MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 3, 21:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17914422006.10.27 19:50sell0.20eurjpy149.74149.54149.542006.10.30 02:59149.540.000.00-1.1134.04
17894642006.10.27 16:33sell0.10eurjpy149.44149.54149.542006.10.30 02:59149.540.000.00-0.55-8.51
17916792006.10.27 21:44buy0.30gbpchf2.36852.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.001.5072.04
17879662006.10.27 15:32buy0.20gbpchf2.37142.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.001.001.60
17872712006.10.27 12:52buy0.10gbpchf2.37442.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.000.50-23.21
17921762006.10.30 03:00buy0.10eurjpy149.56149.46149.462006.10.30 09:13149.460.000.000.00-8.52
17924152006.10.30 05:32buy0.20eurjpy149.26149.46149.462006.10.30 09:13149.460.000.000.0034.08
17927412006.10.30 08:51buy0.10gbpchf2.37262.37362.37362006.10.30 13:482.37360.000.000.008.01
17883322006.10.27 15:49buy0.20gbpjpy223.94223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.001.32-107.31
17874082006.10.27 13:46buy0.10gbpjpy224.25223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.000.66-80.06
17894682006.10.27 16:33buy0.80gbpjpy222.77223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.005.28367.91
17884892006.10.27 15:57buy0.30gbpjpy223.58223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.001.98-68.99
17890072006.10.27 16:11buy0.50gbpjpy223.21223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.003.3042.58
17937042006.10.30 13:49buy0.10gbpchf2.37462.37562.37562006.10.30 14:512.37560.000.000.008.02
17939472006.10.30 14:52buy0.10gbpchf2.37622.37722.37722006.10.30 15:142.37720.000.000.008.01
17928012006.10.30 09:14buy0.10eurjpy149.49149.40149.402006.10.30 18:29149.400.000.000.00-7.66
17940672006.10.30 15:17buy0.20eurjpy149.20149.40149.402006.10.30 18:29149.400.000.000.0034.04
17917242006.10.27 22:22buy0.10eurusd1.27421.27291.27292006.10.30 22:441.27290.000.00-0.35-13.00
17941632006.10.30 15:31buy0.20eurusd1.27081.27291.27292006.10.30 22:441.27290.000.000.0042.00
17948022006.10.30 18:29buy0.10eurjpy149.44149.54149.542006.10.31 00:07149.540.000.000.218.51
17937732006.10.30 14:03buy0.10gbpjpy223.39223.49223.492006.10.31 02:45223.490.000.000.668.50
17964652006.10.31 06:02sell0.10gbpjpy223.27223.17223.172006.10.31 07:39223.170.000.000.008.52
17965562006.10.31 07:40sell0.10gbpjpy223.13223.03223.032006.10.31 08:00223.030.000.000.008.52
17865992006.10.27 09:58buy0.10usdchf1.25621.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.000.44-32.74
17879102006.10.27 15:31buy0.20usdchf1.25221.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.000.88-1.60
17888412006.10.27 16:07buy0.30usdchf1.24871.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.001.3281.45
17952992006.10.30 20:43buy0.20gbpchf2.37482.37682.37682006.10.31 10:122.37680.000.001.0031.96
17940552006.10.30 15:15buy0.10gbpchf2.37782.37682.37682006.10.31 10:122.37680.000.000.50-7.99
17972822006.10.31 10:13buy0.10gbpchf2.37772.37872.37872006.10.31 10:352.37870.000.000.007.99
17973482006.10.31 10:36buy0.10gbpchf2.37972.38072.38072006.10.31 10:382.38070.000.000.007.99
17964682006.10.31 06:03buy0.10eurjpy149.46149.56149.562006.10.31 12:30149.560.000.000.008.49
17977852006.10.31 12:31buy0.10eurjpy149.61149.71149.712006.10.31 12:47149.710.000.000.008.48
17954292006.10.30 22:44buy0.10eurusd1.27321.27191.27192006.10.31 16:581.27190.000.00-0.35-13.00
17967882006.10.31 09:26buy0.20eurusd1.26981.27191.27192006.10.31 16:581.27190.000.000.0042.00
17987462006.10.31 16:59buy0.10eurusd1.27201.27301.27302006.10.31 17:011.27300.000.000.0010.00
17978992006.10.31 12:48sell0.50gbpjpy223.97223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00165.95
17973942006.10.31 10:39sell0.30gbpjpy223.67223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.0022.97
17966402006.10.31 08:33sell0.20gbpjpy223.31223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00-45.96
17965972006.10.31 08:01sell0.10gbpjpy223.00223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00-49.37
17988862006.10.31 17:02buy0.10eurusd1.27341.27441.27442006.10.31 17:071.27440.000.000.0010.00
