.27351.27181.2832
6542006.09.21 13:45modify1294.111.27351.27191.2832
6552006.09.21 13:45close1294.111.27431.27191.283232.881776.81
6562006.09.21 15:52sell1304.191.27301.27471.2633
6572006.09.21 16:26s/l1304.191.27471.27471.2633-71.231705.58
6582006.09.21 17:04buy1314.011.27691.27521.2866
6592006.09.21 17:39close1314.011.27741.27521.286620.051725.63
6602006.09.21 20:02buy1324.051.27801.27631.2877
6612006.09.21 20:56close1324.051.27901.27631.287740.501766.13
6622006.09.21 20:59buy1334.151.27821.27651.2879
6632006.09.22 00:42close1334.151.27911.27651.287933.761799.89
6642006.09.22 13:04buy1344.221.28041.27871.2901
6652006.09.22 13:22modify1344.221.28041.27881.2901
6662006.09.22 13:26modify1344.221.28041.27901.2901
6672006.09.22 13:32modify1344.221.28041.27951.2901
6682006.09.22 13:32close1344.221.28141.27951.290142.201842.09
6692006.09.22 13:33buy1354.311.28171.28001.2914
6702006.09.22 13:51modify1354.311.28171.28011.2914
6712006.09.22 13:51modify1354.311.28171.28031.2914
6722006.09.22 13:52modify1354.311.28171.28041.2914
6732006.09.22 13:53modify1354.311.28171.28051.2914
6742006.09.22 13:59s/l1354.311.2804631.28051.2914-53.311788.78
6752006.09.22 13:59buy1364.191.28011.27841.2898
6762006.09.22 14:31modify1364.191.28011.27861.2898
6772006.09.22 14:31modify1364.191.28011.27871.2898
6782006.09.22 14:32modify1364.191.28011.27891.2898
6792006.09.22 14:33modify1364.191.28011.27911.2898
6802006.09.22 14:33close1364.191.28121.27911.289846.091834.87
6812006.09.22 14:33sell1374.301.28111.28281.2714
6822006.09.22 14:59modify1374.301.28111.28261.2714
6832006.09.22 15:02modify1374.301.28111.28151.2714
6842006.09.22 15:02close1374.301.27931.28151.271477.401912.27
6852006.09.22 16:48sell1384.481.28061.28231.2709
6862006.09.22 17:00modify1384.481.28061.28221.2709
6872006.09.22 17:02modify1384.481.28061.28181.2709
6882006.09.22 17:02close1384.481.27941.28181.270953.761966.03
6892006.09.25 01:25sell1394.611.27921.28091.2695
6902006.09.25 03:38s/l1394.611.28091.28091.2695-78.371887.66
6912006.09.25 05:03buy1404.421.28041.27871.2901
6922006.09.25 05:15modify1404.421.28041.27871.2901
6932006.09.25 05:17modify1404.421.28041.27881.2901
6942006.09.25 05:20modify1404.421.28041.27891.2901
6952006.09.25 05:33modify1404.421.28041.27901.2901
6962006.09.25 05:36modify1404.421.28041.27931.2901
6972006.09.25 05:36close1404.421.28131.27931.290139.781927.44
6982006.09.25 07:00buy1414.521.28031.27861.2900
6992006.09.25 07:00modify1414.521.28031.27871.2900
7002006.09.25 07:01s/l1414.521.2786911.27871.2900-72.721854.72
7012006.09.25 07:01buy1424.351.27841.27671.2881
7022006.09.25 07:02modify1424.351.27841.27681.2881
7032006.09.25 07:02modify1424.351.27841.27691.2881
7042006.09.25 07:02modify1424.351.27841.27701.2881
7052006.09.25 07:05modify1424.351.27841.27731.2881
7062006.09.25 07:12modify1424.351.27841.27841.2881
7072006.09.25 07:12close1424.351.28011.27841.288173.951928.67
7082006.09.25 07:12buy1434.521.28011.27841.2898
7092006.09.25 07:16modify1434.521.28011.27851.2898
7102006.09.25 07:16modify1434.521.28011.27861.2898
7112006.09.25 07:29modify1434.521.28011.27871.2898
7122006.09.25 07:31modify1434.521.28011.27881.2898
7132006.09.25 07:31modify1434.521.28011.27921.2898
7142006.09.25 07:31close1434.521.28091.27921.289836.161964.83
7152006.09.25 07:45buy1444.601.28041.27871.2901
7162006.09.25 07:45modify1444.601.28041.27881.2901
7172006.09.25 07:53modify1444.601.28041.27891.2901
7182006.09.25 07:54modify1444.601.28041.27911.2901
7192006.09.25 07:57modify1444.601.28041.27921.2901
7202006.09.25 07:59s/l1444.601.2791911.27921.2901-55.611909.22
7212006.09.25 07:59buy1454.481.27871.27701.2884
7222006.09.25 08:13modify1454.481.27871.27701.2884
7232006.09.25 08:15modify1454.481.27871.27711.2884
7242006.09.25 08:16modify1454.481.27871.27721.2884
7252006.09.25 08:29modify1454.481.27871.27731.2884
7262006.09.25 08:30modify1454.481.27871.27741.2884
7272006.09.25 08:30modify1454.481.27871.27761.2884
7282006.09.25 09:01s/l1454.481.2776081.27761.2884-48.911860.31
7292006.09.25 23:03sell1464.381.27531.27701.2656
7302006.09.25 23:47modify1464.381.27531.27681.2656
7312006.09.25 23:49modify1464.381.27531.27671.2656
7322006.09.26 01:46modify1464.381.27531.27651.2656
7332006.09.26 03:45modify1464.381.27531.27651.2656
7342006.09.26 05:00modify1464.381.27531.27641.2656
7352006.09.26 06:22modify1464.381.27531.27641.2656
7362006.09.26 06:32modify1464.381.27531.27631.2656
7372006.09.26 06:34modify1464.381.27531.27621.2656
7382006.09.26 06:37modify1464.381.27531.27611.2656
7392006.09.26 06:41modify1464.381.27531.27561.2656
7402006.09.26 06:41close1464.381.27441.27561.265642.571902.89
7412006.09.26 08:01sell1474.481.27551.27721.2658
7422006.09.26 08:02modify1474.481.27551.27691.2658
7432006.09.26 08:03modify1474.481.27551.27631.2658
7442006.09.26 08:03modify1474.481.27551.27591.2658
7452006.09.26 08:03close1474.481.27461.27591.265840.321943.21
7462006.09.26 08:04sell1484.571.27511.27681.2654
7472006.09.26 08:04modify1484.571.27511.27641.2654
7482006.09.26 08:04modify1484.571.27511.27631.2654
7492006.09.26 08:09modify1484.571.27511.27591.2654
7502006.09.26 08:11modify1484.571.27511.27571.2654
7512006.09.26 08:11close1484.571.27441.27571.265431.991975.20
7522006.09.26 08:25sell1494.651.27511.27681.2654
7532006.09.26 08:25modify1494.651.27511.27671.2654
7542006.09.26 08:25modify1494.651.27511.27651.2654
7552006.09.26 08:27modify1494.651.27511.27641.2654
7562006.09.26 08:28modify1494.651.27511.27511.2654
7572006.09.26 08:28close1494.651.27381.27511.265460.452035.65
7582006.09.26 15:02sell1504.811.26931.27101.2596
7592006.09.26 15:29modify1504.811.26931.27071.2596
7602006.09.26 15:29close1504.811.26831.27071.259648.102083.75
7612006.09.26 15:32sell1514.931.26841.27011.2587
7622006.09.26 15:53modify1514.931.26841.26991.2587
7632006.09.26 15:53close1514.931.26751.26991.258744.372128.12
7642006.09.26 15:59sell1525.031.26861.27031.2589
