FXDD

Account: 460327 Name: cost avging 1 Currency: USD 2006 November 9, 09:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40989222006.11.01 08:18buy0.10eurjpy149.280.00149.482006.11.01 13:57149.210.000.000.00-5.98
40989262006.11.01 08:18buy0.10usdjpy116.930.00117.132006.11.01 09:44117.060.000.000.0011.11
40989852006.11.01 08:25sell0.10usdcad1.12530.00001.12712006.11.01 10:201.13090.000.000.00-49.52
40995732006.11.01 09:10buy0.10eurusd1.27580.00001.27782006.11.01 10:491.27540.000.000.00-4.00
40995942006.11.01 09:12sell0.20usdcad1.12790.00001.12712006.11.01 10:201.13090.000.000.00-53.06
41001262006.11.01 09:46sell0.10usdjpy117.040.00116.842006.11.01 10:54117.030.000.000.000.85
41001832006.11.01 09:49sell0.30usdcad1.13120.00001.12712006.11.01 10:201.13090.000.000.007.96
41006332006.11.01 10:00sell0.10usdchf1.24510.00001.24312006.11.01 10:501.24470.000.000.003.21
41008672006.11.01 10:07buy0.10audusd0.77360.00000.77562006.11.01 10:240.77420.000.000.006.00
41011062006.11.01 10:22buy0.10usdcad1.13140.00001.13342006.11.01 12:001.13100.000.000.00-3.54
41011452006.11.01 10:25sell0.10audusd0.77400.00000.77202006.11.01 11:190.77370.000.000.003.00
41014372006.11.01 10:51buy0.10usdchf1.24500.00001.24702006.11.01 11:241.24470.000.000.00-2.41
41014392006.11.01 10:51sell0.10eurusd1.27510.00001.27312006.11.01 11:261.27520.000.000.00-1.00
41014662006.11.01 10:52sell0.10gbpusd1.90800.00001.90602006.11.01 13:331.90920.000.000.00-12.00
41015782006.11.01 10:55buy0.10usdjpy117.010.00117.212006.11.01 11:26117.070.000.000.005.13
41020762006.11.01 11:21buy0.10audusd0.77390.00000.77592006.11.01 12:210.77420.000.000.003.00
41021592006.11.01 11:25sell0.10usdchf1.24480.00001.24282006.11.01 13:571.24430.000.000.004.02
41022222006.11.01 11:27sell0.10usdjpy117.080.00116.882006.11.01 12:21117.020.000.000.005.13
41022472006.11.01 11:29sell0.10eurchf1.58770.00001.58572006.11.01 17:221.58700.000.000.005.63
41022512006.11.01 11:29buy0.10eurusd1.27530.00001.27732006.11.01 12:221.27550.000.000.002.00
41028252006.11.01 12:04sell0.10usdcad1.13130.00001.12932006.11.01 13:251.12930.000.000.0017.71
41032872006.11.01 12:22buy0.10usdjpy117.020.00117.222006.11.01 14:53117.020.000.000.000.00
41033242006.11.01 12:23sell0.10eurusd1.27540.00001.27592006.11.01 17:441.27720.000.000.00-18.00
41033732006.11.01 12:28sell0.10audusd0.77450.00000.77252006.11.01 14:230.77490.000.000.00-4.00
41039992006.11.01 13:36buy0.10gbpusd1.90910.00001.91112006.11.01 17:001.91110.000.000.0020.00
41043432006.11.01 13:58sell0.10eurjpy149.220.00149.202006.11.01 21:23149.390.000.000.00-14.53
41043462006.11.01 13:58buy0.10usdchf1.24430.00001.24632006.11.01 15:181.24580.000.000.0012.04
41045902006.11.01 14:07sell0.10usdcad1.13100.00001.13092006.11.01 15:481.13320.000.000.00-19.41
41048772006.11.01 14:26buy0.10audusd0.77490.00000.77692006.11.01 21:000.77550.000.000.006.00
41049692006.11.01 14:31sell0.20usdcad1.13390.00001.13092006.11.01 15:481.13320.000.000.0012.35
41053762006.11.01 14:57sell0.10usdjpy117.050.00116.852006.11.01 17:00116.850.000.000.0017.11
41060602006.11.01 15:19sell0.10usdchf1.24530.00001.24332006.11.01 17:001.24330.000.000.0016.09
41066162006.11.01 15:49buy0.10usdcad1.13290.00001.13282006.11.01 19:081.13260.000.000.00-2.65
41100702006.11.01 17:05sell0.20eurusd1.27920.00001.27592006.11.01 17:441.27720.000.000.0040.00
41102772006.11.01 17:07buy0.10usdjpy116.680.00116.882006.11.01 17:50116.880.000.000.0017.11
41103002006.11.01 17:07buy0.10usdchf1.24110.00001.24312006.11.01 17:431.24310.000.000.0016.09
41105672006.11.01 17:09sell0.10gbpusd1.91210.00001.91012006.11.01 17:151.91010.000.000.0020.00
41108582006.11.01 17:11buy0.20usdcad1.12980.00001.13282006.11.01 19:081.13260.000.000.0049.44
41116762006.11.01 17:23buy0.10eurchf1.58700.00001.58902006.11.01 18:271.58830.000.000.0010.45
41124222006.11.01 17:45sell0.10usdchf1.24280.00001.24082006.11.01 18:541.24310.000.000.00-2.41
