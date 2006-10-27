MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 2, 01:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17894642006.10.27 16:33sell0.10eurjpy149.44149.54149.542006.10.30 02:59149.540.000.00-0.55-8.51
17914422006.10.27 19:50sell0.20eurjpy149.74149.54149.542006.10.30 02:59149.540.000.00-1.1134.04
17879662006.10.27 15:32buy0.20gbpchf2.37142.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.001.001.60
17872712006.10.27 12:52buy0.10gbpchf2.37442.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.000.50-23.21
17916792006.10.27 21:44buy0.30gbpchf2.36852.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.001.5072.04
17921762006.10.30 03:00buy0.10eurjpy149.56149.46149.462006.10.30 09:13149.460.000.000.00-8.52
17924152006.10.30 05:32buy0.20eurjpy149.26149.46149.462006.10.30 09:13149.460.000.000.0034.08
17927412006.10.30 08:51buy0.10gbpchf2.37262.37362.37362006.10.30 13:482.37360.000.000.008.01
17894682006.10.27 16:33buy0.80gbpjpy222.77223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.005.28367.91
17883322006.10.27 15:49buy0.20gbpjpy223.94223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.001.32-107.31
17874082006.10.27 13:46buy0.10gbpjpy224.25223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.000.66-80.06
17890072006.10.27 16:11buy0.50gbpjpy223.21223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.003.3042.58
17884892006.10.27 15:57buy0.30gbpjpy223.58223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.001.98-68.99
17937042006.10.30 13:49buy0.10gbpchf2.37462.37562.37562006.10.30 14:512.37560.000.000.008.02
17939472006.10.30 14:52buy0.10gbpchf2.37622.37722.37722006.10.30 15:142.37720.000.000.008.01
17928012006.10.30 09:14buy0.10eurjpy149.49149.40149.402006.10.30 18:29149.400.000.000.00-7.66
17940672006.10.30 15:17buy0.20eurjpy149.20149.40149.402006.10.30 18:29149.400.000.000.0034.04
17917242006.10.27 22:22buy0.10eurusd1.27421.27291.27292006.10.30 22:441.27290.000.00-0.35-13.00
17941632006.10.30 15:31buy0.20eurusd1.27081.27291.27292006.10.30 22:441.27290.000.000.0042.00
17948022006.10.30 18:29buy0.10eurjpy149.44149.54149.542006.10.31 00:07149.540.000.000.218.51
17937732006.10.30 14:03buy0.10gbpjpy223.39223.49223.492006.10.31 02:45223.490.000.000.668.50
17964652006.10.31 06:02sell0.10gbpjpy223.27223.17223.172006.10.31 07:39223.170.000.000.008.52
17965562006.10.31 07:40sell0.10gbpjpy223.13223.03223.032006.10.31 08:00223.030.000.000.008.52
17879102006.10.27 15:31buy0.20usdchf1.25221.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.000.88-1.60
17888412006.10.27 16:07buy0.30usdchf1.24871.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.001.3281.45
17865992006.10.27 09:58buy0.10usdchf1.25621.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.000.44-32.74
17940552006.10.30 15:15buy0.10gbpchf2.37782.37682.37682006.10.31 10:122.37680.000.000.50-7.99
17952992006.10.30 20:43buy0.20gbpchf2.37482.37682.37682006.10.31 10:122.37680.000.001.0031.96
17972822006.10.31 10:13buy0.10gbpchf2.37772.37872.37872006.10.31 10:352.37870.000.000.007.99
17973482006.10.31 10:36buy0.10gbpchf2.37972.38072.38072006.10.31 10:382.38070.000.000.007.99
17964682006.10.31 06:03buy0.10eurjpy149.46149.56149.562006.10.31 12:30149.560.000.000.008.49
17977852006.10.31 12:31buy0.10eurjpy149.61149.71149.712006.10.31 12:47149.710.000.000.008.48
17954292006.10.30 22:44buy0.10eurusd1.27321.27191.27192006.10.31 16:581.27190.000.00-0.35-13.00
17967882006.10.31 09:26buy0.20eurusd1.26981.27191.27192006.10.31 16:581.27190.000.000.0042.00
17987462006.10.31 16:59buy0.10eurusd1.27201.27301.27302006.10.31 17:011.27300.000.000.0010.00
17978992006.10.31 12:48sell0.50gbpjpy223.97223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00165.95
17965972006.10.31 08:01sell0.10gbpjpy223.00223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00-49.37
17966402006.10.31 08:33sell0.20gbpjpy223.31223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00-45.96
17973942006.10.31 10:39sell0.30gbpjpy223.67223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.0022.97
17988862006.10.31 17:02buy0.10eurusd1.27341.27441.27442006.10.31 17:071.27440.000.000.0010.00
17991232006.10.31 17:08buy0.10eurusd1.27581.27681.27682006.10.31 17:251.27680.000.000.0010.00
18002602006.10.31 18:44buy0.30gbpjpy222.99223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.0017.96