7652006.09.27 05:37modify1525.031.26861.27031.2589
7662006.09.27 05:42modify1525.031.26861.27021.2589
7672006.09.27 06:08modify1525.031.26861.27011.2589
7682006.09.27 06:11modify1525.031.26861.26971.2589
7692006.09.27 06:32modify1525.031.26861.26931.2589
7702006.09.27 06:34modify1525.031.26861.26911.2589
7712006.09.27 06:38modify1525.031.26861.26901.2589
7722006.09.27 06:38modify1525.031.26861.26891.2589
7732006.09.27 06:41modify1525.031.26861.26871.2589
7742006.09.27 07:00s/l1525.031.2686571.26871.25890.762128.88
7752006.09.27 07:02sell1535.031.26961.27131.2599
7762006.09.27 07:03modify1535.031.26961.27101.2599
7772006.09.27 07:05modify1535.031.26961.27081.2599
7782006.09.27 07:06modify1535.031.26961.27071.2599
7792006.09.27 07:08modify1535.031.26961.27041.2599
7802006.09.27 07:09modify1535.031.26961.27031.2599
7812006.09.27 07:31modify1535.031.26961.26981.2599
7822006.09.27 07:31close1535.031.26851.26981.259955.332184.21
7832006.09.27 07:59sell1545.161.26921.27091.2595
7842006.09.27 08:00modify1545.161.26921.27071.2595
7852006.09.27 08:08modify1545.161.26921.27061.2595
7862006.09.27 08:31modify1545.161.26921.27021.2595
7872006.09.27 08:32modify1545.161.26921.27001.2595
7882006.09.27 08:36modify1545.161.26921.26991.2595
7892006.09.27 08:38modify1545.161.26921.26961.2595
7902006.09.27 08:38close1545.161.26821.26961.259551.602235.81
7912006.09.27 14:22buy1555.291.26921.26751.2789
7922006.09.27 14:31s/l1555.291.26751.26751.2789-89.932145.88
7932006.09.27 15:22buy1565.071.27031.26861.2800
7942006.09.27 16:03modify1565.071.27031.26871.2800
7952006.09.27 17:02close1565.071.27091.26871.280030.422176.30
7962006.09.27 17:27buy1575.141.27021.26851.2799
7972006.09.27 18:02modify1575.141.27021.26861.2799
7982006.09.27 18:02close1575.141.27101.26861.279941.122217.42
7992006.09.27 19:22buy1585.241.27031.26861.2800
8002006.09.27 23:02modify1585.241.27031.26931.2800
8012006.09.28 00:00close1585.241.27131.26931.280038.802256.22
8022006.09.28 06:03buy1595.321.27171.27001.2814
8032006.09.28 06:04modify1595.321.27171.27031.2814
8042006.09.28 06:08modify1595.321.27171.27051.2814
8052006.09.28 06:40modify1595.321.27171.27071.2814
8062006.09.28 06:52modify1595.321.27171.27101.2814
8072006.09.28 06:52modify1595.321.27171.27111.2814
8082006.09.28 07:00modify1595.321.27171.27111.2814
8092006.09.28 07:00close1595.321.27251.27111.281442.562298.78
8102006.09.28 08:51sell1605.421.27241.27411.2627
8112006.09.28 08:52modify1605.421.27241.27401.2627
8122006.09.28 08:53modify1605.421.27241.27391.2627
8132006.09.28 08:54modify1605.421.27241.27381.2627
8142006.09.28 09:00modify1605.421.27241.27371.2627
8152006.09.28 09:00modify1605.421.27241.27361.2627
8162006.09.28 09:04modify1605.421.27241.27261.2627
8172006.09.28 09:04close1605.421.27111.27261.262770.462369.24
8182006.09.28 09:12buy1615.591.27141.26971.2811
8192006.09.28 09:35modify1615.591.27141.26971.2811
8202006.09.28 09:36modify1615.591.27141.26981.2811
8212006.09.28 09:36modify1615.591.27141.26991.2811
8222006.09.28 09:47modify1615.591.27141.27001.2811
8232006.09.28 09:47modify1615.591.27141.27011.2811
8242006.09.28 09:49modify1615.591.27141.27051.2811
8252006.09.28 10:49modify1615.591.27141.27051.2811
8262006.09.28 10:49close1615.591.27211.27051.281139.132408.37
8272006.09.28 15:40sell1625.691.26951.27121.2598
8282006.09.28 15:56modify1625.691.26951.27121.2598
8292006.09.28 15:58modify1625.691.26951.27111.2598
8302006.09.28 15:58modify1625.691.26951.27101.2598
8312006.09.28 18:25s/l1625.691.2709851.27101.2598-84.502323.87
8322006.09.28 18:36sell1635.481.27121.27291.2615
8332006.09.28 18:53modify1635.481.27121.27271.2615
8342006.09.28 18:53modify1635.481.27121.27261.2615
8352006.09.28 18:54modify1635.481.27121.27251.2615
8362006.09.28 18:55modify1635.481.27121.27231.2615
8372006.09.28 18:55close1635.481.27031.27231.261549.322373.19
8382006.09.28 18:59sell1645.601.27111.27281.2614
8392006.09.28 19:01modify1645.601.27111.27281.2614
8402006.09.28 19:02modify1645.601.27111.27271.2614
8412006.09.28 19:03modify1645.601.27111.27261.2614
8422006.09.28 19:03close1645.601.27051.27261.261433.602406.79
8432006.09.28 21:59buy1655.691.26971.26801.2794
8442006.09.28 22:19modify1655.691.26971.26801.2794
8452006.09.28 22:20modify1655.691.26971.26811.2794
8462006.09.28 22:33modify1655.691.26971.26851.2794
8472006.09.28 22:33close1655.691.27041.26851.279439.832446.62
8482006.09.29 01:04buy1665.781.27011.26841.2798
8492006.09.29 01:16modify1665.781.27011.26851.2798
8502006.09.29 01:27modify1665.781.27011.26861.2798
8512006.09.29 01:27modify1665.781.27011.26901.2798
8522006.09.29 01:27close1665.781.27081.26901.279840.462487.08
8532006.09.29 01:44buy1675.871.27021.26851.2799
8542006.09.29 01:52modify1675.871.27021.26861.2799
8552006.09.29 02:26modify1675.871.27021.26861.2799
8562006.09.29 02:27modify1675.871.27021.26881.2799
8572006.09.29 03:00modify1675.871.27021.26891.2799
8582006.09.29 03:00modify1675.871.27021.26901.2799
8592006.09.29 03:01modify1675.871.27021.26911.2799
8602006.09.29 03:12modify1675.871.27021.26921.2799
8612006.09.29 03:14modify1675.871.27021.26931.2799
8622006.09.29 03:25modify1675.871.27021.26951.2799
8632006.09.29 03:28modify1675.871.27021.26961.2799
8642006.09.29 04:12close1675.871.27091.26961.279941.092528.17
8652006.09.29 05:04buy1685.971.27021.26851.2799
8662006.09.29 05:05modify1685.971.27021.26851.2799
8672006.09.29 05:06modify1685.971.27021.26861.2799
8682006.09.29 05:10modify1685.971.27021.26871.2799
8692006.09.29 05:10modify1685.971.27021.26881.2799
8702006.09.29 05:11modify1685.971.27021.26891.2799
8712006.09.29 05:22modify1685.971.27021.26931.2799
8722006.09.29 05:23modify1685.971.27021.26941.2799
8732006.09.29 06:00s/l1685.971.2694291.26941.2799-46.012482.16
8742006.09.29 14:16sell1695.881.26651.26821.2568
8752006.09.29 14:31modify1695.881.26651.26811.2568
8762006.09.29 14:31close1695.881.26581.26811.256841.162523.32
8772006.09.29 14:36sell1705.981.26651.26821.2568
