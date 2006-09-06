Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.9 R1 AlertEuro
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.10.27 19:00 (2006.09.01 - 2006.10.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseAlerts=true;
Risk=0.3; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=true;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
BlockPipsator=true;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=15; StopLevel=0; GMT=0;
|Bars in test
|16401
|Ticks modelled
|90105
|Modelling quality
|38.70%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|7157.87
|Gross profit
|11358.94
|Gross loss
|-4201.07
|Profit factor
|2.70
|Expected payoff
|25.75
|Absolute drawdown
|35.24
|Maximal drawdown
|368.12 (5.34%)
|Relative drawdown
|13.66% (233.24)
|Total trades
|278
|Short positions (won %)
|157 (76.43%)
|Long positions (won %)
|121 (75.21%)
|Profit trades (% of total)
|211 (75.90%)
|Loss trades (% of total)
|67 (24.10%)
|Largest
|profit trade
|914.71
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|53.83
|loss trade
|-62.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (210.62)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-92.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1434.71 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-316.43 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.01 01:47
|buy
|1
|1.17
|1.2805
|1.2788
|1.2902
|2
|2006.09.01 04:40
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2788
|1.2902
|3
|2006.09.01 05:00
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2790
|1.2902
|4
|2006.09.01 05:00
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2791
|1.2902
|5
|2006.09.01 05:02
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2793
|1.2902
|6
|2006.09.01 05:32
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2794
|1.2902
|7
|2006.09.01 05:33
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2795
|1.2902
|8
|2006.09.01 05:37
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2796
|1.2902
|9
|2006.09.01 05:38
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2797
|1.2902
|10
|2006.09.01 05:38
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2798
|1.2902
|11
|2006.09.01 06:00
|modify
|1
|1.17
|1.2805
|1.2799
|1.2902
|12
|2006.09.01 06:00
|close
|1
|1.17
|1.2815
|1.2799
|1.2902
|11.70
|511.70
|13
|2006.09.01 06:41
|buy
|2
|1.20
|1.2808
|1.2791
|1.2905
|14
|2006.09.01 06:48
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2792
|1.2905
|15
|2006.09.01 07:00
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2792
|1.2905
|16
|2006.09.01 08:03
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2796
|1.2905
|17
|2006.09.01 08:04
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2797
|1.2905
|18
|2006.09.01 08:06
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2798
|1.2905
|19
|2006.09.01 08:07
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2799
|1.2905
|20
|2006.09.01 08:16
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2800
|1.2905
|21
|2006.09.01 08:18
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2801
|1.2905
|22
|2006.09.01 08:29
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2805
|1.2905
|23
|2006.09.01 08:33
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2806
|1.2905
|24
|2006.09.01 08:34
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2807
|1.2905
|25
|2006.09.01 08:34
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2808
|1.2905
|26
|2006.09.01 08:36
|modify
|2
|1.20
|1.2808
|1.2809
|1.2905
|27
|2006.09.01 08:37
|s/l
|2
|1.20
|1.280857
|1.2809
|1.2905
|0.68
|512.38
|28
|2006.09.01 12:01
|buy
|3
|1.20
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|29
|2006.09.01 12:03
|s/l
|3
|1.20
|1.2787
|1.2787
|1.2901
|-20.40
|491.98
|30
|2006.09.01 14:02
|sell
|4
|1.15
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|31
|2006.09.01 14:26
|s/l
|4
|1.15
|1.2807
|1.2807
|1.2693
|-19.55
|472.43
|32
|2006.09.01 14:26
|sell
|5
|1.11
|1.2805
|1.2822
|1.2708
|33
|2006.09.01 14:28
|modify
|5
|1.11
|1.2805
|1.2820
|1.2708
|34
|2006.09.01 14:30
|modify
|5
|1.11
|1.2805
|1.2802
|1.2708
|35
|2006.09.01 14:30
|close
|5
|1.11
|1.2780
|1.2802
|1.2708
|27.75
|500.18
|36
|2006.09.01 14:33
|sell
|6
|1.17
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|37
|2006.09.01 14:57
|modify
|6
|1.17
|1.2779
|1.2793
|1.2682
|38
|2006.09.01 14:59
|s/l
|6
|1.17
|1.279285
|1.2793
|1.2682
|-16.21
|483.97
|39
|2006.09.01 14:59
|sell
|7
|1.13
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|40
|2006.09.01 15:02
|s/l
|7
|1.13
|1.2820
|1.2820
|1.2706
|-19.21
|464.76
|41
|2006.09.01 17:27
|buy
|8
|1.09
|1.2830
|1.2813
|1.2927
|42
|2006.09.01 19:00
|close
|8
|1.09
|1.2838
|1.2813
|1.2927
|8.72
|473.48
|43
|2006.09.01 19:52
|buy
|9
|1.11
|1.2833
|1.2816
|1.2930
|44
|2006.09.03 22:01
|modify
|9
|1.11
|1.2833
|1.2817
|1.2930
|45
|2006.09.03 22:03
|modify
|9
|1.11
|1.2833
|1.2818
|1.2930
|46
|2006.09.03 22:13
|modify
|9
|1.11
|1.2833
|1.2819
|1.2930
|47
|2006.09.03 22:19
|modify
|9
|1.11
|1.2833
|1.2820
|1.2930
|48
|2006.09.03 22:20
|modify
|9
|1.11
|1.2833
|1.2821
|1.2930
|49
|2006.09.03 23:00
|close
|9
|1.11
|1.2849
|1.2821
|1.2930
|17.76
|491.24
|50
|2006.09.04 06:16
|buy
|10
|1.15
|1.2849
|1.2832
|1.2946
|51
|2006.09.04 06:47
|modify
|10
|1.15
|1.2849
|1.2832
|1.2946
|52
|2006.09.04 06:47
|modify
|10
|1.15
|1.2849
|1.2833
|1.2946
|53
|2006.09.04 06:51
|modify
|10
|1.15
|1.2849
|1.2834
|1.2946
|54
|2006.09.04 06:54
|modify
|10
|1.15
|1.2849
|1.2835
|1.2946
|55
|2006.09.04 06:57
|modify
|10
|1.15
|1.2849
|1.2836
|1.2946
|56
|2006.09.04 06:57
|close
|10
|1.15
|1.2857
|1.2836
|1.2946
|9.20
|500.44
|57
|2006.09.04 09:02
|sell
|11
|1.17
|1.2856
|1.2873
|1.2759
|58
|2006.09.04 09:07
|modify
|11
|1.17
|1.2856
|1.2872
|1.2759
|59
|2006.09.04 09:09
|modify
|11
|1.17
|1.2856
|1.2865
|1.2759
|60
|2006.09.04 09:12
|modify
|11
|1.17
|1.2856
|1.2864
|1.2759
|61
|2006.09.04 09:12
|close
|11
|1.17
|1.2849
|1.2864
|1.2759
|8.19
|508.63
|62
|2006.09.04 09:47
|sell
|12
|1.19
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|63
|2006.09.04 09:47
|modify
|12
|1.19
|1.2857
|1.2873
|1.2760
|64
|2006.09.04 12:09
|modify
|12
|1.19
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|65
|2006.09.04 12:33
|modify
|12
|1.19
|1.2857
|1.2870
|1.2760
|66
|2006.09.04 12:34
|modify
|12
|1.19
|1.2857
|1.2869
|1.2760
|67
|2006.09.04 14:48
|s/l
|12
|1.19
|1.286943
|1.2869
|1.2760
|-14.79
|493.84
|68
|2006.09.04 21:22
|buy
|13
|1.15
|1.2861
|1.2844
|1.2958
|69
|2006.09.04 21:23
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2846
|1.2958
|70
|2006.09.04 21:23
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2848
|1.2958
|71
|2006.09.04 21:24
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2850
|1.2958
|72
|2006.09.04 21:25
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2852
|1.2958
|73
|2006.09.04 21:26
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2853
|1.2958
|74
|2006.09.04 21:30
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2854
|1.2958
|75
|2006.09.04 21:31
|modify
|13
|1.15
|1.2861
|1.2855
|1.2958
|76
|2006.09.04 21:31
|close
|13
|1.15
|1.2870
|1.2855
|1.2958
|10.35
|504.19
|77
|2006.09.05 05:23
|sell
|14
|1.18
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|78
|2006.09.05 05:54
|modify
|14
|1.18
|1.2840
|1.2856
|1.2743
|79
|2006.09.05 05:57
|modify
|14
|1.18
|1.2840
|1.2855
|1.2743
|80
|2006.09.05 05:59
|modify
|14
|1.18
|1.2840
|1.2852
|1.2743
|81
|2006.09.05 06:00
|modify
|14
|1.18
|1.2840
|1.2851
|1.2743
|82
|2006.09.05 06:09
|modify
|14
|1.18
|1.2840
|1.2850
|1.2743
|83
|2006.09.05 06:10
|modify
|14
|1.18
|1.2840
|1.2849
|1.2743
|84
|2006.09.05 06:10
|close
|14
|1.18
|1.2833
|1.2849
|1.2743
|8.26
|512.45
|85
|2006.09.05 08:14
|sell
|15
|1.20
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|86
|2006.09.05 11:02
|modify
|15
|1.20
|1.2832
|1.2842
|1.2735
|87
|2006.09.05 11:03
|modify
|15
|1.20
|1.2832
|1.2841
|1.2735
|88
|2006.09.05 11:03
|modify
|15
|1.20
|1.2832
|1.2839
|1.2735
|89
|2006.09.05 11:04
|modify
|15
|1.20
|1.2832
|1.2834
|1.2735
|90
|2006.09.05 11:05
|modify
|15
|1.20
|1.2832
|1.2833
|1.2735
|91
|2006.09.05 11:36
|s/l
|15
|1.20
|1.283268
|1.2833
|1.2735
|-0.81
|511.64
|92
|2006.09.05 12:35
|sell
|16
|1.20
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|93
|2006.09.05 12:53
|modify
|16
|1.20
|1.2818
|1.2834
|1.2721
|94
|2006.09.05 12:58
|modify
|16
|1.20
|1.2818
|1.2833
|1.2721
|95
|2006.09.05 13:00
|modify
|16
|1.20
|1.2818
|1.2832
|1.2721
|96
|2006.09.05 13:00
|close
|16
|1.20
|1.2811
|1.2832
|1.2721
|8.40
|520.04
|97
|2006.09.05 14:37
|sell
|17
|1.22
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|98
|2006.09.05 14:41
|modify
|17
|1.22
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|99
|2006.09.05 14:45
|modify
|17
|1.22
|1.2817
|1.2833
|1.2720
|100
|2006.09.05 14:50
|modify
|17
|1.22
|1.2817
|1.2832
|1.2720
|101
|2006.09.05 14:50
|close
|17
|1.22
|1.2810
|1.2832
|1.2720
|8.54
|528.58
|102
|2006.09.05 15:36
|sell
|18
|1.24
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|103
|2006.09.05 15:41
|modify
|18
|1.24
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|104
|2006.09.05 15:49
|modify
|18
|1.24
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|105
|2006.09.05 15:49
|close
|18
|1.24
|1.2810
|1.2831
|1.2722
|11.16
|539.74
|106
|2006.09.05 18:09
|sell
|19
|1.26
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|107
|2006.09.05 18:46
|modify
|19
|1.26
|1.2815
|1.2831
|1.2718
|108
|2006.09.05 18:50
|modify
|19
|1.26
|1.2815
|1.2830
|1.2718
|109
|2006.09.05 18:52
|modify
|19
|1.26
|1.2815
|1.2828
|1.2718
|110
|2006.09.05 18:53
|close
|19
|1.26
|1.2808
|1.2828
|1.2718
|8.82
|548.56
|111
|2006.09.06 00:48
|buy
|20
|1.28
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|112
|2006.09.06 00:57
|modify
|20
|1.28
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|113
|2006.09.06 00:58
|modify
|20
|1.28
|1.2811
|1.2795
|1.2908
|114
|2006.09.06 00:59
|modify
|20
|1.28
|1.2811
|1.2796
|1.2908
|115
|2006.09.06 01:00
|modify
|20
|1.28
|1.2811
|1.2797
|1.2908
|116
|2006.09.06 01:00
|modify
|20
|1.28
|1.2811
|1.2799
|1.2908
|117
|2006.09.06 01:04
|modify
|20
|1.28
|1.2811
|1.2802
|1.2908
|118
|2006.09.06 01:04
|close
|20
|1.28
|1.2819
|1.2802
|1.2908
|10.24
|558.80
|119
|2006.09.06 06:04
|sell
|21
|1.31
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|120
|2006.09.06 06:04
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|121
|2006.09.06 06:04
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2832
|1.2722
|122
|2006.09.06 06:20
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|123
|2006.09.06 06:23
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2829
|1.2722
|124
|2006.09.06 06:29
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2828
|1.2722
|125
|2006.09.06 06:31
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2827
|1.2722
|126
|2006.09.06 06:35
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2826
|1.2722
|127
|2006.09.06 06:38
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2825
|1.2722
|128
|2006.09.06 06:40
|modify
|21
|1.31
|1.2819
|1.2824
|1.2722
|129
|2006.09.06 07:01
|s/l
|21
|1.31
|1.282439
|1.2824
|1.2722
|-7.06
|551.74
|130
|2006.09.06 08:23
|buy
|22
|1.29
|1.2823
|1.2806
|1.2920
|131
|2006.09.06 08:24
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2808
|1.2920
|132
|2006.09.06 08:24
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2809
|1.2920
|133
|2006.09.06 08:31
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2810
|1.2920
|134
|2006.09.06 08:31
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2811
|1.2920
|135
|2006.09.06 09:03
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2812
|1.2920
|136
|2006.09.06 09:09
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2813
|1.2920
|137
|2006.09.06 10:00
|modify
|22
|1.29
|1.2823
|1.2814
|1.2920
|138
|2006.09.06 10:32
|s/l
|22
|1.29
|1.281416
|1.2814
|1.2920
|-11.41
|540.33
|139
|2006.09.06 10:32
|buy
|23
|1.27
|1.2814
|1.2797
|1.2911
|140
|2006.09.06 10:32
|modify
|23
|1.27
|1.2814
|1.2800
|1.2911
|141
|2006.09.06 10:33
|modify
|23
|1.27
|1.2814
|1.2801
|1.2911
|142
|2006.09.06 10:45
|modify
|23
|1.27
|1.2814
|1.2802
|1.2911
|143
|2006.09.06 10:46
|modify
|23
|1.27
|1.2814
|1.2803
|1.2911
|144
|2006.09.06 10:56
|modify
|23
|1.27
|1.2814
|1.2804
|1.2911
|145
|2006.09.06 10:56
|modify
|23
|1.27
|1.2814
|1.2805
|1.2911
|146
|2006.09.06 11:16
|s/l
|23
|1.27
|1.280516
|1.2805
|1.2911
|-11.23
|529.10
|147
|2006.09.06 14:03
|sell
|24
|1.24
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|148
|2006.09.06 14:10
|modify
|24
|1.24
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|149
|2006.09.06 14:12
|modify
|24
|1.24
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|150
|2006.09.06 14:12
|close
|24
|1.24
|1.2789
|1.2808
|1.2697
|6.20
|535.30
|151
|2006.09.06 17:05
|sell
|25
|1.26
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|152
|2006.09.06 17:18
|modify
|25
|1.26
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|153
|2006.09.06 17:23
|modify
|25
|1.26
|1.2787
|1.2801
|1.2690
|154
|2006.09.06 17:53
|modify
|25
|1.26
|1.2787
|1.2799
|1.2690
|155
|2006.09.06 17:53
|close
|25
|1.26
|1.2779
|1.2799
|1.2690
|10.08
|545.38
|156
|2006.09.06 18:02
|sell
|26
|1.28
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|157
|2006.09.06 18:07
|modify
|26
|1.28
|1.2815
|1.2829
|1.2718
|158
|2006.09.06 18:07
|close
|26
|1.28
|1.2808
|1.2829
|1.2718
|8.96
|554.34
|159
|2006.09.06 18:07
|sell
|27
|1.30
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|160
|2006.09.06 18:21
|modify
|27
|1.30
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|161
|2006.09.06 18:22
|modify
|27
|1.30
|1.2804
|1.2820
|1.2707
|162
|2006.09.06 18:25
|modify
|27
|1.30
|1.2804
|1.2819
|1.2707
|163
|2006.09.06 18:25
|close
|27
|1.30
|1.2798
|1.2819
|1.2707
|7.80
|562.14
|164
|2006.09.06 18:26
|sell
|28
|1.32
|1.2797
|1.2814
|1.2700
|165
|2006.09.06 18:53
|modify
|28
|1.32
|1.2797
|1.2813
|1.2700
|166
|2006.09.06 18:54
|modify
|28
|1.32
|1.2797
|1.2812
|1.2700
|167
|2006.09.06 18:58
|modify
|28
|1.32
|1.2797
|1.2811
|1.2700
|168
|2006.09.06 18:58
|close
|28
|1.32
|1.2790
|1.2811
|1.2700
|9.24
|571.38
|169
|2006.09.06 18:59
|sell
|29
|1.34
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|170
|2006.09.06 20:55
|modify
|29
|1.34
|1.2813
|1.2829
|1.2716
|171
|2006.09.06 20:55
|close
|29
|1.34
|1.2806
|1.2829
|1.2716
|9.38
|580.76
|172
|2006.09.07 05:39
|buy
|30
|1.36
|1.2816
|1.2799
|1.2913
|173
|2006.09.07 05:39
|modify
|30
|1.36
|1.2816
|1.2800
|1.2913
|174
|2006.09.07 05:47
|modify
|30
|1.36
|1.2816
|1.2805
|1.2913
|175
|2006.09.07 05:53
|modify
|30
|1.36
|1.2816
|1.2806
|1.2913
|176
|2006.09.07 05:54
|modify
|30
|1.36
|1.2816
|1.2807
|1.2913
|177
|2006.09.07 05:54
|close
|30
|1.36
|1.2822
|1.2807
|1.2913
|8.16
|588.92
|178
|2006.09.07 05:59
|buy
|31
|1.38
|1.2815
|1.2798
|1.2912
|179
|2006.09.07 06:00
|modify
|31
|1.38
|1.2815
|1.2798
|1.2912
