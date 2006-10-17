|Account: 455178
|Name: dedywind
|Currency: USD
|2006 November 3, 07:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3591399
|2006.10.17 09:11
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3611937
|2006.10.17 18:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2562
|1.3062
|1.2552
|2006.10.17 21:08
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3611945
|2006.10.17 18:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2649
|1.2149
|1.2659
|2006.10.17 18:55
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3614418
|2006.10.17 20:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.74
|123.87
|118.77
|2006.10.17 23:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3615681
|2006.10.17 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2666
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-1.11
|-5.52
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3616128
|2006.10.17 21:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.90
|123.87
|118.77
|2006.10.17 23:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|21.89
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3616312
|2006.10.17 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2547
|1.2047
|1.2557
|2006.10.17 21:25
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3616445
|2006.10.17 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8708
|1.8208
|1.8718
|2006.10.17 21:30
|1.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3616759
|2006.10.17 21:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2675
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-2.21
|3.16
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3617204
|2006.10.17 22:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2680
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-3.32
|16.57
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3618456
|2006.10.17 23:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.90
|123.87
|118.77
|2006.10.17 23:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3618514
|2006.10.17 23:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2680
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-5.54
|27.62
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3618674
|2006.10.17 23:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2682
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-8.86
|56.81
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|3619646
|2006.10.18 00:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.65
|113.65
|118.75
|2006.10.18 00:30
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3620311
|2006.10.18 00:45
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2688
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|153.87
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|3623703
|2006.10.18 03:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.2041
|1.2551
|2006.10.18 03:05
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3626262
|2006.10.18 05:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.62
|113.62
|118.72
|2006.10.18 05:45
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3628917
|2006.10.18 09:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.46
|113.46
|118.56
|2006.10.18 09:10
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3633770
|2006.10.18 11:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.61
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3634780
|2006.10.18 11:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.66
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3635813
|2006.10.18 12:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.72
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|22.76
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3637184
|2006.10.18 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2542
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 15:36
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3637605
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.78
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|63.22
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3638203
|2006.10.18 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2541
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 15:36
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3640117
|2006.10.18 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2548
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 15:36
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3642883
|2006.10.18 15:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.98
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3643510
|2006.10.18 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8679
|1.8179
|1.8689
|2006.10.18 16:00
|1.8683
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3644054
|2006.10.18 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2704
|1.3220
|1.2710
|2006.10.18 20:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3644086
|2006.10.18 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.18 16:05
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3646065
|2006.10.18 16:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.14
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23.53
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3649171
|2006.10.18 17:10
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.11
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27.73
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3651927
|2006.10.18 18:41
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.10
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42.02
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3652250
|2006.10.18 18:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2722
|1.3220
|1.2710
|2006.10.18 20:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|17.31
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3652529
|2006.10.18 19:23
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2724
|1.3220
|1.2710
|2006.10.18 20:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|30.68
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3652903
|2006.10.18 19:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.98
|113.98
|119.08
|2006.10.18 19:55
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3653266
|2006.10.18 20:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|1.87
|-13.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3653267
|2006.10.18 20:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|1.9185
|1.8675
|2006.10.18 20:44
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3653271
|2006.10.18 20:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2712
|1.2212
|1.2722
|2006.10.18 20:25
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3654197
|2006.10.18 21:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2523
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|3.74
|-30.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3654875
|2006.10.18 22:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.10.18 22:10
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3657041
|2006.10.19 01:10
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2535
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3658494
|2006.10.19 03:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2543
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3659921
|2006.10.19 04:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2540
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3660071
|2006.10.19 05:01
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2541
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|12323
|CostAvg-RSI-5
|3660456
|2006.10.19 05:56
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2543
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|12323
|CostAvg-RSI-6
|3661652
|2006.10.19 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.19 08:25
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3663613
|2006.10.19 10:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8703
|1.9216
|1.8706
|2006.10.19 11:30
|1.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3664989
|2006.10.19 10:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8722
|1.9216
|1.8706
|2006.10.19 11:30
|1.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3665396
|2006.10.19 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.2162
|1.2672
|2006.10.19 10:50
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3665565
|2006.10.19 10:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.57
|113.57
|118.67
|2006.10.19 10:55
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3665715
|2006.10.19 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|1.3066
|1.2556
|2006.10.19 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3668226
|2006.10.19 11:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2562
|1.3066
|1.2556