8782006.09.29 14:50modify1705.981.26651.26791.2568
8792006.09.29 14:50close1705.981.26561.26791.256853.822577.14
8802006.09.29 14:59sell1716.101.26671.26841.2570
8812006.09.29 15:01s/l1716.101.26841.26841.2570-103.702473.44
8822006.09.29 15:01sell1725.841.26971.27141.2600
8832006.09.29 15:28modify1725.841.26971.27131.2600
8842006.09.29 15:28modify1725.841.26971.27121.2600
8852006.09.29 15:28modify1725.841.26971.27111.2600
8862006.09.29 15:28close1725.841.26861.27111.260064.242537.68
8872006.09.29 15:30sell1736.001.26911.27081.2594
8882006.09.29 15:49modify1736.001.26911.27071.2594
8892006.09.29 15:50modify1736.001.26911.27041.2594
8902006.09.29 15:50close1736.001.26791.27041.259472.002609.68
8912006.09.29 15:50sell1746.181.26781.26951.2581
8922006.09.29 15:56modify1746.181.26781.26931.2581
8932006.09.29 15:56close1746.181.26681.26931.258161.802671.48
8942006.10.02 04:01sell1756.321.26771.26941.2580
8952006.10.02 04:36modify1756.321.26771.26931.2580
8962006.10.02 04:39modify1756.321.26771.26921.2580
8972006.10.02 04:39close1756.321.26701.26921.258044.242715.72
8982006.10.02 04:59sell1766.431.26781.26951.2581
8992006.10.02 05:13modify1766.431.26781.26941.2581
9002006.10.02 05:33modify1766.431.26781.26931.2581
9012006.10.02 05:34modify1766.431.26781.26921.2581
9022006.10.02 05:35modify1766.431.26781.26911.2581
9032006.10.02 05:35close1766.431.26711.26911.258145.012760.73
9042006.10.02 06:04sell1776.531.26841.27011.2587
9052006.10.02 06:11modify1776.531.26841.27011.2587
9062006.10.02 06:12modify1776.531.26841.26991.2587
9072006.10.02 06:12modify1776.531.26841.26981.2587
9082006.10.02 06:34modify1776.531.26841.26951.2587
9092006.10.02 06:34close1776.531.26761.26951.258752.242812.97
9102006.10.02 08:07sell1786.661.26791.26961.2582
9112006.10.02 08:08modify1786.661.26791.26951.2582
9122006.10.02 08:10modify1786.661.26791.26931.2582
9132006.10.02 08:10modify1786.661.26791.26921.2582
9142006.10.02 08:31modify1786.661.26791.26891.2582
9152006.10.02 08:32modify1786.661.26791.26881.2582
9162006.10.02 08:34modify1786.661.26791.26871.2582
9172006.10.02 08:34close1786.661.26721.26871.258246.622859.59
9182006.10.02 08:36sell1796.771.26751.26921.2578
9192006.10.02 08:37modify1796.771.26751.26891.2578
9202006.10.02 08:38modify1796.771.26751.26851.2578
9212006.10.02 09:02s/l1796.771.2685121.26851.2578-68.522791.07
9222006.10.02 12:33buy1806.601.26811.26641.2778
9232006.10.02 12:35modify1806.601.26811.26651.2778
9242006.10.02 12:36modify1806.601.26811.26701.2778
9252006.10.02 12:36close1806.601.26881.26701.277846.202837.27
9262006.10.02 12:47buy1816.711.26831.26661.2780
9272006.10.02 12:47modify1816.711.26831.26661.2780
9282006.10.02 12:48modify1816.711.26831.26671.2780
9292006.10.02 12:50modify1816.711.26831.26681.2780
9302006.10.02 12:50modify1816.711.26831.26691.2780
9312006.10.02 12:56modify1816.711.26831.26701.2780
9322006.10.02 12:57modify1816.711.26831.26711.2780
9332006.10.02 12:59modify1816.711.26831.26771.2780
9342006.10.02 12:59close1816.711.26951.26771.278080.522917.79
9352006.10.03 07:08buy1826.871.27461.27291.2843
9362006.10.03 07:10modify1826.871.27461.27341.2843
9372006.10.03 07:10modify1826.871.27461.27351.2843
9382006.10.03 07:17modify1826.871.27461.27371.2843
9392006.10.03 07:33modify1826.871.27461.27381.2843
9402006.10.03 07:36modify1826.871.27461.27411.2843
9412006.10.03 07:36close1826.871.27521.27411.284341.222959.01
9422006.10.03 09:57sell1836.961.27531.27701.2656
9432006.10.03 09:58modify1836.961.27531.27641.2656
9442006.10.03 09:59modify1836.961.27531.27571.2656
9452006.10.03 09:59close1836.961.27461.27571.265648.723007.73
9462006.10.03 13:35sell1847.081.27381.27551.2641
9472006.10.03 13:35modify1847.081.27381.27541.2641
9482006.10.03 13:59modify1847.081.27381.27491.2641
9492006.10.03 14:00modify1847.081.27381.27481.2641
9502006.10.03 14:01modify1847.081.27381.27471.2641
9512006.10.03 14:02modify1847.081.27381.27441.2641
9522006.10.03 14:02close1847.081.27291.27441.264163.723071.45
9532006.10.03 14:32sell1857.231.27421.27591.2645
9542006.10.03 14:33modify1857.231.27421.27581.2645
9552006.10.03 14:38modify1857.231.27421.27571.2645
9562006.10.03 14:59modify1857.231.27421.27561.2645
9572006.10.03 15:00modify1857.231.27421.27531.2645
9582006.10.03 15:01modify1857.231.27421.27501.2645
9592006.10.03 15:01close1857.231.27341.27501.264557.843129.29
9602006.10.04 03:34sell1867.381.27251.27421.2628
9612006.10.04 03:35modify1867.381.27251.27401.2628
9622006.10.04 03:36modify1867.381.27251.27391.2628
9632006.10.04 03:50modify1867.381.27251.27381.2628
9642006.10.04 03:57modify1867.381.27251.27371.2628
9652006.10.04 04:05modify1867.381.27251.27341.2628
9662006.10.04 05:01modify1867.381.27251.27341.2628
9672006.10.04 05:02modify1867.381.27251.27331.2628
9682006.10.04 06:08s/l1867.381.2732841.27331.2628-57.883071.41
9692006.10.04 09:07sell1877.261.26941.27111.2597
9702006.10.04 09:40modify1877.261.26941.27101.2597
9712006.10.04 09:51modify1877.261.26941.27081.2597
9722006.10.04 09:57modify1877.261.26941.27041.2597
9732006.10.04 09:57close1877.261.26861.27041.259758.083129.49
9742006.10.04 12:18sell1887.401.26851.27021.2588
9752006.10.04 12:39modify1887.401.26851.27021.2588
9762006.10.04 12:45modify1887.401.26851.27011.2588
9772006.10.04 12:47modify1887.401.26851.27001.2588
9782006.10.04 12:53modify1887.401.26851.26951.2588
9792006.10.04 12:53close1887.401.26751.26951.258874.003203.49
9802006.10.04 12:59sell1897.581.26861.27031.2589
9812006.10.04 13:55modify1897.581.26861.27011.2589
9822006.10.04 13:58modify1897.581.26861.27001.2589
9832006.10.04 14:54modify1897.581.26861.26991.2589
9842006.10.04 14:54close1897.581.26781.26991.258960.643264.13
9852006.10.05 00:42buy1907.711.27051.26881.2802
9862006.10.05 00:57modify1907.711.27051.26891.2802
9872006.10.05 05:02modify1907.711.27051.26901.2802
9882006.10.05 06:02modify1907.711.27051.26991.2802
9892006.10.05 07:00close1907.711.27121.26991.280253.973318.10