|180
|2006.09.07 06:00
|modify
|31
|1.38
|1.2815
|1.2799
|1.2912
|181
|2006.09.07 06:01
|modify
|31
|1.38
|1.2815
|1.2804
|1.2912
|182
|2006.09.07 06:04
|modify
|31
|1.38
|1.2815
|1.2807
|1.2912
|183
|2006.09.07 06:04
|close
|31
|1.38
|1.2823
|1.2807
|1.2912
|11.04
|599.96
|184
|2006.09.07 07:35
|buy
|32
|1.41
|1.2810
|1.2793
|1.2907
|185
|2006.09.07 07:44
|modify
|32
|1.41
|1.2810
|1.2800
|1.2907
|186
|2006.09.07 07:51
|modify
|32
|1.41
|1.2810
|1.2803
|1.2907
|187
|2006.09.07 07:51
|close
|32
|1.41
|1.2818
|1.2803
|1.2907
|11.28
|611.24
|188
|2006.09.07 08:02
|sell
|33
|1.43
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|189
|2006.09.07 08:02
|modify
|33
|1.43
|1.2807
|1.2823
|1.2710
|190
|2006.09.07 08:04
|modify
|33
|1.43
|1.2807
|1.2813
|1.2710
|191
|2006.09.07 08:04
|close
|33
|1.43
|1.2796
|1.2813
|1.2710
|15.73
|626.97
|192
|2006.09.07 09:02
|sell
|34
|1.47
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|193
|2006.09.07 09:02
|modify
|34
|1.47
|1.2790
|1.2804
|1.2693
|194
|2006.09.07 09:03
|modify
|34
|1.47
|1.2790
|1.2803
|1.2693
|195
|2006.09.07 09:11
|modify
|34
|1.47
|1.2790
|1.2802
|1.2693
|196
|2006.09.07 09:11
|close
|34
|1.47
|1.2784
|1.2802
|1.2693
|8.82
|635.79
|197
|2006.09.07 09:15
|sell
|35
|1.49
|1.2786
|1.2803
|1.2689
|198
|2006.09.07 09:32
|modify
|35
|1.49
|1.2786
|1.2800
|1.2689
|199
|2006.09.07 09:33
|modify
|35
|1.49
|1.2786
|1.2798
|1.2689
|200
|2006.09.07 09:33
|close
|35
|1.49
|1.2780
|1.2798
|1.2689
|8.94
|644.73
|201
|2006.09.07 09:41
|sell
|36
|1.51
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|202
|2006.09.07 09:45
|modify
|36
|1.51
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|203
|2006.09.07 09:45
|modify
|36
|1.51
|1.2785
|1.2801
|1.2688
|204
|2006.09.07 09:45
|modify
|36
|1.51
|1.2785
|1.2799
|1.2688
|205
|2006.09.07 09:45
|modify
|36
|1.51
|1.2785
|1.2798
|1.2688
|206
|2006.09.07 10:02
|modify
|36
|1.51
|1.2785
|1.2798
|1.2688
|207
|2006.09.07 10:06
|modify
|36
|1.51
|1.2785
|1.2796
|1.2688
|208
|2006.09.07 10:06
|close
|36
|1.51
|1.2777
|1.2796
|1.2688
|12.08
|656.81
|209
|2006.09.07 13:05
|sell
|37
|1.55
|1.2727
|1.2744
|1.2630
|210
|2006.09.07 13:34
|close
|37
|1.55
|1.2719
|1.2744
|1.2630
|12.40
|669.21
|211
|2006.09.07 13:36
|sell
|38
|1.58
|1.2723
|1.2740
|1.2626
|212
|2006.09.07 13:56
|close
|38
|1.58
|1.2717
|1.2740
|1.2626
|9.48
|678.69
|213
|2006.09.07 14:21
|sell
|39
|1.60
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|214
|2006.09.07 14:56
|close
|39
|1.60
|1.2725
|1.2751
|1.2637
|14.40
|693.09
|215
|2006.09.07 15:03
|sell
|40
|1.63
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|216
|2006.09.07 15:31
|close
|40
|1.63
|1.2742
|1.2766
|1.2652
|11.41
|704.50
|217
|2006.09.07 15:31
|sell
|41
|1.66
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|218
|2006.09.07 15:55
|close
|41
|1.66
|1.2732
|1.2758
|1.2644
|14.94
|719.44
|219
|2006.09.07 15:59
|sell
|42
|1.69
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|220
|2006.09.07 16:53
|close
|42
|1.69
|1.2741
|1.2770
|1.2656
|20.28
|739.72
|221
|2006.09.07 16:59
|buy
|43
|1.74
|1.2750
|1.2733
|1.2847
|222
|2006.09.07 18:51
|s/l
|43
|1.74
|1.2733
|1.2733
|1.2847
|-29.58
|710.14
|223
|2006.09.08 06:02
|sell
|44
|1.67
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|224
|2006.09.08 06:05
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|225
|2006.09.08 06:06
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2741
|1.2629
|226
|2006.09.08 06:08
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2739
|1.2629
|227
|2006.09.08 06:09
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2738
|1.2629
|228
|2006.09.08 06:12
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2737
|1.2629
|229
|2006.09.08 06:13
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2736
|1.2629
|230
|2006.09.08 06:35
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2735
|1.2629
|231
|2006.09.08 06:36
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2730
|1.2629
|232
|2006.09.08 06:36
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2729
|1.2629
|233
|2006.09.08 06:38
|modify
|44
|1.67
|1.2726
|1.2727
|1.2629
|234
|2006.09.08 07:02
|s/l
|44
|1.67
|1.272692
|1.2727
|1.2629
|-1.53
|708.61
|235
|2006.09.08 11:17
|sell
|45
|1.67
|1.2716
|1.2733
|1.2619
|236
|2006.09.08 11:25
|modify
|45
|1.67
|1.2716
|1.2733
|1.2619
|237
|2006.09.08 11:26
|modify
|45
|1.67
|1.2716
|1.2729
|1.2619
|238
|2006.09.08 11:28
|modify
|45
|1.67
|1.2716
|1.2727
|1.2619
|239
|2006.09.08 11:29
|modify
|45
|1.67
|1.2716
|1.2725
|1.2619
|240
|2006.09.08 11:29
|close
|45
|1.67
|1.2706
|1.2725
|1.2619
|16.70
|725.31
|241
|2006.09.11 01:07
|sell
|46
|1.72
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|242
|2006.09.11 01:15
|modify
|46
|1.72
|1.2667
|1.2683
|1.2570
|243
|2006.09.11 01:17
|modify
|46
|1.72
|1.2667
|1.2681
|1.2570
|244
|2006.09.11 01:17
|close
|46
|1.72
|1.2656
|1.2681
|1.2570
|18.92
|744.23
|245
|2006.09.11 06:41
|buy
|47
|1.76
|1.2674
|1.2657
|1.2771
|246
|2006.09.11 06:59
|modify
|47
|1.76
|1.2674
|1.2663
|1.2771
|247
|2006.09.11 06:59
|close
|47
|1.76
|1.2682
|1.2663
|1.2771
|14.08
|758.31
|248
|2006.09.11 10:36
|buy
|48
|1.79
|1.2718
|1.2701
|1.2815
|249
|2006.09.11 14:02
|s/l
|48
|1.79
|1.2701
|1.2701
|1.2815
|-30.43
|727.88
|250
|2006.09.11 14:28
|buy
|49
|1.72
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|251
|2006.09.11 18:02
|close
|49
|1.72
|1.2704
|1.2680
|1.2794
|12.04
|739.92
|252
|2006.09.11 22:05
|sell
|50
|1.75
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|253
|2006.09.11 22:20
|modify
|50
|1.75
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|254
|2006.09.11 22:20
|close
|50
|1.75
|1.2701
|1.2725
|1.2611
|12.25
|752.17
|255
|2006.09.11 22:42
|sell
|51
|1.78
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|256
|2006.09.11 23:19
|modify
|51
|1.78
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|257
|2006.09.11 23:25
|modify
|51
|1.78
|1.2706
|1.2721
|1.2609
|258
|2006.09.11 23:25
|close
|51
|1.78
|1.2699
|1.2721
|1.2609
|12.46
|764.63
|259
|2006.09.12 05:16
|buy
|52
|1.80
|1.2713
|1.2696
|1.2810
|260
|2006.09.12 05:17
|modify
|52
|1.80
|1.2713
|1.2696
|1.2810
|261
|2006.09.12 05:20
|modify
|52
|1.80
|1.2713
|1.2697
|1.2810
|262
|2006.09.12 05:21
|modify
|52
|1.80
|1.2713
|1.2698
|1.2810
|263
|2006.09.12 05:31
|modify
|52
|1.80
|1.2713
|1.2699
|1.2810
|264
|2006.09.12 05:33
|modify
|52
|1.80
|1.2713
|1.2700
|1.2810
|265
|2006.09.12 05:33
|modify
|52
|1.80
|1.2713
|1.2704
|1.2810
|266
|2006.09.12 05:33
|close
|52
|1.80
|1.2720
|1.2704
|1.2810
|12.60
|777.23
|267
|2006.09.12 07:11
|buy
|53
|1.83
|1.2712
|1.2695
|1.2809
|268
|2006.09.12 07:27
|modify
|53
|1.83
|1.2712
|1.2697
|1.2809
|269
|2006.09.12 07:27
|modify
|53
|1.83
|1.2712
|1.2698
|1.2809
|270
|2006.09.12 07:30
|modify
|53
|1.83
|1.2712
|1.2699
|1.2809
|271
|2006.09.12 07:30
|modify
|53
|1.83
|1.2712
|1.2700
|1.2809
|272
|2006.09.12 07:31
|modify
|53
|1.83
|1.2712
|1.2705
|1.2809
|273
|2006.09.12 07:31
|close
|53
|1.83
|1.2721
|1.2705
|1.2809
|16.47
|793.70
|274
|2006.09.12 12:01
|sell
|54
|1.87
|1.2717
|1.2734
|1.2620
|275
|2006.09.12 12:03
|modify
|54
|1.87
|1.2717
|1.2713
|1.2620
|276
|2006.09.12 12:03
|close
|54
|1.87
|1.2694
|1.2713
|1.2620
|43.01
|836.71
|277
|2006.09.12 12:25
|sell
|55
|1.97
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|278
|2006.09.12 12:29
|modify
|55
|1.97
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|279
|2006.09.12 12:29
|modify
|55
|1.97
|1.2718
|1.2734
|1.2621
|280
|2006.09.12 12:32
|modify
|55
|1.97
|1.2718
|1.2726
|1.2621
|281
|2006.09.12 12:32
|close
|55
|1.97
|1.2707
|1.2726
|1.2621
|21.67
|858.38
|282
|2006.09.12 12:46
|sell
|56
|2.02
|1.2720
|1.2737
|1.2623
|283
|2006.09.12 12:47
|modify
|56
|2.02
|1.2720
|1.2736
|1.2623
|284
|2006.09.12 12:47
|modify
|56
|2.02
|1.2720
|1.2734
|1.2623
|285
|2006.09.12 12:47
|modify
|56
|2.02
|1.2720
|1.2733
|1.2623
|286
|2006.09.12 12:47
|modify
|56
|2.02
|1.2720
|1.2732
|1.2623
|287
|2006.09.12 12:47
|close
|56
|2.02
|1.2713
|1.2732
|1.2623
|14.14
|872.52
|288
|2006.09.12 12:48
|sell
|57
|2.06
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|289
|2006.09.12 13:01
|modify
|57
|2.06
|1.2718
|1.2724
|1.2621
|290
|2006.09.12 13:01
|close
|57
|2.06
|1.2702
|1.2724
|1.2621
|32.96
|905.48
|291
|2006.09.12 15:22
|sell
|58
|2.14
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|292
|2006.09.12 16:01
|modify
|58
|2.14
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|293
|2006.09.12 16:01
|close
|58
|2.14
|1.2691
|1.2718
|1.2604
|21.40
|926.88
|294
|2006.09.12 17:19
|sell
|59
|2.19
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|295
|2006.09.12 18:01
|modify
|59
|2.19
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|296
|2006.09.12 18:06
|modify
|59
|2.19
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|297
|2006.09.12 18:06
|modify
|59
|2.19
|1.2691
|1.2706
|1.2594
|298
|2006.09.12 18:07
|modify
|59
|2.19
|1.2691
|1.2705
|1.2594
|299
|2006.09.12 22:00
|close
|59
|2.19
|1.2684
|1.2705
|1.2594
|15.33
|942.21
|300
|2006.09.12 22:12
|sell
|60
|2.23
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|301
|2006.09.13 00:00
|modify
|60
|2.23
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|302
|2006.09.13 00:00
|close
|60
|2.23
|1.2681
|1.2706
|1.2593
|21.68
|963.89
|303
|2006.09.13 07:08
|buy
|61
|2.28
|1.2688
|1.2671
|1.2785
|304
|2006.09.13 07:21
|modify
|61
|2.28
|1.2688
|1.2676
|1.2785
|305
|2006.09.13 07:25
|modify
|61
|2.28
|1.2688
|1.2677
|1.2785
|306
|2006.09.13 07:25
|modify
|61
|2.28
|1.2688
|1.2678
|1.2785
|307
|2006.09.13 07:25
|close
|61
|2.28
|1.2694
|1.2678
|1.2785
|13.68
|977.57
|308
|2006.09.13 07:42
|buy
|62
|2.31
|1.2678
|1.2661
|1.2775
|309
|2006.09.13 07:42
|modify
|62
|2.31
|1.2678
|1.2663
|1.2775
|310
|2006.09.13 07:42
|modify
|62
|2.31
|1.2678
|1.2664
|1.2775
|311
|2006.09.13 07:42
|modify
|62
|2.31
|1.2678
|1.2665
|1.2775
|312
|2006.09.13 07:49
|modify
|62
|2.31
|1.2678
|1.2666
|1.2775
|313
|2006.09.13 08:00
|modify
|62
|2.31
|1.2678
|1.2670
|1.2775
|314
|2006.09.13 08:00
|close
|62
|2.31
|1.2688
|1.2670
|1.2775
|23.10
|1000.67
|315
|2006.09.13 08:03
|sell
|63
|2.37
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|316
|2006.09.13 08:03
|modify
|63
|2.37
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|317
|2006.09.13 08:07
|modify
|63
|2.37
|1.2690
|1.2701
|1.2593
|318
|2006.09.13 08:08
|modify
|63
|2.37
|1.2690
|1.2700
|1.2593
|319
|2006.09.13 08:08
|close
|63
|2.37
|1.2682
|1.2700
|1.2593
|18.96
|1019.63
|320
|2006.09.13 08:21
|sell
|64
|2.41
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|321
|2006.09.13 08:22
|modify
|64
|2.41
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|322
|2006.09.13 08:22
|modify
|64
|2.41
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|323
|2006.09.13 08:23
|modify
|64
|2.41
|1.2690
|1.2705
|1.2593
|324
|2006.09.13 08:36
|modify
|64
|2.41
|1.2690
|1.2704
|1.2593
|325
|2006.09.13 08:37
|modify
|64
|2.41
|1.2690
|1.2700
|1.2593
|326
|2006.09.13 08:37
|close
|64
|2.41
|1.2682
|1.2700
|1.2593
|19.28
|1038.91
|327
|2006.09.13 08:59
|sell
|65
|2.46
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|328
|2006.09.13 09:07
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|329
|2006.09.13 09:39
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2705
|1.2594
|330
|2006.09.13 09:50
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2704
|1.2594
|331
|2006.09.13 10:05
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2703
|1.2594
|332
|2006.09.13 10:38
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2702
|1.2594
|333
|2006.09.13 10:47
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2701
|1.2594
|334
|2006.09.13 11:34
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2701
|1.2594
|335
|2006.09.13 11:46
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2700
|1.2594
|336
|2006.09.13 12:01
|modify
|65
|2.46
|1.2691
|1.2699
|1.2594
|337
|2006.09.13 12:01
|close
|65
|2.46
|1.2681
|1.2699
|1.2594
|24.60
|1063.51
|338
|2006.09.13 13:18
|sell
|66
|2.51
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|339
|2006.09.13 13:27
|modify
|66
|2.51
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|340
|2006.09.13 13:27
|modify
|66
|2.51
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|341
|2006.09.13 13:30
|modify
|66
|2.51
|1.2691
|1.2703
|1.2594
|342
|2006.09.13 13:32
|modify
|66
|2.51
|1.2691
|1.2698
|1.2594
|343
|2006.09.13 13:32
|close
|66
|2.51
|1.2680
|1.2698
|1.2594
|27.61
|1091.12
|344
|2006.09.13 16:31
|buy
|67
|2.58
|1.2698
|1.2681
|1.2795
|345
|2006.09.13 16:37
|modify
|67
|2.58
|1.2698
|1.2682
|1.2795
|346
|2006.09.13 16:47
|modify
|67
|2.58
|1.2698
|1.2683
|1.2795
|347
|2006.09.13 18:39
|s/l
|67
|2.58
|1.268297
|1.2683
|1.2795
|-38.76
|1052.36
|348
|2006.09.13 20:53
|buy
|68
|2.49
|1.2689
|1.2672
|1.2786
|349
|2006.09.13 21:03
|modify
|68
|2.49
|1.2689
|1.2672
|1.2786
|350
|2006.09.13 21:05
|modify
|68
|2.49
|1.2689
|1.2673
|1.2786
|351
|2006.09.13 21:09
|modify
|68
|2.49
|1.2689
|1.2674
|1.2786
|352
|2006.09.13 21:09
|close
|68
|2.49
|1.2698
|1.2674
|1.2786
|22.41
|1074.77
|353
|2006.09.14 09:01
|sell
|69
|2.54
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|354
|2006.09.14 09:02
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2711
|1.2599
|355
|2006.09.14 09:02
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|356
|2006.09.14 09:02
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2709
|1.2599
|357
|2006.09.14 09:03
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2708
|1.2599
|358
|2006.09.14 09:05
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2707
|1.2599
|359
|2006.09.14 09:07
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2703
|1.2599
|360
|2006.09.14 09:09
|modify
|69
|2.54
|1.2696
|1.2701
|1.2599
|361
|2006.09.14 09:09
|close
|69
|2.54
|1.2689
|1.2701
|1.2599
|17.78
|1092.55
|362
|2006.09.14 09:16
|sell
|70
|2.58
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|363
|2006.09.14 09:17
|modify
|70
|2.58
|1.2692
|1.2705
|1.2595
|364
|2006.09.14 09:18
|modify
|70
|2.58
|1.2692
|1.2701
|1.2595
|365
|2006.09.14 09:20
|modify
|70
|2.58
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|366
|2006.09.14 09:20
|modify
|70
|2.58
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|367
|2006.09.14 10:00
|s/l
|70
|2.58
|1.269922
|1.2699
|1.2595
|-18.63
|1073.92
|368
|2006.09.14 13:32
|buy
|71
|2.54
|1.2704
|1.2687
|1.2801
|369
|2006.09.14 13:32
|modify
|71
|2.54
|1.2704
|1.2690
|1.2801
|370
|2006.09.14 13:32
|close
|71
|2.54
|1.2711
|1.2690
|1.2801
|17.78
|1091.70
|371
|2006.09.14 14:29
|buy
|72
|2.58
|1.2711
|1.2694
|1.2808
|372
|2006.09.14 14:30
|modify
|72
|2.58
|1.2711
|1.2703
|1.2808
|373
|2006.09.14 14:30
|modify
|72
|2.58
|1.2711
|1.2710
|1.2808
|374
|2006.09.14 14:31
|modify
|72
|2.58
|1.2711
|1.2714
|1.2808
|375
|2006.09.14 14:55
|modify
|72
|2.58
|1.2711
|1.2722
|1.2808
|376
|2006.09.14 14:55
|modify
|72
|2.58
|1.2711
|1.2726
|1.2808
|377
|2006.09.14 14:56
|modify
|72
|2.58
|1.2711
|1.2733
|1.2808
|378
|2006.09.14 15:00
|close
|72
|2.58