|2006.10.19 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3668454
|2006.10.19 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8683
|1.8183
|1.8693
|2006.10.19 12:05
|1.8683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3669642
|2006.10.19 12:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2572
|1.3066
|1.2556
|2006.10.19 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3669899
|2006.10.19 12:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2646
|1.2146
|1.2656
|2006.10.19 13:00
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3674743
|2006.10.19 16:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.50
|113.50
|118.60
|2006.10.19 16:45
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3675101
|2006.10.19 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2584
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.58
|-47.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3675867
|2006.10.19 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8727
|1.9256
|1.8746
|2006.10.19 22:27
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3676319
|2006.10.19 16:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2624
|1.2124
|1.2634
|2006.10.19 17:00
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3677916
|2006.10.19 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8741
|1.9256
|1.8746
|2006.10.19 22:27
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3678761
|2006.10.19 17:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2598
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|1.16
|-66.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3684191
|2006.10.19 20:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8775
|1.9256
|1.8746
|2006.10.19 22:27
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3684200
|2006.10.19 20:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2609
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|1.74
|-66.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3685277
|2006.10.19 20:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2588
|1.2088
|1.2598
|2006.10.19 20:30
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3685479
|2006.10.19 20:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8792
|1.9272
|1.8762
|2006.10.19 22:21
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3685983
|2006.10.19 20:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2625
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|2.90
|-30.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3686419
|2006.10.19 21:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2632
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|4.64
|8.00
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3688574
|2006.10.19 23:00
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2627
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|7.53
|-52.00
|12323
|CostAvg-RSI-5
|3690621
|2006.10.20 01:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3690995
|2006.10.20 01:51
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2626
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|12323
|CostAvg-RSI-6
|3691499
|2006.10.20 02:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.34
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|15.22
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3692877
|2006.10.20 03:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2570
|1.2067
|1.2577
|2006.10.20 04:10
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.76
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3693049
|2006.10.20 03:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.37
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|30.44
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3693443
|2006.10.20 04:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2565
|1.2067
|1.2577
|2006.10.20 04:10
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3693642
|2006.10.20 04:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2563
|1.2063
|1.2573
|2006.10.20 04:15
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3694140
|2006.10.20 05:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.36
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|46.51
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3695849
|2006.10.20 07:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2573
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 11:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3696863
|2006.10.20 08:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2582
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 11:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3696884
|2006.10.20 08:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.34
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|60.89
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|3697274
|2006.10.20 09:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.2130
|1.2640
|2006.10.20 09:20
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3697399
|2006.10.20 09:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2588
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 11:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3699982
|2006.10.20 11:10
|sell
|1.30
|usdjpy
|118.36
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|120.93
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|3701089
|2006.10.20 11:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8804
|1.9320
|1.8810
|2006.10.20 17:03
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3701733
|2006.10.20 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.22
|113.22
|118.32
|2006.10.20 12:05
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3703893
|2006.10.20 13:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2609
|1.2109
|1.2619
|2006.10.20 13:10
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3704432
|2006.10.20 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8818
|1.9320
|1.8810
|2006.10.20 17:03
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3705526
|2006.10.20 14:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8827
|1.9320
|1.8810
|2006.10.20 17:03
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3706869
|2006.10.20 14:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2581
|1.2081
|1.2591
|2006.10.20 15:00
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3708731
|2006.10.20 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2628
|1.3128
|1.2618
|2006.10.20 17:01
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3711319
|2006.10.20 17:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.61
|123.61
|118.51
|2006.10.20 19:45
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3711767
|2006.10.20 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|1.8309
|1.8819
|2006.10.20 17:25
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3711771
|2006.10.20 17:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2610
|1.2110
|1.2620
|2006.10.20 17:25
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3713255
|2006.10.20 17:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2598
|1.3098
|1.2588
|2006.10.20 18:30
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3715816
|2006.10.20 19:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.67
|113.67
|118.77
|2006.10.20 19:50
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3716529
|2006.10.20 20:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2619
|1.3117
|1.2607
|2006.10.23 04:25
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.58
|4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3717118
|2006.10.20 21:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2616
|1.3117
|1.2607
|2006.10.23 04:25
|1.2615
|0.00
|0.00
|1.16
|2.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3717465
|2006.10.20 22:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2618
|1.3117
|1.2607
|2006.10.23 04:25
|1.2615
|0.00
|0.00
|1.74
|9.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3717625
|2006.10.20 22:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2578
|1.2078
|1.2588
|2006.10.20 22:20
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3719657
|2006.10.23 01:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8825
|1.8325
|1.8835
|2006.10.23 01:35
|1.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3719887
|2006.10.23 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.65
|113.65
|118.75
|2006.10.23 02:06
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3720310
|2006.10.23 02:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2592
|1.3088
|1.2578
|2006.10.23 08:15
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3720611
|2006.10.23 02:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2616
|1.3117
|1.2607
|2006.10.23 04:25
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3721327
|2006.10.23 03:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2586
|1.3088
|1.2578
|2006.10.23 08:15
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3721622
