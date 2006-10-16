FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 October 27, 22:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35708412006.10.16 12:30sell0.10audusd0.75260.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.00-0.24-5.00
35765182006.10.16 15:45sell0.20audusd0.75340.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.00-0.486.00
35840322006.10.16 22:00sell0.30audusd0.75360.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.00-0.7215.00
35877732006.10.17 03:31sell0.50audusd0.75360.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.000.0025.00
35902162006.10.17 07:00sell0.80audusd0.75410.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.000.0080.00
35909892006.10.17 08:46sell1.30audusd0.75460.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.000.00195.00
36277932006.10.18 08:03sell0.10audusd0.75420.80480.75382006.10.18 12:040.75380.000.000.004.00
36296422006.10.18 09:30sell0.20audusd0.75510.80480.75382006.10.18 12:040.75380.000.000.0026.00
36367152006.10.18 13:15buy0.10audusd0.75400.70340.75442006.10.18 20:150.75440.000.000.004.00
36456902006.10.18 16:15buy0.20audusd0.75310.70340.75442006.10.18 20:150.75440.000.000.0026.00
36566382006.10.19 00:30sell0.10audusd0.75510.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-0.24-33.00
36593622006.10.19 04:01sell0.20audusd0.75490.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-0.48-70.00
36605032006.10.19 06:02sell0.30audusd0.75490.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-0.72-105.00
36619442006.10.19 08:45sell0.50audusd0.75520.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-1.21-160.00
36707912006.10.19 14:00sell0.80audusd0.75690.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-1.93-120.00
36766762006.10.19 17:00sell1.30audusd0.75730.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-3.14-143.00
36855332006.10.19 20:45sell2.10audusd0.75900.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.00-5.07126.00
36920752006.10.20 03:15sell3.60audusd0.75890.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.000.00180.00
36960102006.10.20 07:45sell6.00audusd0.75910.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.000.00420.00
36972702006.10.20 09:15sell9.90audusd0.75970.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.000.001 287.00
36982232006.10.20 09:45sell16.50audusd0.76010.80940.75842006.10.20 17:020.75840.000.000.002 805.00
37113272006.10.20 17:15buy0.10audusd0.75830.70830.75932006.10.20 17:460.75750.000.000.00-8.00
37325052006.10.23 13:10buy0.10audusd0.75870.70870.75972006.10.23 13:150.75830.000.000.00-4.00
37462272006.10.23 23:45buy0.10audusd0.75700.70690.75792006.10.24 18:190.75790.000.000.029.00
37795742006.10.24 09:15buy0.20audusd0.75750.70690.75792006.10.24 18:190.75790.000.000.008.00
38155432006.10.24 16:30buy0.30audusd0.75650.70690.75792006.10.24 18:190.75790.000.000.0042.00
38321462006.10.24 19:48sell0.10audusd0.75810.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.00-0.24-18.00
38448762006.10.25 00:00sell0.20audusd0.75770.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.00-44.00
38496412006.10.25 01:45sell0.30audusd0.75870.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.00-36.00
38540692006.10.25 03:32sell0.50audusd0.75930.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.00-30.00
38594252006.10.25 05:00sell0.80audusd0.76100.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.0088.00
38672462006.10.25 07:16sell1.30audusd0.76080.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.00117.00
38684132006.10.25 07:45sell2.10audusd0.76110.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.00252.00
38729932006.10.25 09:32sell3.60audusd0.76140.81090.75992006.10.25 15:050.75990.000.000.00540.00
39131682006.10.25 22:30sell0.10audusd0.76170.81170.76072006.10.25 23:100.76070.000.000.0010.00
39290132006.10.26 07:01sell0.10audusd0.76280.81290.76192006.10.26 15:150.76250.000.000.003.00
39314512006.10.26 08:16sell0.20audusd0.76290.81290.76192006.10.26 15:150.76250.000.000.008.00
39751602006.10.26 20:32sell0.10audusd0.76370.81430.76332006.10.27 09:470.76330.000.00-0.244.00
39803762006.10.27 02:30sell0.20audusd0.76410.81430.76332006.10.27 09:470.76330.000.000.0016.00
39863222006.10.27 05:31sell0.30audusd0.76450.81430.76332006.10.27 09:470.76330.000.000.0036.00
