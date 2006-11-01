|Account: 460327
|Name: cost avging 1
|Currency: USD
|2006 November 9, 09:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4098922
|2006.11.01 08:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.28
|0.00
|149.48
|2006.11.01 13:57
|149.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|4098926
|2006.11.01 08:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.93
|0.00
|117.13
|2006.11.01 09:44
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|4098985
|2006.11.01 08:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1253
|0.0000
|1.1271
|2006.11.01 10:20
|1.1309
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.52
|4099573
|2006.11.01 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|2006.11.01 10:49
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4099594
|2006.11.01 09:12
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1279
|0.0000
|1.1271
|2006.11.01 10:20
|1.1309
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.06
|4100126
|2006.11.01 09:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.04
|0.00
|116.84
|2006.11.01 10:54
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|4100183
|2006.11.01 09:49
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1312
|0.0000
|1.1271
|2006.11.01 10:20
|1.1309
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|4100633
|2006.11.01 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2431
|2006.11.01 10:50
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|4100867
|2006.11.01 10:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.7736
|0.0000
|0.7756
|2006.11.01 10:24
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4101106
|2006.11.01 10:22
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1314
|0.0000
|1.1334
|2006.11.01 12:00
|1.1310
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|4101145
|2006.11.01 10:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.7740
|0.0000
|0.7720
|2006.11.01 11:19
|0.7737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4101437
|2006.11.01 10:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2470
|2006.11.01 11:24
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|4101439
|2006.11.01 10:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|2006.11.01 11:26
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4101466
|2006.11.01 10:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|1.9060
|2006.11.01 13:33
|1.9092
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|4101578
|2006.11.01 10:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.01
|0.00
|117.21
|2006.11.01 11:26
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|4102076
|2006.11.01 11:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.0000
|0.7759
|2006.11.01 12:21
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4102159
|2006.11.01 11:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2428
|2006.11.01 13:57
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|4102222
|2006.11.01 11:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.08
|0.00
|116.88
|2006.11.01 12:21
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|4102247
|2006.11.01 11:29
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|2006.11.01 17:22
|1.5870
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|4102251
|2006.11.01 11:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2773
|2006.11.01 12:22
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4102825
|2006.11.01 12:04
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1313
|0.0000
|1.1293
|2006.11.01 13:25
|1.1293
|0.00
|0.00
|0.00
|17.71
|4103287
|2006.11.01 12:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.02
|0.00
|117.22
|2006.11.01 14:53
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4103324
|2006.11.01 12:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2759
|2006.11.01 17:44
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|4103373
|2006.11.01 12:28
|sell
|0.10
|audusd
|0.7745
|0.0000
|0.7725
|2006.11.01 14:23
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4103999
|2006.11.01 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9111
|2006.11.01 17:00
|1.9111
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4104343
|2006.11.01 13:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.20
|2006.11.01 21:23
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.53
|4104346
|2006.11.01 13:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2463
|2006.11.01 15:18
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|4104590
|2006.11.01 14:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1310
|0.0000
|1.1309
|2006.11.01 15:48
|1.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.41
|4104877
|2006.11.01 14:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.7749
|0.0000
|0.7769
|2006.11.01 21:00
|0.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4104969
|2006.11.01 14:31
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1339
|0.0000
|1.1309
|2006.11.01 15:48
|1.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|4105376
|2006.11.01 14:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|0.00
|116.85
|2006.11.01 17:00
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|4106060
|2006.11.01 15:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2433
|2006.11.01 17:00
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|4106616
|2006.11.01 15:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1329
|0.0000
|1.1328
|2006.11.01 19:08
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|4110070
|2006.11.01 17:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2759
|2006.11.01 17:44
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4110277
|2006.11.01 17:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.88
|2006.11.01 17:50
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|4110300
|2006.11.01 17:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2411
|0.0000
|1.2431
|2006.11.01 17:43
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|4110567
|2006.11.01 17:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9121
|0.0000
|1.9101
|2006.11.01 17:15
|1.9101
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4110858
|2006.11.01 17:11
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1328
|2006.11.01 19:08
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|49.44
|4111676