9902006.10.05 12:36buy1917.841.27031.26861.2800
9912006.10.05 12:38modify1917.841.27031.26931.2800
9922006.10.05 12:40modify1917.841.27031.26951.2800
9932006.10.05 12:40close1917.841.27101.26951.280054.883372.98
9942006.10.05 12:46buy1927.971.27041.26871.2801
9952006.10.05 12:51modify1927.971.27041.26881.2801
9962006.10.05 12:53modify1927.971.27041.26931.2801
9972006.10.05 12:53modify1927.971.27041.26941.2801
9982006.10.05 12:53modify1927.971.27041.26951.2801
9992006.10.05 12:53close1927.971.27101.26951.280147.823420.80
10002006.10.05 12:55buy1938.081.27041.26871.2801
10012006.10.05 12:55modify1938.081.27041.26881.2801
10022006.10.05 12:57modify1938.081.27041.26931.2801
10032006.10.05 12:59s/l1938.081.2692881.26931.2801-89.863330.94
10042006.10.05 16:34sell1947.871.26941.27111.2597
10052006.10.05 16:56modify1947.871.26941.27091.2597
10062006.10.05 17:20modify1947.871.26941.27091.2597
10072006.10.05 17:20close1947.871.26871.27091.259755.093386.03
10082006.10.06 00:14buy1958.011.26881.26711.2785
10092006.10.06 00:29modify1958.011.26881.26721.2785
10102006.10.06 03:00modify1958.011.26881.26751.2785
10112006.10.06 04:01modify1958.011.26881.26781.2785
10122006.10.06 04:02modify1958.011.26881.26791.2785
10132006.10.06 05:00modify1958.011.26881.26791.2785
10142006.10.06 05:00modify1958.011.26881.26801.2785
10152006.10.06 05:01modify1958.011.26881.26811.2785
10162006.10.06 06:03s/l1958.011.2681051.26811.2785-55.643330.39
10172006.10.06 07:15sell1967.881.26861.27031.2589
10182006.10.06 07:15modify1967.881.26861.26991.2589
10192006.10.06 07:19modify1967.881.26861.26981.2589
10202006.10.06 07:21modify1967.881.26861.26971.2589
10212006.10.06 07:23modify1967.881.26861.26951.2589
10222006.10.06 07:25modify1967.881.26861.26931.2589
10232006.10.06 07:26modify1967.881.26861.26911.2589
10242006.10.06 07:26close1967.881.26791.26911.258955.163385.55
10252006.10.06 07:28sell1978.011.26851.27021.2588
10262006.10.06 07:29modify1978.011.26851.26981.2588
10272006.10.06 07:31modify1978.011.26851.26971.2588
10282006.10.06 07:31modify1978.011.26851.26961.2588
10292006.10.06 07:32modify1978.011.26851.26951.2588
10302006.10.06 07:37modify1978.011.26851.26901.2588
10312006.10.06 07:37close1978.011.26781.26901.258856.073441.62
10322006.10.06 07:59sell1988.141.26851.27021.2588
10332006.10.06 08:00modify1988.141.26851.26981.2588
10342006.10.06 08:00modify1988.141.26851.26961.2588
10352006.10.06 08:02modify1988.141.26851.26891.2588
10362006.10.06 08:02close1988.141.26771.26891.258865.123506.74
10372006.10.06 12:06sell1998.301.26721.26891.2575
10382006.10.06 12:06modify1998.301.26721.26861.2575
10392006.10.06 12:06modify1998.301.26721.26801.2575
10402006.10.06 12:06modify1998.301.26721.26771.2575
10412006.10.06 12:07modify1998.301.26721.26711.2575
10422006.10.06 12:07modify1998.301.26721.26691.2575
10432006.10.06 12:07modify1998.301.26721.26561.2575
10442006.10.06 12:07s/l1998.301.2656091.26561.2575132.093638.83
10452006.10.06 12:08sell2008.591.27011.27181.2604
10462006.10.06 12:09modify2008.591.27011.27161.2604
10472006.10.06 12:11modify2008.591.27011.27141.2604
10482006.10.06 12:12modify2008.591.27011.27121.2604
10492006.10.06 12:13modify2008.591.27011.27091.2604
10502006.10.06 12:13modify2008.591.27011.27081.2604
10512006.10.06 12:13modify2008.591.27011.27031.2604
10522006.10.06 12:13s/l2008.591.2703091.27031.2604-17.923620.91
10532006.10.06 12:13sell2018.541.27131.27301.2616
10542006.10.06 12:13modify2018.541.27131.27171.2616
10552006.10.06 12:13modify2018.541.27131.27051.2616
10562006.10.06 12:13modify2018.541.27131.27021.2616
10572006.10.06 12:14modify2018.541.27131.27011.2616
10582006.10.06 12:14s/l2018.541.2701091.27011.2616101.753722.66
10592006.10.06 12:14sell2028.791.27001.27171.2603
10602006.10.06 12:14modify2028.791.27001.27141.2603
10612006.10.06 12:14modify2028.791.27001.27121.2603
10622006.10.06 12:14modify2028.791.27001.27061.2603
10632006.10.06 12:14modify2028.791.27001.27041.2603
10642006.10.06 12:14s/l2028.791.2704091.27041.2603-35.913686.75
10652006.10.06 12:14sell2038.701.27111.27281.2614
10662006.10.06 12:14modify2038.701.27111.27261.2614
10672006.10.06 12:14modify2038.701.27111.27241.2614
10682006.10.06 12:15modify2038.701.27111.26941.2614
10692006.10.06 12:15modify2038.701.27111.26911.2614
10702006.10.06 12:15modify2038.701.27111.26901.2614
10712006.10.06 12:16modify2038.701.27111.26891.2614
10722006.10.06 12:16modify2038.701.27111.26801.2614
10732006.10.06 12:16modify2038.701.27111.26701.2614
10742006.10.06 12:16modify2038.701.27111.26691.2614
10752006.10.06 12:16modify2038.701.27111.26681.2614
10762006.10.06 12:17modify2038.701.27111.26651.2614
10772006.10.06 12:18modify2038.701.27111.26641.2614
10782006.10.06 12:18modify2038.701.27111.26631.2614
10792006.10.06 12:18s/l2038.701.2663091.26631.2614416.854103.60
10802006.10.06 12:20sell2049.711.26731.26901.2576
10812006.10.06 12:20modify2049.711.26731.26891.2576
10822006.10.06 12:20modify2049.711.26731.26881.2576
10832006.10.06 12:20modify2049.711.26731.26861.2576
10842006.10.06 12:21s/l2049.711.2686091.26861.2576-127.063976.54
10852006.10.06 12:21sell2059.401.26921.27091.2595
10862006.10.06 12:21modify2059.401.26921.27071.2595
10872006.10.06 12:21modify2059.401.26921.27041.2595
10882006.10.06 12:21modify2059.401.26921.27021.2595
10892006.10.06 12:21modify2059.401.26921.26991.2595
10902006.10.06 12:22modify2059.401.26921.26951.2595
10912006.10.06 12:22modify2059.401.26921.26911.2595
10922006.10.06 12:22s/l2059.401.2691091.26911.25958.593985.13
10932006.10.06 12:22sell2069.411.26991.27161.2602
10942006.10.06 12:22modify2069.411.26991.27151.2602
10952006.10.06 12:23modify2069.411.26991.27141.2602
10962006.10.06 12:23modify2069.411.26991.27121.2602
10972006.10.06 12:23modify2069.411.26991.27021.2602
10982006.10.06 12:24s/l2069.411.2702091.27021.2602-29.043956.09
10992006.10.06 12:24sell2079.341.27031.27201.2606