41124332006.11.01 17:45buy0.10eurusd1.27730.00001.27932006.11.01 21:371.27710.000.000.00-2.00
41124852006.11.01 17:47buy0.10gbpusd1.90910.00001.91112006.11.01 21:211.90980.000.000.007.00
41133102006.11.01 17:57sell0.10usdjpy116.990.00116.792006.11.01 18:54116.950.000.000.003.42
41141022006.11.01 18:25sell0.20eurjpy149.490.00149.202006.11.01 21:23149.390.000.000.0017.10
41141522006.11.01 18:28sell0.10eurchf1.58830.00001.59012006.11.03 21:191.59490.000.00-2.83-52.62
41146762006.11.01 18:56buy0.10usdjpy116.990.00117.192006.11.01 20:16117.070.000.000.006.83
41146932006.11.01 18:56buy0.10usdchf1.24370.00001.24572006.11.01 19:141.24440.000.000.005.63
41149022006.11.01 19:10sell0.10usdcad1.13250.00001.13052006.11.02 00:041.13200.000.00-0.644.42
41150132006.11.01 19:15sell0.10usdchf1.24440.00001.24242006.11.01 21:391.24360.000.000.006.43
41157342006.11.01 20:18sell0.10usdjpy117.070.00116.872006.11.01 21:37116.920.000.000.0012.83
41161542006.11.01 21:01sell0.10audusd0.77550.00000.77352006.11.01 22:350.77540.000.000.001.00
41164262006.11.01 21:25buy0.10eurjpy149.400.00149.602006.11.02 00:50149.490.000.003.157.68
41164302006.11.01 21:27sell0.10gbpusd1.90990.00001.90792006.11.01 22:091.91040.000.000.00-5.00
41166262006.11.01 21:40buy0.10usdjpy116.940.00117.142006.11.01 22:12117.030.000.000.007.69
41166412006.11.01 21:41buy0.10usdchf1.24360.00001.24562006.11.01 22:091.24360.000.000.000.00
41166462006.11.01 21:41sell0.10eurusd1.27710.00001.27512006.11.01 22:091.27660.000.000.005.00
41173382006.11.01 22:10buy0.10gbpusd1.91060.00001.91262006.11.01 23:481.90880.000.000.00-18.00
41173412006.11.01 22:10sell0.10usdchf1.24380.00001.24182006.11.02 00:161.24490.000.00-3.24-8.84
41177792006.11.01 22:15buy0.10eurusd1.27600.00001.27802006.11.02 00:161.27610.000.00-2.181.00
41178092006.11.01 22:16sell0.10usdjpy117.040.00116.842006.11.02 02:12117.180.000.00-4.32-11.95
41180112006.11.01 22:36buy0.10audusd0.77530.00000.77552006.11.02 05:320.77240.000.000.24-29.00
41185032006.11.01 23:49sell0.10gbpusd1.90880.00001.90682006.11.02 00:451.90790.000.000.489.00
41187802006.11.02 00:13buy0.10usdcad1.13180.00001.13382006.11.02 00:461.13240.000.000.005.30
41188292006.11.02 00:17sell0.10eurusd1.27580.00001.27382006.11.02 02:451.27530.000.000.005.00
41188342006.11.02 00:17buy0.10usdchf1.24510.00001.24712006.11.02 02:451.24580.000.000.005.62
41191102006.11.02 00:46buy0.10gbpusd1.90790.00001.90992006.11.02 03:531.90740.000.000.00-5.00
41191252006.11.02 00:48sell0.10usdcad1.13260.00001.13062006.11.02 06:191.13210.000.000.004.42
41192692006.11.02 00:52sell0.10eurjpy149.470.00149.272006.11.02 02:13149.460.000.000.000.86
41200382006.11.02 02:15buy0.10eurjpy149.490.00149.692006.11.02 07:08149.550.000.000.005.11
41200542006.11.02 02:16buy0.10usdjpy117.150.00117.352006.11.02 02:46117.230.000.000.006.82
41203812006.11.02 02:39buy0.20audusd0.77260.00000.77552006.11.02 05:320.77240.000.000.00-4.00
41205342006.11.02 02:46buy0.10eurusd1.27540.00001.27742006.11.02 03:521.27520.000.000.00-2.00
41205472006.11.02 02:47sell0.10usdchf1.24590.00001.24392006.11.02 03:591.24590.000.000.000.00
41209602006.11.02 02:58sell0.10usdjpy117.310.00117.112006.11.02 04:01117.250.000.000.005.12
41219392006.11.02 03:54sell0.10eurusd1.27510.00001.27312006.11.02 06:271.27520.000.000.00-1.00
41219662006.11.02 03:57sell0.10gbpusd1.90740.00001.90542006.11.02 07:371.90710.000.000.003.00
41220192006.11.02 04:00buy0.10usdchf1.24580.00001.24782006.11.02 07:281.24640.000.000.004.81
41220792006.11.02 04:02buy0.10usdjpy117.260.00117.462006.11.02 07:08117.290.000.000.002.56
41227462006.11.02 05:33sell0.10audusd0.77240.00000.77042006.11.02 09:200.77150.000.000.009.00
41232862006.11.02 06:28buy0.10eurusd1.27530.00001.27732006.11.02 08:071.27610.000.000.008.00
41233272006.11.02 06:33buy0.10usdcad1.13190.00001.13392006.11.02 15:111.13390.000.000.0017.64