17991232006.10.31 17:08buy0.10eurusd1.27581.27681.27682006.10.31 17:251.27680.000.000.0010.00
18004882006.10.31 19:52buy0.50gbpjpy222.68223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00162.49
17998982006.10.31 17:39buy0.20gbpjpy223.30223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00-41.05
18002602006.10.31 18:44buy0.30gbpjpy222.99223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.0017.96
17992042006.10.31 17:10buy0.10gbpjpy223.61223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00-47.04
18006132006.10.31 20:24buy0.10gbpjpy223.11223.21223.212006.11.01 09:49223.210.000.000.668.55
18020952006.11.01 09:49buy0.10gbpjpy223.30223.40223.402006.11.01 11:12223.400.000.000.008.54
17990352006.10.31 17:07buy0.50gbpchf2.37242.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.002.51156.60
17973982006.10.31 10:39buy0.10gbpchf2.38232.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.000.50-48.19
17975202006.10.31 10:59buy0.20gbpchf2.37862.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.001.00-36.94
17979232006.10.31 12:53buy0.30gbpchf2.37552.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.001.5119.27
17996572006.10.31 17:26buy0.10eurusd1.27751.27851.27852006.11.01 17:041.27850.000.00-0.3510.00
17979002006.10.31 12:48buy0.10eurjpy149.76149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.21-25.62
17998892006.10.31 17:38buy0.20eurjpy149.46149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.430.00
18003922006.10.31 19:25buy0.30eurjpy149.15149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.6479.43
18037392006.11.01 17:42buy0.20gbpjpy223.11223.31223.312006.11.01 18:27223.310.000.000.0034.17
18023832006.11.01 11:13buy0.10gbpjpy223.42223.31223.312006.11.01 18:27223.310.000.000.00-9.40
18032012006.11.01 16:54buy0.20gbpchf2.37412.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.000.00
18024302006.11.01 11:27buy0.10gbpchf2.37752.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.00-27.34
18039062006.11.01 18:10buy0.30gbpchf2.37092.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.0077.18
18040732006.11.01 19:08buy0.10gbpchf2.37472.37572.37572006.11.01 21:132.37570.000.000.008.04
18042992006.11.01 21:14buy0.10gbpchf2.37642.37742.37742006.11.01 23:032.37740.000.000.008.02
18039702006.11.01 18:28buy0.10gbpjpy223.43223.53223.532006.11.02 00:49223.530.000.001.998.54
17998512006.10.31 17:36buy0.50usdchf1.24221.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.004.42160.49
17990922006.10.31 17:08buy0.30usdchf1.24551.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.002.6516.85
17988082006.10.31 17:01buy0.20usdchf1.24871.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.001.76-40.12
17968882006.10.31 09:31buy0.10usdchf1.25231.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.000.88-48.95
18038802006.11.01 18:02buy0.10eurjpy149.51149.61149.612006.11.02 08:07149.610.000.000.648.53
18046962006.11.01 23:04buy0.10gbpchf2.37802.37702.37702006.11.02 11:462.37700.000.001.51-8.03
18057322006.11.02 09:03buy0.20gbpchf2.37502.37702.37702006.11.02 11:462.37700.000.000.0032.12
18048942006.11.02 00:50buy0.10gbpjpy223.66223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.00-46.20
18064952006.11.02 12:04buy0.50gbpjpy222.76223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.00154.02
18064062006.11.02 11:48buy0.30gbpjpy223.02223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.0025.67
18057032006.11.02 08:59buy0.20gbpjpy223.35223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.00-39.36
18064932006.11.02 12:04buy0.30eurjpy148.94149.27149.272006.11.02 13:13149.270.000.000.0084.66
18063792006.11.02 11:41buy0.20eurjpy149.26149.27149.272006.11.02 13:13149.270.000.000.001.71
18055442006.11.02 08:08buy0.10eurjpy149.66149.27149.272006.11.02 13:13149.270.000.000.00-33.35
18066872006.11.02 13:14buy0.10eurjpy149.30149.40149.402006.11.02 13:39149.400.000.000.008.54
18066632006.11.02 13:04buy0.10gbpjpy223.22223.32223.322006.11.02 13:39223.320.000.000.008.55
18068152006.11.02 14:02buy0.20gbpjpy223.11223.32223.322006.11.02 15:30223.320.000.000.0035.92
18067242006.11.02 13:40buy0.10gbpjpy223.43223.32223.322006.11.02 15:30223.320.000.000.00-9.40