|1.2749
|1.2733
|1.2808
|98.04
|1189.74
|379
|2006.09.14 15:01
|buy
|73
|2.80
|1.2738
|1.2721
|1.2835
|380
|2006.09.14 15:53
|close
|73
|2.80
|1.2746
|1.2721
|1.2835
|22.40
|1212.14
|381
|2006.09.14 18:04
|buy
|74
|2.86
|1.2727
|1.2710
|1.2824
|382
|2006.09.14 18:55
|modify
|74
|2.86
|1.2727
|1.2712
|1.2824
|383
|2006.09.14 18:55
|close
|74
|2.86
|1.2739
|1.2712
|1.2824
|34.32
|1246.46
|384
|2006.09.14 20:01
|buy
|75
|2.94
|1.2720
|1.2703
|1.2817
|385
|2006.09.14 20:47
|close
|75
|2.94
|1.2726
|1.2703
|1.2817
|17.64
|1264.10
|386
|2006.09.15 06:02
|buy
|76
|2.98
|1.2722
|1.2705
|1.2819
|387
|2006.09.15 06:03
|modify
|76
|2.98
|1.2722
|1.2710
|1.2819
|388
|2006.09.15 06:11
|modify
|76
|2.98
|1.2722
|1.2714
|1.2819
|389
|2006.09.15 06:35
|modify
|76
|2.98
|1.2722
|1.2716
|1.2819
|390
|2006.09.15 06:35
|modify
|76
|2.98
|1.2722
|1.2717
|1.2819
|391
|2006.09.15 06:35
|close
|76
|2.98
|1.2729
|1.2717
|1.2819
|20.86
|1284.96
|392
|2006.09.15 06:38
|buy
|77
|3.03
|1.2729
|1.2712
|1.2826
|393
|2006.09.15 06:38
|modify
|77
|3.03
|1.2729
|1.2716
|1.2826
|394
|2006.09.15 06:39
|modify
|77
|3.03
|1.2729
|1.2718
|1.2826
|395
|2006.09.15 06:40
|modify
|77
|3.03
|1.2729
|1.2724
|1.2826
|396
|2006.09.15 06:40
|close
|77
|3.03
|1.2736
|1.2724
|1.2826
|21.21
|1306.17
|397
|2006.09.15 06:50
|buy
|78
|3.08
|1.2731
|1.2714
|1.2828
|398
|2006.09.15 06:51
|modify
|78
|3.08
|1.2731
|1.2718
|1.2828
|399
|2006.09.15 06:57
|modify
|78
|3.08
|1.2731
|1.2719
|1.2828
|400
|2006.09.15 06:57
|modify
|78
|3.08
|1.2731
|1.2721
|1.2828
|401
|2006.09.15 06:59
|s/l
|78
|3.08
|1.272068
|1.2721
|1.2828
|-31.80
|1274.37
|402
|2006.09.15 06:59
|buy
|79
|3.01
|1.2721
|1.2704
|1.2818
|403
|2006.09.15 07:00
|modify
|79
|3.01
|1.2721
|1.2705
|1.2818
|404
|2006.09.15 07:38
|modify
|79
|3.01
|1.2721
|1.2708
|1.2818
|405
|2006.09.15 08:06
|s/l
|79
|3.01
|1.270826
|1.2708
|1.2818
|-38.35
|1236.02
|406
|2006.09.15 12:31
|sell
|80
|2.92
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|407
|2006.09.15 12:31
|modify
|80
|2.92
|1.2687
|1.2703
|1.2590
|408
|2006.09.15 12:31
|modify
|80
|2.92
|1.2687
|1.2699
|1.2590
|409
|2006.09.15 12:31
|modify
|80
|2.92
|1.2687
|1.2697
|1.2590
|410
|2006.09.15 12:31
|modify
|80
|2.92
|1.2687
|1.2695
|1.2590
|411
|2006.09.15 12:32
|s/l
|80
|2.92
|1.269454
|1.2695
|1.2590
|-22.00
|1214.02
|412
|2006.09.15 12:32
|sell
|81
|2.87
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|413
|2006.09.15 12:32
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|414
|2006.09.15 12:32
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|415
|2006.09.15 12:35
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2705
|1.2597
|416
|2006.09.15 12:36
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2702
|1.2597
|417
|2006.09.15 12:36
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2701
|1.2597
|418
|2006.09.15 12:37
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2699
|1.2597
|419
|2006.09.15 12:41
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2698
|1.2597
|420
|2006.09.15 12:43
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2697
|1.2597
|421
|2006.09.15 12:46
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2696
|1.2597
|422
|2006.09.15 12:53
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2694
|1.2597
|423
|2006.09.15 12:55
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2692
|1.2597
|424
|2006.09.15 12:55
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2687
|1.2597
|425
|2006.09.15 12:55
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2683
|1.2597
|426
|2006.09.15 12:56
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2681
|1.2597
|427
|2006.09.15 12:57
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2680
|1.2597
|428
|2006.09.15 12:58
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2679
|1.2597
|429
|2006.09.15 12:58
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2678
|1.2597
|430
|2006.09.15 12:58
|modify
|81
|2.87
|1.2694
|1.2677
|1.2597
|431
|2006.09.15 13:00
|close
|81
|2.87
|1.2674
|1.2677
|1.2597
|57.40
|1271.42
|432
|2006.09.15 13:31
|sell
|82
|3.01
|1.2680
|1.2697
|1.2583
|433
|2006.09.15 13:31
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2697
|1.2583
|434
|2006.09.15 13:33
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2692
|1.2583
|435
|2006.09.15 13:35
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2687
|1.2583
|436
|2006.09.15 13:35
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2686
|1.2583
|437
|2006.09.15 13:36
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2684
|1.2583
|438
|2006.09.15 13:42
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2683
|1.2583
|439
|2006.09.15 13:42
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2682
|1.2583
|440
|2006.09.15 13:42
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2681
|1.2583
|441
|2006.09.15 13:44
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2680
|1.2583
|442
|2006.09.15 13:51
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2678
|1.2583
|443
|2006.09.15 13:53
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2676
|1.2583
|444
|2006.09.15 13:53
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2675
|1.2583
|445
|2006.09.15 13:53
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2666
|1.2583
|446
|2006.09.15 13:55
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2664
|1.2583
|447
|2006.09.15 13:55
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2663
|1.2583
|448
|2006.09.15 13:55
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2662
|1.2583
|449
|2006.09.15 13:56
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2659
|1.2583
|450
|2006.09.15 13:56
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2657
|1.2583
|451
|2006.09.15 13:56
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2655
|1.2583
|452
|2006.09.15 13:56
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2654
|1.2583
|453
|2006.09.15 13:57
|modify
|82
|3.01
|1.2680
|1.2652
|1.2583
|454
|2006.09.15 14:00
|close
|82
|3.01
|1.2646
|1.2652
|1.2583
|102.34
|1373.76
|455
|2006.09.15 14:26
|sell
|83
|3.26
|1.2652
|1.2669
|1.2555
|456
|2006.09.15 14:53
|close
|83
|3.26
|1.2646
|1.2669
|1.2555
|19.56
|1393.32
|457
|2006.09.15 18:04
|sell
|84
|3.30
|1.2653
|1.2670
|1.2556
|458
|2006.09.17 22:00
|modify
|84
|3.30
|1.2653
|1.2661
|1.2556
|459
|2006.09.17 22:00
|close
|84
|3.30
|1.2633
|1.2661
|1.2556
|66.00
|1459.32
|460
|2006.09.17 22:22
|sell
|85
|3.46
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|461
|2006.09.17 22:50
|modify
|85
|3.46
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|462
|2006.09.17 22:50
|modify
|85
|3.46
|1.2644
|1.2660
|1.2547
|463
|2006.09.17 22:50
|close
|85
|3.46
|1.2632
|1.2660
|1.2547
|41.52
|1500.84
|464
|2006.09.18 05:42
|buy
|86
|3.56
|1.2656
|1.2639
|1.2753
|465
|2006.09.18 06:00
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2640
|1.2753
|466
|2006.09.18 06:00
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2642
|1.2753
|467
|2006.09.18 06:00
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2643
|1.2753
|468
|2006.09.18 06:01
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2649
|1.2753
|469
|2006.09.18 06:05
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2650
|1.2753
|470
|2006.09.18 06:06
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2651
|1.2753
|471
|2006.09.18 06:07
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2655
|1.2753
|472
|2006.09.18 06:09
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2658
|1.2753
|473
|2006.09.18 06:12
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2659
|1.2753
|474
|2006.09.18 06:12
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2660
|1.2753
|475
|2006.09.18 06:12
|modify
|86
|3.56
|1.2656
|1.2663
|1.2753
|476
|2006.09.18 06:40
|s/l
|86
|3.56
|1.266253
|1.2663
|1.2753
|23.24
|1524.08
|477
|2006.09.18 08:39
|buy
|87
|3.61
|1.2668
|1.2651
|1.2765
|478
|2006.09.18 11:36
|s/l
|87
|3.61
|1.2651
|1.2651
|1.2765
|-61.37
|1462.71
|479
|2006.09.18 11:36
|buy
|88
|3.47
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|480
|2006.09.18 11:54
|modify
|88
|3.47
|1.2652
|1.2637
|1.2749
|481
|2006.09.18 11:59
|modify
|88
|3.47
|1.2652
|1.2646
|1.2749
|482
|2006.09.18 11:59
|close
|88
|3.47
|1.2665
|1.2646
|1.2749
|45.11
|1507.82
|483
|2006.09.18 13:33
|buy
|89
|3.57
|1.2662
|1.2645
|1.2759
|484
|2006.09.18 13:40
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2647
|1.2759
|485
|2006.09.18 13:40
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2648
|1.2759
|486
|2006.09.18 13:40
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2649
|1.2759
|487
|2006.09.18 13:40
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2650
|1.2759
|488
|2006.09.18 13:41
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2651
|1.2759
|489
|2006.09.18 13:51
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2654
|1.2759
|490
|2006.09.18 13:51
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2655
|1.2759
|491
|2006.09.18 13:59
|modify
|89
|3.57
|1.2662
|1.2657
|1.2759
|492
|2006.09.18 14:00
|close
|89
|3.57
|1.2674
|1.2657
|1.2759
|42.84
|1550.66
|493
|2006.09.18 15:25
|buy
|90
|3.67
|1.2679
|1.2662
|1.2776
|494
|2006.09.18 16:04
|modify
|90
|3.67
|1.2679
|1.2671
|1.2776
|495
|2006.09.18 16:39
|s/l
|90
|3.67
|1.267077
|1.2671
|1.2776
|-30.21
|1520.45
|496
|2006.09.19 05:13
|buy
|91
|3.59
|1.2708
|1.2691
|1.2805
|497
|2006.09.19 05:20
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2691
|1.2805
|498
|2006.09.19 05:20
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2692
|1.2805
|499
|2006.09.19 05:33
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2694
|1.2805
|500
|2006.09.19 05:41
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2695
|1.2805
|501
|2006.09.19 05:42
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2696
|1.2805
|502
|2006.09.19 05:48
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2697
|1.2805
|503
|2006.09.19 05:53
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2698
|1.2805
|504
|2006.09.19 05:55
|modify
|91
|3.59
|1.2708
|1.2699
|1.2805
|505
|2006.09.19 05:55
|close
|91
|3.59
|1.2716
|1.2699
|1.2805
|28.72
|1549.17
|506
|2006.09.19 06:17
|buy
|92
|3.66
|1.2704
|1.2687
|1.2801
|507
|2006.09.19 06:18
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2688
|1.2801
|508
|2006.09.19 06:18
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2689
|1.2801
|509
|2006.09.19 06:19
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2690
|1.2801
|510
|2006.09.19 06:42
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2691
|1.2801
|511
|2006.09.19 06:43
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2692
|1.2801
|512
|2006.09.19 06:47
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2693
|1.2801
|513
|2006.09.19 06:47
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2694
|1.2801
|514
|2006.09.19 06:55
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2695
|1.2801
|515
|2006.09.19 06:56
|modify
|92
|3.66
|1.2704
|1.2696
|1.2801
|516
|2006.09.19 06:56
|close
|92
|3.66
|1.2712
|1.2696
|1.2801
|29.28
|1578.45
|517
|2006.09.19 10:49
|sell
|93
|3.74
|1.2662
|1.2679
|1.2565
|518
|2006.09.19 10:57
|modify
|93
|3.74
|1.2662
|1.2677
|1.2565
|519
|2006.09.19 10:58
|modify
|93
|3.74
|1.2662
|1.2676
|1.2565
|520
|2006.09.19 12:03
|modify
|93
|3.74
|1.2662
|1.2674
|1.2565
|521
|2006.09.19 12:13
|modify
|93
|3.74
|1.2662
|1.2673
|1.2565
|522
|2006.09.19 12:13
|modify
|93
|3.74
|1.2662
|1.2672
|1.2565
|523
|2006.09.19 12:13
|close
|93
|3.74
|1.2654
|1.2672
|1.2565
|29.92
|1608.37
|524
|2006.09.19 12:21
|sell
|94
|3.81
|1.2670
|1.2687
|1.2573
|525
|2006.09.19 12:22
|modify
|94
|3.81
|1.2670
|1.2684
|1.2573
|526
|2006.09.19 12:22
|modify
|94
|3.81
|1.2670
|1.2682
|1.2573
|527
|2006.09.19 12:22
|modify
|94
|3.81
|1.2670
|1.2678
|1.2573
|528
|2006.09.19 12:22
|close
|94
|3.81
|1.2660
|1.2678
|1.2573
|38.10
|1646.47
|529
|2006.09.19 12:23
|sell
|95
|3.90
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|530
|2006.09.19 12:23
|modify
|95
|3.90
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|531
|2006.09.19 12:25
|modify
|95
|3.90
|1.2679
|1.2690
|1.2582
|532
|2006.09.19 12:25
|modify
|95
|3.90
|1.2679
|1.2689
|1.2582
|533
|2006.09.19 12:25
|close
|95
|3.90
|1.2671
|1.2689
|1.2582
|31.20
|1677.67
|534
|2006.09.19 12:25
|sell
|96
|3.97
|1.2670
|1.2687
|1.2573
|535
|2006.09.19 12:26
|modify
|96
|3.97
|1.2670
|1.2686
|1.2573
|536
|2006.09.19 12:26
|modify
|96
|3.97
|1.2670
|1.2683
|1.2573
|537
|2006.09.19 12:26
|modify
|96
|3.97
|1.2670
|1.2682
|1.2573
|538
|2006.09.19 12:35
|s/l
|96
|3.97
|1.268244
|1.2682
|1.2573
|-49.37
|1628.30
|539
|2006.09.19 12:35
|sell
|97
|3.85
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|540
|2006.09.19 12:36
|modify
|97
|3.85
|1.2685
|1.2700
|1.2588
|541
|2006.09.19 12:36
|modify
|97
|3.85
|1.2685
|1.2697
|1.2588
|542
|2006.09.19 12:37
|modify
|97
|3.85
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|543
|2006.09.19 12:43
|s/l
|97
|3.85
|1.269644
|1.2696
|1.2588
|-44.03
|1584.27
|544
|2006.09.19 12:43
|sell
|98
|3.74
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|545
|2006.09.19 12:53
|modify
|98
|3.74
|1.2695
|1.2700
|1.2598
|546
|2006.09.19 12:53
|close
|98
|3.74
|1.2682
|1.2700
|1.2598
|48.62
|1632.89
|547
|2006.09.19 12:54
|sell
|99
|3.86
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|548
|2006.09.19 12:55
|modify
|99
|3.86
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|549
|2006.09.19 12:55
|modify
|99
|3.86
|1.2681
|1.2690
|1.2584
|550
|2006.09.19 12:55
|close
|99
|3.86
|1.2672
|1.2690
|1.2584
|34.74
|1667.63
|551
|2006.09.19 12:56
|sell
|100
|3.95
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|552
|2006.09.19 12:56
|modify
|100
|3.95
|1.2673
|1.2681
|1.2576
|553
|2006.09.19 12:56
|close
|100
|3.95
|1.2663
|1.2681
|1.2576
|39.50
|1707.13
|554
|2006.09.19 12:59
|sell
|101
|4.03
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|555
|2006.09.19 14:41
|s/l
|101
|4.03
|1.2717
|1.2717
|1.2603
|-68.51
|1638.62
|556
|2006.09.19 15:00
|buy
|102
|3.87
|1.2698
|1.2681
|1.2795
|557
|2006.09.19 15:00
|close
|102
|3.87
|1.2704
|1.2681
|1.2795
|23.22
|1661.84
|558
|2006.09.19 15:01
|buy
|103
|3.93
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|559
|2006.09.19 15:02
|s/l
|103
|3.93
|1.2680
|1.2680
|1.2794
|-66.81
|1595.03
|560
|2006.09.19 15:02
|buy
|104
|3.78
|1.2677
|1.2660
|1.2774
|561
|2006.09.19 15:17
|modify
|104
|3.78
|1.2677
|1.2662
|1.2774
|562
|2006.09.19 15:17
|close
|104
|3.78
|1.2687
|1.2662
|1.2774
|37.80
|1632.83
|563
|2006.09.19 15:17
|buy
|105
|3.86
|1.2688
|1.2671
|1.2785
|564
|2006.09.19 15:33
|close
|105
|3.86
|1.2694
|1.2671
|1.2785
|23.16
|1655.99
|565
|2006.09.19 15:33
|buy
|106
|3.91
|1.2692
|1.2675
|1.2789
|566
|2006.09.19 15:38
|close
|106
|3.91
|1.2698
|1.2675
|1.2789
|23.46
|1679.45
|567
|2006.09.19 15:48
|buy
|107
|3.97
|1.2698
|1.2681
|1.2795
|568
|2006.09.19 15:51
|s/l
|107
|3.97
|1.2681
|1.2681
|1.2795
|-67.49
|1611.96
|569
|2006.09.19 15:51
|buy
|108
|3.81
|1.2683
|1.2666
|1.2780
|570
|2006.09.19 15:56
|close
|108
