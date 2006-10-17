FXDD

Account: 455178 Name: dedywind Currency: USD 2006 November 3, 07:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35913992006.10.17 09:11balanceDeposit10 000.00
36119372006.10.17 18:50sell0.10eurusd1.25621.30621.25522006.10.17 21:081.25520.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36119452006.10.17 18:50buy0.10usdchf1.26491.21491.26592006.10.17 18:551.26480.000.000.00-0.79
 12323CostAvg-RSI-0
36144182006.10.17 20:05sell0.10usdjpy118.74123.87118.772006.10.17 23:55118.770.000.000.00-2.53
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36156812006.10.17 21:00sell0.10usdchf1.26661.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-1.11-5.52
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36161282006.10.17 21:15sell0.20usdjpy118.90123.87118.772006.10.17 23:55118.770.000.000.0021.89
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36163122006.10.17 21:20buy0.10eurusd1.25471.20471.25572006.10.17 21:251.25450.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
36164452006.10.17 21:25buy0.10gbpusd1.87081.82081.87182006.10.17 21:301.87070.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0
36167592006.10.17 21:45sell0.20usdchf1.26751.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-2.213.16
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36172042006.10.17 22:00sell0.30usdchf1.26801.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-3.3216.57
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36184562006.10.17 23:32sell0.30usdjpy118.90123.87118.772006.10.17 23:55118.770.000.000.0032.84
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36185142006.10.17 23:35sell0.50usdchf1.26801.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-5.5427.62
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
36186742006.10.17 23:50sell0.80usdchf1.26821.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-8.8656.81
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
36196462006.10.18 00:15buy0.10usdjpy118.65113.65118.752006.10.18 00:30118.570.000.000.00-6.75
 12323CostAvg-RSI-0
36203112006.10.18 00:45sell1.30usdchf1.26881.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.000.00153.87
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
36237032006.10.18 03:03buy0.10eurusd1.25411.20411.25512006.10.18 03:051.25390.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
36262622006.10.18 05:44buy0.10usdjpy118.62113.62118.722006.10.18 05:45118.610.000.000.00-0.84
 12323CostAvg-RSI-0
36289172006.10.18 09:05buy0.10usdjpy118.46113.46118.562006.10.18 09:10118.460.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
36337702006.10.18 11:25sell0.10usdjpy118.61123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.00-1.69
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36347802006.10.18 11:55sell0.20usdjpy118.66123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.005.06
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36358132006.10.18 12:25sell0.30usdjpy118.72123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.0022.76
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36371842006.10.18 13:40sell0.10eurusd1.25421.30451.25352006.10.18 15:361.25350.000.000.007.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36376052006.10.18 14:00sell0.50usdjpy118.78123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.0063.22
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
36382032006.10.18 14:30sell0.20eurusd1.25411.30451.25352006.10.18 15:361.25350.000.000.0012.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36401172006.10.18 15:30sell0.30eurusd1.25481.30451.25352006.10.18 15:361.25350.000.000.0039.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36428832006.10.18 15:50sell0.10usdjpy118.98124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.00-1.68
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36435102006.10.18 15:55buy0.10gbpusd1.86791.81791.86892006.10.18 16:001.86830.000.000.004.00
 12323CostAvg-RSI-0
36440542006.10.18 16:00sell0.10usdchf1.27041.32201.27102006.10.18 20:201.27110.000.000.00-5.51
 12323CostAvg-RSI-0
36440862006.10.18 16:00buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.18 16:051.25230.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
36460652006.10.18 16:20sell0.20usdjpy119.14124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.0023.53
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36491712006.10.18 17:10sell0.30usdjpy119.11124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.0027.73
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36519272006.10.18 18:41sell0.50usdjpy119.10124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.0042.02
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
36522502006.10.18 18:55sell0.20usdchf1.27221.32201.27102006.10.18 20:201.27110.000.000.0017.31
 12323CostAvg-RSI-1
36525292006.10.18 19:23sell0.30usdchf1.27241.32201.27102006.10.18 20:201.27110.000.000.0030.68
 12323CostAvg-RSI-2
36529032006.10.18 19:50buy0.10usdjpy118.98113.98119.082006.10.18 19:55118.940.000.000.00-3.36
 12323CostAvg-RSI-0
36532662006.10.18 20:20sell0.10eurusd1.25251.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.001.87-13.00
 12323CostAvg-RSI-0
36532672006.10.18 20:20sell0.10gbpusd1.86851.91851.86752006.10.18 20:441.86750.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36532712006.10.18 20:20buy0.10usdchf1.27121.22121.27222006.10.18 20:251.27090.000.000.00-2.36
 12323CostAvg-RSI-0
36541972006.10.18 21:20sell0.20eurusd1.25231.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.003.74-30.00
 12323CostAvg-RSI-1
36548752006.10.18 22:08buy0.10usdchf1.27071.22071.27172006.10.18 22:101.27040.000.000.00-2.36
 12323CostAvg-RSI-0
36570412006.10.19 01:10sell0.30eurusd1.25351.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.00-9.00
 12323CostAvg-RSI-2
36584942006.10.19 03:20sell0.50eurusd1.25431.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.0025.00
 12323CostAvg-RSI-3
36599212006.10.19 04:45sell0.80eurusd1.25401.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.0016.00
 12323CostAvg-RSI-4
36600712006.10.19 05:01sell1.30eurusd1.25411.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.0039.00
 12323CostAvg-RSI-5
36604562006.10.19 05:56sell2.10eurusd1.25431.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.00105.00
 12323CostAvg-RSI-6
36616522006.10.19 08:22buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.19 08:251.25320.000.000.00-6.00
 12323CostAvg-RSI-0
