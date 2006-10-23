Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.9 R2.2 AlertEuro
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.23 00:00 - 2006.11.03 20:00 (2006.10.23 - 2006.11.04)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|OneTradePerBar=true;
ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=false;
Risk=2; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; StopLevel=0;
|Bars in test
|16519
|Ticks modelled
|47793
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|287.00
|Total net profit
|1057.38
|Gross profit
|2250.02
|Gross loss
|-1192.64
|Profit factor
|1.89
|Expected payoff
|28.58
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|502.95 (45.68%)
|Relative drawdown
|45.68% (502.95)
|Total trades
|37
|Short positions (won %)
|18 (61.11%)
|Long positions (won %)
|19 (78.95%)
|Profit trades (% of total)
|26 (70.27%)
|Loss trades (% of total)
|11 (29.73%)
|Largest
|profit trade
|446.79
|loss trade
|-172.41
|Average
|profit trade
|86.54
|loss trade
|-108.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (615.23)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-502.95)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|807.91 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-502.95 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.23 10:40
|sell
|1
|4.57
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|2
|2006.10.23 10:43
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|3
|2006.10.23 10:52
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2574
|1.2462
|4
|2006.10.23 10:54
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2573
|1.2462
|5
|2006.10.23 10:55
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2572
|1.2462
|6
|2006.10.23 10:56
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2571
|1.2462
|7
|2006.10.23 10:57
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2570
|1.2462
|8
|2006.10.23 10:59
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2569
|1.2462
|9
|2006.10.23 10:59
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|10
|2006.10.23 11:06
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|11
|2006.10.23 11:13
|modify
|1
|4.57
|1.2559
|1.2567
|1.2462
|12
|2006.10.23 12:27
|close
|1
|4.57
|1.2550
|1.2567
|1.2462
|41.13
|328.13
|13
|2006.10.23 14:11
|sell
|2
|5.23
|1.2553
|1.2570
|1.2456
|14
|2006.10.23 14:13
|modify
|2
|5.23
|1.2553
|1.2569
|1.2456
|15
|2006.10.23 14:16
|modify
|2
|5.23
|1.2553
|1.2568
|1.2456
|16
|2006.10.23 14:20
|modify
|2
|5.23
|1.2553
|1.2567
|1.2456
|17
|2006.10.23 14:21
|modify
|2
|5.23
|1.2553
|1.2566
|1.2456
|18
|2006.10.23 14:22
|modify
|2
|5.23
|1.2553
|1.2565
|1.2456
|19
|2006.10.23 14:22
|close
|2
|5.23
|1.2547
|1.2565
|1.2456
|31.38
|359.51
|20
|2006.10.23 16:30
|sell
|3
|5.73
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|21
|2006.10.23 16:45
|modify
|3
|5.73
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|22
|2006.10.23 16:53
|modify
|3
|5.73
|1.2550
|1.2565
|1.2453
|23
|2006.10.23 16:58
|modify
|3
|5.73
|1.2550
|1.2564
|1.2453
|24
|2006.10.23 17:00
|modify
|3
|5.73
|1.2550
|1.2563
|1.2453
|25
|2006.10.23 17:01
|modify
|3
|5.73
|1.2550
|1.2562
|1.2453
|26
|2006.10.23 17:01