|2006.10.23 04:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.96
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3721835
|2006.10.23 04:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.2115
|1.2625
|2006.10.23 04:31
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3722145
|2006.10.23 04:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.76
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.18
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3722903
|2006.10.23 05:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.85
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.63
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3723558
|2006.10.23 06:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8827
|1.9322
|1.8812
|2006.10.23 09:08
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3724200
|2006.10.23 08:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2586
|1.2086
|1.2596
|2006.10.23 08:32
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3724289
|2006.10.23 08:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8820
|1.9322
|1.8812
|2006.10.23 09:08
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3724297
|2006.10.23 08:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.79
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.87
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3724661
|2006.10.23 08:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2600
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.32
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3724915
|2006.10.23 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2608
|1.2108
|1.2618
|2006.10.23 09:10
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3725082
|2006.10.23 09:15
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.87
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-254.93
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3726400
|2006.10.23 09:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8801
|1.8301
|1.8811
|2006.10.23 09:55
|1.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3727365
|2006.10.23 10:15
|sell
|1.30
|usdjpy
|118.89
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-392.45
|12323
|CostAvg-RSI-5
|3727636
|2006.10.23 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8782
|1.8282
|1.8792
|2006.10.23 10:30
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3728529
|2006.10.23 11:11
|sell
|2.10
|usdjpy
|118.97
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.08
|12323
|CostAvg-RSI-6
|3728920
|2006.10.23 11:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2630
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.27
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3729222
|2006.10.23 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8762
|1.8262
|1.8772
|2006.10.23 11:50
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3729832
|2006.10.23 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2578
|1.2078
|1.2588
|2006.10.23 12:10
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3730924
|2006.10.23 12:20
|sell
|3.60
|usdjpy
|119.14
|124.00
|118.90
|2006.10.23 12:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-332.08
|12323
|CostAvg-RSI-7
|3732518
|2006.10.23 13:11
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2664
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3734247
|2006.10.23 14:10
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2668
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3735387
|2006.10.23 15:25
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2672
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|44.22
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|3736563
|2006.10.23 15:55
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2680
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|153.97
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|3736569
|2006.10.23 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8709
|1.8209
|1.8719
|2006.10.23 16:00
|1.8708
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3736806
|2006.10.23 16:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|124.36
|119.26
|2006.10.23 18:06
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3736990
|2006.10.23 16:15
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2683
|1.3175
|1.2665
|2006.10.23 21:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|298.46
|12323
|CostAvg-RSI-6[tp]
|3739732
|2006.10.23 17:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.35
|124.36
|119.26
|2006.10.23 18:06
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3744520
|2006.10.23 21:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2666
|1.2166
|1.2676
|2006.10.23 21:50
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3744705
|2006.10.23 21:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8732
|1.9235
|1.8725
|2006.10.24 00:50
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.11
|4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3744851
|2006.10.23 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2553
|1.3052
|1.2542
|2006.10.24 04:11
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.56
|11.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3745842
|2006.10.23 23:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2669
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|-1.08
|-12.61
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3746125
|2006.10.23 23:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8736
|1.9235
|1.8725
|2006.10.24 00:50
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.22
|16.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3746520
|2006.10.24 00:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2552
|1.3052
|1.2542
|2006.10.24 04:11
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3747282
|2006.10.24 00:49
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2667
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.38
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3747308
|2006.10.24 00:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8728
|1.8228
|1.8738
|2006.10.24 00:55
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3747644
|2006.10.24 01:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2551
|1.3052
|1.2542
|2006.10.24 04:11
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3748034
|2006.10.24 01:57
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2667
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.57
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3748452
|2006.10.24 02:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2672
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.24
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3757932
|2006.10.24 04:20
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2679
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.84
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3760531
|2006.10.24 04:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.44
|124.50
|119.40
|2006.10.24 18:06
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3768791
|2006.10.24 06:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.41
|124.50
|119.40
|2006.10.24 18:06
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3773010
|2006.10.24 07:55
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.40
|124.50
|119.40
|2006.10.24 18:06
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3776050
|2006.10.24 08:45
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2677
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.99
|12323
|CostAvg-RSI-5
|3776559
|2006.10.24 08:50
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.42
|124.50
|119.40
|2006.10.24 18:06
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3778095
|2006.10.24 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8694
|1.8194
|1.8704
|2006.10.24 09:05
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3778678
|2006.10.24 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.24 09:10
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3779903
|2006.10.24 09:20
|sell
|0.80
|usdjpy
|119.51
|124.50
|119.40
|2006.10.24 18:06
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|73.70
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|3787780
|2006.10.24 10:35
|sell
|1.30
|usdjpy
|119.56
|124.50
|119.40
|2006.10.24 18:06
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|174.20
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|3795465
|2006.10.24 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3064
|1.2554
|2006.10.24 22:16
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3798069
|2006.10.24 12:31
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2693
|1.3182
|1.2672
|2006.10.24 18:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|132.44
|12323
|CostAvg-RSI-6
|3807528
|2006.10.24 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2544
|1.3064
|1.2554
|2006.10.24 22:16
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3822490