|3.81
|1.2689
|1.2666
|1.2780
|22.86
|1634.82
|571
|2006.09.19 15:56
|buy
|109
|3.86
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|572
|2006.09.19 16:00
|s/l
|109
|3.86
|1.2680
|1.2680
|1.2794
|-65.62
|1569.20
|573
|2006.09.19 17:30
|sell
|110
|3.71
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|574
|2006.09.19 17:50
|close
|110
|3.71
|1.2665
|1.2689
|1.2575
|25.97
|1595.17
|575
|2006.09.19 17:53
|sell
|111
|3.78
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|576
|2006.09.20 04:26
|s/l
|111
|3.78
|1.2689
|1.2689
|1.2575
|-61.54
|1533.63
|577
|2006.09.20 18:16
|buy
|112
|3.62
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|578
|2006.09.20 18:16
|modify
|112
|3.62
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|579
|2006.09.20 18:18
|s/l
|112
|3.62
|1.26855
|1.2685
|1.2799
|-59.74
|1473.89
|580
|2006.09.20 18:18
|buy
|113
|3.49
|1.2685
|1.2668
|1.2782
|581
|2006.09.20 18:20
|modify
|113
|3.49
|1.2685
|1.2668
|1.2782
|582
|2006.09.20 18:21
|modify
|113
|3.49
|1.2685
|1.2670
|1.2782
|583
|2006.09.20 18:21
|modify
|113
|3.49
|1.2685
|1.2672
|1.2782
|584
|2006.09.20 18:21
|close
|113
|3.49
|1.2690
|1.2672
|1.2782
|17.45
|1491.34
|585
|2006.09.20 18:22
|buy
|114
|3.53
|1.2691
|1.2674
|1.2788
|586
|2006.09.20 18:22
|modify
|114
|3.53
|1.2691
|1.2674
|1.2788
|587
|2006.09.20 18:22
|modify
|114
|3.53
|1.2691
|1.2692
|1.2788
|588
|2006.09.20 18:22
|close
|114
|3.53
|1.2710
|1.2692
|1.2788
|67.07
|1558.41
|589
|2006.09.20 18:26
|buy
|115
|3.68
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|590
|2006.09.20 18:26
|modify
|115
|3.68
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|591
|2006.09.20 18:26
|modify
|115
|3.68
|1.2702
|1.2689
|1.2799
|592
|2006.09.20 18:27
|s/l
|115
|3.68
|1.26895
|1.2689
|1.2799
|-46.01
|1512.40
|593
|2006.09.20 18:27
|buy
|116
|3.58
|1.2691
|1.2674
|1.2788
|594
|2006.09.20 18:28
|modify
|116
|3.58
|1.2691
|1.2678
|1.2788
|595
|2006.09.20 18:28
|close
|116
|3.58
|1.2696
|1.2678
|1.2788
|17.90
|1530.30
|596
|2006.09.20 18:28
|buy
|117
|3.62
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|597
|2006.09.20 18:31
|modify
|117
|3.62
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|598
|2006.09.20 18:32
|modify
|117
|3.62
|1.2697
|1.2681
|1.2794
|599
|2006.09.20 18:32
|modify
|117
|3.62
|1.2697
|1.2683
|1.2794
|600
|2006.09.20 18:53
|modify
|117
|3.62
|1.2697
|1.2684
|1.2794
|601
|2006.09.20 18:53
|close
|117
|3.62
|1.2702
|1.2684
|1.2794
|18.10
|1548.40
|602
|2006.09.20 18:59
|buy
|118
|3.66
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|603
|2006.09.20 19:18
|s/l
|118
|3.66
|1.2680
|1.2680
|1.2794
|-62.22
|1486.18
|604
|2006.09.20 19:19
|buy
|119
|3.52
|1.2683
|1.2666
|1.2780
|605
|2006.09.20 19:22
|modify
|119
|3.52
|1.2683
|1.2670
|1.2780
|606
|2006.09.20 19:23
|modify
|119
|3.52
|1.2683
|1.2671
|1.2780
|607
|2006.09.20 19:57
|modify
|119
|3.52
|1.2683
|1.2672
|1.2780
|608
|2006.09.20 19:57
|close
|119
|3.52
|1.2692
|1.2672
|1.2780
|31.68
|1517.86
|609
|2006.09.20 23:01
|sell
|120
|3.59
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|610
|2006.09.20 23:10
|modify
|120
|3.59
|1.2692
|1.2708
|1.2595
|611
|2006.09.20 23:11
|modify
|120
|3.59
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|612
|2006.09.20 23:11
|modify
|120
|3.59
|1.2692
|1.2705
|1.2595
|613
|2006.09.20 23:12
|modify
|120
|3.59
|1.2692
|1.2703
|1.2595
|614
|2006.09.20 23:12
|close
|120
|3.59
|1.2684
|1.2703
|1.2595
|28.72
|1546.58
|615
|2006.09.20 23:59
|sell
|121
|3.66
|1.2693
|1.2710
|1.2596
|616
|2006.09.21 00:01
|s/l
|121
|3.66
|1.2710
|1.2710
|1.2596
|-54.31
|1492.26
|617
|2006.09.21 02:08
|buy
|122
|3.52
|1.2720
|1.2703
|1.2817
|618
|2006.09.21 02:15
|modify
|122
|3.52
|1.2720
|1.2705
|1.2817
|619
|2006.09.21 02:15
|close
|122
|3.52
|1.2727
|1.2705
|1.2817
|24.64
|1516.90
|620
|2006.09.21 02:23
|buy
|123
|3.58
|1.2720
|1.2703
|1.2817
|621
|2006.09.21 02:49
|modify
|123
|3.58
|1.2720
|1.2704
|1.2817
|622
|2006.09.21 02:49
|close
|123
|3.58
|1.2726
|1.2704
|1.2817
|21.48
|1538.38
|623
|2006.09.21 02:53
|buy
|124
|3.63
|1.2720
|1.2703
|1.2817
|624
|2006.09.21 02:57
|modify
|124
|3.63
|1.2720
|1.2704
|1.2817
|625
|2006.09.21 02:57
|close
|124
|3.63
|1.2726
|1.2704
|1.2817
|21.78
|1560.16
|626
|2006.09.21 06:01
|buy
|125
|3.68
|1.2709
|1.2692
|1.2806
|627
|2006.09.21 06:07
|modify
|125
|3.68
|1.2709
|1.2692
|1.2806
|628
|2006.09.21 06:08
|modify
|125
|3.68
|1.2709
|1.2694
|1.2806
|629
|2006.09.21 06:08
|modify
|125
|3.68
|1.2709
|1.2695
|1.2806
|630
|2006.09.21 06:54
|modify
|125
|3.68
|1.2709
|1.2700
|1.2806
|631
|2006.09.21 06:54
|close
|125
|3.68
|1.2722
|1.2700
|1.2806
|47.84
|1608.00
|632
|2006.09.21 08:01
|buy
|126
|3.79
|1.2722
|1.2705
|1.2819
|633
|2006.09.21 08:52
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2705
|1.2819
|634
|2006.09.21 09:49
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2706
|1.2819
|635
|2006.09.21 09:57
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2707
|1.2819
|636
|2006.09.21 10:00
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2707
|1.2819
|637
|2006.09.21 10:01
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2709
|1.2819
|638
|2006.09.21 10:01
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2710
|1.2819
|639
|2006.09.21 10:02
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2716
|1.2819
|640
|2006.09.21 10:03
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2717
|1.2819
|641
|2006.09.21 10:03
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2719
|1.2819
|642
|2006.09.21 10:47
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2721
|1.2819
|643
|2006.09.21 10:48
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2724
|1.2819
|644
|2006.09.21 10:56
|modify
|126
|3.79
|1.2722
|1.2725
|1.2819
|645
|2006.09.21 11:00
|close
|126
|3.79
|1.2741
|1.2725
|1.2819
|72.01
|1680.01
|646
|2006.09.21 11:03
|buy
|127
|3.96
|1.2735
|1.2718
|1.2832
|647
|2006.09.21 11:46
|modify
|127
|3.96
|1.2735
|1.2720
|1.2832
|648
|2006.09.21 11:54
|modify
|127
|3.96
|1.2735
|1.2721
|1.2832
|649
|2006.09.21 11:54
|close
|127
|3.96
|1.2743
|1.2721
|1.2832
|31.68
|1711.69
|650
|2006.09.21 11:59
|buy
|128
|4.03
|1.2734
|1.2717
|1.2831
|651
|2006.09.21 12:46
|modify
|128
|4.03
|1.2734
|1.2719
|1.2831
|652
|2006.09.21 12:46
|close
|128
|4.03
|1.2742
|1.2719
|1.2831
|32.24
|1743.93
|653
|2006.09.21 13:04
|buy
|129
|4.11
|1.2735
|1.2718
|1.2832
|654
|2006.09.21 13:45
|modify
|129
|4.11
|1.2735
|1.2719
|1.2832
|655
|2006.09.21 13:45
|close
|129
|4.11
|1.2743
|1.2719
|1.2832
|32.88
|1776.81
|656
|2006.09.21 15:52
|sell
|130
|4.19
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|657
|2006.09.21 16:26
|s/l
|130
|4.19
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-71.23
|1705.58
|658
|2006.09.21 17:04
|buy
|131
|4.01
|1.2769
|1.2752
|1.2866
|659
|2006.09.21 17:39
|close
|131
|4.01
|1.2774
|1.2752
|1.2866
|20.05
|1725.63
|660
|2006.09.21 20:02
|buy
|132
|4.05
|1.2780
|1.2763
|1.2877
|661
|2006.09.21 20:56
|close
|132
|4.05
|1.2790
|1.2763
|1.2877
|40.50
|1766.13
|662
|2006.09.21 20:59
|buy
|133
|4.15
|1.2782
|1.2765
|1.2879
|663
|2006.09.22 00:42
|close
|133
|4.15
|1.2791
|1.2765
|1.2879
|33.76
|1799.89
|664
|2006.09.22 13:04
|buy
|134
|4.22
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|665
|2006.09.22 13:22
|modify
|134
|4.22
|1.2804
|1.2788
|1.2901
|666
|2006.09.22 13:26
|modify
|134
|4.22
|1.2804
|1.2790
|1.2901
|667
|2006.09.22 13:32
|modify
|134
|4.22
|1.2804
|1.2795
|1.2901
|668
|2006.09.22 13:32
|close
|134
|4.22
|1.2814
|1.2795
|1.2901
|42.20
|1842.09
|669
|2006.09.22 13:33
|buy
|135
|4.31
|1.2817
|1.2800
|1.2914
|670
|2006.09.22 13:51
|modify
|135
|4.31
|1.2817
|1.2801
|1.2914
|671
|2006.09.22 13:51
|modify
|135
|4.31
|1.2817
|1.2803
|1.2914
|672
|2006.09.22 13:52
|modify
|135
|4.31
|1.2817
|1.2804
|1.2914
|673
|2006.09.22 13:53
|modify
|135
|4.31
|1.2817
|1.2805
|1.2914
|674
|2006.09.22 13:59
|s/l
|135
|4.31
|1.280463
|1.2805
|1.2914
|-53.31
|1788.78
|675
|2006.09.22 13:59
|buy
|136
|4.19
|1.2801
|1.2784
|1.2898
|676
|2006.09.22 14:31
|modify
|136
|4.19
|1.2801
|1.2786
|1.2898
|677
|2006.09.22 14:31
|modify
|136
|4.19
|1.2801
|1.2787
|1.2898
|678
|2006.09.22 14:32
|modify
|136
|4.19
|1.2801
|1.2789
|1.2898
|679
|2006.09.22 14:33
|modify
|136
|4.19
|1.2801
|1.2791
|1.2898
|680
|2006.09.22 14:33
|close
|136
|4.19
|1.2812
|1.2791
|1.2898
|46.09
|1834.87
|681
|2006.09.22 14:33
|sell
|137
|4.30
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|682
|2006.09.22 14:59
|modify
|137
|4.30
|1.2811
|1.2826
|1.2714
|683
|2006.09.22 15:02
|modify
|137
|4.30
|1.2811
|1.2815
|1.2714
|684
|2006.09.22 15:02
|close
|137
|4.30
|1.2793
|1.2815
|1.2714
|77.40
|1912.27
|685
|2006.09.22 16:48
|sell
|138
|4.48
|1.2806
|1.2823
|1.2709
|686
|2006.09.22 17:00
|modify
|138
|4.48
|1.2806
|1.2822
|1.2709
|687
|2006.09.22 17:02
|modify
|138
|4.48
|1.2806
|1.2818
|1.2709
|688
|2006.09.22 17:02
|close
|138
|4.48
|1.2794
|1.2818
|1.2709
|53.76
|1966.03
|689
|2006.09.25 01:25
|sell
|139
|4.61
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|690
|2006.09.25 03:38
|s/l
|139
|4.61
|1.2809
|1.2809
|1.2695
|-78.37
|1887.66
|691
|2006.09.25 05:03
|buy
|140
|4.42
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|692
|2006.09.25 05:15
|modify
|140
|4.42
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|693
|2006.09.25 05:17
|modify
|140
|4.42
|1.2804
|1.2788
|1.2901
|694
|2006.09.25 05:20
|modify
|140
|4.42
|1.2804
|1.2789
|1.2901
|695
|2006.09.25 05:33
|modify
|140
|4.42
|1.2804
|1.2790
|1.2901
|696
|2006.09.25 05:36
|modify
|140
|4.42
|1.2804
|1.2793
|1.2901
|697
|2006.09.25 05:36
|close
|140
|4.42
|1.2813
|1.2793
|1.2901
|39.78
|1927.44
|698
|2006.09.25 07:00
|buy
|141
|4.52
|1.2803
|1.2786
|1.2900
|699
|2006.09.25 07:00
|modify
|141
|4.52
|1.2803
|1.2787
|1.2900
|700
|2006.09.25 07:01
|s/l
|141
|4.52
|1.278691
|1.2787
|1.2900
|-72.72
|1854.72
|701
|2006.09.25 07:01
|buy
|142
|4.35
|1.2784
|1.2767
|1.2881
|702
|2006.09.25 07:02
|modify
|142
|4.35
|1.2784
|1.2768
|1.2881
|703
|2006.09.25 07:02
|modify
|142
|4.35
|1.2784
|1.2769
|1.2881
|704
|2006.09.25 07:02
|modify
|142
|4.35
|1.2784
|1.2770
|1.2881
|705
|2006.09.25 07:05
|modify
|142
|4.35
|1.2784
|1.2773
|1.2881
|706
|2006.09.25 07:12
|modify
|142
|4.35
|1.2784
|1.2784
|1.2881
|707
|2006.09.25 07:12
|close
|142
|4.35
|1.2801
|1.2784
|1.2881
|73.95
|1928.67
|708
|2006.09.25 07:12
|buy
|143
|4.52
|1.2801
|1.2784
|1.2898
|709
|2006.09.25 07:16
|modify
|143
|4.52
|1.2801
|1.2785
|1.2898
|710
|2006.09.25 07:16
|modify
|143
|4.52
|1.2801
|1.2786
|1.2898
|711
|2006.09.25 07:29
|modify
|143
|4.52
|1.2801
|1.2787
|1.2898
|712
|2006.09.25 07:31
|modify
|143
|4.52
|1.2801
|1.2788
|1.2898
|713
|2006.09.25 07:31
|modify
|143
|4.52
|1.2801
|1.2792
|1.2898
|714
|2006.09.25 07:31
|close
|143
|4.52
|1.2809
|1.2792
|1.2898
|36.16
|1964.83
|715
|2006.09.25 07:45
|buy
|144
|4.60
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|716
|2006.09.25 07:45
|modify
|144
|4.60
|1.2804
|1.2788
|1.2901
|717
|2006.09.25 07:53
|modify
|144
|4.60
|1.2804
|1.2789
|1.2901
|718
|2006.09.25 07:54
|modify
|144
|4.60
|1.2804
|1.2791
|1.2901
|719
|2006.09.25 07:57
|modify
|144
|4.60
|1.2804
|1.2792
|1.2901
|720
|2006.09.25 07:59
|s/l
|144
|4.60
|1.279191
|1.2792
|1.2901
|-55.61
|1909.22
|721
|2006.09.25 07:59
|buy
|145
|4.48
|1.2787
|1.2770
|1.2884
|722
|2006.09.25 08:13
|modify
|145
|4.48
|1.2787
|1.2770
|1.2884
|723
|2006.09.25 08:15
|modify
|145
|4.48
|1.2787
|1.2771
|1.2884
|724
|2006.09.25 08:16
|modify
|145
|4.48
|1.2787
|1.2772
|1.2884
|725
|2006.09.25 08:29
|modify
|145
|4.48
|1.2787
|1.2773
|1.2884
|726
|2006.09.25 08:30
|modify
|145
|4.48
|1.2787
|1.2774
|1.2884
|727
|2006.09.25 08:30
|modify
|145
|4.48
|1.2787
|1.2776
|1.2884
|728
|2006.09.25 09:01
|s/l
|145
|4.48
|1.277608
|1.2776
|1.2884
|-48.91
|1860.31
|729
|2006.09.25 23:03
|sell
|146
|4.38
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|730
|2006.09.25 23:47
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2768
|1.2656
|731
|2006.09.25 23:49
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2767
|1.2656
|732
|2006.09.26 01:46
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2765
|1.2656
|733
|2006.09.26 03:45
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2765
|1.2656
|734
|2006.09.26 05:00
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|735
|2006.09.26 06:22
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|736
|2006.09.26 06:32
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2763
|1.2656
|737
|2006.09.26 06:34
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2762
|1.2656
|738
|2006.09.26 06:37
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2761
|1.2656
|739
|2006.09.26 06:41
|modify
|146
|4.38
|1.2753
|1.2756
|1.2656
|740
|2006.09.26 06:41
|close
|146
|4.38
|1.2744
|1.2756
|1.2656
|42.57
|1902.89
|741
|2006.09.26 08:01
|sell
|147
|4.48
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|742
|2006.09.26 08:02
|modify
|147
|4.48
|1.2755
|1.2769
|1.2658
|743
|2006.09.26 08:03
|modify
|147
|4.48
|1.2755
|1.2763
|1.2658
|744
|2006.09.26 08:03
|modify
|147
|4.48
|1.2755
|1.2759
|1.2658
|745
|2006.09.26 08:03
|close
|147
|4.48
|1.2746
|1.2759
|1.2658
|40.32
|1943.21
|746
|2006.09.26 08:04
|sell
|148
|4.57
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|747
|2006.09.26 08:04
|modify
|148
|4.57
|1.2751
|1.2764
|1.2654
|748
|2006.09.26 08:04
|modify
|148
|4.57
|1.2751
|1.2763
|1.2654
|749
|2006.09.26 08:09
|modify
|148
|4.57
|1.2751
|1.2759
|1.2654
|750
|2006.09.26 08:11
|modify
|148
|4.57
|1.2751
|1.2757
|1.2654
|751
|2006.09.26 08:11
|close
|148
|4.57
|1.2744
|1.2757
|1.2654
|31.99
|1975.20
|752
|2006.09.26 08:25
|sell
|149
|4.65
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|753
|2006.09.26 08:25
|modify
|149
|4.65
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|754
|2006.09.26 08:25
|modify
|149
|4.65
|1.2751
|1.2765
|1.2654
|755
|2006.09.26 08:27
|modify
|149
|4.65
|1.2751
|1.2764
|1.2654
|756
|2006.09.26 08:28
|modify
|149
|4.65
|1.2751
|1.2751
|1.2654
|757
|2006.09.26 08:28
|close
|149
|4.65
|1.2738
|1.2751
|1.2654
|60.45
|2035.65
|758
|2006.09.26 15:02
|sell
|150
|4.81
|1.2693
|1.2710
|1.2596
|759
|2006.09.26 15:29
|modify
|150
|4.81
|1.2693
|1.2707
|1.2596
|760
|2006.09.26 15:29
|close
|150
|4.81
|1.2683
|1.2707
|1.2596
|48.10
|2083.75
|761
|2006.09.26 15:32
|sell
|151
|4.93
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|762
|2006.09.26 15:53
|modify
|151
|4.93
|1.2684
|1.2699
|1.2587
|763
|2006.09.26 15:53
|close
|151
|4.93
|1.2675
|1.2699
|1.2587
|44.37
|2128.12
|764
|2006.09.26 15:59
|sell
|152
|5.03
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|765
|2006.09.27 05:37
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|766
|2006.09.27 05:42
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2702
|1.2589
|767
|2006.09.27 06:08
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2701
|1.2589
|768
|2006.09.27 06:11
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2697
|1.2589
|769
|2006.09.27 06:32
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2693