|2006.11.01 17:23
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5870
|0.0000
|1.5890
|2006.11.01 18:27
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|4112422
|2006.11.01 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2408
|2006.11.01 18:54
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|4112433
|2006.11.01 17:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2793
|2006.11.01 21:37
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4112485
|2006.11.01 17:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9111
|2006.11.01 21:21
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4113310
|2006.11.01 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.99
|0.00
|116.79
|2006.11.01 18:54
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|4114102
|2006.11.01 18:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.49
|0.00
|149.20
|2006.11.01 21:23
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4114152
|2006.11.01 18:28
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5883
|0.0000
|1.5901
|2006.11.03 21:19
|1.5949
|0.00
|0.00
|-2.83
|-52.62
|4114676
|2006.11.01 18:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.99
|0.00
|117.19
|2006.11.01 20:16
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|4114693
|2006.11.01 18:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2457
|2006.11.01 19:14
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|4114902
|2006.11.01 19:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1325
|0.0000
|1.1305
|2006.11.02 00:04
|1.1320
|0.00
|0.00
|-0.64
|4.42
|4115013
|2006.11.01 19:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2424
|2006.11.01 21:39
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|4115734
|2006.11.01 20:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.07
|0.00
|116.87
|2006.11.01 21:37
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4116154
|2006.11.01 21:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7755
|0.0000
|0.7735
|2006.11.01 22:35
|0.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4116426
|2006.11.01 21:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.40
|0.00
|149.60
|2006.11.02 00:50
|149.49
|0.00
|0.00
|3.15
|7.68
|4116430
|2006.11.01 21:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9099
|0.0000
|1.9079
|2006.11.01 22:09
|1.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4116626
|2006.11.01 21:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.94
|0.00
|117.14
|2006.11.01 22:12
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|4116641
|2006.11.01 21:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2456
|2006.11.01 22:09
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4116646
|2006.11.01 21:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|2006.11.01 22:09
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4117338
|2006.11.01 22:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9106
|0.0000
|1.9126
|2006.11.01 23:48
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|4117341
|2006.11.01 22:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|1.2418
|2006.11.02 00:16
|1.2449
|0.00
|0.00
|-3.24
|-8.84
|4117779
|2006.11.01 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|2006.11.02 00:16
|1.2761
|0.00
|0.00
|-2.18
|1.00
|4117809
|2006.11.01 22:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.04
|0.00
|116.84
|2006.11.02 02:12
|117.18
|0.00
|0.00
|-4.32
|-11.95
|4118011
|2006.11.01 22:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7753
|0.0000
|0.7755
|2006.11.02 05:32
|0.7724
|0.00
|0.00
|0.24
|-29.00
|4118503
|2006.11.01 23:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9068
|2006.11.02 00:45
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.48
|9.00
|4118780
|2006.11.02 00:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1318
|0.0000
|1.1338
|2006.11.02 00:46
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|4118829
|2006.11.02 00:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|2006.11.02 02:45
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4118834
|2006.11.02 00:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2471
|2006.11.02 02:45
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|4119110
|2006.11.02 00:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|1.9099
|2006.11.02 03:53
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4119125
|2006.11.02 00:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1326
|0.0000
|1.1306
|2006.11.02 06:19
|1.1321
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|4119269
|2006.11.02 00:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.47
|0.00
|149.27
|2006.11.02 02:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4120038
|2006.11.02 02:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.49
|0.00
|149.69
|2006.11.02 07:08
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|4120054
|2006.11.02 02:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.15
|0.00
|117.35
|2006.11.02 02:46
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|4120381
|2006.11.02 02:39
|buy
|0.20
|audusd
|0.7726
|0.0000
|0.7755
|2006.11.02 05:32
|0.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4120534
|2006.11.02 02:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2774
|2006.11.02 03:52
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4120547
|2006.11.02 02:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2459
|0.0000
|1.2439
|2006.11.02 03:59
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4120960
|2006.11.02 02:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|0.00
|117.11
|2006.11.02 04:01
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|4121939
|2006.11.02 03:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|2006.11.02 06:27
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4121966
|2006.11.02 03:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9054
|2006.11.02 07:37
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4122019
|2006.11.02 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2478
|2006.11.02 07:28
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|4122079
|2006.11.02 04:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.46
|2006.11.02 07:08
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|4122746
|2006.11.02 05:33
|sell
|0.10
|audusd
|0.7724
|0.0000
|0.7704
|2006.11.02 09:20
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123286