36636132006.10.19 10:17sell0.10gbpusd1.87031.92161.87062006.10.19 11:301.87060.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36649892006.10.19 10:40sell0.20gbpusd1.87221.92161.87062006.10.19 11:301.87060.000.000.0032.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36653962006.10.19 10:45buy0.10usdchf1.26621.21621.26722006.10.19 10:501.26610.000.000.00-0.79
 12323CostAvg-RSI-0
36655652006.10.19 10:50buy0.10usdjpy118.57113.57118.672006.10.19 10:55118.540.000.000.00-2.53
 12323CostAvg-RSI-0
36657152006.10.19 10:55sell0.10eurusd1.25561.30661.25562006.10.19 15:361.25560.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36682262006.10.19 11:55sell0.20eurusd1.25621.30661.25562006.10.19 15:361.25560.000.000.0012.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36684542006.10.19 12:00buy0.10gbpusd1.86831.81831.86932006.10.19 12:051.86830.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
36696422006.10.19 12:45sell0.30eurusd1.25721.30661.25562006.10.19 15:361.25560.000.000.0048.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36698992006.10.19 12:55buy0.10usdchf1.26461.21461.26562006.10.19 13:001.26440.000.000.00-1.58
 12323CostAvg-RSI-0
36747432006.10.19 16:40buy0.10usdjpy118.50113.50118.602006.10.19 16:45118.370.000.000.00-10.98
 12323CostAvg-RSI-0
36751012006.10.19 16:45sell0.10eurusd1.25841.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.000.58-47.00
 12323CostAvg-RSI-0
36758672006.10.19 16:50sell0.10gbpusd1.87271.92561.87462006.10.19 22:271.87770.000.000.00-50.00
 12323CostAvg-RSI-0
36763192006.10.19 16:55buy0.10usdchf1.26241.21241.26342006.10.19 17:001.26250.000.000.000.79
 12323CostAvg-RSI-0
36779162006.10.19 17:35sell0.20gbpusd1.87411.92561.87462006.10.19 22:271.87770.000.000.00-72.00
 12323CostAvg-RSI-1
36787612006.10.19 17:40sell0.20eurusd1.25981.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.001.16-66.00
 12323CostAvg-RSI-1
36841912006.10.19 20:05sell0.30gbpusd1.87751.92561.87462006.10.19 22:271.87770.000.000.00-6.00
 12323CostAvg-RSI-2
36842002006.10.19 20:07sell0.30eurusd1.26091.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.001.74-66.00
 12323CostAvg-RSI-2
36852772006.10.19 20:25buy0.10usdchf1.25881.20881.25982006.10.19 20:301.25880.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
36854792006.10.19 20:40sell0.50gbpusd1.87921.92721.87622006.10.19 22:211.87740.000.000.0090.00
 12323CostAvg-RSI-3
36859832006.10.19 20:55sell0.50eurusd1.26251.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.002.90-30.00
 12323CostAvg-RSI-3
36864192006.10.19 21:10sell0.80eurusd1.26321.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.004.648.00
 12323CostAvg-RSI-4
36885742006.10.19 23:00sell1.30eurusd1.26271.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.007.53-52.00
 12323CostAvg-RSI-5
36906212006.10.20 01:16sell0.10usdjpy118.30123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.004.23
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36909952006.10.20 01:51sell2.10eurusd1.26261.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.000.00-105.00
 12323CostAvg-RSI-6
36914992006.10.20 02:40sell0.20usdjpy118.34123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0015.22
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36928772006.10.20 03:35buy0.10usdchf1.25701.20671.25772006.10.20 04:101.25590.000.000.00-8.76
 12323CostAvg-RSI-0
36930492006.10.20 03:40sell0.30usdjpy118.37123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0030.44
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36934432006.10.20 04:00buy0.20usdchf1.25651.20671.25772006.10.20 04:101.25590.000.000.00-9.55
 12323CostAvg-RSI-1
36936422006.10.20 04:10buy0.10usdchf1.25631.20631.25732006.10.20 04:151.25570.000.000.00-4.78
 12323CostAvg-RSI-0
36941402006.10.20 05:00sell0.50usdjpy118.36123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0046.51
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
36958492006.10.20 07:25sell0.10usdchf1.25731.30841.25742006.10.20 11:391.25740.000.000.00-0.80
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
36968632006.10.20 08:50sell0.20usdchf1.25821.30841.25742006.10.20 11:391.25740.000.000.0012.72
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
36968842006.10.20 08:50sell0.80usdjpy118.34123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0060.89
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
36972742006.10.20 09:15buy0.10eurusd1.26301.21301.26402006.10.20 09:201.26270.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
36973992006.10.20 09:20sell0.30usdchf1.25881.30841.25742006.10.20 11:391.25740.000.000.0033.40
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
36999822006.10.20 11:10sell1.30usdjpy118.36123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.00120.93
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
37010892006.10.20 11:50sell0.10gbpusd1.88041.93201.88102006.10.20 17:031.88100.000.000.00-6.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37017332006.10.20 12:00buy0.10usdjpy118.22113.22118.322006.10.20 12:05118.150.000.000.00-5.92
 12323CostAvg-RSI-0
37038932006.10.20 13:05buy0.10eurusd1.26091.21091.26192006.10.20 13:101.26030.000.000.00-6.00
 12323CostAvg-RSI-0
37044322006.10.20 13:30sell0.20gbpusd1.88181.93201.88102006.10.20 17:031.88100.000.000.0016.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
37055262006.10.20 14:11sell0.30gbpusd1.88271.93201.88102006.10.20 17:031.88100.000.000.0051.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
37068692006.10.20 14:55buy0.10usdchf1.25811.20811.25912006.10.20 15:001.25790.000.000.00-1.59
 12323CostAvg-RSI-0
37087312006.10.20 16:15sell0.10eurusd1.26281.31281.26182006.10.20 17:011.26180.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37113192006.10.20 17:15sell0.10usdjpy118.61123.61118.512006.10.20 19:45118.670.000.000.00-5.06
 12323CostAvg-RSI-0
37117672006.10.20 17:20buy0.10gbpusd1.88091.83091.88192006.10.20 17:251.88140.000.000.005.00
 12323CostAvg-RSI-0
37117712006.10.20 17:20buy0.10eurusd1.26101.21101.26202006.10.20 17:251.26120.000.000.002.00
 12323CostAvg-RSI-0
37132552006.10.20 17:55sell0.10usdchf1.25981.30981.25882006.10.20 18:301.25880.000.000.007.94
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37158162006.10.20 19:45buy0.10usdjpy118.67113.67118.772006.10.20 19:50118.610.000.000.00-5.06
 12323CostAvg-RSI-0
37165292006.10.20 20:30sell0.10eurusd1.26191.31171.26072006.10.23 04:251.26150.000.000.584.00
 12323CostAvg-RSI-0
37171182006.10.20 21:20sell0.20eurusd1.26161.31171.26072006.10.23 04:251.26150.000.001.162.00
 12323CostAvg-RSI-1
37174652006.10.20 22:00sell0.30eurusd1.26181.31171.26072006.10.23 04:251.26150.000.001.749.00
 12323CostAvg-RSI-2
37176252006.10.20 22:15buy0.10usdchf1.25781.20781.25882006.10.20 22:201.25750.000.000.00-2.39
 12323CostAvg-RSI-0