|1.2589
|770
|2006.09.27 06:34
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2691
|1.2589
|771
|2006.09.27 06:38
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2690
|1.2589
|772
|2006.09.27 06:38
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2689
|1.2589
|773
|2006.09.27 06:41
|modify
|152
|5.03
|1.2686
|1.2687
|1.2589
|774
|2006.09.27 07:00
|s/l
|152
|5.03
|1.268657
|1.2687
|1.2589
|0.76
|2128.88
|775
|2006.09.27 07:02
|sell
|153
|5.03
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|776
|2006.09.27 07:03
|modify
|153
|5.03
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|777
|2006.09.27 07:05
|modify
|153
|5.03
|1.2696
|1.2708
|1.2599
|778
|2006.09.27 07:06
|modify
|153
|5.03
|1.2696
|1.2707
|1.2599
|779
|2006.09.27 07:08
|modify
|153
|5.03
|1.2696
|1.2704
|1.2599
|780
|2006.09.27 07:09
|modify
|153
|5.03
|1.2696
|1.2703
|1.2599
|781
|2006.09.27 07:31
|modify
|153
|5.03
|1.2696
|1.2698
|1.2599
|782
|2006.09.27 07:31
|close
|153
|5.03
|1.2685
|1.2698
|1.2599
|55.33
|2184.21
|783
|2006.09.27 07:59
|sell
|154
|5.16
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|784
|2006.09.27 08:00
|modify
|154
|5.16
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|785
|2006.09.27 08:08
|modify
|154
|5.16
|1.2692
|1.2706
|1.2595
|786
|2006.09.27 08:31
|modify
|154
|5.16
|1.2692
|1.2702
|1.2595
|787
|2006.09.27 08:32
|modify
|154
|5.16
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|788
|2006.09.27 08:36
|modify
|154
|5.16
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|789
|2006.09.27 08:38
|modify
|154
|5.16
|1.2692
|1.2696
|1.2595
|790
|2006.09.27 08:38
|close
|154
|5.16
|1.2682
|1.2696
|1.2595
|51.60
|2235.81
|791
|2006.09.27 14:22
|buy
|155
|5.29
|1.2692
|1.2675
|1.2789
|792
|2006.09.27 14:31
|s/l
|155
|5.29
|1.2675
|1.2675
|1.2789
|-89.93
|2145.88
|793
|2006.09.27 15:22
|buy
|156
|5.07
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|794
|2006.09.27 16:03
|modify
|156
|5.07
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|795
|2006.09.27 17:02
|close
|156
|5.07
|1.2709
|1.2687
|1.2800
|30.42
|2176.30
|796
|2006.09.27 17:27
|buy
|157
|5.14
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|797
|2006.09.27 18:02
|modify
|157
|5.14
|1.2702
|1.2686
|1.2799
|798
|2006.09.27 18:02
|close
|157
|5.14
|1.2710
|1.2686
|1.2799
|41.12
|2217.42
|799
|2006.09.27 19:22
|buy
|158
|5.24
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|800
|2006.09.27 23:02
|modify
|158
|5.24
|1.2703
|1.2693
|1.2800
|801
|2006.09.28 00:00
|close
|158
|5.24
|1.2713
|1.2693
|1.2800
|38.80
|2256.22
|802
|2006.09.28 06:03
|buy
|159
|5.32
|1.2717
|1.2700
|1.2814
|803
|2006.09.28 06:04
|modify
|159
|5.32
|1.2717
|1.2703
|1.2814
|804
|2006.09.28 06:08
|modify
|159
|5.32
|1.2717
|1.2705
|1.2814
|805
|2006.09.28 06:40
|modify
|159
|5.32
|1.2717
|1.2707
|1.2814
|806
|2006.09.28 06:52
|modify
|159
|5.32
|1.2717
|1.2710
|1.2814
|807
|2006.09.28 06:52
|modify
|159
|5.32
|1.2717
|1.2711
|1.2814
|808
|2006.09.28 07:00
|modify
|159
|5.32
|1.2717
|1.2711
|1.2814
|809
|2006.09.28 07:00
|close
|159
|5.32
|1.2725
|1.2711
|1.2814
|42.56
|2298.78
|810
|2006.09.28 08:51
|sell
|160
|5.42
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|811
|2006.09.28 08:52
|modify
|160
|5.42
|1.2724
|1.2740
|1.2627
|812
|2006.09.28 08:53
|modify
|160
|5.42
|1.2724
|1.2739
|1.2627
|813
|2006.09.28 08:54
|modify
|160
|5.42
|1.2724
|1.2738
|1.2627
|814
|2006.09.28 09:00
|modify
|160
|5.42
|1.2724
|1.2737
|1.2627
|815
|2006.09.28 09:00
|modify
|160
|5.42
|1.2724
|1.2736
|1.2627
|816
|2006.09.28 09:04
|modify
|160
|5.42
|1.2724
|1.2726
|1.2627
|817
|2006.09.28 09:04
|close
|160
|5.42
|1.2711
|1.2726
|1.2627
|70.46
|2369.24
|818
|2006.09.28 09:12
|buy
|161
|5.59
|1.2714
|1.2697
|1.2811
|819
|2006.09.28 09:35
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2697
|1.2811
|820
|2006.09.28 09:36
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2698
|1.2811
|821
|2006.09.28 09:36
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2699
|1.2811
|822
|2006.09.28 09:47
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2700
|1.2811
|823
|2006.09.28 09:47
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2701
|1.2811
|824
|2006.09.28 09:49
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2705
|1.2811
|825
|2006.09.28 10:49
|modify
|161
|5.59
|1.2714
|1.2705
|1.2811
|826
|2006.09.28 10:49
|close
|161
|5.59
|1.2721
|1.2705
|1.2811
|39.13
|2408.37
|827
|2006.09.28 15:40
|sell
|162
|5.69
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|828
|2006.09.28 15:56
|modify
|162
|5.69
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|829
|2006.09.28 15:58
|modify
|162
|5.69
|1.2695
|1.2711
|1.2598
|830
|2006.09.28 15:58
|modify
|162
|5.69
|1.2695
|1.2710
|1.2598
|831
|2006.09.28 18:25
|s/l
|162
|5.69
|1.270985
|1.2710
|1.2598
|-84.50
|2323.87
|832
|2006.09.28 18:36
|sell
|163
|5.48
|1.2712
|1.2729
|1.2615
|833
|2006.09.28 18:53
|modify
|163
|5.48
|1.2712
|1.2727
|1.2615
|834
|2006.09.28 18:53
|modify
|163
|5.48
|1.2712
|1.2726
|1.2615
|835
|2006.09.28 18:54
|modify
|163
|5.48
|1.2712
|1.2725
|1.2615
|836
|2006.09.28 18:55
|modify
|163
|5.48
|1.2712
|1.2723
|1.2615
|837
|2006.09.28 18:55
|close
|163
|5.48
|1.2703
|1.2723
|1.2615
|49.32
|2373.19
|838
|2006.09.28 18:59
|sell
|164
|5.60
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|839
|2006.09.28 19:01
|modify
|164
|5.60
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|840
|2006.09.28 19:02
|modify
|164
|5.60
|1.2711
|1.2727
|1.2614
|841
|2006.09.28 19:03
|modify
|164
|5.60
|1.2711
|1.2726
|1.2614
|842
|2006.09.28 19:03
|close
|164
|5.60
|1.2705
|1.2726
|1.2614
|33.60
|2406.79
|843
|2006.09.28 21:59
|buy
|165
|5.69
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|844
|2006.09.28 22:19
|modify
|165
|5.69
|1.2697
|1.2680
|1.2794
|845
|2006.09.28 22:20
|modify
|165
|5.69
|1.2697
|1.2681
|1.2794
|846
|2006.09.28 22:33
|modify
|165
|5.69
|1.2697
|1.2685
|1.2794
|847
|2006.09.28 22:33
|close
|165
|5.69
|1.2704
|1.2685
|1.2794
|39.83
|2446.62
|848
|2006.09.29 01:04
|buy
|166
|5.78
|1.2701
|1.2684
|1.2798
|849
|2006.09.29 01:16
|modify
|166
|5.78
|1.2701
|1.2685
|1.2798
|850
|2006.09.29 01:27
|modify
|166
|5.78
|1.2701
|1.2686
|1.2798
|851
|2006.09.29 01:27
|modify
|166
|5.78
|1.2701
|1.2690
|1.2798
|852
|2006.09.29 01:27
|close
|166
|5.78
|1.2708
|1.2690
|1.2798
|40.46
|2487.08
|853
|2006.09.29 01:44
|buy
|167
|5.87
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|854
|2006.09.29 01:52
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2686
|1.2799
|855
|2006.09.29 02:26
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2686
|1.2799
|856
|2006.09.29 02:27
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2688
|1.2799
|857
|2006.09.29 03:00
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2689
|1.2799
|858
|2006.09.29 03:00
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2690
|1.2799
|859
|2006.09.29 03:01
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2691
|1.2799
|860
|2006.09.29 03:12
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2692
|1.2799
|861
|2006.09.29 03:14
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2693
|1.2799
|862
|2006.09.29 03:25
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2695
|1.2799
|863
|2006.09.29 03:28
|modify
|167
|5.87
|1.2702
|1.2696
|1.2799
|864
|2006.09.29 04:12
|close
|167
|5.87
|1.2709
|1.2696
|1.2799
|41.09
|2528.17
|865
|2006.09.29 05:04
|buy
|168
|5.97
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|866
|2006.09.29 05:05
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2685
|1.2799
|867
|2006.09.29 05:06
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2686
|1.2799
|868
|2006.09.29 05:10
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2687
|1.2799
|869
|2006.09.29 05:10
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2688
|1.2799
|870
|2006.09.29 05:11
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2689
|1.2799
|871
|2006.09.29 05:22
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2693
|1.2799
|872
|2006.09.29 05:23
|modify
|168
|5.97
|1.2702
|1.2694
|1.2799
|873
|2006.09.29 06:00
|s/l
|168
|5.97
|1.269429
|1.2694
|1.2799
|-46.01
|2482.16
|874
|2006.09.29 14:16
|sell
|169
|5.88
|1.2665
|1.2682
|1.2568
|875
|2006.09.29 14:31
|modify
|169
|5.88
|1.2665
|1.2681
|1.2568
|876
|2006.09.29 14:31
|close
|169
|5.88
|1.2658
|1.2681
|1.2568
|41.16
|2523.32
|877
|2006.09.29 14:36
|sell
|170
|5.98
|1.2665
|1.2682
|1.2568
|878
|2006.09.29 14:50
|modify
|170
|5.98
|1.2665
|1.2679
|1.2568
|879
|2006.09.29 14:50
|close
|170
|5.98
|1.2656
|1.2679
|1.2568
|53.82
|2577.14
|880
|2006.09.29 14:59
|sell
|171
|6.10
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|881
|2006.09.29 15:01
|s/l
|171
|6.10
|1.2684
|1.2684
|1.2570
|-103.70
|2473.44
|882
|2006.09.29 15:01
|sell
|172
|5.84
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|883
|2006.09.29 15:28
|modify
|172
|5.84
|1.2697
|1.2713
|1.2600
|884
|2006.09.29 15:28
|modify
|172
|5.84
|1.2697
|1.2712
|1.2600
|885
|2006.09.29 15:28
|modify
|172
|5.84
|1.2697
|1.2711
|1.2600
|886
|2006.09.29 15:28
|close
|172
|5.84
|1.2686
|1.2711
|1.2600
|64.24
|2537.68
|887
|2006.09.29 15:30
|sell
|173
|6.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|888
|2006.09.29 15:49
|modify
|173
|6.00
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|889
|2006.09.29 15:50
|modify
|173
|6.00
|1.2691
|1.2704
|1.2594
|890
|2006.09.29 15:50
|close
|173
|6.00
|1.2679
|1.2704
|1.2594
|72.00
|2609.68
|891
|2006.09.29 15:50
|sell
|174
|6.18
|1.2678
|1.2695
|1.2581
|892
|2006.09.29 15:56
|modify
|174
|6.18
|1.2678
|1.2693
|1.2581
|893
|2006.09.29 15:56
|close
|174
|6.18
|1.2668
|1.2693
|1.2581
|61.80
|2671.48
|894
|2006.10.02 04:01
|sell
|175
|6.32
|1.2677
|1.2694
|1.2580
|895
|2006.10.02 04:36
|modify
|175
|6.32
|1.2677
|1.2693
|1.2580
|896
|2006.10.02 04:39
|modify
|175
|6.32
|1.2677
|1.2692
|1.2580
|897
|2006.10.02 04:39
|close
|175
|6.32
|1.2670
|1.2692
|1.2580
|44.24
|2715.72
|898
|2006.10.02 04:59
|sell
|176
|6.43
|1.2678
|1.2695
|1.2581
|899
|2006.10.02 05:13
|modify
|176
|6.43
|1.2678
|1.2694
|1.2581
|900
|2006.10.02 05:33
|modify
|176
|6.43
|1.2678
|1.2693
|1.2581
|901
|2006.10.02 05:34
|modify
|176
|6.43
|1.2678
|1.2692
|1.2581
|902
|2006.10.02 05:35
|modify
|176
|6.43
|1.2678
|1.2691
|1.2581
|903
|2006.10.02 05:35
|close
|176
|6.43
|1.2671
|1.2691
|1.2581
|45.01
|2760.73
|904
|2006.10.02 06:04
|sell
|177
|6.53
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|905
|2006.10.02 06:11
|modify
|177
|6.53
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|906
|2006.10.02 06:12
|modify
|177
|6.53
|1.2684
|1.2699
|1.2587
|907
|2006.10.02 06:12
|modify
|177
|6.53
|1.2684
|1.2698
|1.2587
|908
|2006.10.02 06:34
|modify
|177
|6.53
|1.2684
|1.2695
|1.2587
|909
|2006.10.02 06:34
|close
|177
|6.53
|1.2676
|1.2695
|1.2587
|52.24
|2812.97
|910
|2006.10.02 08:07
|sell
|178
|6.66
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|911
|2006.10.02 08:08
|modify
|178
|6.66
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|912
|2006.10.02 08:10
|modify
|178
|6.66
|1.2679
|1.2693
|1.2582
|913
|2006.10.02 08:10
|modify
|178
|6.66
|1.2679
|1.2692
|1.2582
|914
|2006.10.02 08:31
|modify
|178
|6.66
|1.2679
|1.2689
|1.2582
|915
|2006.10.02 08:32
|modify
|178
|6.66
|1.2679
|1.2688
|1.2582
|916
|2006.10.02 08:34
|modify
|178
|6.66
|1.2679
|1.2687
|1.2582
|917
|2006.10.02 08:34
|close
|178
|6.66
|1.2672
|1.2687
|1.2582
|46.62
|2859.59
|918
|2006.10.02 08:36
|sell
|179
|6.77
|1.2675
|1.2692
|1.2578
|919
|2006.10.02 08:37
|modify
|179
|6.77
|1.2675
|1.2689
|1.2578
|920
|2006.10.02 08:38
|modify
|179
|6.77
|1.2675
|1.2685
|1.2578
|921
|2006.10.02 09:02
|s/l
|179
|6.77
|1.268512
|1.2685
|1.2578
|-68.52
|2791.07
|922
|2006.10.02 12:33
|buy
|180
|6.60
|1.2681
|1.2664
|1.2778
|923
|2006.10.02 12:35
|modify
|180
|6.60
|1.2681
|1.2665
|1.2778
|924
|2006.10.02 12:36
|modify
|180
|6.60
|1.2681
|1.2670
|1.2778
|925
|2006.10.02 12:36
|close
|180
|6.60
|1.2688
|1.2670
|1.2778
|46.20
|2837.27
|926
|2006.10.02 12:47
|buy
|181
|6.71
|1.2683
|1.2666
|1.2780
|927
|2006.10.02 12:47
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2666
|1.2780
|928
|2006.10.02 12:48
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2667
|1.2780
|929
|2006.10.02 12:50
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2668
|1.2780
|930
|2006.10.02 12:50
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2669
|1.2780
|931
|2006.10.02 12:56
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2670
|1.2780
|932
|2006.10.02 12:57
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2671
|1.2780
|933
|2006.10.02 12:59
|modify
|181
|6.71
|1.2683
|1.2677
|1.2780
|934
|2006.10.02 12:59
|close
|181
|6.71
|1.2695
|1.2677
|1.2780
|80.52
|2917.79
|935
|2006.10.03 07:08
|buy
|182
|6.87
|1.2746
|1.2729
|1.2843
|936
|2006.10.03 07:10
|modify
|182
|6.87
|1.2746
|1.2734
|1.2843
|937
|2006.10.03 07:10
|modify
|182
|6.87
|1.2746
|1.2735
|1.2843
|938
|2006.10.03 07:17
|modify
|182
|6.87
|1.2746
|1.2737
|1.2843
|939
|2006.10.03 07:33
|modify
|182
|6.87
|1.2746
|1.2738
|1.2843
|940
|2006.10.03 07:36
|modify
|182
|6.87
|1.2746
|1.2741
|1.2843
|941
|2006.10.03 07:36
|close
|182
|6.87
|1.2752
|1.2741
|1.2843
|41.22
|2959.01
|942
|2006.10.03 09:57
|sell
|183
|6.96
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|943
|2006.10.03 09:58
|modify
|183
|6.96
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|944
|2006.10.03 09:59
|modify
|183
|6.96
|1.2753
|1.2757
|1.2656
|945
|2006.10.03 09:59
|close
|183
|6.96
|1.2746
|1.2757
|1.2656
|48.72
|3007.73
|946
|2006.10.03 13:35
|sell
|184
|7.08
|1.2738
|1.2755
|1.2641
|947
|2006.10.03 13:35
|modify
|184
|7.08
|1.2738
|1.2754
|1.2641
|948
|2006.10.03 13:59
|modify
|184
|7.08
|1.2738
|1.2749
|1.2641
|949
|2006.10.03 14:00
|modify
|184
|7.08
|1.2738
|1.2748
|1.2641
|950
|2006.10.03 14:01
|modify
|184
|7.08
|1.2738
|1.2747
|1.2641
|951
|2006.10.03 14:02
|modify
|184
|7.08
|1.2738
|1.2744
|1.2641
|952
|2006.10.03 14:02
|close
|184
|7.08
|1.2729
|1.2744
|1.2641
|63.72
|3071.45
|953
|2006.10.03 14:32
|sell
|185
|7.23
|1.2742
|1.2759
|1.2645
|954
|2006.10.03 14:33
|modify
|185
|7.23
|1.2742
|1.2758
|1.2645
|955
|2006.10.03 14:38
|modify
|185
|7.23
|1.2742
|1.2757
|1.2645
|956
|2006.10.03 14:59
|modify
|185
|7.23
|1.2742
|1.2756
|1.2645
|957
|2006.10.03 15:00
|modify
|185
|7.23
|1.2742
|1.2753
|1.2645
|958
|2006.10.03 15:01
|modify
|185
|7.23
|1.2742
|1.2750
|1.2645
|959
|2006.10.03 15:01
|close
|185
|7.23
|1.2734
|1.2750
|1.2645
|57.84
|3129.29
|960
|2006.10.04 03:34
|sell
|186
|7.38
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|961
|2006.10.04 03:35
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2740
|1.2628
|962
|2006.10.04 03:36
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2739
|1.2628
|963
|2006.10.04 03:50
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2738
|1.2628
|964
|2006.10.04 03:57
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2737
|1.2628
|965
|2006.10.04 04:05
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2734