|2006.11.02 06:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2773
|2006.11.02 08:07
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4123327
|2006.11.02 06:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1319
|0.0000
|1.1339
|2006.11.02 15:11
|1.1339
|0.00
|0.00
|0.00
|17.64
|4123698
|2006.11.02 07:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.25
|0.00
|117.05
|2006.11.02 08:15
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|4123699
|2006.11.02 07:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.53
|0.00
|149.33
|2006.11.02 08:48
|149.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|4123817
|2006.11.02 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2463
|0.0000
|1.2443
|2006.11.02 08:07
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|4123922
|2006.11.02 07:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9090
|2006.11.02 08:09
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4124222
|2006.11.02 08:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2476
|2006.11.02 08:49
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|4124223
|2006.11.02 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|2006.11.02 08:51
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4124246
|2006.11.02 08:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9053
|2006.11.02 08:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4124436
|2006.11.02 08:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.19
|0.00
|117.39
|2006.11.02 08:58
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|4124858
|2006.11.02 08:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9085
|2006.11.02 10:06
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|4124870
|2006.11.02 08:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.53
|0.00
|149.73
|2006.11.02 11:27
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|4125236
|2006.11.02 08:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.24
|0.00
|117.04
|2006.11.02 10:06
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|4125241
|2006.11.02 08:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2771
|2006.11.02 10:07
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4125243
|2006.11.02 08:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2448
|2006.11.02 10:10
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|4126301
|2006.11.02 09:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7712
|0.0000
|0.7732
|2006.11.02 11:28
|0.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4127328
|2006.11.02 10:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9047
|2006.11.02 13:55
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|4127418
|2006.11.02 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|2006.11.02 17:29
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4127420
|2006.11.02 10:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2481
|2006.11.02 12:59
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|4127527
|2006.11.02 10:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.16
|2006.11.02 13:03
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.95
|4128913
|2006.11.02 11:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9076
|0.0000
|1.9047
|2006.11.02 13:55
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|4128914
|2006.11.02 11:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.53
|0.00
|149.33
|2006.11.02 11:34
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|4129295
|2006.11.02 11:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.45
|2006.11.02 13:04
|149.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.53
|4129312
|2006.11.02 11:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.7719
|0.0000
|0.7699
|2006.11.02 16:14
|0.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4130140
|2006.11.02 11:58
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.16
|0.00
|149.45
|2006.11.02 13:04
|149.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|4130319
|2006.11.02 12:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.84
|0.00
|117.16
|2006.11.02 13:03
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|4131818
|2006.11.02 13:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2454
|0.0000
|1.2434
|2006.11.02 13:43
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|4132079
|2006.11.02 13:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.23
|0.00
|149.03
|2006.11.02 14:11
|149.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|4132168
|2006.11.02 13:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.94
|0.00
|116.74
|2006.11.02 14:11
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|4132659
|2006.11.02 13:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2473
|2006.11.02 17:29
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|4132842
|2006.11.02 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9102
|2006.11.02 15:19
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4133146
|2006.11.02 14:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|0.00
|117.10
|2006.11.02 16:11
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|4133166
|2006.11.02 14:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.27
|0.00
|149.47
|2006.11.02 14:52
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|4134257
|2006.11.02 14:53
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.35
|0.00
|149.36
|2006.11.02 19:20
|149.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.05
|4135062
|2006.11.02 15:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1344
|0.0000
|1.1324
|2006.11.02 16:28
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.57
|4135430
|2006.11.02 15:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9069
|2006.11.02 17:29
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4137119
|2006.11.02 16:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7725
|0.0000
|0.7745
|2006.11.02 16:33
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4137147
|2006.11.02 16:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.11
|0.00
|116.91
|2006.11.02 18:34
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|4137348
|2006.11.02 16:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1357
|0.0000
|1.1377
|2006.11.02 17:28
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|4137681
|2006.11.02 16:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.7732
|0.0000
|0.7712
|2006.11.03 09:41
|0.7741
|0.00
|0.00
|-0.25
|-9.00
|4138834
