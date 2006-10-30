|Account: 443586
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 November 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4033873
|2006.10.30 07:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7697
|0.0000
|0.7677
|2006.10.30 13:01
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4044993
|2006.10.30 13:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7702
|2006.10.31 17:01
|0.7702
|0.00
|0.00
|0.03
|20.00
|4092430
|2006.10.31 20:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7745
|0.0000
|0.7725
|2006.11.02 02:31
|0.7725
|0.00
|0.00
|-0.85
|20.00
|4121808
|2006.11.02 03:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7723
|0.0000
|0.7743
|2006.11.02 12:34
|0.7743
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4131835
|2006.11.02 13:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7732
|0.0000
|0.7712
|2006.11.03 15:30
|0.7712
|0.00
|0.00
|-0.25
|20.00
|4037875
|2006.10.30 10:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6707
|0.0000
|0.6727
|2006.10.30 23:00
|0.6691
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.42
|4060858
|2006.10.30 23:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6692
|0.0000
|0.6672
|2006.10.31 10:17
|0.6685
|0.00
|0.00
|0.30
|13.29
|4074033
|2006.10.31 11:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6680
|0.0000
|0.6700
|2006.10.31 17:30
|0.6697
|0.00
|0.00
|0.00
|32.42
|4088139
|2006.10.31 17:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6688
|0.0000
|0.6668
|2006.11.01 10:15
|0.6689
|0.00
|0.00
|0.30
|-1.91
|4102664
|2006.11.01 12:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6684
|0.0000
|0.6704
|2006.11.01 18:00
|0.6697
|0.00
|0.00
|0.00
|24.79
|4113835
|2006.11.01 18:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6691
|0.0000
|0.6671
|2006.11.03 11:45
|0.6690
|0.00
|0.00
|1.49
|1.91
|4031175
|2006.10.30 05:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.35
|0.00
|149.55
|2006.10.30 13:07
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|4076210
|2006.10.31 13:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.63
|0.00
|149.43
|2006.10.31 17:37
|149.43
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|4092105
|2006.10.31 20:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.15
|0.00
|149.35
|2006.11.01 05:23
|149.35
|0.00
|0.00
|1.01
|17.10
|4114764
|2006.11.01 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.42
|0.00
|149.22
|2006.11.02 11:41
|149.22
|0.00
|0.00
|-3.48
|17.11
|4131250
|2006.11.02 12:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.09
|0.00
|149.29
|2006.11.02 13:32
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4147233
|2006.11.03 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.52
|0.00
|149.72
|2006.11.03 15:30
|149.72
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|4038620
|2006.10.30 10:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3706
|0.0000
|2.3725
|2006.10.31 01:24
|2.3725
|0.00
|0.00
|-1.84
|-15.22
|4053614
|2006.10.30 17:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3765
|0.0000
|2.3725
|2006.10.31 01:24
|2.3725
|0.00
|0.00
|-3.68
|64.05
|4063184
|2006.10.31 02:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3734
|0.0000
|2.3754
|2006.10.31 09:34
|2.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|4073519
|2006.10.31 11:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3776
|0.0000
|2.3756
|2006.10.31 12:51
|2.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|4089153
|2006.10.31 18:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3728
|0.0000
|2.3748
|2006.11.01 11:00
|2.3744
|0.00
|0.00
|1.58
|12.85
|4101971
|2006.11.01 11:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3745
|0.0000
|2.3725
|2006.11.01 17:18
|2.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|4113837
|2006.11.01 18:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3734
|0.0000
|2.3754
|2006.11.01 21:02
|2.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|4044840
|2006.10.30 13:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.09
|0.00
|223.26
|2006.10.31 17:37
|223.26
|0.00
|0.00
|-2.53
|-14.55
|4076206
|2006.10.31 13:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.64
|0.00
|223.26
|2006.10.31 17:37
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|65.02
|4089167
|2006.10.31 18:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.49
|0.00
|223.32
|2006.11.01 11:10
|223.32
|0.00
|0.00
|2.30
|-14.53
|4092120
|2006.10.31 20:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.94
|0.00
|223.32
|2006.11.01 11:10
|223.32
|0.00
|0.00
|4.59
|64.96
|4102661
|2006.11.01 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.29
|0.00
|223.09
|2006.11.01 16:17
|223.09
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|4126646
|2006.11.02 09:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.41
|0.00
|223.32
|2006.11.02 13:39
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|4131235
|2006.11.02 12:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.98
|0.00
|223.32
|2006.11.02 13:39
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|58.12
|4146710
|2006.11.03 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.35
|0.00
|223.55
|2006.11.03 11:30
|223.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|4071750
|2006.10.31 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2500
|2006.10.31 15:27
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4091868
|2006.10.31 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2423
|0.0000
|1.2443
|2006.10.31 21:43
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|4101649
|2006.11.01 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|1.2422
|2006.11.01 17:00
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|4112429
|2006.11.01 17:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2451
|2006.11.01 22:11
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|0.00
|0.00
|-1.03
|616.09
|Closed P/L:
|615.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4163250
|2006.11.03 16:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7718
|0.7697
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.00
|4148685
|2006.11.03 12:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6693
|0.0000
|0.6713
|0.6689
|0.00
|0.00
|-0.72
|-7.61
|4168905
|2006.11.03 21:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.86
|150.11
|0.00
|0.00
|-1.20
|-4.24
|4148694
|2006.11.03 12:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3772
|0.0000
|2.3807
|2.3833
|0.00
|0.00
|-1.84
|-48.65
|4167451
|2006.11.03 19:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3855
|0.0000
|2.3807
|2.3833
|0.00
|0.00
|-3.67
|35.09
|4167454
|2006.11.03 19:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.38
|0.00
|224.18
|224.37
|0.00
|0.00
|-2.52
|0.85
|4146961
|2006.11.03 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2495
|1.2539
|0.00
|0.00
|-1.12
|-66.19
|4164024
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2544
|0.0000
|1.2495
|1.2539
|0.00
|0.00
|-2.24
|7.98
|0.00
|0.00
|-13.28
|-83.77
|Floating P/L:
|-97.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|615.06
|Floating P/L:
|-97.05
|Margin:
|696.61
|Balance:
|46 601.75
|Equity:
|46 504.70
|Free Margin:
|45 808.09
|Details:
|Gross Profit:
|701.15
|Gross Loss:
|86.09
|Total Net Profit:
|615.06
|Profit Factor:
|8.14
|Expected Payoff:
|17.09
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.42 (0.07%)
|Relative Drawdown:
|0.07% (30.42)
|Total Trades:
|36
|Short Positions (won %):
|17 (82.35%)
|Long Positions (won %):
|19 (84.21%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (83.33%)
|Loss trades (% of total):
|6 (16.67%)
|Largest
|profit trade:
|69.55
|loss trade:
|-30.42
|Average
|profit trade:
|23.37
|loss trade:
|-14.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (234.25)
|consecutive losses ($):
|1 (-30.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|234.25 (11)
|consecutive loss (count):
|-30.42 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1