39877952006.10.27 07:31sell0.50audusd0.76430.81430.76332006.10.27 09:470.76330.000.000.0050.00
35600592006.10.16 05:06sell0.10eurgbp0.67400.72400.67302006.10.16 10:440.67300.000.000.0018.57
35608482006.10.16 05:56sell0.20eurgbp0.67400.72400.67302006.10.16 10:440.67300.000.000.0037.13
35616042006.10.16 07:03sell0.30eurgbp0.67400.72400.67302006.10.16 10:440.67300.000.000.0055.71
35684402006.10.16 11:16buy0.10eurgbp0.67320.62320.67422006.10.16 11:460.67250.000.000.00-13.03
35994172006.10.17 13:00buy0.10eurgbp0.67150.62150.67252006.10.17 13:150.67090.000.000.00-11.21
36539672006.10.18 21:00sell0.10eurgbp0.67040.72090.66992006.10.19 11:300.67080.000.001.17-7.48
36572682006.10.19 01:45sell0.20eurgbp0.67110.72090.66992006.10.19 11:300.67080.000.000.0011.23
36669582006.10.19 11:30buy0.10eurgbp0.67080.62080.67182006.10.19 11:380.67180.000.000.0018.68
36834662006.10.19 19:30buy0.10eurgbp0.67170.62170.67272006.10.19 22:310.67220.000.000.009.39
37018102006.10.20 12:00buy0.10eurgbp0.67150.62150.67252006.10.20 12:150.67100.000.000.00-9.41
37810512006.10.24 09:30sell0.10eurgbp0.67040.72060.66962006.10.25 10:330.66960.000.000.3015.02
37904802006.10.24 11:00sell0.20eurgbp0.67050.72060.66962006.10.25 10:330.66960.000.000.6033.78
38335682006.10.24 20:15sell0.30eurgbp0.67040.72060.66962006.10.25 10:330.66960.000.000.9045.04
38526892006.10.25 03:00sell0.50eurgbp0.67050.72060.66962006.10.25 10:330.66960.000.000.0084.44
38624172006.10.25 05:50sell0.80eurgbp0.67070.72060.66962006.10.25 10:330.66960.000.000.00165.13
38778482006.10.25 10:46buy0.10eurgbp0.67000.62000.67102006.10.25 11:000.66920.000.000.00-15.01
38952012006.10.25 16:15sell0.10eurgbp0.67030.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.001.48-3.79
39007762006.10.25 18:15sell0.20eurgbp0.67050.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.002.960.00
39043772006.10.25 20:45sell0.30eurgbp0.67080.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.004.4517.02
39118932006.10.25 22:00sell0.50eurgbp0.67110.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.007.4156.74
39181782006.10.26 01:30sell0.80eurgbp0.67120.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.002.42105.91
39253862006.10.26 05:30sell1.30eurgbp0.67150.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.003.93245.85
39403192006.10.26 10:30sell2.10eurgbp0.67190.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.006.34556.01
39733312006.10.26 19:45sell3.60eurgbp0.67120.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.0010.88476.58
39825712006.10.27 03:30sell6.00eurgbp0.67170.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.000.001 361.66
39943432006.10.27 11:01sell9.90eurgbp0.67150.72150.67052006.10.27 13:530.67050.000.000.001 872.29
35563652006.10.16 00:48buy0.10eurjpy149.66144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-8.35
35577922006.10.16 02:56buy0.20eurjpy149.74144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-30.07
35582302006.10.16 03:16buy0.30eurjpy149.69144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-32.58
35587652006.10.16 03:54buy0.50eurjpy149.64144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-33.42
35589552006.10.16 04:00buy0.10eurjpy149.60144.60149.702006.10.16 04:01149.560.000.000.00-3.35
35938382006.10.17 10:45buy0.10eurjpy149.07144.07149.172006.10.17 11:00149.120.000.000.004.20
35984402006.10.17 12:30buy0.10eurjpy148.72143.72148.822006.10.17 12:45148.630.000.000.00-7.58
36094822006.10.17 18:00sell0.10eurjpy148.82153.95148.852006.10.18 00:04148.850.000.00-1.13-2.53
36123332006.10.17 19:00sell0.20eurjpy149.02153.95148.852006.10.18 00:04148.850.000.00-2.2628.66
36200482006.10.18 00:30buy0.10eurjpy148.71143.71148.812006.10.18 00:45148.620.000.000.00-7.59
36304452006.10.18 09:45buy0.10eurjpy148.60143.60148.702006.10.18 10:00148.650.000.000.004.22
36664882006.10.19 11:15buy0.10eurjpy148.85143.85148.952006.10.19 11:39148.950.000.000.008.43
36920942006.10.20 03:16sell0.10eurjpy149.46154.46149.362006.10.20 09:30149.360.000.000.008.45
37044292006.10.20 13:30buy0.10eurjpy149.17144.17149.272006.10.20 13:45149.120.000.000.00-4.23
37113252006.10.20 17:15sell0.10eurjpy149.56154.71149.612006.10.23 02:01149.610.000.00-1.14-4.22
37169872006.10.20 21:15sell0.20eurjpy149.79154.71149.612006.10.23 02:01149.610.000.00-2.2730.34
37231782006.10.23 06:00sell0.10eurjpy149.84154.86149.762006.10.23 09:19149.760.000.000.006.73
37242982006.10.23 08:30sell0.20eurjpy149.87154.86149.762006.10.23 09:19149.760.000.000.0018.50
