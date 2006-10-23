Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.9 R2.2 AlertEuro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.23 00:00 - 2006.11.03 20:00 (2006.10.23 - 2006.11.04)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersOneTradePerBar=true; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=false; Risk=0.01; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; GMT=0;
Bars in test16519Ticks modelled47793Modelling quality90.00%
Initial deposit287.00
Total net profit2.60Gross profit5.19Gross loss-2.60
Profit factor2.00Expected payoff0.07
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1.00 (0.35%)Relative drawdown0.35% (1.00)
Total trades37Short positions (won %)18 (61.11%)Long positions (won %)19 (78.95%)
Profit trades (% of total)26 (70.27%)Loss trades (% of total)11 (29.73%)
Largestprofit trade0.89loss trade-0.34
Averageprofit trade0.20loss trade-0.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (1.52)consecutive losses (loss in money)3 (-1.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1.62 (3)consecutive loss (count of losses)-1.00 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.23 10:40sell10.021.25591.25761.2462
22006.10.23 10:43modify10.021.25591.25751.2462
32006.10.23 10:52modify10.021.25591.25741.2462
42006.10.23 10:54modify10.021.25591.25731.2462
52006.10.23 10:55modify10.021.25591.25721.2462
62006.10.23 10:56modify10.021.25591.25711.2462
72006.10.23 10:57modify10.021.25591.25701.2462
82006.10.23 10:59modify10.021.25591.25691.2462
92006.10.23 10:59modify10.021.25591.25681.2462
102006.10.23 11:06modify10.021.25591.25681.2462
112006.10.23 11:13modify10.021.25591.25671.2462
122006.10.23 12:27close10.021.25501.25671.24620.18287.18
132006.10.23 14:11sell20.021.25531.25701.2456
142006.10.23 14:13modify20.021.25531.25691.2456
152006.10.23 14:16modify20.021.25531.25681.2456
162006.10.23 14:20modify20.021.25531.25671.2456
172006.10.23 14:21modify20.021.25531.25661.2456
182006.10.23 14:22modify20.021.25531.25651.2456
192006.10.23 14:22close20.021.25471.25651.24560.12287.30
202006.10.23 16:30sell30.021.25501.25671.2453
212006.10.23 16:45modify30.021.25501.25661.2453
222006.10.23 16:53modify30.021.25501.25651.2453
232006.10.23 16:58modify30.021.25501.25641.2453
242006.10.23 17:00modify30.021.25501.25631.2453
252006.10.23 17:01modify30.021.25501.25621.2453
262006.10.23 17:01modify30.021.25501.25611.2453
272006.10.23 17:01close30.021.25421.25611.24530.16287.46
282006.10.23 18:45sell40.021.25481.25651.2451
292006.10.23 21:37modify40.021.25481.25641.2451
302006.10.23 21:50modify40.021.25481.25631.2451
312006.10.23 23:32modify40.021.25481.25631.2451
322006.10.23 23:36modify40.021.25481.25621.2451
332006.10.24 00:00modify40.021.25481.25601.2451
342006.10.24 00:00modify40.021.25481.25591.2451
352006.10.24 00:24modify40.021.25481.25581.2451
362006.10.24 00:27modify40.021.25481.25571.2451
372006.10.24 00:27modify40.021.25481.25561.2451
382006.10.24 01:02modify40.021.25481.25561.2451
392006.10.24 01:08modify40.021.25481.25551.2451
402006.10.24 01:10modify40.021.25481.25541.2451
412006.10.24 01:10close40.021.25411.25541.24510.15287.61
422006.10.24 06:04sell50.021.25371.25541.2440