37196572006.10.23 01:30buy0.10gbpusd1.88251.83251.88352006.10.23 01:351.88220.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
37198872006.10.23 02:00buy0.10usdjpy118.65113.65118.752006.10.23 02:06118.580.000.000.00-5.90
 12323CostAvg-RSI-0
37203102006.10.23 02:15sell0.10usdchf1.25921.30881.25782006.10.23 08:151.25860.000.000.004.77
 12323CostAvg-RSI-0
37206112006.10.23 02:40sell0.50eurusd1.26161.31171.26072006.10.23 04:251.26150.000.000.005.00
 12323CostAvg-RSI-3
37213272006.10.23 03:55sell0.20usdchf1.25861.30881.25782006.10.23 08:151.25860.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-1
37216222006.10.23 04:15sell0.10usdjpy118.69124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-46.96
 12323CostAvg-RSI-0
37218352006.10.23 04:25buy0.10eurusd1.26151.21151.26252006.10.23 04:311.26130.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
37221452006.10.23 04:45sell0.20usdjpy118.76124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-82.18
 12323CostAvg-RSI-1
37229032006.10.23 05:40sell0.30usdjpy118.85124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-100.63
 12323CostAvg-RSI-2
37235582006.10.23 06:34sell0.10gbpusd1.88271.93221.88122006.10.23 09:081.88120.000.000.0015.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37242002006.10.23 08:15buy0.10usdchf1.25861.20861.25962006.10.23 08:321.25850.000.000.00-0.79
 12323CostAvg-RSI-0
37242892006.10.23 08:28sell0.20gbpusd1.88201.93221.88122006.10.23 09:081.88120.000.000.0016.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
37242972006.10.23 08:30sell0.50usdjpy118.79124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-192.87
 12323CostAvg-RSI-3
37246612006.10.23 08:55sell0.10usdchf1.26001.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.00-51.32
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37249152006.10.23 09:05buy0.10eurusd1.26081.21081.26182006.10.23 09:101.26060.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
37250822006.10.23 09:15sell0.80usdjpy118.87124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-254.93
 12323CostAvg-RSI-4
37264002006.10.23 09:50buy0.10gbpusd1.88011.83011.88112006.10.23 09:551.87970.000.000.00-4.00
 12323CostAvg-RSI-0
37273652006.10.23 10:15sell1.30usdjpy118.89124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-392.45
 12323CostAvg-RSI-5
37276362006.10.23 10:25buy0.10gbpusd1.87821.82821.87922006.10.23 10:301.87810.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0
37285292006.10.23 11:11sell2.10usdjpy118.97124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-493.08
 12323CostAvg-RSI-6
37289202006.10.23 11:35sell0.20usdchf1.26301.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.00-55.27
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
37292222006.10.23 11:45buy0.10gbpusd1.87621.82621.87722006.10.23 11:501.87500.000.000.00-12.00
 12323CostAvg-RSI-0
37298322006.10.23 12:05buy0.10eurusd1.25781.20781.25882006.10.23 12:101.25700.000.000.00-8.00
 12323CostAvg-RSI-0
37309242006.10.23 12:20sell3.60usdjpy119.14124.00118.902006.10.23 12:40119.250.000.000.00-332.08
 12323CostAvg-RSI-7
37325182006.10.23 13:11sell0.30usdchf1.26641.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.00-2.37
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
37342472006.10.23 14:10sell0.50usdchf1.26681.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.0011.84
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
37353872006.10.23 15:25sell0.80usdchf1.26721.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.0044.22
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
37365632006.10.23 15:55sell1.30usdchf1.26801.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.00153.97
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
37365692006.10.23 15:55buy0.10gbpusd1.87091.82091.87192006.10.23 16:001.87080.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0
37368062006.10.23 16:05sell0.10usdjpy119.37124.36119.262006.10.23 18:06119.260.000.000.009.22
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37369902006.10.23 16:15sell2.10usdchf1.26831.31751.26652006.10.23 21:401.26650.000.000.00298.46
 12323CostAvg-RSI-6[tp]
37397322006.10.23 17:40sell0.20usdjpy119.35124.36119.262006.10.23 18:06119.260.000.000.0015.09
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
37445202006.10.23 21:45buy0.10usdchf1.26661.21661.26762006.10.23 21:501.26620.000.000.00-3.16
 12323CostAvg-RSI-0
37447052006.10.23 21:55sell0.10gbpusd1.87321.92351.87252006.10.24 00:501.87280.000.000.114.00
 12323CostAvg-RSI-0
37448512006.10.23 22:00sell0.10eurusd1.25531.30521.25422006.10.24 04:111.25420.000.000.5611.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37458422006.10.23 23:11sell0.10usdchf1.26691.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.00-1.08-12.61
 12323CostAvg-RSI-0
37461252006.10.23 23:40sell0.20gbpusd1.87361.92351.87252006.10.24 00:501.87280.000.000.2216.00
 12323CostAvg-RSI-1
37465202006.10.24 00:02sell0.20eurusd1.25521.30521.25422006.10.24 04:111.25420.000.000.0020.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
37472822006.10.24 00:49sell0.20usdchf1.26671.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.000.00-28.38
 12323CostAvg-RSI-1
37473082006.10.24 00:50buy0.10gbpusd1.87281.82281.87382006.10.24 00:551.87230.000.000.00-5.00
 12323CostAvg-RSI-0
37476442006.10.24 01:11sell0.30eurusd1.25511.30521.25422006.10.24 04:111.25420.000.000.0027.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
37480342006.10.24 01:57sell0.30usdchf1.26671.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.000.00-42.57
 12323CostAvg-RSI-2
37484522006.10.24 02:35sell0.50usdchf1.26721.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.000.00-51.24
 12323CostAvg-RSI-3
37579322006.10.24 04:20sell0.80usdchf1.26791.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.000.00-37.84
 12323CostAvg-RSI-4
37605312006.10.24 04:45sell0.10usdjpy119.44124.50119.402006.10.24 18:06119.400.000.000.003.35
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
37687912006.10.24 06:35sell0.20usdjpy119.41124.50119.402006.10.24 18:06119.400.000.000.001.68
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
37730102006.10.24 07:55sell0.30usdjpy119.40124.50119.402006.10.24 18:06119.400.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
37760502006.10.24 08:45sell1.30usdchf1.26771.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.000.00-81.99
 12323CostAvg-RSI-5
37765592006.10.24 08:50sell0.50usdjpy119.42124.50119.402006.10.24 18:06119.400.000.000.008.38
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
37780952006.10.24 09:00buy0.10gbpusd1.86941.81941.87042006.10.24 09:051.86950.000.000.001.00
 12323CostAvg-RSI-0
37786782006.10.24 09:05buy0.10eurusd1.25341.20341.25442006.10.24 09:101.25350.000.000.001.00