11002006.10.06 12:24modify2079.341.27031.27181.2606
11012006.10.06 12:24modify2079.341.27031.27171.2606
11022006.10.06 12:24modify2079.341.27031.27151.2606
11032006.10.06 12:24modify2079.341.27031.27141.2606
11042006.10.06 12:25modify2079.341.27031.26971.2606
11052006.10.06 12:25modify2079.341.27031.26941.2606
11062006.10.06 12:25modify2079.341.27031.26931.2606
11072006.10.06 12:25modify2079.341.27031.26871.2606
11082006.10.06 12:26s/l2079.341.2687091.26871.2606148.644104.73
11092006.10.06 12:26sell2089.711.26871.27041.2590
11102006.10.06 12:28modify2089.711.26871.26941.2590
11112006.10.06 12:29s/l2089.711.2694091.26941.2590-68.804035.93
11122006.10.06 12:29sell2099.541.26971.27141.2600
11132006.10.06 12:29modify2099.541.26971.27021.2600
11142006.10.06 12:29modify2099.541.26971.26971.2600
11152006.10.06 12:29s/l2099.541.2697091.26971.2600-0.824035.11
11162006.10.06 12:29sell2109.531.27071.27241.2610
11172006.10.06 12:29modify2109.531.27071.27111.2610
11182006.10.06 12:29s/l2109.531.2711091.27111.2610-38.943996.17
11192006.10.06 12:29sell2119.431.27101.27271.2613
11202006.10.06 12:29modify2119.431.27101.27131.2613
11212006.10.06 12:29modify2119.431.27101.27081.2613
11222006.10.06 12:29modify2119.431.27101.27061.2613
11232006.10.06 12:29modify2119.431.27101.26891.2613
11242006.10.06 12:29modify2119.431.27101.26651.2613
11252006.10.06 12:29modify2119.431.27101.26601.2613
11262006.10.06 12:30modify2119.431.27101.26441.2613
11272006.10.06 12:30modify2119.431.27101.26271.2613
11282006.10.06 12:30t/p2119.431.26131.26271.2613914.714910.88
11292006.10.06 13:07sell21210.001.26091.26261.2512
11302006.10.06 13:17close21210.001.26011.26261.251280.004990.88
11312006.10.06 13:22sell21310.001.26091.26261.2512
11322006.10.06 13:24close21310.001.26011.26261.251280.005070.88
11332006.10.06 15:01sell21410.001.26011.26181.2504
11342006.10.06 15:56modify21410.001.26011.26131.2504
11352006.10.06 15:56close21410.001.25841.26131.2504170.005240.88
11362006.10.06 15:59sell21510.001.25991.26161.2502
11372006.10.06 16:55close21510.001.25921.26161.250270.005310.88
11382006.10.06 16:59sell21610.001.26101.26271.2513
11392006.10.06 17:54close21610.001.25981.26271.2513120.005430.88
11402006.10.08 22:04sell21710.001.25941.26111.2497
11412006.10.09 06:41modify21710.001.25941.26111.2497
11422006.10.09 06:43modify21710.001.25941.26091.2497
11432006.10.09 07:42modify21710.001.25941.26071.2497
11442006.10.09 09:02s/l21710.001.2607121.26071.2497-124.055306.83
11452006.10.09 12:33buy21810.001.26001.25831.2697
11462006.10.09 12:37modify21810.001.26001.25831.2697
11472006.10.09 12:37modify21810.001.26001.25851.2697
11482006.10.09 13:06modify21810.001.26001.25881.2697
11492006.10.09 13:16modify21810.001.26001.25891.2697
11502006.10.09 14:03modify21810.001.26001.25901.2697
11512006.10.10 00:17s/l21810.001.2589531.25901.2697-113.335193.50
11522006.10.10 01:03sell21910.001.25931.26101.2496
11532006.10.10 01:04modify21910.001.25931.26091.2496
11542006.10.10 01:05modify21910.001.25931.26081.2496
11552006.10.10 01:14modify21910.001.25931.26071.2496
11562006.10.10 01:15modify21910.001.25931.26061.2496
11572006.10.10 01:15modify21910.001.25931.26051.2496
11582006.10.10 01:16modify21910.001.25931.26001.2496
11592006.10.10 01:16close21910.001.25871.26001.249660.005253.50
11602006.10.10 05:02sell22010.001.26001.26171.2503
11612006.10.10 05:08modify22010.001.26001.26121.2503
11622006.10.10 05:09modify22010.001.26001.26111.2503
11632006.10.10 05:10modify22010.001.26001.26101.2503
11642006.10.10 05:10modify22010.001.26001.26091.2503
11652006.10.10 05:11modify22010.001.26001.26041.2503
11662006.10.10 05:14modify22010.001.26001.26031.2503
11672006.10.10 05:14close22010.001.25921.26031.250380.005333.50
11682006.10.10 07:08buy22110.001.25921.25751.2689
11692006.10.10 07:09modify22110.001.25921.25791.2689
11702006.10.10 07:13modify22110.001.25921.25801.2689
11712006.10.10 07:59modify22110.001.25921.25861.2689
11722006.10.10 08:02close22110.001.25991.25861.268970.005403.50
11732006.10.10 12:08sell22210.001.25371.25541.2440
11742006.10.10 12:57modify22210.001.25371.25531.2440
11752006.10.10 13:53modify22210.001.25371.25531.2440
11762006.10.10 13:55modify22210.001.25371.25521.2440
11772006.10.10 13:55close22210.001.25291.25521.244080.005483.50
11782006.10.10 14:02sell22310.001.25351.25521.2438
11792006.10.10 14:57modify22310.001.25351.25471.2438
11802006.10.10 14:57close22310.001.25231.25471.2438120.005603.50
11812006.10.10 14:59sell22410.001.25371.25541.2440
11822006.10.10 19:50close22410.001.25311.25541.244060.005663.50
11832006.10.11 06:34buy22510.001.25361.25191.2633
11842006.10.11 06:35modify22510.001.25361.25211.2633
11852006.10.11 06:35modify22510.001.25361.25221.2633
11862006.10.11 06:35modify22510.001.25361.25231.2633
11872006.10.11 06:36modify22510.001.25361.25251.2633
11882006.10.11 06:39s/l22510.001.2524811.25251.2633-111.865551.64
11892006.10.11 06:59buy22610.001.25341.25171.2631
11902006.10.11 07:00modify22610.001.25341.25211.2631
11912006.10.11 07:00modify22610.001.25341.25221.2631
11922006.10.11 07:00modify22610.001.25341.25231.2631
11932006.10.11 07:00modify22610.001.25341.25241.2631
11942006.10.11 07:02modify22610.001.25341.25331.2631
11952006.10.11 07:02close22610.001.25451.25331.2631110.005661.64
11962006.10.11 11:33buy22710.001.25411.25241.2638
11972006.10.11 11:33modify22710.001.25411.25261.2638
11982006.10.11 11:36modify22710.001.25411.25271.2638
11992006.10.11 11:37modify22710.001.25411.25281.2638
12002006.10.11 11:59modify22710.001.25411.25331.2638
12012006.10.11 11:59close22710.001.25471.25331.263860.005721.64
12022006.10.11 19:02sell22810.001.25281.25451.2431
12032006.10.11 19:18modify22810.001.25281.25451.2431
12042006.10.11 19:18modify22810.001.25281.25431.2431
12052006.10.11 19:18close22810.001.25211.25431.243170.005791.64
12062006.10.11 19:19sell22910.001.25211.25381.2424
12072006.10.11 19:21modify22910.001.25211.25371.2424