17998982006.10.31 17:39buy0.20gbpjpy223.30223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00-41.05
17992042006.10.31 17:10buy0.10gbpjpy223.61223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00-47.04
18004882006.10.31 19:52buy0.50gbpjpy222.68223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00162.49
18006132006.10.31 20:24buy0.10gbpjpy223.11223.21223.212006.11.01 09:49223.210.000.000.668.55
18020952006.11.01 09:49buy0.10gbpjpy223.30223.40223.402006.11.01 11:12223.400.000.000.008.54
17973982006.10.31 10:39buy0.10gbpchf2.38232.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.000.50-48.19
17979232006.10.31 12:53buy0.30gbpchf2.37552.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.001.5119.27
17975202006.10.31 10:59buy0.20gbpchf2.37862.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.001.00-36.94
17990352006.10.31 17:07buy0.50gbpchf2.37242.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.002.51156.60
17996572006.10.31 17:26buy0.10eurusd1.27751.27851.27852006.11.01 17:041.27850.000.00-0.3510.00
18003922006.10.31 19:25buy0.30eurjpy149.15149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.6479.43
17979002006.10.31 12:48buy0.10eurjpy149.76149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.21-25.62
17998892006.10.31 17:38buy0.20eurjpy149.46149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.430.00
18023832006.11.01 11:13buy0.10gbpjpy223.42223.31223.312006.11.01 18:27223.310.000.000.00-9.40
18037392006.11.01 17:42buy0.20gbpjpy223.11223.31223.312006.11.01 18:27223.310.000.000.0034.17
18024302006.11.01 11:27buy0.10gbpchf2.37752.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.00-27.34
18032012006.11.01 16:54buy0.20gbpchf2.37412.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.000.00
18039062006.11.01 18:10buy0.30gbpchf2.37092.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.0077.18
18040732006.11.01 19:08buy0.10gbpchf2.37472.37572.37572006.11.01 21:132.37570.000.000.008.04
18042992006.11.01 21:14buy0.10gbpchf2.37642.37742.37742006.11.01 23:032.37740.000.000.008.02
18039702006.11.01 18:28buy0.10gbpjpy223.43223.53223.532006.11.02 00:49223.530.000.001.998.54
  0.00 0.00 27.29 988.95
Closed P/L: 1 016.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17875932006.10.27 14:29sell0.10audusd0.76470.82100.7700 0.77450.000.00-3.17-98.00
17884872006.10.27 15:57sell0.20audusd0.76770.82100.7700 0.77450.000.00-6.30-136.00
17990412006.10.31 17:07sell0.30audusd0.77070.82100.7700 0.77450.000.00-6.31-114.00
17998992006.10.31 17:39sell0.50audusd0.77370.82100.7700 0.77450.000.00-10.51-40.00
17816702006.10.26 09:57buy0.10eurgbp0.67230.62030.6713 0.66870.000.00-11.65-68.65
17937312006.10.30 13:55buy0.20eurgbp0.66930.62030.6713 0.66870.000.00-16.69-22.88
17968882006.10.31 09:31buy0.10usdchf1.25231.19521.2462 1.24540.000.000.88-55.40
17988082006.10.31 17:01buy0.20usdchf1.24871.19521.2462 1.24540.000.001.76-53.00
17990922006.10.31 17:08buy0.30usdchf1.24551.19521.2462 1.24540.000.002.65-2.41
17998512006.10.31 17:36buy0.50usdchf1.24221.19521.2462 1.24540.000.004.42128.47
18034212006.11.01 17:09buy0.10eurusd1.27981.22781.2788 1.27540.000.00-1.05-44.00
18038092006.11.01 17:57buy0.20eurusd1.27681.22781.2788 1.27540.000.00-2.10-28.00
18038802006.11.01 18:02buy0.10eurjpy149.51144.51149.61 149.490.000.000.64-1.71
18046962006.11.01 23:04buy0.10gbpchf2.37802.32802.3790 2.37540.000.001.51-20.88
18048942006.11.02 00:50buy0.10gbpjpy223.66218.66223.76 223.540.000.000.00-10.24
  0.00 0.00 -45.92 -566.70
 Floating P/L: -612.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 016.24 Floating P/L: -612.62 Margin: 644.33
Balance: 14 773.60 Equity: 14 160.98 Free Margin: 14 129.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 713.00 Gross Loss: 696.76 Total Net Profit: 1 016.24
Profit Factor: 2.46 Expected Payoff: 16.13  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 185.39 (1.31%) Relative Drawdown: 1.31% (185.39)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 8 (62.50%) Long Positions (won %): 55 (67.27%)
Profit Trades (% of total): 42 (66.67%) Loss trades (% of total): 21 (33.33%)
Largest profit trade: 373.19 loss trade: -105.99
Average profit trade: 40.79 loss trade: -33.18
Maximum consecutive wins ($): 5 (74.95) consecutive losses ($): 2 (-185.39)
Maximal consecutive profit (count): 373.19 (1) consecutive loss (count): -185.39 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1