|2006.10.24 18:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2685
|1.2185
|1.2695
|2006.10.24 18:15
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.89
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3822520
|2006.10.24 18:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|114.41
|119.51
|2006.10.24 18:15
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3834081
|2006.10.24 20:25
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2572
|1.3064
|1.2554
|2006.10.24 22:16
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3838635
|2006.10.24 21:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2572
|1.3064
|1.2554
|2006.10.24 22:16
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3840153
|2006.10.24 22:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.3170
|1.2660
|2006.10.25 03:50
|1.2662
|0.00
|0.00
|-1.08
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3840351
|2006.10.24 22:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8743
|1.8243
|1.8753
|2006.10.24 22:20
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3840373
|2006.10.24 22:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2566
|1.2066
|1.2576
|2006.10.24 22:20
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3840893
|2006.10.24 22:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.27
|124.37
|119.27
|2006.10.25 03:25
|119.27
|0.00
|0.00
|-1.47
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3844356
|2006.10.24 23:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.36
|124.37
|119.27
|2006.10.25 03:25
|119.27
|0.00
|0.00
|-2.95
|15.09
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3847687
|2006.10.25 00:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2669
|1.3170
|1.2660
|2006.10.25 03:50
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|11.06
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3848309
|2006.10.25 01:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.41
|124.37
|119.27
|2006.10.25 03:25
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|35.21
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3848855
|2006.10.25 01:24
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2670
|1.3170
|1.2660
|2006.10.25 03:50
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3851556
|2006.10.25 02:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2671
|1.3170
|1.2660
|2006.10.25 03:50
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|35.54
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3854110
|2006.10.25 03:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.29
|114.29
|119.39
|2006.10.25 03:40
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3854999
|2006.10.25 03:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.2162
|1.2672
|2006.10.25 10:10
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3855148
|2006.10.25 03:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2564
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3857312
|2006.10.25 04:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.19
|114.19
|119.29
|2006.10.25 04:25
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3860624
|2006.10.25 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2569
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3862301
|2006.10.25 05:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2660
|1.2162
|1.2672
|2006.10.25 10:10
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|18.94
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3862306
|2006.10.25 05:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2572
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3865483
|2006.10.25 06:50
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2660
|1.2162
|1.2672
|2006.10.25 10:10
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|28.41
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3865532
|2006.10.25 06:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2575
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3869494
|2006.10.25 08:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2568
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|3869981
|2006.10.25 08:35
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2663
|1.2162
|1.2672
|2006.10.25 10:10
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|35.51
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3872376
|2006.10.25 09:16
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2663
|1.2162
|1.2672
|2006.10.25 10:10
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|56.82
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|3876713
|2006.10.25 10:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.12
|114.12
|119.22
|2006.10.25 10:35
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3877508
|2006.10.25 10:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8763
|1.9270
|1.8760
|2006.10.25 16:20
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3881078
|2006.10.25 11:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.08
|114.09
|119.19
|2006.10.25 15:11
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3883724
|2006.10.25 11:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|1.9270
|1.8760
|2006.10.25 16:20
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3884975
|2006.10.25 12:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.08
|114.09
|119.19
|2006.10.25 15:11
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|18.46
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3889686
|2006.10.25 13:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8773
|1.9270
|1.8760
|2006.10.25 16:20
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3889881
|2006.10.25 13:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.11
|114.09
|119.19
|2006.10.25 15:11
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|20.14
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3890359
|2006.10.25 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2586
|1.3085
|1.2575
|2006.10.25 16:20
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3892677
|2006.10.25 15:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2585
|1.3085
|1.2575
|2006.10.25 16:20
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3894313
|2006.10.25 15:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2585
|1.3085
|1.2575
|2006.10.25 16:20
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3894464
|2006.10.25 15:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8772
|1.9270
|1.8760
|2006.10.25 16:20
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3896360
|2006.10.25 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8755
|1.8255
|1.8765
|2006.10.25 16:45
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3896502
|2006.10.25 16:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2660
|1.3160
|1.2650
|2006.10.25 17:27
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3896517
|2006.10.25 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2578
|1.2078
|1.2588
|2006.10.25 17:23
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3903651
|2006.10.25 20:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2661
|1.3164
|1.2654
|2006.10.25 21:17
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3903898
|2006.10.25 20:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2665
|1.3164
|1.2654
|2006.10.25 21:17
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|17.39
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3904908
|2006.10.25 21:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8761
|1.8261
|1.8771
|2006.10.25 21:15
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3914686
|2006.10.25 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2606
|1.2106
|1.2616
|2006.10.25 23:35
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3914737
|2006.10.25 23:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2643
|1.3146
|1.2636
|2006.10.26 01:23
|1.2636
|0.00
|0.00
|-3.12
|5.54
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3914933
|2006.10.25 23:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2647
|1.3146
|1.2636
|2006.10.26 01:23
|1.2636
|0.00
|0.00
|-6.25
|17.41
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3915798
|2006.10.26 00:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8774
|1.8274
|1.8784
|2006.10.26 00:18
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3917560
|2006.10.26 01:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.98
|113.98
|119.08
|2006.10.26 01:23
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3918226
|2006.10.26 01:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8789
|1.9305
|1.8795
|2006.10.26 15:25
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3918318
|2006.10.26 01:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.3126
|1.2616
|2006.10.26 07:35
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3918460
|2006.10.26 01:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2640
|1.2134
|1.2644
|2006.10.26 05:00
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.64
