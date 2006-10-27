|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 3, 21:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1791442
|2006.10.27 19:50
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.74
|149.54
|149.54
|2006.10.30 02:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-1.11
|34.04
|1789464
|2006.10.27 16:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.44
|149.54
|149.54
|2006.10.30 02:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-0.55
|-8.51
|1791679
|2006.10.27 21:44
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3685
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|1.50
|72.04
|1787966
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3714
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|1.00
|1.60
|1787271
|2006.10.27 12:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3744
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|0.50
|-23.21
|1792176
|2006.10.30 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.56
|149.46
|149.46
|2006.10.30 09:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.52
|1792415
|2006.10.30 05:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.26
|149.46
|149.46
|2006.10.30 09:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|34.08
|1792741
|2006.10.30 08:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3726
|2.3736
|2.3736
|2006.10.30 13:48
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1788332
|2006.10.27 15:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.94
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|1.32
|-107.31
|1787408
|2006.10.27 13:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.25
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|0.66
|-80.06
|1789468
|2006.10.27 16:33
|buy
|0.80
|gbpjpy
|222.77
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|5.28
|367.91
|1788489
|2006.10.27 15:57
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.58
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|1.98
|-68.99
|1789007
|2006.10.27 16:11
|buy
|0.50
|gbpjpy
|223.21
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|3.30
|42.58
|1793704
|2006.10.30 13:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3746
|2.3756
|2.3756
|2006.10.30 14:51
|2.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1793947
|2006.10.30 14:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3762
|2.3772
|2.3772
|2006.10.30 15:14
|2.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1792801
|2006.10.30 09:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.49
|149.40
|149.40
|2006.10.30 18:29
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|1794067
|2006.10.30 15:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.20
|149.40
|149.40
|2006.10.30 18:29
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|34.04
|1791724
|2006.10.27 22:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2729
|1.2729
|2006.10.30 22:44
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.35
|-13.00
|1794163
|2006.10.30 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2708
|1.2729
|1.2729
|2006.10.30 22:44
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1794802
|2006.10.30 18:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.44
|149.54
|149.54
|2006.10.31 00:07
|149.54
|0.00
|0.00
|0.21
|8.51
|1793773
|2006.10.30 14:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.39
|223.49
|223.49
|2006.10.31 02:45
|223.49
|0.00
|0.00
|0.66
|8.50
|1796465
|2006.10.31 06:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.27
|223.17
|223.17
|2006.10.31 07:39
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1796556
|2006.10.31 07:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.13
|223.03
|223.03
|2006.10.31 08:00
|223.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1786599
|2006.10.27 09:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2562
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.44
|-32.74
|1787910
|2006.10.27 15:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2522
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.88
|-1.60
|1788841
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2487
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|1.32
|81.45
|1795299
|2006.10.30 20:43
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3748
|2.3768
|2.3768
|2006.10.31 10:12
|2.3768
|0.00
|0.00
|1.00
|31.96
|1794055
|2006.10.30 15:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3778
|2.3768
|2.3768
|2006.10.31 10:12
|2.3768
|0.00
|0.00
|0.50
|-7.99
|1797282
|2006.10.31 10:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3777
|2.3787
|2.3787
|2006.10.31 10:35
|2.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1797348
|2006.10.31 10:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3797
|2.3807
|2.3807
|2006.10.31 10:38
|2.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1796468
|2006.10.31 06:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.46
|149.56
|149.56
|2006.10.31 12:30
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1797785
|2006.10.31 12:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|149.71
|149.71
|2006.10.31 12:47
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1795429
|2006.10.30 22:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2732
|1.2719
|1.2719
|2006.10.31 16:58
|1.2719
|0.00
|0.00
|-0.35
|-13.00
|1796788
|2006.10.31 09:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2698
|1.2719
|1.2719
|2006.10.31 16:58
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1798746
|2006.10.31 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2720
|1.2730
|1.2730
|2006.10.31 17:01
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1797899
|2006.10.31 12:48
|sell
|0.50
|gbpjpy
|223.97
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|165.95
|1797394
|2006.10.31 10:39
|sell
|0.30
|gbpjpy
|223.67
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|22.97
|1796640
|2006.10.31 08:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.31
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.96
|1796597
|2006.10.31 08:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.00
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.37