|2006.11.02 17:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2436
|2006.11.02 18:32
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|4138835
|2006.11.02 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2782
|2006.11.02 18:32
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4138854
|2006.11.02 17:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1365
|0.0000
|1.1345
|2006.11.02 19:39
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|4138863
|2006.11.02 17:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9104
|2006.11.02 18:32
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4139905
|2006.11.02 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.26
|2006.11.02 19:04
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|4139913
|2006.11.02 18:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2461
|2006.11.02 19:05
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|4139914
|2006.11.02 18:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|2006.11.02 19:52
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4139931
|2006.11.02 18:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9067
|2006.11.02 19:54
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4140352
|2006.11.02 19:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.66
|0.00
|149.36
|2006.11.02 19:20
|149.62
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|4140461
|2006.11.02 19:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2431
|2006.11.02 20:33
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|4140472
|2006.11.02 19:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.14
|0.00
|116.94
|2006.11.03 08:32
|117.08
|0.00
|0.00
|-1.48
|5.12
|4140594
|2006.11.02 19:22
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.65
|0.00
|149.85
|2006.11.02 19:36
|149.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4140688
|2006.11.02 19:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.66
|0.00
|149.46
|2006.11.02 21:38
|149.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|4140767
|2006.11.02 19:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1364
|0.0000
|1.1384
|2006.11.02 21:03
|1.1357
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|4140953
|2006.11.02 19:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|2006.11.02 20:31
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4140960
|2006.11.02 19:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9098
|2006.11.02 20:22
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4141249
|2006.11.02 20:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9064
|2006.11.02 22:46
|1.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4141371
|2006.11.02 20:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2006.11.02 22:53
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4141459
|2006.11.02 20:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2468
|2006.11.03 14:48
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.93
|16.04
|4141680
|2006.11.02 21:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1356
|0.0000
|1.1336
|2006.11.02 21:47
|1.1349
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|4142010
|2006.11.02 21:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|0.00
|149.87
|2006.11.03 00:32
|149.80
|0.00
|0.00
|1.01
|11.09
|4142062
|2006.11.02 21:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1350
|0.0000
|1.1370
|2006.11.03 09:24
|1.1339
|0.00
|0.00
|1.40
|-9.70
|4142327
|2006.11.02 22:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9107
|2006.11.03 05:24
|1.9082
|0.00
|0.00
|-0.36
|-5.00
|4142373
|2006.11.02 22:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2737
|2006.11.06 09:21
|1.2713
|0.00
|0.00
|-1.55
|-64.00
|4143162
|2006.11.03 00:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.79
|0.00
|149.59
|2006.11.03 01:54
|149.66
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|4143552
|2006.11.03 01:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.69
|0.00
|149.89
|2006.11.03 15:31
|149.89
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|4144562
|2006.11.03 05:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9062
|2006.11.03 06:44
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4144911
|2006.11.03 06:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|1.9100
|2006.11.03 10:49
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4145579
|2006.11.03 08:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.10
|0.00
|117.30
|2006.11.03 09:40
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|4145952
|2006.11.03 09:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1341
|0.0000
|1.1321
|2006.11.03 10:17
|1.1329
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|4146460
|2006.11.03 09:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.14
|0.00
|116.94
|2006.11.03 11:37
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|4146619
|2006.11.03 09:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.0000
|0.7742
|2006.11.06 11:53
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.03
|-52.00
|4146671
|2006.11.03 09:56
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5912
|0.0000
|1.5901
|2006.11.03 21:19
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.99
|4147072
|2006.11.03 10:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1330
|0.0000
|1.1350
|2006.11.03 12:54
|1.1350
|0.00
|0.00
|0.00
|17.62
|4147380
|2006.11.03 10:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9063
|2006.11.03 12:48
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4148218
|2006.11.03 11:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.03
|0.00
|117.23
|2006.11.03 13:03
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|4149470
|2006.11.03 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9103
|2006.11.03 13:37
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4149530
|2006.11.03 12:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1352
|0.0000
|1.1332
|2006.11.03 13:53
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|4149688
|2006.11.03 13:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.15
|0.00
|117.60
|2006.11.03 18:05
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.72
|4150035
|2006.11.03 13:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9062
|2006.11.03 15:14
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4150209
|2006.11.03 13:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1341
|0.0000
|1.1332
|2006.11.06 04:57