12082006.10.11 19:21close22910.001.25151.25371.242460.005851.64
12092006.10.11 19:57sell23010.001.25211.25381.2424
12102006.10.11 20:21modify23010.001.25211.25371.2424
12112006.10.11 20:58modify23010.001.25211.25351.2424
12122006.10.11 20:58close23010.001.25121.25351.242490.005941.64
12132006.10.11 21:02sell23110.001.25221.25391.2425
12142006.10.11 21:18modify23110.001.25221.25371.2425
12152006.10.11 21:42modify23110.001.25221.25361.2425
12162006.10.11 21:42close23110.001.25141.25361.242580.006021.64
12172006.10.11 21:59sell23210.001.25221.25391.2425
12182006.10.11 22:55modify23210.001.25221.25391.2425
12192006.10.12 00:52modify23210.001.25221.25381.2425
12202006.10.12 01:52modify23210.001.25221.25371.2425
12212006.10.12 03:00s/l23210.001.253731.25371.2425-131.405890.24
12222006.10.12 10:02buy23310.001.25401.25231.2637
12232006.10.12 10:02modify23310.001.25401.25241.2637
12242006.10.12 10:03modify23310.001.25401.25261.2637
12252006.10.12 10:24modify23310.001.25401.25271.2637
12262006.10.12 10:24modify23310.001.25401.25281.2637
12272006.10.12 10:24close23310.001.25451.25281.263750.005940.24
12282006.10.12 10:26buy23410.001.25381.25211.2635
12292006.10.12 10:26modify23410.001.25381.25261.2635
12302006.10.12 10:26close23410.001.25431.25261.263550.005990.24
12312006.10.12 10:41buy23510.001.25311.25141.2628
12322006.10.12 10:41modify23510.001.25311.25171.2628
12332006.10.12 10:42modify23510.001.25311.25181.2628
12342006.10.12 10:49modify23510.001.25311.25191.2628
12352006.10.12 10:52modify23510.001.25311.25221.2628
12362006.10.12 10:52close23510.001.25391.25221.262880.006070.24
12372006.10.12 10:55buy23610.001.25371.25201.2634
12382006.10.12 10:58modify23610.001.25371.25321.2634
12392006.10.12 10:58close23610.001.25491.25321.2634120.006190.24
12402006.10.12 10:59buy23710.001.25401.25231.2637
12412006.10.12 11:38s/l23710.001.25231.25231.2637-170.006020.24
12422006.10.12 13:03sell23810.001.25311.25481.2434
12432006.10.12 13:35modify23810.001.25311.25471.2434
12442006.10.12 13:36modify23810.001.25311.25401.2434
12452006.10.12 13:36close23810.001.25191.25401.2434120.006140.24
12462006.10.12 13:51sell23910.001.25311.25481.2434
12472006.10.12 13:57modify23910.001.25311.25471.2434
12482006.10.12 13:58modify23910.001.25311.25461.2434
12492006.10.12 13:58close23910.001.25251.25461.243460.006200.24
12502006.10.13 06:15buy24010.001.25581.25411.2655
12512006.10.13 06:15modify24010.001.25581.25431.2655
12522006.10.13 06:15modify24010.001.25581.25441.2655
12532006.10.13 06:23modify24010.001.25581.25451.2655
12542006.10.13 06:24modify24010.001.25581.25461.2655
12552006.10.13 06:28modify24010.001.25581.25471.2655
12562006.10.13 06:28modify24010.001.25581.25481.2655
12572006.10.13 06:30modify24010.001.25581.25511.2655
12582006.10.13 06:30close24010.001.25651.25511.265570.006270.24
12592006.10.13 12:48sell24110.001.25701.25871.2473
12602006.10.13 12:48modify24110.001.25701.25841.2473
12612006.10.13 12:49modify24110.001.25701.25831.2473
12622006.10.13 12:50modify24110.001.25701.25811.2473
12632006.10.13 12:52modify24110.001.25701.25801.2473
12642006.10.13 12:53modify24110.001.25701.25761.2473
12652006.10.13 12:53modify24110.001.25701.25751.2473
12662006.10.13 12:54modify24110.001.25701.25741.2473
12672006.10.13 12:54modify24110.001.25701.25731.2473
12682006.10.13 12:54modify24110.001.25701.25721.2473
12692006.10.13 12:55modify24110.001.25701.25691.2473
12702006.10.13 12:55modify24110.001.25701.25681.2473
12712006.10.13 12:56modify24110.001.25701.25651.2473
12722006.10.13 12:56modify24110.001.25701.25641.2473
12732006.10.13 12:57modify24110.001.25701.25601.2473
12742006.10.13 12:59modify24110.001.25701.25371.2473
12752006.10.13 13:00close24110.001.25231.25371.2473470.006740.24
12762006.10.13 17:15sell24210.001.25101.25271.2413
12772006.10.13 19:53close24210.001.25041.25271.241360.006800.24
12782006.10.16 17:29buy24310.001.25151.24981.2612
12792006.10.16 18:02modify24310.001.25151.25031.2612
12802006.10.16 18:03modify24310.001.25151.25041.2612
12812006.10.16 18:08modify24310.001.25151.25051.2612
12822006.10.16 18:11modify24310.001.25151.25061.2612
12832006.10.16 18:11modify24310.001.25151.25071.2612
12842006.10.16 18:13modify24310.001.25151.25081.2612
12852006.10.16 19:00close24310.001.25241.25081.261290.006890.24
12862006.10.17 07:52sell24410.001.25371.25541.2440
12872006.10.17 07:52modify24410.001.25371.25521.2440
12882006.10.17 08:25modify24410.001.25371.25521.2440
12892006.10.17 08:26modify24410.001.25371.25501.2440
12902006.10.17 08:28modify24410.001.25371.25491.2440
12912006.10.17 08:28modify24410.001.25371.25471.2440
12922006.10.17 08:31modify24410.001.25371.25461.2440
12932006.10.17 08:42s/l24410.001.2545541.25461.2440-85.366804.88
12942006.10.17 13:15sell24510.001.25371.25541.2440
12952006.10.17 13:15modify24510.001.25371.25511.2440
12962006.10.17 13:16modify24510.001.25371.25501.2440
12972006.10.17 13:17modify24510.001.25371.25491.2440
12982006.10.17 13:17close24510.001.25301.25491.244070.006874.88
12992006.10.17 13:18sell24610.001.25391.25561.2442
13002006.10.17 13:18modify24610.001.25391.25541.2442
13012006.10.17 13:31s/l24610.001.2553641.25541.2442-146.436728.45
13022006.10.17 16:24buy24710.001.25551.25381.2652
13032006.10.17 21:10s/l24710.001.25381.25381.2652-170.006558.45
13042006.10.17 22:17sell24810.001.25501.25671.2453
13052006.10.17 23:15close24810.001.25431.25671.245370.006628.45
13062006.10.19 05:25buy24910.001.25321.25151.2629
13072006.10.19 05:25modify24910.001.25321.25221.2629
13082006.10.19 05:27modify24910.001.25321.25231.2629
13092006.10.19 05:27modify24910.001.25321.25241.2629
13102006.10.19 05:44modify24910.001.25321.25251.2629
13112006.10.19 05:45modify24910.001.25321.25261.2629
13122006.10.19 06:18modify24910.001.25321.25261.2629
13132006.10.19 06:21modify24910.001.25321.25271.2629
13142006.10.19 06:22modify24910.001.25321.25281.2629
13152006.10.19 06:26modify24910.001.25321.25291.2629
