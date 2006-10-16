|Account: 443586
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 October 27, 22:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3570841
|2006.10.16 12:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7526
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|-0.24
|-5.00
|3576518
|2006.10.16 15:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7534
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|-0.48
|6.00
|3584032
|2006.10.16 22:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7536
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|-0.72
|15.00
|3587773
|2006.10.17 03:31
|sell
|0.50
|audusd
|0.7536
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3590216
|2006.10.17 07:00
|sell
|0.80
|audusd
|0.7541
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3590989
|2006.10.17 08:46
|sell
|1.30
|audusd
|0.7546
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|3627793
|2006.10.18 08:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7542
|0.8048
|0.7538
|2006.10.18 12:04
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3629642
|2006.10.18 09:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7551
|0.8048
|0.7538
|2006.10.18 12:04
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3636715
|2006.10.18 13:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7540
|0.7034
|0.7544
|2006.10.18 20:15
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3645690
|2006.10.18 16:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7531
|0.7034
|0.7544
|2006.10.18 20:15
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3656638
|2006.10.19 00:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7551
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-0.24
|-33.00
|3659362
|2006.10.19 04:01
|sell
|0.20
|audusd
|0.7549
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-0.48
|-70.00
|3660503
|2006.10.19 06:02
|sell
|0.30
|audusd
|0.7549
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-0.72
|-105.00
|3661944
|2006.10.19 08:45
|sell
|0.50
|audusd
|0.7552
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-1.21
|-160.00
|3670791
|2006.10.19 14:00
|sell
|0.80
|audusd
|0.7569
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-1.93
|-120.00
|3676676
|2006.10.19 17:00
|sell
|1.30
|audusd
|0.7573
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-3.14
|-143.00
|3685533
|2006.10.19 20:45
|sell
|2.10
|audusd
|0.7590
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|-5.07
|126.00
|3692075
|2006.10.20 03:15
|sell
|3.60
|audusd
|0.7589
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|3696010
|2006.10.20 07:45
|sell
|6.00
|audusd
|0.7591
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|3697270
|2006.10.20 09:15
|sell
|9.90
|audusd
|0.7597
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|1 287.00
|3698223
|2006.10.20 09:45
|sell
|16.50
|audusd
|0.7601
|0.8094
|0.7584
|2006.10.20 17:02
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|2 805.00
|3711327
|2006.10.20 17:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7583
|0.7083
|0.7593
|2006.10.20 17:46
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3732505
|2006.10.23 13:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.7587
|0.7087
|0.7597
|2006.10.23 13:15
|0.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3746227
|2006.10.23 23:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7570
|0.7069
|0.7579
|2006.10.24 18:19
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.02
|9.00
|3779574
|2006.10.24 09:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7575
|0.7069
|0.7579
|2006.10.24 18:19
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3815543
|2006.10.24 16:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.7565
|0.7069
|0.7579
|2006.10.24 18:19
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|3832146
|2006.10.24 19:48
|sell
|0.10
|audusd
|0.7581
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|-0.24
|-18.00
|3844876
|2006.10.25 00:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.7577
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|3849641
|2006.10.25 01:45
|sell
|0.30
|audusd
|0.7587
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3854069
|2006.10.25 03:32
|sell
|0.50
|audusd
|0.7593
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3859425
|2006.10.25 05:00
|sell
|0.80
|audusd
|0.7610
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|3867246
|2006.10.25 07:16
|sell
|1.30
|audusd
|0.7608
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3868413
|2006.10.25 07:45
|sell
|2.10
|audusd
|0.7611
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|3872993
|2006.10.25 09:32
|sell
|3.60
|audusd
|0.7614
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 15:05
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|3913168
|2006.10.25 22:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7617
|0.8117
|0.7607
|2006.10.25 23:10
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3929013
|2006.10.26 07:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.8129
|0.7619
|2006.10.26 15:15
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3931451
|2006.10.26 08:16
|sell
|0.20
|audusd
|0.7629
|0.8129
|0.7619
|2006.10.26 15:15
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3975160
|2006.10.26 20:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7637
|0.8143
|0.7633
|2006.10.27 09:47
|0.7633
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.00
|3980376
|2006.10.27 02:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7641
|0.8143
|0.7633
|2006.10.27 09:47
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3986322
|2006.10.27 05:31
|sell
|0.30
|audusd
|0.7645
|0.8143
|0.7633
|2006.10.27 09:47
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|3987795
|2006.10.27 07:31
|sell
|0.50
|audusd
|0.7643
|0.8143
|0.7633
|2006.10.27 09:47
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3560059
|2006.10.16 05:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6740
|0.7240
|0.6730
|2006.10.16 10:44
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|3560848
|2006.10.16 05:56
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6740
|0.7240
|0.6730
|2006.10.16 10:44
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|37.13
|3561604
|2006.10.16 07:03
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6740