|1.1309
|0.00
|0.00
|0.42
|-28.30
|4150680
|2006.11.03 14:07
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1297
|0.0000
|1.1332
|2006.11.06 04:57
|1.1310
|0.00
|0.00
|0.84
|22.99
|4152302
|2006.11.03 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9101
|2006.11.03 15:30
|1.9101
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4156242
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.20
|audusd
|0.7713
|0.0000
|0.7742
|2006.11.06 11:53
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.06
|-52.00
|4156758
|2006.11.03 15:34
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.73
|0.00
|117.60
|2006.11.03 18:05
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.14
|4156789
|2006.11.03 15:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2737
|2006.11.06 09:21
|1.2713
|0.00
|0.00
|-1.54
|-22.00
|4156802
|2006.11.03 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9032
|2006.11.03 18:00
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|4159536
|2006.11.03 15:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9000
|0.0000
|1.9032
|2006.11.03 18:00
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4160409
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2737
|2006.11.06 09:21
|1.2713
|0.00
|0.00
|-2.32
|63.00
|4161282
|2006.11.03 16:01
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.07
|0.00
|117.60
|2006.11.03 18:05
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|4161369
|2006.11.03 16:02
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5901
|2006.11.03 21:19
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.53
|4166889
|2006.11.03 18:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.8986
|2006.11.03 19:11
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4166894
|2006.11.03 18:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.03
|0.00
|118.23
|2006.11.06 10:00
|118.18
|0.00
|0.00
|1.30
|12.69
|4167562
|2006.11.03 19:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.9023
|2006.11.03 21:35
|1.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4168777
|2006.11.03 21:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5948
|0.0000
|1.5968
|2006.11.06 13:23
|1.5968
|0.00
|0.00
|0.53
|15.90
|4168998
|2006.11.03 21:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.8994
|2006.11.03 22:37
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4169559
|2006.11.03 22:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.9023
|2006.11.06 02:03
|1.9023
|0.00
|0.00
|-0.36
|20.00
|4174763
|2006.11.06 04:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1310
|0.0000
|1.1307
|2006.11.06 16:06
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.33
|4176008
|2006.11.06 08:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.00
|0.00
|150.20
|2006.11.06 08:11
|150.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4176142
|2006.11.06 08:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.00
|0.00
|149.97
|2006.11.06 17:20
|150.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.18
|4176412
|2006.11.06 08:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.8984
|2006.11.06 10:12
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4177063
|2006.11.06 09:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|2006.11.06 11:41
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4177080
|2006.11.06 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|2006.11.06 10:19
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|15.93
|4177711
|2006.11.06 10:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.16
|0.00
|118.13
|2006.11.06 16:48
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|4177961
|2006.11.06 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|1.8989
|2006.11.06 12:03
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|4178485
|2006.11.06 10:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|1.2541
|2006.11.06 14:04
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|4179886
|2006.11.06 11:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2696
|0.0000
|1.2716
|2006.11.06 14:11
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4179904
|2006.11.06 11:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|1.8989
|2006.11.06 12:03
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|4180218
|2006.11.06 11:50
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.25
|0.00
|149.97
|2006.11.06 17:20
|150.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.11
|4180327
|2006.11.06 11:54
|sell
|0.10
|audusd
|0.7687
|0.0000
|0.7667
|2006.11.06 13:23
|0.7701
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|4180924
|2006.11.06 12:06
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1336
|0.0000
|1.1307
|2006.11.06 16:06
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|4180947
|2006.11.06 12:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8951
|2006.11.06 12:56
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4181760
|2006.11.06 13:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8989
|2006.11.06 14:01
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4182202
|2006.11.06 13:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7699
|0.0000
|0.7719
|2006.11.06 16:48
|0.7705
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4182649
|2006.11.06 14:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.8947
|2006.11.07 01:24
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.13
|-14.00
|4182667
|2006.11.06 14:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|2006.11.06 15:49
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|4182683
|2006.11.06 14:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|2006.11.06 15:49
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4183274
|2006.11.06 15:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.41
|0.00
|118.13
|2006.11.06 16:48
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|4184163
|2006.11.06 15:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|2006.11.07 00:10
|1.2552
|0.00
|0.00
|-1.08
|15.93
|4184182
|2006.11.06 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2720
|2006.11.06 16:48
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4184595
|2006.11.06 16:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1331
|0.0000
|1.1351
|2006.11.06 17:26
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|4185242
|2006.11.06 16:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.17
|2006.11.07 08:50
|117.86
|0.00
|0.00
