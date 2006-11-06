|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 7, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1810914
|2006.11.06 00:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.23
|224.43
|224.43
|2006.11.06 01:05
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|33.88
|1810274
|2006.11.03 16:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.53
|224.43
|224.43
|2006.11.06 01:05
|224.43
|0.00
|0.00
|0.66
|-8.47
|1810936
|2006.11.06 00:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2530
|1.2550
|1.2550
|2006.11.06 07:01
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|31.87
|1810103
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2561
|1.2550
|1.2550
|2006.11.06 07:01
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.76
|1810021
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.7693
|0.7683
|0.7683
|2006.11.06 08:13
|0.7683
|0.00
|0.00
|-0.53
|10.00
|1811638
|2006.11.06 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2552
|1.2562
|1.2562
|2006.11.06 08:22
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|1812002
|2006.11.06 08:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7683
|0.7693
|0.7693
|2006.11.06 09:59
|0.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1812811
|2006.11.06 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7696
|0.7706
|0.7706
|2006.11.06 10:27
|0.7706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1812086
|2006.11.06 08:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2566
|1.2576
|1.2576
|2006.11.06 11:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|1813174
|2006.11.06 10:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7709
|0.7719
|0.7719
|2006.11.07 02:05
|0.7719
|0.00
|0.00
|0.23
|10.00
|1810070
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2699
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-2.10
|147.00
|1803421
|2006.11.01 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-2.10
|-50.00
|1803809
|2006.11.01 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2768
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-4.20
|-40.00
|1817124
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7722
|0.7732
|0.7732
|2006.11.07 04:40
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817285
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2762
|1.2762
|2006.11.07 04:40
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1811146
|2006.11.06 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.34
|224.24
|224.24
|2006.11.07 05:02
|224.24
|0.00
|0.00
|-0.95
|8.49
|1810088
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.93
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.10
|-26.31
|1815793
|2006.11.06 17:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.55
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.65
|78.93
|1812605
|2006.11.06 09:43
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.24
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.10
|0.00
|1817465
|2006.11.07 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2778
|1.2778
|2006.11.07 13:40
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817584
|2006.11.07 05:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.16
|224.26
|224.26
|2006.11.07 13:56
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|1819264
|2006.11.07 09:37
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.46
|224.26
|224.26
|2006.11.07 13:56
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|1819964
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2790
|1.2790
|2006.11.07 14:06
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1820137
|2006.11.07 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2802
|1.2802
|2006.11.07 14:39
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817453
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.7749
|0.7749
|2006.11.07 14:52
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1820332
|2006.11.07 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2815
|1.2815
|2006.11.07 15:03
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1781670
|2006.10.26 09:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.6713
|0.6713
|2006.11.07 18:03
|0.6713
|0.00
|0.00
|-16.64
|-19.08
|1793731
|2006.10.30 13:55
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6693
|0.6713
|0.6713
|2006.11.07 18:03
|0.6713
|0.00
|0.00
|-26.68
|76.32
|1817457
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2508
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|1820068
|2006.11.07 14:01
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2475
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|60.05
|1820506
|2006.11.07 15:04
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2444
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|294.64
|1813627
|2006.11.06 11:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2574
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.22
|-67.25
|1816931
|2006.11.07 01:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2544
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.47
|0.00
|0.00
|-55.72
|533.01
|Closed P/L:
|477.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1810295
|2006.11.03 16:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3868
|2.3328
|2.3838
|2.3812
|0.00
|0.00
|1.50
|-44.83
|1810588
|2006.11.03 19:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3838
|2.3328
|2.3838
|2.3812
|0.00
|0.00
|3.00
|-41.63
|1818727
|2006.11.07 07:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.20
|155.20
|150.10
|150.40
|0.00
|0.00
|-0.55
|-16.99
|1819958
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3807
|2.3328
|2.3838
|2.3812
|0.00
|0.00
|1.50
|12.01
|1820012
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|219.39
|224.49
|224.31
|0.00
|0.00
|0.66
|-6.80
|1820416
|2006.11.07 14:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7753
|0.7253
|0.7763
|0.7735
|0.00
|0.00
|0.23
|-18.00
|1820507
|2006.11.07 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2296
|1.2806
|1.2776
|0.00
|0.00
|-0.35
|-39.00
|1820997
|2006.11.07 18:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6215
|0.6725
|0.6703
|0.00
|0.00
|-1.67
|-22.87
|1821154
|2006.11.07 19:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2786
|1.2296
|1.2806
|1.2776
|0.00
|0.00
|-0.70
|-20.00
|1821249
|2006.11.07 19:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2496
|1.1996
|1.2506
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.20
|0.00
|0.00
|3.84
|-201.31
|Floating P/L:
|-197.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|477.29
|Floating P/L:
|-197.47
|Margin:
|430.05
|Balance:
|15 822.52
|Equity:
|15 625.05
|Free Margin:
|15 392.48
|Details:
|Gross Profit:
|859.40
|Gross Loss:
|382.11
|Total Net Profit:
|477.29
|Profit Factor:
|2.25
|Expected Payoff:
|14.46
|Absolute Drawdown:
|7.81
|Maximal Drawdown:
|129.70 (0.83%)
|Relative Drawdown:
|0.83% (129.70)
|Total Trades:
|33
|Short Positions (won %):
|7 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|26 (69.23%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|11 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|294.64
|loss trade:
|-86.47
|Average
|profit trade:
|39.06
|loss trade:
|-34.74
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (87.48)
|consecutive losses ($):
|2 (-129.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|354.69 (2)
|consecutive loss (count):
|-129.70 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1