38792222006.10.25 11:00buy0.10eurjpy149.63144.63149.732006.10.25 11:23149.730.000.000.008.40
38931482006.10.25 15:15sell0.10eurjpy149.90155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.00-3.37-21.97
39043742006.10.25 20:45sell0.20eurjpy150.00155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.00-6.74-27.04
39225952006.10.26 04:48sell0.30eurjpy150.03155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.000.00-32.95
39313832006.10.26 08:15sell0.50eurjpy150.11155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.000.00-21.12
39388842006.10.26 10:15sell0.80eurjpy150.24155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.000.0054.09
39504722006.10.26 13:45sell1.30eurjpy150.31155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.000.00164.80
39532582006.10.26 14:46sell2.10eurjpy150.35155.26150.162006.10.26 21:10150.160.000.000.00337.20
39825562006.10.27 03:30sell0.10eurjpy150.65155.65150.552006.10.27 04:46150.550.000.000.008.44
39912122006.10.27 09:45buy0.10eurjpy150.24145.24150.342006.10.27 10:15150.250.000.000.000.85
35623402006.10.16 08:16sell0.10eurusd1.25081.30101.25002006.10.16 08:461.25070.000.000.001.00
35628482006.10.16 08:34sell0.20eurusd1.25111.30101.25002006.10.16 08:461.25070.000.000.008.00
35630532006.10.16 08:46buy0.10eurusd1.25071.20071.25172006.10.16 08:471.25060.000.000.00-1.00
35635162006.10.16 09:15sell0.10eurusd1.25091.30111.25012006.10.16 10:241.25050.000.000.004.00
35638432006.10.16 09:39sell0.20eurusd1.25091.30111.25012006.10.16 10:241.25050.000.000.008.00
35643602006.10.16 09:59sell0.30eurusd1.25121.30111.25012006.10.16 10:241.25050.000.000.0021.00
35656592006.10.16 10:24buy0.10eurusd1.25051.20051.25152006.10.16 10:251.24980.000.000.00-7.00
35671972006.10.16 10:58sell0.10eurusd1.25121.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.002.00
35676932006.10.16 11:07sell0.20eurusd1.25201.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0020.00
35692062006.10.16 11:36sell0.30eurusd1.25231.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0039.00
35701542006.10.16 12:04sell0.50eurusd1.25161.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0030.00
35703782006.10.16 12:13sell0.80eurusd1.25201.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0080.00
35705042006.10.16 12:16sell1.30eurusd1.25231.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.00169.00
35710652006.10.16 12:44sell2.10eurusd1.25201.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.00210.00
35722912006.10.16 13:39sell0.10eurusd1.25181.30191.25092006.10.16 14:221.25090.000.000.009.00
35724172006.10.16 13:45sell0.20eurusd1.25201.30191.25092006.10.16 14:221.25090.000.000.0022.00
35844382006.10.16 22:57sell0.10eurusd1.25321.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.580.00
35845522006.10.16 23:05sell0.20eurusd1.25321.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.001.150.00
35847732006.10.16 23:30sell0.30eurusd1.25321.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.001.730.00
35859972006.10.17 00:49sell0.50eurusd1.25331.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.005.00
35864402006.10.17 01:38sell0.80eurusd1.25401.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.0064.00
35865942006.10.17 01:49sell1.30eurusd1.25411.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.00117.00
35870032006.10.17 02:25sell2.10eurusd1.25361.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.0084.00
35871742006.10.17 02:43buy0.10eurusd1.25311.20311.25412006.10.17 02:441.25310.000.000.000.00
35875442006.10.17 03:16sell0.10eurusd1.25361.30411.25312006.10.17 04:161.25360.000.000.000.00
35877362006.10.17 03:27sell0.20eurusd1.25401.30411.25312006.10.17 04:151.25360.000.000.008.00
35879362006.10.17 03:36sell0.30eurusd1.25431.30411.25312006.10.17 04:151.25360.000.000.0021.00
35886152006.10.17 04:16buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.17 04:161.25340.000.000.00-3.00
35938692006.10.17 10:47sell0.10eurusd1.25341.30371.25272006.10.17 11:291.25350.000.000.00-1.00
35940842006.10.17 10:53sell0.20eurusd1.25381.30371.25272006.10.17 11:291.25350.000.000.006.00
35951042006.10.17 11:29buy0.10eurusd1.25341.20341.25442006.10.17 11:301.25320.000.000.00-2.00
35985002006.10.17 12:32buy0.10eurusd1.25291.20291.25392006.10.17 12:331.25280.000.000.00-1.00
36002622006.10.17 13:42buy0.10eurusd1.25261.20261.25362006.10.17 13:431.25220.000.000.00-4.00
36016582006.10.17 15:18buy0.10eurusd1.25231.20231.25332006.10.17 15:191.25230.000.000.000.00
