|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 2, 01:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1789464
|2006.10.27 16:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.44
|149.54
|149.54
|2006.10.30 02:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-0.55
|-8.51
|1791442
|2006.10.27 19:50
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.74
|149.54
|149.54
|2006.10.30 02:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-1.11
|34.04
|1787966
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3714
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|1.00
|1.60
|1787271
|2006.10.27 12:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3744
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|0.50
|-23.21
|1791679
|2006.10.27 21:44
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3685
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|1.50
|72.04
|1792176
|2006.10.30 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.56
|149.46
|149.46
|2006.10.30 09:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.52
|1792415
|2006.10.30 05:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.26
|149.46
|149.46
|2006.10.30 09:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|34.08
|1792741
|2006.10.30 08:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3726
|2.3736
|2.3736
|2006.10.30 13:48
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1789468
|2006.10.27 16:33
|buy
|0.80
|gbpjpy
|222.77
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|5.28
|367.91
|1788332
|2006.10.27 15:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.94
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|1.32
|-107.31
|1787408
|2006.10.27 13:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.25
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|0.66
|-80.06
|1789007
|2006.10.27 16:11
|buy
|0.50
|gbpjpy
|223.21
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|3.30
|42.58
|1788489
|2006.10.27 15:57
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.58
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|1.98
|-68.99
|1793704
|2006.10.30 13:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3746
|2.3756
|2.3756
|2006.10.30 14:51
|2.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1793947
|2006.10.30 14:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3762
|2.3772
|2.3772
|2006.10.30 15:14
|2.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1792801
|2006.10.30 09:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.49
|149.40
|149.40
|2006.10.30 18:29
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|1794067
|2006.10.30 15:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.20
|149.40
|149.40
|2006.10.30 18:29
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|34.04
|1791724
|2006.10.27 22:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2729
|1.2729
|2006.10.30 22:44
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.35
|-13.00
|1794163
|2006.10.30 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2708
|1.2729
|1.2729
|2006.10.30 22:44
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1794802
|2006.10.30 18:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.44
|149.54
|149.54
|2006.10.31 00:07
|149.54
|0.00
|0.00
|0.21
|8.51
|1793773
|2006.10.30 14:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.39
|223.49
|223.49
|2006.10.31 02:45
|223.49
|0.00
|0.00
|0.66
|8.50
|1796465
|2006.10.31 06:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.27
|223.17
|223.17
|2006.10.31 07:39
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1796556
|2006.10.31 07:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.13
|223.03
|223.03
|2006.10.31 08:00
|223.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1787910
|2006.10.27 15:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2522
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.88
|-1.60
|1788841
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2487
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|1.32
|81.45
|1786599
|2006.10.27 09:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2562
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.44
|-32.74
|1794055
|2006.10.30 15:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3778
|2.3768
|2.3768
|2006.10.31 10:12
|2.3768
|0.00
|0.00
|0.50
|-7.99
|1795299
|2006.10.30 20:43
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3748
|2.3768
|2.3768
|2006.10.31 10:12
|2.3768
|0.00
|0.00
|1.00
|31.96
|1797282
|2006.10.31 10:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3777
|2.3787
|2.3787
|2006.10.31 10:35
|2.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1797348
|2006.10.31 10:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3797
|2.3807
|2.3807
|2006.10.31 10:38
|2.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1796468
|2006.10.31 06:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.46
|149.56
|149.56
|2006.10.31 12:30
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1797785
|2006.10.31 12:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|149.71
|149.71
|2006.10.31 12:47
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1795429
|2006.10.30 22:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2732
|1.2719
|1.2719
|2006.10.31 16:58
|1.2719
|0.00
|0.00
|-0.35
|-13.00
|1796788
|2006.10.31 09:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2698
|1.2719
|1.2719
|2006.10.31 16:58
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1798746
|2006.10.31 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2720
|1.2730
|1.2730
|2006.10.31 17:01
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1797899
|2006.10.31 12:48
|sell
|0.50
|gbpjpy
|223.97
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|165.95
|1796597
|2006.10.31 08:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.00
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.37
|1796640
|2006.10.31 08:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.31
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.96
|1797394
|2006.10.31 10:39
|sell
|0.30
|gbpjpy
|223.67
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|22.97
|1798886
|2006.10.31 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2734
|1.2744
|1.2744
|2006.10.31 17:07
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1799123
|2006.10.31 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.2768
|1.2768
|2006.10.31 17:25