|modify
|3
|5.73
|1.2550
|1.2561
|1.2453
|27
|2006.10.23 17:01
|close
|3
|5.73
|1.2542
|1.2561
|1.2453
|45.84
|405.35
|28
|2006.10.23 18:45
|sell
|4
|6.46
|1.2548
|1.2565
|1.2451
|29
|2006.10.23 21:37
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2564
|1.2451
|30
|2006.10.23 21:50
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|31
|2006.10.23 23:32
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|32
|2006.10.23 23:36
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2562
|1.2451
|33
|2006.10.24 00:00
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2560
|1.2451
|34
|2006.10.24 00:00
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2559
|1.2451
|35
|2006.10.24 00:24
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2558
|1.2451
|36
|2006.10.24 00:27
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2557
|1.2451
|37
|2006.10.24 00:27
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|38
|2006.10.24 01:02
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|39
|2006.10.24 01:08
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2555
|1.2451
|40
|2006.10.24 01:10
|modify
|4
|6.46
|1.2548
|1.2554
|1.2451
|41
|2006.10.24 01:10
|close
|4
|6.46
|1.2541
|1.2554
|1.2451
|49.87
|455.22
|42
|2006.10.24 06:04
|sell
|5
|7.26
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|43
|2006.10.24 06:04
|modify
|5
|7.26
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|44
|2006.10.24 06:04
|modify
|5
|7.26
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|45
|2006.10.24 06:04
|modify
|5
|7.26
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|46
|2006.10.24 06:13
|s/l
|5
|7.26
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-54.66
|400.56
|47
|2006.10.24 06:14
|sell
|6
|6.39
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|48
|2006.10.24 06:15
|modify
|6
|6.39
|1.2538
|1.2549
|1.2441
|49
|2006.10.24 06:19
|modify
|6
|6.39
|1.2538
|1.2547
|1.2441
|50
|2006.10.24 06:20
|modify
|6
|6.39
|1.2538
|1.2545
|1.2441
|51
|2006.10.24 06:21
|modify
|6
|6.39
|1.2538
|1.2544
|1.2441
|52
|2006.10.24 06:21
|modify
|6
|6.39
|1.2538
|1.2542
|1.2441
|53
|2006.10.24 06:21
|close
|6
|6.39
|1.2532
|1.2542
|1.2441
|38.34
|438.90
|54
|2006.10.24 06:33
|sell
|7
|7.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|55
|2006.10.24 06:33
|modify
|7
|7.00
|1.2537
|1.2548
|1.2440
|56
|2006.10.24 06:35
|modify
|7
|7.00
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|57
|2006.10.24 06:50
|modify
|7
|7.00
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|58
|2006.10.24 07:14
|s/l
|7
|7.00
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-52.70
|386.20
|59
|2006.10.24 08:06
|sell
|8
|6.16
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|60
|2006.10.24 08:06
|modify
|8
|6.16
|1.2536
|1.2548
|1.2439
|61
|2006.10.24 08:06
|modify
|8
|6.16
|1.2536
|1.2547
|1.2439
|62
|2006.10.24 08:44
|s/l
|8
|6.16
|1.254739
|1.2547
|1.2439
|-70.18
|316.02
|63
|2006.10.24 08:44
|sell
|9
|5.04
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|64
|2006.10.24 08:44
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|65
|2006.10.24 08:46
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2559
|1.2449
|66
|2006.10.24 08:49
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|67