|0.7240
|0.6730
|2006.10.16 10:44
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|55.71
|3568440
|2006.10.16 11:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6732
|0.6232
|0.6742
|2006.10.16 11:46
|0.6725
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.03
|3599417
|2006.10.17 13:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6215
|0.6725
|2006.10.17 13:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.21
|3653967
|2006.10.18 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6704
|0.7209
|0.6699
|2006.10.19 11:30
|0.6708
|0.00
|0.00
|1.17
|-7.48
|3657268
|2006.10.19 01:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6711
|0.7209
|0.6699
|2006.10.19 11:30
|0.6708
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|3666958
|2006.10.19 11:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6708
|0.6208
|0.6718
|2006.10.19 11:38
|0.6718
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|3683466
|2006.10.19 19:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6717
|0.6217
|0.6727
|2006.10.19 22:31
|0.6722
|0.00
|0.00
|0.00
|9.39
|3701810
|2006.10.20 12:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6215
|0.6725
|2006.10.20 12:15
|0.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|3781051
|2006.10.24 09:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6704
|0.7206
|0.6696
|2006.10.25 10:33
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.30
|15.02
|3790480
|2006.10.24 11:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6705
|0.7206
|0.6696
|2006.10.25 10:33
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.60
|33.78
|3833568
|2006.10.24 20:15
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6704
|0.7206
|0.6696
|2006.10.25 10:33
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.90
|45.04
|3852689
|2006.10.25 03:00
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6705
|0.7206
|0.6696
|2006.10.25 10:33
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.00
|84.44
|3862417
|2006.10.25 05:50
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6707
|0.7206
|0.6696
|2006.10.25 10:33
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.00
|165.13
|3877848
|2006.10.25 10:46
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6700
|0.6200
|0.6710
|2006.10.25 11:00
|0.6692
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.01
|3895201
|2006.10.25 16:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6703
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|1.48
|-3.79
|3900776
|2006.10.25 18:15
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6705
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|2.96
|0.00
|3904377
|2006.10.25 20:45
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6708
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|4.45
|17.02
|3911893
|2006.10.25 22:00
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6711
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|7.41
|56.74
|3918178
|2006.10.26 01:30
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6712
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|2.42
|105.91
|3925386
|2006.10.26 05:30
|sell
|1.30
|eurgbp
|0.6715
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|3.93
|245.85
|3940319
|2006.10.26 10:30
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.6719
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|6.34
|556.01
|3973331
|2006.10.26 19:45
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.6712
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|10.88
|476.58
|3982571
|2006.10.27 03:30
|sell
|6.00
|eurgbp
|0.6717
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|1 361.66
|3994343
|2006.10.27 11:01
|sell
|9.90
|eurgbp
|0.6715
|0.7215
|0.6705
|2006.10.27 13:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|1 872.29
|3556365
|2006.10.16 00:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.66
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.35
|3557792
|2006.10.16 02:56
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.74
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.07
|3558230
|2006.10.16 03:16
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.69
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.58
|3558765
|2006.10.16 03:54
|buy
|0.50
|eurjpy
|149.64
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.42
|3558955
|2006.10.16 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.60
|144.60
|149.70
|2006.10.16 04:01
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|3593838
|2006.10.17 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.07
|144.07
|149.17
|2006.10.17 11:00
|149.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|3598440
|2006.10.17 12:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|143.72
|148.82
|2006.10.17 12:45
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.58
|3609482
|2006.10.17 18:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.82
|153.95
|148.85
|2006.10.18 00:04
|148.85
|0.00
|0.00
|-1.13
|-2.53
|3612333
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.02
|153.95
|148.85
|2006.10.18 00:04
|148.85
|0.00
|0.00
|-2.26
|28.66
|3620048
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.71
|143.71
|148.81
|2006.10.18 00:45
|148.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|3630445
|2006.10.18 09:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.60
|143.60
|148.70
|2006.10.18 10:00
|148.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|3666488
|2006.10.19 11:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.85
|143.85
|148.95
|2006.10.19 11:39
|148.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3692094
|2006.10.20 03:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.46
|154.46
|149.36
|2006.10.20 09:30
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3704429
|2006.10.20 13:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.17
|144.17
|149.27
|2006.10.20 13:45
|149.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|3711325
|2006.10.20 17:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.56
|154.71
|149.61
|2006.10.23 02:01
|149.61
|0.00
|0.00
|-1.14
|-4.22
|3716987
|2006.10.20 21:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.79
|154.71
|149.61
|2006.10.23 02:01
|149.61
|0.00
|0.00
|-2.27
|30.34
|3723178
|2006.10.23 06:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.84
|154.86
|149.76
|2006.10.23 09:19
|149.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|3724298