|1.28
|-43.27
|4185310
|2006.11.06 16:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|2006.11.07 01:37
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.57
|-9.00
|4185383
|2006.11.06 16:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.7707
|0.0000
|0.7687
|2006.11.07 01:34
|0.7713
|0.00
|0.00
|-0.30
|-6.00
|4185519
|2006.11.06 17:04
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5969
|0.0000
|1.5949
|2006.11.07 10:50
|1.5974
|0.00
|0.00
|-0.69
|-3.99
|4185766
|2006.11.06 17:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.46
|0.00
|150.66
|2006.11.06 21:47
|150.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|4185813
|2006.11.06 17:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1325
|0.0000
|1.1305
|2006.11.06 17:47
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|4186176
|2006.11.06 17:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1318
|0.0000
|1.1338
|2006.11.06 23:05
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.36
|4188169
|2006.11.06 21:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.45
|0.00
|150.25
|2006.11.07 01:43
|150.46
|0.00
|0.00
|-1.17
|-0.85
|4188491
|2006.11.06 23:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1294
|0.0000
|1.1274
|2006.11.07 02:55
|1.1288
|0.00
|0.00
|-0.67
|5.32
|4188989
|2006.11.07 00:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2554
|0.0000
|1.2574
|2006.11.07 01:39
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|4190250
|2006.11.07 01:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.9004
|2006.11.07 03:25
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4190343
|2006.11.07 01:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7712
|0.0000
|0.7732
|2006.11.07 03:26
|0.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4190382
|2006.11.07 01:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2746
|2006.11.07 03:16
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4190395
|2006.11.07 01:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|2006.11.07 03:16
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|4190426
|2006.11.07 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.46
|0.00
|150.66
|2006.11.07 06:25
|150.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|4191230
|2006.11.07 02:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1288
|0.0000
|1.1308
|2006.11.07 11:57
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|4191408
|2006.11.07 03:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2734
|2006.11.07 08:43
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|4191480
|2006.11.07 03:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2545
|0.0000
|1.2565
|2006.11.07 04:27
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|4192113
|2006.11.07 03:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.7716
|0.0000
|0.7696
|2006.11.07 08:46
|0.7734
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|4192242
|2006.11.07 03:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|1.9012
|2006.11.07 12:06
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|4192283
|2006.11.07 03:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.17
|2006.11.07 08:50
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.73
|4193143
|2006.11.07 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|2006.11.07 06:26
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|4195151
|2006.11.07 06:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.41
|0.00
|150.21
|2006.11.07 10:19
|150.21
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|4195216
|2006.11.07 06:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2523
|0.0000
|1.2543
|2006.11.07 08:28
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.19
|4196537
|2006.11.07 06:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|1.9012
|2006.11.07 12:06
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|4196557
|2006.11.07 06:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2734
|2006.11.07 08:43
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4196808
|2006.11.07 06:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.74
|0.00
|118.17
|2006.11.07 08:50
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|30.54
|4198656
|2006.11.07 08:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2492
|2006.11.07 11:31
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4199206
|2006.11.07 08:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.7735
|0.0000
|0.7755
|2006.11.07 11:32
|0.7736
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4199211
|2006.11.07 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|2006.11.07 10:38
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4199372
|2006.11.07 08:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.65
|2006.11.07 15:30
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|4200864
|2006.11.07 10:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|2006.11.07 12:08
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4200972
|2006.11.07 10:51
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5974
|0.0000
|1.5994
|2006.11.07 17:50
|1.5954
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|4201702
|2006.11.07 11:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2531
|2006.11.07 12:09
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|4201752
|2006.11.07 11:37
|sell
|0.10
|audusd
|0.7732
|0.0000
|0.7712
|2006.11.07 12:10
|0.7728
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4202293
|2006.11.07 12:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2519
|0.0000
|1.2499
|2006.11.07 15:22
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|4202324
|2006.11.07 12:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1278
|2006.11.07 14:39
|1.1296
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|4202434
|2006.11.07 12:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|2006.11.07 15:22
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4202437
|2006.11.07 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|1.9066
|2006.11.07 15:22
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4202452
|2006.11.07 12:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7729
|0.0000
|0.7749
|2006.11.07 14:31
|0.7728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4203490
|2006.11.07 14:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7727
|0.0000
|0.7726
|2006.11.07 22:15
|0.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|4203543