41236982006.11.02 07:09sell0.10usdjpy117.250.00117.052006.11.02 08:15117.200.000.000.004.27
41236992006.11.02 07:09sell0.10eurjpy149.530.00149.332006.11.02 08:48149.500.000.000.002.56
41238172006.11.02 07:30sell0.10usdchf1.24630.00001.24432006.11.02 08:071.24560.000.000.005.62
41239222006.11.02 07:39buy0.10gbpusd1.90700.00001.90902006.11.02 08:091.90770.000.000.007.00
41242222006.11.02 08:09buy0.10usdchf1.24560.00001.24762006.11.02 08:491.24620.000.000.004.81
41242232006.11.02 08:09sell0.10eurusd1.27590.00001.27392006.11.02 08:511.27550.000.000.004.00
41242462006.11.02 08:10sell0.10gbpusd1.90730.00001.90532006.11.02 08:491.90620.000.000.0011.00
41244362006.11.02 08:18buy0.10usdjpy117.190.00117.392006.11.02 08:58117.250.000.000.005.12
41248582006.11.02 08:50buy0.10gbpusd1.90650.00001.90852006.11.02 10:061.90490.000.000.00-16.00
41248702006.11.02 08:51buy0.10eurjpy149.530.00149.732006.11.02 11:27149.570.000.000.003.41
41252362006.11.02 08:59sell0.10usdjpy117.240.00117.042006.11.02 10:06117.250.000.000.00-0.85
41252412006.11.02 08:59buy0.10eurusd1.27510.00001.27712006.11.02 10:071.27530.000.000.002.00
41252432006.11.02 08:59sell0.10usdchf1.24680.00001.24482006.11.02 10:101.24610.000.000.005.62
41263012006.11.02 09:30buy0.10audusd0.77120.00000.77322006.11.02 11:280.77200.000.000.008.00
41273282006.11.02 10:09sell0.10gbpusd1.90490.00001.90472006.11.02 13:551.90800.000.000.00-31.00
41274182006.11.02 10:12sell0.10eurusd1.27560.00001.27362006.11.02 17:291.27570.000.000.00-1.00
41274202006.11.02 10:12buy0.10usdchf1.24610.00001.24812006.11.02 12:591.24530.000.000.00-6.42
41275272006.11.02 10:18buy0.10usdjpy117.210.00117.162006.11.02 13:03116.860.000.000.00-29.95
41289132006.11.02 11:29sell0.20gbpusd1.90760.00001.90472006.11.02 13:551.90800.000.000.00-8.00
41289142006.11.02 11:29sell0.10eurjpy149.530.00149.332006.11.02 11:34149.400.000.000.0011.11
41292952006.11.02 11:37buy0.10eurjpy149.430.00149.452006.11.02 13:04149.190.000.000.00-20.53
41293122006.11.02 11:38sell0.10audusd0.77190.00000.76992006.11.02 16:140.77230.000.000.00-4.00
41301402006.11.02 11:58buy0.20eurjpy149.160.00149.452006.11.02 13:04149.190.000.000.005.13
41303192006.11.02 12:01buy0.20usdjpy116.840.00117.162006.11.02 13:03116.860.000.000.003.42
41318182006.11.02 13:00sell0.10usdchf1.24540.00001.24342006.11.02 13:431.24510.000.000.002.41
41320792006.11.02 13:09sell0.10eurjpy149.230.00149.032006.11.02 14:11149.260.000.000.00-2.57
41321682006.11.02 13:17sell0.10usdjpy116.940.00116.742006.11.02 14:11116.900.000.000.003.42
41326592006.11.02 13:44buy0.10usdchf1.24530.00001.24732006.11.02 17:291.24600.000.000.005.62
41328422006.11.02 13:57buy0.10gbpusd1.90820.00001.91022006.11.02 15:191.90840.000.000.002.00
41331462006.11.02 14:12buy0.10usdjpy116.900.00117.102006.11.02 16:11117.100.000.000.0017.08
41331662006.11.02 14:14buy0.10eurjpy149.270.00149.472006.11.02 14:52149.340.000.000.005.98
41342572006.11.02 14:53sell0.10eurjpy149.350.00149.362006.11.02 19:20149.620.000.000.00-23.05
41350622006.11.02 15:15sell0.10usdcad1.13440.00001.13242006.11.02 16:281.13560.000.000.00-10.57
41354302006.11.02 15:26sell0.10gbpusd1.90890.00001.90692006.11.02 17:291.90770.000.000.0012.00
41371192006.11.02 16:15buy0.10audusd0.77250.00000.77452006.11.02 16:330.77320.000.000.007.00
41371472006.11.02 16:16sell0.10usdjpy117.110.00116.912006.11.02 18:34117.070.000.000.003.42
41373482006.11.02 16:29buy0.10usdcad1.13570.00001.13772006.11.02 17:281.13660.000.000.007.92
41376812006.11.02 16:38sell0.10audusd0.77320.00000.77122006.11.03 09:410.77410.000.00-0.25-9.00
41388342006.11.02 17:31sell0.10usdchf1.24560.00001.24362006.11.02 18:321.24390.000.000.0013.67
41388352006.11.02 17:31buy0.10eurusd1.27620.00001.27822006.11.02 18:321.27800.000.000.0018.00
41388542006.11.02 17:31sell0.10usdcad1.13650.00001.13452006.11.02 19:391.13620.000.000.002.64