|2006.10.23 08:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.87
|154.86
|149.76
|2006.10.23 09:19
|149.76
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|3879222
|2006.10.25 11:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.63
|144.63
|149.73
|2006.10.25 11:23
|149.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|3893148
|2006.10.25 15:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.90
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|-3.37
|-21.97
|3904374
|2006.10.25 20:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.00
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|-6.74
|-27.04
|3922595
|2006.10.26 04:48
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.03
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.95
|3931383
|2006.10.26 08:15
|sell
|0.50
|eurjpy
|150.11
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.12
|3938884
|2006.10.26 10:15
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.24
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|3950472
|2006.10.26 13:45
|sell
|1.30
|eurjpy
|150.31
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|164.80
|3953258
|2006.10.26 14:46
|sell
|2.10
|eurjpy
|150.35
|155.26
|150.16
|2006.10.26 21:10
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|337.20
|3982556
|2006.10.27 03:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.65
|155.65
|150.55
|2006.10.27 04:46
|150.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3991212
|2006.10.27 09:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.24
|145.24
|150.34
|2006.10.27 10:15
|150.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|3562340
|2006.10.16 08:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2508
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 08:46
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3562848
|2006.10.16 08:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2511
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 08:46
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3563053
|2006.10.16 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2507
|1.2007
|1.2517
|2006.10.16 08:47
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3563516
|2006.10.16 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2509
|1.3011
|1.2501
|2006.10.16 10:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3563843
|2006.10.16 09:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2509
|1.3011
|1.2501
|2006.10.16 10:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3564360
|2006.10.16 09:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2512
|1.3011
|1.2501
|2006.10.16 10:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3565659
|2006.10.16 10:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2505
|1.2005
|1.2515
|2006.10.16 10:25
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3567197
|2006.10.16 10:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2512
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3567693
|2006.10.16 11:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3569206
|2006.10.16 11:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2523
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3570154
|2006.10.16 12:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2516
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3570378
|2006.10.16 12:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3570504
|2006.10.16 12:16
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2523
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|3571065
|2006.10.16 12:44
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|3572291
|2006.10.16 13:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2518
|1.3019
|1.2509
|2006.10.16 14:22
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3572417
|2006.10.16 13:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2520
|1.3019
|1.2509
|2006.10.16 14:22
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3584438
|2006.10.16 22:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.58
|0.00
|3584552
|2006.10.16 23:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|1.15
|0.00
|3584773
|2006.10.16 23:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|1.73
|0.00
|3585997
|2006.10.17 00:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2533
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3586440
|2006.10.17 01:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2540
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3586594
|2006.10.17 01:49
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2541
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3587003
|2006.10.17 02:25
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2536
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3587174
|2006.10.17 02:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2531
|1.2031
|1.2541
|2006.10.17 02:44
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3587544
|2006.10.17 03:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2536
|1.3041
|1.2531
|2006.10.17 04:16
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3587736
|2006.10.17 03:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2540
|1.3041
|1.2531
|2006.10.17 04:15
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3587936
|2006.10.17 03:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.3041
|1.2531
|2006.10.17 04:15
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3588615
|2006.10.17 04:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.17 04:16
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3593869
|2006.10.17 10:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 11:29
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3594084
|2006.10.17 10:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2538
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 11:29
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3595104
|2006.10.17 11:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.17 11:30
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3598500
|2006.10.17 12:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2529
|1.2029
|1.2539
|2006.10.17 12:33
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3600262
|2006.10.17 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.2026
|1.2536
|2006.10.17 13:43
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3601658