36038942006.10.17 16:04buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.17 16:151.25350.000.000.0010.00
36052782006.10.17 16:20sell0.10eurusd1.25441.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.005.00
36062892006.10.17 16:32sell0.20eurusd1.25531.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.0028.00
36074192006.10.17 17:08sell0.30eurusd1.25521.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.0039.00
36081702006.10.17 17:27sell0.50eurusd1.25461.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.0035.00
36109112006.10.17 18:38sell0.10eurusd1.25541.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.001.00
36124222006.10.17 19:01sell0.20eurusd1.25641.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.0022.00
36140892006.10.17 19:54sell0.30eurusd1.25581.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.0015.00
36145002006.10.17 20:10sell0.50eurusd1.25571.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.0020.00
36147802006.10.17 20:21sell0.80eurusd1.25561.30571.25472006.10.17 20:501.25530.000.000.0024.00
36155312006.10.17 20:51buy0.10eurusd1.25531.20531.25632006.10.17 20:511.25510.000.000.00-2.00
36179042006.10.17 22:41sell0.10eurusd1.25531.30471.25372006.10.18 00:201.25370.000.000.5816.00
36186162006.10.17 23:44sell0.20eurusd1.25451.30471.25372006.10.18 00:201.25370.000.001.1516.00
36189282006.10.17 23:58sell0.30eurusd1.25471.30471.25372006.10.18 00:201.25370.000.001.7330.00
36213272006.10.18 01:12sell0.10eurusd1.25431.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-2.00
36215332006.10.18 01:17sell0.20eurusd1.25501.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.0010.00
36220942006.10.18 01:34sell0.30eurusd1.25531.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.0024.00
36228782006.10.18 02:06sell0.50eurusd1.25451.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.000.00
36237482006.10.18 03:05sell0.80eurusd1.25391.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-48.00
36244952006.10.18 03:48sell1.30eurusd1.25391.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-78.00
36246302006.10.18 03:54sell2.10eurusd1.25441.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-21.00
36249472006.10.18 04:10sell3.60eurusd1.25411.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-144.00
36259702006.10.18 05:26sell6.00eurusd1.25451.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.000.00
36261132006.10.18 05:34sell9.90eurusd1.25481.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00297.00
36272392006.10.18 07:07sell16.50eurusd1.25451.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.000.00
36293862006.10.18 09:19buy0.10eurusd1.25451.20451.25552006.10.18 09:201.25440.000.000.00-1.00
36297872006.10.18 09:35sell0.10eurusd1.25501.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.000.00
36301082006.10.18 09:38sell0.20eurusd1.25541.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.008.00
36308132006.10.18 09:56sell0.30eurusd1.25501.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.000.00
36310362006.10.18 10:02sell0.50eurusd1.25521.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.0010.00
36317012006.10.18 10:15sell0.80eurusd1.25521.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.0016.00
36322572006.10.18 10:32sell1.30eurusd1.25561.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.0078.00
36327152006.10.18 10:50buy0.10eurusd1.25501.20501.25602006.10.18 10:511.25490.000.000.00-1.00
36355792006.10.18 12:17buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.18 12:181.25360.000.000.00-2.00
36360512006.10.18 12:35sell0.10eurusd1.25401.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.006.00
36367202006.10.18 13:16sell0.20eurusd1.25391.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0010.00
36368032006.10.18 13:21sell0.30eurusd1.25431.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0027.00
36381562006.10.18 14:27sell0.50eurusd1.25401.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0030.00
36388892006.10.18 14:55sell0.80eurusd1.25441.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0080.00
36393362006.10.18 15:11sell1.30eurusd1.25451.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.00143.00
36397802006.10.18 15:23sell2.10eurusd1.25461.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.00252.00
36423512006.10.18 15:44buy0.10eurusd1.25301.20301.25402006.10.18 15:451.25270.000.000.00-3.00
