Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.9 R2.2 AlertEuro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.23 00:00 - 2006.11.03 20:00 (2006.10.23 - 2006.11.04)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersOneTradePerBar=true; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=false; Risk=2; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; StopLevel=0;
Bars in test16519Ticks modelled47793Modelling quality90.00%
Initial deposit287.00
Total net profit1057.38Gross profit2250.02Gross loss-1192.64
Profit factor1.89Expected payoff28.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown502.95 (45.68%)Relative drawdown45.68% (502.95)
Total trades37Short positions (won %)18 (61.11%)Long positions (won %)19 (78.95%)
Profit trades (% of total)26 (70.27%)Loss trades (% of total)11 (29.73%)
Largestprofit trade446.79loss trade-172.41
Averageprofit trade86.54loss trade-108.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (615.23)consecutive losses (loss in money)3 (-502.95)
Maximalconsecutive profit (count of wins)807.91 (3)consecutive loss (count of losses)-502.95 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.23 10:40sell14.571.25591.25761.2462
22006.10.23 10:43modify14.571.25591.25751.2462
32006.10.23 10:52modify14.571.25591.25741.2462
42006.10.23 10:54modify14.571.25591.25731.2462
52006.10.23 10:55modify14.571.25591.25721.2462
62006.10.23 10:56modify14.571.25591.25711.2462
72006.10.23 10:57modify14.571.25591.25701.2462
82006.10.23 10:59modify14.571.25591.25691.2462
92006.10.23 10:59modify14.571.25591.25681.2462
102006.10.23 11:06modify14.571.25591.25681.2462
112006.10.23 11:13modify14.571.25591.25671.2462
122006.10.23 12:27close14.571.25501.25671.246241.13328.13
132006.10.23 14:11sell25.231.25531.25701.2456
142006.10.23 14:13modify25.231.25531.25691.2456
152006.10.23 14:16modify25.231.25531.25681.2456
162006.10.23 14:20modify25.231.25531.25671.2456
172006.10.23 14:21modify25.231.25531.25661.2456
182006.10.23 14:22modify25.231.25531.25651.2456
192006.10.23 14:22close25.231.25471.25651.245631.38359.51
202006.10.23 16:30sell35.731.25501.25671.2453
212006.10.23 16:45modify35.731.25501.25661.2453
222006.10.23 16:53modify35.731.25501.25651.2453
232006.10.23 16:58modify35.731.25501.25641.2453
242006.10.23 17:00modify35.731.25501.25631.2453
252006.10.23 17:01modify35.731.25501.25621.2453
262006.10.23 17:01modify35.731.25501.25611.2453
272006.10.23 17:01close35.731.25421.25611.245345.84405.35
282006.10.23 18:45sell46.461.25481.25651.2451
292006.10.23 21:37modify46.461.25481.25641.2451
302006.10.23 21:50modify46.461.25481.25631.2451
312006.10.23 23:32modify46.461.25481.25631.2451
322006.10.23 23:36modify46.461.25481.25621.2451
332006.10.24 00:00modify46.461.25481.25601.2451
342006.10.24 00:00modify46.461.25481.25591.2451
352006.10.24 00:24modify46.461.25481.25581.2451
362006.10.24 00:27modify46.461.25481.25571.2451
372006.10.24 00:27modify46.461.25481.25561.2451
382006.10.24 01:02modify46.461.25481.25561.2451
392006.10.24 01:08modify46.461.25481.25551.2451
402006.10.24 01:10modify46.461.25481.25541.2451
412006.10.24 01:10close46.461.25411.25541.245149.87455.22
422006.10.24 06:04sell57.261.25371.25541.2440
432006.10.24 06:04modify57.261.25371.25471.2440
442006.10.24 06:04modify57.261.25371.25461.2440