|2006.10.17 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2523
|1.2023
|1.2533
|2006.10.17 15:19
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3603894
|2006.10.17 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.17 16:15
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3605278
|2006.10.17 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3606289
|2006.10.17 16:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2553
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3607419
|2006.10.17 17:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2552
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3608170
|2006.10.17 17:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2546
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|3610911
|2006.10.17 18:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2554
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3612422
|2006.10.17 19:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2564
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3614089
|2006.10.17 19:54
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2558
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3614500
|2006.10.17 20:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2557
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3614780
|2006.10.17 20:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2556
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:50
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3615531
|2006.10.17 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2553
|1.2053
|1.2563
|2006.10.17 20:51
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3617904
|2006.10.17 22:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2553
|1.3047
|1.2537
|2006.10.18 00:20
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.58
|16.00
|3618616
|2006.10.17 23:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2545
|1.3047
|1.2537
|2006.10.18 00:20
|1.2537
|0.00
|0.00
|1.15
|16.00
|3618928
|2006.10.17 23:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2547
|1.3047
|1.2537
|2006.10.18 00:20
|1.2537
|0.00
|0.00
|1.73
|30.00
|3621327
|2006.10.18 01:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3621533
|2006.10.18 01:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2550
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3622094
|2006.10.18 01:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2553
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3622878
|2006.10.18 02:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2545
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3623748
|2006.10.18 03:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2539
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3624495
|2006.10.18 03:48
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2539
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|3624630
|2006.10.18 03:54
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2544
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3624947
|2006.10.18 04:10
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2541
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|3625970
|2006.10.18 05:26
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2545
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3626113
|2006.10.18 05:34
|sell
|9.90
|eurusd
|1.2548
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|297.00
|3627239
|2006.10.18 07:07
|sell
|16.50
|eurusd
|1.2545
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3629386
|2006.10.18 09:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2545
|1.2045
|1.2555
|2006.10.18 09:20
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3629787
|2006.10.18 09:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3630108
|2006.10.18 09:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3630813
|2006.10.18 09:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2550
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3631036
|2006.10.18 10:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2552
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3631701
|2006.10.18 10:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2552
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3632257
|2006.10.18 10:32
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2556
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|3632715
|2006.10.18 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.2050
|1.2560
|2006.10.18 10:51
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3635579
|2006.10.18 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.18 12:18
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3636051
|2006.10.18 12:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3636720
|2006.10.18 13:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2539
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3636803
|2006.10.18 13:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|3638156
|2006.10.18 14:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2540
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3638889
|2006.10.18 14:55
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2544
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3639336
|2006.10.18 15:11
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2545
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|143.00
|3639780
|2006.10.18 15:23
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2546
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|3642351
|2006.10.18 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2530
|1.2030
|1.2540
|2006.10.18 15:45
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3645604
|2006.10.18 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2512
|1.2008
|1.2518
|2006.10.18 16:58
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3646328
|2006.10.18 16:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2506
|1.2008
|1.2518
|2006.10.18 16:58
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3647173
|2006.10.18 16:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2508
|1.2008
|1.2518
|2006.10.18 16:58
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3653459
|2006.10.18 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2521
|1.2021
|1.2531
|2006.10.18 20:35
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3654187
|2006.10.18 21:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3654313