|1.2628
|966
|2006.10.04 05:01
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2734
|1.2628
|967
|2006.10.04 05:02
|modify
|186
|7.38
|1.2725
|1.2733
|1.2628
|968
|2006.10.04 06:08
|s/l
|186
|7.38
|1.273284
|1.2733
|1.2628
|-57.88
|3071.41
|969
|2006.10.04 09:07
|sell
|187
|7.26
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|970
|2006.10.04 09:40
|modify
|187
|7.26
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|971
|2006.10.04 09:51
|modify
|187
|7.26
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|972
|2006.10.04 09:57
|modify
|187
|7.26
|1.2694
|1.2704
|1.2597
|973
|2006.10.04 09:57
|close
|187
|7.26
|1.2686
|1.2704
|1.2597
|58.08
|3129.49
|974
|2006.10.04 12:18
|sell
|188
|7.40
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|975
|2006.10.04 12:39
|modify
|188
|7.40
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|976
|2006.10.04 12:45
|modify
|188
|7.40
|1.2685
|1.2701
|1.2588
|977
|2006.10.04 12:47
|modify
|188
|7.40
|1.2685
|1.2700
|1.2588
|978
|2006.10.04 12:53
|modify
|188
|7.40
|1.2685
|1.2695
|1.2588
|979
|2006.10.04 12:53
|close
|188
|7.40
|1.2675
|1.2695
|1.2588
|74.00
|3203.49
|980
|2006.10.04 12:59
|sell
|189
|7.58
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|981
|2006.10.04 13:55
|modify
|189
|7.58
|1.2686
|1.2701
|1.2589
|982
|2006.10.04 13:58
|modify
|189
|7.58
|1.2686
|1.2700
|1.2589
|983
|2006.10.04 14:54
|modify
|189
|7.58
|1.2686
|1.2699
|1.2589
|984
|2006.10.04 14:54
|close
|189
|7.58
|1.2678
|1.2699
|1.2589
|60.64
|3264.13
|985
|2006.10.05 00:42
|buy
|190
|7.71
|1.2705
|1.2688
|1.2802
|986
|2006.10.05 00:57
|modify
|190
|7.71
|1.2705
|1.2689
|1.2802
|987
|2006.10.05 05:02
|modify
|190
|7.71
|1.2705
|1.2690
|1.2802
|988
|2006.10.05 06:02
|modify
|190
|7.71
|1.2705
|1.2699
|1.2802
|989
|2006.10.05 07:00
|close
|190
|7.71
|1.2712
|1.2699
|1.2802
|53.97
|3318.10
|990
|2006.10.05 12:36
|buy
|191
|7.84
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|991
|2006.10.05 12:38
|modify
|191
|7.84
|1.2703
|1.2693
|1.2800
|992
|2006.10.05 12:40
|modify
|191
|7.84
|1.2703
|1.2695
|1.2800
|993
|2006.10.05 12:40
|close
|191
|7.84
|1.2710
|1.2695
|1.2800
|54.88
|3372.98
|994
|2006.10.05 12:46
|buy
|192
|7.97
|1.2704
|1.2687
|1.2801
|995
|2006.10.05 12:51
|modify
|192
|7.97
|1.2704
|1.2688
|1.2801
|996
|2006.10.05 12:53
|modify
|192
|7.97
|1.2704
|1.2693
|1.2801
|997
|2006.10.05 12:53
|modify
|192
|7.97
|1.2704
|1.2694
|1.2801
|998
|2006.10.05 12:53
|modify
|192
|7.97
|1.2704
|1.2695
|1.2801
|999
|2006.10.05 12:53
|close
|192
|7.97
|1.2710
|1.2695
|1.2801
|47.82
|3420.80
|1000
|2006.10.05 12:55
|buy
|193
|8.08
|1.2704
|1.2687
|1.2801
|1001
|2006.10.05 12:55
|modify
|193
|8.08
|1.2704
|1.2688
|1.2801
|1002
|2006.10.05 12:57
|modify
|193
|8.08
|1.2704
|1.2693
|1.2801
|1003
|2006.10.05 12:59
|s/l
|193
|8.08
|1.269288
|1.2693
|1.2801
|-89.86
|3330.94
|1004
|2006.10.05 16:34
|sell
|194
|7.87
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1005
|2006.10.05 16:56
|modify
|194
|7.87
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|1006
|2006.10.05 17:20
|modify
|194
|7.87
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|1007
|2006.10.05 17:20
|close
|194
|7.87
|1.2687
|1.2709
|1.2597
|55.09
|3386.03
|1008
|2006.10.06 00:14
|buy
|195
|8.01
|1.2688
|1.2671
|1.2785
|1009
|2006.10.06 00:29
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2672
|1.2785
|1010
|2006.10.06 03:00
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2675
|1.2785
|1011
|2006.10.06 04:01
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2678
|1.2785
|1012
|2006.10.06 04:02
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2679
|1.2785
|1013
|2006.10.06 05:00
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2679
|1.2785
|1014
|2006.10.06 05:00
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2680
|1.2785
|1015
|2006.10.06 05:01
|modify
|195
|8.01
|1.2688
|1.2681
|1.2785
|1016
|2006.10.06 06:03
|s/l
|195
|8.01
|1.268105
|1.2681
|1.2785
|-55.64
|3330.39
|1017
|2006.10.06 07:15
|sell
|196
|7.88
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|1018
|2006.10.06 07:15
|modify
|196
|7.88
|1.2686
|1.2699
|1.2589
|1019
|2006.10.06 07:19
|modify
|196
|7.88
|1.2686
|1.2698
|1.2589
|1020
|2006.10.06 07:21
|modify
|196
|7.88
|1.2686
|1.2697
|1.2589
|1021
|2006.10.06 07:23
|modify
|196
|7.88
|1.2686
|1.2695
|1.2589
|1022
|2006.10.06 07:25
|modify
|196
|7.88
|1.2686
|1.2693
|1.2589
|1023
|2006.10.06 07:26
|modify
|196
|7.88
|1.2686
|1.2691
|1.2589
|1024
|2006.10.06 07:26
|close
|196
|7.88
|1.2679
|1.2691
|1.2589
|55.16
|3385.55
|1025
|2006.10.06 07:28
|sell
|197
|8.01
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|1026
|2006.10.06 07:29
|modify
|197
|8.01
|1.2685
|1.2698
|1.2588
|1027
|2006.10.06 07:31
|modify
|197
|8.01
|1.2685
|1.2697
|1.2588
|1028
|2006.10.06 07:31
|modify
|197
|8.01
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|1029
|2006.10.06 07:32
|modify
|197
|8.01
|1.2685
|1.2695
|1.2588
|1030
|2006.10.06 07:37
|modify
|197
|8.01
|1.2685
|1.2690
|1.2588
|1031
|2006.10.06 07:37
|close
|197
|8.01
|1.2678
|1.2690
|1.2588
|56.07
|3441.62
|1032
|2006.10.06 07:59
|sell
|198
|8.14
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|1033
|2006.10.06 08:00
|modify
|198
|8.14
|1.2685
|1.2698
|1.2588
|1034
|2006.10.06 08:00
|modify
|198
|8.14
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|1035
|2006.10.06 08:02
|modify
|198
|8.14
|1.2685
|1.2689
|1.2588
|1036
|2006.10.06 08:02
|close
|198
|8.14
|1.2677
|1.2689
|1.2588
|65.12
|3506.74
|1037
|2006.10.06 12:06
|sell
|199
|8.30
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|1038
|2006.10.06 12:06
|modify
|199
|8.30
|1.2672
|1.2686
|1.2575
|1039
|2006.10.06 12:06
|modify
|199
|8.30
|1.2672
|1.2680
|1.2575
|1040
|2006.10.06 12:06
|modify
|199
|8.30
|1.2672
|1.2677
|1.2575
|1041
|2006.10.06 12:07
|modify
|199
|8.30
|1.2672
|1.2671
|1.2575
|1042
|2006.10.06 12:07
|modify
|199
|8.30
|1.2672
|1.2669
|1.2575
|1043
|2006.10.06 12:07
|modify
|199
|8.30
|1.2672
|1.2656
|1.2575
|1044
|2006.10.06 12:07
|s/l
|199
|8.30
|1.265609
|1.2656
|1.2575
|132.09
|3638.83
|1045
|2006.10.06 12:08
|sell
|200
|8.59
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1046
|2006.10.06 12:09
|modify
|200
|8.59
|1.2701
|1.2716
|1.2604
|1047
|2006.10.06 12:11
|modify
|200
|8.59
|1.2701
|1.2714
|1.2604
|1048
|2006.10.06 12:12
|modify
|200
|8.59
|1.2701
|1.2712
|1.2604
|1049
|2006.10.06 12:13
|modify
|200
|8.59
|1.2701
|1.2709
|1.2604
|1050
|2006.10.06 12:13
|modify
|200
|8.59
|1.2701
|1.2708
|1.2604
|1051
|2006.10.06 12:13
|modify
|200
|8.59
|1.2701
|1.2703
|1.2604
|1052
|2006.10.06 12:13
|s/l
|200
|8.59
|1.270309
|1.2703
|1.2604
|-17.92
|3620.91
|1053
|2006.10.06 12:13
|sell
|201
|8.54
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|1054
|2006.10.06 12:13
|modify
|201
|8.54
|1.2713
|1.2717
|1.2616
|1055
|2006.10.06 12:13
|modify
|201
|8.54
|1.2713
|1.2705
|1.2616
|1056
|2006.10.06 12:13
|modify
|201
|8.54
|1.2713
|1.2702
|1.2616
|1057
|2006.10.06 12:14
|modify
|201
|8.54
|1.2713
|1.2701
|1.2616
|1058
|2006.10.06 12:14
|s/l
|201
|8.54
|1.270109
|1.2701
|1.2616
|101.75
|3722.66
|1059
|2006.10.06 12:14
|sell
|202
|8.79
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|1060
|2006.10.06 12:14
|modify
|202
|8.79
|1.2700
|1.2714
|1.2603
|1061
|2006.10.06 12:14
|modify
|202
|8.79
|1.2700
|1.2712
|1.2603
|1062
|2006.10.06 12:14
|modify
|202
|8.79
|1.2700
|1.2706
|1.2603
|1063
|2006.10.06 12:14
|modify
|202
|8.79
|1.2700
|1.2704
|1.2603
|1064
|2006.10.06 12:14
|s/l
|202
|8.79
|1.270409
|1.2704
|1.2603
|-35.91
|3686.75
|1065
|2006.10.06 12:14
|sell
|203
|8.70
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|1066
|2006.10.06 12:14
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2726
|1.2614
|1067
|2006.10.06 12:14
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2724
|1.2614
|1068
|2006.10.06 12:15
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2694
|1.2614
|1069
|2006.10.06 12:15
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2691
|1.2614
|1070
|2006.10.06 12:15
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2690
|1.2614
|1071
|2006.10.06 12:16
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2689
|1.2614
|1072
|2006.10.06 12:16
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2680
|1.2614
|1073
|2006.10.06 12:16
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2670
|1.2614
|1074
|2006.10.06 12:16
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2669
|1.2614
|1075
|2006.10.06 12:16
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2668
|1.2614
|1076
|2006.10.06 12:17
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2665
|1.2614
|1077
|2006.10.06 12:18
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2664
|1.2614
|1078
|2006.10.06 12:18
|modify
|203
|8.70
|1.2711
|1.2663
|1.2614
|1079
|2006.10.06 12:18
|s/l
|203
|8.70
|1.266309
|1.2663
|1.2614
|416.85
|4103.60
|1080
|2006.10.06 12:20
|sell
|204
|9.71
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|1081
|2006.10.06 12:20
|modify
|204
|9.71
|1.2673
|1.2689
|1.2576
|1082
|2006.10.06 12:20
|modify
|204
|9.71
|1.2673
|1.2688
|1.2576
|1083
|2006.10.06 12:20
|modify
|204
|9.71
|1.2673
|1.2686
|1.2576
|1084
|2006.10.06 12:21
|s/l
|204
|9.71
|1.268609
|1.2686
|1.2576
|-127.06
|3976.54
|1085
|2006.10.06 12:21
|sell
|205
|9.40
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|1086
|2006.10.06 12:21
|modify
|205
|9.40
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|1087
|2006.10.06 12:21
|modify
|205
|9.40
|1.2692
|1.2704
|1.2595
|1088
|2006.10.06 12:21
|modify
|205
|9.40
|1.2692
|1.2702
|1.2595
|1089
|2006.10.06 12:21
|modify
|205
|9.40
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|1090
|2006.10.06 12:22
|modify
|205
|9.40
|1.2692
|1.2695
|1.2595
|1091
|2006.10.06 12:22
|modify
|205
|9.40
|1.2692
|1.2691
|1.2595
|1092
|2006.10.06 12:22
|s/l
|205
|9.40
|1.269109
|1.2691
|1.2595
|8.59
|3985.13
|1093
|2006.10.06 12:22
|sell
|206
|9.41
|1.2699
|1.2716
|1.2602
|1094
|2006.10.06 12:22
|modify
|206
|9.41
|1.2699
|1.2715
|1.2602
|1095
|2006.10.06 12:23
|modify
|206
|9.41
|1.2699
|1.2714
|1.2602
|1096
|2006.10.06 12:23
|modify
|206
|9.41
|1.2699
|1.2712
|1.2602
|1097
|2006.10.06 12:23
|modify
|206
|9.41
|1.2699
|1.2702
|1.2602
|1098
|2006.10.06 12:24
|s/l
|206
|9.41
|1.270209
|1.2702
|1.2602
|-29.04
|3956.09
|1099
|2006.10.06 12:24
|sell
|207
|9.34
|1.2703
|1.2720
|1.2606
|1100
|2006.10.06 12:24
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2718
|1.2606
|1101
|2006.10.06 12:24
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2717
|1.2606
|1102
|2006.10.06 12:24
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2715
|1.2606
|1103
|2006.10.06 12:24
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2714
|1.2606
|1104
|2006.10.06 12:25
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2697
|1.2606
|1105
|2006.10.06 12:25
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2694
|1.2606
|1106
|2006.10.06 12:25
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2693
|1.2606
|1107
|2006.10.06 12:25
|modify
|207
|9.34
|1.2703
|1.2687
|1.2606
|1108
|2006.10.06 12:26
|s/l
|207
|9.34
|1.268709
|1.2687
|1.2606
|148.64
|4104.73
|1109
|2006.10.06 12:26
|sell
|208
|9.71
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|1110
|2006.10.06 12:28
|modify
|208
|9.71
|1.2687
|1.2694
|1.2590
|1111
|2006.10.06 12:29
|s/l
|208
|9.71
|1.269409
|1.2694
|1.2590
|-68.80
|4035.93
|1112
|2006.10.06 12:29
|sell
|209
|9.54
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|1113
|2006.10.06 12:29
|modify
|209
|9.54
|1.2697
|1.2702
|1.2600
|1114
|2006.10.06 12:29
|modify
|209
|9.54
|1.2697
|1.2697
|1.2600
|1115
|2006.10.06 12:29
|s/l
|209
|9.54
|1.269709
|1.2697
|1.2600
|-0.82
|4035.11
|1116
|2006.10.06 12:29
|sell
|210
|9.53
|1.2707
|1.2724
|1.2610
|1117
|2006.10.06 12:29
|modify
|210
|9.53
|1.2707
|1.2711
|1.2610
|1118
|2006.10.06 12:29
|s/l
|210
|9.53
|1.271109
|1.2711
|1.2610
|-38.94
|3996.17
|1119
|2006.10.06 12:29
|sell
|211
|9.43
|1.2710
|1.2727
|1.2613
|1120
|2006.10.06 12:29
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2713
|1.2613
|1121
|2006.10.06 12:29
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2708
|1.2613
|1122
|2006.10.06 12:29
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2706
|1.2613
|1123
|2006.10.06 12:29
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2689
|1.2613
|1124
|2006.10.06 12:29
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2665
|1.2613
|1125
|2006.10.06 12:29
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2660
|1.2613
|1126
|2006.10.06 12:30
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2644
|1.2613
|1127
|2006.10.06 12:30
|modify
|211
|9.43
|1.2710
|1.2627
|1.2613
|1128
|2006.10.06 12:30
|t/p
|211
|9.43
|1.2613
|1.2627
|1.2613
|914.71
|4910.88
|1129
|2006.10.06 13:07
|sell
|212
|10.00
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|1130
|2006.10.06 13:17
|close
|212
|10.00
|1.2601
|1.2626
|1.2512
|80.00
|4990.88
|1131
|2006.10.06 13:22
|sell
|213
|10.00
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|1132
|2006.10.06 13:24
|close
|213
|10.00
|1.2601
|1.2626
|1.2512
|80.00
|5070.88
|1133
|2006.10.06 15:01
|sell
|214
|10.00
|1.2601
|1.2618
|1.2504
|1134
|2006.10.06 15:56
|modify
|214
|10.00
|1.2601
|1.2613
|1.2504
|1135
|2006.10.06 15:56
|close
|214
|10.00
|1.2584
|1.2613
|1.2504
|170.00
|5240.88
|1136
|2006.10.06 15:59
|sell
|215
|10.00
|1.2599
|1.2616
|1.2502
|1137
|2006.10.06 16:55
|close
|215
|10.00
|1.2592
|1.2616
|1.2502
|70.00
|5310.88
|1138
|2006.10.06 16:59
|sell
|216
|10.00
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|1139
|2006.10.06 17:54
|close
|216
|10.00
|1.2598
|1.2627
|1.2513
|120.00
|5430.88
|1140
|2006.10.08 22:04
|sell
|217
|10.00
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|1141
|2006.10.09 06:41
|modify
|217
|10.00
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|1142
|2006.10.09 06:43
|modify
|217
|10.00
|1.2594
|1.2609
|1.2497
|1143
|2006.10.09 07:42
|modify
|217
|10.00
|1.2594
|1.2607
|1.2497
|1144
|2006.10.09 09:02
|s/l
|217
|10.00
|1.260712
|1.2607
|1.2497
|-124.05
|5306.83
|1145
|2006.10.09 12:33
|buy
|218
|10.00
|1.2600
|1.2583
|1.2697
|1146
|2006.10.09 12:37
|modify
|218
|10.00
|1.2600
|1.2583
|1.2697
|1147
|2006.10.09 12:37
|modify
|218
|10.00
|1.2600
|1.2585
|1.2697
|1148
|2006.10.09 13:06
|modify
|218
|10.00
|1.2600
|1.2588
|1.2697
|1149
|2006.10.09 13:16
|modify
|218
|10.00
|1.2600
|1.2589
|1.2697
|1150
|2006.10.09 14:03
|modify
|218
|10.00
|1.2600
|1.2590
|1.2697
|1151
|2006.10.10 00:17
|s/l
|218
|10.00
|1.258953
|1.2590
|1.2697
|-113.33
|5193.50
|1152
|2006.10.10 01:03
|sell
|219
|10.00
|1.2593
|1.2610
|1.2496
|1153
|2006.10.10 01:04
|modify
|219
|10.00
|1.2593
|1.2609
|1.2496
|1154
|2006.10.10 01:05
|modify
|219
|10.00
|1.2593
|1.2608
|1.2496
|1155
|2006.10.10 01:14
|modify
|219
|10.00
|1.2593
|1.2607
|1.2496
|1156
|2006.10.10 01:15
|modify
|219
|10.00
|1.2593
|1.2606
|1.2496
|1157
|2006.10.10 01:15
|modify
|219
|10.00
|1.2593
|1.2605
|1.2496
|1158
|2006.10.10 01:16
|modify