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3919310
|2006.10.26 02:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2636
|1.2134
|1.2644
|2006.10.26 05:00
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.94
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3919376
|2006.10.26 02:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8789
|1.9305
|1.8795
|2006.10.26 15:25
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3919457
|2006.10.26 02:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2612
|1.3126
|1.2616
|2006.10.26 07:35
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3920482
|2006.10.26 03:25
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8795
|1.9305
|1.8795
|2006.10.26 15:25
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3920741
|2006.10.26 03:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2615
|1.3126
|1.2616
|2006.10.26 07:35
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3920944
|2006.10.26 03:35
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2634
|1.2134
|1.2644
|2006.10.26 05:00
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.66
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3922196
|2006.10.26 04:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2619
|1.3131
|1.2621
|2006.10.26 07:40
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3922207
|2006.10.26 04:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8797
|1.9305
|1.8795
|2006.10.26 15:25
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|-305.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3922375
|2006.10.26 04:37
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2631
|1.2134
|1.2644
|2006.10.26 05:00
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.55
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3923036
|2006.10.26 04:55
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8805
|1.9305
|1.8795
|2006.10.26 15:25
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.00
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3923411
|2006.10.26 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2622
|1.2122
|1.2632
|2006.10.26 05:05
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3924266
|2006.10.26 05:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.81
|113.81
|118.91
|2006.10.26 05:15
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3926244
|2006.10.26 05:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2639
|1.3131
|1.2621
|2006.10.26 07:40
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3927826
|2006.10.26 06:20
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.8814
|1.9305
|1.8795
|2006.10.26 15:25
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|-572.00
|12323
|CostAvg-RSI-5
|3930199
|2006.10.26 07:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2618
|1.3118
|1.2608
|2006.10.26 09:16
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3930796
|2006.10.26 07:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.83
|123.84
|118.74
|2006.10.26 10:06
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3933030
|2006.10.26 09:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.90
|123.84
|118.74
|2006.10.26 10:06
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3935638
|2006.10.26 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2601
|1.2101
|1.2611
|2006.10.26 10:00
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.12
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3936901
|2006.10.26 10:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.81
|123.84
|118.74
|2006.10.26 10:06
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|17.69
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3938523
|2006.10.26 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2655
|1.3161
|1.2651
|2006.10.26 13:45
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3940332
|2006.10.26 10:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2657
|1.3161
|1.2651
|2006.10.26 13:45
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3943258
|2006.10.26 11:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2664
|1.3161
|1.2651
|2006.10.26 13:45
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3944278
|2006.10.26 11:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2573
|1.2073
|1.2583
|2006.10.26 11:35
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3947236
|2006.10.26 12:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2662
|1.3161
|1.2651
|2006.10.26 13:45
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|3950281
|2006.10.26 13:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.82
|123.82
|118.72
|2006.10.26 16:04
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3950768
|2006.10.26 13:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2651
|1.2151
|1.2661
|2006.10.26 14:05
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3951383
|2006.10.26 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2585
|1.3084
|1.2574
|2006.10.26 15:32
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|8.75
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3954410
|2006.10.26 15:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2584
|1.3084
|1.2574
|2006.10.26 15:32
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3972744
|2006.10.26 19:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2543
|1.2043
|1.2553
|2006.10.26 19:45
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.38
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3974106
|2006.10.26 19:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.37
|113.37
|118.47
|2006.10.26 20:00
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3974117
|2006.10.26 19:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8918
|1.9418
|1.8908
|2006.10.26 20:05
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3974299
|2006.10.26 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2696
|1.3195
|1.2685
|2006.10.27 06:21
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.57
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3975425
|2006.10.26 20:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2698
|1.3195
|1.2685
|2006.10.27 06:21
|1.2702
|0.00
|0.00
|1.13
|-8.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3977534
|2006.10.26 22:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.40
|123.41
|118.31
|2006.10.27 04:30
|118.47
|0.00
|0.00
|-1.47
|-5.91
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3978289
|2006.10.26 23:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2692
|1.3195
|1.2685
|2006.10.27 06:21
|1.2702
|0.00
|0.00
|1.70
|-30.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3978370
|2006.10.26 23:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2535
|1.2035
|1.2545
|2006.10.27 00:00
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.89
|-0.80
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3978624
|2006.10.27 00:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.41
|123.41
|118.31
|2006.10.27 04:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.13
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3979586
|2006.10.27 01:35
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.40
|123.41
|118.31
|2006.10.27 04:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.73
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3979805
|2006.10.27 01:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2694
|1.3195
|1.2685
|2006.10.27 06:21
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3980231
|2006.10.27 02:20
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.42
|123.41
|118.31
|2006.10.27 04:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.10
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3981580
|2006.10.27 03:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2694
|1.3195
|1.2685
|2006.10.27 06:21
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3983540
|2006.10.27 03:50
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2697
|1.3195
|1.2685
|2006.10.27 06:21
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|12323
|CostAvg-RSI-5
|3984507
|2006.10.27 04:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2032
|1.2542
|2006.10.27 04:15
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3985199
|2006.10.27 04:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.47
|113.47
|118.57
|2006.10.27 04:35
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3986927
|2006.10.27 06:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2530
|1.3046
|1.2536
|2006.10.27 14:11
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3986979
|2006.10.27 06:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.8407
|1.8917
|2006.10.27 06:16
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3987137
|2006.10.27 06:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2702
|1.2202
|1.2712
|2006.10.27 06:26
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3989765
|2006.10.27 09:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2542
|1.3046
|1.2536