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2529
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3654624
|2006.10.18 21:55
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2531
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3654937
|2006.10.18 22:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2533
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3655192
|2006.10.18 22:40
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2535
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3655459
|2006.10.18 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.18 23:02
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3659280
|2006.10.19 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2536
|1.2036
|1.2546
|2006.10.19 04:01
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3661737
|2006.10.19 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.19 08:28
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3662378
|2006.10.19 09:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3662707
|2006.10.19 09:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2543
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3663050
|2006.10.19 10:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|3664073
|2006.10.19 10:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2551
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3666458
|2006.10.19 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|1.2051
|1.2561
|2006.10.19 11:15
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3668228
|2006.10.19 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2562
|1.3068
|1.2558
|2006.10.19 12:23
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3668860
|2006.10.19 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2571
|1.3068
|1.2558
|2006.10.19 12:23
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3669230
|2006.10.19 12:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2566
|1.2066
|1.2576
|2006.10.19 12:47
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3669708
|2006.10.19 12:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2571
|1.3071
|1.2561
|2006.10.19 13:34
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3670509
|2006.10.19 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2565
|1.2065
|1.2575
|2006.10.19 13:35
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3672733
|2006.10.19 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 15:41
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3673820
|2006.10.19 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2572
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3674339
|2006.10.19 16:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2578
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3674676
|2006.10.19 16:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2577
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3674848
|2006.10.19 16:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2581
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|3677616
|2006.10.19 17:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2587
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3678214
|2006.10.19 17:36
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2596
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3679764
|2006.10.19 17:57
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2599
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|3680370
|2006.10.19 18:09
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2600
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|3680494
|2006.10.19 18:15
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2602
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|3680969
|2006.10.19 18:35
|sell
|9.90
|eurusd
|1.2599
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|594.00
|3681418
|2006.10.19 18:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2593
|1.2093
|1.2603
|2006.10.19 18:58
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3684057
|2006.10.19 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2608
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3684382
|2006.10.19 20:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2616
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3685041
|2006.10.19 20:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2620
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3685440
|2006.10.19 20:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2622
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3685876
|2006.10.19 20:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2626
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3686146
|2006.10.19 21:06
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2628
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3686522
|2006.10.19 21:19
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2631
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|3687114
|2006.10.19 21:37
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2638
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|3687799
|2006.10.19 22:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2627
|1.2127
|1.2637
|2006.10.19 22:03
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3693616
|2006.10.20 04:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2637
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3694186
|2006.10.20 05:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2637
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3694581
|2006.10.20 05:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2634
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3694690
|2006.10.20 06:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2635
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3694857
|2006.10.20 06:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2636
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3695481
|2006.10.20 06:55
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2638
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3696002
|2006.10.20 07:43
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2637
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|3696044
|2006.10.20 07:53
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2639
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|3696191
|2006.10.20 08:06
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2637