41388632006.11.02 17:32buy0.10gbpusd1.90840.00001.91042006.11.02 18:321.90910.000.000.007.00
41399052006.11.02 18:35buy0.10usdjpy117.060.00117.262006.11.02 19:04117.160.000.000.008.54
41399132006.11.02 18:35buy0.10usdchf1.24410.00001.24612006.11.02 19:051.24500.000.000.007.23
41399142006.11.02 18:35sell0.10eurusd1.27780.00001.27582006.11.02 19:521.27670.000.000.0011.00
41399312006.11.02 18:36sell0.10gbpusd1.90870.00001.90672006.11.02 19:541.90770.000.000.0010.00
41403522006.11.02 19:03sell0.20eurjpy149.660.00149.362006.11.02 19:20149.620.000.000.006.83
41404612006.11.02 19:08sell0.10usdchf1.24510.00001.24312006.11.02 20:331.24490.000.000.001.61
41404722006.11.02 19:09sell0.10usdjpy117.140.00116.942006.11.03 08:32117.080.000.00-1.485.12
41405942006.11.02 19:22buy0.10eurjpy149.650.00149.852006.11.02 19:36149.660.000.000.000.86
41406882006.11.02 19:37sell0.10eurjpy149.660.00149.462006.11.02 21:38149.640.000.000.001.70
41407672006.11.02 19:45buy0.10usdcad1.13640.00001.13842006.11.02 21:031.13570.000.000.00-6.16
41409532006.11.02 19:54buy0.10eurusd1.27690.00001.27892006.11.02 20:311.27790.000.000.0010.00
41409602006.11.02 19:55buy0.10gbpusd1.90780.00001.90982006.11.02 20:221.90850.000.000.007.00
41412492006.11.02 20:25sell0.10gbpusd1.90840.00001.90642006.11.02 22:461.90860.000.000.00-2.00
41413712006.11.02 20:32sell0.10eurusd1.27790.00001.27592006.11.02 22:531.27760.000.000.003.00
41414592006.11.02 20:38buy0.10usdchf1.24480.00001.24682006.11.03 14:481.24680.000.000.9316.04
41416802006.11.02 21:06sell0.10usdcad1.13560.00001.13362006.11.02 21:471.13490.000.000.006.17
41420102006.11.02 21:39buy0.10eurjpy149.670.00149.872006.11.03 00:32149.800.000.001.0111.09
41420622006.11.02 21:48buy0.10usdcad1.13500.00001.13702006.11.03 09:241.13390.000.001.40-9.70
41423272006.11.02 22:47buy0.10gbpusd1.90870.00001.91072006.11.03 05:241.90820.000.00-0.36-5.00
41423732006.11.02 22:54buy0.10eurusd1.27770.00001.27372006.11.06 09:211.27130.000.00-1.55-64.00
41431622006.11.03 00:33sell0.10eurjpy149.790.00149.592006.11.03 01:54149.660.000.000.0011.09
41435522006.11.03 01:56buy0.10eurjpy149.690.00149.892006.11.03 15:31149.890.000.000.0016.97
41445622006.11.03 05:31sell0.10gbpusd1.90820.00001.90622006.11.03 06:441.90790.000.000.003.00
41449112006.11.03 06:46buy0.10gbpusd1.90800.00001.91002006.11.03 10:491.90850.000.000.005.00
41455792006.11.03 08:34buy0.10usdjpy117.100.00117.302006.11.03 09:40117.150.000.000.004.27
41459522006.11.03 09:32sell0.10usdcad1.13410.00001.13212006.11.03 10:171.13290.000.000.0010.59
41464602006.11.03 09:43sell0.10usdjpy117.140.00116.942006.11.03 11:37117.040.000.000.008.54
41466192006.11.03 09:52buy0.10audusd0.77390.00000.77422006.11.06 11:530.76870.000.000.03-52.00
41466712006.11.03 09:56sell0.20eurchf1.59120.00001.59012006.11.03 21:191.59490.000.000.00-58.99
41470722006.11.03 10:19buy0.10usdcad1.13300.00001.13502006.11.03 12:541.13500.000.000.0017.62
41473802006.11.03 10:51sell0.10gbpusd1.90830.00001.90632006.11.03 12:481.90830.000.000.000.00
41482182006.11.03 11:39buy0.10usdjpy117.030.00117.232006.11.03 13:03117.180.000.000.0012.80
41494702006.11.03 12:52buy0.10gbpusd1.90830.00001.91032006.11.03 13:371.90850.000.000.002.00
41495302006.11.03 12:58sell0.10usdcad1.13520.00001.13322006.11.03 13:531.13410.000.000.009.70
41496882006.11.03 13:04sell0.10usdjpy117.150.00117.602006.11.03 18:05118.020.000.000.00-73.72
41500352006.11.03 13:39sell0.10gbpusd1.90820.00001.90622006.11.03 15:141.90780.000.000.004.00
41502092006.11.03 13:54buy0.10usdcad1.13410.00001.13322006.11.06 04:571.13090.000.000.42-28.30
41506802006.11.03 14:07buy0.20usdcad1.12970.00001.13322006.11.06 04:571.13100.000.000.8422.99
41523022006.11.03 15:15buy0.10gbpusd1.90810.00001.91012006.11.03 15:301.91010.000.000.0020.00
41562422006.11.03 15:33buy0.20audusd0.77130.00000.77422006.11.06 11:530.76870.000.000.06-52.00
41567582006.11.03 15:34sell0.20usdjpy117.730.00117.602006.11.03 18:05118.020.000.000.00-49.14