18063992006.11.02 11:47buy0.10gbpchf2.37762.37662.37662006.11.02 15:372.37660.000.000.00-8.03
18069192006.11.02 14:51buy0.20gbpchf2.37462.37662.37662006.11.02 15:372.37660.000.000.0032.13
18067232006.11.02 13:40buy0.10eurjpy149.45149.55149.552006.11.02 17:52149.550.000.000.008.53
18070642006.11.02 15:31buy0.10gbpjpy223.40223.50223.502006.11.02 18:55223.500.000.000.008.54
18075352006.11.02 17:53buy0.10eurjpy149.58149.68149.682006.11.02 19:00149.680.000.000.008.53
18071222006.11.02 15:38buy0.10gbpchf2.37672.37772.37772006.11.03 11:302.37770.000.000.508.03
18076662006.11.02 18:56buy0.10gbpjpy223.57223.67223.672006.11.03 11:36223.670.000.000.668.55
18090792006.11.03 11:31buy0.10gbpchf2.37932.38032.38032006.11.03 12:332.38030.000.000.008.02
18092452006.11.03 12:49buy0.20gbpchf2.37812.38012.38012006.11.03 15:052.38010.000.000.0032.08
18092152006.11.03 12:34buy0.10gbpchf2.38122.38012.38012006.11.03 15:052.38010.000.000.00-8.82
18051932006.11.02 03:07buy0.10usdchf1.24671.24771.24772006.11.03 15:081.24770.000.000.228.01
18090982006.11.03 11:37buy0.10gbpjpy223.68223.78223.782006.11.03 15:19223.780.000.000.008.53
18076932006.11.02 19:01buy0.10eurjpy149.73144.73149.832006.11.03 15:24149.830.000.000.218.53
18097412006.11.03 15:27buy0.10gbpchf2.38302.33302.38402006.11.03 15:242.38400.000.000.008.02
18097102006.11.03 15:20buy0.10gbpjpy223.90218.90224.002006.11.03 15:24224.000.000.000.008.53
18096462006.11.03 15:09buy0.10usdchf1.24841.19841.24942006.11.03 15:241.24940.000.000.007.97
17990412006.10.31 17:07sell0.30audusd0.77070.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-7.8921.00
17998992006.10.31 17:39sell0.50audusd0.77370.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-13.14185.00
17884872006.10.27 15:57sell0.20audusd0.76770.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-7.35-46.00
17875932006.10.27 14:29sell0.10audusd0.76470.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-3.70-53.00
18096252006.11.03 15:06buy0.10gbpchf2.38152.38252.38252006.11.03 15:262.38250.000.000.008.02
18101012006.11.03 15:55buy0.10gbpjpy224.31224.41224.412006.11.03 16:22224.410.000.000.008.47
18100372006.11.03 15:55buy0.10gbpchf2.38522.38622.38622006.11.03 16:332.38620.000.000.007.97
  0.00 0.00 8.66 1 579.21
Closed P/L: 1 587.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18100212006.11.03 15:55sell0.10audusd0.76930.81930.7683 0.77020.000.00-0.53-9.00
17816702006.10.26 09:57buy0.10eurgbp0.67230.62030.6713 0.66870.000.00-14.98-68.43
17937312006.10.30 13:55buy0.20eurgbp0.66930.62030.6713 0.66870.000.00-23.36-22.81
18100882006.11.03 15:55sell0.10eurjpy149.93154.93149.83 150.130.000.00-0.55-16.95
18034212006.11.01 17:09buy0.10eurusd1.27981.22381.2748 1.27150.000.00-1.75-83.00
18038092006.11.01 17:57buy0.20eurusd1.27681.22381.2748 1.27150.000.00-3.50-106.00
18100702006.11.03 15:55buy0.30eurusd1.26991.22381.2748 1.27150.000.00-1.0548.00
18102952006.11.03 16:34buy0.10gbpchf2.38682.33482.3858 2.38270.000.000.50-32.71
18105882006.11.03 19:57buy0.20gbpchf2.38382.33482.3858 2.38270.000.001.00-17.55
18102742006.11.03 16:23buy0.10gbpjpy224.53219.53224.63 224.310.000.000.66-18.64
18101032006.11.03 15:55buy0.10usdchf1.25611.20611.2571 1.25330.000.000.22-22.34
  0.00 0.00 -43.34 -349.43
 Floating P/L: -392.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 587.87 Floating P/L: -392.77 Margin: 441.93
Balance: 15 345.23 Equity: 14 952.46 Free Margin: 14 903.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 632.79 Gross Loss: 1 044.92 Total Net Profit: 1 587.87
Profit Factor: 2.52 Expected Payoff: 15.27  
Absolute Drawdown: 28.64 Maximal Drawdown: 185.39 (1.33%) Relative Drawdown: 1.33% (185.39)
 
Total Trades: 104 Short Positions (won %): 12 (58.33%) Long Positions (won %): 92 (70.65%)
Profit Trades (% of total): 72 (69.23%) Loss trades (% of total): 32 (30.77%)
Largest profit trade: 373.19 loss trade: -105.99
Average profit trade: 36.57 loss trade: -32.65
Maximum consecutive wins ($): 9 (267.07) consecutive losses ($): 2 (-185.39)
Maximal consecutive profit (count): 373.19 (1) consecutive loss (count): -185.39 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1