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|3696374
|2006.10.20 08:23
|sell
|9.90
|eurusd
|1.2637
|1.3137
|1.2627
|2006.10.20 08:49
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|792.00
|3696848
|2006.10.20 08:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2629
|1.2128
|1.2638
|2006.10.20 09:30
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3696938
|2006.10.20 08:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2628
|1.2128
|1.2638
|2006.10.20 09:31
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3697432
|2006.10.20 09:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2627
|1.2128
|1.2638
|2006.10.20 09:30
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3699855
|2006.10.20 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2627
|1.3126
|1.2616
|2006.10.20 12:14
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3700512
|2006.10.20 11:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2624
|1.3126
|1.2616
|2006.10.20 12:14
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3700675
|2006.10.20 11:39
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2626
|1.3126
|1.2616
|2006.10.20 12:14
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3700951
|2006.10.20 11:46
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2627
|1.3126
|1.2616
|2006.10.20 12:14
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3702347
|2006.10.20 12:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2627
|1.2127
|1.2637
|2006.10.20 12:15
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3703351
|2006.10.20 12:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2614
|1.2114
|1.2624
|2006.10.20 12:56
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3706145
|2006.10.20 14:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.3116
|1.2606
|2006.10.20 15:04
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3706720
|2006.10.20 14:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2616
|1.3116
|1.2606
|2006.10.20 15:04
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3707081
|2006.10.20 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.2118
|1.2628
|2006.10.20 16:00
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3707506
|2006.10.20 15:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2615
|1.2118
|1.2628
|2006.10.20 16:00
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3708128
|2006.10.20 15:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2622
|1.2118
|1.2628
|2006.10.20 16:00
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|3708418
|2006.10.20 16:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.3130
|1.2620
|2006.10.20 17:01
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3709091
|2006.10.20 16:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2630
|1.3130
|1.2620
|2006.10.20 17:01
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3710851
|2006.10.20 17:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2612
|1.2112
|1.2622
|2006.10.20 17:06
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3712598
|2006.10.20 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2603
|1.2103
|1.2613
|2006.10.20 17:41
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3717866
|2006.10.20 22:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2618
|1.2118
|1.2628
|2006.10.23 00:00
|1.2617
|0.00
|0.00
|-0.79
|-1.00
|3720760
|2006.10.23 02:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2618
|1.3119
|1.2609
|2006.10.23 04:04
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3720961
|2006.10.23 03:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2620
|1.3119
|1.2609
|2006.10.23 04:04
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3721441
|2006.10.23 04:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2616
|1.2116
|1.2626
|2006.10.23 04:05
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3724567
|2006.10.23 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2612
|1.2112
|1.2622
|2006.10.23 08:48
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3725364
|2006.10.23 09:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|1.2100
|1.2610
|2006.10.23 09:22
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3728201
|2006.10.23 10:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2591
|1.3091
|1.2581
|2006.10.23 11:47
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3760657
|2006.10.24 04:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.2041
|1.2551
|2006.10.24 05:03
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3829182
|2006.10.24 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2563
|1.3068
|1.2558
|2006.10.24 23:59
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.57
|5.00
|3834246
|2006.10.24 20:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2571
|1.3068
|1.2558
|2006.10.24 23:59
|1.2558
|0.00
|0.00
|1.13
|26.00
|3845980
|2006.10.25 00:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.25 00:30
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3857858
|2006.10.25 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2566
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3862303
|2006.10.25 05:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2572
|1.3070
|1.2560
|2006.10.25 10:13
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3891387
|2006.10.25 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2587
|1.3087
|1.2577
|2006.10.25 16:20
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3922195
|2006.10.26 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2619
|1.3158
|1.2648
|2006.10.27 10:30
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.57
|-56.00
|3922615
|2006.10.26 04:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2621
|1.3182
|1.2672
|2006.10.27 10:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|1.13
|-116.00
|3936875
|2006.10.26 10:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2647
|1.3182
|1.2672
|2006.10.27 10:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|1.70
|-96.00
|3944243
|2006.10.26 11:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2663
|1.3182
|1.2672
|2006.10.27 10:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|2.83
|-80.00
|3959395
|2006.10.26 16:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2663
|1.3158
|1.2648
|2006.10.27 10:30
|1.2675
|0.00
|0.00
|4.53
|-96.00
|3973316
|2006.10.26 19:45
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2694