|2006.10.27 14:11
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|12323
|CostAvg-RSI-1
|3990644
|2006.10.27 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.10.27 09:35
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3991503
|2006.10.27 09:55
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2554
|1.3046
|1.2536
|2006.10.27 14:11
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|26.31
|12323
|CostAvg-RSI-2
|3992349
|2006.10.27 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|1.8387
|1.8897
|2006.10.27 10:10
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3993044
|2006.10.27 10:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.55
|123.61
|118.51
|2006.10.27 14:06
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|3995197
|2006.10.27 11:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2549
|1.3048
|1.2538
|2006.10.27 14:06
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|3995226
|2006.10.27 11:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.59
|123.61
|118.51
|2006.10.27 14:06
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|3996020
|2006.10.27 12:05
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2550
|1.3048
|1.2538
|2006.10.27 14:06
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|12323
|CostAvg-RSI-4
|3997408
|2006.10.27 12:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.64
|123.61
|118.51
|2006.10.27 14:06
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|32.91
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|3998696
|2006.10.27 13:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8893
|1.9459
|1.8949
|2006.10.27 18:41
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|3999284
|2006.10.27 13:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2678
|1.3231
|1.2721
|2006.10.30 01:20
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.57
|-54.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4004148
|2006.10.27 15:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2717
|1.3231
|1.2721
|2006.10.30 01:20
|1.2732
|0.00
|0.00
|1.14
|-30.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|4004164
|2006.10.27 15:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.27
|113.27
|118.37
|2006.10.27 15:40
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4004184
|2006.10.27 15:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8956
|1.9459
|1.8949
|2006.10.27 18:41
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|4004732
|2006.10.27 15:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2515
|1.2015
|1.2525
|2006.10.27 15:44
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4007690
|2006.10.27 16:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2718
|1.3231
|1.2721
|2006.10.30 01:20
|1.2732
|0.00
|0.00
|1.70
|-42.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|4008985
|2006.10.27 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2478
|1.1978
|1.2488
|2006.10.27 16:15
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4008989
|2006.10.27 16:10
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8983
|1.9459
|1.8949
|2006.10.27 18:41
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|4016581
|2006.10.27 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.56
|122.61
|117.51
|2006.10.30 01:00
|117.51
|0.00
|0.00
|-1.47
|4.26
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4017455
|2006.10.27 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2502
|1.3002
|1.2492
|2006.10.27 18:50
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4017488
|2006.10.27 18:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.60
|122.61
|117.51
|2006.10.30 01:00
|117.51
|0.00
|0.00
|-2.95
|15.32
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4018261
|2006.10.27 18:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|1.8468
|1.8978
|2006.10.27 18:45
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4018942
|2006.10.27 19:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.59
|122.61
|117.51
|2006.10.30 01:00
|117.51
|0.00
|0.00
|-4.42
|20.42
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4020038
|2006.10.27 19:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2735
|1.3231
|1.2721
|2006.10.30 01:20
|1.2732
|0.00
|0.00
|2.84
|15.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|4020830
|2006.10.27 19:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.61
|122.61
|117.51
|2006.10.30 01:00
|117.51
|0.00
|0.00
|-7.37
|42.56
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4021731
|2006.10.27 20:40
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.63
|122.61
|117.51
|2006.10.30 01:00
|117.51
|0.00
|0.00
|-11.78
|81.71
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4021732
|2006.10.27 20:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2488
|1.1988
|1.2498
|2006.10.27 20:45
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4022859
|2006.10.27 21:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2734
|1.3231
|1.2721
|2006.10.30 01:20
|1.2732
|0.00
|0.00
|4.54
|16.00
|12323
|CostAvg-RSI-4
|4022963
|2006.10.27 21:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8967
|1.8467
|1.8977
|2006.10.27 21:40
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4023879
|2006.10.27 22:11
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2736
|1.3231
|1.2721
|2006.10.30 01:20
|1.2732
|0.00
|0.00
|7.38
|52.00
|12323
|CostAvg-RSI-5
|4024206
|2006.10.27 22:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2484
|1.1984
|1.2494
|2006.10.27 22:30
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4025939
|2006.10.30 01:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2733
|1.2233
|1.2743
|2006.10.30 01:25
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4026123
|2006.10.30 01:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2491
|1.2992
|1.2482
|2006.10.30 06:00
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4026446
|2006.10.30 01:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2491
|1.2992
|1.2482
|2006.10.30 06:00
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|4026460
|2006.10.30 01:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2730
|1.2230
|1.2740
|2006.10.30 02:00
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4028632
|2006.10.30 03:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2489
|1.2992
|1.2482
|2006.10.30 06:00
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|12323
|CostAvg-RSI-2
|4029989
|2006.10.30 04:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.39
|112.39
|117.49
|2006.10.30 04:25
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4029991
|2006.10.30 04:20
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2495
|1.2992
|1.2482
|2006.10.30 06:00
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|12323
|CostAvg-RSI-3
|4032393
|2006.10.30 06:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2490
|1.1990
|1.2500
|2006.10.30 06:05
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4034074
|2006.10.30 07:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.35
|122.49
|117.39
|2006.10.30 15:20
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4034829
|2006.10.30 08:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.42
|122.49
|117.39
|2006.10.30 15:20
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4035037
|2006.10.30 08:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2496
|1.2999
|1.2489
|2006.10.30 11:47
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4035522
|2006.10.30 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2720
|1.2220
|1.2730
|2006.10.30 09:10
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4035974
|2006.10.30 09:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2501
|1.2999
|1.2489
|2006.10.30 11:47
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|19.22
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4038336
|2006.10.30 10:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.48
|122.49
|117.39
|2006.10.30 15:20
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4042564
|2006.10.30 12:20
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.42
|122.49
|117.39
|2006.10.30 15:20
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4042992
|2006.10.30 12:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.51
|122.49
|117.39
|2006.10.30 15:20
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|81.78
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4045649
|2006.10.30 14:05
|sell
|1.30
|usdjpy
|117.54
|122.49
|117.39
|2006.10.30 15:20
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|166.11
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|4047255
|2006.10.30 15:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|1.9530
|1.9020
|2006.10.30 16:31
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4048082
|2006.10.30 15:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2475
|1.1975
|1.2485
|2006.10.30 15:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4048514
|2006.10.30 15:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.37