|2006.10.24 08:53
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2557
|1.2449
|68
|2006.10.24 08:55
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2556
|1.2449
|69
|2006.10.24 09:24
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2555
|1.2449
|70
|2006.10.24 09:25
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2554
|1.2449
|71
|2006.10.24 09:28
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2553
|1.2449
|72
|2006.10.24 09:28
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2552
|1.2449
|73
|2006.10.24 09:31
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|74
|2006.10.24 10:44
|modify
|9
|5.04
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|75
|2006.10.24 10:44
|close
|9
|5.04
|1.2538
|1.2551
|1.2449
|40.32
|356.34
|76
|2006.10.25 07:45
|sell
|10
|5.67
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|77
|2006.10.25 07:46
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|78
|2006.10.25 07:47
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2582
|1.2471
|79
|2006.10.25 07:53
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2581
|1.2471
|80
|2006.10.25 07:55
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2580
|1.2471
|81
|2006.10.25 07:56
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2579
|1.2471
|82
|2006.10.25 07:56
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2577
|1.2471
|83
|2006.10.25 07:59
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2576
|1.2471
|84
|2006.10.25 07:59
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2575
|1.2471
|85
|2006.10.25 07:59
|modify
|10
|5.67
|1.2568
|1.2574
|1.2471
|86
|2006.10.25 08:00
|s/l
|10
|5.67
|1.25736
|1.2574
|1.2471
|-31.75
|324.59
|87
|2006.10.25 13:21
|buy
|11
|5.16
|1.2576
|1.2559
|1.2673
|88
|2006.10.25 13:21
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2560
|1.2673
|89
|2006.10.25 13:42
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2561
|1.2673
|90
|2006.10.25 13:46
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2563
|1.2673
|91
|2006.10.25 13:52
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2564
|1.2673
|92
|2006.10.25 13:53
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2565
|1.2673
|93
|2006.10.25 14:04
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2566
|1.2673
|94
|2006.10.25 14:15
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2567
|1.2673
|95
|2006.10.25 14:18
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2568
|1.2673
|96
|2006.10.25 14:19
|modify
|11
|5.16
|1.2576
|1.2569
|1.2673
|97
|2006.10.25 14:19
|close
|11
|5.16
|1.2585
|1.2569
|1.2673
|46.44
|371.03
|98
|2006.10.25 18:13
|buy
|12
|5.90
|1.2579
|1.2562
|1.2676
|99
|2006.10.25 18:13
|modify
|12
|5.90
|1.2579
|1.2564
|1.2676
|100
|2006.10.25 18:14
|modify
|12
|5.90
|1.2579
|1.2565
|1.2676
|101
|2006.10.25 18:14
|modify
|12
|5.90
|1.2579
|1.2568
|1.2676
|102
|2006.10.25 18:14
|close
|12
|5.90
|1.2586
|1.2568
|1.2676
|41.30
|412.33
|103
|2006.10.25 18:14
|buy
|13
|6.56
|1.2578
|1.2561
|1.2675
|104
|2006.10.25 18:14
|modify
|13
|6.56
|1.2578
|1.2571
|1.2675
|105
|2006.10.25 18:14
|close
|13
|6.56
|1.2589
|1.2571
|1.2675
|72.16
|484.49
|106
|2006.10.25 18:14
|buy
|14
|7.71
|1.2577
|1.2560
|1.2674
|107
|2006.10.25 18:14
|modify
|14
|7.71
|1.2577
|1.2561
|1.2674