 12323CostAvg-RSI-0
37799032006.10.24 09:20sell0.80usdjpy119.51124.50119.402006.10.24 18:06119.400.000.000.0073.70
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
37877802006.10.24 10:35sell1.30usdjpy119.56124.50119.402006.10.24 18:06119.400.000.000.00174.20
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
37954652006.10.24 11:55sell0.10eurusd1.25431.30641.25542006.10.24 22:161.25650.000.000.00-22.00
 12323CostAvg-RSI-0
37980692006.10.24 12:31sell2.10usdchf1.26931.31821.26722006.10.24 18:101.26850.000.000.00132.44
 12323CostAvg-RSI-6
38075282006.10.24 14:42sell0.20eurusd1.25441.30641.25542006.10.24 22:161.25650.000.000.00-42.00
 12323CostAvg-RSI-1
38224902006.10.24 18:10buy0.10usdchf1.26851.21851.26952006.10.24 18:151.26750.000.000.00-7.89
 12323CostAvg-RSI-0
38225202006.10.24 18:10buy0.10usdjpy119.41114.41119.512006.10.24 18:15119.360.000.000.00-4.19
 12323CostAvg-RSI-0
38340812006.10.24 20:25sell0.30eurusd1.25721.30641.25542006.10.24 22:161.25650.000.000.0021.00
 12323CostAvg-RSI-2
38386352006.10.24 21:38sell0.50eurusd1.25721.30641.25542006.10.24 22:161.25650.000.000.0035.00
 12323CostAvg-RSI-3
38401532006.10.24 22:10sell0.10usdchf1.26621.31701.26602006.10.25 03:501.26620.000.00-1.080.00
 12323CostAvg-RSI-0
38403512006.10.24 22:15buy0.10gbpusd1.87431.82431.87532006.10.24 22:201.87390.000.000.00-4.00
 12323CostAvg-RSI-0
38403732006.10.24 22:16buy0.10eurusd1.25661.20661.25762006.10.24 22:201.25630.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
38408932006.10.24 22:26sell0.10usdjpy119.27124.37119.272006.10.25 03:25119.270.000.00-1.470.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38443562006.10.24 23:50sell0.20usdjpy119.36124.37119.272006.10.25 03:25119.270.000.00-2.9515.09
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
38476872006.10.25 00:47sell0.20usdchf1.26691.31701.26602006.10.25 03:501.26620.000.000.0011.06
 12323CostAvg-RSI-1
38483092006.10.25 01:00sell0.30usdjpy119.41124.37119.272006.10.25 03:25119.270.000.000.0035.21
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
38488552006.10.25 01:24sell0.30usdchf1.26701.31701.26602006.10.25 03:501.26620.000.000.0018.95
 12323CostAvg-RSI-2
38515562006.10.25 02:35sell0.50usdchf1.26711.31701.26602006.10.25 03:501.26620.000.000.0035.54
 12323CostAvg-RSI-3
38541102006.10.25 03:35buy0.10usdjpy119.29114.29119.392006.10.25 03:40119.250.000.000.00-3.35
 12323CostAvg-RSI-0
38549992006.10.25 03:50buy0.10usdchf1.26621.21621.26722006.10.25 10:101.26720.000.000.007.89
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38551482006.10.25 03:53sell0.10eurusd1.25641.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.004.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38573122006.10.25 04:20buy0.10usdjpy119.19114.19119.292006.10.25 04:25119.180.000.000.00-0.84
 12323CostAvg-RSI-0
38606242006.10.25 05:20sell0.20eurusd1.25691.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.0018.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
38623012006.10.25 05:45buy0.20usdchf1.26601.21621.26722006.10.25 10:101.26720.000.000.0018.94
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
38623062006.10.25 05:45sell0.30eurusd1.25721.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.0036.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
38654832006.10.25 06:50buy0.30usdchf1.26601.21621.26722006.10.25 10:101.26720.000.000.0028.41
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
38655322006.10.25 06:50sell0.50eurusd1.25751.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.0075.00
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
38694942006.10.25 08:25sell0.80eurusd1.25681.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.0064.00
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
38699812006.10.25 08:35buy0.50usdchf1.26631.21621.26722006.10.25 10:101.26720.000.000.0035.51
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
38723762006.10.25 09:16buy0.80usdchf1.26631.21621.26722006.10.25 10:101.26720.000.000.0056.82
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
38767132006.10.25 10:30buy0.10usdjpy119.12114.12119.222006.10.25 10:35119.130.000.000.000.84
 12323CostAvg-RSI-0
38775082006.10.25 10:40sell0.10gbpusd1.87631.92701.87602006.10.25 16:201.87600.000.000.003.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38810782006.10.25 11:10buy0.10usdjpy119.08114.09119.192006.10.25 15:11119.190.000.000.009.23
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38837242006.10.25 11:45sell0.20gbpusd1.87661.92701.87602006.10.25 16:201.87600.000.000.0012.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
38849752006.10.25 12:06buy0.20usdjpy119.08114.09119.192006.10.25 15:11119.190.000.000.0018.46
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
38896862006.10.25 13:35sell0.30gbpusd1.87731.92701.87602006.10.25 16:201.87600.000.000.0039.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
38898812006.10.25 13:40buy0.30usdjpy119.11114.09119.192006.10.25 15:11119.190.000.000.0020.14
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
38903592006.10.25 13:45sell0.10eurusd1.25861.30851.25752006.10.25 16:201.25750.000.000.0011.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38926772006.10.25 15:05sell0.20eurusd1.25851.30851.25752006.10.25 16:201.25750.000.000.0020.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
38943132006.10.25 15:45sell0.30eurusd1.25851.30851.25752006.10.25 16:201.25750.000.000.0030.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
38944642006.10.25 15:50sell0.50gbpusd1.87721.92701.87602006.10.25 16:201.87600.000.000.0060.00
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
38963602006.10.25 16:40buy0.10gbpusd1.87551.82551.87652006.10.25 16:451.87560.000.000.001.00
 12323CostAvg-RSI-0
38965022006.10.25 16:45sell0.10usdchf1.26601.31601.26502006.10.25 17:271.26500.000.000.007.91
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
38965172006.10.25 16:45buy0.10eurusd1.25781.20781.25882006.10.25 17:231.25880.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39036512006.10.25 20:14sell0.10usdchf1.26611.31641.26542006.10.25 21:171.26540.000.000.005.53
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39038982006.10.25 20:25sell0.20usdchf1.26651.31641.26542006.10.25 21:171.26540.000.000.0017.39
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
39049082006.10.25 21:10buy0.10gbpusd1.87611.82611.87712006.10.25 21:151.87590.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
39146862006.10.25 23:30buy0.10eurusd1.26061.21061.26162006.10.25 23:351.26030.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
39147372006.10.25 23:35sell0.10usdchf1.26431.31461.26362006.10.26 01:231.26360.000.00-3.125.54