41567892006.11.03 15:34buy0.20eurusd1.27240.00001.27372006.11.06 09:211.27130.000.00-1.54-22.00
41568022006.11.03 15:34buy0.10gbpusd1.90350.00001.90322006.11.03 18:001.90060.000.000.00-29.00
41595362006.11.03 15:47buy0.20gbpusd1.90000.00001.90322006.11.03 18:001.90060.000.000.0012.00
41604092006.11.03 15:55buy0.30eurusd1.26920.00001.27372006.11.06 09:211.27130.000.00-2.3263.00
41612822006.11.03 16:01sell0.30usdjpy118.070.00117.602006.11.03 18:05118.020.000.000.0012.71
41613692006.11.03 16:02sell0.30eurchf1.59400.00001.59012006.11.03 21:191.59490.000.000.00-21.53
41668892006.11.03 18:06sell0.10gbpusd1.90060.00001.89862006.11.03 19:111.90010.000.000.005.00
41668942006.11.03 18:07buy0.10usdjpy118.030.00118.232006.11.06 10:00118.180.000.001.3012.69
41675622006.11.03 19:12buy0.10gbpusd1.90030.00001.90232006.11.03 21:351.90160.000.000.0013.00
41687772006.11.03 21:20buy0.10eurchf1.59480.00001.59682006.11.06 13:231.59680.000.000.5315.90
41689982006.11.03 21:37sell0.10gbpusd1.90140.00001.89942006.11.03 22:371.90020.000.000.0012.00
41695592006.11.03 22:41buy0.10gbpusd1.90030.00001.90232006.11.06 02:031.90230.000.00-0.3620.00
41747632006.11.06 04:58sell0.10usdcad1.13100.00001.13072006.11.06 16:061.13410.000.000.00-27.33
41760082006.11.06 08:00buy0.10eurjpy150.000.00150.202006.11.06 08:11150.000.000.000.000.00
41761422006.11.06 08:12sell0.10eurjpy150.000.00149.972006.11.06 17:20150.440.000.000.00-37.18
41764122006.11.06 08:40sell0.10gbpusd1.90040.00001.89842006.11.06 10:121.89900.000.000.0014.00
41770632006.11.06 09:26sell0.10eurusd1.27140.00001.26942006.11.06 11:411.26970.000.000.0017.00
41770802006.11.06 09:27buy0.10usdchf1.25380.00001.25582006.11.06 10:191.25580.000.000.0015.93
41777112006.11.06 10:02sell0.10usdjpy118.160.00118.132006.11.06 16:48118.350.000.000.00-16.05
41779612006.11.06 10:13buy0.10gbpusd1.89900.00001.89892006.11.06 12:031.89720.000.000.00-18.00
41784852006.11.06 10:25sell0.10usdchf1.25610.00001.25412006.11.06 14:041.25620.000.000.00-0.80
41798862006.11.06 11:42buy0.10eurusd1.26960.00001.27162006.11.06 14:111.27030.000.000.007.00
41799042006.11.06 11:43buy0.20gbpusd1.89580.00001.89892006.11.06 12:031.89720.000.000.0028.00
41802182006.11.06 11:50sell0.20eurjpy150.250.00149.972006.11.06 17:20150.440.000.000.00-32.11
41803272006.11.06 11:54sell0.10audusd0.76870.00000.76672006.11.06 13:230.77010.000.000.00-14.00
41809242006.11.06 12:06sell0.20usdcad1.13360.00001.13072006.11.06 16:061.13410.000.000.00-8.82
41809472006.11.06 12:08sell0.10gbpusd1.89710.00001.89512006.11.06 12:561.89700.000.000.001.00
41817602006.11.06 13:01buy0.10gbpusd1.89690.00001.89892006.11.06 14:011.89650.000.000.00-4.00
41822022006.11.06 13:27buy0.10audusd0.76990.00000.77192006.11.06 16:480.77050.000.000.006.00
41826492006.11.06 14:08sell0.10gbpusd1.89670.00001.89472006.11.07 01:241.89810.000.000.13-14.00
41826672006.11.06 14:10buy0.10usdchf1.25620.00001.25822006.11.06 15:491.25740.000.000.009.54
41826832006.11.06 14:12sell0.10eurusd1.27020.00001.26822006.11.06 15:491.26990.000.000.003.00
41832742006.11.06 15:05sell0.20usdjpy118.410.00118.132006.11.06 16:48118.350.000.000.0010.14
41841632006.11.06 15:50sell0.10usdchf1.25720.00001.25522006.11.07 00:101.25520.000.00-1.0815.93
41841822006.11.06 15:51buy0.10eurusd1.27000.00001.27202006.11.06 16:481.27150.000.000.0015.00
41845952006.11.06 16:17buy0.10usdcad1.13310.00001.13512006.11.06 17:261.13270.000.000.00-3.53
41852422006.11.06 16:49buy0.10usdjpy118.370.00118.172006.11.07 08:50117.860.000.001.28-43.27
41853102006.11.06 16:51sell0.10eurusd1.27160.00001.26962006.11.07 01:371.27250.000.000.57-9.00
41853832006.11.06 16:55sell0.10audusd0.77070.00000.76872006.11.07 01:340.77130.000.00-0.30-6.00
41855192006.11.06 17:04sell0.10eurchf1.59690.00001.59492006.11.07 10:501.59740.000.00-0.69-3.99
41857662006.11.06 17:23buy0.10eurjpy150.460.00150.662006.11.06 21:47150.440.000.000.00-1.69