|1798886
|2006.10.31 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2734
|1.2744
|1.2744
|2006.10.31 17:07
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1799123
|2006.10.31 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.2768
|1.2768
|2006.10.31 17:25
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1800488
|2006.10.31 19:52
|buy
|0.50
|gbpjpy
|222.68
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|162.49
|1799898
|2006.10.31 17:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.30
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.05
|1800260
|2006.10.31 18:44
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.99
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|1799204
|2006.10.31 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.61
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.04
|1800613
|2006.10.31 20:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.11
|223.21
|223.21
|2006.11.01 09:49
|223.21
|0.00
|0.00
|0.66
|8.55
|1802095
|2006.11.01 09:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.30
|223.40
|223.40
|2006.11.01 11:12
|223.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1799035
|2006.10.31 17:07
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3724
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|2.51
|156.60
|1797398
|2006.10.31 10:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3823
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|0.50
|-48.19
|1797520
|2006.10.31 10:59
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3786
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|1.00
|-36.94
|1797923
|2006.10.31 12:53
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3755
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|1.51
|19.27
|1799657
|2006.10.31 17:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2785
|1.2785
|2006.11.01 17:04
|1.2785
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1797900
|2006.10.31 12:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.76
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.62
|1799889
|2006.10.31 17:38
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.46
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|1800392
|2006.10.31 19:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.15
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.64
|79.43
|1803739
|2006.11.01 17:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.11
|223.31
|223.31
|2006.11.01 18:27
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|34.17
|1802383
|2006.11.01 11:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.42
|223.31
|223.31
|2006.11.01 18:27
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|1803201
|2006.11.01 16:54
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3741
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1802430
|2006.11.01 11:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3775
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.34
|1803906
|2006.11.01 18:10
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3709
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|77.18
|1804073
|2006.11.01 19:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3747
|2.3757
|2.3757
|2006.11.01 21:13
|2.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|1804299
|2006.11.01 21:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3764
|2.3774
|2.3774
|2006.11.01 23:03
|2.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1803970
|2006.11.01 18:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.43
|223.53
|223.53
|2006.11.02 00:49
|223.53
|0.00
|0.00
|1.99
|8.54
|1799851
|2006.10.31 17:36
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2422
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|4.42
|160.49
|1799092
|2006.10.31 17:08
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2455
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|2.65
|16.85
|1798808
|2006.10.31 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2487
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|1.76
|-40.12
|1796888
|2006.10.31 09:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2523
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.88
|-48.95
|1803880
|2006.11.01 18:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.51
|149.61
|149.61
|2006.11.02 08:07
|149.61
|0.00
|0.00
|0.64
|8.53
|1804696
|2006.11.01 23:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3780
|2.3770
|2.3770
|2006.11.02 11:46
|2.3770
|0.00
|0.00
|1.51
|-8.03
|1805732
|2006.11.02 09:03
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3750
|2.3770
|2.3770
|2006.11.02 11:46
|2.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|32.12
|1804894
|2006.11.02 00:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.20
|1806495
|2006.11.02 12:04
|buy
|0.50
|gbpjpy
|222.76
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|154.02
|1806406
|2006.11.02 11:48
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.02
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|1805703
|2006.11.02 08:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.35
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.36
|1806493
|2006.11.02 12:04
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.94
|149.27
|149.27
|2006.11.02 13:13
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|84.66
|1806379
|2006.11.02 11:41
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.26
|149.27
|149.27
|2006.11.02 13:13
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|1805544
|2006.11.02 08:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.66
|149.27
|149.27
|2006.11.02 13:13
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.35
|1806687
|2006.11.02 13:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.30
|149.40
|149.40
|2006.11.02 13:39
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1806663
|2006.11.02 13:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.22
|223.32
|223.32
|2006.11.02 13:39
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1806815
|2006.11.02 14:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.11
|223.32
|223.32
|2006.11.02 15:30
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|35.92
|1806724
|2006.11.02 13:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.43