|112.37
|117.47
|2006.10.30 15:45
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4049183
|2006.10.30 15:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9038
|1.9530
|1.9020
|2006.10.30 16:31
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4051965
|2006.10.30 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.10.30 16:40
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4061715
|2006.10.31 00:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.46
|122.58
|117.48
|2006.10.31 04:16
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4062252
|2006.10.31 01:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2222
|1.2732
|2006.10.31 01:20
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4062285
|2006.10.31 01:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9006
|1.8506
|1.9016
|2006.10.31 01:25
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4062663
|2006.10.31 01:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2492
|1.2993
|1.2483
|2006.10.31 04:45
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4063585
|2006.10.31 02:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.64
|122.58
|117.48
|2006.10.31 04:16
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|27.24
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4063691
|2006.10.31 02:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2492
|1.2993
|1.2483
|2006.10.31 04:45
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|12323
|CostAvg-RSI-1
|4063957
|2006.10.31 03:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2494
|1.2993
|1.2483
|2006.10.31 04:45
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|12323
|CostAvg-RSI-2
|4065576
|2006.10.31 04:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.48
|112.48
|117.58
|2006.10.31 04:30
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4065653
|2006.10.31 04:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2718
|1.3218
|1.2708
|2006.10.31 07:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4065680
|2006.10.31 04:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9005
|1.9505
|1.8995
|2006.10.31 06:10
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4065880
|2006.10.31 04:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2490
|1.1990
|1.2500
|2006.10.31 04:50
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4066608
|2006.10.31 06:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.52
|122.53
|117.43
|2006.10.31 07:44
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4066623
|2006.10.31 06:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9002
|1.8502
|1.9012
|2006.10.31 06:15
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4067101
|2006.10.31 07:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.53
|122.53
|117.43
|2006.10.31 07:44
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4067185
|2006.10.31 07:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2501
|1.3011
|1.2501
|2006.10.31 15:27
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4067186
|2006.10.31 07:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2710
|1.2210
|1.2720
|2006.10.31 07:27
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4067187
|2006.10.31 07:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8993
|1.8493
|1.9003
|2006.10.31 07:49
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4067795
|2006.10.31 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.41
|112.41
|117.51
|2006.10.31 08:32
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4068641
|2006.10.31 09:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2497
|1.3011
|1.2501
|2006.10.31 15:27
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4069713
|2006.10.31 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.66
|122.73
|117.63
|2006.10.31 10:40
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4070056
|2006.10.31 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2692
|1.2192
|1.2702
|2006.10.31 09:40
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4070068
|2006.10.31 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8977
|1.8477
|1.8987
|2006.10.31 09:41
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4071054
|2006.10.31 09:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.77
|122.73
|117.63
|2006.10.31 10:40
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4073439
|2006.10.31 10:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9018
|1.9518
|1.9008
|2006.10.31 11:18
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4075368
|2006.10.31 12:50
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2513
|1.3011
|1.2501
|2006.10.31 15:27
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4075765
|2006.10.31 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.01
|123.01
|117.91
|2006.10.31 13:16
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4076054
|2006.10.31 13:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8964
|1.8464
|1.8974
|2006.10.31 13:10
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4076145
|2006.10.31 13:10
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2518
|1.3011
|1.2501
|2006.10.31 15:27
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|67.99
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4077689
|2006.10.31 15:00
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2511
|1.3011
|1.2501
|2006.10.31 15:27
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|63.99
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4083273
|2006.10.31 17:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9044
|1.9576
|1.9066
|2006.11.01 05:35
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.11
|-27.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4083306
|2006.10.31 17:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2456
|1.1956
|1.2466
|2006.10.31 17:15
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4084341
|2006.10.31 17:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.34
|112.34
|117.44
|2006.10.31 17:20
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4090007
|2006.10.31 18:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9084
|1.9576
|1.9066
|2006.11.01 05:35
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.22
|26.00
|12323
|CostAvg-RSI-1
|4092302
|2006.10.31 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2767
|1.2267
|1.2777
|2006.10.31 20:25
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4092560
|2006.10.31 20:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2427
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|-1.12
|-0.80
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4092645
|2006.10.31 20:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|121.94
|116.84
|2006.11.01 01:19
|116.84
|0.00
|0.00
|-1.48
|7.70
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4093177
|2006.10.31 21:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.94
|121.94
|116.84
|2006.11.01 01:19
|116.84
|0.00
|0.00
|-2.96
|17.12
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4093476
|2006.10.31 22:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2437
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|-2.24
|14.48
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4093494
|2006.10.31 22:45
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.94
|121.94
|116.84
|2006.11.01 01:19
|116.84
|0.00
|0.00
|-4.45
|25.68
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4094237
|2006.11.01 00:10
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9078
|1.9576
|1.9066
|2006.11.01 05:35
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|12323
|CostAvg-RSI-2
|4094543
|2006.11.01 00:41
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2441
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|31.38
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4094595
|2006.11.01 01:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9078
|1.9576
|1.9066
|2006.11.01 05:35
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|12323
|CostAvg-RSI-3
|4095069
|2006.11.01 01:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.82
|111.82
|116.92
|2006.11.01 01:45
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4095314
|2006.11.01 01:55
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2439
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|44.25
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4096381
|2006.11.01 03:26
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2438
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|64.37
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4097145
|2006.11.01 04:52
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2438
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|104.60
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|4097692
|2006.11.01 05:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.00
|121.99
|116.89
|2006.11.01 14:04
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4097697
|2006.11.01 05:25
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2439