41858132006.11.06 17:28sell0.10usdcad1.13250.00001.13052006.11.06 17:471.13200.000.000.004.42
41861762006.11.06 17:55buy0.10usdcad1.13180.00001.13382006.11.06 23:051.12950.000.000.00-20.36
41881692006.11.06 21:50sell0.10eurjpy150.450.00150.252006.11.07 01:43150.460.000.00-1.17-0.85
41884912006.11.06 23:09sell0.10usdcad1.12940.00001.12742006.11.07 02:551.12880.000.00-0.675.32
41889892006.11.07 00:13buy0.10usdchf1.25540.00001.25742006.11.07 01:391.25520.000.000.00-1.59
41902502006.11.07 01:27buy0.10gbpusd1.89840.00001.90042006.11.07 03:251.89980.000.000.0014.00
41903432006.11.07 01:35buy0.10audusd0.77120.00000.77322006.11.07 03:260.77160.000.000.004.00
41903822006.11.07 01:39buy0.10eurusd1.27260.00001.27462006.11.07 03:161.27300.000.000.004.00
41903952006.11.07 01:41sell0.10usdchf1.25530.00001.25332006.11.07 03:161.25460.000.000.005.58
41904262006.11.07 01:45buy0.10eurjpy150.460.00150.662006.11.07 06:25150.450.000.000.00-0.85
41912302006.11.07 02:57buy0.10usdcad1.12880.00001.13082006.11.07 11:571.12810.000.000.00-6.21
41914082006.11.07 03:19sell0.10eurusd1.27310.00001.27342006.11.07 08:431.27570.000.000.00-26.00
41914802006.11.07 03:23buy0.10usdchf1.25450.00001.25652006.11.07 04:271.25370.000.000.00-6.38
41921132006.11.07 03:29sell0.10audusd0.77160.00000.76962006.11.07 08:460.77340.000.000.00-18.00
41922422006.11.07 03:31sell0.10gbpusd1.90080.00001.90122006.11.07 12:061.90510.000.000.00-43.00
41922832006.11.07 03:32buy0.20usdjpy118.100.00118.172006.11.07 08:50117.860.000.000.00-40.73
41931432006.11.07 04:28sell0.10usdchf1.25360.00001.25162006.11.07 06:261.25220.000.000.0011.18
41951512006.11.07 06:26sell0.10eurjpy150.410.00150.212006.11.07 10:19150.210.000.000.0016.99
41952162006.11.07 06:27buy0.10usdchf1.25230.00001.25432006.11.07 08:281.25140.000.000.00-7.19
41965372006.11.07 06:44sell0.20gbpusd1.90440.00001.90122006.11.07 12:061.90510.000.000.00-14.00
41965572006.11.07 06:44sell0.20eurusd1.27660.00001.27342006.11.07 08:431.27580.000.000.0016.00
41968082006.11.07 06:48buy0.30usdjpy117.740.00118.172006.11.07 08:50117.860.000.000.0030.54
41986562006.11.07 08:29sell0.10usdchf1.25120.00001.24922006.11.07 11:311.25120.000.000.000.00
41992062006.11.07 08:47buy0.10audusd0.77350.00000.77552006.11.07 11:320.77360.000.000.001.00
41992112006.11.07 08:47buy0.10eurusd1.27580.00001.27782006.11.07 10:381.27580.000.000.000.00
41993722006.11.07 08:51sell0.10usdjpy117.850.00117.652006.11.07 15:30117.820.000.000.002.55
42008642006.11.07 10:39sell0.10eurusd1.27590.00001.27392006.11.07 12:081.27590.000.000.000.00
42009722006.11.07 10:51buy0.10eurchf1.59740.00001.59942006.11.07 17:501.59540.000.000.00-16.05
42017022006.11.07 11:34buy0.10usdchf1.25110.00001.25312006.11.07 12:091.25200.000.000.007.19
42017522006.11.07 11:37sell0.10audusd0.77320.00000.77122006.11.07 12:100.77280.000.000.004.00
42022932006.11.07 12:10sell0.10usdchf1.25190.00001.24992006.11.07 15:221.25070.000.000.009.59
42023242006.11.07 12:11sell0.10usdcad1.12980.00001.12782006.11.07 14:391.12960.000.000.001.77
42024342006.11.07 12:14buy0.10eurusd1.27600.00001.27802006.11.07 15:221.27650.000.000.005.00
42024372006.11.07 12:14buy0.10gbpusd1.90460.00001.90662006.11.07 15:221.90520.000.000.006.00
42024522006.11.07 12:14buy0.10audusd0.77290.00000.77492006.11.07 14:310.77280.000.000.00-1.00
42034902006.11.07 14:35sell0.10audusd0.77270.00000.77262006.11.07 22:150.77390.000.000.00-12.00
42035432006.11.07 14:43buy0.10usdcad1.12900.00001.13102006.11.07 17:401.12750.000.000.00-13.30
42041882006.11.07 15:29sell0.10eurusd1.27670.00001.27682006.11.07 17:381.28060.000.000.00-39.00
42041972006.11.07 15:29sell0.10gbpusd1.90570.00001.90632006.11.07 17:401.91050.000.000.00-48.00
42046462006.11.07 15:36buy0.10usdchf1.24920.00001.24912006.11.07 17:381.24570.000.000.00-28.10
42050672006.11.07 15:42buy0.10usdjpy117.740.00117.752006.11.07 17:39117.420.000.000.00-27.25