|219
|10.00
|1.2593
|1.2600
|1.2496
|1159
|2006.10.10 01:16
|close
|219
|10.00
|1.2587
|1.2600
|1.2496
|60.00
|5253.50
|1160
|2006.10.10 05:02
|sell
|220
|10.00
|1.2600
|1.2617
|1.2503
|1161
|2006.10.10 05:08
|modify
|220
|10.00
|1.2600
|1.2612
|1.2503
|1162
|2006.10.10 05:09
|modify
|220
|10.00
|1.2600
|1.2611
|1.2503
|1163
|2006.10.10 05:10
|modify
|220
|10.00
|1.2600
|1.2610
|1.2503
|1164
|2006.10.10 05:10
|modify
|220
|10.00
|1.2600
|1.2609
|1.2503
|1165
|2006.10.10 05:11
|modify
|220
|10.00
|1.2600
|1.2604
|1.2503
|1166
|2006.10.10 05:14
|modify
|220
|10.00
|1.2600
|1.2603
|1.2503
|1167
|2006.10.10 05:14
|close
|220
|10.00
|1.2592
|1.2603
|1.2503
|80.00
|5333.50
|1168
|2006.10.10 07:08
|buy
|221
|10.00
|1.2592
|1.2575
|1.2689
|1169
|2006.10.10 07:09
|modify
|221
|10.00
|1.2592
|1.2579
|1.2689
|1170
|2006.10.10 07:13
|modify
|221
|10.00
|1.2592
|1.2580
|1.2689
|1171
|2006.10.10 07:59
|modify
|221
|10.00
|1.2592
|1.2586
|1.2689
|1172
|2006.10.10 08:02
|close
|221
|10.00
|1.2599
|1.2586
|1.2689
|70.00
|5403.50
|1173
|2006.10.10 12:08
|sell
|222
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|1174
|2006.10.10 12:57
|modify
|222
|10.00
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|1175
|2006.10.10 13:53
|modify
|222
|10.00
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|1176
|2006.10.10 13:55
|modify
|222
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|1177
|2006.10.10 13:55
|close
|222
|10.00
|1.2529
|1.2552
|1.2440
|80.00
|5483.50
|1178
|2006.10.10 14:02
|sell
|223
|10.00
|1.2535
|1.2552
|1.2438
|1179
|2006.10.10 14:57
|modify
|223
|10.00
|1.2535
|1.2547
|1.2438
|1180
|2006.10.10 14:57
|close
|223
|10.00
|1.2523
|1.2547
|1.2438
|120.00
|5603.50
|1181
|2006.10.10 14:59
|sell
|224
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|1182
|2006.10.10 19:50
|close
|224
|10.00
|1.2531
|1.2554
|1.2440
|60.00
|5663.50
|1183
|2006.10.11 06:34
|buy
|225
|10.00
|1.2536
|1.2519
|1.2633
|1184
|2006.10.11 06:35
|modify
|225
|10.00
|1.2536
|1.2521
|1.2633
|1185
|2006.10.11 06:35
|modify
|225
|10.00
|1.2536
|1.2522
|1.2633
|1186
|2006.10.11 06:35
|modify
|225
|10.00
|1.2536
|1.2523
|1.2633
|1187
|2006.10.11 06:36
|modify
|225
|10.00
|1.2536
|1.2525
|1.2633
|1188
|2006.10.11 06:39
|s/l
|225
|10.00
|1.252481
|1.2525
|1.2633
|-111.86
|5551.64
|1189
|2006.10.11 06:59
|buy
|226
|10.00
|1.2534
|1.2517
|1.2631
|1190
|2006.10.11 07:00
|modify
|226
|10.00
|1.2534
|1.2521
|1.2631
|1191
|2006.10.11 07:00
|modify
|226
|10.00
|1.2534
|1.2522
|1.2631
|1192
|2006.10.11 07:00
|modify
|226
|10.00
|1.2534
|1.2523
|1.2631
|1193
|2006.10.11 07:00
|modify
|226
|10.00
|1.2534
|1.2524
|1.2631
|1194
|2006.10.11 07:02
|modify
|226
|10.00
|1.2534
|1.2533
|1.2631
|1195
|2006.10.11 07:02
|close
|226
|10.00
|1.2545
|1.2533
|1.2631
|110.00
|5661.64
|1196
|2006.10.11 11:33
|buy
|227
|10.00
|1.2541
|1.2524
|1.2638
|1197
|2006.10.11 11:33
|modify
|227
|10.00
|1.2541
|1.2526
|1.2638
|1198
|2006.10.11 11:36
|modify
|227
|10.00
|1.2541
|1.2527
|1.2638
|1199
|2006.10.11 11:37
|modify
|227
|10.00
|1.2541
|1.2528
|1.2638
|1200
|2006.10.11 11:59
|modify
|227
|10.00
|1.2541
|1.2533
|1.2638
|1201
|2006.10.11 11:59
|close
|227
|10.00
|1.2547
|1.2533
|1.2638
|60.00
|5721.64
|1202
|2006.10.11 19:02
|sell
|228
|10.00
|1.2528
|1.2545
|1.2431
|1203
|2006.10.11 19:18
|modify
|228
|10.00
|1.2528
|1.2545
|1.2431
|1204
|2006.10.11 19:18
|modify
|228
|10.00
|1.2528
|1.2543
|1.2431
|1205
|2006.10.11 19:18
|close
|228
|10.00
|1.2521
|1.2543
|1.2431
|70.00
|5791.64
|1206
|2006.10.11 19:19
|sell
|229
|10.00
|1.2521
|1.2538
|1.2424
|1207
|2006.10.11 19:21
|modify
|229
|10.00
|1.2521
|1.2537
|1.2424
|1208
|2006.10.11 19:21
|close
|229
|10.00
|1.2515
|1.2537
|1.2424
|60.00
|5851.64
|1209
|2006.10.11 19:57
|sell
|230
|10.00
|1.2521
|1.2538
|1.2424
|1210
|2006.10.11 20:21
|modify
|230
|10.00
|1.2521
|1.2537
|1.2424
|1211
|2006.10.11 20:58
|modify
|230
|10.00
|1.2521
|1.2535
|1.2424
|1212
|2006.10.11 20:58
|close
|230
|10.00
|1.2512
|1.2535
|1.2424
|90.00
|5941.64
|1213
|2006.10.11 21:02
|sell
|231
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|1214
|2006.10.11 21:18
|modify
|231
|10.00
|1.2522
|1.2537
|1.2425
|1215
|2006.10.11 21:42
|modify
|231
|10.00
|1.2522
|1.2536
|1.2425
|1216
|2006.10.11 21:42
|close
|231
|10.00
|1.2514
|1.2536
|1.2425
|80.00
|6021.64
|1217
|2006.10.11 21:59
|sell
|232
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|1218
|2006.10.11 22:55
|modify
|232
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|1219
|2006.10.12 00:52
|modify
|232
|10.00
|1.2522
|1.2538
|1.2425
|1220
|2006.10.12 01:52
|modify
|232
|10.00
|1.2522
|1.2537
|1.2425
|1221
|2006.10.12 03:00
|s/l
|232
|10.00
|1.25373
|1.2537
|1.2425
|-131.40
|5890.24
|1222
|2006.10.12 10:02
|buy
|233
|10.00
|1.2540
|1.2523
|1.2637
|1223
|2006.10.12 10:02
|modify
|233
|10.00
|1.2540
|1.2524
|1.2637
|1224
|2006.10.12 10:03
|modify
|233
|10.00
|1.2540
|1.2526
|1.2637
|1225
|2006.10.12 10:24
|modify
|233
|10.00
|1.2540
|1.2527
|1.2637
|1226
|2006.10.12 10:24
|modify
|233
|10.00
|1.2540
|1.2528
|1.2637
|1227
|2006.10.12 10:24
|close
|233
|10.00
|1.2545
|1.2528
|1.2637
|50.00
|5940.24
|1228
|2006.10.12 10:26
|buy
|234
|10.00
|1.2538
|1.2521
|1.2635
|1229
|2006.10.12 10:26
|modify
|234
|10.00
|1.2538
|1.2526
|1.2635
|1230
|2006.10.12 10:26
|close
|234
|10.00
|1.2543
|1.2526
|1.2635
|50.00
|5990.24
|1231
|2006.10.12 10:41
|buy
|235
|10.00
|1.2531
|1.2514
|1.2628
|1232
|2006.10.12 10:41
|modify
|235
|10.00
|1.2531
|1.2517
|1.2628
|1233
|2006.10.12 10:42
|modify
|235
|10.00
|1.2531
|1.2518
|1.2628
|1234
|2006.10.12 10:49
|modify
|235
|10.00
|1.2531
|1.2519
|1.2628
|1235
|2006.10.12 10:52
|modify
|235
|10.00
|1.2531
|1.2522
|1.2628
|1236
|2006.10.12 10:52
|close
|235
|10.00
|1.2539
|1.2522
|1.2628
|80.00
|6070.24
|1237
|2006.10.12 10:55
|buy
|236
|10.00
|1.2537
|1.2520
|1.2634
|1238
|2006.10.12 10:58
|modify
|236
|10.00
|1.2537
|1.2532
|1.2634
|1239
|2006.10.12 10:58
|close
|236
|10.00
|1.2549
|1.2532
|1.2634
|120.00
|6190.24
|1240
|2006.10.12 10:59
|buy
|237
|10.00
|1.2540
|1.2523
|1.2637
|1241
|2006.10.12 11:38
|s/l
|237
|10.00
|1.2523
|1.2523
|1.2637
|-170.00
|6020.24
|1242
|2006.10.12 13:03
|sell
|238
|10.00
|1.2531
|1.2548
|1.2434
|1243
|2006.10.12 13:35
|modify
|238
|10.00
|1.2531
|1.2547
|1.2434
|1244
|2006.10.12 13:36
|modify
|238
|10.00
|1.2531
|1.2540
|1.2434
|1245
|2006.10.12 13:36
|close
|238
|10.00
|1.2519
|1.2540
|1.2434
|120.00
|6140.24
|1246
|2006.10.12 13:51
|sell
|239
|10.00
|1.2531
|1.2548
|1.2434
|1247
|2006.10.12 13:57
|modify
|239
|10.00
|1.2531
|1.2547
|1.2434
|1248
|2006.10.12 13:58
|modify
|239
|10.00
|1.2531
|1.2546
|1.2434
|1249
|2006.10.12 13:58
|close
|239
|10.00
|1.2525
|1.2546
|1.2434
|60.00
|6200.24
|1250
|2006.10.13 06:15
|buy
|240
|10.00
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|1251
|2006.10.13 06:15
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2543
|1.2655
|1252
|2006.10.13 06:15
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2544
|1.2655
|1253
|2006.10.13 06:23
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2545
|1.2655
|1254
|2006.10.13 06:24
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2546
|1.2655
|1255
|2006.10.13 06:28
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2547
|1.2655
|1256
|2006.10.13 06:28
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2548
|1.2655
|1257
|2006.10.13 06:30
|modify
|240
|10.00
|1.2558
|1.2551
|1.2655
|1258
|2006.10.13 06:30
|close
|240
|10.00
|1.2565
|1.2551
|1.2655
|70.00
|6270.24
|1259
|2006.10.13 12:48
|sell
|241
|10.00
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|1260
|2006.10.13 12:48
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2584
|1.2473
|1261
|2006.10.13 12:49
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2583
|1.2473
|1262
|2006.10.13 12:50
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2581
|1.2473
|1263
|2006.10.13 12:52
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2580
|1.2473
|1264
|2006.10.13 12:53
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2576
|1.2473
|1265
|2006.10.13 12:53
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2575
|1.2473
|1266
|2006.10.13 12:54
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2574
|1.2473
|1267
|2006.10.13 12:54
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2573
|1.2473
|1268
|2006.10.13 12:54
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2572
|1.2473
|1269
|2006.10.13 12:55
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2569
|1.2473
|1270
|2006.10.13 12:55
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2568
|1.2473
|1271
|2006.10.13 12:56
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2565
|1.2473
|1272
|2006.10.13 12:56
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2564
|1.2473
|1273
|2006.10.13 12:57
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2560
|1.2473
|1274
|2006.10.13 12:59
|modify
|241
|10.00
|1.2570
|1.2537
|1.2473
|1275
|2006.10.13 13:00
|close
|241
|10.00
|1.2523
|1.2537
|1.2473
|470.00
|6740.24
|1276
|2006.10.13 17:15
|sell
|242
|10.00
|1.2510
|1.2527
|1.2413
|1277
|2006.10.13 19:53
|close
|242
|10.00
|1.2504
|1.2527
|1.2413
|60.00
|6800.24
|1278
|2006.10.16 17:29
|buy
|243
|10.00
|1.2515
|1.2498
|1.2612
|1279
|2006.10.16 18:02
|modify
|243
|10.00
|1.2515
|1.2503
|1.2612
|1280
|2006.10.16 18:03
|modify
|243
|10.00
|1.2515
|1.2504
|1.2612
|1281
|2006.10.16 18:08
|modify
|243
|10.00
|1.2515
|1.2505
|1.2612
|1282
|2006.10.16 18:11
|modify
|243
|10.00
|1.2515
|1.2506
|1.2612
|1283
|2006.10.16 18:11
|modify
|243
|10.00
|1.2515
|1.2507
|1.2612
|1284
|2006.10.16 18:13
|modify
|243
|10.00
|1.2515
|1.2508
|1.2612
|1285
|2006.10.16 19:00
|close
|243
|10.00
|1.2524
|1.2508
|1.2612
|90.00
|6890.24
|1286
|2006.10.17 07:52
|sell
|244
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|1287
|2006.10.17 07:52
|modify
|244
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|1288
|2006.10.17 08:25
|modify
|244
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|1289
|2006.10.17 08:26
|modify
|244
|10.00
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|1290
|2006.10.17 08:28
|modify
|244
|10.00
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|1291
|2006.10.17 08:28
|modify
|244
|10.00
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|1292
|2006.10.17 08:31
|modify
|244
|10.00
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|1293
|2006.10.17 08:42
|s/l
|244
|10.00
|1.254554
|1.2546
|1.2440
|-85.36
|6804.88
|1294
|2006.10.17 13:15
|sell
|245
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|1295
|2006.10.17 13:15
|modify
|245
|10.00
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|1296
|2006.10.17 13:16
|modify
|245
|10.00
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|1297
|2006.10.17 13:17
|modify
|245
|10.00
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|1298
|2006.10.17 13:17
|close
|245
|10.00
|1.2530
|1.2549
|1.2440
|70.00
|6874.88
|1299
|2006.10.17 13:18
|sell
|246
|10.00
|1.2539
|1.2556
|1.2442
|1300
|2006.10.17 13:18
|modify
|246
|10.00
|1.2539
|1.2554
|1.2442
|1301
|2006.10.17 13:31
|s/l
|246
|10.00
|1.255364
|1.2554
|1.2442
|-146.43
|6728.45
|1302
|2006.10.17 16:24
|buy
|247
|10.00
|1.2555
|1.2538
|1.2652
|1303
|2006.10.17 21:10
|s/l
|247
|10.00
|1.2538
|1.2538
|1.2652
|-170.00
|6558.45
|1304
|2006.10.17 22:17
|sell
|248
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|1305
|2006.10.17 23:15
|close
|248
|10.00
|1.2543
|1.2567
|1.2453
|70.00
|6628.45
|1306
|2006.10.19 05:25
|buy
|249
|10.00
|1.2532
|1.2515
|1.2629
|1307
|2006.10.19 05:25
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2522
|1.2629
|1308
|2006.10.19 05:27
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2523
|1.2629
|1309
|2006.10.19 05:27
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2524
|1.2629
|1310
|2006.10.19 05:44
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2525
|1.2629
|1311
|2006.10.19 05:45
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2526
|1.2629
|1312
|2006.10.19 06:18
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2526
|1.2629
|1313
|2006.10.19 06:21
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2527
|1.2629
|1314
|2006.10.19 06:22
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2528
|1.2629
|1315
|2006.10.19 06:26
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2529
|1.2629
|1316
|2006.10.19 06:26
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2530
|1.2629
|1317
|2006.10.19 06:26
|modify
|249
|10.00
|1.2532
|1.2531
|1.2629
|1318
|2006.10.19 06:26
|close
|249
|10.00
|1.2541
|1.2531
|1.2629
|90.00
|6718.45
|1319
|2006.10.19 06:26
|sell
|250
|10.00
|1.2541
|1.2558
|1.2444
|1320
|2006.10.19 06:27
|modify
|250
|10.00
|1.2541
|1.2552
|1.2444
|1321
|2006.10.19 06:29
|modify
|250
|10.00
|1.2541
|1.2551
|1.2444
|1322
|2006.10.19 06:29
|modify
|250
|10.00
|1.2541
|1.2550
|1.2444
|1323
|2006.10.19 06:30
|modify
|250
|10.00
|1.2541
|1.2549
|1.2444
|1324
|2006.10.19 06:33
|modify
|250
|10.00
|1.2541
|1.2548
|1.2444
|1325
|2006.10.19 07:32
|s/l
|250
|10.00
|1.254825
|1.2548
|1.2444
|-72.54
|6645.91
|1326
|2006.10.19 10:34
|buy
|251
|10.00
|1.2563
|1.2546
|1.2660
|1327
|2006.10.19 10:34
|modify
|251
|10.00
|1.2563
|1.2549
|1.2660
|1328
|2006.10.19 10:37
|modify
|251
|10.00
|1.2563
|1.2550
|1.2660
|1329
|2006.10.19 10:46
|modify
|251
|10.00
|1.2563
|1.2551
|1.2660
|1330
|2006.10.19 10:47
|modify
|251
|10.00
|1.2563
|1.2552
|1.2660
|1331
|2006.10.19 10:47
|modify
|251
|10.00
|1.2563
|1.2553
|1.2660
|1332
|2006.10.19 11:23
|modify
|251
|10.00
|1.2563
|1.2555
|1.2660
|1333
|2006.10.19 11:23
|close
|251
|10.00
|1.2569
|1.2555
|1.2660
|60.00
|6705.91
|1334
|2006.10.19 12:35
|buy
|252
|10.00
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|1335
|2006.10.19 12:37
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2542
|1.2655
|1336
|2006.10.19 12:42
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2543
|1.2655
|1337
|2006.10.19 12:51
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2544
|1.2655
|1338
|2006.10.19 12:52
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2545
|1.2655
|1339
|2006.10.19 12:52
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2547
|1.2655
|1340
|2006.10.19 12:53
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2548
|1.2655
|1341
|2006.10.19 12:54
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2549
|1.2655
|1342
|2006.10.19 12:54
|modify
|252
|10.00
|1.2558
|1.2550
|1.2655
|1343
|2006.10.19 12:54
|close
|252
|10.00
|1.2564
|1.2550
|1.2655
|60.00
|6765.91
|1344
|2006.10.20 05:45
|buy
|253
|10.00
|1.2631
|1.2614
|1.2728
|1345
|2006.10.20 05:45
|modify
|253
|10.00
|1.2631
|1.2616
|1.2728
|1346
|2006.10.20 07:27
|s/l
|253
|10.00
|1.261612
|1.2616
|1.2728
|-148.79
|6617.12
|1347
|2006.10.20 11:23
|sell
|254
|10.00
|1.2616
|1.2633
|1.2519
|1348
|2006.10.20 11:23
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2631
|1.2519
|1349
|2006.10.20 11:23
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2630
|1.2519
|1350
|2006.10.20 11:24
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2629