452006.10.24 06:04modify57.261.25371.25451.2440
462006.10.24 06:13s/l57.261.2544531.25451.2440-54.66400.56
472006.10.24 06:14sell66.391.25381.25551.2441
482006.10.24 06:15modify66.391.25381.25491.2441
492006.10.24 06:19modify66.391.25381.25471.2441
502006.10.24 06:20modify66.391.25381.25451.2441
512006.10.24 06:21modify66.391.25381.25441.2441
522006.10.24 06:21modify66.391.25381.25421.2441
532006.10.24 06:21close66.391.25321.25421.244138.34438.90
542006.10.24 06:33sell77.001.25371.25541.2440
552006.10.24 06:33modify77.001.25371.25481.2440
562006.10.24 06:35modify77.001.25371.25461.2440
572006.10.24 06:50modify77.001.25371.25451.2440
582006.10.24 07:14s/l77.001.2544531.25451.2440-52.70386.20
592006.10.24 08:06sell86.161.25361.25531.2439
602006.10.24 08:06modify86.161.25361.25481.2439
612006.10.24 08:06modify86.161.25361.25471.2439
622006.10.24 08:44s/l86.161.2547391.25471.2439-70.18316.02
632006.10.24 08:44sell95.041.25461.25631.2449
642006.10.24 08:44modify95.041.25461.25601.2449
652006.10.24 08:46modify95.041.25461.25591.2449
662006.10.24 08:49modify95.041.25461.25581.2449
672006.10.24 08:53modify95.041.25461.25571.2449
682006.10.24 08:55modify95.041.25461.25561.2449
692006.10.24 09:24modify95.041.25461.25551.2449
702006.10.24 09:25modify95.041.25461.25541.2449
712006.10.24 09:28modify95.041.25461.25531.2449
722006.10.24 09:28modify95.041.25461.25521.2449
732006.10.24 09:31modify95.041.25461.25511.2449
742006.10.24 10:44modify95.041.25461.25511.2449
752006.10.24 10:44close95.041.25381.25511.244940.32356.34
762006.10.25 07:45sell105.671.25681.25851.2471
772006.10.25 07:46modify105.671.25681.25831.2471
782006.10.25 07:47modify105.671.25681.25821.2471
792006.10.25 07:53modify105.671.25681.25811.2471
802006.10.25 07:55modify105.671.25681.25801.2471
812006.10.25 07:56modify105.671.25681.25791.2471
822006.10.25 07:56modify105.671.25681.25771.2471
832006.10.25 07:59modify105.671.25681.25761.2471
842006.10.25 07:59modify105.671.25681.25751.2471
852006.10.25 07:59modify105.671.25681.25741.2471
862006.10.25 08:00s/l105.671.257361.25741.2471-31.75324.59
872006.10.25 13:21buy115.161.25761.25591.2673
882006.10.25 13:21modify115.161.25761.25601.2673
892006.10.25 13:42modify115.161.25761.25611.2673
902006.10.25 13:46modify115.161.25761.25631.2673
912006.10.25 13:52modify115.161.25761.25641.2673
922006.10.25 13:53modify115.161.25761.25651.2673
932006.10.25 14:04modify115.161.25761.25661.2673
942006.10.25 14:15modify115.161.25761.25671.2673
952006.10.25 14:18modify115.161.25761.25681.2673
962006.10.25 14:19modify115.161.25761.25691.2673
972006.10.25 14:19close115.161.25851.25691.267346.44371.03
982006.10.25 18:13buy125.901.25791.25621.2676
992006.10.25 18:13modify125.901.25791.25641.2676
1002006.10.25 18:14modify125.901.25791.25651.2676
1012006.10.25 18:14modify125.901.25791.25681.2676
1022006.10.25 18:14close125.901.25861.25681.267641.30412.33
1032006.10.25 18:14buy136.561.25781.25611.2675
1042006.10.25 18:14modify136.561.25781.25711.2675
1052006.10.25 18:14close136.561.25891.25711.267572.16484.49
1062006.10.25 18:14buy147.711.25771.25601.2674
1072006.10.25 18:14modify147.711.25771.25611.2674
1082006.10.25 18:14modify147.711.25771.25691.2674
1092006.10.25 18:14close147.711.25871.25691.267477.10561.59
1102006.10.25 18:16buy158.931.25781.25611.2675