|2006.11.07 14:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1290
|0.0000
|1.1310
|2006.11.07 17:40
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.30
|4204188
|2006.11.07 15:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 17:38
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|4204197
|2006.11.07 15:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9057
|0.0000
|1.9063
|2006.11.07 17:40
|1.9105
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|4204646
|2006.11.07 15:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 17:38
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.10
|4205067
|2006.11.07 15:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.74
|0.00
|117.75
|2006.11.07 17:39
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.25
|4207745
|2006.11.07 16:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 17:38
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|4207753
|2006.11.07 16:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 17:38
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|4207805
|2006.11.07 16:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.46
|0.00
|117.75
|2006.11.07 17:39
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|4207809
|2006.11.07 16:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9096
|0.0000
|1.9063
|2006.11.07 17:40
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4210451
|2006.11.07 17:24
|sell
|0.20
|audusd
|0.7756
|0.0000
|0.7726
|2006.11.07 22:15
|0.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|4211224
|2006.11.07 17:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.42
|0.00
|117.22
|2006.11.07 18:40
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|4211226
|2006.11.07 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9104
|0.0000
|1.9106
|2006.11.08 00:12
|1.9066
|0.00
|0.00
|-0.39
|-38.00
|4211228
|2006.11.07 17:41
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1273
|0.0000
|1.1253
|2006.11.07 18:46
|1.1280
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|4211260
|2006.11.07 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2802
|2006.11.08 00:18
|1.2780
|0.00
|0.00
|-0.78
|-25.00
|4211286
|2006.11.07 17:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2456
|2006.11.08 03:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|-1.08
|-27.22
|4211597
|2006.11.07 17:52
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|2006.11.08 00:37
|1.5954
|0.00
|0.00
|-0.69
|0.00
|4212889
|2006.11.07 18:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.61
|2006.11.07 21:18
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|4213153
|2006.11.07 18:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1280
|0.0000
|1.1300
|2006.11.07 20:27
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|4214256
|2006.11.07 20:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1285
|0.0000
|1.1283
|2006.11.08 10:38
|1.1305
|0.00
|0.00
|-0.67
|-17.69
|4214476
|2006.11.07 20:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.33
|0.00
|150.53
|2006.11.08 08:33
|150.29
|0.00
|0.00
|0.97
|-3.40
|4214987
|2006.11.07 21:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.29
|2006.11.08 01:59
|117.61
|0.00
|0.00
|-1.47
|-10.20
|4215105
|2006.11.07 21:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9106
|2006.11.08 00:12
|1.9066
|0.00
|0.00
|-0.79
|-22.00
|4215773
|2006.11.07 21:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2485
|0.0000
|1.2456
|2006.11.08 03:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|-2.17
|-9.61
|4216554
|2006.11.07 22:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2802
|2006.11.08 00:18
|1.2780
|0.00
|0.00
|-1.57
|20.00
|4216942
|2006.11.07 22:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.0000
|0.7759
|2006.11.08 02:21
|0.7728
|0.00
|0.00
|0.08
|-11.00
|4218251
|2006.11.08 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|0.0000
|1.9044
|2006.11.08 01:11
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4218378
|2006.11.08 00:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|2006.11.08 01:34
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4218677
|2006.11.08 00:39
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5963
|0.0000
|1.5983
|2006.11.08 10:28
|1.5966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|4219169
|2006.11.08 01:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9085
|2006.11.08 03:26
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|4219621
|2006.11.08 01:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2797
|2006.11.08 03:24
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4219867
|2006.11.08 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.83
|2006.11.08 08:33
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|4220594
|2006.11.08 03:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|1.2510
|2006.11.08 09:19
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|4220739
|2006.11.08 03:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|2006.11.08 04:59
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4220744
|2006.11.08 03:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9042
|2006.11.08 09:05
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4221642
|2006.11.08 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|2006.11.08 06:24
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4222143
|2006.11.08 06:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|2006.11.08 07:36
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4223257
|2006.11.08 07:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2797
|2006.11.08 10:49
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4223264
|2006.11.08 07:37
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1312
|0.0000
|1.1283
|2006.11.08 10:38
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|4223766
|2006.11.08 08:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.27
|0.00
|150.07
|2006.11.08 10:55
|150.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4223775
|2006.11.08 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.62
|0.00
|117.42
|2006.11.08 09:53
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|4224128
|2006.11.08 09:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9061
|0.0000
|1.9081
|2006.11.08 09:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4224732
|2006.11.08 09:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2482
|2006.11.08 10:47