42077452006.11.07 16:35buy0.20usdchf1.24600.00001.24912006.11.07 17:381.24560.000.000.00-6.42
42077532006.11.07 16:35sell0.20eurusd1.27990.00001.27682006.11.07 17:381.28060.000.000.00-14.00
42078052006.11.07 16:36buy0.20usdjpy117.460.00117.752006.11.07 17:39117.420.000.000.00-6.81
42078092006.11.07 16:36sell0.20gbpusd1.90960.00001.90632006.11.07 17:401.91060.000.000.00-20.00
42104512006.11.07 17:24sell0.20audusd0.77560.00000.77262006.11.07 22:150.77390.000.000.0034.00
42112242006.11.07 17:41sell0.10usdjpy117.420.00117.222006.11.07 18:40117.380.000.000.003.41
42112262006.11.07 17:41buy0.10gbpusd1.91040.00001.91062006.11.08 00:121.90660.000.00-0.39-38.00
42112282006.11.07 17:41sell0.10usdcad1.12730.00001.12532006.11.07 18:461.12800.000.000.00-6.21
42112602006.11.07 17:42buy0.10eurusd1.28050.00001.28022006.11.08 00:181.27800.000.00-0.78-25.00
42112862006.11.07 17:43sell0.10usdchf1.24570.00001.24562006.11.08 03:051.24910.000.00-1.08-27.22
42115972006.11.07 17:52sell0.10eurchf1.59540.00001.59342006.11.08 00:371.59540.000.00-0.690.00
42128892006.11.07 18:42buy0.10usdjpy117.410.00117.612006.11.07 21:18117.510.000.000.008.51
42131532006.11.07 18:47buy0.10usdcad1.12800.00001.13002006.11.07 20:271.12850.000.000.004.43
42142562006.11.07 20:32sell0.10usdcad1.12850.00001.12832006.11.08 10:381.13050.000.00-0.67-17.69
42144762006.11.07 20:45buy0.10eurjpy150.330.00150.532006.11.08 08:33150.290.000.000.97-3.40
42149872006.11.07 21:22sell0.10usdjpy117.490.00117.292006.11.08 01:59117.610.000.00-1.47-10.20
42151052006.11.07 21:29buy0.20gbpusd1.90770.00001.91062006.11.08 00:121.90660.000.00-0.79-22.00
42157732006.11.07 21:47sell0.20usdchf1.24850.00001.24562006.11.08 03:051.24910.000.00-2.17-9.61
42165542006.11.07 22:02buy0.20eurusd1.27700.00001.28022006.11.08 00:181.27800.000.00-1.5720.00
42169422006.11.07 22:22buy0.10audusd0.77390.00000.77592006.11.08 02:210.77280.000.000.08-11.00
42182512006.11.08 00:14sell0.10gbpusd1.90640.00001.90442006.11.08 01:111.90660.000.000.00-2.00
42183782006.11.08 00:25sell0.10eurusd1.27770.00001.27572006.11.08 01:341.27750.000.000.002.00
42186772006.11.08 00:39buy0.10eurchf1.59630.00001.59832006.11.08 10:281.59660.000.000.002.40
42191692006.11.08 01:12buy0.10gbpusd1.90650.00001.90852006.11.08 03:261.90620.000.000.00-3.00
42196212006.11.08 01:37buy0.10eurusd1.27770.00001.27972006.11.08 03:241.27820.000.000.005.00
42198672006.11.08 02:00buy0.10usdjpy117.630.00117.832006.11.08 08:33117.660.000.000.002.55
42205942006.11.08 03:08buy0.10usdchf1.24900.00001.25102006.11.08 09:191.25010.000.000.008.80
42207392006.11.08 03:26sell0.10eurusd1.27820.00001.27622006.11.08 04:591.27770.000.000.005.00
42207442006.11.08 03:27sell0.10gbpusd1.90620.00001.90422006.11.08 09:051.90610.000.000.001.00
42216422006.11.08 05:05buy0.10eurusd1.27740.00001.27942006.11.08 06:241.27780.000.000.004.00
42221432006.11.08 06:27sell0.10eurusd1.27770.00001.27572006.11.08 07:361.27770.000.000.000.00
42232572006.11.08 07:37buy0.10eurusd1.27770.00001.27972006.11.08 10:491.27820.000.000.005.00
42232642006.11.08 07:37sell0.20usdcad1.13120.00001.12832006.11.08 10:381.13050.000.000.0012.38
42237662006.11.08 08:34sell0.10eurjpy150.270.00150.072006.11.08 10:55150.270.000.000.000.00
42237752006.11.08 08:35sell0.10usdjpy117.620.00117.422006.11.08 09:53117.690.000.000.00-5.95
42241282006.11.08 09:08buy0.10gbpusd1.90610.00001.90812006.11.08 09:431.90610.000.000.000.00
42247322006.11.08 09:23sell0.10usdchf1.25020.00001.24822006.11.08 10:471.24910.000.000.008.81
42252612006.11.08 09:44sell0.10gbpusd1.90590.00001.90562006.11.08 14:371.90690.000.000.00-10.00
42255262006.11.08 09:56buy0.10usdjpy117.690.00117.892006.11.08 12:40117.600.000.000.00-7.65
42259832006.11.08 10:31sell0.10eurchf1.59660.00001.59462006.11.08 11:411.59490.000.000.0013.65
42260802006.11.08 10:42buy0.10usdcad1.13050.00001.13252006.11.08 12:361.13030.000.000.00-1.77