|1.2519
|1351
|2006.10.20 11:55
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2628
|1.2519
|1352
|2006.10.20 11:58
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2627
|1.2519
|1353
|2006.10.20 11:59
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2626
|1.2519
|1354
|2006.10.20 12:01
|modify
|254
|10.00
|1.2616
|1.2625
|1.2519
|1355
|2006.10.20 12:58
|s/l
|254
|10.00
|1.26255
|1.2625
|1.2519
|-95.00
|6522.12
|1356
|2006.10.20 12:58
|sell
|255
|10.00
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|1357
|2006.10.20 12:58
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|1358
|2006.10.20 13:48
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|1359
|2006.10.20 13:48
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2638
|1.2526
|1360
|2006.10.20 13:51
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2637
|1.2526
|1361
|2006.10.20 13:57
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|1362
|2006.10.20 14:01
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|1363
|2006.10.20 14:01
|modify
|255
|10.00
|1.2623
|1.2633
|1.2526
|1364
|2006.10.20 14:01
|close
|255
|10.00
|1.2616
|1.2633
|1.2526
|70.00
|6592.12
|1365
|2006.10.20 15:04
|sell
|256
|10.00
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|1366
|2006.10.20 15:11
|modify
|256
|10.00
|1.2610
|1.2626
|1.2513
|1367
|2006.10.20 15:14
|modify
|256
|10.00
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|1368
|2006.10.20 15:25
|modify
|256
|10.00
|1.2610
|1.2623
|1.2513
|1369
|2006.10.20 15:25
|modify
|256
|10.00
|1.2610
|1.2622
|1.2513
|1370
|2006.10.20 15:25
|close
|256
|10.00
|1.2604
|1.2622
|1.2513
|60.00
|6652.12
|1371
|2006.10.20 15:30
|sell
|257
|10.00
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|1372
|2006.10.20 16:18
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2626
|1.2513
|1373
|2006.10.22 23:17
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|1374
|2006.10.23 05:46
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|1375
|2006.10.23 05:46
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2624
|1.2513
|1376
|2006.10.23 05:56
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2623
|1.2513
|1377
|2006.10.23 05:58
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2622
|1.2513
|1378
|2006.10.23 05:59
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2621
|1.2513
|1379
|2006.10.23 06:00
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2621
|1.2513
|1380
|2006.10.23 06:10
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2620
|1.2513
|1381
|2006.10.23 06:16
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2619
|1.2513
|1382
|2006.10.23 06:16
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2616
|1.2513
|1383
|2006.10.23 06:17
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2615
|1.2513
|1384
|2006.10.23 06:17
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2614
|1.2513
|1385
|2006.10.23 06:18
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2613
|1.2513
|1386
|2006.10.23 06:18
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2610
|1.2513
|1387
|2006.10.23 06:21
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2609
|1.2513
|1388
|2006.10.23 06:21
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2606
|1.2513
|1389
|2006.10.23 06:39
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2605
|1.2513
|1390
|2006.10.23 06:40
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2604
|1.2513
|1391
|2006.10.23 06:52
|modify
|257
|10.00
|1.2610
|1.2602
|1.2513
|1392
|2006.10.23 07:00
|close
|257
|10.00
|1.2591
|1.2602
|1.2513
|197.20
|6849.32
|1393
|2006.10.23 10:40
|sell
|258
|10.00
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|1394
|2006.10.23 10:43
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|1395
|2006.10.23 10:52
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2574
|1.2462
|1396
|2006.10.23 10:54
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2573
|1.2462
|1397
|2006.10.23 10:55
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2572
|1.2462
|1398
|2006.10.23 10:56
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2571
|1.2462
|1399
|2006.10.23 10:57
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2570
|1.2462
|1400
|2006.10.23 10:59
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2569
|1.2462
|1401
|2006.10.23 10:59
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|1402
|2006.10.23 11:06
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|1403
|2006.10.23 11:13
|modify
|258
|10.00
|1.2559
|1.2567
|1.2462
|1404
|2006.10.23 12:27
|close
|258
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2462
|90.00
|6939.32
|1405
|2006.10.23 14:11
|sell
|259
|10.00
|1.2553
|1.2570
|1.2456
|1406
|2006.10.23 14:13
|modify
|259
|10.00
|1.2553
|1.2569
|1.2456
|1407
|2006.10.23 14:16
|modify
|259
|10.00
|1.2553
|1.2568
|1.2456
|1408
|2006.10.23 14:20
|modify
|259
|10.00
|1.2553
|1.2567
|1.2456
|1409
|2006.10.23 14:21
|modify
|259
|10.00
|1.2553
|1.2566
|1.2456
|1410
|2006.10.23 14:22
|modify
|259
|10.00
|1.2553
|1.2565
|1.2456
|1411
|2006.10.23 14:22
|close
|259
|10.00
|1.2547
|1.2565
|1.2456
|60.00
|6999.32
|1412
|2006.10.23 16:30
|sell
|260
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|1413
|2006.10.23 16:45
|modify
|260
|10.00
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|1414
|2006.10.23 16:53
|modify
|260
|10.00
|1.2550
|1.2565
|1.2453
|1415
|2006.10.23 16:58
|modify
|260
|10.00
|1.2550
|1.2564
|1.2453
|1416
|2006.10.23 17:00
|modify
|260
|10.00
|1.2550
|1.2563
|1.2453
|1417
|2006.10.23 17:01
|modify
|260
|10.00
|1.2550
|1.2562
|1.2453
|1418
|2006.10.23 17:01
|modify
|260
|10.00
|1.2550
|1.2561
|1.2453
|1419
|2006.10.23 17:01
|close
|260
|10.00
|1.2542
|1.2561
|1.2453
|80.00
|7079.32
|1420
|2006.10.23 18:45
|sell
|261
|10.00
|1.2548
|1.2565
|1.2451
|1421
|2006.10.23 21:37
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2564
|1.2451
|1422
|2006.10.23 21:50
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|1423
|2006.10.23 23:32
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|1424
|2006.10.23 23:36
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2562
|1.2451
|1425
|2006.10.24 00:00
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2560
|1.2451
|1426
|2006.10.24 00:00
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2559
|1.2451
|1427
|2006.10.24 00:24
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2558
|1.2451
|1428
|2006.10.24 00:27
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2557
|1.2451
|1429
|2006.10.24 00:27
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|1430
|2006.10.24 01:02
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|1431
|2006.10.24 01:08
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2555
|1.2451
|1432
|2006.10.24 01:10
|modify
|261
|10.00
|1.2548
|1.2554
|1.2451
|1433
|2006.10.24 01:10
|close
|261
|10.00
|1.2541
|1.2554
|1.2451
|77.20
|7156.52
|1434
|2006.10.24 06:04
|sell
|262
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|1435
|2006.10.24 06:04
|modify
|262
|10.00
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|1436
|2006.10.24 06:04
|modify
|262
|10.00
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|1437
|2006.10.24 06:04
|modify
|262
|10.00
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|1438
|2006.10.24 06:13
|s/l
|262
|10.00
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-75.29
|7081.23
|1439
|2006.10.24 06:14
|sell
|263
|10.00
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|1440
|2006.10.24 06:15
|modify
|263
|10.00
|1.2538
|1.2549
|1.2441
|1441
|2006.10.24 06:19
|modify
|263
|10.00
|1.2538
|1.2547
|1.2441
|1442
|2006.10.24 06:20
|modify
|263
|10.00
|1.2538
|1.2545
|1.2441
|1443
|2006.10.24 06:21
|modify
|263
|10.00
|1.2538
|1.2544
|1.2441
|1444
|2006.10.24 06:21
|modify
|263
|10.00
|1.2538
|1.2542
|1.2441
|1445
|2006.10.24 06:21
|close
|263
|10.00
|1.2532
|1.2542
|1.2441
|60.00
|7141.23
|1446
|2006.10.24 06:33
|sell
|264
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|1447
|2006.10.24 06:33
|modify
|264
|10.00
|1.2537
|1.2548
|1.2440
|1448
|2006.10.24 06:35
|modify
|264
|10.00
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|1449
|2006.10.24 06:50
|modify
|264
|10.00
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|1450
|2006.10.24 07:14
|s/l
|264
|10.00
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-75.29
|7065.94
|1451
|2006.10.24 08:06
|sell
|265
|10.00
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|1452
|2006.10.24 08:06
|modify
|265
|10.00
|1.2536
|1.2548
|1.2439
|1453
|2006.10.24 08:06
|modify
|265
|10.00
|1.2536
|1.2547
|1.2439
|1454
|2006.10.24 08:44
|s/l
|265
|10.00
|1.254739
|1.2547
|1.2439
|-113.93
|6952.01
|1455
|2006.10.24 08:44
|sell
|266
|10.00
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|1456
|2006.10.24 08:44
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|1457
|2006.10.24 08:46
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2559
|1.2449
|1458
|2006.10.24 08:49
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|1459
|2006.10.24 08:53
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2557
|1.2449
|1460
|2006.10.24 08:55
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2556
|1.2449
|1461
|2006.10.24 09:24
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2555
|1.2449
|1462
|2006.10.24 09:25
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2554
|1.2449
|1463
|2006.10.24 09:28
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2553
|1.2449
|1464
|2006.10.24 09:28
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2552
|1.2449
|1465
|2006.10.24 09:31
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|1466
|2006.10.24 10:44
|modify
|266
|10.00
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|1467
|2006.10.24 10:44
|close
|266
|10.00
|1.2538
|1.2551
|1.2449
|80.00
|7032.01
|1468
|2006.10.25 07:45
|sell
|267
|10.00
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|1469
|2006.10.25 07:46
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|1470
|2006.10.25 07:47
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2582
|1.2471
|1471
|2006.10.25 07:53
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2581
|1.2471
|1472
|2006.10.25 07:55
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2580
|1.2471
|1473
|2006.10.25 07:56
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2579
|1.2471
|1474
|2006.10.25 07:56
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2577
|1.2471
|1475
|2006.10.25 07:59
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2576
|1.2471
|1476
|2006.10.25 07:59
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2575
|1.2471
|1477
|2006.10.25 07:59
|modify
|267
|10.00
|1.2568
|1.2574
|1.2471
|1478
|2006.10.25 08:00
|s/l
|267
|10.00
|1.25736
|1.2574
|1.2471
|-56.00
|6976.01
|1479
|2006.10.25 13:21
|buy
|268
|10.00
|1.2576
|1.2559
|1.2673
|1480
|2006.10.25 13:21
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2560
|1.2673
|1481
|2006.10.25 13:42
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2561
|1.2673
|1482
|2006.10.25 13:46
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2563
|1.2673
|1483
|2006.10.25 13:52
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2564
|1.2673
|1484
|2006.10.25 13:53
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2565
|1.2673
|1485
|2006.10.25 14:04
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2566
|1.2673
|1486
|2006.10.25 14:15
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2567
|1.2673
|1487
|2006.10.25 14:18
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2568
|1.2673
|1488
|2006.10.25 14:19
|modify
|268
|10.00
|1.2576
|1.2569
|1.2673
|1489
|2006.10.25 14:19
|close
|268
|10.00
|1.2585
|1.2569
|1.2673
|90.00
|7066.01
|1490
|2006.10.25 18:13
|buy
|269
|10.00
|1.2579
|1.2562
|1.2676
|1491
|2006.10.25 18:13
|modify
|269
|10.00
|1.2579
|1.2564
|1.2676
|1492
|2006.10.25 18:14
|modify
|269
|10.00
|1.2579
|1.2565
|1.2676
|1493
|2006.10.25 18:14
|modify
|269
|10.00
|1.2579
|1.2568
|1.2676
|1494
|2006.10.25 18:14
|close
|269
|10.00
|1.2586
|1.2568
|1.2676
|70.00
|7136.01
|1495
|2006.10.25 18:14
|buy
|270
|10.00
|1.2578
|1.2561
|1.2675
|1496
|2006.10.25 18:14
|modify
|270
|10.00
|1.2578
|1.2571
|1.2675
|1497
|2006.10.25 18:14
|close
|270
|10.00
|1.2589
|1.2571
|1.2675
|110.00
|7246.01
|1498
|2006.10.25 18:14
|buy
|271
|10.00
|1.2577
|1.2560
|1.2674
|1499
|2006.10.25 18:14
|modify
|271
|10.00
|1.2577
|1.2561
|1.2674
|1500
|2006.10.25 18:14
|modify
|271
|10.00
|1.2577
|1.2569
|1.2674
|1501
|2006.10.25 18:14
|close
|271
|10.00
|1.2587
|1.2569
|1.2674
|100.00
|7346.01
|1502
|2006.10.25 18:16
|buy
|272
|10.00
|1.2578
|1.2561
|1.2675
|1503
|2006.10.25 18:17
|modify
|272
|10.00
|1.2578
|1.2571
|1.2675
|1504
|2006.10.25 18:17
|close
|272
|10.00
|1.2589
|1.2571
|1.2675
|110.00
|7456.01
|1505
|2006.10.25 18:17
|buy
|273
|10.00
|1.2578
|1.2561
|1.2675
|1506
|2006.10.25 18:17
|modify
|273
|10.00
|1.2578
|1.2566
|1.2675
|1507
|2006.10.25 18:17
|close
|273
|10.00
|1.2584
|1.2566
|1.2675
|60.00
|7516.01
|1508
|2006.10.26 10:47
|buy
|274
|10.00
|1.2651
|1.2634
|1.2748
|1509
|2006.10.26 11:00
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2636
|1.2748
|1510
|2006.10.26 11:32
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2637
|1.2748
|1511
|2006.10.26 11:34
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2638
|1.2748
|1512
|2006.10.26 11:35
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2639
|1.2748
|1513
|2006.10.26 11:36
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2640
|1.2748
|1514
|2006.10.26 11:36
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2641
|1.2748
|1515
|2006.10.26 11:37
|modify
|274
|10.00
|1.2651
|1.2642
|1.2748
|1516
|2006.10.26 12:20
|close
|274
|10.00
|1.2657
|1.2642
|1.2748
|60.00
|7576.01
|1517
|2006.10.26 14:00
|buy
|275
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|1518
|2006.10.26 14:00
|modify
|275
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|1519
|2006.10.26 14:00
|modify
|275
|10.00
|1.2652
|1.2639
|1.2749
|1520
|2006.10.26 14:00
|close
|275
|10.00
|1.2659
|1.2639
|1.2749
|70.00
|7646.01
|1521
|2006.10.26 14:00
|buy
|276
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|1522
|2006.10.26 14:02
|modify
|276
|10.00
|1.2652
|1.2641
|1.2749
|1523
|2006.10.26 14:02
|close
|276
|10.00
|1.2661
|1.2641
|1.2749
|90.00
|7736.01
|1524
|2006.10.27 02:49
|buy
|277
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|1525
|2006.10.27 03:47
|modify
|277
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|1526
|2006.10.27 04:02
|modify
|277
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|1527
|2006.10.27 04:13
|modify
|277
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|1528
|2006.10.27 04:23
|modify
|277
|10.00
|1.2703
|1.2688
|1.2800
|1529
|2006.10.27 06:08
|s/l
|277
|10.00
|1.268819
|1.2688
|1.2800
|-148.14
|7587.87
|1530
|2006.10.27 14:59
|buy
|278
|10.00
|1.2725
|1.2708
|1.2822
|1531
|2006.10.27 16:20
|modify
|278
|10.00
|1.2725
|1.2709
|1.2822
|1532
|2006.10.27 16:20
|close
|278
|10.00
|1.2732
|1.2709
|1.2822
|70.00
|7657.87