|1.3182
|1.2672
|2006.10.27 10:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|7.36
|195.00
|3982845
|2006.10.27 03:45
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2699
|1.3182
|1.2672
|2006.10.27 10:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|3556372
|2006.10.16 00:49
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3639
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:44
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|3556619
|2006.10.16 01:04
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3634
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:44
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|3556719
|2006.10.16 01:10
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3639
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:43
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|3556830
|2006.10.16 01:26
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3642
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:43
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|3557039
|2006.10.16 01:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3641
|2.3141
|2.3651
|2006.10.16 01:45
|2.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.85
|3559274
|2006.10.16 04:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3628
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|3559632
|2006.10.16 04:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3635
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3559863
|2006.10.16 04:55
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3626
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.42
|3560296
|2006.10.16 05:15
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3624
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.54
|3560462
|2006.10.16 05:24
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3627
|2.4127
|2.3617
|2006.10.16 05:54
|2.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.38
|3560552
|2006.10.16 05:34
|sell
|1.30
|gbpchf
|2.3630
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3648575
|2006.10.18 17:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3770
|2.4270
|2.3760
|2006.10.18 17:55
|2.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3654320
|2006.10.18 21:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3738
|2.3238
|2.3748
|2006.10.18 21:45
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|3670248
|2006.10.19 13:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3646
|2.3146
|2.3656
|2006.10.19 13:45
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.91
|3687711
|2006.10.19 22:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3612
|2.3112
|2.3622
|2006.10.19 22:15
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|3697267
|2006.10.20 09:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3616
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|-1.76
|-54.82
|3700918
|2006.10.20 11:45
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3647
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|-3.51
|-60.38
|3705566
|2006.10.20 14:15
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3701
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|-5.27
|38.13
|3714631
|2006.10.20 18:30
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3698
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|-8.79
|51.64
|3715602
|2006.10.20 19:30
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3708
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|-14.06
|146.17
|3719881
|2006.10.23 02:00
|sell
|1.30
|gbpchf
|2.3701
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|165.24
|3721941
|2006.10.23 04:30
|sell
|2.10
|gbpchf
|2.3693
|2.4195
|2.3685
|2006.10.23 05:14
|2.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|133.46
|3727363
|2006.10.23 10:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3733
|2.4233
|2.3723
|2006.10.23 10:41
|2.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|3877744
|2006.10.25 10:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3746
|2.4246
|2.3736
|2006.10.25 11:06
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|3991995
|2006.10.27 10:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3716
|2.4216
|2.3706
|2006.10.27 10:28
|2.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|3557993
|2006.10.16 03:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.08
|217.08
|222.18
|2006.10.16 03:04
|221.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|3620321
|2006.10.18 00:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.74
|216.74
|221.84
|2006.10.18 01:00
|221.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.44
|3650003
|2006.10.18 17:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.47
|227.47
|222.37
|2006.10.18 17:57
|222.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|3655091
|2006.10.18 22:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 22:45
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.94
|3702946
|2006.10.20 12:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.45
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|-2.42
|-77.42
|3705570
|2006.10.20 14:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.68
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|-4.84
|-116.12
|3712133
|2006.10.20 17:30
|sell
|0.30
|gbpjpy
|223.16
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|-7.26
|-53.01
|3716526
|2006.10.20 20:30
|sell
|0.50
|gbpjpy
|223.50
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|-12.09
|54.70
|3721619
|2006.10.23 04:15
|sell
|0.80
|gbpjpy
|223.39
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|3723383
|2006.10.23 06:15
|sell
|1.30
|gbpjpy
|223.61
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|262.54
|3724487
|2006.10.23 08:45
|sell
|2.10
|gbpjpy
|223.57
|228.47
|223.37
|2006.10.23 09:42
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|353.42
|3746009
|2006.10.23 23:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.50
|228.55
|223.45
|2006.10.24 03:04
|223.45
|0.00
|0.00
|-2.48
|4.19
|3746459
|2006.10.24 00:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.57
|228.55
|223.45
|2006.10.24 03:04
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.12
|3942894
|2006.10.26 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.76
|228.76
|223.66
|2006.10.26 12:07
|223.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3959340