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39149332006.10.25 23:45sell0.20usdchf1.26471.31461.26362006.10.26 01:231.26360.000.00-6.2517.41
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
39157982006.10.26 00:10buy0.10gbpusd1.87741.82741.87842006.10.26 00:181.87740.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
39175602006.10.26 01:15buy0.10usdjpy118.98113.98119.082006.10.26 01:23118.970.000.000.00-0.84
 12323CostAvg-RSI-0
39182262006.10.26 01:31sell0.10gbpusd1.87891.93051.87952006.10.26 15:251.88580.000.000.00-69.00
 12323CostAvg-RSI-0
39183182006.10.26 01:35sell0.10eurusd1.26151.31261.26162006.10.26 07:351.26310.000.000.00-16.00
 12323CostAvg-RSI-0
39184602006.10.26 01:41buy0.10usdchf1.26401.21341.26442006.10.26 05:001.26190.000.000.00-16.64
 12323CostAvg-RSI-0
39193102006.10.26 02:30buy0.20usdchf1.26361.21341.26442006.10.26 05:001.26190.000.000.00-26.94
 12323CostAvg-RSI-1
39193762006.10.26 02:35sell0.20gbpusd1.87891.93051.87952006.10.26 15:251.88580.000.000.00-138.00
 12323CostAvg-RSI-1
39194572006.10.26 02:39sell0.20eurusd1.26121.31261.26162006.10.26 07:351.26310.000.000.00-38.00
 12323CostAvg-RSI-1
39204822006.10.26 03:25sell0.30gbpusd1.87951.93051.87952006.10.26 15:251.88580.000.000.00-189.00
 12323CostAvg-RSI-2
39207412006.10.26 03:30sell0.30eurusd1.26151.31261.26162006.10.26 07:351.26310.000.000.00-48.00
 12323CostAvg-RSI-2
39209442006.10.26 03:35buy0.30usdchf1.26341.21341.26442006.10.26 05:001.26190.000.000.00-35.66
 12323CostAvg-RSI-2
39221962006.10.26 04:30sell0.50eurusd1.26191.31311.26212006.10.26 07:401.26330.000.000.00-70.00
 12323CostAvg-RSI-3
39222072006.10.26 04:31sell0.50gbpusd1.87971.93051.87952006.10.26 15:251.88580.000.000.00-305.00
 12323CostAvg-RSI-3
39223752006.10.26 04:37buy0.50usdchf1.26311.21341.26442006.10.26 05:001.26190.000.000.00-47.55
 12323CostAvg-RSI-3
39230362006.10.26 04:55sell0.80gbpusd1.88051.93051.87952006.10.26 15:251.88580.000.000.00-424.00
 12323CostAvg-RSI-4
39234112006.10.26 05:00buy0.10usdchf1.26221.21221.26322006.10.26 05:051.26170.000.000.00-3.96
 12323CostAvg-RSI-0
39242662006.10.26 05:10buy0.10usdjpy118.81113.81118.912006.10.26 05:15118.830.000.000.001.68
 12323CostAvg-RSI-0
39262442006.10.26 05:46sell0.80eurusd1.26391.31311.26212006.10.26 07:401.26330.000.000.0048.00
 12323CostAvg-RSI-4
39278262006.10.26 06:20sell1.30gbpusd1.88141.93051.87952006.10.26 15:251.88580.000.000.00-572.00
 12323CostAvg-RSI-5
39301992006.10.26 07:35sell0.10usdchf1.26181.31181.26082006.10.26 09:161.26080.000.000.007.93
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39307962006.10.26 07:55sell0.10usdjpy118.83123.84118.742006.10.26 10:06118.740.000.000.007.58
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39330302006.10.26 09:05sell0.20usdjpy118.90123.84118.742006.10.26 10:06118.740.000.000.0026.95
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
39356382006.10.26 09:50buy0.10usdchf1.26011.21011.26112006.10.26 10:001.25870.000.000.00-11.12
 12323CostAvg-RSI-0
39369012006.10.26 10:00sell0.30usdjpy118.81123.84118.742006.10.26 10:06118.740.000.000.0017.69
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
39385232006.10.26 10:10sell0.10eurusd1.26551.31611.26512006.10.26 13:451.26510.000.000.004.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39403322006.10.26 10:30sell0.20eurusd1.26571.31611.26512006.10.26 13:451.26510.000.000.0012.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
39432582006.10.26 11:20sell0.30eurusd1.26641.31611.26512006.10.26 13:451.26510.000.000.0039.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
39442782006.10.26 11:30buy0.10usdchf1.25731.20731.25832006.10.26 11:351.25710.000.000.00-1.59
 12323CostAvg-RSI-0
39472362006.10.26 12:30sell0.50eurusd1.26621.31611.26512006.10.26 13:451.26510.000.000.0055.00
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
39502812006.10.26 13:42sell0.10usdjpy118.82123.82118.722006.10.26 16:04118.720.000.000.008.42
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39507682006.10.26 13:50buy0.10eurusd1.26511.21511.26612006.10.26 14:051.26510.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
39513832006.10.26 14:00sell0.10usdchf1.25851.30841.25742006.10.26 15:321.25740.000.000.008.75
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39544102006.10.26 15:10sell0.20usdchf1.25841.30841.25742006.10.26 15:321.25740.000.000.0015.91
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
39727442006.10.26 19:40buy0.10usdchf1.25431.20431.25532006.10.26 19:451.25300.000.000.00-10.38
 12323CostAvg-RSI-0
39741062006.10.26 19:55buy0.10usdjpy118.37113.37118.472006.10.26 20:00118.330.000.000.00-3.38
 12323CostAvg-RSI-0
39741172006.10.26 19:55sell0.10gbpusd1.89181.94181.89082006.10.26 20:051.89080.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39742992006.10.26 20:00sell0.10eurusd1.26961.31951.26852006.10.27 06:211.27020.000.000.57-6.00
 12323CostAvg-RSI-0
39754252006.10.26 20:45sell0.20eurusd1.26981.31951.26852006.10.27 06:211.27020.000.001.13-8.00
 12323CostAvg-RSI-1
39775342006.10.26 22:38sell0.10usdjpy118.40123.41118.312006.10.27 04:30118.470.000.00-1.47-5.91
 12323CostAvg-RSI-0
39782892006.10.26 23:46sell0.30eurusd1.26921.31951.26852006.10.27 06:211.27020.000.001.70-30.00
 12323CostAvg-RSI-2
39783702006.10.26 23:57buy0.10usdchf1.25351.20351.25452006.10.27 00:001.25340.000.000.89-0.80
 12323CostAvg-RSI-0
39786242006.10.27 00:10sell0.20usdjpy118.41123.41118.312006.10.27 04:30118.470.000.000.00-10.13
 12323CostAvg-RSI-1
39795862006.10.27 01:35sell0.30usdjpy118.40123.41118.312006.10.27 04:30118.470.000.000.00-17.73
 12323CostAvg-RSI-2
39798052006.10.27 01:45sell0.50eurusd1.26941.31951.26852006.10.27 06:211.27020.000.000.00-40.00
 12323CostAvg-RSI-3
39802312006.10.27 02:20sell0.50usdjpy118.42123.41118.312006.10.27 04:30118.470.000.000.00-21.10
 12323CostAvg-RSI-3
39815802006.10.27 03:05sell0.80eurusd1.26941.31951.26852006.10.27 06:211.27020.000.000.00-64.00
 12323CostAvg-RSI-4
39835402006.10.27 03:50sell1.30eurusd1.26971.31951.26852006.10.27 06:211.27020.000.000.00-65.00
 12323CostAvg-RSI-5
39845072006.10.27 04:10buy0.10usdchf1.25321.20321.25422006.10.27 04:151.25280.000.000.00-3.19
 12323CostAvg-RSI-0
39851992006.10.27 04:30buy0.10usdjpy118.47113.47118.572006.10.27 04:35118.490.000.000.001.69
 12323CostAvg-RSI-0
39869272006.10.27 06:07sell0.10usdchf1.25301.30461.25362006.10.27 14:111.25430.000.000.00-10.36
 12323CostAvg-RSI-0
39869792006.10.27 06:10buy0.10gbpusd1.89071.84071.89172006.10.27 06:161.89060.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0
39871372006.10.27 06:21buy0.10eurusd1.27021.22021.27122006.10.27 06:261.27020.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
39897652006.10.27 09:10sell0.20usdchf1.25421.30461.25362006.10.27 14:111.25430.000.000.00-1.59