|223.32
|223.32
|2006.11.02 15:30
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|1806399
|2006.11.02 11:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3776
|2.3766
|2.3766
|2006.11.02 15:37
|2.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.03
|1806919
|2006.11.02 14:51
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3746
|2.3766
|2.3766
|2006.11.02 15:37
|2.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|1806723
|2006.11.02 13:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.45
|149.55
|149.55
|2006.11.02 17:52
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1807064
|2006.11.02 15:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.40
|223.50
|223.50
|2006.11.02 18:55
|223.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1807535
|2006.11.02 17:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.58
|149.68
|149.68
|2006.11.02 19:00
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1807122
|2006.11.02 15:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3767
|2.3777
|2.3777
|2006.11.03 11:30
|2.3777
|0.00
|0.00
|0.50
|8.03
|1807666
|2006.11.02 18:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.57
|223.67
|223.67
|2006.11.03 11:36
|223.67
|0.00
|0.00
|0.66
|8.55
|1809079
|2006.11.03 11:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3793
|2.3803
|2.3803
|2006.11.03 12:33
|2.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1809245
|2006.11.03 12:49
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3781
|2.3801
|2.3801
|2006.11.03 15:05
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|32.08
|1809215
|2006.11.03 12:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3812
|2.3801
|2.3801
|2006.11.03 15:05
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|1805193
|2006.11.02 03:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2477
|1.2477
|2006.11.03 15:08
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.22
|8.01
|1809098
|2006.11.03 11:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.68
|223.78
|223.78
|2006.11.03 15:19
|223.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1807693
|2006.11.02 19:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.73
|144.73
|149.83
|2006.11.03 15:24
|149.83
|0.00
|0.00
|0.21
|8.53
|1809741
|2006.11.03 15:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3830
|2.3330
|2.3840
|2006.11.03 15:24
|2.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1809710
|2006.11.03 15:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.90
|218.90
|224.00
|2006.11.03 15:24
|224.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1809646
|2006.11.03 15:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2484
|1.1984
|1.2494
|2006.11.03 15:24
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1799041
|2006.10.31 17:07
|sell
|0.30
|audusd
|0.7707
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-7.89
|21.00
|1799899
|2006.10.31 17:39
|sell
|0.50
|audusd
|0.7737
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-13.14
|185.00
|1788487
|2006.10.27 15:57
|sell
|0.20
|audusd
|0.7677
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-7.35
|-46.00
|1787593
|2006.10.27 14:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.7647
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-3.70
|-53.00
|1809625
|2006.11.03 15:06
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3815
|2.3825
|2.3825
|2006.11.03 15:26
|2.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1810101
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.31
|224.41
|224.41
|2006.11.03 16:22
|224.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1810037
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3852
|2.3862
|2.3862
|2006.11.03 16:33
|2.3862
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|0.00
|0.00
|8.66
|1 579.21
|Closed P/L:
|1 587.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1810021
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.7693
|0.8193
|0.7683
|0.7702
|0.00
|0.00
|-0.53
|-9.00
|1781670
|2006.10.26 09:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.6203
|0.6713
|0.6687
|0.00
|0.00
|-14.98
|-68.43
|1793731
|2006.10.30 13:55
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6693
|0.6203
|0.6713
|0.6687
|0.00
|0.00
|-23.36
|-22.81
|1810088
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.93
|154.93
|149.83
|150.13
|0.00
|0.00
|-0.55
|-16.95
|1803421
|2006.11.01 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2238
|1.2748
|1.2715
|0.00
|0.00
|-1.75
|-83.00
|1803809
|2006.11.01 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2768
|1.2238
|1.2748
|1.2715
|0.00
|0.00
|-3.50
|-106.00
|1810070
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2699
|1.2238
|1.2748
|1.2715
|0.00
|0.00
|-1.05
|48.00
|1810295
|2006.11.03 16:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3868
|2.3348
|2.3858
|2.3827
|0.00
|0.00
|0.50
|-32.71
|1810588
|2006.11.03 19:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3838
|2.3348
|2.3858
|2.3827
|0.00
|0.00
|1.00
|-17.55
|1810274
|2006.11.03 16:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.53
|219.53
|224.63
|224.31
|0.00
|0.00
|0.66
|-18.64
|1810103
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.22
|-22.34
|0.00
|0.00
|-43.34
|-349.43
|Floating P/L:
|-392.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 587.87
|Floating P/L:
|-392.77
|Margin:
|441.93
|Balance:
|15 345.23
|Equity:
|14 952.46
|Free Margin:
|14 903.31
|Details:
|Gross Profit:
|2 632.79
|Gross Loss:
|1 044.92
|Total Net Profit:
|1 587.87
|Profit Factor:
|2.52
|Expected Payoff:
|15.27
|Absolute Drawdown:
|28.64
|Maximal Drawdown:
|185.39 (1.33%)
|Relative Drawdown:
|1.33% (185.39)
|Total Trades:
|104
|Short Positions (won %):
|12 (58.33%)
|Long Positions (won %):
|92 (70.65%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (69.23%)
|Loss trades (% of total):
|32 (30.77%)
|Largest
|profit trade:
|373.19
|loss trade:
|-105.99
|Average
|profit trade:
|36.57
|loss trade:
|-32.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (267.07)
|consecutive losses ($):
|2 (-185.39)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|373.19 (1)
|consecutive loss (count):
|-185.39 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1