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1800260
|2006.10.31 18:44
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.99
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|1799898
|2006.10.31 17:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.30
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.05
|1799204
|2006.10.31 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.61
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.04
|1800488
|2006.10.31 19:52
|buy
|0.50
|gbpjpy
|222.68
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|162.49
|1800613
|2006.10.31 20:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.11
|223.21
|223.21
|2006.11.01 09:49
|223.21
|0.00
|0.00
|0.66
|8.55
|1802095
|2006.11.01 09:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.30
|223.40
|223.40
|2006.11.01 11:12
|223.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1797398
|2006.10.31 10:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3823
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|0.50
|-48.19
|1797923
|2006.10.31 12:53
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3755
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|1.51
|19.27
|1797520
|2006.10.31 10:59
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3786
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|1.00
|-36.94
|1799035
|2006.10.31 17:07
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3724
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|2.51
|156.60
|1799657
|2006.10.31 17:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2785
|1.2785
|2006.11.01 17:04
|1.2785
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1800392
|2006.10.31 19:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.15
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.64
|79.43
|1797900
|2006.10.31 12:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.76
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.62
|1799889
|2006.10.31 17:38
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.46
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|1802383
|2006.11.01 11:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.42
|223.31
|223.31
|2006.11.01 18:27
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|1803739
|2006.11.01 17:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.11
|223.31
|223.31
|2006.11.01 18:27
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|34.17
|1802430
|2006.11.01 11:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3775
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.34
|1803201
|2006.11.01 16:54
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3741
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1803906
|2006.11.01 18:10
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3709
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|77.18
|1804073
|2006.11.01 19:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3747
|2.3757
|2.3757
|2006.11.01 21:13
|2.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|1804299
|2006.11.01 21:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3764
|2.3774
|2.3774
|2006.11.01 23:03
|2.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1803970
|2006.11.01 18:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.43
|223.53
|223.53
|2006.11.02 00:49
|223.53
|0.00
|0.00
|1.99
|8.54
|0.00
|0.00
|27.29
|988.95
|Closed P/L:
|1 016.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1787593
|2006.10.27 14:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.7647
|0.8210
|0.7700
|0.7745
|0.00
|0.00
|-3.17
|-98.00
|1788487
|2006.10.27 15:57
|sell
|0.20
|audusd
|0.7677
|0.8210
|0.7700
|0.7745
|0.00
|0.00
|-6.30
|-136.00
|1799041
|2006.10.31 17:07
|sell
|0.30
|audusd
|0.7707
|0.8210
|0.7700
|0.7745
|0.00
|0.00
|-6.31
|-114.00
|1799899
|2006.10.31 17:39
|sell
|0.50
|audusd
|0.7737
|0.8210
|0.7700
|0.7745
|0.00
|0.00
|-10.51
|-40.00
|1781670
|2006.10.26 09:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.6203
|0.6713
|0.6687
|0.00
|0.00
|-11.65
|-68.65
|1793731
|2006.10.30 13:55
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6693
|0.6203
|0.6713
|0.6687
|0.00
|0.00
|-16.69
|-22.88
|1796888
|2006.10.31 09:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2523
|1.1952
|1.2462
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.88
|-55.40
|1798808
|2006.10.31 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2487
|1.1952
|1.2462
|1.2454
|0.00
|0.00
|1.76
|-53.00
|1799092
|2006.10.31 17:08
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2455
|1.1952
|1.2462
|1.2454
|0.00
|0.00
|2.65
|-2.41
|1799851
|2006.10.31 17:36
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2422
|1.1952
|1.2462
|1.2454
|0.00
|0.00
|4.42
|128.47
|1803421
|2006.11.01 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2278
|1.2788
|1.2754
|0.00
|0.00
|-1.05
|-44.00
|1803809
|2006.11.01 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2768
|1.2278
|1.2788
|1.2754
|0.00
|0.00
|-2.10
|-28.00
|1803880
|2006.11.01 18:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.51
|144.51
|149.61
|149.49
|0.00
|0.00
|0.64
|-1.71
|1804696
|2006.11.01 23:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3780
|2.3280
|2.3790
|2.3754
|0.00
|0.00
|1.51
|-20.88
|1804894
|2006.11.02 00:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|218.66
|223.76
|223.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|0.00
|0.00
|-45.92
|-566.70
|Floating P/L:
|-612.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 016.24
|Floating P/L:
|-612.62
|Margin:
|644.33
|Balance:
|14 773.60
|Equity:
|14 160.98
|Free Margin:
|14 129.27
|Details:
|Gross Profit:
|1 713.00
|Gross Loss:
|696.76
|Total Net Profit:
|1 016.24
|Profit Factor:
|2.46
|Expected Payoff:
|16.13
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|185.39 (1.31%)
|Relative Drawdown:
|1.31% (185.39)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|8 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|55 (67.27%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|21 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|373.19
|loss trade:
|-105.99
|Average
|profit trade:
|40.79
|loss trade:
|-33.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (74.95)
|consecutive losses ($):
|2 (-185.39)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|373.19 (1)
|consecutive loss (count):
|-185.39 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1