|108
|2006.10.25 18:14
|modify
|14
|7.71
|1.2577
|1.2569
|1.2674
|109
|2006.10.25 18:14
|close
|14
|7.71
|1.2587
|1.2569
|1.2674
|77.10
|561.59
|110
|2006.10.25 18:16
|buy
|15
|8.93
|1.2578
|1.2561
|1.2675
|111
|2006.10.25 18:17
|modify
|15
|8.93
|1.2578
|1.2571
|1.2675
|112
|2006.10.25 18:17
|close
|15
|8.93
|1.2589
|1.2571
|1.2675
|98.23
|659.82
|113
|2006.10.25 18:17
|buy
|16
|10.00
|1.2578
|1.2561
|1.2675
|114
|2006.10.25 18:17
|modify
|16
|10.00
|1.2578
|1.2566
|1.2675
|115
|2006.10.25 18:17
|close
|16
|10.00
|1.2584
|1.2566
|1.2675
|60.00
|719.82
|116
|2006.10.26 10:47
|buy
|17
|10.00
|1.2651
|1.2634
|1.2748
|117
|2006.10.26 11:00
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2636
|1.2748
|118
|2006.10.26 11:32
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2637
|1.2748
|119
|2006.10.26 11:34
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2638
|1.2748
|120
|2006.10.26 11:35
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2639
|1.2748
|121
|2006.10.26 11:36
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2640
|1.2748
|122
|2006.10.26 11:36
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2641
|1.2748
|123
|2006.10.26 11:37
|modify
|17
|10.00
|1.2651
|1.2642
|1.2748
|124
|2006.10.26 12:20
|close
|17
|10.00
|1.2657
|1.2642
|1.2748
|60.00
|779.82
|125
|2006.10.26 14:00
|buy
|18
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|126
|2006.10.26 14:00
|modify
|18
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|127
|2006.10.26 14:00
|modify
|18
|10.00
|1.2652
|1.2639
|1.2749
|128
|2006.10.26 14:00
|close
|18
|10.00
|1.2659
|1.2639
|1.2749
|70.00
|849.82
|129
|2006.10.26 14:00
|buy
|19
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|130
|2006.10.26 14:02
|modify
|19
|10.00
|1.2652
|1.2641
|1.2749
|131
|2006.10.26 14:02
|close
|19
|10.00
|1.2661
|1.2641
|1.2749
|90.00
|939.82
|132
|2006.10.27 02:49
|buy
|20
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|133
|2006.10.27 03:47
|modify
|20
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|134
|2006.10.27 04:02
|modify
|20
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|135
|2006.10.27 04:13
|modify
|20
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|136
|2006.10.27 04:23
|modify
|20
|10.00
|1.2703
|1.2688
|1.2800
|137
|2006.10.27 06:08
|s/l
|20
|10.00
|1.268819
|1.2688
|1.2800
|-148.14
|791.68
|138
|2006.10.27 14:59
|buy
|21
|10.00
|1.2725
|1.2708
|1.2822
|139
|2006.10.27 16:20
|modify
|21
|10.00
|1.2725
|1.2709
|1.2822
|140
|2006.10.27 16:20
|close
|21
|10.00
|1.2732
|1.2709
|1.2822
|70.00
|861.68
|141
|2006.10.30 02:45
|sell
|22
|10.00
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|142
|2006.10.30 05:47
|modify
|22
|10.00
|1.2730
|1.2746
|1.2633
|143
|2006.10.30 05:47
|close
|22
|10.00
|1.2724
|1.2746
|1.2633
|60.00
|921.68
|144
|2006.10.30 22:35
|buy
|23
|10.00
|1.2717
|1.2700
|1.2814
|145
|2006.10.30 22:56
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2700
|1.2814
|146
|2006.10.30 22:57
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2701
|1.2814
|147
|2006.10.30 23:02
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2702
|1.2814
|148
|2006.10.30 23:10
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2703
|1.2814
|149
|2006.10.30 23:20