 12323CostAvg-RSI-1
39906442006.10.27 09:30buy0.10eurusd1.26871.21871.26972006.10.27 09:351.26830.000.000.00-4.00
 12323CostAvg-RSI-0
39915032006.10.27 09:55sell0.30usdchf1.25541.30461.25362006.10.27 14:111.25430.000.000.0026.31
 12323CostAvg-RSI-2
39923492006.10.27 10:05buy0.10gbpusd1.88871.83871.88972006.10.27 10:101.88840.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
39930442006.10.27 10:25sell0.10usdjpy118.55123.61118.512006.10.27 14:06118.510.000.000.003.38
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
39951972006.10.27 11:35sell0.50usdchf1.25491.30481.25382006.10.27 14:061.25490.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-3
39952262006.10.27 11:35sell0.20usdjpy118.59123.61118.512006.10.27 14:06118.510.000.000.0013.50
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
39960202006.10.27 12:05sell0.80usdchf1.25501.30481.25382006.10.27 14:061.25490.000.000.006.38
 12323CostAvg-RSI-4
39974082006.10.27 12:40sell0.30usdjpy118.64123.61118.512006.10.27 14:06118.510.000.000.0032.91
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
39986962006.10.27 13:40sell0.10gbpusd1.88931.94591.89492006.10.27 18:411.89680.000.000.00-75.00
 12323CostAvg-RSI-0
39992842006.10.27 13:55sell0.10eurusd1.26781.32311.27212006.10.30 01:201.27320.000.000.57-54.00
 12323CostAvg-RSI-0
40041482006.10.27 15:35sell0.20eurusd1.27171.32311.27212006.10.30 01:201.27320.000.001.14-30.00
 12323CostAvg-RSI-1
40041642006.10.27 15:35buy0.10usdjpy118.27113.27118.372006.10.27 15:40118.210.000.000.00-5.08
 12323CostAvg-RSI-0
40041842006.10.27 15:35sell0.20gbpusd1.89561.94591.89492006.10.27 18:411.89680.000.000.00-24.00
 12323CostAvg-RSI-1
40047322006.10.27 15:40buy0.10usdchf1.25151.20151.25252006.10.27 15:441.25250.000.000.007.98
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40076902006.10.27 16:05sell0.30eurusd1.27181.32311.27212006.10.30 01:201.27320.000.001.70-42.00
 12323CostAvg-RSI-2
40089852006.10.27 16:10buy0.10usdchf1.24781.19781.24882006.10.27 16:151.24770.000.000.00-0.80
 12323CostAvg-RSI-0
40089892006.10.27 16:10sell0.30gbpusd1.89831.94591.89492006.10.27 18:411.89680.000.000.0045.00
 12323CostAvg-RSI-2
40165812006.10.27 18:05sell0.10usdjpy117.56122.61117.512006.10.30 01:00117.510.000.00-1.474.26
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40174552006.10.27 18:20sell0.10usdchf1.25021.30021.24922006.10.27 18:501.24920.000.000.008.01
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40174882006.10.27 18:20sell0.20usdjpy117.60122.61117.512006.10.30 01:00117.510.000.00-2.9515.32
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40182612006.10.27 18:41buy0.10gbpusd1.89681.84681.89782006.10.27 18:451.89650.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40189422006.10.27 19:00sell0.30usdjpy117.59122.61117.512006.10.30 01:00117.510.000.00-4.4220.42
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40200382006.10.27 19:25sell0.50eurusd1.27351.32311.27212006.10.30 01:201.27320.000.002.8415.00
 12323CostAvg-RSI-3
40208302006.10.27 19:56sell0.50usdjpy117.61122.61117.512006.10.30 01:00117.510.000.00-7.3742.56
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
40217312006.10.27 20:40sell0.80usdjpy117.63122.61117.512006.10.30 01:00117.510.000.00-11.7881.71
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
40217322006.10.27 20:40buy0.10usdchf1.24881.19881.24982006.10.27 20:451.24860.000.000.00-1.60
 12323CostAvg-RSI-0
40228592006.10.27 21:30sell0.80eurusd1.27341.32311.27212006.10.30 01:201.27320.000.004.5416.00
 12323CostAvg-RSI-4
40229632006.10.27 21:35buy0.10gbpusd1.89671.84671.89772006.10.27 21:401.89640.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40238792006.10.27 22:11sell1.30eurusd1.27361.32311.27212006.10.30 01:201.27320.000.007.3852.00
 12323CostAvg-RSI-5
40242062006.10.27 22:25buy0.10usdchf1.24841.19841.24942006.10.27 22:301.24820.000.000.00-1.60
 12323CostAvg-RSI-0
40259392006.10.30 01:20buy0.10eurusd1.27331.22331.27432006.10.30 01:251.27320.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0
40261232006.10.30 01:30sell0.10usdchf1.24911.29921.24822006.10.30 06:001.24910.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
40264462006.10.30 01:50sell0.20usdchf1.24911.29921.24822006.10.30 06:001.24910.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-1
40264602006.10.30 01:51buy0.10eurusd1.27301.22301.27402006.10.30 02:001.27300.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
40286322006.10.30 03:30sell0.30usdchf1.24891.29921.24822006.10.30 06:001.24910.000.000.00-4.80
 12323CostAvg-RSI-2
40299892006.10.30 04:20buy0.10usdjpy117.39112.39117.492006.10.30 04:25117.370.000.000.00-1.70
 12323CostAvg-RSI-0
40299912006.10.30 04:20sell0.50usdchf1.24951.29921.24822006.10.30 06:001.24910.000.000.0016.01
 12323CostAvg-RSI-3
40323932006.10.30 06:00buy0.10usdchf1.24901.19901.25002006.10.30 06:051.24880.000.000.00-1.60
 12323CostAvg-RSI-0
40340742006.10.30 07:45sell0.10usdjpy117.35122.49117.392006.10.30 15:20117.390.000.000.00-3.41
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40348292006.10.30 08:40sell0.20usdjpy117.42122.49117.392006.10.30 15:20117.390.000.000.005.11
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40350372006.10.30 08:50sell0.10usdchf1.24961.29991.24892006.10.30 11:471.24890.000.000.005.60
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40355222006.10.30 09:05buy0.10eurusd1.27201.22201.27302006.10.30 09:101.27170.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40359742006.10.30 09:20sell0.20usdchf1.25011.29991.24892006.10.30 11:471.24890.000.000.0019.22
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40383362006.10.30 10:25sell0.30usdjpy117.48122.49117.392006.10.30 15:20117.390.000.000.0023.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40425642006.10.30 12:20sell0.50usdjpy117.42122.49117.392006.10.30 15:20117.390.000.000.0012.78
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
40429922006.10.30 12:30sell0.80usdjpy117.51122.49117.392006.10.30 15:20117.390.000.000.0081.78
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
40456492006.10.30 14:05sell1.30usdjpy117.54122.49117.392006.10.30 15:20117.390.000.000.00166.11
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
40472552006.10.30 15:05sell0.10gbpusd1.90141.95301.90202006.10.30 16:311.90200.000.000.00-6.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40480822006.10.30 15:25buy0.10usdchf1.24751.19751.24852006.10.30 15:301.24770.000.000.001.60
 12323CostAvg-RSI-0
40485142006.10.30 15:40buy0.10usdjpy117.37112.37117.472006.10.30 15:45117.260.000.000.00-9.38
 12323CostAvg-RSI-0