13162006.10.19 06:26modify24910.001.25321.25301.2629
13172006.10.19 06:26modify24910.001.25321.25311.2629
13182006.10.19 06:26close24910.001.25411.25311.262990.006718.45
13192006.10.19 06:26sell25010.001.25411.25581.2444
13202006.10.19 06:27modify25010.001.25411.25521.2444
13212006.10.19 06:29modify25010.001.25411.25511.2444
13222006.10.19 06:29modify25010.001.25411.25501.2444
13232006.10.19 06:30modify25010.001.25411.25491.2444
13242006.10.19 06:33modify25010.001.25411.25481.2444
13252006.10.19 07:32s/l25010.001.2548251.25481.2444-72.546645.91
13262006.10.19 10:34buy25110.001.25631.25461.2660
13272006.10.19 10:34modify25110.001.25631.25491.2660
13282006.10.19 10:37modify25110.001.25631.25501.2660
13292006.10.19 10:46modify25110.001.25631.25511.2660
13302006.10.19 10:47modify25110.001.25631.25521.2660
13312006.10.19 10:47modify25110.001.25631.25531.2660
13322006.10.19 11:23modify25110.001.25631.25551.2660
13332006.10.19 11:23close25110.001.25691.25551.266060.006705.91
13342006.10.19 12:35buy25210.001.25581.25411.2655
13352006.10.19 12:37modify25210.001.25581.25421.2655
13362006.10.19 12:42modify25210.001.25581.25431.2655
13372006.10.19 12:51modify25210.001.25581.25441.2655
13382006.10.19 12:52modify25210.001.25581.25451.2655
13392006.10.19 12:52modify25210.001.25581.25471.2655
13402006.10.19 12:53modify25210.001.25581.25481.2655
13412006.10.19 12:54modify25210.001.25581.25491.2655
13422006.10.19 12:54modify25210.001.25581.25501.2655
13432006.10.19 12:54close25210.001.25641.25501.265560.006765.91
13442006.10.20 05:45buy25310.001.26311.26141.2728
13452006.10.20 05:45modify25310.001.26311.26161.2728
13462006.10.20 07:27s/l25310.001.2616121.26161.2728-148.796617.12
13472006.10.20 11:23sell25410.001.26161.26331.2519
13482006.10.20 11:23modify25410.001.26161.26311.2519
13492006.10.20 11:23modify25410.001.26161.26301.2519
13502006.10.20 11:24modify25410.001.26161.26291.2519
13512006.10.20 11:55modify25410.001.26161.26281.2519
13522006.10.20 11:58modify25410.001.26161.26271.2519
13532006.10.20 11:59modify25410.001.26161.26261.2519
13542006.10.20 12:01modify25410.001.26161.26251.2519
13552006.10.20 12:58s/l25410.001.262551.26251.2519-95.006522.12
13562006.10.20 12:58sell25510.001.26231.26401.2526
13572006.10.20 12:58modify25510.001.26231.26391.2526
13582006.10.20 13:48modify25510.001.26231.26391.2526
13592006.10.20 13:48modify25510.001.26231.26381.2526
13602006.10.20 13:51modify25510.001.26231.26371.2526
13612006.10.20 13:57modify25510.001.26231.26361.2526
13622006.10.20 14:01modify25510.001.26231.26361.2526
13632006.10.20 14:01modify25510.001.26231.26331.2526
13642006.10.20 14:01close25510.001.26161.26331.252670.006592.12
13652006.10.20 15:04sell25610.001.26101.26271.2513
13662006.10.20 15:11modify25610.001.26101.26261.2513
13672006.10.20 15:14modify25610.001.26101.26251.2513
13682006.10.20 15:25modify25610.001.26101.26231.2513
13692006.10.20 15:25modify25610.001.26101.26221.2513
13702006.10.20 15:25close25610.001.26041.26221.251360.006652.12
13712006.10.20 15:30sell25710.001.26101.26271.2513
13722006.10.20 16:18modify25710.001.26101.26261.2513
13732006.10.22 23:17modify25710.001.26101.26251.2513
13742006.10.23 05:46modify25710.001.26101.26251.2513
13752006.10.23 05:46modify25710.001.26101.26241.2513
13762006.10.23 05:56modify25710.001.26101.26231.2513
13772006.10.23 05:58modify25710.001.26101.26221.2513
13782006.10.23 05:59modify25710.001.26101.26211.2513
13792006.10.23 06:00modify25710.001.26101.26211.2513
13802006.10.23 06:10modify25710.001.26101.26201.2513
13812006.10.23 06:16modify25710.001.26101.26191.2513
13822006.10.23 06:16modify25710.001.26101.26161.2513
13832006.10.23 06:17modify25710.001.26101.26151.2513
13842006.10.23 06:17modify25710.001.26101.26141.2513
13852006.10.23 06:18modify25710.001.26101.26131.2513
13862006.10.23 06:18modify25710.001.26101.26101.2513
13872006.10.23 06:21modify25710.001.26101.26091.2513
13882006.10.23 06:21modify25710.001.26101.26061.2513
13892006.10.23 06:39modify25710.001.26101.26051.2513
13902006.10.23 06:40modify25710.001.26101.26041.2513
13912006.10.23 06:52modify25710.001.26101.26021.2513
13922006.10.23 07:00close25710.001.25911.26021.2513197.206849.32
13932006.10.23 10:40sell25810.001.25591.25761.2462
13942006.10.23 10:43modify25810.001.25591.25751.2462
13952006.10.23 10:52modify25810.001.25591.25741.2462
13962006.10.23 10:54modify25810.001.25591.25731.2462
13972006.10.23 10:55modify25810.001.25591.25721.2462
13982006.10.23 10:56modify25810.001.25591.25711.2462
13992006.10.23 10:57modify25810.001.25591.25701.2462
14002006.10.23 10:59modify25810.001.25591.25691.2462
14012006.10.23 10:59modify25810.001.25591.25681.2462
14022006.10.23 11:06modify25810.001.25591.25681.2462
14032006.10.23 11:13modify25810.001.25591.25671.2462
14042006.10.23 12:27close25810.001.25501.25671.246290.006939.32
14052006.10.23 14:11sell25910.001.25531.25701.2456
14062006.10.23 14:13modify25910.001.25531.25691.2456
14072006.10.23 14:16modify25910.001.25531.25681.2456
14082006.10.23 14:20modify25910.001.25531.25671.2456
14092006.10.23 14:21modify25910.001.25531.25661.2456
14102006.10.23 14:22modify25910.001.25531.25651.2456
14112006.10.23 14:22close25910.001.25471.25651.245660.006999.32
14122006.10.23 16:30sell26010.001.25501.25671.2453
14132006.10.23 16:45modify26010.001.25501.25661.2453
14142006.10.23 16:53modify26010.001.25501.25651.2453
14152006.10.23 16:58modify26010.001.25501.25641.2453
14162006.10.23 17:00modify26010.001.25501.25631.2453
14172006.10.23 17:01modify26010.001.25501.25621.2453
14182006.10.23 17:01modify26010.001.25501.25611.2453
14192006.10.23 17:01close26010.001.25421.25611.245380.007079.32
14202006.10.23 18:45sell26110.001.25481.25651.2451
14212006.10.23 21:37modify26110.001.25481.25641.2451
14222006.10.23 21:50modify26110.001.25481.25631.2451
14232006.10.23 23:32modify26110.001.25481.25631.2451
14242006.10.23 23:36modify26110.001.25481.25621.2451