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2704
|1.2814
|150
|2006.10.30 23:27
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2705
|1.2814
|151
|2006.10.31 02:45
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2706
|1.2814
|152
|2006.10.31 02:46
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2707
|1.2814
|153
|2006.10.31 05:53
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2707
|1.2814
|154
|2006.10.31 06:01
|modify
|23
|10.00
|1.2717
|1.2707
|1.2814
|155
|2006.10.31 07:22
|s/l
|23
|10.00
|1.270688
|1.2707
|1.2814
|-109.83
|811.85
|156
|2006.10.31 13:24
|sell
|24
|10.00
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|157
|2006.10.31 13:33
|modify
|24
|10.00
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|158
|2006.10.31 13:34
|modify
|24
|10.00
|1.2706
|1.2721
|1.2609
|159
|2006.10.31 13:36
|modify
|24
|10.00
|1.2706
|1.2720
|1.2609
|160
|2006.10.31 13:36
|modify
|24
|10.00
|1.2706
|1.2719
|1.2609
|161
|2006.10.31 13:42
|modify
|24
|10.00
|1.2706
|1.2718
|1.2609
|162
|2006.10.31 13:42
|modify
|24
|10.00
|1.2706
|1.2717
|1.2609
|163
|2006.10.31 13:42
|close
|24
|10.00
|1.2701
|1.2717
|1.2609
|50.00
|861.85
|164
|2006.11.01 10:14
|sell
|25
|10.00
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|165
|2006.11.01 10:14
|modify
|25
|10.00
|1.2756
|1.2767
|1.2659
|166
|2006.11.01 10:15
|modify
|25
|10.00
|1.2756
|1.2766
|1.2659
|167
|2006.11.01 10:30
|modify
|25
|10.00
|1.2756
|1.2765
|1.2659
|168
|2006.11.01 11:28
|modify
|25
|10.00
|1.2756
|1.2765
|1.2659
|169
|2006.11.01 11:33
|modify
|25
|10.00
|1.2756
|1.2764
|1.2659
|170
|2006.11.01 11:56
|s/l
|25
|10.00
|1.276408
|1.2764
|1.2659
|-80.82
|781.03
|171
|2006.11.01 15:52
|buy
|26
|10.00
|1.2762
|1.2745
|1.2859
|172
|2006.11.01 15:53
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2745
|1.2859
|173
|2006.11.01 15:53
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2747
|1.2859
|174
|2006.11.01 15:53
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2749
|1.2859
|175
|2006.11.01 15:53
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2750
|1.2859
|176
|2006.11.01 15:54
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2751
|1.2859
|177
|2006.11.01 15:55
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2752
|1.2859
|178
|2006.11.01 15:56
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2753
|1.2859
|179
|2006.11.01 15:56
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2756
|1.2859
|180
|2006.11.01 15:59
|modify
|26
|10.00
|1.2762
|1.2760
|1.2859
|181
|2006.11.01 16:00
|close
|26
|10.00
|1.2774
|1.2760
|1.2859
|120.00
|901.03
|182
|2006.11.01 16:11
|buy
|27
|10.00
|1.2769
|1.2752
|1.2866
|183
|2006.11.01 16:29
|modify
|27
|10.00
|1.2769
|1.2753
|1.2866
|184
|2006.11.01 16:35
|modify
|27
|10.00
|1.2769
|1.2754
|1.2866
|185
|2006.11.01 16:40
|modify
|27
|10.00
|1.2769
|1.2755
|1.2866
|186
|2006.11.01 16:50
|modify
|27
|10.00
|1.2769
|1.2756
|1.2866
|187
|2006.11.01 16:51
|modify
|27
|10.00
|1.2769
|1.2757
|1.2866
|188
|2006.11.01 16:51
|close
|27
|10.00
|1.2775
|1.2757
|1.2866
|60.00
|961.03
|189
|2006.11.01 17:13
|buy
|28
|10.00
|1.2765
|1.2748
|1.2862
|190
|2006.11.01 17:24
|modify
|28
|10.00
|1.2765
|1.2749
|1.2862
|191
|2006.11.01 17:24
|modify
|28
|10.00
|1.2765
|1.2751
|1.2862
|192
|2006.11.01 17:35