1112006.10.25 18:17modify158.931.25781.25711.2675
1122006.10.25 18:17close158.931.25891.25711.267598.23659.82
1132006.10.25 18:17buy1610.001.25781.25611.2675
1142006.10.25 18:17modify1610.001.25781.25661.2675
1152006.10.25 18:17close1610.001.25841.25661.267560.00719.82
1162006.10.26 10:47buy1710.001.26511.26341.2748
1172006.10.26 11:00modify1710.001.26511.26361.2748
1182006.10.26 11:32modify1710.001.26511.26371.2748
1192006.10.26 11:34modify1710.001.26511.26381.2748
1202006.10.26 11:35modify1710.001.26511.26391.2748
1212006.10.26 11:36modify1710.001.26511.26401.2748
1222006.10.26 11:36modify1710.001.26511.26411.2748
1232006.10.26 11:37modify1710.001.26511.26421.2748
1242006.10.26 12:20close1710.001.26571.26421.274860.00779.82
1252006.10.26 14:00buy1810.001.26521.26351.2749
1262006.10.26 14:00modify1810.001.26521.26351.2749
1272006.10.26 14:00modify1810.001.26521.26391.2749
1282006.10.26 14:00close1810.001.26591.26391.274970.00849.82
1292006.10.26 14:00buy1910.001.26521.26351.2749
1302006.10.26 14:02modify1910.001.26521.26411.2749
1312006.10.26 14:02close1910.001.26611.26411.274990.00939.82
1322006.10.27 02:49buy2010.001.27031.26861.2800
1332006.10.27 03:47modify2010.001.27031.26861.2800
1342006.10.27 04:02modify2010.001.27031.26861.2800
1352006.10.27 04:13modify2010.001.27031.26871.2800
1362006.10.27 04:23modify2010.001.27031.26881.2800
1372006.10.27 06:08s/l2010.001.2688191.26881.2800-148.14791.68
1382006.10.27 14:59buy2110.001.27251.27081.2822
1392006.10.27 16:20modify2110.001.27251.27091.2822
1402006.10.27 16:20close2110.001.27321.27091.282270.00861.68
1412006.10.30 02:45sell2210.001.27301.27471.2633
1422006.10.30 05:47modify2210.001.27301.27461.2633
1432006.10.30 05:47close2210.001.27241.27461.263360.00921.68
1442006.10.30 22:35buy2310.001.27171.27001.2814
1452006.10.30 22:56modify2310.001.27171.27001.2814
1462006.10.30 22:57modify2310.001.27171.27011.2814
1472006.10.30 23:02modify2310.001.27171.27021.2814
1482006.10.30 23:10modify2310.001.27171.27031.2814
1492006.10.30 23:20modify2310.001.27171.27041.2814
1502006.10.30 23:27modify2310.001.27171.27051.2814
1512006.10.31 02:45modify2310.001.27171.27061.2814
1522006.10.31 02:46modify2310.001.27171.27071.2814
1532006.10.31 05:53modify2310.001.27171.27071.2814
1542006.10.31 06:01modify2310.001.27171.27071.2814
1552006.10.31 07:22s/l2310.001.2706881.27071.2814-109.83811.85
1562006.10.31 13:24sell2410.001.27061.27231.2609
1572006.10.31 13:33modify2410.001.27061.27221.2609
1582006.10.31 13:34modify2410.001.27061.27211.2609
1592006.10.31 13:36modify2410.001.27061.27201.2609
1602006.10.31 13:36modify2410.001.27061.27191.2609
1612006.10.31 13:42modify2410.001.27061.27181.2609
1622006.10.31 13:42modify2410.001.27061.27171.2609
1632006.10.31 13:42close2410.001.27011.27171.260950.00861.85
1642006.11.01 10:14sell2510.001.27561.27731.2659
1652006.11.01 10:14modify2510.001.27561.27671.2659
1662006.11.01 10:15modify2510.001.27561.27661.2659
1672006.11.01 10:30modify2510.001.27561.27651.2659
1682006.11.01 11:28modify2510.001.27561.27651.2659
1692006.11.01 11:33modify2510.001.27561.27641.2659
1702006.11.01 11:56s/l2510.001.2764081.27641.2659-80.82781.03
1712006.11.01 15:52buy2610.001.27621.27451.2859
1722006.11.01 15:53modify2610.001.27621.27451.2859
1732006.11.01 15:53modify2610.001.27621.27471.2859
