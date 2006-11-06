MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 7, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18109142006.11.06 00:02buy0.20gbpjpy224.23224.43224.432006.11.06 01:05224.430.000.000.0033.88
18102742006.11.03 16:23buy0.10gbpjpy224.53224.43224.432006.11.06 01:05224.430.000.000.66-8.47
18109362006.11.06 00:03buy0.20usdchf1.25301.25501.25502006.11.06 07:011.25500.000.000.0031.87
18101032006.11.03 15:55buy0.10usdchf1.25611.25501.25502006.11.06 07:011.25500.000.000.22-8.76
18100212006.11.03 15:55sell0.10audusd0.76930.76830.76832006.11.06 08:130.76830.000.00-0.5310.00
18116382006.11.06 07:03buy0.10usdchf1.25521.25621.25622006.11.06 08:221.25620.000.000.007.96
18120022006.11.06 08:14buy0.10audusd0.76830.76930.76932006.11.06 09:590.76930.000.000.0010.00
18128112006.11.06 10:00buy0.10audusd0.76960.77060.77062006.11.06 10:270.77060.000.000.0010.00
18120862006.11.06 08:23buy0.10usdchf1.25661.25761.25762006.11.06 11:231.25760.000.000.007.95
18131742006.11.06 10:28buy0.10audusd0.77090.77190.77192006.11.07 02:050.77190.000.000.2310.00
18100702006.11.03 15:55buy0.30eurusd1.26991.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-2.10147.00
18034212006.11.01 17:09buy0.10eurusd1.27981.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-2.10-50.00
18038092006.11.01 17:57buy0.20eurusd1.27681.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-4.20-40.00
18171242006.11.07 02:06buy0.10audusd0.77220.77320.77322006.11.07 04:400.77320.000.000.0010.00
18172852006.11.07 04:16buy0.10eurusd1.27521.27621.27622006.11.07 04:401.27620.000.000.0010.00
18111462006.11.06 01:07sell0.10gbpjpy224.34224.24224.242006.11.07 05:02224.240.000.00-0.958.49
18100882006.11.03 15:55sell0.10eurjpy149.93150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.10-26.31
18157932006.11.06 17:02sell0.30eurjpy150.55150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.6578.93
18126052006.11.06 09:43sell0.20eurjpy150.24150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.100.00
18174652006.11.07 04:42buy0.10eurusd1.27681.27781.27782006.11.07 13:401.27780.000.000.0010.00
18175842006.11.07 05:03sell0.10gbpjpy224.16224.26224.262006.11.07 13:56224.260.000.000.00-8.50
18192642006.11.07 09:37sell0.20gbpjpy224.46224.26224.262006.11.07 13:56224.260.000.000.0033.99
18199642006.11.07 13:41buy0.10eurusd1.27801.27901.27902006.11.07 14:061.27900.000.000.0010.00
18201372006.11.07 14:07buy0.10eurusd1.27921.28021.28022006.11.07 14:391.28020.000.000.0010.00
18174532006.11.07 04:41buy0.10audusd0.77390.77490.77492006.11.07 14:520.77490.000.000.0010.00
18203322006.11.07 14:40buy0.10eurusd1.28051.28151.28152006.11.07 15:031.28150.000.000.0010.00
17816702006.10.26 09:57buy0.10eurgbp0.67230.67130.67132006.11.07 18:030.67130.000.00-16.64-19.08
17937312006.10.30 13:55buy0.20eurgbp0.66930.67130.67132006.11.07 18:030.67130.000.00-26.6876.32
18174572006.11.07 04:41buy0.30usdchf1.25081.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00-43.23
18200682006.11.07 14:01buy0.50usdchf1.24751.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.0060.05
18205062006.11.07 15:04buy0.80usdchf1.24441.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00294.64
18136272006.11.06 11:24buy0.10usdchf1.25741.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.22-67.25
18169312006.11.07 01:23buy0.20usdchf1.25441.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00-86.47
  0.00 0.00 -55.72 533.01
Closed P/L: 477.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18102952006.11.03 16:34buy0.10gbpchf2.38682.33282.3838 2.38120.000.001.50-44.83
18105882006.11.03 19:57buy0.20gbpchf2.38382.33282.3838 2.38120.000.003.00-41.63
18187272006.11.07 07:44sell0.10eurjpy150.20155.20150.10 150.400.000.00-0.55-16.99
18199582006.11.07 13:41buy0.30gbpchf2.38072.33282.3838 2.38120.000.001.5012.01
18200122006.11.07 13:58buy0.10gbpjpy224.39219.39224.49 224.310.000.000.66-6.80
18204162006.11.07 14:52buy0.10audusd0.77530.72530.7763 0.77350.000.000.23-18.00
18205072006.11.07 15:04buy0.10eurusd1.28151.22961.2806 1.27760.000.00-0.35-39.00
18209972006.11.07 18:04buy0.10eurgbp0.67150.62150.6725 0.67030.000.00-1.67-22.87
18211542006.11.07 19:31buy0.20eurusd1.27861.22961.2806 1.27760.000.00-0.70-20.00
18212492006.11.07 19:55buy0.10usdchf1.24961.19961.2506 1.24920.000.000.22-3.20
  0.00 0.00 3.84 -201.31
 Floating P/L: -197.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 477.29 Floating P/L: -197.47 Margin: 430.05
Balance: 15 822.52 Equity: 15 625.05 Free Margin: 15 392.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 859.40 Gross Loss: 382.11 Total Net Profit: 477.29
Profit Factor: 2.25 Expected Payoff: 14.46  
Absolute Drawdown: 7.81 Maximal Drawdown: 129.70 (0.83%) Relative Drawdown: 0.83% (129.70)
 
Total Trades: 33 Short Positions (won %): 7 (57.14%) Long Positions (won %): 26 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 22 (66.67%) Loss trades (% of total): 11 (33.33%)
Largest profit trade: 294.64 loss trade: -86.47
Average profit trade: 39.06 loss trade: -34.74
Maximum consecutive wins ($): 7 (87.48) consecutive losses ($): 2 (-129.70)
Maximal consecutive profit (count): 354.69 (2) consecutive loss (count): -129.70 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1