432006.10.24 06:04modify50.021.25371.25471.2440
442006.10.24 06:04modify50.021.25371.25461.2440
452006.10.24 06:04modify50.021.25371.25451.2440
462006.10.24 06:13s/l50.021.2544531.25451.2440-0.15287.46
472006.10.24 06:14sell60.021.25381.25551.2441
482006.10.24 06:15modify60.021.25381.25491.2441
492006.10.24 06:19modify60.021.25381.25471.2441
502006.10.24 06:20modify60.021.25381.25451.2441
512006.10.24 06:21modify60.021.25381.25441.2441
522006.10.24 06:21modify60.021.25381.25421.2441
532006.10.24 06:21close60.021.25321.25421.24410.12287.58
542006.10.24 06:33sell70.021.25371.25541.2440
552006.10.24 06:33modify70.021.25371.25481.2440
562006.10.24 06:35modify70.021.25371.25461.2440
572006.10.24 06:50modify70.021.25371.25451.2440
582006.10.24 07:14s/l70.021.2544531.25451.2440-0.15287.43
592006.10.24 08:06sell80.021.25361.25531.2439
602006.10.24 08:06modify80.021.25361.25481.2439
612006.10.24 08:06modify80.021.25361.25471.2439
622006.10.24 08:44s/l80.021.2547391.25471.2439-0.23287.20
632006.10.24 08:44sell90.021.25461.25631.2449
642006.10.24 08:44modify90.021.25461.25601.2449
652006.10.24 08:46modify90.021.25461.25591.2449
662006.10.24 08:49modify90.021.25461.25581.2449
672006.10.24 08:53modify90.021.25461.25571.2449
682006.10.24 08:55modify90.021.25461.25561.2449
692006.10.24 09:24modify90.021.25461.25551.2449
702006.10.24 09:25modify90.021.25461.25541.2449
712006.10.24 09:28modify90.021.25461.25531.2449
722006.10.24 09:28modify90.021.25461.25521.2449
732006.10.24 09:31modify90.021.25461.25511.2449
742006.10.24 10:44modify90.021.25461.25511.2449
752006.10.24 10:44close90.021.25381.25511.24490.16287.36
762006.10.25 07:45sell100.021.25681.25851.2471
772006.10.25 07:46modify100.021.25681.25831.2471
782006.10.25 07:47modify100.021.25681.25821.2471
792006.10.25 07:53modify100.021.25681.25811.2471
802006.10.25 07:55modify100.021.25681.25801.2471
812006.10.25 07:56modify100.021.25681.25791.2471
822006.10.25 07:56modify100.021.25681.25771.2471
832006.10.25 07:59modify100.021.25681.25761.2471
842006.10.25 07:59modify100.021.25681.25751.2471
852006.10.25 07:59modify100.021.25681.25741.2471
862006.10.25 08:00s/l100.021.257361.25741.2471-0.11287.25
872006.10.25 13:21buy110.021.25761.25591.2673
882006.10.25 13:21modify110.021.25761.25601.2673
892006.10.25 13:42modify110.021.25761.25611.2673
902006.10.25 13:46modify110.021.25761.25631.2673
912006.10.25 13:52modify110.021.25761.25641.2673
922006.10.25 13:53modify110.021.25761.25651.2673
932006.10.25 14:04modify110.021.25761.25661.2673
942006.10.25 14:15modify110.021.25761.25671.2673
952006.10.25 14:18modify110.021.25761.25681.2673
962006.10.25 14:19modify110.021.25761.25691.2673
972006.10.25 14:19close110.021.25851.25691.26730.18287.43
982006.10.25 18:13buy120.021.25791.25621.2676
992006.10.25 18:13modify120.021.25791.25641.2676
1002006.10.25 18:14modify120.021.25791.25651.2676
1012006.10.25 18:14modify120.021.25791.25681.2676
1022006.10.25 18:14close120.021.25861.25681.26760.14287.57
1032006.10.25 18:14buy130.021.25781.25611.2675
1042006.10.25 18:14modify130.021.25781.25711.2675
1052006.10.25 18:14close130.021.25891.25711.26750.22287.79
1062006.10.25 18:14buy140.021.25771.25601.2674
1072006.10.25 18:14modify140.021.25771.25611.2674
1082006.10.25 18:14modify140.021.25771.25691.2674