40491832006.10.30 15:50sell0.20gbpusd1.90381.95301.90202006.10.30 16:311.90200.000.000.0036.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40519652006.10.30 16:35buy0.10eurusd1.27071.22071.27172006.10.30 16:401.27040.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40617152006.10.31 00:53sell0.10usdjpy117.46122.58117.482006.10.31 04:16117.480.000.000.00-1.70
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40622522006.10.31 01:16buy0.10eurusd1.27221.22221.27322006.10.31 01:201.27190.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40622852006.10.31 01:20buy0.10gbpusd1.90061.85061.90162006.10.31 01:251.89890.000.000.00-17.00
 12323CostAvg-RSI-0
40626632006.10.31 01:30sell0.10usdchf1.24921.29931.24832006.10.31 04:451.24910.000.000.000.80
 12323CostAvg-RSI-0
40635852006.10.31 02:45sell0.20usdjpy117.64122.58117.482006.10.31 04:16117.480.000.000.0027.24
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40636912006.10.31 02:57sell0.20usdchf1.24921.29931.24832006.10.31 04:451.24910.000.000.001.60
 12323CostAvg-RSI-1
40639572006.10.31 03:20sell0.30usdchf1.24941.29931.24832006.10.31 04:451.24910.000.000.007.21
 12323CostAvg-RSI-2
40655762006.10.31 04:25buy0.10usdjpy117.48112.48117.582006.10.31 04:30117.490.000.000.000.85
 12323CostAvg-RSI-0
40656532006.10.31 04:31sell0.10eurusd1.27181.32181.27082006.10.31 07:201.27110.000.000.007.00
 12323CostAvg-RSI-0
40656802006.10.31 04:35sell0.10gbpusd1.90051.95051.89952006.10.31 06:101.90020.000.000.003.00
 12323CostAvg-RSI-0
40658802006.10.31 04:45buy0.10usdchf1.24901.19901.25002006.10.31 04:501.24880.000.000.00-1.60
 12323CostAvg-RSI-0
40666082006.10.31 06:05sell0.10usdjpy117.52122.53117.432006.10.31 07:44117.430.000.000.007.66
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40666232006.10.31 06:10buy0.10gbpusd1.90021.85021.90122006.10.31 06:151.89990.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40671012006.10.31 07:10sell0.20usdjpy117.53122.53117.432006.10.31 07:44117.430.000.000.0017.03
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40671852006.10.31 07:20sell0.10usdchf1.25011.30111.25012006.10.31 15:271.25010.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40671862006.10.31 07:20buy0.10eurusd1.27101.22101.27202006.10.31 07:271.27120.000.000.002.00
 12323CostAvg-RSI-0
40671872006.10.31 07:20buy0.10gbpusd1.89931.84931.90032006.10.31 07:491.90030.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40677952006.10.31 08:05buy0.10usdjpy117.41112.41117.512006.10.31 08:32117.510.000.000.008.51
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40686412006.10.31 09:15sell0.20usdchf1.24971.30111.25012006.10.31 15:271.25010.000.000.00-6.40
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40697132006.10.31 09:30sell0.10usdjpy117.66122.73117.632006.10.31 10:40117.630.000.000.002.55
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40700562006.10.31 09:35buy0.10eurusd1.26921.21921.27022006.10.31 09:401.26900.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
40700682006.10.31 09:35buy0.10gbpusd1.89771.84771.89872006.10.31 09:411.89770.000.000.000.00
 12323CostAvg-RSI-0
40710542006.10.31 09:55sell0.20usdjpy117.77122.73117.632006.10.31 10:40117.630.000.000.0023.80
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40734392006.10.31 10:55sell0.10gbpusd1.90181.95181.90082006.10.31 11:181.90080.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40753682006.10.31 12:50sell0.30usdchf1.25131.30111.25012006.10.31 15:271.25010.000.000.0028.80
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40757652006.10.31 13:00sell0.10usdjpy118.01123.01117.912006.10.31 13:16117.910.000.000.008.48
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40760542006.10.31 13:05buy0.10gbpusd1.89641.84641.89742006.10.31 13:101.89620.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
40761452006.10.31 13:10sell0.50usdchf1.25181.30111.25012006.10.31 15:271.25010.000.000.0067.99
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
40776892006.10.31 15:00sell0.80usdchf1.25111.30111.25012006.10.31 15:271.25010.000.000.0063.99
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
40832732006.10.31 17:10sell0.10gbpusd1.90441.95761.90662006.11.01 05:351.90710.000.000.11-27.00
 12323CostAvg-RSI-0
40833062006.10.31 17:10buy0.10usdchf1.24561.19561.24662006.10.31 17:151.24500.000.000.00-4.82
 12323CostAvg-RSI-0
40843412006.10.31 17:15buy0.10usdjpy117.34112.34117.442006.10.31 17:20117.300.000.000.00-3.41
 12323CostAvg-RSI-0
40900072006.10.31 18:30sell0.20gbpusd1.90841.95761.90662006.11.01 05:351.90710.000.000.2226.00
 12323CostAvg-RSI-1
40923022006.10.31 20:20buy0.10eurusd1.27671.22671.27772006.10.31 20:251.27640.000.000.00-3.00
 12323CostAvg-RSI-0
40925602006.10.31 20:40sell0.10usdchf1.24271.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.00-1.12-0.80
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40926452006.10.31 20:45sell0.10usdjpy116.93121.94116.842006.11.01 01:19116.840.000.00-1.487.70
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40931772006.10.31 21:46sell0.20usdjpy116.94121.94116.842006.11.01 01:19116.840.000.00-2.9617.12
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40934762006.10.31 22:45sell0.20usdchf1.24371.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.00-2.2414.48
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40934942006.10.31 22:45sell0.30usdjpy116.94121.94116.842006.11.01 01:19116.840.000.00-4.4525.68
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40942372006.11.01 00:10sell0.30gbpusd1.90781.95761.90662006.11.01 05:351.90710.000.000.0021.00
 12323CostAvg-RSI-2
40945432006.11.01 00:41sell0.30usdchf1.24411.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.000.0031.38
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40945952006.11.01 01:00sell0.50gbpusd1.90781.95761.90662006.11.01 05:351.90710.000.000.0035.00
 12323CostAvg-RSI-3
40950692006.11.01 01:40buy0.10usdjpy116.82111.82116.922006.11.01 01:45116.790.000.000.00-2.57
 12323CostAvg-RSI-0
40953142006.11.01 01:55sell0.50usdchf1.24391.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.000.0044.25
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
40963812006.11.01 03:26sell0.80usdchf1.24381.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.000.0064.37
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
40971452006.11.01 04:52sell1.30usdchf1.24381.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.000.00104.60
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
40976922006.11.01 05:25sell0.10usdjpy117.00121.99116.892006.11.01 14:04116.890.000.000.009.41
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40976972006.11.01 05:25sell2.10usdchf1.24391.29381.24282006.11.01 17:001.24280.000.000.00185.87
 12323CostAvg-RSI-6[tp]