|2006.10.26 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.95
|228.95
|223.85
|2006.10.26 17:06
|223.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3556442
|2006.10.16 00:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2739
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|3556646
|2006.10.16 01:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2740
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|3556801
|2006.10.16 01:22
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2743
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|3557365
|2006.10.16 02:16
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2739
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.38
|3557785
|2006.10.16 02:55
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2742
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.38
|3558177
|2006.10.16 03:15
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2741
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.19
|3558820
|2006.10.16 03:55
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2743
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.90
|3559137
|2006.10.16 04:10
|sell
|3.60
|usdchf
|1.2747
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3559694
|2006.10.16 04:35
|sell
|6.00
|usdchf
|1.2749
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|94.14
|3560061
|2006.10.16 05:06
|sell
|9.90
|usdchf
|1.2748
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|77.67
|3560820
|2006.10.16 05:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2748
|1.2248
|1.2758
|2006.10.16 05:53
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|3617970
|2006.10.17 22:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2673
|1.3181
|1.2671
|2006.10.18 09:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|-1.11
|1.58
|3618963
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2681
|1.3181
|1.2671
|2006.10.18 09:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|3623665
|2006.10.18 03:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2684
|1.3181
|1.2671
|2006.10.18 09:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|30.78
|3647772
|2006.10.18 16:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2733
|1.3233
|1.2723
|2006.10.18 16:58
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3665939
|2006.10.19 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2664
|1.2164
|1.2674
|2006.10.19 11:15
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|3686986
|2006.10.19 21:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2565
|1.2065
|1.2575
|2006.10.19 22:08
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|3693871
|2006.10.20 04:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2560
|1.2060
|1.2570
|2006.10.20 04:45
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3697265
|2006.10.20 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2582
|1.3082
|1.2572
|2006.10.20 11:52
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|3726286
|2006.10.23 09:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2621
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|-1.08
|-45.74
|3730568
|2006.10.23 12:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2648
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|-2.16
|-48.90
|3736700
|2006.10.23 16:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2682
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|-3.24
|7.10
|3745910
|2006.10.23 23:15
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2668
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|-5.40
|-43.38
|3748389
|2006.10.24 02:31
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2669
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.10
|3757500
|2006.10.24 04:16
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2677
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.51
|3774916
|2006.10.24 08:30
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2674
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.81
|3790446
|2006.10.24 11:00
|sell
|3.60
|usdchf
|1.2699
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|567.87
|3804479
|2006.10.24 14:00
|sell
|6.00
|usdchf
|1.2698
|1.3189
|1.2679
|2006.10.24 18:10
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|899.12
|3829191
|2006.10.24 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2661
|1.2161
|1.2671
|2006.10.24 19:15
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.28
|3844063
|2006.10.24 23:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2667
|1.3169
|1.2659
|2006.10.25 04:04
|1.2659
|0.00
|0.00
|-1.08
|6.32
|3848857
|2006.10.25 01:24
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2670
|1.3169
|1.2659
|2006.10.25 04:04
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|17.38
|3925393
|2006.10.26 05:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2619
|1.2119
|1.2629
|2006.10.26 05:45
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.55
|3940309
|2006.10.26 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2590
|1.2090
|1.2600
|2006.10.26 10:45
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|3975842
|2006.10.26 21:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2032
|1.2542
|2006.10.26 21:26
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|3991977
|2006.10.27 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2559
|1.3059
|1.2549
|2006.10.27 10:38
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|0.00
|0.00
|-39.36
|18 999.42
|Closed P/L:
|18 960.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|18 960.06
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|45 986.69
|Equity:
|45 986.69
|Free Margin:
|45 986.69
|Details:
|Gross Profit:
|22 407.43
|Gross Loss:
|3 447.37
|Total Net Profit:
|18 960.06
|Profit Factor:
|6.50
|Expected Payoff:
|56.09
|Absolute Drawdown:
|242.37
|Maximal Drawdown:
|605.48 (1.84%)
|Relative Drawdown:
|1.84% (605.48)
|Total Trades:
|338
|Short Positions (won %):
|254 (69.29%)
|Long Positions (won %):
|84 (34.52%)
|Profit Trades (% of total):
|205 (60.65%)
|Loss trades (% of total):
|133 (39.35%)
|Largest
|profit trade:
|2 805.00
|loss trade:
|-161.21
|Average
|profit trade:
|109.30
|loss trade:
|-25.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (883.46)
|consecutive losses ($):
|11 (-99.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 866.13 (9)
|consecutive loss (count):
|-605.48 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2