1092006.10.25 18:14close140.021.25871.25691.26740.20287.99
1102006.10.25 18:16buy150.021.25781.25611.2675
1112006.10.25 18:17modify150.021.25781.25711.2675
1122006.10.25 18:17close150.021.25891.25711.26750.22288.21
1132006.10.25 18:17buy160.021.25781.25611.2675
1142006.10.25 18:17modify160.021.25781.25661.2675
1152006.10.25 18:17close160.021.25841.25661.26750.12288.33
1162006.10.26 10:47buy170.021.26511.26341.2748
1172006.10.26 11:00modify170.021.26511.26361.2748
1182006.10.26 11:32modify170.021.26511.26371.2748
1192006.10.26 11:34modify170.021.26511.26381.2748
1202006.10.26 11:35modify170.021.26511.26391.2748
1212006.10.26 11:36modify170.021.26511.26401.2748
1222006.10.26 11:36modify170.021.26511.26411.2748
1232006.10.26 11:37modify170.021.26511.26421.2748
1242006.10.26 12:20close170.021.26571.26421.27480.12288.45
1252006.10.26 14:00buy180.021.26521.26351.2749
1262006.10.26 14:00modify180.021.26521.26351.2749
1272006.10.26 14:00modify180.021.26521.26391.2749
1282006.10.26 14:00close180.021.26591.26391.27490.14288.59
1292006.10.26 14:00buy190.021.26521.26351.2749
1302006.10.26 14:02modify190.021.26521.26411.2749
1312006.10.26 14:02close190.021.26611.26411.27490.18288.77
1322006.10.27 02:49buy200.021.27031.26861.2800
1332006.10.27 03:47modify200.021.27031.26861.2800
1342006.10.27 04:02modify200.021.27031.26861.2800
1352006.10.27 04:13modify200.021.27031.26871.2800
1362006.10.27 04:23modify200.021.27031.26881.2800
1372006.10.27 06:08s/l200.021.2688191.26881.2800-0.30288.47
1382006.10.27 14:59buy210.021.27251.27081.2822
1392006.10.27 16:20modify210.021.27251.27091.2822
1402006.10.27 16:20close210.021.27321.27091.28220.14288.61
1412006.10.30 02:45sell220.021.27301.27471.2633
1422006.10.30 05:47modify220.021.27301.27461.2633
1432006.10.30 05:47close220.021.27241.27461.26330.12288.73
1442006.10.30 22:35buy230.021.27171.27001.2814
1452006.10.30 22:56modify230.021.27171.27001.2814
1462006.10.30 22:57modify230.021.27171.27011.2814
1472006.10.30 23:02modify230.021.27171.27021.2814
1482006.10.30 23:10modify230.021.27171.27031.2814
1492006.10.30 23:20modify230.021.27171.27041.2814
1502006.10.30 23:27modify230.021.27171.27051.2814
1512006.10.31 02:45modify230.021.27171.27061.2814
1522006.10.31 02:46modify230.021.27171.27071.2814
1532006.10.31 05:53modify230.021.27171.27071.2814
1542006.10.31 06:01modify230.021.27171.27071.2814
1552006.10.31 07:22s/l230.021.2706881.27071.2814-0.22288.52
1562006.10.31 13:24sell240.021.27061.27231.2609
1572006.10.31 13:33modify240.021.27061.27221.2609
1582006.10.31 13:34modify240.021.27061.27211.2609
1592006.10.31 13:36modify240.021.27061.27201.2609
1602006.10.31 13:36modify240.021.27061.27191.2609
1612006.10.31 13:42modify240.021.27061.27181.2609
1622006.10.31 13:42modify240.021.27061.27171.2609
1632006.10.31 13:42close240.021.27011.27171.26090.10288.62
1642006.11.01 10:14sell250.021.27561.27731.2659
1652006.11.01 10:14modify250.021.27561.27671.2659
1662006.11.01 10:15modify250.021.27561.27661.2659
1672006.11.01 10:30modify250.021.27561.27651.2659
1682006.11.01 11:28modify250.021.27561.27651.2659
1692006.11.01 11:33modify250.021.27561.27641.2659
1702006.11.01 11:56s/l250.021.2764081.27641.2659-0.16288.46
1712006.11.01 15:52buy260.021.27621.27451.2859
1722006.11.01 15:53modify260.021.27621.27451.2859