36456042006.10.18 16:14buy0.10eurusd1.25121.20081.25182006.10.18 16:581.25180.000.000.006.00
36463282006.10.18 16:22buy0.20eurusd1.25061.20081.25182006.10.18 16:581.25180.000.000.0024.00
36471732006.10.18 16:33buy0.30eurusd1.25081.20081.25182006.10.18 16:581.25180.000.000.0030.00
36534592006.10.18 20:34buy0.10eurusd1.25211.20211.25312006.10.18 20:351.25210.000.000.000.00
36541872006.10.18 21:19sell0.10eurusd1.25261.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-8.00
36543132006.10.18 21:30sell0.20eurusd1.25291.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-10.00
36546242006.10.18 21:55sell0.30eurusd1.25311.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-9.00
36549372006.10.18 22:16sell0.50eurusd1.25331.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-5.00
36551922006.10.18 22:40sell0.80eurusd1.25351.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.008.00
36554592006.10.18 23:01buy0.10eurusd1.25341.20341.25442006.10.18 23:021.25310.000.000.00-3.00
36592802006.10.19 04:00buy0.10eurusd1.25361.20361.25462006.10.19 04:011.25350.000.000.00-1.00
36617372006.10.19 08:27buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.19 08:281.25350.000.000.00-2.00
36623782006.10.19 09:26sell0.10eurusd1.25411.30461.25362006.10.19 11:141.25520.000.000.00-11.00
36627072006.10.19 09:40sell0.20eurusd1.25431.30461.25362006.10.19 11:141.25520.000.000.00-18.00
36630502006.10.19 10:01sell0.30eurusd1.25431.30461.25362006.10.19 11:141.25520.000.000.00-27.00
36640732006.10.19 10:31sell0.50eurusd1.25511.30461.25362006.10.19 11:141.25520.000.000.00-5.00
36664582006.10.19 11:14buy0.10eurusd1.25511.20511.25612006.10.19 11:151.25510.000.000.000.00
36682282006.10.19 11:55sell0.10eurusd1.25621.30681.25582006.10.19 12:231.25660.000.000.00-4.00
36688602006.10.19 12:02sell0.20eurusd1.25711.30681.25582006.10.19 12:231.25660.000.000.0010.00
36692302006.10.19 12:23buy0.10eurusd1.25661.20661.25762006.10.19 12:471.25710.000.000.005.00
36697082006.10.19 12:47sell0.10eurusd1.25711.30711.25612006.10.19 13:341.25650.000.000.006.00
36705092006.10.19 13:34buy0.10eurusd1.25651.20651.25752006.10.19 13:351.25630.000.000.00-2.00
36727332006.10.19 15:40buy0.10eurusd1.25571.20571.25672006.10.19 15:411.25540.000.000.00-3.00
36738202006.10.19 16:23sell0.10eurusd1.25721.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00-21.00
36743392006.10.19 16:27sell0.20eurusd1.25781.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00-30.00
36746762006.10.19 16:37sell0.30eurusd1.25771.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00-48.00
36748482006.10.19 16:43sell0.50eurusd1.25811.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00-60.00
36776162006.10.19 17:27sell0.80eurusd1.25871.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00-48.00
36782142006.10.19 17:36sell1.30eurusd1.25961.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.0039.00
36797642006.10.19 17:57sell2.10eurusd1.25991.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00126.00
36803702006.10.19 18:09sell3.60eurusd1.26001.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00252.00
36804942006.10.19 18:15sell6.00eurusd1.26021.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00540.00
36809692006.10.19 18:35sell9.90eurusd1.25991.30981.25882006.10.19 18:571.25930.000.000.00594.00
36814182006.10.19 18:57buy0.10eurusd1.25931.20931.26032006.10.19 18:581.25910.000.000.00-2.00
36840572006.10.19 20:00sell0.10eurusd1.26081.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.00-20.00
36843822006.10.19 20:09sell0.20eurusd1.26161.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.00-24.00
36850412006.10.19 20:19sell0.30eurusd1.26201.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.00-24.00
36854402006.10.19 20:37sell0.50eurusd1.26221.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.00-30.00
36858762006.10.19 20:49sell0.80eurusd1.26261.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.00-16.00
36861462006.10.19 21:06sell1.30eurusd1.26281.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.000.00
36865222006.10.19 21:19sell2.10eurusd1.26311.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.0063.00
36871142006.10.19 21:37sell3.60eurusd1.26381.31311.26212006.10.19 22:021.26280.000.000.00360.00
36877992006.10.19 22:02buy0.10eurusd1.26271.21271.26372006.10.19 22:031.26240.000.000.00-3.00
36936162006.10.20 04:09sell0.10eurusd1.26371.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.008.00
