FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 November 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40338732006.10.30 07:30sell0.10audusd0.76970.00000.76772006.10.30 13:010.76790.000.000.0018.00
40449932006.10.30 13:39buy0.10audusd0.76820.00000.77022006.10.31 17:010.77020.000.000.0320.00
40924302006.10.31 20:30sell0.10audusd0.77450.00000.77252006.11.02 02:310.77250.000.00-0.8520.00
41218082006.11.02 03:45buy0.10audusd0.77230.00000.77432006.11.02 12:340.77430.000.000.0020.00
41318352006.11.02 13:00sell0.10audusd0.77320.00000.77122006.11.03 15:300.77120.000.00-0.2520.00
40378752006.10.30 10:15buy0.10eurgbp0.67070.00000.67272006.10.30 23:000.66910.000.000.00-30.42
40608582006.10.30 23:15sell0.10eurgbp0.66920.00000.66722006.10.31 10:170.66850.000.000.3013.29
40740332006.10.31 11:30buy0.10eurgbp0.66800.00000.67002006.10.31 17:300.66970.000.000.0032.42
40881392006.10.31 17:45sell0.10eurgbp0.66880.00000.66682006.11.01 10:150.66890.000.000.30-1.91
41026642006.11.01 12:00buy0.10eurgbp0.66840.00000.67042006.11.01 18:000.66970.000.000.0024.79
41138352006.11.01 18:15sell0.10eurgbp0.66910.00000.66712006.11.03 11:450.66900.000.001.491.91
40311752006.10.30 05:15buy0.10eurjpy149.350.00149.552006.10.30 13:07149.550.000.000.0017.01
40762102006.10.31 13:15sell0.10eurjpy149.630.00149.432006.10.31 17:37149.430.000.000.0017.11
40921052006.10.31 20:15buy0.10eurjpy149.150.00149.352006.11.01 05:23149.350.000.001.0117.10
41147642006.11.01 19:00sell0.10eurjpy149.420.00149.222006.11.02 11:41149.220.000.00-3.4817.11
41312502006.11.02 12:30buy0.10eurjpy149.090.00149.292006.11.02 13:32149.290.000.000.0017.10
41472332006.11.03 10:45buy0.10eurjpy149.520.00149.722006.11.03 15:30149.720.000.000.0017.01
40386202006.10.30 10:30sell0.10gbpchf2.37060.00002.37252006.10.31 01:242.37250.000.00-1.84-15.22
40536142006.10.30 17:00sell0.20gbpchf2.37650.00002.37252006.10.31 01:242.37250.000.00-3.6864.05
40631842006.10.31 02:15buy0.10gbpchf2.37340.00002.37542006.10.31 09:342.37540.000.000.0015.97
40735192006.10.31 11:00sell0.10gbpchf2.37760.00002.37562006.10.31 12:512.37560.000.000.0015.98
40891532006.10.31 18:00buy0.10gbpchf2.37280.00002.37482006.11.01 11:002.37440.000.001.5812.85
41019712006.11.01 11:15sell0.10gbpchf2.37450.00002.37252006.11.01 17:182.37250.000.000.0016.10
41138372006.11.01 18:15buy0.10gbpchf2.37340.00002.37542006.11.01 21:022.37540.000.000.0016.08
40448402006.10.30 13:30sell0.10gbpjpy223.090.00223.262006.10.31 17:37223.260.000.00-2.53-14.55
40762062006.10.31 13:15sell0.20gbpjpy223.640.00223.262006.10.31 17:37223.260.000.000.0065.02
40891672006.10.31 18:00buy0.10gbpjpy223.490.00223.322006.11.01 11:10223.320.000.002.30-14.53
40921202006.10.31 20:15buy0.20gbpjpy222.940.00223.322006.11.01 11:10223.320.000.004.5964.96
41026612006.11.01 12:00sell0.10gbpjpy223.290.00223.092006.11.01 16:17223.090.000.000.0017.12
41266462006.11.02 09:45buy0.10gbpjpy223.410.00223.322006.11.02 13:39223.320.000.000.00-7.69
41312352006.11.02 12:30buy0.20gbpjpy222.980.00223.322006.11.02 13:39223.320.000.000.0058.12
41467102006.11.03 10:00buy0.10gbpjpy223.350.00223.552006.11.03 11:30223.550.000.000.0017.08
40717502006.10.31 10:15sell0.10usdchf1.25200.00001.25002006.10.31 15:271.25000.000.000.0016.00
40918682006.10.31 20:00buy0.10usdchf1.24230.00001.24432006.10.31 21:431.24430.000.000.0016.07
41016492006.11.01 11:00sell0.10usdchf1.24420.00001.24222006.11.01 17:001.24220.000.000.0016.10
41124292006.11.01 17:45buy0.10usdchf1.24310.00001.24512006.11.01 22:111.24510.000.000.0016.06
  0.00 0.00 -1.03 616.09
Closed P/L: 615.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
41632502006.11.03 16:45buy0.10audusd0.76980.00000.7718 0.76970.000.000.03-1.00
41486852006.11.03 12:00buy0.10eurgbp0.66930.00000.6713 0.66890.000.00-0.72-7.61
41689052006.11.03 21:30sell0.10eurjpy150.060.00149.86 150.110.000.00-1.20-4.24
41486942006.11.03 12:00sell0.10gbpchf2.37720.00002.3807 2.38330.000.00-1.84-48.65
41674512006.11.03 19:00sell0.20gbpchf2.38550.00002.3807 2.38330.000.00-3.6735.09
41674542006.11.03 19:00sell0.10gbpjpy224.380.00224.18 224.370.000.00-2.520.85
41469612006.11.03 10:15sell0.10usdchf1.24560.00001.2495 1.25390.000.00-1.12-66.19
41640242006.11.03 17:00sell0.20usdchf1.25440.00001.2495 1.25390.000.00-2.247.98
  0.00 0.00 -13.28 -83.77
 Floating P/L: -97.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 615.06 Floating P/L: -97.05 Margin: 696.61
Balance: 46 601.75 Equity: 46 504.70 Free Margin: 45 808.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 701.15 Gross Loss: 86.09 Total Net Profit: 615.06
Profit Factor: 8.14 Expected Payoff: 17.09  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.42 (0.07%) Relative Drawdown: 0.07% (30.42)
 
Total Trades: 36 Short Positions (won %): 17 (82.35%) Long Positions (won %): 19 (84.21%)
Profit Trades (% of total): 30 (83.33%) Loss trades (% of total): 6 (16.67%)
Largest profit trade: 69.55 loss trade: -30.42
Average profit trade: 23.37 loss trade: -14.35
Maximum consecutive wins ($): 11 (234.25) consecutive losses ($): 1 (-30.42)
Maximal consecutive profit (count): 234.25 (11) consecutive loss (count): -30.42 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1