1732006.11.01 15:53modify260.021.27621.27471.2859
1742006.11.01 15:53modify260.021.27621.27491.2859
1752006.11.01 15:53modify260.021.27621.27501.2859
1762006.11.01 15:54modify260.021.27621.27511.2859
1772006.11.01 15:55modify260.021.27621.27521.2859
1782006.11.01 15:56modify260.021.27621.27531.2859
1792006.11.01 15:56modify260.021.27621.27561.2859
1802006.11.01 15:59modify260.021.27621.27601.2859
1812006.11.01 16:00close260.021.27741.27601.28590.24288.70
1822006.11.01 16:11buy270.021.27691.27521.2866
1832006.11.01 16:29modify270.021.27691.27531.2866
1842006.11.01 16:35modify270.021.27691.27541.2866
1852006.11.01 16:40modify270.021.27691.27551.2866
1862006.11.01 16:50modify270.021.27691.27561.2866
1872006.11.01 16:51modify270.021.27691.27571.2866
1882006.11.01 16:51close270.021.27751.27571.28660.12288.82
1892006.11.01 17:13buy280.021.27651.27481.2862
1902006.11.01 17:24modify280.021.27651.27491.2862
1912006.11.01 17:24modify280.021.27651.27511.2862
1922006.11.01 17:35modify280.021.27651.27521.2862
1932006.11.01 17:38modify280.021.27651.27541.2862
1942006.11.01 17:38close280.021.27721.27541.28620.14288.96
1952006.11.01 17:54buy290.021.27651.27481.2862
1962006.11.01 18:30modify290.021.27651.27481.2862
1972006.11.01 18:31modify290.021.27651.27491.2862
1982006.11.01 18:52modify290.021.27651.27501.2862
1992006.11.01 18:52modify290.021.27651.27511.2862
2002006.11.01 18:57modify290.021.27651.27521.2862
2012006.11.01 18:57modify290.021.27651.27531.2862
2022006.11.01 18:57close290.021.27721.27531.28620.14289.10
2032006.11.01 20:08buy300.021.27711.27541.2868
2042006.11.01 20:35s/l300.021.27541.27541.2868-0.34288.76
2052006.11.01 20:35buy310.021.27551.27381.2852
2062006.11.01 22:15modify310.021.27551.27381.2852
2072006.11.01 22:15modify310.021.27551.27401.2852
2082006.11.02 01:16s/l310.021.2740351.27401.2852-0.34288.42
2092006.11.02 08:05sell320.021.27511.27681.2654
2102006.11.02 08:05modify320.021.27511.27671.2654
2112006.11.02 09:27s/l320.021.2767051.27671.2654-0.32288.10
2122006.11.02 17:06buy330.021.27731.27561.2870
2132006.11.02 17:32modify330.021.27731.27571.2870
2142006.11.02 18:29modify330.021.27731.27581.2870
2152006.11.02 18:30modify330.021.27731.27591.2870
2162006.11.02 18:30modify330.021.27731.27601.2870
2172006.11.02 18:33modify330.021.27731.27611.2870
2182006.11.02 18:33modify330.021.27731.27621.2870
2192006.11.02 19:00close330.021.27821.27621.28700.18288.28
2202006.11.03 13:30sell340.021.27821.27991.2685
2212006.11.03 13:30modify340.021.27821.27541.2685
2222006.11.03 13:30s/l340.021.2754321.27541.26850.55288.83
2232006.11.03 13:30sell350.021.27821.27991.2685
2242006.11.03 13:30modify350.021.27821.27561.2685
2252006.11.03 13:31modify350.021.27821.27551.2685
2262006.11.03 13:31modify350.021.27821.27371.2685
2272006.11.03 13:31s/l350.021.2737321.27371.26850.89289.72
2282006.11.03 14:02sell360.021.26941.27111.2597
2292006.11.03 14:02modify360.021.26941.27101.2597
2302006.11.03 14:03modify360.021.26941.27081.2597
2312006.11.03 14:45s/l360.021.2708161.27081.2597-0.28289.44
2322006.11.03 14:45sell370.021.27071.27241.2610
2332006.11.03 14:48modify370.021.27071.27231.2610
2342006.11.03 14:54modify370.021.27071.27211.2610
2352006.11.03 15:00modify370.021.27071.27211.2610
2362006.11.03 15:00close370.021.26991.27211.26100.16289.60