36941862006.10.20 05:04sell0.20eurusd1.26371.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.0016.00
36945812006.10.20 05:42sell0.30eurusd1.26341.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.0015.00
36946902006.10.20 06:00sell0.50eurusd1.26351.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.0030.00
36948572006.10.20 06:13sell0.80eurusd1.26361.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.0056.00
36954812006.10.20 06:55sell1.30eurusd1.26381.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.00117.00
36960022006.10.20 07:43sell2.10eurusd1.26371.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.00168.00
36960442006.10.20 07:53sell3.60eurusd1.26391.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.00360.00
36961912006.10.20 08:06sell6.00eurusd1.26371.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.00480.00
36963742006.10.20 08:23sell9.90eurusd1.26371.31371.26272006.10.20 08:491.26290.000.000.00792.00
36968482006.10.20 08:49buy0.10eurusd1.26291.21281.26382006.10.20 09:301.26210.000.000.00-8.00
36969382006.10.20 08:56buy0.20eurusd1.26281.21281.26382006.10.20 09:311.26200.000.000.00-16.00
36974322006.10.20 09:25buy0.30eurusd1.26271.21281.26382006.10.20 09:301.26210.000.000.00-18.00
36998552006.10.20 11:00sell0.10eurusd1.26271.31261.26162006.10.20 12:141.26280.000.000.00-1.00
37005122006.10.20 11:34sell0.20eurusd1.26241.31261.26162006.10.20 12:141.26280.000.000.00-8.00
37006752006.10.20 11:39sell0.30eurusd1.26261.31261.26162006.10.20 12:141.26280.000.000.00-6.00
37009512006.10.20 11:46sell0.50eurusd1.26271.31261.26162006.10.20 12:141.26280.000.000.00-5.00
37023472006.10.20 12:14buy0.10eurusd1.26271.21271.26372006.10.20 12:151.26240.000.000.00-3.00
37033512006.10.20 12:55buy0.10eurusd1.26141.21141.26242006.10.20 12:561.26120.000.000.00-2.00
37061452006.10.20 14:29sell0.10eurusd1.26151.31161.26062006.10.20 15:041.26140.000.000.001.00
37067202006.10.20 14:47sell0.20eurusd1.26161.31161.26062006.10.20 15:041.26140.000.000.004.00
37070812006.10.20 15:04buy0.10eurusd1.26151.21181.26282006.10.20 16:001.26280.000.000.0013.00
37075062006.10.20 15:22buy0.20eurusd1.26151.21181.26282006.10.20 16:001.26280.000.000.0026.00
37081282006.10.20 15:51buy0.30eurusd1.26221.21181.26282006.10.20 16:001.26280.000.000.0018.00
37084182006.10.20 16:02sell0.10eurusd1.26301.31301.26202006.10.20 17:011.26200.000.000.0010.00
37090912006.10.20 16:30sell0.20eurusd1.26301.31301.26202006.10.20 17:011.26200.000.000.0020.00
37108512006.10.20 17:05buy0.10eurusd1.26121.21121.26222006.10.20 17:061.26080.000.000.00-4.00
37125982006.10.20 17:40buy0.10eurusd1.26031.21031.26132006.10.20 17:411.26020.000.000.00-1.00
37178662006.10.20 22:54buy0.10eurusd1.26181.21181.26282006.10.23 00:001.26170.000.00-0.79-1.00
37207602006.10.23 02:52sell0.10eurusd1.26181.31191.26092006.10.23 04:041.26160.000.000.002.00
37209612006.10.23 03:12sell0.20eurusd1.26201.31191.26092006.10.23 04:041.26160.000.000.008.00
37214412006.10.23 04:04buy0.10eurusd1.26161.21161.26262006.10.23 04:051.26130.000.000.00-3.00
37245672006.10.23 08:47buy0.10eurusd1.26121.21121.26222006.10.23 08:481.26090.000.000.00-3.00
37253642006.10.23 09:21buy0.10eurusd1.26001.21001.26102006.10.23 09:221.25960.000.000.00-4.00
37282012006.10.23 10:52sell0.10eurusd1.25911.30911.25812006.10.23 11:471.25810.000.000.0010.00
37606572006.10.24 04:47buy0.10eurusd1.25411.20411.25512006.10.24 05:031.25430.000.000.002.00
38291822006.10.24 19:00sell0.10eurusd1.25631.30681.25582006.10.24 23:591.25580.000.000.575.00
38342462006.10.24 20:30sell0.20eurusd1.25711.30681.25582006.10.24 23:591.25580.000.001.1326.00
38459802006.10.25 00:15buy0.10eurusd1.25571.20571.25672006.10.25 00:301.25530.000.000.00-4.00
38578582006.10.25 04:30sell0.10eurusd1.25661.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.006.00
38623032006.10.25 05:45sell0.20eurusd1.25721.30701.25602006.10.25 10:131.25600.000.000.0024.00
38913872006.10.25 14:15sell0.10eurusd1.25871.30871.25772006.10.25 16:201.25770.000.000.0010.00
39221952006.10.26 04:30sell0.10eurusd1.26191.31581.26482006.10.27 10:301.26750.000.000.57-56.00
39226152006.10.26 04:48sell0.20eurusd1.26211.31821.26722006.10.27 10:001.26790.000.001.13-116.00
39368752006.10.26 10:00sell0.30eurusd1.26471.31821.26722006.10.27 10:001.26790.000.001.70-96.00
39442432006.10.26 11:30sell0.50eurusd1.26631.31821.26722006.10.27 10:001.26790.000.002.83-80.00