|1.2938
|1.2428
|2006.11.01 17:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|185.87
|12323
|CostAvg-RSI-6[tp]
|4097825
|2006.11.01 05:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9072
|1.8570
|1.9080
|2006.11.01 10:48
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4098366
|2006.11.01 06:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9071
|1.8570
|1.9080
|2006.11.01 10:48
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4098587
|2006.11.01 07:22
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.98
|121.99
|116.89
|2006.11.01 14:04
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4098610
|2006.11.01 07:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9068
|1.8570
|1.9080
|2006.11.01 10:48
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4099210
|2006.11.01 08:51
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.95
|121.99
|116.89
|2006.11.01 14:04
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4099415
|2006.11.01 09:05
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.97
|121.99
|116.89
|2006.11.01 14:04
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|34.22
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4100206
|2006.11.01 09:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.03
|121.99
|116.89
|2006.11.01 14:04
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|95.82
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4101862
|2006.11.01 11:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9089
|1.9589
|1.9079
|2006.11.01 12:01
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4104573
|2006.11.01 14:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|111.90
|117.00
|2006.11.01 14:16
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4110067
|2006.11.01 17:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2413
|1.1913
|1.2423
|2006.11.01 17:10
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4116627
|2006.11.01 21:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.94
|111.94
|117.04
|2006.11.01 21:45
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4116644
|2006.11.01 21:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9106
|1.9606
|1.9096
|2006.11.01 22:10
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4118199
|2006.11.01 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9089
|1.8589
|1.9099
|2006.11.01 23:05
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4118369
|2006.11.01 23:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2457
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|-3.24
|7.23
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4119179
|2006.11.02 00:49
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2454
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4119306
|2006.11.02 00:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.17
|122.24
|117.14
|2006.11.02 10:37
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4119679
|2006.11.02 01:45
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2455
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|16.87
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4119685
|2006.11.02 01:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.22
|122.24
|117.14
|2006.11.02 10:37
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4119814
|2006.11.02 01:55
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2456
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4120511
|2006.11.02 02:45
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2458
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|64.27
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4120656
|2006.11.02 02:50
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.24
|122.24
|117.14
|2006.11.02 10:37
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|25.61
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4121188
|2006.11.02 03:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2745
|1.2245
|1.2755
|2006.11.02 03:20
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4122440
|2006.11.02 04:50
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2458
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|104.43
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|4122487
|2006.11.02 04:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.28
|122.24
|117.14
|2006.11.02 10:37
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|59.76
|12323
|CostAvg-RSI-3[tp]
|4123207
|2006.11.02 06:21
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2457
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|151.83
|12323
|CostAvg-RSI-6[tp]
|4123703
|2006.11.02 07:10
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.26
|122.24
|117.14
|2006.11.02 10:37
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|81.95
|12323
|CostAvg-RSI-4[tp]
|4124595
|2006.11.02 08:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.3258
|1.2748
|2006.11.02 09:21
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4124978
|2006.11.02 08:55
|sell
|1.30
|usdjpy
|117.21
|122.24
|117.14
|2006.11.02 10:37
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|77.68
|12323
|CostAvg-RSI-5[tp]
|4126303
|2006.11.02 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9044
|1.8544
|1.9054
|2006.11.02 09:35
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4126653
|2006.11.02 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2747
|1.2247
|1.2757
|2006.11.02 10:09
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4129934
|2006.11.02 11:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.86
|111.86
|116.96
|2006.11.02 12:00
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4130085
|2006.11.02 11:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9083
|1.9594
|1.9084
|2006.11.02 13:53
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4130858
|2006.11.02 12:15
|sell
|3.60
|usdchf
|1.2460
|1.2958
|1.2448
|2006.11.02 14:44
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|347.04
|12323
|CostAvg-RSI-7[tp]
|4131122
|2006.11.02 12:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9092
|1.9594
|1.9084
|2006.11.02 13:53
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12323
|CostAvg-RSI-1[tp]
|4131670
|2006.11.02 12:50
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9099
|1.9594
|1.9084
|2006.11.02 13:53
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|12323
|CostAvg-RSI-2[tp]
|4133100
|2006.11.02 14:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9081
|1.8581
|1.9091
|2006.11.02 14:15
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4139263
|2006.11.02 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9074
|1.8574
|1.9084
|2006.11.02 18:05
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4140169
|2006.11.02 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2778
|1.3278
|1.2768
|2006.11.02 19:51
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12323
|CostAvg-RSI-0[tp]
|4142386
|2006.11.02 22:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2277
|1.2787
|2006.11.02 23:03
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|12323
|CostAvg-RSI-0
|0.00
|0.00
|-30.62
|758.79
|Closed P/L:
|728.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4142426
|2006.11.02 23:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2448
|1.2952
|1.2442
|1.2454
|0.00
|0.00
|-1.12
|-4.82
|12323
|CostAvg-RSI-0
|4142570
|2006.11.02 23:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2452
|1.2952
|1.2442
|1.2454
|0.00
|0.00
|-2.24
|-3.21
|12323
|CostAvg-RSI-1
|4143277
|2006.11.03 00:55
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2451
|1.2952
|1.2442
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.23
|12323
|CostAvg-RSI-2
|4143427
|2006.11.03 01:15
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2452
|1.2952
|1.2442
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.03
|12323
|CostAvg-RSI-3
|4143690
|2006.11.03 02:15
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2452
|1.2952
|1.2442
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.85
|12323
|CostAvg-RSI-4
|0.00
|0.00
|-3.36
|-36.14
|Floating P/L:
|-39.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|728.17
|Floating P/L:
|-39.50
|Margin:
|1 900.00
|Balance:
|10 728.17
|Equity:
|10 688.67
|Free Margin:
|8 788.67
|Details:
|Gross Profit:
|6 476.89
|Gross Loss:
|5 748.72
|Total Net Profit:
|728.17
|Profit Factor:
|1.13
|Expected Payoff:
|1.87
|Absolute Drawdown:
|1 830.70
|Maximal Drawdown (%):
|2 692.86 (24.79%)
|Total Trades:
|390
|Short Positions (won %):
|262 (70.61%)
|Long Positions (won %):
|128 (32.03%)
|Profit Trades (% of total):
|226 (57.95%)
|Loss trades (% of total):
|164 (42.05%)
|Largest
|profit trade:
|347.04
|loss trade:
|-572.00
|Average
|profit trade:
|28.66
|loss trade:
|-35.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (587.15)
|consecutive losses ($):
|14 (-1 923.18)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|743.20 (10)
|consecutive loss (count):
|-1 923.18 (14)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2