14252006.10.24 00:00modify26110.001.25481.25601.2451
14262006.10.24 00:00modify26110.001.25481.25591.2451
14272006.10.24 00:24modify26110.001.25481.25581.2451
14282006.10.24 00:27modify26110.001.25481.25571.2451
14292006.10.24 00:27modify26110.001.25481.25561.2451
14302006.10.24 01:02modify26110.001.25481.25561.2451
14312006.10.24 01:08modify26110.001.25481.25551.2451
14322006.10.24 01:10modify26110.001.25481.25541.2451
14332006.10.24 01:10close26110.001.25411.25541.245177.207156.52
14342006.10.24 06:04sell26210.001.25371.25541.2440
14352006.10.24 06:04modify26210.001.25371.25471.2440
14362006.10.24 06:04modify26210.001.25371.25461.2440
14372006.10.24 06:04modify26210.001.25371.25451.2440
14382006.10.24 06:13s/l26210.001.2544531.25451.2440-75.297081.23
14392006.10.24 06:14sell26310.001.25381.25551.2441
14402006.10.24 06:15modify26310.001.25381.25491.2441
14412006.10.24 06:19modify26310.001.25381.25471.2441
14422006.10.24 06:20modify26310.001.25381.25451.2441
14432006.10.24 06:21modify26310.001.25381.25441.2441
14442006.10.24 06:21modify26310.001.25381.25421.2441
14452006.10.24 06:21close26310.001.25321.25421.244160.007141.23
14462006.10.24 06:33sell26410.001.25371.25541.2440
14472006.10.24 06:33modify26410.001.25371.25481.2440
14482006.10.24 06:35modify26410.001.25371.25461.2440
14492006.10.24 06:50modify26410.001.25371.25451.2440
14502006.10.24 07:14s/l26410.001.2544531.25451.2440-75.297065.94
14512006.10.24 08:06sell26510.001.25361.25531.2439
14522006.10.24 08:06modify26510.001.25361.25481.2439
14532006.10.24 08:06modify26510.001.25361.25471.2439
14542006.10.24 08:44s/l26510.001.2547391.25471.2439-113.936952.01
14552006.10.24 08:44sell26610.001.25461.25631.2449
14562006.10.24 08:44modify26610.001.25461.25601.2449
14572006.10.24 08:46modify26610.001.25461.25591.2449
14582006.10.24 08:49modify26610.001.25461.25581.2449
14592006.10.24 08:53modify26610.001.25461.25571.2449
14602006.10.24 08:55modify26610.001.25461.25561.2449
14612006.10.24 09:24modify26610.001.25461.25551.2449
14622006.10.24 09:25modify26610.001.25461.25541.2449
14632006.10.24 09:28modify26610.001.25461.25531.2449
14642006.10.24 09:28modify26610.001.25461.25521.2449
14652006.10.24 09:31modify26610.001.25461.25511.2449
14662006.10.24 10:44modify26610.001.25461.25511.2449
14672006.10.24 10:44close26610.001.25381.25511.244980.007032.01
14682006.10.25 07:45sell26710.001.25681.25851.2471
14692006.10.25 07:46modify26710.001.25681.25831.2471
14702006.10.25 07:47modify26710.001.25681.25821.2471
14712006.10.25 07:53modify26710.001.25681.25811.2471
14722006.10.25 07:55modify26710.001.25681.25801.2471
14732006.10.25 07:56modify26710.001.25681.25791.2471
14742006.10.25 07:56modify26710.001.25681.25771.2471
14752006.10.25 07:59modify26710.001.25681.25761.2471
14762006.10.25 07:59modify26710.001.25681.25751.2471
14772006.10.25 07:59modify26710.001.25681.25741.2471
14782006.10.25 08:00s/l26710.001.257361.25741.2471-56.006976.01
14792006.10.25 13:21buy26810.001.25761.25591.2673
14802006.10.25 13:21modify26810.001.25761.25601.2673
14812006.10.25 13:42modify26810.001.25761.25611.2673
14822006.10.25 13:46modify26810.001.25761.25631.2673
14832006.10.25 13:52modify26810.001.25761.25641.2673
14842006.10.25 13:53modify26810.001.25761.25651.2673
14852006.10.25 14:04modify26810.001.25761.25661.2673
14862006.10.25 14:15modify26810.001.25761.25671.2673
14872006.10.25 14:18modify26810.001.25761.25681.2673
14882006.10.25 14:19modify26810.001.25761.25691.2673
14892006.10.25 14:19close26810.001.25851.25691.267390.007066.01
14902006.10.25 18:13buy26910.001.25791.25621.2676
14912006.10.25 18:13modify26910.001.25791.25641.2676
14922006.10.25 18:14modify26910.001.25791.25651.2676
14932006.10.25 18:14modify26910.001.25791.25681.2676
14942006.10.25 18:14close26910.001.25861.25681.267670.007136.01
14952006.10.25 18:14buy27010.001.25781.25611.2675
14962006.10.25 18:14modify27010.001.25781.25711.2675
14972006.10.25 18:14close27010.001.25891.25711.2675110.007246.01
14982006.10.25 18:14buy27110.001.25771.25601.2674
14992006.10.25 18:14modify27110.001.25771.25611.2674
15002006.10.25 18:14modify27110.001.25771.25691.2674
15012006.10.25 18:14close27110.001.25871.25691.2674100.007346.01
15022006.10.25 18:16buy27210.001.25781.25611.2675
15032006.10.25 18:17modify27210.001.25781.25711.2675
15042006.10.25 18:17close27210.001.25891.25711.2675110.007456.01
15052006.10.25 18:17buy27310.001.25781.25611.2675
15062006.10.25 18:17modify27310.001.25781.25661.2675
15072006.10.25 18:17close27310.001.25841.25661.267560.007516.01
15082006.10.26 10:47buy27410.001.26511.26341.2748
15092006.10.26 11:00modify27410.001.26511.26361.2748
15102006.10.26 11:32modify27410.001.26511.26371.2748
15112006.10.26 11:34modify27410.001.26511.26381.2748
15122006.10.26 11:35modify27410.001.26511.26391.2748
15132006.10.26 11:36modify27410.001.26511.26401.2748
15142006.10.26 11:36modify27410.001.26511.26411.2748
15152006.10.26 11:37modify27410.001.26511.26421.2748
15162006.10.26 12:20close27410.001.26571.26421.274860.007576.01
15172006.10.26 14:00buy27510.001.26521.26351.2749
15182006.10.26 14:00modify27510.001.26521.26351.2749
15192006.10.26 14:00modify27510.001.26521.26391.2749
15202006.10.26 14:00close27510.001.26591.26391.274970.007646.01
15212006.10.26 14:00buy27610.001.26521.26351.2749
15222006.10.26 14:02modify27610.001.26521.26411.2749
15232006.10.26 14:02close27610.001.26611.26411.274990.007736.01
15242006.10.27 02:49buy27710.001.27031.26861.2800
15252006.10.27 03:47modify27710.001.27031.26861.2800
15262006.10.27 04:02modify27710.001.27031.26861.2800
15272006.10.27 04:13modify27710.001.27031.26871.2800
15282006.10.27 04:23modify27710.001.27031.26881.2800
15292006.10.27 06:08s/l27710.001.2688191.26881.2800-148.147587.87
15302006.10.27 14:59buy27810.001.27251.27081.2822
15312006.10.27 16:20modify27810.001.27251.27091.2822
15322006.10.27 16:20close27810.001.27321.27091.282270.007657.87