39593952006.10.26 16:00sell0.80eurusd1.26631.31581.26482006.10.27 10:301.26750.000.004.53-96.00
39733162006.10.26 19:45sell1.30eurusd1.26941.31821.26722006.10.27 10:001.26790.000.007.36195.00
39828452006.10.27 03:45sell2.10eurusd1.26991.31821.26722006.10.27 10:001.26790.000.000.00420.00
35563722006.10.16 00:49sell0.10gbpchf2.36392.41392.36292006.10.16 01:442.36410.000.000.00-1.57
35566192006.10.16 01:04sell0.20gbpchf2.36342.41392.36292006.10.16 01:442.36410.000.000.00-10.98
35567192006.10.16 01:10sell0.30gbpchf2.36392.41392.36292006.10.16 01:432.36410.000.000.00-4.71
35568302006.10.16 01:26sell0.50gbpchf2.36422.41392.36292006.10.16 01:432.36410.000.000.003.93
35570392006.10.16 01:44buy0.10gbpchf2.36412.31412.36512006.10.16 01:452.36310.000.000.00-7.85
35592742006.10.16 04:15sell0.10gbpchf2.36282.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.00-1.57
35596322006.10.16 04:32sell0.20gbpchf2.36352.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.007.85
35598632006.10.16 04:55sell0.30gbpchf2.36262.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.00-9.42
35602962006.10.16 05:15sell0.50gbpchf2.36242.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.00-23.54
35604622006.10.16 05:24sell0.80gbpchf2.36272.41272.36172006.10.16 05:542.36320.000.000.00-31.38
35605522006.10.16 05:34sell1.30gbpchf2.36302.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.000.00
36485752006.10.18 17:00sell0.10gbpchf2.37702.42702.37602006.10.18 17:552.37600.000.000.007.85
36543202006.10.18 21:30buy0.10gbpchf2.37382.32382.37482006.10.18 21:452.37260.000.000.00-9.44
36702482006.10.19 13:15buy0.10gbpchf2.36462.31462.36562006.10.19 13:452.36360.000.000.00-7.91
36877112006.10.19 22:00buy0.10gbpchf2.36122.31122.36222006.10.19 22:152.36000.000.000.00-9.55
36972672006.10.20 09:15sell0.10gbpchf2.36162.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.00-1.76-54.82
37009182006.10.20 11:45sell0.20gbpchf2.36472.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.00-3.51-60.38
37055662006.10.20 14:15sell0.30gbpchf2.37012.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.00-5.2738.13
37146312006.10.20 18:30sell0.50gbpchf2.36982.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.00-8.7951.64
37156022006.10.20 19:30sell0.80gbpchf2.37082.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.00-14.06146.17
37198812006.10.23 02:00sell1.30gbpchf2.37012.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.000.00165.24
37219412006.10.23 04:30sell2.10gbpchf2.36932.41952.36852006.10.23 05:142.36850.000.000.00133.46
37273632006.10.23 10:15sell0.10gbpchf2.37332.42332.37232006.10.23 10:412.37230.000.000.007.91
38777442006.10.25 10:45sell0.10gbpchf2.37462.42462.37362006.10.25 11:062.37360.000.000.007.91
39919952006.10.27 10:00sell0.10gbpchf2.37162.42162.37062006.10.27 10:282.37060.000.000.007.97
35579932006.10.16 03:03buy0.10gbpjpy222.08217.08222.182006.10.16 03:04221.990.000.000.00-7.51
36203212006.10.18 00:45buy0.10gbpjpy221.74216.74221.842006.10.18 01:00221.640.000.000.00-8.44
36500032006.10.18 17:30sell0.10gbpjpy222.47227.47222.372006.10.18 17:57222.370.000.000.008.39
36550912006.10.18 22:31buy0.10gbpjpy222.15217.15222.252006.10.18 22:45222.020.000.000.00-10.94
37029462006.10.20 12:45sell0.10gbpjpy222.45228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.00-2.42-77.42
37055702006.10.20 14:15sell0.20gbpjpy222.68228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.00-4.84-116.12
37121332006.10.20 17:30sell0.30gbpjpy223.16228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.00-7.26-53.01
37165262006.10.20 20:30sell0.50gbpjpy223.50228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.00-12.0954.70
37216192006.10.23 04:15sell0.80gbpjpy223.39228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.000.0013.46
37233832006.10.23 06:15sell1.30gbpjpy223.61228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.000.00262.54
37244872006.10.23 08:45sell2.10gbpjpy223.57228.47223.372006.10.23 09:42223.370.000.000.00353.42
37460092006.10.23 23:30sell0.10gbpjpy223.50228.55223.452006.10.24 03:04223.450.000.00-2.484.19
37464592006.10.24 00:00sell0.20gbpjpy223.57228.55223.452006.10.24 03:04223.450.000.000.0020.12
39428942006.10.26 11:15sell0.10gbpjpy223.76228.76223.662006.10.26 12:07223.660.000.000.008.43
39593402006.10.26 16:00sell0.10gbpjpy223.95228.95223.852006.10.26 17:06223.850.000.000.008.42
35564422006.10.16 00:54sell0.10usdchf1.27391.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-6.28