40978252006.11.01 05:35buy0.10gbpusd1.90721.85701.90802006.11.01 10:481.90800.000.000.008.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
40983662006.11.01 06:45buy0.20gbpusd1.90711.85701.90802006.11.01 10:481.90800.000.000.0018.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40985872006.11.01 07:22sell0.20usdjpy116.98121.99116.892006.11.01 14:04116.890.000.000.0015.40
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
40986102006.11.01 07:25buy0.30gbpusd1.90681.85701.90802006.11.01 10:481.90800.000.000.0036.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40992102006.11.01 08:51sell0.30usdjpy116.95121.99116.892006.11.01 14:04116.890.000.000.0015.40
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
40994152006.11.01 09:05sell0.50usdjpy116.97121.99116.892006.11.01 14:04116.890.000.000.0034.22
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
41002062006.11.01 09:50sell0.80usdjpy117.03121.99116.892006.11.01 14:04116.890.000.000.0095.82
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
41018622006.11.01 11:06sell0.10gbpusd1.90891.95891.90792006.11.01 12:011.90790.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41045732006.11.01 14:05buy0.10usdjpy116.90111.90117.002006.11.01 14:16116.910.000.000.000.86
 12323CostAvg-RSI-0
41100672006.11.01 17:05buy0.10usdchf1.24131.19131.24232006.11.01 17:101.24140.000.000.000.81
 12323CostAvg-RSI-0
41166272006.11.01 21:40buy0.10usdjpy116.94111.94117.042006.11.01 21:45116.890.000.000.00-4.28
 12323CostAvg-RSI-0
41166442006.11.01 21:41sell0.10gbpusd1.91061.96061.90962006.11.01 22:101.90960.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41181992006.11.01 23:00buy0.10gbpusd1.90891.85891.90992006.11.01 23:051.90850.000.000.00-4.00
 12323CostAvg-RSI-0
41183692006.11.01 23:20sell0.10usdchf1.24571.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.00-3.247.23
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41191792006.11.02 00:49sell0.20usdchf1.24541.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.009.64
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
41193062006.11.02 00:55sell0.10usdjpy117.17122.24117.142006.11.02 10:37117.140.000.000.002.56
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41196792006.11.02 01:45sell0.30usdchf1.24551.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.0016.87
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
41196852006.11.02 01:45sell0.20usdjpy117.22122.24117.142006.11.02 10:37117.140.000.000.0013.66
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
41198142006.11.02 01:55sell0.50usdchf1.24561.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.0032.13
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
41205112006.11.02 02:45sell0.80usdchf1.24581.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.0064.27
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
41206562006.11.02 02:50sell0.30usdjpy117.24122.24117.142006.11.02 10:37117.140.000.000.0025.61
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
41211882006.11.02 03:10buy0.10eurusd1.27451.22451.27552006.11.02 03:201.27390.000.000.00-6.00
 12323CostAvg-RSI-0
41224402006.11.02 04:50sell1.30usdchf1.24581.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.00104.43
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
41224872006.11.02 04:56sell0.50usdjpy117.28122.24117.142006.11.02 10:37117.140.000.000.0059.76
 12323CostAvg-RSI-3[tp]
41232072006.11.02 06:21sell2.10usdchf1.24571.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.00151.83
 12323CostAvg-RSI-6[tp]
41237032006.11.02 07:10sell0.80usdjpy117.26122.24117.142006.11.02 10:37117.140.000.000.0081.95
 12323CostAvg-RSI-4[tp]
41245952006.11.02 08:31sell0.10eurusd1.27581.32581.27482006.11.02 09:211.27480.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41249782006.11.02 08:55sell1.30usdjpy117.21122.24117.142006.11.02 10:37117.140.000.000.0077.68
 12323CostAvg-RSI-5[tp]
41263032006.11.02 09:30buy0.10gbpusd1.90441.85441.90542006.11.02 09:351.90390.000.000.00-5.00
 12323CostAvg-RSI-0
41266532006.11.02 09:45buy0.10eurusd1.27471.22471.27572006.11.02 10:091.27570.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41299342006.11.02 11:50buy0.10usdjpy116.86111.86116.962006.11.02 12:00116.800.000.000.00-5.14
 12323CostAvg-RSI-0
41300852006.11.02 11:55sell0.10gbpusd1.90831.95941.90842006.11.02 13:531.90840.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41308582006.11.02 12:15sell3.60usdchf1.24601.29581.24482006.11.02 14:441.24480.000.000.00347.04
 12323CostAvg-RSI-7[tp]
41311222006.11.02 12:25sell0.20gbpusd1.90921.95941.90842006.11.02 13:531.90840.000.000.0016.00
 12323CostAvg-RSI-1[tp]
41316702006.11.02 12:50sell0.30gbpusd1.90991.95941.90842006.11.02 13:531.90840.000.000.0045.00
 12323CostAvg-RSI-2[tp]
41331002006.11.02 14:10buy0.10gbpusd1.90811.85811.90912006.11.02 14:151.90790.000.000.00-2.00
 12323CostAvg-RSI-0
41392632006.11.02 18:00buy0.10gbpusd1.90741.85741.90842006.11.02 18:051.90770.000.000.003.00
 12323CostAvg-RSI-0
41401692006.11.02 18:55sell0.10eurusd1.27781.32781.27682006.11.02 19:511.27680.000.000.0010.00
 12323CostAvg-RSI-0[tp]
41423862006.11.02 22:58buy0.10eurusd1.27771.22771.27872006.11.02 23:031.27760.000.000.00-1.00
 12323CostAvg-RSI-0
  0.00 0.00 -30.62 758.79
Closed P/L: 728.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
41424262006.11.02 23:05sell0.10usdchf1.24481.29521.2442 1.24540.000.00-1.12-4.82
 12323CostAvg-RSI-0
41425702006.11.02 23:46sell0.20usdchf1.24521.29521.2442 1.24540.000.00-2.24-3.21
 12323CostAvg-RSI-1
41432772006.11.03 00:55sell0.30usdchf1.24511.29521.2442 1.24540.000.000.00-7.23
 12323CostAvg-RSI-2
41434272006.11.03 01:15sell0.50usdchf1.24521.29521.2442 1.24540.000.000.00-8.03
 12323CostAvg-RSI-3
41436902006.11.03 02:15sell0.80usdchf1.24521.29521.2442 1.24540.000.000.00-12.85
 12323CostAvg-RSI-4
  0.00 0.00 -3.36 -36.14
 Floating P/L: -39.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 728.17 Floating P/L: -39.50 Margin: 1 900.00
Balance: 10 728.17 Equity: 10 688.67 Free Margin: 8 788.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 476.89 Gross Loss: 5 748.72 Total Net Profit: 728.17
Profit Factor: 1.13 Expected Payoff: 1.87  
Absolute Drawdown: 1 830.70 Maximal Drawdown (%): 2 692.86 (24.79%)  
 
Total Trades: 390 Short Positions (won %): 262 (70.61%) Long Positions (won %): 128 (32.03%)
Profit Trades (% of total): 226 (57.95%) Loss trades (% of total): 164 (42.05%)
Largest profit trade: 347.04 loss trade: -572.00
Average profit trade: 28.66 loss trade: -35.05
Maximum consecutive wins ($): 24 (587.15) consecutive losses ($): 14 (-1 923.18)
Maximal consecutive profit (count): 743.20 (10) consecutive loss (count): -1 923.18 (14)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2