1742006.11.01 15:53modify2610.001.27621.27491.2859
1752006.11.01 15:53modify2610.001.27621.27501.2859
1762006.11.01 15:54modify2610.001.27621.27511.2859
1772006.11.01 15:55modify2610.001.27621.27521.2859
1782006.11.01 15:56modify2610.001.27621.27531.2859
1792006.11.01 15:56modify2610.001.27621.27561.2859
1802006.11.01 15:59modify2610.001.27621.27601.2859
1812006.11.01 16:00close2610.001.27741.27601.2859120.00901.03
1822006.11.01 16:11buy2710.001.27691.27521.2866
1832006.11.01 16:29modify2710.001.27691.27531.2866
1842006.11.01 16:35modify2710.001.27691.27541.2866
1852006.11.01 16:40modify2710.001.27691.27551.2866
1862006.11.01 16:50modify2710.001.27691.27561.2866
1872006.11.01 16:51modify2710.001.27691.27571.2866
1882006.11.01 16:51close2710.001.27751.27571.286660.00961.03
1892006.11.01 17:13buy2810.001.27651.27481.2862
1902006.11.01 17:24modify2810.001.27651.27491.2862
1912006.11.01 17:24modify2810.001.27651.27511.2862
1922006.11.01 17:35modify2810.001.27651.27521.2862
1932006.11.01 17:38modify2810.001.27651.27541.2862
1942006.11.01 17:38close2810.001.27721.27541.286270.001031.03
1952006.11.01 17:54buy2910.001.27651.27481.2862
1962006.11.01 18:30modify2910.001.27651.27481.2862
1972006.11.01 18:31modify2910.001.27651.27491.2862
1982006.11.01 18:52modify2910.001.27651.27501.2862
1992006.11.01 18:52modify2910.001.27651.27511.2862
2002006.11.01 18:57modify2910.001.27651.27521.2862
2012006.11.01 18:57modify2910.001.27651.27531.2862
2022006.11.01 18:57close2910.001.27721.27531.286270.001101.03
2032006.11.01 20:08buy3010.001.27711.27541.2868
2042006.11.01 20:35s/l3010.001.27541.27541.2868-170.00931.03
2052006.11.01 20:35buy3110.001.27551.27381.2852
2062006.11.01 22:15modify3110.001.27551.27381.2852
2072006.11.01 22:15modify3110.001.27551.27401.2852
2082006.11.02 01:16s/l3110.001.2740351.27401.2852-172.41758.62
2092006.11.02 08:05sell3210.001.27511.27681.2654
2102006.11.02 08:05modify3210.001.27511.27671.2654
2112006.11.02 09:27s/l3210.001.2767051.27671.2654-160.54598.08
2122006.11.02 17:06buy339.371.27731.27561.2870
2132006.11.02 17:32modify339.371.27731.27571.2870
2142006.11.02 18:29modify339.371.27731.27581.2870
2152006.11.02 18:30modify339.371.27731.27591.2870
2162006.11.02 18:30modify339.371.27731.27601.2870
2172006.11.02 18:33modify339.371.27731.27611.2870
2182006.11.02 18:33modify339.371.27731.27621.2870
2192006.11.02 19:00close339.371.27821.27621.287084.33682.41
2202006.11.03 13:30sell3410.001.27821.27991.2685
2212006.11.03 13:30modify3410.001.27821.27541.2685
2222006.11.03 13:30s/l3410.001.2754321.27541.2685276.79959.20
2232006.11.03 13:30sell3510.001.27821.27991.2685
2242006.11.03 13:30modify3510.001.27821.27561.2685
2252006.11.03 13:31modify3510.001.27821.27551.2685
2262006.11.03 13:31modify3510.001.27821.27371.2685
2272006.11.03 13:31s/l3510.001.2737321.27371.2685446.791405.99
2282006.11.03 14:02sell3610.001.26941.27111.2597
2292006.11.03 14:02modify3610.001.26941.27101.2597
2302006.11.03 14:03modify3610.001.26941.27081.2597
2312006.11.03 14:45s/l3610.001.2708161.27081.2597-141.611264.38
2322006.11.03 14:45sell3710.001.27071.27241.2610
2332006.11.03 14:48modify3710.001.27071.27231.2610
2342006.11.03 14:54modify3710.001.27071.27211.2610
2352006.11.03 15:00modify3710.001.27071.27211.2610
2362006.11.03 15:00close3710.001.26991.27211.261080.001344.38