35566462006.10.16 01:06sell0.20usdchf1.27401.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-10.98
35568012006.10.16 01:22sell0.30usdchf1.27431.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-9.41
35573652006.10.16 02:16sell0.50usdchf1.27391.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-31.38
35577852006.10.16 02:55sell0.80usdchf1.27421.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-31.38
35581772006.10.16 03:15sell1.30usdchf1.27411.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-61.19
35588202006.10.16 03:55sell2.10usdchf1.27431.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-65.90
35591372006.10.16 04:10sell3.60usdchf1.27471.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.000.00
35596942006.10.16 04:35sell6.00usdchf1.27491.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.0094.14
35600612006.10.16 05:06sell9.90usdchf1.27481.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.0077.67
35608202006.10.16 05:52buy0.10usdchf1.27481.22481.27582006.10.16 05:531.27440.000.000.00-3.14
36179702006.10.17 22:45sell0.10usdchf1.26731.31811.26712006.10.18 09:361.26710.000.00-1.111.58
36189632006.10.18 00:00sell0.20usdchf1.26811.31811.26712006.10.18 09:361.26710.000.000.0015.78
36236652006.10.18 03:00sell0.30usdchf1.26841.31811.26712006.10.18 09:361.26710.000.000.0030.78
36477722006.10.18 16:45sell0.10usdchf1.27331.32331.27232006.10.18 16:581.27230.000.000.007.86
36659392006.10.19 11:00buy0.10usdchf1.26641.21641.26742006.10.19 11:151.26700.000.000.004.74
36869862006.10.19 21:30buy0.10usdchf1.25651.20651.25752006.10.19 22:081.25750.000.000.007.95
36938712006.10.20 04:30buy0.10usdchf1.25601.20601.25702006.10.20 04:451.25600.000.000.000.00
36972652006.10.20 09:15sell0.10usdchf1.25821.30821.25722006.10.20 11:521.25720.000.000.007.95
37262862006.10.23 09:45sell0.10usdchf1.26211.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.00-1.08-45.74
37305682006.10.23 12:15sell0.20usdchf1.26481.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.00-2.16-48.90
37367002006.10.23 16:00sell0.30usdchf1.26821.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.00-3.247.10
37459102006.10.23 23:15sell0.50usdchf1.26681.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.00-5.40-43.38
37483892006.10.24 02:31sell0.80usdchf1.26691.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.000.00-63.10
37575002006.10.24 04:16sell1.30usdchf1.26771.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.000.00-20.51
37749162006.10.24 08:30sell2.10usdchf1.26741.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.000.00-82.81
37904462006.10.24 11:00sell3.60usdchf1.26991.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.000.00567.87
38044792006.10.24 14:00sell6.00usdchf1.26981.31891.26792006.10.24 18:101.26790.000.000.00899.12
38291912006.10.24 19:00buy0.10usdchf1.26611.21611.26712006.10.24 19:151.26480.000.000.00-10.28
38440632006.10.24 23:45sell0.10usdchf1.26671.31691.26592006.10.25 04:041.26590.000.00-1.086.32
38488572006.10.25 01:24sell0.20usdchf1.26701.31691.26592006.10.25 04:041.26590.000.000.0017.38
39253932006.10.26 05:31buy0.10usdchf1.26191.21191.26292006.10.26 05:451.26120.000.000.00-5.55
39403092006.10.26 10:30buy0.10usdchf1.25901.20901.26002006.10.26 10:451.25830.000.000.00-5.56
39758422006.10.26 21:01buy0.10usdchf1.25321.20321.25422006.10.26 21:261.25420.000.000.007.97
39919772006.10.27 10:00sell0.10usdchf1.25591.30591.25492006.10.27 10:381.25490.000.000.007.97
  0.00 0.00 -39.36 18 999.42
Closed P/L: 18 960.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18 960.06 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 45 986.69 Equity: 45 986.69 Free Margin: 45 986.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 22 407.43 Gross Loss: 3 447.37 Total Net Profit: 18 960.06
Profit Factor: 6.50 Expected Payoff: 56.09  
Absolute Drawdown: 242.37 Maximal Drawdown: 605.48 (1.84%) Relative Drawdown: 1.84% (605.48)
 
Total Trades: 338 Short Positions (won %): 254 (69.29%) Long Positions (won %): 84 (34.52%)
Profit Trades (% of total): 205 (60.65%) Loss trades (% of total): 133 (39.35%)
Largest profit trade: 2 805.00 loss trade: -161.21
Average profit trade: 109.30 loss trade: -25.92
Maximum consecutive wins ($): 20 (883.46) consecutive losses ($): 11 (-99.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 866.13 (9) consecutive loss (count): -605.48 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2