|modify
|28
|10.00
|1.2765
|1.2752
|1.2862
|193
|2006.11.01 17:38
|modify
|28
|10.00
|1.2765
|1.2754
|1.2862
|194
|2006.11.01 17:38
|close
|28
|10.00
|1.2772
|1.2754
|1.2862
|70.00
|1031.03
|195
|2006.11.01 17:54
|buy
|29
|10.00
|1.2765
|1.2748
|1.2862
|196
|2006.11.01 18:30
|modify
|29
|10.00
|1.2765
|1.2748
|1.2862
|197
|2006.11.01 18:31
|modify
|29
|10.00
|1.2765
|1.2749
|1.2862
|198
|2006.11.01 18:52
|modify
|29
|10.00
|1.2765
|1.2750
|1.2862
|199
|2006.11.01 18:52
|modify
|29
|10.00
|1.2765
|1.2751
|1.2862
|200
|2006.11.01 18:57
|modify
|29
|10.00
|1.2765
|1.2752
|1.2862
|201
|2006.11.01 18:57
|modify
|29
|10.00
|1.2765
|1.2753
|1.2862
|202
|2006.11.01 18:57
|close
|29
|10.00
|1.2772
|1.2753
|1.2862
|70.00
|1101.03
|203
|2006.11.01 20:08
|buy
|30
|10.00
|1.2771
|1.2754
|1.2868
|204
|2006.11.01 20:35
|s/l
|30
|10.00
|1.2754
|1.2754
|1.2868
|-170.00
|931.03
|205
|2006.11.01 20:35
|buy
|31
|10.00
|1.2755
|1.2738
|1.2852
|206
|2006.11.01 22:15
|modify
|31
|10.00
|1.2755
|1.2738
|1.2852
|207
|2006.11.01 22:15
|modify
|31
|10.00
|1.2755
|1.2740
|1.2852
|208
|2006.11.02 01:16
|s/l
|31
|10.00
|1.274035
|1.2740
|1.2852
|-172.41
|758.62
|209
|2006.11.02 08:05
|sell
|32
|10.00
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|210
|2006.11.02 08:05
|modify
|32
|10.00
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|211
|2006.11.02 09:27
|s/l
|32
|10.00
|1.276705
|1.2767
|1.2654
|-160.54
|598.08
|212
|2006.11.02 17:06
|buy
|33
|9.37
|1.2773
|1.2756
|1.2870
|213
|2006.11.02 17:32
|modify
|33
|9.37
|1.2773
|1.2757
|1.2870
|214
|2006.11.02 18:29
|modify
|33
|9.37
|1.2773
|1.2758
|1.2870
|215
|2006.11.02 18:30
|modify
|33
|9.37
|1.2773
|1.2759
|1.2870
|216
|2006.11.02 18:30
|modify
|33
|9.37
|1.2773
|1.2760
|1.2870
|217
|2006.11.02 18:33
|modify
|33
|9.37
|1.2773
|1.2761
|1.2870
|218
|2006.11.02 18:33
|modify
|33
|9.37
|1.2773
|1.2762
|1.2870
|219
|2006.11.02 19:00
|close
|33
|9.37
|1.2782
|1.2762
|1.2870
|84.33
|682.41
|220
|2006.11.03 13:30
|sell
|34
|10.00
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|221
|2006.11.03 13:30
|modify
|34
|10.00
|1.2782
|1.2754
|1.2685
|222
|2006.11.03 13:30
|s/l
|34
|10.00
|1.275432
|1.2754
|1.2685
|276.79
|959.20
|223
|2006.11.03 13:30
|sell
|35
|10.00
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|224
|2006.11.03 13:30
|modify
|35
|10.00
|1.2782
|1.2756
|1.2685
|225
|2006.11.03 13:31
|modify
|35
|10.00
|1.2782
|1.2755
|1.2685
|226
|2006.11.03 13:31
|modify
|35
|10.00
|1.2782
|1.2737
|1.2685
|227
|2006.11.03 13:31
|s/l
|35
|10.00
|1.273732
|1.2737
|1.2685
|446.79
|1405.99
|228
|2006.11.03 14:02
|sell
|36
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|229
|2006.11.03 14:02
|modify
|36
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|230
|2006.11.03 14:03
|modify
|36
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|231
|2006.11.03 14:45
|s/l
|36
|10.00
|1.270816
|1.2708
|1.2597
|-141.61
|1264.38
|232
|2006.11.03 14:45
|sell
|37
|10.00
|1.2707
|1.2724
|1.2610
|233
|2006.11.03 14:48
|modify
|37
|10.00
|1.2707
|1.2723
|1.2610
|234
|2006.11.03 14:54
|modify
|37
|10.00
|1.2707
|1.2721
|1.2610
|235
|2006.11.03 15:00
|modify
|37
|10.00
|1.2707
|1.2721
|1.2610
|236
|2006.11.03 15:00
|close
|37
|10.00
|1.2699
|1.2721
|1.2610
|80.00
|1344.38