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|4225261
|2006.11.08 09:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9056
|2006.11.08 14:37
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4225526
|2006.11.08 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.69
|0.00
|117.89
|2006.11.08 12:40
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|4225983
|2006.11.08 10:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5966
|0.0000
|1.5946
|2006.11.08 11:41
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4226080
|2006.11.08 10:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1305
|0.0000
|1.1325
|2006.11.08 12:36
|1.1303
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|4226452
|2006.11.08 10:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|2006.11.08 12:02
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|4226456
|2006.11.08 10:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|1.2489
|2006.11.08 12:05
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.45
|4226614
|2006.11.08 10:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.25
|0.00
|150.45
|2006.11.08 11:30
|150.33
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|4227400
|2006.11.08 11:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9085
|0.0000
|1.9056
|2006.11.08 14:37
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4228271
|2006.11.08 11:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.33
|0.00
|150.13
|2006.11.08 17:05
|150.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|4228402
|2006.11.08 11:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2489
|2006.11.08 12:05
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|4228587
|2006.11.08 11:42
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5948
|0.0000
|1.5968
|2006.11.08 16:06
|1.5959
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|4229077
|2006.11.08 12:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2817
|2006.11.08 13:13
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4229134
|2006.11.08 12:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2463
|0.0000
|1.2478
|2006.11.08 17:11
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.57
|4229447
|2006.11.08 12:39
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1300
|0.0000
|1.1280
|2006.11.08 17:16
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.73
|4229469
|2006.11.08 12:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.61
|2006.11.08 17:06
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.06
|4229710
|2006.11.08 13:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|2006.11.08 14:10
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4230312
|2006.11.08 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|2006.11.08 17:13
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|4230602
|2006.11.08 14:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9069
|2006.11.08 17:07
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|4231893
|2006.11.08 15:24
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2478
|2006.11.08 17:11
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.57
|4232769
|2006.11.08 15:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|1.9069
|2006.11.08 17:07
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|4234680
|2006.11.08 16:19
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2478
|2006.11.08 17:11
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|4234683
|2006.11.08 16:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.92
|0.00
|117.61
|2006.11.08 17:06
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|4234755
|2006.11.08 16:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2788
|2006.11.08 17:13
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4236160
|2006.11.08 17:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.88
|0.00
|118.08
|2006.11.08 17:59
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|4236542
|2006.11.08 17:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2528
|2006.11.09 08:28
|1.2507
|0.00
|0.00
|2.78
|-0.80
|4236544
|2006.11.08 17:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|2006.11.08 17:59
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4237143
|2006.11.08 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.89
|0.00
|117.69
|2006.11.09 08:40
|117.86
|0.00
|0.00
|-4.27
|2.55
|0.00
|0.00
|-22.66
|-418.47
|Closed P/L:
|-441.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4225272
|2006.11.08 09:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7700
|0.0000
|0.7720
|0.7672
|0.00
|0.00
|0.39
|-28.00
|4233550
|2006.11.08 16:10
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5958
|0.0000
|1.5938
|1.5963
|0.00
|0.00
|-1.93
|-3.99
|4236158
|2006.11.08 17:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.39
|0.00
|150.59
|150.44
|0.00
|0.00
|3.02
|4.24
|4237135
|2006.11.08 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|1.2765
|0.00
|0.00
|-2.19
|6.00
|4236241
|2006.11.08 17:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|1.9007
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.54
|-25.00
|4236632
|2006.11.08 17:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1310
|0.0000
|1.1330
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.45
|-5.31
|4245671
|2006.11.09 08:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|4245767
|2006.11.09 08:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.85
|0.00
|118.05
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|-48.86
|Floating P/L:
|-48.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-441.13
|Floating P/L:
|-48.58
|Margin:
|950.12
|Balance:
|99 558.87
|Equity:
|99 510.29
|Free Margin:
|98 560.17
|Details:
|Gross Profit:
|1 641.76
|Gross Loss:
|2 082.89
|Total Net Profit:
|-441.13
|Profit Factor:
|0.79
|Expected Payoff:
|-1.42
|Absolute Drawdown:
|450.93
|Maximal Drawdown (%):
|893.29 (0.89%)
|Total Trades:
|310
|Short Positions (won %):
|157 (58.60%)
|Long Positions (won %):
|153 (62.75%)
|Profit Trades (% of total):
|188 (60.65%)
|Loss trades (% of total):
|122 (39.35%)
|Largest
|profit trade:
|60.68
|loss trade:
|-73.72
|Average
|profit trade:
|8.73
|loss trade:
|-17.07
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (76.86)
|consecutive losses ($):
|10 (-218.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|134.92 (7)
|consecutive loss (count):
|-218.93 (10)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2