42264522006.11.08 10:50sell0.10eurusd1.27830.00001.27632006.11.08 12:021.27980.000.000.00-15.00
42264562006.11.08 10:50buy0.10usdchf1.24880.00001.24892006.11.08 12:051.24650.000.000.00-18.45
42266142006.11.08 10:57buy0.10eurjpy150.250.00150.452006.11.08 11:30150.330.000.000.006.81
42274002006.11.08 11:09sell0.20gbpusd1.90850.00001.90562006.11.08 14:371.90690.000.000.0032.00
42282712006.11.08 11:31sell0.10eurjpy150.330.00150.132006.11.08 17:05150.360.000.000.00-2.54
42284022006.11.08 11:35buy0.20usdchf1.24600.00001.24892006.11.08 12:051.24650.000.000.008.02
42285872006.11.08 11:42buy0.10eurchf1.59480.00001.59682006.11.08 16:061.59590.000.000.008.80
42290772006.11.08 12:03buy0.10eurusd1.27970.00001.28172006.11.08 13:131.27960.000.000.00-1.00
42291342006.11.08 12:08sell0.10usdchf1.24630.00001.24782006.11.08 17:111.25100.000.000.00-37.57
42294472006.11.08 12:39sell0.10usdcad1.13000.00001.12802006.11.08 17:161.13110.000.000.00-9.73
42294692006.11.08 12:42sell0.10usdjpy117.600.00117.612006.11.08 17:06117.860.000.000.00-22.06
42297102006.11.08 13:21sell0.10eurusd1.27960.00001.27762006.11.08 14:101.27880.000.000.008.00
42303122006.11.08 14:16buy0.10eurusd1.27880.00001.27882006.11.08 17:131.27630.000.000.00-25.00
42306022006.11.08 14:38buy0.10gbpusd1.90700.00001.90692006.11.08 17:071.90260.000.000.00-44.00
42318932006.11.08 15:24sell0.20usdchf1.24890.00001.24782006.11.08 17:111.25100.000.000.00-33.57
42327692006.11.08 15:44buy0.20gbpusd1.90390.00001.90692006.11.08 17:071.90260.000.000.00-26.00
42346802006.11.08 16:19sell0.30usdchf1.25150.00001.24782006.11.08 17:111.25090.000.000.0014.39
42346832006.11.08 16:19sell0.20usdjpy117.920.00117.612006.11.08 17:06117.870.000.000.008.48
42347552006.11.08 16:20buy0.20eurusd1.27580.00001.27882006.11.08 17:131.27630.000.000.0010.00
42361602006.11.08 17:07buy0.10usdjpy117.880.00118.082006.11.08 17:59117.910.000.000.002.54
42365422006.11.08 17:16buy0.10usdchf1.25080.00001.25282006.11.09 08:281.25070.000.002.78-0.80
42365442006.11.08 17:16sell0.10eurusd1.27640.00001.27442006.11.08 17:591.27570.000.000.007.00
42371432006.11.08 18:00sell0.10usdjpy117.890.00117.692006.11.09 08:40117.860.000.00-4.272.55
  0.00 0.00 -22.66 -418.47
Closed P/L: -441.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
42252722006.11.08 09:45buy0.10audusd0.77000.00000.7720 0.76720.000.000.39-28.00
42335502006.11.08 16:10sell0.10eurchf1.59580.00001.5938 1.59630.000.00-1.93-3.99
42361582006.11.08 17:07buy0.10eurjpy150.390.00150.59 150.440.000.003.024.24
42371352006.11.08 18:00buy0.10eurusd1.27590.00001.2779 1.27650.000.00-2.196.00
42362412006.11.08 17:10sell0.10gbpusd1.90270.00001.9007 1.90520.000.000.54-25.00
42366322006.11.08 17:20buy0.10usdcad1.13100.00001.1330 1.13040.000.000.45-5.31
42456712006.11.09 08:29sell0.10usdchf1.25080.00001.2488 1.25040.000.000.003.20
42457672006.11.09 08:42buy0.10usdjpy117.850.00118.05 117.850.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.28 -48.86
 Floating P/L: -48.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -441.13 Floating P/L: -48.58 Margin: 950.12
Balance: 99 558.87 Equity: 99 510.29 Free Margin: 98 560.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 641.76 Gross Loss: 2 082.89 Total Net Profit: -441.13
Profit Factor: 0.79 Expected Payoff: -1.42  
Absolute Drawdown: 450.93 Maximal Drawdown (%): 893.29 (0.89%)  
 
Total Trades: 310 Short Positions (won %): 157 (58.60%) Long Positions (won %): 153 (62.75%)
Profit Trades (% of total): 188 (60.65%) Loss trades (% of total): 122 (39.35%)
Largest profit trade: 60.68 loss trade: -73.72
Average profit trade: 8.73 loss trade: -17.07
Maximum consecutive wins ($): 14 (76.86) consecutive losses ($): 10 (-218.93)
Maximal consecutive profit (count): 134.92 (7) consecutive loss (count): -218.93 (10)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2